金光明最勝王經疏卷第三(本)(三身品末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明最勝王經疏卷第三(本)(三身品末)

翻經沙門慧沼撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翻經沙門慧沼撰

經 「善男子！一切諸佛於第一身與諸佛同事，於第二身與諸佛同意，於第三身與諸佛同體。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！一切諸佛於第一身與諸佛同事，於第二身與諸佛同意，於第三身與諸佛同體。」

贊曰：第五、同異分別門。分文為三：三佛別故，化身化二乘及地前凡夫，多起六通成其化事，故諸論等云轉五識得成事智，多以八相現諸事業，故名同事。應身為化地上菩薩令受法樂，意樂同故，故云同意。又同有化菩薩之意。法身如如，所依之體諸佛無異，故云同體。故無性《攝論》第九云「諸佛法身當言有異？當言無異？依止意樂作業無別故，當言無異。無量依身現等覺故，當言有異。如說法身，受用身亦爾。意樂及業無差別故，當言無異。不由依止，無差別故，無量依止，差別轉故。應知化身如受用說，即法身由三無別，受用變化但意樂作業。」此門意令知心化同異，逆配此三。彼文雖通，今此經中各據增勝別配三身，理亦無失，以其五識於因位時事業各別，第七意識恒執有我令自他差。今在果位證平等理，故五識所起化身同事，第七所起他受用同意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五、同異分別門。分文為三：三佛別故，化身化二乘及地前凡夫，多起六通成其化事，故諸論等云轉五識得成事智，多以八相現諸事業，故名同事。應身為化地上菩薩令受法樂，意樂同故，故云同意。又同有化菩薩之意。法身如如，所依之體諸佛無異，故云同體。故無性《攝論》第九云「諸佛法身當言有異？當言無異？依止意樂作業無別故，當言無異。無量依身現等覺故，當言有異。如說法身，受用身亦爾。意樂及業無差別故，當言無異。不由依止，無差別故，無量依止，差別轉故。應知化身如受用說，即法身由三無別，受用變化但意樂作業。」此門意令知心化同異，逆配此三。彼文雖通，今此經中各據增勝別配三身，理亦無失，以其五識於因位時事業各別，第七意識恒執有我令自他差。今在果位證平等理，故五識所起化身同事，第七所起他受用同意。

經 「善男子！是初佛身，隨眾生意有多種故現種種相，是故說多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！是初佛身，隨眾生意有多種故現種種相，是故說多。」

贊曰：第六、一多分別門。文亦分三：前門談體，此門說用。以諸異生異趣異見云意有多，隨意有多故現化身有種種相，或說八相、或隨諸類而以現形。設若二乘已得聖者，亦是一分異生，所知障在，故云隨所化眾生意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第六、一多分別門。文亦分三：前門談體，此門說用。以諸異生異趣異見云意有多，隨意有多故現化身有種種相，或說八相、或隨諸類而以現形。設若二乘已得聖者，亦是一分異生，所知障在，故云隨所化眾生意。

經 「第二佛身，弟子一意故現一相，是故說一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「第二佛身，弟子一意故現一相，是故說一。」

贊曰：應身所化地上菩薩得弟子名。證平等理，故名一意。現一相者，但現佛相，無六趣別。所現佛身非無大小勝劣差別，十地位別，見有勝劣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：應身所化地上菩薩得弟子名。證平等理，故名一意。現一相者，但現佛相，無六趣別。所現佛身非無大小勝劣差別，十地位別，見有勝劣故。

經 「第三佛身，過一切種相，非執相境界，是故說名不一不二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「第三佛身，過一切種相，非執相境界，是故說名不一不二。」

贊曰：以真如妙體超過一切種相，謂非去來非青黃赤白等一切種相。非執相境界故者，非彼執心所緣之境故。《唯識》云「圓成實於彼，常遠離前性，是故說名不一不二。」一二相形，真中絕待故，故非一二。故此意令知現身同異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：以真如妙體超過一切種相，謂非去來非青黃赤白等一切種相。非執相境界故者，非彼執心所緣之境故。《唯識》云「圓成實於彼，常遠離前性，是故說名不一不二。」一二相形，真中絕待故，故非一二。故此意令知現身同異。

經 「善男子！是第一身，依於應身得顯現故。是第二身，依於法身得顯現故。是法身者，是真實有，無依處故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！是第一身，依於應身得顯現故。是第二身，依於法身得顯現故。是法身者，是真實有，無依處故。」

贊曰：第七、有依非依門。文亦分三。此意令知本末差別，謂變化身從應身起，應依如起，復他受用從他起化。《華嚴經》說是摩菟摩化，謂從他起化，法身本有不依他起，故是真實。若自受用亦名法身，非從他變，故無依處。又遍法界，亦無別方所依之處。或可此門約性相別，自受用身亦應身攝。如為依持，始從彼起，緣生非實。故《大莊嚴論》第三云「平等謂自性身，一切諸佛等無別故。受用身謂食身，此身與平等食，由依起故。應知受用身復是化身因。」又云「食身以自利為相，化身以利他為相，故通二說。」論云「言食身者，於大眾中作法食故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第七、有依非依門。文亦分三。此意令知本末差別，謂變化身從應身起，應依如起，復他受用從他起化。《華嚴經》說是摩菟摩化，謂從他起化，法身本有不依他起，故是真實。若自受用亦名法身，非從他變，故無依處。又遍法界，亦無別方所依之處。或可此門約性相別，自受用身亦應身攝。如為依持，始從彼起，緣生非實。故《大莊嚴論》第三云「平等謂自性身，一切諸佛等無別故。受用身謂食身，此身與平等食，由依起故。應知受用身復是化身因。」又云「食身以自利為相，化身以利他為相，故通二說。」論云「言食身者，於大眾中作法食故。」

經 「善男子！如是三身以有義故而說於常，以有義故說於無常。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！如是三身以有義故而說於常，以有義故說於無常。」

贊曰：第八、常無常門。文分為二：初總標、次別解。此總標也。以有義故而說於常，通於三身。說無常者，不遍法身。下云「非行法故、是根本故，但說為常。」或可如如智合名法身，四智無常，故總標云或說無常。下約如如，但云是常，非是行法。或約非煩惱為之行法，云非行法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第八、常無常門。文分為二：初總標、次別解。此總標也。以有義故而說於常，通於三身。說無常者，不遍法身。下云「非行法故、是根本故，但說為常。」或可如如智合名法身，四智無常，故總標云或說無常。下約如如，但云是常，非是行法。或約非煩惱為之行法，云非行法。

經 「化身者，恒轉法輪，處處隨緣方便相續不斷絕故，是故說常。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「化身者，恒轉法輪，處處隨緣方便相續不斷絕故，是故說常。」

贊曰：下別釋也。三身為三：初明化中，初辨常、後無常。此辨常也。化身八相但舉一相，謂轉法輪。或此望生令得利益為轉法輪。所現諸相皆名轉法輪，咸令所化有情益故。隨生住處及隨應化處各各有多，名為處處隨緣。隨所化緣方便、隨能化方便，十二種方便等相續不斷，是故說常即相續常，如常受樂、常施食等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下別釋也。三身為三：初明化中，初辨常、後無常。此辨常也。化身八相但舉一相，謂轉法輪。或此望生令得利益為轉法輪。所現諸相皆名轉法輪，咸令所化有情益故。隨生住處及隨應化處各各有多，名為處處隨緣。隨所化緣方便、隨能化方便，十二種方便等相續不斷，是故說常即相續常，如常受樂、常施食等。

經 「非是本故、具足大用不顯現故，說為無常。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「非是本故、具足大用不顯現故，說為無常。」

贊曰：明無常也。非諸法本如自性身。具足大用不顯現者，所成功德非頓現起，隨利生緣方始起故。如薩婆多云「世尊有受用法。逮初成佛時一時起得，用不頓起。」此亦如是。或約現涅槃云用不顯現，是應身用故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明無常也。非諸法本如自性身。具足大用不顯現者，所成功德非頓現起，隨利生緣方始起故。如薩婆多云「世尊有受用法。逮初成佛時一時起得，用不頓起。」此亦如是。或約現涅槃云用不顯現，是應身用故。

經 「應身者，從無始來相續不斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「應身者，從無始來相續不斷。」

贊曰：下明應身。初明常、後明無常。此初常也，初牒身名、次顯應體。應身依法起，法是應本性，故從本性稱無始。故《攝大乘》云「所依常故，應化亦常。」故今所依無始，應身亦無始。若爾，化身亦應無始。答：應說不說，互相影顯故。若自受用，剎那相續；若他受用；此處滅餘處復續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明應身。初明常、後明無常。此初常也，初牒身名、次顯應體。應身依法起，法是應本性，故從本性稱無始。故《攝大乘》云「所依常故，應化亦常。」故今所依無始，應身亦無始。若爾，化身亦應無始。答：應說不說，互相影顯故。若自受用，剎那相續；若他受用；此處滅餘處復續。

經 「一切諸佛不共之法能攝持故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「一切諸佛不共之法能攝持故。」

贊曰：明法身用。力無畏等不共之法，應身能攝，為依持故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明法身用。力無畏等不共之法，應身能攝，為依持故。

經 「眾生無盡、用亦無盡，是故說常。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「眾生無盡、用亦無盡，是故說常。」

贊曰：明常也。眾生界無盡，故現命無盡，由此說常。此約緣常，有隨緣應說常。無性《攝論》云「佛受用身及變化身既是無常，云何經說如來身常？」此問此二所依法身常故。又於等流身及變化身，以恒受用，無休廢故、不永絕故。無性釋云「謂此二身雖是無常，然依法身常，法身常故亦說為常。言身常者，或體是常；或依常身故名身常，是異門常非自性常。」乃至云「猶如世間言常受樂，雖非受樂常無間斷，而得說言此常受樂。佛受用身當知亦爾。」準《大莊嚴論》第三云「一切諸佛悉同常住。由自性常故，一切諸佛自性身常住。由無間常故，一切諸佛食身常住。由相續常故，一切諸佛化身常住。」此中食身攝自他受用說，為自利即自受；為他說法名為食身，即他受用。而《攝論》等同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明常也。眾生界無盡，故現命無盡，由此說常。此約緣常，有隨緣應說常。無性《攝論》云「佛受用身及變化身既是無常，云何經說如來身常？」此問此二所依法身常故。又於等流身及變化身，以恒受用，無休廢故、不永絕故。無性釋云「謂此二身雖是無常，然依法身常，法身常故亦說為常。言身常者，或體是常；或依常身故名身常，是異門常非自性常。」乃至云「猶如世間言常受樂，雖非受樂常無間斷，而得說言此常受樂。佛受用身當知亦爾。」準《大莊嚴論》第三云「一切諸佛悉同常住。由自性常故，一切諸佛自性身常住。由無間常故，一切諸佛食身常住。由相續常故，一切諸佛化身常住。」此中食身攝自他受用說，為自利即自受；為他說法名為食身，即他受用。而《攝論》等同。

經 「非是本故、以具足用不顯現故，說為無常。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「非是本故、以具足用不顯現故，說為無常。」

贊曰：辨無常也。不顯現言，具如前解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：辨無常也。不顯現言，具如前解。

經 「法身者，非是行法，無有異相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「法身者，非是行法，無有異相。」

贊曰：辨法身常。初辨常、後釋難。初中，初標無異相、次正釋常。初也。唯就如如名為法身，云非行法無生滅異相。又釋如，下云「法身者二無所顯。」二無者，非有非無四種二相。又非行法者，非煩惱有為有漏行法能證，無分別智亦法身故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：辨法身常。初辨常、後釋難。初中，初標無異相、次正釋常。初也。唯就如如名為法身，云非行法無生滅異相。又釋如，下云「法身者二無所顯。」二無者，非有非無四種二相。又非行法者，非煩惱有為有漏行法能證，無分別智亦法身故。

經 「是根本故，猶如虛空，是故說常。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「是根本故，猶如虛空，是故說常。」

贊曰：正辨常住。如如是諸法之真性，云是根本。無形相故如虛空，所以名常。是故說常總結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：正辨常住。如如是諸法之真性，云是根本。無形相故如虛空，所以名常。是故說常總結。

經 「善男子！離無分別智更無勝智，離法如如無勝境界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！離無分別智更無勝智，離法如如無勝境界。」

贊曰：釋伏難。分文為三：初釋難、次展轉解、後總結成。此初也。外伏難有二：初、何故不以餘智餘法名為法身，以無分別智及法如如合名法身？答：意離無分別智，更無勝智過此。離法如如，亦更無勝境過此。是故合二名為法身。又云：若爾，能所緣者別，如何合名法身？次展轉釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：釋伏難。分文為三：初釋難、次展轉解、後總結成。此初也。外伏難有二：初、何故不以餘智餘法名為法身，以無分別智及法如如合名法身？答：意離無分別智，更無勝智過此。離法如如，亦更無勝境過此。是故合二名為法身。又云：若爾，能所緣者別，如何合名法身？次展轉釋。

經 「是法如如、是慧如如，是二種如如如如不一不異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「是法如如、是慧如如，是二種如如如如不一不異。」

贊曰：展轉釋也。智如二種不一不異。何以故？如是智境、智是有為，故不一。然智託境生，如是智性故不異。如若異智，不是彼性，如破勝論，地性應非他性，以異地故，如水火等故。此亦然，故《成唯識》第八云「故此與依他，非異非不異，如無常等性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：展轉釋也。智如二種不一不異。何以故？如是智境、智是有為，故不一。然智託境生，如是智性故不異。如若異智，不是彼性，如破勝論，地性應非他性，以異地故，如水火等故。此亦然，故《成唯識》第八云「故此與依他，非異非不異，如無常等性。」

經 「是故法身慧清淨故、滅清淨故，是二清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「是故法身慧清淨故、滅清淨故，是二清淨。」

贊曰：結成。初成、後結。成云：由有能證淨故，得慧清淨；由有所證淨故，得滅清淨。是故法身是二清淨。此中先取二清淨，却取是故法身是二清淨合名法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結成。初成、後結。成云：由有能證淨故，得慧清淨；由有所證淨故，得滅清淨。是故法身是二清淨。此中先取二清淨，却取是故法身是二清淨合名法身。

經 「是故法身具足清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「是故法身具足清淨。」

贊曰：結也。言具足者，是圓滿義。以智境勝，更無淨勝過此，是故法身具足清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結也。言具足者，是圓滿義。以智境勝，更無淨勝過此，是故法身具足清淨。

經 「復次，善男子！分別三身有四種異：」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「復次，善男子！分別三身有四種異：」

贊曰：第九、四句分別門，有二：一標總數、二別解釋。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第九、四句分別門，有二：一標總數、二別解釋。此初也。

經 「有化身非應身、有應身非化身、有化身亦應身、有非化身亦非應身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「有化身非應身、有應身非化身、有化身亦應身、有非化身亦非應身。」

贊曰：開四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：開四句。

經 「何者化身非應身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「何者化身非應身？」

贊曰：別解釋四句，即為四段。初句有三：一徵、二釋、三結。此徵也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：別解釋四句，即為四段。初句有三：一徵、二釋、三結。此徵也。

經 「謂諸如來般涅槃後，以願自在故，隨緣利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「謂諸如來般涅槃後，以願自在故，隨緣利益。」

贊曰：解四句。解初句也。謂諸如來，通一切佛。般涅槃後，謂八相中現涅槃相後。以願自在，宿大悲願自在之力。隨機感緣，或留影像或餘類身，不作佛形，現形不定而為利益，是化非應。據實證得涅槃之後，所起成道八相化身亦是此句。然為簡他受用，平等智起唯色相佛，住有餘依亦應化身，故說現種種相。入滅已後所留影等及遺形骨，為化非應。故舊經云「以願自在故遺身」。不爾，中二句應說言般涅槃後但是證得無上果後之所起故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：解四句。解初句也。謂諸如來，通一切佛。般涅槃後，謂八相中現涅槃相後。以願自在，宿大悲願自在之力。隨機感緣，或留影像或餘類身，不作佛形，現形不定而為利益，是化非應。據實證得涅槃之後，所起成道八相化身亦是此句。然為簡他受用，平等智起唯色相佛，住有餘依亦應化身，故說現種種相。入滅已後所留影等及遺形骨，為化非應。故舊經云「以願自在故遺身」。不爾，中二句應說言般涅槃後但是證得無上果後之所起故。

經 「是名化身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「是名化身。」

贊曰：結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結。

經 「何者應身非化身？是地前身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「何者應身非化身？是地前身。」

贊曰：此下略解第二句也。此是地前所見之身，謂作佛形逗於地前。四善根位菩薩所見名應，不作餘形故非化。即《梵網經》「周匝千華臺，一國一釋迦。一臺有千葉，千百億釋迦。」即是千箇三千大千世界，一大千界有一大化身。由此經言「三千大千一佛化境」，若二乘等所見一佛，但化一四天下，非大千故。據地上見，他受用身亦名應身非化，今略不論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此下略解第二句也。此是地前所見之身，謂作佛形逗於地前。四善根位菩薩所見名應，不作餘形故非化。即《梵網經》「周匝千華臺，一國一釋迦。一臺有千葉，千百億釋迦。」即是千箇三千大千世界，一大千界有一大化身。由此經言「三千大千一佛化境」，若二乘等所見一佛，但化一四天下，非大千故。據地上見，他受用身亦名應身非化，今略不論。

經 「何者化身亦應身？謂住有餘涅槃之身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「何者化身亦應身？謂住有餘涅槃之身。」

贊曰：釋第三句。謂為二乘所現之身，作人天類，故是化。現成正覺，故名應。於王宮身現成佛，故名住有餘涅槃之身。初地至七地受分段身菩薩所見他受用身，亦此句攝，義亦無違。準此即攝佛欲盡，除八地已上所見他受用，彼不名化故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：釋第三句。謂為二乘所現之身，作人天類，故是化。現成正覺，故名應。於王宮身現成佛，故名住有餘涅槃之身。初地至七地受分段身菩薩所見他受用身，亦此句攝，義亦無違。準此即攝佛欲盡，除八地已上所見他受用，彼不名化故。

經 「何者非化身非應身？謂是法身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「何者非化身非應身？謂是法身。」

贊曰：釋第四句。初直解、後釋難。此初也。即自受用及自性法身合名法身。然佛三身，諸說不定。如《佛地論》及《成唯識》說佛四身區分無雜。餘即通說，如《攝大乘論》自受自性合名自性法身，他受用身名為應身，說有人天菩薩聲聞間雜見故。若自受用，等覺菩薩尚不能知，況有餘眾生？設他受用為地上現，亦無聲聞等。說有之者，如《佛地論》。有其三釋，第三釋正。謂二乘人迴心向大，以彼名說。《楞伽》亦爾。又《攝大乘》四善根位所見佛身亦他受用攝。問：何以得知自受用身亦自性法身攝？答：彼論第九云「應知法身幾德相應，謂最清淨四無量、解脫、勝處」等。彼論第十又云「諸佛法界即是法身，應知恒時能作五業」等。又彼論「若受用身，菩薩聲聞及諸天等，種種眾會間雜可見故。」明非自受。問：若爾，彼論復云「受用非自性身，以色身可見故。」豈自受用無色身耶？答：他受用身但唯有色，名為有色。不爾，應云以五蘊故非自性身，何但言色？唯彼三身，義同此經。又解：彼論自他受用合名受用，自性法身唯真如理，云諸佛法界即是法身。說具功德者，彼自釋云「謂佛法身成實勝義真如所顯。」此即意說法身自性功德相應，說身差別相應無失。準此意，同《勝鬘》所說出纏名法身，與恒沙性功德相應，非相功德。六因明受用非自性身，且約他受用，非謂自受非受用攝。準此，即與《大莊嚴論》、《法華經論》、《般若經論》說三身同，與此經別，故各相從。且《法華經論》說化身者，即此亦應亦化，同應身。亦可自他受用俱名應身，說壽量無邊是應身故。法身唯如，彼經云「非實非虛」等。然上諸文竝約多分，於中或有於他受用身處說自受用、自受用處說他受用，或法身處說應化身、或於應化身處說法身。由是性相同處而說，文有相雜，準此應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：釋第四句。初直解、後釋難。此初也。即自受用及自性法身合名法身。然佛三身，諸說不定。如《佛地論》及《成唯識》說佛四身區分無雜。餘即通說，如《攝大乘論》自受自性合名自性法身，他受用身名為應身，說有人天菩薩聲聞間雜見故。若自受用，等覺菩薩尚不能知，況有餘眾生？設他受用為地上現，亦無聲聞等。說有之者，如《佛地論》。有其三釋，第三釋正。謂二乘人迴心向大，以彼名說。《楞伽》亦爾。又《攝大乘》四善根位所見佛身亦他受用攝。問：何以得知自受用身亦自性法身攝？答：彼論第九云「應知法身幾德相應，謂最清淨四無量、解脫、勝處」等。彼論第十又云「諸佛法界即是法身，應知恒時能作五業」等。又彼論「若受用身，菩薩聲聞及諸天等，種種眾會間雜可見故。」明非自受。問：若爾，彼論復云「受用非自性身，以色身可見故。」豈自受用無色身耶？答：他受用身但唯有色，名為有色。不爾，應云以五蘊故非自性身，何但言色？唯彼三身，義同此經。又解：彼論自他受用合名受用，自性法身唯真如理，云諸佛法界即是法身。說具功德者，彼自釋云「謂佛法身成實勝義真如所顯。」此即意說法身自性功德相應，說身差別相應無失。準此意，同《勝鬘》所說出纏名法身，與恒沙性功德相應，非相功德。六因明受用非自性身，且約他受用，非謂自受非受用攝。準此，即與《大莊嚴論》、《法華經論》、《般若經論》說三身同，與此經別，故各相從。且《法華經論》說化身者，即此亦應亦化，同應身。亦可自他受用俱名應身，說壽量無邊是應身故。法身唯如，彼經云「非實非虛」等。然上諸文竝約多分，於中或有於他受用身處說自受用、自受用處說他受用，或法身處說應化身、或於應化身處說法身。由是性相同處而說，文有相雜，準此應知。

經 「善男子！是法身者，二無所有所顯現故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！是法身者，二無所有所顯現故。」

贊曰：假釋難也。難意既云非應非化是法身者，如何前云於第一身與諸佛同事，於第二身與諸佛同意，於第三身與諸佛同體。又云是第一身依於應身得顯現故，是第二身依於法身得顯現故。法身既非應化二身，此如何成？如世間人身身各別，事業意體各各不等故。又如前說，日月水鏡因光現影，亦不得成。今為釋之，文分為四：初標、次徵、三釋、後成。此即標也。標意：法身即是遠離無二，復由如智如如而證方能顯得，故能為依，起諸事業。前言別者，相用別論門。言如日月因光水鏡現影等者，相性合論門。若說自性法顯應者，即攝相歸性門。故無性《攝論》云「諸佛法界即法身，應知恒時能作五業：一救濟災橫業，令見佛者盲者得眼、聾者得耳、狂者得念。」如是等。論自問云「如說法身非六根境，云何今說盲得眼等，能見法身為法身業？答：見法身者，由昔大願引發勢力成滿法身，次第發起變化身用，由此能令盲得眼等。由昔資糧引發勢力，證得法身任運起用，如機關輪。以末歸本，言見法身，實唯見化。」故下結成云「是故當知境界清淨、智慧清淨，不可分別、無有中間，為滅道本故，於此法身能顯如來種種事業。」言二無所有者，真諦三藏云：「如下五種二無所有所顯現故者，出過五種二境之外曰顯現，於五種二是無所有也。」標中通二：一境二無所有、二智二無所有。由如境勝，超此五二無，由無分別智順證此五二無境故法身顯現，略不明其餘方便行大悲願等。然此二無即生法空，境即法空、智即生空，因二空顯之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：假釋難也。難意既云非應非化是法身者，如何前云於第一身與諸佛同事，於第二身與諸佛同意，於第三身與諸佛同體。又云是第一身依於應身得顯現故，是第二身依於法身得顯現故。法身既非應化二身，此如何成？如世間人身身各別，事業意體各各不等故。又如前說，日月水鏡因光現影，亦不得成。今為釋之，文分為四：初標、次徵、三釋、後成。此即標也。標意：法身即是遠離無二，復由如智如如而證方能顯得，故能為依，起諸事業。前言別者，相用別論門。言如日月因光水鏡現影等者，相性合論門。若說自性法顯應者，即攝相歸性門。故無性《攝論》云「諸佛法界即法身，應知恒時能作五業：一救濟災橫業，令見佛者盲者得眼、聾者得耳、狂者得念。」如是等。論自問云「如說法身非六根境，云何今說盲得眼等，能見法身為法身業？答：見法身者，由昔大願引發勢力成滿法身，次第發起變化身用，由此能令盲得眼等。由昔資糧引發勢力，證得法身任運起用，如機關輪。以末歸本，言見法身，實唯見化。」故下結成云「是故當知境界清淨、智慧清淨，不可分別、無有中間，為滅道本故，於此法身能顯如來種種事業。」言二無所有者，真諦三藏云：「如下五種二無所有所顯現故者，出過五種二境之外曰顯現，於五種二是無所有也。」標中通二：一境二無所有、二智二無所有。由如境勝，超此五二無，由無分別智順證此五二無境故法身顯現，略不明其餘方便行大悲願等。然此二無即生法空，境即法空、智即生空，因二空顯之。

經 「何者名為二無所有？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「何者名為二無所有？」

贊曰：徵也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：徵也。

經 「於此法身相及相處二皆是無。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「於此法身相及相處二皆是無。」

贊曰：釋也。分二：初境無二、後明智無二。此境無二，初總、後別。此總也。相即人我相，處即法我，由彼人我依法我起，故名相處。故《成唯識論》云「如要迷杌等方謂人等，故人我體無，但妄想見，如目有醫，見毛輪相。」故諸經論名相無性。由法如如遠離二無，云二皆無。故《成唯識論》云「圓成實於彼，常遠離前性。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：釋也。分二：初境無二、後明智無二。此境無二，初總、後別。此總也。相即人我相，處即法我，由彼人我依法我起，故名相處。故《成唯識論》云「如要迷杌等方謂人等，故人我體無，但妄想見，如目有醫，見毛輪相。」故諸經論名相無性。由法如如遠離二無，云二皆無。故《成唯識論》云「圓成實於彼，常遠離前性。」

經 「非有非無、非一非異、非數非非數、非明非暗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「非有非無、非一非異、非數非非數、非明非暗。」

贊曰：別顯二無。非有非無者，離有無四句，一有、二無、三亦有亦無、四非有非無，但舉第四顯離前三。非一非異者，復離此一異四，初一、二異、三亦一亦異、四非一非異，亦舉第四顯離前三。非數非非數者，超分別情數名非數，是無分別境云非非數。又超過數量故非數，是法攝故非非數。云非明非闇者，即諸經不垢不淨。始離染時非今始淨云非明，設在染時非染云非闇。由此勝妙，心言略絕。準《攝大乘》無三種二：初、無有無二相。非有相者，以一切法遍計所執，皆無有故；亦非無相，以空所顯，自性有故。有為無為無二相者，以業煩惱非所為故，非有為相；於能示現似有為法得自在故，非無為相。異性一性無二相者，以佛身體是其一，故非異相；無量依止各差別證得，故非一相。俱一無故，名無二相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：別顯二無。非有非無者，離有無四句，一有、二無、三亦有亦無、四非有非無，但舉第四顯離前三。非一非異者，復離此一異四，初一、二異、三亦一亦異、四非一非異，亦舉第四顯離前三。非數非非數者，超分別情數名非數，是無分別境云非非數。又超過數量故非數，是法攝故非非數。云非明非闇者，即諸經不垢不淨。始離染時非今始淨云非明，設在染時非染云非闇。由此勝妙，心言略絕。準《攝大乘》無三種二：初、無有無二相。非有相者，以一切法遍計所執，皆無有故；亦非無相，以空所顯，自性有故。有為無為無二相者，以業煩惱非所為故，非有為相；於能示現似有為法得自在故，非無為相。異性一性無二相者，以佛身體是其一，故非異相；無量依止各差別證得，故非一相。俱一無故，名無二相。

經 「如是如如智不見相及相處，不見非有非無，不見非一非異，不見非數非非數，不見非明非暗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「如是如如智不見相及相處，不見非有非無，不見非一非異，不見非數非非數，不見非明非暗。」

贊曰：明如如智。即無分別智，如境而證故不見。此總別五無，圓修道滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明如如智。即無分別智，如境而證故不見。此總別五無，圓修道滿。

經 「是故當知，境界清淨、智慧清淨，不可分別、無有中間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「是故當知，境界清淨、智慧清淨，不可分別、無有中間。」

贊曰：下結成也。此成境智二種平等，故合為法身。境智二種非一非異不可分別，無有中間彼此差別，故合名法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下結成也。此成境智二種平等，故合為法身。境智二種非一非異不可分別，無有中間彼此差別，故合名法身。

經 「為滅道本故，於此法身能顯如來種種事業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「為滅道本故，於此法身能顯如來種種事業。」

贊曰：此結成法身為應化依，能起種種利益事業。境清淨故為滅諦本，智清淨故為道諦本。故者，所以由法如如如如智為滅道本故，應化依此起種種事業。如《攝大乘》略明五業，故云種種。言五業者，一救濟災患為業，能令盲者得眼等故。二救濟惡趣為業，拔不善處置善處故。三救濟非方便為業，令諸外道捨非方便求解脫行，置於如來聖教中故。四救濟薩迦耶為業，授彼能超三界道故。無性釋云「謂於其中偽身見轉，即是三界有漏諸法，於彼說授出離法故。」五救濟二乘為業，拯拔欲趣餘乘菩薩，及不定種姓諸聲聞等，安處令修大乘行故。問：令得二乘，豈非業耶？答：此即是前第三四業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此結成法身為應化依，能起種種利益事業。境清淨故為滅諦本，智清淨故為道諦本。故者，所以由法如如如如智為滅道本故，應化依此起種種事業。如《攝大乘》略明五業，故云種種。言五業者，一救濟災患為業，能令盲者得眼等故。二救濟惡趣為業，拔不善處置善處故。三救濟非方便為業，令諸外道捨非方便求解脫行，置於如來聖教中故。四救濟薩迦耶為業，授彼能超三界道故。無性釋云「謂於其中偽身見轉，即是三界有漏諸法，於彼說授出離法故。」五救濟二乘為業，拯拔欲趣餘乘菩薩，及不定種姓諸聲聞等，安處令修大乘行故。問：令得二乘，豈非業耶？答：此即是前第三四業。

經 「善男子！是身因緣境界處所，果依於本，難思議故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！是身因緣境界處所，果依於本，難思議故。」

贊曰：第三大段答因。即顯依因得果，答修行問。此中且辨得果次第，未說修行次第，此意令修因者須知次第。因次第者，由依果次第故。《辨中邊論》第三云「器說為異熟，力是彼增上，愛樂增長淨，如次即五果。」論釋云「器謂隨順善法。異熟謂得勝身，以為道器。力謂由彼器增上力，令諸善法成上品性。」此意由依勝身與昔善力，合今善法，成增上品。愛樂謂先世數修善力，今世於善法深生愛樂。增長謂現世數修善力，令所修善根速得圓滿。淨謂斷障，得永離繫。此五如次即是五果：一異熟(即前器)；二增上果，即善法成上品，由善異熟增上力故善法成上品，是增上果。三等流果，即由先世數修善力，令今世於善法深生愛樂，是前等流果。四士用果，由現數修，能令善根速得圓滿，是士用果，此依法士用說。五離繫果，由前斷障得永離繫，是離繫果。今者此段意明此義。彼論次文辨果差別，有其十種：一後後果，謂因種姓得發心果，如是等果展轉應知。此意說前前為因、後後為果，以後後位因前得故，故後後位即是前果。此總說也。二最初果，謂最初證出世間，法即初地。三數習果，謂從此後諸有學位(即十地位)。四究竟果，謂無學法(即佛地)。五隨順果，謂因漸次，應知即是後後果攝。六障滅果，謂能斷道，即最初果能滅障故，說為障滅(此意舉初以顯，後智亦爾)。七離繫果，謂即數習及究竟果，學無學位如次遠離煩惱繫故。八殊勝果，謂神通等殊勝功德。九有上果，謂菩薩地，超出餘乘未成佛故。十無上果，謂如來地，此上更無餘勝法故。此中後六是前四果差別義說。大文分三：初總標、二別釋、三勸修。此初標也。有五義：一身者即器，異熟果。二因緣，即依其器先所修善是其因緣，即增上果，由善身器為增上力令善增故。三境界，即舉等流果所緣之境，即彼諸善菩提涅槃竝是其境，緣此勝法起愛樂故。四處所者，即士用果。由數修善菩提速圓是所求處，大乘意樂大菩提故。五果依於本，是離繫果。果依本者，此離繫果不離法如如。難思議故者，總歎難思，非二乘等境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三大段答因。即顯依因得果，答修行問。此中且辨得果次第，未說修行次第，此意令修因者須知次第。因次第者，由依果次第故。《辨中邊論》第三云「器說為異熟，力是彼增上，愛樂增長淨，如次即五果。」論釋云「器謂隨順善法。異熟謂得勝身，以為道器。力謂由彼器增上力，令諸善法成上品性。」此意由依勝身與昔善力，合今善法，成增上品。愛樂謂先世數修善力，今世於善法深生愛樂。增長謂現世數修善力，令所修善根速得圓滿。淨謂斷障，得永離繫。此五如次即是五果：一異熟(即前器)；二增上果，即善法成上品，由善異熟增上力故善法成上品，是增上果。三等流果，即由先世數修善力，令今世於善法深生愛樂，是前等流果。四士用果，由現數修，能令善根速得圓滿，是士用果，此依法士用說。五離繫果，由前斷障得永離繫，是離繫果。今者此段意明此義。彼論次文辨果差別，有其十種：一後後果，謂因種姓得發心果，如是等果展轉應知。此意說前前為因、後後為果，以後後位因前得故，故後後位即是前果。此總說也。二最初果，謂最初證出世間，法即初地。三數習果，謂從此後諸有學位(即十地位)。四究竟果，謂無學法(即佛地)。五隨順果，謂因漸次，應知即是後後果攝。六障滅果，謂能斷道，即最初果能滅障故，說為障滅(此意舉初以顯，後智亦爾)。七離繫果，謂即數習及究竟果，學無學位如次遠離煩惱繫故。八殊勝果，謂神通等殊勝功德。九有上果，謂菩薩地，超出餘乘未成佛故。十無上果，謂如來地，此上更無餘勝法故。此中後六是前四果差別義說。大文分三：初總標、二別釋、三勸修。此初標也。有五義：一身者即器，異熟果。二因緣，即依其器先所修善是其因緣，即增上果，由善身器為增上力令善增故。三境界，即舉等流果所緣之境，即彼諸善菩提涅槃竝是其境，緣此勝法起愛樂故。四處所者，即士用果。由數修善菩提速圓是所求處，大乘意樂大菩提故。五果依於本，是離繫果。果依本者，此離繫果不離法如如。難思議故者，總歎難思，非二乘等境。

經 「若了此義，是身即是大乘，是如來性、是如來藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若了此義，是身即是大乘，是如來性、是如來藏。」

贊曰：下釋也。初釋器異熟果、二「依於此身」下釋因緣，即增上果。三「不退地心」已下明士用果。四「善男子如是法身」已下明離繫果。其境界者，總此諸法。差別十者，是此五果差別之義。此即初也。若了此義者，初總勸信也。是身即是大乘，為增上力得大乘果，故名大乘。是如來性者，即依此身所修諸善，漸漸增長為如來性。又未現起諸無漏種及真如體為如來性，事性理性俱名佛性。是如來藏，即異熟果識。《楞伽經》中說「阿梨耶識者，名空如來藏，具足熏習無漏法故，名不空如來藏。有漏第八虛妄故名空。識中無漏諸種子體，云不空如來藏，離虛妄故。」言具足者，即具足有有漏無漏二種子故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋也。初釋器異熟果、二「依於此身」下釋因緣，即增上果。三「不退地心」已下明士用果。四「善男子如是法身」已下明離繫果。其境界者，總此諸法。差別十者，是此五果差別之義。此即初也。若了此義者，初總勸信也。是身即是大乘，為增上力得大乘果，故名大乘。是如來性者，即依此身所修諸善，漸漸增長為如來性。又未現起諸無漏種及真如體為如來性，事性理性俱名佛性。是如來藏，即異熟果識。《楞伽經》中說「阿梨耶識者，名空如來藏，具足熏習無漏法故，名不空如來藏。有漏第八虛妄故名空。識中無漏諸種子體，云不空如來藏，離虛妄故。」言具足者，即具足有有漏無漏二種子故。

經 「依於此身得發初心修行地心而得顯現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「依於此身得發初心修行地心而得顯現。」

贊曰：下釋因緣即增上果。由異熟果身增上力故，便得發初心修行地心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋因緣即增上果。由異熟果身增上力故，便得發初心修行地心。

經 「不退地心亦皆得現，一生補處心金剛之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「不退地心亦皆得現，一生補處心金剛之心。」

贊曰：明士用果。士用果中有差別，果中八果：一後後果、二最初果、三數習果、四究竟果、五障滅果、六有上果、七無上果、八殊勝果。此不退地是最初果，得於初地，證不退故，總為數習果及有上果。後後果通佛地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明士用果。士用果中有差別，果中八果：一後後果、二最初果、三數習果、四究竟果、五障滅果、六有上果、七無上果、八殊勝果。此不退地是最初果，得於初地，證不退故，總為數習果及有上果。後後果通佛地。

經 「如來之心而悉顯現，無量無邊如來妙法皆悉顯現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「如來之心而悉顯現，無量無邊如來妙法皆悉顯現。」

贊曰：四究竟果及第七無上果，於中初總、後別。此總也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四究竟果及第七無上果，於中初總、後別。此總也。

經 「依此法身不可思議摩訶三昧而得顯現，依此法身得現一切大智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「依此法身不可思議摩訶三昧而得顯現，依此法身得現一切大智。」

贊曰：明別究竟果及無上果。於中復三：一得定智、二現應化、三顯四德。此得定智也，亦是得障滅果，得定智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明別究竟果及無上果。於中復三：一得定智、二現應化、三顯四德。此得定智也，亦是得障滅果，得定智故。

經 「是故二身，依於三昧、依於智慧而得顯現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「是故二身，依於三昧、依於智慧而得顯現。」

贊曰：現應化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：現應化。

經 「如此法身依於自體說常說我，依大三昧故說於樂，依於大智故說清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「如此法身依於自體說常說我，依大三昧故說於樂，依於大智故說清淨。」

贊曰：三顯四德。初別明、後總結。此別明也。自體如如故說為常，常故說我。由三昧故得大樂。簡因及二乘，名大三昧。由智斷障故得淨德。問：《寶性論》及《攝大乘》等說信為淨德因，此何說智？答：彼除不信之渾濁故及別因故，信為淨德因。此約斷染及通故，智為淨德因。又常我約體，樂淨者以因及體互相影說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三顯四德。初別明、後總結。此別明也。自體如如故說為常，常故說我。由三昧故得大樂。簡因及二乘，名大三昧。由智斷障故得淨德。問：《寶性論》及《攝大乘》等說信為淨德因，此何說智？答：彼除不信之渾濁故及別因故，信為淨德因。此約斷染及通故，智為淨德因。又常我約體，樂淨者以因及體互相影說。

經 「是故如來常住自在安樂清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「是故如來常住自在安樂清淨。」

贊曰：總結自在則我德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：總結自在則我德。

經 「依大三昧，一切禪定首楞嚴等、一切念處大法念等、大慈大悲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「依大三昧，一切禪定首楞嚴等、一切念處大法念等、大慈大悲。」

贊曰：下明殊勝果。分文為三，初法、次喻、後合。法中有二：初明定品殊勝功德、後明智品殊勝功德。依定發慧，故先明定品。定品分三，初標、次列、後結。或初辨所依、次辨能依、後結。大三昧者，性得三昧也。唯雖多，有八：一禪、二定、三念處、四大慈悲、五陀羅尼、六六神通、七八自在、八一切法平等攝受。此初四也。禪即四靜慮，定謂四無色定。故《薩遮尼經》「云何如來禪定？答：有次第定及首楞嚴等，或即大乘光定、集福德王定、賢守定、健行定。」傳言：首楞嚴者即健行定。正音蘇楞伽摩，此云健行。舉其上首，定實無邊，所以言等。總別略標，禪定是總、首楞嚴是別。一切念處，謂三念處、四念處及六念等。言大法念者，即六念中念法也。以法是佛師，故先說法念。或此即壞緣法念住，《薩遮尼》第七云「法念處者，謂觀內法、外法、內外法作二種想，謂常、無常。常以佛眼見一切至坐道場，未曾中失。」此據果說。乃至云「不以肉眼、天眼、慧眼觀。何以故？三眼無相貌故，以法眼觀。」此通因說，舉一等餘。大慈大悲者，即四無量，以與樂拔苦勝故舉明。《薩遮尼經》第六有三十二種大悲觀，《思益經》第二有三十六種大悲，皆廣如彼說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明殊勝果。分文為三，初法、次喻、後合。法中有二：初明定品殊勝功德、後明智品殊勝功德。依定發慧，故先明定品。定品分三，初標、次列、後結。或初辨所依、次辨能依、後結。大三昧者，性得三昧也。唯雖多，有八：一禪、二定、三念處、四大慈悲、五陀羅尼、六六神通、七八自在、八一切法平等攝受。此初四也。禪即四靜慮，定謂四無色定。故《薩遮尼經》「云何如來禪定？答：有次第定及首楞嚴等，或即大乘光定、集福德王定、賢守定、健行定。」傳言：首楞嚴者即健行定。正音蘇楞伽摩，此云健行。舉其上首，定實無邊，所以言等。總別略標，禪定是總、首楞嚴是別。一切念處，謂三念處、四念處及六念等。言大法念者，即六念中念法也。以法是佛師，故先說法念。或此即壞緣法念住，《薩遮尼》第七云「法念處者，謂觀內法、外法、內外法作二種想，謂常、無常。常以佛眼見一切至坐道場，未曾中失。」此據果說。乃至云「不以肉眼、天眼、慧眼觀。何以故？三眼無相貌故，以法眼觀。」此通因說，舉一等餘。大慈大悲者，即四無量，以與樂拔苦勝故舉明。《薩遮尼經》第六有三十二種大悲觀，《思益經》第二有三十六種大悲，皆廣如彼說。

經 「一切陀羅尼、一切神通、一切自在、一切法平等攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「一切陀羅尼、一切神通、一切自在、一切法平等攝受。」

贊曰：第五、總持德。一切神通者，六通德。如《薩遮尼》第七云「天眼通者，功德智慧所成，悉見十方所有形色，乃至亦見菩薩、聲聞、五道眾生所修行業悉無餘等。」乃至餘五，悉廣如彼。一切自在者，即十自在等，已如上說。又《薩遮尼》第七云「得四如意，成四自在：一者命自在、二者身自在、三法自在、四神力自在。」命如前釋。身自在者，隨心作身、隨心作色，亦現威儀，為眾生故。若欲與諸一切眾生同其身相，悉皆能作，是名身自在。法即知出世世法，得無礙辯，隨眾生意說，令住正信，是名法自在。神力自在者，廣現神通等是。一切法平等攝受者，得法平等、眾生平等故，能攝受一切有情。《瑜伽》四十六由五種相普於有情其心平等：一者菩薩最初發心願大菩提，如是亦為利益一切諸有情故起平等心；二於諸有情住哀愍俱平等之心；三於諸有情深心發起一子愛俱平等之心；四知一有情所有法性即是一切有情法性，以法性平等俱行之心，於諸有情住平等心；五如於一有情行利益行，於一切有情行利益行亦復如是，以利心俱於諸有情住平等心。《大莊嚴》第七五平等，《法華論》及《攝大乘》各三平等。或可一切法平等者，但諸定品一切功德法平等攝受。或此攝受屬下結文云「攝受如是佛法悉皆出現，由此平等故能平等攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五、總持德。一切神通者，六通德。如《薩遮尼》第七云「天眼通者，功德智慧所成，悉見十方所有形色，乃至亦見菩薩、聲聞、五道眾生所修行業悉無餘等。」乃至餘五，悉廣如彼。一切自在者，即十自在等，已如上說。又《薩遮尼》第七云「得四如意，成四自在：一者命自在、二者身自在、三法自在、四神力自在。」命如前釋。身自在者，隨心作身、隨心作色，亦現威儀，為眾生故。若欲與諸一切眾生同其身相，悉皆能作，是名身自在。法即知出世世法，得無礙辯，隨眾生意說，令住正信，是名法自在。神力自在者，廣現神通等是。一切法平等攝受者，得法平等、眾生平等故，能攝受一切有情。《瑜伽》四十六由五種相普於有情其心平等：一者菩薩最初發心願大菩提，如是亦為利益一切諸有情故起平等心；二於諸有情住哀愍俱平等之心；三於諸有情深心發起一子愛俱平等之心；四知一有情所有法性即是一切有情法性，以法性平等俱行之心，於諸有情住平等心；五如於一有情行利益行，於一切有情行利益行亦復如是，以利心俱於諸有情住平等心。《大莊嚴》第七五平等，《法華論》及《攝大乘》各三平等。或可一切法平等者，但諸定品一切功德法平等攝受。或此攝受屬下結文云「攝受如是佛法悉皆出現，由此平等故能平等攝受。」

經 「如是佛法悉皆出現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「如是佛法悉皆出現。」

贊曰：結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結也。

經 「依此大智、十力、四無所畏、四無礙辯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「依此大智、十力、四無所畏、四無礙辯。」

贊曰：下明智品殊勝功德。文三如定，此即總標及別明也。大智，即一切智為其根本。十力等，即一切種智。或大智即真如智性故，十力等三廣如餘辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明智品殊勝功德。文三如定，此即總標及別明也。大智，即一切智為其根本。十力等，即一切種智。或大智即真如智性故，十力等三廣如餘辨。

經 「一百八十不共之法、一切希有不可思議法悉皆顯現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「一百八十不共之法、一切希有不可思議法悉皆顯現。」

贊曰：一百八十不共之法者，依《無上依經》云「佛告阿難：『有百八十不共之法，此是如來殊勝功德。一、三十二相；二、八十種好。』」此二廣如餘經論辨，今但略明三十二相。《大般若經》三百八十一說「一、世尊足下具有安平相；二、世尊足下有千輻輪文相；三、手足柔軟相；四、手定指間有鞔網相；五、手足諸指圓滿纖長；六、足跟廣長與趺相稱；七、足趺充滿與跟相稱(伽無此相)；八、世尊雙𨄔如瑿泥耶仙鹿王𨄔；九、雙臂修直平立摩膝；十、陰相峯密；十一、毛孔各一毛生；十二、髮毛端皆上靡；十三、身皮細滑；十四、身皮金色；十五、七處充滿；十六、肩項圓滿；十七、髆腋充實；十八、世尊容儀洪滿端直；十九、世尊身相修廣端嚴；二十、世尊體相縱廣量等；二十一、世尊頷臆并身上半如獅子王；二十二、常光一尋；二十三、齒相四十齊白深密；二十四、四牙鮮白；二十五、常得五味；二十六、舌相薄長覆面輪際；二十七、梵音和雅隨眾樂聞；二十八、目睫紺青齊整不亂；二十九、眼睛紺青鮮白紅環間飾皎潔；三、十面如滿月眉如帝弓；三十一、眉間毫相光逾於珂雪；三十二、烏瑟膩沙猶如天蓋。」然與《瑜伽》開合有異。《瑜伽》開第十八洪滿端直為身不僂曲，復開二十三為齒無隙齒鮮白，開二十一頷臆為二，合第七足趺與跟相稱，合四牙入齒，合十九修廣端嚴入縱廣量等，無面如滿月。此隨世俗說相不同，故說有別。依前列相，頌曰：等現柔網纖，跟趺𨄔臂密，毛生靡潤滑，皮金七眉滿，體儀修廣高，師子光具齒，牙味舌音睫，晴輪毫相蓋。四十九云「所化有情於其種種惡業現行深生喜樂，如是種種現行惡業是所對治，感相隨好種種善業是能對治。」又云「如是一切三十二種大丈夫相無有差別，當知皆用淨戒為因而能感得。何以故？若諸菩薩毀犯淨戒，尚不能得下賤人身，何況能感大丈夫相？」《大般若》又云「如是善現！菩薩摩訶薩行深般若，能以財法二種布施攝諸有情，是為甚奇希有之法。」又由行五修，一發心、二長時、三無間、四殷重、五無餘，之所感得。依《寶女經》第四，修因并相少有差別。《無上依經》第二明所修因，與《瑜伽》四十九同，說相少別，由翻者耳。又說修行四正業得三十二相：一者決定無雜，《瑜伽論》名決定修作。二者諦觀微密，伽名委悉修作。三者常修無間，伽名恒常修作。四者不顛倒心，伽名無罪修作。第一業得足下平相。第二業得九：一足下輪文、二足踝滿、三手足十指網密、四皮細軟、五七處滿、六兩肩平兩腋滿、七臂𦟛圓、八舌廣長、九師子臆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：一百八十不共之法者，依《無上依經》云「佛告阿難：『有百八十不共之法，此是如來殊勝功德。一、三十二相；二、八十種好。』」此二廣如餘經論辨，今但略明三十二相。《大般若經》三百八十一說「一、世尊足下具有安平相；二、世尊足下有千輻輪文相；三、手足柔軟相；四、手定指間有鞔網相；五、手足諸指圓滿纖長；六、足跟廣長與趺相稱；七、足趺充滿與跟相稱(伽無此相)；八、世尊雙𨄔如瑿泥耶仙鹿王𨄔；九、雙臂修直平立摩膝；十、陰相峯密；十一、毛孔各一毛生；十二、髮毛端皆上靡；十三、身皮細滑；十四、身皮金色；十五、七處充滿；十六、肩項圓滿；十七、髆腋充實；十八、世尊容儀洪滿端直；十九、世尊身相修廣端嚴；二十、世尊體相縱廣量等；二十一、世尊頷臆并身上半如獅子王；二十二、常光一尋；二十三、齒相四十齊白深密；二十四、四牙鮮白；二十五、常得五味；二十六、舌相薄長覆面輪際；二十七、梵音和雅隨眾樂聞；二十八、目睫紺青齊整不亂；二十九、眼睛紺青鮮白紅環間飾皎潔；三、十面如滿月眉如帝弓；三十一、眉間毫相光逾於珂雪；三十二、烏瑟膩沙猶如天蓋。」然與《瑜伽》開合有異。《瑜伽》開第十八洪滿端直為身不僂曲，復開二十三為齒無隙齒鮮白，開二十一頷臆為二，合第七足趺與跟相稱，合四牙入齒，合十九修廣端嚴入縱廣量等，無面如滿月。此隨世俗說相不同，故說有別。依前列相，頌曰：等現柔網纖，跟趺𨄔臂密，毛生靡潤滑，皮金七眉滿，體儀修廣高，師子光具齒，牙味舌音睫，晴輪毫相蓋。四十九云「所化有情於其種種惡業現行深生喜樂，如是種種現行惡業是所對治，感相隨好種種善業是能對治。」又云「如是一切三十二種大丈夫相無有差別，當知皆用淨戒為因而能感得。何以故？若諸菩薩毀犯淨戒，尚不能得下賤人身，何況能感大丈夫相？」《大般若》又云「如是善現！菩薩摩訶薩行深般若，能以財法二種布施攝諸有情，是為甚奇希有之法。」又由行五修，一發心、二長時、三無間、四殷重、五無餘，之所感得。依《寶女經》第四，修因并相少有差別。《無上依經》第二明所修因，與《瑜伽》四十九同，說相少別，由翻者耳。又說修行四正業得三十二相：一者決定無雜，《瑜伽論》名決定修作。二者諦觀微密，伽名委悉修作。三者常修無間，伽名恒常修作。四者不顛倒心，伽名無罪修作。第一業得足下平相。第二業得九：一足下輪文、二足踝滿、三手足十指網密、四皮細軟、五七處滿、六兩肩平兩腋滿、七臂𦟛圓、八舌廣長、九師子臆。

第三業得五：一指纖長、二脚跟長、三身端不曲、四橫竪等量、五顏貌圓淨。第四業得餘相，與《瑜伽》同。《十住毘婆沙》第六亦明三十二相等因，《薩遮尼乾子經》第六亦明三十二相八十種好，廣如彼釋。相好總用眼舌身男四根依處及舌根為體。若諸菩薩種姓地中唯有種子依身而住，勝解行地始能修彼能得方便，淨勝意樂地乃名為得。若在餘上地，如是相好轉勝清淨。若在如來，當知相好善淨無上。問：何故但立此三十二為大丈夫相？答：四十九云「如是諸相是有色故劣中勝品，諸有情類易了知故。雖有一切不共佛法皆得名為大丈夫相，唯立此為大丈夫相。」《大般若經》三百八十一云「云何如來八十隨好？善現！一、指爪狹長；二、手足指圓纖𦟛柔軟；三、手足各等相間充密；四、手足圓滿如意軟淨；五、筋脈盤結深隱不現；六、兩踝俱隱；七、行步直進如龍象王；八、行步威容如師子王；九、行步安平猶如牛王；十、行步進止猶如鵝王；十一、迴領右旋如龍象王；十二、支節漸次圓𦟛好妙；十三、骨節交結猶若龍盤；十四、膝輪妙善堅固圓滿；十五、隱處姣好圓滿清淨；十六、身皮潤滑塵垢不著；十七、身容敦肅常不怯弱；十八、身支堅固稠密相著；十九、身支安定敦重不掉；二十、身相猶如仙王嚴淨；二十一、身光周匝恒自照耀；二十二、腹形方正無欠柔軟；二十三、臍深右旋圓淨光澤；二十四、臍厚不窊不凸妙好；二十五、皮膚遠離疥癬點贅；二十六、手掌充滿足下安平；二十七、手文深長直潤不斷；二十八、脣色光潤如頻婆果；二十九、面門不長不短大小如量；三十、舌相軟薄廣長赤色；三十一、發聲威振明朗清徹；三十二、音韻美妙如深谷響；三十三、鼻高修直其孔不現；三十四、世尊諸齒方整鮮白；三十五、諸牙圓白光潔峯利；三十六、世尊眼淨青白分明；三十七、眼相修廣如青蓮華；三十八、眼睫齊整稠密不白；三十九、眉長不白緻而細軟；四十、雙眉綺靡修次紺色；四十一、雙眉高顯潤如初月；四十二、耳厚廣大輪埵成就；四十三、兩耳綺麗齊平離過；四十四、容儀見者無生染愛；四十五、額廣圓滿形相殊妙；四十六、身分上半如師子王；四十七、首髮脩長紺青稠密；四十八、首髮香潔潤澤旋轉；四十九、首髮齊整不亂不雜；五十、首髮堅固不斷不落；五十一、首髮光滑塵垢不著；五十二、身分堅固逾那邏延；五十三、世尊身體長大端直；五十四、世尊諸竅清淨圓好；五十五、身支勢力殊勝無等；五十六、世尊身相樂覩無厭；五十七、面圓脩廣如秋滿月；五十八、顏貌舒泰含笑先言；五十九、面貌光 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三業得五：一指纖長、二脚跟長、三身端不曲、四橫竪等量、五顏貌圓淨。第四業得餘相，與《瑜伽》同。《十住毘婆沙》第六亦明三十二相等因，《薩遮尼乾子經》第六亦明三十二相八十種好，廣如彼釋。相好總用眼舌身男四根依處及舌根為體。若諸菩薩種姓地中唯有種子依身而住，勝解行地始能修彼能得方便，淨勝意樂地乃名為得。若在餘上地，如是相好轉勝清淨。若在如來，當知相好善淨無上。問：何故但立此三十二為大丈夫相？答：四十九云「如是諸相是有色故劣中勝品，諸有情類易了知故。雖有一切不共佛法皆得名為大丈夫相，唯立此為大丈夫相。」《大般若經》三百八十一云「云何如來八十隨好？善現！一、指爪狹長；二、手足指圓纖𦟛柔軟；三、手足各等相間充密；四、手足圓滿如意軟淨；五、筋脈盤結深隱不現；六、兩踝俱隱；七、行步直進如龍象王；八、行步威容如師子王；九、行步安平猶如牛王；十、行步進止猶如鵝王；十一、迴領右旋如龍象王；十二、支節漸次圓𦟛好妙；十三、骨節交結猶若龍盤；十四、膝輪妙善堅固圓滿；十五、隱處姣好圓滿清淨；十六、身皮潤滑塵垢不著；十七、身容敦肅常不怯弱；十八、身支堅固稠密相著；十九、身支安定敦重不掉；二十、身相猶如仙王嚴淨；二十一、身光周匝恒自照耀；二十二、腹形方正無欠柔軟；二十三、臍深右旋圓淨光澤；二十四、臍厚不窊不凸妙好；二十五、皮膚遠離疥癬點贅；二十六、手掌充滿足下安平；二十七、手文深長直潤不斷；二十八、脣色光潤如頻婆果；二十九、面門不長不短大小如量；三十、舌相軟薄廣長赤色；三十一、發聲威振明朗清徹；三十二、音韻美妙如深谷響；三十三、鼻高修直其孔不現；三十四、世尊諸齒方整鮮白；三十五、諸牙圓白光潔峯利；三十六、世尊眼淨青白分明；三十七、眼相修廣如青蓮華；三十八、眼睫齊整稠密不白；三十九、眉長不白緻而細軟；四十、雙眉綺靡修次紺色；四十一、雙眉高顯潤如初月；四十二、耳厚廣大輪埵成就；四十三、兩耳綺麗齊平離過；四十四、容儀見者無生染愛；四十五、額廣圓滿形相殊妙；四十六、身分上半如師子王；四十七、首髮脩長紺青稠密；四十八、首髮香潔潤澤旋轉；四十九、首髮齊整不亂不雜；五十、首髮堅固不斷不落；五十一、首髮光滑塵垢不著；五十二、身分堅固逾那邏延；五十三、世尊身體長大端直；五十四、世尊諸竅清淨圓好；五十五、身支勢力殊勝無等；五十六、世尊身相樂覩無厭；五十七、面圓脩廣如秋滿月；五十八、顏貌舒泰含笑先言；五十九、面貌光

澤遠離頻蹙；六十、身支清淨無垢無臭；六十一、諸毛孔中常出妙香；六十、二面門常出勝妙之香；六十三、首相圓妙猶如天蓋；六十四、身色紺青如孔雀項；六十五、法音隨眾應理無差；六十六、世尊頂相無能見者；六十七、手足指約分明嚴好；六十八、行足去地四指文現；六十九、自持非他身無傾動；七十、威德遠振見喜怖安；七十一、聲不高下出和悅言；七十二、隨類言音隨意樂說；七十三、一音演說隨類得解；七十四、說咸依次必有因緣；七十五、平觀有情讚毀等現；七十六、所為先觀威儀善淨；七十七、世尊相好無能觀盡；七十八、世尊頂骨堅實圓滿；七十九、顏容常少好巡舊處；八十、手足胸臆喜旋德相。」《瑜伽》四十九云「謂兩手足具二十指，及以節爪皆悉殊好，即為二十。兩手兩足表裏八處竝皆殊勝，即為八種。兩踝膝股六處殊好，即為六種。兩臂肘腕，即為六種。腰縫各一，兩核為二。陰藏為一，兩臀為二。臗臚臍三即為三好，兩脇腋乳為六隨好。腹胸項脊各一隨好。除𩒐已下六十隨好，上下齒鬘為二隨好，𪙫腭為一，兩脣為二。頤善圓滿為一隨好，兩頰為二，兩目為二，兩眉為二，鼻二孔為二，額妙為一，角鬢兩耳為四隨好，頭髮為一。頭有二十，合前八十。」略為頌曰：手足二十八，踝膝股臂肘，并腕成十二。腰縫核陰臀，臗臚臍有十。脇腋乳為六，腹胸項脊四，𩒐已下六十。鬘腭脣頤六，頰目眉鼻八，額鬢角耳五，頭髮殊妙一。《無上依經》又有六十八法，足成一百八十。言六十八者，即如大乘所說，佛十八不共法：一、無有誤失；二、無卒暴音；三、無妄失念；四、無不定心；五、無種種相；六、無不擇捨；七者、欲無退；八、精進無退；九、念無退；十、定無退；十一、智慧無退；十二、勝解無退；十三、一切身業智為前導隨智而轉；十四、語業智為前導隨智而轉；十五、一切意業智為前導隨智而轉；十六、知過去世無著無礙；十七、知未來世無著無礙；十八、知現在世無著無礙。如本師《無垢稱經疏》辨，并如《俱舍》說。十力、四無畏、大悲、三念處，復為十八。又有經云獨得法者，如彼經說「如來獨得如意自在捷疾神通，一也。如來獨得無有邊際變化神通，二也。如來獨得無量無盡神通處，三也。如來獨得心自在法，四也。自在無邊知化他心通，五也。自在無礙天耳神通，六也。知無色界眾生種子，七也。通達聖眾般涅槃後，八也。智慧明了無有不定答，九也。大波羅蜜善能答問，十也。分別說法無有過失，十一也。開化眾生無有空過，十二也。如來獨得第一導首，十三也。如來獨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 澤遠離頻蹙；六十、身支清淨無垢無臭；六十一、諸毛孔中常出妙香；六十、二面門常出勝妙之香；六十三、首相圓妙猶如天蓋；六十四、身色紺青如孔雀項；六十五、法音隨眾應理無差；六十六、世尊頂相無能見者；六十七、手足指約分明嚴好；六十八、行足去地四指文現；六十九、自持非他身無傾動；七十、威德遠振見喜怖安；七十一、聲不高下出和悅言；七十二、隨類言音隨意樂說；七十三、一音演說隨類得解；七十四、說咸依次必有因緣；七十五、平觀有情讚毀等現；七十六、所為先觀威儀善淨；七十七、世尊相好無能觀盡；七十八、世尊頂骨堅實圓滿；七十九、顏容常少好巡舊處；八十、手足胸臆喜旋德相。」《瑜伽》四十九云「謂兩手足具二十指，及以節爪皆悉殊好，即為二十。兩手兩足表裏八處竝皆殊勝，即為八種。兩踝膝股六處殊好，即為六種。兩臂肘腕，即為六種。腰縫各一，兩核為二。陰藏為一，兩臀為二。臗臚臍三即為三好，兩脇腋乳為六隨好。腹胸項脊各一隨好。除𩒐已下六十隨好，上下齒鬘為二隨好，𪙫腭為一，兩脣為二。頤善圓滿為一隨好，兩頰為二，兩目為二，兩眉為二，鼻二孔為二，額妙為一，角鬢兩耳為四隨好，頭髮為一。頭有二十，合前八十。」略為頌曰：手足二十八，踝膝股臂肘，并腕成十二。腰縫核陰臀，臗臚臍有十。脇腋乳為六，腹胸項脊四，𩒐已下六十。鬘腭脣頤六，頰目眉鼻八，額鬢角耳五，頭髮殊妙一。《無上依經》又有六十八法，足成一百八十。言六十八者，即如大乘所說，佛十八不共法：一、無有誤失；二、無卒暴音；三、無妄失念；四、無不定心；五、無種種相；六、無不擇捨；七者、欲無退；八、精進無退；九、念無退；十、定無退；十一、智慧無退；十二、勝解無退；十三、一切身業智為前導隨智而轉；十四、語業智為前導隨智而轉；十五、一切意業智為前導隨智而轉；十六、知過去世無著無礙；十七、知未來世無著無礙；十八、知現在世無著無礙。如本師《無垢稱經疏》辨，并如《俱舍》說。十力、四無畏、大悲、三念處，復為十八。又有經云獨得法者，如彼經說「如來獨得如意自在捷疾神通，一也。如來獨得無有邊際變化神通，二也。如來獨得無量無盡神通處，三也。如來獨得心自在法，四也。自在無邊知化他心通，五也。自在無礙天耳神通，六也。知無色界眾生種子，七也。通達聖眾般涅槃後，八也。智慧明了無有不定答，九也。大波羅蜜善能答問，十也。分別說法無有過失，十一也。開化眾生無有空過，十二也。如來獨得第一導首，十三也。如來獨

得不可害滅，十四也。如來獨得金剛三昧，十五也。一切諸法非色非心心不相應如來了知，十六也。無礙解脫，十七也。三不染法，十八也。斷滅習氣，十九也。一切種智，二十也。如來獨得金剛聚身，二十一也。未曾作意一切事成，二十二也。一切諸相與處相應明淨具足，二十三也。所授記別無有不定，二十四也。於勝負心佛不聽許不得見佛，二十五也。轉一切種勝妙法輪，二十六也。荷負眾生能捨重擔，二十七也。入般涅槃後更起心，二十八也。如來獨得修因圓滿無餘，二十九也。如來獨得至果圓滿無餘，三十也。如來獨得利益他事圓滿無餘，三十一也。如來獨得辨才無盡，三十二也。如來獨得說一切法悉能如理，三十三也。」解云：此中雖有三十三數，《般若》唯取果，有三十二，以修因滿非果德故，是故唯有百八十法。一切希有不可思議法悉皆顯現者，第三結也。謂諸功德勝過一切名希有，超諸情計名不思議。然準《瑜伽》三十六，無上菩提有五希奇：一於諸有情非有因緣而生親愛；二唯為饒益諸有情故，常處生死忍無量苦；三於多煩惱難伏有情，善能解了調伏方便；四於極難解真實義理能隨悟入；五具不思議大威神力。此等希有不可思議，皆依大智而得顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得不可害滅，十四也。如來獨得金剛三昧，十五也。一切諸法非色非心心不相應如來了知，十六也。無礙解脫，十七也。三不染法，十八也。斷滅習氣，十九也。一切種智，二十也。如來獨得金剛聚身，二十一也。未曾作意一切事成，二十二也。一切諸相與處相應明淨具足，二十三也。所授記別無有不定，二十四也。於勝負心佛不聽許不得見佛，二十五也。轉一切種勝妙法輪，二十六也。荷負眾生能捨重擔，二十七也。入般涅槃後更起心，二十八也。如來獨得修因圓滿無餘，二十九也。如來獨得至果圓滿無餘，三十也。如來獨得利益他事圓滿無餘，三十一也。如來獨得辨才無盡，三十二也。如來獨得說一切法悉能如理，三十三也。」解云：此中雖有三十三數，《般若》唯取果，有三十二，以修因滿非果德故，是故唯有百八十法。一切希有不可思議法悉皆顯現者，第三結也。謂諸功德勝過一切名希有，超諸情計名不思議。然準《瑜伽》三十六，無上菩提有五希奇：一於諸有情非有因緣而生親愛；二唯為饒益諸有情故，常處生死忍無量苦；三於多煩惱難伏有情，善能解了調伏方便；四於極難解真實義理能隨悟入；五具不思議大威神力。此等希有不可思議，皆依大智而得顯現。

經 「譬如依如意寶珠，無量無邊種種珍寶悉皆得現。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「譬如依如意寶珠，無量無邊種種珍寶悉皆得現。」

贊曰：舉喻。準《觀佛三昧海經》，如意寶珠是金翅鳥王心，輪王出世以為珠寶。若無輪王入海，海龍王為鎮海珠。《大智度論》云「是佛舍利，劫末之時變成如意寶珠，利益眾生，依珠能出一切所須。」此大智定亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：舉喻。準《觀佛三昧海經》，如意寶珠是金翅鳥王心，輪王出世以為珠寶。若無輪王入海，海龍王為鎮海珠。《大智度論》云「是佛舍利，劫末之時變成如意寶珠，利益眾生，依珠能出一切所須。」此大智定亦復如是。

經 「如是依大三昧寶、依大智慧寶，能出種種無量無邊諸佛妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「如是依大三昧寶、依大智慧寶，能出種種無量無邊諸佛妙法。」

贊曰：法合可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：法合可知。

經 「善男子！如是法身三昧智慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！如是法身三昧智慧。」

贊曰：下明離繫果。初標、次釋、後成。此標也。法身三昧智慧，由定智為能證，法身所證，故得解脫。即三事涅槃，或體或義。而下言「雖有三數而無三體」，或據義說，或法身定慧及與解脫非定一異，故無三體，非謂唯法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明離繫果。初標、次釋、後成。此標也。法身三昧智慧，由定智為能證，法身所證，故得解脫。即三事涅槃，或體或義。而下言「雖有三數而無三體」，或據義說，或法身定慧及與解脫非定一異，故無三體，非謂唯法身。

經 「過一切相、不著於相，不可分別、非常非斷，是名中道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「過一切相、不著於相，不可分別、非常非斷，是名中道。」

贊曰：下釋。過一切相，自體勝故離十相。謂六塵、男女、生滅，不著於相，離諸執故。不可分別，非心言故。非常非斷，離二邊故。此中有四：一離諸相、二不執著、三非心言境、四離二邊。由斯四義，故名中道境。契於正智，正智名中道，中道之境亦名中道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋。過一切相，自體勝故離十相。謂六塵、男女、生滅，不著於相，離諸執故。不可分別，非心言故。非常非斷，離二邊故。此中有四：一離諸相、二不執著、三非心言境、四離二邊。由斯四義，故名中道境。契於正智，正智名中道，中道之境亦名中道。

經 「雖有分別，體無分別；雖有三數而無三體，不增不減。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「雖有分別，體無分別；雖有三數而無三體，不增不減。」

贊曰：重釋成。雖有分別體無分別，釋前無分別。雖有法身、三昧、智慧三數差別，而非分別心緣，非語境故，云體無分別。雖有三數而無三體，釋過一切相。雖有法身三昧智慧三數，而無條然別體。不增不減，釋非常非斷，不增故非常、不減故非斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：重釋成。雖有分別體無分別，釋前無分別。雖有法身、三昧、智慧三數差別，而非分別心緣，非語境故，云體無分別。雖有三數而無三體，釋過一切相。雖有法身三昧智慧三數，而無條然別體。不增不減，釋非常非斷，不增故非常、不減故非斷。

經 「猶如夢幻，亦無所執亦無能執。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「猶如夢幻，亦無所執亦無能執。」

贊曰：釋前不著相。三昧、智慧無能執，法身無所執。猶如夢幻者，喻非夢不分別，意取夢所見境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：釋前不著相。三昧、智慧無能執，法身無所執。猶如夢幻者，喻非夢不分別，意取夢所見境。

經 「法體如如，是解脫處，過死生境、越生死暗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「法體如如，是解脫處，過死生境、越生死暗。」

贊曰：成前中道。法體如如，法身是解脫生死之處，即是解脫。過死生境，出有漏果，離苦諦、越生死闇，離苦諦因、斷集諦，故是中道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：成前中道。法體如如，法身是解脫生死之處，即是解脫。過死生境，出有漏果，離苦諦、越生死闇，離苦諦因、斷集諦，故是中道。

經 「一切眾生不能修，行所不能至，一切諸佛菩薩之所住處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「一切眾生不能修，行所不能至，一切諸佛菩薩之所住處。」

贊曰：此即勸修也。明不修不得，返顯修者即得。初法、後喻。此法也。明眾生不修，不得此大涅槃諸佛菩薩常所住處。問：此明得果次第，未辨修行次第，何故勸修？答：果起依修，欲生下修行次第，所以明也。故下喻意合明因果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此即勸修也。明不修不得，返顯修者即得。初法、後喻。此法也。明眾生不修，不得此大涅槃諸佛菩薩常所住處。問：此明得果次第，未辨修行次第，何故勸修？答：果起依修，欲生下修行次第，所以明也。故下喻意合明因果也。

經 「善男子！譬如有人願欲得金，處處求覓遂得金鑛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！譬如有人願欲得金，處處求覓遂得金鑛。」

贊曰：下喻明。前明五果，喻亦有五。譬如有人，即譬前依於此身異熟果。願欲得金，喻得發初心增上果。處處求覓遂得金礦，喻等流果。喻前修行地心中資糧位，依憑教力起信心，知自身中有佛性，法身理事兩性俱得，如金礦為障所覆，如得金礦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下喻明。前明五果，喻亦有五。譬如有人，即譬前依於此身異熟果。願欲得金，喻得發初心增上果。處處求覓遂得金礦，喻等流果。喻前修行地心中資糧位，依憑教力起信心，知自身中有佛性，法身理事兩性俱得，如金礦為障所覆，如得金礦。

經 「既得鑛已即便碎之，擇取精者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「既得鑛已即便碎之，擇取精者。」

贊曰：喻修行地心中加行位心漸次學，除所取能取，住唯識觀等，如擇精者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：喻修行地心中加行位心漸次學，除所取能取，住唯識觀等，如擇精者。

經 「爐中銷鍊，得清淨金。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「爐中銷鍊，得清淨金。」

贊曰：為燒練，喻不退地心、一生補處心、金剛心。得淨金，喻如來地心士用果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：為燒練，喻不退地心、一生補處心、金剛心。得淨金，喻如來地心士用果。

經 「隨意迴轉作諸鐶釧種種嚴具，雖有諸用金性不改。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「隨意迴轉作諸鐶釧種種嚴具，雖有諸用金性不改。」

贊曰：望得涅槃，為離繫果。得常樂我淨如作鐶釧等，然不失真如性。若望菩提，總士用果。諸鐶釧等，即定智生一切功德，能不失定慧性，竝如金不改。上來大段科解相貌，看行相漸深求遠意，亦應允當。若依古釋，即譬喻下，屬下修行。初喻、次法，準舊可知。修行文下自有譬喻，故不依古。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：望得涅槃，為離繫果。得常樂我淨如作鐶釧等，然不失真如性。若望菩提，總士用果。諸鐶釧等，即定智生一切功德，能不失定慧性，竝如金不改。上來大段科解相貌，看行相漸深求遠意，亦應允當。若依古釋，即譬喻下，屬下修行。初喻、次法，準舊可知。修行文下自有譬喻，故不依古。

經 「復次，善男子！若善男子善女人求勝解脫修行世善。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「復次，善男子！若善男子善女人求勝解脫修行世善。」

贊曰：第三大段答因中有二：初辨果、次此下修證次第。準諸文例，應先修因後方得果；今此乘前明三身，後即先明得果次第。雖知得果次第，然若不修行，如何得果？故今次明修證次第。又如《瑜伽》三十八云「已說菩薩所應學處。如是應學，我今當說。」此意前〈菩提品〉明二斷二智，菩提最勝、是所應學，意令生忻如是應學，即令忻求起修妙行，故今此下明修行次第。將欲趣果，由四種力：一因力、二善友力、三作意力、四資糧力，此四是因。資糧已滿便成正覺，此一是果。今此文中分之為二：初法說、後喻說。法說之中，如前分五。此即第一先明因力。求勝解脫是所學處，無上菩提大般涅槃超過二乘名勝解脫。修世善者，謂善法欲，遠加行因。隱彼種姓，寄現行緣以為因力。準《瑜伽》三十八，於其八種勝解依處具足成就，淨信為先決定喜樂。一者於三寶功德勝解依處、二者於佛菩薩威力、三者於真實義、四者於因、五者於果、六者於應得義、七者於應得方便、八者於善言善語善說求勝解脫，即決定喜樂故。《唯識論》第六云「於實德能深忍樂欲，心淨為性。」忍即信因，樂欲謂果，心淨信體。此云求者，即忍樂欲為善本故，欲為勤依，因修世善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三大段答因中有二：初辨果、次此下修證次第。準諸文例，應先修因後方得果；今此乘前明三身，後即先明得果次第。雖知得果次第，然若不修行，如何得果？故今次明修證次第。又如《瑜伽》三十八云「已說菩薩所應學處。如是應學，我今當說。」此意前〈菩提品〉明二斷二智，菩提最勝、是所應學，意令生忻如是應學，即令忻求起修妙行，故今此下明修行次第。將欲趣果，由四種力：一因力、二善友力、三作意力、四資糧力，此四是因。資糧已滿便成正覺，此一是果。今此文中分之為二：初法說、後喻說。法說之中，如前分五。此即第一先明因力。求勝解脫是所學處，無上菩提大般涅槃超過二乘名勝解脫。修世善者，謂善法欲，遠加行因。隱彼種姓，寄現行緣以為因力。準《瑜伽》三十八，於其八種勝解依處具足成就，淨信為先決定喜樂。一者於三寶功德勝解依處、二者於佛菩薩威力、三者於真實義、四者於因、五者於果、六者於應得義、七者於應得方便、八者於善言善語善說求勝解脫，即決定喜樂故。《唯識論》第六云「於實德能深忍樂欲，心淨為性。」忍即信因，樂欲謂果，心淨信體。此云求者，即忍樂欲為善本故，欲為勤依，因修世善。

經 「得見如來及弟子眾，得親近已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「得見如來及弟子眾，得親近已。」

贊曰：善友力，文分為四：初得親近、二請求勝法、三彼聞思惟、四正為解說。此初也。此中應說善友之相、善友作業、親近善友。初二如《瑜伽》四十四廣辨。親近善友者，彼云「由四種相方得圓滿親近善友：一於善友有病無病隨時供侍，恒常發起愛敬淨信；二於善友隨時敬問禮拜奉迎合掌，殷勤修和敬業而為供養；三於善友如法衣服、飲食、臥具、病緣醫藥，資身什物隨時供養；四於善友若正依止，於正法義若合若離，隨自在轉無有傾動，如實顯發作奉敬心，隨時往詣恭敬承事請問聽受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：善友力，文分為四：初得親近、二請求勝法、三彼聞思惟、四正為解說。此初也。此中應說善友之相、善友作業、親近善友。初二如《瑜伽》四十四廣辨。親近善友者，彼云「由四種相方得圓滿親近善友：一於善友有病無病隨時供侍，恒常發起愛敬淨信；二於善友隨時敬問禮拜奉迎合掌，殷勤修和敬業而為供養；三於善友如法衣服、飲食、臥具、病緣醫藥，資身什物隨時供養；四於善友若正依止，於正法義若合若離，隨自在轉無有傾動，如實顯發作奉敬心，隨時往詣恭敬承事請問聽受。」

經 「白佛言：『世尊！何者為？善何者不善？何者正修得清淨行？』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「白佛言：『世尊！何者為？善何者不善？何者正修得清淨行？』」

贊曰：請求勝法。《瑜伽》三十八云「彼諸菩薩求正法時當何所求？云何而求？何義故求？初問求何法，次問求軌儀，後問求法所為。何所求者，當於五明處求。求法軌儀者，謂諸菩薩於善說法，當應安住猛利愛重求聞正法，為欲聽聞一善說法，假使路由猛焰熾然火熱鐵地，無餘方便可得聽聞是善說法，即便發起猛利愛重歡喜而入。何況欲聞多善言義，過於自身及諸資具所有愛重百千萬分，於善說法常樂聽聞，無有勞倦亦無厭足，淨信深厚其性柔和，心直見直，愛敬德故、愛敬法故，往法師所無詰難心，有敬重心無高慢心，專為求善非顯己德，為欲安立自他善根，不為利養恭敬因緣，無雜染心，遠離貢高、遠離輕慢、遠離怯弱，應時而聽、殷重而聽、恭敬而聽，不為損害、不為隨順，不求過失，求悟解心、專一趣心，聆音屬耳掃滌攝持，聽聞正法。於所聞法作四種相：一妙寶想：以難得故。二良藥想：除病義故。三如財物想：不散義故。四如涅槃想：滅苦義故。由法是相好莊嚴因故，作妙寶想。由法是滅煩惱因故，作良藥想。由法是神通因故，作如財物想。由法是正無盡因故，作涅槃想。」次明求聞法意。求內明時，為正修行法隨法行，為廣開示利悟於他。求因明時，為欲如實了知外道所造因論是惡言說，為欲降伏他諸異論於真實教未淨信者令其淨信，已淨信者倍令增廣。求聲明時，為令信樂典語眾生於菩薩身深生敬信，為欲悟入詁訓言音。求醫明時，為息眾生種種疾病，為欲饒益一切大眾。求工巧明時，為少功力多集珍財，為欲利益諸眾生故，為發眾生甚希奇想，為以巧智平等分布饒益攝受無量眾生。云何而說？為何義說？正所應求即是所說，為此義求為此義說。此意為自他利求，還令眾生行自他利故說。今言何者善不善者，問所求法。何者正修，即問聽法等儀則。又問何者得清淨行，即所為求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：請求勝法。《瑜伽》三十八云「彼諸菩薩求正法時當何所求？云何而求？何義故求？初問求何法，次問求軌儀，後問求法所為。何所求者，當於五明處求。求法軌儀者，謂諸菩薩於善說法，當應安住猛利愛重求聞正法，為欲聽聞一善說法，假使路由猛焰熾然火熱鐵地，無餘方便可得聽聞是善說法，即便發起猛利愛重歡喜而入。何況欲聞多善言義，過於自身及諸資具所有愛重百千萬分，於善說法常樂聽聞，無有勞倦亦無厭足，淨信深厚其性柔和，心直見直，愛敬德故、愛敬法故，往法師所無詰難心，有敬重心無高慢心，專為求善非顯己德，為欲安立自他善根，不為利養恭敬因緣，無雜染心，遠離貢高、遠離輕慢、遠離怯弱，應時而聽、殷重而聽、恭敬而聽，不為損害、不為隨順，不求過失，求悟解心、專一趣心，聆音屬耳掃滌攝持，聽聞正法。於所聞法作四種相：一妙寶想：以難得故。二良藥想：除病義故。三如財物想：不散義故。四如涅槃想：滅苦義故。由法是相好莊嚴因故，作妙寶想。由法是滅煩惱因故，作良藥想。由法是神通因故，作如財物想。由法是正無盡因故，作涅槃想。」次明求聞法意。求內明時，為正修行法隨法行，為廣開示利悟於他。求因明時，為欲如實了知外道所造因論是惡言說，為欲降伏他諸異論於真實教未淨信者令其淨信，已淨信者倍令增廣。求聲明時，為令信樂典語眾生於菩薩身深生敬信，為欲悟入詁訓言音。求醫明時，為息眾生種種疾病，為欲饒益一切大眾。求工巧明時，為少功力多集珍財，為欲利益諸眾生故，為發眾生甚希奇想，為以巧智平等分布饒益攝受無量眾生。云何而說？為何義說？正所應求即是所說，為此義求為此義說。此意為自他利求，還令眾生行自他利故說。今言何者善不善者，問所求法。何者正修，即問聽法等儀則。又問何者得清淨行，即所為求。

經 「諸佛如來及弟子眾，見彼問時，如是思惟：」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「諸佛如來及弟子眾，見彼問時，如是思惟：」

贊曰：善友為思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：善友為思。

經 「『是善男子善女人！欲求清淨、欲聽正法。』即便為說，令其開悟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『是善男子善女人！欲求清淨、欲聽正法。』即便為說，令其開悟。」

贊曰：正為解說。即善友作業，未解令悟、已解令廣知為開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：正為解說。即善友作業，未解令悟、已解令廣知為開。

經 「彼既聞已，正念憶持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「彼既聞已，正念憶持。」

贊曰：第三作意力。起如理作意，為正念持不捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三作意力。起如理作意，為正念持不捨。

經 「發心修行，得精進力，除嬾惰障，滅一切罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「發心修行，得精進力，除嬾惰障，滅一切罪。」

贊曰：第四資糧力。即三大劫所修萬行為菩提資糧。五位之初名資糧者，別得總名，如色處等。以創發心求菩提故，與資糧名。餘得別名，有勝別行故。此資糧力中分二：初地前、後地上。此初也。地前有四：一發心修行、二得增上力、三者除障、四者滅罪。發心修行十住位，所以十住之初名發心住，創發無上菩提心故。已前雖發，未入僧祇；此入僧祇初，故得發名。發心多種，善法欲位種姓發心十住位中，勝解行發心入初地已名證得發心。今此勝解發心得精進力，忍第一位，以得五力信為勤依，非正伏惑。勤能伏惑，故此說之。除懶惰障者，舉精進行正相違障，據實分別一切二障此位俱伏，此除苦因。滅一切罪者，苦果。至增上忍及世第一位，一切惡趣八難苦果皆得不生。多說見道離此二者，據斷種說，此據伏位及決定得。故《成唯識論》云「雖見道生，亦斷惡趣諸業果等。而今且說能起煩惱，是根本故。」又云「二惡趣雜染愚，即是惡趣諸業果等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四資糧力。即三大劫所修萬行為菩提資糧。五位之初名資糧者，別得總名，如色處等。以創發心求菩提故，與資糧名。餘得別名，有勝別行故。此資糧力中分二：初地前、後地上。此初也。地前有四：一發心修行、二得增上力、三者除障、四者滅罪。發心修行十住位，所以十住之初名發心住，創發無上菩提心故。已前雖發，未入僧祇；此入僧祇初，故得發名。發心多種，善法欲位種姓發心十住位中，勝解行發心入初地已名證得發心。今此勝解發心得精進力，忍第一位，以得五力信為勤依，非正伏惑。勤能伏惑，故此說之。除懶惰障者，舉精進行正相違障，據實分別一切二障此位俱伏，此除苦因。滅一切罪者，苦果。至增上忍及世第一位，一切惡趣八難苦果皆得不生。多說見道離此二者，據斷種說，此據伏位及決定得。故《成唯識論》云「雖見道生，亦斷惡趣諸業果等。而今且說能起煩惱，是根本故。」又云「二惡趣雜染愚，即是惡趣諸業果等。」

經 「於諸學處，離不尊重、息掉悔心，入於初地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「於諸學處，離不尊重、息掉悔心，入於初地。」

贊曰：明入地上。十地為十，文各有二：初除障、後得地。由於初地得四證淨故，於學處離不尊重。學處即戒，或一切應修名為學處。體不離三寶，及以淨戒得證淨故，離不尊重心，永斷分別故。息掉悔心，即異生性障。雖異生性障，具攝一切分別二障，然由掉悔障定增故，此令修定，因定發智。合此定智故成於法身，故偏說除，理實通餘體。又將斷正斷，俱得斷名。將斷位長，在前；正斷位促，正入地心。此多依初而說斷障，故先言息掉悔心，後說入初地。餘皆準知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明入地上。十地為十，文各有二：初除障、後得地。由於初地得四證淨故，於學處離不尊重。學處即戒，或一切應修名為學處。體不離三寶，及以淨戒得證淨故，離不尊重心，永斷分別故。息掉悔心，即異生性障。雖異生性障，具攝一切分別二障，然由掉悔障定增故，此令修定，因定發智。合此定智故成於法身，故偏說除，理實通餘體。又將斷正斷，俱得斷名。將斷位長，在前；正斷位促，正入地心。此多依初而說斷障，故先言息掉悔心，後說入初地。餘皆準知。

經 「依初地心，除利有情障，得入二地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「依初地心，除利有情障，得入二地。」

贊曰：由第二地持戒波羅蜜。持戒波羅蜜中有三差別，饒益有情菩薩行勝。初地滿心將入二地修戒力增，將欲能斷正現行故能饒益生。說除利生障，即邪行障，伏此障已得入二地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：由第二地持戒波羅蜜。持戒波羅蜜中有三差別，饒益有情菩薩行勝。初地滿心將入二地修戒力增，將欲能斷正現行故能饒益生。說除利生障，即邪行障，伏此障已得入二地。

經 「於此地中除不逼惱障，入於三地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「於此地中除不逼惱障，入於三地。」

贊曰：即闇鈍障。《唯識》等中約障總持聞思勝慧名闇鈍，此約障忍名逼惱。或彼約障本是愚癡故名闇鈍障，此據其末即瞋恚等名逼惱障。或由三忍，以貪樂等具不能忍苦，即貪逼惱；見他怨害而不能忍，即瞋逼惱；聞於二諦不能印忍，即愚癡逼惱。入三地時得此三忍，故除逼惱障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：即闇鈍障。《唯識》等中約障總持聞思勝慧名闇鈍，此約障忍名逼惱。或彼約障本是愚癡故名闇鈍障，此據其末即瞋恚等名逼惱障。或由三忍，以貪樂等具不能忍苦，即貪逼惱；見他怨害而不能忍，即瞋逼惱；聞於二諦不能印忍，即愚癡逼惱。入三地時得此三忍，故除逼惱障。

經 「於此地中除心軟淨障，入於四地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「於此地中除心軟淨障，入於四地。」

贊曰：心淨謂菩提分法，軟謂微細煩惱現行障，即軟煩惱是此淨障。或此煩惱依心王故從主為名，名心軟淨障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：心淨謂菩提分法，軟謂微細煩惱現行障，即軟煩惱是此淨障。或此煩惱依心王故從主為名，名心軟淨障。

經 「於此地中除善方便障，入於五地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「於此地中除善方便障，入於五地。」

贊曰：此地所修無差別道，即無分別智能證無差別如，故得真俗無別。生死涅槃無別故，後得智修大悲。般若不住生死涅槃，名為方便。涅槃方便體根本即無分別智，起用即悲智，能障此者即下乘般涅槃障。涅槃非障，厭於生死樂彼涅槃心者是障。障此方便，今除此障得入五地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此地所修無差別道，即無分別智能證無差別如，故得真俗無別。生死涅槃無別故，後得智修大悲。般若不住生死涅槃，名為方便。涅槃方便體根本即無分別智，起用即悲智，能障此者即下乘般涅槃障。涅槃非障，厭於生死樂彼涅槃心者是障。障此方便，今除此障得入五地。

經 「於此地中除見真俗障，入於六地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「於此地中除見真俗障，入於六地。」

贊曰：所言真俗，如常辨，各有四種。諸論之中約通相故，且說五地作四諦觀。然能真俗二合而觀，除真俗相違障，不爾不能真俗合觀。由作四諦觀故，然未能除染淨二相，以染淨相依真俗生。今從根本名真俗障，據實即是麁相現行障，此染淨相望生滅相，染淨為麁。由所知障現行執此麁相而起，名麁相現行障。五地將除，入六正斷。或據方便，由入五地除真俗相違障，能合觀二故入六地，前後互影故此別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：所言真俗，如常辨，各有四種。諸論之中約通相故，且說五地作四諦觀。然能真俗二合而觀，除真俗相違障，不爾不能真俗合觀。由作四諦觀故，然未能除染淨二相，以染淨相依真俗生。今從根本名真俗障，據實即是麁相現行障，此染淨相望生滅相，染淨為麁。由所知障現行執此麁相而起，名麁相現行障。五地將除，入六正斷。或據方便，由入五地除真俗相違障，能合觀二故入六地，前後互影故此別說。

經 「於此地中除見行相障，入於七地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「於此地中除見行相障，入於七地。」

贊曰：見行相障者，即細相現行障，執生滅相。由六地中作緣生觀，雖除染淨相，見有生滅相，障無相道不見生滅，妙無相道即不見生滅。今此見行相正即是障，入七地除。或六地中作緣生觀，見生死流轉不見有無為。今七地中除斯二相，長時能作無相觀故。故《唯識論》云「執有生者，猶取流轉細生相故。執有滅者，尚取還滅細滅相故。」《般若心經》等亦云「無無明亦無無明盡」，盡者即滅，滅即無為，不見滅相即妙無相道。舉不見滅，影不見生，名細相現行障。形前麁相，說此名細見行相障，即據所執而說。行相即是生滅行相，見行相之障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：見行相障者，即細相現行障，執生滅相。由六地中作緣生觀，雖除染淨相，見有生滅相，障無相道不見生滅，妙無相道即不見生滅。今此見行相正即是障，入七地除。或六地中作緣生觀，見生死流轉不見有無為。今七地中除斯二相，長時能作無相觀故。故《唯識論》云「執有生者，猶取流轉細生相故。執有滅者，尚取還滅細滅相故。」《般若心經》等亦云「無無明亦無無明盡」，盡者即滅，滅即無為，不見滅相即妙無相道。舉不見滅，影不見生，名細相現行障。形前麁相，說此名細見行相障，即據所執而說。行相即是生滅行相，見行相之障。

經 「於此地中除不見滅相障，入於八地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「於此地中除不見滅相障，入於八地。」

贊曰：滅相即無相。由七地中多取滅相，純於無相作意勤求，未能任運空中起有勝行，障無功用無相妙觀。不見滅相者，是無相觀。入八地非但不見滅相，亦不見相土二相，故於此二亦得自在。故八地中斷二種愚：一於無相作功用愚、二於相自在愚。今且舉初，影除於後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：滅相即無相。由七地中多取滅相，純於無相作意勤求，未能任運空中起有勝行，障無功用無相妙觀。不見滅相者，是無相觀。入八地非但不見滅相，亦不見相土二相，故於此二亦得自在。故八地中斷二種愚：一於無相作功用愚、二於相自在愚。今且舉初，影除於後。

經 「於此地中除不見生相障，入於九地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「於此地中除不見生相障，入於九地。」

贊曰：不見生相者，對前滅相，應是諸法生相。由入八地樂觀寂滅，故不見有緣生之相，約總相說。然第八地於利他中猶不欲行，即不別見有眾生，捨益眾生行故。第八地論云「諸佛七勸方出，無相觀故。第八地能伏此不見眾生障，得入九地。」又釋：由不見眾生異於身有，彼生即我故，不見身外有別眾生，以此故能常益。今八地初見身外有別眾生故，障此不見眾生相，故名為障。即不見眾生之障，名不見眾生障。故《辨中邊論》云「為常益有情，故觀畢竟空。」《成唯識》亦云「九於利他中不欲行障，故入九地能畢竟斷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：不見生相者，對前滅相，應是諸法生相。由入八地樂觀寂滅，故不見有緣生之相，約總相說。然第八地於利他中猶不欲行，即不別見有眾生，捨益眾生行故。第八地論云「諸佛七勸方出，無相觀故。第八地能伏此不見眾生障，得入九地。」又釋：由不見眾生異於身有，彼生即我故，不見身外有別眾生，以此故能常益。今八地初見身外有別眾生故，障此不見眾生相，故名為障。即不見眾生之障，名不見眾生障。故《辨中邊論》云「為常益有情，故觀畢竟空。」《成唯識》亦云「九於利他中不欲行障，故入九地能畢竟斷。」

經 「於此地中除六通障，入於十地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「於此地中除六通障，入於十地。」

贊曰：即於諸法未自在障。於法自在，即六神通及大法智。由有此障，障彼自在。且舉六神通，影大法智雲。又釋：於諸學處離不尊重、息掉悔心，是牒前修因。入於初地，明所得果。即後後果由善根位，離不尊重三寶正法故，除懶墮障滅一切罪。又復能離自在障故，息掉悔心。即天親《般若論》云「於內心修行，執我為菩薩。此即障於心，違於不住道。」不住道者，即是初地執我能修，違初地道。無著菩薩《般若論》云「除喜動障，由謂我能修斯勝行，多生喜動。」喜動即掉舉，以此為障，障入初地。由除此障得入初地，即離不尊重等。皆是地前，非入初地。已下十障皆應準知。於初地中行三施故能利有情，故除相違障，得入二地。二地持戒，除逼惱有情障已，得入三地。三地修定，除心軟淨障。心即心學，除諸定障，離硬強心，名為心軟淨，得入四地。入四地中修菩提分觀，名善方便故。除此障已，得入五地。入五地中能令真俗互相隨順而不相違，故除見真俗障，得入六地。入六地中作緣生觀，除見四諦染淨行相障，得入七地。入七地時多作無相觀，除見緣生生滅相障，得入八地。入八地中，任運能觀無相之理，除增減相，淨法生時真如不增、煩惱滅時真如不減。生者增也，舉其不增影彰不減，得入九地。入九地中，應說不欲行利有情障；就滿位說，能伏除彼六神通障，應說入第十地能除六通障，以第十一障是第十地滿位能除，故說十地除所知障，隱第九障所以不論。此解順文，前解順理。兼準舊經，後解為勝。何以故？舊經地地皆言斷已能入，明非是伏；或可伏盡名為斷已。由此二釋任情取捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：即於諸法未自在障。於法自在，即六神通及大法智。由有此障，障彼自在。且舉六神通，影大法智雲。又釋：於諸學處離不尊重、息掉悔心，是牒前修因。入於初地，明所得果。即後後果由善根位，離不尊重三寶正法故，除懶墮障滅一切罪。又復能離自在障故，息掉悔心。即天親《般若論》云「於內心修行，執我為菩薩。此即障於心，違於不住道。」不住道者，即是初地執我能修，違初地道。無著菩薩《般若論》云「除喜動障，由謂我能修斯勝行，多生喜動。」喜動即掉舉，以此為障，障入初地。由除此障得入初地，即離不尊重等。皆是地前，非入初地。已下十障皆應準知。於初地中行三施故能利有情，故除相違障，得入二地。二地持戒，除逼惱有情障已，得入三地。三地修定，除心軟淨障。心即心學，除諸定障，離硬強心，名為心軟淨，得入四地。入四地中修菩提分觀，名善方便故。除此障已，得入五地。入五地中能令真俗互相隨順而不相違，故除見真俗障，得入六地。入六地中作緣生觀，除見四諦染淨行相障，得入七地。入七地時多作無相觀，除見緣生生滅相障，得入八地。入八地中，任運能觀無相之理，除增減相，淨法生時真如不增、煩惱滅時真如不減。生者增也，舉其不增影彰不減，得入九地。入九地中，應說不欲行利有情障；就滿位說，能伏除彼六神通障，應說入第十地能除六通障，以第十一障是第十地滿位能除，故說十地除所知障，隱第九障所以不論。此解順文，前解順理。兼準舊經，後解為勝。何以故？舊經地地皆言斷已能入，明非是伏；或可伏盡名為斷已。由此二釋任情取捨。

經 「於此地中除所知障、除根本心，入如來地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「於此地中除所知障、除根本心，入如來地。」

贊曰：下明果位。初明除障得滿佛地，後顯佛地具三清淨。此即初也。除所知障，無間道斷二障微細種及習氣，就勝障菩提，云除所知障、除根本心，即種習所依。除染第七種，恒染俱故。無間道斷餘七有漏善及無記及相應心所，名根本心。第八通二依，六識唯習依，此斷有二說，如《唯識》第十明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明果位。初明除障得滿佛地，後顯佛地具三清淨。此即初也。除所知障，無間道斷二障微細種及習氣，就勝障菩提，云除所知障、除根本心，即種習所依。除染第七種，恒染俱故。無間道斷餘七有漏善及無記及相應心所，名根本心。第八通二依，六識唯習依，此斷有二說，如《唯識》第十明。

經 「如來地者、由三淨故名極清淨。云何為三？一者煩惱淨、二者苦淨、三者相淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「如來地者、由三淨故名極清淨。云何為三？一者煩惱淨、二者苦淨、三者相淨。」

贊曰：顯三清淨。文段分三，謂標、徵、列。煩惱淨二障及業，苦淨即二死，相淨即習氣。由斯三淨，更無過上，名極清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：顯三清淨。文段分三，謂標、徵、列。煩惱淨二障及業，苦淨即二死，相淨即習氣。由斯三淨，更無過上，名極清淨。

經 「譬如真金鎔銷治鍊，既燒打已無復塵垢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「譬如真金鎔銷治鍊，既燒打已無復塵垢。」

贊曰：喻顯。喻顯有四喻，初三喻法如如法身本淨，後一喻如如智現行始淨。法身本淨有其三種，即前三淨，三喻如次。然初二喻共一法合，以惑業二因果相從故一法合。又三淨者，即法身、般若、解脫三義。法身本常如金，般若鑑照如水，解脫無礙如空，皆據性得，一如義說。初喻分二，初喻今淨，後成本有。此初也。譬如真金，喻道前如。鎔銷練治，喻道中。既燒已，喻道後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：喻顯。喻顯有四喻，初三喻法如如法身本淨，後一喻如如智現行始淨。法身本淨有其三種，即前三淨，三喻如次。然初二喻共一法合，以惑業二因果相從故一法合。又三淨者，即法身、般若、解脫三義。法身本常如金，般若鑑照如水，解脫無礙如空，皆據性得，一如義說。初喻分二，初喻今淨，後成本有。此初也。譬如真金，喻道前如。鎔銷練治，喻道中。既燒已，喻道後。

經 「為顯金性本清淨故。金體清淨，非謂無金。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「為顯金性本清淨故。金體清淨，非謂無金。」

贊曰：喻成本有。猶此等文，舊人或云：三身現常，或復當常。鎔銷練治，為顯金性本淨故。六度行於法為了因，除垢染故，得金體淨，非謂無金。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：喻成本有。猶此等文，舊人或云：三身現常，或復當常。鎔銷練治，為顯金性本淨故。六度行於法為了因，除垢染故，得金體淨，非謂無金。

經 「譬如濁水澄渟清淨，無復滓穢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「譬如濁水澄渟清淨，無復滓穢。」

贊曰：分段如前，義可準知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：分段如前，義可準知。

經 「為顯水性本清淨故，非謂無水。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「為顯水性本清淨故，非謂無水。」

贊曰：喻成本有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：喻成本有。

經 「如是法身與煩惱雜，苦集除已無復餘習，為顯佛性本清淨故，非謂無體。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「如是法身與煩惱雜，苦集除已無復餘習，為顯佛性本清淨故，非謂無體。」

贊曰：合準喻知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：合準喻知。

經 「譬如虛空，煙雲塵霧之所障蔽，若除屏已，是空界淨，非謂無空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「譬如虛空，煙雲塵霧之所障蔽，若除屏已，是空界淨，非謂無空。」

贊曰：空相似染道前。若屏除，道中。除已是空界，淨道後。與《勝鬘經》說喻相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：空相似染道前。若屏除，道中。除已是空界，淨道後。與《勝鬘經》說喻相似。

經 「如是法身，一切眾苦悉皆盡故，說為清淨，非謂無體。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「如是法身，一切眾苦悉皆盡故，說為清淨，非謂無體。」

贊曰：法合，文相可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：法合，文相可知。

經 「譬如有人於睡夢中，見大河水漂泛其身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「譬如有人於睡夢中，見大河水漂泛其身。」

贊曰：上喻法如如，在纏名如來藏，出纏名法身。亦即顯涅槃性皆本淨，至果顯淨名所顯得。顯由智證，次辨智性亦無始有。在因位時名不空如來藏。至染盡位者，大菩提四智心品是所生得，所生據現，非種始生，種本有故。故下文云「是覺清淨，非謂無覺。」即《善戒經》云「姓種姓者，從無始來法爾所得六處殊勝。」此六處言，意說六處中意處含持種子，此性種姓無始法爾，是性所得，故依修行得至大果。文分為三：初喻、次合、後結。喻中有五：一能修行者喻、二現處無明喻、三厭怖生死喻、四修行望出喻、五得果知妄喻。此中有三：譬如有人，能修行者喻；於睡夢中，現處無明喻。在無明闇如夜睡夢，此生死因故，《唯識論》引經云「故契經說：諸異生類恒處長夜無明所盲，惛醉纏心曾無醒覺。」見大河水漂汎其身，厭怖生死喻。見其苦果如河漂汎，或喻四流漂生五趣。見謂知覺，心生厭怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上喻法如如，在纏名如來藏，出纏名法身。亦即顯涅槃性皆本淨，至果顯淨名所顯得。顯由智證，次辨智性亦無始有。在因位時名不空如來藏。至染盡位者，大菩提四智心品是所生得，所生據現，非種始生，種本有故。故下文云「是覺清淨，非謂無覺。」即《善戒經》云「姓種姓者，從無始來法爾所得六處殊勝。」此六處言，意說六處中意處含持種子，此性種姓無始法爾，是性所得，故依修行得至大果。文分為三：初喻、次合、後結。喻中有五：一能修行者喻、二現處無明喻、三厭怖生死喻、四修行望出喻、五得果知妄喻。此中有三：譬如有人，能修行者喻；於睡夢中，現處無明喻。在無明闇如夜睡夢，此生死因故，《唯識論》引經云「故契經說：諸異生類恒處長夜無明所盲，惛醉纏心曾無醒覺。」見大河水漂汎其身，厭怖生死喻。見其苦果如河漂汎，或喻四流漂生五趣。見謂知覺，心生厭怖。

經 「運手動足截流而渡，得至彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「運手動足截流而渡，得至彼岸。」

贊曰：修行悕出喻。運手，喻修妙行。動足，喻捨三障。生死不續，喻截流。金剛位滿，言而渡。在無間道，菩提在未來，因圓能至，云得至彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：修行悕出喻。運手，喻修妙行。動足，喻捨三障。生死不續，喻截流。金剛位滿，言而渡。在無間道，菩提在未來，因圓能至，云得至彼岸。

經 「由彼身心不懈退故，從夢覺已，不見有水、彼此岸別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「由彼身心不懈退故，從夢覺已，不見有水、彼此岸別。」

贊曰：得果知妄喻。由謂因由，由三大劫三業重修。舉身心二，影顯語業。勤行不懈，遂致作佛。故者決定。所以決定，由精進不懈退故。從夢覺已，在解脫道，不見生死水之此岸、不見涅槃果之彼岸，以如如如如智俱無二相俱平等故。彼岸五種：一境、二教、三理、四行、五果。此五窮達，名到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：得果知妄喻。由謂因由，由三大劫三業重修。舉身心二，影顯語業。勤行不懈，遂致作佛。故者決定。所以決定，由精進不懈退故。從夢覺已，在解脫道，不見生死水之此岸、不見涅槃果之彼岸，以如如如如智俱無二相俱平等故。彼岸五種：一境、二教、三理、四行、五果。此五窮達，名到彼岸。

經 「非謂無心。生死妄想既滅盡已，是覺清淨，非謂無覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「非謂無心。生死妄想既滅盡已，是覺清淨，非謂無覺。」

贊曰：法合。但合大意，非必段別合也。非謂本來無無漏心，但由妄想無明重障障不令生故。《成唯識》第五引經云「真義心當生，常能為障礙」等。勤修三學，妄想滅已，至妙覺位是覺清淨，非謂本來無覺自性。前云非謂無心，心積集義，通因果名。後云非謂無覺，覺覺了義，唯據果稱。各據一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：法合。但合大意，非必段別合也。非謂本來無無漏心，但由妄想無明重障障不令生故。《成唯識》第五引經云「真義心當生，常能為障礙」等。勤修三學，妄想滅已，至妙覺位是覺清淨，非謂本來無覺自性。前云非謂無心，心積集義，通因果名。後云非謂無覺，覺覺了義，唯據果稱。各據一義。

經 「如是法界一切妄想不復生故，說為清淨，非是諸佛無其實體。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「如是法界一切妄想不復生故，說為清淨，非是諸佛無其實體。」

贊曰：結也。如是法界，法界通理事，故《寶性論》解阿毘達磨經「無始時來界」，即依如理解。《攝大乘》、《成唯識》即說本識名無始界，《寶性論》中據迷悟依說，《攝大乘》等據流轉依說，各依一義，故法界言通於二種。今此說界既結第四，即唯有為無漏第八。若通結四，即通理事。一切有漏妄想不生，四智俱起說為清淨。非是諸佛本無此實，無漏之體望有漏俱名實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結也。如是法界，法界通理事，故《寶性論》解阿毘達磨經「無始時來界」，即依如理解。《攝大乘》、《成唯識》即說本識名無始界，《寶性論》中據迷悟依說，《攝大乘》等據流轉依說，各依一義，故法界言通於二種。今此說界既結第四，即唯有為無漏第八。若通結四，即通理事。一切有漏妄想不生，四智俱起說為清淨。非是諸佛本無此實，無漏之體望有漏俱名實。

經 「復次善男子！是法身者，惑障清淨，能現應身；業障清淨，能現化身；智障清淨，能現法身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「復次善男子！是法身者，惑障清淨，能現應身；業障清淨，能現化身；智障清淨，能現法身。」

贊曰：第四大段結前因果告示令知。復分三：初牒前因果勸令信解、次「善男子以是義故」下重更廣明、後「是故諸佛」下結成勝妙。此初也。於中復二：初牒因果、後勸令信解。初中復三：初牒出體門，即離障得身；次牒身相依起門；後牒依因得果。得果中，初得果、次不異。此牒出體門。初總標告，諸功德法所成之身總名法身。次下別明斷障得身，斷煩惱等障具足法身。令心不決名之為惑，惑體即障。根本煩惱及隨煩惱二所得果為煩惱障體。業謂造作，謂有漏三業，業體即障。智謂無漏本後二智。智體非障，猶所知障礙智不生名為智障，智之障名智障，此從所障智以為名。若名所知障，所知非障，覆所知境礙智不生，所知之障名所知障。由惑障淨，智慧得生為應身；由業障淨，神通自在得化身；由所知障淨，所覆理顯得現法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四大段結前因果告示令知。復分三：初牒前因果勸令信解、次「善男子以是義故」下重更廣明、後「是故諸佛」下結成勝妙。此初也。於中復二：初牒因果、後勸令信解。初中復三：初牒出體門，即離障得身；次牒身相依起門；後牒依因得果。得果中，初得果、次不異。此牒出體門。初總標告，諸功德法所成之身總名法身。次下別明斷障得身，斷煩惱等障具足法身。令心不決名之為惑，惑體即障。根本煩惱及隨煩惱二所得果為煩惱障體。業謂造作，謂有漏三業，業體即障。智謂無漏本後二智。智體非障，猶所知障礙智不生名為智障，智之障名智障，此從所障智以為名。若名所知障，所知非障，覆所知境礙智不生，所知之障名所知障。由惑障淨，智慧得生為應身；由業障淨，神通自在得化身；由所知障淨，所覆理顯得現法身。

經 「譬如依空出電，依電出光。如是依法身故能現應身，依應身故能現化身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「譬如依空出電，依電出光。如是依法身故能現應身，依應身故能現化身。」

贊曰：此牒依起身門，初喻、後法。空體遍常，又性本淨，故喻法身。應化無常，故喻電光。依起可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此牒依起身門，初喻、後法。空體遍常，又性本淨，故喻法身。應化無常，故喻電光。依起可知。

經 「由性淨故能現法身，智慧清淨能現應身，三昧清淨能現化身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「由性淨故能現法身，智慧清淨能現應身，三昧清淨能現化身。」

贊曰：牒依因得果門。此得果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：牒依因得果門。此得果。

經 「此三清淨，是法如如、不異如如、一味如如、解脫如如、究竟如如。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「此三清淨，是法如如、不異如如、一味如如、解脫如如、究竟如如。」

贊曰：牒得果門中雖有三數而無三體，初攝用歸性、次結不異。此初也。此三清淨不離如如，故是法如如。如體不別，不異如如。一無漏故，一味如如。離縛故，解脫如如。證實際滿故，究竟如如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：牒得果門中雖有三數而無三體，初攝用歸性、次結不異。此初也。此三清淨不離如如，故是法如如。如體不別，不異如如。一無漏故，一味如如。離縛故，解脫如如。證實際滿故，究竟如如。

經 「是故諸佛體無有異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「是故諸佛體無有異。」

贊曰：結不異也。由前五如如故，諸佛體不異。意顯如同，修之皆得，故云諸佛體無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結不異也。由前五如如故，諸佛體不異。意顯如同，修之皆得，故云諸佛體無有異。

經 「善男子！若有善男子善女人說於如來是我大師、若作如是決定信者，此人即應深心解了如來之身無有別異。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！若有善男子善女人說於如來是我大師、若作如是決定信者，此人即應深心解了如來之身無有別異。」

贊曰：勸令信解。令信解意為修之方便。言善男子，呼虛空藏菩薩。「若有」已下，一切男女但能說佛是我師者、決定信者，此人即應能深解了如來無別。或云如來是我大師，能決定信，應如所說深心解了。或勸地前應決定信如來無異，地上菩薩深心解了如來無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：勸令信解。令信解意為修之方便。言善男子，呼虛空藏菩薩。「若有」已下，一切男女但能說佛是我師者、決定信者，此人即應能深解了如來無別。或云如來是我大師，能決定信，應如所說深心解了。或勸地前應決定信如來無異，地上菩薩深心解了如來無別。

經 「善男子！以是義故，於諸境界不正思惟悉皆除斷，即知彼法無有二相，亦無分別聖所修行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！以是義故，於諸境界不正思惟悉皆除斷，即知彼法無有二相，亦無分別聖所修行。」

贊曰：下重更廣明，有二：初廣前因果無異、第二「如是見者」下廣前信解。就初分五：初於境起勝行、次如如於彼不能斷障、三「如如一切」下得因圓、四「如如法界」下得果滿、五「一切諸障」下結不異。此即初也。以是義故，標舉之詞。於諸境界，所知境。由於此境不正思惟，故見異相不能修行；能正思惟，即知無二境、無邪分別，智無二相便能起修，是聖所修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下重更廣明，有二：初廣前因果無異、第二「如是見者」下廣前信解。就初分五：初於境起勝行、次如如於彼不能斷障、三「如如一切」下得因圓、四「如如法界」下得果滿、五「一切諸障」下結不異。此即初也。以是義故，標舉之詞。於諸境界，所知境。由於此境不正思惟，故見異相不能修行；能正思惟，即知無二境、無邪分別，智無二相便能起修，是聖所修行。

經 「如如於彼無有二相正修行故，如是如是一切諸障悉皆除滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「如如於彼無有二相正修行故，如是如是一切諸障悉皆除滅。」

贊曰：能斷障，能於彼彼見無二相，故云如如於彼。所斷障多，復云如是如是，連環而起，故却牒前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：能斷障，能於彼彼見無二相，故云如如於彼。所斷障多，復云如是如是，連環而起，故却牒前。

經 「如如一切障滅，如是如是，法如如如如智得最清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「如如一切障滅，如是如是，法如如如如智得最清淨。」

贊曰：得因圓，在金剛定無間道位。牒十障滅，云如如一切障滅。所證如如及所得智十地位別，復云如是如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：得因圓，在金剛定無間道位。牒十障滅，云如如一切障滅。所證如如及所得智十地位別，復云如是如是。

經 「如如法界正智清淨，如是如是，一切自在具足攝受皆得成就。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「如如法界正智清淨，如是如是，一切自在具足攝受皆得成就。」

贊曰：得果滿，在解脫道。一切自在即三身，一切功德不離三身，故云具足攝受皆得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：得果滿，在解脫道。一切自在即三身，一切功德不離三身，故云具足攝受皆得成就。

經 「一切諸障悉皆除滅，一切諸障得清淨故，是名真如正智真實之相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「一切諸障悉皆除滅，一切諸障得清淨故，是名真如正智真實之相。」

贊曰：結無異也。以一切障滅，得一切障淨故，證清淨如如。即此清淨，是名真如正智真實之相。真實之相，即不二相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結無異也。以一切障滅，得一切障淨故，證清淨如如。即此清淨，是名真如正智真實之相。真實之相，即不二相。

經 「如是見者，是名聖見，是則名為真實見佛。何以故？如實得見法真如故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「如是見者，是名聖見，是則名為真實見佛。何以故？如實得見法真如故。」

贊曰：廣前信解。分文為三：初令如證知、二「是故諸佛」下明同諸佛、三「然諸如來」下結成見實。此初也。初令如證知、次徵所以、後正解釋。聖者正也，見者解也。能如所證而知之者，即是正解。或以凡夫能如證信解同聖者之證見，故真見佛。徵釋可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：廣前信解。分文為三：初令如證知、二「是故諸佛」下明同諸佛、三「然諸如來」下結成見實。此初也。初令如證知、次徵所以、後正解釋。聖者正也，見者解也。能如所證而知之者，即是正解。或以凡夫能如證信解同聖者之證見，故真見佛。徵釋可知。

經 「是故諸佛悉能普見一切如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「是故諸佛悉能普見一切如來。」

贊曰：明同諸佛。文分為三：初佛能普知、次二乘不了、三凡夫不測。此即初也。以見如如理圓不二，故見一切諸佛如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明同諸佛。文分為三：初佛能普知、次二乘不了、三凡夫不測。此即初也。以見如如理圓不二，故見一切諸佛如來。

經 「何以故？聲聞獨覺已出三界，求真實境不能知見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「何以故？聲聞獨覺已出三界，求真實境不能知見。」

贊曰：二乘不了。初徵、後釋。何以故？唯佛普知。定性二乘聖者雖出三界，無種智故，設求真實境，不能以本智知、不能以後得見，或不能現量知、不能比量見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二乘不了。初徵、後釋。何以故？唯佛普知。定性二乘聖者雖出三界，無種智故，設求真實境，不能以本智知、不能以後得見，或不能現量知、不能比量見。

經 「如是聖人所不知見，一切凡夫皆生疑惑，顛倒分別不能得度。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「如是聖人所不知見，一切凡夫皆生疑惑，顛倒分別不能得度。」

贊曰：凡夫不測。初法、次喻、後合。此法也。無姓愚夫不能得測，或復疑無，或顛倒執此計為我故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：凡夫不測。初法、次喻、後合。此法也。無姓愚夫不能得測，或復疑無，或顛倒執此計為我故。

經 「如兔浮海必不能過。所以者何？力微劣故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「如兔浮海必不能過。所以者何？力微劣故。」

贊曰：喻。初標、次徵、後釋。以無大姓，唯有有漏，智力微劣故，所不能度故。《解深密經》云「我於凡愚不開演，恐彼分別執為我。」護法菩薩等釋：凡謂無性，愚謂趣寂。又此或據凡夫二乘根未熟位不能解了，根熟能知。或如《法華經》中所說，三乘不知，據未圓滿知。唯佛圓滿知，言彼不知。將成汝能依言而解，甚為希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：喻。初標、次徵、後釋。以無大姓，唯有有漏，智力微劣故，所不能度故。《解深密經》云「我於凡愚不開演，恐彼分別執為我。」護法菩薩等釋：凡謂無性，愚謂趣寂。又此或據凡夫二乘根未熟位不能解了，根熟能知。或如《法華經》中所說，三乘不知，據未圓滿知。唯佛圓滿知，言彼不知。將成汝能依言而解，甚為希有。

經 「凡夫之人亦復如是，不能通達法如如故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「凡夫之人亦復如是，不能通達法如如故。」

贊曰：法合也。無本智故不能通，無後得智故不能達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：法合也。無本智故不能通，無後得智故不能達。

經 「然諸如來無分別心，於一切法得大自在，具足清淨深智慧故，是自境界不共他故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「然諸如來無分別心，於一切法得大自在，具足清淨深智慧故，是自境界不共他故。」

贊曰：結成見實。由佛無分別、不見二相，證法如如故、達諸法實空相故，於一切法得大自在；得智如如故，具足深智慧。由此唯是佛境界，不共餘人同。《金剛般若經》「如來說般若波羅蜜多即非般若波羅蜜多，是名波羅蜜多。」天親菩薩釋云：「說波羅蜜，唯獨佛彼岸。非波羅蜜，非彼餘人之彼岸故。名波羅蜜者，結是佛彼岸。」此亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結成見實。由佛無分別、不見二相，證法如如故、達諸法實空相故，於一切法得大自在；得智如如故，具足深智慧。由此唯是佛境界，不共餘人同。《金剛般若經》「如來說般若波羅蜜多即非般若波羅蜜多，是名波羅蜜多。」天親菩薩釋云：「說波羅蜜，唯獨佛彼岸。非波羅蜜，非彼餘人之彼岸故。名波羅蜜者，結是佛彼岸。」此亦如是。

經 「是故諸佛如來於無量無邊阿僧祇劫不惜身命難行苦行，方得此身最上無比，不可思議過言說境，是妙寂靜離諸怖畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「是故諸佛如來於無量無邊阿僧祇劫不惜身命難行苦行，方得此身最上無比，不可思議過言說境，是妙寂靜離諸怖畏。」

贊曰：結成勝妙。於無量至苦行，是行因。不惜身命，由四因緣：一為求法，如雪山童子。二為報恩，如法護王子等。三為救貧，如金色師子等。四為救命，如薩埵王子等。方得此身，顯得果。最上無比等，是歎勝果。究竟故無上，無倫匹故無比，超情計故不思議，越語詮故過言說境，大涅槃故是妙寂靜，生死息故離五怖畏，謂不活畏、死畏、惡道畏、惡名畏、大眾畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結成勝妙。於無量至苦行，是行因。不惜身命，由四因緣：一為求法，如雪山童子。二為報恩，如法護王子等。三為救貧，如金色師子等。四為救命，如薩埵王子等。方得此身，顯得果。最上無比等，是歎勝果。究竟故無上，無倫匹故無比，超情計故不思議，越語詮故過言說境，大涅槃故是妙寂靜，生死息故離五怖畏，謂不活畏、死畏、惡道畏、惡名畏、大眾畏。

經 「善男子！如是知見法真如者，無生老死壽命無限，無有睡眠亦無饑渴，心常在定無有散動。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！如是知見法真如者，無生老死壽命無限，無有睡眠亦無饑渴，心常在定無有散動。」

贊曰：下品第三大段結勸修行。文分為三：一結前信解令依行、二「然諸如來」下結前得果令求證、三「若善男子」下成前二義。初中有三：初舉信解益、次不信有損、三說利勸行。此初也。但能一念如是，知見法真如，當得菩提永無生老死等，為遠因故，必當得故。故《法華經．藥王品》云「聞此經者不老不死，不久取草坐於道場。」若如來德，前已說竟後文復說，故此說者是信解者當所得果。或再三重舉如來之德令生信解。得金剛身故無生老死，離五蓋故無睡眠，破魔軍故無飢渴，餘文可知。雖然，前解結好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下品第三大段結勸修行。文分為三：一結前信解令依行、二「然諸如來」下結前得果令求證、三「若善男子」下成前二義。初中有三：初舉信解益、次不信有損、三說利勸行。此初也。但能一念如是，知見法真如，當得菩提永無生老死等，為遠因故，必當得故。故《法華經．藥王品》云「聞此經者不老不死，不久取草坐於道場。」若如來德，前已說竟後文復說，故此說者是信解者當所得果。或再三重舉如來之德令生信解。得金剛身故無生老死，離五蓋故無睡眠，破魔軍故無飢渴，餘文可知。雖然，前解結好。

經 「若於如來起諍論心，是則不能見於如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若於如來起諍論心，是則不能見於如來。」

贊曰：不信有損。起諍論心不能信解，是即當來不能見證三身如來，亦不能依教比見如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：不信有損。起諍論心不能信解，是即當來不能見證三身如來，亦不能依教比見如來。

經 「諸佛所說皆能利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「諸佛所說皆能利益。」

贊曰：說利勸行。初標、後釋。此標也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：說利勸行。初標、後釋。此標也。

經 「有聽聞者無不解脫，諸惡禽獸、惡人惡鬼不相逢值，由聞法故果報無盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「有聽聞者無不解脫，諸惡禽獸、惡人惡鬼不相逢值，由聞法故果報無盡。」

贊曰：釋得益。初得涅槃、次離損害、後報無盡。《般若論》云「於法為了因，亦為餘生因。」聽經故得解脫者，是了因。果報無盡者，謂得菩提，是生因。《辨中邊論》「行此法行者，獲福聚無量，勝故無盡故，由利他不息。」聽聞大乘，果報勝故超二乘。大悲利他，以不息故無盡。由此諸惡皆不相逢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：釋得益。初得涅槃、次離損害、後報無盡。《般若論》云「於法為了因，亦為餘生因。」聽經故得解脫者，是了因。果報無盡者，謂得菩提，是生因。《辨中邊論》「行此法行者，獲福聚無量，勝故無盡故，由利他不息。」聽聞大乘，果報勝故超二乘。大悲利他，以不息故無盡。由此諸惡皆不相逢。

經 「然諸如來無無記事，一切境界無欲知心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「然諸如來無無記事，一切境界無欲知心。」

贊曰：結前得果令求證。於中分二：初結所得意令生欣、後明聞得益勸人修學。結所得果中有無量種，但結前所得中十八不共法及大慈悲自利利他功德，影顯餘故。初結十八不共、後結慈悲。初中有五、一、無無記事者，無不明記，無妄失念。下有四威儀中，無非智攝，即智為前故。二、一切境界無欲知心，即欲無減。或一切境皆任運知，不假尋求方能解了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結前得果令求證。於中分二：初結所得意令生欣、後明聞得益勸人修學。結所得果中有無量種，但結前所得中十八不共法及大慈悲自利利他功德，影顯餘故。初結十八不共、後結慈悲。初中有五、一、無無記事者，無不明記，無妄失念。下有四威儀中，無非智攝，即智為前故。二、一切境界無欲知心，即欲無減。或一切境皆任運知，不假尋求方能解了。

經 「生死涅槃無有異想，如來所記無不決定。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「生死涅槃無有異想，如來所記無不決定。」

贊曰：三、即無種種想。四、及復三世智無滯礙故，所說法無不決定。并一切種妙智，能知蘊等諸法門故，所說決定。或四無畏，或復語業智為前導，故說決定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三、即無種種想。四、及復三世智無滯礙故，所說法無不決定。并一切種妙智，能知蘊等諸法門故，所說決定。或四無畏，或復語業智為前導，故說決定。

經 「諸佛如來四威儀中無非智攝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「諸佛如來四威儀中無非智攝。」

贊曰：五、身業智為前導故，無非智攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：五、身業智為前導故，無非智攝。

經 「一切諸法無有不為慈悲所攝，無有不為利益安樂諸眾生者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「一切諸法無有不為慈悲所攝，無有不為利益安樂諸眾生者。」

贊曰：結前所得大慈大悲利他功德。利益拔苦，安樂與樂。大悲故拔苦利益，大慈故與樂安樂。又佛本願只欲利他，修大慈悲求無上果，故所施為無非是為慈悲攝者。又舉不共者自利勝，舉慈悲者利他勝，故略結兩門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結前所得大慈大悲利他功德。利益拔苦，安樂與樂。大悲故拔苦利益，大慈故與樂安樂。又佛本願只欲利他，修大慈悲求無上果，故所施為無非是為慈悲攝者。又舉不共者自利勝，舉慈悲者利他勝，故略結兩門。

經 「善男子！若有善男子善女人於此《金光明經》聽聞信解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！若有善男子善女人於此《金光明經》聽聞信解。」

贊曰：此明聞得益勸人修學。文分為四：一明聞得益、二徵、三釋、四成。初中，初聞經信解、後明得益。聽聞聞慧，信即思慧，解即修慧。或舉最劣，但因聞慧能信能解。或但信解非是證解尚獲斯福，何況勝行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明聞得益勸人修學。文分為四：一明聞得益、二徵、三釋、四成。初中，初聞經信解、後明得益。聽聞聞慧，信即思慧，解即修慧。或舉最劣，但因聞慧能信能解。或但信解非是證解尚獲斯福，何況勝行。

經 「不墮地獄、餓鬼、傍生、阿蘇羅道，常處人天，不生下賤，恒得親近諸佛如來聽受正法，常生諸佛清淨國土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「不墮地獄、餓鬼、傍生、阿蘇羅道，常處人天，不生下賤，恒得親近諸佛如來聽受正法，常生諸佛清淨國土。」

贊曰：得益，離於八難。初離三惡道即為三。阿蘇羅，若依小乘，鬼畜趣攝；若依大乘，是天趣攝，即邊地攝。生人天者，翻前惡趣及邊地。不生下賤，即除諸根不具生盲生聾。恒得近佛者，離佛前後難。聽聞正法者，離世智辨聰難。常生佛國，離長壽諸天難。依《成實論》四輪摧八難：一住善處，謂中國，除五難，謂三惡趣、長壽天、邊地難。二依善人，謂遇佛，除生佛前後。三發正願，謂正見，除邪見、世智辨聰。四宿植善根，除諸根不具。今聞此經，但能信解具推八難，故威力勝，能除障故。非但除障，亦疾得菩提，下釋成中辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：得益，離於八難。初離三惡道即為三。阿蘇羅，若依小乘，鬼畜趣攝；若依大乘，是天趣攝，即邊地攝。生人天者，翻前惡趣及邊地。不生下賤，即除諸根不具生盲生聾。恒得近佛者，離佛前後難。聽聞正法者，離世智辨聰難。常生佛國，離長壽諸天難。依《成實論》四輪摧八難：一住善處，謂中國，除五難，謂三惡趣、長壽天、邊地難。二依善人，謂遇佛，除生佛前後。三發正願，謂正見，除邪見、世智辨聰。四宿植善根，除諸根不具。今聞此經，但能信解具推八難，故威力勝，能除障故。非但除障，亦疾得菩提，下釋成中辨。

經 「所以者何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「所以者何？」

贊曰：徵也。聞經能信解，能除八難之所以者何謂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：徵也。聞經能信解，能除八難之所以者何謂也。

經 「由得聞此甚深法故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「由得聞此甚深法故。」

贊曰：釋也。由受持大乘，集十功德：一成就一切善根種子、二臨命終得一切喜樂、三於一切處得隨意生、四於一切生處得自性念生智、五所生之處常得值佛、六恒在佛邊聞大乘法、七成就增上信根、八成就增上慧根、九得遠離惑智二障、十速得成就無上菩提。由此所以，故遠離八難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：釋也。由受持大乘，集十功德：一成就一切善根種子、二臨命終得一切喜樂、三於一切處得隨意生、四於一切生處得自性念生智、五所生之處常得值佛、六恒在佛邊聞大乘法、七成就增上信根、八成就增上慧根、九得遠離惑智二障、十速得成就無上菩提。由此所以，故遠離八難。

經 「是善男子善女人則為如來已知已記，當得不退阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「是善男子善女人則為如來已知已記，當得不退阿耨多羅三藐三菩提。」

贊曰：成前所以。能聞此經生信解者，則為如來已知名身、已見色身。明此人功德唯佛知見，餘不能知見。言知即得，何假言見？言見亦得，何須云知？答：準天親《般若經論》云「佛非見果知，以願智現見。」但言知者，謂佛見果比知其因，故今言見。見者願智，舉心能了。若爾但見，何須言知？謂但見色，今亦能知四蘊身故。非作但佛知見，即為佛記憶。又復當得不退菩提。雖未即得，當能證得。隨其何位，當證四不退，謂信、住、證、行四種不退，信不退，十信第六心；住不退，十住第七心；證不退，初地；行不退，入八地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：成前所以。能聞此經生信解者，則為如來已知名身、已見色身。明此人功德唯佛知見，餘不能知見。言知即得，何假言見？言見亦得，何須云知？答：準天親《般若經論》云「佛非見果知，以願智現見。」但言知者，謂佛見果比知其因，故今言見。見者願智，舉心能了。若爾但見，何須言知？謂但見色，今亦能知四蘊身故。非作但佛知見，即為佛記憶。又復當得不退菩提。雖未即得，當能證得。隨其何位，當證四不退，謂信、住、證、行四種不退，信不退，十信第六心；住不退，十住第七心；證不退，初地；行不退，入八地。

經 「若善男子善女人於此甚深微妙之法一經耳者，當知是人不謗如來、不毀正法、不輕聖眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若善男子善女人於此甚深微妙之法一經耳者，當知是人不謗如來、不毀正法、不輕聖眾。」

贊曰：重更廣成前二勝益，欲令聽受修行此經。有三勝益：一不謗三寶、二增長善根、三令行六度故。此初一也。由知佛常住，不謗如來，言究竟滅。知說決定，故不謗法。知能得成，故不謗僧。又由聞信能為不壞信因，故不謗毀輕賤三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：重更廣成前二勝益，欲令聽受修行此經。有三勝益：一不謗三寶、二增長善根、三令行六度故。此初一也。由知佛常住，不謗如來，言究竟滅。知說決定，故不謗法。知能得成，故不謗僧。又由聞信能為不壞信因，故不謗毀輕賤三寶。

經 「一切眾生未種善根令得種故，已種善根令增長成熟故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「一切眾生未種善根令得種故，已種善根令增長成熟故。」

贊曰：增長善根。此未發心求菩提者令發心求，即令種善根。已發心求令增，勝解行位初僧祇，令長第二僧祇，令成就第三僧祇。然上二類，但言聞經者得六波羅蜜令他人行，此互影顯，自他俱然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：增長善根。此未發心求菩提者令發心求，即令種善根。已發心求令增，勝解行位初僧祇，令長第二僧祇，令成就第三僧祇。然上二類，但言聞經者得六波羅蜜令他人行，此互影顯，自他俱然。

經 「一切世界所有眾生，皆勸修行六波羅蜜多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「一切世界所有眾生，皆勸修行六波羅蜜多。」

贊曰：後能令行六度。此意明自聞信能成此三。既聽聞已，後化他作斯之三事。又能信解，破四種障。初不謗佛等，除闡提不信障；令種善根，除外道著我障；皆行六度，除聲聞畏苦、緣覺捨心。既有多益，故應修行行自他利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：後能令行六度。此意明自聞信能成此三。既聽聞已，後化他作斯之三事。又能信解，破四種障。初不謗佛等，除闡提不信障；令種善根，除外道著我障；皆行六度，除聲聞畏苦、緣覺捨心。既有多益，故應修行行自他利。

經 爾時虛空藏菩薩、梵釋四王諸天眾等，即從座起，偏袒右肩合掌恭敬頂禮佛足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時虛空藏菩薩、梵釋四王諸天眾等，即從座起，偏袒右肩合掌恭敬頂禮佛足。

贊曰：品第四大段領解持學。文分為四：一虔恭領解、二「世尊我等」下發願持學、三世尊讚印、四勸廣流通。初中，初虔恭、後領解。此虔恭也。既聞勝法，表進菩提，故從座起，顯當作佛。現吉祥兆，偏袒右肩。心符教理故合掌，心尊重故恭敬，敬逾深故頂禮佛足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：品第四大段領解持學。文分為四：一虔恭領解、二「世尊我等」下發願持學、三世尊讚印、四勸廣流通。初中，初虔恭、後領解。此虔恭也。既聞勝法，表進菩提，故從座起，顯當作佛。現吉祥兆，偏袒右肩。心符教理故合掌，心尊重故恭敬，敬逾深故頂禮佛足。

經 白佛言：「世尊！若所在處講說如是《金光明王》微妙經典，於其國土有四種利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 白佛言：「世尊！若所在處講說如是《金光明王》微妙經典，於其國土有四種利益。」

贊曰：領解也。有四：一標、二徵、三釋、四結。此標也。啟悟所知，白佛。呼尊號，故云世尊。指所悟解，故云若說如是《金光經》典。標利益數，故云有四種益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：領解也。有四：一標、二徵、三釋、四結。此標也。啟悟所知，白佛。呼尊號，故云世尊。指所悟解，故云若說如是《金光經》典。標利益數，故云有四種益。

經 「何者為四？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「何者為四？」

贊曰：徵也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：徵也。

經 「一者國王軍眾強盛，無諸怨敵，離於疾病，壽命延長，吉祥安樂，正法興顯。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「一者國王軍眾強盛，無諸怨敵，離於疾病，壽命延長，吉祥安樂，正法興顯。」

贊曰：釋也。隨所標四即為四段，此初也。國王大臣利益有四，準〈懺悔品〉文，於其國土獲四種善利：一者王無病患離諸災厄，即此離於疾病。二者壽命長遠無有障礙，即此壽命延長。三無諸怨敵兵眾勇健，即此軍眾強盛無諸怨敵。四者安穩豐樂正法流通，即此吉祥安樂正法興顯。依〈懺悔品〉文開之成八。此文有六，如文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：釋也。隨所標四即為四段，此初也。國王大臣利益有四，準〈懺悔品〉文，於其國土獲四種善利：一者王無病患離諸災厄，即此離於疾病。二者壽命長遠無有障礙，即此壽命延長。三無諸怨敵兵眾勇健，即此軍眾強盛無諸怨敵。四者安穩豐樂正法流通，即此吉祥安樂正法興顯。依〈懺悔品〉文開之成八。此文有六，如文可知。

經 「二者中宮妃后、王子諸臣和悅無諍，離於諂佞，王所愛重。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「二者中宮妃后、王子諸臣和悅無諍，離於諂佞，王所愛重。」

贊曰：第二臣作利益，有三：一和悅無諍。下云「更相親穆尊重愛念」，一更相言貫尊重及愛念。二離於諂佞。由輕財重法、不求世利，故無諂佞。由此嘉名普暨，眾所欽仰。三王所愛重。準下，亦為沙門婆羅門大國小國之所尊敬。今舉勝者，略不言餘。既王愛重一切尊敬，故亦得壽命延長安穩快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二臣作利益，有三：一和悅無諍。下云「更相親穆尊重愛念」，一更相言貫尊重及愛念。二離於諂佞。由輕財重法、不求世利，故無諂佞。由此嘉名普暨，眾所欽仰。三王所愛重。準下，亦為沙門婆羅門大國小國之所尊敬。今舉勝者，略不言餘。既王愛重一切尊敬，故亦得壽命延長安穩快樂。

經 「三者沙門婆羅門及諸國人修行正法，無病安樂無枉死者，於諸福田悉皆修立。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「三者沙門婆羅門及諸國人修行正法，無病安樂無枉死者，於諸福田悉皆修立。」

贊曰：國人利益有四。一修行正法，謂能孝養父母、奉事師長、修行十善、尊敬三寶。二無病，不逢七難。七難者，《藥師經》說：他國侵逼難、自界叛逆難、非時風雨難、遇時不雨難、人眾疾疫難、星宿變怪難、日月薄蝕難。由王軍眾強盛，無外逼難。臣佐和悅復無諂佞，無自叛難。吉祥安樂興顯正法，無非時風雨等難。三無枉死者，不逢九橫。九橫者，如《藥師經》：一橫遭病患致亡、二橫被王法誅戮、三橫為非人所損、四橫為火所焚燒、五橫為水之所溺、六橫為惡獸所噉、七橫墜山崖、八橫為毒藥等殺、九橫為飢渴所困。今此《金光明經》行於國內，人無九橫，故無枉死。云橫者，非無宿因而受惡果；約今生論，雖不造惡而逢此緣，名之為橫。聞經悉除。國王流通正法、臣佐輕財重法、妃后和悅無復諂佞、人人修行正行、故致斯福。四修植福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：國人利益有四。一修行正法，謂能孝養父母、奉事師長、修行十善、尊敬三寶。二無病，不逢七難。七難者，《藥師經》說：他國侵逼難、自界叛逆難、非時風雨難、遇時不雨難、人眾疾疫難、星宿變怪難、日月薄蝕難。由王軍眾強盛，無外逼難。臣佐和悅復無諂佞，無自叛難。吉祥安樂興顯正法，無非時風雨等難。三無枉死者，不逢九橫。九橫者，如《藥師經》：一橫遭病患致亡、二橫被王法誅戮、三橫為非人所損、四橫為火所焚燒、五橫為水之所溺、六橫為惡獸所噉、七橫墜山崖、八橫為毒藥等殺、九橫為飢渴所困。今此《金光明經》行於國內，人無九橫，故無枉死。云橫者，非無宿因而受惡果；約今生論，雖不造惡而逢此緣，名之為橫。聞經悉除。國王流通正法、臣佐輕財重法、妃后和悅無復諂佞、人人修行正行、故致斯福。四修植福田。

經 「四者於三時中四大調適，常為諸天增加守護，慈悲平等無傷害心，令諸眾生歸敬三寶，皆願修習菩提之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「四者於三時中四大調適，常為諸天增加守護，慈悲平等無傷害心，令諸眾生歸敬三寶，皆願修習菩提之行。」

贊曰：總為諸天之所加護。不但加護國王臣人，亦加護持經之者。不爾下文不應云「我等亦常為弘經故，隨敬如是持經之人，所在住處為作利益。」準文，應云四者常為諸天增加守護。於三時中四大調適，慈悲平等無傷害心等，以文言便，後說守護。或由經力四大調適，故天增護但屬於後，諸天復令諸眾生等歸敬三寶修菩提行。準舊經文「令諸眾生誠心歸仰歸仰三尊」，其文少闕，文但言天。天謂諸菩薩、一切如來，尊重名天，故為欲色諸天及諸賢聖常所守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：總為諸天之所加護。不但加護國王臣人，亦加護持經之者。不爾下文不應云「我等亦常為弘經故，隨敬如是持經之人，所在住處為作利益。」準文，應云四者常為諸天增加守護。於三時中四大調適，慈悲平等無傷害心等，以文言便，後說守護。或由經力四大調適，故天增護但屬於後，諸天復令諸眾生等歸敬三寶修菩提行。準舊經文「令諸眾生誠心歸仰歸仰三尊」，其文少闕，文但言天。天謂諸菩薩、一切如來，尊重名天，故為欲色諸天及諸賢聖常所守護。

經 「是為四種利益之事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「是為四種利益之事。」

贊曰：結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結也。

經 「世尊！我等亦常為弘經故，隨逐如是持經之人，所在住處為作利益。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「世尊！我等亦常為弘經故，隨逐如是持經之人，所在住處為作利益。」

贊曰：第二發願持學。隨逐是人，有二意：一為聞經、二為守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二發願持學。隨逐是人，有二意：一為聞經、二為守護。

經 佛言：「善哉善哉，善男子！如是如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 佛言：「善哉善哉，善男子！如是如是。」

贊曰：第三世尊讚印能行利益。故讚善哉，述其經利。順正理故，即云如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三世尊讚印能行利益。故讚善哉，述其經利。順正理故，即云如是。

經 「汝等應當勤心流布此妙經王，則令正法久住於世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「汝等應當勤心流布此妙經王，則令正法久住於世。」

贊曰：第四勸廣流通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四勸廣流通。

金光明最勝王經疏卷第三(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明最勝王經疏卷第三(本)

金光明最勝王經疏卷第三(末)(盡滅業障品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明最勝王經疏卷第三(末)(盡滅業障品)

夢見懺悔品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夢見懺悔品第四

夢見懺悔品，三門分別：一來意、二釋名、三釋難。來意有四：一上之二品明所得果；次下五品明所修行，分之為四：初二品明地前行、次一品明十地行、次一品因為釋疑令起願行、次明護法行。以陀羅尼護其行法，令不退故。地前行中，初一方便行、後一正起行。將希勝果，必先修行。修行有二：一者斷惡、二者修善。惡若未除，難修妙行。故《六門陀羅尼經》云「我之所有眾魔之業若未先悔，終不發心緣無上覺。」故所有罪先須悔滅。又如四正勤，初二斷惡、後二修善，是故將修妙行先教懺悔。然懺悔心難以頓發，故託夢金鼓說法警之。故下文云「此之勝業，汝過去供佛，及由諸佛威力加護。」為欲滅業障之先非，故此品生。雖此品中及〈滅障品〉亦有生善，謂發願等，以從正所明，名為離惡行。又各從初名為〈懺悔〉、〈滅業障品〉，非無修善。二者所修勝行莫過三學，謂戒、定、慧。由戒能為離惡道因，由定能為出欲界因，由慧能為離三界因。又復由戒能為定足，定為慧足，由戒為本方得定慧故。《遺教經》云「當知此戒，諸善功德安穩住處，能生諸定禪及滅苦智慧。」此懺悔者是戒學攝，修學之始，是故先明有此品生。三者佛有三身，謂法、應、化，如次即斷、智慧德。謂由戒滅惡為斷德因，定能起化為恩德因，慧能決斷為智德因。法身斷德為根本故，先明其因，故此品生。四為機宜，一為妙幢宿善根力詣佛陳彰、二為時會宜先聞說夢懺悔法方能覺悟，故此品來。依真諦釋有八因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夢見懺悔品，三門分別：一來意、二釋名、三釋難。來意有四：一上之二品明所得果；次下五品明所修行，分之為四：初二品明地前行、次一品明十地行、次一品因為釋疑令起願行、次明護法行。以陀羅尼護其行法，令不退故。地前行中，初一方便行、後一正起行。將希勝果，必先修行。修行有二：一者斷惡、二者修善。惡若未除，難修妙行。故《六門陀羅尼經》云「我之所有眾魔之業若未先悔，終不發心緣無上覺。」故所有罪先須悔滅。又如四正勤，初二斷惡、後二修善，是故將修妙行先教懺悔。然懺悔心難以頓發，故託夢金鼓說法警之。故下文云「此之勝業，汝過去供佛，及由諸佛威力加護。」為欲滅業障之先非，故此品生。雖此品中及〈滅障品〉亦有生善，謂發願等，以從正所明，名為離惡行。又各從初名為〈懺悔〉、〈滅業障品〉，非無修善。二者所修勝行莫過三學，謂戒、定、慧。由戒能為離惡道因，由定能為出欲界因，由慧能為離三界因。又復由戒能為定足，定為慧足，由戒為本方得定慧故。《遺教經》云「當知此戒，諸善功德安穩住處，能生諸定禪及滅苦智慧。」此懺悔者是戒學攝，修學之始，是故先明有此品生。三者佛有三身，謂法、應、化，如次即斷、智慧德。謂由戒滅惡為斷德因，定能起化為恩德因，慧能決斷為智德因。法身斷德為根本故，先明其因，故此品生。四為機宜，一為妙幢宿善根力詣佛陳彰、二為時會宜先聞說夢懺悔法方能覺悟，故此品來。依真諦釋有八因緣。

二釋名者，梵云颯拏達利舍拏阿鉢底提舍那。颯拏此云夢，達利舍拏此云見，阿鉢底此云罪，提舍那此云說。人有所犯須向他說，罪即得除，故云說罪。而言懺悔者，順古人翻，非為正說。若云懺悔，梵音云懺摩，義當此云容恕或愧謝。或云懺摩，略此云知厭離，亦義云改悔。言懺悔者，音訛略也，正應云〈夢見說罪品〉。夢之見、罪之說，夢者是總、見者是別，以別屬總，云夢之見，云〈夢見說罪品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二釋名者，梵云颯拏達利舍拏阿鉢底提舍那。颯拏此云夢，達利舍拏此云見，阿鉢底此云罪，提舍那此云說。人有所犯須向他說，罪即得除，故云說罪。而言懺悔者，順古人翻，非為正說。若云懺悔，梵音云懺摩，義當此云容恕或愧謝。或云懺摩，略此云知厭離，亦義云改悔。言懺悔者，音訛略也，正應云〈夢見說罪品〉。夢之見、罪之說，夢者是總、見者是別，以別屬總，云夢之見，云〈夢見說罪品〉。

釋難者，問：妙幢聞說未了，何故中間還家，因夢聞說懺除，始復詣佛陳耶？答：鼓元因夢見覩，善緣逼使還家。若當身在眾中不睡，夢如何起？問：妙幢身當在座，何不直示悔方，要待歸寢夢中方現金鼓教懺？答：時眾宜聞說夢，方始發其懺端。復為妙幢宿緣，聞已慇心懺悔。問：宿緣并佛威力現鼓出懺悔音，何不現鼓眾中，妙幢夜獨夢見？答：眾會機別，宜展轉聞。復為妙幢願緣說已，餘方領解。問，妙幢夢中聞說懺悔，即成自懺罪不？答：此由宿願，因夢驚覺寤方能懺，非夢聞說即是懺悔。故下〈蓮華喻讚品〉云「願我當於未來世生，在無量無邊劫夢中常見大金鼓，得聞顯說懺悔音。」乃至云「夜夢常聞金鼓音，晝則隨應而懺悔。」既云願聞悔音晝則隨懺，明為先聞非即正懺。不爾，夢成懺悔事者，何須更說〈滅業障品〉？若云令餘發心懺悔，豈可夢懺罪竝除耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋難者，問：妙幢聞說未了，何故中間還家，因夢聞說懺除，始復詣佛陳耶？答：鼓元因夢見覩，善緣逼使還家。若當身在眾中不睡，夢如何起？問：妙幢身當在座，何不直示悔方，要待歸寢夢中方現金鼓教懺？答：時眾宜聞說夢，方始發其懺端。復為妙幢宿緣，聞已慇心懺悔。問：宿緣并佛威力現鼓出懺悔音，何不現鼓眾中，妙幢夜獨夢見？答：眾會機別，宜展轉聞。復為妙幢願緣說已，餘方領解。問，妙幢夢中聞說懺悔，即成自懺罪不？答：此由宿願，因夢驚覺寤方能懺，非夢聞說即是懺悔。故下〈蓮華喻讚品〉云「願我當於未來世生，在無量無邊劫夢中常見大金鼓，得聞顯說懺悔音。」乃至云「夜夢常聞金鼓音，晝則隨應而懺悔。」既云願聞悔音晝則隨懺，明為先聞非即正懺。不爾，夢成懺悔事者，何須更說〈滅業障品〉？若云令餘發心懺悔，豈可夢懺罪竝除耶？

此品之中，大文分四：一妙幢夢聞懺悔得益、二詣佛陳說覺悟於餘、三世尊讚印示其所以、四大眾聞說皆願奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此品之中，大文分四：一妙幢夢聞懺悔得益、二詣佛陳說覺悟於餘、三世尊讚印示其所以、四大眾聞說皆願奉行。

經 爾時妙幢菩薩親於佛前聞妙法已，歡喜踊躍一心思惟，還至本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時妙幢菩薩親於佛前聞妙法已，歡喜踊躍一心思惟，還至本處。

贊曰：第一、妙幢夢聞懺悔得益。分二：初聞法心歡思惟而去、次夜夢金鼓說懺悔音。初即經家敘，後彼得夢。初也。聞壽無量，疑斷心歡，一心思惟大悲世尊權巧方便，我等亦當如是期願行自他利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第一、妙幢夢聞懺悔得益。分二：初聞法心歡思惟而去、次夜夢金鼓說懺悔音。初即經家敘，後彼得夢。初也。聞壽無量，疑斷心歡，一心思惟大悲世尊權巧方便，我等亦當如是期願行自他利。

經 於夜夢中見大金鼓，光明晃曜猶如日輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 於夜夢中見大金鼓，光明晃曜猶如日輪。

贊曰：夢鼓說懺。於中有四：一夢見金鼓、二因覩三寶、三聞鼓說法、四聞已念持。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：夢鼓說懺。於中有四：一夢見金鼓、二因覩三寶、三聞鼓說法、四聞已念持。此初也。

經 於此光中得見十方無量諸佛，於寶樹下坐瑠璃座，無量百千大眾圍繞而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 於此光中得見十方無量諸佛，於寶樹下坐瑠璃座，無量百千大眾圍繞而為說法。

贊曰：因覩三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：因覩三寶。

經 見一婆羅門桴擊金鼓出大音聲，聲中演說微妙伽他，明懺悔法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 見一婆羅門桴擊金鼓出大音聲，聲中演說微妙伽他，明懺悔法。

贊曰：聞鼓說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：聞鼓說法。

經 妙幢聞已，皆悉憶持繫念而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 妙幢聞已，皆悉憶持繫念而住。

贊曰：聞已念持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：聞已念持。

經 至天曉已，與無量百千大眾圍繞持諸供具出王舍城詣鷲峰山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 至天曉已，與無量百千大眾圍繞持諸供具出王舍城詣鷲峰山。

贊曰：詣佛陳說。初詣佛、後陳說。此詣佛也，初詣時、二徒眾、三持供具、四至處、五覩佛、六見儀、七供養、八右繞、九退住。此初四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：詣佛陳說。初詣佛、後陳說。此詣佛也，初詣時、二徒眾、三持供具、四至處、五覩佛、六見儀、七供養、八右繞、九退住。此初四。

經 至世尊所禮佛足已，布設香華右繞三匝退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 至世尊所禮佛足已，布設香華右繞三匝退坐一面。

贊曰：後五段也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：後五段也。

經 合掌恭敬瞻仰尊顏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 合掌恭敬瞻仰尊顏。

贊曰：此正陳說。初請陳、後正說。初中復二：初請儀、後請說。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此正陳說。初請陳、後正說。初中復二：初請儀、後請說。此初也。

經 白佛言：「世尊！我於夢中見婆羅門以手執桴擊妙金鼓出大音聲，聲中演說微妙伽他，明懺悔法，我皆憶持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 白佛言：「世尊！我於夢中見婆羅門以手執桴擊妙金鼓出大音聲，聲中演說微妙伽他，明懺悔法，我皆憶持。」

贊曰：請說，有二：初陳夢所見聞、後請許宣說。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：請說，有二：初陳夢所見聞、後請許宣說。此初也。

經 「唯願世尊降大慈悲，聽我所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「唯願世尊降大慈悲，聽我所說。」

贊曰：請許宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：請許宣說。

經 即於佛前而說頌曰：「我於昨夜中，夢見大金鼓，其形極姝妙，周遍有金光，猶如盛日輪，光明皆普曜，充滿十方界。咸見於諸佛，在於寶樹下，各處瑠璃座，無量百千眾，恭敬而圍繞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 即於佛前而說頌曰：「我於昨夜中，夢見大金鼓，其形極姝妙，周遍有金光，猶如盛日輪，光明皆普曜，充滿十方界。咸見於諸佛，在於寶樹下，各處瑠璃座，無量百千眾，恭敬而圍繞。」

贊曰：正說。初經家序、後正陳說。總有一百五十六行，於中初四行五字成句，四句為一頌，即成四頌。次有二十二行，七字成句，合十一頌。次有三十八頌，五字成句。次九十二行，七字為句，合有四十六頌。若準西方為頌之法，皆四句成一頌。論句則有五種：一者處中句、二初句、三後句、四短句、五長句。若八字成，梵云案多制多，此名處中句，不長不短。如是四句成於一頌，名室盧迦頌，有三十二字。若六字以上成，名為初句；若二十字以上成，名為後句；若減六字成，名短句；過二十六字以上成，名長句頌。準可知。今此經中依勘梵本，或有十七字為一句，或有十五字，乃至呼三字為一句。今若長句處勒為七言頌，若短句處勒為五言，故總有九十九頌。分之為二：初四頌略標聞見、後九十五頌廣陳所聞。初中分三：初一句夢時、次二行三句標所見、後一頌標所聞。所見中，六句見鼓、三句見佛、二句覩僧。六句見鼓中，初半行見鼓形、一行見鼓光。夢見金鼓者，表將聞佛說懺悔音，以可寶重故。見形妙者，表是大士梵音聲故。周遍有光者，表能詮教性能顯理周故。猶如盛日輪者，表能詮教用能除一切不善闇故。光明皆普耀等者，表一味音怨親等濟故。餘見佛及大眾者即佛僧寶，聞鼓說法即是法寶，表因聞教得覩三寶，當亦自成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：正說。初經家序、後正陳說。總有一百五十六行，於中初四行五字成句，四句為一頌，即成四頌。次有二十二行，七字成句，合十一頌。次有三十八頌，五字成句。次九十二行，七字為句，合有四十六頌。若準西方為頌之法，皆四句成一頌。論句則有五種：一者處中句、二初句、三後句、四短句、五長句。若八字成，梵云案多制多，此名處中句，不長不短。如是四句成於一頌，名室盧迦頌，有三十二字。若六字以上成，名為初句；若二十字以上成，名為後句；若減六字成，名短句；過二十六字以上成，名長句頌。準可知。今此經中依勘梵本，或有十七字為一句，或有十五字，乃至呼三字為一句。今若長句處勒為七言頌，若短句處勒為五言，故總有九十九頌。分之為二：初四頌略標聞見、後九十五頌廣陳所聞。初中分三：初一句夢時、次二行三句標所見、後一頌標所聞。所見中，六句見鼓、三句見佛、二句覩僧。六句見鼓中，初半行見鼓形、一行見鼓光。夢見金鼓者，表將聞佛說懺悔音，以可寶重故。見形妙者，表是大士梵音聲故。周遍有光者，表能詮教性能顯理周故。猶如盛日輪者，表能詮教用能除一切不善闇故。光明皆普耀等者，表一味音怨親等濟故。餘見佛及大眾者即佛僧寶，聞鼓說法即是法寶，表因聞教得覩三寶，當亦自成。

經 「有一婆羅門，以杖擊金鼓，於其鼓聲內，說此妙伽他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「有一婆羅門，以杖擊金鼓，於其鼓聲內，說此妙伽他。」

贊曰：標聞法也。有二：初半見能擊鼓人、次半頌聞鼓說法。有一婆羅門，表能感教機。以杖擊者，表聞教者以善根杖感擊世尊能詮教鼓。或婆羅門表當見佛。故《俱舍論》云「所說沙門性，亦名婆羅門，亦名為梵輪，真梵所轉故。」準知世尊亦名真婆羅門，真淨行故。以大悲杖擊後得智鼓，流教法聲，聲上假立伽陀等故。此即諷誦伽陀頌也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：標聞法也。有二：初半見能擊鼓人、次半頌聞鼓說法。有一婆羅門，表能感教機。以杖擊者，表聞教者以善根杖感擊世尊能詮教鼓。或婆羅門表當見佛。故《俱舍論》云「所說沙門性，亦名婆羅門，亦名為梵輪，真梵所轉故。」準知世尊亦名真婆羅門，真淨行故。以大悲杖擊後得智鼓，流教法聲，聲上假立伽陀等故。此即諷誦伽陀頌也。

經 「金光明鼓出妙聲，遍至三千大千界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「金光明鼓出妙聲，遍至三千大千界。」

贊曰：下廣陳所聞。有九十五頌，大分為二：初十一頌總標勝利、次八十四頌別明勝利。初總標中復分為三：初半頌標鼓勝音、次七頌半標別勝利、後三頌標下勝因。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下廣陳所聞。有九十五頌，大分為二：初十一頌總標勝利、次八十四頌別明勝利。初總標中復分為三：初半頌標鼓勝音、次七頌半標別勝利、後三頌標下勝因。此初也。

經 「能滅三塗極重罪，及以人中諸苦厄。由此金鼓聲威力，永滅一切煩惱障，斷除怖畏令安隱，譬如自在牟尼尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「能滅三塗極重罪，及以人中諸苦厄。由此金鼓聲威力，永滅一切煩惱障，斷除怖畏令安隱，譬如自在牟尼尊。」

贊曰：初標別勝利中，下有三復次說懺願等。然初二復次影略互明，第三復次懺等俱廣。今此標中，初四頌半合標初二略明懺等勝利、次三頌標下第三廣明懺等勝利。初段分二：初兩頌半標離苦、次兩頌標得樂。初離苦中，一頌半離苦、一頌讚佛。此離苦中，初半頌離苦果、次一頌離苦因。上中惡業招三塗報，云極重罪。下品惡業招人中苦，即愛別離、老病死等。離苦因中，三句離因、一句舉喻。喻有兩義：一喻眾生得滅苦因，如牟尼尊；二喻金鼓亦如牟尼，能說聖法滅眾生苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：初標別勝利中，下有三復次說懺願等。然初二復次影略互明，第三復次懺等俱廣。今此標中，初四頌半合標初二略明懺等勝利、次三頌標下第三廣明懺等勝利。初段分二：初兩頌半標離苦、次兩頌標得樂。初離苦中，一頌半離苦、一頌讚佛。此離苦中，初半頌離苦果、次一頌離苦因。上中惡業招三塗報，云極重罪。下品惡業招人中苦，即愛別離、老病死等。離苦因中，三句離因、一句舉喻。喻有兩義：一喻眾生得滅苦因，如牟尼尊；二喻金鼓亦如牟尼，能說聖法滅眾生苦。

經 「佛於生死大海中，積行修成一切智，能令眾生覺品具，究竟咸歸功德海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「佛於生死大海中，積行修成一切智，能令眾生覺品具，究竟咸歸功德海。」

贊曰：讚佛，有二：初半頌讚自利德、後半頌讚利他德。覺品具者，能令眾生修大菩提。相應眷屬一切功德皆悉滿足，即大菩提。究竟咸歸功德海，即大涅槃也。或覺品具是能令修因滿，歸功德海是能令得果滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：讚佛，有二：初半頌讚自利德、後半頌讚利他德。覺品具者，能令眾生修大菩提。相應眷屬一切功德皆悉滿足，即大菩提。究竟咸歸功德海，即大涅槃也。或覺品具是能令修因滿，歸功德海是能令得果滿。

經 「由此金鼓出妙聲，普令聞者獲梵響，證得無上菩提果，常轉清淨妙法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「由此金鼓出妙聲，普令聞者獲梵響，證得無上菩提果，常轉清淨妙法輪。」

贊曰：明得樂也。初一頌得自利樂、後一頌得利他樂。此得自利樂，有三：一令得梵音、二證菩提、三得涅槃。準《瑜伽論》九十五，以轉法輪有自他轉，自轉之中有五種相：第一為得所得之境、第二為得之方便、第三為得所得、第四對他相續令他於自所證深生信解、第五令他於他所證深生信解。此常轉妙法輪，即第三為得所得大涅槃果，前有菩提、後有隨機說法故。此轉法輪，即涅槃也。其法輪義，如《本法華經疏》明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明得樂也。初一頌得自利樂、後一頌得利他樂。此得自利樂，有三：一令得梵音、二證菩提、三得涅槃。準《瑜伽論》九十五，以轉法輪有自他轉，自轉之中有五種相：第一為得所得之境、第二為得之方便、第三為得所得、第四對他相續令他於自所證深生信解、第五令他於他所證深生信解。此常轉妙法輪，即第三為得所得大涅槃果，前有菩提、後有隨機說法故。此轉法輪，即涅槃也。其法輪義，如《本法華經疏》明。

經 「住壽不可思議劫，隨機說法利群生，能斷煩惱眾苦流，貪瞋癡等皆除滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「住壽不可思議劫，隨機說法利群生，能斷煩惱眾苦流，貪瞋癡等皆除滅。」

贊曰：得利他樂。一為眾生住壽、二為說法、三斷煩惱。眾苦流，即惑業苦三。此斷所緣縛，所緣縛盡，能緣貪等皆亦隨滅，即斷能緣縛。既離諸縛，故得安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：得利他樂。一為眾生住壽、二為說法、三斷煩惱。眾苦流，即惑業苦三。此斷所緣縛，所緣縛盡，能緣貪等皆亦隨滅，即斷能緣縛。既離諸縛，故得安樂。

經 「若有眾生處惡趣，大火猛焰周遍身，若得聞是妙鼓音，即能離苦歸依佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若有眾生處惡趣，大火猛焰周遍身，若得聞是妙鼓音，即能離苦歸依佛。」

贊曰：下三行頌標下廣懺悔等，有二：初一頌標有罪聞法解懺離苦、後兩頌因聞鼓聲得於安樂。此初也。問：此是妙幢自夢金鼓，餘人不聞，如何得言「有處惡趣大火遍身，聞妙鼓音離苦歸佛」？答：此前後說他得益等，皆是妙幢菩薩夢見，實非餘人得聞鼓音。此意即表若眾生類得聞佛說，得如是益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三行頌標下廣懺悔等，有二：初一頌標有罪聞法解懺離苦、後兩頌因聞鼓聲得於安樂。此初也。問：此是妙幢自夢金鼓，餘人不聞，如何得言「有處惡趣大火遍身，聞妙鼓音離苦歸佛」？答：此前後說他得益等，皆是妙幢菩薩夢見，實非餘人得聞鼓音。此意即表若眾生類得聞佛說，得如是益。

經 「皆得成就宿命智，能憶過去百千生，悉皆正念牟尼尊，得聞如來甚深教。由聞金鼓勝妙音，常得親近於諸佛，悉能捨離諸惡業，純修清淨諸善品。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「皆得成就宿命智，能憶過去百千生，悉皆正念牟尼尊，得聞如來甚深教。由聞金鼓勝妙音，常得親近於諸佛，悉能捨離諸惡業，純修清淨諸善品。」

贊曰：標得樂。分六：初半頌得宿命智、次一句得正念、次一句聞法、次兩句近佛、次一句離惡、次一句修善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：標得樂。分六：初半頌得宿命智、次一句得正念、次一句聞法、次兩句近佛、次一句離惡、次一句修善。

經 「一切天人有情類，殷重至誠祈願者，得聞金鼓妙音聲，能令所求皆滿足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「一切天人有情類，殷重至誠祈願者，得聞金鼓妙音聲，能令所求皆滿足。」

贊曰：下三頌標下令餘種勝因。有三：初一頌標願遂心、次一頌標得離苦、次一頌標得安樂。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三頌標下令餘種勝因。有三：初一頌標願遂心、次一頌標得離苦、次一頌標得安樂。此初也。

經 「眾生墮在無間獄，猛火炎熾苦焚身，無有救護處輪迴，聞者能令苦除滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「眾生墮在無間獄，猛火炎熾苦焚身，無有救護處輪迴，聞者能令苦除滅。」

贊曰：標得離苦。且據重說，離無間苦。或可初半頌離無間苦、後半頌通離諸處及諸趣之苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：標得離苦。且據重說，離無間苦。或可初半頌離無間苦、後半頌通離諸處及諸趣之苦。

經 「人天餓鬼傍生中，所有現受諸苦難，得聞金鼓發妙響，皆蒙離苦得解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「人天餓鬼傍生中，所有現受諸苦難，得聞金鼓發妙響，皆蒙離苦得解脫。」

贊曰：標得樂也。初半頌牒所離苦、後半頌辨所得樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：標得樂也。初半頌牒所離苦、後半頌辨所得樂。

經 「現在十方界，常住兩足尊，願以大悲心，哀愍憶念我。眾生無歸依，亦無有救護，為如是等類，能作大歸依。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「現在十方界，常住兩足尊，願以大悲心，哀愍憶念我。眾生無歸依，亦無有救護，為如是等類，能作大歸依。」

贊曰：下八十四頌別明勝利。分之為四：初二十五頌第一復次明懺願等、次「唯願十方佛」下十三頌第二復次明懺願等、次七言下四十三頌第三復次明懺願等、次「若有男子及女人」下四頌說勝勸修。然三復次懺願等中，初復次中多懺煩惱障、第二復次多懺業障、第三復次多懺報障，其中略廣有此不同。懺悔正云說罪，應以善悔及所起善語業為性，若兼能起亦有意業，若申禮敬亦有身業，具足應以善悔及所起三業為性。初復次中有三：初二頌請求加護述正歸依、次十四頌明懺悔、後九頌明發願。初中分四：初二句舉所歸投、次二句請垂悲念、次二句申無救護、次二句請作歸依。有情之中有無足、多足、四足、二足，人天二足於餘為勝，佛於二足更復為尊。哀其有苦、慜彼無樂，體即慈悲。願記不捨，名為憶念。投起名歸，恃怙名依，拔苦為救，與樂為護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下八十四頌別明勝利。分之為四：初二十五頌第一復次明懺願等、次「唯願十方佛」下十三頌第二復次明懺願等、次七言下四十三頌第三復次明懺願等、次「若有男子及女人」下四頌說勝勸修。然三復次懺願等中，初復次中多懺煩惱障、第二復次多懺業障、第三復次多懺報障，其中略廣有此不同。懺悔正云說罪，應以善悔及所起善語業為性，若兼能起亦有意業，若申禮敬亦有身業，具足應以善悔及所起三業為性。初復次中有三：初二頌請求加護述正歸依、次十四頌明懺悔、後九頌明發願。初中分四：初二句舉所歸投、次二句請垂悲念、次二句申無救護、次二句請作歸依。有情之中有無足、多足、四足、二足，人天二足於餘為勝，佛於二足更復為尊。哀其有苦、慜彼無樂，體即慈悲。願記不捨，名為憶念。投起名歸，恃怙名依，拔苦為救，與樂為護。

經 「我先所作罪，極重諸惡業，今對十力前，至心皆懺悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「我先所作罪，極重諸惡業，今對十力前，至心皆懺悔。」

贊曰：下十四頌明懺悔。分三：初一頌標、次十二頌辨、後一頌結。此初標也。罪者，毀責過失之名。極重惡業亦毀責過失語，設輕小罪亦名極重作罪惡業。通論三業悉懺云皆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下十四頌明懺悔。分三：初一頌標、次十二頌辨、後一頌結。此初標也。罪者，毀責過失之名。極重惡業亦毀責過失語，設輕小罪亦名極重作罪惡業。通論三業悉懺云皆。

經 「我不信諸佛，亦不敬尊親，不務修眾善，常造諸惡業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「我不信諸佛，亦不敬尊親，不務修眾善，常造諸惡業。」

贊曰：下別辨。為十二：初一頌明懺不信無慚等所造惡業。不敬，即不崇賢、不務修善。即不重善，由此造惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下別辨。為十二：初一頌明懺不信無慚等所造惡業。不敬，即不崇賢、不務修善。即不重善，由此造惡。

經 「或自恃尊高，種姓及財位，盛年行放逸，常造諸惡業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「或自恃尊高，種姓及財位，盛年行放逸，常造諸惡業。」

贊曰：第二頌懺由憍慢等造惡罪業。一恃德尊高、二恃種姓貴勝、三恃多財、四恃官位、五恃盛年及長壽無病。自舉陵他，即因慢起惡，恃此醉傲。即由憍造惡，復行放逸，不能防修，故造惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二頌懺由憍慢等造惡罪業。一恃德尊高、二恃種姓貴勝、三恃多財、四恃官位、五恃盛年及長壽無病。自舉陵他，即因慢起惡，恃此醉傲。即由憍造惡，復行放逸，不能防修，故造惡業。

經 「心恒起邪念，口陳於惡言，不見於過罪，常造諸惡業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「心恒起邪念，口陳於惡言，不見於過罪，常造諸惡業。」

贊曰：第三頌懺心口二業所造惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三頌懺心口二業所造惡業。

經 「恒作愚夫行，無明暗覆心，隨順不善友，常造諸惡業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「恒作愚夫行，無明暗覆心，隨順不善友，常造諸惡業。」

贊曰：第四頌懺由癡造惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四頌懺由癡造惡業。

經 「或因諸戲樂，或復懷憂惱，為貪瞋所纏，故我造諸惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「或因諸戲樂，或復懷憂惱，為貪瞋所纏，故我造諸惡。」

贊曰：第五頌懺因貪瞋故造惡業。戲樂即貪，憂惱即瞋。貪嗔即種子，纏即現行，或八纏等，舉二攝餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五頌懺因貪瞋故造惡業。戲樂即貪，憂惱即瞋。貪嗔即種子，纏即現行，或八纏等，舉二攝餘。

經 「親近不善人，及由慳嫉意，貧窮行諂誑，故我造諸惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「親近不善人，及由慳嫉意，貧窮行諂誑，故我造諸惡。」

贊曰：第六懺由近惡友及小隨惑。畜積不捨，鄙悋稱慳。不耐他榮，妬忌稱嫉。為罔羂他，曲順彼意，稱諂。心懷異謀，矯現有德，稱誑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第六懺由近惡友及小隨惑。畜積不捨，鄙悋稱慳。不耐他榮，妬忌稱嫉。為罔羂他，曲順彼意，稱諂。心懷異謀，矯現有德，稱誑。

經 「雖不樂眾過，由有怖畏故，及不得自在，故我造諸惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「雖不樂眾過，由有怖畏故，及不得自在，故我造諸惡。」

贊曰：第七懺由怖畏故造惡業。意雖不樂造過，或怖命財難等，故造惡業。或處卑賤，被他驅逼不得自在，故造惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第七懺由怖畏故造惡業。意雖不樂造過，或怖命財難等，故造惡業。或處卑賤，被他驅逼不得自在，故造惡業。

經 「或為躁動心，或因瞋恚恨，及以饑渴惱，故我造諸惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「或為躁動心，或因瞋恚恨，及以饑渴惱，故我造諸惡。」

贊曰：第八懺由大隨惑等故造惡業。為飢渴欲所逼惱故，造諸惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第八懺由大隨惑等故造惡業。為飢渴欲所逼惱故，造諸惡業。

經 「由飲食衣服，及貪愛女人，煩惱火所燒，故我造諸惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「由飲食衣服，及貪愛女人，煩惱火所燒，故我造諸惡。」

贊曰：第九懺由貪故造諸惡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第九懺由貪故造諸惡業。

經 「於佛法僧眾，不生恭敬心，作如是眾罪，我今悉懺悔。於獨覺菩薩，亦無恭敬心，作如是眾罪，我今悉懺悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「於佛法僧眾，不生恭敬心，作如是眾罪，我今悉懺悔。於獨覺菩薩，亦無恭敬心，作如是眾罪，我今悉懺悔。」

贊曰：第十懺由不敬三寶故造諸惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第十懺由不敬三寶故造諸惡。

經 「無知謗正法，不孝於父母，作如是眾罪，我今悉懺悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「無知謗正法，不孝於父母，作如是眾罪，我今悉懺悔。」

贊曰：第十一懺由五逆所造惡業。依大乘經所說五逆，非三乘通說。言五逆者，準《薩遮尼乾子經》，一不得破塔壞寺、焚燒經像及用盜三寶財物；二謗三乘法言非聖教，障礙留難隱弊覆藏；三於一切出家人所，若有戒無戒、持戒破戒，打罵訶嘖、說過禁閉、還俗驅使、責調斷命；四不得殺父害母、出佛身血、破和合僧、殺阿羅漢；五不得謗無因果，長夜常行十不善業。今此謗法即第二逆，不孝父母即第四逆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第十一懺由五逆所造惡業。依大乘經所說五逆，非三乘通說。言五逆者，準《薩遮尼乾子經》，一不得破塔壞寺、焚燒經像及用盜三寶財物；二謗三乘法言非聖教，障礙留難隱弊覆藏；三於一切出家人所，若有戒無戒、持戒破戒，打罵訶嘖、說過禁閉、還俗驅使、責調斷命；四不得殺父害母、出佛身血、破和合僧、殺阿羅漢；五不得謗無因果，長夜常行十不善業。今此謗法即第二逆，不孝父母即第四逆。

經 「由愚癡憍慢，及以貪瞋力，作如是眾罪，我今悉懺悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「由愚癡憍慢，及以貪瞋力，作如是眾罪，我今悉懺悔。」

贊曰：第十二懺由三不善根故造惡業。言憍慢者，由癡不善根起，故兼舉之。又依初科，此之一頌結前所造皆悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第十二懺由三不善根故造惡業。言憍慢者，由癡不善根起，故兼舉之。又依初科，此之一頌結前所造皆悉懺悔。

經 「我於十方界，供養無數佛，當願拔眾生，令離諸苦難。願一切有情，皆令住十地，福智圓滿已，成佛導群迷。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「我於十方界，供養無數佛，當願拔眾生，令離諸苦難。願一切有情，皆令住十地，福智圓滿已，成佛導群迷。」

贊曰：下九頌發願。願以後智或欲勝解為願自性。既禮敬陳彰，亦及所起三業為體。然後智欲願願自性，身語願所起，意業願相應及所起，故俱名願。不爾何收？於中分四：此初二頌利生、一頌願令離苦、一頌願令得樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下九頌發願。願以後智或欲勝解為願自性。既禮敬陳彰，亦及所起三業為體。然後智欲願願自性，身語願所起，意業願相應及所起，故俱名願。不爾何收？於中分四：此初二頌利生、一頌願令離苦、一頌願令得樂。

經 「我為諸眾生，苦行百千劫，以大智慧力，皆令出苦海。我為諸含識，演說甚深經，最勝《金光明》能除諸惡業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「我為諸眾生，苦行百千劫，以大智慧力，皆令出苦海。我為諸含識，演說甚深經，最勝《金光明》能除諸惡業。」

贊曰：次二頌願起行。一頌願為生修福智、一頌願為生說正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次二頌願起行。一頌願為生修福智、一頌願為生說正法。

經 「若人百千劫，造諸極重罪，暫時能發露，眾惡盡消除。依此《金光明》，作如是懺悔，由斯能速盡，一切諸苦業。勝定百千種，不思議總持，根力覺道支，修習常無倦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若人百千劫，造諸極重罪，暫時能發露，眾惡盡消除。依此《金光明》，作如是懺悔，由斯能速盡，一切諸苦業。勝定百千種，不思議總持，根力覺道支，修習常無倦。」

贊曰：次三頌願他修行。初二頌願勸他滅惡、後一頌願勸他修善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次三頌願他修行。初二頌願勸他滅惡、後一頌願勸他修善。

經 「我當至十地，具足珍寶處，圓滿佛功德，濟度生死流。我於諸佛海，甚深功德藏，妙智難思議，皆令得具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「我當至十地，具足珍寶處，圓滿佛功德，濟度生死流。我於諸佛海，甚深功德藏，妙智難思議，皆令得具足。」

贊曰：次二頌願自果滿。初頌願因滿利生、後頌願果圓自具。令言雖通自他，今意取令自具。前已願生令住十地，福智圓滿已成佛，導群迷竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次二頌願自果滿。初頌願因滿利生、後頌願果圓自具。令言雖通自他，今意取令自具。前已願生令住十地，福智圓滿已成佛，導群迷竟。

經 「唯願十方佛，觀察護念我，皆以大悲心，哀受我懺悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「唯願十方佛，觀察護念我，皆以大悲心，哀受我懺悔。」

贊曰：下有十三頌，第二復次多懺業障。文分為四：初十頌明懺悔、次一頌明隨喜、次一頌明發願、後一頌迴向。懺悔中分三：此初一頌請護述依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有十三頌，第二復次多懺業障。文分為四：初十頌明懺悔、次一頌明隨喜、次一頌明發願、後一頌迴向。懺悔中分三：此初一頌請護述依。

經 「我於多劫中，所造諸惡業，由斯生苦惱，哀愍願消除。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「我於多劫中，所造諸惡業，由斯生苦惱，哀愍願消除。」

贊曰：次八頌正明懺悔。復分為四：此初一頌總標懺願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次八頌正明懺悔。復分為四：此初一頌總標懺願。

經 「我造諸惡業，常生憂怖心，於四威儀中，曾無歡樂想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「我造諸惡業，常生憂怖心，於四威儀中，曾無歡樂想。」

贊曰：次一頌述己憂深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次一頌述己憂深。

經 「諸佛具大悲，能除眾生怖，願受我懺悔，令得離憂苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「諸佛具大悲，能除眾生怖，願受我懺悔，令得離憂苦。」

贊曰：乞願許悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：乞願許悔。

經 「我有煩惱障，及以諸報業，願以大悲水，洗濯令清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「我有煩惱障，及以諸報業，願以大悲水，洗濯令清淨。」

贊曰：次下五頌願懺令除。復分為四：此初一頌願懺滅三障。佛以大悲滅三障火，復除罪垢，故喻如水。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次下五頌願懺令除。復分為四：此初一頌願懺滅三障。佛以大悲滅三障火，復除罪垢，故喻如水。

經 「我先作諸罪，及現造惡業，至心皆發露，咸願得蠲除。未來諸惡業，防護令不起，設令有違者，終不敢覆藏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「我先作諸罪，及現造惡業，至心皆發露，咸願得蠲除。未來諸惡業，防護令不起，設令有違者，終不敢覆藏。」

贊曰：次二頌願懺三世罪。蠲，亦除也。過現已造，懺之願除；未來未造，願懺防令不起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次二頌願懺三世罪。蠲，亦除也。過現已造，懺之願除；未來未造，願懺防令不起。

經 「身三語四種，意業復有三，繫縛諸有情，無始恒相續。由斯三種行，造作十惡業，如是眾多罪，我今皆懺悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「身三語四種，意業復有三，繫縛諸有情，無始恒相續。由斯三種行，造作十惡業，如是眾多罪，我今皆懺悔。」

贊曰：次二頌願懺三業罪。即同《十住毘婆沙》第四所明懺悔云「三三合九種，從三煩惱起。」合九種者，即前三業及三世并三報業，謂順生現後受業，合之為九。今者加三障，除三報業。此經據總，彼論約受，有別故俱成九，各不相違。此九皆從貪瞋癡起，云從三煩惱起。又彼論問：三順受中有定不定，云何懺悔除耶？彼論答云：亦非皆滅。若定報者，願得今身償故。此亦據報定、時不定說；若時報俱定，彼即不論。彼約中容懺悔者說，若能增上懺，罪皆除故。《涅槃經》云「若入我法，即不決定。」又《瑜伽論》云「依未解脫者建立定報。」此意約未種解脫分者，依之立定報業；若種解脫分者，則總不定。不爾，有情如何三生修即入聖？非皆唯有三生定報故。十業道，義如別章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次二頌願懺三業罪。即同《十住毘婆沙》第四所明懺悔云「三三合九種，從三煩惱起。」合九種者，即前三業及三世并三報業，謂順生現後受業，合之為九。今者加三障，除三報業。此經據總，彼論約受，有別故俱成九，各不相違。此九皆從貪瞋癡起，云從三煩惱起。又彼論問：三順受中有定不定，云何懺悔除耶？彼論答云：亦非皆滅。若定報者，願得今身償故。此亦據報定、時不定說；若時報俱定，彼即不論。彼約中容懺悔者說，若能增上懺，罪皆除故。《涅槃經》云「若入我法，即不決定。」又《瑜伽論》云「依未解脫者建立定報。」此意約未種解脫分者，依之立定報業；若種解脫分者，則總不定。不爾，有情如何三生修即入聖？非皆唯有三生定報故。十業道，義如別章。

經 「我造諸惡業，苦報當自受，今於諸佛前，至誠皆懺悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「我造諸惡業，苦報當自受，今於諸佛前，至誠皆懺悔。」

贊曰：次一頌屬自結懺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次一頌屬自結懺。

經 「於此贍部洲，及他方世界，所有諸善業，今我皆隨喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「於此贍部洲，及他方世界，所有諸善業，今我皆隨喜。」

贊曰：第二復次中第二隨喜。隨者順也，喜者慶悅故。隨即以信、欲、勝解三法為體，故《成唯識》云「若印順者，體即勝解。若樂順者，體即是欲。」忍既信因，欲即信果，故信及因果為其隨體。喜即喜受，或此喜者非必喜受，但心心所總聚假立慶悅名喜。或即不嫉，故喜無量，以不嫉為體。此釋為正。因隨生喜，即隨之喜，或亦隨亦喜名為隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二復次中第二隨喜。隨者順也，喜者慶悅故。隨即以信、欲、勝解三法為體，故《成唯識》云「若印順者，體即勝解。若樂順者，體即是欲。」忍既信因，欲即信果，故信及因果為其隨體。喜即喜受，或此喜者非必喜受，但心心所總聚假立慶悅名喜。或即不嫉，故喜無量，以不嫉為體。此釋為正。因隨生喜，即隨之喜，或亦隨亦喜名為隨喜。

經 「願離十惡業，修行十善道，安住十地中，常見十方佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「願離十惡業，修行十善道，安住十地中，常見十方佛。」

贊曰：第三發願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三發願。

經 「我以身語意，所修福智業，願以此善根，速成無上慧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「我以身語意，所修福智業，願以此善根，速成無上慧。」

贊曰：迴向。以後智為體。又解：二頌俱是發願，初因、後果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：迴向。以後智為體。又解：二頌俱是發願，初因、後果。

「我今親對十力前，發露眾多苦難事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今親對十力前，發露眾多苦難事。」

贊曰：下四十二頌是第三復次，廣明懺願，多懺報障。文分為五：初四頌悔過、次十一頌歎佛功德、次二十五頌發願、次一頌隨喜、次一頌迴向。初懺悔中，文復分三：此初半頌歸誠總標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下四十二頌是第三復次，廣明懺願，多懺報障。文分為五：初四頌悔過、次十一頌歎佛功德、次二十五頌發願、次一頌隨喜、次一頌迴向。初懺悔中，文復分三：此初半頌歸誠總標。

經 「凡愚迷惑三有難，恒造極重惡業難，我所積集欲邪難，常起貪愛流轉難，於此世間耽著難，一切愚夫煩惱難，狂心散動顛倒難，及以親近惡友難，於生死中貪染難，瞋癡暗鈍造罪難，生八無暇惡處難，未曾積集功德難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「凡愚迷惑三有難，恒造極重惡業難，我所積集欲邪難，常起貪愛流轉難，於此世間耽著難，一切愚夫煩惱難，狂心散動顛倒難，及以親近惡友難，於生死中貪染難，瞋癡暗鈍造罪難，生八無暇惡處難，未曾積集功德難。」

贊曰：此次三頌別悔諸難。三頌十二句，一句為一難。一凡夫不了苦果難、二長時恒造惡業難、三由計我所積集難、四由貪流轉三界難、五於世樂果耽著難、六由依凡身起惑難、七邪心散動起倒難、八由惡友所攝難、九不了生死染著難、十由因三毒造罪難、十一生於無暇惡報難、十二無始未殖善因難。此意由惡業故生無暇，由不修善故起過，故今悉懺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此次三頌別悔諸難。三頌十二句，一句為一難。一凡夫不了苦果難、二長時恒造惡業難、三由計我所積集難、四由貪流轉三界難、五於世樂果耽著難、六由依凡身起惑難、七邪心散動起倒難、八由惡友所攝難、九不了生死染著難、十由因三毒造罪難、十一生於無暇惡報難、十二無始未殖善因難。此意由惡業故生無暇，由不修善故起過，故今悉懺。

經 「我今皆於最勝前，懺悔無邊罪惡業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「我今皆於最勝前，懺悔無邊罪惡業。」

贊曰：此後半頌結悔悔諸過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此後半頌結悔悔諸過。

經 「我今歸依諸善逝，我禮德海無上尊，如大金山照十方，唯願慈悲哀攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「我今歸依諸善逝，我禮德海無上尊，如大金山照十方，唯願慈悲哀攝受。」

贊曰：下十一頌歎佛功德。文分為三：初一頌總標歸禮讚、次五頌隨分見德讚、後五頌顯德無窮讚。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下十一頌歎佛功德。文分為三：初一頌總標歸禮讚、次五頌隨分見德讚、後五頌顯德無窮讚。此初也。

經 「身色金光淨無垢，目如清淨紺瑠璃，吉祥威德名稱尊，大悲慧日除眾闇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「身色金光淨無垢，目如清淨紺瑠璃，吉祥威德名稱尊，大悲慧日除眾闇。」

贊曰：隨分見德讚。讚十三種德，此中有四：初一句讚體金光德、次一句讚目紺淨德、次一句讚威勢名聞德、次一句讚悲智破闇德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：隨分見德讚。讚十三種德，此中有四：初一句讚體金光德、次一句讚目紺淨德、次一句讚威勢名聞德、次一句讚悲智破闇德。

經 「佛日光明常普遍，善淨無垢離諸塵，牟尼月照極清涼，能除眾生煩惱熱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「佛日光明常普遍，善淨無垢離諸塵，牟尼月照極清涼，能除眾生煩惱熱。」

贊曰：此有二德，初半頌讚遍智離染德、次半頌讚令證涅槃德。牟尼能以涅槃清涼，除眾生煩惱之熱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二德，初半頌讚遍智離染德、次半頌讚令證涅槃德。牟尼能以涅槃清涼，除眾生煩惱之熱故。

經 「三十二相遍莊嚴，八十隨好皆圓滿，福德難思無與等，如日流光照世間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「三十二相遍莊嚴，八十隨好皆圓滿，福德難思無與等，如日流光照世間。」

贊曰：此有三德，初一句讚三十二相德、次一句讚八十隨好德、次半頌讚成就有情德。如《大莊嚴論》云「譬如盛日，四攝相應發心亦如是，如日熟穀，成就眾生故。」若《增一阿含經》云「日出有四事：一者日出時眾瞑悉除、二農夫作務、三百鳥悉鳴、四嬰兒啼哭。佛告諸比丘：『若日出時眾瞑除者，喻佛出世，除去癡闇，靡不明照人民之類。普共田作者，譬檀越施主，隨時供給衣服、飲食、床席、臥具、病緣醫藥。百鳥鳴者，譬如高德諸法師等，能為四眾說微妙法。嬰兒啼者，此喻弊魔見佛出世心大愁惱。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有三德，初一句讚三十二相德、次一句讚八十隨好德、次半頌讚成就有情德。如《大莊嚴論》云「譬如盛日，四攝相應發心亦如是，如日熟穀，成就眾生故。」若《增一阿含經》云「日出有四事：一者日出時眾瞑悉除、二農夫作務、三百鳥悉鳴、四嬰兒啼哭。佛告諸比丘：『若日出時眾瞑除者，喻佛出世，除去癡闇，靡不明照人民之類。普共田作者，譬檀越施主，隨時供給衣服、飲食、床席、臥具、病緣醫藥。百鳥鳴者，譬如高德諸法師等，能為四眾說微妙法。嬰兒啼者，此喻弊魔見佛出世心大愁惱。』」

經 「色如瑠璃淨無垢，猶如滿月處虛空，妙玻瓈網映金軀，種種光明以嚴飾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「色如瑠璃淨無垢，猶如滿月處虛空，妙玻瓈網映金軀，種種光明以嚴飾。」

贊曰：此有二德。初半頌讚隨感應現德，如《涅槃經．月喻品》說見半滿等；次半頌讚焰網莊嚴德。妙頗瓈，白紅色，如《法華經》云「如淨瑠璃中，內現真金像」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二德。初半頌讚隨感應現德，如《涅槃經．月喻品》說見半滿等；次半頌讚焰網莊嚴德。妙頗瓈，白紅色，如《法華經》云「如淨瑠璃中，內現真金像」等。

經 「於生死苦暴流內，老病憂愁水所漂，如是苦海難堪忍，佛日舒光令永竭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「於生死苦暴流內，老病憂愁水所漂，如是苦海難堪忍，佛日舒光令永竭。」

贊曰：此一頌讚斷他生死德。言暴流者，即四暴流：一欲暴流，即欲界修惑；二有，即上二界修惑；三見，即三界見道煩惱；四無明暴流，即三界見修無明。準此，前三皆除無明。然諸論中說惑為暴流，據因；此說生死苦為暴流，即談果也。或可因果合名生死，老病憂愁漂溺有情如暴流，深廣難度如苦海。《瑜伽論》第七十云「五法相似生死大海，得大海名。一處所無邊相似故；二甚深相似故；三難度相似故；四不可食相似故，此意大海俱苦皆不可食，生死亦爾，皆不可樂；五大寶所依相似故(此意一切眾寶皆依於海，於生死中方得三乘功德故也)。」五義之中，今取前四云難堪忍，佛慧日光爍令涸竭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一頌讚斷他生死德。言暴流者，即四暴流：一欲暴流，即欲界修惑；二有，即上二界修惑；三見，即三界見道煩惱；四無明暴流，即三界見修無明。準此，前三皆除無明。然諸論中說惑為暴流，據因；此說生死苦為暴流，即談果也。或可因果合名生死，老病憂愁漂溺有情如暴流，深廣難度如苦海。《瑜伽論》第七十云「五法相似生死大海，得大海名。一處所無邊相似故；二甚深相似故；三難度相似故；四不可食相似故，此意大海俱苦皆不可食，生死亦爾，皆不可樂；五大寶所依相似故(此意一切眾寶皆依於海，於生死中方得三乘功德故也)。」五義之中，今取前四云難堪忍，佛慧日光爍令涸竭。

經 「我今稽首一切智，三千世界希有尊，光明晃耀紫金身，種種妙好皆嚴飾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「我今稽首一切智，三千世界希有尊，光明晃耀紫金身，種種妙好皆嚴飾。」

贊曰：下五頌顯德無窮讚。分二：此初一頌歸禮總讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下五頌顯德無窮讚。分二：此初一頌歸禮總讚。

經 「如大海水量難知，大地微塵不可數，如妙高山叵稱量，亦如虛空無有際。諸佛功德亦如是，一切有情不能知，於無量劫諦思惟，無有能知德海岸。盡此大地諸山嶽，析如微塵能算知，毛端渧海尚可量，佛之功德無能數。一切有情皆共讚，世尊名稱諸功德，清淨相好妙莊嚴，不可稱量知分齊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「如大海水量難知，大地微塵不可數，如妙高山叵稱量，亦如虛空無有際。諸佛功德亦如是，一切有情不能知，於無量劫諦思惟，無有能知德海岸。盡此大地諸山嶽，析如微塵能算知，毛端渧海尚可量，佛之功德無能數。一切有情皆共讚，世尊名稱諸功德，清淨相好妙莊嚴，不可稱量知分齊。」

贊曰：下四頌陳德別讚。四頌為四：此初一頌讚德過喻分、次一頌讚過情計分、次一頌讚德過算分、次一頌讚德過說分。大同《金剛般若經論》過於四分。又初一頌，或即如次讚佛常樂我淨四德，或通讚德。有其四種：一德深如海、二德眾如塵、三德高如山、四德廣如空。若《寶雲經》第四云「菩薩復有十法，譬如大海。何等為十？一是大寶藏、二深廣難度、三廣大無邊、四次第漸深、五不與煩惱同處而宿、六寂滅一相、七眾流競注皆悉容受、八潮不失時、九能為他人作歸依處、十而無竭盡。云何是大寶藏？亦如大海，眾寶出中，人取不減。菩薩亦爾，無邊眾生信心修行，功德寶藏亦復不減。譬如大海深廣難度，菩薩亦爾，智度大海天魔外道無能度者。如海無邊，菩薩亦爾，功德智慧廣大無邊。如海漸深，菩薩亦爾，成一切種智以漸轉深。譬如大海不宿死屍，菩薩法海一切結漏煩惱死屍及惡知識亦不同宿。譬如大海眾流注中皆同一味，菩薩亦爾，一切功德至種智海亦同一味。譬如大海能容眾流然不增減，菩薩亦爾，聽受一切佛法，亦為眾說，而無增減。譬如大海潮不失時，菩薩亦爾，於所成就眾生，亦潮不過限。譬如大海一切大身依止窟宅，菩薩亦爾，為一切大心眾生作依止窟宅。譬如大海無有窮盡，菩薩亦爾，為一切眾生隨應說法無有窮盡。」準此文意，即是說佛。云何知然？言種智一味，結漏死屍皆不容宿故。菩薩留惑至惑盡故，未成一切種智故。云菩薩者，就因為名，或通因果。有此十義，故讚如海。今此經中且約第三一義如海，餘略不言。若準《大莊嚴論》云「譬如大海，忍波羅蜜相應發心亦復如是，諸來違逆心不動故。譬如大地，最初發心亦復如是，一切佛法能生持故。譬如山王，禪波羅蜜相應發心亦復如是，物無能動，以不亂故。」彼有喻六度、四攝、四無量等，此略喻第三第四。如空，即《十地經》無盡句中第三虛空界盡，以影餘故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下四頌陳德別讚。四頌為四：此初一頌讚德過喻分、次一頌讚過情計分、次一頌讚德過算分、次一頌讚德過說分。大同《金剛般若經論》過於四分。又初一頌，或即如次讚佛常樂我淨四德，或通讚德。有其四種：一德深如海、二德眾如塵、三德高如山、四德廣如空。若《寶雲經》第四云「菩薩復有十法，譬如大海。何等為十？一是大寶藏、二深廣難度、三廣大無邊、四次第漸深、五不與煩惱同處而宿、六寂滅一相、七眾流競注皆悉容受、八潮不失時、九能為他人作歸依處、十而無竭盡。云何是大寶藏？亦如大海，眾寶出中，人取不減。菩薩亦爾，無邊眾生信心修行，功德寶藏亦復不減。譬如大海深廣難度，菩薩亦爾，智度大海天魔外道無能度者。如海無邊，菩薩亦爾，功德智慧廣大無邊。如海漸深，菩薩亦爾，成一切種智以漸轉深。譬如大海不宿死屍，菩薩法海一切結漏煩惱死屍及惡知識亦不同宿。譬如大海眾流注中皆同一味，菩薩亦爾，一切功德至種智海亦同一味。譬如大海能容眾流然不增減，菩薩亦爾，聽受一切佛法，亦為眾說，而無增減。譬如大海潮不失時，菩薩亦爾，於所成就眾生，亦潮不過限。譬如大海一切大身依止窟宅，菩薩亦爾，為一切大心眾生作依止窟宅。譬如大海無有窮盡，菩薩亦爾，為一切眾生隨應說法無有窮盡。」準此文意，即是說佛。云何知然？言種智一味，結漏死屍皆不容宿故。菩薩留惑至惑盡故，未成一切種智故。云菩薩者，就因為名，或通因果。有此十義，故讚如海。今此經中且約第三一義如海，餘略不言。若準《大莊嚴論》云「譬如大海，忍波羅蜜相應發心亦復如是，諸來違逆心不動故。譬如大地，最初發心亦復如是，一切佛法能生持故。譬如山王，禪波羅蜜相應發心亦復如是，物無能動，以不亂故。」彼有喻六度、四攝、四無量等，此略喻第三第四。如空，即《十地經》無盡句中第三虛空界盡，以影餘故。

經 「我之所有眾善業，願得速成無上尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「我之所有眾善業，願得速成無上尊。」

贊曰：下二十五頌發願。分二：初五頌自他利願、後二十頌唯利他願。初中復二：初三頌求果願、後二頌求因願。初果願中有二：此半頌求果自利願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下二十五頌發願。分二：初五頌自他利願、後二十頌唯利他願。初中復二：初三頌求果願、後二頌求因願。初果願中有二：此半頌求果自利願。

經 「廣說正法利群生，悉令解脫於眾苦，降伏大力魔軍眾，當轉無上正法輪。久住劫數難思議，充足眾生甘露味，猶如過去諸最勝，六波羅蜜皆圓滿，滅諸貪欲及瞋癡，降伏煩惱除眾苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「廣說正法利群生，悉令解脫於眾苦，降伏大力魔軍眾，當轉無上正法輪。久住劫數難思議，充足眾生甘露味，猶如過去諸最勝，六波羅蜜皆圓滿，滅諸貪欲及瞋癡，降伏煩惱除眾苦。」

贊曰：此二頌半求果利他願。於中，初半頌願令得擇滅、次半頌願令降天魔、次半頌願令得涅槃、次半頌願令修六度、次半頌願令除六障。如文句知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二頌半求果利他願。於中，初半頌願令得擇滅、次半頌願令降天魔、次半頌願令得涅槃、次半頌願令修六度、次半頌願令除六障。如文句知。

經 「願我常得宿命智，能憶過去百千生，亦常憶念牟尼尊，得聞諸佛甚深法。願我以斯諸善業，奉事無邊最勝尊，遠離一切不善因，恒得修行真妙法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「願我常得宿命智，能憶過去百千生，亦常憶念牟尼尊，得聞諸佛甚深法。願我以斯諸善業，奉事無邊最勝尊，遠離一切不善因，恒得修行真妙法。」

贊曰：下二頌求因願。略有四願：初半頌求宿命智願；次半頌求六念願，六念者，念佛、念法、念僧、念戒、念施、念天，此且舉二；次半頌求善友願；次半頌求離惡修善願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下二頌求因願。略有四願：初半頌求宿命智願；次半頌求六念願，六念者，念佛、念法、念僧、念戒、念施、念天，此且舉二；次半頌求善友願；次半頌求離惡修善願。

經 「一切世界諸眾生，悉皆離苦得安樂，所有諸根不具足，令彼身相皆圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「一切世界諸眾生，悉皆離苦得安樂，所有諸根不具足，令彼身相皆圓滿。」

贊曰：下二十頌明唯利他。有二：初十六頌願他得世果、次四頌願他得出世果。初中有二：初十四頌願得現在果、後二頌令得未來果。現果分二：初七頌願令離苦、後七頌願令得樂。初中有三：此初一頌總標拔苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下二十頌明唯利他。有二：初十六頌願他得世果、次四頌願他得出世果。初中有二：初十四頌願得現在果、後二頌令得未來果。現果分二：初七頌願令離苦、後七頌願令得樂。初中有三：此初一頌總標拔苦。

經 「若有眾生遭病苦，身形羸瘦無所依，咸令病苦得消除，諸根色力皆充滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若有眾生遭病苦，身形羸瘦無所依，咸令病苦得消除，諸根色力皆充滿。」

贊曰：次下五頌半別明離苦。有五：此即第一一頌拔諸疾病苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次下五頌半別明離苦。有五：此即第一一頌拔諸疾病苦。

經 「若犯王法當刑戮，眾苦逼迫生憂惱，彼受如斯極苦時，無有歸依能救護。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若犯王法當刑戮，眾苦逼迫生憂惱，彼受如斯極苦時，無有歸依能救護。」

贊曰：下三頌第二拔刑罰苦。有二：初一頌標有苦無救。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三頌第二拔刑罰苦。有二：初一頌標有苦無救。

經 「若受鞭杖枷鎖繫，種種苦具切其身，無量百千憂惱時，逼迫身心無暫樂。皆令得免於繫縛，及以鞭杖苦楚事，將臨刑者得命全，眾苦皆令永除盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若受鞭杖枷鎖繫，種種苦具切其身，無量百千憂惱時，逼迫身心無暫樂。皆令得免於繫縛，及以鞭杖苦楚事，將臨刑者得命全，眾苦皆令永除盡。」

贊曰：下二頌願為斷除。於中，初一頌半令離枷鎖鞭杖苦、次半頌令離殘害斷命苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下二頌願為斷除。於中，初一頌半令離枷鎖鞭杖苦、次半頌令離殘害斷命苦。

經 「若有眾生饑渴逼，令得種種殊勝味，盲者得視聾者聞，跛者能行瘂能語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若有眾生饑渴逼，令得種種殊勝味，盲者得視聾者聞，跛者能行瘂能語。」

贊曰：此中有二，第三令離飢渴苦、第四令離不具諸根苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此中有二，第三令離飢渴苦、第四令離不具諸根苦。

經 「貧窮眾生獲寶藏，倉庫盈溢無所乏，皆令得受上妙樂，無一眾生受苦惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「貧窮眾生獲寶藏，倉庫盈溢無所乏，皆令得受上妙樂，無一眾生受苦惱。」

贊曰：下初半頌第五令離貧窮苦、後半頌第三結令離苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下初半頌第五令離貧窮苦、後半頌第三結令離苦。

經 「一切人天皆樂見，容儀溫雅甚端嚴，悉皆現受無量樂，受用豐饒福德具。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「一切人天皆樂見，容儀溫雅甚端嚴，悉皆現受無量樂，受用豐饒福德具。」

贊曰：下七頌願令他得樂。有十二，此中有二：初半頌令得人天敬愛樂、次半頌令得豐諸珍玩樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下七頌願令他得樂。有十二，此中有二：初半頌令得人天敬愛樂、次半頌令得豐諸珍玩樂。

經 「隨彼眾生念妓樂，承妙音聲皆現前，念水即現清涼池，金色蓮華泛其上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「隨彼眾生念妓樂，承妙音聲皆現前，念水即現清涼池，金色蓮華泛其上。」

贊曰：此有二樂，初半頌令得伎樂隨念樂、次半頌令得池沼隨心樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二樂，初半頌令得伎樂隨念樂、次半頌令得池沼隨心樂。

經 「隨彼眾生心所念，飲食衣服及床敷，金銀珍寶妙瑠璃，瓔珞莊嚴皆具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「隨彼眾生心所念，飲食衣服及床敷，金銀珍寶妙瑠璃，瓔珞莊嚴皆具足。」

贊曰：此有二樂，初半頌令得四事隨念樂、次半頌令得七寶珠瓔嚴具樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二樂，初半頌令得四事隨念樂、次半頌令得七寶珠瓔嚴具樂。

經 「勿令眾生聞惡響，亦復不見有相違，所受容貌悉端嚴，各各慈心相愛樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「勿令眾生聞惡響，亦復不見有相違，所受容貌悉端嚴，各各慈心相愛樂。」

贊曰：此有二樂，初半頌令得美名和穆樂、次半頌令得端嚴慈愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二樂，初半頌令得美名和穆樂、次半頌令得端嚴慈愛樂。

經 「世間資生諸樂具，隨心念時皆滿足，所得珍財無悋惜，分布施與諸眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「世間資生諸樂具，隨心念時皆滿足，所得珍財無悋惜，分布施與諸眾生。」

贊曰：此有二樂，初半頌令得資什隨心樂、次半頌令得無貪樂施樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二樂，初半頌令得資什隨心樂、次半頌令得無貪樂施樂。

經 「燒香末香及塗香，眾妙雜華非一色，每日三時從樹墮，隨心受用生歡喜。普願眾生咸供養，十方一切最勝尊，三乘清淨妙法門，菩薩獨覺聲聞眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「燒香末香及塗香，眾妙雜華非一色，每日三時從樹墮，隨心受用生歡喜。普願眾生咸供養，十方一切最勝尊，三乘清淨妙法門，菩薩獨覺聲聞眾。」

贊曰：此有二樂，初一頌令得香華隨意樂、次一頌令得供養三寶樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二樂，初一頌令得香華隨意樂、次一頌令得供養三寶樂。

經 「常願勿處於卑賤，不墮無暇八難中，生在有暇人中尊，恒得親承十方佛，願得常生富貴家，財寶倉庫皆盈滿，顏貌名稱無與等，壽命延長經劫數。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「常願勿處於卑賤，不墮無暇八難中，生在有暇人中尊，恒得親承十方佛，願得常生富貴家，財寶倉庫皆盈滿，顏貌名稱無與等，壽命延長經劫數。」

贊曰：下二頌願他得未來果。有五：初半頌令得不生八難樂、次半頌令得常遇世尊樂、次半頌令得常生富貴樂、次一句令得形妙名聞樂、次一句令得壽命延長樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下二頌願他得未來果。有五：初半頌令得不生八難樂、次半頌令得常遇世尊樂、次半頌令得常生富貴樂、次一句令得形妙名聞樂、次一句令得壽命延長樂。

經 「悉願女人變為男，勇健聰明多智慧，一切常行菩薩道，勤修六度到彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「悉願女人變為男，勇健聰明多智慧，一切常行菩薩道，勤修六度到彼岸。」

贊曰：下四頌令得他出世果。有六，此中有二：初半頌令得男身聰慧樂、次半頌令得常行覺品樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下四頌令得他出世果。有六，此中有二：初半頌令得男身聰慧樂、次半頌令得常行覺品樂。

經 「常見十方無量佛，寶王樹下而安處，處妙瑠璃師子座，恒得親承轉法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「常見十方無量佛，寶王樹下而安處，處妙瑠璃師子座，恒得親承轉法輪。」

贊曰：此有二樂，初半頌令得見佛出現樂、次半頌令得親承演說法樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二樂，初半頌令得見佛出現樂、次半頌令得親承演說法樂。

經 「若於過去及現在，輪迴三有造諸業，能招可厭不善趣，願得消滅永無餘。一切眾生於有海，生死羂網堅牢縛，願以智劍為斷除，離苦速證菩提處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若於過去及現在，輪迴三有造諸業，能招可厭不善趣，願得消滅永無餘。一切眾生於有海，生死羂網堅牢縛，願以智劍為斷除，離苦速證菩提處。」

贊曰：此有二樂，初一頌令他得除自苦樂、次一頌令他得除生死樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二樂，初一頌令他得除自苦樂、次一頌令他得除生死樂。

經 「眾生於此贍部內，或於他方世界中，所作種種勝福因，我今皆悉生隨喜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「眾生於此贍部內，或於他方世界中，所作種種勝福因，我今皆悉生隨喜。」

贊曰：此一頌是第三廣懺願中第四隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一頌是第三廣懺願中第四隨喜。

「以此隨喜福德事，及身語意造眾善，願此勝業常增長，速證無上大菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以此隨喜福德事，及身語意造眾善，願此勝業常增長，速證無上大菩提。」

贊曰：此一頌第五四回向，即十度中第七方便。方便有二：一回向方便、二拔濟方便，此回向也。後智為體。上句雖有願言，下句意明方便，不爾與前發願何別？前已發願言我之所有眾善業，願得速成無上尊等竟，故此回向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一頌第五四回向，即十度中第七方便。方便有二：一回向方便、二拔濟方便，此回向也。後智為體。上句雖有願言，下句意明方便，不爾與前發願何別？前已發願言我之所有眾善業，願得速成無上尊等竟，故此回向。

經 「所有禮讚佛功德，深心清淨無瑕穢，回向發願福無邊，當超惡趣六十劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「所有禮讚佛功德，深心清淨無瑕穢，回向發願福無邊，當超惡趣六十劫。」

贊曰：下四頌大段第二別明勝中第四明勝勸修。有五：此初一頌明修前業能越惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下四頌大段第二別明勝中第四明勝勸修。有五：此初一頌明修前業能越惡趣。

經 「若有男子及女人，婆羅門等諸勝族，合掌一心讚歎佛，生生常憶宿世事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若有男子及女人，婆羅門等諸勝族，合掌一心讚歎佛，生生常憶宿世事。」

贊曰：此一頌明修前業能得宿命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一頌明修前業能得宿命。

經 「諸根清淨身圓滿，殊勝功德皆成就，願於未來所生處，常得人天共瞻仰。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「諸根清淨身圓滿，殊勝功德皆成就，願於未來所生處，常得人天共瞻仰。」

贊曰：此初半頌明修前業得勝身福滿、次半頌得天人敬仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此初半頌明修前業得勝身福滿、次半頌得天人敬仰。

經 「非於一佛十佛所，修諸善根今得聞，百千佛所種善根，方得聞斯懺悔法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「非於一佛十佛所，修諸善根今得聞，百千佛所種善根，方得聞斯懺悔法。」

贊曰：明得聞此法即供養多佛。此意明但得聽聞尚曾供養多佛，況能聞已而修行。此同《般若》及《法華經》勸進修習故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明得聞此法即供養多佛。此意明但得聽聞尚曾供養多佛，況能聞已而修行。此同《般若》及《法華經》勸進修習故。

經 爾時世尊聞此說已，讚妙幢菩薩言：「善哉善哉！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時世尊聞此說已，讚妙幢菩薩言：「善哉善哉！」

贊曰：下品第三大段世尊讚印。即文分為三：此初、讚也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下品第三大段世尊讚印。即文分為三：此初、讚也。

經 「善男子！如汝所夢，金鼓出聲讚歎如來真實功德并懺悔法，若有聞者獲福甚多，廣利有情滅除罪障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！如汝所夢，金鼓出聲讚歎如來真實功德并懺悔法，若有聞者獲福甚多，廣利有情滅除罪障。」

贊曰：次、印也。前之頌中，妙幢說聞此法滅罪得福，恐人不信，故佛為印。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次、印也。前之頌中，妙幢說聞此法滅罪得福，恐人不信，故佛為印。

經 「汝今應知此之勝業，皆是過去讚歎發願宿習因緣，及由諸佛威力加護。此之因緣，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「汝今應知此之勝業，皆是過去讚歎發願宿習因緣，及由諸佛威力加護。此之因緣，當為汝說。」

贊曰：後、許說夢因，即下〈蓮華喻讚品〉是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：後、許說夢因，即下〈蓮華喻讚品〉是。

經 時諸大眾聞是法已，咸皆歡喜信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時諸大眾聞是法已，咸皆歡喜信受奉行。

贊曰：第四大段大眾喜行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四大段大眾喜行。

金光明最勝王經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明最勝王經卷第三

唐三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐三藏法師義淨奉 制譯

滅業障品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅業障品第五

滅業障品，三門分別，一來意、二釋名、三解難。言來意者，有三：一明滅惡之中，前品夢聞悔過以為警覺，今者正示悔法滅除，故前品後有此品生。第二來意者，妙幢久種善根，因夢自能悔過。餘眾不能自悟，佛教方解懺除，故更放光召其有緣，因請佛為廣辨，故前品後有此品生。三者欲求勝果必殖妙因，障難既存何能起行？欲起妙行，先令滅障。妙幢但陳其夢、未自懺除，欲自發露，故請佛說悔滅之法，故前品後有此品生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅業障品，三門分別，一來意、二釋名、三解難。言來意者，有三：一明滅惡之中，前品夢聞悔過以為警覺，今者正示悔法滅除，故前品後有此品生。第二來意者，妙幢久種善根，因夢自能悔過。餘眾不能自悟，佛教方解懺除，故更放光召其有緣，因請佛為廣辨，故前品後有此品生。三者欲求勝果必殖妙因，障難既存何能起行？欲起妙行，先令滅障。妙幢但陳其夢、未自懺除，欲自發露，故請佛說悔滅之法，故前品後有此品生。

釋品名者，真諦云：「業障滅品，此西國音。此經云滅業障，依此方語。梵云羯磨(此云業)阿跋囉拏(此云障)毘那奢(此云滅)。」業謂造作，障謂障礙。由作不善能礙聖道，業即是障，持業釋也。滅通能所，若能滅名滅，即懺悔等，曰由此懺等能滅業障，即業障之滅，依主釋。或所滅名滅，滅者除也，由懺等四令業障滅，業障即滅，持業釋也。或滅業障總屬於能，即於能滅說所滅法，由懺悔等四能滅業障，名〈滅業障品〉。如《理門論》云「於其能破立所破聲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋品名者，真諦云：「業障滅品，此西國音。此經云滅業障，依此方語。梵云羯磨(此云業)阿跋囉拏(此云障)毘那奢(此云滅)。」業謂造作，障謂障礙。由作不善能礙聖道，業即是障，持業釋也。滅通能所，若能滅名滅，即懺悔等，曰由此懺等能滅業障，即業障之滅，依主釋。或所滅名滅，滅者除也，由懺等四令業障滅，業障即滅，持業釋也。或滅業障總屬於能，即於能滅說所滅法，由懺悔等四能滅業障，名〈滅業障品〉。如《理門論》云「於其能破立所破聲。」

解難者，問：障有多種，且惑業苦總名為障，今何但言滅業障耶？答：有二解。一云：惑業苦三總得名業，如言煩惱障即大隨惑，二所發業并及於果，總名煩惱障。準彼相從業因業果，總名為業。問：若爾，何故不云滅惑苦障？答：隨舉於一，皆有難故。或可業礙聖道，勝惑名故。所以業有定業，惑中不說有定惑故。苦由業生，故但從勝名滅業障。一云：雖惑業苦俱得障名，業障增強，但偏懺業，以業招生親於惑故。下請云「曾所造作業障罪者，云何懺悔」，不問惑苦故。又若有極重不善之業，必招難身，無暇入聖，故經但云〈滅業障品〉。前釋為究，下文具懺惑業苦故。問：惑業苦三攝盡二障，未知所知障今亦懺不？答：既趣佛果，二障俱懺，故說云「修菩提行，所有業障悉皆懺悔。」問：三性之業為總懺不？答：三性俱懺。由於二障發三性業故，招人天業亦皆懺故。問：今此與前兩品何別：答：傳云真諦有八解不同。一初夜中妙幢夢見，後大眾晝日修行；二云初是略釋，後是廣釋；三初是懺悔，後一罪滅；四云初是暫伏，後是永除；五初明經能滅罪，後明弘經者罪滅；六初明法身示現，後明化身為說；七初妙幢獨聞，後大眾共感；八初品由妙幢願，後品由大眾機。此八釋中，第二七八三釋為正，餘者不正。今釋不同，如來意辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解難者，問：障有多種，且惑業苦總名為障，今何但言滅業障耶？答：有二解。一云：惑業苦三總得名業，如言煩惱障即大隨惑，二所發業并及於果，總名煩惱障。準彼相從業因業果，總名為業。問：若爾，何故不云滅惑苦障？答：隨舉於一，皆有難故。或可業礙聖道，勝惑名故。所以業有定業，惑中不說有定惑故。苦由業生，故但從勝名滅業障。一云：雖惑業苦俱得障名，業障增強，但偏懺業，以業招生親於惑故。下請云「曾所造作業障罪者，云何懺悔」，不問惑苦故。又若有極重不善之業，必招難身，無暇入聖，故經但云〈滅業障品〉。前釋為究，下文具懺惑業苦故。問：惑業苦三攝盡二障，未知所知障今亦懺不？答：既趣佛果，二障俱懺，故說云「修菩提行，所有業障悉皆懺悔。」問：三性之業為總懺不？答：三性俱懺。由於二障發三性業故，招人天業亦皆懺故。問：今此與前兩品何別：答：傳云真諦有八解不同。一初夜中妙幢夢見，後大眾晝日修行；二云初是略釋，後是廣釋；三初是懺悔，後一罪滅；四云初是暫伏，後是永除；五初明經能滅罪，後明弘經者罪滅；六初明法身示現，後明化身為說；七初妙幢獨聞，後大眾共感；八初品由妙幢願，後品由大眾機。此八釋中，第二七八三釋為正，餘者不正。今釋不同，如來意辨。

經 爾時世尊住正分別，入於甚深微妙靜慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時世尊住正分別，入於甚深微妙靜慮。

贊曰：此品之內，大文分四：一放光集眾、二天帝啟請、三如來為說、四得益喜行。下云「時諸大眾聞佛說已，咸蒙勝益歡喜奉持」是初。文分三：初入定放光、次光明利益、後尋光詣佛。初又分三：一入定、二放光、三照境。此初也。諸後得智緣俗名為分別，得稱境而知故名住正。或正謂根本，分別即後得。了俗由證真，故名為後得。住謂依止，即後得智依本智起。靜謂寂靜，慮謂審慮。靜簡散心，慮簡無心。上界定皆具足諸支。雖通名靜慮，世尊所起多第四定，以最勝故。入者，證也。後智了機及能被法，二乘不知，名為甚深。超三界故，名為微妙。審了機法應物示證，所以云入。又解：住正分別，示起加行為利生故，名正分別。入即能入，靜慮所入。超過二乘名甚深，勝於菩薩名微妙。據實放光是神境通，通依靜慮，故先言入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此品之內，大文分四：一放光集眾、二天帝啟請、三如來為說、四得益喜行。下云「時諸大眾聞佛說已，咸蒙勝益歡喜奉持」是初。文分三：初入定放光、次光明利益、後尋光詣佛。初又分三：一入定、二放光、三照境。此初也。諸後得智緣俗名為分別，得稱境而知故名住正。或正謂根本，分別即後得。了俗由證真，故名為後得。住謂依止，即後得智依本智起。靜謂寂靜，慮謂審慮。靜簡散心，慮簡無心。上界定皆具足諸支。雖通名靜慮，世尊所起多第四定，以最勝故。入者，證也。後智了機及能被法，二乘不知，名為甚深。超三界故，名為微妙。審了機法應物示證，所以云入。又解：住正分別，示起加行為利生故，名正分別。入即能入，靜慮所入。超過二乘名甚深，勝於菩薩名微妙。據實放光是神境通，通依靜慮，故先言入。

經 從身毛孔放大光明，無量百千種種諸色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 從身毛孔放大光明，無量百千種種諸色。

贊曰：二放光也。有三：初出處從身毛孔、次所出放大光明、後光體無量諸色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二放光也。有三：初出處從身毛孔、次所出放大光明、後光體無量諸色。

經 諸佛剎土悉現光中，十方恒河沙校量譬喻所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 諸佛剎土悉現光中，十方恒河沙校量譬喻所不能及。

贊曰：三照境也。有二：初照境分齊，諸佛剎土悉現光中；二殊勝，校喻不及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三照境也。有二：初照境分齊，諸佛剎土悉現光中；二殊勝，校喻不及。

經 五濁惡世為光所照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 五濁惡世為光所照。

贊曰：第二明光利益，有四：一總明時處。時即五濁時，處即穢國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二明光利益，有四：一總明時處。時即五濁時，處即穢國。

經 是諸眾生作十惡業、五無間罪、誹謗三寶、不孝尊親、輕慢師長婆羅門眾，應墮地獄、餓鬼、傍生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 是諸眾生作十惡業、五無間罪、誹謗三寶、不孝尊親、輕慢師長婆羅門眾，應墮地獄、餓鬼、傍生。

贊曰：二明所照境，即光所照。正佛意為斷業惑苦，各據重明，云照五濁十惡、五逆及三惡趣。十惡、五濁及五逆業，廣如餘辨。言無間者，《俱舍》十七云「約異熟果決定，更無餘業餘生能為間隔故。」此唯因無間隔義。乃至云「彼有無間，得無間名。與無間法合，故名無間。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二明所照境，即光所照。正佛意為斷業惑苦，各據重明，云照五濁十惡、五逆及三惡趣。十惡、五濁及五逆業，廣如餘辨。言無間者，《俱舍》十七云「約異熟果決定，更無餘業餘生能為間隔故。」此唯因無間隔義。乃至云「彼有無間，得無間名。與無間法合，故名無間。」

經 彼各蒙光至所住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 彼各蒙光至所住處。

贊曰：三明光能照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三明光能照。

經 是諸有情見斯光已，因光力故皆得安樂，端正姝妙色相具足，福智莊嚴，得見諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 是諸有情見斯光已，因光力故皆得安樂，端正姝妙色相具足，福智莊嚴，得見諸佛。

贊曰：四正明光益。於中復四：一得安樂、二得端嚴、三得福智、四得見佛。問：覩光安樂已離前障，何更為說懺悔益？宜覩光而罪滅，即得見光；宜聞法而罪除，即為說法。或覩暫滅，懺令永除。又光為現世，法通未來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四正明光益。於中復四：一得安樂、二得端嚴、三得福智、四得見佛。問：覩光安樂已離前障，何更為說懺悔益？宜覩光而罪滅，即得見光；宜聞法而罪除，即為說法。或覩暫滅，懺令永除。又光為現世，法通未來。

經 是時帝釋一切天眾，及恒河女神并諸大眾，蒙光希有，皆至佛所，右繞三匝退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 是時帝釋一切天眾，及恒河女神并諸大眾，蒙光希有，皆至佛所，右繞三匝退坐一面。

贊曰：尋光詣佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：尋光詣佛。

經 爾時天帝釋承佛威力即從座起，偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言：「世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時天帝釋承佛威力即從座起，偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言：「世尊！」

贊曰：帝釋啟請，有四：一請法儀、二所請主、三所為機、四所請法。此初二。初中三：一能請人、二所承力、三正軌則。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：帝釋啟請，有四：一請法儀、二所請主、三所為機、四所請法。此初二。初中三：一能請人、二所承力、三正軌則。

經 「云何善男子善女人願求阿耨多羅三藐三菩提，修行大乘，攝受一切邪倒有情曾所造作業障罪者，云何懺悔當得除滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「云何善男子善女人願求阿耨多羅三藐三菩提，修行大乘，攝受一切邪倒有情曾所造作業障罪者，云何懺悔當得除滅？」

贊曰：此後二也。所為機中有二：初能行法人、次所利攝者。此中修行，亦自所習，但菩薩為懷利他為先，故但舉為他，理實亦自行。請法可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此後二也。所為機中有二：初能行法人、次所利攝者。此中修行，亦自所習，但菩薩為懷利他為先，故但舉為他，理實亦自行。請法可知。

經 佛告天帝釋：「善哉善哉！善男子！汝今修行，欲為無量無邊眾生令得清淨解脫安樂，哀愍世間福利一切。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 佛告天帝釋：「善哉善哉！善男子！汝今修行，欲為無量無邊眾生令得清淨解脫安樂，哀愍世間福利一切。」

贊曰：第三如來為說，有六：一答所請法、二「若有淨信」下讚勝勸行、三「爾時天帝」下依勸修學、四「我念往昔」已下引己為證、五「若有苾芻」下明行法利益、六「爾時釋梵」下釋梵述成。答所請中，初讚、後答。讚中，初總讚、後別讚。別讚中、初讚自利、謂汝今修行是；二讚利他、欲為無量等是。讚利他中，初讚利他、後釋所以。云為無量眾生者，《瑜伽》四十六有五無量：一有情界無量、二世界無量、三法界無量、四調伏界、五調伏方便界。有情界，即所利生。世界，即所可化處。法界，即三性法等，謂由此法成染淨故。所調伏界，即種姓差別，由此種姓有堪能故。調伏方便界，即能成就有情之法。無量即眾生界，無邊即世界，或俱通二。令得安樂等，是所調伏界。并所除障，即法界無量。汝今修行，即調伏方便界，故《無垢稱經》云「應以是法而化有情，即修是法。」安樂道，菩提、涅槃，故《唯識》第十云「此二自性皆無逼惱，及能安樂，故二轉依俱名安樂，具離二障名清淨解脫。」哀愍，即大悲拔苦。福利，即大慈與樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三如來為說，有六：一答所請法、二「若有淨信」下讚勝勸行、三「爾時天帝」下依勸修學、四「我念往昔」已下引己為證、五「若有苾芻」下明行法利益、六「爾時釋梵」下釋梵述成。答所請中，初讚、後答。讚中，初總讚、後別讚。別讚中、初讚自利、謂汝今修行是；二讚利他、欲為無量等是。讚利他中，初讚利他、後釋所以。云為無量眾生者，《瑜伽》四十六有五無量：一有情界無量、二世界無量、三法界無量、四調伏界、五調伏方便界。有情界，即所利生。世界，即所可化處。法界，即三性法等，謂由此法成染淨故。所調伏界，即種姓差別，由此種姓有堪能故。調伏方便界，即能成就有情之法。無量即眾生界，無邊即世界，或俱通二。令得安樂等，是所調伏界。并所除障，即法界無量。汝今修行，即調伏方便界，故《無垢稱經》云「應以是法而化有情，即修是法。」安樂道，菩提、涅槃，故《唯識》第十云「此二自性皆無逼惱，及能安樂，故二轉依俱名安樂，具離二障名清淨解脫。」哀愍，即大悲拔苦。福利，即大慈與樂。

經 「若有眾生由業障故造諸罪者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若有眾生由業障故造諸罪者。」

贊曰：正答，有二：初略明，但令滅惡；後「善男子有四業障」下廣明，亦令生善。初中復二：初正明懺悔法、後「若人成就四法」下明能行之人。或初明暫除、後明永滅。就懺悔中復分為五：一明應懺之人、二「應當策勵」下明懺悔方軌、三「我從無始」下正明懺悔、四「以是因緣」下結勸修行、五「何以故？一切諸法從因緣生」下釋其所以。此即初也。由業障故者，宿業種。造諸罪者，更起現。此由宿因，作業決定。不爾，菩薩及諸如來一切時觀見應起業，制令不作，何故得造？由決定故。不爾，佛等何故待作後方教懺？若爾，一切業皆定作，應無不定。答：雖定造業，感果不定。所以經論又約感果分定不定者，即假者造業之人。又解：由業障故，即善惡業。造諸罪者，即感果。業是能造，果是所造。又解：通前二義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：正答，有二：初略明，但令滅惡；後「善男子有四業障」下廣明，亦令生善。初中復二：初正明懺悔法、後「若人成就四法」下明能行之人。或初明暫除、後明永滅。就懺悔中復分為五：一明應懺之人、二「應當策勵」下明懺悔方軌、三「我從無始」下正明懺悔、四「以是因緣」下結勸修行、五「何以故？一切諸法從因緣生」下釋其所以。此即初也。由業障故者，宿業種。造諸罪者，更起現。此由宿因，作業決定。不爾，菩薩及諸如來一切時觀見應起業，制令不作，何故得造？由決定故。不爾，佛等何故待作後方教懺？若爾，一切業皆定作，應無不定。答：雖定造業，感果不定。所以經論又約感果分定不定者，即假者造業之人。又解：由業障故，即善惡業。造諸罪者，即感果。業是能造，果是所造。又解：通前二義故。

經 「應當策勵，晝夜六時偏袒右肩，右膝著地合掌恭敬，一心專念，口自說言：」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「應當策勵，晝夜六時偏袒右肩，右膝著地合掌恭敬，一心專念，口自說言：」

贊曰：正明方軌。有四：一令作意，即是加行并審決思，即應當策勵是。二明時節，晝夜六時，明動發思正起三業。此身意語，偏袒等是身業、一心專念是意業、口自陳說是語業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：正明方軌。有四：一令作意，即是加行并審決思，即應當策勵是。二明時節，晝夜六時，明動發思正起三業。此身意語，偏袒等是身業、一心專念是意業、口自陳說是語業。

經 「『歸命頂禮現在十方一切諸佛已得阿耨多羅三藐三菩提者。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『歸命頂禮現在十方一切諸佛已得阿耨多羅三藐三菩提者。』」

贊曰：所對懺者。於中分二：初虔恭禮讚、次「彼諸世尊」已下投誠請證。此初也。文分為二：初現世、後「如是等」下過未。初中復二：初禮、次讚。此禮也。盡壽投誠，故云歸命。表敬之極，故云頂禮。讚中，初讚自利得菩提、後讚利他轉法輪等。此即初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：所對懺者。於中分二：初虔恭禮讚、次「彼諸世尊」已下投誠請證。此初也。文分為二：初現世、後「如是等」下過未。初中復二：初禮、次讚。此禮也。盡壽投誠，故云歸命。表敬之極，故云頂禮。讚中，初讚自利得菩提、後讚利他轉法輪等。此即初也。

經 「『轉妙法輪、持照法輪，雨大法雨、擊大法鼓、吹大法螺、建大法幢、秉大法炬。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『轉妙法輪、持照法輪，雨大法雨、擊大法鼓、吹大法螺、建大法幢、秉大法炬。』」

贊曰：此讚利他。初明說法、次明利他。說中八句，初三句標、次五句釋。此中二釋。初轉法輪在見道，照法輪在修，持在無學，義通三乘。見諦道中俱觀四諦上下轉等，獨得轉名。修道離障，重觀妙理，獨得照名。無學能攝有無為德，獨得持名。雨大法雨，勝解行位。擊大法鼓，在見修位。吹法螺下，在無學位。又釋：初三準《解深密經》是三時教。此中持應在後，以文言便，持在照前。下五句中，第一即轉法輪，準《法華經論》云「已斷疑者令成就智身故」，即是令得二乘果。擊大法鼓者，即照法輪，《法華經論》云「已成就智身者示二種密境界故」。說二乘者，是趣大方便。彼不能知，云密境界，三無性等亦密意故。今此但有示二乘密境界，無不絕大法鼓故。次吹大法螺等三是持法輪，初是說法、次得智、後觀理，即是令得菩提涅槃。《法華經》中據圓滿能故，於法幢後方說吹螺；此約能為他說教令得二果，故於法幢前說吹螺。如妙光菩薩持《妙法華經》化八王子皆成佛道。〈信解品〉中迦葉等云：「我等今者真是聲聞」，以佛道聲令一切聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此讚利他。初明說法、次明利他。說中八句，初三句標、次五句釋。此中二釋。初轉法輪在見道，照法輪在修，持在無學，義通三乘。見諦道中俱觀四諦上下轉等，獨得轉名。修道離障，重觀妙理，獨得照名。無學能攝有無為德，獨得持名。雨大法雨，勝解行位。擊大法鼓，在見修位。吹法螺下，在無學位。又釋：初三準《解深密經》是三時教。此中持應在後，以文言便，持在照前。下五句中，第一即轉法輪，準《法華經論》云「已斷疑者令成就智身故」，即是令得二乘果。擊大法鼓者，即照法輪，《法華經論》云「已成就智身者示二種密境界故」。說二乘者，是趣大方便。彼不能知，云密境界，三無性等亦密意故。今此但有示二乘密境界，無不絕大法鼓故。次吹大法螺等三是持法輪，初是說法、次得智、後觀理，即是令得菩提涅槃。《法華經》中據圓滿能故，於法幢後方說吹螺；此約能為他說教令得二果，故於法幢前說吹螺。如妙光菩薩持《妙法華經》化八王子皆成佛道。〈信解品〉中迦葉等云：「我等今者真是聲聞」，以佛道聲令一切聞。

經 「『為欲利益安樂諸眾生故，常行法施誘進群迷，令得大果證常樂故。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『為欲利益安樂諸眾生故，常行法施誘進群迷，令得大果證常樂故。』」

贊曰：利他。令他得世果名利益，得出世果名安樂。以教授機，名為法施。未發心令發心名誘，已發心令成就名進。已成就者令得解脫，名令得大果，證常樂故。涅槃自性常、菩提三種常、四智所依常，故俱名常。樂如前釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：利他。令他得世果名利益，得出世果名安樂。以教授機，名為法施。未發心令發心名誘，已發心令成就名進。已成就者令得解脫，名令得大果，證常樂故。涅槃自性常、菩提三種常、四智所依常，故俱名常。樂如前釋。

經 「『如是等諸佛世尊，以身語意稽首歸誠至心禮敬。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『如是等諸佛世尊，以身語意稽首歸誠至心禮敬。』」

贊曰：過未諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：過未諸佛。

經 「『彼諸世尊以真實慧、以真實眼、真實證明、真實平等，悉知悉見一切眾生善惡之業。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『彼諸世尊以真實慧、以真實眼、真實證明、真實平等，悉知悉見一切眾生善惡之業。』」

贊曰：投誠請證。以佛，一、具二智，云真實慧；二、圓五眼，故云真實眼；三、能真實證，具前二義故；四、平等心，證平等理故，依三念住故；五、能知見此意。由佛具二智故悉知眾生，圓五眼故悉見眾生，故今投誠請佛為證。即無著《般若經論》云「見智淨具足住」。見即五眼，智即二智。由肉天眼見一切眾生色蘊色身，由法眼故見一切眾生四蘊名身。即見身語業是肉天眼，見意業是法眼，總見佛眼。《瑜伽》八十二云「成就明眼，具三眼故。」三即肉、天、慧。慧中本後分為法、慧，體是一故。在果名佛眼，體即三眼，故不云五，由佛具智故。知者，知寂靜不寂靜，即知住念住非念、住壞緣法念。通根本智及具五眼，能悉知見身語心行善不善業。依三念住，怨親等視，故請為證。又真實證明，有其二義：一述佛明證、二請為證明。若但為證，應在後明，由通二義故中間說。亦同《十住毘婆沙》云「十方一切佛，所知無不盡，我今悉於前，發露諸黑惡」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：投誠請證。以佛，一、具二智，云真實慧；二、圓五眼，故云真實眼；三、能真實證，具前二義故；四、平等心，證平等理故，依三念住故；五、能知見此意。由佛具二智故悉知眾生，圓五眼故悉見眾生，故今投誠請佛為證。即無著《般若經論》云「見智淨具足住」。見即五眼，智即二智。由肉天眼見一切眾生色蘊色身，由法眼故見一切眾生四蘊名身。即見身語業是肉天眼，見意業是法眼，總見佛眼。《瑜伽》八十二云「成就明眼，具三眼故。」三即肉、天、慧。慧中本後分為法、慧，體是一故。在果名佛眼，體即三眼，故不云五，由佛具智故。知者，知寂靜不寂靜，即知住念住非念、住壞緣法念。通根本智及具五眼，能悉知見身語心行善不善業。依三念住，怨親等視，故請為證。又真實證明，有其二義：一述佛明證、二請為證明。若但為證，應在後明，由通二義故中間說。亦同《十住毘婆沙》云「十方一切佛，所知無不盡，我今悉於前，發露諸黑惡」等。

經 「『我從無始生死以來，隨惡流轉，共諸眾生造業障罪。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『我從無始生死以來，隨惡流轉，共諸眾生造業障罪。』」

贊曰：正明懺悔。文復分三：初總標、次別懺、後順同。此初也。隨惡者，隨惡友、隨惑業。流轉者，受生死果。種子為流，現果為轉。惑隨惡惑業，集諦。流隨惡果，苦諦。轉依於苦諦，復共眾生起於集諦，造於諸業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：正明懺悔。文復分三：初總標、次別懺、後順同。此初也。隨惡者，隨惡友、隨惑業。流轉者，受生死果。種子為流，現果為轉。惑隨惡惑業，集諦。流隨惡果，苦諦。轉依於苦諦，復共眾生起於集諦，造於諸業。

經 「『為貪瞋癡之所纏縛，未識佛時、未識法時、未識僧時，未識善惡。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『為貪瞋癡之所纏縛，未識佛時、未識法時、未識僧時，未識善惡。』」

贊曰：次別懺也。又分為三：初舉造業因、次所造業、後所成果。亦即如次懺惑、業、苦，此即懺惑起業因也。由斯三毒之所纏縛不自在故，起諸惡本，名不善根。同《十住毘婆沙》「三三合九種，從三煩惱起。」合九種者，即身等三業有現生後及三界業，故云三三。皆貪等起，云從三起。無明勝本，偏云未識三寶善惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次別懺也。又分為三：初舉造業因、次所造業、後所成果。亦即如次懺惑、業、苦，此即懺惑起業因也。由斯三毒之所纏縛不自在故，起諸惡本，名不善根。同《十住毘婆沙》「三三合九種，從三煩惱起。」合九種者，即身等三業有現生後及三界業，故云三三。皆貪等起，云從三起。無明勝本，偏云未識三寶善惡。

經 「『由身語意造無間罪。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『由身語意造無間罪。』」

贊曰：懺業障。於中分三：初舉業障、次證佛證、後正懺悔。初中有三，謂總、別、結，如次三文。別中，初五逆業、「見有勝已」已下餘業。此初文也。依《薩遮尼乾子經》等，有大乘五逆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：懺業障。於中分三：初舉業障、次證佛證、後正懺悔。初中有三，謂總、別、結，如次三文。別中，初五逆業、「見有勝已」已下餘業。此初文也。依《薩遮尼乾子經》等，有大乘五逆。

經 「『惡心出佛身血、誹謗正法、破和合僧、殺阿羅漢、殺害父母。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『惡心出佛身血、誹謗正法、破和合僧、殺阿羅漢、殺害父母。』」

贊曰：此之五逆，三乘通說，總大乘不共逆中當第四逆。誹謗正法亦是破僧。謗佛八正為非正道、說五法為正道，故云誹謗正法。言五法者，大乘未見其文，準一切有部《大毘婆沙》一百一十六，「云何五法？一盡壽著糞掃衣、二盡壽乞食、三盡壽唯一座食、四盡壽常居逈處、五盡壽不食一切魚肉味鹽蘇乳等。」《正理律》攝說五有別，具如彼明。或誹謗正法是大乘第二逆，在此破僧前明者，以謗佛正法同，故在此而說，非屬破僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此之五逆，三乘通說，總大乘不共逆中當第四逆。誹謗正法亦是破僧。謗佛八正為非正道、說五法為正道，故云誹謗正法。言五法者，大乘未見其文，準一切有部《大毘婆沙》一百一十六，「云何五法？一盡壽著糞掃衣、二盡壽乞食、三盡壽唯一座食、四盡壽常居逈處、五盡壽不食一切魚肉味鹽蘇乳等。」《正理律》攝說五有別，具如彼明。或誹謗正法是大乘第二逆，在此破僧前明者，以謗佛正法同，故在此而說，非屬破僧。

經 「『身三、語四、意三種行造十惡業，自作、教他、見作隨喜，於諸善人橫生毀謗、斗秤欺誑、以偽為真、不淨飲食施與一切、於六道中所有父母更相惱害。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『身三、語四、意三種行造十惡業，自作、教他、見作隨喜，於諸善人橫生毀謗、斗秤欺誑、以偽為真、不淨飲食施與一切、於六道中所有父母更相惱害。』」

贊曰：第五逆也。謂長夜常行十不善業，初總舉明、後略別明。於諸善人下，略別明。生毀謗者，語不善業。斗稱欺誑、以偽為真，是盜業。不淨飲食施諸眾生，是貪不善業，惜好施惡故。更相惱害，嗔不善業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五逆也。謂長夜常行十不善業，初總舉明、後略別明。於諸善人下，略別明。生毀謗者，語不善業。斗稱欺誑、以偽為真，是盜業。不淨飲食施諸眾生，是貪不善業，惜好施惡故。更相惱害，嗔不善業。

經 「『或盜窣堵波物、四方僧物、現前僧物，自在而有。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『或盜窣堵波物、四方僧物、現前僧物，自在而有。』」

贊曰：是第一逆，用盜三寶財物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：是第一逆，用盜三寶財物。

經 「『世尊法律不樂奉行，師長教示不相隨順，見行聲聞、獨覺、大乘行者喜生罵辱，令諸行人心生悔惱。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『世尊法律不樂奉行，師長教示不相隨順，見行聲聞、獨覺、大乘行者喜生罵辱，令諸行人心生悔惱。』」

贊曰：是第二逆。初違教，即隱蔽覆藏。見行聲聞等下毀人，并含第三逆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：是第二逆。初違教，即隱蔽覆藏。見行聲聞等下毀人，并含第三逆。

經 「『見有勝已便懷嫉妬，法施財施常生慳惜，無明所覆邪見惑心。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『見有勝已便懷嫉妬，法施財施常生慳惜，無明所覆邪見惑心。』」

贊曰：明懺餘業。初舉起業因。愱慳，即隨惑十纏。無明邪見，即本惑。各據勝說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明懺餘業。初舉起業因。愱慳，即隨惑十纏。無明邪見，即本惑。各據勝說。

經 「『不修善因令惡增長，於諸佛所而起誹謗，法說非法、非法說法。如是眾罪。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『不修善因令惡增長，於諸佛所而起誹謗，法說非法、非法說法。如是眾罪。』」

贊曰：即所起業新薰不善令增、本有不善業等令長。次於佛法起不善業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：即所起業新薰不善令增、本有不善業等令長。次於佛法起不善業。

經 「『佛以真實慧、真實眼、真實證明、真實平等，悉知悉見。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『佛以真實慧、真實眼、真實證明、真實平等，悉知悉見。』」

贊曰：二、請佛證知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二、請佛證知。

經 「『我今歸命，對諸佛前皆悉發露不敢覆藏，未作之罪更不復作，已作之罪今皆懺悔。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『我今歸命，對諸佛前皆悉發露不敢覆藏，未作之罪更不復作，已作之罪今皆懺悔。』」

贊曰：三、正陳懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三、正陳懺悔。

經 「『所作業障，應墮惡道，地獄、傍生、餓鬼之中，阿蘇羅眾及八難處。願我此生所有業障皆得消滅，所有惡報未來不受。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『所作業障，應墮惡道，地獄、傍生、餓鬼之中，阿蘇羅眾及八難處。願我此生所有業障皆得消滅，所有惡報未來不受。』」

贊曰：懺報障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：懺報障。

經 「『亦如過去諸大菩薩修菩提行，所有業障悉已懺悔。我之業障今亦懺悔，皆悉發露不敢覆藏，已作之罪願得除滅，未來之惡更不敢造。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『亦如過去諸大菩薩修菩提行，所有業障悉已懺悔。我之業障今亦懺悔，皆悉發露不敢覆藏，已作之罪願得除滅，未來之惡更不敢造。』」

贊曰：懺中後順同也。三世為三，此同過去。初舉他、「我之業障」下自作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：懺中後順同也。三世為三，此同過去。初舉他、「我之業障」下自作。

經 「『亦如未來諸大菩薩修菩提行，所有業障悉皆懺悔。我之業障今亦懺悔，咸悉發露不敢覆藏，所作之罪願得除滅，未來之惡更不敢造。亦如現在十方世界諸大菩薩修菩提行，所有業障悉亦懺悔。我之業障今亦懺悔，皆悉發露不敢覆藏，已作之罪願得除滅，未來之惡更不敢造。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「『亦如未來諸大菩薩修菩提行，所有業障悉皆懺悔。我之業障今亦懺悔，咸悉發露不敢覆藏，所作之罪願得除滅，未來之惡更不敢造。亦如現在十方世界諸大菩薩修菩提行，所有業障悉亦懺悔。我之業障今亦懺悔，皆悉發露不敢覆藏，已作之罪願得除滅，未來之惡更不敢造。』」

贊曰：餘二準同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：餘二準同。

經 「善男子！以是因緣若有造罪，一剎那中不得覆藏，何況一日一夜乃至多時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！以是因緣若有造罪，一剎那中不得覆藏，何況一日一夜乃至多時。」

贊曰：第四結勸修行。於中分二：初舉罪勸悔、二「若有願生」下舉益勸修。初中復二：以是因緣，結前。因緣者，是所以。由惡業感惡果，既有此損所以。又如菩薩欲修菩提必須懺悔，故是因緣。「若有造罪」下，正勸。勸文有三，謂法、喻、合。法中有三：初令不暫停、次令還出淨懷於愧信、後勸應如前悔。剎那多種，經一生滅之剎那時尚不應停，而況多時，如毒箭中不可暫忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四結勸修行。於中分二：初舉罪勸悔、二「若有願生」下舉益勸修。初中復二：以是因緣，結前。因緣者，是所以。由惡業感惡果，既有此損所以。又如菩薩欲修菩提必須懺悔，故是因緣。「若有造罪」下，正勸。勸文有三，謂法、喻、合。法中有三：初令不暫停、次令還出淨懷於愧信、後勸應如前悔。剎那多種，經一生滅之剎那時尚不應停，而況多時，如毒箭中不可暫忍。

經 「若有犯罪欲求清淨，心懷愧恥，信於未來必有惡報，生大恐怖。應如是懺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若有犯罪欲求清淨，心懷愧恥，信於未來必有惡報，生大恐怖。應如是懺。」

贊曰：後二文由愧拒惡。由信因果有善惡報，故生大怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：後二文由愧拒惡。由信因果有善惡報，故生大怖。

經 「如人被火燒頭燒衣，救令速滅；火若未滅，心不得安。若人犯罪亦復如是，即應懺悔令速除滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「如人被火燒頭燒衣，救令速滅；火若未滅，心不得安。若人犯罪亦復如是，即應懺悔令速除滅。」

贊曰：喻合可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：喻合可知。

經 「若有願生富樂之家多饒財寶，復欲發意修習大乘，亦應懺悔滅除業障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若有願生富樂之家多饒財寶，復欲發意修習大乘，亦應懺悔滅除業障。」

贊曰：下舉益勸修。有三：初舉有漏益勸修、後舉無漏益勸修。有漏之中，初舉欲界、後舉色界。欲界中，初人、次天。人中四姓，初舉吠舍、戍陀二勸，次舉淨行、剎帝利勸。此初二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下舉益勸修。有三：初舉有漏益勸修、後舉無漏益勸修。有漏之中，初舉欲界、後舉色界。欲界中，初人、次天。人中四姓，初舉吠舍、戍陀二勸，次舉淨行、剎帝利勸。此初二。

經 「欲生豪貴婆羅門種、剎帝利家，及轉輪王七寶具足，亦應懺悔滅除業障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「欲生豪貴婆羅門種、剎帝利家，及轉輪王七寶具足，亦應懺悔滅除業障。」

贊曰：後二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：後二也。

經 「善男子！若有欲生四天王眾、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天，亦應懺悔滅除業障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！若有欲生四天王眾、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天，亦應懺悔滅除業障。」

贊曰：舉欲天勸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：舉欲天勸。

經 「若欲生梵眾、梵輔、大梵天、少光、無量光、極光淨天、少淨、無量淨、遍淨天、無雲、福生、廣果、無煩、無熱、善現天、善見、色究竟天，亦應懺悔滅除業障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若欲生梵眾、梵輔、大梵天、少光、無量光、極光淨天、少淨、無量淨、遍淨天、無雲、福生、廣果、無煩、無熱、善現天、善見、色究竟天，亦應懺悔滅除業障。」

贊曰：舉色天勸。如《瑜伽》、《雜集》、《智度》、《長阿含》、《起世》、《正法念》、《正理》、《婆沙》、《樓炭經》等，廣說如彼。且《正理》云「大梵所有所化所領，故名梵眾。於大梵前行列侍衛，故名梵輔。廣善所生，故名為梵。此梵即大，故名大梵，由彼獲得中間靜慮故、最初生故、最後沒故、威德等勝故，名為大。於自地內光明最小，故名小光。光明轉勝量難測故，名無量光。淨光遍照自地處故，名極光淨。意地樂受，說名為淨。於自地中唯此淨最小，故名小淨。此淨轉增量難測故，名無量淨。此淨周普，故名遍淨。離雲居故，名無雲。福轉勝故，名福生。有色異生其福最勝，故言廣果。離欲諸聖以聖道水灌煩惱垢，故名為淨。淨身所止，故名淨居。又此天中純聖所止，故名淨居。煩謂繁雜或謂繁廣，無繁雜中此最初故，令下生煩惱名熱，此初遠離得無熱名。彼天形色端正妙好，過下二天，故名善現。形色轉勝，眾所樂觀，故名善見。彼天形色最為勝妙，餘不及故，名色空竟。或此已到眾苦所依身最後邊，名色究竟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：舉色天勸。如《瑜伽》、《雜集》、《智度》、《長阿含》、《起世》、《正法念》、《正理》、《婆沙》、《樓炭經》等，廣說如彼。且《正理》云「大梵所有所化所領，故名梵眾。於大梵前行列侍衛，故名梵輔。廣善所生，故名為梵。此梵即大，故名大梵，由彼獲得中間靜慮故、最初生故、最後沒故、威德等勝故，名為大。於自地內光明最小，故名小光。光明轉勝量難測故，名無量光。淨光遍照自地處故，名極光淨。意地樂受，說名為淨。於自地中唯此淨最小，故名小淨。此淨轉增量難測故，名無量淨。此淨周普，故名遍淨。離雲居故，名無雲。福轉勝故，名福生。有色異生其福最勝，故言廣果。離欲諸聖以聖道水灌煩惱垢，故名為淨。淨身所止，故名淨居。又此天中純聖所止，故名淨居。煩謂繁雜或謂繁廣，無繁雜中此最初故，令下生煩惱名熱，此初遠離得無熱名。彼天形色端正妙好，過下二天，故名善現。形色轉勝，眾所樂觀，故名善見。彼天形色最為勝妙，餘不及故，名色空竟。或此已到眾苦所依身最後邊，名色究竟。」

「若欲求預流果、一來果、不還果、阿羅漢果，亦應懺悔滅除業障。若欲願求三明六通聲聞獨覺自在菩提至究竟地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲求預流果、一來果、不還果、阿羅漢果，亦應懺悔滅除業障。若欲願求三明六通聲聞獨覺自在菩提至究竟地。」

贊曰：舉無漏果勸。有三：初通說聲聞、次明俱脫到於彼岸小中二果。然獨覺中部行獨一，雖兩種別，竝得俱脫。三明六通，如餘處辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：舉無漏果勸。有三：初通說聲聞、次明俱脫到於彼岸小中二果。然獨覺中部行獨一，雖兩種別，竝得俱脫。三明六通，如餘處辨。

經 「求一切智智、淨智、不思議智、不動智、三藐三菩提正遍智者，亦應懺悔滅除業障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「求一切智智、淨智、不思議智、不動智、三藐三菩提正遍智者，亦應懺悔滅除業障。」

贊曰：舉大果勸。初四智，智性名智。「三藐」已下，智相名智。一切智，根本智，能證也。重言智者，智性所證也，意明智性是根本故。即此智性離二障故，名淨智。非餘所知，名不思議。離生滅，名不動，即當阿耨多羅也。三藐等，如常所釋。如無著菩薩《般若經論》釋：具智斷德是無上菩提。或復總別配四智品。一切智智總，準《大莊嚴論》第三說：智淨是觀察，轉五識得，能於大眾說法斷疑，雨大法雨能令他淨，故名淨智。又總一切諸陀羅尼門諸三昧門，於所識境恒無障礙，此自無染故亦名淨。不思議者，是成事智，轉第六得。於一切世界作種種變化事，無量無邊不可思議。不動智者，是圓鏡智，轉第八得。故彼論云「四智鏡不動，三智之所依。」釋云：彼鏡智以不動為相，恒為餘三智之所依。不動者是相續一類，唯捨受義。三藐等者是平等智，轉第七得。故彼論云「眾生平等智，修淨證菩提。」釋云：若修習此智最極清淨，即得無上菩提，以無究竟故。由眾生無盡故無究竟，無究竟故不住涅槃。此意由眾生故，究竟不得入於涅槃。復言正遍智者，唐梵俱說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：舉大果勸。初四智，智性名智。「三藐」已下，智相名智。一切智，根本智，能證也。重言智者，智性所證也，意明智性是根本故。即此智性離二障故，名淨智。非餘所知，名不思議。離生滅，名不動，即當阿耨多羅也。三藐等，如常所釋。如無著菩薩《般若經論》釋：具智斷德是無上菩提。或復總別配四智品。一切智智總，準《大莊嚴論》第三說：智淨是觀察，轉五識得，能於大眾說法斷疑，雨大法雨能令他淨，故名淨智。又總一切諸陀羅尼門諸三昧門，於所識境恒無障礙，此自無染故亦名淨。不思議者，是成事智，轉第六得。於一切世界作種種變化事，無量無邊不可思議。不動智者，是圓鏡智，轉第八得。故彼論云「四智鏡不動，三智之所依。」釋云：彼鏡智以不動為相，恒為餘三智之所依。不動者是相續一類，唯捨受義。三藐等者是平等智，轉第七得。故彼論云「眾生平等智，修淨證菩提。」釋云：若修習此智最極清淨，即得無上菩提，以無究竟故。由眾生無盡故無究竟，無究竟故不住涅槃。此意由眾生故，究竟不得入於涅槃。復言正遍智者，唐梵俱說。

經 「何以故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「何以故？」

贊曰：下釋懺悔滅障所以，即是釋難。文復分二：初釋難、後「若有善男子」下結成懺悔能滅諸惡。初中有三：一依因緣門釋、第二「何以故」下依無相門釋、三「善男子一切諸法」下依真如門釋。此依因緣門，初徵、後釋。此徵也。徵意云：善惡各別、前後生滅，何所以故懺悔能滅？又徵意云：惡現在時懺心未起；起懺心時，已生者謝無、未生者住未來復無、現在時復不俱，明闇不竝。又現在者纔生即滅，從何所以而說懺滅？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋懺悔滅障所以，即是釋難。文復分二：初釋難、後「若有善男子」下結成懺悔能滅諸惡。初中有三：一依因緣門釋、第二「何以故」下依無相門釋、三「善男子一切諸法」下依真如門釋。此依因緣門，初徵、後釋。此徵也。徵意云：善惡各別、前後生滅，何所以故懺悔能滅？又徵意云：惡現在時懺心未起；起懺心時，已生者謝無、未生者住未來復無、現在時復不俱，明闇不竝。又現在者纔生即滅，從何所以而說懺滅？

經 「善男子！一切諸法從因緣生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！一切諸法從因緣生。」

贊曰：初釋難、後引證。此釋難。雖前後生滅一切諸法，而由因緣力故生，亦由因緣力故滅。此但舉因緣生，必定有因緣滅，故影略言不說滅也。雖滅不待因，據見生說，若未來應生，落謝應能感果。由懺因緣令彼不起，亦名為滅，即待因滅也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：初釋難、後引證。此釋難。雖前後生滅一切諸法，而由因緣力故生，亦由因緣力故滅。此但舉因緣生，必定有因緣滅，故影略言不說滅也。雖滅不待因，據見生說，若未來應生，落謝應能感果。由懺因緣令彼不起，亦名為滅，即待因滅也。

經 「如來所說異相生、異相滅，因緣異故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「如來所說異相生、異相滅，因緣異故。」

贊曰：此引證。一切如來皆同此說，故云如來所說。相謂體相。異法體出生，異法體滅壞，猶如明生而闇法滅。有能生因緣，有能滅因緣，因緣是所以義，所以有異。故懺法生，不善法滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此引證。一切如來皆同此說，故云如來所說。相謂體相。異法體出生，異法體滅壞，猶如明生而闇法滅。有能生因緣，有能滅因緣，因緣是所以義，所以有異。故懺法生，不善法滅。

經 「如是過去諸法皆已滅盡，所有業障無復遺餘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「如是過去諸法皆已滅盡，所有業障無復遺餘。」

贊曰：釋第二徵。有三：初牒前所徵過去已滅、次辨今懺善心得生、後辨懺心所滅之障。此初也。如是過去諸法皆已滅盡者，牒前已滅。現行之法云所有業障，彼所薰種可有當生。無復遺餘，令彼當生無復遺餘，不約現行已滅說斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：釋第二徵。有三：初牒前所徵過去已滅、次辨今懺善心得生、後辨懺心所滅之障。此初也。如是過去諸法皆已滅盡者，牒前已滅。現行之法云所有業障，彼所薰種可有當生。無復遺餘，令彼當生無復遺餘，不約現行已滅說斷。

經 「是諸行法未得現生而今得生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「是諸行法未得現生而今得生。」

贊曰：次辨今懺善心得生。此因緣法，昔不緣合未得現生，而今現緣合，懺善心得生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次辨今懺善心得生。此因緣法，昔不緣合未得現生，而今現緣合，懺善心得生。

經 「未來業障更不復起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「未來業障更不復起。」

令未來應生業障更不復起。復者，重也。未來未生，應生之現更不生。現已薰業種，應招未來果之業障，更不復能招後果起。有一業感多生，已感者已滅，未滅應感更不復起。曾未招者，彼所招果是餘已生果。惡之類是餘能招惡業之類，云更不復起。即有漏心懺伏斷，無漏心懺除斷。三門說懺，皆通漏無漏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令未來應生業障更不復起。復者，重也。未來未生，應生之現更不生。現已薰業種，應招未來果之業障，更不復能招後果起。有一業感多生，已感者已滅，未滅應感更不復起。曾未招者，彼所招果是餘已生果。惡之類是餘能招惡業之類，云更不復起。即有漏心懺伏斷，無漏心懺除斷。三門說懺，皆通漏無漏故。

經 「何以故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「何以故？」

贊曰：第二依無相門釋。初假徵、後正釋。此假徵也。徵意云：俱生滅法，何以故異法因緣有生法生、異法因緣有滅法滅？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二依無相門釋。初假徵、後正釋。此假徵也。徵意云：俱生滅法，何以故異法因緣有生法生、異法因緣有滅法滅？

經 「善男子！一切法空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！一切法空。」

贊曰：正釋。初釋、後引證。此釋。一切所有生滅法相皆悉空故，即相無自性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：正釋。初釋、後引證。此釋。一切所有生滅法相皆悉空故，即相無自性。

經 「如來所說，無有我人眾生壽者，亦無生滅亦無行法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「如來所說，無有我人眾生壽者，亦無生滅亦無行法。」

贊曰：此引證也。一切如來說我壽者悉皆是無故，彼所起善惡之業亦無生滅。或我壽等即《解深密》等說一切法皆無自性，無生無滅，本來寂滅，自性涅槃等是。所滅之障既無生滅，能滅之行法亦無生滅，是一切法故。又《普賢觀經》云「以此五蘊空無自性」，乃至云「如此相心從妄想起，如空中風無依止處。如是法相不生不沒，何者是罪？無住無壞無觀心，無法不住法中。如是相者，名大懺悔」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此引證也。一切如來說我壽者悉皆是無故，彼所起善惡之業亦無生滅。或我壽等即《解深密》等說一切法皆無自性，無生無滅，本來寂滅，自性涅槃等是。所滅之障既無生滅，能滅之行法亦無生滅，是一切法故。又《普賢觀經》云「以此五蘊空無自性」，乃至云「如此相心從妄想起，如空中風無依止處。如是法相不生不沒，何者是罪？無住無壞無觀心，無法不住法中。如是相者，名大懺悔」等。

經 「善男子！一切諸法皆依於本，亦不可說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！一切諸法皆依於本，亦不可說。」

贊曰：第三依真如門說懺除所以。初釋、次徵、後通。此釋也。一切法本體即真如，《勝鬘經》云「為依、為持、為建立故。」《維摩經》云「從無住本立一切法」故。以本真如無生無滅、不可言說，故一切法皆歸於本，無生無滅亦不可說，亦彼生滅皆同無故。前無相門說無生滅，影知真如門亦無生無滅，故略不說。於真如門明不可說，影無相門亦不可說。此為除彼能所詮相遍計性故，攝妄皆盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三依真如門說懺除所以。初釋、次徵、後通。此釋也。一切法本體即真如，《勝鬘經》云「為依、為持、為建立故。」《維摩經》云「從無住本立一切法」故。以本真如無生無滅、不可言說，故一切法皆歸於本，無生無滅亦不可說，亦彼生滅皆同無故。前無相門說無生滅，影知真如門亦無生無滅，故略不說。於真如門明不可說，影無相門亦不可說。此為除彼能所詮相遍計性故，攝妄皆盡。

經 「何以故？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「何以故？」

贊曰：徵也。何所以故如無生滅亦不可說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：徵也。何所以故如無生滅亦不可說？

經 「過一切相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「過一切相故。」

贊曰：通也。由真如理出過生滅相。過者，離也，出離生滅相、出離言說境。故《無量義經》云「無相不相，故名無相。」《攝論》亦云「無二相等故」。《普賢觀經》云「以此身心如空中風住無相理，歸命如如一切三寶。行此懺悔者身心清淨，不住法中猶如流水念念之中見十方佛」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：通也。由真如理出過生滅相。過者，離也，出離生滅相、出離言說境。故《無量義經》云「無相不相，故名無相。」《攝論》亦云「無二相等故」。《普賢觀經》云「以此身心如空中風住無相理，歸命如如一切三寶。行此懺悔者身心清淨，不住法中猶如流水念念之中見十方佛」等。

經 「若有善男子善女人，如是入於微妙真理生信敬心，是名無眾生而有於本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若有善男子善女人，如是入於微妙真理生信敬心，是名無眾生而有於本。」

贊曰：結成懺悔。初結懺悔、後結成真說。此初也。結真懺悔有二：一結無漏，即如是入於微妙真理是。入者證也，以無分別入真如理，破二障、斷二結有漏，即生信敬心。雖未能證，而但信解無相真如，依勝解力亦能除惡。我我所無，依圓性有，故云名無眾生而有於本。真妄對明，不言依他有，據實不無。此初門依欲，第三依真，無相通二。不說依於初世俗觀者，以虛妄執不能除障故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結成懺悔。初結懺悔、後結成真說。此初也。結真懺悔有二：一結無漏，即如是入於微妙真理是。入者證也，以無分別入真如理，破二障、斷二結有漏，即生信敬心。雖未能證，而但信解無相真如，依勝解力亦能除惡。我我所無，依圓性有，故云名無眾生而有於本。真妄對明，不言依他有，據實不無。此初門依欲，第三依真，無相通二。不說依於初世俗觀者，以虛妄執不能除障故。

經 「以是義故說於懺悔滅除業障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「以是義故說於懺悔滅除業障。」

贊曰：結成真說。教與機行理相應故。義謂義利，由三相應有義利故，說於懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結成真說。教與機行理相應故。義謂義利，由三相應有義利故，說於懺悔。

經 「善男子！若人成就四法，能除業障永得清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！若人成就四法，能除業障永得清淨。」

贊曰：上明懺悔法，下明能行之人。於中有三：初標、次釋、後攝。此標也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上明懺悔法，下明能行之人。於中有三：初標、次釋、後攝。此標也。

經 「云何為四？一者不起邪心正念成就、二者於甚深理不生誹謗、三者於初行菩薩起一切智心、四者於諸眾生起慈無量，是謂為四。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「云何為四？一者不起邪心正念成就、二者於甚深理不生誹謗、三者於初行菩薩起一切智心、四者於諸眾生起慈無量，是謂為四。」

贊曰：次釋有三。謂徵釋結。文段可知。此意應同《妙法華經》普賢所問：「云何能得是法華經？」佛答：「成就四法。」此中第一即彼入正定聚深信三乘，名正念成就；不歸外道，名不起邪心。第二即佛所護念，能於深理不生誹謗，是根熟故佛所護念。第三殖眾德本，能於初行菩薩起一切智心，即種殖善本。第四即彼發救一切眾生之心，起慈無量能與他樂，亦起於悲能拔他苦。且據初說云慈無量，據具因說成就四法能除業障，若分成就亦分能懺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次釋有三。謂徵釋結。文段可知。此意應同《妙法華經》普賢所問：「云何能得是法華經？」佛答：「成就四法。」此中第一即彼入正定聚深信三乘，名正念成就；不歸外道，名不起邪心。第二即佛所護念，能於深理不生誹謗，是根熟故佛所護念。第三殖眾德本，能於初行菩薩起一切智心，即種殖善本。第四即彼發救一切眾生之心，起慈無量能與他樂，亦起於悲能拔他苦。且據初說云慈無量，據具因說成就四法能除業障，若分成就亦分能懺。

經 爾時世尊而說頌曰：「專心護三業，不誹謗深法，作一切智想，慈心淨業障。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時世尊而說頌曰：「專心護三業，不誹謗深法，作一切智想，慈心淨業障。」

贊曰：頌攝。能於三業正念成就，隨根成就，名護三業。問：何頌攝？答：行法、持法有差別故，長行令行，頌攝令持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：頌攝。能於三業正念成就，隨根成就，名護三業。問：何頌攝？答：行法、持法有差別故，長行令行，頌攝令持。

經 「善男子！有四業障，難可滅除。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「善男子！有四業障，難可滅除。」