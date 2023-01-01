金光明最勝王經疏
唐 慧沼撰6卷CBETA T1788大于一万字 39 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
金光明最勝王經疏卷第二(本)
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翻經沙門慧沼撰
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如來壽量品第二
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〈如來壽量品〉，略以三門分別：一來意、二釋名、三解難。言來意者，略且有五：一令生正解、二令得菩提、三令得涅槃、四令起妙行、五為機感。
〈如來壽量品〉，略以三門分別：一來意、二釋名、三解難。言來意者，略且有五：一令生正解、二令得菩提、三令得涅槃、四令起妙行、五為機感。
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言生正解者，從此品已下至〈依空滿願品〉來九品，明經正宗，初二品明果、次五品明行、後二品明境。又解：初二品總別明果令其欣樂。次〈夢懺悔品〉已下欲令修行，修行之本無過斷惡修善，〈懺悔〉、〈滅障〉二品斷惡，已下修善。修善之中，初淨修諸地，次〈蓮華喻讚〉除疑說因，〈金勝陀羅尼〉令見諸佛使行不退，〈重顯空性〉欲令行契於真，〈依空滿願〉證理行圓。今此一品即是總明菩提涅槃，竝別明涅槃。眾若不聞如來為說菩提涅槃則不能正解。既不正知，何能求習菩提涅槃無上勝果？故此先果令生解悟。故下文云「為欲利益此諸異生及眾外道如是等類，令生正解。」
言生正解者，從此品已下至〈依空滿願品〉來九品，明經正宗，初二品明果、次五品明行、後二品明境。又解：初二品總別明果令其欣樂。次〈夢懺悔品〉已下欲令修行，修行之本無過斷惡修善，〈懺悔〉、〈滅障〉二品斷惡，已下修善。修善之中，初淨修諸地，次〈蓮華喻讚〉除疑說因，〈金勝陀羅尼〉令見諸佛使行不退，〈重顯空性〉欲令行契於真，〈依空滿願〉證理行圓。今此一品即是總明菩提涅槃，竝別明涅槃。眾若不聞如來為說菩提涅槃則不能正解。既不正知，何能求習菩提涅槃無上勝果？故此先果令生解悟。故下文云「為欲利益此諸異生及眾外道如是等類，令生正解。」
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二、令得菩提者，諸佛出世本欲令生獲菩提果，果不虛得必藉行因，因託境生行方得立。若不先明其果不能令起忻心，忻心既生即願修行，既令修行次明其境。前既陳其由致，眾各希渴聞經，世尊正為陳宗，先說〈如來壽量〉，欲令聞者證得菩提。故次下云「為欲利益此諸異生及眾外道如是等類，令生正解，速得成就無上菩提。」故〈序品〉後有此品生。
二、令得菩提者，諸佛出世本欲令生獲菩提果，果不虛得必藉行因，因託境生行方得立。若不先明其果不能令起忻心，忻心既生即願修行，既令修行次明其境。前既陳其由致，眾各希渴聞經，世尊正為陳宗，先說〈如來壽量〉，欲令聞者證得菩提。故次下云「為欲利益此諸異生及眾外道如是等類，令生正解，速得成就無上菩提。」故〈序品〉後有此品生。
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三、為得涅槃者，下云「然彼如來欲令眾生見涅槃已，生難遭想」等。又《攝大乘論》云「佛為見如來常不樂涅槃者故，現涅槃令樂圓寂。」故〈序品後〉明〈如來壽量〉。
三、為得涅槃者，下云「然彼如來欲令眾生見涅槃已，生難遭想」等。又《攝大乘論》云「佛為見如來常不樂涅槃者故，現涅槃令樂圓寂。」故〈序品後〉明〈如來壽量〉。
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四、令起妙行者，下文云「於佛世尊所說經教，速當受持、讀誦通利、為人解說，不生謗毀。」是故如來現斯短壽即令起行，故此品生。
四、令起妙行者，下文云「於佛世尊所說經教，速當受持、讀誦通利、為人解說，不生謗毀。」是故如來現斯短壽即令起行，故此品生。
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五、為機感者，三萬二千天子聞說〈壽量〉，皆發菩提心。為機感應聞，聞即獲益。餘益準知。
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言釋名者，三身諸佛俱號如來。壽即是命。量謂限量，或謂量度。即量度貶量佛壽之限齊，即如來之壽量，或如來壽之量，皆依主釋。即任法性而凝然，隨願緣而相續，應物機而無斷，壽德難測。即依法性持功德相決定凝湛，是法身命根。如佛及土性相有異，此亦應爾。或即功德相自凝然能持自體，名為壽量。依鏡智種，由大願種力，令四智品決定相續，盡眾生界，是報身壽。由大悲種力，隨生感緣，現色蘊身決定分限，是他受變化二身壽。體許假立，故思亦願收，不違《唯識》由業所引。
言釋名者，三身諸佛俱號如來。壽即是命。量謂限量，或謂量度。即量度貶量佛壽之限齊，即如來之壽量，或如來壽之量，皆依主釋。即任法性而凝然，隨願緣而相續，應物機而無斷，壽德難測。即依法性持功德相決定凝湛，是法身命根。如佛及土性相有異，此亦應爾。或即功德相自凝然能持自體，名為壽量。依鏡智種，由大願種力，令四智品決定相續，盡眾生界，是報身壽。由大悲種力，隨生感緣，現色蘊身決定分限，是他受變化二身壽。體許假立，故思亦願收，不違《唯識》由業所引。
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三、解妨難者，問：佛有三身，今明何身壽命？答：具明三身。故陳如領解云「法身性常住，修行無差別，諸佛體皆同，所說法亦爾。」法身也。諸佛無作者，亦復本無生，解云：諸無作者，非業煩惱作。亦復本無生，不有煩惱生故。天親《般若論》明受樂報佛云「遠離於諸漏，及有為法故。」遠離諸漏，即此本無生。及有為法故，即此無作者。或可非有漏業作，非煩惱生。又云「諸佛金剛體，權現於化身」，即化身也。故通三佛。
三、解妨難者，問：佛有三身，今明何身壽命？答：具明三身。故陳如領解云「法身性常住，修行無差別，諸佛體皆同，所說法亦爾。」法身也。諸佛無作者，亦復本無生，解云：諸無作者，非業煩惱作。亦復本無生，不有煩惱生故。天親《般若論》明受樂報佛云「遠離於諸漏，及有為法故。」遠離諸漏，即此本無生。及有為法故，即此無作者。或可非有漏業作，非煩惱生。又云「諸佛金剛體，權現於化身」，即化身也。故通三佛。
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問：應化行法由二因感，見可生疑。自性非因生，自受用身非餘見境，不於彼疑，何須說壽？答：自性雖非因生，然由因證。自受雖非餘見說二，欲令欣求，妙幢假化生疑，佛因具說三壽。
問：應化行法由二因感，見可生疑。自性非因生，自受用身非餘見境，不於彼疑，何須說壽？答：自性雖非因生，然由因證。自受雖非餘見說二，欲令欣求，妙幢假化生疑，佛因具說三壽。
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問：何故釋迦現居此界，不自說壽，令他說耶？答：生宜聞故、彰四德故、除疑勝故。若唯自說，他非決故。
問：何故釋迦現居此界，不自說壽，令他說耶？答：生宜聞故、彰四德故、除疑勝故。若唯自說，他非決故。
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問：四佛說壽，妙幢解生，何假釋迦重復陳說？答：菩提涅槃無上妙果，若不三說，餘不能解，故四佛創談、釋迦重說，陳如覆問喜見更彰。四佛即顯四德，三說即為三身，由此多因不唯一說。
問：四佛說壽，妙幢解生，何假釋迦重復陳說？答：菩提涅槃無上妙果，若不三說，餘不能解，故四佛創談、釋迦重說，陳如覆問喜見更彰。四佛即顯四德，三說即為三身，由此多因不唯一說。
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問：準文驗理但說菩提，如何今言亦明圓寂？答：準此經文，下聞壽量時眾得益。又妙幢云親於佛前及四如來并二大士諸天子所，聞說釋迦牟尼如來壽量事已，復從坐起白言：「世尊！若實如是不般涅槃、無舍利者，云何經中說有涅槃及佛舍利？」此既時眾得益，復云說已，即明佛前聞壽已了，今更請問說有涅槃。佛復答云：「如是應知有其十法，能解如來、應、正等覺真實理趣，說有究竟大般涅槃。」又準天親菩薩《法華經論》釋〈壽量品〉文，初說壽量明菩提無上，說醫師喻明涅槃無上。今此經中，初說壽長明菩提也，後說父母多財等喻明涅槃也。
問：準文驗理但說菩提，如何今言亦明圓寂？答：準此經文，下聞壽量時眾得益。又妙幢云親於佛前及四如來并二大士諸天子所，聞說釋迦牟尼如來壽量事已，復從坐起白言：「世尊！若實如是不般涅槃、無舍利者，云何經中說有涅槃及佛舍利？」此既時眾得益，復云說已，即明佛前聞壽已了，今更請問說有涅槃。佛復答云：「如是應知有其十法，能解如來、應、正等覺真實理趣，說有究竟大般涅槃。」又準天親菩薩《法華經論》釋〈壽量品〉文，初說壽量明菩提無上，說醫師喻明涅槃無上。今此經中，初說壽長明菩提也，後說父母多財等喻明涅槃也。
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問：若爾，何故二喻不同？答：彼據除惡故喻醫王，此喻生善故喻父母。又復醫王父母二雖不同，不滅示現令生慕仰，義意相似。
問：若爾，何故二喻不同？答：彼據除惡故喻醫王，此喻生善故喻父母。又復醫王父母二雖不同，不滅示現令生慕仰，義意相似。
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問：四佛如來妙幢室說，爾時慶喜在鷲峯山，如何結集云我聞等？答：準下文云「妙幢菩薩與無量大眾詣鷲峯山頂禮佛足，以如上事具白世尊。」是故得云我聞如是。
問：四佛如來妙幢室說，爾時慶喜在鷲峯山，如何結集云我聞等？答：準下文云「妙幢菩薩與無量大眾詣鷲峯山頂禮佛足，以如上事具白世尊。」是故得云我聞如是。
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問：文中既有總別不同，涅槃何故不如三身別品？答：以文少故、事相同故，合為一品。
問：文中既有總別不同，涅槃何故不如三身別品？答：以文少故、事相同故，合為一品。
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經 爾時王舍｀大城有一菩薩摩訶薩＇名曰妙幢。
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贊曰：就此品中，大文分二：初總說菩提涅槃、二「爾時妙幢菩薩親於佛前」已下別明涅槃。初文有五：一妙幢疑佛壽促、二他佛說命無窮、三釋迦自陳常安、四喜見重成不滅、五時眾領解獲益結成。初文有三：一舉念請人、二明所疑境、三述疑所因。初文又三：一明住處、二列其名、三略歎德。此初二文，勝智逈秀獨超群表，假喻立稱，名曰妙幢。梵云鴝嚧只囉，此云妙鷄頭。云幢，彗星名幢，舊云信相。相者，梵云耶瑟致。今既云鴝嚧只囉，鷄頭故名妙幢。信性是淨，妙義相似。幢者高顯，故謬云相。
贊曰：就此品中，大文分二：初總說菩提涅槃、二「爾時妙幢菩薩親於佛前」已下別明涅槃。初文有五：一妙幢疑佛壽促、二他佛說命無窮、三釋迦自陳常安、四喜見重成不滅、五時眾領解獲益結成。初文有三：一舉念請人、二明所疑境、三述疑所因。初文又三：一明住處、二列其名、三略歎德。此初二文，勝智逈秀獨超群表，假喻立稱，名曰妙幢。梵云鴝嚧只囉，此云妙鷄頭。云幢，彗星名幢，舊云信相。相者，梵云耶瑟致。今既云鴝嚧只囉，鷄頭故名妙幢。信性是淨，妙義相似。幢者高顯，故謬云相。
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經 已於過去｀無量俱胝那庾多百千佛所承事供養植諸＇善根。
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贊曰：歎德。俱胝者，準《俱舍論》十億為一俱胝。準《華嚴經．心王菩薩問僧祇品》萬萬為億，億億為一𤘽梨，𤘽梨者是俱胝，音少訛耳。無量者，是數名。以無量數數俱胝那庾多，準十千為一萬，百千當十萬，即無量箇俱胝那庾多。十萬諸佛，當《俱舍論》十萬為一億，《大智度論》以千萬為億，《華嚴經》以萬萬為億。此數有三，謂小、中、大。《俱舍》、《智論》、《華嚴》如次依小中大數，今此不定。承事，即親近。供養，修十供養。善根，即福智。殖，謂種也。
贊曰：歎德。俱胝者，準《俱舍論》十億為一俱胝。準《華嚴經．心王菩薩問僧祇品》萬萬為億，億億為一𤘽梨，𤘽梨者是俱胝，音少訛耳。無量者，是數名。以無量數數俱胝那庾多，準十千為一萬，百千當十萬，即無量箇俱胝那庾多。十萬諸佛，當《俱舍論》十萬為一億，《大智度論》以千萬為億，《華嚴經》以萬萬為億。此數有三，謂小、中、大。《俱舍》、《智論》、《華嚴》如次依小中大數，今此不定。承事，即親近。供養，修十供養。善根，即福智。殖，謂種也。
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經 是時妙｀幢菩薩獨於靜處作是思惟：「以何因緣，釋迦牟尼如來壽命短促唯＇八十年？」
經 是時妙｀幢菩薩獨於靜處作是思惟：「以何因緣，釋迦牟尼如來壽命短促唯＇八十年？」
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贊曰：所疑境。
贊曰：所疑境。
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經 復作｀是念：「如佛所說，有二因緣得壽＇命長。」
經 復作｀是念：「如佛所說，有二因緣得壽＇命長。」
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贊曰：述疑所因，有三：初牒所疑因、二假為徵釋、三成前疑意。此即初。
贊曰：述疑所因，有三：初牒所疑因、二假為徵釋、三成前疑意。此即初。
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經 「云何｀為二？一者不害生命、二者施他＇飲食。」
經 「云何｀為二？一者不害生命、二者施他＇飲食。」
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贊曰：假為徵釋。
贊曰：假為徵釋。
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經 「然釋迦牟｀尼如來，曾於無量百千萬億無數大劫，不害生命、行十善道，常以飲食惠施一切餓餓眾生，乃至己身血肉骨髓亦持施與令得飽滿＇，況餘飲食。」
經 「然釋迦牟｀尼如來，曾於無量百千萬億無數大劫，不害生命、行十善道，常以飲食惠施一切餓餓眾生，乃至己身血肉骨髓亦持施與令得飽滿＇，況餘飲食。」
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贊曰：此成前疑意。準此經文及《涅槃》第三，長壽因緣，萬行皆是，得三身故。但舉施食及不殺生，此通有情壽命因緣，故偏舉問。恐生見佛壽八十年，便疑不殺及布施食非感長壽。欲令依身長道接物，便宜故也。
贊曰：此成前疑意。準此經文及《涅槃》第三，長壽因緣，萬行皆是，得三身故。但舉施食及不殺生，此通有情壽命因緣，故偏舉問。恐生見佛壽八十年，便疑不殺及布施食非感長壽。欲令依身長道接物，便宜故也。
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經 時彼菩薩｀於世尊所＇作是念時。
經 時彼菩薩｀於世尊所＇作是念時。
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贊曰：第二、他佛說壽無窮，有六：一他佛現身、二妙幢喜問、三彼佛為答、四妙幢重問、五佛更為陳、六說已不現。此即第一他佛現身，文分為八：一應時節現、二變土淨方、三寶座莊嚴、四佛身垂降、五放光照境、六光現嘉祥、七光利群生、八略指總結。此即初也。以佛說法無罪故，所以應於菩薩念時現故。
贊曰：第二、他佛說壽無窮，有六：一他佛現身、二妙幢喜問、三彼佛為答、四妙幢重問、五佛更為陳、六說已不現。此即第一他佛現身，文分為八：一應時節現、二變土淨方、三寶座莊嚴、四佛身垂降、五放光照境、六光現嘉祥、七光利群生、八略指總結。此即初也。以佛說法無罪故，所以應於菩薩念時現故。
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經 以佛威力，｀其室忽然廣博嚴淨，帝青瑠璃種種眾寶雜彩閒飾如佛淨土，有妙香氣，過諸天香芬馥＇充滿。
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贊曰：變土淨方，有四：一舉能變人、二明變土量、三所變土相、四明香薰。問：此何佛變？答：一解是釋迦變，如《法華經》，化佛欲集，釋迦變故。一解是四佛變，亦如妙音將至此土預現華座等。二解此正。何以故？下放光現瑞令生愛樂皆四如來，故知淨土亦四佛變。言帝青瑠璃者，是天帝釋青琉璃寶，寶中勝故，故偏舉之。有漏情局、無漏心通，故廣博淨。由無分別智，故有帝青。雖妙幢舍淨如佛土，具五分香，釋文可知。
贊曰：變土淨方，有四：一舉能變人、二明變土量、三所變土相、四明香薰。問：此何佛變？答：一解是釋迦變，如《法華經》，化佛欲集，釋迦變故。一解是四佛變，亦如妙音將至此土預現華座等。二解此正。何以故？下放光現瑞令生愛樂皆四如來，故知淨土亦四佛變。言帝青瑠璃者，是天帝釋青琉璃寶，寶中勝故，故偏舉之。有漏情局、無漏心通，故廣博淨。由無分別智，故有帝青。雖妙幢舍淨如佛土，具五分香，釋文可知。
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經 於其｀四面各有上妙師子之座，四寶所成，以天寶衣而敷其上。復於此座有妙蓮華，種種珍寶以為嚴飾，量等如來，自然＇顯現。
經 於其｀四面各有上妙師子之座，四寶所成，以天寶衣而敷其上。復於此座有妙蓮華，種種珍寶以為嚴飾，量等如來，自然＇顯現。
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贊曰：三、變寶座，有四：一座體，座四者，表四生類皆得成佛，故以四寶成，如師子王之所處故。言四寶者，一金、二銀、三吠琉璃、四頗胝迦，表四無畏故。以天寶衣等者，二明敷設，表其淨命。復於此座等三莊嚴，表出生死，得七覺華。珍寶為飾，亦七聖財之所嚴故。四坐量，寶座稱身，故量等如來。不由妙幢之力，故云自然顯現。
贊曰：三、變寶座，有四：一座體，座四者，表四生類皆得成佛，故以四寶成，如師子王之所處故。言四寶者，一金、二銀、三吠琉璃、四頗胝迦，表四無畏故。以天寶衣等者，二明敷設，表其淨命。復於此座等三莊嚴，表出生死，得七覺華。珍寶為飾，亦七聖財之所嚴故。四坐量，寶座稱身，故量等如來。不由妙幢之力，故云自然顯現。
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經 於蓮華上｀有四如來，東方不動、南方寶相、西無量壽、北天鼓音。是四如來，各於其座加趺＇而坐。
經 於蓮華上｀有四如來，東方不動、南方寶相、西無量壽、北天鼓音。是四如來，各於其座加趺＇而坐。
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贊曰：四如來垂降華坐喻法身，四佛表四德。何故四方各現一佛表四德耶？答：如經中說，四方喻於生住異滅，此有為相；四德翻彼，不生住異滅，故四方現。問：四威儀中皆得說法，何故要現結加趺坐？答。隨彼機宜所樂現故。準《瑜伽論》第三十說五因緣故：一由身攝歛速發輕安、二由宴坐能經久住、三由此宴坐是不共法、四由此宴坐形相端嚴、五由此宴坐佛及弟子共所許故。準《智度論》，為降魔故。彼論云「見畫結跏坐，魔王自驚怖。何況入道人，端坐不傾動。」無著《般若論》云「唯寂靜坐者能覺說諸法故。此住定儀坐相順故。為示能覺諸法、能說諸法要由得定，得定由坐。」
贊曰：四如來垂降華坐喻法身，四佛表四德。何故四方各現一佛表四德耶？答：如經中說，四方喻於生住異滅，此有為相；四德翻彼，不生住異滅，故四方現。問：四威儀中皆得說法，何故要現結加趺坐？答。隨彼機宜所樂現故。準《瑜伽論》第三十說五因緣故：一由身攝歛速發輕安、二由宴坐能經久住、三由此宴坐是不共法、四由此宴坐形相端嚴、五由此宴坐佛及弟子共所許故。準《智度論》，為降魔故。彼論云「見畫結跏坐，魔王自驚怖。何況入道人，端坐不傾動。」無著《般若論》云「唯寂靜坐者能覺說諸法故。此住定儀坐相順故。為示能覺諸法、能說諸法要由得定，得定由坐。」
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經 放大光明，｀周遍照曜王舍大城及此三千大千世界，乃至十方恒河沙等＇諸佛國土。
經 放大光明，｀周遍照曜王舍大城及此三千大千世界，乃至十方恒河沙等＇諸佛國土。
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贊曰：五、放光照境。準《伽耶山頂經論》，放光有七義：一令生淨信，知是勝人；二者破闇愚癡屏蕩。具如本《法華疏》述。光有三節：一王舍、二大千、三十方，欲顯三身故現三等。又明得見三身前後，故初見化、次見應、後覩法。舉恒河沙，有其五意，亦如《法華疏》。大千界境數量不定，檢《瑜伽鈔》。
贊曰：五、放光照境。準《伽耶山頂經論》，放光有七義：一令生淨信，知是勝人；二者破闇愚癡屏蕩。具如本《法華疏》述。光有三節：一王舍、二大千、三十方，欲顯三身故現三等。又明得見三身前後，故初見化、次見應、後覩法。舉恒河沙，有其五意，亦如《法華疏》。大千界境數量不定，檢《瑜伽鈔》。
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經 雨諸天華，奏諸天樂。
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贊曰：六、光現嘉祥。雨華五義，如《法華疏》。奏樂，表得聞法嘉樂。
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經 爾時於此｀瞻部洲中及三千大千世界所有眾生，以佛威力受勝妙樂，無＇有乏少。
經 爾時於此｀瞻部洲中及三千大千世界所有眾生，以佛威力受勝妙樂，無＇有乏少。
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贊曰：七、光利群生，有二：初得樂、後離苦。此初也。問：光燿此界，此界覩光得益；亦至十方，十方何不蒙益？答：準應俱益，但略不論。
贊曰：七、光利群生，有二：初得樂、後離苦。此初也。問：光燿此界，此界覩光得益；亦至十方，十方何不蒙益？答：準應俱益，但略不論。
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經 若身不具｀皆蒙具足，盲者能視、聾者得聞、瘂者能言、愚者得智，若心亂者得本心，若無衣者得衣服，被惡賤者人所敬，有垢穢者＇身清潔。
經 若身不具｀皆蒙具足，盲者能視、聾者得聞、瘂者能言、愚者得智，若心亂者得本心，若無衣者得衣服，被惡賤者人所敬，有垢穢者＇身清潔。
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贊曰：離苦。雖離苦時翻彼得樂，且說離苦。此離九苦，準文可知。準《瑜伽論》，諸佛如來俱生威力，能令有情見得是益。若身不具，謂闕手足、黃門、二形等，此等惡果報因可知。然《智度論》第八及業報差別等，皆悉廣說。
贊曰：離苦。雖離苦時翻彼得樂，且說離苦。此離九苦，準文可知。準《瑜伽論》，諸佛如來俱生威力，能令有情見得是益。若身不具，謂闕手足、黃門、二形等，此等惡果報因可知。然《智度論》第八及業報差別等，皆悉廣說。
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經 於此｀世間所有利益未曾有事，悉皆＇顯現。
經 於此｀世間所有利益未曾有事，悉皆＇顯現。
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贊曰：略指總結。
贊曰：略指總結。
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經 爾時｀妙幢菩薩見四如來及希有事，歡喜踊躍，合掌一心瞻仰諸佛殊勝＇之相。
經 爾時｀妙幢菩薩見四如來及希有事，歡喜踊躍，合掌一心瞻仰諸佛殊勝＇之相。
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贊曰：第二妙幢喜問。於中有二：初、覩佛情欣；二、請除疑惑。此初也。現淨坐華放光益物竝希有事，觀四如來大人之相，云殊勝相。
贊曰：第二妙幢喜問。於中有二：初、覩佛情欣；二、請除疑惑。此初也。現淨坐華放光益物竝希有事，觀四如來大人之相，云殊勝相。
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經 亦復｀思惟釋迦牟尼如來無量功德，唯於壽命生疑惑心：云何如來功德無量，壽命短促＇唯八十年？
經 亦復｀思惟釋迦牟尼如來無量功德，唯於壽命生疑惑心：云何如來功德無量，壽命短促＇唯八十年？
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贊曰：請除疑惑，有二：初心疑、後言請。相好等同諸佛，情不生疑。壽命異彌陀等，故言唯於壽命生疑。
贊曰：請除疑惑，有二：初心疑、後言請。相好等同諸佛，情不生疑。壽命異彌陀等，故言唯於壽命生疑。
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經 爾時四佛｀告妙幢菩薩言：「善男子！汝今不應思忖如來壽命長短。何以故？善男子！我等不見諸天世間梵魔沙門婆羅門等人及非人，有能算知佛之壽量，知其＇齊限。」
經 爾時四佛｀告妙幢菩薩言：「善男子！汝今不應思忖如來壽命長短。何以故？善男子！我等不見諸天世間梵魔沙門婆羅門等人及非人，有能算知佛之壽量，知其＇齊限。」
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贊曰：第三、彼佛為答，有三：初略舉難思、次集眾為釋、後結成因果勸勿生疑頌後三頌。是此初也，有二：初餘不能測、後唯佛能知。初中有三：一止非、二却結、三為釋。
贊曰：第三、彼佛為答，有三：初略舉難思、次集眾為釋、後結成因果勸勿生疑頌後三頌。是此初也，有二：初餘不能測、後唯佛能知。初中有三：一止非、二却結、三為釋。
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經 「唯除無上正遍知者。」
經 「唯除無上正遍知者。」
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贊曰：唯佛能知。
贊曰：唯佛能知。
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經 時四｀如來欲說釋迦牟尼佛所有壽量，以佛威力，欲色界天、諸龍鬼神、健闥婆、阿蘇羅、揭路茶、緊那羅、莫呼洛伽，及無量百千億那庾多菩薩摩訶薩悉來集會，入妙幢菩薩淨＇妙室中。
經 時四｀如來欲說釋迦牟尼佛所有壽量，以佛威力，欲色界天、諸龍鬼神、健闥婆、阿蘇羅、揭路茶、緊那羅、莫呼洛伽，及無量百千億那庾多菩薩摩訶薩悉來集會，入妙幢菩薩淨＇妙室中。
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贊曰：集眾為釋，初集眾、後為辨。此集眾。前雖列有八部之眾，然有來不來；今因佛放光威力加召，始能俱集。問：餘經放光，眾覩即集。何故此眾蒙光不來？答：熟有先後。雖蒙光明，初未能來，因佛更加方始能赴。或佛威力即是光召。
贊曰：集眾為釋，初集眾、後為辨。此集眾。前雖列有八部之眾，然有來不來；今因佛放光威力加召，始能俱集。問：餘經放光，眾覩即集。何故此眾蒙光不來？答：熟有先後。雖蒙光明，初未能來，因佛更加方始能赴。或佛威力即是光召。
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經 爾時四佛｀於大眾中欲顯釋迦牟尼如來所有壽量＇，而說頌曰：
經 爾時四佛｀於大眾中欲顯釋迦牟尼如來所有壽量＇，而說頌曰：
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贊曰：為釋有二，初結集敘、後佛為說。此初也。
贊曰：為釋有二，初結集敘、後佛為說。此初也。
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經 「一切｀諸海水，可知其滴數，無有能數知，釋迦之壽量。析諸妙高山，如芥可知數，無有能數知，釋迦之壽量。一切大地土，可知其塵數，無有能算知，釋迦之壽量。假使量虛空，可得盡邊際，無有能數知，釋＇迦之壽量。」
經 「一切｀諸海水，可知其滴數，無有能數知，釋迦之壽量。析諸妙高山，如芥可知數，無有能數知，釋迦之壽量。一切大地土，可知其塵數，無有能算知，釋迦之壽量。假使量虛空，可得盡邊際，無有能數知，釋＇迦之壽量。」
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贊曰：為說也。分二：初四行過喻分、第五一行過算分。喻四行中，相傳兩釋。一云：四行如次顯淨我樂常四德，如次能除不信、著我、畏苦、捨心四障。一云：約佛四身以顯壽量，謂化、應、亦應亦化、非應非化，如次為喻。化身此沒彼現，故以水喻。化依應現，如水出山，故以山為喻。俱句自受用如地，為山水二依。第四喻法，以無形相故。
贊曰：為說也。分二：初四行過喻分、第五一行過算分。喻四行中，相傳兩釋。一云：四行如次顯淨我樂常四德，如次能除不信、著我、畏苦、捨心四障。一云：約佛四身以顯壽量，謂化、應、亦應亦化、非應非化，如次為喻。化身此沒彼現，故以水喻。化依應現，如水出山，故以山為喻。俱句自受用如地，為山水二依。第四喻法，以無形相故。
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經 「若人｀住億劫，盡力常算數，亦復不能知，世尊＇之壽量。」
經 「若人｀住億劫，盡力常算數，亦復不能知，世尊＇之壽量。」
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贊曰：過算分故。
贊曰：過算分故。
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經 「不害｀眾生命，及施於飲食，由斯二種因，得壽命長遠。是故大覺尊，壽命難知數，如劫無邊際，壽量＇亦如是。」
經 「不害｀眾生命，及施於飲食，由斯二種因，得壽命長遠。是故大覺尊，壽命難知數，如劫無邊際，壽量＇亦如是。」
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贊曰：結成因果，勸勿生疑。此二頌，結成二因感長壽果。
贊曰：結成因果，勸勿生疑。此二頌，結成二因感長壽果。
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經 「妙幢｀汝當知，不應起疑惑，最勝壽無量，莫能＇知數者。」
經 「妙幢｀汝當知，不應起疑惑，最勝壽無量，莫能＇知數者。」
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贊曰：勸勿生疑。
贊曰：勸勿生疑。
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經 爾時妙幢｀菩薩聞四如來說釋迦牟尼佛壽量無限，白言：「世尊！云何如來示現如是＇短促壽量？」
經 爾時妙幢｀菩薩聞四如來說釋迦牟尼佛壽量無限，白言：「世尊！云何如來示現如是＇短促壽量？」
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贊曰：第四妙幢重請。佛實壽長，我已略解。有何所以，現斯短促？前但答長，未釋促壽所以，故今重問。準《瑜伽》八十一云「釋難者，若自若他，難皆應釋。當知此難略由五相：一者為未了義得顯了故，如言此文有何義耶？二者語相違故，言何故先所說異？三者道理相違故，如有顯示與四道理相違之義。四者不決定顯示故，如言何故於一種義種種異門差別顯示？五者究竟非理現見故，如言內我有何體性、有何色相而言常恒等？於此五難，隨次應釋。謂於不了義難方便顯了，於語相違難顯示意趣隨順會通，如是於不決定顯示難、於究竟非現見難，當知亦爾。於道理相違難，或以黑教而決判。此意不了，依小乘說名為黑教。或依道理、或為增果、或為增因，此意或隨轉、或方便，為斷惡修善，所有因果說有乖返，理實不違。」然難雖有五，準《瑜伽》釋於一一難各有五意：一者為不解、二為疑惑、三為試驗、四為輕觸、五為利樂。今五難中是語相違難，釋迦說短、四佛說長。有此相違，故舉為難。五意之中，是為利益意故問。
贊曰：第四妙幢重請。佛實壽長，我已略解。有何所以，現斯短促？前但答長，未釋促壽所以，故今重問。準《瑜伽》八十一云「釋難者，若自若他，難皆應釋。當知此難略由五相：一者為未了義得顯了故，如言此文有何義耶？二者語相違故，言何故先所說異？三者道理相違故，如有顯示與四道理相違之義。四者不決定顯示故，如言何故於一種義種種異門差別顯示？五者究竟非理現見故，如言內我有何體性、有何色相而言常恒等？於此五難，隨次應釋。謂於不了義難方便顯了，於語相違難顯示意趣隨順會通，如是於不決定顯示難、於究竟非現見難，當知亦爾。於道理相違難，或以黑教而決判。此意不了，依小乘說名為黑教。或依道理、或為增果、或為增因，此意或隨轉、或方便，為斷惡修善，所有因果說有乖返，理實不違。」然難雖有五，準《瑜伽》釋於一一難各有五意：一者為不解、二為疑惑、三為試驗、四為輕觸、五為利樂。今五難中是語相違難，釋迦說短、四佛說長。有此相違，故舉為難。五意之中，是為利益意故問。
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經 時四世尊｀告妙幢菩薩言：「善男子！彼釋迦牟尼佛於五濁世＇出現之時。」
經 時四世尊｀告妙幢菩薩言：「善男子！彼釋迦牟尼佛於五濁世＇出現之時。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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贊曰：第五、彼佛廣陳。文分為三：一標、二釋、三成。「善男子是諸如來」下，是就初標，中有三：一標現短壽時、二標現促所以、三結標短壽。此標時也。五濁之義，如《法華疏》辨。亦即總標五濁。
贊曰：第五、彼佛廣陳。文分為三：一標、二釋、三成。「善男子是諸如來」下，是就初標，中有三：一標現短壽時、二標現促所以、三結標短壽。此標時也。五濁之義，如《法華疏》辨。亦即總標五濁。
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經 「人壽百年，｀稟性下劣，善根微薄＇，復無信解。」
經 「人壽百年，｀稟性下劣，善根微薄＇，復無信解。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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贊曰：標現促所以。所以有二：一為滅惡，即捨生死；二為生善，即令得菩提。此為滅惡。亦別釋五濁。濁有五種，此中舉四：一命濁，謂人壽百年。二有情濁，有情濁中有三：一喜意不弘，謂稟性下劣；二宿無福慧，謂善根微薄；三多有迷愚，謂無信解。
贊曰：標現促所以。所以有二：一為滅惡，即捨生死；二為生善，即令得菩提。此為滅惡。亦別釋五濁。濁有五種，此中舉四：一命濁，謂人壽百年。二有情濁，有情濁中有三：一喜意不弘，謂稟性下劣；二宿無福慧，謂善根微薄；三多有迷愚，謂無信解。
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經 「此諸｀眾生多有我見、人見、眾生、壽者、養育邪見、我我所見＇、斷常見等。」
經 「此諸｀眾生多有我見、人見、眾生、壽者、養育邪見、我我所見＇、斷常見等。」
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贊曰：此見濁也。諸經論中所說我見有多不同，如《成唯識義燈》廣說，今但依文略解。言我見者，《瑜伽》八十三總有八種，此但舉五：一我見，論云「依五取蘊，我我所見現前行故。」今者此文既別說我我所見，即總別異，瑜伽據總、此通總別。此言我見，即無我我所。人見，即有情見，謂諸賢聖如實了知唯有此法更無餘故。又復有愛著故。眾生見，即數取趣見，謂能數數往取諸趣，無厭足故。此三依羅什譯，云「我、人、眾生」。壽者見，即《瑜伽》云命者，謂即壽和合，現存活故，名為命者。依天親菩薩《般若論》云「我、眾生、命者」。解云：見五蘊差別，一一陰是我。如是妄取，是名我見。此意總計三世五蘊差別為我見，身相續不斷是名眾生。此計五蘊從前際來相續不斷，故名眾生。一報命根不斷住故是命者，此計現在現有命故。命根斷已後生六道，是名壽者，此見未來生壽更起故。此依五蘊總別異故。養育者，即養育現在，能作士夫用故。又能增長後有業故。邪見者，即五見中邪見。我我所見，謂依五蘊起十五見等。斷常見者，即是邊見，斷謂七斷滅，常謂四遍常等。復言等者，等取見惑取見及隨煩惱。略無劫濁，以其外境非所化故、非惡體故，略不舉之。
贊曰：此見濁也。諸經論中所說我見有多不同，如《成唯識義燈》廣說，今但依文略解。言我見者，《瑜伽》八十三總有八種，此但舉五：一我見，論云「依五取蘊，我我所見現前行故。」今者此文既別說我我所見，即總別異，瑜伽據總、此通總別。此言我見，即無我我所。人見，即有情見，謂諸賢聖如實了知唯有此法更無餘故。又復有愛著故。眾生見，即數取趣見，謂能數數往取諸趣，無厭足故。此三依羅什譯，云「我、人、眾生」。壽者見，即《瑜伽》云命者，謂即壽和合，現存活故，名為命者。依天親菩薩《般若論》云「我、眾生、命者」。解云：見五蘊差別，一一陰是我。如是妄取，是名我見。此意總計三世五蘊差別為我見，身相續不斷是名眾生。此計五蘊從前際來相續不斷，故名眾生。一報命根不斷住故是命者，此計現在現有命故。命根斷已後生六道，是名壽者，此見未來生壽更起故。此依五蘊總別異故。養育者，即養育現在，能作士夫用故。又能增長後有業故。邪見者，即五見中邪見。我我所見，謂依五蘊起十五見等。斷常見者，即是邊見，斷謂七斷滅，常謂四遍常等。復言等者，等取見惑取見及隨煩惱。略無劫濁，以其外境非所化故、非惡體故，略不舉之。
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經 「為欲利｀益此諸異生及諸外道如是等類，令生正解，速得成就無＇上菩提。」
經 「為欲利｀益此諸異生及諸外道如是等類，令生正解，速得成就無＇上菩提。」
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贊曰：欲令生善得菩提故。異生外道，即所為人，簡諸入地大菩薩眾。初地已上更見長故，非不現滅。
贊曰：欲令生善得菩提故。異生外道，即所為人，簡諸入地大菩薩眾。初地已上更見長故，非不現滅。
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經 「是故釋｀迦牟尼如來示現如是短促＇壽命。」
經 「是故釋｀迦牟尼如來示現如是短促＇壽命。」
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贊曰：結標短壽。
贊曰：結標短壽。
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經 「善男｀子！然彼如來欲命眾生見涅槃已，生難遭想＇、憂苦等想。」
經 「善男｀子！然彼如來欲命眾生見涅槃已，生難遭想＇、憂苦等想。」
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贊曰：下第二為釋。文分為三：一法說、二喻合、三結說。初法說中復分為五：一解釋、二假徵、三為通、四却詰、五解難。此釋有三：一令於佛起希慕心、二令於法生修習意、三者曲結。此即初。故《法華經》云「若我久住，眾生不能生難遭想、起渴仰心」等，意與此同。然現涅槃，準《大般若．最勝天王會》有一因，為諸有情樂聞圓寂，故現涅槃。《法華論》云「為對除於大乘不集善根起增上慢，為對治此，說醫師喻，示現如來般涅槃量。」無性《攝論》有六因故，如來化身不究竟住，具如彼辨。依《華嚴經》云「究竟佛事已，有十種義示現大涅槃：一明一切行悉無常故；二明一切有為非安穩故；三明涅槃趣最安穩故；四明涅槃遠離一切諸怖畏故；五以諸人天樂著色身，明色身無常是磨滅法，令彼求淨法身故。」此當攝論第二義也。「六明無常力強不可轉故；七明有為法不自在故；八明三界法悉如坏器無堅牢故；九明般涅槃最為真實不可壞故；十明般涅槃遠離生死非起滅故。以此十義示現涅槃。」今此經文總有六義：一令生正解故。二速得成就無上菩提故。三令見滅已於諸佛所起難遭想故。四令於佛教速修行故，即前標文及此釋文具有此四，亦是為令種諸善根起修信解斷除邪見。五者為留骨身舍利令生供養獲諸福故，即下陳如請佛舍利，乃至經末佛答妙幢云：「或時見有般涅槃者，是權方便。及留舍利，令諸有情恭敬供養。若供養者，於未來世遠離八難，逢事諸佛遇善知識，不失善心福報無邊。」六為令有情得證圓寂，即末下云：「速當出離，不為生死之所纏縛。」此準《攝大乘》，亦為樂常不希圓寂者示涅槃故。
贊曰：下第二為釋。文分為三：一法說、二喻合、三結說。初法說中復分為五：一解釋、二假徵、三為通、四却詰、五解難。此釋有三：一令於佛起希慕心、二令於法生修習意、三者曲結。此即初。故《法華經》云「若我久住，眾生不能生難遭想、起渴仰心」等，意與此同。然現涅槃，準《大般若．最勝天王會》有一因，為諸有情樂聞圓寂，故現涅槃。《法華論》云「為對除於大乘不集善根起增上慢，為對治此，說醫師喻，示現如來般涅槃量。」無性《攝論》有六因故，如來化身不究竟住，具如彼辨。依《華嚴經》云「究竟佛事已，有十種義示現大涅槃：一明一切行悉無常故；二明一切有為非安穩故；三明涅槃趣最安穩故；四明涅槃遠離一切諸怖畏故；五以諸人天樂著色身，明色身無常是磨滅法，令彼求淨法身故。」此當攝論第二義也。「六明無常力強不可轉故；七明有為法不自在故；八明三界法悉如坏器無堅牢故；九明般涅槃最為真實不可壞故；十明般涅槃遠離生死非起滅故。以此十義示現涅槃。」今此經文總有六義：一令生正解故。二速得成就無上菩提故。三令見滅已於諸佛所起難遭想故。四令於佛教速修行故，即前標文及此釋文具有此四，亦是為令種諸善根起修信解斷除邪見。五者為留骨身舍利令生供養獲諸福故，即下陳如請佛舍利，乃至經末佛答妙幢云：「或時見有般涅槃者，是權方便。及留舍利，令諸有情恭敬供養。若供養者，於未來世遠離八難，逢事諸佛遇善知識，不失善心福報無邊。」六為令有情得證圓寂，即末下云：「速當出離，不為生死之所纏縛。」此準《攝大乘》，亦為樂常不希圓寂者示涅槃故。
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經 「於佛世尊｀所說經教，速當受持，讀誦通利，為人解說＇，不生謗毀。」
經 「於佛世尊｀所說經教，速當受持，讀誦通利，為人解說＇，不生謗毀。」
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贊曰：二、令於法起修習意。有十法行，此略舉四：一受持、二披讀、三諷誦、四解說。初三自利行、後一利他行，影顯餘行。於十法行各各有四，謂自作等。今言不謗毀者，即生隨喜，於佛所說生隨喜心。顯於持人亦生隨喜而不謗毀，且舉易行。
贊曰：二、令於法起修習意。有十法行，此略舉四：一受持、二披讀、三諷誦、四解說。初三自利行、後一利他行，影顯餘行。於十法行各各有四，謂自作等。今言不謗毀者，即生隨喜，於佛所說生隨喜心。顯於持人亦生隨喜而不謗毀，且舉易行。
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經 「是故如來現斯短壽。」
經 「是故如來現斯短壽。」
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贊曰：曲結。
贊曰：曲結。
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經 「何以故？」
經 「何以故？」
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贊曰：假徵也。何以故見佛涅槃生難遭想起持法等心？
贊曰：假徵也。何以故見佛涅槃生難遭想起持法等心？
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經 「彼諸｀眾生若見如來不般涅槃，不生恭敬難遭＇之想。」
經 「彼諸｀眾生若見如來不般涅槃，不生恭敬難遭＇之想。」
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贊曰：三、為通。此生難遭想。
贊曰：三、為通。此生難遭想。
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經 「如來所說｀甚深經典，亦不受持讀誦通利為人＇宣說。」
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贊曰：此通起持法心。
贊曰：此通起持法心。
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經 「所以者何？」
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贊曰：四、却詰。若見如來不般涅槃，不起難遭及持法之意。所以者何，謂也。
贊曰：四、却詰。若見如來不般涅槃，不起難遭及持法之意。所以者何，謂也。
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經 「以常見佛，不尊重故。」
經 「以常見佛，不尊重故。」
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贊曰：釋難。若見佛滅，恐更不逢，生難遭想。既見久住，便謂常在，不生希有難見之想欲供養心，故不尊重於佛。既不尊重，於所說法亦不謂為希得聞，故不修行。
贊曰：釋難。若見佛滅，恐更不逢，生難遭想。既見久住，便謂常在，不生希有難見之想欲供養心，故不尊重於佛。既不尊重，於所說法亦不謂為希得聞，故不修行。
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經 「善男子！｀譬如有人見其父母多有財產，珍寶豐盈，便於財物不生希有＇難遭之想。」
經 「善男子！｀譬如有人見其父母多有財產，珍寶豐盈，便於財物不生希有＇難遭之想。」
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贊曰：二、喻合，有二，初久住不欣喻、後見滅受敬喻。初中有二：初喻、後合。初喻中有三：初喻、次徵、後釋解。有人，喻異生外道。父母，喻佛，以能生長福智身故。多有財產等者。喻佛久住法財豐盈，故不能生難遭之想。準文但於法不能生難遭之想，實影顯佛，故下合中即偏合佛，釋中通二。
贊曰：二、喻合，有二，初久住不欣喻、後見滅受敬喻。初中有二：初喻、後合。初喻中有三：初喻、次徵、後釋解。有人，喻異生外道。父母，喻佛，以能生長福智身故。多有財產等者。喻佛久住法財豐盈，故不能生難遭之想。準文但於法不能生難遭之想，實影顯佛，故下合中即偏合佛，釋中通二。
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經 「所以者何？」
經 「所以者何？」
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贊曰：徵。
贊曰：徵。
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經 「於父財物生常想故。」
經 「於父財物生常想故。」
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贊曰：釋也。應云於父生常想故、於父財物生常想故，二義合明。或由前喻但喻於財，不生難遭想，故今亦但徵釋於財。
贊曰：釋也。應云於父生常想故、於父財物生常想故，二義合明。或由前喻但喻於財，不生難遭想，故今亦但徵釋於財。
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經 「善男子！｀彼諸眾生亦復如是。若見如來不入涅槃，不生希有難遭之想。所以者何？由＇常見故。」
經 「善男子！｀彼諸眾生亦復如是。若見如來不入涅槃，不生希有難遭之想。所以者何？由＇常見故。」
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贊曰：合也。文亦有三：初合、次徵、後釋，三文別故。
贊曰：合也。文亦有三：初合、次徵、後釋，三文別故。
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經 「善男子！｀譬如有人，父母貧窮，資財＇乏少。」
經 「善男子！｀譬如有人，父母貧窮，資財＇乏少。」
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贊曰：見滅愛敬喻，文二，如前。喻文有五：初佛為示滅喻、二敬佛難遭喻、三愛法求學喻、四徵、五釋。此初也。
贊曰：見滅愛敬喻，文二，如前。喻文有五：初佛為示滅喻、二敬佛難遭喻、三愛法求學喻、四徵、五釋。此初也。
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經 「然彼｀貧人，或詣王家或大臣舍，見其倉庫種種珍財悉皆盈滿，生希有心、難遭＇之想。」
經 「然彼｀貧人，或詣王家或大臣舍，見其倉庫種種珍財悉皆盈滿，生希有心、難遭＇之想。」
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贊曰：無是救護，故起愛求。此即敬佛難逢喻。言然彼貧人者，喻異生外道，其心下劣、善根薄少。或詣王家者，喻其覺悟，方於世尊起難逢見想，故如國王。或大臣者，如大菩薩。壽命亦長，為生現促，因亦覺悟。
贊曰：無是救護，故起愛求。此即敬佛難逢喻。言然彼貧人者，喻異生外道，其心下劣、善根薄少。或詣王家者，喻其覺悟，方於世尊起難逢見想，故如國王。或大臣者，如大菩薩。壽命亦長，為生現促，因亦覺悟。
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經 「時彼｀貧人為欲求財，廣設方便策勤＇無怠。」
經 「時彼｀貧人為欲求財，廣設方便策勤＇無怠。」
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贊曰：愛法求學喻。
贊曰：愛法求學喻。
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經 「所以｀者何？為捨貧窮，受＇安樂故。」
經 「所以｀者何？為捨貧窮，受＇安樂故。」
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贊曰：徵釋，可知。
贊曰：徵釋，可知。
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經 「善男子！｀彼諸眾生亦復如是。若見如來入於涅槃，生難遭想乃至憂＇苦等想。」
經 「善男子！｀彼諸眾生亦復如是。若見如來入於涅槃，生難遭想乃至憂＇苦等想。」
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贊曰：合也。此合佛為示滅喻。
贊曰：合也。此合佛為示滅喻。
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經 「復作是｀念：『於無量劫諸佛如來出現於世，如烏曇跋華時乃一現。』彼諸眾生發希有心、起難遭想，若遇如來，心生＇敬信。」
經 「復作是｀念：『於無量劫諸佛如來出現於世，如烏曇跋華時乃一現。』彼諸眾生發希有心、起難遭想，若遇如來，心生＇敬信。」
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贊曰：合敬佛難逢喻。文有其三，謂法、喻、合。
贊曰：合敬佛難逢喻。文有其三，謂法、喻、合。
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經 「聞說正法，｀生實語想，所有經典悉皆受持，不生＇毀謗。」
經 「聞說正法，｀生實語想，所有經典悉皆受持，不生＇毀謗。」
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贊曰：合愛法求學喻。
贊曰：合愛法求學喻。
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經 「善男子！｀以是因緣，彼佛世尊不久住世，速＇入涅槃。」
經 「善男子！｀以是因緣，彼佛世尊不久住世，速＇入涅槃。」
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贊曰：結喻也。
贊曰：結喻也。
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經 「善男子！｀是諸如來以如是等善巧方便＇成就眾生。」
經 「善男子！｀是諸如來以如是等善巧方便＇成就眾生。」
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贊曰：總成也。
贊曰：總成也。
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經。爾時｀四佛說是語已，忽然＇不現。
經。爾時｀四佛說是語已，忽然＇不現。
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贊曰：第六、說已不現。已上總是他佛說命無窮。
贊曰：第六、說已不現。已上總是他佛說命無窮。
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經 爾時｀妙幢菩薩摩訶薩與無量百千菩薩，及無量億那庾多百千眾生俱，共往詣鷲峯山中釋迦牟尼如來、正遍知所，頂禮佛足，在＇一面立。
經 爾時｀妙幢菩薩摩訶薩與無量百千菩薩，及無量億那庾多百千眾生俱，共往詣鷲峯山中釋迦牟尼如來、正遍知所，頂禮佛足，在＇一面立。
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贊曰：釋迦自陳常安。文段有四：一妙幢來至、二啟白所聞、三四佛請陳、四釋迦為說。此初也。
贊曰：釋迦自陳常安。文段有四：一妙幢來至、二啟白所聞、三四佛請陳、四釋迦為說。此初也。
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經 時妙幢｀菩薩以如上事＇具白世尊。
經 時妙幢｀菩薩以如上事＇具白世尊。
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贊曰：啟白所聞。
贊曰：啟白所聞。
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經 時四如來｀亦詣鷲峯至釋迦牟尼佛所，各隨本方就座＇而坐。
經 時四如來｀亦詣鷲峯至釋迦牟尼佛所，各隨本方就座＇而坐。
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贊曰：四佛請陳。文分為三：初四佛俱來、次遣使陳請、後使者傳命。此即初也。問：四佛將往妙幢，其室忽然變座；詣山不言變座，四佛如何以安？答：此中應是釋迦變座，文略不言。問：何故至妙幢室四佛自變，來詣靈山即釋迦變？答：下人不測上來，所以四佛自變；釋迦能知佛至，故變座安。
贊曰：四佛請陳。文分為三：初四佛俱來、次遣使陳請、後使者傳命。此即初也。問：四佛將往妙幢，其室忽然變座；詣山不言變座，四佛如何以安？答：此中應是釋迦變座，文略不言。問：何故至妙幢室四佛自變，來詣靈山即釋迦變？答：下人不測上來，所以四佛自變；釋迦能知佛至，故變座安。
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經 告侍者｀菩薩言：「善男子！汝今可詣釋迦牟尼佛所，為我致問：少病少惱，起居輕利，安樂＇行不？」
經 告侍者｀菩薩言：「善男子！汝今可詣釋迦牟尼佛所，為我致問：少病少惱，起居輕利，安樂＇行不？」
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贊曰：二、遣使陳請，有三：初通問、次陳請、後隨喜。初也。
贊曰：二、遣使陳請，有三：初通問、次陳請、後隨喜。初也。
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經 復作是言：「｀善哉善哉！釋迦牟尼如來今可演說《金光明經》甚深法要，為欲饒益一切眾生，除去饑饉令得安樂＇。我當隨喜。」
經 復作是言：「｀善哉善哉！釋迦牟尼如來今可演說《金光明經》甚深法要，為欲饒益一切眾生，除去饑饉令得安樂＇。我當隨喜。」
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贊曰：陳請隨喜也。
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經 時彼｀侍者各詣釋迦牟尼佛所，頂禮雙足，却住一面，俱白佛言：「彼天人師致問無量：少病少惱，起居輕利，安樂行不？復作是言：『善哉善哉！釋迦牟尼如來今可演說《金光明經》甚深法要，為欲利益一切眾生，除去饑饉＇令得安樂。』」
經 時彼｀侍者各詣釋迦牟尼佛所，頂禮雙足，却住一面，俱白佛言：「彼天人師致問無量：少病少惱，起居輕利，安樂行不？復作是言：『善哉善哉！釋迦牟尼如來今可演說《金光明經》甚深法要，為欲利益一切眾生，除去饑饉＇令得安樂。』」
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贊曰：使者傳命。
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經。爾時｀釋迦牟尼如來、應正等覺告彼侍者諸菩薩言：「善哉善哉！彼四如來乃能為諸眾生饒益安樂，勸請於我＇宣揚正法。」
經。爾時｀釋迦牟尼如來、應正等覺告彼侍者諸菩薩言：「善哉善哉！彼四如來乃能為諸眾生饒益安樂，勸請於我＇宣揚正法。」
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贊曰：釋迦為說。文分為二：初贊、後陳。此讚也。
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經 爾時｀世尊而說頌曰：「我常在鷲山，宣說此經寶，成就眾生故，示現般＇涅槃。」
經 爾時｀世尊而說頌曰：「我常在鷲山，宣說此經寶，成就眾生故，示現般＇涅槃。」
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贊曰：後陳也。分文為三：上二句顯法報常。以報顯法，靈山報法土中無約處而顯。下二句顯化滅。
贊曰：後陳也。分文為三：上二句顯法報常。以報顯法，靈山報法土中無約處而顯。下二句顯化滅。
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經 「凡夫｀起邪見，不信我所說；為成就彼故，示現＇般涅槃。」
經 「凡夫｀起邪見，不信我所說；為成就彼故，示現＇般涅槃。」
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贊曰：後一行重成化滅。所為眾生，簡大菩薩。
贊曰：後一行重成化滅。所為眾生，簡大菩薩。
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經 時大會中｀有婆羅門姓憍陳如，名曰法師授記，與無量百千婆羅門眾＇供養佛已。
經 時大會中｀有婆羅門姓憍陳如，名曰法師授記，與無量百千婆羅門眾＇供養佛已。
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贊曰：第四、喜見重成不滅。文分為八：一陳如寄迹求願、二如來方便默然、三佛加喜見令徵、四陳如答請舍利、五喜見別示修福、六陳如更復固求、七喜見答不可得、八陳如領知常住。此中問答人及所說法，與《大方等無相大雲經》第四說同。彼能請人名善德，能答之者名一切眾生樂見，并說宿緣、來生見會、今古名字。故彼經云「爾時善德請願，世尊不答。時眾中有梨車子，名曰一切眾生樂見，語善德云：『如來默然，已不相許。我今當答，隨疑致問。』問言：『若能供養如來舍利如芥子許，福報應得忉利天主。』梨車為說如來曾偈有十二行，少此瞻部樹能生多羅菓及法合兩行。餘言『毛作僧伽梨，冬日能消氷，鼠緣兔角梯，在上而食月。假使蠅能飲，鍾石淳好酒，迷荒而耽醉。假使棘刺葉，周遍覆三千。假使小舟船，能載須彌山，渡於大海水。』爾時眾中有天女名曰淨光，問世尊云：『如是二賢從何處來？唯願演說。』佛言：『過去無量阿僧祇劫，爾時有佛號同性燈。其地廣博，縱廣六萬八千由旬，有七萬八千大城。爾時大城名曰寶聚，即是今之王舍城也。時同性燈佛說《大雲經》，時彼城中有王名大精進龍王，王有夫人名曰護法。有一大臣名法林樹大臣，白佛：「如來舍利為可得不？」世尊不答。爾時大王為正法故，與共大臣論講舍利。佛有弟子名摩訶男，心生歡喜，世尊讚歎。王聞讚已，歡喜發願：「願於當來釋迦正法滅時，於中出家，為正法故不惜身命。」大臣亦願：「釋迦法中作大國王，持如來法。」夫人亦願：「釋迦法中能伏邪見。」時摩訶男願：「如為彼佛作大弟子。」』佛告天女：『如是四人，今於我世為法重任，不但今日，方於未來復當護持我之正法。天女！爾時大臣，今善德婆羅門是。是婆羅門，我滅度後百二十年，王閻浮提，字阿叔迦，住婆梨弗羅城中，姓無耶氏，得轉輪王所有福德二分之一。時王夫人，即汝天女是。汝得暫聞，今得值我。捨是天形，即以女身當王國土，得轉輪王所王領處四分之一，教化所屬受持五戒，護正法、摧外道。爾時王者，今一切眾生喜見梨車子是。深達正法，能開妙義，護法無損。時摩訶男，即今大雲密藏菩薩是，得我真身二分之一，知恩報恩，護持正法，深義無滯。』」初文分三：一陳如詣佛供養、二聞佛入滅悲哀、三者舉佛功德為求願之所以。此初文，有四：一標時處、二明姓名、三明同類、四陳供養。言法師授記者，法師是佛，與其授記彰德位勝，故立此名。在第十迴向，於此位中得法師授記。故此住靈山既是化佛，對機能請故在地前。又解：是入十地故。真諦本
贊曰：第四、喜見重成不滅。文分為八：一陳如寄迹求願、二如來方便默然、三佛加喜見令徵、四陳如答請舍利、五喜見別示修福、六陳如更復固求、七喜見答不可得、八陳如領知常住。此中問答人及所說法，與《大方等無相大雲經》第四說同。彼能請人名善德，能答之者名一切眾生樂見，并說宿緣、來生見會、今古名字。故彼經云「爾時善德請願，世尊不答。時眾中有梨車子，名曰一切眾生樂見，語善德云：『如來默然，已不相許。我今當答，隨疑致問。』問言：『若能供養如來舍利如芥子許，福報應得忉利天主。』梨車為說如來曾偈有十二行，少此瞻部樹能生多羅菓及法合兩行。餘言『毛作僧伽梨，冬日能消氷，鼠緣兔角梯，在上而食月。假使蠅能飲，鍾石淳好酒，迷荒而耽醉。假使棘刺葉，周遍覆三千。假使小舟船，能載須彌山，渡於大海水。』爾時眾中有天女名曰淨光，問世尊云：『如是二賢從何處來？唯願演說。』佛言：『過去無量阿僧祇劫，爾時有佛號同性燈。其地廣博，縱廣六萬八千由旬，有七萬八千大城。爾時大城名曰寶聚，即是今之王舍城也。時同性燈佛說《大雲經》，時彼城中有王名大精進龍王，王有夫人名曰護法。有一大臣名法林樹大臣，白佛：「如來舍利為可得不？」世尊不答。爾時大王為正法故，與共大臣論講舍利。佛有弟子名摩訶男，心生歡喜，世尊讚歎。王聞讚已，歡喜發願：「願於當來釋迦正法滅時，於中出家，為正法故不惜身命。」大臣亦願：「釋迦法中作大國王，持如來法。」夫人亦願：「釋迦法中能伏邪見。」時摩訶男願：「如為彼佛作大弟子。」』佛告天女：『如是四人，今於我世為法重任，不但今日，方於未來復當護持我之正法。天女！爾時大臣，今善德婆羅門是。是婆羅門，我滅度後百二十年，王閻浮提，字阿叔迦，住婆梨弗羅城中，姓無耶氏，得轉輪王所有福德二分之一。時王夫人，即汝天女是。汝得暫聞，今得值我。捨是天形，即以女身當王國土，得轉輪王所王領處四分之一，教化所屬受持五戒，護正法、摧外道。爾時王者，今一切眾生喜見梨車子是。深達正法，能開妙義，護法無損。時摩訶男，即今大雲密藏菩薩是，得我真身二分之一，知恩報恩，護持正法，深義無滯。』」初文分三：一陳如詣佛供養、二聞佛入滅悲哀、三者舉佛功德為求願之所以。此初文，有四：一標時處、二明姓名、三明同類、四陳供養。言法師授記者，法師是佛，與其授記彰德位勝，故立此名。在第十迴向，於此位中得法師授記。故此住靈山既是化佛，對機能請故在地前。又解：是入十地故。真諦本
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云「佛身如是，如如來說如是之義，我已聞知，為請如來廣開分別真實之義，故求舍利開方便門。」既云我已聞知，明是已悟，但為利樂故居斯。請供養者，《大莊嚴論》發十大願，一切供養一切諸佛。供養有三：一一切佛無餘、二供養無餘、三恭敬無餘。供養有三：一利供養，謂衣服等；二敬供養，謂香華；三修行供養，謂修信戒等。又《瑜伽．菩薩地》有十供養，此三攝盡。敬供養無餘，亦三：一給侍恭敬、二迎送恭敬、三修行恭敬。此言供養，即具前三義，一佛即一切佛故。
云「佛身如是，如如來說如是之義，我已聞知，為請如來廣開分別真實之義，故求舍利開方便門。」既云我已聞知，明是已悟，但為利樂故居斯。請供養者，《大莊嚴論》發十大願，一切供養一切諸佛。供養有三：一一切佛無餘、二供養無餘、三恭敬無餘。供養有三：一利供養，謂衣服等；二敬供養，謂香華；三修行供養，謂修信戒等。又《瑜伽．菩薩地》有十供養，此三攝盡。敬供養無餘，亦三：一給侍恭敬、二迎送恭敬、三修行恭敬。此言供養，即具前三義，一佛即一切佛故。
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經 聞世尊｀說入般涅槃，涕淚＇交流。
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贊曰：聞佛入滅悲哀。此即聞前示現般涅槃亦示相。謂佛欲般涅槃，故現流淚。如《涅槃經》第一卷說悲苦等相。鼻所流為涕，目所出為淚，兩相雜落為交流。
贊曰：聞佛入滅悲哀。此即聞前示現般涅槃亦示相。謂佛欲般涅槃，故現流淚。如《涅槃經》第一卷說悲苦等相。鼻所流為涕，目所出為淚，兩相雜落為交流。
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經 前禮｀佛足，白言：「世尊！若實如來於諸眾生有大慈悲，憐愍利益令得安樂，猶如父母＇餘無等者。」
經 前禮｀佛足，白言：「世尊！若實如來於諸眾生有大慈悲，憐愍利益令得安樂，猶如父母＇餘無等者。」
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贊曰：三、舉佛功德為求願所以。於中分三：初歸誠敬禮、次陳佛有能為請願由、後正求心願。前禮佛足，即歸誠敬禮。「若實如來」下，陳佛有能，為請法由。中有二：一明世尊慈憐利益、二明世尊三德俱備所以陳請。初文有二：一法、二喻。由大慈故，憐之與樂。由大悲故，愍拔其苦。準《瑜伽》四十七，哀愍依處明有五種：一有苦有情、二惡行有情、三放逸有情、四邪行有情、五煩惱隨眠有情。八難等有苦，不律儀為惡行，耽染境界為放逸，依諸妄見惡說法中出家等為邪行，煩惱可知。言大慈悲者，無性《攝論》第九云「此言大者，福智資糧圓滿證故。令脫三苦，為行相故、二界有情為所緣故、於諸有情心平等故、決定無有勝此者故，由此令得利益安樂。」利益安樂，即世出世果，福之與智隨其所應配之無爽。或利即十利，樂謂五樂。又憐愍有七種，一無畏、二如理、三無倦、四無求、五無染、六廣大、七平等，不為畏彼而憐愍。依正法教為如理，恒起饒益為無倦，不待彼求而為憐愍名無求，無愛染心亦不希報為無染。為利有情寧棄身命，不以惡加，名廣大。於有情界無有分限，名平等憐愍。猶如父母者，喻。《莊嚴論》第十二，菩薩有七似饒益：一似母、二似父、三似善友、四似同侶、五似健奴、六似闍梨、七似和上。譬如慈母於子作五饒益業：一懷胎、二出生、三長養、四防害、五教語。菩薩饒益眾生五業亦爾，一等心向眾生、二生之於聖地、三長養諸善根、四防護諸惡作、五教習以多聞。譬如慈父於子作五饒益：一下種子、二教工巧、三為娉室、四付善友、五為絕債不令後償。菩薩五業亦爾，一令起信以為聖體種子、二令學增上戒定以為工巧、三令得解脫喜樂以為娉室、法喜為妻也、四勸請諸佛以為善友、五為遮諸障以為絕債。由此等義故，餘無有能與等者。
贊曰：三、舉佛功德為求願所以。於中分三：初歸誠敬禮、次陳佛有能為請願由、後正求心願。前禮佛足，即歸誠敬禮。「若實如來」下，陳佛有能，為請法由。中有二：一明世尊慈憐利益、二明世尊三德俱備所以陳請。初文有二：一法、二喻。由大慈故，憐之與樂。由大悲故，愍拔其苦。準《瑜伽》四十七，哀愍依處明有五種：一有苦有情、二惡行有情、三放逸有情、四邪行有情、五煩惱隨眠有情。八難等有苦，不律儀為惡行，耽染境界為放逸，依諸妄見惡說法中出家等為邪行，煩惱可知。言大慈悲者，無性《攝論》第九云「此言大者，福智資糧圓滿證故。令脫三苦，為行相故、二界有情為所緣故、於諸有情心平等故、決定無有勝此者故，由此令得利益安樂。」利益安樂，即世出世果，福之與智隨其所應配之無爽。或利即十利，樂謂五樂。又憐愍有七種，一無畏、二如理、三無倦、四無求、五無染、六廣大、七平等，不為畏彼而憐愍。依正法教為如理，恒起饒益為無倦，不待彼求而為憐愍名無求，無愛染心亦不希報為無染。為利有情寧棄身命，不以惡加，名廣大。於有情界無有分限，名平等憐愍。猶如父母者，喻。《莊嚴論》第十二，菩薩有七似饒益：一似母、二似父、三似善友、四似同侶、五似健奴、六似闍梨、七似和上。譬如慈母於子作五饒益業：一懷胎、二出生、三長養、四防害、五教語。菩薩饒益眾生五業亦爾，一等心向眾生、二生之於聖地、三長養諸善根、四防護諸惡作、五教習以多聞。譬如慈父於子作五饒益：一下種子、二教工巧、三為娉室、四付善友、五為絕債不令後償。菩薩五業亦爾，一令起信以為聖體種子、二令學增上戒定以為工巧、三令得解脫喜樂以為娉室、法喜為妻也、四勸請諸佛以為善友、五為遮諸障以為絕債。由此等義故，餘無有能與等者。
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經 「能與世間｀作歸依處＇，如淨滿月。」
經 「能與世間｀作歸依處＇，如淨滿月。」
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贊曰：此明三德備，此即斷德。如《涅槃經》月愛三昧能作清涼。又復尸羅，此云清涼，清涼即涅槃。由戒能為清涼涅槃因故，名為清涼，故以月喻涅槃斷德。故經頌云「法歸分別，聖歸涅槃。」《十地論》云「如眾蜂依蜜」故。與世間作歸依處，即是涅槃，涅槃即斷德。
贊曰：此明三德備，此即斷德。如《涅槃經》月愛三昧能作清涼。又復尸羅，此云清涼，清涼即涅槃。由戒能為清涼涅槃因故，名為清涼，故以月喻涅槃斷德。故經頌云「法歸分別，聖歸涅槃。」《十地論》云「如眾蜂依蜜」故。與世間作歸依處，即是涅槃，涅槃即斷德。
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經 「以大｀智慧能為照明＇，如日初出。」
經 「以大｀智慧能為照明＇，如日初出。」
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贊曰：顯智德。智能破闇，如初日出。
贊曰：顯智德。智能破闇，如初日出。
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經 「普觀｀眾生，愛無偏黨如羅＇怙羅。」
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贊曰：顯恩德也。
贊曰：顯恩德也。
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經 「惟願世尊施我一願。」
經 「惟願世尊施我一願。」
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贊曰：求佛心願。佛有慈悲復具三德能滿我願，故今求願。
贊曰：求佛心願。佛有慈悲復具三德能滿我願，故今求願。
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經 爾時｀世尊默然＇而止。
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贊曰：方便默然。默然有五意：一為除譏，恐得稱讚即與他願。二為宜聞。三避相違。前言入涅槃，今復云常不入涅槃，與前相違。四顯佛德高，弟子尚能答問，況如來也。五他除疑，勝他說為證故。
贊曰：方便默然。默然有五意：一為除譏，恐得稱讚即與他願。二為宜聞。三避相違。前言入涅槃，今復云常不入涅槃，與前相違。四顯佛德高，弟子尚能答問，況如來也。五他除疑，勝他說為證故。
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經 佛威力｀故，於此眾中有梨車毘童子名一切眾生＇喜見。
經 佛威力｀故，於此眾中有梨車毘童子名一切眾生＇喜見。
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贊曰：三、佛加喜見徵問。文中分五：初舉處、二明族類、三列其名、四喜見問知願、五喜見等能。此初三也。
贊曰：三、佛加喜見徵問。文中分五：初舉處、二明族類、三列其名、四喜見問知願、五喜見等能。此初三也。
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經 語婆羅｀門憍陳如言：「大婆羅門！汝今從佛欲乞何願？我＇能與汝。」
經 語婆羅｀門憍陳如言：「大婆羅門！汝今從佛欲乞何願？我＇能與汝。」
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贊曰：後二也。
贊曰：後二也。
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經 婆羅門｀言：「童子！我欲供養無上世尊，今從如來求請舍利＇如芥子許。」
經 婆羅門｀言：「童子！我欲供養無上世尊，今從如來求請舍利＇如芥子許。」
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贊曰：四、陳如答求舍利。冀欲顯常，希求舍利。初文分為三：初陳如答願、次假設外徵、後答願所以。初也。
贊曰：四、陳如答求舍利。冀欲顯常，希求舍利。初文分為三：初陳如答願、次假設外徵、後答願所以。初也。
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經 「何以故？｀我曾聞說：若善男子善女人得佛舍利如芥子許，恭敬供養，是人當生三十三天而為＇帝釋。」
經 「何以故？｀我曾聞說：若善男子善女人得佛舍利如芥子許，恭敬供養，是人當生三十三天而為＇帝釋。」
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贊曰：後二文也。假近麁事欲望喜見，為顯常因當得常果。如《菩薩處胎經》、《無上依》、《密迹力士》、《西域傳》等，皆說舍利多少供養及功德等。
贊曰：後二文也。假近麁事欲望喜見，為顯常因當得常果。如《菩薩處胎經》、《無上依》、《密迹力士》、《西域傳》等，皆說舍利多少供養及功德等。
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經 是時｀童子語婆羅門曰：「若欲願生三十三天受勝報者，應當至心聽是《金光明＇最勝王經》。」
經 是時｀童子語婆羅門曰：「若欲願生三十三天受勝報者，應當至心聽是《金光明＇最勝王經》。」
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贊曰：喜見別示福門、即為顯常因。長行答詮、頌中答理。長行有其三：一令聽此經、二明其所以、三者結略。此即初也。
贊曰：喜見別示福門、即為顯常因。長行答詮、頌中答理。長行有其三：一令聽此經、二明其所以、三者結略。此即初也。
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經 「於諸經｀中最為殊勝難解難入，聲聞獨覺＇所不能知。」
經 「於諸經｀中最為殊勝難解難入，聲聞獨覺＇所不能知。」
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贊曰：明其所以，有二：初示二乘不知、二能為勝因。此不能知，以聽此經能為報法生了二因，如天親菩薩等《般若論》說「於法為了因，亦為餘生因。報是法餘，有為始起，故為生因。」此能詮顯理行果故，依詮起行，能證法身，故為二因。
贊曰：明其所以，有二：初示二乘不知、二能為勝因。此不能知，以聽此經能為報法生了二因，如天親菩薩等《般若論》說「於法為了因，亦為餘生因。報是法餘，有為始起，故為生因。」此能詮顯理行果故，依詮起行，能證法身，故為二因。
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經 「此經｀能生無量無邊福德果報，乃至成辦＇無上菩提。」
經 「此經｀能生無量無邊福德果報，乃至成辦＇無上菩提。」
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贊曰：能為勝因能生果報者為十王因，成辦菩提為三身因。真勝果報，意令彼求。
贊曰：能為勝因能生果報者為十王因，成辦菩提為三身因。真勝果報，意令彼求。
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經 「我今為汝略說其事」。
經 「我今為汝略說其事」。
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贊曰：結略。
贊曰：結略。
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經 婆羅門言：「｀善哉童子！此《金光明》甚深最上、難解難入，聲聞獨覺＇尚不能知。」
經 婆羅門言：「｀善哉童子！此《金光明》甚深最上、難解難入，聲聞獨覺＇尚不能知。」
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贊曰：陳如方便更復固求。分文為三：初歎經深妙勝者不知、次我等智微不能依習、後殷求舍利。此初也。明菩提涅槃二空理故甚深，除二障盡故無上。凡夫比智難解、現智難入，二乘定姓不能趣悟，故不能知。
贊曰：陳如方便更復固求。分文為三：初歎經深妙勝者不知、次我等智微不能依習、後殷求舍利。此初也。明菩提涅槃二空理故甚深，除二障盡故無上。凡夫比智難解、現智難入，二乘定姓不能趣悟，故不能知。
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經 「何況｀我等邊鄙之人，智慧微淺而能＇解了？」
經 「何況｀我等邊鄙之人，智慧微淺而能＇解了？」
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贊曰：我等智微，不能依習。
贊曰：我等智微，不能依習。
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經 「是故｀我今求佛舍利如芥子許，持還本處置寶函中恭敬供養，命終之後得為帝釋，常＇受安樂。」
經 「是故｀我今求佛舍利如芥子許，持還本處置寶函中恭敬供養，命終之後得為帝釋，常＇受安樂。」
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贊曰：後、慇求舍利，分二：初述意所求、後徵云何不為我乞。此述意所求，望答常住真無舍利。
贊曰：後、慇求舍利，分二：初述意所求、後徵云何不為我乞。此述意所求，望答常住真無舍利。
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經 「云何｀汝今不能為我從明行足求斯一願？」作是＇語已。
經 「云何｀汝今不能為我從明行足求斯一願？」作是＇語已。
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贊曰：此徵云何不為我乞佛身舍利，令我供養得常樂果。
贊曰：此徵云何不為我乞佛身舍利，令我供養得常樂果。
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經 爾時｀童子即為婆羅門而說頌曰：「恒河駛流水＇，可生白蓮華。」
經 爾時｀童子即為婆羅門而說頌曰：「恒河駛流水＇，可生白蓮華。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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贊曰：喜見答不可得。此文大意，或約因緣、唯識無相真如四種觀門云無舍利、或約三無性觀云無舍利、或依三性云無舍利、或總約三身明無、或但約法應知無。意為除八倒及以四障，明菩提涅槃具有四德，故三身壽皆無分限。以陳如假以執佛從於有漏因生，猶如世報死留身骨，應是無常。今答云無，據前道理令餘悟解，知佛常住是真安樂，稱理而修，是此中本意。有十四頌，分之為四：初三行明離有漏之三相，故無舍利。次三行明具涅槃之三德，故無舍利。次四行明四人有障、不得真實，故無舍利。後四行明真實身具足四德，故無舍利。此初也。半行明法身無生相。恒河，喻真理故。《涅槃經》及《寶性論》皆以河水喻於真如。駛流者，喻如。自性無有垢染，自性解脫、自性智慧，非同有為能生諸法，故無舍利，猶如駛流不生蓮華。或自受用身，大悲般若信定所成，猶如駛流盡未來際剎那相續，故無舍利。不同有漏惑業所成生滅彼生可留身骨。此約依他，無自然生，要假眾緣。此無漏身非有漏因，故不得有血肉等身。白蓮華者，梵云奔荼利迦，故新舊經皆云優鉢羅華、𤘽物頭華、婆頭摩華、奔陀利華，如次四色青、黃、赤、白。然舊本云𤘽物，此云白蓮華。以駛水中俱不生故，隨舉於一，取文言便。見水應生物，駛流尚不得生，無為非生、無漏非染，與染法違，故無舍利。
贊曰：喜見答不可得。此文大意，或約因緣、唯識無相真如四種觀門云無舍利、或約三無性觀云無舍利、或依三性云無舍利、或總約三身明無、或但約法應知無。意為除八倒及以四障，明菩提涅槃具有四德，故三身壽皆無分限。以陳如假以執佛從於有漏因生，猶如世報死留身骨，應是無常。今答云無，據前道理令餘悟解，知佛常住是真安樂，稱理而修，是此中本意。有十四頌，分之為四：初三行明離有漏之三相，故無舍利。次三行明具涅槃之三德，故無舍利。次四行明四人有障、不得真實，故無舍利。後四行明真實身具足四德，故無舍利。此初也。半行明法身無生相。恒河，喻真理故。《涅槃經》及《寶性論》皆以河水喻於真如。駛流者，喻如。自性無有垢染，自性解脫、自性智慧，非同有為能生諸法，故無舍利，猶如駛流不生蓮華。或自受用身，大悲般若信定所成，猶如駛流盡未來際剎那相續，故無舍利。不同有漏惑業所成生滅彼生可留身骨。此約依他，無自然生，要假眾緣。此無漏身非有漏因，故不得有血肉等身。白蓮華者，梵云奔荼利迦，故新舊經皆云優鉢羅華、𤘽物頭華、婆頭摩華、奔陀利華，如次四色青、黃、赤、白。然舊本云𤘽物，此云白蓮華。以駛水中俱不生故，隨舉於一，取文言便。見水應生物，駛流尚不得生，無為非生、無漏非染，與染法違，故無舍利。
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經 「黃鳥｀作白形，黑烏變＇為赤。」
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贊曰：明無變異相，故無舍利。黃鳥者，舊本云𤘽枳羅，此云黃鳥，應是此間黃戾婁鳥。又解：無正相翻，西方有此鳥形如鴝鴿，黃鳥形小。喻色蘊老不遍三界，分段老不遍無漏地。烏形稍大，喻四蘊老。遍三界故，喻變易老，遍無漏地故。今此法報二老俱無，故無舍利。
贊曰：明無變異相，故無舍利。黃鳥者，舊本云𤘽枳羅，此云黃鳥，應是此間黃戾婁鳥。又解：無正相翻，西方有此鳥形如鴝鴿，黃鳥形小。喻色蘊老不遍三界，分段老不遍無漏地。烏形稍大，喻四蘊老。遍三界故，喻變易老，遍無漏地故。今此法報二老俱無，故無舍利。
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經 「假使｀贍部樹，可生多羅果；朅樹羅枝中，能出菴＇羅葉。」
經 「假使｀贍部樹，可生多羅果；朅樹羅枝中，能出菴＇羅葉。」
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贊曰：明法身等無滅相，故無舍利。贍部樹者，此洲北臨大海，多有此樹。樹子極大，亦復堪食。樹下海內多有好金，舊云閻浮檀金者訛。《瑜伽論》云「無熱池側有大贍部樹，此洲因樹而以立名。」多羅樹者，傳云：形大葉狹長，即貝多羅葉，西國書此樹葉。朅樹羅者，此亦無翻。舊云佉受羅樹子，如漢苽，內有小子，子大如蒜，食之甘美。傳西國說：摩揭提國著子，餘處不多著子。菴羅(傳云：此云甘子，子小)。如是異類雖有生滅，尚無此類果等滅已而生彼等，云何無為法得有前滅而留舍利？若據自性法身，《般若論》云「三相異體故，離彼是如來。」
贊曰：明法身等無滅相，故無舍利。贍部樹者，此洲北臨大海，多有此樹。樹子極大，亦復堪食。樹下海內多有好金，舊云閻浮檀金者訛。《瑜伽論》云「無熱池側有大贍部樹，此洲因樹而以立名。」多羅樹者，傳云：形大葉狹長，即貝多羅葉，西國書此樹葉。朅樹羅者，此亦無翻。舊云佉受羅樹子，如漢苽，內有小子，子大如蒜，食之甘美。傳西國說：摩揭提國著子，餘處不多著子。菴羅(傳云：此云甘子，子小)。如是異類雖有生滅，尚無此類果等滅已而生彼等，云何無為法得有前滅而留舍利？若據自性法身，《般若論》云「三相異體故，離彼是如來。」
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經 「斯等希｀有物，或容可轉變；世尊之舍利，畢竟＇不可得。」
經 「斯等希｀有物，或容可轉變；世尊之舍利，畢竟＇不可得。」
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贊曰：法合。彼等有為，設可轉變，故云或容，容彼不定。如來法身，必無生滅留骨舍利。若報化身，義準可知。
贊曰：法合。彼等有為，設可轉變，故云或容，容彼不定。如來法身，必無生滅留骨舍利。若報化身，義準可知。
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經 「假使用龜毛，｀織成上妙服，寒時可披著＇，方求佛舍利。」
經 「假使用龜毛，｀織成上妙服，寒時可披著＇，方求佛舍利。」
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贊曰：此下三行明具三德故無舍利。初一行明般若真實，離虛妄故。龜毛本無，喻實性般若無有骨分。織成妙服，喻因舍利而修勝行。寒時可披著，喻望當得常果。若妄計心，謂佛真身實有骨等有漏身分如毛，執我能依修得實果如衣，是遍計妄，妄等即無。故自性般若，據實無舍利。或可計用血肉筋骨集成法身，如以龜毛集成衣服用以禦寒。此事既無，故無舍利，離前生相。
贊曰：此下三行明具三德故無舍利。初一行明般若真實，離虛妄故。龜毛本無，喻實性般若無有骨分。織成妙服，喻因舍利而修勝行。寒時可披著，喻望當得常果。若妄計心，謂佛真身實有骨等有漏身分如毛，執我能依修得實果如衣，是遍計妄，妄等即無。故自性般若，據實無舍利。或可計用血肉筋骨集成法身，如以龜毛集成衣服用以禦寒。此事既無，故無舍利，離前生相。
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經 「假使蚊｀蚋足，可使成樓觀，堅固不搖動，方求＇佛舍利。」
經 「假使蚊｀蚋足，可使成樓觀，堅固不搖動，方求＇佛舍利。」
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贊曰：喻法身真實微細之法，不可轉異成有為麁血肉舍利，離前異相。
贊曰：喻法身真實微細之法，不可轉異成有為麁血肉舍利，離前異相。
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經 「假使水｀蛭蟲，口中生白齒，長大利如鋒，方求佛＇舍利。」
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贊曰：喻解脫自性不可得有有漏血肉繫縛之法，如蛭生齒而為縛礙。既不有生，故定無滅，離前滅相。或復初喻地前真如，非客塵染故不生，故經云「不生不滅」。十地真如雖分澄淨，非轉染成故不異，故經云「不增不減」，非隨功德生增、非隨煩惱滅減。後喻道後解脫之身已離縛故，故無舍利。又解：前三行喻生無自性性、次三行喻相無自性性、後八行喻勝義無自性性，如次即於依他、遍計、圓成三性令修觀行。
贊曰：喻解脫自性不可得有有漏血肉繫縛之法，如蛭生齒而為縛礙。既不有生，故定無滅，離前滅相。或復初喻地前真如，非客塵染故不生，故經云「不生不滅」。十地真如雖分澄淨，非轉染成故不異，故經云「不增不減」，非隨功德生增、非隨煩惱滅減。後喻道後解脫之身已離縛故，故無舍利。又解：前三行喻生無自性性、次三行喻相無自性性、後八行喻勝義無自性性，如次即於依他、遍計、圓成三性令修觀行。
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經 「假使持｀兔角，用成於梯磴，可升上天宮，方求佛＇舍利。」
經 「假使持｀兔角，用成於梯磴，可升上天宮，方求佛＇舍利。」
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贊曰：下四行明四人有障，不得四德，此意即明法身是常樂等。今此中以兔喻法身，常作無常想如依兔求角。為梯天宮者，喻涅槃常德。以無常想梯，悕得入涅槃宮，無有是處。由此故知，無有舍利。準此即明，欲求法身舍利，畢竟不得。此初即除緣覺捨心，由此世尊作無常想，故欲捨心入大涅槃，必定不得，故知法身必無無常。為無常觀如依於兔求角作梯望昇天宮，必定不得。故二乘云得者，是方便說。如《勝鬘經》云「去涅槃界近，言得涅槃，實不得也。」今使觀常修大悲故，除捨心障，能為常因，證佛常德。又依法身觀有無常骨肉舍利，望求供養為法身因，亦必不得。如依於兔求角成梯磴以昇天，故不可得。上約倒觀障自不得法身常德，此約邪觀求佛舍利不得。既無舍利，依何修行能為常因？
贊曰：下四行明四人有障，不得四德，此意即明法身是常樂等。今此中以兔喻法身，常作無常想如依兔求角。為梯天宮者，喻涅槃常德。以無常想梯，悕得入涅槃宮，無有是處。由此故知，無有舍利。準此即明，欲求法身舍利，畢竟不得。此初即除緣覺捨心，由此世尊作無常想，故欲捨心入大涅槃，必定不得，故知法身必無無常。為無常觀如依於兔求角作梯望昇天宮，必定不得。故二乘云得者，是方便說。如《勝鬘經》云「去涅槃界近，言得涅槃，實不得也。」今使觀常修大悲故，除捨心障，能為常因，證佛常德。又依法身觀有無常骨肉舍利，望求供養為法身因，亦必不得。如依於兔求角成梯磴以昇天，故不可得。上約倒觀障自不得法身常德，此約邪觀求佛舍利不得。既無舍利，依何修行能為常因？
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經 「鼠緣｀此梯上，除去阿蘇羅，能障空中月，方求佛＇舍利。」
經 「鼠緣｀此梯上，除去阿蘇羅，能障空中月，方求佛＇舍利。」
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贊曰：除聲聞畏苦障。聲聞之人觀佛法身有漏苦想，如似於鼠。依法身樂德上無，如兔角為梯。計此苦想能除諸障、能降諸魔、得大涅槃，如鼠緣兔角上天除怨，必定不得。或鼠喻聲聞，兔角梯喻於樂德作真苦想。實無苦故計為有苦，有苦故即有無常，謂有骨肉舍利，故今求之。即用此因希得樂德，如緣兔角梯除阿修羅不令障月，月喻涅槃。既不稱實，明定不得。令修大定，為能證得大樂德因。
贊曰：除聲聞畏苦障。聲聞之人觀佛法身有漏苦想，如似於鼠。依法身樂德上無，如兔角為梯。計此苦想能除諸障、能降諸魔、得大涅槃，如鼠緣兔角上天除怨，必定不得。或鼠喻聲聞，兔角梯喻於樂德作真苦想。實無苦故計為有苦，有苦故即有無常，謂有骨肉舍利，故今求之。即用此因希得樂德，如緣兔角梯除阿修羅不令障月，月喻涅槃。既不稱實，明定不得。令修大定，為能證得大樂德因。
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經 「若蠅｀飲酒醉，周行村邑中，廣造於舍宅，方求佛＇舍利。」
經 「若蠅｀飲酒醉，周行村邑中，廣造於舍宅，方求佛＇舍利。」
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贊曰：除外道著我障。由除世尊於餘有漏觀有我樂，以顛倒故，如蠅飲醉當處便臥，不能飛歷村邑造於窟宅。因中十地法如城，擇滅如村邑，涅槃樂德如舍宅故。《智度論》引有一外道為舍利子說一頌云：「我飲粳米酒，竊持一瓶來，山地諸草木，視之如金色。」此喻外道於有漏法作不空有相有願。今據無為，不得云造作舍宅，但云造詣，或依了因假喻造舍者。今除妄執倒故，修於般若智慧明覺，能得如來涅槃大我。或如外道雖計我常，然有捨身受身之義，故謂世尊常我之身有其舍利。既是顛倒，故無舍利。
贊曰：除外道著我障。由除世尊於餘有漏觀有我樂，以顛倒故，如蠅飲醉當處便臥，不能飛歷村邑造於窟宅。因中十地法如城，擇滅如村邑，涅槃樂德如舍宅故。《智度論》引有一外道為舍利子說一頌云：「我飲粳米酒，竊持一瓶來，山地諸草木，視之如金色。」此喻外道於有漏法作不空有相有願。今據無為，不得云造作舍宅，但云造詣，或依了因假喻造舍者。今除妄執倒故，修於般若智慧明覺，能得如來涅槃大我。或如外道雖計我常，然有捨身受身之義，故謂世尊常我之身有其舍利。既是顛倒，故無舍利。
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經 「若使驢｀脣色，赤如頻婆果，善作於歌舞，方求佛＇舍利。」
經 「若使驢｀脣色，赤如頻婆果，善作於歌舞，方求佛＇舍利。」
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贊曰：除闡提不信障。由癡不信法身四德，以愚闇故，喻驢脣黑。以不信故，不得如來涅槃大淨。如驢黑脣，不可令赤如頻波果。闡提不信，不可得於法身之上謂有舍利，故令修信，能為淨德因證得大淨。此之四德，各據增障增因而說。準修行位，此逆次第；據四德次故，先說捨心等。善作於歌舞者，歌喻說法，即利他行。舞喻自利行。準此經文，似總喻第四。據真諦本，「即善作」下通結前四。故彼經云「凡夫及二無能說及能行自他，無是處故，總不能說如來四德及修四因。」然此文意，或暫不能說及修行，或據定性二乘及無性闡提外道。然可得云為不定姓及有種姓以令除障，修四德因證四德故。或可定姓不愚法者，亦得為說令知故，少化他故。或可此文但喻結第四，影前三人。
贊曰：除闡提不信障。由癡不信法身四德，以愚闇故，喻驢脣黑。以不信故，不得如來涅槃大淨。如驢黑脣，不可令赤如頻波果。闡提不信，不可得於法身之上謂有舍利，故令修信，能為淨德因證得大淨。此之四德，各據增障增因而說。準修行位，此逆次第；據四德次故，先說捨心等。善作於歌舞者，歌喻說法，即利他行。舞喻自利行。準此經文，似總喻第四。據真諦本，「即善作」下通結前四。故彼經云「凡夫及二無能說及能行自他，無是處故，總不能說如來四德及修四因。」然此文意，或暫不能說及修行，或據定性二乘及無性闡提外道。然可得云為不定姓及有種姓以令除障，修四德因證四德故。或可定姓不愚法者，亦得為說令知故，少化他故。或可此文但喻結第四，影前三人。
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經 「烏與｀鵂鶹鳥，同共一處遊，彼此相順從，方求佛＇舍利。」
經 「烏與｀鵂鶹鳥，同共一處遊，彼此相順從，方求佛＇舍利。」
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贊曰：明真實法身具足四德，故無舍利。亦分為四：此初，明常實德不與無常虛妄同處，故無舍利。又無常觀不得常德，設若得者可求舍利，既不可得故不可求。
贊曰：明真實法身具足四德，故無舍利。亦分為四：此初，明常實德不與無常虛妄同處，故無舍利。又無常觀不得常德，設若得者可求舍利，既不可得故不可求。
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經 「假使｀波羅葉，可成於傘蓋，能遮於大雨，方求佛＇舍利。」
經 「假使｀波羅葉，可成於傘蓋，能遮於大雨，方求佛＇舍利。」
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贊曰：明大樂德。若謂為苦如波羅葉。波羅葉，傳云：各分三道，不可為蓋而遮大雨。大雨，喻變易苦。聲聞謂苦，故不能破變易四魔大雨之苦。二乘作無常及苦觀，不能得常樂。
贊曰：明大樂德。若謂為苦如波羅葉。波羅葉，傳云：各分三道，不可為蓋而遮大雨。大雨，喻變易苦。聲聞謂苦，故不能破變易四魔大雨之苦。二乘作無常及苦觀，不能得常樂。
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經 「假使｀大船舶，盛滿諸財寶，能令陸地行，方求佛＇舍利。」
經 「假使｀大船舶，盛滿諸財寶，能令陸地行，方求佛＇舍利。」
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贊曰：明大我德。以法身我如大船舶，具恒沙德如滿財寶。令陸地行，喻外道我見。外道我見心，不能見真我。真我如舟，不於外道我見陸地心行。
贊曰：明大我德。以法身我如大船舶，具恒沙德如滿財寶。令陸地行，喻外道我見。外道我見心，不能見真我。真我如舟，不於外道我見陸地心行。
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經 「假使｀鷦鷯鳥，以嘴銜香山，隨處任遊行，方求佛＇舍利。」
經 「假使｀鷦鷯鳥，以嘴銜香山，隨處任遊行，方求佛＇舍利。」
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贊曰：明大淨德。外道不信涅槃淨德，妄計餘淨能得涅槃之真淨德，如鷦鷯鳥不能銜香山遊。香山，喻大涅槃淨德。鳥，喻外道。不信佛說，依自見行謂得真淨，決定不得。既真法身不無常苦、無我不淨，明知舍利決不可得。故求舍利依供養故，為安樂因成本願者，必不可得。故應觀佛離三相、成三德，除四障、修四因，定得願滿。
贊曰：明大淨德。外道不信涅槃淨德，妄計餘淨能得涅槃之真淨德，如鷦鷯鳥不能銜香山遊。香山，喻大涅槃淨德。鳥，喻外道。不信佛說，依自見行謂得真淨，決定不得。既真法身不無常苦、無我不淨，明知舍利決不可得。故求舍利依供養故，為安樂因成本願者，必不可得。故應觀佛離三相、成三德，除四障、修四因，定得願滿。
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經 爾時｀法師授記婆羅門聞此頌已，亦以伽他答一切眾生喜見＇童子曰：
經 爾時｀法師授記婆羅門聞此頌已，亦以伽他答一切眾生喜見＇童子曰：
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贊曰：第八、陳如領解常住。文有二別：初經家標、後正領解。初也。
贊曰：第八、陳如領解常住。文有二別：初經家標、後正領解。初也。
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經 「善哉｀大童子，此眾中吉祥，善巧方便心，得佛＇無上記。」
經 「善哉｀大童子，此眾中吉祥，善巧方便心，得佛＇無上記。」
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贊曰：正陳領解。七頌分三：初二行歎德將陳、次四行正明所解、後一行結佛身常。初文分三：初一行歎喜見德、次半行標佛所成、次半行告聽將說。此即歎喜見，初通讚、次別讚。通讚讚前說法及讚內德，以前所說依無染智說佛四德，今生除障，修因當證，故讚善哉。讚內德者，即下所歎諸功德是。有六勝德：一相應勝德、二生位勝德、三發願勝、四善巧勝、五方便勝、六攝受勝。言大童子，由與七大性相應故。如無著菩薩《般若論》云「此菩薩與七大性相應，故名為大。」此義同彼。言童子，顯生位勝，以登初地生如來家名為童子，即真佛子義。此復有四：一種子勝，信大法為種子；二生母勝，以般若為生母；三胎藏勝，以禪定為胎藏；四乳母勝，以大悲長養為乳母。眾中吉祥，即大願勝，謂發十大願或四弘願。言善巧者，即善巧勝，得進上地方便故。言方便心者，即方便勝。依二利生：一知自近菩提、二知利他方便故。言得佛記者，攝受勝，蒙諸如來攝受記分故。
贊曰：正陳領解。七頌分三：初二行歎德將陳、次四行正明所解、後一行結佛身常。初文分三：初一行歎喜見德、次半行標佛所成、次半行告聽將說。此即歎喜見，初通讚、次別讚。通讚讚前說法及讚內德，以前所說依無染智說佛四德，今生除障，修因當證，故讚善哉。讚內德者，即下所歎諸功德是。有六勝德：一相應勝德、二生位勝德、三發願勝、四善巧勝、五方便勝、六攝受勝。言大童子，由與七大性相應故。如無著菩薩《般若論》云「此菩薩與七大性相應，故名為大。」此義同彼。言童子，顯生位勝，以登初地生如來家名為童子，即真佛子義。此復有四：一種子勝，信大法為種子；二生母勝，以般若為生母；三胎藏勝，以禪定為胎藏；四乳母勝，以大悲長養為乳母。眾中吉祥，即大願勝，謂發十大願或四弘願。言善巧者，即善巧勝，得進上地方便故。言方便心者，即方便勝。依二利生：一知自近菩提、二知利他方便故。言得佛記者，攝受勝，蒙諸如來攝受記分故。
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經 「如來｀大威德，能救護世間。仁可至心聽，我今＇次第說。」
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贊曰：上二句歎佛智悲。大威德是智德，具諸神通等；能救護是悲德，利益世間故。我今次第說者，陳當所說。當所說者，即佛三身。無性《攝論》彼〈果智分〉云「應知法身略有五相：一轉依相、二白法所成相、三無二為相、四常住相、五不可思議為相。」此之五義，我當次說。
贊曰：上二句歎佛智悲。大威德是智德，具諸神通等；能救護是悲德，利益世間故。我今次第說者，陳當所說。當所說者，即佛三身。無性《攝論》彼〈果智分〉云「應知法身略有五相：一轉依相、二白法所成相、三無二為相、四常住相、五不可思議為相。」此之五義，我當次說。
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經 「諸佛｀境難思，世間無與等，法身性常住，修行＇無差別。」
經 「諸佛｀境難思，世間無與等，法身性常住，修行＇無差別。」
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贊曰：下四行正明所解，初二行解常住、後二行解無舍利。初解常住，即是彼果智分。彼果智分略有五相，諸佛境難思是不可思議相，世間無與等是轉依相，法身性常住是常住相，修行無差別是白法所成相，諸佛體皆同一行是無二為相。此意以如是諸法本為迷悟依，故先明不思議相。既知本已，次辨轉依相。既轉依已即得法身，次辨法身常住相。身由因證，次辨白法所成相。既白法所成，不知同異，次辨無二為相。彼論以能依所依為次，故次第別言。諸佛境界難思議，即彼第五相。彼論云「謂真如清淨，自內證故。非諸尋思所行境故。」諸尋思者唯應信解，不應思議，云難思議。世間無與等者，即彼第一轉依為相。謂轉滅一切障雜染分依他起性故，轉得解脫一切障於法自在轉現前清淨分依他起性故。此意轉依既滿，世間無等。法身性常住者，即彼第四常住為相。彼論云「謂真如清淨相故，本願所引故，所應作事無竟期故。」無性釋云「此顯真如性常無變，顯成佛果，說為法身。性若變易即非真如，是故常住，本願引故。作事無竟期故，顯餘應化佛。」修行無差別者，即彼第二白法所成為相。謂六波羅蜜多圓滿，得十自在故。此十自在義，至下當釋。
贊曰：下四行正明所解，初二行解常住、後二行解無舍利。初解常住，即是彼果智分。彼果智分略有五相，諸佛境難思是不可思議相，世間無與等是轉依相，法身性常住是常住相，修行無差別是白法所成相，諸佛體皆同一行是無二為相。此意以如是諸法本為迷悟依，故先明不思議相。既知本已，次辨轉依相。既轉依已即得法身，次辨法身常住相。身由因證，次辨白法所成相。既白法所成，不知同異，次辨無二為相。彼論以能依所依為次，故次第別言。諸佛境界難思議，即彼第五相。彼論云「謂真如清淨，自內證故。非諸尋思所行境故。」諸尋思者唯應信解，不應思議，云難思議。世間無與等者，即彼第一轉依為相。謂轉滅一切障雜染分依他起性故，轉得解脫一切障於法自在轉現前清淨分依他起性故。此意轉依既滿，世間無等。法身性常住者，即彼第四常住為相。彼論云「謂真如清淨相故，本願所引故，所應作事無竟期故。」無性釋云「此顯真如性常無變，顯成佛果，說為法身。性若變易即非真如，是故常住，本願引故。作事無竟期故，顯餘應化佛。」修行無差別者，即彼第二白法所成為相。謂六波羅蜜多圓滿，得十自在故。此十自在義，至下當釋。
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經 「諸佛體皆同，｀所說法亦爾，諸佛無作者＇，亦復本無生。」
經 「諸佛體皆同，｀所說法亦爾，諸佛無作者＇，亦復本無生。」
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贊曰：即彼第三無二為相。有三無二：一、有無無二；二、為無為無二；三、一切佛無二。此言同者，即無二義。諸佛體皆同，即是總句，亦是有無無二。諸佛無二之別句，謂有無無二為相，由一切法無所有故。釋意：於法身上遍計無，故非有相；以空所顯自性，故非無相。「諸佛無作者」下，顯為無為無二。亦復本無生者，顯應化身有為無為無二相。故論云「由業煩惱非所為故，名無作者。既非煩惱作，亦非惑業生，故云無生。亦顯自性法身，體自本有，非新生作。」所說法亦爾者，因釋說法亦復無差，諸佛如來同事業故。又解：此文釋前能救護世間。若非說法，何能救護？故此經下多云「此經流布於世間中有多利益」。
贊曰：即彼第三無二為相。有三無二：一、有無無二；二、為無為無二；三、一切佛無二。此言同者，即無二義。諸佛體皆同，即是總句，亦是有無無二。諸佛無二之別句，謂有無無二為相，由一切法無所有故。釋意：於法身上遍計無，故非有相；以空所顯自性，故非無相。「諸佛無作者」下，顯為無為無二。亦復本無生者，顯應化身有為無為無二相。故論云「由業煩惱非所為故，名無作者。既非煩惱作，亦非惑業生，故云無生。亦顯自性法身，體自本有，非新生作。」所說法亦爾者，因釋說法亦復無差，諸佛如來同事業故。又解：此文釋前能救護世間。若非說法，何能救護？故此經下多云「此經流布於世間中有多利益」。
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經 「世尊｀金剛體，權現於化身，是故佛舍利，無如芥子許。佛非血肉身＇，云何有舍利？」
經 「世尊｀金剛體，權現於化身，是故佛舍利，無如芥子許。佛非血肉身＇，云何有舍利？」
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贊曰：下二行解無舍利，初一行半領解、後半行解示有。此初也。有三義故無有舍利：一堅固難壞，以金剛體難破壞故。二是權化身，諸化生者尚無餘骸，佛權現身故無舍利如芥子許。三非血肉身，何得有舍利。問：若言權現，云何調達出身血耶？答：準《大方等無相大雲經》第四、善德為問、世尊答云：「如來身血實無有出，提婆達多亦不能出。若言樹影有出血者，無有是處。如來之身亦復如是，若言出血，當知即是善權方便不可思議。」
贊曰：下二行解無舍利，初一行半領解、後半行解示有。此初也。有三義故無有舍利：一堅固難壞，以金剛體難破壞故。二是權化身，諸化生者尚無餘骸，佛權現身故無舍利如芥子許。三非血肉身，何得有舍利。問：若言權現，云何調達出身血耶？答：準《大方等無相大雲經》第四、善德為問、世尊答云：「如來身血實無有出，提婆達多亦不能出。若言樹影有出血者，無有是處。如來之身亦復如是，若言出血，當知即是善權方便不可思議。」
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經 「方便｀留身骨，為益諸＇眾生。」
經 「方便｀留身骨，為益諸＇眾生。」
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贊曰：解示。以神通智力善巧方便，現留舍利利益眾生。
贊曰：解示。以神通智力善巧方便，現留舍利利益眾生。
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經 「法身｀是正覺，法界即如來，此是佛真身，亦說＇如是法。」
經 「法身｀是正覺，法界即如來，此是佛真身，亦說＇如是法。」
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贊曰：第三結佛身常。功德所依及以積聚，名為法身。通三身故，覺性覺相俱名正覺。是諸法因，是諸法依，故名法界。此是真身者，有二義：一對舍利，三身俱真；二望所變，應化非真。身既如是，佛說亦然。以顯證說，二皆同故。
贊曰：第三結佛身常。功德所依及以積聚，名為法身。通三身故，覺性覺相俱名正覺。是諸法因，是諸法依，故名法界。此是真身者，有二義：一對舍利，三身俱真；二望所變，應化非真。身既如是，佛說亦然。以顯證說，二皆同故。
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經 爾時｀會中三萬二千天子，聞說如來壽命長遠，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，歡喜踊躍＇，得未曾有。
經 爾時｀會中三萬二千天子，聞說如來壽命長遠，皆發阿耨多羅三藐三菩提心，歡喜踊躍＇，得未曾有。
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贊曰：時眾領解獲益。分文為二：初長行，聞法獲益；次偈頌，陳其領解。初文有四：一舉獲益數，三萬二千天子；二陳所聞，聞說如來壽量；三得勝益，謂發菩提心；四心歡喜，發菩提心。經論所說廣略不同，今略七門分別：一發心因緣、二發心分位、三發心儀軌、四發心勝劣、五發心差別、六發心勝利、七發心譬喻。言因緣者，復有三種：一由四因、二由四緣、三由四力，具如《瑜伽》三十五說。發心分位者，《大莊嚴論》第二及《顯揚》第二俱云：一世俗發心、二勝義發心。依《瑜伽》七十二，有十發心，謂世俗受發心、得法性發心、不決定發心、決定發心、不清淨發心、清淨發心、羸劣發心、強盛發心、未成果發心、已成果發心。此中五對：一地前地上對、二退與不退對、三有染無染對、四被蔽不蔽對、五因果位別對。退與不退，約四位明，謂信不退等。染不染對，約住不退前。住不退前，有為隨他、或被他逼、或怖或誑、或求世利而以發心名染，與此相違名不染。煗頂位前，貪等蔽伏名劣，在忍第一位不為彼蔽名勝。十地名未成果，佛地名已成果。言儀軌者，《瑜伽》但云「發如是心，說如是言：『願我決定當證無上正等菩提。』」不說儀軌，但辨行相故。依《顯揚論》第二云「謂如是一，隨智者前恭敬而住，起增上意發誓願言：『長老憶念。或言聖者憶念，或云鄔波柁耶。我如是名，從今日始發阿耨菩提心，為欲饒益諸有情故。從今日以往，願我所修六波羅蜜一切萬行，皆為證得無上菩提故。我今與諸菩薩摩訶薩和合出家，願世尊證知我是菩薩。』第二第三亦復如是。」此說世俗發心儀軌，不見出世發心儀軌。四發心勝劣者，《莊嚴論》云「第一義發心有三種勝：一教授勝，親近正遍知故；二隨修勝，善集福智故；三得果勝，生無分別智故。復有六勝：一生位、二願、三勇猛、四淨依、五餘巧、六餘出。生勝有四：一種子勝，信大法為種子故；二生母勝，般若為生母故；三胎藏勝，大禪定樂為胎藏故；四乳母勝，大悲長養為乳母故。」願即十大願等，皆廣如彼明。五發心差別者，準《金剛般若經》說有三種，謂云何住(即欲願)、云何修行(即為願故修行)、云何降伏其心(即為修行故斷障)。故彼經云「應當發起如是之心」。《瑜伽》三十五說有五種：一自性、二行相、三所緣、四功德、五最勝。即以正願為自性，於菩提涅槃定自希求，及求能作有情義利故，希求為行相，以大菩提及諸有情為所緣境，最初發心能攝一切菩提分法殊勝善根，為上首等功德相應最初正願，於餘希求世出世間妙善正願最為第一。《大莊
贊曰：時眾領解獲益。分文為二：初長行，聞法獲益；次偈頌，陳其領解。初文有四：一舉獲益數，三萬二千天子；二陳所聞，聞說如來壽量；三得勝益，謂發菩提心；四心歡喜，發菩提心。經論所說廣略不同，今略七門分別：一發心因緣、二發心分位、三發心儀軌、四發心勝劣、五發心差別、六發心勝利、七發心譬喻。言因緣者，復有三種：一由四因、二由四緣、三由四力，具如《瑜伽》三十五說。發心分位者，《大莊嚴論》第二及《顯揚》第二俱云：一世俗發心、二勝義發心。依《瑜伽》七十二，有十發心，謂世俗受發心、得法性發心、不決定發心、決定發心、不清淨發心、清淨發心、羸劣發心、強盛發心、未成果發心、已成果發心。此中五對：一地前地上對、二退與不退對、三有染無染對、四被蔽不蔽對、五因果位別對。退與不退，約四位明，謂信不退等。染不染對，約住不退前。住不退前，有為隨他、或被他逼、或怖或誑、或求世利而以發心名染，與此相違名不染。煗頂位前，貪等蔽伏名劣，在忍第一位不為彼蔽名勝。十地名未成果，佛地名已成果。言儀軌者，《瑜伽》但云「發如是心，說如是言：『願我決定當證無上正等菩提。』」不說儀軌，但辨行相故。依《顯揚論》第二云「謂如是一，隨智者前恭敬而住，起增上意發誓願言：『長老憶念。或言聖者憶念，或云鄔波柁耶。我如是名，從今日始發阿耨菩提心，為欲饒益諸有情故。從今日以往，願我所修六波羅蜜一切萬行，皆為證得無上菩提故。我今與諸菩薩摩訶薩和合出家，願世尊證知我是菩薩。』第二第三亦復如是。」此說世俗發心儀軌，不見出世發心儀軌。四發心勝劣者，《莊嚴論》云「第一義發心有三種勝：一教授勝，親近正遍知故；二隨修勝，善集福智故；三得果勝，生無分別智故。復有六勝：一生位、二願、三勇猛、四淨依、五餘巧、六餘出。生勝有四：一種子勝，信大法為種子故；二生母勝，般若為生母故；三胎藏勝，大禪定樂為胎藏故；四乳母勝，大悲長養為乳母故。」願即十大願等，皆廣如彼明。五發心差別者，準《金剛般若經》說有三種，謂云何住(即欲願)、云何修行(即為願故修行)、云何降伏其心(即為修行故斷障)。故彼經云「應當發起如是之心」。《瑜伽》三十五說有五種：一自性、二行相、三所緣、四功德、五最勝。即以正願為自性，於菩提涅槃定自希求，及求能作有情義利故，希求為行相，以大菩提及諸有情為所緣境，最初發心能攝一切菩提分法殊勝善根，為上首等功德相應最初正願，於餘希求世出世間妙善正願最為第一。《大莊
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嚴論》第二云「菩薩發。心以何為根本。乃至以何為究竟？總有十一：以大悲為根本，以利物為依止，以大乘法為所信，以種智為所緣，為求彼故以勝欲為所乘，欲無上乘故以大護為所住，住菩薩戒故以受為障難，起異乘心故以增善為功德，以福智為自性，以習度為出離，以地滿為究竟，由地地勤方便與彼彼相應故。」準《文殊問菩提心經》有十種發：一身發；二口發；三意發，令三業清淨故；四內發，以不虛分別一切眾生故；五外發，於一切生平等行故；六智發，以具足佛智清淨故；七清淨國土發，以示一切諸佛國土莊嚴故；八教化眾生發，以知一切煩惱病藥故，此識對除法；九者實發，以成就定聚故，此隨根說法；十無為智滿足心發，以不著三界故。依《發菩提心論》有四發心：一思惟諸佛發菩提心、二觀身過患、三慈愍眾生、四求最勝果。四各有五，皆廣如彼二論所明。勝利、譬喻此之二門，廣如《大莊嚴經論》及《發菩提心經論》所明。今此發心，四緣之中是第一緣，見聞佛菩薩神通功德故。四因之中是初二因，具種性故、佛菩薩善友攝故。四力之中可具四力，由自種子功能勢力故、宿習大乘故、由聞他說力故、親近善友故。歡喜踊躍者，準《文殊所問經論》云「三種義故歡喜奉行：一說者清淨，以於諸法得自在故；二所說清淨，以如實知清淨法體故，又與初中後等十種淨勝相應故；三依所說法得果清淨，以得妙境界故。」此意依教證理得果故。
嚴論》第二云「菩薩發。心以何為根本。乃至以何為究竟？總有十一：以大悲為根本，以利物為依止，以大乘法為所信，以種智為所緣，為求彼故以勝欲為所乘，欲無上乘故以大護為所住，住菩薩戒故以受為障難，起異乘心故以增善為功德，以福智為自性，以習度為出離，以地滿為究竟，由地地勤方便與彼彼相應故。」準《文殊問菩提心經》有十種發：一身發；二口發；三意發，令三業清淨故；四內發，以不虛分別一切眾生故；五外發，於一切生平等行故；六智發，以具足佛智清淨故；七清淨國土發，以示一切諸佛國土莊嚴故；八教化眾生發，以知一切煩惱病藥故，此識對除法；九者實發，以成就定聚故，此隨根說法；十無為智滿足心發，以不著三界故。依《發菩提心論》有四發心：一思惟諸佛發菩提心、二觀身過患、三慈愍眾生、四求最勝果。四各有五，皆廣如彼二論所明。勝利、譬喻此之二門，廣如《大莊嚴經論》及《發菩提心經論》所明。今此發心，四緣之中是第一緣，見聞佛菩薩神通功德故。四因之中是初二因，具種性故、佛菩薩善友攝故。四力之中可具四力，由自種子功能勢力故、宿習大乘故、由聞他說力故、親近善友故。歡喜踊躍者，準《文殊所問經論》云「三種義故歡喜奉行：一說者清淨，以於諸法得自在故；二所說清淨，以如實知清淨法體故，又與初中後等十種淨勝相應故；三依所說法得果清淨，以得妙境界故。」此意依教證理得果故。
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經 異口｀同音而說頌曰：「佛不般涅槃，正法亦不滅，為利眾生故，示現有滅盡。世尊不思議，妙體無異相，為利眾生故＇，現種種莊嚴。」
經 異口｀同音而說頌曰：「佛不般涅槃，正法亦不滅，為利眾生故，示現有滅盡。世尊不思議，妙體無異相，為利眾生故＇，現種種莊嚴。」
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贊曰：申陳解，一行領常住、一行領現諸相。
贊曰：申陳解，一行領常住、一行領現諸相。
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經 爾時妙幢｀菩薩親於佛前，及四如來并二大士、諸天子所，聞說釋迦牟尼如來壽量＇事已。
經 爾時妙幢｀菩薩親於佛前，及四如來并二大士、諸天子所，聞說釋迦牟尼如來壽量＇事已。
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贊曰：自下大段第二別明涅槃。文分為三：一陳疑啟請、二佛為解釋、三領悟得益。初文有二：初結前所聞、後正疑請。此初也。
贊曰：自下大段第二別明涅槃。文分為三：一陳疑啟請、二佛為解釋、三領悟得益。初文有二：初結前所聞、後正疑請。此初也。
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經 復從｀座起，合掌恭敬白佛言：「世尊！若實如是，諸佛如來不般涅槃、無＇舍利者。」
經 復從｀座起，合掌恭敬白佛言：「世尊！若實如是，諸佛如來不般涅槃、無＇舍利者。」
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贊曰：正請有五，一請法儀、二牒所聞、三舉違難、四結疑意、五請為決。此初二。
贊曰：正請有五，一請法儀、二牒所聞、三舉違難、四結疑意、五請為決。此初二。
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經 「云何｀經中說有涅槃及佛舍利，令諸人天恭敬供養；過去諸佛現有身骨流布於世，人天供養得福＇無邊？」
經 「云何｀經中說有涅槃及佛舍利，令諸人天恭敬供養；過去諸佛現有身骨流布於世，人天供養得福＇無邊？」
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贊曰：舉違難。有三意：一云何名涅槃？二云何不入？三既不入，云何復言留身舍利？此舉二違，一違教、二違世間。世間，即過去諸佛現有舍利是。
贊曰：舉違難。有三意：一云何名涅槃？二云何不入？三既不入，云何復言留身舍利？此舉二違，一違教、二違世間。世間，即過去諸佛現有舍利是。
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經 「今復｀言無，致生疑惑。惟願世尊哀愍我等，廣為＇分別。」
經 「今復｀言無，致生疑惑。惟願世尊哀愍我等，廣為＇分別。」
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贊曰：結疑請決二段文也。
贊曰：結疑請決二段文也。
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經 爾時｀佛告妙幢菩薩及諸大眾：「汝等當知，云般涅槃有舍利者，是密意說。如是之義，當＇一心聽。」
經 爾時｀佛告妙幢菩薩及諸大眾：「汝等當知，云般涅槃有舍利者，是密意說。如是之義，當＇一心聽。」
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贊曰：佛為解釋。文分為三：初牒疑情勅聽、二正為解釋、三「如是妙行汝等勤修」下，結勸令學。此初也。言有舍利是密意說者，《雜集論》第十二說祕密有四：一令入、二相、三對治、四轉變。對治有八：一輕佛障、二輕法障、三懈怠障、四於少善根生喜足障、五貪行障、六慢行障、七惡行障、八不定性障。今此為除輕佛、懈怠二種障故，說般涅槃留身舍利，名為密意。一心聽者，勅聽，耹音囑耳，掃滌攝持，生三慧故。
贊曰：佛為解釋。文分為三：初牒疑情勅聽、二正為解釋、三「如是妙行汝等勤修」下，結勸令學。此初也。言有舍利是密意說者，《雜集論》第十二說祕密有四：一令入、二相、三對治、四轉變。對治有八：一輕佛障、二輕法障、三懈怠障、四於少善根生喜足障、五貪行障、六慢行障、七惡行障、八不定性障。今此為除輕佛、懈怠二種障故，說般涅槃留身舍利，名為密意。一心聽者，勅聽，耹音囑耳，掃滌攝持，生三慧故。
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經 「善男子！｀菩薩摩訶薩如是應知有其十法，能解如來、應、正等覺真實理趣，說有究竟大般＇涅槃。」
經 「善男子！｀菩薩摩訶薩如是應知有其十法，能解如來、應、正等覺真實理趣，說有究竟大般＇涅槃。」
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贊曰：正為解釋，有三：初解涅槃體；次明其相，即顯不入；後釋言入涅槃及留舍利所以。此初也。問：何故前明涅槃體，後明涅槃相？答：明體即顯依三事等說有涅槃不同，二乘身智滅處名為涅槃。明相即彰有大悲智不同，二乘入於永滅故行希有。明體，三番釋：初一約三事四涅槃當體等釋、次依展轉證得釋、後約因圓能證釋。涅槃之義，略以五門分別：一列釋名、二者出體、三辨得人、四辨得時、五問答。初列釋名者，初列、次釋。列中，初總、後別。總者，《泥洹經》等名為泥洹，有稱泥曰，皆梵語訛。正云波利抳縛南，唐言圓寂。亦云波利涅婆南，又亦云滅度，亦云清淨，亦云彼岸。《涅槃經》中亦云無生無出、無作無為、歸依窟宅、解脫轉依等多名。列別名者，有唯依不共，《攝論．斷果分》中但說無住，《涅槃經》及此中說大涅槃。有依小大能證人別者，《涅槃經》中說有二種：一小、二大。二乘所得名小涅槃，大乘所得名大涅槃。有依總別相對，《十地論》中說有二種：一名同相、二名別相。別相，即餘三涅槃。有約三乘同斷煩惱因果說二，《勝鬘經》中但說二種，謂有餘依及無餘依。復有依由證不證別但說二種，即梁《攝論》云「一自性淨，四中初一；二方便淨，四中後三。」有依共不共說有三，即此經三種，謂有無餘及無住處。有依證不證三乘通別盡理說四，即梁《攝論》、《成唯識論》等，一自性清淨、二有餘依、三無餘依、四無住處。釋名者，正云波利抳縛南，或涅波南，正翻云圓寂。圓謂圓滿，諸功德滿，所證理圓，能所證圓。寂謂寂靜，自體澄湛，離染囂動，亦通能所證。然從增勝功德稱圓，果位滿故理體稱寂，本凝然故。由圓眾德，方證理寂，故名圓寂。若俱圓寂，即亦圓亦寂名為圓寂，是持業釋。若由圓能證圓之寂名圓寂，即依主釋。又若功德能圓能寂，若所依如所圓所寂，俱竝釋持業。若依《唯識》，唯真如理為涅槃體，或圓之寂、或所圓所寂。若依《涅槃經》三事說名大涅槃，即智、如、解脫俱圓寂，竝得持業。以彼經中說如伊字不一不異故，通假實性相之法俱名圓寂，竝持業名。解脫是假義，般若是相，法身是性，若依義三名為三事，即般若依主，餘皆持業。然名涅槃，是持業釋。言滅度者，度即是到，二義解之：一謂真如本來清淨，性是彼岸，名為到也。故《維摩經》云「一切眾生即涅槃相，不復更滅。」二謂滅是所到、度是能到，即度之滅，依主釋也。又能滅能度、所滅所度，度者到也，故通能所。能滅能度，即涅槃相。所滅所度，即涅槃性，同大涅槃三事而成。《涅槃經》云「無因
贊曰：正為解釋，有三：初解涅槃體；次明其相，即顯不入；後釋言入涅槃及留舍利所以。此初也。問：何故前明涅槃體，後明涅槃相？答：明體即顯依三事等說有涅槃不同，二乘身智滅處名為涅槃。明相即彰有大悲智不同，二乘入於永滅故行希有。明體，三番釋：初一約三事四涅槃當體等釋、次依展轉證得釋、後約因圓能證釋。涅槃之義，略以五門分別：一列釋名、二者出體、三辨得人、四辨得時、五問答。初列釋名者，初列、次釋。列中，初總、後別。總者，《泥洹經》等名為泥洹，有稱泥曰，皆梵語訛。正云波利抳縛南，唐言圓寂。亦云波利涅婆南，又亦云滅度，亦云清淨，亦云彼岸。《涅槃經》中亦云無生無出、無作無為、歸依窟宅、解脫轉依等多名。列別名者，有唯依不共，《攝論．斷果分》中但說無住，《涅槃經》及此中說大涅槃。有依小大能證人別者，《涅槃經》中說有二種：一小、二大。二乘所得名小涅槃，大乘所得名大涅槃。有依總別相對，《十地論》中說有二種：一名同相、二名別相。別相，即餘三涅槃。有約三乘同斷煩惱因果說二，《勝鬘經》中但說二種，謂有餘依及無餘依。復有依由證不證別但說二種，即梁《攝論》云「一自性淨，四中初一；二方便淨，四中後三。」有依共不共說有三，即此經三種，謂有無餘及無住處。有依證不證三乘通別盡理說四，即梁《攝論》、《成唯識論》等，一自性清淨、二有餘依、三無餘依、四無住處。釋名者，正云波利抳縛南，或涅波南，正翻云圓寂。圓謂圓滿，諸功德滿，所證理圓，能所證圓。寂謂寂靜，自體澄湛，離染囂動，亦通能所證。然從增勝功德稱圓，果位滿故理體稱寂，本凝然故。由圓眾德，方證理寂，故名圓寂。若俱圓寂，即亦圓亦寂名為圓寂，是持業釋。若由圓能證圓之寂名圓寂，即依主釋。又若功德能圓能寂，若所依如所圓所寂，俱竝釋持業。若依《唯識》，唯真如理為涅槃體，或圓之寂、或所圓所寂。若依《涅槃經》三事說名大涅槃，即智、如、解脫俱圓寂，竝得持業。以彼經中說如伊字不一不異故，通假實性相之法俱名圓寂，竝持業名。解脫是假義，般若是相，法身是性，若依義三名為三事，即般若依主，餘皆持業。然名涅槃，是持業釋。言滅度者，度即是到，二義解之：一謂真如本來清淨，性是彼岸，名為到也。故《維摩經》云「一切眾生即涅槃相，不復更滅。」二謂滅是所到、度是能到，即度之滅，依主釋也。又能滅能度、所滅所度，度者到也，故通能所。能滅能度，即涅槃相。所滅所度，即涅槃性，同大涅槃三事而成。《涅槃經》云「無因
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緣故名無生，以無為故名無出，無造業故名無作。」餘名準知。釋別名者，不由慧擇，本體無染，名自性清淨涅槃。同前自性清淨即涅槃，持業釋也。餘謂苦諦是集之餘。有謂不無，依謂所依。有二所依：一現身，猶是餘行苦依；二名有餘依，明涅槃猶有餘苦之所依故，即有餘苦之所依。涅槃，俱依主釋。苦集俱盡，名為無餘，無餘苦依。無者非也，非有苦依。四智亦是，名無餘依，即無餘苦之所依。涅槃亦俱依主釋，因詮顯故。又解：有餘、無餘能證，故舉彼顯此。正取所依名為涅槃，謂有餘苦所依即涅槃，無餘苦所依即涅槃，竝持業釋。依二乘者，無餘依不能詮。若大乘四智是無苦依，亦能證也，可得依主，此釋為正。由悲不住涅槃、由智不住生死，以其能證如所通達，俱不住故謂無住，所依即涅槃。或從真如處生死而無滯，在涅槃而無著，涅槃是相、真如是性，猶如自性法身與其真如相性別故。即相屬性，無住之涅槃，依主釋。又即此相，亦俱無住，亦得云無住即涅槃。然《唯識論》說四涅槃竝如為體，即攝義歸性，竝持業釋。
緣故名無生，以無為故名無出，無造業故名無作。」餘名準知。釋別名者，不由慧擇，本體無染，名自性清淨涅槃。同前自性清淨即涅槃，持業釋也。餘謂苦諦是集之餘。有謂不無，依謂所依。有二所依：一現身，猶是餘行苦依；二名有餘依，明涅槃猶有餘苦之所依故，即有餘苦之所依。涅槃，俱依主釋。苦集俱盡，名為無餘，無餘苦依。無者非也，非有苦依。四智亦是，名無餘依，即無餘苦之所依。涅槃亦俱依主釋，因詮顯故。又解：有餘、無餘能證，故舉彼顯此。正取所依名為涅槃，謂有餘苦所依即涅槃，無餘苦所依即涅槃，竝持業釋。依二乘者，無餘依不能詮。若大乘四智是無苦依，亦能證也，可得依主，此釋為正。由悲不住涅槃、由智不住生死，以其能證如所通達，俱不住故謂無住，所依即涅槃。或從真如處生死而無滯，在涅槃而無著，涅槃是相、真如是性，猶如自性法身與其真如相性別故。即相屬性，無住之涅槃，依主釋。又即此相，亦俱無住，亦得云無住即涅槃。然《唯識論》說四涅槃竝如為體，即攝義歸性，竝持業釋。
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第二出體者，先敘古、次陳今。敘古者，蜀地基法師云：「曇無讖法師及河西道朗法師等，蓋涅槃者常樂我淨為宗義之林，開究竟玄致為涅槃之本。」此釋得義，非正明體。真諦三藏云：「涅槃有四，三是道果、一非道果。為成菩薩般若大悲涅槃而為道果故，從初地已上無分別智為涅槃體。」亦有云：悲智為體，此但是相，此為能證，非正。《涅槃經》云「涅槃了因之所得，非生因得故。若智為涅槃，即應生因得。」故鄴城河朔諸師，或說涅槃具四種體：一者理滅，謂真如法界；二者事滅，謂離三障數滅之滅；三者德滅，謂功德寂滅；四者應滅，謂在雙林示同眾生無常之滅。初三可爾，《成唯識》云「皆如為體」，即是理滅。又云「中二擇滅攝」，即數滅之滅。然古人意，擇滅是事識之所變，即非涅槃。大般涅槃，古人多以如是般若性說如為般若，與理無別，不勞別說。若約三事名大涅槃，般若即德滅。然不說所以違了因得，說非究竟。今正出體，有其四門：一性相別論體、二性相合論體、三攝假從實體、四假實合論體。性相別論體者，《成唯識論》云「四涅槃皆以真如為體，有為德非。又體義分，自性無住即真如體，中二皆擇滅。又斷智障許得擇滅，即無住處亦擇滅收。雖是其假，對依他相，俱得名性，俱了因得，體義俱常。」故三事大般皆取義三，竝如為體。二、性相合論體，即般若解脫及以真如竝涅槃體，即《涅槃經》三事名大般，言如伊字亦如三目。若唯說如唯一非異，故《雜集論》云「滅諦相者，謂真如聖道，煩惱不生。若滅依、若能滅、若滅性是滅諦相。相謂體相，能滅、所滅、滅依俱名滅諦。能滅即般若，滅性即解脫擇滅，滅依即真如。」然彼論復云「謂真如境上有漏不生名為滅諦者，即剋性說。前據相從，相性合說。」三、攝假從實體者，即《唯識論》云「此依真如離障施設故，體即是清淨法界故，四涅槃皆如為體。」四、假實合論體者，即《唯識論》說「四涅槃中，初後即真如。據實體，中二擇滅攝。擇滅是假，或無住處說是擇滅，即三假一實竝涅槃體。」又準《成唯識》第二卷說無為有二：一依識變、二依真如。四種涅槃亦既許後三是無為攝，亦通識變。又六無為俱許識變，自性清淨體即真如，應同擇等亦許識變。又解：《深密經》云「諸識所緣，唯識所現故，可通許識變。」涅槃以非真故、非了因得故，諸經論不說涅槃亦是滅變。然有無餘雖俱擇滅，望義有別，分為二種，而有五對：一、煩惱因果對，煩惱因盡名有餘、煩惱果盡名無餘。二、小大對，小乘所得名有餘、大乘所得名無餘。《勝鬘經》「阿羅
第二出體者，先敘古、次陳今。敘古者，蜀地基法師云：「曇無讖法師及河西道朗法師等，蓋涅槃者常樂我淨為宗義之林，開究竟玄致為涅槃之本。」此釋得義，非正明體。真諦三藏云：「涅槃有四，三是道果、一非道果。為成菩薩般若大悲涅槃而為道果故，從初地已上無分別智為涅槃體。」亦有云：悲智為體，此但是相，此為能證，非正。《涅槃經》云「涅槃了因之所得，非生因得故。若智為涅槃，即應生因得。」故鄴城河朔諸師，或說涅槃具四種體：一者理滅，謂真如法界；二者事滅，謂離三障數滅之滅；三者德滅，謂功德寂滅；四者應滅，謂在雙林示同眾生無常之滅。初三可爾，《成唯識》云「皆如為體」，即是理滅。又云「中二擇滅攝」，即數滅之滅。然古人意，擇滅是事識之所變，即非涅槃。大般涅槃，古人多以如是般若性說如為般若，與理無別，不勞別說。若約三事名大涅槃，般若即德滅。然不說所以違了因得，說非究竟。今正出體，有其四門：一性相別論體、二性相合論體、三攝假從實體、四假實合論體。性相別論體者，《成唯識論》云「四涅槃皆以真如為體，有為德非。又體義分，自性無住即真如體，中二皆擇滅。又斷智障許得擇滅，即無住處亦擇滅收。雖是其假，對依他相，俱得名性，俱了因得，體義俱常。」故三事大般皆取義三，竝如為體。二、性相合論體，即般若解脫及以真如竝涅槃體，即《涅槃經》三事名大般，言如伊字亦如三目。若唯說如唯一非異，故《雜集論》云「滅諦相者，謂真如聖道，煩惱不生。若滅依、若能滅、若滅性是滅諦相。相謂體相，能滅、所滅、滅依俱名滅諦。能滅即般若，滅性即解脫擇滅，滅依即真如。」然彼論復云「謂真如境上有漏不生名為滅諦者，即剋性說。前據相從，相性合說。」三、攝假從實體者，即《唯識論》云「此依真如離障施設故，體即是清淨法界故，四涅槃皆如為體。」四、假實合論體者，即《唯識論》說「四涅槃中，初後即真如。據實體，中二擇滅攝。擇滅是假，或無住處說是擇滅，即三假一實竝涅槃體。」又準《成唯識》第二卷說無為有二：一依識變、二依真如。四種涅槃亦既許後三是無為攝，亦通識變。又六無為俱許識變，自性清淨體即真如，應同擇等亦許識變。又解：《深密經》云「諸識所緣，唯識所現故，可通許識變。」涅槃以非真故、非了因得故，諸經論不說涅槃亦是滅變。然有無餘雖俱擇滅，望義有別，分為二種，而有五對：一、煩惱因果對，煩惱因盡名有餘、煩惱果盡名無餘。二、小大對，小乘所得名有餘、大乘所得名無餘。《勝鬘經》「阿羅
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漢人斷有餘集、證有餘滅。」三、二死對。分段滅名有餘，變易滅名無餘，即前小大對。四滿不滿對，菩薩所得名有餘，如來所得名無餘。《勝鬘經》云「後身菩薩無明所覆，斷有餘集、證有餘滅，名小分涅槃。」小分，即有餘也。五、三身相對。此經所言應化二身名有餘，法身名無餘。諸經論中多說初對為二涅槃。所餘門義，如《本法華》及《唯識疏》辨。今此文中，多約無住名大涅槃，《攝論》辨彼果斷亦爾。準《法集經》第一，無所發菩薩答奮迅慧菩薩，有十法知如來常，十法知如來實，十法知如來涅槃。有三復次，正與此同但少廣。亦有二復次，十法知如來行。初番文略，第二番文大同此經，但文稍廣。三復次明涅槃中，第一復次文稍廣，唯第四行彼云「不息」、此云「休息」。三藏覆撿，亦云是「不知」，餘者皆同。又有十法知空，十法知譬喻相等。然四復次，文各有四：一標、二徵、三釋、四結。標中，初對機、次開、後簡。言菩薩者，對機，為二乘者說假涅槃，為大乘者說大涅槃故。十法，即開章說有究竟大般涅槃，簡異小乘所得涅槃，稱為大般。文言十法者，應云十義名涅槃。能如是知，即能解如來所記涅槃。此中大意，涅槃性相俱名涅槃，如似菩提、菩提斷俱名菩提。《涅槃經》中三事俱涅槃。若《成唯識》等，四涅槃俱真如理。四智心品名菩提者，是性相別論門。十法即為十段，諸復次皆準知。
漢人斷有餘集、證有餘滅。」三、二死對。分段滅名有餘，變易滅名無餘，即前小大對。四滿不滿對，菩薩所得名有餘，如來所得名無餘。《勝鬘經》云「後身菩薩無明所覆，斷有餘集、證有餘滅，名小分涅槃。」小分，即有餘也。五、三身相對。此經所言應化二身名有餘，法身名無餘。諸經論中多說初對為二涅槃。所餘門義，如《本法華》及《唯識疏》辨。今此文中，多約無住名大涅槃，《攝論》辨彼果斷亦爾。準《法集經》第一，無所發菩薩答奮迅慧菩薩，有十法知如來常，十法知如來實，十法知如來涅槃。有三復次，正與此同但少廣。亦有二復次，十法知如來行。初番文略，第二番文大同此經，但文稍廣。三復次明涅槃中，第一復次文稍廣，唯第四行彼云「不息」、此云「休息」。三藏覆撿，亦云是「不知」，餘者皆同。又有十法知空，十法知譬喻相等。然四復次，文各有四：一標、二徵、三釋、四結。標中，初對機、次開、後簡。言菩薩者，對機，為二乘者說假涅槃，為大乘者說大涅槃故。十法，即開章說有究竟大般涅槃，簡異小乘所得涅槃，稱為大般。文言十法者，應云十義名涅槃。能如是知，即能解如來所記涅槃。此中大意，涅槃性相俱名涅槃，如似菩提、菩提斷俱名菩提。《涅槃經》中三事俱涅槃。若《成唯識》等，四涅槃俱真如理。四智心品名菩提者，是性相別論門。十法即為十段，諸復次皆準知。
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經 「云何為十？」
經 「云何為十？」
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贊曰：徵也。
贊曰：徵也。
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經 「一者｀諸佛如來究竟斷盡諸煩惱障、所知障故，名為涅槃。二者諸佛如來善能解了有情無性及法無性故，名為涅槃。三者能轉身依及法依故，名為涅槃。四者於諸有情任運休息化因緣故，名為涅槃。五者證得真實無差別相平等法身故，名為涅槃。六者了知生死及以涅槃無二性故，名為涅槃。七者於一切法了其根本證清淨故，名為涅槃。八者於一切法無生無滅善修行故，名為涅槃。九者真如法界實際平等得正智故，名為涅槃。十者於諸法性及涅槃性得無差別故，名為涅槃＇。是謂十法說有涅槃。」
經 「一者｀諸佛如來究竟斷盡諸煩惱障、所知障故，名為涅槃。二者諸佛如來善能解了有情無性及法無性故，名為涅槃。三者能轉身依及法依故，名為涅槃。四者於諸有情任運休息化因緣故，名為涅槃。五者證得真實無差別相平等法身故，名為涅槃。六者了知生死及以涅槃無二性故，名為涅槃。七者於一切法了其根本證清淨故，名為涅槃。八者於一切法無生無滅善修行故，名為涅槃。九者真如法界實際平等得正智故，名為涅槃。十者於諸法性及涅槃性得無差別故，名為涅槃＇。是謂十法說有涅槃。」
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贊曰：初三約三事解。究竟斷盡煩惱所知即解脫，解了有情及法無性即般若，能轉身依及法依故是法身，三事非一異，名大般涅槃。身即第八流轉還滅依，法即真如即迷悟依。由此藏識持諸障種，彰法身勝，故轉第八與如合明。次三約四涅槃。第四示現無餘化事休息，即八相身示入無餘。準《法集經》云「化生無休息」，即有餘涅槃。第五即無餘，云證得故。或第四亦同《法集經》說，第五或是《辨中邊》云「二實相，真實自性清淨涅槃無差別相相。」即《唯識論》云「相真如理，在凡夫等不能證得，諸佛證故。」第六無住涅槃，了知生死反以涅槃無二性。性即真如，性無別故，二亦不別，由此不住生死涅槃。第七已下四義，依於三性總別而明。云「於一切法了其根本證清淨故」，是總故。《辨中邊》云「此中云何根本真實？謂三自性後得能證遍計、依他清淨，本智能證圓成清淨。」第八依遍計顯，云一切法無生無滅。《解深密經》云「於一切法無生無滅等，以顯了相轉正法輪。依遍計說了達彼無，能正修行。」第九取能證如等無漏正智，依依他起性淨分說涅槃相故，名為涅槃。染非能證，故非涅槃。第十於其二性得無差別者，意取所得。得是證得無差別理，證圓成實性。是謂等者，結有涅槃。
贊曰：初三約三事解。究竟斷盡煩惱所知即解脫，解了有情及法無性即般若，能轉身依及法依故是法身，三事非一異，名大般涅槃。身即第八流轉還滅依，法即真如即迷悟依。由此藏識持諸障種，彰法身勝，故轉第八與如合明。次三約四涅槃。第四示現無餘化事休息，即八相身示入無餘。準《法集經》云「化生無休息」，即有餘涅槃。第五即無餘，云證得故。或第四亦同《法集經》說，第五或是《辨中邊》云「二實相，真實自性清淨涅槃無差別相相。」即《唯識論》云「相真如理，在凡夫等不能證得，諸佛證故。」第六無住涅槃，了知生死反以涅槃無二性。性即真如，性無別故，二亦不別，由此不住生死涅槃。第七已下四義，依於三性總別而明。云「於一切法了其根本證清淨故」，是總故。《辨中邊》云「此中云何根本真實？謂三自性後得能證遍計、依他清淨，本智能證圓成清淨。」第八依遍計顯，云一切法無生無滅。《解深密經》云「於一切法無生無滅等，以顯了相轉正法輪。依遍計說了達彼無，能正修行。」第九取能證如等無漏正智，依依他起性淨分說涅槃相故，名為涅槃。染非能證，故非涅槃。第十於其二性得無差別者，意取所得。得是證得無差別理，證圓成實性。是謂等者，結有涅槃。
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經 「復次｀善男子！菩薩摩訶薩如是應知，復有十法能解如來、應、正等覺真實理趣，說有究竟＇大般涅槃。」
經 「復次｀善男子！菩薩摩訶薩如是應知，復有十法能解如來、應、正等覺真實理趣，說有究竟＇大般涅槃。」
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贊曰：第二復次，依展轉釋。文段如前。
贊曰：第二復次，依展轉釋。文段如前。
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經 「云何為十？」
經 「云何為十？」
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贊曰：徵也。
贊曰：徵也。
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經 「一者｀一切煩惱以樂欲為本、從樂欲生，諸佛世尊斷樂欲故名為涅槃。二者以諸如來斷諸樂欲不取一法，以不取故無去無來，無所取故名為涅槃。三者以無去來及無所取，是則法身不生不滅，無生滅故名為涅槃。四者此無生滅非言所宣，言語斷故名為涅槃。五者無有我人、唯法生滅，得轉依故名為涅槃。六者煩惱隨惑皆是客塵，法性是主無來無去，佛了知故名為涅槃。七者真如是實餘皆虛妄，實性體者即是真如，真如性者即是如來，名為涅槃。八者實際之性無有戲論，唯獨如來證實際法、戲論永斷，名為涅槃。九者無生是實、生是虛妄，愚癡之人漂溺生死，如來體實無有虛妄，名為涅槃。十者不實之法是從緣生，真實之法不從緣起，如來法身體是真實，名為涅槃。善男子！是謂十法說有＇涅槃。」
經 「一者｀一切煩惱以樂欲為本、從樂欲生，諸佛世尊斷樂欲故名為涅槃。二者以諸如來斷諸樂欲不取一法，以不取故無去無來，無所取故名為涅槃。三者以無去來及無所取，是則法身不生不滅，無生滅故名為涅槃。四者此無生滅非言所宣，言語斷故名為涅槃。五者無有我人、唯法生滅，得轉依故名為涅槃。六者煩惱隨惑皆是客塵，法性是主無來無去，佛了知故名為涅槃。七者真如是實餘皆虛妄，實性體者即是真如，真如性者即是如來，名為涅槃。八者實際之性無有戲論，唯獨如來證實際法、戲論永斷，名為涅槃。九者無生是實、生是虛妄，愚癡之人漂溺生死，如來體實無有虛妄，名為涅槃。十者不實之法是從緣生，真實之法不從緣起，如來法身體是真實，名為涅槃。善男子！是謂十法說有＇涅槃。」
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贊曰：釋。一切煩惱樂欲為本者，如《涅槃經》「染淨等法皆欲為本，如入善法欲為根本。」起諸染法亦同淨說，應撿彼文。以佛能斷、證所顯理，名為涅槃。言不取法者，即由無欲，於一切境不生愛著。既不愛著，故更不生，故不往彼趣生去、不還此趣生來。所取即五蘊，前約因亡、此約果滅，所顯之理名為涅槃。三依有漏滅盡所顯真如是功德依，名為法身。故《勝鬘經》云「在纏名如來藏，出纏名法身。」無去來，約無有為相說。無所取，據色蘊等體說。此無所顯，正是涅槃。四約涅槃體離言詮性，名為涅槃。五離言詮者，即是轉依二無我理。無我人者，無有生執。唯法生滅者，即悟法無我。所以者何？無著《般若論》釋云「若法執隨，即有我執。」故由悟此理論得轉依，名為涅槃。此麁重轉依。六由二執惑塵是客，有生滅去來故。真如是主，以體常住，無生滅去來故。今佛了知證得轉依，此心轉依。七者惑顛倒生稱虛妄，如非倒生故稱實，實常不倒稱真如，真如體性即是法身如來。亦心轉依，但轉釋異耳。八真如法身即是實際，離倒妄顯故無戲論。佛證實際故戲論斷，名為涅槃。即道轉依。九由佛永斷妄戲論故得此無生，無生是實。愚夫未斷，生虛妄故，漂溺生死。如來無此，名為涅槃。即廣大轉。十者有為不實是從緣生，法身實體不從緣生，故名涅槃。歸圓成實是一切法所歸趣故。
贊曰：釋。一切煩惱樂欲為本者，如《涅槃經》「染淨等法皆欲為本，如入善法欲為根本。」起諸染法亦同淨說，應撿彼文。以佛能斷、證所顯理，名為涅槃。言不取法者，即由無欲，於一切境不生愛著。既不愛著，故更不生，故不往彼趣生去、不還此趣生來。所取即五蘊，前約因亡、此約果滅，所顯之理名為涅槃。三依有漏滅盡所顯真如是功德依，名為法身。故《勝鬘經》云「在纏名如來藏，出纏名法身。」無去來，約無有為相說。無所取，據色蘊等體說。此無所顯，正是涅槃。四約涅槃體離言詮性，名為涅槃。五離言詮者，即是轉依二無我理。無我人者，無有生執。唯法生滅者，即悟法無我。所以者何？無著《般若論》釋云「若法執隨，即有我執。」故由悟此理論得轉依，名為涅槃。此麁重轉依。六由二執惑塵是客，有生滅去來故。真如是主，以體常住，無生滅去來故。今佛了知證得轉依，此心轉依。七者惑顛倒生稱虛妄，如非倒生故稱實，實常不倒稱真如，真如體性即是法身如來。亦心轉依，但轉釋異耳。八真如法身即是實際，離倒妄顯故無戲論。佛證實際故戲論斷，名為涅槃。即道轉依。九由佛永斷妄戲論故得此無生，無生是實。愚夫未斷，生虛妄故，漂溺生死。如來無此，名為涅槃。即廣大轉。十者有為不實是從緣生，法身實體不從緣生，故名涅槃。歸圓成實是一切法所歸趣故。
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經 「復次，｀善男子！菩薩摩訶薩如是應知，復有十法能解如來、應、正等覺真實理趣，說有究竟大般涅槃。云何為十？一者如來善知施及施果無我我所，此施及果不正分別永除滅故，名為涅槃。二者如來善知戒及戒果無我我所，此戒及果不正分別永除滅故，名為涅槃。三者如來善知忍及忍果無我我所，此忍及果不正分別永除滅故，名為涅槃。四者如來善知勤及勤果無我我所，此勤及果不正分別永除滅故，名為涅槃。五者如來善知定及定果無我我所，此定及果不正分別永除滅故，名為涅槃。六者如來善知慧及慧果無我我所，此慧及果不正分別永除滅故，名為涅槃。七者諸佛如來善能了知一切有情非有情一切諸法皆無性，不正分別永除滅故，名為涅槃。八者若自愛者便起追求，由追求故受眾苦惱，諸佛如來除自愛故永絕追求，無追求故名為涅槃。九者有為之法皆有數量，無為法者數量皆除，佛離有為證無為法，無數量故名為涅槃。十者如來了知有情及法體性皆空、離空非有空性，即是真法身故，名為涅槃。善男子！是謂十法說有＇涅槃。」
經 「復次，｀善男子！菩薩摩訶薩如是應知，復有十法能解如來、應、正等覺真實理趣，說有究竟大般涅槃。云何為十？一者如來善知施及施果無我我所，此施及果不正分別永除滅故，名為涅槃。二者如來善知戒及戒果無我我所，此戒及果不正分別永除滅故，名為涅槃。三者如來善知忍及忍果無我我所，此忍及果不正分別永除滅故，名為涅槃。四者如來善知勤及勤果無我我所，此勤及果不正分別永除滅故，名為涅槃。五者如來善知定及定果無我我所，此定及果不正分別永除滅故，名為涅槃。六者如來善知慧及慧果無我我所，此慧及果不正分別永除滅故，名為涅槃。七者諸佛如來善能了知一切有情非有情一切諸法皆無性，不正分別永除滅故，名為涅槃。八者若自愛者便起追求，由追求故受眾苦惱，諸佛如來除自愛故永絕追求，無追求故名為涅槃。九者有為之法皆有數量，無為法者數量皆除，佛離有為證無為法，無數量故名為涅槃。十者如來了知有情及法體性皆空、離空非有空性，即是真法身故，名為涅槃。善男子！是謂十法說有＇涅槃。」
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贊曰：第三復次，文四如前。依因圓能證釋，即修十度因滿，能證大般涅槃。初六即前六度，修行施等為七最勝所攝成度，今此經中且舉巧便一箇最勝，三輪清淨趣涅槃勝，以顯於餘。若修不圓，不證涅槃故。施即見有能施、施物、所施。果即見有果，謂希報恩及等流、異熟、士用、離繫之果。此我法執，名不正分別。見能所施謂我執，見有施物即我所。此等永除所顯之理，或即六度涅槃之相，竝名涅槃。餘準此釋。第七由拔濟方便，知諸有情及一切法皆無實故、三輪清淨、故無分別無染拔濟。八若見自身為求菩提，是愛未亡起追求者即是染願，不亡相故受諸苦惱。既三輪空，無自身愛，無染追求即正願滿。九由思擇力知有為法有其數量，以有生滅形段數量故。無為不爾，即稱於如，無能所思擇故，云證無為法無數量故。十由能了知有情空，成熟有情智；了知法空，成熟佛法智。俱亡相故皆空，離空非有空性。此所證理即是法身，名為涅槃。
贊曰：第三復次，文四如前。依因圓能證釋，即修十度因滿，能證大般涅槃。初六即前六度，修行施等為七最勝所攝成度，今此經中且舉巧便一箇最勝，三輪清淨趣涅槃勝，以顯於餘。若修不圓，不證涅槃故。施即見有能施、施物、所施。果即見有果，謂希報恩及等流、異熟、士用、離繫之果。此我法執，名不正分別。見能所施謂我執，見有施物即我所。此等永除所顯之理，或即六度涅槃之相，竝名涅槃。餘準此釋。第七由拔濟方便，知諸有情及一切法皆無實故、三輪清淨、故無分別無染拔濟。八若見自身為求菩提，是愛未亡起追求者即是染願，不亡相故受諸苦惱。既三輪空，無自身愛，無染追求即正願滿。九由思擇力知有為法有其數量，以有生滅形段數量故。無為不爾，即稱於如，無能所思擇故，云證無為法無數量故。十由能了知有情空，成熟有情智；了知法空，成熟佛法智。俱亡相故皆空，離空非有空性。此所證理即是法身，名為涅槃。
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經 「復次，｀善男子！豈唯如來不般涅槃是為希有？復有十種希有之法是如來行。云何＇為十？」
經 「復次，｀善男子！豈唯如來不般涅槃是為希有？復有十種希有之法是如來行。云何＇為十？」
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贊曰：明涅槃相，答不涅槃。文亦分四：一標、二徵、三釋、四結。初標不入涅槃。次「復有十種」下，標不入所以。徵文可知。
贊曰：明涅槃相，答不涅槃。文亦分四：一標、二徵、三釋、四結。初標不入涅槃。次「復有十種」下，標不入所以。徵文可知。
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經 「一者｀生死過失、涅槃寂靜，由於生死及以涅槃證平等故，不處流轉、不住涅槃，於諸有情不生厭背，＇是如來行。」
經 「一者｀生死過失、涅槃寂靜，由於生死及以涅槃證平等故，不處流轉、不住涅槃，於諸有情不生厭背，＇是如來行。」
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贊曰：下釋第一不住二邊行，有三：初明證生死涅槃平等；次「不處流轉」下，明不住二邊；後「於諸有情」下，明不捨有情。若二乘人見生死過失、見涅槃寂靜，便有厭捨，入於涅槃。
贊曰：下釋第一不住二邊行，有三：初明證生死涅槃平等；次「不處流轉」下，明不住二邊；後「於諸有情」下，明不捨有情。若二乘人見生死過失、見涅槃寂靜，便有厭捨，入於涅槃。
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經 「二者｀佛於眾生不作是念：『此諸愚夫行顛倒見，為諸煩惱之所纏迫，我今開悟令得＇解脫。』」
經 「二者｀佛於眾生不作是念：『此諸愚夫行顛倒見，為諸煩惱之所纏迫，我今開悟令得＇解脫。』」
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贊曰：恒度有情行。初觀空、後觀有。即空方便，發起有行。此初也。同《般若經》「而無有情得滅度者」。
贊曰：恒度有情行。初觀空、後觀有。即空方便，發起有行。此初也。同《般若經》「而無有情得滅度者」。
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經 「然由｀往昔慈善根力，於彼有情隨其根性意樂勝解，不起分別任運濟度，示教利喜盡未來際無有窮盡，是＇如來行。」
經 「然由｀往昔慈善根力，於彼有情隨其根性意樂勝解，不起分別任運濟度，示教利喜盡未來際無有窮盡，是＇如來行。」
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贊曰：觀有。由昔利他願力滿故，如變化人現種種事業、如如意珠出種種物，隨根勝劣智力、性種種界智力、意樂遍趣行智力，或意樂勝解總是勝解智力，而無分別示教利喜者，如《顯揚論》十二、《瑜伽》八十一說，有五：一令離欲，即是呵欲一切過失；二示，即示現四種道理；三教，謂教誡令學；四利，即見退勸勵利益；五喜，即見進而生慶喜。盡未來等，是常度也。
贊曰：觀有。由昔利他願力滿故，如變化人現種種事業、如如意珠出種種物，隨根勝劣智力、性種種界智力、意樂遍趣行智力，或意樂勝解總是勝解智力，而無分別示教利喜者，如《顯揚論》十二、《瑜伽》八十一說，有五：一令離欲，即是呵欲一切過失；二示，即示現四種道理；三教，謂教誡令學；四利，即見退勸勵利益；五喜，即見進而生慶喜。盡未來等，是常度也。
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經 「三者｀佛無是念：『我今演說十二分教利益＇有情。』」
經 「三者｀佛無是念：『我今演說十二分教利益＇有情。』」
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贊曰：不見所說行。初、勸空也。
贊曰：不見所說行。初、勸空也。
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經 「然由｀往昔慈善根力，於彼有情廣說，乃至盡未來際無有窮盡，是＇如來行。」
經 「然由｀往昔慈善根力，於彼有情廣說，乃至盡未來際無有窮盡，是＇如來行。」
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贊曰：觀有。猶如天鼓出種種聲。云廣說乃至者，應云「於彼有情隨其根性意樂勝解，不起分別任運濟拔，示教利喜盡未來際。」
贊曰：觀有。猶如天鼓出種種聲。云廣說乃至者，應云「於彼有情隨其根性意樂勝解，不起分別任運濟拔，示教利喜盡未來際。」
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經 「四者｀佛無是念：『我今往彼城邑聚落王及大臣、婆羅門、剎帝利、薜舍戍、達羅等舍，從其乞＇食。』」
經 「四者｀佛無是念：『我今往彼城邑聚落王及大臣、婆羅門、剎帝利、薜舍戍、達羅等舍，從其乞＇食。』」
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贊曰：不念乞食行。初、觀空行。
贊曰：不念乞食行。初、觀空行。
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經 「然由｀往昔身語意行慣習力故，任運詣彼，為利益事而行乞食，是＇如來行。」
經 「然由｀往昔身語意行慣習力故，任運詣彼，為利益事而行乞食，是＇如來行。」
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贊曰：觀有。《瑜伽》八十六，由十因緣如來乞食：一者為顯杜多功德故。二者為顯引彼一分令入乞食故。三者為欲以因事行攝彼一分故。四者為與未來眾生作大明等故。五為欲引彼麁弊勝解諸外道故。六者為彼承聲教起謗故，現妙色寂靜威儀，令其驚歎心生迴向故。七者為彼處中眾生，以其少功而樹多福故。八者為令壞信放逸深生恥愧，雖用小功獲大福等故。九為彼盲聾等眾生種種災患皆令靜息故，即是入城見者獲益，如《瑜伽．威力品》明。十為令無量無邊廣大威德諸天龍等，隨從如來至所入家，深生羨仰，勤加儐衛不為惱故。
贊曰：觀有。《瑜伽》八十六，由十因緣如來乞食：一者為顯杜多功德故。二者為顯引彼一分令入乞食故。三者為欲以因事行攝彼一分故。四者為與未來眾生作大明等故。五為欲引彼麁弊勝解諸外道故。六者為彼承聲教起謗故，現妙色寂靜威儀，令其驚歎心生迴向故。七者為彼處中眾生，以其少功而樹多福故。八者為令壞信放逸深生恥愧，雖用小功獲大福等故。九為彼盲聾等眾生種種災患皆令靜息故，即是入城見者獲益，如《瑜伽．威力品》明。十為令無量無邊廣大威德諸天龍等，隨從如來至所入家，深生羨仰，勤加儐衛不為惱故。
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經 「五者｀如來之身無有饑渴，亦無便利羸憊之相，雖行乞取而無所食亦＇無分別。」
經 「五者｀如來之身無有饑渴，亦無便利羸憊之相，雖行乞取而無所食亦＇無分別。」
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贊曰：不念資身行。文二如前，此空行也。憊(敗音虛)。
贊曰：不念資身行。文二如前，此空行也。憊(敗音虛)。
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經 「然為｀任運利益有情示有食相，是＇如來行。」
經 「然為｀任運利益有情示有食相，是＇如來行。」
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贊曰：觀有也。《攝大乘論》食有四種，此示現依止住食。
贊曰：觀有也。《攝大乘論》食有四種，此示現依止住食。
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經 「六者｀佛無是念：『此諸眾生有上中下，隨彼機性而為＇說法。』」
經 「六者｀佛無是念：『此諸眾生有上中下，隨彼機性而為＇說法。』」
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贊曰：不念說法行。前不見所說，此不念所度。文二如前，此觀空也。
贊曰：不念說法行。前不見所說，此不念所度。文二如前，此觀空也。
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經 「然佛｀世尊無有分別，隨其器量善應機緣為彼說法，是＇如來行。」
經 「然佛｀世尊無有分別，隨其器量善應機緣為彼說法，是＇如來行。」
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贊曰：觀有。
贊曰：觀有。
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經 「七者｀佛無是念：『此類有情不恭敬我，常於我所出訶罵言，不能與彼共為言論；彼類有情恭敬於我，常於我所共相讚歎，我當與彼共為＇言說。』」
經 「七者｀佛無是念：『此類有情不恭敬我，常於我所出訶罵言，不能與彼共為言論；彼類有情恭敬於我，常於我所共相讚歎，我當與彼共為＇言說。』」
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贊曰：不念善惡行。文二如前，此觀空也。
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經 「然｀而如來起慈悲心平等無二，是＇如來行。」
經 「然｀而如來起慈悲心平等無二，是＇如來行。」
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贊曰：觀有。此三念處。
贊曰：觀有。此三念處。
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經 「八者諸佛如來無有愛憎、憍慢貪惜及諸煩惱，然而如來常樂寂靜，讚歎少欲離諸諠鬧，是如來行。」
經 「八者諸佛如來無有愛憎、憍慢貪惜及諸煩惱，然而如來常樂寂靜，讚歎少欲離諸諠鬧，是如來行。」
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八、無染杜多行。
八、無染杜多行。
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經 「九者如來無有一法不知、不善通達，於一切處境智現前無有分別，然而如來見彼有情所作事業，隨彼意轉方便誘引令得出離，是如來行。」
經 「九者如來無有一法不知、不善通達，於一切處境智現前無有分別，然而如來見彼有情所作事業，隨彼意轉方便誘引令得出離，是如來行。」
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九、任運利益行。無一法不知，智所緣。無一法不通達，智所了境。任運頓能知達，然隨意轉、根性意樂、熟有前後，方便引誘令出生死。
九、任運利益行。無一法不知，智所緣。無一法不通達，智所了境。任運頓能知達，然隨意轉、根性意樂、熟有前後，方便引誘令出生死。
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經 「十者如來若見一分有情得富盛時不生歡喜，見其衰損不起憂慼，然而如來見彼有情修習正行，無礙大慈自然救攝；若見有情修習邪行，無礙大悲自然救攝，是如來行。」
經 「十者如來若見一分有情得富盛時不生歡喜，見其衰損不起憂慼，然而如來見彼有情修習正行，無礙大慈自然救攝；若見有情修習邪行，無礙大悲自然救攝，是如來行。」
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十、與樂拔苦行。引文皆有二，準前可知。
十、與樂拔苦行。引文皆有二，準前可知。
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經 「善男子！｀如是當知，如來、應、正等覺說有如是無邊正行，汝等當知，是謂涅槃真實＇之相。」
經 「善男子！｀如是當知，如來、應、正等覺說有如是無邊正行，汝等當知，是謂涅槃真實＇之相。」
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贊曰：結也。
贊曰：結也。
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經 「或時見｀有般涅槃者，是權方便及＇留舍利。」
經 「或時見｀有般涅槃者，是權方便及＇留舍利。」
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贊曰：此釋示滅留舍利疑。初牒示滅及留舍利，後釋所以。初也。不言或時佛現涅槃及留舍利而言見者，欲顯佛常實無舍利，但眾生心自所感現。如起遠質以臨臺，睇影顏而俯己；乘駛舟而東還，矚凝沼已西流。
贊曰：此釋示滅留舍利疑。初牒示滅及留舍利，後釋所以。初也。不言或時佛現涅槃及留舍利而言見者，欲顯佛常實無舍利，但眾生心自所感現。如起遠質以臨臺，睇影顏而俯己；乘駛舟而東還，矚凝沼已西流。
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經 「令諸｀有情恭敬供養，皆是如來慈善＇根力。」
經 「令諸｀有情恭敬供養，皆是如來慈善＇根力。」
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贊曰：釋所以。初所為、後得益也。
贊曰：釋所以。初所為、後得益也。
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經 「若供｀養者，於未來世遠離八難，逢值諸佛、遇善知識，不失善心、福報無邊，速當出離，不為生死之所＇纏縛。」
經 「若供｀養者，於未來世遠離八難，逢值諸佛、遇善知識，不失善心、福報無邊，速當出離，不為生死之所＇纏縛。」
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贊曰：得益。得益有七：一離八難、二逢事佛、三遇善友、四不失善心、五獲世福報、六證涅槃、七得解脫。
贊曰：得益。得益有七：一離八難、二逢事佛、三遇善友、四不失善心、五獲世福報、六證涅槃、七得解脫。
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經 「如是｀妙行，汝等勤修，勿為＇放逸。」
經 「如是｀妙行，汝等勤修，勿為＇放逸。」
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贊曰：結勸修學。
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經 爾時｀妙幢菩薩聞佛親說不般涅槃及甚深行，合掌恭敬白言：「我今始知如來大師不般涅槃及留舍利普益眾生。」身心踊悅，歎＇未曾有。
經 爾時｀妙幢菩薩聞佛親說不般涅槃及甚深行，合掌恭敬白言：「我今始知如來大師不般涅槃及留舍利普益眾生。」身心踊悅，歎＇未曾有。
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贊曰：第三段領悟得益。初、領悟也。
贊曰：第三段領悟得益。初、領悟也。
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經 說是｀〈如來壽量品〉時，無量無數無邊眾生皆發無等等阿耨多羅三藐三＇菩提心。
經 說是｀〈如來壽量品〉時，無量無數無邊眾生皆發無等等阿耨多羅三藐三＇菩提心。
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贊曰：得益也。
贊曰：得益也。
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經 時四｀如來忽然不現。妙幢菩薩禮佛足已，從座而起還其＇本處。
經 時四｀如來忽然不現。妙幢菩薩禮佛足已，從座而起還其＇本處。
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贊曰：品第四大段聞已散席。但言四佛不現、妙幢還室，不論餘眾者，有二解：一舉其上首影顯於餘故。二舊本云是本會中唯釋迦在，一唯四如來及妙幢還，餘者猶在。何以故？說未周故。下說三身不更集眾，如何得云「虛空藏在大眾中從座而起」。問：云何妙幢菩薩獨還，說未了故。答：為欲發起懺悔行故。若不歸家寢睡，如何夢見金鼓？問：何不直請，要待夢耶？蓋行之難，故夢為先兆。又機緣爾故。
贊曰：品第四大段聞已散席。但言四佛不現、妙幢還室，不論餘眾者，有二解：一舉其上首影顯於餘故。二舊本云是本會中唯釋迦在，一唯四如來及妙幢還，餘者猶在。何以故？說未周故。下說三身不更集眾，如何得云「虛空藏在大眾中從座而起」。問：云何妙幢菩薩獨還，說未了故。答：為欲發起懺悔行故。若不歸家寢睡，如何夢見金鼓？問：何不直請，要待夢耶？蓋行之難，故夢為先兆。又機緣爾故。
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金光明最勝王經疏卷第二(本)
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金光明最勝王經疏卷第二(〔末〕)
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唐三藏法師義淨奉 制譯
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分別三身品第三
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三身品，三門分別：一辨來意、二釋品名、三彰妨難。來意有三：一、前〈壽量品〉總說菩提、涅槃二果，未能別知。〈壽量品〉內已為別說涅槃斷果，未為分別菩提智果。今為分別三身不同，令差別解障治有別，修因而證，故虛空藏白世尊言：「云何菩薩於諸如來甚深祕密如法修行？」甚深祕密即三身果，如法修行即障治因，故此品來。第二來意，前品明其圓寂必因斷障而證，斷所斷已必智慧圓，故無性《攝論》彼〈果智分〉云「由斷所斷，獲得無垢無罣礙智故。斷殊勝無間，次說果智殊勝。」故前品後有此品生。第三來意，為機宜聞，慈悲為說令獲利樂。此品末云「諸佛如來四威儀中無非智攝，一切諸法無有不為慈悲所攝，無有不為利益安樂諸眾生者。」即是為除八難等苦，故下文云「聽聞信解、不墮地獄、餓鬼、傍生、阿修羅道。」此離四惡道難。常處天人，離邊地難。不生下賤，離生盲聾難。恒得親近諸佛如來(離佛前佛後難)，聽受正法(離世智辨聰難)，常生諸佛清淨國土(離長壽諸天難)，乃至國土四種利益等皆為利安，故此品來。
三身品，三門分別：一辨來意、二釋品名、三彰妨難。來意有三：一、前〈壽量品〉總說菩提、涅槃二果，未能別知。〈壽量品〉內已為別說涅槃斷果，未為分別菩提智果。今為分別三身不同，令差別解障治有別，修因而證，故虛空藏白世尊言：「云何菩薩於諸如來甚深祕密如法修行？」甚深祕密即三身果，如法修行即障治因，故此品來。第二來意，前品明其圓寂必因斷障而證，斷所斷已必智慧圓，故無性《攝論》彼〈果智分〉云「由斷所斷，獲得無垢無罣礙智故。斷殊勝無間，次說果智殊勝。」故前品後有此品生。第三來意，為機宜聞，慈悲為說令獲利樂。此品末云「諸佛如來四威儀中無非智攝，一切諸法無有不為慈悲所攝，無有不為利益安樂諸眾生者。」即是為除八難等苦，故下文云「聽聞信解、不墮地獄、餓鬼、傍生、阿修羅道。」此離四惡道難。常處天人，離邊地難。不生下賤，離生盲聾難。恒得親近諸佛如來(離佛前佛後難)，聽受正法(離世智辨聰難)，常生諸佛清淨國土(離長壽諸天難)，乃至國土四種利益等皆為利安，故此品來。
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二、釋名者。分謂分段，別謂殊別，即為分段殊別三身。或分謂分析，別謂記別，三者是數，身謂依義體及積聚，如《成唯識論》第十解。又真實義，梁《攝論》云「身者名實，不破壞名實。」或相續名身，梁論云「三世諸佛相續不異，隨其所應自性法身，通體依實三義名身。應化通五，異遍計故亦得名實。又非肉血之所成故，亦名為實；若望自性法身而說不得名實。」若但言三身，即帶數釋。既言分別三身，即分別是能分別，三身是所分別。應云三身之分別，名〈三身分別品〉，是依主釋。今順此方云〈分別三身品〉。此品廣明諸佛三身，故名〈分別三身品〉。
二、釋名者。分謂分段，別謂殊別，即為分段殊別三身。或分謂分析，別謂記別，三者是數，身謂依義體及積聚，如《成唯識論》第十解。又真實義，梁《攝論》云「身者名實，不破壞名實。」或相續名身，梁論云「三世諸佛相續不異，隨其所應自性法身，通體依實三義名身。應化通五，異遍計故亦得名實。又非肉血之所成故，亦名為實；若望自性法身而說不得名實。」若但言三身，即帶數釋。既言分別三身，即分別是能分別，三身是所分別。應云三身之分別，名〈三身分別品〉，是依主釋。今順此方云〈分別三身品〉。此品廣明諸佛三身，故名〈分別三身品〉。
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三、彰妨難者，一問：此之三身為俱本有？為俱新起？答：據因俱本有，談果竝新成。以自性身非生滅故，總云新成。自性法身體即真如，在纏名藏未名法身，恒沙萬德相未現故，非功德法之所依；出纏之位即名法身，恒沙萬德相已現顯，說功德依名為法身。故《勝鬘經》云「在纏名如來藏，出纏名法身。」《成唯識論》云「在大牟尼名法身故」。既云在大牟尼名為法身，明非本稱，故是新得。應化二身因雖本有，果即新生。其理極成，不煩引證。二問：此之三身為同一體義用分三？為因體別？答：因體各別。自性法身即應得因得，應得因體即真如是。應化二身即加行因、圓滿因得，發心名加行、修足名圓滿，即六度是。三問：若三因別體亦有別，云何下文云「雖有三數而無三體」。答：約性相說，真如是性，餘者是相。非有一法出真如界別有體性，云無三體。非不離如體性不別。又約攝相歸性，如體即一；若相用別論，三體不同。如《成唯識》、《大莊嚴論》、《攝大乘》等皆具明之。問曰：若三體別，下說金礦譬喻不成。答：不相違。以真如理與本無漏種合喻金礦，得淨金者合喻果德。隨意迴轉作諸嚴具，喻性相功德皆依如理，根力覺支依四智起故。下別更金水空三，喻於法身體是先有。夢渡水喻，方始別喻四智心品。故下經云「非謂無心，忘想既滅是覺清淨，非謂無覺。」金水及空本有無變，故喻自性。夢非真覺，夢覺知虛真覺方起，故知體別。古今諸德說三身體差別不同，義至下當辨。
三、彰妨難者，一問：此之三身為俱本有？為俱新起？答：據因俱本有，談果竝新成。以自性身非生滅故，總云新成。自性法身體即真如，在纏名藏未名法身，恒沙萬德相未現故，非功德法之所依；出纏之位即名法身，恒沙萬德相已現顯，說功德依名為法身。故《勝鬘經》云「在纏名如來藏，出纏名法身。」《成唯識論》云「在大牟尼名法身故」。既云在大牟尼名為法身，明非本稱，故是新得。應化二身因雖本有，果即新生。其理極成，不煩引證。二問：此之三身為同一體義用分三？為因體別？答：因體各別。自性法身即應得因得，應得因體即真如是。應化二身即加行因、圓滿因得，發心名加行、修足名圓滿，即六度是。三問：若三因別體亦有別，云何下文云「雖有三數而無三體」。答：約性相說，真如是性，餘者是相。非有一法出真如界別有體性，云無三體。非不離如體性不別。又約攝相歸性，如體即一；若相用別論，三體不同。如《成唯識》、《大莊嚴論》、《攝大乘》等皆具明之。問曰：若三體別，下說金礦譬喻不成。答：不相違。以真如理與本無漏種合喻金礦，得淨金者合喻果德。隨意迴轉作諸嚴具，喻性相功德皆依如理，根力覺支依四智起故。下別更金水空三，喻於法身體是先有。夢渡水喻，方始別喻四智心品。故下經云「非謂無心，忘想既滅是覺清淨，非謂無覺。」金水及空本有無變，故喻自性。夢非真覺，夢覺知虛真覺方起，故知體別。古今諸德說三身體差別不同，義至下當辨。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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經 爾時｀虛空藏菩薩摩訶薩在大眾中從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬頂禮＇佛足。
經 爾時｀虛空藏菩薩摩訶薩在大眾中從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬頂禮＇佛足。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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贊曰：就此品中大分為四，一菩薩啟請、二如來為答、三「善男子如是知見」下結勸修行。四「爾時虛空藏」已下領解持學。初中復二：初供養、後申請。供養有二：一內供養，即請法之儀；二外供養，即表成當果。即初文也。此內供養為請法儀。《大莊嚴論》第一明第一義發心有六勝中，第二願勝即十大願，第一願供養恭敬一切諸佛，於中有三：一、一切佛無餘。二、供養無餘。供養無餘有三：一利供養，謂衣服等；二敬供養，謂香華等；三行供養，謂修信戒等。三、恭敬無餘，亦有三：一給侍恭敬、二迎送恭敬、三修行恭敬。今此即是修行恭敬。於中復二：初明請人、次明供養。問：何故此菩薩得名虛空藏？答：准諸菩薩功能福智地地相似皆應同，然隨願增立名各別。今此菩薩立名有二：一從事、二從理。從事立者，如《大集經》第十五，亦說虛空藏菩薩得如來神通力故，於虛空中隨眾生所須若法若財盡能施與，皆令歡喜。以此方便智故，名虛空藏。又〈虛空藏品〉說過去有輪王名師子迅，出家未久得五神通，承佛所教，為迴父王邪心、欲使入正見，入定現通。如是等相，使三千世界六變振動，於虛空中雨種種妙物，皆從虛空繽紛而下滿三千界。爾時地神乃至迦尼吒天歡喜踊躍唱如是言：「此大菩薩名虛空藏。」時佛印可名虛空藏。從理立名者，《虛空藏菩薩經》云「虛空藏語阿難言：『我身即是虛空，以虛空證知一切，為虛空印所印。』」此從理名，即是理身。十地所證十種法身，如《勝天王般若》說。又《法苑》中三身義林具引。亦如《華嚴經》，普賢身相猶如虛空，依於如如不依佛土。問：此菩薩位在何地？答：准《大集經》說是第十地。從坐起等各有所表，思准可知。
贊曰：就此品中大分為四，一菩薩啟請、二如來為答、三「善男子如是知見」下結勸修行。四「爾時虛空藏」已下領解持學。初中復二：初供養、後申請。供養有二：一內供養，即請法之儀；二外供養，即表成當果。即初文也。此內供養為請法儀。《大莊嚴論》第一明第一義發心有六勝中，第二願勝即十大願，第一願供養恭敬一切諸佛，於中有三：一、一切佛無餘。二、供養無餘。供養無餘有三：一利供養，謂衣服等；二敬供養，謂香華等；三行供養，謂修信戒等。三、恭敬無餘，亦有三：一給侍恭敬、二迎送恭敬、三修行恭敬。今此即是修行恭敬。於中復二：初明請人、次明供養。問：何故此菩薩得名虛空藏？答：准諸菩薩功能福智地地相似皆應同，然隨願增立名各別。今此菩薩立名有二：一從事、二從理。從事立者，如《大集經》第十五，亦說虛空藏菩薩得如來神通力故，於虛空中隨眾生所須若法若財盡能施與，皆令歡喜。以此方便智故，名虛空藏。又〈虛空藏品〉說過去有輪王名師子迅，出家未久得五神通，承佛所教，為迴父王邪心、欲使入正見，入定現通。如是等相，使三千世界六變振動，於虛空中雨種種妙物，皆從虛空繽紛而下滿三千界。爾時地神乃至迦尼吒天歡喜踊躍唱如是言：「此大菩薩名虛空藏。」時佛印可名虛空藏。從理立名者，《虛空藏菩薩經》云「虛空藏語阿難言：『我身即是虛空，以虛空證知一切，為虛空印所印。』」此從理名，即是理身。十地所證十種法身，如《勝天王般若》說。又《法苑》中三身義林具引。亦如《華嚴經》，普賢身相猶如虛空，依於如如不依佛土。問：此菩薩位在何地？答：准《大集經》說是第十地。從坐起等各有所表，思准可知。
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經 以上｀微妙金寶之華、寶幢旛蓋而為＇供養。
經 以上｀微妙金寶之華、寶幢旛蓋而為＇供養。
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贊曰：外供養，即三供養中是敬供養。以上微妙金寶，表修行久，如下練金喻是。云寶之華者，表猶在因，當可得果。寶幢者，表菩提智高，出二乘等故。寶蓋者，表四無量覆蔭群生，亦表聞此經能為勝因得勝果故。
贊曰：外供養，即三供養中是敬供養。以上微妙金寶，表修行久，如下練金喻是。云寶之華者，表猶在因，當可得果。寶幢者，表菩提智高，出二乘等故。寶蓋者，表四無量覆蔭群生，亦表聞此經能為勝因得勝果故。
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經 白佛｀言：「世尊！云何菩薩摩訶薩於諸如來甚深祕密如法＇修行？」
經 白佛｀言：「世尊！云何菩薩摩訶薩於諸如來甚深祕密如法＇修行？」
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贊曰：申請也。甚深祕密是問果，如法修行者是問因。難可窮證名為甚深，或二乘不知名甚深也。地前菩薩不能解了名祕密。准《法華經論》甚深有五：一義、二體、三內證、四依止、五無上。又祕密者，即四祕密中相及令入，三性是相、三身令入。
贊曰：申請也。甚深祕密是問果，如法修行者是問因。難可窮證名為甚深，或二乘不知名甚深也。地前菩薩不能解了名祕密。准《法華經論》甚深有五：一義、二體、三內證、四依止、五無上。又祕密者，即四祕密中相及令入，三性是相、三身令入。
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經 佛言：「｀善男子！諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別＇解說。」
經 佛言：「｀善男子！諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別＇解說。」
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贊曰：第二大段如來為答。文分為四：初勅聽許說；次答其果；次「復次善男子若善男子」下，答修行問；後「復次善男子是法身」下，總結前因果告人令知。此初也。言諦聽諦聽善思念之者，功德施菩薩《金剛般若論》解云「諦聽者，心專一境。善者，於如理義生信無疑。思念者，敬持不忘。」真諦釋云：「諦聽者，即生聞慧。聞慧離散亂過，如作器。善思者，生思慧。思慧尊重，離放逸故，如完器。念之者，生修慧。修慧能攝念，離顛倒故，如淨器。」
贊曰：第二大段如來為答。文分為四：初勅聽許說；次答其果；次「復次善男子若善男子」下，答修行問；後「復次善男子是法身」下，總結前因果告人令知。此初也。言諦聽諦聽善思念之者，功德施菩薩《金剛般若論》解云「諦聽者，心專一境。善者，於如理義生信無疑。思念者，敬持不忘。」真諦釋云：「諦聽者，即生聞慧。聞慧離散亂過，如作器。善思者，生思慧。思慧尊重，離放逸故，如完器。念之者，生修慧。修慧能攝念，離顛倒故，如淨器。」
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經 「善男子！｀一切如來＇有三種身。」
經 「善男子！｀一切如來＇有三種身。」
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贊曰：下答所問果。分文為四：一標其數、二隨數徵、三依徵列、四隨列解。此即標也。
贊曰：下答所問果。分文為四：一標其數、二隨數徵、三依徵列、四隨列解。此即標也。
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經 「云何為三？」
經 「云何為三？」
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贊曰：徵也。
贊曰：徵也。
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經 「一者｀化身、二者應身＇、三者法身。」
經 「一者｀化身、二者應身＇、三者法身。」
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贊曰：依徵列也。初列三身名、後顯攝勸知。此列三名。
贊曰：依徵列也。初列三身名、後顯攝勸知。此列三名。
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經 「如是｀三身具足攝受阿耨多羅三藐三菩提。若正了知，速＇出生死。」
經 「如是｀三身具足攝受阿耨多羅三藐三菩提。若正了知，速＇出生死。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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贊曰：顯攝勸知。如是者，指上所列三身。具足攝受者，顯攝佛身，為無為德，自他利等無不皆盡。攝謂總包，受謂容納，謂此三身總包容納佛身功德無不皆盡。何者？此之三身即是阿耨菩提故。言阿者稱無，耨多羅者云上，三者是正，藐者是等，三復云正，菩提是覺，准此應言無上正等正覺。此攝五法真如四智。如即斷德涅槃，四智即是智德，依此化生即是恩德，攝菩提盡故。無著菩薩《般若論》云「阿耨多羅顯示菩提菩提斷，解脫相故。三藐三菩提別顯示菩提道，以人平等故，以菩提分法故。此意解脫相即離垢真如。菩提道者，四智心品，以人平等故。以人無我其理平等，由有菩提分法故名為佛。於無上覺中能正覺，異凡夫；能等覺，異二乘；復云正覺，異菩薩。以一覺字貫通四處。初無上覺即真如理，覺性名覺。故經說云『菩提菩提斷俱名為菩提』」。初名無上者，《般若經》云「無有少法可得，故名阿耨」等。論釋云「無微塵許法可得。此意二乘但除煩惱，不斷所知。菩薩雙斷二障。種智無有少染，故云無上三菩提等。言無上者，即由勝彼凡夫、二乘及菩薩故，覺稱無上。」《般若經》云「是法平等無有高下，故名阿耨菩提。」此意由佛佛高齊證無我等故云無上，若有勝劣不云無上。若《辨中邊論．無上乘品》云「總由三無上說為無上乘，謂正行、所緣及修證無上。」此意即諸行遍修、諸境遍達、諸果遍證，故名無上。廣如彼論。《般若經》云「修一切善法，即得菩提行無上。」於一切法應如是知，即境無上。修證無上，即菩提涅槃等。彼論云「九佛地修證無二障故，十示現菩提修證無休息故。」今此亦爾，云「若正了知速出生死」者，勸眾令解。
贊曰：顯攝勸知。如是者，指上所列三身。具足攝受者，顯攝佛身，為無為德，自他利等無不皆盡。攝謂總包，受謂容納，謂此三身總包容納佛身功德無不皆盡。何者？此之三身即是阿耨菩提故。言阿者稱無，耨多羅者云上，三者是正，藐者是等，三復云正，菩提是覺，准此應言無上正等正覺。此攝五法真如四智。如即斷德涅槃，四智即是智德，依此化生即是恩德，攝菩提盡故。無著菩薩《般若論》云「阿耨多羅顯示菩提菩提斷，解脫相故。三藐三菩提別顯示菩提道，以人平等故，以菩提分法故。此意解脫相即離垢真如。菩提道者，四智心品，以人平等故。以人無我其理平等，由有菩提分法故名為佛。於無上覺中能正覺，異凡夫；能等覺，異二乘；復云正覺，異菩薩。以一覺字貫通四處。初無上覺即真如理，覺性名覺。故經說云『菩提菩提斷俱名為菩提』」。初名無上者，《般若經》云「無有少法可得，故名阿耨」等。論釋云「無微塵許法可得。此意二乘但除煩惱，不斷所知。菩薩雙斷二障。種智無有少染，故云無上三菩提等。言無上者，即由勝彼凡夫、二乘及菩薩故，覺稱無上。」《般若經》云「是法平等無有高下，故名阿耨菩提。」此意由佛佛高齊證無我等故云無上，若有勝劣不云無上。若《辨中邊論．無上乘品》云「總由三無上說為無上乘，謂正行、所緣及修證無上。」此意即諸行遍修、諸境遍達、諸果遍證，故名無上。廣如彼論。《般若經》云「修一切善法，即得菩提行無上。」於一切法應如是知，即境無上。修證無上，即菩提涅槃等。彼論云「九佛地修證無二障故，十示現菩提修證無休息故。」今此亦爾，云「若正了知速出生死」者，勸眾令解。
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此三身義，略以五門分別：一釋名、二出體、三開合廢立、四因起果相、五諸門分別。第一釋名，有二：初列名、後釋名。列名者，經論不同，三各多名。且化身佛略有五名：一名化身。梁《攝論》云「由佛本願自在力故，似彼眾生變異顯現，名變化身。」二目父母生身。《智度論》云「佛有二身：一法性生身、二父母生身。」三名隨世間身。明佛悲願，示同世間入住出胎，名隨世間。故《智度論》云「佛有二身：一隨世間身、二法性生身。」四但名生身，亦望父母所生。《涅槃經》云「佛有二種：一者法身、二者生身。」五名假名身。梁《攝論》云「假名身者即是化身，示現此身，分別所作非真實，名假名身。」此等諸名隨義應知。第二應身，略有六名：一目應身，恒沙德成與理相應、名曰應身。梁《攝論》云「若離法身，應身不成。或起菩薩機，如應說法，故名應身。或應昔因故。」二名受用身，受用淨土大乘法樂。《唯識論》分自他受用，自受用者恒自受用廣大法樂，他受用者令彼受用大乘法樂。三名報身，以果酬因，名為報身。《十地論》中名報身佛。《般若論》中云受樂報佛。四名智慧佛，《楞伽經》說。五名功德佛，亦《楞伽》說。六名法性生身，《智度論》云「佛有二種：一法性生身、二父母生身。」既云法性生，明非自性法身，以恒沙功德與法性相應，依法性起，名法性生。第三法身，略有五名：一名法身，無垢真如功德所依名為法身。故《攝大乘》云「此身與功德法相應，故名法身。」《成唯識論》云「即此自性亦名法身，大功德法所依止故。」此經亦爾。二名自性身，梁《攝大乘》云「若佛出世、若不出世，皆自然得，名自性身。」《成唯識》云「謂諸如來真淨法界，受用變化平等所依，名自性身。」三名真實身，梁《攝大乘》云「身有二種：一真實身、二假名身。」《寶性論》中名實佛，此經亦言法身是實。四名如如佛，《楞伽經》云如如佛也。五但名法佛，真如自體名之為佛，如為佛體故名法佛。上已列名。
此三身義，略以五門分別：一釋名、二出體、三開合廢立、四因起果相、五諸門分別。第一釋名，有二：初列名、後釋名。列名者，經論不同，三各多名。且化身佛略有五名：一名化身。梁《攝論》云「由佛本願自在力故，似彼眾生變異顯現，名變化身。」二目父母生身。《智度論》云「佛有二身：一法性生身、二父母生身。」三名隨世間身。明佛悲願，示同世間入住出胎，名隨世間。故《智度論》云「佛有二身：一隨世間身、二法性生身。」四但名生身，亦望父母所生。《涅槃經》云「佛有二種：一者法身、二者生身。」五名假名身。梁《攝論》云「假名身者即是化身，示現此身，分別所作非真實，名假名身。」此等諸名隨義應知。第二應身，略有六名：一目應身，恒沙德成與理相應、名曰應身。梁《攝論》云「若離法身，應身不成。或起菩薩機，如應說法，故名應身。或應昔因故。」二名受用身，受用淨土大乘法樂。《唯識論》分自他受用，自受用者恒自受用廣大法樂，他受用者令彼受用大乘法樂。三名報身，以果酬因，名為報身。《十地論》中名報身佛。《般若論》中云受樂報佛。四名智慧佛，《楞伽經》說。五名功德佛，亦《楞伽》說。六名法性生身，《智度論》云「佛有二種：一法性生身、二父母生身。」既云法性生，明非自性法身，以恒沙功德與法性相應，依法性起，名法性生。第三法身，略有五名：一名法身，無垢真如功德所依名為法身。故《攝大乘》云「此身與功德法相應，故名法身。」《成唯識論》云「即此自性亦名法身，大功德法所依止故。」此經亦爾。二名自性身，梁《攝大乘》云「若佛出世、若不出世，皆自然得，名自性身。」《成唯識》云「謂諸如來真淨法界，受用變化平等所依，名自性身。」三名真實身，梁《攝大乘》云「身有二種：一真實身、二假名身。」《寶性論》中名實佛，此經亦言法身是實。四名如如佛，《楞伽經》云如如佛也。五但名法佛，真如自體名之為佛，如為佛體故名法佛。上已列名。
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釋名者，總名，如前品之中解。別釋名者，且依此經言化身者現種種身，是名化身。以能導引無而忽有，目之為化。化即是身，持業釋也。或別簡總，是化之身，即依主釋，以身通故。或名變化身，變謂轉換本形，化即無而忽有。亦變亦化，變與化異，是相違釋。變化即身，是持業釋。今略變字，或化用勝，故名化身。准此，應為應凡夫二乘應名應身，為簡報身但云化身。不同報身，為應菩薩得名為應。准《十地論》及《般若經論》，報身名報佛，化法應俱名佛，以諸經多先標云佛若干身故，列名中多無佛字。不爾，若但云三身者，名通餘人。亦名身故。又准十號。三身皆得彼名。多名佛者。且舉一故。故此亦云「一切如來皆有三身」。言應身者，准此經文，二義名應：一契應真理能起此身故。經云「如實相應如如如如智，本願力故，是身得現。」既言「如實相應如如等智，本願力故，是身得現」，故由契應真理方起，名為應身。梁論云「若離法身，應身不成。」應知此二由能依所依故得相應。又為應赴菩薩根性而現此身，名為應身。故此經云「為諸菩薩得通達故說於真諦乃至云是名應身。」赴機名應，但他受用，非自受用。前義通二。言法身者，依《成唯識論》云「大功德法所依止故。」《佛地論》云「力無畏等諸功德法所依止故。」功德能依，身是所依。即真如體為功德法之所依故，名為法身，依主釋也。無性《攝大乘論》亦同此釋。又真如是功德法體，體即是身，故法即是身。無性釋云「法性即身，故名法身，是持業釋。」今此經文具通二義。此經下云「云何菩薩了知法身？為除諸煩惱等障、為具諸功德法故，唯有如如如如智是名法身。」為除諸煩惱等障名法身，即所顯報，是持業釋。具諸功德法名法，即就能依，是依主釋。餘如《法苑．三身義林》辨。又依此經，三門分別：初列名顯勝、二出三身體、三諸門分別。初門竟。
釋名者，總名，如前品之中解。別釋名者，且依此經言化身者現種種身，是名化身。以能導引無而忽有，目之為化。化即是身，持業釋也。或別簡總，是化之身，即依主釋，以身通故。或名變化身，變謂轉換本形，化即無而忽有。亦變亦化，變與化異，是相違釋。變化即身，是持業釋。今略變字，或化用勝，故名化身。准此，應為應凡夫二乘應名應身，為簡報身但云化身。不同報身，為應菩薩得名為應。准《十地論》及《般若經論》，報身名報佛，化法應俱名佛，以諸經多先標云佛若干身故，列名中多無佛字。不爾，若但云三身者，名通餘人。亦名身故。又准十號。三身皆得彼名。多名佛者。且舉一故。故此亦云「一切如來皆有三身」。言應身者，准此經文，二義名應：一契應真理能起此身故。經云「如實相應如如如如智，本願力故，是身得現。」既言「如實相應如如等智，本願力故，是身得現」，故由契應真理方起，名為應身。梁論云「若離法身，應身不成。」應知此二由能依所依故得相應。又為應赴菩薩根性而現此身，名為應身。故此經云「為諸菩薩得通達故說於真諦乃至云是名應身。」赴機名應，但他受用，非自受用。前義通二。言法身者，依《成唯識論》云「大功德法所依止故。」《佛地論》云「力無畏等諸功德法所依止故。」功德能依，身是所依。即真如體為功德法之所依故，名為法身，依主釋也。無性《攝大乘論》亦同此釋。又真如是功德法體，體即是身，故法即是身。無性釋云「法性即身，故名法身，是持業釋。」今此經文具通二義。此經下云「云何菩薩了知法身？為除諸煩惱等障、為具諸功德法故，唯有如如如如智是名法身。」為除諸煩惱等障名法身，即所顯報，是持業釋。具諸功德法名法，即就能依，是依主釋。餘如《法苑．三身義林》辨。又依此經，三門分別：初列名顯勝、二出三身體、三諸門分別。初門竟。
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經 「云何菩薩了知化身？」
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贊曰：出三身體，即分三段。此化身體，初假為問、二佛為答、三者雙結。此即初也。言菩薩者，對所備機。定性二乘不能忻求，故問菩薩。雖三乘俱得名菩薩，然非皆問意。問大乘菩薩云何了知，欲令忻樂修行求故。即是二問：一云何菩薩？二云何了知？
贊曰：出三身體，即分三段。此化身體，初假為問、二佛為答、三者雙結。此即初也。言菩薩者，對所備機。定性二乘不能忻求，故問菩薩。雖三乘俱得名菩薩，然非皆問意。問大乘菩薩云何了知，欲令忻樂修行求故。即是二問：一云何菩薩？二云何了知？
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經 「善男子！｀如來昔在修行地中，為一切眾生＇修種種法。」
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贊曰：此佛為答。又二：一因、二果。此因也。文分為五：一呼請問人、二自標德號、三明行位、四明修意、五正修習。昔在修行地中者，明行位。即七地中，除種性地未修行故，所以言中亦簡持義。為一切眾生者，四明修意，即同《般若經》「云何住心」。以所有眾生咸欲滅度，是廣大第一，常其心不顛倒四種益心修種種法，即所修行及所斷障之因。《文殊所問經論》云「菩薩初觀何法故行菩薩行」，即所為。「依何法故行菩薩行」，即修斷。文殊答言：「諸菩薩行，大悲為本，為諸眾生。」即此初也。雖亦自利，菩薩大悲利他為先。理實亦有自利，或即以利他還為己利。故彼經論云「又問：大悲以何為本？答：以直心為本。」此意令離怖為他。「又問：直心以何為本？答：以於一切眾生平等心為本。」此意怨親有情之所，等心悲愍故。「又問：一切於平等心，以何為本？答：以無異離(異行)為本。」此意令離能所度心。「又問：無異離異以何為本？答：以深淨心為本。」此意雖攝他同己，令離染愛，及全空心。「又問：深淨心以何為本？答：以阿耨菩提心為本。」此意自利。自疾不救，不可利他故也。或為求菩提故，即三種心名菩提心。「又問：菩提心以何為本？答：以六波羅密為本。」此意即由具六種性以為根本，或由修行六度為本。彼經問答，同此經意，為一切眾生即慈愍眾生。《發菩提心經》慈愍眾生復有五事：一見諸眾生為無明所縛、二者見諸眾生不信因果造作惡業、三見諸眾生捨離正理、四見諸眾生造極重惡、五者見諸眾生不修正法。五各有四，廣如彼明。修種種法，即後十度及所斷障。
贊曰：此佛為答。又二：一因、二果。此因也。文分為五：一呼請問人、二自標德號、三明行位、四明修意、五正修習。昔在修行地中者，明行位。即七地中，除種性地未修行故，所以言中亦簡持義。為一切眾生者，四明修意，即同《般若經》「云何住心」。以所有眾生咸欲滅度，是廣大第一，常其心不顛倒四種益心修種種法，即所修行及所斷障之因。《文殊所問經論》云「菩薩初觀何法故行菩薩行」，即所為。「依何法故行菩薩行」，即修斷。文殊答言：「諸菩薩行，大悲為本，為諸眾生。」即此初也。雖亦自利，菩薩大悲利他為先。理實亦有自利，或即以利他還為己利。故彼經論云「又問：大悲以何為本？答：以直心為本。」此意令離怖為他。「又問：直心以何為本？答：以於一切眾生平等心為本。」此意怨親有情之所，等心悲愍故。「又問：一切於平等心，以何為本？答：以無異離(異行)為本。」此意令離能所度心。「又問：無異離異以何為本？答：以深淨心為本。」此意雖攝他同己，令離染愛，及全空心。「又問：深淨心以何為本？答：以阿耨菩提心為本。」此意自利。自疾不救，不可利他故也。或為求菩提故，即三種心名菩提心。「又問：菩提心以何為本？答：以六波羅密為本。」此意即由具六種性以為根本，或由修行六度為本。彼經問答，同此經意，為一切眾生即慈愍眾生。《發菩提心經》慈愍眾生復有五事：一見諸眾生為無明所縛、二者見諸眾生不信因果造作惡業、三見諸眾生捨離正理、四見諸眾生造極重惡、五者見諸眾生不修正法。五各有四，廣如彼明。修種種法，即後十度及所斷障。
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經 「如是修習至修行滿。」
經 「如是修習至修行滿。」
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贊曰：得果也。初牒所修因滿、次舉所得果圓、後總結身名。此初也。
贊曰：得果也。初牒所修因滿、次舉所得果圓、後總結身名。此初也。
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經 「修行力故得大自在。」
經 「修行力故得大自在。」
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贊曰：明所得果圓。有二：初明得果圓、後明能利物。得果分二：初得果、後了境。此得果也。十大自在者，一列名、二出體、三辨因、四廢立。列名者，無性《攝論》第九云「一壽命自在、二心自在、三眾具自在、四業自在、五生自在、六勝解自在、七願自在、八力自在、九智自在、十法自在。」出體者，命即命根，如前〈壽量品〉明。《十地經》云「不可說不可說劫命住持故。」然《薩遮尼乾子經》第七及《法集經》第三云「得上甘露名命自在」者，甘露即涅槃，涅槃即法身壽也。或由識此無住甘露，故應化身所現之命，隨心延促命亦無盡。心自在者，准《十地經》，心即智定，能所引故。同《雜集論》出諸法體，通智定故。彼經云「得心自在，無量僧祇三昧入智故。」或說此定能引智故，非必取智心自在。准《法集經》云「一切諸法皆心現起，名心自在。」即通八識故，彼能知一切是一心，名心自在，攝所歸王故。又《攝論》云「於中自在運轉其心，名自在。」此所運轉即通八識，能運是定或亦通智。或心自在運轉即通王所，眾具即四塵為體，衣食資什名眾具。論云「於飲食等諸資生具，隨意所樂能積集故。」業即是思，唯造善業故。生自在者，生通五蘊，隨所生處，如其所欲能受生故。勝解自在，薩遮尼乾子經名如意自在，即勝解數為體。無性云「謂於地等發起勝解，令成金等故。」願即解欲信為體。《薩遮尼乾子經》云「信自在故」。或後得智為願自在體，神力自在即六神通是。《薩遮尼乾子經》名願自在，即現神通變現諸物，令隨願成故。故彼經云「即生心時，現前成一切諸事，名願自在。」故無性云：「謂隨意樂引發種種最勝神通。」智自在者，緣音聲智，詞無礙解為體故。無性云：「謂隨所有種種言音智境現故。」法自在者，法無礙解為體故。無性云：「謂隨意樂宣說契經應頌等故。」或十自在皆智為體，俱智用故，由於六度成此勝智故。三辨因者，准《無性論》，由法施、無畏施、財施圓滿，如其所應得此果故。准即如次能與壽、心、眾具自在為其因也。若《薩遮尼經》云「遠離殺生，無嗔害心，是命自在因。」《攝論》據法身命，《薩遮》據應化命。又離殺等亦法施故。慈悲是心自在因，此意云由慈悲故能無畏施。戒為業生自在因，《薩遮經》云「以菩提心攝諸善根，是生自在因。」忍為勝解自在因，《薩遮經》以供養布施是勝解因，此意安受苦忍能解脫施故。《攝論》意謂昔因時樂修忍故，隨諸有情心所樂轉故，今獲得於地金等隨勝解轉。精進即是願自在因，此意由勤成滿所願。《薩遮經》云「常說三寶
贊曰：明所得果圓。有二：初明得果圓、後明能利物。得果分二：初得果、後了境。此得果也。十大自在者，一列名、二出體、三辨因、四廢立。列名者，無性《攝論》第九云「一壽命自在、二心自在、三眾具自在、四業自在、五生自在、六勝解自在、七願自在、八力自在、九智自在、十法自在。」出體者，命即命根，如前〈壽量品〉明。《十地經》云「不可說不可說劫命住持故。」然《薩遮尼乾子經》第七及《法集經》第三云「得上甘露名命自在」者，甘露即涅槃，涅槃即法身壽也。或由識此無住甘露，故應化身所現之命，隨心延促命亦無盡。心自在者，准《十地經》，心即智定，能所引故。同《雜集論》出諸法體，通智定故。彼經云「得心自在，無量僧祇三昧入智故。」或說此定能引智故，非必取智心自在。准《法集經》云「一切諸法皆心現起，名心自在。」即通八識故，彼能知一切是一心，名心自在，攝所歸王故。又《攝論》云「於中自在運轉其心，名自在。」此所運轉即通八識，能運是定或亦通智。或心自在運轉即通王所，眾具即四塵為體，衣食資什名眾具。論云「於飲食等諸資生具，隨意所樂能積集故。」業即是思，唯造善業故。生自在者，生通五蘊，隨所生處，如其所欲能受生故。勝解自在，薩遮尼乾子經名如意自在，即勝解數為體。無性云「謂於地等發起勝解，令成金等故。」願即解欲信為體。《薩遮尼乾子經》云「信自在故」。或後得智為願自在體，神力自在即六神通是。《薩遮尼乾子經》名願自在，即現神通變現諸物，令隨願成故。故彼經云「即生心時，現前成一切諸事，名願自在。」故無性云：「謂隨意樂引發種種最勝神通。」智自在者，緣音聲智，詞無礙解為體故。無性云：「謂隨所有種種言音智境現故。」法自在者，法無礙解為體故。無性云：「謂隨意樂宣說契經應頌等故。」或十自在皆智為體，俱智用故，由於六度成此勝智故。三辨因者，准《無性論》，由法施、無畏施、財施圓滿，如其所應得此果故。准即如次能與壽、心、眾具自在為其因也。若《薩遮尼經》云「遠離殺生，無嗔害心，是命自在因。」《攝論》據法身命，《薩遮》據應化命。又離殺等亦法施故。慈悲是心自在因，此意云由慈悲故能無畏施。戒為業生自在因，《薩遮經》云「以菩提心攝諸善根，是生自在因。」忍為勝解自在因，《薩遮經》以供養布施是勝解因，此意安受苦忍能解脫施故。《攝論》意謂昔因時樂修忍故，隨諸有情心所樂轉故，今獲得於地金等隨勝解轉。精進即是願自在因，此意由勤成滿所願。《薩遮經》云「常說三寶
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教化眾生，是信自在因。」既云常說，亦勤也。令他生信，無有謗法。無畏靜慮，即力自在因。《薩遮經》云「稱生所求，應時施與，是願自在因。」般若是智法二自在因，無性云：「由昔因時樂修慧故，隨其類音為說法故，令證得殊勝般若，妙達言音巧說正法。」若《薩遮經》，常行法施，不為利養名聞恭敬，是智自在因。常為眾生說諸如來及諸眾生真如平等，法身自體非飲食身，是法自在因。意同《攝論》。
教化眾生，是信自在因。」既云常說，亦勤也。令他生信，無有謗法。無畏靜慮，即力自在因。《薩遮經》云「稱生所求，應時施與，是願自在因。」般若是智法二自在因，無性云：「由昔因時樂修慧故，隨其類音為說法故，令證得殊勝般若，妙達言音巧說正法。」若《薩遮經》，常行法施，不為利養名聞恭敬，是智自在因。常為眾生說諸如來及諸眾生真如平等，法身自體非飲食身，是法自在因。意同《攝論》。
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廢立者，《法集經》第三、《薩遮經》第六皆云對除十怖畏故。准此，即是為得對治十怖畏故求十自在。《薩遮尼經》云「大王當知，得命自在故，對治一切生死怖畏。得心自在故，對治一切煩惱怖畏。得物自在故，對治一切貧窮怖畏。得業自在故，對治一切惡道怖畏。」《法集經》中除惡行畏，彼據除因，此約除果。《法集經》中除惡道畏，彼據果說，此對縛說。不得生自在，為生所縛故。得生自在故，對治一切縛怖畏。得如意自在故，對治一切追求怖畏。得信自在故，對治一切謗法怖畏。得願自在故，對治一切心念縛怖畏。得智自在故，對治一切疑刺怖畏。得法自在故，對治一切大眾怖畏。又解：言法自在者，是說法自在。既云隨眾生意乃至云說法相應現種種身，故知現身為生說法，令得利故。即《法華經》云「唯為一大事故」。說法自在有十四種：一說法自在、二清淨、三樂說、四智、五生、六三昧、七住持、八眷屬、九見、十聞、十一鼻、十二舌、十三身、十四心。《法集經》第七云「云何說法自在？於一切言語不著故。」此不葉所說法。「云何清淨自在？於一切處不染故。」非但所說法，於一切皆不著故。「云何樂說自在？謂依一法字句不休息。」於百千萬劫說不可盡故，無斷盡辨。「云何智自在？於一一法字句能說。」為百千萬法門故豐義味辨。「云何生自在？隨所隨所利益眾生之處，於彼彼處生故、隨處現身故。」重言隨所者，明非一故。餘准此應知。「云何三昧自在？於念念中若欲入三昧即能入三昧故。云何住自在？隨所隨所住持加故，所謂若麞鹿、若鳥獸、若草木、若石壁，能說諸佛妙法故，即住持於彼，令能說法故。云何眷屬自在？謂無量眷屬，不可壞眷屬故。云何見自在？謂見妙色故。云何聞自在？謂聞妙聲故。云何鼻自在？聞一切香唯是妙法香故。云何舌自在？謂食法味不食食味故。云何身自在？謂成就法身，非食食身故。云何心自在？乃至蚊虻蟻子知行知心故，見下六根有勝用故。」此中初二於所說不染、次二能說、次一現身、次一八定、次一加備於餘、次一隨受化者、次六顯根。前生是總相假身，此六是別相實身。此經下「隨眾生意隨眾生行」即心自在隨眾生界，以小分界通二義，令取境，故云小分。即隨所利益眾生之處現種種身，即隨彼處而為現身。并處相應、不待時相應，三昧自在攝。行相應，即心自在攝。《攝大乘》第九云「復次法身由幾自在而得自在？略由五種：一由佛土自身相好、無邊音聲、無見頂相自在，由轉色蘊依故。二由無罣無量廣大樂住自在，由轉受蘊依故。三由辨說一切名身
廢立者，《法集經》第三、《薩遮經》第六皆云對除十怖畏故。准此，即是為得對治十怖畏故求十自在。《薩遮尼經》云「大王當知，得命自在故，對治一切生死怖畏。得心自在故，對治一切煩惱怖畏。得物自在故，對治一切貧窮怖畏。得業自在故，對治一切惡道怖畏。」《法集經》中除惡行畏，彼據除因，此約除果。《法集經》中除惡道畏，彼據果說，此對縛說。不得生自在，為生所縛故。得生自在故，對治一切縛怖畏。得如意自在故，對治一切追求怖畏。得信自在故，對治一切謗法怖畏。得願自在故，對治一切心念縛怖畏。得智自在故，對治一切疑刺怖畏。得法自在故，對治一切大眾怖畏。又解：言法自在者，是說法自在。既云隨眾生意乃至云說法相應現種種身，故知現身為生說法，令得利故。即《法華經》云「唯為一大事故」。說法自在有十四種：一說法自在、二清淨、三樂說、四智、五生、六三昧、七住持、八眷屬、九見、十聞、十一鼻、十二舌、十三身、十四心。《法集經》第七云「云何說法自在？於一切言語不著故。」此不葉所說法。「云何清淨自在？於一切處不染故。」非但所說法，於一切皆不著故。「云何樂說自在？謂依一法字句不休息。」於百千萬劫說不可盡故，無斷盡辨。「云何智自在？於一一法字句能說。」為百千萬法門故豐義味辨。「云何生自在？隨所隨所利益眾生之處，於彼彼處生故、隨處現身故。」重言隨所者，明非一故。餘准此應知。「云何三昧自在？於念念中若欲入三昧即能入三昧故。云何住自在？隨所隨所住持加故，所謂若麞鹿、若鳥獸、若草木、若石壁，能說諸佛妙法故，即住持於彼，令能說法故。云何眷屬自在？謂無量眷屬，不可壞眷屬故。云何見自在？謂見妙色故。云何聞自在？謂聞妙聲故。云何鼻自在？聞一切香唯是妙法香故。云何舌自在？謂食法味不食食味故。云何身自在？謂成就法身，非食食身故。云何心自在？乃至蚊虻蟻子知行知心故，見下六根有勝用故。」此中初二於所說不染、次二能說、次一現身、次一八定、次一加備於餘、次一隨受化者、次六顯根。前生是總相假身，此六是別相實身。此經下「隨眾生意隨眾生行」即心自在隨眾生界，以小分界通二義，令取境，故云小分。即隨所利益眾生之處現種種身，即隨彼處而為現身。并處相應、不待時相應，三昧自在攝。行相應，即心自在攝。《攝大乘》第九云「復次法身由幾自在而得自在？略由五種：一由佛土自身相好、無邊音聲、無見頂相自在，由轉色蘊依故。二由無罣無量廣大樂住自在，由轉受蘊依故。三由辨說一切名身
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句身文身自在，由轉想蘊依故。四由現化變易引攝大眾引攝自法自在，由轉行蘊依故。五由圓鏡、平等、觀察、成所作智自在，由轉識蘊依故。」廣釋如彼。
句身文身自在，由轉想蘊依故。四由現化變易引攝大眾引攝自法自在，由轉行蘊依故。五由圓鏡、平等、觀察、成所作智自在，由轉識蘊依故。」廣釋如彼。
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經 「自在力故，隨眾生意、｀隨眾生行、隨眾生界＇，悉皆了別。」
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贊曰：了境知意知心體。或勝解知眾生行、知差別行。或業或眾生遍趣行眾生界，即種種性皆能了知。
贊曰：了境知意知心體。或勝解知眾生行、知差別行。或業或眾生遍趣行眾生界，即種種性皆能了知。
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經 「不待時、｀不過時，處相應、時相應、行相應、說法相應＇，現種種身。」
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贊曰：化物也。不待時者，眾生根熟，謂即應時現身說法，不擇時節。不過時者，謂不過此應化時也。處相應等者，如來說法離四非故。處相應者，離非處。時相應者，離非時。行相應者，離非機。說法相應者，離非法。謂應於此處、此時、此等機性，應以此法，必相應故。現種種身者，即八相等，若佛現在并涅槃後所現之身，非云以弟子種種意故現種種相。此四句中，應云現在并涅槃後，以願自在隨緣利益，是名化故，總名種種身。
贊曰：化物也。不待時者，眾生根熟，謂即應時現身說法，不擇時節。不過時者，謂不過此應化時也。處相應等者，如來說法離四非故。處相應者，離非處。時相應者，離非時。行相應者，離非機。說法相應者，離非法。謂應於此處、此時、此等機性，應以此法，必相應故。現種種身者，即八相等，若佛現在并涅槃後所現之身，非云以弟子種種意故現種種相。此四句中，應云現在并涅槃後，以願自在隨緣利益，是名化故，總名種種身。
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經 「是名化身。」(是名化身者，雙結)。
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經 「善男子！｀云何菩薩＇了知應身？」
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贊曰：明應佛中，大文亦三。此問起。
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經 「謂諸如來｀為諸菩薩得通達故＇，說於真諦。」
經 「謂諸如來｀為諸菩薩得通達故＇，說於真諦。」
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贊曰：下答。答中應有修因，以化身中明修因故。此略不論，是影顯故、是通句故，應別取彼文。今但明果。果中分二：初說法、後現身。此說法也。說法中有二：一利生、二利法。初中有三：一說真諦境、二明涅槃果、三明所行因。以先說境令其通達，通真達俗；次示其果，令彼欣求；後令除障修因剋證。此即說境境。謂諸如來，明能說人。諸菩薩，明所備。得通達故，明說意。說於真諦，明所詮。為令菩薩，起根本智，通；起後得智，達。言真諦者，據最勝說。理實亦為說於俗諦，真俗相依而建立故。或復此約人法二別，對菩薩，智名真；對我，法等名真。
贊曰：下答。答中應有修因，以化身中明修因故。此略不論，是影顯故、是通句故，應別取彼文。今但明果。果中分二：初說法、後現身。此說法也。說法中有二：一利生、二利法。初中有三：一說真諦境、二明涅槃果、三明所行因。以先說境令其通達，通真達俗；次示其果，令彼欣求；後令除障修因剋證。此即說境境。謂諸如來，明能說人。諸菩薩，明所備。得通達故，明說意。說於真諦，明所詮。為令菩薩，起根本智，通；起後得智，達。言真諦者，據最勝說。理實亦為說於俗諦，真俗相依而建立故。或復此約人法二別，對菩薩，智名真；對我，法等名真。
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經 「為令解了｀生死涅槃＇是一味故。」
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贊曰：明果也。果分二種，有為與無為。無為是本，故偏說之。無為果四，即四涅槃。自性清淨，不由斷證，故不說之。或即是真諦所攝。有餘無餘，通三乘故，非最勝故，亦略不說。唯無住處，獨大乘得，益物勝故，果中偏說。義如前辨。
贊曰：明果也。果分二種，有為與無為。無為是本，故偏說之。無為果四，即四涅槃。自性清淨，不由斷證，故不說之。或即是真諦所攝。有餘無餘，通三乘故，非最勝故，亦略不說。唯無住處，獨大乘得，益物勝故，果中偏說。義如前辨。
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經 「為除身見，｀眾生怖畏＇歡喜故。」
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贊曰：明除障修因。以為無始我見縛故，不能解了。設得解了，於生死生怖、於涅槃生喜，不能廣利。又由我執是諸障本故。然此我見雖通六七二識，意除第七，以障無住勝故、又染本故。故《成唯識論》解平等智云「妙觀察智不共所依，無住涅槃之所建立，一味相續窮未來際。」
贊曰：明除障修因。以為無始我見縛故，不能解了。設得解了，於生死生怖、於涅槃生喜，不能廣利。又由我執是諸障本故。然此我見雖通六七二識，意除第七，以障無住勝故、又染本故。故《成唯識論》解平等智云「妙觀察智不共所依，無住涅槃之所建立，一味相續窮未來際。」
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經 「為無邊｀佛法而作＇本故。」
經 「為無邊｀佛法而作＇本故。」
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贊曰：此利法也。利生意者，使法久住，故云作本。
贊曰：此利法也。利生意者，使法久住，故云作本。
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經 「如實相應｀如如如如智，本願力故＇，是身得現。」
經 「如實相應｀如如如如智，本願力故＇，是身得現。」
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贊曰：下現身，有二：初現身、後明莊嚴。此現身也。言如實者，即真如也。相應者，能證所證俱無二，取名為相應。相應相似義，此是總句。如如如如智，是別句。二空真性，重名如如；達二空智，名如如智。本願力故者，明現身所由。智境兩如都無分別，因何現身，由本願力。故《成唯識》云「由昔所修利他無漏純淨佛土因緣成就」等。土既由昔，現身品然。問：此應身二受用身，是何身攝？答：他受用。何以得知？答：略四證明。一、此文云「如如如如智，本願力故，是身得現三十二相八十種好」故。若自受用，功德相好皆悉無邊故。二、下云「二身假名不實，念念生滅，不定住故數數出現。」自受用身非數數出現故。三、下云「第二佛身，弟子一意故現一相。」自受用身非對弟子故。四、下云「應身非化身」者，是地前身故。問：若他受用，云何下云「應身者從無始來相續不斷，一切諸佛不共之法能攝持故，眾生無盡用亦無盡。」他受用身既現滅度，如何得言無始相續不共之法能攝持故？答：言相續者，約多分說，不同化身多百千劫始一現故。又化身文中亦云恒轉法輪，豈常不滅？問：若爾，自受用豈不三攝耶？答：非三不攝，是法身故。問：何以得知？答：至法身中當廣引說。
贊曰：下現身，有二：初現身、後明莊嚴。此現身也。言如實者，即真如也。相應者，能證所證俱無二，取名為相應。相應相似義，此是總句。如如如如智，是別句。二空真性，重名如如；達二空智，名如如智。本願力故者，明現身所由。智境兩如都無分別，因何現身，由本願力。故《成唯識》云「由昔所修利他無漏純淨佛土因緣成就」等。土既由昔，現身品然。問：此應身二受用身，是何身攝？答：他受用。何以得知？答：略四證明。一、此文云「如如如如智，本願力故，是身得現三十二相八十種好」故。若自受用，功德相好皆悉無邊故。二、下云「二身假名不實，念念生滅，不定住故數數出現。」自受用身非數數出現故。三、下云「第二佛身，弟子一意故現一相。」自受用身非對弟子故。四、下云「應身非化身」者，是地前身故。問：若他受用，云何下云「應身者從無始來相續不斷，一切諸佛不共之法能攝持故，眾生無盡用亦無盡。」他受用身既現滅度，如何得言無始相續不共之法能攝持故？答：言相續者，約多分說，不同化身多百千劫始一現故。又化身文中亦云恒轉法輪，豈常不滅？問：若爾，自受用豈不三攝耶？答：非三不攝，是法身故。問：何以得知？答：至法身中當廣引說。
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經 「具三十二｀相八十種好，項背＇圓光。」
經 「具三十二｀相八十種好，項背＇圓光。」
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贊曰：明莊嚴也。問：若他受用相好應多，云何但說三十二等？答：他受用身有其二種，一四善根位所見之身、二地上菩薩所見之身。今此但說四善根位所見之身。問：餘處多說為地前現名為化身，何名受用？答：云為地前現名化身者，說三乘人同見之身，非四善根菩薩所見。若非地前，何故下云「應身非化身者，是地前身。」問：何以得知四善根位所見佛身非三乘同見？答：准《梵網菩薩戒經》云「我今盧舍那，方坐蓮華臺，周匝千華上，復現千釋迦。一華百億國，一國一釋迦，各坐菩提樹，一時成佛道。」既云千華上復現千釋迦，一華百億國，一國一釋迦。若非四善根位菩薩所見，更有何身云千釋迦？問：此盧舍那是何地見？答：有說初地菩薩所見之身。今釋此是二地菩薩所見之身，一說戒波羅蜜故、二云千百億國。若初地菩薩，見百億非見千故。問：准十地，《瑜伽》云「若作意時見無邊國」，何不得言千百億國？若爾，何故云初地菩薩得十百門？若云據作意，應無量國，何但千百億？況復二地菩薩得千百門，今言千百億，正與相當。何煩異解。
贊曰：明莊嚴也。問：若他受用相好應多，云何但說三十二等？答：他受用身有其二種，一四善根位所見之身、二地上菩薩所見之身。今此但說四善根位所見之身。問：餘處多說為地前現名為化身，何名受用？答：云為地前現名化身者，說三乘人同見之身，非四善根菩薩所見。若非地前，何故下云「應身非化身者，是地前身。」問：何以得知四善根位所見佛身非三乘同見？答：准《梵網菩薩戒經》云「我今盧舍那，方坐蓮華臺，周匝千華上，復現千釋迦。一華百億國，一國一釋迦，各坐菩提樹，一時成佛道。」既云千華上復現千釋迦，一華百億國，一國一釋迦。若非四善根位菩薩所見，更有何身云千釋迦？問：此盧舍那是何地見？答：有說初地菩薩所見之身。今釋此是二地菩薩所見之身，一說戒波羅蜜故、二云千百億國。若初地菩薩，見百億非見千故。問：准十地，《瑜伽》云「若作意時見無邊國」，何不得言千百億國？若爾，何故云初地菩薩得十百門？若云據作意，應無量國，何但千百億？況復二地菩薩得千百門，今言千百億，正與相當。何煩異解。
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經 「是名應身。」
經 「是名應身。」
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贊曰：結也。
贊曰：結也。
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經 「善男子！｀云何菩薩摩訶薩＇了知法身？」
經 「善男子！｀云何菩薩摩訶薩＇了知法身？」
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贊曰：明法身也。文三如前，此初問也。
贊曰：明法身也。文三如前，此初問也。
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經 「為除諸｀煩惱等障，為具諸＇善法故。」
經 「為除諸｀煩惱等障，為具諸＇善法故。」
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贊曰：正釋有二，初明所為、後明得身。初也。應說修因，文略不說，如前已解。此法身有二：一自性法身、二功德法身，今包合二。為除煩惱等障，明為得自性法身。為具善法故，明為得功德法身。即淨法界四智心品總名法身，能證所證合名法身。假佛實佛二類有異，分出應化。不爾，就總應化亦名法身。故《成唯識》云「如是法身有三相別。」
贊曰：正釋有二，初明所為、後明得身。初也。應說修因，文略不說，如前已解。此法身有二：一自性法身、二功德法身，今包合二。為除煩惱等障，明為得自性法身。為具善法故，明為得功德法身。即淨法界四智心品總名法身，能證所證合名法身。假佛實佛二類有異，分出應化。不爾，就總應化亦名法身。故《成唯識》云「如是法身有三相別。」
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經 「唯有如如如如智是名法身。」
經 「唯有如如如如智是名法身。」
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贊曰：明得法身。如如，即自性法身。如如智，即四智品。雖事智品不緣真如，離能所取故、由如如智起故，總名如如智。故次云「是故法如如如如智攝一切佛法。」若唯是如，非攝一切故。又解：化身如前；應身者，通攝自他二受用身；法身唯是自性真如。言如如智者，如實相般若。又《大莊嚴論》及真諦三藏說有四覺：一應覺，即真如；二正覺，即智慧；三覺分，即菩提因；四令覺，即能詮教。諸法體邊名如如，智性邊名如如智故。故下文云「應身從無始來相續不斷，一切諸佛不共之法體攝持故，眾生無盡用亦無盡，是故說常」等，明亦通是自受用身。下云「法身者非是行法，無有異相，是根本故，猶如虛空，是故說常。」既云非行法，明非四智，四智生滅是行法故。又解：二義俱通。准《攝大乘》別解三身及常無常門，即如彼解。准上下文及《攝大乘》等，約通而說，即如前解。今此經中通二義解：若四句等中即自他受用別門而明，不今四句，應非化身是地前身，化身亦應謂住有餘涅槃之身。若自受用非名化故，故自受用同名法身。故此下云「是故法身慧清淨故、滅清淨故，是二清淨，是故法身具足清淨。」若智理二合名法身，即性相合論門。若唯取如名法身者，即性相別論門。若自受用是應身攝，即是假實自他受用二合論門。若應唯是他受用身，即假實別論門。故知諸說義不相違。
贊曰：明得法身。如如，即自性法身。如如智，即四智品。雖事智品不緣真如，離能所取故、由如如智起故，總名如如智。故次云「是故法如如如如智攝一切佛法。」若唯是如，非攝一切故。又解：化身如前；應身者，通攝自他二受用身；法身唯是自性真如。言如如智者，如實相般若。又《大莊嚴論》及真諦三藏說有四覺：一應覺，即真如；二正覺，即智慧；三覺分，即菩提因；四令覺，即能詮教。諸法體邊名如如，智性邊名如如智故。故下文云「應身從無始來相續不斷，一切諸佛不共之法體攝持故，眾生無盡用亦無盡，是故說常」等，明亦通是自受用身。下云「法身者非是行法，無有異相，是根本故，猶如虛空，是故說常。」既云非行法，明非四智，四智生滅是行法故。又解：二義俱通。准《攝大乘》別解三身及常無常門，即如彼解。准上下文及《攝大乘》等，約通而說，即如前解。今此經中通二義解：若四句等中即自他受用別門而明，不今四句，應非化身是地前身，化身亦應謂住有餘涅槃之身。若自受用非名化故，故自受用同名法身。故此下云「是故法身慧清淨故、滅清淨故，是二清淨，是故法身具足清淨。」若智理二合名法身，即性相合論門。若唯取如名法身者，即性相別論門。若自受用是應身攝，即是假實自他受用二合論門。若應唯是他受用身，即假實別論門。故知諸說義不相違。
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經 「前二種｀身是假名有，此第三身是真實有，為前二身＇而作根本。」
經 「前二種｀身是假名有，此第三身是真實有，為前二身＇而作根本。」
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贊曰：已下諸門分別。有九門：第一假實分別門、第二二利分別門、三有餘無餘等分別門、四治障廢立門、五三體同別門、六一多分別門、七能所相依門、八常無常門、九四句分別門。就此假實，文分為五：一標、二釋、三徵、四解、五結。此初二文，為前二身而作根本。依前解，三身法身并攝智，即辨變化身及他受用，是假名佛，是變化起；以如為本、從智變起，故與前二而作根本。若依法身唯攝如如，如如是本不從他起，故得名實。應依法起、化依應起，故前二身俱是假有。
贊曰：已下諸門分別。有九門：第一假實分別門、第二二利分別門、三有餘無餘等分別門、四治障廢立門、五三體同別門、六一多分別門、七能所相依門、八常無常門、九四句分別門。就此假實，文分為五：一標、二釋、三徵、四解、五結。此初二文，為前二身而作根本。依前解，三身法身并攝智，即辨變化身及他受用，是假名佛，是變化起；以如為本、從智變起，故與前二而作根本。若依法身唯攝如如，如如是本不從他起，故得名實。應依法起、化依應起，故前二身俱是假有。
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經 「何以故？」
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贊曰：徵也。何所以故法是二依？
贊曰：徵也。何所以故法是二依？
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經 「離法如如、｀離無分別智，一切諸佛＇無有別法。」
經 「離法如如、｀離無分別智，一切諸佛＇無有別法。」
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贊曰：解也。初返解、後順成。初也。
贊曰：解也。初返解、後順成。初也。
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經 「一切諸佛｀智慧具足，一切煩惱究竟滅盡，得＇清淨佛地。」
經 「一切諸佛｀智慧具足，一切煩惱究竟滅盡，得＇清淨佛地。」
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贊曰：順成也。《勝鬘經》「在纏名如來藏，出纏名法身」故。今此云智慧具足即如如智，一切盡滅即法如如，故具二種。
贊曰：順成也。《勝鬘經》「在纏名如來藏，出纏名法身」故。今此云智慧具足即如如智，一切盡滅即法如如，故具二種。
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經 「是故｀法如如如如智攝一切＇佛法。」
經 「是故｀法如如如如智攝一切＇佛法。」
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贊曰：結成。可知如來淨妙法身又即真如，是悟迷依，故為二本。
贊曰：結成。可知如來淨妙法身又即真如，是悟迷依，故為二本。
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經 「復次，｀善男子！一切諸佛利益自他＇至於究竟。」
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贊曰：第二、二利分別門。於中有二：初辨二利、後「善男子云何法如如」下釋情疑。初中復二：初法、後喻。法中有三：初標、次釋、後結。此標也。言利益自他至究竟者，自利至佛云究竟。有三乘性，令得果地究竟；無性之人同無窮盡，不入涅槃而為利益，亦云究竟。
贊曰：第二、二利分別門。於中有二：初辨二利、後「善男子云何法如如」下釋情疑。初中復二：初法、後喻。法中有三：初標、次釋、後結。此標也。言利益自他至究竟者，自利至佛云究竟。有三乘性，令得果地究竟；無性之人同無窮盡，不入涅槃而為利益，亦云究竟。
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經 「自利益者｀是法如如，利益他者＇是如如智。」
經 「自利益者｀是法如如，利益他者＇是如如智。」
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贊曰：釋也。初釋二利、後釋所以。此初也。如如凝寂多自利，如智起用多利他。梁《攝論》云「若以法身為應身佛，無利益眾生義。若以應身為法佛，無現世安樂義。」問：諸說二利有三不同。一《雜集論》云「自他二利所依止」，《唯識》亦然。自性法身正唯自利亦兼利他，通於二利，自受用變化是所依止故，自受用身是自利；他受用變化是利他，為他現故。二《無上依》及《寶性論》，法身是自利，應化是利他。三者此經。何故如是？答：《雜集》、《唯識》，自性法身通二利，據盡理論。《無上依》等，據自性法身正用而說，云是自利。應化利他，據他受用名為應佛，故俱利他。此經如如，同《無上依》。如如智利他，據平等性及成事智，起他受用變他二佛身故，云是利他。《雜集》應身是自利者，據自受用名應身說。《成唯識論》據彼應身通二受用，故成二利。各據一義，俱不相違。利益他者是如如智，何不言應化耶？答：有二解。一云：舉能變體是二智故、利他體故，所起之身唯是色故、利他用故，所以不論。《唯識論》等說他用變化名利他，據用而說所變。《大品般若》云「化佛無心，云何分別破壞諸法、破壞開演之義？」或此二身是彼智果，說彼智名，實是應化。不爾，下喻小不相似。二云：此據四智亦是法身。真如內寂說是自利，智有外用說是利他。不說應化，義同前說。
贊曰：釋也。初釋二利、後釋所以。此初也。如如凝寂多自利，如智起用多利他。梁《攝論》云「若以法身為應身佛，無利益眾生義。若以應身為法佛，無現世安樂義。」問：諸說二利有三不同。一《雜集論》云「自他二利所依止」，《唯識》亦然。自性法身正唯自利亦兼利他，通於二利，自受用變化是所依止故，自受用身是自利；他受用變化是利他，為他現故。二《無上依》及《寶性論》，法身是自利，應化是利他。三者此經。何故如是？答：《雜集》、《唯識》，自性法身通二利，據盡理論。《無上依》等，據自性法身正用而說，云是自利。應化利他，據他受用名為應佛，故俱利他。此經如如，同《無上依》。如如智利他，據平等性及成事智，起他受用變他二佛身故，云是利他。《雜集》應身是自利者，據自受用名應身說。《成唯識論》據彼應身通二受用，故成二利。各據一義，俱不相違。利益他者是如如智，何不言應化耶？答：有二解。一云：舉能變體是二智故、利他體故，所起之身唯是色故、利他用故，所以不論。《唯識論》等說他用變化名利他，據用而說所變。《大品般若》云「化佛無心，云何分別破壞諸法、破壞開演之義？」或此二身是彼智果，說彼智名，實是應化。不爾，下喻小不相似。二云：此據四智亦是法身。真如內寂說是自利，智有外用說是利他。不說應化，義同前說。
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經 「能於自他利益之事而得自在，成就種種無邊用故。」
經 「能於自他利益之事而得自在，成就種種無邊用故。」
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贊曰：釋所以也。由此三身於自他利各得自在，俱成種種無邊用故。故《成唯識》云「如是三身雖皆具足無邊功德，而各有異。」言而得自在，自在有三，如《雜集》第十二云「依止自在修亦有三種：一身自在，即自性身及受用身。二行自在，即變化身。三說自在，謂能說六度等。既緣此、求此、依此而求此，故知佛身有三自在，成就無邊二利用故。」
贊曰：釋所以也。由此三身於自他利各得自在，俱成種種無邊用故。故《成唯識》云「如是三身雖皆具足無邊功德，而各有異。」言而得自在，自在有三，如《雜集》第十二云「依止自在修亦有三種：一身自在，即自性身及受用身。二行自在，即變化身。三說自在，謂能說六度等。既緣此、求此、依此而求此，故知佛身有三自在，成就無邊二利用故。」
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經 「是故｀分別一切佛法，有無量無邊＇種種差別。」
經 「是故｀分別一切佛法，有無量無邊＇種種差別。」
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贊曰：結也。一切佛法，即三佛是。《大品經》云「出三界故無量，越十方故無邊，義用眾多云種種差別。」
贊曰：結也。一切佛法，即三佛是。《大品經》云「出三界故無量，越十方故無邊，義用眾多云種種差別。」
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經 「善男子！｀譬如依止妄想思惟說種種煩惱，說種種業用＇、種種果報。」
經 「善男子！｀譬如依止妄想思惟說種種煩惱，說種種業用＇、種種果報。」
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贊曰：下依喻顯，有二：初二喻喻二利、後一顯莊嚴。初復分二：初一喻合顯利他用、後一喻合顯自利用。此初喻也。妄想思惟，喻如如智任運能起利他之思。如《法華經》等云「於三七日中，思惟如是事。」言妄想者，喻實不思，假起思故。說種種煩惱，喻化身為二乘，說種種煩惱。種種業者，喻起應身，為菩薩說種種業。種種果報者，喻令他人既聞法已得世出世果。或此喻說斷三障故成就三身，說種種煩惱令得應身、說種種業令得化身、說種種報令得法身。故下文云「惑障清淨能現應身，業障清淨能現化身，智障清淨能現法身。」果報即是智障所攝。雖《佛地論》二障各有所發之業并所得果，合說果報是習氣依。要果報無，習氣方盡。又解：准下合文，說種種煩惱喻說大乘，大乘為本有餘業故，如似有惑有業果故。業果如次喻獨覺聲聞，上能化下，如緣覺乘化聲聞故。果報喻說聲聞乘也。然獨覺乘將得果時不假言教，發心之初解修行位中必假言教。所以《法華經》中俱云「從佛聞法故」。初解喻現身、次解喻令得身、後解喻為化說法。既判為喻利他，此解盡理，汎明利用即通三釋。又解：喻二利用是總，竝喻利他即別，故通三解。然合文中但合利他說法，餘者略而不合。
贊曰：下依喻顯，有二：初二喻喻二利、後一顯莊嚴。初復分二：初一喻合顯利他用、後一喻合顯自利用。此初喻也。妄想思惟，喻如如智任運能起利他之思。如《法華經》等云「於三七日中，思惟如是事。」言妄想者，喻實不思，假起思故。說種種煩惱，喻化身為二乘，說種種煩惱。種種業者，喻起應身，為菩薩說種種業。種種果報者，喻令他人既聞法已得世出世果。或此喻說斷三障故成就三身，說種種煩惱令得應身、說種種業令得化身、說種種報令得法身。故下文云「惑障清淨能現應身，業障清淨能現化身，智障清淨能現法身。」果報即是智障所攝。雖《佛地論》二障各有所發之業并所得果，合說果報是習氣依。要果報無，習氣方盡。又解：准下合文，說種種煩惱喻說大乘，大乘為本有餘業故，如似有惑有業果故。業果如次喻獨覺聲聞，上能化下，如緣覺乘化聲聞故。果報喻說聲聞乘也。然獨覺乘將得果時不假言教，發心之初解修行位中必假言教。所以《法華經》中俱云「從佛聞法故」。初解喻現身、次解喻令得身、後解喻為化說法。既判為喻利他，此解盡理，汎明利用即通三釋。又解：喻二利用是總，竝喻利他即別，故通三解。然合文中但合利他說法，餘者略而不合。
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經 「如是｀依法如如、依如如智，說種種佛法、說種種獨覺法、說種種＇聲聞法。」
經 「如是｀依法如如、依如如智，說種種佛法、說種種獨覺法、說種種＇聲聞法。」
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贊曰：法合也。三乘之人根性欲樂等各各不同，方便位中種性行解趣入各異，所以云種種佛法。
贊曰：法合也。三乘之人根性欲樂等各各不同，方便位中種性行解趣入各異，所以云種種佛法。
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經 「依法如如、｀依如如智，一切佛法自在成就，是為第一＇不可思議。」
經 「依法如如、｀依如如智，一切佛法自在成就，是為第一＇不可思議。」
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贊曰：下喻合。顯自利之用，分三：初法、次喻、後合。此初也。問：喻利他中，何不先舉法、次喻、後合耶？答：承前法說近故、又復略故，今此遠故廣故，所以先法、次喻、後合。問：前自利中但云自利者是法如如，何故此喻自利之用并如如智？答：前據凝寂，法如如自利增，但說如如。今明兼利，如如智亦是。又復前據如如智為他現說法用，故利他；此據斷障，內證如如，即是自利。故不相違。有解：結前。義亦無違。
贊曰：下喻合。顯自利之用，分三：初法、次喻、後合。此初也。問：喻利他中，何不先舉法、次喻、後合耶？答：承前法說近故、又復略故，今此遠故廣故，所以先法、次喻、後合。問：前自利中但云自利者是法如如，何故此喻自利之用并如如智？答：前據凝寂，法如如自利增，但說如如。今明兼利，如如智亦是。又復前據如如智為他現說法用，故利他；此據斷障，內證如如，即是自利。故不相違。有解：結前。義亦無違。
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經 「譬如｀畫空作莊嚴具＇，是難思議。」
經 「譬如｀畫空作莊嚴具＇，是難思議。」
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贊曰：下喻莊嚴。舉喻畫空作莊嚴具，如空無相，嚴具亦無相，故是難思。如喻空，如如智喻畫。或如如上諸功德義如嚴空俱是無相，是難思議。
贊曰：下喻莊嚴。舉喻畫空作莊嚴具，如空無相，嚴具亦無相，故是難思。如喻空，如如智喻畫。或如如上諸功德義如嚴空俱是無相，是難思議。
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經 「如是依法如如、｀依如如智，成就佛法＇亦難思議。」
經 「如是依法如如、｀依如如智，成就佛法＇亦難思議。」
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贊曰：舉法合也。如是依如如及依如如智成就法身佛法。或如如是性，如如智是功德義，功德義正是法身，依如方有，故二合明。若真諦三藏解：前畫空喻并前舉法竝是外疑。疑云：如如及智俱無分別，云何得應化說利？如畫虛空成莊嚴具？極為難解難信。義亦無違。
贊曰：舉法合也。如是依如如及依如如智成就法身佛法。或如如是性，如如智是功德義，功德義正是法身，依如方有，故二合明。若真諦三藏解：前畫空喻并前舉法竝是外疑。疑云：如如及智俱無分別，云何得應化說利？如畫虛空成莊嚴具？極為難解難信。義亦無違。
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經 「善男子！｀云何法如如如如智二無分別而得自在事業＇成就？」
經 「善男子！｀云何法如如如如智二無分別而得自在事業＇成就？」
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贊曰：下釋情疑，有二：初牒疑、後喻釋。此牒疑也。疑有二人：一出世人疑、二世間人疑。又是學人及不學人二人俱疑。
贊曰：下釋情疑，有二：初牒疑、後喻釋。此牒疑也。疑有二人：一出世人疑、二世間人疑。又是學人及不學人二人俱疑。
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經 「善男子！｀譬如如來入於涅槃，願自在故，種種事業＇皆得成就。」
經 「善男子！｀譬如如來入於涅槃，願自在故，種種事業＇皆得成就。」
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贊曰：下喻釋，有四喻：初二喻為出世人、後二為世間人。為出世人，初舉佛滅喻，無有分別而能利他；後舉劣況勝喻。初文有二：初喻、後合。此舉喻也。舉二乘人意解涅槃，謂佛入滅身智無故，同如如無相，信有滅後化事得成。如涅槃後，重起金棺為現雙足、舍利變化種種事業而皆得現，故舉為喻。
贊曰：下喻釋，有四喻：初二喻為出世人、後二為世間人。為出世人，初舉佛滅喻，無有分別而能利他；後舉劣況勝喻。初文有二：初喻、後合。此舉喻也。舉二乘人意解涅槃，謂佛入滅身智無故，同如如無相，信有滅後化事得成。如涅槃後，重起金棺為現雙足、舍利變化種種事業而皆得現，故舉為喻。
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經 「法如如｀如如智自在事成＇，亦復如是。」
經 「法如如｀如如智自在事成＇，亦復如是。」
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贊曰：法合可知。
贊曰：法合可知。
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經 「復次，｀菩薩摩訶薩入無心定，依前願力，從禪定起＇作眾事業。」
經 「復次，｀菩薩摩訶薩入無心定，依前願力，從禪定起＇作眾事業。」
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贊曰：第二、舉劣況勝喻。文亦有二：所謂喻、合。初也。菩薩滅定，既六識不行而無分別，亦有種種變化事業。問：何故不舉二乘劣喻？答：二乘入滅定，不能起事業故。《無垢稱》第二，無垢呵舍利弗云：「夫宴坐者，不起滅定而現諸威儀，是為宴坐」等。滅盡定義，廣如餘辨。滅定喻如如，前願喻本願，作事業喻應化業用。
贊曰：第二、舉劣況勝喻。文亦有二：所謂喻、合。初也。菩薩滅定，既六識不行而無分別，亦有種種變化事業。問：何故不舉二乘劣喻？答：二乘入滅定，不能起事業故。《無垢稱》第二，無垢呵舍利弗云：「夫宴坐者，不起滅定而現諸威儀，是為宴坐」等。滅盡定義，廣如餘辨。滅定喻如如，前願喻本願，作事業喻應化業用。
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經 「如是二法｀無有分別，自在＇事成。」
經 「如是二法｀無有分別，自在＇事成。」
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贊曰：合也。滅定及所起事，二俱無分別，化他事業得自在成。又解：如入滅定雖無分別，應化二事而得成。又解：合前法如如智無有分別，自在事成。准前難意，此釋為勝。以前疑云：云何法如如如如智二無分別事業成就？故今合之。
贊曰：合也。滅定及所起事，二俱無分別，化他事業得自在成。又解：如入滅定雖無分別，應化二事而得成。又解：合前法如如智無有分別，自在事成。准前難意，此釋為勝。以前疑云：云何法如如如如智二無分別事業成就？故今合之。
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經 「善男子！｀譬如日月無有分別，亦如水鏡無有分別，光明亦無分別，三種和合＇得有影生。」
經 「善男子！｀譬如日月無有分別，亦如水鏡無有分別，光明亦無分別，三種和合＇得有影生。」
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贊曰：下除世間不學人疑。亦有二喻：初舉有體喻，雖無分別而有影生；後舉無體喻，雖無分別亦有影生。前二亦然。入涅槃已，舉無體。入滅定起，舉有體。今有體中，初喻、後合。此喻也。真諦三藏云：「日月喻如如，水鏡喻本願慈悲，光明喻如如智，影喻應化身。」今又釋云：准下合文既云「以願自在，眾生有感，現應化身。」以水現影喻法如如等相應定願力，以鏡影生喻眾生機，日月喻法如如，光明喻如如智。准《攝大乘》，水喻眾生有三摩地潤滑性故，現月等影。即水鏡二俱喻生機，即日月喻法如如如如智，光喻本願。雖無分別，然由本願及眾生感力，故有應化。然准經云「亦如水鏡無有分別」，即前釋勝。准下合文云「以願自在力，眾生有感」，即後釋勝。任意取捨。
贊曰：下除世間不學人疑。亦有二喻：初舉有體喻，雖無分別而有影生；後舉無體喻，雖無分別亦有影生。前二亦然。入涅槃已，舉無體。入滅定起，舉有體。今有體中，初喻、後合。此喻也。真諦三藏云：「日月喻如如，水鏡喻本願慈悲，光明喻如如智，影喻應化身。」今又釋云：准下合文既云「以願自在，眾生有感，現應化身。」以水現影喻法如如等相應定願力，以鏡影生喻眾生機，日月喻法如如，光明喻如如智。准《攝大乘》，水喻眾生有三摩地潤滑性故，現月等影。即水鏡二俱喻生機，即日月喻法如如如如智，光喻本願。雖無分別，然由本願及眾生感力，故有應化。然准經云「亦如水鏡無有分別」，即前釋勝。准下合文云「以願自在力，眾生有感」，即後釋勝。任意取捨。
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經 「如是法如如｀如如智亦無分別，以願自在故，眾生有感，現應化身，如日月影和合＇出現。」
經 「如是法如如｀如如智亦無分別，以願自在故，眾生有感，現應化身，如日月影和合＇出現。」
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贊曰：合也。
贊曰：合也。
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經 「復次，｀善男子！譬如無量無邊水鏡，依於光故，空影得現＇種種異相。」
經 「復次，｀善男子！譬如無量無邊水鏡，依於光故，空影得現＇種種異相。」
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贊曰：舉空無體喻。初舉喻明、後逐難釋。水鏡，喻有情機。依於光者，喻本願力。空者，喻法如如如如智。影現者，應化身由本願力光合於空法如如等，應化得現所為利他種種事業。或云：空影現者，如無雲翳空，依水鏡處得現其影。言空影者，是世俗所見空青天，青天現影在水鏡中也。空無有青，所見青者，如法如如及如如智上現於應化。或但喻機緣感便現，非如如理現應化身。此約《唯識》及安慧師無見相解。
贊曰：舉空無體喻。初舉喻明、後逐難釋。水鏡，喻有情機。依於光者，喻本願力。空者，喻法如如如如智。影現者，應化身由本願力光合於空法如如等，應化得現所為利他種種事業。或云：空影現者，如無雲翳空，依水鏡處得現其影。言空影者，是世俗所見空青天，青天現影在水鏡中也。空無有青，所見青者，如法如如及如如智上現於應化。或但喻機緣感便現，非如如理現應化身。此約《唯識》及安慧師無見相解。
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經 「空者即是無相。」
經 「空者即是無相。」
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贊曰：逐難釋也。以空無形色，故喻法身。
贊曰：逐難釋也。以空無形色，故喻法身。
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經 「善男子！｀如是受化諸弟子等＇，是法身影。」
經 「善男子！｀如是受化諸弟子等＇，是法身影。」
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贊曰：合也。初明所見身、後明有身所以，合成無異。若准真諦所翻之經，應云「如是受化之眾是能感機。」諸弟子等即是菩薩，亦能現於應化二身，現於應化二身是法身影。如前，初舉佛般涅槃喻、後舉菩薩滅定喻。又解：此文如是受化諸弟子等是能感機。是法身影者，此文言略，應云「諸弟子等所見應化是法身影。」本疑如來法身無分別，云何能起應化二身？不疑弟子能起。然法如如等雖無分別，以願力故，令弟子心上見有，即應化事業而生。
贊曰：合也。初明所見身、後明有身所以，合成無異。若准真諦所翻之經，應云「如是受化之眾是能感機。」諸弟子等即是菩薩，亦能現於應化二身，現於應化二身是法身影。如前，初舉佛般涅槃喻、後舉菩薩滅定喻。又解：此文如是受化諸弟子等是能感機。是法身影者，此文言略，應云「諸弟子等所見應化是法身影。」本疑如來法身無分別，云何能起應化二身？不疑弟子能起。然法如如等雖無分別，以願力故，令弟子心上見有，即應化事業而生。
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經 「以願力故，｀於二種身現種種相，於法身地＇無有異相。」
經 「以願力故，｀於二種身現種種相，於法身地＇無有異相。」
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贊曰：明應化身有之所以合成無異。無異，即合法身無分別相。言於二種身者，是應化二身。或佛所現、菩薩所現，名二種身。雖現異相，於法身地無有差別分別異相。
贊曰：明應化身有之所以合成無異。無異，即合法身無分別相。言於二種身者，是應化二身。或佛所現、菩薩所現，名二種身。雖現異相，於法身地無有差別分別異相。
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經 「善男子！｀依此二身，一切諸佛說＇有餘涅槃。」
經 「善男子！｀依此二身，一切諸佛說＇有餘涅槃。」
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贊曰：第三、有餘無餘分別門明三涅槃。即為三段。此初，明有餘涅槃。四涅槃中，除自性清淨涅槃，不由斷證一切同有，故不約此明。有餘涅槃，應云有餘依所顯之涅槃、無餘依所顯之涅槃，今略依字。准《瑜伽》五十，有餘依地有三施設：一地施設、二寂靜施設、三依施設。地即約十七地。寂靜有四。依施設有八種依：一施設依；二攝受依；三住持依；四流轉依，即四識住；五障礙依，謂天魔；六苦惱依，一切欲界；七適悅依，謂依靜慮；八後邊依，依謂所依。初施設依，我法是施設，世間聖教假所施設。此依取蘊，即取蘊為所依。餘義准知。問：言有餘依涅槃，有幾餘依？答：准《瑜伽》五十云「當言與一種依一向相應，謂後邊依。」論意有餘即後邊依。後邊依者，謂阿羅漢相續諸蘊。云此後邊依與六攝受事不共相應，與流轉依與障礙依一向全不相應，所餘非相應非不相應，以攝受依中有七攝受：一謂自己父母、二妻子、三奴婢、四作使、五僮僕、六朋友、七眷屬。謂阿羅漢果於父母所猶攝受故，如如來身手扶父棺，昇忉利天報母恩等。以依佛身有能攝受，故餘不攝受，以得還滅除流轉故、能降魔故，無此二依。施設依、住持依等，非一向依於取蘊，聖教亦施設預流等。我名相應，無執心取我有情等名不相應。餘准此知。有後邊等依，名有餘依。餘依所得涅槃，名有餘依涅槃。云涅槃者，是圓寂義。以寂有多，皆能具故，名為圓寂。寂靜有四：一苦寂靜；二煩惱寂靜；三不損惱有情寂靜，不造作諸惡行修習諸善；四捨寂靜，謂住六恒捨。具此四寂，名為圓寂。然應化身，約示現說後邊依等，非佛實有後邊之蘊，若佛應身亦現生滅。由此即證，所說應身非自受用，自受用身無後邊故。又若四智亦應身收，依何法身得無餘依，令應化不同二乘？但是現有似苦依身，或無漏依在名為有餘，如《成唯識》說「雖無實依而現似有」。或苦依盡說無餘依，非苦依在說有餘依，故依二身所得涅槃名有餘依。
贊曰：第三、有餘無餘分別門明三涅槃。即為三段。此初，明有餘涅槃。四涅槃中，除自性清淨涅槃，不由斷證一切同有，故不約此明。有餘涅槃，應云有餘依所顯之涅槃、無餘依所顯之涅槃，今略依字。准《瑜伽》五十，有餘依地有三施設：一地施設、二寂靜施設、三依施設。地即約十七地。寂靜有四。依施設有八種依：一施設依；二攝受依；三住持依；四流轉依，即四識住；五障礙依，謂天魔；六苦惱依，一切欲界；七適悅依，謂依靜慮；八後邊依，依謂所依。初施設依，我法是施設，世間聖教假所施設。此依取蘊，即取蘊為所依。餘義准知。問：言有餘依涅槃，有幾餘依？答：准《瑜伽》五十云「當言與一種依一向相應，謂後邊依。」論意有餘即後邊依。後邊依者，謂阿羅漢相續諸蘊。云此後邊依與六攝受事不共相應，與流轉依與障礙依一向全不相應，所餘非相應非不相應，以攝受依中有七攝受：一謂自己父母、二妻子、三奴婢、四作使、五僮僕、六朋友、七眷屬。謂阿羅漢果於父母所猶攝受故，如如來身手扶父棺，昇忉利天報母恩等。以依佛身有能攝受，故餘不攝受，以得還滅除流轉故、能降魔故，無此二依。施設依、住持依等，非一向依於取蘊，聖教亦施設預流等。我名相應，無執心取我有情等名不相應。餘准此知。有後邊等依，名有餘依。餘依所得涅槃，名有餘依涅槃。云涅槃者，是圓寂義。以寂有多，皆能具故，名為圓寂。寂靜有四：一苦寂靜；二煩惱寂靜；三不損惱有情寂靜，不造作諸惡行修習諸善；四捨寂靜，謂住六恒捨。具此四寂，名為圓寂。然應化身，約示現說後邊依等，非佛實有後邊之蘊，若佛應身亦現生滅。由此即證，所說應身非自受用，自受用身無後邊故。又若四智亦應身收，依何法身得無餘依，令應化不同二乘？但是現有似苦依身，或無漏依在名為有餘，如《成唯識》說「雖無實依而現似有」。或苦依盡說無餘依，非苦依在說有餘依，故依二身所得涅槃名有餘依。
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經 「依此法身｀說無餘涅槃。何以故？一切餘法＇究竟盡故。」
經 「依此法身｀說無餘涅槃。何以故？一切餘法＇究竟盡故。」
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贊曰：下明無餘依，有三：初標、次徵、後釋。云依此法身說無餘者，有二解。一云：依如如法身無一切依，名無餘依涅槃。若爾，涅槃法身何別。答：功德所依義邊名法身，諸依寂靜義邊名涅槃。又解：四智心品是如如智，即自受用亦名法身。依此自受，不現託生、雙林唱滅，無一切依，名無餘依。依此所顯，名無餘依涅槃。問：無餘涅槃由幾寂滅名為涅槃？答：由二寂滅。《瑜伽》五十云「一由寂滅寂滅故、二由無損惱寂滅故。寂靜寂滅者，謂先於有餘依地，獲得觸證四種寂靜。今無餘依涅槃界中亦有寂勝四種寂靜。」此意以重得寂靜故，言由寂靜寂滅故。一數教寂靜、二一切依寂靜、三依依苦寂靜、四依依生疑慮寂靜。言數教寂靜者，數謂智慧，因數起教，教生於數，名為數教。無餘依中名言絕故，名數教寂靜。一切依寂靜者，如前八依無餘竝寂，名一切依寂靜。依依苦寂靜者，由前八依所生眾苦亦得永滅，名依依苦寂靜。如依彼依生此苦依，名為依依。四依依生疑慮寂靜者，謂依八苦生疑慮，無餘皆寂，名依依生疑慮寂靜。問：有餘依涅槃有幾有餘，今言無餘依？答：有七。一因果餘，惑因已盡、苦果未亡，有餘苦依。《成唯識》云「無餘依涅槃，謂即真如。出生死苦，煩惱既盡，餘依亦滅。」二不善業餘。無學之人不善業盡，餘善無記業在。三苦諦餘。四集諦餘。五滅諦餘。六道諦餘，故《勝鬘經》云「有餘生不盡，當有生有。餘梵行不成，故事不純。事不究竟，故當有所作。不度彼故，當有所斷。」如次苦滅道集，即無作四諦。望不定姓，有餘不了當可修斷等，非望定姓。七假實餘，應化假故。
贊曰：下明無餘依，有三：初標、次徵、後釋。云依此法身說無餘者，有二解。一云：依如如法身無一切依，名無餘依涅槃。若爾，涅槃法身何別。答：功德所依義邊名法身，諸依寂靜義邊名涅槃。又解：四智心品是如如智，即自受用亦名法身。依此自受，不現託生、雙林唱滅，無一切依，名無餘依。依此所顯，名無餘依涅槃。問：無餘涅槃由幾寂滅名為涅槃？答：由二寂滅。《瑜伽》五十云「一由寂滅寂滅故、二由無損惱寂滅故。寂靜寂滅者，謂先於有餘依地，獲得觸證四種寂靜。今無餘依涅槃界中亦有寂勝四種寂靜。」此意以重得寂靜故，言由寂靜寂滅故。一數教寂靜、二一切依寂靜、三依依苦寂靜、四依依生疑慮寂靜。言數教寂靜者，數謂智慧，因數起教，教生於數，名為數教。無餘依中名言絕故，名數教寂靜。一切依寂靜者，如前八依無餘竝寂，名一切依寂靜。依依苦寂靜者，由前八依所生眾苦亦得永滅，名依依苦寂靜。如依彼依生此苦依，名為依依。四依依生疑慮寂靜者，謂依八苦生疑慮，無餘皆寂，名依依生疑慮寂靜。問：有餘依涅槃有幾有餘，今言無餘依？答：有七。一因果餘，惑因已盡、苦果未亡，有餘苦依。《成唯識》云「無餘依涅槃，謂即真如。出生死苦，煩惱既盡，餘依亦滅。」二不善業餘。無學之人不善業盡，餘善無記業在。三苦諦餘。四集諦餘。五滅諦餘。六道諦餘，故《勝鬘經》云「有餘生不盡，當有生有。餘梵行不成，故事不純。事不究竟，故當有所作。不度彼故，當有所斷。」如次苦滅道集，即無作四諦。望不定姓，有餘不了當可修斷等，非望定姓。七假實餘，應化假故。
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經 「依此三身，｀一切諸佛說＇無住處涅槃。」
經 「依此三身，｀一切諸佛說＇無住處涅槃。」
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贊曰：下明無住處涅槃。文分為五：一標、二釋、三問、四解、五結。此標也。
贊曰：下明無住處涅槃。文分為五：一標、二釋、三問、四解、五結。此標也。
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經 「為二身故｀不住涅槃，離於法身＇無有別佛。」
經 「為二身故｀不住涅槃，離於法身＇無有別佛。」
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贊曰：釋也。何故三身名無住處？以為二身故不住，以大悲故為物現身不住涅槃。亦應云不住生死，前明無餘已說不住生死。又以佛離漏餘謂涅槃，故今偏明不住涅槃，不謂住生死。所以亦言離於法身無有別佛者，以其法身從應化說性相合，云無別佛。彼二不住，故法身亦名不住。是故三身總名無住。又解：法身涅槃同體義別。若離法身有別體佛來住涅槃，可言住涅槃。既離法身無別佛，即同體故自不住自，故不住涅槃。前釋為勝，云離法身無別佛故，不云離涅槃無別佛故。
贊曰：釋也。何故三身名無住處？以為二身故不住，以大悲故為物現身不住涅槃。亦應云不住生死，前明無餘已說不住生死。又以佛離漏餘謂涅槃，故今偏明不住涅槃，不謂住生死。所以亦言離於法身無有別佛者，以其法身從應化說性相合，云無別佛。彼二不住，故法身亦名不住。是故三身總名無住。又解：法身涅槃同體義別。若離法身有別體佛來住涅槃，可言住涅槃。既離法身無別佛，即同體故自不住自，故不住涅槃。前釋為勝，云離法身無別佛故，不云離涅槃無別佛故。
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經 「何故二身不住涅槃？」
經 「何故二身不住涅槃？」
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贊曰：問也。二身無漏即離生死，何故不住涅槃？
贊曰：問也。二身無漏即離生死，何故不住涅槃？
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經 「二身假名｀不實，念念生滅，不定住故；數數出現＇，以不定故。」
經 「二身假名｀不實，念念生滅，不定住故；數數出現＇，以不定故。」
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贊曰：解應化身不住所以，初順解、次返成。一假名非實、二念念生滅、三數數出現。出現者，為眾生故，或時現入滅、或時受生，故數數出現。以不定故者，明不住涅槃。
贊曰：解應化身不住所以，初順解、次返成。一假名非實、二念念生滅、三數數出現。出現者，為眾生故，或時現入滅、或時受生，故數數出現。以不定故者，明不住涅槃。
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經 「法身不爾，｀是故二身＇不住涅槃。」
經 「法身不爾，｀是故二身＇不住涅槃。」
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贊曰：返成也。
贊曰：返成也。
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經 「法身不二，是故不住涅槃。」
經 「法身不二，是故不住涅槃。」
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贊曰：明法身不住涅槃所以。法身與應現不二，故亦不住。
贊曰：明法身不住涅槃所以。法身與應現不二，故亦不住。
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經 「故依三身說無住涅槃。」
經 「故依三身說無住涅槃。」
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贊曰：結也。
贊曰：結也。
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經 「善男子！｀一切凡夫為三相故，有縛有障，遠離三身＇不至三身。」
經 「善男子！｀一切凡夫為三相故，有縛有障，遠離三身＇不至三身。」
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贊曰：第四、治障廢立門，有二，初約境、次約心。此約境也。文分為二：初明有障不得三身、後明斷得。初文分四：一標、二徵、三列、四釋。此標也。三相即三性，是所應知境相故。《攝大乘論》說此三性名所應知勝相。有縛據現，有障約種。又有縛即相縛，或相應所緣。此約於三性不了，故有縛有障。障即三障等，由此遠離不至三身。
贊曰：第四、治障廢立門，有二，初約境、次約心。此約境也。文分為二：初明有障不得三身、後明斷得。初文分四：一標、二徵、三列、四釋。此標也。三相即三性，是所應知境相故。《攝大乘論》說此三性名所應知勝相。有縛據現，有障約種。又有縛即相縛，或相應所緣。此約於三性不了，故有縛有障。障即三障等，由此遠離不至三身。
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經 「何者為三？」
經 「何者為三？」
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贊曰：徵也。
贊曰：徵也。
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經 「一者遍計所執相、｀二者依他起相、三者＇成就相。」
經 「一者遍計所執相、｀二者依他起相、三者＇成就相。」
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贊曰：列三相。三相即三性，如餘廣辨，今略釋名辨體。言遍計所執相者，遍謂周遍，計謂計度，於一切境遍計度故名為遍計。遍計即能遍計、所遍計俱名遍計。所執者，遍計所執性。或相即是性，亦即境相。依他眾緣而得起故，名依他起。相義如前。圓滿成就，名成就相。所執我法是遍計性，心心所色不相應是依他起，真如為成就體。若漏無漏門，無漏五蘊亦圓成實，有漏性者亦依他。
贊曰：列三相。三相即三性，如餘廣辨，今略釋名辨體。言遍計所執相者，遍謂周遍，計謂計度，於一切境遍計度故名為遍計。遍計即能遍計、所遍計俱名遍計。所執者，遍計所執性。或相即是性，亦即境相。依他眾緣而得起故，名依他起。相義如前。圓滿成就，名成就相。所執我法是遍計性，心心所色不相應是依他起，真如為成就體。若漏無漏門，無漏五蘊亦圓成實，有漏性者亦依他。
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經 「如是諸相｀不能解故、不能滅故＇、不能淨故。」
經 「如是諸相｀不能解故、不能滅故＇、不能淨故。」
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贊曰：釋也。遍計無相，不可說斷，但云不能解故。染依他有，云不滅故，如稱不淨。能淨即智，所淨即如。經意如體不垢不淨，今者未能解遍計、滅染依他、淨圓成實。
贊曰：釋也。遍計無相，不可說斷，但云不能解故。染依他有，云不滅故，如稱不淨。能淨即智，所淨即如。經意如體不垢不淨，今者未能解遍計、滅染依他、淨圓成實。
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經 「是故諸佛具足三身。」
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經「是故」下，結。有縛有障，不得至三身。
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經 「如是三相｀能解、能滅、能淨故，是故諸佛＇具足三身。」
經 「如是三相｀能解、能滅、能淨故，是故諸佛＇具足三身。」
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贊曰：後明斷得，分三：初牒能障、次辨能斷、後結。如是三相，牒也。能解滅淨，辨能斷。由悟遍計性言能解，修無分別智故能滅，染依他智能斷障故能淨。由悟遍計所執相得化身。由有所執我相，當情不達境空故，不能得現變化身。修淨依他起，智斷染故，得應身。由智生時能斷障漏，故能淨證圓成實性顯得法身，故至三身。
贊曰：後明斷得，分三：初牒能障、次辨能斷、後結。如是三相，牒也。能解滅淨，辨能斷。由悟遍計性言能解，修無分別智故能滅，染依他智能斷障故能淨。由悟遍計所執相得化身。由有所執我相，當情不達境空故，不能得現變化身。修淨依他起，智斷染故，得應身。由智生時能斷障漏，故能淨證圓成實性顯得法身，故至三身。
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經 「善男子！｀諸凡夫人未能除遣此三心故，遠離三身＇，不能得至。」
經 「善男子！｀諸凡夫人未能除遣此三心故，遠離三身＇，不能得至。」
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贊曰：明障治中，此約心明。文分為二，初辨障、「依諸伏道」下辨斷。初文分三：一標、二徵、三列。此標也。凡言心者，有四義：一真實名心，如般若多心，即真如理亦名為心故。《勝鬘經》云「自性清淨心」，彼名乾栗心。二緣慮心，即通八識，彼名質多。三積集義名心，亦通八識，通能所積集故。四積聚最勝義名心，即唯第八。今者此問，即緣慮積集二義名心。三心為能障，若能除斷，得至三身；若未除斷，遠離三身。不能得至，不能得應化身，不能至法身。
贊曰：明障治中，此約心明。文分為二，初辨障、「依諸伏道」下辨斷。初文分三：一標、二徵、三列。此標也。凡言心者，有四義：一真實名心，如般若多心，即真如理亦名為心故。《勝鬘經》云「自性清淨心」，彼名乾栗心。二緣慮心，即通八識，彼名質多。三積集義名心，亦通八識，通能所積集故。四積聚最勝義名心，即唯第八。今者此問，即緣慮積集二義名心。三心為能障，若能除斷，得至三身；若未除斷，遠離三身。不能得至，不能得應化身，不能至法身。
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經 「何者為三？」
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贊曰：隨標徵也。
贊曰：隨標徵也。
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經 「一者｀起事心、二者依根本心、三者＇根本心。」
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贊曰：隨徵列釋。此即列也。言三心者，依真諦三藏釋云：「一起事心，是六識皮；二依根本心，是第七肉；三根本心，是阿梨耶識骨。」慈恩唯識法師云：「起事心者，謂見修煩惱相應之心。由此煩惱起造諸業，感異熟果事，名起事心。」生死本故，障隨類身，起事所依之心，依主釋。或由心與煩惱相應同一事業，亦名起事，即持業釋。或起事相應之心，然正起事是煩惱，從相應心王立名，是隣近釋。然初解勝。善不善業相應之心名依根本心。業是起生所依本故，依根本相應之心，亦准前釋。根本心者，三有苦果相應之心名根本心，生死根本自體性故。此總別異熟，果通七識，唯除第七。若是有果起酬因，名為苦果。通等流、異熟，即通八識。若真異熟，名為苦果，是生死本，即唯第八。此中意識，諸有漏果，故《涅槃經》云「捨無常色獲得常色，受想行識亦復如是。」又解：煩惱障并所發業名起事心，所知障并所發業名依根本，是煩惱所依本故。根本心即二障所得果，勝唯第八。諸業所依，有能持種，故名根本，劣通七識。若約等流，果通八識。
贊曰：隨徵列釋。此即列也。言三心者，依真諦三藏釋云：「一起事心，是六識皮；二依根本心，是第七肉；三根本心，是阿梨耶識骨。」慈恩唯識法師云：「起事心者，謂見修煩惱相應之心。由此煩惱起造諸業，感異熟果事，名起事心。」生死本故，障隨類身，起事所依之心，依主釋。或由心與煩惱相應同一事業，亦名起事，即持業釋。或起事相應之心，然正起事是煩惱，從相應心王立名，是隣近釋。然初解勝。善不善業相應之心名依根本心。業是起生所依本故，依根本相應之心，亦准前釋。根本心者，三有苦果相應之心名根本心，生死根本自體性故。此總別異熟，果通七識，唯除第七。若是有果起酬因，名為苦果。通等流、異熟，即通八識。若真異熟，名為苦果，是生死本，即唯第八。此中意識，諸有漏果，故《涅槃經》云「捨無常色獲得常色，受想行識亦復如是。」又解：煩惱障并所發業名起事心，所知障并所發業名依根本，是煩惱所依本故。根本心即二障所得果，勝唯第八。諸業所依，有能持種，故名根本，劣通七識。若約等流，果通八識。
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經 「依諸伏道，｀起事心盡；依法斷道，依根本心盡；依最勝道＇，根本心盡。」
經 「依諸伏道，｀起事心盡；依法斷道，依根本心盡；依最勝道＇，根本心盡。」
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贊曰：下辨斷，有三：初明斷障、次明得身、後結。初也。依諸伏道起事心盡者，謂在地前三十心位。《仁王般若》名伏忍，故在四善根。分別二障能伏不行，名依伏道。起事亡盡，故入見道，不造新業感生死果，顯得隨類化身。又解：通於十地金剛喻定已前，雖伏煩惱、未斷種故，名諸伏道。究竟伏位在金剛喻定無間位中，方永令彼現行不起。故《解深密經》云「八地已去唯有所依所知障在，至佛果位得隨類身。」此解為勝。依法斷道根本心盡者，謂修聖道，次便斷諸業。所以初地離惡趣雜染愚，二地之中離誤犯三業愚。或通在十地斷所知障，名法斷道。始從初地至金剛定已前名法斷道，依法空觀方能斷故，所知斷故能得應身。依最勝道根本心滅者，正捨名斷，在解脫道。若將捨名斷，在金剛定。此中二說，如《成唯識》第十卷明。由斷苦果，一切習氣皆永捨故，能顯法身。
贊曰：下辨斷，有三：初明斷障、次明得身、後結。初也。依諸伏道起事心盡者，謂在地前三十心位。《仁王般若》名伏忍，故在四善根。分別二障能伏不行，名依伏道。起事亡盡，故入見道，不造新業感生死果，顯得隨類化身。又解：通於十地金剛喻定已前，雖伏煩惱、未斷種故，名諸伏道。究竟伏位在金剛喻定無間位中，方永令彼現行不起。故《解深密經》云「八地已去唯有所依所知障在，至佛果位得隨類身。」此解為勝。依法斷道根本心盡者，謂修聖道，次便斷諸業。所以初地離惡趣雜染愚，二地之中離誤犯三業愚。或通在十地斷所知障，名法斷道。始從初地至金剛定已前名法斷道，依法空觀方能斷故，所知斷故能得應身。依最勝道根本心滅者，正捨名斷，在解脫道。若將捨名斷，在金剛定。此中二說，如《成唯識》第十卷明。由斷苦果，一切習氣皆永捨故，能顯法身。
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經 「起事心滅，故｀得現化身；依根本心滅，故得顯應身；根本心滅，故＇得至法身。」
經 「起事心滅，故｀得現化身；依根本心滅，故得顯應身；根本心滅，故＇得至法身。」
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贊曰：明得身也。前之二身是始起，故名之為得。法身本有，云得至法身。准前可知。問：此之三身各何時得？答：准《大莊嚴論》、《成唯識》等，竝在金剛已後，佛地方起故。彼論云「三變化身，謂諸如來由成事智，變現無量隨類化身。」《佛地論》云「成所作智起三業化，依不正義，初地已上即得此智；正義唯在佛地得起。以在十地依有漏根發無漏識，明昧異故，故不得起應身。既由平等鏡智所起之身合名應身。故佛地起。非於十地有鏡智，法身亦爾，以出纏位名法身故。」《成唯識》云「在大牟尼名法身故」，此約圓滿得。若據分得及相似得，位有前後，在十信位分得化身，許彼菩薩八相成故，初地已去得應法身。《勝天王般若》說有十法身，十地之中各得一故。上位菩薩化下位故，分得二身。
贊曰：明得身也。前之二身是始起，故名之為得。法身本有，云得至法身。准前可知。問：此之三身各何時得？答：准《大莊嚴論》、《成唯識》等，竝在金剛已後，佛地方起故。彼論云「三變化身，謂諸如來由成事智，變現無量隨類化身。」《佛地論》云「成所作智起三業化，依不正義，初地已上即得此智；正義唯在佛地得起。以在十地依有漏根發無漏識，明昧異故，故不得起應身。既由平等鏡智所起之身合名應身。故佛地起。非於十地有鏡智，法身亦爾，以出纏位名法身故。」《成唯識》云「在大牟尼名法身故」，此約圓滿得。若據分得及相似得，位有前後，在十信位分得化身，許彼菩薩八相成故，初地已去得應法身。《勝天王般若》說有十法身，十地之中各得一故。上位菩薩化下位故，分得二身。
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經 「是故一切如來具足三身。」
經 「是故一切如來具足三身。」
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贊曰：結也。
贊曰：結也。
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金光明最勝王經疏卷第二末(終)
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