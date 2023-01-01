金光明最勝王經疏卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明最勝王經疏卷第一

唐三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唐三藏法師義淨奉 制譯

翻經沙門慧沼撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 翻經沙門慧沼撰

諸有三德圓， 群生正調御， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有三德圓， 群生正調御，

所證演真教， 深妙諸法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所證演真教， 深妙諸法門，

隨學聖賢僧， 淨信歸依者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨學聖賢僧， 淨信歸依者，

我今讚斯典， 弘法益自他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今讚斯典， 弘法益自他，

迴向大菩提， 共生登妙覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴向大菩提， 共生登妙覺，

虔誠三業禮， 唯願各加護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虔誠三業禮， 唯願各加護。

將釋此經，先以五門分別：一、敘經之起因；二、彰經之宗體；三、明經之時利；四、辨經之得名；五、依文科釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此經，先以五門分別：一、敘經之起因；二、彰經之宗體；三、明經之時利；四、辨經之得名；五、依文科釋。

第一、經之起因，復有其二：一、通起因；二、別起因。通謂通諸經，別謂局此教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、經之起因，復有其二：一、通起因；二、別起因。通謂通諸經，別謂局此教。

初通因者，夫一切如來離諸分別，心證定海、智等如如，物我俱亡、形聲雙寂。然因修宿願任感機緣，若圓鏡之現形、等虛巖之發響，故有應化垂迹，振隨類音。教雖萬差，起緣唯二：一由如來大悲所流、二由有情性欲所感。然諸教中，隨舉不定。如《無量義經》但舉由生性欲所感，故彼經云「法無量者，以諸眾生性欲無量教，其所說法亦復無量。」《法華經》第一云「我今亦復如是，知諸眾生有種種欲，深心所著。隨其本性，以種種因緣譬喻言辭，方便力故而為說法。」此經〈夢見懺悔品〉云「住壽不可思議劫，隨機說法利群生。」天親《攝論》云且約由悲，云「大悲所流十二部經」。無性《攝論》即約機性，云「自善根力識心所起」。《二十唯識》合說起因，頌云「展轉增上力，二識成決定。」釋云：謂餘相續識差別故，令餘差別相續識生。此言相續者身，差別者教，此意由佛身識現名句義，令聞者識名句義生。此由生根熟為能感，如來大悲為能應，多據大悲利他所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初通因者，夫一切如來離諸分別，心證定海、智等如如，物我俱亡、形聲雙寂。然因修宿願任感機緣，若圓鏡之現形、等虛巖之發響，故有應化垂迹，振隨類音。教雖萬差，起緣唯二：一由如來大悲所流、二由有情性欲所感。然諸教中，隨舉不定。如《無量義經》但舉由生性欲所感，故彼經云「法無量者，以諸眾生性欲無量教，其所說法亦復無量。」《法華經》第一云「我今亦復如是，知諸眾生有種種欲，深心所著。隨其本性，以種種因緣譬喻言辭，方便力故而為說法。」此經〈夢見懺悔品〉云「住壽不可思議劫，隨機說法利群生。」天親《攝論》云且約由悲，云「大悲所流十二部經」。無性《攝論》即約機性，云「自善根力識心所起」。《二十唯識》合說起因，頌云「展轉增上力，二識成決定。」釋云：謂餘相續識差別故，令餘差別相續識生。此言相續者身，差別者教，此意由佛身識現名句義，令聞者識名句義生。此由生根熟為能感，如來大悲為能應，多據大悲利他所以。

又有二緣：一為法久住、二為利有情故。《法華經》第一云「種種因緣以無量喻照明佛法，開悟眾生。」照明佛法，為令法久住，是大智。開悟眾生，為利有情，是大悲。此經亦爾，〈懺悔品〉云「住壽不可思議劫，隨機說法利群生。」大悲，如〈付屬品〉云「汝等誰能發心守護廣宣流布，能令正法久住世間大智也。」或可令法久住意利有情，為大悲也。或可利益群生令法久住，為大智也。亦令聞者修於二利，令法久住修自利，為益有情修利他故。《瑜伽論》八十二云「若具如是五分說法，如五分樂，能令自他生大喜樂，又能引發自他利益。」釋此五分，如《仁王般若疏》中具明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又有二緣：一為法久住、二為利有情故。《法華經》第一云「種種因緣以無量喻照明佛法，開悟眾生。」照明佛法，為令法久住，是大智。開悟眾生，為利有情，是大悲。此經亦爾，〈懺悔品〉云「住壽不可思議劫，隨機說法利群生。」大悲，如〈付屬品〉云「汝等誰能發心守護廣宣流布，能令正法久住世間大智也。」或可令法久住意利有情，為大悲也。或可利益群生令法久住，為大智也。亦令聞者修於二利，令法久住修自利，為益有情修利他故。《瑜伽論》八十二云「若具如是五分說法，如五分樂，能令自他生大喜樂，又能引發自他利益。」釋此五分，如《仁王般若疏》中具明。

又有三緣：一令生欲樂、二令修行、三令斷障。即明眾生欲聞之法莫過三種：一願求勝果并利有情、二所修之行、三所除之障。如《般若經》善現所問，既云「諸有發趣菩薩乘者云何住」等，明知發趣所餘之乘亦有三種。人天乘中雖不斷種，亦能制伏三惡道障，得生人天，故各有三，此由機感。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又有三緣：一令生欲樂、二令修行、三令斷障。即明眾生欲聞之法莫過三種：一願求勝果并利有情、二所修之行、三所除之障。如《般若經》善現所問，既云「諸有發趣菩薩乘者云何住」等，明知發趣所餘之乘亦有三種。人天乘中雖不斷種，亦能制伏三惡道障，得生人天，故各有三，此由機感。

又有四緣：一未離苦者欲令離苦、未得樂者欲令得樂、未能發心斷惡修善者欲令斷惡修善、未成佛者願早成佛。此由悲願，故《法華經》第三云「未度者令度，度是離苦義。未解者令解，解者斷惡修善義。未安者令安，安者令得樂義。未涅槃者令得涅槃，即未成佛願成佛義。」即是如次依四弘願化生次第。《法華》第三云「眾生常苦惱，盲冥無導師，不識苦盡道，不知求解脫。」乃至云「今佛得最上，安穩無漏道。我等及天人，為得最大利。」此意常苦惱是苦諦，盲冥無導師是集諦，不識苦盡道道諦，不知求解脫滅諦。明先不解，今佛出世示悟使解，令知苦斷集證滅修道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又有四緣：一未離苦者欲令離苦、未得樂者欲令得樂、未能發心斷惡修善者欲令斷惡修善、未成佛者願早成佛。此由悲願，故《法華經》第三云「未度者令度，度是離苦義。未解者令解，解者斷惡修善義。未安者令安，安者令得樂義。未涅槃者令得涅槃，即未成佛願成佛義。」即是如次依四弘願化生次第。《法華》第三云「眾生常苦惱，盲冥無導師，不識苦盡道，不知求解脫。」乃至云「今佛得最上，安穩無漏道。我等及天人，為得最大利。」此意常苦惱是苦諦，盲冥無導師是集諦，不識苦盡道道諦，不知求解脫滅諦。明先不解，今佛出世示悟使解，令知苦斷集證滅修道。

又有五緣，如《思益經》第二云「若人能於如來所說文字言說章句通達隨順」乃至云「能知如來以何說法、以何隨宜說、以何方便說、以何法門說、以何大悲說。梵天！若菩薩能知如來以是五力說，是菩薩能作佛事。」以何說法，即談法體；以何隨宜，即隨機所應；以何方便，即示教利喜，於無名言而方便說諸善巧等；以何法門，謂於一法諸門辨說；以何大悲，謂三十二種大悲。如言諸法無我，而諸眾生不能信解，如來於此而起大悲說令信解，廣如彼說。初四即為大智，第五即為大悲。又初四所起，第五能起。此即眾生為能感，如來為能應。由雖迷愚不信不解，然有善根感佛為說。隨此經中所說之法，即為眾生不能信解，佛起大悲而為演說。如不能解如來壽命，如來悲愍而為說之，準知即是若干大悲。上之三門觀文分別屬，恐煩不舉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又有五緣，如《思益經》第二云「若人能於如來所說文字言說章句通達隨順」乃至云「能知如來以何說法、以何隨宜說、以何方便說、以何法門說、以何大悲說。梵天！若菩薩能知如來以是五力說，是菩薩能作佛事。」以何說法，即談法體；以何隨宜，即隨機所應；以何方便，即示教利喜，於無名言而方便說諸善巧等；以何法門，謂於一法諸門辨說；以何大悲，謂三十二種大悲。如言諸法無我，而諸眾生不能信解，如來於此而起大悲說令信解，廣如彼說。初四即為大智，第五即為大悲。又初四所起，第五能起。此即眾生為能感，如來為能應。由雖迷愚不信不解，然有善根感佛為說。隨此經中所說之法，即為眾生不能信解，佛起大悲而為演說。如不能解如來壽命，如來悲愍而為說之，準知即是若干大悲。上之三門觀文分別屬，恐煩不舉。

又有六緣，如無著《般若論》說。何故上座須菩提問？釋有六因：為斷疑故、為起信故、為入深法故、為不退轉故、為生喜故、為正法久住故，故世尊答亦為斯六。彼論釋意：若有疑者，得斷疑故。若已斷疑，有樂福德而心未成就。諸菩薩等聞多福德，於《般若經》起信解故。已成就心者，入甚深義故。已得不自輕賤者，由貪受持修行有多功德，不復退轉故。已得順攝及淨心者，於法自入及見生喜故，能令未來大乘教法久住者故。此意即為於住修伏有疑之者請說除疑，雖得除疑，心樂福德而根未熟。謂於此經持讀之者無多功德，故說校量，持經福多，令生信解。既生信解成就心者，而能入解甚深之義。既入深義，知自堪能修行得果，不自輕賤、貪多功德，受持修行不復退轉。既久不退，至決擇位漸入見道，名得順攝及淨心者。於法自悟，及見他入生歡喜故，由此能令法久住不滅。今者此經亦有六義，如〈如來壽量品〉妙幢菩薩云：「亦復思惟釋迦如來無量功德，唯於壽命生疑惑心。云何短促唯八十年？」四佛為說，即有疑者令得斷疑。又下文云「於百千大劫修行六度而無方便，不如聞此經所生福。」又〈無染著陀羅尼品〉云「若阿僧企耶三千大千世界滿中七寶奉施諸佛，及以上妙衣服飲食種種供養經無數劫；若復有人，於此陀羅尼乃至一句能受持者，所生之福倍多於彼。」此意即局心樂福德而根未熟，謂持此經無多功德，故說校量持經福多，令生信解受持讀誦。如〈空性品〉云「時諸大眾聞佛說此甚深空性，有無量眾生悉能了達四大五蘊性俱空，六根六境妄生繫縛」等，即能入解甚深之義。〈依空滿願品〉云「有三千億菩薩於阿耨菩提得不退轉」，即是已入深法，知自堪能修行得果，不自輕賤、貪多功德，受持不退。〈空性品〉云「願捨輪迴，正修出離，深心慶喜，如法奉持。」即名已得順攝在四善根。何以得知？既云願捨輪迴，明未登地。又云正修出離深心慶喜，即求住唯識真勝義性名正修出離。多喜勤故，深心慶喜。〈淨地陀羅尼品〉云「說是法時，三萬億菩薩摩訶薩得無生法忍。」〈依空滿願品〉云「無數國王臣人遠塵離垢得法眼淨」，此即入淨地。由此自喜，見入亦喜，故亦能令正法久住。如下諸品願流通者，皆此所攝。由此亦成轉法輪義。何者？自既聞法除疑得入，乃至得聖成其初轉，見他得入心生歡喜，復令正法久住流布，即是令他除疑入法乃至得聖，是故得名轉法輪也。又約八義，謂欲說大法等，義準引解略指少文，餘者準知。上通起因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又有六緣，如無著《般若論》說。何故上座須菩提問？釋有六因：為斷疑故、為起信故、為入深法故、為不退轉故、為生喜故、為正法久住故，故世尊答亦為斯六。彼論釋意：若有疑者，得斷疑故。若已斷疑，有樂福德而心未成就。諸菩薩等聞多福德，於《般若經》起信解故。已成就心者，入甚深義故。已得不自輕賤者，由貪受持修行有多功德，不復退轉故。已得順攝及淨心者，於法自入及見生喜故，能令未來大乘教法久住者故。此意即為於住修伏有疑之者請說除疑，雖得除疑，心樂福德而根未熟。謂於此經持讀之者無多功德，故說校量，持經福多，令生信解。既生信解成就心者，而能入解甚深之義。既入深義，知自堪能修行得果，不自輕賤、貪多功德，受持修行不復退轉。既久不退，至決擇位漸入見道，名得順攝及淨心者。於法自悟，及見他入生歡喜故，由此能令法久住不滅。今者此經亦有六義，如〈如來壽量品〉妙幢菩薩云：「亦復思惟釋迦如來無量功德，唯於壽命生疑惑心。云何短促唯八十年？」四佛為說，即有疑者令得斷疑。又下文云「於百千大劫修行六度而無方便，不如聞此經所生福。」又〈無染著陀羅尼品〉云「若阿僧企耶三千大千世界滿中七寶奉施諸佛，及以上妙衣服飲食種種供養經無數劫；若復有人，於此陀羅尼乃至一句能受持者，所生之福倍多於彼。」此意即局心樂福德而根未熟，謂持此經無多功德，故說校量持經福多，令生信解受持讀誦。如〈空性品〉云「時諸大眾聞佛說此甚深空性，有無量眾生悉能了達四大五蘊性俱空，六根六境妄生繫縛」等，即能入解甚深之義。〈依空滿願品〉云「有三千億菩薩於阿耨菩提得不退轉」，即是已入深法，知自堪能修行得果，不自輕賤、貪多功德，受持不退。〈空性品〉云「願捨輪迴，正修出離，深心慶喜，如法奉持。」即名已得順攝在四善根。何以得知？既云願捨輪迴，明未登地。又云正修出離深心慶喜，即求住唯識真勝義性名正修出離。多喜勤故，深心慶喜。〈淨地陀羅尼品〉云「說是法時，三萬億菩薩摩訶薩得無生法忍。」〈依空滿願品〉云「無數國王臣人遠塵離垢得法眼淨」，此即入淨地。由此自喜，見入亦喜，故亦能令正法久住。如下諸品願流通者，皆此所攝。由此亦成轉法輪義。何者？自既聞法除疑得入，乃至得聖成其初轉，見他得入心生歡喜，復令正法久住流布，即是令他除疑入法乃至得聖，是故得名轉法輪也。又約八義，謂欲說大法等，義準引解略指少文，餘者準知。上通起因。

別起因者，準《智度論》釋經起因，隨此經中所說之法即是起因，如說壽量、三身差別、懺悔、淨地，各各多法皆別起因。然佛說法文義包含，一文義中各現無量。今且略明有其六義：一明菩提涅槃無漏之果、二明除去不善之因、三身令脫不善之報、四者令修菩提涅槃無漏之因、五者令修有漏善因、六者令得人天之樂。世出世中無漏果勝，諸佛出世為斯大事，故先明之，令欣樂故。次欲令求學，教懺悔除不善因，不善因亡不善果滅。不爾，不能求無上果。既悔除彼不善因果，次應修習無漏果因。然此因中有其緣、正。有漏之行，無漏助緣、有漏正因故。次第五明有漏因，有漏因得人天樂報故。次第六明有漏果。又復有情種性差別，為有大乘性明前二義，為決定小乘及無種性明後二門。又久修者能得前二，初修之者能得後二。不善因果通為二明，以有無性及近遠修皆能行故。又不善因若不先悔，不可發心緣無上覺。此且略依《六門陀羅尼經》明起因故。〈壽量〉、〈三身品〉明無漏果。〈懺悔〉、〈滅障〉明除不善所有因果。〈淨地品〉已下明無漏因。〈四天王觀察品〉下通明有漏無漏因果，得無生忍、遠塵離垢、得法眼淨等，是無漏因果。望前為果，據後是因。持呪求福得財飲食，此等亦是有漏因果，引文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別起因者，準《智度論》釋經起因，隨此經中所說之法即是起因，如說壽量、三身差別、懺悔、淨地，各各多法皆別起因。然佛說法文義包含，一文義中各現無量。今且略明有其六義：一明菩提涅槃無漏之果、二明除去不善之因、三身令脫不善之報、四者令修菩提涅槃無漏之因、五者令修有漏善因、六者令得人天之樂。世出世中無漏果勝，諸佛出世為斯大事，故先明之，令欣樂故。次欲令求學，教懺悔除不善因，不善因亡不善果滅。不爾，不能求無上果。既悔除彼不善因果，次應修習無漏果因。然此因中有其緣、正。有漏之行，無漏助緣、有漏正因故。次第五明有漏因，有漏因得人天樂報故。次第六明有漏果。又復有情種性差別，為有大乘性明前二義，為決定小乘及無種性明後二門。又久修者能得前二，初修之者能得後二。不善因果通為二明，以有無性及近遠修皆能行故。又不善因若不先悔，不可發心緣無上覺。此且略依《六門陀羅尼經》明起因故。〈壽量〉、〈三身品〉明無漏果。〈懺悔〉、〈滅障〉明除不善所有因果。〈淨地品〉已下明無漏因。〈四天王觀察品〉下通明有漏無漏因果，得無生忍、遠塵離垢、得法眼淨等，是無漏因果。望前為果，據後是因。持呪求福得財飲食，此等亦是有漏因果，引文可知。

二、明經之宗體者，初明經宗、後明經體。言經宗者，傳真諦釋云「此經示三身本有、顯四德無生，開果果忘緣、解如如真實。」又有說云：此經菩提涅槃因果為宗，究暢本始二果、備顯緣正兩因。二俱有過。初云三身本有，據因可爾，說果即非。何者？豈報化身未修已得？如在因位名如來藏，非名法身故。四德無生，據法身說，理即為正；約報化說非定無生，如《涅槃經》說「如來有八自在我」等，據遍計說理亦無違。有說言暢本始二果明緣正兩因。理亦有失。何者？真如雖是本有，在因不得名果；報化必在修成，何名本始二果？又因雖有緣正，舊說多以真如為三身之正因，此不應理，如《能顯中邊慧日論》中廣辨。今辨經宗，略有二解。一云：唯以菩提因果為經正宗。何以故？但說壽量及三身差別。又此經第四卷但問菩提心因，佛答但說十度之行。又〈付囑品〉云「汝等當知，我於無量無數大劫勤修苦行，獲甚深法。菩提正因已為汝說。」故知但以菩提因果為經正宗。一云：亦說涅槃因果為宗，故〈壽量品〉中以三復次各十義故名為涅槃。又辨如來十種行已，云「善男子如是當知，如來、應、正等覺說有如是無邊正行。汝等當知，是謂涅槃真實之相。」又〈十方菩薩讚歎品〉云「常為宣說第一義，令證涅槃真寂靜。佛說甘露殊勝法，能與甘露微妙義。引入甘露涅槃城，令受甘露無為樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明經之宗體者，初明經宗、後明經體。言經宗者，傳真諦釋云「此經示三身本有、顯四德無生，開果果忘緣、解如如真實。」又有說云：此經菩提涅槃因果為宗，究暢本始二果、備顯緣正兩因。二俱有過。初云三身本有，據因可爾，說果即非。何者？豈報化身未修已得？如在因位名如來藏，非名法身故。四德無生，據法身說，理即為正；約報化說非定無生，如《涅槃經》說「如來有八自在我」等，據遍計說理亦無違。有說言暢本始二果明緣正兩因。理亦有失。何者？真如雖是本有，在因不得名果；報化必在修成，何名本始二果？又因雖有緣正，舊說多以真如為三身之正因，此不應理，如《能顯中邊慧日論》中廣辨。今辨經宗，略有二解。一云：唯以菩提因果為經正宗。何以故？但說壽量及三身差別。又此經第四卷但問菩提心因，佛答但說十度之行。又〈付囑品〉云「汝等當知，我於無量無數大劫勤修苦行，獲甚深法。菩提正因已為汝說。」故知但以菩提因果為經正宗。一云：亦說涅槃因果為宗，故〈壽量品〉中以三復次各十義故名為涅槃。又辨如來十種行已，云「善男子如是當知，如來、應、正等覺說有如是無邊正行。汝等當知，是謂涅槃真實之相。」又〈十方菩薩讚歎品〉云「常為宣說第一義，令證涅槃真寂靜。佛說甘露殊勝法，能與甘露微妙義。引入甘露涅槃城，令受甘露無為樂。」

問：若其涅槃亦經宗者，何故〈壽量品〉下重明三身、〈最淨地〉已下明菩提因，及〈付囑品〉世尊自云菩提正因，何不重明涅槃因果？答：二因不別，故合說之。但望其果，因分生了，因體既同，故不別說。果不重說者，以法身體即是涅槃，故〈壽量品〉云「如來法身，體是真實，名為涅槃。」又云「空性即是真法身」，故名為涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若其涅槃亦經宗者，何故〈壽量品〉下重明三身、〈最淨地〉已下明菩提因，及〈付囑品〉世尊自云菩提正因，何不重明涅槃因果？答：二因不別，故合說之。但望其果，因分生了，因體既同，故不別說。果不重說者，以法身體即是涅槃，故〈壽量品〉云「如來法身，體是真實，名為涅槃。」又云「空性即是真法身」，故名為涅槃。

問：若爾，法身即涅槃者，二義何別？答：言法身者據功德依義邊，言涅槃者取息苦等義，故二有別。又影略故，不重說之，任意取捨。然雙取勝。何以故？說壽量、三身，即以菩提為宗。既說涅槃，何故不取涅槃為宗？若云經內但說獲甚深法菩提正因，不言涅槃正因，故知但取菩提為宗者，若爾，涅槃離菩提因，別修何法為涅槃因？故菩提因亦涅槃因。又菩提果望於涅槃亦得名因，如《瑜伽論》九十五說轉法輪相，有五種相：一為得所得所緣相故、二為得所得之方便。方便者，即三轉相皆名方便。方便即因，前為後因。既第三轉亦名方便，明知菩提望證涅槃亦得名因，故不別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若爾，法身即涅槃者，二義何別？答：言法身者據功德依義邊，言涅槃者取息苦等義，故二有別。又影略故，不重說之，任意取捨。然雙取勝。何以故？說壽量、三身，即以菩提為宗。既說涅槃，何故不取涅槃為宗？若云經內但說獲甚深法菩提正因，不言涅槃正因，故知但取菩提為宗者，若爾，涅槃離菩提因，別修何法為涅槃因？故菩提因亦涅槃因。又菩提果望於涅槃亦得名因，如《瑜伽論》九十五說轉法輪相，有五種相：一為得所得所緣相故、二為得所得之方便。方便者，即三轉相皆名方便。方便即因，前為後因。既第三轉亦名方便，明知菩提望證涅槃亦得名因，故不別說。

次、明經體者，初出教體、次辨聚集。出教體中總有五門：一攝相歸性體、二攝餘從識體、三攝假從實體、四性用別論體、五總攝諸法體。此五門中，初辨五體、次明得失。初辨體中，前之四門如本《法苑》總聊簡義林廣說。五總攝諸法體者，據實亦是性用別論門，今更廣明，以未說故。《瑜伽》八十一云「云何為體？所謂契經。略有二種：一文、二義，文是所依、義是能依。如是二種，總名一切所知境界。」又云「如是建立諸經文義體已，故得名為總攝諸法體。」言文義者，論云「文有六種：一者名身、二者句身、三者文身、四者語、五者行相、六者機請。」此中正文，唯文身是。餘名文者，名句從所依，語從能依，行相約所顯并能說者，機請據能起，相從名文。故論云「如是六種皆顯於文，由能顯義，是故名文。義有十種：一者地義，謂九定地及十地等。二者相義，謂諸法體相。三者作意義，謂諸作意等。四者依處義，謂事依處、時依處、數取趣依處。五過患義，謂可呵法。六勝利義，謂可讚法。七所治義，謂雜染法。八能治義，謂清淨法。九略義。十廣義。此中依所詮及所為竝名為義，十俱所詮。依處之中，補特伽羅亦是所為，為此有情說諸法故，且取所詮。」六文十義俱經體者，有其三義：一剋性體、二所依體、三所為體。文為能詮，義是所詮。就能詮中，名句二法體是能詮即剋性體，文及語二是所依體。故《成唯識》云「名詮自性，句詮差別。文即是字，為二所依。」語者是聲，由帶名句，名之為語。故《成唯識》云「語不異能詮故，從能依名能詮體。」行相通二，謂剋性、所依，但約所詮及能說者辨其行相，故行相體即聲名句文，故通二種。機請名文，是文所為，或為請起文，故說機請名為文者是所為體。所詮體中補特伽羅依處，通是剋性及於所為。亦為此補特伽羅說彼伽羅，說彼伽羅即是所詮依處少分，餘九竝是剋性所詮。此言義者非唯道理，但所詮者并得名義，故總攝體有此三義。然三科法相出體性者，竝是性用別論門收。此之五門偏據大乘，三科法相通三乘故，略不具述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次、明經體者，初出教體、次辨聚集。出教體中總有五門：一攝相歸性體、二攝餘從識體、三攝假從實體、四性用別論體、五總攝諸法體。此五門中，初辨五體、次明得失。初辨體中，前之四門如本《法苑》總聊簡義林廣說。五總攝諸法體者，據實亦是性用別論門，今更廣明，以未說故。《瑜伽》八十一云「云何為體？所謂契經。略有二種：一文、二義，文是所依、義是能依。如是二種，總名一切所知境界。」又云「如是建立諸經文義體已，故得名為總攝諸法體。」言文義者，論云「文有六種：一者名身、二者句身、三者文身、四者語、五者行相、六者機請。」此中正文，唯文身是。餘名文者，名句從所依，語從能依，行相約所顯并能說者，機請據能起，相從名文。故論云「如是六種皆顯於文，由能顯義，是故名文。義有十種：一者地義，謂九定地及十地等。二者相義，謂諸法體相。三者作意義，謂諸作意等。四者依處義，謂事依處、時依處、數取趣依處。五過患義，謂可呵法。六勝利義，謂可讚法。七所治義，謂雜染法。八能治義，謂清淨法。九略義。十廣義。此中依所詮及所為竝名為義，十俱所詮。依處之中，補特伽羅亦是所為，為此有情說諸法故，且取所詮。」六文十義俱經體者，有其三義：一剋性體、二所依體、三所為體。文為能詮，義是所詮。就能詮中，名句二法體是能詮即剋性體，文及語二是所依體。故《成唯識》云「名詮自性，句詮差別。文即是字，為二所依。」語者是聲，由帶名句，名之為語。故《成唯識》云「語不異能詮故，從能依名能詮體。」行相通二，謂剋性、所依，但約所詮及能說者辨其行相，故行相體即聲名句文，故通二種。機請名文，是文所為，或為請起文，故說機請名為文者是所為體。所詮體中補特伽羅依處，通是剋性及於所為。亦為此補特伽羅說彼伽羅，說彼伽羅即是所詮依處少分，餘九竝是剋性所詮。此言義者非唯道理，但所詮者并得名義，故總攝體有此三義。然三科法相出體性者，竝是性用別論門收。此之五門偏據大乘，三科法相通三乘故，略不具述。

辨得失者，如《唯識義燈》說。次辨聚集者，廣如《法苑》總章義林及《唯識義燈》辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辨得失者，如《唯識義燈》說。次辨聚集者，廣如《法苑》總章義林及《唯識義燈》辨。

三、明時利，復分為二：初明時、後明利。時中復二：初明世尊起說經時、後明弟子翻譯年代。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明時利，復分為二：初明時、後明利。時中復二：初明世尊起說經時、後明弟子翻譯年代。

初、佛說時復分為二：初辨時不同、二辨教時攝。辨時不同者，如《法苑》中總章義林及《能斷般若疏》并《慧日論》等廣明。上明世尊起說經時。二、明教時攝者，是第三時。何以知者？下文亦說十二行法輪。又〈滿願品〉云「八千億天子國王臣民遠塵離垢得法眼淨」，準《瑜伽論》，得預流果，無間道遠塵、解脫道離垢，故通為一切乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、佛說時復分為二：初辨時不同、二辨教時攝。辨時不同者，如《法苑》中總章義林及《能斷般若疏》并《慧日論》等廣明。上明世尊起說經時。二、明教時攝者，是第三時。何以知者？下文亦說十二行法輪。又〈滿願品〉云「八千億天子國王臣民遠塵離垢得法眼淨」，準《瑜伽論》，得預流果，無間道遠塵、解脫道離垢，故通為一切乘。

後、弟子翻譯年代者，此經述三身之祕賾、談四德之玄樞，涉彼岸之龍輿、出炎莊之象駕，所以累祛三障、行備二因，護王國之堅城、作降魔之劍甲，由此十方剎土頂戴流行。故斯振旦已經五譯：曇無讖三藏創傳於北涼；耶舍法師後周復翻於歸聖寺內；真諦重翻於建鄴；闍那更譯於隋朝。雖各依梵本竝竭專誠，但為貝葉傳文時有脫漏，致令譯者增減不同。三藏義淨法師，明悟秀出，標奇於救蟻之年；風鑒挺生，拔萃於進具之岸。四韋三藏皎越朝㬢，五篇七略明逾夕月，志懷舟濟情切紹隆、殉道忘疲何辭折骨，周遊西夏二十餘年，天藏龍宮備皆探賾，尋諸梵本考較無遺，振錫東歸奉勅翻譯。長安二年次在壬寅，受筆斯經精勤莫輟，至長安三載次在癸卯十月四日，修飾畢周寫成十卷三十一品，文圓理具、華質得中，始得髻珠、同開寶塔，凡聖欣慶、上簡帝心，聲教所覃勅令抄寫，其間闕具義至方明。斯即弟子翻譯時代二種不同，竝是辨時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後、弟子翻譯年代者，此經述三身之祕賾、談四德之玄樞，涉彼岸之龍輿、出炎莊之象駕，所以累祛三障、行備二因，護王國之堅城、作降魔之劍甲，由此十方剎土頂戴流行。故斯振旦已經五譯：曇無讖三藏創傳於北涼；耶舍法師後周復翻於歸聖寺內；真諦重翻於建鄴；闍那更譯於隋朝。雖各依梵本竝竭專誠，但為貝葉傳文時有脫漏，致令譯者增減不同。三藏義淨法師，明悟秀出，標奇於救蟻之年；風鑒挺生，拔萃於進具之岸。四韋三藏皎越朝㬢，五篇七略明逾夕月，志懷舟濟情切紹隆、殉道忘疲何辭折骨，周遊西夏二十餘年，天藏龍宮備皆探賾，尋諸梵本考較無遺，振錫東歸奉勅翻譯。長安二年次在壬寅，受筆斯經精勤莫輟，至長安三載次在癸卯十月四日，修飾畢周寫成十卷三十一品，文圓理具、華質得中，始得髻珠、同開寶塔，凡聖欣慶、上簡帝心，聲教所覃勅令抄寫，其間闕具義至方明。斯即弟子翻譯時代二種不同，竝是辨時。

第二、辨利者，利謂利益。此經為利何等機性？於中分二：初辨機性不同、後明所利機性。辨不同者，諸教之中說機差別各各有異，如《涅槃經》但說一機，故彼經云「凡有心者皆當作佛」。此經一會多宜聞有，談有藏無言皆作佛。《法華》亦同，故云「若有聞法者，無一不成佛」等。若《善戒經》、《地持論》等說有二機：一謂有性、二謂無性。故彼經云「性種性者，從無始來展轉相續，法爾所得六處殊勝。」此有性也。又云「無種性人，無種性故，雖復發心行菩薩道，終不能得無上菩提。」此無性也。顯了說也。若《法華經》說有三機，〈序品〉云「為求聲聞者說應四諦法、為求辟支佛者說應十二法、為諸菩薩說應六波羅蜜。」亦隱無性。由於此會多對不定聲聞而說，云皆作佛。更有多類，如慈恩《樞要》、《法華經疏》，及《慧日論》、《能斷般若疏》述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、辨利者，利謂利益。此經為利何等機性？於中分二：初辨機性不同、後明所利機性。辨不同者，諸教之中說機差別各各有異，如《涅槃經》但說一機，故彼經云「凡有心者皆當作佛」。此經一會多宜聞有，談有藏無言皆作佛。《法華》亦同，故云「若有聞法者，無一不成佛」等。若《善戒經》、《地持論》等說有二機：一謂有性、二謂無性。故彼經云「性種性者，從無始來展轉相續，法爾所得六處殊勝。」此有性也。又云「無種性人，無種性故，雖復發心行菩薩道，終不能得無上菩提。」此無性也。顯了說也。若《法華經》說有三機，〈序品〉云「為求聲聞者說應四諦法、為求辟支佛者說應十二法、為諸菩薩說應六波羅蜜。」亦隱無性。由於此會多對不定聲聞而說，云皆作佛。更有多類，如慈恩《樞要》、《法華經疏》，及《慧日論》、《能斷般若疏》述。

明所利機性者，初明所利之機、後明得利多少。明所利機，略有二解。一云：唯備大乘根性，通定不定性，有聲聞故。何故不備定性聲聞等耶？答：準《法華經》及《大寶積經論》云「所以聲聞問者，為聲聞人所作事故。」此經初問既是妙幢菩薩，又但問如來壽量、廣說三身，故知但為菩薩根性。而下得利云「遠塵離垢」等者，準《大莊嚴論》得入初地亦云得法眼淨，不唯聲聞故。一云：既第三時教，通備五乘，會列聲聞、復有遠塵離垢，準《瑜伽論》，得預流果文無定說，故可通備。然正宗內但為菩薩，〈四天王品〉已下可通備餘，以皆令得人天果故。二解後勝，許是第三時法輪所攝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明所利機性者，初明所利之機、後明得利多少。明所利機，略有二解。一云：唯備大乘根性，通定不定性，有聲聞故。何故不備定性聲聞等耶？答：準《法華經》及《大寶積經論》云「所以聲聞問者，為聲聞人所作事故。」此經初問既是妙幢菩薩，又但問如來壽量、廣說三身，故知但為菩薩根性。而下得利云「遠塵離垢」等者，準《大莊嚴論》得入初地亦云得法眼淨，不唯聲聞故。一云：既第三時教，通備五乘，會列聲聞、復有遠塵離垢，準《瑜伽論》，得預流果文無定說，故可通備。然正宗內但為菩薩，〈四天王品〉已下可通備餘，以皆令得人天果故。二解後勝，許是第三時法輪所攝故。

後、明得利多少者，復分為二：初明得現利、次明得後利。現利，即坐得益。後利，即佛說之後得。現利有二：一得果利、二得因利。果有兩種：一出世果、二世間果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後、明得利多少者，復分為二：初明得現利、次明得後利。現利，即坐得益。後利，即佛說之後得。現利有二：一得果利、二得因利。果有兩種：一出世果、二世間果。

出世果者，總有七類，五是大乘、二是小乘。〈依空滿願品〉有一，云「爾時會中有五十億苾芻，行菩薩行，欲退菩提心。聞如意寶光燿菩薩說是法時，皆得堅固不可思議滿足上願，更復發起菩提之心。即為授記：『汝諸苾芻，過三十阿僧祇劫當得作佛，劫名難勝光王，國名無垢光，同時作佛皆同一號名願莊嚴間飾王如來。』」〈授記品〉有四。初、授妙幢菩薩記云「汝於金光明世界當成阿耨多羅三藐三菩提，號金寶山王如來。」二云「時此如來法皆滅盡，時彼長子名曰銀幢，即於此界當得作佛，名曰金幢光如來。」三云「時此如來所有教法悉皆滅盡，次子銀光當得作佛，號曰金光明如來。」四云「是時十千天子聞三大士得授記已，復聞如是最勝王經，心喜清淨無垢如空。爾時如來知是十千天子善根成熟，即與授記：『汝等當來於最勝因陀羅高幢世界得成阿耨多羅三藐三菩提，同一種性又同一名號，曰面目清淨優鉢羅香山，十號具足，如是次第十千諸佛出現於世。』」六〈淨地陀羅尼品〉云「無量無邊苾芻苾芻尼得法眼淨」，此得初果。若據大乘，得法眼淨是初地位，即因利攝，且依《瑜伽》說是小果。七〈依空滿願品〉云「說是品時，有八千億天子、無數國王臣人，遠塵離垢，得法眼淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出世果者，總有七類，五是大乘、二是小乘。〈依空滿願品〉有一，云「爾時會中有五十億苾芻，行菩薩行，欲退菩提心。聞如意寶光燿菩薩說是法時，皆得堅固不可思議滿足上願，更復發起菩提之心。即為授記：『汝諸苾芻，過三十阿僧祇劫當得作佛，劫名難勝光王，國名無垢光，同時作佛皆同一號名願莊嚴間飾王如來。』」〈授記品〉有四。初、授妙幢菩薩記云「汝於金光明世界當成阿耨多羅三藐三菩提，號金寶山王如來。」二云「時此如來法皆滅盡，時彼長子名曰銀幢，即於此界當得作佛，名曰金幢光如來。」三云「時此如來所有教法悉皆滅盡，次子銀光當得作佛，號曰金光明如來。」四云「是時十千天子聞三大士得授記已，復聞如是最勝王經，心喜清淨無垢如空。爾時如來知是十千天子善根成熟，即與授記：『汝等當來於最勝因陀羅高幢世界得成阿耨多羅三藐三菩提，同一種性又同一名號，曰面目清淨優鉢羅香山，十號具足，如是次第十千諸佛出現於世。』」六〈淨地陀羅尼品〉云「無量無邊苾芻苾芻尼得法眼淨」，此得初果。若據大乘，得法眼淨是初地位，即因利攝，且依《瑜伽》說是小果。七〈依空滿願品〉云「說是品時，有八千億天子、無數國王臣人，遠塵離垢，得法眼淨。」

二、世間果者，略舉十七類。〈如來壽量品〉中云「三千大千世界所有眾生，以佛威力受勝妙樂無有乏少。若身不具悉蒙具足，盲者能視、聾者得聞、瘂者能言、愚者得智，若心亂者得本心，若無衣者得衣服，被惡賤者人所敬，有垢穢者身清潔。於此世間所有利益未曾有事悉皆顯現。」此有九益：一得樂具、二具諸根、三得舌用、四得智慧、五不失心、六得衣服、七得敬仰、八身清淨、九得雜益。〈四天王護國品〉末云「說是法時，無量眾生皆得大智聰叡辨才，攝受無量功德之聚，離諸憂苦，發喜樂心，善明眾論。」此中八益，如文可知。已上世界登出離道，不復退轉速證菩提，此出世因利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、世間果者，略舉十七類。〈如來壽量品〉中云「三千大千世界所有眾生，以佛威力受勝妙樂無有乏少。若身不具悉蒙具足，盲者能視、聾者得聞、瘂者能言、愚者得智，若心亂者得本心，若無衣者得衣服，被惡賤者人所敬，有垢穢者身清潔。於此世間所有利益未曾有事悉皆顯現。」此有九益：一得樂具、二具諸根、三得舌用、四得智慧、五不失心、六得衣服、七得敬仰、八身清淨、九得雜益。〈四天王護國品〉末云「說是法時，無量眾生皆得大智聰叡辨才，攝受無量功德之聚，離諸憂苦，發喜樂心，善明眾論。」此中八益，如文可知。已上世界登出離道，不復退轉速證菩提，此出世因利。

二、得因利中復二：初得出世因、後得世間因。出世因利有十五類。一、〈壽量品〉有二，云「爾時會中三萬二千天子皆發阿耨菩提之心。」二、又云「說是如來壽量品時，無量無數無邊眾生皆發阿耨菩提之心。」三、〈懺悔品〉云「若有善男子善女人聞是寶王大光照如來名號者，於菩薩地得不退轉，至大涅槃。」時會既聞，明得此益。四、品末云「時諸大眾聞佛說已，皆蒙勝益，歡喜奉行。」五、〈淨地陀羅尼品〉云「說是法時，三萬億菩薩摩訶薩得無生法忍。」六、又云「無量諸菩薩不退菩提心。」七、又云「無量無邊苾芻苾芻尼得法眼淨。」八、又云「無量眾生發菩薩心。」九、〈蓮華喻讚品〉云「大眾聞是說，皆發菩提心，願現在未來，常依此懺悔。」十、〈重顯空性品〉云「時諸大眾聞佛說此甚深空性，有無量眾生悉能了達四大五蘊體性俱空、六根六境妄生繫縛，願捨輪迴正修出離。」十一、〈依空滿願品〉云「說是法時，有三千億菩薩於阿耨菩提得不退轉。」十二、又云「會中有五十億苾芻行菩薩行，欲退菩提，聞如意寶光燿菩薩說是法時，皆得堅固不可思議滿足上願，更復發菩提之心。」十三、〈四天王護國品〉云「無量無邊眾生登出離道，不復退轉，速證菩提。」具如前引。十四、〈流水品〉云「汝等皆應勤求出離，勿為放逸。大眾聞已悉皆悟解，由大慈悲救護一切，勤修苦行方能證獲無上菩提，咸發深心，信受歡喜。」十五、〈捨身品〉云「說是往昔因緣之時，無量阿僧企耶人天大眾皆大歡喜，歎未曾有，悉發阿耨菩提之心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、得因利中復二：初得出世因、後得世間因。出世因利有十五類。一、〈壽量品〉有二，云「爾時會中三萬二千天子皆發阿耨菩提之心。」二、又云「說是如來壽量品時，無量無數無邊眾生皆發阿耨菩提之心。」三、〈懺悔品〉云「若有善男子善女人聞是寶王大光照如來名號者，於菩薩地得不退轉，至大涅槃。」時會既聞，明得此益。四、品末云「時諸大眾聞佛說已，皆蒙勝益，歡喜奉行。」五、〈淨地陀羅尼品〉云「說是法時，三萬億菩薩摩訶薩得無生法忍。」六、又云「無量諸菩薩不退菩提心。」七、又云「無量無邊苾芻苾芻尼得法眼淨。」八、又云「無量眾生發菩薩心。」九、〈蓮華喻讚品〉云「大眾聞是說，皆發菩提心，願現在未來，常依此懺悔。」十、〈重顯空性品〉云「時諸大眾聞佛說此甚深空性，有無量眾生悉能了達四大五蘊體性俱空、六根六境妄生繫縛，願捨輪迴正修出離。」十一、〈依空滿願品〉云「說是法時，有三千億菩薩於阿耨菩提得不退轉。」十二、又云「會中有五十億苾芻行菩薩行，欲退菩提，聞如意寶光燿菩薩說是法時，皆得堅固不可思議滿足上願，更復發菩提之心。」十三、〈四天王護國品〉云「無量無邊眾生登出離道，不復退轉，速證菩提。」具如前引。十四、〈流水品〉云「汝等皆應勤求出離，勿為放逸。大眾聞已悉皆悟解，由大慈悲救護一切，勤修苦行方能證獲無上菩提，咸發深心，信受歡喜。」十五、〈捨身品〉云「說是往昔因緣之時，無量阿僧企耶人天大眾皆大歡喜，歎未曾有，悉發阿耨菩提之心。」

後、明得現世因利者，〈懺悔品〉云「若有女人聞是佛名者，臨命終時得見彼佛來至其所。既見佛已，究竟不復更受女身。」既為眾說，時諸女人聞此佛名，亦現得因，於當來世不受女報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後、明得現世因利者，〈懺悔品〉云「若有女人聞是佛名者，臨命終時得見彼佛來至其所。既見佛已，究竟不復更受女身。」既為眾說，時諸女人聞此佛名，亦現得因，於當來世不受女報。

次、明得後世利者，即鷲峯會說此經已，後依修學所得利者，竝是後利。略舉少分。一、明聞經益。〈四天王護國品〉云「若有眾生聞是《金光明經》者，即於阿耨菩提不復退轉。」二、明讀誦益。〈大辯才天女品〉云「辯才天女白佛言：『世尊！若有法師說是《金光明最勝王經》者，我當益其智慧，具足莊嚴言說之辯。若彼法師於此經中文字句義所有忘失，皆令憶持、能善聞悟，復與陀羅尼總持無礙。』」三、明受持益。〈無染著陀羅尼品〉云「若有十阿僧祇三千大千世界滿中七寶奉施諸佛，及以上妙衣服飲食種種供養，經無量劫。若復有人，於此陀羅尼乃至一句能受持者，所生之福倍多於彼。何以故？此無染著陀羅尼甚深法門是諸佛母故。」此意由經能生諸佛，故名佛母。四、明流通益。〈三身品〉云「若所在處講說是經，於其國土有四種益：一者國王軍眾強盛、無諸怨敵，離於疾疫、壽命延長，吉祥安樂、正法興顯。二者中宮后妃王子諸臣和悅無諍，離於諂佞，王所愛重。三者沙門婆羅門及諸國人修行正法，無病安樂、無枉死者，於諸福田悉皆修立。四者於三時中四大調適，常為諸天增加守護，慈悲平等無傷害心，令諸眾生歸敬三寶，修習阿耨菩提之行。」又〈三身品〉明聞經益云「若有善男子善女人於此《金光明經》聽聞信解，不墮地獄、餓鬼、傍生、阿蘇羅道，常處人天不生下賤，恒得親近諸佛如來聽受正法，常生諸佛清淨國土。所以者何？由得聞此甚深法故，是善男女則為如來已知已記當得不退阿耨菩提。於此甚深微妙之法一經耳者，當知是人不謗如來、不毀正法、不輕聖眾，一切眾生未種善根令得種故，已種善根令增長成就故，一切世界所有眾生皆勤修行六波羅蜜多。」又〈懺悔品〉明流通益云「若有四眾，隨在何處為人講說是金光明微妙經典，於其國土皆獲四種福利善根：一者國王無病，離諸災厄；二者壽命延長，無有障礙；三者無諸怨敵，兵眾勇健；四者安穩豐樂，正法流通。」又云「於其國中大臣輔相有四種益：一者更相親穆尊重愛念；二者常為人王心所愛重，亦為沙門婆羅門、大國小國之所遵敬；三者輕財重法不求世利，嘉名普暨眾所欽仰；四者壽命延長安穩快樂。沙門婆羅門亦得四勝利：一四事無乏、二安心思惟、三依山林得安樂住、四隨願得滿。人民皆得豐樂無諸疾疫，商估往還多獲寶貨具足勝福。」已外諸品說得利益雖無量種，類不過此。利益既多，諸有聞者應如法學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次、明得後世利者，即鷲峯會說此經已，後依修學所得利者，竝是後利。略舉少分。一、明聞經益。〈四天王護國品〉云「若有眾生聞是《金光明經》者，即於阿耨菩提不復退轉。」二、明讀誦益。〈大辯才天女品〉云「辯才天女白佛言：『世尊！若有法師說是《金光明最勝王經》者，我當益其智慧，具足莊嚴言說之辯。若彼法師於此經中文字句義所有忘失，皆令憶持、能善聞悟，復與陀羅尼總持無礙。』」三、明受持益。〈無染著陀羅尼品〉云「若有十阿僧祇三千大千世界滿中七寶奉施諸佛，及以上妙衣服飲食種種供養，經無量劫。若復有人，於此陀羅尼乃至一句能受持者，所生之福倍多於彼。何以故？此無染著陀羅尼甚深法門是諸佛母故。」此意由經能生諸佛，故名佛母。四、明流通益。〈三身品〉云「若所在處講說是經，於其國土有四種益：一者國王軍眾強盛、無諸怨敵，離於疾疫、壽命延長，吉祥安樂、正法興顯。二者中宮后妃王子諸臣和悅無諍，離於諂佞，王所愛重。三者沙門婆羅門及諸國人修行正法，無病安樂、無枉死者，於諸福田悉皆修立。四者於三時中四大調適，常為諸天增加守護，慈悲平等無傷害心，令諸眾生歸敬三寶，修習阿耨菩提之行。」又〈三身品〉明聞經益云「若有善男子善女人於此《金光明經》聽聞信解，不墮地獄、餓鬼、傍生、阿蘇羅道，常處人天不生下賤，恒得親近諸佛如來聽受正法，常生諸佛清淨國土。所以者何？由得聞此甚深法故，是善男女則為如來已知已記當得不退阿耨菩提。於此甚深微妙之法一經耳者，當知是人不謗如來、不毀正法、不輕聖眾，一切眾生未種善根令得種故，已種善根令增長成就故，一切世界所有眾生皆勤修行六波羅蜜多。」又〈懺悔品〉明流通益云「若有四眾，隨在何處為人講說是金光明微妙經典，於其國土皆獲四種福利善根：一者國王無病，離諸災厄；二者壽命延長，無有障礙；三者無諸怨敵，兵眾勇健；四者安穩豐樂，正法流通。」又云「於其國中大臣輔相有四種益：一者更相親穆尊重愛念；二者常為人王心所愛重，亦為沙門婆羅門、大國小國之所遵敬；三者輕財重法不求世利，嘉名普暨眾所欽仰；四者壽命延長安穩快樂。沙門婆羅門亦得四勝利：一四事無乏、二安心思惟、三依山林得安樂住、四隨願得滿。人民皆得豐樂無諸疾疫，商估往還多獲寶貨具足勝福。」已外諸品說得利益雖無量種，類不過此。利益既多，諸有聞者應如法學。

四明經之得名者，復分為二：初汎論釋名、次釋此經目。初中有二：初汎論釋名、次辨釋意。此廣具如《法華義決》及《唯識義燈》。次、釋經目者，初釋經都名、次別釋品目。釋經都名，初依古、次述今。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四明經之得名者，復分為二：初汎論釋名、次釋此經目。初中有二：初汎論釋名、次辨釋意。此廣具如《法華義決》及《唯識義燈》。次、釋經目者，初釋經都名、次別釋品目。釋經都名，初依古、次述今。

依古釋者，傳真諦云：「外國言修跋拏此曰金，婆頗婆此曰光，欝多摩此言明，因陀羅此曰帝，邏閱那此曰王。故西土出本云佛陀經、金光明經、帝王經也。」此意佛陀經，從所詮為名。金光明，法喻合名。亦從功用，號帝王經。但從喻稱言金光明者，此三字表經三種三為體：一、三身；二、三德，謂般若、解脫、法身；三、三位，即道前、道中、道後，道前即住自性佛性、道中即引出佛性、道後即至得果佛性。準舊解，亦即應得因、加行因、因滿因，如次配前三種佛性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依古釋者，傳真諦云：「外國言修跋拏此曰金，婆頗婆此曰光，欝多摩此言明，因陀羅此曰帝，邏閱那此曰王。故西土出本云佛陀經、金光明經、帝王經也。」此意佛陀經，從所詮為名。金光明，法喻合名。亦從功用，號帝王經。但從喻稱言金光明者，此三字表經三種三為體：一、三身；二、三德，謂般若、解脫、法身；三、三位，即道前、道中、道後，道前即住自性佛性、道中即引出佛性、道後即至得果佛性。準舊解，亦即應得因、加行因、因滿因，如次配前三種佛性。

初、三身者，一金體本有、真實，以譬法身；二光明能照，以譬應身；三明能遍益，以喻化身。二、譬三德者，一金譬法身，有四義：一色無變如常、二體無染如淨、三轉作萬物無礙如我、四令人富貴如樂。次光有二義：一能照了、二能除闇，如般若。次明有兩義：一無闇、二廣遠，如解脫，總無眾患。三、譬三位者，金是本有，如道前正因，此意用如以為三佛。光是始有，如道中了因，此意對緣起修，功能始起，非體本有，故望果德名為了因。明是無闇，如道後之果。三身中法身，宜取真實義，二身不實也，以是功能始起名假。三德中，法身宜取無染等四義，具四方是法身也。三位中，法身宜明本有義，對緣與果是始有也。此意道後約修行明談如，本性不有三別，故剋取體取本有義，即道前如。此三次第前後者，有因緣修故得果，得果故有三德，三德圓故以三身化物。此意由有三位之中道前如故為正因，道中修滿，至道後位具足三德。三德圓故，方可三身化物，逆為次第。此三種之三，三位為正體，故〈壽量〉一品明果在道後，〈三身〉一品明因在道前，〈懺悔〉已下明在道內也。此意經中正明三位為經正宗也。三帝王者，有三義：一明法身，攝《華嚴》，《華嚴》以法身為體。二明智慧，貫《波若》，《波若》智慧為體。三明四德，收《涅槃》，《涅槃》常等為正體也。此意由貫斯三，故曰帝王經。有三種正：一正說，十二部文；二正行，文下所學之行；三正果，四德之法也。正說出正行，正行出正果。一能顯、二能行、三能到，故同曰經。今此言經，正是初一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、三身者，一金體本有、真實，以譬法身；二光明能照，以譬應身；三明能遍益，以喻化身。二、譬三德者，一金譬法身，有四義：一色無變如常、二體無染如淨、三轉作萬物無礙如我、四令人富貴如樂。次光有二義：一能照了、二能除闇，如般若。次明有兩義：一無闇、二廣遠，如解脫，總無眾患。三、譬三位者，金是本有，如道前正因，此意用如以為三佛。光是始有，如道中了因，此意對緣起修，功能始起，非體本有，故望果德名為了因。明是無闇，如道後之果。三身中法身，宜取真實義，二身不實也，以是功能始起名假。三德中，法身宜取無染等四義，具四方是法身也。三位中，法身宜明本有義，對緣與果是始有也。此意道後約修行明談如，本性不有三別，故剋取體取本有義，即道前如。此三次第前後者，有因緣修故得果，得果故有三德，三德圓故以三身化物。此意由有三位之中道前如故為正因，道中修滿，至道後位具足三德。三德圓故，方可三身化物，逆為次第。此三種之三，三位為正體，故〈壽量〉一品明果在道後，〈三身〉一品明因在道前，〈懺悔〉已下明在道內也。此意經中正明三位為經正宗也。三帝王者，有三義：一明法身，攝《華嚴》，《華嚴》以法身為體。二明智慧，貫《波若》，《波若》智慧為體。三明四德，收《涅槃》，《涅槃》常等為正體也。此意由貫斯三，故曰帝王經。有三種正：一正說，十二部文；二正行，文下所學之行；三正果，四德之法也。正說出正行，正行出正果。一能顯、二能行、三能到，故同曰經。今此言經，正是初一。

次述今者，梵音舊訛，今者正云蘇跋那婆婆娑欝多摩囉闍蘇怛纜。蘇跋那(此云金)婆婆娑(此云光)，言光明者，遂言便也。欝多摩(此云最勝)囉闍(此云王)蘇怛纜(此義云綎索經)，應言金光最勝王經。金王二字一向是喻，光明最勝竝通法喻。今於此目略為五釋：一依教理行果四法解釋、二依三寶、三依菩提涅槃、四依法喻、五依人法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次述今者，梵音舊訛，今者正云蘇跋那婆婆娑欝多摩囉闍蘇怛纜。蘇跋那(此云金)婆婆娑(此云光)，言光明者，遂言便也。欝多摩(此云最勝)囉闍(此云王)蘇怛纜(此義云綎索經)，應言金光最勝王經。金王二字一向是喻，光明最勝竝通法喻。今於此目略為五釋：一依教理行果四法解釋、二依三寶、三依菩提涅槃、四依法喻、五依人法。

一、依教等者，此能詮教如似光明，故《無垢稱．序品》云「演法寶光」，《瑜伽》四十四云「欲聽法時作五種想：第一作寶想，極難得故；二作眼想，得俱生慧目故；三作明想，已得廣慧，於一切種等照義故；四作大果勝功德想，能得涅槃及三菩提，無上妙迹因性義故；五作無罪大適悅想，於現法中未得涅槃及三菩提，於法如實簡擇止觀，無罪大樂因性義故。取第三義，以能顯理如似光明。」雙舉光明者，意顯二空，或復福智、或菩提涅槃各有因果。不爾，光明隨舉於一，何假二耶？教中最勝，如似於王，故〈付囑品〉云「我親從佛聞，無量眾經典，未曾聞如是，深妙法中王。」何等是勝？如經中說諸勝妙事，恐煩不引，披者應敘，故但取金及王為喻。且取金喻，略舉四義：一性本有、二極難得、三為金輪、四寶中勝。一、性本有者，喻此教法真如所流，攝相歸性，故皆本有。又諸佛說無初際故。二、極難得者，〈序品〉云「我當說是經，甚深佛行處，諸佛祕密教，千萬劫難逢。」〈付囑品〉云「汝等當知，我於無量無數大劫勤修苦行，獲甚深法菩提正因已為汝說。又如貧者終不能得，要有福因故。」〈大辯天女品〉云「此《金光明最勝王經》，為彼有情已於百千佛所種諸善根當受持者，於贍部洲廣行流布乃至而演說之。」三、為金輪者，如輪王出用金為輪，能降未伏、能鎮已伏。此經亦爾，〈懺悔〉、〈滅障〉及〈淨地品〉說斷諸障如降未伏。諸品中說聞已證得不過轉者，如鎮已伏。其理極成，煩不引文。四、寶中勝者，如七寶中金第一故，故但取金喻於此經法寶中勝，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、依教等者，此能詮教如似光明，故《無垢稱．序品》云「演法寶光」，《瑜伽》四十四云「欲聽法時作五種想：第一作寶想，極難得故；二作眼想，得俱生慧目故；三作明想，已得廣慧，於一切種等照義故；四作大果勝功德想，能得涅槃及三菩提，無上妙迹因性義故；五作無罪大適悅想，於現法中未得涅槃及三菩提，於法如實簡擇止觀，無罪大樂因性義故。取第三義，以能顯理如似光明。」雙舉光明者，意顯二空，或復福智、或菩提涅槃各有因果。不爾，光明隨舉於一，何假二耶？教中最勝，如似於王，故〈付囑品〉云「我親從佛聞，無量眾經典，未曾聞如是，深妙法中王。」何等是勝？如經中說諸勝妙事，恐煩不引，披者應敘，故但取金及王為喻。且取金喻，略舉四義：一性本有、二極難得、三為金輪、四寶中勝。一、性本有者，喻此教法真如所流，攝相歸性，故皆本有。又諸佛說無初際故。二、極難得者，〈序品〉云「我當說是經，甚深佛行處，諸佛祕密教，千萬劫難逢。」〈付囑品〉云「汝等當知，我於無量無數大劫勤修苦行，獲甚深法菩提正因已為汝說。又如貧者終不能得，要有福因故。」〈大辯天女品〉云「此《金光明最勝王經》，為彼有情已於百千佛所種諸善根當受持者，於贍部洲廣行流布乃至而演說之。」三、為金輪者，如輪王出用金為輪，能降未伏、能鎮已伏。此經亦爾，〈懺悔〉、〈滅障〉及〈淨地品〉說斷諸障如降未伏。諸品中說聞已證得不過轉者，如鎮已伏。其理極成，煩不引文。四、寶中勝者，如七寶中金第一故，故但取金喻於此經法寶中勝，亦復如是。

取王喻者，亦略舉四義：一能摧怨敵義、二能集諸寶義、三能遍化生義、四令位不絕義。且如輪王有此四義：一、有千子及主兵臣故能降敵，喻於此經有懺悔法及行十度，滅除十障二十二無明等。二、能集諸寶義故，諸論說集福德王定。此經〈滿願品〉云「若王在世七寶不滅，王若過去世一切七寶自然而盡；是金光明微妙經典若現在世，大正法寶皆悉不滅。又如輪王既出，於世七寶應現；此之經王既演說已，七聖財寶悉皆顯現。」三、能遍化生義者，如金輪王遍化四洲，此之經王遍化四生。〈壽量品〉云「三千大千界所有眾生，以佛威力受勝妙樂無有乏少」等故。四、令位不絕義，如金輪王必定傳位使不斷絕。此經亦爾，能令佛種相續不絕，故〈授記品〉與妙幢菩薩及以二子而授記別，十千天人因聞此三得授記別，起慇淨心亦得授記，故喻於王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取王喻者，亦略舉四義：一能摧怨敵義、二能集諸寶義、三能遍化生義、四令位不絕義。且如輪王有此四義：一、有千子及主兵臣故能降敵，喻於此經有懺悔法及行十度，滅除十障二十二無明等。二、能集諸寶義故，諸論說集福德王定。此經〈滿願品〉云「若王在世七寶不滅，王若過去世一切七寶自然而盡；是金光明微妙經典若現在世，大正法寶皆悉不滅。又如輪王既出，於世七寶應現；此之經王既演說已，七聖財寶悉皆顯現。」三、能遍化生義者，如金輪王遍化四洲，此之經王遍化四生。〈壽量品〉云「三千大千界所有眾生，以佛威力受勝妙樂無有乏少」等故。四、令位不絕義，如金輪王必定傳位使不斷絕。此經亦爾，能令佛種相續不絕，故〈授記品〉與妙幢菩薩及以二子而授記別，十千天人因聞此三得授記別，起慇淨心亦得授記，故喻於王。

二、依理者，〈三身品〉云「由三淨故名極清淨：一煩惱淨、二苦淨、三相淨。譬如真金鎔銷冶鍊，既燒打已無復塵垢，為顯金性本清淨故，金體清淨非謂無金。」乃至云「為顯佛性本清淨故，非謂無體。」此喻理也。真如本有、自性清淨，障隱不現、離障時顯，非始有淨。以真如理勝故，如王為依持故有餘功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、依理者，〈三身品〉云「由三淨故名極清淨：一煩惱淨、二苦淨、三相淨。譬如真金鎔銷冶鍊，既燒打已無復塵垢，為顯金性本清淨故，金體清淨非謂無金。」乃至云「為顯佛性本清淨故，非謂無體。」此喻理也。真如本有、自性清淨，障隱不現、離障時顯，非始有淨。以真如理勝故，如王為依持故有餘功德。

三、依行者，〈三身品〉云「如諸善男子白佛言：『世尊！何者為善？何者不善？何者正修得清淨行？』諸佛如來及弟子眾即便為說，令其聞悟。彼既聞已，正念憶持、發心修行，即斷十一障、得入十一地。」乃至舉喻「譬如真金鎔銷冶鍊」，此喻修行。「既燒打已無復塵垢」，此喻得果。即所修行，亦得喻金亦如光明，故〈四天王護國品〉云「我等四王藥叉眷屬，擁護是經及說法師，以智光明而為助衛」等，此即修行。能修行者亦得名為最王，如王王子位等。又人天八部所有諸王能行此經，亦王中勝，名最勝王。故〈觀察品〉云「當令彼王於諸王中最為第一」等，斯即依行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、依行者，〈三身品〉云「如諸善男子白佛言：『世尊！何者為善？何者不善？何者正修得清淨行？』諸佛如來及弟子眾即便為說，令其聞悟。彼既聞已，正念憶持、發心修行，即斷十一障、得入十一地。」乃至舉喻「譬如真金鎔銷冶鍊」，此喻修行。「既燒打已無復塵垢」，此喻得果。即所修行，亦得喻金亦如光明，故〈四天王護國品〉云「我等四王藥叉眷屬，擁護是經及說法師，以智光明而為助衛」等，此即修行。能修行者亦得名為最王，如王王子位等。又人天八部所有諸王能行此經，亦王中勝，名最勝王。故〈觀察品〉云「當令彼王於諸王中最為第一」等，斯即依行。

四、依果者，如前舊釋，依於三身三德者是。此意欲顯教理行果四種皆勝，俱得名經。由依勝教能顯勝理，依於勝理能起勝行，由勝行故能得勝果，故通依四以立經名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、依果者，如前舊釋，依於三身三德者是。此意欲顯教理行果四種皆勝，俱得名經。由依勝教能顯勝理，依於勝理能起勝行，由勝行故能得勝果，故通依四以立經名。

二、依三寶釋經名者，此經或依佛寶立名，以明三身及壽量故。或依法寶立名，以通教理行果故。或依僧寶立名，明十地行，能行假者是僧寶故。或通依三寶以立經名，故八卷經夢懺願云：「我當安止住於十地，十種珍寶以為脚足，成佛無上功德光明。」能安住者僧，所住十地是法，所成者佛，功德光明通於三種。三寶光明如何名勝？且佛光明，如〈滅業障品〉云「依妙靜慮，從身毛孔放大光明，無量百千種種諸色諸佛剎土悉現光中，十方恒河沙校量辟喻所不能及。五濁惡世為光所照，是諸眾生作十惡業、五無間罪、誹謗三寶、不孝尊親、輕慢師長婆羅門眾，應墮地獄、餓鬼、傍生，彼各蒙光至所住處。」乃至云「因光力故皆得安樂，端正殊妙色相具足，福智莊嚴得見諸佛。」此中有十二種勝餘光明：一因勝，從妙靜慮；二能起發勝，佛身故；三自性勝，百千色；四能現勝，諸佛土；五校量勝，喻不及；六慈悲勝，照五濁；七滅惡勝，作十惡業至婆羅門眾；八拔苦勝，應墮地獄，乃至云至所住處；九與樂勝，因光力故皆得安樂；十莊嚴勝，端正殊妙色相具足；十一菩提資糧勝，福智莊嚴；十二親近勝，得見諸佛。法僧光勝，引文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、依三寶釋經名者，此經或依佛寶立名，以明三身及壽量故。或依法寶立名，以通教理行果故。或依僧寶立名，明十地行，能行假者是僧寶故。或通依三寶以立經名，故八卷經夢懺願云：「我當安止住於十地，十種珍寶以為脚足，成佛無上功德光明。」能安住者僧，所住十地是法，所成者佛，功德光明通於三種。三寶光明如何名勝？且佛光明，如〈滅業障品〉云「依妙靜慮，從身毛孔放大光明，無量百千種種諸色諸佛剎土悉現光中，十方恒河沙校量辟喻所不能及。五濁惡世為光所照，是諸眾生作十惡業、五無間罪、誹謗三寶、不孝尊親、輕慢師長婆羅門眾，應墮地獄、餓鬼、傍生，彼各蒙光至所住處。」乃至云「因光力故皆得安樂，端正殊妙色相具足，福智莊嚴得見諸佛。」此中有十二種勝餘光明：一因勝，從妙靜慮；二能起發勝，佛身故；三自性勝，百千色；四能現勝，諸佛土；五校量勝，喻不及；六慈悲勝，照五濁；七滅惡勝，作十惡業至婆羅門眾；八拔苦勝，應墮地獄，乃至云至所住處；九與樂勝，因光力故皆得安樂；十莊嚴勝，端正殊妙色相具足；十一菩提資糧勝，福智莊嚴；十二親近勝，得見諸佛。法僧光勝，引文可知。

三、依菩提涅槃釋經名者，壽量、三身是菩提，有多復次說大涅槃是涅槃義。以金光明配菩提，三身配涅槃義，三事義同於古，引文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、依菩提涅槃釋經名者，壽量、三身是菩提，有多復次說大涅槃是涅槃義。以金光明配菩提，三身配涅槃義，三事義同於古，引文可知。

四、依法喻釋經名者，或是喻名，以金有光明，寶中最勝；如人天王，人天中最勝。最勝通二處，此經如彼，故從喻名。或法喻名，金光明是喻、最勝王是法，故〈付屬品〉云「我親從佛聞，無量眾經典，未曾聞如是，深妙法中王。」或復光明通於法喻，以法光明光明中勝，故〈蓮華喻讚歎品〉云「願我身光等諸佛，福德智慧亦復然，一切世界獨稱尊，威力自在無倫匹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、依法喻釋經名者，或是喻名，以金有光明，寶中最勝；如人天王，人天中最勝。最勝通二處，此經如彼，故從喻名。或法喻名，金光明是喻、最勝王是法，故〈付屬品〉云「我親從佛聞，無量眾經典，未曾聞如是，深妙法中王。」或復光明通於法喻，以法光明光明中勝，故〈蓮華喻讚歎品〉云「願我身光等諸佛，福德智慧亦復然，一切世界獨稱尊，威力自在無倫匹。」

五、依人法釋經名者，或金光明是人，故〈授記品〉云「其子銀光還於金光明世界當得作佛，號金光明。」又釋：金光明是法名，以其國界名金光明故。又〈夢懺悔品〉云「夢見金鼓放大光明，於此光中得見十方無量諸佛。」又第三云「放金色光遍十方界，是經威力。」或通人法，由前二文影略說故。雖理事殊，俱得名法。理亦得通人法喻名，正意法喻以為經名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、依人法釋經名者，或金光明是人，故〈授記品〉云「其子銀光還於金光明世界當得作佛，號金光明。」又釋：金光明是法名，以其國界名金光明故。又〈夢懺悔品〉云「夢見金鼓放大光明，於此光中得見十方無量諸佛。」又第三云「放金色光遍十方界，是經威力。」或通人法，由前二文影略說故。雖理事殊，俱得名法。理亦得通人法喻名，正意法喻以為經名。

依六釋者，此最勝王經或法光明即如金光明，或法最勝即如王名，金光明最勝王，竝持業釋。不欲別解金光明及最勝王，故非相違。不欲詮金光明，故非有財釋。金光明最勝王是所詮理，經者是能詮教，即是依主。若俱是教，金光明即經，是持業釋。俱理亦然。中間差別更有多門，恐煩不述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依六釋者，此最勝王經或法光明即如金光明，或法最勝即如王名，金光明最勝王，竝持業釋。不欲別解金光明及最勝王，故非相違。不欲詮金光明，故非有財釋。金光明最勝王是所詮理，經者是能詮教，即是依主。若俱是教，金光明即經，是持業釋。俱理亦然。中間差別更有多門，恐煩不述。

次、別釋品名，復分為四：一列品名、二明別得名、三明有無開合、四明次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次、別釋品名，復分為四：一列品名、二明別得名、三明有無開合、四明次第。

初、列品名者，謂〈序品〉、〈壽量品〉、〈三身品〉、〈夢見懺悔品〉、〈滅業障品〉、〈淨地陀羅尼品〉、〈蓮華喻讚品〉、〈金勝陀羅尼品〉、〈重顯空性品〉、〈依空滿願品〉、〈四天王觀察人天品〉、〈四天王護國品〉、〈無染著陀羅尼品〉、〈如意寶珠品〉、〈大辯才天女品〉、〈大吉祥天女品〉、〈大吉祥天女增長財物品〉、〈堅牢地神品〉、〈僧慎爾耶藥叉大將品〉、〈王法正論品〉、〈善生王品〉、〈諸天藥叉護持品〉、〈授記品〉、〈除病品〉、〈長者子流水品〉、〈捨身品〉、〈十方菩薩讚歎品〉、〈妙幢菩薩讚歎品〉、〈菩提樹神讚歎品〉、〈大辯才天女讚歎品〉、〈付囑品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、列品名者，謂〈序品〉、〈壽量品〉、〈三身品〉、〈夢見懺悔品〉、〈滅業障品〉、〈淨地陀羅尼品〉、〈蓮華喻讚品〉、〈金勝陀羅尼品〉、〈重顯空性品〉、〈依空滿願品〉、〈四天王觀察人天品〉、〈四天王護國品〉、〈無染著陀羅尼品〉、〈如意寶珠品〉、〈大辯才天女品〉、〈大吉祥天女品〉、〈大吉祥天女增長財物品〉、〈堅牢地神品〉、〈僧慎爾耶藥叉大將品〉、〈王法正論品〉、〈善生王品〉、〈諸天藥叉護持品〉、〈授記品〉、〈除病品〉、〈長者子流水品〉、〈捨身品〉、〈十方菩薩讚歎品〉、〈妙幢菩薩讚歎品〉、〈菩提樹神讚歎品〉、〈大辯才天女讚歎品〉、〈付囑品〉。

二、明別得名者，三十一品分為二類：一法為名有二十、二法為名有十一。初中復四：從事為名有三，謂〈序品〉、〈捨身品〉、〈付囑品〉。從法為名有十，謂〈壽量品〉、〈三身品〉、〈夢見懺悔品〉、〈滅業障品〉、〈淨地陀羅尼品〉、〈重顯空性品〉、〈依空滿願品〉、〈無染著陀羅尼品〉、〈授記品〉、〈除病品〉。從喻為名有一，〈如意寶珠品〉。從人為名有六，〈大辯才天女品〉、〈大吉祥天女品〉、〈堅牢地神品〉、〈僧慎爾耶藥叉大將品〉、〈善生王品〉、〈長者子流水品〉。二法名中復分為二：法喻為名有二，〈蓮華喻讚品〉、〈金勝陀羅尼品〉。人法為名有九，〈四天王觀察人天品〉、〈四天王護國品〉、〈大吉祥天女增長財物品〉、〈王法正論品〉、〈諸天藥叉護持品〉、〈十方菩薩讚歎品〉、〈妙幢菩薩讚歎品〉、〈菩提樹神讚歎品〉、〈大辯才天女讚歎品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明別得名者，三十一品分為二類：一法為名有二十、二法為名有十一。初中復四：從事為名有三，謂〈序品〉、〈捨身品〉、〈付囑品〉。從法為名有十，謂〈壽量品〉、〈三身品〉、〈夢見懺悔品〉、〈滅業障品〉、〈淨地陀羅尼品〉、〈重顯空性品〉、〈依空滿願品〉、〈無染著陀羅尼品〉、〈授記品〉、〈除病品〉。從喻為名有一，〈如意寶珠品〉。從人為名有六，〈大辯才天女品〉、〈大吉祥天女品〉、〈堅牢地神品〉、〈僧慎爾耶藥叉大將品〉、〈善生王品〉、〈長者子流水品〉。二法名中復分為二：法喻為名有二，〈蓮華喻讚品〉、〈金勝陀羅尼品〉。人法為名有九，〈四天王觀察人天品〉、〈四天王護國品〉、〈大吉祥天女增長財物品〉、〈王法正論品〉、〈諸天藥叉護持品〉、〈十方菩薩讚歎品〉、〈妙幢菩薩讚歎品〉、〈菩提樹神讚歎品〉、〈大辯才天女讚歎品〉。

三、有無開合者，初、明有無不同。西涼曇無讖所譯有十八品，闕十三品，五品開出猶闕八品。梁真諦譯者有二十二品，加〈三身品〉、〈淨障品〉、〈最淨地品〉、〈依空滿願品〉，除開出者猶少四品。隋闍那崛多出二十四品，加〈銀主陀羅尼品〉，即今〈無染陀羅尼品〉及〈囑累品〉。除開出者，仍少兩品。大唐中興三藏法師，勘諸梵本譯其脫略，具獲諸品及其品名，更加〈金勝陀羅尼品〉、〈如意寶珠品〉，舊本所無。二、開合有異者，舊本〈觀察人天品〉、〈護國品〉合名〈四天王品〉。〈大吉祥天女品〉、〈大吉祥天女增長財物品〉合為〈功德天女品〉。〈十方菩薩讚歎品〉、〈妙幢菩薩讚歎品〉、〈菩薩樹神讚歎品〉、〈大辯才天女讚歎品〉合名〈讚佛品〉。今各開之，據其人殊或事別，故成三十一品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、有無開合者，初、明有無不同。西涼曇無讖所譯有十八品，闕十三品，五品開出猶闕八品。梁真諦譯者有二十二品，加〈三身品〉、〈淨障品〉、〈最淨地品〉、〈依空滿願品〉，除開出者猶少四品。隋闍那崛多出二十四品，加〈銀主陀羅尼品〉，即今〈無染陀羅尼品〉及〈囑累品〉。除開出者，仍少兩品。大唐中興三藏法師，勘諸梵本譯其脫略，具獲諸品及其品名，更加〈金勝陀羅尼品〉、〈如意寶珠品〉，舊本所無。二、開合有異者，舊本〈觀察人天品〉、〈護國品〉合名〈四天王品〉。〈大吉祥天女品〉、〈大吉祥天女增長財物品〉合為〈功德天女品〉。〈十方菩薩讚歎品〉、〈妙幢菩薩讚歎品〉、〈菩薩樹神讚歎品〉、〈大辯才天女讚歎品〉合名〈讚佛品〉。今各開之，據其人殊或事別，故成三十一品。

四、明次第者，如來說法必有所由，若眾集緣和、機器符會、虔誠渴仰願樂欲聞，有此因由方可陳說，故有初〈序品〉。眾既集而渴仰，須應物以宣揚。眾意希樂無上果因，故假妙幢等而為開請，因斯為說菩提涅槃，故有〈壽量品〉起。雖總開說，未差別知，故別說涅槃菩提。據總別異，應別說涅槃三身，以涅槃文少，雖更別說，通入壽量；三身文廣，因虛空藏請，方為別說，有〈三身品〉起。既知勝果不可虛成，必待修因方能剋會。將修勝行，先須改責前非宿善能悔往愆，是故佛加妙幢令得夢悔其前非，故有〈夢見懺悔品〉。雖有夢中除過，未為明了，故心滅障惡在勝因，是故因如來放光驚覺帝釋，因茲啟請願說懺洗之方。佛為廣陳，故次〈懺悔品〉起。既悔先非已，應修正行，故師子相發扣幽機，如來大悲次第陳說，發心修行斷障證真神呪護持，故有〈淨陀羅尼品〉。此等勝業肇因妙幢，眾欲願知何能如是，故佛為說往昔因緣，曰其過去名金龍主，以蓮華喻讚歎諸佛，藉斯勝業故能發揚壽量創啟懺方，故有〈蓮華喻讚品〉。既由供讚諸佛為因，故教持呪令恒見佛，故有〈金勝陀羅尼品〉。雖復廣明因果令願修行，未顯二空蕩其情執。又前諸品多據俗諦勸物起修，明其二空依勝義諦令除封著，前隨諸義雖略明之，今更廣陳令得開悟，故有〈重顯空性品〉。已前多明有行，恐滯住有而不證真；今者廣顯二空，復恐滯空而不修行。欲令依方便而起行、即諸行而觀空，依勝空而證真、即觀空而習有，雙泯空有都無所著，方成勝行能證菩提，故有〈依空滿願品〉。上明為於即席廣明菩提涅槃因果，果求因習真俗雙觀。能事既周現座得益，欲使法流後代有識修行。末代多有障緣恐難修習，若不加其衛護助以眾緣，即生有障而不能修，法無人修何由布世？故假四王之福力、八部之加威，人天敬重始得流布，故有〈四天王觀察人天品〉。又經行之處利益良多，所至處方咸應敬養，敬養令法增長廣、天神喜而加護，故有〈四天王護國品〉。然恐學者染著諸境退大菩提，故說神呪，能誦之者令無染著，生死輪迴求無上果而心不退，故〈無染著陀羅尼品〉起。雖令無退猶有難緣，恐怖諸橫來侵妨其修習，故說神呪除怖抂死，無怖修行，故有〈如意寶珠品〉。既不退離怖能自修行，菩薩為懷必須弘法濟物，弘法濟物必假身安具足四辨，故辯才天女說呪護助，兼教洗浴得辯身安，故有〈大辯才天女品〉。雖得身安具辯，必藉四事，資緣若闕，緣求事妨弘濟，次教小用功力多具資緣，故有〈大吉祥天女品〉。持經之者雖自豐四事不假外求，聞者亦須供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、明次第者，如來說法必有所由，若眾集緣和、機器符會、虔誠渴仰願樂欲聞，有此因由方可陳說，故有初〈序品〉。眾既集而渴仰，須應物以宣揚。眾意希樂無上果因，故假妙幢等而為開請，因斯為說菩提涅槃，故有〈壽量品〉起。雖總開說，未差別知，故別說涅槃菩提。據總別異，應別說涅槃三身，以涅槃文少，雖更別說，通入壽量；三身文廣，因虛空藏請，方為別說，有〈三身品〉起。既知勝果不可虛成，必待修因方能剋會。將修勝行，先須改責前非宿善能悔往愆，是故佛加妙幢令得夢悔其前非，故有〈夢見懺悔品〉。雖有夢中除過，未為明了，故心滅障惡在勝因，是故因如來放光驚覺帝釋，因茲啟請願說懺洗之方。佛為廣陳，故次〈懺悔品〉起。既悔先非已，應修正行，故師子相發扣幽機，如來大悲次第陳說，發心修行斷障證真神呪護持，故有〈淨陀羅尼品〉。此等勝業肇因妙幢，眾欲願知何能如是，故佛為說往昔因緣，曰其過去名金龍主，以蓮華喻讚歎諸佛，藉斯勝業故能發揚壽量創啟懺方，故有〈蓮華喻讚品〉。既由供讚諸佛為因，故教持呪令恒見佛，故有〈金勝陀羅尼品〉。雖復廣明因果令願修行，未顯二空蕩其情執。又前諸品多據俗諦勸物起修，明其二空依勝義諦令除封著，前隨諸義雖略明之，今更廣陳令得開悟，故有〈重顯空性品〉。已前多明有行，恐滯住有而不證真；今者廣顯二空，復恐滯空而不修行。欲令依方便而起行、即諸行而觀空，依勝空而證真、即觀空而習有，雙泯空有都無所著，方成勝行能證菩提，故有〈依空滿願品〉。上明為於即席廣明菩提涅槃因果，果求因習真俗雙觀。能事既周現座得益，欲使法流後代有識修行。末代多有障緣恐難修習，若不加其衛護助以眾緣，即生有障而不能修，法無人修何由布世？故假四王之福力、八部之加威，人天敬重始得流布，故有〈四天王觀察人天品〉。又經行之處利益良多，所至處方咸應敬養，敬養令法增長廣、天神喜而加護，故有〈四天王護國品〉。然恐學者染著諸境退大菩提，故說神呪，能誦之者令無染著，生死輪迴求無上果而心不退，故〈無染著陀羅尼品〉起。雖令無退猶有難緣，恐怖諸橫來侵妨其修習，故說神呪除怖抂死，無怖修行，故有〈如意寶珠品〉。既不退離怖能自修行，菩薩為懷必須弘法濟物，弘法濟物必假身安具足四辨，故辯才天女說呪護助，兼教洗浴得辯身安，故有〈大辯才天女品〉。雖得身安具辯，必藉四事，資緣若闕，緣求事妨弘濟，次教小用功力多具資緣，故有〈大吉祥天女品〉。持經之者雖自豐四事不假外求，聞者亦須供養。

行學貧乏心求不遂，勝福無因得生，故教福足之方，令依得流聖教，故有〈大吉祥天女增長財物品〉。雖復財豐五穀恐非香美，欲令流經之處地味精芳，故有〈堅牢地神品〉。又復通經利物要假智慧，了俗達真常生善道，為教得此二因，故有〈僧慎爾耶藥叉大將品〉。又復國王勢力能為損益，若不正理，災變多生，眾長邪心難聞此教，須教王正理弘揚此經，故有〈王法正論品〉。雖說多行，恐不依行，舉昔自因勸勉時會，故有〈善生王品〉。雖舉昔事以勸時會，恐不專心勤勵行學，復說修學之軌，舉前諸事更廣功能，重曉大會堅崇其意，故有〈諸天藥叉護持品〉。為顯經利廣大獲益殊多，聞者得證菩提記，益明其授記。若不授記，眾疑不能決定行學，故說當記令仰修行，故有〈授記品〉。十千天子暫得聞經，佛與授記，眾生疑惑，植何善本得菩提記？如何世尊令為說法？故說往因，有〈除病品〉及〈流水品〉。眾聞世尊過去療病、濟魚施水，謂修少行即得菩提。佛為廣明，非但爾許，更多無量，略舉一代苦行𩚄虎，故有〈捨身品〉。大眾聞深妙法，復聞苦行等因，大會靡不歡喜，故先他土菩薩讚揚，故有〈十方菩薩讚嘆品〉。他土讚訖，此方菩薩及天地神等亦復同讚，故有妙幢菩薩等三讚嘆品。說讚事訖，委記令行，大眾奉持，故有〈付囑品〉。此依九品為經正宗，略舉大意明其次第，中間差別非無異義。依二十八品為經正宗，次第準悉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行學貧乏心求不遂，勝福無因得生，故教福足之方，令依得流聖教，故有〈大吉祥天女增長財物品〉。雖復財豐五穀恐非香美，欲令流經之處地味精芳，故有〈堅牢地神品〉。又復通經利物要假智慧，了俗達真常生善道，為教得此二因，故有〈僧慎爾耶藥叉大將品〉。又復國王勢力能為損益，若不正理，災變多生，眾長邪心難聞此教，須教王正理弘揚此經，故有〈王法正論品〉。雖說多行，恐不依行，舉昔自因勸勉時會，故有〈善生王品〉。雖舉昔事以勸時會，恐不專心勤勵行學，復說修學之軌，舉前諸事更廣功能，重曉大會堅崇其意，故有〈諸天藥叉護持品〉。為顯經利廣大獲益殊多，聞者得證菩提記，益明其授記。若不授記，眾疑不能決定行學，故說當記令仰修行，故有〈授記品〉。十千天子暫得聞經，佛與授記，眾生疑惑，植何善本得菩提記？如何世尊令為說法？故說往因，有〈除病品〉及〈流水品〉。眾聞世尊過去療病、濟魚施水，謂修少行即得菩提。佛為廣明，非但爾許，更多無量，略舉一代苦行𩚄虎，故有〈捨身品〉。大眾聞深妙法，復聞苦行等因，大會靡不歡喜，故先他土菩薩讚揚，故有〈十方菩薩讚嘆品〉。他土讚訖，此方菩薩及天地神等亦復同讚，故有妙幢菩薩等三讚嘆品。說讚事訖，委記令行，大眾奉持，故有〈付囑品〉。此依九品為經正宗，略舉大意明其次第，中間差別非無異義。依二十八品為經正宗，次第準悉。

五、依文科釋者，經有三十一品，依真諦判分為三分：初之一品是序分，十九品為正說，後兩品屬流通。〈嘆佛品〉中明他方大士還他土而歎彼佛，次文方明此土大士嘆此方佛。說法既了，他土菩薩還他方，方說此品，故非正說。故此品是大眾領解，歎能說人耳，非經正意。後之一品，如來付囑所弘之法，正是流通。問：他方歸讚合在囑累後明，何故囑累居嘆佛品後？解云：應爾。但出結集者合此兩品共一處故，囑累奉行在最後也。今準新翻，初他方菩薩讚此如來，非是往彼而讚彼佛。今為二解。一云：初之一品同於今古，從〈壽量品〉盡〈依空滿願品〉，此之九品明經正宗，餘二十一品竝是流通。何以故？妙幢等情欲聞菩提涅槃果及於因，世尊為說壽量無盡，是明菩提。陳如疑情壽命無窮，如何復說入般涅槃，請說涅槃真實之義。不爾，四佛已為妙幢說示涅槃之所以訖，何故陳如復請舍利？故是為明涅槃之義發斯請問。故舊本云「如如來說如是之義，我已聞知。為請如來廣開分別真實之義，故求舍利開方便門。」今本下文廣說涅槃真實之義，舊本闕無。既聞佛說壽量無邊，佛有三身未知差別，復欲修學，請佛為陳。若不明其差別，不知證之果因，故佛先陳三身差別、次教修學。修學正則斷惡修善，斷惡即懺悔滅障，修善即依五位三祇修十勝行。行依境起，須知俗真，後更重明二空之性。空有雙習，依空滿願，所以行備果圓。故經正宗意在於此。〈四天王觀察人天品〉等下，即但觀彼持讀流通，所有處方加其守護，增財益辯、助智除災、說自勸他，意令行學菩薩聞讚如來付之，故竝流通。雖下方有授妙幢等菩提之記，意明經益。得記當成，勸發時眾依言修學。不爾，應前說〈壽量品〉乃至〈蓮華喻讚品〉訖即與授記，何故待說〈諸天藥叉護持品〉後？由此故知屬流通分。然傳真諦法師云：「若〈四天王〉已下判是流通者，此過謬也。何也？〈壽量〉明釋迦果，何故但是正說？〈授記〉明弟子果，何故屬流通？〈善集〉、〈捨身〉明釋迦了因，何忽但是流通？〈懺悔〉、〈空〉等明弟子了因，何故是正說？又〈三身品〉通明兩家正因，何故但在正說？故從〈壽量〉乃至〈捨身〉總是正宗。」今者釋云：〈壽量〉雖明釋迦之果，正是所求。〈授記〉雖明弟子之果，意為傳經，說益勸眾，故在流通。〈懺悔〉等品雖正是因，為弟子說，說果正擬令使行因。〈淨地〉等品通諸佛因，不唯今日弟子，故〈懺悔〉等得在正說。〈捨身〉等品說過去事，舉自勸他，非是今會始自行學，故囑流通。不爾，〈蓮華喻讚〉讚佛功德即是正宗，菩薩讚佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、依文科釋者，經有三十一品，依真諦判分為三分：初之一品是序分，十九品為正說，後兩品屬流通。〈嘆佛品〉中明他方大士還他土而歎彼佛，次文方明此土大士嘆此方佛。說法既了，他土菩薩還他方，方說此品，故非正說。故此品是大眾領解，歎能說人耳，非經正意。後之一品，如來付囑所弘之法，正是流通。問：他方歸讚合在囑累後明，何故囑累居嘆佛品後？解云：應爾。但出結集者合此兩品共一處故，囑累奉行在最後也。今準新翻，初他方菩薩讚此如來，非是往彼而讚彼佛。今為二解。一云：初之一品同於今古，從〈壽量品〉盡〈依空滿願品〉，此之九品明經正宗，餘二十一品竝是流通。何以故？妙幢等情欲聞菩提涅槃果及於因，世尊為說壽量無盡，是明菩提。陳如疑情壽命無窮，如何復說入般涅槃，請說涅槃真實之義。不爾，四佛已為妙幢說示涅槃之所以訖，何故陳如復請舍利？故是為明涅槃之義發斯請問。故舊本云「如如來說如是之義，我已聞知。為請如來廣開分別真實之義，故求舍利開方便門。」今本下文廣說涅槃真實之義，舊本闕無。既聞佛說壽量無邊，佛有三身未知差別，復欲修學，請佛為陳。若不明其差別，不知證之果因，故佛先陳三身差別、次教修學。修學正則斷惡修善，斷惡即懺悔滅障，修善即依五位三祇修十勝行。行依境起，須知俗真，後更重明二空之性。空有雙習，依空滿願，所以行備果圓。故經正宗意在於此。〈四天王觀察人天品〉等下，即但觀彼持讀流通，所有處方加其守護，增財益辯、助智除災、說自勸他，意令行學菩薩聞讚如來付之，故竝流通。雖下方有授妙幢等菩提之記，意明經益。得記當成，勸發時眾依言修學。不爾，應前說〈壽量品〉乃至〈蓮華喻讚品〉訖即與授記，何故待說〈諸天藥叉護持品〉後？由此故知屬流通分。然傳真諦法師云：「若〈四天王〉已下判是流通者，此過謬也。何也？〈壽量〉明釋迦果，何故但是正說？〈授記〉明弟子果，何故屬流通？〈善集〉、〈捨身〉明釋迦了因，何忽但是流通？〈懺悔〉、〈空〉等明弟子了因，何故是正說？又〈三身品〉通明兩家正因，何故但在正說？故從〈壽量〉乃至〈捨身〉總是正宗。」今者釋云：〈壽量〉雖明釋迦之果，正是所求。〈授記〉雖明弟子之果，意為傳經，說益勸眾，故在流通。〈懺悔〉等品雖正是因，為弟子說，說果正擬令使行因。〈淨地〉等品通諸佛因，不唯今日弟子，故〈懺悔〉等得在正說。〈捨身〉等品說過去事，舉自勸他，非是今會始自行學，故囑流通。不爾，〈蓮華喻讚〉讚佛功德即是正宗，菩薩讚佛

何故即屬流通？又若〈四天王〉等品，世尊命護，彼等依命護持，即是正宗。付囑亦是令行，何乃屬流通？由此〈授記〉雖明來果，〈捨身〉明其往因，為勸而來，故流通攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故即屬流通？又若〈四天王〉等品，世尊命護，彼等依命護持，即是正宗。付囑亦是令行，何乃屬流通？由此〈授記〉雖明來果，〈捨身〉明其往因，為勸而來，故流通攝。

序品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序品第一

就〈序品〉中有七圓滿：一、序圓滿；二、三昧圓滿；三、聽眾圓滿；四、說因圓滿；五、說時圓滿；六、審機圓滿；七、標說圓滿。序圓滿中有二種勝，謂城勝餘城、山勝餘山，顯此法門及功德勝，如《法華經論》釋。三昧圓滿者，如經「於最清淨甚深法界」等，故《佛地論》第二云「得佛無二住勝彼岸者」，乃至釋云：佛無二住即是法身真如為體，無差別相，於中一切二相分別皆不現行。緣彼勝定當住其中，故名為住。即無二住名勝彼岸，佛已窮到故名為得。此意即顯法身真如更無別體，但性相異，由能窮證名得法身。真理是究竟故，名勝彼岸。以大智定常緣證之，故名為住。對機示相，下云「晡時從定而起」，若此非定，從何定起？願樂欲聞，說因圓滿，如經。與大苾芻等，聽眾圓滿。於日晡時從定而起，說時圓滿，如經。觀察大眾，審機圓滿。佛若說法。必等心慈觀，視彼機性樂欲願聞，令其各謂獨為己說。「說頌曰」下，標說圓滿。此七圓滿分為二序：初及第三名通序，亦名證信；餘別序，亦名發起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就〈序品〉中有七圓滿：一、序圓滿；二、三昧圓滿；三、聽眾圓滿；四、說因圓滿；五、說時圓滿；六、審機圓滿；七、標說圓滿。序圓滿中有二種勝，謂城勝餘城、山勝餘山，顯此法門及功德勝，如《法華經論》釋。三昧圓滿者，如經「於最清淨甚深法界」等，故《佛地論》第二云「得佛無二住勝彼岸者」，乃至釋云：佛無二住即是法身真如為體，無差別相，於中一切二相分別皆不現行。緣彼勝定當住其中，故名為住。即無二住名勝彼岸，佛已窮到故名為得。此意即顯法身真如更無別體，但性相異，由能窮證名得法身。真理是究竟故，名勝彼岸。以大智定常緣證之，故名為住。對機示相，下云「晡時從定而起」，若此非定，從何定起？願樂欲聞，說因圓滿，如經。與大苾芻等，聽眾圓滿。於日晡時從定而起，說時圓滿，如經。觀察大眾，審機圓滿。佛若說法。必等心慈觀，視彼機性樂欲願聞，令其各謂獨為己說。「說頌曰」下，標說圓滿。此七圓滿分為二序：初及第三名通序，亦名證信；餘別序，亦名發起。

問：住定別序應在後明，何故眾前，明之不次？答：以身心住俱名住故，又二義故合一處明。通序有五，如《佛地論》判。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：住定別序應在後明，何故眾前，明之不次？答：以身心住俱名住故，又二義故合一處明。通序有五，如《佛地論》判。

經 如是我聞：一時薄伽梵在王舍城鷲峯山頂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是我聞：一時薄伽梵在王舍城鷲峯山頂。

贊曰：此即通序初之四文。第四說處復有二種：一色身住處、二法身住處。此王舍城等，是色身住處。又共不共，王舍城等，凡聖三乘之所共居；下明諸佛不共所居。共居已前，廣如慈恩《法華疏》辨。問：何須說處？答：功德施菩薩《般若論》中云「令知世尊所行之處，令生敬重，成勝福故。」《智論》云「說時方人，令生信故。」應合二義亦應為好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此即通序初之四文。第四說處復有二種：一色身住處、二法身住處。此王舍城等，是色身住處。又共不共，王舍城等，凡聖三乘之所共居；下明諸佛不共所居。共居已前，廣如慈恩《法華疏》辨。問：何須說處？答：功德施菩薩《般若論》中云「令知世尊所行之處，令生敬重，成勝福故。」《智論》云「說時方人，令生信故。」應合二義亦應為好。

經 於最清淨甚深法界諸佛之境如來所居。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 於最清淨甚深法界諸佛之境如來所居。

贊曰：明佛法身住依止成就分，即三昧成就分。何故須現三昧分耶？答：如《法華經論》及無著菩薩《般若論》辨，離二障故名最清淨，不共二乘名甚深，諸法自性名法界。即此法界是諸佛境智所緣故，功德性邊即為佛土，法身所依名如來所居。故《解深密經》第五云「如來所行謂一切種，如來共有不可思議無量功德眾所莊嚴清淨佛土，即功德義相邊名自性法身。以功德相即依真如，不離性故名之為住。或智內證云如來居。」又《佛地論》云「佛無二住即是法身真如為體，無差別相。」又解「離障真如名最清淨」等，即能證智常證如故名之為住。故《佛地》第二云「於中一切二相分別皆不現行，緣彼勝定常住其中故名為住。」住即居義。何故須明二種住處？答：欲顯三身非即離故。問：準下文說如來壽量在妙幢室，何故通序但云鷲山？答：準文，妙幢至釋迦所對佛重說，如來印可，阿難得聞亦名佛說，故結集說但住王城。又彼淨土非三乘人皆悉同見，據共見者且說王城。又舊人解云：四時三處。四時者，一謂四如來在妙幢室時、二世尊在鷲峯時、三妙幢亦至佛所時、四他方還土時。山峯妙幢室及他方，故四時三處。今者解云：但是一時一處，以妙幢聞四佛所說，共諸大眾往至佛所重更說之，十方菩薩俱讚此佛，非往他土讚彼如來，故一時處。若不如是，在室夢見金鼓，寤往佛說，即應五時四處。夢見鼓時不言室淨，說壽量時變室淨故，故為二處。夢時說時晨夕別故，彼既不別為時，明知在室四如來說，不得別為時處。或可二時二處，妙幢室夢，未對佛前未得云說，故非時處；以四如來在妙幢室說佛壽量，故為時處。然前釋勝，以其阿難稱我聞故；四佛說壽，阿難時在釋迦佛所，不得云我聞故。若爾，如《金剛華經》言「阿難比丘得法性覺性自在王三昧，以三昧力知所說經皆能憶持。」又《觀佛三昧經》云「阿難因聞佛說念佛，阿難見佛，即憶過去九十億佛所說經藏，憶持不忘。」今亦何妨佛力加被見佛聞經，竝能記憶得云我聞。答曰：不例。彼等經說皆昔曾聞，蒙餘力加，即便能憶持之不忘，非未聞者。今妙幢室四如來說，阿難未聞故不能憶念，緣曾受境方言憶故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明佛法身住依止成就分，即三昧成就分。何故須現三昧分耶？答：如《法華經論》及無著菩薩《般若論》辨，離二障故名最清淨，不共二乘名甚深，諸法自性名法界。即此法界是諸佛境智所緣故，功德性邊即為佛土，法身所依名如來所居。故《解深密經》第五云「如來所行謂一切種，如來共有不可思議無量功德眾所莊嚴清淨佛土，即功德義相邊名自性法身。以功德相即依真如，不離性故名之為住。或智內證云如來居。」又《佛地論》云「佛無二住即是法身真如為體，無差別相。」又解「離障真如名最清淨」等，即能證智常證如故名之為住。故《佛地》第二云「於中一切二相分別皆不現行，緣彼勝定常住其中故名為住。」住即居義。何故須明二種住處？答：欲顯三身非即離故。問：準下文說如來壽量在妙幢室，何故通序但云鷲山？答：準文，妙幢至釋迦所對佛重說，如來印可，阿難得聞亦名佛說，故結集說但住王城。又彼淨土非三乘人皆悉同見，據共見者且說王城。又舊人解云：四時三處。四時者，一謂四如來在妙幢室時、二世尊在鷲峯時、三妙幢亦至佛所時、四他方還土時。山峯妙幢室及他方，故四時三處。今者解云：但是一時一處，以妙幢聞四佛所說，共諸大眾往至佛所重更說之，十方菩薩俱讚此佛，非往他土讚彼如來，故一時處。若不如是，在室夢見金鼓，寤往佛說，即應五時四處。夢見鼓時不言室淨，說壽量時變室淨故，故為二處。夢時說時晨夕別故，彼既不別為時，明知在室四如來說，不得別為時處。或可二時二處，妙幢室夢，未對佛前未得云說，故非時處；以四如來在妙幢室說佛壽量，故為時處。然前釋勝，以其阿難稱我聞故；四佛說壽，阿難時在釋迦佛所，不得云我聞故。若爾，如《金剛華經》言「阿難比丘得法性覺性自在王三昧，以三昧力知所說經皆能憶持。」又《觀佛三昧經》云「阿難因聞佛說念佛，阿難見佛，即憶過去九十億佛所說經藏，憶持不忘。」今亦何妨佛力加被見佛聞經，竝能記憶得云我聞。答曰：不例。彼等經說皆昔曾聞，蒙餘力加，即便能憶持之不忘，非未聞者。今妙幢室四如來說，阿難未聞故不能憶念，緣曾受境方言憶故。

經 與大苾芻眾九萬八千人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 與大苾芻眾九萬八千人。

贊曰：教所被機眾成就分，五門分別：一來意、二權實、三多少、四有無、五解文。來意有五，如本《法華經疏》。又準《大寶積經論》，三因緣故列聲聞眾：一於大乘中有疑令除、二有不定助成正信、三除所作已辦之心，令除智障得上果報。五因緣故列菩薩眾：一為除疑；二為益此界諸有情故；三令知他方有無量佛，令生渴仰起親近心；四是釋迦本所化故；五顯示為法從餘方遠來。此諸菩薩已得佛位尚為法來，況於餘有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：教所被機眾成就分，五門分別：一來意、二權實、三多少、四有無、五解文。來意有五，如本《法華經疏》。又準《大寶積經論》，三因緣故列聲聞眾：一於大乘中有疑令除、二有不定助成正信、三除所作已辦之心，令除智障得上果報。五因緣故列菩薩眾：一為除疑；二為益此界諸有情故；三令知他方有無量佛，令生渴仰起親近心；四是釋迦本所化故；五顯示為法從餘方遠來。此諸菩薩已得佛位尚為法來，況於餘有。

言權實者，準《佛地經論》云「釋迦牟尼說此經時，地前大眾見變化身居此穢土為其說法，地上大眾見受用身居佛淨土為其說法。所聞雖同，所見各別。」準此，經文既在穢土為地前眾，即聲聞是實；諸大菩薩應在淨土，既亦列在穢土之中，即是變化。不爾；此等諸大菩薩八地已上受變易身；如何此界有情得見？又釋：說此經佛實通變化及他受用，由是菩薩若其實身恒居淨土佛所聞經。結集之者不可雙舉，但說三乘通所見土。或最清淨如來所居，即彰菩薩同能智證亦在彼土，即淨土攝。然諸聲聞，準《入大乘論》，千二百人皆是變化。據《攝大乘》，舍利弗等有其三種：一不定性、二者定性、三者變化。論云「無量舍利弗，與彼名同。」故知有多類。又《菩提資糧論》云「《法華經》所記舍利弗是佛菩薩之化作」，皆是化也。《法華》第二云「我昔曾於二萬億佛所亦教化汝，汝今悉忘。」即不定性。《法華經論》云「為二聲聞，除決定性及增上慢，以根未熟故。」今此經會或可通三，所餘諸眾權實難悉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言權實者，準《佛地經論》云「釋迦牟尼說此經時，地前大眾見變化身居此穢土為其說法，地上大眾見受用身居佛淨土為其說法。所聞雖同，所見各別。」準此，經文既在穢土為地前眾，即聲聞是實；諸大菩薩應在淨土，既亦列在穢土之中，即是變化。不爾；此等諸大菩薩八地已上受變易身；如何此界有情得見？又釋：說此經佛實通變化及他受用，由是菩薩若其實身恒居淨土佛所聞經。結集之者不可雙舉，但說三乘通所見土。或最清淨如來所居，即彰菩薩同能智證亦在彼土，即淨土攝。然諸聲聞，準《入大乘論》，千二百人皆是變化。據《攝大乘》，舍利弗等有其三種：一不定性、二者定性、三者變化。論云「無量舍利弗，與彼名同。」故知有多類。又《菩提資糧論》云「《法華經》所記舍利弗是佛菩薩之化作」，皆是化也。《法華》第二云「我昔曾於二萬億佛所亦教化汝，汝今悉忘。」即不定性。《法華經論》云「為二聲聞，除決定性及增上慢，以根未熟故。」今此經會或可通三，所餘諸眾權實難悉。

三、多少者，初眾成就，總有十八：一聲聞眾、二菩薩眾、三離車毗眾、四諸天眾、五龍王眾、六藥叉四王眾、七揭路荼眾、八香象王眾、九犍闥婆眾、十阿蘇羅眾、十一緊那羅眾、十二莫呼洛伽眾、十三諸神眾、十四諸仙眾、十五人王眾、十六后妃眾、十七近事男眾、十八近事女眾。此初時眾。復有四眾：一下云「妙幢菩薩與無量百千菩薩，及無量億那庾多百千眾生，俱共往詣鷲峯山中。」此聞壽量眾。〈滅業障品〉云「時帝釋一切天眾及恒河女神并諸大眾，蒙希有光皆至佛所。」此欲聞懺悔眾。〈授記品〉云「欲與妙幢菩薩等記時、有十千天子從天下來。」欲得授記眾。〈十方菩薩讚歎品〉云「說是經時，於十方界有無量百千萬億菩薩眾，各從本土詣鷲峯山。」聞經讚歎眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、多少者，初眾成就，總有十八：一聲聞眾、二菩薩眾、三離車毗眾、四諸天眾、五龍王眾、六藥叉四王眾、七揭路荼眾、八香象王眾、九犍闥婆眾、十阿蘇羅眾、十一緊那羅眾、十二莫呼洛伽眾、十三諸神眾、十四諸仙眾、十五人王眾、十六后妃眾、十七近事男眾、十八近事女眾。此初時眾。復有四眾：一下云「妙幢菩薩與無量百千菩薩，及無量億那庾多百千眾生，俱共往詣鷲峯山中。」此聞壽量眾。〈滅業障品〉云「時帝釋一切天眾及恒河女神并諸大眾，蒙希有光皆至佛所。」此欲聞懺悔眾。〈授記品〉云「欲與妙幢菩薩等記時、有十千天子從天下來。」欲得授記眾。〈十方菩薩讚歎品〉云「說是經時，於十方界有無量百千萬億菩薩眾，各從本土詣鷲峯山。」聞經讚歎眾。

四、有無者，一、三乘眾中無獨覺眾；二、四部眾中無苾芻尼眾；三、二王之中無輪王眾；四、六趣之中無地獄眾；五、三界之中無上二界眾。然準下文，欲色界天人，妙幢菩薩室復俱來會，有色界眾。又第十末有苾芻尼眾。問：說《仁王般若經》有獨覺眾并無色天，說《法華經》有二種王，謂金輪、粟散，說《陀羅尼經》有地獄趣，此會何無？答：或略不論，據實應得有。如苾芻尼，〈序品〉不列，舊《金光明》總不列眾，豈可無耶？二云：尼及色界初雖不列，下文說有。獨覺、輪王、地獄、無色，上下文無，或時未熟或不能行，故無餘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、有無者，一、三乘眾中無獨覺眾；二、四部眾中無苾芻尼眾；三、二王之中無輪王眾；四、六趣之中無地獄眾；五、三界之中無上二界眾。然準下文，欲色界天人，妙幢菩薩室復俱來會，有色界眾。又第十末有苾芻尼眾。問：說《仁王般若經》有獨覺眾并無色天，說《法華經》有二種王，謂金輪、粟散，說《陀羅尼經》有地獄趣，此會何無？答：或略不論，據實應得有。如苾芻尼，〈序品〉不列，舊《金光明》總不列眾，豈可無耶？二云：尼及色界初雖不列，下文說有。獨覺、輪王、地獄、無色，上下文無，或時未熟或不能行，故無餘也。

依文釋者，初列十八眾、後明威儀。初中復二：初別列六眾、次總列餘。十二眾或可分二：初列聖眾、後列凡眾。列聖眾中，初聲聞眾文分為四：一標類舉數、二歎其德、三列其名、四明詣佛。初標類舉數，如本《法華疏》述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依文釋者，初列十八眾、後明威儀。初中復二：初別列六眾、次總列餘。十二眾或可分二：初列聖眾、後列凡眾。列聖眾中，初聲聞眾文分為四：一標類舉數、二歎其德、三列其名、四明詣佛。初標類舉數，如本《法華疏》述。

經 皆是阿羅漢，能善調伏如大象王，諸漏已除無復煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 皆是阿羅漢，能善調伏如大象王，諸漏已除無復煩惱。

贊曰：歎德，準《法華經論》有十六句歎羅漢德。今此經文次第雖別，大意共同，準彼論釋為十六句。彼論牒經云「皆是阿羅，漢諸漏已盡，無復煩惱，得真自在」，即此經云「得大自在」。「善得心解脫、善得慧解脫」，即此經云「心善解脫、慧善解脫」。「心善調伏」，即此經云「能善調伏」。「亦如大龍王」，即此經云「如大象王」。「已作所作」，即此經云「住清淨戒」。「已辦所辦」，即此經云「所作已畢，棄諸重擔，逮得己利，盡諸有結」。「善得正智心解脫」，即此經云「證八解脫」。「至心自在」，即此經云「善巧方便，智慧莊嚴。」善巧方便亦智慧攝故。「第一究竟已到彼岸」，即此經云「已到彼岸」。論三番釋：第一上上起門、二總別相門、三攝取事門。上上起門者，今且依論指配其文，具釋如本《法華疏》解。或由上句故下句得起，或由下句上句得起，非唯一故，名上上起。準論，今當以第四句釋第一句，以第六第七句釋第二句如大象王，以第九第十句釋第三句，以第十二句釋第四句，以第四句釋第五句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：歎德，準《法華經論》有十六句歎羅漢德。今此經文次第雖別，大意共同，準彼論釋為十六句。彼論牒經云「皆是阿羅，漢諸漏已盡，無復煩惱，得真自在」，即此經云「得大自在」。「善得心解脫、善得慧解脫」，即此經云「心善解脫、慧善解脫」。「心善調伏」，即此經云「能善調伏」。「亦如大龍王」，即此經云「如大象王」。「已作所作」，即此經云「住清淨戒」。「已辦所辦」，即此經云「所作已畢，棄諸重擔，逮得己利，盡諸有結」。「善得正智心解脫」，即此經云「證八解脫」。「至心自在」，即此經云「善巧方便，智慧莊嚴。」善巧方便亦智慧攝故。「第一究竟已到彼岸」，即此經云「已到彼岸」。論三番釋：第一上上起門、二總別相門、三攝取事門。上上起門者，今且依論指配其文，具釋如本《法華疏》解。或由上句故下句得起，或由下句上句得起，非唯一故，名上上起。準論，今當以第四句釋第一句，以第六第七句釋第二句如大象王，以第九第十句釋第三句，以第十二句釋第四句，以第四句釋第五句。

經 心善解脫、慧善解脫，所作已畢，捨諸重擔逮得己利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 心善解脫、慧善解脫，所作已畢，捨諸重擔逮得己利。

贊曰：準論心慧二種解脫文中，不以上下句義來解。所作已畢，準論當句自釋。捨諸重擔，準論今當通上下釋，以其第八第十三句釋。逮得己利，準論今當以第九句釋第十句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：準論心慧二種解脫文中，不以上下句義來解。所作已畢，準論當句自釋。捨諸重擔，準論今當通上下釋，以其第八第十三句釋。逮得己利，準論今當以第九句釋第十句。

經 盡諸有結得大自在，住清淨戒，善巧方便智慧莊嚴，證八解脫已到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 盡諸有結得大自在，住清淨戒，善巧方便智慧莊嚴，證八解脫已到彼岸。

贊曰：盡諸有結，準論今當以第十句釋。此第十一得大自在，準論次第應第四句，今在第十二，以第四五六七四句釋。第十二住清淨戒者，準論應當已作所作，戒學圓滿道諦所收，即此淨戒是所應作，準論當句自釋。善巧方便智慧莊嚴合為一句，同因智故，準論應當至心自在。論云「善過見道修道智故」，當句自釋。證八解脫者，準論今當以第四句釋。第十五句已到彼岸者，準論今當第十五句釋。第十六準即有四句，為下向上釋，謂第一句以第四句釋，第二句為第六七釋，第三句為第九十釋，第四句為第十二句釋。有六句經為上向下釋，謂第五句為第四句釋，第十句為第九釋，第十一句為第十句釋，第十二句為第四五六七句釋，第十五句為第四句釋，第十六句為第十五句釋。三句當自解釋，謂所作已畢、住清淨戒、善巧方便智慧莊嚴。二句不釋，謂心善解脫、慧善解脫。一句通為上下句釋，謂捨諸重擔。頌曰「下釋上有四，上釋下有六，三單二不釋，一通於上下。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：盡諸有結，準論今當以第十句釋。此第十一得大自在，準論次第應第四句，今在第十二，以第四五六七四句釋。第十二住清淨戒者，準論應當已作所作，戒學圓滿道諦所收，即此淨戒是所應作，準論當句自釋。善巧方便智慧莊嚴合為一句，同因智故，準論應當至心自在。論云「善過見道修道智故」，當句自釋。證八解脫者，準論今當以第四句釋。第十五句已到彼岸者，準論今當第十五句釋。第十六準即有四句，為下向上釋，謂第一句以第四句釋，第二句為第六七釋，第三句為第九十釋，第四句為第十二句釋。有六句經為上向下釋，謂第五句為第四句釋，第十句為第九釋，第十一句為第十句釋，第十二句為第四五六七句釋，第十五句為第四句釋，第十六句為第十五句釋。三句當自解釋，謂所作已畢、住清淨戒、善巧方便智慧莊嚴。二句不釋，謂心善解脫、慧善解脫。一句通為上下句釋，謂捨諸重擔。頌曰「下釋上有四，上釋下有六，三單二不釋，一通於上下。」

總別相門者，初阿羅漢是總應義，下十五句是別應義。由無學者成下十五差別應義名阿羅漢，然準論文次第不同，取彼論意依此次第釋十五應。一應不疾不遲。說法如法相，應不疲倦故，如經能善調伏。二應淨坐空閑處，飲食衣服一切資生不積不聚，少欲知足故，如經如大象王，即餘經說如大龍王、如善住龍王。作象形故，云如大象王。三應受飲食臥具供養恭敬等故，如經諸漏已除。四應將大眾教化一切故，如經無復煩惱。五應降伏諸外道等故，如經心善解脫。六應以智慧速觀察法故，如經慧善解脫。七應行空聖行故，如經所作已畢。八應行無相聖行，如經捨諸重擔。九應行無願聖行，如經逮得己利。十應降伏世間禪淨心故，如經盡諸有結。十一應入聚落城邑等故，如經得大自在，即是舊經第四得真自在。十二應一向行善行，不著諸禪故，如經住清淨戒。十三應證第一義功德故，如經善巧方便智慧莊嚴。十四應起諸通勝功德故，如經證八解脫。十五應如實知同生眾得諸功德，為利益一切諸眾生故，如經已到彼岸。頌曰「中、靜、受、將、伏，以空、相、願、降，入、向、證、起通，如實應十五。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總別相門者，初阿羅漢是總應義，下十五句是別應義。由無學者成下十五差別應義名阿羅漢，然準論文次第不同，取彼論意依此次第釋十五應。一應不疾不遲。說法如法相，應不疲倦故，如經能善調伏。二應淨坐空閑處，飲食衣服一切資生不積不聚，少欲知足故，如經如大象王，即餘經說如大龍王、如善住龍王。作象形故，云如大象王。三應受飲食臥具供養恭敬等故，如經諸漏已除。四應將大眾教化一切故，如經無復煩惱。五應降伏諸外道等故，如經心善解脫。六應以智慧速觀察法故，如經慧善解脫。七應行空聖行故，如經所作已畢。八應行無相聖行，如經捨諸重擔。九應行無願聖行，如經逮得己利。十應降伏世間禪淨心故，如經盡諸有結。十一應入聚落城邑等故，如經得大自在，即是舊經第四得真自在。十二應一向行善行，不著諸禪故，如經住清淨戒。十三應證第一義功德故，如經善巧方便智慧莊嚴。十四應起諸通勝功德故，如經證八解脫。十五應如實知同生眾得諸功德，為利益一切諸眾生故，如經已到彼岸。頌曰「中、靜、受、將、伏，以空、相、願、降，入、向、證、起通，如實應十五。」

攝取事門者，準《法華論》攝取十種功德。今為十一，以第二攝取諸功德中攝於三句，分之為二：一降伏世間、二降出世間。今既與彼次第不同，故開第二為兩功德，成十一種。一攝取不違功德隨順如來教行故，如經能善調伏。二攝取勝功德，如經如大象王。三攝取功德，如經諸漏已除無復煩惱。四攝取降伏出世間學人功德，如經心善解脫慧善解脫。五攝取滿足功德，滿足學地故，如經所作已畢。六攝取過一切功德，一者過愛故、二者過求命供養恭敬故、三過上下界已過學地故，如經捨諸重擔逮得己利盡諸有結。七攝取降伏世間功德，如經得大自在。八攝取所應作勝功德，所應作者，依法供養、恭敬尊重如來故，如經住清淨戒。九攝取應作利益眾生功德，如經善巧方便智慧莊嚴。十攝取上上功德，如經證八解脫。十一攝取上首功德，如經已到彼岸。此但略配經文，解文如本《法華疏》辨。頌曰「不違、勝、功德，降、滿、三種過，伏世、所應作，利益、上上首。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝取事門者，準《法華論》攝取十種功德。今為十一，以第二攝取諸功德中攝於三句，分之為二：一降伏世間、二降出世間。今既與彼次第不同，故開第二為兩功德，成十一種。一攝取不違功德隨順如來教行故，如經能善調伏。二攝取勝功德，如經如大象王。三攝取功德，如經諸漏已除無復煩惱。四攝取降伏出世間學人功德，如經心善解脫慧善解脫。五攝取滿足功德，滿足學地故，如經所作已畢。六攝取過一切功德，一者過愛故、二者過求命供養恭敬故、三過上下界已過學地故，如經捨諸重擔逮得己利盡諸有結。七攝取降伏世間功德，如經得大自在。八攝取所應作勝功德，所應作者，依法供養、恭敬尊重如來故，如經住清淨戒。九攝取應作利益眾生功德，如經善巧方便智慧莊嚴。十攝取上上功德，如經證八解脫。十一攝取上首功德，如經已到彼岸。此但略配經文，解文如本《法華疏》辨。頌曰「不違、勝、功德，降、滿、三種過，伏世、所應作，利益、上上首。」

經 其名曰：具壽阿若憍陳如、具壽阿說侍多、具壽婆涅波、具壽摩訶那、具壽婆帝利迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 其名曰：具壽阿若憍陳如、具壽阿說侍多、具壽婆涅波、具壽摩訶那、具壽婆帝利迦。

贊曰：後、列名也。有二：初列無學、次簡別有學。列無學中有十一人，諸經列名前後不定，今此多依出家前後。如《報恩經》說，此即最初五苾芻也。先度因緣，及釋陳如名，如本《法華疏》。言具壽者，具福慧二命。然舊翻者多云慧命，今顯雙成，故云具壽。阿說侍多者，阿說云馬、侍多云勝，亦云阿說婆侍多，即舊所說馬勝苾芻。婆涅波者，此云氣息。摩訶那摩，此云大名，甘露飯王之第二子。王有二子，一云阿泥律陀、二名摩訶那摩。婆帝梨迦，此云善賢，是白飯王第二子也。王有二子，一名難提迦、二名婆帝利迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：後、列名也。有二：初列無學、次簡別有學。列無學中有十一人，諸經列名前後不定，今此多依出家前後。如《報恩經》說，此即最初五苾芻也。先度因緣，及釋陳如名，如本《法華疏》。言具壽者，具福慧二命。然舊翻者多云慧命，今顯雙成，故云具壽。阿說侍多者，阿說云馬、侍多云勝，亦云阿說婆侍多，即舊所說馬勝苾芻。婆涅波者，此云氣息。摩訶那摩，此云大名，甘露飯王之第二子。王有二子，一云阿泥律陀、二名摩訶那摩。婆帝梨迦，此云善賢，是白飯王第二子也。王有二子，一名難提迦、二名婆帝利迦。

經 大迦葉波、優樓頻螺迦葉、伽耶迦葉、那提迦葉、舍利子、大目乾連。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 大迦葉波、優樓頻螺迦葉、伽耶迦葉、那提迦葉、舍利子、大目乾連。

贊曰：此之六人，如本《法華疏》辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此之六人，如本《法華疏》辨。

經 唯阿難陀住於學地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 唯阿難陀住於學地。

贊曰：簡別有學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：簡別有學。

經 如是等諸大聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是等諸大聲聞。

贊曰：結歎也。以具前十六句功德，故云大聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結歎也。以具前十六句功德，故云大聲聞。

經 各於晡時從定而起，往詣佛所，頂禮佛足右繞三匝，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 各於晡時從定而起，往詣佛所，頂禮佛足右繞三匝，退坐一面。

贊曰：第四詣佛。文分為四：一來時、二出定、三詣佛、四到儀。餘皆準此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四詣佛。文分為四：一來時、二出定、三詣佛、四到儀。餘皆準此。

經 復有菩薩摩訶薩百千萬億人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 復有菩薩摩訶薩百千萬億人俱。

贊曰：明菩薩眾。文亦分四。此即標類舉數，亦如本《法華疏》。《大般若》四百八十六廣說名摩訶薩。諸經論說，數大小別，此應云百分千萬億菩薩。○第二、歎德。有二十五句經文，分為二十二種德：一具大神通德、二名高他委德、三修因圓滿德、四現相利生德、五具辯說法德、六離諸障染德、七紹佛不斷德、八降伏魔怨德、九摧諸外道德、十繼佛宣揚德、十一嚴淨佛土德、十二他利不虛德、十三自利具忍德、十四常攝有情德、十五侍佛不滅德、十六弘誓無窮德、十七深殖善因德、十八了法無生德、十九緣境不共德、二十善巧化生德、二十一闡揚聖教德、二十二證法無疑德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明菩薩眾。文亦分四。此即標類舉數，亦如本《法華疏》。《大般若》四百八十六廣說名摩訶薩。諸經論說，數大小別，此應云百分千萬億菩薩。○第二、歎德。有二十五句經文，分為二十二種德：一具大神通德、二名高他委德、三修因圓滿德、四現相利生德、五具辯說法德、六離諸障染德、七紹佛不斷德、八降伏魔怨德、九摧諸外道德、十繼佛宣揚德、十一嚴淨佛土德、十二他利不虛德、十三自利具忍德、十四常攝有情德、十五侍佛不滅德、十六弘誓無窮德、十七深殖善因德、十八了法無生德、十九緣境不共德、二十善巧化生德、二十一闡揚聖教德、二十二證法無疑德。

經 有大威德如大龍王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 有大威德如大龍王。

贊曰：第一德。具大神通名大威德，能除不信、能生善根，猶如大龍能降雹除不信、能注雨生善芽。又有威力，準《瑜伽》三十七廣釋威力。或此威力即諸句之總，威力多種故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第一德。具大神通名大威德，能除不信、能生善根，猶如大龍能降雹除不信、能注雨生善芽。又有威力，準《瑜伽》三十七廣釋威力。或此威力即諸句之總，威力多種故。

經 名稱普聞眾所知識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 名稱普聞眾所知識。

贊曰：第二德。名稱普聞無量世界，咸為一切眾生所識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二德。名稱普聞無量世界，咸為一切眾生所識。

經 施戒清淨常樂奉持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 施戒清淨常樂奉持。

贊曰：第三德。總攝六度，修因始圓。七最勝中無染最勝，名為清淨。或三輪淨，如《解深密》等，六度各有十種清淨，廣如彼明。修恒不捨，名樂奉持，即長時意樂。七最勝，六意樂各舉於一以顯其餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三德。總攝六度，修因始圓。七最勝中無染最勝，名為清淨。或三輪淨，如《解深密》等，六度各有十種清淨，廣如彼明。修恒不捨，名樂奉持，即長時意樂。七最勝，六意樂各舉於一以顯其餘。

經 忍行精勤經無量劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 忍行精勤經無量劫。

贊曰：七大性中精進大性，亦影攝餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：七大性中精進大性，亦影攝餘。

經 超諸靜慮繫念現前，開闡慧門善修方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 超諸靜慮繫念現前，開闡慧門善修方便。

贊曰：此諸菩薩八地已上念念倍前，及過二乘，名超。恒在定故，名繫念現前。敷揚法教，名開闡慧門。故《法華論》云「其智慧門名阿含甚深，決擇會通名善修方便。又復善修方便願力等，或復具修十二善巧。」此經文意，清淨奉持經無量劫，竝通諸度。六度略章，如本《無垢稱疏》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此諸菩薩八地已上念念倍前，及過二乘，名超。恒在定故，名繫念現前。敷揚法教，名開闡慧門。故《法華論》云「其智慧門名阿含甚深，決擇會通名善修方便。又復善修方便願力等，或復具修十二善巧。」此經文意，清淨奉持經無量劫，竝通諸度。六度略章，如本《無垢稱疏》。

經 自在遊戲微妙神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 自在遊戲微妙神通。

贊曰：第四德。準《華嚴經》，佛子有十種遊戲神通，謂一現捨天壽、二現受生、三現為童子、四現出家、五樂苦行、六向菩提樹、七現降魔、八現樂寂靜成無上覺、九轉法輪、十入涅槃。意示諸相為利眾生，廣如《大般若．最勝天王會》釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四德。準《華嚴經》，佛子有十種遊戲神通，謂一現捨天壽、二現受生、三現為童子、四現出家、五樂苦行、六向菩提樹、七現降魔、八現樂寂靜成無上覺、九轉法輪、十入涅槃。意示諸相為利眾生，廣如《大般若．最勝天王會》釋。

經 逮得總持辯才無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 逮得總持辯才無盡。

贊曰：第五德。逮謂及至。得四總持及四辯才皆悉無盡。不唯七中不斷，盡一勝故、無盡故、由利他不息故，皆無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五德。逮謂及至。得四總持及四辯才皆悉無盡。不唯七中不斷，盡一勝故、無盡故、由利他不息故，皆無盡。

經 斷諸煩惱累染皆亡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 斷諸煩惱累染皆亡。

贊曰：第六德。惑業苦三如次煩惱累染。或復惱累是種現，染即習氣并所知障，以煩惱俱同一名說。已正將斷，故得云皆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第六德。惑業苦三如次煩惱累染。或復惱累是種現，染即習氣并所知障，以煩惱俱同一名說。已正將斷，故得云皆。

經 不久當成一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 不久當成一切種智。

贊曰：第七、紹佛不斷德。此諸菩薩越前二劫或處法雲，皆補一生，稱為不久。菩提在未，故曰當成。得薩般若，云一切種智。種謂種類，若空若有、若理若事，名一切種。於此咸達，名一切種智。依主釋也。一切種者，於是境聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第七、紹佛不斷德。此諸菩薩越前二劫或處法雲，皆補一生，稱為不久。菩提在未，故曰當成。得薩般若，云一切種智。種謂種類，若空若有、若理若事，名一切種。於此咸達，名一切種智。依主釋也。一切種者，於是境聲。

經 降魔軍眾而擊法鼓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 降魔軍眾而擊法鼓。

贊曰：第八、降伏魔怨德。魔即四魔，軍即十軍，廣如《法苑．破魔章》辨。魔軍從化，勝敵先鳴。顯實開權，為擊法鼓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第八、降伏魔怨德。魔即四魔，軍即十軍，廣如《法苑．破魔章》辨。魔軍從化，勝敵先鳴。顯實開權，為擊法鼓。

經 制諸外道令起淨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 制諸外道令起淨心。

贊曰：第九、摧諸外道德。具四無畏，摧諸外道令生正信，云起淨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第九、摧諸外道德。具四無畏，摧諸外道令生正信，云起淨心。

經 轉妙法輪度人天眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 轉妙法輪度人天眾。

贊曰：第十、繼佛宣揚德。於資糧等五位，轉其四位。二不退法輪，如本《法華疏》辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第十、繼佛宣揚德。於資糧等五位，轉其四位。二不退法輪，如本《法華疏》辨。

經 十方佛土悉已莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 十方佛土悉已莊嚴。

贊曰：第十一、嚴淨佛土德。關閉一切諸惡趣門。淨土之義，如本《無垢稱疏》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第十一、嚴淨佛土德。關閉一切諸惡趣門。淨土之義，如本《無垢稱疏》。

經 六趣有情無不蒙益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 六趣有情無不蒙益。

贊曰：十二、利他不虛德。梵云底利瞿尼多，此義譯為傍生。梵云那麗多，義譯云餓鬼，亦云閉戾多。梵云末奴沙，義譯云人。天趣、修羅、那落迦，三趣之名及六趣義，如本《法華疏》。善知根性，而於五道以現其身，善巧方便力現形說法，其見聞者無不蒙益。由能成就四種法故，能化眾生皆蒙利益，故《思益》第一云「一常求利安眾生、二自捨己樂、三心和忍、四除憍慢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：十二、利他不虛德。梵云底利瞿尼多，此義譯為傍生。梵云那麗多，義譯云餓鬼，亦云閉戾多。梵云末奴沙，義譯云人。天趣、修羅、那落迦，三趣之名及六趣義，如本《法華疏》。善知根性，而於五道以現其身，善巧方便力現形說法，其見聞者無不蒙益。由能成就四種法故，能化眾生皆蒙利益，故《思益》第一云「一常求利安眾生、二自捨己樂、三心和忍、四除憍慢。」

經 成就大智具足不忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 成就大智具足不忍。

贊曰：第十三、自利具忍德。成智自利，大忍具三。即由與彼七大相應，故皆名大。或復大智即智大性，具解二空故。然《瑜伽．攝異門分》云「大智者，經無量劫修，名為大智。」即七大性中時大性也，故知忍名為大亦同於智。又釋：如《智度論》第六言「大忍成就者，以等忍、法忍此二增故，名為大忍。」具足，即成就義。有多復次。或可成就是得，謂得勝品名之為大忍。故彼論釋云：此二忍增長名為大忍。又解：今言具足，即具三忍，謂耐怨害忍、安受苦忍、諦察法忍。然準《無盡意經》，即由具足大忍能成就大智。彼經云「修四忍具足智慧，一於求法時忍他惡罵、二不避寒熱風雨等、三隨和上阿闍梨行、四於求法時忍空無相。」準此即應以下釋上大智所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第十三、自利具忍德。成智自利，大忍具三。即由與彼七大相應，故皆名大。或復大智即智大性，具解二空故。然《瑜伽．攝異門分》云「大智者，經無量劫修，名為大智。」即七大性中時大性也，故知忍名為大亦同於智。又釋：如《智度論》第六言「大忍成就者，以等忍、法忍此二增故，名為大忍。」具足，即成就義。有多復次。或可成就是得，謂得勝品名之為大忍。故彼論釋云：此二忍增長名為大忍。又解：今言具足，即具三忍，謂耐怨害忍、安受苦忍、諦察法忍。然準《無盡意經》，即由具足大忍能成就大智。彼經云「修四忍具足智慧，一於求法時忍他惡罵、二不避寒熱風雨等、三隨和上阿闍梨行、四於求法時忍空無相。」準此即應以下釋上大智所以。

經 住大慈悲心，有大堅固力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 住大慈悲心，有大堅固力。

贊曰：常攝有情德。故《法華經論》云「攝取眾生方便者，如經以慈修身。既慈能無樂與樂，悲有苦能拔其苦，故能攝取眾生。」俱言大者，異二乘故，非佛不共德中大悲，彼唯佛成名不共故。有大堅固力者，常行不捨名為堅固，故《思益經》第一云「菩薩有四法，堅固其心而不疲倦：一於眾生起大悲、二精進不懈、三信解生死如夢、四正思惟佛之智慧。」此意由愍眾生精進不懈，見生死苦如夢不實，思求佛智，故行慈悲其心堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：常攝有情德。故《法華經論》云「攝取眾生方便者，如經以慈修身。既慈能無樂與樂，悲有苦能拔其苦，故能攝取眾生。」俱言大者，異二乘故，非佛不共德中大悲，彼唯佛成名不共故。有大堅固力者，常行不捨名為堅固，故《思益經》第一云「菩薩有四法，堅固其心而不疲倦：一於眾生起大悲、二精進不懈、三信解生死如夢、四正思惟佛之智慧。」此意由愍眾生精進不懈，見生死苦如夢不實，思求佛智，故行慈悲其心堅固。

經 歷事諸佛不般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 歷事諸佛不般涅槃。

贊曰：侍佛不滅德。於一切佛常修正行，云歷事諸佛，為度眾生無息時故、不求般涅槃故。《辨中邊論》云「由利他不息」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：侍佛不滅德。於一切佛常修正行，云歷事諸佛，為度眾生無息時故、不求般涅槃故。《辨中邊論》云「由利他不息」。

經 發弘誓心盡未來際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 發弘誓心盡未來際。

贊曰：弘誓無窮德。發四弘願，能盡未來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：弘誓無窮德。發四弘願，能盡未來。

經 廣於佛所深種淨因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 廣於佛所深種淨因。

贊曰：深殖善因德。即《法華經》等云「於諸佛所殖眾德本」。即於佛所修十供養，名為淨因。所求菩提、所修十供養，二種俱因，或淨之因、或因即淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：深殖善因德。即《法華經》等云「於諸佛所殖眾德本」。即於佛所修十供養，名為淨因。所求菩提、所修十供養，二種俱因，或淨之因、或因即淨。

經 於三世法悟無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 於三世法悟無生忍。

贊曰：了法無生德。悟三無生忍。依空脫門觀遍計性，悟本性無生忍；依無願脫門觀依他起，悟自然無生忍；依無相脫門觀圓成實，悟惑苦無生忍。問：遍計體無、圓成常住，今此經文云三世法，如何得云觀於三性得三種忍？答：於依他上觀二我無，即依他中亦有圓成，非即離故。故《辨中邊》頌曰「虛妄分別有，於此二都無，此中唯有空。」此意有虛妄分別，於此之上二我皆無，此依他中唯有真空。故三世者，但舉依他顯餘二性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：了法無生德。悟三無生忍。依空脫門觀遍計性，悟本性無生忍；依無願脫門觀依他起，悟自然無生忍；依無相脫門觀圓成實，悟惑苦無生忍。問：遍計體無、圓成常住，今此經文云三世法，如何得云觀於三性得三種忍？答：於依他上觀二我無，即依他中亦有圓成，非即離故。故《辨中邊》頌曰「虛妄分別有，於此二都無，此中唯有空。」此意有虛妄分別，於此之上二我皆無，此依他中唯有真空。故三世者，但舉依他顯餘二性。

經 逾於二乘所行境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 逾於二乘所行境界。

贊曰：緣境不共德。二乘緣境，行相可得。菩薩不爾，故無性《攝論》第八云「無分別智於真如境相似而行」。此意真如無一切相，智稱於如亦無行相。又了二空，彼唯了一，故逾二乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：緣境不共德。二乘緣境，行相可得。菩薩不爾，故無性《攝論》第八云「無分別智於真如境相似而行」。此意真如無一切相，智稱於如亦無行相。又了二空，彼唯了一，故逾二乘。

經 以大善巧化世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 以大善巧化世間。

贊曰：善巧化生德。依六神通及十二種方便善巧外六種中而化世間，或依大乘說蘊界等諸善巧法以化世間。簡小乘故，名大善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：善巧化生德。依六神通及十二種方便善巧外六種中而化世間，或依大乘說蘊界等諸善巧法以化世間。簡小乘故，名大善巧。

經 於大師教能敷演。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 於大師教能敷演。

贊曰：闡揚聖教德。以能依彼《瑜伽》八十一〈攝釋分〉中解釋之法，故云於大師教能敷演。已得總持殊勝四辨，故能敷演，住善慧地故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：闡揚聖教德。以能依彼《瑜伽》八十一〈攝釋分〉中解釋之法，故云於大師教能敷演。已得總持殊勝四辨，故能敷演，住善慧地故。

經 祕密之法甚深空性皆已了知，無復疑惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 祕密之法甚深空性皆已了知，無復疑惑。

贊曰：了法無疑德。祕密，即四祕密。即三空性，名為甚深。如《法華論》釋。諸佛智慧有五甚深，智慧之性亦名智慧故。一義甚深、二體、三內證、四依止、五無上，非二乘境故名甚深。後智能了、根本智知，事理疑盡，故無復惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：了法無疑德。祕密，即四祕密。即三空性，名為甚深。如《法華論》釋。諸佛智慧有五甚深，智慧之性亦名智慧故。一義甚深、二體、三內證、四依止、五無上，非二乘境故名甚深。後智能了、根本智知，事理疑盡，故無復惑。

經 其名曰無障礙轉法輪菩薩、常發心轉法輪菩薩、常精進菩薩、不休息菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 其名曰無障礙轉法輪菩薩、常發心轉法輪菩薩、常精進菩薩、不休息菩薩。

贊曰：第三、列名。有五十三。德廣名高見聞獲益，不可具列，略舉爾許。於中立名，或從本願、或從德行，自他勝利以立其名。初二說法、後二精勤。說法修勤對，皆以能降二四種魔，故轉法輪無有障礙，得說不退轉，故轉不退輪、故無障礙。弘法無息，悲念有情故。常發心為物轉法，得樂說不退轉故。以得樂說無斷辨故，常發心轉，自利恒勤，故名常精進。利他常策，故名不休息。或他利自利對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三、列名。有五十三。德廣名高見聞獲益，不可具列，略舉爾許。於中立名，或從本願、或從德行，自他勝利以立其名。初二說法、後二精勤。說法修勤對，皆以能降二四種魔，故轉法輪無有障礙，得說不退轉，故轉不退輪、故無障礙。弘法無息，悲念有情故。常發心為物轉法，得樂說不退轉故。以得樂說無斷辨故，常發心轉，自利恒勤，故名常精進。利他常策，故名不休息。或他利自利對。

經 慈氏菩薩、妙吉祥菩薩、觀自在菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 慈氏菩薩、妙吉祥菩薩、觀自在菩薩。

贊曰：慈氏，梵音梅呾麗曳，此云慈氏，或云那。即慈姓中生，或本性行慈。或云曳尼，即女聲中，以母懷慈。曼殊室利，此云妙吉祥。阿縛盧枳帝濕伐邏耶，此云觀自在。此三初即與樂拔苦，吉祥與樂、觀音拔苦，與樂拔苦對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：慈氏，梵音梅呾麗曳，此云慈氏，或云那。即慈姓中生，或本性行慈。或云曳尼，即女聲中，以母懷慈。曼殊室利，此云妙吉祥。阿縛盧枳帝濕伐邏耶，此云觀自在。此三初即與樂拔苦，吉祥與樂、觀音拔苦，與樂拔苦對。

經 總持自在王菩薩、大辯莊嚴王菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 總持自在王菩薩、大辯莊嚴王菩薩。

贊曰：於第九地能離二愚、具足四辯，故總持自在。具足七辯，常為大乘，名大辯莊嚴。持法說法對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：於第九地能離二愚、具足四辯，故總持自在。具足七辯，常為大乘，名大辯莊嚴。持法說法對。

經 妙高山王菩薩、大海深王菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 妙高山王菩薩、大海深王菩薩。

贊曰：智慧難仰如妙高山王，其定叵測猶如大海。智定自在，俱譬如王，智高定邃對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：智慧難仰如妙高山王，其定叵測猶如大海。智定自在，俱譬如王，智高定邃對。

經 寶幢菩薩、大寶幢菩薩、地藏菩薩、虛空藏菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 寶幢菩薩、大寶幢菩薩、地藏菩薩、虛空藏菩薩。

贊曰：了有高勝如寶幢，了空高勝名大寶幢，了有了空對。大悲荷負遍地為藏，能以虛空而為寶藏，大悲大智對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：了有高勝如寶幢，了空高勝名大寶幢，了有了空對。大悲荷負遍地為藏，能以虛空而為寶藏，大悲大智對。

經 寶手自在菩薩、金剛手菩薩、歡喜力菩薩、大法力菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 寶手自在菩薩、金剛手菩薩、歡喜力菩薩、大法力菩薩。

贊曰：此有二對。手出珍寶能破貧窮。智手能壞自他二障，名金剛手。濟貧破障對。歡喜意樂常行難屈，云歡喜力。大乘法施能摧伏他無明等障，或自依法除諸障故，名大法力。難屈降他對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二對。手出珍寶能破貧窮。智手能壞自他二障，名金剛手。濟貧破障對。歡喜意樂常行難屈，云歡喜力。大乘法施能摧伏他無明等障，或自依法除諸障故，名大法力。難屈降他對。

經 大莊嚴光菩薩、大金光莊嚴菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 大莊嚴光菩薩、大金光莊嚴菩薩。

贊曰：以大智定光而自莊嚴，名大莊嚴光。以《金光明最勝王經》而利於物，名大金光莊嚴。簡自利他，故名為大。自嚴嚴他對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：以大智定光而自莊嚴，名大莊嚴光。以《金光明最勝王經》而利於物，名大金光莊嚴。簡自利他，故名為大。自嚴嚴他對。

經 淨戒菩薩、常定菩薩、極清淨慧菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 淨戒菩薩、常定菩薩、極清淨慧菩薩。

贊曰：此三三學因，各得圓備。據實齊修，從本願說。大福大智對。戒福慧智，定通二種。或從於智，能發智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此三三學因，各得圓備。據實齊修，從本願說。大福大智對。戒福慧智，定通二種。或從於智，能發智故。

經 堅固精進菩薩、心如虛空菩薩、不斷大願菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 堅固精進菩薩、心如虛空菩薩、不斷大願菩薩。

贊曰：以三練磨策勤無退，名堅固精進。其心無礙如虛空。四弘不捨，名不斷大願。不退常修對。如空，通二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：以三練磨策勤無退，名堅固精進。其心無礙如虛空。四弘不捨，名不斷大願。不退常修對。如空，通二。

經 施藥菩薩、療諸煩惱病菩薩、醫王菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 施藥菩薩、療諸煩惱病菩薩、醫王菩薩。

贊曰：施藥療身病，療煩惱者除心疾，醫王具除。療身療心對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：施藥療身病，療煩惱者除心疾，醫王具除。療身療心對。

經 歡喜高王菩薩、得上授記菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 歡喜高王菩薩、得上授記菩薩。

贊曰：若見眾生含咲，先言令生歡喜，而得自在，名高王。處灌頂位，得上授記。他進自進對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：若見眾生含咲，先言令生歡喜，而得自在，名高王。處灌頂位，得上授記。他進自進對。

經 大雲淨光菩薩、大雲持法菩薩、大雲名稱喜樂菩薩、大雲現無邊稱菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 大雲淨光菩薩、大雲持法菩薩、大雲名稱喜樂菩薩、大雲現無邊稱菩薩。

贊曰：大法智雲含眾德雨，名大雲，餘皆準此。智能除垢闇名淨光，貪諸功德名持法，除闇持法對。美名遐布聞者皆喜樂。樂，音五孝反。名遍十方，云現無邊稱。他樂遠聞對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：大法智雲含眾德雨，名大雲，餘皆準此。智能除垢闇名淨光，貪諸功德名持法，除闇持法對。美名遐布聞者皆喜樂。樂，音五孝反。名遍十方，云現無邊稱。他樂遠聞對。

經 大雲師子吼菩薩、大雲牛王吼菩薩、大雲吉祥菩薩、大雲寶德菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 大雲師子吼菩薩、大雲牛王吼菩薩、大雲吉祥菩薩、大雲寶德菩薩。

贊曰：所作決定名大師子吼，能摧怨敵名大雲牛王吼，上二能作能降對。能生大福利名吉祥，善法自嚴名寶德，他自獲益對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：所作決定名大師子吼，能摧怨敵名大雲牛王吼，上二能作能降對。能生大福利名吉祥，善法自嚴名寶德，他自獲益對。

經 大雲日藏菩薩、大雲月藏菩薩、大雲星光菩薩大、雲火光菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 大雲日藏菩薩、大雲月藏菩薩、大雲星光菩薩大、雲火光菩薩。

贊曰：破不善闇如日，能令安樂如月，破惡證真對。種種明照如星，隨情成就如火光，能照能成對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：破不善闇如日，能令安樂如月，破惡證真對。種種明照如星，隨情成就如火光，能照能成對。

經 大雲電光菩薩、大雲雷音菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 大雲電光菩薩、大雲雷音菩薩。

贊曰：於生死夜能作照明，示於正道名電光，說法驚利如雷音，示道驚悟對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：於生死夜能作照明，示於正道名電光，說法驚利如雷音，示道驚悟對。

經 大雲慧雨充遍菩薩、大雲清淨雨王菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 大雲慧雨充遍菩薩、大雲清淨雨王菩薩。

贊曰：法能生智名慧雨，法能除障名清淨雨。有威力故如雨，無不利故充遍。生善滅惡對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：法能生智名慧雨，法能除障名清淨雨。有威力故如雨，無不利故充遍。生善滅惡對。

經 大雲華樹王菩薩、大雲青蓮華香菩薩、大雲寶旃檀香清涼身菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 大雲華樹王菩薩、大雲青蓮華香菩薩、大雲寶旃檀香清涼身菩薩。

贊曰：因行已圓將得覺果，名華樹王。能敷妙理開眾生眼，功德遠聞，名青蓮華香。得清淨法身，具五分香，名寶栴檀香。清涼身在法雲地，得諸功德充滿法身。成因現果對。初二是因，以華得果故；後一為果，云涼身故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：因行已圓將得覺果，名華樹王。能敷妙理開眾生眼，功德遠聞，名青蓮華香。得清淨法身，具五分香，名寶栴檀香。清涼身在法雲地，得諸功德充滿法身。成因現果對。初二是因，以華得果故；後一為果，云涼身故。

經 大雲除闇菩薩、大雲破翳菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 大雲除闇菩薩、大雲破翳菩薩。

贊曰：能破癡闇名除闇，能破二執名破翳，破闇除執對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：能破癡闇名除闇，能破二執名破翳，破闇除執對。

經。如是等無量大菩薩眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經。如是等無量大菩薩眾。

贊曰：總結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：總結。

經 各於晡時從定而起，往詣佛所，頂禮佛足右繞三匝，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 各於晡時從定而起，往詣佛所，頂禮佛足右繞三匝，退坐一面。

贊曰：詣佛文段有四，如前分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：詣佛文段有四，如前分別。

經 復有梨車毘童子五億八千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 復有梨車毘童子五億八千。

贊曰：第三文段分為四，此標類舉數。舊云離車或云離咕毘，今云利車毘，有云王種，有云婆羅門姓。準《維摩經》無垢稱云五百長者子，不言王種。或是王種亦名長者，如祇域長者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三文段分為四，此標類舉數。舊云離車或云離咕毘，今云利車毘，有云王種，有云婆羅門姓。準《維摩經》無垢稱云五百長者子，不言王種。或是王種亦名長者，如祇域長者。

經 其名曰師子光童子、師子慧童子、法授童子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 其名曰師子光童子、師子慧童子、法授童子。

贊曰：第二、列名，有二：初列、後結。有決定智光，有決定慧，能以正法授諸有情，如次配三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二、列名，有二：初列、後結。有決定智光，有決定慧，能以正法授諸有情，如次配三。

經 因陀羅授童子、大光童子、大猛童子、佛護童子、法護童子、僧護童子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 因陀羅授童子、大光童子、大猛童子、佛護童子、法護童子、僧護童子。

贊曰：從天帝乞，帝所授與，名因陀羅授。能以智火破自他闇名火光，勇決修道名大猛。佛法僧念，名佛護等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：從天帝乞，帝所授與，名因陀羅授。能以智火破自他闇名火光，勇決修道名大猛。佛法僧念，名佛護等。

經 金剛護童子、虛空護童子、虛空吼童子、寶藏童子、吉祥妙藏童子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 金剛護童子、虛空護童子、虛空吼童子、寶藏童子、吉祥妙藏童子。

贊曰：如名準釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：如名準釋。

經 如是等人而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是等人而為上首。

贊曰：結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結。

經 悉皆安住無上菩，提於大乘中深信歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 悉皆安住無上菩，提於大乘中深信歡喜。

贊曰：歎德。至不退位，云安住菩提。又能為護法城，住持正法，云安住菩提。證不壞信，深生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：歎德。至不退位，云安住菩提。又能為護法城，住持正法，云安住菩提。證不壞信，深生歡喜。

經 各於晡時往詣佛所，頂禮佛足，右繞三匝，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 各於晡時往詣佛所，頂禮佛足，右繞三匝，退坐一面。

贊曰：詣佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：詣佛。

經 復有四萬二千天子，其名曰：喜見天子、喜悅天子、日光天子、月髻天子、明慧天子、虛空淨慧天子、除煩惱天子、吉祥天子。如是等天子而為上首，皆發弘願護持大乘，紹隆正法能使不絕。各於晡時往詣佛所，頂禮佛足，右繞三匝，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 復有四萬二千天子，其名曰：喜見天子、喜悅天子、日光天子、月髻天子、明慧天子、虛空淨慧天子、除煩惱天子、吉祥天子。如是等天子而為上首，皆發弘願護持大乘，紹隆正法能使不絕。各於晡時往詣佛所，頂禮佛足，右繞三匝，退坐一面。

贊曰：次列諸天，文亦有四，如前。多是三十三天及四王天，以近先列。世俗立名，不可具釋。歎德中有二：一發四弘願、二守護大乘。守護大乘即攝受正法，攝受正法堪能荷負四種重任，如《勝鬘經》說，故能紹隆正法。正法有三，謂正證、正行、正教。自能令他依正教、起正行、證正果、故使不絕。《彌勒問論》有五法攝取妙法：一為報佛恩故、二為自身令妙法久住、三供養諸佛、四為欲利益眾生、五難得妙法故。準《寶雨經》第十，成就十法能攝正法：一於末法無有能持，有能受大素呾纜者，恭敬供養；二為他說法；三見能修學深生歡喜；四聽聞正法無有希望；五於法師起導師想；六能於正法起甘露想；七能於正法仙起藥想；八能於正法起良藥想；九能專求正法不顧身命；十希求正法起修行想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次列諸天，文亦有四，如前。多是三十三天及四王天，以近先列。世俗立名，不可具釋。歎德中有二：一發四弘願、二守護大乘。守護大乘即攝受正法，攝受正法堪能荷負四種重任，如《勝鬘經》說，故能紹隆正法。正法有三，謂正證、正行、正教。自能令他依正教、起正行、證正果、故使不絕。《彌勒問論》有五法攝取妙法：一為報佛恩故、二為自身令妙法久住、三供養諸佛、四為欲利益眾生、五難得妙法故。準《寶雨經》第十，成就十法能攝正法：一於末法無有能持，有能受大素呾纜者，恭敬供養；二為他說法；三見能修學深生歡喜；四聽聞正法無有希望；五於法師起導師想；六能於正法起甘露想；七能於正法仙起藥想；八能於正法起良藥想；九能專求正法不顧身命；十希求正法起修行想。

經 復有二萬八千龍王，蓮華龍王、𧫦羅葉能王、大力龍王、大吼龍王、小波龍王、持駛水龍王、金面龍王、如意龍王，如是等龍王而為上首，於大乘法常樂受持，發深信心稱揚擁護。各於晡時往詣佛所，頂禮佛足，右繞三匝，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 復有二萬八千龍王，蓮華龍王、𧫦羅葉能王、大力龍王、大吼龍王、小波龍王、持駛水龍王、金面龍王、如意龍王，如是等龍王而為上首，於大乘法常樂受持，發深信心稱揚擁護。各於晡時往詣佛所，頂禮佛足，右繞三匝，退坐一面。

贊曰：文亦有四，如前。蓮華，此依華池住。翳羅，此云樹。鉢拏，此云葉。依此樹葉住，或食此葉，即善住龍王。乃至如意，依珠說名。歎德有三：一受持正法、二起深信心、三讚說守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：文亦有四，如前。蓮華，此依華池住。翳羅，此云樹。鉢拏，此云葉。依此樹葉住，或食此葉，即善住龍王。乃至如意，依珠說名。歎德有三：一受持正法、二起深信心、三讚說守護。

經 復有三萬六千諸藥叉眾，毘沙門天王而為上首，其名曰：菴婆藥叉、持菴婆藥叉、蓮華光藏藥叉、蓮華面藥叉、顰眉藥叉、現大怖藥叉、動地藥叉、吞食藥叉，是等藥叉悉皆愛樂如來正法，深心護持不生疲懈。各於晡時往詣佛所，頂禮佛足，右繞三匝，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 復有三萬六千諸藥叉眾，毘沙門天王而為上首，其名曰：菴婆藥叉、持菴婆藥叉、蓮華光藏藥叉、蓮華面藥叉、顰眉藥叉、現大怖藥叉、動地藥叉、吞食藥叉，是等藥叉悉皆愛樂如來正法，深心護持不生疲懈。各於晡時往詣佛所，頂禮佛足，右繞三匝，退坐一面。

贊曰：列藥叉眾，文亦分四。藥叉，此云勇健，亦云捷疾，亦攝地行諸邏剎娑。邏剎娑，此云暴惡。歎德有三：一愛正法、二能護持、三不疲倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：列藥叉眾，文亦分四。藥叉，此云勇健，亦云捷疾，亦攝地行諸邏剎娑。邏剎娑，此云暴惡。歎德有三：一愛正法、二能護持、三不疲倦。

經 復有四萬九千揭路荼王，香象勢力王而為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 復有四萬九千揭路荼王，香象勢力王而為上首。

贊曰：鳥王眾：此云妙翅，下隨舊譯亦云金翅。力勢如香象，或有勢力能怖香象。或可鳥象類別，即香象王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：鳥王眾：此云妙翅，下隨舊譯亦云金翅。力勢如香象，或有勢力能怖香象。或可鳥象類別，即香象王。

經 及餘健闥婆、阿蘇羅、緊那羅、莫呼洛伽等山林河海一切神仙，并諸大國所有王眾、中宮后妃，淨信男女，人天大眾悉皆雲集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 及餘健闥婆、阿蘇羅、緊那羅、莫呼洛伽等山林河海一切神仙，并諸大國所有王眾、中宮后妃，淨信男女，人天大眾悉皆雲集。

贊曰：總舉餘眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：總舉餘眾。

經 咸願擁護無上大乘，讀誦受持書寫流布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 咸願擁護無上大乘，讀誦受持書寫流布。

贊曰：歎德有四，一願擁護、二自誦持、三書寫、四流布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：歎德有四，一願擁護、二自誦持、三書寫、四流布。

經 各於晡時往詣佛所，頂禮佛足，右繞三匝，退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 各於晡時往詣佛所，頂禮佛足，右繞三匝，退坐一面。

贊曰：詣佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：詣佛。

經 如是等聲聞、菩薩、人天大眾、龍神八部既雲集已，各各至心合掌恭敬，瞻仰尊容目未曾捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是等聲聞、菩薩、人天大眾、龍神八部既雲集已，各各至心合掌恭敬，瞻仰尊容目未曾捨。

贊曰：總結，有二：初結、次儀軌。求法專誠故至心，表冥所說故合掌。崇仰曰恭，恭深曰敬。覩相嚴形，希成佛果，故瞻仰尊容。更無異盻，云不暫捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：總結，有二：初結、次儀軌。求法專誠故至心，表冥所說故合掌。崇仰曰恭，恭深曰敬。覩相嚴形，希成佛果，故瞻仰尊容。更無異盻，云不暫捨。

經 願樂欲聞殊勝妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 願樂欲聞殊勝妙法。

贊曰：說因成就。因眾欲聞，佛方可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：說因成就。因眾欲聞，佛方可說。

經 爾時薄伽梵於日晡時從定而起，觀察大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時薄伽梵於日晡時從定而起，觀察大眾。

贊曰：發起序，有二：此初時成就，及說法所依威儀成就，即審機宜也。或名說儀圓滿，具包義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：發起序，有二：此初時成就，及說法所依威儀成就，即審機宜也。或名說儀圓滿，具包義故。

經 而說頌曰：「金光明妙法，最勝諸經王，甚深難得聞，諸佛之境界。我當為大眾，宣說如是經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 而說頌曰：「金光明妙法，最勝諸經王，甚深難得聞，諸佛之境界。我當為大眾，宣說如是經。」

贊曰：此標說成就。有二十四頌，大分為三：初一行半，總標深妙，許為眾宣。次二十行半，別標所說，歎勝令習。後有二行，總結勝益，讚人勸學。此即初也。頌者，舊曰偈，梵云伽他，訛故云偈。頌，歌美之義，即此諷誦。前未長行，即作誦故。問：諷誦、應頌，二頌何別？答：應頌之頌是教，諷誦之誦是言。問：云何諷誦是言？應頌是教？答：《瑜伽》八十一云「應頌者，謂長行後宣伽陀。」此意此伽陀直詮諸義。諷誦者，論云「謂以句說」。此意以句說彼所說。一行半中，初二句標能詮教、次二句標所詮義、後二句許當為說。以能詮彼菩提涅槃深因妙果，故為最勝，是諸經王。標所詮中，準《大乘莊嚴經論》云「求法有四因緣：一為色、二為非色、三為神通、四為正法。為色者，相好因故。為非色者，滅煩惱病因故。為神通者，自在因故。為正法者，無盡因故。」如《梵天王問經》說「菩薩求法具足四想：一者如妙寶想，難得義故。二如良藥想，除病義故。三如財物想，不散義故。四者如涅槃想，苦滅義故。」由法是相好莊嚴因，故如妙寶想。由法是滅煩惱病因，故如良藥想。由法是神通自在因，故如財物想。由法是正法無盡因，故如涅槃想。今此經中甚深難得聞，標初三因俱難得故。諸佛之境界，標第四因，以大涅槃唯佛與佛乃能究盡，是佛所得，云是佛境界。此標下所說世出世間因果皆盡如是者，總指此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此標說成就。有二十四頌，大分為三：初一行半，總標深妙，許為眾宣。次二十行半，別標所說，歎勝令習。後有二行，總結勝益，讚人勸學。此即初也。頌者，舊曰偈，梵云伽他，訛故云偈。頌，歌美之義，即此諷誦。前未長行，即作誦故。問：諷誦、應頌，二頌何別？答：應頌之頌是教，諷誦之誦是言。問：云何諷誦是言？應頌是教？答：《瑜伽》八十一云「應頌者，謂長行後宣伽陀。」此意此伽陀直詮諸義。諷誦者，論云「謂以句說」。此意以句說彼所說。一行半中，初二句標能詮教、次二句標所詮義、後二句許當為說。以能詮彼菩提涅槃深因妙果，故為最勝，是諸經王。標所詮中，準《大乘莊嚴經論》云「求法有四因緣：一為色、二為非色、三為神通、四為正法。為色者，相好因故。為非色者，滅煩惱病因故。為神通者，自在因故。為正法者，無盡因故。」如《梵天王問經》說「菩薩求法具足四想：一者如妙寶想，難得義故。二如良藥想，除病義故。三如財物想，不散義故。四者如涅槃想，苦滅義故。」由法是相好莊嚴因，故如妙寶想。由法是滅煩惱病因，故如良藥想。由法是神通自在因，故如財物想。由法是正法無盡因，故如涅槃想。今此經中甚深難得聞，標初三因俱難得故。諸佛之境界，標第四因，以大涅槃唯佛與佛乃能究盡，是佛所得，云是佛境界。此標下所說世出世間因果皆盡如是者，總指此經。

經 「并四方四佛，威神共加護，東方阿閦尊、南方寶相佛、西方無量壽、北方天鼓音。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「并四方四佛，威神共加護，東方阿閦尊、南方寶相佛、西方無量壽、北方天鼓音。」

贊曰：下二十行半，別標也。於中分四：初三行半標。〈壽命〉下盡〈滿願品〉，經之正宗。正所明法，謂二因二果。二、「眾生身不具」下有六行頌，標正宗之中舉能勸學。三、「護世四王眾」下有五行頌，標〈觀察品〉已下乃至付囑流通分中正所修行。四、「若有聞是經」下六頌，標諸品中讚勸持讀。初三行半中復分為七：一、一行半標〈壽量品〉；二、「我復演妙法」一句，標〈三身品〉；三、「吉祥懺中勝」等二句，標〈懺悔品〉；四、「淨除諸惡業」等二句，標〈滅業障品〉；五、「常與無量樂」，標〈淨地品〉、〈蓮華喻讚品〉、〈金勝陀羅尼品〉；六、「一切智根本」，標〈重顯空性品〉；七、「諸功德莊嚴」，標〈依空滿願品〉。此即初也。釋迦四佛同說此經，故云并四方四佛。四佛因緣，如《觀佛三昧海經》第七說。阿閦佛等四佛言：「我念曾昔空王佛所出家學道，時四比丘共為同學。佛涅槃後，入塔觀像，見眉間相如佛無異，願除我罪，如大山崩五體投地懺悔諸罪。依此因緣，後八十億阿僧祇劫不墮惡道，常見諸佛，於諸佛所受持甚深念佛三昧。得三昧已，諸佛現前授我記別。東方有國名妙喜，彼佛名阿閦，即第一比丘是。南方有國名歡喜，佛名寶相，即第二比丘是。西方有國名極樂，佛名無量壽，即第三比丘是。北方有國名蓮華莊嚴，佛名微妙音，即第四比丘是。」問：何故四佛同說此經？答：為彰四德并釋迦，即顯佛果所有五法，謂四智真如攝得菩提涅槃皆盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下二十行半，別標也。於中分四：初三行半標。〈壽命〉下盡〈滿願品〉，經之正宗。正所明法，謂二因二果。二、「眾生身不具」下有六行頌，標正宗之中舉能勸學。三、「護世四王眾」下有五行頌，標〈觀察品〉已下乃至付囑流通分中正所修行。四、「若有聞是經」下六頌，標諸品中讚勸持讀。初三行半中復分為七：一、一行半標〈壽量品〉；二、「我復演妙法」一句，標〈三身品〉；三、「吉祥懺中勝」等二句，標〈懺悔品〉；四、「淨除諸惡業」等二句，標〈滅業障品〉；五、「常與無量樂」，標〈淨地品〉、〈蓮華喻讚品〉、〈金勝陀羅尼品〉；六、「一切智根本」，標〈重顯空性品〉；七、「諸功德莊嚴」，標〈依空滿願品〉。此即初也。釋迦四佛同說此經，故云并四方四佛。四佛因緣，如《觀佛三昧海經》第七說。阿閦佛等四佛言：「我念曾昔空王佛所出家學道，時四比丘共為同學。佛涅槃後，入塔觀像，見眉間相如佛無異，願除我罪，如大山崩五體投地懺悔諸罪。依此因緣，後八十億阿僧祇劫不墮惡道，常見諸佛，於諸佛所受持甚深念佛三昧。得三昧已，諸佛現前授我記別。東方有國名妙喜，彼佛名阿閦，即第一比丘是。南方有國名歡喜，佛名寶相，即第二比丘是。西方有國名極樂，佛名無量壽，即第三比丘是。北方有國名蓮華莊嚴，佛名微妙音，即第四比丘是。」問：何故四佛同說此經？答：為彰四德并釋迦，即顯佛果所有五法，謂四智真如攝得菩提涅槃皆盡。

經 「我復演妙法，吉祥懺中勝，能滅一切罪，淨除諸惡業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「我復演妙法，吉祥懺中勝，能滅一切罪，淨除諸惡業。」

贊曰：第二三四。復演妙法，標三身無上菩提，故云妙法。吉祥懺中勝，依願三身而行懺悔，懺悔中勝。能滅一切罪者，三世三業、三界苦果及三煩惱，其能折伏除滅，故下經云「金光明鼓出妙聲，遍至三千大千界，能滅三途極重罪，及以人天諸苦厄。」言淨除諸惡業，標下〈滅業障品〉。業及業因俱名惡業，故《唯識論》云「業之眷屬，亦立業名。或惡因所發業、感惡果業，亦名惡業。以可惡故，三界俱是。或無種性者，但除三途八難之業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二三四。復演妙法，標三身無上菩提，故云妙法。吉祥懺中勝，依願三身而行懺悔，懺悔中勝。能滅一切罪者，三世三業、三界苦果及三煩惱，其能折伏除滅，故下經云「金光明鼓出妙聲，遍至三千大千界，能滅三途極重罪，及以人天諸苦厄。」言淨除諸惡業，標下〈滅業障品〉。業及業因俱名惡業，故《唯識論》云「業之眷屬，亦立業名。或惡因所發業、感惡果業，亦名惡業。以可惡故，三界俱是。或無種性者，但除三途八難之業。」

經 「及消眾苦患，常與無量樂，一切智根本，諸功德莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「及消眾苦患，常與無量樂，一切智根本，諸功德莊嚴。」

贊曰：初句屬標〈滅業障品〉。前句諸惡業是因，此所感惡果通三界果。若約無性，但三塗八難及八苦少分，不離生老死并五盛蘊苦。常與無量樂，標下〈淨地〉、〈蓮華讚〉、〈金勝〉三品，修六度行，得十王果并佛位故，無性與人天樂，有性與佛位等。一切智根本，標〈重顯空性品〉。以真如理是真空性，名如來藏，與諸功德為依為持故。《寶性論》釋無始時界，界是法因。即以真如為諸法因。因稱為本，故為智本。以一切智證真如，故偏言一切智本。據實了俗，由證於真。亦為一切種智本，據證智說略其種智，或一切智非是二中一切智也。此是總言一切諸智，即十智四智等名一切智。如皆是本，故云一切智根本。諸功德莊嚴，標〈依空滿願品〉。由依真理而以起修，既證德本，故能圓滿一切功德真實莊嚴。如《般若經》嚴土嚴身，皆令觀理方始得圓，此經亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：初句屬標〈滅業障品〉。前句諸惡業是因，此所感惡果通三界果。若約無性，但三塗八難及八苦少分，不離生老死并五盛蘊苦。常與無量樂，標下〈淨地〉、〈蓮華讚〉、〈金勝〉三品，修六度行，得十王果并佛位故，無性與人天樂，有性與佛位等。一切智根本，標〈重顯空性品〉。以真如理是真空性，名如來藏，與諸功德為依為持故。《寶性論》釋無始時界，界是法因。即以真如為諸法因。因稱為本，故為智本。以一切智證真如，故偏言一切智本。據實了俗，由證於真。亦為一切種智本，據證智說略其種智，或一切智非是二中一切智也。此是總言一切諸智，即十智四智等名一切智。如皆是本，故云一切智根本。諸功德莊嚴，標〈依空滿願品〉。由依真理而以起修，既證德本，故能圓滿一切功德真實莊嚴。如《般若經》嚴土嚴身，皆令觀理方始得圓，此經亦爾。

經 「眾生身不具，壽命將損減，諸惡相現前，天神皆捨離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「眾生身不具，壽命將損減，諸惡相現前，天神皆捨離。」

贊曰：下標正宗之中舉能勸學。於中分二：初三行半，舉諸苦難，令生厭離；後兩行半，顯經能除，令忻修學。初復分二：初二行明惡果、後一行半明苦因。初中又二：初一行內身苦、後一行外緣苦。此即內身。身不具、闕諸根，即生苦收，或病苦攝。壽命將滅，業盡緣終，或枉橫捨壽，即死苦也。諸惡相現者，鳥鳴百怪、頭上華委，四大乖違色相衰變，即病老苦。如次生死老病苦。壽命未盡，由修福業，百神扶衛諸業盡。若現前不能修善，善神捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下標正宗之中舉能勸學。於中分二：初三行半，舉諸苦難，令生厭離；後兩行半，顯經能除，令忻修學。初復分二：初二行明惡果、後一行半明苦因。初中又二：初一行內身苦、後一行外緣苦。此即內身。身不具、闕諸根，即生苦收，或病苦攝。壽命將滅，業盡緣終，或枉橫捨壽，即死苦也。諸惡相現者，鳥鳴百怪、頭上華委，四大乖違色相衰變，即病老苦。如次生死老病苦。壽命未盡，由修福業，百神扶衛諸業盡。若現前不能修善，善神捨離。

經 「親友懷瞋恨，眷屬悉分離，彼此共乖違，珍財皆散失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「親友懷瞋恨，眷屬悉分離，彼此共乖違，珍財皆散失。」

贊曰：外緣苦。親友懷瞋恨，怨憎會苦。眷屬悉分離，愛別離苦。彼此共乖違下二句，求不得苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：外緣苦。親友懷瞋恨，怨憎會苦。眷屬悉分離，愛別離苦。彼此共乖違下二句，求不得苦。

經 「惡星為變怪，或被邪蠱侵，若復多憂愁，眾苦之所逼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「惡星為變怪，或被邪蠱侵，若復多憂愁，眾苦之所逼。」

贊曰：明苦因。初一行外苦因，後半行內苦因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明苦因。初一行外苦因，後半行內苦因。

經 「睡眠見惡夢，因此生煩惱。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「睡眠見惡夢，因此生煩惱。」

贊曰：內苦因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：內苦因。

經 「是人當澡浴，應著鮮潔衣，於此妙經王，甚深佛所讚，專注心無亂，讀誦聽受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「是人當澡浴，應著鮮潔衣，於此妙經王，甚深佛所讚，專注心無亂，讀誦聽受持。」

贊曰：下明經力能除，令忻修學。有三：初半修行儀、次一行正修行、後一行結經功力。正修行中，初二句明所學法、後二句明正修行。於讀及誦若聽并受持，皆須專注心無散亂，即讀誦等生聞慧、受持生修慧、影顯思慧。或專注心不亂生思，餘是聞修，三慧具足。又澡浴著淨衣是戒學、專注是定學、讀誦等是慧學。令依此經修其三學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明經力能除，令忻修學。有三：初半修行儀、次一行正修行、後一行結經功力。正修行中，初二句明所學法、後二句明正修行。於讀及誦若聽并受持，皆須專注心無散亂，即讀誦等生聞慧、受持生修慧、影顯思慧。或專注心不亂生思，餘是聞修，三慧具足。又澡浴著淨衣是戒學、專注是定學、讀誦等是慧學。令依此經修其三學。

經 「由此經威力，能離諸災橫，及餘眾苦難，無不皆除滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「由此經威力，能離諸災橫，及餘眾苦難，無不皆除滅。」

贊曰：結功德力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結功德力。

經 「護世四王眾，及大臣眷屬，無量諸藥叉，一心皆擁衛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「護世四王眾，及大臣眷屬，無量諸藥叉，一心皆擁衛。」

贊曰：下標流通分。有五行，標正所修行。此標〈觀察人天品〉、〈四天王護國品〉、〈無染著品〉、〈如意品〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下標流通分。有五行，標正所修行。此標〈觀察人天品〉、〈四天王護國品〉、〈無染著品〉、〈如意品〉。

經 「大辯財天女、尼連河水神、訶利底母神、堅牢地神眾。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「大辯財天女、尼連河水神、訶利底母神、堅牢地神眾。」

贊曰：此一行標〈大辯財天女品〉、〈吉祥天女〉及〈增長財物品〉、〈堅牢地神品〉。訶利底此云青色，是羅叉鬼母，有五百子，極護三寶并小男女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一行標〈大辯財天女品〉、〈吉祥天女〉及〈增長財物品〉、〈堅牢地神品〉。訶利底此云青色，是羅叉鬼母，有五百子，極護三寶并小男女。

經 「梵王帝釋主，龍王緊那羅，及金翅鳥王，阿穌羅天眾，如是天神等，并將其眷屬，皆來護是人，晝夜常不離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「梵王帝釋主，龍王緊那羅，及金翅鳥王，阿穌羅天眾，如是天神等，并將其眷屬，皆來護是人，晝夜常不離。」

贊曰：標〈僧慎爾耶藥叉大將品〉、〈王法正論品〉、〈善生王品〉及〈諸天藥叉守護品〉。又解：正了知，即訶利底母神中標。若〈王法正論〉、〈善生王品〉皆在我當說是經頌中標，以同佛說故一處標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：標〈僧慎爾耶藥叉大將品〉、〈王法正論品〉、〈善生王品〉及〈諸天藥叉守護品〉。又解：正了知，即訶利底母神中標。若〈王法正論〉、〈善生王品〉皆在我當說是經頌中標，以同佛說故一處標。

經 「我當說是經，甚深佛行處，諸佛祕密教，千萬劫難逢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「我當說是經，甚深佛行處，諸佛祕密教，千萬劫難逢。」

贊曰：標〈授記品〉已下。甚深佛行處，標〈授記品〉、〈療病品〉、〈長者子流水品〉、〈捨身品〉。無上菩提，唯佛能了，名佛所行處。〈療病〉等品是佛因行。諸佛祕密教等二句，標已下諸品。諸佛所護，要大乘根熟而方與之名祕，深妙難解名密。由此千萬劫難得聽聞，故今得聞讀，歎并付囑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：標〈授記品〉已下。甚深佛行處，標〈授記品〉、〈療病品〉、〈長者子流水品〉、〈捨身品〉。無上菩提，唯佛能了，名佛所行處。〈療病〉等品是佛因行。諸佛祕密教等二句，標已下諸品。諸佛所護，要大乘根熟而方與之名祕，深妙難解名密。由此千萬劫難得聽聞，故今得聞讀，歎并付囑。

經 「若有聞是經，能為他演說，若心生隨喜，或設於供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若有聞是經，能為他演說，若心生隨喜，或設於供養。」

贊曰：下六行，第四段標流通分諸品之中勸讚持讀。於中分三：初一行標勸持讀、次三行明得益、後二行教持軌。此即初也。《辨中邊論》有十法行頌「謂供養、書寫，施他、聽、披讀，受持，并開演，諷誦及思、修。」一謂供養、二書寫、三施他、四聽聞、五披讀、六受持、七開演、八諷誦、九思惟、十修習。初八聞慧，思惟思慧，修習修慧。此中聞是經是聽聞，演說即開演，供養即初行。略舉三行，聽聞、供養，自利；演說，利他，故且舉三，實有十種。隨喜者，於十法行各有四種：一自作十法行、二教他、三慶慰、四隨喜。此且舉易，影彰於餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下六行，第四段標流通分諸品之中勸讚持讀。於中分三：初一行標勸持讀、次三行明得益、後二行教持軌。此即初也。《辨中邊論》有十法行頌「謂供養、書寫，施他、聽、披讀，受持，并開演，諷誦及思、修。」一謂供養、二書寫、三施他、四聽聞、五披讀、六受持、七開演、八諷誦、九思惟、十修習。初八聞慧，思惟思慧，修習修慧。此中聞是經是聽聞，演說即開演，供養即初行。略舉三行，聽聞、供養，自利；演說，利他，故且舉三，實有十種。隨喜者，於十法行各有四種：一自作十法行、二教他、三慶慰、四隨喜。此且舉易，影彰於餘。

經 「如是諸人等，當於無量劫，常為諸天人，龍神所恭敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「如是諸人等，當於無量劫，常為諸天人，龍神所恭敬。」

贊曰：第二、明得益，有三：初、得衛護。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二、明得益，有三：初、得衛護。此初也。

經 「此福聚無量，數過於恒沙，讀誦是經者，當獲斯功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「此福聚無量，數過於恒沙，讀誦是經者，當獲斯功德。」

贊曰：第二、成勝因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二、成勝因。

經 「亦為十方尊，深行諸菩薩，擁護持經者，令離諸苦難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「亦為十方尊，深行諸菩薩，擁護持經者，令離諸苦難。」

贊曰：三、聖所護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三、聖所護。

經 「供養是經者，如前澡浴身，飲食及香華，恒起慈悲意。若欲聽是經，令心淨無垢，常生歡喜念，能長諸功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「供養是經者，如前澡浴身，飲食及香華，恒起慈悲意。若欲聽是經，令心淨無垢，常生歡喜念，能長諸功德。」

贊曰：教持經軌，分二：初一行令利他、後一自利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：教持經軌，分二：初一行令利他、後一自利。

經 「若以尊重心，聽聞是經者，若生於人趣，遠離諸苦難。彼人善根熟，諸佛之所讚，方得聞是經，及以懺悔法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 「若以尊重心，聽聞是經者，若生於人趣，遠離諸苦難。彼人善根熟，諸佛之所讚，方得聞是經，及以懺悔法。」

贊曰：總結勸。有二：初一行結得勝果勸、後一行結成勝因勸。得果有二：初生人趣有漏果。遠離諸苦難，非但離諸難，亦得涅槃果。或創標宗未說深果，但云人趣得離八難；若說勝果，恐初機人未能信故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：總結勸。有二：初一行結得勝果勸、後一行結成勝因勸。得果有二：初生人趣有漏果。遠離諸苦難，非但離諸難，亦得涅槃果。或創標宗未說深果，但云人趣得離八難；若說勝果，恐初機人未能信故。