金光明經文句記卷第六(上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經文句記卷第六(上)

宋四明沙門知禮述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋四明沙門知禮述

釋〈授記品〉，二：初、解題，二：初、正解，五： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋〈授記品〉，二：初、解題，二：初、正解，五：

初、明今是二種。四種記者，《首楞嚴三昧經》佛告堅意：「記有四種：一者、未發心記。或有流轉六道生於人間，好樂佛法，過百千萬億劫當發心，過百千萬億阿僧祇劫行菩薩道，乃至供養佛化眾生，皆經若干劫當得菩提。二、適發心與記者，是人久劫種諸善根，好樂大法有慈悲心，發心即住不退地故，故發心與記。三、密記者，有菩薩未得記而行六度功德滿足，天龍八部皆作是念：『此菩薩幾時當得菩提？劫國弟子眾數如何？』佛斷此疑，即與授記。舉眾皆知，此菩薩獨不知。四、無生忍記者，於大眾中顯露與記也。」今是二種者，即適發心記及無生記也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明今是二種。四種記者，《首楞嚴三昧經》佛告堅意：「記有四種：一者、未發心記。或有流轉六道生於人間，好樂佛法，過百千萬億劫當發心，過百千萬億阿僧祇劫行菩薩道，乃至供養佛化眾生，皆經若干劫當得菩提。二、適發心與記者，是人久劫種諸善根，好樂大法有慈悲心，發心即住不退地故，故發心與記。三、密記者，有菩薩未得記而行六度功德滿足，天龍八部皆作是念：『此菩薩幾時當得菩提？劫國弟子眾數如何？』佛斷此疑，即與授記。舉眾皆知，此菩薩獨不知。四、無生忍記者，於大眾中顯露與記也。」今是二種者，即適發心記及無生記也。

二、「授者」下，約訓釋二字。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「授者」下，約訓釋二字。

三、「此中」下，明所記之人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「此中」下，明所記之人。

四、「亦名」下，釋記異名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、「亦名」下，釋記異名。

五、「從佛」下，明授非受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、「從佛」下，明授非受。

二、「此是」下，來意。昔行經者，金龍尊王讚佛發願而為行經，十千枯魚聞法熏修而為行經，以為因。方，猶將也。今得記莂將來作佛，證驗今日若親弘經、若為外護，不久得記成佛下虛。二、釋文，二：初、分文。二、釋義，二：初、與記，二：初、與三大士記，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此是」下，來意。昔行經者，金龍尊王讚佛發願而為行經，十千枯魚聞法熏修而為行經，以為因。方，猶將也。今得記莂將來作佛，證驗今日若親弘經、若為外護，不久得記成佛下虛。二、釋文，二：初、分文。二、釋義，二：初、與記，二：初、與三大士記，二：

初、同緣者。集過去同緣，此經不說或見彼經。二、正與記。世界轉名淨幢者，應論四句者，一名轉土不轉，轉名淨幢是也。二土轉名不轉，如往古釋迦取土名娑婆，今釋迦亦名娑婆。三名土俱轉，如觀音補彌陀處。四名土俱不轉，如今銀光補金幢光照佛處，世界名字如本不異。此中是一者，恐誤，合云二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、同緣者。集過去同緣，此經不說或見彼經。二、正與記。世界轉名淨幢者，應論四句者，一名轉土不轉，轉名淨幢是也。二土轉名不轉，如往古釋迦取土名娑婆，今釋迦亦名娑婆。三名土俱轉，如觀音補彌陀處。四名土俱不轉，如今銀光補金幢光照佛處，世界名字如本不異。此中是一者，恐誤，合云二也。

二、與十千天子記，二：初、分科。二、釋義，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、與十千天子記，二：初、分科。二、釋義，二：

初、聞經生解。或相似解或分真解，經無定判，故須從容。經「心無垢累」等，如下釋疑疏中明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、聞經生解。或相似解或分真解，經無定判，故須從容。經「心無垢累」等，如下釋疑疏中明。

二、正與記。既云於是世界而無別名，即是還名娑婆，此乃土轉名不轉。一句注云云者，令如向釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正與記。既云於是世界而無別名，即是還名娑婆，此乃土轉名不轉。一句注云云者，令如向釋也。

二、疑記，二：初、分文。二、釋義，二：初、疑問，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、疑記，二：初、分文。二、釋義，二：初、疑問，三：

初、行淺記深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、行淺記深。

二、「如餘」下，約權疑實。引錐指地者，謂無有容錐之地，不是捨身命之處也。從假入空非止一世者，菩薩性地經於三祇修六度故。直行等者，歷別漸次，其相如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「如餘」下，約權疑實。引錐指地者，謂無有容錐之地，不是捨身命之處也。從假入空非止一世者，菩薩性地經於三祇修六度故。直行等者，歷別漸次，其相如是。

三、為眾發問。大權解頓自必無疑，為他故問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、為眾發問。大權解頓自必無疑，為他故問。

二、佛答，二：初、分文。二、釋義，二：初、舉現行，四： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、佛答，二：初、分文。二、釋義，二：初、舉現行，四：

初、明三事和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明三事和合。

二、證聽經功德。順前三教上求下化，亦得名為修法供養，但以偏漸，故經多劫。一聽此經頓達妙性，一攝一切名真法供。既生圓覺，即三世佛皆受供養，能知諸佛甚深行處，三身頓顯。今萬天子來此聽經，若不能滿四種願欲，安得受於成佛記莂，驗知前品所說不虛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、證聽經功德。順前三教上求下化，亦得名為修法供養，但以偏漸，故經多劫。一聽此經頓達妙性，一攝一切名真法供。既生圓覺，即三世佛皆受供養，能知諸佛甚深行處，三身頓顯。今萬天子來此聽經，若不能滿四種願欲，安得受於成佛記莂，驗知前品所說不虛？

三、「聞記」下，明稱經悟人。無有成佛不具三身，三身之果，由於今日聞金光明以為妙因，從法性明，生慇重心，應身因也；從法性光，起無垢心，報身因也；從法性金，起虛空心，法身因也。此金光明與其三德無二無別。三德為本，無量功德之所莊嚴。或似或真顯此三德，是故如來授與果記。聽經之益其相如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「聞記」下，明稱經悟人。無有成佛不具三身，三身之果，由於今日聞金光明以為妙因，從法性明，生慇重心，應身因也；從法性光，起無垢心，報身因也；從法性金，起虛空心，法身因也。此金光明與其三德無二無別。三德為本，無量功德之所莊嚴。或似或真顯此三德，是故如來授與果記。聽經之益其相如是。

四、「以隨」下，指今昔因緣。經皆因緣者，一聞得記，豈無因緣？此乃總標有妙善根，別標遠因緣。以隨相修，別標現因緣。言因緣者，感應也。或內心外教而為因緣。「何以故」下，釋出現因緣行。隨實相而修者，以十乘觀而為行也。不思議境名實相也，即境為觀，此觀順境，名隨相修。非今宗意，此句莫銷。然此十觀修有三根：上根一觀、中根二至七、下根具用十。今萬天子一坐聞經，或但用一、或在二三，是信行根依言而修，入似真位。「有妙善根」下，釋出遠因緣。善既云妙，乃昔聞圓而為根種，故云緣實相而種善根也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、「以隨」下，指今昔因緣。經皆因緣者，一聞得記，豈無因緣？此乃總標有妙善根，別標遠因緣。以隨相修，別標現因緣。言因緣者，感應也。或內心外教而為因緣。「何以故」下，釋出現因緣行。隨實相而修者，以十乘觀而為行也。不思議境名實相也，即境為觀，此觀順境，名隨相修。非今宗意，此句莫銷。然此十觀修有三根：上根一觀、中根二至七、下根具用十。今萬天子一坐聞經，或但用一、或在二三，是信行根依言而修，入似真位。「有妙善根」下，釋出遠因緣。善既云妙，乃昔聞圓而為根種，故云緣實相而種善根也。

二、「從亦」下，舉遠緣。經「誓願因緣」者，〈流水品〉云「未來之世當施法食」也。乃以此文對下二品而為略廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「從亦」下，舉遠緣。經「誓願因緣」者，〈流水品〉云「未來之世當施法食」也。乃以此文對下二品而為略廣。

五、釋〈除病〉、〈流水〉，二：初、釋〈除病品〉，二：初、解題，二：初、來意。即廣答遠緣四字是也。意通〈流水〉，文在此中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、釋〈除病〉、〈流水〉，二：初、釋〈除病品〉，二：初、解題，二：初、來意。即廣答遠緣四字是也。意通〈流水〉，文在此中。

二、「由醫」下，釋題。方等經王標除病目，不止除於果報病苦，義合該收惡業煩惱十種之病。故下文云「治諸眾生所有病苦悉令除差。」文意含攝十種行人，故上〈正論品〉疏云「半名世論、半名出世論。」今豈不爾？又荊谿云：「上根即於境種而生於果。」故文云「直聞是言，病即除愈。」為中下根更須後法，是故文云「至長者所，為合眾藥。」故知不獨除果報病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「由醫」下，釋題。方等經王標除病目，不止除於果報病苦，義合該收惡業煩惱十種之病。故下文云「治諸眾生所有病苦悉令除差。」文意含攝十種行人，故上〈正論品〉疏云「半名世論、半名出世論。」今豈不爾？又荊谿云：「上根即於境種而生於果。」故文云「直聞是言，病即除愈。」為中下根更須後法，是故文云「至長者所，為合眾藥。」故知不獨除果報病。

二、釋文，二：初、通後品分文。二、就二品釋義，五：初、緣本。二、「從像」下，遠緣，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋文，二：初、通後品分文。二、就二品釋義，五：初、緣本。二、「從像」下，遠緣，二：

初、分文。二、釋義，六：初、明父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、分文。二、釋義，六：初、明父。

二、「善女」下，生子。經「受性聰敏」，敏，達也。《孝經》云「參不敏，何足以知之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「善女」下，生子。經「受性聰敏」，敏，達也。《孝經》云「參不敏，何足以知之。」

三、「是時」下，國人遇病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「是時」下，國人遇病。

四、「善女」下，其子請，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、「善女」下，其子請，三：

初、見人遇病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、見人遇病。

二、「作是」下，思惟。經「衰邁」，《說文》「衰，減也，損也。」《廣雅》「邁，歸往也。」謂壯力已往也。《禮記》「八十曰髦。」注云：髦，惛忘，亦亂也。顫，四支動也。掉，振也。机杖者，坐則凭机，行則執杖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「作是」下，思惟。經「衰邁」，《說文》「衰，減也，損也。」《廣雅》「邁，歸往也。」謂壯力已往也。《禮記》「八十曰髦。」注云：髦，惛忘，亦亂也。顫，四支動也。掉，振也。机杖者，坐則凭机，行則執杖。

三、「即至」下，正問，四：初、問四大增損；二、問飲食犯觸；三、問治病醫方；四、問病動時節。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「即至」下，正問，四：初、問四大增損；二、問飲食犯觸；三、問治病醫方；四、問病動時節。

五、父為說，二：初分文釋經，二：初、分文。二、隨釋，四：初、答四大增損，二：初、佛敘父醫欲答。二、正答時節，五：初、釋時節，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、父為說，二：初分文釋經，二：初、分文。二、隨釋，四：初、答四大增損，二：初、佛敘父醫欲答。二、正答時節，五：初、釋時節，二：

初、依俗法。謂孟仲季者，孟，始也；仲，中也；季，末也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、依俗法。謂孟仲季者，孟，始也；仲，中也；季，末也。

二、依佛法。一歲三時，以四月為一時也。何故沒秋時耶？「為破」下，凡有二：一、為破常計；二、為開迦提。以秋是收成，物皆結實，易起保著，故不言秋。為開安居者，為後安居人續結，令成為前安居人，開迦提月也。律中有三種安居，謂前、中、後也。四月十六日是前安居，十七以去至五月十五日名中安居，五月十六是後安居。若四月十六日結者，至七月十五日夜分盡名夏竟。至明相出十六日後，至八月十五日以來，名迦提月。《明了論》云「本言迦絺羅，為存略故，但云迦提。此翻功德衣。以前安居人坐夏有功，五利賞德，律中受此衣故。一畜長財、二離衣宿、三背請、四別眾食、五食前後至他家。」《西域記》以迦提翻昴星，以昴星直此月故。於昴星月中得受功德衣故，是知若不沒秋中後安居，不名坐夏，以後安居人至八月十五方解故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、依佛法。一歲三時，以四月為一時也。何故沒秋時耶？「為破」下，凡有二：一、為破常計；二、為開迦提。以秋是收成，物皆結實，易起保著，故不言秋。為開安居者，為後安居人續結，令成為前安居人，開迦提月也。律中有三種安居，謂前、中、後也。四月十六日是前安居，十七以去至五月十五日名中安居，五月十六是後安居。若四月十六日結者，至七月十五日夜分盡名夏竟。至明相出十六日後，至八月十五日以來，名迦提月。《明了論》云「本言迦絺羅，為存略故，但云迦提。此翻功德衣。以前安居人坐夏有功，五利賞德，律中受此衣故。一畜長財、二離衣宿、三背請、四別眾食、五食前後至他家。」《西域記》以迦提翻昴星，以昴星直此月故。於昴星月中得受功德衣故，是知若不沒秋中後安居，不名坐夏，以後安居人至八月十五方解故。

二、釋若二二說，三：初、依俗法。土寄四季者，三、六、九、十二月也。各十八日者，四季共七十二日也。秖是陰陽二月者，皆以奇數為陽、偶數為陰也。陽土陰土者，從冬至一陽生，為陽遁故，十二月、三月是陽土。從夏至一陰生，為陰遁故，六月、九月是陰土。「若論」下，二陽土、二陰土，亦是二二，故加本月足滿六時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋若二二說，三：初、依俗法。土寄四季者，三、六、九、十二月也。各十八日者，四季共七十二日也。秖是陰陽二月者，皆以奇數為陽、偶數為陰也。陽土陰土者，從冬至一陽生，為陽遁故，十二月、三月是陽土。從夏至一陰生，為陰遁故，六月、九月是陰土。「若論」下，二陽土、二陰土，亦是二二，故加本月足滿六時。

二、依佛法。皆起於十六日者，彼以十六日為朔也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、依佛法。皆起於十六日者，彼以十六日為朔也。

三、「又云」下，復依俗法。皆以奇偶之數分陰陽也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「又云」下，復依俗法。皆以奇偶之數分陰陽也。

三、釋三三本攝，二：初、正釋，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋三三本攝，二：初、正釋，二：

初、依俗法，二：初、以孟為本；二、「又云」下，約五行說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、依俗法，二：初、以孟為本；二、「又云」下，約五行說。

二、依佛法。三時三月以為其本，各攝一月，故云三三本攝。二釋妨既三為一數，是故俗法及以佛法皆約三論。但以俗法本之與攝秖在三中，故名三三本攝。若佛法者，即以三三為能攝本，乃以三一為所攝月，亦得名為三三本攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、依佛法。三時三月以為其本，各攝一月，故云三三本攝。二釋妨既三為一數，是故俗法及以佛法皆約三論。但以俗法本之與攝秖在三中，故名三三本攝。若佛法者，即以三三為能攝本，乃以三一為所攝月，亦得名為三三本攝。

四、釋隨時消息，二：初、依俗法；二、依佛法。夏之後分、冬之初分，隨俗名秋，隨此兩間消息斟酌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、釋隨時消息，二：初、依俗法；二、依佛法。夏之後分、冬之初分，隨俗名秋，隨此兩間消息斟酌。

五、釋代謝增損，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、釋代謝增損，二：

初、通內外釋。春動肝病等者，肝藏屬木，木春王則可治；脾屬土，木剋土，故脾難治。心藏屬火，火夏王則可治；肺屬金，火剋金，故肺難治。肺屬金，金秋王則可治；金剋於木，故肝難治。腎屬水，水冬王則可治；水剋於火，故心難治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、通內外釋。春動肝病等者，肝藏屬木，木春王則可治；脾屬土，木剋土，故脾難治。心藏屬火，火夏王則可治；肺屬金，火剋金，故肺難治。肺屬金，金秋王則可治；金剋於木，故肝難治。腎屬水，水冬王則可治；水剋於火，故心難治。

二、約佛法料簡，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約佛法料簡，二：

初、問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、問。

二、答。意者佛所制法非為養身，但為修心及以禁足。分二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、答。意者佛所制法非為養身，但為修心及以禁足。分二：

初、約破常答。凡夫四倒常樂我淨，顛倒之計託緣而成，故廢秋時，令諸弟子不保常樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約破常答。凡夫四倒常樂我淨，顛倒之計託緣而成，故廢秋時，令諸弟子不保常樂。

二、約坐夏答。既開後安居免於坐秋，則前安居人得立迦提月。廢秋之意，為此二緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約坐夏答。既開後安居免於坐秋，則前安居人得立迦提月。廢秋之意，為此二緣。

二、「從有」下，答犯觸，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「從有」下，答犯觸，二：

初、正明犯觸。其中先論六事犯觸。多行倚者，倚，立也。次、「若火」下，四大動，病火少、痰多者，火減故水增也。「飲食」下，通明六種犯觸。過量等者，封君達云：「體欲常勞，食欲常少。勞勿過極，少勿至虛。常去肥濃、節鹹酸，減思慮、損喜怒，除馳逐、慎房室。」苦菜，別示妨食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、正明犯觸。其中先論六事犯觸。多行倚者，倚，立也。次、「若火」下，四大動，病火少、痰多者，火減故水增也。「飲食」下，通明六種犯觸。過量等者，封君達云：「體欲常勞，食欲常少。勞勿過極，少勿至虛。常去肥濃、節鹹酸，減思慮、損喜怒，除馳逐、慎房室。」苦菜，別示妨食。

二、略明六大。《白虎通》曰「府者何謂也？謂大腸、小腸、胃、膀胱、三焦、膽也。府者，為藏，宮府也。胃者，脾之府也。膀胱者，肺之府也。三焦者，腎之府也。膽者，肝之府也。大腸小腸，心之府也。」疏中，兩膀胱唯一藏。《黃帝脈經》云「上焦自頭已下至心，中焦自心已下至臍，下焦自臍已下至足。」《廣雅》云「膀胱，脬也。脬字，匹交切，腹中水府。」《三蒼》云「盛尿處曰脬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、略明六大。《白虎通》曰「府者何謂也？謂大腸、小腸、胃、膀胱、三焦、膽也。府者，為藏，宮府也。胃者，脾之府也。膀胱者，肺之府也。三焦者，腎之府也。膽者，肝之府也。大腸小腸，心之府也。」疏中，兩膀胱唯一藏。《黃帝脈經》云「上焦自頭已下至心，中焦自心已下至臍，下焦自臍已下至足。」《廣雅》云「膀胱，脬也。脬字，匹交切，腹中水府。」《三蒼》云「盛尿處曰脬。」

三、「從多」下，答病起。時節生與起時相不同者，微發為生，動用為起，微著不同也。夏日等者，四病四時生起所以也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「從多」下，答病起。時節生與起時相不同者，微發為生，動用為起，微著不同也。夏日等者，四病四時生起所以也。

四、「從有」下，答治病方法，二：初、分文。二、「風病」下，隨釋，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、「從有」下，答治病方法，二：初、分文。二、「風病」下，隨釋，三：

初、未病藥防。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、未病藥防。

二、「飽食」下，正以藥治也。但舉病發者，以病顯藥，當用對病妙藥治也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「飽食」下，正以藥治也。但舉病發者，以病顯藥，當用對病妙藥治也。

三、「風疎」下，病退藥補。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「風疎」下，病退藥補。

二、「此中」下，示銷文所出。良以真諦善閑世術，兼有神通，故銷此文全憑彼疏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此中」下，示銷文所出。良以真諦善閑世術，兼有神通，故銷此文全憑彼疏。

六、「善女」下，知已遍治，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、「善女」下，知已遍治，二：

初、分文事釋，二：初、分文。二、釋義，二：初、病輕，聞說即差；二、經「善女」下，病重，服藥方除。此品事醫，意含法藥。除病不一，非可卒陳。次示觀心，略申其意。其文在即，故注云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、分文事釋，二：初、分文。二、釋義，二：初、病輕，聞說即差；二、經「善女」下，病重，服藥方除。此品事醫，意含法藥。除病不一，非可卒陳。次示觀心，略申其意。其文在即，故注云云。

二、觀釋者，此品所詮是佛自敘宿命所作淨佛國因，文中雖說除果報病，意乃通結四教機緣。是故大師事解之後示觀心法，明彼流水結緣之意。如《觀音疏》釋於七難帖文但在事中，火等至觀行釋方明。三障四教，今豈不然？問：既結四教生土之機，何故但約停心方便而論觀心？答：語似三藏停心之法，意則不然。何者？以四分名通界內外，數息等四，四教行人無不修證。今之觀解約此而論，彌顯除病結緣之意。分三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、觀釋者，此品所詮是佛自敘宿命所作淨佛國因，文中雖說除果報病，意乃通結四教機緣。是故大師事解之後示觀心法，明彼流水結緣之意。如《觀音疏》釋於七難帖文但在事中，火等至觀行釋方明。三障四教，今豈不然？問：既結四教生土之機，何故但約停心方便而論觀心？答：語似三藏停心之法，意則不然。何者？以四分名通界內外，數息等四，四教行人無不修證。今之觀解約此而論，彌顯除病結緣之意。分三：

初、明觀之藥病。三毒者，謂貪、嗔、癡偏起也。言等分者，謂三毒等起也。然貪嗔癡性本相反，終非三心一時並作，但是不定雜雜而生，故云等分。一分乃有二萬一千四分，共成八萬四千塵勞之門，此則十界眾生心病，對前果報身病是外，故今四分名為內病。數息等四，對前甜辛種種之藥皆是事治，故今四觀名為法藥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明觀之藥病。三毒者，謂貪、嗔、癡偏起也。言等分者，謂三毒等起也。然貪嗔癡性本相反，終非三心一時並作，但是不定雜雜而生，故云等分。一分乃有二萬一千四分，共成八萬四千塵勞之門，此則十界眾生心病，對前果報身病是外，故今四分名為內病。數息等四，對前甜辛種種之藥皆是事治，故今四觀名為法藥。

二、「宜聞」下，示行之根性。自有眾生聞說四觀四病得差，屬信行人。自有研心修此四觀四病方差，名法行人。信行則是學讀之人，法行則是坐禪人也，今明二人皆通四教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「宜聞」下，示行之根性。自有眾生聞說四觀四病得差，屬信行人。自有研心修此四觀四病方差，名法行人。信行則是學讀之人，法行則是坐禪人也，今明二人皆通四教。

三、「眼是」下，明對病用藥，二：初明四分起相；二明四觀治相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「眼是」下，明對病用藥，二：初明四分起相；二明四觀治相。

初，四： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初，四：

初、約五根對時。此就五行對於五藏，藏主五根，根屬四時。眼耳鼻舌偏屬一時，身通四時，如常所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約五根對時。此就五行對於五藏，藏主五根，根屬四時。眼耳鼻舌偏屬一時，身通四時，如常所說。

二、「妙好」下，明五欲致病。以其五欲麁妙偏總對根不同，致令四分增損有異。須知五欲遍界內外，故使四分通別天殊。迦葉斷通故稱少欲，未斷別故聞琴起舞。《請觀音》云「斷除三毒根，成佛道無疑。」既論三毒，寧無等分？此四亦由實報五欲麁妙偏總對根而起也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「妙好」下，明五欲致病。以其五欲麁妙偏總對根不同，致令四分增損有異。須知五欲遍界內外，故使四分通別天殊。迦葉斷通故稱少欲，未斷別故聞琴起舞。《請觀音》云「斷除三毒根，成佛道無疑。」既論三毒，寧無等分？此四亦由實報五欲麁妙偏總對根而起也。

三、明三受犯觸。違情苦受、順情樂受、不違不順平平受，此三偏起也。總三起等分，名覺觀緣慮紛紜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明三受犯觸。違情苦受、順情樂受、不違不順平平受，此三偏起也。總三起等分，名覺觀緣慮紛紜也。

四、「慢時」下，明四分病因。五欲三受既從外境，蓋是四分助發之緣。今舉慢等內心惡習，乃是四分親發之因。慢心發嗔，乃至放逸發於覺觀，并前犯觸，通界內外，例五欲說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、「慢時」下，明四分病因。五欲三受既從外境，蓋是四分助發之緣。今舉慢等內心惡習，乃是四分親發之因。慢心發嗔，乃至放逸發於覺觀，并前犯觸，通界內外，例五欲說。

二、「慈心」下，明四觀治相。前說外緣及以內因起四分心，皆所觀境，即是病相。今明四觀，正明能觀四種法藥。慈心治嗔者，嗔既通於界內界外，能治慈觀不獨觀於眾生作父母想與世間樂，觀一切法無性無相能與眾生涅槃之樂，觀一切法無非法界能與眾生究竟之樂，以此治於三種嗔心，是故釋論明三種慈也。不淨治貪者，不獨修於實想假想破於凡夫依正之染，亦能破於二乘涅槃之染，亦破菩薩執於次第三諦之染。故《起信論》云「始覺能破六種之染」。因緣治癡者，不獨觀於三世無常因果破於凡夫斷常之癡，亦能次第觀於三諦十二因緣破於二乘有無之癡，又能一心觀於四種十二因緣破於菩薩縱橫之癡。是故《大經》觀十二因緣具四種智也。數息治覺觀者，不獨數息觀於生滅而破凡夫有者散亂，亦能數息修俗諦三昧深入緣起破於二乘偏空亂意，又體數息息息皆中諸法趣息破於菩薩二邊亂意。故《請觀音》於數息法得三乘道、住首楞嚴身，如瑠璃毛孔見佛。然此四治或可四人各修一法，以其四法各含三觀，人人自可依次不次而治三惑；或可四治秖對三觀，慈心即假觀、不淨即空觀、因緣即雙照中觀、數息雙遮中觀，此三自可約次不次。次復不定，或可三人各一、或一人前後。若不次者，唯是一人一念而進。《觀音疏》中尚以三毒直對三觀而論次第及不次第，況慈等四非三觀耶？若其圓人四分偏總而發起者，即於一心融妙三觀、對病用之，即止觀中勝別意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「慈心」下，明四觀治相。前說外緣及以內因起四分心，皆所觀境，即是病相。今明四觀，正明能觀四種法藥。慈心治嗔者，嗔既通於界內界外，能治慈觀不獨觀於眾生作父母想與世間樂，觀一切法無性無相能與眾生涅槃之樂，觀一切法無非法界能與眾生究竟之樂，以此治於三種嗔心，是故釋論明三種慈也。不淨治貪者，不獨修於實想假想破於凡夫依正之染，亦能破於二乘涅槃之染，亦破菩薩執於次第三諦之染。故《起信論》云「始覺能破六種之染」。因緣治癡者，不獨觀於三世無常因果破於凡夫斷常之癡，亦能次第觀於三諦十二因緣破於二乘有無之癡，又能一心觀於四種十二因緣破於菩薩縱橫之癡。是故《大經》觀十二因緣具四種智也。數息治覺觀者，不獨數息觀於生滅而破凡夫有者散亂，亦能數息修俗諦三昧深入緣起破於二乘偏空亂意，又體數息息息皆中諸法趣息破於菩薩二邊亂意。故《請觀音》於數息法得三乘道、住首楞嚴身，如瑠璃毛孔見佛。然此四治或可四人各修一法，以其四法各含三觀，人人自可依次不次而治三惑；或可四治秖對三觀，慈心即假觀、不淨即空觀、因緣即雙照中觀、數息雙遮中觀，此三自可約次不次。次復不定，或可三人各一、或一人前後。若不次者，唯是一人一念而進。《觀音疏》中尚以三毒直對三觀而論次第及不次第，況慈等四非三觀耶？若其圓人四分偏總而發起者，即於一心融妙三觀、對病用之，即止觀中勝別意也。

二、〈流水品〉，二：初、解題，二：初、兼除病釋名，二：初、釋流水，二：初、引文標二名。二、接經釋二義，二：初、釋二義，二：初、別釋二義，二：初、釋與水；二、釋流水。初則大慈與樂，次則大悲拔苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、〈流水品〉，二：初、解題，二：初、兼除病釋名，二：初、釋流水，二：初、引文標二名。二、接經釋二義，二：初、釋二義，二：初、別釋二義，二：初、釋與水；二、釋流水。初則大慈與樂，次則大悲拔苦。

初又二：初、列二水；二、釋二水。今此一類世樂且在果報之益，出世唯明一實之益。若論此時結淨國緣，合遍人天及以四教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初又二：初、列二水；二、釋二水。今此一類世樂且在果報之益，出世唯明一實之益。若論此時結淨國緣，合遍人天及以四教。

二、釋流水，二：初、列二水。流除者，流去其水，即是除義。二、「流除」下，釋二水。言業因者，於果報外九益皆能除於業因，今十號等乃以能除顯於所除。《十二因緣經》稱甚深，驗三歸十號皆是圓說，讖本雖無三歸之文，《最勝經》有，真諦所譯必亦有之，授法之儀闕之不可。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋流水，二：初、列二水。流除者，流去其水，即是除義。二、「流除」下，釋二水。言業因者，於果報外九益皆能除於業因，今十號等乃以能除顯於所除。《十二因緣經》稱甚深，驗三歸十號皆是圓說，讖本雖無三歸之文，《最勝經》有，真諦所譯必亦有之，授法之儀闕之不可。

二、「請父」下，雙成二義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「請父」下，雙成二義。

二、「既有」下單示題，二：初、問；二、「文中」下，答。經文與題二名互顯，巧不過此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「既有」下單示題，二：初、問；二、「文中」下，答。經文與題二名互顯，巧不過此也。

二、釋長者子。《法華疏》中具十種德名長者：一姓貴、二位高、三大富、四威猛、五智深、六年耆、七行淨、八禮備、九上歎、十下歸。「子者」下，亦如王子公子也。故經云「持水大長者家中後生一子，名曰流水。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋長者子。《法華疏》中具十種德名長者：一姓貴、二位高、三大富、四威猛、五智深、六年耆、七行淨、八禮備、九上歎、十下歸。「子者」下，亦如王子公子也。故經云「持水大長者家中後生一子，名曰流水。」

二、「此文」下，取授記出意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此文」下，取授記出意。

二、釋文，三：初、明第三結緣近由，二：初、分文。二、釋義，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋文，三：初、明第三結緣近由，二：初、分文。二、釋義，二：

初、弄引，二：初、行恩布德；二、國人稱美。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、弄引，二：初、行恩布德；二、國人稱美。

二、「善女」下，正近由，三：初、明眷屬；二、「時長者子將」下，見魚之緣，即禽獸馳奔也；三、「時長者子遂」下，正救魚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「善女」下，正近由，三：初、明眷屬；二、「時長者子將」下，見魚之緣，即禽獸馳奔也；三、「時長者子遂」下，正救魚。

私開為二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 私開為二：

初、明因緣，二：初、因流水興悲；二、「時有」下，緣樹神示數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明因緣，二：初、因流水興悲；二、「時有」下，緣樹神示數。

二、「善女」下，與水食，二：初、與水，四：初、取樹枝覆日。恃，依也。二、「作陰涼已」下，知水源決絕。捕，捉也。決棄其水。決，音穴。《廣雅》云「穿也」，《說文》云「下流也」。《周易》「藩決不羸」，亦音穴也。三、「時長」下，就大王借象。厩，馬舍也。《釋名》云「厩，聚也。馬之所聚也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「善女」下，與水食，二：初、與水，四：初、取樹枝覆日。恃，依也。二、「作陰涼已」下，知水源決絕。捕，捉也。決棄其水。決，音穴。《廣雅》云「穿也」，《說文》云「下流也」。《周易》「藩決不羸」，亦音穴也。三、「時長」下，就大王借象。厩，馬舍也。《釋名》云「厩，聚也。馬之所聚也。」

二、「時長」下，施食，二：初、察魚飢惱。徬徉，上扶方切，下以章切。《廣雅》「徙倚也。又徘徊也。」二、「善女天」下，取食施與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「時長」下，施食，二：初、察魚飢惱。徬徉，上扶方切，下以章切。《廣雅》「徙倚也。又徘徊也。」二、「善女天」下，取食施與。

二、「從未」下，明第四結緣，二：初分文。二、釋義，四： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「從未」下，明第四結緣，二：初分文。二、釋義，四：

初、發誓願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、發誓願。

二、「復更」下，思惟說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「復更」下，思惟說法。

三、「作如」下，正說法。先稱十號、次說因緣。十號在悟在果、因緣在迷在因，迷悟因果其名雖殊而體不異。以十號果是究盡三德，十二因緣是本來三德，三德不改因果寧殊？故《普賢觀》云「大乘因者，諸法實相。大乘果者，亦諸法實相。」諸法是修二，實相是一性，此三圓融不縱不橫，全體為因、全體為果。眾生雖迷，十號無減；諸佛悟極，十二不虧，以世間相皆常住故。今先唱果，果理已顯，令其解生。初稱寶勝者，乃是別名，名於一佛。如來等十乃是通名，三世十方佛佛皆具。若以通從別，合得名為寶勝如來、寶勝佛、寶勝世尊。此三既然，例此合云寶勝應供、寶勝正遍知，乃至寶勝天人師也。此十通號，《大經》、《大論》出其名，天台、慈恩出其義，相狀已顯。今傍諸釋，更約三三及一總結以銷十號，令知一一無非祕藏。此義若明，則不辱於果人名字。初三既以如來為首，即法身中三也。如來是真如屬法身，應供利生是解脫，正遍知具一智是般若，以其法身必具二德故也。次三既以明行足為首，即解脫中三也。三明之行是解脫，善逝能趣極是般若，解三世間一一常住是法身，以其解脫必具二德故也。後三既以無上士調御丈夫為首，即般若中三也。見性名丈夫故當般若，天人師軌訓眾機是解脫，佛是復本大覺是法身，以其般若必具二德故也。此九即三、此三即一，一無一相三九宛然，三千世間、九世剎那、一多延促究竟自在，故言世尊。十二因緣束為三道。無明、愛、取三支屬煩惱道，行、有二支屬業道，識、名色、六入、觸、受及生、老死屬苦道。此雖昏迷繫縛輪轉，而全體即是三因佛性，皆不可思議，隨人觀察顯發不同。故《大經》說下中上智觀此，乃得三乘菩提。若上上智觀，得佛菩提。以前三教智有思議，故觀十二止得三乘；唯有圓教不思議智，體無明等即是性染，非佛天人修羅所造，一一常住當處圓融，方曰因中具於果性。又玄文中三道三識雖本有位，與果後三德無二無別。得此意已，方可分別十二別名。無明謂不了六受即空假中，行謂依不了心動作業行，識謂業牽中陰、識託母胎，名色謂二滴為色、心但有名，六入謂名色增長成六入根，觸謂六根對外為塵所觸，受謂觸生三受苦樂平平，愛謂迷三受故於樂染著，取謂愛染纏綿四方求索，有謂由取造業須有來報，生謂有業既熟未來陰興，老死等謂生須變滅悲惱縈纏。此十二支，或約三世、或約二世、或約一念，雖三不同，皆以十二而對三道。即事而理，一一究竟清淨自在，不縱不橫、而高而廣，如是觀者得佛菩提。略三歸者，義已具也。蓋三寶三德體本不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「作如」下，正說法。先稱十號、次說因緣。十號在悟在果、因緣在迷在因，迷悟因果其名雖殊而體不異。以十號果是究盡三德，十二因緣是本來三德，三德不改因果寧殊？故《普賢觀》云「大乘因者，諸法實相。大乘果者，亦諸法實相。」諸法是修二，實相是一性，此三圓融不縱不橫，全體為因、全體為果。眾生雖迷，十號無減；諸佛悟極，十二不虧，以世間相皆常住故。今先唱果，果理已顯，令其解生。初稱寶勝者，乃是別名，名於一佛。如來等十乃是通名，三世十方佛佛皆具。若以通從別，合得名為寶勝如來、寶勝佛、寶勝世尊。此三既然，例此合云寶勝應供、寶勝正遍知，乃至寶勝天人師也。此十通號，《大經》、《大論》出其名，天台、慈恩出其義，相狀已顯。今傍諸釋，更約三三及一總結以銷十號，令知一一無非祕藏。此義若明，則不辱於果人名字。初三既以如來為首，即法身中三也。如來是真如屬法身，應供利生是解脫，正遍知具一智是般若，以其法身必具二德故也。次三既以明行足為首，即解脫中三也。三明之行是解脫，善逝能趣極是般若，解三世間一一常住是法身，以其解脫必具二德故也。後三既以無上士調御丈夫為首，即般若中三也。見性名丈夫故當般若，天人師軌訓眾機是解脫，佛是復本大覺是法身，以其般若必具二德故也。此九即三、此三即一，一無一相三九宛然，三千世間、九世剎那、一多延促究竟自在，故言世尊。十二因緣束為三道。無明、愛、取三支屬煩惱道，行、有二支屬業道，識、名色、六入、觸、受及生、老死屬苦道。此雖昏迷繫縛輪轉，而全體即是三因佛性，皆不可思議，隨人觀察顯發不同。故《大經》說下中上智觀此，乃得三乘菩提。若上上智觀，得佛菩提。以前三教智有思議，故觀十二止得三乘；唯有圓教不思議智，體無明等即是性染，非佛天人修羅所造，一一常住當處圓融，方曰因中具於果性。又玄文中三道三識雖本有位，與果後三德無二無別。得此意已，方可分別十二別名。無明謂不了六受即空假中，行謂依不了心動作業行，識謂業牽中陰、識託母胎，名色謂二滴為色、心但有名，六入謂名色增長成六入根，觸謂六根對外為塵所觸，受謂觸生三受苦樂平平，愛謂迷三受故於樂染著，取謂愛染纏綿四方求索，有謂由取造業須有來報，生謂有業既熟未來陰興，老死等謂生須變滅悲惱縈纏。此十二支，或約三世、或約二世、或約一念，雖三不同，皆以十二而對三道。即事而理，一一究竟清淨自在，不縱不橫、而高而廣，如是觀者得佛菩提。略三歸者，義已具也。蓋三寶三德體本不

異，既稱南無寶勝十號，豈非歸命果上三德？復說甚深十二因緣，乃是心依因中三德。迷悟極際、三德無差，一體義備、三皆具足，常樂我淨真是歸依三寶，義究竟成，當知讖師意趣深妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異，既稱南無寶勝十號，豈非歸命果上三德？復說甚深十二因緣，乃是心依因中三德。迷悟極際、三德無差，一體義備、三皆具足，常樂我淨真是歸依三寶，義究竟成，當知讖師意趣深妙。

四、魚生天報恩，四： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、魚生天報恩，四：

初魚報生天。凡初生天，以自業力有三種念：一、自知從其處死；二、自知今此處生；三、自知先作何業得來生天。「既知曩事故」下，酬恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初魚報生天。凡初生天，以自業力有三種念：一、自知從其處死；二、自知今此處生；三、自知先作何業得來生天。「既知曩事故」下，酬恩。

二、天酬恩下地。經「樓屋」者，重屋曰樓。或作「樓臺」者，誤也。釋此為二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、天酬恩下地。經「樓屋」者，重屋曰樓。或作「樓臺」者，誤也。釋此為二：

初、事。因緣十號，且就能詮，屬言教故，同於水食，名為事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、事。因緣十號，且就能詮，屬言教故，同於水食，名為事也。

二、理。秖於四事而解四德，故成理益。以十千魚由戒緩故受鱗介身，由乘急故今遇大乘真善知識，故能於事深解妙理。受食得命即表真常，受水得樂表涅槃樂，於十二棘林解自在我，依十號法獲天報財，於世淨命解性淨德。此四法益因流水得，故持四萬真珠瓔珞報恩，供養食等四事。既表理益，四萬珠瓔豈但事供？蓋表千界萬如，是法一一皆具常樂我淨。即四十千真珠瓔珞非嚴而嚴，嚴於法身，此乃財供而成法供。若不爾者，豈得名為有妙善根得記緣耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、理。秖於四事而解四德，故成理益。以十千魚由戒緩故受鱗介身，由乘急故今遇大乘真善知識，故能於事深解妙理。受食得命即表真常，受水得樂表涅槃樂，於十二棘林解自在我，依十號法獲天報財，於世淨命解性淨德。此四法益因流水得，故持四萬真珠瓔珞報恩，供養食等四事。既表理益，四萬珠瓔豈但事供？蓋表千界萬如，是法一一皆具常樂我淨。即四十千真珠瓔珞非嚴而嚴，嚴於法身，此乃財供而成法供。若不爾者，豈得名為有妙善根得記緣耶？

三、「時閻」下，王見光瑞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「時閻」下，王見光瑞。

四、長者據教定答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、長者據教定答。

三、明第五結會古今。經「羅睺羅」，此云覆障，以六年在胎，因立斯號。新云羅怙羅，此云障月，然本迹事不可審知，傍文思之。十千今昔必是所化，餘皆能化。此之能化，據《華嚴》等諸經所說，皆是劫海修其實因，熟其十千令今得脫。若取《法華》久成之意，皆是迹中接此等機令今得記。此宗講者，內心合知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明第五結會古今。經「羅睺羅」，此云覆障，以六年在胎，因立斯號。新云羅怙羅，此云障月，然本迹事不可審知，傍文思之。十千今昔必是所化，餘皆能化。此之能化，據《華嚴》等諸經所說，皆是劫海修其實因，熟其十千令今得脫。若取《法華》久成之意，皆是迹中接此等機令今得記。此宗講者，內心合知。

六、釋〈捨身品〉，二：初、釋題，二：初、問捨多題少；二、「此從」下，答從要立題。受者須身，虎飢所逼正須身肉，壽命財位非彼所求。夫行門無量，根由宿熏，四種三昧逐人所尚，於隨自意善行六度。樂行檀者，於身命財無所悋惜，自行教他隨喜讚歎皆在於施。若於善師及依實教修檀行者，體能施心及受施境，所施身等即空假中。事行理觀合一而修助道，正修相資而進，既稱本習故忻然而為。或因事卒行，宿緣會故；或積年要誓，令觀成故；或顯陳所願，令物効故；或密遂其心，息他謗故。悲重故密、慈重故顯，心若真實四悉俱成，心若詐欺二利皆失。然佛談本事令人効行，故疏云「引昔捐軀，誡今師弟勿悋法財。」問：《大論》云「捨身易，捨心難。」論欲行者捨執著心，故以難歎；欲息事施，故以易斥。何不依論遠離執心？今人為何好捨身命？答：抑揚取捨，皆遵佛教、悉赴人心。佛談正助，不同人樂理事不等。今品特示捨於身命，安得以論難易為譏？又復空說捨心而執己見，膠固自體一毛不拔，毀他捨命為非。既乖隨喜之心，寧逃嫉善之咎？願聞佛說，隨力奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、釋〈捨身品〉，二：初、釋題，二：初、問捨多題少；二、「此從」下，答從要立題。受者須身，虎飢所逼正須身肉，壽命財位非彼所求。夫行門無量，根由宿熏，四種三昧逐人所尚，於隨自意善行六度。樂行檀者，於身命財無所悋惜，自行教他隨喜讚歎皆在於施。若於善師及依實教修檀行者，體能施心及受施境，所施身等即空假中。事行理觀合一而修助道，正修相資而進，既稱本習故忻然而為。或因事卒行，宿緣會故；或積年要誓，令觀成故；或顯陳所願，令物効故；或密遂其心，息他謗故。悲重故密、慈重故顯，心若真實四悉俱成，心若詐欺二利皆失。然佛談本事令人効行，故疏云「引昔捐軀，誡今師弟勿悋法財。」問：《大論》云「捨身易，捨心難。」論欲行者捨執著心，故以難歎；欲息事施，故以易斥。何不依論遠離執心？今人為何好捨身命？答：抑揚取捨，皆遵佛教、悉赴人心。佛談正助，不同人樂理事不等。今品特示捨於身命，安得以論難易為譏？又復空說捨心而執己見，膠固自體一毛不拔，毀他捨命為非。既乖隨喜之心，寧逃嫉善之咎？願聞佛說，隨力奉行。

二、釋文，二：初、分文。二、釋義，四： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋文，二：初、分文。二、釋義，四：

初、問。小人即國，病者小蟲、一萬枯魚。魚關未來法食之誓，獲成佛記例。病差者，定於後世為解脫機，是故皆蒙二世之益。感深契極者，以不二解導難行行，此感至深。捨身命財與後際等，此契唯極，眾聞獲益正當此時，是故樹神乘機發問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、問。小人即國，病者小蟲、一萬枯魚。魚關未來法食之誓，獲成佛記例。病差者，定於後世為解脫機，是故皆蒙二世之益。感深契極者，以不二解導難行行，此感至深。捨身命財與後際等，此契唯極，眾聞獲益正當此時，是故樹神乘機發問。

二、答，二：初、分科；二、釋義，十段悉如科列。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、答，二：初、分科；二、釋義，十段悉如科列。

二、「就本」下，正明捨身，二：初、分文。二、釋義，二：初、長行，四： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「就本」下，正明捨身，二：初、分文。二、釋義，二：初、長行，四：

初、明本眷屬，二：初、分科；二、釋義，五段如分科列。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明本眷屬，二：初、分科；二、釋義，五段如分科列。

二、「從作」下，捨身方便，二：初、分科。二、釋義，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「從作」下，捨身方便，二：初、分科。二、釋義，二：

初、述觀解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、述觀解。

二、起誓願。願行相扶者，行即觀解，非此觀解莫成其願，非乎誓願行則有退。疏「適產七日至樹神數魚」等者，此文追解前第四見產虎文也，疏可見。經「從作是念言」下，述觀解。觀有二種：一助觀、二正觀。從初至甚可患厭，是助道觀也。以三藏教假想，對治戀著依正之心。從「是故我今」下，正觀也。至「無諸塵累」等，即空觀也。「無量禪定至諸佛所讚」，即假觀也。從「證成如是至法樂」，即中觀也。說乃前後，修必一心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、起誓願。願行相扶者，行即觀解，非此觀解莫成其願，非乎誓願行則有退。疏「適產七日至樹神數魚」等者，此文追解前第四見產虎文也，疏可見。經「從作是念言」下，述觀解。觀有二種：一助觀、二正觀。從初至甚可患厭，是助道觀也。以三藏教假想，對治戀著依正之心。從「是故我今」下，正觀也。至「無諸塵累」等，即空觀也。「無量禪定至諸佛所讚」，即假觀也。從「證成如是至法樂」，即中觀也。說乃前後，修必一心。

二、從「是王子」下，述誓願。先作方便；次「作誓言」下，正起誓。六句不出四弘：初二依滅諦，發成佛願；三四依道諦，發悲智願；第五依苦諦，發度生願；第六依集諦，發斷惑願。此依界外滅諦為首，驗發圓心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、從「是王子」下，述誓願。先作方便；次「作誓言」下，正起誓。六句不出四弘：初二依滅諦，發成佛願；三四依道諦，發悲智願；第五依苦諦，發度生願；第六依集諦，發斷惑願。此依界外滅諦為首，驗發圓心也。

三、正捨身，二：初、科；二、釋。經「六種震動」者，謂動、起、涌三種是形，震、吼、擊三種是聲。今於形聲略言其二，故言震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、正捨身，二：初、科；二、釋。經「六種震動」者，謂動、起、涌三種是形，震、吼、擊三種是聲。今於形聲略言其二，故言震動。

四、捨身後悲戀，二：初、科；二、釋，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、捨身後悲戀，二：初、科；二、釋，如文。

二、偈頌，二：初、分文。二、釋義，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、偈頌，二：初、分文。二、釋義，三：

初、通明昔行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、通明昔行。

二、「我念」下，別頌長行，二：初、分文。二、釋義，五：初、頌上本眷屬；二、頌上捨身方便；三、頌上正捨身；四、頌上眷屬愁苦；五、頌上父母愁苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「我念」下，別頌長行，二：初、分文。二、釋義，五：初、頌上本眷屬；二、頌上捨身方便；三、頌上正捨身；四、頌上眷屬愁苦；五、頌上父母愁苦。

私開二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 私開二：

初、經「是時王子當捨」下，頌見相時愁憂，二：初、王妃憂惱，二：初、見相。二、「於是」下，述相，六：初、正述惡相。二、「是時」下，述已迷悶。三、「王聞」下，王臣憂惱。四、「爾時」下，國人驚愕。五、「爾時」下，王妃敘德。六、「我所」下，驗相失子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、經「是時王子當捨」下，頌見相時愁憂，二：初、王妃憂惱，二：初、見相。二、「於是」下，述相，六：初、正述惡相。二、「是時」下，述已迷悶。三、「王聞」下，王臣憂惱。四、「爾時」下，國人驚愕。五、「爾時」下，王妃敘德。六、「我所」下，驗相失子。

二、「爾時」下，大王求覓，二：初、慰諭其妃。二、「大王」下，求覓其子，二：「先所」下，頌知終後悲苦，三：初、使者迴白，二：初、前使慰王。二、「須臾」下，後使告實。二、「是時」下，大王悶絕。三、「復有」下，王迎二子，三：初、臣述失志。二、「是時」下，王並思惟。一亡二存對並思忖，亡者叵尋、存者宜取。三、「爾時」下，迎子慰母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「爾時」下，大王求覓，二：初、慰諭其妃。二、「大王」下，求覓其子，二：「先所」下，頌知終後悲苦，三：初、使者迴白，二：初、前使慰王。二、「須臾」下，後使告實。二、「是時」下，大王悶絕。三、「復有」下，王迎二子，三：初、臣述失志。二、「是時」下，王並思惟。一亡二存對並思忖，亡者叵尋、存者宜取。三、「爾時」下，迎子慰母。

三、「從佛」下，結會，二：初、科。二、釋，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「從佛」下，結會，二：初、科。二、釋，三：

初、結會人。經「輸頭檀」或「閱頭檀」，此云淨飯。摩耶，此云天后。調達，亦提婆達多，此云天授，父母從天乞子，天授與之，是佛堂弟。瞿夷，此云明女。悉達有三夫人：一瞿夷、二耶輸、三鹿野，各有二萬婇女。五比丘者，憍陳如、頞鞞、跋提、十力迦葉、拘利太子。陳如、十力迦葉二是母親，餘三是父親。舍利弗，此云身子，母好身形故母名身，是彼之子故名身子。目犍連，此云胡豆，姓也。上古有仙居山，常採菉豆而食，因以命族，尊者是彼之後也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、結會人。經「輸頭檀」或「閱頭檀」，此云淨飯。摩耶，此云天后。調達，亦提婆達多，此云天授，父母從天乞子，天授與之，是佛堂弟。瞿夷，此云明女。悉達有三夫人：一瞿夷、二耶輸、三鹿野，各有二萬婇女。五比丘者，憍陳如、頞鞞、跋提、十力迦葉、拘利太子。陳如、十力迦葉二是母親，餘三是父親。舍利弗，此云身子，母好身形故母名身，是彼之子故名身子。目犍連，此云胡豆，姓也。上古有仙居山，常採菉豆而食，因以命族，尊者是彼之後也。

二、「經爾時」下，結會塔。具云塔婆，義翻方墳、或云聚相，謂累木石及寶高以為相。茶毘後分云「佛塔高十三層，上有相輪；支佛塔十一層；羅漢四層；輪王塔無復層級，以未脫三界故。」《十二因緣經》八種塔並有露盤，佛塔八重、菩薩七重、支佛六重、四果五重、三果四、二果三、初果二、輪王一，凡僧但蕉葉火珠而已。雖兩經異說，而凡僧並無層級。邇世所立雖無露盤，既出四簷，猶濫初果。儻循蕉葉火珠之制，則免僣上聖，識者宜効之。舍利，此云身骨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「經爾時」下，結會塔。具云塔婆，義翻方墳、或云聚相，謂累木石及寶高以為相。茶毘後分云「佛塔高十三層，上有相輪；支佛塔十一層；羅漢四層；輪王塔無復層級，以未脫三界故。」《十二因緣經》八種塔並有露盤，佛塔八重、菩薩七重、支佛六重、四果五重、三果四、二果三、初果二、輪王一，凡僧但蕉葉火珠而已。雖兩經異說，而凡僧並無層級。邇世所立雖無露盤，既出四簷，猶濫初果。儻循蕉葉火珠之制，則免僣上聖，識者宜効之。舍利，此云身骨。

三、「經是時」下，結會誓願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「經是時」下，結會誓願。

三、「說是」下，大眾所益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「說是」下，大眾所益。

四、「樹神」下，結問意。經「怖懅」，其據切。《廣雅》云「畏懼也。」瘭，必遙切。疽，疾也。奄忽，忽謂倏忽也。鶵，士虞切，鳥子也。膶，如輪切，目動也。抆，武粉切，拭也。躃，旁益切，倒也。慟，哀過也。惙，陟劣切，疲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、「樹神」下，結問意。經「怖懅」，其據切。《廣雅》云「畏懼也。」瘭，必遙切。疽，疾也。奄忽，忽謂倏忽也。鶵，士虞切，鳥子也。膶，如輪切，目動也。抆，武粉切，拭也。躃，旁益切，倒也。慟，哀過也。惙，陟劣切，疲也。

七、〈讚佛品〉。初、解題，二：初：明讚之能所，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、〈讚佛品〉。初、解題，二：初：明讚之能所，二：

初、大師約因人讚果釋。能讚是三番菩薩者，一是經初陳列之眾、二是信相發起之人、三是樹神善女，此雖眾兼道俗、形混人天，既發大心咸名菩薩。所讚是一佛世尊者，即釋迦教主一佛也。斯欲異前〈讚品〉能讚是往世金龍一人、所讚是三世極果諸佛也。然准前釋題品目具含四悉，今文略示。欲明其相者，應云題標讚佛義含能所，即世界歡喜也。二能讚善生必托緣起，緣中最勝莫過讚佛，故三菩薩能讚，即為人生善也。三所讚為能讚，乃印成三菩薩說無虛謬，即破惡對治也。四如來讚樹神快說果地大體大智大用，即入理第一義也。題含四義文理一如，今疏存略不無其以。蓋題讚佛實通能所，以所讚果佛反讚因人，生善破惡二俱不便。然或以所讚為能讚，生他善業、破他事惡，斯何不可？故知略也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、大師約因人讚果釋。能讚是三番菩薩者，一是經初陳列之眾、二是信相發起之人、三是樹神善女，此雖眾兼道俗、形混人天，既發大心咸名菩薩。所讚是一佛世尊者，即釋迦教主一佛也。斯欲異前〈讚品〉能讚是往世金龍一人、所讚是三世極果諸佛也。然准前釋題品目具含四悉，今文略示。欲明其相者，應云題標讚佛義含能所，即世界歡喜也。二能讚善生必托緣起，緣中最勝莫過讚佛，故三菩薩能讚，即為人生善也。三所讚為能讚，乃印成三菩薩說無虛謬，即破惡對治也。四如來讚樹神快說果地大體大智大用，即入理第一義也。題含四義文理一如，今疏存略不無其以。蓋題讚佛實通能所，以所讚果佛反讚因人，生善破惡二俱不便。然或以所讚為能讚，生他善業、破他事惡，斯何不可？故知略也。

二、「私謂」下，章安約因果互讚釋。言一佛是能讚者，經云「善哉善哉，樹神善女！汝於今日快說是言。」經雖獨讚樹神，意兼前二，故云三番是所讚。言三番是當佛等者，釋疑也。恐人疑云：既讚兼能所，何以獨題讚佛？故釋云佛通現未，皆是讚佛爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「私謂」下，章安約因果互讚釋。言一佛是能讚者，經云「善哉善哉，樹神善女！汝於今日快說是言。」經雖獨讚樹神，意兼前二，故云三番是所讚。言三番是當佛等者，釋疑也。恐人疑云：既讚兼能所，何以獨題讚佛？故釋云佛通現未，皆是讚佛爾。

金光明經文句記卷第六(上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經文句記卷第六(上)

金光明經文句記卷第六(下) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經文句記卷第六(下)

宋四明沙門知禮述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋四明沙門知禮述

二、「次第」下，明品之次第，二：初、明諸品所歸。亦是今品之來意也。「何者」下，釋諸品次第。《序品》敘大體等者，向疏釋經敘乎五章，今唯敘體者，蓋指極果所游所契而高而廣，法性是佛地之所證，為今經之大體也。下〈壽量〉洎諸品功德，皆不出大智大用。言窮源等者，妙覺中理之源已窮，邊際之事亦極，故種智泯照、萬行休息，是唯一性更無異途，故曰經之大體也。〈壽量〉果地二智已圓，故冥深廣之體，起長短之用，〈懺〉、〈讚〉、〈空〉導，豈越大用？諸品功德無違應體，故下云皆金光明之力也。「如是」下，二、示今文讚意。明由上一十七品之利益、故有下六十二行之歎辭也。善始令終者、序等三分既皆獲利、故三菩薩荷佛深恩而興讚歎、故有〈讚佛品〉也，令亦善也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「次第」下，明品之次第，二：初、明諸品所歸。亦是今品之來意也。「何者」下，釋諸品次第。《序品》敘大體等者，向疏釋經敘乎五章，今唯敘體者，蓋指極果所游所契而高而廣，法性是佛地之所證，為今經之大體也。下〈壽量〉洎諸品功德，皆不出大智大用。言窮源等者，妙覺中理之源已窮，邊際之事亦極，故種智泯照、萬行休息，是唯一性更無異途，故曰經之大體也。〈壽量〉果地二智已圓，故冥深廣之體，起長短之用，〈懺〉、〈讚〉、〈空〉導，豈越大用？諸品功德無違應體，故下云皆金光明之力也。「如是」下，二、示今文讚意。明由上一十七品之利益、故有下六十二行之歎辭也。善始令終者、序等三分既皆獲利、故三菩薩荷佛深恩而興讚歎、故有〈讚佛品〉也，令亦善也。

三、釋文，二：初、標科。二、釋義，二：初、經家敘。疏文可見。經云「從此至金寶蓋國」者，欲張大其眾，滿中菩薩皆讚釋迦教主也。比見有人不曉斯旨，謂讚彼佛。經疏非闇，一何昧哉？或恐後學隨他所解、謬釋經文，今略引疏示之。原乎〈讚品〉之來者，蓋三番菩薩並由上聞經得利，故讚佛及教，豈關他佛？況疏云「一佛是能讚」，若謂讚彼佛者，能讚一佛何指釋迦定起耶？經疏冷然，故不繁引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋文，二：初、標科。二、釋義，二：初、經家敘。疏文可見。經云「從此至金寶蓋國」者，欲張大其眾，滿中菩薩皆讚釋迦教主也。比見有人不曉斯旨，謂讚彼佛。經疏非闇，一何昧哉？或恐後學隨他所解、謬釋經文，今略引疏示之。原乎〈讚品〉之來者，蓋三番菩薩並由上聞經得利，故讚佛及教，豈關他佛？況疏云「一佛是能讚」，若謂讚彼佛者，能讚一佛何指釋迦定起耶？經疏冷然，故不繁引。

二、正說偈，二：初、分文別釋，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正說偈，二：初、分文別釋，二：

初、分文。即智者就題分偈，故合六十五行半文為三。即以如來定起三行經文合在樹神段中，故云二十八行半樹神說。分文可見，疏不委釋，故注云云。應云六十五行半文為二：初六十二行半三番菩薩說、二後三行如來定起說。故下章安總釋，乃云其文有四，即斯義也，具如下釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、分文。即智者就題分偈，故合六十五行半文為三。即以如來定起三行經文合在樹神段中，故云二十八行半樹神說。分文可見，疏不委釋，故注云云。應云六十五行半文為二：初六十二行半三番菩薩說、二後三行如來定起說。故下章安總釋，乃云其文有四，即斯義也，具如下釋。

二、釋義，三。然此三番菩薩讚辭，疏不分釋，達者必辭意俱明。恐新學者不曉，今粗科釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋義，三。然此三番菩薩讚辭，疏不分釋，達者必辭意俱明。恐新學者不曉，今粗科釋。

初、諸菩薩讚，三：初、寄言讚，三：初、讚能說教主自行功德，三：初、讚大小相海，二：初、「如來」下一行，讚金色光一大相。經云「如來之身」者，標起也。金色微妙等三句者，讚第十四金色光微妙一大相也。二、「身淨」下二行半，讚身清潔等三小相。經云「身淨」者，即讚第十一身清潔一小相也。柔軟者，讚第十二身柔軟小相也。圓足無垢二句，讚第二十身滿足小相，亦是讚容儀滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、諸菩薩讚，三：初、寄言讚，三：初、讚能說教主自行功德，三：初、讚大小相海，二：初、「如來」下一行，讚金色光一大相。經云「如來之身」者，標起也。金色微妙等三句者，讚第十四金色光微妙一大相也。二、「身淨」下二行半，讚身清潔等三小相。經云「身淨」者，即讚第十一身清潔一小相也。柔軟者，讚第十二身柔軟小相也。圓足無垢二句，讚第二十身滿足小相，亦是讚容儀滿足。

三、「其音」下二行，重讚梵音一大相也，亦是兼讚言音深遠小相海也。梵聲者，譬佛音深遠故。師子吼聲者，譬佛音無畏也。大雷震聲者，譬佛音破迷也。云六種聲者，諸文皆云八音，一極好、二柔軟、三和適、四尊慧、五不女、六不誤、七深遠、八不竭。譯人增減，不須和會。亦可先舉妙如梵聲者，即八音中深遠音也。師子吼、大雷震，即舉不女音也。以佛住首楞嚴定，常有世雄之德，久離雌耎之心，故所出音聲能令一切聞者敬畏，天魔外道莫不歸伏也。上既已列二種聲，下但云六種聲者，即舉迦陵頻伽、孔雀等六種聲也，以迦陵頻伽翻極好聲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「其音」下二行，重讚梵音一大相也，亦是兼讚言音深遠小相海也。梵聲者，譬佛音深遠故。師子吼聲者，譬佛音無畏也。大雷震聲者，譬佛音破迷也。云六種聲者，諸文皆云八音，一極好、二柔軟、三和適、四尊慧、五不女、六不誤、七深遠、八不竭。譯人增減，不須和會。亦可先舉妙如梵聲者，即八音中深遠音也。師子吼、大雷震，即舉不女音也。以佛住首楞嚴定，常有世雄之德，久離雌耎之心，故所出音聲能令一切聞者敬畏，天魔外道莫不歸伏也。上既已列二種聲，下但云六種聲者，即舉迦陵頻伽、孔雀等六種聲也，以迦陵頻伽翻極好聲也。

二、「清淨」下一行半，讚尊特。上以大小相間而讚，蓋顯身相大小咸遍。辭意雖含，尊特未彰，故今復讚身相光明俱無限齊。經云「威德」者，巍巍堂堂之相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「清淨」下一行半，讚尊特。上以大小相間而讚，蓋顯身相大小咸遍。辭意雖含，尊特未彰，故今復讚身相光明俱無限齊。經云「威德」者，巍巍堂堂之相也。

二、「智慧」下二句，讚智斷功德，上句讚智德、下句讚斷德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「智慧」下二句，讚智斷功德，上句讚智德、下句讚斷德。

三、「世尊」下，總結尊特。《大論》云「尊特身佛者，巍巍堂堂，譬如須彌映臨大海，所有大小相好亦巍巍堂堂。」然如來自行具足三身功德，諸菩薩唯讚尊特者，上冥下應已攝三身。斯乃讚智之巧，學者思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「世尊」下，總結尊特。《大論》云「尊特身佛者，巍巍堂堂，譬如須彌映臨大海，所有大小相好亦巍巍堂堂。」然如來自行具足三身功德，諸菩薩唯讚尊特者，上冥下應已攝三身。斯乃讚智之巧，學者思之。

二、「為諸」下六行半，讚所說教法化他利益，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「為諸」下六行半，讚所說教法化他利益，二：

初、敘說教因由。在文可見。新經云「欲利益諸眾生故，常行法施，乃至令得大果證常樂故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、敘說教因由。在文可見。新經云「欲利益諸眾生故，常行法施，乃至令得大果證常樂故。」

二、讚所說教法，二：初、「如來」下二句，讚經宗體。體指〈序品〉如來所游，深廣無界、超諸因理，故稱第一深義。舉深該廣，即甚深無量也。宗指〈壽量〉極果所得，過諸菩薩，亦稱第一也。法報體一，深義可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、讚所說教法，二：初、「如來」下二句，讚經宗體。體指〈序品〉如來所游，深廣無界、超諸因理，故稱第一深義。舉深該廣，即甚深無量也。宗指〈壽量〉極果所得，過諸菩薩，亦稱第一也。法報體一，深義可知。

二、讚經力用，三：初、「能令」下二句，讚上〈懺品〉滅惡。寂滅者，寂諸業行之惡，滅於果報之苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、讚經力用，三：初、「能令」下二句，讚上〈懺品〉滅惡。寂滅者，寂諸業行之惡，滅於果報之苦。

二、「能與」下二句，讚上〈讚品〉生善。上是如來敘昔、龍尊讚佛，意生今日當機之善，故能與無量快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「能與」下二句，讚上〈讚品〉生善。上是如來敘昔、龍尊讚佛，意生今日當機之善，故能與無量快樂。

三、讚〈空品〉雙導，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、讚〈空品〉雙導，二：

初、「能演」下一行，讚能導空法妙。經云「甘露」者，即長生不死之藥也。文詮中道妙空實相真諦，能過二死迷變，可生四德常身，故斯理空即名甘露。仍由染體本淨，空名妙法，從此而入，復名法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、「能演」下一行，讚能導空法妙。經云「甘露」者，即長生不死之藥也。文詮中道妙空實相真諦，能過二死迷變，可生四德常身，故斯理空即名甘露。仍由染體本淨，空名妙法，從此而入，復名法門。

二、「能入」下二行，讚滅惡生善深。懺得斯空，二死惡患之報即謝，三德涅槃之宅可入。言解脫者，有二意：若就解脫惑業之縛，即破惡也；若取無染自在之淨，即生善也。度三有等，破惡生善可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「能入」下二行，讚滅惡生善深。懺得斯空，二死惡患之報即謝，三德涅槃之宅可入。言解脫者，有二意：若就解脫惑業之縛，即破惡也；若取無染自在之淨，即生善也。度三有等，破惡生善可知。

三、結讚人法者，功德智慧，結上讚能說教主尊妙人也。慈悲精進，結上讚所說教法宏深也。法之宗用如是者，皆慈悲精進所致也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結讚人法者，功德智慧，結上讚能說教主尊妙人也。慈悲精進，結上讚所說教法宏深也。法之宗用如是者，皆慈悲精進所致也。

二、絕言讚，三：初、「如是無量」下一行，絕言讚故，不能稱計說喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、絕言讚，三：初、「如是無量」下一行，絕言讚故，不能稱計說喻。

二、「諸天世人」下二行，絕心讚故，盡思度量。不能得知大海一滴，少分也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「諸天世人」下二行，絕心讚故，盡思度量。不能得知大海一滴，少分也。

三、「我今略讚」下一行，指廣結讚，可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「我今略讚」下一行，指廣結讚，可見。

三、「若我功德」下一行，讚已迴向。迴向有三義，現文有二，理含其三，在文可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「若我功德」下一行，讚已迴向。迴向有三義，現文有二，理含其三，在文可見。

二、信相說，二：初、經家敘。二、正說偈，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、信相說，二：初、經家敘。二、正說偈，二：

初、「世尊」下一行，總讚相好功德。千數者，舉大數也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、「世尊」下一行，總讚相好功德。千數者，舉大數也。

二、別讚大小相海，五：初、別讚二種光相，二：初、「色淨」下四行，讚色具光相。「色淨遠照」下，即第十四金色光相。「光明熾盛」下，即第十五身光相。然二種光相，若據生身皆有齊限，如云身光面各一丈。今云如日千光，乃至悉能遠照無量佛土，故知信相昔為龍尊讚佛尊特，發願未來得值釋迦。今日讚佛，豈忘其本？是則大相小相皆寄尊特而讚也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別讚大小相海，五：初、別讚二種光相，二：初、「色淨」下四行，讚色具光相。「色淨遠照」下，即第十四金色光相。「光明熾盛」下，即第十五身光相。然二種光相，若據生身皆有齊限，如云身光面各一丈。今云如日千光，乃至悉能遠照無量佛土，故知信相昔為龍尊讚佛尊特，發願未來得值釋迦。今日讚佛，豈忘其本？是則大相小相皆寄尊特而讚也。

二、「能滅」下一行，明光具與拔。昔為龍尊讚佛身放大光，滅盡三界一切諸苦，令諸眾生悉受快樂。今日讚佛，還讚光明滅苦與樂，在文可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「能滅」下一行，明光具與拔。昔為龍尊讚佛身放大光，滅盡三界一切諸苦，令諸眾生悉受快樂。今日讚佛，還讚光明滅苦與樂，在文可見。

二、「諸根」下一行，總讚諸根相好。如大相中有身端直、皮膚薄細、舌大覆面、齒白齊密、眼如金精、睫如牛王，小相中有鼻高好孔不現、耳輪輻相埵成、身清潔柔軟等諸根，皆見者無有厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「諸根」下一行，總讚諸根相好。如大相中有身端直、皮膚薄細、舌大覆面、齒白齊密、眼如金精、睫如牛王，小相中有鼻高好孔不現、耳輪輻相埵成、身清潔柔軟等諸根，皆見者無有厭足。

三、又比讚一小相，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、又比讚一小相，二：

初、「髮紺」下一行，讚髮相。孔雀項、蜂王等，皆比髮有紺色，如八十好中有髮色青珠好等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、「髮紺」下一行，讚髮相。孔雀項、蜂王等，皆比髮有紺色，如八十好中有髮色青珠好等。

二、「清淨」下一行半，具功德。清淨慈悲無量禪定久皆莊嚴，故髮好柔軟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「清淨」下一行半，具功德。清淨慈悲無量禪定久皆莊嚴，故髮好柔軟。

四、復明相好功德，二：初、明相好具功德，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、復明相好功德，二：初、明相好具功德，二：

初、「相好」下一行，明嚴身克果之用，可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、「相好」下一行，明嚴身克果之用，可見。

二、「如來」下二行，明攝生感讚之功。若相若好，隨大隨小悉能調伏，令心柔軟受諸快樂，故為諸佛所讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「如來」下二行，明攝生感讚之功。若相若好，隨大隨小悉能調伏，令心柔軟受諸快樂，故為諸佛所讚。

二、「其光」下二行，明功德具光明。功德高廣，猶如須彌顯出大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「其光」下二行，明功德具光明。功德高廣，猶如須彌顯出大海。

五、「齒白」下二行半，又比讚齒毫二大相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、「齒白」下二行半，又比讚齒毫二大相。

三、樹神說，二：初、經家敘。言道場菩提樹神者，即如來得道之場在此樹下。然樹本名畢鉢羅，佛坐其下得菩提智果，立此為名。故今女天依此樹住，亦以為名也。《西域記》云「昔佛在世，高數百尺，屢經殘伐，猶高四五丈。莖幹黃白、枝葉青翠，冬夏不凋光鮮無變。每至如來涅槃之日，葉皆凋落，頃之復故。此在中印度摩竭陀國大城西南四百餘里，修苦行處不遠，有此樹也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、樹神說，二：初、經家敘。言道場菩提樹神者，即如來得道之場在此樹下。然樹本名畢鉢羅，佛坐其下得菩提智果，立此為名。故今女天依此樹住，亦以為名也。《西域記》云「昔佛在世，高數百尺，屢經殘伐，猶高四五丈。莖幹黃白、枝葉青翠，冬夏不凋光鮮無變。每至如來涅槃之日，葉皆凋落，頃之復故。此在中印度摩竭陀國大城西南四百餘里，修苦行處不遠，有此樹也。」

二、正說偈，四： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正說偈，四：

初、二句總讚。南無者，歸命之辭也。清淨者，《佛性論》有二種：一、性淨，本無惑染故；二、相淨，對治離障故。今總讚如來中邊智滿、法報應圓，故謂無上正覺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、二句總讚。南無者，歸命之辭也。清淨者，《佛性論》有二種：一、性淨，本無惑染故；二、相淨，對治離障故。今總讚如來中邊智滿、法報應圓，故謂無上正覺也。

二、別讚，二：初、廣讚能說教主，三：初、「甚深」下一行半，就所覺顯明讚佛法身。甚深妙法者，法性高廣諸法融妙，圓智圓覺遍一切處。眾邪染障本自離故，如來隨順斯理，覺了其性。一切魔外，涅槃非法、禪戒非道，猶如大樹盤根厚地，唯佛金剛大智獨拔而出。成佛正覺者，所謂出纏大法身也。然準圓佛大智覺了本性非法非道，應離三乘七方便，涅槃非法、戒定非道，方曰遠離一切。法者，即所生果法也。道者，即能生因道也。苟未離無明相分，皆曰其非也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別讚，二：初、廣讚能說教主，三：初、「甚深」下一行半，就所覺顯明讚佛法身。甚深妙法者，法性高廣諸法融妙，圓智圓覺遍一切處。眾邪染障本自離故，如來隨順斯理，覺了其性。一切魔外，涅槃非法、禪戒非道，猶如大樹盤根厚地，唯佛金剛大智獨拔而出。成佛正覺者，所謂出纏大法身也。然準圓佛大智覺了本性非法非道，應離三乘七方便，涅槃非法、戒定非道，方曰遠離一切。法者，即所生果法也。道者，即能生因道也。苟未離無明相分，皆曰其非也。

二、「知有」下二行半，就能覺智行讚佛報身，三：初、約法。「知有」下二句，讚報智也。知者，照也。有即俗，非有即真，本性清淨即中。以一切種智知照三諦，則冥深契廣、事理周極，名佛無上報智也。「希有」下二句，讚佛助行功德。重言希有者，歎美之鄭重也，下皆例然。因中戒定萬行，有排障敵惡之力，名功；助發大智，成佛大果，名德。《法華》云「久修業所得」，即無上報，故謂如來功德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「知有」下二行半，就能覺智行讚佛報身，三：初、約法。「知有」下二句，讚報智也。知者，照也。有即俗，非有即真，本性清淨即中。以一切種智知照三諦，則冥深契廣、事理周極，名佛無上報智也。「希有」下二句，讚佛助行功德。重言希有者，歎美之鄭重也，下皆例然。因中戒定萬行，有排障敵惡之力，名功；助發大智，成佛大果，名德。《法華》云「久修業所得」，即無上報，故謂如來功德也。

二「希有」下一行，約喻。即喻上報身智行也。大海，喻智也。須彌，喻行也。其智冥理，窮實相底，故方之大海。《釋論》謂「智度大海，佛窮其底。」因中萬行積功累德，喻彼須彌，如《華嚴》、《涅槃》皆云「析骨書經，如彼妙高。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「希有」下一行，約喻。即喻上報身智行也。大海，喻智也。須彌，喻行也。其智冥理，窮實相底，故方之大海。《釋論》謂「智度大海，佛窮其底。」因中萬行積功累德，喻彼須彌，如《華嚴》、《涅槃》皆云「析骨書經，如彼妙高。」

三、「希有」下二句，總合。智行契理，三法一如，故曰無邊行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「希有」下二句，總合。智行契理，三法一如，故曰無邊行也。

三、「希有」下一行半，就垂世形益讚佛應身。優曇花者，具足云優曇鉢羅，此言瑞應，亦云靈瑞，輪王出世時感此華。《泥洹經》云「閻浮提內有尊樹王，名優曇鉢羅，有實無華。」優曇鉢樹有金華者，世乃有佛，故云時一現耳。無量大悲者，垂應本也。以大悲故，不住涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「希有」下一行半，就垂世形益讚佛應身。優曇花者，具足云優曇鉢羅，此言瑞應，亦云靈瑞，輪王出世時感此華。《泥洹經》云「閻浮提內有尊樹王，名優曇鉢羅，有實無華。」優曇鉢樹有金華者，世乃有佛，故云時一現耳。無量大悲者，垂應本也。以大悲故，不住涅槃。

二、「釋迦」下一行半，略讚所說教法。如來將欲口輪說法，必須意業鑑機，如日照物無所不遍。為欲利益者，準金光明之力用，須明十種利益，方盡垂世說法之意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「釋迦」下一行半，略讚所說教法。如來將欲口輪說法，必須意業鑑機，如日照物無所不遍。為欲利益者，準金光明之力用，須明十種利益，方盡垂世說法之意也。

三、請佛出定，二：初、讚今所入定為請見由，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、請佛出定，二：初、讚今所入定為請見由，三：

初、「善哉」下二行，就果佛讚所游定。諸根寂滅者，以了眼等性常、具無減修，諸惑死生悉已寂滅，故常居寂定。而復游入者，將軫法輪，表不妄說。又三世佛說必須入定，故《首楞嚴經》云「雖知諸法常是定相，而示眾生諸禪差別。」言善寂大城者，正讚所入定也。即向經初法性三昧，若入此定即能善了諸法寂滅，無非法性故。防生死之非、禦涅槃之敵，即中道善寂而名大城也。亦名無垢清淨三昧等，既是佛之境界，故受無垢清淨之名。為諸佛行處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、「善哉」下二行，就果佛讚所游定。諸根寂滅者，以了眼等性常、具無減修，諸惑死生悉已寂滅，故常居寂定。而復游入者，將軫法輪，表不妄說。又三世佛說必須入定，故《首楞嚴經》云「雖知諸法常是定相，而示眾生諸禪差別。」言善寂大城者，正讚所入定也。即向經初法性三昧，若入此定即能善了諸法寂滅，無非法性故。防生死之非、禦涅槃之敵，即中道善寂而名大城也。亦名無垢清淨三昧等，既是佛之境界，故受無垢清淨之名。為諸佛行處也。

二、明三昧能空行相。此經雖則結歸方等，說在般若時後。懺讚善惡皆推空導，故〈空品〉謂無量餘經已廣說空。故此經中亦譚其空，為入理門也。佛游三昧亦從空入，聲聞之人雖從空入，猶為身果所纏。如來空智明見聲聞身果性相皆空，諸佛境界亦空。如是一切無量諸法者，指上自他依果國土淨穢，推性推相不見差品。一切眾生依正境界，推求性相皆同真淨，無復其異。然推乎性相者，即空觀遣情顯理之要門也。一家明觀，諸處共論，其如講學之人亦多昧之，今家承用則依中論智論，準理準義開拓觀門，故於權教實教事觀理觀悉已明之。學者須知。且如性相二空，本是一空觀法，備遣情計故有兩番行相。是知若善修一空觀者，必遣二種執性。如《法華》止云「知法常無性」，荊谿謂應無性性、無相性。諸文為辨性相，寄前後說，故以二諦分之，乃云「四句推性不見性，是世諦破性。四句推名不見名，是真諦破相。」相破即相空也。荊谿釋云：「若有性執，世而非諦，破性執已世乃名諦，是以名為世諦破性。性執破已但有名字，名之為假。假即是相，為空相故。觀理證真，是名真諦破相。」空非前後、二諦同時，故知性執破已雖名世諦，初軫其觀即須觀真。四句推性雖不執性，其如惑存轉計其名，既不見理但名世諦，仍觀法性真理破名字相，相執破已方證其真，故名真諦破相。或初觀真諦四句推性，便了陰界色心名字無四句相，即名真諦破性破相，豈待轉觀破相方用真諦耶？若爾，推性何故云不自他共等？推相自謂不內外中間等，句法既別，顯理用觀自異。何謂祇一四句空觀破二種執耶？答：向謂寄前後說，對所破執相，故推性則謂不自他等，推相乃言不內外等。考乎觀門，豈有異途？故荊谿云：「內秖是因，外秖是緣」等。況止觀明性空觀畢，乃引《中論》「諸法不自生」等四句為證；洎明相空觀畢，亦引斯論「諸法不自生」等四句。以斯照之，應無別觀。又止觀但名一總空觀者，即二空觀也。問：《法華疏》約真俗假實明生法二空。荊谿釋云：「真諦即法空，俗諦即生空。」俗假真實，乃引玄文世諦破性、真諦破假，假破即相空、性破即性空為證。若以性相二空秖一空觀，何引人法二空對顯二諦耶？以人空時亦未法空，故性相二空。若例人法空者，應二空須異，何謂性空未顯於理、相空無別觀耶？答：小乘得人空時，容有未得法空。如云見惑若破得須陀洹果，名得生空。此則少顯真理，進破思惑方得法空。其理究顯。大乘人法境融，觀道不異，如《大品》云「色性如我性，我性如色性。」四陰如我，用觀亦然。縱有惑分麁細 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明三昧能空行相。此經雖則結歸方等，說在般若時後。懺讚善惡皆推空導，故〈空品〉謂無量餘經已廣說空。故此經中亦譚其空，為入理門也。佛游三昧亦從空入，聲聞之人雖從空入，猶為身果所纏。如來空智明見聲聞身果性相皆空，諸佛境界亦空。如是一切無量諸法者，指上自他依果國土淨穢，推性推相不見差品。一切眾生依正境界，推求性相皆同真淨，無復其異。然推乎性相者，即空觀遣情顯理之要門也。一家明觀，諸處共論，其如講學之人亦多昧之，今家承用則依中論智論，準理準義開拓觀門，故於權教實教事觀理觀悉已明之。學者須知。且如性相二空，本是一空觀法，備遣情計故有兩番行相。是知若善修一空觀者，必遣二種執性。如《法華》止云「知法常無性」，荊谿謂應無性性、無相性。諸文為辨性相，寄前後說，故以二諦分之，乃云「四句推性不見性，是世諦破性。四句推名不見名，是真諦破相。」相破即相空也。荊谿釋云：「若有性執，世而非諦，破性執已世乃名諦，是以名為世諦破性。性執破已但有名字，名之為假。假即是相，為空相故。觀理證真，是名真諦破相。」空非前後、二諦同時，故知性執破已雖名世諦，初軫其觀即須觀真。四句推性雖不執性，其如惑存轉計其名，既不見理但名世諦，仍觀法性真理破名字相，相執破已方證其真，故名真諦破相。或初觀真諦四句推性，便了陰界色心名字無四句相，即名真諦破性破相，豈待轉觀破相方用真諦耶？若爾，推性何故云不自他共等？推相自謂不內外中間等，句法既別，顯理用觀自異。何謂祇一四句空觀破二種執耶？答：向謂寄前後說，對所破執相，故推性則謂不自他等，推相乃言不內外等。考乎觀門，豈有異途？故荊谿云：「內秖是因，外秖是緣」等。況止觀明性空觀畢，乃引《中論》「諸法不自生」等四句為證；洎明相空觀畢，亦引斯論「諸法不自生」等四句。以斯照之，應無別觀。又止觀但名一總空觀者，即二空觀也。問：《法華疏》約真俗假實明生法二空。荊谿釋云：「真諦即法空，俗諦即生空。」俗假真實，乃引玄文世諦破性、真諦破假，假破即相空、性破即性空為證。若以性相二空秖一空觀，何引人法二空對顯二諦耶？以人空時亦未法空，故性相二空。若例人法空者，應二空須異，何謂性空未顯於理、相空無別觀耶？答：小乘得人空時，容有未得法空。如云見惑若破得須陀洹果，名得生空。此則少顯真理，進破思惑方得法空。其理究顯。大乘人法境融，觀道不異，如《大品》云「色性如我性，我性如色性。」四陰如我，用觀亦然。縱有惑分麁細

、執破前後，用觀必無異時。而《法華疏》約人法空名二諦者，為對所破寄分真俗，故引世諦破性名性空、真諦破相名相空為證。其如用觀委明行相，須於我人生境破性破相方得生空，復於陰界入法寄俗寄真，推此二空窮斯真理名為法空，方是用觀行相委悉。故《止觀》云「於性相中求我人知見不可得是生空，於性相中求陰界入不可得是法空。」而疏以俗諦對生空者，蓋此生空體是法執，故以俗諦顯此空相，故云俗假，假即虛妄也。法執若破，妄染究盡，方名真諦，故云真實，實即究竟也。荊谿體斯疏意，復以玄文寄世諦顯性空等義而為證也，故云真俗不二、二空俱時。問：既云二諦不二、二空俱時，顯是一理一空，又何分二諦及明二空耶？答：其實所顯理是一，能觀觀亦一，為對所破執故而分二空，顯空淺深故而寄二諦。是故性相空中，性空約理，理既未顯，但名世諦明空。空猶未盡，但名性空，仍於世法。又觀真諦破此執名之相，相若破已，理顯方名真諦，觀成方名相空，故寄二諦顯二空相。故知若曉性相二空對所破而分真俗者，則寄二諦明人法二空。準理亦然。是則人空，空未實故，乃寄俗顯，故云俗諦即生空也。法空，空既已淨，而寄真顯，故云真諦即法空也。矧又雖用生法互融之觀，而照真俗不二之境，其如眾生無始多於生境計我起執，不二之觀亦於生境先當其用，故破人執時且名生空。既法執在，復觀其法本無其執離四句相，方名法空。故大師謂始覺人空，終覺法空。然此二諦顯二空相，通圓之教行相亦同。但通用其觀止照真理，故寄俗寄真顯性顯相，明斯二空唯在真理。而圓實之教體生體法推性推相唯是中道法性，法性無生無性，名世諦破生破性。此生此性即法，法體本空，名真諦破法破相。雖寄二諦，悉用中道而顯二空。通無此觀，學者思之。然委明二空推所執能、人執隨法執亡者，具如前疏〈空品〉記文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、執破前後，用觀必無異時。而《法華疏》約人法空名二諦者，為對所破寄分真俗，故引世諦破性名性空、真諦破相名相空為證。其如用觀委明行相，須於我人生境破性破相方得生空，復於陰界入法寄俗寄真，推此二空窮斯真理名為法空，方是用觀行相委悉。故《止觀》云「於性相中求我人知見不可得是生空，於性相中求陰界入不可得是法空。」而疏以俗諦對生空者，蓋此生空體是法執，故以俗諦顯此空相，故云俗假，假即虛妄也。法執若破，妄染究盡，方名真諦，故云真實，實即究竟也。荊谿體斯疏意，復以玄文寄世諦顯性空等義而為證也，故云真俗不二、二空俱時。問：既云二諦不二、二空俱時，顯是一理一空，又何分二諦及明二空耶？答：其實所顯理是一，能觀觀亦一，為對所破執故而分二空，顯空淺深故而寄二諦。是故性相空中，性空約理，理既未顯，但名世諦明空。空猶未盡，但名性空，仍於世法。又觀真諦破此執名之相，相若破已，理顯方名真諦，觀成方名相空，故寄二諦顯二空相。故知若曉性相二空對所破而分真俗者，則寄二諦明人法二空。準理亦然。是則人空，空未實故，乃寄俗顯，故云俗諦即生空也。法空，空既已淨，而寄真顯，故云真諦即法空也。矧又雖用生法互融之觀，而照真俗不二之境，其如眾生無始多於生境計我起執，不二之觀亦於生境先當其用，故破人執時且名生空。既法執在，復觀其法本無其執離四句相，方名法空。故大師謂始覺人空，終覺法空。然此二諦顯二空相，通圓之教行相亦同。但通用其觀止照真理，故寄俗寄真顯性顯相，明斯二空唯在真理。而圓實之教體生體法推性推相唯是中道法性，法性無生無性，名世諦破生破性。此生此性即法，法體本空，名真諦破法破相。雖寄二諦，悉用中道而顯二空。通無此觀，學者思之。然委明二空推所執能、人執隨法執亡者，具如前疏〈空品〉記文。

三、「狂愚」下二句，指凡愚不了請現。上讚佛所遊三昧空智，遍了諸有，差異悉皆泯亡，唯真智獨存，更無染異。樹神分曉，悲愍凡迷狂亂愚癡，不了性相俱空，故請佛出定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「狂愚」下二句，指凡愚不了請現。上讚佛所遊三昧空智，遍了諸有，差異悉皆泯亡，唯真智獨存，更無染異。樹神分曉，悲愍凡迷狂亂愚癡，不了性相俱空，故請佛出定。

二、騰昔常願見正請出定，四： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、騰昔常願見正請出定，四：

初、「我常」下五行，正敘昔願行請現。我常念佛者，念即觀照之異名也。心遊法界，常照三身。敘昔觀力未充，欲求深證，故助之以誓願、跪之以合掌，加乎戀慕哀泣、雨淚修行大悲等，並助常念之觀也。言最上大悲者，即無緣悲也。正助合修，故曰最上。問：樹神在會，明見如來入定說經，何故今方頻言欲見於佛耶？答：今有二意。一者、如來入定本為說經，說經既畢要須出定，欲出其定須得其請。故佛出定，能印三番所說皆實。既一期事畢，乃樹神致請殷勤，故敘昔常願見復加願行，欲使未來亦得見佛，故云願使我身常得見佛。二者、樹神久已分見如來真身，欲增念佛之觀更求上證，故寄請佛出定，頻陳欲見。苟得如來酬請現身，即己心中真佛顯發更明，故下結云「唯願慈悲為我現身」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、「我常」下五行，正敘昔願行請現。我常念佛者，念即觀照之異名也。心遊法界，常照三身。敘昔觀力未充，欲求深證，故助之以誓願、跪之以合掌，加乎戀慕哀泣、雨淚修行大悲等，並助常念之觀也。言最上大悲者，即無緣悲也。正助合修，故曰最上。問：樹神在會，明見如來入定說經，何故今方頻言欲見於佛耶？答：今有二意。一者、如來入定本為說經，說經既畢要須出定，欲出其定須得其請。故佛出定，能印三番所說皆實。既一期事畢，乃樹神致請殷勤，故敘昔常願見復加願行，欲使未來亦得見佛，故云願使我身常得見佛。二者、樹神久已分見如來真身，欲增念佛之觀更求上證，故寄請佛出定，頻陳欲見。苟得如來酬請現身，即己心中真佛顯發更明，故下結云「唯願慈悲為我現身」。

二、約定具慈悲請現，三：初、「世尊」下二行，明慈悲能護迷暗。樹神自昧如來上位真身，故請佛加，願使我身常得見佛。復愍於他迷瞽所及，不見佛之真體，故敘世尊常護一切。是故渴仰欲見者，即引己及他請佛現身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約定具慈悲請現，三：初、「世尊」下二行，明慈悲能護迷暗。樹神自昧如來上位真身，故請佛加，願使我身常得見佛。復愍於他迷瞽所及，不見佛之真體，故敘世尊常護一切。是故渴仰欲見者，即引己及他請佛現身。

二、「聲聞」下一行半，約聖凡未發性明。即樹神擊請今佛出定也。佛雖在定，明了性淨猶如瑠璃表裏通徹，照機起應皆不動於寂定。如來雖久已明了，其如眾生未發上定，故樹神頻請出現發悟斯機，乃舉六喻顯乎聲聞色體非性明體，所證真理閴寂無知，如空之虛無、亦燈之烟焰、術之所幻、聲之谷響、神通之化、水中之月皆非實性，不能即寂即現也。眾生之性虛妄現在，如夢所見都無實相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「聲聞」下一行半，約聖凡未發性明。即樹神擊請今佛出定也。佛雖在定，明了性淨猶如瑠璃表裏通徹，照機起應皆不動於寂定。如來雖久已明了，其如眾生未發上定，故樹神頻請出現發悟斯機，乃舉六喻顯乎聲聞色體非性明體，所證真理閴寂無知，如空之虛無、亦燈之烟焰、術之所幻、聲之谷響、神通之化、水中之月皆非實性，不能即寂即現也。眾生之性虛妄現在，如夢所見都無實相。

三、就佛行處明見請現。正明佛所入定具慈愍照，故請如來出定，令我及眾得安樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、就佛行處明見請現。正明佛所入定具慈愍照，故請如來出定，令我及眾得安樂故。

三、「一切」下一行半，愍凡聖不知請現。樹神以凡夫小聖共迷佛所遊境界，故請佛現身，即令明見唯心佛現。經「五通神仙」者，別舉人趣中有術成仙者發得五通，雖有他心、宿命，而不知佛所遊定照理起應不離眾生心體。無漏二乘雖有三明六通，亦昧佛境唯心，故曰亦不能知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「一切」下一行半，愍凡聖不知請現。樹神以凡夫小聖共迷佛所遊境界，故請佛現身，即令明見唯心佛現。經「五通神仙」者，別舉人趣中有術成仙者發得五通，雖有他心、宿命，而不知佛所遊定照理起應不離眾生心體。無漏二乘雖有三明六通，亦昧佛境唯心，故曰亦不能知也。

四、「我今」下一行，指已信不疑請現。樹神述已於佛行處明了無滯。雖知本無隱現，上舉他眾共迷佛境實有動靜，故敦請出定，云惟願慈悲為我現身。問：今佛入定、說法對告、起禮舍利，既有往來時會共見，樹神焉知如來在定未出而致請殷勤耶。答：樹神大權，久與佛同事。昔為流水救魚，樹神現半身示數。長者既已成佛，樹神豈猶滯凡？故今一動一靜皆扶佛化，何不知之有？矧凡出定入定皆有其儀。佛雖起坐往來，其如未示出定之相，樹神敦請至勤，方現出相。其相者，必須先示微微動搖其身，次乃黈氣嚬呻徐緩而起，方知如來示出定相。故《法華》謂安詳而起，此經云出微妙音，故知定起皆有其相也。問：新經自云「爾時薄伽梵於日晡時從三昧起，觀察大眾而說頌曰：『金光明妙法，最勝諸經王。』」今之讖本，何故至三番讚畢方云從三昧起耶？苟譯者所見不同，其如集經者梵本編文安次如何耶？答：梵本不同，豈須和會？其如學者無由曉經，今略試評之，在理或當冀無私隱。且夫此經，古師謂是偏方之教，即一時赴機之說也，故天台結歸方等部攝。斯由機分大小、應赴權實，赴權小者令見佛從定起說法，應實大者則知佛在定而告。亦如《華嚴》中令見女子身中入正受，男子身中起出說等。當時應物既殊，故集經者或言定起方說、或云說畢定起。然佛滅度後，集經者又匪一途，亦有窟內、窟外所集，亦云梵語有賒有切等，致譯經者所覩梵本不同。如讖師曾遊五天，必覩梵文正本，見云佛在定而說，必須信受敬譯。淨師本弘小典，晚接梵文，或見云佛從定起方說，正符所宗，故編譯無改。至列聲聞菩薩等眾，皆云於日晡時從定而起，到佛會所。古師甞推譯者未為雅當，信亦有之。然聖師所為必非徒然，凡流膚學莫盡考乎厥由也。求過得過，附贅之尤亦已甚矣。學者體而思之。問：大師既依讖本釋經，何故云入遊法性出敘經王耶？答：如來常在法性上定，應機順物示入定相。雖心遊寂理，口出其言，故謂出敘經王。蓋寂不阻照，說無妨定，非謂身出其定也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、「我今」下一行，指已信不疑請現。樹神述已於佛行處明了無滯。雖知本無隱現，上舉他眾共迷佛境實有動靜，故敦請出定，云惟願慈悲為我現身。問：今佛入定、說法對告、起禮舍利，既有往來時會共見，樹神焉知如來在定未出而致請殷勤耶。答：樹神大權，久與佛同事。昔為流水救魚，樹神現半身示數。長者既已成佛，樹神豈猶滯凡？故今一動一靜皆扶佛化，何不知之有？矧凡出定入定皆有其儀。佛雖起坐往來，其如未示出定之相，樹神敦請至勤，方現出相。其相者，必須先示微微動搖其身，次乃黈氣嚬呻徐緩而起，方知如來示出定相。故《法華》謂安詳而起，此經云出微妙音，故知定起皆有其相也。問：新經自云「爾時薄伽梵於日晡時從三昧起，觀察大眾而說頌曰：『金光明妙法，最勝諸經王。』」今之讖本，何故至三番讚畢方云從三昧起耶？苟譯者所見不同，其如集經者梵本編文安次如何耶？答：梵本不同，豈須和會？其如學者無由曉經，今略試評之，在理或當冀無私隱。且夫此經，古師謂是偏方之教，即一時赴機之說也，故天台結歸方等部攝。斯由機分大小、應赴權實，赴權小者令見佛從定起說法，應實大者則知佛在定而告。亦如《華嚴》中令見女子身中入正受，男子身中起出說等。當時應物既殊，故集經者或言定起方說、或云說畢定起。然佛滅度後，集經者又匪一途，亦有窟內、窟外所集，亦云梵語有賒有切等，致譯經者所覩梵本不同。如讖師曾遊五天，必覩梵文正本，見云佛在定而說，必須信受敬譯。淨師本弘小典，晚接梵文，或見云佛從定起方說，正符所宗，故編譯無改。至列聲聞菩薩等眾，皆云於日晡時從定而起，到佛會所。古師甞推譯者未為雅當，信亦有之。然聖師所為必非徒然，凡流膚學莫盡考乎厥由也。求過得過，附贅之尤亦已甚矣。學者體而思之。問：大師既依讖本釋經，何故云入遊法性出敘經王耶？答：如來常在法性上定，應機順物示入定相。雖心遊寂理，口出其言，故謂出敘經王。蓋寂不阻照，說無妨定，非謂身出其定也。

四、酬請起定，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、酬請起定，二：

初、「爾時」下一行，明經家敘起定。爾時者，即當樹神請畢之時，佛示出定之相，乃云以微妙音而讚歎言，即微細妙好之音而悅豫四眾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、「爾時」下一行，明經家敘起定。爾時者，即當樹神請畢之時，佛示出定之相，乃云以微妙音而讚歎言，即微細妙好之音而悅豫四眾也。

二、「善哉」下二行，明佛定起能讚。佛讚樹神意合前二，以諸菩薩及妙幢能讚佛所說教，皆是快言。如來〈序品〉已來明大體大宗大用，是金光明妙三法也，故云快說是言。若眾生聞此三法，即能發解證悟、明了常住，故云入甘露無生法門耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「善哉」下二行，明佛定起能讚。佛讚樹神意合前二，以諸菩薩及妙幢能讚佛所說教，皆是快言。如來〈序品〉已來明大體大宗大用，是金光明妙三法也，故云快說是言。若眾生聞此三法，即能發解證悟、明了常住，故云入甘露無生法門耳。

二、章安總釋，二：初、約義釋，二：初、約佛讚義，二：初、約定果讚因，二：初、正明讚因義，二：初、示義。「私謂」下，總釋也。其文有四者，前大師分科止為三段，以如來定起三行之文合為樹神段中，故註云云。今章安開釋方為盡理，文現可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、章安總釋，二：初、約義釋，二：初、約佛讚義，二：初、約定果讚因，二：初、正明讚因義，二：初、示義。「私謂」下，總釋也。其文有四者，前大師分科止為三段，以如來定起三行之文合為樹神段中，故註云云。今章安開釋方為盡理，文現可見。

二、引證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、引證。

二、示印成讚教。三番菩薩皆先讚佛、次讚說教，即讚如來從〈序品〉已來是說一經大體大智大用菩薩修因也。何者？〈序品〉明遊法性，佛指所遊是諸經王等，三番謂佛是說一經之大體也。〈壽量〉明佛常果，三番為佛是說一經之大智，智即宗也。〈懺〉、〈讚〉、〈空品〉謂佛是說一經之大用也。〈四王〉至〈捨身品〉皆是說菩薩修因也。三番讚教既稱佛所說，故如來定起印成，即讚樹神等快說是言也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、示印成讚教。三番菩薩皆先讚佛、次讚說教，即讚如來從〈序品〉已來是說一經大體大智大用菩薩修因也。何者？〈序品〉明遊法性，佛指所遊是諸經王等，三番謂佛是說一經之大體也。〈壽量〉明佛常果，三番為佛是說一經之大智，智即宗也。〈懺〉、〈讚〉、〈空品〉謂佛是說一經之大用也。〈四王〉至〈捨身品〉皆是說菩薩修因也。三番讚教既稱佛所說，故如來定起印成，即讚樹神等快說是言也。

二、讚通三業。章安因明今品果佛定起，能讚因人快說。復考經之上文，亦有果身禮舍利之義。舍利者，翻骨分也，即因身爾。上〈懺品〉佛讚大懺，〈讚品〉佛讚龍尊是大讚，皆言大者，一懺一讚等法性大體，知罪福性空也。〈四王品〉能請、〈善集品〉能說、〈鬼神品〉等能聽、〈捨身品〉能行，皆是快說者，共能了金光明教能詮所詮是體宗用三，即一切三法，故皆名快說也。信相、龍尊、四王等並是因人，故謂因口所說。孱字(士限切)，現也。身口非意不行，故云任運例成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、讚通三業。章安因明今品果佛定起，能讚因人快說。復考經之上文，亦有果身禮舍利之義。舍利者，翻骨分也，即因身爾。上〈懺品〉佛讚大懺，〈讚品〉佛讚龍尊是大讚，皆言大者，一懺一讚等法性大體，知罪福性空也。〈四王品〉能請、〈善集品〉能說、〈鬼神品〉等能聽、〈捨身品〉能行，皆是快說者，共能了金光明教能詮所詮是體宗用三，即一切三法，故皆名快說也。信相、龍尊、四王等並是因人，故謂因口所說。孱字(士限切)，現也。身口非意不行，故云任運例成也。

二、約出定義，二：初、據起問入。二、答始末在定，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約出定義，二：初、據起問入。二、答始末在定，二：

初、明住法性定。問：諸經先須入定，定起方說；今經何故一向在定而有所說耶？答：若論法性上定，豈有出入說默之異？既示其定，蓋順物機，物機所宜適樂不同。諸經示同往佛皆先入定，履歷法緣，對治散心妄有所說，故須入定，定起方說。此經首尾在定而能說者，意同向理。又示金光明無量甚深自在無礙、寂照融遍，故說畢定起，印成三番快領如來所說法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明住法性定。問：諸經先須入定，定起方說；今經何故一向在定而有所說耶？答：若論法性上定，豈有出入說默之異？既示其定，蓋順物機，物機所宜適樂不同。諸經示同往佛皆先入定，履歷法緣，對治散心妄有所說，故須入定，定起方說。此經首尾在定而能說者，意同向理。又示金光明無量甚深自在無礙、寂照融遍，故說畢定起，印成三番快領如來所說法也。

二、彰法性圓融。言若作入法性者，顯理含容，不阻出入。上唱法性無量甚深，一出一入有說有默，豈逾法性？故云法性自在。言四佛者，即四方佛也。五佛者，并釋迦耳。同處各處等者，信相室與靈鷲山雖異，若了唯心者，見唯妙土則弟子眾一，故五佛同處共一身一智也，是則四無來去、一無住在。其執權教者弟子眾異，謂妙幢所居共佛耆山敻隔多里，故四佛五佛匪唯各處，亦見異身異智、實來實去、定住定在。雖此殊別，無離法性，故云隨人所覩皆無障礙也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、彰法性圓融。言若作入法性者，顯理含容，不阻出入。上唱法性無量甚深，一出一入有說有默，豈逾法性？故云法性自在。言四佛者，即四方佛也。五佛者，并釋迦耳。同處各處等者，信相室與靈鷲山雖異，若了唯心者，見唯妙土則弟子眾一，故五佛同處共一身一智也，是則四無來去、一無住在。其執權教者弟子眾異，謂妙幢所居共佛耆山敻隔多里，故四佛五佛匪唯各處，亦見異身異智、實來實去、定住定在。雖此殊別，無離法性，故云隨人所覩皆無障礙也。

二、約觀釋，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約觀釋，二：

初、明事三業境。言觀心者，標明觀釋也。先明諸菩薩讚具三業為妙觀境。然讚雖在口，身須恭謹、心仍尊重，三業齊運讚義方成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明事三業境。言觀心者，標明觀釋也。先明諸菩薩讚具三業為妙觀境。然讚雖在口，身須恭謹、心仍尊重，三業齊運讚義方成。

二、明理三觀成，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明理三觀成，二：

初、明於事觀理。言三觀心者，寄身等境示空假中能觀三觀心也。近有講人不知，便謂後人妄加心字。亦由向迷心為所觀，致有踳駮。斯之疎謬，不可云也。止如《十六觀經》本明佛觀，疏云「心觀為宗」，或不見斯意，乃妄有穿鑿。今之學者，切宜思之。觀身不得身者，先明身觀，推檢四大本無實性，名身性空；但有名字，即身相也。名字多種，且舉六度十度等，如身行布施名檀、身離諸非名戒、身受所辱名忍、身勤前行名進、身能安靜名禪、身了體空名慧、身行其巧名方便、身立盟誓名願、身利及於他名力、身出生死名智。身乃至身行八萬塵沙法門，行者隨受名字，達名無名，名身相空。推檢性相雖空，而色心諸法宛然，故空不定空、假不定假，非空非假皆真實妙性，名顯中道也。觀身既然，口意例解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明於事觀理。言三觀心者，寄身等境示空假中能觀三觀心也。近有講人不知，便謂後人妄加心字。亦由向迷心為所觀，致有踳駮。斯之疎謬，不可云也。止如《十六觀經》本明佛觀，疏云「心觀為宗」，或不見斯意，乃妄有穿鑿。今之學者，切宜思之。觀身不得身者，先明身觀，推檢四大本無實性，名身性空；但有名字，即身相也。名字多種，且舉六度十度等，如身行布施名檀、身離諸非名戒、身受所辱名忍、身勤前行名進、身能安靜名禪、身了體空名慧、身行其巧名方便、身立盟誓名願、身利及於他名力、身出生死名智。身乃至身行八萬塵沙法門，行者隨受名字，達名無名，名身相空。推檢性相雖空，而色心諸法宛然，故空不定空、假不定假，非空非假皆真實妙性，名顯中道也。觀身既然，口意例解。

二、明事得理成，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明事得理成，三：

初、明無觀俱失。身等為境能發其觀，觀成境現事理雙明，猪揩金山方之可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明無觀俱失。身等為境能發其觀，觀成境現事理雙明，猪揩金山方之可解。

二、以衣物為例。三衣者，僧伽梨、欝多羅僧、安陀會也。六物者，兼尼師壇、鉢多羅、漉水囊也。是知六外無三。亦如四禪八定，定外無禪。蓋衣名則局、物名稍通。衣者遮覆之義也，鉢多羅等且非遮覆，故通名物也。亦如無色四處受想慮亡，則無支林喜樂之名，故通受定名也。色界四處雖通靜慮，受想尚行則別受禪名。故知解之則事三理六俱明，昧之則三六四八俱暗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、以衣物為例。三衣者，僧伽梨、欝多羅僧、安陀會也。六物者，兼尼師壇、鉢多羅、漉水囊也。是知六外無三。亦如四禪八定，定外無禪。蓋衣名則局、物名稍通。衣者遮覆之義也，鉢多羅等且非遮覆，故通名物也。亦如無色四處受想慮亡，則無支林喜樂之名，故通受定名也。色界四處雖通靜慮，受想尚行則別受禪名。故知解之則事三理六俱明，昧之則三六四八俱暗。

三、得理俱成。境由觀顯，理觀若成，身口意三名妙色心，故亦名六觀、亦名事理成也。無六亦無三者，牒上例中若不解之文也。可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、得理俱成。境由觀顯，理觀若成，身口意三名妙色心，故亦名六觀、亦名事理成也。無六亦無三者，牒上例中若不解之文也。可見。

維昔先稟法智大師，甞講次撰記，解釋經疏。方終一十七品，會乃歸寂。其最後〈讚佛〉一品，經旨幽邈、疏科尚簡，而鉤索深隱固亦難矣。予雖不敏，忝久親講授，遂纂集舊聞繫諸卷末。亦冀覽者豈貽續貂之譏云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維昔先稟法智大師，甞講次撰記，解釋經疏。方終一十七品，會乃歸寂。其最後〈讚佛〉一品，經旨幽邈、疏科尚簡，而鉤索深隱固亦難矣。予雖不敏，忝久親講授，遂纂集舊聞繫諸卷末。亦冀覽者豈貽續貂之譏云。