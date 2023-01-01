金光明經文句記卷第四(上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經文句記卷第四(上)

宋四明沙門知禮述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋四明沙門知禮述

二、依經釋義，六： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、依經釋義，六：

初、讚七大相海。三十二為大、八十種好為小，一一相好皆是法界，無邊無底故稱為海。謂初句是讚第十四金光微妙，故云上色。次、一句讚第十五身光；三、一行讚二十八梵音深遠；四、一行讚小相中第七十九髮色青珠；五、一行讚二十二四十齒具足；六、一行讚二十九眼；七、一行讚二十七舌大薄覆面至髮際；八、一行讚三十一眉間白毫相。此八段中，一是小相、七是大相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、讚七大相海。三十二為大、八十種好為小，一一相好皆是法界，無邊無底故稱為海。謂初句是讚第十四金光微妙，故云上色。次、一句讚第十五身光；三、一行讚二十八梵音深遠；四、一行讚小相中第七十九髮色青珠；五、一行讚二十二四十齒具足；六、一行讚二十九眼；七、一行讚二十七舌大薄覆面至髮際；八、一行讚三十一眉間白毫相。此八段中，一是小相、七是大相。

二、「眉細」下，讚兩小相海。初、一行讚第三眉如月初；次、一行讚第二鼻高好孔不現。脩揚者，脩，長也。揚，舉也。即是眉高而長也。面門，口也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「眉細」下，讚兩小相海。初、一行讚第三眉如月初；次、一行讚第二鼻高好孔不現。脩揚者，脩，長也。揚，舉也。即是眉高而長也。面門，口也。

三、兩句遍讚大相海者，既云次第最上，即遍讚三十二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、兩句遍讚大相海者，既云次第最上，即遍讚三十二也。

四、「得味」下，又讚四大相海。初、二句讚二十六咽中津液，得味中上味。二、四句讚十三毛向上青色柔軟右旋。三、「脩臂」下，四句讚第九立手摩膝相。四、「圓光一尋」下，四句讚第十五身光面各一丈。此言一尋，是約佛說也。手既摩膝，即當面各一丈也。此既常光，驗知諸相皆是常相。云讚尊特者，故知不須身大相多，但是業識依中理見，即名尊特。學者應知，此丈六身若其量度即不得際；若不度之，所見如故。如淨名室但是一丈，而能容受百千人天，又能容於三萬二千師子之座皆高八萬四千由旬，其一丈量初無所改，良以三脫不思議力使之然也。今即常身歎尊特相，義豈不然？微妙寂滅，斯言得矣。經文除此四大相外，或歎放光拔苦與樂行業之因、功德之果，悉如經文，但須皆作十番益解。其有二小相，以文顯故疏不指之，即面貌如月，乃第四十一面淨如滿月也；身無垢穢，即十一身淨潔也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、「得味」下，又讚四大相海。初、二句讚二十六咽中津液，得味中上味。二、四句讚十三毛向上青色柔軟右旋。三、「脩臂」下，四句讚第九立手摩膝相。四、「圓光一尋」下，四句讚第十五身光面各一丈。此言一尋，是約佛說也。手既摩膝，即當面各一丈也。此既常光，驗知諸相皆是常相。云讚尊特者，故知不須身大相多，但是業識依中理見，即名尊特。學者應知，此丈六身若其量度即不得際；若不度之，所見如故。如淨名室但是一丈，而能容受百千人天，又能容於三萬二千師子之座皆高八萬四千由旬，其一丈量初無所改，良以三脫不思議力使之然也。今即常身歎尊特相，義豈不然？微妙寂滅，斯言得矣。經文除此四大相外，或歎放光拔苦與樂行業之因、功德之果，悉如經文，但須皆作十番益解。其有二小相，以文顯故疏不指之，即面貌如月，乃第四十一面淨如滿月也；身無垢穢，即十一身淨潔也。

五、「臂𦟛」下，二句又讚一小相海，即第十四指長纖圓也。𦟛，丑凶切，均也、直也；又音容。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、「臂𦟛」下，二句又讚一小相海，即第十四指長纖圓也。𦟛，丑凶切，均也、直也；又音容。

六、「手足」下，二句復讚一大相海。即第四手足柔軟勝餘身分。三十二相八十種好，具如法界次第。龍尊智巧，雖略而周。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、「手足」下，二句復讚一大相海。即第四手足柔軟勝餘身分。三十二相八十種好，具如法界次第。龍尊智巧，雖略而周。

三、「從去」下，遍類讚。三世塵數而言一者，過去不滅、未來不生、現在不住，法身平等報應無差，一不離多、多即是一，生佛尚即，佛佛豈殊？是故讚一類於一切。此文復是讚尊特身。何者？如前疏云「若見四佛同尊特身，一身一智慧即是常身，弟子眾一故。若四佛不同，即是應化，弟子眾多故。」知秖就一身一智及常住義是尊特相，不必須論現起大身也。《文殊問般若》者，「問」字誤也，應作「說」字。今家依二經明常坐三昧：一《文殊說般若》、二《文殊問菩提》。今所引文，是《說般若》文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「從去」下，遍類讚。三世塵數而言一者，過去不滅、未來不生、現在不住，法身平等報應無差，一不離多、多即是一，生佛尚即，佛佛豈殊？是故讚一類於一切。此文復是讚尊特身。何者？如前疏云「若見四佛同尊特身，一身一智慧即是常身，弟子眾一故。若四佛不同，即是應化，弟子眾多故。」知秖就一身一智及常住義是尊特相，不必須論現起大身也。《文殊問般若》者，「問」字誤也，應作「說」字。今家依二經明常坐三昧：一《文殊說般若》、二《文殊問菩提》。今所引文，是《說般若》文也。

四、「從設」下，絕言讚，二：初、分文。二、「而有」下，隨釋，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、「從設」下，絕言讚，二：初、分文。二、「而有」下，隨釋，二：

初、絕言令兼例絕心。三番者，仍就分別門。三身優劣不離分別，有融即義，學者應知。「五從」下，迴向。一迴事向理，即實際；二迴自向他，即眾生際；三迴因向果，即菩提際。今闕實際，菩提兼之。謂無上道，本性無上故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、絕言令兼例絕心。三番者，仍就分別門。三身優劣不離分別，有融即義，學者應知。「五從」下，迴向。一迴事向理，即實際；二迴自向他，即眾生際；三迴因向果，即菩提際。今闕實際，菩提兼之。謂無上道，本性無上故也。

二、「從如」下，發來世願，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「從如」下，發來世願，二：

初、分文立意。來在不久者，即下〈授記品〉十千天子從忉利天來者是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、分文立意。來在不久者，即下〈授記品〉十千天子從忉利天來者是也。

二、隨經釋義，二：初、佛述。二、「若我」下，龍尊發來願，五： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、隨經釋義，二：初、佛述。二、「若我」下，龍尊發來願，五：

初、夜夢晝說願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、夜夢晝說願。

二、「我當」下，為他取淨土願。不修六度、不拔眾生，土無由淨。當知四修及拔四相，令於當世見我三身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「我當」下，為他取淨土願。不修六度、不拔眾生，土無由淨。當知四修及拔四相，令於當世見我三身。

三、「奉貢」下，同求記莂願。以鼓必具圓空鳴義，今讚如來一體三身，名為金鼓讚佛因緣。以此因緣趣向果地，名為奉貢，不論事相金鼓形也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「奉貢」下，同求記莂願。以鼓必具圓空鳴義，今讚如來一體三身，名為金鼓讚佛因緣。以此因緣趣向果地，名為奉貢，不論事相金鼓形也。

四、「若有」下，下化願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、「若有」下，下化願。

五、「我未」下，上求願。此之二願，皆明滅惡生善二益，在文可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、「我未」下，上求願。此之二願，皆明滅惡生善二益，在文可見。

三、「從信」下，結會二世事釋〈空品〉，二：初、釋題，二：初、正釋題，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「從信」下，結會二世事釋〈空品〉，二：初、釋題，二：初、正釋題，二：

初、約四教詮空示。所言空者，破相為義，故一代教四空不同，若不辨之迷名昧理。此自分二：初、約部列四，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約四教詮空示。所言空者，破相為義，故一代教四空不同，若不辨之迷名昧理。此自分二：初、約部列四，二：

初、正判四空。滅色入空者，三藏教也。且寄色言諸法皆滅，謂析破見愛，陰乃不生。既詮實有，滅方入空也。即色是空者，通教也。體乎因果非四性生，既詮幻有，故即色是空也。滅邊入空者，別教也。中道為空，不唯空有亦乃空空，然不知中具於空有，是故次第滅二邊已，方入中空也。即邊是空者，圓教也。中道具德，何邊不中？唯假唯空三皆絕待，頓破諸相，名即邊空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、正判四空。滅色入空者，三藏教也。且寄色言諸法皆滅，謂析破見愛，陰乃不生。既詮實有，滅方入空也。即色是空者，通教也。體乎因果非四性生，既詮幻有，故即色是空也。滅邊入空者，別教也。中道為空，不唯空有亦乃空空，然不知中具於空有，是故次第滅二邊已，方入中空也。即邊是空者，圓教也。中道具德，何邊不中？唯假唯空三皆絕待，頓破諸相，名即邊空。

二、「此經」下，約部須四，判教屬通。三乘同懺，前攝三藏、後通別圓，導成之空，合論四種，故四空慧不得不明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此經」下，約部須四，判教屬通。三乘同懺，前攝三藏、後通別圓，導成之空，合論四種，故四空慧不得不明。

二、「而今」下，定品唯圓，二：初、直示唯圓，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「而今」下，定品唯圓，二：初、直示唯圓，二：

初、就理示。攝機用四，此乃通塗。品在圓空，斯為的旨。是故中空，即邊而示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、就理示。攝機用四，此乃通塗。品在圓空，斯為的旨。是故中空，即邊而示。

二、「何故」下，引文示。諸部《般若》廣示衍中三教空慧，復以三藏為助道觀，斯為聞持利根之者廣談空相。此空慧機，義持雖利、聞持根鈍，故不廣談四種空相，唯說即邊一中空慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「何故」下，引文示。諸部《般若》廣示衍中三教空慧，復以三藏為助道觀，斯為聞持利根之者廣談空相。此空慧機，義持雖利、聞持根鈍，故不廣談四種空相，唯說即邊一中空慧。

二、「又空」下，略示圓相。中受空名，意彰蕩相。凡夫執有，塊然質礙：二乘證無，灰滅歸寂；中觀絕念，空此兩邊令畢竟淨。約次不次分於別圓，今不次也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「又空」下，略示圓相。中受空名，意彰蕩相。凡夫執有，塊然質礙：二乘證無，灰滅歸寂；中觀絕念，空此兩邊令畢竟淨。約次不次分於別圓，今不次也。

二、「直作」下，約六句對中簡，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「直作」下，約六句對中簡，二：

初、明用句意。若直說空是中道義能空二邊，其如邪小及以別教皆說雙非空於有無，故迷名者謂與今同，何能超悟邊即中空？又復恐謂若是圓實合談中道，那但名空？空唯離有，豈此中道雙離二邊？為防此計，故作相破相修相，即三雙六句而對辨之。若諸法相名相濫者，無此六句莫辨異同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明用句意。若直說空是中道義能空二邊，其如邪小及以別教皆說雙非空於有無，故迷名者謂與今同，何能超悟邊即中空？又復恐謂若是圓實合談中道，那但名空？空唯離有，豈此中道雙離二邊？為防此計，故作相破相修相，即三雙六句而對辨之。若諸法相名相濫者，無此六句莫辨異同。

二、「空破」下，正用句簡，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「空破」下，正用句簡，二：

初、列六句。雙非是中沒於中名存雙非者，以中道名邪小稀立，若雙非名處處皆有，故特用之，對今圓空辨於同異。又外道二乘別教空句及雙非句，體是思議可破壞法；圓教雙非及空若立，諸義皆滅，是以圓二互破諸二。又復諸二互修，圓二則二酥中外道菩薩入圓者是，二乘初心亦有修義。此之兩雙，諸二對圓優劣有異。第三一雙屬圓當教，名別體同是故相即，不言修破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、列六句。雙非是中沒於中名存雙非者，以中道名邪小稀立，若雙非名處處皆有，故特用之，對今圓空辨於同異。又外道二乘別教空句及雙非句，體是思議可破壞法；圓教雙非及空若立，諸義皆滅，是以圓二互破諸二。又復諸二互修，圓二則二酥中外道菩薩入圓者是，二乘初心亦有修義。此之兩雙，諸二對圓優劣有異。第三一雙屬圓當教，名別體同是故相即，不言修破。

二、「空破」下，釋句相，三：初、釋相破句，二：初、空破中，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「空破」下，釋句相，三：初、釋相破句，二：初、空破中，二：

初、略示。以理定詮，不遭名惑，豈聞雙非便是實理？蓋能了知凡邪雙非體是見惑，二乘雙非但證偏真，別教雙非既存教道，未與三融。圓空若立，前諸雙非須皆銷殞，故云破也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、略示。以理定詮，不遭名惑，豈聞雙非便是實理？蓋能了知凡邪雙非體是見惑，二乘雙非但證偏真，別教雙非既存教道，未與三融。圓空若立，前諸雙非須皆銷殞，故云破也。

二、「凡邪」下，廣釋，三：初、破凡邪雙非，二：初、泛示見相，二：初、正示。複四者。複，由重也。謂於一句更計有無，即執有是有、執有是無，乃至雙非是有、雙非是無。具足之見其計轉巧，故於句句皆生四計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「凡邪」下，廣釋，三：初、破凡邪雙非，二：初、泛示見相，二：初、正示。複四者。複，由重也。謂於一句更計有無，即執有是有、執有是無，乃至雙非是有、雙非是無。具足之見其計轉巧，故於句句皆生四計。

二、「雖單」下，結過。三種四句雖轉巧細，以執一為實、餘皆妄語，見愛尤盛、業苦無涯，浩然如海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「雖單」下，結過。三種四句雖轉巧細，以執一為實、餘皆妄語，見愛尤盛、業苦無涯，浩然如海。

二、「雖計」下，正破第四，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「雖計」下，正破第四，二：

初、示所破邪計。雙非是惑，不入真中，實是虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、示所破邪計。雙非是惑，不入真中，實是虛妄。

二、「故為」下，明能破圓空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「故為」下，明能破圓空。

二、破二乘雙非，二：初、泛明證相，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、破二乘雙非，二：初、泛明證相，二：

初、明證相。二乘雙非雖非中實，而離斷常、諦於真理，未至寶渚已到化城，寧不安隱？梵行等者，無學四智四中，但闕我生已盡，以滅度等當之乃足。由保此故，不求遍知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明證相。二乘雙非雖非中實，而離斷常、諦於真理，未至寶渚已到化城，寧不安隱？梵行等者，無學四智四中，但闕我生已盡，以滅度等當之乃足。由保此故，不求遍知。

二、示四門。阿毘曇，此云無比法，詮有門觀法，拘隣五人、千二百羅漢皆此門入。《成實論》詮空門觀法，須菩提此門入。昆勒，此云篋藏，彼論詮於雙亦觀法。故《大論》云「若不得般若波羅蜜多，入阿毘曇則墮有中，若入空門則墮無中，若入昆勒則墮有無中。」那陀等者，《釋論》明佛垂滅，阿難問車匿，佛答云：「惡性車匿，吾涅槃後心漸調伏，當為說《陀那迦旃延經》。」即雙非門也。四門觀法，假人本無、四門不異，而其實法四相不同：有門則念念生滅，空門則三假浮虛，雙亦門則有無從容，雙非門則有無俱遣，隨依一觀可以發真。三藏四門，其意略爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、示四門。阿毘曇，此云無比法，詮有門觀法，拘隣五人、千二百羅漢皆此門入。《成實論》詮空門觀法，須菩提此門入。昆勒，此云篋藏，彼論詮於雙亦觀法。故《大論》云「若不得般若波羅蜜多，入阿毘曇則墮有中，若入空門則墮無中，若入昆勒則墮有無中。」那陀等者，《釋論》明佛垂滅，阿難問車匿，佛答云：「惡性車匿，吾涅槃後心漸調伏，當為說《陀那迦旃延經》。」即雙非門也。四門觀法，假人本無、四門不異，而其實法四相不同：有門則念念生滅，空門則三假浮虛，雙亦門則有無從容，雙非門則有無俱遣，隨依一觀可以發真。三藏四門，其意略爾。

二、「離斷」下，正示破中，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「離斷」下，正示破中，二：

初、示所破假名中。中道之名大略有二：一、離斷常稱為中道，有名無體，屬前二教；二者、佛性稱為中道，此有實體，屬後二教。今論雙非斷常二見，得中道名，其實全非妙色妙心，故無中體。故情想不忘、保偏取證，此以沙礫謂瑠璃珠也。二、「故為」下，示能破畢竟空。斯乃今品即邊之空，若發此空，假名中壞，是為空破非有非無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、示所破假名中。中道之名大略有二：一、離斷常稱為中道，有名無體，屬前二教；二者、佛性稱為中道，此有實體，屬後二教。今論雙非斷常二見，得中道名，其實全非妙色妙心，故無中體。故情想不忘、保偏取證，此以沙礫謂瑠璃珠也。二、「故為」下，示能破畢竟空。斯乃今品即邊之空，若發此空，假名中壞，是為空破非有非無。

三、破別教雙非門，三：初、示迷門起失、二：初、舉意明失、二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、破別教雙非門，三：初、示迷門起失、二：初、舉意明失、二：

初、舉意。別人望圓其根名鈍，非四說四名為權巧。筏喻者，四門意在入理，𥱼筏意在度川，若執門起諍，如檐筏馳道。故《筏喻經》云「法尚應捨，何況非法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、舉意。別人望圓其根名鈍，非四說四名為權巧。筏喻者，四門意在入理，𥱼筏意在度川，若執門起諍，如檐筏馳道。故《筏喻經》云「法尚應捨，何況非法。」

二、「不得」下，明失。失於融攝，是一非三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「不得」下，明失。失於融攝，是一非三。

二、「涅槃」下，示四門相。亦色非色，雙亦門也。非色非非色，雙非門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「涅槃」下，示四門相。亦色非色，雙亦門也。非色非非色，雙非門也。

二、「若各」下，明失故須破。此之執諍，非即邊空無由可破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若各」下，明失故須破。此之執諍，非即邊空無由可破。

三、「新本」下，引證示失相。經談初地被於地前悉有四門者，經云「初地菩薩欲行有相道」，即有門；「於無相法多用功力」，即空門。「一意欲入涅槃、一意欲入生死」，即兩亦門。「微妙祕密之藏修行未足」，即雙非門。「大經」下，明今之得、顯前之失。前屬別門，執諍邪見，非是外道邪見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「新本」下，引證示失相。經談初地被於地前悉有四門者，經云「初地菩薩欲行有相道」，即有門；「於無相法多用功力」，即空門。「一意欲入涅槃、一意欲入生死」，即兩亦門。「微妙祕密之藏修行未足」，即雙非門。「大經」下，明今之得、顯前之失。前屬別門，執諍邪見，非是外道邪見也。

二、「非有」下，明中破空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「非有」下，明中破空。

二、明相修句，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明相修句，二：

初、明諸空修圓中凡邪空見。二乘空證。別教空門既隨二邊，若聞圓中皆須即邊而觀中道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明諸空修圓中凡邪空見。二乘空證。別教空門既隨二邊，若聞圓中皆須即邊而觀中道。

二、諸雙非修圓空。若邪小及別教門，雖曰雙非皆成取相，皆須修於三諦俱空，名畢竟空。由諸雙非及諸空句非究竟道，是九界法，是故皆須修於圓教空中妙觀，歸祕密藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、諸雙非修圓空。若邪小及別教門，雖曰雙非皆成取相，皆須修於三諦俱空，名畢竟空。由諸雙非及諸空句非究竟道，是九界法，是故皆須修於圓教空中妙觀，歸祕密藏。

三、釋相即句。雖諸經論說空說中名相多少，中若即邊、空蕩三諦，此則圓教一體異名，是相即義，不須相破及互修也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋相即句。雖諸經論說空說中名相多少，中若即邊、空蕩三諦，此則圓教一體異名，是相即義，不須相破及互修也。

二、初明圓教空中不二，二：初、直示不二；二、引《般若》結。實相、觀照、文字三種般若，即三而一故是一法，即一而三立名何極？得此意者，一切異名無不相即。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、初明圓教空中不二，二：初、直示不二；二、引《般若》結。實相、觀照、文字三種般若，即三而一故是一法，即一而三立名何極？得此意者，一切異名無不相即。

二、「而不」下，明今品。略說名空，文約義豐、空無不盡，以被義持根利之者，故以略名而標品目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「而不」下，明今品。略說名空，文約義豐、空無不盡，以被義持根利之者，故以略名而標品目。

二、「此品」下，明來意，二：初、導成上品，二：初、正示，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此品」下，明來意，二：初、導成上品，二：初、正示，二：

初、導二用。若其不了即邊是空，懺非無生，破惡不盡；讚非稱性，生善不深。善不深故，豈成智德？惡不盡故，豈成斷德？鈍根之者於前未悟，故於今品圓談空慧，導前懺歎令成二用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、導二用。若其不了即邊是空，懺非無生，破惡不盡；讚非稱性，生善不深。善不深故，豈成智德？惡不盡故，豈成斷德？鈍根之者於前未悟，故於今品圓談空慧，導前懺歎令成二用。

二、「亦是」下，成三章。懺歎是用，如向說之。導成宗者，萬行之因。以無所得方證三身，非究竟空豈無所得？是故圓空導於萬行成果德宗。導成體者，深廣法性遍一切法。二種我故生死浩然，今以二空導一切法，顯成經體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「亦是」下，成三章。懺歎是用，如向說之。導成宗者，萬行之因。以無所得方證三身，非究竟空豈無所得？是故圓空導於萬行成果德宗。導成體者，深廣法性遍一切法。二種我故生死浩然，今以二空導一切法，顯成經體。

二、「故釋」下，引證。論明一切以體宗用攝無不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「故釋」下，引證。論明一切以體宗用攝無不盡。

二、「又常」下，開悟鈍根。圓空具德一切清淨，故談常宗及顯悟體。懺歎二用皆是究竟清淨之法，豈有一句暫離圓空？如云「一切眾生皆是般若」，即此意也。利根聞上已解空義；今為鈍根未解之者，特論生法境觀皆空，俾成上義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「又常」下，開悟鈍根。圓空具德一切清淨，故談常宗及顯悟體。懺歎二用皆是究竟清淨之法，豈有一句暫離圓空？如云「一切眾生皆是般若」，即此意也。利根聞上已解空義；今為鈍根未解之者，特論生法境觀皆空，俾成上義。

二、釋文，二：初、分文。二、隨釋，二：初、釋欲說空，二：初、釋，八：初、釋餘經廣說，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋文，二：初、分文。二、隨釋，二：初、釋欲說空，二：初、釋，八：初、釋餘經廣說，二：

初、總示相顯意。二、「若指」下別明指前義，二：初、約部；次、相違問。《大經》云「從生酥出熟酥，譬從方等出摩訶般若。」故知《般若》在方等後。此經既屬方等，豈得指《般若》為已說耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、總示相顯意。二、「若指」下別明指前義，二：初、約部；次、相違問。《大經》云「從生酥出熟酥，譬從方等出摩訶般若。」故知《般若》在方等後。此經既屬方等，豈得指《般若》為已說耶？

二、約後分至終答，二：初、正答通，二：初、引教答通，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約後分至終答，二：初、正答通，二：初、引教答通，二：

初、總立意。以此經是方等後分故，信相聞佛入滅唯三月在，所以懷疑，故指《般若》名為已說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、總立意。以此經是方等後分故，信相聞佛入滅唯三月在，所以懷疑，故指《般若》名為已說。

二、「且舉」下，引三經，三：初、引《阿含》，二。初、正引。前佛而去者，七日前入滅也。均頭沙彌，是身子弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「且舉」下，引三經，三：初、引《阿含》，二。初、正引。前佛而去者，七日前入滅也。均頭沙彌，是身子弟子。

二、「此」下，結示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此」下，結示。

二、引方等。即《方等陀羅尼經》。先於靈山，唯《法華》授聲聞佛記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、引方等。即《方等陀羅尼經》。先於靈山，唯《法華》授聲聞佛記。

二、「豈非」下，結示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「豈非」下，結示。

三、引《大品》，二：初、正引；二、「當知」下，結示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、引《大品》，二：初、正引；二、「當知」下，結示。

二、「以此」下，詳定結斥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「以此」下，詳定結斥。

二、「此經」下，示非妨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此經」下，示非妨。

二、釋略而解說，二：初、示教門名義廣略，二：初、示二門。二、「應作」下，明四句，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋略而解說，二：初、示教門名義廣略，二：初、示二門。二、「應作」下，明四句，二：

初、直示三句。十八空等者，空體唯一，遍蕩諸境，隨境立名。如火是一，隨所燒物乃有異名，名下之義不得不異。是故因亡內法乃名內空，因亡外法乃名外空，亡十八境名十八空，二十空、二十四空亦復如是，故名義俱廣立一空名，唯詮泯蕩故名義俱略。若法性等立名眾多，但詮本性之義耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、直示三句。十八空等者，空體唯一，遍蕩諸境，隨境立名。如火是一，隨所燒物乃有異名，名下之義不得不異。是故因亡內法乃名內空，因亡外法乃名外空，亡十八境名十八空，二十空、二十四空亦復如是，故名義俱廣立一空名，唯詮泯蕩故名義俱略。若法性等立名眾多，但詮本性之義耳。

二、委示第四，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、委示第四，三：

初、標示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、標示。

二、「迄從」下，證釋。秖立二空，是名略也。此名召義遍乎十界，從凡至佛皆有眾生及五陰故。問：位至聲聞，生法已空，因何《釋論》至佛猶有眾生及法，豈獨不無？又稱無上，其義何耶？答：小乘談空，終歸灰斷，故入無餘，生法永絕。大乘談空，其體常住，又非獨一覺性常住。須知生法一切皆常，故生法未空則凡鄙微劣，生法若空則高勝廣大。是以極果生法無上，斯乃空之究竟也。故荊谿云：「三千果成，咸稱常樂。」三千闕，何生法依報耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「迄從」下，證釋。秖立二空，是名略也。此名召義遍乎十界，從凡至佛皆有眾生及五陰故。問：位至聲聞，生法已空，因何《釋論》至佛猶有眾生及法，豈獨不無？又稱無上，其義何耶？答：小乘談空，終歸灰斷，故入無餘，生法永絕。大乘談空，其體常住，又非獨一覺性常住。須知生法一切皆常，故生法未空則凡鄙微劣，生法若空則高勝廣大。是以極果生法無上，斯乃空之究竟也。故荊谿云：「三千果成，咸稱常樂。」三千闕，何生法依報耶？

二、「今言」下，明今品名略義廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「今言」下，明今品名略義廣。

三、釋眾生根鈍，二：初、定廣略利鈍，二：初、約聞持立。宜廣為利，宜略為鈍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋眾生根鈍，二：初、定廣略利鈍，二：初、約聞持立。宜廣為利，宜略為鈍。

二、「此語」下，約義持翻。身子初遇阿鞞說偈詮三諦義，謂苦集滅，令速證故，不言道諦。身子一聞，即悟初果。及其轉為目連說之，再聞方悟。一說是略，再說是廣，豈非義持略利廣鈍耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此語」下，約義持翻。身子初遇阿鞞說偈詮三諦義，謂苦集滅，令速證故，不言道諦。身子一聞，即悟初果。及其轉為目連說之，再聞方悟。一說是略，再說是廣，豈非義持略利廣鈍耶？

二、「此經」下，示今機利鈍，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此經」下，示今機利鈍，二：

初、明經意。自就不能廣持詮空名數，故曰鈍根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明經意。自就不能廣持詮空名數，故曰鈍根。

二、示今機。若論義持，聞略能悟乃稱根利。《無見經》云「眾生根鈍，便謂今機不能悟於無量空義，尠於智慧。」亦約聞持智也。此同《起信論》說。尋於廣論，文多為煩，但樂少文而攝多義者，故造此論。又末為諸佛甚深廣大義。我已隨順總持說此品，略說無量空義，同彼總持說深廣義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、示今機。若論義持，聞略能悟乃稱根利。《無見經》云「眾生根鈍，便謂今機不能悟於無量空義，尠於智慧。」亦約聞持智也。此同《起信論》說。尋於廣論，文多為煩，但樂少文而攝多義者，故造此論。又末為諸佛甚深廣大義。我已隨順總持說此品，略說無量空義，同彼總持說深廣義也。

四、釋無量空義，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、釋無量空義，二：

初、約真中揀。偏真斷滅不具色心，是有量空義。中道具足妙色妙心，出生不竭、融攝無遺，是無量空義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約真中揀。偏真斷滅不具色心，是有量空義。中道具足妙色妙心，出生不竭、融攝無遺，是無量空義。

二、就此經示。既談法性，性則不改。此乃常德實相者，中實之相。此品云「求於如來真實法身」，新本云「法身是常是實」，實是我德，自在何窮？既具常我，豈虧樂淨？四德彌彰，無量空義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、就此經示。既談法性，性則不改。此乃常德實相者，中實之相。此品云「求於如來真實法身」，新本云「法身是常是實」，實是我德，自在何窮？既具常我，豈虧樂淨？四德彌彰，無量空義也。

五、釋異妙方便；六、釋起大悲心；七、釋今我演說；八、釋知眾生意，皆可見耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、釋異妙方便；六、釋起大悲心；七、釋今我演說；八、釋知眾生意，皆可見耳。

二、正說空，二：初、分文立意，二：初、分文。二、立意，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正說空，二：初、分文立意，二：初、分文。二、立意，二：

初、直示。無境等者，生法之境皆妙三諦，故曰二空境。生法之觀皆妙三觀，故曰二空觀。妙境發觀，其觀方正；妙觀照境，其境方顯。具明境觀，令正令顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、直示。無境等者，生法之境皆妙三諦，故曰二空境。生法之觀皆妙三觀，故曰二空觀。妙境發觀，其觀方正；妙觀照境，其境方顯。具明境觀，令正令顯。

二、引證。十番檢境智者，境謂十境，智謂十乘。言十境者，一陰入境、二煩惱境、三病患境、四業相境、五魔事境、六禪定境、七諸見境、八增上慢境、九二乘境、十菩薩境。陰乃現前，九則待發。若現若發，一一境界皆須修於十乘觀智。言十乘者，一觀不思議境、二依境發菩提心、三巧安止觀、四破法遍、五識通塞、六調道品、七對治助開、八知次位、九安忍、十無法愛。此十都為十種境絕於思議，是故五品得觀行絕，十信乃得相似論絕，四十一位分證論絕，妙覺乃能究論絕也。下文即是散脂自說名密之義，乃名境智俱不思議。新本言法，即是境也。如者，不異也。皆重言者，蓋以境智本來不異，以情異故，今復不異。故東陽大士云：「一是本性如，二是滅結如。智不異境，故曰如如法；境不異智，故曰如如智。」斯皆明於不思議意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、引證。十番檢境智者，境謂十境，智謂十乘。言十境者，一陰入境、二煩惱境、三病患境、四業相境、五魔事境、六禪定境、七諸見境、八增上慢境、九二乘境、十菩薩境。陰乃現前，九則待發。若現若發，一一境界皆須修於十乘觀智。言十乘者，一觀不思議境、二依境發菩提心、三巧安止觀、四破法遍、五識通塞、六調道品、七對治助開、八知次位、九安忍、十無法愛。此十都為十種境絕於思議，是故五品得觀行絕，十信乃得相似論絕，四十一位分證論絕，妙覺乃能究論絕也。下文即是散脂自說名密之義，乃名境智俱不思議。新本言法，即是境也。如者，不異也。皆重言者，蓋以境智本來不異，以情異故，今復不異。故東陽大士云：「一是本性如，二是滅結如。智不異境，故曰如如法；境不異智，故曰如如智。」斯皆明於不思議意也。

二、「明空」下，隨文釋義，二：初、明空境，二：初、分文立意，二：初、分文。二、立意，五： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「明空」下，隨文釋義，二：初、明空境，二：初、分文立意，二：初、分文。二、立意，五：

初、直示二相。言實法者，對下假想淨為不淨，乃是事觀；今於五陰及以假人皆直觀理，故名實法。「身雖」下，出假想義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、直示二相。言實法者，對下假想淨為不淨，乃是事觀；今於五陰及以假人皆直觀理，故名實法。「身雖」下，出假想義。

二、「亦名」下，示二異名。行行者，慧行之上加修事行，故名行行。助道者，以不淨想破事中貪，資於正觀破障理惑，故名助道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「亦名」下，示二異名。行行者，慧行之上加修事行，故名行行。助道者，以不淨想破事中貪，資於正觀破障理惑，故名助道。

三、「小乘」下，明大小皆修，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「小乘」下，明大小皆修，二：

初、明小。三種解脫不言無疑解脫，以俱脫人達內外典籍，得無疑名。今論正助，故且明二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明小。三種解脫不言無疑解脫，以俱脫人達內外典籍，得無疑名。今論正助，故且明二。

二明大。薩婆若，《大論》翻一切智遊戲神通，以於三界得自在故，名遊戲；以修得通，多於九想背捨等起，故以假想為助道也。《法華》大車具度白牛名為正道，儐從為助。《涅槃》正慧遠離十相，即色聲香味觸、生住壞、男相女相能離深故，所離非輕。「又諦」下，明助道也。想白骨等、觀等事禪，即用三觀於事禪境破三惑障，顯出我性成王三昧。正助合修，名為達禪，見禪法界也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二明大。薩婆若，《大論》翻一切智遊戲神通，以於三界得自在故，名遊戲；以修得通，多於九想背捨等起，故以假想為助道也。《法華》大車具度白牛名為正道，儐從為助。《涅槃》正慧遠離十相，即色聲香味觸、生住壞、男相女相能離深故，所離非輕。「又諦」下，明助道也。想白骨等、觀等事禪，即用三觀於事禪境破三惑障，顯出我性成王三昧。正助合修，名為達禪，見禪法界也。

四、「眾經」下，明經論有廣略。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、「眾經」下，明經論有廣略。

五、明今品二義，即俱略也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、明今品二義，即俱略也。

二、「實法」下，隨釋，二：初、明實法境，二：初、分文。二、隨釋，二：初、明苦果境，三：初、生空境，二：初、釋是身虛偽，二：初、體妄計故虛，二：初、計攬陰有身。攬陰成身者，五陰和合假名為身，如攬五指故有拳名。凡夫不了，執此假名而為我等。廣有十六：一我、二眾生、三壽者、四命者、五生者、六養者、七眾數、八人、九作者、十使作者、十一起者、十二使起者、十三受者、十四使受者、十五知者、十六見者。今略云五：我者，於陰等法中若即若離計我我所之實人者，於陰中妄計我人眾生者，則於陰五眾妄計我生。壽者，則陰等法中妄計我受一期報壽命者，則於陰等法中妄計我命根連持不斷。以執此故計有我身，名身見得起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「實法」下，隨釋，二：初、明實法境，二：初、分文。二、隨釋，二：初、明苦果境，三：初、生空境，二：初、釋是身虛偽，二：初、體妄計故虛，二：初、計攬陰有身。攬陰成身者，五陰和合假名為身，如攬五指故有拳名。凡夫不了，執此假名而為我等。廣有十六：一我、二眾生、三壽者、四命者、五生者、六養者、七眾數、八人、九作者、十使作者、十一起者、十二使起者、十三受者、十四使受者、十五知者、十六見者。今略云五：我者，於陰等法中若即若離計我我所之實人者，於陰中妄計我人眾生者，則於陰五眾妄計我生。壽者，則陰等法中妄計我受一期報壽命者，則於陰等法中妄計我命根連持不斷。以執此故計有我身，名身見得起。

二、「若體」下，體本虛叵得。妄執有生，生實不生，故生名虛偽。既本不生，故見身寂滅。叵，猶不可也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若體」下，體本虛叵得。妄執有生，生實不生，故生名虛偽。既本不生，故見身寂滅。叵，猶不可也。

二、「又檢」下，檢原由了偽，二：初、正檢，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「又檢」下，檢原由了偽，二：初、正檢，二：

初、檢假名。由一念妄想者，謂男託胎時，見母為所取境、見父是所競境，於母起貪、於父起瞋，父流謂是己有，乘茲妄念故得託胎。女人反是。委如《大經》。假名始者，男女之名由此妄想而為始也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、檢假名。由一念妄想者，謂男託胎時，見母為所取境、見父是所競境，於母起貪、於父起瞋，父流謂是己有，乘茲妄念故得託胎。女人反是。委如《大經》。假名始者，男女之名由此妄想而為始也。

二、「此赤」下，檢實法由，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此赤」下，檢實法由，二：

初、五陰。赤白，即遺體也。三性者，謂善、惡、無記也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、五陰。赤白，即遺體也。三性者，謂善、惡、無記也。

二、「又精」下，六大。五陰、六大是所依實法，原由若是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「又精」下，六大。五陰、六大是所依實法，原由若是。

二、「觀此」下，結示。身是幻質，名是假名。既由妄想及從精血，以驗所成身名虛偽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「觀此」下，結示。身是幻質，名是假名。既由妄想及從精血，以驗所成身名虛偽。

二、釋猶如空聚。無明業力，業即是行，乃無明緣行也。或初作業時，或託胎時，如向所明男女之識，於父母起貪瞋，以父母流謂是已有，乘茲妄念故得託胎。體即遺體，謂赤白也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋猶如空聚。無明業力，業即是行，乃無明緣行也。或初作業時，或託胎時，如向所明男女之識，於父母起貪瞋，以父母流謂是已有，乘茲妄念故得託胎。體即遺體，謂赤白也。

二、「從六」下，體法空境，二：初、立意分文，二：初、立意；二、分文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「從六」下，體法空境，二：初、立意分文，二：初、立意；二、分文。

二、隨釋，三：初、釋六入，四：初、釋六入，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、隨釋，三：初、釋六入，四：初、釋六入，三：

初、釋二名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、釋二名。

二、「檢其」下，檢三事。命煖識者，《大集》云「歌羅邏時即有三事。出入息者，名為壽命。不臭不爛，名之為煖。」即是業持火大故，地水等色不臭爛也。此中心意名之為識，即是剎那覺知心也。三法和合，從生至長無增無減。七日一變者，謂在胎也。一七名雜穢，狀如凝酥。二七名疱，狀如瘡疱。三七日名凝結，狀如就血。四七名凝厚，漸堅硬故。五七名形位，四支差別故。六七名毛髮爪齒位。七七名具根位，五根圓滿故。今云五疱，即形位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「檢其」下，檢三事。命煖識者，《大集》云「歌羅邏時即有三事。出入息者，名為壽命。不臭不爛，名之為煖。」即是業持火大故，地水等色不臭爛也。此中心意名之為識，即是剎那覺知心也。三法和合，從生至長無增無減。七日一變者，謂在胎也。一七名雜穢，狀如凝酥。二七名疱，狀如瘡疱。三七日名凝結，狀如就血。四七名凝厚，漸堅硬故。五七名形位，四支差別故。六七名毛髮爪齒位。七七名具根位，五根圓滿故。今云五疱，即形位也。

三、「結成」下，明六數。五根并前，識是意根，則六根具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「結成」下，明六數。五根并前，識是意根，則六根具足。

二、「識依」下，釋村落。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「識依」下，釋村落。

三、「塵從」下，釋結賊所止。由塵起結，能害慧命，故云結賊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「塵從」下，釋結賊所止。由塵起結，能害慧命，故云結賊。

四、「眼見」下，釋不相知。伺，候也。二、「從眼」下，釋十二入，四： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、「眼見」下，釋不相知。伺，候也。二、「從眼」下，釋十二入，四：

初、約開辨數。開色為十者，五根、五塵也。少分者，法入攝二種法：一者心法，除心王，但取相應諸心數也；二者非心法，即過去未來色法，及心不相應諸行，及三無為法也。今云少分，即非心法中過未色也。開心為二者，謂意入也，及法入也。然於法入亦秖少分，謂於法入二種中但攝心法耳。今云二者，且舉全數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約開辨數。開色為十者，五根、五塵也。少分者，法入攝二種法：一者心法，除心王，但取相應諸心數也；二者非心法，即過去未來色法，及心不相應諸行，及三無為法也。今云少分，即非心法中過未色也。開心為二者，謂意入也，及法入也。然於法入亦秖少分，謂於法入二種中但攝心法耳。今云二者，且舉全數。

二、「塵入」下，明通別名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「塵入」下，明通別名。

三、「當一」下，釋各各自緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「當一」下，釋各各自緣。

四、「他根」下，釋不行他緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、「他根」下，釋不行他緣。

三、「從心」下，釋十八界，二：初、辨數釋名。二、隨文釋義，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「從心」下，釋十八界，二：初、辨數釋名。二、隨文釋義，三：

初、明識遍諸根。追緣過去，預念未來。馳騁，猶奔走也。「如人」下，舉例也。端坐一室而心思天下。愛染塵緣，名曰坐馳。自非妙空，莫息馳想。「以愚」下，釋六賊所害也。如《大經》者，〈德王品〉云「譬如有王，以四毒蛇盛之一篋，令人瞻養。若令一蛇生瞋恚，我當準法戮之都市。其人怖畏，捨篋逃走。王時復遣五旃陀羅拔刀隨後。一人藏刀，詐為親善。其人不信，投一聚落欲自隱匿。既入聚中，不見人物，即便坐地。聞空中聲云：『今夜當有六大賊來。』其人恐怖，復捨而去。路值一河，其水漂急，即取草木為筏，截流而去。既達彼岸，安隱無患。菩薩亦爾，聞《涅槃經》，觀身如篋，四大如蛇，五旃陀羅即是五陰，詐親即貪愛，空聚即六入，六賊即外六塵，河即煩惱，筏即道品，到於常樂涅槃彼岸。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明識遍諸根。追緣過去，預念未來。馳騁，猶奔走也。「如人」下，舉例也。端坐一室而心思天下。愛染塵緣，名曰坐馳。自非妙空，莫息馳想。「以愚」下，釋六賊所害也。如《大經》者，〈德王品〉云「譬如有王，以四毒蛇盛之一篋，令人瞻養。若令一蛇生瞋恚，我當準法戮之都市。其人怖畏，捨篋逃走。王時復遣五旃陀羅拔刀隨後。一人藏刀，詐為親善。其人不信，投一聚落欲自隱匿。既入聚中，不見人物，即便坐地。聞空中聲云：『今夜當有六大賊來。』其人恐怖，復捨而去。路值一河，其水漂急，即取草木為筏，截流而去。既達彼岸，安隱無患。菩薩亦爾，聞《涅槃經》，觀身如篋，四大如蛇，五旃陀羅即是五陰，詐親即貪愛，空聚即六入，六賊即外六塵，河即煩惱，筏即道品，到於常樂涅槃彼岸。」

二、「心常」下，明識常在。根塵即對即覺者，對塵便覺也。引《釋論》證即覺義。既云心欲聞，則知識在根。經「隨行」，平聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「心常」下，明識常在。根塵即對即覺者，對塵便覺也。引《釋論》證即覺義。既云心欲聞，則知識在根。經「隨行」，平聲。

三、「心處」下，明識常去還。乍出乍入者，對塵故乍出，不對即乍入。出入間關者，應法師云：「謂出入也。」亦設置之貌，《莊子》云「小智間間」，隔礙也。啄一捨一者，捨一網目，復啄一網目，隔礙難出。得論常在者，以塵對即覺故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「心處」下，明識常去還。乍出乍入者，對塵故乍出，不對即乍入。出入間關者，應法師云：「謂出入也。」亦設置之貌，《莊子》云「小智間間」，隔礙也。啄一捨一者，捨一網目，復啄一網目，隔礙難出。得論常在者，以塵對即覺故。

三、「從身」下，結二境，二：初、標示。二、「身空」下，牒釋，二：初、釋初二句結生空境。長養，即十六中養育見也，妄計我能養育於他。又是計我為父母養育。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「從身」下，結二境，二：初、標示。二、「身空」下，牒釋，二：初、釋初二句結生空境。長養，即十六中養育見也，妄計我能養育於他。又是計我為父母養育。

二、「亦無」下，釋後二句結法空境，二：初、超釋無主，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「亦無」下，釋後二句結法空境，二：初、超釋無主，二：

初、別檢。心主必能制及得自在，既為他惱，二義不成，知心非主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、別檢。心主必能制及得自在，既為他惱，二義不成，知心非主。

二、「或時」下，互推主。四微，色、香、味、觸也。《大論》云「地有色香味觸，重故自無所作。水少香故，動作勝地。火少香味故，勢勝於水。風少色香味故，動作勝火。」心無等者，心望四大，以不藉微勝故為主。若論被惱，復不成主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「或時」下，互推主。四微，色、香、味、觸也。《大論》云「地有色香味觸，重故自無所作。水少香故，動作勝地。火少香味故，勢勝於水。風少色香味故，動作勝火。」心無等者，心望四大，以不藉微勝故為主。若論被惱，復不成主。

二、追釋無諍。因緣和合雖成諸法，本無思念，有何諍訟？皆由情計故。四大如蛇、六塵如賊，若觀本空則諸法寂爾，有誰諍訟？故以無諍結法空境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、追釋無諍。因緣和合雖成諸法，本無思念，有何諍訟？皆由情計故。四大如蛇、六塵如賊，若觀本空則諸法寂爾，有誰諍訟？故以無諍結法空境。

二、「從諸」下，明集因境，二：初、分文對辨，二：初、分文。二、「前三」下，對辨，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「從諸」下，明集因境，二：初、分文對辨，二：初、分文。二、「前三」下，對辨，二：

初、對假想辨。前三者，即此集境自立三科，謂集起相等，是慧行正觀之境。後一即假想，是行行助道觀境。此九行經文既相連，又俱言四大，似難分別，故以前三對於後一而論正助以區別之。又前一者，即以集境三中初一對後假想而論生滅，以前一云「從諸因緣和合而有」及云「地水火風合集成立」，後一乃云「水火風種散滅壞時」，豈非四大生滅相耶？而言生滅皆從種無明者，彰此生滅不離迷妄也。故前生云妄想故起，至後滅云散滅壞時此乃死支，合云憂悲苦惱，斯是無明之果，復是無明之因。故論云「老死有果，所謂無明。無明有因，乃指老死。」是故生滅皆從無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、對假想辨。前三者，即此集境自立三科，謂集起相等，是慧行正觀之境。後一即假想，是行行助道觀境。此九行經文既相連，又俱言四大，似難分別，故以前三對於後一而論正助以區別之。又前一者，即以集境三中初一對後假想而論生滅，以前一云「從諸因緣和合而有」及云「地水火風合集成立」，後一乃云「水火風種散滅壞時」，豈非四大生滅相耶？而言生滅皆從種無明者，彰此生滅不離迷妄也。故前生云妄想故起，至後滅云散滅壞時此乃死支，合云憂悲苦惱，斯是無明之果，復是無明之因。故論云「老死有果，所謂無明。無明有因，乃指老死。」是故生滅皆從無明。

二、「若直」下，對小乘辨。如上所論無明生滅，何教不然？若欲了知，須論小衍。小明四大實從無明生、實從無明滅。衍明四大而有三教，通教四大，體本自空故本不生滅，由無明故見有生滅，如幻之生、如幻之滅。別教四大，體是佛性，由無明故四大生滅，性無生滅、相有生滅。圓教四大，體亦佛性，而性本具九界四大，故九四大若生若滅皆是法界，是故性相俱不生滅，乃不思議論生滅也，故《法華》明世間相常。其義既爾，則衍三教皆得明於本不生而生、本不滅而滅，生滅不二而二。今非通別，的就圓論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若直」下，對小乘辨。如上所論無明生滅，何教不然？若欲了知，須論小衍。小明四大實從無明生、實從無明滅。衍明四大而有三教，通教四大，體本自空故本不生滅，由無明故見有生滅，如幻之生、如幻之滅。別教四大，體是佛性，由無明故四大生滅，性無生滅、相有生滅。圓教四大，體亦佛性，而性本具九界四大，故九四大若生若滅皆是法界，是故性相俱不生滅，乃不思議論生滅也，故《法華》明世間相常。其義既爾，則衍三教皆得明於本不生而生、本不滅而滅，生滅不二而二。今非通別，的就圓論。

二、「從諸」下，隨文釋義，三：初、明集起相，二：初、通約生法釋，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「從諸」下，隨文釋義，三：初、明集起相，二：初、通約生法釋，三：

初、揀苦從集。苦是世間果、集是世間因，此之因果皆因緣生。今之所辨雖然涉苦果，其意乃明集之因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、揀苦從集。苦是世間果、集是世間因，此之因果皆因緣生。今之所辨雖然涉苦果，其意乃明集之因緣。

二、「前三」下，分句對義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「前三」下，分句對義。

三、「小乘」下，破小因緣，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「小乘」下，破小因緣，二：

初、敘小。《俱舍》云「極微、微、金、木、兔、羊、牛、隙塵」等，小乘有門謂極微。始有十方分，故不破隣虛，以此為因緣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、敘小。《俱舍》云「極微、微、金、木、兔、羊、牛、隙塵」等，小乘有門謂極微。始有十方分，故不破隣虛，以此為因緣也。

二、「今明」下，斥非。細塵亦盡者，隣虛亦破。二塵既破，因緣不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「今明」下，斥非。細塵亦盡者，隣虛亦破。二塵既破，因緣不成。

二、「言因」下，別約生法釋，二：初、假名因緣，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「言因」下，別約生法釋，二：初、假名因緣，三：

初、釋從諸因緣。此中宜用《起信論》說「無明為因生三細，境界為緣生六麁」方盡疏意。言三細者，業相、轉相、現相，即根本不覺熏習真如生三種相，故云無明內惑為因也。言六麁者，謂智相、相續相、執取相、計名字相、起業相、業繫苦相。即枝末不覺於外境界，起智相等生法二執，名為染愛，於外觸處染著。以二不覺熏二執心，成起業相。故云「無明潤愛，集業得起。」忽都不辨迷一法界為無明內惑等者，豈能顯今中道空慧耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、釋從諸因緣。此中宜用《起信論》說「無明為因生三細，境界為緣生六麁」方盡疏意。言三細者，業相、轉相、現相，即根本不覺熏習真如生三種相，故云無明內惑為因也。言六麁者，謂智相、相續相、執取相、計名字相、起業相、業繫苦相。即枝末不覺於外境界，起智相等生法二執，名為染愛，於外觸處染著。以二不覺熏二執心，成起業相。故云「無明潤愛，集業得起。」忽都不辨迷一法界為無明內惑等者，豈能顯今中道空慧耶？

二、「以業」下，釋和合而有。以業起者，即起業相也。「則有」下，即業繫苦相也。此云苦果，即是攬陰成假名人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「以業」下，釋和合而有。以業起者，即起業相也。「則有」下，即業繫苦相也。此云苦果，即是攬陰成假名人也。

三、「此一」下，釋無有堅實。由無明、愛者二不覺為因，即能生心也。一念託胎是不覺果，名所生心。計此因果，名為本末。既皆不覺，豈是真實？故云都虛無堅實也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「此一」下，釋無有堅實。由無明、愛者二不覺為因，即能生心也。一念託胎是不覺果，名所生心。計此因果，名為本末。既皆不覺，豈是真實？故云都虛無堅實也。

二、「妄想」下，實法因緣亦是妄想。一念託胎與前不異，但前成於假人，今則成於實法，假實和合成一報身。修二空故破於二執，故分二境。機關主者，如機關木偶假人轉動，主即弄機關人也。故以業因喻所弄，木偶以陰果喻之。色陰如木偶形質，故云機關具。三陰如木偶動作去來，識陰如看人，故云以自娛樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「妄想」下，實法因緣亦是妄想。一念託胎與前不異，但前成於假人，今則成於實法，假實和合成一報身。修二空故破於二執，故分二境。機關主者，如機關木偶假人轉動，主即弄機關人也。故以業因喻所弄，木偶以陰果喻之。色陰如木偶形質，故云機關具。三陰如木偶動作去來，識陰如看人，故云以自娛樂也。

二、「隨時」下，明集相吞噬，二：初、因果對釋，四：初、釋增減殘害。豎約十時者，《大經》云「一歌羅邏得異、二阿浮陀時異、三閉手時異、四皰時異、五初生時異、六嬰孩時異、七童子時異、八年少時異、九壯盛時異、十老死時異。」又念念生滅雖在於心，須知四大亦隨增減。又新諸根謂生時，故諸根死時。又飲食資益血肉為新，目淚耳矃等為故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「隨時」下，明集相吞噬，二：初、因果對釋，四：初、釋增減殘害。豎約十時者，《大經》云「一歌羅邏得異、二阿浮陀時異、三閉手時異、四皰時異、五初生時異、六嬰孩時異、七童子時異、八年少時異、九壯盛時異、十老死時異。」又念念生滅雖在於心，須知四大亦隨增減。又新諸根謂生時，故諸根死時。又飲食資益血肉為新，目淚耳矃等為故。

二、「譬如」下，釋四蛇同篋，二：初、明四蛇，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「譬如」下，釋四蛇同篋，二：初、明四蛇，二：

初、約蛇報明四相。蛇有力敵羸絕等報，可譬身有生老病死增減四相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約蛇報明四相。蛇有力敵羸絕等報，可譬身有生老病死增減四相。

二、「如此」下，約蛇因明四分。四分煩惱皆有毒害，即是蛇因。此因能感四大四相，二：初、別示四分感報，二：初、明生四大。二、「瑞應」下，明致四相。經出三相，疏以等分例致生相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「如此」下，約蛇因明四分。四分煩惱皆有毒害，即是蛇因。此因能感四大四相，二：初、別示四分感報，二：初、明生四大。二、「瑞應」下，明致四相。經出三相，疏以等分例致生相。

二、總結集業致苦。上釋四蛇雖言苦報，意明集因緣，故總結云集業相噬。令大增損，推功歸集，是經正意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、總結集業致苦。上釋四蛇雖言苦報，意明集因緣，故總結云集業相噬。令大增損，推功歸集，是經正意。

二、明同篋，二：初、約身為篋。螫，知列切。又《音釋》音郝，謂行毒也。經舉四蛇以喻四大，意彰四分有毒害義。一分具足二萬一千，四分共具八萬四千，無量劫來法身慧命喪壞由此。《大經》所明身持四大，大不起集，蛇無毒義。如鳥在籠者，次文再舉。疎粗釋之，故注云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明同篋，二：初、約身為篋。螫，知列切。又《音釋》音郝，謂行毒也。經舉四蛇以喻四大，意彰四分有毒害義。一分具足二萬一千，四分共具八萬四千，無量劫來法身慧命喪壞由此。《大經》所明身持四大，大不起集，蛇無毒義。如鳥在籠者，次文再舉。疎粗釋之，故注云云。

二、「又用」下，約業為篋。宿業尚存，故四大未散，重舉籠鳥以明業篋。須知今疏舉業持大意顯集因，故云心鳥。鳥喻四分外馳六塵，常求生死，非安法身。若人念念思破戒事，乃求地獄永滅五分，宿人業謝泥犂長往。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「又用」下，約業為篋。宿業尚存，故四大未散，重舉籠鳥以明業篋。須知今疏舉業持大意顯集因，故云心鳥。鳥喻四分外馳六塵，常求生死，非安法身。若人念念思破戒事，乃求地獄永滅五分，宿人業謝泥犂長往。

三、釋其性各異，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋其性各異，二：

初、約一身釋。性別等者，雖云四大和合成身，大性既異，那可合成？此顯成中當處即壞。妄情不了，於壞執成，保著生集。四大對四方者，顯內四大有四方性，四方升降驗大相違，對時對維其意皆爾。良由內體與外時方其性本一，故依正色心感召義成，是故今經特以四大明乎集業也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約一身釋。性別等者，雖云四大和合成身，大性既異，那可合成？此顯成中當處即壞。妄情不了，於壞執成，保著生集。四大對四方者，顯內四大有四方性，四方升降驗大相違，對時對維其意皆爾。良由內體與外時方其性本一，故依正色心感召義成，是故今經特以四大明乎集業也。

二、「或言」下，約六根釋。以其六根俱是四大造色故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「或言」下，約六根釋。以其六根俱是四大造色故也。

四、釋悉滅無餘。比至必利切，及也。見人死滅四大分散，便謂息風煖氣已歸於上、骨肉血汗必歸於下。及至推尋都無去處，以本不來故。若有來去，非今教境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、釋悉滅無餘。比至必利切，及也。見人死滅四大分散，便謂息風煖氣已歸於上、骨肉血汗必歸於下。及至推尋都無去處，以本不來故。若有來去，非今教境。

二、「若果」下，結由集業。經舉四大升沈尤甚，正明集境善惡殊塗，以其四大不獨是惡亦通漏善也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若果」下，結由集業。經舉四大升沈尤甚，正明集境善惡殊塗，以其四大不獨是惡亦通漏善也。

三、明集善惡境，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明集善惡境，三：

初、釋心識。學斯宗者要知境觀，若論觀者須明三識，謂第九菴摩羅是不動識，當正因佛性，可為中觀；第八阿刺耶是無記無明識，無明之性即了因佛性，可為空觀？第七阿陀那是分別識，是惑性故，當緣因佛性，可為假觀。此之三識既與三德無二無別，是祕密藏，何法不收？何處不遍？修圓觀者必能了知一心一塵無非三識，即是所顯妙理，復是能觀妙觀。若論境者，唯尚近要，秖以第六見思之識而為境界，知妙三識未始暫離一見一思，故即此心為妙三觀、顯妙三諦。雖唯一識，未甞不用三識為觀，未甞不以三識為境。若謂今宗不明三識，但於第六顯三諦理；今之釋題及彼《妙玄》示其三識為妙三法，將何用耶？於一識心以何而為三諦三觀？故無通見，難議圓宗。今明集境，故引論文通小之說，但於第六辨心意識一法三能立三名字。對數名心者，對通大地等一切數故，名曰心王也。能生名意者，意是依義，依之能起一切因果，以具三性故也。分別名識者，以能了別所緣之境，故名識也。「又言」下，雖秖一識，約三時異而立三名，不同前釋秖約一時有對數能生分別之義也。前是橫釋，此乃豎釋。初起極微、次起漸著、後起彌顯，豈非豎耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、釋心識。學斯宗者要知境觀，若論觀者須明三識，謂第九菴摩羅是不動識，當正因佛性，可為中觀；第八阿刺耶是無記無明識，無明之性即了因佛性，可為空觀？第七阿陀那是分別識，是惑性故，當緣因佛性，可為假觀。此之三識既與三德無二無別，是祕密藏，何法不收？何處不遍？修圓觀者必能了知一心一塵無非三識，即是所顯妙理，復是能觀妙觀。若論境者，唯尚近要，秖以第六見思之識而為境界，知妙三識未始暫離一見一思，故即此心為妙三觀、顯妙三諦。雖唯一識，未甞不用三識為觀，未甞不以三識為境。若謂今宗不明三識，但於第六顯三諦理；今之釋題及彼《妙玄》示其三識為妙三法，將何用耶？於一識心以何而為三諦三觀？故無通見，難議圓宗。今明集境，故引論文通小之說，但於第六辨心意識一法三能立三名字。對數名心者，對通大地等一切數故，名曰心王也。能生名意者，意是依義，依之能起一切因果，以具三性故也。分別名識者，以能了別所緣之境，故名識也。「又言」下，雖秖一識，約三時異而立三名，不同前釋秖約一時有對數能生分別之義也。前是橫釋，此乃豎釋。初起極微、次起漸著、後起彌顯，豈非豎耶？

二、釋二性。夫性有二義：一真理不變名性、二隨緣染習名性。此言性異，約染習性也。此之二性，遍心意識，一一皆二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋二性。夫性有二義：一真理不變名性、二隨緣染習名性。此言性異，約染習性也。此之二性，遍心意識，一一皆二也。

三、釋躁動，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋躁動，二：

初、正釋躁動，二：初、約王數釋。二、「又如」下，約業牽釋，二：初，明業牽；二、明兩牽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、正釋躁動，二：初、約王數釋。二、「又如」下，約業牽釋，二：初，明業牽；二、明兩牽。

二、「亦是」下，例釋隨業，即當四句也。若了兩牽，即知受報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「亦是」下，例釋隨業，即當四句也。若了兩牽，即知受報。

二、「水火」下，明假想境，二：初、正釋相，二：初、釋散滅壞時；二、釋大小不淨。能破欲情，令正觀立，故名助道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「水火」下，明假想境，二：初、正釋相，二：初、釋散滅壞時；二、釋大小不淨。能破欲情，令正觀立，故名助道。

金光明經文句記卷第四(上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經文句記卷第四(上)

金光明經文句記卷第四(下) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經文句記卷第四(下)

宋四明沙門知禮述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋四明沙門知禮述

二、「若正」下，明功能，二：初、明破欲助正，二：初、略示。二、廣示，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若正」下，明功能，二：初、明破欲助正，二：初、略示。二、廣示，三：

初、引《釋論》明助正。三解脫者，謂空、無相、無作，從三證果，名解脫門。解脫、涅槃，二名一體。道品是開門法者，小乘則以十六行觀為三脫門，今品則以即空假中為三脫門。欲此門開，須以道品調試修之，如以念處四種修於即空假中，正勤四種乃至八正調試修之，亦復如是。小乘三脫，七科調試，其義亦然，俱以道品為開門法。九想者，一脹想、二壞想、三血塗漫、四膿爛、五青瘀、六噉、七散、八骨、九燒。若約小乘，有二種人：一、壞法人，但求斷苦，即至燒想，成慧解脫人。二、不壞法人，來住骨想，不進燒想，得有流光等功德具足，成俱解脫人。今明菩薩見禪實相，名修達禪，永異於小。大小雖異，俱以不淨助開三解脫。於助開中，不淨九想破欲先鋒，故名初門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、引《釋論》明助正。三解脫者，謂空、無相、無作，從三證果，名解脫門。解脫、涅槃，二名一體。道品是開門法者，小乘則以十六行觀為三脫門，今品則以即空假中為三脫門。欲此門開，須以道品調試修之，如以念處四種修於即空假中，正勤四種乃至八正調試修之，亦復如是。小乘三脫，七科調試，其義亦然，俱以道品為開門法。九想者，一脹想、二壞想、三血塗漫、四膿爛、五青瘀、六噉、七散、八骨、九燒。若約小乘，有二種人：一、壞法人，但求斷苦，即至燒想，成慧解脫人。二、不壞法人，來住骨想，不進燒想，得有流光等功德具足，成俱解脫人。今明菩薩見禪實相，名修達禪，永異於小。大小雖異，俱以不淨助開三解脫。於助開中，不淨九想破欲先鋒，故名初門。

二、示進修明力大。初修不淨，進入八背及大不淨。所言大者，但觀自他正報，名小不淨，即九想觀。若兼觀依報，名大不淨，所謂舍如丘墓、錢如死蛇、羹如屎汁、飯如白蟲、衣如臭皮、山如肉聚、池如膿河、園林如枯骨、江海如注穢，名大不淨。亦名大背捨，背謂背是淨潔五欲，捨謂捨是著心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、示進修明力大。初修不淨，進入八背及大不淨。所言大者，但觀自他正報，名小不淨，即九想觀。若兼觀依報，名大不淨，所謂舍如丘墓、錢如死蛇、羹如屎汁、飯如白蟲、衣如臭皮、山如肉聚、池如膿河、園林如枯骨、江海如注穢，名大不淨。亦名大背捨，背謂背是淨潔五欲，捨謂捨是著心。

三、引《大經》顯治欲得解。觀對治力強，速發無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、引《大經》顯治欲得解。觀對治力強，速發無漏。

二、「此不」下，明二空助正，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此不」下，明二空助正，三：

初、據義總示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、據義總示。

二、引經別示。八色流光者，謂地、水、火、風、青、黃、赤、白八種色也。《法界次第》云「見地色如黃白淨潔之地，見水色如深淵澄清之水，見火色如無烟清淨之火，見風色如無塵逈淨之風，見青色如金精山，見黃色如薝蔔花，見赤色如春朝霞，見白色如珂貝雪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、引經別示。八色流光者，謂地、水、火、風、青、黃、赤、白八種色也。《法界次第》云「見地色如黃白淨潔之地，見水色如深淵澄清之水，見火色如無烟清淨之火，見風色如無塵逈淨之風，見青色如金精山，見黃色如薝蔔花，見赤色如春朝霞，見白色如珂貝雪。」

三、「此就」下，結成助正。為治欲故修於事禪，而以二空正觀了達不淨境是法界故，於骨於光不見假人及以實法。此正助合而修之，方是大乘助開之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「此就」下，結成助正。為治欲故修於事禪，而以二空正觀了達不淨境是法界故，於骨於光不見假人及以實法。此正助合而修之，方是大乘助開之法。

二、明生法二空觀，二：初、分文立義，二：初、分文。二、立義三：初、明諦緣本大，二：初、明通大，四： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明生法二空觀，二：初、分文立義，二：初、分文。二、立義三：初、明諦緣本大，二：初、明通大，四：

初、約專小問。今說圓空，那得却用聲聞四諦、支佛因緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約專小問。今說圓空，那得却用聲聞四諦、支佛因緣？

二、約通大答。佛說諦緣，通被大小二乘菩薩，通四教故。如世大道，群小同遊，不定屬小。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約通大答。佛說諦緣，通被大小二乘菩薩，通四教故。如世大道，群小同遊，不定屬小。

三、重問。即「通意云何」四字也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、重問。即「通意云何」四字也。

四、「涅槃」下，廣釋，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、「涅槃」下，廣釋，二：

初、明四諦通。我昔等者，佛與三乘昔在凡時，不見四種四諦真理，故又流轉分段生死。偈文未畢，今具引之，故注云云。凡夫有苦無諦者，雖遭大苦不以為患，以不審諦知是苦故。聲聞有苦有苦諦，此當三藏不了無生故云有苦，能審知故名有苦諦。菩薩等者，通等三教俱達如幻，俱能解苦當處無苦。而有真諦者，章安疏云「真是真實故，知即是次第不次第二種真實也。」諸佛等者，佛果圓極，究竟實也。是知四教智雖淺深，皆依四諦。「所以」下，更引《勝鬘》兩種四諦釋成前意。二乘有量者，藏通不知如來藏故，所觀四諦終成有量。別圓菩薩了藏性故，所觀四諦皆無限量。而兼有量者，深必知淺故。別人次第觀量無量，圓人一念觀四四諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明四諦通。我昔等者，佛與三乘昔在凡時，不見四種四諦真理，故又流轉分段生死。偈文未畢，今具引之，故注云云。凡夫有苦無諦者，雖遭大苦不以為患，以不審諦知是苦故。聲聞有苦有苦諦，此當三藏不了無生故云有苦，能審知故名有苦諦。菩薩等者，通等三教俱達如幻，俱能解苦當處無苦。而有真諦者，章安疏云「真是真實故，知即是次第不次第二種真實也。」諸佛等者，佛果圓極，究竟實也。是知四教智雖淺深，皆依四諦。「所以」下，更引《勝鬘》兩種四諦釋成前意。二乘有量者，藏通不知如來藏故，所觀四諦終成有量。別圓菩薩了藏性故，所觀四諦皆無限量。而兼有量者，深必知淺故。別人次第觀量無量，圓人一念觀四四諦。

二、「大經」下，明因緣通。四智皆觀十二因緣，智淺深故，得菩提道四種高下。彼經四智意彰四教，故知因緣不局在小。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「大經」下，明因緣通。四智皆觀十二因緣，智淺深故，得菩提道四種高下。彼經四智意彰四教，故知因緣不局在小。

二、「復有」下，明唯大，二：初、明獨菩薩法，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「復有」下，明唯大，二：初、明獨菩薩法，二：

初、引經。儒童者，儒，仁也，謂仁賢童子也。習應者，謂修習與空相應也。四諦因緣各舉初後並略中間，故俱云乃至諦緣。既是法忍菩薩相應之法，驗知理深二乘不及。彼通衍三，今取圓教諦緣相應成今空慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、引經。儒童者，儒，仁也，謂仁賢童子也。習應者，謂修習與空相應也。四諦因緣各舉初後並略中間，故俱云乃至諦緣。既是法忍菩薩相應之法，驗知理深二乘不及。彼通衍三，今取圓教諦緣相應成今空慧。

二、「當知」下，結示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「當知」下，結示。

二、明二乘見淺，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明二乘見淺，三：

初、明聲聞。若望因緣，乃以七支總為一苦，仍以五支總為一集。又復苦集不分過未，總是現在。以根鈍故，法相總略。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明聲聞。若望因緣，乃以七支總為一苦，仍以五支總為一集。又復苦集不分過未，總是現在。以根鈍故，法相總略。

二、明支佛。開聲聞總成別相。現在五者，謂識、名色、六入、觸、受。未來二者，謂生、老死，別相苦也。過去二者，謂無明、行。現在三者，謂愛、取、有，別相集也。又開三世不唯現在，故云略果，及略因由中可比三。是則三世皆有十二，以福資智，故能別觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明支佛。開聲聞總成別相。現在五者，謂識、名色、六入、觸、受。未來二者，謂生、老死，別相苦也。過去二者，謂無明、行。現在三者，謂愛、取、有，別相集也。又開三世不唯現在，故云略果，及略因由中可比三。是則三世皆有十二，以福資智，故能別觀。

三、「雖復」下，斥淺，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「雖復」下，斥淺，二：

初、正斥二乘。所修三學，不為眾生，不成佛法，是故名為自調自度。《大論》云「二乘戒名自調，定名自度，慧名自淨。緣覺雖有少分慈悲，不能廣益，故同名自。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、正斥二乘。所修三學，不為眾生，不成佛法，是故名為自調自度。《大論》云「二乘戒名自調，定名自度，慧名自淨。緣覺雖有少分慈悲，不能廣益，故同名自。」

二、「與菩薩」下，對彰菩薩。未分權實，但是菩薩，俱異二乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「與菩薩」下，對彰菩薩。未分權實，但是菩薩，俱異二乘。

二、「今舉」下，明析體有殊，二：初、約共三乘明析觀；二、約不共菩薩明體觀。諸文所明，實有滅空為析，幻有即空名體。今明幻有即中為體，乃以實滅及以幻空俱名為析，以其未達諸法實體，體義不成。由謂諸法終歸無常，秖是析義。今明諸法一一常住，既見法實名為妙體。初義分二：初、別釋，二：初、約二乘明觀，二：初、生空觀，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「今舉」下，明析體有殊，二：初、約共三乘明析觀；二、約不共菩薩明體觀。諸文所明，實有滅空為析，幻有即空名體。今明幻有即中為體，乃以實滅及以幻空俱名為析，以其未達諸法實體，體義不成。由謂諸法終歸無常，秖是析義。今明諸法一一常住，既見法實名為妙體。初義分二：初、別釋，二：初、約二乘明觀，二：初、生空觀，二：

初、舉譬推。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、舉譬推。

二、「我人」下，就法檢。各推無故，合之亦無，以聚虛空不成色故。「即陰」下，更於即離，檢令叵得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「我人」下，就法檢。各推無故，合之亦無，以聚虛空不成色故。「即陰」下，更於即離，檢令叵得。

二、「雖求」下，法空觀，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「雖求」下，法空觀，二：

初、明法存。牒前譬顯人亡法存。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明法存。牒前譬顯人亡法存。

二、「更須」下，用觀析，二：初、正明推法空。正檢法空，先析色陰。次、「前念」下，析四陰。無想受，略於行識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「更須」下，用觀析，二：初、正明推法空。正檢法空，先析色陰。次、「前念」下，析四陰。無想受，略於行識。

二、「既不」下，雙結二空。智雖空境，智須自亡，是故境智俱云不得。二、「通菩薩」下，以菩薩例結。前論析觀乃三藏法，以對今品體觀屬圓，故以通教鈍根菩薩不能體中亦屬析觀，故云通菩薩亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「既不」下，雙結二空。智雖空境，智須自亡，是故境智俱云不得。二、「通菩薩」下，以菩薩例結。前論析觀乃三藏法，以對今品體觀屬圓，故以通教鈍根菩薩不能體中亦屬析觀，故云通菩薩亦然。

二、「是為」下，總結。言自行為他異者，以通教菩薩對兩二乘分別二行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「是為」下，總結。言自行為他異者，以通教菩薩對兩二乘分別二行也。

二、約不共菩薩明體觀，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約不共菩薩明體觀，三：

初、總示異前。言別菩薩者，非是別教，乃是圓人，異偏小故稱為別也，故云永異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、總示異前。言別菩薩者，非是別教，乃是圓人，異偏小故稱為別也，故云永異。

二、「如見」下，深明觀相，四：初、明妙空體法，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「如見」下，深明觀相，四：初、明妙空體法，二：

初、立喻顯。然鏡像喻，文乍濫通，須知圓意。通但六界而為鏡像，別圓十界而為鏡像。別雖十界，九是修成，修成不實，故如鏡像。圓知十界性德本具，以本具故，奪修無功，故如鏡像。《不二門》云「幻因既滿，鏡像果圓。」如此解之，故云懸體，體秪是解。鏡內鏡外者，解因緣所成，即鏡內拳指不實。亦解能成因緣，即鏡外拳指不實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、立喻顯。然鏡像喻，文乍濫通，須知圓意。通但六界而為鏡像，別圓十界而為鏡像。別雖十界，九是修成，修成不實，故如鏡像。圓知十界性德本具，以本具故，奪修無功，故如鏡像。《不二門》云「幻因既滿，鏡像果圓。」如此解之，故云懸體，體秪是解。鏡內鏡外者，解因緣所成，即鏡內拳指不實。亦解能成因緣，即鏡外拳指不實。

二、「眾生」下，就法觀，二：初、生法雙空，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「眾生」下，就法觀，二：初、生法雙空，二：

初、明觀。若假若實皆本不生，空則俱空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明觀。若假若實皆本不生，空則俱空。

二、「如大」下，引證。我是假人、色是實法，二性俱空，人法不異，是故名如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「如大」下，引證。我是假人、色是實法，二性俱空，人法不異，是故名如。

二、「今世」下，因果俱寂，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「今世」下，因果俱寂，二：

初、明觀。五果既是因緣所生，可合鏡內拳指不實。二因既是能生因緣，可合鏡外拳指不實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明觀。五果既是因緣所生，可合鏡內拳指不實。二因既是能生因緣，可合鏡外拳指不實。

二、「下文」下，引證。假實當體即空假中，名本性空寂。無始強執，謂假實生，名無明故有。既了因寂，果那不寂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「下文」下，引證。假實當體即空假中，名本性空寂。無始強執，謂假實生，名無明故有。既了因寂，果那不寂？

二、「雖不二」下，示妙三諦智，即空假中而為空觀。以即空故，不得六界生法；以即假故，不得二乘生法；以即中故，不得菩薩佛生法。蕩十界惑，是故境智俱名不得，而能審諦十界生法，故二境二智皆名了了通達。境是妙俗，以無相故，故無所染；智是妙空，以無緣故，故無所淨。非染非淨，稱本離念，故雙亡二邊，正入中道任運雙照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「雖不二」下，示妙三諦智，即空假中而為空觀。以即空故，不得六界生法；以即假故，不得二乘生法；以即中故，不得菩薩佛生法。蕩十界惑，是故境智俱名不得，而能審諦十界生法，故二境二智皆名了了通達。境是妙俗，以無相故，故無所染；智是妙空，以無緣故，故無所淨。非染非淨，稱本離念，故雙亡二邊，正入中道任運雙照。

三、結三諦圓顯。三德三諦，即念開明，舉一即三。體非次第，顯無前後。無覺而覺，稱為大覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結三諦圓顯。三德三諦，即念開明，舉一即三。體非次第，顯無前後。無覺而覺，稱為大覺。

四、「與此」下，與經體相應。佛示二空顯法性體，不照三諦豈稱法性無量甚深？故知今解與性相應。此性名為金剛寶藏，若偏照之，德非具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、「與此」下，與經體相應。佛示二空顯法性體，不照三諦豈稱法性無量甚深？故知今解與性相應。此性名為金剛寶藏，若偏照之，德非具足。

三、「是為」下，約人結示。故知今體非獨是體空，須體三諦，方得名為別體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「是為」下，約人結示。故知今體非獨是體空，須體三諦，方得名為別體。

三、「諸小」下，斥諸師失意，三：初、正斥失，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「諸小」下，斥諸師失意，三：初、正斥失，二：

初、斥小乘師。《毘曇》有門說存隣虛，《成實》空門說破隣虛，若存若破皆為析滅見愛二惑。弘者失意冬生定計，起見起思故屬斷常，同彼外人全非正析。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、斥小乘師。《毘曇》有門說存隣虛，《成實》空門說破隣虛，若存若破皆為析滅見愛二惑。弘者失意冬生定計，起見起思故屬斷常，同彼外人全非正析。

二、斥大乘師。《般若》等經談一切法如幻即空，此空畢竟三諦宛然。諸師罔窮作但空解，不即假故不能遊戲神通，不即中故不能解釋佛之知見。非佛知故不得三智一心，非佛見故不能五眼具足，雖依大教，理齊小乘。於小乘中同壞法人，進修燒想壞滅骨人。既其不修觀練熏修，無由成就三明六通。三明者，天眼、宿命、漏盡也。更加天耳、他心、身如意，則成六通。願智頂禪，以超越禪最高上故，故名為頂。願欲知三世事，隨願則知，故名願智頂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、斥大乘師。《般若》等經談一切法如幻即空，此空畢竟三諦宛然。諸師罔窮作但空解，不即假故不能遊戲神通，不即中故不能解釋佛之知見。非佛知故不得三智一心，非佛見故不能五眼具足，雖依大教，理齊小乘。於小乘中同壞法人，進修燒想壞滅骨人。既其不修觀練熏修，無由成就三明六通。三明者，天眼、宿命、漏盡也。更加天耳、他心、身如意，則成六通。願智頂禪，以超越禪最高上故，故名為頂。願欲知三世事，隨願則知，故名願智頂也。

二、引經示。首，即經初。軸，即經末。如來法身，謂果上法身，智斷必具，令用二空當念求之。無上涅槃體具三德，皆與無量甚深法性無二無別，故首軸所詮窮深極廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、引經示。首，即經初。軸，即經末。如來法身，謂果上法身，智斷必具，令用二空當念求之。無上涅槃體具三德，皆與無量甚深法性無二無別，故首軸所詮窮深極廣。

三、「豈可」下，結不用。世人邪見，即是癡空、外道斷見也。小乘之析雖是正教，以無般若方便，故墮斷常中。大乘之體法雖圓備，諸師但作偏空之體，同彼小乘慧解脫觀，安能解此即邊之空耶？二、「善女」下，依義釋文，二：初、明修因二空觀，二：初、約苦集明二空觀，二：初、生空，二：初、分文。二、釋義，三：初、對告勸發，二：初、釋善女，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「豈可」下，結不用。世人邪見，即是癡空、外道斷見也。小乘之析雖是正教，以無般若方便，故墮斷常中。大乘之體法雖圓備，諸師但作偏空之體，同彼小乘慧解脫觀，安能解此即邊之空耶？二、「善女」下，依義釋文，二：初、明修因二空觀，二：初、約苦集明二空觀，二：初、生空，二：初、分文。二、釋義，三：初、對告勸發，二：初、釋善女，二：

初、約四悉釋，四：初、世界；二、「又時」下，為人；三、「又男」下，對治；四、「又佛」下，第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約四悉釋，四：初、世界；二、「又時」下，為人；三、「又男」下，對治；四、「又佛」下，第一義。

二、「此是」下，結成因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此是」下，結成因緣。

二、釋當觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋當觀。

二、「諸法」下，指上境，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「諸法」下，指上境，二：

初、釋諸法。名目雖略者，秖云諸法則能攝上所說諸境無不遍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、釋諸法。名目雖略者，秖云諸法則能攝上所說諸境無不遍也。

二、釋如是，二：初、標列三義。正明總觀者，下二空觀歷諦緣境，別別明修空假中觀。此之三觀盡稱諦境，今一如是總示三觀。如是三觀如三諦是，有三義者列於三法，即當三觀所如之義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋如是，二：初、標列三義。正明總觀者，下二空觀歷諦緣境，別別明修空假中觀。此之三觀盡稱諦境，今一如是總示三觀。如是三觀如三諦是，有三義者列於三法，即當三觀所如之義也。

二、「如事」下，指釋三義，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「如事」下，指釋三義，二：

初、指釋。謂指經文中上下釋三法相。假想指上、餘二指下，上下皆是不思議境，故皆指為所如之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、指釋。謂指經文中上下釋三法相。假想指上、餘二指下，上下皆是不思議境，故皆指為所如之法。

二、「又事」下，融即。初乃俗即真中，次乃中即真俗，後乃真即俗中。以妙三德為三諦故，所以此三不一不異。如是之言是故得名，為正明總觀也。以亦一異為諸法，既以不一不異為能觀觀，乃以亦一亦異為所觀境。境觀不二，卷舒無妨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「又事」下，融即。初乃俗即真中，次乃中即真俗，後乃真即俗中。以妙三德為三諦故，所以此三不一不異。如是之言是故得名，為正明總觀也。以亦一異為諸法，既以不一不異為能觀觀，乃以亦一亦異為所觀境。境觀不二，卷舒無妨。

三、「何處」下，正作觀，二：初、通釋四句，三：初、約初二句明空觀，二：初、釋初句，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「何處」下，正作觀，二：初、通釋四句，三：初、約初二句明空觀，二：初、釋初句，二：

初、就五陰觀。言點出者，已用如是總示三觀，今以四句明示三觀，故皆言點出。今檢無人，義當理觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、就五陰觀。言點出者，已用如是總示三觀，今以四句明示三觀，故皆言點出。今檢無人，義當理觀。

二、「又果」下，就因果觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「又果」下，就因果觀。

二、「人既」下，例次句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「人既」下，例次句。

二、「本性」下，約第三句明中觀。不以本性為能觀者，非中觀也。即一切法非理非事名為本性，非別有也。故《法華》云「諸法從本來，常自寂滅相。」《般若》讚云「平等真法界，佛不度眾生。」以本無無明，豈有眾生？本無空慧，豈有於佛？既無生佛，何度之有？非破非立，雙非亦忘，名本空寂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「本性」下，約第三句明中觀。不以本性為能觀者，非中觀也。即一切法非理非事名為本性，非別有也。故《法華》云「諸法從本來，常自寂滅相。」《般若》讚云「平等真法界，佛不度眾生。」以本無無明，豈有眾生？本無空慧，豈有於佛？既無生佛，何度之有？非破非立，雙非亦忘，名本空寂。

三、「無明」下，約第四句明假觀，二：初、由迷俱立，二：初、正釋，二：初、直約事理釋。諸法雖即本性空寂，由具性染故起事染，由破事染故立空慧，欲忘染淨故立即中。此之藥病，悉由無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「無明」下，約第四句明假觀，二：初、由迷俱立，二：初、正釋，二：初、直約事理釋。諸法雖即本性空寂，由具性染故起事染，由破事染故立空慧，欲忘染淨故立即中。此之藥病，悉由無明。

二、「以有」下，委就迷悟釋。生法是果，成由惑業，故云以有無明等也。「既有」下，欲空生法，須論三觀。助事觀者，助道事想觀也，即不淨流溢等是。所助正道，即二空契理之觀。正助二修為顯一性，故立非事非理之觀也。「是事」下，以今知三，驗其無明是事不知。三皆事者，以在修故。《不二門》云「修雖具九」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「以有」下，委就迷悟釋。生法是果，成由惑業，故云以有無明等也。「既有」下，欲空生法，須論三觀。助事觀者，助道事想觀也，即不淨流溢等是。所助正道，即二空契理之觀。正助二修為顯一性，故立非事非理之觀也。「是事」下，以今知三，驗其無明是事不知。三皆事者，以在修故。《不二門》云「修雖具九」也。

二、「淨名」下，引證。以眾生實病，生菩薩權病。示病意者，為明法藥也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「淨名」下，引證。以眾生實病，生菩薩權病。示病意者，為明法藥也。

二、「若知」下，由悟俱忘。若知無病，用三藥為？此之泯忘，〈空品〉意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若知」下，由悟俱忘。若知無病，用三藥為？此之泯忘，〈空品〉意也。

二、「但我」下，別釋初句，二：初、明所破人執，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「但我」下，別釋初句，二：初、明所破人執，二：

初、總示我相。五住之初三界之主，若破我者，縱起結使，不生四趣，故云深重。小乘大乘俱實無我，我不復斷，四教賢聖入之無路，故云大障。「凡夫」下，明起我處，初遍六作、次遍六度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、總示我相。五住之初三界之主，若破我者，縱起結使，不生四趣，故云深重。小乘大乘俱實無我，我不復斷，四教賢聖入之無路，故云大障。「凡夫」下，明起我處，初遍六作、次遍六度。

二、「若攬」下，別示利鈍，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若攬」下，別示利鈍，二：

初、鈍。攬他遺體而起者，是俱生惑，與身俱生名俱生惑。如諸蠕動實不推理，而舉𧑃張鬐、怒目自大，底小凡劣何甞執見？行住坐臥常起我心，常時自起，故名疎鈍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、鈍。攬他遺體而起者，是俱生惑，與身俱生名俱生惑。如諸蠕動實不推理，而舉𧑃張鬐、怒目自大，底小凡劣何甞執見？行住坐臥常起我心，常時自起，故名疎鈍。

二、「若執」下，利，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若執」下，利，二：

初、明密利。執法塵起者，是分別惑。以對意根，故曰法塵。因分別生迷理之惑，此名利使。藏之初果、通之見地、別之初住、圓之初信，皆斷此惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明密利。執法塵起者，是分別惑。以對意根，故曰法塵。因分別生迷理之惑，此名利使。藏之初果、通之見地、別之初住、圓之初信，皆斷此惑。

二、明相狀，二：初、略論十使，二：初、正明使相，二：初、明十為枝葉。執一法者，不問邪正大小偏圓，隨執一句即生十使。前五是利；後五是鈍，乃利中鈍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明相狀，二：初、略論十使，二：初、正明使相，二：初、明十為枝葉。執一法者，不問邪正大小偏圓，隨執一句即生十使。前五是利；後五是鈍，乃利中鈍也。

二、「十使」下，明我為根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「十使」下，明我為根本。

二、「縱令」下，兼示其人，二：初、明具邪禪慧。長爪，即拘絺羅身子舅也。勤學不暇剪爪，時人呼為長爪梵志。根性最利，是外道中高著者，故舉之。鍱腹者，《金七十論》云「優樓僧佉外道中有一眾首、至金地國、頭戴火盆、鐵鍱其腹，與僧論義。」難石等者，《大論》二十六云「薩遮尼乾子難人，乃至樹木瓦石流汗。」至非想者，如欝頭藍弗已至有頂，故云將出；却墮飛狸，故云復還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「縱令」下，兼示其人，二：初、明具邪禪慧。長爪，即拘絺羅身子舅也。勤學不暇剪爪，時人呼為長爪梵志。根性最利，是外道中高著者，故舉之。鍱腹者，《金七十論》云「優樓僧佉外道中有一眾首、至金地國、頭戴火盆、鐵鍱其腹，與僧論義。」難石等者，《大論》二十六云「薩遮尼乾子難人，乃至樹木瓦石流汗。」至非想者，如欝頭藍弗已至有頂，故云將出；却墮飛狸，故云復還。

二、「如此」下，明不能破我，尚非小乘內凡，豈同初果破我？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「如此」下，明不能破我，尚非小乘內凡，豈同初果破我？

二、重廣我見。謂即色是我、離色有我，我大色小色在我中、色大我小我在色中，受想行識亦復如是，五陰各四即有二十。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、重廣我見。謂即色是我、離色有我，我大色小色在我中、色大我小我在色中，受想行識亦復如是，五陰各四即有二十。

二、「若一」下，明能破空慧，二：初、通明空慧，二：初、就境智明生空，二：初、別示，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若一」下，明能破空慧，二：初、通明空慧，二：初、就境智明生空，二：初、別示，二：

初、於陰境推。還就即陰、離陰、陰中有我、我中有陰四句推之。是我不然者，能破之觀也。據義合須二十遍言，以破二十種身見也。約外境者，望能觀智是其內心，故所觀陰得名外境，非他身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、於陰境推。還就即陰、離陰、陰中有我、我中有陰四句推之。是我不然者，能破之觀也。據義合須二十遍言，以破二十種身見也。約外境者，望能觀智是其內心，故所觀陰得名外境，非他身也。

二、「而其」下，明觀智檢。所觀五陰既立於五，能觀之智任運成五。五陰一一皆有四智，悉應計我，故須亦破二十身見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「而其」下，明觀智檢。所觀五陰既立於五，能觀之智任運成五。五陰一一皆有四智，悉應計我，故須亦破二十身見。

二、「內外」下，總結。以數顯觀，令智不漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「內外」下，總結。以數顯觀，令智不漏。

二、「毘曇」下，約大小觀人法，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「毘曇」下，約大小觀人法，三：

初、《毘曇》。我見是共等因者，即共業、別業合有四句，略言共等。此有門論陰中求我，我空、陰有，我法兩分，故我見思惟前後而起。我即眾生、思是實法，故悟生空，未得法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、《毘曇》。我見是共等因者，即共業、別業合有四句，略言共等。此有門論陰中求我，我空、陰有，我法兩分，故我見思惟前後而起。我即眾生、思是實法，故悟生空，未得法空。

二、《成實》。此空門論攬陰成我，故我見思惟起不異時，是故生法二空同悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、《成實》。此空門論攬陰成我，故我見思惟起不異時，是故生法二空同悟。

三、大乘。我見即具諸法者，俗即真中，何法不具？我性如色性，生空即法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、大乘。我見即具諸法者，俗即真中，何法不具？我性如色性，生空即法空。

二、「破二」下，別明三觀。既云我見即具諸法，合於三諦而破我見，是故用上三句破之，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「破二」下，別明三觀。既云我見即具諸法，合於三諦而破我見，是故用上三句破之，二：

初、正破人我，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、正破人我，三：

初、約理觀檢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約理觀檢。

二、「若作」下，約非事非理檢。我見即中，豈存境智四十種執？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若作」下，約非事非理檢。我見即中，豈存境智四十種執？

三、「若作」下，約事觀檢。經文既云「無明故有，愛取心強」，須作不淨助道之觀，觀邪見惡心是穢惡陰、若善直心？慚於義天、愧於聖人，入方便位。真理未明，是隱沒陰；善惡雖異，皆未破見。豈有見心不依於色？色須敗壞，故云不淨。不淨之境何處有人？今方便位，義當五品也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「若作」下，約事觀檢。經文既云「無明故有，愛取心強」，須作不淨助道之觀，觀邪見惡心是穢惡陰、若善直心？慚於義天、愧於聖人，入方便位。真理未明，是隱沒陰；善惡雖異，皆未破見。豈有見心不依於色？色須敗壞，故云不淨。不淨之境何處有人？今方便位，義當五品也。

二、「若得」下，更推法我，二：初、明得悟推法破思。觀雖圓修，而其麁惑有除不除。若以三觀檢我叵得，見惑斷者得入初信。更於三師修二十觀者，乃破法執即思惑也，從二信位進至六信也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若得」下，更推法我，二：初、明得悟推法破思。觀雖圓修，而其麁惑有除不除。若以三觀檢我叵得，見惑斷者得入初信。更於三師修二十觀者，乃破法執即思惑也，從二信位進至六信也。

二、「若未」下，明未悟推法破見，二：初、轉計實法，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若未」下，明未悟推法破見，二：初、轉計實法，二：

初、正明度入。妙觀破見，見惑未除。見雖未除，觀己有力，能於假名柔伏愛惑，若其我執度入實法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、正明度入。妙觀破見，見惑未除。見雖未除，觀己有力，能於假名柔伏愛惑，若其我執度入實法。

二、引經及事。屈步蟲者，要因前脚得移後足，方於假名伏惑。又於實法起見，如彼蟲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、引經及事。屈步蟲者，要因前脚得移後足，方於假名伏惑。又於實法起見，如彼蟲也。

二、「須實」下，勸更修觀。宜於五陰作二十觀，顯我本性，使空慧明。隨度入處以觀逐之，名處處作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「須實」下，勸更修觀。宜於五陰作二十觀，顯我本性，使空慧明。隨度入處以觀逐之，名處處作。

二、明法空，二：初、約經文釋成三觀，二：初、正釋，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明法空，二：初、約經文釋成三觀，二：初、正釋，二：

初、立意分文。我見即具一切諸法，豈觀生空不空實法？鈍根未了，故今重說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、立意分文。我見即具一切諸法，豈觀生空不空實法？鈍根未了，故今重說。

二、「如是」下，隨文釋義，三：初、明即法而空，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「如是」下，隨文釋義，三：初、明即法而空，二：

初、示境觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、示境觀。

二、「若四」下，明修觀，二，初、就法明空，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若四」下，明修觀，二，初、就法明空，二：

初、正明空。逐一推檢不應動等者，地動則成風性，煖則成火性。《史記》曰「陽伏而不能出，陰迫而不能蒸，於是有地震。」注云：蒸，升也。冬則地中煖，故《禮》云「古者夏則橧巢，冬則營窟。」水堅故成地性，波動故成風性。貞，堅也。炭火貞則成地性，火焰動則成風性，風能持物則成地性，觸壁止則成水性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、正明空。逐一推檢不應動等者，地動則成風性，煖則成火性。《史記》曰「陽伏而不能出，陰迫而不能蒸，於是有地震。」注云：蒸，升也。冬則地中煖，故《禮》云「古者夏則橧巢，冬則營窟。」水堅故成地性，波動故成風性。貞，堅也。炭火貞則成地性，火焰動則成風性，風能持物則成地性，觸壁止則成水性。

二、引經證。水性不住者，不守於濕。火從緣生者，既賴緣而生，則不能守其熱性。風性無礙者，以無礙故不能守其動。「一一」下，四大俱無性故，皆入如實之際。前之二教以空為如實，後之二教以中為如實；今取圓中，實際為正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、引經證。水性不住者，不守於濕。火從緣生者，既賴緣而生，則不能守其熱性。風性無礙者，以無礙故不能守其動。「一一」下，四大俱無性故，皆入如實之際。前之二教以空為如實，後之二教以中為如實；今取圓中，實際為正。

二、「上檢」下，對生辨觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「上檢」下，對生辨觀。

二、「本自」下明即法而中，二：初二句法本自中，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「本自」下明即法而中，二：初二句法本自中，二：

初、明性非生滅。以元中未三節顯於性是中道。元無四大者，非謂獨一全無四大，以其大陰皆如來藏，性體常住、本無生相，故曰元無。既無法生，與誰相會而為和合？無和合故，無可散滅，故不論空。如此談中之義顯矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明性非生滅。以元中未三節顯於性是中道。元無四大者，非謂獨一全無四大，以其大陰皆如來藏，性體常住、本無生相，故曰元無。既無法生，與誰相會而為和合？無和合故，無可散滅，故不論空。如此談中之義顯矣。

二、「本自」下，明非觀使爾。世間之相本來常住，豈以觀智息乎生滅，然後不生滅耶？此名即事而理，亦曰即邊而中也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「本自」下，明非觀使爾。世間之相本來常住，豈以觀智息乎生滅，然後不生滅耶？此名即事而理，亦曰即邊而中也。

二、三句顯由觀解，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、三句顯由觀解，二：

初、正示。性雖本然，遣迷由觀。言因緣性欲為因、師教為緣，因緣成觀達本三諦。諸大即是空假中，故從本不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、正示。性雖本然，遣迷由觀。言因緣性欲為因、師教為緣，因緣成觀達本三諦。諸大即是空假中，故從本不生。

二、引證。無明轉即變為明，名菩提燈。若非感應因緣之力，豈滅無明？故知成佛全假因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、引證。無明轉即變為明，名菩提燈。若非感應因緣之力，豈滅無明？故知成佛全假因緣。

三、「和合」下，明即法而假，二：初、成違理之事；二、「此法」下，成照性之修。此法有故者，即迷惑因果也。「體有」下，三諦也。「即空」下，三觀也。境觀悉由迷惑因果和合而有也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「和合」下，明即法而假，二：初、成違理之事；二、「此法」下，成照性之修。此法有故者，即迷惑因果也。「體有」下，三諦也。「即空」下，三觀也。境觀悉由迷惑因果和合而有也。

二、「三觀」下，結觀。三段經文與三觀合，知今宗旨契會佛心，豈可不信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「三觀」下，結觀。三段經文與三觀合，知今宗旨契會佛心，豈可不信？

二、「更為」下，為鈍根重破法執。前釋生空已明度入實法，或利根雖曉、恐鈍者猶迷，是故大師以無緣慈更說其相，二：初、明法執，二：初、依報起見愛心，四： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「更為」下，為鈍根重破法執。前釋生空已明度入實法，或利根雖曉、恐鈍者猶迷，是故大師以無緣慈更說其相，二：初、明法執，二：初、依報起見愛心，四：

初、依大陰起四執。一切外道、四教行人，若未伏斷見惑已來，皆有此執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、依大陰起四執。一切外道、四教行人，若未伏斷見惑已來，皆有此執。

二、「四執」下，因四執生我見。四中雖云無及雙非，既是執生，四皆屬有。見既依色，合當即離色我我色。見依四陰，即離亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「四執」下，因四執生我見。四中雖云無及雙非，既是執生，四皆屬有。見既依色，合當即離色我我色。見依四陰，即離亦然。

三、「我生」下，依我見生十使。如生空中說四方招下因、十使招生死，縱依圓教性具大陰開於四門，隨執一門生我見者，起惑造業招致來苦，與彼外人生死不別。大師正為即時行人陳四執過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「我生」下，依我見生十使。如生空中說四方招下因、十使招生死，縱依圓教性具大陰開於四門，隨執一門生我見者，起惑造業招致來苦，與彼外人生死不別。大師正為即時行人陳四執過。

二、「惑此」下，指見心名污穢陰。此之五陰皆成執見，故悉污穢。襵𧜼歸有，豈名法空？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「惑此」下，指見心名污穢陰。此之五陰皆成執見，故悉污穢。襵𧜼歸有，豈名法空？

二、「心不」下，明空觀，三：初、明不依是忘四執。心不依陰，四教皆然。今明圓宗論不依者，即穢污陰為能觀智，何陰可依？何執可破？誰為能觀？亦無所顯。心不依陰，今意略言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「心不」下，明空觀，三：初、明不依是忘四執。心不依陰，四教皆然。今明圓宗論不依者，即穢污陰為能觀智，何陰可依？何執可破？誰為能觀？亦無所顯。心不依陰，今意略言。

二、「寂然」下，明契理則備眾德。三種般若與金光明、牟尼三身無二無別，若不以此為三觀者，見之無由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「寂然」下，明契理則備眾德。三種般若與金光明、牟尼三身無二無別，若不以此為三觀者，見之無由。

三、「行人」下，明此觀速能復本。觀生觀法皆以三觀一念而觀，猶如懷璧。復金光明法性之理，如向本國。二三世中可登圓住、可以保任。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「行人」下，明此觀速能復本。觀生觀法皆以三觀一念而觀，猶如懷璧。復金光明法性之理，如向本國。二三世中可登圓住、可以保任。

二、明十二因緣生法二空觀，二：初、分文立意，二：初、分文。此十二支而分生法者，順此經文。初支既名曰無明，名即假名，故屬生境。無明者，我執也。《起信論》云「計名字相」也。向下諸文但言行識等，既不云名，乃是直指色心也，以行至老死不出五陰色心故。義雖炳然，猶恐不信，故引《釋論》逐段證成。誰老死者，如問云誰，則答言我，故知誰我悉假名也。經云名曰，與論冥符；論號生空，經豈不爾？是老死者，則直指色心是老死法。經不云名，與論亦合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明十二因緣生法二空觀，二：初、分文立意，二：初、分文。此十二支而分生法者，順此經文。初支既名曰無明，名即假名，故屬生境。無明者，我執也。《起信論》云「計名字相」也。向下諸文但言行識等，既不云名，乃是直指色心也，以行至老死不出五陰色心故。義雖炳然，猶恐不信，故引《釋論》逐段證成。誰老死者，如問云誰，則答言我，故知誰我悉假名也。經云名曰，與論冥符；論號生空，經豈不爾？是老死者，則直指色心是老死法。經不云名，與論亦合。

二、「然十」下，立意，二：初、通辨因緣相貌，二：初、標列。二、「三世」下，解釋，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「然十」下，立意，二：初、通辨因緣相貌，二：初、標列。二、「三世」下，解釋，三：

初三世。過去破神常者，過去已滅，故非常也。現在破神我者，五果皆五陰和合，故無我也。未來破神斷者，未來有果，故非斷滅。皆言神者，外執身神有斷常等也。此三世義世共傳之，故云常塗所用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初三世。過去破神常者，過去已滅，故非常也。現在破神我者，五果皆五陰和合，故無我也。未來破神斷者，未來有果，故非斷滅。皆言神者，外執身神有斷常等也。此三世義世共傳之，故云常塗所用。

二、果報。以前十因緣屬現在、後二因緣屬未來，二世合為十二。而文云一期始終，且據無明、行在一期之始，相帶而言逐云始終，非謂秖在一世。此果報因緣，出《大集經》。以在中陰，於父母所生貪愛心為無明，出入息風為行，自識支已去義同三世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、果報。以前十因緣屬現在、後二因緣屬未來，二世合為十二。而文云一期始終，且據無明、行在一期之始，相帶而言逐云始終，非謂秖在一世。此果報因緣，出《大集經》。以在中陰，於父母所生貪愛心為無明，出入息風為行，自識支已去義同三世。

三、一念，二：初、所憑教。二、「如眼」下，明行相，二：初、正釋相，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、一念，二：初、所憑教。二、「如眼」下，明行相，二：初、正釋相，二：

初、對塵直釋。六處生貪者，眼識染故，潛牽諸識各有貪情。故《普賢觀》云「以貪香故，分別諸識處處染著。」一日等者，一根對塵，即起十二。六根晝夜數數對塵，何念不起十二因緣？一一成因皆須感果，迴轉如輪纏縛如網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、對塵直釋。六處生貪者，眼識染故，潛牽諸識各有貪情。故《普賢觀》云「以貪香故，分別諸識處處染著。」一日等者，一根對塵，即起十二。六根晝夜數數對塵，何念不起十二因緣？一一成因皆須感果，迴轉如輪纏縛如網。

二、「今更」下，更推因起。因緣之觀通三世者，意推過去無明為因，生於現果，現果之上復起惑因。本欲即今無明不起，是故今推過現二處起無明相。文二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「今更」下，更推因起。因緣之觀通三世者，意推過去無明為因，生於現果，現果之上復起惑因。本欲即今無明不起，是故今推過現二處起無明相。文二：

初、逆推過因。從名色起者，五果之初故、五陰已具故。識支未具五陰，故不言也。過去之因極於無明，今觀無明，意欲令觀成覺了智。而謂無明定是有等，則能破智翻為無明，藥乃成病，故云四句取者皆是無明，無明為緣，豈不生行生識等耶？如前說者，六入至老死，皆如前文直示中明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、逆推過因。從名色起者，五果之初故、五陰已具故。識支未具五陰，故不言也。過去之因極於無明，今觀無明，意欲令觀成覺了智。而謂無明定是有等，則能破智翻為無明，藥乃成病，故云四句取者皆是無明，無明為緣，豈不生行生識等耶？如前說者，六入至老死，皆如前文直示中明。

二、「又觀」下，順推現果。於此受中等者，以受支是五果之終，故觀至此；若生計著，還成一念十二因緣。或有受等者，即是無明不了之心，行識等支一念成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「又觀」下，順推現果。於此受中等者，以受支是五果之終，故觀至此；若生計著，還成一念十二因緣。或有受等者，即是無明不了之心，行識等支一念成就。

二、「如此」下，歎難知。逆順推檢雖在一念，其十二支宛然具足，所以枝條遍滿諸有。其猶大樹尚無能識，況能伐耶？言大樹者，《婆沙》云「過去二支為根，現在五支為質，現在三支為花，未來二支為果。布濩者」《文選》注云：布濩，長多貌。從言、從水並通。《漢書》云「布濩猶布露，謂於闕露處皆布也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「如此」下，歎難知。逆順推檢雖在一念，其十二支宛然具足，所以枝條遍滿諸有。其猶大樹尚無能識，況能伐耶？言大樹者，《婆沙》云「過去二支為根，現在五支為質，現在三支為花，未來二支為果。布濩者」《文選》注云：布濩，長多貌。從言、從水並通。《漢書》云「布濩猶布露，謂於闕露處皆布也。」

二、「今經」下，略示今經觀境，二：初、明經意。但舉生法為境者，以假名無明為生空境，以行識色心等為法空境。此因緣二境通四教觀，今意在圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「今經」下，略示今經觀境，二：初、明經意。但舉生法為境者，以假名無明為生空境，以行識色心等為法空境。此因緣二境通四教觀，今意在圓。

二、「宜以」下，示境觀，二：初、示境，二：初、立喻；二、法合。著於假名者，不達三諦而妄起我見，猶如舞燼成輪，故云不息。輪依火有，而假名因實法而有也。迷故不達色心即空假中，名迷陰入。言薪火者，即燼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「宜以」下，示境觀，二：初、示境，二：初、立喻；二、法合。著於假名者，不達三諦而妄起我見，猶如舞燼成輪，故云不息。輪依火有，而假名因實法而有也。迷故不達色心即空假中，名迷陰入。言薪火者，即燼也。

二、「若知」下，示觀，二：初、立喻；二、「輪火」下，法合。觀生觀法皆即空假中，乃輪火雙無二空觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若知」下，示觀，二：初、立喻；二、「輪火」下，法合。觀生觀法皆即空假中，乃輪火雙無二空觀也。

二、「生空」下，依義釋文，二：初、出境相，二：初、生空境，二：初、分文；二、釋義。四以前生空三觀釋之，故疏無文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「生空」下，依義釋文，二：初、出境相，二：初、生空境，二：初、分文；二、釋義。四以前生空三觀釋之，故疏無文。

二、「行識」下，法空境。例應有三者，行即空假中，乃至老死即空假中，佛言巧略，比前可知故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「行識」下，法空境。例應有三者，行即空假中，乃至老死即空假中，佛言巧略，比前可知故。

二、「眾苦」下，出觀相，二：初、據經文示觀，二：初、正示，二：初、指文。二、「眾苦」下，釋義，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「眾苦」下，出觀相，二：初、據經文示觀，二：初、正示，二：初、指文。二、「眾苦」下，釋義，三：

初、明中觀。眾苦行業，指上生法。當體妙故，不可思議。若生若法皆非空有，如是體達名為中觀。此觀不見生死輪轉有際有息，即法界故無際，皆常住故不息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明中觀。眾苦行業，指上生法。當體妙故，不可思議。若生若法皆非空有，如是體達名為中觀。此觀不見生死輪轉有際有息，即法界故無際，皆常住故不息。

二、「本無」下，明空觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「本無」下，明空觀。

三、「不善」下，明假觀。前不善思惟，即過去二支。今不善思惟，即現在三支。經心行者，即上思惟也。斯乃舉病必對於藥，假觀彰矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「不善」下，明假觀。前不善思惟，即過去二支。今不善思惟，即現在三支。經心行者，即上思惟也。斯乃舉病必對於藥，假觀彰矣。

二、「雖名」下，結勸。名偏義圓，名但云空，而義乃是即空假中。義既必當，故明與經任運符契。生空、法空名義皆爾，故勸修者息乎疑情。仍須了知，全祕密藏為生為法，是故生法無非三德，故觀生法能所皆三，境觀名別其體不殊。是故能所二即非二，此乃今經二空觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「雖名」下，結勸。名偏義圓，名但云空，而義乃是即空假中。義既必當，故明與經任運符契。生空、法空名義皆爾，故勸修者息乎疑情。仍須了知，全祕密藏為生為法，是故生法無非三德，故觀生法能所皆三，境觀名別其體不殊。是故能所二即非二，此乃今經二空觀也。

二、為鈍人更說，二：初、特示空觀；二、別指假中。良以初心於假名實法、起見愛增強、障道事重，是故大師特陳空觀，不說假中。此同釋題觀解三道，三道正觀舉名而已。但於假實三毒六作，委破四性、頻示二空。蓋為始行我見彌隆，故示真空以為要術。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、為鈍人更說，二：初、特示空觀；二、別指假中。良以初心於假名實法、起見愛增強、障道事重，是故大師特陳空觀，不說假中。此同釋題觀解三道，三道正觀舉名而已。但於假實三毒六作，委破四性、頻示二空。蓋為始行我見彌隆，故示真空以為要術。

初文，二：初、示，二：初、推人法，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初文，二：初、示，二：初、推人法，二：

初、推人。「若假名」下，對於實法推無四性。「今之」下，四性被推，執情稍薄，但謂有名，還須四性檢今叵得。所召之人既無生相，能召名字四性亦忘。略示人空，其觀如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、推人。「若假名」下，對於實法推無四性。「今之」下，四性被推，執情稍薄，但謂有名，還須四性檢今叵得。所召之人既無生相，能召名字四性亦忘。略示人空，其觀如是。

二、觀法，二：初、橫推。以現名色對過去業，推無四性。羅漢有業者，無始所造諸有業因，其數何限？無惑潤故，不受後身，故曰不生。各有等者，如合兩空，豈成一色？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、觀法，二：初、橫推。以現名色對過去業，推無四性。羅漢有業者，無始所造諸有業因，其數何限？無惑潤故，不受後身，故曰不生。各有等者，如合兩空，豈成一色？

二、「既不」下，竪推。計法之執，如屈步蟲捨一取一，生被破故便計無生，還是性執。雙亦雙非計皆依生，既悉無理復計於滅，亦成四執。八句之上皆云不得，即是空觀。無滅無生者，檢滅檢生俱不可得，方乃得名實法無生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「既不」下，竪推。計法之執，如屈步蟲捨一取一，生被破故便計無生，還是性執。雙亦雙非計皆依生，既悉無理復計於滅，亦成四執。八句之上皆云不得，即是空觀。無滅無生者，檢滅檢生俱不可得，方乃得名實法無生。

二、「無生故」下，明觀成，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「無生故」下，明觀成，二：

初、明二執忘。攬陰成人，實無生故，假名則壞。於假無我，諸見俱亡。實既無因，安得不壞？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明二執忘。攬陰成人，實無生故，假名則壞。於假無我，諸見俱亡。實既無因，安得不壞？

二、「既不」下，舉二喻示。不然火，喻不執法。無煙，喻實法不生。日中舞，喻燼空、心秉法。是亦無輪，喻不生我見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「既不」下，舉二喻示。不然火，喻不執法。無煙，喻實法不生。日中舞，喻燼空、心秉法。是亦無輪，喻不生我見。

二、「是略」下，結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「是略」下，結。

二、「中觀」下，別指中假。言別記云云者，具如《止觀》假中破法，行者應知。今明三觀圓修二空，但為鈍根見惑偏重，故別指空對治此惑。此惑若忘，二諦自顯，故中假別指而已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「中觀」下，別指中假。言別記云云者，具如《止觀》假中破法，行者應知。今明三觀圓修二空，但為鈍根見惑偏重，故別指空對治此惑。此惑若忘，二諦自顯，故中假別指而已。

二、「我斷」下，明果上二空用，二：初、分文。二、「一切」下，釋義，二：初、明自行成，二：初、明智德滿，二：初、明人法。二、觀成，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「我斷」下，明果上二空用，二：初、分文。二、「一切」下，釋義，二：初、明自行成，二：初、明智德滿，二：初、明人法。二、觀成，二：

初、約人法銷文，二：初、明人空觀成；二、「以智」下，明法空觀成。別明十纏者，瞋、覆、睡、眠、戲、掉、無慚、無愧、慳、嫉。忿恚曰瞋，隱藏自罪曰覆，意識昏熟曰睡，五情暗冥曰眠，嬉遊曰戲，三業躁動曰掉，屏處起過不自羞曰無慚，露處為非不羞他曰無愧，財法不能惠施曰慳，他榮心熱惱曰嫉。煩惱，即思惑也。雖見思通名煩惱，今別以思惑當之。罥，繫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約人法銷文，二：初、明人空觀成；二、「以智」下，明法空觀成。別明十纏者，瞋、覆、睡、眠、戲、掉、無慚、無愧、慳、嫉。忿恚曰瞋，隱藏自罪曰覆，意識昏熟曰睡，五情暗冥曰眠，嬉遊曰戲，三業躁動曰掉，屏處起過不自羞曰無慚，露處為非不羞他曰無愧，財法不能惠施曰慳，他榮心熱惱曰嫉。煩惱，即思惑也。雖見思通名煩惱，今別以思惑當之。罥，繫也。

二、「二乘」下，約大小釋斷，二：初、論大小斷盡不盡，二：初、明二乘斷通餘別。界內一切煩惱名數皆通界外，但以所障空中分之，則知通別。淨名室中天女散華，聲聞著身、菩薩不著，故被訶云：「結習未盡，華則著身。」斯乃斷通未能斷別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「二乘」下，約大小釋斷，二：初、論大小斷盡不盡，二：初、明二乘斷通餘別。界內一切煩惱名數皆通界外，但以所障空中分之，則知通別。淨名室中天女散華，聲聞著身、菩薩不著，故被訶云：「結習未盡，華則著身。」斯乃斷通未能斷別也。

二、「而言」下，明佛地通別都忘，二：初、正示。雖云菩薩能斷別見，而斷未盡，究竟在佛。若至佛地，不唯別盡，通亦窮邊。何者？蓋由見思遍十方界六道眾生差別種習之所成就。因地乃斷，未盡邊涯，唯佛究竟，故云若通若別究竟在佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「而言」下，明佛地通別都忘，二：初、正示。雖云菩薩能斷別見，而斷未盡，究竟在佛。若至佛地，不唯別盡，通亦窮邊。何者？蓋由見思遍十方界六道眾生差別種習之所成就。因地乃斷，未盡邊涯，唯佛究竟，故云若通若別究竟在佛。

二、引證。性德生法，體本無上，通別二執，染故成卑。妙覺執盡，二俱無上，故云無上假實，佛地所不惑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、引證。性德生法，體本無上，通別二執，染故成卑。妙覺執盡，二俱無上，故云無上假實，佛地所不惑也。

二、「經論」下，明佛地有斷不斷，二：初、明經論異說，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「經論」下，明佛地有斷不斷，二：初、明經論異說，二：

初、明有斷。智以悟極而惑上上，惑以迷極而為上上。今迷將盡，唯餘微細，故名下下。故《起信論》云「覺心初起，心無初相，遠離微細念故，心即常住。」惑微細故，難別難除，故上上智方能斷盡下下之惑。無明力大者，惑雖微細，能障妙覺。故《華嚴》明，灌頂菩薩所有功德如一塊土，妙覺功德如四天下土。最後無明所障若斯，力豈不大？非佛智發，此惑不忘。一念相應慧者，究竟覺也。正習俱盡者，該於通別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明有斷。智以悟極而惑上上，惑以迷極而為上上。今迷將盡，唯餘微細，故名下下。故《起信論》云「覺心初起，心無初相，遠離微細念故，心即常住。」惑微細故，難別難除，故上上智方能斷盡下下之惑。無明力大者，惑雖微細，能障妙覺。故《華嚴》明，灌頂菩薩所有功德如一塊土，妙覺功德如四天下土。最後無明所障若斯，力豈不大？非佛智發，此惑不忘。一念相應慧者，究竟覺也。正習俱盡者，該於通別也。

二、「或言」下，明無斷。有上士者，等覺也。此位須修清淨淨禪，斷微細念故，名之為斷。無上士者，是妙覺位。修證既忘，更何所斷？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「或言」下，明無斷。有上士者，等覺也。此位須修清淨淨禪，斷微細念故，名之為斷。無上士者，是妙覺位。修證既忘，更何所斷？

二、「斯乃」下，用悉檀和會。此斷不斷，各見教文，人師執之淨計莫止。今以四悉逗機之意而和會之，諍無由起。國是境域，即當世界。機所居處，隨處樂聞佛智有斷不斷，而歡喜者，時即對治，隨時當有斷不斷義而破惡者。人即為人，隨人宜以斷不斷而生善者，悟即第一義，隨悟斷不斷而入理者。為此四機，說有二義，究論佛智，不可言思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「斯乃」下，用悉檀和會。此斷不斷，各見教文，人師執之淨計莫止。今以四悉逗機之意而和會之，諍無由起。國是境域，即當世界。機所居處，隨處樂聞佛智有斷不斷，而歡喜者，時即對治，隨時當有斷不斷義而破惡者。人即為人，隨人宜以斷不斷而生善者，悟即第一義，隨悟斷不斷而入理者。為此四機，說有二義，究論佛智，不可言思。

二、「證無」下，明正助二道滿。無上生法，證由二空，名無上道。事助之行，與正合修，故得稱為微妙功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「證無」下，明正助二道滿。無上生法，證由二空，名無上道。事助之行，與正合修，故得稱為微妙功德。

二、「開甘」下，明斷德滿，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「開甘」下，明斷德滿，二：

初、略釋甘露。以命等四，如次對於常樂我淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、略釋甘露。以命等四，如次對於常樂我淨。

二、「然此」下，廣釋諸句，四：初、對《華嚴》四位，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「然此」下，廣釋諸句，四：初、對《華嚴》四位，二：

初、正對。彼雖兼別，今取其圓，別三十位未得甘露故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、正對。彼雖兼別，今取其圓，別三十位未得甘露故。

二、「下地」下，釋疑。恐後人疑，故釋也，化他令同我之所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「下地」下，釋疑。恐後人疑，故釋也，化他令同我之所得。

二、「又通」下，對《般若》四智。論雖多釋，猶通三教；今四皆從甘露而說，故的在圓。以一心三智蕩一切相，名道慧開門。一心三智立一切法，名道種慧示器。一心三智雙遮蕩立，名一切智入城。一心三智雙照蕩立，名一切種智處室。由此四智住大涅槃。令諸眾生得此四智，名食味也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「又通」下，對《般若》四智。論雖多釋，猶通三教；今四皆從甘露而說，故的在圓。以一心三智蕩一切相，名道慧開門。一心三智立一切法，名道種慧示器。一心三智雙遮蕩立，名一切智入城。一心三智雙照蕩立，名一切種智處室。由此四智住大涅槃。令諸眾生得此四智，名食味也。

三、對《法華》大事。彼佛知見，是今甘露。彼之開等對今四句，唯有悟入與入處少殊，其義不別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、對《法華》大事。彼佛知見，是今甘露。彼之開等對今四句，唯有悟入與入處少殊，其義不別。

四、對《涅槃》四德。前以四德釋甘露義，今用四德對開等文，有此異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、對《涅槃》四德。前以四德釋甘露義，今用四德對開等文，有此異也。

二、「吹大」下，明化他成，二：初、分文立意，二：初、分文。二、「餘經」下，立意，二：初、明智定相成。前現通者，令重法樂聞；後現通者，令依法修證。故前云開後，後云成前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「吹大」下，明化他成，二：初、分文立意，二：初、分文。二、「餘經」下，立意，二：初、明智定相成。前現通者，令重法樂聞；後現通者，令依法修證。故前云開後，後云成前。

二、「修因」下，明因果同類。二空正道為智德類、二空助道為斷德類，即緣、了二因。非此二因，安剋二果？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「修因」下，明因果同類。二空正道為智德類、二空助道為斷德類，即緣、了二因。非此二因，安剋二果？

二、「說法」下，依義釋文，二：初、明轉法輪化他，二：初、明說法，二：初、總示。二、「吹螺」下，別釋，二：初、別明螺等，二：初、約教位釋，二：初、釋四句，四： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「說法」下，依義釋文，二：初、明轉法輪化他，二：初、明說法，二：初、總示。二、「吹螺」下，別釋，二：初、別明螺等，二：初、約教位釋，二：初、釋四句，四：

初、明吹螺。是故號者，《大經》云「吹貝，知時是也。」苦忍凡性者，即內兄上忍位中，於苦諦下留一行一緣，是凡性也。聖人正性，謂初果也。說大乘法者，唯以圓教為大乘也。改凡聖偏性，通教六地是聖，別教十向、圓教十信是內凡，以中理未顯，悉名偏性。通教七地者，至此得知圓者，皆是改號之位者。三人俱破無明，見中道圓性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明吹螺。是故號者，《大經》云「吹貝，知時是也。」苦忍凡性者，即內兄上忍位中，於苦諦下留一行一緣，是凡性也。聖人正性，謂初果也。說大乘法者，唯以圓教為大乘也。改凡聖偏性，通教六地是聖，別教十向、圓教十信是內凡，以中理未顯，悉名偏性。通教七地者，至此得知圓者，皆是改號之位者。三人俱破無明，見中道圓性也。

二、「擊大」下，明擊鼓誡進者，軍陣之法也。《兵權》曰「聞鼓則進，聞金則止。鼓則嚴肅軍眾使前驅也。」督，率也。率，導引也。位在修道者，令初果進二果也。通教位在八地者，前釋改號是七地破無明，今進入八地是增道損生。別教應言二地，圓教應言二住，方名進入修道。今言十行初住者，恐誤也。或別有意。真修道者，即通八地、別二地、圓二住，故云咸進。《地論》以初地為見道，二地至七地名修道，八九十地為無學道。彼雖別位，例圓可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「擊大」下，明擊鼓誡進者，軍陣之法也。《兵權》曰「聞鼓則進，聞金則止。鼓則嚴肅軍眾使前驅也。」督，率也。率，導引也。位在修道者，令初果進二果也。通教位在八地者，前釋改號是七地破無明，今進入八地是增道損生。別教應言二地，圓教應言二住，方名進入修道。今言十行初住者，恐誤也。或別有意。真修道者，即通八地、別二地、圓二住，故云咸進。《地論》以初地為見道，二地至七地名修道，八九十地為無學道。彼雖別位，例圓可知。

三、釋然炬。「通教」下，皆取當教化他位也。此言八地不取受接，但約當教出假，道觀雙流耳。別約十向，其意亦爾，以內修中觀，外亦出假故。圓在初住者，以百界作佛，普門示現故。圓從勝說，乃取分真。《止觀》名真，出假位也。「皆是」下，結示三位。道謂外化、觀謂內行，此該三教，不同餘文，唯就通說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋然炬。「通教」下，皆取當教化他位也。此言八地不取受接，但約當教出假，道觀雙流耳。別約十向，其意亦爾，以內修中觀，外亦出假故。圓在初住者，以百界作佛，普門示現故。圓從勝說，乃取分真。《止觀》名真，出假位也。「皆是」下，結示三位。道謂外化、觀謂內行，此該三教，不同餘文，唯就通說。

四、釋雨雨。扶疎，盛茂也。時澤，時雨也。大恒者，殑伽河也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、釋雨雨。扶疎，盛茂也。時澤，時雨也。大恒者，殑伽河也。

二、「若得」下，例上四經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若得」下，例上四經。

二、「此一」下，以橫竪結。竪擬諸經之位者，即向四經名字雖殊，但是住、行、向、地圓位耳，故名為竪。橫論一切諸位者，即攝四教凡聖諸位，如向消文是也。云云者，部在方等，故此化他必兼四益，橫攝諸位旨在其中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此一」下，以橫竪結。竪擬諸經之位者，即向四經名字雖殊，但是住、行、向、地圓位耳，故名為竪。橫論一切諸位者，即攝四教凡聖諸位，如向消文是也。云云者，部在方等，故此化他必兼四益，橫攝諸位旨在其中。

二、「此中」下，通釋大義。前三云大、後一云勝，勝亦大也，故云皆言大也。「通塗」下，若取通名，唯在大法，義並歸圓。對於四經，其義彌順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此中」下，通釋大義。前三云大、後一云勝，勝亦大也，故云皆言大也。「通塗」下，若取通名，唯在大法，義並歸圓。對於四經，其義彌順。

二、「我今」下，明神通，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「我今」下，明神通，二：

初、明摧怨，二：初、明煩惱為怨；二、「魔為」下，明天魔是主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明摧怨，二：初、明煩惱為怨；二、「魔為」下，明天魔是主。

二、明竪幢。高出眾行者，即法幢三昧也。萬行功德皆為眷屬，莫不歸宗。此之三昧，故為眾行之望。兵望麾者，手指曰麾。《尚書》云「左仗黃鉞、右秉白 而麾之。」《兵權》曰「將軍乃秉 麾，眾而誓之。」又云「聞鼓則進，聞金乃止。隨其指麾，五陣乃理。」「三德」下，出三昧體。其體若非不縱不橫，豈出眾行？豈摧五住？豈壞天魔？無記神通，體用如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明竪幢。高出眾行者，即法幢三昧也。萬行功德皆為眷屬，莫不歸宗。此之三昧，故為眾行之望。兵望麾者，手指曰麾。《尚書》云「左仗黃鉞、右秉白 而麾之。」《兵權》曰「將軍乃秉 麾，眾而誓之。」又云「聞鼓則進，聞金乃止。隨其指麾，五陣乃理。」「三德」下，出三昧體。其體若非不縱不橫，豈出眾行？豈摧五住？豈壞天魔？無記神通，體用如是。

二、「從度」下，明四弘誓化他，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「從度」下，明四弘誓化他，二：

初、牒文示義。雖復等者，既依四諦而運四弘，四諦既常，誓豈休息？因人求佛意在利生，今遂所求，豈忘與拔？「四弘是」下，示誓有依。誓即無緣慈悲，境乃無作四諦。無緣無作，行相如何？眾生誓度，生死即涅槃故。煩惱誓斷，煩惱即菩提故。法門誓學，即惑成智故。佛道誓成，即生成滅故。不爾，豈能廣度永度？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、牒文示義。雖復等者，既依四諦而運四弘，四諦既常，誓豈休息？因人求佛意在利生，今遂所求，豈忘與拔？「四弘是」下，示誓有依。誓即無緣慈悲，境乃無作四諦。無緣無作，行相如何？眾生誓度，生死即涅槃故。煩惱誓斷，煩惱即菩提故。法門誓學，即惑成智故。佛道誓成，即生成滅故。不爾，豈能廣度永度？

二、「度諸」下，隨義釋文，四： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「度諸」下，隨義釋文，四：

初、令度苦諦。經永斷三惡，即三惡道也，須約十番論度論斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、令度苦諦。經永斷三惡，即三惡道也，須約十番論度論斷。

二、令斷集諦。須明五住，燒十界生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、令斷集諦。須明五住，燒十界生。

三、令證滅諦。當分而論四種甘露，跨節而辨唯一圓常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、令證滅諦。當分而論四種甘露，跨節而辨唯一圓常。

四、令安道諦，四： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、令安道諦，四：

初、約檀明諦。不獨行檀具於四諦，五度皆然。五不依諦則不動不出，何度之有？復須知今依無作諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約檀明諦。不獨行檀具於四諦，五度皆然。五不依諦則不動不出，何度之有？復須知今依無作諦。

二、「無量」下，略釋經文。三、「論云」下，檀攝六度。《大論》十二解檀度云「若菩薩行檀度，能生六度，是時名檀度滿。云何布施生檀度？有下中上：若以飲食麁物軟心布施名下，能以衣服寶物布施名中檀，能以頭目血肉國財妻子布施名上。云何施生尸度？菩薩思惟眾生不知布施，後世貧窮故行惡；若行布施，後世有福無所乏短，則能持戒。云何生忍度？菩薩施時受者惡罵、若大求索、若不時索、或不應索而索，是時菩薩思惟：『我今布施欲求佛道。亦無有人使我布施，我自為故，云何生瞋？』如是思惟已而行忍辱。云何生進度？菩薩布施時，常行精進欲行二施，勤求財法以求足之。云何生禪度；菩薩施時，能除慳貪而行一心，漸除五蓋，是名禪度。又心依布施，入於初禪乃至滅定。云何生智度？菩薩施時，知有果報而不疑惑，能破邪見無明。又分別淨不淨施得報不同，是名生智。故云檀義攝六也。」餘之五度亦互相攝，非今文意，故且論檀，六之首故、攝生便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「無量」下，略釋經文。三、「論云」下，檀攝六度。《大論》十二解檀度云「若菩薩行檀度，能生六度，是時名檀度滿。云何布施生檀度？有下中上：若以飲食麁物軟心布施名下，能以衣服寶物布施名中檀，能以頭目血肉國財妻子布施名上。云何施生尸度？菩薩思惟眾生不知布施，後世貧窮故行惡；若行布施，後世有福無所乏短，則能持戒。云何生忍度？菩薩施時受者惡罵、若大求索、若不時索、或不應索而索，是時菩薩思惟：『我今布施欲求佛道。亦無有人使我布施，我自為故，云何生瞋？』如是思惟已而行忍辱。云何生進度？菩薩布施時，常行精進欲行二施，勤求財法以求足之。云何生禪度；菩薩施時，能除慳貪而行一心，漸除五蓋，是名禪度。又心依布施，入於初禪乃至滅定。云何生智度？菩薩施時，知有果報而不疑惑，能破邪見無明。又分別淨不淨施得報不同，是名生智。故云檀義攝六也。」餘之五度亦互相攝，非今文意，故且論檀，六之首故、攝生便故。

四、「捨身」下，以彼岸結。生死為前際，涅槃為後際。身命及財此三屬事，以觀此三及能施心，所施之境，三輪當處即空假中，是故能等三德涅槃。此以常因而剋常果。不然，豈得不壞常住？如是行檀，名波羅蜜。三德甚深，故檀竪高；三德無量，故檀橫廣。此機樂略，是以如來妙說一檀，遵修諸行。仍須了知，既談果後行檀利物，行人豈不即聞而修耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、「捨身」下，以彼岸結。生死為前際，涅槃為後際。身命及財此三屬事，以觀此三及能施心，所施之境，三輪當處即空假中，是故能等三德涅槃。此以常因而剋常果。不然，豈得不壞常住？如是行檀，名波羅蜜。三德甚深，故檀竪高；三德無量，故檀橫廣。此機樂略，是以如來妙說一檀，遵修諸行。仍須了知，既談果後行檀利物，行人豈不即聞而修耶？