金光明經文句記卷第二(上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經文句記卷第二(上)

宋四明沙門釋知禮述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋四明沙門釋知禮述

二、「復次」下，明五戒事理，復簡偏圓。上雖通六，五戒之義該攝淺深，若不委論事理偏圓，何能精識持犯之相？此自分五：初、不殺戒，二：初、委示，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「復次」下，明五戒事理，復簡偏圓。上雖通六，五戒之義該攝淺深，若不委論事理偏圓，何能精識持犯之相？此自分五：初、不殺戒，二：初、委示，二：

初、總示事理持犯。欲令行者用理不殺持事不殺，方名初心持具足戒。今明體法，須別空中。體法即空，乃屬偏觀，望圓是殺。須體諸法無非中道、世相皆常，是今所論理不殺戒。欲顯此意，故從人天辨至圓極，故云因果種種不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、總示事理持犯。欲令行者用理不殺持事不殺，方名初心持具足戒。今明體法，須別空中。體法即空，乃屬偏觀，望圓是殺。須體諸法無非中道、世相皆常，是今所論理不殺戒。欲顯此意，故從人天辨至圓極，故云因果種種不同。

二、「若作」下，別明偏圓得失，二：初、偏，二：初、人天但事，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若作」下，別明偏圓得失，二：初、偏，二：初、人天但事，二：

初、人持戒功淺，須加防護心。如牛馬，若非轡勒則見奔逸，若無杖策則犯苗稼，喻不作意則於境成犯。報百二十年是上方壽，人道諸根但明肉眼，餘根可例。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、人持戒功淺，須加防護心。如牛馬，若非轡勒則見奔逸，若無杖策則犯苗稼，喻不作意則於境成犯。報百二十年是上方壽，人道諸根但明肉眼，餘根可例。

二、「若任」下，天持戒功成，任運成性。心如河水，自然注入淨戒海中。未論定共，唯報六天，以人歲數較第六天當爾許歲。唯得肉天，無慧法佛。餘根可知。「若加」下，三乘加理，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若任」下，天持戒功成，任運成性。心如河水，自然注入淨戒海中。未論定共，唯報六天，以人歲數較第六天當爾許歲。唯得肉天，無慧法佛。餘根可知。「若加」下，三乘加理，二：

初、二乘，義攝藏通。《涅槃經》以外道先出，喻以舊醫；如來後現，喻以客醫，佛所制戒名客戒也。事戒之外加修隨道及無著戒，此戒位極，當教灰斷不說有報。今據大乘，生方便土受變易壽。諸文不說此土壽限，但因移果易耳。今云七百阿僧祇者，必取爾許劫數之後方入實報也。若在此土破塵沙惑，亦得法眼。今論二乘初生之者，但得慧眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、二乘，義攝藏通。《涅槃經》以外道先出，喻以舊醫；如來後現，喻以客醫，佛所制戒名客戒也。事戒之外加修隨道及無著戒，此戒位極，當教灰斷不說有報。今據大乘，生方便土受變易壽。諸文不說此土壽限，但因移果易耳。今云七百阿僧祇者，必取爾許劫數之後方入實報也。若在此土破塵沙惑，亦得法眼。今論二乘初生之者，但得慧眼。

二、「若」下，菩薩，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若」下，菩薩，二：

初、正示。義當別教，次第修於三諦道共等。常即假觀，是智所讚及自在戒。無常即空慧，即是隨道及無著戒。前空次假，今從語便，空慧居次。言等慧者，即中慧也。乃是隨定及具足戒，分得此二當於初地。生實報土，名華藏海。佛眼分顯，四眼乃融，是故名為分得五眼。諸根亦然。壽是慧命，已屬意根。經云「諸根復云壽命」，故須並說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、正示。義當別教，次第修於三諦道共等。常即假觀，是智所讚及自在戒。無常即空慧，即是隨道及無著戒。前空次假，今從語便，空慧居次。言等慧者，即中慧也。乃是隨定及具足戒，分得此二當於初地。生實報土，名華藏海。佛眼分顯，四眼乃融，是故名為分得五眼。諸根亦然。壽是慧命，已屬意根。經云「諸根復云壽命」，故須並說。

二、「比」下，結況。此教比佛，有於二意：若當教者，以因比果，分滿不同。二比圓教，別教始終是菩薩法，望圓始終皆是佛法，故稱不具及損減也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「比」下，結況。此教比佛，有於二意：若當教者，以因比果，分滿不同。二比圓教，別教始終是菩薩法，望圓始終皆是佛法，故稱不具及損減也。

二、「若」下，圓，二：初、示相，二：初、明得意持，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若」下，圓，二：初、示相，二：初、明得意持，二：

初、略示。事持即不傷殺眾生身命，此同偏小輪王之戒。但不殺所以，與之永異，次文所明理觀是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、略示。事持即不傷殺眾生身命，此同偏小輪王之戒。但不殺所以，與之永異，次文所明理觀是也。

二、「又持」下，廣明理持，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「又持」下，廣明理持，三：

初、約體明持。此理不殺，若其不解性具九界，但云體達諸法即理、全波是水，猶濫通別未顯圓修。故荊谿云：「若不談具，乃屬別教。」故須體達假合之身、三惑癡愛、三科實法，皆性本具，性無差別，故名一相。性非暗縛，稱為明脫。既即性具，何可毀傷？癡愛是子，假實是果，全體即性，性豈生滅？如斯妙觀，即障是德不待轉除，方是持於理不殺戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約體明持。此理不殺，若其不解性具九界，但云體達諸法即理、全波是水，猶濫通別未顯圓修。故荊谿云：「若不談具，乃屬別教。」故須體達假合之身、三惑癡愛、三科實法，皆性本具，性無差別，故名一相。性非暗縛，稱為明脫。既即性具，何可毀傷？癡愛是子，假實是果，全體即性，性豈生滅？如斯妙觀，即障是德不待轉除，方是持於理不殺戒。

二、「成」下稱性得報。初住已上至于妙覺，皆得名為成就智慧居常寂光，此乃分滿依正二報也。無生後報但現報，故名常壽湛然無損減也。五眼具足，諸根亦然，離不具也。若論外用，六根互通。略舉眼耳，根自在也。現十界壽，或脩或短，壽自在也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「成」下稱性得報。初住已上至于妙覺，皆得名為成就智慧居常寂光，此乃分滿依正二報也。無生後報但現報，故名常壽湛然無損減也。五眼具足，諸根亦然，離不具也。若論外用，六根互通。略舉眼耳，根自在也。現十界壽，或脩或短，壽自在也。

三、「是」下，結示因果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「是」下，結示因果。

二、「又圓」下，明得意犯，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「又圓」下，明得意犯，二：

初、總示二犯。此事理犯，若其不解性具違用及殺法門，但以慈愍能現逆相而解釋，此豈前三教菩薩之行不能作耶？故《普門疏》明嗔法門為成就故，常念觀音。是知須得性殺之意，慈方無緣，故云唯殺唯慈，名得意犯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、總示二犯。此事理犯，若其不解性具違用及殺法門，但以慈愍能現逆相而解釋，此豈前三教菩薩之行不能作耶？故《普門疏》明嗔法門為成就故，常念觀音。是知須得性殺之意，慈方無緣，故云唯殺唯慈，名得意犯。

二、「如仙」下，別示二相，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「如仙」下，別示二相，二：

初、引人明事殺。《大經．聖行品》佛說本生，曾為國王，名曰仙豫，愛念大乘。時世無佛，十二年事婆羅門為師，後遂勸彼發菩提心。而婆羅門不信謗法，王乃殺之，而王不墮獄，以無殺罪故。至〈梵行品〉，佛說慈心之果住一子地。迦葉難言：「若菩薩住一子地，云何佛昔為王斷婆羅門命耶？」佛言：「我以愛念故斷，非惡心也。諸婆羅門命終生阿鼻獄，即有三念：一自知從人道來、二知是地獄、三自知謗法為王所殺。念是事已即信大乘，尋時命終，生甘露鼓王世界，於彼壽命十劫。我於住昔乃與是十劫壽命，云何名殺？」然須明於得殺法門，令其愛念成無緣慈，方合疏文唯殺唯慈也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、引人明事殺。《大經．聖行品》佛說本生，曾為國王，名曰仙豫，愛念大乘。時世無佛，十二年事婆羅門為師，後遂勸彼發菩提心。而婆羅門不信謗法，王乃殺之，而王不墮獄，以無殺罪故。至〈梵行品〉，佛說慈心之果住一子地。迦葉難言：「若菩薩住一子地，云何佛昔為王斷婆羅門命耶？」佛言：「我以愛念故斷，非惡心也。諸婆羅門命終生阿鼻獄，即有三念：一自知從人道來、二知是地獄、三自知謗法為王所殺。念是事已即信大乘，尋時命終，生甘露鼓王世界，於彼壽命十劫。我於住昔乃與是十劫壽命，云何名殺？」然須明於得殺法門，令其愛念成無緣慈，方合疏文唯殺唯慈也。

二、「又作」下，據經明理殺，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「又作」下，據經明理殺，二：

初、正釋。前就不斷，名持不殺。今明有斷，故云犯殺。圓教自論斷與不斷二義同時。既明六即，六故有斷，即故不斷。亦可秖就即之一字明於二義：障體即德，無障可論，斯為斷義。障既即德，障何甞斷？斯不斷義。故煩惱即菩提、生死即涅槃，斷與不斷妙在其中。諸大乘經說圓頓觀，有此兩門。今就有斷名為理殺，故云析蕩累著是業及諸煩惱以為所斷。樹神諭於修觀之人，劫火諭於能斷之智。故《大論》三十云「譬如空澤大樹，眾鳥集宿。一鴿後至，住一枝上，其枝即折。澤神問其故。樹神答曰：『此鳥從我怨家樹來。食彼尼俱類子，或當放糞子墮地者。惡樹復生，為害必大，是故寧捨一枝，所全者大。』菩薩亦爾，於魔外惑業無如是畏，而畏二乘。二乘於菩薩邊亦如彼鳥，壞彼大乘心，永滅佛乘心。」今文但以怨鳥通累著等也。劫火等者，亦《大論》文。論第二云「二乘雖破三毒，氣分不盡。如草木薪火燒，煙出炭灰不盡，火力薄故。佛三毒永盡無餘，譬如劫火燒須彌山，一切地都盡，無煙無灰。」今謂佛智，即圓智也。斷陰入界生死，即涅槃也。約即論斷，名得意犯。理觀斷破，名不持戒，此為誠證。下諸理犯，其義皆成。一切塵勞是如來種，此是性種，亦敵對種。惑非性染，安名佛種？以知即性修染本虛，本虛名滅，即理殺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、正釋。前就不斷，名持不殺。今明有斷，故云犯殺。圓教自論斷與不斷二義同時。既明六即，六故有斷，即故不斷。亦可秖就即之一字明於二義：障體即德，無障可論，斯為斷義。障既即德，障何甞斷？斯不斷義。故煩惱即菩提、生死即涅槃，斷與不斷妙在其中。諸大乘經說圓頓觀，有此兩門。今就有斷名為理殺，故云析蕩累著是業及諸煩惱以為所斷。樹神諭於修觀之人，劫火諭於能斷之智。故《大論》三十云「譬如空澤大樹，眾鳥集宿。一鴿後至，住一枝上，其枝即折。澤神問其故。樹神答曰：『此鳥從我怨家樹來。食彼尼俱類子，或當放糞子墮地者。惡樹復生，為害必大，是故寧捨一枝，所全者大。』菩薩亦爾，於魔外惑業無如是畏，而畏二乘。二乘於菩薩邊亦如彼鳥，壞彼大乘心，永滅佛乘心。」今文但以怨鳥通累著等也。劫火等者，亦《大論》文。論第二云「二乘雖破三毒，氣分不盡。如草木薪火燒，煙出炭灰不盡，火力薄故。佛三毒永盡無餘，譬如劫火燒須彌山，一切地都盡，無煙無灰。」今謂佛智，即圓智也。斷陰入界生死，即涅槃也。約即論斷，名得意犯。理觀斷破，名不持戒，此為誠證。下諸理犯，其義皆成。一切塵勞是如來種，此是性種，亦敵對種。惑非性染，安名佛種？以知即性修染本虛，本虛名滅，即理殺也。

二、「成」下，得報。事理二犯既順性德殺害法門，故殺法成就乃得法身，垂應九界示命長短、現根缺具。此自在用，真因分得，極果究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「成」下，得報。事理二犯既順性德殺害法門，故殺法成就乃得法身，垂應九界示命長短、現根缺具。此自在用，真因分得，極果究竟。

二、「前」下，結勝。先且斥劣。人天近事、藏通淺理、別教次第，是故隘塞，此等皆非修性不二通達之途。唯圓實戒，一攝一切宏廣無邊，即事而中深遠莫測。凡小之徑必會逆順之異，能同十戒之中名畢竟戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「前」下，結勝。先且斥劣。人天近事、藏通淺理、別教次第，是故隘塞，此等皆非修性不二通達之途。唯圓實戒，一攝一切宏廣無邊，即事而中深遠莫測。凡小之徑必會逆順之異，能同十戒之中名畢竟戒。

二、「不」下，結責。先結該收，後責局小。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「不」下，結責。先結該收，後責局小。

二、「復次」下，明不盜戒，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「復次」下，明不盜戒，二：

初、總明事理持。犯事盜，可見。就理論盜，據《阿含經》演小成大。人天取有、藏通取空、別取但中，皆他物也，非盜是何？《淨名》云「無取是菩提，捨攀緣故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、總明事理持。犯事盜，可見。就理論盜，據《阿含經》演小成大。人天取有、藏通取空、別取但中，皆他物也，非盜是何？《淨名》云「無取是菩提，捨攀緣故。」

二、「若」下，別明偏圓得失，二：初、偏，三：初、人天，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若」下，別明偏圓得失，二：初、偏，三：初、人天，二：

初、斥事持成犯。人天妄樂，為可意也。欲成理持乃斥事戒，故就所求果報而責有漏之樂。猶如糞中有菴羅果，有智童子不應求食。樂雜見思，如世美食雜以毒藥，食則害命，有觀智人所不應求。設得華報，心不甘嗜而生歡樂，云何凡夫為欲持戒？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、斥事持成犯。人天妄樂，為可意也。欲成理持乃斥事戒，故就所求果報而責有漏之樂。猶如糞中有菴羅果，有智童子不應求食。樂雜見思，如世美食雜以毒藥，食則害命，有觀智人所不應求。設得華報，心不甘嗜而生歡樂，云何凡夫為欲持戒？

二、「貧」下，約經文明報。四姓者，毘舍、首陀、婆羅門、剎利。人中雖謂二賤二貴，既乏聖財，四姓三界俱屬貧窮。洄，轉水也。澓，深水也。漏心持戒求可意果，正為有流洄澓所困三有流轉，故曰有流，非四流中一。有漏因果具足三障，能障見佛天中天也。亦是障於第一義天。以障隔故，義言捨離。此乃事持成於理犯。據經招報貧窮困苦，諸天捨離也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「貧」下，約經文明報。四姓者，毘舍、首陀、婆羅門、剎利。人中雖謂二賤二貴，既乏聖財，四姓三界俱屬貧窮。洄，轉水也。澓，深水也。漏心持戒求可意果，正為有流洄澓所困三有流轉，故曰有流，非四流中一。有漏因果具足三障，能障見佛天中天也。亦是障於第一義天。以障隔故，義言捨離。此乃事持成於理犯。據經招報貧窮困苦，諸天捨離也。

二、「又二」下，二乘，二：初、斥理持成犯，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「又二」下，二乘，二：初、斥理持成犯，二：

初、約有求斥。智舉四諦，境唯在苦。於身等四觀苦等四，流厭生死苦、忻涅槃樂，在小名持、於大名盜，為於涅槃生忻求心。介爾者，微弱也。微有心生，即墮四性。既有性過，乃屬生死。無所得中而生得想，成不與取，豈非盜耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約有求斥。智舉四諦，境唯在苦。於身等四觀苦等四，流厭生死苦、忻涅槃樂，在小名持、於大名盜，為於涅槃生忻求心。介爾者，微弱也。微有心生，即墮四性。既有性過，乃屬生死。無所得中而生得想，成不與取，豈非盜耶？

二、「即非」下，引諸經斥。煩惱為薪，智慧為火，成涅槃食。不非時證，此斥二乘怱怱取證，是非時證。不待《法華》說於所因，於小涅槃思惟取證，大根不發如焦敗種。以見苦果故斷除集因，以修道品故造趣滅盡，則非大乘即惑成智無斷無修、即生成滅無苦無盡，故云非求法也。《中論》云「諸佛說空法，為度著有者；若有著空者，諸佛所不度。」「身長三百」下，引金翅鳥雛以為喻也。二乘但念空無相無願三種三昧，如身長三百。無中假二智，如無兩翅。墮三無為坑，如鳥墮地。若死等苦，成羅漢果也。若死苦成，辟支果也。苦等於死名死等苦，而實未死也。或云：二乘方便是死等苦，聖位是死苦。又學人是死等苦，無學是死苦。三無為者，一擇滅、二非擇滅、三虛空。通舉言三，二乘所證蓋擇滅也。然此諭本出《大品》而《大論》釋之，謂金翅身長三百由旬，能從一須彌至一須彌。是鳥初出，兩翅未成，意欲飛去墮閻浮提，受若死、若死等苦。中道生悔，我欲還天，不能自舉。本諭菩薩墮二乘地，今借諭二乘耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「即非」下，引諸經斥。煩惱為薪，智慧為火，成涅槃食。不非時證，此斥二乘怱怱取證，是非時證。不待《法華》說於所因，於小涅槃思惟取證，大根不發如焦敗種。以見苦果故斷除集因，以修道品故造趣滅盡，則非大乘即惑成智無斷無修、即生成滅無苦無盡，故云非求法也。《中論》云「諸佛說空法，為度著有者；若有著空者，諸佛所不度。」「身長三百」下，引金翅鳥雛以為喻也。二乘但念空無相無願三種三昧，如身長三百。無中假二智，如無兩翅。墮三無為坑，如鳥墮地。若死等苦，成羅漢果也。若死苦成，辟支果也。苦等於死名死等苦，而實未死也。或云：二乘方便是死等苦，聖位是死苦。又學人是死等苦，無學是死苦。三無為者，一擇滅、二非擇滅、三虛空。通舉言三，二乘所證蓋擇滅也。然此諭本出《大品》而《大論》釋之，謂金翅身長三百由旬，能從一須彌至一須彌。是鳥初出，兩翅未成，意欲飛去墮閻浮提，受若死、若死等苦。中道生悔，我欲還天，不能自舉。本諭菩薩墮二乘地，今借諭二乘耳。

二、「法」下，引經明盜報。不得大乘法食為飢餓，無大力用為羸，無太功德為瘦，有無善上起見思如瘡癬。不見三身一體之佛，不聞圓頓之法，不入三賢十聖眾數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「法」下，引經明盜報。不得大乘法食為飢餓，無大力用為羸，無太功德為瘦，有無善上起見思如瘡癬。不見三身一體之佛，不聞圓頓之法，不入三賢十聖眾數。

三、「若」下，菩薩，二：初、斥次第成犯。行學道三，對戒定慧。言次第者，此三皆隨空假中轉。三諦縱故，從淺至深，是故逐一而論取捨。生死為來，空中為去。本淪生死已名為來，去已載來建立生死，故成兩來。破有出界已名為去，捨邊趣中名為更去，故成兩去。如此來去，豈非屈辱？諦觀不殊，離二取相。今既別修，以觀緣諦，名不與取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「若」下，菩薩，二：初、斥次第成犯。行學道三，對戒定慧。言次第者，此三皆隨空假中轉。三諦縱故，從淺至深，是故逐一而論取捨。生死為來，空中為去。本淪生死已名為來，去已載來建立生死，故成兩來。破有出界已名為去，捨邊趣中名為更去，故成兩去。如此來去，豈非屈辱？諦觀不殊，離二取相。今既別修，以觀緣諦，名不與取。

二、「取已」下，據經明盜報。取捨既數，即此名為貧窮困苦盜業之報。以別圓教詮變易報，不就改生，念動是業，遷變是苦。故《起信論》云「動即有苦，果不離因。」不能初心頓絕思議，故使義天雖近而遠，即捨離也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「取已」下，據經明盜報。取捨既數，即此名為貧窮困苦盜業之報。以別圓教詮變易報，不就改生，念動是業，遷變是苦。故《起信論》云「動即有苦，果不離因。」不能初心頓絕思議，故使義天雖近而遠，即捨離也。

二、圓，二：初、示相，二：初、明得意持，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、圓，二：初、示相，二：初、明得意持，二：

初、讚理持相。唯有圓觀乃能究竟離不與取，絕取之觀謂五不受，即不受四邊及不受不受。此五不受，若其不以妙理甄之，恐濫偏教，是故先云圓人觀諸法實相，諸法不出佛及眾生依報正報。此乃逆順二修之法。全修即性，一一無非中道實相，中實之相非待對相，圓人觀此故無四受。不獨境絕四句之待，亦絕境觀能所之待，故不受之觀亦不受也。既於初心即依中實修五不受，則唯屬圓也。五不受故，名為不取。是大菩提，能障一切有緣之願，法法皆中，高外無下、下外無高，何法可取？何法可捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、讚理持相。唯有圓觀乃能究竟離不與取，絕取之觀謂五不受，即不受四邊及不受不受。此五不受，若其不以妙理甄之，恐濫偏教，是故先云圓人觀諸法實相，諸法不出佛及眾生依報正報。此乃逆順二修之法。全修即性，一一無非中道實相，中實之相非待對相，圓人觀此故無四受。不獨境絕四句之待，亦絕境觀能所之待，故不受之觀亦不受也。既於初心即依中實修五不受，則唯屬圓也。五不受故，名為不取。是大菩提，能障一切有緣之願，法法皆中，高外無下、下外無高，何法可取？何法可捨？

二、「如是」下，約經明報。即以理富顯不貧窮。富故不取，寧有困苦？以不取故思議即絕，第一義天不相違背，乃應經文諸天不離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「如是」下，約經明報。即以理富顯不貧窮。富故不取，寧有困苦？以不取故思議即絕，第一義天不相違背，乃應經文諸天不離。

二、「圓人」下，明得意犯。盜法門者，所謂性惡。佛所師故，名之為法。智由茲入，故名為門。圓人得門，逆順自在，能作理盜亦作事盜。今文略事，例殺例淫合有其相。若理盜義，文出《鴦掘》。彼經偈云「不與者菩提，無有授與者，不與而自取，故我不與取。」此意乃明究竟不取是究竟取，此取得名如海吞流。四重擔者，《鴦掘經》云「譬如大地荷負重擔，一者大水、二者大山、三者草木、四者眾生。菩薩亦爾，正法住世餘八十年，為一切眾生說如來藏，是名初擔，重於大山。惡人毀罵聞悉能忍，是第二擔，重於大水。無緣得為國王大臣說如來藏，唯為下劣堪忍演說，是第三擔，重於眾生。窮守邊地惡處，豐樂之處不得止住，是第四擔，重於草木。」彼經四擔諭於四事，觀今文意似喻四弘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「圓人」下，明得意犯。盜法門者，所謂性惡。佛所師故，名之為法。智由茲入，故名為門。圓人得門，逆順自在，能作理盜亦作事盜。今文略事，例殺例淫合有其相。若理盜義，文出《鴦掘》。彼經偈云「不與者菩提，無有授與者，不與而自取，故我不與取。」此意乃明究竟不取是究竟取，此取得名如海吞流。四重擔者，《鴦掘經》云「譬如大地荷負重擔，一者大水、二者大山、三者草木、四者眾生。菩薩亦爾，正法住世餘八十年，為一切眾生說如來藏，是名初擔，重於大山。惡人毀罵聞悉能忍，是第二擔，重於大水。無緣得為國王大臣說如來藏，唯為下劣堪忍演說，是第三擔，重於眾生。窮守邊地惡處，豐樂之處不得止住，是第四擔，重於草木。」彼經四擔諭於四事，觀今文意似喻四弘。

二、「前」下，結勝。淺而且塞者，且兼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「前」下，結勝。淺而且塞者，且兼也。

三、不淫戒，二：初、示事理持犯。示事理者，意在兼持，以事扶理、以理導事。既居末代，功在事持，乃是涅槃扶律之意。理持論於染不染者，心觀他境名為染法，既境為觀方名不染。言種種者，事隨理觀，小大偏圓具如下辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、不淫戒，二：初、示事理持犯。示事理者，意在兼持，以事扶理、以理導事。既居末代，功在事持，乃是涅槃扶律之意。理持論於染不染者，心觀他境名為染法，既境為觀方名不染。言種種者，事隨理觀，小大偏圓具如下辨。

二、「若關」下，明偏圓得失，二：初、偏，三：初、人天，二：初、人，持心未淳，如猴著鎖。擎一油鉢者，《大經》譬如大眾滿二十五里，王勅一臣擎一油鉢，經由中過勿令傾覆，若棄一滴當斷汝命。復遣一人拔刀隨之。臣受王勅盡心持行，雖見五欲心不貪著。彼經以二十五，諭二十五有。拔刀，諭無常。今文諭凡夫持戒，拔刀可諭三塗罪也。割捨現麁求未來細，如以賤易貴也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若關」下，明偏圓得失，二：初、偏，三：初、人天，二：初、人，持心未淳，如猴著鎖。擎一油鉢者，《大經》譬如大眾滿二十五里，王勅一臣擎一油鉢，經由中過勿令傾覆，若棄一滴當斷汝命。復遣一人拔刀隨之。臣受王勅盡心持行，雖見五欲心不貪著。彼經以二十五，諭二十五有。拔刀，諭無常。今文諭凡夫持戒，拔刀可諭三塗罪也。割捨現麁求未來細，如以賤易貴也。

二、「若為」下，天，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若為」下，天，二：

初、六欲。文舉帝釋意遍六天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、六欲。文舉帝釋意遍六天。

二、「若斷」下，八地。以數息法攝五欲心，意生四禪受枝林樂，極至有頂如氷魚等。豈知長壽，八難中一；攝在味禪，非不染欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若斷」下，八地。以數息法攝五欲心，意生四禪受枝林樂，極至有頂如氷魚等。豈知長壽，八難中一；攝在味禪，非不染欲。

二、「若憎」下，二乘，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若憎」下，二乘，二：

初、於小名持。知苦斷集如怨如蛇，修道證滅如親如寶，但自調故直去，無悲濟故不迴。四方四維謂八方風，諭於人天四違四順，謂利衰、毀譽、稱譏、苦樂也。須彌，諭二乘心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、於小名持。知苦斷集如怨如蛇，修道證滅如親如寶，但自調故直去，無悲濟故不迴。四方四維謂八方風，諭於人天四違四順，謂利衰、毀譽、稱譏、苦樂也。須彌，諭二乘心也。

二、「若聞」下，於大名犯。隨嵐，此云迅猛，壞劫中此風起時能破須彌。以界外二土五塵，能動二乘也。《大論》中迦葉聞甄迦羅琴不能自安，即云「八方風不能動須彌，隨嵐風至破如腐草。三界五欲我已斷竟，不能動心。此是菩薩淨妙五欲，吾於此事不能自安。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若聞」下，於大名犯。隨嵐，此云迅猛，壞劫中此風起時能破須彌。以界外二土五塵，能動二乘也。《大論》中迦葉聞甄迦羅琴不能自安，即云「八方風不能動須彌，隨嵐風至破如腐草。三界五欲我已斷竟，不能動心。此是菩薩淨妙五欲，吾於此事不能自安。」

三、菩薩。此別菩薩望圓成犯，緣但中道而生順愛。若入十行，退不取小、不進求圓，如墮山頂，故名頂墮。旃陀羅者，此云嚴幟，乃是西土屠殺之輩，以惡業自嚴，行時搖鉿持竹以為標幟，故以為名。今斥但中解者，於圓菩薩猶如人中屠膾惡類也。既無即中二觀方便，乃被教道中慧所縛。既與無明怨讎其住，何能勝之？別修之慧無無作利，望畢竟淨是染欲法。凡斥別教，多是住行及十信人，以迴向位能圓修故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、菩薩。此別菩薩望圓成犯，緣但中道而生順愛。若入十行，退不取小、不進求圓，如墮山頂，故名頂墮。旃陀羅者，此云嚴幟，乃是西土屠殺之輩，以惡業自嚴，行時搖鉿持竹以為標幟，故以為名。今斥但中解者，於圓菩薩猶如人中屠膾惡類也。既無即中二觀方便，乃被教道中慧所縛。既與無明怨讎其住，何能勝之？別修之慧無無作利，望畢竟淨是染欲法。凡斥別教，多是住行及十信人，以迴向位能圓修故。

二、圓，二：初、示相，二：初、明得意持，二：初約義示，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、圓，二：初、示相，二：初、明得意持，二：初約義示，三：

初、示能淨諦觀。一心者，見思心也。觀此染心即是淨性，性非淺狹，極三諦源。全諦發觀即空假中，即空故不染於染，即假故不染於淨，即雙遮故不染二邊，即雙照故不染中道。三諦三觀秖一剎那，能所不殊、中邊俱淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、示能淨諦觀。一心者，見思心也。觀此染心即是淨性，性非淺狹，極三諦源。全諦發觀即空假中，即空故不染於染，即假故不染於淨，即雙遮故不染二邊，即雙照故不染中道。三諦三觀秖一剎那，能所不殊、中邊俱淨。

二、「即空故」下，示所淨愛見。上之諦觀俱為能淨，今明見愛方是所淨。須知所淨該於通別，佛菩提等是順道愛，深觀即中其愛自泯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「即空故」下，示所淨愛見。上之諦觀俱為能淨，今明見愛方是所淨。須知所淨該於通別，佛菩提等是順道愛，深觀即中其愛自泯。

三、「三」下，示三諦名淨。淨是空義。畢竟空者，須空三諦，以驗能空不少三觀。能空亦空故，是淨亦淨，於通不塞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「三」下，示三諦名淨。淨是空義。畢竟空者，須空三諦，以驗能空不少三觀。能空亦空故，是淨亦淨，於通不塞也。

二、「經」下，引經證，二：初、引經文。二、「圓」下，會經意。經就位論，持唯在果。今約圓觀，初心即能頓持佛戒，以觀實相因果無殊。若不爾者，云何能以如來莊嚴而自莊嚴？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「經」下，引經證，二：初、引經文。二、「圓」下，會經意。經就位論，持唯在果。今約圓觀，初心即能頓持佛戒，以觀實相因果無殊。若不爾者，云何能以如來莊嚴而自莊嚴？

二、「圓」下，明得意犯，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「圓」下，明得意犯，二：

初、引諸經事。既得本性染愛法門，故能行於事染之行，亦能示於理染之觀。染觀可例取菩提義，故今略之，但依《華嚴》出事染相。行不污戒者，菩薩名也。先以欲鉤牽者，愛欲如鉤，能牽於人，然後令彼達欲法界，名入佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、引諸經事。既得本性染愛法門，故能行於事染之行，亦能示於理染之觀。染觀可例取菩提義，故今略之，但依《華嚴》出事染相。行不污戒者，菩薩名也。先以欲鉤牽者，愛欲如鉤，能牽於人，然後令彼達欲法界，名入佛道。

二、「斯乃」下，明用犯意。指上三人久住性染無染法門，能現修染，故得名為非欲之欲；而令眾生即欲悟性，故得名為以欲止欲。諭以屑者，字應作榍，又作楔同。《說文》云「楔，櫼也。櫼，子林切。」出前櫼者必假後櫼，故云以楔出楔也。將聲止聲者，《大論》第七云「譬如執事比丘舉手唱言：『眾皆寂靜。』是為以聲遮聲，非求聲也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「斯乃」下，明用犯意。指上三人久住性染無染法門，能現修染，故得名為非欲之欲；而令眾生即欲悟性，故得名為以欲止欲。諭以屑者，字應作榍，又作楔同。《說文》云「楔，櫼也。櫼，子林切。」出前櫼者必假後櫼，故云以楔出楔也。將聲止聲者，《大論》第七云「譬如執事比丘舉手唱言：『眾皆寂靜。』是為以聲遮聲，非求聲也。」

二、「前」下，結勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「前」下，結勝。

四、「復次」下，明不妄語戒，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、「復次」下，明不妄語戒，二：

初、示事理。問：事中妄語重者，乃是未得聖法言知言見。今法門解於未證得謂已證得，與事何別？答：蓋第四戒自知未得上人之法，誑他言得，故此妄語除增上慢。若理妄語，內心實謂已得已證，此心增上而慢於他，是增上慢。故《法華》云「比丘比丘尼自謂究竟，便不志求無上菩提，當知此是增上慢人。」今未解圓理，於人天三教各自謂實，名為妄語亦是上慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、示事理。問：事中妄語重者，乃是未得聖法言知言見。今法門解於未證得謂已證得，與事何別？答：蓋第四戒自知未得上人之法，誑他言得，故此妄語除增上慢。若理妄語，內心實謂已得已證，此心增上而慢於他，是增上慢。故《法華》云「比丘比丘尼自謂究竟，便不志求無上菩提，當知此是增上慢人。」今未解圓理，於人天三教各自謂實，名為妄語亦是上慢。

二、「諸」下，明偏圓，二：初、偏，三：初、人天，二：初、人，二：初、妄語相，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「諸」下，明偏圓，二：初、偏，三：初、人天，二：初、人，二：初、妄語相，二：

初、愛。下苦者，輕苦也。三塗苦重，人間苦輕，凡夫不覺計之為樂。以苦為樂，故曰橫生樂想也。猶如世人罪合當死，而以千罰放命。罰實是苦，以得全命，罰罰之下皆生樂想。又如病者恐死，加之針灸。針灸實苦，言除病故，皆生樂想。八苦交煎，妄謂為樂，事亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、愛。下苦者，輕苦也。三塗苦重，人間苦輕，凡夫不覺計之為樂。以苦為樂，故曰橫生樂想也。猶如世人罪合當死，而以千罰放命。罰實是苦，以得全命，罰罰之下皆生樂想。又如病者恐死，加之針灸。針灸實苦，言除病故，皆生樂想。八苦交煎，妄謂為樂，事亦如是。

二、「豎」下，見。廣如《大經》。凡夫外道慢心自高，諭之豎幢。口宣慢言，諭之打鼓。於五陰上各起四見，文中略示色陰，餘之四陰可以例作。次句應云「離色是我」，今云「我即是色」者，文之誤也。色中有我，即色大我小也。我中有色，即我大色小也。起六十二者，五陰各起四見共成二十，歷三世成六十，而其所計不出斷常二見，故有六十二也。所說無實，其猶諧謔，故云戲論。由斯戲論，不見真空，故破慧眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「豎」下，見。廣如《大經》。凡夫外道慢心自高，諭之豎幢。口宣慢言，諭之打鼓。於五陰上各起四見，文中略示色陰，餘之四陰可以例作。次句應云「離色是我」，今云「我即是色」者，文之誤也。色中有我，即色大我小也。我中有色，即我大色小也。起六十二者，五陰各起四見共成二十，歷三世成六十，而其所計不出斷常二見，故有六十二也。所說無實，其猶諧謔，故云戲論。由斯戲論，不見真空，故破慧眼。

二、「備口」下，結示口過。見是妄情，須生轉計，即兩舌也。宣邪惡理，即惡口也。巧飾邪言，即綺語也。諸見本邪，以邪為正而誑於人，故標妄語，其實備四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「備口」下，結示口過。見是妄情，須生轉計，即兩舌也。宣邪惡理，即惡口也。巧飾邪言，即綺語也。諸見本邪，以邪為正而誑於人，故標妄語，其實備四。

二、「三十」下，天。《大經．嬰兒行品》云「如彼嬰兒啼哭之時，父母即以楊樹黃葉而語之言：『莫啼莫啼，我與汝金。』嬰兒見已生真金想，便止不啼。然此楊葉，實非金也。木牛木馬、木男木女，嬰兒見已亦復生於男女等想，即止不啼。如來亦爾，眾生造惡，為說三十三天常樂我淨、端正自恣，於妙宮殿受五欲樂。眾生聞已心生貪樂，止不作惡、勤作善業。三十三天實是生死，無常樂我淨，為度眾生方便說有。」章安釋云：「此合天上四德。楊葉諭妄，淨色鮮明故。楊樹諭妄，常體柔軟故。木牛木馬諭妄，樂可戲故。木男木女諭妄，我似人故。」非想細煩惱者，彼有十種細心數法：一受，謂識受；二想，謂識想；三行，謂法行；四觸，謂意觸；五思，謂法思；六欲，謂欲入出定；七解脫，謂行法解；八念，謂念於三昧；九定，謂心如法住；十慧，謂慧根慧力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「三十」下，天。《大經．嬰兒行品》云「如彼嬰兒啼哭之時，父母即以楊樹黃葉而語之言：『莫啼莫啼，我與汝金。』嬰兒見已生真金想，便止不啼。然此楊葉，實非金也。木牛木馬、木男木女，嬰兒見已亦復生於男女等想，即止不啼。如來亦爾，眾生造惡，為說三十三天常樂我淨、端正自恣，於妙宮殿受五欲樂。眾生聞已心生貪樂，止不作惡、勤作善業。三十三天實是生死，無常樂我淨，為度眾生方便說有。」章安釋云：「此合天上四德。楊葉諭妄，淨色鮮明故。楊樹諭妄，常體柔軟故。木牛木馬諭妄，樂可戲故。木男木女諭妄，我似人故。」非想細煩惱者，彼有十種細心數法：一受，謂識受；二想，謂識想；三行，謂法行；四觸，謂意觸；五思，謂法思；六欲，謂欲入出定；七解脫，謂行法解；八念，謂念於三昧；九定，謂心如法住；十慧，謂慧根慧力。

二、二乘，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、二乘，二：

初、出行相。競執瓦礫者，用《大經》春池失珠諭也。春池，譬眾生塵欲耽湎之境。失珠，譬圓解潛昏。信小乘教如入水，修觀如求珠，但見偏真謂為究竟，如得瓦礫便謂真珠。生滅度安隱之想，猶如歡喜持出也。生實未盡者，猶受變易故。所作未辦者，佛道未修故。離毒說脫，乃一小脫。即毒明脫，名一切脫，大涅槃也。佛為上慢執著三毒，便為解脫，是故說離。聲聞住此謂究竟脫，其實未得一切解脫。此以《淨名》對《法華》，文出妄語相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、出行相。競執瓦礫者，用《大經》春池失珠諭也。春池，譬眾生塵欲耽湎之境。失珠，譬圓解潛昏。信小乘教如入水，修觀如求珠，但見偏真謂為究竟，如得瓦礫便謂真珠。生滅度安隱之想，猶如歡喜持出也。生實未盡者，猶受變易故。所作未辦者，佛道未修故。離毒說脫，乃一小脫。即毒明脫，名一切脫，大涅槃也。佛為上慢執著三毒，便為解脫，是故說離。聲聞住此謂究竟脫，其實未得一切解脫。此以《淨名》對《法華》，文出妄語相也。

二、「未得」下，結成妄語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「未得」下，結成妄語。

三、「佛」下，菩薩，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「佛」下，菩薩，二：

初、示其行相。佛說四門，意詮一實。別人根鈍，各執一門彼此隔礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、示其行相。佛說四門，意詮一實。別人根鈍，各執一門彼此隔礙。

二、「夫」下，結為妄語。諸法實相，離言說相、離心緣相，以法法體遍、多少性融，豈可定以空有等言、一二等數？此教言思既乖實理，非妄是何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「夫」下，結為妄語。諸法實相，離言說相、離心緣相，以法法體遍、多少性融，豈可定以空有等言、一二等數？此教言思既乖實理，非妄是何？

二、圓：二：初、示相，二：初、明得意持，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、圓：二：初、示相，二：初、明得意持，二：

初、總標心口。圓人根利，聞空有等皆知性具，性具四門豈有隔礙？一門具三，三門皆爾。稱性而觀，稱性而說，既皆稱性，性絕言思，故觀即無觀、說即無說，是故觀說皆云如實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、總標心口。圓人根利，聞空有等皆知性具，性具四門豈有隔礙？一門具三，三門皆爾。稱性而觀，稱性而說，既皆稱性，性絕言思，故觀即無觀、說即無說，是故觀說皆云如實。

二、「如」下，別釋心口，二：初、明心離諸相而觀。所非內外，或約自他、或約根塵、或約心法、或約法性對於無明。此等內外雙亦雙非，皆成四相。妙觀得脫皆離此四，亦不以無四相觀而得解脫。性空非四、相空非無，此之二空名濫通教，須就圓理揀彼徧空。圓理者何？謂諸四相不出本覺，全本為始、即境是觀，豈更偏著四種之性及無四之相？「非此二空」下，名解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「如」下，別釋心口，二：初、明心離諸相而觀。所非內外，或約自他、或約根塵、或約心法、或約法性對於無明。此等內外雙亦雙非，皆成四相。妙觀得脫皆離此四，亦不以無四相觀而得解脫。性空非四、相空非無，此之二空名濫通教，須就圓理揀彼徧空。圓理者何？謂諸四相不出本覺，全本為始、即境是觀，豈更偏著四種之性及無四之相？「非此二空」下，名解脫。

二、「如實」下，口稱四實而說，二：初、約法示。實等四句亦乃不出本覺之性，以此覺性真空畢竟故名為實，具足緣起故名不實，二不相礙故成雙亦，二無二相故即雙非。覺性無偏，四皆全分，實攝三句，乃一實一切實。不實攝三，餘二亦爾，是故四句皆云一切。其圓解者雖談一句，一外無餘，何有一言不稱本覺真實之性？是故四句皆得名為如實說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「如實」下，口稱四實而說，二：初、約法示。實等四句亦乃不出本覺之性，以此覺性真空畢竟故名為實，具足緣起故名不實，二不相礙故成雙亦，二無二相故即雙非。覺性無偏，四皆全分，實攝三句，乃一實一切實。不實攝三，餘二亦爾，是故四句皆云一切。其圓解者雖談一句，一外無餘，何有一言不稱本覺真實之性？是故四句皆得名為如實說也。

二、「經」下，引經證。初心圓說與果無殊，故引《法華》本佛作證。佛施權迹及開實本皆稱真如，有何一句而非實耶？似位妙音髣髴同佛，口密之相開小成大，能以佛聲如實而說，令諸眾生聞皆入實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「經」下，引經證。初心圓說與果無殊，故引《法華》本佛作證。佛施權迹及開實本皆稱真如，有何一句而非實耶？似位妙音髣髴同佛，口密之相開小成大，能以佛聲如實而說，令諸眾生聞皆入實。

二、「圓」下，明得意犯，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「圓」下，明得意犯，二：

初、約果人示。雖就果示，意顯始行，故云圓人。妄語法門者，乃是性德權巧妙門也。稱妄語者，無而說有也。謂十界冥合本是一乘，無有三乘差別之相。佛為機故分別說三，令諸眾生各為究竟，自求趣證速出生死。如無三車說有三車，令諸樂著嬉戲之子爭出火宅。天無常樂說有常樂，如以黃葉止彼啼兒。此皆巧用妄語法門而為利益也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約果人示。雖就果示，意顯始行，故云圓人。妄語法門者，乃是性德權巧妙門也。稱妄語者，無而說有也。謂十界冥合本是一乘，無有三乘差別之相。佛為機故分別說三，令諸眾生各為究竟，自求趣證速出生死。如無三車說有三車，令諸樂著嬉戲之子爭出火宅。天無常樂說有常樂，如以黃葉止彼啼兒。此皆巧用妄語法門而為利益也。

二、「經」下，引經證。《諸法無行經》中，文殊說不動相法門已，空中萬天子讚言：「世尊！文殊名為無礙尸利、不二尸利」等。文殊語天子言：「止止。天子！汝等勿取相分別。我不見諸法是上中下，我是貪欲尸利」等，具如今疏。天子唯以性善法門而讚文殊，且別教但中豈非性善？須斷九界然後證得，斯乃於法見上中下。文殊欲顯圓頓之理，具足善惡無非法界，特以三毒而自立稱。然三毒等雖俱性具，不異而異，是即實之權，皆是祕妙方便之法，故一一句望實言，非成妄語義。雖是妄語，而皆是性本具法門。今宗講者，纔聞權假便謂非性，吾知其人未生圓解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「經」下，引經證。《諸法無行經》中，文殊說不動相法門已，空中萬天子讚言：「世尊！文殊名為無礙尸利、不二尸利」等。文殊語天子言：「止止。天子！汝等勿取相分別。我不見諸法是上中下，我是貪欲尸利」等，具如今疏。天子唯以性善法門而讚文殊，且別教但中豈非性善？須斷九界然後證得，斯乃於法見上中下。文殊欲顯圓頓之理，具足善惡無非法界，特以三毒而自立稱。然三毒等雖俱性具，不異而異，是即實之權，皆是祕妙方便之法，故一一句望實言，非成妄語義。雖是妄語，而皆是性本具法門。今宗講者，纔聞權假便謂非性，吾知其人未生圓解。

二、「將」下，明犯意。同於前文以楔出楔也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「將」下，明犯意。同於前文以楔出楔也。

二、「前」下，結勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「前」下，結勝。

五、「復次」下，明不飲酒戒，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、「復次」下，明不飲酒戒，二：

初示事理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初示事理。

二、「夫」下，明偏圓，二：初、偏，三：初、人天，二：初、人中事酒，二：初、據教明過。三十六失，出《沙彌戒經》。《大論》唯三十五失，結為頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「夫」下，明偏圓，二：初、偏，三：初、人天，二：初、人中事酒，二：初、據教明過。三十六失，出《沙彌戒經》。《大論》唯三十五失，結為頌曰：

「財虛招病諍(三)， 裸露醜名彰(二)， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「財虛招病諍(三)， 裸露醜名彰(二)，

無智得者失(二)， 說匿廢事業(二)， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無智得者失(二)， 說匿廢事業(二)，

醒愁身少力(二)， 色壞慢父母(二)， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 醒愁身少力(二)， 色壞慢父母(二)，

沙門婆羅門(二)， 及伯叔尊長(二)； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門婆羅門(二)， 及伯叔尊長(二)；

不敬佛法僧(三)， 黨惡遠賢善(二)， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不敬佛法僧(三)， 黨惡遠賢善(二)，

破戒無慚愧(二)， 不守情縱色(二)， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破戒無慚愧(二)， 不守情縱色(二)，

人憎親屬棄(二)， 行惡捨善法(二)， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人憎親屬棄(二)， 行惡捨善法(二)，

智人所不信(一)， 遠涅槃狂癡(二)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智人所不信(一)， 遠涅槃狂癡(二)。

命終墮惡道(一)， 若得人常騃(一)， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命終墮惡道(一)， 若得人常騃(一)，

酒失三十五， 大論之所明。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 酒失三十五， 大論之所明。」

五百世無手者，《梵網經》云「若佛子，若自身手過酒器與人飲酒者，五百世無手，何況自飲。」伏匿，皆隱也。自說私隱，故云發出也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百世無手者，《梵網經》云「若佛子，若自身手過酒器與人飲酒者，五百世無手，何況自飲。」伏匿，皆隱也。自說私隱，故云發出也。

二、「過」下，斥人好尚。引滿者，晉左思《蜀都賦》云「合樽促席，引滿相罰，樂飲今夕，一醉累月。」注云：酒將闌故，合併其樽，促近其席。引，持也，持滿以相罰。酒厚樂極，故醉累月。《三國志》魏尚書郎徐邈私飲至沈醉，時科禁酒，校尉趙達問以曹事。邈曰：「中，聖人。」達白之太祖，太祖甚怒，度遼將軍鮮于輔進曰：「醉客謂酒，清者為聖人，濁者為賢人。邈性修慎，偶醉言耳。」竟免刑。晉畢卓為吏部郎，比舍釀酒熟。卓醉後，夜而甕下盜飲之，掌酒者縛之。明旦，乃畢吏部也。自署為酒徒者，以酒徒自號也。如唐元結自號酒徒，皮日休自號醉士之類也。《三國志》吳太中大夫鄭泉，字文淵，陳郡人。博學有奇志，性嗜酒。臨卒，謂同類曰：「必葬我於陶家側，庶百年後化成土，卒見取為酒壺。」竹帛載之者，謂史志皆書其事也。古皆記言事於竹簡繒帛，以未有紙也。後代稱其故實，故謂史籍為竹帛也。古今歌之者，古今之人不斥其失，往往為歌詩以稱美之也。不應作而作者，引滿中聖、酒徒酒壺之事，皆耽湎荒恣，其失大矣。《尚書．酒誥》誡之甚明。而四賢反為之，是君子所不應作之事而作之也。不應歌而歌者，古今之賢當貶其失，而反作歌詩以美之也。若作若歌，非酒之過失而是何耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「過」下，斥人好尚。引滿者，晉左思《蜀都賦》云「合樽促席，引滿相罰，樂飲今夕，一醉累月。」注云：酒將闌故，合併其樽，促近其席。引，持也，持滿以相罰。酒厚樂極，故醉累月。《三國志》魏尚書郎徐邈私飲至沈醉，時科禁酒，校尉趙達問以曹事。邈曰：「中，聖人。」達白之太祖，太祖甚怒，度遼將軍鮮于輔進曰：「醉客謂酒，清者為聖人，濁者為賢人。邈性修慎，偶醉言耳。」竟免刑。晉畢卓為吏部郎，比舍釀酒熟。卓醉後，夜而甕下盜飲之，掌酒者縛之。明旦，乃畢吏部也。自署為酒徒者，以酒徒自號也。如唐元結自號酒徒，皮日休自號醉士之類也。《三國志》吳太中大夫鄭泉，字文淵，陳郡人。博學有奇志，性嗜酒。臨卒，謂同類曰：「必葬我於陶家側，庶百年後化成土，卒見取為酒壺。」竹帛載之者，謂史志皆書其事也。古皆記言事於竹簡繒帛，以未有紙也。後代稱其故實，故謂史籍為竹帛也。古今歌之者，古今之人不斥其失，往往為歌詩以稱美之也。不應作而作者，引滿中聖、酒徒酒壺之事，皆耽湎荒恣，其失大矣。《尚書．酒誥》誡之甚明。而四賢反為之，是君子所不應作之事而作之也。不應歌而歌者，古今之賢當貶其失，而反作歌詩以美之也。若作若歌，非酒之過失而是何耶？

二、「釋」下，三界惑酒，二：初、別示，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「釋」下，三界惑酒，二：初、別示，二：

初、引論明見醉。《釋論》第八文也。王，即南天竺王也。侜張，《爾雅》云「侜張，狂也。」侜字，張由切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、引論明見醉。《釋論》第八文也。王，即南天竺王也。侜張，《爾雅》云「侜張，狂也。」侜字，張由切。

二、「又」下，約諭明愛醉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「又」下，約諭明愛醉。

二、「三」下，總結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「三」下，總結。

二、二乘，二：初、斷通從別，以明能醉。九十八使者，見惑有八十八，思惑有十也。四住者，三界見合為見住地，三界思分為三住地。無明未吐者，以酒諭惑也。半瘧人者，四住已除，無明尚在，半安半病，其猶瘧疾。此亦《大經》中諭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、二乘，二：初、斷通從別，以明能醉。九十八使者，見惑有八十八，思惑有十也。四住者，三界見合為見住地，三界思分為三住地。無明未吐者，以酒諭惑也。半瘧人者，四住已除，無明尚在，半安半病，其猶瘧疾。此亦《大經》中諭。

二、兼凡斥小，以明所迷。引醉歸之者，謂佛引醉諭，歸還二乘也。按〈哀歎品〉中，諸比丘說醉諭，以諭凡夫流轉無常見常如醉，小乘修無常想故如醒。佛即引醉諭於二乘，謂於真常而見無常是醉義也，故云引醉歸之文。人合作文。「世間」下，文辭從省，四倒四德各舉其二，影互相顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、兼凡斥小，以明所迷。引醉歸之者，謂佛引醉諭，歸還二乘也。按〈哀歎品〉中，諸比丘說醉諭，以諭凡夫流轉無常見常如醉，小乘修無常想故如醒。佛即引醉諭於二乘，謂於真常而見無常是醉義也，故云引醉歸之文。人合作文。「世間」下，文辭從省，四倒四德各舉其二，影互相顯。

三、菩薩，二：初、約教道觀中皆名不了，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、菩薩，二：初、約教道觀中皆名不了，三：

初、法。別教至極，但破無明一十二品，故於佛性見不了了。又從初心，不知五住即是法界，不名佛法，是菩薩行，故於佛性見不了了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、法。別教至極，但破無明一十二品，故於佛性見不了了。又從初心，不知五住即是法界，不名佛法，是菩薩行，故於佛性見不了了。

二、「如」下，諭。凡舉五事，悉諭見性不得了了。舶者，大船也。諭出《大經》。然彼十諭並諭於圓，以分揀極，故云見不了了。今諭別者有二意：一者、別教極果秪齊圓教第二行，故見不了了。二者、二教理同得意、其德失意但中。今就失意，故以諭別。《如來藏經》十諭亦爾。《止觀》在別，《十六觀疏》而顯於圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「如」下，諭。凡舉五事，悉諭見性不得了了。舶者，大船也。諭出《大經》。然彼十諭並諭於圓，以分揀極，故云見不了了。今諭別者有二意：一者、別教極果秪齊圓教第二行，故見不了了。二者、二教理同得意、其德失意但中。今就失意，故以諭別。《如來藏經》十諭亦爾。《止觀》在別，《十六觀疏》而顯於圓。

三、「如」下，合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「如」下，合。

二、「故」下，明自圓解外皆名邪見，未得圓中正見故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「故」下，明自圓解外皆名邪見，未得圓中正見故也。

二、圓，二：初、示相，二：初、明示行相，二：初、得意持，二：初、稱性觀故得名醒悟。此段文意乃將果德頓為始行，苟不了知第六識心是性惡者，何能初心修如來行即觀祕藏？肉眼即佛，永不改觀，而見牟尼與妙德等。荊谿的示須聞性惡方修性行，不可欺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、圓，二：初、示相，二：初、明示行相，二：初、得意持，二：初、稱性觀故得名醒悟。此段文意乃將果德頓為始行，苟不了知第六識心是性惡者，何能初心修如來行即觀祕藏？肉眼即佛，永不改觀，而見牟尼與妙德等。荊谿的示須聞性惡方修性行，不可欺也。

二、「是」下，以圓伏故名除酒法。五住正習同居一念，即惑為觀、觀外無境，如翻大地，草木寧存？亦如日光不與暗共。有何酒法而不除耶？此人事戒輕重等持，與上理戒念念兼行，方名究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「是」下，以圓伏故名除酒法。五住正習同居一念，即惑為觀、觀外無境，如翻大地，草木寧存？亦如日光不與暗共。有何酒法而不除耶？此人事戒輕重等持，與上理戒念念兼行，方名究竟。

二、「圓」下，得意犯，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「圓」下，得意犯，二：

初、明具大智故能理醉。何名大智？謂了性具九界因果，是故名為飲酒法門。真空實相，如《起信論》一真如性，有二種德：一如實空，與過河沙煩惱不相應故；二如實不空，體具河沙功德，無有所少故。護一切失，故空如瓶，德用無礙，故不空如酒。然河沙性德即十法界圓融法門，九界即佛，成前持相；佛界即九，成今犯相。故犯相云「變化五道，宣揚哮吼」，其猶酗酒之用也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明具大智故能理醉。何名大智？謂了性具九界因果，是故名為飲酒法門。真空實相，如《起信論》一真如性，有二種德：一如實空，與過河沙煩惱不相應故；二如實不空，體具河沙功德，無有所少故。護一切失，故空如瓶，德用無礙，故不空如酒。然河沙性德即十法界圓融法門，九界即佛，成前持相；佛界即九，成今犯相。故犯相云「變化五道，宣揚哮吼」，其猶酗酒之用也。

二、「波」下，明具大悲故能事醉。波斯匿，此云和悅。若飲酒後，應死判生，故曰多恩。末利，即匿王正后也。王甞嗔怒欲殺厨人，諸臣共議：「國中唯有此人，殺已無人知厨稱王意者。」時末利后即辦好酒美肉，沐浴名香莊嚴身體，將諸妓女來至王所。王見后已嗔心乃息，后即遣人詐傳王勅勿殺厨人。匿王後以此事問佛：「后持五戒、月行六齋，一日之中犯酒妄二戒，八戒之中則犯其五，謂過中食、服香花、作倡妓、高廣床、飲酒、妄語也。破戒之罪，輕耶重耶？」佛言：「如是犯者，得大功德。何以故？為利益故。」出《未曾有經》下卷。入于酒肆，即淨名居士。此上三人皆是高位，皆住性惡權巧法門，故於持犯得大自在。不可秪將慈念而解，若無性染，慈豈無緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「波」下，明具大悲故能事醉。波斯匿，此云和悅。若飲酒後，應死判生，故曰多恩。末利，即匿王正后也。王甞嗔怒欲殺厨人，諸臣共議：「國中唯有此人，殺已無人知厨稱王意者。」時末利后即辦好酒美肉，沐浴名香莊嚴身體，將諸妓女來至王所。王見后已嗔心乃息，后即遣人詐傳王勅勿殺厨人。匿王後以此事問佛：「后持五戒、月行六齋，一日之中犯酒妄二戒，八戒之中則犯其五，謂過中食、服香花、作倡妓、高廣床、飲酒、妄語也。破戒之罪，輕耶重耶？」佛言：「如是犯者，得大功德。何以故？為利益故。」出《未曾有經》下卷。入于酒肆，即淨名居士。此上三人皆是高位，皆住性惡權巧法門，故於持犯得大自在。不可秪將慈念而解，若無性染，慈豈無緣？

二、「夫」下，結得斥失。若得性具善惡之門則逆順俱當；失茲要柄則持犯俱非，如把刃自害。得失之要，不可不窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「夫」下，結得斥失。若得性具善惡之門則逆順俱當；失茲要柄則持犯俱非，如把刃自害。得失之要，不可不窮。

二、「前」下，結勝。若善惡分岐，豈醉醒不二？諸佛究盡？寧有所偏？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「前」下，結勝。若善惡分岐，豈醉醒不二？諸佛究盡？寧有所偏？

二、「上觀」下，觀心釋。圓論理戒，豈不觀心？但為前文是約教釋，正為開解。今撮五戒人一念心成於圓觀，正為立行即聞而修。修發之門，說者應授；若不爾者，數寶何為？分二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「上觀」下，觀心釋。圓論理戒，豈不觀心？但為前文是約教釋，正為開解。今撮五戒人一念心成於圓觀，正為立行即聞而修。修發之門，說者應授；若不爾者，數寶何為？分二：

初、附上諦智問。上觀四諦各發覺智，乃言四佛；今明五戒亦可觀之，成五佛不？問意如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、附上諦智問。上觀四諦各發覺智，乃言四佛；今明五戒亦可觀之，成五佛不？問意如此。

二、「觀五」下，據今戒體答。若觀五戒是實相者，所發覺智豈非五佛？然五實相是所觀境，五境發智名為五佛；實相無相尚叵言一，豈定五耶？由附五戒各見實理，故似分五。實理者何？所謂本覺。此之覺體是無緣慈故名不殺、無取故不盜、無染故不婬、真實故不妄、明了故不飲。今圓行人以妙三觀順性修慈，乃至三觀順性修智，說之如此修乃同時，故得名為觀五實相。觀之不已，本覺全體發成始覺，名為五佛。名字觀五，觀行已去皆得稱發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「觀五」下，據今戒體答。若觀五戒是實相者，所發覺智豈非五佛？然五實相是所觀境，五境發智名為五佛；實相無相尚叵言一，豈定五耶？由附五戒各見實理，故似分五。實理者何？所謂本覺。此之覺體是無緣慈故名不殺、無取故不盜、無染故不婬、真實故不妄、明了故不飲。今圓行人以妙三觀順性修慈，乃至三觀順性修智，說之如此修乃同時，故得名為觀五實相。觀之不已，本覺全體發成始覺，名為五佛。名字觀五，觀行已去皆得稱發。

二、「次」下，釋煩惱障，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「次」下，釋煩惱障，三：

初、節示經文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、節示經文。

二、「上」下，對上下辨，二：初、對上下定體，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「上」下，對上下辨，二：初、對上下定體，二：

初、對上報論義便。報多約色，惑唯在心，故云義便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、對上報論義便。報多約色，惑唯在心，故云義便。

二、「報」下，與下業論體別，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「報」下，與下業論體別，二：

初、問起。以十惡中貪嗔癡業名同煩惱，如何分別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、問起。以十惡中貪嗔癡業名同煩惱，如何分別？

二、「數」下，釋通，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「數」下，釋通，二：

初、引數人釋。二俱數起，但以輕重分於惑業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、引數人釋。二俱數起，但以輕重分於惑業。

二、今師釋，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、今師釋，二：

初、約心剋示。貪等決定發動身口招報名業，以異煩惱非決定故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約心剋示。貪等決定發動身口招報名業，以異煩惱非決定故。

二、「若」下，因示生疑，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若」下，因示生疑，二：

初、疑。若決定心發動身口名為業者，下惡星等自是外境，何名業障？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、疑。若決定心發動身口名為業者，下惡星等自是外境，何名業障？

二、「此」下，釋。星等乃是業之前相，表於責報故屬業障；今示作業體，下明宿業相，若論作起時，豈非心色？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此」下，釋。星等乃是業之前相，表於責報故屬業障；今示作業體，下明宿業相，若論作起時，豈非心色？

二、「若」下，對上下論轉。二障在因是故易轉，報障已受是故難傳。難者若轉，易者必去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若」下，對上下論轉。二障在因是故易轉，報障已受是故難傳。難者若轉，易者必去。

三、「通」下，約文示相，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「通」下，約文示相，二：

初、通別。通論可見。若別論者，見惑執我，愛但著事，此之二惑皆具三毒。執我三毒若其不遂，則多愁憂。著事三毒既不執我，但恐不遂必無愁憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、通別。通論可見。若別論者，見惑執我，愛但著事，此之二惑皆具三毒。執我三毒若其不遂，則多愁憂。著事三毒既不執我，但恐不遂必無愁憂。

二、「今」下，指廣。章安記錄不能廣陳見思之相，令後說者委而示之，故註云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「今」下，指廣。章安記錄不能廣陳見思之相，令後說者委而示之，故註云云。

三、「三破」下，釋業障，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「三破」下，釋業障，二：

初、節經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、節經。

二、釋義，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋義，三：

初、定文是業。已作之業將感惡報，故有異相表發其事。驗知此句明於業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、定文是業。已作之業將感惡報，故有異相表發其事。驗知此句明於業障。

二、「惡」下，略釋經文。別有客星者，以五星、二十八宿常現，則非惡星。「亦是」下，約常星失其行度躔次，亦名惡星。一方有七者，角、亢、氐、房、心、尾、箕，東方蒼龍七宿。南斗、牽牛、須女、虛、危、營室、壁。北方玄武七星。奎、婁、胃、昴、畢、嘴、參，西方白虎七宿。東井、鬼、柳、七星、張、翼、軫，南方朱鳥七宿。凡四方之宿皆逆數。宿，音秀。失其分野者，《周官》云「天星皆有州國分野。角、亢、氐，兗州。房、心，豫州。尾、箕，幽州。斗、牽牛、婺女，楊州。虛、危，青州。營室、東壁，并州。奎、婁、胃，徐州。昴、畢，冀州。嘴、觽參，益州，東井與鬼，雍州。柳、七星、張，三河。翼、軫，荊州。」榮惑，火星也。《漢書音義》云「妖星曰孛星、彗星。長星，亦曰攙搶。」《釋名》云「星光稍稍似彗，言其孛孛然似掃彗也。又類散麻，故云麻彗。」《左傳》「凡人火白火，天水曰災。」今但取風雨雪霜乖候者皆名災。法邪，謂外道經書。蠱道者，事釋乃是仙鬼毒害於人。蠱，工戶切，《聲類》作弋者切，蠱物害人也。《說文》「蠱，腹中蠱也。」《楞嚴》云「貪恨為罪，是人罪畢遇蟲戒形，名蠱毒鬼。」理解乃是自心三毒名之為蠱，此蠱能害百千萬身，法身慧命永為所害，比夫毒鬼為害至微矣。醜惡形聲，見聞為怪。不適意者，適，悅也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「惡」下，略釋經文。別有客星者，以五星、二十八宿常現，則非惡星。「亦是」下，約常星失其行度躔次，亦名惡星。一方有七者，角、亢、氐、房、心、尾、箕，東方蒼龍七宿。南斗、牽牛、須女、虛、危、營室、壁。北方玄武七星。奎、婁、胃、昴、畢、嘴、參，西方白虎七宿。東井、鬼、柳、七星、張、翼、軫，南方朱鳥七宿。凡四方之宿皆逆數。宿，音秀。失其分野者，《周官》云「天星皆有州國分野。角、亢、氐，兗州。房、心，豫州。尾、箕，幽州。斗、牽牛、婺女，楊州。虛、危，青州。營室、東壁，并州。奎、婁、胃，徐州。昴、畢，冀州。嘴、觽參，益州，東井與鬼，雍州。柳、七星、張，三河。翼、軫，荊州。」榮惑，火星也。《漢書音義》云「妖星曰孛星、彗星。長星，亦曰攙搶。」《釋名》云「星光稍稍似彗，言其孛孛然似掃彗也。又類散麻，故云麻彗。」《左傳》「凡人火白火，天水曰災。」今但取風雨雪霜乖候者皆名災。法邪，謂外道經書。蠱道者，事釋乃是仙鬼毒害於人。蠱，工戶切，《聲類》作弋者切，蠱物害人也。《說文》「蠱，腹中蠱也。」《楞嚴》云「貪恨為罪，是人罪畢遇蟲戒形，名蠱毒鬼。」理解乃是自心三毒名之為蠱，此蠱能害百千萬身，法身慧命永為所害，比夫毒鬼為害至微矣。醜惡形聲，見聞為怪。不適意者，適，悅也。

三、「夫」下，勸令正信，二：初、明相見表五罪，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「夫」下，勸令正信，二：初、明相見表五罪，二：

初、約現文表示。親離，即親厚鬪訟。幽厄，即王法所加。幽謂幽境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約現文表示。親離，即親厚鬪訟。幽厄，即王法所加。幽謂幽境。

二、「其」下，例餘相亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「其」下，例餘相亦然。

二、「行」下，誡行者問邪師。《禮記》曰「龜謂之卜，蓍謂之筮。卜筮者，所以決嫌疑、定猶豫也。」今云折篾，篾謂竹篾，謂揲蓍取卦，折竹篾為文也。管公明者，槐人也，名輅，字公明。善卜筮，所向皆驗。應知惡報由罪，結罪由心。苟正于心，罪報自蕩；不修內德，卜筮何為？吳氏《春秋》云「宋景公時，熒惑在心。公召子韋問焉。子韋曰：『禍當君。雖然，可移於宰相。』公曰：『宰相所以與理國家。』『可移於民。』公曰：『民死，寡人將誰言君？』『可移於歲。』公曰：『歲飢，民餓死。為民后而殺其民，誰以我為君乎？』子韋曰：『君有至德之言三，天必祐君，熒惑必三徙舍。舍行七里，一里當一年，君延年二十一矣。』熒惑果徙三舍。」況能內觀法性達罪本空，均生佛於自心、起慈悲於法界，惡星之變何慮乎不滅耶？故於次文明其方法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「行」下，誡行者問邪師。《禮記》曰「龜謂之卜，蓍謂之筮。卜筮者，所以決嫌疑、定猶豫也。」今云折篾，篾謂竹篾，謂揲蓍取卦，折竹篾為文也。管公明者，槐人也，名輅，字公明。善卜筮，所向皆驗。應知惡報由罪，結罪由心。苟正于心，罪報自蕩；不修內德，卜筮何為？吳氏《春秋》云「宋景公時，熒惑在心。公召子韋問焉。子韋曰：『禍當君。雖然，可移於宰相。』公曰：『宰相所以與理國家。』『可移於民。』公曰：『民死，寡人將誰言君？』『可移於歲。』公曰：『歲飢，民餓死。為民后而殺其民，誰以我為君乎？』子韋曰：『君有至德之言三，天必祐君，熒惑必三徙舍。舍行七里，一里當一年，君延年二十一矣。』熒惑果徙三舍。」況能內觀法性達罪本空，均生佛於自心、起慈悲於法界，惡星之變何慮乎不滅耶？故於次文明其方法。

二、「從」下，舉方法。若依初開章為四，此當第三能破方法；今依重科。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「從」下，舉方法。若依初開章為四，此當第三能破方法；今依重科。

金光明經文句記卷第二(上) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經文句記卷第二(上)

金光明經文句記卷第二(下) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經文句記卷第二(下)

宋四明沙門釋知禮述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋四明沙門釋知禮述

從「諸根不具」下，敘〈空品〉，文為二：初三行半，明所破之惡，即三障文也。次二行半，明能破之方，即今文也。而釋一行半訖，復依初開章，以後一行為四結成。然取義成，分章從便，分三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「諸根不具」下，敘〈空品〉，文為二：初三行半，明所破之惡，即三障文也。次二行半，明能破之方，即今文也。而釋一行半訖，復依初開章，以後一行為四結成。然取義成，分章從便，分三：

初、節經立意，以順重科，云能空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、節經立意，以順重科，云能空也。

二、「前」下，據意釋經，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「前」下，據意釋經，三：

初、立意。禳，謝也，又除殃祭也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、立意。禳，謝也，又除殃祭也。

二、「洗」下，釋經，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「洗」下，釋經，二：

初、釋前三句。欲知智在說，故以聽經而為般若。又聽經發智慧故。心有染故，用不自在；今既清淨，能成解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、釋前三句。欲知智在說，故以聽經而為般若。又聽經發智慧故。心有染故，用不自在；今既清淨，能成解脫。

二、「前令」下，釋後三句。至心之境，即甚深行處，不念此處，安名至心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「前令」下，釋後三句。至心之境，即甚深行處，不念此處，安名至心？

三、「夫」下，勸信，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「夫」下，勸信，二：

初、約身陳類。今之三業表法之身，本是血肉不淨之物。次舉二喻。栴檀，香木。伊蘭，臭樹。《大經》明闍王造逆，後既見佛罪除，乃自敘云：「我見世間從伊蘭子生伊蘭樹，不見伊蘭生栴檀樹。我今始見從伊蘭子生栴檀樹，伊蘭子者，我身是也。栴檀樹者，即是我心無根信也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約身陳類。今之三業表法之身，本是血肉不淨之物。次舉二喻。栴檀，香木。伊蘭，臭樹。《大經》明闍王造逆，後既見佛罪除，乃自敘云：「我見世間從伊蘭子生伊蘭樹，不見伊蘭生栴檀樹。我今始見從伊蘭子生栴檀樹，伊蘭子者，我身是也。栴檀樹者，即是我心無根信也。」

二、「今」下，約行可期。三業雖近、三德雖遠，修得規矩，即近成遠。規圓矩方，《孟子》曰「大匠訓人，必以規矩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「今」下，約行可期。三業雖近、三德雖遠，修得規矩，即近成遠。規圓矩方，《孟子》曰「大匠訓人，必以規矩。」

三、「洗」下，行成破障。若於浴等無三德觀，如何能禳三障惡罪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「洗」下，行成破障。若於浴等無三德觀，如何能禳三障惡罪？

四、「從是」下，結成，三：初、節示經文。二、「能」下，正釋經義。三、「寂」下，深明經意，四： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、「從是」下，結成，三：初、節示經文。二、「能」下，正釋經義。三、「寂」下，深明經意，四：

初、據今文示法。寂滅華音，涅槃梵語。涅槃之名召三德體，故知寂滅是三德成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、據今文示法。寂滅華音，涅槃梵語。涅槃之名召三德體，故知寂滅是三德成。

二、「前」下，約行成德顯。三業既修金光明行，成則契於三德之理。修在名字，觀行、相似至分真位皆得，名為轉障成德。不爾，豈曰行方等經？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「前」下，約行成德顯。三業既修金光明行，成則契於三德之理。修在名字，觀行、相似至分真位皆得，名為轉障成德。不爾，豈曰行方等經？

三、「報」下，明轉障成德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「報」下，明轉障成德。

四、「前寄」下，明經巧難知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、「前寄」下，明經巧難知。

五、敘流通明教相。《疏》略指上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、敘流通明教相。《疏》略指上。

三、明疑念序，二：初、釋〈壽量品〉題，二：初、正釋，二：初、約三佛難思以釋，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明疑念序，二：初、釋〈壽量品〉題，二：初、正釋，二：初、約三佛難思以釋，二：

初、佛本無三。不唯法佛無身壽量，報應亦乃不可說三，以一切法離於名字言說相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、佛本無三。不唯法佛無身壽量，報應亦乃不可說三，以一切法離於名字言說相故。

二、「隨順」下，隨世俱立。眾生若有得益因緣，即須隨世立諸名相。非唯應佛立身壽量，法報亦乃可論此三。須知無三，不減一法；雖立三三，不增一法。良以有無皆法界故，故真無俗有、真有俗無皆是悉檀，令於三身得四益也。此文分二：初、列三身各三。二、釋三佛三義，二：初、約義分別；二、據理融即。分別且從修二性一，令義易明。法是本覺、報是始覺，始本一合方有應用。一往似縱，說者應以次融即文非縱非橫，妙會此義，令其聞者識圓三身。文分三：初、「法身」下，法佛，二：初、別釋，三：初、身。始覺報智依本覺成，故以法性而為師軌。究論始本唯是一覺，故云還以法性為身。是故馬鳴歸命三寶，即以佛身及體相等而為法寶。此身等者，非分段變易色質心智三科所攝、乃是常住五陰等法聚以為身。此法無相不可說示、為眾生故彊名法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「隨順」下，隨世俱立。眾生若有得益因緣，即須隨世立諸名相。非唯應佛立身壽量，法報亦乃可論此三。須知無三，不減一法；雖立三三，不增一法。良以有無皆法界故，故真無俗有、真有俗無皆是悉檀，令於三身得四益也。此文分二：初、列三身各三。二、釋三佛三義，二：初、約義分別；二、據理融即。分別且從修二性一，令義易明。法是本覺、報是始覺，始本一合方有應用。一往似縱，說者應以次融即文非縱非橫，妙會此義，令其聞者識圓三身。文分三：初、「法身」下，法佛，二：初、別釋，三：初、身。始覺報智依本覺成，故以法性而為師軌。究論始本唯是一覺，故云還以法性為身。是故馬鳴歸命三寶，即以佛身及體相等而為法寶。此身等者，非分段變易色質心智三科所攝、乃是常住五陰等法聚以為身。此法無相不可說示、為眾生故彊名法身。

二、「法性」下，明壽。色心和合乃有報得連持壽命。身既非陰，豈有命根？為物彊指不遷為壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「法性」下，明壽。色心和合乃有報得連持壽命。身既非陰，豈有命根？為物彊指不遷為壽。

三、此壽下明量；量依身壽，故同彊指。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、此壽下明量；量依身壽，故同彊指。

二、「此即」下，總釋身壽量。上言非無不者，若據次文，義當雙非。以其法體離於二邊及超報應，彊於此理立身、壽、量三種名字，令物忘情也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此即」下，總釋身壽量。上言非無不者，若據次文，義當雙非。以其法體離於二邊及超報應，彊於此理立身、壽、量三種名字，令物忘情也。

二、「報身」下，明報佛，二：初、稱法有報，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「報身」下，明報佛，二：初、稱法有報，二：

初、引經。此從順修稱理事說，修行所感，釋報義也。《法華》文證智德之報，以彼經云「慧光照無量」故。《涅槃》文證斷德之報，以云「大般涅槃」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、引經。此從順修稱理事說，修行所感，釋報義也。《法華》文證智德之報，以彼經云「慧光照無量」故。《涅槃》文證斷德之報，以云「大般涅槃」故。

二、「如如」下，釋義。修行所感二種之報，乃是始覺與本覺合，即以始本而為境智，此二不異故名曰如。各二如者，智如如境、境如如智故也。復以菩提名如、如智為能應冥，法性名於如、如之境為所應冥。以函蓋合，先喻應義。函蓋雖合，猶存際畔，復以水乳喻其相冥，此乃泯然而成一相。始覺本覺義二體一，正同於此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「如如」下，釋義。修行所感二種之報，乃是始覺與本覺合，即以始本而為境智，此二不異故名曰如。各二如者，智如如境、境如如智故也。復以菩提名如、如智為能應冥，法性名於如、如之境為所應冥。以函蓋合，先喻應義。函蓋雖合，猶存際畔，復以水乳喻其相冥，此乃泯然而成一相。始覺本覺義二體一，正同於此。

二、「法身」下，明就報立三，即身、壽、量也。三中一一言法身者，報智所冥，離法無報，故初身。言非身者，非應佛有分齊身。非不身者，非報佛無分齊身。又非身則非有、非不身則非空，中道法身乃本覺體。始覺冥此，能冥亦忘，為成觀故，彊名報智。二壽、三量，稱本雙非，為物彊指，義皆同身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「法身」下，明就報立三，即身、壽、量也。三中一一言法身者，報智所冥，離法無報，故初身。言非身者，非應佛有分齊身。非不身者，非報佛無分齊身。又非身則非有、非不身則非空，中道法身乃本覺體。始覺冥此，能冥亦忘，為成觀故，彊名報智。二壽、三量，稱本雙非，為物彊指，義皆同身。

三、「應身」下，明應佛，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「應身」下，明應佛，三：

初、明應物有三，初身、二壽、三量，皆如谷響大小隨聲。是故此三悉云應同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明應物有三，初身、二壽、三量，皆如谷響大小隨聲。是故此三悉云應同。

二、「智與」下，明依二有應，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「智與」下，明依二有應，三：

初、法。不覺忘處，始本一如，故云智與體冥。覺體自在，故云能起大用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、法。不覺忘處，始本一如，故云智與體冥。覺體自在，故云能起大用。

二、「如水」下，喻。真金上色，須水銀和，方能塗(去聲)物。闕此一緣，金無塗用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「如水」下，喻。真金上色，須水銀和，方能塗(去聲)物。闕此一緣，金無塗用。

三、「功德」下，合。報智功德以合水銀，法身合金，處處應現合塗色像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「功德」下，合。報智功德以合水銀，法身合金，處處應現合塗色像。

三、「能為」下，明應遍三土，二：初、雙明報應；二、「有量」下，單示應身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「能為」下，明應遍三土，二：初、雙明報應；二、「有量」下，單示應身。

初義者，上所說報但論冥法，即自受用也。金明垂應，以他受用常住之應，對於生身無常之應，示二迹用。是故雙明身非身等，身即生身，有分齊相，故名為身；非身是報，無分齊相，故曰非身。《小般若》云「佛說非身，是名大身。」大身者，乃他受用身也。無分齊身，其壽則常，故無量也；有分齊身，壽則無常，故有量也。此二應用，乃依真中二理而住，機依事業二識而見。住理，廣如〈序品〉疏文辨之。二識，委在《起信論》明。論意要在事識見則取色分齊，故名應佛；業識見則離分齊相，故是報身。行者應知常身無量，通應三土；無常有量，但應同居。所以者何？蓋實報機分證，論見他受用身方便土人唯稟別圓，所見佛相雖小優降，然匪生身悉是報佛。若同居土，具四教機，稟別圓者能覩報佛。故《法華》明常在靈山，《華嚴》說法盡未來際，及諸大乘即於應相見是法性尊特之身，故知常身遍應三土。若無常身，唯應同居，逗藏通機及凡夫眾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初義者，上所說報但論冥法，即自受用也。金明垂應，以他受用常住之應，對於生身無常之應，示二迹用。是故雙明身非身等，身即生身，有分齊相，故名為身；非身是報，無分齊相，故曰非身。《小般若》云「佛說非身，是名大身。」大身者，乃他受用身也。無分齊身，其壽則常，故無量也；有分齊身，壽則無常，故有量也。此二應用，乃依真中二理而住，機依事業二識而見。住理，廣如〈序品〉疏文辨之。二識，委在《起信論》明。論意要在事識見則取色分齊，故名應佛；業識見則離分齊相，故是報身。行者應知常身無量，通應三土；無常有量，但應同居。所以者何？蓋實報機分證，論見他受用身方便土人唯稟別圓，所見佛相雖小優降，然匪生身悉是報佛。若同居土，具四教機，稟別圓者能覩報佛。故《法華》明常在靈山，《華嚴》說法盡未來際，及諸大乘即於應相見是法性尊特之身，故知常身遍應三土。若無常身，唯應同居，逗藏通機及凡夫眾也。

次義分二：初、明有量二義。上之所說自受用外垂三土身，皆名為應。其他受用雖就對機名之為應，而是實因之所感剋，復名為報，非是差別逗機之用。若論逐物隨緣參差長短身壽量者，須就同居無常用說。故今別示應身之相，但於有量開出兩量，而此兩量依於事識但空見故，唯屬無常；若依業識不空見者，即此無常全體是常。則常無常二用相即，二鳥雙遊也。若上二土機息應轉，亦是無常，以非八相故且言常。七百等者，《首楞嚴三昧經》云「堅首菩薩問佛壽幾何。佛令往東方過三萬二千佛土，於莊嚴國問照明莊嚴自在王佛。彼佛答云：『如釋迦壽，我亦如是。汝欲知者，我壽七百阿僧祇劫。』堅首迴此白佛。阿難云：『彼佛乃是釋迦異名。』」雖機勝見長，而七百猶可數，故亦是有量之量。若阿彌陀，人天莫數，故是有量之無量也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次義分二：初、明有量二義。上之所說自受用外垂三土身，皆名為應。其他受用雖就對機名之為應，而是實因之所感剋，復名為報，非是差別逗機之用。若論逐物隨緣參差長短身壽量者，須就同居無常用說。故今別示應身之相，但於有量開出兩量，而此兩量依於事識但空見故，唯屬無常；若依業識不空見者，即此無常全體是常。則常無常二用相即，二鳥雙遊也。若上二土機息應轉，亦是無常，以非八相故且言常。七百等者，《首楞嚴三昧經》云「堅首菩薩問佛壽幾何。佛令往東方過三萬二千佛土，於莊嚴國問照明莊嚴自在王佛。彼佛答云：『如釋迦壽，我亦如是。汝欲知者，我壽七百阿僧祇劫。』堅首迴此白佛。阿難云：『彼佛乃是釋迦異名。』」雖機勝見長，而七百猶可數，故亦是有量之量。若阿彌陀，人天莫數，故是有量之無量也。

二、「應佛」下，結應佛皆然。佛佛既皆三身圓證，應身彼物物壽長短，豈不隨順各示兩量？故彌陀現長亦能現短，釋迦現短亦能現長。故《大論》第三十六云「當知釋迦文佛更有清淨國土，如阿彌陀佛國。阿彌陀佛亦有不嚴淨國，如釋迦文佛國。」又三十八云「此間閻浮惡故，釋迦壽應短。餘處好故，佛壽應長。」故《涅槃》二十二云「西方去此三十二河沙有無勝國，所有莊嚴如安樂世界，我於彼土出現於世。」斯皆隨逐物機也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「應佛」下，結應佛皆然。佛佛既皆三身圓證，應身彼物物壽長短，豈不隨順各示兩量？故彌陀現長亦能現短，釋迦現短亦能現長。故《大論》第三十六云「當知釋迦文佛更有清淨國土，如阿彌陀佛國。阿彌陀佛亦有不嚴淨國，如釋迦文佛國。」又三十八云「此間閻浮惡故，釋迦壽應短。餘處好故，佛壽應長。」故《涅槃》二十二云「西方去此三十二河沙有無勝國，所有莊嚴如安樂世界，我於彼土出現於世。」斯皆隨逐物機也。

二、「然此」下，據理融即，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「然此」下，據理融即，二：

初、約理融。上之三身，三皆在性則並。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約理融。上之三身，三皆在性則並。

二、從修有則別。不分修性即一、三不互融則異，別異故縱、並一故橫，是則乖於所詮法體；若能妙達秪一法性，而能成就一性二修，名即一而三也。修性而成，而其三身一性本具，名即三而一也。此乃得云全性成修、全修在性，性無所移、修常宛爾，方合能詮玄妙之文矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、從修有則別。不分修性即一、三不互融則異，別異故縱、並一故橫，是則乖於所詮法體；若能妙達秪一法性，而能成就一性二修，名即一而三也。修性而成，而其三身一性本具，名即三而一也。此乃得云全性成修、全修在性，性無所移、修常宛爾，方合能詮玄妙之文矣。

二、「故下」下，引文證。經文具云「若入是經，即入法性。如深法性，即於是典金光明中而得見我釋迦牟尼。」此乃以理而為經也。金等三字，即法報應三身異名。與一法性，即一而三、即三而一。若知此理即是三身，三不縱橫名為得見釋迦牟尼。故《大經》中明於三德不縱不橫，名大涅槃。我今安住如是三法，為眾生故，言入涅槃。故知不達三身三一融妙，不名見佛。今解三佛既此融即，方會此典玄妙文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「故下」下，引文證。經文具云「若入是經，即入法性。如深法性，即於是典金光明中而得見我釋迦牟尼。」此乃以理而為經也。金等三字，即法報應三身異名。與一法性，即一而三、即三而一。若知此理即是三身，三不縱橫名為得見釋迦牟尼。故《大經》中明於三德不縱不橫，名大涅槃。我今安住如是三法，為眾生故，言入涅槃。故知不達三身三一融妙，不名見佛。今解三佛既此融即，方會此典玄妙文也。

二、「但信」下，明二字標題之巧，二：初、委明其意，二。初、從應佛融三釋，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「但信」下，明二字標題之巧，二：初、委明其意，二。初、從應佛融三釋，二：

初、明因偏疑見圓體。偏疑八十，是應有量。四佛舉喻，明應無量。無量既破有量之疑，即達法報非量非無量，此因偏疑見於圓體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明因偏疑見圓體。偏疑八十，是應有量。四佛舉喻，明應無量。無量既破有量之疑，即達法報非量非無量，此因偏疑見於圓體。

二、「若從」下，明從圓體不偏題，二：初、指偏題相；二、「而今」下，示圓論意。以不偏題，故三壽量，二字能詮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若從」下，明從圓體不偏題，二：初、指偏題相；二、「而今」下，示圓論意。以不偏題，故三壽量，二字能詮。

二、「取意」下，就報佛融三釋，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「取意」下，就報佛融三釋，三：

初、明報佛體圓。上約品題壽量二字不偏有無，則收二應能顯法報，就文便也。若義便者，今經既以果德為宗，合以報身釋於品目，以報身上冥下應，則三身義任運成就，是故二字正在報身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明報佛體圓。上約品題壽量二字不偏有無，則收二應能顯法報，就文便也。若義便者，今經既以果德為宗，合以報身釋於品目，以報身上冥下應，則三身義任運成就，是故二字正在報身。

二、「量疑」下，明因疑達圓。報身義顯，良由四佛以長壽應釋短壽疑，故使信相達於報智圓具三身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「量疑」下，明因疑達圓。報身義顯，良由四佛以長壽應釋短壽疑，故使信相達於報智圓具三身。

三、「經家」下，明從圓題品。題稱壽量，正在報身，此從信相圓解所見。蔽，猶當也。舉報身一，當三身諸也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「經家」下，明從圓題品。題稱壽量，正在報身，此從信相圓解所見。蔽，猶當也。舉報身一，當三身諸也。

二、「從此」下，結示立題。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「從此」下，結示立題。

二、「又一」下，明重解，三：初、示異解時。大師非止一迴講說，故於一時別立名義，章安既聞，是故兼錄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「又一」下，明重解，三：初、示異解時。大師非止一迴講說，故於一時別立名義，章安既聞，是故兼錄。

二、「亦作」下，明異解相，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「亦作」下，明異解相，二：

初、標列章門。玄義者，《文選》云「睿哲玄覽」，注云：玄，通也。謂離文通示其義，故曰玄義。引證者，義雖妙悟而與經曾，故引文證令人生信。還源者，品題是派，經目為源。所約三身明於壽量，不離法性金光明源，攝還此源令義究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、標列章門。玄義者，《文選》云「睿哲玄覽」，注云：玄，通也。謂離文通示其義，故曰玄義。引證者，義雖妙悟而與經曾，故引文證令人生信。還源者，品題是派，經目為源。所約三身明於壽量，不離法性金光明源，攝還此源令義究竟。

二、「玄義」下，依章解釋，三：初、玄義二：初、直示三身壽量三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「玄義」下，依章解釋，三：初、玄義二：初、直示三身壽量三：

初、應身三：初、壽；二、「延促」下，量；三、「此釋」下，結。因緣者，感應更互而為因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、應身三：初、壽；二、「延促」下，量；三、「此釋」下，結。因緣者，感應更互而為因緣。

二、「又壽」下，報身，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「又壽」下，報身，三：

初、壽。智外無境、境外無智，名相盛受。既絕能所，故無分別，函蓋絕待，當體名大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、壽。智外無境、境外無智，名相盛受。既絕能所，故無分別，函蓋絕待，當體名大。

二、「量者」下，釋量。境智俱遍，名為相應。此之相應實無際畔，義言於量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「量者」下，釋量。境智俱遍，名為相應。此之相應實無際畔，義言於量。

三、「此釋」下，結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「此釋」下，結。

三、「又壽」下，法身，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「又壽」下，法身，三：

初、壽。法性不變，無去來今，是真久義，約此久義釋法身壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、壽。法性不變，無去來今，是真久義，約此久義釋法身壽。

二、「量者」下，量。銓，猶度也。常叉之壽實叵度量，彊以雙非而度量也。非多等者，出度量相。初非多少數、次非知不知、三非說不說，此顯法壽是不思議境。故《大論》云「不思議者，不決定也。」若離可說而謂法壽定不可說，是名決定，非不思議。上二雙非，其意亦爾。如此銓量，是常久量。又多少數銓量法壽，非長短用；盡知不盡知銓量法壽，非分滿報；可說不可說銓量法壽，體非說默。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「量者」下，量。銓，猶度也。常叉之壽實叵度量，彊以雙非而度量也。非多等者，出度量相。初非多少數、次非知不知、三非說不說，此顯法壽是不思議境。故《大論》云「不思議者，不決定也。」若離可說而謂法壽定不可說，是名決定，非不思議。上二雙非，其意亦爾。如此銓量，是常久量。又多少數銓量法壽，非長短用；盡知不盡知銓量法壽，非分滿報；可說不可說銓量法壽，體非說默。

三、「此釋」下，結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「此釋」下，結。

二、「初番」下，更作三雙顯示。蓋前直以延促境智及雙非義示三壽量，恐猶難解，故今各以二義銓量，欲令行人識三佛相。文分為三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「初番」下，更作三雙顯示。蓋前直以延促境智及雙非義示三壽量，恐猶難解，故今各以二義銓量，欲令行人識三佛相。文分為三：

初番、應佛二義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初番、應佛二義。

第二番、報佛二義。境無分別，非謂頑境全無覺知，乃指心體本來離念，名境無分別。此離念心全體覺悟，名智有分別。此之境智究竟相稱，智外無境、境有分別，境外無智、智無分別，是則境照於境、智寂於智，以此二義顯報身相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二番、報佛二義。境無分別，非謂頑境全無覺知，乃指心體本來離念，名境無分別。此離念心全體覺悟，名智有分別。此之境智究竟相稱，智外無境、境有分別，境外無智、智無分別，是則境照於境、智寂於智，以此二義顯報身相。

第三番、法佛二義。體本無相故不可說，依言顯德是故可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三番、法佛二義。體本無相故不可說，依言顯德是故可說。

二、引證，二：初、引今文，三：初、引二文證應身二義；二、引三文證報身二義。虛空喻通前取，不壞喻無量應；今取無相，證境無念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、引證，二：初、引今文，三：初、引二文證應身二義；二、引三文證報身二義。虛空喻通前取，不壞喻無量應；今取無相，證境無念。

三、引三文證法身二義。問：前云四喻皆喻應壽能為無量，今何引之證報證法？答：非全法報為應身者，應必斷滅，安能延促不曾休廢？今欲顯示三身融妙，故即以應而證法報。若昧此意，諸大乘對機之身莫能深識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、引三文證法身二義。問：前云四喻皆喻應壽能為無量，今何引之證報證法？答：非全法報為應身者，應必斷滅，安能延促不曾休廢？今欲顯示三身融妙，故即以應而證法報。若昧此意，諸大乘對機之身莫能深識。

二、引新本，二：初、別證應身二義。彼憍陳如婆羅門欲得如來舍利如芥粟許，此乃知佛九旬當滅，故願求之。可證應為八十有量也。「王子」下，即栗毘王子答婆羅門也。雖即法報，且從福報以證勝應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、引新本，二：初、別證應身二義。彼憍陳如婆羅門欲得如來舍利如芥粟許，此乃知佛九旬當滅，故願求之。可證應為八十有量也。「王子」下，即栗毘王子答婆羅門也。雖即法報，且從福報以證勝應。

二、總證法報四義。智即報身，境即法身，具知不知、說不說四，但略舉一以等餘三。四皆絕慮，故可總用難思難解而證之也。令述此意，故注云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、總證法報四義。智即報身，境即法身，具知不知、說不說四，但略舉一以等餘三。四皆絕慮，故可總用難思難解而證之也。令述此意，故注云云。

三、還源，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、還源，三：

初、總明意。然法報應與金光明，皆是法性當體之名，本無優劣。以此經正用金等顯於法性，故佛首唱而為經目，故金光明得為宗源，一切三法便成流派。金解壽量，須約三身，恐作別解，故示復宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、總明意。然法報應與金光明，皆是法性當體之名，本無優劣。以此經正用金等顯於法性，故佛首唱而為經目，故金光明得為宗源，一切三法便成流派。金解壽量，須約三身，恐作別解，故示復宗。

二、「初番」下，示還相，三：初、應還明。勝劣二應全是法性，能多利益也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「初番」下，示還相，三：初、應還明。勝劣二應全是法性，能多利益也。

二、「第二」下，報還光。報必冥法，故於句句法報雙陳。此舉所冥智全是法性，寂而常照也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「第二」下，報還光。報必冥法，故於句句法報雙陳。此舉所冥智全是法性，寂而常照也。

三、「第三」下，法還金。說時常默、默時常說，圓妙四德有何損益？全是法性，可尊可重也。合論融即，例前故略。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「第三」下，法還金。說時常默、默時常說，圓妙四德有何損益？全是法性，可尊可重也。合論融即，例前故略。

三、「夫解」下，例一切。若解體金光明義，豈止三身義歸三字，一切法相皆還此源。故竟千從，不即萬惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「夫解」下，例一切。若解體金光明義，豈止三身義歸三字，一切法相皆還此源。故竟千從，不即萬惑。

三、「既是」下，明兼錄意。二時之說俱彰妙理，後之學人隨何聞悟。欲示此意，故注云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「既是」下，明兼錄意。二時之說俱彰妙理，後之學人隨何聞悟。欲示此意，故注云云。

二、「此品」下，正明疑念，二：初、序入正，品指上說。二、「從王」下，還從序意。釋此文二：初、節經文。二、隨文釋，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此品」下，正明疑念，二：初、序入正，品指上說。二、「從王」下，還從序意。釋此文二：初、節經文。二、隨文釋，二：

初出人，四： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初出人，四：

初、出處。事釋如通序，觀解見出名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、出處。事釋如通序，觀解見出名。

二、「菩薩」下，明位。翻名道心，復能化人，故道心大。此行雖該前之三教，今位在圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「菩薩」下，明位。翻名道心，復能化人，故道心大。此行雖該前之三教，今位在圓。

三、「信相」下，出名，二：初、約教釋名，三：初、直就相似釋，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「信相」下，出名，二：初、約教釋名，三：初、直就相似釋，二：

初、約名釋。信通真似，既言信相，信則非真，以其似信是其真證前相故也。別教三賢是似信位，初地已上方得真信，圓教登住便得真信，即以十信名為似信。言鐵輪者，《本業瓔珞經》以六種輪譬六因位：鐵輪十信、銅輪十住、銀輪十行、金輪十向、瑠璃輪十地、摩尼輪等覺。信斷見思，得是鐵輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約名釋。信通真似，既言信相，信則非真，以其似信是其真證前相故也。別教三賢是似信位，初地已上方得真信，圓教登住便得真信，即以十信名為似信。言鐵輪者，《本業瓔珞經》以六種輪譬六因位：鐵輪十信、銅輪十住、銀輪十行、金輪十向、瑠璃輪十地、摩尼輪等覺。信斷見思，得是鐵輪。

二、「下文」下，以相驗。枹，鼓杖也，或作桴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「下文」下，以相驗。枹，鼓杖也，或作桴。

二、「又真」下，明似通上位，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「又真」下，明似通上位，二：

初、明位位有似。已證名真，未證名似。普賢等覺，望極名似，故立賢名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明位位有似。已證名真，未證名似。普賢等覺，望極名似，故立賢名。

二、「信相」下，明高下難測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「信相」下，明高下難測。

三、「難者」下，設難覈實，二：初、高位無疑難，二：初、難；二、「此亦」下，釋，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「難者」下，設難覈實，二：初、高位無疑難，二：初、難；二、「此亦」下，釋，二：

初、約權實釋。為他發起，是權示疑。未了佛地，是實行疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約權實釋。為他發起，是權示疑。未了佛地，是實行疑。

二、「法華」下，引二經證。《法華》本迹皆是彌勒懷疑起問，大集菩薩菩提未極，故云未了。本性菩提熏心起疑，疑故求了，故云菩提為我作名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「法華」下，引二經證。《法華》本迹皆是彌勒懷疑起問，大集菩薩菩提未極，故云未了。本性菩提熏心起疑，疑故求了，故云菩提為我作名。

二、「難者」下，斷見無疑難，二：初、難二答，通疑障真、別疑障中，中道未極安得不疑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「難者」下，斷見無疑難，二：初、難二答，通疑障真、別疑障中，中道未極安得不疑？

二、「觀解」下，就處辨觀。今出人名，觀那就處？良由觀法皆從陰起，以王舍城約陰便故，故就處明。以善惡王觀無記舍，能所不二、人法俱空，二空所顯即大涅槃。防五住非、禦二死敵，城豈過此？名字初心，觀陰涅槃；妙覺後心，涅槃究竟。今意正辨初心住處。明後心者，示此妙觀同果智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「觀解」下，就處辨觀。今出人名，觀那就處？良由觀法皆從陰起，以王舍城約陰便故，故就處明。以善惡王觀無記舍，能所不二、人法俱空，二空所顯即大涅槃。防五住非、禦二死敵，城豈過此？名字初心，觀陰涅槃；妙覺後心，涅槃究竟。今意正辨初心住處。明後心者，示此妙觀同果智也。

四、歎德，二：初、科判，二：初、正科經；二、重判位。植、種也。愧、慚也。云云者、令準歎德判同普賢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、歎德，二：初、科判，二：初、正科經；二、重判位。植、種也。愧、慚也。云云者、令準歎德判同普賢。

二、「供養」下，隨釋，二：初、外供養佛，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「供養」下，隨釋，二：初、外供養佛，二：

初、約財法釋。《大經》云「諸供養中法供養最為第一」，財供養則有窮盡，法供養者則無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約財法釋。《大經》云「諸供養中法供養最為第一」，財供養則有窮盡，法供養者則無窮盡。

二、約觀行釋。無明一念全體覺了，此之覺心名之為佛。緣因資了，是供佛義。三喻可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約觀行釋。無明一念全體覺了，此之覺心名之為佛。緣因資了，是供佛義。三喻可見。

二、「種善」下，內種善根，四： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「種善」下，內種善根，四：

初、直明種善義。體本覺心，名法性地。觀性始覺，名為種子。下種種久，其義可知。五善根者，於本法性生不動信、進、念、定、慧。五皆不動，名為五根。此根生者，相似位高，故名增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、直明種善義。體本覺心，名法性地。觀性始覺，名為種子。下種種久，其義可知。五善根者，於本法性生不動信、進、念、定、慧。五皆不動，名為五根。此根生者，相似位高，故名增長。

二、「增長」下，以值佛釋成，二：初、舉三事譬。二、「風譬」下，以三輪合。身輪現通，駭動其心；意輪鑑機，智光照也；口輪演教，法水潤也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「增長」下，以值佛釋成，二：初、舉三事譬。二、「風譬」下，以三輪合。身輪現通，駭動其心；意輪鑑機，智光照也；口輪演教，法水潤也。

三、「楞嚴」下，明三因增長。楞嚴是定緣因也，般若是慧了因也，法性是理正因也。二修一性照發互資，由修照性、由性發修，此三增長轉似入真，於真增道並得名為倍明轉顯。四、「植種」下，結二成德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「楞嚴」下，明三因增長。楞嚴是定緣因也，般若是慧了因也，法性是理正因也。二修一性照發互資，由修照性、由性發修，此三增長轉似入真，於真增道並得名為倍明轉顯。四、「植種」下，結二成德。

三、「從是」下，正明疑念序，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「從是」下，正明疑念序，二：

初、節經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、節經。

二、「由有」下，隨釋，二：初、生疑之由，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「由有」下，隨釋，二：初、生疑之由，三：

初、正出疑由。遠則由於九十日前告魔期滅也，此經乃是方等後分也。近則由在靈山聞佛定中唱序，既起思惟故生疑念。雖有二由，無本誓擊，此疑不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、正出疑由。遠則由於九十日前告魔期滅也，此經乃是方等後分也。近則由在靈山聞佛定中唱序，既起思惟故生疑念。雖有二由，無本誓擊，此疑不生。

二、「何因」下，釋何因緣，二； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「何因」下，釋何因緣，二；

初、約三性分因緣。通論三種，即正、緣、了，名為三因。同在理性，以修、緣、了各三為緣。今文略云何因何緣。須合性三，但名為正，以當於因。修中緣了，合六為二，以對因故合二為緣，以當於緣。就此因緣而生疑念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約三性分因緣。通論三種，即正、緣、了，名為三因。同在理性，以修、緣、了各三為緣。今文略云何因何緣。須合性三，但名為正，以當於因。修中緣了，合六為二，以對因故合二為緣，以當於緣。就此因緣而生疑念。

二、「正因」下，約因緣疑壽命。正因常久，為所顯理。理境既常，全境發智以為能顯，豈可無常？能顯兼福而智為正，故但云智。此境此智俱感常壽，故疑八十是何因緣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「正因」下，約因緣疑壽命。正因常久，為所顯理。理境既常，全境發智以為能顯，豈可無常？能顯兼福而智為正，故但云智。此境此智俱感常壽，故疑八十是何因緣？

三、「方八」下，釋方八十，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「方八」下，釋方八十，三：

初、通示世壽三方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、通示世壽三方。

二「下方」下，特示中方為表。應化之事皆依理現，是故外事悉內表理，豈中方壽不表四德？佛意雖密，今智者師據後四佛約應顯常，故以所顯驗其能表，則知佛意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二「下方」下，特示中方為表。應化之事皆依理現，是故外事悉內表理，豈中方壽不表四德？佛意雖密，今智者師據後四佛約應顯常，故以所顯驗其能表，則知佛意。

三、「信相」下，不知表意故疑。信相若達上之表意，即見三身是圓四德，豈疑應迹定是短促，而反疑云何因何緣耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「信相」下，不知表意故疑。信相若達上之表意，即見三身是圓四德，豈疑應迹定是短促，而反疑云何因何緣耶？

二、正生疑，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正生疑，二：

初、約理教互疑，二：初、執教疑理；二、執理惑教。佛之所說是能詮教，長壽因果是所詮理，即道理也。互執成疑，文義可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約理教互疑，二：初、執教疑理；二、執理惑教。佛之所說是能詮教，長壽因果是所詮理，即道理也。互執成疑，文義可見。

二、「有二」下，約經文廣示，二：初、釋有二因緣，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「有二」下，約經文廣示，二：初、釋有二因緣，二：

初、對前辦異。前即經云「何因何緣」也。前釋既以正性為因，乃以修中緣了為緣。今云長壽有二因緣，既是佛修止行二善各具緣了，即是前文能顯之緣。今於前緣自作因緣，是故與前因緣異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、對前辦異。前即經云「何因何緣」也。前釋既以正性為因，乃以修中緣了為緣。今云長壽有二因緣，既是佛修止行二善各具緣了，即是前文能顯之緣。今於前緣自作因緣，是故與前因緣異也。

二、「十善」下，就今解釋，二：初、約十善略釋，二：初正示因緣，三：初於十善各論止行，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「十善」下，就今解釋，二：初、約十善略釋，二：初正示因緣，三：初於十善各論止行，二：

初、標示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、標示。

二、「不殺」下，釋相，二：初、約殺盜釋，二：初、約行相合具；二、「今經」下，明今經互舉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「不殺」下，釋相，二：初、約殺盜釋，二：初、約行相合具；二、「今經」下，明今經互舉。

二、「若備」下，例八各論。止行二善有三差別，謂自、他、共。一自行者，如文云「不殺是止、放生是行。不盜是止、施食是行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若備」下，例八各論。止行二善有三差別，謂自、他、共。一自行者，如文云「不殺是止、放生是行。不盜是止、施食是行。」

二、化他止行。如文云「若不遮奪名止、方便勸修名行。」若備論十種止行者，不殺不盜如疏已明，其八種即不婬、梵行，不妄言、誠實語，不綺語、質直語，不兩舌、和合諍訟，不惡口、常行軟語，不貪、不淨觀，不嗔、慈心觀，不癡、因緣觀，皆自修止行也。自他共明者，自不作十惡名止、勸他不作十惡名行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、化他止行。如文云「若不遮奪名止、方便勸修名行。」若備論十種止行者，不殺不盜如疏已明，其八種即不婬、梵行，不妄言、誠實語，不綺語、質直語，不兩舌、和合諍訟，不惡口、常行軟語，不貪、不淨觀，不嗔、慈心觀，不癡、因緣觀，皆自修止行也。自他共明者，自不作十惡名止、勸他不作十惡名行。

二、「今就」下，於止行各論因緣，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「今就」下，於止行各論因緣，二：

初、標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、標。

二、「夫命」下，釋，二：初、就不殺示四，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「夫命」下，釋，二：初、就不殺示四，二：

初、止善因緣。因是善本，緣是資助，為成慈心故除殺具。二、「夫食」下，行善因緣，準止可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、止善因緣。因是善本，緣是資助，為成慈心故除殺具。二、「夫食」下，行善因緣，準止可知。

二、「不殺」下，例九善皆爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「不殺」下，例九善皆爾。

三、「總有」下，結示止行因緣數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「總有」下，結示止行因緣數。

二、「此等」下，結成疑念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此等」下，結成疑念。

二、「此約」下，就五乘廣釋，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此約」下，就五乘廣釋，二：

初、結上起今。若其但說十善因果，斯乃淺近一塗之說，於方等經未為允愜，此結上也。今當更約世出世間漸頓止行，方是佛因，此起今也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、結上起今。若其但說十善因果，斯乃淺近一塗之說，於方等經未為允愜，此結上也。今當更約世出世間漸頓止行，方是佛因，此起今也。

二、「人天」下，明今廣示，二：初、明教義，二：初、不殺，二：初、明行相，二：初、示相，二：初、正示，二：初、總示五乘命殺。若但不殺，報得命根，斯善甚淺。今辨五乘修因之命，義乃該深。梵云魔羅，此云殺者，以能害人世出世善故。斷下諸命，皆是魔業也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「人天」下，明今廣示，二：初、明教義，二：初、不殺，二：初、明行相，二：初、示相，二：初、正示，二：初、總示五乘命殺。若但不殺，報得命根，斯善甚淺。今辨五乘修因之命，義乃該深。梵云魔羅，此云殺者，以能害人世出世善故。斷下諸命，皆是魔業也。

二、「若遮」下，別明修者止行，七： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若遮」下，別明修者止行，七：

初、人天，此事即戒善也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、人天，此事即戒善也。

二、三藏二乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、三藏二乘。

三、事度菩薩，以不能達三輪體空，故行六度皆名事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、事度菩薩，以不能達三輪體空，故行六度皆名事也。

四、通教二乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、通教二乘。

五、通教菩薩，說法之過名非，廢令勿學曰撥。體空字下應云六度，方異二乘，或脫或略。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、通教菩薩，說法之過名非，廢令勿學曰撥。體空字下應云六度，方異二乘，或脫或略。

六、別教菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、別教菩薩。

七、圓教菩薩，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、圓教菩薩，二：

初、順行。亦斷佛命者，此教初心即佛界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、順行。亦斷佛命者，此教初心即佛界故。

二、「圓人」下，逆行，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「圓人」下，逆行，二：

初、明二逆。了順逆修，即逆順性。性非差別，故名一相。故仙豫事殺、果佛理殺，以即性故，皆長壽因。仙豫緣，如前釋五戒中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明二逆。了順逆修，即逆順性。性非差別，故名一相。故仙豫事殺、果佛理殺，以即性故，皆長壽因。仙豫緣，如前釋五戒中。

二、「此皆」下，明順理。前三教人皆小行者，以別初心行亦同小，故皆不能即逆而順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此皆」下，明順理。前三教人皆小行者，以別初心行亦同小，故皆不能即逆而順。

二、「如上」下，結廣。始從人天、終至圓教，所有止行若無因緣，善不成就。然且約不殺，須歷餘九及一切法，皆須論於止行因緣，故云若海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「如上」下，結廣。始從人天、終至圓教，所有止行若無因緣，善不成就。然且約不殺，須歷餘九及一切法，皆須論於止行因緣，故云若海。

二、「故大」下，引證。不作上說，豈一一度能施眾生無量壽命邪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「故大」下，引證。不作上說，豈一一度能施眾生無量壽命邪？

二、「而我」下，成疑念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「而我」下，成疑念。

二、明施食，二：初、明行相，二：初、明事法權實二；二、明事法食體二。初明事食輕重，依報食輕、正報食重。二、「經言」下，明法食權實。經是此經〈流水品〉云「未來當施法食」也。世間，人天也。出世，三教也。上上，圓融也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明施食，二：初、明行相，二：初、明事法權實二；二、明事法食體二。初明事食輕重，依報食輕、正報食重。二、「經言」下，明法食權實。經是此經〈流水品〉云「未來當施法食」也。世間，人天也。出世，三教也。上上，圓融也。

二、「菩薩」下，明菩薩施相，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「菩薩」下，明菩薩施相，三：

初、總明。迴邪入正者，令正信因果也。萌，始也，種子之始剖也。卉，草之都名也。鞠，養也。《大論》二十二云「如國王子，在高危處立，不可救護，欲自投地。王乃使人敷厚繒褥，墮地不死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、總明。迴邪入正者，令正信因果也。萌，始也，種子之始剖也。卉，草之都名也。鞠，養也。《大論》二十二云「如國王子，在高危處立，不可救護，欲自投地。王乃使人敷厚繒褥，墮地不死。」

二、「授以」下，別示，四：初、授人天食；二、「已持」下，授三藏食；三、「已入」下，施通別食；四、「設飢」下，施圓教食。無大乘法食，故名飢國。圓頓之法，如王者之膳，非眾人之食也。膳，善也，謂美食也。「煩惱」下，觀惑即智，如薪助火。智因惑緣，故能成於四德之食，令四十一位弟子皆悉分得甘嗜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「授以」下，別示，四：初、授人天食；二、「已持」下，授三藏食；三、「已入」下，施通別食；四、「設飢」下，施圓教食。無大乘法食，故名飢國。圓頓之法，如王者之膳，非眾人之食也。膳，善也，謂美食也。「煩惱」下，觀惑即智，如薪助火。智因惑緣，故能成於四德之食，令四十一位弟子皆悉分得甘嗜。

三、「如是」下，結示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「如是」下，結示。

二、「一一法」下，結止行因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「一一法」下，結止行因緣。

二、「此諸」下，成疑念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此諸」下，成疑念。

二、示觀行。的明己心無明貪愛能生一切煩惱子孫，故名父母。若不能體二是性惡，則須斷破乃名教逆。若觀即性，則不離癡愛全體明淨，能觀所觀皆不可得。既如虛空，癡愛則寂，故名止善。以即寂觀，歷諸心數皆令明淨，復名行善。此乃觀心見一切法常，豈得不感三身常果？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、示觀行。的明己心無明貪愛能生一切煩惱子孫，故名父母。若不能體二是性惡，則須斷破乃名教逆。若觀即性，則不離癡愛全體明淨，能觀所觀皆不可得。既如虛空，癡愛則寂，故名止善。以即寂觀，歷諸心數皆令明淨，復名行善。此乃觀心見一切法常，豈得不感三身常果？

二、「己身」下，釋己身骨髓，二：初、明行根，二：初、簡事從法，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「己身」下，釋己身骨髓，二：初、明行根，二：初、簡事從法，二：

初、所簡事身。事論己身，人誰不解？故今簡之。智推九界，皆非己身，況人報質。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、所簡事身。事論己身，人誰不解？故今簡之。智推九界，皆非己身，況人報質。

二、「己身」下，所取法身。所取既深，驗前所簡，非獨人報。然若能解色心法界而捨事身，乃今所取也。今簡不能解法界捨，名非己身。須知實相為己身者，且是總說，若依《釋論》，於實相身論戒定慧及妙善心為皮血骨髓，雖分戒等，一一皆是實相全分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「己身」下，所取法身。所取既深，驗前所簡，非獨人報。然若能解色心法界而捨事身，乃今所取也。今簡不能解法界捨，名非己身。須知實相為己身者，且是總說，若依《釋論》，於實相身論戒定慧及妙善心為皮血骨髓，雖分戒等，一一皆是實相全分。

二、「為他」下，就法明施，二：初施實身，五： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「為他」下，就法明施，二：初施實身，五：

初、施皮。為他宣說實相之戒，遮二邊罪、修中道福。此戒無相，持尚叵得，豈存於犯？體既雙忘，名尸彼岸。如此說戒，方名布施法身之皮。血等例爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、施皮。為他宣說實相之戒，遮二邊罪、修中道福。此戒無相，持尚叵得，豈存於犯？體既雙忘，名尸彼岸。如此說戒，方名布施法身之皮。血等例爾。

二、「說諸」下，施血。諸禪定者，九種禪也。亦是有漏無漏一切禪定皆達實相、皆成無記化化神通，故於滅定現十界身，名諸威儀。例前合云非定非亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「說諸」下，施血。諸禪定者，九種禪也。亦是有漏無漏一切禪定皆達實相、皆成無記化化神通，故於滅定現十界身，名諸威儀。例前合云非定非亂。

三、「說無」下，施骨。能照功忘，故云非智。全惑成智，故曰非愚。此智起說，無說可得。能說既妙，故使所說皆到智地。智地者，智即是地，本覺智也。智所依地，始覺智也。修性合一，二義俱成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「說無」下，施骨。能照功忘，故云非智。全惑成智，故曰非愚。此智起說，無說可得。能說既妙，故使所說皆到智地。智地者，智即是地，本覺智也。智所依地，始覺智也。修性合一，二義俱成。

四、「檀忍」下，例應施肉，論但三學及所顯理。大師義加檀忍進三，成六度義，以消今經骨髓血肉，義方整足。說者應例前之三學明雙非相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、「檀忍」下，例應施肉，論但三學及所顯理。大師義加檀忍進三，成六度義，以消今經骨髓血肉，義方整足。說者應例前之三學明雙非相。

五、「說甚」下，施髓。前說戒等既皆雙非，豈不斷於言思之道？然是談行，今是說理，雖皆實相而須分別能契所契，六度乃是全濕之波，微妙善心是波中濕也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、「說甚」下，施髓。前說戒等既皆雙非，豈不斷於言思之道？然是談行，今是說理，雖皆實相而須分別能契所契，六度乃是全濕之波，微妙善心是波中濕也。

二、「將此」下，明施權身，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「將此」下，明施權身，三：

初、結實標權。以圓法食充七方便飢餓眾生，圓頓之外所有法門皆悉名為餘飲食，以勝況劣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、結實標權。以圓法食充七方便飢餓眾生，圓頓之外所有法門皆悉名為餘飲食，以勝況劣也。

二、「即是」下，正明施相。文略不語。三教菩薩、別教六度可為餘食，髓是中道必在己身，是故餘髓但在真諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「即是」下，正明施相。文略不語。三教菩薩、別教六度可為餘食，髓是中道必在己身，是故餘髓但在真諦。

三、引《法華》正示教利喜者，《大論》五十九云「示者，示人生死涅槃，三乘六度。教者教言，汝應捨惡行善。利者，未得善法味故心則退沒，為說法利引導令出。喜者，隨其所行而讚歎之，令其心喜。」以此四事莊嚴說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、引《法華》正示教利喜者，《大論》五十九云「示者，示人生死涅槃，三乘六度。教者教言，汝應捨惡行善。利者，未得善法味故心則退沒，為說法利引導令出。喜者，隨其所行而讚歎之，令其心喜。」以此四事莊嚴說法。

二、「如來」下，成疑念。隨他意語施權飲食，隨自施實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「如來」下，成疑念。隨他意語施權飲食，隨自施實。

二、「從大」下，明現瑞序，二：初、結前開後，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「從大」下，明現瑞序，二：初、結前開後，二：

初、節經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、節經。

二、「至心」下，釋意，二：初、結前，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「至心」下，釋意，二：初、結前，二：

初、明至心。至，猶極也。心佛同源，今欲念佛，故須徹至己心實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明至心。至，猶極也。心佛同源，今欲念佛，故須徹至己心實際。

二、「觀心」下，明念佛。觀心既極，故能盡念佛不殺等種種功德皆等虛空。以深觀故，乃成疑念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「觀心」下，明念佛。觀心既極，故能盡念佛不殺等種種功德皆等虛空。以深觀故，乃成疑念。

二、明開後。妙機關應，瑞相乃興。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明開後。妙機關應，瑞相乃興。

二、正明現瑞，二：初、敘意，分文三：初、敘意，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正明現瑞，二：初、敘意，分文三：初、敘意，二：

初、正敘。為爾者，爾，汝也。表發信相，增分真因，感究竟果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、正敘。為爾者，爾，汝也。表發信相，增分真因，感究竟果。

二、「問」下，料簡作者，二：初、問。二、答，二：揀感者，二：初、問。二、答，二：初、簡通從別。二、「雖然」下，益本在他。信相既為發起之人，乃同諸佛而為能應，故知能感本在眾機，故應一人是應眾多也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「問」下，料簡作者，二：初、問。二、答，二：揀感者，二：初、問。二、答，二：初、簡通從別。二、「雖然」下，益本在他。信相既為發起之人，乃同諸佛而為能應，故知能感本在眾機，故應一人是應眾多也。

二、分文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、分文。

三、「別相」下，判相，二：初、正判，二：初、約十因一果判；二、「又別」下，約十地一地判。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「別相」下，判相，二：初、正判，二：初、約十因一果判；二、「又別」下，約十地一地判。

二、「問」下，料簡，二：初、約經宗簡，二：初、問；二、答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「問」下，料簡，二：初、約經宗簡，二：初、問；二、答。

二、約似位簡、二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約似位簡、二：

初、問。前判似位有二種意：一約十信似於分真、二例普賢似於妙覺。若今瑞相定表十地，豈令十信便登法雲？豈使普賢倒入初地？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、問。前判似位有二種意：一約十信似於分真、二例普賢似於妙覺。若今瑞相定表十地，豈令十信便登法雲？豈使普賢倒入初地？

二、答。須知二往一一地中具諸地功德，十信發真獲十功德，等覺亦進後心十德。此則前後皆霑十益，故約橫竪從容而判。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、答。須知二往一一地中具諸地功德，十信發真獲十功德，等覺亦進後心十德。此則前後皆霑十益，故約橫竪從容而判。

二、「別相」下，隨文釋相，二：初、節文示十相。二、約表發釋相，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「別相」下，隨文釋相，二：初、節文示十相。二、約表發釋相，二：

初、牒示誡勸。斖，尾音。斐斖者，文藐。意謂止可以經十段文彩，準擬評議倣似之耳，不可備具論其行相，故云不可責其備悉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、牒示誡勸。斖，尾音。斐斖者，文藐。意謂止可以經十段文彩，準擬評議倣似之耳，不可備具論其行相，故云不可責其備悉。

二、「其室」下，約相表德，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「其室」下，約相表德，二：

初、竪表十地功德，十： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、竪表十地功德，十：

初、此地初開者，大凡小聖，無明所覆境界局狹。今破此惑，故以廣博表之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、此地初開者，大凡小聖，無明所覆境界局狹。今破此惑，故以廣博表之。

二、此對戒者，準於《華嚴》十度對地，則初地當檀，文略不言。既諸地互具，則十度皆融。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、此對戒者，準於《華嚴》十度對地，則初地當檀，文略不言。既諸地互具，則十度皆融。

三、唯辱而忍增者，不逢屈辱，寧彰忍力？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、唯辱而忍增者，不逢屈辱，寧彰忍力？

四、督出眾行者，督，率也。眾行，諸度也。率諸行至于極果，故以高座表精進也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、督出眾行者，督，率也。眾行，諸度也。率諸行至于極果，故以高座表精進也。

五六七八九，皆可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五六七八九，皆可見。

十、隨階而圓者，行以智導，故隨階位。諸行分圓，其猶根具。注云云者，應明六度十度開合之相。然六通大小，十唯在大。十度者，於禪中有願智力，故開願度；有禪通力，開出力度；根本定禪，守本禪度。般若有道種智，開出方便度；有一切種智，開出智度；一切智守本，受般若名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十、隨階而圓者，行以智導，故隨階位。諸行分圓，其猶根具。注云云者，應明六度十度開合之相。然六通大小，十唯在大。十度者，於禪中有願智力，故開願度；有禪通力，開出力度；根本定禪，守本禪度。般若有道種智，開出方便度；有一切種智，開出智度；一切智守本，受般若名。

二、「復次」下，橫表一地功德，二：初、總表一地功德，二：初、約初地，三：初、通示。二、「其」下，別表，十： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「復次」下，橫表一地功德，二：初、總表一地功德，二：初、約初地，三：初、通示。二、「其」下，別表，十：

初、室淨表智，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、室淨表智，二：

初、明了陰功能。室能覆蓋，故表五陰。欲彰智相，須明了陰。於陰達中，故雙非二邊。「不為」下，釋自然。中智不被二邊所作，良由此智不作二邊，故本來覺性任運現前。「不得」下，釋廣博。微有所得，即當局狹。「非直」下，釋嚴事。小智無常，離過而已，終歸灰滅。大覺本有，過河沙德，自然莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明了陰功能。室能覆蓋，故表五陰。欲彰智相，須明了陰。於陰達中，故雙非二邊。「不為」下，釋自然。中智不被二邊所作，良由此智不作二邊，故本來覺性任運現前。「不得」下，釋廣博。微有所得，即當局狹。「非直」下，釋嚴事。小智無常，離過而已，終歸灰滅。大覺本有，過河沙德，自然莊嚴。

二、「嚴事即」下，明三智體相。其室，表一心。自然廣博嚴事，六字表三智。始行圓修，今日頓發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「嚴事即」下，明三智體相。其室，表一心。自然廣博嚴事，六字表三智。始行圓修，今日頓發。

二、「天紺」下，寶間表境，二：初、直表三諦；二、「一地」下，兼表融即。室中一地有此三相，可表妙境三一相即。行者應知，諦智名別其體不殊，欲彰修證彊立能所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「天紺」下，寶間表境，二：初、直表三諦；二、「一地」下，兼表融即。室中一地有此三相，可表妙境三一相即。行者應知，諦智名別其體不殊，欲彰修證彊立能所。

三、「有妙」下，妙香表慈悲。一心境智普能與拔，即名慈悲。境智高廣，與拔稱之，故使慈悲竪高橫闊。三無差別，故能遍滿一切眾生三科之內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「有妙」下，妙香表慈悲。一心境智普能與拔，即名慈悲。境智高廣，與拔稱之，故使慈悲竪高橫闊。三無差別，故能遍滿一切眾生三科之內。

四、「其室」下，高座表四德。常我是法身，樂即解脫，淨即般若。三德互具，故一一具四不可思議，名祕密藏。是佛究竟棲依之處，故以座表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、「其室」下，高座表四德。常我是法身，樂即解脫，淨即般若。三德互具，故一一具四不可思議，名祕密藏。是佛究竟棲依之處，故以座表。

五、「有四」下，佛坐表覺智。本有四德，即是三諦以為所坐；修得四德，即是三智以為能坐，故用佛表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、「有四」下，佛坐表覺智。本有四德，即是三諦以為所坐；修得四德，即是三智以為能坐，故用佛表。

六、「放大」下，放光表自他。以照此土光，即能照他土，可表以自行而化諸眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、「放大」下，放光表自他。以照此土光，即能照他土，可表以自行而化諸眾生。

七、「雨諸」下，雨華表四辯。解一切眾生語言陀羅尼，用法、義、辭及樂說辯，一多融談，慈注無盡，聞無不喜，以華表之。文字性離，故雨於空。此辯方能詮示妙理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、「雨諸」下，雨華表四辯。解一切眾生語言陀羅尼，用法、義、辭及樂說辯，一多融談，慈注無盡，聞無不喜，以華表之。文字性離，故雨於空。此辯方能詮示妙理。

八、「作天」下，天樂表四攝。布施、愛語、利行、同事，此四攝物，其猶雅樂悅樂於人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、「作天」下，天樂表四攝。布施、愛語、利行、同事，此四攝物，其猶雅樂悅樂於人。

九、「受天」下，受樂表法喜。一心三智即寂而照，無法不知，此曰澄神受義天樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九、「受天」下，受樂表法喜。一心三智即寂而照，無法不知，此曰澄神受義天樂。

十、「根缺」下，根具表互具用。業轉現識已分破故，見聞覺知根根皆具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十、「根缺」下，根具表互具用。業轉現識已分破故，見聞覺知根根皆具。

三、「初地」下，總歎。法性功德不可窮盡，此地能稱法性顯德，故使諸佛不能盡說。止十相者，經家略舉也。梗介者，介應作概，聲之誤也。云梗概，粗略也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「初地」下，總歎。法性功德不可窮盡，此地能稱法性顯德，故使諸佛不能盡說。止十相者，經家略舉也。梗介者，介應作概，聲之誤也。云梗概，粗略也。

二、「初地」下，例餘地。此去九地，地地皆然，將橫入竪、無竪不橫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「初地」下，例餘地。此去九地，地地皆然，將橫入竪、無竪不橫。

二、「復次」下，別表一地自他，二：初、約初地，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「復次」下，別表一地自他，二：初、約初地，二：

初、略示。自行功德即自行因果，化他功德即化他能所。此與《法華》十妙意同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、略示。自行功德即自行因果，化他功德即化他能所。此與《法華》十妙意同。

二、「其室」下，正表，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「其室」下，正表，二：

初、前五表自行。若以此文配十妙者，法身境妙、般若智妙、解脫行妙、因成位妙、成佛三法妙。此自行因果也。若境智行對理性等住前三即，此乃從彊約修別對，若論法體真位無缺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、前五表自行。若以此文配十妙者，法身境妙、般若智妙、解脫行妙、因成位妙、成佛三法妙。此自行因果也。若境智行對理性等住前三即，此乃從彊約修別對，若論法體真位無缺。

二、後五表化他。意輪鑒機，即感應妙；口輪說法妙；身輪神通妙。「又表」下，以受天樂根缺具足，既皆轉障，可通對於眷屬、利益二種妙也。此即化他能所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、後五表化他。意輪鑒機，即感應妙；口輪說法妙；身輪神通妙。「又表」下，以受天樂根缺具足，既皆轉障，可通對於眷屬、利益二種妙也。此即化他能所。

二、「初地」下，例餘地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「初地」下，例餘地。

二、「從一」下，總現相，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「從一」下，總現相，二：

初、迷意總表。言意略者，止在十義故。意廣者，以一切之言無所不該故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、迷意總表。言意略者，止在十義故。意廣者，以一切之言無所不該故。

二、「一切」下，依文別表。該，包也。十法界者，心、佛、眾生三人皆具，具雖不異，迷悟且殊。佛已證悟，心、生在迷。全迷則曰理性十界，信說則曰名字十界。念念體達名觀行十，六根遍照名相似十，證十起應名非真十，今表極果乃究竟十。己心合佛十界體用，亦見眾生十界同佛，是今表果十界之義。不作此解，徒云一切該十法界。三世間者，假實依報也。攬實成假，名字不同，即眾生世間。所攬實法，色心間隔，即五陰世間。正報所依，依報差別，即國土世間。未曾有者，分證十本、分垂十迹雖得圓融，若望極果，明昧尤別。如《華嚴》說灌頂菩薩所得功德如一塊土，妙覺功德如四洲土，故因圓理顯。若自若他三十世間，一一究竟清淨自在，未曾有也。「國土」下，以三世間配三德，且從義便也。國土等者，迷時假實既依國土，果上智斷全依法身，故於國土明實相滿。眾生等者，《釋論》云「眾生無上者佛是」。佛翻為覺，始覺人空、終覺法空，故於眾生世間明般若滿。五陰等者，《釋論》云「法無上者涅槃是」。因滅是色獲得常色，受想行識亦復如是。二執既盡，五陰自在，故於五陰世間明解脫滿。以三對三，須知其意，良以三德舉一即三，顯三世間一一圓遍、互融互攝，新伊天目類之可知。實相是要者，實相無相，極果俱是究竟忘相，故稱實相自他圓滿也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「一切」下，依文別表。該，包也。十法界者，心、佛、眾生三人皆具，具雖不異，迷悟且殊。佛已證悟，心、生在迷。全迷則曰理性十界，信說則曰名字十界。念念體達名觀行十，六根遍照名相似十，證十起應名非真十，今表極果乃究竟十。己心合佛十界體用，亦見眾生十界同佛，是今表果十界之義。不作此解，徒云一切該十法界。三世間者，假實依報也。攬實成假，名字不同，即眾生世間。所攬實法，色心間隔，即五陰世間。正報所依，依報差別，即國土世間。未曾有者，分證十本、分垂十迹雖得圓融，若望極果，明昧尤別。如《華嚴》說灌頂菩薩所得功德如一塊土，妙覺功德如四洲土，故因圓理顯。若自若他三十世間，一一究竟清淨自在，未曾有也。「國土」下，以三世間配三德，且從義便也。國土等者，迷時假實既依國土，果上智斷全依法身，故於國土明實相滿。眾生等者，《釋論》云「眾生無上者佛是」。佛翻為覺，始覺人空、終覺法空，故於眾生世間明般若滿。五陰等者，《釋論》云「法無上者涅槃是」。因滅是色獲得常色，受想行識亦復如是。二執既盡，五陰自在，故於五陰世間明解脫滿。以三對三，須知其意，良以三德舉一即三，顯三世間一一圓遍、互融互攝，新伊天目類之可知。實相是要者，實相無相，極果俱是究竟忘相，故稱實相自他圓滿也。

五、「從信」下，默念騰疑序，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、「從信」下，默念騰疑序，二：

初、分文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、分文。

二、「歡喜」下，隨釋，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「歡喜」下，隨釋，二：

初、見相歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、見相歡喜。

二、「從至」下，默念陳疑，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「從至」下，默念陳疑，三：

初、明騰疑意。積疑不騰，恐成疑蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明騰疑意。積疑不騰，恐成疑蓋。

二、「念釋」下，正騰所疑。一切功德依壽得住，其壽既促，眾德奚為？故皆不疑，但念壽短。此覆不騰，莫能決了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「念釋」下，正騰所疑。一切功德依壽得住，其壽既促，眾德奚為？故皆不疑，但念壽短。此覆不騰，莫能決了。

三、「而不」下，明默念意。威尊故默，求決故念，承前可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「而不」下，明默念意。威尊故默，求決故念，承前可見。

六、「從爾」下，止疑序，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、「從爾」下，止疑序，二：

初、分文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、分文。

二、「疑蓋」下，隨釋，二：初、正止疑，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「疑蓋」下，隨釋，二：初、正止疑，三：

初、止疑意。疑蓋覆心者，五蓋中疑能覆禪慧。須預止者何哉？若未解理，心合致疑。既覩威尊，是決疑地，儻堅執疑念則觀慧莫開，故須止之，令諦心受法。例如等者，疑是見惑，能障真諦；斷疑見道，方進真修。信相騰疑或權或實，佛止則令自他獲益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、止疑意。疑蓋覆心者，五蓋中疑能覆禪慧。須預止者何哉？若未解理，心合致疑。既覩威尊，是決疑地，儻堅執疑念則觀慧莫開，故須止之，令諦心受法。例如等者，疑是見惑，能障真諦；斷疑見道，方進真修。信相騰疑或權或實，佛止則令自他獲益。

二、「從汝」下，正止疑，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「從汝」下，正止疑，三：

初、大用不應。八十之壽是法界全體起應物大用，故不應以定短致疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、大用不應。八十之壽是法界全體起應物大用，故不應以定短致疑。

二、法性不應。釋尊所證性海淵深，豈以長短心慮測度？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、法性不應。釋尊所證性海淵深，豈以長短心慮測度？

三、智度不應。真信真智二皆具足，能知能證；汝今未具，不應度量。此三不應，是約三身而成止意。亦可前二約所思止，後一約能思止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、智度不應。真信真智二皆具足，能知能證；汝今未具，不應度量。此三不應，是約三身而成止意。亦可前二約所思止，後一約能思止。

三、「釋論」下，引證結。佛所有法皆悉無量，若以有量心慮量之，必當覆溺於疑惑海，是故四佛以三不應止其疑念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「釋論」下，引證結。佛所有法皆悉無量，若以有量心慮量之，必當覆溺於疑惑海，是故四佛以三不應止其疑念。

二、「何以」下，釋止疑，三：初、釋法性不應，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「何以」下，釋止疑，三：初、釋法性不應，二：

初、明八眾攝菩薩。經列八眾雖已分明，但闕菩薩，故約生法權實示之。法性土者，方便實報也，既不居此故不在言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明八眾攝菩薩。經列八眾雖已分明，但闕菩薩，故約生法權實示之。法性土者，方便實報也，既不居此故不在言。

二、「若凡」下，明皆不應測性。如來所遊深廣法性，尚過菩薩所行清淨，況復凡小而能思算？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若凡」下，明皆不應測性。如來所遊深廣法性，尚過菩薩所行清淨，況復凡小而能思算？

二、「唯除」下，釋智度不應，二：初、正釋降佛難測。唯佛與佛乃能究盡，因智那知？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「唯除」下，釋智度不應，二：初、正釋降佛難測。唯佛與佛乃能究盡，因智那知？

二、「舊用」下，兼示佛所知法，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「舊用」下，兼示佛所知法，二：

初、古釋可知故無常。言此語者，唯除如來句也。壽量既為智之所知，是可思法，驗是無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、古釋可知故無常。言此語者，唯除如來句也。壽量既為智之所知，是可思法，驗是無常。

二、「天台」下，明今釋常智知常。無量常智者，究竟無知方具足知，此知稱性，以全本智成佛智故。既知本性，性豈無常？古師不解，故以有知而為佛智，乃以所知是無常法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「天台」下，明今釋常智知常。無量常智者，究竟無知方具足知，此知稱性，以全本智成佛智故。既知本性，性豈無常？古師不解，故以有知而為佛智，乃以所知是無常法。

三、「智性」下，令比知大用。無知之智既冥法性，法性本用具足發現，現長現短皆名常壽，以全性故。經釋智性略大用者，以可解故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「智性」下，令比知大用。無知之智既冥法性，法性本用具足發現，現長現短皆名常壽，以全性故。經釋智性略大用者，以可解故。

七、「從時」下，集眾序，二：初、正釋經文，二：初、對他經前後。二、「時者」下，約今經解釋，三：初、正明此室眾，二：初、略釋時眾；二、「信相」下，明集眾意。即八十壽顯三身常，豈益信相一人而已？故以神力攝諸有緣，令聞圓常，得四悉益。言益處多者，豈止一室。此眾聞後，在處宣布耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、「從時」下，集眾序，二：初、正釋經文，二：初、對他經前後。二、「時者」下，約今經解釋，三：初、正明此室眾，二：初、略釋時眾；二、「信相」下，明集眾意。即八十壽顯三身常，豈益信相一人而已？故以神力攝諸有緣，令聞圓常，得四悉益。言益處多者，豈止一室。此眾聞後，在處宣布耳。

二、「眾有」下，兼明一經眾。正明此室具四種眾，傍兼諸品皆有四眾。句三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「眾有」下，兼明一經眾。正明此室具四種眾，傍兼諸品皆有四眾。句三：

初、明此經具四眾。影響眾者，古往諸佛法身大士，隱其圓極助佛揚化，為伴奉主，如影隨質、似響答聲。四眾名義，具《法華疏》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明此經具四眾。影響眾者，古往諸佛法身大士，隱其圓極助佛揚化，為伴奉主，如影隨質、似響答聲。四眾名義，具《法華疏》。

二、「此經」下，明眾與諸經同。此中集天龍，與《華嚴》何異？此品新本既云「無量婆羅門眾」，又〈懺悔品〉信相出城，與無量無邊百千眾生俱往靈鷲，豈皆鬼神？驗知集眾與諸經同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此經」下，明眾與諸經同。此中集天龍，與《華嚴》何異？此品新本既云「無量婆羅門眾」，又〈懺悔品〉信相出城，與無量無邊百千眾生俱往靈鷲，豈皆鬼神？驗知集眾與諸經同。

三、「相承」下，止常情偏局解。豈以此品舊譯文略，便云止集天龍眾耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「相承」下，止常情偏局解。豈以此品舊譯文略，便云止集天龍眾耶？

三、「總瑞」下，明經部法益，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「總瑞」下，明經部法益，二：

初、異《法華》屬方等。一切世間合該十界，未曾有事悉具出現。合於十界皆顯三德，而且未授二乘佛記，驗知未可同法華部，但就通教對利根者明三身常、辨圓法性，與其二酥談圓不異。既其首題不標般若，部內二處稱方等名，故今判教屬於方等。而此部中得圓益者，自於十界妙證新伊，亦得稱為未曾有事悉具出現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、異《法華》屬方等。一切世間合該十界，未曾有事悉具出現。合於十界皆顯三德，而且未授二乘佛記，驗知未可同法華部，但就通教對利根者明三身常、辨圓法性，與其二酥談圓不異。既其首題不標般若，部內二處稱方等名，故今判教屬於方等。而此部中得圓益者，自於十界妙證新伊，亦得稱為未曾有事悉具出現。

二、「此中」下，須乘戒顯眾益。乘戒四句者，一乘戒俱急、二乘戒俱緩、三乘急戒緩、四乘緩戒急，先須了知乘戒體相。且戒論十種，唯取不缺、不破、不穿、不雜，此之四戒雖分定散，皆人天因，是今戒也。不取隨道、無著、智所讚、自在、隨定、具足，以此六種雖名為戒，體是三觀，自屬乘耳。乘論五乘，不取人天，以其二種雖名為乘，不動不出，體是漏善，事戒所攝。唯取三乘，以此三乘該於四教，是入理智；雖分深淺，皆動煩惱出生死故，得名乘也。今以四戒而對三乘論於緩急，以成四句。乘戒俱急者，今之人天來聞法者是。其俱緩者，惡道苦縛莫預此會。乘急戒緩者，今諸龍鬼同集者是。乘緩戒急，著樂諸天嗜欲人等，不預此者皆是其類。復須了知，集今會者雖云乘急，乘有權實。宿世修習藏通急者，今在室中覩於四佛，佛身不同但見應化，縱聞長壽須歸灰滅，滅已不生。若其宿修別圓急者，今覩四佛同尊特身一身一智，聞山斤等雖是應壽，知即法報三一難思，名見常身。權實等者，此四緩急眾生之中，有實行者、有權示者，權能引實作種熟脫久近因緣，故云等事。別記者，即《法華》、《淨名疏》及《止觀》也。今依彼說，故注云云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此中」下，須乘戒顯眾益。乘戒四句者，一乘戒俱急、二乘戒俱緩、三乘急戒緩、四乘緩戒急，先須了知乘戒體相。且戒論十種，唯取不缺、不破、不穿、不雜，此之四戒雖分定散，皆人天因，是今戒也。不取隨道、無著、智所讚、自在、隨定、具足，以此六種雖名為戒，體是三觀，自屬乘耳。乘論五乘，不取人天，以其二種雖名為乘，不動不出，體是漏善，事戒所攝。唯取三乘，以此三乘該於四教，是入理智；雖分深淺，皆動煩惱出生死故，得名乘也。今以四戒而對三乘論於緩急，以成四句。乘戒俱急者，今之人天來聞法者是。其俱緩者，惡道苦縛莫預此會。乘急戒緩者，今諸龍鬼同集者是。乘緩戒急，著樂諸天嗜欲人等，不預此者皆是其類。復須了知，集今會者雖云乘急，乘有權實。宿世修習藏通急者，今在室中覩於四佛，佛身不同但見應化，縱聞長壽須歸灰滅，滅已不生。若其宿修別圓急者，今覩四佛同尊特身一身一智，聞山斤等雖是應壽，知即法報三一難思，名見常身。權實等者，此四緩急眾生之中，有實行者、有權示者，權能引實作種熟脫久近因緣，故云等事。別記者，即《法華》、《淨名疏》及《止觀》也。今依彼說，故注云云。

三、「齊此」下，判屬序段。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「齊此」下，判屬序段。