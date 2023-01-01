金光明經玄義拾遺記卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經玄義拾遺記卷第六

宋四明沙門知禮述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋四明沙門知禮述

二、明十法攝位。謂下攝於上、上攝於下、中攝上下，故一一三法皆攝六位。三障覆六位者，斯由三障從迷說、六即從解說耳。若即三障之非道，通達三障之佛道，即此佛道須論六位。此之六位攝一切位，理即攝博地位，名字攝一切學習位，觀行攝五品位，相似攝十信位，分真攝四十一位，究竟攝妙覺位。乃至三德等者，解於三障有六即位，解九三法各論六即。然性德中十種三法，皆須即障照之令顯，但約所顯而明十番六即之位。言三德既備攝等者，合例三道論於類攝，謂法身有三身及一切妙境，般若有三智及一切辯慧，解脫有三脫及一切神變。既就三德論於六位，須論六位皆即三德所攝之法，故云六位寧不備收。其間八三各各備攝，及八六位位位備收，準例可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明十法攝位。謂下攝於上、上攝於下、中攝上下，故一一三法皆攝六位。三障覆六位者，斯由三障從迷說、六即從解說耳。若即三障之非道，通達三障之佛道，即此佛道須論六位。此之六位攝一切位，理即攝博地位，名字攝一切學習位，觀行攝五品位，相似攝十信位，分真攝四十一位，究竟攝妙覺位。乃至三德等者，解於三障有六即位，解九三法各論六即。然性德中十種三法，皆須即障照之令顯，但約所顯而明十番六即之位。言三德既備攝等者，合例三道論於類攝，謂法身有三身及一切妙境，般若有三智及一切辯慧，解脫有三脫及一切神變。既就三德論於六位，須論六位皆即三德所攝之法，故云六位寧不備收。其間八三各各備攝，及八六位位位備收，準例可解。

二、明攝三意。以三番攝法合帝慧王者，前之三番即三十重論帝慧王；今乃攝褻法門十重，佛所師故，結歸於帝，合貴極義。攝教十重，鑑機說故，結歸於慧，合雄略義。攝位十重，皆趣果故，結歸於王，合朝會義。又十種法門，一一高廣不論優劣，乃是橫攝；六位皆即自下升高，故當竪攝；教詮法門復論六位，故當橫竪雙攝之義。如斯統攝，題稱帝王，諒無慚德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明攝三意。以三番攝法合帝慧王者，前之三番即三十重論帝慧王；今乃攝褻法門十重，佛所師故，結歸於帝，合貴極義。攝教十重，鑑機說故，結歸於慧，合雄略義。攝位十重，皆趣果故，結歸於王，合朝會義。又十種法門，一一高廣不論優劣，乃是橫攝；六位皆即自下升高，故當竪攝；教詮法門復論六位，故當橫竪雙攝之義。如斯統攝，題稱帝王，諒無慚德。

二、約觀行釋，二：初、正釋，二：初、正約帝慧王明觀。以中空假觀一念心即帝慧王，義觀冥符、能所體一，自己經王於茲可顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約觀行釋，二：初、正釋，二：初、正約帝慧王明觀。以中空假觀一念心即帝慧王，義觀冥符、能所體一，自己經王於茲可顯。

二、會同金光明示位。以帝慧王與金光明皆是法性當體之名，欲令經王統攝義顯，是故重安帝王之目。今欲行者知此二名同詮法性，故持會同金等明位。五位文義如前可知，唯名字即語稍難解。心但有名者，金光明名也。初學之者於一念心但有此名、未有此觀，故云即名字金光明也。二、結意。意在觀心，聞慧具足。夫如是則法性寶山不跬步而至矣。然此觀行，諸說文旨尤邃，非造心山家壼奧者，莫可輕議也。予研精此義積有歲年，豈敢抑理順情、是此非彼？奈何境觀之道宛而有歸，況諸部之相符、驗斯文之未喪。嗚呼！諸祖既往，代有明賢，知我以觀心、罪我以觀心，願無得而隱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、會同金光明示位。以帝慧王與金光明皆是法性當體之名，欲令經王統攝義顯，是故重安帝王之目。今欲行者知此二名同詮法性，故持會同金等明位。五位文義如前可知，唯名字即語稍難解。心但有名者，金光明名也。初學之者於一念心但有此名、未有此觀，故云即名字金光明也。二、結意。意在觀心，聞慧具足。夫如是則法性寶山不跬步而至矣。然此觀行，諸說文旨尤邃，非造心山家壼奧者，莫可輕議也。予研精此義積有歲年，豈敢抑理順情、是此非彼？奈何境觀之道宛而有歸，況諸部之相符、驗斯文之未喪。嗚呼！諸祖既往，代有明賢，知我以觀心、罪我以觀心，願無得而隱也。

二、釋通名。法華解題廣釋通目，乃直以經翻脩多羅。雖有翻無翻各十五義，秖於經字義解無餘，學者須於彼文尋究。釋名畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋通名。法華解題廣釋通目，乃直以經翻脩多羅。雖有翻無翻各十五義，秖於經字義解無餘，學者須於彼文尋究。釋名畢。

大章第二、辨體。前章釋名，總於三法含體、宗、用。利根之者，即達能詮忘情得體自成宗用；其鈍根人，以名具三、體混在內，心慮難遣、妙體莫彰，故次釋名別譚體等，俾於法性絕念而游。即於此典金光明中，而得見我釋迦牟尼。文先分二：初、標列。列於辨體三章門也。問：本為忘名故別示體，今還釋名，與前何異？又但釋名引證料簡，何意不立辨體章門？答：夫忘名者非謂默然，若善釋名，其名自泯。無離文字說解脫相，文字性離即是解脫。今所釋者但釋體名，前章總三與此永異。又體本寂滅，寄名詮之，故但釋名即當辨體，總持無字、字顯總持，斯之謂也。既釋體名，又引經論證成體義，復約說證料簡於體，辨體之旨曲盡其妙，那言不立辨體章門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大章第二、辨體。前章釋名，總於三法含體、宗、用。利根之者，即達能詮忘情得體自成宗用；其鈍根人，以名具三、體混在內，心慮難遣、妙體莫彰，故次釋名別譚體等，俾於法性絕念而游。即於此典金光明中，而得見我釋迦牟尼。文先分二：初、標列。列於辨體三章門也。問：本為忘名故別示體，今還釋名，與前何異？又但釋名引證料簡，何意不立辨體章門？答：夫忘名者非謂默然，若善釋名，其名自泯。無離文字說解脫相，文字性離即是解脫。今所釋者但釋體名，前章總三與此永異。又體本寂滅，寄名詮之，故但釋名即當辨體，總持無字、字顯總持，斯之謂也。既釋體名，又引經論證成體義，復約說證料簡於體，辨體之旨曲盡其妙，那言不立辨體章門？

解釋分三：初、釋名，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解釋分三：初、釋名，二：

初、約字略示。前章釋名是賓是假，此章辨體是主是質。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約字略示。前章釋名是賓是假，此章辨體是主是質。

二、就義廣釋，二：初、約二名總釋，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、就義廣釋，二：初、約二名總釋，三：

初、標。標起二種，為釋所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、標。標起二種，為釋所依。

二、釋，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋，三：

初、一體二名。若依義者，即體、宗、用三章義也。法身為體，報身為宗，應身為用。今之所辨，義當法身。若七卷經有〈三身品〉，此亦是文。今解四卷且名為義。若依文者，創首即云游於法性，下文節節其文不少，須知一體立此二名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、一體二名。若依義者，即體、宗、用三章義也。法身為體，報身為宗，應身為用。今之所辨，義當法身。若七卷經有〈三身品〉，此亦是文。今解四卷且名為義。若依文者，創首即云游於法性，下文節節其文不少，須知一體立此二名。

二、簡通從別，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、簡通從別，三：

初、約義簡。真中二理俱名法性，故身子云：「同入法性」，偏真法性也。就中而論，有但不但，於不但中有分有滿。今取如來所游法性，乃是不但，已滿中道，而為經體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約義簡。真中二理俱名法性，故身子云：「同入法性」，偏真法性也。就中而論，有但不但，於不但中有分有滿。今取如來所游法性，乃是不但，已滿中道，而為經體。

二、引文示。尚過菩薩分證圓中，豈是但中及空法性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、引文示。尚過菩薩分證圓中，豈是但中及空法性？

三、據文結。此經判教，應於通教簡取圓極而為經體，不取二乘及鈍根菩薩所證法性及被別接但中法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、據文結。此經判教，應於通教簡取圓極而為經體，不取二乘及鈍根菩薩所證法性及被別接但中法性。

三、為四章主，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、為四章主，二：

初、法。佛以種智為能游入，是經之宗。深廣法性而為所游及為智本，即是經體。若偏真法性，體類太虛，非智之本。中道法性，體是本覺，能為始覺種智之根。今經以果而為宗要，果智乃是究竟始覺，始本不二、不二而二，體為宗本。若不然者，何名但是佛游入耶？功德眾行是經之用，所嚴所趣即是體也。滅惡為功、生善為德，功德乃是力用異名。以此力用莊嚴法身，懺悔讚歎空智導成，此乃以行而為力用。問：宗取佛果，用須佛力。功德屬佛，為用可爾；行在眾生，那為經用？答：眾生之心非佛威力，豈能立行？故《般舟》見佛論其三力：一佛威力、二三昧力、三是行者本功德力。若非感應，無一善生。故《起信》云「所言用大者，謂能生一切世間及出世間善因果故。」行是經用，其義昭然。皆遍十界，故云無量及種種也。言說問答能詮辨邊，即是經名及教相也。其所詮辨，豈非經體？名教二種俱是能詮，自行稟得故曰經名，為他詮辨乃曰教相。自他雖異，俱詮法性。問：名是經題，豈有問答詮辨等耶？答：一經始終，皆能詮名含幾問答，但以題目是經總名，故解題目稱為釋名，那謂經名不曾問答？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、法。佛以種智為能游入，是經之宗。深廣法性而為所游及為智本，即是經體。若偏真法性，體類太虛，非智之本。中道法性，體是本覺，能為始覺種智之根。今經以果而為宗要，果智乃是究竟始覺，始本不二、不二而二，體為宗本。若不然者，何名但是佛游入耶？功德眾行是經之用，所嚴所趣即是體也。滅惡為功、生善為德，功德乃是力用異名。以此力用莊嚴法身，懺悔讚歎空智導成，此乃以行而為力用。問：宗取佛果，用須佛力。功德屬佛，為用可爾；行在眾生，那為經用？答：眾生之心非佛威力，豈能立行？故《般舟》見佛論其三力：一佛威力、二三昧力、三是行者本功德力。若非感應，無一善生。故《起信》云「所言用大者，謂能生一切世間及出世間善因果故。」行是經用，其義昭然。皆遍十界，故云無量及種種也。言說問答能詮辨邊，即是經名及教相也。其所詮辨，豈非經體？名教二種俱是能詮，自行稟得故曰經名，為他詮辨乃曰教相。自他雖異，俱詮法性。問：名是經題，豈有問答詮辨等耶？答：一經始終，皆能詮名含幾問答，但以題目是經總名，故解題目稱為釋名，那謂經名不曾問答？

二、喻。眾星萬流以類四章，北辰東海可方體質。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、喻。眾星萬流以類四章，北辰東海可方體質。

三、結。可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結。可見。

二、就三義別釋。以金光明是能詮名，法性既是所詮之體，故今於體而立三義應彼三名。以此望前，前不分三，名為總釋。今釋分三：初、應金名以禮義釋，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、就三義別釋。以金光明是能詮名，法性既是所詮之體，故今於體而立三義應彼三名。以此望前，前不分三，名為總釋。今釋分三：初、應金名以禮義釋，二：

初、直明字訓。禮者《釋名》云「體也。言得事之體也。」今明體有尊賤者，意在揀臣子而取君父也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、直明字訓。禮者《釋名》云「體也。言得事之體也。」今明體有尊賤者，意在揀臣子而取君父也。

二、會同體義。今之經體既是究竟所證法身，正同君父體禮之義，揀非分證法身已還臣子之體也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、會同體義。今之經體既是究竟所證法身，正同君父體禮之義，揀非分證法身已還臣子之體也。

二、應光名以底義釋，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、應光名以底義釋，三：

初、約字訓立。謂此實體是諸法底，故其得體方曰窮源。淵府、實際，皆理趣之極也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約字訓立。謂此實體是諸法底，故其得體方曰窮源。淵府、實際，皆理趣之極也。

二、引文證成。三種般若圓融深廣名智度海，實相般若為體為底，底通分證唯佛能窮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、引文證成。三種般若圓融深廣名智度海，實相般若為體為底，底通分證唯佛能窮。

三、以今義結。秖一法性當體貴極、當體甚深、當體無量，以底釋體合甚深義。言法性高深竪窮佛海者，對前論意互顯令深。論明法海深，唯佛能窮底；今明佛海深，此法能為底。人法互相顯體，底義方成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、以今義結。秖一法性當體貴極、當體甚深、當體無量，以底釋體合甚深義。言法性高深竪窮佛海者，對前論意互顯令深。論明法海深，唯佛能窮底；今明佛海深，此法能為底。人法互相顯體，底義方成。

三、應明名以達義釋，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、應明名以達義釋，三：

初、約字訓立。體是達義者，顯法性體本具諸法，諸法當處是中道體。佛以此體達一切法，人識此體亦達一切。是故智者觀行得體，能達諸法自在無礙，一切異名不能壅塞，具如前文三字譬法。如從一法至河沙法，同異無妨，正是今文體達之義。例前體尊及體底義，皆是觀行所證法門，故章安敘《止觀》云：「大師說己心中所證法也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約字訓立。體是達義者，顯法性體本具諸法，諸法當處是中道體。佛以此體達一切法，人識此體亦達一切。是故智者觀行得體，能達諸法自在無礙，一切異名不能壅塞，具如前文三字譬法。如從一法至河沙法，同異無妨，正是今文體達之義。例前體尊及體底義，皆是觀行所證法門，故章安敘《止觀》云：「大師說己心中所證法也。」

二、引文證成。實相般若雖是一法，而體本具一切諸法。佛赴眾生種種異說，異是一異、異豈異一？故得一者能達異說。佛等三名即一實相，觀一達三，同異自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、引文證成。實相般若雖是一法，而體本具一切諸法。佛赴眾生種種異說，異是一異、異豈異一？故得一者能達異說。佛等三名即一實相，觀一達三，同異自在。

三、以今義結。秖一法性當體無量，故與達義釋體相符。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、以今義結。秖一法性當體無量，故與達義釋體相符。

二、引證，二：初、具引四文。〈序品〉在初，故示法性體義備足，如來所游非三乘共故，無量甚深三諦圓妙故。〈鬼神品〉兩言法性，且云二文語句相連共顯一義。文云「若入此經，即入法性。如深法性，即於此典金光明中而得見我釋迦牟尼。」今據深字，簡非二乘及以分證。〈空品〉說空，不但空有亦乃空空。既是中空，無二邊異，故云空即如也。〈讚佛品〉既讚果佛，知之一字即種智知。此知知下三諦之理，有即俗諦、非有即真諦、本性即中諦。空寂二字寂其三諦，對俗立真、對邊立中，知絕待故，三皆空寂。不作此解，非讚佛知。上之三文，其義不異。今經之體，理合如然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、引證，二：初、具引四文。〈序品〉在初，故示法性體義備足，如來所游非三乘共故，無量甚深三諦圓妙故。〈鬼神品〉兩言法性，且云二文語句相連共顯一義。文云「若入此經，即入法性。如深法性，即於此典金光明中而得見我釋迦牟尼。」今據深字，簡非二乘及以分證。〈空品〉說空，不但空有亦乃空空。既是中空，無二邊異，故云空即如也。〈讚佛品〉既讚果佛，知之一字即種智知。此知知下三諦之理，有即俗諦、非有即真諦、本性即中諦。空寂二字寂其三諦，對俗立真、對邊立中，知絕待故，三皆空寂。不作此解，非讚佛知。上之三文，其義不異。今經之體，理合如然。

二、結成一體。四品異名，皆詮法性。故法是下，解法性名，成經體義。法性常一能軌則佛，法常一故諸佛常一，故佛皆以法性為體，佛體即是此經體也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、結成一體。四品異名，皆詮法性。故法是下，解法性名，成經體義。法性常一能軌則佛，法常一故諸佛常一，故佛皆以法性為體，佛體即是此經體也。

三、料簡，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、料簡，二：

初、問。略舉二句，意必該四，以答中自他若泯若用皆論四故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、問。略舉二句，意必該四，以答中自他若泯若用皆論四故。

二、答，二：初、正答，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、答，二：初、正答，二：

初、明理非四句。當知等覺修離見禪，蓋欲淨於微細四句。今明妙覺所游法性，出于等覺四句之外，故云過諸菩薩所行清淨，豈將三教及凡外四句而可求耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明理非四句。當知等覺修離見禪，蓋欲淨於微細四句。今明妙覺所游法性，出于等覺四句之外，故云過諸菩薩所行清淨，豈將三教及凡外四句而可求耶？

二、赴機須四說。第三是法身，前二是化身、應身。此以性一簡於修二，故分真假。文列三句，結云四句四門者，既有雙非，寧無雙示？即雙取前二為第三句，此皆圓教四門詮理。若論赴機，亦可說前三教四門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、赴機須四說。第三是法身，前二是化身、應身。此以性一簡於修二，故分真假。文列三句，結云四句四門者，既有雙非，寧無雙示？即雙取前二為第三句，此皆圓教四門詮理。若論赴機，亦可說前三教四門。

二、結示。良以眾生於四種門有四悉機，是故大聖作空等說。若其悟入，理尚非一，況定有四？四無四相，故云皆是無諍之法。新舊兩文空有不同，若得今師體達之意，百年尚一，況二文耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、結示。良以眾生於四種門有四悉機，是故大聖作空等說。若其悟入，理尚非一，況定有四？四無四相，故云皆是無諍之法。新舊兩文空有不同，若得今師體達之意，百年尚一，況二文耶？

第三、明宗。此亦名中，三法之一。以由根鈍於總不了，故別示三，謂體、宗、用。今別明宗，即當果智顯體之宗也。先分為二：初、標。二、釋，二：初、約義略明，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、明宗。此亦名中，三法之一。以由根鈍於總不了，故別示三，謂體、宗、用。今別明宗，即當果智顯體之宗也。先分為二：初、標。二、釋，二：初、約義略明，三：

初、示字義。宗義蓋多，今取要義，欲明果智是常無常，眾德之要也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、示字義。宗義蓋多，今取要義，欲明果智是常無常，眾德之要也。

二、定因果，二：初、泛舉他釋；二、尋究二經。新舊兩本雖各舉因，並是就因疑問於果，故知經意以果為宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、定因果，二：初、泛舉他釋；二、尋究二經。新舊兩本雖各舉因，並是就因疑問於果，故知經意以果為宗。

三、正明宗，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、正明宗，二：

初、的約果德略示今意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、的約果德略示今意也。

二、釋出所以。萬行之因雖亦顯體，不及果德究竟相應。問：若言為顯法性體故偏取佛果為經宗者，《法華》豈不顯實相體，何故雙用因果為宗？答：《法華》正開千如實體，是故因果皆能顯之。此經正詮如來所游法性之體，此體非常非無常、能常能無常，乃是專論極位三身。非果為宗，此等眾義無由得立，故云果是顯體樞要等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋出所以。萬行之因雖亦顯體，不及果德究竟相應。問：若言為顯法性體故偏取佛果為經宗者，《法華》豈不顯實相體，何故雙用因果為宗？答：《法華》正開千如實體，是故因果皆能顯之。此經正詮如來所游法性之體，此體非常非無常、能常能無常，乃是專論極位三身。非果為宗，此等眾義無由得立，故云果是顯體樞要等也。

二、附經委釋，二：初、明今師正釋，二：初、正釋，二：初、據經文立義釋，二：初、約佛壽對法性明宗，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、附經委釋，二：初、明今師正釋，二：初、正釋，二：初、據經文立義釋，二：初、約佛壽對法性明宗，三：

初、明得果冥體。釋迦別號、如來通號，以別簡通，顯今教主極果人也。壽量乃是果人所剋難思之用，不冥法性，寧剋此用？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明得果冥體。釋迦別號、如來通號，以別簡通，顯今教主極果人也。壽量乃是果人所剋難思之用，不冥法性，寧剋此用？

二、稱體立能，二：初、立義。法性中實，離諸邊倒，故非有無及常無常。果人果法既與性冥，亦乃雙非。雙非之性，法爾雙照故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、稱體立能，二：初、立義。法性中實，離諸邊倒，故非有無及常無常。果人果法既與性冥，亦乃雙非。雙非之性，法爾雙照故也。

二、示文。問下文句釋〈壽量品〉題云「山斤等無能算計，與阿彌陀同是有量中之無量，雖極長遠終是無常。」今何以此明其能常？答：雖是有量，以人天等莫知齊限。若非法性能常之用，那得現壽長遠若斯？是故四佛舉此長壽，顯佛常用。今八十滅度，即無常用。此常無常，即是法性雙照大用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、示文。問下文句釋〈壽量品〉題云「山斤等無能算計，與阿彌陀同是有量中之無量，雖極長遠終是無常。」今何以此明其能常？答：雖是有量，以人天等莫知齊限。若非法性能常之用，那得現壽長遠若斯？是故四佛舉此長壽，顯佛常用。今八十滅度，即無常用。此常無常，即是法性雙照大用。

三、約釋疑明宗，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、約釋疑明宗，二：

初、約疑明失。信相但以八十滅度無常為疑，不知如來能現常壽。尚不能解即短之長，焉了妙證非長非短？此舉迷宗之失也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約疑明失。信相但以八十滅度無常為疑，不知如來能現常壽。尚不能解即短之長，焉了妙證非長非短？此舉迷宗之失也。

二、約宗顯得。法性體用顯由極證，故云若不約果，此義難明。今以佛果為顯體宗，則非常非無常、能常能無常。眾義皆立，除信相疑、使群機悟，此乃解宗之得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約宗顯得。法性體用顯由極證，故云若不約果，此義難明。今以佛果為顯體宗，則非常非無常、能常能無常。眾義皆立，除信相疑、使群機悟，此乃解宗之得也。

二、約報化對法性明宗，三：初、明果有總別，二：初、明餘經別舉智斷。餘經說果或智或斷，如指左邊必具於右，指右亦然。智契理故，眾善溥會，豈可契理而不斷惑？是故任運具於斷德。斷德調機，非智焉能諸惡永盡？是故任運具於智德。諸經互舉，乃隨時之義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約報化對法性明宗，三：初、明果有總別，二：初、明餘經別舉智斷。餘經說果或智或斷，如指左邊必具於右，指右亦然。智契理故，眾善溥會，豈可契理而不斷惑？是故任運具於斷德。斷德調機，非智焉能諸惡永盡？是故任運具於智德。諸經互舉，乃隨時之義也。

二、明此經總於二三。壽量乃是修道所得，故名果報。感果獲報，智斷必全。既總智斷，合具三身。何者？智是報身、斷是應身，此二全以法身為體。故知今經明壽量果，能總二德及以三身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明此經總於二三。壽量乃是修道所得，故名果報。感果獲報，智斷必全。既總智斷，合具三身。何者？智是報身、斷是應身，此二全以法身為體。故知今經明壽量果，能總二德及以三身。

二、明宗體融妙，二：初、約三身稱性故互攝。問：法身如何更冥法性？答：此文既云果上三身與法性冥，此乃修三冥於性三，故云法性非常非無常、能常能無常，豈非性三？修極三身與性冥故，故使三身各有三義，斯由性三互具成九，致令修三亦成九義。顯無別修，故論二九；二無二體，秖是一九。九秖是三，三非定三、三秖是一，舉一不少、言九非多，修性圓妙其義如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明宗體融妙，二：初、約三身稱性故互攝。問：法身如何更冥法性？答：此文既云果上三身與法性冥，此乃修三冥於性三，故云法性非常非無常、能常能無常，豈非性三？修極三身與性冥故，故使三身各有三義，斯由性三互具成九，致令修三亦成九義。顯無別修，故論二九；二無二體，秖是一九。九秖是三，三非定三、三秖是一，舉一不少、言九非多，修性圓妙其義如是。

二、約二身即法故難思。上約離義，修性各三；今就合義，故以報化冥於法性。二既即性，安可數知？乃即八十應化之身壽不可計，是故四偈皆云釋尊。此意皆由果宗顯性，故使二身同法性壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約二身即法故難思。上約離義，修性各三；今就合義，故以報化冥於法性。二既即性，安可數知？乃即八十應化之身壽不可計，是故四偈皆云釋尊。此意皆由果宗顯性，故使二身同法性壽。

三、託疑者彰失。信相若知果能顯體非常非無常、能常能無常，終不見短定謂之短。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、託疑者彰失。信相若知果能顯體非常非無常、能常能無常，終不見短定謂之短。

二、約化事比況釋，二：初、立況。二、結釋。所言長短非法性者，其實長短全是法性，良由迷者定執長短、不識法性；故於長短指非長短而為法性，若見法性必能長短。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約化事比況釋，二：初、立況。二、結釋。所言長短非法性者，其實長短全是法性，良由迷者定執長短、不識法性；故於長短指非長短而為法性，若見法性必能長短。

二、顯得。若見此意者，指今立果為宗意也。此意若立，諸義皆成。何者？修二性一而論三身，顯體之果正是報身，常義成也。所顯之體豈非法身？非常非無常義成也。法報既合，應身赴機，無常義也。此等義立，功由果證。果為宗要，其義善成。果是顯體樞要，如提綱目整，信不誣矣。問：《文句》云「應佛能為常與無常」，是則能常亦是應身。今文何故常屬於報，應唯無常？答：報應乃是法身常與無常二種之用，法身是體，性不偏屬，故法身云非常非無常，報身屬常，應屬無常。而《文句》云應身能常者，以能現長，人天莫數，能彰法性常住之用，故云常耳。若望報身，長短二應俱名無常，故與下釋義不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、顯得。若見此意者，指今立果為宗意也。此意若立，諸義皆成。何者？修二性一而論三身，顯體之果正是報身，常義成也。所顯之體豈非法身？非常非無常義成也。法報既合，應身赴機，無常義也。此等義立，功由果證。果為宗要，其義善成。果是顯體樞要，如提綱目整，信不誣矣。問：《文句》云「應佛能為常與無常」，是則能常亦是應身。今文何故常屬於報，應唯無常？答：報應乃是法身常與無常二種之用，法身是體，性不偏屬，故法身云非常非無常，報身屬常，應屬無常。而《文句》云應身能常者，以能現長，人天莫數，能彰法性常住之用，故云常耳。若望報身，長短二應俱名無常，故與下釋義不相違。

二、簡古師非義，二：初、敘；二、斥。古師此解略有二失：一、不能分別大小法體，故將三藏三種無為，曲解方等四德之果。二、不知今經果宗顯體，果人果壽冥乎法性。法性既非常非無常，果人果法亦非常非無常。法性既能常能無常，果人果法亦能常能無常。以果三身皆即性故，是故三身一一互具。古人迷此，故齊海滴判為無常。既失修性俱融之義，雖立經宗，全無要義也。四論用者果宗冥體，故有大用。其猶鑑鼓，以瑩以擊現像發聲。釋名總三，今別示一。釋此為三：初、標示通名。以力釋用，名義成也；非堪能力，無作為用。二義相顯，以示通名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、簡古師非義，二：初、敘；二、斥。古師此解略有二失：一、不能分別大小法體，故將三藏三種無為，曲解方等四德之果。二、不知今經果宗顯體，果人果壽冥乎法性。法性既非常非無常，果人果法亦非常非無常。法性既能常能無常，果人果法亦能常能無常。以果三身皆即性故，是故三身一一互具。古人迷此，故齊海滴判為無常。既失修性俱融之義，雖立經宗，全無要義也。四論用者果宗冥體，故有大用。其猶鑑鼓，以瑩以擊現像發聲。釋名總三，今別示一。釋此為三：初、標示通名。以力釋用，名義成也；非堪能力，無作為用。二義相顯，以示通名。

二、正釋此典，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正釋此典，二：

初、示四名。先且總舉滅惡生善。宗既冥體，體之力用任運發生，能為群機滅惡生善。若偏對者，力能滅惡、用能生善，以滅惡故力乃成功、以生善故用乃成德，故舉功德顯其力用，欲令易解故且偏言。若其盡理，力用功德一一皆能滅惡生善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、示四名。先且總舉滅惡生善。宗既冥體，體之力用任運發生，能為群機滅惡生善。若偏對者，力能滅惡、用能生善，以滅惡故力乃成功、以生善故用乃成德，故舉功德顯其力用，欲令易解故且偏言。若其盡理，力用功德一一皆能滅惡生善。

二、明經意，二：初、明果智成由功德。〈序品〉云「一切種智而為根本，無量功德之所莊嚴，滅除諸苦與無量樂。」今以此文明經力用。以果上智為眾行本者，此明初心了知本性具於果德，雖以無量修德莊嚴，修即性故嚴無所嚴，了苦即性無苦可滅，乃能除滅一切苦也。知樂即性，無樂可與，乃能遍與究竟樂也。問：今言功德嚴果智者，斯是行人修懺讚等。滅惡生善趣向菩提，何得以此為經力用？答：佛得經體，體發力用。力用者何？謂說懺讚及以空慧。行者修之，成滅惡力及生善用，莊嚴本智而成佛智。豈經力用不修而成耶？如世妙藥，不服無功。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明經意，二：初、明果智成由功德。〈序品〉云「一切種智而為根本，無量功德之所莊嚴，滅除諸苦與無量樂。」今以此文明經力用。以果上智為眾行本者，此明初心了知本性具於果德，雖以無量修德莊嚴，修即性故嚴無所嚴，了苦即性無苦可滅，乃能除滅一切苦也。知樂即性，無樂可與，乃能遍與究竟樂也。問：今言功德嚴果智者，斯是行人修懺讚等。滅惡生善趣向菩提，何得以此為經力用？答：佛得經體，體發力用。力用者何？謂說懺讚及以空慧。行者修之，成滅惡力及生善用，莊嚴本智而成佛智。豈經力用不修而成耶？如世妙藥，不服無功。

二、示文旨力用銓次，三：初、明懺讚兩品，二：初、明二行成果，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、示文旨力用銓次，三：初、明懺讚兩品，二：初、明二行成果，三：

初、明二品先後。懺有三種，謂作法、取相、無生。無生為生，以二為助，是故能令貪瞋癡滅。此三煩惱有通有別，今了通別同居一念頓照無生，兼事懺助無惡不滅。讚有三種，謂讚丈六、尊特、法性。今正讚尊特，上冥法性、下現丈六。此三即一、此一即三，不縱不橫、不可思議，如此讚佛攝一切善，兼前懺悔為常樂因。據其品次，先以懺先，用淨三業、禮讚三身。若以讚佛善力資懺，令三障滅，以此為次，其義亦成，故云亦是互舉耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明二品先後。懺有三種，謂作法、取相、無生。無生為生，以二為助，是故能令貪瞋癡滅。此三煩惱有通有別，今了通別同居一念頓照無生，兼事懺助無惡不滅。讚有三種，謂讚丈六、尊特、法性。今正讚尊特，上冥法性、下現丈六。此三即一、此一即三，不縱不橫、不可思議，如此讚佛攝一切善，兼前懺悔為常樂因。據其品次，先以懺先，用淨三業、禮讚三身。若以讚佛善力資懺，令三障滅，以此為次，其義亦成，故云亦是互舉耳。

二、明能成宗體。佛之果體為生心體，佛示懺讚二種勝用，眾生修之得成滅惡及生善用，此用莊嚴同佛果智、顯法性體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明能成宗體。佛之果體為生心體，佛示懺讚二種勝用，眾生修之得成滅惡及生善用，此用莊嚴同佛果智、顯法性體。

三、明五義俱備。此文承上，即是行人智備體顯，體顯名金。性體既顯，果智稱體，此智名光。嚴果之力自行功成，能多利益，名之為明，利益之事無過設教也。金等三字別對體等，若總此三即是名也。感五既然，應五亦爾，今示一五已含二五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明五義俱備。此文承上，即是行人智備體顯，體顯名金。性體既顯，果智稱體，此智名光。嚴果之力自行功成，能多利益，名之為明，利益之事無過設教也。金等三字別對體等，若總此三即是名也。感五既然，應五亦爾，今示一五已含二五。

二、明二品互具。如說不修善根之罪，即懺中生善也。若讚能離染著之德，即讚中滅惡也。今且從強左右說耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明二品互具。如說不修善根之罪，即懺中生善也。若讚能離染著之德，即讚中滅惡也。今且從強左右說耳。

二、明空品一文。此品圓譚，即空假中蕩三惑著，名畢竟空，導成懺讚二種之用。若其不照三惑無生，縱懺不除惡之根本，暫息復起，故云惡不除滅。若其不照三諦無得，縱讚不顯性淨功德，還成漏因，故云善不清淨。今以空慧無生無得，是故懺讚能嚴果智。引〈序品〉文中空之智，為懺讚本也。然其利根於前二品修無生懺、就尊特讚，豈乖空慧？鈍者猶昧，故特說之。故此品云「為鈍根者起大悲心」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明空品一文。此品圓譚，即空假中蕩三惑著，名畢竟空，導成懺讚二種之用。若其不照三惑無生，縱懺不除惡之根本，暫息復起，故云惡不除滅。若其不照三諦無得，縱讚不顯性淨功德，還成漏因，故云善不清淨。今以空慧無生無得，是故懺讚能嚴果智。引〈序品〉文中空之智，為懺讚本也。然其利根於前二品修無生懺、就尊特讚，豈乖空慧？鈍者猶昧，故特說之。故此品云「為鈍根者起大悲心」。

三、明已下諸文。〈鬼神品〉云「一切皆是大菩薩」等，故知護經及禳災力，皆是分得金光明宗、顯金光明體、起金光明用也。故知諸天得經力用，還護於經。以至下文正論治病、救魚飼虎，皆是此經生善滅惡力用功德。故四王云：「我等聞經，增益身力，心進勇銳，具諸威德。」又人王燒香供養經時，變成香蓋，金色遍照此界他方，皆是此經威神之力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明已下諸文。〈鬼神品〉云「一切皆是大菩薩」等，故知護經及禳災力，皆是分得金光明宗、顯金光明體、起金光明用也。故知諸天得經力用，還護於經。以至下文正論治病、救魚飼虎，皆是此經生善滅惡力用功德。故四王云：「我等聞經，增益身力，心進勇銳，具諸威德。」又人王燒香供養經時，變成香蓋，金色遍照此界他方，皆是此經威神之力。

三、牒文結攝，其意可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、牒文結攝，其意可見。

五、判教相。若論生起，則尋名得體，依體立宗，宗成有用，用則設教。此乃製立五章次第。若究五義，須明總別。名總三法，體、宗、用三別示三法。今之教相，判前總別時味所攝。文二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、判教相。若論生起，則尋名得體，依體立宗，宗成有用，用則設教。此乃製立五章次第。若究五義，須明總別。名總三法，體、宗、用三別示三法。今之教相，判前總別時味所攝。文二：

初、標。前之四章，皆是聖人被下之言，悉稱為教。今以五味、四藏、四教明其相狀，使覽之者區以別矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、標。前之四章，皆是聖人被下之言，悉稱為教。今以五味、四藏、四教明其相狀，使覽之者區以別矣。

二、釋，二：初、破他異解，三：初、破舊師判屬不定，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋，二：初、破他異解，三：初、破舊師判屬不定，二：

初、敘。會三，即《法華》。褒貶，即方等。無相，即《般若》。既非此三，乃以不列同聞之眾，以驗不在五時次第，未至涅槃而忽譚常，是故判屬偏方不定之教。偏謂偏僻，方謂處所，指信相室為偏僻處。古人判教所立五時，與今有異。彼以《華嚴》別名為頓，乃立五時皆名為漸：一、有相教，謂四阿含；二、無相教，謂諸般若；三、褒貶教，謂《淨名經》及諸方等；四、萬善同歸教，謂《法華》；五、常住教謂《涅槃》。若偏方不定教，非漸頓攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、敘。會三，即《法華》。褒貶，即方等。無相，即《般若》。既非此三，乃以不列同聞之眾，以驗不在五時次第，未至涅槃而忽譚常，是故判屬偏方不定之教。偏謂偏僻，方謂處所，指信相室為偏僻處。古人判教所立五時，與今有異。彼以《華嚴》別名為頓，乃立五時皆名為漸：一、有相教，謂四阿含；二、無相教，謂諸般若；三、褒貶教，謂《淨名經》及諸方等；四、萬善同歸教，謂《法華》；五、常住教謂《涅槃》。若偏方不定教，非漸頓攝。

二、破，二：初、破非五時次第，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、破，二：初、破非五時次第，三：

初、舉彼義定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、舉彼義定。

二、引《鴦掘》並彼經通序非不列眾。鴦掘摩羅斥聲聞乘，明摩訶衍同於《維摩》。而成論師同與今經，判屬偏方不定之教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、引《鴦掘》並彼經通序非不列眾。鴦掘摩羅斥聲聞乘，明摩訶衍同於《維摩》。而成論師同與今經，判屬偏方不定之教。

三、竅成次第。論家既判《鴦掘》在不次，驗知不因不列同聞而為不次。若爾，何妨今經不列同聞是次第耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、竅成次第。論家既判《鴦掘》在不次，驗知不因不列同聞而為不次。若爾，何妨今經不列同聞是次第耶？

二、破非偏方不定，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、破非偏方不定，三：

初、舉彼義定。古判五時，第五涅槃方譚常住，前之四時悉是無常。此經越次，豫明常壽，稱偏方者，此先定之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、舉彼義定。古判五時，第五涅槃方譚常住，前之四時悉是無常。此經越次，豫明常壽，稱偏方者，此先定之。

二、引方等破。陀羅尼者，即《方等陀羅尼經》也。乃以第四《法華》會三，例於第五《涅槃》譚常也。方等會三既居次第，今經譚常何故不定？此是方等後分經文，故得却指三處《法華》授聲聞記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、引方等破。陀羅尼者，即《方等陀羅尼經》也。乃以第四《法華》會三，例於第五《涅槃》譚常也。方等會三既居次第，今經譚常何故不定？此是方等後分經文，故得却指三處《法華》授聲聞記。

三、引眾經破。古人判教，不了異名同詮一理，《華嚴》法界、方等實相、《般若》佛母、《法華》一乘，此等若與《涅槃》常身金剛不變體不同者，豈以生滅無常之法而為實相及一乘耶？又《維摩》云「法身無為，不墮諸數」，《法華》云「常在靈山」，又云「常住不滅」。此等諸經既居次第，此經何故獨屬偏方？此乃正示今經譚常非不定教，傍顯諸經皆詮常住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、引眾經破。古人判教，不了異名同詮一理，《華嚴》法界、方等實相、《般若》佛母、《法華》一乘，此等若與《涅槃》常身金剛不變體不同者，豈以生滅無常之法而為實相及一乘耶？又《維摩》云「法身無為，不墮諸數」，《法華》云「常在靈山」，又云「常住不滅」。此等諸經既居次第，此經何故獨屬偏方？此乃正示今經譚常非不定教，傍顯諸經皆詮常住。

二、破一師判屬《法華》，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、破一師判屬《法華》，二：

初、敘。謂《法華》壽量喻以界塵，與今經齊。意謂二經未出數量，皆是無常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、敘。謂《法華》壽量喻以界塵，與今經齊。意謂二經未出數量，皆是無常。

二、破。此師不了二經譚常，但執數量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、破。此師不了二經譚常，但執數量。

一、不了此經者。《帝王經》中因婆羅門欲生天故，求佛舍利。梨車王子廣譚佛身是常住體，無舍利事。此於應色，即示法身非長非短。以驗此品，全法起應能長能短，八十是短、山斤是長，短表應身、長表報智。古人不見新本所明，常住法身是所證金、報身常智是能證光，但齊應身山斤海滴能表之數判屬無常，翳於所表法報金光也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、不了此經者。《帝王經》中因婆羅門欲生天故，求佛舍利。梨車王子廣譚佛身是常住體，無舍利事。此於應色，即示法身非長非短。以驗此品，全法起應能長能短，八十是短、山斤是長，短表應身、長表報智。古人不見新本所明，常住法身是所證金、報身常智是能證光，但齊應身山斤海滴能表之數判屬無常，翳於所表法報金光也。

二不了《法華》者。彼部所譚本迹二門皆顯常身。何者？迹門中云「世間相常住，於道場知已」，本門中云「如來明見三界之相非如非異」，此皆所證常住法身中道之體，乃以寶所髻珠而為譬喻。所證法身既其常住，能證報智所垂應用豈可無常？經舉界塵，乃是過去本成劫數；若論未來，經文顯云常住不滅。豈非此師以久遠成佛界塵劫數，翳於寶所所譬三身耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二不了《法華》者。彼部所譚本迹二門皆顯常身。何者？迹門中云「世間相常住，於道場知已」，本門中云「如來明見三界之相非如非異」，此皆所證常住法身中道之體，乃以寶所髻珠而為譬喻。所證法身既其常住，能證報智所垂應用豈可無常？經舉界塵，乃是過去本成劫數；若論未來，經文顯云常住不滅。豈非此師以久遠成佛界塵劫數，翳於寶所所譬三身耶？

三、破真諦判在三月，二：初、敘。二、破，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、破真諦判在三月，二：初、敘。二、破，二：

初、奪破。唱滅之語通在諸經，豈可獨指於三月前告波旬時信相懷疑耶？此文分三：初、總奪；二、引經；三、結破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、奪破。唱滅之語通在諸經，豈可獨指於三月前告波旬時信相懷疑耶？此文分三：初、總奪；二、引經；三、結破。

二、縱破，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、縱破，二：

初、縱而覈之。所以縱者，諸經唱滅其語猶通；若三月前，知齊八十，故須縱許在手三月。雖縱年月，須覈部味，以凡判教有前後分，前分有次、後分不定。如今〈空品〉在《般若》後，若陀羅尼在《法華》後。後雖不定，須攝歸前。縱令此經在三月說，為屬《法華》？為屬《涅槃》？此順古人，以《法華》、《涅槃》二經，分對第四第五二時故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、縱而覈之。所以縱者，諸經唱滅其語猶通；若三月前，知齊八十，故須縱許在手三月。雖縱年月，須覈部味，以凡判教有前後分，前分有次、後分不定。如今〈空品〉在《般若》後，若陀羅尼在《法華》後。後雖不定，須攝歸前。縱令此經在三月說，為屬《法華》？為屬《涅槃》？此順古人，以《法華》、《涅槃》二經，分對第四第五二時故也。

二、驗其無據。三乘同懺，文出新經。三乘行人各求證果，同依此經修懺悔也。《法華》廢權尚捨別教不共方便，豈存三乘同懺方便？退非《法華》也；此經既在三月前說，進非《涅槃》也。兩楹不攝，規矩無從。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、驗其無據。三乘同懺，文出新經。三乘行人各求證果，同依此經修懺悔也。《法華》廢權尚捨別教不共方便，豈存三乘同懺方便？退非《法華》也；此經既在三月前說，進非《涅槃》也。兩楹不攝，規矩無從。

二、明今正判，二：初、以文義定，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明今正判，二：初、以文義定，二：

初、簡異餘時。若安無相而時異者，簡非般若也。說彼部時處會雖多而同名般若，此既別立金光明稱，故與彼時所說異也。會三，即《法華》。彼經廢權，同歸一乘純一醍醐。今存異趣，則屬生酥，故云味別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、簡異餘時。若安無相而時異者，簡非般若也。說彼部時處會雖多而同名般若，此既別立金光明稱，故與彼時所說異也。會三，即《法華》。彼經廢權，同歸一乘純一醍醐。今存異趣，則屬生酥，故云味別。

二、定屬方等，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、定屬方等，二：

初、以文定，二：初、引方等文；二、引三乘文。方等之名立有二意。若《大經》云「從酪出生酥，譬修多羅出方等」，此則的約第三時教名為方等，即被三乘四教機也。若《普賢觀》稱方等者，乃直名圓理，非第三時遍被群機教部之稱也。今初所引方等之文，恐人謂同《普賢觀》等從理立稱，故引三乘懺悔之文以定此名的從教部，是故結云其義無疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、以文定，二：初、引方等文；二、引三乘文。方等之名立有二意。若《大經》云「從酪出生酥，譬修多羅出方等」，此則的約第三時教名為方等，即被三乘四教機也。若《普賢觀》稱方等者，乃直名圓理，非第三時遍被群機教部之稱也。今初所引方等之文，恐人謂同《普賢觀》等從理立稱，故引三乘懺悔之文以定此名的從教部，是故結云其義無疑。

二、約義定。初、明方等部元不局，因今立云方等之教通於三乘，遂引新本無異乘文，難今所立通三不成，故云害於通義。然方等下，釋難。所云法界無異乘者，別教圓教俱以法界而為歸趣，是故自得名無異乘。方等滿字既通二教，有何妨礙？二、明列眾文或未來。經初不列同聞之眾，他疑今師判屬第三方等不當，是故大師指彼天竺其文尚多，不止讖譯四卷之文及真諦七軸。至唐義淨重譯此經，名最勝王金光明經，果有列眾，以驗大師所指梵本宛爾冥符，又驗他師判屬偏方灼然為謬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約義定。初、明方等部元不局，因今立云方等之教通於三乘，遂引新本無異乘文，難今所立通三不成，故云害於通義。然方等下，釋難。所云法界無異乘者，別教圓教俱以法界而為歸趣，是故自得名無異乘。方等滿字既通二教，有何妨礙？二、明列眾文或未來。經初不列同聞之眾，他疑今師判屬第三方等不當，是故大師指彼天竺其文尚多，不止讖譯四卷之文及真諦七軸。至唐義淨重譯此經，名最勝王金光明經，果有列眾，以驗大師所指梵本宛爾冥符，又驗他師判屬偏方灼然為謬。

二、以教味判。對他研覈，復據文義，故云如此斟酌。乃以五味四藏四教而判攝之。初五味者，《涅槃經》文既以生酥喻於方等，今經顯有方等之文，又有其義，是故須在第三味攝。次四藏者，謂聲聞藏、菩薩藏、雜藏、佛藏，此乃以人而名法聚。聲聞名藏意彰純小，菩薩佛藏唯詮於大，雜藏兼舍若大若小。今經既許三乘同懺，則能蘊攝聲聞、菩薩及以佛法，故屬雜藏也。後四教者，五味四藏名尚同他，四教判經唯今所用。此經體幻即顯中空，全非三藏析法拙度。三乘同懺，復非別圓不共之法，正是通教三乘共稟不生滅法。利根菩薩知常達性，故名通教帶別明圓。問：通教菩薩利者受接，乃於聖位方知不空。何故釋題及解經文，唯約始終俱圓而說？是則解釋與判教相頓成胡越也。答：通教機雜，不獨受接方知不空。蓋論通教，須具三義：一因果俱通、二因通果不通、三通別通圓。初義者，是鈍菩薩，但見於空，始終不知二教別理，故云因果俱通也。次義者，見地已上，深觀於空能見不空，以此菩薩初依通理得成真因，後依別理而趣佛果，故名因通果不通也。第三義者，即於乾慧及性地中，聞體法空，不但空於二十五有，亦乃空於涅槃之空。此人雖藉通教譚空開導其心，而了此空體是中道，乃以別圓內外凡觀同於二乘歷乾慧等及後諸地，至第十地即成別圓初地初住八相之佛。此乃通教通別通圓義也。既在初地便知不空，是故不受被接之名。以是義故，此經雖約三乘同懺判屬通教，不妨釋題及解經文自明三法始終圓妙，正是通教第三義也。又復應知，此經既許三乘同懺，其懺悔處隨彼信解，或空不空、或次不次，合具通教前之二義。大師特為成今行者圓解行故，捨劣從勝一向圓譚，見聞之徒當從此意而思修之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、以教味判。對他研覈，復據文義，故云如此斟酌。乃以五味四藏四教而判攝之。初五味者，《涅槃經》文既以生酥喻於方等，今經顯有方等之文，又有其義，是故須在第三味攝。次四藏者，謂聲聞藏、菩薩藏、雜藏、佛藏，此乃以人而名法聚。聲聞名藏意彰純小，菩薩佛藏唯詮於大，雜藏兼舍若大若小。今經既許三乘同懺，則能蘊攝聲聞、菩薩及以佛法，故屬雜藏也。後四教者，五味四藏名尚同他，四教判經唯今所用。此經體幻即顯中空，全非三藏析法拙度。三乘同懺，復非別圓不共之法，正是通教三乘共稟不生滅法。利根菩薩知常達性，故名通教帶別明圓。問：通教菩薩利者受接，乃於聖位方知不空。何故釋題及解經文，唯約始終俱圓而說？是則解釋與判教相頓成胡越也。答：通教機雜，不獨受接方知不空。蓋論通教，須具三義：一因果俱通、二因通果不通、三通別通圓。初義者，是鈍菩薩，但見於空，始終不知二教別理，故云因果俱通也。次義者，見地已上，深觀於空能見不空，以此菩薩初依通理得成真因，後依別理而趣佛果，故名因通果不通也。第三義者，即於乾慧及性地中，聞體法空，不但空於二十五有，亦乃空於涅槃之空。此人雖藉通教譚空開導其心，而了此空體是中道，乃以別圓內外凡觀同於二乘歷乾慧等及後諸地，至第十地即成別圓初地初住八相之佛。此乃通教通別通圓義也。既在初地便知不空，是故不受被接之名。以是義故，此經雖約三乘同懺判屬通教，不妨釋題及解經文自明三法始終圓妙，正是通教第三義也。又復應知，此經既許三乘同懺，其懺悔處隨彼信解，或空不空、或次不次，合具通教前之二義。大師特為成今行者圓解行故，捨劣從勝一向圓譚，見聞之徒當從此意而思修之。