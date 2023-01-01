金光明經玄義拾遺記卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經玄義拾遺記卷第五

宋四明沙門知禮述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋四明沙門知禮述

四、觀三般若，三：初、標。二、釋，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、觀三般若，三：初、標。二、釋，三：

初、約圓總舉。總舉一心空假中三，是三般若。何者下，略示三相，以即一而多示假相，即多而一示空相，非一非多示中相。於一念心而論三相，不前不後亦不一時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約圓總舉。總舉一心空假中三，是三般若。何者下，略示三相，以即一而多示假相，即多而一示空相，非一非多示中相。於一念心而論三相，不前不後亦不一時。

二、寄次別釋，三：初假、次空、後中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、寄次別釋，三：初假、次空、後中。

初、一心一切心，別示假也。假在初者，假有二種：若在空後，即建立假；若在空前，即生死假。欲明凡夫從心生過，警於初學有漏之心念念常造六道三障，令知其過，動習空中以求出離，故於三觀示假在前。日夜常生無量眾生者，謂一業成，百千萬生受報不盡，一一果報皆有假名。如諸經律所明來報，那不自省，輒謂無生？十二因緣，喻如鉤鎖相續無際，故云一心一切心。此生死假，即建立中所治之病。舉病顯藥，假觀立也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、一心一切心，別示假也。假在初者，假有二種：若在空後，即建立假；若在空前，即生死假。欲明凡夫從心生過，警於初學有漏之心念念常造六道三障，令知其過，動習空中以求出離，故於三觀示假在前。日夜常生無量眾生者，謂一業成，百千萬生受報不盡，一一果報皆有假名。如諸經律所明來報，那不自省，輒謂無生？十二因緣，喻如鉤鎖相續無際，故云一心一切心。此生死假，即建立中所治之病。舉病顯藥，假觀立也。

二、一切心一心，別示空也。既知心有則生諸心，欲寂諸心當觀心空。須約四性，檢一念心生滅叵得，一心既空一切安有？故舉小火小珠喻一心空，燒薪澄海喻一切空，故云能觀心空，從心所生一切諸心無不即空。欲明空觀其相顯故，故寄二乘分齊而說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、一切心一心，別示空也。既知心有則生諸心，欲寂諸心當觀心空。須約四性，檢一念心生滅叵得，一心既空一切安有？故舉小火小珠喻一心空，燒薪澄海喻一切空，故云能觀心空，從心所生一切諸心無不即空。欲明空觀其相顯故，故寄二乘分齊而說。

三、雙亡二邊故，煩惱非一非一切，別示中也。現前一念若定空者，下能舒出一切有心。若定有者，何能卷歸一空心耶？不空不有、無狀無名，強稱中道。復以識智示其邊中。經云「不依識者非真實識，是虛妄識」，凡小依之，著有、沈空二種之樂也。經云「依智」者，非二乘一切智及菩薩道種智，是一切種智也，故屬圓教。佛及菩薩達二邊中，故名求理；欲示中道觀相明故，故斥二觀。其實三諦一心圓照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、雙亡二邊故，煩惱非一非一切，別示中也。現前一念若定空者，下能舒出一切有心。若定有者，何能卷歸一空心耶？不空不有、無狀無名，強稱中道。復以識智示其邊中。經云「不依識者非真實識，是虛妄識」，凡小依之，著有、沈空二種之樂也。經云「依智」者，非二乘一切智及菩薩道種智，是一切種智也，故屬圓教。佛及菩薩達二邊中，故名求理；欲示中道觀相明故，故斥二觀。其實三諦一心圓照。

三、依圓對智，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、依圓對智，二：

初、對智。言如是觀者即一心三觀者，示三觀相須寄次第，為明對破三種惑故、顯三諦故。若能一心修此三者，自成圓觀。何則？頓破三惑則一空一切空也，頓顯三諦則一假一切假也，三皆妙故則一中一切中也。此三方是圓三般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、對智。言如是觀者即一心三觀者，示三觀相須寄次第，為明對破三種惑故、顯三諦故。若能一心修此三者，自成圓觀。何則？頓破三惑則一空一切空也，頓顯三諦則一假一切假也，三皆妙故則一中一切中也。此三方是圓三般若。

二、明圓。據《大論》文，三種觀智實在一念，體是祕藏，故離前後及並別等。《大經》依智，智體如是，初心依止即名佛行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明圓。據《大論》文，三種觀智實在一念，體是祕藏，故離前後及並別等。《大經》依智，智體如是，初心依止即名佛行。

三、結。例如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結。例如前說。

五、觀三菩提，三：初、標。二、釋、三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、觀三菩提，三：初、標。二、釋、三：

初、約圓總舉，如三般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約圓總舉，如三般若。

二、寄次別釋。以次第三顯圓頓意，亦同前三般若說。但今假觀列於空後，復明藥病是建立假。又前般若體是三智，但於一念略明修相，不須借義示於觀法。今菩提翻道，是能通義。又菩提心，體是四弘。《大集經》云「未度者令度，未解者令解，未安者令安，未滅者令滅。」四皆度生，令三觀中皆云度心數之眾生，乃是借彼度他生義，成今三觀度已眾生，故知附法含託事義。文自為三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、寄次別釋。以次第三顯圓頓意，亦同前三般若說。但今假觀列於空後，復明藥病是建立假。又前般若體是三智，但於一念略明修相，不須借義示於觀法。今菩提翻道，是能通義。又菩提心，體是四弘。《大集經》云「未度者令度，未解者令解，未安者令安，未滅者令滅。」四皆度生，令三觀中皆云度心數之眾生，乃是借彼度他生義，成今三觀度已眾生，故知附法含託事義。文自為三：

初、破假入空。先舉生死為所破假，即一切心也。起非次第，故交橫繚亂，乃舉四物喻繚亂相，如絲之亂、如沙之多、如蠶自縛、如蛾自然，此四喻於世間因果，是故總云為苦為惱。次若知下，正明即空菩提心觀。若空觀相，前三識中已曾略示，是故今文但云知空。此菩提心度義通義，並約見思即空而說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、破假入空。先舉生死為所破假，即一切心也。起非次第，故交橫繚亂，乃舉四物喻繚亂相，如絲之亂、如沙之多、如蠶自縛、如蛾自然，此四喻於世間因果，是故總云為苦為惱。次若知下，正明即空菩提心觀。若空觀相，前三識中已曾略示，是故今文但云知空。此菩提心度義通義，並約見思即空而說。

二、破空出假。先舉空過，經云「空亂意等」者，經即《涅滅》斥小之文。小乘詮空為寂滅之理，以有為妄亂；大乘詮中為寂滅性，乃以空有俱為亂意。雖離有亂，仍被空亂。今修觀時心若著空，即指此心數為空亂意眾生。此空心數望彼見思，而得名智。今論假觀，此智是亂，故云智亂甚盲闇。小乘證空得三無為，謂擇滅無為、非擇滅無為、虛空無為。此處滅心，菩提善根不得生長，故斥為坑。是大乘怨鳥者，《大論》三十云「譬如空澤有樹名奢摩黎，枝觚廣大眾鳥集宿。一鴿後至住一枝上，枝觚即時為之而折。澤神問言：『鷳鷲皆能任持，何至小鳥便不自勝？』樹神答云：『此鳥從我怨家樹來，食彼樹子來棲我上。或當放糞子墮地者，惡樹復生為害必大。是故懷憂，寧捨一枝，所全者大。』菩薩摩訶薩亦復如是，於諸外道天魔等無如是畏而畏二乘，二乘於菩薩邊亦如彼鳥，壞彼大乘心永滅佛乘心。」今取此義，明破空出假成菩提觀。次若真下，正明假觀菩提心相。真即假故，依空建立也。此菩提心度義通義，並就塵沙即假而說。凡論假觀不出三義，謂知病識藥、應病授藥、令得服行。今從分別下，以四分別明四悉檀，寄此四悉總明三義：可不不同即世界，時宜生善是為人，以藥治病即對治，逗機會理是第一義。此四明了即假觀成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、破空出假。先舉空過，經云「空亂意等」者，經即《涅滅》斥小之文。小乘詮空為寂滅之理，以有為妄亂；大乘詮中為寂滅性，乃以空有俱為亂意。雖離有亂，仍被空亂。今修觀時心若著空，即指此心數為空亂意眾生。此空心數望彼見思，而得名智。今論假觀，此智是亂，故云智亂甚盲闇。小乘證空得三無為，謂擇滅無為、非擇滅無為、虛空無為。此處滅心，菩提善根不得生長，故斥為坑。是大乘怨鳥者，《大論》三十云「譬如空澤有樹名奢摩黎，枝觚廣大眾鳥集宿。一鴿後至住一枝上，枝觚即時為之而折。澤神問言：『鷳鷲皆能任持，何至小鳥便不自勝？』樹神答云：『此鳥從我怨家樹來，食彼樹子來棲我上。或當放糞子墮地者，惡樹復生為害必大。是故懷憂，寧捨一枝，所全者大。』菩薩摩訶薩亦復如是，於諸外道天魔等無如是畏而畏二乘，二乘於菩薩邊亦如彼鳥，壞彼大乘心永滅佛乘心。」今取此義，明破空出假成菩提觀。次若真下，正明假觀菩提心相。真即假故，依空建立也。此菩提心度義通義，並就塵沙即假而說。凡論假觀不出三義，謂知病識藥、應病授藥、令得服行。今從分別下，以四分別明四悉檀，寄此四悉總明三義：可不不同即世界，時宜生善是為人，以藥治病即對治，逗機會理是第一義。此四明了即假觀成也。

三、破邊入中。先舉二觀未免生過，今為所捨，而以見思及塵沙惑為浮沈病，空假乃為二病之藥。以病偏增，故藥偏用。藥存成病著。若墮二邊，增無明病，故須兩捨。次非空下，正明中道菩提心觀。此中度義通義，皆約無明即中而說。心無能所，名不住法，此法方可住於中道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、破邊入中。先舉二觀未免生過，今為所捨，而以見思及塵沙惑為浮沈病，空假乃為二病之藥。以病偏增，故藥偏用。藥存成病著。若墮二邊，增無明病，故須兩捨。次非空下，正明中道菩提心觀。此中度義通義，皆約無明即中而說。心無能所，名不住法，此法方可住於中道。

三、依圓對法，二：初、明圓。說欲相顯須寄次第，觀就理融則無前後，前三般若已明其意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、依圓對法，二：初、明圓。說欲相顯須寄次第，觀就理融則無前後，前三般若已明其意。

二、對法。今三菩提就異名說，真性菩提三皆妙絕故，亦名無上。實智菩提三皆蕩相故，亦名清淨。方便菩提三皆自在逗會無遺故，亦名究竟。三在一心故三各三，以體融故發即俱發，是故當體名金光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、對法。今三菩提就異名說，真性菩提三皆妙絕故，亦名無上。實智菩提三皆蕩相故，亦名清淨。方便菩提三皆自在逗會無遺故，亦名究竟。三在一心故三各三，以體融故發即俱發，是故當體名金光明。

三、結。如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結。如前。

六、觀三大乘，三：初、標：二、釋，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、觀三大乘，三：初、標：二、釋，三：

初、總立觀法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、總立觀法。

二、約境明觀。附三大乘修圓三觀，必須境觀義符於乘，以乘是運義。三種大乘無法不運，性既具運故逆順修，法爾而運。今體逆修，念念四運，運運即性，性是三諦，乃成三觀順修妙運。此文分三：初、明四運為境觀一念者，趣舉一念也。心隨境遷，起滅更運，故一一念無不四運。從未至已終而復始，凡愚不覺為運所遷，故以閉目喻凡不覺，舟行喻於四運心疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約境明觀。附三大乘修圓三觀，必須境觀義符於乘，以乘是運義。三種大乘無法不運，性既具運故逆順修，法爾而運。今體逆修，念念四運，運運即性，性是三諦，乃成三觀順修妙運。此文分三：初、明四運為境觀一念者，趣舉一念也。心隨境遷，起滅更運，故一一念無不四運。從未至已終而復始，凡愚不覺為運所遷，故以閉目喻凡不覺，舟行喻於四運心疾。

二、明三運為觀。圓教行者知剎那心性是祕藏，祕藏遍含未始暫缺，故無一運非空假中。得此意者，四運愈遷、三觀彌進。故《止觀》云「薪多火盛，風益求羅。」所以大師常示眾云：「實心繫實境，實緣次第生，實實迭相注，自然入實理。」實心繫實境者，三觀繫三諦也。實緣次第生者，四運迭遷也。四運是境，境為觀緣，如薪助火。實實迭相注者，三觀實心注三諦實境，此之實境還注實心，相注不已，自然從於觀行相似，得入初住實理之中。此乃以三觀運運於四運，亦是四運之運運三觀運，皆得名為以運運運。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明三運為觀。圓教行者知剎那心性是祕藏，祕藏遍含未始暫缺，故無一運非空假中。得此意者，四運愈遷、三觀彌進。故《止觀》云「薪多火盛，風益求羅。」所以大師常示眾云：「實心繫實境，實緣次第生，實實迭相注，自然入實理。」實心繫實境者，三觀繫三諦也。實緣次第生者，四運迭遷也。四運是境，境為觀緣，如薪助火。實實迭相注者，三觀實心注三諦實境，此之實境還注實心，相注不已，自然從於觀行相似，得入初住實理之中。此乃以三觀運運於四運，亦是四運之運運三觀運，皆得名為以運運運。

三、明對失顯得。若迷三諦但隨四運則生死無窮，若觀四觀即是三諦則涅槃在即。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明對失顯得。若迷三諦但隨四運則生死無窮，若觀四觀即是三諦則涅槃在即。

三、以觀對乘，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、以觀對乘，二：

初、約法對。三乘為大車，三諦是道場，不動而運、無到而到。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約法對。三乘為大車，三諦是道場，不動而運、無到而到。

二、約人歎。三乘即一乘等者，理乘為車體，故高廣無過；隨乘為白牛，故行疾如風；得乘為具度，故莊嚴絕比。雖三而一、雖一而三，此微妙乘乃是觀行。觀音、普賢大人所乘，故名為大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約人歎。三乘即一乘等者，理乘為車體，故高廣無過；隨乘為白牛，故行疾如風；得乘為具度，故莊嚴絕比。雖三而一、雖一而三，此微妙乘乃是觀行。觀音、普賢大人所乘，故名為大。

三、結。如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結。如上。

七、觀三身，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、觀三身，三：

初、標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、標。

二、釋，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋，三：

初、立觀顯法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、立觀顯法。

二、約心明觀。於一念心修三身觀，必須境觀皆有身義，故先明一心能起十界，即顯一念具十界身。次於十界即起三觀，則彰十界無不三身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約心明觀。於一念心修三身觀，必須境觀皆有身義，故先明一心能起十界，即顯一念具十界身。次於十界即起三觀，則彰十界無不三身。

初文為三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初文為三：

初、明十相。今家妙解《華嚴》心造，乃有二義：一者理造，造即是具；二者事造，通於三世造於十界，謂過造於現、過現造當、現造於現，皆由理具方有事造，故十界身一一皆是全性起修。雖全是性，而因成感果無少差忒。如破戒心成，能造地獄種種苦具宿豫嚴待。故十界身皆有假實及以依報，無有一物從外而起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明十相。今家妙解《華嚴》心造，乃有二義：一者理造，造即是具；二者事造，通於三世造於十界，謂過造於現、過現造當、現造於現，皆由理具方有事造，故十界身一一皆是全性起修。雖全是性，而因成感果無少差忒。如破戒心成，能造地獄種種苦具宿豫嚴待。故十界身皆有假實及以依報，無有一物從外而起。

二、辨難易。良以眾生無始熏習，惡多善少，致令心念多緣惡身，未駕五乘先遊四趣，登難墜易，誰曰不然。修觀行人，於十界心常當循省。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、辨難易。良以眾生無始熏習，惡多善少，致令心念多緣惡身，未駕五乘先遊四趣，登難墜易，誰曰不然。修觀行人，於十界心常當循省。

三、結唯心。法譬可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結唯心。法譬可見。

次文者，於此心境而修三觀、顯於三身。分三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次文者，於此心境而修三觀、顯於三身。分三：

初、空。五受陰洞達空無所有者，語出《淨名》。受陰，心也。五者，五處生受，謂受有、受無、受亦有亦無、受非有非無及受不受，亦名五取陰。觀此一陰空無所有，則令十界皆不可得。翻地喻心空，草木頃盡一切身空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、空。五受陰洞達空無所有者，語出《淨名》。受陰，心也。五者，五處生受，謂受有、受無、受亦有亦無、受非有非無及受不受，亦名五取陰。觀此一陰空無所有，則令十界皆不可得。翻地喻心空，草木頃盡一切身空。

二、假。若就一念觀十界空，已具三諦。今斥空者，欲顯假觀立法功故，復慮圓人退大取小，故寄二乘斥空灰寂，空心不能起十界應，乃彰假觀無身不現。言同六道者，必是文誤。此文自云「為現佛身及三乘故」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、假。若就一念觀十界空，已具三諦。今斥空者，欲顯假觀立法功故，復慮圓人退大取小，故寄二乘斥空灰寂，空心不能起十界應，乃彰假觀無身不現。言同六道者，必是文誤。此文自云「為現佛身及三乘故」。

三中二：初、著二斥偏。斥意亦同假觀斥空。二、亡三顯中。問：正為明中，中何須亡？答：《末陀摩經》自注云「末者，莫義。陀摩者，中義。莫著中道也。」《釋籤》據此立中道義，故知亡中方是中觀也。文中初列十三不得亡於身假。亦不得身如下，亡於身空，如是空義也。亦不得身性下，亡於身中，性是中義也。空中各合，具亡十三，略舉初後，故云乃至也。語遣情則三諦俱亡，論顯理則三諦俱照。八尺身性、五胞相性，乃至修性及修者性，身十三法既皆云性，具義善成。且舉人身以為語端，理合十身，身身十三、一一皆性，則彰十界各具十法、一一即性。就此論忘，故畢竟清淨，方顯十身皆即中道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三中二：初、著二斥偏。斥意亦同假觀斥空。二、亡三顯中。問：正為明中，中何須亡？答：《末陀摩經》自注云「末者，莫義。陀摩者，中義。莫著中道也。」《釋籤》據此立中道義，故知亡中方是中觀也。文中初列十三不得亡於身假。亦不得身如下，亡於身空，如是空義也。亦不得身性下，亡於身中，性是中義也。空中各合，具亡十三，略舉初後，故云乃至也。語遣情則三諦俱亡，論顯理則三諦俱照。八尺身性、五胞相性，乃至修性及修者性，身十三法既皆云性，具義善成。且舉人身以為語端，理合十身，身身十三、一一皆性，則彰十界各具十法、一一即性。就此論忘，故畢竟清淨，方顯十身皆即中道。

三、以觀對身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、以觀對身。

三、結。可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結。可解。

八、觀三涅槃，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、觀三涅槃，三：

初、標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、標。

二、釋。三種涅槃皆具四德方名圓極，故今觀三，一一皆成常樂我淨。觀法既同，乃就三境而辨三相。雖於一境顯一涅槃，須知一一無不具三。若不爾者，何能令三皆具四德？此義前文已曾委示。文分為三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋。三種涅槃皆具四德方名圓極，故今觀三，一一皆成常樂我淨。觀法既同，乃就三境而辨三相。雖於一境顯一涅槃，須知一一無不具三。若不爾者，何能令三皆具四德？此義前文已曾委示。文分為三：

初、約報心觀性淨。報心無記，本淨易彰。心性既寂，豈唯寂染？淨亦本寂，是故本性不染不淨。若可染淨，性則生滅。故云染故名生、淨故名滅。以不生滅，四德義成。既云生滅不能毀，故常。驗於不染、不礙、不受三句，皆須言生滅，避繁故略。具四德故名性，離生滅故名淨，故名性淨涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約報心觀性淨。報心無記，本淨易彰。心性既寂，豈唯寂染？淨亦本寂，是故本性不染不淨。若可染淨，性則生滅。故云染故名生、淨故名滅。以不生滅，四德義成。既云生滅不能毀，故常。驗於不染、不礙、不受三句，皆須言生滅，避繁故略。具四德故名性，離生滅故名淨，故名性淨涅槃。

二、約起心觀圓淨。妄念煩惱宜觀圓淨，圓淨是智，須論破惑。用三正觀，破三妄念，應三諦性，令三妄念不染故淨、不毀故常、不礙故我、不受故樂，四德顯故圓、三妄泯故淨，淨故不生、圓故不滅，故名圓淨涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約起心觀圓淨。妄念煩惱宜觀圓淨，圓淨是智，須論破惑。用三正觀，破三妄念，應三諦性，令三妄念不染故淨、不毀故常、不礙故我、不受故樂，四德顯故圓、三妄泯故淨，淨故不生、圓故不滅，故名圓淨涅槃。

三、約諸數觀方便淨。諸數造作，是故託之觀方便淨。諸數不行者，不隨妄念造生死業，而隨正觀作不思議業，乃是轉於八萬塵勞為八萬三昧及總持等。諸數既轉故，不毀方便、不染方便、不礙方便、不受方便，令方便淨成四德也。四德益他故名方便，諸數不行故名為淨，淨故不生、方便故不滅，此乃諸數當體成方便淨涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、約諸數觀方便淨。諸數造作，是故託之觀方便淨。諸數不行者，不隨妄念造生死業，而隨正觀作不思議業，乃是轉於八萬塵勞為八萬三昧及總持等。諸數既轉故，不毀方便、不染方便、不礙方便、不受方便，令方便淨成四德也。四德益他故名方便，諸數不行故名為淨，淨故不生、方便故不滅，此乃諸數當體成方便淨涅槃。

三、結。可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結。可知。

九、觀三寶，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九、觀三寶，三：

初、標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、標。

二、釋，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋，三：

初、立觀顯法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、立觀顯法。

二、附法明觀，二：初、約諦智及和就名共論三寶。二、約修性及和剋體各立三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、附法明觀，二：初、約諦智及和就名共論三寶。二、約修性及和剋體各立三寶。

二、釋意者，蓋以三寶修性相對，有開有合。初則約開論合，故以九義立一三寶。次則約合論開，故就三名立三三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋意者，蓋以三寶修性相對，有開有合。初則約開論合，故以九義立一三寶。次則約合論開，故就三名立三三寶。

初文三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初文三：

初、依經立名。一體三寶，佛名曰覺、法名不覺、僧名和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、依經立名。一體三寶，佛名曰覺、法名不覺、僧名和合。

二、約義釋相。此之三寶既與三德同出異名，三德互具一一論三，是故三寶三不孤立。不覺是性，餘二是修，二修各三，一性亦三。性中之三既未覺悟，同名不覺，雖未覺悟，理本諦當，故名三諦是為法寶。全性起修成三諦智，既能覺悟，故名佛寶。此三覺智與性三諦相應和合，故名僧寶。非三諦法無三智佛，非諦智和無三脫僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約義釋相。此之三寶既與三德同出異名，三德互具一一論三，是故三寶三不孤立。不覺是性，餘二是修，二修各三，一性亦三。性中之三既未覺悟，同名不覺，雖未覺悟，理本諦當，故名三諦是為法寶。全性起修成三諦智，既能覺悟，故名佛寶。此三覺智與性三諦相應和合，故名僧寶。非三諦法無三智佛，非諦智和無三脫僧。

三、結歸寶義。此佛法僧諦智圓極，妙用廣大實可尊重，寶義成就非專極果，五即皆然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結歸寶義。此佛法僧諦智圓極，妙用廣大實可尊重，寶義成就非專極果，五即皆然。

次文分三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次文分三：

初、約性德三俱不覺。三諦在性，未起修德覺了智故，是故三諦皆名不覺。而此三諦性是三德，中是法身故當法寶，真是般若故當佛寶，俗是解脫故當僧寶。若其不指迷中三諦為三寶者，何能彰於性攝二修不以不覺便無佛僧？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約性德三俱不覺。三諦在性，未起修德覺了智故，是故三諦皆名不覺。而此三諦性是三德，中是法身故當法寶，真是般若故當佛寶，俗是解脫故當僧寶。若其不指迷中三諦為三寶者，何能彰於性攝二修不以不覺便無佛僧？

二、約修德三俱是覺。三智在修俱能覺了，是故三寶皆立知名。蓋此三智亦是三德，知中之智體是法身故當法寶，知空之智體是般若故當佛寶，知假之智體是解脫故當僧寶。不指三智為三寶者，寧知覺智能攝理性及化用耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約修德三俱是覺。三智在修俱能覺了，是故三寶皆立知名。蓋此三智亦是三德，知中之智體是法身故當法寶，知空之智體是般若故當佛寶，知假之智體是解脫故當僧寶。不指三智為三寶者，寧知覺智能攝理性及化用耶？

三、約相應三俱和合。三智在修故皆屬事，三諦在性故皆屬理。三諦三智既皆相應，是故約和明於三寶。以由此三亦是三德，故對三寶。中事理和體是法身故當法寶，空事理和體是般若故當佛寶，假事理和體是解脫故當僧寶。雖是三德，以就諦智相應義故，三俱解脫。若此三義非三寶者，那彰三脫合三諦智？且如今家於諦於智及以解脫一一須三，是何意趣？若讀今文觀心三寶開合二釋生驚疑者，當知未解一家教觀三三之意，徒說徒行契證無分。又事理和者，一念十界可分事理，若此三智契九界三諦，名與事和；若其三智契佛界三諦，名與理和。事和則有三教三寶，理和則有圓教三寶。一念事理不分而分，其義宛爾。孤山第三意有三三，破此義云「又云中諦不覺名法，真諦不覺名佛，俗諦不覺名僧。夫佛陀梵語，覺者此言。託事成觀，安得違義？豈佛陀翻不覺耶？此皆昏醉之譚，於理何益乎？」釋曰：佛翻為覺，人誰不知？前科立名，不覺名法寶、覺名佛寶、和名僧寶，此之名義皎然如日。今重釋中，次文佛寶三皆云知，豈非覺義以翻於佛？今云真諦不覺名佛寶、俗諦不覺名僧寶者，蓋欲令人解於法寶即具佛僧。此之三寶以法為主，是故三寶皆言不覺。以由真諦是性德般若，義當於佛。俗是解脫，故得名僧。而皆未有覺不覺智，是故三寶通名不覺。彼人不曉法寶真諦是性般若，故妄破云不覺翻佛。次佛寶具三皆從知立，僧寶具三皆從和立，故《思益》云「知覺名佛，知離名法，知無名僧。」三皆云知，乃於覺義開三寶也。覺義既然，理合不覺及以和義各開三也。佛世機利，不須遍說。如此方名一體三寶，乃與三德無二無別。若不然者，安可一念融妙而觀？如此等義，若非四辯之親宣，孰臻三寶之極致？故知正言似反。他莫信之，昏醉之誣，諒招塗炭矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、約相應三俱和合。三智在修故皆屬事，三諦在性故皆屬理。三諦三智既皆相應，是故約和明於三寶。以由此三亦是三德，故對三寶。中事理和體是法身故當法寶，空事理和體是般若故當佛寶，假事理和體是解脫故當僧寶。雖是三德，以就諦智相應義故，三俱解脫。若此三義非三寶者，那彰三脫合三諦智？且如今家於諦於智及以解脫一一須三，是何意趣？若讀今文觀心三寶開合二釋生驚疑者，當知未解一家教觀三三之意，徒說徒行契證無分。又事理和者，一念十界可分事理，若此三智契九界三諦，名與事和；若其三智契佛界三諦，名與理和。事和則有三教三寶，理和則有圓教三寶。一念事理不分而分，其義宛爾。孤山第三意有三三，破此義云「又云中諦不覺名法，真諦不覺名佛，俗諦不覺名僧。夫佛陀梵語，覺者此言。託事成觀，安得違義？豈佛陀翻不覺耶？此皆昏醉之譚，於理何益乎？」釋曰：佛翻為覺，人誰不知？前科立名，不覺名法寶、覺名佛寶、和名僧寶，此之名義皎然如日。今重釋中，次文佛寶三皆云知，豈非覺義以翻於佛？今云真諦不覺名佛寶、俗諦不覺名僧寶者，蓋欲令人解於法寶即具佛僧。此之三寶以法為主，是故三寶皆言不覺。以由真諦是性德般若，義當於佛。俗是解脫，故得名僧。而皆未有覺不覺智，是故三寶通名不覺。彼人不曉法寶真諦是性般若，故妄破云不覺翻佛。次佛寶具三皆從知立，僧寶具三皆從和立，故《思益》云「知覺名佛，知離名法，知無名僧。」三皆云知，乃於覺義開三寶也。覺義既然，理合不覺及以和義各開三也。佛世機利，不須遍說。如此方名一體三寶，乃與三德無二無別。若不然者，安可一念融妙而觀？如此等義，若非四辯之親宣，孰臻三寶之極致？故知正言似反。他莫信之，昏醉之誣，諒招塗炭矣。

十、觀三德，三：初、標。二、釋，三：初、直列三觀。二、約觀明德，二：初、正觀德，二：初、約圓示觀，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十、觀三德，三：初、標。二、釋，三：初、直列三觀。二、約觀明德，二：初、正觀德，二：初、約圓示觀，二：

初、示觀。圓妙三德體必互具，一一皆三、不縱不橫，方名祕藏。大師示位雖居五品，能知如來甚深祕藏，即以祕藏為諦為觀，融一切境。今體一念性是三德，即以三德而為三觀，故明三觀一一融攝。三觀之首皆言即者，指一念心即三諦故。初云即空，非即偏空，乃觀一念即圓空也。此空能破三諦相著，故云一空一切空也。言無假無中而不空者，非獨空觀於法破相，假中亦能於法破相。何者？以空破相，即真破俗；以假破相，即俗破真；以中破相，雙遮二邊。此三頓破，名畢竟空。空既破相，有何積聚？然具三諦不縱不橫，即祕密藏。此藏具足常樂我淨，名般若德。次云即假，非即偏假，乃觀一念即妙假也。此假能立三諦之法，故云一假一切假也。言無空無中而不假者，非獨假觀能立於法，空中二觀亦能立法。何者？以空立法，即俗立真，以假立法，即真立俗，以中立法，雙照二諦。此三頓立，名為妙假。既攝三諦不縱不橫，名祕密藏。此藏具足常樂我淨，名解脫德。次云即中，非即但中，蓋指一念即具德中，此中能妙三諦之法，故云一中一切中也。言無空無假而不中者，非獨中觀於法絕待，空假亦能當處絕待。何者？以空中故，真諦絕待；以假中故，俗諦絕待；以中中故，雙遮雙照俱絕對待。此三頓絕，名為圓中。既攝三諦不縱不橫，名祕密藏。此藏具足常樂我淨，名法身德。此三德觀列諸句者，但在離於偏破偏立及別觀中。得此意者，能所既寂、言慮都忘，故得名為不思議觀。如是方顯三德祕藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、示觀。圓妙三德體必互具，一一皆三、不縱不橫，方名祕藏。大師示位雖居五品，能知如來甚深祕藏，即以祕藏為諦為觀，融一切境。今體一念性是三德，即以三德而為三觀，故明三觀一一融攝。三觀之首皆言即者，指一念心即三諦故。初云即空，非即偏空，乃觀一念即圓空也。此空能破三諦相著，故云一空一切空也。言無假無中而不空者，非獨空觀於法破相，假中亦能於法破相。何者？以空破相，即真破俗；以假破相，即俗破真；以中破相，雙遮二邊。此三頓破，名畢竟空。空既破相，有何積聚？然具三諦不縱不橫，即祕密藏。此藏具足常樂我淨，名般若德。次云即假，非即偏假，乃觀一念即妙假也。此假能立三諦之法，故云一假一切假也。言無空無中而不假者，非獨假觀能立於法，空中二觀亦能立法。何者？以空立法，即俗立真，以假立法，即真立俗，以中立法，雙照二諦。此三頓立，名為妙假。既攝三諦不縱不橫，名祕密藏。此藏具足常樂我淨，名解脫德。次云即中，非即但中，蓋指一念即具德中，此中能妙三諦之法，故云一中一切中也。言無空無假而不中者，非獨中觀於法絕待，空假亦能當處絕待。何者？以空中故，真諦絕待；以假中故，俗諦絕待；以中中故，雙遮雙照俱絕對待。此三頓絕，名為圓中。既攝三諦不縱不橫，名祕密藏。此藏具足常樂我淨，名法身德。此三德觀列諸句者，但在離於偏破偏立及別觀中。得此意者，能所既寂、言慮都忘，故得名為不思議觀。如是方顯三德祕藏。

二、明圓。從一中至無所畏，皆《華嚴》文。所言一者，趣舉一法也。無量者，一切法也。若以三諦收一切法無有餘也，復於三諦隨以一諦名之為一，如是一三展轉生起，如示觀文說。有茲觀解，聞一不畏減於三德、聞三不畏增於一實。當知下，復以一多而為四句顯不思議，離縱橫等成祕藏觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明圓。從一中至無所畏，皆《華嚴》文。所言一者，趣舉一法也。無量者，一切法也。若以三諦收一切法無有餘也，復於三諦隨以一諦名之為一，如是一三展轉生起，如示觀文說。有茲觀解，聞一不畏減於三德、聞三不畏增於一實。當知下，復以一多而為四句顯不思議，離縱橫等成祕藏觀。

二、寄佛明德，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、寄佛明德，二：

初、明德從觀立。佛體命力從三觀成，況復體等是空假中，不可分於能成所成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明德從觀立。佛體命力從三觀成，況復體等是空假中，不可分於能成所成。

二、明德受藏名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明德受藏名。

二、歎心境，二：初、據經歎要。諸佛皆具真性、實慧、方便三種解脫，今但云解脫，亦是一中解多之意。此之三脫與其三德無二無別，但佛法太高，初心為難；心佛無差，觀心則易，是故令於心行中求。蓋眾生心即空假中，中是真性、空是實慧、假是方便，高下雖殊其性不二，故使觀心得佛解脫。今觀十法，其意皆然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、歎心境，二：初、據經歎要。諸佛皆具真性、實慧、方便三種解脫，今但云解脫，亦是一中解多之意。此之三脫與其三德無二無別，但佛法太高，初心為難；心佛無差，觀心則易，是故令於心行中求。蓋眾生心即空假中，中是真性、空是實慧、假是方便，高下雖殊其性不二，故使觀心得佛解脫。今觀十法，其意皆然。

二、例三無差。他生他佛、三德三脫，己心三德豈與觀殊？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、例三無差。他生他佛、三德三脫，己心三德豈與觀殊？

三、結法歸題。題標三字既是三德當體之名，故以三觀對於金等，義當三觀顯三德也。三、結。例前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結法歸題。題標三字既是三德當體之名，故以三觀對於金等，義當三觀顯三德也。三、結。例前。

三、對斥邪空顯觀心功德，三：初、敘彼邪空。今立觀法皆依佛言，佛令依經修觀契理，復教設像託似觀真。經詮佛心、像寫佛質，此二不敬，觀何由成，今作理觀以為正修，恭敬事儀用為助道。世間愚者不知此意，妄執癡空，見今觀心復敬經像謂乖平等，難今修觀三身不成，乃執佛經及以佛像同餘紙木，我於經像不生敬心，於餘紙木不生慢心，自行化他三身義足。以此癡空，毀今正助合修之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、對斥邪空顯觀心功德，三：初、敘彼邪空。今立觀法皆依佛言，佛令依經修觀契理，復教設像託似觀真。經詮佛心、像寫佛質，此二不敬，觀何由成，今作理觀以為正修，恭敬事儀用為助道。世間愚者不知此意，妄執癡空，見今觀心復敬經像謂乖平等，難今修觀三身不成，乃執佛經及以佛像同餘紙木，我於經像不生敬心，於餘紙木不生慢心，自行化他三身義足。以此癡空，毀今正助合修之行。

二、以事對破。彼執癡空，詞既虛誕，故但以三事驗其恚慢，三身不成。初、破平等義不成。汝於廟勅既須敬畏，於佛經像何以輕慢？畏慢既起，諸使熾然，平等不成，法身安在？二、破智慧不成。師學兩分，憎愛俱立，既生憎愛，驗是愚癡。愚癡非智，報身則失。三、破化他不成。癡空非智，方便則縛。執凡愚見生憎上心，我慢相傳，師徒必墮。三毒邪氣轉入他心，化益全無，應身何在？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、以事對破。彼執癡空，詞既虛誕，故但以三事驗其恚慢，三身不成。初、破平等義不成。汝於廟勅既須敬畏，於佛經像何以輕慢？畏慢既起，諸使熾然，平等不成，法身安在？二、破智慧不成。師學兩分，憎愛俱立，既生憎愛，驗是愚癡。愚癡非智，報身則失。三、破化他不成。癡空非智，方便則縛。執凡愚見生憎上心，我慢相傳，師徒必墮。三毒邪氣轉入他心，化益全無，應身何在？

二、明今觀德。邪空之輩妄毀觀心，以事驗之其過略爾。今立觀心，復敬經像，有何功德？略論有二：所謂有方便慧、有慧方便，此二俱解為三身因。即顯癡空二種俱縛，非三身本。二功德者，於凡夫位修圓實慧，以敬經像方便資故令慧不縛。以不縛慧導恭敬善誡勸眾生，故復能令方便不縛。三身因者，有慧方便能成應身、有方便慧能成報身、所顯實相即是法身，豈同癡空立三身耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明今觀德。邪空之輩妄毀觀心，以事驗之其過略爾。今立觀心，復敬經像，有何功德？略論有二：所謂有方便慧、有慧方便，此二俱解為三身因。即顯癡空二種俱縛，非三身本。二功德者，於凡夫位修圓實慧，以敬經像方便資故令慧不縛。以不縛慧導恭敬善誡勸眾生，故復能令方便不縛。三身因者，有慧方便能成應身、有方便慧能成報身、所顯實相即是法身，豈同癡空立三身耶？

二、約義重明二字。真諦所譯七卷別名，金光明下復安帝王。今之讖經唯標三字，故前文云「若依四卷題但作三字，無帝王兩字。若依經文有經王之義，若說不說俱亦無妨。」大師釋題，前雖據文且論三字，今復約義重明帝王，故翻譯章備舉真諦華梵二文而言。此師譯題最為委悉，乃是作今重釋張本也。釋中先約真諦解。真諦譯此經後，以統攝義釋帝王字，乃將三身分對三經。意云：諸經各說一身，此經具有三身名義，故能統攝《華嚴》等經，是故得帝王之目。分割三身優劣大教，具如疏斥，必是赴機且作此釋耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約義重明二字。真諦所譯七卷別名，金光明下復安帝王。今之讖經唯標三字，故前文云「若依四卷題但作三字，無帝王兩字。若依經文有經王之義，若說不說俱亦無妨。」大師釋題，前雖據文且論三字，今復約義重明帝王，故翻譯章備舉真諦華梵二文而言。此師譯題最為委悉，乃是作今重釋張本也。釋中先約真諦解。真諦譯此經後，以統攝義釋帝王字，乃將三身分對三經。意云：諸經各說一身，此經具有三身名義，故能統攝《華嚴》等經，是故得帝王之目。分割三身優劣大教，具如疏斥，必是赴機且作此釋耳。

二、明今師釋，二，初、明應具三義，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明今師釋，二，初、明應具三義，三：

初、標名略示。欲約教觀圓對三法，故示帝王必具慧義。即以神謀聖策，并帝是貴極，王是朝會，合成三義，謂帝慧王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、標名略示。欲約教觀圓對三法，故示帝王必具慧義。即以神謀聖策，并帝是貴極，王是朝會，合成三義，謂帝慧王。

二、釋出三義。此義於他仍是譬喻，若據今師皆是當體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋出三義。此義於他仍是譬喻，若據今師皆是當體。

三、引經證成。初取所游深廣法性證貴極義，若從能游乃屬慧義。次聞者思惟雖在於因，然其初心即用果智，此顯圓宗因果不二。甘露雖理，從能開入及能處食，皆是聖智雄略之義。諸佛菩薩以朝會故，佛得常住。菩薩莊嚴乃至諸河焦乾希有事現，是利益義。孤山第四事誤破此文也。而言事誤有四：其一云「夫附法成觀，祇觀前文所譚法相。且此文唯釋識本三字之題，及以觀心反用真諦立題帝王二字。」其二云「厥或直用，猶可從容。況復擅加慧字。」其三云「又加其帝王二字之聞，而云帝慧王。如至尊之號，可以文武聖神等字於皇帝二字中間著邪？」其四云「又云慧者是神謀聖策，帝則貴極至尊，王則萬國朝會。此解釋者，出於經乎？備於史乎？載於子乎？見於集乎？苟四者不譚，則是胸臆謬說。智者聖師豈其然乎？」今釋其一者，大師重明帝王之義甚非徑庭，先敘真諦局解、次陳今之正義。今義又二：初明應具三義、次依三義解釋。釋中自有二意：初約教義釋、二約觀行釋。教觀顯然，如指諸掌。是前文已用教觀釋其讖譯三字題訖，今復用教觀解真諦譯帝王二字，何曾但附讖譯三字之法，而約真諦二字明觀？若觀此破尚讀文不委。況觀道深致何勞擬議乎。釋其二者，今師解經要在顯義。以真諦所譯文雖標二、義合具三，如世帝王豈不具慧？故云今明帝王應具三義也。立此三義為能詮名，以召所詮十種三法，以三召三令理可識。至唐義淨重譯此經，名最勝王，果符大師所立三義，極尊釋帝與最義同，慧之聖神與勝義合。以新譯驗，三義宛然。況約義加文顯有其例，如今《文句》釋經五戒，欲令義顯，乃於各各忿諍之下加於人人不信之句，財物損耗之下復加虧失禮度之文。何不破擅加二句，使令文句成訛說耶？釋其三者，今明帝王具慧義者，意用三名詮乎三法。以十三法唯有三寶，佛在於初，八種皆同三德次第。今欲準此，帝詮法身、慧詮般若、王詮解脫，順所詮故，故安慧字居二之間。大師宣揚多從義便，釋妙法則先法次妙，釋觀世則先世後觀。以今重明帝等三義，乃是法性當體之名，尚非譬喻，安得全同皇帝尊號？況復自云帝王合具慧義，非謂令將經題添於慧字，那忽掩其義而責其字？深見人情也。釋其四者，若謂解釋帝等三義，非經史子集，即後人擅加者，且如懺摩梵語、悔過華言，今經文句不分華梵，直以首釋於懺、伏釋於悔，及黑白等五義釋之，又以鑑義訓於梵音，此等出何經論典籍？何不責其文無所出令皆成謬？豈非大師善巧說法，務在顯理以開人心。又既云智者聖師也，所說名教固非凡情俗學所能逮及，安得齊我 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、引經證成。初取所游深廣法性證貴極義，若從能游乃屬慧義。次聞者思惟雖在於因，然其初心即用果智，此顯圓宗因果不二。甘露雖理，從能開入及能處食，皆是聖智雄略之義。諸佛菩薩以朝會故，佛得常住。菩薩莊嚴乃至諸河焦乾希有事現，是利益義。孤山第四事誤破此文也。而言事誤有四：其一云「夫附法成觀，祇觀前文所譚法相。且此文唯釋識本三字之題，及以觀心反用真諦立題帝王二字。」其二云「厥或直用，猶可從容。況復擅加慧字。」其三云「又加其帝王二字之聞，而云帝慧王。如至尊之號，可以文武聖神等字於皇帝二字中間著邪？」其四云「又云慧者是神謀聖策，帝則貴極至尊，王則萬國朝會。此解釋者，出於經乎？備於史乎？載於子乎？見於集乎？苟四者不譚，則是胸臆謬說。智者聖師豈其然乎？」今釋其一者，大師重明帝王之義甚非徑庭，先敘真諦局解、次陳今之正義。今義又二：初明應具三義、次依三義解釋。釋中自有二意：初約教義釋、二約觀行釋。教觀顯然，如指諸掌。是前文已用教觀釋其讖譯三字題訖，今復用教觀解真諦譯帝王二字，何曾但附讖譯三字之法，而約真諦二字明觀？若觀此破尚讀文不委。況觀道深致何勞擬議乎。釋其二者，今師解經要在顯義。以真諦所譯文雖標二、義合具三，如世帝王豈不具慧？故云今明帝王應具三義也。立此三義為能詮名，以召所詮十種三法，以三召三令理可識。至唐義淨重譯此經，名最勝王，果符大師所立三義，極尊釋帝與最義同，慧之聖神與勝義合。以新譯驗，三義宛然。況約義加文顯有其例，如今《文句》釋經五戒，欲令義顯，乃於各各忿諍之下加於人人不信之句，財物損耗之下復加虧失禮度之文。何不破擅加二句，使令文句成訛說耶？釋其三者，今明帝王具慧義者，意用三名詮乎三法。以十三法唯有三寶，佛在於初，八種皆同三德次第。今欲準此，帝詮法身、慧詮般若、王詮解脫，順所詮故，故安慧字居二之間。大師宣揚多從義便，釋妙法則先法次妙，釋觀世則先世後觀。以今重明帝等三義，乃是法性當體之名，尚非譬喻，安得全同皇帝尊號？況復自云帝王合具慧義，非謂令將經題添於慧字，那忽掩其義而責其字？深見人情也。釋其四者，若謂解釋帝等三義，非經史子集，即後人擅加者，且如懺摩梵語、悔過華言，今經文句不分華梵，直以首釋於懺、伏釋於悔，及黑白等五義釋之，又以鑑義訓於梵音，此等出何經論典籍？何不責其文無所出令皆成謬？豈非大師善巧說法，務在顯理以開人心。又既云智者聖師也，所說名教固非凡情俗學所能逮及，安得齊我

之聞見斥聖之辯才？巫蠱之言誰當信受？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之聞見斥聖之辯才？巫蠱之言誰當信受？

二、依三義解釋，二：初、約教義釋，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、依三義解釋，二：初、約教義釋，二：

初、明十種三法皆具三義。問：前以十種三法釋金光明，其義已顯，今那更將十種三法釋帝慧王？且尊重名金、照了名光、應益名明，與今貴義、慧義及朝會義道理無殊，何須用此重對十法，豈非繁芿？致令往者謂此等文是人謬撰。有何所以須重釋耶？答：麁心讀文謂為稠沓，精詳其義各有所歸。何者？前譬喻釋，以金光明為世物象，可以比況十種三法。至當體釋，雖捨喻從法，但云法性可重名金、寂照名光、應益名明，而且未示十種三法一一當體名金光明。觀心十法雖從當體，而非約教，是故今釋顯從教示，一一三法即貴義、慧義及朝會義，皆是當體，名帝慧王。雖帝慧王與金光明三義稍同，而前從譬喻、今從當體，義勢天殊。縱使前後皆從當體，而前文自釋金等三義，今釋帝等，何曾重述？又諸三法若也各具帝慧王義，則令人深信一一三法皆是經王，以即在題，非遠取義故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明十種三法皆具三義。問：前以十種三法釋金光明，其義已顯，今那更將十種三法釋帝慧王？且尊重名金、照了名光、應益名明，與今貴義、慧義及朝會義道理無殊，何須用此重對十法，豈非繁芿？致令往者謂此等文是人謬撰。有何所以須重釋耶？答：麁心讀文謂為稠沓，精詳其義各有所歸。何者？前譬喻釋，以金光明為世物象，可以比況十種三法。至當體釋，雖捨喻從法，但云法性可重名金、寂照名光、應益名明，而且未示十種三法一一當體名金光明。觀心十法雖從當體，而非約教，是故今釋顯從教示，一一三法即貴義、慧義及朝會義，皆是當體，名帝慧王。雖帝慧王與金光明三義稍同，而前從譬喻、今從當體，義勢天殊。縱使前後皆從當體，而前文自釋金等三義，今釋帝等，何曾重述？又諸三法若也各具帝慧王義，則令人深信一一三法皆是經王，以即在題，非遠取義故也。

二、明十種經王皆能攝法，二：初、標列。二、釋相，二：初、正明攝三，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明十種經王皆能攝法，二：初、標列。二、釋相，二：初、正明攝三，三：

初、攝法門。三道在迷故攝惑，識別名義故攝解。三菩提攝發心行者，填願行也。三大乘攝發趣位者，發真趣果位也，乘遊四方直至道場故。三德攝理者，果後祕藏究竟理也。前文既明彼彼三法無二無別，驗知一一悉皆互攝。前文既曾委論互義，故今但示各攝相耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、攝法門。三道在迷故攝惑，識別名義故攝解。三菩提攝發心行者，填願行也。三大乘攝發趣位者，發真趣果位也，乘遊四方直至道場故。三德攝理者，果後祕藏究竟理也。前文既明彼彼三法無二無別，驗知一一悉皆互攝。前文既曾委論互義，故今但示各攝相耳。

二、攝眾教，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、攝眾教，二：

初、攝諸部。三道攝《淨名》者，不即三障顯三解脫，安得名為不可思議？三識攝《楞伽》、《地持》等者，以此經論多用三識顯事理故。問：經題本是佛世法門，豈可豫攝滅後論耶？答：今以經題所召法門，即是諸論所詮之義，乃以所詮攝於能詮，故云三識攝《地持》等。況諸菩薩為顯大乘尊經妙義，故造諸論，諸論所說違此經耶？若其不違，理應攝屬，《涅槃》明說一切眾生皆有佛性悉當作佛故。《大品》等五時教者，《仁王般若》云「大覺世尊前已為我等說《摩訶般若》、《金剛般若》、《天王問》、《大品》等般若。今日如來放大光明，斯作何事？」至佛定起，無問自說《仁王般若》。《仁王》對前四種般若，即當第五。此五般若說各一時，故得名為五時教也。菩提願行多出方等諸部經故，理隨得三成一大乘。《法華》開會故。新譯《華嚴》合於理智但名法身，并於垂應以為二身；舊經明義即一而三，故與此經三身相攝。《涅槃》三寶及以三德，大經最顯故。問，真諦云「三德攝三涅槃」，正斷二乘斷見。《般若》正遣凡夫有著，《華嚴》正化始行菩薩。今經通為八位人，故稱王也。《文句》破云「作此偏說，無智之人於諸經起輕慢，此義不可。」今那得用十種三法分對諸經，却同真諦被破之義？答：真諦所釋，分割三德在於三經，是別異義，故為所破。今以三法非縱橫義攝於一經，攝彼彼經亦復如是。且如《大品》題稱般若，義至三故，諸法融淨。《維摩》所說亦名解脫，以具三脫，故不思議。須知今立十種三法，一一三法非縱非橫、而高而廣，竪徹極果遍收諸法，故以十三分對諸部。如前真諦分於三德，對道前等三種之位，大師廣斥。至今自立法性甚深，乃用十種三法之義，對本有等三種之位，故知他將一法以攝一經，類今三法而攝一經。山毫相絕，學者應審；若謂不殊，太無眉目。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、攝諸部。三道攝《淨名》者，不即三障顯三解脫，安得名為不可思議？三識攝《楞伽》、《地持》等者，以此經論多用三識顯事理故。問：經題本是佛世法門，豈可豫攝滅後論耶？答：今以經題所召法門，即是諸論所詮之義，乃以所詮攝於能詮，故云三識攝《地持》等。況諸菩薩為顯大乘尊經妙義，故造諸論，諸論所說違此經耶？若其不違，理應攝屬，《涅槃》明說一切眾生皆有佛性悉當作佛故。《大品》等五時教者，《仁王般若》云「大覺世尊前已為我等說《摩訶般若》、《金剛般若》、《天王問》、《大品》等般若。今日如來放大光明，斯作何事？」至佛定起，無問自說《仁王般若》。《仁王》對前四種般若，即當第五。此五般若說各一時，故得名為五時教也。菩提願行多出方等諸部經故，理隨得三成一大乘。《法華》開會故。新譯《華嚴》合於理智但名法身，并於垂應以為二身；舊經明義即一而三，故與此經三身相攝。《涅槃》三寶及以三德，大經最顯故。問，真諦云「三德攝三涅槃」，正斷二乘斷見。《般若》正遣凡夫有著，《華嚴》正化始行菩薩。今經通為八位人，故稱王也。《文句》破云「作此偏說，無智之人於諸經起輕慢，此義不可。」今那得用十種三法分對諸經，却同真諦被破之義？答：真諦所釋，分割三德在於三經，是別異義，故為所破。今以三法非縱橫義攝於一經，攝彼彼經亦復如是。且如《大品》題稱般若，義至三故，諸法融淨。《維摩》所說亦名解脫，以具三脫，故不思議。須知今立十種三法，一一三法非縱非橫、而高而廣，竪徹極果遍收諸法，故以十三分對諸部。如前真諦分於三德，對道前等三種之位，大師廣斥。至今自立法性甚深，乃用十種三法之義，對本有等三種之位，故知他將一法以攝一經，類今三法而攝一經。山毫相絕，學者應審；若謂不殊，太無眉目。

二、攝一切。上諸經論並是大乘，且舉世人共見聞者，故云當道。絓，猶豫也，但豫八萬四千法藏皆為所攝。須知八萬該乎一代，無一名義暫離十種三法經王。故《文句》云「於九種經中而得自在」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、攝一切。上諸經論並是大乘，且舉世人共見聞者，故云當道。絓，猶豫也，但豫八萬四千法藏皆為所攝。須知八萬該乎一代，無一名義暫離十種三法經王。故《文句》云「於九種經中而得自在」。

三、攝六位，二：初、明十法本位。苦道有分段、變易，故云一切五陰。煩惱有通惑別惑，故云五住。業有漏無漏等，故云一切。合云三識有一切心王、心數，此二是本有位；三因至三涅槃，此六是現有位；三寶三德，是當有位。此位前文已委說，故但舉三道，餘皆例知。此說乃是十種三法本分之位也。文略九種本位攝法，故云乃至，及注云云。現行印本誤將並書云云而為「以」字也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、攝六位，二：初、明十法本位。苦道有分段、變易，故云一切五陰。煩惱有通惑別惑，故云五住。業有漏無漏等，故云一切。合云三識有一切心王、心數，此二是本有位；三因至三涅槃，此六是現有位；三寶三德，是當有位。此位前文已委說，故但舉三道，餘皆例知。此說乃是十種三法本分之位也。文略九種本位攝法，故云乃至，及注云云。現行印本誤將並書云云而為「以」字也。