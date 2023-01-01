金光明經玄義拾遺記
宋 知禮述6卷CBETA T1784大于一万字 8 h
向佛经 GPT 提问
第 5 卷
金光明經玄義拾遺記卷第五
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宋四明沙門知禮述
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四、觀三般若，三：初、標。二、釋，三：
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初、約圓總舉。總舉一心空假中三，是三般若。何者下，略示三相，以即一而多示假相，即多而一示空相，非一非多示中相。於一念心而論三相，不前不後亦不一時。
初、約圓總舉。總舉一心空假中三，是三般若。何者下，略示三相，以即一而多示假相，即多而一示空相，非一非多示中相。於一念心而論三相，不前不後亦不一時。
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二、寄次別釋，三：初假、次空、後中。
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初、一心一切心，別示假也。假在初者，假有二種：若在空後，即建立假；若在空前，即生死假。欲明凡夫從心生過，警於初學有漏之心念念常造六道三障，令知其過，動習空中以求出離，故於三觀示假在前。日夜常生無量眾生者，謂一業成，百千萬生受報不盡，一一果報皆有假名。如諸經律所明來報，那不自省，輒謂無生？十二因緣，喻如鉤鎖相續無際，故云一心一切心。此生死假，即建立中所治之病。舉病顯藥，假觀立也。
初、一心一切心，別示假也。假在初者，假有二種：若在空後，即建立假；若在空前，即生死假。欲明凡夫從心生過，警於初學有漏之心念念常造六道三障，令知其過，動習空中以求出離，故於三觀示假在前。日夜常生無量眾生者，謂一業成，百千萬生受報不盡，一一果報皆有假名。如諸經律所明來報，那不自省，輒謂無生？十二因緣，喻如鉤鎖相續無際，故云一心一切心。此生死假，即建立中所治之病。舉病顯藥，假觀立也。
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二、一切心一心，別示空也。既知心有則生諸心，欲寂諸心當觀心空。須約四性，檢一念心生滅叵得，一心既空一切安有？故舉小火小珠喻一心空，燒薪澄海喻一切空，故云能觀心空，從心所生一切諸心無不即空。欲明空觀其相顯故，故寄二乘分齊而說。
二、一切心一心，別示空也。既知心有則生諸心，欲寂諸心當觀心空。須約四性，檢一念心生滅叵得，一心既空一切安有？故舉小火小珠喻一心空，燒薪澄海喻一切空，故云能觀心空，從心所生一切諸心無不即空。欲明空觀其相顯故，故寄二乘分齊而說。
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三、雙亡二邊故，煩惱非一非一切，別示中也。現前一念若定空者，下能舒出一切有心。若定有者，何能卷歸一空心耶？不空不有、無狀無名，強稱中道。復以識智示其邊中。經云「不依識者非真實識，是虛妄識」，凡小依之，著有、沈空二種之樂也。經云「依智」者，非二乘一切智及菩薩道種智，是一切種智也，故屬圓教。佛及菩薩達二邊中，故名求理；欲示中道觀相明故，故斥二觀。其實三諦一心圓照。
三、雙亡二邊故，煩惱非一非一切，別示中也。現前一念若定空者，下能舒出一切有心。若定有者，何能卷歸一空心耶？不空不有、無狀無名，強稱中道。復以識智示其邊中。經云「不依識者非真實識，是虛妄識」，凡小依之，著有、沈空二種之樂也。經云「依智」者，非二乘一切智及菩薩道種智，是一切種智也，故屬圓教。佛及菩薩達二邊中，故名求理；欲示中道觀相明故，故斥二觀。其實三諦一心圓照。
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三、依圓對智，二：
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初、對智。言如是觀者即一心三觀者，示三觀相須寄次第，為明對破三種惑故、顯三諦故。若能一心修此三者，自成圓觀。何則？頓破三惑則一空一切空也，頓顯三諦則一假一切假也，三皆妙故則一中一切中也。此三方是圓三般若。
初、對智。言如是觀者即一心三觀者，示三觀相須寄次第，為明對破三種惑故、顯三諦故。若能一心修此三者，自成圓觀。何則？頓破三惑則一空一切空也，頓顯三諦則一假一切假也，三皆妙故則一中一切中也。此三方是圓三般若。
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二、明圓。據《大論》文，三種觀智實在一念，體是祕藏，故離前後及並別等。《大經》依智，智體如是，初心依止即名佛行。
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三、結。例如前說。
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五、觀三菩提，三：初、標。二、釋、三：
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初、約圓總舉，如三般若。
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二、寄次別釋。以次第三顯圓頓意，亦同前三般若說。但今假觀列於空後，復明藥病是建立假。又前般若體是三智，但於一念略明修相，不須借義示於觀法。今菩提翻道，是能通義。又菩提心，體是四弘。《大集經》云「未度者令度，未解者令解，未安者令安，未滅者令滅。」四皆度生，令三觀中皆云度心數之眾生，乃是借彼度他生義，成今三觀度已眾生，故知附法含託事義。文自為三：
二、寄次別釋。以次第三顯圓頓意，亦同前三般若說。但今假觀列於空後，復明藥病是建立假。又前般若體是三智，但於一念略明修相，不須借義示於觀法。今菩提翻道，是能通義。又菩提心，體是四弘。《大集經》云「未度者令度，未解者令解，未安者令安，未滅者令滅。」四皆度生，令三觀中皆云度心數之眾生，乃是借彼度他生義，成今三觀度已眾生，故知附法含託事義。文自為三：
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初、破假入空。先舉生死為所破假，即一切心也。起非次第，故交橫繚亂，乃舉四物喻繚亂相，如絲之亂、如沙之多、如蠶自縛、如蛾自然，此四喻於世間因果，是故總云為苦為惱。次若知下，正明即空菩提心觀。若空觀相，前三識中已曾略示，是故今文但云知空。此菩提心度義通義，並約見思即空而說。
初、破假入空。先舉生死為所破假，即一切心也。起非次第，故交橫繚亂，乃舉四物喻繚亂相，如絲之亂、如沙之多、如蠶自縛、如蛾自然，此四喻於世間因果，是故總云為苦為惱。次若知下，正明即空菩提心觀。若空觀相，前三識中已曾略示，是故今文但云知空。此菩提心度義通義，並約見思即空而說。
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二、破空出假。先舉空過，經云「空亂意等」者，經即《涅滅》斥小之文。小乘詮空為寂滅之理，以有為妄亂；大乘詮中為寂滅性，乃以空有俱為亂意。雖離有亂，仍被空亂。今修觀時心若著空，即指此心數為空亂意眾生。此空心數望彼見思，而得名智。今論假觀，此智是亂，故云智亂甚盲闇。小乘證空得三無為，謂擇滅無為、非擇滅無為、虛空無為。此處滅心，菩提善根不得生長，故斥為坑。是大乘怨鳥者，《大論》三十云「譬如空澤有樹名奢摩黎，枝觚廣大眾鳥集宿。一鴿後至住一枝上，枝觚即時為之而折。澤神問言：『鷳鷲皆能任持，何至小鳥便不自勝？』樹神答云：『此鳥從我怨家樹來，食彼樹子來棲我上。或當放糞子墮地者，惡樹復生為害必大。是故懷憂，寧捨一枝，所全者大。』菩薩摩訶薩亦復如是，於諸外道天魔等無如是畏而畏二乘，二乘於菩薩邊亦如彼鳥，壞彼大乘心永滅佛乘心。」今取此義，明破空出假成菩提觀。次若真下，正明假觀菩提心相。真即假故，依空建立也。此菩提心度義通義，並就塵沙即假而說。凡論假觀不出三義，謂知病識藥、應病授藥、令得服行。今從分別下，以四分別明四悉檀，寄此四悉總明三義：可不不同即世界，時宜生善是為人，以藥治病即對治，逗機會理是第一義。此四明了即假觀成也。
二、破空出假。先舉空過，經云「空亂意等」者，經即《涅滅》斥小之文。小乘詮空為寂滅之理，以有為妄亂；大乘詮中為寂滅性，乃以空有俱為亂意。雖離有亂，仍被空亂。今修觀時心若著空，即指此心數為空亂意眾生。此空心數望彼見思，而得名智。今論假觀，此智是亂，故云智亂甚盲闇。小乘證空得三無為，謂擇滅無為、非擇滅無為、虛空無為。此處滅心，菩提善根不得生長，故斥為坑。是大乘怨鳥者，《大論》三十云「譬如空澤有樹名奢摩黎，枝觚廣大眾鳥集宿。一鴿後至住一枝上，枝觚即時為之而折。澤神問言：『鷳鷲皆能任持，何至小鳥便不自勝？』樹神答云：『此鳥從我怨家樹來，食彼樹子來棲我上。或當放糞子墮地者，惡樹復生為害必大。是故懷憂，寧捨一枝，所全者大。』菩薩摩訶薩亦復如是，於諸外道天魔等無如是畏而畏二乘，二乘於菩薩邊亦如彼鳥，壞彼大乘心永滅佛乘心。」今取此義，明破空出假成菩提觀。次若真下，正明假觀菩提心相。真即假故，依空建立也。此菩提心度義通義，並就塵沙即假而說。凡論假觀不出三義，謂知病識藥、應病授藥、令得服行。今從分別下，以四分別明四悉檀，寄此四悉總明三義：可不不同即世界，時宜生善是為人，以藥治病即對治，逗機會理是第一義。此四明了即假觀成也。
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三、破邊入中。先舉二觀未免生過，今為所捨，而以見思及塵沙惑為浮沈病，空假乃為二病之藥。以病偏增，故藥偏用。藥存成病著。若墮二邊，增無明病，故須兩捨。次非空下，正明中道菩提心觀。此中度義通義，皆約無明即中而說。心無能所，名不住法，此法方可住於中道。
三、破邊入中。先舉二觀未免生過，今為所捨，而以見思及塵沙惑為浮沈病，空假乃為二病之藥。以病偏增，故藥偏用。藥存成病著。若墮二邊，增無明病，故須兩捨。次非空下，正明中道菩提心觀。此中度義通義，皆約無明即中而說。心無能所，名不住法，此法方可住於中道。
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三、依圓對法，二：初、明圓。說欲相顯須寄次第，觀就理融則無前後，前三般若已明其意。
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二、對法。今三菩提就異名說，真性菩提三皆妙絕故，亦名無上。實智菩提三皆蕩相故，亦名清淨。方便菩提三皆自在逗會無遺故，亦名究竟。三在一心故三各三，以體融故發即俱發，是故當體名金光明。
二、對法。今三菩提就異名說，真性菩提三皆妙絕故，亦名無上。實智菩提三皆蕩相故，亦名清淨。方便菩提三皆自在逗會無遺故，亦名究竟。三在一心故三各三，以體融故發即俱發，是故當體名金光明。
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三、結。如前。
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六、觀三大乘，三：初、標：二、釋，三：
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初、總立觀法。
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二、約境明觀。附三大乘修圓三觀，必須境觀義符於乘，以乘是運義。三種大乘無法不運，性既具運故逆順修，法爾而運。今體逆修，念念四運，運運即性，性是三諦，乃成三觀順修妙運。此文分三：初、明四運為境觀一念者，趣舉一念也。心隨境遷，起滅更運，故一一念無不四運。從未至已終而復始，凡愚不覺為運所遷，故以閉目喻凡不覺，舟行喻於四運心疾。
二、約境明觀。附三大乘修圓三觀，必須境觀義符於乘，以乘是運義。三種大乘無法不運，性既具運故逆順修，法爾而運。今體逆修，念念四運，運運即性，性是三諦，乃成三觀順修妙運。此文分三：初、明四運為境觀一念者，趣舉一念也。心隨境遷，起滅更運，故一一念無不四運。從未至已終而復始，凡愚不覺為運所遷，故以閉目喻凡不覺，舟行喻於四運心疾。
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二、明三運為觀。圓教行者知剎那心性是祕藏，祕藏遍含未始暫缺，故無一運非空假中。得此意者，四運愈遷、三觀彌進。故《止觀》云「薪多火盛，風益求羅。」所以大師常示眾云：「實心繫實境，實緣次第生，實實迭相注，自然入實理。」實心繫實境者，三觀繫三諦也。實緣次第生者，四運迭遷也。四運是境，境為觀緣，如薪助火。實實迭相注者，三觀實心注三諦實境，此之實境還注實心，相注不已，自然從於觀行相似，得入初住實理之中。此乃以三觀運運於四運，亦是四運之運運三觀運，皆得名為以運運運。
二、明三運為觀。圓教行者知剎那心性是祕藏，祕藏遍含未始暫缺，故無一運非空假中。得此意者，四運愈遷、三觀彌進。故《止觀》云「薪多火盛，風益求羅。」所以大師常示眾云：「實心繫實境，實緣次第生，實實迭相注，自然入實理。」實心繫實境者，三觀繫三諦也。實緣次第生者，四運迭遷也。四運是境，境為觀緣，如薪助火。實實迭相注者，三觀實心注三諦實境，此之實境還注實心，相注不已，自然從於觀行相似，得入初住實理之中。此乃以三觀運運於四運，亦是四運之運運三觀運，皆得名為以運運運。
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三、明對失顯得。若迷三諦但隨四運則生死無窮，若觀四觀即是三諦則涅槃在即。
三、明對失顯得。若迷三諦但隨四運則生死無窮，若觀四觀即是三諦則涅槃在即。
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三、以觀對乘，二：
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初、約法對。三乘為大車，三諦是道場，不動而運、無到而到。
初、約法對。三乘為大車，三諦是道場，不動而運、無到而到。
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二、約人歎。三乘即一乘等者，理乘為車體，故高廣無過；隨乘為白牛，故行疾如風；得乘為具度，故莊嚴絕比。雖三而一、雖一而三，此微妙乘乃是觀行。觀音、普賢大人所乘，故名為大。
二、約人歎。三乘即一乘等者，理乘為車體，故高廣無過；隨乘為白牛，故行疾如風；得乘為具度，故莊嚴絕比。雖三而一、雖一而三，此微妙乘乃是觀行。觀音、普賢大人所乘，故名為大。
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三、結。如上。
三、結。如上。
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七、觀三身，三：
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初、標。
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初、立觀顯法。
初、立觀顯法。
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二、約心明觀。於一念心修三身觀，必須境觀皆有身義，故先明一心能起十界，即顯一念具十界身。次於十界即起三觀，則彰十界無不三身。
二、約心明觀。於一念心修三身觀，必須境觀皆有身義，故先明一心能起十界，即顯一念具十界身。次於十界即起三觀，則彰十界無不三身。
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初文為三：
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初、明十相。今家妙解《華嚴》心造，乃有二義：一者理造，造即是具；二者事造，通於三世造於十界，謂過造於現、過現造當、現造於現，皆由理具方有事造，故十界身一一皆是全性起修。雖全是性，而因成感果無少差忒。如破戒心成，能造地獄種種苦具宿豫嚴待。故十界身皆有假實及以依報，無有一物從外而起。
初、明十相。今家妙解《華嚴》心造，乃有二義：一者理造，造即是具；二者事造，通於三世造於十界，謂過造於現、過現造當、現造於現，皆由理具方有事造，故十界身一一皆是全性起修。雖全是性，而因成感果無少差忒。如破戒心成，能造地獄種種苦具宿豫嚴待。故十界身皆有假實及以依報，無有一物從外而起。
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二、辨難易。良以眾生無始熏習，惡多善少，致令心念多緣惡身，未駕五乘先遊四趣，登難墜易，誰曰不然。修觀行人，於十界心常當循省。
二、辨難易。良以眾生無始熏習，惡多善少，致令心念多緣惡身，未駕五乘先遊四趣，登難墜易，誰曰不然。修觀行人，於十界心常當循省。
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三、結唯心。法譬可見。
三、結唯心。法譬可見。
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次文者，於此心境而修三觀、顯於三身。分三：
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初、空。五受陰洞達空無所有者，語出《淨名》。受陰，心也。五者，五處生受，謂受有、受無、受亦有亦無、受非有非無及受不受，亦名五取陰。觀此一陰空無所有，則令十界皆不可得。翻地喻心空，草木頃盡一切身空。
初、空。五受陰洞達空無所有者，語出《淨名》。受陰，心也。五者，五處生受，謂受有、受無、受亦有亦無、受非有非無及受不受，亦名五取陰。觀此一陰空無所有，則令十界皆不可得。翻地喻心空，草木頃盡一切身空。
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二、假。若就一念觀十界空，已具三諦。今斥空者，欲顯假觀立法功故，復慮圓人退大取小，故寄二乘斥空灰寂，空心不能起十界應，乃彰假觀無身不現。言同六道者，必是文誤。此文自云「為現佛身及三乘故」。
二、假。若就一念觀十界空，已具三諦。今斥空者，欲顯假觀立法功故，復慮圓人退大取小，故寄二乘斥空灰寂，空心不能起十界應，乃彰假觀無身不現。言同六道者，必是文誤。此文自云「為現佛身及三乘故」。
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三中二：初、著二斥偏。斥意亦同假觀斥空。二、亡三顯中。問：正為明中，中何須亡？答：《末陀摩經》自注云「末者，莫義。陀摩者，中義。莫著中道也。」《釋籤》據此立中道義，故知亡中方是中觀也。文中初列十三不得亡於身假。亦不得身如下，亡於身空，如是空義也。亦不得身性下，亡於身中，性是中義也。空中各合，具亡十三，略舉初後，故云乃至也。語遣情則三諦俱亡，論顯理則三諦俱照。八尺身性、五胞相性，乃至修性及修者性，身十三法既皆云性，具義善成。且舉人身以為語端，理合十身，身身十三、一一皆性，則彰十界各具十法、一一即性。就此論忘，故畢竟清淨，方顯十身皆即中道。
三中二：初、著二斥偏。斥意亦同假觀斥空。二、亡三顯中。問：正為明中，中何須亡？答：《末陀摩經》自注云「末者，莫義。陀摩者，中義。莫著中道也。」《釋籤》據此立中道義，故知亡中方是中觀也。文中初列十三不得亡於身假。亦不得身如下，亡於身空，如是空義也。亦不得身性下，亡於身中，性是中義也。空中各合，具亡十三，略舉初後，故云乃至也。語遣情則三諦俱亡，論顯理則三諦俱照。八尺身性、五胞相性，乃至修性及修者性，身十三法既皆云性，具義善成。且舉人身以為語端，理合十身，身身十三、一一皆性，則彰十界各具十法、一一即性。就此論忘，故畢竟清淨，方顯十身皆即中道。
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三、以觀對身。
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三、結。可解。
三、結。可解。
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八、觀三涅槃，三：
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初、標。
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二、釋。三種涅槃皆具四德方名圓極，故今觀三，一一皆成常樂我淨。觀法既同，乃就三境而辨三相。雖於一境顯一涅槃，須知一一無不具三。若不爾者，何能令三皆具四德？此義前文已曾委示。文分為三：
二、釋。三種涅槃皆具四德方名圓極，故今觀三，一一皆成常樂我淨。觀法既同，乃就三境而辨三相。雖於一境顯一涅槃，須知一一無不具三。若不爾者，何能令三皆具四德？此義前文已曾委示。文分為三：
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初、約報心觀性淨。報心無記，本淨易彰。心性既寂，豈唯寂染？淨亦本寂，是故本性不染不淨。若可染淨，性則生滅。故云染故名生、淨故名滅。以不生滅，四德義成。既云生滅不能毀，故常。驗於不染、不礙、不受三句，皆須言生滅，避繁故略。具四德故名性，離生滅故名淨，故名性淨涅槃。
初、約報心觀性淨。報心無記，本淨易彰。心性既寂，豈唯寂染？淨亦本寂，是故本性不染不淨。若可染淨，性則生滅。故云染故名生、淨故名滅。以不生滅，四德義成。既云生滅不能毀，故常。驗於不染、不礙、不受三句，皆須言生滅，避繁故略。具四德故名性，離生滅故名淨，故名性淨涅槃。
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二、約起心觀圓淨。妄念煩惱宜觀圓淨，圓淨是智，須論破惑。用三正觀，破三妄念，應三諦性，令三妄念不染故淨、不毀故常、不礙故我、不受故樂，四德顯故圓、三妄泯故淨，淨故不生、圓故不滅，故名圓淨涅槃。
二、約起心觀圓淨。妄念煩惱宜觀圓淨，圓淨是智，須論破惑。用三正觀，破三妄念，應三諦性，令三妄念不染故淨、不毀故常、不礙故我、不受故樂，四德顯故圓、三妄泯故淨，淨故不生、圓故不滅，故名圓淨涅槃。
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三、約諸數觀方便淨。諸數造作，是故託之觀方便淨。諸數不行者，不隨妄念造生死業，而隨正觀作不思議業，乃是轉於八萬塵勞為八萬三昧及總持等。諸數既轉故，不毀方便、不染方便、不礙方便、不受方便，令方便淨成四德也。四德益他故名方便，諸數不行故名為淨，淨故不生、方便故不滅，此乃諸數當體成方便淨涅槃。
三、約諸數觀方便淨。諸數造作，是故託之觀方便淨。諸數不行者，不隨妄念造生死業，而隨正觀作不思議業，乃是轉於八萬塵勞為八萬三昧及總持等。諸數既轉故，不毀方便、不染方便、不礙方便、不受方便，令方便淨成四德也。四德益他故名方便，諸數不行故名為淨，淨故不生、方便故不滅，此乃諸數當體成方便淨涅槃。
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三、結。可知。
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九、觀三寶，三：
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初、標。
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二、釋，三：
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初、立觀顯法。
初、立觀顯法。
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二、附法明觀，二：初、約諦智及和就名共論三寶。二、約修性及和剋體各立三寶。
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二、釋意者，蓋以三寶修性相對，有開有合。初則約開論合，故以九義立一三寶。次則約合論開，故就三名立三三寶。
二、釋意者，蓋以三寶修性相對，有開有合。初則約開論合，故以九義立一三寶。次則約合論開，故就三名立三三寶。
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初文三：
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初、依經立名。一體三寶，佛名曰覺、法名不覺、僧名和合。
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二、約義釋相。此之三寶既與三德同出異名，三德互具一一論三，是故三寶三不孤立。不覺是性，餘二是修，二修各三，一性亦三。性中之三既未覺悟，同名不覺，雖未覺悟，理本諦當，故名三諦是為法寶。全性起修成三諦智，既能覺悟，故名佛寶。此三覺智與性三諦相應和合，故名僧寶。非三諦法無三智佛，非諦智和無三脫僧。
二、約義釋相。此之三寶既與三德同出異名，三德互具一一論三，是故三寶三不孤立。不覺是性，餘二是修，二修各三，一性亦三。性中之三既未覺悟，同名不覺，雖未覺悟，理本諦當，故名三諦是為法寶。全性起修成三諦智，既能覺悟，故名佛寶。此三覺智與性三諦相應和合，故名僧寶。非三諦法無三智佛，非諦智和無三脫僧。
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三、結歸寶義。此佛法僧諦智圓極，妙用廣大實可尊重，寶義成就非專極果，五即皆然。
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次文分三：
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初、約性德三俱不覺。三諦在性，未起修德覺了智故，是故三諦皆名不覺。而此三諦性是三德，中是法身故當法寶，真是般若故當佛寶，俗是解脫故當僧寶。若其不指迷中三諦為三寶者，何能彰於性攝二修不以不覺便無佛僧？
初、約性德三俱不覺。三諦在性，未起修德覺了智故，是故三諦皆名不覺。而此三諦性是三德，中是法身故當法寶，真是般若故當佛寶，俗是解脫故當僧寶。若其不指迷中三諦為三寶者，何能彰於性攝二修不以不覺便無佛僧？
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二、約修德三俱是覺。三智在修俱能覺了，是故三寶皆立知名。蓋此三智亦是三德，知中之智體是法身故當法寶，知空之智體是般若故當佛寶，知假之智體是解脫故當僧寶。不指三智為三寶者，寧知覺智能攝理性及化用耶？
二、約修德三俱是覺。三智在修俱能覺了，是故三寶皆立知名。蓋此三智亦是三德，知中之智體是法身故當法寶，知空之智體是般若故當佛寶，知假之智體是解脫故當僧寶。不指三智為三寶者，寧知覺智能攝理性及化用耶？
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三、約相應三俱和合。三智在修故皆屬事，三諦在性故皆屬理。三諦三智既皆相應，是故約和明於三寶。以由此三亦是三德，故對三寶。中事理和體是法身故當法寶，空事理和體是般若故當佛寶，假事理和體是解脫故當僧寶。雖是三德，以就諦智相應義故，三俱解脫。若此三義非三寶者，那彰三脫合三諦智？且如今家於諦於智及以解脫一一須三，是何意趣？若讀今文觀心三寶開合二釋生驚疑者，當知未解一家教觀三三之意，徒說徒行契證無分。又事理和者，一念十界可分事理，若此三智契九界三諦，名與事和；若其三智契佛界三諦，名與理和。事和則有三教三寶，理和則有圓教三寶。一念事理不分而分，其義宛爾。孤山第三意有三三，破此義云「又云中諦不覺名法，真諦不覺名佛，俗諦不覺名僧。夫佛陀梵語，覺者此言。託事成觀，安得違義？豈佛陀翻不覺耶？此皆昏醉之譚，於理何益乎？」釋曰：佛翻為覺，人誰不知？前科立名，不覺名法寶、覺名佛寶、和名僧寶，此之名義皎然如日。今重釋中，次文佛寶三皆云知，豈非覺義以翻於佛？今云真諦不覺名佛寶、俗諦不覺名僧寶者，蓋欲令人解於法寶即具佛僧。此之三寶以法為主，是故三寶皆言不覺。以由真諦是性德般若，義當於佛。俗是解脫，故得名僧。而皆未有覺不覺智，是故三寶通名不覺。彼人不曉法寶真諦是性般若，故妄破云不覺翻佛。次佛寶具三皆從知立，僧寶具三皆從和立，故《思益》云「知覺名佛，知離名法，知無名僧。」三皆云知，乃於覺義開三寶也。覺義既然，理合不覺及以和義各開三也。佛世機利，不須遍說。如此方名一體三寶，乃與三德無二無別。若不然者，安可一念融妙而觀？如此等義，若非四辯之親宣，孰臻三寶之極致？故知正言似反。他莫信之，昏醉之誣，諒招塗炭矣。
三、約相應三俱和合。三智在修故皆屬事，三諦在性故皆屬理。三諦三智既皆相應，是故約和明於三寶。以由此三亦是三德，故對三寶。中事理和體是法身故當法寶，空事理和體是般若故當佛寶，假事理和體是解脫故當僧寶。雖是三德，以就諦智相應義故，三俱解脫。若此三義非三寶者，那彰三脫合三諦智？且如今家於諦於智及以解脫一一須三，是何意趣？若讀今文觀心三寶開合二釋生驚疑者，當知未解一家教觀三三之意，徒說徒行契證無分。又事理和者，一念十界可分事理，若此三智契九界三諦，名與事和；若其三智契佛界三諦，名與理和。事和則有三教三寶，理和則有圓教三寶。一念事理不分而分，其義宛爾。孤山第三意有三三，破此義云「又云中諦不覺名法，真諦不覺名佛，俗諦不覺名僧。夫佛陀梵語，覺者此言。託事成觀，安得違義？豈佛陀翻不覺耶？此皆昏醉之譚，於理何益乎？」釋曰：佛翻為覺，人誰不知？前科立名，不覺名法寶、覺名佛寶、和名僧寶，此之名義皎然如日。今重釋中，次文佛寶三皆云知，豈非覺義以翻於佛？今云真諦不覺名佛寶、俗諦不覺名僧寶者，蓋欲令人解於法寶即具佛僧。此之三寶以法為主，是故三寶皆言不覺。以由真諦是性德般若，義當於佛。俗是解脫，故得名僧。而皆未有覺不覺智，是故三寶通名不覺。彼人不曉法寶真諦是性般若，故妄破云不覺翻佛。次佛寶具三皆從知立，僧寶具三皆從和立，故《思益》云「知覺名佛，知離名法，知無名僧。」三皆云知，乃於覺義開三寶也。覺義既然，理合不覺及以和義各開三也。佛世機利，不須遍說。如此方名一體三寶，乃與三德無二無別。若不然者，安可一念融妙而觀？如此等義，若非四辯之親宣，孰臻三寶之極致？故知正言似反。他莫信之，昏醉之誣，諒招塗炭矣。
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十、觀三德，三：初、標。二、釋，三：初、直列三觀。二、約觀明德，二：初、正觀德，二：初、約圓示觀，二：
十、觀三德，三：初、標。二、釋，三：初、直列三觀。二、約觀明德，二：初、正觀德，二：初、約圓示觀，二：
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初、示觀。圓妙三德體必互具，一一皆三、不縱不橫，方名祕藏。大師示位雖居五品，能知如來甚深祕藏，即以祕藏為諦為觀，融一切境。今體一念性是三德，即以三德而為三觀，故明三觀一一融攝。三觀之首皆言即者，指一念心即三諦故。初云即空，非即偏空，乃觀一念即圓空也。此空能破三諦相著，故云一空一切空也。言無假無中而不空者，非獨空觀於法破相，假中亦能於法破相。何者？以空破相，即真破俗；以假破相，即俗破真；以中破相，雙遮二邊。此三頓破，名畢竟空。空既破相，有何積聚？然具三諦不縱不橫，即祕密藏。此藏具足常樂我淨，名般若德。次云即假，非即偏假，乃觀一念即妙假也。此假能立三諦之法，故云一假一切假也。言無空無中而不假者，非獨假觀能立於法，空中二觀亦能立法。何者？以空立法，即俗立真，以假立法，即真立俗，以中立法，雙照二諦。此三頓立，名為妙假。既攝三諦不縱不橫，名祕密藏。此藏具足常樂我淨，名解脫德。次云即中，非即但中，蓋指一念即具德中，此中能妙三諦之法，故云一中一切中也。言無空無假而不中者，非獨中觀於法絕待，空假亦能當處絕待。何者？以空中故，真諦絕待；以假中故，俗諦絕待；以中中故，雙遮雙照俱絕對待。此三頓絕，名為圓中。既攝三諦不縱不橫，名祕密藏。此藏具足常樂我淨，名法身德。此三德觀列諸句者，但在離於偏破偏立及別觀中。得此意者，能所既寂、言慮都忘，故得名為不思議觀。如是方顯三德祕藏。
初、示觀。圓妙三德體必互具，一一皆三、不縱不橫，方名祕藏。大師示位雖居五品，能知如來甚深祕藏，即以祕藏為諦為觀，融一切境。今體一念性是三德，即以三德而為三觀，故明三觀一一融攝。三觀之首皆言即者，指一念心即三諦故。初云即空，非即偏空，乃觀一念即圓空也。此空能破三諦相著，故云一空一切空也。言無假無中而不空者，非獨空觀於法破相，假中亦能於法破相。何者？以空破相，即真破俗；以假破相，即俗破真；以中破相，雙遮二邊。此三頓破，名畢竟空。空既破相，有何積聚？然具三諦不縱不橫，即祕密藏。此藏具足常樂我淨，名般若德。次云即假，非即偏假，乃觀一念即妙假也。此假能立三諦之法，故云一假一切假也。言無空無中而不假者，非獨假觀能立於法，空中二觀亦能立法。何者？以空立法，即俗立真，以假立法，即真立俗，以中立法，雙照二諦。此三頓立，名為妙假。既攝三諦不縱不橫，名祕密藏。此藏具足常樂我淨，名解脫德。次云即中，非即但中，蓋指一念即具德中，此中能妙三諦之法，故云一中一切中也。言無空無假而不中者，非獨中觀於法絕待，空假亦能當處絕待。何者？以空中故，真諦絕待；以假中故，俗諦絕待；以中中故，雙遮雙照俱絕對待。此三頓絕，名為圓中。既攝三諦不縱不橫，名祕密藏。此藏具足常樂我淨，名法身德。此三德觀列諸句者，但在離於偏破偏立及別觀中。得此意者，能所既寂、言慮都忘，故得名為不思議觀。如是方顯三德祕藏。
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二、明圓。從一中至無所畏，皆《華嚴》文。所言一者，趣舉一法也。無量者，一切法也。若以三諦收一切法無有餘也，復於三諦隨以一諦名之為一，如是一三展轉生起，如示觀文說。有茲觀解，聞一不畏減於三德、聞三不畏增於一實。當知下，復以一多而為四句顯不思議，離縱橫等成祕藏觀。
二、明圓。從一中至無所畏，皆《華嚴》文。所言一者，趣舉一法也。無量者，一切法也。若以三諦收一切法無有餘也，復於三諦隨以一諦名之為一，如是一三展轉生起，如示觀文說。有茲觀解，聞一不畏減於三德、聞三不畏增於一實。當知下，復以一多而為四句顯不思議，離縱橫等成祕藏觀。
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二、寄佛明德，二：
二、寄佛明德，二：
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初、明德從觀立。佛體命力從三觀成，況復體等是空假中，不可分於能成所成。
初、明德從觀立。佛體命力從三觀成，況復體等是空假中，不可分於能成所成。
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二、明德受藏名。
二、明德受藏名。
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二、歎心境，二：初、據經歎要。諸佛皆具真性、實慧、方便三種解脫，今但云解脫，亦是一中解多之意。此之三脫與其三德無二無別，但佛法太高，初心為難；心佛無差，觀心則易，是故令於心行中求。蓋眾生心即空假中，中是真性、空是實慧、假是方便，高下雖殊其性不二，故使觀心得佛解脫。今觀十法，其意皆然。
二、歎心境，二：初、據經歎要。諸佛皆具真性、實慧、方便三種解脫，今但云解脫，亦是一中解多之意。此之三脫與其三德無二無別，但佛法太高，初心為難；心佛無差，觀心則易，是故令於心行中求。蓋眾生心即空假中，中是真性、空是實慧、假是方便，高下雖殊其性不二，故使觀心得佛解脫。今觀十法，其意皆然。
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二、例三無差。他生他佛、三德三脫，己心三德豈與觀殊？
二、例三無差。他生他佛、三德三脫，己心三德豈與觀殊？
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三、結法歸題。題標三字既是三德當體之名，故以三觀對於金等，義當三觀顯三德也。三、結。例前。
三、結法歸題。題標三字既是三德當體之名，故以三觀對於金等，義當三觀顯三德也。三、結。例前。
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三、對斥邪空顯觀心功德，三：初、敘彼邪空。今立觀法皆依佛言，佛令依經修觀契理，復教設像託似觀真。經詮佛心、像寫佛質，此二不敬，觀何由成，今作理觀以為正修，恭敬事儀用為助道。世間愚者不知此意，妄執癡空，見今觀心復敬經像謂乖平等，難今修觀三身不成，乃執佛經及以佛像同餘紙木，我於經像不生敬心，於餘紙木不生慢心，自行化他三身義足。以此癡空，毀今正助合修之行。
三、對斥邪空顯觀心功德，三：初、敘彼邪空。今立觀法皆依佛言，佛令依經修觀契理，復教設像託似觀真。經詮佛心、像寫佛質，此二不敬，觀何由成，今作理觀以為正修，恭敬事儀用為助道。世間愚者不知此意，妄執癡空，見今觀心復敬經像謂乖平等，難今修觀三身不成，乃執佛經及以佛像同餘紙木，我於經像不生敬心，於餘紙木不生慢心，自行化他三身義足。以此癡空，毀今正助合修之行。
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二、以事對破。彼執癡空，詞既虛誕，故但以三事驗其恚慢，三身不成。初、破平等義不成。汝於廟勅既須敬畏，於佛經像何以輕慢？畏慢既起，諸使熾然，平等不成，法身安在？二、破智慧不成。師學兩分，憎愛俱立，既生憎愛，驗是愚癡。愚癡非智，報身則失。三、破化他不成。癡空非智，方便則縛。執凡愚見生憎上心，我慢相傳，師徒必墮。三毒邪氣轉入他心，化益全無，應身何在？
二、以事對破。彼執癡空，詞既虛誕，故但以三事驗其恚慢，三身不成。初、破平等義不成。汝於廟勅既須敬畏，於佛經像何以輕慢？畏慢既起，諸使熾然，平等不成，法身安在？二、破智慧不成。師學兩分，憎愛俱立，既生憎愛，驗是愚癡。愚癡非智，報身則失。三、破化他不成。癡空非智，方便則縛。執凡愚見生憎上心，我慢相傳，師徒必墮。三毒邪氣轉入他心，化益全無，應身何在？
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二、明今觀德。邪空之輩妄毀觀心，以事驗之其過略爾。今立觀心，復敬經像，有何功德？略論有二：所謂有方便慧、有慧方便，此二俱解為三身因。即顯癡空二種俱縛，非三身本。二功德者，於凡夫位修圓實慧，以敬經像方便資故令慧不縛。以不縛慧導恭敬善誡勸眾生，故復能令方便不縛。三身因者，有慧方便能成應身、有方便慧能成報身、所顯實相即是法身，豈同癡空立三身耶？
二、明今觀德。邪空之輩妄毀觀心，以事驗之其過略爾。今立觀心，復敬經像，有何功德？略論有二：所謂有方便慧、有慧方便，此二俱解為三身因。即顯癡空二種俱縛，非三身本。二功德者，於凡夫位修圓實慧，以敬經像方便資故令慧不縛。以不縛慧導恭敬善誡勸眾生，故復能令方便不縛。三身因者，有慧方便能成應身、有方便慧能成報身、所顯實相即是法身，豈同癡空立三身耶？
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二、約義重明二字。真諦所譯七卷別名，金光明下復安帝王。今之讖經唯標三字，故前文云「若依四卷題但作三字，無帝王兩字。若依經文有經王之義，若說不說俱亦無妨。」大師釋題，前雖據文且論三字，今復約義重明帝王，故翻譯章備舉真諦華梵二文而言。此師譯題最為委悉，乃是作今重釋張本也。釋中先約真諦解。真諦譯此經後，以統攝義釋帝王字，乃將三身分對三經。意云：諸經各說一身，此經具有三身名義，故能統攝《華嚴》等經，是故得帝王之目。分割三身優劣大教，具如疏斥，必是赴機且作此釋耳。
二、約義重明二字。真諦所譯七卷別名，金光明下復安帝王。今之讖經唯標三字，故前文云「若依四卷題但作三字，無帝王兩字。若依經文有經王之義，若說不說俱亦無妨。」大師釋題，前雖據文且論三字，今復約義重明帝王，故翻譯章備舉真諦華梵二文而言。此師譯題最為委悉，乃是作今重釋張本也。釋中先約真諦解。真諦譯此經後，以統攝義釋帝王字，乃將三身分對三經。意云：諸經各說一身，此經具有三身名義，故能統攝《華嚴》等經，是故得帝王之目。分割三身優劣大教，具如疏斥，必是赴機且作此釋耳。
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二、明今師釋，二，初、明應具三義，三：
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初、標名略示。欲約教觀圓對三法，故示帝王必具慧義。即以神謀聖策，并帝是貴極，王是朝會，合成三義，謂帝慧王。
初、標名略示。欲約教觀圓對三法，故示帝王必具慧義。即以神謀聖策，并帝是貴極，王是朝會，合成三義，謂帝慧王。
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二、釋出三義。此義於他仍是譬喻，若據今師皆是當體。
二、釋出三義。此義於他仍是譬喻，若據今師皆是當體。
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三、引經證成。初取所游深廣法性證貴極義，若從能游乃屬慧義。次聞者思惟雖在於因，然其初心即用果智，此顯圓宗因果不二。甘露雖理，從能開入及能處食，皆是聖智雄略之義。諸佛菩薩以朝會故，佛得常住。菩薩莊嚴乃至諸河焦乾希有事現，是利益義。孤山第四事誤破此文也。而言事誤有四：其一云「夫附法成觀，祇觀前文所譚法相。且此文唯釋識本三字之題，及以觀心反用真諦立題帝王二字。」其二云「厥或直用，猶可從容。況復擅加慧字。」其三云「又加其帝王二字之聞，而云帝慧王。如至尊之號，可以文武聖神等字於皇帝二字中間著邪？」其四云「又云慧者是神謀聖策，帝則貴極至尊，王則萬國朝會。此解釋者，出於經乎？備於史乎？載於子乎？見於集乎？苟四者不譚，則是胸臆謬說。智者聖師豈其然乎？」今釋其一者，大師重明帝王之義甚非徑庭，先敘真諦局解、次陳今之正義。今義又二：初明應具三義、次依三義解釋。釋中自有二意：初約教義釋、二約觀行釋。教觀顯然，如指諸掌。是前文已用教觀釋其讖譯三字題訖，今復用教觀解真諦譯帝王二字，何曾但附讖譯三字之法，而約真諦二字明觀？若觀此破尚讀文不委。況觀道深致何勞擬議乎。釋其二者，今師解經要在顯義。以真諦所譯文雖標二、義合具三，如世帝王豈不具慧？故云今明帝王應具三義也。立此三義為能詮名，以召所詮十種三法，以三召三令理可識。至唐義淨重譯此經，名最勝王，果符大師所立三義，極尊釋帝與最義同，慧之聖神與勝義合。以新譯驗，三義宛然。況約義加文顯有其例，如今《文句》釋經五戒，欲令義顯，乃於各各忿諍之下加於人人不信之句，財物損耗之下復加虧失禮度之文。何不破擅加二句，使令文句成訛說耶？釋其三者，今明帝王具慧義者，意用三名詮乎三法。以十三法唯有三寶，佛在於初，八種皆同三德次第。今欲準此，帝詮法身、慧詮般若、王詮解脫，順所詮故，故安慧字居二之間。大師宣揚多從義便，釋妙法則先法次妙，釋觀世則先世後觀。以今重明帝等三義，乃是法性當體之名，尚非譬喻，安得全同皇帝尊號？況復自云帝王合具慧義，非謂令將經題添於慧字，那忽掩其義而責其字？深見人情也。釋其四者，若謂解釋帝等三義，非經史子集，即後人擅加者，且如懺摩梵語、悔過華言，今經文句不分華梵，直以首釋於懺、伏釋於悔，及黑白等五義釋之，又以鑑義訓於梵音，此等出何經論典籍？何不責其文無所出令皆成謬？豈非大師善巧說法，務在顯理以開人心。又既云智者聖師也，所說名教固非凡情俗學所能逮及，安得齊我
三、引經證成。初取所游深廣法性證貴極義，若從能游乃屬慧義。次聞者思惟雖在於因，然其初心即用果智，此顯圓宗因果不二。甘露雖理，從能開入及能處食，皆是聖智雄略之義。諸佛菩薩以朝會故，佛得常住。菩薩莊嚴乃至諸河焦乾希有事現，是利益義。孤山第四事誤破此文也。而言事誤有四：其一云「夫附法成觀，祇觀前文所譚法相。且此文唯釋識本三字之題，及以觀心反用真諦立題帝王二字。」其二云「厥或直用，猶可從容。況復擅加慧字。」其三云「又加其帝王二字之聞，而云帝慧王。如至尊之號，可以文武聖神等字於皇帝二字中間著邪？」其四云「又云慧者是神謀聖策，帝則貴極至尊，王則萬國朝會。此解釋者，出於經乎？備於史乎？載於子乎？見於集乎？苟四者不譚，則是胸臆謬說。智者聖師豈其然乎？」今釋其一者，大師重明帝王之義甚非徑庭，先敘真諦局解、次陳今之正義。今義又二：初明應具三義、次依三義解釋。釋中自有二意：初約教義釋、二約觀行釋。教觀顯然，如指諸掌。是前文已用教觀釋其讖譯三字題訖，今復用教觀解真諦譯帝王二字，何曾但附讖譯三字之法，而約真諦二字明觀？若觀此破尚讀文不委。況觀道深致何勞擬議乎。釋其二者，今師解經要在顯義。以真諦所譯文雖標二、義合具三，如世帝王豈不具慧？故云今明帝王應具三義也。立此三義為能詮名，以召所詮十種三法，以三召三令理可識。至唐義淨重譯此經，名最勝王，果符大師所立三義，極尊釋帝與最義同，慧之聖神與勝義合。以新譯驗，三義宛然。況約義加文顯有其例，如今《文句》釋經五戒，欲令義顯，乃於各各忿諍之下加於人人不信之句，財物損耗之下復加虧失禮度之文。何不破擅加二句，使令文句成訛說耶？釋其三者，今明帝王具慧義者，意用三名詮乎三法。以十三法唯有三寶，佛在於初，八種皆同三德次第。今欲準此，帝詮法身、慧詮般若、王詮解脫，順所詮故，故安慧字居二之間。大師宣揚多從義便，釋妙法則先法次妙，釋觀世則先世後觀。以今重明帝等三義，乃是法性當體之名，尚非譬喻，安得全同皇帝尊號？況復自云帝王合具慧義，非謂令將經題添於慧字，那忽掩其義而責其字？深見人情也。釋其四者，若謂解釋帝等三義，非經史子集，即後人擅加者，且如懺摩梵語、悔過華言，今經文句不分華梵，直以首釋於懺、伏釋於悔，及黑白等五義釋之，又以鑑義訓於梵音，此等出何經論典籍？何不責其文無所出令皆成謬？豈非大師善巧說法，務在顯理以開人心。又既云智者聖師也，所說名教固非凡情俗學所能逮及，安得齊我
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之聞見斥聖之辯才？巫蠱之言誰當信受？
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二、依三義解釋，二：初、約教義釋，二：
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初、明十種三法皆具三義。問：前以十種三法釋金光明，其義已顯，今那更將十種三法釋帝慧王？且尊重名金、照了名光、應益名明，與今貴義、慧義及朝會義道理無殊，何須用此重對十法，豈非繁芿？致令往者謂此等文是人謬撰。有何所以須重釋耶？答：麁心讀文謂為稠沓，精詳其義各有所歸。何者？前譬喻釋，以金光明為世物象，可以比況十種三法。至當體釋，雖捨喻從法，但云法性可重名金、寂照名光、應益名明，而且未示十種三法一一當體名金光明。觀心十法雖從當體，而非約教，是故今釋顯從教示，一一三法即貴義、慧義及朝會義，皆是當體，名帝慧王。雖帝慧王與金光明三義稍同，而前從譬喻、今從當體，義勢天殊。縱使前後皆從當體，而前文自釋金等三義，今釋帝等，何曾重述？又諸三法若也各具帝慧王義，則令人深信一一三法皆是經王，以即在題，非遠取義故也。
初、明十種三法皆具三義。問：前以十種三法釋金光明，其義已顯，今那更將十種三法釋帝慧王？且尊重名金、照了名光、應益名明，與今貴義、慧義及朝會義道理無殊，何須用此重對十法，豈非繁芿？致令往者謂此等文是人謬撰。有何所以須重釋耶？答：麁心讀文謂為稠沓，精詳其義各有所歸。何者？前譬喻釋，以金光明為世物象，可以比況十種三法。至當體釋，雖捨喻從法，但云法性可重名金、寂照名光、應益名明，而且未示十種三法一一當體名金光明。觀心十法雖從當體，而非約教，是故今釋顯從教示，一一三法即貴義、慧義及朝會義，皆是當體，名帝慧王。雖帝慧王與金光明三義稍同，而前從譬喻、今從當體，義勢天殊。縱使前後皆從當體，而前文自釋金等三義，今釋帝等，何曾重述？又諸三法若也各具帝慧王義，則令人深信一一三法皆是經王，以即在題，非遠取義故也。
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二、明十種經王皆能攝法，二：初、標列。二、釋相，二：初、正明攝三，三：
二、明十種經王皆能攝法，二：初、標列。二、釋相，二：初、正明攝三，三：
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初、攝法門。三道在迷故攝惑，識別名義故攝解。三菩提攝發心行者，填願行也。三大乘攝發趣位者，發真趣果位也，乘遊四方直至道場故。三德攝理者，果後祕藏究竟理也。前文既明彼彼三法無二無別，驗知一一悉皆互攝。前文既曾委論互義，故今但示各攝相耳。
初、攝法門。三道在迷故攝惑，識別名義故攝解。三菩提攝發心行者，填願行也。三大乘攝發趣位者，發真趣果位也，乘遊四方直至道場故。三德攝理者，果後祕藏究竟理也。前文既明彼彼三法無二無別，驗知一一悉皆互攝。前文既曾委論互義，故今但示各攝相耳。
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二、攝眾教，二：
二、攝眾教，二：
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初、攝諸部。三道攝《淨名》者，不即三障顯三解脫，安得名為不可思議？三識攝《楞伽》、《地持》等者，以此經論多用三識顯事理故。問：經題本是佛世法門，豈可豫攝滅後論耶？答：今以經題所召法門，即是諸論所詮之義，乃以所詮攝於能詮，故云三識攝《地持》等。況諸菩薩為顯大乘尊經妙義，故造諸論，諸論所說違此經耶？若其不違，理應攝屬，《涅槃》明說一切眾生皆有佛性悉當作佛故。《大品》等五時教者，《仁王般若》云「大覺世尊前已為我等說《摩訶般若》、《金剛般若》、《天王問》、《大品》等般若。今日如來放大光明，斯作何事？」至佛定起，無問自說《仁王般若》。《仁王》對前四種般若，即當第五。此五般若說各一時，故得名為五時教也。菩提願行多出方等諸部經故，理隨得三成一大乘。《法華》開會故。新譯《華嚴》合於理智但名法身，并於垂應以為二身；舊經明義即一而三，故與此經三身相攝。《涅槃》三寶及以三德，大經最顯故。問，真諦云「三德攝三涅槃」，正斷二乘斷見。《般若》正遣凡夫有著，《華嚴》正化始行菩薩。今經通為八位人，故稱王也。《文句》破云「作此偏說，無智之人於諸經起輕慢，此義不可。」今那得用十種三法分對諸經，却同真諦被破之義？答：真諦所釋，分割三德在於三經，是別異義，故為所破。今以三法非縱橫義攝於一經，攝彼彼經亦復如是。且如《大品》題稱般若，義至三故，諸法融淨。《維摩》所說亦名解脫，以具三脫，故不思議。須知今立十種三法，一一三法非縱非橫、而高而廣，竪徹極果遍收諸法，故以十三分對諸部。如前真諦分於三德，對道前等三種之位，大師廣斥。至今自立法性甚深，乃用十種三法之義，對本有等三種之位，故知他將一法以攝一經，類今三法而攝一經。山毫相絕，學者應審；若謂不殊，太無眉目。
初、攝諸部。三道攝《淨名》者，不即三障顯三解脫，安得名為不可思議？三識攝《楞伽》、《地持》等者，以此經論多用三識顯事理故。問：經題本是佛世法門，豈可豫攝滅後論耶？答：今以經題所召法門，即是諸論所詮之義，乃以所詮攝於能詮，故云三識攝《地持》等。況諸菩薩為顯大乘尊經妙義，故造諸論，諸論所說違此經耶？若其不違，理應攝屬，《涅槃》明說一切眾生皆有佛性悉當作佛故。《大品》等五時教者，《仁王般若》云「大覺世尊前已為我等說《摩訶般若》、《金剛般若》、《天王問》、《大品》等般若。今日如來放大光明，斯作何事？」至佛定起，無問自說《仁王般若》。《仁王》對前四種般若，即當第五。此五般若說各一時，故得名為五時教也。菩提願行多出方等諸部經故，理隨得三成一大乘。《法華》開會故。新譯《華嚴》合於理智但名法身，并於垂應以為二身；舊經明義即一而三，故與此經三身相攝。《涅槃》三寶及以三德，大經最顯故。問，真諦云「三德攝三涅槃」，正斷二乘斷見。《般若》正遣凡夫有著，《華嚴》正化始行菩薩。今經通為八位人，故稱王也。《文句》破云「作此偏說，無智之人於諸經起輕慢，此義不可。」今那得用十種三法分對諸經，却同真諦被破之義？答：真諦所釋，分割三德在於三經，是別異義，故為所破。今以三法非縱橫義攝於一經，攝彼彼經亦復如是。且如《大品》題稱般若，義至三故，諸法融淨。《維摩》所說亦名解脫，以具三脫，故不思議。須知今立十種三法，一一三法非縱非橫、而高而廣，竪徹極果遍收諸法，故以十三分對諸部。如前真諦分於三德，對道前等三種之位，大師廣斥。至今自立法性甚深，乃用十種三法之義，對本有等三種之位，故知他將一法以攝一經，類今三法而攝一經。山毫相絕，學者應審；若謂不殊，太無眉目。
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二、攝一切。上諸經論並是大乘，且舉世人共見聞者，故云當道。絓，猶豫也，但豫八萬四千法藏皆為所攝。須知八萬該乎一代，無一名義暫離十種三法經王。故《文句》云「於九種經中而得自在」。
二、攝一切。上諸經論並是大乘，且舉世人共見聞者，故云當道。絓，猶豫也，但豫八萬四千法藏皆為所攝。須知八萬該乎一代，無一名義暫離十種三法經王。故《文句》云「於九種經中而得自在」。
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三、攝六位，二：初、明十法本位。苦道有分段、變易，故云一切五陰。煩惱有通惑別惑，故云五住。業有漏無漏等，故云一切。合云三識有一切心王、心數，此二是本有位；三因至三涅槃，此六是現有位；三寶三德，是當有位。此位前文已委說，故但舉三道，餘皆例知。此說乃是十種三法本分之位也。文略九種本位攝法，故云乃至，及注云云。現行印本誤將並書云云而為「以」字也。
三、攝六位，二：初、明十法本位。苦道有分段、變易，故云一切五陰。煩惱有通惑別惑，故云五住。業有漏無漏等，故云一切。合云三識有一切心王、心數，此二是本有位；三因至三涅槃，此六是現有位；三寶三德，是當有位。此位前文已委說，故但舉三道，餘皆例知。此說乃是十種三法本分之位也。文略九種本位攝法，故云乃至，及注云云。現行印本誤將並書云云而為「以」字也。
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金光明經玄義拾遺記卷第五
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