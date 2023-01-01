金光明經玄義拾遺記卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經玄義拾遺記卷第二

宋四明沙門知禮述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋四明沙門知禮述

三、真諦親譯此經，名金光明帝王經，而自約譬釋茲題目。文分二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、真諦親譯此經，名金光明帝王經，而自約譬釋茲題目。文分二：

初、敘，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、敘，三：

初、標列。諸師之中真諦稍勝，能以一譬譬三法門三法皆三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、標列。諸師之中真諦稍勝，能以一譬譬三法門三法皆三。

二、釋，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋，三：

初、釋三身。彼經三身與法、報、應，二三名異其義是同。第二應(平聲)身，此是妙智與法相應，與報義同。第三化身，應(去聲)機而化，與應義同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、釋三身。彼經三身與法、報、應，二三名異其義是同。第二應(平聲)身，此是妙智與法相應，與報義同。第三化身，應(去聲)機而化，與應義同。

二、釋三德。金有四義，以譬法身具足四德，一一法譬其相顯然。光明各二義，譬般若、解脫各具二德。光云除闇、明云無闇，義有何別？光能破闇故名為除，闇更不生故名為無，乃以除闇譬般若除惑、無闇譬解脫眾累永盡。此師雖昧三德互具，以譬對法不無所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋三德。金有四義，以譬法身具足四德，一一法譬其相顯然。光明各二義，譬般若、解脫各具二德。光云除闇、明云無闇，義有何別？光能破闇故名為除，闇更不生故名為無，乃以除闇譬般若除惑、無闇譬解脫眾累永盡。此師雖昧三德互具，以譬對法不無所以。

三、釋三位。復用三字喻正緣了，乃以三性對於三位，文義亦顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋三位。復用三字喻正緣了，乃以三性對於三位，文義亦顯。

三、料揀。揀三身者，法身是性故是實，二身修成故不實。揀三德者，法身是總體故具四德，二是別相故各二德。揀三位者，正因在性故本有，了因修證故現有，緣因在果故當有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、料揀。揀三身者，法身是性故是實，二身修成故不實。揀三德者，法身是總體故具四德，二是別相故各二德。揀三位者，正因在性故本有，了因修證故現有，緣因在果故當有。

二、破。以真諦釋義出諸師，語與今濫，慮其後學不見其過，執非為是。復欲對彼不融之義，顯今圓妙之談，是故破斥。其文稍廣。文二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、破。以真諦釋義出諸師，語與今濫，慮其後學不見其過，執非為是。復欲對彼不融之義，顯今圓妙之談，是故破斥。其文稍廣。文二：

初、總破。彼以三種三法解今題目，故云三三。大師評之三義不了：一因果義、二別圓義、三法性義。既其不通，有乖不稱，故云不了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、總破。彼以三種三法解今題目，故云三三。大師評之三義不了：一因果義、二別圓義、三法性義。既其不通，有乖不稱，故云不了。

二、別破，三：初、舉三失。二、釋三失，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別破，三：初、舉三失。二、釋三失，三：

初、因果不通。問：真諦但以三因分對三位，何故破云分置三德殘缺不足？答：一切三法秖一三法，以具眾德故有眾名，常樂我淨故名三德，可尊可重故名三寶，不生不滅故名三涅槃，諸法聚集故名三身，是如來種故名三因，即事通理故名三道。既其法門體本不別，故分置三因，即是分置三身三德。兩節注云云者，今準《大經》說圓三德互具之相。法身即云：直法身非法身，法身必具般若、解脫。般若即云：直般若非般若，般若必具解脫、法身。覈出解脫，合注云云，例上故略。以直解脫非解脫，解脫必具法身般若。彼既分置，乃令三位各唯一德，則因不攝果、果不攝因，故云不通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、因果不通。問：真諦但以三因分對三位，何故破云分置三德殘缺不足？答：一切三法秖一三法，以具眾德故有眾名，常樂我淨故名三德，可尊可重故名三寶，不生不滅故名三涅槃，諸法聚集故名三身，是如來種故名三因，即事通理故名三道。既其法門體本不別，故分置三因，即是分置三身三德。兩節注云云者，今準《大經》說圓三德互具之相。法身即云：直法身非法身，法身必具般若、解脫。般若即云：直般若非般若，般若必具解脫、法身。覈出解脫，合注云云，例上故略。以直解脫非解脫，解脫必具法身般若。彼既分置，乃令三位各唯一德，則因不攝果、果不攝因，故云不通。

二、乖圓別。先舉圓別四德之相，然後方斥乖違之失。圓四德者，法身乃是性中三德：法身常我、般若故淨、解脫故樂。此四在性但名法身，全性發修必成三智，智冥性德同性具四。從照了義但名般若，智合性故解脫應機。既全性起，必成三脫，是故同性具於四德，從起用義但名解脫。般若契性，同性具四，其相易知，故不別示。解脫應機，起成外用，同性具德，其相難解，故今別示。果即二死，脫此苦故名為樂德。因即五住，脫此染故名為淨德。永無二縛，性即自在，故名我德。惑因死果是生滅法，本來解脫非此因果，故名常德。雖是離縛說此四德，然縛本空，是故四德全同於性。別四德者，約三身說。法身具二：常即常德。實即我者，法身堅實，方有主宰及自在義，是真我德。應身智慧照破惑染，別當淨德。化身三昧即首楞嚴，普現色身拔苦與樂，故名樂德。別是教道，故以三身分對四德。今明圓別二四德者，由此二教多無異部，聞說三身具於四德，失意之者分隔而解即當別教，其得意者互具而解名為圓教。知一一身皆即三身，故一一身皆具四德；若三身不融、四德乃別，故善談別教即共有四德，善談圓教即各具四德。融別即圓、分圓即別。明二教已，乃斥乖違。三藏所明，共四不成故乖別，各四不成故乖圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、乖圓別。先舉圓別四德之相，然後方斥乖違之失。圓四德者，法身乃是性中三德：法身常我、般若故淨、解脫故樂。此四在性但名法身，全性發修必成三智，智冥性德同性具四。從照了義但名般若，智合性故解脫應機。既全性起，必成三脫，是故同性具於四德，從起用義但名解脫。般若契性，同性具四，其相易知，故不別示。解脫應機，起成外用，同性具德，其相難解，故今別示。果即二死，脫此苦故名為樂德。因即五住，脫此染故名為淨德。永無二縛，性即自在，故名我德。惑因死果是生滅法，本來解脫非此因果，故名常德。雖是離縛說此四德，然縛本空，是故四德全同於性。別四德者，約三身說。法身具二：常即常德。實即我者，法身堅實，方有主宰及自在義，是真我德。應身智慧照破惑染，別當淨德。化身三昧即首楞嚴，普現色身拔苦與樂，故名樂德。別是教道，故以三身分對四德。今明圓別二四德者，由此二教多無異部，聞說三身具於四德，失意之者分隔而解即當別教，其得意者互具而解名為圓教。知一一身皆即三身，故一一身皆具四德；若三身不融、四德乃別，故善談別教即共有四德，善談圓教即各具四德。融別即圓、分圓即別。明二教已，乃斥乖違。三藏所明，共四不成故乖別，各四不成故乖圓。

三、不稱法性。三法不改，名之為性。一切三法皆二屬修：一在於性，逆順二修皆在於性。一性全在迷悟二修，故使三法橫該十界依正色心、竪徹三位迷悟因果，是故經稱「無量甚深之法性」也。若其稱此法性而談，則於三位位位具三、一一該徹。今具言此，即是破他也。此自為四： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、不稱法性。三法不改，名之為性。一切三法皆二屬修：一在於性，逆順二修皆在於性。一性全在迷悟二修，故使三法橫該十界依正色心、竪徹三位迷悟因果，是故經稱「無量甚深之法性」也。若其稱此法性而談，則於三位位位具三、一一該徹。今具言此，即是破他也。此自為四：

初、引《淨名》破道前。據此三文，驗知道前不獨一法。然須了知菩提是智德，至果方證得；涅槃是斷德，至果盡滅惑。經既顯云「不可復得、不可復滅」，乃是性中已具果德，豈非道前具金光明？他云：一金安稱法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、引《淨名》破道前。據此三文，驗知道前不獨一法。然須了知菩提是智德，至果方證得；涅槃是斷德，至果盡滅惑。經既顯云「不可復得、不可復滅」，乃是性中已具果德，豈非道前具金光明？他云：一金安稱法性。

二、引《華嚴》破道中。初發心者發心住也，便成正覺者能現八相也。此是圓教十住位中第一位也。住前圓修，登住圓發，發於性三，即慧身等三身三德一切三法。且以一三以破真諦立道中位但一了因。初住之後至于等覺皆名道中，位位三法漸增如月。《華嚴》圓說乃稱法性無量甚深，證則俱證。驗彼分割，實為不稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、引《華嚴》破道中。初發心者發心住也，便成正覺者能現八相也。此是圓教十住位中第一位也。住前圓修，登住圓發，發於性三，即慧身等三身三德一切三法。且以一三以破真諦立道中位但一了因。初住之後至于等覺皆名道中，位位三法漸增如月。《華嚴》圓說乃稱法性無量甚深，證則俱證。驗彼分割，實為不稱。

三、指前義破道後。具三如上說者，前破因果不通，文云「三身三德本是果上圓滿之名」。而今分置三德殘缺不足，又云「道後眾善溥會，何得獨有解脫？」彼義自壞，故不別引經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、指前義破道後。具三如上說者，前破因果不通，文云「三身三德本是果上圓滿之名」。而今分置三德殘缺不足，又云「道後眾善溥會，何得獨有解脫？」彼義自壞，故不別引經。

四、約圓總斥。據前引經位位圓具，豈各一耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、約圓總斥。據前引經位位圓具，豈各一耶？

三、約喻斥。經談法性，稱無量甚深。若金光明橫周竪亘，無德不備、無位不通，其猶鳳之威靈、龍之神異。真諦所釋，德既不備、位又不通，如蹙縮於鳩巢、若槃迴於兔窟，豈不辱禹門之鱗鬣、丹穴之羽儀俱無壯勢耶？上三句皆喻，後一句法合，故云非法性之圓談矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、約喻斥。經談法性，稱無量甚深。若金光明橫周竪亘，無德不備、無位不通，其猶鳳之威靈、龍之神異。真諦所釋，德既不備、位又不通，如蹙縮於鳩巢、若槃迴於兔窟，豈不辱禹門之鱗鬣、丹穴之羽儀俱無壯勢耶？上三句皆喻，後一句法合，故云非法性之圓談矣。

二、今師釋，六： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、今師釋，六：

初、舉今異古。通異諸師，是故都云義則不然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、舉今異古。通異諸師，是故都云義則不然。

二、據經斥局。若論無量，不少於事，以從法性故增勝說，云理無不統也。中道經王，豈與理異？今且從事，故云何所不攝。此如法界之橫、三諦之竪，不分而分也。豈止三三九法者，別斥真諦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、據經斥局。若論無量，不少於事，以從法性故增勝說，云理無不統也。中道經王，豈與理異？今且從事，故云何所不攝。此如法界之橫、三諦之竪，不分而分也。豈止三三九法者，別斥真諦也。

三、稱法釋題。經云無量，意顯橫該。復云甚深，意彰竪徹。今以三字遍譬橫竪一切法門，方稱經意，不違王義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、稱法釋題。經云無量，意顯橫該。復云甚深，意彰竪徹。今以三字遍譬橫竪一切法門，方稱經意，不違王義。

四、捨廣從要。據金光明所譬，法門長廣無際，何教名相而不統收？既淵且博，慮其始心言想不及，故於一切取要談十，以為行者悟入初門，若入此門何法不見？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、捨廣從要。據金光明所譬，法門長廣無際，何教名相而不統收？既淵且博，慮其始心言想不及，故於一切取要談十，以為行者悟入初門，若入此門何法不見？

五、列章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、列章。

六、正釋，三：初、標十數，二：初、正標名數；二、略示功能，二：初、約逆順生起，顯十法該括始終，二：初、徵。二、釋，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、正釋，三：初、標十數，二：初、正標名數；二、略示功能，二：初、約逆順生起，顯十法該括始終，二：初、徵。二、釋，三：

初、略顯示。捨於無量取十種者，蓋由此十該於逆順、括於始終，而其兩番皆成次比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、略顯示。捨於無量取十種者，蓋由此十該於逆順、括於始終，而其兩番皆成次比。

二、正生起，二：初、約施教逆推，理顯由事；二、約立行順修，即妄歸真。此二生起，初從法性無住本立一切教法、二從無明無住本立一切行法。問：法性無住立於教法，依何文說？答：此文當體章，明諸聖人依真立名，乃引《淨名》「從無住本立一切法」。既引此證依真立名，豈非法性無住故立一切教耶？然若具論從無住本立一切法，不出四重。如妙樂云：「理則性德緣了，事則修德三因，迷則三道流轉，悟則果中勝用。如是四重，並由迷中實相而立(上皆彼文)。」今之初番是彼第四果中勝用，今之後番是彼第二修德三因。問：初番生起，始從祕藏終至三道，合當迷故三道流轉；何以却對果中勝用立教法耶？答：今云祕密藏，顯由三寶等，豈可迷理而由三寶及諸三法耶？故知須作依理起教釋之方允。況今逆順二種生起，與《法華文句》釋開示悟入，約位、智、門、觀四義生起，逆順意同。故彼《文句》云「見理由位，位立由智，智發由門，門通由觀。觀故則門通，門通故智成，智成故位立，位立故見理。」《記》釋云「此逆順生起者，初明所由於能，次明能顯於所。」今文初番豈非所由於能？次番豈非能顯於所耶？得此意已，方可消文。初文者，三德之理是佛極證，絕乎名相，曰祕密藏。此藏得顯，功由覺智與不覺理合，是故如來示現三寶。而其三寶，立由斷德，故說三涅槃。涅槃得成，復由智德，故說三身。身由乘至，故說三大乘。乘由行通，故說三菩提。菩提由智照，故說三般若。般若由性發，故說三佛性。性種元由解了名義，故說三識。識解本由三障即理，故說三道。都由三德祕密法性、無堅住性，是故大聖以此法性無住為本，立九名相及一切教法。此番生起，為後解釋十法立也。釋次文者，上辨大覺證三德藏，以無住故立諸教法，極至三道。今辨眾生處於三道，由無住故成諸行法，極趣三德。三道復以無明為始，無明明故業苦皆轉，轉迷成解了別聖言，故成三識。解為乘種，即名佛因，故成三佛性。種熏本覺故發智慧，名三般若。智能道行，行大直道，成三菩提，智行契性無不運荷，成三大乘。乘辨報智，上冥下應，即成三身。身永離惑不生不滅，名三涅槃。斷德自在，施恩利物，故現三寶。利物功成，自他休息，同歸三德。此番生起，為後十重觀心立也。三、總結示。逆討教由順修觀行，皆成倫敘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正生起，二：初、約施教逆推，理顯由事；二、約立行順修，即妄歸真。此二生起，初從法性無住本立一切教法、二從無明無住本立一切行法。問：法性無住立於教法，依何文說？答：此文當體章，明諸聖人依真立名，乃引《淨名》「從無住本立一切法」。既引此證依真立名，豈非法性無住故立一切教耶？然若具論從無住本立一切法，不出四重。如妙樂云：「理則性德緣了，事則修德三因，迷則三道流轉，悟則果中勝用。如是四重，並由迷中實相而立(上皆彼文)。」今之初番是彼第四果中勝用，今之後番是彼第二修德三因。問：初番生起，始從祕藏終至三道，合當迷故三道流轉；何以却對果中勝用立教法耶？答：今云祕密藏，顯由三寶等，豈可迷理而由三寶及諸三法耶？故知須作依理起教釋之方允。況今逆順二種生起，與《法華文句》釋開示悟入，約位、智、門、觀四義生起，逆順意同。故彼《文句》云「見理由位，位立由智，智發由門，門通由觀。觀故則門通，門通故智成，智成故位立，位立故見理。」《記》釋云「此逆順生起者，初明所由於能，次明能顯於所。」今文初番豈非所由於能？次番豈非能顯於所耶？得此意已，方可消文。初文者，三德之理是佛極證，絕乎名相，曰祕密藏。此藏得顯，功由覺智與不覺理合，是故如來示現三寶。而其三寶，立由斷德，故說三涅槃。涅槃得成，復由智德，故說三身。身由乘至，故說三大乘。乘由行通，故說三菩提。菩提由智照，故說三般若。般若由性發，故說三佛性。性種元由解了名義，故說三識。識解本由三障即理，故說三道。都由三德祕密法性、無堅住性，是故大聖以此法性無住為本，立九名相及一切教法。此番生起，為後解釋十法立也。釋次文者，上辨大覺證三德藏，以無住故立諸教法，極至三道。今辨眾生處於三道，由無住故成諸行法，極趣三德。三道復以無明為始，無明明故業苦皆轉，轉迷成解了別聖言，故成三識。解為乘種，即名佛因，故成三佛性。種熏本覺故發智慧，名三般若。智能道行，行大直道，成三菩提，智行契性無不運荷，成三大乘。乘辨報智，上冥下應，即成三身。身永離惑不生不滅，名三涅槃。斷德自在，施恩利物，故現三寶。利物功成，自他休息，同歸三德。此番生起，為後十重觀心立也。三、總結示。逆討教由順修觀行，皆成倫敘也。

二、約無量甚深明十法皆悉高廣，三：初、徵起。二、解釋，二：初、約遍攝明無量，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約無量甚深明十法皆悉高廣，三：初、徵起。二、解釋，二：初、約遍攝明無量，三：

初、明各具十法。三德法界既無邊量，有何法門而不包攝？且從其要具於九種。自體本是常樂我淨，故稱三德，能具所具即當十法。三德既爾，餘九互具，可以意得，故不備陳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明各具十法。三德法界既無邊量，有何法門而不包攝？且從其要具於九種。自體本是常樂我淨，故稱三德，能具所具即當十法。三德既爾，餘九互具，可以意得，故不備陳。

二、明各具一切。一具九三既從要說，當知一一各具一切三法門耳。法性無礙能應諸數，故一法門能具一切一數法門，復具一切二數法門，乃至河沙名數法門無不能具。若解法性無量之義，於此不昧，故云可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明各具一切。一具九三既從要說，當知一一各具一切三法門耳。法性無礙能應諸數，故一法門能具一切一數法門，復具一切二數法門，乃至河沙名數法門無不能具。若解法性無量之義，於此不昧，故云可知。

三、引經證結。經即《華嚴》，趣舉一法為法門主，其餘一切皆為眷屬。一法既爾，彼彼皆然，方於一中能解無量。如是解釋，方稱法性無量義矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、引經證結。經即《華嚴》，趣舉一法為法門主，其餘一切皆為眷屬。一法既爾，彼彼皆然，方於一中能解無量。如是解釋，方稱法性無量義矣。

二、約竪窮明甚深。上約無量，始從一法至河沙法，豈不竪高？但未約位義具屬橫，乃即竪之橫。今明甚深，一一法門皆約三位及以六即，即彼橫法各示竪深。文三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約竪窮明甚深。上約無量，始從一法至河沙法，豈不竪高？但未約位義具屬橫，乃即竪之橫。今明甚深，一一法門皆約三位及以六即，即彼橫法各示竪深。文三：

初、約十法共論。三道三識是迷時法，故屬本有。三德三寶是果後法，故屬當有。若三佛法至三涅槃，始自微因、終剋大果皆是道中，故屬現有。若昧三法高廣之義，見今配對謂為分割。須知十三秖是一三，蓋一法性無量甚深具十種德，立十種名，一三不獨、十三不分。若其三道，在本有位已攝九三；若言三德，在當有位亦攝九三。中八皆爾。又一等者，一法具九，能所有十，亦以此十分對三位。此十既是一法中具，即當一法遍在三位，顯前分對故非隔截。三約各具六即示一一法門者，十中一一，一中具九；九中一一，一法乃至無量河沙，一一法門無不竪通六即之位。何者？蓋一一法體是法性無量甚深，博地全迷唯有理是，若蒙說示，於一一法名字知是深廣法性；五品位人，觀行知是；六根淨位，相似知是；四十一位，分真知是；唯妙覺位於一一法究竟知是深廣法性，故成竪義也。復以六即對乎三位，皆就橫廣而論竪深，故但結為甚深之義。三、結歸。秖以三字遍譬橫竪窮邊極底，法性經王文旨俱得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約十法共論。三道三識是迷時法，故屬本有。三德三寶是果後法，故屬當有。若三佛法至三涅槃，始自微因、終剋大果皆是道中，故屬現有。若昧三法高廣之義，見今配對謂為分割。須知十三秖是一三，蓋一法性無量甚深具十種德，立十種名，一三不獨、十三不分。若其三道，在本有位已攝九三；若言三德，在當有位亦攝九三。中八皆爾。又一等者，一法具九，能所有十，亦以此十分對三位。此十既是一法中具，即當一法遍在三位，顯前分對故非隔截。三約各具六即示一一法門者，十中一一，一中具九；九中一一，一法乃至無量河沙，一一法門無不竪通六即之位。何者？蓋一一法體是法性無量甚深，博地全迷唯有理是，若蒙說示，於一一法名字知是深廣法性；五品位人，觀行知是；六根淨位，相似知是；四十一位，分真知是；唯妙覺位於一一法究竟知是深廣法性，故成竪義也。復以六即對乎三位，皆就橫廣而論竪深，故但結為甚深之義。三、結歸。秖以三字遍譬橫竪窮邊極底，法性經王文旨俱得。

二、釋十相，四： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋十相，四：

初、標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、標。

二、結前生後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、結前生後。

三、勸須信解。取《大經》意，以人肉眼對佛智眼而辨勝劣，常人肉眼但能分別色相同異；五品觀行雖是肉眼，名為佛眼，能見佛性祕密之藏。今之解釋十種三法，一一祕密非三智佛眼，何能分別淺深同異？淺深對偏，三教為淺，唯圓乃深。同異明圓，十即是一為同，一即是十為異。同異俱時，淺深宛爾，大師已得此之智眼，今為頒宣偏圓十法，而慜行人未開此眼，故勸深信生於圓解，依乎名字分別十門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、勸須信解。取《大經》意，以人肉眼對佛智眼而辨勝劣，常人肉眼但能分別色相同異；五品觀行雖是肉眼，名為佛眼，能見佛性祕密之藏。今之解釋十種三法，一一祕密非三智佛眼，何能分別淺深同異？淺深對偏，三教為淺，唯圓乃深。同異明圓，十即是一為同，一即是十為異。同異俱時，淺深宛爾，大師已得此之智眼，今為頒宣偏圓十法，而慜行人未開此眼，故勸深信生於圓解，依乎名字分別十門。

四、正釋十相，二：初、正解釋，十：初、三德，四： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、正釋十相，二：初、正解釋，十：初、三德，四：

初、標名略示。三是法體，四是德相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、標名略示。三是法體，四是德相。

二、約圓廣釋，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約圓廣釋，二：

初、釋三。以軌釋法，深廣法性孰不軌之？但由九界，雖軌而違，故於法身而成苦道；諸佛順軌，能於苦道而成法身。以聚釋身者，一色一香無非中道，一切趣一、一切皆然，名之為聚。一切眾生等者，良由佛身具一切法，一切眾生各於一法真實識知，則真知佛、則真識佛，故佛是一切真善知識。《華嚴》亦云「一切法不生，一切法不滅。若能如是解，常見盧舍那。」釋般若中集即俗諦，假智照故諸法集成；散即真諦，空智照故諸法散壞；雙非即中諦，中智照故諸法絕待。三智一心名為般若，釋解脫中諸法不出真俗中三。既於此三不染不住，名三解脫，即三惑累永不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、釋三。以軌釋法，深廣法性孰不軌之？但由九界，雖軌而違，故於法身而成苦道；諸佛順軌，能於苦道而成法身。以聚釋身者，一色一香無非中道，一切趣一、一切皆然，名之為聚。一切眾生等者，良由佛身具一切法，一切眾生各於一法真實識知，則真知佛、則真識佛，故佛是一切真善知識。《華嚴》亦云「一切法不生，一切法不滅。若能如是解，常見盧舍那。」釋般若中集即俗諦，假智照故諸法集成；散即真諦，空智照故諸法散壞；雙非即中諦，中智照故諸法絕待。三智一心名為般若，釋解脫中諸法不出真俗中三。既於此三不染不住，名三解脫，即三惑累永不相應。

二、釋德，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋德，三：

初、明法身四德。一一法者，生佛依正至一隣虛、一剎那念，無不圓具微妙四德。約三業明淨德者，十界三業皆與六染本來遠離，名法身淨。法身四德妙而無類，強以世金四義為喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明法身四德。一一法者，生佛依正至一隣虛、一剎那念，無不圓具微妙四德。約三業明淨德者，十界三業皆與六染本來遠離，名法身淨。法身四德妙而無類，強以世金四義為喻。

二、明般若四德。即體之智還冥於體，既其不二，豈智功德少於法身？是故般若亦具四德，《大品經》中果有此義。言色淨者，陰色即性，故是法身、合具四德，為成蕩相且舉一淨，淨德不孤必具餘三，合云色常故般若常，樂我亦然。言諸義皆成者，即是體具清涼不變義、真實識知義、光明遍照義，乃至過河沙諸功德義。智既冥體，是故般若皆成此義。故復引經「色大色無邊」立廣大義，例明深奧立竪高義，般若皆具也。境但色者，色居陰初是法界首，故經先舉。既色具四德，受想行識、界入、諦緣六度道品至于種智，皆常樂我淨，是故般若常樂我淨。此乃般若具四德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明般若四德。即體之智還冥於體，既其不二，豈智功德少於法身？是故般若亦具四德，《大品經》中果有此義。言色淨者，陰色即性，故是法身、合具四德，為成蕩相且舉一淨，淨德不孤必具餘三，合云色常故般若常，樂我亦然。言諸義皆成者，即是體具清涼不變義、真實識知義、光明遍照義，乃至過河沙諸功德義。智既冥體，是故般若皆成此義。故復引經「色大色無邊」立廣大義，例明深奧立竪高義，般若皆具也。境但色者，色居陰初是法界首，故經先舉。既色具四德，受想行識、界入、諦緣六度道品至于種智，皆常樂我淨，是故般若常樂我淨。此乃般若具四德也。

三、明解脫四德。前破古文已別列四，故今約義總明合有而有二義：初、約諸惡永盡。諸惡不過無常等四，既離四過，合具四德。若其別論，無常等執但在二乘；若通論離，無常等障唯佛方盡。今就通說。次、約眾善溥會。善法雖眾，豈過四德？會集既溥，德必無虧，是故解脫具足四德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明解脫四德。前破古文已別列四，故今約義總明合有而有二義：初、約諸惡永盡。諸惡不過無常等四，既離四過，合具四德。若其別論，無常等執但在二乘；若通論離，無常等障唯佛方盡。今就通說。次、約眾善溥會。善法雖眾，豈過四德？會集既溥，德必無虧，是故解脫具足四德。

三、引證體圓。引三文者，初文之意乃明解脫同於法身具足四德。次文通論三德意在法身，所照法身必三德故。經雖闕於般若之文，而盛說三因。因是智性，三因圓故即是三智各具四德。言三點具足等者，〈哀歎品〉云「何等名為祕密之藏？猶如伊字三點。若並則不成伊，縱亦不成。如摩醯首羅面上三目乃得成伊。我亦如是，解脫之法亦非涅槃，如來之身亦非涅槃，摩訶般若亦非涅槃；三法各異亦非涅槃。」是則三法離乎縱橫一異之相，方得名為大涅槃也。點是文字者，蓋天竺新伊三點，如此方草書下字。復有細畫圓連三點。故知點點皆是文字，以喻三法，法法互具皆大涅槃。三點悉備四德者，若迷三點皆是文字，安令三點悉備四德？以法身常我、般若是淨、解脫是樂，既點點收二則點點成四，故知三點之法身方具四德。三點之般若、三點之解脫，方具四德，故云悉備及具足也。所言三智各具四德者，智是般若，以收二故二皆名智，乃成三智。是將三德而為三智，故令三智各具四德。三德若此，安可思識？故得名為祕密之藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、引證體圓。引三文者，初文之意乃明解脫同於法身具足四德。次文通論三德意在法身，所照法身必三德故。經雖闕於般若之文，而盛說三因。因是智性，三因圓故即是三智各具四德。言三點具足等者，〈哀歎品〉云「何等名為祕密之藏？猶如伊字三點。若並則不成伊，縱亦不成。如摩醯首羅面上三目乃得成伊。我亦如是，解脫之法亦非涅槃，如來之身亦非涅槃，摩訶般若亦非涅槃；三法各異亦非涅槃。」是則三法離乎縱橫一異之相，方得名為大涅槃也。點是文字者，蓋天竺新伊三點，如此方草書下字。復有細畫圓連三點。故知點點皆是文字，以喻三法，法法互具皆大涅槃。三點悉備四德者，若迷三點皆是文字，安令三點悉備四德？以法身常我、般若是淨、解脫是樂，既點點收二則點點成四，故知三點之法身方具四德。三點之般若、三點之解脫，方具四德，故云悉備及具足也。所言三智各具四德者，智是般若，以收二故二皆名智，乃成三智。是將三德而為三智，故令三智各具四德。三德若此，安可思識？故得名為祕密之藏。

四、結前生後。良以三德與九法門無二無別，一章得解，餘九應知。猶患聽徒未窮旨趣，故難緘默，更為宣通耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、結前生後。良以三德與九法門無二無別，一章得解，餘九應知。猶患聽徒未窮旨趣，故難緘默，更為宣通耳。

二、三寶，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、三寶，二：

初、約圓釋義。以佛法僧皆具四德，是可尊重，故三名寶。此與三德其體不別，蓋具覺不覺和合及以可尊重義，是故依義立三寶名。今明三寶是一體義，而文略難見，《觀音玄》中其相稍委，今具寫之用顯此義。彼文云「以實相慧覺了諸法非空非有，故名佛寶。所覺法性之理三諦具足，即是法寶。如此覺慧與理事和合，名僧寶。與事和即有前三教賢聖僧，與理和即有圓教四十二賢聖僧。」今釋曰：佛必三智，略語雙非。法寶乃云三諦具足，此之三諦即差無差，性中理也；無差而差，性中事也。慧合無差三諦，即有圓教僧；慧合而差三諦，即有三教僧。今佛法二文與彼不異，但小略耳。其僧寶相，語異義同，須會其語。今云毘盧遮那，即彼所和理也。遍一切處，即彼所和事也。彼文理事雖各論和，其體不二，是故今云即事而理。此之事理皆法寶也，能和覺慧是佛寶也。今文從略，但舉所和以顯能和，是故結云此和可尊。須知秖一三諦而分事理，圓融三諦名之為理；即融而隔，三教諦理名之為事。佛寶權智與法寶事和，應現三教賢聖僧寶；佛寶實智與法寶理和，應現圓教賢聖僧寶。彼云「四十二賢聖為圓僧寶」，故知應為妙覺亦名僧寶，以其法報屬於佛法二寶故也。故《釋摩訶衍論》云「等覺已上有真僧寶」。又《華嚴》中以統理大眾為僧寶者，豈非應佛？應佛對機，統眾之極也。此之三寶，一人一念皆能具足，名為一體。實通六即，文從真證能無應說，故云四十二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約圓釋義。以佛法僧皆具四德，是可尊重，故三名寶。此與三德其體不別，蓋具覺不覺和合及以可尊重義，是故依義立三寶名。今明三寶是一體義，而文略難見，《觀音玄》中其相稍委，今具寫之用顯此義。彼文云「以實相慧覺了諸法非空非有，故名佛寶。所覺法性之理三諦具足，即是法寶。如此覺慧與理事和合，名僧寶。與事和即有前三教賢聖僧，與理和即有圓教四十二賢聖僧。」今釋曰：佛必三智，略語雙非。法寶乃云三諦具足，此之三諦即差無差，性中理也；無差而差，性中事也。慧合無差三諦，即有圓教僧；慧合而差三諦，即有三教僧。今佛法二文與彼不異，但小略耳。其僧寶相，語異義同，須會其語。今云毘盧遮那，即彼所和理也。遍一切處，即彼所和事也。彼文理事雖各論和，其體不二，是故今云即事而理。此之事理皆法寶也，能和覺慧是佛寶也。今文從略，但舉所和以顯能和，是故結云此和可尊。須知秖一三諦而分事理，圓融三諦名之為理；即融而隔，三教諦理名之為事。佛寶權智與法寶事和，應現三教賢聖僧寶；佛寶實智與法寶理和，應現圓教賢聖僧寶。彼云「四十二賢聖為圓僧寶」，故知應為妙覺亦名僧寶，以其法報屬於佛法二寶故也。故《釋摩訶衍論》云「等覺已上有真僧寶」。又《華嚴》中以統理大眾為僧寶者，豈非應佛？應佛對機，統眾之極也。此之三寶，一人一念皆能具足，名為一體。實通六即，文從真證能無應說，故云四十二也。

二、例餘對喻。三德三寶名異義故，聖以四悉廣布不同，其實體性無二無別，故用三字復喻三寶。然此同異三昧，智眼之所知見，非尋名者依教安布。當生信解，即聞而觀，證悟在邇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、例餘對喻。三德三寶名異義故，聖以四悉廣布不同，其實體性無二無別，故用三字復喻三寶。然此同異三昧，智眼之所知見，非尋名者依教安布。當生信解，即聞而觀，證悟在邇。

三、三涅槃，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、三涅槃，二：

初、約圓釋義。涅槃之言，章安疏中有多翻譯。今取一翻不生不滅明三種相，義甚分明。三種別名，性則不改、淨則本空，圓則智滿、淨則惑盡，方便則赴機、淨則無累。三種通名，名通義別隨文自見。性淨中諸法實相者，修善修惡遍收一切，名為諸法。修全是性、相相皆實，故名實相。非謂諸法內有實相，亦非修虛其性本實。諸法當處既皆真實，故無法可染亦無法可淨。既無惑染，豈有法生？既非智淨，豈有法滅？是故名為不生不滅。圓淨者，據性而論。雖無染淨，約修而說惑智宛然。惑本違理，智若契理，惑永不生。智既順理，若理全顯，智永不滅。故惑盡智圓亦得名為不生不滅。方便淨者，智冥寂理即鑑群機，故云寂而常照。照必垂應，機感即生，心常寂滅，故此生非生；緣謝即滅，應用常興，故此滅非滅。應機出沒，非存非亡，是亦名為不生不滅。此三涅槃，約契理應機二種修義，對於本淨一性而說。當知一性，對修故合、約性常開，全修在性，故性具三。若全性三起契理修，乃成三智；若全性三起應機修，乃成三脫。既應機有三，即方便淨具三涅槃；既契理有三，即是圓淨具三涅槃；既一性具三，即是性淨具三涅槃。不爾，安能三點具足、四德無減？豈三涅槃獨論離合？須知餘三亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約圓釋義。涅槃之言，章安疏中有多翻譯。今取一翻不生不滅明三種相，義甚分明。三種別名，性則不改、淨則本空，圓則智滿、淨則惑盡，方便則赴機、淨則無累。三種通名，名通義別隨文自見。性淨中諸法實相者，修善修惡遍收一切，名為諸法。修全是性、相相皆實，故名實相。非謂諸法內有實相，亦非修虛其性本實。諸法當處既皆真實，故無法可染亦無法可淨。既無惑染，豈有法生？既非智淨，豈有法滅？是故名為不生不滅。圓淨者，據性而論。雖無染淨，約修而說惑智宛然。惑本違理，智若契理，惑永不生。智既順理，若理全顯，智永不滅。故惑盡智圓亦得名為不生不滅。方便淨者，智冥寂理即鑑群機，故云寂而常照。照必垂應，機感即生，心常寂滅，故此生非生；緣謝即滅，應用常興，故此滅非滅。應機出沒，非存非亡，是亦名為不生不滅。此三涅槃，約契理應機二種修義，對於本淨一性而說。當知一性，對修故合、約性常開，全修在性，故性具三。若全性三起契理修，乃成三智；若全性三起應機修，乃成三脫。既應機有三，即方便淨具三涅槃；既契理有三，即是圓淨具三涅槃；既一性具三，即是性淨具三涅槃。不爾，安能三點具足、四德無減？豈三涅槃獨論離合？須知餘三亦復如是。

二、例餘對喻。三涅槃體與三德等無二無別，豈唯體一義亦相從？故以涅槃義成四德，復由具德故成寶義。今三涅槃體義既同三德三寶，豈金光明不能比況三涅槃耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、例餘對喻。三涅槃體與三德等無二無別，豈唯體一義亦相從？故以涅槃義成四德，復由具德故成寶義。今三涅槃體義既同三德三寶，豈金光明不能比況三涅槃耶？

四、三身，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、三身，二：

初、約圓釋義。身有三義，謂體、依、聚。欲令易解，但取聚義遍釋三身。聚何法耶？所謂一實、二諦、三德、四信、五眼、六通、七覺、八正、九禪、十度、百門、千法、八萬四千法門。三昧總持諸波羅蜜，乃至過塵沙無量諸淨功德，如是等法性具則名理聚，法身也；智證則名智聚，報身也；行成則名功德聚，應身也。然理無等者，然智行屬修，修成則聚、不成名散；理非成不，故無聚散。今約顯覆，義言聚散。理雖具法，覆故不見，與散義同，例顯可知。此三皆言從初心者，雖通觀行，今據顯出正理之文，合從初住終至妙覺，以垂應身非二凡故。此之三身，一念齊顯故不縱，三義相由故不橫。何謂相由？由行聚故資智，智聚故顯理。亦是理聚故發智，智聚故導行，行聚故證理。復須了知，智行在理理方名聚，行理在智智方名聚，理智在行行方名聚，開合之義在其中矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約圓釋義。身有三義，謂體、依、聚。欲令易解，但取聚義遍釋三身。聚何法耶？所謂一實、二諦、三德、四信、五眼、六通、七覺、八正、九禪、十度、百門、千法、八萬四千法門。三昧總持諸波羅蜜，乃至過塵沙無量諸淨功德，如是等法性具則名理聚，法身也；智證則名智聚，報身也；行成則名功德聚，應身也。然理無等者，然智行屬修，修成則聚、不成名散；理非成不，故無聚散。今約顯覆，義言聚散。理雖具法，覆故不見，與散義同，例顯可知。此三皆言從初心者，雖通觀行，今據顯出正理之文，合從初住終至妙覺，以垂應身非二凡故。此之三身，一念齊顯故不縱，三義相由故不橫。何謂相由？由行聚故資智，智聚故顯理。亦是理聚故發智，智聚故導行，行聚故證理。復須了知，智行在理理方名聚，行理在智智方名聚，理智在行行方名聚，開合之義在其中矣。

二、例餘對喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、例餘對喻。

五、明三大乘，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、明三大乘，二：

初、約圓釋義。大乘即大車，取運荷之義。運而不荷、荷而不運，俱非乘義。無法不具故名荷，能趣極果故名運，此三皆爾，故名大乘。初理性虛通者，一性虛故萬法具含，任運荷也。法法自然，性通祕藏，任運運也。任運下少一運字。隨乘者，智照諸法，終歸祕藏。而言隨境者，良由諸境性本趣極，智隨性故亦能趣極，是則理乘本運故隨乘能運，隨理荷法其義亦成。得乘者，體是眾行，隨乘導故莊嚴極理，故名得果。自既解脫，能令他脫，故名得機。修性離合亦同前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約圓釋義。大乘即大車，取運荷之義。運而不荷、荷而不運，俱非乘義。無法不具故名荷，能趣極果故名運，此三皆爾，故名大乘。初理性虛通者，一性虛故萬法具含，任運荷也。法法自然，性通祕藏，任運運也。任運下少一運字。隨乘者，智照諸法，終歸祕藏。而言隨境者，良由諸境性本趣極，智隨性故亦能趣極，是則理乘本運故隨乘能運，隨理荷法其義亦成。得乘者，體是眾行，隨乘導故莊嚴極理，故名得果。自既解脫，能令他脫，故名得機。修性離合亦同前說。

二、例餘對喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、例餘對喻。

六、三菩提，二：初、約圓釋義。菩提翻道，道曰能通，即前三乘各一運義也。若三別相，同於前後故不特釋，但舉異名兼而顯之，故云真性，亦名無上，真性體是第一義故，更無過上。二、實智者，即惑成智，體染本空，故名清淨。三、方便者，智但自淨，未滿大心。今用善巧逗機，則使己他會極，是故方便復名究竟。開合如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、三菩提，二：初、約圓釋義。菩提翻道，道曰能通，即前三乘各一運義也。若三別相，同於前後故不特釋，但舉異名兼而顯之，故云真性，亦名無上，真性體是第一義故，更無過上。二、實智者，即惑成智，體染本空，故名清淨。三、方便者，智但自淨，未滿大心。今用善巧逗機，則使己他會極，是故方便復名究竟。開合如前。

二、例餘對喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、例餘對喻。

七、三般若，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、三般若，二：

初、約圓釋義。通名般若，此翻智慧。別名有三，即實相、觀照、方便。此三般若，體是圓常一大覺也。即此一覺有三種德，就非寂非照之德名實相般若，就非照而照之德名觀照般若，就非寂而寂之德名方便般若。此乃寂覺、照覺、非寂照覺，三皆覺故名三般若。寂照之上皆言非者，以依雙遮起兩用故。然寂照等義，初學難曉，今略言之。照謂照明，明故了法，了法無相名一切智，畢竟空也。寂謂寂靜，靜故諦法，諦法緣生名道種智，難思假也。非明非靜，無緣之知名一切種智，絕待中也。然實相般若，他宗執實相無知名般若者，以所照境從能照智得名。如此釋名，非性宗義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、約圓釋義。通名般若，此翻智慧。別名有三，即實相、觀照、方便。此三般若，體是圓常一大覺也。即此一覺有三種德，就非寂非照之德名實相般若，就非照而照之德名觀照般若，就非寂而寂之德名方便般若。此乃寂覺、照覺、非寂照覺，三皆覺故名三般若。寂照之上皆言非者，以依雙遮起兩用故。然寂照等義，初學難曉，今略言之。照謂照明，明故了法，了法無相名一切智，畢竟空也。寂謂寂靜，靜故諦法，諦法緣生名道種智，難思假也。非明非靜，無緣之知名一切種智，絕待中也。然實相般若，他宗執實相無知名般若者，以所照境從能照智得名。如此釋名，非性宗義。

二、例餘對喻。上釋三德，以般若智照法身境，境智既合乃起解脫。若謂三智定是一德，作少分解，則迷經旨，莫銷此文。若定多少，則有二有別。應知般若具於法身及解脫，故方受三名。三德既是修二性一，般若豈不然乎？三德離九，三智亦爾，是故三德與三般若及諸三法，皆同一體而立異名，悉是法界之全分也。故今三字亦喻三智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、例餘對喻。上釋三德，以般若智照法身境，境智既合乃起解脫。若謂三智定是一德，作少分解，則迷經旨，莫銷此文。若定多少，則有二有別。應知般若具於法身及解脫，故方受三名。三德既是修二性一，般若豈不然乎？三德離九，三智亦爾，是故三德與三般若及諸三法，皆同一體而立異名，悉是法界之全分也。故今三字亦喻三智。

八、三佛性，二：初、約圓釋義。通名佛性，華梵兼陳。佛翻為覺，即三智融明，遍一切處無不明了，名大圓覺。性以不改為義，謂大覺性不增不減、非變非遷，豈正獨然？緣了本具，亦無變異。別名者，正因、了因、緣因。正謂中正，了謂照了，緣乃助緣。緣助於了，了顯於正，正起勝緣。亦是正發於了，了導於緣，緣嚴於正，正起勝緣。相由既然，非橫義也；一心頓具，非縱義也。此之妙因能剋妙果，俱名因者，其義在茲。文釋三相皆云雙非者，以其正因是中實故，故常無常、苦樂、垢淨、我無我等八種之倒，本不相應。文且從略，舉非常等也。全此正因發照了智，智豈邪倒？此了導緣眾行皆中也。以從勝說，故舉雙非。中必雙照三諦義足，是則以即空假中正性，發即空假中了智，導即空假中助緣，嚴即空假中正體，起即空假中勝緣，如是方曰圓釋三因。文舉開掘金藏為喻，顯此三相。喻通別教須依即義釋今歸圓。天魔外道不能壞者，魔等當體自是三因，豈應佛性更壞佛性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、三佛性，二：初、約圓釋義。通名佛性，華梵兼陳。佛翻為覺，即三智融明，遍一切處無不明了，名大圓覺。性以不改為義，謂大覺性不增不減、非變非遷，豈正獨然？緣了本具，亦無變異。別名者，正因、了因、緣因。正謂中正，了謂照了，緣乃助緣。緣助於了，了顯於正，正起勝緣。亦是正發於了，了導於緣，緣嚴於正，正起勝緣。相由既然，非橫義也；一心頓具，非縱義也。此之妙因能剋妙果，俱名因者，其義在茲。文釋三相皆云雙非者，以其正因是中實故，故常無常、苦樂、垢淨、我無我等八種之倒，本不相應。文且從略，舉非常等也。全此正因發照了智，智豈邪倒？此了導緣眾行皆中也。以從勝說，故舉雙非。中必雙照三諦義足，是則以即空假中正性，發即空假中了智，導即空假中助緣，嚴即空假中正體，起即空假中勝緣，如是方曰圓釋三因。文舉開掘金藏為喻，顯此三相。喻通別教須依即義釋今歸圓。天魔外道不能壞者，魔等當體自是三因，豈應佛性更壞佛性？

二、例餘對喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、例餘對喻。

九、三識，二：初、約圓釋義。釋通名云識，是覺了智慧異名。問：三識之名在本有位，又阿梨耶體是無明、阿陀那性是染惑，何得云識是智異名？答：大聖悉檀示諸眾生顯理名教，或存或廢義有多途。如《大經》令依智不依識，及諸教中勸修觀智斷諸煩惱，此以廢惡之名詮斷煩惱而成理觀也。若《楞伽經》殺無明父、害貪愛母，此以惡逆之名詮斷煩惱而彰理觀也。若《無行經》貪欲即是道，恚癡亦復然，如是三法中，具一切佛法。今家釋云：是大貪大嗔大癡三毒法門，即與三觀無二無別。此以惡毒之名詮不斷惑而明理觀也。今以三識及下三道為金光明所喻法者，同《無行經》用於惡名詮不斷惑而顯妙理。良由圓教指惡當體即是法界，諸法趣惡。十二因緣非由造作，即是佛性。故陀那惑性、賴耶無明相相圓融，與祕密藏無二無別，是故得云識是覺了智慧異名。然若不以不斷煩惱即惑成智消此文者，圓意永沈。釋別名中存三梵語，逐一釋義即是翻名。言第九等者，出梁《攝論》，真諦所譯。故《輔行》云「真諦云阿陀那」。七識，此云執我識。此即惑性，體是緣因。阿賴耶，八識，此名藏識，以能盛持智種不失，體是無沒無明，無明之性性是了因。菴摩羅，九識，名清淨識，即是正因。唐三藏不許此識，云第九乃是第八異名，故新譯《攝論》不存第九。《地論》文中亦無第九，但以第八對於正因，第七對於了因，第六對於緣因。今真諦仍合六七為緣因，以第六中有事善惡亦是惑性。若分別者，為易解故。以一念中所具之法教道權說，分對諸位且立遠近。以第九識無染不動，故當於佛。第八屬菩薩者，以十地位，六七二識已轉成智。正以賴耶三分為境。雖是境界，而即用此便為觀智，如初心人亦用現前第六王數而為境觀。故引《大論》「在菩薩心名般若」也。第七名阿陀那者，據真諦譯。若新經論，皆云第七名為末那。今依古譯。言訶惡生死等者，以二乘人人執既忘，見思所熏第六事識轉成無漏。既塵沙未破，正住第七法執之中，不了生死法空，故有訶惡；不了涅槃法空，故有欣羨。此識若於果佛位中，却復用之而為權智，以二乘法接引小根，著蔽垢衣執除糞器。故知諸識破後自在，為機載用也。波浪等者，第六識也。《楞嚴》云「陀那微細識，習氣成暴流。」而為波浪，乃當凡夫心心數法也。此約四人各對一識。若就漸斷分別四相，麁必含細，凡夫具四；二乘具三，已破第六故；菩薩具二，六七已轉故；佛唯有一，第八至果已轉故也。然其第六是意家之識，乃阿陀那之枝末，若說第七，自己收之，故今不論。上明三識分三位者，乃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九、三識，二：初、約圓釋義。釋通名云識，是覺了智慧異名。問：三識之名在本有位，又阿梨耶體是無明、阿陀那性是染惑，何得云識是智異名？答：大聖悉檀示諸眾生顯理名教，或存或廢義有多途。如《大經》令依智不依識，及諸教中勸修觀智斷諸煩惱，此以廢惡之名詮斷煩惱而成理觀也。若《楞伽經》殺無明父、害貪愛母，此以惡逆之名詮斷煩惱而彰理觀也。若《無行經》貪欲即是道，恚癡亦復然，如是三法中，具一切佛法。今家釋云：是大貪大嗔大癡三毒法門，即與三觀無二無別。此以惡毒之名詮不斷惑而明理觀也。今以三識及下三道為金光明所喻法者，同《無行經》用於惡名詮不斷惑而顯妙理。良由圓教指惡當體即是法界，諸法趣惡。十二因緣非由造作，即是佛性。故陀那惑性、賴耶無明相相圓融，與祕密藏無二無別，是故得云識是覺了智慧異名。然若不以不斷煩惱即惑成智消此文者，圓意永沈。釋別名中存三梵語，逐一釋義即是翻名。言第九等者，出梁《攝論》，真諦所譯。故《輔行》云「真諦云阿陀那」。七識，此云執我識。此即惑性，體是緣因。阿賴耶，八識，此名藏識，以能盛持智種不失，體是無沒無明，無明之性性是了因。菴摩羅，九識，名清淨識，即是正因。唐三藏不許此識，云第九乃是第八異名，故新譯《攝論》不存第九。《地論》文中亦無第九，但以第八對於正因，第七對於了因，第六對於緣因。今真諦仍合六七為緣因，以第六中有事善惡亦是惑性。若分別者，為易解故。以一念中所具之法教道權說，分對諸位且立遠近。以第九識無染不動，故當於佛。第八屬菩薩者，以十地位，六七二識已轉成智。正以賴耶三分為境。雖是境界，而即用此便為觀智，如初心人亦用現前第六王數而為境觀。故引《大論》「在菩薩心名般若」也。第七名阿陀那者，據真諦譯。若新經論，皆云第七名為末那。今依古譯。言訶惡生死等者，以二乘人人執既忘，見思所熏第六事識轉成無漏。既塵沙未破，正住第七法執之中，不了生死法空，故有訶惡；不了涅槃法空，故有欣羨。此識若於果佛位中，却復用之而為權智，以二乘法接引小根，著蔽垢衣執除糞器。故知諸識破後自在，為機載用也。波浪等者，第六識也。《楞嚴》云「陀那微細識，習氣成暴流。」而為波浪，乃當凡夫心心數法也。此約四人各對一識。若就漸斷分別四相，麁必含細，凡夫具四；二乘具三，已破第六故；菩薩具二，六七已轉故；佛唯有一，第八至果已轉故也。然其第六是意家之識，乃阿陀那之枝末，若說第七，自己收之，故今不論。上明三識分三位者，乃

屬教道。若稱實論，此三種識即是三德，何人不具？何物暫虧？若識若色唯是一識，若識若色唯是一色，豈可有無增減而說？且約有情一念心具一切染淨。佛究竟具，寧容獨一？若不然者，豈為三字所譬之法？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 屬教道。若稱實論，此三種識即是三德，何人不具？何物暫虧？若識若色唯是一識，若識若色唯是一色，豈可有無增減而說？且約有情一念心具一切染淨。佛究竟具，寧容獨一？若不然者，豈為三字所譬之法？

二、例餘對喻。例三德者，問：三德與三識無二無別者，三德修性有離有合，今明三識有離有合耶？答：有。又問：不二門云「順修對性有離有合」，三識之中，七八二識迷九而起，是逆修義，豈得對性辨乎離合？答？離此逆修立順修者，則有惑可破、有智能觀。能所既存，此修名逆，何順之有？若即七八為順修者，既無所破亦無能觀，惑智既忘修性亦泯，而其三識一異同時，無逆順中強名為順，是故得云識是覺了智慧異名。今文三識明此順修。此修對性辨離合者，九具八七名為性三，八具七九及七具八九名為修二，各三之義是為離也。今合性三但明第九，各合修三但明七八，是為合也。離合既爾，故與三德及諸三法無二無別，乃以三字喻今三識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、例餘對喻。例三德者，問：三德與三識無二無別者，三德修性有離有合，今明三識有離有合耶？答：有。又問：不二門云「順修對性有離有合」，三識之中，七八二識迷九而起，是逆修義，豈得對性辨乎離合？答？離此逆修立順修者，則有惑可破、有智能觀。能所既存，此修名逆，何順之有？若即七八為順修者，既無所破亦無能觀，惑智既忘修性亦泯，而其三識一異同時，無逆順中強名為順，是故得云識是覺了智慧異名。今文三識明此順修。此修對性辨離合者，九具八七名為性三，八具七九及七具八九名為修二，各三之義是為離也。今合性三但明第九，各合修三但明七八，是為合也。離合既爾，故與三德及諸三法無二無別，乃以三字喻今三識。

十、三道，三：初、束十二支為三道，二： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十、三道，三：初、束十二支為三道，二：

初、正束。此十二支，教門不定，有通三世、有通二世、有在一世、有唯一念，時雖延促，皆論十二。今就三世束為三道，教門多故、其相顯故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、正束。此十二支，教門不定，有通三世、有通二世、有在一世、有唯一念，時雖延促，皆論十二。今就三世束為三道，教門多故、其相顯故。

二、釋名。上束十二，是釋三名。今明道義，是釋通名。通名道者，謂業惑苦互相通故，故今世世相續無窮。然今文意，即以事通彰理不壅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋名。上束十二，是釋三名。今明道義，是釋通名。通名道者，謂業惑苦互相通故，故今世世相續無窮。然今文意，即以事通彰理不壅。

二、約圓釋即事而理。經指癡愛中間五果為佛性者，蓋於報法易顯正因，故以此五果雖有觸受，未生愛取，就此色心顯正因體，易成妙觀。如《摩訶止觀》初觀陰境，其意亦然。凡明觀法，初多就易，易處觀成無難不曉。大師得意，故例惑業皆是佛性，即是緣了二因性也。舉三喻者，世間物象比於妙理皆是分譬，須將法定方顯偏圓。如《如來藏經》九喻，止觀喻別，餘文喻圓。今氷水等亦兼圓別。何者？若謂結佛界水為九界氷，融九界氷歸佛界水，此猶屬別。若知十界互具如水，情執十界局限如氷，融情執氷成互具水，斯為圓理。薪火縛脫，其例可知。故十二緣輪迴之法，謂實則三障確爾，情虛則三德圓融，於十二緣不損毫微，全為妙境。即惑業苦一一通徹法界邊底，是名三道。欲顯此三圓融義故，名從勝立，故云法身、般若、解脫。但轉其名不改法體，其實秖是當體通徹耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約圓釋即事而理。經指癡愛中間五果為佛性者，蓋於報法易顯正因，故以此五果雖有觸受，未生愛取，就此色心顯正因體，易成妙觀。如《摩訶止觀》初觀陰境，其意亦然。凡明觀法，初多就易，易處觀成無難不曉。大師得意，故例惑業皆是佛性，即是緣了二因性也。舉三喻者，世間物象比於妙理皆是分譬，須將法定方顯偏圓。如《如來藏經》九喻，止觀喻別，餘文喻圓。今氷水等亦兼圓別。何者？若謂結佛界水為九界氷，融九界氷歸佛界水，此猶屬別。若知十界互具如水，情執十界局限如氷，融情執氷成互具水，斯為圓理。薪火縛脫，其例可知。故十二緣輪迴之法，謂實則三障確爾，情虛則三德圓融，於十二緣不損毫微，全為妙境。即惑業苦一一通徹法界邊底，是名三道。欲顯此三圓融義故，名從勝立，故云法身、般若、解脫。但轉其名不改法體，其實秖是當體通徹耳。

三、約體達例德對喻。問：前明三識，第九一性對八七二修以明離合故類三德。今明三道，三俱逆修，如何說於修二性一？此義不成，則與諸三有二有別，豈是三字所譬之法？答：即事而理，事理無差。且如事中惑起於業，業感於苦，苦還起惑，此三修惡即是性惡，乃名性三，亦即因法轉名三識、三佛性、三般若、三菩提、三大乘；亦即果法轉名三身、三涅槃；亦即果用轉名三寶；亦即祕藏轉名三德。故知節節但轉其名、不改其法，故不二門云「性指三障是故具三，修從性成，成三法爾。」其義既爾，安云三道不具離合？以金光明譬於三道，其意略爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、約體達例德對喻。問：前明三識，第九一性對八七二修以明離合故類三德。今明三道，三俱逆修，如何說於修二性一？此義不成，則與諸三有二有別，豈是三字所譬之法？答：即事而理，事理無差。且如事中惑起於業，業感於苦，苦還起惑，此三修惡即是性惡，乃名性三，亦即因法轉名三識、三佛性、三般若、三菩提、三大乘；亦即果法轉名三身、三涅槃；亦即果用轉名三寶；亦即祕藏轉名三德。故知節節但轉其名、不改其法，故不二門云「性指三障是故具三，修從性成，成三法爾。」其義既爾，安云三道不具離合？以金光明譬於三道，其意略爾。

二、示融通，三： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、示融通，三：

初、勸解法圓融。上極三德、下至三道，不增不減、無二無別，即異而同也。迷解、智行、因果、自他，至同歸處，名義不濫，即同而異也。終日同、終日異，用十同異以為初門。從門入者，則於一切同異無礙，如風行空，能於一法解一切法若同若異，能於百法解一切法、千法萬法、河沙塵數，各解一切若同若異，故云亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、勸解法圓融。上極三德、下至三道，不增不減、無二無別，即異而同也。迷解、智行、因果、自他，至同歸處，名義不濫，即同而異也。終日同、終日異，用十同異以為初門。從門入者，則於一切同異無礙，如風行空，能於一法解一切法若同若異，能於百法解一切法、千法萬法、河沙塵數，各解一切若同若異，故云亦如是。

二、引諸經圓證。一法門者，趣舉一法攝無量法，故云眷屬，彼彼攝法亦復如是。此經云「於一切法含受一切法」。以此例之，一切諸法皆譬眾香之丸、隨色之珠，地具四微、海容諸水，若同若異。合法可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、引諸經圓證。一法門者，趣舉一法攝無量法，故云眷屬，彼彼攝法亦復如是。此經云「於一切法含受一切法」。以此例之，一切諸法皆譬眾香之丸、隨色之珠，地具四微、海容諸水，若同若異。合法可知。

三、設問答顯益。問意者，如前三德，尊重名三寶。不生不滅，名三涅槃。乃至通達，名三道。此於一法顯一切法，已自具足，何用更說三寶等九法及一切法皆各能攝一切法耶？答意者，其實一法已具一切，無所減少，但為人根宿熏差別，致令宜樂斷證託緣不同。有聞三德攝一切法得四益者，乃至有聞三道攝一切法得四益者，故須遍說能益多機。一說下明於遍說，令彼一人生一切解。圓頓根性聞說一法尚解一切，若聞諸法妙解愈明，能知佛意。佛是一切智人，故云智者。麁言軟語者，《大經》云「諸佛常軟語，為眾故說麁。麁言及軟語，皆歸第一義。」然則麁軟之言該乎一切。今就十法論者，三道至麁，中八相望，三德至軟。既約圓說，一一互融、法法高廣，故令聞者入第一義及無違諍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、設問答顯益。問意者，如前三德，尊重名三寶。不生不滅，名三涅槃。乃至通達，名三道。此於一法顯一切法，已自具足，何用更說三寶等九法及一切法皆各能攝一切法耶？答意者，其實一法已具一切，無所減少，但為人根宿熏差別，致令宜樂斷證託緣不同。有聞三德攝一切法得四益者，乃至有聞三道攝一切法得四益者，故須遍說能益多機。一說下明於遍說，令彼一人生一切解。圓頓根性聞說一法尚解一切，若聞諸法妙解愈明，能知佛意。佛是一切智人，故云智者。麁言軟語者，《大經》云「諸佛常軟語，為眾故說麁。麁言及軟語，皆歸第一義。」然則麁軟之言該乎一切。今就十法論者，三道至麁，中八相望，三德至軟。既約圓說，一一互融、法法高廣，故令聞者入第一義及無違諍也。