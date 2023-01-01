金光明經玄義拾遺記
宋 知禮述6卷CBETA T1784大于一万字 8 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
金光明經玄義拾遺記卷第二
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宋四明沙門知禮述
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三、真諦親譯此經，名金光明帝王經，而自約譬釋茲題目。文分二：
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初、敘，三：
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初、標列。諸師之中真諦稍勝，能以一譬譬三法門三法皆三。
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二、釋，三：
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初、釋三身。彼經三身與法、報、應，二三名異其義是同。第二應(平聲)身，此是妙智與法相應，與報義同。第三化身，應(去聲)機而化，與應義同。
初、釋三身。彼經三身與法、報、應，二三名異其義是同。第二應(平聲)身，此是妙智與法相應，與報義同。第三化身，應(去聲)機而化，與應義同。
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二、釋三德。金有四義，以譬法身具足四德，一一法譬其相顯然。光明各二義，譬般若、解脫各具二德。光云除闇、明云無闇，義有何別？光能破闇故名為除，闇更不生故名為無，乃以除闇譬般若除惑、無闇譬解脫眾累永盡。此師雖昧三德互具，以譬對法不無所以。
二、釋三德。金有四義，以譬法身具足四德，一一法譬其相顯然。光明各二義，譬般若、解脫各具二德。光云除闇、明云無闇，義有何別？光能破闇故名為除，闇更不生故名為無，乃以除闇譬般若除惑、無闇譬解脫眾累永盡。此師雖昧三德互具，以譬對法不無所以。
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三、釋三位。復用三字喻正緣了，乃以三性對於三位，文義亦顯。
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三、料揀。揀三身者，法身是性故是實，二身修成故不實。揀三德者，法身是總體故具四德，二是別相故各二德。揀三位者，正因在性故本有，了因修證故現有，緣因在果故當有。
三、料揀。揀三身者，法身是性故是實，二身修成故不實。揀三德者，法身是總體故具四德，二是別相故各二德。揀三位者，正因在性故本有，了因修證故現有，緣因在果故當有。
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二、破。以真諦釋義出諸師，語與今濫，慮其後學不見其過，執非為是。復欲對彼不融之義，顯今圓妙之談，是故破斥。其文稍廣。文二：
二、破。以真諦釋義出諸師，語與今濫，慮其後學不見其過，執非為是。復欲對彼不融之義，顯今圓妙之談，是故破斥。其文稍廣。文二：
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初、總破。彼以三種三法解今題目，故云三三。大師評之三義不了：一因果義、二別圓義、三法性義。既其不通，有乖不稱，故云不了。
初、總破。彼以三種三法解今題目，故云三三。大師評之三義不了：一因果義、二別圓義、三法性義。既其不通，有乖不稱，故云不了。
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二、別破，三：初、舉三失。二、釋三失，三：
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初、因果不通。問：真諦但以三因分對三位，何故破云分置三德殘缺不足？答：一切三法秖一三法，以具眾德故有眾名，常樂我淨故名三德，可尊可重故名三寶，不生不滅故名三涅槃，諸法聚集故名三身，是如來種故名三因，即事通理故名三道。既其法門體本不別，故分置三因，即是分置三身三德。兩節注云云者，今準《大經》說圓三德互具之相。法身即云：直法身非法身，法身必具般若、解脫。般若即云：直般若非般若，般若必具解脫、法身。覈出解脫，合注云云，例上故略。以直解脫非解脫，解脫必具法身般若。彼既分置，乃令三位各唯一德，則因不攝果、果不攝因，故云不通。
初、因果不通。問：真諦但以三因分對三位，何故破云分置三德殘缺不足？答：一切三法秖一三法，以具眾德故有眾名，常樂我淨故名三德，可尊可重故名三寶，不生不滅故名三涅槃，諸法聚集故名三身，是如來種故名三因，即事通理故名三道。既其法門體本不別，故分置三因，即是分置三身三德。兩節注云云者，今準《大經》說圓三德互具之相。法身即云：直法身非法身，法身必具般若、解脫。般若即云：直般若非般若，般若必具解脫、法身。覈出解脫，合注云云，例上故略。以直解脫非解脫，解脫必具法身般若。彼既分置，乃令三位各唯一德，則因不攝果、果不攝因，故云不通。
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二、乖圓別。先舉圓別四德之相，然後方斥乖違之失。圓四德者，法身乃是性中三德：法身常我、般若故淨、解脫故樂。此四在性但名法身，全性發修必成三智，智冥性德同性具四。從照了義但名般若，智合性故解脫應機。既全性起，必成三脫，是故同性具於四德，從起用義但名解脫。般若契性，同性具四，其相易知，故不別示。解脫應機，起成外用，同性具德，其相難解，故今別示。果即二死，脫此苦故名為樂德。因即五住，脫此染故名為淨德。永無二縛，性即自在，故名我德。惑因死果是生滅法，本來解脫非此因果，故名常德。雖是離縛說此四德，然縛本空，是故四德全同於性。別四德者，約三身說。法身具二：常即常德。實即我者，法身堅實，方有主宰及自在義，是真我德。應身智慧照破惑染，別當淨德。化身三昧即首楞嚴，普現色身拔苦與樂，故名樂德。別是教道，故以三身分對四德。今明圓別二四德者，由此二教多無異部，聞說三身具於四德，失意之者分隔而解即當別教，其得意者互具而解名為圓教。知一一身皆即三身，故一一身皆具四德；若三身不融、四德乃別，故善談別教即共有四德，善談圓教即各具四德。融別即圓、分圓即別。明二教已，乃斥乖違。三藏所明，共四不成故乖別，各四不成故乖圓。
二、乖圓別。先舉圓別四德之相，然後方斥乖違之失。圓四德者，法身乃是性中三德：法身常我、般若故淨、解脫故樂。此四在性但名法身，全性發修必成三智，智冥性德同性具四。從照了義但名般若，智合性故解脫應機。既全性起，必成三脫，是故同性具於四德，從起用義但名解脫。般若契性，同性具四，其相易知，故不別示。解脫應機，起成外用，同性具德，其相難解，故今別示。果即二死，脫此苦故名為樂德。因即五住，脫此染故名為淨德。永無二縛，性即自在，故名我德。惑因死果是生滅法，本來解脫非此因果，故名常德。雖是離縛說此四德，然縛本空，是故四德全同於性。別四德者，約三身說。法身具二：常即常德。實即我者，法身堅實，方有主宰及自在義，是真我德。應身智慧照破惑染，別當淨德。化身三昧即首楞嚴，普現色身拔苦與樂，故名樂德。別是教道，故以三身分對四德。今明圓別二四德者，由此二教多無異部，聞說三身具於四德，失意之者分隔而解即當別教，其得意者互具而解名為圓教。知一一身皆即三身，故一一身皆具四德；若三身不融、四德乃別，故善談別教即共有四德，善談圓教即各具四德。融別即圓、分圓即別。明二教已，乃斥乖違。三藏所明，共四不成故乖別，各四不成故乖圓。
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三、不稱法性。三法不改，名之為性。一切三法皆二屬修：一在於性，逆順二修皆在於性。一性全在迷悟二修，故使三法橫該十界依正色心、竪徹三位迷悟因果，是故經稱「無量甚深之法性」也。若其稱此法性而談，則於三位位位具三、一一該徹。今具言此，即是破他也。此自為四：
三、不稱法性。三法不改，名之為性。一切三法皆二屬修：一在於性，逆順二修皆在於性。一性全在迷悟二修，故使三法橫該十界依正色心、竪徹三位迷悟因果，是故經稱「無量甚深之法性」也。若其稱此法性而談，則於三位位位具三、一一該徹。今具言此，即是破他也。此自為四：
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初、引《淨名》破道前。據此三文，驗知道前不獨一法。然須了知菩提是智德，至果方證得；涅槃是斷德，至果盡滅惑。經既顯云「不可復得、不可復滅」，乃是性中已具果德，豈非道前具金光明？他云：一金安稱法性。
初、引《淨名》破道前。據此三文，驗知道前不獨一法。然須了知菩提是智德，至果方證得；涅槃是斷德，至果盡滅惑。經既顯云「不可復得、不可復滅」，乃是性中已具果德，豈非道前具金光明？他云：一金安稱法性。
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二、引《華嚴》破道中。初發心者發心住也，便成正覺者能現八相也。此是圓教十住位中第一位也。住前圓修，登住圓發，發於性三，即慧身等三身三德一切三法。且以一三以破真諦立道中位但一了因。初住之後至于等覺皆名道中，位位三法漸增如月。《華嚴》圓說乃稱法性無量甚深，證則俱證。驗彼分割，實為不稱。
二、引《華嚴》破道中。初發心者發心住也，便成正覺者能現八相也。此是圓教十住位中第一位也。住前圓修，登住圓發，發於性三，即慧身等三身三德一切三法。且以一三以破真諦立道中位但一了因。初住之後至于等覺皆名道中，位位三法漸增如月。《華嚴》圓說乃稱法性無量甚深，證則俱證。驗彼分割，實為不稱。
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三、指前義破道後。具三如上說者，前破因果不通，文云「三身三德本是果上圓滿之名」。而今分置三德殘缺不足，又云「道後眾善溥會，何得獨有解脫？」彼義自壞，故不別引經。
三、指前義破道後。具三如上說者，前破因果不通，文云「三身三德本是果上圓滿之名」。而今分置三德殘缺不足，又云「道後眾善溥會，何得獨有解脫？」彼義自壞，故不別引經。
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四、約圓總斥。據前引經位位圓具，豈各一耶？
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三、約喻斥。經談法性，稱無量甚深。若金光明橫周竪亘，無德不備、無位不通，其猶鳳之威靈、龍之神異。真諦所釋，德既不備、位又不通，如蹙縮於鳩巢、若槃迴於兔窟，豈不辱禹門之鱗鬣、丹穴之羽儀俱無壯勢耶？上三句皆喻，後一句法合，故云非法性之圓談矣。
三、約喻斥。經談法性，稱無量甚深。若金光明橫周竪亘，無德不備、無位不通，其猶鳳之威靈、龍之神異。真諦所釋，德既不備、位又不通，如蹙縮於鳩巢、若槃迴於兔窟，豈不辱禹門之鱗鬣、丹穴之羽儀俱無壯勢耶？上三句皆喻，後一句法合，故云非法性之圓談矣。
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二、今師釋，六：
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初、舉今異古。通異諸師，是故都云義則不然。
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二、據經斥局。若論無量，不少於事，以從法性故增勝說，云理無不統也。中道經王，豈與理異？今且從事，故云何所不攝。此如法界之橫、三諦之竪，不分而分也。豈止三三九法者，別斥真諦也。
二、據經斥局。若論無量，不少於事，以從法性故增勝說，云理無不統也。中道經王，豈與理異？今且從事，故云何所不攝。此如法界之橫、三諦之竪，不分而分也。豈止三三九法者，別斥真諦也。
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三、稱法釋題。經云無量，意顯橫該。復云甚深，意彰竪徹。今以三字遍譬橫竪一切法門，方稱經意，不違王義。
三、稱法釋題。經云無量，意顯橫該。復云甚深，意彰竪徹。今以三字遍譬橫竪一切法門，方稱經意，不違王義。
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四、捨廣從要。據金光明所譬，法門長廣無際，何教名相而不統收？既淵且博，慮其始心言想不及，故於一切取要談十，以為行者悟入初門，若入此門何法不見？
四、捨廣從要。據金光明所譬，法門長廣無際，何教名相而不統收？既淵且博，慮其始心言想不及，故於一切取要談十，以為行者悟入初門，若入此門何法不見？
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五、列章。
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六、正釋，三：初、標十數，二：初、正標名數；二、略示功能，二：初、約逆順生起，顯十法該括始終，二：初、徵。二、釋，三：
六、正釋，三：初、標十數，二：初、正標名數；二、略示功能，二：初、約逆順生起，顯十法該括始終，二：初、徵。二、釋，三：
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初、略顯示。捨於無量取十種者，蓋由此十該於逆順、括於始終，而其兩番皆成次比。
初、略顯示。捨於無量取十種者，蓋由此十該於逆順、括於始終，而其兩番皆成次比。
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二、正生起，二：初、約施教逆推，理顯由事；二、約立行順修，即妄歸真。此二生起，初從法性無住本立一切教法、二從無明無住本立一切行法。問：法性無住立於教法，依何文說？答：此文當體章，明諸聖人依真立名，乃引《淨名》「從無住本立一切法」。既引此證依真立名，豈非法性無住故立一切教耶？然若具論從無住本立一切法，不出四重。如妙樂云：「理則性德緣了，事則修德三因，迷則三道流轉，悟則果中勝用。如是四重，並由迷中實相而立(上皆彼文)。」今之初番是彼第四果中勝用，今之後番是彼第二修德三因。問：初番生起，始從祕藏終至三道，合當迷故三道流轉；何以却對果中勝用立教法耶？答：今云祕密藏，顯由三寶等，豈可迷理而由三寶及諸三法耶？故知須作依理起教釋之方允。況今逆順二種生起，與《法華文句》釋開示悟入，約位、智、門、觀四義生起，逆順意同。故彼《文句》云「見理由位，位立由智，智發由門，門通由觀。觀故則門通，門通故智成，智成故位立，位立故見理。」《記》釋云「此逆順生起者，初明所由於能，次明能顯於所。」今文初番豈非所由於能？次番豈非能顯於所耶？得此意已，方可消文。初文者，三德之理是佛極證，絕乎名相，曰祕密藏。此藏得顯，功由覺智與不覺理合，是故如來示現三寶。而其三寶，立由斷德，故說三涅槃。涅槃得成，復由智德，故說三身。身由乘至，故說三大乘。乘由行通，故說三菩提。菩提由智照，故說三般若。般若由性發，故說三佛性。性種元由解了名義，故說三識。識解本由三障即理，故說三道。都由三德祕密法性、無堅住性，是故大聖以此法性無住為本，立九名相及一切教法。此番生起，為後解釋十法立也。釋次文者，上辨大覺證三德藏，以無住故立諸教法，極至三道。今辨眾生處於三道，由無住故成諸行法，極趣三德。三道復以無明為始，無明明故業苦皆轉，轉迷成解了別聖言，故成三識。解為乘種，即名佛因，故成三佛性。種熏本覺故發智慧，名三般若。智能道行，行大直道，成三菩提，智行契性無不運荷，成三大乘。乘辨報智，上冥下應，即成三身。身永離惑不生不滅，名三涅槃。斷德自在，施恩利物，故現三寶。利物功成，自他休息，同歸三德。此番生起，為後十重觀心立也。三、總結示。逆討教由順修觀行，皆成倫敘也。
二、正生起，二：初、約施教逆推，理顯由事；二、約立行順修，即妄歸真。此二生起，初從法性無住本立一切教法、二從無明無住本立一切行法。問：法性無住立於教法，依何文說？答：此文當體章，明諸聖人依真立名，乃引《淨名》「從無住本立一切法」。既引此證依真立名，豈非法性無住故立一切教耶？然若具論從無住本立一切法，不出四重。如妙樂云：「理則性德緣了，事則修德三因，迷則三道流轉，悟則果中勝用。如是四重，並由迷中實相而立(上皆彼文)。」今之初番是彼第四果中勝用，今之後番是彼第二修德三因。問：初番生起，始從祕藏終至三道，合當迷故三道流轉；何以却對果中勝用立教法耶？答：今云祕密藏，顯由三寶等，豈可迷理而由三寶及諸三法耶？故知須作依理起教釋之方允。況今逆順二種生起，與《法華文句》釋開示悟入，約位、智、門、觀四義生起，逆順意同。故彼《文句》云「見理由位，位立由智，智發由門，門通由觀。觀故則門通，門通故智成，智成故位立，位立故見理。」《記》釋云「此逆順生起者，初明所由於能，次明能顯於所。」今文初番豈非所由於能？次番豈非能顯於所耶？得此意已，方可消文。初文者，三德之理是佛極證，絕乎名相，曰祕密藏。此藏得顯，功由覺智與不覺理合，是故如來示現三寶。而其三寶，立由斷德，故說三涅槃。涅槃得成，復由智德，故說三身。身由乘至，故說三大乘。乘由行通，故說三菩提。菩提由智照，故說三般若。般若由性發，故說三佛性。性種元由解了名義，故說三識。識解本由三障即理，故說三道。都由三德祕密法性、無堅住性，是故大聖以此法性無住為本，立九名相及一切教法。此番生起，為後解釋十法立也。釋次文者，上辨大覺證三德藏，以無住故立諸教法，極至三道。今辨眾生處於三道，由無住故成諸行法，極趣三德。三道復以無明為始，無明明故業苦皆轉，轉迷成解了別聖言，故成三識。解為乘種，即名佛因，故成三佛性。種熏本覺故發智慧，名三般若。智能道行，行大直道，成三菩提，智行契性無不運荷，成三大乘。乘辨報智，上冥下應，即成三身。身永離惑不生不滅，名三涅槃。斷德自在，施恩利物，故現三寶。利物功成，自他休息，同歸三德。此番生起，為後十重觀心立也。三、總結示。逆討教由順修觀行，皆成倫敘也。
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二、約無量甚深明十法皆悉高廣，三：初、徵起。二、解釋，二：初、約遍攝明無量，三：
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初、明各具十法。三德法界既無邊量，有何法門而不包攝？且從其要具於九種。自體本是常樂我淨，故稱三德，能具所具即當十法。三德既爾，餘九互具，可以意得，故不備陳。
初、明各具十法。三德法界既無邊量，有何法門而不包攝？且從其要具於九種。自體本是常樂我淨，故稱三德，能具所具即當十法。三德既爾，餘九互具，可以意得，故不備陳。
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二、明各具一切。一具九三既從要說，當知一一各具一切三法門耳。法性無礙能應諸數，故一法門能具一切一數法門，復具一切二數法門，乃至河沙名數法門無不能具。若解法性無量之義，於此不昧，故云可知。
二、明各具一切。一具九三既從要說，當知一一各具一切三法門耳。法性無礙能應諸數，故一法門能具一切一數法門，復具一切二數法門，乃至河沙名數法門無不能具。若解法性無量之義，於此不昧，故云可知。
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三、引經證結。經即《華嚴》，趣舉一法為法門主，其餘一切皆為眷屬。一法既爾，彼彼皆然，方於一中能解無量。如是解釋，方稱法性無量義矣。
三、引經證結。經即《華嚴》，趣舉一法為法門主，其餘一切皆為眷屬。一法既爾，彼彼皆然，方於一中能解無量。如是解釋，方稱法性無量義矣。
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二、約竪窮明甚深。上約無量，始從一法至河沙法，豈不竪高？但未約位義具屬橫，乃即竪之橫。今明甚深，一一法門皆約三位及以六即，即彼橫法各示竪深。文三：
二、約竪窮明甚深。上約無量，始從一法至河沙法，豈不竪高？但未約位義具屬橫，乃即竪之橫。今明甚深，一一法門皆約三位及以六即，即彼橫法各示竪深。文三：
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初、約十法共論。三道三識是迷時法，故屬本有。三德三寶是果後法，故屬當有。若三佛法至三涅槃，始自微因、終剋大果皆是道中，故屬現有。若昧三法高廣之義，見今配對謂為分割。須知十三秖是一三，蓋一法性無量甚深具十種德，立十種名，一三不獨、十三不分。若其三道，在本有位已攝九三；若言三德，在當有位亦攝九三。中八皆爾。又一等者，一法具九，能所有十，亦以此十分對三位。此十既是一法中具，即當一法遍在三位，顯前分對故非隔截。三約各具六即示一一法門者，十中一一，一中具九；九中一一，一法乃至無量河沙，一一法門無不竪通六即之位。何者？蓋一一法體是法性無量甚深，博地全迷唯有理是，若蒙說示，於一一法名字知是深廣法性；五品位人，觀行知是；六根淨位，相似知是；四十一位，分真知是；唯妙覺位於一一法究竟知是深廣法性，故成竪義也。復以六即對乎三位，皆就橫廣而論竪深，故但結為甚深之義。三、結歸。秖以三字遍譬橫竪窮邊極底，法性經王文旨俱得。
初、約十法共論。三道三識是迷時法，故屬本有。三德三寶是果後法，故屬當有。若三佛法至三涅槃，始自微因、終剋大果皆是道中，故屬現有。若昧三法高廣之義，見今配對謂為分割。須知十三秖是一三，蓋一法性無量甚深具十種德，立十種名，一三不獨、十三不分。若其三道，在本有位已攝九三；若言三德，在當有位亦攝九三。中八皆爾。又一等者，一法具九，能所有十，亦以此十分對三位。此十既是一法中具，即當一法遍在三位，顯前分對故非隔截。三約各具六即示一一法門者，十中一一，一中具九；九中一一，一法乃至無量河沙，一一法門無不竪通六即之位。何者？蓋一一法體是法性無量甚深，博地全迷唯有理是，若蒙說示，於一一法名字知是深廣法性；五品位人，觀行知是；六根淨位，相似知是；四十一位，分真知是；唯妙覺位於一一法究竟知是深廣法性，故成竪義也。復以六即對乎三位，皆就橫廣而論竪深，故但結為甚深之義。三、結歸。秖以三字遍譬橫竪窮邊極底，法性經王文旨俱得。
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二、釋十相，四：
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初、標。
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二、結前生後。
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三、勸須信解。取《大經》意，以人肉眼對佛智眼而辨勝劣，常人肉眼但能分別色相同異；五品觀行雖是肉眼，名為佛眼，能見佛性祕密之藏。今之解釋十種三法，一一祕密非三智佛眼，何能分別淺深同異？淺深對偏，三教為淺，唯圓乃深。同異明圓，十即是一為同，一即是十為異。同異俱時，淺深宛爾，大師已得此之智眼，今為頒宣偏圓十法，而慜行人未開此眼，故勸深信生於圓解，依乎名字分別十門。
三、勸須信解。取《大經》意，以人肉眼對佛智眼而辨勝劣，常人肉眼但能分別色相同異；五品觀行雖是肉眼，名為佛眼，能見佛性祕密之藏。今之解釋十種三法，一一祕密非三智佛眼，何能分別淺深同異？淺深對偏，三教為淺，唯圓乃深。同異明圓，十即是一為同，一即是十為異。同異俱時，淺深宛爾，大師已得此之智眼，今為頒宣偏圓十法，而慜行人未開此眼，故勸深信生於圓解，依乎名字分別十門。
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四、正釋十相，二：初、正解釋，十：初、三德，四：
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初、標名略示。三是法體，四是德相。
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二、約圓廣釋，二：
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初、釋三。以軌釋法，深廣法性孰不軌之？但由九界，雖軌而違，故於法身而成苦道；諸佛順軌，能於苦道而成法身。以聚釋身者，一色一香無非中道，一切趣一、一切皆然，名之為聚。一切眾生等者，良由佛身具一切法，一切眾生各於一法真實識知，則真知佛、則真識佛，故佛是一切真善知識。《華嚴》亦云「一切法不生，一切法不滅。若能如是解，常見盧舍那。」釋般若中集即俗諦，假智照故諸法集成；散即真諦，空智照故諸法散壞；雙非即中諦，中智照故諸法絕待。三智一心名為般若，釋解脫中諸法不出真俗中三。既於此三不染不住，名三解脫，即三惑累永不相應。
初、釋三。以軌釋法，深廣法性孰不軌之？但由九界，雖軌而違，故於法身而成苦道；諸佛順軌，能於苦道而成法身。以聚釋身者，一色一香無非中道，一切趣一、一切皆然，名之為聚。一切眾生等者，良由佛身具一切法，一切眾生各於一法真實識知，則真知佛、則真識佛，故佛是一切真善知識。《華嚴》亦云「一切法不生，一切法不滅。若能如是解，常見盧舍那。」釋般若中集即俗諦，假智照故諸法集成；散即真諦，空智照故諸法散壞；雙非即中諦，中智照故諸法絕待。三智一心名為般若，釋解脫中諸法不出真俗中三。既於此三不染不住，名三解脫，即三惑累永不相應。
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二、釋德，三：
二、釋德，三：
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初、明法身四德。一一法者，生佛依正至一隣虛、一剎那念，無不圓具微妙四德。約三業明淨德者，十界三業皆與六染本來遠離，名法身淨。法身四德妙而無類，強以世金四義為喻。
初、明法身四德。一一法者，生佛依正至一隣虛、一剎那念，無不圓具微妙四德。約三業明淨德者，十界三業皆與六染本來遠離，名法身淨。法身四德妙而無類，強以世金四義為喻。
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二、明般若四德。即體之智還冥於體，既其不二，豈智功德少於法身？是故般若亦具四德，《大品經》中果有此義。言色淨者，陰色即性，故是法身、合具四德，為成蕩相且舉一淨，淨德不孤必具餘三，合云色常故般若常，樂我亦然。言諸義皆成者，即是體具清涼不變義、真實識知義、光明遍照義，乃至過河沙諸功德義。智既冥體，是故般若皆成此義。故復引經「色大色無邊」立廣大義，例明深奧立竪高義，般若皆具也。境但色者，色居陰初是法界首，故經先舉。既色具四德，受想行識、界入、諦緣六度道品至于種智，皆常樂我淨，是故般若常樂我淨。此乃般若具四德也。
二、明般若四德。即體之智還冥於體，既其不二，豈智功德少於法身？是故般若亦具四德，《大品經》中果有此義。言色淨者，陰色即性，故是法身、合具四德，為成蕩相且舉一淨，淨德不孤必具餘三，合云色常故般若常，樂我亦然。言諸義皆成者，即是體具清涼不變義、真實識知義、光明遍照義，乃至過河沙諸功德義。智既冥體，是故般若皆成此義。故復引經「色大色無邊」立廣大義，例明深奧立竪高義，般若皆具也。境但色者，色居陰初是法界首，故經先舉。既色具四德，受想行識、界入、諦緣六度道品至于種智，皆常樂我淨，是故般若常樂我淨。此乃般若具四德也。
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三、明解脫四德。前破古文已別列四，故今約義總明合有而有二義：初、約諸惡永盡。諸惡不過無常等四，既離四過，合具四德。若其別論，無常等執但在二乘；若通論離，無常等障唯佛方盡。今就通說。次、約眾善溥會。善法雖眾，豈過四德？會集既溥，德必無虧，是故解脫具足四德。
三、明解脫四德。前破古文已別列四，故今約義總明合有而有二義：初、約諸惡永盡。諸惡不過無常等四，既離四過，合具四德。若其別論，無常等執但在二乘；若通論離，無常等障唯佛方盡。今就通說。次、約眾善溥會。善法雖眾，豈過四德？會集既溥，德必無虧，是故解脫具足四德。
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三、引證體圓。引三文者，初文之意乃明解脫同於法身具足四德。次文通論三德意在法身，所照法身必三德故。經雖闕於般若之文，而盛說三因。因是智性，三因圓故即是三智各具四德。言三點具足等者，〈哀歎品〉云「何等名為祕密之藏？猶如伊字三點。若並則不成伊，縱亦不成。如摩醯首羅面上三目乃得成伊。我亦如是，解脫之法亦非涅槃，如來之身亦非涅槃，摩訶般若亦非涅槃；三法各異亦非涅槃。」是則三法離乎縱橫一異之相，方得名為大涅槃也。點是文字者，蓋天竺新伊三點，如此方草書下字。復有細畫圓連三點。故知點點皆是文字，以喻三法，法法互具皆大涅槃。三點悉備四德者，若迷三點皆是文字，安令三點悉備四德？以法身常我、般若是淨、解脫是樂，既點點收二則點點成四，故知三點之法身方具四德。三點之般若、三點之解脫，方具四德，故云悉備及具足也。所言三智各具四德者，智是般若，以收二故二皆名智，乃成三智。是將三德而為三智，故令三智各具四德。三德若此，安可思識？故得名為祕密之藏。
三、引證體圓。引三文者，初文之意乃明解脫同於法身具足四德。次文通論三德意在法身，所照法身必三德故。經雖闕於般若之文，而盛說三因。因是智性，三因圓故即是三智各具四德。言三點具足等者，〈哀歎品〉云「何等名為祕密之藏？猶如伊字三點。若並則不成伊，縱亦不成。如摩醯首羅面上三目乃得成伊。我亦如是，解脫之法亦非涅槃，如來之身亦非涅槃，摩訶般若亦非涅槃；三法各異亦非涅槃。」是則三法離乎縱橫一異之相，方得名為大涅槃也。點是文字者，蓋天竺新伊三點，如此方草書下字。復有細畫圓連三點。故知點點皆是文字，以喻三法，法法互具皆大涅槃。三點悉備四德者，若迷三點皆是文字，安令三點悉備四德？以法身常我、般若是淨、解脫是樂，既點點收二則點點成四，故知三點之法身方具四德。三點之般若、三點之解脫，方具四德，故云悉備及具足也。所言三智各具四德者，智是般若，以收二故二皆名智，乃成三智。是將三德而為三智，故令三智各具四德。三德若此，安可思識？故得名為祕密之藏。
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四、結前生後。良以三德與九法門無二無別，一章得解，餘九應知。猶患聽徒未窮旨趣，故難緘默，更為宣通耳。
四、結前生後。良以三德與九法門無二無別，一章得解，餘九應知。猶患聽徒未窮旨趣，故難緘默，更為宣通耳。
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二、三寶，二：
二、三寶，二：
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初、約圓釋義。以佛法僧皆具四德，是可尊重，故三名寶。此與三德其體不別，蓋具覺不覺和合及以可尊重義，是故依義立三寶名。今明三寶是一體義，而文略難見，《觀音玄》中其相稍委，今具寫之用顯此義。彼文云「以實相慧覺了諸法非空非有，故名佛寶。所覺法性之理三諦具足，即是法寶。如此覺慧與理事和合，名僧寶。與事和即有前三教賢聖僧，與理和即有圓教四十二賢聖僧。」今釋曰：佛必三智，略語雙非。法寶乃云三諦具足，此之三諦即差無差，性中理也；無差而差，性中事也。慧合無差三諦，即有圓教僧；慧合而差三諦，即有三教僧。今佛法二文與彼不異，但小略耳。其僧寶相，語異義同，須會其語。今云毘盧遮那，即彼所和理也。遍一切處，即彼所和事也。彼文理事雖各論和，其體不二，是故今云即事而理。此之事理皆法寶也，能和覺慧是佛寶也。今文從略，但舉所和以顯能和，是故結云此和可尊。須知秖一三諦而分事理，圓融三諦名之為理；即融而隔，三教諦理名之為事。佛寶權智與法寶事和，應現三教賢聖僧寶；佛寶實智與法寶理和，應現圓教賢聖僧寶。彼云「四十二賢聖為圓僧寶」，故知應為妙覺亦名僧寶，以其法報屬於佛法二寶故也。故《釋摩訶衍論》云「等覺已上有真僧寶」。又《華嚴》中以統理大眾為僧寶者，豈非應佛？應佛對機，統眾之極也。此之三寶，一人一念皆能具足，名為一體。實通六即，文從真證能無應說，故云四十二也。
初、約圓釋義。以佛法僧皆具四德，是可尊重，故三名寶。此與三德其體不別，蓋具覺不覺和合及以可尊重義，是故依義立三寶名。今明三寶是一體義，而文略難見，《觀音玄》中其相稍委，今具寫之用顯此義。彼文云「以實相慧覺了諸法非空非有，故名佛寶。所覺法性之理三諦具足，即是法寶。如此覺慧與理事和合，名僧寶。與事和即有前三教賢聖僧，與理和即有圓教四十二賢聖僧。」今釋曰：佛必三智，略語雙非。法寶乃云三諦具足，此之三諦即差無差，性中理也；無差而差，性中事也。慧合無差三諦，即有圓教僧；慧合而差三諦，即有三教僧。今佛法二文與彼不異，但小略耳。其僧寶相，語異義同，須會其語。今云毘盧遮那，即彼所和理也。遍一切處，即彼所和事也。彼文理事雖各論和，其體不二，是故今云即事而理。此之事理皆法寶也，能和覺慧是佛寶也。今文從略，但舉所和以顯能和，是故結云此和可尊。須知秖一三諦而分事理，圓融三諦名之為理；即融而隔，三教諦理名之為事。佛寶權智與法寶事和，應現三教賢聖僧寶；佛寶實智與法寶理和，應現圓教賢聖僧寶。彼云「四十二賢聖為圓僧寶」，故知應為妙覺亦名僧寶，以其法報屬於佛法二寶故也。故《釋摩訶衍論》云「等覺已上有真僧寶」。又《華嚴》中以統理大眾為僧寶者，豈非應佛？應佛對機，統眾之極也。此之三寶，一人一念皆能具足，名為一體。實通六即，文從真證能無應說，故云四十二也。
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二、例餘對喻。三德三寶名異義故，聖以四悉廣布不同，其實體性無二無別，故用三字復喻三寶。然此同異三昧，智眼之所知見，非尋名者依教安布。當生信解，即聞而觀，證悟在邇。
二、例餘對喻。三德三寶名異義故，聖以四悉廣布不同，其實體性無二無別，故用三字復喻三寶。然此同異三昧，智眼之所知見，非尋名者依教安布。當生信解，即聞而觀，證悟在邇。
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三、三涅槃，二：
三、三涅槃，二：
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初、約圓釋義。涅槃之言，章安疏中有多翻譯。今取一翻不生不滅明三種相，義甚分明。三種別名，性則不改、淨則本空，圓則智滿、淨則惑盡，方便則赴機、淨則無累。三種通名，名通義別隨文自見。性淨中諸法實相者，修善修惡遍收一切，名為諸法。修全是性、相相皆實，故名實相。非謂諸法內有實相，亦非修虛其性本實。諸法當處既皆真實，故無法可染亦無法可淨。既無惑染，豈有法生？既非智淨，豈有法滅？是故名為不生不滅。圓淨者，據性而論。雖無染淨，約修而說惑智宛然。惑本違理，智若契理，惑永不生。智既順理，若理全顯，智永不滅。故惑盡智圓亦得名為不生不滅。方便淨者，智冥寂理即鑑群機，故云寂而常照。照必垂應，機感即生，心常寂滅，故此生非生；緣謝即滅，應用常興，故此滅非滅。應機出沒，非存非亡，是亦名為不生不滅。此三涅槃，約契理應機二種修義，對於本淨一性而說。當知一性，對修故合、約性常開，全修在性，故性具三。若全性三起契理修，乃成三智；若全性三起應機修，乃成三脫。既應機有三，即方便淨具三涅槃；既契理有三，即是圓淨具三涅槃；既一性具三，即是性淨具三涅槃。不爾，安能三點具足、四德無減？豈三涅槃獨論離合？須知餘三亦復如是。
初、約圓釋義。涅槃之言，章安疏中有多翻譯。今取一翻不生不滅明三種相，義甚分明。三種別名，性則不改、淨則本空，圓則智滿、淨則惑盡，方便則赴機、淨則無累。三種通名，名通義別隨文自見。性淨中諸法實相者，修善修惡遍收一切，名為諸法。修全是性、相相皆實，故名實相。非謂諸法內有實相，亦非修虛其性本實。諸法當處既皆真實，故無法可染亦無法可淨。既無惑染，豈有法生？既非智淨，豈有法滅？是故名為不生不滅。圓淨者，據性而論。雖無染淨，約修而說惑智宛然。惑本違理，智若契理，惑永不生。智既順理，若理全顯，智永不滅。故惑盡智圓亦得名為不生不滅。方便淨者，智冥寂理即鑑群機，故云寂而常照。照必垂應，機感即生，心常寂滅，故此生非生；緣謝即滅，應用常興，故此滅非滅。應機出沒，非存非亡，是亦名為不生不滅。此三涅槃，約契理應機二種修義，對於本淨一性而說。當知一性，對修故合、約性常開，全修在性，故性具三。若全性三起契理修，乃成三智；若全性三起應機修，乃成三脫。既應機有三，即方便淨具三涅槃；既契理有三，即是圓淨具三涅槃；既一性具三，即是性淨具三涅槃。不爾，安能三點具足、四德無減？豈三涅槃獨論離合？須知餘三亦復如是。
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二、例餘對喻。三涅槃體與三德等無二無別，豈唯體一義亦相從？故以涅槃義成四德，復由具德故成寶義。今三涅槃體義既同三德三寶，豈金光明不能比況三涅槃耶？
二、例餘對喻。三涅槃體與三德等無二無別，豈唯體一義亦相從？故以涅槃義成四德，復由具德故成寶義。今三涅槃體義既同三德三寶，豈金光明不能比況三涅槃耶？
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四、三身，二：
四、三身，二：
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初、約圓釋義。身有三義，謂體、依、聚。欲令易解，但取聚義遍釋三身。聚何法耶？所謂一實、二諦、三德、四信、五眼、六通、七覺、八正、九禪、十度、百門、千法、八萬四千法門。三昧總持諸波羅蜜，乃至過塵沙無量諸淨功德，如是等法性具則名理聚，法身也；智證則名智聚，報身也；行成則名功德聚，應身也。然理無等者，然智行屬修，修成則聚、不成名散；理非成不，故無聚散。今約顯覆，義言聚散。理雖具法，覆故不見，與散義同，例顯可知。此三皆言從初心者，雖通觀行，今據顯出正理之文，合從初住終至妙覺，以垂應身非二凡故。此之三身，一念齊顯故不縱，三義相由故不橫。何謂相由？由行聚故資智，智聚故顯理。亦是理聚故發智，智聚故導行，行聚故證理。復須了知，智行在理理方名聚，行理在智智方名聚，理智在行行方名聚，開合之義在其中矣。
初、約圓釋義。身有三義，謂體、依、聚。欲令易解，但取聚義遍釋三身。聚何法耶？所謂一實、二諦、三德、四信、五眼、六通、七覺、八正、九禪、十度、百門、千法、八萬四千法門。三昧總持諸波羅蜜，乃至過塵沙無量諸淨功德，如是等法性具則名理聚，法身也；智證則名智聚，報身也；行成則名功德聚，應身也。然理無等者，然智行屬修，修成則聚、不成名散；理非成不，故無聚散。今約顯覆，義言聚散。理雖具法，覆故不見，與散義同，例顯可知。此三皆言從初心者，雖通觀行，今據顯出正理之文，合從初住終至妙覺，以垂應身非二凡故。此之三身，一念齊顯故不縱，三義相由故不橫。何謂相由？由行聚故資智，智聚故顯理。亦是理聚故發智，智聚故導行，行聚故證理。復須了知，智行在理理方名聚，行理在智智方名聚，理智在行行方名聚，開合之義在其中矣。
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二、例餘對喻。
二、例餘對喻。
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五、明三大乘，二：
五、明三大乘，二：
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初、約圓釋義。大乘即大車，取運荷之義。運而不荷、荷而不運，俱非乘義。無法不具故名荷，能趣極果故名運，此三皆爾，故名大乘。初理性虛通者，一性虛故萬法具含，任運荷也。法法自然，性通祕藏，任運運也。任運下少一運字。隨乘者，智照諸法，終歸祕藏。而言隨境者，良由諸境性本趣極，智隨性故亦能趣極，是則理乘本運故隨乘能運，隨理荷法其義亦成。得乘者，體是眾行，隨乘導故莊嚴極理，故名得果。自既解脫，能令他脫，故名得機。修性離合亦同前說。
初、約圓釋義。大乘即大車，取運荷之義。運而不荷、荷而不運，俱非乘義。無法不具故名荷，能趣極果故名運，此三皆爾，故名大乘。初理性虛通者，一性虛故萬法具含，任運荷也。法法自然，性通祕藏，任運運也。任運下少一運字。隨乘者，智照諸法，終歸祕藏。而言隨境者，良由諸境性本趣極，智隨性故亦能趣極，是則理乘本運故隨乘能運，隨理荷法其義亦成。得乘者，體是眾行，隨乘導故莊嚴極理，故名得果。自既解脫，能令他脫，故名得機。修性離合亦同前說。
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二、例餘對喻。
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六、三菩提，二：初、約圓釋義。菩提翻道，道曰能通，即前三乘各一運義也。若三別相，同於前後故不特釋，但舉異名兼而顯之，故云真性，亦名無上，真性體是第一義故，更無過上。二、實智者，即惑成智，體染本空，故名清淨。三、方便者，智但自淨，未滿大心。今用善巧逗機，則使己他會極，是故方便復名究竟。開合如前。
六、三菩提，二：初、約圓釋義。菩提翻道，道曰能通，即前三乘各一運義也。若三別相，同於前後故不特釋，但舉異名兼而顯之，故云真性，亦名無上，真性體是第一義故，更無過上。二、實智者，即惑成智，體染本空，故名清淨。三、方便者，智但自淨，未滿大心。今用善巧逗機，則使己他會極，是故方便復名究竟。開合如前。
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二、例餘對喻。
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七、三般若，二：
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初、約圓釋義。通名般若，此翻智慧。別名有三，即實相、觀照、方便。此三般若，體是圓常一大覺也。即此一覺有三種德，就非寂非照之德名實相般若，就非照而照之德名觀照般若，就非寂而寂之德名方便般若。此乃寂覺、照覺、非寂照覺，三皆覺故名三般若。寂照之上皆言非者，以依雙遮起兩用故。然寂照等義，初學難曉，今略言之。照謂照明，明故了法，了法無相名一切智，畢竟空也。寂謂寂靜，靜故諦法，諦法緣生名道種智，難思假也。非明非靜，無緣之知名一切種智，絕待中也。然實相般若，他宗執實相無知名般若者，以所照境從能照智得名。如此釋名，非性宗義。
初、約圓釋義。通名般若，此翻智慧。別名有三，即實相、觀照、方便。此三般若，體是圓常一大覺也。即此一覺有三種德，就非寂非照之德名實相般若，就非照而照之德名觀照般若，就非寂而寂之德名方便般若。此乃寂覺、照覺、非寂照覺，三皆覺故名三般若。寂照之上皆言非者，以依雙遮起兩用故。然寂照等義，初學難曉，今略言之。照謂照明，明故了法，了法無相名一切智，畢竟空也。寂謂寂靜，靜故諦法，諦法緣生名道種智，難思假也。非明非靜，無緣之知名一切種智，絕待中也。然實相般若，他宗執實相無知名般若者，以所照境從能照智得名。如此釋名，非性宗義。
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二、例餘對喻。上釋三德，以般若智照法身境，境智既合乃起解脫。若謂三智定是一德，作少分解，則迷經旨，莫銷此文。若定多少，則有二有別。應知般若具於法身及解脫，故方受三名。三德既是修二性一，般若豈不然乎？三德離九，三智亦爾，是故三德與三般若及諸三法，皆同一體而立異名，悉是法界之全分也。故今三字亦喻三智。
二、例餘對喻。上釋三德，以般若智照法身境，境智既合乃起解脫。若謂三智定是一德，作少分解，則迷經旨，莫銷此文。若定多少，則有二有別。應知般若具於法身及解脫，故方受三名。三德既是修二性一，般若豈不然乎？三德離九，三智亦爾，是故三德與三般若及諸三法，皆同一體而立異名，悉是法界之全分也。故今三字亦喻三智。
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八、三佛性，二：初、約圓釋義。通名佛性，華梵兼陳。佛翻為覺，即三智融明，遍一切處無不明了，名大圓覺。性以不改為義，謂大覺性不增不減、非變非遷，豈正獨然？緣了本具，亦無變異。別名者，正因、了因、緣因。正謂中正，了謂照了，緣乃助緣。緣助於了，了顯於正，正起勝緣。亦是正發於了，了導於緣，緣嚴於正，正起勝緣。相由既然，非橫義也；一心頓具，非縱義也。此之妙因能剋妙果，俱名因者，其義在茲。文釋三相皆云雙非者，以其正因是中實故，故常無常、苦樂、垢淨、我無我等八種之倒，本不相應。文且從略，舉非常等也。全此正因發照了智，智豈邪倒？此了導緣眾行皆中也。以從勝說，故舉雙非。中必雙照三諦義足，是則以即空假中正性，發即空假中了智，導即空假中助緣，嚴即空假中正體，起即空假中勝緣，如是方曰圓釋三因。文舉開掘金藏為喻，顯此三相。喻通別教須依即義釋今歸圓。天魔外道不能壞者，魔等當體自是三因，豈應佛性更壞佛性？
八、三佛性，二：初、約圓釋義。通名佛性，華梵兼陳。佛翻為覺，即三智融明，遍一切處無不明了，名大圓覺。性以不改為義，謂大覺性不增不減、非變非遷，豈正獨然？緣了本具，亦無變異。別名者，正因、了因、緣因。正謂中正，了謂照了，緣乃助緣。緣助於了，了顯於正，正起勝緣。亦是正發於了，了導於緣，緣嚴於正，正起勝緣。相由既然，非橫義也；一心頓具，非縱義也。此之妙因能剋妙果，俱名因者，其義在茲。文釋三相皆云雙非者，以其正因是中實故，故常無常、苦樂、垢淨、我無我等八種之倒，本不相應。文且從略，舉非常等也。全此正因發照了智，智豈邪倒？此了導緣眾行皆中也。以從勝說，故舉雙非。中必雙照三諦義足，是則以即空假中正性，發即空假中了智，導即空假中助緣，嚴即空假中正體，起即空假中勝緣，如是方曰圓釋三因。文舉開掘金藏為喻，顯此三相。喻通別教須依即義釋今歸圓。天魔外道不能壞者，魔等當體自是三因，豈應佛性更壞佛性？
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二、例餘對喻。
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九、三識，二：初、約圓釋義。釋通名云識，是覺了智慧異名。問：三識之名在本有位，又阿梨耶體是無明、阿陀那性是染惑，何得云識是智異名？答：大聖悉檀示諸眾生顯理名教，或存或廢義有多途。如《大經》令依智不依識，及諸教中勸修觀智斷諸煩惱，此以廢惡之名詮斷煩惱而成理觀也。若《楞伽經》殺無明父、害貪愛母，此以惡逆之名詮斷煩惱而彰理觀也。若《無行經》貪欲即是道，恚癡亦復然，如是三法中，具一切佛法。今家釋云：是大貪大嗔大癡三毒法門，即與三觀無二無別。此以惡毒之名詮不斷惑而明理觀也。今以三識及下三道為金光明所喻法者，同《無行經》用於惡名詮不斷惑而顯妙理。良由圓教指惡當體即是法界，諸法趣惡。十二因緣非由造作，即是佛性。故陀那惑性、賴耶無明相相圓融，與祕密藏無二無別，是故得云識是覺了智慧異名。然若不以不斷煩惱即惑成智消此文者，圓意永沈。釋別名中存三梵語，逐一釋義即是翻名。言第九等者，出梁《攝論》，真諦所譯。故《輔行》云「真諦云阿陀那」。七識，此云執我識。此即惑性，體是緣因。阿賴耶，八識，此名藏識，以能盛持智種不失，體是無沒無明，無明之性性是了因。菴摩羅，九識，名清淨識，即是正因。唐三藏不許此識，云第九乃是第八異名，故新譯《攝論》不存第九。《地論》文中亦無第九，但以第八對於正因，第七對於了因，第六對於緣因。今真諦仍合六七為緣因，以第六中有事善惡亦是惑性。若分別者，為易解故。以一念中所具之法教道權說，分對諸位且立遠近。以第九識無染不動，故當於佛。第八屬菩薩者，以十地位，六七二識已轉成智。正以賴耶三分為境。雖是境界，而即用此便為觀智，如初心人亦用現前第六王數而為境觀。故引《大論》「在菩薩心名般若」也。第七名阿陀那者，據真諦譯。若新經論，皆云第七名為末那。今依古譯。言訶惡生死等者，以二乘人人執既忘，見思所熏第六事識轉成無漏。既塵沙未破，正住第七法執之中，不了生死法空，故有訶惡；不了涅槃法空，故有欣羨。此識若於果佛位中，却復用之而為權智，以二乘法接引小根，著蔽垢衣執除糞器。故知諸識破後自在，為機載用也。波浪等者，第六識也。《楞嚴》云「陀那微細識，習氣成暴流。」而為波浪，乃當凡夫心心數法也。此約四人各對一識。若就漸斷分別四相，麁必含細，凡夫具四；二乘具三，已破第六故；菩薩具二，六七已轉故；佛唯有一，第八至果已轉故也。然其第六是意家之識，乃阿陀那之枝末，若說第七，自己收之，故今不論。上明三識分三位者，乃
九、三識，二：初、約圓釋義。釋通名云識，是覺了智慧異名。問：三識之名在本有位，又阿梨耶體是無明、阿陀那性是染惑，何得云識是智異名？答：大聖悉檀示諸眾生顯理名教，或存或廢義有多途。如《大經》令依智不依識，及諸教中勸修觀智斷諸煩惱，此以廢惡之名詮斷煩惱而成理觀也。若《楞伽經》殺無明父、害貪愛母，此以惡逆之名詮斷煩惱而彰理觀也。若《無行經》貪欲即是道，恚癡亦復然，如是三法中，具一切佛法。今家釋云：是大貪大嗔大癡三毒法門，即與三觀無二無別。此以惡毒之名詮不斷惑而明理觀也。今以三識及下三道為金光明所喻法者，同《無行經》用於惡名詮不斷惑而顯妙理。良由圓教指惡當體即是法界，諸法趣惡。十二因緣非由造作，即是佛性。故陀那惑性、賴耶無明相相圓融，與祕密藏無二無別，是故得云識是覺了智慧異名。然若不以不斷煩惱即惑成智消此文者，圓意永沈。釋別名中存三梵語，逐一釋義即是翻名。言第九等者，出梁《攝論》，真諦所譯。故《輔行》云「真諦云阿陀那」。七識，此云執我識。此即惑性，體是緣因。阿賴耶，八識，此名藏識，以能盛持智種不失，體是無沒無明，無明之性性是了因。菴摩羅，九識，名清淨識，即是正因。唐三藏不許此識，云第九乃是第八異名，故新譯《攝論》不存第九。《地論》文中亦無第九，但以第八對於正因，第七對於了因，第六對於緣因。今真諦仍合六七為緣因，以第六中有事善惡亦是惑性。若分別者，為易解故。以一念中所具之法教道權說，分對諸位且立遠近。以第九識無染不動，故當於佛。第八屬菩薩者，以十地位，六七二識已轉成智。正以賴耶三分為境。雖是境界，而即用此便為觀智，如初心人亦用現前第六王數而為境觀。故引《大論》「在菩薩心名般若」也。第七名阿陀那者，據真諦譯。若新經論，皆云第七名為末那。今依古譯。言訶惡生死等者，以二乘人人執既忘，見思所熏第六事識轉成無漏。既塵沙未破，正住第七法執之中，不了生死法空，故有訶惡；不了涅槃法空，故有欣羨。此識若於果佛位中，却復用之而為權智，以二乘法接引小根，著蔽垢衣執除糞器。故知諸識破後自在，為機載用也。波浪等者，第六識也。《楞嚴》云「陀那微細識，習氣成暴流。」而為波浪，乃當凡夫心心數法也。此約四人各對一識。若就漸斷分別四相，麁必含細，凡夫具四；二乘具三，已破第六故；菩薩具二，六七已轉故；佛唯有一，第八至果已轉故也。然其第六是意家之識，乃阿陀那之枝末，若說第七，自己收之，故今不論。上明三識分三位者，乃
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屬教道。若稱實論，此三種識即是三德，何人不具？何物暫虧？若識若色唯是一識，若識若色唯是一色，豈可有無增減而說？且約有情一念心具一切染淨。佛究竟具，寧容獨一？若不然者，豈為三字所譬之法？
屬教道。若稱實論，此三種識即是三德，何人不具？何物暫虧？若識若色唯是一識，若識若色唯是一色，豈可有無增減而說？且約有情一念心具一切染淨。佛究竟具，寧容獨一？若不然者，豈為三字所譬之法？
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二、例餘對喻。例三德者，問：三德與三識無二無別者，三德修性有離有合，今明三識有離有合耶？答：有。又問：不二門云「順修對性有離有合」，三識之中，七八二識迷九而起，是逆修義，豈得對性辨乎離合？答？離此逆修立順修者，則有惑可破、有智能觀。能所既存，此修名逆，何順之有？若即七八為順修者，既無所破亦無能觀，惑智既忘修性亦泯，而其三識一異同時，無逆順中強名為順，是故得云識是覺了智慧異名。今文三識明此順修。此修對性辨離合者，九具八七名為性三，八具七九及七具八九名為修二，各三之義是為離也。今合性三但明第九，各合修三但明七八，是為合也。離合既爾，故與三德及諸三法無二無別，乃以三字喻今三識。
二、例餘對喻。例三德者，問：三德與三識無二無別者，三德修性有離有合，今明三識有離有合耶？答：有。又問：不二門云「順修對性有離有合」，三識之中，七八二識迷九而起，是逆修義，豈得對性辨乎離合？答？離此逆修立順修者，則有惑可破、有智能觀。能所既存，此修名逆，何順之有？若即七八為順修者，既無所破亦無能觀，惑智既忘修性亦泯，而其三識一異同時，無逆順中強名為順，是故得云識是覺了智慧異名。今文三識明此順修。此修對性辨離合者，九具八七名為性三，八具七九及七具八九名為修二，各三之義是為離也。今合性三但明第九，各合修三但明七八，是為合也。離合既爾，故與三德及諸三法無二無別，乃以三字喻今三識。
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十、三道，三：初、束十二支為三道，二：
十、三道，三：初、束十二支為三道，二：
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初、正束。此十二支，教門不定，有通三世、有通二世、有在一世、有唯一念，時雖延促，皆論十二。今就三世束為三道，教門多故、其相顯故。
初、正束。此十二支，教門不定，有通三世、有通二世、有在一世、有唯一念，時雖延促，皆論十二。今就三世束為三道，教門多故、其相顯故。
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二、釋名。上束十二，是釋三名。今明道義，是釋通名。通名道者，謂業惑苦互相通故，故今世世相續無窮。然今文意，即以事通彰理不壅。
二、釋名。上束十二，是釋三名。今明道義，是釋通名。通名道者，謂業惑苦互相通故，故今世世相續無窮。然今文意，即以事通彰理不壅。
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二、約圓釋即事而理。經指癡愛中間五果為佛性者，蓋於報法易顯正因，故以此五果雖有觸受，未生愛取，就此色心顯正因體，易成妙觀。如《摩訶止觀》初觀陰境，其意亦然。凡明觀法，初多就易，易處觀成無難不曉。大師得意，故例惑業皆是佛性，即是緣了二因性也。舉三喻者，世間物象比於妙理皆是分譬，須將法定方顯偏圓。如《如來藏經》九喻，止觀喻別，餘文喻圓。今氷水等亦兼圓別。何者？若謂結佛界水為九界氷，融九界氷歸佛界水，此猶屬別。若知十界互具如水，情執十界局限如氷，融情執氷成互具水，斯為圓理。薪火縛脫，其例可知。故十二緣輪迴之法，謂實則三障確爾，情虛則三德圓融，於十二緣不損毫微，全為妙境。即惑業苦一一通徹法界邊底，是名三道。欲顯此三圓融義故，名從勝立，故云法身、般若、解脫。但轉其名不改法體，其實秖是當體通徹耳。
二、約圓釋即事而理。經指癡愛中間五果為佛性者，蓋於報法易顯正因，故以此五果雖有觸受，未生愛取，就此色心顯正因體，易成妙觀。如《摩訶止觀》初觀陰境，其意亦然。凡明觀法，初多就易，易處觀成無難不曉。大師得意，故例惑業皆是佛性，即是緣了二因性也。舉三喻者，世間物象比於妙理皆是分譬，須將法定方顯偏圓。如《如來藏經》九喻，止觀喻別，餘文喻圓。今氷水等亦兼圓別。何者？若謂結佛界水為九界氷，融九界氷歸佛界水，此猶屬別。若知十界互具如水，情執十界局限如氷，融情執氷成互具水，斯為圓理。薪火縛脫，其例可知。故十二緣輪迴之法，謂實則三障確爾，情虛則三德圓融，於十二緣不損毫微，全為妙境。即惑業苦一一通徹法界邊底，是名三道。欲顯此三圓融義故，名從勝立，故云法身、般若、解脫。但轉其名不改法體，其實秖是當體通徹耳。
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三、約體達例德對喻。問：前明三識，第九一性對八七二修以明離合故類三德。今明三道，三俱逆修，如何說於修二性一？此義不成，則與諸三有二有別，豈是三字所譬之法？答：即事而理，事理無差。且如事中惑起於業，業感於苦，苦還起惑，此三修惡即是性惡，乃名性三，亦即因法轉名三識、三佛性、三般若、三菩提、三大乘；亦即果法轉名三身、三涅槃；亦即果用轉名三寶；亦即祕藏轉名三德。故知節節但轉其名、不改其法，故不二門云「性指三障是故具三，修從性成，成三法爾。」其義既爾，安云三道不具離合？以金光明譬於三道，其意略爾。
三、約體達例德對喻。問：前明三識，第九一性對八七二修以明離合故類三德。今明三道，三俱逆修，如何說於修二性一？此義不成，則與諸三有二有別，豈是三字所譬之法？答：即事而理，事理無差。且如事中惑起於業，業感於苦，苦還起惑，此三修惡即是性惡，乃名性三，亦即因法轉名三識、三佛性、三般若、三菩提、三大乘；亦即果法轉名三身、三涅槃；亦即果用轉名三寶；亦即祕藏轉名三德。故知節節但轉其名、不改其法，故不二門云「性指三障是故具三，修從性成，成三法爾。」其義既爾，安云三道不具離合？以金光明譬於三道，其意略爾。
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二、示融通，三：
二、示融通，三：
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初、勸解法圓融。上極三德、下至三道，不增不減、無二無別，即異而同也。迷解、智行、因果、自他，至同歸處，名義不濫，即同而異也。終日同、終日異，用十同異以為初門。從門入者，則於一切同異無礙，如風行空，能於一法解一切法若同若異，能於百法解一切法、千法萬法、河沙塵數，各解一切若同若異，故云亦如是。
初、勸解法圓融。上極三德、下至三道，不增不減、無二無別，即異而同也。迷解、智行、因果、自他，至同歸處，名義不濫，即同而異也。終日同、終日異，用十同異以為初門。從門入者，則於一切同異無礙，如風行空，能於一法解一切法若同若異，能於百法解一切法、千法萬法、河沙塵數，各解一切若同若異，故云亦如是。
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二、引諸經圓證。一法門者，趣舉一法攝無量法，故云眷屬，彼彼攝法亦復如是。此經云「於一切法含受一切法」。以此例之，一切諸法皆譬眾香之丸、隨色之珠，地具四微、海容諸水，若同若異。合法可知。
二、引諸經圓證。一法門者，趣舉一法攝無量法，故云眷屬，彼彼攝法亦復如是。此經云「於一切法含受一切法」。以此例之，一切諸法皆譬眾香之丸、隨色之珠，地具四微、海容諸水，若同若異。合法可知。
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三、設問答顯益。問意者，如前三德，尊重名三寶。不生不滅，名三涅槃。乃至通達，名三道。此於一法顯一切法，已自具足，何用更說三寶等九法及一切法皆各能攝一切法耶？答意者，其實一法已具一切，無所減少，但為人根宿熏差別，致令宜樂斷證託緣不同。有聞三德攝一切法得四益者，乃至有聞三道攝一切法得四益者，故須遍說能益多機。一說下明於遍說，令彼一人生一切解。圓頓根性聞說一法尚解一切，若聞諸法妙解愈明，能知佛意。佛是一切智人，故云智者。麁言軟語者，《大經》云「諸佛常軟語，為眾故說麁。麁言及軟語，皆歸第一義。」然則麁軟之言該乎一切。今就十法論者，三道至麁，中八相望，三德至軟。既約圓說，一一互融、法法高廣，故令聞者入第一義及無違諍也。
三、設問答顯益。問意者，如前三德，尊重名三寶。不生不滅，名三涅槃。乃至通達，名三道。此於一法顯一切法，已自具足，何用更說三寶等九法及一切法皆各能攝一切法耶？答意者，其實一法已具一切，無所減少，但為人根宿熏差別，致令宜樂斷證託緣不同。有聞三德攝一切法得四益者，乃至有聞三道攝一切法得四益者，故須遍說能益多機。一說下明於遍說，令彼一人生一切解。圓頓根性聞說一法尚解一切，若聞諸法妙解愈明，能知佛意。佛是一切智人，故云智者。麁言軟語者，《大經》云「諸佛常軟語，為眾故說麁。麁言及軟語，皆歸第一義。」然則麁軟之言該乎一切。今就十法論者，三道至麁，中八相望，三德至軟。既約圓說，一一互融、法法高廣，故令聞者入第一義及無違諍也。
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金光明經玄義拾遺記卷第二
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