金光明經玄義卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金光明經玄義卷上

隋天台智者大師說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天台智者大師說

門人灌頂錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門人灌頂錄

此金光明甚深無量，太虛空界尚不喻其高廣，況山斤海滴寧得盡其邊崖？日輪赫奕，非嬰兒之所瞻仰；大舶樓櫓，豈新產者之所執持？諸佛行處，過諸菩薩所行清淨，況二乘心口安可思說？凡夫徒欲言之，言則傷其實；徒欲不言，默則致其失，二俱不可。欲以言之，言亦不可；欲以默之，默亦不可。故《大品》中梵志云「非內觀故得是菩提，非外觀故得是菩提，非亦內亦外觀故得是菩提。」經言「皆不可思說。又生生不可說，生不生不可說，不生生不可說，不生不生不可說。」有因緣故亦可得說者，以金為名，名蓋眾寶之上。以法性為體，義則如來所游莊嚴菩薩深妙功德以為宗，照曜諸天心生歡喜以為用。故文號經王、教攝眾典，故唯貴為名、唯極為體、唯深為宗、唯大為用、唯王為教。所以不二之體常為四佛世尊之所護持，三世十方亦復如是。一切菩薩，遍他方以遙禮；樹神善女，親雨淚以稱揚。諸天覆之以天威、地祇潤之以地肥，大辯加之以辯道、功德益之以財寶，諸有悉乾枯、三塗除熱惱。舉要言之，一切世間未曾有事悉皆出現。是以金龍尊王三世讚歎，地神發願以護說者，上聖既爾，豈況人乎？敢託斯義，輒欲興言，冀涓露入海、禽鳥向山，實藉片緣同均鹹色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此金光明甚深無量，太虛空界尚不喻其高廣，況山斤海滴寧得盡其邊崖？日輪赫奕，非嬰兒之所瞻仰；大舶樓櫓，豈新產者之所執持？諸佛行處，過諸菩薩所行清淨，況二乘心口安可思說？凡夫徒欲言之，言則傷其實；徒欲不言，默則致其失，二俱不可。欲以言之，言亦不可；欲以默之，默亦不可。故《大品》中梵志云「非內觀故得是菩提，非外觀故得是菩提，非亦內亦外觀故得是菩提。」經言「皆不可思說。又生生不可說，生不生不可說，不生生不可說，不生不生不可說。」有因緣故亦可得說者，以金為名，名蓋眾寶之上。以法性為體，義則如來所游莊嚴菩薩深妙功德以為宗，照曜諸天心生歡喜以為用。故文號經王、教攝眾典，故唯貴為名、唯極為體、唯深為宗、唯大為用、唯王為教。所以不二之體常為四佛世尊之所護持，三世十方亦復如是。一切菩薩，遍他方以遙禮；樹神善女，親雨淚以稱揚。諸天覆之以天威、地祇潤之以地肥，大辯加之以辯道、功德益之以財寶，諸有悉乾枯、三塗除熱惱。舉要言之，一切世間未曾有事悉皆出現。是以金龍尊王三世讚歎，地神發願以護說者，上聖既爾，豈況人乎？敢託斯義，輒欲興言，冀涓露入海、禽鳥向山，實藉片緣同均鹹色。

將釋此經，大分為二：初釋題、二釋文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此經，大分為二：初釋題、二釋文。

釋題為五：一釋名、二辨體、三明宗、四論用、五教相。就此五章，大分為二：初、總釋。二、別釋。總釋又二，初、生起。二、簡別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋題為五：一釋名、二辨體、三明宗、四論用、五教相。就此五章，大分為二：初、總釋。二、別釋。總釋又二，初、生起。二、簡別。

生起者，此娑婆國土音聲為佛事，或初從善知識所聞名、或從經卷中聞名，故名在初。以聞名故，次識法體。體顯次行，行即是宗。宗成則有力，力即是用。用能益物，益物故教他。聞名是自行之始，施教是化他之初，有始有終，其唯聖人乎。五章生起，次第如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生起者，此娑婆國土音聲為佛事，或初從善知識所聞名、或從經卷中聞名，故名在初。以聞名故，次識法體。體顯次行，行即是宗。宗成則有力，力即是用。用能益物，益物故教他。聞名是自行之始，施教是化他之初，有始有終，其唯聖人乎。五章生起，次第如此。

簡別者，簡是料簡也。問：若略則唯一，若廣則無量。今此五章，進不是廣、退不成略，何故五耶？答：非略非廣，非略故不一、非廣故不多，廣則令智退、略則義不周。我今處中說，今義易明了。五章中當其義如此。別者分別也。前一章總三字共為名，次三章派三字以為別，後一章兼於總別而明教相也。又顯體一章明理，餘四章明事。又前三章是因，後二章是果。又前四章是行，後一章是教。又前四章是自利行，後一章是利他行。又前四章是聖默然，後一章是聖說法。如此等種種分別料簡。今顯譬中當，分明包富，如囊中有寶不探示人，人無知者。此皆為分明中作譬也。囊中有寶，為總三字作譬；探以示人，為別三字作譬。囊中有寶，為理一章作譬；探以示人，為明事章作譬。其餘例皆可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 簡別者，簡是料簡也。問：若略則唯一，若廣則無量。今此五章，進不是廣、退不成略，何故五耶？答：非略非廣，非略故不一、非廣故不多，廣則令智退、略則義不周。我今處中說，今義易明了。五章中當其義如此。別者分別也。前一章總三字共為名，次三章派三字以為別，後一章兼於總別而明教相也。又顯體一章明理，餘四章明事。又前三章是因，後二章是果。又前四章是行，後一章是教。又前四章是自利行，後一章是利他行。又前四章是聖默然，後一章是聖說法。如此等種種分別料簡。今顯譬中當，分明包富，如囊中有寶不探示人，人無知者。此皆為分明中作譬也。囊中有寶，為總三字作譬；探以示人，為別三字作譬。囊中有寶，為理一章作譬；探以示人，為明事章作譬。其餘例皆可知也。

二、別釋者，別釋五章也。今先解釋名章。若依四卷題，但作三字，無「帝王」兩字。若依經文，有經王之義。若說若不說，俱亦無妨。今釋名為五：一通別、二翻譯、三譬喻、四附文釋、五當體釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別釋者，別釋五章也。今先解釋名章。若依四卷題，但作三字，無「帝王」兩字。若依經文，有經王之義。若說若不說，俱亦無妨。今釋名為五：一通別、二翻譯、三譬喻、四附文釋、五當體釋。

言通別者，夫教有通別，依教明行。行有通別，從行顯理。理有通別，且置行理，但明教通別者。夫理無名字，名字名理。如虛空無丈尺，丈尺約虛空。《天王般若》云「總持無文字，文字顯總持。」若從能顯之文字，是名則通。若從能顯之所以，此名則別。云何為通？如聖所說一經、一時、一處、一部、一偈、一句、一言皆是文字，從此文字通稱為經。云何為別？別則有四：一、令世諦不亂，歡心悅耳。二、逗化所宜，開發宿善。三、對其業障，令惡滅罪除。四、點示道理，霍然妙悟。悅宜對悟，各各所以，其致不同，稱之為別。譬如鹽梅相和成種種滋味，組織交橫成種種文繡。從別所以，故有「金光明」三字，標今教異於諸教。從通文言，故有「經」之一字，眾經通稱也。今經通別合標，故言金光明經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言通別者，夫教有通別，依教明行。行有通別，從行顯理。理有通別，且置行理，但明教通別者。夫理無名字，名字名理。如虛空無丈尺，丈尺約虛空。《天王般若》云「總持無文字，文字顯總持。」若從能顯之文字，是名則通。若從能顯之所以，此名則別。云何為通？如聖所說一經、一時、一處、一部、一偈、一句、一言皆是文字，從此文字通稱為經。云何為別？別則有四：一、令世諦不亂，歡心悅耳。二、逗化所宜，開發宿善。三、對其業障，令惡滅罪除。四、點示道理，霍然妙悟。悅宜對悟，各各所以，其致不同，稱之為別。譬如鹽梅相和成種種滋味，組織交橫成種種文繡。從別所以，故有「金光明」三字，標今教異於諸教。從通文言，故有「經」之一字，眾經通稱也。今經通別合標，故言金光明經。

二、翻譯者，真諦三藏云「具存外國音，應言修跋拏婆頗婆欝多摩因陀羅遮閱那修多羅。修跋拏，此言金。婆頗婆，此言光。欝多摩，此言明。因陀羅，此言帝。遮閱那，此言王。修多羅，此言經。外國又稱佛陀羅，此間所無。」又略「帝王」兩字，但存三字者，漢人好略，譯者省之，但翻為金光明經也。餘師翻不及此委悉也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、翻譯者，真諦三藏云「具存外國音，應言修跋拏婆頗婆欝多摩因陀羅遮閱那修多羅。修跋拏，此言金。婆頗婆，此言光。欝多摩，此言明。因陀羅，此言帝。遮閱那，此言王。修多羅，此言經。外國又稱佛陀羅，此間所無。」又略「帝王」兩字，但存三字者，漢人好略，譯者省之，但翻為金光明經也。餘師翻不及此委悉也。

三、譬喻者。舊經師以三字譬三德，金譬法身、光譬般若、明譬解脫。若大師云：數論但明真應二身，若以二釋三，於論不便。若取經文，經文無一處明三德。若別作義解，何義不通，而獨譬三德？既違己論，又不會經，非今所用。地人云：金質之上自有光明之能，譬於法性從體起用自有般若解說之力。但作體用二義，不須分光明異也。若大師云：地論幸明三佛，三佛釋題於義自便。而棄三身從體用者，則非論意。若取經文新舊兩本，並說三身不道體用，亦違己論復不會經。進退何之？今所不用。真諦三藏云「三字譬三種三法：一譬三身、二譬三德、三譬三位。」譬三身者，金體真實以譬法身，光用能照以譬應身，明能遍益以譬化身。次譬三德者，金有四義：一色無變、二體無染、三轉作無礙、四令人富，金以譬法身常淨我樂四德。光有二義：一能照了、二能除闇，以譬般若照境除惑。明有二義：一無闇、二廣遠，以譬解脫，眾累永盡溥益有緣。次三位者，金性先有，如道前正因位。光融體顯，如道中了因位。明無瑕垢，如道後緣因位。彼家料簡云：法身是實，二身不實。法身具四德，般若、解脫各具二德。正因是本有，了因是現有，緣因是當有。大師謂三三之釋，三義不了：一、因果不通，二、乖圓別，三、不稱法性。云何因果不通？夫三身三德本是果上圓滿之名，而今分置，三德殘缺不足。何者？若法身是道前，為是果上之法身、為是性德之法身？若是果上之法身，不應在道前；若是性德之法身，性德何獨有法身？亦應有性德之般若、性德之解脫(云云)。若言般若是道中，為是何等之般若？若是果上之般若，不應在道中。若是分得之般若，何意無分得之法身、解脫(云云)。若解脫在道後，道後眾善溥會，何獨有解脫？以是觀之，因果不通。乖圓別者，若作圓說，法身常樂我淨此自可知(云云)。般若與法身相冥，法身既具四德，般若寧無四德耶？解脫脫果縛故樂、脫因縛故淨、無因果縛故我、非因非果故常。圓說圓滿，無有缺減。真諦若作別說，應依此經。經云「法身是常是實」，實即我德也，應身智慧清淨即淨德也，化身三昧清淨即樂德也。三藏說法身獨具四德，二身各具二德，故皆乖圓別也。不稱法性者，且引一經，如《淨名》云「眾生如，彌勒如，一如無二如。」此性德法身也。「一切眾生即菩提相，不可復得。」此性德般若也。「一切眾生即涅槃相，不可復滅。」此性德解脫也。如此三義，豈非本有道前之位？豈獨有金而無光明耶？又《華嚴》云「初發心時便成正覺，所有慧身不由他悟。清淨妙法身，湛然應一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、譬喻者。舊經師以三字譬三德，金譬法身、光譬般若、明譬解脫。若大師云：數論但明真應二身，若以二釋三，於論不便。若取經文，經文無一處明三德。若別作義解，何義不通，而獨譬三德？既違己論，又不會經，非今所用。地人云：金質之上自有光明之能，譬於法性從體起用自有般若解說之力。但作體用二義，不須分光明異也。若大師云：地論幸明三佛，三佛釋題於義自便。而棄三身從體用者，則非論意。若取經文新舊兩本，並說三身不道體用，亦違己論復不會經。進退何之？今所不用。真諦三藏云「三字譬三種三法：一譬三身、二譬三德、三譬三位。」譬三身者，金體真實以譬法身，光用能照以譬應身，明能遍益以譬化身。次譬三德者，金有四義：一色無變、二體無染、三轉作無礙、四令人富，金以譬法身常淨我樂四德。光有二義：一能照了、二能除闇，以譬般若照境除惑。明有二義：一無闇、二廣遠，以譬解脫，眾累永盡溥益有緣。次三位者，金性先有，如道前正因位。光融體顯，如道中了因位。明無瑕垢，如道後緣因位。彼家料簡云：法身是實，二身不實。法身具四德，般若、解脫各具二德。正因是本有，了因是現有，緣因是當有。大師謂三三之釋，三義不了：一、因果不通，二、乖圓別，三、不稱法性。云何因果不通？夫三身三德本是果上圓滿之名，而今分置，三德殘缺不足。何者？若法身是道前，為是果上之法身、為是性德之法身？若是果上之法身，不應在道前；若是性德之法身，性德何獨有法身？亦應有性德之般若、性德之解脫(云云)。若言般若是道中，為是何等之般若？若是果上之般若，不應在道中。若是分得之般若，何意無分得之法身、解脫(云云)。若解脫在道後，道後眾善溥會，何獨有解脫？以是觀之，因果不通。乖圓別者，若作圓說，法身常樂我淨此自可知(云云)。般若與法身相冥，法身既具四德，般若寧無四德耶？解脫脫果縛故樂、脫因縛故淨、無因果縛故我、非因非果故常。圓說圓滿，無有缺減。真諦若作別說，應依此經。經云「法身是常是實」，實即我德也，應身智慧清淨即淨德也，化身三昧清淨即樂德也。三藏說法身獨具四德，二身各具二德，故皆乖圓別也。不稱法性者，且引一經，如《淨名》云「眾生如，彌勒如，一如無二如。」此性德法身也。「一切眾生即菩提相，不可復得。」此性德般若也。「一切眾生即涅槃相，不可復滅。」此性德解脫也。如此三義，豈非本有道前之位？豈獨有金而無光明耶？又《華嚴》云「初發心時便成正覺，所有慧身不由他悟。清淨妙法身，湛然應一

切。」妙法身是法身德，慧身是般若德，應一切即應身是解脫德。此之三身，地地轉增，如月漸滿，豈非道始因中之位？那得因中祇有般若耶？道後具三德，如上說，此事可知。當知道前圓性德，道中圓分德，道後圓究竟德。那忽分割一處唯一耶？豈非蹙靈鳳於鳩巢、迴神龍於兔窟，辱鱗羽之壯勢、非法性之圓談？天台師尋其經意，義則不然。何者？經言「法性無量甚深，理無不統。」文稱經王，何所不攝，豈止於三三九法耶，當知三字遍譬一切橫法門，乃稱法性無量之說；遍譬一切豎法門，乃稱法性甚深之旨，方合經王一切遍收，若長若廣教無不統。此義淵博，不可以言想，且寄十種三法以為初門。復為三意：一、標十數。二、釋十相。三、簡十法。言標十數者，謂三德、三寶、三涅槃、三身、三大乘、三菩提、三般若、三佛性、三識、三道也。諸三法無量，止取此十法，其意云何？此之十法該括始終，今作逆順兩番生起。初從無住本立一切法。夫三德者名祕密藏，祕密藏顯由於三寶，三寶由三涅槃，三涅槃由三身，三身由三大乘，三大乘由三菩提，三菩提由三般若，三般若由三佛性，三佛性由三識，三識由三道。此從法性立一切法也。若從無明為本立一切法者，一切眾生無不具於十二因緣，三道迷惑翻惑生解即成三識，從識立因即成三佛性，從因起智即成三般若，從智起行即成三菩提，從行進趣即成三大乘，乘辦智德即成三身，身辦斷德即成三涅槃，涅槃辦恩德利物即成三寶，究竟寂滅入於三德即成祕密藏也。是為逆順次第甚深無量義。復云何無量義者，是一法門具九法門。三德尊重即是三寶，三德不生不滅即是三涅槃，三德具足諸法聚集名為三身，運載荷負即是三大乘，不可異趣名三菩提，覺了清淨名三般若，是如來種名三佛性，分別不謬是名三識，即事通理故名三道。是為一三法門具九三法門，亦具一切三法門，悉例可知。又皆具一切一法門、一切二法門、一切三法門、四法門、五法門、六法門、七法門、八法門、九法門、十法門、百法門、千法門、萬法門、億法門、一恒沙、二恒沙、百千萬億恒沙法門，亦應可知。經云「一法門，無量法門以為眷屬。」一中解無量，是為法性橫廣無量之義也。甚深義者，寄三位顯之。如十法門共論者，三道三識是本有位，三德三寶是當有位，其餘是現有位，是名法性甚深，竪高之義亦成。又一法門具九法門，取其三道三識是本有位，取三德三寶是當有位，取其餘者為現有位，甚深義亦成。又一一法門具六即位，理即是本有位，究竟即是當有位，其餘即是現有位，甚深義亦成。是為法性 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 切。」妙法身是法身德，慧身是般若德，應一切即應身是解脫德。此之三身，地地轉增，如月漸滿，豈非道始因中之位？那得因中祇有般若耶？道後具三德，如上說，此事可知。當知道前圓性德，道中圓分德，道後圓究竟德。那忽分割一處唯一耶？豈非蹙靈鳳於鳩巢、迴神龍於兔窟，辱鱗羽之壯勢、非法性之圓談？天台師尋其經意，義則不然。何者？經言「法性無量甚深，理無不統。」文稱經王，何所不攝，豈止於三三九法耶，當知三字遍譬一切橫法門，乃稱法性無量之說；遍譬一切豎法門，乃稱法性甚深之旨，方合經王一切遍收，若長若廣教無不統。此義淵博，不可以言想，且寄十種三法以為初門。復為三意：一、標十數。二、釋十相。三、簡十法。言標十數者，謂三德、三寶、三涅槃、三身、三大乘、三菩提、三般若、三佛性、三識、三道也。諸三法無量，止取此十法，其意云何？此之十法該括始終，今作逆順兩番生起。初從無住本立一切法。夫三德者名祕密藏，祕密藏顯由於三寶，三寶由三涅槃，三涅槃由三身，三身由三大乘，三大乘由三菩提，三菩提由三般若，三般若由三佛性，三佛性由三識，三識由三道。此從法性立一切法也。若從無明為本立一切法者，一切眾生無不具於十二因緣，三道迷惑翻惑生解即成三識，從識立因即成三佛性，從因起智即成三般若，從智起行即成三菩提，從行進趣即成三大乘，乘辦智德即成三身，身辦斷德即成三涅槃，涅槃辦恩德利物即成三寶，究竟寂滅入於三德即成祕密藏也。是為逆順次第甚深無量義。復云何無量義者，是一法門具九法門。三德尊重即是三寶，三德不生不滅即是三涅槃，三德具足諸法聚集名為三身，運載荷負即是三大乘，不可異趣名三菩提，覺了清淨名三般若，是如來種名三佛性，分別不謬是名三識，即事通理故名三道。是為一三法門具九三法門，亦具一切三法門，悉例可知。又皆具一切一法門、一切二法門、一切三法門、四法門、五法門、六法門、七法門、八法門、九法門、十法門、百法門、千法門、萬法門、億法門、一恒沙、二恒沙、百千萬億恒沙法門，亦應可知。經云「一法門，無量法門以為眷屬。」一中解無量，是為法性橫廣無量之義也。甚深義者，寄三位顯之。如十法門共論者，三道三識是本有位，三德三寶是當有位，其餘是現有位，是名法性甚深，竪高之義亦成。又一法門具九法門，取其三道三識是本有位，取三德三寶是當有位，取其餘者為現有位，甚深義亦成。又一一法門具六即位，理即是本有位，究竟即是當有位，其餘即是現有位，甚深義亦成。是為法性

竪高甚深之義也。當知金光明三字，遍譬一切橫法門故言無量，遍譬一切竪法門故言甚深，乃稱法性之文，方合經王之旨。次釋十種三法相者，十名如前已列，十相今當分別。若分別色相青黃同異者，應用肉眼。若分別法相深淺同異者，應用智眼。今時行者既無智眼，應用信解分別同異之相。初明三德相者，云何三？云何德？法身、般若、解脫是為三。常、樂、我、淨是為德。法者，法名可軌，諸佛軌之而得成佛。故經言「諸佛所師，所謂法也。」身者聚也。一法具一切法，無有缺減，故名為身。經言「我身即是一切眾生真善知識」，當知身者聚也。般若者，覺了諸法集散非集非散，即是覺了三諦之法。解脫者，於諸法無染無住，名為解脫。是名為三。云何為德？一一法皆具常樂我淨，名之為德。法身無二死為常，不受二邊為樂，具八自在為我，身業淨、口業淨、意業淨為淨。無以為類，疆寄世金以譬之。世金不變不染，轉變富貴，譬法身四德也。般若任運具四德如、智冥如境，故《大品》云「色淨故般若淨」，例此即得色常色樂色我諸義皆成。又云「色大故般若大，色無邊故般若無邊」，此是法性廣大，般若亦廣大。例此應云色深奧故般若亦深奧，此是法性竪高，般若亦竪高。當知般若亦具四德明矣。解脫亦具四德。夫解脫者，諸惡永盡，即無常無樂無我無淨，皆已盡也。亦是眾善溥會，即常樂我淨溥會也。《大經》云「真解脫者即是如來，如來即是法身。」當知解脫同如來常樂我淨也。又《大經》云「三點具足名大涅槃」，點是文字，當知法身、般若、解脫皆文字也。故知三點悉備四德，故言具足。三因即是三智，三智德具四德，三德具足名祕密藏，具足之文必具四德也。當知四德具足即是其相。若得此一章意，餘九可解。不能默已，更復略言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竪高甚深之義也。當知金光明三字，遍譬一切橫法門故言無量，遍譬一切竪法門故言甚深，乃稱法性之文，方合經王之旨。次釋十種三法相者，十名如前已列，十相今當分別。若分別色相青黃同異者，應用肉眼。若分別法相深淺同異者，應用智眼。今時行者既無智眼，應用信解分別同異之相。初明三德相者，云何三？云何德？法身、般若、解脫是為三。常、樂、我、淨是為德。法者，法名可軌，諸佛軌之而得成佛。故經言「諸佛所師，所謂法也。」身者聚也。一法具一切法，無有缺減，故名為身。經言「我身即是一切眾生真善知識」，當知身者聚也。般若者，覺了諸法集散非集非散，即是覺了三諦之法。解脫者，於諸法無染無住，名為解脫。是名為三。云何為德？一一法皆具常樂我淨，名之為德。法身無二死為常，不受二邊為樂，具八自在為我，身業淨、口業淨、意業淨為淨。無以為類，疆寄世金以譬之。世金不變不染，轉變富貴，譬法身四德也。般若任運具四德如、智冥如境，故《大品》云「色淨故般若淨」，例此即得色常色樂色我諸義皆成。又云「色大故般若大，色無邊故般若無邊」，此是法性廣大，般若亦廣大。例此應云色深奧故般若亦深奧，此是法性竪高，般若亦竪高。當知般若亦具四德明矣。解脫亦具四德。夫解脫者，諸惡永盡，即無常無樂無我無淨，皆已盡也。亦是眾善溥會，即常樂我淨溥會也。《大經》云「真解脫者即是如來，如來即是法身。」當知解脫同如來常樂我淨也。又《大經》云「三點具足名大涅槃」，點是文字，當知法身、般若、解脫皆文字也。故知三點悉備四德，故言具足。三因即是三智，三智德具四德，三德具足名祕密藏，具足之文必具四德也。當知四德具足即是其相。若得此一章意，餘九可解。不能默已，更復略言。

云何三？云何寶？佛法僧是為三，可尊可重名為寶。至理可尊，名為法寶。覺理之智可尊，名佛寶。毘盧遮那遍一切處，即事而理，此和可尊，名僧寶。此之三寶皆常樂我淨，常樂我淨故乃可尊可重。當知三德與三寶無二無別。既以金光明喻三德，還以金光明譬三寶也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何三？云何寶？佛法僧是為三，可尊可重名為寶。至理可尊，名為法寶。覺理之智可尊，名佛寶。毘盧遮那遍一切處，即事而理，此和可尊，名僧寶。此之三寶皆常樂我淨，常樂我淨故乃可尊可重。當知三德與三寶無二無別。既以金光明喻三德，還以金光明譬三寶也。

云何三？云何涅槃？性淨、圓淨、方便淨是為三。不生不滅名涅槃。諸法實相不可染不可淨，不染即不生、不淨即不滅，不生不滅名性淨涅槃。修因契理惑畢竟不生、智畢竟不滅，不生不滅名圓淨涅槃。寂而常照、機感即生，此生非生；緣謝即滅，此滅非滅，不生不滅名方便淨涅槃。當知此三涅槃，不生不滅即是常，常故名樂，樂故名我，我故名淨。涅槃既即常樂我淨，即是三德可尊可重故，即是三寶無二無別。既以金光明喻三德三寶，還以金光明喻三涅槃也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何三？云何涅槃？性淨、圓淨、方便淨是為三。不生不滅名涅槃。諸法實相不可染不可淨，不染即不生、不淨即不滅，不生不滅名性淨涅槃。修因契理惑畢竟不生、智畢竟不滅，不生不滅名圓淨涅槃。寂而常照、機感即生，此生非生；緣謝即滅，此滅非滅，不生不滅名方便淨涅槃。當知此三涅槃，不生不滅即是常，常故名樂，樂故名我，我故名淨。涅槃既即常樂我淨，即是三德可尊可重故，即是三寶無二無別。既以金光明喻三德三寶，還以金光明喻三涅槃也。

云何三？云何身？法、報、應是為三。三種法聚故名身。所謂理法聚名法身，智法聚名報身，功德法聚名應身。然理無聚散，義言聚散。始從初心顯出正理，乃至究竟理聚方圓。始從初心、終至究竟，顯理之智智聚方圓。始從初心、終至究竟，功德之聚方圓。故以三法聚為三身。當知三身皆常樂我淨，即是三德，可尊可重即是三寶，不生不滅即是涅槃無二無別。既以金光明譬三德等，還以金光明譬三身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何三？云何身？法、報、應是為三。三種法聚故名身。所謂理法聚名法身，智法聚名報身，功德法聚名應身。然理無聚散，義言聚散。始從初心顯出正理，乃至究竟理聚方圓。始從初心、終至究竟，顯理之智智聚方圓。始從初心、終至究竟，功德之聚方圓。故以三法聚為三身。當知三身皆常樂我淨，即是三德，可尊可重即是三寶，不生不滅即是涅槃無二無別。既以金光明譬三德等，還以金光明譬三身也。

云何三大乘？運荷名乘。理性虛通，任運荷諸法，故名理乘。隨乘者，智隨於境，如蓋隨函，故名隨乘。得乘者，得果得機。得果故自解脫，得機故令他解脫，故名得乘。當知三乘皆常樂我淨，即與三德無二無別。既以金光明譬三德，還以金光明譬三大乘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何三大乘？運荷名乘。理性虛通，任運荷諸法，故名理乘。隨乘者，智隨於境，如蓋隨函，故名隨乘。得乘者，得果得機。得果故自解脫，得機故令他解脫，故名得乘。當知三乘皆常樂我淨，即與三德無二無別。既以金光明譬三德，還以金光明譬三大乘也。

云何三菩提？一、真性菩提，亦名無上菩提，此菩提以理為道。二、實智菩提，亦名清淨菩提，此菩提以智慧為道。三、方便菩提，亦名究竟菩提，此菩提以善巧逗會為道。當知三菩提皆常樂我淨，與三德無二無別。既以金光明譬三德，還以金光明譬三菩提也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何三菩提？一、真性菩提，亦名無上菩提，此菩提以理為道。二、實智菩提，亦名清淨菩提，此菩提以智慧為道。三、方便菩提，亦名究竟菩提，此菩提以善巧逗會為道。當知三菩提皆常樂我淨，與三德無二無別。既以金光明譬三德，還以金光明譬三菩提也。

云何三般若？般若名智慧。實相般若，非寂非照，即一切種智。觀照般若，非照而照，即一切智。方便般若，非寂而寂，即道種智。當知三般若皆常樂我淨，與三德無二無別。既以金光明譬三德，還以金光明譬三般若也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何三般若？般若名智慧。實相般若，非寂非照，即一切種智。觀照般若，非照而照，即一切智。方便般若，非寂而寂，即道種智。當知三般若皆常樂我淨，與三德無二無別。既以金光明譬三德，還以金光明譬三般若也。

云何三佛性？佛名為覺，性名不改。不改即是非常非無常，如土內金藏，天魔外道所不能壞，名正因佛性。了因佛性者，覺智非常非無常，智與理相應，如人善知金藏，此智不可破壞，名了因佛性。緣因佛性者，一切非常非無常，功德善根資助覺智、開顯正性，如耘除草穢掘出金藏，名緣因佛性。當知三佛性一一皆常樂我淨，與三德無二無別。既以金光明譬三德，還以金光明三字譬三佛性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何三佛性？佛名為覺，性名不改。不改即是非常非無常，如土內金藏，天魔外道所不能壞，名正因佛性。了因佛性者，覺智非常非無常，智與理相應，如人善知金藏，此智不可破壞，名了因佛性。緣因佛性者，一切非常非無常，功德善根資助覺智、開顯正性，如耘除草穢掘出金藏，名緣因佛性。當知三佛性一一皆常樂我淨，與三德無二無別。既以金光明譬三德，還以金光明三字譬三佛性也。

云何三識？識名為覺了，是智慧之異名爾。菴摩羅識是第九不動識，若分別之即是佛識。阿梨耶識即是第八無沒識，猶有隨眠煩惱與無明合，別而分之是菩薩識。《大論》云「在菩薩心名為般若」，即其義也。阿陀那識是第七分別識，訶惡生死、欣羨涅槃，別而分之是二乘識，於佛即是方便智。波浪是凡夫第六識，無俟復言。當知三識一一皆常樂我淨，與三德無二無別。既以三德譬金光明，還以金光明譬三識也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何三識？識名為覺了，是智慧之異名爾。菴摩羅識是第九不動識，若分別之即是佛識。阿梨耶識即是第八無沒識，猶有隨眠煩惱與無明合，別而分之是菩薩識。《大論》云「在菩薩心名為般若」，即其義也。阿陀那識是第七分別識，訶惡生死、欣羨涅槃，別而分之是二乘識，於佛即是方便智。波浪是凡夫第六識，無俟復言。當知三識一一皆常樂我淨，與三德無二無別。既以三德譬金光明，還以金光明譬三識也。

云何三道？過去無明，現在愛、取，三支是煩惱道。過去行，現在有，二支是業道。現在識、名色、六入、觸、受，未來生、老死，七支是苦道。道名能通，此三更互相通，從煩惱通業，從業通苦，從苦復通煩惱，故名三道。苦道者，謂識、名色、六入、觸、受。《大經》云「無明與愛是二中間名為佛性。」中間即是苦道，名為佛性者，名生死身為法身，如指氷為水爾。煩惱道者，謂無明、愛、取，名此為般若者，如指薪為火爾。業道者，謂行、有乃至五無間，皆解脫相者，如指縛為脫爾。當知三道體之即真常樂我淨，與三德無二無別。既以金光明譬三德，還以金光明譬三道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何三道？過去無明，現在愛、取，三支是煩惱道。過去行，現在有，二支是業道。現在識、名色、六入、觸、受，未來生、老死，七支是苦道。道名能通，此三更互相通，從煩惱通業，從業通苦，從苦復通煩惱，故名三道。苦道者，謂識、名色、六入、觸、受。《大經》云「無明與愛是二中間名為佛性。」中間即是苦道，名為佛性者，名生死身為法身，如指氷為水爾。煩惱道者，謂無明、愛、取，名此為般若者，如指薪為火爾。業道者，謂行、有乃至五無間，皆解脫相者，如指縛為脫爾。當知三道體之即真常樂我淨，與三德無二無別。既以金光明譬三德，還以金光明譬三道也。

若見此十法門，若同若異亦是一法門，作一切法門相。若同若異相相明了，即百法千法萬法，恒沙塵數亦如是。《華嚴》云「一法門無量法門而為眷屬」，《首楞嚴》和香丸，《大品》裹珠，《法華》一地所生，《涅槃》大海水浴，皆是其義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見此十法門，若同若異亦是一法門，作一切法門相。若同若異相相明了，即百法千法萬法，恒沙塵數亦如是。《華嚴》云「一法門無量法門而為眷屬」，《首楞嚴》和香丸，《大品》裹珠，《法華》一地所生，《涅槃》大海水浴，皆是其義。

問：若一法即是諸法者，唯說一法，何用餘法耶？答：佛為悅一切人、宜一切人、對一切人、悟一切人，若遍說之，多有利益。一說尚令生種種解，遍讀諸異論，即知智者意。故種種說，令得一切解。麁言及軟語，皆歸第一義，皆是示人無違諍法，即此義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若一法即是諸法者，唯說一法，何用餘法耶？答：佛為悅一切人、宜一切人、對一切人、悟一切人，若遍說之，多有利益。一說尚令生種種解，遍讀諸異論，即知智者意。故種種說，令得一切解。麁言及軟語，皆歸第一義，皆是示人無違諍法，即此義也。

三、料簡者，初、料簡三德。若指太子相好體為法身，法身在前，樹王下時明無漏慧三十四心為般若。般若在中，八十滅度燒身不受後身為解脫。解脫在後，異而且縱。法身時無般若，般若時無解脫，解脫時無般若法身。此即三法各異，斯乃阿含、三藏、數家所用。此之三意，悉不得稱常樂我淨也。若指空境為法身，法身是本有。照真之慧為般若，般若是今有。子果兩縛盡為解脫，解脫是當有。異而且縱，斯乃三乘通教中所說，前代探明大乘人所用，亦不得稱常樂我淨。若如真諦師明，法身具四德，般若解脫各二，此乃橫而且異，乃別教一途所明，而真諦師偏用。當知法身可稱為德，般若解脫無德可稱，不會無量甚深之高廣，亦不得稱為經王。今所明三德如上說，一一皆具常樂我淨，論廣則無量、論高則甚深。若諸學人聞諸經之王、四佛所護，不解此意，如牛羊心眼不足論道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、料簡者，初、料簡三德。若指太子相好體為法身，法身在前，樹王下時明無漏慧三十四心為般若。般若在中，八十滅度燒身不受後身為解脫。解脫在後，異而且縱。法身時無般若，般若時無解脫，解脫時無般若法身。此即三法各異，斯乃阿含、三藏、數家所用。此之三意，悉不得稱常樂我淨也。若指空境為法身，法身是本有。照真之慧為般若，般若是今有。子果兩縛盡為解脫，解脫是當有。異而且縱，斯乃三乘通教中所說，前代探明大乘人所用，亦不得稱常樂我淨。若如真諦師明，法身具四德，般若解脫各二，此乃橫而且異，乃別教一途所明，而真諦師偏用。當知法身可稱為德，般若解脫無德可稱，不會無量甚深之高廣，亦不得稱為經王。今所明三德如上說，一一皆具常樂我淨，論廣則無量、論高則甚深。若諸學人聞諸經之王、四佛所護，不解此意，如牛羊心眼不足論道也。

料簡三寶者，若指樹王得道為佛寶，轉生滅四諦法輪為法寶，度陳如等五人先得眼智明覺者為僧寶。由是三寶故到于今，即有相從三寶者，此乃阿含中所明階梯三寶，亦是數論宗用也。若指樹王得道為佛寶，所說無生四諦為法寶，二乘菩薩修真無漏斷結成聖理和為僧寶者，此亦三乘通教中所說，探明大乘人所用。此兩種三寶，並無常樂我淨。若指華王世界坐蓮華臺成道為佛寶，所說恒沙佛法無量四諦為法寶，四十一賢聖為僧寶。此則異前，雖非階梯，未是同體，亦非金光明所譬三寶也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 料簡三寶者，若指樹王得道為佛寶，轉生滅四諦法輪為法寶，度陳如等五人先得眼智明覺者為僧寶。由是三寶故到于今，即有相從三寶者，此乃阿含中所明階梯三寶，亦是數論宗用也。若指樹王得道為佛寶，所說無生四諦為法寶，二乘菩薩修真無漏斷結成聖理和為僧寶者，此亦三乘通教中所說，探明大乘人所用。此兩種三寶，並無常樂我淨。若指華王世界坐蓮華臺成道為佛寶，所說恒沙佛法無量四諦為法寶，四十一賢聖為僧寶。此則異前，雖非階梯，未是同體，亦非金光明所譬三寶也。

料簡三涅槃者，若饑得食、病得差、獄得出、獼猴得酒、旃遮婆羅門飽食指腹，皆是世人暢情為涅槃爾。若計非想定、無想天為涅槃者，此是邪見妄謂為涅槃爾。若多貪欲人得不淨觀為涅槃者，斯乃四善根方便行人涅槃也。若三界煩惱盡，證有餘涅槃，焚身灰智入無餘涅槃，菩薩未得此涅槃。此即阿含中析法二乘之涅槃。若三乘人同盡子果兩縛，即是通教中共涅槃。若指中道如理為性淨涅槃，中道智為圓淨涅槃，同緣出世薪盡火滅，為方便淨涅槃。三種各別，互不相關，是為別教涅槃。若言但有性淨、方便淨兩涅槃，不明緣因涅槃，各別不融者，還是別教，非今經所譬涅槃也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 料簡三涅槃者，若饑得食、病得差、獄得出、獼猴得酒、旃遮婆羅門飽食指腹，皆是世人暢情為涅槃爾。若計非想定、無想天為涅槃者，此是邪見妄謂為涅槃爾。若多貪欲人得不淨觀為涅槃者，斯乃四善根方便行人涅槃也。若三界煩惱盡，證有餘涅槃，焚身灰智入無餘涅槃，菩薩未得此涅槃。此即阿含中析法二乘之涅槃。若三乘人同盡子果兩縛，即是通教中共涅槃。若指中道如理為性淨涅槃，中道智為圓淨涅槃，同緣出世薪盡火滅，為方便淨涅槃。三種各別，互不相關，是為別教涅槃。若言但有性淨、方便淨兩涅槃，不明緣因涅槃，各別不融者，還是別教，非今經所譬涅槃也。

料簡三身者，若取樹王下佛為真身，神通變化猿猴鹿馬為應身，不明三身者，此小乘析法意爾。若取即事而真為真身，化用為應身，不明三身者，此體法中意爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 料簡三身者，若取樹王下佛為真身，神通變化猿猴鹿馬為應身，不明三身者，此小乘析法意爾。若取即事而真為真身，化用為應身，不明三身者，此體法中意爾。

問：若爾，樹王下丈六，既非佛復非鹿馬，為是何身？答：一往應同人像，此屬應身。又一解：例如大乘心中智合中理為法身。今亦如是，體是人像即是真空，此屬真身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若爾，樹王下丈六，既非佛復非鹿馬，為是何身？答：一往應同人像，此屬應身。又一解：例如大乘心中智合中理為法身。今亦如是，體是人像即是真空，此屬真身。

若依真諦師云：法身真實，二身不真實。此則三身體相各異，乃是別教中一途，非今所用。若言三身皆真實至理是法身，契理之智是報身，起用是應身，應身是實佛所化皆實不虛。《大經》云「不淨觀亦實亦虛，非實不淨作不淨想是為虛，能破貪心是為實。」應身例爾，非本體故為虛，能利益故為實。今取實邊不取虛邊，故言三身皆實，是今所用。若復圓論三身，皆實皆虛、皆亦實亦虛、皆非實非虛，當約三身並作四句，如別記(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若依真諦師云：法身真實，二身不真實。此則三身體相各異，乃是別教中一途，非今所用。若言三身皆真實至理是法身，契理之智是報身，起用是應身，應身是實佛所化皆實不虛。《大經》云「不淨觀亦實亦虛，非實不淨作不淨想是為虛，能破貪心是為實。」應身例爾，非本體故為虛，能利益故為實。今取實邊不取虛邊，故言三身皆實，是今所用。若復圓論三身，皆實皆虛、皆亦實亦虛、皆非實非虛，當約三身並作四句，如別記(云云)。

問：三字譬三身，亦得譬一身、二身、四身、無身不？答：佛赴緣以三字名經，義家作三身解釋。若得意者，作四三二一無義亦復何咎。下經中悉有其文。若作四身者，新本云「釋迦牟尼能種種示現」，此則開出應化，是為四身。若作三身者，即有〈三身分別品〉專論其義。若作二身者，佛真法身猶若虛空，應物現形如水中月。若作一身者，新本云「一切諸佛以真法為身」。若作無身者，如來行處淨若虛空，而復游入善寂大城。虛空中則無一二之數，此是無身之文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：三字譬三身，亦得譬一身、二身、四身、無身不？答：佛赴緣以三字名經，義家作三身解釋。若得意者，作四三二一無義亦復何咎。下經中悉有其文。若作四身者，新本云「釋迦牟尼能種種示現」，此則開出應化，是為四身。若作三身者，即有〈三身分別品〉專論其義。若作二身者，佛真法身猶若虛空，應物現形如水中月。若作一身者，新本云「一切諸佛以真法為身」。若作無身者，如來行處淨若虛空，而復游入善寂大城。虛空中則無一二之數，此是無身之文。

問：若爾，云何以金光明譬四身二身一身無身耶？答：若以義名譬盈縮由義爾。若譬四身者，取光明之上有煜爚之焰，文云「金光晃曜」，此是譬四身之文。若譬三身，如即所用。若譬二身，金是正體，光明只是功能，以此為譬。若譬一身，但舉於金以為正譬，光明既是枝末，非正所論。若譬無身者，至寶以無貪為金，揚震四知亦以無貪為金。今以世之至寶，譬出世之至理，彌會文義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若爾，云何以金光明譬四身二身一身無身耶？答：若以義名譬盈縮由義爾。若譬四身者，取光明之上有煜爚之焰，文云「金光晃曜」，此是譬四身之文。若譬三身，如即所用。若譬二身，金是正體，光明只是功能，以此為譬。若譬一身，但舉於金以為正譬，光明既是枝末，非正所論。若譬無身者，至寶以無貪為金，揚震四知亦以無貪為金。今以世之至寶，譬出世之至理，彌會文義也。

料簡三大乘者，若約因緣六度大乘者，此還是三人名別義同也。若約三人同用無生斷煩惱，三人同乘一乘，此則通教中乘也。若理隨得三乘，體相別異不同者，此則別教中乘也。三種並為得乘方便所攝也。《正法華》中明象乘，足三為四。羊、鹿、牛乘為得乘所攝，象乘即是理乘，如今之所明三乘也。《華嚴》中明四乘，三乘亦為得乘所攝，佛乘正是今之三乘義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 料簡三大乘者，若約因緣六度大乘者，此還是三人名別義同也。若約三人同用無生斷煩惱，三人同乘一乘，此則通教中乘也。若理隨得三乘，體相別異不同者，此則別教中乘也。三種並為得乘方便所攝也。《正法華》中明象乘，足三為四。羊、鹿、牛乘為得乘所攝，象乘即是理乘，如今之所明三乘也。《華嚴》中明四乘，三乘亦為得乘所攝，佛乘正是今之三乘義也。

料簡三菩提者，如《請觀音》云「修三種清淨三菩提心」，此即緣三乘人心而修心也，乃是方便菩提所攝。若緣真如實理發菩提心者，或緣如來智慧說法發菩提心者，或緣如來神通變化發菩提心者，亦非今所用。《文殊問般若》云「無發是發菩提心。又若一發一切發，是發菩提心。又若非一非一切、而一而一切，是發菩提心。」如此菩提心，即一而三，並今所用。於一而論三、於三而論一爾(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 料簡三菩提者，如《請觀音》云「修三種清淨三菩提心」，此即緣三乘人心而修心也，乃是方便菩提所攝。若緣真如實理發菩提心者，或緣如來智慧說法發菩提心者，或緣如來神通變化發菩提心者，亦非今所用。《文殊問般若》云「無發是發菩提心。又若一發一切發，是發菩提心。又若非一非一切、而一而一切，是發菩提心。」如此菩提心，即一而三，並今所用。於一而論三、於三而論一爾(云云)。

料簡三般若者，問：般若至忘至寂，云何分別諸法耶？答：一切智觀慧眼見，見法皆非法。道種智觀法眼見，見非法皆是法。一切種智觀佛眼見，見法非法非非法，雙照法非法。若三智三眼一時圓觀，一切法寂滅相。種種行類相貌，皆知五眼具足成菩提。汝所問者，乃是眇眼所見、偏觀所觀，與則是曲見，奪則墮尼犍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 料簡三般若者，問：般若至忘至寂，云何分別諸法耶？答：一切智觀慧眼見，見法皆非法。道種智觀法眼見，見非法皆是法。一切種智觀佛眼見，見法非法非非法，雙照法非法。若三智三眼一時圓觀，一切法寂滅相。種種行類相貌，皆知五眼具足成菩提。汝所問者，乃是眇眼所見、偏觀所觀，與則是曲見，奪則墮尼犍也。

料簡三佛性者，真諦師云：正性在道前，了性在道中，緣性在道後。此一往別說，推理不然。《華嚴》云「一中具無量」，《大品》云「一心具萬行」，《淨名》云「舉足下足具於佛法矣」，《法華》云「一切智願猶在不失」，《涅槃》云「金剛寶藏具足無缺」，但有深淺明昧之殊爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 料簡三佛性者，真諦師云：正性在道前，了性在道中，緣性在道後。此一往別說，推理不然。《華嚴》云「一中具無量」，《大品》云「一心具萬行」，《淨名》云「舉足下足具於佛法矣」，《法華》云「一切智願猶在不失」，《涅槃》云「金剛寶藏具足無缺」，但有深淺明昧之殊爾。

料簡三識。若分別說者，則屬三人，此乃別教意，非今所用。若依《攝論》「如土染金」之文，即是圓意。土即阿陀那，染即阿梨耶，金即菴摩羅，此即圓說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 料簡三識。若分別說者，則屬三人，此乃別教意，非今所用。若依《攝論》「如土染金」之文，即是圓意。土即阿陀那，染即阿梨耶，金即菴摩羅，此即圓說也。

問：如經云「依智不依識」。既云三識，此那可依？答：經言不依識者，是生死識，今則不爾。今言依識者，是智之異名，名清淨識。又道前通名為識，道後轉依即是智慧未詳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：如經云「依智不依識」。既云三識，此那可依？答：經言不依識者，是生死識，今則不爾。今言依識者，是智之異名，名清淨識。又道前通名為識，道後轉依即是智慧未詳。

料簡三道者，問，界內可有十二輪轉三道迷惑，界外復云何？答：《寶性論》云「生界外有四種障，謂緣、相、生、壞。」緣即無明為行作緣，即煩惱道也。相即結業，即業道也。生即名色等，是苦之初；壞即老死，是苦之終，即苦道也。有此四障障於四德，緣障淨、相障我、生障樂、壞障常。四障破，四德顯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 料簡三道者，問，界內可有十二輪轉三道迷惑，界外復云何？答：《寶性論》云「生界外有四種障，謂緣、相、生、壞。」緣即無明為行作緣，即煩惱道也。相即結業，即業道也。生即名色等，是苦之初；壞即老死，是苦之終，即苦道也。有此四障障於四德，緣障淨、相障我、生障樂、壞障常。四障破，四德顯也。

第四、依經文立名者，上來舉譬多是義推，依文立名顯然可解。何者？義推疎遠，依文親近。以己情推度是故言疎，彼義例此是故言遠。用佛口說是故言親，即此經文是故言近。豈可棄親近而從疎遠耶？始從〈序品〉終乎〈讚佛品〉，品之中若不說金光明名，即說金光明事。或一品說名不說事，或一品說事不說名，或一品名事兼明，或一品名事獨說，或一品重說名重說事，故知品品不空、篇篇悉有。為此義故，依文立名也。〈序品〉云「是金光明，諸經之王」，創首標名，彌為可用。次〈壽量品〉四佛俱集王舍城，放大光明，照王舍城及此三千大千世界。發起其事。〈懺悔品〉信相夢見金鼓，其狀姝大、其明溥照。過夜至旦，向佛說之。〈讚歡品〉金龍尊王奉貢金鼓，發大誓願：「願我當來，夜則夢見、晝如實說。」〈空品〉云「故此尊經略而說之」，尊經即《金光明》也。〈四王品〉六番問答，問問之中重說其名，答答之內重明其事。又以手擎香鑪時，香烟變為香蓋，金光不但遍此大千，亦遍十方佛土(云云)。〈大辯〉、〈功德〉已下，標名舉事其例甚多。若信相所夢，是現在金光明之事。龍尊發願，是過去金光明之事。香蓋遍滿，是未來金光明之事。一部名事遍十八品。一處起烟、十方光蓋，非但現在，亘通三世。若名若事縱橫高廣、無量甚深，為若此也。而不用此標名，義推譬喻無有一文，無而疆用、有而不遵，明識者審之，無俟多云。又諸經例多，如《稻稈》、《斧柯》、《象步》、《城經》等說其事，指所說事仍即為名。又如說稻稈事、斧柯事、象步事等，即名為稻稈、斧柯、象步經事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、依經文立名者，上來舉譬多是義推，依文立名顯然可解。何者？義推疎遠，依文親近。以己情推度是故言疎，彼義例此是故言遠。用佛口說是故言親，即此經文是故言近。豈可棄親近而從疎遠耶？始從〈序品〉終乎〈讚佛品〉，品之中若不說金光明名，即說金光明事。或一品說名不說事，或一品說事不說名，或一品名事兼明，或一品名事獨說，或一品重說名重說事，故知品品不空、篇篇悉有。為此義故，依文立名也。〈序品〉云「是金光明，諸經之王」，創首標名，彌為可用。次〈壽量品〉四佛俱集王舍城，放大光明，照王舍城及此三千大千世界。發起其事。〈懺悔品〉信相夢見金鼓，其狀姝大、其明溥照。過夜至旦，向佛說之。〈讚歡品〉金龍尊王奉貢金鼓，發大誓願：「願我當來，夜則夢見、晝如實說。」〈空品〉云「故此尊經略而說之」，尊經即《金光明》也。〈四王品〉六番問答，問問之中重說其名，答答之內重明其事。又以手擎香鑪時，香烟變為香蓋，金光不但遍此大千，亦遍十方佛土(云云)。〈大辯〉、〈功德〉已下，標名舉事其例甚多。若信相所夢，是現在金光明之事。龍尊發願，是過去金光明之事。香蓋遍滿，是未來金光明之事。一部名事遍十八品。一處起烟、十方光蓋，非但現在，亘通三世。若名若事縱橫高廣、無量甚深，為若此也。而不用此標名，義推譬喻無有一文，無而疆用、有而不遵，明識者審之，無俟多云。又諸經例多，如《稻稈》、《斧柯》、《象步》、《城經》等說其事，指所說事仍即為名。又如說稻稈事、斧柯事、象步事等，即名為稻稈、斧柯、象步經事也。

第五、當體得名者，有師云：真諦無名、世諦有名，寄名名於無名，假俗而談真爾。《成論》云「無名相中假名相說。」今反此義，俗本無名，隨真立名。何者？如劫初廓然，萬物無字。聖人仰則真法、俯立俗號，如理能通，依真以名道；如理尊貴，依真以名寶；如理能該羅，依真以名網。如理能超應，依真以名響。《華嚴》中云「耕田轉耒、衣裳、作井，皆聖人所為。」《大經》云「世諦但有名無實義，第一義諦有名有實義。」以此而推，真諦有名更何所惑？龍樹四依菩薩，隨義理為立名字，義即第一義，理即如理也。《淨名》云「從無住本立一切法。」經論咸然，豈可不信。今言法性之法可尊可貴，名法性為金。此法性寂而常照，名為光。此法性大悲，能多利益，名為明。即是金光明之法門也。菩薩入此法門，從法為名，即是金光明菩薩。佛究竟此法門，即有金焰光明如來、金百光明照藏如來等。若爾，何故名釋迦？釋迦此有通別名。從通即名金光明，允同諸佛；從別即受釋迦之稱爾。故〈讚佛品〉云「如來之身，金色微妙，其明照曜。」曜即是光，此是讚佛法體，非讚世金也。當佛法性為金，非借世金也。〈三身品〉云「與諸佛同體、與諸佛同意、與諸佛同事。」同體者，是同法性金也。同意者，同法性光也。同事者，同法性明也。故《華嚴》云「一切諸如來，同共一法身。一身一智慧，力無畏亦然。」一身即是同金，智慧即是同光，力無畏即是同明。於一法體，三義具足，非假世金寄況佛法。故樹神云：「無量大悲，宣說如是妙寶經典。」當體並是妙寶，此寶具足光明，非借世金以譬法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、當體得名者，有師云：真諦無名、世諦有名，寄名名於無名，假俗而談真爾。《成論》云「無名相中假名相說。」今反此義，俗本無名，隨真立名。何者？如劫初廓然，萬物無字。聖人仰則真法、俯立俗號，如理能通，依真以名道；如理尊貴，依真以名寶；如理能該羅，依真以名網。如理能超應，依真以名響。《華嚴》中云「耕田轉耒、衣裳、作井，皆聖人所為。」《大經》云「世諦但有名無實義，第一義諦有名有實義。」以此而推，真諦有名更何所惑？龍樹四依菩薩，隨義理為立名字，義即第一義，理即如理也。《淨名》云「從無住本立一切法。」經論咸然，豈可不信。今言法性之法可尊可貴，名法性為金。此法性寂而常照，名為光。此法性大悲，能多利益，名為明。即是金光明之法門也。菩薩入此法門，從法為名，即是金光明菩薩。佛究竟此法門，即有金焰光明如來、金百光明照藏如來等。若爾，何故名釋迦？釋迦此有通別名。從通即名金光明，允同諸佛；從別即受釋迦之稱爾。故〈讚佛品〉云「如來之身，金色微妙，其明照曜。」曜即是光，此是讚佛法體，非讚世金也。當佛法性為金，非借世金也。〈三身品〉云「與諸佛同體、與諸佛同意、與諸佛同事。」同體者，是同法性金也。同意者，同法性光也。同事者，同法性明也。故《華嚴》云「一切諸如來，同共一法身。一身一智慧，力無畏亦然。」一身即是同金，智慧即是同光，力無畏即是同明。於一法體，三義具足，非假世金寄況佛法。故樹神云：「無量大悲，宣說如是妙寶經典。」當體並是妙寶，此寶具足光明，非借世金以譬法也。