說無垢稱經疏
唐 窺基撰6卷CBETA T1782大于一万字 27 h
向佛经 GPT 提问
第 6 卷
說無垢稱經贊卷第六(本)
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大慈恩寺沙門基撰
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香臺品
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〈方便品〉下八品明二利行，此之一品明二利果，令於果德愛樂希求，故此一品明菩提處。或上八品別明二利，此之一品總明二利。香臺佛號，一佛果德寄一佛標勝，令下位以希求，標佛號以為品名。明二利以修習，佛身支顯，相類高臺，積香為之，利濟群物，故名香臺。此品廣明彼事，名香臺品。
〈方便品〉下八品明二利行，此之一品明二利果，令於果德愛樂希求，故此一品明菩提處。或上八品別明二利，此之一品總明二利。香臺佛號，一佛果德寄一佛標勝，令下位以希求，標佛號以為品名。明二利以修習，佛身支顯，相類高臺，積香為之，利濟群物，故名香臺。此品廣明彼事，名香臺品。
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經 時舍利子(至)當於何食。
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贊曰：品段有五，初鶖子念食、二無垢訶止、三命使往求法、四得食而返、五時眾獲益。此初文也。佛制以時，非時勿食，食時既生，所以思惟。摩訶大也，薩埵有情也，簡前小位，言大有情。舊經唯云「菩薩當於何食」，今亦有聲聞。
贊曰：品段有五，初鶖子念食、二無垢訶止、三命使往求法、四得食而返、五時眾獲益。此初文也。佛制以時，非時勿食，食時既生，所以思惟。摩訶大也，薩埵有情也，簡前小位，言大有情。舊經唯云「菩薩當於何食」，今亦有聲聞。
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經 時無垢稱(至)而聞正法。
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贊曰：下第二，明無垢訶止。此訶也，隨順小乘八解脫除貪欲，大乘八解除定障故。又定障中貪為首故，八解脫觀為除五境所有貪欲。仁今已住，貪欲水亡，財食有悕，染習猶在。勿以污心而聞正法，應除財食之欲而生法食之願。又《阿含經》說「食有九種，謂段、觸、思、識、禪、願、念、解脫及喜，應常專念捨初四食，應勤修常業欣後五種出世間食。」故云解脫仁者己住，勿以財食染污其心。財食即是段食攝故。
贊曰：下第二，明無垢訶止。此訶也，隨順小乘八解脫除貪欲，大乘八解除定障故。又定障中貪為首故，八解脫觀為除五境所有貪欲。仁今已住，貪欲水亡，財食有悕，染習猶在。勿以污心而聞正法，應除財食之欲而生法食之願。又《阿含經》說「食有九種，謂段、觸、思、識、禪、願、念、解脫及喜，應常專念捨初四食，應勤修常業欣後五種出世間食。」故云解脫仁者己住，勿以財食染污其心。財食即是段食攝故。
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經 若欲食者(至)未曾有食。
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贊曰：此止也。止今思，許當說。
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經 時無垢稱(至)殊勝神通。
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贊曰：下第三段，命使往求。有四：初示有食之處、二選誰能往求、三化令傳此言、四使承威往請。初文有三：初總標起用、次別陳所示、後結成眾覩。此初文也。雖恒在定，順俗今入；若不現通，他終不見故也。
贊曰：下第三段，命使往求。有四：初示有食之處、二選誰能往求、三化令傳此言、四使承威往請。初文有三：初總標起用、次別陳所示、後結成眾覩。此初文也。雖恒在定，順俗今入；若不現通，他終不見故也。
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經 示諸菩薩(至)安穩住持。
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贊曰：下別陳所示，有十四。此文有六：一令見者，菩薩聲聞；二處所，上方界念；三近遠，四十二殑伽沙等；四界名，一切妙香，一切國土皆香作故；五佛號，香臺；六起滅，現在住持。
贊曰：下別陳所示，有十四。此文有六：一令見者，菩薩聲聞；二處所，上方界念；三近遠，四十二殑伽沙等；四界名，一切妙香，一切國土皆香作故；五佛號，香臺；六起滅，現在住持。
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經 彼世界中(至)一切周滿。
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贊曰：此文有二。一總陳香氣最勝，由修五蘊因最勝故，彼國眾生宜得聞香氣而入道故，諸佛利樂事非一故，破世有情耽香味故；二顯樹出香周流普薰。
贊曰：此文有二。一總陳香氣最勝，由修五蘊因最勝故，彼國眾生宜得聞香氣而入道故，諸佛利樂事非一故，破世有情耽香味故；二顯樹出香周流普薰。
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經 彼中無有(至)為其說法。
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贊曰：此文有二。一眾唯大乘、二佛應說法。
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經 彼世界中(至)無量佛土。
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贊曰：此文有二。一眾事香成；二食香第一，離香味觸三為食體，香宜利益，香氣最勝。
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經 時彼如來(至)及諸菩薩。
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贊曰：此文亦二。一佛等方食，食必依此，利益機會故；二香嚴供養，顯佛福田，眾生修行法供養故。舊云「有諸天子皆號香嚴」，此唯一名，本有異故。
贊曰：此文亦二。一佛等方食，食必依此，利益機會故；二香嚴供養，顯佛福田，眾生修行法供養故。舊云「有諸天子皆號香嚴」，此唯一名，本有異故。
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經 時此大眾(至)如是等事。
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贊曰：此結成眾覩。
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經 時無垢稱(至)取妙香食。
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贊曰：下第二選誰能往求。有四：一問眾、二默答、三重徵、四返責。此初文也。推眾不能，方施自化，欲顯讓以為德，故禮推於眾也。
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經 以妙吉祥(至)咸能默然。
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贊曰：此默答也。默意有四：一食以侍賓，賓不可往；吉祥怪其問客，咸使默然。二大士求法，不規財食；彼雖推問，此令默然。三顯諸菩薩於食無染，故咸令默，彰此深裏。四彰無垢稱神通自在，示諸菩薩，令欣仰故。
贊曰：此默答也。默意有四：一食以侍賓，賓不可往；吉祥怪其問客，咸使默然。二大士求法，不規財食；彼雖推問，此令默然。三顯諸菩薩於食無染，故咸令默，彰此深裏。四彰無垢稱神通自在，示諸菩薩，令欣仰故。
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經 時無垢稱(至)令其乃爾。
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贊曰：此重徵也。菩薩利物，命進問安，談謔設座。座雖久設，談謔次施，故調吉祥何不威神加護諸德令其緘默乃爾無酬。
贊曰：此重徵也。菩薩利物，命進問安，談謔設座。座雖久設，談謔次施，故調吉祥何不威神加護諸德令其緘默乃爾無酬。
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經 妙吉祥言(至)勿輕末學。
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贊曰：此反責也。令默所由，已如前辨。對眾徵挵，想非所宜，故今責之勿輕末學。未學尚不可輕，先德如何輒鄙？事未可知。
贊曰：此反責也。令默所由，已如前辨。對眾徵挵，想非所宜，故今責之勿輕末學。未學尚不可輕，先德如何輒鄙？事未可知。
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經 時無垢稱(至)蔽於眾會。
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贊曰：下第三他令傳此言。有二：初明神化、後使傳言。此神化也。
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問：何故請座，心念即來；今時請食，令化使往？答：食有隨來之者，近客故使化人。座無隨座之賓，請座不須使往。又神通化用不一權宜，何必濟命化人，未必並須無信。
問：何故請座，心念即來；今時請食，令化使往？答：食有隨來之者，近客故使化人。座無隨座之賓，請座不須使往。又神通化用不一權宜，何必濟命化人，未必並須無信。
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經 而告之曰(至)方共坐食。
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贊曰：下使傳言。有二：初示處、後傳言。此示處也。
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經 汝往到彼(至)安樂住不。
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贊曰：下傳言。有四：一教軌儀，至彼頂禮；二命敬慰，應作是言等；三請食；四所由。此初二文也。舊經但有傳言頂禮，無教化者至彼稽首。
贊曰：下傳言。有四：一教軌儀，至彼頂禮；二命敬慰，應作是言等；三請食；四所由。此初二文也。舊經但有傳言頂禮，無教化者至彼稽首。
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經 遙心右繞(至)施作佛事。
經 遙心右繞(至)施作佛事。
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贊曰：正明請食。
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經 令此下劣(至)名稱普聞。
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贊曰：請食所由。有二：見食發心，名欣大慧。眾生利益，并揚佛德，名稱遠聞。由此二義，故令請食。
贊曰：請食所由。有二：見食發心，名欣大慧。眾生利益，并揚佛德，名稱遠聞。由此二義，故令請食。
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經 時化菩薩(至)香臺佛足。
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贊曰：下第四使承威往請。有二：一見到彼國、二聞傳此言。此初也。
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經 又聞其言(至)安樂住不。
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贊曰：下聞傳此言。有三：初聞敬慰、二聞請食、三聞所由。此初也。
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經 遙心各繞(至)施作佛事。
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贊曰：請食也。
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經 令此下劣(至)名稱普聞。
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贊曰：聞所由也。
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經 時彼上方(至)下劣欲樂。
經 時彼上方(至)下劣欲樂。
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贊曰：下第四大段，得食而返。有六：一在彼未還、二得食而返、三眾聞皆集、四勸眾食之、五此問彼佛、六彼問此法。初中有四：一菩薩歎問、二彼佛具陳、三重請所由、四廣談勝德。讚歎可知。發問有三：一問東方、二問界所、三問下劣意樂。如文可知。
贊曰：下第四大段，得食而返。有六：一在彼未還、二得食而返、三眾聞皆集、四勸眾食之、五此問彼佛、六彼問此法。初中有四：一菩薩歎問、二彼佛具陳、三重請所由、四廣談勝德。讚歎可知。發問有三：一問東方、二問界所、三問下劣意樂。如文可知。
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經 尋問最上(至)為說斯事。
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贊曰：結成請答。
贊曰：結成請答。
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經 佛便告曰(至)宣揚正法。
經 佛便告曰(至)宣揚正法。
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贊曰：下彼佛具陳。有二：一陳釋迦、二陳無垢。此陳釋迦。出五濁世，為度下劣欲樂有情，宣揚正法。此答二問：一答界所，下劣等也。二答下劣意樂，五濁之世有情也。梵去索訶，此云堪忍，堪能忍受諸苦事故，天授出血、善星掃跡，如是等也。
贊曰：下彼佛具陳。有二：一陳釋迦、二陳無垢。此陳釋迦。出五濁世，為度下劣欲樂有情，宣揚正法。此答二問：一答界所，下劣等也。二答下劣意樂，五濁之世有情也。梵去索訶，此云堪忍，堪能忍受諸苦事故，天授出血、善星掃跡，如是等也。
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經 彼有菩薩(至)開示妙法。
經 彼有菩薩(至)開示妙法。
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贊曰：下陳無垢。有二：一陳己身、二陳遣信。此初也。
贊曰：下陳無垢。有二：一陳己身、二陳遣信。此初也。
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經 遣化菩薩(至)善根增進。
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贊曰：此陳遣信。所以稱揚我及此土，令彼菩薩善根增故。即前所說當欣大慧，此答前問從何處來。
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經 彼菩薩眾(至)無畏若斯。
經 彼菩薩眾(至)無畏若斯。
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贊曰：重請所由也。其無垢稱，道德何如，神通無畏如此可愛。若，如也。斯，此也。
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經 彼佛告言(至)無量有情。
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贊曰：此廣談德也。初地菩薩為百百億國，二地千百億，乃至十地遍於十方一切佛國，頓令化往施作佛事，利樂有情。彼無垢稱位德既高，故能若此。
贊曰：此廣談德也。初地菩薩為百百億國，二地千百億，乃至十地遍於十方一切佛國，頓令化往施作佛事，利樂有情。彼無垢稱位德既高，故能若此。
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經 於是最上(至)化菩薩手。
經 於是最上(至)化菩薩手。
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贊曰：下第二段得食而返。有七：一香臺與食、二菩薩請來、三彼佛許勅、四彼眾至此、五化座待之、六食香普薰、七眾聞驚悅。此初也。有一香器，能生眾香，盛滿香食，授化菩薩。佛力所加，盛食授與，顯佛慈悲欲為利益，自盛付之。或顯由佛力，未必自盛。
贊曰：下第二段得食而返。有七：一香臺與食、二菩薩請來、三彼佛許勅、四彼眾至此、五化座待之、六食香普薰、七眾聞驚悅。此初也。有一香器，能生眾香，盛滿香食，授化菩薩。佛力所加，盛食授與，顯佛慈悲欲為利益，自盛付之。或顯由佛力，未必自盛。
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經 時彼佛土(至)聽聞正法。
經 時彼佛土(至)聽聞正法。
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贊曰：二菩薩請來。請來至此，禮敬三寶。此請禮敬佛及聞正法，舊文無法。
贊曰：二菩薩請來。請來至此，禮敬三寶。此請禮敬佛及聞正法，舊文無法。
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經 并欲瞻仰禮敬(至)加護聽許。
經 并欲瞻仰禮敬(至)加護聽許。
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贊曰：此敬禮僧。陳請來意，願加聽許。
贊曰：此敬禮僧。陳請來意，願加聽許。
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經 彼佛告曰(至)今正是時。
經 彼佛告曰(至)今正是時。
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贊曰：三彼佛許勅。有二：初許、後勅。此許也。
贊曰：三彼佛許勅。有二：初許、後勅。此許也。
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經 汝等皆應(至)醉悶放逸。
經 汝等皆應(至)醉悶放逸。
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贊曰：下勅。有三：初勅攝香、次勅隱色、後勅於世界勿生劣想。或初為人、後為世界，故有勅之。初有二勅，此初文也。堪忍惡界，氣惡無香，乍聞香極，恐生醉悶，耽染愛著。既醉悶已，無所覺知，乃為放逸，不自策勵。
贊曰：下勅。有三：初勅攝香、次勅隱色、後勅於世界勿生劣想。或初為人、後為世界，故有勅之。初有二勅，此初文也。堪忍惡界，氣惡無香，乍聞香極，恐生醉悶，耽染愛著。既醉悶已，無所覺知，乃為放逸，不自策勵。
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經 汝等皆應(至)心生愧恥。
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贊曰：此勅隱色。彼大菩薩，相好嚴身色相第一；此小菩薩，隨劣惡生，外非勝相。顧己觀他，心生愧恥，故應隱色，勿遣生慚。
贊曰：此勅隱色。彼大菩薩，相好嚴身色相第一；此小菩薩，隨劣惡生，外非勝相。顧己觀他，心生愧恥，故應隱色，勿遣生慚。
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經 汝等於彼(至)而作障礙。
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贊曰：下勅於界勿生劣想。初標、後釋。此初也。妙香世界，珍寶香成；此土穢處，實為下劣。障礙有二：一於世界生下劣想，心生卑賤，不敬彼佛，不度彼生，自為障礙。二於世界生下劣想，心生卑劣，不為化度，與此眾生而作障礙。
贊曰：下勅於界勿生劣想。初標、後釋。此初也。妙香世界，珍寶香成；此土穢處，實為下劣。障礙有二：一於世界生下劣想，心生卑賤，不敬彼佛，不度彼生，自為障礙。二於世界生下劣想，心生卑劣，不為化度，與此眾生而作障礙。
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經 所以者何(至)無有差別。
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贊曰：此釋勅意。一切國土，無有實體，猶若虛空。或法性土，無相如空，何善何惡？佛為化生，隨樂示現，染淨無定。然佛所感報土，清淨無別，故知釋迦土穢隨樂現之，本土清淨與我無異，故於彼土勿生下劣。
贊曰：此釋勅意。一切國土，無有實體，猶若虛空。或法性土，無相如空，何善何惡？佛為化生，隨樂示現，染淨無定。然佛所感報土，清淨無別，故知釋迦土穢隨樂現之，本土清淨與我無異，故於彼土勿生下劣。
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經 時化菩薩(至)欻然而現。
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贊曰：四彼眾至此。彼佛許來以赴淨名之意，無垢心念以利所宜之生，故雙承威神，欻然至此。
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經 時無垢稱(至)皆坐其上。
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贊曰：五化座待之。命進設座，待賓當機，故化為之，以安上客。
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經 時化菩薩(至)香氣芬馥。
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贊曰：六食香普薰。有三：初以食器授、二普薰世界、三由薰氣馥。如文可知。
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經 廣嚴大城(至)身心踴悅。
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贊曰：七眾聞驚悅也。
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經 時化城中(至)無垢稱室。
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贊曰：下第三段，眾聞皆集。有二：初人王入室、後天神來儀，欲顯可尊，幽顯咸萃。人王有三：一入、二歎、三禮。此入也。人聞香氣，近眾皆來。
贊曰：下第三段，眾聞皆集。有二：初人王入室、後天神來儀，欲顯可尊，幽顯咸萃。人王有三：一入、二歎、三禮。此入也。人聞香氣，近眾皆來。
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經 見此室中(至)歎未曾有。
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贊曰：二歎也。覩眾甚多、見座高廣，故生歡喜，歎未曾有。
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經 禮諸菩薩(至)却住一面。
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贊曰：三禮也。菩薩聲聞變身稱座，彼來既覩，故為敬禮。
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經 時諸地神(至)無垢稱室。
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贊曰：此天神來儀。有靈聞香，理應尋至，況諸威德聞已不來。色界諸天雖無鼻識，聖根互用，聞香亦來。應依定聞，故皆來至。
贊曰：此天神來儀。有靈聞香，理應尋至，況諸威德聞已不來。色界諸天雖無鼻識，聖根互用，聞香亦來。應依定聞，故皆來至。
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經 時無垢稱(至)甘露味食。
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贊曰：下第四段，勸眾食之。有六：初勸皆食、二有念食少、三化者結之、四食已有餘、五食已安樂、六身出諸香。初文有二：初勸、後誡。此勸也。此食乃是香臺如來所施甘露，能消一切煩惱毒害上妙味食。
贊曰：下第四段，勸眾食之。有六：初勸皆食、二有念食少、三化者結之、四食已有餘、五食已安樂、六身出諸香。初文有二：初勸、後誡。此勸也。此食乃是香臺如來所施甘露，能消一切煩惱毒害上妙味食。
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經 如是食者(至)定不能消。
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贊曰：此誡也。佛行大悲，薰擊身心，變起此食，本欲利樂諸有情故。勿以生死自利少分下劣之心而食此食，無大悲意，定不能消。誡生大意。
贊曰：此誡也。佛行大悲，薰擊身心，變起此食，本欲利樂諸有情故。勿以生死自利少分下劣之心而食此食，無大悲意，定不能消。誡生大意。
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經 時眾會中(至)如是大眾。
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贊曰：二者念食少也。
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經 時化菩薩(至)無量福慧。
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贊曰：三化者誥之。有二：初略誥、後廣顯。略誥有二：初標、後釋。此標也。此食乃是如來所設，勿以小福輕量不足。
贊曰：三化者誥之。有二：初略誥、後廣顯。略誥有二：初標、後釋。此標也。此食乃是如來所設，勿以小福輕量不足。
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經 所以者何(至)終無有盡。
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贊曰：此釋也。海水有窮，食終無盡。佛力能置，故使然也。
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經 假使無量(至)猶不能盡。
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贊曰：下廣顯前義。有二：初標、後釋。此標也。設使大千一切有情，一一以手握摶此食，量等妙高，經劫摶握，而欲食之，猶不能盡。
贊曰：下廣顯前義。有二：初標、後釋。此標也。設使大千一切有情，一一以手握摶此食，量等妙高，經劫摶握，而欲食之，猶不能盡。
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經 所以者何(至)終不能盡。
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贊曰：下釋所由。戒定等五，如前已釋。食從此等無邊因生，果亦無量。佛食之餘，故諸有情經百千劫食終不盡。
贊曰：下釋所由。戒定等五，如前已釋。食從此等無邊因生，果亦無量。佛食之餘，故諸有情經百千劫食終不盡。
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經 於是大眾(至)而尚有餘。
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贊曰：食已有餘。乍觀食器，一力所。聖德所加，眾食不盡。
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經 時諸聲聞(至)之所住持。
經 時諸聲聞(至)之所住持。
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贊曰：五食已安樂。初法、後喻。妙食所持、聖威所引，本為濟物，故身安樂。舉喻成言。食者此食者，譬如一切十方報土，安樂莊嚴世界菩薩安定之身，胎悅無惱，與彼同故。不但西方極樂世界，十方一切安樂世界皆以為喻。
贊曰：五食已安樂。初法、後喻。妙食所持、聖威所引，本為濟物，故身安樂。舉喻成言。食者此食者，譬如一切十方報土，安樂莊嚴世界菩薩安定之身，胎悅無惱，與彼同故。不但西方極樂世界，十方一切安樂世界皆以為喻。
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經 身諸毛孔(至)種種妙香。
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贊曰：六身出諸香。食此食者，亦如十方妙香世界眾妙香樹，常出妙香，晝夜無盡。不但上方妙香世界香樹為喻，十方一切妙香世界皆所喻之，義無異故。
贊曰：六身出諸香。食此食者，亦如十方妙香世界眾妙香樹，常出妙香，晝夜無盡。不但上方妙香世界香樹為喻，十方一切妙香世界皆所喻之，義無異故。
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經 時無垢稱(至)云何說法。
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贊曰：下第五段，此問彼佛。有二：初問、後答。此問也。即階小位，亦有不知，故試問言汝等知不。
贊曰：下第五段，此問彼佛。有二：初問、後答。此問也。即階小位，亦有不知，故試問言汝等知不。
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經 彼諸菩薩(至)皆悉調伏。
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贊曰：下答。有二：初答不同、後釋利相。此初文也。不同此土依音聲起文詞說法，但以妙香令其息惡，故云調伏。
贊曰：下答。有二：初答不同、後釋利相。此初文也。不同此土依音聲起文詞說法，但以妙香令其息惡，故云調伏。
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經 彼諸菩薩(至)菩薩功德。
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贊曰：此釋利相。菩薩座樹香氣皆流，彼聞妙香即得勝定。定為根本使能發慧，菩薩功德因此而生。定能發生一切功德，故名一切德莊嚴定。
贊曰：此釋利相。菩薩座樹香氣皆流，彼聞妙香即得勝定。定為根本使能發慧，菩薩功德因此而生。定能發生一切功德，故名一切德莊嚴定。
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經 時彼上方(至)云何說法。
經 時彼上方(至)云何說法。
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贊曰：下第六段，彼問此法。大文有六：一問化宜、二答化法、三彼讚歎、四述成、五問生淨土之因、六答得淨土之業。此問化宜也。
贊曰：下第六段，彼問此法。大文有六：一問化宜、二答化法、三彼讚歎、四述成、五問生淨土之因、六答得淨土之業。此問化宜也。
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經 無垢稱言(至)而調化之。
經 無垢稱言(至)而調化之。
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贊曰：下答化法。有三：初標答以言、次別顯言相、後釋言所由。此初也。夫行化者皆為應宜，宜既難調，化須剛強。以言導利，初物可從；香味引之，彼使乖角。故以剛強之語，化彼難調之眾。
贊曰：下答化法。有三：初標答以言、次別顯言相、後釋言所由。此初也。夫行化者皆為應宜，宜既難調，化須剛強。以言導利，初物可從；香味引之，彼使乖角。故以剛強之語，化彼難調之眾。
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經 云何名為(至)剛強語言。
經 云何名為(至)剛強語言。
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贊曰：下別顯言相。有三：初問、次答、後結顯成。此問也。
贊曰：下別顯言相。有三：初問、次答、後結顯成。此問也。
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經 謂為宣說(至)是諸根缺。
經 謂為宣說(至)是諸根缺。
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贊曰：下答。有二：初四段，唯示惡因果，令生厭斷；後有廿對，通示善惡，令生欣厭。此初段，有五句示惡果。無暇生者，八無暇處生也。無暇之義，如前已說。三惡趣中，應說處所形量若相命限，如餘處辨，恐繁不述。
贊曰：下答。有二：初四段，唯示惡因果，令生厭斷；後有廿對，通示善惡，令生欣厭。此初段，有五句示惡果。無暇生者，八無暇處生也。無暇之義，如前已說。三惡趣中，應說處所形量若相命限，如餘處辨，恐繁不述。
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經 此是身惡行(至)是意惡行果。
經 此是身惡行(至)是意惡行果。
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贊曰：此第二段，有三句，示三業中惡因果也。三業體性、有表無表、諸支多少、界地寬狹，皆如別章。然通加行、根本、後起三種輕重之業，皆此所攝，故惡十業道外別明三業，業道唯重唯根本故。
贊曰：此第二段，有三句，示三業中惡因果也。三業體性、有表無表、諸支多少、界地寬狹，皆如別章。然通加行、根本、後起三種輕重之業，皆此所攝，故惡十業道外別明三業，業道唯重唯根本故。
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經 此是斷生命(至)是欲邪行果。
經 此是斷生命(至)是欲邪行果。
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贊曰：下第三段，有十句，示十業道惡因果也。此身三惡。不與取者，舊云「偷盜」，不但白劫竊盜方名此罪，今顯一切地物，他心不與而強取之，皆此罪故，名不與取。欲邪行者，欲謂貪欲，顯究竟時皆貪欲故。要非自物，設是自物，非時非處非量非度亦成業道。異此自物，便非業道，故名邪行。
贊曰：下第三段，有十句，示十業道惡因果也。此身三惡。不與取者，舊云「偷盜」，不但白劫竊盜方名此罪，今顯一切地物，他心不與而強取之，皆此罪故，名不與取。欲邪行者，欲謂貪欲，顯究竟時皆貪欲故。要非自物，設是自物，非時非處非量非度亦成業道。異此自物，便非業道，故名邪行。
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經 此是虛誑語(至)是雜穢語果。
經 此是虛誑語(至)是雜穢語果。
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贊曰：此語四惡。心境相乖名虛。以令他解名誑。若言妄語，生死實語亦名妄語，體虛妄故。離間語者，舊名「兩舌」，兩頭道舌可名兩舌，五頭首舌並名五舌，由此但應言離間語，出言離間他親好故。麁惡語者，舊云「惡口」，此非口惡，是語惡故。發世猥言，麁鄙可惡，名麁惡語。雜穢語者，舊云「綺語」，雜飾名綺。諸讚嘆詞，皆應綺語。今名雜穢，文詞綺雜，鄙猥名穢，諸讚歎詞便無此過。
贊曰：此語四惡。心境相乖名虛。以令他解名誑。若言妄語，生死實語亦名妄語，體虛妄故。離間語者，舊名「兩舌」，兩頭道舌可名兩舌，五頭首舌並名五舌，由此但應言離間語，出言離間他親好故。麁惡語者，舊云「惡口」，此非口惡，是語惡故。發世猥言，麁鄙可惡，名麁惡語。雜穢語者，舊云「綺語」，雜飾名綺。諸讚嘆詞，皆應綺語。今名雜穢，文詞綺雜，鄙猥名穢，諸讚歎詞便無此過。
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經 此是貪欲(至)是邪見果。
經 此是貪欲(至)是邪見果。
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贊曰：意三惡也。此惡業果名名有四：一、異熟果，為造下品十惡業道生餓鬼、中品生畜生、上品生那落迦。人天之果並善業招。設有別報不善業果，不名異熟，由此但說三惡趣有。二、等流果，謂從惡趣沒，後生人中，由殺生故，短壽多病；不與取故，乏少財物；欲邪行故，妻不貞良；虛誑語故，多被誹謗；離間語故，親友乖離；麁惡語故，恒聞不如意聲；雜穢語故，言不威肅；由貪欲故，貪轉猛威；由嗔恚故，嗔轉猛盛；由邪見故，癡轉猛盛。諸邪見者，癡增上故。三、增上果，由殺生故，一切外事乏少光澤；不與取故，多遭霜雹；欲邪行故，多諸塵坌；虛誑語故，多諸臭穢；離間語故，高下險阻；麁惡語故，其地鹹鹵磽确穢惡；雜穢語故，時候乖變；貪欲故，果實尠少；嗔恚故，果味辛苦；邪見故，果味辛苦或全無果。四、士用果者，令相應、俱有二法增長。或更無別體，即此三果五蘊假者之所感得，無多別相，所以不說。此等一一皆如《瑜伽》第五十九六十、《對法》第七，及如經說。
贊曰：意三惡也。此惡業果名名有四：一、異熟果，為造下品十惡業道生餓鬼、中品生畜生、上品生那落迦。人天之果並善業招。設有別報不善業果，不名異熟，由此但說三惡趣有。二、等流果，謂從惡趣沒，後生人中，由殺生故，短壽多病；不與取故，乏少財物；欲邪行故，妻不貞良；虛誑語故，多被誹謗；離間語故，親友乖離；麁惡語故，恒聞不如意聲；雜穢語故，言不威肅；由貪欲故，貪轉猛威；由嗔恚故，嗔轉猛盛；由邪見故，癡轉猛盛。諸邪見者，癡增上故。三、增上果，由殺生故，一切外事乏少光澤；不與取故，多遭霜雹；欲邪行故，多諸塵坌；虛誑語故，多諸臭穢；離間語故，高下險阻；麁惡語故，其地鹹鹵磽确穢惡；雜穢語故，時候乖變；貪欲故，果實尠少；嗔恚故，果味辛苦；邪見故，果味辛苦或全無果。四、士用果者，令相應、俱有二法增長。或更無別體，即此三果五蘊假者之所感得，無多別相，所以不說。此等一一皆如《瑜伽》第五十九六十、《對法》第七，及如經說。
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經 此是慳悋(至)是愚癡果。
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贊曰：下第四段，有六句，示六蔽惡因果。亦有三果，准前應知，隨義別配。
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經 此受所學(至)此非應作。
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贊曰：下廿對，舊有九對，通諸善惡，令生欣厭。此有三對。受所學者，初所受戒。持別解脫者，受持戒。或初遮戒，後是性戒。或後是初時，初捨惡故；初是後時，領所受故。翻上二可知。此應作者，作持之戒。非應作者，止持之戒，或作犯之戒。
贊曰：下廿對，舊有九對，通諸善惡，令生欣厭。此有三對。受所學者，初所受戒。持別解脫者，受持戒。或初遮戒，後是性戒。或後是初時，初捨惡故；初是後時，領所受故。翻上二可知。此應作者，作持之戒。非應作者，止持之戒，或作犯之戒。
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經 此是瑜伽(至)此非障礙。
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贊曰：此有三對。瑜伽者，相應觀行義。永斷者，聖道棄之。障礙者，障聖道法。
贊曰：此有三對。瑜伽者，相應觀行義。永斷者，聖道棄之。障礙者，障聖道法。
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經 此是犯罪(至)此是邪道。
經 此是犯罪(至)此是邪道。
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贊曰：此有三對。出罪者，懺悔法。雜染者，染謂煩惱等。與染雜者，諸有漏也。
贊曰：此有三對。出罪者，懺悔法。雜染者，染謂煩惱等。與染雜者，諸有漏也。
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經 此是善(至)此是過失。
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贊曰：此有六對。順理益物名善。可毀可壞名世間。可厭可怖名罪。漏者煩惱，猶如漏舍，甚可厭惡。有此煩惱，故名有漏。為之言作，有所為作名為有為。加功而得此德，名為功德。翻上可知。
贊曰：此有六對。順理益物名善。可毀可壞名世間。可厭可怖名罪。漏者煩惱，猶如漏舍，甚可厭惡。有此煩惱，故名有漏。為之言作，有所為作名為有為。加功而得此德，名為功德。翻上可知。
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經 此是有苦(至)此是涅槃。
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贊曰：此有五對。逼迫名苦，適悅名樂。惡法可厭，劣法可捨。囂繁名生死。翻上可知。
贊曰：此有五對。逼迫名苦，適悅名樂。惡法可厭，劣法可捨。囂繁名生死。翻上可知。
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經 如是等法有無量門。
經 如是等法有無量門。
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贊曰：此結類成。上來諸門名無量義，恐繁不述，應如理思。餘土眾生根利易化，見光明等便能入道；此土不然，故須丁寧一一教示。
贊曰：此結類成。上來諸門名無量義，恐繁不述，應如理思。餘土眾生根利易化，見光明等便能入道；此土不然，故須丁寧一一教示。
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經 此土有情(至)令其調伏。
經 此土有情(至)令其調伏。
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贊曰：下釋語言所以。有三：一法、二喻、三合。此法說也。
贊曰：下釋語言所以。有三：一法、二喻、三合。此法說也。
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經 譬世如象馬(至)然後調伏。
經 譬世如象馬(至)然後調伏。
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贊曰：此喻說也。舊文兩喻，加楚毒者、苦鞭捶等。
贊曰：此喻說也。舊文兩喻，加楚毒者、苦鞭捶等。
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經 如是此土(至)趣入正法。
經 如是此土(至)趣入正法。
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贊曰：此合說也。誨者示也，喻者曉也。苦切曉示，令其調伏，趣入正位。
贊曰：此合說也。誨者示也，喻者曉也。苦切曉示，令其調伏，趣入正位。
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經 時彼上方(至)得未曾有。
經 時彼上方(至)得未曾有。
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贊曰：三彼讚歎。有二：初得未曾、後興讚歎。此初也。
贊曰：三彼讚歎。有二：初得未曾、後興讚歎。此初也。
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經 皆作是言(至)調伏攝益。
經 皆作是言(至)調伏攝益。
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贊曰：下與讚歎。初歎如來、後歎菩薩。釋迦，能也，是佛之姓；牟尼，寂靜義。能寂默於生死諸惡，故云能寂。釋迦，姓也。瞿曇，望也，此云日炙，又名甘蔗。如人姓盧，是鬼子盧。此盧可重，餘盧即非。若姓釋迦，是瞿曇釋迦，此釋迦可重，餘釋迦則非。說此本緣，如別章說。釋迦實德，嘆美不窮。現為劣生，故名隱覆。極惡眾生，故名下劣。無聖法財，故名貧匱。調伏斷惡，攝益與善。
贊曰：下與讚歎。初歎如來、後歎菩薩。釋迦，能也，是佛之姓；牟尼，寂靜義。能寂默於生死諸惡，故云能寂。釋迦，姓也。瞿曇，望也，此云日炙，又名甘蔗。如人姓盧，是鬼子盧。此盧可重，餘盧即非。若姓釋迦，是瞿曇釋迦，此釋迦可重，餘釋迦則非。說此本緣，如別章說。釋迦實德，嘆美不窮。現為劣生，故名隱覆。極惡眾生，故名下劣。無聖法財，故名貧匱。調伏斷惡，攝益與善。
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經 是諸菩薩(至)難化有情。
經 是諸菩薩(至)難化有情。
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贊曰：此歎菩薩。忍種種勞倦者，利眾生時苦惱事也。勝希堅牢者，眾事惱亂，不退敗也。過外道等，名勝精進。世間難遇，名希有。不可退屈，名堅牢。不可思議，策勵深也。大悲精進，為物起也。此精進言，通上諸義：一勝、二希、三堅牢、四不思議、五大悲精進。
贊曰：此歎菩薩。忍種種勞倦者，利眾生時苦惱事也。勝希堅牢者，眾事惱亂，不退敗也。過外道等，名勝精進。世間難遇，名希有。不可退屈，名堅牢。不可思議，策勵深也。大悲精進，為物起也。此精進言，通上諸義：一勝、二希、三堅牢、四不思議、五大悲精進。
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經 無垢稱言(至)難化有情。
經 無垢稱言(至)難化有情。
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贊曰：四此述成。有二：初述成、後嘆勝。此述成前讚嘆如來。
贊曰：四此述成。有二：初述成、後嘆勝。此述成前讚嘆如來。
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經 諸菩薩眾(至)無量有情。
經 諸菩薩眾(至)無量有情。
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贊曰：此述成前讚嘆菩薩。
贊曰：此述成前讚嘆菩薩。
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經 大士當知(至)所得功德。
經 大士當知(至)所得功德。
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贊曰：下歎勝。有三：一標勝、二顯勝、三結勝。此初也。此土修行諸菩薩行，忍苦精勤，攝益弘廣，所以一生修福，勝彼一切妙香世界百千大劫。彼界眾事，皆妙香成，故言一切。
贊曰：下歎勝。有三：一標勝、二顯勝、三結勝。此初也。此土修行諸菩薩行，忍苦精勤，攝益弘廣，所以一生修福，勝彼一切妙香世界百千大劫。彼界眾事，皆妙香成，故言一切。
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經 所以者何(至)之所無有。
經 所以者何(至)之所無有。
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贊曰：下顯勝。有二：初顯所由、後顯勝行。此初文也。由修十法，濟有苦眾生，勝餘佛土。餘佛土中無苦有情及煩惱等，亦無二乘。故一生修，勝餘多劫。
贊曰：下顯勝。有二：初顯所由、後顯勝行。此初文也。由修十法，濟有苦眾生，勝餘佛土。餘佛土中無苦有情及煩惱等，亦無二乘。故一生修，勝餘多劫。
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經 何等為十。
經 何等為十。
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贊曰：下顯勝行。有三：初徵、次顯、後結。此徵也。
贊曰：下顯勝行。有三：初徵、次顯、後結。此徵也。
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經 一以惠施(至)攝諸愚癡。
經 一以惠施(至)攝諸愚癡。
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贊曰：此六到彼岸。除於六蔽，以拔苦生。餘佛土中，純行勝行，無六蔽故。
贊曰：此六到彼岸。除於六蔽，以拔苦生。餘佛土中，純行勝行，無六蔽故。
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經 七以說除(至)樂小法者。
經 七以說除(至)樂小法者。
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贊曰：四輪摧於八難，普攝有情，如前已說，餘土無八難故。以大乘法攝樂小者，餘土無小，故為殊勝。
贊曰：四輪摧於八難，普攝有情，如前已說，餘土無八難故。以大乘法攝樂小者，餘土無小，故為殊勝。
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經 九以種種(至)一切有情。
經 九以種種(至)一切有情。
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贊曰：餘土無有未種善根，一切皆是善根熟者，故此勝餘。餘土無有惡法有情，不須四攝。此行四攝，攝惡有情，故勝餘土。
贊曰：餘土無有未種善根，一切皆是善根熟者，故此勝餘。餘土無有惡法有情，不須四攝。此行四攝，攝惡有情，故勝餘土。
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經 是為十種修集善法。
經 是為十種修集善法。
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贊曰：此結也。
贊曰：此結也。
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經 此堪忍界(至)之所無有。
經 此堪忍界(至)之所無有。
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贊曰：此結勝也。
贊曰：此結勝也。
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經 時彼佛土(至)生餘淨土。
經 時彼佛土(至)生餘淨土。
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贊曰：五問淨土之因也。此土菩薩行前十法，住在地前，成熟幾法，不毀此法、無傷善行？或不毀善，無傷起惡，得住十地，後生淨土。若已住十地，任運生淨土，不假此問也。
贊曰：五問淨土之因也。此土菩薩行前十法，住在地前，成熟幾法，不毀此法、無傷善行？或不毀善，無傷起惡，得住十地，後生淨土。若已住十地，任運生淨土，不假此問也。
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經 無垢稱言(至)生餘淨土。
經 無垢稱言(至)生餘淨土。
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贊曰：六答得淨土之業。有三：一標、二顯、三結。此初也。
贊曰：六答得淨土之業。有三：一標、二顯、三結。此初也。
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經 何等為八。
經 何等為八。
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贊曰：下顯。有二：初徵、後顯。此徵也。
贊曰：下顯。有二：初徵、後顯。此徵也。
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經 一者菩薩(至)希望善報。
經 一者菩薩(至)希望善報。
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贊曰：下顯。為八。見彼於已有恩，成已菩提故。非已於彼有益，不見大利故。況說三事空，有希善根。
贊曰：下顯。為八。見彼於已有恩，成已菩提故。非已於彼有益，不見大利故。況說三事空，有希善根。
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經 二者菩薩(至)悉迴施與。
經 二者菩薩(至)悉迴施與。
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贊曰：大悲廣運，代彼受苦。大慈廣運，迴施善根。
贊曰：大悲廣運，代彼受苦。大慈廣運，迴施善根。
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經 三者菩薩(至)心無罣礙。
經 三者菩薩(至)心無罣礙。
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贊曰：怨親不二，平等濟拔，不為愛憎，心無障礙，罣者障故。
贊曰：怨親不二，平等濟拔，不為愛憎，心無障礙，罣者障故。
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經 四者菩薩(至)敬愛如佛。
經 四者菩薩(至)敬愛如佛。
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贊曰：憍謂醉逸，縱蕩身心。慢謂踞傲，自尊卑物。憍有七種，謂無病憍、少年憍、長壽憍、族姓憍、色力憍、富貴憍、多聞憍。慢亦有七：一慢，謂於劣計已勝，或於勝計已等。二過慢，謂於勝計已等，及於等計已勝。三慢過慢，謂於勝計已勝。四我慢，謂恃我高舉。五增上慢，少得多得。六卑慢，多分勝已，謂已少分劣。七邪慢，已全無德，謂已有德。昔由內憍於外生慢，故沈生死；今應除之，敬他如佛。
贊曰：憍謂醉逸，縱蕩身心。慢謂踞傲，自尊卑物。憍有七種，謂無病憍、少年憍、長壽憍、族姓憍、色力憍、富貴憍、多聞憍。慢亦有七：一慢，謂於劣計已勝，或於勝計已等。二過慢，謂於勝計已等，及於等計已勝。三慢過慢，謂於勝計已勝。四我慢，謂恃我高舉。五增上慢，少得多得。六卑慢，多分勝已，謂已少分劣。七邪慢，已全無德，謂已有德。昔由內憍於外生慢，故沈生死；今應除之，敬他如佛。
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經 五者菩薩(至)無疑無謗。
經 五者菩薩(至)無疑無謗。
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贊曰：昔不聞法，設聞疑謗，故沈生死；今得聽聞，應斷疑謗。
贊曰：昔不聞法，設聞疑謗，故沈生死；今得聽聞，應斷疑謗。
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經 六者菩薩(至)不生憍慢。
經 六者菩薩(至)不生憍慢。
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贊曰：昔妬他榮，憍慢自利，故沈生死；今於他利應無嫉妬，自利不慢。
贊曰：昔妬他榮，憍慢自利，故沈生死；今於他利應無嫉妬，自利不慢。
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經 七者菩薩(至)不譏他犯。
經 七者菩薩(至)不譏他犯。
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贊曰：調伏自心，令離眾惡。以心如猨猴難可禁制，故應調伏。吾日三省尚為世仁，況常思過、不毀他非，非菩薩也。
贊曰：調伏自心，令離眾惡。以心如猨猴難可禁制，故應調伏。吾日三省尚為世仁，況常思過、不毀他非，非菩薩也。
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經 八者菩薩(至)菩提分法。
經 八者菩薩(至)菩提分法。
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贊曰：於惡不放逸、於善法常求，修菩提分曾無懈癈。
贊曰：於惡不放逸、於善法常求，修菩提分曾無懈癈。
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經 堪忍世界(至)生餘淨土。
經 堪忍世界(至)生餘淨土。
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贊曰：結也。
贊曰：結也。
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經 其無垢稱(至)無生法忍。
經 其無垢稱(至)無生法忍。
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贊曰：品第五段，時眾利益。未求趣者皆同發心，已修行者得無生忍。
贊曰：品第五段，時眾利益。未求趣者皆同發心，已修行者得無生忍。
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菩薩行品
菩薩行品
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合十一品正陳本宗分中有三：上來九品，明菩薩境；此之一品，明菩薩行，識境方起菩薩行故。菩薩之義，如上已釋。行者因業，菩薩所修成佛因業，此品廣明，名菩薩行品。
合十一品正陳本宗分中有三：上來九品，明菩薩境；此之一品，明菩薩行，識境方起菩薩行故。菩薩之義，如上已釋。行者因業，菩薩所修成佛因業，此品廣明，名菩薩行品。
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經 佛時猶在(至)皆現金色。
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贊曰：品段有三，初未至菴園以現相、次至佛所以陳述、後菩薩讚請以歸還。初中復三：初未至現相、次阿難怪問、後世尊具告。此初也。其彼欲來，預現前相。一變廣博，增大行故；二變嚴淨，滅煩惱故；三變金色，顯成第一殊勝果故。
贊曰：品段有三，初未至菴園以現相、次至佛所以陳述、後菩薩讚請以歸還。初中復三：初未至現相、次阿難怪問、後世尊具告。此初也。其彼欲來，預現前相。一變廣博，增大行故；二變嚴淨，滅煩惱故；三變金色，顯成第一殊勝果故。
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經 時阿難陀(至)皆現金色。
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贊曰：阿難怪問，不識此相，問此由誰。
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經 佛告具壽(至)現此前相。
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贊曰：世尊具告。
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經 時無垢稱(至)聽受妙法。
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贊曰：下第二段，至佛所以陳述。大文有四：初平章欲至、二到已歸禮、三世尊指詰、四聞香怪問。初中復二：初無垢平論、後吉祥答可。此初也。佛遣來問，理合自辨，況加瞻仰而為聞法，應與大眾往佛所耶。
贊曰：下第二段，至佛所以陳述。大文有四：初平章欲至、二到已歸禮、三世尊指詰、四聞香怪問。初中復二：初無垢平論、後吉祥答可。此初也。佛遣來問，理合自辨，況加瞻仰而為聞法，應與大眾往佛所耶。
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經 妙吉祥曰(至)可同行矣。
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贊曰：此吉祥答可。眾生根就，佛悲廣運，故云是時，可同行矣。
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經 時無垢稱(至)往詣佛所。
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贊曰：第二到已歸禮。有三：初掌持往詣、次到已歸禮、後佛命就座。此初也。以神境通，令眾不起本座，并座置掌，持詣佛所。
贊曰：第二到已歸禮。有三：初掌持往詣、次到已歸禮、後佛命就座。此初也。以神境通，令眾不起本座，并座置掌，持詣佛所。
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經 到已置地(至)儼然而立。
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贊曰：到已歸禮。有三：初無垢歸禮、次菩薩歸初禮、後大眾歸禮。此初也。以眾置地，自禮世尊，繞已却住，儼然而立。頂禮屈五輪以歸尊；右繞規六通而現化；七匝滅七隨眠、得七覺分、成七清淨；而佛得一切智地、得一無相；合掌表冥真境。儼然而立，蒙佛垂喻。
贊曰：到已歸禮。有三：初無垢歸禮、次菩薩歸初禮、後大眾歸禮。此初也。以眾置地，自禮世尊，繞已却住，儼然而立。頂禮屈五輪以歸尊；右繞規六通而現化；七匝滅七隨眠、得七覺分、成七清淨；而佛得一切智地、得一無相；合掌表冥真境。儼然而立，蒙佛垂喻。
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經 諸大菩薩(至)儼然而立。
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贊曰：此菩薩歸禮。
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經 諸大聲聞(至)儼然而立。
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贊曰：此大眾歸禮。方申須敬，下座而歸。聞法將行，故皆儼然而立。
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經 於是世尊(至)各復本座。
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贊曰：下佛命就座。初命、後座。此命也。接來有禮，如法慰問。將悟聖道，令各復座。
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經 時諸大眾(至)恭敬而坐。
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贊曰：稟命不輕，各還本座。表將涅槃，所以先坐，坐必臥故，臥極涅槃。
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經 爾時世尊(至)之所為乎。
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贊曰：第三世尊指詰。為四：一佛問、二彼答、三重徵、四彼述。此初文也。無垢大士住解脫位，由此第一，名最勝智。任運能現，名為自在。妙用無礙，名神力為。
贊曰：第三世尊指詰。為四：一佛問、二彼答、三重徵、四彼述。此初文也。無垢大士住解脫位，由此第一，名最勝智。任運能現，名為自在。妙用無礙，名神力為。
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經 舍利子言唯然已見。
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贊曰：二彼答也。
贊曰：二彼答也。
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經 世尊復問汝起何想。
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贊曰：三重徵。汝於此中起何相解？
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經 舍利子言起難思想。
經 舍利子言起難思想。
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贊曰：四彼述。有二：初標、後釋。此標也。
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經 我見大士(至)不能述歎。
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贊曰：下釋難思。有二：初說無垢難思，故云我見大士不可思議。後說神力難思，於其作用神力功德，不能以算而數、不能以思而思。惟亦思也，不能以言而稱、以心而量，皆是尋伺道故。由此四義，不能陳述而歎揚耳。舊云「非意所圖非度所測」，人非意所圖，事非度所測。又度者，根也，人度下，不測上故。
贊曰：下釋難思。有二：初說無垢難思，故云我見大士不可思議。後說神力難思，於其作用神力功德，不能以算而數、不能以思而思。惟亦思也，不能以言而稱、以心而量，皆是尋伺道故。由此四義，不能陳述而歎揚耳。舊云「非意所圖非度所測」，人非意所圖，事非度所測。又度者，根也，人度下，不測上故。
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經 時阿難陀(至)為是誰香。
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贊曰：第四聞香怪問。有四：初阿難驚疑難、二鶖子傍通、三問住久如、四歎陳佛事。初中有二：初阿難疑問、後世尊正答。此疑問也。
贊曰：第四聞香怪問。有四：初阿難驚疑難、二鶖子傍通、三問住久如、四歎陳佛事。初中有二：初阿難疑問、後世尊正答。此疑問也。
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經 佛告之言(至)毛孔所出。
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贊曰：此世尊答。
贊曰：此世尊答。
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經 時舍利子(至)然出是香。
經 時舍利子(至)然出是香。
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贊曰：二鶖子傍通。有三：初鶖子答、二阿難問、三鶖子述。此初也。阿難白佛，佛答菩薩毛孔所出。鶖子不問，說已亦有，遂自陳誠。
贊曰：二鶖子傍通。有三：初鶖子答、二阿難問、三鶖子述。此初也。阿難白佛，佛答菩薩毛孔所出。鶖子不問，說已亦有，遂自陳誠。
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經 阿難陀曰(至)何緣而有。
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贊曰：二阿難問。菩薩所出，乍可修成，汝等何緣復能流出？
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經 舍利子言(至)供諸大眾。
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贊曰：下鶖子述。初述食來所由、後述香馨所由。此初也。
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經 其聞取有(至)皆出是香。
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贊曰：此述香馨所由。
贊曰：此述香馨所由。
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經 時阿難陀(至)當住久如。
經 時阿難陀(至)當住久如。
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贊曰：三問住久如。有四：一問香久近、二答盡食消、三問食消久近、四答食消時分。此初問也。香氣住身久近，時即猶如何等。
贊曰：三問住久如。有四：一問香久近、二答盡食消、三問食消久近、四答食消時分。此初問也。香氣住身久近，時即猶如何等。
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經 無垢稱言(至)其香猶住。
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贊曰：二答盡食消也。香隨食質，食有香存。食起香氣，食消香滅。
贊曰：二答盡食消也。香隨食質，食有香存。食起香氣，食消香滅。
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經 阿難陀曰(至)當皆消滅。
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贊曰：三問食消久近。
贊曰：三問食消久近。
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經 無垢稱言(至)而不為患。
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贊曰：四答食消時分。有三：初總答、次別顯、後喻成。此初也。食之勢分，亦隨世食，七日七夜住已方消。大悲神力雖久未消而不為患，不同世食雖經七日勢盡消化而有為患。此言七日，且隨世食多分為論，非要定爾，或增或減有不定故。且如聲聞利根得果，有六十劫；菩薩發心證無生等，必一大阿僧祇。若得已方消，豈只七日得聲聞果、唯經七日證無生等。三生得果，不經七日，由此故處，且隨世食多分為論。
贊曰：四答食消時分。有三：初總答、次別顯、後喻成。此初也。食之勢分，亦隨世食，七日七夜住已方消。大悲神力雖久未消而不為患，不同世食雖經七日勢盡消化而有為患。此言七日，且隨世食多分為論，非要定爾，或增或減有不定故。且如聲聞利根得果，有六十劫；菩薩發心證無生等，必一大阿僧祇。若得已方消，豈只七日得聲聞果、唯經七日證無生等。三生得果，不經七日，由此故處，且隨世食多分為論。
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經 具壽當知(至)然後乃消。
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贊曰：二別顯。有三：初顯得聲聞、後顯得菩薩。聲聞有三，此從凡得見諦。具壽者，舊云「慧命」，呼阿難陀為具壽也。世間有情多愛於命，聞言長壽，誰不生歡。出家之人多愛智慧，聞言智慧，誰不生喜。亦如俗人之愛命也，由此舊經呼為「慧命」。壽者命也，具足世命及具出世之智慧命，不可偏彰故命雙呼，通言具壽。已發聲聞之心，未入見諦，食已要入，然後乃消，極速三生、極遲六十劫。正性離生，義如前釋。
贊曰：二別顯。有三：初顯得聲聞、後顯得菩薩。聲聞有三，此從凡得見諦。具壽者，舊云「慧命」，呼阿難陀為具壽也。世間有情多愛於命，聞言長壽，誰不生歡。出家之人多愛智慧，聞言智慧，誰不生喜。亦如俗人之愛命也，由此舊經呼為「慧命」。壽者命也，具足世命及具出世之智慧命，不可偏彰故命雙呼，通言具壽。已發聲聞之心，未入見諦，食已要入，然後乃消，極速三生、極遲六十劫。正性離生，義如前釋。
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經 未離欲者(至)然後乃消。
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贊曰：此第二從見諦得離欲。得離欲者，不還果也。
贊曰：此第二從見諦得離欲。得離欲者，不還果也。
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經 未解脫者(至)然後乃消。
經 未解脫者(至)然後乃消。
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贊曰：此第三從有學得無學。心解脫者，俱解脫阿羅漢果。得離諸欲定障解脫涅槃，八解脫故。
贊曰：此第三從有學得無學。心解脫者，俱解脫阿羅漢果。得離諸欲定障解脫涅槃，八解脫故。
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經 諸有大乘(至)然後乃消。
經 諸有大乘(至)然後乃消。
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贊曰：下顯得菩薩。有四。此從凡夫具菩薩性，要發大心，然後消化。義顯無性不得此食，不發心故。雖具世間有漏五根，此利出世，故彼不得。義顯此食至得部行獨覺，然後乃消，類聲聞故，多不逢佛，故不說之。類顯聲聞具種姓者，得食發心然後乃消。此文中略，義類應有。
贊曰：下顯得菩薩。有四。此從凡夫具菩薩性，要發大心，然後消化。義顯無性不得此食，不發心故。雖具世間有漏五根，此利出世，故彼不得。義顯此食至得部行獨覺，然後乃消，類聲聞故，多不逢佛，故不說之。類顯聲聞具種姓者，得食發心然後乃消。此文中略，義類應有。
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經 已發無上(至)然後乃消。
經 已發無上(至)然後乃消。
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贊曰：二已發心，要得初地。無生初得在初地故。三從初地要得八地，具足不退在八地故。四從八地要至補處，補處乃在一生繫故。亦應一生繫得此食已，成佛乃消。然為一生多居知足，此食不至一生之身，故略不說。或義應有，文略無之。
贊曰：二已發心，要得初地。無生初得在初地故。三從初地要得八地，具足不退在八地故。四從八地要至補處，補處乃在一生繫故。亦應一生繫得此食已，成佛乃消。然為一生多居知足，此食不至一生之身，故略不說。或義應有，文略無之。
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經 具壽當知(至)然後乃消。
經 具壽當知(至)然後乃消。
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贊曰：三喻成也。初喻、後合。此喻也。
贊曰：三喻成也。初喻、後合。此喻也。
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經 食此食者(至)然後乃消。
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贊曰：此合也。食如藥王，惑同眾毒。准此法喻，唯喻得道斷惑根本，不喻種姓創發心等，未斷惑故。或復此喻通喻一切伏斷正斷，皆名除故。
贊曰：此合也。食如藥王，惑同眾毒。准此法喻，唯喻得道斷惑根本，不喻種姓創發心等，未斷惑故。或復此喻通喻一切伏斷正斷，皆名除故。
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經 阿難陀言(至)作諸佛事。
經 阿難陀言(至)作諸佛事。
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贊曰：下第四以，歎陳佛事。有二：初阿難讚歎、後佛陳佛事。此初也。佛以利樂有情之事，故名佛事。
贊曰：下第四以，歎陳佛事。有二：初阿難讚歎、後佛陳佛事。此初也。佛以利樂有情之事，故名佛事。
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經 佛即告言(至)作諸佛事。
經 佛即告言(至)作諸佛事。
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贊曰：下陳佛事。有三：初印談佛事、二例說所餘、三佛身同異。此初也。如是如是，印成前說，談其佛事，所致如此。
贊曰：下陳佛事。有三：初印談佛事、二例說所餘、三佛身同異。此初也。如是如是，印成前說，談其佛事，所致如此。
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經 爾時佛復(至)作諸佛事。
經 爾時佛復(至)作諸佛事。
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贊曰：下例說所餘。有三：初牒無垢佛事、次顯所餘佛土、後結成勝益。此初也。
贊曰：下例說所餘。有三：初牒無垢佛事、次顯所餘佛土、後結成勝益。此初也。
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經 如是於餘(至)而作佛事。
經 如是於餘(至)而作佛事。
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贊曰。下顯所餘佛土。餘有十四餘種，分四：初之十種，別別悟入；次有二種，悟入三性；次有一種，因言悟道；後有一種，因寂證法，名為佛事。此初五種，由觀光明或光所觸，眾苦皆除，思得智慧滅癡闇故。見菩提樹，思覺樹生，起四無量，蔭群生故。見諸菩薩發心修行，希同類故，如念地藏不念釋迦之類。見佛相好，發心欣樂，厭生死身，獲大果故。由見化人，根器方熟，知佛神用，起願樂故。
贊曰。下顯所餘佛土。餘有十四餘種，分四：初之十種，別別悟入；次有二種，悟入三性；次有一種，因言悟道；後有一種，因寂證法，名為佛事。此初五種，由觀光明或光所觸，眾苦皆除，思得智慧滅癡闇故。見菩提樹，思覺樹生，起四無量，蔭群生故。見諸菩薩發心修行，希同類故，如念地藏不念釋迦之類。見佛相好，發心欣樂，厭生死身，獲大果故。由見化人，根器方熟，知佛神用，起願樂故。
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經 或有佛土(至)而作佛事。
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贊曰：此有五種。由見衣服，起慚愧故。出見臥具，欣修四禪，起淨命故。由見飲食，思求覺漿解脫之味，欣法食故。由見園林，修習總持，無漏法故。由見臺觀，欣淨土等，諸妙處故。
贊曰：此有五種。由見衣服，起慚愧故。出見臥具，欣修四禪，起淨命故。由見飲食，思求覺漿解脫之味，欣法食故。由見園林，修習總持，無漏法故。由見臺觀，欣淨土等，諸妙處故。
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經 或有佛土(至)而得調伏。
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贊曰：下有二種悟入三性。為二：初別悟入二性、後一悟入依他。此入所執及知圓成。由觀虛空都無性相，悟入所執生法二我體無亦爾。由此有情調伏斷執，悟二性無，達二空理。
贊曰：下有二種悟入三性。為二：初別悟入二性、後一悟入依他。此入所執及知圓成。由觀虛空都無性相，悟入所執生法二我體無亦爾。由此有情調伏斷執，悟二性無，達二空理。
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經 或有佛土(至)而作佛事。
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贊曰：此入依他。聞言宣說幻等十喻，非有似有，誑惑愚夫因緣之事，便入依他。
贊曰：此入依他。聞言宣說幻等十喻，非有似有，誑惑愚夫因緣之事，便入依他。
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經 或有佛土(至)而作佛事。
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贊曰：此之一種，因言悟道。聞語宣說諸法真性，便知圓成；聞說俗相，便知依他。既知二諦，悟所執無，唯有境相，便知所執，名入三性，詮此三故。
贊曰：此之一種，因言悟道。聞語宣說諸法真性，便知圓成；聞說俗相，便知依他。既知二諦，悟所執無，唯有境相，便知所執，名入三性，詮此三故。
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經 或有佛土(至)而作佛事。
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贊曰：此後一種，因寂悟法。由見佛土寂然漠然，無言惡、無說善，無所訶責亦無讚歎，無所思惟、無推求諸法亦無分別戲論諸法，無表彰、無指示，悟法性相本性寂漠，體離言路、過尋思境。或前因言，悟世俗諦；今因寂寞，悟勝義諦。
贊曰：此後一種，因寂悟法。由見佛土寂然漠然，無言惡、無說善，無所訶責亦無讚歎，無所思惟、無推求諸法亦無分別戲論諸法，無表彰、無指示，悟法性相本性寂漠，體離言路、過尋思境。或前因言，悟世俗諦；今因寂寞，悟勝義諦。
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經 如是當知(至)亦無數量。
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贊曰：下結成勝益。有四：初顯佛事眾多、二顯動止皆益、三明眾多所以、四勸示道理。此初也。以世界無量，佛土無邊；佛既無邊，利事無數。
贊曰：下結成勝益。有四：初顯佛事眾多、二顯動止皆益、三明眾多所以、四勸示道理。此初也。以世界無量，佛土無邊；佛既無邊，利事無數。
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經 以要言之(至)皆名佛事。
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贊曰：此顯動止皆益。行住坐臥名威儀。或去或住名進止。緣領諸境名受用。凡所起作名施為。不獲廣說，且要言者，如是等類，一切皆令所化調伏，調生長善伏制斷惡，是故一切皆名佛事。如問阿難當天雨不？知而問者，欲令餘人審諦事故。佛知尚問，況於我等，故皆佛事。
贊曰：此顯動止皆益。行住坐臥名威儀。或去或住名進止。緣領諸境名受用。凡所起作名施為。不獲廣說，且要言者，如是等類，一切皆令所化調伏，調生長善伏制斷惡，是故一切皆名佛事。如問阿難當天雨不？知而問者，欲令餘人審諦事故。佛知尚問，況於我等，故皆佛事。
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經 又諸世間(至)而作佛事。
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贊曰：此明眾多所以。八萬四千法門者，《賢劫經》云「時有菩薩名曰喜王，宴坐思惟過七日已，來謂佛所，自言：『世尊！行何三昧，速證法門？』佛告喜王：『有三昧名了諸法本際，菩薩行已，速入八萬四千法門。』」如從最勝光曜，乃至最後分布佛體，有三百五十。於此一一皆行六波羅蜜，成二千一百，如彼經中一一別說彼六度相。此復一一對治貪嗔愚癡各增及三等分，此之四種有情心行，成八千四百。如是一一復各對治四大種中及六無義所生過失，如是合成八萬四千。六無義者，即六境也。不生義利，故名無利。由眾生機有八萬四千，所起之病亦八萬四千。所治之病既八萬四千，能對治行亦八萬四千。行既八萬四千，能詮法門亦八萬四千。眾生既為四魔所嬈、八萬四千煩惱所嬈，如來即以對治彼法施作佛事。佛事者，本治惑病，應物機故。
贊曰：此明眾多所以。八萬四千法門者，《賢劫經》云「時有菩薩名曰喜王，宴坐思惟過七日已，來謂佛所，自言：『世尊！行何三昧，速證法門？』佛告喜王：『有三昧名了諸法本際，菩薩行已，速入八萬四千法門。』」如從最勝光曜，乃至最後分布佛體，有三百五十。於此一一皆行六波羅蜜，成二千一百，如彼經中一一別說彼六度相。此復一一對治貪嗔愚癡各增及三等分，此之四種有情心行，成八千四百。如是一一復各對治四大種中及六無義所生過失，如是合成八萬四千。六無義者，即六境也。不生義利，故名無利。由眾生機有八萬四千，所起之病亦八萬四千。所治之病既八萬四千，能對治行亦八萬四千。行既八萬四千，能詮法門亦八萬四千。眾生既為四魔所嬈、八萬四千煩惱所嬈，如來即以對治彼法施作佛事。佛事者，本治惑病，應物機故。
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經 汝今當知(至)一切佛法。
經 汝今當知(至)一切佛法。
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贊曰：四勸示道理。有四：初牒示悟入、二勸除順違、三令生信樂、四釋成前義。此初也。能知上法，名為悟入一切佛法。悟知佛法，本利生故，能詮所詮、能治所治、能生所生，不過如前所說法故。
贊曰：四勸示道理。有四：初牒示悟入、二勸除順違、三令生信樂、四釋成前義。此初也。能知上法，名為悟入一切佛法。悟知佛法，本利生故，能詮所詮、能治所治、能生所生，不過如前所說法故。
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經 若諸菩薩(至)不生憂恚。
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贊曰：二勸除順違。見淨土之順已，勿生歡喜而起貪著。見穢土之違已，勿生憂惱而起嗔恚。淨之與穢，俱利樂故。
贊曰：二勸除順違。見淨土之順已，勿生歡喜而起貪著。見穢土之違已，勿生憂惱而起嗔恚。淨之與穢，俱利樂故。
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經 於諸佛所(至)歎未會有。
經 於諸佛所(至)歎未會有。
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贊曰：三令生信樂也。勿起下劣，當生上品信樂欲等。
贊曰：三令生信樂也。勿起下劣，當生上品信樂欲等。
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經 諸佛世尊(至)差別佛土。
經 諸佛世尊(至)差別佛土。
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贊曰：釋成前義。十方諸佛功德皆同，由得真如平等性故。又初地上得三平等：一佛、二菩薩、三一切有情。佛身功德均、菩薩二行均、眾生大悲均，空無實我均故。又得十種平等性故，一證得諸法增上喜愛、二違離異相非相、三領受一切緣起、四弘濟大慈、五無待大悲、六隨諸眾生所樂示現、七一切有情敬受所說、八世間寂靜皆同一味、九世間苦樂皆同一味、十修殖無量功德究竟。由證真如及三十平等，故佛功德一切平等，勿生憂喜貪嗔違順。但為眾生現土淨穢，非法不平土有好惡，本同末異故。
贊曰：釋成前義。十方諸佛功德皆同，由得真如平等性故。又初地上得三平等：一佛、二菩薩、三一切有情。佛身功德均、菩薩二行均、眾生大悲均，空無實我均故。又得十種平等性故，一證得諸法增上喜愛、二違離異相非相、三領受一切緣起、四弘濟大慈、五無待大悲、六隨諸眾生所樂示現、七一切有情敬受所說、八世間寂靜皆同一味、九世間苦樂皆同一味、十修殖無量功德究竟。由證真如及三十平等，故佛功德一切平等，勿生憂喜貪嗔違順。但為眾生現土淨穢，非法不平土有好惡，本同末異故。
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經 汝今當知(至)都無差別。
經 汝今當知(至)都無差別。
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贊曰：自下第三，佛身同異、國土同異，便說身故。大文有二：初舉喻顯同異所由、後廣法說平等之相。初中有二：初喻、後法。此喻也。雖所依地勝劣不同，金銀淨穢相有異故，而上虛空都無差別。
贊曰：自下第三，佛身同異、國土同異，便說身故。大文有二：初舉喻顯同異所由、後廣法說平等之相。初中有二：初喻、後法。此喻也。雖所依地勝劣不同，金銀淨穢相有異故，而上虛空都無差別。
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經 如是當知(至)都無差別。
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贊曰：應物現身種種不同，合前所依地有勝劣。無礙智慧究竟無盡、圓滿無缺都無差別，合上虛空無盡亦無缺。福慧似彼，故以為喻。他受用身及變化身，為物現故有種種異，自受用身一切平等，由證真如等法身故。
贊曰：應物現身種種不同，合前所依地有勝劣。無礙智慧究竟無盡、圓滿無缺都無差別，合上虛空無盡亦無缺。福慧似彼，故以為喻。他受用身及變化身，為物現故有種種異，自受用身一切平等，由證真如等法身故。
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經 汝今當知(至)悉皆平等。
經 汝今當知(至)悉皆平等。
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贊曰：下廣法說平等之相。文有其四：初佛德平等、二名號平等、三讚歎深達、四阿難謙退。初復有二：初標、後顯。此標也。
贊曰：下廣法說平等之相。文有其四：初佛德平等、二名號平等、三讚歎深達、四阿難謙退。初復有二：初標、後顯。此標也。
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經 所謂最上(至)不其佛法。
經 所謂最上(至)不其佛法。
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贊曰：下顯平等。最上者，第一故。周圓者，遍十方。無極者，後無盡。此三句通下諸別句，一一皆通下諸句故。下別句中，初別明內德、次別明外德、後雙顯二德。此初。有九：一形量色、二威光、三相好、四族姓、五尊貴、六清淨五蘊、七諸力、八無畏、九不共佛法。此九皆最上周圓無極故。初五身等，後四德等。
贊曰：下顯平等。最上者，第一故。周圓者，遍十方。無極者，後無盡。此三句通下諸別句，一一皆通下諸句故。下別句中，初別明內德、次別明外德、後雙顯二德。此初。有九：一形量色、二威光、三相好、四族姓、五尊貴、六清淨五蘊、七諸力、八無畏、九不共佛法。此九皆最上周圓無極故。初五身等，後四德等。
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經 大慈大悲(至)威儀所行。
經 大慈大悲(至)威儀所行。
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贊曰：此別明外德。有七：一大慈、二大悲、三大喜、四大捨、五利益、六安樂、七威儀所行。四無量者，凡聖三乘，通有漏無漏，通假實想，唯觀欲色不通無色。此言大者，唯聖非凡，唯大非小，唯無漏非有漏，唯實相觀非假想，通緣三界。唯佛所起，境大、行大、利樂大故，別標大名。利益攝善，安樂離惡。利益離苦，安樂與樂。如是等門，有十義別，如《唯識疏》。威儀者，行住坐臥，利益方便。所行者，佛所行處，謂遊化境。
贊曰：此別明外德。有七：一大慈、二大悲、三大喜、四大捨、五利益、六安樂、七威儀所行。四無量者，凡聖三乘，通有漏無漏，通假實想，唯觀欲色不通無色。此言大者，唯聖非凡，唯大非小，唯無漏非有漏，唯實相觀非假想，通緣三界。唯佛所起，境大、行大、利樂大故，別標大名。利益攝善，安樂離惡。利益離苦，安樂與樂。如是等門，有十義別，如《唯識疏》。威儀者，行住坐臥，利益方便。所行者，佛所行處，謂遊化境。
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經 正行壽量(至)悉皆平等。
經 正行壽量(至)悉皆平等。
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贊曰：下雙顯二德。有六：一正，行三業也。二壽量，隨眾生略無盡期故。三說法，四度脫，令離苦。五成就，令得離果。上明內身。六明淨土。如是一切悉皆平等。由謂往因，時分遇緣，精懃意樂，證真法性，三十平等皆平等故。今得果時，內外二法、內身外土，一切無別。
贊曰：下雙顯二德。有六：一正，行三業也。二壽量，隨眾生略無盡期故。三說法，四度脫，令離苦。五成就，令得離果。上明內身。六明淨土。如是一切悉皆平等。由謂往因，時分遇緣，精懃意樂，證真法性，三十平等皆平等故。今得果時，內外二法、內身外土，一切無別。
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經 以諸如來(至)名為佛陀。
經 以諸如來(至)名為佛陀。
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贊曰：二名號平等也。以諸佛法最上周圓究竟無盡，無盡即無極，三義等故，其名亦同。一同名，三藐三佛陀，謂正等覺。初三者正也，藐者等也，又三正也，佛陀覺者也。應云正覺者、等覺者、正覺者，合名正等覺者。初正覺者，異凡夫，凡夫耶覺故。次等覺者，異二乘，二乘唯知生空無我，偏覺法故。後正覺者，簡異菩薩，菩薩雖正覺等覺，未正圓滿覺諸法故。兩正名同，合名正等覺。二同名達他揭多，此云如來。《涅槃經》云「如過去諸佛所行妙行三十七品十一空等，來至涅槃，故名如來。如他修行，如他證理，來證涅槃，故名如來。」佛陀，覺者，具一切智、一切種智，能自開覺亦能開覺一切有情，如睡夢覺、如蓮花開。自覺覺他覺行圓滿，故名佛陀。佛有十號，但舉三者，正等覺智德也，覺諸法故；如來，斷德也，斷諸煩惱，顯真理斷，故名斷德；佛陀，恩德也，覺悟他故。又三最勝，所以偏彰。
贊曰：二名號平等也。以諸佛法最上周圓究竟無盡，無盡即無極，三義等故，其名亦同。一同名，三藐三佛陀，謂正等覺。初三者正也，藐者等也，又三正也，佛陀覺者也。應云正覺者、等覺者、正覺者，合名正等覺者。初正覺者，異凡夫，凡夫耶覺故。次等覺者，異二乘，二乘唯知生空無我，偏覺法故。後正覺者，簡異菩薩，菩薩雖正覺等覺，未正圓滿覺諸法故。兩正名同，合名正等覺。二同名達他揭多，此云如來。《涅槃經》云「如過去諸佛所行妙行三十七品十一空等，來至涅槃，故名如來。如他修行，如他證理，來證涅槃，故名如來。」佛陀，覺者，具一切智、一切種智，能自開覺亦能開覺一切有情，如睡夢覺、如蓮花開。自覺覺他覺行圓滿，故名佛陀。佛有十號，但舉三者，正等覺智德也，覺諸法故；如來，斷德也，斷諸煩惱，顯真理斷，故名斷德；佛陀，恩德也，覺悟他故。又三最勝，所以偏彰。
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經 汝今當知(至)亦不能盡。
經 汝今當知(至)亦不能盡。
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贊曰：三讚歎深遠。有四：初略總顯說法難窮、次設指陳聽聞難盡、三顯諸佛万能了說、四總結成德辨難思。此初也。
贊曰：三讚歎深遠。有四：初略總顯說法難窮、次設指陳聽聞難盡、三顯諸佛万能了說、四總結成德辨難思。此初也。
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經 假使三千(至)亦不能盡。
經 假使三千(至)亦不能盡。
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贊曰：此設指陳聽聞難盡。念者，明記。總持者，聞文義持。多聞者，廣聞三藏，久積聞故。
贊曰：此設指陳聽聞難盡。念者，明記。總持者，聞文義持。多聞者，廣聞三藏，久積聞故。
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經 此正等覺(至)唯除諸佛。
經 此正等覺(至)唯除諸佛。
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贊曰：此顯諸佛方能了說，除佛非餘所能究竟說了三義。宣揚者，言說也。決擇者，慧了也。
贊曰：此顯諸佛方能了說，除佛非餘所能究竟說了三義。宣揚者，言說也。決擇者，慧了也。
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經 如是當知(至)不可思議。
經 如是當知(至)不可思議。
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贊曰：此總結成德辨難思。功德既無量，妙辨亦難思。菩提無量，故能決擇。妙辨難思，故能宣說。
贊曰：此總結成德辨難思。功德既無量，妙辨亦難思。菩提無量，故能決擇。妙辨難思，故能宣說。
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經 說是語已(至)多聞第一。
經 說是語已(至)多聞第一。
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贊曰：四阿難謙退。初、後佛止。此初也。於此三義：久聽不知、昔號多聞、今成少識。故今謙退，不敢福第一。
贊曰：四阿難謙退。初、後佛止。此初也。於此三義：久聽不知、昔號多聞、今成少識。故今謙退，不敢福第一。
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經 佛便告曰(至)非於菩薩。
經 佛便告曰(至)非於菩薩。
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贊曰：佛止。有三：初會昔名多聞第一、次總止之不應高測、後校量勝劣。此初也。
贊曰：佛止。有三：初會昔名多聞第一、次總止之不應高測、後校量勝劣。此初也。
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經 汝今且止(至)無能測者。
經 汝今且止(至)無能測者。
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贊曰：此總止之不應高測，結喻顯成不聽高測。文可知也。
贊曰：此總止之不應高測，結喻顯成不聽高測。文可知也。
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經 汝等聲聞(至)亦不能及。
經 汝等聲聞(至)亦不能及。
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贊曰：此量勝劣。汝勿輒思菩薩所有一切境界，下測上位，根地人度悉有異故。其無垢稱，於一食前，請座設食、屏室納賓，如上所陳。所現神力，二乘乃於百千劫作所不能及。解脫菩薩既非餘境，不可校量神通境故。
贊曰：此量勝劣。汝勿輒思菩薩所有一切境界，下測上位，根地人度悉有異故。其無垢稱，於一食前，請座設食、屏室納賓，如上所陳。所現神力，二乘乃於百千劫作所不能及。解脫菩薩既非餘境，不可校量神通境故。
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經 時彼上方(至)捨離是心。
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贊曰：下品第三段，菩薩讚請以歸還。有三：初讚悔請法、次佛為廣說、後歡喜供養讚德而還。初中有二：初讚悔、後請法。初中復二：初標、後釋。此初也。本在香城，見穢下想。今聞妙理，生悔愧後。本謂釋迦身卑土穢，生下劣想，謂下劣於妙香佛界。何知今者佛身內德及實淨土本來平等，為有情現身土不同。故悔前心，而生後悔。
贊曰：下品第三段，菩薩讚請以歸還。有三：初讚悔請法、次佛為廣說、後歡喜供養讚德而還。初中有二：初讚悔、後請法。初中復二：初標、後釋。此初也。本在香城，見穢下想。今聞妙理，生悔愧後。本謂釋迦身卑土穢，生下劣想，謂下劣於妙香佛界。何知今者佛身內德及實淨土本來平等，為有情現身土不同。故悔前心，而生後悔。
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經。所以者何(至)示現佛土。
經。所以者何(至)示現佛土。
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贊曰：此釋前標所悔愧事。佛境難思，為有情故。我時不測，故有悔心。如如有情者，有情意樂非唯一故。如是如是者，佛利樂事亦非一故。隨彼有情種種所樂，佛乃為現種種身土。我先不知，故生下劣；今知是已，故生悔愧。
贊曰：此釋前標所悔愧事。佛境難思，為有情故。我時不測，故有悔心。如如有情者，有情意樂非唯一故。如是如是者，佛利樂事亦非一故。隨彼有情種種所樂，佛乃為現種種身土。我先不知，故生下劣；今知是已，故生悔愧。
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經 唯然世尊(至)常念如來。
經 唯然世尊(至)常念如來。
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贊曰：此請法也。覩物思人，在俗常意。況聞妙法，不念如來？
贊曰：此請法也。覩物思人，在俗常意。況聞妙法，不念如來？
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經 說是語已(至)當勤修學。
經 說是語已(至)當勤修學。
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贊曰：下佛為廣說。有二：初總也、後別。此總也。解脫法者，即無為理。無漏諸法，離諸煩惱，名為解脫。門者教也，教能顯義，名之為門。
贊曰：下佛為廣說。有二：初總也、後別。此總也。解脫法者，即無為理。無漏諸法，離諸煩惱，名為解脫。門者教也，教能顯義，名之為門。
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經 云何名為有盡無盡。
經 云何名為有盡無盡。
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贊曰：下別。有三：初釋二義令不盡不住、次廣說二不盡不住、後結成二不盡不住勸勤修學。初復有三：初問、次顯、後勸令不盡不住。此初也。
贊曰：下別。有三：初釋二義令不盡不住、次廣說二不盡不住、後結成二不盡不住勸勤修學。初復有三：初問、次顯、後勸令不盡不住。此初也。
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經 言有盡者(至)無生滅法。
經 言有盡者(至)無生滅法。
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贊曰：此釋二相。盡有二義：一剎那盡滅、二後終盡滅。有為有盡，無為無之。
贊曰：此釋二相。盡有二義：一剎那盡滅、二後終盡滅。有為有盡，無為無之。
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經 菩薩不應(至)住於無為。
經 菩薩不應(至)住於無為。
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贊曰：此勸彼令不盡有為不住無為。令不盡有，滅盡有為而更不起。以諸菩薩常修有為行，故名不應盡其有為。不究竟住無為涅槃，常殖生死化眾生故，此顯不盡涅槃之道。或離二邊，顯中道義。
贊曰：此勸彼令不盡有為不住無為。令不盡有，滅盡有為而更不起。以諸菩薩常修有為行，故名不應盡其有為。不究竟住無為涅槃，常殖生死化眾生故，此顯不盡涅槃之道。或離二邊，顯中道義。
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經 云何菩薩不盡有為。
經 云何菩薩不盡有為。
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贊曰：下廣說二不盡不住。有三：初別明不盡有為、次別明不住無為。後二相對，雙辨二種。初中復三：初問、次答、後結。此問也。
贊曰：下廣說二不盡不住。有三：初別明不盡有為、次別明不住無為。後二相對，雙辨二種。初中復三：初問、次答、後結。此問也。
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經 謂諸菩薩(至)不捨大悲。
經 謂諸菩薩(至)不捨大悲。
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贊曰：次答。有二：初明不盡之意、後明不盡之相。此初也。何故不盡滅有為而更起作？以諸菩薩不棄慈悲，常於生死化眾生故。不棄慈悲，通下諸句。由不棄二，故有下事。
贊曰：次答。有二：初明不盡之意、後明不盡之相。此初也。何故不盡滅有為而更起作？以諸菩薩不棄慈悲，常於生死化眾生故。不棄慈悲，通下諸句。由不棄二，故有下事。
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經 曾所生起(至)而不暫忘。
經 曾所生起(至)而不暫忘。
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贊曰：下明不盡之相。今有五十五句，舊經但有五十句。此初句也。於得一切智之心增上意樂，寶重勿忘。此等諸位，不應別配，但可總釋。或此諸行，皆唯十地，不棄慈悲，皆言大故。增上意樂，名曾生故。若在地前，其增上意，正在其位，不名曾故。由此故知唯說十地。
贊曰：下明不盡之相。今有五十五句，舊經但有五十句。此初句也。於得一切智之心增上意樂，寶重勿忘。此等諸位，不應別配，但可總釋。或此諸行，皆唯十地，不棄慈悲，皆言大故。增上意樂，名曾生故。若在地前，其增上意，正在其位，不名曾故。由此故知唯說十地。
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經 成就有情(至)終無厭足。
經 成就有情(至)終無厭足。
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贊曰：此有四句。一利生無倦、二不棄攝事、三護持正法、四於善無厭。
贊曰：此有四句。一利生無倦、二不棄攝事、三護持正法、四於善無厭。
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經 常樂安立(至)而無怖畏。
經 常樂安立(至)而無怖畏。
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贊曰：此有五句。一凡所修善常修迴向。二求法無懈。三演法不捲、捲謂捲縮。一向施故，不捲縮惜。四膽供諸佛。五生死不畏。上已十句。
贊曰：此有五句。一凡所修善常修迴向。二求法無懈。三演法不捲、捲謂捲縮。一向施故，不捲縮惜。四膽供諸佛。五生死不畏。上已十句。
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經 雖遇興衰(至)能不耽染。
經 雖遇興衰(至)能不耽染。
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贊曰：此有五句。一八風不動、興衰不欣慼；二不輕末學，後可過己故；三己學敬愛；四於煩惱所雜一切有漏，能如理思，不隨增長；五於涅槃樂能不耽染。
贊曰：此有五句。一八風不動、興衰不欣慼；二不輕末學，後可過己故；三己學敬愛；四於煩惱所雜一切有漏，能如理思，不隨增長；五於涅槃樂能不耽染。
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經 於己樂事(至)生善友想。
經 於己樂事(至)生善友想。
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贊曰：此有五句。一己樂不著；二他樂不嫉；三不味諸禪；四雖淤三界五起四生而行化導，如遊宮苑，甚生歡喜，不為厭離；五見求來者，生善友想，成我菩提之大業故。二十句已。
贊曰：此有五句。一己樂不著；二他樂不嫉；三不味諸禪；四雖淤三界五起四生而行化導，如遊宮苑，甚生歡喜，不為厭離；五見求來者，生善友想，成我菩提之大業故。二十句已。
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經 捨諸所有(至)不令究竟。
經 捨諸所有(至)不令究竟。
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贊曰：此有五句。一好捨無悋；二於智迴向；三救護犯禁；四速滿諸度重如父母；五於三十七品如世翼從助成聖道，不同二乘，修令究竟。
贊曰：此有五句。一好捨無悋；二於智迴向；三救護犯禁；四速滿諸度重如父母；五於三十七品如世翼從助成聖道，不同二乘，修令究竟。
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經 於諸善法(至)無礙大施。
經 於諸善法(至)無礙大施。
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贊曰：此有五句。一常勤修善。二樂嚴佛土。三欣讚佛土。四速成佛土，舊經此三合而為一，明佛土故。五為滿相好，修無礙施。三十句也。
贊曰：此有五句。一常勤修善。二樂嚴佛土。三欣讚佛土。四速成佛土，舊經此三合而為一，明佛土故。五為滿相好，修無礙施。三十句也。
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經 為身語心(至)忿恨煩惱。
經 為身語心(至)忿恨煩惱。
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贊曰：此有二句。一持戒嚴三業、二堪忍固身心。舊云「意而有勇」。
贊曰：此有二句。一持戒嚴三業、二堪忍固身心。舊云「意而有勇」。
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經 為令所修(至)般若刀杖。
經 為令所修(至)般若刀杖。
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贊曰：此有三句。一流轉滿所修，舊云「生死無數劫」，文少意異。將新解之，然此句居前，前句居後。二聽法堅自心。三修慧害煩惱。般若如刀杖，禦害煩惱諸怨賊故。上六六度。
贊曰：此有三句。一流轉滿所修，舊云「生死無數劫」，文少意異。將新解之，然此句居前，前句居後。二聽法堅自心。三修慧害煩惱。般若如刀杖，禦害煩惱諸怨賊故。上六六度。
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經 為欲荷(至)善巧化智。
經 為欲荷(至)善巧化智。
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贊曰。此有三句。一遍知三科荷有情，智慧故能度有情，知唯有法可能化度，故名荷擔。二精進降魔，魔謂四魔，此四即軍。或軍有十，如龍樹說：欲為汝初軍、憂愁為第二、飢渴第三軍、渴愛為第四、睡眠第五軍、怖畏為第六、疑悔第七軍、嗔恚為第八、利養虛稱九、自高蔑人十。如是等軍眾，厭沒出家人。我以禪智力，破汝等諸軍，得成於佛道，度脫一切人。三離慢求於巧化道智。為護正法，不自貢高，善求利他之智，於佛正法能為護持。舊云「常求無念實相智慧」，無所思念無漏正智，名為無念，非無心念。
贊曰。此有三句。一遍知三科荷有情，智慧故能度有情，知唯有法可能化度，故名荷擔。二精進降魔，魔謂四魔，此四即軍。或軍有十，如龍樹說：欲為汝初軍、憂愁為第二、飢渴第三軍、渴愛為第四、睡眠第五軍、怖畏為第六、疑悔第七軍、嗔恚為第八、利養虛稱九、自高蔑人十。如是等軍眾，厭沒出家人。我以禪智力，破汝等諸軍，得成於佛道，度脫一切人。三離慢求於巧化道智。為護正法，不自貢高，善求利他之智，於佛正法能為護持。舊云「常求無念實相智慧」，無所思念無漏正智，名為無念，非無心念。
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經 為諸世間(至)一切世界。
經 為諸世間(至)一切世界。
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贊曰：此有二句。一常有小欲不多求，知足不更求，修行八大人覺等故，欲令世間愛重自身受我化故。若性多求，得已更求，世便不重，不受自化。二雖順世間，世法不染。四十句已。
贊曰：此有二句。一常有小欲不多求，知足不更求，修行八大人覺等故，欲令世間愛重自身受我化故。若性多求，得已更求，世便不重，不受自化。二雖順世間，世法不染。四十句已。
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經 於諸威儀(至)正念總持。
經 於諸威儀(至)正念總持。
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贊曰：此有三句。一示現殺等，一切所作而守威儀；二發通起慧，利樂有情；三持所聞法，為起慧念。
贊曰：此有三句。一示現殺等，一切所作而守威儀；二發通起慧，利樂有情；三持所聞法，為起慧念。
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經 發生諸根(至)常無權滯。
經 發生諸根(至)常無權滯。
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贊曰：此有二句。一發生諸根勝劣妙智，為斷疑惑，應根說故；二證無礙辨，演法無擁。
贊曰：此有二句。一發生諸根勝劣妙智，為斷疑惑，應根說故；二證無礙辨，演法無擁。
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經 為受人天(至)四無量智。
經 為受人天(至)四無量智。
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贊曰：此有二句。一修十善，為受喜樂；二修四無量，開梵天路。生梵天者，修四無量，無量乃是梵天因路。令修無量，名開彼路，不必生於梵天處故。
贊曰：此有二句。一修十善，為受喜樂；二修四無量，開梵天路。生梵天者，修四無量，無量乃是梵天因路。令修無量，名開彼路，不必生於梵天處故。
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經 為得諸佛(至)心無深滯。
經 為得諸佛(至)心無深滯。
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贊曰：此有三句。一為得佛聲，勸他說法，隨喜他善讚言善哉；二為得佛威儀，修靜三業；三為所修勝，於法無染。五十句已。
贊曰：此有三句。一為得佛聲，勸他說法，隨喜他善讚言善哉；二為得佛威儀，修靜三業；三為所修勝，於法無染。五十句已。
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經 為善調御(至)勸眾生學。
經 為善調御(至)勸眾生學。
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贊曰：此有一句。勸學大乘，調御菩薩。
贊曰：此有一句。勸學大乘，調御菩薩。
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經 為不失壞(至)種種大願。
經 為不失壞(至)種種大願。
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贊曰：此有二句。一恒不放逸，功德不失；二常修妙願，善根增進，願所策故。
贊曰：此有二句。一恒不放逸，功德不失；二常修妙願，善根增進，願所策故。
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經 為欲莊嚴(至)善巧方便。
經 為欲莊嚴(至)善巧方便。
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贊曰：此有二句。一修善根莊嚴佛土；二修善巧所修無盡，迴向佛智，故善無窮。不爾，所修受果盡故。此五句已。舊經中，前佛土闕二，及闕此後三，故唯五十句。
贊曰：此有二句。一修善根莊嚴佛土；二修善巧所修無盡，迴向佛智，故善無窮。不爾，所修受果盡故。此五句已。舊經中，前佛土闕二，及闕此後三，故唯五十句。
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經 諸善男子(至)不盡有為。
經 諸善男子(至)不盡有為。
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贊曰：此第三結。
贊曰：此第三結。
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經 云何菩薩不住無為。
經 云何菩薩不住無為。
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贊曰：下第二解不住無為。有三：初問、次答、後結。此問也。
贊曰：下第二解不住無為。有三：初問、次答、後結。此問也。
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經 謂諸菩薩(至)不樂作證。
經 謂諸菩薩(至)不樂作證。
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贊曰：下答。有二十一句，舊有十九句。亦通所修，不須別配凡聖位次。此有三句。行者緣覺，證者冥會，雖流此三，智不畢竟。專冥會三，不同二乘住彼三中。此中三境皆取無為，不是畢竟證於無為，名為不住。
贊曰：下答。有二十一句，舊有十九句。亦通所修，不須別配凡聖位次。此有三句。行者緣覺，證者冥會，雖流此三，智不畢竟。專冥會三，不同二乘住彼三中。此中三境皆取無為，不是畢竟證於無為，名為不住。
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經 雖行無作(至)故意受生。
經 雖行無作(至)故意受生。
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贊曰：此有三句。作謂造作，因緣和合之所作故。體即有為，雖行無為無作之法，不樂作證。雖觀有為，後終滅盡。無常真如，於善不厭。雖觀苦理，故意受生，利樂一切。大乘無常苦空無我理，如前〈聲聞品〉中已說。
贊曰：此有三句。作謂造作，因緣和合之所作故。體即有為，雖行無為無作之法，不樂作證。雖觀有為，後終滅盡。無常真如，於善不厭。雖觀苦理，故意受生，利樂一切。大乘無常苦空無我理，如前〈聲聞品〉中已說。
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經 雖樂觀察(至)厭患身心。
經 雖樂觀察(至)厭患身心。
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贊曰：此有四句。觀自身無我，不厭身故，不入涅槃。觀他無有情，化他無倦。雖觀涅槃，而不畢竟永入寂滅，化眾生故。雖觀真如，遠離苦身，而得安樂不厭身心，願安樂不厭身心，願盡生死度有情故。
贊曰：此有四句。觀自身無我，不厭身故，不入涅槃。觀他無有情，化他無倦。雖觀涅槃，而不畢竟永入寂滅，化眾生故。雖觀真如，遠離苦身，而得安樂不厭身心，願安樂不厭身心，願盡生死度有情故。
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經 雖樂觀察(至)利眾生事。
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贊曰：此有二句。阿賴那者，雖具三藏，今取能執藏。無阿賴耶，是無能執藏義。雖無能執藏體，亦有能藏之法。即請白法藏大乘教也。經十德中，第八清淨、第九鮮白。清淨者，自性解脫故。其所說法，一剎那中亦無過失，離三毒根、離諸繫縛，故性解脫，非有三毒而起說故。鮮白者，相續解脫故。非唯一念無其過失，相續說之亦離諸過。又前清淨，法體離過，此中鮮白，能令學者身亦鮮白。雖觀生死永盡，無能執藏之體、不棄清白之教，以化眾生。雖觀無生之理，常行荷負利眾生事。
贊曰：此有二句。阿賴那者，雖具三藏，今取能執藏。無阿賴耶，是無能執藏義。雖無能執藏體，亦有能藏之法。即請白法藏大乘教也。經十德中，第八清淨、第九鮮白。清淨者，自性解脫故。其所說法，一剎那中亦無過失，離三毒根、離諸繫縛，故性解脫，非有三毒而起說故。鮮白者，相續解脫故。非唯一念無其過失，相續說之亦離諸過。又前清淨，法體離過，此中鮮白，能令學者身亦鮮白。雖觀生死永盡，無能執藏之體、不棄清白之教，以化眾生。雖觀無生之理，常行荷負利眾生事。
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經 雖觀無漏(至)不捨大悲。
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贊曰：此有三句。雖觀無漏無為，還順有漏流轉。行者運動起作之義，無行即無為。雖觀無行，常行利樂。雖觀內外無我之理，不捨大悲，拔有情苦。
贊曰：此有三句。雖觀無漏無為，還順有漏流轉。行者運動起作之義，無行即無為。雖觀無行，常行利樂。雖觀內外無我之理，不捨大悲，拔有情苦。
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經 雖觀無生(至)所修智慧。
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贊曰：此有三句。雖因同二乘觀無生理，不隨二乘之正位。雖觀空寂，而不空寂所修福德。雖觀遠離，不遠智慧。
贊曰：此有三句。雖因同二乘觀無生理，不隨二乘之正位。雖觀空寂，而不空寂所修福德。雖觀遠離，不遠智慧。
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經 雖觀諸法(至)安立佛種。
經 雖觀諸法(至)安立佛種。
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贊曰：此有三句。雖觀有為無實之理、真如法性，常安住圓滿，思惟無惙。雖觀諸法無主真如，求自然智精勤匪懈。有標幟者，諸有為也，如王以旗而為標幟。且諸有為有能相所相，以能相四相為能標幟，一切所相諸有為法為所標幟。無為無此，名無標幟。雖觀此無為，而於了義教中聽聞正法、安立佛種。以上諸句所言觀者，皆觀無為。所言而者，皆是不住。
贊曰：此有三句。雖觀有為無實之理、真如法性，常安住圓滿，思惟無惙。雖觀諸法無主真如，求自然智精勤匪懈。有標幟者，諸有為也，如王以旗而為標幟。且諸有為有能相所相，以能相四相為能標幟，一切所相諸有為法為所標幟。無為無此，名無標幟。雖觀此無為，而於了義教中聽聞正法、安立佛種。以上諸句所言觀者，皆觀無為。所言而者，皆是不住。
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經 諸善男子(至)不住無為。
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贊曰：第三結也。
贊曰：第三結也。
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經 又善男子(至)不盡有為。
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贊曰：下第三段，以二相對雙辨二種。有十六對，舊經有四對。此有二對。修者為福，受勝生死；不住無為，修智資糧，拔眾生苦，求大菩提，故不盡有為。若住無為，盡於有為，便成二乘，永入寂滅。自利非他，是下文意。一切當知，若不住無為，不盡有為，不同二乘永入寂滅，能成二利。與樂無缺，不住無為；大悲利物，不盡有為。
贊曰：下第三段，以二相對雙辨二種。有十六對，舊經有四對。此有二對。修者為福，受勝生死；不住無為，修智資糧，拔眾生苦，求大菩提，故不盡有為。若住無為，盡於有為，便成二乘，永入寂滅。自利非他，是下文意。一切當知，若不住無為，不盡有為，不同二乘永入寂滅，能成二利。與樂無缺，不住無為；大悲利物，不盡有為。
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經 利益安樂(至)不盡有為。
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贊曰：此有二對。利生無替，不住無為；圓成佛法，不盡有為。成滿佛身，不住無為；得無畏等，不盡有為。
贊曰：此有二對。利生無替，不住無為；圓成佛法，不盡有為。成滿佛身，不住無為；得無畏等，不盡有為。
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經 方便善巧(至)不盡有為。
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贊曰：此有二對。善巧化生，不住無為；妙智常觀，不盡有為。修報化等佛土圓滿，不住無為；佛之報身常住無盡，不盡有為。
贊曰：此有二對。善巧化生，不住無為；妙智常觀，不盡有為。修報化等佛土圓滿，不住無為；佛之報身常住無盡，不盡有為。
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經 常作饒益(至)不盡有為。
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贊曰：此有二對。常益有情，不住無為；受法無廢，不盡有為。善根無盡，不住無為；善根不壞，不盡有為。由善根力，持身功德皆不斷壞，不盡有為。
贊曰：此有二對。常益有情，不住無為；受法無廢，不盡有為。善根無盡，不住無為；善根不壞，不盡有為。由善根力，持身功德皆不斷壞，不盡有為。
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經 為欲成滿(至)不盡有為。
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贊曰：此有二對。成願利生，不住無為；不希永入於畢竟滅，不盡有為。圓意善淨進行利他，不住無為；上意神淨自利無盡，不盡有為。
贊曰：此有二對。成願利生，不住無為；不希永入於畢竟滅，不盡有為。圓意善淨進行利他，不住無為；上意神淨自利無盡，不盡有為。
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經 恒常遊戲(至)不盡有為。
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贊曰：此有二對。五通利物，不住無為；善圓佛智，善滿六通，究竟無盡，不盡有為。諸度自利圓滿，不住無為；本思利他未滿，不盡有為。
贊曰：此有二對。五通利物，不住無為；善圓佛智，善滿六通，究竟無盡，不盡有為。諸度自利圓滿，不住無為；本思利他未滿，不盡有為。
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經 集法財寶(至)不盡有為。
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贊曰：此有二對。法財無厭，不住無為；不樂二乘少法，唯示大乘廣法，不盡有為。誓願無退，恒度有情，不住無為；誓願圓滿，無休息故，不盡有為。
贊曰：此有二對。法財無厭，不住無為；不樂二乘少法，唯示大乘廣法，不盡有為。誓願無退，恒度有情，不住無為；誓願圓滿，無休息故，不盡有為。
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經 積集一切(至)不盡有為。
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贊曰：此有二對。集妙法藥不息，不住無為；隨病授藥無休，不盡有為。知眾生病能外用故，不住無為；能息眾病永不休息，不盡有為。
贊曰：此有二對。集妙法藥不息，不住無為；隨病授藥無休，不盡有為。知眾生病能外用故，不住無為；能息眾病永不休息，不盡有為。
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經 諸善男子(至)精勤修學。
經 諸善男子(至)精勤修學。
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贊曰：此結成二不盡不住。
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經 爾時一切(至)身心踊躍。
經 爾時一切(至)身心踊躍。
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贊曰：自下第三，歡喜供養讚德而還。有三：初聞法歡喜、次花香供養、後讚禮而還。此初也。聞法開發曾未悟者，勸勵已悟諸菩薩心，故大歡喜，身心踊躍。
贊曰：自下第三，歡喜供養讚德而還。有三：初聞法歡喜、次花香供養、後讚禮而還。此初也。聞法開發曾未悟者，勸勵已悟諸菩薩心，故大歡喜，身心踊躍。
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經 以無量種(至)深沒於膝。
經 以無量種(至)深沒於膝。
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贊曰：此花香供養。有二：初供養三尊、後散遍世界。如文可知。有法之處，如佛塔廟，理須供養。況表佛土本所唯淨，亦表有情滅煩惱惡，故覆於地。足可修行法性等益，故深沒膝。
贊曰：此花香供養。有二：初供養三尊、後散遍世界。如文可知。有法之處，如佛塔廟，理須供養。況表佛土本所唯淨，亦表有情滅煩惱惡，故覆於地。足可修行法性等益，故深沒膝。
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經 時諸菩薩(至)便往彼國。
經 時諸菩薩(至)便往彼國。
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贊曰：此讚禮而還。身業歸故頂禮，語業歸故稱讚。利益既周，故須還國。
贊曰：此讚禮而還。身業歸故頂禮，語業歸故稱讚。利益既周，故須還國。
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說無垢稱經贊卷第六(本)
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說無垢稱經贊卷第六(末)
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觀如來品
觀如來品
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合十一品正陳本宗分中分三：初九品明菩薩境，次上一品明菩薩行，此之一品明菩薩果，修行當必成大果故。如來之名，已如前釋。觀者察，智見照察，名之為觀。恐修妙行者執有實如來，不解正觀二身差別，今教正觀，求證作佛。因無垢之來意，陳如來之妙體，此品廣明，名觀如來品。
合十一品正陳本宗分中分三：初九品明菩薩境，次上一品明菩薩行，此之一品明菩薩果，修行當必成大果故。如來之名，已如前釋。觀者察，智見照察，名之為觀。恐修妙行者執有實如來，不解正觀二身差別，今教正觀，求證作佛。因無垢之來意，陳如來之妙體，此品廣明，名觀如來品。
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經 爾時世尊(至)觀如來乎。
經 爾時世尊(至)觀如來乎。
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贊曰：佛身有二，一實、二權。由此二種，品段有二：初如來發問，明觀法身如來，或兼自受用身，「證會一切智智」下，明自受用身，俱實身故；後鶖子發問，因見無動佛事，明觀他受用身，兼顯釋迦居雜穢土是化身佛，俱權身故。下鶖子歎無垢稱言：「乃能捨彼清淨佛土，而來樂此多雜穢土。」故知無動是他受用，釋迦為化身。諸佛之身不過實權，此觀如來一切皆具，但以釋迦權化，隨事因鑒。法報二身，理幽頗曉，寄此發問，明觀如來，非唯觀釋迦之化身也。《佛地論》云「佛身有二：一法身、二生身。真如法身及自受用身，俱名法身，實功德法所集成故。他受用佛及化身佛，俱名生身，非實德故。」由此科文准彼為二。初文有二：初問、後答。此初也。牒先來意，為觀如來。汝於如來云何觀耶？為觀權相、為觀實身？
贊曰：佛身有二，一實、二權。由此二種，品段有二：初如來發問，明觀法身如來，或兼自受用身，「證會一切智智」下，明自受用身，俱實身故；後鶖子發問，因見無動佛事，明觀他受用身，兼顯釋迦居雜穢土是化身佛，俱權身故。下鶖子歎無垢稱言：「乃能捨彼清淨佛土，而來樂此多雜穢土。」故知無動是他受用，釋迦為化身。諸佛之身不過實權，此觀如來一切皆具，但以釋迦權化，隨事因鑒。法報二身，理幽頗曉，寄此發問，明觀如來，非唯觀釋迦之化身也。《佛地論》云「佛身有二：一法身、二生身。真如法身及自受用身，俱名法身，實功德法所集成故。他受用佛及化身佛，俱名生身，非實德故。」由此科文准彼為二。初文有二：初問、後答。此初也。牒先來意，為觀如來。汝於如來云何觀耶？為觀權相、為觀實身？
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經 無垢稱言(至)如是而觀。
經 無垢稱言(至)如是而觀。
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贊曰：下答。有三：初總標、次別釋、後結正。此初也。空理義云：釋迦之身，權形世俗，有相可見；真佛之體，諸法性空，無形無相，都不可見。今觀真佛，故言我觀都無見也。《般若經》云「若以色見我、以音聲尋我，彼生履耶路，不能當見我。」故觀如來，都無所見。應理義云：法身真理，無相無形，自受用身雖是五蘊，微細殊妙，十地菩薩尚不能知，況餘下位。體充法界，亦不可以色心形相而可取之，亦都無見，故此總答如是而觀。舊云「如自觀身實相，觀佛亦然。」實相即真如，與新稍別，唯得作法身一解。
贊曰：下答。有三：初總標、次別釋、後結正。此初也。空理義云：釋迦之身，權形世俗，有相可見；真佛之體，諸法性空，無形無相，都不可見。今觀真佛，故言我觀都無見也。《般若經》云「若以色見我、以音聲尋我，彼生履耶路，不能當見我。」故觀如來，都無所見。應理義云：法身真理，無相無形，自受用身雖是五蘊，微細殊妙，十地菩薩尚不能知，況餘下位。體充法界，亦不可以色心形相而可取之，亦都無見，故此總答如是而觀。舊云「如自觀身實相，觀佛亦然。」實相即真如，與新稍別，唯得作法身一解。
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經 何以故(至)現在不住。
經 何以故(至)現在不住。
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贊曰：下別釋也。空理義云：下觀真身。有二：初略釋、後廣釋。此略釋也。依俗化形，從於過去前際修來，往於未來後際化導，現在出世住教眾生，可有所見。真諦無形，性本空故，都無三世來往現住，如何可見？故觀如來，都無所見。《般若》又云「彼如來妙體，即導師法身，彼體不可見，彼識不能識。」應理義云：下釋，有二：初至「蕭然解脫」，明觀法身。後「證會」已下，明觀自受用身。初中有二：初略、後廣。此略也。何故觀法身都無所見？非三世故。三世攝者，可有見故。
贊曰：下別釋也。空理義云：下觀真身。有二：初略釋、後廣釋。此略釋也。依俗化形，從於過去前際修來，往於未來後際化導，現在出世住教眾生，可有所見。真諦無形，性本空故，都無三世來往現住，如何可見？故觀如來，都無所見。《般若》又云「彼如來妙體，即導師法身，彼體不可見，彼識不能識。」應理義云：下釋，有二：初至「蕭然解脫」，明觀法身。後「證會」已下，明觀自受用身。初中有二：初略、後廣。此略也。何故觀法身都無所見？非三世故。三世攝者，可有見故。
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經 所以何者(至)其性非識。
經 所以何者(至)其性非識。
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贊曰：空理義云，下廣釋觀真身，永離一切世俗眾相，雖有種種文句不同，意論真身離眾相也。雜蘊性空，然非一向，故觀蘊外真性非識。應理義云：下廣法身，文合有六：一離五蘊相、二異三有身、三順出世道、四遣法非法、五同真超俗、六離繫解脫。此初文也。五蘊真如是佛法身，故觀蘊如非即五蘊。故《般若》云「以色見我、音聲求我，是行邪道，不能見如來。」加來妙體即法身佛，體不可見、識不能知。然《涅槃》等云「捨無常色，獲得常色，受想行識，亦復如是」者，是報身佛，故不相違。舊經云「不觀色、不觀色如、不觀色性」者，依空理義云：聲謂有相，如謂空相，性謂因緣，色屬因緣，都無自性。依應理義云：聲謂依他，如謂圓成，性謂所執。此三依詮，法身廢詮，故皆不觀。雖作此解違新翻文，義可同也。
贊曰：空理義云，下廣釋觀真身，永離一切世俗眾相，雖有種種文句不同，意論真身離眾相也。雜蘊性空，然非一向，故觀蘊外真性非識。應理義云：下廣法身，文合有六：一離五蘊相、二異三有身、三順出世道、四遣法非法、五同真超俗、六離繫解脫。此初文也。五蘊真如是佛法身，故觀蘊如非即五蘊。故《般若》云「以色見我、音聲求我，是行邪道，不能見如來。」加來妙體即法身佛，體不可見、識不能知。然《涅槃》等云「捨無常色，獲得常色，受想行識，亦復如是」者，是報身佛，故不相違。舊經云「不觀色、不觀色如、不觀色性」者，依空理義云：聲謂有相，如謂空相，性謂因緣，色屬因緣，都無自性。依應理義云：聲謂依他，如謂圓成，性謂所執。此三依詮，法身廢詮，故皆不觀。雖作此解違新翻文，義可同也。
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經 不住四界(至)遠離三垢。
經 不住四界(至)遠離三垢。
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贊曰：二異三有身。有六：一不住四界地水火風，非四成故。二同虛空界，無所罣礙，唯以虛空為譬喻故。三非內六處，起性自常故。舊曰「六入無積」，非積六塵為自性故。四趣世六根路，正智所證故。五不雜三界，純無漏故。六遠離三垢，遠貪嗔癡垢，為自體故。
贊曰：二異三有身。有六：一不住四界地水火風，非四成故。二同虛空界，無所罣礙，唯以虛空為譬喻故。三非內六處，起性自常故。舊曰「六入無積」，非積六塵為自性故。四趣世六根路，正智所證故。五不雜三界，純無漏故。六遠離三垢，遠貪嗔癡垢，為自體故。
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經 順三解脫(至)無障礙障。
經 順三解脫(至)無障礙障。
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贊曰：三順出世道。有三：一順三解脫，三解脫體，謂空無相無願。法身乃是妙智之境，順能緣之正智也。二隨明者，宿命、天眼、漏盡三智，斷三際愚，照洞三世，故名三明。至者到也。到三明者，謂菩提智、佛之法身，隨順能到之三明也。此真如體，非是無漏慧明而稱為明，慧真性故釋明義。非能到而稱到，體是所到，能到性故釋至義。三至一切法無障礙際，此真如性到一切法，或智障品無障無礙，極邊際故。
贊曰：三順出世道。有三：一順三解脫，三解脫體，謂空無相無願。法身乃是妙智之境，順能緣之正智也。二隨明者，宿命、天眼、漏盡三智，斷三際愚，照洞三世，故名三明。至者到也。到三明者，謂菩提智、佛之法身，隨順能到之三明也。此真如體，非是無漏慧明而稱為明，慧真性故釋明義。非能到而稱到，體是所到，能到性故釋至義。三至一切法無障礙際，此真如性到一切法，或智障品無障無礙，極邊際故。
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經 實際非際(至)其性俱離。
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贊曰：四遣法非法。有四十七句，舊有二十九句。此有三句。此中諸句一向遮執，但是言說、但是分別，一切皆非法身本性，言說分別不稱理故。今為遮此，故言非也。且如初句雖是實際，非是名言及分別際。二真如亦爾，非定真如。三故常無所住，亦非能緣智，故不相應，時等依等處等事等名相應故，亦俱離真如境與智也。
贊曰：四遣法非法。有四十七句，舊有二十九句。此有三句。此中諸句一向遮執，但是言說、但是分別，一切皆非法身本性，言說分別不稱理故。今為遮此，故言非也。且如初句雖是實際，非是名言及分別際。二真如亦爾，非定真如。三故常無所住，亦非能緣智，故不相應，時等依等處等事等名相應故，亦俱離真如境與智也。
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經 非因所生(至)非異能初。
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贊曰：此有六句。一非因緣起、二非有無相、三非自他相、四非一異、五非所相、六非能相。因親唯因緣，緣疎餘三緣。所相者所表，能相者能表，此二皆有即離同異，一切皆非。舊云不一相，空；不異相，有也。不自相，自相。不他相，共相。非無相，遣相也。非取相，取相也。
贊曰：此有六句。一非因緣起、二非有無相、三非自他相、四非一異、五非所相、六非能相。因親唯因緣，緣疎餘三緣。所相者所表，能相者能表，此二皆有即離同異，一切皆非。舊云不一相，空；不異相，有也。不自相，自相。不他相，共相。非無相，遣相也。非取相，取相也。
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經 非此岸(至)無住無去。
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贊曰：此有九句。三去及來，合為一故。此岸謂生死，彼岸謂涅槃，中流謂煩惱。非俱者，非亦內外。非不俱者，非非內非非外也。舊云「而化眾生，觀於寂滅而不永滅」，云而非眾生觀應寂滅，非永滅也。非是法身而能化也，不此彼體也。不以此彼者，不以此彼而可顯示，不可世智知、不可以分別心識。
贊曰：此有九句。三去及來，合為一故。此岸謂生死，彼岸謂涅槃，中流謂煩惱。非俱者，非亦內外。非不俱者，非非內非非外也。舊云「而化眾生，觀於寂滅而不永滅」，云而非眾生觀應寂滅，非永滅也。非是法身而能化也，不此彼體也。不以此彼者，不以此彼而可顯示，不可世智知、不可以分別心識。
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經 無名無相(至)無少義可說。
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贊曰：此有七句。名謂能詮，相謂所詮。不住色蘊有分身中，亦不離此。無少體可以指示，無少義理可為他說。
贊曰：此有七句。名謂能詮，相謂所詮。不住色蘊有分身中，亦不離此。無少體可以指示，無少義理可為他說。
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經 無施無慳(至)無慧無愚。
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贊曰：此有六句，六度六蔽各各對故。
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經 無諦無妄(至)非所取。
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贊曰：此有八句，諦實妄虛也。一切語言施為造作，普皆斷惑。
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經 非相(至)平等平等。
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贊曰：此有六句。非相狀、非不相狀，非為作、非不為作。體無算數、離諸算數，體無障礙。前後相似平等，前如後，前平等；後如前，後平等。
贊曰：此有六句。非相狀、非不相狀，非為作、非不為作。體無算數、離諸算數，體無障礙。前後相似平等，前如後，前平等；後如前，後平等。
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經 同真實際(至)無覺不知。
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贊曰：五同真超俗。初二句同真、下七句超俗。實際者，無分別智，無到所緣，法身同彼。法界者，諸功德法性，法身等彼，義等體故。此二句同真。能稱者能說，所稱者所說。諸稱性者，能所說性。量謂籌量，三義亦爾。
贊曰：五同真超俗。初二句同真、下七句超俗。實際者，無分別智，無到所緣，法身同彼。法界者，諸功德法性，法身等彼，義等體故。此二句同真。能稱者能說，所稱者所說。諸稱性者，能所說性。量謂籌量，三義亦爾。
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經 離諸繫縛蕭然解脫。
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贊曰：六離繫解脫。不為物物，名法身也。
贊曰：六離繫解脫。不為物物，名法身也。
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經 證會一切(至)周遍一切。
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贊曰：下觀自受用身，合有十七句。初四句，明報身體；後十三句，離法執著。此初也。能緣正智，能證會此，而成一切智及一切種智。心境兩冥，理與神會，故言平等。獲得有情無二本性，本性真如無差別故。或此悲智，等緣有情無有二故。逮者及到。到一切法無差別性，即此心智，佛之菩提自受用身，周遍一切無所不在，等真如故。舊云「等諸智」，得一切智智，諸佛皆等。同眾生者，觀諸眾生無二，真性同故。
贊曰：下觀自受用身，合有十七句。初四句，明報身體；後十三句，離法執著。此初也。能緣正智，能證會此，而成一切智及一切種智。心境兩冥，理與神會，故言平等。獲得有情無二本性，本性真如無差別故。或此悲智，等緣有情無有二故。逮者及到。到一切法無差別性，即此心智，佛之菩提自受用身，周遍一切無所不在，等真如故。舊云「等諸智」，得一切智智，諸佛皆等。同眾生者，觀諸眾生無二，真性同故。
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經 無罪無倦(至)無起無盡。
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贊曰：下有十三句，離諸執著。此有七句。罪謂苦果，可毀厭故。愆謂業惑，甚過失故。濁謂三業，依止外道顛倒見生。聖教對治，不信混濁之所攝故。穢謂三業，能污相續，依此發生如是障業。又損滅見所攝增惡清淨所立法義名穢。薩迦耶見所攝障真無我見義名濁。一切無礙，亦無執著，離三分別及七分別八分別等。無物之所作、無物之所生，此遮自然等作之與生，亦遮有實諸法作生，亦無虛實及實起盡。或復無趣生起，亦無諸起盡。
贊曰：下有十三句，離諸執著。此有七句。罪謂苦果，可毀厭故。愆謂業惑，甚過失故。濁謂三業，依止外道顛倒見生。聖教對治，不信混濁之所攝故。穢謂三業，能污相續，依此發生如是障業。又損滅見所攝增惡清淨所立法義名穢。薩迦耶見所攝障真無我見義名濁。一切無礙，亦無執著，離三分別及七分別八分別等。無物之所作、無物之所生，此遮自然等作之與生，亦遮有實諸法作生，亦無虛實及實起盡。或復無趣生起，亦無諸起盡。
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經 無曾無當(至)所不能說。
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贊曰：此有六句。無實過未，故無曾當。無五怖、無漏染，八風不動，故無憂喜。已到究竟，故無欣厭。二三七等，分別不緣，唯智能證。言不可說，無言能證，性是依他，亦離諸著。
贊曰：此有六句。無實過未，故無曾當。無五怖、無漏染，八風不動，故無憂喜。已到究竟，故無欣厭。二三七等，分別不緣，唯智能證。言不可說，無言能證，性是依他，亦離諸著。
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經 世尊如來(至)名為邪觀。
經 世尊如來(至)名為邪觀。
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贊曰：此結正。此觀法報二種真身，名為正觀，權為真及邪觀故。
贊曰：此結正。此觀法報二種真身，名為正觀，權為真及邪觀故。
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經 爾時舍利子(至)堪忍世界。
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贊曰：下第二段，鶖子發問。因見無動佛，修觀他受用身，兼顯釋迦居雜穢土是化身佛。俱權身中有四：初鶖子發問、二如來廣答、三欣見妙喜、四鶖子讚揚。此初問也。不但鶖子未識來由，亦寄此徵以彰他報。天女既言本性，問往不問所從；淨名既為物生，問來而不問往。
贊曰：下第二段，鶖子發問。因見無動佛，修觀他受用身，兼顯釋迦居雜穢土是化身佛。俱權身中有四：初鶖子發問、二如來廣答、三欣見妙喜、四鶖子讚揚。此初問也。不但鶖子未識來由，亦寄此徵以彰他報。天女既言本性，問往不問所從；淨名既為物生，問來而不問往。
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經 世尊告曰汝應問彼。
經 世尊告曰汝應問彼。
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贊曰：下如來廣答。有三：初推答以顯理、後自答以彰事。舊云「問維摩詰」，無問佛文。下佛自陳，又無問處，極成乖角。初中有二：初推問、後問彼。此初也。鶖子問事從何處來，故佛自陳事跡而答。因今訪問，得悟深理，故推問也。
贊曰：下如來廣答。有三：初推答以顯理、後自答以彰事。舊云「問維摩詰」，無問佛文。下佛自陳，又無問處，極成乖角。初中有二：初推問、後問彼。此初也。鶖子問事從何處來，故佛自陳事跡而答。因今訪問，得悟深理，故推問也。
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經 時舍利子(至)來生此土。
經 時舍利子(至)來生此土。
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贊曰：下問彼。有八：一正問、二返詰、三正答、四責徵、五正答、六引問、七印可、八陳正。此初也。
贊曰：下問彼。有八：一正問、二返詰、三正答、四責徵、五正答、六引問、七印可、八陳正。此初也。
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經 無垢稱言(至)可沒生乎。
經 無垢稱言(至)可沒生乎。
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贊曰：二返詰也。若應遍知，滅應作證。舉有漏無漏之異，正證理時，而為問也。
贊曰：二返詰也。若應遍知，滅應作證。舉有漏無漏之異，正證理時，而為問也。
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經 舍利子言(至)可沒生也。
經 舍利子言(至)可沒生也。
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贊曰：三正答也。正證入理，無少沒生。
贊曰：三正答也。正證入理，無少沒生。
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經 無垢稱言(至)來生此土。
經 無垢稱言(至)來生此土。
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贊曰：四責徵。有二：一責先徵、二更徵責。此初也。
贊曰：四責徵。有二：一責先徵、二更徵責。此初也。
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經 又舍利子(至)而來生此。
經 又舍利子(至)而來生此。
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贊曰：更徵責也。上以理窮，理無沒生。下以事詰，事無沒生。
贊曰：更徵責也。上以理窮，理無沒生。下以事詰，事無沒生。
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經 舍利子言(至)有沒生也。
經 舍利子言(至)有沒生也。
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贊曰：五正答也。化既非真，故無生沒。
贊曰：五正答也。化既非真，故無生沒。
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經 無垢稱言(至)如幻化耶。
經 無垢稱言(至)如幻化耶。
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贊曰：六引問。引教為問，以徵義宗。
贊曰：六引問。引教為問，以徵義宗。
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經 舍利子言如是如是。
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贊曰：七印可也。
贊曰：七印可也。
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經 無垢稱言(至)來生此土。
經 無垢稱言(至)來生此土。
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贊曰：八陳正。前以理等已無沒生，今以事齊何須發問？有二：初直例、後顯示。此初也。
贊曰：八陳正。前以理等已無沒生，今以事齊何須發問？有二：初直例、後顯示。此初也。
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經 又舍利子(至)諸行續相。
經 又舍利子(至)諸行續相。
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贊曰：下顯示。有二：初別解沒生之相、後正釋之。今言沒者，有為諸行死斷滅相。生生者，諸行相續之相。體非常斷，似彼二相，故名沒生。
贊曰：下顯示。有二：初別解沒生之相、後正釋之。今言沒者，有為諸行死斷滅相。生生者，諸行相續之相。體非常斷，似彼二相，故名沒生。
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經 菩薩雖沒(至)惡法行相。
經 菩薩雖沒(至)惡法行相。
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贊曰：此正釋之。雖示有沒，不斷善行，無斷相也。雖示有生，不續惡行，無常相也。此沒生無斷常相。
贊曰：此正釋之。雖示有沒，不斷善行，無斷相也。雖示有生，不續惡行，無常相也。此沒生無斷常相。
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經 爾時世尊(至)來生此界。
經 爾時世尊(至)來生此界。
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贊曰；下自答以彰事。有三：初佛指告、次鶖子讚揚、後無垢問答。此初也。東方世界，名曰妙喜，種種莊嚴見生喜故。佛號阿閦，此云無動。八風不擾、四魔不侵，常安不變，故云無動。為度眾生，此從彼生。
贊曰；下自答以彰事。有三：初佛指告、次鶖子讚揚、後無垢問答。此初也。東方世界，名曰妙喜，種種莊嚴見生喜故。佛號阿閦，此云無動。八風不擾、四魔不侵，常安不變，故云無動。為度眾生，此從彼生。
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經 舍利子言(至)多雜穢處。
經 舍利子言(至)多雜穢處。
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贊曰：此鶖子讚揚。彼他報土，故言清淨。此變化土，故言雜穢。
贊曰：此鶖子讚揚。彼他報土，故言清淨。此變化土，故言雜穢。
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經 無垢稱曰(至)樂相雜住。
經 無垢稱曰(至)樂相雜住。
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贊曰：下無垢稱問答。有五。此無垢問。
贊曰：下無垢稱問答。有五。此無垢問。
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經 舍利子言(至)眾冥都息。
經 舍利子言(至)眾冥都息。
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贊曰：二鶖子答。明生暗滅，故不樂雜，意顯菩薩實不樂與惡生同住。
贊曰：二鶖子答。明生暗滅，故不樂雜，意顯菩薩實不樂與惡生同住。
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經 無垢稱言(至)行瞻部州。
經 無垢稱言(至)行瞻部州。
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贊曰：三無垢問。為釋疑云：若不樂雜，何故菩薩來生此耶？故為此問。
贊曰：三無垢問。為釋疑云：若不樂雜，何故菩薩來生此耶？故為此問。
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經 舍利子言(至)作照明故。
經 舍利子言(至)作照明故。
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贊曰：四鶖子答。
贊曰：四鶖子答。
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經 無垢稱曰(至)煩惱暗耳。
經 無垢稱曰(至)煩惱暗耳。
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贊曰：五無垢稱釋。文顯義易，故不重解。
贊曰：五無垢稱釋。文顯義易，故不重解。
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經 爾時大眾(至)聲聞等眾。
經 爾時大眾(至)聲聞等眾。
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贊曰：下第三段，欣見妙喜。有七：一眾咸希見、二佛命現之、三無垢思惟、四正起神力、五世尊問勸、六人天獲益、七事畢還處。此初有三：一希見土、二希見法主、三希見徒眾。如文可知。
贊曰：下第三段，欣見妙喜。有七：一眾咸希見、二佛命現之、三無垢思惟、四正起神力、五世尊問勸、六人天獲益、七事畢還處。此初有三：一希見土、二希見法主、三希見徒眾。如文可知。
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經 佛知眾會(至)令所願滿。
經 佛知眾會(至)令所願滿。
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贊曰：二佛命現。何故如來不現令見，命無垢現？欲顯居士助佛化者，尚示神通，況如來耶。又彼本土，令其自現，何假佛耶。又何簡自他，宜現便得。又欲顯菩薩皆生淨土，必有他受用身，知釋迦身為他權化，故令彼現，理亦無違。
贊曰：二佛命現。何故如來不現令見，命無垢現？欲顯居士助佛化者，尚示神通，況如來耶。又彼本土，令其自現，何假佛耶。又何簡自他，宜現便得。又欲顯菩薩皆生淨土，必有他受用身，知釋迦身為他權化，故令彼現，理亦無違。
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經 時無垢稱(至)男女大小。
經 時無垢稱(至)男女大小。
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贊曰：三無垢思惟。有三：一思移世間器有情界、二思移出世佛利樂事、三思移大千示諸大眾。此初文也。王都已前妙喜器界，菩薩聲聞男女大小彼有情界。
贊曰：三無垢思惟。有三：一思移世間器有情界、二思移出世佛利樂事、三思移大千示諸大眾。此初文也。王都已前妙喜器界，菩薩聲聞男女大小彼有情界。
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經 乃至廣說(至)海會大眾。
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贊曰：二思移出世佛利樂事。有二：一思移佛及大眾、二思移於佛事。此初。有三：一移如來、二移覺樹、三移海眾。眾會無邊，猶如海故。
贊曰：二思移出世佛利樂事。有二：一思移佛及大眾、二思移於佛事。此初。有三：一移如來、二移覺樹、三移海眾。眾會無邊，猶如海故。
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經 諸寶蓮華(至)作佛事者。
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贊曰：下思移佛事。有二：一移華、二移階。此移華也。十方佛國欲作佛事，先以蓮華或寄或散。如說般若，隨其近遠，十方世界皆寄蓮華，與釋迦佛而作佛事。法華化佛，寄華亦爾。彼淨土中有此蓮華，故今移取。
贊曰：下思移佛事。有二：一移華、二移階。此移華也。十方佛國欲作佛事，先以蓮華或寄或散。如說般若，隨其近遠，十方世界皆寄蓮華，與釋迦佛而作佛事。法華化佛，寄華亦爾。彼淨土中有此蓮華，故今移取。
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經 三道寶階(至)寶階而上。
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贊曰：二移階道。釋迦寶階，天帝使作。無動寶階，從地涌出。釋迦騰空往於助利，三月坐夏，為報母恩。未憂將歸，天帝使大力鬼神為佛而作寶階，中道黃金、左道馬惱、右道水精，故名三道。彼土寶階，為令人天往來有為，故從地踴，亦不相違。天下人間，為見佛聞法；人上天處，為觀天帝宮城園苑，故須寶階。十方佛事，各不同故。彼雖淨土，亦現有彼輪圍山等。如極樂佛，亦有王城、父母妻子、魔王調達種種等故。
贊曰：二移階道。釋迦寶階，天帝使作。無動寶階，從地涌出。釋迦騰空往於助利，三月坐夏，為報母恩。未憂將歸，天帝使大力鬼神為佛而作寶階，中道黃金、左道馬惱、右道水精，故名三道。彼土寶階，為令人天往來有為，故從地踴，亦不相違。天下人間，為見佛聞法；人上天處，為觀天帝宮城園苑，故須寶階。十方佛事，各不同故。彼雖淨土，亦現有彼輪圍山等。如極樂佛，亦有王城、父母妻子、魔王調達種種等故。
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經 如是清淨(至)示諸大眾。
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贊曰：三思移大千示諸大眾。下從水際，不取金風，留所依故。至色究竟，不取無色，無形器故。西方取華，以繩之貫，為髣嚴飾。持彼置手，相亦類之。
贊曰：三思移大千示諸大眾。下從水際，不取金風，留所依故。至色究竟，不取無色，無形器故。西方取華，以繩之貫，為髣嚴飾。持彼置手，相亦類之。
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經 其無垢稱(至)入此界中。
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贊曰：四正起佛力。有四：初正起神通、二有緣驚問、三無緣不違、四彼此無違。此初也。
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經 彼土聲聞(至)救護我等。
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贊曰：二有緣驚問。有二：初問、後答。此問也。得天眼者方覩界移，故言：「善逝！救我護我。」
贊曰：二有緣驚問。有二：初問、後答。此問也。得天眼者方覩界移，故言：「善逝！救我護我。」
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經 時無動佛(至)非我所能。
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贊曰：是波佛答，顯此菩薩有大威神，方便推言非我所能，豈佛不能起此神力。由此經言為化眾生方便告也。
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經 彼土初學(至)不知不見。
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贊曰：三無緣不違。有二：初明不知、後明驚問。此初也。報淨土內，理無人天二初等眾。今諸菩薩，如來化作，故現不知，亦無過失。或淨土者，通有報化淨土，淨土中有人天眾、江海等器，何所相違？
贊曰：三無緣不違。有二：初明不知、後明驚問。此初也。報淨土內，理無人天二初等眾。今諸菩薩，如來化作，故現不知，亦無過失。或淨土者，通有報化淨土，淨土中有人天眾、江海等器，何所相違？
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經 聞是語已(至)當何所往。
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贊曰：此明驚問。聞諸有緣菩薩發問，無動垂告。聞此語已，為方驚問。佛既先告，後皆審知，故此無答。
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經 妙喜國土(至)與本無異。
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贊曰：四彼此無違。彼淨土相，不隨此減亦不增長，此亦不由他咸迫迮。二界相雜，見與本同。
贊曰：四彼此無違。彼淨土相，不隨此減亦不增長，此亦不由他咸迫迮。二界相雜，見與本同。
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經 爾時世尊(至)聲聞等耶。
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贊曰：五世尊問勸。有四：一佛問、二眾答、三無垢施華、四如來重勸。此初也。
贊曰：五世尊問勸。有四：一佛問、二眾答、三無垢施華、四如來重勸。此初也。
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經 一切咸言世尊已見。
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贊曰：二眾答也。
贊曰：二眾答也。
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經 時無垢稱(至)菩薩等。
經 時無垢稱(至)菩薩等。
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贊曰：三無垢施華。神力化作種種華香，自作教他令眾供養，彼菩薩等顯大慈悲勸眾行故。此明無垢勸修，下明如來勸修。
贊曰：三無垢施華。神力化作種種華香，自作教他令眾供養，彼菩薩等顯大慈悲勸眾行故。此明無垢勸修，下明如來勸修。
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經 於是世尊(至)諸菩薩行。
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贊曰：四如來重勸。欲外成淨土，內身為菩薩，應學彼佛本菩薩行。即諸經言「度脫諸眾生，即生不動國」，等一切勝行。
贊曰：四如來重勸。欲外成淨土，內身為菩薩，應學彼佛本菩薩行。即諸經言「度脫諸眾生，即生不動國」，等一切勝行。
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經 其無垢稱(至)所居佛土。
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贊曰：六人天獲益。初人天發願、後佛記當生。如文可解。
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經 時無垢稱(至)兩眾皆相見。
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贊曰：七事畢還處。分離之時，彼此皆見。
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經 爾時世尊(至)菩薩等不。
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贊曰：下第四段，鶖子讚揚。有二：初佛問彼、後彼答讚。此初也。知其已見而更間者，欲發其詞，令聲聞等同願讚故。
贊曰：下第四段，鶖子讚揚。有二：初佛問彼、後彼答讚。此初也。知其已見而更間者，欲發其詞，令聲聞等同願讚故。
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經 舍利子言(至)世尊已見。
經 舍利子言(至)世尊已見。
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贊曰：答讚。有四：一答、二願、三欣、四讚。此答也。
贊曰：答讚。有四：一答、二願、三欣、四讚。此答也。
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經 願諸有情(至)如無垢稱。
經 願諸有情(至)如無垢稱。
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贊曰：二願。有三：一願諸眾生皆居淨土、二願成福慧似無動佛、三願獲神通如無垢稱。如文可知。
贊曰：二願。有三：一願諸眾生皆居淨土、二願成福慧似無動佛、三願獲神通如無垢稱。如文可知。
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經 世尊我等(至)如是大士。
經 世尊我等(至)如是大士。
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贊曰：三欣也。欣慶自已得植良緣，學彼勤修菩薩行故。
贊曰：三欣也。欣慶自已得植良緣，學彼勤修菩薩行故。
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經 其諸有情(至)精進修行。
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贊曰：四讚。有十：一三慧俱能益。但聞此教，猶名大益，尚能畢竟永拔生死，何況六德：一信解、二受持、三讀、四誦、五說、六修。《中邊論》云「謂書寫、供養、施他、聽、披讀、受持、正開演、諷誦，及思、修行。」十法行者，獲福聚無量勝故、無盡故，由攝他不息。此總標中信解，即是思惟所攝。下文有二，供養、書寫，并前為九。下隨喜者，或是施他，十行皆足。
贊曰：四讚。有十：一三慧俱能益。但聞此教，猶名大益，尚能畢竟永拔生死，何況六德：一信解、二受持、三讀、四誦、五說、六修。《中邊論》云「謂書寫、供養、施他、聽、披讀、受持、正開演、諷誦，及思、修行。」十法行者，獲福聚無量勝故、無盡故，由攝他不息。此總標中信解，即是思惟所攝。下文有二，供養、書寫，并前為九。下隨喜者，或是施他，十行皆足。
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經 若諸有情(至)諸佛相續。
經 若諸有情(至)諸佛相續。
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贊曰：下有九句，別顯經德，舊有六句。此有二句：一手得獲珍財。若手得，便獲法寶，能為大利，可珍重故。修行所攝。二信解紹佛種。若信解，便繼佛身，相續身也。信解即是信，及聞思慧為佛因，故名紹繼。
贊曰：下有九句，別顯經德，舊有六句。此有二句：一手得獲珍財。若手得，便獲法寶，能為大利，可珍重故。修行所攝。二信解紹佛種。若信解，便繼佛身，相續身也。信解即是信，及聞思慧為佛因，故名紹繼。
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經 若諸有情(至)無上止法。
經 若諸有情(至)無上止法。
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贊曰：此有二句。一讀誦為勝伴。若讀若誦，身為菩薩，教為法佛，讀誦不離，名二為勝伴。二受持便攝正法。若有受持，便攝正法。攝者苞綜，受者領納。任持在心，恒無忘失，便為攝受無上正法。無上正法，體即大乘教理行果。
贊曰：此有二句。一讀誦為勝伴。若讀若誦，身為菩薩，教為法佛，讀誦不離，名二為勝伴。二受持便攝正法。若有受持，便攝正法。攝者苞綜，受者領納。任持在心，恒無忘失，便為攝受無上正法。無上正法，體即大乘教理行果。
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經 若有供養(至)一切智智。
經 若有供養(至)一切智智。
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贊曰：此有二句。一供學室有佛。學此法者，當持佛身，身中已有報化身因，所學即是法身如來，故能供養。學此法者，當知其室即有如來。二書寫攝福慧。若書寫供養此法，便為攝受福德智慧，此經能生福慧二故。
贊曰：此有二句。一供學室有佛。學此法者，當持佛身，身中已有報化身因，所學即是法身如來，故能供養。學此法者，當知其室即有如來。二書寫攝福慧。若書寫供養此法，便為攝受福德智慧，此經能生福慧二故。
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經 若有隨喜(至)不退轉位。
經 若有隨喜(至)不退轉位。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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贊曰：此有二句。一隨喜設法施。有隨喜便為法施，此法能為眾生利益，故若隨喜令得流行，不為障礙便他修學，其隨喜者便成法施。二演說近不退。為他說一四句頌，便近不退。一四句者，四句為一頌。說此經理四句周圓之處，名一四句頌。不退有四：一信、二位、三證、四行，如前已說。隨其所應，近此不退。
贊曰：此有二句。一隨喜設法施。有隨喜便為法施，此法能為眾生利益，故若隨喜令得流行，不為障礙便他修學，其隨喜者便成法施。二演說近不退。為他說一四句頌，便近不退。一四句者，四句為一頌。說此經理四句周圓之處，名一四句頌。不退有四：一信、二位、三證、四行，如前已說。隨其所應，近此不退。
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經。者善男子(至)已得授記。
經。者善男子(至)已得授記。
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贊曰：此有一句，思惟得授記。於此法門，一信、二解、三忍可、四領納、五愛樂、六觀察，即於菩提已得授記。有此佛因，當得大果。雖無佛言，與記無別，故名已得。
贊曰：此有一句，思惟得授記。於此法門，一信、二解、三忍可、四領納、五愛樂、六觀察，即於菩提已得授記。有此佛因，當得大果。雖無佛言，與記無別，故名已得。
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法供養品
法供養品
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此一部中合十四品，初之一品，說詮緣起分。次十一品，正陳本宗分，上已解訖。後之二品，讚授流通分中，分二：此之一品，讚歎流通，讚揚人法，令其修學；後〈屬累品〉，付授流通，付授彌勒傳行末代。若不讚揚勝德，何以勸傳末世也。隨奉所須名供，育資身德曰養。此通財法，財為資身之什、法為長道之具。財為近世之須，順當時而有益；法為遠代之利，剋聖道而為資。今題此勝因，勸有情以信學，捨乎劣業，助法體而持修。此品具陳，名法供養品。
此一部中合十四品，初之一品，說詮緣起分。次十一品，正陳本宗分，上已解訖。後之二品，讚授流通分中，分二：此之一品，讚歎流通，讚揚人法，令其修學；後〈屬累品〉，付授流通，付授彌勒傳行末代。若不讚揚勝德，何以勸傳末世也。隨奉所須名供，育資身德曰養。此通財法，財為資身之什、法為長道之具。財為近世之須，順當時而有益；法為遠代之利，剋聖道而為資。今題此勝因，勸有情以信學，捨乎劣業，助法體而持修。此品具陳，名法供養品。
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經 爾時天帝釋(至)解脫法門。
經 爾時天帝釋(至)解脫法門。
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贊曰：品段有三，初天帝讚揚、二世尊印述、後具陳往事勸發勝修。初中復四：初我獲希聞、二他資勝益、三敬養學者、四隨處勸說。此初也。往逢二聖，常聞妙法；今取勝境，實未曾聞。舊云「自在神通」，事勝也；「決定實相」，理勝也。利他自利，二為勝故。此為所詮，經是能詮。
贊曰：品段有三，初天帝讚揚、二世尊印述、後具陳往事勸發勝修。初中復四：初我獲希聞、二他資勝益、三敬養學者、四隨處勸說。此初也。往逢二聖，常聞妙法；今取勝境，實未曾聞。舊云「自在神通」，事勝也；「決定實相」，理勝也。利他自利，二為勝故。此為所詮，經是能詮。
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經 如我解佛(至)如理修習。
經 如我解佛(至)如理修習。
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贊曰：二他資勝益。有二：初設修劣業，已成法器，況修勝行，不成大益？後明修勝行之利益。劣行有六：一聽聞、二信解、思惟也、三受持、四讀、五誦、六為他說，尚為法器，修法安法之器宇也。上說聞思雖為劣因，已為法器，何況精勤如理修者，依教奉行，第十法行正成佛因，謂以修慧依教行故。
贊曰：二他資勝益。有二：初設修劣業，已成法器，況修勝行，不成大益？後明修勝行之利益。劣行有六：一聽聞、二信解、思惟也、三受持、四讀、五誦、六為他說，尚為法器，修法安法之器宇也。上說聞思雖為劣因，已為法器，何況精勤如理修者，依教奉行，第十法行正成佛因，謂以修慧依教行故。
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經 如是有情(至)善趣戾塗。
經 如是有情(至)善趣戾塗。
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贊曰：下明修勝行之利益。如理修習者，總有七句，分為三對；或通前劣業，皆有此能。一閉惡開善路、二遇善離惡緣、三得智觀妙境。此初也。三惡趣者，險惡徑道，善能開閉。人天趣者，夷平塗路，善能開闢。或惡趣是惡果，險徑是惡因；善趣是善果，夷塗是善因。於此二道，善道塞故。
贊曰：下明修勝行之利益。如理修習者，總有七句，分為三對；或通前劣業，皆有此能。一閉惡開善路、二遇善離惡緣、三得智觀妙境。此初也。三惡趣者，險惡徑道，善能開閉。人天趣者，夷平塗路，善能開闢。或惡趣是惡果，險徑是惡因；善趣是善果，夷塗是善因。於此二道，善道塞故。
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經 常見一切(至)暴惡魔軍。
經 常見一切(至)暴惡魔軍。
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贊曰：此三句，遇善離惡緣。初一句，遇善緣，修妙行故；後二句，離惡緣，當成七辨及十力故。
贊曰：此三句，遇善離惡緣。初一句，遇善緣，修妙行故；後二句，離惡緣，當成七辨及十力故。
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經 淨菩提道(至)所行之路。
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贊曰：此二句，得智觀妙境。道者因也，由淨菩提之因，當安妙覺之智。因此履踐，觀佛所行境界妙路。
贊曰：此二句，得智觀妙境。道者因也，由淨菩提之因，當安妙覺之智。因此履踐，觀佛所行境界妙路。
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經 復言世尊(至)善女人等。
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贊曰：三敬養學者。
贊曰：三敬養學者。
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經 世尊若有令無障難。
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贊曰：四隨處勸說也。若有處所通此法門，我等為聞，共往彼處，未信此者勸令生信，已信學者護令無難，令其得證。或流通者，謂書寫等。
贊曰：四隨處勸說也。若有處所通此法門，我等為聞，共往彼處，未信此者勸令生信，已信學者護令無難，令其得證。或流通者，謂書寫等。
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經 爾時世尊(至)微妙法門。
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贊曰：自下第二世尊印述。有二：初印可前說、後述經勝益。此初也。於善不背，讚揚慶助，是名隨喜。舊云「吾助汝喜」，彼非隨喜，義勢相背。
贊曰：自下第二世尊印述。有二：初印可前說、後述經勝益。此初也。於善不背，讚揚慶助，是名隨喜。舊云「吾助汝喜」，彼非隨喜，義勢相背。
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經 天帝當知(至)略說開示。
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贊曰：下述經勝益。有二：初說勝故勝、後校量故勝。初中復二：初同宣勝法、後便成供養。此初也。菩提要抄不可虛廣而陳，故皆於此法門略說開示。
贊曰：下述經勝益。有二：初說勝故勝、後校量故勝。初中復二：初同宣勝法、後便成供養。此初也。菩提要抄不可虛廣而陳，故皆於此法門略說開示。
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經 是故若有(至)現在諸佛。
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贊曰：便成供養也。宣三世佛無上菩提無相真理、無上覺慧，今見隨順，則為法供養三世如來，如來之德不過理慧二門攝故。此中有八：一聽聞、二信解、三受持、四讀、五誦、六為說、七書寫、八供養。其施他修習，准此亦然。
贊曰：便成供養也。宣三世佛無上菩提無相真理、無上覺慧，今見隨順，則為法供養三世如來，如來之德不過理慧二門攝故。此中有八：一聽聞、二信解、三受持、四讀、五誦、六為說、七書寫、八供養。其施他修習，准此亦然。
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經 又天帝釋(至)奉施供養。
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贊曰：下校量故勝。有三：初校量為問、次天帝為答、後如來重成。校量有三：初現在校量、次成後校量、後正以為問。此初有三：初喻佛多少、次時節虔恭、後四事供養。西方人庶多蒔甘蔗及竹葦麻稻、山林有，其木勁直，堅可擔，山生多稠密。如深山中，自作木林，故以為喻。如來滿果，稠滿亦然；經劫或餘：一身行恭敬、二意行尊重、三語行讚歎、四三業行承事無所虧違。供具有三：一飲食、二臥具、三湯藥。所居唯一，謂房舍。以此上妙四事供養，能生安樂具，故名安樂供具取居。
贊曰：下校量故勝。有三：初校量為問、次天帝為答、後如來重成。校量有三：初現在校量、次成後校量、後正以為問。此初有三：初喻佛多少、次時節虔恭、後四事供養。西方人庶多蒔甘蔗及竹葦麻稻、山林有，其木勁直，堅可擔，山生多稠密。如深山中，自作木林，故以為喻。如來滿果，稠滿亦然；經劫或餘：一身行恭敬、二意行尊重、三語行讚歎、四三業行承事無所虧違。供具有三：一飲食、二臥具、三湯藥。所居唯一，謂房舍。以此上妙四事供養，能生安樂具，故名安樂供具取居。
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經 於諸如來(至)嚴飾第一。
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贊曰：次滅後校量。有二：初供舍利以起塔、後經時以供養。此初有三：初供舍利、次造塔量、後明莊飾。窣堵波者，先云浮圖，音訛略也。此云高顯，量闊四洲，上至梵世。上安表柱輪盤，傍設香華幡蓋，間以眾寶，供以伎樂，最為第一。
贊曰：次滅後校量。有二：初供舍利以起塔、後經時以供養。此初有三：初供舍利、次造塔量、後明莊飾。窣堵波者，先云浮圖，音訛略也。此云高顯，量闊四洲，上至梵世。上安表柱輪盤，傍設香華幡蓋，間以眾寶，供以伎樂，最為第一。
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經 如是建立(至)讚歎供養。
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贊曰：此經時供養。有三：初明時節、次明外供、後明內業。外供有十二：一華鬘、二曉香、三塗香、四末香、五衣服、六幡、七蓋、八寶幢、九燈輪、十眾珍、十一伎樂、十二種種。此各有三：一身供敬、二意尊重、三語讚歎。以此外十二事，經復時供養。燒香者，沈香之類，可燒之香。塗香者，摩栴檀香以塗塔上。末香者，以香為末，散塔上故。
贊曰：此經時供養。有三：初明時節、次明外供、後明內業。外供有十二：一華鬘、二曉香、三塗香、四末香、五衣服、六幡、七蓋、八寶幢、九燈輪、十眾珍、十一伎樂、十二種種。此各有三：一身供敬、二意尊重、三語讚歎。以此外十二事，經復時供養。燒香者，沈香之類，可燒之香。塗香者，摩栴檀香以塗塔上。末香者，以香為末，散塔上故。
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經 於意云何(至)獲福多不。
經 於意云何(至)獲福多不。
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贊曰：三正以為問。
贊曰：三正以為問。
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經 天帝釋言(至)其福聚量。
經 天帝釋言(至)其福聚量。
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贊曰：二入帝為答。
贊曰：二入帝為答。
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經 佛告天帝(至)甚多於彼。
經 佛告天帝(至)甚多於彼。
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贊曰：三如來重成。初標、次釋、後結。此初也。
贊曰：三如來重成。初標、次釋、後結。此初也。
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經 所以者何(至)非以財物。
經 所以者何(至)非以財物。
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贊曰：此釋所由。佛無上智，從此有故。法身因顯，報身因生，經唯言生，舉報佛菩提故。唯法供名供，此法利事大故，非以財物。財物供佛及窣堵波，不顯法身、不生報佛，故學此經獲福多彼。
贊曰：此釋所由。佛無上智，從此有故。法身因顯，報身因生，經唯言生，舉報佛菩提故。唯法供名供，此法利事大故，非以財物。財物供佛及窣堵波，不顯法身、不生報佛，故學此經獲福多彼。
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經 天帝當知(至)其福甚多。
經 天帝當知(至)其福甚多。
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贊曰：此結也。果無上覺，功德甚多，供此法因，其福不少。
贊曰：此結也。果無上覺，功德甚多，供此法因，其福不少。
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經 爾時世尊(至)佛世尊。
經 爾時世尊(至)佛世尊。
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贊曰：下第三段，具陳往事勸發勝修。有三：初陳往事、次以古即今、後歎法先勸修勝益。初復有五：初佛在供養、二勸子令學、三月蓋思益、四藥王海示、五月蓋傳通。初文有七：一明時節、二標佛名、三陳界名、四彰劫名、五明佛壽、六二部僧數、七輪王供養。此初二文。劫有眾多，此說大劫。佛十號中，如來、應、正等覺，如前已釋。《瑜伽》八十三云「明行圓滿，所謂三明，遮行、行行行皆悉圓滿。又清淨三業、現行正命及四增上心、現法樂住，皆悉圓滿。前是行行，後是住行。密護根門，是遮行圓滿。此二能顯三種不護、無忘失法。由不造過，世間靜慮，遮自苦行。善逝者，謂於長夜具一切種二利德故。」此中意言，如世見人富貴成立，便言此人已去竟也。今佛至果，已好去竟，故言善逝。「世間解者，謂一切種有情世間及器世間，皆善通達故。由善悟入有情世間，依前後際宿住生死，依一切時八萬四千行差別故。於器世間謂東方等十方世界，無邊成壞善了知故。又於世間諸法自性、因緣、愛味、過患、出離、能趣行等，皆善知故。無上丈夫調御士者，智無等故、無過上故。於現法中是大丈夫，多分調御無量丈夫，最第一故、最尊勝故。天人師者，由彼天人解甚深義，勤修正行，有力能故。言佛陀者，謂畢竟斷一切煩惱等諸習氣，現正等覺阿耨多羅三藐三菩提故。薄伽梵者，坦然安坐得妙菩提座，任運摧滅一切魔軍，大勢力故。此中如來，是初總序。應正等覺，謂永解脫一切煩惱障及所知障故。於其別中略有二種，所謂共德及不共德。於共德中，且說解脫諸煩惱障及所知障。自餘明行圓滿等句，是不共德。」細尋文義，亦可知也。雖《涅槃經》《大般若》等亦解十號，今且隨論，任情取捨。
贊曰：下第三段，具陳往事勸發勝修。有三：初陳往事、次以古即今、後歎法先勸修勝益。初復有五：初佛在供養、二勸子令學、三月蓋思益、四藥王海示、五月蓋傳通。初文有七：一明時節、二標佛名、三陳界名、四彰劫名、五明佛壽、六二部僧數、七輪王供養。此初二文。劫有眾多，此說大劫。佛十號中，如來、應、正等覺，如前已釋。《瑜伽》八十三云「明行圓滿，所謂三明，遮行、行行行皆悉圓滿。又清淨三業、現行正命及四增上心、現法樂住，皆悉圓滿。前是行行，後是住行。密護根門，是遮行圓滿。此二能顯三種不護、無忘失法。由不造過，世間靜慮，遮自苦行。善逝者，謂於長夜具一切種二利德故。」此中意言，如世見人富貴成立，便言此人已去竟也。今佛至果，已好去竟，故言善逝。「世間解者，謂一切種有情世間及器世間，皆善通達故。由善悟入有情世間，依前後際宿住生死，依一切時八萬四千行差別故。於器世間謂東方等十方世界，無邊成壞善了知故。又於世間諸法自性、因緣、愛味、過患、出離、能趣行等，皆善知故。無上丈夫調御士者，智無等故、無過上故。於現法中是大丈夫，多分調御無量丈夫，最第一故、最尊勝故。天人師者，由彼天人解甚深義，勤修正行，有力能故。言佛陀者，謂畢竟斷一切煩惱等諸習氣，現正等覺阿耨多羅三藐三菩提故。薄伽梵者，坦然安坐得妙菩提座，任運摧滅一切魔軍，大勢力故。此中如來，是初總序。應正等覺，謂永解脫一切煩惱障及所知障故。於其別中略有二種，所謂共德及不共德。於共德中，且說解脫諸煩惱障及所知障。自餘明行圓滿等句，是不共德。」細尋文義，亦可知也。雖《涅槃經》《大般若》等亦解十號，今且隨論，任情取捨。
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經 彼佛世界(至)十二俱胝。
經 彼佛世界(至)十二俱胝。
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贊曰：此文有四。一陳界名。二彰劫名。三明佛壽。二十中劫，此以日月歲數為劫，故成二十；非增減等，違正理故。四顯僧數，三乘聖眾為弟子故。
贊曰：此文有四。一陳界名。二彰劫名。三明佛壽。二十中劫，此以日月歲數為劫，故成二十；非增減等，違正理故。四顯僧數，三乘聖眾為弟子故。
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經 時有輪王(至)能伏他軍。
經 時有輪王(至)能伏他軍。
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贊曰：七輪王供養。有二：一明輪王、二明供養。此初也。七寶者，一象、二馬、三主兵臣、四主藏臣、五玉女、六珠、七輪寶。金輪王，七寶方具，故王四洲。此皆帝釋所有，輪王出世，從天來下。此七各各有別勝用，如《正法念經》第二卷及《彌勒成佛經疏》廣說。
贊曰：七輪王供養。有二：一明輪王、二明供養。此初也。七寶者，一象、二馬、三主兵臣、四主藏臣、五玉女、六珠、七輪寶。金輪王，七寶方具，故王四洲。此皆帝釋所有，輪王出世，從天來下。此七各各有別勝用，如《正法念經》第二卷及《彌勒成佛經疏》廣說。
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經 時王寶蓋(至)奉施供養。
經 時王寶蓋(至)奉施供養。
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贊曰：此明供養，以財供也。
贊曰：此明供養，以財供也。
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經 過五劫已(至)奉施供養。
經 過五劫已(至)奉施供養。
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贊曰：二勸子令學。有二：初勸、後從。此初勸也。
贊曰：二勸子令學。有二：初勸、後從。此初勸也。
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經 於是千子(至)皆曰菩哉。
經 於是千子(至)皆曰菩哉。
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贊曰：下從。有二：一語從、二行從。此語從也。
贊曰：下從。有二：一語從、二行從。此語從也。
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經 一切協同(至)奉施供養。
經 一切協同(至)奉施供養。
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贊曰：此行從也。父誡既重，語行皆從，協和也，無乖諍故。
贊曰：此行從也。父誡既重，語行皆從，協和也，無乖諍故。
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經 時一王子(至)過於此不。
經 時一王子(至)過於此不。
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贊曰：三月蓋思益。有五：一思益、二空告、三尋問、四天答、五申請。此初也。我今殷重，處世已無。更若有過，當修被法。
贊曰：三月蓋思益。有五：一思益、二空告、三尋問、四天答、五申請。此初也。我今殷重，處世已無。更若有過，當修被法。
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經 以佛神力(至)最為殊勝。
經 以佛神力(至)最為殊勝。
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贊曰：二空告也。財供世事，未足可珍。法供出世，故為最勝。
贊曰：二空告也。財供世事，未足可珍。法供出世，故為最勝。
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經 即問云何名法供養。
經 即問云何名法供養。
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贊曰：三尋問也。
贊曰：三尋問也。
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經 天答月蓋(至)廣說開示。
經 天答月蓋(至)廣說開示。
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贊曰：四天答也。
贊曰：四天答也。
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經 王子月蓋(至)其相云何。
經 王子月蓋(至)其相云何。
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贊曰：五申請中，「却住」已上正申請儀，「白言」已下後正請申。
贊曰：五申請中，「却住」已上正申請儀，「白言」已下後正請申。
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經 藥王如來(至)總持經王。
經 藥王如來(至)總持經王。
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贊曰：四藥王誨示。有二：初明依教，多分地前行法供養；後明依行，多分十地行法供養。初中有三：初標、次顯、後結。顯中復二：初明所供養法；後「於是經典樂聽聞」下，正法供養。所供養中有二：初明經體、後明經用。此經體也。有二種經：一真實甚深、二相似甚深。空理義云：初是勝義三無性空教，後是世俗三性有教。應理義云：初是不空不有三性等教，後唯說空三無性教。此二種經，有十種義：一世離信受；二離可越度，修學究竟；三離見；四幽玄深遠；五細密微妙；六無雜染；七了義大乘；八非三七分別能知；九菩薩藏攝，非二乘教；十總持經王，苞含一切。若教若理皆悉周備，經之王故。舊文有七。
贊曰：四藥王誨示。有二：初明依教，多分地前行法供養；後明依行，多分十地行法供養。初中有三：初標、次顯、後結。顯中復二：初明所供養法；後「於是經典樂聽聞」下，正法供養。所供養中有二：初明經體、後明經用。此經體也。有二種經：一真實甚深、二相似甚深。空理義云：初是勝義三無性空教，後是世俗三性有教。應理義云：初是不空不有三性等教，後唯說空三無性教。此二種經，有十種義：一世離信受；二離可越度，修學究竟；三離見；四幽玄深遠；五細密微妙；六無雜染；七了義大乘；八非三七分別能知；九菩薩藏攝，非二乘教；十總持經王，苞含一切。若教若理皆悉周備，經之王故。舊文有七。
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經 佛印所印(至)所應攝受。
經 佛印所印(至)所應攝受。
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贊曰：此明經用。有三十句，舊有二十五句。此中四句。一佛印所印。無相真如，名為佛印。餘證真如，猶未圓故，獨名佛印。教為理所印，故言佛印所印。舊云「陀羅尼印」，總持性印所印，亦即真如無相理印。二能分別能開示四不退輪。三六到彼岸由斯而起。四善攝所攝，所應攝受者，謂教所詮善妙道理，及教所益一切有情。舊云「善分別義」，即此二種。
贊曰：此明經用。有三十句，舊有二十五句。此中四句。一佛印所印。無相真如，名為佛印。餘證真如，猶未圓故，獨名佛印。教為理所印，故言佛印所印。舊云「陀羅尼印」，總持性印所印，亦即真如無相理印。二能分別能開示四不退輪。三六到彼岸由斯而起。四善攝所攝，所應攝受者，謂教所詮善妙道理，及教所益一切有情。舊云「善分別義」，即此二種。
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經 菩提分法(至)甚深緣起。
經 菩提分法(至)甚深緣起。
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贊曰：此有六句。一菩提分法行所隨行，隨教行於菩提分故。二七等覺支親能導發，謂教是覺支親所導引、親所發起。若七覺支，是教親導、親所發起，與菩提分正所隨行，便無差別。舊云「眾經之上」，由覺支引，故為上也。三能辨說能開示大慈大悲。四拔濟有情苦，引安樂與有情。或由說慈悲，故能拔苦。舊經無此。五遠離五見六十二見趣，及離四魔怨。六分別闡揚十二緣起。
贊曰：此有六句。一菩提分法行所隨行，隨教行於菩提分故。二七等覺支親能導發，謂教是覺支親所導引、親所發起。若七覺支，是教親導、親所發起，與菩提分正所隨行，便無差別。舊云「眾經之上」，由覺支引，故為上也。三能辨說能開示大慈大悲。四拔濟有情苦，引安樂與有情。或由說慈悲，故能拔苦。舊經無此。五遠離五見六十二見趣，及離四魔怨。六分別闡揚十二緣起。
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經 辨內無我(至)無起相應。
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贊曰：此有二句。一辨四處離我。內處至我，外處無有情，中間無壽命及養育者，并都畢竟無數取趣。此皆是我之別名也。二與性空無相無願無生起理相應，教順理故。
贊曰：此有二句。一辨四處離我。內處至我，外處無有情，中間無壽命及養育者，并都畢竟無數取趣。此皆是我之別名也。二與性空無相無願無生起理相應，教順理故。
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經 能引妙覺(至)稱歎供養。
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贊曰：此有三句。一能引妙覺，妙覺佛也。二能轉法輪，由教能轉聖道輪故。三八部供養。
贊曰：此有三句。一能引妙覺，妙覺佛也。二能轉法輪，由教能轉聖道輪故。三八部供養。
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經 引道眾生(至)大法祀祠。
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贊曰：此有二句。一引法供養一切勝田起十行故。二圓滿眾生一切祠祀。祠祀者，法施會也，能滿法施之祠會故。舊經合此二為一，云「令入佛法藏」。
贊曰：此有二句。一引法供養一切勝田起十行故。二圓滿眾生一切祠祀。祠祀者，法施會也，能滿法施之祠會故。舊經合此二為一，云「令入佛法藏」。
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經 一切聖賢(至)之所歸依。
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贊曰：此有三句。一聖賢攝受，為極教故。二開發妙行，因教知故。三法義歸依，真實法與義皆在此中，故名所歸。
贊曰：此有三句。一聖賢攝受，為極教故。二開發妙行，因教知故。三法義歸依，真實法與義皆在此中，故名所歸。
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經 最勝無礙(至)法嗢柁南。
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贊曰：此有二句。一勝四無礙因斯而起，舊經無此。二辨法略集。梵云嗢柁南，此云略集。法嗢柁南，教略集也。四法略集者，一諸行無常、二有漏皆苦、三諸法無我、四涅槃寂靜。此如〈菩薩地〉及《大般若》、《勝天王》說。若云鄔柁南，此云集施，即諸經中集義之偈。謂以偈頌集諸義理，施諸學者，名為集施。今法略集，唯是長行，故不同也。或說四義略集生四略集之教，開之為二。
贊曰：此有二句。一勝四無礙因斯而起，舊經無此。二辨法略集。梵云嗢柁南，此云略集。法嗢柁南，教略集也。四法略集者，一諸行無常、二有漏皆苦、三諸法無我、四涅槃寂靜。此如〈菩薩地〉及《大般若》、《勝天王》說。若云鄔柁南，此云集施，即諸經中集義之偈。謂以偈頌集諸義理，施諸學者，名為集施。今法略集，唯是長行，故不同也。或說四義略集生四略集之教，開之為二。
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經 遣除一切(至)惡魔軍眾。
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贊曰：此有四句。一除棄六蔽。舊但云「能救毀禁」，唯是戒度所除之蔽。二驚怖外道惡見他倫執著。三開諸有情善法勢力，令生長故。四摧伏惡魔，舊經令此與外道同。
贊曰：此有四句。一除棄六蔽。舊但云「能救毀禁」，唯是戒度所除之蔽。二驚怖外道惡見他倫執著。三開諸有情善法勢力，令生長故。四摧伏惡魔，舊經令此與外道同。
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經 諸佛聖賢(至)諸佛共說。
經 諸佛聖賢(至)諸佛共說。
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贊曰：此有四句。一聖賢共歎；二除生死苦；顯涅槃樂；四諸佛共說。
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經 於是經典(至)名法供養。
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贊曰：上明所供養法、下明法供養。此有八行：一聽聞；二信解；三受持；四讀、五誦，此二並通利；六思惟，令理顯自心之中，施設安立其義分別開示。此理明了現前，自作此已，七復為他說；八方便善巧攝護正法、如教修行。名法供養。法門有十，如前已說。其書寫及施他二，皆為財供，故略不論，唯舉七行。信解即是思惟所攝，行此則是供養所收。此行雖八，體唯有七，舊經唯六。
贊曰：上明所供養法、下明法供養。此有八行：一聽聞；二信解；三受持；四讀、五誦，此二並通利；六思惟，令理顯自心之中，施設安立其義分別開示。此理明了現前，自作此已，七復為他說；八方便善巧攝護正法、如教修行。名法供養。法門有十，如前已說。其書寫及施他二，皆為財供，故略不論，唯舉七行。信解即是思惟所攝，行此則是供養所收。此行雖八，體唯有七，舊經唯六。
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經 復次月蓋(至)如法修行。
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贊曰：下明依行多分十地行法供養。有三：一標、二顯、三結。顯中有十六句，舊有十三句。此有二句：一調伏三業離諸惡也；二如法修行修諸善也，舊經無此，合為一文，義亦得二。
贊曰：下明依行多分十地行法供養。有三：一標、二顯、三結。顯中有十六句，舊有十三句。此有二句：一調伏三業離諸惡也；二如法修行修諸善也，舊經無此，合為一文，義亦得二。
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經 隨順緣起(至)及無有情。
經 隨順緣起(至)及無有情。
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贊曰：此有三句。一隨觀緣起染淨順逆，而不同獨覺作證，故言隨順。或心順境而觀緣起，故名隨順。由此能離撥無因果之邪見也。二修無生忍。三悟入內身無我、外無有情。
贊曰：此有三句。一隨觀緣起染淨順逆，而不同獨覺作證，故言隨順。或心順境而觀緣起，故名隨順。由此能離撥無因果之邪見也。二修無生忍。三悟入內身無我、外無有情。
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經 於諸因緣(至)無所攝受。
經 於諸因緣(至)無所攝受。
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贊曰：此有二句。一於因緣義理既無違語，無諍故不起異論。二離我我所，無所攝受。攝受諸法，有所計著，由執二故。
贊曰：此有二句。一於因緣義理既無違語，無諍故不起異論。二離我我所，無所攝受。攝受諸法，有所計著，由執二故。
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經 依趣於義(至)見有所得。
經 依趣於義(至)見有所得。
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贊曰：此說四依，有四句可知。如《涅槃經》廣配位次。亦如《瑜伽》第二帙說。義理可依，非文字故。智能決斷，非於識故。了義明顯，非密義故。法可軌摸，但緣於法。非依數取趣見之有所得，即使信也。
贊曰：此說四依，有四句可知。如《涅槃經》廣配位次。亦如《瑜伽》第二帙說。義理可依，非文字故。智能決斷，非於識故。了義明顯，非密義故。法可軌摸，但緣於法。非依數取趣見之有所得，即使信也。
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經 如其性相(至)滅阿賴耶。
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贊曰：此有二句。一應理義云：如依他起相、圓成實性而悟解之。空理義云：隨諸世間，如其性相，解成無得。二悟入真如無所攝藏，滅阿賴耶。
贊曰：此有二句。一應理義云：如依他起相、圓成實性而悟解之。空理義云：隨諸世間，如其性相，解成無得。二悟入真如無所攝藏，滅阿賴耶。
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經 息除無明(至)捨諸見趣。
經 息除無明(至)捨諸見趣。
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贊曰：此有三句。一息十二緣起支。二息緣起果，除愁歎苦愛煩惱，此等皆從老死生故，是緣起果。三觀諸緣起相引無盡，離終盡故；及常引發，曾不斷故。悲願有情，有此緣起，恒不捨離而拔濟之。捨諸見趣，除於無因惡因等見。
贊曰：此有三句。一息十二緣起支。二息緣起果，除愁歎苦愛煩惱，此等皆從老死生故，是緣起果。三觀諸緣起相引無盡，離終盡故；及常引發，曾不斷故。悲願有情，有此緣起，恒不捨離而拔濟之。捨諸見趣，除於無因惡因等見。
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經 如是名為上法供養。
經 如是名為上法供養。
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贊曰：結也。依此修行，或十地所修勝果前行，名上供也。前未正行，此正行故。
贊曰：結也。依此修行，或十地所修勝果前行，名上供也。前未正行，此正行故。
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經 佛告天帝(至)得順法愆。
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贊曰：五月蓋傳通。有四：一清傳通、二為授記、三出家獲果、四滅後行化。初中有三：一聞法獲益、二答施衣嚴、三正陳清。此初也。無生法忍，證在初地，順在地前決擇忍位。今聞法故，獲得地前順法之忍。又依《仁王經》五忍配位：一伏忍，在地前；二信忍，初二三地；三順忍，四五六地；四無生忍，七八九地；五寂滅忍，十地佛地。今順忍創登四地，故舊經云「得柔順忍」。二解任取。
贊曰：五月蓋傳通。有四：一清傳通、二為授記、三出家獲果、四滅後行化。初中有三：一聞法獲益、二答施衣嚴、三正陳清。此初也。無生法忍，證在初地，順在地前決擇忍位。今聞法故，獲得地前順法之忍。又依《仁王經》五忍配位：一伏忍，在地前；二信忍，初二三地；三順忍，四五六地；四無生忍，七八九地；五寂滅忍，十地佛地。今順忍創登四地，故舊經云「得柔順忍」。二解任取。
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經 即脫寶衣(至)藥王如來。
經 即脫寶衣(至)藥王如來。
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贊曰：二答施衣嚴。
贊曰：二答施衣嚴。
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經 白言世尊(至)修菩薩行。
經 白言世尊(至)修菩薩行。
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