說無垢稱經贊卷第五(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無垢稱經贊卷第五(本)

大慈恩寺沙門基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈恩寺沙門基撰

經 又妙吉(至)非真非有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又妙吉(至)非真非有。

贊曰：自下第二大段，調伏二乘心明大悲以破無。二乘唯自利，法執繫縛；今說大悲妙慧方便解故，名調伏二乘心明大悲以破無，以著空者無大悲故。文段有三：初明大悲觀自他疾；次「所以者何」下，釋其所由；後「菩薩如是」下，結成離繫。初中文二：初觀疾相、後起大悲。此初也。自他疾，非真實、非定有，因緣假合所共成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第二大段，調伏二乘心明大悲以破無。二乘唯自利，法執繫縛；今說大悲妙慧方便解故，名調伏二乘心明大悲以破無，以著空者無大悲故。文段有三：初明大悲觀自他疾；次「所以者何」下，釋其所由；後「菩薩如是」下，結成離繫。初中文二：初觀疾相、後起大悲。此初也。自他疾，非真實、非定有，因緣假合所共成故。

經 如是觀時(至)發起大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是觀時(至)發起大悲。

贊曰：此起大悲也。不應如凡夫有愛者以起悲，不如二乘起二見以起悲。或准下文，不應起愛味著諸定起見執愛無方便慧而起於悲，或不應見執彼實愛染名利等而起於悲，唯並為斷一切有情客塵煩惱起大悲也。前所不應，後所應也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此起大悲也。不應如凡夫有愛者以起悲，不如二乘起二見以起悲。或准下文，不應起愛味著諸定起見執愛無方便慧而起於悲，或不應見執彼實愛染名利等而起於悲，唯並為斷一切有情客塵煩惱起大悲也。前所不應，後所應也。

經 所以者何(至)而有疲厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)而有疲厭。

贊曰：下釋所由。此釋所不應。若同凡夫二乘起於愛見、執著味染，處在生死即有疲厭。煩惱未亡、物我未遣，故有疲勞而生厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋所由。此釋所不應。若同凡夫二乘起於愛見、執著味染，處在生死即有疲厭。煩惱未亡、物我未遣，故有疲勞而生厭倦。

經 若為斷除(至)無有疲厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若為斷除(至)無有疲厭。

贊曰：此釋所應。煩惱若亡、物我復遣，攝他同己，故於生死而無疲厭。故《般若》云「如是滅度無量眾生，實無眾生得滅度者。」此是常心攝他同己，無愛見纏心，故能常度而無倦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此釋所應。煩惱若亡、物我復遣，攝他同己，故於生死而無疲厭。故《般若》云「如是滅度無量眾生，實無眾生得滅度者。」此是常心攝他同己，無愛見纏心，故能常度而無倦也。

經 菩薩如是(至)纏繞其心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 菩薩如是(至)纏繞其心。

贊曰：自下第三結成離繫。有三：初結成離繫、次引教證成、後廣明縛解。初有四縛：初三自利、後一利他。此初縛也。乘前起下，故言如是無疲厭故，便無愛見纏繞其心，此更互也。前言無愛見即無疲厭，此言無疲厭便無愛見，二互為因故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第三結成離繫。有三：初結成離繫、次引教證成、後廣明縛解。初有四縛：初三自利、後一利他。此初縛也。乘前起下，故言如是無疲厭故，便無愛見纏繞其心，此更互也。前言無愛見即無疲厭，此言無疲厭便無愛見，二互為因故。

經 以無愛見(至)即得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 以無愛見(至)即得解脫。

贊曰：此有二縛。以愛見滅，不為繫縛。繫縛無故，即得涅槃大解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二縛。以愛見滅，不為繫縛。繫縛無故，即得涅槃大解脫也。

經 以於生死(至)證得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 以於生死(至)證得解脫。

贊曰：此縛利他。自既解脫，便有智力，為說妙法，令他離繫又證解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此縛利他。自既解脫，便有智力，為說妙法，令他離繫又證解脫。

經 世尊依此(至)斯有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 世尊依此(至)斯有是處。

贊曰：此引教證成。初引、後結。若自有縛，不解他縛，凡夫二乘也。自能解故，能解他縛，如來等也。此說究竟利益一切故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此引教證成。初引、後結。若自有縛，不解他縛，凡夫二乘也。自能解故，能解他縛，如來等也。此說究竟利益一切故。

經 是故菩薩(至)離諸繫縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 是故菩薩(至)離諸繫縛。

贊曰：此結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此結也。

經 又妙吉祥(至)菩薩解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又妙吉祥(至)菩薩解脫。

贊曰：下廣明縛解。有二：初問、後答。此雙問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下廣明縛解。有二：初問、後答。此雙問也。

經 若諸菩薩(至)菩薩解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若諸菩薩(至)菩薩解脫。

贊曰：下答。有二對：初明著禪名縛、不著禪則解；後明無巧有智名縛、有巧有智名解。此初對也。著四靜慮、八解脫、八等持、九等至名縛。味定不增修餘慧品，攝有生故。若智善巧，不捨靜慮諸等持等，而隨所應攝益三有等生，而生三有無所貪味，名為解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下答。有二對：初明著禪名縛、不著禪則解；後明無巧有智名縛、有巧有智名解。此初對也。著四靜慮、八解脫、八等持、九等至名縛。味定不增修餘慧品，攝有生故。若智善巧，不捨靜慮諸等持等，而隨所應攝益三有等生，而生三有無所貪味，名為解脫。

經 若無方便(至)是名解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若無方便(至)是名解脫。

贊曰：下明無巧有智名縛、有巧有智名解。有三：初標、次釋、後解妙慧善巧差別。此初標也。此意說言：無善巧方便，但善攝妙慧名縛，二乘等是，無智用故。有善巧方便并善攝妙慧名解，有善方便，慧之用故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明無巧有智名縛、有巧有智名解。有三：初標、次釋、後解妙慧善巧差別。此初標也。此意說言：無善巧方便，但善攝妙慧名縛，二乘等是，無智用故。有善巧方便并善攝妙慧名解，有善方便，慧之用故。

經 云何菩薩(至)名為繫縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 云何菩薩(至)名為繫縛。

贊曰：下釋。有二對：初對住二乘無學菩薩、後對住二乘有學菩薩。初皆明縛、後皆明解，一一初皆問、次能答、後皆結。此問縛也。舊文二對，名字不同，義亦全別，應細勘之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋。有二對：初對住二乘無學菩薩、後對住二乘有學菩薩。初皆明縛、後皆明解，一一初皆問、次能答、後皆結。此問縛也。舊文二對，名字不同，義亦全別，應細勘之。

經 謂諸菩薩(至)成熟有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 謂諸菩薩(至)成熟有情。

贊曰：答也。若諸菩薩同二乘等，以三等持而自調伏，有善妙慧也。由修空故，不以相好內飾其身；由修無相，不嚴佛土；由修無願，不利有情，名無方便。或隨所應，不要次配。舊云「以愛見心莊嚴佛土」等，應云無正慧心嚴佛等，故名為縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：答也。若諸菩薩同二乘等，以三等持而自調伏，有善妙慧也。由修空故，不以相好內飾其身；由修無相，不嚴佛土；由修無願，不利有情，名無方便。或隨所應，不要次配。舊云「以愛見心莊嚴佛土」等，應云無正慧心嚴佛等，故名為縛。

經 此諸菩薩(至)則為繫縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 此諸菩薩(至)則為繫縛。

贊曰。結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。結也。

經 云何菩薩(至)名為解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 云何菩薩(至)名為解脫。

贊曰：問解也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：問解也。

經 謂諸菩薩(至)修習作證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 謂諸菩薩(至)修習作證。

贊曰：下釋。有二：初釋有妙慧、後釋有方便。此釋有妙慧也。有相者，無願所觀依他起性。無相者，無相所觀圓成實性。空於此二，觀我我所都不可得，斷染依他、修淨依他，名修習於圓成作證也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋。有二：初釋有妙慧、後釋有方便。此釋有妙慧也。有相者，無願所觀依他起性。無相者，無相所觀圓成實性。空於此二，觀我我所都不可得，斷染依他、修淨依他，名修習於圓成作證也。

經 復以相好(至)名為解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 復以相好(至)名為解脫。

贊曰：此釋有方便并結也。舊文翻前，無觀察義，准前應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此釋有方便并結也。舊文翻前，無觀察義，准前應知。

經 云何菩薩(至)名為繫縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 云何菩薩(至)名為繫縛。

贊曰：下第二對，問縛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二對，問縛也。

經 謂諸菩薩(至)深生執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 謂諸菩薩(至)深生執著。

贊曰：釋也。見謂五見。煩惱謂貪、瞋、癡、八纏三縛等，並如前說。此上現行。隨眠謂種子。由安住此，修善本時不迴向菩提，而生執著，有諸煩惱，無方便也。又有釋言：此謂雙無，慧及方便二俱無故。舊無迴向，前釋為正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：釋也。見謂五見。煩惱謂貪、瞋、癡、八纏三縛等，並如前說。此上現行。隨眠謂種子。由安住此，修善本時不迴向菩提，而生執著，有諸煩惱，無方便也。又有釋言：此謂雙無，慧及方便二俱無故。舊無迴向，前釋為正。

經 此諸菩薩(至)名為繫縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 此諸菩薩(至)名為繫縛。

贊曰：結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結也。

經 云何菩薩(至)名為解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 云何菩薩(至)名為解脫。

贊曰：此問解也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此問解也。

經 謂諸菩薩(至)不生執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 謂諸菩薩(至)不生執著。

贊曰：釋也。遠見故，修善迴向、不生執著，二種是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：釋也。遠見故，修善迴向、不生執著，二種是。

經 此諸菩薩(至)名為解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 此諸菩薩(至)名為解脫。

贊曰：結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結也。

經 又妙吉祥(至)是名為慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又妙吉祥(至)是名為慧。

贊曰：下解妙慧善巧善巧差別。總有二：初皆解慧、後解方便。此解慧也。能觀諸法、身及疾二皆無等，是名慧，慧能觀故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下解妙慧善巧善巧差別。總有二：初皆解慧、後解方便。此解慧也。能觀諸法、身及疾二皆無等，是名慧，慧能觀故。

經 雖身有疾(至)名方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 雖身有疾(至)名方便。

贊曰：此解方便。雖疾不厭，常耐化生，慧之用也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此解方便。雖疾不厭，常耐化生，慧之用也。

經 又觀身心(至)是名為慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又觀身心(至)是名為慧。

贊曰：第二解惠。身心者，五蘊和合假生疾者，依此眾苦逼迫之用，此二無始展轉相依，後生前滅，曾無暫問，非曾不生今始新生、非舊不滅今時始滅。又若言新有，即是舊來病；若言是舊疾，念念新所生。知身及疾念念有生滅，是故說言非新非故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二解惠。身心者，五蘊和合假生疾者，依此眾苦逼迫之用，此二無始展轉相依，後生前滅，曾無暫問，非曾不生今始新生、非舊不滅今時始滅。又若言新有，即是舊來病；若言是舊疾，念念新所生。知身及疾念念有生滅，是故說言非新非故。

經 不求身心(至)是名方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 不求身心(至)是名方便。

贊曰：此解方便。二乘知身及疾生滅，求畢竟滅，永入涅槃，名無方便。菩薩不然，不求永滅，故有方便。慧皆二乘有，異生所無；方便二乘無，皆唯菩薩有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此解方便。二乘知身及疾生滅，求畢竟滅，永入涅槃，名無方便。菩薩不然，不求永滅，故有方便。慧皆二乘有，異生所無；方便二乘無，皆唯菩薩有。

經 又妙吉祥(至)不調伏心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又妙吉祥(至)不調伏心。

贊曰：自下第三，雙調二心明菩薩行，彰不住道，以雙破也。大文有三：初總標、次略釋、後廣說。此標也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第三，雙調二心明菩薩行，彰不住道，以雙破也。大文有三：初總標、次略釋、後廣說。此標也。

經 所以者何(至)菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)菩薩所行。

贊曰：此略釋也。煩惱生死，名不調心。出世自利，名調伏心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此略釋也。煩惱生死，名不調心。出世自利，名調伏心。

經 若於是處(至)菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若於是處(至)菩薩所行。

贊曰：下廣說。有三十七句菩薩所行，分之為二：初三十四句，不同凡夫二乘所行，名菩薩所行；後有三句，得勝不捨劣，名菩薩所行。初中分七：初一句總；次有四句，次第不同凡夫二乘；次有四句，二二不同二乘凡夫；次有四句，次第不同二乘凡夫；次有七句，唯不同二乘；次有二句，唯不同凡夫；次有十二句，唯不同二乘。此總也。處謂處所，所修行處，或是道理處所。餘又可知。舊有三十一句，二十八句不同凡夫二乘；後有三句，得勝不捨劣。初中有二：初十句，雜不同凡夫二乘；後有十八句，唯不同二乘。初中分四：初有三句，雜不同凡夫二乘；次二句，次第不同凡夫二乘；次有三句，初二不同二乘，後一不同凡夫；後有二句，次第不同二乘凡夫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下廣說。有三十七句菩薩所行，分之為二：初三十四句，不同凡夫二乘所行，名菩薩所行；後有三句，得勝不捨劣，名菩薩所行。初中分七：初一句總；次有四句，次第不同凡夫二乘；次有四句，二二不同二乘凡夫；次有四句，次第不同二乘凡夫；次有七句，唯不同二乘；次有二句，唯不同凡夫；次有十二句，唯不同二乘。此總也。處謂處所，所修行處，或是道理處所。餘又可知。舊有三十一句，二十八句不同凡夫二乘；後有三句，得勝不捨劣。初中有二：初十句，雜不同凡夫二乘；後有十八句，唯不同二乘。初中分四：初有三句，雜不同凡夫二乘；次二句，次第不同凡夫二乘；次有三句，初二不同二乘，後一不同凡夫；後有二句，次第不同二乘凡夫。

經 若處觀察(至)菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若處觀察(至)菩薩所行。

贊曰：下四句，次第不同凡夫二乘。此二句也。凡觀生死為所行境便起煩惱，菩薩觀生死而無煩惱；二乘觀涅槃便畢竟滅，菩薩觀涅槃不畢竟滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下四句，次第不同凡夫二乘。此二句也。凡觀生死為所行境便起煩惱，菩薩觀生死而無煩惱；二乘觀涅槃便畢竟滅，菩薩觀涅槃不畢竟滅。

經 若處示現(至)菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若處示現(至)菩薩所行。

贊曰：此中二句。凡現四魔，乃成魔事；菩薩現四魔，乃越魔事。二乘求果智，非時證聖智；菩薩求種智，而不非時證聖智。菩薩證智，外應群機，而能濟拔，名不非時；二乘證智，外不利生，名曰非時，不應時故，非道理也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此中二句。凡現四魔，乃成魔事；菩薩現四魔，乃越魔事。二乘求果智，非時證聖智；菩薩求種智，而不非時證聖智。菩薩證智，外應群機，而能濟拔，名不非時；二乘證智，外不利生，名曰非時，不應時故，非道理也。

經 若求四諦(至)菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若求四諦(至)菩薩所行。

贊曰：下四句，二二不同二乘凡夫。於中分二：初二句不同二乘、後二句不同凡夫。此初二句也。四諦者，前方便。觀內證者，正根本觀。非時證四諦，二乘所行；不非時證四諦，菩薩所行。自利不利他，名非時；自利亦利他，名為時。若正內證，便捨生死，二乘所行；雖正因證，攝受生死，名菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下四句，二二不同二乘凡夫。於中分二：初二句不同二乘、後二句不同凡夫。此初二句也。四諦者，前方便。觀內證者，正根本觀。非時證四諦，二乘所行；不非時證四諦，菩薩所行。自利不利他，名非時；自利亦利他，名為時。若正內證，便捨生死，二乘所行；雖正因證，攝受生死，名菩薩行。

經 若行一切(至)菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若行一切(至)菩薩所行。

贊曰：此後二句，不同凡夫。凡夫有緣起，便生見趣；菩薩現緣起，而遠見趣。現緣起者，現生死也。凡夫起有情及法相雜，有煩惱隨眠；菩薩現二相雜，而無煩惱隨眠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此後二句，不同凡夫。凡夫有緣起，便生見趣；菩薩現緣起，而遠見趣。現緣起者，現生死也。凡夫起有情及法相雜，有煩惱隨眠；菩薩現二相雜，而無煩惱隨眠。

經 若正觀察(至)菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若正觀察(至)菩薩所行。

贊曰：下有四句，次第不同二乘凡夫。此初二句。二乘證無生故，墮聲聞正性；菩薩證無生，不墮聲聞正性。正性者，人無我理。證智證此人無我理，名墮正性。凡夫攝受有情行處，有惑隨眠；菩薩攝受有情行處，而無煩惱種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有四句，次第不同二乘凡夫。此初二句。二乘證無生故，墮聲聞正性；菩薩證無生，不墮聲聞正性。正性者，人無我理。證智證此人無我理，名墮正性。凡夫攝受有情行處，有惑隨眠；菩薩攝受有情行處，而無煩惱種。

經 若正欣樂(至)菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若正欣樂(至)菩薩所行。

贊曰：後二句也。二乘樂遠離，求身心滅，入於涅槃；菩薩樂遠離，不求身心盡永入涅槃。凡夫觀三界，而迷亂真如；菩薩觀三界，不迷亂真如。法界者，真如也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：後二句也。二乘樂遠離，求身心滅，入於涅槃；菩薩樂遠離，不求身心盡永入涅槃。凡夫觀三界，而迷亂真如；菩薩觀三界，不迷亂真如。法界者，真如也。

經 若樂觀察(至)菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若樂觀察(至)菩薩所行。

贊曰：下有七句，唯不同二乘。於中分二：初三等持行、後四餘雜行。此初也。二乘觀豈性，更無依求；菩薩觀空性，仍求功德。二乘觀無相，不外化眾生；菩薩觀無相，能外化眾生。二乘觀無願，而滅有趣；菩薩觀無願，示現有趣。有謂三有，趣謂五趣，舊云無作者願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有七句，唯不同二乘。於中分二：初三等持行、後四餘雜行。此初也。二乘觀豈性，更無依求；菩薩觀空性，仍求功德。二乘觀無相，不外化眾生；菩薩觀無相，能外化眾生。二乘觀無願，而滅有趣；菩薩觀無願，示現有趣。有謂三有，趣謂五趣，舊云無作者願也。

經 若樂遊履(至)菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若樂遊履(至)菩薩所行。

贊曰：下四雜修。此初二也。無作者，無所起作。空性滅理，解觀我無，故成差別。替者瘀也。二乘遊空，不起眾行；菩薩起空，起善根無癈。二乘遊六度，便欣涅槃；菩薩遊六度，不欣涅槃，住無住故。有情心行，妙智之彼岸，是涅槃故。舊云「知心心數法」，意顯彼所求彼岸，知而不求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下四雜修。此初二也。無作者，無所起作。空性滅理，解觀我無，故成差別。替者瘀也。二乘遊空，不起眾行；菩薩起空，起善根無癈。二乘遊六度，便欣涅槃；菩薩遊六度，不欣涅槃，住無住故。有情心行，妙智之彼岸，是涅槃故。舊云「知心心數法」，意顯彼所求彼岸，知而不求。

經 若樂觀察(至)菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若樂觀察(至)菩薩所行。

贊曰：二乘修無量，求生梵世，因有漏故、此果必生初禪中故；菩薩修無量，求大菩提，因無漏故。二乘遊六通，證漏盡之涅槃；菩薩遊六通，不證涅槃，住無住故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二乘修無量，求生梵世，因有漏故、此果必生初禪中故；菩薩修無量，求大菩提，因無漏故。二乘遊六通，證漏盡之涅槃；菩薩遊六通，不證涅槃，住無住故。

經 若樂建立菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若樂建立菩薩所行。

贊曰：此有二句，唯不同凡夫。凡夫建立諸法，攀緣邪道，邪解分別諸法也；菩薩建立諸法，不緣邪道，正理解了，釋諸法故。凡夫起六念，隨生諸漏，愛慢等生故；菩薩起六念，不生諸漏，滅諸漏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二句，唯不同凡夫。凡夫建立諸法，攀緣邪道，邪解分別諸法也；菩薩建立諸法，不緣邪道，正理解了，釋諸法故。凡夫起六念，隨生諸漏，愛慢等生故；菩薩起六念，不生諸漏，滅諸漏故。

經 若樂觀察(至)菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若樂觀察(至)菩薩所行。

贊曰：下十二句，唯不同二乘。有三：初二句，不同離染受生；次七句，不同修菩提分法；後三句，不同證無為有為。此初二句。二乘觀無漏，希求離染；菩薩觀無漏，不希離染，留惑至惑盡，證佛一切智故。二乘得有漏定，隨定力而受生；菩薩得有漏定，不隨定力而受生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下十二句，唯不同二乘。有三：初二句，不同離染受生；次七句，不同修菩提分法；後三句，不同證無為有為。此初二句。二乘觀無漏，希求離染；菩薩觀無漏，不希離染，留惑至惑盡，證佛一切智故。二乘得有漏定，隨定力而受生；菩薩得有漏定，不隨定力而受生。

經 若樂遊履(至)菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若樂遊履(至)菩薩所行。

贊曰：下七句，不同修菩提分法。此初三句也。二乘修念住，求身受心法遠離；菩薩修念住，不求四遠離。遠離者，斷煩惱。二乘起正斷，勤斷二惡、勤修二善，故見善不善；菩薩無分別起四正斷，不見善不善。二乘起四神足，不能任運變現自在；菩薩起神足，能任運變現，加行大故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下七句，不同修菩提分法。此初三句也。二乘修念住，求身受心法遠離；菩薩修念住，不求四遠離。遠離者，斷煩惱。二乘起正斷，勤斷二惡、勤修二善，故見善不善；菩薩無分別起四正斷，不見善不善。二乘起四神足，不能任運變現自在；菩薩起神足，能任運變現，加行大故。

經 若樂遊履(至)菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若樂遊履(至)菩薩所行。

讚曰：此中二句。二乘遊五根，自既得已，亦起分別有情諸根勝劣之妙智境；菩薩遊五根，無分別故，不起分別有情諸根之妙智境，雖有根上下力而無分別故。由此舊云「而分別眾生諸根利鈍」。二乘起五力，不求十力；菩薩起五力，而求十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚曰：此中二句。二乘遊五根，自既得已，亦起分別有情諸根勝劣之妙智境；菩薩遊五根，無分別故，不起分別有情諸根之妙智境，雖有根上下力而無分別故。由此舊云「而分別眾生諸根利鈍」。二乘起五力，不求十力；菩薩起五力，而求十力。

經 若樂安立(至)菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若樂安立(至)菩薩所行。

讚曰：此中二句。二乘七覺皆圓滿已，由有分別，後求佛法差別妙智妙用境界；菩薩七覺既圓滿已，由無分別，更不求佛差別妙智妙用所行，智果滿故。舊云「而分別佛之妙智」，文乃相乖。不同二乘，理可成矣。二乘八道圓，厭背邪道；菩薩八道滿，不厭邪道，常教化故。舊云「而樂行無量佛道」，求於果滿。二乘不求作佛，故不樂行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚曰：此中二句。二乘七覺皆圓滿已，由有分別，後求佛法差別妙智妙用境界；菩薩七覺既圓滿已，由無分別，更不求佛差別妙智妙用所行，智果滿故。舊云「而分別佛之妙智」，文乃相乖。不同二乘，理可成矣。二乘八道圓，厭背邪道；菩薩八道滿，不厭邪道，常教化故。舊云「而樂行無量佛道」，求於果滿。二乘不求作佛，故不樂行。

經 若求止觀(至)菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若求止觀(至)菩薩所行。

贊曰：下三句，不同證無為有為。初二不同無為，後一不同有為。二乘求止觀二因，墮畢竟滅；菩薩起止觀，不墮畢竟滅，常化眾生故。資糧者，因也。二乘觀無生滅理，不能相好嚴身、成滿佛事；菩薩內觀無生滅理，仍相好嚴身、成諸佛事。此二證無為不同，下明有為事業不同。二乘起威儀，棄捨一切佛法緣慮之心；起世事已，不能更觀出世理事。菩薩起二乘之威儀事，亦能內緣一切佛法理事等，加行大故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三句，不同證無為有為。初二不同無為，後一不同有為。二乘求止觀二因，墮畢竟滅；菩薩起止觀，不墮畢竟滅，常化眾生故。資糧者，因也。二乘觀無生滅理，不能相好嚴身、成滿佛事；菩薩內觀無生滅理，仍相好嚴身、成諸佛事。此二證無為不同，下明有為事業不同。二乘起威儀，棄捨一切佛法緣慮之心；起世事已，不能更觀出世理事。菩薩起二乘之威儀事，亦能內緣一切佛法理事等，加行大故。

經 若隨諸法(至)菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若隨諸法(至)菩薩所行。

贊曰：上三十四句，不同凡夫二乘所行。下之三句，得勝不捨劣，名菩薩所行。一入定現威儀、二證理現眾相、三得果現修因。此中二句，究竟清淨本性常寂，真如也。妙定者，能觀定也。雖得真如，能緣勝定，隨定所行，不捨有情所樂威儀。或即不起滅定而現威儀。第一句也。一切佛土其性空寂，無成無壞。如於空者，法性土也。雖觀殊勝一切法性無相空土，非不種種莊嚴佛土、利樂有情，修劣報化土。第二句也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上三十四句，不同凡夫二乘所行。下之三句，得勝不捨劣，名菩薩所行。一入定現威儀、二證理現眾相、三得果現修因。此中二句，究竟清淨本性常寂，真如也。妙定者，能觀定也。雖得真如，能緣勝定，隨定所行，不捨有情所樂威儀。或即不起滅定而現威儀。第一句也。一切佛土其性空寂，無成無壞。如於空者，法性土也。雖觀殊勝一切法性無相空土，非不種種莊嚴佛土、利樂有情，修劣報化土。第二句也。

經 若樂示現(至)菩薩所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若樂示現(至)菩薩所行。

贊曰：此有一句。雖求殊勝，八相現化，未為佛事，不捨修劣諸菩薩行。此中且說在果二相。後之三句，顯能為勝，不捨劣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有一句。雖求殊勝，八相現化，未為佛事，不捨修劣諸菩薩行。此中且說在果二相。後之三句，顯能為勝，不捨劣故。

經 說是一切(至)發心趣向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 說是一切(至)發心趣向。

贊曰：品第五段，結成利益。雖因次說菩薩所行，天子發心，然是一品終是利益，是以屬品為第五段，不屬近文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：品第五段，結成利益。雖因次說菩薩所行，天子發心，然是一品終是利益，是以屬品為第五段，不屬近文。

不思議品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議品

〈方便品〉下，合有五品明利他行。初之四品，隱迹利他，未現大神通，隨類濟物，故名隱迹利他，密權也。此之一品，現大神通，明顯迹利他，顯權也。神通妙用上位能知，故非下心之所思慮，亦非下言之所議度。今此廣明，名不思議品。此以無漏慧根為性，不思議體即神通故。其通之境妙用亦難測，亦名不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 〈方便品〉下，合有五品明利他行。初之四品，隱迹利他，未現大神通，隨類濟物，故名隱迹利他，密權也。此之一品，現大神通，明顯迹利他，顯權也。神通妙用上位能知，故非下心之所思慮，亦非下言之所議度。今此廣明，名不思議品。此以無漏慧根為性，不思議體即神通故。其通之境妙用亦難測，亦名不思議。

經 時舍利子(至)當於何坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時舍利子(至)當於何坐。

贊曰：就此品中，大文有四：初鶖子心念；二無垢訶說；三顯不思議，問妙吉祥十方坐是；四時眾獲益，八千菩薩得解脫是。此初文也。心念床座，希自坐之。舊文有三，無時眾益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：就此品中，大文有四：初鶖子心念；二無垢訶說；三顯不思議，問妙吉祥十方坐是；四時眾獲益，八千菩薩得解脫是。此初文也。心念床座，希自坐之。舊文有三，無時眾益。

經 時無垢稱(至)求床坐耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時無垢稱(至)求床坐耶。

贊曰：下第二，無垢訶說。於中有四：一問鶖子、二鶖子反答、三無垢廣說、四時眾獲益。此初問也。由昔心念，我等今者為聞法故，二應相率，隨從詣彼。既不求座，故作此徵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二，無垢訶說。於中有四：一問鶖子、二鶖子反答、三無垢廣說、四時眾獲益。此初問也。由昔心念，我等今者為聞法故，二應相率，隨從詣彼。既不求座，故作此徵。

經 舍利子言(至)非求床坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 舍利子言(至)非求床坐。

贊曰：二鶖子反答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二鶖子反答。

經 無垢稱言(至)何況床坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無垢稱言(至)何況床坐。

贊曰：三無垢廣說。有三：初總明求法；次別明求法；後結成求法，「是故舍利子若欲求法」下是。此初文也。夫求法者，於五明處求佛正法，應住猛利愛重求聞。設為聽聞一句善法，路由鐵地，尚歡喜入，何況欲聞多善言義。雖愛自身及諸資什，比愛正法，非為譬喻。無足無倦、深信柔和、心直見直、愛德愛法，往法師所，無詰難心，唯作慧眼妙寶智明勝果無罪悅意之想，深生敬重、無高慢心，不作壞戎、畢族醜陋、拙文鄙句異意之想，唯為求善，非顯己德、不為名利而求正法，應時殷重恭敬聽聞。勿起損害順求過心，唯為求解，專情屬耳，掃滌攝持，如是名為求於正法。所以雪山半偈捨命非難，香城滿教賣身為易，皆以正法可重不領身命，何況床座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三無垢廣說。有三：初總明求法；次別明求法；後結成求法，「是故舍利子若欲求法」下是。此初文也。夫求法者，於五明處求佛正法，應住猛利愛重求聞。設為聽聞一句善法，路由鐵地，尚歡喜入，何況欲聞多善言義。雖愛自身及諸資什，比愛正法，非為譬喻。無足無倦、深信柔和、心直見直、愛德愛法，往法師所，無詰難心，唯作慧眼妙寶智明勝果無罪悅意之想，深生敬重、無高慢心，不作壞戎、畢族醜陋、拙文鄙句異意之想，唯為求善，非顯己德、不為名利而求正法，應時殷重恭敬聽聞。勿起損害順求過心，唯為求解，專情屬耳，掃滌攝持，如是名為求於正法。所以雪山半偈捨命非難，香城滿教賣身為易，皆以正法可重不領身命，何況床座。

經 又舍利子(至)無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)無色界。

贊曰：下別明求法，總有十段。所求，謂作證法。所不求者，雖可求知，不求證獲，故名不求。此即第一不求虛幻法，蘊界處三及三界法，皆虛幻故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下別明求法，總有十段。所求，謂作證法。所不求者，雖可求知，不求證獲，故名不求。此即第一不求虛幻法，蘊界處三及三界法，皆虛幻故。

經 又舍利子(至)非謂求法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)非謂求法。

贊曰：此第二，不求二乘法，二乘執有三寶及四諦故。此不求別相三寶執，非不求三寶。不求知苦斷集證滅修道差別分別戲論，非不求證非安立諦之真理也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第二，不求二乘法，二乘執有三寶及四諦故。此不求別相三寶執，非不求三寶。不求知苦斷集證滅修道差別分別戲論，非不求證非安立諦之真理也。

經 又舍利子(至)非求遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)非求遠離。

贊曰：此第三，不求有漏法。有二：此不求起遣諸有漏法。法名寂靜，真如也。及近寂靜，餘無漏法也。名行有漏生滅，非謂求無漏法及求真如遠離法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第三，不求有漏法。有二：此不求起遣諸有漏法。法名寂靜，真如也。及近寂靜，餘無漏法也。名行有漏生滅，非謂求無漏法及求真如遠離法也。

經 諸求法者(至)非謂求法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 諸求法者(至)非謂求法。

贊曰：不求有漏中，此不求煩惱隨增法。法無貪染，真如也。離諸貪染，餘無漏也，皆不可貪染故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：不求有漏中，此不求煩惱隨增法。法無貪染，真如也。離諸貪染，餘無漏也，皆不可貪染故。

經 又舍利子(至)非謂求法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)非謂求法。

贊曰：此第四，不求所知法。此有二釋：一、不求妄心所取境界，因緣真如非妄境故。若心分別計為境界，非謂求法。數者計也。二、不求有相差別境界，真如正法無差別故。數者分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第四，不求所知法。此有二釋：一、不求妄心所取境界，因緣真如非妄境故。若心分別計為境界，非謂求法。數者計也。二、不求有相差別境界，真如正法無差別故。數者分別。

經 又舍利子(至)非謂求法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)非謂求法。

贊曰：此第五，不求攝棄法。取謂攝取，捨謂棄捨。諸分別心謂法可取捨，因緣真如無取捨故。或法有生滅可有取捨，真無生滅，何有取捨？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第五，不求攝棄法。取謂攝取，捨謂棄捨。諸分別心謂法可取捨，因緣真如無取捨故。或法有生滅可有取捨，真無生滅，何有取捨？

經 又舍利子(至)非謂求法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)非謂求法。

贊曰：此第六，不求愛著法。能攝藏則愛，所攝藏者此愛所緣。既不求貪愛，故法不可攝藏，非愛境故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第六，不求愛著法。能攝藏則愛，所攝藏者此愛所緣。既不求貪愛，故法不可攝藏，非愛境故。

經 又舍利子(至)非謂求法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)非謂求法。

贊曰：此第七，不求有相法。真如正智皆是無相，若隨法相而識遠者，是求法相，非求正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第七，不求有相法。真如正智皆是無相，若隨法相而識遠者，是求法相，非求正法。

經 又舍利子(至)非謂求法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)非謂求法。

贊曰：此第八，不求世俗法。諸求法者，不共一切世俗住法，真如法中無所住故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第八，不求世俗法。諸求法者，不共一切世俗住法，真如法中無所住故。

經 又舍利子(至)非謂求法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)非謂求法。

贊曰：此第九，不求四境法。《對法論》云「眼所受是見義，耳所受是聞義，自然思搆應知如是如是是覺義，自內所受是知義。雖大乘中根識心所和合名見等，然根五義強故得名。」《瑜伽論》云「見知現量攝，聞謂量言量，覺是比量。」故知眼名見、耳鼻舌身并同時意名知、意緣教名聞、獨意思搆名覺。《對法》以耳為門而意緣教，故耳所受是聞，其實聞者意緣教也。此四皆依有漏差別心而建立之，故說真如非見聞等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第九，不求四境法。《對法論》云「眼所受是見義，耳所受是聞義，自然思搆應知如是如是是覺義，自內所受是知義。雖大乘中根識心所和合名見等，然根五義強故得名。」《瑜伽論》云「見知現量攝，聞謂量言量，覺是比量。」故知眼名見、耳鼻舌身并同時意名知、意緣教名聞、獨意思搆名覺。《對法》以耳為門而意緣教，故耳所受是聞，其實聞者意緣教也。此四皆依有漏差別心而建立之，故說真如非見聞等。

經 又舍利子(至)非謂求法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)非謂求法。

贊曰：此第十，不求惡業煩惱所為法。諸無漏法，非是惡業煩惱所為，故名無為，本求此故。或唯真如，名為無為，法根本故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第十，不求惡業煩惱所為法。諸無漏法，非是惡業煩惱所為，故名無為，本求此故。或唯真如，名為無為，法根本故。

經 是故舍利子(至)應無所求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 是故舍利子(至)應無所求。

贊曰：此結成求法。諸求法者，不求一切諸非法法，於非法法應無所求，於是法中無求而求，是為求法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此結成求法。諸求法者，不求一切諸非法法，於非法法應無所求，於是法中無求而求，是為求法。

經 說是法時(至)得眼淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 說是法時(至)得眼淨。

贊曰：此第四段，時眾獲益，得預流果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第四段，時眾獲益，得預流果。

經 時無垢稱(至)大師子座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時無垢稱(至)大師子座。

贊曰：自下第三，顯不思議。有二：初現不思議事；後說不思議事，「有解脫名不可思議」下是。現不思議事中，有四：初問座方、三吉祥示處、三正明設座、四鶖子讚揚。文可知也。此間座方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第三，顯不思議。有二：初現不思議事；後說不思議事，「有解脫名不可思議」下是。現不思議事中，有四：初問座方、三吉祥示處、三正明設座、四鶖子讚揚。文可知也。此間座方。

問曰：何故初責求法非座，後問座方，方將設置？答：理應求真非俗，所以初訶；禮訖順機，所以今設。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故初責求法非座，後問座方，方將設置？答：理應求真非俗，所以初訶；禮訖順機，所以今設。

經 妙吉祥言(至)安隱住持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 妙吉祥言(至)安隱住持。

贊曰：吉祥示處。有二：初示、後贊。示中有九：一示處所，東方。二示道遠，三十六𧫙伽沙佛國。三示佛國，山幢。四示佛，山燈王。五示安樂，現在住持。六示佛量，八十四億踰僐那。七示座量，六十八億踰僐那。八示菩薩量，四十二億踰僐那。九示座量，三十四億踰僐那。此文有五。別僐配可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：吉祥示處。有二：初示、後贊。示中有九：一示處所，東方。二示道遠，三十六𧫙伽沙佛國。三示佛國，山幢。四示佛，山燈王。五示安樂，現在住持。六示佛量，八十四億踰僐那。七示座量，六十八億踰僐那。八示菩薩量，四十二億踰僐那。九示座量，三十四億踰僐那。此文有五。別僐配可知。

經 其佛身長(至)踰繕那量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 其佛身長(至)踰繕那量。

贊曰：此文有四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此文有四。

經 居士當知(至)具諸功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 居士當知(至)具諸功德。

贊曰：此讚座勝，示之令取。此或示化相主、或示他寂土，所以身座量皆大矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此讚座勝，示之令取。此或示化相主、或示他寂土，所以身座量皆大矣。

經 時無垢稱(至)自在神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時無垢稱(至)自在神通。

贊曰：自下第三，正明設座。大文有三：初明起通、次明座至、後勸就座。此初文也。八地以上恒在定中，順俗起通攝念入定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第三，正明設座。大文有三：初明起通、次明座至、後勸就座。此初文也。八地以上恒在定中，順俗起通攝念入定。

經 即時東方(至)無垢稱室。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 即時東方(至)無垢稱室。

贊曰：下明座至。有三：初明座至、次明奇特、後明含容。此初文也。應時眾數有三十二億，顯座非實，神力所致乘空而來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明座至。有三：初明座至、次明奇特、後明含容。此初文也。應時眾數有三十二億，顯座非實，神力所致乘空而來。

經 此誰菩薩(至)既所未聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 此誰菩薩(至)既所未聞。

贊曰：此時奇特。聞能聞遠，昔所未聞；見見近，昔所未見。能見近遠之間，俱未有也，故為奇特。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此時奇特。聞能聞遠，昔所未聞；見見近，昔所未見。能見近遠之間，俱未有也，故為奇特。

經 其室欲然(至)不相妨礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 其室欲然(至)不相妨礙。

贊曰：下明含容。有二：初明室變容座、後明世界不迮。此初文也。室廣為大，淨而非穢，諸獅子座悉能含容。令小為大，十八變中舒也。或小能納大名廣，非變為大也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明含容。有二：初明室變容座、後明世界不迮。此初文也。室廣為大，淨而非穢，諸獅子座悉能含容。令小為大，十八變中舒也。或小能納大名廣，非變為大也。

經 廣嚴大城(至)前後無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 廣嚴大城(至)前後無異。

頌曰：此明世界不迮。瞻部界小、座量極大，二共一處，不相妨礙。小界不為大座所臨便為迫迮，故悉如本，初後無二。十八變中，眾像入身之所攝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頌曰：此明世界不迮。瞻部界小、座量極大，二共一處，不相妨礙。小界不為大座所臨便為迫迮，故悉如本，初後無二。十八變中，眾像入身之所攝也。

問：何故方丈變之令廣，世界極小不變令大。答？方丈別室，眾集變之；世界遍處，故不須變。計室論座，大於世界；神力任情，有變不變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故方丈變之令廣，世界極小不變令大。答？方丈別室，眾集變之；世界遍處，故不須變。計室論座，大於世界；神力任情，有變不變。

經 時無垢稱(至)就師子坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時無垢稱(至)就師子坐。

贊曰：自下第三，正勸就座。有二：初勸吉祥就座、後勸餘人就座。此初文也。吉祥神力，不待他令。禮賓之法，勸須就座，所以勸也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第三，正勸就座。有二：初勸吉祥就座、後勸餘人就座。此初文也。吉祥神力，不待他令。禮賓之法，勸須就座，所以勸也。

經 與諸菩薩(至)稱師子座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 與諸菩薩(至)稱師子座。

贊曰：下勸餘人就座。有二：初勸、後坐。此勸也。道力不高，勸現神力，恐不相稱，故令變身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下勸餘人就座。有二：初勸、後坐。此勸也。道力不高，勸現神力，恐不相稱，故令變身。

經 其得神通(至)端嚴而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 其得神通(至)端嚴而坐。

贊曰：下明就座。有二：初明菩薩就座、後明聲聞就座。初中復二：初明自能、後顯他力。此初文也。身座相稱，故名端嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明就座。有二：初明菩薩就座、後明聲聞就座。初中復二：初明自能、後顯他力。此初文也。身座相稱，故名端嚴。

經 其新學菩薩(至)師子之座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 其新學菩薩(至)師子之座。

贊曰：下顯他方。有三：初不能、次說利、後方得。此不能也，住地前故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下顯他方。有三：初不能、次說利、後方得。此不能也，住地前故。

經 時無垢稱(至)得五神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時無垢稱(至)得五神通。

贊曰：此說利故，得世五通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此說利故，得世五通。

經 即以神力(至)端嚴而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 即以神力(至)端嚴而坐。

贊曰：此方得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此方得也。

經。其中復有(至)師子之座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經。其中復有(至)師子之座。

贊曰：下明聲聞就座。有五：初不能、二徵詰、三答屈、四說利、五方得。此初不能。二乘神力雖至大千，他力所持而不能座。或不現神通，任身欲坐，坐既高廣是以不能。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明聲聞就座。有五：初不能、二徵詰、三答屈、四說利、五方得。此初不能。二乘神力雖至大千，他力所持而不能座。或不現神通，任身欲坐，坐既高廣是以不能。

經：時無垢稱(至)不升此座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：時無垢稱(至)不升此座。

贊曰：此徵詰也。聲聞極多，難以對悟，鶖子上首，所以偏告，欲令彼知聲聞道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此徵詰也。聲聞極多，難以對悟，鶖子上首，所以偏告，欲令彼知聲聞道故。

經 舍利子言(至)五不能升。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 舍利子言(至)五不能升。

贊曰：三答屈也。座越已分，故不能昇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三答屈也。座越已分，故不能昇。

經 無垢稱言(至)方可得座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無垢稱言(至)方可得座。

贊曰：四說利也。座出燈王，故令禮敬，要加神力方能昇故、顯歸敬者願必滿故、顯佛加持辨善事故。然前菩薩說令得通方升寶座，機位堪故。今諸聲聞禮佛而坐，非得通者，根未堪故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四說利也。座出燈王，故令禮敬，要加神力方能昇故、顯歸敬者願必滿故、顯佛加持辨善事故。然前菩薩說令得通方升寶座，機位堪故。今諸聲聞禮佛而坐，非得通者，根未堪故。

經 時大聲聞(至)端嚴而坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時大聲聞(至)端嚴而坐。

贊曰：五方得也。身坐相稱，名端嚴坐，謝座歸憑，顯非勝道，令發心故。《成唯識》云「若定等力所變身器界地自他，則不決定。」由此准知，座量及身，他神力引，識隨大小，變之無爽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：五方得也。身坐相稱，名端嚴坐，謝座歸憑，顯非勝道，令發心故。《成唯識》云「若定等力所變身器界地自他，則不決定。」由此准知，座量及身，他神力引，識隨大小，變之無爽。

經 舍利子言(至)不相妨礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 舍利子言(至)不相妨礙。

贊曰：現不思議事中，自下第四，鶖子讚揚。有二：初讚室能含容、後讚世界如故。此初文也。問：前變廣博，室已非小，今言小室，何為相違？答：有二解。一、室不變大，以小容大，名為廣博。室不大故，今名為小。二、室變大，略有三解：神力變大，故前言廣；聲聞不測，猶見小室。又昔談今末，故云廣博；今言昔本，所以言小。又理實變大，前言廣博；覩相見小，今言小室，亦不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：現不思議事中，自下第四，鶖子讚揚。有二：初讚室能含容、後讚世界如故。此初文也。問：前變廣博，室已非小，今言小室，何為相違？答：有二解。一、室不變大，以小容大，名為廣博。室不大故，今名為小。二、室變大，略有三解：神力變大，故前言廣；聲聞不測，猶見小室。又昔談今末，故云廣博；今言昔本，所以言小。又理實變大，前言廣博；覩相見小，今言小室，亦不相違。

經 廣嚴大城(至)前後無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 廣嚴大城(至)前後無異。

贊曰：此讚世界如故，其所見故。依初解廣，界大室小；依後解廣，室大界小，故言不迮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此讚世界如故，其所見故。依初解廣，界大室小；依後解廣，室大界小，故言不迮。

經 無垢稱言(至)可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無垢稱言(至)可思議。

贊曰：自下第二，說不思議。因前讚揚，廣談希有。大文有三：初說不思議、次迦葉歡眼、後重成解脫。初文有三：初總標；次廣說；「唯舍利子」下結。此初文也。八地已上名為不退。有神通名解脫，證真解脫方能起故。亦解脫定障，名故名解脫。神用難測，名不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第二，說不思議。因前讚揚，廣談希有。大文有三：初說不思議、次迦葉歡眼、後重成解脫。初文有三：初總標；次廣說；「唯舍利子」下結。此初文也。八地已上名為不退。有神通名解脫，證真解脫方能起故。亦解脫定障，名故名解脫。神用難測，名不思議。

經 若住如是(至)形量不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若住如是(至)形量不減。

贊曰：下廣說中合有六翻，一一翻中初皆有標、後多有結。此中六者，一大小相容、二寬狹相納、三往來自在、四延促任情、五運轉隨心、六同類往趣。初五轉境，後一變身。初翻之中，文有其五：一標能變者、二正明神變、三無緣不知、四根熟能委、五結成深妙。此初。有二標能變者，解脫菩薩；二正明神變，山芥相容。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下廣說中合有六翻，一一翻中初皆有標、後多有結。此中六者，一大小相容、二寬狹相納、三往來自在、四延促任情、五運轉隨心、六同類往趣。初五轉境，後一變身。初翻之中，文有其五：一標能變者、二正明神變、三無緣不知、四根熟能委、五結成深妙。此初。有二標能變者，解脫菩薩；二正明神變，山芥相容。

問：山大不減、芥子不增，大小既殊，如何相納？答：空理義云，世俗虛假，勝義本空，迷空假以礙心，大小由隔；悟幻化而通意，何不相容。況乎大小懸差，由迷執有；達空勝義，何礙不通。應理義云：略有八釋。一、執有所執，大小懸殊；知所執空，何小何大？二、不達依他，謂真大小；體之虛偽，何理不通？三、事成大小，或不能容；理並圓成，何不相納？四、執法有用，大小乃乖；知法因緣，同虛豈隔？五、迷心執境，實境難容；識境皆心，何礙不得。六、法真有相，大小不容；無相為真，何大何小？七、未契真如，愚心香隔；知真達偽，智洞能通。八、下位庸心，不能通會；上人威力，何事不能？此乃不思議力，非餘之所測也。合前十釋，下皆准知。然則隨其所可方可為之，不可以不思議便乖正理。此言應允，智者當思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：山大不減、芥子不增，大小既殊，如何相納？答：空理義云，世俗虛假，勝義本空，迷空假以礙心，大小由隔；悟幻化而通意，何不相容。況乎大小懸差，由迷執有；達空勝義，何礙不通。應理義云：略有八釋。一、執有所執，大小懸殊；知所執空，何小何大？二、不達依他，謂真大小；體之虛偽，何理不通？三、事成大小，或不能容；理並圓成，何不相納？四、執法有用，大小乃乖；知法因緣，同虛豈隔？五、迷心執境，實境難容；識境皆心，何礙不得。六、法真有相，大小不容；無相為真，何大何小？七、未契真如，愚心香隔；知真達偽，智洞能通。八、下位庸心，不能通會；上人威力，何事不能？此乃不思議力，非餘之所測也。合前十釋，下皆准知。然則隨其所可方可為之，不可以不思議便乖正理。此言應允，智者當思。

經 雖現如是(至)何往何入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 雖現如是(至)何往何入。

贊曰：三無緣不知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三無緣不知。

經 唯令所餘(至)入乎芥子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 唯令所餘(至)入乎芥子。

贊曰：四根熟能委。覩神通力調伏之者，應覩神通入道之類，根熟者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四根熟能委。覩神通力調伏之者，應覩神通入道之類，根熟者也。

經 如是安住(至)獨覺所測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是安住(至)獨覺所測。

贊曰：結成深妙。入者證也。此乃菩薩巧智所證，故非二乘凡夫境界。舉勝二乘，明凡不測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結成深妙。入者證也。此乃菩薩巧智所證，故非二乘凡夫境界。舉勝二乘，明凡不測。

經 又舍利子(至)形量不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)形量不減。

贊曰：二寬狹相納。文有其五，此有初二。標能變者，正明神變也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二寬狹相納。文有其五，此有初二。標能變者，正明神變也。

經 雖現如是(至)憂怖惱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 雖現如是(至)憂怖惱害。

贊曰：三無緣不知。有二：初明靈不測，「何往何人」已前文也。後情識無驚，「亦不令彼」已下文是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三無緣不知。有二：初明靈不測，「何往何人」已前文也。後情識無驚，「亦不令彼」已下文是也。

經 唯令所餘(至)獨覺所測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 唯令所餘(至)獨覺所測。

贊曰：此有後二，根熟能委、結成深妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有後二，根熟能委、結成深妙。

經 又舍利子(至)無所增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)無所增減。

贊曰：第三，往來自在。文亦有五，此有初二。標能變者，正明神變。陶家輪者，陶師之家打凡輪也，置手掌中而自旋轉，擲置還取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三，往來自在。文亦有五，此有初二。標能變者，正明神變。陶家輪者，陶師之家打凡輪也，置手掌中而自旋轉，擲置還取。

經 雖現如是(至)亦無惱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 雖現如是(至)亦無惱害。

贊曰：三無緣不知。運動既大，仍不令其生往來想，及無惱害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三無緣不知。運動既大，仍不令其生往來想，及無惱害。

經 唯令所餘(至)獨覺取測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 唯令所餘(至)獨覺取測。

贊曰：此有後二，根熟能委、結成深妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有後二，根熟能委、結成深妙。

經 又舍利子(至)而令調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)而令調伏。

贊曰：第四，延促任情。文亦有五，此第二正明神變中有二：初明所為、後明神變。有見生死多時相續方能調伏，為延短為長；有見生死少時相續方能調伏，為促長為短。此明所為，彰下神變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四，延促任情。文亦有五，此第二正明神變中有二：初明所為、後明神變。有見生死多時相續方能調伏，為延短為長；有見生死少時相續方能調伏，為促長為短。此明所為，彰下神變。

經 能以神通(至)而令調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 能以神通(至)而令調伏。

贊曰：三正明神通也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三正明神通也。

經 雖現如是(至)覺知延促。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 雖現如是(至)覺知延促。

贊曰：此有二句。一無緣不知，「時分延促」以上文是；二根熟方委，「唯令所餘」以下文是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二句。一無緣不知，「時分延促」以上文是；二根熟方委，「唯令所餘」以下文是。

經 如是安住(至)獨覺所測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是安住(至)獨覺所測。

贊曰：結成深妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結成深妙。

經 又舍利子(至)示諸有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)示諸有情。

贊曰：第五運轉隨心。文亦有五：初標能變者。二正明神變中有七：一集諸佛土、二遍到十方、三出妙供具、四普現色像、五能吸風輪、六內火置腹、七擲諸世界。此中有一，集諸佛土也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五運轉隨心。文亦有五：初標能變者。二正明神變中有七：一集諸佛土、二遍到十方、三出妙供具、四普現色像、五能吸風輪、六內火置腹、七擲諸世界。此中有一，集諸佛土也。

經 又以神力(至)而不移轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又以神力(至)而不移轉。

贊曰：二遍到十方。此有二釋：一云、意勢通者，非以身去，以意勢力變作有情，到十方界示諸佛土。非但能變身無不去，其諸有情住一佛國曾不移轉。二云、意勢通者，運身所作，隨心勢力既極速疾，一剎那時遍十方故。不同小乘身無不往，雖將有情至十方界，亦諸報土別別佛土自住法性，或住報化一佛土中而不移動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二遍到十方。此有二釋：一云、意勢通者，非以身去，以意勢力變作有情，到十方界示諸佛土。非但能變身無不去，其諸有情住一佛國曾不移轉。二云、意勢通者，運身所作，隨心勢力既極速疾，一剎那時遍十方故。不同小乘身無不往，雖將有情至十方界，亦諸報土別別佛土自住法性，或住報化一佛土中而不移動。

經 又以神力(至)星辰色像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又以神力(至)星辰色像。

贊曰：此中有二，第三出妙供具、第四普現色像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此中有二，第三出妙供具、第四普現色像。

經 又以神力(至)都無損害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又以神力(至)都無損害。

贊曰：此中有二，第五能吸風輪、第六內火置腹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此中有二，第五能吸風輪、第六內火置腹。

經 又以神力(至)都無所損。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又以神力(至)都無所損。

贊曰：第七擲諸世界也。身往下方取一世界，擲置上方過無數界，雖置餘方，世界無損。如以針鋒舉小棗葉，不以為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第七擲諸世界也。身往下方取一世界，擲置上方過無數界，雖置餘方，世界無損。如以針鋒舉小棗葉，不以為難。

經 雖現如提(至)便見是事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 雖現如提(至)便見是事。

贊曰：運轉隨心中，第三無緣不知、第四根熟方委。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：運轉隨心中，第三無緣不知、第四根熟方委。

經 如是安住(至)獨覺所測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是安住(至)獨覺所測。

贊曰：五結成深妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：五結成深妙。

經 又舍利子(至)種種色像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)種種色像。

贊曰：第六同類往趣。文唯有二：初標能變者、後正明明神變。神變中有二：一變身、二變語。變身有二：初變自、後變他。此標能變及變自也。或聖或凡、或師或弟，如文自顯，更不重詳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第六同類往趣。文唯有二：初標能變者、後正明明神變。神變中有二：一變身、二變語。變身有二：初變自、後變他。此標能變及變自也。或聖或凡、或師或弟，如文自顯，更不重詳。

經 或以神力(至)種種色像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 或以神力(至)種種色像。

贊曰：此變化身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此變化身。

經 或以神力(至)第一微妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 或以神力(至)第一微妙。

贊曰：下明變語。舉變化語，例變自語決定能。於中有二：初變法無礙聲、後變詞無礙聲。末後一翻，「或以神力」以下文是。初中有三：初轉作佛聲，以為根本；次能說法等從佛聲出；後結成利益。此初文也。能轉三品諸有情聲，並作佛聲，皆最第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明變語。舉變化語，例變自語決定能。於中有二：初變法無礙聲、後變詞無礙聲。末後一翻，「或以神力」以下文是。初中有三：初轉作佛聲，以為根本；次能說法等從佛聲出；後結成利益。此初文也。能轉三品諸有情聲，並作佛聲，皆最第一。

經 從此佛聲(至)吉祠差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 從此佛聲(至)吉祠差別。

贊曰：以下第二能悅法等從佛聲出。有三：初能說法、二顯三乘、三出音韻。此初文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：以下第二能悅法等從佛聲出。有三：初能說法、二顯三乘、三出音韻。此初文也。

經 乃至一切(至)皆於中出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 乃至一切(至)皆於中出。

贊曰：此顯三乘說法聲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此顯三乘說法聲也。

經 乃至十方(至)佛聲中出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 乃至十方(至)佛聲中出。

贊曰：此出音韻。諸佛聲韻，皆能出也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此出音韻。諸佛聲韻，皆能出也。

經 普令一切(至)悉皆調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 普令一切(至)悉皆調伏。

贊曰：結成利益。隨根葉異，無不調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結成利益。隨根葉異，無不調伏。

經 或以神力(至)名得利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 或以神力(至)名得利益。

贊曰：此變詞無礙聲，皆令獲蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此變詞無礙聲，皆令獲蓋。

經 唯舍利子(至)終不可盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 唯舍利子(至)終不可盡。

贊曰：說不思議中，自下第三結成前說。有二：初結自智辯頗窮、後說他解脫難盡。此初文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：說不思議中，自下第三結成前說。有二：初結自智辯頗窮、後說他解脫難盡。此初文也。

經 如我智慧(至)以無量故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如我智慧(至)以無量故。

贊曰：此說他解脫難盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此說他解脫難盡。

經 爾時尊者(至)歎未曾有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時尊者(至)歎未曾有。

贊曰：說不思議中，自下第二迦葉歎恨。有二：初明歎恨、後明利益。初中復二：初歎、後恨。此讚歎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：說不思議中，自下第二迦葉歎恨。有二：初明歎恨、後明利益。初中復二：初歎、後恨。此讚歎也。

經 便語尊者(至)亦不能了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 便語尊者(至)亦不能了。

贊曰：下自恨。有六：一恨己不知、二明智能悟、三嗟無發趣、四怨己悲號、五慶他道勝、六顯能破惡。此恨己不知。文中有二：初喻、後合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下自恨。有六：一恨己不知、二明智能悟、三嗟無發趣、四怨己悲號、五慶他道勝、六顯能破惡。此恨己不知。文中有二：初喻、後合。

經 誰有智者(至)正等覺心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 誰有智者(至)正等覺心。

贊曰：二明智能悟，所以發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二明智能悟，所以發心。

經 我等今者(至)復何所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 我等今者(至)復何所作。

贊曰：三嗟無發趣。雖有大乘之因，乃為聲聞極果所損，已斷煩惱，如燋敗種無復能為。未發心前，自深謙敗，非法華會不記作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三嗟無發趣。雖有大乘之因，乃為聲聞極果所損，已斷煩惱，如燋敗種無復能為。未發心前，自深謙敗，非法華會不記作佛。

經 我等一切(至)大十世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 我等一切(至)大十世界。

贊曰：四怨已悲號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四怨已悲號。

經 一切菩薩(至)信解勢力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 一切菩薩(至)信解勢力。

贊曰：五慶他道勝，能生能長堅固信解之勢力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：五慶他道勝，能生能長堅固信解之勢力故。

經 若有菩薩(至)無所能為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若有菩薩(至)無所能為。

贊曰：六顯能破惡，魔不能為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：六顯能破惡，魔不能為。

經 當於尊者(至)正等覺心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 當於尊者(至)正等覺心。

贊曰：第二，結成利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二，結成利益。

經 時無垢稱(至)解脫菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時無垢稱(至)解脫菩薩。

贊曰：說不思議中，自下第三重成解脫。有二：初明魔王多是解脫、後明大乞者亦多解脫。初中有二：初明魔王多是解脫、後釋所由。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：說不思議中，自下第三重成解脫。有二：初明魔王多是解脫、後明大乞者亦多解脫。初中有二：初明魔王多是解脫、後釋所由。此初也。

經 方便善巧(至)諸有情故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 方便善巧(至)諸有情故。

贊曰：此釋所由。以方便度，多作魔王，利眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此釋所由。以方便度，多作魔王，利眾生故。

經 大迦葉波(至)解脫菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 大迦葉波(至)解脫菩薩。

贊曰：下明大乞者亦多解脫。有二：初顯、後結。中有三：初明所作、次釋所由、後喻明顯。此初，復二：初明所乞、後明乞者。所乞有二：一內財、二外財。外財有七：一親屬、二世土地、三貴位、四飲食、五嚴身、六四事、七資產。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明大乞者亦多解脫。有二：初顯、後結。中有三：初明所作、次釋所由、後喻明顯。此初，復二：初明所乞、後明乞者。所乞有二：一內財、二外財。外財有七：一親屬、二世土地、三貴位、四飲食、五嚴身、六四事、七資產。

經 以巧方便(至)意樂堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 以巧方便(至)意樂堅固。

贊曰：下釋所由。初標、後顯。此標也。欲令菩薩意樂堅固，故為大乞而試驗之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋所由。初標、後顯。此標也。欲令菩薩意樂堅固，故為大乞而試驗之。

經 所以者何(至)為此乞求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)為此乞求。

贊曰：此顯前義。其大乞者，是勇猛菩薩，為利前眾生，行斯難事。非餘下劣能為大乞，志下劣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此顯前義。其大乞者，是勇猛菩薩，為利前眾生，行斯難事。非餘下劣能為大乞，志下劣故。

經 大迦葉彼(至)為此乞求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 大迦葉彼(至)為此乞求。

贊曰：下喻明顯。有二譬喻：初明力大能逼、後明力敵能逼。此初文也。諸七地前為大乞者，猶如螢火，位居小故，不能逼迫；大施菩薩，猶如日輪，威勢大故。八地以上解脫菩薩，方能大乞而行逼迫，威力大故，亦方大施，非前位能。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下喻明顯。有二譬喻：初明力大能逼、後明力敵能逼。此初文也。諸七地前為大乞者，猶如螢火，位居小故，不能逼迫；大施菩薩，猶如日輪，威勢大故。八地以上解脫菩薩，方能大乞而行逼迫，威力大故，亦方大施，非前位能。

經 大迦葉波(至)共相逼迫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 大迦葉波(至)共相逼迫。

贊曰：此明力敵能逼。文意可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明力敵能逼。文意可知。

經 是名安住(至)解脫境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 是名安住(至)解脫境界。

贊曰：第二結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二結也。

經 說此法時(至)解脫境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 說此法時(至)解脫境界。

贊曰：品第四段，結成利益。解脫境界，謂八地以上。今此能入，並證不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：品第四段，結成利益。解脫境界，謂八地以上。今此能入，並證不退。

觀有情品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀有情品

〈方便〉、〈聲聞〉、〈菩薩〉、〈問疾〉、〈不思議〉五品，明能利行。今此一品，明其所利。恐言所利有實眾生，今破彼執顯皆非實，唯有假情以為所利，故此一品名所化處。觀謂觀察。有情即是所化生境。智慧簡擇。所化眾生雖有可化，仍非實有，名觀有情，此品廣明，名觀有情品。雖此品中更明勝行，所化為主，名觀有情。或由觀彼而起勝行，合名觀有情品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 〈方便〉、〈聲聞〉、〈菩薩〉、〈問疾〉、〈不思議〉五品，明能利行。今此一品，明其所利。恐言所利有實眾生，今破彼執顯皆非實，唯有假情以為所利，故此一品名所化處。觀謂觀察。有情即是所化生境。智慧簡擇。所化眾生雖有可化，仍非實有，名觀有情，此品廣明，名觀有情品。雖此品中更明勝行，所化為主，名觀有情。或由觀彼而起勝行，合名觀有情品。

經 時妙吉祥(至)觀諸有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時妙吉祥(至)觀諸有情。

贊曰：就此品中，大文有二：初吉祥問答，明菩薩行；後天女對揚，破聲聞執。吉祥問答明菩薩行中，初觀所化、後明利行。初中復二：初問、後答。此問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：就此品中，大文有二：初吉祥問答，明菩薩行；後天女對揚，破聲聞執。吉祥問答明菩薩行中，初觀所化、後明利行。初中復二：初問、後答。此問也。

經 無垢稱言(至)一切有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無垢稱言(至)一切有情。

贊曰：下答。有二。空理義云：初觀俗諦假有有情，猶如幻事似而非真；後觀真諦本空有情。此初文也。應理義云：初觀依他假有有情，後觀所執本空有情。此初文也。依他起性猶如幻事，似非真故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下答。有二。空理義云：初觀俗諦假有有情，猶如幻事似而非真；後觀真諦本空有情。此初文也。應理義云：初觀依他假有有情，後觀所執本空有情。此初文也。依他起性猶如幻事，似非真故。

經 文妙吉祥(至)觀第六蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 文妙吉祥(至)觀第六蘊。

贊曰：空理義云，下觀真諦本空有情。應理義云：下觀所執本空有情。文分有二：初廣說喻以顯非有、後結前義釋空所由。初中四十三句，舊有二十九句。此有初十。「如有智人」通下諸句。「喻諸菩薩」下遂難釋，餘易可知。觀水聚沫所有前際，前際本無，先來空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：空理義云，下觀真諦本空有情。應理義云：下觀所執本空有情。文分有二：初廣說喻以顯非有、後結前義釋空所由。初中四十三句，舊有二十九句。此有初十。「如有智人」通下諸句。「喻諸菩薩」下遂難釋，餘易可知。觀水聚沫所有前際，前際本無，先來空故。

經 觀第七根(至)貪嗔癡毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 觀第七根(至)貪嗔癡毒。

贊曰：此中有十。梵云薩埵，此云有情，即六根是。舊文由此說如第七情，今言根也。無色界中有定境色、無業果色，此中說無業果色也。薩迦耶見，通俱生、分別。預流已上無分別者非無俱生。《楞伽經》云「佛告大慧：『身見有二種，謂俱生、妄相，妄相者即分別薩迦耶見故。』」觀一來果第三有者，一來果人復有二生，往天未人，唯二生故。此依小生，非大生義。不還果者，不生欲界，故無胎藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此中有十。梵云薩埵，此云有情，即六根是。舊文由此說如第七情，今言根也。無色界中有定境色、無業果色，此中說無業果色也。薩迦耶見，通俱生、分別。預流已上無分別者非無俱生。《楞伽經》云「佛告大慧：『身見有二種，謂俱生、妄相，妄相者即分別薩迦耶見故。』」觀一來果第三有者，一來果人復有二生，往天未人，唯二生故。此依小生，非大生義。不還果者，不生欲界，故無胎藏。

經 觀得忍菩薩(至)不生煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 觀得忍菩薩(至)不生煩惱。

贊曰：此有後十。八地已上名為得忍，忍相續故，故無慳等。七地猶起，為利益故。或初地上，得性戒或，創得忍故，無慳悋等。四禪已上無入出息，況滅定乎。半擇迦者，此云絕勢，即黃門類。此有五種：生便、除去、嫉妬、半月、灌灑之類。八地已上，一切煩惱種雖未斷，無漏相續，緣闕不生，名為畢竟不生煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有後十。八地已上名為得忍，忍相續故，故無慳等。七地猶起，為利益故。或初地上，得性戒或，創得忍故，無慳悋等。四禪已上無入出息，況滅定乎。半擇迦者，此云絕勢，即黃門類。此有五種：生便、除去、嫉妬、半月、灌灑之類。八地已上，一切煩惱種雖未斷，無漏相續，緣闕不生，名為畢竟不生煩惱。

經 觀夢寤已(至)後有相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 觀夢寤已(至)後有相續。

贊曰：此餘三也。夢時所見尚未知無，故舉悟時觀彼夢境。無學分段後有成無，非無變易。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此餘三也。夢時所見尚未知無，故舉悟時觀彼夢境。無學分段後有成無，非無變易。

經 如是菩薩(至)無有情故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是菩薩(至)無有情故。

贊曰：結成前義，釋空所由。空理義云：勝義諦中諸法本空，無有情故。應理義云：遍計所執諸法本空，無有情故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結成前義，釋空所由。空理義云：勝義諦中諸法本空，無有情故。應理義云：遍計所執諸法本空，無有情故。

經 妙吉祥言(至)修於大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 妙吉祥言(至)修於大慈。

贊曰：下明利行。有二：初明利他行、後明自利行。初中有四，明無量故。一一皆有初問、後答。此初問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明利行。有二：初明利他行、後明自利行。初中有四，明無量故。一一皆有初問、後答。此初問也。

經 無垢稱言(至)究竟安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無垢稱言(至)究竟安樂。

贊曰：答初。有三：初總標、次廣說、後結成。此初文也。慈有三種，如前已說。為有情者，緣有情起，名有情緣慈。說如斯法者，緣法起故，名法緣慈。與究竟樂者，緣如起故，名無緣慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：答初。有三：初總標、次廣說、後結成。此初文也。慈有三種，如前已說。為有情者，緣有情起，名有情緣慈。說如斯法者，緣法起故，名法緣慈。與究竟樂者，緣如起故，名無緣慈。

經 如是菩薩(至)離內外故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是菩薩(至)離內外故。

贊曰：下廣說慈。合有三十八句，分之為二：初三十句，別修無緣法緣有情三慈，勝劣證得為次第故；後有八句，別修有情法緣無緣三慈，觀行初後之次第故。初中有三：初九句，修無緣慈，緣真如故；次有十一句；修法緣慈；緣法起故；後有十句，修有情緣慈，緣有情故。法緣慈有二：一緣有情都無實體，唯有五蘊法，而與之樂，名為法緣；二緣一切教理行果所有妙法，名法緣慈。此但說後，不說前法。此中皆取增上所緣，如修正法以施眾生，先緣法故，名法緣慈。如緣有情而修正法，先緣有情故，名有情緣慈。此二或俱名法有情緣，二皆有故。真俗雙觀，三慈並有，理亦何爽。舊有二十九句：初二十四句，別解無緣法緣有情緣三；後有五句，別解有情法緣無緣。初中有九句，明無緣；次有九句，明法緣；次有六句，明有情緣。此牒初五，無緣之慈離能所取，故修寂滅。離煩惱燒，故修無熟。三世理齊，故修如實。無等起因，故修不違。有因平等之所生起，並有為故，有順有違。真如無因，無所違迷，故修不違。真無內外，故修無二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下廣說慈。合有三十八句，分之為二：初三十句，別修無緣法緣有情三慈，勝劣證得為次第故；後有八句，別修有情法緣無緣三慈，觀行初後之次第故。初中有三：初九句，修無緣慈，緣真如故；次有十一句；修法緣慈；緣法起故；後有十句，修有情緣慈，緣有情故。法緣慈有二：一緣有情都無實體，唯有五蘊法，而與之樂，名為法緣；二緣一切教理行果所有妙法，名法緣慈。此但說後，不說前法。此中皆取增上所緣，如修正法以施眾生，先緣法故，名法緣慈。如緣有情而修正法，先緣有情故，名有情緣慈。此二或俱名法有情緣，二皆有故。真俗雙觀，三慈並有，理亦何爽。舊有二十九句：初二十四句，別解無緣法緣有情緣三；後有五句，別解有情法緣無緣。初中有九句，明無緣；次有九句，明法緣；次有六句，明有情緣。此牒初五，無緣之慈離能所取，故修寂滅。離煩惱燒，故修無熟。三世理齊，故修如實。無等起因，故修不違。有因平等之所生起，並有為故，有順有違。真如無因，無所違迷，故修不違。真無內外，故修無二。

經 修無壞慈(至)等虛空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 修無壞慈(至)等虛空故。

贊曰：此無緣慈，後四句也。真畢竟住，故修無壞，無壞時故。舊云「畢竟盡故」，畢竟盡諸煩惱，故體不壞。能緣意樂猶如金剛，故所觀如堅固難破，所修之慈名堅固慈。真性本淨，故修清淨。真等虛空，故修平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此無緣慈，後四句也。真畢竟住，故修無壞，無壞時故。舊云「畢竟盡故」，畢竟盡諸煩惱，故體不壞。能緣意樂猶如金剛，故所觀如堅固難破，所修之慈名堅固慈。真性本淨，故修清淨。真等虛空，故修平等。

經 修阿羅漢慈(至)無休息故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 修阿羅漢慈(至)無休息故。

贊曰：下十一句，修法緣慈。有三：初三三乘、次二法軌、後六果位。此三句，三乘慈。阿羅漢慈者，略有三義：一害煩惱賊、二無分段生、三應受妙供養。此取初義。獨證菩提，故不待師；亦不待資，不能利他資弟子也。菩薩二行利眾生故，緣二乘行而起於慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下十一句，修法緣慈。有三：初三三乘、次二法軌、後六果位。此三句，三乘慈。阿羅漢慈者，略有三義：一害煩惱賊、二無分段生、三應受妙供養。此取初義。獨證菩提，故不待師；亦不待資，不能利他資弟子也。菩薩二行利眾生故，緣二乘行而起於慈。

經 修如來慈(至)諸有情故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 修如來慈(至)諸有情故。

贊曰：此二法報二身慈也。真如乃為法身如來理法故，報身名佛果位故，二別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二法報二身慈也。真如乃為法身如來理法故，報身名佛果位故，二別也。

經 修自然慈(至)愛憎斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 修自然慈(至)愛憎斷故。

贊曰：下六果位慈。此初三句也。在果任運平等覺法，故修自然。正覺與真如平等一味，故修菩提。貪嗔永滅，故修無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下六果位慈。此初三句也。在果任運平等覺法，故修自然。正覺與真如平等一味，故修菩提。貪嗔永滅，故修無漏。

經 修大悲慈(至)觀性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 修大悲慈(至)觀性空故。

贊曰：此後三句。顯發大乘，故修大悲。利眾生故，觀都無我，故修無諍；若見有我，起惑淨故。觀法性空，故修無厭；法性若有，便有厭故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此後三句。顯發大乘，故修大悲。利眾生故，觀都無我，故修無諍；若見有我，起惑淨故。觀法性空，故修無厭；法性若有，便有厭故。

經 修法施慈(至)令無損故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 修法施慈(至)令無損故。

贊曰：下有十句。修有情緣，即十度也。此初三句。捲謂捲縮。如人與物，初時開手，後時捲著。堅法亦然，初與後休。餘文可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有十句。修有情緣，即十度也。此初三句。捲謂捲縮。如人與物，初時開手，後時捲著。堅法亦然，初與後休。餘文可解。

經 修精進慈(至)現知法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 修精進慈(至)現知法故。

贊曰：此有三句。不耽禪味，名無愛味。恒成種智，名現知法。皆為有情故，名有情緣慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有三句。不耽禪味，名無愛味。恒成種智，名現知法。皆為有情故，名有情緣慈。

經 修方便慈(至)法性相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 修方便慈(至)法性相故。

贊曰：下有四句。申善巧故，無有一事而不利樂，故名諸問普能示現。修方便慈，由十大願所引發故。修妙願慈，以濟眾生。並利樂事，故修大力。了知法性以悟眾生，故修智度。若那云智，智波羅蜜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有四句。申善巧故，無有一事而不利樂，故名諸問普能示現。修方便慈，由十大願所引發故。修妙願慈，以濟眾生。並利樂事，故修大力。了知法性以悟眾生，故修智度。若那云智，智波羅蜜也。

經。修神通慈(至)諸有情故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經。修神通慈(至)諸有情故。

贊曰：下有八句，別修有情、法緣、無緣三慈。初二有情、次五法緣、後一無緣。此有情緣也。不壞一切法性真加法相因故，故修神通。雖現神通種種變現，不壞性相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有八句，別修有情、法緣、無緣三慈。初二有情、次五法緣、後一無緣。此有情緣也。不壞一切法性真加法相因故，故修神通。雖現神通種種變現，不壞性相。

經 修無著慈(至)離瑕穢故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 修無著慈(至)離瑕穢故。

贊曰：此五句法緣也。心無障礙及無所染，故修無著。意樂淨故，名不矯詐。加行淨故，不為諂曲、事事不虛，故修無誑。情無瑕穢，故修深心。瑕者玉病。雖外相善，內心有垢，名為瑕穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此五句法緣也。心無障礙及無所染，故修無著。意樂淨故，名不矯詐。加行淨故，不為諂曲、事事不虛，故修無誑。情無瑕穢，故修深心。瑕者玉病。雖外相善，內心有垢，名為瑕穢。

經 修安樂慈(至)安樂事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 修安樂慈(至)安樂事故。

贊曰：此一無緣，安樂事本唯真如故。舊本後五句明有情、法緣、無緣中，一句有情、三句法緣、一句無緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一無緣，安樂事本唯真如故。舊本後五句明有情、法緣、無緣中，一句有情、三句法緣、一句無緣。

經 唯妙吉祥(至)修於大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 唯妙吉祥(至)修於大慈。

贊曰：結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結也。

經妙吉祥言(至)修於大慈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經妙吉祥言(至)修於大慈。

贊曰：此第二門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第二門。

經 無垢稱言(至)修於大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無垢稱言(至)修於大悲。

贊曰：此第二答。施己無慳，能拔於彼現當眾若，故名大悲，行弘廣故。不以不慳，名為大悲，但與樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第二答。施己無慳，能拔於彼現當眾若，故名大悲，行弘廣故。不以不慳，名為大悲，但與樂故。

經 妙吉祥言(至)修於大善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 妙吉祥言(至)修於大善。

贊曰：此第三問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第三問。

經 曰無垢稱言(至)修於大喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 曰無垢稱言(至)修於大喜。

贊曰：此第三答。作利無悔，善生喜故；不唯助喜名之為喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第三答。作利無悔，善生喜故；不唯助喜名之為喜。

經 妙吉祥言(至)修於大捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 妙吉祥言(至)修於大捨。

贊曰：此第四問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第四問。

經 無垢稱言(至)修於大捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無垢稱言(至)修於大捨。

贊曰：此第四答。此中行捨亦兼平等，不希報故；不唯以勸捨惡為捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第四答。此中行捨亦兼平等，不希報故；不唯以勸捨惡為捨。

經 妙吉祥言(至)當何所依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 妙吉祥言(至)當何所依。

贊曰：下明自利行，有十二問答展轉相生。此初問也。地前菩薩入於生死教化眾生，若有怖畏，當何所依？地上不怖生死苦故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明自利行，有十二問答展轉相生。此初問也。地前菩薩入於生死教化眾生，若有怖畏，當何所依？地上不怖生死苦故。

經 無垢稱言(至)諸佛大我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無垢稱言(至)諸佛大我。

贊曰：此答也。諸佛大我，大涅槃也。四德之我，名為大我。無住之住，名正依住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此答也。諸佛大我，大涅槃也。四德之我，名為大我。無住之住，名正依住。

經 又問菩薩(至)解脫中住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又問菩薩(至)解脫中住。

贊曰：第二問答。即此真如離煩惱時假名解脫，解脫體即擇滅無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二問答。即此真如離煩惱時假名解脫，解脫體即擇滅無為。

經 又問欲令(至)除其煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又問欲令(至)除其煩惱。

贊曰：第三問答。要除繫縛，身解脫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三問答。要除繫縛，身解脫故。

經 又問欲除(至)觀察作意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又問欲除(至)觀察作意。

贊曰：第四問答。理謂二諦真如道理。順此之作意，名如理作意。體即思慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四問答。理謂二諦真如道理。順此之作意，名如理作意。體即思慧。

經 又問欲修(至)不生不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又問欲修(至)不生不滅。

贊曰：第五問答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五問答。

經 又問何法(至)善法不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又問何法(至)善法不滅。

贊曰：第六問答。惡斷善修，名不生滅，由思惟故起此正修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第六問答。惡斷善修，名不生滅，由思惟故起此正修。

經 又問善(至)以身為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又問善(至)以身為本。

贊曰：第七問答。以有身故善不善生。此依起故，非因感本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第七問答。以有身故善不善生。此依起故，非因感本。

經 又問身(至)欲貪為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又問身(至)欲貪為本。

贊曰：第八問答。此舉潤生近物之因及欲界愛，故偏答欲貪實由癡等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第八問答。此舉潤生近物之因及欲界愛，故偏答欲貪實由癡等。

經 又問欲貪(至)分別為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又問欲貪(至)分別為本。

贊曰：第九問答。由能執心虛妄分別，欲貪生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第九問答。由能執心虛妄分別，欲貪生故。

經 又問虛妄(至)倒想為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又問虛妄(至)倒想為本。

贊曰：第十問答。倒想者境，由有倒境妄心生故。由此論云「亂相及亂體，應許為色識，及與非色識，若無餘亦無。」舊云「倒想」，依取像倒，分別心生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第十問答。倒想者境，由有倒境妄心生故。由此論云「亂相及亂體，應許為色識，及與非色識，若無餘亦無。」舊云「倒想」，依取像倒，分別心生。

經 又問倒想(至)無住為本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又問倒想(至)無住為本。

贊曰：第十一問答。無住即真如。由迷真如，倒境生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第十一問答。無住即真如。由迷真如，倒境生故。

經 妙吉祥言(至)一切諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 妙吉祥言(至)一切諸法。

贊曰：第十二問答。真如無本，非他生故。亦無取住，更無依故。由此本故立諸法，染性迷生、淨性悟起，故唯識說為迷悟依，名立一切，非能生也。空理義云：無住即是真空性故，亦為迷悟二法根本。又因緣性空，從空性生一切諸法，故言無住立一切法。應理義云：若外道云能生一切，我之真如非能生故，但為法依。故言無住立一切法，不言生也。經中所言「心作一切」，因緣之心，非法性心，故不相違。法性非能起，云何說能作？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第十二問答。真如無本，非他生故。亦無取住，更無依故。由此本故立諸法，染性迷生、淨性悟起，故唯識說為迷悟依，名立一切，非能生也。空理義云：無住即是真空性故，亦為迷悟二法根本。又因緣性空，從空性生一切諸法，故言無住立一切法。應理義云：若外道云能生一切，我之真如非能生故，但為法依。故言無住立一切法，不言生也。經中所言「心作一切」，因緣之心，非法性心，故不相違。法性非能起，云何說能作？

經 時無垢稱(至)大聲聞眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時無垢稱(至)大聲聞眾。

贊曰：下品第二，天女對揚破聲聞執。有三：初天女散華、次鶖子問答、後無垢讚歎。初中有三：初歡喜散華、次著與不著、後問答破執。此初文也。本住者，顯其非與吉祥俱來。天女者，位居八地，示為女身。故故品末云「已能遊戲神通智慧，得無生忍，於無上覺永不退轉。乘本願力，隨欲成就一切有情。」故知非是凡神鬼也。然以女多慈愛愍念心深，得利幽宮權方濟益，況復欲化聲聞令離染著，示以散華之事，助揚無垢之能，故為女身非為男相。既為化相，非定何天。據勝端嚴，多是他化。昔時淨名空室，所以潛形；今者利益便宜，其身乃現。渠散華者，華多香綺，愚俗染情，欲明聲聞有著、菩薩離之，故散之也。又華掩臭惡、馨香逢芳，現有敷榮之能，遠有結實之德，故唯散華不散餘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下品第二，天女對揚破聲聞執。有三：初天女散華、次鶖子問答、後無垢讚歎。初中有三：初歡喜散華、次著與不著、後問答破執。此初文也。本住者，顯其非與吉祥俱來。天女者，位居八地，示為女身。故故品末云「已能遊戲神通智慧，得無生忍，於無上覺永不退轉。乘本願力，隨欲成就一切有情。」故知非是凡神鬼也。然以女多慈愛愍念心深，得利幽宮權方濟益，況復欲化聲聞令離染著，示以散華之事，助揚無垢之能，故為女身非為男相。既為化相，非定何天。據勝端嚴，多是他化。昔時淨名空室，所以潛形；今者利益便宜，其身乃現。渠散華者，華多香綺，愚俗染情，欲明聲聞有著、菩薩離之，故散之也。又華掩臭惡、馨香逢芳，現有敷榮之能，遠有結實之德，故唯散華不散餘也。

文化丁卯五月十五萓此卷挍合畢，此卷尤寫誤多矣。難挍訂者，或存本書；又雖有改之者，非自敢決定。而就中三四之兩紙間能所釋錯雜難䶜，列齒來責，不顧咿嗤，而為補助童蒙，以私意經釋，順次轉回之。後哲勿必為軌範而已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文化丁卯五月十五萓此卷挍合畢，此卷尤寫誤多矣。難挍訂者，或存本書；又雖有改之者，非自敢決定。而就中三四之兩紙間能所釋錯雜難䶜，列齒來責，不顧咿嗤，而為補助童蒙，以私意經釋，順次轉回之。後哲勿必為軌範而已。

隆恭不惑干九支 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隆恭不惑干九支

說無垢稱經本 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無垢稱經本

說無垢稱經疏卷第五(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無垢稱經疏卷第五(末)

經 時彼天花(至)便著不隨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時彼天花(至)便著不隨。

贊曰：下明著與不著。有二：初明著不著、後明去不得。此初文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明著與不著。有二：初明著不著、後明去不得。此初文也。

經 時聲聞眾(至)皆不能去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時聲聞眾(至)皆不能去。

贊曰：此明去不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明去不得。

經 爾時天女(至)何故云花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時天女(至)何故云花。

贊曰：下問答破執。有三：初天女問、次鶖子答、後天女說。此天女問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下問答破執。有三：初天女問、次鶖子答、後天女說。此天女問。

經 舍利子言(至)我故去之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 舍利子言(至)我故去之。

贊曰：此鶖子答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此鶖子答。

經 天女言止(至)為不如法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 天女言止(至)為不如法。

贊曰：下天女。有二：初標、後顯。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下天女。有二：初標、後顯。此初也。

經 所以者何(至)自不如法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)自不如法。

贊曰：下顯。有二：初以人花相對、後以大小相對。初中有二：初顯、後釋。此顯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下顯。有二：初以人花相對、後以大小相對。初中有二：初顯、後釋。此顯也。

經 所以者何(至)有異分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)有異分別。

贊曰：此釋人華二別所以。無分別者，無總執分別。無異分別者，無差別。又初無共相、後無別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此釋人華二別所以。無分別者，無總執分別。無異分別者，無差別。又初無共相、後無別相。

經 於善說法(至)是已如法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 於善說法(至)是已如法。

贊曰：下大小相對。有二：初明人有差別、後明花著有殊。此初文也。於佛戒律而出家者，有二分別，名不如法，乖理真故。無二分別，名如法者，順正理故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下大小相對。有二：初明人有差別、後明花著有殊。此初文也。於佛戒律而出家者，有二分別，名不如法，乖理真故。無二分別，名如法者，順正理故。

經 唯舍利子(至)及異分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 唯舍利子(至)及異分別。

贊曰：下明花著有殊。有二：一明分別有異有著不著、二明習斷有異有著不著。初中復二：初明分別有異有著不著、後明畏不畏異有著不著。此初文也。菩薩無二分別，故花不著；聲聞有二分別，故花著身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明花著有殊。有二：一明分別有異有著不著、二明習斷有異有著不著。初中復二：初明分別有異有著不著、後明畏不畏異有著不著。此初文也。菩薩無二分別，故花不著；聲聞有二分別，故花著身。

經 唯舍利子(至)不得其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 唯舍利子(至)不得其便。

贊曰：下明畏不畏異有著不著。初喻、後合。此喻也。非人者，鬼神等類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明畏不畏異有著不著。初喻、後合。此喻也。非人者，鬼神等類。

經 若畏生死(至)不其便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若畏生死(至)不其便。

贊曰：此合也。二乘畏於生死，諸境得便亂惑其心；菩薩不畏生死，諸境不能亂惑其意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此合也。二乘畏於生死，諸境得便亂惑其心；菩薩不畏生死，諸境不能亂惑其意。

經 又舍利子(至)花不著也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)花不著也。

贊曰：此明習斷有異有著不著。習者習氣，麁重是也。離種子外別有體性，如惡口習、起舞習等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明習斷有異有著不著。習者習氣，麁重是也。離種子外別有體性，如惡口習、起舞習等。

經 舍利子言(至)經今幾何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 舍利子言(至)經今幾何。

贊曰：天女對揚破聲聞執中，自下第二鶖子問答。大文有五：初問住室久近、二問發趣何乘、三問合轉女身、四問後生何處、五問證果時節。初中問答，合有十二。此初問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：天女對揚破聲聞執中，自下第二鶖子問答。大文有五：初問住室久近、二問發趣何乘、三問合轉女身、四問後生何處、五問證果時節。初中問答，合有十二。此初問也。

經：天女答言(至)所住解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：天女答言(至)所住解脫。

贊曰：二答也。解脫者擇滅無為，有餘涅槃本性住空，故如住解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二答也。解脫者擇滅無為，有餘涅槃本性住空，故如住解脫。

經 舍利子言(至)如是久耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 舍利子言(至)如是久耶。

贊曰：三問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三問也。

經 天女復言(至)亦何如久。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 天女復言(至)亦何如久。

贊曰：四返問也。其汝解脫，猶如何等之久近也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四返問也。其汝解脫，猶如何等之久近也。

經 時舍利子默然不答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時舍利子默然不答。

贊曰：五不答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：五不答也。

經 天曰尊者(至)默然不答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 天曰尊者(至)默然不答。

贊曰：六更問。慧辨第一，何不答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：六更問。慧辨第一，何不答也。

經 舍利子言(至)竟知何說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 舍利子言(至)竟知何說。

贊曰：七答也。涅槃無名，性離言故，況本性有？答住久近也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：七答也。涅槃無名，性離言故，況本性有？答住久近也。

經 天曰(至)皆解脫相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 天曰(至)皆解脫相。

贊曰：八釋解脫。有三：一標、二釋、三結。此標也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：八釋解脫。有三：一標、二釋、三結。此標也。

經 所以者何(至)中間可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)中間可得。

贊曰：下釋。有二：一釋解脫相、二解文字相。此釋解脫相以真如為體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋。有二：一釋解脫相、二解文字相。此釋解脫相以真如為體。

經 文字亦爾(至)中間可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 文字亦爾(至)中間可得。

贊曰：此解文字相。於音聲上假名安立，無實文字，何有內外？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此解文字相。於音聲上假名安立，無實文字，何有內外？

經 是故(至)其性平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 是故(至)其性平等。

贊曰：以一切法與真如性真解脫體都無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：以一切法與真如性真解脫體都無差別。

經 舍利子都言(至)為解脫耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 舍利子都言(至)為解脫耶。

贊曰：九問也。鶖子以離煩惱繫縛所得擇滅而為解脫，故為此問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：九問也。鶖子以離煩惱繫縛所得擇滅而為解脫，故為此問。

經 天曰(至)解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 天曰(至)解脫。

贊曰：十釋也。二乘名為增上慢者，未得佛果謂為第一而更不求，小得謂多，名增上慢。皆無覆性。為此等故，說離煩惱所得擇滅名為解脫。諸菩薩等名遠離者，為此等故，說諸煩惱本性真如以為解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：十釋也。二乘名為增上慢者，未得佛果謂為第一而更不求，小得謂多，名增上慢。皆無覆性。為此等故，說離煩惱所得擇滅名為解脫。諸菩薩等名遠離者，為此等故，說諸煩惱本性真如以為解脫。

經 舍利子言(至)慧辨若斯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 舍利子言(至)慧辨若斯。

贊曰：十一問也。汝何所得、汝何所證，慧辨如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：十一問也。汝何所得、汝何所證，慧辨如此。

經 天曰(至)為增上慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 天曰(至)為增上慢。

贊曰：十一答。諸法本空，無得無證。言有得證名增上慢，實有小得，非多得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：十一答。諸法本空，無得無證。言有得證名增上慢，實有小得，非多得故。

經 舍利子言(至)為何發趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 舍利子言(至)為何發趣。

贊曰：下第二問發趣何乘？有四：一問、二答、三難、四通。此初問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二問發趣何乘？有四：一問、二答、三難、四通。此初問也。

經 天女答言(至)並皆發起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 天女答言(至)並皆發起。

贊曰：二答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二答也。

經 舍利子言(至)作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 舍利子言(至)作如是說。

贊曰：三難也。依根學法，名之為乘。總趣三乘，言難解了，名為密意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三難也。依根學法，名之為乘。總趣三乘，言難解了，名為密意。

經 天曰我常(至)我為大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 天曰我常(至)我為大乘。

贊曰：四通。有三：初自行彼行、次應彼陳法、後釋諸疑難。此初文也，舊經無之。聲聞有二：一《法花》第二說聞法信受；二〈信解品〉中以道令聞。今依後義，故名聲聞。自然現覺真法性故，不待他教，樂獨善寂，故名獨覺。不說觀待緣而起悟覺，亦名緣覺。不離慈悲，故為大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四通。有三：初自行彼行、次應彼陳法、後釋諸疑難。此初文也，舊經無之。聲聞有二：一《法花》第二說聞法信受；二〈信解品〉中以道令聞。今依後義，故名聲聞。自然現覺真法性故，不待他教，樂獨善寂，故名獨覺。不說觀待緣而起悟覺，亦名緣覺。不離慈悲，故為大乘。

經 又舍利子(至)我為大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)我為大乘。

贊曰：此應彼陳法。應物宣揚，或現彼形，故號三乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此應彼陳法。應物宣揚，或現彼形，故號三乘。

經 又舍利子(至)草麻等香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)草麻等香。

贊曰：下釋疑難。謂有疑難云：天女現為三乘，此室何故不見二乘人、不聞二乘法？下有四段，釋此疑妨。我雖為三乘有三乘德，室唯大乘，故不見二乘人、不聞二乘法。下四段中，一唯大乘行、二唯大乘理、三唯大乘教、四唯大乘果。行如香薰，增長善故。理如香體，能息惡故。餘二可知。初文有三：一喻說、二法說、三釋說。此喻也。瞻博迦者，舊云瞻蔔，此土所無，香最第一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋疑難。謂有疑難云：天女現為三乘，此室何故不見二乘人、不聞二乘法？下有四段，釋此疑妨。我雖為三乘有三乘德，室唯大乘，故不見二乘人、不聞二乘法。下四段中，一唯大乘行、二唯大乘理、三唯大乘教、四唯大乘果。行如香薰，增長善故。理如香體，能息惡故。餘二可知。初文有三：一喻說、二法說、三釋說。此喻也。瞻博迦者，舊云瞻蔔，此土所無，香最第一也。

經 如是答有(至)功德香等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是答有(至)功德香等。

贊曰：此法說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此法說也。

經 由此室中(至)常所熏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 由此室中(至)常所熏故。

贊曰：功德妙香，大乘行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：功德妙香，大乘行也。

經 又舍利子(至)妙香而出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)妙香而出。

贊曰：二唯大乘理也。那迦，龍也。一切皆為膽大乘人，聞所說理，解理即歸，持香而出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二唯大乘理也。那迦，龍也。一切皆為膽大乘人，聞所說理，解理即歸，持香而出。

經 又舍利子(至)相應言論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)相應言論。

贊曰：三唯大乘教。十二年者，即是菩薩十二住也，謂種性勝解行極喜增上，戒增上心，三慧無相有功用、無相無功用，及與無礙解最上菩薩住及與如來住。前十二住，名為菩薩顯入菩薩位。不曾聞說二乘法教，教理相順，名曰相應。不曾聞說二乘道理相順之教，唯聞大乘相應法教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三唯大乘教。十二年者，即是菩薩十二住也，謂種性勝解行極喜增上，戒增上心，三慧無相有功用、無相無功用，及與無礙解最上菩薩住及與如來住。前十二住，名為菩薩顯入菩薩位。不曾聞說二乘法教，教理相順，名曰相應。不曾聞說二乘道理相順之教，唯聞大乘相應法教。

經 又舍利子(至)殊勝之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)殊勝之法。

贊曰：四唯大乘果。由修大乘，得此八種殊勝之果。有三：一標、二釋、三結。此標也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四唯大乘果。由修大乘，得此八種殊勝之果。有三：一標、二釋、三結。此標也。

經 何等為八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 何等為八。

贊曰：下釋。有二：初問、後答也。此問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋。有二：初問、後答也。此問也。

經 謂舍利子(至)殊勝之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 謂舍利子(至)殊勝之法。

贊曰：答即為八，初希也。事居空室，有此八希，表住真空能生八事。隨應可悉，恐繁且止。內有智慧、外感光明。第一遍知金色普照相續圓滿晝夜為明，唯說大乘，不以二乘日月為照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：答即為八，初希也。事居空室，有此八希，表住真空能生八事。隨應可悉，恐繁且止。內有智慧、外感光明。第一遍知金色普照相續圓滿晝夜為明，唯說大乘，不以二乘日月為照。

經 又舍利子(至)殊勝之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)殊勝之法。

贊曰：二希也。聞法為緣，煩惱不害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二希也。聞法為緣，煩惱不害。

經 又舍利子(至)殊勝之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)殊勝之法。

贊曰：三希也。親近善緣，故集不空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三希也。親近善緣，故集不空。

經 又舍利子(至)殊勝之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)殊勝之法。

贊曰：四希也。法教深妙，宣說六度不退法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四希也。法教深妙，宣說六度不退法輪。

經 又舍利子(至)殊勝之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)殊勝之法。

贊曰：五希也。供具殊妙，故有法樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：五希也。供具殊妙，故有法樂。

經 又舍利子(至)殊勝之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)殊勝之法。

贊曰：六希也。四大藏者，無量攝事，內行滿故。外感四藏，法慧滿足，故豐財施。財少曰貪，全無曰窮。無婦曰鰥，無夫曰寡。無父母曰孤，無兄弟曰獨。無親旅者名曰無依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：六希也。四大藏者，無量攝事，內行滿故。外感四藏，法慧滿足，故豐財施。財少曰貪，全無曰窮。無婦曰鰥，無夫曰寡。無父母曰孤，無兄弟曰獨。無親旅者名曰無依。

經 又舍利子(至)殊勝之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)殊勝之法。

贊曰：七希也。內見法身、外觀報佛，況化身利物，何求不至。故至心祈請，應念則來；感切希法，聞已而去。總十一佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：七希也。內見法身、外觀報佛，況化身利物，何求不至。故至心祈請，應念則來；感切希法，聞已而去。總十一佛。

經 又舍利子(至)殊勝之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)殊勝之法。

贊曰：八希也。眾生劫盡，淨土常安。凡覩小室，聖知淨土，況能現化。不有天宮，但由內德周備外相莊嚴，小室尚八希棄，大國恒沙難有。濟八難、愍八部、斷八識，去八邪、顯八正道、得八解脫，所以希奇但現八種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：八希也。眾生劫盡，淨土常安。凡覩小室，聖知淨土，況能現化。不有天宮，但由內德周備外相莊嚴，小室尚八希棄，大國恒沙難有。濟八難、愍八部、斷八識，去八邪、顯八正道、得八解脫，所以希奇但現八種。

經 唯舍利子(至)獨覺法乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 唯舍利子(至)獨覺法乎。

贊曰：第三結也。故現無二乘，聞唯大法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三結也。故現無二乘，聞唯大法。

經 時舍利子(至)轉此女身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時舍利子(至)轉此女身。

贊曰：下第三問令轉女身。有三：一令女轉身、二轉舍利子、三還復本形。初中有五：一問、二答、三返問、四劫答、五正釋。此問也。鶖子下位不測上階，謂實女身，故問令轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三問令轉女身。有三：一令女轉身、二轉舍利子、三還復本形。初中有五：一問、二答、三返問、四劫答、五正釋。此問也。鶖子下位不測上階，謂實女身，故問令轉。

經 天女答言(至)當何所轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 天女答言(至)當何所轉。

贊曰：答也。十二年者，或十二因緣，寄言十二年。自居生死，求實女身都不得故。或言菩薩十二住中寄言十二年，發心已來，求實女人了不可得。或親侍淨名，入此室中十二年矣，不須寄說。不但化為女相，求實女人性亦不可得。既無女人，當何所轉？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：答也。十二年者，或十二因緣，寄言十二年。自居生死，求實女身都不得故。或言菩薩十二住中寄言十二年，發心已來，求實女人了不可得。或親侍淨名，入此室中十二年矣，不須寄說。不但化為女相，求實女人性亦不可得。既無女人，當何所轉？

問：前答居此如住解脫，都無年載。何故今言十二年乎？答：前依真理解脫而答，故答無時；今依修行及住生死之分限故，答十二年。不相違也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：前答居此如住解脫，都無年載。何故今言十二年乎？答：前依真理解脫而答，故答無時；今依修行及住生死之分限故，答十二年。不相違也。

經 唯舍利(至)為正問不。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 唯舍利(至)為正問不。

贊曰：三返問也。顯已為女，化而不真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三返問也。顯已為女，化而不真。

經 舍利子言(至)當何所轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 舍利子言(至)當何所轉。

贊曰：四却答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四却答也。

經：天曰如是(至)不轉女身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：天曰如是(至)不轉女身。

贊曰：五正釋也。一切有為猶如幻化，女既非真，何所可轉而令轉耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：五正釋也。一切有為猶如幻化，女既非真，何所可轉而令轉耶？

經 即時天女(至)不轉女身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 即時天女(至)不轉女身。

贊曰：二轉舍利子。有三：一轉問、二答迷、三正釋。此轉問也。彼此轉摸，復問鶖子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二轉舍利子。有三：一轉問、二答迷、三正釋。此轉問也。彼此轉摸，復問鶖子。

經 時舍利子(至)轉生女身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時舍利子(至)轉生女身。

贊曰：答迷也。不知男滅女轉所因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：答迷也。不知男滅女轉所因。

經 天女復言(至)亦當能轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 天女復言(至)亦當能轉。

贊曰：此正釋。有三：一略例、二廣成、三引教。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此正釋。有三：一略例、二廣成、三引教。此初也。

經 如舍利子(至)而實非女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如舍利子(至)而實非女。

贊曰：此廣成也。舉他顯自，化女非實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此廣成也。舉他顯自，化女非實。

經 世尊依此(至)非男非女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 世尊依此(至)非男非女。

贊曰：此引教也。相有男女，實無男女。事有男女，理實無故。言中一向，故名密意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此引教也。相有男女，實無男女。事有男女，理實無故。言中一向，故名密意。

經 爾時天女(至)今何所在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時天女(至)今何所在。

贊曰：三還復本形。有三：一復形發問、二依理為酬、三讚揚引教。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三還復本形。有三：一復形發問、二依理為酬、三讚揚引教。此初也。

經 舍利子言(至)無在無變。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 舍利子言(至)無在無變。

贊曰：依理為酬。女相已無，云不在。元非實女，何所變？又法性空，何者在？何者變？舊云「無在無不在」，無有實女昔在今不在。無無實女，何在不在？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：依理為酬。女相已無，云不在。元非實女，何所變？又法性空，何者在？何者變？舊云「無在無不在」，無有實女昔在今不在。無無實女，何在不在？

經 天曰尊者(至)是真佛諸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 天曰尊者(至)是真佛諸。

贊曰：讚揚引教。法性本空，何在何變？又無如彼相，立一切法，悉皆無在，新新生故。無實自性，云何所變？舊云「一切法亦無在無不在」，無實性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：讚揚引教。法性本空，何在何變？又無如彼相，立一切法，悉皆無在，新新生故。無實自性，云何所變？舊云「一切法亦無在無不在」，無實性故。

經 時舍利子(至)當生何所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時舍利子(至)當生何所。

贊曰：下第四問沒生何處。有四：一問、二答、三難、四通。此問也。不問所從但問所往者，既言住此如住解脫，故不問從，唯問往也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第四問沒生何處。有四：一問、二答、三難、四通。此問也。不問所從但問所往者，既言住此如住解脫，故不問從，唯問往也。

經 天女答言(至)我當生彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 天女答言(至)我當生彼。

贊曰：二答也。佛之化人當生之處，哉當生彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二答也。佛之化人當生之處，哉當生彼。

經 舍利子言(至)當所至處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 舍利子言(至)當所至處。

贊曰：三難也。化既非真，無沒無生，云何今言當有生處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三難也。化既非真，無沒無生，云何今言當有生處？

經 天曰尊者(至)當生何所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 天曰尊者(至)當生何所。

贊曰：空理義云，勝義諦中，諸法有情既無體性，當何所生？應理義云：遍計所執法及有情都無實體，當何所往？況我化現，而得有生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：空理義云，勝義諦中，諸法有情既無體性，當何所生？應理義云：遍計所執法及有情都無實體，當何所往？況我化現，而得有生？

經 時舍利子(至)正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時舍利子(至)正等菩提。

贊曰：下第五問證果時節。有九，此初問也。汝於久近當得菩提，當如何等？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第五問證果時節。有九，此初問也。汝於久近當得菩提，當如何等？

經 天女答言(至)久近亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 天女答言(至)久近亦爾。

贊曰：亦答也。如汝還成異生假者，身中復起異生有漏，如此久近，當得菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：亦答也。如汝還成異生假者，身中復起異生有漏，如此久近，當得菩提。

經 舍利子言(至)異生之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 舍利子言(至)異生之法。

贊曰：三返答也。無道理處所時位還成異生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三返答也。無道理處所時位還成異生。

經 天曰尊者(至)證菩提者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 天曰尊者(至)證菩提者。

贊曰：四返成也。真如理為大菩提，故無住處，亦無時位可能證得及能證者。故《般若》云「實無少法名為菩提」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四返成也。真如理為大菩提，故無住處，亦無時位可能證得及能證者。故《般若》云「實無少法名為菩提」。

經 舍利子言(至)已證當證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 舍利子言(至)已證當證。

贊曰：五引教難。現在現證，未來當證，過去已證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：五引教難。現在現證，未來當證，過去已證。

經 天曰尊者(至)超過三世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 天曰尊者(至)超過三世。

贊曰：六以理通。經言三世當得菩提，依世文字語言說有，非依勝義真如菩提可有三世而言證得，真如菩提過三世故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：六以理通。經言三世當得菩提，依世文字語言說有，非依勝義真如菩提可有三世而言證得，真如菩提過三世故。

經 又舍利子(至)阿羅漢耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又舍利子(至)阿羅漢耶。

贊曰：七又返問。欲令義明，故為此問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：七又返問。欲令義明，故為此問。

經 舍利子言(至)得無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 舍利子言(至)得無所得。

贊曰：八答也。從來不得，今時證得，解脫也。從來謂得，今無所得，妄境也。證無學時，先不得者今得，先得者今不得，故名得無得。又言不得即有所得，若欲得者，即無所無所得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：八答也。從來不得，今時證得，解脫也。從來謂得，今無所得，妄境也。證無學時，先不得者今得，先得者今不得，故名得無得。又言不得即有所得，若欲得者，即無所無所得。

經 天曰尊者(至)證無所證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 天曰尊者(至)證無所證。

贊曰：九釋成也。菩提亦爾，從來不證，今證真如也。無所證者，今無所證所執也，所證或妄境也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：九釋成也。菩提亦爾，從來不證，今證真如也。無所證者，今無所證所執也，所證或妄境也。

經 時無垢稱(至)永不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時無垢稱(至)永不退轉。

贊曰：此第三段無垢讚歎。初讚其德、後釋為女所由。此初也。有六德：一遇良緣、二得神通力、三得智慧、四願滿足、五得無生忍、六至不退地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第三段無垢讚歎。初讚其德、後釋為女所由。此初也。有六德：一遇良緣、二得神通力、三得智慧、四願滿足、五得無生忍、六至不退地。

經 乘本願力(至)成熟有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 乘本願力(至)成熟有情。

贊曰：此釋為女所由。乘因本願，隨欲受生，故居此室。任物情宜，故現為女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此釋為女所由。乘因本願，隨欲受生，故居此室。任物情宜，故現為女。

菩提分品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提分品

〈方方品〉等下之五品，利他勝行。次上一品，觀所化處；次下二品，真實義處，明自利行；初之一品，真實有為世俗事行；次後一品，真實無為出世理行。利他之後，必自利故。欲證其理，先修事故。菩提覺果，分者因義，得佛菩提之因位行。今此廣明，名菩提分，非唯三十七菩提分也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 〈方方品〉等下之五品，利他勝行。次上一品，觀所化處；次下二品，真實義處，明自利行；初之一品，真實有為世俗事行；次後一品，真實無為出世理行。利他之後，必自利故。欲證其理，先修事故。菩提覺果，分者因義，得佛菩提之因位行。今此廣明，名菩提分，非唯三十七菩提分也。

經 時妙吉祥(至)到究竟趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時妙吉祥(至)到究竟趣。

贊曰：品段有三，初吉祥發問略明菩提之因、次無垢發問便明如來之種、後善現發問廣明菩提之業。能到佛趣，是菩提因，正修行故。能生因者，是如來種，談本性故。法父母等，是菩提業，果已滿故。無菩提因，佛果何以為證？無如來種，覺分如何得生？無父母等，佛果何相圓滿？故為三段。初為順因、次為建因、後明果德。未得菩提時，善不善法皆名佛性，故二皆因，善為報身因，不善為法身因。故《勝鬘》云「有二種如來藏，空智煩惱亦名如來藏也。」初中有四：一問、二答、三徵、四釋。此問也。諸佛法者，謂通因果究竟所趣，即佛果中菩提涅槃。云何能到得覺因也，非三十七菩提之分，彼共三乘，此不共故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：品段有三，初吉祥發問略明菩提之因、次無垢發問便明如來之種、後善現發問廣明菩提之業。能到佛趣，是菩提因，正修行故。能生因者，是如來種，談本性故。法父母等，是菩提業，果已滿故。無菩提因，佛果何以為證？無如來種，覺分如何得生？無父母等，佛果何相圓滿？故為三段。初為順因、次為建因、後明果德。未得菩提時，善不善法皆名佛性，故二皆因，善為報身因，不善為法身因。故《勝鬘》云「有二種如來藏，空智煩惱亦名如來藏也。」初中有四：一問、二答、三徵、四釋。此問也。諸佛法者，謂通因果究竟所趣，即佛果中菩提涅槃。云何能到得覺因也，非三十七菩提之分，彼共三乘，此不共故。

經 無垢稱言(至)到究竟趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無垢稱言(至)到究竟趣。

贊曰：二答也。凡夫所歸，名之為趣。聖人所歸，非凡所趣。遊此非趣，名行非趣。或趣有二：所趣名趣，謂佛果法；能趣非趣，菩提分是。今修覺分能趣，故言行於非趣。行此非趣，能到究竟趣。舊云「行於非道」，道者趣也，如五道等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二答也。凡夫所歸，名之為趣。聖人所歸，非凡所趣。遊此非趣，名行非趣。或趣有二：所趣名趣，謂佛果法；能趣非趣，菩提分是。今修覺分能趣，故言行於非趣。行此非趣，能到究竟趣。舊云「行於非道」，道者趣也，如五道等。

經 妙吉祥言(至)行於非趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 妙吉祥言(至)行於非趣。

贊曰：三徵也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三徵也。

經 無垢稱言(至)煩惱塵垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無垢稱言(至)煩惱塵垢。

贊曰：四釋。有二：初釋、後結。釋中有三十三句，大文分二：初十九句，不同凡夫行；後有十四句，不同二乘行。然總分七：初六句依趣離惡行、次三句依根滅毒行、次十句依障修度行、次兩句依小修大行、次五句依惡修吾行、次四句依劣修勝行、後三句中修不住行。舊有三十一句，初唯有五句，末後唯二句故。初六句依趣離惡行中，初二句地獄、一句傍生、一句阿素洛、一句餓鬼、一句天趣，略無人趣及色界天。舊經亦有色界天者，錆也。此舉最勝難修處，故無人及色界諸天。菩薩常依二處化故，易而不論。此初二句，依地獄也。五無間者，謂殺父害母等五重逆業，此通三乘。若唯大乘，破塔寺等，無間生彼。既生彼已，受苦無間，故名無間。生五無間，必是極惡，多起恚惱忿恨毒心。菩薩生彼，利眾生故無恚惱，心菩提分也。那洛迦者，此云惡者。㮈落迦者，此云苦器，舊云地獄。生苦器者，名為惡者。有情生彼，煩惱塵垢必是極重；菩薩生彼，塵垢皆無。此除最下，所餘地獄以下諸句，言行彼者，皆是菩薩隨類化生，示行惡處、示起惡法，而能於彼無所作，事菩提分也。一切準知，更不重釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四釋。有二：初釋、後結。釋中有三十三句，大文分二：初十九句，不同凡夫行；後有十四句，不同二乘行。然總分七：初六句依趣離惡行、次三句依根滅毒行、次十句依障修度行、次兩句依小修大行、次五句依惡修吾行、次四句依劣修勝行、後三句中修不住行。舊有三十一句，初唯有五句，末後唯二句故。初六句依趣離惡行中，初二句地獄、一句傍生、一句阿素洛、一句餓鬼、一句天趣，略無人趣及色界天。舊經亦有色界天者，錆也。此舉最勝難修處，故無人及色界諸天。菩薩常依二處化故，易而不論。此初二句，依地獄也。五無間者，謂殺父害母等五重逆業，此通三乘。若唯大乘，破塔寺等，無間生彼。既生彼已，受苦無間，故名無間。生五無間，必是極惡，多起恚惱忿恨毒心。菩薩生彼，利眾生故無恚惱，心菩提分也。那洛迦者，此云惡者。㮈落迦者，此云苦器，舊云地獄。生苦器者，名為惡者。有情生彼，煩惱塵垢必是極重；菩薩生彼，塵垢皆無。此除最下，所餘地獄以下諸句，言行彼者，皆是菩薩隨類化生，示行惡處、示起惡法，而能於彼無所作，事菩提分也。一切準知，更不重釋。

經 雖復行於(至)傲慢故逸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 雖復行於(至)傲慢故逸。

贊曰：旁生名黑闇。非天多自特傲慢憍逸，菩薩皆離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：旁生名黑闇。非天多自特傲慢憍逸，菩薩皆離。

經 雖復行於(至)不樂趣向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 雖復行於(至)不樂趣向。

贊曰：焰魔者，此云靜息，舊云「閻羅」也。地下過五百由旬，有焰魔王國，其王或不退菩薩所作，或有情為之。凡處焰魔者，多不嚴勝因；菩薩生彼，能集福慧。得無色定寂靜解脫，多樂趣向，彼定彼生。菩薩行彼，不樂定生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：焰魔者，此云靜息，舊云「閻羅」也。地下過五百由旬，有焰魔王國，其王或不退菩薩所作，或有情為之。凡處焰魔者，多不嚴勝因；菩薩生彼，能集福慧。得無色定寂靜解脫，多樂趣向，彼定彼生。菩薩行彼，不樂定生。

經 雖復行於(至)而自調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 雖復行於(至)而自調伏。

贊曰：第二有三句，依根滅毒行。貪於所欲多生染著，瞋於有情非情境中多生恚害，癡於一切黑暗無知不自調伏。菩薩雖行三不善根，而皆能滅此三毒性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二有三句，依根滅毒行。貪於所欲多生染著，瞋於有情非情境中多生恚害，癡於一切黑暗無知不自調伏。菩薩雖行三不善根，而皆能滅此三毒性。

經 雖復示行(至)見大怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 雖復示行(至)見大怖畏。

贊曰：第三有十句，依障修度行。此初二句。雖復慳貪，布施財位，不顧身命。雖示犯戒，而立清涼十二杜多，少欲不多求、知足更不求。八大人覺等及戒四支，小罪大怖。杜多者，除棄義，棄諸惡故。如〈聲聞地〉及別經說。八大人覺，如《涅槃》、《遺教》。具戒四支，如〈決擇分〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三有十句，依障修度行。此初二句。雖復慳貪，布施財位，不顧身命。雖示犯戒，而立清涼十二杜多，少欲不多求、知足更不求。八大人覺等及戒四支，小罪大怖。杜多者，除棄義，棄諸惡故。如〈聲聞地〉及別經說。八大人覺，如《涅槃》、《遺教》。具戒四支，如〈決擇分〉。

經 雖復示行(至)精進無智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 雖復示行(至)精進無智。

贊曰：雖示行瞋，安住慈悲，安忍無恚。雖行懈怠，修善無休。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：雖示行瞋，安住慈悲，安忍無恚。雖行懈怠，修善無休。

經 雖復示行(至)波羅密多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 雖復示行(至)波羅密多。

贊曰：雖示根亂，而常恬寂靜默住定。雖示惡慧，常達一切信所信境，至慧到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：雖示根亂，而常恬寂靜默住定。雖示惡慧，常達一切信所信境，至慧到彼岸。

經 雖復示行(至)濟度憍梁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 雖復示行(至)濟度憍梁。

贊曰：諂曲詐偽令他歡喜，障方便善巧。菩薩雖示諂曲詐偽，而能修習方便善巧，亦今他喜。由憍慢故，多起密語，自恣陵他，起世耶願、障大妙願。菩薩示行憍慢耶願，而成濟度出世橋梁妙願，能為濟拔、能為橋梁，度有情故。如世願言：無病長壽。菩薩亦隨而呪願之，意符出世，為世橋梁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：諂曲詐偽令他歡喜，障方便善巧。菩薩雖示諂曲詐偽，而能修習方便善巧，亦今他喜。由憍慢故，多起密語，自恣陵他，起世耶願、障大妙願。菩薩示行憍慢耶願，而成濟度出世橋梁妙願，能為濟拔、能為橋梁，度有情故。如世願言：無病長壽。菩薩亦隨而呪願之，意符出世，為世橋梁。

經 雖復示行(至)不隨他緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 雖復示行(至)不隨他緣。

贊曰：雖起煩惱，而成勝力，性淨無染。雖示眾魔，證佛覺慧，不隨魔縛。隨他緣者，隨他緣縛。上十九句，不同凡夫行。後十四句，不同二乘行。二乘得有貪鈌根等諸惡劣故，曲分為七，其義分明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：雖起煩惱，而成勝力，性淨無染。雖示眾魔，證佛覺慧，不隨魔縛。隨他緣者，隨他緣縛。上十九句，不同凡夫行。後十四句，不同二乘行。二乘得有貪鈌根等諸惡劣故，曲分為七，其義分明。

經 雖復示行(至)成熟有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 雖復示行(至)成熟有情。

贊曰：第四有兩句，依小修大行。聲聞自利，不濟眾生；菩薩處之，為他說法。獨覺亦爾，無大慈悲；菩薩有之，成熟有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四有兩句，依小修大行。聲聞自利，不濟眾生；菩薩處之，為他說法。獨覺亦爾，無大慈悲；菩薩有之，成熟有情。

經 雖復現處(至)妙色嚴身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 雖復現處(至)妙色嚴身。

贊曰：第五有五句，依惡修善行。雖處貧窮，而得珍寶之手，出之無盡。雖示缺根，而具相好。相有其惡，心實得善故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五有五句，依惡修善行。雖處貧窮，而得珍寶之手，出之無盡。雖示缺根，而具相好。相有其惡，心實得善故。

經 雖復現處(至)福慧資糧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 雖復現處(至)福慧資糧。

贊曰：雖示現處卑賤家生，實生清淨法界佛家，種姓尊貴，修福慧因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：雖示現處卑賤家生，實生清淨法界佛家，種姓尊貴，修福慧因。

經 雖復現處(至)超諸死畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 雖復現處(至)超諸死畏。

贊曰：雖現身處羸疲劣弱醜陋之形，眾所憎惡，而得勝妙那羅延天身。那羅延天身最為第一，眾所樂見。雖現老病，而能離此根本業惑，超生死中五種怖畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：雖現身處羸疲劣弱醜陋之形，眾所憎惡，而得勝妙那羅延天身。那羅延天身最為第一，眾所樂見。雖現老病，而能離此根本業惑，超生死中五種怖畏。

經 雖復現處(至)遠離之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 雖復現處(至)遠離之行。

贊曰：第六有四句，依劣修勝行。預流、一來，尚有五劣；菩薩不爾，所餘皆通無學有之。現作質易，而觀無常，不生貪著，息諸希求。雖處戲具，而出五欲淤泥之中，修遠離行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第六有四句，依劣修勝行。預流、一來，尚有五劣；菩薩不爾，所餘皆通無學有之。現作質易，而觀無常，不生貪著，息諸希求。雖處戲具，而出五欲淤泥之中，修遠離行。

經 雖復現處(至)度諸世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 雖復現處(至)度諸世間。

贊曰：口不道忠信之言為頑，心不測德義之理曰囂。雖現處此愚癡類中，而具才辨總持念慧。雖現耶道處外道等中，而以正道化度一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：口不道忠信之言為頑，心不測德義之理曰囂。雖現處此愚癡類中，而具才辨總持念慧。雖現耶道處外道等中，而以正道化度一切。

經 雖復現處(至)生死相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 雖復現處(至)生死相續。

贊曰：第七有三句，中修不住行。此二不住生死涅槃。舊有二句，處生死能永斷，處涅槃能不住故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第七有三句，中修不住行。此二不住生死涅槃。舊有二句，處生死能永斷，處涅槃能不住故。

經 雖復現處(至)相續無斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 雖復現處(至)相續無斷。

贊曰：此一不住因之與果。雖現得果，仍修因行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一不住因之與果。雖現得果，仍修因行。

經 唯妙吉祥(至)到究竟趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 唯妙吉祥(至)到究竟趣。

贊曰：第二結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二結也。

經 時無垢稱(至)願為略說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時無垢稱(至)願為略說。

贊曰：自下第二，無垢發問，便明如來之種。有四：一問、二答、三徵、四釋。此問也。種者因，性者類。佛因體類，名如來種性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第二，無垢發問，便明如來之種。有四：一問、二答、三徵、四釋。此問也。種者因，性者類。佛因體類，名如來種性。

經 妙吉祥言(至)是如來種性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 妙吉祥言(至)是如來種性。

贊曰：二答。有二：初別說、後結略。別說有二：初別陳、後類說。此別陳，有四也。佛性之義乃有多端，且《涅槃》云「或有佛性，善根人有，闡提人無。或有佛性，闡提人有，善根人無。或有佛性，二人俱有。或有佛性，二人俱無。」故《涅槃》云「不得阿耨多羅三藐三菩提時，一切善不善法皆名佛性。」此經亦言「塵勞之輩為如來種性。」種性有二：一無漏、二有漏。無漏有二：一無為性。《勝鬘經》云「在纏名如來藏，出纏為法身。」《涅槃》云「師子吼者，是決定說，一切眾生，悉有佛性。」二有因緣性。在纏名多聞熏習法爾種子，出纏名報身。《楞伽經》云「阿梨耶識名空如來藏，具足無漏熏習法故，名不空如來藏。」《勝鬘》依無為義，煩惱為能覆藏，真理為所覆藏。《楞伽》依有為義，阿賴耶識為能攝藏，種子名所攝藏。二種能藏、二種所藏，皆名如來藏。有漏有二，皆增上緣。一加行善者，隨順性，隨增長無漏種故。二餘不善者，違背性，違背障礙無漏法故。因斷於此，而得菩提。由此煩惱能覆真理，由現起此增功德故，名如來藏。由具二義，故此不善名如來藏。是故教云：未得菩提持，菩提為煩惱，不覺故迷，後處苦故。既得菩提已，煩惱為菩提，不迷故覺，因斷彼緣得菩提故。偽身種性，即薩迦耶見所緣五蘊身也。有愛者，潤後有愛。由身見本，無明為因、有愛為因，三界生死以為種性。三毒四倒後隨之起，亦皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二答。有二：初別說、後結略。別說有二：初別陳、後類說。此別陳，有四也。佛性之義乃有多端，且《涅槃》云「或有佛性，善根人有，闡提人無。或有佛性，闡提人有，善根人無。或有佛性，二人俱有。或有佛性，二人俱無。」故《涅槃》云「不得阿耨多羅三藐三菩提時，一切善不善法皆名佛性。」此經亦言「塵勞之輩為如來種性。」種性有二：一無漏、二有漏。無漏有二：一無為性。《勝鬘經》云「在纏名如來藏，出纏為法身。」《涅槃》云「師子吼者，是決定說，一切眾生，悉有佛性。」二有因緣性。在纏名多聞熏習法爾種子，出纏名報身。《楞伽經》云「阿梨耶識名空如來藏，具足無漏熏習法故，名不空如來藏。」《勝鬘》依無為義，煩惱為能覆藏，真理為所覆藏。《楞伽》依有為義，阿賴耶識為能攝藏，種子名所攝藏。二種能藏、二種所藏，皆名如來藏。有漏有二，皆增上緣。一加行善者，隨順性，隨增長無漏種故。二餘不善者，違背性，違背障礙無漏法故。因斷於此，而得菩提。由此煩惱能覆真理，由現起此增功德故，名如來藏。由具二義，故此不善名如來藏。是故教云：未得菩提持，菩提為煩惱，不覺故迷，後處苦故。既得菩提已，煩惱為菩提，不迷故覺，因斷彼緣得菩提故。偽身種性，即薩迦耶見所緣五蘊身也。有愛者，潤後有愛。由身見本，無明為因、有愛為因，三界生死以為種性。三毒四倒後隨之起，亦皆如是。

經 如是所有(至)是如來種性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是所有(至)是如來種性。

贊曰：此類說也。五蓋、六處、八耶、十不善業道，並如前說。七識住者，一身異相異，如人、欲界天及初靜慮，除劫初起想，謂苦樂不苦樂想。二身異想一，如梵眾天，謂劫初起，形貌既殊，同想梵王為眾生父。三身一想異，如第二靜慮，身貌不殊，樂捨交雜。四身一想一，謂第三靜慮，唯有樂想，故名想一。初靜慮中，由染污想，故言想一。第二靜慮，由二善想，故名想異。第三靜慮，由異熟想，故名想一。上四識住已，其下三無色名別自成，五蘊四蘊，如其所應，是名識住。餘處損識，不立識住。惡趣重苦，第四靜慮、無想定天、非想地中有滅盡定，能壞於識，令相續斷，故非識住。又有別解，如《俱舍》第八頌曰「身異及想異，身異同一想，翻此身想一，并無色下三。故識住有七，餘非有損壞。」九惱事者，體皆即瞋。愛我怨家、憎我親友及我己身，為三種。三世各三，此九能惱眾生之事，名九惱事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此類說也。五蓋、六處、八耶、十不善業道，並如前說。七識住者，一身異相異，如人、欲界天及初靜慮，除劫初起想，謂苦樂不苦樂想。二身異想一，如梵眾天，謂劫初起，形貌既殊，同想梵王為眾生父。三身一想異，如第二靜慮，身貌不殊，樂捨交雜。四身一想一，謂第三靜慮，唯有樂想，故名想一。初靜慮中，由染污想，故言想一。第二靜慮，由二善想，故名想異。第三靜慮，由異熟想，故名想一。上四識住已，其下三無色名別自成，五蘊四蘊，如其所應，是名識住。餘處損識，不立識住。惡趣重苦，第四靜慮、無想定天、非想地中有滅盡定，能壞於識，令相續斷，故非識住。又有別解，如《俱舍》第八頌曰「身異及想異，身異同一想，翻此身想一，并無色下三。故識住有七，餘非有損壞。」九惱事者，體皆即瞋。愛我怨家、憎我親友及我己身，為三種。三世各三，此九能惱眾生之事，名九惱事。

經 以要言之(至)是如來種性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 以要言之(至)是如來種性。

贊曰：此結略也。不能具說，是故要言。一切煩惱惡不善法，皆名佛種。此前所說，偽身識住，是有滿果。不善業道，是有漏業。所餘一切皆是煩惱，除善順因，略攝所餘生死法盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此結略也。不能具說，是故要言。一切煩惱惡不善法，皆名佛種。此前所說，偽身識住，是有滿果。不善業道，是有漏業。所餘一切皆是煩惱，除善順因，略攝所餘生死法盡。

經 無垢稱言(至)作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無垢稱言(至)作如是說。

贊曰：第三徵也。種者因義，能生了因，不善性乖，如何為種？故問此說何密意耶，言甚難了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三徵也。種者因義，能生了因，不善性乖，如何為種？故問此說何密意耶，言甚難了。

經 妙吉祥言(至)正等覺心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 妙吉祥言(至)正等覺心。

贊曰：第四釋中有二，初廣釋、後讚嘆。初中有二：初釋、後結。釋中有三法：初喻高原花不生，卑濕方能起；二喻空中不種植，有處方生長；三喻依海有勝寶，非海即無珍。初中有三：一法、二喻、三合。此法也。正性者諦理也。入者預也。生謂異生，離此異生名為離生。位謂位次，預在諦理，離異生位，即預流等。非彼能發正等覺心，要住煩惱方能發故。此文多說未發心前二乘聖者，非諸二乘畢竟不發。又此多依猛利速疾超越發心，故說二乘不能發心，非二乘者不趣大也。《法華》三周授聲聞記，《涅槃》亦說「須陀涅人八萬劫到，乃至辟支十千劫到。」又云「所言到者，到阿耨菩提心。」又云「我於一時，說一乘一道一行一緣，能為眾生作大寂靜，永斷一切結縛愁苦苦及苦因，令一切眾生到於一有。我諸弟子不解我意，作如是言：『如來說一切眾生皆得佛道。』乃至廣說，說須陀洹乃至阿羅漢背不得佛道，皆不解我意。」故知二乘亦有得者，如論廣說，故言不得一向為論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四釋中有二，初廣釋、後讚嘆。初中有二：初釋、後結。釋中有三法：初喻高原花不生，卑濕方能起；二喻空中不種植，有處方生長；三喻依海有勝寶，非海即無珍。初中有三：一法、二喻、三合。此法也。正性者諦理也。入者預也。生謂異生，離此異生名為離生。位謂位次，預在諦理，離異生位，即預流等。非彼能發正等覺心，要住煩惱方能發故。此文多說未發心前二乘聖者，非諸二乘畢竟不發。又此多依猛利速疾超越發心，故說二乘不能發心，非二乘者不趣大也。《法華》三周授聲聞記，《涅槃》亦說「須陀涅人八萬劫到，乃至辟支十千劫到。」又云「所言到者，到阿耨菩提心。」又云「我於一時，說一乘一道一行一緣，能為眾生作大寂靜，永斷一切結縛愁苦苦及苦因，令一切眾生到於一有。我諸弟子不解我意，作如是言：『如來說一切眾生皆得佛道。』乃至廣說，說須陀洹乃至阿羅漢背不得佛道，皆不解我意。」故知二乘亦有得者，如論廣說，故言不得一向為論。

經 譬如高原(至)此四種花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 譬如高原(至)此四種花。

贊曰：喻也。殟鉢羅，青色也。鉢持摩，黃色也。拘母陀，赤色。奔茶利，白色也。此乃四色蓮花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：喻也。殟鉢羅，青色也。鉢持摩，黃色也。拘母陀，赤色。奔茶利，白色也。此乃四色蓮花。

經 如是聲聞(至)諸佛法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是聲聞(至)諸佛法故。

贊曰：合也。二乘如原，不能生故；煩惱如泥，能生花故。由惑覆理，理顯道生，道如花故。煩惱礙智，斷之智生，智如花故。由起煩惱，利樂眾生，增長智慧，慧如花故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：合也。二乘如原，不能生故；煩惱如泥，能生花故。由惑覆理，理顯道生，道如花故。煩惱礙智，斷之智生，智如花故。由起煩惱，利樂眾生，增長智慧，慧如花故。

經 又善男子(至)乃得生長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又善男子(至)乃得生長。

贊曰：下第二喻。初喻、後法。此喻也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二喻。初喻、後法。此喻也。

經 如是聲開(至)諸佛法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是聲開(至)諸佛法也。

贊曰：此法也。二乘如空，不可種植，以無我故。身見如地，能生善故。二乘證空，不能進修。為我出世，不濟度眾，不生能進修故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此法也。二乘如空，不可種植，以無我故。身見如地，能生善故。二乘證空，不能進修。為我出世，不濟度眾，不生能進修故。

經 又善男子(至)無價珍寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又善男子(至)無價珍寶。

贊曰：下第三喻。初喻、後法。此喻也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三喻。初喻、後法。此喻也。

經 不入生死(至)一切智心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 不入生死(至)一切智心。

贊曰：此法也。要入惑海，識之起之及斷之故，方發起大心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此法也。要入惑海，識之起之及斷之故，方發起大心。

經 是故當知(至)是如來種性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 是故當知(至)是如來種性。

贊曰：第二結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二結也。

經 爾時尊者(至)是如來種性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時尊者(至)是如來種性。

贊曰：二讚嘆也。有三：初讚標舉、次釋所由、後結成義。此初文也。善說總也，實、如、無異，三語別也。初中後三，前三譬喻，如次配之。或如次配煩惱、業、苦。或言：不虛名實，言順義名如，更無別名無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二讚嘆也。有三：初讚標舉、次釋所由、後結成義。此初文也。善說總也，實、如、無異，三語別也。初中後三，前三譬喻，如次配之。或如次配煩惱、業、苦。或言：不虛名實，言順義名如，更無別名無異。

經 所以者何(至)正等覺心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)正等覺心。

贊曰：下釋所由。有二：初略、後廣。略中有二：初明不能、後明設能。此初也。相續者身。心身之中，煩惱種子已斷憔敗，厭心不切、行心不猛，故不能也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋所由。有二：初略、後廣。略中有二：初明不能、後明設能。此初也。相續者身。心身之中，煩惱種子已斷憔敗，厭心不切、行心不猛，故不能也。

經 寧可成就(至)究竟解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 寧可成就(至)究竟解脫。

贊曰：此明設能。設造無間業者能發心，非二乘等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明設能。設造無間業者能發心，非二乘等。

經 所以者何(至)永無此能。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)永無此能。

贊曰：下廣。有二：初釋前、後喻顯。此釋前也。「成就」已下，廣上設能；「我等」以下，廣上不能，文意可解。法花會前心猶未猛，不能自知，故自謙責。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下廣。有二：初釋前、後喻顯。此釋前也。「成就」已下，廣上設能；「我等」以下，廣上不能，文意可解。法花會前心猶未猛，不能自知，故自謙責。

經 如缺根士(至)諸佛妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如缺根士(至)諸佛妙法。

贊曰：此喻顯也。隨缺五根，於五境中無能受用。諸阿羅漢缺煩惱根，故於佛法不志求也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此喻顯也。隨缺五根，於五境中無能受用。諸阿羅漢缺煩惱根，故於佛法不志求也。

經 是故異生(至)終不能報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 是故異生(至)終不能報。

贊曰：結成前義。初略、後廣。此略也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結成前義。初略、後廣。此略也。

經 所以者何(至)一切佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)一切佛法。

贊曰：下廣結成。初廣異生報恩、後廣二乘不能。此初文也。異生能速疾猛利發心修行，頓證成辨佛法；二乘不能。故《涅槃》云「須陀洹八萬劫到，乃至辟支十千劫到。」今說速疾猛利損發，二乘不能，非全不能。又說決定性不能，非不定性。又說多分不能，非全不能。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下廣結成。初廣異生報恩、後廣二乘不能。此初文也。異生能速疾猛利發心修行，頓證成辨佛法；二乘不能。故《涅槃》云「須陀洹八萬劫到，乃至辟支十千劫到。」今說速疾猛利損發，二乘不能，非全不能。又說決定性不能，非不定性。又說多分不能，非全不能。

經 聲聞獨覺(至)正等覺心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 聲聞獨覺(至)正等覺心。

贊曰：此廣二乘不能。義如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此廣二乘不能。義如前說。

經 爾時眾中(至)皆何所在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時眾中(至)皆何所在。

贊曰：自下第三，善現為問，廣明菩提業。有二：初問、後答。此問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第三，善現為問，廣明菩提業。有二：初問、後答。此問也。

經 時無垢稱(至)思空勝義舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時無垢稱(至)思空勝義舍。

贊曰：下答。有四十二頌，分二：初四十頌正答前問、後二頌結勸發心。發答前問中，三十九頌別答、後一頌總答。三十九頌別答之中，分三：初十二頌，以出世法隨配世法，以答前問；次有上頌，以出世行隨配事世，以答前問；後有二十二頌，示隨世事，以答前問。雖事亦有親族之類，欲令有情欣德修行，故假德行以配臣僚。或初明行、次明境、後明智。故下總答云「如是無邊行及無邊所行無邊智圓滿，以度諸眾生。」初段分二：初三頌半，以出世法隨配有情；後八頌半，以出世法隨配非情。有情有五：一父母、二妻子、三僕使、四親友、五眷屬。或分為十，開父母妻子男女，舍妓女別故。雖舍一種，亦是非情。理為本依，故此先說；從宗為論，總名有情。此初一頌有一，謂父母。第二頌有一，謂妻子。慧第六度無分別智，眾善根本，故名為母。第七方便度為父，後得智故。世間菩薩諸佛導師生，皆由此二智生故。舊云「智度為母」，即第十度，非眾德本，如何為母？故知智度無分別智，非第十也。法樂為妻，聞法喜樂，生善行故。慈悲為女，能柔知故。諦法為男，續果善故。由聞諦教，善法種生，紹三寶故。空理義云：世俗諦中諸有所思，勝義諦空以為其舍，一切菩薩之所歸故。應理義云：諸所思空，真如勝義以為其舍。如來家有，真如理也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下答。有四十二頌，分二：初四十頌正答前問、後二頌結勸發心。發答前問中，三十九頌別答、後一頌總答。三十九頌別答之中，分三：初十二頌，以出世法隨配世法，以答前問；次有上頌，以出世行隨配事世，以答前問；後有二十二頌，示隨世事，以答前問。雖事亦有親族之類，欲令有情欣德修行，故假德行以配臣僚。或初明行、次明境、後明智。故下總答云「如是無邊行及無邊所行無邊智圓滿，以度諸眾生。」初段分二：初三頌半，以出世法隨配有情；後八頌半，以出世法隨配非情。有情有五：一父母、二妻子、三僕使、四親友、五眷屬。或分為十，開父母妻子男女，舍妓女別故。雖舍一種，亦是非情。理為本依，故此先說；從宗為論，總名有情。此初一頌有一，謂父母。第二頌有一，謂妻子。慧第六度無分別智，眾善根本，故名為母。第七方便度為父，後得智故。世間菩薩諸佛導師生，皆由此二智生故。舊云「智度為母」，即第十度，非眾德本，如何為母？故知智度無分別智，非第十也。法樂為妻，聞法喜樂，生善行故。慈悲為女，能柔知故。諦法為男，續果善故。由聞諦教，善法種生，紹三寶故。空理義云：世俗諦中諸有所思，勝義諦空以為其舍，一切菩薩之所歸故。應理義云：諸所思空，真如勝義以為其舍。如來家有，真如理也。

問：《佛地經》說「法樂為食」，何故此中說為妻也？答：據義名別。彼據任持，故名為食；此據能生，故名為妻，亦不相違。《法花經》言「慈悲心為室，諸法空為坐。」何故此中以空為舍？二各別故。有為及無為，勝劣舍別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：《佛地經》說「法樂為食」，何故此中說為妻也？答：據義名別。彼據任持，故名為食；此據能生，故名為妻，亦不相違。《法花經》言「慈悲心為室，諸法空為坐。」何故此中以空為舍？二各別故。有為及無為，勝劣舍別故。

經 煩惱為賤隷(至)四攝為伎女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 煩惱為賤隷(至)四攝為伎女。

贊曰：此中有三，一僕俠、二親友、三眷屬。伎女亦入眷屬所攝。煩惱為賤隷，任意起滅故。覺分為親友，能成菩提故。能成佛因，皆名覺分，非三十七菩提分也。六度為眷屬，攝受萬行故。四攝為伎女，能生利樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此中有三，一僕俠、二親友、三眷屬。伎女亦入眷屬所攝。煩惱為賤隷，任意起滅故。覺分為親友，能成菩提故。能成佛因，皆名覺分，非三十七菩提分也。六度為眷屬，攝受萬行故。四攝為伎女，能生利樂故。

經 結集正法言(至)說除諸垢穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 結集正法言(至)說除諸垢穢。

贊曰：下八頌半，以出世法隨配非情。有十六：一奇樂、二園林、三花菓、四池蓮、五車馬、六馳路、七嚴具、八衣鬘、九珍財、十床褥、十一飲食、十二沐浴、十三塗香、十四殄財、十五除然、十六建幢。此中有四。一法音為樂，悅心靈故。二總持為苑，攝持諸行故。大乘法為林，萬德滋茂故。三三十七覺品為花，當開菓實故。解脫涅槃菩提智慧為果，因花有故。四八解脫為浴池，除貪十垢故。定水湛然漏者，八解脫池中常有定水，不動搖故。池寬水狹，如理應思。七清淨花常彌布中，如蓮處池。浴池何為？除惑垢故。垢謂六垢，害、恨、惱、諂、誑、憍。七清淨者，一戒淨、二心淨、三見淨、四度疑淨、五道非道智見淨、六行智見淨、七行斷智見淨。或總分三十三，此中有九，開林水花，除垢故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下八頌半，以出世法隨配非情。有十六：一奇樂、二園林、三花菓、四池蓮、五車馬、六馳路、七嚴具、八衣鬘、九珍財、十床褥、十一飲食、十二沐浴、十三塗香、十四殄財、十五除然、十六建幢。此中有四。一法音為樂，悅心靈故。二總持為苑，攝持諸行故。大乘法為林，萬德滋茂故。三三十七覺品為花，當開菓實故。解脫涅槃菩提智慧為果，因花有故。四八解脫為浴池，除貪十垢故。定水湛然漏者，八解脫池中常有定水，不動搖故。池寬水狹，如理應思。七清淨花常彌布中，如蓮處池。浴池何為？除惑垢故。垢謂六垢，害、恨、惱、諂、誑、憍。七清淨者，一戒淨、二心淨、三見淨、四度疑淨、五道非道智見淨、六行智見淨、七行斷智見淨。或總分三十三，此中有九，開林水花，除垢故。

經 神通為象馬(至)迴向大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 神通為象馬(至)迴向大菩提。

贊曰：此中有五。一神通為象馬，能運化故。大乘作車，能載利故。大乘之體即二真智，故能載利。准《法花》中，後得智為一乘體，無分別智為白牛。二能調御菩提之心，馳於八道，八聖道也。三以三十二相而為嚴具，八十隨好而為綺間，莊嚴內德故。四慚悅為衣服，御眾惡故。勝意樂為鬘，瑩心首故。五正法為財，或七聖財，如前已說。或諸聖法，皆名為財，施諸眾生，曉示此法以為方便，自無倒行以為勝利，迴向菩提而自受用。財有他自受用之德，故以正法而為喻也。或此有十二，開車御者綺好意鬘，方便行行所迴向故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此中有五。一神通為象馬，能運化故。大乘作車，能載利故。大乘之體即二真智，故能載利。准《法花》中，後得智為一乘體，無分別智為白牛。二能調御菩提之心，馳於八道，八聖道也。三以三十二相而為嚴具，八十隨好而為綺間，莊嚴內德故。四慚悅為衣服，御眾惡故。勝意樂為鬘，瑩心首故。五正法為財，或七聖財，如前已說。或諸聖法，皆名為財，施諸眾生，曉示此法以為方便，自無倒行以為勝利，迴向菩提而自受用。財有他自受用之德，故以正法而為喻也。或此有十二，開車御者綺好意鬘，方便行行所迴向故。

經 四靜慮為床(至)建立菩提幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 四靜慮為床(至)建立菩提幢。

贊曰：此中有七。一四靜處為床，心恒安處故。無貪淨命以為菌耨，三業恒以為近依故。菌者單文。褥如單文名為菌褥。舊云「從於淨命生」，義稍難解，近藉身故。由念明記及智觀察，常自覺悟，恒在定中，故以靜慮而為床等。舊云「多聞增智慧」，因定增慧故。以為自覺音，將所問法以為自覺之音聲故，更無別配。二既飡真，如不死之法，無起滅故。還飲擇滅解脫之味，離諸苦故。舊解脫味說為漿，除煩惱熱渴故。三於八解脫池，浴妙淨心，令無染故。四於此心上塗上品戒香，滅眾惡故、熏身心故，菩薩戒也。五殄滅煩惱賊，是故勇健更無勝者。六摧伏四怨。七建菩提幢，無上菩提極高大故，由此喻幢。或此有十二，開菌褥、念智、常定、飲味、勇健故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此中有七。一四靜處為床，心恒安處故。無貪淨命以為菌耨，三業恒以為近依故。菌者單文。褥如單文名為菌褥。舊云「從於淨命生」，義稍難解，近藉身故。由念明記及智觀察，常自覺悟，恒在定中，故以靜慮而為床等。舊云「多聞增智慧」，因定增慧故。以為自覺音，將所問法以為自覺之音聲故，更無別配。二既飡真，如不死之法，無起滅故。還飲擇滅解脫之味，離諸苦故。舊解脫味說為漿，除煩惱熱渴故。三於八解脫池，浴妙淨心，令無染故。四於此心上塗上品戒香，滅眾惡故、熏身心故，菩薩戒也。五殄滅煩惱賊，是故勇健更無勝者。六摧伏四怨。七建菩提幢，無上菩提極高大故，由此喻幢。或此有十二，開菌褥、念智、常定、飲味、勇健故。

經 雖實無起滅(至)利物無體倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 雖實無起滅(至)利物無體倦。

贊曰：下有五頌，以出世行隨配世事，以答前問。有六：一受生、二現土、三供養、四修業、五變現、六破惡。此中有四。一雖無生死，而故思於欲色受生。二能現佛土，明如日照生。三供養如來，三事體空，一切無分別，兼攝供具亦體空故。四雖知佛國及有情空，修淨土業及利物業，曾無休息亦無勞倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有五頌，以出世行隨配世事，以答前問。有六：一受生、二現土、三供養、四修業、五變現、六破惡。此中有四。一雖無生死，而故思於欲色受生。二能現佛土，明如日照生。三供養如來，三事體空，一切無分別，兼攝供具亦體空故。四雖知佛國及有情空，修淨土業及利物業，曾無休息亦無勞倦。

經 一切有情類(至)有表事皆成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 一切有情類(至)有表事皆成。

贊曰：此有二也。一有情色聲威儀等法，學四無畏十力菩薩，一剎那中皆能現起。二生死魔業，雖能覺知，而能示現隨彼起轉，至究竟時，以慧方便能還斷盡。初覺魔業而示起者，表後斷滅，故至究竟，以慧方便皆能斷盡，名有表事皆能成辨。本心所期，今滿足故。舊云「隨意皆能現」，皆能現前而斷盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二也。一有情色聲威儀等法，學四無畏十力菩薩，一剎那中皆能現起。二生死魔業，雖能覺知，而能示現隨彼起轉，至究竟時，以慧方便能還斷盡。初覺魔業而示起者，表後斷滅，故至究竟，以慧方便皆能斷盡，名有表事皆能成辨。本心所期，今滿足故。舊云「隨意皆能現」，皆能現前而斷盡也。

經 或示現自身(至)照令知速滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 或示現自身(至)照令知速滅。

贊曰：自下第三，有二十二頌，示隨世事以答前問。有六：二頌示無常、一頌勸求佛、二頌遍知達、七頌除憂苦、三頌現善巧、七頌濟危。此初文也。如遊戲具而作幻術示現病死，非真亦爾。有情多執世界為常，故現火起及老病身，令知速滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第三，有二十二頌，示隨世事以答前問。有六：二頌示無常、一頌勸求佛、二頌遍知達、七頌除憂苦、三頌現善巧、七頌濟危。此初文也。如遊戲具而作幻術示現病死，非真亦爾。有情多執世界為常，故現火起及老病身，令知速滅。

經 千俱胝有情(至)皆令趣菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 千俱胝有情(至)皆令趣菩提。

贊曰：此一頌勸令求佛，受彼諸供，勸趣菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一頌勸令求佛，受彼諸供，勸趣菩提。

經 於諸禁呪術(至)而不隨諸見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 於諸禁呪術(至)而不隨諸見。

贊曰：此二頌遍知達。初頌知六藝至究竟以利樂，後頌隨諸道以出家而利生。雖隨出家，不隨彼見，斷染見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二頌遍知達。初頌知六藝至究竟以利樂，後頌隨諸道以出家而利生。雖隨出家，不隨彼見，斷染見故。

經 或作日月天(至)饒益諸有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 或作日月天(至)饒益諸有情。

贊曰：下七頌，除憂苦。有四：此一頌，為有情及物，隨時而利濟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下七頌，除憂苦。有四：此一頌，為有情及物，隨時而利濟。

經 能於疾疫劫(至)欣然無恚害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 能於疾疫劫(至)欣然無恚害。

贊曰：此三頌，屬三災，以救生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此三頌，屬三災，以救生。

經 能於大戰陳(至)勸發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 能於大戰陳(至)勸發菩提心。

贊曰：此一頌勸怨，因國以和好，仍令發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一頌勸怨，因國以和好，仍令發心。

經 諸佛土無量(至)利樂名本生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 諸佛土無量(至)利樂名本生。

贊曰：此二頌，往惡道而救。難佛土地獄，故菩薩救他，亦示無邊。彼背正法而行眾惡，故墮地獄；亦復無邊，悲速拔苦。慈與安樂，現為大魚，於鱗甲內養諸小虫而令噉食。現為鹿王，救懷孕鹿。現為飛雉，救諸被燒諸有情類。如是往救利樂。此成佛已，名為本生，正是菩薩本生事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二頌，往惡道而救。難佛土地獄，故菩薩救他，亦示無邊。彼背正法而行眾惡，故墮地獄；亦復無邊，悲速拔苦。慈與安樂，現為大魚，於鱗甲內養諸小虫而令噉食。現為鹿王，救懷孕鹿。現為飛雉，救諸被燒諸有情類。如是往救利樂。此成佛已，名為本生，正是菩薩本生事故。

經 示受於諸欲(至)後令修佛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 示受於諸欲(至)後令修佛智。

贊曰：此三頌，現善巧。有二：初二頌，現二善巧：一受欲境而修定、二擾亂惡魔令不得便。下重釋初受欲修定。第三頌，示為婬女，勸修佛智。合有三種之善巧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此三頌，現善巧。有二：初二頌，現二善巧：一受欲境而修定、二擾亂惡魔令不得便。下重釋初受欲修定。第三頌，示為婬女，勸修佛智。合有三種之善巧也。

經 或為城邑宰宰(至)令趣大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 或為城邑宰宰(至)令趣大菩提。

贊曰：下有七頌，濟危。分六，此有二：一為尊能利下，初頌也。二現財乃施貧，後頌也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有七頌，濟危。分六，此有二：一為尊能利下，初頌也。二現財乃施貧，後頌也。

經 於諸憍慢者(至)令發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 於諸憍慢者(至)令發菩提心。

贊曰：此有二，一有力除憍慢、二巧便斷恐怖。悸者，性怖也。驚恐怯怖，善巧安慰，仍令發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二，一有力除憍慢、二巧便斷恐怖。悸者，性怖也。驚恐怯怖，善巧安慰，仍令發心。

經 現作五通仙(至)皆能善修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 現作五通仙(至)皆能善修學。

贊曰：此有二，一自現為仙，淨修梵行，勸眾生類，住戒忍慈。二見乏供侍，方便事之，隨彼種種智慧方便，進諫勸修，愛樂正法，令於菩薩修行方便皆能隨學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二，一自現為仙，淨修梵行，勸眾生類，住戒忍慈。二見乏供侍，方便事之，隨彼種種智慧方便，進諫勸修，愛樂正法，令於菩薩修行方便皆能隨學。

經 如是無邊行(至)度脫無邊眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是無邊行(至)度脫無邊眾。

贊曰：此一頌總答。一無邊行業、二無邊所行境、三無邊智、四以上三種度脫無邊眾。由以智證境，起無邊行，度脫眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一頌總答。一無邊行業、二無邊所行境、三無邊智、四以上三種度脫無邊眾。由以智證境，起無邊行，度脫眾生。

經 假令一切佛(至)都無有慧者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 假令一切佛(至)都無有慧者。

贊曰：此二頌結勸發心。初頌結勝故讚不窮，後頌勸之發心修學。上來略解文之意況，諸有智者思之可知。不可以已未悟之心而反責於人也。新舊同異一一應陳，恐厭繁文，故略而止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二頌結勸發心。初頌結勝故讚不窮，後頌勸之發心修學。上來略解文之意況，諸有智者思之可知。不可以已未悟之心而反責於人也。新舊同異一一應陳，恐厭繁文，故略而止。

不二法門品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不二法門品

〈菩提分品〉及此一品，真實義處，明自利門。前品真實有為世俗事行，此品真實無為出世理行。利他之行必自利故，欲證其理先修事故。二者差別之義，二與非二俱名為二，一三四等名非二故。花嚴等以一為二，法自在等以二為二，甚深覺等以三為二，光幢等以五為二，喜見等以六為二，准執一等，故皆是二。此除分別及事差別，名不二故。借其二名，表二及非二。非由言二體，唯詮二故。初有十六菩薩以二為二，後有十五以非二為二，文殊師利以言心為二，無垢稱以有說為二，至下當知。空理義云：空性無差，俗妄有異。今說真同性，不同俗妄異，故言不二法。此空即門，緣此能生真空智故。談其真性，非二非不二；今遮妄二法，故言不二法。妄不生空智，真空方可生，遮彼非門，故非門強說門。此品廣明，名不二法門品。應理義云：俗事及所執，妄謂皆有異。真理非妄，成非妄異。今顯無相真如理唯是一，恐聞一定一，不說於一，但遮妄異，故言不二。不二之理，可軌可摸，故名為法。此能通生死、無漏智解，立以門名。據實真如非不二，非法非二法、非門非不門，遮二故強名不二，遮非法故名法，遮非門故名門。此品廣明，名不二法門品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 〈菩提分品〉及此一品，真實義處，明自利門。前品真實有為世俗事行，此品真實無為出世理行。利他之行必自利故，欲證其理先修事故。二者差別之義，二與非二俱名為二，一三四等名非二故。花嚴等以一為二，法自在等以二為二，甚深覺等以三為二，光幢等以五為二，喜見等以六為二，准執一等，故皆是二。此除分別及事差別，名不二故。借其二名，表二及非二。非由言二體，唯詮二故。初有十六菩薩以二為二，後有十五以非二為二，文殊師利以言心為二，無垢稱以有說為二，至下當知。空理義云：空性無差，俗妄有異。今說真同性，不同俗妄異，故言不二法。此空即門，緣此能生真空智故。談其真性，非二非不二；今遮妄二法，故言不二法。妄不生空智，真空方可生，遮彼非門，故非門強說門。此品廣明，名不二法門品。應理義云：俗事及所執，妄謂皆有異。真理非妄，成非妄異。今顯無相真如理唯是一，恐聞一定一，不說於一，但遮妄異，故言不二。不二之理，可軌可摸，故名為法。此能通生死、無漏智解，立以門名。據實真如非不二，非法非二法、非門非不門，遮二故強名不二，遮非法故名法，遮非門故名門。此品廣明，名不二法門品。

經 時無垢稱(至)各隨樂說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時無垢稱(至)各隨樂說。

贊曰：品段有二，初明不二法門、後明利益。初中復二：初明說不二法門；後明入不二法門，無垢稱入不二法是。說中又二：初無垢稱問諸菩薩說不二法門、後諸菩薩問妙吉祥說不二法門。或三十一菩薩以分別執為二、無分別理名不二，智會此理名入不二。文殊以言說為二、離言法性名不二，智達此性名入不二。無垢以假智言說俱名為二、諸法真如名為不二，正智證真名入不二。故故成各別。初中復二：初問、後答。此問也。入者，證也解也。證解真理，名入不二。各隨辨才，隨情樂說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：品段有二，初明不二法門、後明利益。初中復二：初明說不二法門；後明入不二法門，無垢稱入不二法是。說中又二：初無垢稱問諸菩薩說不二法門、後諸菩薩問妙吉祥說不二法門。或三十一菩薩以分別執為二、無分別理名不二，智會此理名入不二。文殊以言說為二、離言法性名不二，智達此性名入不二。無垢以假智言說俱名為二、諸法真如名為不二，正智證真名入不二。故故成各別。初中復二：初問、後答。此問也。入者，證也解也。證解真理，名入不二。各隨辨才，隨情樂說。

經 時眾會中(至)次第而說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時眾會中(至)次第而說。

贊曰：下答。有二：初略、後廣。此略也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下答。有二：初略、後廣。此略也。

經 時有菩薩(至)不二法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時有菩薩(至)不二法門。

贊曰：下廣。合有三十一箇菩薩，別答前問。一一答中，文皆有四：一標菩薩名、二陳二法、三明不二、四總結之。然空理義，並以俗妄有二，真空無二。應理義云：皆以所執依他有二，圓成真如實無有二。此之二義，言勢遮執，解文雖同，意況常別。恐厭文繁，更不別對一一疏條，諸尋文者可具知也。生滅為二，理名不二，證此無生正智名忍。初地已上，此忍證真如入不二。空理義云：空無有二。應理義云：理無事二。以生滅二，不說分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下廣。合有三十一箇菩薩，別答前問。一一答中，文皆有四：一標菩薩名、二陳二法、三明不二、四總結之。然空理義，並以俗妄有二，真空無二。應理義云：皆以所執依他有二，圓成真如實無有二。此之二義，言勢遮執，解文雖同，意況常別。恐厭文繁，更不別對一一疏條，諸尋文者可具知也。生滅為二，理名不二，證此無生正智名忍。初地已上，此忍證真如入不二。空理義云：空無有二。應理義云：理無事二。以生滅二，不說分別故。

經 復有菩薩(至)不二法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 復有菩薩(至)不二法門。

贊曰：我我所分別名二，無二理名不二，證此無二理名入不二。此下皆以理遮執二，故言不二，所以二中皆言分別。舊經都無分別之言，意存空理故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：我我所分別名二，無二理名不二，證此無二理名入不二。此下皆以理遮執二，故言不二，所以二中皆言分別。舊經都無分別之言，意存空理故。

經 復有菩薩(至)不二法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 復有菩薩(至)不二法門。

贊曰：有取者有著也，無取者無著也，有著無著分別為二。著有著，有所得。有所得故有增減，有增故有起作、有減故有息滅。若了證無著，即無所得，無所得故無增減，無增減故無起作、無息滅，故於諸法中無所執著、無執著心。達解此理，名入不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：有取者有著也，無取者無著也，有著無著分別為二。著有著，有所得。有所得故有增減，有增故有起作、有減故有息滅。若了證無著，即無所得，無所得故無增減，無增減故無起作、無息滅，故於諸法中無所執著、無執著心。達解此理，名入不二。

經 復有菩薩(至)不二法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 復有菩薩(至)不二法門。

贊曰：寂滅跡者，即真理，理為智跡。智喻足，能履故；理為跡，所履故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：寂滅跡者，即真理，理為智跡。智喻足，能履故；理為跡，所履故。

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贊曰：散動者心馳外境，思惟者攝念內緣。初了二無則無作意，後住二無都無作意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：散動者心馳外境，思惟者攝念內緣。初了二無則無作意，後住二無都無作意。

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贊曰：一相者，空無我等共相之理。無相者，真如了知諸法無有共相亦無自相，自相即別異相也。知此共自二有為相，一切都無，亦無真無相之體。知此有為及無為理二智平等，名入不二。共相自相俱是有為，對彼無為故名為二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：一相者，空無我等共相之理。無相者，真如了知諸法無有共相亦無自相，自相即別異相也。知此共自二有為相，一切都無，亦無真無相之體。知此有為及無為理二智平等，名入不二。共相自相俱是有為，對彼無為故名為二。

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贊曰：聲聞菩薩二因緣心，性皆如幻。達二幻理，名入不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：聲聞菩薩二因緣心，性皆如幻。達二幻理，名入不二。

經 復有菩薩(至)二法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 復有菩薩(至)二法門。

贊曰：善及不善，無所起作，此二有相及與無相二俱平等，無善可取、無惡可捨。了知於此，名入不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：善及不善，無所起作，此二有相及與無相二俱平等，無善可取、無惡可捨。了知於此，名入不二。

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贊曰：有罪名縛、無罪名解。以金剛無漏之智達無縛解，名入不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：有罪名縛、無罪名解。以金剛無漏之智達無縛解，名入不二。

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贊曰。有想者有漏想也。無想者無漏想也。或有漏生名有想。無漏生名無想。或有心想名有想。滅或無心想名無想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。有想者有漏想也。無想者無漏想也。或有漏生名有想。無漏生名無想。或有心想名有想。滅或無心想名無想。

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贊曰：遠離一切有為諸行，起於覺慧，即觀無為如空之智極善清淨。或遠有為行，即無為覺慧如空之智極善清淨。既都無執，亦無所遣，名入不二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：遠離一切有為諸行，起於覺慧，即觀無為如空之智極善清淨。或遠有為行，即無為覺慧如空之智極善清淨。既都無執，亦無所遣，名入不二。

經 復有菩薩(至)不二法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 復有菩薩(至)不二法門。

贊曰：可毀可壞，故名世間，翻此名出世。了世間空，初既不入，後亦不出。以不入故，無隨生死流。舊云「溢」者，流溢之義。以不出故，亦無散滅離於世間。境既如此，心亦不執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：可毀可壞，故名世間，翻此名出世。了世間空，初既不入，後亦不出。以不入故，無隨生死流。舊云「溢」者，流溢之義。以不出故，亦無散滅離於世間。境既如此，心亦不執。

經 復有菩薩(至)不二法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 復有菩薩(至)不二法門。

贊曰：知生死空，本無流轉亦無涅槃，二境本空，分別便滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：知生死空，本無流轉亦無涅槃，二境本空，分別便滅。