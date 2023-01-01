說無垢稱經贊卷第四(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無垢稱經贊卷第四(本)

大慈恩寺沙門基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈恩寺沙門基撰

經 爾時世尊(至)問安其疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時世尊(至)問安其疾。

贊曰：自下第九，命羅怙羅，初命、後辭。此初命也。羅怙羅，此云執日，本是執日阿脩羅名，《法華經》云羅睺阿脩羅王是也。此是非天前軍，非天將與帝釋鬪時，此為前軍。見日月天子放光遠射非天之眼，非天此乃以手執日障蔽其光。今此佛子取喻為名，亦復如是。佛法如日，由有此子，障我佛法智日之光，如彼非天，故以為名。古名宮生，耶輸被謗，設誓自明，實在宮生、非外他子，故名宮生。此子因緣，如經廣說，以昔為王，沙門求見，六日不覩；或塞鼠穴六日，障他母子絕食，故處胎中經六年住。後佛至迦維羅國，七日化千比丘皆形似佛，使之選佛，果至佛所，以明佛子。遂令舍利、目連度之，時年小矣。恐繁不述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第九，命羅怙羅，初命、後辭。此初命也。羅怙羅，此云執日，本是執日阿脩羅名，《法華經》云羅睺阿脩羅王是也。此是非天前軍，非天將與帝釋鬪時，此為前軍。見日月天子放光遠射非天之眼，非天此乃以手執日障蔽其光。今此佛子取喻為名，亦復如是。佛法如日，由有此子，障我佛法智日之光，如彼非天，故以為名。古名宮生，耶輸被謗，設誓自明，實在宮生、非外他子，故名宮生。此子因緣，如經廣說，以昔為王，沙門求見，六日不覩；或塞鼠穴六日，障他母子絕食，故處胎中經六年住。後佛至迦維羅國，七日化千比丘皆形似佛，使之選佛，果至佛所，以明佛子。遂令舍利、目連度之，時年小矣。恐繁不述。

經 時羅怙羅(至)詣彼問疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時羅怙羅(至)詣彼問疾。

贊曰：下辭有三，此總陳道屈。昔讚出家，有為有相；彼陳出家者為無為有相。以真詰俗，道屈辭窮，故不堪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下辭有三，此總陳道屈。昔讚出家，有為有相；彼陳出家者為無為有相。以真詰俗，道屈辭窮，故不堪也。

經 所以者何(至)功德勝利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)功德勝利。

贊曰：下顯理窮，初徵、後顯。顯中復有二：初陳已事、後顯他詞。已事有二：初顯他問、後顯已答。此徵及顯他問也。此諸童子，婆羅門種，姓離呫毘。佛為輪王，羅怙羅繼嗣，故今讚歎亦言輪王。輪王有四，鐵、銅、銀、金，各能王彼一二三四天下人庶，如常分別。既脫屣輪帝之寶，而為出家，學出家功德有何利也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下顯理窮，初徵、後顯。顯中復有二：初陳已事、後顯他詞。已事有二：初顯他問、後顯已答。此徵及顯他問也。此諸童子，婆羅門種，姓離呫毘。佛為輪王，羅怙羅繼嗣，故今讚歎亦言輪王。輪王有四，鐵、銅、銀、金，各能王彼一二三四天下人庶，如常分別。既脫屣輪帝之寶，而為出家，學出家功德有何利也？

經 我即如法(至)功德勝利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 我即如法(至)功德勝利。

贊曰：此顯已答。出家寬曠猶若虛空，在家迫進譬諸牢獄。故經言「孔雀雖有色嚴身，不如鴻鶴能遠飛。白衣雖有富貴力，不如出家功德勝。」功德者善生，勝利者惡滅。功德者福，勝利名智。勝利者能出世間，功德者福惠二嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此顯已答。出家寬曠猶若虛空，在家迫進譬諸牢獄。故經言「孔雀雖有色嚴身，不如鴻鶴能遠飛。白衣雖有富貴力，不如出家功德勝。」功德者善生，勝利者惡滅。功德者福，勝利名智。勝利者能出世間，功德者福惠二嚴。

經 時無垢稱(至)而作是言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時無垢稱(至)而作是言。

贊曰：下顯他詞。有二：初陳至軌、後正陳詞。此初文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下顯他詞。有二：初陳至軌、後正陳詞。此初文也。

經 唯羅怙羅(至)功德勝利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 唯羅怙羅(至)功德勝利。

贊曰：下正陳詞。有五：初正陳理詰、二勸彼出家、三童子請問、四無垢教示、五童子獲益。初中有三：初總非、次別詰、後結正。此初文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下正陳詞。有五：初正陳理詰、二勸彼出家、三童子請問、四無垢教示、五童子獲益。初中有三：初總非、次別詰、後結正。此初文也。

經 所以者何(至)是為出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)是為出家。

贊曰：下別詰中有二，初票、後顯。此初票也。空理義云：前讚出家世俗有相，今以勝義無相為徵，故言無勝利、無功德。應理義云：世俗事為末，勝義理為本。前讚出家，讚俗事末；今以理本為正，故言無利德名真出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下別詰中有二，初票、後顯。此初票也。空理義云：前讚出家世俗有相，今以勝義無相為徵，故言無勝利、無功德。應理義云：世俗事為末，勝義理為本。前讚出家，讚俗事末；今以理本為正，故言無利德名真出家。

經 唯羅怙羅(至)功德勝利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 唯羅怙羅(至)功德勝利。

贊曰：下顯有三，初明有為有相出家、次明無為無相出家、後明大乘出家德利。此初文也。前為他說有功德勝利體相者，有為有相，非勝義諦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下顯有三，初明有為有相出家、次明無為無相出家、後明大乘出家德利。此初文也。前為他說有功德勝利體相者，有為有相，非勝義諦也。

經 夫出家者(至)功德勝利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 夫出家者(至)功德勝利。

贊曰：此明無為無相出家。空理義云：夫出家者，本欲滅除世俗有相，希趣勝義無為性空。性空之中何有德利？應理義云：一切聖人皆無為而有差別，無為即是涅槃解脫、真如理滅，涅槃解脫生死縛故，真如湛寂離妄倒故，擇滅性離二勝障故。為求此故而作出家，諸德本故。不為有為，非德本故。故於無為，無德無利。無為本中無有差別，性相功德亦無差別，作用勝利非無凝然功德勝利。又出家者，離分別執；有德有利是有分別，非真出家。故真出家，破分別執，無德無利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明無為無相出家。空理義云：夫出家者，本欲滅除世俗有相，希趣勝義無為性空。性空之中何有德利？應理義云：一切聖人皆無為而有差別，無為即是涅槃解脫、真如理滅，涅槃解脫生死縛故，真如湛寂離妄倒故，擇滅性離二勝障故。為求此故而作出家，諸德本故。不為有為，非德本故。故於無為，無德無利。無為本中無有差別，性相功德亦無差別，作用勝利非無凝然功德勝利。又出家者，離分別執；有德有利是有分別，非真出家。故真出家，破分別執，無德無利。

經 唯羅怙羅(至)無色非色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 唯羅怙羅(至)無色非色。

贊曰：下明大乘出家德利，有二十四句。舊有二十二句，全闕新中無色非色及無諸取，仍止觀雙修中闕修觀，斷惡修善中無修善。此中三句，空理義云：勝義諦中，無他彼、無自此、亦無中間；遠諸見，亦無色與無色別。應理義云：此三句中，一無彼此中間，出家之人物我俱遣，身外無他彼，攝他同己，常行濟拔。他外無自此，他得樂時，如我得故。亦非物我外而有中間。二遠諸見，五見皆斷。舊云「六十二見」，唯是邊見邪見所攝，相極狹也。三無色非色，色謂修飾儀容、非色謂識達了解，都不持此，名之為無。或外道妄見，執我為色，執色蘊為我故。執我為非色，執四蘊命根為實我故。如六十二見中，之我者色，死後有想；執我無色，死後有想等，此等皆為無為出家。故離諸非而順諸見，下皆准知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明大乘出家德利，有二十四句。舊有二十二句，全闕新中無色非色及無諸取，仍止觀雙修中闕修觀，斷惡修善中無修善。此中三句，空理義云：勝義諦中，無他彼、無自此、亦無中間；遠諸見，亦無色與無色別。應理義云：此三句中，一無彼此中間，出家之人物我俱遣，身外無他彼，攝他同己，常行濟拔。他外無自此，他得樂時，如我得故。亦非物我外而有中間。二遠諸見，五見皆斷。舊云「六十二見」，唯是邊見邪見所攝，相極狹也。三無色非色，色謂修飾儀容、非色謂識達了解，都不持此，名之為無。或外道妄見，執我為色，執色蘊為我故。執我為非色，執四蘊命根為實我故。如六十二見中，之我者色，死後有想；執我無色，死後有想等，此等皆為無為出家。故離諸非而順諸見，下皆准知。

經 是涅槃路(至)聖所攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 是涅槃路(至)聖所攝受。

贊曰：此有三句。空理義云：無此彼中間者，能到涅槃，故名為路。達諸見故，智者稱讚。無色非色故，聖所攝受。應理義云：其為無為而出家者，一到涅槃故、二聖所稱讚、三聖行攝受。諸聖常時攝而領之，以為勝故。舊云「處於涅槃」，由此為路，能處涅槃。又云「聖所行處」，即聖所稱讚，契聖心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有三句。空理義云：無此彼中間者，能到涅槃，故名為路。達諸見故，智者稱讚。無色非色故，聖所攝受。應理義云：其為無為而出家者，一到涅槃故、二聖所稱讚、三聖行攝受。諸聖常時攝而領之，以為勝故。舊云「處於涅槃」，由此為路，能處涅槃。又云「聖所行處」，即聖所稱讚，契聖心故。

經 降伏眾魔(至)離諸惡法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 降伏眾魔(至)離諸惡法。

贊曰：此有七句。空理義云：分別執有，故是眾魔，便入五趣，不得五眼、無五根力，乃損眾生、自惡不息。若為達空而出家者，眾魔自降，乃至廣說，自惡便息。應理義云：為無為法而出家者，一降四魔、二超五趣、三得五眼、四立五根、五獲五力、六不損惱彼一切眾生、七自諸惡一切能離。五眼者，一肉眼，非修定生，四大所造淨色為性。二天眼，因修所生，大造淨色。三法眼，緣教有慧。四慧眼，緣理空智。五佛眼，覺察自他之妙智也。所餘四魔、五趣、根、力，皆如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有七句。空理義云：分別執有，故是眾魔，便入五趣，不得五眼、無五根力，乃損眾生、自惡不息。若為達空而出家者，眾魔自降，乃至廣說，自惡便息。應理義云：為無為法而出家者，一降四魔、二超五趣、三得五眼、四立五根、五獲五力、六不損惱彼一切眾生、七自諸惡一切能離。五眼者，一肉眼，非修定生，四大所造淨色為性。二天眼，因修所生，大造淨色。三法眼，緣教有慧。四慧眼，緣理空智。五佛眼，覺察自他之妙智也。所餘四魔、五趣、根、力，皆如前說。

經 摧眾外道(至)離我我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 摧眾外道(至)離我我所。

贊曰：此有六句。空理義云：若為有為有相出家，不能摧外道超假名，乃至不能離我我所。若為無為無相出家，便摧外道，離我我所。應理義云：為無為法而出家者，一正見故摧外道、二法體亡言故超假名、三得大涅槃出貪欲泥、四無耽著故無繫屬、五無物我故無所攝受。舊經倒此，云「無所受故離我我所」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有六句。空理義云：若為有為有相出家，不能摧外道超假名，乃至不能離我我所。若為無為無相出家，便摧外道，離我我所。應理義云：為無為法而出家者，一正見故摧外道、二法體亡言故超假名、三得大涅槃出貪欲泥、四無耽著故無繫屬、五無物我故無所攝受。舊經倒此，云「無所受故離我我所」。

經 無有諸取(至)善護他心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無有諸取(至)善護他心。

贊曰：此有三句。空理義云：取者分別執取之義。擾者煩擾。亂者惱亂。調者制伏。護者隨護。為無為空而出家者，無執取、離煩惱、伏自心、滅護他意。為有為相而出家者，不能如是。應理義云：一離諸取。取者貪著執取之義，體即四取：一欲取，緣五境貪；二見取，取諸見；三戒取，取諸戒；四我語取，取別實我。無我體，唯有名，名我語取。後三體慧，如名各以自見為性。此無諸取；是折伏道；斷諸取，斷惑道。二無擾亂。擾亂，擾者散義，亂謂𮜒義，即體散亂，心馳境中，𮜒擾不定，故名擾亂。或六散亂，一自性、二相、三麁重、四內、五外、六作意。三調自心、護他心。自心煩惱善能調伏，將護他心勿令生惱，而成就之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有三句。空理義云：取者分別執取之義。擾者煩擾。亂者惱亂。調者制伏。護者隨護。為無為空而出家者，無執取、離煩惱、伏自心、滅護他意。為有為相而出家者，不能如是。應理義云：一離諸取。取者貪著執取之義，體即四取：一欲取，緣五境貪；二見取，取諸見；三戒取，取諸戒；四我語取，取別實我。無我體，唯有名，名我語取。後三體慧，如名各以自見為性。此無諸取；是折伏道；斷諸取，斷惑道。二無擾亂。擾亂，擾者散義，亂謂𮜒義，即體散亂，心馳境中，𮜒擾不定，故名擾亂。或六散亂，一自性、二相、三麁重、四內、五外、六作意。三調自心、護他心。自心煩惱善能調伏，將護他心勿令生惱，而成就之。

經 隨順寂止(至)修一切善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 隨順寂止(至)修一切善。

贊曰：此有二句。一順定修慧，寂止者定，勝觀者慧，止觀二門攝諸功德；二離惡修善，名真出家。空理義云：觀達性空，心常住此，故名止觀。知俗證真，故名斷修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二句。一順定修慧，寂止者定，勝觀者慧，止觀二門攝諸功德；二離惡修善，名真出家。空理義云：觀達性空，心常住此，故名止觀。知俗證真，故名斷修。

經 若能如是名真出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若能如是名真出家。

贊曰：此結正也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此結正也。

經 時無垢稱(至)宜共出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時無垢稱(至)宜共出家。

贊曰：此下第二，勸修出家。初總票勸、後顯勸由。此初文也。佛法契真，故名善說。毘奈耶者，此名調伏，即廣律本。出家乃是佛法調伏之所攝持，勸可依律而出家也。此乃大乘毘奈耶耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此下第二，勸修出家。初總票勸、後顯勸由。此初文也。佛法契真，故名善說。毘奈耶者，此名調伏，即廣律本。出家乃是佛法調伏之所攝持，勸可依律而出家也。此乃大乘毘奈耶耳。

經 所以者何(至)第一最難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)第一最難。

贊曰：此顯勸由，有四難故。一佛出世難、二離八無暇難、三得人身難、四具有暇難。今得有暇，可謂功德，汝可出家。舊無後三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此顯勸由，有四難故。一佛出世難、二離八無暇難、三得人身難、四具有暇難。今得有暇，可謂功德，汝可出家。舊無後三。

經 諸童子言(至)不得出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 諸童子言(至)不得出家。

贊曰：第三，童子請問。諸遮難中，父母不許，不得出家；非我本心不樂出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三，童子請問。諸遮難中，父母不許，不得出家；非我本心不樂出家。

經 無垢稱言(至)成苾芻性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無垢稱言(至)成苾芻性。

贊曰：第四，無垢教示出家中有二：一身出家，被服落絲；二心出家，發心修行。發心修行是真出家，得持禁戒成苾芻性；被服落絲成苾芻相。今勸出家，依真出家故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四，無垢教示出家中有二：一身出家，被服落絲；二心出家，發心修行。發心修行是真出家，得持禁戒成苾芻性；被服落絲成苾芻相。今勸出家，依真出家故。

經 時三十二(至)誓修正行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時三十二(至)誓修正行。

贊曰：第五，童子獲益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五，童子獲益。

經 時我默然(至)詣彼問疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時我默然(至)詣彼問疾。

贊曰：結答詞由卑躬請退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結答詞由卑躬請退。

經 爾時世尊至問安其疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時世尊至問安其疾。

贊曰：自下第十，命阿難陀，初命、後辭。此命也。阿難陀者，此云慶喜。釋迦成道，人天慶喜，當此夜生，因以為稱。後年二十，方始出家。佛法皆聞。為佛侍者，親而且待，故今命之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第十，命阿難陀，初命、後辭。此命也。阿難陀者，此云慶喜。釋迦成道，人天慶喜，當此夜生，因以為稱。後年二十，方始出家。佛法皆聞。為佛侍者，親而且待，故今命之。

經 時阿難陀(至)詣彼問疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時阿難陀(至)詣彼問疾。

贊曰：下辭有三，此總陳道屈。謂佛實疾，我方乞乳。彼說化身，真佛無疾，道屈故辭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下辭有三，此總陳道屈。謂佛實疾，我方乞乳。彼說化身，真佛無疾，道屈故辭。

經 所以者何(至)當用牛乳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)當用牛乳。

贊曰：下顯理窮，初徵、後顯。顯中有二：初陳已事、後顯他詞。已事有二：初以疾須乳、後我方乞之。此徵及佛疾當用乳也。現小疾者，佛患背痛，時亦有之，乳和畢鉢，可以為療。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下顯理窮，初徵、後顯。顯中有二：初陳已事、後顯他詞。已事有二：初以疾須乳、後我方乞之。此徵及佛疾當用乳也。現小疾者，佛患背痛，時亦有之，乳和畢鉢，可以為療。

經 我於晨朝(至)從乞牛乳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 我於晨朝(至)從乞牛乳。

贊曰：我方乞之食，不非時故，晨朝將入聚落故，整服如鳥翼故。持衣鉢乞必有處，依城中規以供侍，從乞牛乳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：我方乞之食，不非時故，晨朝將入聚落故，整服如鳥翼故。持衣鉢乞必有處，依城中規以供侍，從乞牛乳。

經 時無垢稱(至)而作是言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時無垢稱(至)而作是言。

贊曰：下顯他辭。有二：初明至軌、後顯他詞。此初文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下顯他辭。有二：初明至軌、後顯他詞。此初文也。

經 唯阿難陀(至)持鉢在此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 唯阿難陀(至)持鉢在此。

贊曰：下顯他辭有五：一彼問、二已答、三理詰、四生慚、五空告。此初也。方申理詰，初示不知，故為此問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下顯他辭有五：一彼問、二已答、三理詰、四生慚、五空告。此初也。方申理詰，初示不知，故為此問。

經 我言居士(至)故來至此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 我言居士(至)故來至此。

贊曰：此已答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此已答。

經 時無垢稱(至)誹謗如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時無垢稱(至)誹謗如來。

贊曰：下理詰。有二：初責其謗佛有疾、後顯佛實無疾惱。或初顯報身無疾、後顯法身無疾。初中復二：初總責、後別責。此初文也。嫌言不當是甚，重言止止。誹毀者，謗黷之異名。佛實無疾，謂佛有疾，名虛謗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下理詰。有二：初責其謗佛有疾、後顯佛實無疾惱。或初顯報身無疾、後顯法身無疾。初中復二：初總責、後別責。此初文也。嫌言不當是甚，重言止止。誹毀者，謗黷之異名。佛實無疾，謂佛有疾，名虛謗也。

經 所以者何(至)當有何惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)當有何惱。

贊曰：下別責。有四：一惡法久亡、二責為麁語、三善根已滿、四即受限此。此為二對。惡法盡故，有疾言麁；善法圓故，有疾可恥。故分為四，此初文也。佛體無漏，金剛合成。生死因果、現種惡法及微細習氣皆已永斷。諸善皆圓，當有何疾？疾者由惡因生故。四大乖違名疾，由此疾故苦惱遂生。佛善皆圓，有何苦惱？善因不招苦惱果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下別責。有四：一惡法久亡、二責為麁語、三善根已滿、四即受限此。此為二對。惡法盡故，有疾言麁；善法圓故，有疾可恥。故分為四，此初文也。佛體無漏，金剛合成。生死因果、現種惡法及微細習氣皆已永斷。諸善皆圓，當有何疾？疾者由惡因生故。四大乖違名疾，由此疾故苦惱遂生。佛善皆圓，有何苦惱？善因不招苦惱果故。

經 唯阿難陀(至)得聞斯語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 唯阿難陀(至)得聞斯語。

贊曰：二責為麁語，令禁聲歸寺，名默還所止。言佛有疾，磣切有餘，故名麁語。莫使異人聞麁語者，總也。已下別顯。何謂異人？大威天者，欲色二界有大神通道德天也。餘處菩薩，皆見報身，曾不聞疾；今聞佛疾，甚可驚疑。故名麁語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二責為麁語，令禁聲歸寺，名默還所止。言佛有疾，磣切有餘，故名麁語。莫使異人聞麁語者，總也。已下別顯。何謂異人？大威天者，欲色二界有大神通道德天也。餘處菩薩，皆見報身，曾不聞疾；今聞佛疾，甚可驚疑。故名麁語。

經 唯阿難陀(至)無有是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 唯阿難陀(至)無有是處。

贊曰：三善根已滿。轉輪聖王具少善根，修十善因之所感得，名成少善，尚得無病。況佛多劫無量善因福智二嚴，而當有疾？必無是理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三善根已滿。轉輪聖王具少善根，修十善因之所感得，名成少善，尚得無病。況佛多劫無量善因福智二嚴，而當有疾？必無是理。

經 唯阿難陀(至)受斯鄙恥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 唯阿難陀(至)受斯鄙恥。

贊曰：四恐受隈羞。有三：初總責、次別責、後驅遂。此初也。可急竊歸，勿令我等受此鄙愧可恥之語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四恐受隈羞。有三：初總責、次別責、後驅遂。此初也。可急竊歸，勿令我等受此鄙愧可恥之語。

經 若諸外道(至)諸有疾乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若諸外道(至)諸有疾乎。

贊曰：此別責也。外道邪見，多生誹謗。若聞麁言，惡念必起：「自疾不救，何以救人？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此別責也。外道邪見，多生誹謗。若聞麁言，惡念必起：「自疾不救，何以救人？」

經 可密速去勿使人聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 可密速去勿使人聞。

贊曰：此驅逐也。禁聲急急逐去，勿使外人聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此驅逐也。禁聲急急逐去，勿使外人聞。

經 又阿難陀(至)世法不染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又阿難陀(至)世法不染。

贊曰：自下顯佛實無疾惱，亦顯法身無疾。略有十句五對：一是法身、非雜穢身，此是功德法所成身，名為法身。非真如身，此事身故；非是煩惱眾苦雜身。二出世間身、非世間身。出世間者，不可毀壞、非道所治，非是世間可毀可壞、道所治也，故諸世間疾惱等事所不能染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下顯佛實無疾惱，亦顯法身無疾。略有十句五對：一是法身、非雜穢身，此是功德法所成身，名為法身。非真如身，此事身故；非是煩惱眾苦雜身。二出世間身、非世間身。出世間者，不可毀壞、非道所治，非是世間可毀可壞、道所治也，故諸世間疾惱等事所不能染。

經 是無漏身(至)當有何疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 是無漏身(至)當有何疾。

贊曰：三，是無漏。非是相應所緣二縛之所隨增，離諸漏故。四是無為。無為有二：一真如等，非因緣生，故名無為。二無漏蘊，非業煩惱之所為故，亦名無為。佛五蘊身亦名無為，非業煩惱之所為故。五出眾數。不墮生數，數永寂故，但墮法數。眾生必是趣界生獲，體即第八異熟無記識。佛身唯無漏唯善故，非生數所攝，如是之身當有何疾？阿難少見，謂佛化身即真佛身是雜穢身，乃至廣說，墮在欲界人趣之身，謂實有疾。故今示正理，佛示實疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三，是無漏。非是相應所緣二縛之所隨增，離諸漏故。四是無為。無為有二：一真如等，非因緣生，故名無為。二無漏蘊，非業煩惱之所為故，亦名無為。佛五蘊身亦名無為，非業煩惱之所為故。五出眾數。不墮生數，數永寂故，但墮法數。眾生必是趣界生獲，體即第八異熟無記識。佛身唯無漏唯善故，非生數所攝，如是之身當有何疾？阿難少見，謂佛化身即真佛身是雜穢身，乃至廣說，墮在欲界人趣之身，謂實有疾。故今示正理，佛示實疾。

經 時我世尊(至)而謬聽耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時我世尊(至)而謬聽耶。

贊曰：四，生慚也。謬者錯也。無者非也。非是近佛，我得錯聽也。又有解言：無近者，遠也。我雖為侍，心智遠佛，不能知佛，得無近佛而錯聽耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四，生慚也。謬者錯也。無者非也。非是近佛，我得錯聽也。又有解言：無近者，遠也。我雖為侍，心智遠佛，不能知佛，得無近佛而錯聽耶。

經 即聞空中(至)實無諸疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 即聞空中(至)實無諸疾。

贊曰：五空告。有三：初說真佛無疾、次顯化佛有疾所由、後勸取乳。此初文也。真身者報身也，是實功德，從因修生，故名真身。或法報佛皆名真身，非權迹故。舊經無此。如居士言，世尊真身，實無諸疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：五空告。有三：初說真佛無疾、次顯化佛有疾所由、後勸取乳。此初文也。真身者報身也，是實功德，從因修生，故名真身。或法報佛皆名真身，非權迹故。舊經無此。如居士言，世尊真身，實無諸疾。

經 但以如來(至)示現斯事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 但以如來(至)示現斯事。

贊曰：此顯化佛有疾所由。五濁世者，濁者滓穢，如食滓穢，名之為濁。一煩惱濁，煩惱重故。二見濁，五見競故。三命濁，壽極短故。四有情濁，惡眾生故。五劫濁，飢饉疫病刀兵。如其次第，三十二十十歲時起。今時已有彼前相故、此如《法華疏》第三卷。釋迦慈悲，生此惡世，為欲教化導引現受惡業貧窮苦惱眾生、行諸惡因惡行有情，示同有疾，非佛實有，世尊隨類化眾生故。顯一切惡業必有惡果，世尊現受，猶不免故。欲令後德有疾自裁：佛亦現有，我何人故。為眾生病，佛亦病故，由斯現病，非佛實病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此顯化佛有疾所由。五濁世者，濁者滓穢，如食滓穢，名之為濁。一煩惱濁，煩惱重故。二見濁，五見競故。三命濁，壽極短故。四有情濁，惡眾生故。五劫濁，飢饉疫病刀兵。如其次第，三十二十十歲時起。今時已有彼前相故、此如《法華疏》第三卷。釋迦慈悲，生此惡世，為欲教化導引現受惡業貧窮苦惱眾生、行諸惡因惡行有情，示同有疾，非佛實有，世尊隨類化眾生故。顯一切惡業必有惡果，世尊現受，猶不免故。欲令後德有疾自裁：佛亦現有，我何人故。為眾生病，佛亦病故，由斯現病，非佛實病。

問：何故無垢不自顯佛現病所由，令空中告？答：欲顯一言契當深故，幽冥自他儀皆同故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故無垢不自顯佛現病所由，令空中告？答：欲顯一言契當深故，幽冥自他儀皆同故。

問：空聲是何？答：或是無垢神力所為，或大菩薩冥現斯事，理皆不爽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：空聲是何？答：或是無垢神力所為，或大菩薩冥現斯事，理皆不爽。

經 行矣。阿難陀！取乳勿慚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 行矣。阿難陀！取乳勿慚。

贊曰：此勸取乳供佛，勿自增慚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此勸取乳供佛，勿自增慚。

問：何故無垢訶令密去，空令取乳？答：說佛實病須乳，此不當，故令去。說佛化有疾故須乳，理可然，故令取。訶法，先訶令去；示法，後示令取，亦不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故無垢訶令密去，空令取乳？答：說佛實病須乳，此不當，故令去。說佛化有疾故須乳，理可然，故令取。訶法，先訶令去；示法，後示令取，亦不相違。

經 時我世尊(至)詣彼問疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時我世尊(至)詣彼問疾。

贊曰：結答詞由卑躬請退。我時不識彼之所云，故默無對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結答詞由卑躬請退。我時不識彼之所云，故默無對。

經 如是世尊(至)問安其疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是世尊(至)問安其疾。

贊曰：下品第三，結類聲聞皆辭不散。有二：初類問、後類答。此類問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下品第三，結類聲聞皆辭不散。有二：初類問、後類答。此類問也。

經 是諸聲聞(至)詣彼問疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 是諸聲聞(至)詣彼問疾。

贊曰：此類答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此類答也。

菩薩品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩品第四

別敘昔權。昔權有二：一化聲聞，已如前辨；二化菩薩，次下當陳。佛知彼類不可對揚，顯彼高德共來影輔。今明令菩薩問疾事，故名菩薩品。此品有二：初明四德詞屈不往、後明餘類皆陳不堪。然四德中分為二對：令希不退，自仰菩提；不覺魔怨，寧知世福。無垢隨宜對折，各便緘言。故四德雖殊，為二對以區別。一一之中，文皆有二：初命、後詞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別敘昔權。昔權有二：一化聲聞，已如前辨；二化菩薩，次下當陳。佛知彼類不可對揚，顯彼高德共來影輔。今明令菩薩問疾事，故名菩薩品。此品有二：初明四德詞屈不往、後明餘類皆陳不堪。然四德中分為二對：令希不退，自仰菩提；不覺魔怨，寧知世福。無垢隨宜對折，各便緘言。故四德雖殊，為二對以區別。一一之中，文皆有二：初命、後詞。

經 爾時世尊(至)問安其疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時世尊(至)問安其疾。

贊曰：此命也。梵云梅呾利耶，翻為慈氏。古云稱帝麗，或云彌勒，皆訛路也。說此本緣，如《彌勒上生疏》上卷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此命也。梵云梅呾利耶，翻為慈氏。古云稱帝麗，或云彌勒，皆訛路也。說此本緣，如《彌勒上生疏》上卷。

經 慈氏菩薩(至)詣彼問疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 慈氏菩薩(至)詣彼問疾。

贊曰：下辭亦三，此總陳道屈。《放鉢經》云「彌勒語文殊師利言：『如汝等輩，百千萬億，亦不能知我舉足下足之事。』」豈以小生所繫道屈濟流？良以進德先知推名上士，故假之以前屈詞。今命以對揚，非是彌勒實為屈矣。昔說不退，令彼希求，彼說無相如門。今作因緣之言，時道以屈，故詞不堪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下辭亦三，此總陳道屈。《放鉢經》云「彌勒語文殊師利言：『如汝等輩，百千萬億，亦不能知我舉足下足之事。』」豈以小生所繫道屈濟流？良以進德先知推名上士，故假之以前屈詞。今命以對揚，非是彌勒實為屈矣。昔說不退，令彼希求，彼說無相如門。今作因緣之言，時道以屈，故詞不堪。

經 所以者何(至)所有法要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)所有法要。

贊曰：下別顯理窮，初徵、後顯。顯中有二：初陳己事、後他詞。此徵及陳己事也。覩史名者，欲界六天中第四天也。此名知足，受諸欲樂，深知足故。由此根性，菩薩住中，以當生下。佛記彌勒，却後十二年，當於本處結跏趺坐，如入滅定入般涅槃，上生知足，紹隆補所。所以彼天多來瞻禮。慈氏已超退位，故隨所應，以四不退法輪之行，為彼天說，或唯為說八地以上第四不退法輪位法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下別顯理窮，初徵、後顯。顯中有二：初陳己事、後他詞。此徵及陳己事也。覩史名者，欲界六天中第四天也。此名知足，受諸欲樂，深知足故。由此根性，菩薩住中，以當生下。佛記彌勒，却後十二年，當於本處結跏趺坐，如入滅定入般涅槃，上生知足，紹隆補所。所以彼天多來瞻禮。慈氏已超退位，故隨所應，以四不退法輪之行，為彼天說，或唯為說八地以上第四不退法輪位法。

經 時無垢稱(至)而作是言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時無垢稱(至)而作是言。

贊曰：下顯他詞。有二：初明至軌、後正陳詞。此初也。彌勒落髮緇衣，次當補處。無垢形隨俗，故致慮宜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下顯他詞。有二：初明至軌、後正陳詞。此初也。彌勒落髮緇衣，次當補處。無垢形隨俗，故致慮宜。

經 尊者慈氏(至)正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 尊者慈氏(至)正等菩提。

贊曰：下正陳詞。有二：初牒經申理、後明時眾獲益。初中復三：初總牒經文；二別申理詰；後結勸顯真，「是故慈氏勿以此法誘諸天子」下是。此文也。初授者，與也。記者，別也識也驗也。自領記別，名為受記，受者領故。佛與之記，故名授記。佛於諸律及《上生經》中為授記別。言一生者，除今身後，在天一生，故言一生。中有方便，屬天攝故，不數人中。有說：在天及當人中共名一生，如說七生，說人天二生去生故。「佛言彌勒當生知足，盡彼一生當得成佛。」在知足天，亦名一生所繫菩薩，不說居人名為一生。此理為正。菩薩有三：一生所繫，及最後身坐道場者。此問一生，不問餘二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下正陳詞。有二：初牒經申理、後明時眾獲益。初中復三：初總牒經文；二別申理詰；後結勸顯真，「是故慈氏勿以此法誘諸天子」下是。此文也。初授者，與也。記者，別也識也驗也。自領記別，名為受記，受者領故。佛與之記，故名授記。佛於諸律及《上生經》中為授記別。言一生者，除今身後，在天一生，故言一生。中有方便，屬天攝故，不數人中。有說：在天及當人中共名一生，如說七生，說人天二生去生故。「佛言彌勒當生知足，盡彼一生當得成佛。」在知足天，亦名一生所繫菩薩，不說居人名為一生。此理為正。菩薩有三：一生所繫，及最後身坐道場者。此問一生，不問餘二。

經 為用何生(至)現在耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 為用何生(至)現在耶。

贊曰：下別申理詰。大文有三：初依有為無為異為難；次依有為無為一為難，「為依如生」以下文是；後以菩提涅槃理均為難，「若尊者慈氏當證菩提，一切有情亦應當證」下是。初二難因，後一難果。初中復二：初難有為、後難無為。初中復二：初總、後別。此總徵也。生是有為之生相故，依此為難。前說一生當得菩提，故初以生而為徵詰。顯有為法念念不住，無實生體，依何受記？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下別申理詰。大文有三：初依有為無為異為難；次依有為無為一為難，「為依如生」以下文是；後以菩提涅槃理均為難，「若尊者慈氏當證菩提，一切有情亦應當證」下是。初二難因，後一難果。初中復二：初難有為、後難無為。初中復二：初總、後別。此總徵也。生是有為之生相故，依此為難。前說一生當得菩提，故初以生而為徵詰。顯有為法念念不住，無實生體，依何受記？

經 若過去生(至)未來生未至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若過去生(至)未來生未至。

贊曰：下別徵也。大乘三世本無實體，依一有法，曾有名過去、當有名未來、現有名現在，三世俱是假所施設。現在法可實，其世假立；過去未來法皆假說也，依何實故。今難言過去已滅、未來未生。若依小乘，過去用已滅、未來用未生，非無生體；若不難用，便不成難。今依大乘，作斯難體，便無過失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下別徵也。大乘三世本無實體，依一有法，曾有名過去、當有名未來、現有名現在，三世俱是假所施設。現在法可實，其世假立；過去未來法皆假說也，依何實故。今難言過去已滅、未來未生。若依小乘，過去用已滅、未來用未生，非無生體；若不難用，便不成難。今依大乘，作斯難體，便無過失。

經 若現在生，現在生無住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若現在生，現在生無住。

贊曰：下難現在。初難、後證此難也。現在法中，本無今有，有位名生、生位暫停假名為住，住別前後假立異名，此後無時假名為滅。現在諸法無暫實住，亦無相續經停久住，故言現在而無有住，非無假住。若有實住可能為因，能得當來，可依授記。現無實住可能為因，依何為記？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下難現在。初難、後證此難也。現在法中，本無今有，有位名生、生位暫停假名為住，住別前後假立異名，此後無時假名為滅。現在諸法無暫實住，亦無相續經停久住，故言現在而無有住，非無假住。若有實住可能為因，能得當來，可依授記。現無實住可能為因，依何為記？

經 如世尊說(至)即歿即生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如世尊說(至)即歿即生。

贊曰：既難無住，恐義無由，故引經。時之極促，名為剎那。不但一剎那，念念皆如此，故經重言剎那剎那具生老病死。者熟變，即異相也。唯說有三，不說有住。現法二時沒入過去，初後暫一生，生時亦老，更無別時，唯說生沒初後二時。即如經說「有三有為之有為相，謂生異滅。」不別說住。大乘解云：由一切行三世所顯，由未來世本無而生，彼既生已落謝過去，現在世法二相所顯，謂住及異。唯現在法有住可得，前後變異亦唯現在，總說住異而為一相。住是有情所愛著處，為令生厭。又同一世，所以合說。今此經中說無實住，亦無經停片時實住，故唯說三，生老死相。或說現身念念皆有十二支中生老死支，故無住也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：既難無住，恐義無由，故引經。時之極促，名為剎那。不但一剎那，念念皆如此，故經重言剎那剎那具生老病死。者熟變，即異相也。唯說有三，不說有住。現法二時沒入過去，初後暫一生，生時亦老，更無別時，唯說生沒初後二時。即如經說「有三有為之有為相，謂生異滅。」不別說住。大乘解云：由一切行三世所顯，由未來世本無而生，彼既生已落謝過去，現在世法二相所顯，謂住及異。唯現在法有住可得，前後變異亦唯現在，總說住異而為一相。住是有情所愛著處，為令生厭。又同一世，所以合說。今此經中說無實住，亦無經停片時實住，故唯說三，生老死相。或說現身念念皆有十二支中生老死支，故無住也。

經 若以無生(至)所入正性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若以無生(至)所入正性。

贊曰：下難無為。初牒出體、後正申難。此牒出體。空理義云：入者證也。正性者，法之真性，即勝義空性也。應理義云：無生之體，即是所證真如正性，真如乃是法正真性。舊云「正位」，位者體位，即正性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下難無為。初牒出體、後正申難。此牒出體。空理義云：入者證也。正性者，法之真性，即勝義空性也。應理義云：無生之體，即是所證真如正性，真如乃是法正真性。舊云「正位」，位者體位，即正性也。

經 於此無生(至)得受記耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 於此無生(至)得受記耶。

贊曰：此正申難。空理義云：空勝義中，何記可授？何覺可證？有覺可證、有記可授，無覺可證，云何記也？應理義云：前難因緣法門，此難真如法門。真如門中第無覺可證，何有記別而受記耶？《金剛般若》云「實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提，乃至然燈佛與我記」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此正申難。空理義云：空勝義中，何記可授？何覺可證？有覺可證、有記可授，無覺可證，云何記也？應理義云：前難因緣法門，此難真如法門。真如門中第無覺可證，何有記別而受記耶？《金剛般若》云「實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提，乃至然燈佛與我記」等。

經 為依如生(至)得授記耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 為依如生(至)得授記耶。

贊曰：下以有為無為一為難。前難二別，可有前過；今以有為無為是一，故有記別，便作是難。於中有三：初別難依如、次總顯依如、後結難依如。初中復三：初雙徵、次別難、後雙結。此初文也。空理義云：若世俗有與勝義空一得授記者，為依空生、為依空滅得授記耶？應理義云：若因緣法與真如一得授記者，為依生、為依滅得授記耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下以有為無為一為難。前難二別，可有前過；今以有為無為是一，故有記別，便作是難。於中有三：初別難依如、次總顯依如、後結難依如。初中復三：初雙徵、次別難、後雙結。此初文也。空理義云：若世俗有與勝義空一得授記者，為依空生、為依空滅得授記耶？應理義云：若因緣法與真如一得授記者，為依生、為依滅得授記耶？

經 若依如生(至)如無有滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若依如生(至)如無有滅。

贊曰：此別難也。空理依空，無生無滅應理依如。亦無生滅，如何授記？舊文難解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此別難也。空理依空，無生無滅應理依如。亦無生滅，如何授記？舊文難解。

經 無生無滅(至)無有授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無生無滅(至)無有授記。

贊曰：此雙結也。記因得果，因滅果生。生滅既無，如何授記？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此雙結也。記因得果，因滅果生。生滅既無，如何授記？

經 一切有情(至)亦如也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 一切有情(至)亦如也。

贊曰：此總顯依如。汎然總顯一切依如，欲明如中無授記故。一切有情及一切法，此總依如，於中一切賢聖依如，於中彌勒別亦依如，欲顯凡聖人法總別皆依於如。空理義云：皆依如者，皆性空故。應理義云：用依性故，體依性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此總顯依如。汎然總顯一切依如，欲明如中無授記故。一切有情及一切法，此總依如，於中一切賢聖依如，於中彌勒別亦依如，欲顯凡聖人法總別皆依於如。空理義云：皆依如者，皆性空故。應理義云：用依性故，體依性故。

經 若尊者(至)而得授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若尊者(至)而得授記。

贊曰：下結難依如。有二：初總申難、後釋所由。此初文也。尊者依如，既得授記；有情依如，亦應受記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下結難依如。有二：初總申難、後釋所由。此初文也。尊者依如，既得授記；有情依如，亦應受記。

經 所以者何(至)異性所顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)異性所顯。

贊曰：此釋難由。真理成混，名非二顯，依無二門而得顯故，亦非種種差別所顯。體成種種，或非二我之所顯示，亦非種種橫計差別之所顯故。何得有記？記者別也。驗因明果，有種種故。真無種種，故無授記不授記者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此釋難由。真理成混，名非二顯，依無二門而得顯故，亦非種種差別所顯。體成種種，或非二我之所顯示，亦非種種橫計差別之所顯故。何得有記？記者別也。驗因明果，有種種故。真無種種，故無授記不授記者。

經 若尊者(至)當有所證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若尊者(至)當有所證。

贊曰：自下第三，以煩惱菩提理均為難。有二：初難菩提、後難煩惱。菩提有二：初難、後釋。此難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第三，以煩惱菩提理均為難。有二：初難菩提、後難煩惱。菩提有二：初難、後釋。此難也。

經 所以者何(至)等所隨覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)等所隨覺。

贊曰：此釋難由。菩提覺義，一切有情皆有佛性。若勤來者平等皆能隨覺諸法，彌勒當隨覺；慈氏得授記，有情當隨覺，亦應得授記。舊云「一切眾生即菩提相」，以等隨覺即有當來菩提相故，此乃事均俱當證故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此釋難由。菩提覺義，一切有情皆有佛性。若勤來者平等皆能隨覺諸法，彌勒當隨覺；慈氏得授記，有情當隨覺，亦應得授記。舊云「一切眾生即菩提相」，以等隨覺即有當來菩提相故，此乃事均俱當證故。

經 若尊者(至)當有涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若尊者(至)當有涅槃。

贊曰：下難涅槃。有二：初難、後釋。此難也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下難涅槃。有二：初難、後釋。此難也。

經：所以者何(至)為般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：所以者何(至)為般涅槃。

贊曰：下釋難由。空理義云：非一切有情當有證空而不涅槃，空無苦果即名涅槃，以佛觀見真如性空為涅槃故。應理義云：般涅槃，此云圓寂。涅槃有四：一自性清淨涅槃，謂一切法相真如理。二有餘依涅槃，謂苦因盡所顯真理。三無餘依涅槃，謂苦果盡所顯真理。四無住處涅槃，謂所知障盡，大悲般若所轉真理。今以性淨難餘三種。難意云：非一切有情不當般涅槃，佛說真如為性淨涅槃。性淨涅槃既本具有，餘三義顯，何當不有。舊云「佛智眾生畢竟寂滅」。現有性淨，即知當來有涅槃相。離此真如不須更滅，今已滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋難由。空理義云：非一切有情當有證空而不涅槃，空無苦果即名涅槃，以佛觀見真如性空為涅槃故。應理義云：般涅槃，此云圓寂。涅槃有四：一自性清淨涅槃，謂一切法相真如理。二有餘依涅槃，謂苦因盡所顯真理。三無餘依涅槃，謂苦果盡所顯真理。四無住處涅槃，謂所知障盡，大悲般若所轉真理。今以性淨難餘三種。難意云：非一切有情不當般涅槃，佛說真如為性淨涅槃。性淨涅槃既本具有，餘三義顯，何當不有。舊云「佛智眾生畢竟寂滅」。現有性淨，即知當來有涅槃相。離此真如不須更滅，今已滅故。

經 以佛觀見(至)為般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 以佛觀見(至)為般涅槃。

贊曰：重釋前相。空理義云：以佛觀見有情本性寂滅空理為涅槃體，故說眾生當證此空真如為般涅槃，故與尊者二理皆均。應理義云：以佛觀見本性真如為涅槃體，故說有情當證真如，得餘三種之圓寂故。尊者當得，有情亦當得。既難當得，故知以本性淨涅槃難餘三種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：重釋前相。空理義云：以佛觀見有情本性寂滅空理為涅槃體，故說眾生當證此空真如為般涅槃，故與尊者二理皆均。應理義云：以佛觀見本性真如為涅槃體，故說有情當證真如，得餘三種之圓寂故。尊者當得，有情亦當得。既難當得，故知以本性淨涅槃難餘三種。

經 是故慈氏(至)滯諸天子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 是故慈氏(至)滯諸天子。

贊曰：第三大文結勸顯真。有二：初略勸顯真、後廣勸顯真。略中復二：初略勸、後略顯。此略勸也。空理義云：勿以分別有相招誘天子、論滯天子，令不證真。應理義云：彌勒前說因緣法門，無垢今以真如法門，以深難淺，故且不答。但修因緣淺教初學名誘，不能超進名深，遲緩行故。應示真如及真智，教令根熟及速入也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三大文結勸顯真。有二：初略勸顯真、後廣勸顯真。略中復二：初略勸、後略顯。此略勸也。空理義云：勿以分別有相招誘天子、論滯天子，令不證真。應理義云：彌勒前說因緣法門，無垢今以真如法門，以深難淺，故且不答。但修因緣淺教初學名誘，不能超進名深，遲緩行故。應示真如及真智，教令根熟及速入也。

經 夫菩提者(至)亦無退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 夫菩提者(至)亦無退轉。

贊曰：次略顯真。空理義云：空為菩提，故無求退。應理義云：《解深密經》說「菩提菩提斷，俱名為菩提。」《智度論》云「智及智處，皆名般若。」菩提能觀智，菩提斷即真如，二俱菩提。今說真如名無上菩提，故無趣求亦無退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次略顯真。空理義云：空為菩提，故無求退。應理義云：《解深密經》說「菩提菩提斷，俱名為菩提。」《智度論》云「智及智處，皆名般若。」菩提能觀智，菩提斷即真如，二俱菩提。今說真如名無上菩提，故無趣求亦無退轉。

經 尊者慈氏(至)菩提之見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 尊者慈氏(至)菩提之見。

贊曰：下廣勸顯真：有二：初廣前勸、後廣前顯。此初也。有趣有求、有退有轉，見有此者，名分別菩提之見；不契真宗，當令捨之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下廣勸顯真：有二：初廣前勸、後廣前顯。此初也。有趣有求、有退有轉，見有此者，名分別菩提之見；不契真宗，當令捨之。

經 所以者何(至)非心能證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)非心能證。

贊曰：下廣顯真。初票、次釋、後結。此標也。不可以五根身能證、不可以分別心能證。五識名身，依色根故。雖無分別智相應名心非心，而是心是無分別智，非分別心，是無分別心。今遮分別故，言非心能證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下廣顯真。初票、次釋、後結。此標也。不可以五根身能證、不可以分別心能證。五識名身，依色根故。雖無分別智相應名心非心，而是心是無分別智，非分別心，是無分別心。今遮分別故，言非心能證。

經 寂滅是菩提(至)皆寂滅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 寂滅是菩提(至)皆寂滅故。

贊曰：下釋菩提非身心證。今有三十二句，舊有二十五句。新三十二句中分四：初十三句，別明斷及正智離計所執菩提之義，舊文十一句。次有五句，別明斷及正智體之與用菩提之義。次有九句，別明斷及正智離有漏依他菩提之義，舊有七句。後有五句，合明斷及正智深妙菩提之義，舊有二句。初中有二：初八句明斷是菩提，舊文六句；後五句，明智是菩提。空理義云：文段雖同，義意全別。菩提者，真諦空性。理空為斷菩提，心空為智菩提。應理義云：真如為斷菩提，斷之性故。無分別慧為智菩提，有智用故。菩提覺義，覺性覺用俱名覺故，引教如前。八句明斷菩提中，分三：初一句總談離相、次六句別談離相、後一句總成離相。此初也，有情相及法相，二皆寂滅故。寂滅是菩提，由此正智而可內冥，不可以身以心能證。此下菩提，皆釋上文非身及心之所證義。然下菩提皆有二文，初票、後釋。故者所以，釋標所由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋菩提非身心證。今有三十二句，舊有二十五句。新三十二句中分四：初十三句，別明斷及正智離計所執菩提之義，舊文十一句。次有五句，別明斷及正智體之與用菩提之義。次有九句，別明斷及正智離有漏依他菩提之義，舊有七句。後有五句，合明斷及正智深妙菩提之義，舊有二句。初中有二：初八句明斷是菩提，舊文六句；後五句，明智是菩提。空理義云：文段雖同，義意全別。菩提者，真諦空性。理空為斷菩提，心空為智菩提。應理義云：真如為斷菩提，斷之性故。無分別慧為智菩提，有智用故。菩提覺義，覺性覺用俱名覺故，引教如前。八句明斷菩提中，分三：初一句總談離相、次六句別談離相、後一句總成離相。此初也，有情相及法相，二皆寂滅故。寂滅是菩提，由此正智而可內冥，不可以身以心能證。此下菩提，皆釋上文非身及心之所證義。然下菩提皆有二文，初票、後釋。故者所以，釋標所由。

經 不增是菩提(至)皆不行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 不增是菩提(至)皆不行故。

贊曰：我法二種能緣緣時，皆是增益。真理不然，所緣不增。舊云「不觀離諸緣故」，不可以遍計心之所觀故。我法二種，可為名言分別作為之所緣行。真理不然，故是菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：我法二種能緣緣時，皆是增益。真理不然，所緣不增。舊云「不觀離諸緣故」，不可以遍計心之所觀故。我法二種，可為名言分別作為之所緣行。真理不然，故是菩提。

經 永斷是菩提(至)皆捨離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 永斷是菩提(至)皆捨離故。

贊曰：我法二種，見趣所緣、為取所著。真理不然，永斷見趣，捨離見趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：我法二種，見趣所緣、為取所著。真理不然，永斷見趣，捨離見趣。

經 離繫是菩提(至)永寂靜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 離繫是菩提(至)永寂靜故。

贊曰：我法二種，動亂之法，乃為一切分別所緣，體不寂靜。真理不然，故離分別，動亂繫縛一切分別亦永寂靜。舊云「障是菩提」，即此離繫，然意難得。舉其所治，顯離是菩提，然無寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：我法二種，動亂之法，乃為一切分別所緣，體不寂靜。真理不然，故離分別，動亂繫縛一切分別亦永寂靜。舊云「障是菩提」，即此離繫，然意難得。舉其所治，顯離是菩提，然無寂靜。

經 廣大是菩提(至)不測量故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 廣大是菩提(至)不測量故。

贊曰：此一句總成離相。弘者大也。一切分別大不測，離分別心所行境故。舊經無此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一句總成離相。弘者大也。一切分別大不測，離分別心所行境故。舊經無此。

經 不證是菩提(至)皆遠離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 不證是菩提(至)皆遠離故。

贊曰：下有五句明智菩提。分三：初一句，體無所執能證作用；次有二句，以智依如；後有二句，顯智一味。此初文也。一切分別靜論永息，故無所執能證之相，是智菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有五句明智菩提。分三：初一句，體無所執能證作用；次有二句，以智依如；後有二句，顯智一味。此初文也。一切分別靜論永息，故無所執能證之相，是智菩提。

經 安住是菩提(至)隨如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 安住是菩提(至)隨如故。

贊曰：此二句，以智依如。法者功德，界者性也，功德法性，故若法界。智住法界，隨其真如至窮極故。舊經云「順是菩提」，順於如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二句，以智依如。法者功德，界者性也，功德法性，故若法界。智住法界，隨其真如至窮極故。舊經云「順是菩提」，順於如故。

經 不二是菩提(至)實際所立故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 不二是菩提(至)實際所立故。

贊曰：不但理無有二，智亦不二，離計所執差別法故。實際者真理。智緣真理生，故名建立。舊經無此建立之門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：不但理無有二，智亦不二，離計所執差別法故。實際者真理。智緣真理生，故名建立。舊經無此建立之門。

經 平等是菩提(至)畢竟離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 平等是菩提(至)畢竟離故。

贊曰：下第二段，有五句，別明斷及正智體之與用菩提之義。有二：初二句，明斷菩提體；後三句，明智菩提用。此初文也。初句明斷性平等遍十二處，眼與色、耳與聲，乃至意與法，皆平等遍如虛空故。後句明斷無為，離四相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二段，有五句，別明斷及正智體之與用菩提之義。有二：初二句，明斷菩提體；後三句，明智菩提用。此初文也。初句明斷性平等遍十二處，眼與色、耳與聲，乃至意與法，皆平等遍如虛空故。後句明斷無為，離四相故。

經 遍知是菩提(至)所不雜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 遍知是菩提(至)所不雜故。

贊曰：下三句，明智菩提用。遍知心行能照之用，正智即是能了之門，除此更無能了用故。與內六處體不相離，依六處起能了諸法，即名為門，更無門也。舊名「不會」，文錯難知。果智能會，非因六處可能會故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三句，明智菩提用。遍知心行能照之用，正智即是能了之門，除此更無能了用故。與內六處體不相離，依六處起能了諸法，即名為門，更無門也。舊名「不會」，文錯難知。果智能會，非因六處可能會故。

經 無雜是菩提(至)永遠離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無雜是菩提(至)永遠離故。

贊曰：智體無漏，非煩惱雜。煩惱現行相續，乃種習氣，永遠離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：智體無漏，非煩惱雜。煩惱現行相續，乃種習氣，永遠離故。

經 無處是菩提(至)不可見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無處是菩提(至)不可見故。

贊曰：自下第三，有九句，別明斷及正智離有漏依他菩提之義。有二：初八句，明斷菩提離有漏相；後之一句，明智菩提離有漏相。此中初句，理無方所。此第二句，理無住處，依他有方，可有形段故。亦有住處，為可見故。舊經無住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第三，有九句，別明斷及正智離有漏依他菩提之義。有二：初八句，明斷菩提離有漏相；後之一句，明智菩提離有漏相。此中初句，理無方所。此第二句，理無住處，依他有方，可有形段故。亦有住處，為可見故。舊經無住。

經 唯名是菩提永遠離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 唯名是菩提永遠離故。

贊曰：有為諸法名有作用，由名詮之，體用便增，可有名體。真理不然，唯名所顯，聲無作用，不能令真體用增長，唯有假名無所詮相。舊云「假名」，意少別也，不同依他可取可捨。猶如波浪，有為有動；真理不可取捨，故名無浪。舊名「如化是菩提」，文別意同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：有為諸法名有作用，由名詮之，體用便增，可有名體。真理不然，唯名所顯，聲無作用，不能令真體用增長，唯有假名無所詮相。舊云「假名」，意少別也，不同依他可取可捨。猶如波浪，有為有動；真理不可取捨，故名無浪。舊名「如化是菩提」，文別意同。

經 無亂是菩提(至)本性淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無亂是菩提(至)本性淨故。

贊曰：真理常靜，故無動亂。本性清淨，故體善故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：真理常靜，故無動亂。本性清淨，故體善故。

經 明顯是菩提(至)離攀緣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 明顯是菩提(至)離攀緣故。

贊曰：真理無染雜，故體明顯。性離攀緣，故無取著。舊經無明顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：真理無染雜，故體明顯。性離攀緣，故無取著。舊經無明顯。

經 無異是菩提(至)平等性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無異是菩提(至)平等性故。

贊曰：此之一句，明智菩提離有漏相。性智平等，能隨諸法皆悉覺了，故名無異。一味了別，名無異故。舊云「諸法等故」，等了諸法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此之一句，明智菩提離有漏相。性智平等，能隨諸法皆悉覺了，故名無異。一味了別，名無異故。舊云「諸法等故」，等了諸法也。

經 無喻是菩提(至)極難覺故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無喻是菩提(至)極難覺故。

贊曰：下有五句，合明智斷二種菩提深妙之義。非喻所喻，絕比況故。體深微妙，自非正智，難可覺故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有五句，合明智斷二種菩提深妙之義。非喻所喻，絕比況故。體深微妙，自非正智，難可覺故。

經 遍行是菩提(至)不能染故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 遍行是菩提(至)不能染故。

贊曰：此中三句，舊經並無。斷體用遍，真理可知，智用亦周，故遍行也。行者在也，理遍在故。行者起也，智用遍起故。或智亦遍在，性無礙故，如來報身無不在故。頂者極也，理智最上皆至極故，有為無為皆上首故，此二世法皆不染故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此中三句，舊經並無。斷體用遍，真理可知，智用亦周，故遍行也。行者在也，理遍在故。行者起也，智用遍起故。或智亦遍在，性無礙故，如來報身無不在故。頂者極也，理智最上皆至極故，有為無為皆上首故，此二世法皆不染故。

經 如是菩提(至)非心能證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是菩提(至)非心能證。

贊曰：此第三結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第三結。

經 世尊(至)無生法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 世尊(至)無生法忍。

贊曰：大文第二，時眾獲益。上知足天多大菩薩，說不退轉令其獲證。明諸天子皆出世間，令得無生法忍，皆是無漏。相續無生，皆入八地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：大文第二，時眾獲益。上知足天多大菩薩，說不退轉令其獲證。明諸天子皆出世間，令得無生法忍，皆是無漏。相續無生，皆入八地。

經 時我默然(至)詣彼問疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時我默然(至)詣彼問疾。

贊曰：結答詞由卑躬請退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結答詞由卑躬請退。

經 爾時世尊(至)問安其疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時世尊(至)問安其疾。

贊曰：下明光嚴，名如前釋。初命、後辭。此命也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明光嚴，名如前釋。初命、後辭。此命也。

經 光嚴童子(至)詣彼門疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 光嚴童子(至)詣彼門疾。

贊曰：下詞有三，此總陳道屈。彼迷因菩提、不識體用，由他具述，方始了知。不足對揚，故陳道屈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下詞有三，此總陳道屈。彼迷因菩提、不識體用，由他具述，方始了知。不足對揚，故陳道屈。

經 所以者何(至)從何所來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)從何所來。

贊曰：下顯理窮，初徵、後顯。顯中有五：一明逢問、二明彼答、三明已誥、四明彼述、五結成益。此徵及逢問也。已將出城、彼方欲入，相逢致禮，童子常儀。因問所從，使為理對。彌勒出家之相，彼便稽首；光嚴在俗之貌，故禮於他。緇素雖復不同，道德俱大。菩薩連復命往，同品俱辭，列德標名，不相違也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下顯理窮，初徵、後顯。顯中有五：一明逢問、二明彼答、三明已誥、四明彼述、五結成益。此徵及逢問也。已將出城、彼方欲入，相逢致禮，童子常儀。因問所從，使為理對。彌勒出家之相，彼便稽首；光嚴在俗之貌，故禮於他。緇素雖復不同，道德俱大。菩薩連復命往，同品俱辭，列德標名，不相違也。

經 彼答我言妙菩提來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 彼答我言妙菩提來。

贊曰：二明彼答。光嚴示因菩提而未能悟，故因問事舉因菩提答，令其悟矣。菩提覺義，慧通因果。舊言「道場」，意顯因菩提，故以場為因。前答慈氏，多說果位真如正智以為菩提；今說因位，能生果德以為菩提。萬行皆以慧為導首，萬行俱是慧之眷屬，一切皆是慧之境故，皆名菩提。菩提有五：一菩提性，謂真如。二菩提用，謂真智。三菩提因，能得菩提三慧輪等。四菩提伴侶，福智萬行。五菩提境，謂真俗法。下隨所應，有此五種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二明彼答。光嚴示因菩提而未能悟，故因問事舉因菩提答，令其悟矣。菩提覺義，慧通因果。舊言「道場」，意顯因菩提，故以場為因。前答慈氏，多說果位真如正智以為菩提；今說因位，能生果德以為菩提。萬行皆以慧為導首，萬行俱是慧之眷屬，一切皆是慧之境故，皆名菩提。菩提有五：一菩提性，謂真如。二菩提用，謂真智。三菩提因，能得菩提三慧輪等。四菩提伴侶，福智萬行。五菩提境，謂真俗法。下隨所應，有此五種。

經 我問居士(至)為何所是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 我問居士(至)為何所是。

贊曰：三明已詰。直問菩提，謂有方域，故問菩提為何所是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三明已詰。直問菩提，謂有方域，故問菩提為何所是。

經 即答我言(至)不虛假故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 即答我言(至)不虛假故。

贊曰：四明彼述。有二：初別顯三十二種菩提之體；後「如是善男子」下，結成舉措皆是菩提。三十二種，分之為六：初四種名真實發趣，趣向佛果真實行故。次六種名波羅密多，能令行者到彼岸故。次八種名成熟有情，以此八種利眾生故。次二種名一切善根，修善除惡，善根滿故。次六種名攝受正法，苞含緣領佛正法故。後六種名供養如來，修法供養最第一故。至文各各隨應釋相。徧此次第，解其所由。淳者貞厚、直者質實，易可共住，初所學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四明彼述。有二：初別顯三十二種菩提之體；後「如是善男子」下，結成舉措皆是菩提。三十二種，分之為六：初四種名真實發趣，趣向佛果真實行故。次六種名波羅密多，能令行者到彼岸故。次八種名成熟有情，以此八種利眾生故。次二種名一切善根，修善除惡，善根滿故。次六種名攝受正法，苞含緣領佛正法故。後六種名供養如來，修法供養最第一故。至文各各隨應釋相。徧此次第，解其所由。淳者貞厚、直者質實，易可共住，初所學故。

經 發起加行(至)能成辦故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 發起加行(至)能成辦故。

贊曰：勵力修作，名為加行，故所施為皆能成辦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：勵力修作，名為加行，故所施為皆能成辦。

經 增上意樂(至)殊勝法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 增上意樂(至)殊勝法故。

贊曰：勇猛修作，不憚劬勞，名為增上，故能究竟證會佛果菩提涅槃。舊云「深心增益功德」者，當證佛果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：勇猛修作，不憚劬勞，名為增上，故能究竟證會佛果菩提涅槃。舊云「深心增益功德」者，當證佛果故。

經 大菩提心(至)無忘失故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 大菩提心(至)無忘失故。

贊曰：廣覺諸法，名大菩提心，恒照諸法故，能無忘失。舊云「無錯謬覺法真理故」，意義大同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：廣覺諸法，名大菩提心，恒照諸法故，能無忘失。舊云「無錯謬覺法真理故」，意義大同。

經 清淨布施(至)皆圓滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 清淨布施(至)皆圓滿故。

贊曰：上四名發趣，下六名到彼岸。悕者望也。無相無漏行布施時，名清淨施，不希世間五蘊自體大財位等異熟果故。堅固守護所受淨戒，故所願求皆能滿足，戒是功德寶之瓶故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上四名發趣，下六名到彼岸。悕者望也。無相無漏行布施時，名清淨施，不希世間五蘊自體大財位等異熟果故。堅固守護所受淨戒，故所願求皆能滿足，戒是功德寶之瓶故。

經 忍辱柔和(至)無懈退故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 忍辱柔和(至)無懈退故。

贊曰：由忍不恚，由勸不惰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：由忍不恚，由勸不惰。

經 寂止靜慮(至)法性相故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 寂止靜慮(至)法性相故。

贊曰：由入禪定寂靜其心，心除硬澁便能調順，起神通業有大堪能。由慧簡擇，故能現前證見理事諸法體用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：由入禪定寂靜其心，心除硬澁便能調順，起神通業有大堪能。由慧簡擇，故能現前證見理事諸法體用。

經 慈是妙菩提(至)能忍受故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 慈是妙菩提(至)能忍受故。

贊曰：下第三段，有八，名成熟有情。初四無量、後四別行。慈能平等與他樂故，悲能拔苦。行拔濟時，有劬勞皆能忍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第三段，有八，名成熟有情。初四無量、後四別行。慈能平等與他樂故，悲能拔苦。行拔濟時，有劬勞皆能忍故。

經 喜是妙菩提(至)愛意等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 喜是妙菩提(至)愛意等故。

贊曰：由內證真，受法菀樂，故見他善便助之喜。無嫉妬故。內常歡喜。由自永斷一切煩惱。故能令他捨受恚等。上四無量，下申別行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：由內證真，受法菀樂，故見他善便助之喜。無嫉妬故。內常歡喜。由自永斷一切煩惱。故能令他捨受恚等。上四無量，下申別行。

經 神通是妙菩提(至)離分別動故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 神通是妙菩提(至)離分別動故。

贊曰：神通是妙覺，由至果位，具六通故。解脫是菩提者，舊云「能背捨故」，即八解脫，能背能捨貪欲等故。今言離分別動者，其八解脫離定障等分別動故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：神通是妙覺，由至果位，具六通故。解脫是菩提者，舊云「能背捨故」，即八解脫，能背能捨貪欲等故。今言離分別動者，其八解脫離定障等分別動故。

經 方便是妙菩提(至)攝諸有情故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 方便是妙菩提(至)攝諸有情故。

贊曰：方便善巧，多為拔濟，故成熟有情。四攝攝生，其利大也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：方便善巧，多為拔濟，故成熟有情。四攝攝生，其利大也。

經 多聞是妙菩提(至)如理觀察故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 多聞是妙菩提(至)如理觀察故。

贊曰：下第四段，有二，名一切善根。多聞為因，眾善皆滿，故經說言「多聞能引樂，多聞攝眾善，多聞捨無義，多聞得涅槃。」《攝論》復言「多聞熏習是出世間心之種子，故能發起真實妙行。」調伏能滅三業眾惡，如理觀察何惡之為？惡法既亡，善法斯起，故名善根。此二菩提因故，名為菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第四段，有二，名一切善根。多聞為因，眾善皆滿，故經說言「多聞能引樂，多聞攝眾善，多聞捨無義，多聞得涅槃。」《攝論》復言「多聞熏習是出世間心之種子，故能發起真實妙行。」調伏能滅三業眾惡，如理觀察何惡之為？惡法既亡，善法斯起，故名善根。此二菩提因故，名為菩提。

經 三十七種(至)不虛誑故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 三十七種(至)不虛誑故。

贊曰：下第五段，彼有六種，名攝受正法。由行覺分自證無為，故能永捨有漏有為。三業諦實，故行利他，不為虛誑。前直心者，心不諂曲、不憍不偽；此諦實者，身心不虛、言不為誑，故二別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第五段，彼有六種，名攝受正法。由行覺分自證無為，故能永捨有漏有為。三業諦實，故行利他，不為虛誑。前直心者，心不諂曲、不憍不偽；此諦實者，身心不虛、言不為誑，故二別也。

經 十二緣起(至)皆不盡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 十二緣起(至)皆不盡故。

贊曰：觀諸眾生十二緣起皆無有盡，以眾生界無盡期故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：觀諸眾生十二緣起皆無有盡，以眾生界無盡期故。

經 息諸煩惱(至)真法性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 息諸煩惱(至)真法性故。

贊曰：由證真如，煩惱便息。息者滅也。舊云「諸煩惱是道場，知如實故」，釋同票異，義少難知，不見息言，甚難解也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：由證真如，煩惱便息。息者滅也。舊云「諸煩惱是道場，知如實故」，釋同票異，義少難知，不見息言，甚難解也。

經 一切有情(至)皆性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 一切有情(至)皆性空故。

贊曰：眾生及法皆以真如無我性空為自體，皆是菩提，所執二我無二，無我可有，故是菩提。取此真如，名妙菩提，斷菩提故、是智處故。如彌勒申已引教說。此上皆境，名為菩提，能生覺故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：眾生及法皆以真如無我性空為自體，皆是菩提，所執二我無二，無我可有，故是菩提。取此真如，名妙菩提，斷菩提故、是智處故。如彌勒申已引教說。此上皆境，名為菩提，能生覺故。

經 降伏魔怨(至)發趣事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 降伏魔怨(至)發趣事故。

贊曰：下第六段，有六種，名供養如來，法供養故。四魔不動，隨願化生，不離三界，遠離二乘，唯趣聖果，彼無利樂群生事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第六段，有六種，名供養如來，法供養故。四魔不動，隨願化生，不離三界，遠離二乘，唯趣聖果，彼無利樂群生事故。

經 大師子吼(至)無訶厭故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 大師子吼(至)無訶厭故。

贊曰：善說法要，如師子吼，妙慧簡擇無所畏故。所畏者，訶罵厭污也。力無畏等，一切皆所，善於有情，無訶厭者，故成菩提。由此舊云「無諸過故」，力等無過，故無厭者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：善說法要，如師子吼，妙慧簡擇無所畏故。所畏者，訶罵厭污也。力無畏等，一切皆所，善於有情，無訶厭者，故成菩提。由此舊云「無諸過故」，力等無過，故無厭者。

經 三明鑒照(至)無餘智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 三明鑒照(至)無餘智故。

贊曰：由三際愚，一切智斷煩惱究竟，皆至滅位，方獲三明。三明及是煩惱盡位無餘之智，故是菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：由三際愚，一切智斷煩惱究竟，皆至滅位，方獲三明。三明及是煩惱盡位無餘之智，故是菩提。

經 一剎那心(至)圓滿證故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 一剎那心(至)圓滿證故。

贊曰：一念之心能達真俗理事諸法窮盡無餘，由一切智及一切種智圓滿證故。一切智者，無分別智，能達真如。種智者，後得智，能了俗事。一念雙行，能了理事，非如二乘相續方知。二合為名，名一切智智。此三十二，於中二十二種明因菩提及佛侶菩提，次二是境菩提，次二是性菩提，後之六種明用菩提。因中分三：初十自利、次八利他、後四通二，隨修唯位，亦可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：一念之心能達真俗理事諸法窮盡無餘，由一切智及一切種智圓滿證故。一切智者，無分別智，能達真如。種智者，後得智，能了俗事。一念雙行，能了理事，非如二乘相續方知。二合為名，名一切智智。此三十二，於中二十二種明因菩提及佛侶菩提，次二是境菩提，次二是性菩提，後之六種明用菩提。因中分三：初十自利、次八利他、後四通二，隨修唯位，亦可知也。

經 如是善男子(至)供養如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是善男子(至)供養如來。

贊曰：下第二，結成舉措皆是菩提。有二：初牒前、後結成。此初文也。真實發趣，前三十二種中牒初四，波羅密多牒次六，成就有情牒次八，一切善根牒次二，攝受正法牒次六，供養如來牒後六。所作既周，名供養說，如前已釋。此所由說，此等具足能行證，故名相應。相應者，不相離、互隨順、能行能證和合之義。舊經唯二，若應諸波羅密，及教化眾生，無餘四牒，意說修行不過二門，一自利波羅密多、二利他教化眾生，故不牒餘。新文具矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二，結成舉措皆是菩提。有二：初牒前、後結成。此初文也。真實發趣，前三十二種中牒初四，波羅密多牒次六，成就有情牒次八，一切善根牒次二，攝受正法牒次六，供養如來牒後六。所作既周，名供養說，如前已釋。此所由說，此等具足能行證，故名相應。相應者，不相離、互隨順、能行能證和合之義。舊經唯二，若應諸波羅密，及教化眾生，無餘四牒，意說修行不過二門，一自利波羅密多、二利他教化眾生，故不牒餘。新文具矣。

經 所有所作(至)諸佛妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所有所作(至)諸佛妙法。

贊曰：此結成也。略有三種。由此前說六義相應，諸有所作，若往若來、若進若止、舉足下足，一者一切皆從妙菩提來，一切不離善妙慧故；二者一切諸佛法來，一切佛法皆現行故；三者恒常安住諸佛妙法，身語意業常處佛法，故名安住。舊文唯二，從道場來、往於佛法，無此第二從佛法來，意說道場即佛法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此結成也。略有三種。由此前說六義相應，諸有所作，若往若來、若進若止、舉足下足，一者一切皆從妙菩提來，一切不離善妙慧故；二者一切諸佛法來，一切佛法皆現行故；三者恒常安住諸佛妙法，身語意業常處佛法，故名安住。舊文唯二，從道場來、往於佛法，無此第二從佛法來，意說道場即佛法故。

經 世尊(至)正等覺心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 世尊(至)正等覺心。

贊曰：五結成益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：五結成益。

經 時我默然(至)詣彼問疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時我默然(至)詣彼問疾。

贊曰：結答詞由卑躬諸退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結答詞由卑躬諸退。

經 爾時世尊(至)問安其疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時世尊(至)問安其疾。

贊曰：下命持世，有二：初命、後詞。此命也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下命持世，有二：初命、後詞。此命也。

經 持世菩薩(至)詣彼問疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 持世菩薩(至)詣彼問疾。

贊曰：下辭有三，此總陳道屈。不識魔相，為魔所嬈。彼示魔相，故辭不堪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下辭有三，此總陳道屈。不識魔相，為魔所嬈。彼示魔相，故辭不堪。

經 所以者何(至)在自住處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)在自住處。

贊曰：下別顯理窮，初徵、後顯。顯中有二：初陳己事、後顯他詞。己事有五：一明己昔住、二魔來敬立、三不識勸之、四為魔試嬈、五顯己不受。此徵及明己昔住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下別顯理窮，初徵、後顯。顯中有二：初陳己事、後顯他詞。己事有五：一明己昔住、二魔來敬立、三不識勸之、四為魔試嬈、五顯己不受。此徵及明己昔住。

經 時惡魔怨(至)在一面立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時惡魔怨(至)在一面立。

贊曰：二魔來敬立。魔及從者萬二千天女，鼓樂弦歌，稽首供養，恭敬而立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二魔來敬立。魔及從者萬二千天女，鼓樂弦歌，稽首供養，恭敬而立。

經 我時意謂(至)不當自恣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 我時意謂(至)不當自恣。

贊曰：三不識勸之。初總勸、後別勸。此初也。忉利天生，姓釋迦，號帝釋，名憍尸迦。憍尸迦者，此云繭兒，前身之名。佛常呼之，故今亦言善來愊尸迦也。說此本緣，如《勝鬘疏》。福德雖有，汝不應當而多恣逸，作此倡遊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三不識勸之。初總勸、後別勸。此初也。忉利天生，姓釋迦，號帝釋，名憍尸迦。憍尸迦者，此云繭兒，前身之名。佛常呼之，故今亦言善來愊尸迦也。說此本緣，如《勝鬘疏》。福德雖有，汝不應當而多恣逸，作此倡遊。

經 當勤觀察(至)證堅實法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 當勤觀察(至)證堅實法。

贊曰：此別勸也。欲謂五欲。此之戲樂，皆悉無常。於身命財三，當勤修習。捨不堅者，證取法身慧命、聖法財寶三堅實者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此別勸也。欲謂五欲。此之戲樂，皆悉無常。於身命財三，當勤修習。捨不堅者，證取法身慧命、聖法財寶三堅實者也。

經 即語我言(至)以修供侍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 即語我言(至)以修供侍。

贊曰：四為魔試嬈。呼持世為大士正士，合名大正士。修辨供侍，故以女施而惑嬈之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四為魔試嬈。呼持世為大士正士，合名大正士。修辨供侍，故以女施而惑嬈之。

經 我即答言(至)此非我宣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 我即答言(至)此非我宣。

贊曰：五顯已不受。止者莫也。如世尊說：音樂女色，不以施人，壞淨心故。況以生死極惡非法之物，施我沙門，非我宜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：五顯已不受。止者莫也。如世尊說：音樂女色，不以施人，壞淨心故。況以生死極惡非法之物，施我沙門，非我宜也。

經 所言未訖(至)嬈汝故耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所言未訖(至)嬈汝故耳。

贊曰：下顯他詞。有十八：一顯伏魔相、二示從魔乞、三魔驚欲走、四空聲勸之、五魔以女施、六無垢正說、七天女問法、八無垢為陳、九魔嘆還宮、十天女不遂、十一魔轉從乞、十二無垢施之、十三天女請問、十四無垢略答、十五天女復問、十六無垢廣說、十七天女頂禮、十八捨制魔還。或分為二：一釋魔相、二正降魔。此初文也。持世勸化，所言未訖，無垢便釋魔惱，故然嬈惱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下顯他詞。有十八：一顯伏魔相、二示從魔乞、三魔驚欲走、四空聲勸之、五魔以女施、六無垢正說、七天女問法、八無垢為陳、九魔嘆還宮、十天女不遂、十一魔轉從乞、十二無垢施之、十三天女請問、十四無垢略答、十五天女復問、十六無垢廣說、十七天女頂禮、十八捨制魔還。或分為二：一釋魔相、二正降魔。此初文也。持世勸化，所言未訖，無垢便釋魔惱，故然嬈惱也。

經 時無垢稱(至)釋子應受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時無垢稱(至)釋子應受。

贊曰：下正降魔。有三：初正降魔；二說諸天女，「語諸女言」下是；三明欲還宮，「時惡魔怨告天女曰汝等可來」下是。降魔有四：一從乞女、二魔驚走、三空聲告、四魔便施。此初文也。勸不施持世迴以與我，明知持世沙門之儀，顯上無垢稽首所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下正降魔。有三：初正降魔；二說諸天女，「語諸女言」下是；三明欲還宮，「時惡魔怨告天女曰汝等可來」下是。降魔有四：一從乞女、二魔驚走、三空聲告、四魔便施。此初文也。勸不施持世迴以與我，明知持世沙門之儀，顯上無垢稽首所以。

經 時惡魔怨(至)將無惱我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時惡魔怨(至)將無惱我。

贊曰：下明驚走，初驚、後走。此驚也。謂無垢稱將欲惱之，故驚怖也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明驚走，初驚、後走。此驚也。謂無垢稱將欲惱之，故驚怖也。

經 欲隱形去(至)亦不能去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 欲隱形去(至)亦不能去。

贊曰：此明魔走。潛形不現，避脫欲行，神力所持，求去不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明魔走。潛形不現，避脫欲行，神力所持，求去不得。

經 即聞空中聲(至)自所天宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 即聞空中聲(至)自所天宮。

贊曰：下空聲告。女施易還，不施難走。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下空聲告。女施易還，不施難走。

經 是惡魔怨(至)俛仰而與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 是惡魔怨(至)俛仰而與。

贊曰：此魔便施。俛者俯也，仰者仰也。厄不得已，故言俛仰。魔怖惱亂，俯仰與之，非其本心，故言俛仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此魔便施。俛者俯也，仰者仰也。厄不得已，故言俛仰。魔怖惱亂，俯仰與之，非其本心，故言俛仰。

經 時無垢稱(至)正等覺心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時無垢稱(至)正等覺心。

贊曰：下第二，說諸天女。大文有三：初略說、次廣說、後結說。略說有二：初勸發心、後隨說法。此初文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二，說諸天女。大文有三：初略說、次廣說、後結說。略說有二：初勸發心、後隨說法。此初文也。

經 即隨所應(至)正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 即隨所應(至)正等菩提。

贊曰：次隨說法。一為初根說隨順菩提法，二為久學說成熟菩薩法，俱令趣向正等菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次隨說法。一為初根說隨順菩提法，二為久學說成熟菩薩法，俱令趣向正等菩提。

經 復言姊等(至)五欲樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 復言姊等(至)五欲樂也。

贊曰：下廣說。有三：初總示法樂，令捨欲樂；次天女問；後為廣答。此初文也。大法菀者，清淨真如。因此生樂，名法菀樂。得出世樂，應捨生死五欲樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下廣說。有三：初總示法樂，令捨欲樂；次天女問；後為廣答。此初文也。大法菀者，清淨真如。因此生樂，名法菀樂。得出世樂，應捨生死五欲樂也。

經 諸天女言(至)大法菀樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 諸天女言(至)大法菀樂。

贊曰：此天女問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此天女問。

經 無垢稱言(至)勤敬事樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無垢稱言(至)勤敬事樂。

贊曰：下廣答也。合有三十五句法樂，舊經三十二句，總脫三句：一於所緣無依住樂、二於般涅槃正攀緣樂、三於巧方便善攝受樂。自餘錯者，至文當敘。仍說欣樂之字，於句初安，不說戲樂之字也。三十五句，分之為六：初三得遇良田樂；次二出苦圓證樂，舊一句；次三體達虛幻樂；次十支心修行樂；次十離惡攝善樂，舊有九句；次七利他自利樂，舊有六句。此之三種，得遇良田樂，勝進惡緣故。於佛三身，起於決定清淨信心，不可破壞，名不壞淨心樂。於法樂聽掃滌攝持，於眾僧中勤行敬事。如契經言「諸佛出現樂，演說正法樂，眾僧和合樂，同修勇進樂。」今此於良田起修行樂，稍與彼殊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下廣答也。合有三十五句法樂，舊經三十二句，總脫三句：一於所緣無依住樂、二於般涅槃正攀緣樂、三於巧方便善攝受樂。自餘錯者，至文當敘。仍說欣樂之字，於句初安，不說戲樂之字也。三十五句，分之為六：初三得遇良田樂；次二出苦圓證樂，舊一句；次三體達虛幻樂；次十支心修行樂；次十離惡攝善樂，舊有九句；次七利他自利樂，舊有六句。此之三種，得遇良田樂，勝進惡緣故。於佛三身，起於決定清淨信心，不可破壞，名不壞淨心樂。於法樂聽掃滌攝持，於眾僧中勤行敬事。如契經言「諸佛出現樂，演說正法樂，眾僧和合樂，同修勇進樂。」今此於良田起修行樂，稍與彼殊。

經 於其三界(至)無依住樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 於其三界(至)無依住樂。

贊曰：第二，此二出苦圓證樂，勝苦沈淪故。初是出苦、後是證寂。舊經云「樂離五欲」，此為極狹；今離三界，故成寬故。於所緣境無所依住心、無所安住，心不繫著，即是正智證達諸法。若心依住，便非正證。故《般若》云「應無所住而生其心。若心有住，即為非住，是故佛說菩薩心不應住色布施」等。舊經闕此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二，此二出苦圓證樂，勝苦沈淪故。初是出苦、後是證寂。舊經云「樂離五欲」，此為極狹；今離三界，故成寬故。於所緣境無所依住心、無所安住，心不繫著，即是正智證達諸法。若心依住，便非正證。故《般若》云「應無所住而生其心。若心有住，即為非住，是故佛說菩薩心不應住色布施」等。舊經闕此。

經 於諸蘊中(至)如空聚樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 於諸蘊中(至)如空聚樂。

贊曰：第三，此三體達虛幻樂，非三惑亂故。觀蘊無常，逼切故苦，猶如怨害，故說為魔。觀十八界螫諸有情，故如毒蛇。舊經見喻，便言觀四大，四大以是六界攝故。觀十二處猶如空聚，都無所有。舊云「觀內入」，文意狹也。蘊者積集義，具十一種積集義故，謂色受想行識。界者因義，持自性義，名持自性故，謂眼界色界眼識界，乃至意界法界意識界。處者出生義，六根六境出生六識故，謂眼耳鼻舌身意、色聲香味觸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三，此三體達虛幻樂，非三惑亂故。觀蘊無常，逼切故苦，猶如怨害，故說為魔。觀十八界螫諸有情，故如毒蛇。舊經見喻，便言觀四大，四大以是六界攝故。觀十二處猶如空聚，都無所有。舊云「觀內入」，文意狹也。蘊者積集義，具十一種積集義故，謂色受想行識。界者因義，持自性義，名持自性故，謂眼界色界眼識界，乃至意界法界意識界。處者出生義，六根六境出生六識故，謂眼耳鼻舌身意、色聲香味觸法。

經 於菩提心(至)勤供侍樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 於菩提心(至)勤供侍樂。

贊曰：第四，有十發心修行樂，勝進壞生死故。初一發心、次八修行、後一顯果。修行有三：一濟眾生、二事師長、三修六度。此有三初。一發心能固守、二活生能饒益、三事師能勤供。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四，有十發心修行樂，勝進壞生死故。初一發心、次八修行、後一顯果。修行有三：一濟眾生、二事師長、三修六度。此有三初。一發心能固守、二活生能饒益、三事師能勤供。

經 於惠施中(至)離惑明樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 於惠施中(至)離惑明樂。

贊曰：此修六度。知施離貪；堅持淨戒，不曾慢緩驅孜，驅孜常堅護故；由忍調順，離麁獷故；善修精進，集諸善根；修定之時，知無亂心；修般若時，能離諸惑。性是明照，斯為樂矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此修六度。知施離貪；堅持淨戒，不曾慢緩驅孜，驅孜常堅護故；由忍調順，離麁獷故；善修精進，集諸善根；修定之時，知無亂心；修般若時，能離諸惑。性是明照，斯為樂矣。

經 於菩提中廣大妙樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 於菩提中廣大妙樂。

贊曰：此知菩提樂。知菩提中有廣大樂，而生欣樂，求趣速證無惱害樂。略有四種：一出離樂、二遠離樂、三覺法樂、四寂靜樂。此菩提樂即攝後二，說佛果故。舊云「樂廣菩提心」，知菩提樂而心樂廣，亦無爽也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此知菩提樂。知菩提中有廣大樂，而生欣樂，求趣速證無惱害樂。略有四種：一出離樂、二遠離樂、三覺法樂、四寂靜樂。此菩提樂即攝後二，說佛果故。舊云「樂廣菩提心」，知菩提樂而心樂廣，亦無爽也。

經 於眾魔怨(至)能遍知樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 於眾魔怨(至)能遍知樂。

贊曰：下第五，有十離惡攝善樂，勝能習非迷是故。初二離惡、後八攝善。此離惡也。於魔能摧，不為彼惱，知諸煩惱皆能永拔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第五，有十離惡攝善樂，勝能習非迷是故。初二離惡、後八攝善。此離惡也。於魔能摧，不為彼惱，知諸煩惱皆能永拔。

經 於諸佛土(至)正修習樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 於諸佛土(至)正修習樂。

贊曰：下八攝善有二：初三嚴因、後五嚴果。此初文也。一修佛二因，不生穢土，因體如前〈序品〉中說。二相好圓滿，無醜陋故。三善修福慧，離生死故。舊經第三明修諸功德，而無樂字，乃屬相好，與新懸別。三十二相者，依《大般若》第三百八十一，佛言善現：「云何如來、應、正等覺三十二大士相？善現！世尊足中有平滿相，妙善安住，猶如奩底。地雖高下，隨足所蹈皆悉坦然，無不等觸，是為第一。世尊足下千輻輪文，輞較眾相，無不圓滿，是為第二。世尊手足皆悉柔軟，如都羅綿，勝過一切，是為第三。世尊手足一一指間，猶如雁王，或有鞔網金色交絡，文同綺畫，是為第四。世尊手足所有諸指，圓滿纖長，甚可愛樂，是為第五。世尊足跟廣長圓滿，與趺相稱，勝餘有情，是為第六。世尊足趺修高充滿，柔軟妙好，與跟相稱，是為第七。世尊雙腨漸次纖圓，如鑿泥耶仙鹿王腨，是為第八。世尊雙臂修直𦟛圓，如象王鼻，平立摩膝，是為第九。世尊陰相勢峯藏密，其猶龍馬，亦如象王，是為第十。世尊毛孔各一毛生，柔潤紺青，右旋宛轉，是第十一。世尊髮毛端皆上靡，右旋宛轉，柔潤紺青，嚴金色身，甚可愛樂，是第十二。世尊身皮細薄潤滑，塵垢水等皆所不住，是第十三。世尊身皮皆真金色，光潔光耀如妙金臺，眾寶莊嚴，眾所樂見，是第十四。世尊兩足二手掌中頸及雙肩，七處充滿，是第十五。世尊肩項圓滿殊妙，是第十六。世尊髆腋悉皆充實，是第十七。世尊容儀圓滿端直，是第十八。世尊身相脩廣端嚴，是第十九。世尊體相縱廣量等，周匝圓滿，如諸瞿陀，是第二十。世尊領臆并身上半威容廣大，如師子王，是二十一。世尊常光面各一尋，是二十二。世尊齒相四十齊平，淨密根深，白逾珂雪，是二十三。世尊四牙鮮白鋒利，是二十四。世尊常得味中上味，喉脈直故，能引身中諸支節脈，所有上味，風熱痰病，不能為雜；由彼不雜，脈離沈浮延縮壞損摧曲等過，能正吞咽，津腋通流，故身心適，常得上味，是二十五。世尊舌相薄淨廣長，能䨱面輪，至耳髮際，是二十六。世尊梵音詞韻和雅，隨眾多少無不等聞，其聲供震猶如天鼓，發言婉約如頻迦音，是二十七。世尊眼睫猶若牛王，紺青齊整，不相雜亂，是二十八。世尊眼睛紺青鮮白，紅環間飾，皎潔分明，是二十九。世尊面輪其猶滿月，眉相皎淨，如天帝弓，是第三十。世尊眉間有白毫相，右旋柔軟如都羅綿，鮮白光淨，逾珂雪等，是三十一。世尊頂上烏瑟膩沙，高顯周圓，猶如大蓋，是三十二。善現！是名三十二大士相。善現！云何如來應正等覺八十隨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下八攝善有二：初三嚴因、後五嚴果。此初文也。一修佛二因，不生穢土，因體如前〈序品〉中說。二相好圓滿，無醜陋故。三善修福慧，離生死故。舊經第三明修諸功德，而無樂字，乃屬相好，與新懸別。三十二相者，依《大般若》第三百八十一，佛言善現：「云何如來、應、正等覺三十二大士相？善現！世尊足中有平滿相，妙善安住，猶如奩底。地雖高下，隨足所蹈皆悉坦然，無不等觸，是為第一。世尊足下千輻輪文，輞較眾相，無不圓滿，是為第二。世尊手足皆悉柔軟，如都羅綿，勝過一切，是為第三。世尊手足一一指間，猶如雁王，或有鞔網金色交絡，文同綺畫，是為第四。世尊手足所有諸指，圓滿纖長，甚可愛樂，是為第五。世尊足跟廣長圓滿，與趺相稱，勝餘有情，是為第六。世尊足趺修高充滿，柔軟妙好，與跟相稱，是為第七。世尊雙腨漸次纖圓，如鑿泥耶仙鹿王腨，是為第八。世尊雙臂修直𦟛圓，如象王鼻，平立摩膝，是為第九。世尊陰相勢峯藏密，其猶龍馬，亦如象王，是為第十。世尊毛孔各一毛生，柔潤紺青，右旋宛轉，是第十一。世尊髮毛端皆上靡，右旋宛轉，柔潤紺青，嚴金色身，甚可愛樂，是第十二。世尊身皮細薄潤滑，塵垢水等皆所不住，是第十三。世尊身皮皆真金色，光潔光耀如妙金臺，眾寶莊嚴，眾所樂見，是第十四。世尊兩足二手掌中頸及雙肩，七處充滿，是第十五。世尊肩項圓滿殊妙，是第十六。世尊髆腋悉皆充實，是第十七。世尊容儀圓滿端直，是第十八。世尊身相脩廣端嚴，是第十九。世尊體相縱廣量等，周匝圓滿，如諸瞿陀，是第二十。世尊領臆并身上半威容廣大，如師子王，是二十一。世尊常光面各一尋，是二十二。世尊齒相四十齊平，淨密根深，白逾珂雪，是二十三。世尊四牙鮮白鋒利，是二十四。世尊常得味中上味，喉脈直故，能引身中諸支節脈，所有上味，風熱痰病，不能為雜；由彼不雜，脈離沈浮延縮壞損摧曲等過，能正吞咽，津腋通流，故身心適，常得上味，是二十五。世尊舌相薄淨廣長，能䨱面輪，至耳髮際，是二十六。世尊梵音詞韻和雅，隨眾多少無不等聞，其聲供震猶如天鼓，發言婉約如頻迦音，是二十七。世尊眼睫猶若牛王，紺青齊整，不相雜亂，是二十八。世尊眼睛紺青鮮白，紅環間飾，皎潔分明，是二十九。世尊面輪其猶滿月，眉相皎淨，如天帝弓，是第三十。世尊眉間有白毫相，右旋柔軟如都羅綿，鮮白光淨，逾珂雪等，是三十一。世尊頂上烏瑟膩沙，高顯周圓，猶如大蓋，是三十二。善現！是名三十二大士相。善現！云何如來應正等覺八十隨

好？善現！世尊指爪狹長薄潤，光潔鮮淨，如花赤銅，是為第一。世尊手足指圓纖長，𦟛直柔軟，節骨不現，是為第二。世尊手足各等無差，於諸指間悉皆充密，是為第三。世尊手足圓滿如意，軟淨光澤，色如蓮花，是為第四。世尊筋脈盤結堅固，深隱不現，是為第五。世尊兩踝俱隱不現，是為第六。世尊行步直進庠審，如龍象王，是為第七。世尊行步威容齊肅，如師子王，是為第八。世尊行步安平庠序，不過不減，猶如牛王，是為第九。世尊行步進止儀雅，猶如鵝王，是為第十。世尊迴顧必皆右旋，如龍象王，舉身隨轉，是為第十一。世尊支節漸次𦟛圓，妙善安布，是第十二。世尊骨節交結無隙，猶若龍盤，是第十三。世尊膝輪妙善安布，堅固圓滿，是第十四。世尊隱處其文妙好，威勢具足，圓滿清淨，是第十五。世尊身支潤滑柔軟，光悅鮮淨，塵垢不著，是第十六。世尊身容敦肅無畏，常不怯弱，是第十七。世尊身支堅固稠密，善相屬著，是第十八。世尊身支安定敦重，曾不掉動，圓滿無壞，是第十九。世尊身相猶如仙王，周匝端嚴，光淨離翳，是第二十。世尊身有周匝圓光，於行等時恒自照曜，是第二十一。世尊腹形方正無欠，柔軟不現，眾相莊嚴，是二十二。世尊深，右旋圓妙，清淨光澤，是二十三。世尊臍厚，不窊不凸，周匝妙好，是二十四。世尊皮膚遠離疥癬，亦無黶點疣贅等過，是二十五。世尊手足充滿柔軟，足下安平，是二十六。世尊手交深長明直，潤澤不斷，是二十七。世尊脣色光潤丹輝，如頻婆果，上下相稱，是二十八。世尊面門不長不短、不大不小，如量端嚴，是二十九。世尊舌相軟薄廣長，如赤銅色，是第三十。世尊發聲威震深遠，如象王吼，明朗清徹，是三十一。世尊音韻美妙具足，如深各響，是三十二。世尊鼻高脩而且直，其孔不現，是三十三。世尊諸齒方整鮮白，是三十四。世尊諸牙圓白光潔，漱次鋒利，是三十五。世尊眼淨青白分明，是三十六。世尊眼相脩廣，譬如青蓮花葉，甚可愛樂，是三十七。世尊眼睫上下齊整，稠密不白，是三十八。世尊雙眉長而不白，緻而細軟，是三十九。世尊雙眉綺靡順次，紺瑠璃色，是第四十。世尊雙眉高顯光潤形如初月，是四十一。世尊耳厚廣大脩長，輪埵成就，是四十二。世尊兩耳綺麗齊平，離眾過失，是四十三。世尊容儀，能令見者無損無染，皆生愛敬，是四十四。世尊額廣圓滿平正，形相殊妙，是四十五。世尊身分上生圓滿，如師子王，威嚴無對，是四十六。世尊首髮脩長紺青，細密不白，是四十七。世尊首髮香潔細軟，潤澤旋轉，是四十八。世尊 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 好？善現！世尊指爪狹長薄潤，光潔鮮淨，如花赤銅，是為第一。世尊手足指圓纖長，𦟛直柔軟，節骨不現，是為第二。世尊手足各等無差，於諸指間悉皆充密，是為第三。世尊手足圓滿如意，軟淨光澤，色如蓮花，是為第四。世尊筋脈盤結堅固，深隱不現，是為第五。世尊兩踝俱隱不現，是為第六。世尊行步直進庠審，如龍象王，是為第七。世尊行步威容齊肅，如師子王，是為第八。世尊行步安平庠序，不過不減，猶如牛王，是為第九。世尊行步進止儀雅，猶如鵝王，是為第十。世尊迴顧必皆右旋，如龍象王，舉身隨轉，是為第十一。世尊支節漸次𦟛圓，妙善安布，是第十二。世尊骨節交結無隙，猶若龍盤，是第十三。世尊膝輪妙善安布，堅固圓滿，是第十四。世尊隱處其文妙好，威勢具足，圓滿清淨，是第十五。世尊身支潤滑柔軟，光悅鮮淨，塵垢不著，是第十六。世尊身容敦肅無畏，常不怯弱，是第十七。世尊身支堅固稠密，善相屬著，是第十八。世尊身支安定敦重，曾不掉動，圓滿無壞，是第十九。世尊身相猶如仙王，周匝端嚴，光淨離翳，是第二十。世尊身有周匝圓光，於行等時恒自照曜，是第二十一。世尊腹形方正無欠，柔軟不現，眾相莊嚴，是二十二。世尊深，右旋圓妙，清淨光澤，是二十三。世尊臍厚，不窊不凸，周匝妙好，是二十四。世尊皮膚遠離疥癬，亦無黶點疣贅等過，是二十五。世尊手足充滿柔軟，足下安平，是二十六。世尊手交深長明直，潤澤不斷，是二十七。世尊脣色光潤丹輝，如頻婆果，上下相稱，是二十八。世尊面門不長不短、不大不小，如量端嚴，是二十九。世尊舌相軟薄廣長，如赤銅色，是第三十。世尊發聲威震深遠，如象王吼，明朗清徹，是三十一。世尊音韻美妙具足，如深各響，是三十二。世尊鼻高脩而且直，其孔不現，是三十三。世尊諸齒方整鮮白，是三十四。世尊諸牙圓白光潔，漱次鋒利，是三十五。世尊眼淨青白分明，是三十六。世尊眼相脩廣，譬如青蓮花葉，甚可愛樂，是三十七。世尊眼睫上下齊整，稠密不白，是三十八。世尊雙眉長而不白，緻而細軟，是三十九。世尊雙眉綺靡順次，紺瑠璃色，是第四十。世尊雙眉高顯光潤形如初月，是四十一。世尊耳厚廣大脩長，輪埵成就，是四十二。世尊兩耳綺麗齊平，離眾過失，是四十三。世尊容儀，能令見者無損無染，皆生愛敬，是四十四。世尊額廣圓滿平正，形相殊妙，是四十五。世尊身分上生圓滿，如師子王，威嚴無對，是四十六。世尊首髮脩長紺青，細密不白，是四十七。世尊首髮香潔細軟，潤澤旋轉，是四十八。世尊

首髮齊整無亂，亦不交雜，是四十九。世尊首髮堅固不斷，永無褫落，是第五十。世尊首髮光滑殊好，塵垢不著，是五十一。世尊身分堅固充實，逾那是羅延，是五十二。世尊身體長大端直，是五十三。世尊諸眾清淨圓滿，是五十四。世尊身支勢力殊勝，無與等者，是五十五。世尊身相眾所樂觀，常無厭足，是五十六。世尊面輪修廣得所，皎潔光淨，如秋滿月，光五十七。世尊顏貌舒泰光顯，含咲先言，唯向不背，是五十八。世尊面貌光澤熙怡，遠離顰蹙青赤等過，是五十九。世尊身皮清淨無垢，常無貌臭穢，是第六十。世尊諸有諸毛孔中，常出如意微妙之香，是六十一。世尊面門常出最上殊勝之香，是六十二。世尊首相周圓妙好，如來達那亦猶天蓋，是六十三。世尊身毛紺青光淨，如孔萑項，紅暉綺飾，色類亦銅，是六十四。世尊法音隨眾大小，不增不減，應理無差，是六十五。世尊頂相無能見者，是六十六。世尊手足指網分明，莊嚴妙好，如赤銅色，是六十七。世尊行時，其足去地如四指量，而現印文，是六十八。世尊自持，不待他衛，身無傾動亦不逶迤，是六十九。世尊威德遠震一切，惡心見喜、恐怖見安，是第七十。世尊音聲不高不下，隨眾生意，和悅與言，是七十一。世尊能隨諸有情類言意樂，而為說法，是七十二。世尊一音演說正法，隨有情類各令得解，是七十三。世尊說法咸依次第，必有因緣，言無不善，是七十四。世尊等觀諸有情類，讚善毀惡而無愛憎，是七十五。世尊所為先觀後作，軌範具足，令識善淨，是七十六。世尊相好一切有情無能觀盡，是七十七。世尊頂骨堅實圓滿，是七十八。世尊顏容常少不老，好巡舊處，是七十九。世尊手足及胸臆前，俱有吉祥喜旋德相，文同綺盡，色類朱丹，是第八十。善現！是名八十隨好。善現！如來、應、正等覺成就如是諸相好故，身光任運能照三千大千世界，無不遍滿。若作意時，即能普照無量無邊無數世界。然為憐愍諸有情故，攝光常照，面各一尋。若縱身光，即日月等所有光明皆常不現，諸有情類便不能知晝夜半月日時歲數，所作事業有不得成。佛聲任運能遍三千大千世界，若作意時，即能遍滿無量無邊無數世界。然為利樂諸有情故，聲隨眾量，不減不增。善現！如是功德勝利，我先菩薩位修行般若波羅密多時，已能成辨，故今相好圓滿莊嚴，一切有情見者歡喜，皆獲殊勝利益安樂。如是。善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅密多時，能以財法二種布施攝諸有情，是甚為奇希有之法。」故具相好，名為安樂。諸文等缺，不名為樂。修此因行，如《瑜伽》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 首髮齊整無亂，亦不交雜，是四十九。世尊首髮堅固不斷，永無褫落，是第五十。世尊首髮光滑殊好，塵垢不著，是五十一。世尊身分堅固充實，逾那是羅延，是五十二。世尊身體長大端直，是五十三。世尊諸眾清淨圓滿，是五十四。世尊身支勢力殊勝，無與等者，是五十五。世尊身相眾所樂觀，常無厭足，是五十六。世尊面輪修廣得所，皎潔光淨，如秋滿月，光五十七。世尊顏貌舒泰光顯，含咲先言，唯向不背，是五十八。世尊面貌光澤熙怡，遠離顰蹙青赤等過，是五十九。世尊身皮清淨無垢，常無貌臭穢，是第六十。世尊諸有諸毛孔中，常出如意微妙之香，是六十一。世尊面門常出最上殊勝之香，是六十二。世尊首相周圓妙好，如來達那亦猶天蓋，是六十三。世尊身毛紺青光淨，如孔萑項，紅暉綺飾，色類亦銅，是六十四。世尊法音隨眾大小，不增不減，應理無差，是六十五。世尊頂相無能見者，是六十六。世尊手足指網分明，莊嚴妙好，如赤銅色，是六十七。世尊行時，其足去地如四指量，而現印文，是六十八。世尊自持，不待他衛，身無傾動亦不逶迤，是六十九。世尊威德遠震一切，惡心見喜、恐怖見安，是第七十。世尊音聲不高不下，隨眾生意，和悅與言，是七十一。世尊能隨諸有情類言意樂，而為說法，是七十二。世尊一音演說正法，隨有情類各令得解，是七十三。世尊說法咸依次第，必有因緣，言無不善，是七十四。世尊等觀諸有情類，讚善毀惡而無愛憎，是七十五。世尊所為先觀後作，軌範具足，令識善淨，是七十六。世尊相好一切有情無能觀盡，是七十七。世尊頂骨堅實圓滿，是七十八。世尊顏容常少不老，好巡舊處，是七十九。世尊手足及胸臆前，俱有吉祥喜旋德相，文同綺盡，色類朱丹，是第八十。善現！是名八十隨好。善現！如來、應、正等覺成就如是諸相好故，身光任運能照三千大千世界，無不遍滿。若作意時，即能普照無量無邊無數世界。然為憐愍諸有情故，攝光常照，面各一尋。若縱身光，即日月等所有光明皆常不現，諸有情類便不能知晝夜半月日時歲數，所作事業有不得成。佛聲任運能遍三千大千世界，若作意時，即能遍滿無量無邊無數世界。然為利樂諸有情故，聲隨眾量，不減不增。善現！如是功德勝利，我先菩薩位修行般若波羅密多時，已能成辨，故今相好圓滿莊嚴，一切有情見者歡喜，皆獲殊勝利益安樂。如是。善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅密多時，能以財法二種布施攝諸有情，是甚為奇希有之法。」故具相好，名為安樂。諸文等缺，不名為樂。修此因行，如《瑜伽》說。

經 於妙菩提(至)而觀察樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 於妙菩提(至)而觀察樂。

贊曰：此五嚴果，一莊嚴菩提，擬登正覺；二深法無驚，能受能說；三正觀解脫門，能修能證；四於涅槃攀緣希入，舊經無此；五觀眾生終不非時，時諸應機勸而濟利，非時者不應根機往施教利。故世尊說法無四失：一無非處、二無非時、三無非器、四無非法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此五嚴果，一莊嚴菩提，擬登正覺；二深法無驚，能受能說；三正觀解脫門，能修能證；四於涅槃攀緣希入，舊經無此；五觀眾生終不非時，時諸應機勸而濟利，非時者不應根機往施教利。故世尊說法無四失：一無非處、二無非時、三無非器、四無非法。

經 於同類生(至)樂將護樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 於同類生(至)樂將護樂。

贊曰：第六，有七利他自利樂，勝損他及自故。初四利他，後三自利。此利他也。同類生者，同彼出世梵行之類，見其功德常樂親近，見異此類亦無增惡。善友樂近，增長善故；惡友將護，不生過故。〈菩薩地〉說「戒無穿缺，多聞修證，哀愍無畏，堪忍無倦，言詞辨了，名善友相。」求施利樂，於此正知，有力善權，饒益不捨，大悲無儻，名為善友。所作不虛，威儀圓滿，言行敦肅，無矯無嫉，儉不大者也畜隨捨，諫舉令憶，教授教誡，能為說法，是名善友，可為依信。有病無病，愛敬供侍，翹問迎禮，修和敬業，四事什物，不闕隨時，詣敬業事，問聽無動，名為親近。故於是處，樂親近樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第六，有七利他自利樂，勝損他及自故。初四利他，後三自利。此利他也。同類生者，同彼出世梵行之類，見其功德常樂親近，見異此類亦無增惡。善友樂近，增長善故；惡友將護，不生過故。〈菩薩地〉說「戒無穿缺，多聞修證，哀愍無畏，堪忍無倦，言詞辨了，名善友相。」求施利樂，於此正知，有力善權，饒益不捨，大悲無儻，名為善友。所作不虛，威儀圓滿，言行敦肅，無矯無嫉，儉不大者也畜隨捨，諫舉令憶，教授教誡，能為說法，是名善友，可為依信。有病無病，愛敬供侍，翹問迎禮，修和敬業，四事什物，不闕隨時，詣敬業事，問聽無動，名為親近。故於是處，樂親近樂。

經 於巧方便(至)最上妙樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 於巧方便(至)最上妙樂。

贊曰：此三自利。一於十二種善巧方便善攝在身，舊經無此；二於正法喜而且信，樂而求知；三不放逸，常自策勤修菩提分，此為最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此三自利。一於十二種善巧方便善攝在身，舊經無此；二於正法喜而且信，樂而求知；三不放逸，常自策勤修菩提分，此為最上。

經 如是諸姊(至)勿樂欲樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是諸姊(至)勿樂欲樂。

贊曰：說天女中第三結說。此法苑樂，菩薩常住，當樂此樂，勿樂欲樂，以勸之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：說天女中第三結說。此法苑樂，菩薩常住，當樂此樂，勿樂欲樂，以勸之也。

經 時惡魔怨(至)俱還天宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時惡魔怨(至)俱還天宮。

贊曰：自下第三明欲還宮。文段有八：一喚女還宮、二女辭不去、三魔却從乞、四無垢施之、五天女問道、六無垢為說、七天女禮謝、八捨制放魔。此初文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第三明欲還宮。文段有八：一喚女還宮、二女辭不去、三魔却從乞、四無垢施之、五天女問道、六無垢為說、七天女禮謝、八捨制放魔。此初文也。

經 諸女答言(至)與汝俱還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 諸女答言(至)與汝俱還。

贊曰：二女辭不去。有三：初總辭、次陳理、後顯樂。此初總辭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二女辭不去。有三：初總辭、次陳理、後顯樂。此初總辭。

經 所以者何(至)與汝等還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)與汝等還。

贊曰：此陳不去之理。我已屬他，不能背去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此陳不去之理。我已屬他，不能背去。

經 我等今者(至)汝可獨還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 我等今者(至)汝可獨還。

贊曰：顯樂法也，故不能還。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：顯樂法也，故不能還。

經 時惡魔怨(至)摩訶薩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時惡魔怨(至)摩訶薩也。

贊曰：三魔却從乞。心不耽著，離慳貪者，大菩薩故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三魔却從乞。心不耽著，離慳貪者，大菩薩故。

經 無垢稱言(至)法願滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無垢稱言(至)法願滿足。

贊曰：四無垢施之。大菩薩者，順眾生願，今順故捨。捨既是行，故便發願，當令汝等及諸有情善法願滿。生死有罪，願不滿足。無罪勝願，皆令滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四無垢施之。大菩薩者，順眾生願，今順故捨。捨既是行，故便發願，當令汝等及諸有情善法願滿。生死有罪，願不滿足。無罪勝願，皆令滿故。

經 時諸天女(至)云何修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時諸天女(至)云何修行。

贊曰：五天女問道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：五天女問道。

經 無垢稱言(至)汝等當學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無垢稱言(至)汝等當學。

贊曰：六無垢為說。有三：初略說、次復徵、後為釋。此初也。欲令傳法不斷絕故，說無盡燈。欲令慇重求聞法故，所以略說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：六無垢為說。有三：初略說、次復徵、後為釋。此初也。欲令傳法不斷絕故，說無盡燈。欲令慇重求聞法故，所以略說。

經 天女復問(至)無盡燈耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 天女復問(至)無盡燈耶。

贊曰：二復徵也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二復徵也。

經 答言諸姊(至)亦無退藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 答言諸姊(至)亦無退藏。

贊曰：三為釋也。有二：初釋、後勸。釋中有三：初喻、次心、後結。此喻也。冥者暗也。新明不盡，舊明不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三為釋也。有二：初釋、後勸。釋中有三：初喻、次心、後結。此喻也。冥者暗也。新明不盡，舊明不減。

經 如是諸姊(至)轉更增益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是諸姊(至)轉更增益。

贊曰：此明心也。俱胝百億，那庾多千億。菩薩化此是立菩提。菩薩道心，終無盡期，轉轉生故。亦無退減，實增益故。此勸發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明心也。俱胝百億，那庾多千億。菩薩化此是立菩提。菩薩道心，終無盡期，轉轉生故。亦無退減，實增益故。此勸發心。

經 如是為他(至)亦無退減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是為他(至)亦無退減。

贊曰：此明法也。若宜正教法，教法更增長。後終無盡，初亦無減。盡謂總無，減謂減少。此勸為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明法也。若宜正教法，教法更增長。後終無盡，初亦無減。盡謂總無，減謂減少。此勸為法。

經 諸姊當知(至)汝等當學勸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 諸姊當知(至)汝等當學勸。

贊曰：下勸彼修。初結勸、後顯德。此結勸也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下勸彼修。初結勸、後顯德。此結勸也。

經 雖住魔宮(至)一切有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 雖住魔宮(至)一切有情。

贊曰：此顯修德。勸發心者，即是知佛多劫恩德，真能酬報。自利行滿，亦是利樂一切眾生，利他德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此顯修德。勸發心者，即是知佛多劫恩德，真能酬報。自利行滿，亦是利樂一切眾生，利他德也。

經 是諸天女(至)無垢稱是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 是諸天女(至)無垢稱是。

贊曰：七天女禮謝。聞道既深，故為頂謝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：七天女禮謝。聞道既深，故為頂謝。

經 時無垢稱(至)還於本宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時無垢稱(至)還於本宮。

贊曰：八捨制魔還。昔通力制，令彼不還。說利既周，故捨前制。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：八捨制魔還。昔通力制，令彼不還。說利既周，故捨前制。

經 世尊(至)詣彼問疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 世尊(至)詣彼問疾。

贊曰：下結答詞由卑躬請退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下結答詞由卑躬請退。

說無垢稱經贊卷第四(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無垢稱經贊卷第四(本)

說無垢稱經贊卷第四(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無垢稱經贊卷第四(末)

經 爾時世尊(至)問安其疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時世尊(至)問安其疾。

贊曰：此第四，命蘇達多。初命、後辭。此初命也。蘇達多者，此云善施，善濟孤窮、心無所悋，故名善施。舊云「善德」，名義稍乖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第四，命蘇達多。初命、後辭。此初命也。蘇達多者，此云善施，善濟孤窮、心無所悋，故名善施。舊云「善德」，名義稍乖。

經 時蘇達多(至)詣彼問疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時蘇達多(至)詣彼問疾。

贊曰：下辭有三，此總陳道屈。渠設財會，無規世福。教法施因，令祈出世。道窮理屈，故辭不堪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下辭有三，此總陳道屈。渠設財會，無規世福。教法施因，令祈出世。道窮理屈，故辭不堪。

經 所以者何(至)期滿十日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)期滿十日。

贊曰：別顯理窮。有二：初徵、後顯。顯中有二：初陳已事、後顯他辭。此徵及陳已事也。祠者禱。會也集。財食俱傾，祈禱勝果，眾集一處，故名祠會。不簡緇素，故有沙門婆羅門等。不擇正邪，故有外道。不簡貧賤，故有孤獨乞人。無父母曰孤，無子弟曰獨。心祈世福，故限七日。期者退也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：別顯理窮。有二：初徵、後顯。顯中有二：初陳已事、後顯他辭。此徵及陳已事也。祠者禱。會也集。財食俱傾，祈禱勝果，眾集一處，故名祠會。不簡緇素，故有沙門婆羅門等。不擇正邪，故有外道。不簡貧賤，故有孤獨乞人。無父母曰孤，無子弟曰獨。心祈世福，故限七日。期者退也。

經 時無垢稱(至)財施祠為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時無垢稱(至)財施祠為。

贊曰：下顯他詞。有四：初總勸捨財命修法施、二別顯法施眾行之相、三二百梵志皆發大心、四善施歡喜瓔珞等施。此初文也。祠會之法，汝今不當。應設法會，而捨財祠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下顯他詞。有四：初總勸捨財命修法施、二別顯法施眾行之相、三二百梵志皆發大心、四善施歡喜瓔珞等施。此初文也。祠會之法，汝今不當。應設法會，而捨財祠。

經 我言居士(至)法施祠會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 我言居士(至)法施祠會。

贊曰：自下第二別顯法施祠會之相。於中有三：一問、二答、三結勝利。此為問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第二別顯法施祠會之相。於中有三：一問、二答、三結勝利。此為問也。

經 彼答我言(至)法施祠會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 彼答我言(至)法施祠會。

贊曰：此答有三，初總答、次自徵、後廣顯。此總答也。時無前後，顯心平等，行一一因，招大利果。供養一切，顯因境遍，果亦大故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此答有三，初總答、次自徵、後廣顯。此總答也。時無前後，顯心平等，行一一因，招大利果。供養一切，顯因境遍，果亦大故。

經 其事云何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 其事云何。

贊曰：此自徵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此自徵。

經 謂以無上(至)引發大捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 謂以無上(至)引發大捨。

贊曰：下廣顯。有三十二句，分之為五：初四無量行、次六到彼岸行、次三等持行、次九雜修行、後十次第行。此即初也。說菩提樂相與眾生名慈，由說智覺引大慈故。解脫苦相，引發大悲，拔眾生苦，令得解脫，由說涅槃引大悲故。舊云「以敬眾生」，拔苦敬仰，令解脫故。欲令眾生善皆隨喜，引發大喜。舊云「以持正法起於喜心」，應在捨中令離之爾。其正法者，教理行法。於此正法，擬令攝受。又擬令於果法正智引發大捨，令捨貪嗔癡，而攝受正法故。舊經文別，義意微同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下廣顯。有三十二句，分之為五：初四無量行、次六到彼岸行、次三等持行、次九雜修行、後十次第行。此即初也。說菩提樂相與眾生名慈，由說智覺引大慈故。解脫苦相，引發大悲，拔眾生苦，令得解脫，由說涅槃引大悲故。舊云「以敬眾生」，拔苦敬仰，令解脫故。欲令眾生善皆隨喜，引發大喜。舊云「以持正法起於喜心」，應在捨中令離之爾。其正法者，教理行法。於此正法，擬令攝受。又擬令於果法正智引發大捨，令捨貪嗔癡，而攝受正法故。舊經文別，義意微同。

經 以善寂靜(至)波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 以善寂靜(至)波羅蜜多。

贊曰：次六到彼岸行。令諸眾生除慳貪等，善能寂靜調伏心行，引於布施。化犯戒者，引於淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次六到彼岸行。令諸眾生除慳貪等，善能寂靜調伏心行，引於布施。化犯戒者，引於淨戒。

經 以一切法(至)波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 以一切法(至)波羅蜜多。

贊曰：若有我者，不能堪忍，見大苦故。故無我相，引發堪忍。執著身心，不能精進，生疲倦故。遠身心相，即能精進，不憚劬勞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：若有我者，不能堪忍，見大苦故。故無我相，引發堪忍。執著身心，不能精進，生疲倦故。遠身心相，即能精進，不憚劬勞。

經 以其最勝(至)波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 以其最勝(至)波羅蜜多。

贊曰：無漏七覺，必依靜慮，故為覺支，引發禪定。舊云「菩提」，菩提分也。聞佛二智，擬當證故，引發般若。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：無漏七覺，必依靜慮，故為覺支，引發禪定。舊云「菩提」，菩提分也。聞佛二智，擬當證故，引發般若。

經 以他一切(至)引發無願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 以他一切(至)引發無願。

贊曰：此三等持行。見有眾生，不能化度。度之不堅，觀我如空，故能常化。故以化相而引發空。有為有相，亂擾心神。為對治此，引修無相。舊云「不捨有為」，與此相返。菩薩恒於欲色二界隨類化生，名故作意受生行相。引發無願，本不願求三界受生，名故作意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此三等持行。見有眾生，不能化度。度之不堅，觀我如空，故能常化。故以化相而引發空。有為有相，亂擾心神。為對治此，引修無相。舊云「不捨有為」，與此相返。菩薩恒於欲色二界隨類化生，名故作意受生行相。引發無願，本不願求三界受生，名故作意。

經 以善攝受(至)引發無慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 以善攝受(至)引發無慢。

贊曰：次九雜修行。力有二種：一思擇、二修習。以將攝受正法行相，而引思擇修習二力。命根有二：一世命根，第八識種；二勝命根，謂慧種子。善修攝事，隨其所應差別行相引此二命。舊文稍別。菩薩持戒，於諸有情心不貢高，如奴如僕、如栴荼羅、如孝子等。故如僕隷，引發無慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次九雜修行。力有二種：一思擇、二修習。以將攝受正法行相，而引思擇修習二力。命根有二：一世命根，第八識種；二勝命根，謂慧種子。善修攝事，隨其所應差別行相引此二命。舊文稍別。菩薩持戒，於諸有情心不貢高，如奴如僕、如栴荼羅、如孝子等。故如僕隷，引發無慢。

經 以不堅實(至)引發正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 以不堅實(至)引發正念。

贊曰：生死有漏財，名不堅實。出世無漏財，名為堅實。以此換彼，故名貿易。將不堅實有漏身命財，換取堅實無漏堅身命財。六隨念者，謂佛、法、僧、施、戒、修。隨教緣此，故名隨念。由隨念此，無漏念生，名引正念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：生死有漏財，名不堅實。出世無漏財，名為堅實。以此換彼，故名貿易。將不堅實有漏身命財，換取堅實無漏堅身命財。六隨念者，謂佛、法、僧、施、戒、修。隨教緣此，故名隨念。由隨念此，無漏念生，名引正念。

經 以修淨妙(至)引發淨命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 以修淨妙(至)引發淨命。

贊曰，觀無漏法淨妙行相，引發意樂信解之心。舊云「於六和敬起質直心」，六和敬者，身、語、意、戒、施、見，同而相敬，名六和敬，故起質直。義雖可然，文亦全少。正三業相，引發淨命，不以貪瞋根發邪命故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰，觀無漏法淨妙行相，引發意樂信解之心。舊云「於六和敬起質直心」，六和敬者，身、語、意、戒、施、見，同而相敬，名六和敬，故起質直。義雖可然，文亦全少。正三業相，引發淨命，不以貪瞋根發邪命故。

經 以淨歡喜(至)引調伏心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 以淨歡喜(至)引調伏心。

贊曰：以善歡喜，復樂親近，故能承事一切賢聖。不憎惡人非聖行相，調伏自心，不生忿恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：以善歡喜，復樂親近，故能承事一切賢聖。不憎惡人非聖行相，調伏自心，不生忿恚。

經 以善清淨(至)善巧多聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 以善清淨(至)善巧多聞。

贊曰：下十次第行也。以善出家，心生信解，常修中道，引發多聞。不多聞者，不識中道。自有多聞非善巧者；有妙慧用而多聞者，名巧多聞。既出家已，故次聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下十次第行也。以善出家，心生信解，常修中道，引發多聞。不多聞者，不識中道。自有多聞非善巧者；有妙慧用而多聞者，名巧多聞。既出家已，故次聞法。

經 以無諍法(至)引發宴坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 以無諍法(至)引發宴坐。

贊曰：阿練若處者，此云閑寂所，舊云阿蘭若，即離村外二里有餘空閑之處。由住此處，不與物競，得修無諍。故欲通達無諍法相，引空閑處坐。擬求佛智，引發宴坐，宴坐定心能生智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：阿練若處者，此云閑寂所，舊云阿蘭若，即離村外二里有餘空閑之處。由住此處，不與物競，得修無諍。故欲通達無諍法相，引空閑處坐。擬求佛智，引發宴坐，宴坐定心能生智故。

經 以正息除(至)妙福資糧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 以正息除(至)妙福資糧。

贊曰：瑜伽者，此云相應，教與理、心與境、定與慧、因與果、藥與病皆能相順，故名相應。師者，學此相應行者。瑜伽之師，名瑜伽師。地謂所依，師所依處，名瑜伽師地，即隨所應三乘諸法境行果也。為息煩惱，引此諸地。舊經文，總為具三十二相八十種好，及成有情并嚴佛土，引發妙福。妙福資糧，招三果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：瑜伽者，此云相應，教與理、心與境、定與慧、因與果、藥與病皆能相順，故名相應。師者，學此相應行者。瑜伽之師，名瑜伽師。地謂所依，師所依處，名瑜伽師地，即隨所應三乘諸法境行果也。為息煩惱，引此諸地。舊經文，總為具三十二相八十種好，及成有情并嚴佛土，引發妙福。妙福資糧，招三果故。

經 以知一切(至)妙慧資糧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 以知一切(至)妙慧資糧。

贊曰：智者，第十波羅蜜多。此有二種：一受法樂、二成有情。為知有情心行差別，而為說法，引後智度。慧者第六波羅蜜多，無差別慧，於一切法無取無捨。一正理門，即是真如，擬悟入此而引妙慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：智者，第十波羅蜜多。此有二種：一受法樂、二成有情。為知有情心行差別，而為說法，引後智度。慧者第六波羅蜜多，無差別慧，於一切法無取無捨。一正理門，即是真如，擬悟入此而引妙慧。

經 以斷一切(至)菩提分法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 以斷一切(至)菩提分法。

贊曰：煩惱麁重，名為習氣。諸不善法，皆名障礙，礙勝法故。為斷此等，便能引發及能證得一切善法。一切智智者，佛之二智。一切善法、佛身諸德，為隨覺此資糧因相而能引發，證獲修行。一切所修菩提分法，但得菩提因，皆能引攝，故名一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：煩惱麁重，名為習氣。諸不善法，皆名障礙，礙勝法故。為斷此等，便能引發及能證得一切善法。一切智智者，佛之二智。一切善法、佛身諸德，為隨覺此資糧因相而能引發，證獲修行。一切所修菩提分法，但得菩提因，皆能引攝，故名一切。

經 汝善男子(至)法施祠會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 汝善男子(至)法施祠會。

贊曰：此下第三結其勝利。有二：初結、後明勝利。此結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此下第三結其勝利。有二：初結、後明勝利。此結也。

經 若諸菩薩(至)天人供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若諸菩薩(至)天人供養。

贊曰：此明勝利。心行寬廣，名大施主。因祈出世，為益甚多，故名為天人普來供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明勝利。心行寬廣，名大施主。因祈出世，為益甚多，故名為天人普來供養。

經 世尊(至)正等覺心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 世尊(至)正等覺心。

贊曰：第三大段，二百梵志皆發大心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三大段，二百梵志皆發大心。

經 我於爾時(至)慇懃等施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 我於爾時(至)慇懃等施。

贊曰：第四大段，善施歡喜，瓔珞等施。於中有五：一喜施、二不受、三重施、四方受、五獲益。此初文也。心無諂誑，名淨歡喜。形居卑俗，小故致敬，物以表情。還解瓔珞，顯心殷重，價直百千，謝德酬恩，殷勤奉施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四大段，善施歡喜，瓔珞等施。於中有五：一喜施、二不受、三重施、四方受、五獲益。此初文也。心無諂誑，名淨歡喜。形居卑俗，小故致敬，物以表情。還解瓔珞，顯心殷重，價直百千，謝德酬恩，殷勤奉施。

經 彼不肯取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 彼不肯取。

贊曰：二明不受。心無愛著，情異不貪，故初不受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二明不受。心無愛著，情異不貪，故初不受。

經 我言大士(至)隨意施與。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 我言大士(至)隨意施與。

贊曰：三明重施。慈愍我心，願必納受。情無貪著，任運施他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三明重施。慈愍我心，願必納受。情無貪著，任運施他。

經 時無垢稱(至)難勝如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時無垢稱(至)難勝如來。

贊曰：四明方受。於中有二：一明受己施他修行、二明事訖說施之法。初中彼二：一明受己施他、二明現其神力。此初文也。不逆來心故為受，顯己無著故施他。敬悲兩極，故分二施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四明方受。於中有二：一明受己施他修行、二明事訖說施之法。初中彼二：一明受己施他、二明現其神力。此初文也。不逆來心故為受，顯己無著故施他。敬悲兩極，故分二施。

經 以神通力(至)難勝如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 以神通力(至)難勝如來。

贊曰：明現神力，一覩良田、二見物變。此覩良田也。世界虛幻，故名陽炎。佛田第一，難勝如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明現神力，一覩良田、二見物變。此覩良田也。世界虛幻，故名陽炎。佛田第一，難勝如來。

經 又見所施(至)甚可愛樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又見所施(至)甚可愛樂。

贊曰：此見物變。與貧賤如故，施佛者變易，故言一分。顯隨佛者，得出世故。不隨佛者，生死如故。空中化現，名為佛土。證人法空，常住法界，一方一臺，故言四臺。四諦無量，化四生故。莊挍必周，故言等分。平等濟拔，無徧儻故。眾寶廁細，故言間飾。因此福慧具足成故，悅目賞心，名可愛樂，為諸眾生之所寶重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此見物變。與貧賤如故，施佛者變易，故言一分。顯隨佛者，得出世故。不隨佛者，生死如故。空中化現，名為佛土。證人法空，常住法界，一方一臺，故言四臺。四諦無量，化四生故。莊挍必周，故言等分。平等濟拔，無徧儻故。眾寶廁細，故言間飾。因此福慧具足成故，悅目賞心，名可愛樂，為諸眾生之所寶重。

經 現如是等(至)法施祠祀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 現如是等(至)法施祠祀。

贊曰：下明施訖說施之法。夫施之法，心下必由田勝故勝，田下必由心勝故勝。佛田，施心二俱為勝。悲田，施心勝故勝，故施乞人。如來相無所分別，心勝平等，願以廣大與樂拔苦普施一切，不求生死三有果報，迴向菩提，名法施滿。除此不圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明施訖說施之法。夫施之法，心下必由田勝故勝，田下必由心勝故勝。佛田，施心二俱為勝。悲田，施心勝故勝，故施乞人。如來相無所分別，心勝平等，願以廣大與樂拔苦普施一切，不求生死三有果報，迴向菩提，名法施滿。除此不圓。

經 時此乞人(至)正等覺心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時此乞人(至)正等覺心。

贊曰：五獲益也。不退地者，十信第六信心不退。此信不退，增上意樂勝信解也。既得此意，便發大心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：五獲益也。不退地者，十信第六信心不退。此信不退，增上意樂勝信解也。既得此意，便發大心。

經 世尊(至)詣彼問疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 世尊(至)詣彼問疾。

贊曰：結答詞由卑躬請退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結答詞由卑躬請退。

經 如是世尊(至)問安其疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是世尊(至)問安其疾。

贊曰：下品第二段，後命餘類，皆陳不堪。有二：初類命、後類詞。此類命也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下品第二段，後命餘類，皆陳不堪。有二：初類命、後類詞。此類命也。

經 是諸菩薩(至)詣彼問疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 是諸菩薩(至)詣彼問疾。

贊曰：此類辭也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此類辭也。

問疾品 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問疾品

方便品下，總有四品。隱迹利他中，初一品總敘權、後三品別敘權。上來〈聲聞〉、〈菩薩〉別敘昔權，〈問疾〉一品則敘今權。示疾閑齋，方希有問，因對揚而辨道，說來慰以濟生。此品廣陳彼事，故名問疾品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便品下，總有四品。隱迹利他中，初一品總敘權、後三品別敘權。上來〈聲聞〉、〈菩薩〉別敘昔權，〈問疾〉一品則敘今權。示疾閑齋，方希有問，因對揚而辨道，說來慰以濟生。此品廣陳彼事，故名問疾品。

經 爾時佛告(至)慰問其疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時佛告(至)慰問其疾。

贊曰：此品之中，大文有五：初佛勅吉祥、二吉祥承命、三天人隨從、四往彼對揚、五時眾獲益。此初文也。歷試群賢，皆詞不敢；推能在此，是故命之。梵云曼殊室利，此云妙吉祥。吉者善利，祥者吉慶，言情不測立以妙名。又濟物之神功名吉，祥生集善名吉，利用超絕復云妙矣，故言妙吉祥。舊云文殊師利，此云妙德，詞偽遠耳。慰者，安撫之異名。問者，詞徵之別稱。安撫詞徵，故言慰問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此品之中，大文有五：初佛勅吉祥、二吉祥承命、三天人隨從、四往彼對揚、五時眾獲益。此初文也。歷試群賢，皆詞不敢；推能在此，是故命之。梵云曼殊室利，此云妙吉祥。吉者善利，祥者吉慶，言情不測立以妙名。又濟物之神功名吉，祥生集善名吉，利用超絕復云妙矣，故言妙吉祥。舊云文殊師利，此云妙德，詞偽遠耳。慰者，安撫之異名。問者，詞徵之別稱。安撫詞徵，故言慰問。

經 時妙吉祥(至)難為酬對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時妙吉祥(至)難為酬對。

贊曰：下吉祥承命。文意有三：初略談頗敵、次別顯德高、後結答難酬承威當往。此初文也。士者士夫，假者之號。大者非小，道德尊稱。酬者答。對者敵。彼德尊高，難為答對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下吉祥承命。文意有三：初略談頗敵、次別顯德高、後結答難酬承威當往。此初文也。士者士夫，假者之號。大者非小，道德尊稱。酬者答。對者敵。彼德尊高，難為答對。

經 深入法門(至)覺惡無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 深入法門(至)覺惡無礙。

贊曰：下別顯德高，有十三句。舊有九句，無新經四，已到彼岸、說法界門、知有情根、自在問答。餘文少異，義意多同。十三句中，合為六對。初二證真說真德、次二句說俗證俗德、次二句利他自利德、次三句破惡契善德、次二句知根善化德、後二句有智能論德。要先證真，方能達俗。既知此已，便能二利。利益之門，無過破惡而契於善、禍滅福臻，遂能知根善化，道圓智上、辨迅詞高。有智能論，誠深頗敵。此中四句，初二句證真說真、後二句說俗證俗。深入法門，能證真故；善能辨說，能說真故。住妙辨才，能說俗故；覺慧無礙，能證俗故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下別顯德高，有十三句。舊有九句，無新經四，已到彼岸、說法界門、知有情根、自在問答。餘文少異，義意多同。十三句中，合為六對。初二證真說真德、次二句說俗證俗德、次二句利他自利德、次三句破惡契善德、次二句知根善化德、後二句有智能論德。要先證真，方能達俗。既知此已，便能二利。利益之門，無過破惡而契於善、禍滅福臻，遂能知根善化，道圓智上、辨迅詞高。有智能論，誠深頗敵。此中四句，初二句證真說真、後二句說俗證俗。深入法門，能證真故；善能辨說，能說真故。住妙辨才，能說俗故；覺慧無礙，能證俗故。

經 一切菩薩(至)悉能隨入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 一切菩薩(至)悉能隨入。

贊曰：此二句，利他自利。菩薩事業皆已成辨，能利他故。能入二聖祕密之處，能自利故。菩薩事業本為利他，祕密真如證成自利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二句，利他自利。菩薩事業皆已成辨，能利他故。能入二聖祕密之處，能自利故。菩薩事業本為利他，祕密真如證成自利。

經 善攝眾魔(至)究竟彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 善攝眾魔(至)究竟彼岸。

贊曰：下三句破惡契善，初一破惡、後二契善。能證能說，契真法界，故成兩句。此中二句，破惡證真。攝者，攝持攝御攝受。善攝四魔，故名巧便。魔不能魔，故名無礙。究竟彼岸，體即涅槃，解脫生死之此岸故。此真法界，聖者所行。無我法二，亦無種種雜異所執，極為最勝，彼皆已到彼岸故。智能證真，名已到也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下三句破惡契善，初一破惡、後二契善。能證能說，契真法界，故成兩句。此中二句，破惡證真。攝者，攝持攝御攝受。善攝四魔，故名巧便。魔不能魔，故名無礙。究竟彼岸，體即涅槃，解脫生死之此岸故。此真法界，聖者所行。無我法二，亦無種種雜異所執，極為最勝，彼皆已到彼岸故。智能證真，名已到也。

經 能於一相(至)莊嚴法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 能於一相(至)莊嚴法門。

贊曰：此能說真，言合理故。清淨法界，萬德莊嚴，無相為相，故言一相。諸經中說：一切諸法，皆同一相，所謂無相而為相故。能於法界一相法中，說無邊相莊嚴清淨法界法門，謂說佛性、如來藏、法身、真如、涅槃、解脫、法界、法性等無量法門。說眾多德相莊嚴於一相，言雖多相仍契一相，故名能說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此能說真，言合理故。清淨法界，萬德莊嚴，無相為相，故言一相。諸經中說：一切諸法，皆同一相，所謂無相而為相故。能於法界一相法中，說無邊相莊嚴清淨法界法門，謂說佛性、如來藏、法身、真如、涅槃、解脫、法界、法性等無量法門。說眾多德相莊嚴於一相，言雖多相仍契一相，故名能說。

經 了達一切(至)最勝神通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 了達一切(至)最勝神通。

贊曰：此二句，知根善化。德謂根性。行謂意樂，或行謂行相。根之行相，無別體也。由知此根，六通善化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二句，知根善化。德謂根性。行謂意樂，或行謂行相。根之行相，無別體也。由知此根，六通善化。

經 到大智慧(至)無畏自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 到大智慧(至)無畏自在。

贊曰：此二句，有智能論德。方便者，智妙用趣況及所歸處，故能問答無畏自在。若摧他論，妙達自宗，論式論嚴無不解故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此二句，有智能論德。方便者，智妙用趣況及所歸處，故能問答無畏自在。若摧他論，妙達自宗，論式論嚴無不解故。

經 非諸下劣(至)所能抗對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 非諸下劣(至)所能抗對。

贊曰：下結答難酬承威當往。有二：初結答難酬、後承威當往。此初也。鋒者，利也快也。由具前德，故非下劣利言快詞所能敵對。或此屬前能論句中，下方結文，將為穩便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下結答難酬承威當往。有二：初結答難酬、後承威當往。此初也。鋒者，利也快也。由具前德，故非下劣利言快詞所能敵對。或此屬前能論句中，下方結文，將為穩便。

經 雖然我當(至)與其談論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 雖然我當(至)與其談論。

贊曰：此承威當往。雖然之聲，義兼德失。吉祥謙讓，云彼高德，我非彼敵，此我失也。我德不當，承威當往，此佛德也。故言雖然。餘意可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此承威當往。雖然之聲，義兼德失。吉祥謙讓，云彼高德，我非彼敵，此我失也。我德不當，承威當往，此佛德也。故言雖然。餘意可知。

經 於是眾中(至)咸作是念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 於是眾中(至)咸作是念。

贊曰：自下第三天人隨往。有三：初明心念、次明請往、後正陳去。心念有二：初票、後顯。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第三天人隨往。有三：初明心念、次明請往、後正陳去。心念有二：初票、後顯。此初也。

經 今二菩薩(至)隨從詣彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 今二菩薩(至)隨從詣彼。

贊曰：此顯念也。吉祥、無垢是二菩薩言思不測，名曰甚深。情用周普，故言廣大。所知決定，言勝解也。道清智博，言談必深。我等為聞，相率應往。率者他領，勸他部領，隨從詣彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此顯念也。吉祥、無垢是二菩薩言思不測，名曰甚深。情用周普，故言廣大。所知決定，言勝解也。道清智博，言談必深。我等為聞，相率應往。率者他領，勸他部領，隨從詣彼。

經 是時眾中(至)皆請隨往。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 是時眾中(至)皆請隨往。

贊曰：此明請往。佛默無答，明知許之。舊文無請，但云「欲從」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明請往。佛默無答，明知許之。舊文無請，但云「欲從」。

經 時妙吉祥(至)頂禮世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時妙吉祥(至)頂禮世尊。

贊曰：下正陳去。有二：初稟命敬辭、後正明往。此初也。承威將往故咸起，稟命不輕故頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下正陳去。有二：初稟命敬辭、後正明往。此初也。承威將往故咸起，稟命不輕故頂禮。

經 前後圍繞(至)將問其疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 前後圍繞(至)將問其疾。

贊曰：此正明往。吉祥道首，群從皆隨，既出菴羅，往問其疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此正明往。吉祥道首，群從皆隨，既出菴羅，往問其疾。

經 時無垢稱(至)現疾而臥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時無垢稱(至)現疾而臥。

贊曰：自下第四往彼對揚。有二：初無垢逆想待賓、後吉祥順教問疾。初中有二：初逆想、後待賓。此逆想也。合有六想：一以已力、二空室內、三除一切、四無侍者、五置一床、六現疾臥。顯自德高，彰下不思議事故，想以已力。顯智證真，彰下問答此室何以空故，想空室。顯斷染惱，彰下普現一切色身及念食等故，想除一切。顯超三界，彰下問答何無待者故，想無侍者。顯解脫無二，彰下念坐故，想置一床。顯念眾生，彰下四問故，想現疾而臥。四問者，一問疾源、二問疾相、三問慰喻、四問調伏，至下當知。雖有六想，總有三意：一即寂而用、二證三空、三得不住道。神力用也，空室寂也。無侍者等，表眾生空。除一切者，表諸法空。置一床者，由大智故不住生死，居解脫床。示疾臥者，由大悲故不住涅槃，隨順救苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第四往彼對揚。有二：初無垢逆想待賓、後吉祥順教問疾。初中有二：初逆想、後待賓。此逆想也。合有六想：一以已力、二空室內、三除一切、四無侍者、五置一床、六現疾臥。顯自德高，彰下不思議事故，想以已力。顯智證真，彰下問答此室何以空故，想空室。顯斷染惱，彰下普現一切色身及念食等故，想除一切。顯超三界，彰下問答何無待者故，想無侍者。顯解脫無二，彰下念坐故，想置一床。顯念眾生，彰下四問故，想現疾而臥。四問者，一問疾源、二問疾相、三問慰喻、四問調伏，至下當知。雖有六想，總有三意：一即寂而用、二證三空、三得不住道。神力用也，空室寂也。無侍者等，表眾生空。除一切者，表諸法空。置一床者，由大智故不住生死，居解脫床。示疾臥者，由大悲故不住涅槃，隨順救苦。

經 時無垢稱(至)現疾而臥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時無垢稱(至)現疾而臥。

贊曰：此待賓。此中有五，除一切、無侍者合為一文。除諸所有，並在中故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此待賓。此中有五，除一切、無侍者合為一文。除諸所有，並在中故。

經 時妙吉祥(至)獨寢一床。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時妙吉祥(至)獨寢一床。

贊曰：下吉祥順教問疾。有二：初明其所見、後明兩共談論。此初文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下吉祥順教問疾。有二：初明其所見、後明兩共談論。此初文也。

經 時無垢稱(至)不聞而聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時無垢稱(至)不聞而聞。

贊曰：下明兩共談論。復二：初明見軌、後明談儀。見軌有二：主人先唱，示命進而納賓；上客後陳，現對揚而莫逆。此初文也。西方見客法示命進，菩薩修行命進問安皆言善來，喜此來故。而又逆言從來不來，今者乃來。從來見聞，今時創見聞。如世說言：從來不來，今乃能來。極為恩幸，謝此來故。樂莫樂予新相知，歡莫歡予此相遇。由此下文吉祥答言：若已來者，不可復來。從來未來，如今如來。創來名來，久來非來故。此依事釋。又理解云：恐言滯過，拂妄顯真，是故復言不來來等。空理義云：因緣世俗可說有來。彼既非真，即不來來。彼來既不來，此亦不見見。身既不見見，言亦不聞聞，顯無妄來等，有真來等故。應理義云：如凡所執，無故不來；因緣事俗，假可有來。彼既因緣假可有來，無計所執真實之來，此亦無彼所執之見，而有因緣假可稱見。身既不見之見，言亦不聞之聞，無妄所執，順俗來故。或真中無相，故言不來。俗裏有形，復言而來。彼既真不來、俗中有其來，此亦真不見、俗中假有見。身既真不見、假俗可稱見，言亦真不聞、俗中可有聞。體真達俗，故能來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明兩共談論。復二：初明見軌、後明談儀。見軌有二：主人先唱，示命進而納賓；上客後陳，現對揚而莫逆。此初文也。西方見客法示命進，菩薩修行命進問安皆言善來，喜此來故。而又逆言從來不來，今者乃來。從來見聞，今時創見聞。如世說言：從來不來，今乃能來。極為恩幸，謝此來故。樂莫樂予新相知，歡莫歡予此相遇。由此下文吉祥答言：若已來者，不可復來。從來未來，如今如來。創來名來，久來非來故。此依事釋。又理解云：恐言滯過，拂妄顯真，是故復言不來來等。空理義云：因緣世俗可說有來。彼既非真，即不來來。彼來既不來，此亦不見見。身既不見見，言亦不聞聞，顯無妄來等，有真來等故。應理義云：如凡所執，無故不來；因緣事俗，假可有來。彼既因緣假可有來，無計所執真實之來，此亦無彼所執之見，而有因緣假可稱見。身既不見之見，言亦不聞之聞，無妄所執，順俗來故。或真中無相，故言不來。俗裏有形，復言而來。彼既真不來、俗中有其來，此亦真不見、俗中假有見。身既真不見、假俗可稱見，言亦真不聞、俗中可有聞。體真達俗，故能來也。

經 妙吉祥言(至)不可復去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 妙吉祥言(至)不可復去。

贊曰：下上客後陳，現對揚而莫逆。有二：初答來儀、後答見圓。初中復二：初票答、後釋答。此票答也。依事釋言：如是者，順成彼說。來者向方丈，去者背菴園。又因彼言來，乘便談去，向此來者定背彼去故。若從來已來者，不可復來。但為從來未來至此，所以今來。去亦如是。依理釋者，空理義云：世俗諦有，若已來者。勝義諦空，不可復來。世俗諦有，若已去者。勝義諦空，不可復去。故知來去且隨世俗，依勝義諦無去無來，成無垢稱不來而來也。應理義云：若計所執執已來者，此體空無不可復來，若計所執執已去。故知來去皆隨因緣假施設有，都無實相。又有解云：若隨世俗依他起有已來者，勝義真如無差別相，不可復來。若隨世俗依他起性有已去者，勝義真如無差別相，不可復去。故知來去皆是世俗依他假立，勝義都無。此舉已來例彼正來。當來亦爾，故不重述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下上客後陳，現對揚而莫逆。有二：初答來儀、後答見圓。初中復二：初票答、後釋答。此票答也。依事釋言：如是者，順成彼說。來者向方丈，去者背菴園。又因彼言來，乘便談去，向此來者定背彼去故。若從來已來者，不可復來。但為從來未來至此，所以今來。去亦如是。依理釋者，空理義云：世俗諦有，若已來者。勝義諦空，不可復來。世俗諦有，若已去者。勝義諦空，不可復去。故知來去且隨世俗，依勝義諦無去無來，成無垢稱不來而來也。應理義云：若計所執執已來者，此體空無不可復來，若計所執執已去。故知來去皆隨因緣假施設有，都無實相。又有解云：若隨世俗依他起有已來者，勝義真如無差別相，不可復來。若隨世俗依他起性有已去者，勝義真如無差別相，不可復去。故知來去皆是世俗依他假立，勝義都無。此舉已來例彼正來。當來亦爾，故不重述。

經 所以者何(至)可施設去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)可施設去。

贊曰：下釋答來。依事釋者，非已來者可施設來，要未來者方可來故。非已去者可施設去，要未去者方可云去。依理釋者，空理義云：非世俗有諸已來者，依勝義諦可施設來；非世俗有諸已去者，依勝義諦可施設去，勝義空故。應理義云：非計所執執已來者可施設來，要依他中諸未來者可假設來；非計所執執已去者可施設去，要依他中諸未去者可假設去。又有解云：非隨依他諸已來者依真如理可施設來，亦非隨依他諸已去者依真如理可施設去。此顯依他有來有去，真如理中無來去。舊云「來者無所從來，去者無所至」，與新不同，但可理解，不得事釋。亦可言理中無來去，事有未來，今始來故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋答來。依事釋者，非已來者可施設來，要未來者方可來故。非已去者可施設去，要未去者方可云去。依理釋者，空理義云：非世俗有諸已來者，依勝義諦可施設來；非世俗有諸已去者，依勝義諦可施設去，勝義空故。應理義云：非計所執執已來者可施設來，要依他中諸未來者可假設來；非計所執執已去者可施設去，要依他中諸未去者可假設去。又有解云：非隨依他諸已來者依真如理可施設來，亦非隨依他諸已去者依真如理可施設去。此顯依他有來有去，真如理中無來去。舊云「來者無所從來，去者無所至」，與新不同，但可理解，不得事釋。亦可言理中無來去，事有未來，今始來故。

經 其已見者(至)不可復聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 其已見者(至)不可復聞。

贊曰：空理、應理二義雖殊，並准去來，見聞亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：空理、應理二義雖殊，並准去來，見聞亦爾。

經 且置是事(至)不至增乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 且置是事(至)不至增乎。

贊曰：下明談儀。有五：一總彰問疾別問疾源、二問空寂及無侍者、三問疾相、四問慰喻、五問病者調伏心儀。此中意彰菩薩之病與異生別。既爾，寧成人法二空？法人既空，應無病相。病既無相，云何來慰相可知？病者如何自調心意？故是次第合為五文。初中有二：初問、後答。問中有二：初總彰問疾、後別問疾源。總彰問疾有三：初為五問、二傳佛教、三為兩問顯慰丁寧。此初文也。五問者，一問苦多少；二問命有無；三問界乖順，界即四大；四問疾輕重；五問病停加。為停停修。舊為加增益因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明談儀。有五：一總彰問疾別問疾源、二問空寂及無侍者、三問疾相、四問慰喻、五問病者調伏心儀。此中意彰菩薩之病與異生別。既爾，寧成人法二空？法人既空，應無病相。病既無相，云何來慰相可知？病者如何自調心意？故是次第合為五文。初中有二：初問、後答。問中有二：初總彰問疾、後別問疾源。總彰問疾有三：初為五問、二傳佛教、三為兩問顯慰丁寧。此初文也。五問者，一問苦多少；二問命有無；三問界乖順，界即四大；四問疾輕重；五問病停加。為停停修。舊為加增益因。

經 世尊殷勤致問無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 世尊殷勤致問無量。

贊曰：傳佛教也。所言雖少，問意無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：傳佛教也。所言雖少，問意無量。

經 居士此病(至)稍得安不。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 居士此病(至)稍得安不。

贊曰：此為兩問顯慰丁寧。痊者愈差，安謂平和。病少差不？動心之與氣力稍得平和不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此為兩問顯慰丁寧。痊者愈差，安謂平和。病少差不？動心之與氣力稍得平和不？

經 今此病源(至)當云何滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 今此病源(至)當云何滅。

贊曰：此別問病源。有三：一問病根源、二問病來久近、三問滅位。久者遠。如者喻。此問意云：病生久近，喻如何等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此別問病源。有三：一問病根源、二問病來久近、三問滅位。久者遠。如者喻。此問意云：病生久近，喻如何等。

經 無垢稱言(至)生亦復爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無垢稱言(至)生亦復爾。

贊曰：下無垢祥答。不答總徵，但報別問。有三：初別答久近、次合答久近及滅位、後答病源。此初文也。問依次第，答遂義由，故不同也。有情生死無明為因，能發諸行有愛為緣，潤諸業故。生老死起無始流轉，眾生癡愛生來既久，我今此病亦無始生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下無垢祥答。不答總徵，但報別問。有三：初別答久近、次合答久近及滅位、後答病源。此初文也。問依次第，答遂義由，故不同也。有情生死無明為因，能發諸行有愛為緣，潤諸業故。生老死起無始流轉，眾生癡愛生來既久，我今此病亦無始生。

經 遠從前際(至)我即隨愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 遠從前際(至)我即隨愈。

贊曰：此合答久近及滅位。初標、後釋。此標也。我前久近云：遠從生死無始前際有情即病，我亦隨之久近；如彼有情解脫生死，我病亦愈。有情生死總無盡期，我病未差。病生無始、滅亦無終，以眾生界無盡期故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此合答久近及滅位。初標、後釋。此標也。我前久近云：遠從生死無始前際有情即病，我亦隨之久近；如彼有情解脫生死，我病亦愈。有情生死總無盡期，我病未差。病生無始、滅亦無終，以眾生界無盡期故。

經 所以者何(至)無復有病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)無復有病。

贊曰：下釋近久滅位。有三：初法說、次喻說、後合說。此法說也。菩薩生死為度有情，名依有情流轉生死。由依生死有情病故，菩薩亦病。若諸有情得離生死，菩薩乃差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋近久滅位。有三：初法說、次喻說、後合說。此法說也。菩薩生死為度有情，名依有情流轉生死。由依生死有情病故，菩薩亦病。若諸有情得離生死，菩薩乃差。

經 譬如世間(至)父母亦愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 譬如世間(至)父母亦愈。

贊曰：此喻說也。長者喻佛，居士喻菩薩，一子喻眾生，憐愛喻大悲，歡喜喻慶悅，不捨喻攝受。故亦隨子若病若愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此喻說也。長者喻佛，居士喻菩薩，一子喻眾生，憐愛喻大悲，歡喜喻慶悅，不捨喻攝受。故亦隨子若病若愈。

經 菩薩如是(至)菩薩亦愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 菩薩如是(至)菩薩亦愈。

贊曰：此合說也。菩薩合居士，顯無垢稱居因位，故不合長者。愍合怜愛，有情合一子。病愈合前若病若喻，不合歡喜無時暫捨。大意可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此合說也。菩薩合居士，顯無垢稱居因位，故不合長者。愍合怜愛，有情合一子。病愈合前若病若喻，不合歡喜無時暫捨。大意可知。

經 又吉是疾(至)從大悲起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又吉是疾(至)從大悲起。

贊曰：此答病因。大悲熏煮，故是病生。大悲為因，故菩薩病，與異生別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此答病因。大悲熏煮，故是病生。大悲為因，故菩薩病，與異生別。

經 妙吉祥言(至)復無侍者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 妙吉祥言(至)復無侍者。

贊曰：下第二段，問彼室空及無侍者。有二：初問、後答。此為雙問：一問室空、二問無待。初問法空、後問生空。若諸菩薩隨諸有情病及愈者，寧成二空？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二段，問彼室空及無侍者。有二：初問、後答。此為雙問：一問室空、二問無待。初問法空、後問生空。若諸菩薩隨諸有情病及愈者，寧成二空？

經 無垢稱言(至)亦復皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無垢稱言(至)亦復皆空。

贊曰：下答。有二：初答室空、後答無侍。初中有十三問答，此初答也。空理義云：一切佛土皆本空寂，故今我室真性故空。應理義云：法身佛土因空所顯，空理故空。報化佛土空無所執，空事故宜，體皆非無。我今此室表佛土空，是故空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下答。有二：初答室空、後答無侍。初中有十三問答，此初答也。空理義云：一切佛土皆本空寂，故今我室真性故空。應理義云：法身佛土因空所顯，空理故空。報化佛土空無所執，空事故宜，體皆非無。我今此室表佛土空，是故空也。

經 問何以空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 問何以空。

贊曰：二問也。為何所以佛土亦空？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二問也。為何所以佛土亦空？

經 答以空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 答以空。

贊曰：三答也。空理義云：以勝義諦空無所有，佛土便空，故言以空空。應理義云：以空無彼遍計所執，方能顯於法報佛土。法報佛土由此稱空名空，非空無空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三答也。空理義云：以勝義諦空無所有，佛土便空，故言以空空。應理義云：以空無彼遍計所執，方能顯於法報佛土。法報佛土由此稱空名空，非空無空。

經 又問此空為是誰空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又問此空為是誰空。

贊曰：四問也。問此所空，誰為能空？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四問也。問此所空，誰為能空？

經 答曰此空無分別空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 答曰此空無分別空。

贊曰：五答也。心有分別，執有非空；由無分別，故一切空。空理義云：雖知諸法本性皆空，證無分別，證空故。應理義云：心有分別，執所執有；由無分別，證所執空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：五答也。心有分別，執有非空；由無分別，故一切空。空理義云：雖知諸法本性皆空，證無分別，證空故。應理義云：心有分別，執所執有；由無分別，證所執空。

經 又問空性可分別耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又問空性可分別耶。

贊曰：六問也。空理義云：真空之性可分別耶？無無分別而不證空。應理義云：所執空性可分別耶？有分別時而不證空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：六問也。空理義云：真空之性可分別耶？無無分別而不證空。應理義云：所執空性可分別耶？有分別時而不證空。

經 答曰此能分別(至)分別為空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 答曰此能分別(至)分別為空。

贊曰：七答也。初標答、「所以者何」下釋。空理義者，能分別心，體性不空，可能分別真空之性。能分別心體性本空，何能分別真空之性？故釋之云：空性不可分別為空，能緣所緣俱性空故。前隨執有，且對名空，其實此空非空不空，何可分別？應理義云：執能分別既是所執，亦復體空。不但所執境名之為空，執有能取心亦是空。故有此實能取所取空可分別，分別心亦空，空性誰分別？由此道理，故釋之云：空性不可分別為空。前隨依他真如道理對破執有，且說為空。其此空非空不空，何可分別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：七答也。初標答、「所以者何」下釋。空理義者，能分別心，體性不空，可能分別真空之性。能分別心體性本空，何能分別真空之性？故釋之云：空性不可分別為空，能緣所緣俱性空故。前隨執有，且對名空，其實此空非空不空，何可分別？應理義云：執能分別既是所執，亦復體空。不但所執境名之為空，執有能取心亦是空。故有此實能取所取空可分別，分別心亦空，空性誰分別？由此道理，故釋之云：空性不可分別為空。前隨依他真如道理對破執有，且說為空。其此空非空不空，何可分別？

經 又問此空當於何求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又問此空當於何求。

贊曰：八問也。問空所由。於何處求，知此空相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：八問也。問空所由。於何處求，知此空相？

經 答曰此空(至)二見中求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 答曰此空(至)二見中求。

贊曰：九答。六十二見有多文，或有我見我所見為本，於一一蘊皆執為我，皆有三所，謂是我瓔珞、是我童僕、是我窟宅。由分別行緣蘊不分別所起處，成此二十句。二十句中，五是我見、十五句是我所見。三世五蘊各執二十，成六十種，并本二種有六十二。又有經言「六十二見，二見所攝：一邊見、二邪見。邊見攝四十七，謂四邊常論、四一分常論、有相十六論、無想有八、非有相非無相亦八，此四十見常見攝。七斷滅論，斷見攝。故成四十七，邊見所攝。邪見攝十五，謂四有邊論、四不死矯亂、二無因論、五現法涅槃論。」此等門義，皆如別章，恐繁不述。由此妄見，執諸法有。執心既妄，故知境空。雖知空，遍由五見。其六十二，數多妄甚，且偏說之，亦無過也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：九答。六十二見有多文，或有我見我所見為本，於一一蘊皆執為我，皆有三所，謂是我瓔珞、是我童僕、是我窟宅。由分別行緣蘊不分別所起處，成此二十句。二十句中，五是我見、十五句是我所見。三世五蘊各執二十，成六十種，并本二種有六十二。又有經言「六十二見，二見所攝：一邊見、二邪見。邊見攝四十七，謂四邊常論、四一分常論、有相十六論、無想有八、非有相非無相亦八，此四十見常見攝。七斷滅論，斷見攝。故成四十七，邊見所攝。邪見攝十五，謂四有邊論、四不死矯亂、二無因論、五現法涅槃論。」此等門義，皆如別章，恐繁不述。由此妄見，執諸法有。執心既妄，故知境空。雖知空，遍由五見。其六十二，數多妄甚，且偏說之，亦無過也。

經 又問六十二見當於何求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又問六十二見當於何求。

贊曰：十問也。問此諸見虛妄所由，此見虛妄求何得知？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：十問也。問此諸見虛妄所由，此見虛妄求何得知？

經 答曰當於諸佛解脫中求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 答曰當於諸佛解脫中求。

贊曰：十一答也。諸佛於此而得菩提，故知見妄。又迷解脫，起此見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：十一答也。諸佛於此而得菩提，故知見妄。又迷解脫，起此見故。

經 又問諸佛解脫當於何求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又問諸佛解脫當於何求。

贊曰：十二問也。問此解脫是誰能證？證此解脫於何處求？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：十二問也。問此解脫是誰能證？證此解脫於何處求？

經：答曰當於(至)心行中求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：答曰當於(至)心行中求。

贊曰：十三答也。由諸有情心迷正理，諸妄見起，便不解脫。有情心行若悟真理，斷諸妄見，便證涅槃。是故解脫，有情心求。上六問答，皆應理義。空理義云：妄境心無二，空於諸見求。妄真無二故，見於解脫求。因果無二故，解脫於心行求，勝義諦中皆無二故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：十三答也。由諸有情心迷正理，諸妄見起，便不解脫。有情心行若悟真理，斷諸妄見，便證涅槃。是故解脫，有情心求。上六問答，皆應理義。空理義云：妄境心無二，空於諸見求。妄真無二故，見於解脫求。因果無二故，解脫於心行求，勝義諦中皆無二故。

經 又仁所問(至)皆吾侍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又仁所問(至)皆吾侍也。

贊曰：下答第二，問何無侍者。初標、後釋。此標也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下答第二，問何無侍者。初標、後釋。此標也。

經 所以者何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何。

贊曰：下釋。有二：初徵、後釋。此初徵詞也。夫侍者者，眾事恭順，動止必俱。此二不然，何故名侍？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋。有二：初徵、後釋。此初徵詞也。夫侍者者，眾事恭順，動止必俱。此二不然，何故名侍？

經 一切魔怨(至)皆吾侍者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 一切魔怨(至)皆吾侍者。

贊曰：摩讚生死，恐超三界；我為眾生，不厭不棄而又制之，令隨恭順。常能爾故，以摩為侍。外道欣求一切惡見，亦復讚之。我求智見，見達諸法，不厭不棄，又亦化彼令隨恭順。常能爾故，外道為侍。舊云「於諸見不動」，雖起善見惡見不動，理亦無乖此上意者。空理義云：雖證二空，真不壞，隨世俗故，亦有侍等。應理義云：雖知所執真如性空，因緣事中不無侍等，是故有病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：摩讚生死，恐超三界；我為眾生，不厭不棄而又制之，令隨恭順。常能爾故，以摩為侍。外道欣求一切惡見，亦復讚之。我求智見，見達諸法，不厭不棄，又亦化彼令隨恭順。常能爾故，外道為侍。舊云「於諸見不動」，雖起善見惡見不動，理亦無乖此上意者。空理義云：雖證二空，真不壞，隨世俗故，亦有侍等。應理義云：雖知所執真如性空，因緣事中不無侍等，是故有病。

經 妙吉祥言(至)為何等相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 妙吉祥言(至)為何等相。

贊曰：自下第三，問病之相。有三問答，此初問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第三，問病之相。有三問答，此初問也。

經 答曰我病(至)亦不可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 答曰我病(至)亦不可見。

贊曰：此答初也。相者狀也。我病不是諸色所攝，不同世病依色變現，故無相狀亦不可見，以是大悲精進逼迫名為病故。此病乃以利樂精進大悲所起，大悲非色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此答初也。相者狀也。我病不是諸色所攝，不同世病依色變現，故無相狀亦不可見，以是大悲精進逼迫名為病故。此病乃以利樂精進大悲所起，大悲非色。

經 又問此病(至)為心相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又問此病(至)為心相應。

贊曰：第二問也。問病在身、為在心耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二問也。問病在身、為在心耶？

經 答曰我病(至)如幻化故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 答曰我病(至)如幻化故。

贊曰：此第二答。妄執有身相，此身相都無，名身相離。離者空也，非此身相應。因緣假有如影像身，此身非無病與身相應，以身語業濟眾生故。前答實事，病非色相；今答隨眾生故，亦身相應。或五識有名身相應，非色處色，亦不相違。妄執有心相，此心相都無，名心相離。離者空也，非此心相應。因緣假有如幻化心，此心非無，病與心相應，常以意業利眾生故。舊身但有非相應義，無亦相應。心標非相應，解有相應義，細勘方知。空理真諦非二相應，俗二相應。應理二性非二相應，依他二相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第二答。妄執有身相，此身相都無，名身相離。離者空也，非此身相應。因緣假有如影像身，此身非無病與身相應，以身語業濟眾生故。前答實事，病非色相；今答隨眾生故，亦身相應。或五識有名身相應，非色處色，亦不相違。妄執有心相，此心相都無，名心相離。離者空也，非此心相應。因緣假有如幻化心，此心非無，病與心相應，常以意業利眾生故。舊身但有非相應義，無亦相應。心標非相應，解有相應義，細勘方知。空理真諦非二相應，俗二相應。應理二性非二相應，依他二相應。

經 又問地界(至)何界之病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又問地界(至)何界之病。

贊曰：此第三問。其病體者，四大乖違，令眾苦逼。於此四界，何界病耶？界者，性也因也類也。四大體類說為色因，故名為界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第三問。其病體者，四大乖違，令眾苦逼。於此四界，何界病耶？界者，性也因也類也。四大體類說為色因，故名為界。

經 答曰(至)界性離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 答曰(至)界性離故。

贊曰：眾生病故，即我病生。眾生四界為病，因彼亦是四界。界性空離，亦非四界。身心四界皆言離者，空離義云：真性空故。應理義云：所執無故。意恒有別，一初唯知。雖知二空，為生亦病，故有病相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：眾生病故，即我病生。眾生四界為病，因彼亦是四界。界性空離，亦非四界。身心四界皆言離者，空離義云：真性空故。應理義云：所執無故。意恒有別，一初唯知。雖知二空，為生亦病，故有病相。

經 無垢稱言(至)令其歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無垢稱言(至)令其歡喜。

贊曰：自下第四問慰喻。有二：初問、後答。此問也。賓主對揚，遆相發起。上來客問主訖，故此主人問客。又主人之事，客人為能問；客人之事，主人問之。慰疾，客人之事，故無垢為問。慰者安。喻者曉。云何安慰曉喻病者？舊經乃是文殊為問、淨名為答，其義極乖，非文珠不解慰喻可以問他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第四問慰喻。有二：初問、後答。此問也。賓主對揚，遆相發起。上來客問主訖，故此主人問客。又主人之事，客人為能問；客人之事，主人問之。慰疾，客人之事，故無垢為問。慰者安。喻者曉。云何安慰曉喻病者？舊經乃是文殊為問、淨名為答，其義極乖，非文珠不解慰喻可以問他。

經 妙吉祥言(至)樂於涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 妙吉祥言(至)樂於涅槃。

贊曰：下答。有二：初答、後結。答中有十句，初五勸作而不作、後五勸所作而依。或初五令離惡、後五令修善。此中有二：二乘示無常，勸灰滅智，厭離於身。菩薩不然，示身無常，應生厭離，勸得常身金剛不壞。二眾示苦，勸樂涅槃永入寂滅。菩薩示苦，令捨苦身，不勸入寂，教化眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下答。有二：初答、後結。答中有十句，初五勸作而不作、後五勸所作而依。或初五令離惡、後五令修善。此中有二：二乘示無常，勸灰滅智，厭離於身。菩薩不然，示身無常，應生厭離，勸得常身金剛不壞。二眾示苦，勸樂涅槃永入寂滅。菩薩示苦，令捨苦身，不勸入寂，教化眾生。

經 示身無我(至)畢竟寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 示身無我(至)畢竟寂滅。

贊曰：示身無我，誰為病者？不勸成熟有情，無實眾生可成熟故。若假有情，亦勸成熟故。舊經說「教導眾生」。二乘示空永入寂滅，菩薩雖示一切空寂，除諸有恐，不勸眾生入畢竟寂。此二皆由大悲熏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：示身無我，誰為病者？不勸成熟有情，無實眾生可成熟故。若假有情，亦勸成熟故。舊經說「教導眾生」。二乘示空永入寂滅，菩薩雖示一切空寂，除諸有恐，不勸眾生入畢竟寂。此二皆由大悲熏故。

經 示悔先罪(至)令除彼疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 示悔先罪(至)令除彼疾。

贊曰：空理義云，二乘執有三世，現作罪已入過去世，名有移轉。過去有體，當來感果。大乘之罪，本性皆空，何有移轉？即教病者之懺悔義。應理義云：大乘之罪，熏種在身。未悔已前，念念現在，不入過去，名無移轉。未除不滅，當來感果。而雖教彼有疾菩薩悔先作罪，罪恒現在，而不說罪移入過去，過去無故。由此舊云「而不說入於過去」。又移轉者，滅無果義。示先作罪能有惡果，令其悔除。不說作罪移滅無果，以已疾苦難可忍受，勸愍有情令除彼疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：空理義云，二乘執有三世，現作罪已入過去世，名有移轉。過去有體，當來感果。大乘之罪，本性皆空，何有移轉？即教病者之懺悔義。應理義云：大乘之罪，熏種在身。未悔已前，念念現在，不入過去，名無移轉。未除不滅，當來感果。而雖教彼有疾菩薩悔先作罪，罪恒現在，而不說罪移入過去，過去無故。由此舊云「而不說入於過去」。又移轉者，滅無果義。示先作罪能有惡果，令其悔除。不說作罪移滅無果，以已疾苦難可忍受，勸愍有情令除彼疾。

經 勸念前際(至)令修淨命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 勸念前際(至)令修淨命。

贊曰：勸念無始所受眾苦難可忍受，由此乃應饒益有情，勿為煩惱。若有助命，善法不生，勸修諸善根本淨命，淨命乃是眾善本故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：勸念無始所受眾苦難可忍受，由此乃應饒益有情，勿為煩惱。若有助命，善法不生，勸修諸善根本淨命，淨命乃是眾善本故。

經 觀勿驚怖(至)令永寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 觀勿驚怖(至)令永寂滅。

贊曰：雖遇疾病，勸勿驚怖。此病眾苦，應加勵力精勤勇猛，冀超生死。勸為醫王，療世自他世俗身病，及療勝義一切心病，令永寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：雖遇疾病，勸勿驚怖。此病眾苦，應加勵力精勤勇猛，冀超生死。勸為醫王，療世自他世俗身病，及療勝義一切心病，令永寂滅。

經 菩薩(至)令其歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 菩薩(至)令其歡喜。

贊曰：此結前也。道從歡喜生，況令得妙法，故慰疾者令其歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此結前也。道從歡喜生，況令得妙法，故慰疾者令其歡喜。

經 妙吉祥言(至)調伏其心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 妙吉祥言(至)調伏其心。

贊曰：自下第五問於病者調心儀式。初問、後答。此問也。調和善生、制伏惡滅，名調伏心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第五問於病者調心儀式。初問、後答。此問也。調和善生、制伏惡滅，名調伏心。

經 無垢稱欲(至)所起業生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無垢稱欲(至)所起業生。

贊曰：下答。有三：初明調伏凡夫心法；次「又妙吉祥！有疾菩薩應自觀察如我此病」下，明調伏二乘心法；後「又妙吉祥！有疾菩薩應如是調伏其心，不應安住調伏不調伏心」下，雙調二心。諸菩薩行能調，況無分別智及與大悲。所調，謂二障及唯自利。凡夫有障，故能造業，受生死苦。今破二障，業盡苦滅，是以初明調凡心法。二乘雖能出生死苦，然有分別，唯求自利，捨利眾生，是以第二明調伏二乘心法。凡夫未調、二乘已調，皆唯偏住，非契中道。菩薩雙離，以修中行，是故第三明雙調二心法。又諸疾起，皆由二執：一者執有、二者執無。為調此二，故分成三：初明二空以破有、次明大悲以破無、後明不住以雙破。依前所科配此三段，初中有二：初正調伏凡夫心，明二空以破有；後「又妙吉祥」下，結成勝覺能斷眾苦。初中有二：初破自病；後破他病，「若苦觸身應愍險趣」下是。初中復二：初破我執斷煩惱障；後「我此法想」下，破法執斷所知障。初中復二：初標、後釋。標中復二：初觀因緣法、後觀無實我。此初文也。三界心心所，名為虛妄，不證實相。即此乖真，名為顛倒。虛異搆獲，名為分別。由此煩惱而起於業，令生老死眾苦之病從自因緣煩惱業生，知唯法已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下答。有三：初明調伏凡夫心法；次「又妙吉祥！有疾菩薩應自觀察如我此病」下，明調伏二乘心法；後「又妙吉祥！有疾菩薩應如是調伏其心，不應安住調伏不調伏心」下，雙調二心。諸菩薩行能調，況無分別智及與大悲。所調，謂二障及唯自利。凡夫有障，故能造業，受生死苦。今破二障，業盡苦滅，是以初明調凡心法。二乘雖能出生死苦，然有分別，唯求自利，捨利眾生，是以第二明調伏二乘心法。凡夫未調、二乘已調，皆唯偏住，非契中道。菩薩雙離，以修中行，是故第三明雙調二心法。又諸疾起，皆由二執：一者執有、二者執無。為調此二，故分成三：初明二空以破有、次明大悲以破無、後明不住以雙破。依前所科配此三段，初中有二：初正調伏凡夫心，明二空以破有；後「又妙吉祥」下，結成勝覺能斷眾苦。初中有二：初破自病；後破他病，「若苦觸身應愍險趣」下是。初中復二：初破我執斷煩惱障；後「我此法想」下，破法執斷所知障。初中復二：初標、後釋。標中復二：初觀因緣法、後觀無實我。此初文也。三界心心所，名為虛妄，不證實相。即此乖真，名為顛倒。虛異搆獲，名為分別。由此煩惱而起於業，令生老死眾苦之病從自因緣煩惱業生，知唯法已。

經 身中都無(至)而受此病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 身中都無(至)而受此病。

贊曰：此觀無實我。因緣虛假，合以為身，無一真實。知無實我，而受此病。我既非實，病何得真？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此觀無實我。因緣虛假，合以為身，無一真實。知無實我，而受此病。我既非實，病何得真？

經 所以者何(至)身亦無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)身亦無我。

贊曰：自下釋中有二，初觀無我、後觀唯法。觀無我中，初觀、後結。觀中有二：初觀無我、後觀因緣，次第釋標故。四大之法假合名身，別大既無主，總身亦無我。別總推徵，我都非有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下釋中有二，初觀無我、後觀唯法。觀無我中，初觀、後結。觀中有二：初觀無我、後觀因緣，次第釋標故。四大之法假合名身，別大既無主，總身亦無我。別總推徵，我都非有。

經 此病若起(至)是病根本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 此病若起(至)是病根本。

贊曰：此觀因緣。病由業生，業由惑生，惑由執我為本故生。我既實無，妄執故起，妄心為本，遂有病生。故知病者，因緣不實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此觀因緣。病由業生，業由惑生，惑由執我為本故生。我既實無，妄執故起，妄心為本，遂有病生。故知病者，因緣不實。

經 由此因緣(至)安住法想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 由此因緣(至)安住法想。

贊曰：上觀我無。此且由結。應除病因執我之想，唯有因緣，住此法相。觀因緣法，以破我故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上觀我無。此且由結。應除病因執我之想，唯有因緣，住此法相。觀因緣法，以破我故。

經 應作是念(至)滅唯法滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 應作是念(至)滅唯法滅。

贊曰：下觀唯法，初觀、後結。初總觀、後別觀。此總觀也。總觀此身，法合共成，念念生滅，生死流轉三界五趣。四生生時，唯有法生；死滅之時，亦唯法滅。眾生妄想，謂我生死，實唯法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下觀唯法，初觀、後結。初總觀、後別觀。此總觀也。總觀此身，法合共成，念念生滅，生死流轉三界五趣。四生生時，唯有法生；死滅之時，亦唯法滅。眾生妄想，謂我生死，實唯法也。

經 如是諸法(至)不言我滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是諸法(至)不言我滅。

贊曰：此別觀也。別觀此身，諸法相續，法無知故互不相知，竟無思念。生既不言我生，滅亦不言我滅，故知無我、無實作用，唯有其法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此別觀也。別觀此身，諸法相續，法無知故互不相知，竟無思念。生既不言我生，滅亦不言我滅，故知無我、無實作用，唯有其法。

經 有疾菩薩(至)如是法想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 有疾菩薩(至)如是法想。

贊曰：此結觀法。知唯有法，當除我想。《二十論》云「說無有情我，但有法因故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此結觀法。知唯有法，當除我想。《二十論》云「說無有情我，但有法因故。」

經 我此法想(至)如是大患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 我此法想(至)如是大患。

贊曰：上破我執斷煩惱障，下破法執斷所知障。有二：初略、後廣。此略也。昔執我想，猶是病根；今執法想，及極顛倒。我想既是生死之根，法想乃是我執之源，障菩提本，實為大患。我應除滅，亦為有情除滅此患。法執本滅，煩惱自亡，故破法想言，為有情破我執中略不言也。《勝鬘經》言「無明住地，與一切煩惱為依持建立。若無明住斷者，過恒沙煩惱皆悉隨斷。二乘所不能斷，唯佛菩提智之所能斷。故無明住地，為煩惱依。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上破我執斷煩惱障，下破法執斷所知障。有二：初略、後廣。此略也。昔執我想，猶是病根；今執法想，及極顛倒。我想既是生死之根，法想乃是我執之源，障菩提本，實為大患。我應除滅，亦為有情除滅此患。法執本滅，煩惱自亡，故破法想言，為有情破我執中略不言也。《勝鬘經》言「無明住地，與一切煩惱為依持建立。若無明住斷者，過恒沙煩惱皆悉隨斷。二乘所不能斷，唯佛菩提智之所能斷。故無明住地，為煩惱依。」

經 云何能除(至)我我所執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 云何能除(至)我我所執。

贊曰：下廣。有二：初破有病、後破空病。此二既無，誰復為空等是。初破有中，有五問答展轉相生，舊經有四。此初問答。受生死苦，不得菩提，名大患體。此由煩惱，我我所執當順除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下廣。有二：初破有病、後破空病。此二既無，誰復為空等是。初破有中，有五問答展轉相生，舊經有四。此初問答。受生死苦，不得菩提，名大患體。此由煩惱，我我所執當順除滅。

經 云何能除(至)謂離二法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 云何能除(至)謂離二法。

贊曰：第二問答。由離二法，二執須除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二問答。由離二法，二執須除。

經 云何離二法(至)畢竟不行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 云何離二法(至)畢竟不行。

贊曰：第三問答。內者自身，我執所依；外謂除身所餘諸法，我所執依。但此二不行，我我所執滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三問答。內者自身，我執所依；外謂除身所餘諸法，我所執依。但此二不行，我我所執滅。

經 云何二法(至)無所觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 云何二法(至)無所觀察。

贊曰：第四問答。顯空內外要觀諸法平等，無有分別動搖，無所觀察。無所觀察者，觀一切法空無所有，即是平等，無動無搖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四問答。顯空內外要觀諸法平等，無有分別動搖，無所觀察。無所觀察者，觀一切法空無所有，即是平等，無動無搖。

經 云何平等(至)二性空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 云何平等(至)二性空故。

贊曰：第五問答。空理義云：我與涅槃，勝義諦中二俱平等，由彼二性空無體故。應理義云：遍計所執，我與涅槃二俱平等，妄心所執性皆空故，非真涅槃。又體非有，與妄所執我相同無，涅槃非是妄所執故。若真涅槃亦妄所執，諸聖等趣？何所證也？又所執有，可異涅槃，而稱不等。所執既無，不異涅槃，是故平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五問答。空理義云：我與涅槃，勝義諦中二俱平等，由彼二性空無體故。應理義云：遍計所執，我與涅槃二俱平等，妄心所執性皆空故，非真涅槃。又體非有，與妄所執我相同無，涅槃非是妄所執故。若真涅槃亦妄所執，諸聖等趣？何所證也？又所執有，可異涅槃，而稱不等。所執既無，不異涅槃，是故平等。

經 此二既無(至)假說為空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 此二既無(至)假說為空。

贊曰：破自患中，上破有病、下破空病。有三：初乘前破有，以顯空義；次顯執空亦成大患；後勸住真，離有空病。此初文也。恐執非有，別有實空。今顯破執有故，假說為空。以假空名破執二實有，非空即實空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：破自患中，上破有病、下破空病。有三：初乘前破有，以顯空義；次顯執空亦成大患；後勸住真，離有空病。此初文也。恐執非有，別有實空。今顯破執有故，假說為空。以假空名破執二實有，非空即實空。

經 此二不實(至)唯有空病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 此二不實(至)唯有空病。

贊曰：下顯執空亦成大患。有二：初顯執空為病、後顯除此空病。此初也。執二為有既為大患，執空為空亦足病矣，俱妄分別執所執故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下顯執空亦成大患。有二：初顯執空為病、後顯除此空病。此初也。執二為有既為大患，執空為空亦足病矣，俱妄分別執所執故。

經 應觀如是(至)畢竟空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 應觀如是(至)畢竟空故。

贊曰：此除空病。空理義云：不但執有病已成空，執空之病其性亦空，勝義諦中畢竟空故，由斯世俗妄病皆除。應理義云：上觀法境其性空無，知能執此亦性非實。既知空境妄執不真，能執空心亦定非實，遍計所執畢竟空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此除空病。空理義云：不但執有病已成空，執空之病其性亦空，勝義諦中畢竟空故，由斯世俗妄病皆除。應理義云：上觀法境其性空無，知能執此亦性非實。既知空境妄執不真，能執空心亦定非實，遍計所執畢竟空故。

經 有疾菩薩(至)而受諸受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 有疾菩薩(至)而受諸受。

贊曰：下觀住真離有空病。此總離有空病。言能受者，心心所法，能緣能修能證能領一切法也。言所受者，心心所法，所緣所修所證所領一切法也。有所受者，即妄所執。有能受者，即妄能執。有疾菩薩應無妄所受而受諸所受。空理義云：無世俗二受，依勝義受空。應理義云：無所執二受，依非妄二受，應無所受離有病，耶受諸受離空病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下觀住真離有空病。此總離有空病。言能受者，心心所法，能緣能修能證能領一切法也。言所受者，心心所法，所緣所修所證所領一切法也。有所受者，即妄所執。有能受者，即妄能執。有疾菩薩應無妄所受而受諸所受。空理義云：無世俗二受，依勝義受空。應理義云：無所執二受，依非妄二受，應無所受離有病，耶受諸受離空病。

經 若於佛法(至)所受諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若於佛法(至)所受諸法。

贊曰：此別顯離有空病。空理義云：佛法未圓，不應唯依勝義滅受，專謂法空而有所證。應依俗諦離妄二受而求圓證，滅除病惑。應理義云：佛法未圓，不應唯依滅所執受，一向學空而有所證。應離所執能受所受，而依依他圓成二性而求圓證，除滅病因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此別顯離有空病。空理義云：佛法未圓，不應唯依勝義滅受，專謂法空而有所證。應依俗諦離妄二受而求圓證，滅除病惑。應理義云：佛法未圓，不應唯依滅所執受，一向學空而有所證。應離所執能受所受，而依依他圓成二性而求圓證，除滅病因。

經 若苦觸身(至)除彼眾苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若苦觸身(至)除彼眾苦。

贊曰：下破他疾。有四：一逢緣起想、二恒作救心、三知法性空、四觀圓說法。此初文也。若增若觸，恩有苦者，大悲為救。我之少苦尚為難忍，恩他救療。況他多苦，長夜難堪而不加救？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下破他疾。有四：一逢緣起想、二恒作救心、三知法性空、四觀圓說法。此初文也。若增若觸，恩有苦者，大悲為救。我之少苦尚為難忍，恩他救療。況他多苦，長夜難堪而不加救？

經 有疾菩薩(至)有情諸疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 有疾菩薩(至)有情諸疾。

贊曰：情作救心也。若非苦增有常疾者，恒作此念，即觀三界五趣起悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：情作救心也。若非苦增有常疾者，恒作此念，即觀三界五趣起悲。

經 如是除去(至)而可除者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是除去(至)而可除者。

贊曰：知法性空也。觀自他身，法皆無實，何有少法而可除者？故病皆除，不見疾故。舊云「但除其病而不除法」。空理義解：舊云有病妄可除，空法真不遣。真本來空，遣何所遣？應理義解：舊云妄所執病，觀空除之。有為無為，是法非病，何須除遣？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：知法性空也。觀自他身，法皆無實，何有少法而可除者？故病皆除，不見疾故。舊云「但除其病而不除法」。空理義解：舊云有病妄可除，空法真不遣。真本來空，遣何所遣？應理義解：舊云妄所執病，觀空除之。有為無為，是法非病，何須除遣？

經 應正觀察(至)為正說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 應正觀察(至)為正說法。

贊曰：下觀因說法。初標、後釋。此標也。觀察自他病之因緣，速令除滅。既自滅已，後為他說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下觀因說法。初標、後釋。此標也。觀察自他病之因緣，速令除滅。既自滅已，後為他說。

經 何等名為(至)皆有疾故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 何等名為(至)皆有疾故。

贊曰：下釋前標。初有五問答展轉相生、後總結成斷除二疾。此初問答。空理義云：有心緣慮即為虛妄，無心攀緣證空病滅。應理義云：緣慮者，有漏分別心心所。由此因緣分別便起，分別便起故無明俱，無明俱故法執生，法執生故我執生，我執生故諸煩惱生，煩惱生故業生，業生故苦生。故有緣慮有漏分別心心所法，為疾因緣，有緣慮者皆有疾故。疾體即苦，行、壞、苦苦。苦皆是三界緣慮，皆名為疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋前標。初有五問答展轉相生、後總結成斷除二疾。此初問答。空理義云：有心緣慮即為虛妄，無心攀緣證空病滅。應理義云：緣慮者，有漏分別心心所。由此因緣分別便起，分別便起故無明俱，無明俱故法執生，法執生故我執生，我執生故諸煩惱生，煩惱生故業生，業生故苦生。故有緣慮有漏分別心心所法，為疾因緣，有緣慮者皆有疾故。疾體即苦，行、壞、苦苦。苦皆是三界緣慮，皆名為疾。

經 何所緣慮謂緣三界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 何所緣慮謂緣三界。

贊曰：第二問答。三界之心，緣於三界，是名緣慮。若知行智，不緣三界，破裂生死，便非苦因。一切無漏理非苦本，故說有漏緣三界苦名為緣慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二問答。三界之心，緣於三界，是名緣慮。若知行智，不緣三界，破裂生死，便非苦因。一切無漏理非苦本，故說有漏緣三界苦名為緣慮。

經 云何應知(至)則無緣慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 云何應知(至)則無緣慮。

贊曰：第三問答。云何知此緣慮心等為眾苦因？謂得出世正能了達，能有緣慮虛妄起故，所執諸法都無所得。若起正智得無所得，則無三界虛妄緣慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三問答。云何知此緣慮心等為眾苦因？謂得出世正能了達，能有緣慮虛妄起故，所執諸法都無所得。若起正智得無所得，則無三界虛妄緣慮。

經 云何絕緣慮？謂不緣二見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 云何絕緣慮？謂不緣二見。

贊曰：第四問答。云何得絕妄緣慮心？謂不緣二見。即無分別智內證真如，是不緣二見。緣謂待藉。舊云「二見」，二見是所無故。《唯識》云「若時於所緣智都無所得，爾時住唯識，離二取相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四問答。云何得絕妄緣慮心？謂不緣二見。即無分別智內證真如，是不緣二見。緣謂待藉。舊云「二見」，二見是所無故。《唯識》云「若時於所緣智都無所得，爾時住唯識，離二取相故。」

經 何等二見？謂內見外見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 何等二見？謂內見外見。

贊曰：第五問答。內見謂我見，或能取。外見謂我所見，或所取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五問答。內見謂我見，或能取。外見謂我所見，或所取。

經 若無二見(至)則無有疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若無二見(至)則無有疾。

贊曰：下總結成斷除二疾。此無自疾也。若有二見，執有所得。若無二見，則無所得，證法真如。既證得真，三界有漏緣慮都絕，緣慮絕故因既不起，因起不起故苦果不生，則無諸疾。舊文無結，上義不明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下總結成斷除二疾。此無自疾也。若有二見，執有所得。若無二見，則無所得，證法真如。既證得真，三界有漏緣慮都絕，緣慮絕故因既不起，因起不起故苦果不生，則無諸疾。舊文無結，上義不明。

經 又自無疾(至)有情之疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又自無疾(至)有情之疾。

贊曰：此斷他疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此斷他疾。

經 文妙吉祥(至)調伏其心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 文妙吉祥(至)調伏其心。

贊曰：自下第二結成勝覺能斷眾苦。有三：一結、二標、三釋。此結成上，亦是生下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第二結成勝覺能斷眾苦。有三：一結、二標、三釋。此結成上，亦是生下。

經 唯菩薩菩提(至)即為虛妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 唯菩薩菩提(至)即為虛妄。

贊曰：此標勝覺能斷眾苦。菩薩勝覺慧，能斷諸苦，非餘一切外道二乘。若非菩薩勝覺能斷，菩薩所修便為虛妄，空無果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此標勝覺能斷眾苦。菩薩勝覺慧，能斷諸苦，非餘一切外道二乘。若非菩薩勝覺能斷，菩薩所修便為虛妄，空無果故。

經 所以者何(至)乃名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)乃名菩薩。

贊曰：下釋前標。初喻、後合，文意可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下釋前標。初喻、後合，文意可知。