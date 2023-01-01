說無垢稱經贊卷第二(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無垢稱經贊卷第二(本)

大慈恩寺沙門基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈恩寺沙門基撰

經 皆獲第一(至)波羅密多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 皆獲第一(至)波羅密多。

贊曰：此顯能到彼岸功德，即是十種波羅密多。第一者，顯其十度皆能具修，純是無漏。然此十度在地前位，於一行中唯修一行，唯是有漏；七地以前，於一行中修一切行，通有無漏；八地以上，一切行中修一切行，唯是無漏，勝前位故皆名第一。十度者：一、布大。二、淨戒，云調伏寂靜。尸羅者，即淨戒也。廣律毘奈耶名調伏，調和控御身語等業，制伏滅陰諸煩惱故。寂靜者，寂身語意，靜六根中諸惡戒故。尸羅者，清涼義，當得涅槃清涼義故，或戒自體能除煩惱惡業熱故。尸羅是體，調伏寂靜是戒功能。三、安忍。四、正勤，正勤即精進。五、靜慮，禪定也。六、波若。七、方便善巧。八、妙願。九、力。十、智波羅密多。古經闕願，仍以第十第六合說，無不具足，意亦含故。應舉初一具足例餘，若爾何勞更別列也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此顯能到彼岸功德，即是十種波羅密多。第一者，顯其十度皆能具修，純是無漏。然此十度在地前位，於一行中唯修一行，唯是有漏；七地以前，於一行中修一切行，通有無漏；八地以上，一切行中修一切行，唯是無漏，勝前位故皆名第一。十度者：一、布大。二、淨戒，云調伏寂靜。尸羅者，即淨戒也。廣律毘奈耶名調伏，調和控御身語等業，制伏滅陰諸煩惱故。寂靜者，寂身語意，靜六根中諸惡戒故。尸羅者，清涼義，當得涅槃清涼義故，或戒自體能除煩惱惡業熱故。尸羅是體，調伏寂靜是戒功能。三、安忍。四、正勤，正勤即精進。五、靜慮，禪定也。六、波若。七、方便善巧。八、妙願。九、力。十、智波羅密多。古經闕願，仍以第十第六合說，無不具足，意亦含故。應舉初一具足例餘，若爾何勞更別列也。

六度合以五門分別：一釋名、二出體、三釋相、四辨果、五諸門通局等。一、釋名者，梵云始迦波羅蜜多，始迦十也，波羅彼岸也，蜜多離也到也，總云十離到彼岸。十者數也。彼岸有五：一所知、二都、三理、四行、五果。由此十行，能了一切空有境盡、能解一切五明教盡、能達一切真俗理盡、能修一切福慧行盡、能證一切菩提果盡，名到彼岸。菩提、菩提斷俱名菩提，菩提、涅槃並名菩提故。於五境中有少不盡，不名到彼岸。離者遠離，由此十行能離生死五蘊等法、能到所知五種彼岸，名十波羅密多。《大般若》中作如此解，帶數釋也。釋別名者，能裂慳悋，名為布施。乃至決斷諸法事理，名之為智。布施即波羅蜜多，乃至智即波羅蜜多，皆持業釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六度合以五門分別：一釋名、二出體、三釋相、四辨果、五諸門通局等。一、釋名者，梵云始迦波羅蜜多，始迦十也，波羅彼岸也，蜜多離也到也，總云十離到彼岸。十者數也。彼岸有五：一所知、二都、三理、四行、五果。由此十行，能了一切空有境盡、能解一切五明教盡、能達一切真俗理盡、能修一切福慧行盡、能證一切菩提果盡，名到彼岸。菩提、菩提斷俱名菩提，菩提、涅槃並名菩提故。於五境中有少不盡，不名到彼岸。離者遠離，由此十行能離生死五蘊等法、能到所知五種彼岸，名十波羅密多。《大般若》中作如此解，帶數釋也。釋別名者，能裂慳悋，名為布施。乃至決斷諸法事理，名之為智。布施即波羅蜜多，乃至智即波羅蜜多，皆持業釋也。

二、出體性者，布施有三，謂財施、法施、無畏施。貪苦良田惠奉珍物，處生死者惠以正法，怖懼眾生惠以無畏，俱以無貪及彼所起三業為性。此體有二：一無貪、二思，三業即思故。戒有三種，謂律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒。別解脫戒能離眾惡，名律儀戒。諸有自利所修諸善，名攝善戒。利樂眾生所有三業，名饒益有情戒。此三俱以受菩薩戒時三業為性，此體唯思。忍有三種，謂耐怨害忍、安受苦忍、諦察法忍。他為惱亂，能受不瞋；修行逼迫，能安不退；聞法諦理，能印不疑。初即無瞋、次忍即精進、後忍即審慧，三復總以三業為性。體即四法，一無瞋、二精進、三慧、四思。精進有三，謂被甲精進、攝善精進、利益精進。如契經說「住有勢有勤，有勇健堅猛，於諸善法中，常不捨善軛。」輪作五名，謂被甲、加行、無下、無還、無足，如次配經五種精進。被甲精進即初有勢，餘四精進皆是攝善。雖攝五盡，並為自利。濟益他時不生懈倦，名利樂精進。此三以勤及彼所起三業為性。體唯二法，一精進、二思。靜慮有三，謂安住靜慮、引發靜慮、辨事靜慮。現法樂住定，名安住靜慮；引發神通定，名引發靜慮；轉大地為金銀、反巨海為蘇酪，等施諸貧乏，名辨事靜慮。此三但以靜慮為性，體唯是定。般若有三，一生空無分別慧、二法空無分別慧、三俱空無分別慧。方便善巧有二種，謂迴向方便善巧、拔濟方便善巧。願有二種，謂求菩提願、利樂他巧願。力有二種，謂思擇力、修習力。智有二種，謂受用法樂、成熟有情智。此五皆以慧為其性。或第八願，以欲勝解及信為性，并慧為性。如是十度，合以九法為性：一無貪、二思、三無瞋、四精進、五慧、六靜慮、七欲、八勝解、九信。遍行一，思也。別境四，欲、勝解、定、慧。善有四，信、精進、無貪、無嗔。或身語色即通無表，合十法為體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、出體性者，布施有三，謂財施、法施、無畏施。貪苦良田惠奉珍物，處生死者惠以正法，怖懼眾生惠以無畏，俱以無貪及彼所起三業為性。此體有二：一無貪、二思，三業即思故。戒有三種，謂律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒。別解脫戒能離眾惡，名律儀戒。諸有自利所修諸善，名攝善戒。利樂眾生所有三業，名饒益有情戒。此三俱以受菩薩戒時三業為性，此體唯思。忍有三種，謂耐怨害忍、安受苦忍、諦察法忍。他為惱亂，能受不瞋；修行逼迫，能安不退；聞法諦理，能印不疑。初即無瞋、次忍即精進、後忍即審慧，三復總以三業為性。體即四法，一無瞋、二精進、三慧、四思。精進有三，謂被甲精進、攝善精進、利益精進。如契經說「住有勢有勤，有勇健堅猛，於諸善法中，常不捨善軛。」輪作五名，謂被甲、加行、無下、無還、無足，如次配經五種精進。被甲精進即初有勢，餘四精進皆是攝善。雖攝五盡，並為自利。濟益他時不生懈倦，名利樂精進。此三以勤及彼所起三業為性。體唯二法，一精進、二思。靜慮有三，謂安住靜慮、引發靜慮、辨事靜慮。現法樂住定，名安住靜慮；引發神通定，名引發靜慮；轉大地為金銀、反巨海為蘇酪，等施諸貧乏，名辨事靜慮。此三但以靜慮為性，體唯是定。般若有三，一生空無分別慧、二法空無分別慧、三俱空無分別慧。方便善巧有二種，謂迴向方便善巧、拔濟方便善巧。願有二種，謂求菩提願、利樂他巧願。力有二種，謂思擇力、修習力。智有二種，謂受用法樂、成熟有情智。此五皆以慧為其性。或第八願，以欲勝解及信為性，并慧為性。如是十度，合以九法為性：一無貪、二思、三無瞋、四精進、五慧、六靜慮、七欲、八勝解、九信。遍行一，思也。別境四，欲、勝解、定、慧。善有四，信、精進、無貪、無嗔。或身語色即通無表，合十法為體。

三、釋相者，要具七種最勝攝受，方成十種波羅蜜多相。一、安住最勝，謂安住菩薩種姓；無種性修，非為度相。二、依止最勝，謂要依止大菩提心；若無道心，雖修非度。三、意樂最勝，謂要悲愍一切有情；不悲有情，雖修非度。四、事業最勝，謂要具行一切事業，且如施時要信心至心，隨時自手如法行施。或具六義：一、無所依施，解脫捨故；回向涅槃，無所繫著故。二、廣大施，舒手施故、殷重廣施故。三、歡喜施，樂棄捨故；施前、正施、施後意悅，無追悔故。四、數數施，祠祱施故；一向如法，不以凶暴積集財物，施時數數周遍捨施物故。五、田器施，捨圓滿故，謂於福田而奉獻故。六、攝受眷屬施，於惠施中樂分布故，謂於父母妻子等所時時平等而分布故。非理求財不以施人，物不淨故。置羅機網不以施人，損眾生故。刀杖毒藥不以施人，害眾生故。音樂女色不以施人，壞淨心故。以要言之，一切不如法物皆不應施。如是等名事業最勝。五、巧便最勝，謂要無相智所攝受，如不見施者、施物、受者，三事體空，三輪淨故。即《般若》云「以不住相相應行布施。」故住相修，雖修非度。六、回向最勝，謂要回向無上菩提；若不求此，雖修非度。七、清淨最勝，要不為二障間雜、三時無悔，方成度故；煩惱若間，雖修非度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋相者，要具七種最勝攝受，方成十種波羅蜜多相。一、安住最勝，謂安住菩薩種姓；無種性修，非為度相。二、依止最勝，謂要依止大菩提心；若無道心，雖修非度。三、意樂最勝，謂要悲愍一切有情；不悲有情，雖修非度。四、事業最勝，謂要具行一切事業，且如施時要信心至心，隨時自手如法行施。或具六義：一、無所依施，解脫捨故；回向涅槃，無所繫著故。二、廣大施，舒手施故、殷重廣施故。三、歡喜施，樂棄捨故；施前、正施、施後意悅，無追悔故。四、數數施，祠祱施故；一向如法，不以凶暴積集財物，施時數數周遍捨施物故。五、田器施，捨圓滿故，謂於福田而奉獻故。六、攝受眷屬施，於惠施中樂分布故，謂於父母妻子等所時時平等而分布故。非理求財不以施人，物不淨故。置羅機網不以施人，損眾生故。刀杖毒藥不以施人，害眾生故。音樂女色不以施人，壞淨心故。以要言之，一切不如法物皆不應施。如是等名事業最勝。五、巧便最勝，謂要無相智所攝受，如不見施者、施物、受者，三事體空，三輪淨故。即《般若》云「以不住相相應行布施。」故住相修，雖修非度。六、回向最勝，謂要回向無上菩提；若不求此，雖修非度。七、清淨最勝，要不為二障間雜、三時無悔，方成度故；煩惱若間，雖修非度。

四、辨果者，有漏有四：一異熟果、二等流果、三士用果、四增上果。不證無為，無離繫果。無漏有四，加離繫果，除異熟果。異熟果者，有漏善惡能感得故。若十地等中，二互相資，通得五果。此五果相，至下當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、辨果者，有漏有四：一異熟果、二等流果、三士用果、四增上果。不證無為，無離繫果。無漏有四，加離繫果，除異熟果。異熟果者，有漏善惡能感得故。若十地等中，二互相資，通得五果。此五果相，至下當知。

五、諸門分別者，於中復以五門分別：一次第、二離障、三癈立、四修相、五純雜。如《成唯識》第九卷釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、諸門分別者，於中復以五門分別：一次第、二離障、三癈立、四修相、五純雜。如《成唯識》第九卷釋。

經 成無所得不起法忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 成無所得不起法忍。

贊曰：此第十四相續無生法忍功德。清辨釋曰：「世俗故有、勝義空空者，無所得也。觀法本空，何有生等？觀此無生而起觀智忍，名無所得不起法忍。」護法等云：「遍計所執，云人法有，名有所得。今觀彼空，名無所得。」起者生也。忍者智也。於三性上觀所執無，名無所得。體既無有，何有生等？觀此不生法而起忍可之智，即三無生忍也。一本性無生忍，觀遍計所執人法二相，本無體故。二自然無生忍，觀依他起唯假因緣，非自然生故。三惑苦無生忍，觀於真如，惑者本無生故。此三無生忍，地前學觀、入初地證、八地相續，今復任運自在成就，故與成名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第十四相續無生法忍功德。清辨釋曰：「世俗故有、勝義空空者，無所得也。觀法本空，何有生等？觀此無生而起觀智忍，名無所得不起法忍。」護法等云：「遍計所執，云人法有，名有所得。今觀彼空，名無所得。」起者生也。忍者智也。於三性上觀所執無，名無所得。體既無有，何有生等？觀此不生法而起忍可之智，即三無生忍也。一本性無生忍，觀遍計所執人法二相，本無體故。二自然無生忍，觀依他起唯假因緣，非自然生故。三惑苦無生忍，觀於真如，惑者本無生故。此三無生忍，地前學觀、入初地證、八地相續，今復任運自在成就，故與成名。

經 已能隨轉不退法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 已能隨轉不退法輪。

贊曰：此顯能說上住功德。轉謂移轉，體即聖道，謂佛昔於他處受得，今為他說，名之為轉。菩薩遂佛，亦能移轉，故名為隨。轉輪者，摧壞義，破二障故；不定義，而復往故；圓滿義，轂輞輻等皆圓滿故。八聖道具三義，故名為輪。法輪有五：一法輪體，謂八聖道。二法輪因，謂此教及念住等，得聖道因。三法輪眷屬，謂萬行福慧。四法輪果，謂菩提涅槃。五法輪境，謂真俗諦理。轉者動顯運起之義，動宜玄教顯揚妙理，運聖道於聲前、起圓智於言後，故四法寶皆名為轉。不退有二：一已得不退，此初地得，於未得法尚未能修，名之為退。二未得不退，八地方得，於未得法任運能修。今具二不退，要八地後，故能轉之。或四不退：一信不退，十信第六心，不退生邪見。二位不退，謂十住第七住，不退作二乘。三證不退，謂初地上，已證得法，永不退故。四行不退，謂八地上，於一切行不退修故。今隨其位，能轉具足此之四位，四不退轉法要八地後故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此顯能說上住功德。轉謂移轉，體即聖道，謂佛昔於他處受得，今為他說，名之為轉。菩薩遂佛，亦能移轉，故名為隨。轉輪者，摧壞義，破二障故；不定義，而復往故；圓滿義，轂輞輻等皆圓滿故。八聖道具三義，故名為輪。法輪有五：一法輪體，謂八聖道。二法輪因，謂此教及念住等，得聖道因。三法輪眷屬，謂萬行福慧。四法輪果，謂菩提涅槃。五法輪境，謂真俗諦理。轉者動顯運起之義，動宜玄教顯揚妙理，運聖道於聲前、起圓智於言後，故四法寶皆名為轉。不退有二：一已得不退，此初地得，於未得法尚未能修，名之為退。二未得不退，八地方得，於未得法任運能修。今具二不退，要八地後，故能轉之。或四不退：一信不退，十信第六心，不退生邪見。二位不退，謂十住第七住，不退作二乘。三證不退，謂初地上，已證得法，永不退故。四行不退，謂八地上，於一切行不退修故。今隨其位，能轉具足此之四位，四不退轉法要八地後故。

經 咸得無相(至)諸根勝劣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 咸得無相(至)諸根勝劣。

贊曰：上二句，顯得決定法功德。下二句，顯得根上下智力功德。妙印有二：一有差別，謂三法印，一諸行無常、二涅槃寂靜、三諸法無我，此通大小二乘法印。二無差別，無相理為能印、所轉教法輪為所印。咸者皆也。得者獲也。由諸菩薩任運得無相理妙印所印之教，所以能轉不退法輪。未任運得無相理妙印所印之教，畢竟不能轉不退法。此以下句釋上二句，如是便無四十一句。若依第二解，便成四十一句。無相妙印即無相教，教之所印謂無相理，此諸菩薩皆任運得無相教印所印之無相理。前修十力雖分已得，尚未圓滿；此大菩薩，皆於十力第四力中圓滿得之，名為善知有情根品。以舊經初云「善解法相」。由解法相能詮無相法教。故能隨轉不退法輪。義諸菩薩善解一切法之真體，謂任運得無相之理，相者體故。雖知二解，今符新教，義理疎脫智者當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上二句，顯得決定法功德。下二句，顯得根上下智力功德。妙印有二：一有差別，謂三法印，一諸行無常、二涅槃寂靜、三諸法無我，此通大小二乘法印。二無差別，無相理為能印、所轉教法輪為所印。咸者皆也。得者獲也。由諸菩薩任運得無相理妙印所印之教，所以能轉不退法輪。未任運得無相理妙印所印之教，畢竟不能轉不退法。此以下句釋上二句，如是便無四十一句。若依第二解，便成四十一句。無相妙印即無相教，教之所印謂無相理，此諸菩薩皆任運得無相教印所印之無相理。前修十力雖分已得，尚未圓滿；此大菩薩，皆於十力第四力中圓滿得之，名為善知有情根品。以舊經初云「善解法相」。由解法相能詮無相法教。故能隨轉不退法輪。義諸菩薩善解一切法之真體，謂任運得無相之理，相者體故。雖知二解，今符新教，義理疎脫智者當知。

經 一切大眾(至)得無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 一切大眾(至)得無所畏。

贊曰：顯能謂伏難化功德。如三迦葉謂得道真，一切大眾所不能伏，此諸菩薩皆能調伏。彼既被屈，更無返詰違逆菩薩，是故菩薩得無所畏。舊經云「蓋諸大眾」，即是邪見諸難化者，惡名惡解蓋大眾故，菩薩降之。或謂菩薩智辨兩成，蓋諸大眾，故得無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：顯能謂伏難化功德。如三迦葉謂得道真，一切大眾所不能伏，此諸菩薩皆能調伏。彼既被屈，更無返詰違逆菩薩，是故菩薩得無所畏。舊經云「蓋諸大眾」，即是邪見諸難化者，惡名惡解蓋大眾故，菩薩降之。或謂菩薩智辨兩成，蓋諸大眾，故得無畏。

經 已積無盡福智資糧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 已積無盡福智資糧。

贊曰：此顯位運因圓滿功德。地前之位，已善積集福慧二因；七地以前，有漏無漏間雜修作；八地已上，第六識中純無漏修任運相續，故言已積無盡資糧。舊云「以修其心」。不但修心，身亦修故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此顯位運因圓滿功德。地前之位，已善積集福慧二因；七地以前，有漏無漏間雜修作；八地已上，第六識中純無漏修任運相續，故言已積無盡資糧。舊云「以修其心」。不但修心，身亦修故。

經 相好嚴身(至)所有飾好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 相好嚴身(至)所有飾好。

贊曰：上二句，內體端嚴殊勝功德。下二句，棄世莊嚴，果好功德、諸相隨好。第八識變諸異熟果，初地分得，第六意識亦變無漏。八地已上相好圓明，有漏無漏相續殊妙，故言相好色像第一。諸相隨好，以眼根舌根身根男根四根依處，及舌根為體，故言色像。得上味相，舌根為體。眼如青紺牛王睫等，眼根依處。舌䨱面輪，舌根依處。身皮金色等，身根依處。勢峯藏密，男根依處。餘准可知。世間業青，七寶什物之所莊嚴。翫好雕飾，名為飾好。今大菩薩，觀之無益，返為損害，一切盡捨；以德內嚴，不修外飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上二句，內體端嚴殊勝功德。下二句，棄世莊嚴，果好功德、諸相隨好。第八識變諸異熟果，初地分得，第六意識亦變無漏。八地已上相好圓明，有漏無漏相續殊妙，故言相好色像第一。諸相隨好，以眼根舌根身根男根四根依處，及舌根為體，故言色像。得上味相，舌根為體。眼如青紺牛王睫等，眼根依處。舌䨱面輪，舌根依處。身皮金色等，身根依處。勢峯藏密，男根依處。餘准可知。世間業青，七寶什物之所莊嚴。翫好雕飾，名為飾好。今大菩薩，觀之無益，返為損害，一切盡捨；以德內嚴，不修外飾。

經 名稱高遠踰於帝釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 名稱高遠踰於帝釋。

贊曰：令譽遐振殊勝功德。而利天主釋迦提婆因達羅者，釋迦能姓，提婆天也，因達羅帝也。天中帝主，姓釋迦，故號帝釋。名憍尸迦，如餘經中具明本緣。以崇佛法，他方菩薩、上界天等名多皆悉聞名。踰者越也。菩薩名聲更越於彼，十方一切皆聞名故。但以翻譯之人說帝釋居於須彌，執筆者遂即錄之，為此舊經乃云「踰於須彌」。其須彌山，他他之天尚不知有，何況其餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：令譽遐振殊勝功德。而利天主釋迦提婆因達羅者，釋迦能姓，提婆天也，因達羅帝也。天中帝主，姓釋迦，故號帝釋。名憍尸迦，如餘經中具明本緣。以崇佛法，他方菩薩、上界天等名多皆悉聞名。踰者越也。菩薩名聲更越於彼，十方一切皆聞名故。但以翻譯之人說帝釋居於須彌，執筆者遂即錄之，為此舊經乃云「踰於須彌」。其須彌山，他他之天尚不知有，何況其餘。

經 意樂堅固(至)得不壞信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 意樂堅固(至)得不壞信。

讚曰：任運決定得於事理不疑功德。三二句，舉喻。下二句，顯體。意樂者，以信、勝解二為得體。設有惡魔及諸外道種種但壞，決定堅固，難壞難但，譬如金剛極堅牢故，遂不墮破，故於佛法得不壞信。佛法僧戒此之四種，總名佛法。得不壞信，信四法故，即論所云四證淨也。或法真理名為佛法同體三寶，今任運得此不壞信。初地雖得，尚於華中而有猶豫。此猶豫者，異熟生攝。八地已上，一切決定。今舉勝法稱不壞信，信於一切；但言四者，據勝境說。《俱舍論》云「信三寶者，離惡道因。信於戒者，離賤貧因。」故此偏故。舊但有喻，義便不足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚曰：任運決定得於事理不疑功德。三二句，舉喻。下二句，顯體。意樂者，以信、勝解二為得體。設有惡魔及諸外道種種但壞，決定堅固，難壞難但，譬如金剛極堅牢故，遂不墮破，故於佛法得不壞信。佛法僧戒此之四種，總名佛法。得不壞信，信四法故，即論所云四證淨也。或法真理名為佛法同體三寶，今任運得此不壞信。初地雖得，尚於華中而有猶豫。此猶豫者，異熟生攝。八地已上，一切決定。今舉勝法稱不壞信，信於一切；但言四者，據勝境說。《俱舍論》云「信三寶者，離惡道因。信於戒者，離賤貧因。」故此偏故。舊但有喻，義便不足。

經 流法寶光澍甘露雨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 流法寶光澍甘露雨。

贊曰：說法破惡生善功德。流演法光，照破癡等暗淡。注教法雨如甘露者，長諸眾生善根牙故。或教法為說為文，光照顯理故。義如甘露，可味重故。此亦如雨潤萌牙故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：說法破惡生善功德。流演法光，照破癡等暗淡。注教法雨如甘露者，長諸眾生善根牙故。或教法為說為文，光照顯理故。義如甘露，可味重故。此亦如雨潤萌牙故。

經 於眾言音微妙第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 於眾言音微妙第一。

贊曰：既說法音聲勝妙功德。說法聲韻如頻迦音，於一切眾生聲中第一。微者密也，善說深義。妙者好也，哀雅可愛。佛有五種美妙音聲，一、甚深如雷；二、清徹遠聞，聞者悅樂；三、入心敬愛；四、諦了而解；五聽者無厭。此具後四，故說言音微妙第一。即是三十二中梵音聲相，功德最大，如經校量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：既說法音聲勝妙功德。說法聲韻如頻迦音，於一切眾生聲中第一。微者密也，善說深義。妙者好也，哀雅可愛。佛有五種美妙音聲，一、甚深如雷；二、清徹遠聞，聞者悅樂；三、入心敬愛；四、諦了而解；五聽者無厭。此具後四，故說言音微妙第一。即是三十二中梵音聲相，功德最大，如經校量。

經 於深法義(至)見習相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 於深法義(至)見習相續。

讚曰：顯達中道功德。緣起者，待緣而起，亦名緣生。此有三種：一受非愛道緣起，即十二緣生，五蘊為性，善惡趣中能顯現故。謂無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死。二、受用緣起，即六識身為性，能受用境故。三、自性緣起，即是本識為性，生死緣起之自性故。此三緣起，理妙難解，名深法義。法義弘博，名為廣大。昔凡夫位，由迷中道緣起法故，便起常斷二邊鄙見，執無因起，如涅槃常，名常見；執後世果空無所有，名斷見。此之二見所熏習種，在於本識相續不斷。今八地上，離分段生，達於中道三種緣起，二見現行種子習氣相續便滅，法執二見斷、煩惱見隨捨。此常斷見現種相續，是迷緣起邊鄙之法，故達中道緣起之時彼皆永滅。舊云「斷諸邪見」。本無此文，古人謂二見體即邪見，理未必然。不正名邪，二見亦是非四見之邪，唯損減見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚曰：顯達中道功德。緣起者，待緣而起，亦名緣生。此有三種：一受非愛道緣起，即十二緣生，五蘊為性，善惡趣中能顯現故。謂無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生、老死。二、受用緣起，即六識身為性，能受用境故。三、自性緣起，即是本識為性，生死緣起之自性故。此三緣起，理妙難解，名深法義。法義弘博，名為廣大。昔凡夫位，由迷中道緣起法故，便起常斷二邊鄙見，執無因起，如涅槃常，名常見；執後世果空無所有，名斷見。此之二見所熏習種，在於本識相續不斷。今八地上，離分段生，達於中道三種緣起，二見現行種子習氣相續便滅，法執二見斷、煩惱見隨捨。此常斷見現種相續，是迷緣起邊鄙之法，故達中道緣起之時彼皆永滅。舊云「斷諸邪見」。本無此文，古人謂二見體即邪見，理未必然。不正名邪，二見亦是非四見之邪，唯損減見故。

經 演法無畏(至)乃如雷震。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 演法無畏(至)乃如雷震。

贊曰：上二句，顯處眾說法無畏功德。下兩句，顯演法音聲深大功德。由諸煩惱不深、無明皆已不行，亦無分別我他勝於己，處眾說法，不是有能過自身者，是故無畏如師子吼。講說談論，其聲若雷，隱振隱振，深而大故。前五音中，此第一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上二句，顯處眾說法無畏功德。下兩句，顯演法音聲深大功德。由諸煩惱不深、無明皆已不行，亦無分別我他勝於己，處眾說法，不是有能過自身者，是故無畏如師子吼。講說談論，其聲若雷，隱振隱振，深而大故。前五音中，此第一也。

經 不可稱量過稱量境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 不可稱量過稱量境。

讚曰：此顯德大妙逾心議殊勝功德。稱謂言說。量謂心度。謂大菩薩聖德廣大，微妙難知，言說不可稱、情度不可量，非七地已前說思所及，故非稱量之境界也。此以下句釋於上句，由過彼境故，言不可稱量。八地以上，剎那剎那轉增進故，初一剎那過前二劫所修一倍，二念二倍，乃至上倍過前無數，故非七地以前稱量。舊經脫「稱」，義仍難解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚曰：此顯德大妙逾心議殊勝功德。稱謂言說。量謂心度。謂大菩薩聖德廣大，微妙難知，言說不可稱、情度不可量，非七地已前說思所及，故非稱量之境界也。此以下句釋於上句，由過彼境故，言不可稱量。八地以上，剎那剎那轉增進故，初一剎那過前二劫所修一倍，二念二倍，乃至上倍過前無數，故非七地以前稱量。舊經脫「稱」，義仍難解。

經 集法寶慧(至)柔和微蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 集法寶慧(至)柔和微蜜。

讚曰：上二句，歎獲聖寶功德。下二句，顯離惡法功德。教理行果，法可貴重，名之為寶。於法寶中，慧為上首，此能引導一切法故。八地以上，於一切法能堪、能思、能持，三慧久積，名之為集。慧既久積，是故能為大引導師，若無慧者不能為導師。或聖者財寶，即七聖財，謂信、戒、聞、捨、慧、慚、愧。雖具此法寶，慧為上首，久已積集，能為導師。古經云「集眾法寶」。文總無慧，難為導師。不謂不憍名正直，不麁不疎名審諦，不誷不戾名柔和，達細知深名微密。此下二句，古經所無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚曰：上二句，歎獲聖寶功德。下二句，顯離惡法功德。教理行果，法可貴重，名之為寶。於法寶中，慧為上首，此能引導一切法故。八地以上，於一切法能堪、能思、能持，三慧久積，名之為集。慧既久積，是故能為大引導師，若無慧者不能為導師。或聖者財寶，即七聖財，謂信、戒、聞、捨、慧、慚、愧。雖具此法寶，慧為上首，久已積集，能為導師。古經云「集眾法寶」。文總無慧，難為導師。不謂不憍名正直，不麁不疎名審諦，不誷不戾名柔和，達細知深名微密。此下二句，古經所無。

經 妙達諸法(至)甚深實義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 妙達諸法(至)甚深實義。

贊曰：此歎能了真理功德。諸法真理名甚深義，難以世俗慧見、分別心知、推求慧見、世俗智知、凡夫心見、二乘心知、眼識所見、餘識所知。此等諸法，今諸菩薩皆能妙達。後得智達俗，正體智達真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此歎能了真理功德。諸法真理名甚深義，難以世俗慧見、分別心知、推求慧見、世俗智知、凡夫心見、二乘心知、眼識所見、餘識所知。此等諸法，今諸菩薩皆能妙達。後得智達俗，正體智達真。

經 隨入一切(至)意樂所歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 隨入一切(至)意樂所歸。

贊曰：此歎乃達空有所歸宗極功德。護法宗云：入者證解，有者有為無為，無者我及我所，即是三性。趣謂意況有趣無趣。意樂者，即緣有無之心。所歸者，謂中道道理名有無趣意樂所歸，謂無漏智是有無趣意樂。此無漏智所歸，即真如境也。諸佛所說有無所趣意樂，究竟所歸，真如之境。菩薩皆能隨入證解，此顯能達三性理也。清辨解云：世俗諦有、勝義諦無，無者空也。此之二趣意樂究竟所歸，即真空理，此諸菩薩能隨證入。舊云「善知眾生往來所趣及心所行」，便非此理。或往來者，分別搆畫。心所趣者，空有三性及心所行，歸真如三性，究竟心所行故。心即意樂。雖有此解，理路猶疎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此歎乃達空有所歸宗極功德。護法宗云：入者證解，有者有為無為，無者我及我所，即是三性。趣謂意況有趣無趣。意樂者，即緣有無之心。所歸者，謂中道道理名有無趣意樂所歸，謂無漏智是有無趣意樂。此無漏智所歸，即真如境也。諸佛所說有無所趣意樂，究竟所歸，真如之境。菩薩皆能隨入證解，此顯能達三性理也。清辨解云：世俗諦有、勝義諦無，無者空也。此之二趣意樂究竟所歸，即真空理，此諸菩薩能隨證入。舊云「善知眾生往來所趣及心所行」，便非此理。或往來者，分別搆畫。心所趣者，空有三性及心所行，歸真如三性，究竟心所行故。心即意樂。雖有此解，理路猶疎。

經 獲無等等(至)共佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 獲無等等(至)共佛法。

贊曰：上二句，歎將紹佛位功德。下二句，顯已隣佛德功德。大覺世尊名無等等，無齊可齊故。第十地菩薩座大寶蓮花，十方諸佛如王子受職法，以佛智水灌灑心頂令受佛住。今獲此位，顯紹尊故。力者，十力。畏者，四無所畏。不共佛法者，十八佛不共法。十力，略以五門分別：一爾名、二出體、三行相、四次第、五諸門。辨名有二：一列、二釋。列名者，一處非處智力、二自業智力、三靜慮解脫等持等至智力、四根勝劣智力、五種種勝解智力、六種種界智力、七遍趣行智力、八宿住隨念智力、九死生智力、十漏盡智力。釋名者，初總、後別。總名力者，能摧怨敵我、不可屈伏義。《瑜伽．菩薩地》第四十九五十及〈決擇〉第五十七、《菩薩藏經》第五、《顯揚》第四、《對法》第十四，并《大般若經》，皆釋此相，與一切種利樂有情功能相應，畢竟勝伏一切魔怨。大威力故，說名為力。故以能摧難屈名力。《對法》云「善降眾魔，善記問論，故十名力。」十者是數，力用不同，有此十種，故名十力。依六釋中，帶數釋也。釋別名者，因果相當，名之為處；若不相當，名為非處。故《瑜伽》云「淨不淨果，非不平等。如轉變因，是名為處。」處者建立義、依義、起義，能建立果為依，能起於果法故，因立處名。不平不因，與上相違，是名非處。於此二種一切智，無滯智、清淨智。離增上慢，名之為智，力義如前。各自所作三世三業，或順現受、或順生受，後受不定，名為自業。於此正知，名自業智力。靜慮者，四靜慮。解脫者，八解脫。等持者，一切有心定。等至者，一切有心無心定。於此正知，名靜慮解脫等持持至智力。根者，信等五根。此眾中上，名為勝劣。於此正知，名根勝劣智力。若從他信以為其無，或觀諸法以為其先，成耎中上愛樂勝解，名種種勝解。於此正知，名種種勝解智力。若廣建立種種種性，或一乘、或三乘、或四乘、或五乘，或貪瞋癡等分行等，為至有情八十千行，名種種界，界是性故。於此正知，名種種界智力。若即如是諸趣門中，隨順正行，如實行者修不淨觀等，名遍趣行。或趣一切五趣之行，或諸外道沙門婆羅門各各異見品類諸行，或此世他世無罪趣行，名遍趣行。於此正知，名遍趣行智力。若於種種有情眾中，四方名字假設安立品類差別，隨先過去所有自體八言說句，謂如是名一、生類二、種性三、飲食四、受苦樂五、長壽六、久住七、壽量邊際八。於此八中，隨念六種略所行行，有無量種宿住隨念。六略行者，一呼召假名、二剎帝利等色類差別、三父母、四飲食方軌、五興衰、六壽量。此等宿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上二句，歎將紹佛位功德。下二句，顯已隣佛德功德。大覺世尊名無等等，無齊可齊故。第十地菩薩座大寶蓮花，十方諸佛如王子受職法，以佛智水灌灑心頂令受佛住。今獲此位，顯紹尊故。力者，十力。畏者，四無所畏。不共佛法者，十八佛不共法。十力，略以五門分別：一爾名、二出體、三行相、四次第、五諸門。辨名有二：一列、二釋。列名者，一處非處智力、二自業智力、三靜慮解脫等持等至智力、四根勝劣智力、五種種勝解智力、六種種界智力、七遍趣行智力、八宿住隨念智力、九死生智力、十漏盡智力。釋名者，初總、後別。總名力者，能摧怨敵我、不可屈伏義。《瑜伽．菩薩地》第四十九五十及〈決擇〉第五十七、《菩薩藏經》第五、《顯揚》第四、《對法》第十四，并《大般若經》，皆釋此相，與一切種利樂有情功能相應，畢竟勝伏一切魔怨。大威力故，說名為力。故以能摧難屈名力。《對法》云「善降眾魔，善記問論，故十名力。」十者是數，力用不同，有此十種，故名十力。依六釋中，帶數釋也。釋別名者，因果相當，名之為處；若不相當，名為非處。故《瑜伽》云「淨不淨果，非不平等。如轉變因，是名為處。」處者建立義、依義、起義，能建立果為依，能起於果法故，因立處名。不平不因，與上相違，是名非處。於此二種一切智，無滯智、清淨智。離增上慢，名之為智，力義如前。各自所作三世三業，或順現受、或順生受，後受不定，名為自業。於此正知，名自業智力。靜慮者，四靜慮。解脫者，八解脫。等持者，一切有心定。等至者，一切有心無心定。於此正知，名靜慮解脫等持持至智力。根者，信等五根。此眾中上，名為勝劣。於此正知，名根勝劣智力。若從他信以為其無，或觀諸法以為其先，成耎中上愛樂勝解，名種種勝解。於此正知，名種種勝解智力。若廣建立種種種性，或一乘、或三乘、或四乘、或五乘，或貪瞋癡等分行等，為至有情八十千行，名種種界，界是性故。於此正知，名種種界智力。若即如是諸趣門中，隨順正行，如實行者修不淨觀等，名遍趣行。或趣一切五趣之行，或諸外道沙門婆羅門各各異見品類諸行，或此世他世無罪趣行，名遍趣行。於此正知，名遍趣行智力。若於種種有情眾中，四方名字假設安立品類差別，隨先過去所有自體八言說句，謂如是名一、生類二、種性三、飲食四、受苦樂五、長壽六、久住七、壽量邊際八。於此八中，隨念六種略所行行，有無量種宿住隨念。六略行者，一呼召假名、二剎帝利等色類差別、三父母、四飲食方軌、五興衰、六壽量。此等宿

住，是過去境，住宿也故。於此宿住而起隨念念俱行智，名宿住隨念智力。諸有情類臨欲終沒，名為死時。住中有等，名為生時。於善惡趣死時生時能正了知，名死生智力。一切諸漏、所有隨眠無餘永斷，名為漏盡。於此正知，名漏盡智力。智者是體，力是作用。然力即智，更無別性。此中宿住隨念相應智力，是隣近釋。自餘最初處非處乃至漏盡，是所觀境；智力是能觀智，處非處乃至漏盡之智力，皆依主釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住，是過去境，住宿也故。於此宿住而起隨念念俱行智，名宿住隨念智力。諸有情類臨欲終沒，名為死時。住中有等，名為生時。於善惡趣死時生時能正了知，名死生智力。一切諸漏、所有隨眠無餘永斷，名為漏盡。於此正知，名漏盡智力。智者是體，力是作用。然力即智，更無別性。此中宿住隨念相應智力，是隣近釋。自餘最初處非處乃至漏盡，是所觀境；智力是能觀智，處非處乃至漏盡之智力，皆依主釋也。

二、出體者，〈決擇分〉五十七云「佛具知根，以慧根為體。」《對法論》云「若定若慧，及彼相應諸心心所。」〈菩薩地〉云「謂總五根為其自性。」雖復三文不同，然體有五：一、最勝體。故〈決擇分〉「佛具知根，慧根為性。」二、引出體。故《對法》云「若定若慧」。三、剋實體。〈菩薩地〉云「五根為性」。由慧勝故，且說十力慧為自性。所以但言處非處等智力，不言信力、精進等力，依此即會〈決擇〉文訖。四、相應體。《對法》又云「及彼相應諸心心所，四蘊為性。」五、眷屬體。五蘊為性，定共道共、無漏色等亦為體故。此雖無文，理必應爾，遮犯戒垢、助摧怨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、出體者，〈決擇分〉五十七云「佛具知根，以慧根為體。」《對法論》云「若定若慧，及彼相應諸心心所。」〈菩薩地〉云「謂總五根為其自性。」雖復三文不同，然體有五：一、最勝體。故〈決擇分〉「佛具知根，慧根為性。」二、引出體。故《對法》云「若定若慧」。三、剋實體。〈菩薩地〉云「五根為性」。由慧勝故，且說十力慧為自性。所以但言處非處等智力，不言信力、精進等力，依此即會〈決擇〉文訖。四、相應體。《對法》又云「及彼相應諸心心所，四蘊為性。」五、眷屬體。五蘊為性，定共道共、無漏色等亦為體故。此雖無文，理必應爾，遮犯戒垢、助摧怨故。

三、行相者，處非處力，於諸因中如實知因，於諸果中如實知果，及能降伏無因惡因諸諍論者。自業智力，於自所作受用果業如實了知，及能降伏施福移轉不作而得諸諍論者。靜慮解脫等持等至智力，能現三神變教授有情，及能降伏安住相違異品怨害諸諍論者，并能悟入有情心行。根勝劣智力，於諸有情耎中止根部分差別如實了知，及能為彼如應如宜為說正法。種種勝解智力，於諸有情耎中止品淨與不淨、勝解差別如實了知，淨令增長、不淨令離。種種界力，於諸有情劣中妙界部分差別如實了知，能如其根意樂隨眠，依於彼彼趣入門中，無倒教授如應安立。故《對法》云「悟入一切，可破隨眠。」遍趣行力，於一切苦能出離行、不出離行如實了知，及令捨離不出離行，能正授與能出離行。《對法》云「悟入一切大小乘教所入境界。」宿住隨念力，於其前際本事本生教教念已，為令所他心生厭離、心王淨信，正為宣說，及降常論諸諍論者。《對法》云「悟入一切前生所集聖道因緣。」生死智力，於諸弟子過往遷謝、當所受生能正記別，及降斷見諸諍論者。《對法》云「悟入一切當來功能性。」漏盡智力，於自解脫無惑無疑，及降於阿羅漢起增上慢者。《對法》云「悟入一切三界出離。」此初二力，能說增上聖道，餘八力能說決定勝道，故具顯示諸佛所作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、行相者，處非處力，於諸因中如實知因，於諸果中如實知果，及能降伏無因惡因諸諍論者。自業智力，於自所作受用果業如實了知，及能降伏施福移轉不作而得諸諍論者。靜慮解脫等持等至智力，能現三神變教授有情，及能降伏安住相違異品怨害諸諍論者，并能悟入有情心行。根勝劣智力，於諸有情耎中止根部分差別如實了知，及能為彼如應如宜為說正法。種種勝解智力，於諸有情耎中止品淨與不淨、勝解差別如實了知，淨令增長、不淨令離。種種界力，於諸有情劣中妙界部分差別如實了知，能如其根意樂隨眠，依於彼彼趣入門中，無倒教授如應安立。故《對法》云「悟入一切，可破隨眠。」遍趣行力，於一切苦能出離行、不出離行如實了知，及令捨離不出離行，能正授與能出離行。《對法》云「悟入一切大小乘教所入境界。」宿住隨念力，於其前際本事本生教教念已，為令所他心生厭離、心王淨信，正為宣說，及降常論諸諍論者。《對法》云「悟入一切前生所集聖道因緣。」生死智力，於諸弟子過往遷謝、當所受生能正記別，及降斷見諸諍論者。《對法》云「悟入一切當來功能性。」漏盡智力，於自解脫無惑無疑，及降於阿羅漢起增上慢者。《對法》云「悟入一切三界出離。」此初二力，能說增上聖道，餘八力能說決定勝道，故具顯示諸佛所作。

四、次第者，如來初得無上菩提，即便頓得。復次第起，初立一切無倒因果，起處非處力。次有希求欲界異熟，為說遠離諸不善業，令行善業，起自業力。次有求離欲之道，教授令趣，起靜慮解脫等持等至力。次觀離欲者根，起根勝劣力。次觀彼根為先所有意樂，起種種勝解力。次觀意樂為先所有隨眠，起種種界力。次令於所緣起入門淨而得起入，起遍趣行力。次由如應所緣趣入門加行，攝住心已、淨修行已，為說中道，令真遠離薩迦耶見，以為根本常斷邊執，起宿住隨念力及死生力。次令永斷一切煩惱，起漏盡智力。更有二解，次第如〈菩薩地〉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、次第者，如來初得無上菩提，即便頓得。復次第起，初立一切無倒因果，起處非處力。次有希求欲界異熟，為說遠離諸不善業，令行善業，起自業力。次有求離欲之道，教授令趣，起靜慮解脫等持等至力。次觀離欲者根，起根勝劣力。次觀彼根為先所有意樂，起種種勝解力。次觀意樂為先所有隨眠，起種種界力。次令於所緣起入門淨而得起入，起遍趣行力。次由如應所緣趣入門加行，攝住心已、淨修行已，為說中道，令真遠離薩迦耶見，以為根本常斷邊執，起宿住隨念力及死生力。次令永斷一切煩惱，起漏盡智力。更有二解，次第如〈菩薩地〉。

五、諸門辨者，一分別門、二不共門、三平等門、四差別門、五引發門。分別門者，由三分別：一、時分別，三世所知，隨悟入故。二、品分別，謂於一一自共相一切行相，隨悟入故。三、身分別，十方有情各各差別一切相續、一切事業，隨悟入故。不共門者，唯有如來有此十力，不共一切聲聞獨覺，菩薩分得而未圓滿，故今名近。平等門者，一切如來皆悉平等具足此力，無有差別。若就如來多所安住，是即諸佛展轉不同。有一如來多住此力，所餘如來復住餘力。差別門者，如〈菩薩地〉廣說其相，恐繁不述。引發門者，復有三種；一方便、二根本、三發起。方便者，謂於隨所建立教法，以眾多作意定心起數數思恒行相，後便成滿。根本者，雖通靜慮皆悉有之，如來多住殊勝邊際第四靜慮。發起者，有二種：一、現前起用，以出世間後得世俗為體而起作業。二、居位本性用，出世間正智為體，能發後得智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、諸門辨者，一分別門、二不共門、三平等門、四差別門、五引發門。分別門者，由三分別：一、時分別，三世所知，隨悟入故。二、品分別，謂於一一自共相一切行相，隨悟入故。三、身分別，十方有情各各差別一切相續、一切事業，隨悟入故。不共門者，唯有如來有此十力，不共一切聲聞獨覺，菩薩分得而未圓滿，故今名近。平等門者，一切如來皆悉平等具足此力，無有差別。若就如來多所安住，是即諸佛展轉不同。有一如來多住此力，所餘如來復住餘力。差別門者，如〈菩薩地〉廣說其相，恐繁不述。引發門者，復有三種；一方便、二根本、三發起。方便者，謂於隨所建立教法，以眾多作意定心起數數思恒行相，後便成滿。根本者，雖通靜慮皆悉有之，如來多住殊勝邊際第四靜慮。發起者，有二種：一、現前起用，以出世間後得世俗為體而起作業。二、居位本性用，出世間正智為體，能發後得智。

四無所畏，以五門分別：一爾名、二出體、三行相、四次第、五諸門。亦如《菩薩藏經》第四、《顯揚》第四、《瑜伽》五十、《對法》十四。辨名有二：一列、二釋。列名者，一正等覺無畏、二漏盡無畏、三障法無畏、四出苦道無畏。釋名有二：一總、二別。總者，四是數名。無所畏者，於此四處能自了知，怛然無畏、心無怯劣，無所疑慮、都無驚懼，故名無畏。別名者，正覺諸法、等覺諸法，名正等覺。諸煩惱漏種現俱斷，故名漏盡。說障礙法，染必為障，故言障法。說出離道，諸聖修習，決定出苦，名出苦道。於此四中，得無所畏，皆依主釋。出體性者，五十七卷云「以信、精進、念、定、慧及具知根為性。」《對法》云「若定若慧，及彼相應諸心心所。」又云「若起作用，後得智為性。若住自性，正智為體。」此體有五：據勝，二智為體；發起，定慧為體；談實，五根為體；相應，四蘊為性；眷屬，五蘊為體。行相者，如經云「世尊自稱我是正等覺者。復有沙門或非沙門從他方來，佛慰勞言：『安樂住不？乞食得不？』遂於此中有立難言：『言正等覺無所未知。今問於他，一何相返？』我於此難，正見無由，得安隱住，無怖無畏。自稱我處大仙尊位。所以者何？攝受來者令發勝心，聞佛慰問發道心故。欲令諸人審諦於事，佛和尚問，況餘不知？亦為後人作其軌範，見來發心應為引攝，非佛不知，仍言等覺。」又如經言「我諸漏永盡。後時天授行惡，佛常罵之；執曰性調，用常耎語。遂有難言：『言諸漏盡、煩惱並亡，呵叱天授、愛語執曰，貪瞋未滅，漏寧盡耶？一何乖返。』我於此難，正見無由，安隱無怖，處大佛位。天授譬之惡馬，楚毒方調。若不叱呵，返言怖我。執曰喻之慧象，隨遂人心，故以耎言即能調順。非有貪瞋漏不盡耶。」又如經言「我為諸弟子說障礙法，染必為障，便不遮預流一來有妻子等。遂有難言：『染必為障。聖仍畜妻，一何乖返。』我於此難，正見無由，安隱無怖，處大仙位。耶行障諸聖道，畜妻障離欲道。初二果人既未離欲，性或久成，故除耶行，不斷妻子。斯有何失？故諸染法，非不障也。」又如經言「我為弟子說出離道，諸聖修習決定出離、決定通達。後有無學迦留陀夷，埋之糞壤；鴦掘摩羅，獄火焚身。遂有難言：『聖道久修，望離眾苦。無學既還受苦，何用修道之為？一何乖返。』我於此難，正見無由，安隱無怖，處大仙位。實得無學，苦果定亡，示現惠因必有苦報。」由此聖者未相受苦，起後教故。或決定業，道所不排；不定之業，無學可盡。或苦異熟，無學不受，惡業盡故；有必 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四無所畏，以五門分別：一爾名、二出體、三行相、四次第、五諸門。亦如《菩薩藏經》第四、《顯揚》第四、《瑜伽》五十、《對法》十四。辨名有二：一列、二釋。列名者，一正等覺無畏、二漏盡無畏、三障法無畏、四出苦道無畏。釋名有二：一總、二別。總者，四是數名。無所畏者，於此四處能自了知，怛然無畏、心無怯劣，無所疑慮、都無驚懼，故名無畏。別名者，正覺諸法、等覺諸法，名正等覺。諸煩惱漏種現俱斷，故名漏盡。說障礙法，染必為障，故言障法。說出離道，諸聖修習，決定出苦，名出苦道。於此四中，得無所畏，皆依主釋。出體性者，五十七卷云「以信、精進、念、定、慧及具知根為性。」《對法》云「若定若慧，及彼相應諸心心所。」又云「若起作用，後得智為性。若住自性，正智為體。」此體有五：據勝，二智為體；發起，定慧為體；談實，五根為體；相應，四蘊為性；眷屬，五蘊為體。行相者，如經云「世尊自稱我是正等覺者。復有沙門或非沙門從他方來，佛慰勞言：『安樂住不？乞食得不？』遂於此中有立難言：『言正等覺無所未知。今問於他，一何相返？』我於此難，正見無由，得安隱住，無怖無畏。自稱我處大仙尊位。所以者何？攝受來者令發勝心，聞佛慰問發道心故。欲令諸人審諦於事，佛和尚問，況餘不知？亦為後人作其軌範，見來發心應為引攝，非佛不知，仍言等覺。」又如經言「我諸漏永盡。後時天授行惡，佛常罵之；執曰性調，用常耎語。遂有難言：『言諸漏盡、煩惱並亡，呵叱天授、愛語執曰，貪瞋未滅，漏寧盡耶？一何乖返。』我於此難，正見無由，安隱無怖，處大佛位。天授譬之惡馬，楚毒方調。若不叱呵，返言怖我。執曰喻之慧象，隨遂人心，故以耎言即能調順。非有貪瞋漏不盡耶。」又如經言「我為諸弟子說障礙法，染必為障，便不遮預流一來有妻子等。遂有難言：『染必為障。聖仍畜妻，一何乖返。』我於此難，正見無由，安隱無怖，處大仙位。耶行障諸聖道，畜妻障離欲道。初二果人既未離欲，性或久成，故除耶行，不斷妻子。斯有何失？故諸染法，非不障也。」又如經言「我為弟子說出離道，諸聖修習決定出離、決定通達。後有無學迦留陀夷，埋之糞壤；鴦掘摩羅，獄火焚身。遂有難言：『聖道久修，望離眾苦。無學既還受苦，何用修道之為？一何乖返。』我於此難，正見無由，安隱無怖，處大仙位。實得無學，苦果定亡，示現惠因必有苦報。」由此聖者未相受苦，起後教故。或決定業，道所不排；不定之業，無學可盡。或苦異熟，無學不受，惡業盡故；有必

障果，不成無學。彼言無學，受彼苦者，現居有學，猶未離欲，定成無學，故與為名。縱得神通，非不還等，世五通故。次第者，此中次第依《對法論》，〈菩薩地〉中出苦為第三、障法為第四。《對法》云「前二是自利，初智後斷有差別故；後二是利他，遠離所治法、修能治道故。」〈菩薩地〉云「初正等覺，不共聲聞。次諸漏盡，共二乘等。次出苦道，為脫眾苦求解脫者，後說障法，出道為礙。故二聖教次第不同。」諸門者，有五：一所為、二分別、三平等、四差別、五引發。所為者，等覺無畏，為趣大乘諸菩薩故。漏盡無畏，為趣二乘諸有情故。後二無畏，俱為求趣諸乘者故。如經言「謂我為諸菩薩聲聞說出離道。」諸知集者，聲聞藏中除菩薩言，菩薩藏中唯誦菩薩之言，理實通也。所餘諸門准前七力，怨繁應止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 障果，不成無學。彼言無學，受彼苦者，現居有學，猶未離欲，定成無學，故與為名。縱得神通，非不還等，世五通故。次第者，此中次第依《對法論》，〈菩薩地〉中出苦為第三、障法為第四。《對法》云「前二是自利，初智後斷有差別故；後二是利他，遠離所治法、修能治道故。」〈菩薩地〉云「初正等覺，不共聲聞。次諸漏盡，共二乘等。次出苦道，為脫眾苦求解脫者，後說障法，出道為礙。故二聖教次第不同。」諸門者，有五：一所為、二分別、三平等、四差別、五引發。所為者，等覺無畏，為趣大乘諸菩薩故。漏盡無畏，為趣二乘諸有情故。後二無畏，俱為求趣諸乘者故。如經言「謂我為諸菩薩聲聞說出離道。」諸知集者，聲聞藏中除菩薩言，菩薩藏中唯誦菩薩之言，理實通也。所餘諸門准前七力，怨繁應止。

十八佛不共法，以五門分別：一名、二體、三行相、四差別、五諸門。辨名有二：一列、二釋。列名，一無誤失、二無卒暴音、三無忘失念、四無不定心、五無種種想、六無不擇捨、七志欲無退、八精進無退、九念無退、十定無退、十一慧無退、十二解脫無退、十三一切身業智為前導隨智而轉、十四一切語業智為前導隨智而轉、十五一切意業智為前導隨智而轉、十六知過去世無著無礙、十七知未來世無著無礙、十八知現在世無著無礙。釋名者，十八者，數。佛者，能成熟。不共法者，所成熟。唯佛獨成，餘所無有，名不共法。或復餘人雖似分得，而一切種皆不圓滿。如來於彼一切一切悉皆證得，於一切種無不圓滿，最極超過、殊妙第一，名不共法。獨佛有義，是不共義。佛之不共法，名佛不共法，依主釋也。合言十八不共法，帶數釋也。體性者，初二以身語業思為性，第三第九以念，第四第十以定，第五以想，第六第十一及後六以慧，第七以欲，第八以精進，第十二以勝解為體。如是合以思、想、欲、勤、念、定、勝解、慧八法為性。此中遍行二，謂思、想。善一，謂勤。別境五，謂欲、念、定、勝解、慧。所餘為十八法，體唯是三蘊，謂色、想、行，身語二業色蘊攝故。歸本是思。若起作用，依後得智。若住自性，依正體智。若兼相應，四蘊為性。若加眷屬，五蘊為性。行相者，阿羅漢，雖漏也盡，為乞食故出遊城邑，或與惡馬及盜賊等共而遊止，或踐隔荊棘、高足越坑，入女人家不依正理而作語言，棄捨正路而行耶徑。如是誤失，如來永無。阿羅漢等，或迷道路、或入空宅揚聲大叫，因不染習氣。聚落露脣齒，而現大咲、現卒暴音，如來永無。阿羅漢等，猶有不染污，久遠所作、久遠所說忘失憶念，如來永無。阿羅漢等，斂心方定，出則不定，如來永無。阿羅漢等，於有餘生死起違逆想，於無餘涅槃起寂靜想，如來永無此種種想，住大捨故。阿羅漢等，不曾以智慧簡擇，便棄利樂有情之事，如來永無。阿羅漢等，於所知障清淨，有未得退，謂志欲退、精進退、念退、定退、慧退、解脫退，如來永無。阿羅漢等，或於一時，善三業轉或非善三業轉，如來三業智為前導，隨智而轉，故無無記，唯是善性。阿羅漢等，於三世境不能起心即解，故智是有著；不能一切悉解，故智是有礙。如來於彼，暫起心時即知一切，是故智是無著無礙。差別者，十八中，初六依三業清淨說；無誤失，依身清淨；無卒暴音，依語清淨；餘四皆依意清淨說；中六，於所依及果根未得不退說。所依謂志欲，由此為本起精進，故名所依。餘教說言「欲為精進 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十八佛不共法，以五門分別：一名、二體、三行相、四差別、五諸門。辨名有二：一列、二釋。列名，一無誤失、二無卒暴音、三無忘失念、四無不定心、五無種種想、六無不擇捨、七志欲無退、八精進無退、九念無退、十定無退、十一慧無退、十二解脫無退、十三一切身業智為前導隨智而轉、十四一切語業智為前導隨智而轉、十五一切意業智為前導隨智而轉、十六知過去世無著無礙、十七知未來世無著無礙、十八知現在世無著無礙。釋名者，十八者，數。佛者，能成熟。不共法者，所成熟。唯佛獨成，餘所無有，名不共法。或復餘人雖似分得，而一切種皆不圓滿。如來於彼一切一切悉皆證得，於一切種無不圓滿，最極超過、殊妙第一，名不共法。獨佛有義，是不共義。佛之不共法，名佛不共法，依主釋也。合言十八不共法，帶數釋也。體性者，初二以身語業思為性，第三第九以念，第四第十以定，第五以想，第六第十一及後六以慧，第七以欲，第八以精進，第十二以勝解為體。如是合以思、想、欲、勤、念、定、勝解、慧八法為性。此中遍行二，謂思、想。善一，謂勤。別境五，謂欲、念、定、勝解、慧。所餘為十八法，體唯是三蘊，謂色、想、行，身語二業色蘊攝故。歸本是思。若起作用，依後得智。若住自性，依正體智。若兼相應，四蘊為性。若加眷屬，五蘊為性。行相者，阿羅漢，雖漏也盡，為乞食故出遊城邑，或與惡馬及盜賊等共而遊止，或踐隔荊棘、高足越坑，入女人家不依正理而作語言，棄捨正路而行耶徑。如是誤失，如來永無。阿羅漢等，或迷道路、或入空宅揚聲大叫，因不染習氣。聚落露脣齒，而現大咲、現卒暴音，如來永無。阿羅漢等，猶有不染污，久遠所作、久遠所說忘失憶念，如來永無。阿羅漢等，斂心方定，出則不定，如來永無。阿羅漢等，於有餘生死起違逆想，於無餘涅槃起寂靜想，如來永無此種種想，住大捨故。阿羅漢等，不曾以智慧簡擇，便棄利樂有情之事，如來永無。阿羅漢等，於所知障清淨，有未得退，謂志欲退、精進退、念退、定退、慧退、解脫退，如來永無。阿羅漢等，或於一時，善三業轉或非善三業轉，如來三業智為前導，隨智而轉，故無無記，唯是善性。阿羅漢等，於三世境不能起心即解，故智是有著；不能一切悉解，故智是有礙。如來於彼，暫起心時即知一切，是故智是無著無礙。差別者，十八中，初六依三業清淨說；無誤失，依身清淨；無卒暴音，依語清淨；餘四皆依意清淨說；中六，於所依及果根未得不退說。所依謂志欲，由此為本起精進，故名所依。餘教說言「欲為精進

依」故。果謂解脫，由欲為先，後於涅槃解脫及一切境起決定解，故名為果，欲所求故。精進、念、定、慧名根，久修此四，生善勝故、起解脫故。後六之中，三業智為前導，隨智而轉，乃是如來不共三業。知去來今，無著無礙，乃至則是如來不共之智。諸門者，有五：一作業、二分別、三平等、四差別、五引發。作業者，謂由身語意業清淨，以得不退，若行若住，映敞一切聲聞獨覺。三業清淨者，初六作業；以得不退者，中六作業；若行若住者，後六作業。餘門准前，恐繁且止。此中所說力無畏等，唯佛獨成。今已分得，至紹隆位，故名為近。舉此類餘，佛法皆爾。舊經合此位及功德，總為一近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依」故。果謂解脫，由欲為先，後於涅槃解脫及一切境起決定解，故名為果，欲所求故。精進、念、定、慧名根，久修此四，生善勝故、起解脫故。後六之中，三業智為前導，隨智而轉，乃是如來不共三業。知去來今，無著無礙，乃至則是如來不共之智。諸門者，有五：一作業、二分別、三平等、四差別、五引發。作業者，謂由身語意業清淨，以得不退，若行若住，映敞一切聲聞獨覺。三業清淨者，初六作業；以得不退者，中六作業；若行若住者，後六作業。餘門准前，恐繁且止。此中所說力無畏等，唯佛獨成。今已分得，至紹隆位，故名為近。舉此類餘，佛法皆爾。舊經合此位及功德，總為一近。

經 已除所有(至)險穢深坑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 已除所有(至)險穢深坑。

贊曰：此歎離諸惡果功德。怖畏惡趣者，謂三惡趣，三惡趣果可怖畏故。或八無暇名可怖畏，餘云惡道名為惡趣。或五怖畏名怖畏。雖初地離，今八地上復離其因，因果總盡，故今稱離。上生人天，故除惡趣。人天復有險惡深坑、無形二形黃門等類及女人等，並名人中惡趣。此難救度，故名深坑。深可怖畏，故名險穢，如險穢道亦如深坑。或起邪見謗無因果，名穢深坑。如上所說，並通惡果，今皆超之。舊經總言「開閉一切諸惡趣門」，義亦通也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此歎離諸惡果功德。怖畏惡趣者，謂三惡趣，三惡趣果可怖畏故。或八無暇名可怖畏，餘云惡道名為惡趣。或五怖畏名怖畏。雖初地離，今八地上復離其因，因果總盡，故今稱離。上生人天，故除惡趣。人天復有險惡深坑、無形二形黃門等類及女人等，並名人中惡趣。此難救度，故名深坑。深可怖畏，故名險穢，如險穢道亦如深坑。或起邪見謗無因果，名穢深坑。如上所說，並通惡果，今皆超之。舊經總言「開閉一切諸惡趣門」，義亦通也。

經 永棄緣起(至)諸有趣生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 永棄緣起(至)諸有趣生。

贊曰：歎獲無住涅槃功德。生死緣起難可破壞猶如金剛，能損眾生如刀如杖。謂緣起法如似金剛、為刀為杖，能損眾生，難可破壞。或惡趣是苦果，深坑是彼因，沒而難出。故此緣起法，總談生死。皆已永離菩薩，久離分段生死，或定能離一切緣起，證得涅槃而不住中，常思三有四有七有九有二十五有，五趣四生示現隨類而教導之。永棄緣起，大智為先，不住生死；常思示現，隨類教導，大悲為先，不住涅槃。舊云「而生五道以現其身」，雖有大悲，無大智中能棄緣起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：歎獲無住涅槃功德。生死緣起難可破壞猶如金剛，能損眾生如刀如杖。謂緣起法如似金剛、為刀為杖，能損眾生，難可破壞。或惡趣是苦果，深坑是彼因，沒而難出。故此緣起法，總談生死。皆已永離菩薩，久離分段生死，或定能離一切緣起，證得涅槃而不住中，常思三有四有七有九有二十五有，五趣四生示現隨類而教導之。永棄緣起，大智為先，不住生死；常思示現，隨類教導，大悲為先，不住涅槃。舊云「而生五道以現其身」，雖有大悲，無大智中能棄緣起。

經 為大醫王(至)愈疾施安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 為大醫王(至)愈疾施安。

贊曰：此顯善達機宜濟利功德。醫者意也，善識病源、妙閑藥本，隨時救利，立以醫名。於此自在，名大醫王。方謂方法，說藥之教。術謂道術，救濟之要。善知此二，立醫王名。既識眾生之根，故能應病而與其藥。藥既與之，其疾便愈，施其安樂。樂有五樂：一、自性樂，樂受體。二、因樂，能生樂受根境等法。三、苦對治樂，寒熱等苦暫息滅時，生起樂想。四、斷受樂，謂滅定。五、無惱害樂。無惱害樂復有四種：一出離樂，謂色無色界。二遠離樂，謂出家者。三覺法樂，謂菩提。四寂靜樂，謂涅槃。如〈菩薩地〉解此五樂，安即是樂。此中二解：一解：菩薩喻療生死病，大醫王故。病即機感，藥謂正法。二解：菩薩善解五明、知醫方術，故能應病與藥，愈疾施安。濟現身病及後身病，故通二解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此顯善達機宜濟利功德。醫者意也，善識病源、妙閑藥本，隨時救利，立以醫名。於此自在，名大醫王。方謂方法，說藥之教。術謂道術，救濟之要。善知此二，立醫王名。既識眾生之根，故能應病而與其藥。藥既與之，其疾便愈，施其安樂。樂有五樂：一、自性樂，樂受體。二、因樂，能生樂受根境等法。三、苦對治樂，寒熱等苦暫息滅時，生起樂想。四、斷受樂，謂滅定。五、無惱害樂。無惱害樂復有四種：一出離樂，謂色無色界。二遠離樂，謂出家者。三覺法樂，謂菩提。四寂靜樂，謂涅槃。如〈菩薩地〉解此五樂，安即是樂。此中二解：一解：菩薩喻療生死病，大醫王故。病即機感，藥謂正法。二解：菩薩善解五明、知醫方術，故能應病與藥，愈疾施安。濟現身病及後身病，故通二解。

經 無量功德(至)皆嚴淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 無量功德(至)皆嚴淨。

贊曰：此顯內外殊勝功德。內體功德皆已成就，及外佛土皆嚴淨故。若內德不成，而外土不淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此顯內外殊勝功德。內體功德皆已成就，及外佛土皆嚴淨故。若內德不成，而外土不淨。

經 其見聞者(至)亦不唐捐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 其見聞者(至)亦不唐捐。

贊曰：此顯任運二利功德。若有眾生見聞菩薩，皆蒙濟利，隨其病宜皆能濟拔，盲者得眼、聾者得耳如是等類。菩薩舉心，凡所指意，無非善事，初必益故。終無有作虛棄功勞。唐者虛也。捐者棄也。上四十句，別歎德已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此顯任運二利功德。若有眾生見聞菩薩，皆蒙濟利，隨其病宜皆能濟拔，盲者得眼、聾者得耳如是等類。菩薩舉心，凡所指意，無非善事，初必益故。終無有作虛棄功勞。唐者虛也。捐者棄也。上四十句，別歎德已。

經 設經俱胝(至)亦不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 設經俱胝(至)亦不能盡。

贊曰：此總結歎德廣道妙，設經多劫說，終難盡功德。百千十萬俱胝百億數那庚多億億數，少修業淺述尚難窮，因廣智幽德陳難盡，故經十萬箇百億億億劫讚其功德亦不能盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此總結歎德廣道妙，設經多劫說，終難盡功德。百千十萬俱胝百億數那庚多億億數，少修業淺述尚難窮，因廣智幽德陳難盡，故經十萬箇百億億億劫讚其功德亦不能盡。

經 其名曰(至)等不等觀菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 其名曰(至)等不等觀菩薩。

贊曰：此即第三別列名也。於中總有五十六菩薩，舊有五十二，此剩五介菩薩，一妙慧、二蓮花勝藏、三三摩地王、四勝魔、五殊寶蓋菩薩，𨷂舊經一寶勝菩薩。等觀者，平等觀理、觀事、觀諸有情。不等者：一觀理不等，謂觀真非俗。二觀事不等，其義可知。三觀有情不等，即可度者度之、不可度者不度之。或時等觀、或時不等觀，名等不等觀，合此二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此即第三別列名也。於中總有五十六菩薩，舊有五十二，此剩五介菩薩，一妙慧、二蓮花勝藏、三三摩地王、四勝魔、五殊寶蓋菩薩，𨷂舊經一寶勝菩薩。等觀者，平等觀理、觀事、觀諸有情。不等者：一觀理不等，謂觀真非俗。二觀事不等，其義可知。三觀有情不等，即可度者度之、不可度者不度之。或時等觀、或時不等觀，名等不等觀，合此二也。

經 定神變王菩薩、法自在菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 定神變王菩薩、法自在菩薩。

贊曰：依定起神變以化眾生，名定神變。舊名「定自在」，但以入出諸定自在，無神變義。說法無礙，名法自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：依定起神變以化眾生，名定神變。舊名「定自在」，但以入出諸定自在，無神變義。說法無礙，名法自在。

經 法幢菩薩、光幢菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 法幢菩薩、光幢菩薩。

贊曰：梵云繫都，此云幢也。於法自在，高顯如幢。放光自在，亦如高幢。舊云「法相光相」，此語非也。但譯經人說如高幢，受者不知，謂指幢為相，如標相相似，是故謬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：梵云繫都，此云幢也。於法自在，高顯如幢。放光自在，亦如高幢。舊云「法相光相」，此語非也。但譯經人說如高幢，受者不知，謂指幢為相，如標相相似，是故謬也。

經 光嚴菩薩、大嚴菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 光嚴菩薩、大嚴菩薩。

贊曰：光中有眾彩，種種莊嚴，名光嚴。以種種寶行，莊嚴內身，名大莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：光中有眾彩，種種莊嚴，名光嚴。以種種寶行，莊嚴內身，名大莊嚴。

經 寶峯(至)寶印手菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 寶峯(至)寶印手菩薩。

贊曰：法寶高峻，名寶峯。言詞高峻，名辨峯。舊言「寶積辨積」，積寶積辨，義稍疎也。手出寶施，名寶手。手上有印，印諸眾生令脫六趣，名寶印手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：法寶高峻，名寶峯。言詞高峻，名辨峯。舊言「寶積辨積」，積寶積辨，義稍疎也。手出寶施，名寶手。手上有印，印諸眾生令脫六趣，名寶印手。

經 常舉手(至)無屈辨菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 常舉手(至)無屈辨菩薩。

贊曰：招諸眾生，勸之修善，名常舉手。授與善法，名常下手。引頸望眾生，常希拔濟，名常延頸。舊云「常慘」，悲慘拔濟義，菩薩無憂故非慘也。六根暫觀一眾生時，一一根門皆生歡喜，如父見子，名常喜根。若見眾生，含咲先云，常起大喜，如王自在，名喜王。言詞難伏，名無屈辨。舊云「辨音」，此義便爽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：招諸眾生，勸之修善，名常舉手。授與善法，名常下手。引頸望眾生，常希拔濟，名常延頸。舊云「常慘」，悲慘拔濟義，菩薩無憂故非慘也。六根暫觀一眾生時，一一根門皆生歡喜，如父見子，名常喜根。若見眾生，含咲先云，常起大喜，如王自在，名喜王。言詞難伏，名無屈辨。舊云「辨音」，此義便爽。

經 虛空藏(至)寶施菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 虛空藏(至)寶施菩薩。

贊曰：虛空為藏，持以施生，名虛空藏。心持慧寶炬，照群生之癡暗，名執寶炬。以法寶施生，作吉祥事，名寶吉祥。舊名「寶勇」，寶施生，片得其意；闕無吉祥。常以七寶施諸眾生，名為寶施。舊名「寶見」，道理成難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：虛空為藏，持以施生，名虛空藏。心持慧寶炬，照群生之癡暗，名執寶炬。以法寶施生，作吉祥事，名寶吉祥。舊名「寶勇」，寶施生，片得其意；闕無吉祥。常以七寶施諸眾生，名為寶施。舊名「寶見」，道理成難。

經 帝網至慧峯菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 帝網至慧峯菩薩。

贊曰：如天帝釋有自在術，於一一事中現一切事，網或眾生。菩薩神通以作幻術，網利眾生，故名帝網。放大光明，猶如網珠，名為光網。舊云「明網」，所放神光不名明故。離諸定障而入靜慮，得大自在，名無障靜慮。舊云「無緣觀」，觀無所緣，其義非也。或無者無障，緣觀者定，其義可知。智慧高峻，名為慧峯。先云「慧積」，與義便乖。舊經次有寶勝菩薩，此本無之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：如天帝釋有自在術，於一一事中現一切事，網或眾生。菩薩神通以作幻術，網利眾生，故名帝網。放大光明，猶如網珠，名為光網。舊云「明網」，所放神光不名明故。離諸定障而入靜慮，得大自在，名無障靜慮。舊云「無緣觀」，觀無所緣，其義非也。或無者無障，緣觀者定，其義可知。智慧高峻，名為慧峯。先云「慧積」，與義便乖。舊經次有寶勝菩薩，此本無之。

經 天王菩薩(至)峯相等嚴菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 天王菩薩(至)峯相等嚴菩薩。

贊曰：於法自在，猶如天王，名為天王。又諸菩薩名清淨天，其中自在，如輪王故。漸得十力，能破四魔，名為壞魔。流注法寶，光明如電，自在如天，故名電天。舊名「電德」，德，功德也。能現神變，自在如王，名現神變王。舊云「自在生」，即神變自在也。能以功德平等自嚴，如峯之相高峻頗道，名峯相等嚴。先云「功德相嚴」，相即峯也，義同名沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：於法自在，猶如天王，名為天王。又諸菩薩名清淨天，其中自在，如輪王故。漸得十力，能破四魔，名為壞魔。流注法寶，光明如電，自在如天，故名電天。舊名「電德」，德，功德也。能現神變，自在如王，名現神變王。舊云「自在生」，即神變自在也。能以功德平等自嚴，如峯之相高峻頗道，名峯相等嚴。先云「功德相嚴」，相即峯也，義同名沙。

經 師子吼(至)山相擊王菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 師子吼(至)山相擊王菩薩。

贊曰：說法音聲如師子吼，無所畏故，名師子吼。說法之響如雲雷音，西方說雷是雲聲故，名雲雷音。先無「雲」字，漢雷非雲，舊經除之。說法音聲如兩山相擊，轟礚可畏，名山相擊，自在如王。先云「山相擊音」，其義同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：說法音聲如師子吼，無所畏故，名師子吼。說法之響如雲雷音，西方說雷是雲聲故，名雲雷音。先無「雲」字，漢雷非雲，舊經除之。說法音聲如兩山相擊，轟礚可畏，名山相擊，自在如王。先云「山相擊音」，其義同也。

經 香象(至)不捨善軛菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 香象(至)不捨善軛菩薩。

贊曰：象中之勝名為香象，如勢香象，故名香象。大香象者，更勝大故。先云「白香象」，白香象不如香象，故應名大香象。修行匪懈，名常精進。所修善法猶如車軛，軛行者牛，向涅槃宮，不趣餘故。菩薩常住善中，名不捨善軛。先云「不休息」，但得總意，未善義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：象中之勝名為香象，如勢香象，故名香象。大香象者，更勝大故。先云「白香象」，白香象不如香象，故應名大香象。修行匪懈，名常精進。所修善法猶如車軛，軛行者牛，向涅槃宮，不趣餘故。菩薩常住善中，名不捨善軛。先云「不休息」，但得總意，未善義也。

經 妙慧(至)蓮花嚴菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 妙慧(至)蓮花嚴菩薩。

贊曰：其智殊勝，名為妙慧。先所無也。證淨法界，如來家生，名為妙生。內含法寶，名為勝藏。如蓮花未開，故名蓮花勝藏。得殊勝定，自在如王，或復如王殊勝之定，名三摩地王。三摩地者，此名等持，體即定也。此二菩薩，先本所無。以如蓮花一乘妙德而自嚴飾，或以蓮花恒自莊嚴，表五淤泥故、開敷智覺故，名蓮花嚴。先云「花嚴」，亦同義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：其智殊勝，名為妙慧。先所無也。證淨法界，如來家生，名為妙生。內含法寶，名為勝藏。如蓮花未開，故名蓮花勝藏。得殊勝定，自在如王，或復如王殊勝之定，名三摩地王。三摩地者，此名等持，體即定也。此二菩薩，先本所無。以如蓮花一乘妙德而自嚴飾，或以蓮花恒自莊嚴，表五淤泥故、開敷智覺故，名蓮花嚴。先云「花嚴」，亦同義也。

經 觀自在(至)勝魔菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 觀自在(至)勝魔菩薩。

贊曰：諸有殷淨三業歸依，必應所祈六通乘化，八難危怖飛輪摧拔，作不請友、為應病師，救攝難思，名觀自在。先云「觀世音」，不唯觀聲而濟拔故。凡所遊適，利益生有大威勢，名得大勢。梵網者，如大梵王，能於一事現一切事，網石諸梵，令其信伏。菩薩神通，網惑利樂亦復如是，故名梵網。手執寶杖扣擊眾生，令發勝心，勤求菩提，故名寶杖。德高莫上，故名無勝。常摧魔侶，故名勝魔。此先無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：諸有殷淨三業歸依，必應所祈六通乘化，八難危怖飛輪摧拔，作不請友、為應病師，救攝難思，名觀自在。先云「觀世音」，不唯觀聲而濟拔故。凡所遊適，利益生有大威勢，名得大勢。梵網者，如大梵王，能於一事現一切事，網石諸梵，令其信伏。菩薩神通，網惑利樂亦復如是，故名梵網。手執寶杖扣擊眾生，令發勝心，勤求菩提，故名寶杖。德高莫上，故名無勝。常摧魔侶，故名勝魔。此先無也。

經 嚴上(至)珠髻菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 嚴上(至)珠髻菩薩。

贊曰：常修妙行莊嚴佛土，名為嚴土。觀無為法，不離心首，如以金為髻，故名金髻。常以智慧嚴飾其心，如以珠為髻，故名珠髻。或一乘者佛髻明珠，菩薩常修，故名珠髻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：常修妙行莊嚴佛土，名為嚴土。觀無為法，不離心首，如以金為髻，故名金髻。常以智慧嚴飾其心，如以珠為髻，故名珠髻。或一乘者佛髻明珠，菩薩常修，故名珠髻。

經 慈氏(至)珠蓋菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 慈氏(至)珠蓋菩薩。

贊曰：母性行慈，身亦慈愛，以慈為氏，故名慈氏。釋此本緣，如《彌勒疏》。先云「彌勒」是也。文殊師利，云妙吉祥，恒勸眾生，作吉祥事極殊勝故，云妙吉祥。起四無量，䨱蓋眾生，如以珠寶而為蓋故，名珠寶蓋。此先所無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：母性行慈，身亦慈愛，以慈為氏，故名慈氏。釋此本緣，如《彌勒疏》。先云「彌勒」是也。文殊師利，云妙吉祥，恒勸眾生，作吉祥事極殊勝故，云妙吉祥。起四無量，䨱蓋眾生，如以珠寶而為蓋故，名珠寶蓋。此先所無。

經 如是上首三萬二千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是上首三萬二千。

贊曰：此即第四牒上總結。且舉德高，故言上首。餘之下位，略不足陳。故〈不二品〉三十一人，非今所烈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此即第四牒上總結。且舉德高，故言上首。餘之下位，略不足陳。故〈不二品〉三十一人，非今所烈。

經 復有萬梵(至)東在會坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 復有萬梵(至)東在會坐。

贊曰：上明聖眾，下明凡眾。凡眾有三：一、他方諸天眾。二、威靈八部眾。此方諸天入八部故，由此經文合言會坐。三、修行四部眾。或分為四，釋梵護世別為一故。或分為五，他方梵王為一、他方帝釋為一故。今此即初也。有萬梵者，此總舉也，論其梵王數有萬故。持髻梵王為上首者，此方初禪梵王故。《法花》云「尸棄大梵」。《光明》、《大品》等，舊經亦言尸棄等。頂持肉髻，似如來相。此是八地菩薩，增上生攝。為彰下經文對揚鶖子「我見佛土清淨若斯」，故非凡也。舉此顯上諸梵皆來。從本無憂者，色界也。欲界有憂苦，有逼迫事故，上界無之。四大洲界者，初禪大小如四大洲故。以上從下處所為來處。為欲瞻仰禮拜供養聽法者，說由四緣，來在會坐。舊本無本界之名，亦無來瞻禮供養意，雖言來聽，不言會坐。下准此知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上明聖眾，下明凡眾。凡眾有三：一、他方諸天眾。二、威靈八部眾。此方諸天入八部故，由此經文合言會坐。三、修行四部眾。或分為四，釋梵護世別為一故。或分為五，他方梵王為一、他方帝釋為一故。今此即初也。有萬梵者，此總舉也，論其梵王數有萬故。持髻梵王為上首者，此方初禪梵王故。《法花》云「尸棄大梵」。《光明》、《大品》等，舊經亦言尸棄等。頂持肉髻，似如來相。此是八地菩薩，增上生攝。為彰下經文對揚鶖子「我見佛土清淨若斯」，故非凡也。舉此顯上諸梵皆來。從本無憂者，色界也。欲界有憂苦，有逼迫事故，上界無之。四大洲界者，初禪大小如四大洲故。以上從下處所為來處。為欲瞻仰禮拜供養聽法者，說由四緣，來在會坐。舊本無本界之名，亦無來瞻禮供養意，雖言來聽，不言會坐。下准此知。

經 復有萬二千(至)來在會坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 復有萬二千(至)來在會坐。

贊曰：此即第二他方帝釋。帝釋太住在須彌頂。說從他方四洲來，亦是上方從下為名。以四大洲人所居處在醎海中，非上處故。舉勝天帝釋，攝餘他方六欲天眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此即第二他方帝釋。帝釋太住在須彌頂。說從他方四洲來，亦是上方從下為名。以四大洲人所居處在醎海中，非上處故。舉勝天帝釋，攝餘他方六欲天眾。

經 并餘大威力(至)悉來會坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 并餘大威力(至)悉來會坐。

贊曰：此下第三威靈八部。於中有三：初明八部眾、次明釋梵等、後明會坐。此八部眾具大神用，名大威力。八部者：一天，一切天趣俱名為天。二龍，本居大海，能興雲雨。三藥叉，此名暴惡，亦名勇健，飛空而行，攝地行類諸邏剎娑。羅剎娑者，此名可畏，並食生肉血，有尾有牙，頭狀火燃，手脚有爪。四健達縛，此云尋香行，西方呼散樂名健達縛。不事生業，尋食香氣，作樂乞求，名尋香行。今此神鬼常能作樂，食諸香氣，故名健達縛。《智度論》云「是天伎神，常隨諸天。其心柔軟，福少諸天。」舉此上首，攝中有等皆在其中。五阿素洛，此云非天。《佛地論》說天趣所攝，行多諂誑，無天實行，名曰非天。如人惡行名曰非人，實是天趣。薩婆多宗說為鬼趣。《正法念經》說通鬼畜，羅睺阿修羅王，師子之兒，是畜生故。伽他經中，說天、鬼、畜三趣所攝。今依大乘，說唯天趣。本主所居，妙高山北大海之下，餘住不定。六揭路荼者，舊云金翅鳥，今云妙翅鳥，鳥翅種種寶色莊嚴，不唯金故。此有四生，化、胎、卵、濕，隨力能食四生諸龍。舉此攝餘一切諸鳥。七緊捺洛，此云歌神，能唱歌詠，與健達縛同事諸天，天須之時更互來去。八莫呼洛伽，此云大腹，大蟒田蛟之流，舉此攝餘腹行之類。上標八部雖攝威靈，此方尊高，猶未別列，故次第二列釋梵等。釋謂帝釋。梵謂梵王。護世者能護世間四洲人故，即四天王。東方天王名持國，南方天王名增長，西方天王名醜目，北方天王名多聞。《瑜伽》說，住妙高山腹第四層級。《俱舍》說，住初金山頂。此乃兩部，不相違也。復云等者，等餘空居，欲界四天、色界天等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此下第三威靈八部。於中有三：初明八部眾、次明釋梵等、後明會坐。此八部眾具大神用，名大威力。八部者：一天，一切天趣俱名為天。二龍，本居大海，能興雲雨。三藥叉，此名暴惡，亦名勇健，飛空而行，攝地行類諸邏剎娑。羅剎娑者，此名可畏，並食生肉血，有尾有牙，頭狀火燃，手脚有爪。四健達縛，此云尋香行，西方呼散樂名健達縛。不事生業，尋食香氣，作樂乞求，名尋香行。今此神鬼常能作樂，食諸香氣，故名健達縛。《智度論》云「是天伎神，常隨諸天。其心柔軟，福少諸天。」舉此上首，攝中有等皆在其中。五阿素洛，此云非天。《佛地論》說天趣所攝，行多諂誑，無天實行，名曰非天。如人惡行名曰非人，實是天趣。薩婆多宗說為鬼趣。《正法念經》說通鬼畜，羅睺阿修羅王，師子之兒，是畜生故。伽他經中，說天、鬼、畜三趣所攝。今依大乘，說唯天趣。本主所居，妙高山北大海之下，餘住不定。六揭路荼者，舊云金翅鳥，今云妙翅鳥，鳥翅種種寶色莊嚴，不唯金故。此有四生，化、胎、卵、濕，隨力能食四生諸龍。舉此攝餘一切諸鳥。七緊捺洛，此云歌神，能唱歌詠，與健達縛同事諸天，天須之時更互來去。八莫呼洛伽，此云大腹，大蟒田蛟之流，舉此攝餘腹行之類。上標八部雖攝威靈，此方尊高，猶未別列，故次第二列釋梵等。釋謂帝釋。梵謂梵王。護世者能護世間四洲人故，即四天王。東方天王名持國，南方天王名增長，西方天王名醜目，北方天王名多聞。《瑜伽》說，住妙高山腹第四層級。《俱舍》說，住初金山頂。此乃兩部，不相違也。復云等者，等餘空居，欲界四天、色界天等。

經 及諸四眾(至)俱來會坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 及諸四眾(至)俱來會坐。

贊曰：此下第四修行四部眾。苾芻如前。尼者女聲。女具五義，名苾芻尼。鄔婆索迦者，鄔波近也，迦者事也，此名近事。復言索者，此是男聲，即近事男。以具戒業，堪能親近承事大苾芻眾故，言近事男。鄔波斯迦者，斯是女聲，餘義同前，即近事女。以具戒德，堪能親近承事諸苾芻尼故，名近事女。古云「清信男女」，非也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此下第四修行四部眾。苾芻如前。尼者女聲。女具五義，名苾芻尼。鄔婆索迦者，鄔波近也，迦者事也，此名近事。復言索者，此是男聲，即近事男。以具戒業，堪能親近承事大苾芻眾故，言近事男。鄔波斯迦者，斯是女聲，餘義同前，即近事女。以具戒德，堪能親近承事諸苾芻尼故，名近事女。古云「清信男女」，非也。

經 爾時世尊(至)而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時世尊(至)而為說法。

贊曰：眾圓滿中有二，初列大眾、後辨威儀，此第二也。文復有三：一標威儀、二舉喻況、三顯尊勝，此初也。三業翹仰，恭也。一心崇重，敬也。周環而覩，圍也。遍匝順化，繞也。四眾有此威儀，如來應機為說，未演此經前有說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：眾圓滿中有二，初列大眾、後辨威儀，此第二也。文復有三：一標威儀、二舉喻況、三顯尊勝，此初也。三業翹仰，恭也。一心崇重，敬也。周環而覩，圍也。遍匝順化，繞也。四眾有此威儀，如來應機為說，未演此經前有說故。

經 譬如大寶(至)巍然逈出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 譬如大寶(至)巍然逈出。

贊曰：此舉喻況。須彌山者，此名妙高，水上高八萬踰繕那。四寶所成名妙，妙是勝義。依今大乘，東面金、西面銀、南面瑠璃、北面水精，用此四珍之所集成，故名大寶。妙高山王處在大海，大海深量八萬踰繕那、廣量二十四萬踰繕那。餘七金山，外半半下，海准亦然。獨妙高山，高大巍巍然，逈出於大海眾山之上。海喻生死一切眾生，山喻菩薩聲聞聖眾，妙高山王喻於如來巍巍逈出。巍然者，高大之貌。薩婆多宗，山踞金輪；大乘不然，故處大海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此舉喻況。須彌山者，此名妙高，水上高八萬踰繕那。四寶所成名妙，妙是勝義。依今大乘，東面金、西面銀、南面瑠璃、北面水精，用此四珍之所集成，故名大寶。妙高山王處在大海，大海深量八萬踰繕那、廣量二十四萬踰繕那。餘七金山，外半半下，海准亦然。獨妙高山，高大巍巍然，逈出於大海眾山之上。海喻生死一切眾生，山喻菩薩聲聞聖眾，妙高山王喻於如來巍巍逈出。巍然者，高大之貌。薩婆多宗，山踞金輪；大乘不然，故處大海。

經 踞大師子(至)蔽諸大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 踞大師子(至)蔽諸大眾。

贊曰：此顯尊勝。踞者坐也。如來處於無畏之座，名師子座。座為師子之形，顯居上者得無畏故。座以眾寶帝青大青石藏杵藏末尼珠等之所嚴飾，名為勝藏，內身金色、外放神光，顯此燒耀威德之光，映蔽一切諸來大眾，若秋間之朗月光映眾星、譬春日之洪雷聲胦群響，皆由內德超絕所以外形孤秀者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此顯尊勝。踞者坐也。如來處於無畏之座，名師子座。座為師子之形，顯居上者得無畏故。座以眾寶帝青大青石藏杵藏末尼珠等之所嚴飾，名為勝藏，內身金色、外放神光，顯此燒耀威德之光，映蔽一切諸來大眾，若秋間之朗月光映眾星、譬春日之洪雷聲胦群響，皆由內德超絕所以外形孤秀者也。

經 時廣嚴城(至)名曰寶性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時廣嚴城(至)名曰寶性。

贊曰：說法緣起分中大文有四，此下第三說因圓滿。於中有三：一明修行，獻蓋讚揚；二明請益，發問佛答；三顯決疑，鶖子疑生，聖者廣解。明修行中，大文復二：一、明修身行，獻蓋等是也；二、明修語行，說頌等是也。修身行中有三：一明寶性獻蓋、二明佛現神力、三明大眾覩見之歡喜讚歎。初中有十，此文有四。一、明住處，時廣嚴城。二、明行位，有一菩薩。三、舉族姪，離咕毘種，此婆羅門十六姓中之一姓也。四舉名字，名曰寶性。與舊不同，其義可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：說法緣起分中大文有四，此下第三說因圓滿。於中有三：一明修行，獻蓋讚揚；二明請益，發問佛答；三顯決疑，鶖子疑生，聖者廣解。明修行中，大文復二：一、明修身行，獻蓋等是也；二、明修語行，說頌等是也。修身行中有三：一明寶性獻蓋、二明佛現神力、三明大眾覩見之歡喜讚歎。初中有十，此文有四。一、明住處，時廣嚴城。二、明行位，有一菩薩。三、舉族姪，離咕毘種，此婆羅門十六姓中之一姓也。四舉名字，名曰寶性。與舊不同，其義可解。

經 與離咕毘(至)奉上世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 與離咕毘(至)奉上世尊。

贊曰：此文有六。五、明德屬，五百童子並姓離咕毘。六、明蓋數，各持一蓋。七、明雕飾，七寶莊嚴。八明來至，往菴羅林。九明進上，各奉世尊也。持一蓋者，顯各各起四無量心䨱眾生故。七寶嚴者，顯修七聖財助嚴無量故。七寶者，《佛地論》說「一、金；二、銀；三、吠瑠璃；四、牟婆洛揭婆臘，舊云珊瑚；五、羯雞呾諾迦，舊云車渠；六、褐濕摩揭婆，舊云馬腦；七、赤真珠，赤虫所出，或珠體赤。」餘文雖說，隨方所重種種不同。經言七寶，以此為定。奉獻佛者，表近修妙行、遠報佛恩故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此文有六。五、明德屬，五百童子並姓離咕毘。六、明蓋數，各持一蓋。七、明雕飾，七寶莊嚴。八明來至，往菴羅林。九明進上，各奉世尊也。持一蓋者，顯各各起四無量心䨱眾生故。七寶嚴者，顯修七聖財助嚴無量故。七寶者，《佛地論》說「一、金；二、銀；三、吠瑠璃；四、牟婆洛揭婆臘，舊云珊瑚；五、羯雞呾諾迦，舊云車渠；六、褐濕摩揭婆，舊云馬腦；七、赤真珠，赤虫所出，或珠體赤。」餘文雖說，隨方所重種種不同。經言七寶，以此為定。奉獻佛者，表近修妙行、遠報佛恩故。

經 奉已頂禮(至)却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 奉已頂禮(至)却住一面。

贊曰：此文有一，第十見軌儀也。進奉雖善，情仍不足，所以鄭重說虔儀。屈尊敬卑，故言頂禮世尊雙足。修神通因，右繞七匝。虔恭事訖，情有所待，隨類而立，故言却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此文有一，第十見軌儀也。進奉雖善，情仍不足，所以鄭重說虔儀。屈尊敬卑，故言頂禮世尊雙足。修神通因，右繞七匝。虔恭事訖，情有所待，隨類而立，故言却住一面。

經 佛之威神(至)大千世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 佛之威神(至)大千世界。

贊曰：此下第二佛現神力。於中有三：一變多為少、二變小為大、三彰現其中。此有二文：一、變多為少，合成一蓋，表修四無量等種種妙因，同證一真法界故。二、變小為大，䨱三千界故，顯真如理遍充法界無不在故，亦顯無量䨱一切故，又顯因小而果大故。千四天下有一輪圍，名小千界。千小千界有一輪圍，名中千界。千中千界有一輪圍，故名三千大千世界。第三重千，故云大千。由此下言輪圍山、大輪圍山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此下第二佛現神力。於中有三：一變多為少、二變小為大、三彰現其中。此有二文：一、變多為少，合成一蓋，表修四無量等種種妙因，同證一真法界故。二、變小為大，䨱三千界故，顯真如理遍充法界無不在故，亦顯無量䨱一切故，又顯因小而果大故。千四天下有一輪圍，名小千界。千小千界有一輪圍，名中千界。千中千界有一輪圍，故名三千大千世界。第三重千，故云大千。由此下言輪圍山、大輪圍山。

經 而此世界(至)悉於中現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 而此世界(至)悉於中現。

贊曰：此下第三影現蓋中。下文云「十方神變示世間。一切皆如光影等。」欲現世間因緣不實，故如影也。下文有二：一現此方、二現他界。此方有二：一現分量、二現眾像。此初文也，顯彼真如遍共相故。現世界量，表彼成佛得一切智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此下第三影現蓋中。下文云「十方神變示世間。一切皆如光影等。」欲現世間因緣不實，故如影也。下文有二：一現此方、二現他界。此方有二：一現分量、二現眾像。此初文也，顯彼真如遍共相故。現世界量，表彼成佛得一切智故。

經 又此三千(至)河陂泉池沼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 又此三千(至)河陂泉池沼。

贊曰：下現眾像，有二：一明別現、二總結之。別現有八，此文有五。一、現四大洲之都山，妙高也。二、現一瞻部之別山，雪山以下七山也。三、現四洲之總山，輪圍也。四、現小千等之總山，大輪圍也。五、現四洲之別水，大海等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下現眾像，有二：一明別現、二總結之。別現有八，此文有五。一、現四大洲之都山，妙高也。二、現一瞻部之別山，雪山以下七山也。三、現四洲之總山，輪圍也。四、現小千等之總山，大輪圍也。五、現四洲之別水，大海等也。

經 及百俱胝(至)此寶蓋中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 及百俱胝(至)此寶蓋中。

贊曰：此文有三。六、現百億四大洲。洲謂洲渚，四大洲渚各在水中，故名為洲。東勝身、西牛貨、南瞻部、北俱盧，壽命增減、處所形量、成壞之相，皆如《瑜伽》第四卷說。此經欲解深妙正理，故諸事相略不釋之。七、現諸宮，日月等也。日月高下分量名字，如《瑜伽》等說。八、現王國，并諸國邑等也。舊文無之。此影現者，表成佛時得一切種智。如是皆現此寶蓋中，總結之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此文有三。六、現百億四大洲。洲謂洲渚，四大洲渚各在水中，故名為洲。東勝身、西牛貨、南瞻部、北俱盧，壽命增減、處所形量、成壞之相，皆如《瑜伽》第四卷說。此經欲解深妙正理，故諸事相略不釋之。七、現諸宮，日月等也。日月高下分量名字，如《瑜伽》等說。八、現王國，并諸國邑等也。舊文無之。此影現者，表成佛時得一切種智。如是皆現此寶蓋中，總結之也。

經 文十方所(至)無不見聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 文十方所(至)無不見聞。

贊曰：下現他方十方如來，及與彼佛所說正法皆現蓋中。蓋中有聲猶如谷響，應本所說而此可聞。本聲影故，佛影可見，故言蓋內無不見聞。此略不言諸眾眷屬，理准定有，非佛獨居、法空說故。現他方者，表彼成佛能現一切佛淨土故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下現他方十方如來，及與彼佛所說正法皆現蓋中。蓋中有聲猶如谷響，應本所說而此可聞。本聲影故，佛影可見，故言蓋內無不見聞。此略不言諸眾眷屬，理准定有，非佛獨居、法空說故。現他方者，表彼成佛能現一切佛淨土故。

經 時諸大眾(至)默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時諸大眾(至)默然而住。

贊曰：此即第三大眾覩之歡喜讚敬。心生歡喜，意怡樂故。身為踴躍，跳弄舞故。言歎希有，說不盡故。以手合掌、以目瞻仰，渴德情深，曾不暫捨；希法靜聽，默然而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此即第三大眾覩之歡喜讚敬。心生歡喜，意怡樂故。身為踴躍，跳弄舞故。言歎希有，說不盡故。以手合掌、以目瞻仰，渴德情深，曾不暫捨；希法靜聽，默然而住。

經 爾時寶性(至)而讚佛曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時寶性(至)而讚佛曰。

贊曰：明修行中，上修身行、下修語行。財供不足，以身頂禮，身供不足，故偈揚讚，表歸命之心深、顯虔恭之道備。此明讚揚義軌，自下正述歎詞。伽他梵音，此翻云頌。頌者美義，四句連屬，文義巧故。舊云「偈」者，語訛略也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明修行中，上修身行、下修語行。財供不足，以身頂禮，身供不足，故偈揚讚，表歸命之心深、顯虔恭之道備。此明讚揚義軌，自下正述歎詞。伽他梵音，此翻云頌。頌者美義，四句連屬，文義巧故。舊云「偈」者，語訛略也。

經 日淨修廣(至)到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 日淨修廣(至)到彼岸。

贊曰：四句為一頌。此有十九頌半，舊有十八頌。於中分三：初有十一頌半，牒前事以讚揚，舊有十頌半。次有四頌，陳眾益以稱歎，古今相似。後有四頌，敘述別德一一歸誠，舊三頌半。初中有二：初十頌半，牒前事讚揚，舊有九頌。後有一頌，明現影意。初中復二：初三頌，牒現他方，舊有二頌。後七頌半，牒現此方。或總分二：初三頌，牒現他方以讚揚；後八頌半，牒現此方以讚揚。初中復二：初兩頌，讚佛六淨；後一頌，牒現十方。讚六淨中，初一頌半讚六德；後半頌，結申敬禮。此有四淨：一目淨、二意樂淨、三定淨、四彼岸淨。舊經意樂名「心淨」。彼岸淨名「已度」。六根之首目最為先，導引其身無目不可，見事聞理目用居先，於身端嚴目妙為勝，故偏歎目，餘根准知。言目淨者，目有六勝：一淨勝，離障翳故。二修勝，修者長也，若雲間之半月，長入鬢故。三廣勝，廣濶也，與長相稱，能闊大故。四妙端嚴勝，上下相稱、厚薄得所，極婉麗故。五皎勝，皎者明也，明朗可愛，能徹視故。六色勝，青紺色故。喻中有之舊但有三，今者新譯，猶如青紺蓮花之葉，不同其蓮花落結實、臺露名蓮，故目似葉，不似真蓮。諸蓮花中，青蓮花似目，形勢別故。不取餘色之花，花葉團故。青蓮花葉，極大皎潔，鮮淨喻目，修長復闊，婉麗可觀，含翠明皎，故以為喻。紺通眾紺，今取青紺。三十二相中，佛眼大晴青紺之色，仍有似環周圍絞之，故以青紺蓮花為喻。已證第一淨意樂。意樂者，廣大阿世耶信勝解為體，佛意樂淨無雜意樂，純利生故，勝過一切故名第一。此乃所證菩提品類，故與證名，證第一淨。言勝奢摩他等，奢摩他者此翻為止，止住心故，即是定淨。到彼岸者，即是菩提涅槃，佛已圓淨故名為淨；不同二乘分得障在，非第一淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四句為一頌。此有十九頌半，舊有十八頌。於中分三：初有十一頌半，牒前事以讚揚，舊有十頌半。次有四頌，陳眾益以稱歎，古今相似。後有四頌，敘述別德一一歸誠，舊三頌半。初中有二：初十頌半，牒前事讚揚，舊有九頌。後有一頌，明現影意。初中復二：初三頌，牒現他方，舊有二頌。後七頌半，牒現此方。或總分二：初三頌，牒現他方以讚揚；後八頌半，牒現此方以讚揚。初中復二：初兩頌，讚佛六淨；後一頌，牒現十方。讚六淨中，初一頌半讚六德；後半頌，結申敬禮。此有四淨：一目淨、二意樂淨、三定淨、四彼岸淨。舊經意樂名「心淨」。彼岸淨名「已度」。六根之首目最為先，導引其身無目不可，見事聞理目用居先，於身端嚴目妙為勝，故偏歎目，餘根准知。言目淨者，目有六勝：一淨勝，離障翳故。二修勝，修者長也，若雲間之半月，長入鬢故。三廣勝，廣濶也，與長相稱，能闊大故。四妙端嚴勝，上下相稱、厚薄得所，極婉麗故。五皎勝，皎者明也，明朗可愛，能徹視故。六色勝，青紺色故。喻中有之舊但有三，今者新譯，猶如青紺蓮花之葉，不同其蓮花落結實、臺露名蓮，故目似葉，不似真蓮。諸蓮花中，青蓮花似目，形勢別故。不取餘色之花，花葉團故。青蓮花葉，極大皎潔，鮮淨喻目，修長復闊，婉麗可觀，含翠明皎，故以為喻。紺通眾紺，今取青紺。三十二相中，佛眼大晴青紺之色，仍有似環周圍絞之，故以青紺蓮花為喻。已證第一淨意樂。意樂者，廣大阿世耶信勝解為體，佛意樂淨無雜意樂，純利生故，勝過一切故名第一。此乃所證菩提品類，故與證名，證第一淨。言勝奢摩他等，奢摩他者此翻為止，止住心故，即是定淨。到彼岸者，即是菩提涅槃，佛已圓淨故名為淨；不同二乘分得障在，非第一淨故。

經 久積無邊(至)寂路者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 久積無邊(至)寂路者。

贊曰：此初二句明二淨，初句明第五業淨、第二句明第六名稱淨。無漏之行名清淨業，如海深廣，時長修之，故言久積無邊業耳。德既高勝故獲大名遍十方剎，十號滿故，名勝名聞。稽者至也、首者頭也，以首至地，故名稽首，此乃敬禮之異名。大沙門者，此云息惡。佛果尊極，出過一切，故名為大。希夷者，涅槃宮也。聽之不得名曰希、搏之不得名曰夷，希夷體寂，寂生死故、性本寂故。路者道也，向涅槃宮之路，即聖道也。如來能名初學根未熟者開此寂路，能為根熟導此寂路，名開導者。開者發義，導者引義。又寂路即希裏，如屍陀林名為寂路，故經說為憺怕路也。又能開導希表涅槃及寂路菩提之者，由佛其上六種淨故，故我今時稽首沙門。此能開導涅槃菩提，舊經上來已說一頌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此初二句明二淨，初句明第五業淨、第二句明第六名稱淨。無漏之行名清淨業，如海深廣，時長修之，故言久積無邊業耳。德既高勝故獲大名遍十方剎，十號滿故，名勝名聞。稽者至也、首者頭也，以首至地，故名稽首，此乃敬禮之異名。大沙門者，此云息惡。佛果尊極，出過一切，故名為大。希夷者，涅槃宮也。聽之不得名曰希、搏之不得名曰夷，希夷體寂，寂生死故、性本寂故。路者道也，向涅槃宮之路，即聖道也。如來能名初學根未熟者開此寂路，能為根熟導此寂路，名開導者。開者發義，導者引義。又寂路即希裏，如屍陀林名為寂路，故經說為憺怕路也。又能開導希表涅槃及寂路菩提之者，由佛其上六種淨故，故我今時稽首沙門。此能開導涅槃菩提，舊經上來已說一頌。

經 既見大聖(至)悉見聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 既見大聖(至)悉見聞。

贊曰：上來讚佛六淨，此文牒現十方。近現大千，猶稱奇事；後現此界，理絕心表。長行據近遠而陳，頌中據勝劣而彰，所以先牒他方，後牒此界。妙用難測名神，轉換舊形名變，文意可知，故不別釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上來讚佛六淨，此文牒現十方。近現大千，猶稱奇事；後現此界，理絕心表。長行據近遠而陳，頌中據勝劣而彰，所以先牒他方，後牒此界。妙用難測名神，轉換舊形名變，文意可知，故不別釋。

經 法王法力(至)此法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 法王法力(至)此法王。

贊曰：下七頌半，牒現此方以讚揚。於中復二：初六頌半，讚佛三德；後有一頌，牒現此方。初中有三：初一頌半，歎佛從真起化德；次有四頌，歎佛得果利生德；後有一頌，歎佛違順不動德。此初文也。佛於法自在，名法王。其法難屈伏，名法力。已過三界，名超群生。具此三德故，恒以法財施於一切。或由法王以法力故能超群生，後以法財能施一切。一切聖者法為資財，益自他故。雖財無畏，亦以施生，塞生死源唯施法故，所以偏說。佛後得智，能善分別法自共相。自相者色受想等，共相者苦無常等，以法施時能善分別。雖外起此作用，而無分別智，常觀第一義。第一義者勝義，勝義體即真如。摧怨敵者，內觀真義，能破三魔；外起化用，能破天魔，名摧怨敵。摧者破壞義。四魔千佛為怨為敵，故名怨敵，非佛與之。舊經闕此，名「而不動」，不為魔怨所動亂故，義亦少成。既起二智證理事門，已於諸法得自在。自在有十，《花嚴經》中亦說十種，名同義別，如《花贊》第十卷說。今依《攝論》：一壽自在，能延促命。二心自在，生死無染。三財自在，能隨樂現，由行施度證此三果。四業自在，唯作善事及勸他為；五生自在，隨欲能往，此二由行戒度所得。六勝解自在，能隨欲變，此由忍得。七願自在，隨所樂成，此由勤得。八神力自在，起最勝通，此由定得。九智自在，隨言音慧；十法自在，於契經等任運能說，二由慧得。今顯由佛內具二智，故於此中而得自在，任運能宣。歎德一周，故申稽首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下七頌半，牒現此方以讚揚。於中復二：初六頌半，讚佛三德；後有一頌，牒現此方。初中有三：初一頌半，歎佛從真起化德；次有四頌，歎佛得果利生德；後有一頌，歎佛違順不動德。此初文也。佛於法自在，名法王。其法難屈伏，名法力。已過三界，名超群生。具此三德故，恒以法財施於一切。或由法王以法力故能超群生，後以法財能施一切。一切聖者法為資財，益自他故。雖財無畏，亦以施生，塞生死源唯施法故，所以偏說。佛後得智，能善分別法自共相。自相者色受想等，共相者苦無常等，以法施時能善分別。雖外起此作用，而無分別智，常觀第一義。第一義者勝義，勝義體即真如。摧怨敵者，內觀真義，能破三魔；外起化用，能破天魔，名摧怨敵。摧者破壞義。四魔千佛為怨為敵，故名怨敵，非佛與之。舊經闕此，名「而不動」，不為魔怨所動亂故，義亦少成。既起二智證理事門，已於諸法得自在。自在有十，《花嚴經》中亦說十種，名同義別，如《花贊》第十卷說。今依《攝論》：一壽自在，能延促命。二心自在，生死無染。三財自在，能隨樂現，由行施度證此三果。四業自在，唯作善事及勸他為；五生自在，隨欲能往，此二由行戒度所得。六勝解自在，能隨欲變，此由忍得。七願自在，隨所樂成，此由勤得。八神力自在，起最勝通，此由定得。九智自在，隨言音慧；十法自在，於契經等任運能說，二由慧得。今顯由佛內具二智，故於此中而得自在，任運能宣。歎德一周，故申稽首。

經說法不有(至)亦不亡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經說法不有(至)亦不亡。

贊曰：此下四頌得果利生德。於中有二：初兩頌得果、後二頌利生。得果中有二：初一頌，所說窮理果；後一頌，所證窮真果。此初文也。清辨解云「佛說諸法不有。不有空也，亦不無有也。依世俗諦，法相不無；依勝義諦，法相不有。一切皆待因緣立者。法所藉因、法所藉緣，因即是緣，故名因緣。且如有為，待無為立；其無為法，復待有為。真待俗立、俗待真立，空有亦爾，其所待藉名曰因緣。因果為宗，所待為因、能待為果，故世俗有、勝義成空，以世俗諦有我作受，勝義諦中都無我等，故世俗諦待勝義成有，其勝義諦待世俗成空。我等既是昔凡妄執，故今聖者勝義成空。雖勝義空，不壞俗諦，故善惡業依世俗諦亦不說無。亡猶無也，或此總依勝義諦說。空性離言，何空何有？有空法皆待因緣立故。勝義諦中本無我等，善惡之業，業性不亡，由凡執有、聖證成空，性本空故，非今始空。云亦不亡，不亡者不無也。色自性空，非色滅空、非今始空，故言不無。」護法解云：「依勝義諦，佛說諸法不有不無。不有空也，即遍計所執。不無有也，即依他、圓成。所以者何？一切皆待因緣立故。空有事理相待建立，所待稱因、能待稱果，佛說因果以為宗故。不可唯空亦不唯有，要相待故。舊云生者，其義非也。諸無有法，不待因緣而生，但待立故。無我等者，顯不有法；善惡之業亦不亡者，顯不無法，生死業緣，此非無故。此顯所說契空有理果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此下四頌得果利生德。於中有二：初兩頌得果、後二頌利生。得果中有二：初一頌，所說窮理果；後一頌，所證窮真果。此初文也。清辨解云「佛說諸法不有。不有空也，亦不無有也。依世俗諦，法相不無；依勝義諦，法相不有。一切皆待因緣立者。法所藉因、法所藉緣，因即是緣，故名因緣。且如有為，待無為立；其無為法，復待有為。真待俗立、俗待真立，空有亦爾，其所待藉名曰因緣。因果為宗，所待為因、能待為果，故世俗有、勝義成空，以世俗諦有我作受，勝義諦中都無我等，故世俗諦待勝義成有，其勝義諦待世俗成空。我等既是昔凡妄執，故今聖者勝義成空。雖勝義空，不壞俗諦，故善惡業依世俗諦亦不說無。亡猶無也，或此總依勝義諦說。空性離言，何空何有？有空法皆待因緣立故。勝義諦中本無我等，善惡之業，業性不亡，由凡執有、聖證成空，性本空故，非今始空。云亦不亡，不亡者不無也。色自性空，非色滅空、非今始空，故言不無。」護法解云：「依勝義諦，佛說諸法不有不無。不有空也，即遍計所執。不無有也，即依他、圓成。所以者何？一切皆待因緣立故。空有事理相待建立，所待稱因、能待稱果，佛說因果以為宗故。不可唯空亦不唯有，要相待故。舊云生者，其義非也。諸無有法，不待因緣而生，但待立故。無我等者，顯不有法；善惡之業亦不亡者，顯不無法，生死業緣，此非無故。此顯所說契空有理果。」

經 始在佛樹(至)所不測。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 始在佛樹(至)所不測。

贊曰：此一頌顯所證窮真果。佛樹者，菩提樹。菩提樹下成佛，因以為名。在佛樹下，於其復夜降伏天魔。以十力降伏魔，名降魔。降魔之相，如諸教說。得甘露滅及勝菩提。滅謂涅槃，如甘露藥，服得不死故。勝菩提者，能證真智過二乘故，名勝菩提。然此所說涅槃菩提，非是一切分別之心所受所行，亦非一切思量之意所受所行，餘心分別之所不及，餘意思量亦不及故。《攝大乘》云「非心而是心，是無分別智。非是思量心，是無分別心。此甘露滅等，是無分別心所緣，非思量心之所取義，彼分別故。」受者領納，行者緣慮。或非餘心所行、餘意所受，別配心意。或甘露滅即勝菩提，菩提性故。清辨解云：「以佛證得空無所有甘露滅故，非心意所行。法體都空，何有心意而受行也。由此外道群邪所不能測。彼能測有，麁淺法故；不能測空，深妙法也。」護法解云：「所證涅槃菩提雖有，性微妙故，是智所證、非心意境，故諸外道群邪不測。」由此下云「菩提者不可以身得，不可以心得，唯智所證。」或上二頌中，初半頌總歎所說空有道理，次一頌別顯空有之法，後半頌歎深難測，一頌顯空有法中無我，一句頌所執無法不有也，次有一句頌依他有，後之半頌頌圓成有。今此二性，法不無也。無漏諸法皆是圓滿成，滅及菩提俱圓成故。遣所執、斷依他、證圓成，故此三別。此上明佛證三性理果，故餘不測。下之二頌，明利生也。於中有二：初一頌明轉法輪三寶出世，後之一頌群生賚斯能度生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此一頌顯所證窮真果。佛樹者，菩提樹。菩提樹下成佛，因以為名。在佛樹下，於其復夜降伏天魔。以十力降伏魔，名降魔。降魔之相，如諸教說。得甘露滅及勝菩提。滅謂涅槃，如甘露藥，服得不死故。勝菩提者，能證真智過二乘故，名勝菩提。然此所說涅槃菩提，非是一切分別之心所受所行，亦非一切思量之意所受所行，餘心分別之所不及，餘意思量亦不及故。《攝大乘》云「非心而是心，是無分別智。非是思量心，是無分別心。此甘露滅等，是無分別心所緣，非思量心之所取義，彼分別故。」受者領納，行者緣慮。或非餘心所行、餘意所受，別配心意。或甘露滅即勝菩提，菩提性故。清辨解云：「以佛證得空無所有甘露滅故，非心意所行。法體都空，何有心意而受行也。由此外道群邪所不能測。彼能測有，麁淺法故；不能測空，深妙法也。」護法解云：「所證涅槃菩提雖有，性微妙故，是智所證、非心意境，故諸外道群邪不測。」由此下云「菩提者不可以身得，不可以心得，唯智所證。」或上二頌中，初半頌總歎所說空有道理，次一頌別顯空有之法，後半頌歎深難測，一頌顯空有法中無我，一句頌所執無法不有也，次有一句頌依他有，後之半頌頌圓成有。今此二性，法不無也。無漏諸法皆是圓滿成，滅及菩提俱圓成故。遣所執、斷依他、證圓成，故此三別。此上明佛證三性理果，故餘不測。下之二頌，明利生也。於中有二：初一頌明轉法輪三寶出世，後之一頌群生賚斯能度生死。

經 三轉法輪(至)現世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 三轉法輪(至)現世間。

贊曰：此明轉法輪，三寶出世也。法輪有三，謂聲聞、獨覺、菩薩法輪。隨機有異，法成此三。且准《法花》，於三七日中思惟此事已，方趣波羅𭡠，為五比丘眾，轉四諦法輪。此四諦輪，聲聞之人於三生等行修習已，依蘊處界，證四諦故，名聲聞法輪。獨覺之人，於四生等行修習已，依十二緣，證四諦故，名獨覺法輪。菩薩之人，三大阿僧祇劫修六波羅密、行十善巧，觀於三性，證四諦故，名菩薩法輪。故《大般若經》云「世尊初轉法輪之時，無量眾生發聲聞心，無量眾生發獨覺心，無量眾生發於無上正等覺心，證於初地二地三地，乃至一生當得無上正等菩提。」此乃三乘通行法輪。若不爾者，第二七日他化天宮已說十地，何故不名轉法輪也？彼非三乘同所修故，由此經中不名法輪。三轉有二：一自轉、二為他。自三轉者，初轉在見道，名印相轉；次轉在修，名應作轉；後在無學，名已作轉。為他亦三：一示相轉，示其五人四諦相故，謂此是苦、此是集、此是滅、此是道。二勸修轉，勸其五人修四諦故，謂此是苦汝應知、此是集汝應斷、此是滅汝應證、此是集汝應修。三作證轉，恐即其不信，佛引自身而終作證明：此是苦我已知、此是集我已斷、此是滅我已證、此是道我已修。初一轉時解憍陳那入見道，第二轉時至修道，第三轉時成無學道。於一一諦各各有十二行相，謂如於苦諦生聖慧眼為總，別於過去苦諦生智，未來苦諦生明，現在苦諦生覺；乃至道諦亦爾。一總法眼，三世別行相，合成於四，三轉合有四十八行相，不過十二故，總名三轉十二行相法輪。如《法花贊》第四卷中法輪章說。於大千者，大千世界百億釋迦一時同轉，俱釋迦化，故言大千。其輪能寂本性寂，本性寂者即是真如本體寂理，法輪境性可名法輪。昔未轉時，為種煩惱生於現行囂煩所䨱。今轉法輪，生聖道故，煩惱都盡，本性真寂，其理便顯，故言能寂其本性寂。舊經云「其輪本來常清淨」，即法輪境性名為法輪本來清淨。彼意由轉聖道輪故，法性之輪本來清淨，昔煩惱䨱，今便顯淨。文隱難知。言法智者，三乘所獲無漏正智，此時天人方能證得。舊經云「天人得道此為證」，天人得道，此本淨輪便為所證，與本便乖。由此三寶便現世間，三寶具足故。佛初成道，商人獻麨，佛與三歸。未來有僧，汝當歸依，三乘聖僧時未有故。轉四諦已，三乘之僧，三寶方具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明轉法輪，三寶出世也。法輪有三，謂聲聞、獨覺、菩薩法輪。隨機有異，法成此三。且准《法花》，於三七日中思惟此事已，方趣波羅𭡠，為五比丘眾，轉四諦法輪。此四諦輪，聲聞之人於三生等行修習已，依蘊處界，證四諦故，名聲聞法輪。獨覺之人，於四生等行修習已，依十二緣，證四諦故，名獨覺法輪。菩薩之人，三大阿僧祇劫修六波羅密、行十善巧，觀於三性，證四諦故，名菩薩法輪。故《大般若經》云「世尊初轉法輪之時，無量眾生發聲聞心，無量眾生發獨覺心，無量眾生發於無上正等覺心，證於初地二地三地，乃至一生當得無上正等菩提。」此乃三乘通行法輪。若不爾者，第二七日他化天宮已說十地，何故不名轉法輪也？彼非三乘同所修故，由此經中不名法輪。三轉有二：一自轉、二為他。自三轉者，初轉在見道，名印相轉；次轉在修，名應作轉；後在無學，名已作轉。為他亦三：一示相轉，示其五人四諦相故，謂此是苦、此是集、此是滅、此是道。二勸修轉，勸其五人修四諦故，謂此是苦汝應知、此是集汝應斷、此是滅汝應證、此是集汝應修。三作證轉，恐即其不信，佛引自身而終作證明：此是苦我已知、此是集我已斷、此是滅我已證、此是道我已修。初一轉時解憍陳那入見道，第二轉時至修道，第三轉時成無學道。於一一諦各各有十二行相，謂如於苦諦生聖慧眼為總，別於過去苦諦生智，未來苦諦生明，現在苦諦生覺；乃至道諦亦爾。一總法眼，三世別行相，合成於四，三轉合有四十八行相，不過十二故，總名三轉十二行相法輪。如《法花贊》第四卷中法輪章說。於大千者，大千世界百億釋迦一時同轉，俱釋迦化，故言大千。其輪能寂本性寂，本性寂者即是真如本體寂理，法輪境性可名法輪。昔未轉時，為種煩惱生於現行囂煩所䨱。今轉法輪，生聖道故，煩惱都盡，本性真寂，其理便顯，故言能寂其本性寂。舊經云「其輪本來常清淨」，即法輪境性名為法輪本來清淨。彼意由轉聖道輪故，法性之輪本來清淨，昔煩惱䨱，今便顯淨。文隱難知。言法智者，三乘所獲無漏正智，此時天人方能證得。舊經云「天人得道此為證」，天人得道，此本淨輪便為所證，與本便乖。由此三寶便現世間，三寶具足故。佛初成道，商人獻麨，佛與三歸。未來有僧，汝當歸依，三乘聖僧時未有故。轉四諦已，三乘之僧，三寶方具。

經 以斯妙法(至)功德海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 以斯妙法(至)功德海。

贊曰：此之一頌，群生賚斯得度生死。以斯妙法牒上法輪，得果圓滿更無所畏，已超生死更無所畏，故得涅槃體常安寂，故說佛是能度生死之大醫王。我今稽首無邊德，舊云「一受不退常寂然」，得本寂已更不退轉故常寂然，便闕無畏無怖義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此之一頌，群生賚斯得度生死。以斯妙法牒上法輪，得果圓滿更無所畏，已超生死更無所畏，故得涅槃體常安寂，故說佛是能度生死之大醫王。我今稽首無邊德，舊云「一受不退常寂然」，得本寂已更不退轉故常寂然，便闕無畏無怖義。

經 八法不動(至)此能仁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 八法不動(至)此能仁。

贊曰：次第三段。一頌明佛違順不動德。八法者，一利、二衰、三毀、四譽、五稱、六譏、七苦、八樂。得財位名利、失財位名衰、背面說惡名毀、背面說好名譽、對面說好為稱、對面說惡云譏、遭逼迫名苦、得怡適名樂。由佛住三念住，八法不動。三念住者，一分隨順供養不喜、一分違背損害不嗔、一大眾中半順半違亦不憂喜，如妙高山王踞金輪上，四方猛風不能傾動。舊無八法，但有毀譽，譯家脫也。好眾生名善、惡眾生名不善，佛於此輩都無偏黨，俱慈與樂、俱愍拔苦。愍者悲也。佛心行相離所執著，如大虛空平等而住，都無憎愛。孰者誰也。誰不宗承敬仰此能仁也。梵云釋迦，此云能仁，且能且仁，佛本性。釋此本緣，如《瑜伽論》。舊云「人法」，人中寶珍，闕無釋迦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次第三段。一頌明佛違順不動德。八法者，一利、二衰、三毀、四譽、五稱、六譏、七苦、八樂。得財位名利、失財位名衰、背面說惡名毀、背面說好名譽、對面說好為稱、對面說惡云譏、遭逼迫名苦、得怡適名樂。由佛住三念住，八法不動。三念住者，一分隨順供養不喜、一分違背損害不嗔、一大眾中半順半違亦不憂喜，如妙高山王踞金輪上，四方猛風不能傾動。舊無八法，但有毀譽，譯家脫也。好眾生名善、惡眾生名不善，佛於此輩都無偏黨，俱慈與樂、俱愍拔苦。愍者悲也。佛心行相離所執著，如大虛空平等而住，都無憎愛。孰者誰也。誰不宗承敬仰此能仁也。梵云釋迦，此云能仁，且能且仁，佛本性。釋此本緣，如《瑜伽論》。舊云「人法」，人中寶珍，闕無釋迦。

經 以斯微蓋(至)功德身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 以斯微蓋(至)功德身。

贊曰：上讚佛三德，此之一頌牒蓋現影，讚述一周故申敬禮。智見，智也。功德，福也。佛以福智而為身故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上讚佛三德，此之一頌牒蓋現影，讚述一周故申敬禮。智見，智也。功德，福也。佛以福智而為身故。

經 十力神變(至)大智見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 十力神變(至)大智見。

贊曰：牒前前事以讚揚中，為第二明於蓋內現影所由。顯示世間皆性非實，猶如光影非有似有，誑惑愚夫；令知虛偽，勿生封著。舊經無此。眾既覩已，莫不驚歎此希奇事，故我今禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：牒前前事以讚揚中，為第二明於蓋內現影所由。顯示世間皆性非實，猶如光影非有似有，誑惑愚夫；令知虛偽，勿生封著。舊經無此。眾既覩已，莫不驚歎此希奇事，故我今禮。

經 眾會瞻仰(至)不其相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 眾會瞻仰(至)不其相。

贊曰：下第二大段，有四頌，陳眾益以稱歎。有上：初一頌身益、後三頌語益。此初文也。梵云牟尼，翻云寂默，能寂生死、證寂默法，故言寂也。諸有見佛能隨順者，莫不心生德清淨信；不隨順者，近信不生，久必還起。佛現神通慈愍拔濟，唯向不背，於信者前各各現身為其說法，其信法者亦各見佛獨為現身。現前利樂，餘人所不能，故為不共相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二大段，有四頌，陳眾益以稱歎。有上：初一頌身益、後三頌語益。此初文也。梵云牟尼，翻云寂默，能寂生死、證寂默法，故言寂也。諸有見佛能隨順者，莫不心生德清淨信；不隨順者，近信不生，久必還起。佛現神通慈愍拔濟，唯向不背，於信者前各各現身為其說法，其信法者亦各見佛獨為現身。現前利樂，餘人所不能，故為不共相。

經 佛以一音(至)不共相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 佛以一音(至)不共相。

贊曰：下有三頌明語益。大文分三：佛有四無礙解，不歎辨無礙，說三無滯即辨才故。一法無礙解，說法無滯智。二義無礙解，說理無滯智。三詞無礙解，隨諸方言音無滯智。四辨才無礙，巧說法義等七辨無滯智。此歎詞無礙解，為利益也。佛以一音者，謂一剎那聲、一方音聲、一本質聲、一法教聲。宣說法時，八部四眾隨類各解，隨其方域詞韻不同，佛皆能同，彼謂各同，故成不共。九地雖能得詞無礙，尚未圓滿；今顯圓故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有三頌明語益。大文分三：佛有四無礙解，不歎辨無礙，說三無滯即辨才故。一法無礙解，說法無滯智。二義無礙解，說理無滯智。三詞無礙解，隨諸方言音無滯智。四辨才無礙，巧說法義等七辨無滯智。此歎詞無礙解，為利益也。佛以一音者，謂一剎那聲、一方音聲、一本質聲、一法教聲。宣說法時，八部四眾隨類各解，隨其方域詞韻不同，佛皆能同，彼謂各同，故成不共。九地雖能得詞無礙，尚未圓滿；今顯圓故。

經 佛以一音(至)不共相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 佛以一音(至)不共相。

贊曰：此歎法無礙解。說法逗機，應根、應勝解、應界性不同，故言各各隨其所解。聽者聞法，隨其根性普得受行，隨獲彼果，故為不共。一雨普潤，稟不同故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此歎法無礙解。說法逗機，應根、應勝解、應界性不同，故言各各隨其所解。聽者聞法，隨其根性普得受行，隨獲彼果，故為不共。一雨普潤，稟不同故。

經 佛以一音(至)不共相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 佛以一音(至)不共相。

贊曰：此歎義無礙解。佛說法義，先行惡者聞法即怖，怖墮落故。先行善者聞法歡喜，善路生故。耽生死者聞法厭離，欣涅槃故。心不定者聞法斷疑，心正定故。三獸渡河，證淺深故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此歎義無礙解。佛說法義，先行惡者聞法即怖，怖墮落故。先行善者聞法歡喜，善路生故。耽生死者聞法厭離，欣涅槃故。心不定者聞法斷疑，心正定故。三獸渡河，證淺深故。

經 稽首十方(至)於彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 稽首十方(至)於彼岸。

贊曰：下有四頌敘述別德，一一歸誠，有九稽首。舊三頌半，此中有六：一歎精勤、二歎離怖、三歎得定、四歎導首、五歎離漏、六歎得果，如文可知。諦者實也。行實精進，名諦勇猛。已除五怖，得四無畏，名得無怖畏。舊云「得無所畏」，而無怖言。佛已至定不共法，一切妙定佛皆得故，舊經無此。結有九種，謂愛、恚、慢、無明、疑、見結、取結、嫉、慳，此九能結五趣四生，諸生自體亦如結，難可解故。縛有三種，謂貪、嗔、癡，此縛有情處生死故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有四頌敘述別德，一一歸誠，有九稽首。舊三頌半，此中有六：一歎精勤、二歎離怖、三歎得定、四歎導首、五歎離漏、六歎得果，如文可知。諦者實也。行實精進，名諦勇猛。已除五怖，得四無畏，名得無怖畏。舊云「得無所畏」，而無怖言。佛已至定不共法，一切妙定佛皆得故，舊經無此。結有九種，謂愛、恚、慢、無明、疑、見結、取結、嫉、慳，此九能結五趣四生，諸生自體亦如結，難可解故。縛有三種，謂貪、嗔、癡，此縛有情處生死故。

經 稽首普濟(至)心解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 稽首普濟(至)心解脫。

贊曰：此有二歸，一歎慈悲、二歎得果。不依生死，出世間故。得諸有情平等趣者，證涅槃故，涅槃是有情平等所趣故。舊云「善知眾生來去相」者，向涅槃來、出生死去，然義稍乖。心解脫者，已離煩惱，慧既解脫，相應之心不復彼拘名心解脫，佛於諸趣已得此故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二歸，一歎慈悲、二歎得果。不依生死，出世間故。得諸有情平等趣者，證涅槃故，涅槃是有情平等所趣故。舊云「善知眾生來去相」者，向涅槃來、出生死去，然義稍乖。心解脫者，已離煩惱，慧既解脫，相應之心不復彼拘名心解脫，佛於諸趣已得此故。

經 牟尼如是(至)無所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 牟尼如是(至)無所住。

贊曰：此有一歸，歎證真空。清辨解云：「善修空者證真理故，如空無罣礙、如蓮不著水，諸相已遣更無所遣，生死盡故，出世願滿更無所願。故今稽首，如空無住得真諦者。」護法解云：「善修空者，空有二種：一云舜若，此但名空。空者無也，即遍計所執。二云舜若多，此云空性，空之性故，體即真如，性是有也。善修所執空故，一切相遣；善修圓成空性故，一切願滿。由此歸佛，如空無住。」舊經似有，文中仍闕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有一歸，歎證真空。清辨解云：「善修空者證真理故，如空無罣礙、如蓮不著水，諸相已遣更無所遣，生死盡故，出世願滿更無所願。故今稽首，如空無住得真諦者。」護法解云：「善修空者，空有二種：一云舜若，此但名空。空者無也，即遍計所執。二云舜若多，此云空性，空之性故，體即真如，性是有也。善修所執空故，一切相遣；善修圓成空性故，一切願滿。由此歸佛，如空無住。」舊經似有，文中仍闕。

經 爾時寶性(至)問我嚴淨佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時寶性(至)問我嚴淨佛土。

贊曰：說因圓滿中，自下第二明其請益。於中有四：初明寶性請益、二明佛讚勅聽、三明寶性敬諾、四明如來廣說。此初文也。阿云無，耨多羅云上，三云正，藐云等，又三云正，菩提云覺，總云無上正等正覺。如常分別，不繁述之。發趣者，五百童子發心求趣，彼減問我嚴淨佛土。此有二義：所嚴清淨土即土相狀，能嚴修淨佛土即土之因。故問有二：一問淨佛土狀相、二問修彼之因。舊經「願聞淨土行」，問唯問因，不問土相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：說因圓滿中，自下第二明其請益。於中有四：初明寶性請益、二明佛讚勅聽、三明寶性敬諾、四明如來廣說。此初文也。阿云無，耨多羅云上，三云正，藐云等，又三云正，菩提云覺，總云無上正等正覺。如常分別，不繁述之。發趣者，五百童子發心求趣，彼減問我嚴淨佛土。此有二義：所嚴清淨土即土相狀，能嚴修淨佛土即土之因。故問有二：一問淨佛土狀相、二問修彼之因。舊經「願聞淨土行」，問唯問因，不問土相。

經 作是語已(至)分別解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 作是語已(至)分別解說。

贊曰：此明佛讚勅聽。有二：初讚、後勅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明佛讚勅聽。有二：初讚、後勅。

經 於是寶性(至)皆希聽受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 於是寶性(至)皆希聽受。

贊曰：此明寶性敬諾。善哉世尊，敬之詞也，先本無之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明寶性敬諾。善哉世尊，敬之詞也，先本無之。

經 爾時世尊(至)嚴淨佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時世尊(至)嚴淨佛土。

贊曰：下明如來廣說。大文有二：初答前問、後勸嚴心。答問有二：先答土相，「復次」已下答問嚴因。答土相中有三：一總標、次別顯、後釋所由。此總標也。凡土有二：一有情世間、二器世間。聖土有二：一菩薩、二寶方。合此二種，假名為土，離有情等無別土故。由有有情方有器界，有情成菩薩、器界及寶方。菩薩本欲化諸有情令得出世，方便變穢而為寶方，根本不為變器成淨土，器是末故。所以今標諸有情土，是為菩薩修行所嚴清淨佛土，故俗亦言「人為邦本，本固邦寧。」即同於此。舊云「眾生之類是菩薩佛土」，文義不同。嚴淨當來成佛之土，名淨佛土，非菩薩時已名佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明如來廣說。大文有二：初答前問、後勸嚴心。答問有二：先答土相，「復次」已下答問嚴因。答土相中有三：一總標、次別顯、後釋所由。此總標也。凡土有二：一有情世間、二器世間。聖土有二：一菩薩、二寶方。合此二種，假名為土，離有情等無別土故。由有有情方有器界，有情成菩薩、器界及寶方。菩薩本欲化諸有情令得出世，方便變穢而為寶方，根本不為變器成淨土，器是末故。所以今標諸有情土，是為菩薩修行所嚴清淨佛土，故俗亦言「人為邦本，本固邦寧。」即同於此。舊云「眾生之類是菩薩佛土」，文義不同。嚴淨當來成佛之土，名淨佛土，非菩薩時已名佛土。

說無垢稱經疏卷第二(本) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無垢稱經疏卷第二(本)

說無垢稱經疏卷第二(末)(至第三之始) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無垢稱經疏卷第二(末)(至第三之始)

經 所以者何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何。

贊曰：自下別顯。有二：初徵、後顯。此徵詞也。有何所以，諸有情土是所嚴土？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下別顯。有二：初徵、後顯。此徵詞也。有何所以，諸有情土是所嚴土？

經 諸善男子(至)嚴淨佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 諸善男子(至)嚴淨佛土。

贊曰：下有五重，舊有四重，闕此第二。亦可合新二以為舊一，名隨化眾生而取佛土，理雖亦同，然義難知。五重分二：初二重，明隨眾生發心修行，即攝彼生以嚴佛土；後三重，明隨眾生應以如是嚴淨佛土而得成熟，即便攝受如是佛土。或初攝外凡生，嚴變化土；後攝地前生，嚴他報土。或初攝生，後攝行。二義雖殊，但以嚴眾生土為嚴佛土。初中有二：初重明生眾生生善離惡，即攝嚴淨；後重明眾生發起福慧，即攝嚴淨。或初明眾生發心修行，即攝嚴淨；後明眾生起餘功德，即攝嚴淨。或初明眾生得樂離苦，即攝嚴淨；後明眾生增善滅惡，即攝嚴淨。有三翻義，此初文也。以增長者，生起善故、或發心故、或得樂故。以饒益者，或離惡故、或修行故、或離苦故。舊云「隨所化眾生而取佛土」，合初二重，所資益有情名所化生，亦得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有五重，舊有四重，闕此第二。亦可合新二以為舊一，名隨化眾生而取佛土，理雖亦同，然義難知。五重分二：初二重，明隨眾生發心修行，即攝彼生以嚴佛土；後三重，明隨眾生應以如是嚴淨佛土而得成熟，即便攝受如是佛土。或初攝外凡生，嚴變化土；後攝地前生，嚴他報土。或初攝生，後攝行。二義雖殊，但以嚴眾生土為嚴佛土。初中有二：初重明生眾生生善離惡，即攝嚴淨；後重明眾生發起福慧，即攝嚴淨。或初明眾生發心修行，即攝嚴淨；後明眾生起餘功德，即攝嚴淨。或初明眾生得樂離苦，即攝嚴淨；後明眾生增善滅惡，即攝嚴淨。有三翻義，此初文也。以增長者，生起善故、或發心故、或得樂故。以饒益者，或離惡故、或修行故、或離苦故。舊云「隨所化眾生而取佛土」，合初二重，所資益有情名所化生，亦得。

經 隨諸有情(至)嚴淨佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 隨諸有情(至)嚴淨佛土。

贊曰：此第二重，明隨眾生發起福慧。起餘功德、增善減惡，即攝彼生以嚴佛土。一一對前，有三翻釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第二重，明隨眾生發起福慧。起餘功德、增善減惡，即攝彼生以嚴佛土。一一對前，有三翻釋。

經 隨諸有情(至)如是佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 隨諸有情(至)如是佛土。

贊曰：下有三重，明隨眾生應以如是嚴淨佛土而得成熟，即便攝受如是佛土。中有二：初一重，隨眾生應以如是嚴淨佛土而得息惡，即攝是土。後二重，明隨眾生應以如是嚴淨佛土而能獲善，即攝是土。此初文也。調伏者，調和控御身語等業，制伏滅除諸惑業故。應以如是嚴淨佛土者，修諸菩薩一切勝行，名嚴淨土，嚴淨土因故，修因曰嚴。此中意說，隨諸眾生應以如是菩薩妙行而得息惡，即便攝此菩薩妙行，如自持戒、調伏他惡，嚴佛土者本利生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有三重，明隨眾生應以如是嚴淨佛土而得成熟，即便攝受如是佛土。中有二：初一重，隨眾生應以如是嚴淨佛土而得息惡，即攝是土。後二重，明隨眾生應以如是嚴淨佛土而能獲善，即攝是土。此初文也。調伏者，調和控御身語等業，制伏滅除諸惑業故。應以如是嚴淨佛土者，修諸菩薩一切勝行，名嚴淨土，嚴淨土因故，修因曰嚴。此中意說，隨諸眾生應以如是菩薩妙行而得息惡，即便攝此菩薩妙行，如自持戒、調伏他惡，嚴佛土者本利生故。

經 隨諸有情(至)如是佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 隨諸有情(至)如是佛土。

贊曰：此之二重，明隨眾生而得獲善即攝是土。有二：初明未得果者隨得果善，後明未得因者隨得因善。佛智者，果善故。聖根行者，因善故。得聖根者菩提心，得聖行者此後行。或聖根者信等五，其聖行者餘萬行。或聖者佛也，聖根即行，行為根本而得聖故。或聖根者無漏慧，聖行者此餘因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此之二重，明隨眾生而得獲善即攝是土。有二：初明未得果者隨得果善，後明未得因者隨得因善。佛智者，果善故。聖根行者，因善故。得聖根者菩提心，得聖行者此後行。或聖根者信等五，其聖行者餘萬行。或聖者佛也，聖根即行，行為根本而得聖故。或聖根者無漏慧，聖行者此餘因。

經 所以者何(至)清淨功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)清淨功德。

贊曰：此第三釋所由也。文有二：初釋所由、後舉喻顯。此初文也，先問、後答。此中問意，前言諸有情土即是菩薩嚴淨佛土，有何所以？而今乃言隨諸有情增上饒益，即攝彼生以嚴彼土。佛言善男子，菩薩根本，攝受佛土、嚴淨佛土，所為所作皆為有情增長饒益起淨功德，更不為餘，故以有情增長饒益等而為佛土。若諸有情不增長善法饒益與樂起淨功德，此非佛所化，不是菩薩嚴淨佛土故。舊文略意，亦微有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第三釋所由也。文有二：初釋所由、後舉喻顯。此初文也，先問、後答。此中問意，前言諸有情土即是菩薩嚴淨佛土，有何所以？而今乃言隨諸有情增上饒益，即攝彼生以嚴彼土。佛言善男子，菩薩根本，攝受佛土、嚴淨佛土，所為所作皆為有情增長饒益起淨功德，更不為餘，故以有情增長饒益等而為佛土。若諸有情不增長善法饒益與樂起淨功德，此非佛所化，不是菩薩嚴淨佛土故。舊文略意，亦微有異。

經 諸善男子(至)終不能成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 諸善男子(至)終不能成。

贊曰：下以喻顯。初喻、後合，此喻也。此喻有四：一大、二空地、三宮室莊嚴、四虛空。其莊嚴者，以諸珍寶而莊嚴之。人於空地不安宮室，於空不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下以喻顯。初喻、後合，此喻也。此喻有四：一大、二空地、三宮室莊嚴、四虛空。其莊嚴者，以諸珍寶而莊嚴之。人於空地不安宮室，於空不成。

經 菩薩如是(至)如是佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 菩薩如是(至)如是佛土。

贊曰：下合也。人如菩薩，虛空如所執。人法體無，法為本故，但言法空。其空地者，喻依他性。一切有情造生宮室莊嚴等者，喻彼有情增長饒益，生淨功德證圓成實，即便攝受如是佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下合也。人如菩薩，虛空如所執。人法體無，法為本故，但言法空。其空地者，喻依他性。一切有情造生宮室莊嚴等者，喻彼有情增長饒益，生淨功德證圓成實，即便攝受如是佛土。

經 攝受如是(至)非於空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 攝受如是(至)非於空也。

贊曰：除菩薩外，一切有情於其所執空無之法攝受佛土，必不得成，返顯必於依他有情增長饒益生淨功德證圓成實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：除菩薩外，一切有情於其所執空無之法攝受佛土，必不得成，返顯必於依他有情增長饒益生淨功德證圓成實。

經 復次寶性(至)來生其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 復次寶性(至)來生其國。

贊曰：下第二答問嚴淨因。於中有二：初答嚴因、後「諸善男子如是菩薩隨發菩提心」下，顯土因所為利益。今有十八嚴淨土行，舊有十七，無此第三。十八番中，分之為七：初四如文，以六度合名止息諸障。四無量、四攝事、巧方便、菩提分，此之四法名發起說。息無暇、自守戒行、十善業道三，名寂靜故。皆有二文：初皆出因行、後皆顯得果。此初翻也。若諸菩薩發無上心土者，即是嚴待當淨土因。次前文說諸有情土是為菩薩嚴淨佛土，故言菩薩自發心土處即是嚴因。內因既爾，外感發起大乘有情未生其國。舊經當第三大菩提心。五根為體、大願為緣，以不退屈而為策發。所有餘義，如《幽贊》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二答問嚴淨因。於中有二：初答嚴因、後「諸善男子如是菩薩隨發菩提心」下，顯土因所為利益。今有十八嚴淨土行，舊有十七，無此第三。十八番中，分之為七：初四如文，以六度合名止息諸障。四無量、四攝事、巧方便、菩提分，此之四法名發起說。息無暇、自守戒行、十善業道三，名寂靜故。皆有二文：初皆出因行、後皆顯得果。此初翻也。若諸菩薩發無上心土者，即是嚴待當淨土因。次前文說諸有情土是為菩薩嚴淨佛土，故言菩薩自發心土處即是嚴因。內因既爾，外感發起大乘有情未生其國。舊經當第三大菩提心。五根為體、大願為緣，以不退屈而為策發。所有餘義，如《幽贊》說。

問：《佛地經》說「淨土因圓滿者，勝出世間善根所起。」何故此眾說發心等為淨土因？答：彼據正因，能反之因、能導行因，唯智為性。此據要由萬行圓滿方感淨土，故發心等為淨土因，亦不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：《佛地經》說「淨土因圓滿者，勝出世間善根所起。」何故此眾說發心等為淨土因？答：彼據正因，能反之因、能導行因，唯智為性。此據要由萬行圓滿方感淨土，故發心等為淨土因，亦不相違。

經 純意樂土(至)來生其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 純意樂土(至)來生其國。

贊曰：此第二番。梵云何世耶，名為意樂。不雜惡，名純淨意樂，意樂內純淨故。有不諂曲不虛誑瑕悟眾生來生其國，內純善直修故。舊云「直心」，直心之體雖純意樂，無有癡直故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第二番。梵云何世耶，名為意樂。不雜惡，名純淨意樂，意樂內純淨故。有不諂曲不虛誑瑕悟眾生來生其國，內純善直修故。舊云「直心」，直心之體雖純意樂，無有癡直故。

經 善加行土(至)來其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 善加行土(至)來其國。

贊曰：此先所無。妙修福慧，如功而修，名善加行。故有發生善行有情，任持不捨善行有情來生。加行體慧，或通諸善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此先所無。妙修福慧，如功而修，名善加行。故有發生善行有情，任持不捨善行有情來生。加行體慧，或通諸善。

經 上意樂土(至)來生其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 上意樂土(至)來生其國。

贊曰：上者增上。凡修善時，發起增上猛利威勢，名上意樂，故其善法有情來生。舊云「深心增上猛利之意樂」，亦是深心故，義得文疎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上者增上。凡修善時，發起增上猛利威勢，名上意樂，故其善法有情來生。舊云「深心增上猛利之意樂」，亦是深心故，義得文疎。

經 修布施土(至)來生其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 修布施土(至)來生其國。

贊曰：此中六度合名止息，止息障故。其體如前。布施除慳外感能捨，戒捨犯垢，此即十善業道，故感十善有情來生。安忍除恚，故能感得三十二相以自嚴身。三十二相，至下當知。由耐怨害，外感堪能忍受諸苦。由安受忍，外感柔和。由諦察忍，外感寂靜有情來生。舊但云「三十二相眾生來生」，理與此乖。勤除懈怠，外感可知。定除散亂，故感念知定者來生。由正念故得定，由聞思以定生，聞思二慧體正知故。又由念故得定，由定故以慧生，慧即正知故。舊本無此「正念正知」。慧除愚癡故，感入聖有情來生。入正定者，得見道等。此聚有三：一正定聚，入見道故。二邪定聚，諸邪見者。三不定聚，除二所餘故。入正定即諸聖者正定，亦通凡夫。信定亦名正定，於理未乖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此中六度合名止息，止息障故。其體如前。布施除慳外感能捨，戒捨犯垢，此即十善業道，故感十善有情來生。安忍除恚，故能感得三十二相以自嚴身。三十二相，至下當知。由耐怨害，外感堪能忍受諸苦。由安受忍，外感柔和。由諦察忍，外感寂靜有情來生。舊但云「三十二相眾生來生」，理與此乖。勤除懈怠，外感可知。定除散亂，故感念知定者來生。由正念故得定，由聞思以定生，聞思二慧體正知故。又由念故得定，由定故以慧生，慧即正知故。舊本無此「正念正知」。慧除愚癡故，感入聖有情來生。入正定者，得見道等。此聚有三：一正定聚，入見道故。二邪定聚，諸邪見者。三不定聚，除二所餘故。入正定即諸聖者正定，亦通凡夫。信定亦名正定，於理未乖。

經 四無量土(至)來生其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 四無量土(至)來生其國。

贊曰：下有四番，令名名發起，既除障已，發起善故。此以五門分別：一列名、二釋名、三辨行相、四出體性、五辨差別。列名者，慈悲喜捨。釋名者，《瑜伽》第十二云「緣無量境，普緣一切有情，起此四故。起無量行，行解亦復極廣大故。感無量果，得大梵福，成如來故，名為無量。」四者是數，帶數釋也。辨行相者，法界有情總為三類：一無苦無樂者，無倒與樂名慈，無嗔為體。二有苦者，拔苦名悲，不害為體。三有樂者助喜，不嫉善根為性。復於無苦樂者起離癡想，於有苦者起離嗔想，於有樂者起離貪相，平等欲令離諸惡故名捨，令捨惡故，善捨為體。出體性者，今為三法為體，謂無嗔、不害及捨。辨差別者，此各有三：一有情緣，作有情想。二者法緣，不見有情，唯作法想。後於諸法，離分別心，作真如想，名為無緣。此三之中，初共外道，次者共二乘，後唯菩薩。初三安樂，後一利益，感果可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有四番，令名名發起，既除障已，發起善故。此以五門分別：一列名、二釋名、三辨行相、四出體性、五辨差別。列名者，慈悲喜捨。釋名者，《瑜伽》第十二云「緣無量境，普緣一切有情，起此四故。起無量行，行解亦復極廣大故。感無量果，得大梵福，成如來故，名為無量。」四者是數，帶數釋也。辨行相者，法界有情總為三類：一無苦無樂者，無倒與樂名慈，無嗔為體。二有苦者，拔苦名悲，不害為體。三有樂者助喜，不嫉善根為性。復於無苦樂者起離癡想，於有苦者起離嗔想，於有樂者起離貪相，平等欲令離諸惡故名捨，令捨惡故，善捨為體。出體性者，今為三法為體，謂無嗔、不害及捨。辨差別者，此各有三：一有情緣，作有情想。二者法緣，不見有情，唯作法想。後於諸法，離分別心，作真如想，名為無緣。此三之中，初共外道，次者共二乘，後唯菩薩。初三安樂，後一利益，感果可知。

經 四攝事土(至)來生其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 四攝事土(至)來生其國。

贊曰：此以三門分別，一釋名、二辨相、三出體。釋名者，以此四攝攝取眾生，令向菩提、令得勝果，故名攝事。辨相者，一者布施，與布施波羅密別者，彼與他財、此後攝受，故二差別。二愛語，常說悅意諦實、如法引義之語，遠離𡃤𠿑，含咲先言，命進問安，隨宜尉喻，乃至廣說，依四淨語，起八聖語、三利行。由愛語故，先示正理，隨所學處，悲無染心勸導調伏、安處建立，令獲財位、出家離欲、輕安解脫，乃至廣說，雖受大苦倍生歡喜，雖處財位而自卑屈，如奴如僕、如彌荼羅、如孝子等。四固事，以此義利若勸他學亦自修學，令他善根堅固不退，見已行故彼倍增修，本攝眾生令向菩提，故得果時，解脫有情來生其國。出體者，施以無貪三業為性，愛語以語業為體，利行、同事三業為體。合以二法為性，謂無貪及思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此以三門分別，一釋名、二辨相、三出體。釋名者，以此四攝攝取眾生，令向菩提、令得勝果，故名攝事。辨相者，一者布施，與布施波羅密別者，彼與他財、此後攝受，故二差別。二愛語，常說悅意諦實、如法引義之語，遠離𡃤𠿑，含咲先言，命進問安，隨宜尉喻，乃至廣說，依四淨語，起八聖語、三利行。由愛語故，先示正理，隨所學處，悲無染心勸導調伏、安處建立，令獲財位、出家離欲、輕安解脫，乃至廣說，雖受大苦倍生歡喜，雖處財位而自卑屈，如奴如僕、如彌荼羅、如孝子等。四固事，以此義利若勸他學亦自修學，令他善根堅固不退，見已行故彼倍增修，本攝眾生令向菩提，故得果時，解脫有情來生其國。出體者，施以無貪三業為性，愛語以語業為體，利行、同事三業為體。合以二法為性，謂無貪及思。

經 巧方便土(至)來生其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 巧方便土(至)來生其國。

贊曰：巧方便者，智慧之用。此有二種：一迴向、二拔濟，合有十二，至下當說。由此迴向、拔濟二巧，故得果時，善觀諸法有情來生，智因巧故。舊經云「於一切法方便無礙」，亦善觀義，以後得智為體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：巧方便者，智慧之用。此有二種：一迴向、二拔濟，合有十二，至下當說。由此迴向、拔濟二巧，故得果時，善觀諸法有情來生，智因巧故。舊經云「於一切法方便無礙」，亦善觀義，以後得智為體。

經 修三十七(至)來生其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 修三十七(至)來生其國。

贊曰：此三十七，略以五門分別，一釋總名、二明位數、三出體性、四明修位、五有漏無漏。釋總名者，菩提覺義，所求佛果。分是因義，此三十七，為覺果因，名菩提分。二明位數，略為七位：一、念住，由念明記，慧於境住，隣近為名。此有四種：身、受、心、法。觀此四慧，是念住體。二、正斷，此有四種：一律儀斷，已生惡法方便斷之。二斷斷，未正惡法遮令不生。三防護斷，已生善法護令增長。四修習斷，未生善法修習令起。於此四中，精進起用，能正斷故，名為正斷。於所能斷，令生不生，體皆精進，故言正斷。三、神足，妙用無方曰神，即變化心神之所依名足，體即是定。此別有四，謂欲、勤、心、觀。為此四種而修定故，定名神足。四、根，出生善法名根。五、力，難可屈伏名力。二體各五，謂信、精進、念、定、慧，如名為體。初修為善本曰根，後修難可伏名力。六、覺支，覺者慧也，支者分義。此有二種：一覺即支，擇法覺也。二覺之支，謂餘六，慧支分故。此有七種，謂擇法、精進、喜、念、定、捨、輕安。三為別境，擇法、念、定。三為善法，精進、捨、輕安。一為遍行，喜哾支也。七、道支，道者聖道無漏慧根，支者分義。一、道即支；二、道之支，謂餘七法。如前可知。此總有八，謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正念、正定、正精進。其正思惟，以慧為性，在佛身中無尋伺故。無嗔癡二，所發身語，名正語、正業。無貪一種所發身語，名正命，對五邪命所以獨立。此三身語，俱以無表色思為性。明體性者，三十七種合體有九：一慧、二精進、三定、四位、五念、六喜、七捨、八輕安、九無表色。故《瑜伽》五十七言「信等五根，三十七品中不攝。何等？謂有六法，喜、安、捨、語、業、命。業命三即無表故。此中遍行一，謂喜。別境三，謂念、定、慧。善有四，信、精進、捨、輕安。色法一，謂無表色。」此說佛位；若非佛位，十法為體。《成唯識》說「正思惟說，是無漏尋。彼有二說，此義為正。修位者，念住、正斷、神足。初修在解脫分善位，五根在𤏙頂位，五力在忍世第一法位，七覺在見，八道在修。有漏無漏者，唯位可知。見道前唯有漏，若見道後可通無漏，乃至佛位可唯無漏。」廣說其相，如《對法》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此三十七，略以五門分別，一釋總名、二明位數、三出體性、四明修位、五有漏無漏。釋總名者，菩提覺義，所求佛果。分是因義，此三十七，為覺果因，名菩提分。二明位數，略為七位：一、念住，由念明記，慧於境住，隣近為名。此有四種：身、受、心、法。觀此四慧，是念住體。二、正斷，此有四種：一律儀斷，已生惡法方便斷之。二斷斷，未正惡法遮令不生。三防護斷，已生善法護令增長。四修習斷，未生善法修習令起。於此四中，精進起用，能正斷故，名為正斷。於所能斷，令生不生，體皆精進，故言正斷。三、神足，妙用無方曰神，即變化心神之所依名足，體即是定。此別有四，謂欲、勤、心、觀。為此四種而修定故，定名神足。四、根，出生善法名根。五、力，難可屈伏名力。二體各五，謂信、精進、念、定、慧，如名為體。初修為善本曰根，後修難可伏名力。六、覺支，覺者慧也，支者分義。此有二種：一覺即支，擇法覺也。二覺之支，謂餘六，慧支分故。此有七種，謂擇法、精進、喜、念、定、捨、輕安。三為別境，擇法、念、定。三為善法，精進、捨、輕安。一為遍行，喜哾支也。七、道支，道者聖道無漏慧根，支者分義。一、道即支；二、道之支，謂餘七法。如前可知。此總有八，謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正念、正定、正精進。其正思惟，以慧為性，在佛身中無尋伺故。無嗔癡二，所發身語，名正語、正業。無貪一種所發身語，名正命，對五邪命所以獨立。此三身語，俱以無表色思為性。明體性者，三十七種合體有九：一慧、二精進、三定、四位、五念、六喜、七捨、八輕安、九無表色。故《瑜伽》五十七言「信等五根，三十七品中不攝。何等？謂有六法，喜、安、捨、語、業、命。業命三即無表故。此中遍行一，謂喜。別境三，謂念、定、慧。善有四，信、精進、捨、輕安。色法一，謂無表色。」此說佛位；若非佛位，十法為體。《成唯識》說「正思惟說，是無漏尋。彼有二說，此義為正。修位者，念住、正斷、神足。初修在解脫分善位，五根在𤏙頂位，五力在忍世第一法位，七覺在見，八道在修。有漏無漏者，唯位可知。見道前唯有漏，若見道後可通無漏，乃至佛位可唯無漏。」廣說其相，如《對法》說。

經 修迴向土(至)眾德莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 修迴向土(至)眾德莊嚴。

贊曰：此第七段，凡所修善迴向菩提，名為迴向。不求生死，故得果時，其國具足眾德莊嚴。迴向即願，願向菩提，具眾境故。願以信欲勝解為體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第七段，凡所修善迴向菩提，名為迴向。不求生死，故得果時，其國具足眾德莊嚴。迴向即願，願向菩提，具眾境故。願以信欲勝解為體。

經 善說息除(至)趣無暇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 善說息除(至)趣無暇。

贊曰：下有三翻，合名寂靜，寂靜二惡故。一寂八難，即寂惡果；二寂犯禁十惡業道，即寂惡因。此初文也。八無暇者，舊名八難，恒受眾苦，無暫閑暇可修善事求菩提故。八無暇者，三惡趣為三，四生盲聾喑啞等諸根不具，五世智辨聰惡邪見者，六佛前佛後，七生北俱盧，八長壽天，謂生色界，非聖天中。依《成實論》，天人四輪能摧八難：一住善處，生中國是，此除五難，謂三惡趣、北州、長壽天。二依善人，謂值佛世，此除一難，謂除佛前後。三發正願，謂正見心，此除一難，世智辨聰。四植善根，此亦除一，盲聾啞等。又修五行，除此八難。一受持戒，治三惡趣。二樂行法施，除盲聾等。三正信解，除世智辨聰。四近善友，除生佛前後。五生中國，除生北洲及長壽天。菩薩常說初四種輪，或後五行息除八無暇，故得果時，離三惡趣及八無暇。無暇總也，惡趣別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有三翻，合名寂靜，寂靜二惡故。一寂八難，即寂惡果；二寂犯禁十惡業道，即寂惡因。此初文也。八無暇者，舊名八難，恒受眾苦，無暫閑暇可修善事求菩提故。八無暇者，三惡趣為三，四生盲聾喑啞等諸根不具，五世智辨聰惡邪見者，六佛前佛後，七生北俱盧，八長壽天，謂生色界，非聖天中。依《成實論》，天人四輪能摧八難：一住善處，生中國是，此除五難，謂三惡趣、北州、長壽天。二依善人，謂值佛世，此除一難，謂除佛前後。三發正願，謂正見心，此除一難，世智辨聰。四植善根，此亦除一，盲聾啞等。又修五行，除此八難。一受持戒，治三惡趣。二樂行法施，除盲聾等。三正信解，除世智辨聰。四近善友，除生佛前後。五生中國，除生北洲及長壽天。菩薩常說初四種輪，或後五行息除八無暇，故得果時，離三惡趣及八無暇。無暇總也，惡趣別也。

經 自守戒行(至)禁之名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 自守戒行(至)禁之名。

贊曰：寂靜之中，下止惡因，有二：一受善起惡、二性自為惡。此初也。守戒不缺、自惡數悔，他惡不譏、他善能讚。故得果時，其國尚無犯禁之名，何況有見諸犯禁者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：寂靜之中，下止惡因，有二：一受善起惡、二性自為惡。此初也。守戒不缺、自惡數悔，他惡不譏、他善能讚。故得果時，其國尚無犯禁之名，何況有見諸犯禁者。

經 十善業道(至)來生其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 十善業道(至)來生其國。

贊曰：此止性自為惡。十善業道，略以三門分別：一出體、二釋名、三辨果。出體者，不殺等，身初三。不妄語等，語次四。無貪等，意後三。俱以思為體，三業之體皆是思故。《成唯識》云「前七業道亦思為體，不但後三體是思故，身語表彰意之思故。假名表業，此思熏種，假名無表色業，體實非色。」《顯揚論》云「身語二色，性非善惡，表善惡故，假名善惡，故體即思。思有三種：一審慮思，審慮所作故。二決定思，決定將作故。三動發思，正起動作故。」取此第三為業道體。二釋名者，十者數也，善者順理益物義，業者造作義，道者所遊履義、能通生義。此思類別名十，能有順益名善，體能造作名業。《成唯識》云「此第三思，為前二思所遊履故，通生當來異熟果等，亦名為道。」遊履者，緣慮引發義，與《成業》同然。《瑜伽論》第六十說「思是業，非業道。殺生乃至綺語，亦業亦業道。貪恚邪見，業道非業者，隨轉理門、隨薩婆多等說故。」《成唯識論》真實理門，又彼亦是真實理門，彼論意說：若業道思造作遊履可名為道，由第三思非業道思所遊履故，不與道名。《成唯識》中但說第三思為他所遊、通生當果，與業道名。不相違也。又身語表由思發故，假說名業，所作業故、思所履故，假名業道。《瑜伽》依此復說「殺生乃至綺語亦業亦道，其實非業，可名為道，非能作故。邪見等三，彼此無別。」釋此別名，翻惡可知，如《瑜伽論》第八第九。三辨果者，有漏善業道得四非離繫，無漏善業道得四非異熟，若互相資，各得五果，一一翻十惡業道說，如理應知。此中所言十善業道極清淨者，無漏業道名極清淨，非有漏故。明成佛時無異熟果，由行不殺，得後果時壽量決定，離不與取故大富，上二皆等流果。離欲邪行故梵行，離虛誑語故所言誠諦，離麁惡語故常以煗語，上三皆增上果。離間語故眷屬不離，此等流果。離雜穢語故，善宣密意，此亦增上果。離貪恚邪見，得餘三種，此三皆等流果。此中合說離殺盜離間語貪恚邪見六業得等流果，餘四得增上果。今互相准，如理可知。即厭繁文，故略不說，皆如《瑜伽》第八第九五十九六十、《對法》第七、《成業》、《唯識》等廣說。舊經云「善和諍訟」，是不雜穢語果。「善宣密意故」，密意者，謂隱心理。若綺飾文辭，便翳理故。正直語者便能宣義，言必饒益，是無貪果。若貪欲起，不饒益故。不嫉不恚，俱無瞋果。次嫉之體即是瞋故。若依新文，便無疑難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此止性自為惡。十善業道，略以三門分別：一出體、二釋名、三辨果。出體者，不殺等，身初三。不妄語等，語次四。無貪等，意後三。俱以思為體，三業之體皆是思故。《成唯識》云「前七業道亦思為體，不但後三體是思故，身語表彰意之思故。假名表業，此思熏種，假名無表色業，體實非色。」《顯揚論》云「身語二色，性非善惡，表善惡故，假名善惡，故體即思。思有三種：一審慮思，審慮所作故。二決定思，決定將作故。三動發思，正起動作故。」取此第三為業道體。二釋名者，十者數也，善者順理益物義，業者造作義，道者所遊履義、能通生義。此思類別名十，能有順益名善，體能造作名業。《成唯識》云「此第三思，為前二思所遊履故，通生當來異熟果等，亦名為道。」遊履者，緣慮引發義，與《成業》同然。《瑜伽論》第六十說「思是業，非業道。殺生乃至綺語，亦業亦業道。貪恚邪見，業道非業者，隨轉理門、隨薩婆多等說故。」《成唯識論》真實理門，又彼亦是真實理門，彼論意說：若業道思造作遊履可名為道，由第三思非業道思所遊履故，不與道名。《成唯識》中但說第三思為他所遊、通生當果，與業道名。不相違也。又身語表由思發故，假說名業，所作業故、思所履故，假名業道。《瑜伽》依此復說「殺生乃至綺語亦業亦道，其實非業，可名為道，非能作故。邪見等三，彼此無別。」釋此別名，翻惡可知，如《瑜伽論》第八第九。三辨果者，有漏善業道得四非離繫，無漏善業道得四非異熟，若互相資，各得五果，一一翻十惡業道說，如理應知。此中所言十善業道極清淨者，無漏業道名極清淨，非有漏故。明成佛時無異熟果，由行不殺，得後果時壽量決定，離不與取故大富，上二皆等流果。離欲邪行故梵行，離虛誑語故所言誠諦，離麁惡語故常以煗語，上三皆增上果。離間語故眷屬不離，此等流果。離雜穢語故，善宣密意，此亦增上果。離貪恚邪見，得餘三種，此三皆等流果。此中合說離殺盜離間語貪恚邪見六業得等流果，餘四得增上果。今互相准，如理可知。即厭繁文，故略不說，皆如《瑜伽》第八第九五十九六十、《對法》第七、《成業》、《唯識》等廣說。舊經云「善和諍訟」，是不雜穢語果。「善宣密意故」，密意者，謂隱心理。若綺飾文辭，便翳理故。正直語者便能宣義，言必饒益，是無貪果。若貪欲起，不饒益故。不嫉不恚，俱無瞋果。次嫉之體即是瞋故。若依新文，便無疑難。

經 諸善男子(至)則有寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 諸善男子(至)則有寂靜。

贊曰：自下第二顯嚴土因所為利益。於中合有十七轉，分之為二：初之八轉，牒上十八番行之次第展轉相有；後之九轉相，明嚴土因所生勝果。此初文也。舊有十三轉，初之七轉牒上諸番，後之六轉嚴土所生。此中第五轉止息者，合牒前六度，止六蔽故。此第六轉發起者，合牒前四，無量、攝事、巧便、菩提分法，發起自他二勝益故。此第八番寂靜者，合牒前二，息八、無暇自守戒、行十善業道，寂眾惡故。十八番中，第十六息無暇、第十七自守戒行，嚴此二因，人無惡器；嚴餘十六因，器無惡人。舊經初直心、次發行，發行合是深心，深心應是大乘心，然文倒錯。發行為第二，道理難知。調伏者，牒上六度，伏六蔽故，如說行者無量攝事巧便道品，此四種修行故。第七方便者，即說八難、自守戒行、十善業道，此之三種殊勝方便，寂靜惡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第二顯嚴土因所為利益。於中合有十七轉，分之為二：初之八轉，牒上十八番行之次第展轉相有；後之九轉相，明嚴土因所生勝果。此初文也。舊有十三轉，初之七轉牒上諸番，後之六轉嚴土所生。此中第五轉止息者，合牒前六度，止六蔽故。此第六轉發起者，合牒前四，無量、攝事、巧便、菩提分法，發起自他二勝益故。此第八番寂靜者，合牒前二，息八、無暇自守戒、行十善業道，寂眾惡故。十八番中，第十六息無暇、第十七自守戒行，嚴此二因，人無惡器；嚴餘十六因，器無惡人。舊經初直心、次發行，發行合是深心，深心應是大乘心，然文倒錯。發行為第二，道理難知。調伏者，牒上六度，伏六蔽故，如說行者無量攝事巧便道品，此四種修行故。第七方便者，即說八難、自守戒行、十善業道，此之三種殊勝方便，寂靜惡故。

經 隨其寂靜(至)嚴淨佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 隨其寂靜(至)嚴淨佛土。

贊曰：下有九轉，顯嚴土因所生勝果。於中有二：初之兩轉，明嚴前因感淨土果；後之七轉，明淨土成更生勝果。此初文也。由嚴前因感勝眾生，故言由此有清淨有情。離惡而修於善，此乃菩薩本所欣求，乃為如來佛土清淨，諸有情土是佛土故。內有情界土既為清淨，外器界土自亦清淨，以心淨故佛土清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有九轉，顯嚴土因所生勝果。於中有二：初之兩轉，明嚴前因感淨土果；後之七轉，明淨土成更生勝果。此初文也。由嚴前因感勝眾生，故言由此有清淨有情。離惡而修於善，此乃菩薩本所欣求，乃為如來佛土清淨，諸有情土是佛土故。內有情界土既為清淨，外器界土自亦清淨，以心淨故佛土清淨。

經 隨其嚴淨佛土(至)諸妙功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 隨其嚴淨佛土(至)諸妙功德。

贊曰：下有七轉，明淨土成更生勝果。於中有二：初一轉，能化利益果；後六轉，所化利益果。此有二義：一是轉法輪義。展轉相生，故有彼情土。既有嚴淨已，便能化他，故有法教。法教既施，化生妙福，生天人中，受勝福故。次有漏聞思修三妙慧生。妙慧生已，無漏智起。無漏智起已，生無漏行。無漏行生已，即八識心一切清淨。心既淨心已，得果圓滿，無量妙德無不具足。如是復名嚴淨佛土。二是可施他義。彼有情土既嚴淨已，便可以十地教而教化之。有情土淨，是十地故。法教既施，有無漏福受十王果等種種福故。次後復有無分別慧生，無分別慧生已復有後得智生，後得智生已無漏行生，無漏行生已八識心淨，八識心淨已萬德具足，遂致作佛。此願由嚴淨土因已感淨土果生，感淨土果生已生此勝果。舊經此中唯有四轉，𨷂無妙福、妙行二種，合智與慧而為一轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下有七轉，明淨土成更生勝果。於中有二：初一轉，能化利益果；後六轉，所化利益果。此有二義：一是轉法輪義。展轉相生，故有彼情土。既有嚴淨已，便能化他，故有法教。法教既施，化生妙福，生天人中，受勝福故。次有漏聞思修三妙慧生。妙慧生已，無漏智起。無漏智起已，生無漏行。無漏行生已，即八識心一切清淨。心既淨心已，得果圓滿，無量妙德無不具足。如是復名嚴淨佛土。二是可施他義。彼有情土既嚴淨已，便可以十地教而教化之。有情土淨，是十地故。法教既施，有無漏福受十王果等種種福故。次後復有無分別慧生，無分別慧生已復有後得智生，後得智生已無漏行生，無漏行生已八識心淨，八識心淨已萬德具足，遂致作佛。此願由嚴淨土因已感淨土果生，感淨土果生已生此勝果。舊經此中唯有四轉，𨷂無妙福、妙行二種，合智與慧而為一轉。

經 諸善男子(至)嚴淨自心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 諸善男子(至)嚴淨自心。

贊曰：如來廣說中，下文第二勸發嚴心。有二：初勸、後釋。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：如來廣說中，下文第二勸發嚴心。有二：初勸、後釋。此初也。

經 所以者何(至)嚴淨佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 所以者何(至)嚴淨佛土。

贊曰：此釋所由。諸修行者自心嚴淨，外感有情器土亦淨。自心不淨，何得淨地？所以菩薩自心清淨，五蘊假者有情亦淨；內心既淨，外感有情及器亦淨。《佛地經》言「最極自在，淨識為相。」故識淨時佛土便淨。上來但說有情為土，本所化故。不說器界，有情土淨器界自淨，不說自成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此釋所由。諸修行者自心嚴淨，外感有情器土亦淨。自心不淨，何得淨地？所以菩薩自心清淨，五蘊假者有情亦淨；內心既淨，外感有情及器亦淨。《佛地經》言「最極自在，淨識為相。」故識淨時佛土便淨。上來但說有情為土，本所化故。不說器界，有情土淨器界自淨，不說自成。

經 爾時舍利子(至)雜穢若此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時舍利子(至)雜穢若此。

贊曰：說因圓滿中有三，自下第三明決疑也。於中有四：一鶖子疑生、二聖者慰喻、三佛現淨土、四鶖子疑除。此初文也。乘前嚴心，遂此疑生。若心淨故有情土淨，有情土淨器與淨者，牒前文也。莫我釋迦因心不淨佛土雜穢，勿者莫也，此言意顯乃是我佛先心不淨，今成佛土穢若斯耶？梵言舍利，唐曰春鸎，以母辨才指喻為號，顯彼所生故名為子。少聞多解，聲聞上首，故佛加持令興疑念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：說因圓滿中有三，自下第三明決疑也。於中有四：一鶖子疑生、二聖者慰喻、三佛現淨土、四鶖子疑除。此初文也。乘前嚴心，遂此疑生。若心淨故有情土淨，有情土淨器與淨者，牒前文也。莫我釋迦因心不淨佛土雜穢，勿者莫也，此言意顯乃是我佛先心不淨，今成佛土穢若斯耶？梵言舍利，唐曰春鸎，以母辨才指喻為號，顯彼所生故名為子。少聞多解，聲聞上首，故佛加持令興疑念。

經 佛知其念(至)而盲不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 佛知其念(至)而盲不見。

贊曰；下聖者慰喻，有二：初佛喻。有三：一問、二答、三告。此初文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰；下聖者慰喻，有二：初佛喻。有三：一問、二答、三告。此初文也。

經 對曰不也(至)非日月咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 對曰不也(至)非日月咎。

贊曰：鶖子答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：鶖子答也。

經 佛言如是(至)而汝不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 佛言如是(至)而汝不見。

贊曰：世尊告也。初總告，為眾生罪故不見我之佛土嚴淨；後別告之，我土嚴淨而汝不見。《法花經》云「我常住於此，以諸神通力，令顛倒眾生，雖近而不見。眾生既信伏，質直意柔軟，一心欲見佛，不自惜身命，時我及眾僧，俱出靈鷲山。」又云「我淨土不毀，而眾見燒盡，憂怖諸苦惱，如是悉充滿。是諸罪眾生，以惡業因緣，過阿僧祇劫，不聞三寶名。」乃至廣說。即是此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：世尊告也。初總告，為眾生罪故不見我之佛土嚴淨；後別告之，我土嚴淨而汝不見。《法花經》云「我常住於此，以諸神通力，令顛倒眾生，雖近而不見。眾生既信伏，質直意柔軟，一心欲見佛，不自惜身命，時我及眾僧，俱出靈鷲山。」又云「我淨土不毀，而眾見燒盡，憂怖諸苦惱，如是悉充滿。是諸罪眾生，以惡業因緣，過阿僧祇劫，不聞三寶名。」乃至廣說。即是此也。

經 爾時持髻(至)最極嚴淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時持髻(至)最極嚴淨。

贊曰：下持髻喻。文有五重：一持髻告、二鶖子詰、三持髻喻、四鶖子指陳、五正理慰喻。此初文也。勿作汝心謂土不淨，今此佛土最極清淨故。舊文有三，無第二詰，乃合第三喻答為第一，最後文中復少差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下持髻喻。文有五重：一持髻告、二鶖子詰、三持髻喻、四鶖子指陳、五正理慰喻。此初文也。勿作汝心謂土不淨，今此佛土最極清淨故。舊文有三，無第二詰，乃合第三喻答為第一，最後文中復少差別。

經 舍利子言(至)嚴淨云何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 舍利子言(至)嚴淨云何。

贊曰：此鶖子詰佛淨土相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此鶖子詰佛淨土相。

經 持髻梵言(至)亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 持髻梵言(至)亦復如是。

贊曰：此持髻喻。顯莊嚴已前舉喻，我見已下正示。欲界第六天名他化自在，他為變化諸欲塵境，得大自在而受用之，此最勝故寄以為喻。雖知有漏非無漏喻，舉近況遠，令易解故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此持髻喻。顯莊嚴已前舉喻，我見已下正示。欲界第六天名他化自在，他為變化諸欲塵境，得大自在而受用之，此最勝故寄以為喻。雖知有漏非無漏喻，舉近況遠，令易解故。

經 舍利言(至)穢惡充滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 舍利言(至)穢惡充滿。

贊曰：下鶖子指陳。指所見穢，以徵前淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下鶖子指陳。指所見穢，以徵前淨。

經 持髻梵言(至)為不嚴淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 持髻梵言(至)為不嚴淨。

贊曰：下正理慰喻。有二：初顯彼心不淨故見穢方，後顯菩薩心淨便見淨土。此初文也。淨心高下，行不嚴淨，復謂佛智意亦有高下，而便見土恒不清淨，故諸異生及二乘位皆見土穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下正理慰喻。有二：初顯彼心不淨故見穢方，後顯菩薩心淨便見淨土。此初文也。淨心高下，行不嚴淨，復謂佛智意亦有高下，而便見土恒不清淨，故諸異生及二乘位皆見土穢。

經 若諸菩薩(至)最極嚴淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若諸菩薩(至)最極嚴淨。

贊曰：此顯菩薩心淨便見淨土。內心平等、功德嚴淨，亦復謂佛意樂亦復淨，便見佛土最極清淨，故十地菩薩所見之土常極清淨。舊文稍殊，不依佛慧者，乍似不修佛慧，應云不依佛之淨不等慧，謂佛慧不平，故見土穢。義意大同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此顯菩薩心淨便見淨土。內心平等、功德嚴淨，亦復謂佛意樂亦復淨，便見佛土最極清淨，故十地菩薩所見之土常極清淨。舊文稍殊，不依佛慧者，乍似不修佛慧，應云不依佛之淨不等慧，謂佛慧不平，故見土穢。義意大同。

經 爾時世尊(至)妙寶莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時世尊(至)妙寶莊嚴。

贊曰：自下第三，佛現淨土。佛土義，以八門分別：一顯差別、二出體性、三顯因行、四彰果相、五釋分量、六解處所、七共不、八諸門辨。第一顯差別者，《佛地論》第七云「佛身有二：一生身、二法身。若自性身、若自受用，俱名法身，諸功德法所集成故。若變他身、若他受用，俱名生身，隨眾所宜數現生故。」一切佛土必有身居，身既有二故土亦然。生身土通淨穢，法身土唯清淨。或身有二：一實、二權，實即法身、權即生體。土隨亦二，淨穢如前。《佛地經》說「佛身有三。頌曰：自性法受用，變化差別轉。」彼論云「自性法者，即是如來初自性身，體常不變，故名自性。力無畏等諸功德法所依止故，亦名法身。受用者，即受用身，能令自他受用種種大法樂故。變化者，即變化身，為欲利益安樂有情，示現種種變化事故。雖淨法界體性無差，別而有三身，種種相異、轉變不同，故名差別。身既有三，土隨亦爾：一法性土、二受用土，此二唯淨；三變化土，通淨及穢。」《成唯識論》第十卷說「佛身有四，佛土亦爾。一自性身，依法性土。《稱讚大乘功德經》言『是薄伽梵，住法界藏，說彼經典。』住法性土也。二自受用身，依自受用土。三他受用身，依他受用土。《佛地經》云『住最勝光耀十八圓滿也。』四變化身，依變化土。」此經所云住廣嚴城也。初三身土，唯淨非穢；後變化土，通淨及穢。為十地菩薩現身及土，非穢唯淨；為地前菩薩二乘眾現，通淨及穢。若為分別煩惱及所知障未盡、未證二空真如者所現身土，或淨或穢；若為二分別障盡及已證二空者所現身土，必是淨故。《佛地論》說「三身有四句：一受用非變化，謂自受用身。二變化非受用，謂變化身。三亦受用亦變化，謂他受用身。四非受用非變化，謂自性身。」亦同《唯識》。《大般若經》第五百六十八勝天王會第三卷說「佛有十身：一平等身、二清淨身、三無盡身、四善修身、五法性身、六離尋伺身、第七不思議身、八寂靜身、九虛空身、十妙智身。天王白言：『何位能得如來十身？』佛言：『初地得平等身，通達法性，離諸邪曲，見平等故。第二地中得清淨身，離犯戒失，戒清淨故。第三地中得無盡身，離欲貪嗔，得勝定故。第四地中得善修身，常勤修習菩提分故。第五地中得法性身，觀諸諦理，證法性故。第六地中得離尋伺身，觀緣起理，離尋伺故。第七地中得不思議身，方便善巧智行滿故。第八地中得寂靜身，離諸煩惱戲論事故。第九地中得虛空身，身相無盡，遍一切故。第十地中得妙智身，一切種智修圓滿故。』天王復言：『佛菩薩身，寧無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第三，佛現淨土。佛土義，以八門分別：一顯差別、二出體性、三顯因行、四彰果相、五釋分量、六解處所、七共不、八諸門辨。第一顯差別者，《佛地論》第七云「佛身有二：一生身、二法身。若自性身、若自受用，俱名法身，諸功德法所集成故。若變他身、若他受用，俱名生身，隨眾所宜數現生故。」一切佛土必有身居，身既有二故土亦然。生身土通淨穢，法身土唯清淨。或身有二：一實、二權，實即法身、權即生體。土隨亦二，淨穢如前。《佛地經》說「佛身有三。頌曰：自性法受用，變化差別轉。」彼論云「自性法者，即是如來初自性身，體常不變，故名自性。力無畏等諸功德法所依止故，亦名法身。受用者，即受用身，能令自他受用種種大法樂故。變化者，即變化身，為欲利益安樂有情，示現種種變化事故。雖淨法界體性無差，別而有三身，種種相異、轉變不同，故名差別。身既有三，土隨亦爾：一法性土、二受用土，此二唯淨；三變化土，通淨及穢。」《成唯識論》第十卷說「佛身有四，佛土亦爾。一自性身，依法性土。《稱讚大乘功德經》言『是薄伽梵，住法界藏，說彼經典。』住法性土也。二自受用身，依自受用土。三他受用身，依他受用土。《佛地經》云『住最勝光耀十八圓滿也。』四變化身，依變化土。」此經所云住廣嚴城也。初三身土，唯淨非穢；後變化土，通淨及穢。為十地菩薩現身及土，非穢唯淨；為地前菩薩二乘眾現，通淨及穢。若為分別煩惱及所知障未盡、未證二空真如者所現身土，或淨或穢；若為二分別障盡及已證二空者所現身土，必是淨故。《佛地論》說「三身有四句：一受用非變化，謂自受用身。二變化非受用，謂變化身。三亦受用亦變化，謂他受用身。四非受用非變化，謂自性身。」亦同《唯識》。《大般若經》第五百六十八勝天王會第三卷說「佛有十身：一平等身、二清淨身、三無盡身、四善修身、五法性身、六離尋伺身、第七不思議身、八寂靜身、九虛空身、十妙智身。天王白言：『何位能得如來十身？』佛言：『初地得平等身，通達法性，離諸邪曲，見平等故。第二地中得清淨身，離犯戒失，戒清淨故。第三地中得無盡身，離欲貪嗔，得勝定故。第四地中得善修身，常勤修習菩提分故。第五地中得法性身，觀諸諦理，證法性故。第六地中得離尋伺身，觀緣起理，離尋伺故。第七地中得不思議身，方便善巧智行滿故。第八地中得寂靜身，離諸煩惱戲論事故。第九地中得虛空身，身相無盡，遍一切故。第十地中得妙智身，一切種智修圓滿故。』天王復言：『佛菩薩身，寧無

差別？』佛言：『天王！身無差別，功德有異。以一切法同一法性故，身無差別。諸如來身具諸功德，菩薩不爾，故功德異。』廣說無量譬喻顯之。」故知十身皆唯法身。法依義既有十名，是故真如隨於勝德亦成十土：一遍行土、二最勝土、三勝流土、四無攝受土、五類無別土、六無染淨土、七法無別土、八不增減土、九智自在土、十業自在土。亦隨能證別分十土，依義別故。《佛地論》云「又餘經說，有十種佛。」即《花嚴經》「一現等覺佛、二弘誓願佛、三業異熟佛、四住持佛、五變化佛、六法界佛、七心佛、八定佛、九本性佛、十隨樂佛。」前五世俗、後五勝義，隨其所應，三身所攝。且隨麁相配三身者，初五化身、次二法身、後三受用。既即三身，土亦三土，更無別義。《瑜伽》第四云「復有超過淨居大自在住處，有十地菩薩，由極熏修第十地故，得生其中。」即《花嚴》云「有妙淨土，出過三界，第十地菩薩當生其中。」亦即十地云「現報利益，受佛位故；後報利益，摩醯首羅智處生故。」梵云摩醯首羅，即《瑜伽》所云大自在，第十地菩薩也。第十地菩薩將成佛時，往色究竟上，坐大寶蓮花，成正覺故，感得此土。既成佛已，土便無邊，更無別處。《對法》第六云「復有清淨世界，非苦諦攝，非業煩惱力所生故、非業煩惱增上所起故，然由大願清淨善根增上所引。此所生處不可思議，唯佛所覺。尚非得靜慮者境界，況尋思者。此自受用土，唯佛所知，尚非十地二乘境界，況非聖住有尋思者之所能知。」雖有諸教種種不同，及如上說身土差別不過三四，更不釋餘，如理應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 差別？』佛言：『天王！身無差別，功德有異。以一切法同一法性故，身無差別。諸如來身具諸功德，菩薩不爾，故功德異。』廣說無量譬喻顯之。」故知十身皆唯法身。法依義既有十名，是故真如隨於勝德亦成十土：一遍行土、二最勝土、三勝流土、四無攝受土、五類無別土、六無染淨土、七法無別土、八不增減土、九智自在土、十業自在土。亦隨能證別分十土，依義別故。《佛地論》云「又餘經說，有十種佛。」即《花嚴經》「一現等覺佛、二弘誓願佛、三業異熟佛、四住持佛、五變化佛、六法界佛、七心佛、八定佛、九本性佛、十隨樂佛。」前五世俗、後五勝義，隨其所應，三身所攝。且隨麁相配三身者，初五化身、次二法身、後三受用。既即三身，土亦三土，更無別義。《瑜伽》第四云「復有超過淨居大自在住處，有十地菩薩，由極熏修第十地故，得生其中。」即《花嚴》云「有妙淨土，出過三界，第十地菩薩當生其中。」亦即十地云「現報利益，受佛位故；後報利益，摩醯首羅智處生故。」梵云摩醯首羅，即《瑜伽》所云大自在，第十地菩薩也。第十地菩薩將成佛時，往色究竟上，坐大寶蓮花，成正覺故，感得此土。既成佛已，土便無邊，更無別處。《對法》第六云「復有清淨世界，非苦諦攝，非業煩惱力所生故、非業煩惱增上所起故，然由大願清淨善根增上所引。此所生處不可思議，唯佛所覺。尚非得靜慮者境界，況尋思者。此自受用土，唯佛所知，尚非十地二乘境界，況非聖住有尋思者之所能知。」雖有諸教種種不同，及如上說身土差別不過三四，更不釋餘，如理應知。

第二出體性者，自性身土即真如理，雖身土體無差別，而屬佛法相性異故，以義相為身、以體性為土，以覺相為身、以法性為土，體具恒沙真理功德。此佛身土，俱非色攝、非心心所，但依一如差別義說。自受用身還依自土，謂圓鏡智相應淨識。由昔所修自利無漏純淨佛土因緣成熟，從初成佛盡未來際，相續變為純淨佛土，唯以無漏色蘊香味觸相續四塵間斷，亦聲五塵為性，體具事相色法功德。《對法》所言「唯佛所覺，尚非得靜慮者靜慮境界，況尋伺者。」即是此土。他受用身還依自土，謂平等智大慈悲力。由昔所修利他無漏純淨佛土因緣成熟，隨第十地菩薩所宜變為淨土，器亦以無漏色蘊四塵五塵而為體性。譬如世間人王國土，以有情界及器世界以為體性，離二無別王國土故。由此他受用身所有淨土，亦以成十地菩薩五蘊，及金銀等所成四塵等器土以為體性。此卷上說諸有情土是為菩薩嚴淨佛土，一切菩薩隨諸有情增長饒益，即便攝受嚴淨佛土。乃至廣說，十善業道土是菩薩佛土，菩薩成佛時，大富梵行乃至正見有情來生其國。故知有情及彼器界俱稱佛土。持髻所言我見釋迦佛土嚴淨，復有無量寶功德莊嚴。亦他受用土，持髻乃是第八地故。《法花經》言「眾生見劫盡，大火所燒時。我此土安穩，天人常充滿。」《梵網經》云「我今盧舍那，方坐蓮花臺。一花百億國，一國一釋迦。」即他受用土。世親菩薩《淨土論》云「女人及根缺，二乘種不生。」皆他受用土。此之佛土，佛所變化者，定唯無漏；菩薩變者，通有無漏。第八五識所變唯有漏，第六識或第七識及所變通無漏。其有情土通以五蘊功德為性，其此器土具十八圓滿。佛變化身還居自土，謂成事智大慈悲力。由昔所修利他無漏淨穢佛土因緣成熟，隨未登地有情所宜化為佛土，或淨或穢。如彌勒土淨。釋迦土中，說無垢稱經，足未按前現穢非淨，足按已後暫令見淨。說法花時，十方佛，淨而非穢；未集已前，穢而非淨。《涅槃》亦云「爾時三千大千世界，以佛神力，地皆柔軟，無有坵墟土石沙礫。」亦化土攝，隨所宜生而現土故。此土亦以有情五蘊及器四塵等以為體性，佛變唯無漏，餘有情變通有無漏。第六識及所變通有無漏，餘識及所變唯有漏。雖有種種眾寶莊嚴，依法出體，外土唯色、內土通五，所化有情五蘊成故，或似有功德、或似無功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二出體性者，自性身土即真如理，雖身土體無差別，而屬佛法相性異故，以義相為身、以體性為土，以覺相為身、以法性為土，體具恒沙真理功德。此佛身土，俱非色攝、非心心所，但依一如差別義說。自受用身還依自土，謂圓鏡智相應淨識。由昔所修自利無漏純淨佛土因緣成熟，從初成佛盡未來際，相續變為純淨佛土，唯以無漏色蘊香味觸相續四塵間斷，亦聲五塵為性，體具事相色法功德。《對法》所言「唯佛所覺，尚非得靜慮者靜慮境界，況尋伺者。」即是此土。他受用身還依自土，謂平等智大慈悲力。由昔所修利他無漏純淨佛土因緣成熟，隨第十地菩薩所宜變為淨土，器亦以無漏色蘊四塵五塵而為體性。譬如世間人王國土，以有情界及器世界以為體性，離二無別王國土故。由此他受用身所有淨土，亦以成十地菩薩五蘊，及金銀等所成四塵等器土以為體性。此卷上說諸有情土是為菩薩嚴淨佛土，一切菩薩隨諸有情增長饒益，即便攝受嚴淨佛土。乃至廣說，十善業道土是菩薩佛土，菩薩成佛時，大富梵行乃至正見有情來生其國。故知有情及彼器界俱稱佛土。持髻所言我見釋迦佛土嚴淨，復有無量寶功德莊嚴。亦他受用土，持髻乃是第八地故。《法花經》言「眾生見劫盡，大火所燒時。我此土安穩，天人常充滿。」《梵網經》云「我今盧舍那，方坐蓮花臺。一花百億國，一國一釋迦。」即他受用土。世親菩薩《淨土論》云「女人及根缺，二乘種不生。」皆他受用土。此之佛土，佛所變化者，定唯無漏；菩薩變者，通有無漏。第八五識所變唯有漏，第六識或第七識及所變通無漏。其有情土通以五蘊功德為性，其此器土具十八圓滿。佛變化身還居自土，謂成事智大慈悲力。由昔所修利他無漏淨穢佛土因緣成熟，隨未登地有情所宜化為佛土，或淨或穢。如彌勒土淨。釋迦土中，說無垢稱經，足未按前現穢非淨，足按已後暫令見淨。說法花時，十方佛，淨而非穢；未集已前，穢而非淨。《涅槃》亦云「爾時三千大千世界，以佛神力，地皆柔軟，無有坵墟土石沙礫。」亦化土攝，隨所宜生而現土故。此土亦以有情五蘊及器四塵等以為體性，佛變唯無漏，餘有情變通有無漏。第六識及所變通有無漏，餘識及所變唯有漏。雖有種種眾寶莊嚴，依法出體，外土唯色、內土通五，所化有情五蘊成故，或似有功德、或似無功德。

第三辨因行者，此上經言「發起無上菩提心正，是為菩薩嚴淨佛土。菩薩證得大菩提時，一切發趣大乘有情來生其國。」純意樂、善加行、上意樂、六波羅蜜、四無量、四攝事、巧方便、三十七種菩提分法、修迴向、善說息除八種無暇、自守戒行不譏彼短、十善業道，合十八種淨修佛土，皆淨土因。經下文言「成就八法生于淨土。」〈香臺品〉言「堪忍世界辨諸菩薩眾，成熟八法，無毀無傷，從此命終生餘淨土。一作思惟：我於有情應作善事，不應於彼希望善報。二作思惟：我應代彼一切有情受諸苦惱，我之善根悉必迴施與。三作思惟：我於有情應心平等，心無罣礙。四作思惟：我應於彼一切有情摧伏憍慢，敬愛如佛。五信解增上，於未聽受甚深經典暫得聽聞，無疑無謗。六於他利養無嫉妬心，於己利養不生憍慢。七調伏自心、常省己過，不譏他犯。八恒無放逸，於諸善法常閑尋求，精進修行菩提分法。」《觀無量壽經》廣說諸觀生淨土因，乃至孝養父母、奉事師長、十念成熟，皆淨土因。《佛地經論》及《攝大乘》皆言勝出世間善根所起，唯說無漏善根為因。雖有如是諸文不同，各隨所化機宜不同宜聞說行，非定唯爾。故《對法》云「非業煩惱力所生故、非業煩惱增上起故，然由大願清淨善根之所引發。」總而言之，淨土因者，一由善根、二由大願。若不修善根，佛土無因；不發大願，佛土無緣，因緣具足方感果故。如是世有友資愛取潤，方感內外二土果故。要修眾行，以願為資，方得生於佛土之中；不爾便無見佛聞法生佛土義。總相雖爾，然佛四土勝因各別。謂法性土，唯以二空無分別智為其因緣，證法性理唯此智故。自受用土，唯以自利後所得智為其因緣，證事五蘊唯此智故。他受用土及變化土，唯以利他後所得智為其因緣。《般若經》云「莊嚴佛土莊嚴佛土者，即非莊嚴佛土，是名莊嚴佛土莊嚴佛土。」天親論云「智習唯識通，如是取淨土，非形第一體，非嚴莊嚴意。」廣如彼說，正與此同。此說佛土所化眾生，其因乃別。其法性土，十地菩薩亦以無分別智為其因緣。圓滿法性土，十地不生，分有證會，菩薩亦得，如前已說。故諸論云：初地已往生如來家，謂淨法界，名如來家。於中證會，名為生故。自受用土，十地不生，知而不證。他受用土，十地菩薩後所得智為其因緣，無分別智加行智等為其助因。《佛地》亦言「無分別者，相資通論，理智不為事因緣故。若變化土，地前凡夫以加行智、二乘亦以後所得智為正因緣。」此上所說皆正因緣。若兼助因及緣助者，隨應理土以事行及願為緣助得。若事土者，以理行及願為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三辨因行者，此上經言「發起無上菩提心正，是為菩薩嚴淨佛土。菩薩證得大菩提時，一切發趣大乘有情來生其國。」純意樂、善加行、上意樂、六波羅蜜、四無量、四攝事、巧方便、三十七種菩提分法、修迴向、善說息除八種無暇、自守戒行不譏彼短、十善業道，合十八種淨修佛土，皆淨土因。經下文言「成就八法生于淨土。」〈香臺品〉言「堪忍世界辨諸菩薩眾，成熟八法，無毀無傷，從此命終生餘淨土。一作思惟：我於有情應作善事，不應於彼希望善報。二作思惟：我應代彼一切有情受諸苦惱，我之善根悉必迴施與。三作思惟：我於有情應心平等，心無罣礙。四作思惟：我應於彼一切有情摧伏憍慢，敬愛如佛。五信解增上，於未聽受甚深經典暫得聽聞，無疑無謗。六於他利養無嫉妬心，於己利養不生憍慢。七調伏自心、常省己過，不譏他犯。八恒無放逸，於諸善法常閑尋求，精進修行菩提分法。」《觀無量壽經》廣說諸觀生淨土因，乃至孝養父母、奉事師長、十念成熟，皆淨土因。《佛地經論》及《攝大乘》皆言勝出世間善根所起，唯說無漏善根為因。雖有如是諸文不同，各隨所化機宜不同宜聞說行，非定唯爾。故《對法》云「非業煩惱力所生故、非業煩惱增上起故，然由大願清淨善根之所引發。」總而言之，淨土因者，一由善根、二由大願。若不修善根，佛土無因；不發大願，佛土無緣，因緣具足方感果故。如是世有友資愛取潤，方感內外二土果故。要修眾行，以願為資，方得生於佛土之中；不爾便無見佛聞法生佛土義。總相雖爾，然佛四土勝因各別。謂法性土，唯以二空無分別智為其因緣，證法性理唯此智故。自受用土，唯以自利後所得智為其因緣，證事五蘊唯此智故。他受用土及變化土，唯以利他後所得智為其因緣。《般若經》云「莊嚴佛土莊嚴佛土者，即非莊嚴佛土，是名莊嚴佛土莊嚴佛土。」天親論云「智習唯識通，如是取淨土，非形第一體，非嚴莊嚴意。」廣如彼說，正與此同。此說佛土所化眾生，其因乃別。其法性土，十地菩薩亦以無分別智為其因緣。圓滿法性土，十地不生，分有證會，菩薩亦得，如前已說。故諸論云：初地已往生如來家，謂淨法界，名如來家。於中證會，名為生故。自受用土，十地不生，知而不證。他受用土，十地菩薩後所得智為其因緣，無分別智加行智等為其助因。《佛地》亦言「無分別者，相資通論，理智不為事因緣故。若變化土，地前凡夫以加行智、二乘亦以後所得智為正因緣。」此上所說皆正因緣。若兼助因及緣助者，隨應理土以事行及願為緣助得。若事土者，以理行及願為

緣助，生有漏土以無漏為助，無漏土以有漏為助故。《對法》云「唯以大願善根為因而得生起。」諸教所說種種不同，皆隨所宜應時而說，非即決定。無垢所言「八法無瘡，生于淨土。」《佛地》所言「勝出世間善根所起。」此二皆是他受用因。《無垢經》言「發起天上菩提心土，乃至十善業道，是為淨修佛土」者，通說有漏無漏二因相資，生于他受用土，亦可通說生變化淨土。《觀經》所說諸觀，及孝養父母等，乃至十念為淨土因者，此有二義：一云、准《攝大乘》等，西方乃他受用土。《觀經》自言「阿鞞拔致不退菩薩方得生故，非以少善根因緣而得生故。」無著、天親《淨土論》言「女人根缺二乘種等皆不生故。」《攝大乘論》云「非唯由願方乃得生，別時意故。如以一錢貨得千錢，別時方得，非今即得。十念往生亦復如是，十念為因，後方漸生。非由十念死後即生，為除懈怠不修善者令其念佛，說十念力因生淨土故。」又說阿彌陀佛身量豪相如五須彌也，非他受用，何容乃爾？又《觀音授記經》言「阿彌陀佛滅度之後，觀音菩薩次當補處。」十地大形說當補處，非他受用是何佛耶？二云、西方通於報化二土。報土文證，如前所說。化土證者，《鼓音王經》云「阿彌陀佛，父名月上、母名殊勝妙顏，有子有魔，亦有調達亦有王城。」若非化身，寧有此事？故《觀經》說九品生中，有阿羅漢、須陀洹等。故生彼者通有三乘，其土通是報化二土。若依前解，此是他受用身，示現亦有父母王國，實即無之，實無女人惡道怖等。九品生中，阿羅漢等借彼名說，實是菩薩。二釋任情，取捨隨意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣助，生有漏土以無漏為助，無漏土以有漏為助故。《對法》云「唯以大願善根為因而得生起。」諸教所說種種不同，皆隨所宜應時而說，非即決定。無垢所言「八法無瘡，生于淨土。」《佛地》所言「勝出世間善根所起。」此二皆是他受用因。《無垢經》言「發起天上菩提心土，乃至十善業道，是為淨修佛土」者，通說有漏無漏二因相資，生于他受用土，亦可通說生變化淨土。《觀經》所說諸觀，及孝養父母等，乃至十念為淨土因者，此有二義：一云、准《攝大乘》等，西方乃他受用土。《觀經》自言「阿鞞拔致不退菩薩方得生故，非以少善根因緣而得生故。」無著、天親《淨土論》言「女人根缺二乘種等皆不生故。」《攝大乘論》云「非唯由願方乃得生，別時意故。如以一錢貨得千錢，別時方得，非今即得。十念往生亦復如是，十念為因，後方漸生。非由十念死後即生，為除懈怠不修善者令其念佛，說十念力因生淨土故。」又說阿彌陀佛身量豪相如五須彌也，非他受用，何容乃爾？又《觀音授記經》言「阿彌陀佛滅度之後，觀音菩薩次當補處。」十地大形說當補處，非他受用是何佛耶？二云、西方通於報化二土。報土文證，如前所說。化土證者，《鼓音王經》云「阿彌陀佛，父名月上、母名殊勝妙顏，有子有魔，亦有調達亦有王城。」若非化身，寧有此事？故《觀經》說九品生中，有阿羅漢、須陀洹等。故生彼者通有三乘，其土通是報化二土。若依前解，此是他受用身，示現亦有父母王國，實即無之，實無女人惡道怖等。九品生中，阿羅漢等借彼名說，實是菩薩。二釋任情，取捨隨意。

第四果相者，《佛地經》言「最極自在淨識為相。」彼論釋言「佛無漏心以為體相，唯有識故，非離識外別有其土。謂法性土，即法性心，此不離於無分別智相應淨識，識實性故。自他受用及變化土，皆不離於佛後得智相應淨識。然識有異，自受用土即第八識，他受用土即第七識，其變化土即前五識，隨應是彼後所得智相應識故。」十地菩薩見法性土及他受用土，地前三乘見變化土，皆隨所應，不離見者有漏無漏能觀淨穢。故此經言「若欲勤修嚴淨佛土，先應方便嚴淨自心。隨諸菩薩自心嚴淨，即得如是嚴淨佛土。」天親菩薩《般若論》云「智習唯識通，如是取淨土。」故修智因果便識淨，內識既淨，外感眾生及器世間國土皆淨，廣如經說。亦隨見者所應之識，如前准知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四果相者，《佛地經》言「最極自在淨識為相。」彼論釋言「佛無漏心以為體相，唯有識故，非離識外別有其土。謂法性土，即法性心，此不離於無分別智相應淨識，識實性故。自他受用及變化土，皆不離於佛後得智相應淨識。然識有異，自受用土即第八識，他受用土即第七識，其變化土即前五識，隨應是彼後所得智相應識故。」十地菩薩見法性土及他受用土，地前三乘見變化土，皆隨所應，不離見者有漏無漏能觀淨穢。故此經言「若欲勤修嚴淨佛土，先應方便嚴淨自心。隨諸菩薩自心嚴淨，即得如是嚴淨佛土。」天親菩薩《般若論》云「智習唯識通，如是取淨土。」故修智因果便識淨，內識既淨，外感眾生及器世間國土皆淨，廣如經說。亦隨見者所應之識，如前准知。

第五分量者，《佛地》、《唯識》皆說「法性土雖非色攝，不可說其形量大小，然依事相其量無邊，譬如虛空遍一切處。」自受用土，《十地經》說「第十地菩薩得生大自在宮，有十果相現。有大寶蓮花座，周圓如十阿僧祇百千三千大千世界，微塵數量出。第十地菩薩座登正覺，既成佛竟，盡未來際相續變為純淨佛土，周圓無際、眾寶莊嚴，隨法性土量無邊故。他受用土，隨十地菩薩所宜而現，或大或小、或劣或勝，前後改轉。」《梵網經》說「我今盧舍那，方坐蓮花座，一花百億國，一國一釋迦。」《攝論》等云「初地菩薩，悟十百門，見百佛土，一佛國土三千世界，三千世界有百億四天下，四天下各有一化佛，三千界中有百億化佛。」初地菩薩見百箇百億化佛一受用身，受用身居一大寶花臺，花有百葉，葉即三千大千世界。一受用佛名盧舍那，百箇百億化佛名為釋迦，不離一盧舍那身有眾釋迦。二地菩薩見一受用佛坐千葉蓮花，乃至第十地見佛極大，花葉無邊。且二地中，見初地所見十受用身盧舍那、千箇百億化身釋迦，乃至十地見九地所見無量受用身盧舍那、無量化身釋迦。大千世界佛數雖多，不離釋迦之化，故名一佛所化。又小乘中唯言一佛，無多化身，亦隨彼機說一佛也。或資糧道，見一四天下有一主佛。加行道中，見三千界有一立佛。初地以上，漸漸增故，故他受用土其量不定。變化土，或淨或穢、或小或大，前後改轉亦無定限，隨生所宜一時現故。《無垢稱經》佛足指按，大千界淨。無垢將至，預變毘耶一城為淨。說法花經，初變大千，次變十方各二百萬億佛國令淨，後更重變，故知大小隨時不定。《瓔珞經》言「毘盧遮那佛是法身，盧舍那佛是受用身，釋迦牟尼佛是化身。」故作是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五分量者，《佛地》、《唯識》皆說「法性土雖非色攝，不可說其形量大小，然依事相其量無邊，譬如虛空遍一切處。」自受用土，《十地經》說「第十地菩薩得生大自在宮，有十果相現。有大寶蓮花座，周圓如十阿僧祇百千三千大千世界，微塵數量出。第十地菩薩座登正覺，既成佛竟，盡未來際相續變為純淨佛土，周圓無際、眾寶莊嚴，隨法性土量無邊故。他受用土，隨十地菩薩所宜而現，或大或小、或劣或勝，前後改轉。」《梵網經》說「我今盧舍那，方坐蓮花座，一花百億國，一國一釋迦。」《攝論》等云「初地菩薩，悟十百門，見百佛土，一佛國土三千世界，三千世界有百億四天下，四天下各有一化佛，三千界中有百億化佛。」初地菩薩見百箇百億化佛一受用身，受用身居一大寶花臺，花有百葉，葉即三千大千世界。一受用佛名盧舍那，百箇百億化佛名為釋迦，不離一盧舍那身有眾釋迦。二地菩薩見一受用佛坐千葉蓮花，乃至第十地見佛極大，花葉無邊。且二地中，見初地所見十受用身盧舍那、千箇百億化身釋迦，乃至十地見九地所見無量受用身盧舍那、無量化身釋迦。大千世界佛數雖多，不離釋迦之化，故名一佛所化。又小乘中唯言一佛，無多化身，亦隨彼機說一佛也。或資糧道，見一四天下有一主佛。加行道中，見三千界有一立佛。初地以上，漸漸增故，故他受用土其量不定。變化土，或淨或穢、或小或大，前後改轉亦無定限，隨生所宜一時現故。《無垢稱經》佛足指按，大千界淨。無垢將至，預變毘耶一城為淨。說法花經，初變大千，次變十方各二百萬億佛國令淨，後更重變，故知大小隨時不定。《瓔珞經》言「毘盧遮那佛是法身，盧舍那佛是受用身，釋迦牟尼佛是化身。」故作是說。

第六處所者，其法性土即真如理，無別處所。自受用土亦充法界，更無別處。他受用土，《佛地經》言「超過三界所行之處。」彼論釋言「非三界愛所執受故，離相應所緣二縛，隨增言超過三界故，是道諦善性所攝。」彼有三釋，有義各別，有處說在淨居天上、有處說在西方等故、有義同處。淨土周圓無有邊際，遍法界故。如實義者，自受用土周遍法界，無處不有，不可說言離三界處即三界處。若他受用土，或在色界淨居天上、或西方等，處所不定。《法花》亦言「眾生見劫盡，大火所燒時，我此土安穩，天人常充滿。」十地所見乃是報土，地前所見乃是化土，隨宜而現，何得定方別指一處？欲令眾生起勝欣心，別指處所，隨心淨處即淨土處。化土必隨三界處所，任物化生即便現故。古人於此種種分別，三界之外別有處所以為淨土。理必不爾，所化必有異熟識在，異熟識在必是界攝，何得出界？由非界繫，言超三界，非處有別，隨所化故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六處所者，其法性土即真如理，無別處所。自受用土亦充法界，更無別處。他受用土，《佛地經》言「超過三界所行之處。」彼論釋言「非三界愛所執受故，離相應所緣二縛，隨增言超過三界故，是道諦善性所攝。」彼有三釋，有義各別，有處說在淨居天上、有處說在西方等故、有義同處。淨土周圓無有邊際，遍法界故。如實義者，自受用土周遍法界，無處不有，不可說言離三界處即三界處。若他受用土，或在色界淨居天上、或西方等，處所不定。《法花》亦言「眾生見劫盡，大火所燒時，我此土安穩，天人常充滿。」十地所見乃是報土，地前所見乃是化土，隨宜而現，何得定方別指一處？欲令眾生起勝欣心，別指處所，隨心淨處即淨土處。化土必隨三界處所，任物化生即便現故。古人於此種種分別，三界之外別有處所以為淨土。理必不爾，所化必有異熟識在，異熟識在必是界攝，何得出界？由非界繫，言超三界，非處有別，隨所化故。

第七共不共者，《成唯識》云「其法性土，一切如來同所證故，體無差別。自受用土，雖一切佛各變不同，而皆無邊，不相障礙。餘二佛土，隨諸如來所化有情有共不共。所化共者，同處同時，隨應諸佛各變為土，形狀相似，不相障礙、展轉相雜，為增上緣。令所化生自識變現，謂於一土有一佛身，為現神通說法饒益。如是土眾生，宜聞釋迦、彌勒、彌陀，此等諸佛即共變之。於不共者，唯一佛變。諸有情類無始時來種性法爾，更相繫屬，或多屬一、或一屬多，如底沙佛令釋迦菩薩超九劫等，故所化生有共不共。不爾多佛久住世間，各事劬勞實為無益，一佛能益一切生故。」由此變化他受用土，有共不共。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七共不共者，《成唯識》云「其法性土，一切如來同所證故，體無差別。自受用土，雖一切佛各變不同，而皆無邊，不相障礙。餘二佛土，隨諸如來所化有情有共不共。所化共者，同處同時，隨應諸佛各變為土，形狀相似，不相障礙、展轉相雜，為增上緣。令所化生自識變現，謂於一土有一佛身，為現神通說法饒益。如是土眾生，宜聞釋迦、彌勒、彌陀，此等諸佛即共變之。於不共者，唯一佛變。諸有情類無始時來種性法爾，更相繫屬，或多屬一、或一屬多，如底沙佛令釋迦菩薩超九劫等，故所化生有共不共。不爾多佛久住世間，各事劬勞實為無益，一佛能益一切生故。」由此變化他受用土，有共不共。

第八諸門者，於中有十：一土主、二輔翼、三眷屬、四任持、五事業、六攝益、七無畏、八遊路、九所乘、十入門。第一主者，《佛地經》云「如來所都，謂諸佛土。」諸佛為主，以殊勝故非餘所都，唯屬世尊。或唯世尊攝受非餘。即三佛身，各於自土為主非餘。謂法性土體性唯一，法身為主。自受用土雖遍法界，一一自變，名自為主，不相障礙。他受用土及變化土，雖諸佛變，然一合相亦一相身，各各隨應攝受為主，不相障礙。二輔翼者，其法性土及自受用，唯有佛居而無輔翼者。十地菩薩雖分能證，非是法身之能輔翼。法身無相，不說之故。他受用土，《佛地經》云「諸大菩薩眾所雲集。」謂此淨土，常有無量大菩薩僧常來輔翼，故無怨敵能為違害。諸佛慈悲，於自識上隨菩薩宜現麁妙土，菩薩隨自善根願力，於自識上似佛所生淨土相現。雖是自心各別變現，而同一處，形相相似，謂為一土共集其中。《佛地論》云「如是十地所變淨土，為是有漏、為是無漏？略有三義：有義無漏。自無漏種子願力資故變生淨土，於中受用大乘法樂，能證真如、得真無漏、常見諸佛，故道諦收。有義有漏。謂自心中加行有漏淨土種子願力資故變生淨土，於中受用大乘法樂。七地已前煩惱現起，十地修道，煩惱及所知障種在第八識體，能持彼故、現受熏故，猶是有漏無記性攝，故非無漏。又非有情有二實身，身既有漏，所依淨土云何無漏？故唯有漏苦諦所攝。如實義者，十地菩薩自心所變淨土有二：第八所變唯是有漏，有漏第八相故攝故，為有漏身之所依故。雖無漏善力所資熏，其相淨妙，而是有漏，隨加行等所現亦爾。若隨後得無漏心變淨土影像，是無漏識相分攝故，從無漏善種子生故，體是無漏，道諦所攝。其變化土，三乘眾集，二乘聖人菩薩凡夫之所集故。佛所變者，唯是無漏。餘所變者，有義唯有漏，無漏後得不能變為淨土相故；有義亦無漏，無漏後得隨佛所變增上緣力，亦變事相，理不乖違。故此釋善。」第三眷屬者，《佛地經》云「無量天龍人非人等，常所翼從。」其法性土、自受用土，二無輔翼，無相如前。他受用土，唯有天人以為眷屬，無有餘類。雖超三界，天等仍是三界攝故。淨識如是攝受變現，為嚴淨土，故不相違。或為成熟所化有情，示現如是變化種類。如為調伏劫比拏王，現化無量轉輪王眾眷屬圍遶。或佛自化、或諸菩薩化作此類，住持淨土，莊嚴供養，引導他方，翼從如來。《無量壽經》亦言「命命鳥等，皆是阿彌陀佛之化作。」化為二乘莊嚴淨土，亦復如是。變化土中，亦以真實八部輔翼。他受用土，菩薩為真， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八諸門者，於中有十：一土主、二輔翼、三眷屬、四任持、五事業、六攝益、七無畏、八遊路、九所乘、十入門。第一主者，《佛地經》云「如來所都，謂諸佛土。」諸佛為主，以殊勝故非餘所都，唯屬世尊。或唯世尊攝受非餘。即三佛身，各於自土為主非餘。謂法性土體性唯一，法身為主。自受用土雖遍法界，一一自變，名自為主，不相障礙。他受用土及變化土，雖諸佛變，然一合相亦一相身，各各隨應攝受為主，不相障礙。二輔翼者，其法性土及自受用，唯有佛居而無輔翼者。十地菩薩雖分能證，非是法身之能輔翼。法身無相，不說之故。他受用土，《佛地經》云「諸大菩薩眾所雲集。」謂此淨土，常有無量大菩薩僧常來輔翼，故無怨敵能為違害。諸佛慈悲，於自識上隨菩薩宜現麁妙土，菩薩隨自善根願力，於自識上似佛所生淨土相現。雖是自心各別變現，而同一處，形相相似，謂為一土共集其中。《佛地論》云「如是十地所變淨土，為是有漏、為是無漏？略有三義：有義無漏。自無漏種子願力資故變生淨土，於中受用大乘法樂，能證真如、得真無漏、常見諸佛，故道諦收。有義有漏。謂自心中加行有漏淨土種子願力資故變生淨土，於中受用大乘法樂。七地已前煩惱現起，十地修道，煩惱及所知障種在第八識體，能持彼故、現受熏故，猶是有漏無記性攝，故非無漏。又非有情有二實身，身既有漏，所依淨土云何無漏？故唯有漏苦諦所攝。如實義者，十地菩薩自心所變淨土有二：第八所變唯是有漏，有漏第八相故攝故，為有漏身之所依故。雖無漏善力所資熏，其相淨妙，而是有漏，隨加行等所現亦爾。若隨後得無漏心變淨土影像，是無漏識相分攝故，從無漏善種子生故，體是無漏，道諦所攝。其變化土，三乘眾集，二乘聖人菩薩凡夫之所集故。佛所變者，唯是無漏。餘所變者，有義唯有漏，無漏後得不能變為淨土相故；有義亦無漏，無漏後得隨佛所變增上緣力，亦變事相，理不乖違。故此釋善。」第三眷屬者，《佛地經》云「無量天龍人非人等，常所翼從。」其法性土、自受用土，二無輔翼，無相如前。他受用土，唯有天人以為眷屬，無有餘類。雖超三界，天等仍是三界攝故。淨識如是攝受變現，為嚴淨土，故不相違。或為成熟所化有情，示現如是變化種類。如為調伏劫比拏王，現化無量轉輪王眾眷屬圍遶。或佛自化、或諸菩薩化作此類，住持淨土，莊嚴供養，引導他方，翼從如來。《無量壽經》亦言「命命鳥等，皆是阿彌陀佛之化作。」化為二乘莊嚴淨土，亦復如是。變化土中，亦以真實八部輔翼。他受用土，菩薩為真，

二乘八部皆為權現，非是真實得生中。變化土中，二乘八部皆是真實，十地菩薩皆為權迹。十地不應生變化土，權示化形生於中故。第四任持者，法性二依不假任持。自受用土，自法樂持。他受用土，《佛地經》言「廣大法味嘉樂所持。」十地菩薩，大乘法味喜樂所持，食能令住，是任持義。已超三界，性是無漏。能斷有漏不應名食，是任持因故亦名食。如有漏法雖障無漏，然持有漏得名為食。無漏亦爾，雖斷有漏，然持無漏，云何非食？諸佛菩薩後得妙智，能說能受大乘法味，生大喜樂。又正體智受真如味，生大喜樂。法味生大喜樂，能任持身，令不斷壞，長養善法，故名為食。七地以前猶分段生，非不資於段觸等四。八地以上及一切佛，不資段食，可說資餘，諸論說為示現依止住食攝故。若變化土，實資四食，亦得資法味為食，如聞《妙法花》六十劫住故。然此經下〈菩提分品〉言「既飡不死法，還飲解脫味。」以涅槃不死而為食者，所證妙境，生於喜樂，可名食故。能持無漏，亦與食名不相違也。然此食體，諸教不同，廣如別章及《法花疏》。第五事業者，其佛法身，或唯自利；為二身依，或通二利。自受用身，唯有自利。若他受用及變化身，唯屬利他，為他現故。《佛地經》云「作諸眾生一切義利，佛雖寂定，由先所修如行願力，任運能作一切有情一切義利。」他受用土中，多說妙法、少作神通，作利十地菩薩義利。變化土中，多作神通、少說妙法，作利三乘一切義利。第六攝益者，自性身土及自受用，已斷圓滿，不說攝益。其他受用攝益義者，《佛地經》云「滅諸煩惱災橫纏垢。」即諸煩惱名纏垢，如是即名諸災橫因。煩惱纏垢此中無故，所作災橫此中亦無。或煩惱者即十煩惱，三界見修合有一百二十八種。纏有八種，謂無慚、無愧、惛沈、睡眠、掉舉、惡作、嫉、慳。垢有六種，謂害、恨、惱、諂、誑、憍。災橫即是彼所發業及所得果。所知障中，種名煩惱，現起名纏垢，離此二種名為攝益。如世封主雖不攝受，但不為災，對戶亦言主攝益我。此亦如是。又現證得得解脫煩惱災橫纏垢殊勝福智，故名攝益。化身二中，二乘聖者唯此亦爾。凡夫菩薩雖未永斷，制伏現行亦名攝益。地前名為損力益，能轉道故。然此諸位，分別二障，此心中漸能制伏，於四善根加行道中能頓伏盡。初地頓斷，名為攝益。俱生二障，加行道中能漸伏之，十地隨應能漸斷之。初地已上能頓伏盡，故名攝益。第七無畏者，內無損益、外無怖畏。法性身土、自他受用及變化身，久已無畏。《佛地經》云「違離眾魔。」魔即四魔，是怖畏因，由此能 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二乘八部皆為權現，非是真實得生中。變化土中，二乘八部皆是真實，十地菩薩皆為權迹。十地不應生變化土，權示化形生於中故。第四任持者，法性二依不假任持。自受用土，自法樂持。他受用土，《佛地經》言「廣大法味嘉樂所持。」十地菩薩，大乘法味喜樂所持，食能令住，是任持義。已超三界，性是無漏。能斷有漏不應名食，是任持因故亦名食。如有漏法雖障無漏，然持有漏得名為食。無漏亦爾，雖斷有漏，然持無漏，云何非食？諸佛菩薩後得妙智，能說能受大乘法味，生大喜樂。又正體智受真如味，生大喜樂。法味生大喜樂，能任持身，令不斷壞，長養善法，故名為食。七地以前猶分段生，非不資於段觸等四。八地以上及一切佛，不資段食，可說資餘，諸論說為示現依止住食攝故。若變化土，實資四食，亦得資法味為食，如聞《妙法花》六十劫住故。然此經下〈菩提分品〉言「既飡不死法，還飲解脫味。」以涅槃不死而為食者，所證妙境，生於喜樂，可名食故。能持無漏，亦與食名不相違也。然此食體，諸教不同，廣如別章及《法花疏》。第五事業者，其佛法身，或唯自利；為二身依，或通二利。自受用身，唯有自利。若他受用及變化身，唯屬利他，為他現故。《佛地經》云「作諸眾生一切義利，佛雖寂定，由先所修如行願力，任運能作一切有情一切義利。」他受用土中，多說妙法、少作神通，作利十地菩薩義利。變化土中，多作神通、少說妙法，作利三乘一切義利。第六攝益者，自性身土及自受用，已斷圓滿，不說攝益。其他受用攝益義者，《佛地經》云「滅諸煩惱災橫纏垢。」即諸煩惱名纏垢，如是即名諸災橫因。煩惱纏垢此中無故，所作災橫此中亦無。或煩惱者即十煩惱，三界見修合有一百二十八種。纏有八種，謂無慚、無愧、惛沈、睡眠、掉舉、惡作、嫉、慳。垢有六種，謂害、恨、惱、諂、誑、憍。災橫即是彼所發業及所得果。所知障中，種名煩惱，現起名纏垢，離此二種名為攝益。如世封主雖不攝受，但不為災，對戶亦言主攝益我。此亦如是。又現證得得解脫煩惱災橫纏垢殊勝福智，故名攝益。化身二中，二乘聖者唯此亦爾。凡夫菩薩雖未永斷，制伏現行亦名攝益。地前名為損力益，能轉道故。然此諸位，分別二障，此心中漸能制伏，於四善根加行道中能頓伏盡。初地頓斷，名為攝益。俱生二障，加行道中能漸伏之，十地隨應能漸斷之。初地已上能頓伏盡，故名攝益。第七無畏者，內無損益、外無怖畏。法性身土、自他受用及變化身，久已無畏。《佛地經》云「違離眾魔。」魔即四魔，是怖畏因，由此能

生諸怖畏故。佛皆無彼，故無怖畏。他受用土，十地菩薩離麁四魔，無五怖畏。煩惱、蘊、死，漸斷位次，隨應說之，其義可解。變化土中，三乘聖者亦分能離。十信菩薩，八相成道，能伏天魔。加行道中，亦能制伏分別煩惱，離煩惱魔。十住第四生貴住中，捨離生死，出三界故，分離死魔；入初地時，分離分段死，亦名分離五蘊之魔。是故無畏。第八遊路者，《佛地經》言「大念慧行，以為遊路。」彼論釋言「若諸如來大念，即是無分別智，由念安住真如理故。」無分別智為法性土所遊之路，大慧即是後所得智，分別諸法真俗相故，為二受用及變化路。此二皆有造作淨土增上業用，故俱名行；通生淨土，故俱名路。或大念行是自利行，內攝記故，是法性土及自受用路。大慧行者是利他行，外分別故，是他受用及變化路。上說佛已。十地菩薩大念者聞慧，大慧者思慧，大行者修慧。以此三慧，隨其所應親疎相資，為其有漏無漏土路，三慧皆通有無漏故。若變化土，地前三乘亦以三慧為其遊路，二乘修慧亦通無漏、凡夫菩薩唯是有漏，為其遊路。第九所乘者，御此所乘，行彼路故。《佛地經》言「大止妙觀以為所乘。」止謂三摩地，等持也。觀謂波羅若，慧也。止觀等運，故名所乘。路是總位，位中止觀別名所乘。佛之三身恒乘於此，入三佛土。十地菩薩乘此入於他受用土，地前三乘隨應前乘此止觀品入於淨土。若化穢土，通散定慧以為所乘，不爾無由生佛土故。第十入門者，從此入門，御彼入故。《佛地經》言「大空無相無願解脫，為所入門。」解脫者涅槃，緣之妙智名之為門。或無漏智亦名解脫，離繫縛故。因此三門，入淨土故。且一義云：因無相門，入法性土，觀法無相證真如故。因無願門，入自受用土，於三界中無願求故。因空門，入他受用及變化土，達二無我，入二土故。或云三門皆入三種佛土。論說三門，或各別觀三種自性，或皆能觀三種性故。此說佛門。若諸菩薩，因此三種無漏之門，入他受用土。若地前二乘，亦因三無漏或復有漏，入於化土。凡夫菩薩，唯因此三有漏等持，入於他土。不名解脫門，非無漏攝故。理實他受用及變化土，皆有事乘遊路門等，為令有情欣樂實德，故就行說。其法性土及自受用皆量無邊，不說別有事門等相。他受用土既有分限，皆依蓮花而方建立。《佛地經》云「大寶蓮花之所建立。」《觀經》亦言「作懸鼓想，有蓮花座。」化土不定，或有或無。唯此佛土無蓮花故，佛現土中。文有其三：一明佛現、二舉喻彰、三顯眾觀。此初文也。菩薩之心由來見淨，聲聞劣意，未覩淨方，令變下情 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生諸怖畏故。佛皆無彼，故無怖畏。他受用土，十地菩薩離麁四魔，無五怖畏。煩惱、蘊、死，漸斷位次，隨應說之，其義可解。變化土中，三乘聖者亦分能離。十信菩薩，八相成道，能伏天魔。加行道中，亦能制伏分別煩惱，離煩惱魔。十住第四生貴住中，捨離生死，出三界故，分離死魔；入初地時，分離分段死，亦名分離五蘊之魔。是故無畏。第八遊路者，《佛地經》言「大念慧行，以為遊路。」彼論釋言「若諸如來大念，即是無分別智，由念安住真如理故。」無分別智為法性土所遊之路，大慧即是後所得智，分別諸法真俗相故，為二受用及變化路。此二皆有造作淨土增上業用，故俱名行；通生淨土，故俱名路。或大念行是自利行，內攝記故，是法性土及自受用路。大慧行者是利他行，外分別故，是他受用及變化路。上說佛已。十地菩薩大念者聞慧，大慧者思慧，大行者修慧。以此三慧，隨其所應親疎相資，為其有漏無漏土路，三慧皆通有無漏故。若變化土，地前三乘亦以三慧為其遊路，二乘修慧亦通無漏、凡夫菩薩唯是有漏，為其遊路。第九所乘者，御此所乘，行彼路故。《佛地經》言「大止妙觀以為所乘。」止謂三摩地，等持也。觀謂波羅若，慧也。止觀等運，故名所乘。路是總位，位中止觀別名所乘。佛之三身恒乘於此，入三佛土。十地菩薩乘此入於他受用土，地前三乘隨應前乘此止觀品入於淨土。若化穢土，通散定慧以為所乘，不爾無由生佛土故。第十入門者，從此入門，御彼入故。《佛地經》言「大空無相無願解脫，為所入門。」解脫者涅槃，緣之妙智名之為門。或無漏智亦名解脫，離繫縛故。因此三門，入淨土故。且一義云：因無相門，入法性土，觀法無相證真如故。因無願門，入自受用土，於三界中無願求故。因空門，入他受用及變化土，達二無我，入二土故。或云三門皆入三種佛土。論說三門，或各別觀三種自性，或皆能觀三種性故。此說佛門。若諸菩薩，因此三種無漏之門，入他受用土。若地前二乘，亦因三無漏或復有漏，入於化土。凡夫菩薩，唯因此三有漏等持，入於他土。不名解脫門，非無漏攝故。理實他受用及變化土，皆有事乘遊路門等，為令有情欣樂實德，故就行說。其法性土及自受用皆量無邊，不說別有事門等相。他受用土既有分限，皆依蓮花而方建立。《佛地經》云「大寶蓮花之所建立。」《觀經》亦言「作懸鼓想，有蓮花座。」化土不定，或有或無。唯此佛土無蓮花故，佛現土中。文有其三：一明佛現、二舉喻彰、三顯眾觀。此初文也。菩薩之心由來見淨，聲聞劣意，未覩淨方，令變下情

、令見淨剎，故假指按大千方變，此化淨土令凡見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、令見淨剎，故假指按大千方變，此化淨土令凡見故。

經 譬如功德(至)寶莊嚴土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 譬如功德(至)寶莊嚴土。

贊曰：此舉喻顯。寶莊嚴佛，他受用身。寶莊嚴土，即無漏土。佛身不改，唯土變淨，舉他報土以喻化土。或假喻顯，佛舉寶身，其土亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此舉喻顯。寶莊嚴佛，他受用身。寶莊嚴土，即無漏土。佛身不改，唯土變淨，舉他報土以喻化土。或假喻顯，佛舉寶身，其土亦爾。

經 一切大眾(至)坐寶蓮花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 一切大眾(至)坐寶蓮花。

贊曰：下明眾觀暫變，彼心念為平等，故見坐花，見土亦淨。未久心淨，故令暫見。久者必由行成，近者佛令可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明眾觀暫變，彼心念為平等，故見坐花，見土亦淨。未久心淨，故令暫見。久者必由行成，近者佛令可得。

經 爾時世尊(至)佛土不。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 爾時世尊(至)佛土不。

贊曰：下第四鶖子疑除。有三：初指土為問、次鶖子喜答、三述理除疑。此初文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第四鶖子疑除。有三：初指土為問、次鶖子喜答、三述理除疑。此初文也。

經 舍利子言(至)嚴淨悉現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 舍利子言(至)嚴淨悉現。

贊曰：此鶖子喜答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此鶖子喜答。

經 告舍利子(至)雜穢土耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 告舍利子(至)雜穢土耳。

贊曰：下述理除疑。此文有三：初總告、次喻示、後結成。此初文也。若者如義。我心久淨，土淨如此，為愍劣生，隨現劣生土，土本非我所嚴故，三乘眾生所宜見故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下述理除疑。此文有三：初總告、次喻示、後結成。此初文也。若者如義。我心久淨，土淨如此，為愍劣生，隨現劣生土，土本非我所嚴故，三乘眾生所宜見故。

經 舍利子(至)其食有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 舍利子(至)其食有異。

贊曰：此喻示也。妙高山頂三十三天，四面各八，帝釋居中，而為主故。舊言「飯色」，色見類義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此喻示也。妙高山頂三十三天，四面各八，帝釋居中，而為主故。舊言「飯色」，色見類義。

經 如是舍利子(至)所見有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 如是舍利子(至)所見有異。

贊曰：下結成也。此且總成。佛土雖同，唯釋迦土有情心異，見淨穢殊，地前三乘見土穢故，十地菩薩恒見淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下結成也。此且總成。佛土雖同，唯釋迦土有情心異，見淨穢殊，地前三乘見土穢故，十地菩薩恒見淨故。

經 若人心淨(至)妙寶莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 若人心淨(至)妙寶莊嚴。

贊曰：下別結淨。如有持髻心淨，便是淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下別結淨。如有持髻心淨，便是淨故。

經 當佛現此(至)正等覺心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 當佛現此(至)正等覺心。

贊曰：下品第四段利益圓滿。有二：初大乘益、後小乘益。大乘益中，初明二益、後攝神足。此初也。初得無生在初地，任運無生在八地。既聞嚴淨，明彼未知佛之淨土，今得無生故入初地，或時無生得入八地。發心有二：一創發，始入初劫。二無漏發，在初地前、未得初地，故知發心方入初劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下品第四段利益圓滿。有二：初大乘益、後小乘益。大乘益中，初明二益、後攝神足。此初也。初得無生在初地，任運無生在八地。既聞嚴淨，明彼未知佛之淨土，今得無生故入初地，或時無生得入八地。發心有二：一創發，始入初劫。二無漏發，在初地前、未得初地，故知發心方入初劫。

經 時佛世尊(至)還復如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 時佛世尊(至)還復如故。

贊曰：無變淨方，令興大意，大果斯得，故攝神足。雖小果亦證，無不為斯現淨土故，所以後說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：無變淨方，令興大意，大果斯得，故攝神足。雖小果亦證，無不為斯現淨土故，所以後說。

經 求聲聞乘(至)善解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經 求聲聞乘(至)善解脫。

贊曰：下明小益。知無常者，見土轉變，順無常理，違苦諦故。此文見道。遠塵者，無間道，斷障故。離垢者，解脫道，離垢證無為故。得法智故，名法眼淨。永離諸漏，煩惱障盡，離所緣縛也。心善解脫，離相應縛也。此明證得阿羅漢果。舊云「不受諸法」，不取我我所，不受生死果故。意解者，心解脫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明小益。知無常者，見土轉變，順無常理，違苦諦故。此文見道。遠塵者，無間道，斷障故。離垢者，解脫道，離垢證無為故。得法智故，名法眼淨。永離諸漏，煩惱障盡，離所緣縛也。心善解脫，離相應縛也。此明證得阿羅漢果。舊云「不受諸法」，不取我我所，不受生死果故。意解者，心解脫故。

說無垢稱經贊卷第二(末) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說無垢稱經贊卷第二(末)