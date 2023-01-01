維摩經略疏垂裕記卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維摩經略疏垂裕記卷第二

錢唐沙門釋智圓述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 錢唐沙門釋智圓述

四、的出化主，二：初、來意。「九十六種」者，準《九十六道經》，彼經二卷委明相狀。於中一道是正，即佛道也，九十五皆邪。《華嚴》、《大論》或曰「九十六皆邪」者，以大斥小也。故《百論》云「順聲聞道者悉皆是邪」。「無師大覺」者，《瑞應》曰「我行無師保，亦復無等保。」愜，伏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、的出化主，二：初、來意。「九十六種」者，準《九十六道經》，彼經二卷委明相狀。於中一道是正，即佛道也，九十五皆邪。《華嚴》、《大論》或曰「九十六皆邪」者，以大斥小也。故《百論》云「順聲聞道者悉皆是邪」。「無師大覺」者，《瑞應》曰「我行無師保，亦復無等保。」愜，伏也。

二、正釋，二：初、釋佛。「稱名亦爾」者，合云名稱，內德外名俱無量也。二、釋在。「住之異名」者，荊溪云：一切經初二名互用，名異義同，譯人參取。「住布施」等者，以因顯果也。因修施等，果住欲天；餘皆倣此。「二梵」下，色及無色俱離欲染，通名梵住。梵，淨也。「三空」者，即空、無相、無願。亦是生空、法空、平等空也。《楞嚴》翻健相，總攝諸三昧故。「佛所得法」者，荊溪云：佛以無依而為所依，無所依者即常寂光，現三土者皆為利物，住表無住故居此城。世釋佛住，唯用世土，此乃以佛同於世人。今欲通明，故通天梵，況佛所住通天梵等。今謂龍樹通舉四住，別顯後二以釋經文，故論自結云「於四住法中，住聖住、佛住法，憐憫眾生故王舍城住。」他師不曉今家全依《大論》而妄有破斥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正釋，二：初、釋佛。「稱名亦爾」者，合云名稱，內德外名俱無量也。二、釋在。「住之異名」者，荊溪云：一切經初二名互用，名異義同，譯人參取。「住布施」等者，以因顯果也。因修施等，果住欲天；餘皆倣此。「二梵」下，色及無色俱離欲染，通名梵住。梵，淨也。「三空」者，即空、無相、無願。亦是生空、法空、平等空也。《楞嚴》翻健相，總攝諸三昧故。「佛所得法」者，荊溪云：佛以無依而為所依，無所依者即常寂光，現三土者皆為利物，住表無住故居此城。世釋佛住，唯用世土，此乃以佛同於世人。今欲通明，故通天梵，況佛所住通天梵等。今謂龍樹通舉四住，別顯後二以釋經文，故論自結云「於四住法中，住聖住、佛住法，憐憫眾生故王舍城住。」他師不曉今家全依《大論》而妄有破斥。

二、別釋，二：初、釋佛，二：初、正釋，三：初、指釋題略標。二、「初成」下，引諸教廣解，三：初、成道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別釋，二：初、釋佛，二：初、正釋，三：初、指釋題略標。二、「初成」下，引諸教廣解，三：初、成道。

二、轉法輪。「大小相」者，大即三十二相，小即八十種好。別圓教佛大小各八萬四千。「即脫瓔珞」者，用《法華》五時譬文以顯此意。隱舍那像如脫瓔珞，現劣應身如著弊衣，即老比丘也。「門內尊特」者，既心相體信，故入宅見長者瓔珞之身也。如今經身子等見如須彌山王之像也。「或現」下，新入小機還見劣應。「眾生疑故」者，暹云：彼般若中，眾疑曰：「佛始王宮生，十九出家，三十成道，至此何能現於不思議身？」為息眾疑，但現丈六身，方面各一丈之光。此皆眾疑。人常所見者，名常身常光也。「涅槃」下，現身雖同方等，稟小同解圓常，此為異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、轉法輪。「大小相」者，大即三十二相，小即八十種好。別圓教佛大小各八萬四千。「即脫瓔珞」者，用《法華》五時譬文以顯此意。隱舍那像如脫瓔珞，現劣應身如著弊衣，即老比丘也。「門內尊特」者，既心相體信，故入宅見長者瓔珞之身也。如今經身子等見如須彌山王之像也。「或現」下，新入小機還見劣應。「眾生疑故」者，暹云：彼般若中，眾疑曰：「佛始王宮生，十九出家，三十成道，至此何能現於不思議身？」為息眾疑，但現丈六身，方面各一丈之光。此皆眾疑。人常所見者，名常身常光也。「涅槃」下，現身雖同方等，稟小同解圓常，此為異也。

問：或謂《華嚴》報身說，諸餘大乘悉應佛說以判優劣。為定爾耶？答：三身明之，應身能說，法定無說，報通二義。自受用報同法無說，他受用報同應有說。應即法故，說即無說：法即應故，無說即說。約理則非說非不說，約事則有說有不說。理事相即，諍計何從？故《法華》、《涅槃》既已開權，尚是法說，寧非報說？故曰釋迦牟尼名毘盧遮那，吾今此身即是法身。庶幾來者審而思之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：或謂《華嚴》報身說，諸餘大乘悉應佛說以判優劣。為定爾耶？答：三身明之，應身能說，法定無說，報通二義。自受用報同法無說，他受用報同應有說。應即法故，說即無說：法即應故，無說即說。約理則非說非不說，約事則有說有不說。理事相即，諍計何從？故《法華》、《涅槃》既已開權，尚是法說，寧非報說？故曰釋迦牟尼名毘盧遮那，吾今此身即是法身。庶幾來者審而思之。

三、入涅槃。然此三文，去就少異。成道入滅俱約四機同時見異，中間轉法乃約五時增減明之。同時異見即互通意，五時增減即次第意，應知俱通俱次，但互現其文耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、入涅槃。然此三文，去就少異。成道入滅俱約四機同時見異，中間轉法乃約五時增減明之。同時異見即互通意，五時增減即次第意，應知俱通俱次，但互現其文耳。

三、「此經」下，判今經所屬。今判教部，正依次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「此經」下，判今經所屬。今判教部，正依次第。

二、「問」下，料簡。「若就」下，障重故見劣身，根利故聞勝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「問」下，料簡。「若就」下，障重故見劣身，根利故聞勝法。

二、釋在。在即住義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋在。在即住義。

三、觀心。六即分別者，委如前記。凡論觀心，皆為初心名字位人示其門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、觀心。六即分別者，委如前記。凡論觀心，皆為初心名字位人示其門也。

五、聞經之處，二：初、敘意分章。二、依章釋義，二：初、正解方所，二：初、通方所，三：初、約事。毘耶離國在恒河南，中天竺界。文中四義，即世間四悉。嚴淨故見者歡喜即世界也，粳糧資命即為人生善，平直非斜曲即對治破惡，好樂正道即第一義。仁義正道，是世間之理也。砥直者，平直也。砥音旨。孔安國注〈禹貢〉曰「砥細於礪，皆磨石也。」「好道」者，去聲，敦勉也。「五百長者」等者，凡五百家，皆傳禪為國主也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、聞經之處，二：初、敘意分章。二、依章釋義，二：初、正解方所，二：初、通方所，三：初、約事。毘耶離國在恒河南，中天竺界。文中四義，即世間四悉。嚴淨故見者歡喜即世界也，粳糧資命即為人生善，平直非斜曲即對治破惡，好樂正道即第一義。仁義正道，是世間之理也。砥直者，平直也。砥音旨。孔安國注〈禹貢〉曰「砥細於礪，皆磨石也。」「好道」者，去聲，敦勉也。「五百長者」等者，凡五百家，皆傳禪為國主也。

二對、法門。對前四釋亦成四悉。前三皆第一義異名，四俱在理，尋文可見。荊溪云：次對法門，亦依四義以立三身所依之土。「百穀」者，楊泉《物理論》曰「穀氣勝元氣，其人肥而不壽。養性之術，常使穀氣少則病不生矣。」梁者，黍稷之總名。稱者，溉種之總名。菽者，眾豆之總名。三穀各二十種為六十，蔬果之實助穀各二十，凡為百穀。三觀心向對法門則直表釋迦果地所證，此明觀心則正行人一念所攝，談性似同聖凡兩別。下釋菴園，其義亦爾。「無染無著」者，不染生死、不著涅槃。又無染二邊、不著中道。染著義一分釋且爾。「百句解脫」出涅槃經，百句雖多三脫攝盡，三脫相即秖是一心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二對、法門。對前四釋亦成四悉。前三皆第一義異名，四俱在理，尋文可見。荊溪云：次對法門，亦依四義以立三身所依之土。「百穀」者，楊泉《物理論》曰「穀氣勝元氣，其人肥而不壽。養性之術，常使穀氣少則病不生矣。」梁者，黍稷之總名。稱者，溉種之總名。菽者，眾豆之總名。三穀各二十種為六十，蔬果之實助穀各二十，凡為百穀。三觀心向對法門則直表釋迦果地所證，此明觀心則正行人一念所攝，談性似同聖凡兩別。下釋菴園，其義亦爾。「無染無著」者，不染生死、不著涅槃。又無染二邊、不著中道。染著義一分釋且爾。「百句解脫」出涅槃經，百句雖多三脫攝盡，三脫相即秖是一心。

二、別方所，二：初敘意。「助證猶漫」者，雖通舉國名，未知佛住何處，故次云菴羅樹園也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別方所，二：初敘意。「助證猶漫」者，雖通舉國名，未知佛住何處，故次云菴羅樹園也。

二、正釋，三：初、約事。此與大經同者難分別，即生熟難分也。「具有四句」者，見觀心文中。「華生一女」等，此依《奈女因緣經》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正釋，三：初、約事。此與大經同者難分別，即生熟難分也。「具有四句」者，見觀心文中。「華生一女」等，此依《奈女因緣經》說。

二、對法門。「從七覺華起慈悲心」者，荊溪云：因相成時依之起誓。「雖非有無」等者，雖非雙遮也。「而似」下，雙照也。中邊相即，故難分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、對法門。「從七覺華起慈悲心」者，荊溪云：因相成時依之起誓。「雖非有無」等者，雖非雙遮也。「而似」下，雙照也。中邊相即，故難分別。

三、約觀心。「十種園者」暹云：舊經第三十二曰「佛子菩薩摩訶薩有十種園林。何等為十？所謂生死園林，行菩薩行不起憂惱故。教化眾生園林，不厭眾生故。乃至云於念念中一切眾生現成正覺園林，法身如虛空充滿一切世界平等覺故。」「觀不思議難分別理」者，觀即三觀，理即三諦。不一不三名難分別，委如《止觀》第五觀陰境文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、約觀心。「十種園者」暹云：舊經第三十二曰「佛子菩薩摩訶薩有十種園林。何等為十？所謂生死園林，行菩薩行不起憂惱故。教化眾生園林，不厭眾生故。乃至云於念念中一切眾生現成正覺園林，法身如虛空充滿一切世界平等覺故。」「觀不思議難分別理」者，觀即三觀，理即三諦。不一不三名難分別，委如《止觀》第五觀陰境文。

二、「問那」下，釋通疑妨，三：初、明觀法解釋悉是佛意，四：初、問。二、答，二：初、舉佛意多含以總斥。先舉四喻顯多含，由多含故隨機演法，豈唯事解乎？流念對種喻機，海珠鏡地喻應。次、「大經」去，總斥也。荊溪云：汝存事解，不許法門，如各據尾牙失其實體。故一家釋義事理二圓，豈非得象之全分耶。如《華嚴》中十城十園，豈可唯是世間城園耶？「摸象」者，《大經》云「譬如有王告一大臣：『汝牽一象示眾盲者。』各以手觸，其觸牙者言象如萊茯根，觸耳者言如箕，觸頭者言如石，觸鼻者言如杵，觸脚者言如木臼，觸脊者言如床，觸腹者言如甕，觸尾者言如繩。王喻如來，臣喻《大涅槃經》，象喻佛性，盲喻一切無明眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「問那」下，釋通疑妨，三：初、明觀法解釋悉是佛意，四：初、問。二、答，二：初、舉佛意多含以總斥。先舉四喻顯多含，由多含故隨機演法，豈唯事解乎？流念對種喻機，海珠鏡地喻應。次、「大經」去，總斥也。荊溪云：汝存事解，不許法門，如各據尾牙失其實體。故一家釋義事理二圓，豈非得象之全分耶。如《華嚴》中十城十園，豈可唯是世間城園耶？「摸象」者，《大經》云「譬如有王告一大臣：『汝牽一象示眾盲者。』各以手觸，其觸牙者言象如萊茯根，觸耳者言如箕，觸頭者言如石，觸鼻者言如杵，觸脚者言如木臼，觸脊者言如床，觸腹者言如甕，觸尾者言如繩。王喻如來，臣喻《大涅槃經》，象喻佛性，盲喻一切無明眾生。」

二、「若言」下，引經文觀法以正答。「且佛誠說」者，《大經》中佛自解說雙林所表之意。如經「東方雙樹表常無常」等，故云皆表半滿。無常即半，常即滿也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若言」下，引經文觀法以正答。「且佛誠說」者，《大經》中佛自解說雙林所表之意。如經「東方雙樹表常無常」等，故云皆表半滿。無常即半，常即滿也。

三、「問法」下，難佛自解說者，即經云「大慈悲為室，柔和忍辱為衣，諸法空為座」也。「師心」者，前心不善、後心隨之名師心。前心不善、後心改之名心師。前心為後心所訓也，故《涅槃》云「願為心師，不願師心。」今以妄作解釋是不善心而不知改名師心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「問法」下，難佛自解說者，即經云「大慈悲為室，柔和忍辱為衣，諸法空為座」也。「師心」者，前心不善、後心隨之名師心。前心不善、後心改之名心師。前心為後心所訓也，故《涅槃》云「願為心師，不願師心。」今以妄作解釋是不善心而不知改名師心也。

四、「答若」下，通。厝，置也。「何曾併是」者，如分經三分各立義門，豈皆佛說耶？然此蓋不知《釋論》所明四依菩薩隨義立名名為法施也。若許種種釋義，何獨不許法門解耶？二、顯頓漸諸教咸須觀解，二：初、問難。二、答釋，二：初、明方等有觀解。二、明小乘有觀解。「為牧牛人說十一法」等者，暹云：《大論》曰「放牛難陀問佛：『有幾法成熟能令牛群蕃息？有幾法不成熟令牛群不增不得安穩？』佛答：『牧牛有十一事。頌云：解色與相應(二)、摩刷覆瘡痍(二)、放煙并茂草(二)、安隱及度處(二)、時宜留𤛓餘(二)，將護於大牛(一)。比丘亦如是，知四大造色(一)、善別愚智相(一)、摩刷六情根(一)、善覆十善相(一)、傳所誦為煙(一)、四意止茂草(一)、十二部安處(一)、八聖及度處(一)、莫受輕賤請名曰知時宜(一)、知足為留餘(一)、敬護是將護(一)。』」此十一事，即小乘附事觀心也。然則豈唯內典，外教亦然。〈儒行篇〉云「儒有忠信以為甲冑，禮義以為干櫓。」又楊子《法言》曰「修身以為弓，矯思以為矢，立義以為的。尊而後發，發必中矣。」抑亦觀心之例也。由是知今師觀解，其得意於內外乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、「答若」下，通。厝，置也。「何曾併是」者，如分經三分各立義門，豈皆佛說耶？然此蓋不知《釋論》所明四依菩薩隨義立名名為法施也。若許種種釋義，何獨不許法門解耶？二、顯頓漸諸教咸須觀解，二：初、問難。二、答釋，二：初、明方等有觀解。二、明小乘有觀解。「為牧牛人說十一法」等者，暹云：《大論》曰「放牛難陀問佛：『有幾法成熟能令牛群蕃息？有幾法不成熟令牛群不增不得安穩？』佛答：『牧牛有十一事。頌云：解色與相應(二)、摩刷覆瘡痍(二)、放煙并茂草(二)、安隱及度處(二)、時宜留𤛓餘(二)，將護於大牛(一)。比丘亦如是，知四大造色(一)、善別愚智相(一)、摩刷六情根(一)、善覆十善相(一)、傳所誦為煙(一)、四意止茂草(一)、十二部安處(一)、八聖及度處(一)、莫受輕賤請名曰知時宜(一)、知足為留餘(一)、敬護是將護(一)。』」此十一事，即小乘附事觀心也。然則豈唯內典，外教亦然。〈儒行篇〉云「儒有忠信以為甲冑，禮義以為干櫓。」又楊子《法言》曰「修身以為弓，矯思以為矢，立義以為的。尊而後發，發必中矣。」抑亦觀心之例也。由是知今師觀解，其得意於內外乎。

三、對釋題明教觀前後之意。「懸釋」者，離文先釋，故曰懸釋，即指前玄義也。又懸釋字亦可作玄，玄，通也，離文通釋，非隨文別解也。《文選》曰「睿哲玄覽」，注云「玄，通也」。故玄、懸二字互用無在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、對釋題明教觀前後之意。「懸釋」者，離文先釋，故曰懸釋，即指前玄義也。又懸釋字亦可作玄，玄，通也，離文通釋，非隨文別解也。《文選》曰「睿哲玄覽」，注云「玄，通也」。故玄、懸二字互用無在。

六、證非謬傳，二：初、懸示，二：初、敘意分章。二、懸解釋妨，二：初、解列眾次第，二：初、問。二、答，二：初、明影跡親疎。「內無得道」者，約初至佛所，結惑全在。荊溪云：內無得道簡異二乘，外闕化他簡異菩薩。二、約法門所表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、證非謬傳，二：初、懸示，二：初、敘意分章。二、懸解釋妨，二：初、解列眾次第，二：初、問。二、答，二：初、明影跡親疎。「內無得道」者，約初至佛所，結惑全在。荊溪云：內無得道簡異二乘，外闕化他簡異菩薩。二、約法門所表。

二、解歎德有無，二：初、問。二、答，二：初、出古解。二、明今解，二：初、斥古非。二、「今恐」下，明今義。「如大論」者，荊溪云：引此釋者，小則唯小，大則不定。或並或單，並是部意，單從譯者。故準論意，《金剛》豈可是小乘？譯人存略，故單列耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、解歎德有無，二：初、問。二、答，二：初、出古解。二、明今解，二：初、斥古非。二、「今恐」下，明今義。「如大論」者，荊溪云：引此釋者，小則唯小，大則不定。或並或單，並是部意，單從譯者。故準論意，《金剛》豈可是小乘？譯人存略，故單列耳。

二、「一明」下，隨釋，三：初、聲聞，二：初、通釋。「胡越」者，胡在北、越在南。《文選》古詩云「胡馬嘶北風，越鳥巢南枝。」正弼曰「同舟而濟胡越，何患於異心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「一明」下，隨釋，三：初、聲聞，二：初、通釋。「胡越」者，胡在北、越在南。《文選》古詩云「胡馬嘶北風，越鳥巢南枝。」正弼曰「同舟而濟胡越，何患於異心。」

二、別釋，二：初、標。二、釋，五：初、釋與，二：初、引同列數。二、「若釋」下，依義解釋，二：初、簡異《法華》。「發迹」等者，荊溪云：問發本發迹同異云何？答具如《釋籤》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別釋，二：初、標。二、釋，五：初、釋與，二：初、引同列數。二、「若釋」下，依義解釋，二：初、簡異《法華》。「發迹」等者，荊溪云：問發本發迹同異云何？答具如《釋籤》。

二、「一處」下，正明今義。「無作」者，因作而發。《成論》以非色非心不相應行為無作戒體。「九定」者，四禪、四空并滅受想，名九次第定也。「俱證有餘」者，苦依身在故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「一處」下，正明今義。「無作」者，因作而發。《成論》以非色非心不相應行為無作戒體。「九定」者，四禪、四空并滅受想，名九次第定也。「俱證有餘」者，苦依身在故。

二、釋大，二：初、引論解。二、「今明」下，明今義，二：初、約總別正解，二：初、約總別釋。「三韋陀」者，亦云毘陀，此翻智論，即彼土外書也。有四種：一、億力韋陀，明事火懺悔法。二、耶爰韋陀，明布施祠祀法。三、阿他韋陀，明鬪戰法。四、三摩韋陀，明知異國鬪戰法。知此生智、故名智論。精解此四、名韋陀外道也。「佛對至共緣」者，性念破一切智，共念破神通，緣念破韋陀。性是真緣諦理唯，斷煩惱；共是事理合修，即兼修九定，故能發通；緣是遍緣諸境，謂學當教四門教法及解外典韋陀。「得入性地」者，內凡位也。「成三解脫」等者，以三念次第對之。「心得好解脫」者，心即定也。慧定俱得，名俱解脫。無礙解脫，內外遍解，故曰無礙。「名大比丘」等者，比丘則名通因果，羅漢唯在於果。波羅密，此云事究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋大，二：初、引論解。二、「今明」下，明今義，二：初、約總別正解，二：初、約總別釋。「三韋陀」者，亦云毘陀，此翻智論，即彼土外書也。有四種：一、億力韋陀，明事火懺悔法。二、耶爰韋陀，明布施祠祀法。三、阿他韋陀，明鬪戰法。四、三摩韋陀，明知異國鬪戰法。知此生智、故名智論。精解此四、名韋陀外道也。「佛對至共緣」者，性念破一切智，共念破神通，緣念破韋陀。性是真緣諦理唯，斷煩惱；共是事理合修，即兼修九定，故能發通；緣是遍緣諸境，謂學當教四門教法及解外典韋陀。「得入性地」者，內凡位也。「成三解脫」等者，以三念次第對之。「心得好解脫」者，心即定也。慧定俱得，名俱解脫。無礙解脫，內外遍解，故曰無礙。「名大比丘」等者，比丘則名通因果，羅漢唯在於果。波羅密，此云事究竟。

二、簡別對義。答中以摩訶般若類慧解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、簡別對義。答中以摩訶般若類慧解脫。

二、「三藏」下，約教觀判結，二：初、約藏通二經，二：初、教二觀。二、「此八」下，判初教二論。《毘曇》申三藏有門，《成論》申空門。三、釋比丘，二：初、正釋，二：初、有翻。二、無翻，二：初、釋因中三稱，二：初、引論標名。二、依論釋義。「魔羅翻殺」者，能殺害出世善根。第六天上別有魔羅所居，亦他化天攝。「三魔亦怖」者，將欲斷煩惱因、滅陰死果，義當先怖以三魔怖，故天魔方怖。「清雅」者，雅正也。「遠離四邪」者，下邪、仰邪、方邪、維邪，廣明如《釋論》第四，略引如下釋須菩提章記文。「下兩助成」者，愛及憍慢俱屬意業，對初身口則三業破惡。「破憍慢」者，自舉曰憍，凌他曰慢，乞食謙下破是二心。下文訶身子，即〈香積品〉也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「三藏」下，約教觀判結，二：初、約藏通二經，二：初、教二觀。二、「此八」下，判初教二論。《毘曇》申三藏有門，《成論》申空門。三、釋比丘，二：初、正釋，二：初、有翻。二、無翻，二：初、釋因中三稱，二：初、引論標名。二、依論釋義。「魔羅翻殺」者，能殺害出世善根。第六天上別有魔羅所居，亦他化天攝。「三魔亦怖」者，將欲斷煩惱因、滅陰死果，義當先怖以三魔怖，故天魔方怖。「清雅」者，雅正也。「遠離四邪」者，下邪、仰邪、方邪、維邪，廣明如《釋論》第四，略引如下釋須菩提章記文。「下兩助成」者，愛及憍慢俱屬意業，對初身口則三業破惡。「破憍慢」者，自舉曰憍，凌他曰慢，乞食謙下破是二心。下文訶身子，即〈香積品〉也。

二、「此具」下，結示果名所從。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此具」下，結示果名所從。

二、「直言」下，判位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「直言」下，判位。

四、釋眾，二：初、通釋眾義。二、別引四僧，二：初、列名釋義。「三學開遮通塞之相」者，開遮約戒律，其相易知。通塞約定慧，如《止觀》識通塞文。以苦集十二因緣生六蔽名塞，道滅十二因緣滅六度名通。今此應云散是定之塞、靜是定之通，昏是慧之塞、明是慧之通。「猶如啞羊」者，論云「譬如白羊，乃至人殺不能作聲。」「謬墮僧數」者，猶云謬在僧中也。四事，即房舍、衣服、飲食、醫藥也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、釋眾，二：初、通釋眾義。二、別引四僧，二：初、列名釋義。「三學開遮通塞之相」者，開遮約戒律，其相易知。通塞約定慧，如《止觀》識通塞文。以苦集十二因緣生六蔽名塞，道滅十二因緣滅六度名通。今此應云散是定之塞、靜是定之通，昏是慧之塞、明是慧之通。「猶如啞羊」者，論云「譬如白羊，乃至人殺不能作聲。」「謬墮僧數」者，猶云謬在僧中也。四事，即房舍、衣服、飲食、醫藥也。

二、「前之」下，結判去取。「既非事和不堪僧事」者，荊溪云：不能分別定慧二藏猶可事和。戒藏不明、持亦有闕，故雖持戒猶名愚癡，況啞羊耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「前之」下，結判去取。「既非事和不堪僧事」者，荊溪云：不能分別定慧二藏猶可事和。戒藏不明、持亦有闕，故雖持戒猶名愚癡，況啞羊耶。

五、釋數。對行明數，即約觀心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、釋數。對行明數，即約觀心也。

二、菩薩眾，二：初、敘意分科。二、隨文釋義，五：初、明類，二：初、事解，二：初、略示。二、「具」下，廣釋，二：初、翻解名義，二：初、什師存略。二、「翻」下，諸家翻解，二：初、汎舉諸家。「開士始士」者，荊溪云：心初開故、始發心故。「古本翻高士」者，古翻此經也，升出凡小故名高士。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、菩薩眾，二：初、敘意分科。二、隨文釋義，五：初、明類，二：初、事解，二：初、略示。二、「具」下，廣釋，二：初、翻解名義，二：初、什師存略。二、「翻」下，諸家翻解，二：初、汎舉諸家。「開士始士」者，荊溪云：心初開故、始發心故。「古本翻高士」者，古翻此經也，升出凡小故名高士。

二、「今依」下，的依《大論》。「為無惠利」者，自度不能益他也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「今依」下，的依《大論》。「為無惠利」者，自度不能益他也。

二、「但三」下，簡辨結示，二：初、簡辨，二：初、簡兩教二乘異乎。二乘者以薩字異二乘菩提也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「但三」下，簡辨結示，二：初、簡辨，二：初、簡兩教二乘異乎。二乘者以薩字異二乘菩提也。

二、簡藏通菩薩，二：初、正簡。「別圓至吸鐵」者，中真顯發，無謀遍應如石吸鐵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、簡藏通菩薩，二：初、正簡。「別圓至吸鐵」者，中真顯發，無謀遍應如石吸鐵。

二、「問」下，釋疑。問意者，荊溪云：依前藏通已下文為問也。答中意，前云不得名薩埵者，以無別圓薩埵義故。今云少有慈悲等者，藏通菩薩亦有慈悲，但異二乘，得名菩薩。前云非薩埵者，意令別起別圓慈悲，方乃別受薩埵之稱。但藏通菩薩觀行同小，故別斥之。通得名者，各從當教。今云少有慈悲，意欲還取藏通菩薩合成四種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「問」下，釋疑。問意者，荊溪云：依前藏通已下文為問也。答中意，前云不得名薩埵者，以無別圓薩埵義故。今云少有慈悲等者，藏通菩薩亦有慈悲，但異二乘，得名菩薩。前云非薩埵者，意令別起別圓慈悲，方乃別受薩埵之稱。但藏通菩薩觀行同小，故別斥之。通得名者，各從當教。今云少有慈悲，意欲還取藏通菩薩合成四種。

二、「四教」下，結示。「多用衍」者，摩訶衍此云大乘，略言衍耳。「非衍正意」者，今經在衍，故斥菩薩有通有別。通乃斥三，別唯訶藏。故使通別有歎有斥，三藏唯斥、圓教唯歎。通斥語寬，非教正體。「有時」下，疏文或明三藏者相對比決，非關經意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「四教」下，結示。「多用衍」者，摩訶衍此云大乘，略言衍耳。「非衍正意」者，今經在衍，故斥菩薩有通有別。通乃斥三，別唯訶藏。故使通別有歎有斥，三藏唯斥、圓教唯歎。通斥語寬，非教正體。「有時」下，疏文或明三藏者相對比決，非關經意。

二、觀心。以三觀攝四菩薩，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、觀心。以三觀攝四菩薩，如文。

二、辨數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、辨數。

三、歎德，二：初、分科。二、隨釋，三：初、總歎，二：初、總釋，二：初、標章述意。二、「此諸」下，敘德釋名。「荷澤無邊」者，謂。眾生荷菩薩之恩澤也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、歎德，二：初、分科。二、隨釋，三：初、總歎，二：初、總釋，二：初、標章述意。二、「此諸」下，敘德釋名。「荷澤無邊」者，謂。眾生荷菩薩之恩澤也。

二、「但眾」下，別釋，三：初、敘意。二、正解。文中復更約位分別者，荊溪云：至此位時方可通為眾生知識。若正歎者，如下結文，即補處位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「但眾」下，別釋，三：初、敘意。二、正解。文中復更約位分別者，荊溪云：至此位時方可通為眾生知識。若正歎者，如下結文，即補處位。

三、「今諸」下，結顯。荊溪云橫遍竪高者，正結所歎功用也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「今諸」下，結顯。荊溪云橫遍竪高者，正結所歎功用也。

二、別歎，二：初、總別分科。二、「初二」下，隨文釋義，三：初、略歎自他德，二：初、略歎自行德，二：初、正歎，二：初、事釋，二：初、牒文分章。二、隨章釋義，二：初、釋大智本行，二：初、約一法，二：初、釋義，三：初、標。二、「依」下，釋。三、「故法」下，證。荊溪云：初引《法華》中上句證本，下句證行，依本修行故必作佛。既云大智即是本行，亦可本行即是大智。次云從無住本以證於本，立一切法以證行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別歎，二：初、總別分科。二、「初二」下，隨文釋義，三：初、略歎自他德，二：初、略歎自行德，二：初、正歎，二：初、事釋，二：初、牒文分章。二、隨章釋義，二：初、釋大智本行，二：初、約一法，二：初、釋義，三：初、標。二、「依」下，釋。三、「故法」下，證。荊溪云：初引《法華》中上句證本，下句證行，依本修行故必作佛。既云大智即是本行，亦可本行即是大智。次云從無住本以證於本，立一切法以證行也。

二、判位，二：初、敘古，三：初、正敘。荊溪云：南北二釋，未見本文。什師雖云從下至上漸漸轉勝，諸句未必後勝於前。二、「解既」下，研詳。「北方」下，此師準《地持》中以十度對十地，故以今文七度以對七地。三、「若欲」下，斥破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、判位，二：初、敘古，三：初、正敘。荊溪云：南北二釋，未見本文。什師雖云從下至上漸漸轉勝，諸句未必後勝於前。二、「解既」下，研詳。「北方」下，此師準《地持》中以十度對十地，故以今文七度以對七地。三、「若欲」下，斥破。

二、「今謂」下，明今，二：初、總釋、二：初、正解，二：初、顯正斥非。二、「如歎」下，引文難古。「豈可歎下」者，以北人以此句對初地故。若據成就，宜歎等覺。「何獨歎上」者，初地既乃分得作師子吼，南人何謂獨歎八地耶？「故知」下，結難也。秖由定執一文，故招互破。若如今師，即分真位人皆具諸句而淺深宛然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「今謂」下，明今，二：初、總釋、二：初、正解，二：初、顯正斥非。二、「如歎」下，引文難古。「豈可歎下」者，以北人以此句對初地故。若據成就，宜歎等覺。「何獨歎上」者，初地既乃分得作師子吼，南人何謂獨歎八地耶？「故知」下，結難也。秖由定執一文，故招互破。若如今師，即分真位人皆具諸句而淺深宛然。

二、「釋妨」二：初、引文立妨。「問近無等」者，荊溪云：約文定義，唯在等覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「釋妨」二：初、引文立妨。「問近無等」者，荊溪云：約文定義，唯在等覺。

二、約義答釋，二：初、明諸德咸歎上。「結云」下，等覺隣果方名具足。二、「若通」下，明無等。「亦通」下，前以定義為難，今以互通釋之。文分二：初、明下，亦名近。「相待」者，荊溪云：是約通義。即以住前待於二住以之為遠，待於初住以之為近。初住待於二住為近，若望三住名之為遠。乃至十地比說可知，皆以妙覺為無等等。此則初住分果亦得名近，豈唯等覺。「法華」下，明近義尚通觀行外凡，何必聖位。「行處近處」者，內懷至理歷緣耐事目之為行，體達外緣棲息真境目之為近，蓋事理互現俱約外凡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約義答釋，二：初、明諸德咸歎上。「結云」下，等覺隣果方名具足。二、「若通」下，明無等。「亦通」下，前以定義為難，今以互通釋之。文分二：初、明下，亦名近。「相待」者，荊溪云：是約通義。即以住前待於二住以之為遠，待於初住以之為近。初住待於二住為近，若望三住名之為遠。乃至十地比說可知，皆以妙覺為無等等。此則初住分果亦得名近，豈唯等覺。「法華」下，明近義尚通觀行外凡，何必聖位。「行處近處」者，內懷至理歷緣耐事目之為行，體達外緣棲息真境目之為近，蓋事理互現俱約外凡。

二、「華嚴」下，上亦名遠。爪土望於大地，其遠可知。孰謂十地等覺為近無等等耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「華嚴」下，上亦名遠。爪土望於大地，其遠可知。孰謂十地等覺為近無等等耶？

二、「今三」下，別釋，二：初、歷教委示。「但約二諦」者，道觀雙流故。「品有優劣」者，以八九十地相望故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「今三」下，別釋，二：初、歷教委示。「但約二諦」者，道觀雙流故。「品有優劣」者，以八九十地相望故。

二、「但諸」下，斥古顯今，二：初、明聖德難量，斥古定執。「但諸菩薩」者，即指三萬二千並內冥實相、外應群機，論其所證難測高下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「但諸」下，斥古顯今，二：初、明聖德難量，斥古定執。「但諸菩薩」者，即指三萬二千並內冥實相、外應群機，論其所證難測高下。

二、「今非」下，明教觀圓備，顯今得意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「今非」下，明教觀圓備，顯今得意。

二、約二法，二：初、正釋，二：初、敘意。「目足互失」者，有目無足豈能前進？有足無目必墮重險。以合解行不可偏有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約二法，二：初、正釋，二：初、敘意。「目足互失」者，有目無足豈能前進？有足無目必墮重險。以合解行不可偏有。

二、「所以」下，正釋，二：初、釋大智；二、釋本行。各二：初釋、二證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「所以」下，正釋，二：初、釋大智；二、釋本行。各二：初釋、二證。

二、「當知」下，結示。「橫竪諸德」者，荊溪云：以種智解歷一切行行名為橫，以智詣理望行名竪，理深行廣故也。又亦可云解橫行竪，解初心具，行漸方成。又亦可解行各有橫竪。故知但語解行，攝無不周。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「當知」下，結示。「橫竪諸德」者，荊溪云：以種智解歷一切行行名為橫，以智詣理望行名竪，理深行廣故也。又亦可云解橫行竪，解初心具，行漸方成。又亦可解行各有橫竪。故知但語解行，攝無不周。

二、釋皆悉成就，二：初、問。二、答，二：初、正答前問。二、約教分別。「檀三事空」者，能施人、所施物、能受者皆如幻化。二、觀解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋皆悉成就，二：初、問。二、答，二：初、正答前問。二、約教分別。「檀三事空」者，能施人、所施物、能受者皆如幻化。二、觀解。

二、釋歎，二：初、雙標。「傍成化他」者，正成自行也。荊溪云：化他必假諸佛威加故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋歎，二：初、雙標。「傍成化他」者，正成自行也。荊溪云：化他必假諸佛威加故。

二、「正」下，雙釋，二：初、釋前正歎，二：初、正釋，二：初、事，二：初、引論略明。二、「今明」下，依義廣釋，二：初、正釋，三：初、法。二、喻。「外無」下，地生日照、風動雨潤然後成實。三、合，二：初、正合前喻。二、重以喻顯。大鵬如佛，即應也。影喻威神，即慈也。子喻菩薩，即感也。荊溪云：明感應理妙，不至而加，無緣慈也。言「大鵬」者，《莊子》云「大鵬摶扶搖而上九萬里，翼若垂天之雲。」孔氏志曰「楚文王少時雅好田獵，天下快狗名鷹畢聚焉。有人獻一鷹，曰：『非王鷹之儔。』俄而雲際有一物凝翔飄颻，鮮白而不辨其形。鷹見於是竦翮而升矗若飛電，須叟羽墮如雪、血灑如雨。良久有一大鳥墮地而死，度其兩翅廣數十里，喙邊有黃。眾莫能知。時有博物君子曰：『此大鵬雛也。始飛焉，故為鷹所制。』文王乃厚賞獻者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「正」下，雙釋，二：初、釋前正歎，二：初、正釋，二：初、事，二：初、引論略明。二、「今明」下，依義廣釋，二：初、正釋，三：初、法。二、喻。「外無」下，地生日照、風動雨潤然後成實。三、合，二：初、正合前喻。二、重以喻顯。大鵬如佛，即應也。影喻威神，即慈也。子喻菩薩，即感也。荊溪云：明感應理妙，不至而加，無緣慈也。言「大鵬」者，《莊子》云「大鵬摶扶搖而上九萬里，翼若垂天之雲。」孔氏志曰「楚文王少時雅好田獵，天下快狗名鷹畢聚焉。有人獻一鷹，曰：『非王鷹之儔。』俄而雲際有一物凝翔飄颻，鮮白而不辨其形。鷹見於是竦翮而升矗若飛電，須叟羽墮如雪、血灑如雨。良久有一大鳥墮地而死，度其兩翅廣數十里，喙邊有黃。眾莫能知。時有博物君子曰：『此大鵬雛也。始飛焉，故為鷹所制。』文王乃厚賞獻者。」

二、「故華」下，引證。「八地沈空」者，荊溪云：舊經二十一云「入八地已，十方諸佛作如是言：『善哉善哉！善男子！汝已得是第一忍故，順諸佛法。諸佛皆有無畏、不共之法，汝未得之。』故勤精進。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「故華」下，引證。「八地沈空」者，荊溪云：舊經二十一云「入八地已，十方諸佛作如是言：『善哉善哉！善男子！汝已得是第一忍故，順諸佛法。諸佛皆有無畏、不共之法，汝未得之。』故勤精進。」

二、觀解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、觀解。

二、「此正」下，結示。事觀兩釋並約自行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此正」下，結示。事觀兩釋並約自行。

二、傍成化他，二：初、事釋。「乃至金剛藏」等者，加功德林說十行，加金剛幢說十迴向，文中存略，故云乃至。荊溪云：十地尚須請加，何況初心而欲端拱？是故自他俱須請也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、傍成化他，二：初、事釋。「乃至金剛藏」等者，加功德林說十行，加金剛幢說十迴向，文中存略，故云乃至。荊溪云：十地尚須請加，何況初心而欲端拱？是故自他俱須請也。

二、觀解。「若欲利物」者，圓教上根出假在觀行位，若蒙佛加化道無阻。「如風靡草」者，靡，偃也。能化如風，機緣如草。《論語》曰「君子之德風，小人之德草，草上之風必偃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、觀解。「若欲利物」者，圓教上根出假在觀行位，若蒙佛加化道無阻。「如風靡草」者，靡，偃也。能化如風，機緣如草。《論語》曰「君子之德風，小人之德草，草上之風必偃。」

二、略歎化他德，二：初、分科。二、隨釋，三：初、歎化他心，二：初、事釋，二：初、釋為護法城，二：初、約教法釋。「經為護」者，通平去二聲，平聲作也，去聲助也。「防非擬敵」者，依教修行則能防三業非、擬魔外敵。二、「又」下，約理境解。一切眾生皆陰入現前，故《般若》談空皆從色起。今家觀法其意皆然，但餘文附託直明諦理。今此釋城，義與陰合，故此明之。達陰即真，故云此法即空，此中道不思議空也。如城中必空，故以空言之。「眾生是王」者，眾生即陰中主宰。「種性具足」者，一心百界，界界三道咸即三德。理體本具、自他不二，名佛種性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、略歎化他德，二：初、分科。二、隨釋，三：初、歎化他心，二：初、事釋，二：初、釋為護法城，二：初、約教法釋。「經為護」者，通平去二聲，平聲作也，去聲助也。「防非擬敵」者，依教修行則能防三業非、擬魔外敵。二、「又」下，約理境解。一切眾生皆陰入現前，故《般若》談空皆從色起。今家觀法其意皆然，但餘文附託直明諦理。今此釋城，義與陰合，故此明之。達陰即真，故云此法即空，此中道不思議空也。如城中必空，故以空言之。「眾生是王」者，眾生即陰中主宰。「種性具足」者，一心百界，界界三道咸即三德。理體本具、自他不二，名佛種性。

二、釋受持正法。「內外愛見」者，內即通惑，外即別惑。「法王種性皆得安穩」者，達三道即三德，名為安穩。「恒沙至散失」者，如民不離散也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋受持正法。「內外愛見」者，內即通惑，外即別惑。「法王種性皆得安穩」者，達三道即三德，名為安穩。「恒沙至散失」者，如民不離散也。

二、觀解。文中以空假相對明通教觀法，中假相對明別圓觀法。六道假即但空，故云假空。但空即六道假，故云空假。此在界內，名小涅槃。二邊即中道名假中，中道即二邊名中假。二諦明義俗諦含真，故二邊名假。經意在衍，故此觀法且明三教，亦可假空空假兼攝藏教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、觀解。文中以空假相對明通教觀法，中假相對明別圓觀法。六道假即但空，故云假空。但空即六道假，故云空假。此在界內，名小涅槃。二邊即中道名假中，中道即二邊名中假。二諦明義俗諦含真，故二邊名假。經意在衍，故此觀法且明三教，亦可假空空假兼攝藏教。

二、釋化他功成，二：初、釋能師子吼，二：初、事釋。「亦名師子吼三昧」者，荊溪云：若見佛性，方決定說如師子吼。「注云云」者，廣如《涅槃．師子吼品》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋化他功成，二：初、釋能師子吼，二：初、事釋。「亦名師子吼三昧」者，荊溪云：若見佛性，方決定說如師子吼。「注云云」者，廣如《涅槃．師子吼品》。

二、觀解。「脫於四教」者，內依空觀、外說藏通，內依假觀、外說別教，內依中觀、外說圓教。又一心本具十界，依四聖法界說四教法。內觀既明，外說無怯。觀心為諸教之本，其在茲乎。「如師子子」者，佛如師子王，行人如師子子。三觀圓觀如滿三年，能說四教如即能吼。然此觀解不必初住，五品即能觀行說也。雖云四教，意必在圓，依圓方談一切有性名師子吼耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、觀解。「脫於四教」者，內依空觀、外說藏通，內依假觀、外說別教，內依中觀、外說圓教。又一心本具十界，依四聖法界說四教法。內觀既明，外說無怯。觀心為諸教之本，其在茲乎。「如師子子」者，佛如師子王，行人如師子子。三觀圓觀如滿三年，能說四教如即能吼。然此觀解不必初住，五品即能觀行說也。雖云四教，意必在圓，依圓方談一切有性名師子吼耳。

二、釋名聞十方。三、釋歎，三：初、釋化他心，二：初、事釋，二：初、釋初句，二：初、標示。二、「菩」下，解釋，二：初、正解。「祈請」者，祈，告也。「連官大將」者，〈王制〉千里之外設方伯。五國為屬，屬有長。十國為連，連有師。故曰連官。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋名聞十方。三、釋歎，三：初、釋化他心，二：初、事釋，二：初、釋初句，二：初、標示。二、「菩」下，解釋，二：初、正解。「祈請」者，祈，告也。「連官大將」者，〈王制〉千里之外設方伯。五國為屬，屬有長。十國為連，連有師。故曰連官。

二、釋疑。「非請有無」者，機熟無請亦應，機生雖請不應。請而復應、不請不應，生熟可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋疑。「非請有無」者，機熟無請亦應，機生雖請不應。請而復應、不請不應，生熟可知。

二、釋次句，二：初、標示。二、「世人」下，解釋，二：初、釋友。同門曰朋，同志曰友。「各得無漏道果」者，藏通破見思，別圓破無明，悉無漏位也。「法華」下，引證親友也。先小後大，如先疎後親。內祕大行，權現二乘，故曰二人。同修小行，故曰共作。汝即窮子，以喻實行。「若開」下，實行機熟咸悟圓常，即法華時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋次句，二：初、標示。二、「世人」下，解釋，二：初、釋友。同門曰朋，同志曰友。「各得無漏道果」者，藏通破見思，別圓破無明，悉無漏位也。「法華」下，引證親友也。先小後大，如先疎後親。內祕大行，權現二乘，故曰二人。同修小行，故曰共作。汝即窮子，以喻實行。「若開」下，實行機熟咸悟圓常，即法華時也。

二、釋安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋安。

二、觀解。「四心不請三觀」者，荊溪云：指心為境。境雖須觀，義不名請。以不請故，勤勤觀之方與觀合。言「令住」者，安是住義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、觀解。「四心不請三觀」者，荊溪云：指心為境。境雖須觀，義不名請。以不請故，勤勤觀之方與觀合。言「令住」者，安是住義。

二、釋化他功成，二：初、事釋，二：初、標牒前經。二、「菩薩」下，正釋今句，二：初、正釋今義，二：初、約四教。二、「若頓」下，約五味，二：初頓、二漸。頓即華嚴，漸即四味。菩薩對揚五時益物，華嚴兼別正從圓說，故云圓機初心即初住。次漸中，鹿苑三藏，法華唯圓。中略二味，故云乃至。漸引至實，同歸圓教。「展轉興謝」者，鹿苑一興三謝，方等四興般若一謝，法華開顯唯興一圓，涅槃重施知圓無別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋化他功成，二：初、事釋，二：初、標牒前經。二、「菩薩」下，正釋今句，二：初、正釋今義，二：初、約四教。二、「若頓」下，約五味，二：初頓、二漸。頓即華嚴，漸即四味。菩薩對揚五時益物，華嚴兼別正從圓說，故云圓機初心即初住。次漸中，鹿苑三藏，法華唯圓。中略二味，故云乃至。漸引至實，同歸圓教。「展轉興謝」者，鹿苑一興三謝，方等四興般若一謝，法華開顯唯興一圓，涅槃重施知圓無別。

二、「菩薩」下，結顯前經說法之功者，引頓漸機同歸祕藏，其功顯矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「菩薩」下，結顯前經說法之功者，引頓漸機同歸祕藏，其功顯矣。

二、觀解，二：初、略指佛世。「事如前說」者，即前事解是。菩薩於佛世，頓漸益物也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、觀解，二：初、略指佛世。「事如前說」者，即前事解是。菩薩於佛世，頓漸益物也。

二、「佛去」下，廣明滅後。荊溪云：此中觀心先列事者，以事為本故也。復以紹隆之心而共為境，恐正昧者唯信觀心，兼勵君王樹立像教。紹隆無觀尚成漏緣，況迷紹隆相從心耶？能表若失，所表自亡，故一一文皆令觀於相從等也。文分二：初、汎明紹隆。二眾弟子，即在家出家。付囑之辭並在《涅槃》。付文殊、迦葉及未來比丘，是付出家眾也。付國王大臣居士等，是付在家眾也。「所以」下，明在家受囑紹隆之相。荊溪云：出家之徒已在相從三寶數故，且云在家，其實四眾咸須紹隆及觀相從。況紹隆事大，非王力不辨，故此且約在家以示其相。「優填」等者，佛升忉利夏安居，為母說法。王思佛德，令毘首羯磨刻檀狀其形容，舉高五尺，遂令滅後遺像在世，此相從佛寶也。闍王常供千僧，請迦葉結集法藏，此相從法寶也。育王度八萬四千人出家，此相從僧寶也。優填造像緣，備載《阿含》、《觀佛三昧》等經。闍王育王緣，俱見《付法藏傳》及《育王經》。「若相從」下，由滅後紹隆，益霑群品。「以作」下，生得度之緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「佛去」下，廣明滅後。荊溪云：此中觀心先列事者，以事為本故也。復以紹隆之心而共為境，恐正昧者唯信觀心，兼勵君王樹立像教。紹隆無觀尚成漏緣，況迷紹隆相從心耶？能表若失，所表自亡，故一一文皆令觀於相從等也。文分二：初、汎明紹隆。二眾弟子，即在家出家。付囑之辭並在《涅槃》。付文殊、迦葉及未來比丘，是付出家眾也。付國王大臣居士等，是付在家眾也。「所以」下，明在家受囑紹隆之相。荊溪云：出家之徒已在相從三寶數故，且云在家，其實四眾咸須紹隆及觀相從。況紹隆事大，非王力不辨，故此且約在家以示其相。「優填」等者，佛升忉利夏安居，為母說法。王思佛德，令毘首羯磨刻檀狀其形容，舉高五尺，遂令滅後遺像在世，此相從佛寶也。闍王常供千僧，請迦葉結集法藏，此相從法寶也。育王度八萬四千人出家，此相從僧寶也。優填造像緣，備載《阿含》、《觀佛三昧》等經。闍王育王緣，俱見《付法藏傳》及《育王經》。「若相從」下，由滅後紹隆，益霑群品。「以作」下，生得度之緣。

二、「若行」下，正勸末世。前汎明紹隆，猶在正法。今居像末，紹隆彌急。文為二：初、顯事能資理。「度人出家」者，唐大宗甞問玄奘三藏：「欲樹功德，何最饒益？」法師對曰：「眾生寢惑，非慧莫啟。慧芽抽殖，法為其資。弘法由人，即度僧為最。」「雖是」下，以假像知真，因事識理故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若行」下，正勸末世。前汎明紹隆，猶在正法。今居像末，紹隆彌急。文為二：初、顯事能資理。「度人出家」者，唐大宗甞問玄奘三藏：「欲樹功德，何最饒益？」法師對曰：「眾生寢惑，非慧莫啟。慧芽抽殖，法為其資。弘法由人，即度僧為最。」「雖是」下，以假像知真，因事識理故也。

二、「故經」下，引經證成。文中引三經證三寶。荊溪云：敬像如真佛者，《大論》引經云「不於泥木生難思想，安能知像性等虛空、三身宛然、四德無減？」是則觀於相從之心，若能如是，是則相從即是真佛。此明觀於相從佛寶心也。從「無離」去，觀相從法，見真法也。「賢愚經」者，觀相從僧心，見真實和。若不如是，豈見常流如身子耶；若不如是，但於三寶縱見取心，何由可見真三寶耶？以是思之，有德未免。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「故經」下，引經證成。文中引三經證三寶。荊溪云：敬像如真佛者，《大論》引經云「不於泥木生難思想，安能知像性等虛空、三身宛然、四德無減？」是則觀於相從之心，若能如是，是則相從即是真佛。此明觀於相從佛寶心也。從「無離」去，觀相從法，見真法也。「賢愚經」者，觀相從僧心，見真實和。若不如是，豈見常流如身子耶；若不如是，但於三寶縱見取心，何由可見真三寶耶？以是思之，有德未免。

二、「紹隆」下，結歎。「菩薩」下，正指末世在家出家二眾菩薩以結歎也。南山云：「道俗二眾，福智別修。」《智論》云「出家多修智慧，智慧是解脫因緣。俗人多修福德，福德是樂因緣。」《僧祇》云「供養舍利造塔寺非我等事。彼國王居士樂福之人自當供養。比丘事者，所謂結集三藏，勿令佛法速滅。」幸冀後德志務紹隆，當思二別。夫如是則不辜付囑，俾正法久住，其猶大臣治政於國家也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「紹隆」下，結歎。「菩薩」下，正指末世在家出家二眾菩薩以結歎也。南山云：「道俗二眾，福智別修。」《智論》云「出家多修智慧，智慧是解脫因緣。俗人多修福德，福德是樂因緣。」《僧祇》云「供養舍利造塔寺非我等事。彼國王居士樂福之人自當供養。比丘事者，所謂結集三藏，勿令佛法速滅。」幸冀後德志務紹隆，當思二別。夫如是則不辜付囑，俾正法久住，其猶大臣治政於國家也。

三、傳釋紹隆不斷，二：初、事釋，二：初、總，二：初、明魔外由心。由迷真性起愛起見，故使魔外得以誘之。儻愛見內忘，則天魔外道無以施其力也。然彼魔外亦由各迷真性、愛見偏增，遂各守一職為人惡緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、傳釋紹隆不斷，二：初、事釋，二：初、總，二：初、明魔外由心。由迷真性起愛起見，故使魔外得以誘之。儻愛見內忘，則天魔外道無以施其力也。然彼魔外亦由各迷真性、愛見偏增，遂各守一職為人惡緣。

二、「今明」下，明菩薩降制。二、別釋，二：初約教、二：初、正釋伏制。二、「若降」下，結示釋前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「今明」下，明菩薩降制。二、別釋，二：初約教、二：初、正釋伏制。二、「若降」下，結示釋前。

二、「問」下，料簡，二：初、簡聲聞魔。「八魔」者，所謂四魔、無常、無樂、無我、無淨。陰等四即界內，無常等四即界外。十魔者，暹云：新經五十八云「菩薩有十種魔。一陰魔，生諸取故；二煩惱魔，生雜染故；三業魔、能障礙故；四心魔，起高慢故；五死魔，捨生處故；六天魔，自憍縱故；七善根魔，恒執取故；八三昧魔，久耽味故；九善知識魔，起著心故；十菩提法智魔，常不捨故。菩薩應作方便，速求捨離。」「內外分別可知」者，十種名義通內外故。「自此之前」者，迦葉菩薩未聞涅槃圓頓，已前所起三教智解悉名邪見，此即界外外道也。今經訶善吉，意亦同之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「問」下，料簡，二：初、簡聲聞魔。「八魔」者，所謂四魔、無常、無樂、無我、無淨。陰等四即界內，無常等四即界外。十魔者，暹云：新經五十八云「菩薩有十種魔。一陰魔，生諸取故；二煩惱魔，生雜染故；三業魔、能障礙故；四心魔，起高慢故；五死魔，捨生處故；六天魔，自憍縱故；七善根魔，恒執取故；八三昧魔，久耽味故；九善知識魔，起著心故；十菩提法智魔，常不捨故。菩薩應作方便，速求捨離。」「內外分別可知」者，十種名義通內外故。「自此之前」者，迦葉菩薩未聞涅槃圓頓，已前所起三教智解悉名邪見，此即界外外道也。今經訶善吉，意亦同之。

二、簡菩薩魔。「菩薩云何」者，荊溪云：問前兩教菩薩也。「華嚴」下，前十中後三唯菩薩，前七義通聲聞。三昧魔者，退大取小涅槃。「外道亦修空等」者，暹云：《央掘經》第二文，殊說偈云：「諸佛如虛空，虛空無有相。」央掘訶云：「如來真不空，離一切煩惱，及諸天人陰，是故說名空。嗚呼蚊蜹行，不知真空義。外道亦修空，尼乾且默然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、簡菩薩魔。「菩薩云何」者，荊溪云：問前兩教菩薩也。「華嚴」下，前十中後三唯菩薩，前七義通聲聞。三昧魔者，退大取小涅槃。「外道亦修空等」者，暹云：《央掘經》第二文，殊說偈云：「諸佛如虛空，虛空無有相。」央掘訶云：「如來真不空，離一切煩惱，及諸天人陰，是故說名空。嗚呼蚊蜹行，不知真空義。外道亦修空，尼乾且默然。」

二、觀解。假空等，如前釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、觀解。假空等，如前釋。

二、廣歎自他德，二：初、總別分科。二、「一總」下，隨文釋義，二：初、廣歎自行，二：初、歎斷德，三：初總歎，二：初、事釋，二：初、總。結惑即因，生死即果。因果俱亡，故云皆斷。未分內外，即總論也。二、「結惑」下，別。「二障」者，煩惱、所知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、廣歎自他德，二：初、總別分科。二、「一總」下，隨文釋義，二：初、廣歎自行，二：初、歎斷德，三：初總歎，二：初、事釋，二：初、總。結惑即因，生死即果。因果俱亡，故云皆斷。未分內外，即總論也。二、「結惑」下，別。「二障」者，煩惱、所知也。

二、觀解。「界內惑盡」者，別圓中假觀成，且約凡位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、觀解。「界內惑盡」者，別圓中假觀成，且約凡位。

二、別歎，二：初、事釋，二：初、總，二：初、正釋。蓋以覆蓋為義，纏從纏縛得名。「今謂」下，荊溪云：今師更約以近喻遠。但枝葉異，其名必同。何者？以五蓋配四分，貪瞋兩蓋其名本同。由癡故睡、由癡故疑，是以睡疑兩蓋併配癡分。「掉散是戒取」者，以戒取心遍起三毒，故名掉散，故以掉蓋對等分也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別歎，二：初、事釋，二：初、總，二：初、正釋。蓋以覆蓋為義，纏從纏縛得名。「今謂」下，荊溪云：今師更約以近喻遠。但枝葉異，其名必同。何者？以五蓋配四分，貪瞋兩蓋其名本同。由癡故睡、由癡故疑，是以睡疑兩蓋併配癡分。「掉散是戒取」者，以戒取心遍起三毒，故名掉散，故以掉蓋對等分也。

二、「問」下，料簡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「問」下，料簡。

二、「今約」下，別。「尚明蓋不同」者，同在界內尚有異說，況界外乎。「十纏」者，忿恚曰瞋；隱藏自罪曰覆；意識昏迷曰睡；五情暗冥曰眠；嬉遊曰戲；三業躁動曰掉；屏處起罪不自羞曰無慚；露處起罪不羞他曰無愧；財法不能惠施曰慳；他榮心生熱惱曰嫉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「今約」下，別。「尚明蓋不同」者，同在界內尚有異說，況界外乎。「十纏」者，忿恚曰瞋；隱藏自罪曰覆；意識昏迷曰睡；五情暗冥曰眠；嬉遊曰戲；三業躁動曰掉；屏處起罪不自羞曰無慚；露處起罪不羞他曰無愧；財法不能惠施曰慳；他榮心生熱惱曰嫉。

二、觀解。三、釋歎，二：初、事釋，二：初、釋無礙解脫，二：初、總釋。二、「藏」下，別釋。「智不斷惑」者，即惑是智，豈以智斷智。即智是惑，豈以惑斷惑。了達不二，名智名斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、觀解。三、釋歎，二：初、事釋，二：初、釋無礙解脫，二：初、總釋。二、「藏」下，別釋。「智不斷惑」者，即惑是智，豈以智斷智。即智是惑，豈以惑斷惑。了達不二，名智名斷。

二、釋心常安住。前釋解脫顯所安，今明能安也。二、觀解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋心常安住。前釋解脫顯所安，今明能安也。二、觀解。

二、歎智德，二：初分科。二、隨釋，三：初、總，二：初、釋初句，二：初、合釋。二、「以此」下，離釋，二：初、釋念定，二：初、事釋，二：初、總釋。「若得一心」等者，觀行已上通得王名，今於分真別歎等覺。「若根本」下，根本即四禪，觀禪即九想、八背捨、十一切處，練禪即九次第，熏禪即師子奮迅。修禪即超越三昧。三空，如前記。「自性等九」者，即《地持》所明九種大禪也。「般舟」，此云佛立，即常行三昧。「一行」者，即常坐三昧，如文殊說兩般若所明。九旬常坐翦略身儀，故云一行。又唯觀寂滅，故云一行。二、「約教」下，別釋。「大論」下，荊溪云：雖有異釋不出此四，依衍但三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、歎智德，二：初分科。二、隨釋，三：初、總，二：初、釋初句，二：初、合釋。二、「以此」下，離釋，二：初、釋念定，二：初、事釋，二：初、總釋。「若得一心」等者，觀行已上通得王名，今於分真別歎等覺。「若根本」下，根本即四禪，觀禪即九想、八背捨、十一切處，練禪即九次第，熏禪即師子奮迅。修禪即超越三昧。三空，如前記。「自性等九」者，即《地持》所明九種大禪也。「般舟」，此云佛立，即常行三昧。「一行」者，即常坐三昧，如文殊說兩般若所明。九旬常坐翦略身儀，故云一行。又唯觀寂滅，故云一行。二、「約教」下，別釋。「大論」下，荊溪云：雖有異釋不出此四，依衍但三。

二、約觀解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約觀解。

二、釋總持，二：初總釋。二、「法華」下，別釋，二：初、引經示義。荊溪云：三陀羅尼一一簡之，皆令離別。「法音」有二釋：初、內證。「又法」下，次約外用。「得此」下，由三互融，故名無礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋總持，二：初總釋。二、「法華」下，別釋，二：初、引經示義。荊溪云：三陀羅尼一一簡之，皆令離別。「法音」有二釋：初、內證。「又法」下，次約外用。「得此」下，由三互融，故名無礙。

二、問答釋疑，三：初、義通初後。問意者，荊溪云：既約三觀，復屬圓教，義在初心，故有斯問。「答」下，發心初住，畢竟妙覺，所證理等，故二不別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、問答釋疑，三：初、義通初後。問意者，荊溪云：既約三觀，復屬圓教，義在初心，故有斯問。「答」下，發心初住，畢竟妙覺，所證理等，故二不別。

二、明三藏亦得。三、明小乘無分。荊溪云：凡云持者，一者一攝一切，二者生不失。小教無此，故不合論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明三藏亦得。三、明小乘無分。荊溪云：凡云持者，一者一攝一切，二者生不失。小教無此，故不合論。

二、觀解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、觀解。

二、釋次句，二：初、事釋，二：初、釋辨才，二：初、總標。「七辨二十四辨」等者，《暹記》引經委辨，須者尋之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋次句，二：初、事釋，二：初、釋辨才，二：初、總標。「七辨二十四辨」等者，《暹記》引經委辨，須者尋之。

二、「約教」下，別釋，二：初、廣釋藏教。二、「通約」下，略例三教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「約教」下，別釋，二：初、廣釋藏教。二、「通約」下，略例三教。

二、釋不斷，二：初、總釋。二、「復次」下，別釋。即約四教釋也。展轉相起示不斷義，斯則內證三脫、外應四機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋不斷，二：初、總釋。二、「復次」下，別釋。即約四教釋也。展轉相起示不斷義，斯則內證三脫、外應四機。

二、觀解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、觀解。

二、別，二：初、事釋，二：初、釋七度，二：初、開合。「還從定慧開出」者，暹云：秖是從上念定總持開出耳。「七度」者，今經於六度上更加方便也。「從定開四」者，從念定開施、戒、忍、進也，以念定即禪度故。「慧開方便」者，以照俗智為方便，照真智即般若也。「若作」下，開六度為十度也。六度通大小，十度唯大，一往亦通藏通，以權立三智故。「開禪出力願」者，於禪度中有願智力，故開願波羅蜜。有神通力，故開力波羅蜜。根本定，守禪度。般若開出道種智及一切種智，一切智守本，受般若名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別，二：初、事釋，二：初、釋七度，二：初、開合。「還從定慧開出」者，暹云：秖是從上念定總持開出耳。「七度」者，今經於六度上更加方便也。「從定開四」者，從念定開施、戒、忍、進也，以念定即禪度故。「慧開方便」者，以照俗智為方便，照真智即般若也。「若作」下，開六度為十度也。六度通大小，十度唯大，一往亦通藏通，以權立三智故。「開禪出力願」者，於禪度中有願智力，故開願波羅蜜。有神通力，故開力波羅蜜。根本定，守禪度。般若開出道種智及一切種智，一切智守本，受般若名。

二、約教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約教。

二、釋無不具足。二、觀解。「巧拙」者，荊溪云：秖是方便。若爾，方便無拙，何以言之？相對故來，非謂有拙。慳及以愚，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋無不具足。二、觀解。「巧拙」者，荊溪云：秖是方便。若爾，方便無拙，何以言之？相對故來，非謂有拙。慳及以愚，亦復如是。

三、歎位釋成，二：初、事釋，二：初、總釋。「逮之言及」者，及猶至也。謂已至法忍不起，秖是無生異名。「無境可觀」者，煩惱生死二法本無，般若涅槃將何待對？理事俱絕，故無可觀。荊溪云：而云無所得者，此中二意，一者去大寂近、二者寂名不擁重言。無所得者，即寂滅之無所得也。「仁王五忍」者，謂信、伏、順、無生、寂滅。《瓔珞》四忍，闕於信也。「復言逮」者下，別釋逮字。與前不同，故作自上及下釋之。隣果是中忍，兼得十地下忍也。及是兼義，不取至義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、歎位釋成，二：初、事釋，二：初、總釋。「逮之言及」者，及猶至也。謂已至法忍不起，秖是無生異名。「無境可觀」者，煩惱生死二法本無，般若涅槃將何待對？理事俱絕，故無可觀。荊溪云：而云無所得者，此中二意，一者去大寂近、二者寂名不擁重言。無所得者，即寂滅之無所得也。「仁王五忍」者，謂信、伏、順、無生、寂滅。《瓔珞》四忍，闕於信也。「復言逮」者下，別釋逮字。與前不同，故作自上及下釋之。隣果是中忍，兼得十地下忍也。及是兼義，不取至義也。

二、別釋，二：初、約四教。「三藏無文」者，無經論所出也。「義作」等者，準望大乘說之，通等三教即依《瓔珞》也。「故仁王云」下，證圓教初後具四也。伏忍既通於後，驗餘三亦通於初，故知圓位初後橫具。「普賢賢守」者，賢即伏忍之異名。以凡位名賢故，既等覺名賢，故知下名通上；以例上名通下，位位具四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別釋，二：初、約四教。「三藏無文」者，無經論所出也。「義作」等者，準望大乘說之，通等三教即依《瓔珞》也。「故仁王云」下，證圓教初後具四也。伏忍既通於後，驗餘三亦通於初，故知圓位初後橫具。「普賢賢守」者，賢即伏忍之異名。以凡位名賢故，既等覺名賢，故知下名通上；以例上名通下，位位具四。

二、「問」下，簡通局。「下歎淨名」等者，即〈方便品〉初歎德云「得無生忍辯才無礙」也。問意者，此諸菩薩及以淨名俱是等覺，故知不起法忍秖是無生，非寂滅也。答中乃用通別二意，在因讓果即別意也。下歎淨名，蓋取此義。次引大經不生之言，即是無生。既名涅槃，豈非寂滅？次引今經，其意亦爾。故知無生、寂滅一體異名，故得通用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「問」下，簡通局。「下歎淨名」等者，即〈方便品〉初歎德云「得無生忍辯才無礙」也。問意者，此諸菩薩及以淨名俱是等覺，故知不起法忍秖是無生，非寂滅也。答中乃用通別二意，在因讓果即別意也。下歎淨名，蓋取此義。次引大經不生之言，即是無生。既名涅槃，豈非寂滅？次引今經，其意亦爾。故知無生、寂滅一體異名，故得通用。

二、觀解。「柔和忍辱心是」者，柔和則順於三諦，忍辱則不起三惑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、觀解。「柔和忍辱心是」者，柔和則順於三諦，忍辱則不起三惑。

二、廣歎化他，二：初、分科。二、「初為」下，隨釋，二：初、明內具化他法，二：初、分科懸示。二、「初明」下，隨文正釋，三：初、明內具，三：初、釋初句，二：初、廣明三順。「轉四法輪」者，即四教也。「菩薩隨轉」者，佛說四教，菩薩亦然，故云隨轉。「因緣」下，即四教理也。解此四理秖是三諦，三諦不出一心。「順解而說」者，他聞謂異，己解常同，故使下文以順解而說為實智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、廣歎化他，二：初、分科。二、「初為」下，隨釋，二：初、明內具化他法，二：初、分科懸示。二、「初明」下，隨文正釋，三：初、明內具，三：初、釋初句，二：初、廣明三順。「轉四法輪」者，即四教也。「菩薩隨轉」者，佛說四教，菩薩亦然，故云隨轉。「因緣」下，即四教理也。解此四理秖是三諦，三諦不出一心。「順解而說」者，他聞謂異，己解常同，故使下文以順解而說為實智也。

二、「復次」下，結歸二智。「是順實智」者，內解四理即是一心，即實智也。「是順權智」者，隨機四說，名順權智。四中圓雖是實，既對三教通得名權，以開顯唯圓方名實故。又菩薩隨順既施四教，必歷五時引彼機緣，亦至開顯，今云權智亦得通該。然《法華》名權，即體內方便也。又且順經部以歎其德，不論開顯，故云權智。「順權實二智」者，體內名實、體外名權，內外雖殊，通名方便。今順佛意故得俱包，前順眾生止名權智。後來學者宜在精詳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「復次」下，結歸二智。「是順實智」者，內解四理即是一心，即實智也。「是順權智」者，隨機四說，名順權智。四中圓雖是實，既對三教通得名權，以開顯唯圓方名實故。又菩薩隨順既施四教，必歷五時引彼機緣，亦至開顯，今云權智亦得通該。然《法華》名權，即體內方便也。又且順經部以歎其德，不論開顯，故云權智。「順權實二智」者，體內名實、體外名權，內外雖殊，通名方便。今順佛意故得俱包，前順眾生止名權智。後來學者宜在精詳。

二、釋次句，二：初、事釋，二：初、略釋轉輪。二、「有四」下，廣明不退，二：初、敵對四教中之三教。若就當教細辯，各有位、行、念三不退義，具如次文。今約大塗以三對教，通人斷惑不同六度故位無退，別教出假廣修眾生故行無退，圓斷無明故念無退。此則捨傍取正，各就教意以配三義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋次句，二：初、事釋，二：初、略釋轉輪。二、「有四」下，廣明不退，二：初、敵對四教中之三教。若就當教細辯，各有位、行、念三不退義，具如次文。今約大塗以三對教，通人斷惑不同六度故位無退，別教出假廣修眾生故行無退，圓斷無明故念無退。此則捨傍取正，各就教意以配三義。

二、「若三」下，逐教各辯。「名為跋致」者，具云阿鞞跋致，此云不退。「齊羅漢」者，齊去聲。「圓教」下，約初住位明三不退，以簡別教次第而得。若約不次以明次第，三不退位準別說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「若三」下，逐教各辯。「名為跋致」者，具云阿鞞跋致，此云不退。「齊羅漢」者，齊去聲。「圓教」下，約初住位明三不退，以簡別教次第而得。若約不次以明次第，三不退位準別說之。

二、觀解。三、釋解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、觀解。三、釋解。

三、釋後二句。「十力」下，更以十力甄明文旨。以菩薩分得十力，故是處力當第一，知根力當第四。釋十力，如《法界次第》下卷。「二外具出過不達之上」者，前三教人俱名不達。又住前不達，分聖方達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋後二句。「十力」下，更以十力甄明文旨。以菩薩分得十力，故是處力當第一，知根力當第四。釋十力，如《法界次第》下卷。「二外具出過不達之上」者，前三教人俱名不達。又住前不達，分聖方達。

三、總釋內外，二：初、分科。二、隨釋，三：初、釋內心無畏。「福慧能顯至淨心」者，福即解脫、慧即般若、自性即法身，以二修顯一性也。若約位分別，慧即了因位在名字，福即緣因位在觀行相似。以此二修成就，故於初住顯出本具自性。此則住前名修，登住名證。今歎補處，分證義等。然此自性清淨心即一念三千三諦也，無聞清淨便作異說。「總此權實」者，暹云：無非同體以嚴法身，故云總也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、總釋內外，二：初、分科。二、隨釋，三：初、釋內心無畏。「福慧能顯至淨心」者，福即解脫、慧即般若、自性即法身，以二修顯一性也。若約位分別，慧即了因位在名字，福即緣因位在觀行相似。以此二修成就，故於初住顯出本具自性。此則住前名修，登住名證。今歎補處，分證義等。然此自性清淨心即一念三千三諦也，無聞清淨便作異說。「總此權實」者，暹云：無非同體以嚴法身，故云總也。

二、釋外用無畏，二：初、初二句釋外用，二：初、釋相嚴。「迦旃延子所明」者，即明三藏百劫種相好義。「約真修相」者，雖達如空而修相好，但見真空，故云諦理未極。「以緣修」者，別以地前為緣修，登地為真修。今論教意，正約地前也。「緣修是智障」者，二觀智當彼破惑名之為智，今望中道智還成惑。二智即是中智家障，故云智障。「法華」下，罪福約十界傳論，無非三諦，故云深達。十方即十界，十界唯心，三千互攝，如此覺了名為遍照。「微妙」下，法身即上所達之理也。由內證法身，故外具相好。荊溪云：前之三教非第一者，且約奪邊，用跨節說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋外用無畏，二：初、初二句釋外用，二：初、釋相嚴。「迦旃延子所明」者，即明三藏百劫種相好義。「約真修相」者，雖達如空而修相好，但見真空，故云諦理未極。「以緣修」者，別以地前為緣修，登地為真修。今論教意，正約地前也。「緣修是智障」者，二觀智當彼破惑名之為智，今望中道智還成惑。二智即是中智家障，故云智障。「法華」下，罪福約十界傳論，無非三諦，故云深達。十方即十界，十界唯心，三千互攝，如此覺了名為遍照。「微妙」下，法身即上所達之理也。由內證法身，故外具相好。荊溪云：前之三教非第一者，且約奪邊，用跨節說。

二、釋色像。「妙色湛然」者，真理有可見義，名之為色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋色像。「妙色湛然」者，真理有可見義，名之為色。

二、次二句傳釋。三、釋結成無畏，二：初分科。二、隨釋，二：初、結外。文中三解，似因緣約教觀心。二、結內。「不為內外之所壞也」者，內謂煩惱、外謂魔外。「利徹本際」者，本際即金剛輪。若放金剛，到際方止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次二句傳釋。三、釋結成無畏，二：初分科。二、隨釋，二：初、結外。文中三解，似因緣約教觀心。二、結內。「不為內外之所壞也」者，內謂煩惱、外謂魔外。「利徹本際」者，本際即金剛輪。若放金剛，到際方止。

二、正明化他，二：初、總別分科。二、「一放」下，隨文釋義，三：初、放光說法明化他，二：初、放光說法，三：初、放光。「即能行施」等者，等取餘五，以彼經放六度破六蔽故。今文略引放檀度光也。「彼思益經乃至云光名能解」，佛以此光能令愚癡眾生皆得智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正明化他，二：初、總別分科。二、「一放」下，隨文釋義，三：初、放光說法明化他，二：初、放光說法，三：初、放光。「即能行施」等者，等取餘五，以彼經放六度破六蔽故。今文略引放檀度光也。「彼思益經乃至云光名能解」，佛以此光能令愚癡眾生皆得智慧。

二、說法。「甘露」者，《白虎通》云「天酒也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、說法。「甘露」者，《白虎通》云「天酒也。」

三、釋歎。「隨意即能至」者，相似內凡作意方至，不同分真任運遍往。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋歎。「隨意即能至」者，相似內凡作意方至，不同分真任運遍往。

二、釋成、二：初、分科。二、隨釋，二：初、歎智德釋成，二：初、敘意。二、「緣起」下，正釋。文中先約正報，次約依報。初文者，生死緣起即九界染緣起，解脫緣起即佛界淨緣起。深入生死緣起即成佛法緣起者，達九界即佛界，以十界唯心故也。《法華》云「佛種從緣起」者，即今深入之謂矣。「非但」下，明依報。「以深入」下，結上依正也。達十界依正唯心，故名深入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋成、二：初、分科。二、隨釋，二：初、歎智德釋成，二：初、敘意。二、「緣起」下，正釋。文中先約正報，次約依報。初文者，生死緣起即九界染緣起，解脫緣起即佛界淨緣起。深入生死緣起即成佛法緣起者，達九界即佛界，以十界唯心故也。《法華》云「佛種從緣起」者，即今深入之謂矣。「非但」下，明依報。「以深入」下，結上依正也。達十界依正唯心，故名深入。

二、歎斷德釋成，二：初、敘意。二、「邪見」下，正釋，二：初、釋二邊邪見，二：初、約界內外。「六十二至有無」者，一陰起四見，五陰成二十，三世明之則有六十。要其所歸不出斷常，故云皆屬有無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、歎斷德釋成，二：初、敘意。二、「邪見」下，正釋，二：初、釋二邊邪見，二：初、約界內外。「六十二至有無」者，一陰起四見，五陰成二十，三世明之則有六十。要其所歸不出斷常，故云皆屬有無。

二、約三諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約三諦。

二、釋餘習，二：初、解義引證，二：初、解義。「猶有習在」者，此以元品無明名餘習，即等覺後心所斷。「入重玄門」者，再妙前事，故曰重玄。故下句云「重修凡事」，即是再修令妙也。十行已修，今將趣極，復重修之。「事等微煙」者，法性之有餘習，若太虛之有微煙，非重雲之暗蔽也。少監如餘習，大河如法性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋餘習，二：初、解義引證，二：初、解義。「猶有習在」者，此以元品無明名餘習，即等覺後心所斷。「入重玄門」者，再妙前事，故曰重玄。故下句云「重修凡事」，即是再修令妙也。十行已修，今將趣極，復重修之。「事等微煙」者，法性之有餘習，若太虛之有微煙，非重雲之暗蔽也。少監如餘習，大河如法性。

二、「故大」下，引證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「故大」下，引證。

二、「常徒下」斥，非顯是，二：初、斥他非，二：初、總斥。二、「問」下，顯過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「常徒下」斥，非顯是，二：初、斥他非，二：初、總斥。二、「問」下，顯過。

二、「優」下，顯是。「九地斷見習」等者，障理名見、潤生名愛，秖約一惑有此二名，而分兩地所斷者，亦就傍正以說，還是借用別義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「優」下，顯是。「九地斷見習」等者，障理名見、潤生名愛，秖約一惑有此二名，而分兩地所斷者，亦就傍正以說，還是借用別義。

二、正說法化他，二：初、分科。二、隨釋，二：初、歎化他成就，二：初、喻決定說，即滅惡也。香象是獸，飛者是禽。「非但」下，魔外合獸，諸眾生合禽，無怯合不畏。「亦令」下，魔外合香象。高心合飛者，謂諸眾生高心也。二、喻生善，即生權實善也。下云三草二木是權，一地是實。「四種法師」者，暹云：《大論》第五評四法師偈云「多聞辯慧巧言語，美說諸法轉人心，自不如法行不正，譬如雲雷而無雨(其一)。廣學多聞有智慧，訥口拙言無巧便，不能顯發法寶藏，譬如無雷而小雨(其二)。不廣學問無智慧，不能說法無好行，是弊法師無慚愧，譬如小雲無雷雨(其三)。多聞廣智巧言語，美說諸法轉人心，行法心正無所畏，如大雲雷霔洪雨。」偈意以多聞如雲，說法如雷，美行如雨。今以雷喻多聞，隨便舉耳。「雷以驚蟄」者，直立反，《經典釋文》曰「蟲冬藏為蟄」。「八音」者，一極好、二柔軟、三和適、四尊惠、五不女、六不誤、七深遠、八不竭。八音如雷，故云震八音雷。「驚二邊至蟄」者，保有保無如蟲冬藏，法雷驚之令捨二著，故云驚蟄。「三草」者，人天小草，二乘中草，六度上草。「二木」者，小樹通菩薩，大樹別菩薩。七人所計不離二邊，思之可了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正說法化他，二：初、分科。二、隨釋，二：初、歎化他成就，二：初、喻決定說，即滅惡也。香象是獸，飛者是禽。「非但」下，魔外合獸，諸眾生合禽，無怯合不畏。「亦令」下，魔外合香象。高心合飛者，謂諸眾生高心也。二、喻生善，即生權實善也。下云三草二木是權，一地是實。「四種法師」者，暹云：《大論》第五評四法師偈云「多聞辯慧巧言語，美說諸法轉人心，自不如法行不正，譬如雲雷而無雨(其一)。廣學多聞有智慧，訥口拙言無巧便，不能顯發法寶藏，譬如無雷而小雨(其二)。不廣學問無智慧，不能說法無好行，是弊法師無慚愧，譬如小雲無雷雨(其三)。多聞廣智巧言語，美說諸法轉人心，行法心正無所畏，如大雲雷霔洪雨。」偈意以多聞如雲，說法如雷，美行如雨。今以雷喻多聞，隨便舉耳。「雷以驚蟄」者，直立反，《經典釋文》曰「蟲冬藏為蟄」。「八音」者，一極好、二柔軟、三和適、四尊惠、五不女、六不誤、七深遠、八不竭。八音如雷，故云震八音雷。「驚二邊至蟄」者，保有保無如蟲冬藏，法雷驚之令捨二著，故云驚蟄。「三草」者，人天小草，二乘中草，六度上草。「二木」者，小樹通菩薩，大樹別菩薩。七人所計不離二邊，思之可了。

二、總歎化他功德。「已過量」者，荊溪云：重顯無量。前雖約所化，今重約能化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、總歎化他功德。「已過量」者，荊溪云：重顯無量。前雖約所化，今重約能化。

三、進修化他法門。「捨復入力」者，荊溪云：有入下力，故云入力。捨初所得，須入下位下法門也。「即十法界二諦三諦之理」者，以諦攝界義有總別，總則十界咸空假中，別則九界為俗、佛界為真，此二諦也。六界為俗、二乘為真，菩薩雙照，佛界即中。又六界通為四聖之境，即因緣所生法也。二乘即空、菩薩即假、佛界即中，此三諦也。此之二三，若總若別秖是一心，故云甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、進修化他法門。「捨復入力」者，荊溪云：有入下力，故云入力。捨初所得，須入下位下法門也。「即十法界二諦三諦之理」者，以諦攝界義有總別，總則十界咸空假中，別則九界為俗、佛界為真，此二諦也。六界為俗、二乘為真，菩薩雙照，佛界即中。又六界通為四聖之境，即因緣所生法也。二乘即空、菩薩即假、佛界即中，此三諦也。此之二三，若總若別秖是一心，故云甚深。

三、隣果歎德，二：初、總別分科。二、「一總」下，隨文釋義，三：初、歎自行，二：初、歎智德，二：初、總，二：初、約佛理釋無等等義，二：初、約佛釋。「無與等者」者，超因人故。「今等諸佛」者，此明極果彼彼相等，而後心菩薩近之。今且釋無等等義，近義在下約位顯之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、隣果歎德，二：初、總別分科。二、「一總」下，隨文釋義，三：初、歎自行，二：初、歎智德，二：初、總，二：初、約佛理釋無等等義，二：初、約佛釋。「無與等者」者，超因人故。「今等諸佛」者，此明極果彼彼相等，而後心菩薩近之。今且釋無等等義，近義在下約位顯之。

二、約理釋。前釋則約人位齊名等，此釋則約智齊理名等。前釋自他相對，此釋理智相對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約理釋。前釋則約人位齊名等，此釋則約智齊理名等。前釋自他相對，此釋理智相對。

二、「又若」下，約位簡顯近義，二：初、約下位非近。二、「金」下，顯等覺是近，二：初、直約圓教。二、「若」下，傳約四教。前三教金心菩薩，望當教果，約佛約理俱得名近，望圓俱遠。秖如別教金心方斷一十一品，所未斷者尚多，安得名近？四教約惑傳傳比之，下疏自論，故云可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「又若」下，約位簡顯近義，二：初、約下位非近。二、「金」下，顯等覺是近，二：初、直約圓教。二、「若」下，傳約四教。前三教金心菩薩，望當教果，約佛約理俱得名近，望圓俱遠。秖如別教金心方斷一十一品，所未斷者尚多，安得名近？四教約惑傳傳比之，下疏自論，故云可知。

二、別，二：初、總。即因緣釋也。大論二解，今試會之。菩薩真因、佛是真果，因果法異，故云有無畏等。菩薩分果、佛是極果，果義既同，故云分得佛力等。是知真因分果左右之稱，二解任異一意常同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別，二：初、總。即因緣釋也。大論二解，今試會之。菩薩真因、佛是真果，因果法異，故云有無畏等。菩薩分果、佛是極果，果義既同，故云分得佛力等。是知真因分果左右之稱，二解任異一意常同。

二、別釋。即約教也，二：初、正釋。「別立名教」者，暹云：《毘曇》中立十力名與《大論》同。若說十八不共法，但以四無畏、大悲、三念，加十力為十八法。所以《大論》破之。「今但」下，荊溪云：名同義異，依諦不同。此約四教以明分得，仍顯無等等義。向云傳作可知，蓋見此矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別釋。即約教也，二：初、正釋。「別立名教」者，暹云：《毘曇》中立十力名與《大論》同。若說十八不共法，但以四無畏、大悲、三念，加十力為十八法。所以《大論》破之。「今但」下，荊溪云：名同義異，依諦不同。此約四教以明分得，仍顯無等等義。向云傳作可知，蓋見此矣。

二、「前教」下，結示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「前教」下，結示。

二、歎斷德。「無為惡趣」者，違逆中道名為惡趣。經云「供養汝者墮三惡道」即其義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、歎斷德。「無為惡趣」者，違逆中道名為惡趣。經云「供養汝者墮三惡道」即其義也。

二、歎化他。「若開脩羅」者，以脩羅在鬼畜趣攝，故但五道。「帶結願生」等者，暹云：藏教菩薩未斷惑故，夫願生者皆捨此生彼。若神通，則本處身在而彼處現身。「願扶餘習」者，以習為入生死之種，誓願扶之受身利物，此非如鏡現像任運真化。「亦現界外諸土」者，即方便實報也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、歎化他。「若開脩羅」者，以脩羅在鬼畜趣攝，故但五道。「帶結願生」等者，暹云：藏教菩薩未斷惑故，夫願生者皆捨此生彼。若神通，則本處身在而彼處現身。「願扶餘習」者，以習為入生死之種，誓願扶之受身利物，此非如鏡現像任運真化。「亦現界外諸土」者，即方便實報也。

三、總釋成。「雖不得入第一義至之利」者，藏通二教雖有入理，比望別圓分證並三悉收。若約圓位明四悉者，歡喜在名字、生善在觀行、破惡在相似、入理在分真。亦可各約當教以辨，雖不入理而受三益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、總釋成。「雖不得入第一義至之利」者，藏通二教雖有入理，比望別圓分證並三悉收。若約圓位明四悉者，歡喜在名字、生善在觀行、破惡在相似、入理在分真。亦可各約當教以辨，雖不入理而受三益。

三、結成歎德，二：初、作結上釋。於中破古，如前疏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、結成歎德，二：初、作結上釋。於中破古，如前疏。

二、「又解」下，作指廣釋四累名，二：初、懸示，二：初、正敘經意。二、「若約」下，兼示義門。「足知大況」者，以諸菩薩悉由三觀觀心而得分果，既內證圓普，故能順彼四機說教益物。雖不約教，義自可知，故了觀心名知大況。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「又解」下，作指廣釋四累名，二：初、懸示，二：初、正敘經意。二、「若約」下，兼示義門。「足知大況」者，以諸菩薩悉由三觀觀心而得分果，既內證圓普，故能順彼四機說教益物。雖不約教，義自可知，故了觀心名知大況。

二、「等」下，隨釋，二：初、歷名釋義，二：初、廣解三名，二：初、正釋現文，二：初、用三觀釋名。荊溪云：初三菩薩可對三觀，次第屬對亦應可見。「體用合論」者，體即是等、用即不等，體用不二名等不等。前二乃是體用別論，實論三人體用悉等，隨順物機得名不一即一，一人皆具五十一人德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「等」下，隨釋，二：初、歷名釋義，二：初、廣解三名，二：初、正釋現文，二：初、用三觀釋名。荊溪云：初三菩薩可對三觀，次第屬對亦應可見。「體用合論」者，體即是等、用即不等，體用不二名等不等。前二乃是體用別論，實論三人體用悉等，隨順物機得名不一即一，一人皆具五十一人德也。

二、約六即判位，二：初、正明六即，三：初、敘意。以圓義易生叨濫，故須六位區別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約六即判位，二：初、正明六即，三：初、敘意。以圓義易生叨濫，故須六位區別。

二、「一切」下，明若觀中道等者，始修觀行猶是名字位，若觀行成就五番開發方是觀行位人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「一切」下，明若觀中道等者，始修觀行猶是名字位，若觀行成就五番開發方是觀行位人。

三、「今此」下，結意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「今此」下，結意。

二、「不得」下，誡惡勸信。初即誡惡也。若以己均佛，則殺害正解，名菩薩旃陀羅。「若不」下，即勸信也。若不受觀心即佛，即是不信了經，以諸了義經中悉云煩惱即菩提、即生是佛等，故此文舉六義誡惡，令無上慢。舉即義勸信，令免恥躬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「不得」下，誡惡勸信。初即誡惡也。若以己均佛，則殺害正解，名菩薩旃陀羅。「若不」下，即勸信也。若不受觀心即佛，即是不信了經，以諸了義經中悉云煩惱即菩提、即生是佛等，故此文舉六義誡惡，令無上慢。舉即義勸信，令免恥躬。

二、「下去」下，示用義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「下去」下，示用義。

二、「定自」下，略解諸名。荊溪云：前既三人合為一釋，下四十九人多二二合、或三或單。今文為欲一一成觀，故不作對。「名為上定」者，十通心中定數名下定，根本禪名中定，首楞嚴名上定。今觀心性名首楞嚴，故名上定。「得此」下，即觀心性三千三諦自他互遍，心佛眾生三無差別，故云於一切法即得自在。圓義雖通此釋，菩薩定在分真。「光相」等者，荊溪云：光相等三能所相對，光相即所嚴之體、光嚴是能嚴之用、大嚴即能所相稱。雖云能所，莫不皆具觀故也。下去悉爾。故知荊溪且指實相，故云所嚴之體。若據惠光能顯，亦屬能嚴。「寶積」下，荊溪云：寶積體也，辯積用也。寶約譬，辨約法。「寶手」下，觀心成就者，觀心在住前，成就即分證，由住前觀心而得分果也。「即具」下，分真二智以喻兩手，此明境能發智。「即觀智手」者，此明境與智冥。「悲愍眾生」者，愍彼昏迷不知自性。「如來藏」者，心具三千名之為藏。「大喜遍心」者，由達本具所以遍喜。「見諸法寶」者，寶謂實相。「能於生死有勇」者，達生死即涅槃，故於生死無怯。帝網則從理起教，明網則從理起智。詮智由教，故教前智後。雖各就一義，而實互通。「正觀三諦至之網」者，無量諸法即四教四門，門門四悉。若信若法，竪歷三世、橫約十方，莫不咸從觀心三諦而有，故云具足無量等也。「網諸煩惱」則自用破惑，「及諸眾生」則以此化他。「智網光明」者，從境發智故。自他同前。「妙生」者，從智斷立名也。諸法不生，斷也。而般若生，智也。「使想一處」者，有事有理。專觀心脈，事一處也；繫緣實相，理一處也。今文約理。「莫之能勝」者，二邊之智不能勝實相之理也。「解髻明珠」者，珠在髻中如實隱權內，解髻出珠如開權顯實。「與之者權智也」者，以法授他名權智也。「經云法王子」者，《觀經疏》云「以法化人名法王子」。此則文殊從自行立名，法王子以化他顯稱。《大論》三十二云「佛為法王，菩薩入法正位乃至十地，故悉名王子，皆任為佛，如文殊師利也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「定自」下，略解諸名。荊溪云：前既三人合為一釋，下四十九人多二二合、或三或單。今文為欲一一成觀，故不作對。「名為上定」者，十通心中定數名下定，根本禪名中定，首楞嚴名上定。今觀心性名首楞嚴，故名上定。「得此」下，即觀心性三千三諦自他互遍，心佛眾生三無差別，故云於一切法即得自在。圓義雖通此釋，菩薩定在分真。「光相」等者，荊溪云：光相等三能所相對，光相即所嚴之體、光嚴是能嚴之用、大嚴即能所相稱。雖云能所，莫不皆具觀故也。下去悉爾。故知荊溪且指實相，故云所嚴之體。若據惠光能顯，亦屬能嚴。「寶積」下，荊溪云：寶積體也，辯積用也。寶約譬，辨約法。「寶手」下，觀心成就者，觀心在住前，成就即分證，由住前觀心而得分果也。「即具」下，分真二智以喻兩手，此明境能發智。「即觀智手」者，此明境與智冥。「悲愍眾生」者，愍彼昏迷不知自性。「如來藏」者，心具三千名之為藏。「大喜遍心」者，由達本具所以遍喜。「見諸法寶」者，寶謂實相。「能於生死有勇」者，達生死即涅槃，故於生死無怯。帝網則從理起教，明網則從理起智。詮智由教，故教前智後。雖各就一義，而實互通。「正觀三諦至之網」者，無量諸法即四教四門，門門四悉。若信若法，竪歷三世、橫約十方，莫不咸從觀心三諦而有，故云具足無量等也。「網諸煩惱」則自用破惑，「及諸眾生」則以此化他。「智網光明」者，從境發智故。自他同前。「妙生」者，從智斷立名也。諸法不生，斷也。而般若生，智也。「使想一處」者，有事有理。專觀心脈，事一處也；繫緣實相，理一處也。今文約理。「莫之能勝」者，二邊之智不能勝實相之理也。「解髻明珠」者，珠在髻中如實隱權內，解髻出珠如開權顯實。「與之者權智也」者，以法授他名權智也。「經云法王子」者，《觀經疏》云「以法化人名法王子」。此則文殊從自行立名，法王子以化他顯稱。《大論》三十二云「佛為法王，菩薩入法正位乃至十地，故悉名王子，皆任為佛，如文殊師利也。」

二、「如是」下，結意釋疑，二：初、結意，二：初、結示聖德圓通。「引物歸心」者，令彼得四悉益，故云歸心。「一人各具一切觀門」者，以諸菩薩各顯一念三千三諦之理，雖觀門無量，豈離三千？況復自他互融、能所不二，故知隨舉一人即具眾德。內德既等則外事俱融，所以名字語言現身說法悉皆齊等，故云即字等乃至法等也。但為引物歸心，隱其圓能各彰一德，以立其名耳。言「字等語等」等者，此即《大品》文。彼明四十二字門，門門互融，故云等也。南岳釋云「言字等者，謂法慧說十住。十方說十住者皆名法慧，乃至金剛藏亦復如是。言語等十方諸佛說十在與法慧說等，乃至十地亦復如是。又一切字皆是無字，能作一切字，是名字等。發言無二，是名語等。一切諸法皆互相在，是名諸字入門等也。」前是事解，次是理釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「如是」下，結意釋疑，二：初、結意，二：初、結示聖德圓通。「引物歸心」者，令彼得四悉益，故云歸心。「一人各具一切觀門」者，以諸菩薩各顯一念三千三諦之理，雖觀門無量，豈離三千？況復自他互融、能所不二，故知隨舉一人即具眾德。內德既等則外事俱融，所以名字語言現身說法悉皆齊等，故云即字等乃至法等也。但為引物歸心，隱其圓能各彰一德，以立其名耳。言「字等語等」等者，此即《大品》文。彼明四十二字門，門門互融，故云等也。南岳釋云「言字等者，謂法慧說十住。十方說十住者皆名法慧，乃至金剛藏亦復如是。言語等十方諸佛說十在與法慧說等，乃至十地亦復如是。又一切字皆是無字，能作一切字，是名字等。發言無二，是名語等。一切諸法皆互相在，是名諸字入門等也。」前是事解，次是理釋。

二、「能如」下，結示凡心能見，二：初、明修觀則見能。如是解者，若了自心三千彼彼互遍，心佛眾生三無差別者，則不動自心遍見諸聖。豈唯見聖，亦能見凡，以一一眾生咸具此理故。「諸佛菩薩」者，諸佛是極聖、菩薩是分聖，分極雖殊，三千理等。我凡彼聖，其理何殊。故於凡心即聖境。若然者，豈但橫見現在他聖，亦能竪見未來自聖，以自他因果三千攝盡故。寄言來哲宜乎介懷，儻了已性則諸法自明，當信一家無信異說，大蘇妙悟豈虛也哉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「能如」下，結示凡心能見，二：初、明修觀則見能。如是解者，若了自心三千彼彼互遍，心佛眾生三無差別者，則不動自心遍見諸聖。豈唯見聖，亦能見凡，以一一眾生咸具此理故。「諸佛菩薩」者，諸佛是極聖、菩薩是分聖，分極雖殊，三千理等。我凡彼聖，其理何殊。故於凡心即聖境。若然者，豈但橫見現在他聖，亦能竪見未來自聖，以自他因果三千攝盡故。寄言來哲宜乎介懷，儻了已性則諸法自明，當信一家無信異說，大蘇妙悟豈虛也哉！

二、「故法」下，引經證成。「信汝所說」是法寶，「則為見我」是佛寶，「亦見於汝及比丘等」是僧寶，此於一心見同體三寶。今引此以證心觀中見諸佛菩薩也。「華嚴」下，明三身理等，證意同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「故法」下，引經證成。「信汝所說」是法寶，「則為見我」是佛寶，「亦見於汝及比丘等」是僧寶，此於一心見同體三寶。今引此以證心觀中見諸佛菩薩也。「華嚴」下，明三身理等，證意同前。

二、釋疑，二：初、疑問。二、答釋，二：初、引經正答。二、「若執」下，斥執顯過。執文字如抱石，沈生死如投淵，縱昏情如夜游，捨觀心如去燭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋疑，二：初、疑問。二、答釋，二：初、引經正答。二、「若執」下，斥執顯過。執文字如抱石，沈生死如投淵，縱昏情如夜游，捨觀心如去燭。

五、總結，二：初、正標指。二、「問」下，兼簡位。「高下莫測」者，雖不可定執，而疏文所釋多約補處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、總結，二：初、正標指。二、「問」下，兼簡位。「高下莫測」者，雖不可定執，而疏文所釋多約補處。

三、明雜眾，二：初、總示，二：初、標示釋名，二：初、標示。二、「此中」下，釋名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明雜眾，二：初、總示，二：初、標示釋名，二：初、標示。二、「此中」下，釋名。

二、「此有」下，顯其權實，二：初、總示權實兩人。「實隨業生」者，隨善惡業受五道生。二、「此等」下，別開乘戒四句，二：初、標示引經。「今傍大經」者，荊溪云：彼唯一句舉勝況劣，今附一句離為四句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此有」下，顯其權實，二：初、總示權實兩人。「實隨業生」者，隨善惡業受五道生。二、「此等」下，別開乘戒四句，二：初、標示引經。「今傍大經」者，荊溪云：彼唯一句舉勝況劣，今附一句離為四句。

二、「解」下，傍經釋義，二：初標列四句。二、「若通」下，判釋乘戒，二：初、約通論則義同。言「通論」者，夫戒以防止為義，乘以運出為名，理事俱有防止之義。是故始從不缺、終波羅密，通名戒也。理事俱有運出義，是故始從人天、終於佛乘，通名乘也。「一切」下，正示通義也。善法事善，別唯是戒，今約通義亦得名乘；觀行理善，別唯是乘，今約通義亦得名戒，故云皆通乘戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「解」下，傍經釋義，二：初標列四句。二、「若通」下，判釋乘戒，二：初、約通論則義同。言「通論」者，夫戒以防止為義，乘以運出為名，理事俱有防止之義。是故始從不缺、終波羅密，通名戒也。理事俱有運出義，是故始從人天、終於佛乘，通名乘也。「一切」下，正示通義也。善法事善，別唯是戒，今約通義亦得名乘；觀行理善，別唯是乘，今約通義亦得名戒，故云皆通乘戒。

二、就別判則體異，二：初、正判，二：初、示相。「聞經生解」是信行，「觀智推尋」是法行。二、「故大」下，引證。「不動不出」者，不動煩惱、不出生死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、就別判則體異，二：初、正判，二：初、示相。「聞經生解」是信行，「觀智推尋」是法行。二、「故大」下，引證。「不動不出」者，不動煩惱、不出生死。

二、「但戒」下，結示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「但戒」下，結示。

二、「今為」下，別釋，二：初、列章。二、隨釋，二：初、玄釋，二：初、列章。荊溪云：分為七門解釋者，後六雖殊，莫不皆成初乘戒也。所謂乘戒之信法，乃至乘戒之自他。亦可云信法之乘戒、自他之乘戒。中五展轉，更互論之。若欲生起此七門者，初為成根具立乘戒，為成乘戒須開信法，又由信法種子別故感於大小兩乘不同，由乘大小有漸頓化能引之人須垂應迹，為成受化須示觀心，以觀心故化物機熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「今為」下，別釋，二：初、列章。二、隨釋，二：初、玄釋，二：初、列章。荊溪云：分為七門解釋者，後六雖殊，莫不皆成初乘戒也。所謂乘戒之信法，乃至乘戒之自他。亦可云信法之乘戒、自他之乘戒。中五展轉，更互論之。若欲生起此七門者，初為成根具立乘戒，為成乘戒須開信法，又由信法種子別故感於大小兩乘不同，由乘大小有漸頓化能引之人須垂應迹，為成受化須示觀心，以觀心故化物機熟。

二、隨釋，七：初、值佛不同，二，初、標指。二、「一戒」下，正釋。「婆藪來」者，彼經第一卷云「爾時婆藪從地獄出，將九十二億諸罪人輩來詣娑婆世界。十方亦然。爾時文殊語舍利弗：『此諸罪人，佛未出時造不善行，經歷地獄。因於華聚放大光明，承光從阿鼻獄出。』舍利弗言：『久聞佛說：此婆藪仙作不善行入於地獄。云何今說出於地獄得值如來？』佛言：『為欲破一切眾生計定受果報故。善男子！勿謂婆藪是地獄人。何者？婆者言天、藪者言慧。云何天慧之人地獄受苦？又婆者言廣、藪者言通。廣通一切究竟住，於地獄受苦，終無是事。』」又婆者言高、藪者言妙，婆言斷、藪言智，婆言剛、藪言柔，婆言慈、藪言悲等，廣如初句，經仍廣明殺羊初緣。當知婆藪即權人也。然權必引實，故知乘急戒緩人也。「問三」下，此約三惡是八難處，云何得道？「如舍衛」等者，《大論》第四明舍衛有九億人、三精舍，佛為報生地恩，故多住舍衛。而九億人中，但有三億見佛聞法，其餘六億如疏所列，並由乘緩故不聞經。「周時」下，即姬周第十六主莊王他十年，即魯春秋莊公七年夏四月辛卯，夜恒星不見，夜中星隕如雨。案此即是如來誕生王宮時也。而此土但見祥瑞，不見佛身、不聞佛說，豈非乘緩耶。言「星隕如雨」者，《春秋》曰「莊七年夏四月辛卯，夜恒星不現，夜中星隕如雨。」杜預注曰「恒，常也，謂常見之星。辛卯四月五日，月光尚微，日光不以昏沒如而也。夜半乃有雲，星落而且雨，其數多，皆記異也。日光不匿、恒星不見而云夜中者，以水漏知之。」《左傳》曰「夏恒星不見，夜明也。星隕如雨，與雨偕也。」先賢諸德推佛生年互有遐邇，依《法顯傳》推佛生時，則當殷世武乙二十六年甲午。依〈法上答高句麗國問〉，則當前周第五主昭王瑕二十四年甲寅，引《穆天子別傳》為證，稱瑕子滿嗣為穆王，聞佛出乎迦維，遂西遊而不反。依《像正記》，當前周第十七主平王宜臼四十八年戊午。依後周道安用羅什年紀及石柱銘推，則當前周第十八主桓王林五年乙丑。依趙伯休梁大周元年於廬山遇弘度律師，得佛滅後眾聖點記推，則當前周第二十九主貞定王亮二年甲戌。又《感通傳》云「佛是夏桀時出世」。隨翻經學士費長房云「今依《普曜》、《本行》等經校讎魯史，佛以莊王九年癸巳四月八日現白象形，從兜率降中天竺國迦毘羅城淨飯大王第一夫人摩耶右脇。十年仲春二月八日夜鬼宿合時，於嵐毘園波羅樹下右脇而誕。生相既顯，故《普曜》云『普放大光照三千界』，即《左傳》說恒星不現夜明也。《瑞應》 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、隨釋，七：初、值佛不同，二，初、標指。二、「一戒」下，正釋。「婆藪來」者，彼經第一卷云「爾時婆藪從地獄出，將九十二億諸罪人輩來詣娑婆世界。十方亦然。爾時文殊語舍利弗：『此諸罪人，佛未出時造不善行，經歷地獄。因於華聚放大光明，承光從阿鼻獄出。』舍利弗言：『久聞佛說：此婆藪仙作不善行入於地獄。云何今說出於地獄得值如來？』佛言：『為欲破一切眾生計定受果報故。善男子！勿謂婆藪是地獄人。何者？婆者言天、藪者言慧。云何天慧之人地獄受苦？又婆者言廣、藪者言通。廣通一切究竟住，於地獄受苦，終無是事。』」又婆者言高、藪者言妙，婆言斷、藪言智，婆言剛、藪言柔，婆言慈、藪言悲等，廣如初句，經仍廣明殺羊初緣。當知婆藪即權人也。然權必引實，故知乘急戒緩人也。「問三」下，此約三惡是八難處，云何得道？「如舍衛」等者，《大論》第四明舍衛有九億人、三精舍，佛為報生地恩，故多住舍衛。而九億人中，但有三億見佛聞法，其餘六億如疏所列，並由乘緩故不聞經。「周時」下，即姬周第十六主莊王他十年，即魯春秋莊公七年夏四月辛卯，夜恒星不見，夜中星隕如雨。案此即是如來誕生王宮時也。而此土但見祥瑞，不見佛身、不聞佛說，豈非乘緩耶。言「星隕如雨」者，《春秋》曰「莊七年夏四月辛卯，夜恒星不現，夜中星隕如雨。」杜預注曰「恒，常也，謂常見之星。辛卯四月五日，月光尚微，日光不以昏沒如而也。夜半乃有雲，星落而且雨，其數多，皆記異也。日光不匿、恒星不見而云夜中者，以水漏知之。」《左傳》曰「夏恒星不見，夜明也。星隕如雨，與雨偕也。」先賢諸德推佛生年互有遐邇，依《法顯傳》推佛生時，則當殷世武乙二十六年甲午。依〈法上答高句麗國問〉，則當前周第五主昭王瑕二十四年甲寅，引《穆天子別傳》為證，稱瑕子滿嗣為穆王，聞佛出乎迦維，遂西遊而不反。依《像正記》，當前周第十七主平王宜臼四十八年戊午。依後周道安用羅什年紀及石柱銘推，則當前周第十八主桓王林五年乙丑。依趙伯休梁大周元年於廬山遇弘度律師，得佛滅後眾聖點記推，則當前周第二十九主貞定王亮二年甲戌。又《感通傳》云「佛是夏桀時出世」。隨翻經學士費長房云「今依《普曜》、《本行》等經校讎魯史，佛以莊王九年癸巳四月八日現白象形，從兜率降中天竺國迦毘羅城淨飯大王第一夫人摩耶右脇。十年仲春二月八日夜鬼宿合時，於嵐毘園波羅樹下右脇而誕。生相既顯，故《普曜》云『普放大光照三千界』，即《左傳》說恒星不現夜明也。《瑞應》

云『沸星下現，侍太子生』，故《左傳》稱星隕如雨。《本行經》說『虛空無雲自然而雨』，杜氏注解『蓋時無雲』，《左傳》又稱與雨偕也。然姬周曆十一月為正，言四月者即今二月辛卯五日，魯史為謬。」沙門道安著《二教論》，用姬周曆推還合八日。唯以生時為成道歲，遂令佛世遠三十年耳。佛至僖王元年庚子，年七歲，乘羊車詣學堂。四年癸卯，年十歲，與諸同齒釋族試力。惠王三年丁未，年十四，啟父王遊，出城東門見病人迴。六年庚戌，年十七，納妃求夷。八年王子，年十九，四月八日夜半踰城出家。十九年癸亥，年三十，二月八日明星出時朗然覺悟成無上道。四十九年處世說法。眾生感緣既盡，佛以匡王四年壬子二月十五日後夜於中天竺拘尸那城入般涅槃。當爾佛興，此土眾生咸不聞見，戒急乘緩其在茲焉。佛入涅槃，至今大宋大中祥符八年歲次乙卯已一千六百六十一年，此取周莊王時生、匡王時入滅為定。此依費長房及今智者疏文也，則不取諸家年代。又《文選》南齊王簡棲頭陀寺碑云「周魯二莊親昭夜景之鑒，漢晉兩明並勒丹青之飾」，以此觀之，簡棲及智者咸以佛生周莊王時，非獨長房也。若然者，像法尚有三百三十九年，以像法千年故。準三藏教及《善見律》云「佛何以不度女人？為敬法故。正法千年，以度女人減五百歲，制修八敬還滿千年，然後像法亦一千年、末法萬年。五千年來學三達智并得四果，六千年去學不得道。萬年已後，經典文字自然滅盡，但現剃頭有袈裟耳。」正法之世大乘味淳，至乎像代味少淡薄。若入末法則無大乘，奴婢出家污染淨行，惡王治世課稅僧尼。今既未然，猶居像法。此等年世後學宜知，來者覽之無嫌繁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云『沸星下現，侍太子生』，故《左傳》稱星隕如雨。《本行經》說『虛空無雲自然而雨』，杜氏注解『蓋時無雲』，《左傳》又稱與雨偕也。然姬周曆十一月為正，言四月者即今二月辛卯五日，魯史為謬。」沙門道安著《二教論》，用姬周曆推還合八日。唯以生時為成道歲，遂令佛世遠三十年耳。佛至僖王元年庚子，年七歲，乘羊車詣學堂。四年癸卯，年十歲，與諸同齒釋族試力。惠王三年丁未，年十四，啟父王遊，出城東門見病人迴。六年庚戌，年十七，納妃求夷。八年王子，年十九，四月八日夜半踰城出家。十九年癸亥，年三十，二月八日明星出時朗然覺悟成無上道。四十九年處世說法。眾生感緣既盡，佛以匡王四年壬子二月十五日後夜於中天竺拘尸那城入般涅槃。當爾佛興，此土眾生咸不聞見，戒急乘緩其在茲焉。佛入涅槃，至今大宋大中祥符八年歲次乙卯已一千六百六十一年，此取周莊王時生、匡王時入滅為定。此依費長房及今智者疏文也，則不取諸家年代。又《文選》南齊王簡棲頭陀寺碑云「周魯二莊親昭夜景之鑒，漢晉兩明並勒丹青之飾」，以此觀之，簡棲及智者咸以佛生周莊王時，非獨長房也。若然者，像法尚有三百三十九年，以像法千年故。準三藏教及《善見律》云「佛何以不度女人？為敬法故。正法千年，以度女人減五百歲，制修八敬還滿千年，然後像法亦一千年、末法萬年。五千年來學三達智并得四果，六千年去學不得道。萬年已後，經典文字自然滅盡，但現剃頭有袈裟耳。」正法之世大乘味淳，至乎像代味少淡薄。若入末法則無大乘，奴婢出家污染淨行，惡王治世課稅僧尼。今既未然，猶居像法。此等年世後學宜知，來者覽之無嫌繁重。

二、「信法根性悉是至聽法之人」者，明信行乘種也。「即是至之人」，明法行乘種也。「必須善之」者，令善佛意也。法行非上慢之類，信行非涼德之徒，而荊溪記中偏誡信行，豈非正為我曹而垂訓乎。故荊溪云：既言為種，種有明暗。若徵遠種，畜生道中久遠一句尚得為因，況復聽法講說者耶？故知佛意不以但令聞已說已端拱待發。若如是者，精進徒施。必欲為種，佛意欲令分起行故、為菩提故、為利他故、伏煩惱故、隨照了故、厭生死故、達文字故、遠眷屬故、為乘急故、為俱急故、無悕須故、遠名利故、亡彼我故、折憍慢故、敬求者故、不請友故、請加被故、讚他說故、遠雜語故、離戲笑故，捨如是等二十法已，略可微為信行乘種。若不爾者，為種實難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「信法根性悉是至聽法之人」者，明信行乘種也。「即是至之人」，明法行乘種也。「必須善之」者，令善佛意也。法行非上慢之類，信行非涼德之徒，而荊溪記中偏誡信行，豈非正為我曹而垂訓乎。故荊溪云：既言為種，種有明暗。若徵遠種，畜生道中久遠一句尚得為因，況復聽法講說者耶？故知佛意不以但令聞已說已端拱待發。若如是者，精進徒施。必欲為種，佛意欲令分起行故、為菩提故、為利他故、伏煩惱故、隨照了故、厭生死故、達文字故、遠眷屬故、為乘急故、為俱急故、無悕須故、遠名利故、亡彼我故、折憍慢故、敬求者故、不請友故、請加被故、讚他說故、遠雜語故、離戲笑故，捨如是等二十法已，略可微為信行乘種。若不爾者，為種實難。

三、大小根性利鈍為異者，法利、信鈍。或互為利鈍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、大小根性利鈍為異者，法利、信鈍。或互為利鈍。

四、頓漸根性，二：初、列章。二、釋義，二：初、正釋，二：初、正明，二：初、頓大。「七處八會」者，以再會普光明殿故；唐譯新經則有九會，以三會普光明殿故。大師但見舊譯，故云八會。或作九者，後人妄改。「譬如」下，日喻佛，照喻說法，高山喻別圓機。「以龍鬼」等者，備如《華嚴》列眾文。「次明」下，夫言法行少聞多解，非全不聞，大小咸爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、頓漸根性，二：初、列章。二、釋義，二：初、正釋，二：初、正明，二：初、頓大。「七處八會」者，以再會普光明殿故；唐譯新經則有九會，以三會普光明殿故。大師但見舊譯，故云八會。或作九者，後人妄改。「譬如」下，日喻佛，照喻說法，高山喻別圓機。「以龍鬼」等者，備如《華嚴》列眾文。「次明」下，夫言法行少聞多解，非全不聞，大小咸爾。

二、漸大，二：初、正釋。「得聞藏等四味」者，酪味唯聞藏教，生酥轉藏成通，般若義當成別，法華開顯一切能圓。從小至大，故名漸大。漸後之大，故名漸大。「此如」下，證成。「毒鼓」者，《大經》第九云「譬如有人以雜毒塗鼓，於眾人中擊，雖無心欲聞，聞之皆死；唯除不橫死者。是經亦爾，於諸行眾中有聞聲者，所有三毒悉皆滅盡。雖無心思念，是經力故能滅煩惱；犯重造逆聞已，亦作菩提因緣漸斷煩惱；除不橫死一闡提輩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、漸大，二：初、正釋。「得聞藏等四味」者，酪味唯聞藏教，生酥轉藏成通，般若義當成別，法華開顯一切能圓。從小至大，故名漸大。漸後之大，故名漸大。「此如」下，證成。「毒鼓」者，《大經》第九云「譬如有人以雜毒塗鼓，於眾人中擊，雖無心欲聞，聞之皆死；唯除不橫死者。是經亦爾，於諸行眾中有聞聲者，所有三毒悉皆滅盡。雖無心思念，是經力故能滅煩惱；犯重造逆聞已，亦作菩提因緣漸斷煩惱；除不橫死一闡提輩。」

二、「今此」下，結示。「信法」等者，於此會中即三教為大、藏教為小，經歷前味至此名漸，此會新入即稟圓教名頓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「今此」下，結示。「信法」等者，於此會中即三教為大、藏教為小，經歷前味至此名漸，此會新入即稟圓教名頓。

二、料簡，四：初、問。二、答。荊溪云：木叉，戒也。念處，乘也。此明法行；「又付」下，信行。三、徵。四、釋，二：初、正釋難。二、「雖復」下，辨勝劣，二：初、對辨勝劣。二、「故云」下，雙證釋成，二：初、雙證。所引即梁武願文。初句證戒緩乘急，次句證戒急乘緩。二、「調達」下，釋成。「惡業至地獄」者，與闍王同造五逆，調達於王舍城地自然裂生入地獄，如《大論》第十七廣明。荊溪云：以由造逆雖現墮苦，未造逆時為種已定。藍弗生天，由無乘種，福盡墮苦。若爾，調達尚乃得為乘種，何須上來二十法耶？答：調達未逆已得燸法，尚不與向二十為儔，何得却以調達為比。若不畏墮苦，任如調達，何須更論乘戒四句，況教門引逆勸進辭耳。以此義故，須善取意。「欝頭」下，《大論》第十九云「得非想定有五神通，日日飛入宮中食。夫人接足而禮，由觸足故欲發失通，求車而出。還本山中，更修五通，為林池魚鳥所喧，因發惡誓盡欲噉之。後得定如初，生非想處，却為先誓所牽，非想壽盡墮飛狸身。」《婆沙》云「飛狸身廣五十由旬，殺害眾生無得免者。」「五應迹同凡」者，現二十五有果報之身也。「二十五三昧」者，《大經．聖行品》云「菩薩住無畏地，得二十五三昧，壞二十五有。無垢壞地獄，不退畜生，心樂餓鬼，歡喜修羅，日光弗婆提，月光瞿耶尼，熱炎欝丹越，如幻閻浮提，一切法不動四天王，難伏三十三，悅意炎摩，青色兜率，黃色化樂，赤色他化，白色初禪，種種大梵，雙二禪，雷音三禪，霔雨四禪，如虛空無想天，照鏡淨居，無礙空處，常識處，樂不用處，我非非想。」廣釋義如法華行妙。「二十五有」者，四洲四惡趣，無想及那含，六欲并梵天，四禪四空處。「受四惡」下，以無垢三昧現地獄身，以不退三昧現畜生身，以心樂三昧現餓鬼身，以歡喜三昧現脩羅身。「次住」下，以四三昧現人身，即如幻、日光、月光、熱炎，如次對南東西北四洲也；餘十七三昧悉現天身，故云受人天身也。然此皆由分證一心三諦故能墮類現形、破有益物，故知二十五種悉中道王三昧之異名也。「六觀心受何等身至何等法」者，若持禁戒，依華嚴修觀者，則於未來受人天身，見彌勒聞頓教得道。若不持戒，依華嚴修觀者，則受四趣身，見彌勒聞頓教得道也。依漸修觀，值下四味，比說可知。乃至橫約四教、竪歷五味，兼等說之。「不見不聞」者，即乘緩及俱緩人，則不見彌勒、不得聞法也。得入道即俱急及乘急人，不得入道即俱緩及乘緩人。「得失可知」者，自揣己心，未來如鏡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、料簡，四：初、問。二、答。荊溪云：木叉，戒也。念處，乘也。此明法行；「又付」下，信行。三、徵。四、釋，二：初、正釋難。二、「雖復」下，辨勝劣，二：初、對辨勝劣。二、「故云」下，雙證釋成，二：初、雙證。所引即梁武願文。初句證戒緩乘急，次句證戒急乘緩。二、「調達」下，釋成。「惡業至地獄」者，與闍王同造五逆，調達於王舍城地自然裂生入地獄，如《大論》第十七廣明。荊溪云：以由造逆雖現墮苦，未造逆時為種已定。藍弗生天，由無乘種，福盡墮苦。若爾，調達尚乃得為乘種，何須上來二十法耶？答：調達未逆已得燸法，尚不與向二十為儔，何得却以調達為比。若不畏墮苦，任如調達，何須更論乘戒四句，況教門引逆勸進辭耳。以此義故，須善取意。「欝頭」下，《大論》第十九云「得非想定有五神通，日日飛入宮中食。夫人接足而禮，由觸足故欲發失通，求車而出。還本山中，更修五通，為林池魚鳥所喧，因發惡誓盡欲噉之。後得定如初，生非想處，却為先誓所牽，非想壽盡墮飛狸身。」《婆沙》云「飛狸身廣五十由旬，殺害眾生無得免者。」「五應迹同凡」者，現二十五有果報之身也。「二十五三昧」者，《大經．聖行品》云「菩薩住無畏地，得二十五三昧，壞二十五有。無垢壞地獄，不退畜生，心樂餓鬼，歡喜修羅，日光弗婆提，月光瞿耶尼，熱炎欝丹越，如幻閻浮提，一切法不動四天王，難伏三十三，悅意炎摩，青色兜率，黃色化樂，赤色他化，白色初禪，種種大梵，雙二禪，雷音三禪，霔雨四禪，如虛空無想天，照鏡淨居，無礙空處，常識處，樂不用處，我非非想。」廣釋義如法華行妙。「二十五有」者，四洲四惡趣，無想及那含，六欲并梵天，四禪四空處。「受四惡」下，以無垢三昧現地獄身，以不退三昧現畜生身，以心樂三昧現餓鬼身，以歡喜三昧現脩羅身。「次住」下，以四三昧現人身，即如幻、日光、月光、熱炎，如次對南東西北四洲也；餘十七三昧悉現天身，故云受人天身也。然此皆由分證一心三諦故能墮類現形、破有益物，故知二十五種悉中道王三昧之異名也。「六觀心受何等身至何等法」者，若持禁戒，依華嚴修觀者，則於未來受人天身，見彌勒聞頓教得道。若不持戒，依華嚴修觀者，則受四趣身，見彌勒聞頓教得道也。依漸修觀，值下四味，比說可知。乃至橫約四教、竪歷五味，兼等說之。「不見不聞」者，即乘緩及俱緩人，則不見彌勒、不得聞法也。得入道即俱急及乘急人，不得入道即俱緩及乘緩人。「得失可知」者，自揣己心，未來如鏡。

七、化他二帖文，二：初、分料。二、隨釋，四：初、梵天眾。文中先明實行，次明應迹。「此云離」者，已離欲染故。「或云淨行」者，離染故淨。「住初禪中間」者，即中間禪也。在初禪二禪兩楹之中，梵王得此禪。「故毘曇至皆有梵王」，引經論異說也。「今謂至故作世主」，今師和會兩文。「若應迹」下，白色現初禪身，種種現梵王身。「故生初禪」者，以初禪三天，梵王在中故、以主領故，別為一有。「望法華序」等者，彼云「娑婆世界主梵天王、尸棄大梵、光明大梵」等，則世主是初禪王、尸棄是二禪王、光明是三禪王，等取四禪王也。「所言」下，《法華》舉三名，故等字但在四禪。今既唯舉二名，則等取三四。或可初云梵天王是總標虛位，尸棄是別舉其人，《法華》亦然。故《法華疏》云「經標梵王復舉尸棄，似如兩人。依《大論》，正以尸棄為王。今舉位顯名，恐目一人耳。」若欲以配四禪，即當依疏所解。「應迹」下，住雙三昧，現二禪身。雷音三禪，霔雨四禪。「上界處空」等者，荊溪云：初禪覆一四天下一鐵圍山，二禪覆小千，三禪覆中千，四禪覆大千。皆以下擬上，略知方所不同，於空不可擬故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、化他二帖文，二：初、分料。二、隨釋，四：初、梵天眾。文中先明實行，次明應迹。「此云離」者，已離欲染故。「或云淨行」者，離染故淨。「住初禪中間」者，即中間禪也。在初禪二禪兩楹之中，梵王得此禪。「故毘曇至皆有梵王」，引經論異說也。「今謂至故作世主」，今師和會兩文。「若應迹」下，白色現初禪身，種種現梵王身。「故生初禪」者，以初禪三天，梵王在中故、以主領故，別為一有。「望法華序」等者，彼云「娑婆世界主梵天王、尸棄大梵、光明大梵」等，則世主是初禪王、尸棄是二禪王、光明是三禪王，等取四禪王也。「所言」下，《法華》舉三名，故等字但在四禪。今既唯舉二名，則等取三四。或可初云梵天王是總標虛位，尸棄是別舉其人，《法華》亦然。故《法華疏》云「經標梵王復舉尸棄，似如兩人。依《大論》，正以尸棄為王。今舉位顯名，恐目一人耳。」若欲以配四禪，即當依疏所解。「應迹」下，住雙三昧，現二禪身。雷音三禪，霔雨四禪。「上界處空」等者，荊溪云：初禪覆一四天下一鐵圍山，二禪覆小千，三禪覆中千，四禪覆大千。皆以下擬上，略知方所不同，於空不可擬故。

二、釋天，二。初、正解現文。「翻為能作」者，正云釋迦因陀羅，此云能主，言其能作天主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋天，二。初、正解現文。「翻為能作」者，正云釋迦因陀羅，此云能主，言其能作天主。

二、「問勝」下，通前釋妨。問意者，荊溪云：何故於色但列初禪、欲界但列忉利？檀越，此云施主。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「問勝」下，通前釋妨。問意者，荊溪云：何故於色但列初禪、欲界但列忉利？檀越，此云施主。

三、八部眾，二：初、案現文釋義，二：初、標示。二、「大」下，正釋，二：初、釋。「大威力通貫八部」者，始諸天、終摩睺羅伽，悉有大威力也。餘文八部，皆云四王各領二部為八。東方二者，乾闥婆、富單那。南方二，者鳩槃茶、薜荔多。西方二者，毘舍闍、毒龍。北方二者，夜叉、羅剎。今經八部與此不同，故向云多有所關。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、八部眾，二：初、案現文釋義，二：初、標示。二、「大」下，正釋，二：初、釋。「大威力通貫八部」者，始諸天、終摩睺羅伽，悉有大威力也。餘文八部，皆云四王各領二部為八。東方二者，乾闥婆、富單那。南方二，者鳩槃茶、薜荔多。西方二者，毘舍闍、毒龍。北方二者，夜叉、羅剎。今經八部與此不同，故向云多有所關。

二、「上文」下，釋八部，八：初、諸天，二：初、正釋，二：初、釋來者。「五那含天」者，一無煩、二無熱、三善見、四善現、五色究竟。此名五淨居天，皆三果所居也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「上文」下，釋八部，八：初、諸天，二：初、正釋，二：初、釋來者。「五那含天」者，一無煩、二無熱、三善見、四善現、五色究竟。此名五淨居天，皆三果所居也。

二、簡不來者，無想天即色界第十三天，外道修此禪者受生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、簡不來者，無想天即色界第十三天，外道修此禪者受生也。

二、「此等」下，總結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此等」下，總結。

二、釋龍。肇師曰「龍有二種，地龍、虛空龍，種有四生。」「僧護比丘為四龍說法」者，授龍王四子四《阿含經》也。有視毒者閉目受經，有噓毒者閉口受經，有觸毒者遠住受經，有氣毒者背面受經。師責其失禮。答云：以視則殺人，乃至氣能殺人，故閉目等也。廣如《僧護經》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋龍。肇師曰「龍有二種，地龍、虛空龍，種有四生。」「僧護比丘為四龍說法」者，授龍王四子四《阿含經》也。有視毒者閉目受經，有噓毒者閉口受經，有觸毒者遠住受經，有氣毒者背面受經。師責其失禮。答云：以視則殺人，乃至氣能殺人，故閉目等也。廣如《僧護經》。

三、釋神夜叉。什肇皆以神字自為一類，與夜叉別。故肇云「神受善惡雜報，見形勝人劣天，身輕微，難見也。」今文既云皆鬼道，驗知以神自為一類。文中釋夜叉先明受報，次明修因。下文皆然。「為天給使」者，肇云「天夜叉居下二天，守天城門閤。」「毀戒」下，明修因也。「車馬施」等者，什云「地夜叉但以財施，故不能飛空。天夜叉以車馬施，故能飛行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、釋神夜叉。什肇皆以神字自為一類，與夜叉別。故肇云「神受善惡雜報，見形勝人劣天，身輕微，難見也。」今文既云皆鬼道，驗知以神自為一類。文中釋夜叉先明受報，次明修因。下文皆然。「為天給使」者，肇云「天夜叉居下二天，守天城門閤。」「毀戒」下，明修因也。「車馬施」等者，什云「地夜叉但以財施，故不能飛空。天夜叉以車馬施，故能飛行。」

四，釋乾闥婆。「陵空」，昇空也。「十寶山」者，謂雪、香、軻梨羅、仙聖、由乾陀、馬耳、尼民陀、斫迦羅、宿惠并及須彌，是為十也。「妓樂」者，女樂曰妓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四，釋乾闥婆。「陵空」，昇空也。「十寶山」者，謂雪、香、軻梨羅、仙聖、由乾陀、馬耳、尼民陀、斫迦羅、宿惠并及須彌，是為十也。「妓樂」者，女樂曰妓。

五、釋阿脩羅。「故言無酒」者，魚龍業力海水不變，瞋妬誓斷，故名無酒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、釋阿脩羅。「故言無酒」者，魚龍業力海水不變，瞋妬誓斷，故名無酒也。

六、釋迦樓羅。七、釋緊那羅。八、釋摩睺羅伽。「少施」者，亦薄行惠施也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、釋迦樓羅。七、釋緊那羅。八、釋摩睺羅伽。「少施」者，亦薄行惠施也。

二、「上來」下，約乘結顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「上來」下，約乘結顯。

四、四部眾，二：初、約實行釋，二：初、正解。「此未可定用」者，荊溪云：依餘經文，但云近佛得善宿名，不可定云男女不同宿也。《涅槃疏》以一日一夜受八戒者名為善宿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、四部眾，二：初、約實行釋，二：初、正解。「此未可定用」者，荊溪云：依餘經文，但云近佛得善宿名，不可定云男女不同宿也。《涅槃疏》以一日一夜受八戒者名為善宿。

二、「問四」下，釋疑。素服，白衣也，西俗所服色皆尚白。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「問四」下，釋疑。素服，白衣也，西俗所服色皆尚白。

二、「菩薩」下，約權行釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「菩薩」下，約權行釋。

二、別序，二：初、述意分章。二、「一發」下，隨文釋義，二：初、發起序，二：初，懸談義旨，二：初、正示表發，二：初、總示。二、「一現」下，別顯。荊溪云：文中具表三正三依，雖兼表正，意正在依。若準此意，說普集時身相已勝，但未論勝土。今於勝身加以合蓋，表說諸土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別序，二：初、述意分章。二、「一發」下，隨文釋義，二：初、發起序，二：初，懸談義旨，二：初、正示表發，二：初、總示。二、「一現」下，別顯。荊溪云：文中具表三正三依，雖兼表正，意正在依。若準此意，說普集時身相已勝，但未論勝土。今於勝身加以合蓋，表說諸土。

問：寶積是何時來？答：準此經文，似普集末。何以知然？經云「爾時毘耶離城有長者，乃至合成一蓋」，此文既無聞經之言，但云持蓋來供養佛，驗知秖是普集竟時云爾時也。準此，歎於勝應法云「說法不有亦不無」等，似如聞法。何妨爾前曾聞勝法，以不云聞普集經故，但是至此見勝應佛，約身擬法，於理無妨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：寶積是何時來？答：準此經文，似普集末。何以知然？經云「爾時毘耶離城有長者，乃至合成一蓋」，此文既無聞經之言，但云持蓋來供養佛，驗知秖是普集竟時云爾時也。準此，歎於勝應法云「說法不有亦不無」等，似如聞法。何妨爾前曾聞勝法，以不云聞普集經故，但是至此見勝應佛，約身擬法，於理無妨。

二、料簡釋疑，二：初、簡現身，二：初，問。二、答，二：初、引《大品》明同。二、引《法華》明同，二：初、正引，二：初、廣明。「所止一城」者，經云「遂到其父所止之城」也。城即涅槃。眾生習解有可得涅槃之義，故言到城。「威德特尊」者，即相好巍巍舍那之像也。「窮子驚避」，即不機不受大化也。「即脫瓔珞」，譬隱舍那無量功德。「著弊垢衣」，譬現丈六形。「擬說三藏教」者，如長者執除糞器，與窮子共作也。「心相體信」者，親既證小，則信大不虛；得涅槃價，故體析不瞋。「宅內」者，無緣大慈喻以舍宅。「家業」者，即大乘戒定慧也。「集國王大臣」者，漸頓諸經無不契所詮之處皆為經王，常機益物興廢有時、部部不同，名之為國。皆言第一，即是其王。《法華》會通諸教，豈非聚集國王。彌勒等諸大菩薩皆是等覺，即大臣也。「定父子天性」者，即經云「此實我子，我實其父」也。生佛理等，如父子天性相關也。荊溪云：引《法華》具騰五時者，全借《法華》意明今部五中第三。若不具騰，焉知遠近？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、料簡釋疑，二：初、簡現身，二：初，問。二、答，二：初、引《大品》明同。二、引《法華》明同，二：初、正引，二：初、廣明。「所止一城」者，經云「遂到其父所止之城」也。城即涅槃。眾生習解有可得涅槃之義，故言到城。「威德特尊」者，即相好巍巍舍那之像也。「窮子驚避」，即不機不受大化也。「即脫瓔珞」，譬隱舍那無量功德。「著弊垢衣」，譬現丈六形。「擬說三藏教」者，如長者執除糞器，與窮子共作也。「心相體信」者，親既證小，則信大不虛；得涅槃價，故體析不瞋。「宅內」者，無緣大慈喻以舍宅。「家業」者，即大乘戒定慧也。「集國王大臣」者，漸頓諸經無不契所詮之處皆為經王，常機益物興廢有時、部部不同，名之為國。皆言第一，即是其王。《法華》會通諸教，豈非聚集國王。彌勒等諸大菩薩皆是等覺，即大臣也。「定父子天性」者，即經云「此實我子，我實其父」也。生佛理等，如父子天性相關也。荊溪云：引《法華》具騰五時者，全借《法華》意明今部五中第三。若不具騰，焉知遠近？

二、「初見」下，結示。「初見遠避」等者，暹云：明於四時皆現尊特之身，故不云鹿苑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「初見」下，結示。「初見遠避」等者，暹云：明於四時皆現尊特之身，故不云鹿苑也。

二、「此方」下，結同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「此方」下，結同。

二、簡表發，二：初、簡表法身，二：初問、二答。「引二經」者，應必表法，應即法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、簡表發，二：初、簡表法身，二：初問、二答。「引二經」者，應必表法，應即法故。

二、簡表寂光土，二：初、正簡表寂光土，二：初、問。問意者，以身表身，其義可爾；以身表土，義似相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、簡表寂光土，二：初、正簡表寂光土，二：初、問。問意者，以身表身，其義可爾；以身表土，義似相違。

二、答，三：初、明土是經宗。既首談佛國現身，豈不表耶。二、「法身」下，顯身土不二。由依正不二故，便現身即表國土。「離身無土」者，荊溪云：此是法身身土不二之明文也。諸部文中雖有此意，文相不顯。不得此文，將何以消諸部碩異。請觀疏文及荊溪意，無情成佛何所疑耶？且離身無土、離土無身，故身成時即土成也。心外無境，深可思量。故《金錍》云「一佛成道，法界無非此佛之依正。一佛既爾，諸佛咸然。眾生自於佛依正中而生殊見。」彼又問云：佛成道時土亦成耶？成廣狹耶？不成有過。「真如」下，覆釋上義也。真如實相即心性之異名，境智誰分？身土寧別？心性無外，攝無不周。既唯一心，豈有能所？故使境智身土四並非之。然而終日雙非未乖雙是，智境身土宛然自殊，故說境智及以身土。雖云自殊，體元不二，故今表身即是表土，故云既表於身等。學佛乘者苟迷此旨，徒費光陰。欲逮無生，吾不信也。北轅適越，豈不迷乎？「故金」下，引證不二。「唯識」者，唯遮外境、識表內心，唯秖是心，更無外塵，故云唯識。諸佛修習無分別智，通達唯識真實之性，故云智習唯識通。以正智契真如無有形相，則名莊嚴，故云非莊嚴莊嚴，謂非事嚴而是理嚴也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、答，三：初、明土是經宗。既首談佛國現身，豈不表耶。二、「法身」下，顯身土不二。由依正不二故，便現身即表國土。「離身無土」者，荊溪云：此是法身身土不二之明文也。諸部文中雖有此意，文相不顯。不得此文，將何以消諸部碩異。請觀疏文及荊溪意，無情成佛何所疑耶？且離身無土、離土無身，故身成時即土成也。心外無境，深可思量。故《金錍》云「一佛成道，法界無非此佛之依正。一佛既爾，諸佛咸然。眾生自於佛依正中而生殊見。」彼又問云：佛成道時土亦成耶？成廣狹耶？不成有過。「真如」下，覆釋上義也。真如實相即心性之異名，境智誰分？身土寧別？心性無外，攝無不周。既唯一心，豈有能所？故使境智身土四並非之。然而終日雙非未乖雙是，智境身土宛然自殊，故說境智及以身土。雖云自殊，體元不二，故今表身即是表土，故云既表於身等。學佛乘者苟迷此旨，徒費光陰。欲逮無生，吾不信也。北轅適越，豈不迷乎？「故金」下，引證不二。「唯識」者，唯遮外境、識表內心，唯秖是心，更無外塵，故云唯識。諸佛修習無分別智，通達唯識真實之性，故云智習唯識通。以正智契真如無有形相，則名莊嚴，故云非莊嚴莊嚴，謂非事嚴而是理嚴也。

三、「此經」下，引經文結。「醻心淨則佛土淨」者，心即土故，所以心淨即是土淨。「但表」下，體雖不二，表發自分。秖由生迷取悟有別，故表身表土以開發之。今別表土，其旨炳然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「此經」下，引經文結。「醻心淨則佛土淨」者，心即土故，所以心淨即是土淨。「但表」下，體雖不二，表發自分。秖由生迷取悟有別，故表身表土以開發之。今別表土，其旨炳然。

二、兼簡報應土。秖由三身相即、四土不二，身土體一、能所無殊，故使三四同皆表發。今雖各辨，須曉理同。文為四：初問、二答、三徵、四釋，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、兼簡報應土。秖由三身相即、四土不二，身土體一、能所無殊，故使三四同皆表發。今雖各辨，須曉理同。文為四：初問、二答、三徵、四釋，如文。

二、隨文正解，二：初、總別分科。二、「初明」下，隨文釋義，二：初、如來現身，三：初、佛說法。「此四通攝一切眾」者，謂諸家釋義或以在家出家各二為四眾，或以天人龍鬼為四眾；以今四眾一一歷彼各各有四，故舉今四能攝彼多。彼之所明，全失今四。「尚統師」者，即法尚師，北齊勅為昭玄統，故云尚統。「例如」下，荊溪云：彼由開故合；此明由正有依，開意本合，依正不殊、不二而二，為物故爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、隨文正解，二：初、總別分科。二、「初明」下，隨文釋義，二：初、如來現身，三：初、佛說法。「此四通攝一切眾」者，謂諸家釋義或以在家出家各二為四眾，或以天人龍鬼為四眾；以今四眾一一歷彼各各有四，故舉今四能攝彼多。彼之所明，全失今四。「尚統師」者，即法尚師，北齊勅為昭玄統，故云尚統。「例如」下，荊溪云：彼由開故合；此明由正有依，開意本合，依正不殊、不二而二，為物故爾。

二、譬顯。「窮實相頂」者，三德究顯，在分真頂故。「盤峙」者，峙，立也。滄溟，海也。「佛不住生死不捨生死」者，異凡夫故不住，異二乘故不捨。自行故不住，化他故不捨。大智故不住，大悲故不捨。生死即涅槃故不住，涅槃即生死故不捨。凡此四釋以顯佛德。「如海水非四色」者，《毘曇》《俱舍》並云「妙高四面各有一色，東黃金、南琉璃、西白銀、北頗梨，隨其方面，水同山色，眾生入中盡同水色。」「心非四門」者，三惑妄心無四門正解，故云心非四門，故下云「而說四門令失惡心」，故知不得以真性釋此心義。「更無異解」者，如海同山色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、譬顯。「窮實相頂」者，三德究顯，在分真頂故。「盤峙」者，峙，立也。滄溟，海也。「佛不住生死不捨生死」者，異凡夫故不住，異二乘故不捨。自行故不住，化他故不捨。大智故不住，大悲故不捨。生死即涅槃故不住，涅槃即生死故不捨。凡此四釋以顯佛德。「如海水非四色」者，《毘曇》《俱舍》並云「妙高四面各有一色，東黃金、南琉璃、西白銀、北頗梨，隨其方面，水同山色，眾生入中盡同水色。」「心非四門」者，三惑妄心無四門正解，故云心非四門，故下云「而說四門令失惡心」，故知不得以真性釋此心義。「更無異解」者，如海同山色。

三、合譬。「是為萬善無畏空座」者，萬善即果上三千俗諦之理，無畏即不思議空真諦之理。萬善即無畏空，如眾寶為師子座。此即果智所契真俗不二之理也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、合譬。「是為萬善無畏空座」者，萬善即果上三千俗諦之理，無畏即不思議空真諦之理。萬善即無畏空，如眾寶為師子座。此即果智所契真俗不二之理也。

問：諸佛不斷性惡，則果上三千九界無減，何名萬善之理耶？答：修惡已盡，但性惡在，此惡即善。如云鏡明具醜像性，豈令明亦醜耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：諸佛不斷性惡，則果上三千九界無減，何名萬善之理耶？答：修惡已盡，但性惡在，此惡即善。如云鏡明具醜像性，豈令明亦醜耶？

「身相巍巍」者，巍巍，高大貌，喻果智超出分真也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「身相巍巍」者，巍巍，高大貌，喻果智超出分真也。

二、長者獻蓋，二：初、分章懸示，二：初、標示分章。二、「獻五」下，懸談表報，二：初、示三章所表。初章表法報身土。次「而於」下，明第二章，表應佛身土。「大眾」下，明第三章，表聞三身四土依正不二，悟道得法喜也。初文云「因中慈迴向佛果成無緣慈」者，迴真因向極果也。「圓報法身」者，報身即果智，法身即果理。「成依報淨國」者，即法報所依究竟寂光也。亦迴因向果，故云成也。「表於應土」者，即三土也。「應佛化主」者，居乎三土咸名應佛，他受用報即是勝應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、長者獻蓋，二：初、分章懸示，二：初、標示分章。二、「獻五」下，懸談表報，二：初、示三章所表。初章表法報身土。次「而於」下，明第二章，表應佛身土。「大眾」下，明第三章，表聞三身四土依正不二，悟道得法喜也。初文云「因中慈迴向佛果成無緣慈」者，迴真因向極果也。「圓報法身」者，報身即果智，法身即果理。「成依報淨國」者，即法報所依究竟寂光也。亦迴因向果，故云成也。「表於應土」者，即三土也。「應佛化主」者，居乎三土咸名應佛，他受用報即是勝應。

二、「故知」下，結為序之由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「故知」下，結為序之由。

二、「一長」下，隨文釋義，三：初、表發之由，二：初、分科。二、隨釋，三：初、與同類俱。「華嚴云至一切魔」，皆須約圓釋義。「慚愧為深塹」者，慚第一義天，愧賢聖人也。「四道」者，圓四門也。「三界」即分段、變易二種三界。「而因果依性」者，《普賢觀》云「大乘因者諸法實相是，大乘果者亦實相是。」「五種種性」者，荊溪云：習種性、道種性、性種性、聖種性、等覺性。一性有百，各以十善互嚴故也。十善以為眾善之本，故通淺深。二、虔敬。三、奉蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「一長」下，隨文釋義，三：初、表發之由，二：初、分科。二、隨釋，三：初、與同類俱。「華嚴云至一切魔」，皆須約圓釋義。「慚愧為深塹」者，慚第一義天，愧賢聖人也。「四道」者，圓四門也。「三界」即分段、變易二種三界。「而因果依性」者，《普賢觀》云「大乘因者諸法實相是，大乘果者亦實相是。」「五種種性」者，荊溪云：習種性、道種性、性種性、聖種性、等覺性。一性有百，各以十善互嚴故也。十善以為眾善之本，故通淺深。二、虔敬。三、奉蓋。

二、合蓋現土，二：初、分科。二、隨釋，二：初、合蓋。二、現相，二：初、總別分科。二、隨文釋義，二：初、現國土，四：初、現國土廣長。二、「現十山恐表眾生世間」者，以十山表十界也。三、「現大海江河恐表五陰世間」者，以五水表五陰也。言五水者，一海、二江、三河、四川流、五泉源。四、「現日月天宮或表器世間」者，荊溪云：然前文中已表依土，依土即是器世間竟。故知此中但表依中小世間耳，即如一山一洲之例。今謂日月星宮皆前所現廣長相中小世間也。「眾生五陰之所依」者，此四世間，二是所依即依報及器，二是能依即眾生五陰。以攬五陰成眾生，故此即正報之身也。「何得表情」者，謂十山五水悉是無情，何得表眾生五陰之有情耶？答意者，大乘所談依正不二，互表何傷？故諸大乘現相皆如此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、合蓋現土，二：初、分科。二、隨釋，二：初、合蓋。二、現相，二：初、總別分科。二、隨文釋義，二：初、現國土，四：初、現國土廣長。二、「現十山恐表眾生世間」者，以十山表十界也。三、「現大海江河恐表五陰世間」者，以五水表五陰也。言五水者，一海、二江、三河、四川流、五泉源。四、「現日月天宮或表器世間」者，荊溪云：然前文中已表依土，依土即是器世間竟。故知此中但表依中小世間耳，即如一山一洲之例。今謂日月星宮皆前所現廣長相中小世間也。「眾生五陰之所依」者，此四世間，二是所依即依報及器，二是能依即眾生五陰。以攬五陰成眾生，故此即正報之身也。「何得表情」者，謂十山五水悉是無情，何得表眾生五陰之有情耶？答意者，大乘所談依正不二，互表何傷？故諸大乘現相皆如此也。

二、現諸佛說法。「必有能依」者，有國必有人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、現諸佛說法。「必有能依」者，有國必有人也。

三、大眾歡喜。「三輪不思議化」者，即身通、口說、意鑒。不謀而化，名不思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、大眾歡喜。「三輪不思議化」者，即身通、口說、意鑒。不謀而化，名不思議。

二、敘述歎，二：初、敘意分科、二：初、敘來意。荊溪云：神智高明者，位居極故高，以高故明。若準經文，與五百俱，自非相惡，豈堪隨從。若非所將，其位必下。至下請說仍云是五百等皆已發心，至下得道方云得忍，準此復似五百未與寶積同位。縱述己身在五百數，寶積豈可與彼全同？況在數外仍須有本，焉知本位不廁淨名？故今乃以高明通歎。若不高者，焉知所表所現之瑞，以擬淨身淨土之相。智人知智，故能冥合淨名之情。既了淨名，亦可依俙裁於佛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、敘述歎，二：初、敘意分科、二：初、敘來意。荊溪云：神智高明者，位居極故高，以高故明。若準經文，與五百俱，自非相惡，豈堪隨從。若非所將，其位必下。至下請說仍云是五百等皆已發心，至下得道方云得忍，準此復似五百未與寶積同位。縱述己身在五百數，寶積豈可與彼全同？況在數外仍須有本，焉知本位不廁淨名？故今乃以高明通歎。若不高者，焉知所表所現之瑞，以擬淨身淨土之相。智人知智，故能冥合淨名之情。既了淨名，亦可依俙裁於佛智。

二、「就三」下，分經文，二：初、分經。「述歎至之由」者，荊溪云：以述為歎，故云述歎。既現二身，必依二土，故述兩應並得為由，故云述歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「就三」下，分經文，二：初、分經。「述歎至之由」者，荊溪云：以述為歎，故云述歎。既現二身，必依二土，故述兩應並得為由，故云述歎。

二、「言勝」下，示義，二：初、示勝劣身義。「尋此應身」等者，荊溪云：勝應之中別標法身，而文但云尋應得法，未云應身即法身者，猶帶方便劣應身故，又以劣應色相劣故不可尋之見法身也。滅色即色，方之可見，況復即色所表復通。「故法華云」等者，雖引彼經，仍有三意：一以劣為由、二以勝斥劣、三引小歸大。著脫之語不在今教，此乃直明用塵土坌身狀有所畏耳。現有煩惱如塵土坌身，示同悕生死如狀有所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「言勝」下，示義，二：初、示勝劣身義。「尋此應身」等者，荊溪云：勝應之中別標法身，而文但云尋應得法，未云應身即法身者，猶帶方便劣應身故，又以劣應色相劣故不可尋之見法身也。滅色即色，方之可見，況復即色所表復通。「故法華云」等者，雖引彼經，仍有三意：一以劣為由、二以勝斥劣、三引小歸大。著脫之語不在今教，此乃直明用塵土坌身狀有所畏耳。現有煩惱如塵土坌身，示同悕生死如狀有所畏。

二、「問」下，示遠近二由，二：初、雙釋二由。荊溪云：此中問答者，一者遠借法華經意，二者近用當部之文。在昔必無為由之語，於今方可分置其言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「問」下，示遠近二由，二：初、雙釋二由。荊溪云：此中問答者，一者遠借法華經意，二者近用當部之文。在昔必無為由之語，於今方可分置其言。

二、「問三」下，重述遠義。「二十年」者，八忍為一，八智為一，并九無礙、九解脫也。「除糞」者，斷見思也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「問三」下，重述遠義。「二十年」者，八忍為一，八智為一，并九無礙、九解脫也。「除糞」者，斷見思也。

二、「就近」下，隨文釋義。今寶積說偈，於十二部中即孤起。或人謂：疏云「初述由、次述歎」，似重頌者，非也。夫重頌者，前已長行說竟，次更偈頌說之，故得名也。此中寶積都未發言，但孤然說偈敘述，豈是重頌耶？文為二：初、述歎表發之由，二：初、述歎勝應法身為近由，二：初、分科懸示。「何以得知」等者，荊溪云：經既未來，以現往驗。況復自有歎劣之文，身勝法勝、身劣法劣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、「就近」下，隨文釋義。今寶積說偈，於十二部中即孤起。或人謂：疏云「初述由、次述歎」，似重頌者，非也。夫重頌者，前已長行說竟，次更偈頌說之，故得名也。此中寶積都未發言，但孤然說偈敘述，豈是重頌耶？文為二：初、述歎表發之由，二：初、述歎勝應法身為近由，二：初、分科懸示。「何以得知」等者，荊溪云：經既未來，以現往驗。況復自有歎劣之文，身勝法勝、身劣法劣。