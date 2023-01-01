維摩經略疏卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維摩經略疏卷第二

天台沙門湛然略 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台沙門湛然略

佛國品之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛國品之二

「復有萬梵」下，三辨雜眾證成不謬。此中具有大小凡聖故名為雜。此有權實，實隨業生；若法身住二十五三昧、應迹受生，此謂權也。故上歎菩薩云「而生五道以現其身」，又下文云「眾生病則菩薩病」。此諸天等預座聞經者，今傍《大經》開為四句。彼云「於戒緩者不名為緩，於乘緩者乃名為緩。」解此多途，今取義便用通經文，但作四句：一戒乘俱急、二戒緩乘急、三戒急乘緩、四乘戒俱緩。若通論戒乘，一切善法一切觀行皆通乘戒。今別判者，三歸五戒、十善八齋、出家律儀，乃至定共，能防身口遮惡道果、得人天報，名之為戒。若聞經生解、若觀智推尋四諦十二緣生無生理，智能破惑運出三界，名之為乘。故《大品》云「有相之善不動不出，無相之善能動能出。」但戒有麁細、乘有大小，今為二別：一玄釋、二帖文。玄釋為七：一值佛不同、二信法根性、三大小根性、四頓漸根性、五應迹同凡、六觀心、七化他。一、戒乘緩急值佛不同者，正釋前四句：一、戒乘俱急。戒急受人天報，乘急見佛得道，即此經天人來會是也。二、戒緩乘急。戒緩生三惡趣，乘急值佛得道，今龍神等皆來聽法者是也。乃至說方等陀羅尼時，婆藪從地獄出，將諸罪人共來聽法，又諸餓鬼亦來聽法；說大經時，諸鬼神等悉皆來集；又說大品時，佛放光照地獄，捨報生六欲天，來下聽法，皆是往昔戒緩乘急。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有萬梵」下，三辨雜眾證成不謬。此中具有大小凡聖故名為雜。此有權實，實隨業生；若法身住二十五三昧、應迹受生，此謂權也。故上歎菩薩云「而生五道以現其身」，又下文云「眾生病則菩薩病」。此諸天等預座聞經者，今傍《大經》開為四句。彼云「於戒緩者不名為緩，於乘緩者乃名為緩。」解此多途，今取義便用通經文，但作四句：一戒乘俱急、二戒緩乘急、三戒急乘緩、四乘戒俱緩。若通論戒乘，一切善法一切觀行皆通乘戒。今別判者，三歸五戒、十善八齋、出家律儀，乃至定共，能防身口遮惡道果、得人天報，名之為戒。若聞經生解、若觀智推尋四諦十二緣生無生理，智能破惑運出三界，名之為乘。故《大品》云「有相之善不動不出，無相之善能動能出。」但戒有麁細、乘有大小，今為二別：一玄釋、二帖文。玄釋為七：一值佛不同、二信法根性、三大小根性、四頓漸根性、五應迹同凡、六觀心、七化他。一、戒乘緩急值佛不同者，正釋前四句：一、戒乘俱急。戒急受人天報，乘急見佛得道，即此經天人來會是也。二、戒緩乘急。戒緩生三惡趣，乘急值佛得道，今龍神等皆來聽法者是也。乃至說方等陀羅尼時，婆藪從地獄出，將諸罪人共來聽法，又諸餓鬼亦來聽法；說大經時，諸鬼神等悉皆來集；又說大品時，佛放光照地獄，捨報生六欲天，來下聽法，皆是往昔戒緩乘急。

問：三惡道處云何得道？答：少謂不得，非都不得。《大論》云「如身有黑黶，雖非黑人，非不有黑。」三、戒急乘緩。戒急得人天身，乘緩不得值佛，設得值佛亦不聞經入道。如舍衛國，三億不見佛、三億見而不聞；又上界諸天著樂不來聽法，皆是其事。周時佛興，星隕如雨，而此土不見不聞，亦其義也。四、戒乘俱緩。戒緩墮三途，乘緩不見佛，流轉生死未有邊際。二、兩行不同者，即信、法也。一、信行者，聞慧薰習所成，悉是過去多聞受持讀誦聽法之人。二、法行者，修慧薰習所成，即是過去禪觀之人。二行各具戒乘四句，類前思之。但此中二行利鈍有別，利者少聞便能觀達。二種行人必請善之。三、大小不同者，還約信法各有大小。初信行大乘者，昔聞大乘戒乘俱急，戒急生人天乘，急還聞於大；餘三句類前。次小乘信行者，昔聞小乘戒乘俱急，戒急生人天，乘急還聞於小。三句可知。二法行大小戒乘四句准前可知，但利鈍為異。四、頓漸根性，有二：一頓大、二漸大。頓大有二：一信二、法。初大乘信行頓根性者，久遠聞大受持讀誦解說書寫，若乘戒俱急即生人天，以釋梵身值舍那七處九會，譬如日出先照高山；若戒緩乘急墮三惡道，以龍鬼修羅風雨等神見於舍那聞法入道；若戒急乘緩，雖在善道不聞頓說；若乘戒俱緩，墮三惡道不見不聞。次明大乘法行頓根性人，過去學大乘修一心三觀，戒乘緩急四句類信行可知，但利鈍少異。二明漸大信法根性人。一信行漸根性者，既無頓機，不預華嚴處會之說；猶有漸機，得聞藏等四味。戒乘四句，類前可知。此如《大經》聞毒鼓聲近遠皆死，近者如聞《華嚴》即便信受入如來慧，遠者即如漸悟根緣，初作二乘遠離佛道，次聞方等、般若，至法華、涅槃皆以如來滅度而滅度之，五味相生即其意也。今此法座而有八部為同聞者，即是戒乘俱急、戒緩乘急、信法大小漸頓根緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：三惡道處云何得道？答：少謂不得，非都不得。《大論》云「如身有黑黶，雖非黑人，非不有黑。」三、戒急乘緩。戒急得人天身，乘緩不得值佛，設得值佛亦不聞經入道。如舍衛國，三億不見佛、三億見而不聞；又上界諸天著樂不來聽法，皆是其事。周時佛興，星隕如雨，而此土不見不聞，亦其義也。四、戒乘俱緩。戒緩墮三途，乘緩不見佛，流轉生死未有邊際。二、兩行不同者，即信、法也。一、信行者，聞慧薰習所成，悉是過去多聞受持讀誦聽法之人。二、法行者，修慧薰習所成，即是過去禪觀之人。二行各具戒乘四句，類前思之。但此中二行利鈍有別，利者少聞便能觀達。二種行人必請善之。三、大小不同者，還約信法各有大小。初信行大乘者，昔聞大乘戒乘俱急，戒急生人天乘，急還聞於大；餘三句類前。次小乘信行者，昔聞小乘戒乘俱急，戒急生人天，乘急還聞於小。三句可知。二法行大小戒乘四句准前可知，但利鈍為異。四、頓漸根性，有二：一頓大、二漸大。頓大有二：一信二、法。初大乘信行頓根性者，久遠聞大受持讀誦解說書寫，若乘戒俱急即生人天，以釋梵身值舍那七處九會，譬如日出先照高山；若戒緩乘急墮三惡道，以龍鬼修羅風雨等神見於舍那聞法入道；若戒急乘緩，雖在善道不聞頓說；若乘戒俱緩，墮三惡道不見不聞。次明大乘法行頓根性人，過去學大乘修一心三觀，戒乘緩急四句類信行可知，但利鈍少異。二明漸大信法根性人。一信行漸根性者，既無頓機，不預華嚴處會之說；猶有漸機，得聞藏等四味。戒乘四句，類前可知。此如《大經》聞毒鼓聲近遠皆死，近者如聞《華嚴》即便信受入如來慧，遠者即如漸悟根緣，初作二乘遠離佛道，次聞方等、般若，至法華、涅槃皆以如來滅度而滅度之，五味相生即其意也。今此法座而有八部為同聞者，即是戒乘俱急、戒緩乘急、信法大小漸頓根緣。

問：戒急乘緩、戒乘俱緩何當得道？答：值佛為作俱急因緣；若不值佛者，正像法中作俱急緣，故如來遺囑令依木叉、念處修道。又付囑流通皆作信行乘戒俱急因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：戒急乘緩、戒乘俱緩何當得道？答：值佛為作俱急因緣；若不值佛者，正像法中作俱急緣，故如來遺囑令依木叉、念處修道。又付囑流通皆作信行乘戒俱急因緣。

問：若但作俱急因緣，何得復有戒緩乘急根緣？答：諸佛如來用安穩道為作因緣，但眾生罪垢深重而修禪觀行，不能淨持禁戒，致成戒緩乘急之緣。雖復戒緩墮三惡道，若值彌勒千佛得聞漸頓便得入道。《大經》云「於戒緩者不名為緩，於乘緩者乃名為緩。」乘緩戒急雖生人天，不值佛聞法，果報若盡流轉生死，故云寧為調達死入地獄，不作藍弗生天受樂。調達本得煖法，惡業因緣退墮地獄，出得人成辟支佛，聰明利智過舍利弗。欝頭藍弗雖得生天，天福報盡即墮三途，生死流轉未有邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若但作俱急因緣，何得復有戒緩乘急根緣？答：諸佛如來用安穩道為作因緣，但眾生罪垢深重而修禪觀行，不能淨持禁戒，致成戒緩乘急之緣。雖復戒緩墮三惡道，若值彌勒千佛得聞漸頓便得入道。《大經》云「於戒緩者不名為緩，於乘緩者乃名為緩。」乘緩戒急雖生人天，不值佛聞法，果報若盡流轉生死，故云寧為調達死入地獄，不作藍弗生天受樂。調達本得煖法，惡業因緣退墮地獄，出得人成辟支佛，聰明利智過舍利弗。欝頭藍弗雖得生天，天福報盡即墮三途，生死流轉未有邊際。

五、菩薩應迹者，為接有緣見佛聞法，住二十五三昧，應二十五有受四惡趣身。是無垢、不退、心樂、歡喜四種三昧慈善根力，為引戒緩乘急信法大小頓漸根性，來聽頓漸之教令得入道，若俱緩者作俱急緣。次住如幻等二十五三昧，慈善根力受人天身，為引俱急信法大小漸頓眾生，聽漸頓之教令得入道，亦為戒急乘緩作俱急緣。今此法座八部四眾，有法身菩薩現受其身，即此義也。六、約觀心，若觀行人大小兩乘，乘戒四句受何等身、得見彌勒聞何等法。若不見不聞不得入道，得失可知。若無禪觀，讀誦說法即成信行，戒急乘緩得失可知。七、化他者，若觀行講說當自省心行，用此四意分別得失，即見所化之者行業不同，未來昇沈宛然可識，當以此意而化導之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、菩薩應迹者，為接有緣見佛聞法，住二十五三昧，應二十五有受四惡趣身。是無垢、不退、心樂、歡喜四種三昧慈善根力，為引戒緩乘急信法大小頓漸根性，來聽頓漸之教令得入道，若俱緩者作俱急緣。次住如幻等二十五三昧，慈善根力受人天身，為引俱急信法大小漸頓眾生，聽漸頓之教令得入道，亦為戒急乘緩作俱急緣。今此法座八部四眾，有法身菩薩現受其身，即此義也。六、約觀心，若觀行人大小兩乘，乘戒四句受何等身、得見彌勒聞何等法。若不見不聞不得入道，得失可知。若無禪觀，讀誦說法即成信行，戒急乘緩得失可知。七、化他者，若觀行講說當自省心行，用此四意分別得失，即見所化之者行業不同，未來昇沈宛然可識，當以此意而化導之。

二、釋經文。就雜眾為四：一梵天眾、二釋天眾、三八部眾、四四部眾。初「萬梵天王」者，梵是西音，此云離，或云淨行。梵王是娑婆主，住初禪中間。《毘曇》云「二禪已上無言語法故，不立王法。」《瓔珞》禪禪皆有梵王。今謂但加修無量心報勝為王，無統御也。初禪有覺觀言語則有主領，故作世主。此由往昔戒乘俱急，領初禪眾來聽法也。若應迹者，住白色三昧，種種三昧力薰故生初禪，引實梵眾來聽法也。尸棄者，此云火，或云火首，又言䗍髻，肉髻似䗍故也。望《法華．序》恐是二禪王也。所言「等」者，等三四禪也。實行可知。若應迹者，是住雙雷音霔雨三種三昧，引諸梵眾來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋經文。就雜眾為四：一梵天眾、二釋天眾、三八部眾、四四部眾。初「萬梵天王」者，梵是西音，此云離，或云淨行。梵王是娑婆主，住初禪中間。《毘曇》云「二禪已上無言語法故，不立王法。」《瓔珞》禪禪皆有梵王。今謂但加修無量心報勝為王，無統御也。初禪有覺觀言語則有主領，故作世主。此由往昔戒乘俱急，領初禪眾來聽法也。若應迹者，住白色三昧，種種三昧力薰故生初禪，引實梵眾來聽法也。尸棄者，此云火，或云火首，又言䗍髻，肉髻似䗍故也。望《法華．序》恐是二禪王也。所言「等」者，等三四禪也。實行可知。若應迹者，是住雙雷音霔雨三種三昧，引諸梵眾來也。

問：何故從餘四天下來？答：上界處空，來處難知。以下擬上，故言從餘四天下來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故從餘四天下來？答：上界處空，來處難知。以下擬上，故言從餘四天下來也。

「復有至會座」，次、明釋天眾。地居天主釋提桓因，翻為能作。若此間帝釋，是昔迦葉佛滅後有一女人發心修塔，復有三十二人發心助修。修塔功德為忉利天主，其助修者而作輔臣，君臣合之名三十三天，以乘急故同來聽法。若作應迹，君臣皆是難伏三昧之力薰生彼天，為引諸著樂者共來聽法。言「從餘」者，一四天下但一天帝。既有萬二千，故云從餘四天下來也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有至會座」，次、明釋天眾。地居天主釋提桓因，翻為能作。若此間帝釋，是昔迦葉佛滅後有一女人發心修塔，復有三十二人發心助修。修塔功德為忉利天主，其助修者而作輔臣，君臣合之名三十三天，以乘急故同來聽法。若作應迹，君臣皆是難伏三昧之力薰生彼天，為引諸著樂者共來聽法。言「從餘」者，一四天下但一天帝。既有萬二千，故云從餘四天下來也。

問：勝天甚多，何故別出梵王帝釋？答：梵王是世界主天，帝是地居天主，皆是請佛轉法輪主。又並是佛檀越，故先別列，證經親故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：勝天甚多，何故別出梵王帝釋？答：梵王是世界主天，帝是地居天主，皆是請佛轉法輪主。又並是佛檀越，故先別列，證經親故。

「并餘至會座」，三、列八部眾。八部義多有所關，今略案文釋也。「大威力」者，通貫八部。上文但出梵釋，今更總舉欲界五天及四禪中五那含天，各有王及眷屬俱來聽法。實行可知。若是權迹生此等天者，住不動三昧，生四天王天，悅意生炎魔、青色生兜率、黃色生化樂、赤色生他化、照鏡生那含，皆為引諸天來聽法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「并餘至會座」，三、列八部眾。八部義多有所關，今略案文釋也。「大威力」者，通貫八部。上文但出梵釋，今更總舉欲界五天及四禪中五那含天，各有王及眷屬俱來聽法。實行可知。若是權迹生此等天者，住不動三昧，生四天王天，悅意生炎魔、青色生兜率、黃色生化樂、赤色生他化、照鏡生那含，皆為引諸天來聽法也。

問：無想無色何故不來？答：無想是外道天，菩薩住如空三昧亦生於彼，從多為論，戒急乘緩多不來也。四無色天，菩薩住無礙三昧生空處、常生識處、樂生不用處、我生非有想非無想處。但彼天無色不來聽法，設來不見，不可為證。此等未辨，故重云諸天。「龍」者，是畜生道，正報似蛇，依報七寶宮殿與天相似，亦能變形為端正人，戒緩乘急故也。亦如僧護比丘為四龍說法，聞即得悟。「神夜叉」者，皆是鬼道。夜叉此云輕疾，有三種：一在地、二在空、三為諸天給使。毀戒故墮鬼神，以惡毒故受夜叉身，往修乘故見佛聞法。少行布施微有果報，車馬施故故能飛空。「乾闥婆」，此云香陰，此亦凌空之神。不噉酒肉，唯香資陰。又云是天主幢倒樂神，居十寶山，身黑相現，即上天奏樂。往世好觀聽妓樂，戒緩故墮神，行施故果報似天。「阿修羅」，舊云無酒或云身大，採四天下華於海釀酒不成，故言無酒。又云非天，此神果報最勝，隣次諸天而非天也。又云不端正，唯生女舍脂端正絕倫，眷屬皆醜，故云不端正也。又云男醜女端正，往昔嫉妬惱他，故恒多怖畏。「迦樓羅」，此云金翅鳥，畜生道攝，多慢故墮；以行施故，頸有如意珠，以龍為食。權者，《華嚴》云「法身金翅鳥，四如意為足，慈悲明淨眼，住一切智樹。菩薩金翅王，生死大海中，搏撮天人龍，安置涅槃岸。」此是住不退三昧金翅法門，當知法身住諸三昧。龍神修羅等皆有法門，類金翅可知。「緊那羅」，此云疑神，頭上有角，是諸天糸竹之神，果報少劣乾闥婆也。好樂音樂，生鬼神道還作樂神，少修功德微有果報。菩薩住心樂三昧，力能摧生也。「摩睺羅伽」，此是蟒神亦云地龍，無足腹行神，即世間廟神，受人酒肉悉入蟒腹。毀戒邪諂、多嗔少施、貪嗜酒肉，戒緩墮鬼神。多嗔虫入其身而唼食之。昔少施，謙敬得人供養，乘急值佛聞法。上來皆乘戒俱急、戒緩乘急，故來聽法。所以經初皆有八部。八部一一皆約信法大小頓漸根緣，類前可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：無想無色何故不來？答：無想是外道天，菩薩住如空三昧亦生於彼，從多為論，戒急乘緩多不來也。四無色天，菩薩住無礙三昧生空處、常生識處、樂生不用處、我生非有想非無想處。但彼天無色不來聽法，設來不見，不可為證。此等未辨，故重云諸天。「龍」者，是畜生道，正報似蛇，依報七寶宮殿與天相似，亦能變形為端正人，戒緩乘急故也。亦如僧護比丘為四龍說法，聞即得悟。「神夜叉」者，皆是鬼道。夜叉此云輕疾，有三種：一在地、二在空、三為諸天給使。毀戒故墮鬼神，以惡毒故受夜叉身，往修乘故見佛聞法。少行布施微有果報，車馬施故故能飛空。「乾闥婆」，此云香陰，此亦凌空之神。不噉酒肉，唯香資陰。又云是天主幢倒樂神，居十寶山，身黑相現，即上天奏樂。往世好觀聽妓樂，戒緩故墮神，行施故果報似天。「阿修羅」，舊云無酒或云身大，採四天下華於海釀酒不成，故言無酒。又云非天，此神果報最勝，隣次諸天而非天也。又云不端正，唯生女舍脂端正絕倫，眷屬皆醜，故云不端正也。又云男醜女端正，往昔嫉妬惱他，故恒多怖畏。「迦樓羅」，此云金翅鳥，畜生道攝，多慢故墮；以行施故，頸有如意珠，以龍為食。權者，《華嚴》云「法身金翅鳥，四如意為足，慈悲明淨眼，住一切智樹。菩薩金翅王，生死大海中，搏撮天人龍，安置涅槃岸。」此是住不退三昧金翅法門，當知法身住諸三昧。龍神修羅等皆有法門，類金翅可知。「緊那羅」，此云疑神，頭上有角，是諸天糸竹之神，果報少劣乾闥婆也。好樂音樂，生鬼神道還作樂神，少修功德微有果報。菩薩住心樂三昧，力能摧生也。「摩睺羅伽」，此是蟒神亦云地龍，無足腹行神，即世間廟神，受人酒肉悉入蟒腹。毀戒邪諂、多嗔少施、貪嗜酒肉，戒緩墮鬼神。多嗔虫入其身而唼食之。昔少施，謙敬得人供養，乘急值佛聞法。上來皆乘戒俱急、戒緩乘急，故來聽法。所以經初皆有八部。八部一一皆約信法大小頓漸根緣，類前可知。

「諸比丘至會坐」，四、列四眾。「比丘」名含三義，如前釋。尼者女也。古經云除饉男、除饉女。「優婆塞優婆夷」，此云清信士、清信女，亦云善宿男、善宿女。雖在居家，持五戒，男女不同宿，故云善宿。此解未可定用。此皆戒乘俱急，戒急生人道，乘急值佛聞法為弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘至會坐」，四、列四眾。「比丘」名含三義，如前釋。尼者女也。古經云除饉男、除饉女。「優婆塞優婆夷」，此云清信士、清信女，亦云善宿男、善宿女。雖在居家，持五戒，男女不同宿，故云善宿。此解未可定用。此皆戒乘俱急，戒急生人道，乘急值佛聞法為弟子。

問四眾既皆有戒乘俱急，何以有在家出家？答：樂厭不同。雖俱好佛法，有樂披剪入道、有樂素服形不厭離，故不等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問四眾既皆有戒乘俱急，何以有在家出家？答：樂厭不同。雖俱好佛法，有樂披剪入道、有樂素服形不厭離，故不等也。

菩薩住日光、月光、如幻、熱炎四種三昧，生四天下為四眾弟子，引諸凡夫聽法入道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩住日光、月光、如幻、熱炎四種三昧，生四天下為四眾弟子，引諸凡夫聽法入道。

「彼時佛與」下訖七言偈是別序。所以現瑞敘述，皆表欲說此經，故現相不同餘經。此為二：一從「彼時佛與」至長行盡，名發起序。二從長者子說偈竟，名敘述序。一發起者，即是現相，別表欲說此經。但相以表發為義，故現三瑞表於欲說三德法身、三種淨土。一、現巍巍尊特之身，表欲說真性解脫法身之體，亦表欲說性淨真境常寂光國。二、長者子獻五百蓋，佛之威神合為一蓋，表欲說眾因圓聚合成一實慧解脫圓報法身，亦表欲說圓淨實報之國。三、現三千國土諸佛說法悉現蓋中，此是無方大用，表欲說方便解脫應身，亦表欲說方便應土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼時佛與」下訖七言偈是別序。所以現瑞敘述，皆表欲說此經，故現相不同餘經。此為二：一從「彼時佛與」至長行盡，名發起序。二從長者子說偈竟，名敘述序。一發起者，即是現相，別表欲說此經。但相以表發為義，故現三瑞表於欲說三德法身、三種淨土。一、現巍巍尊特之身，表欲說真性解脫法身之體，亦表欲說性淨真境常寂光國。二、長者子獻五百蓋，佛之威神合為一蓋，表欲說眾因圓聚合成一實慧解脫圓報法身，亦表欲說圓淨實報之國。三、現三千國土諸佛說法悉現蓋中，此是無方大用，表欲說方便解脫應身，亦表欲說方便應土。

問：何以得知現尊特身表欲說不思議真性解脫法身耶？答：《大品》明尊特之身以須彌映海為喻，眾山無能及者，此經亦爾。復次《法華》明長者所止一城威德特尊，窮子驚避，此是如來示尊特身說華嚴教，小機不堪。是故遠避；即脫瓔珞著弊垢衣，此是作老比丘身擬說三藏教。過是已後心相體信入出無難，出現弊衣入現威德，即是現尊特身說方等教。長者宅內現威德身，命於窮子領知家業，是現尊特身命善吉等為諸菩薩轉教說般若也。又在宅內集國王大臣定父子天性，汝實我子我實汝父，即是法華現尊特身為諸聲聞授記時也。初見遠避，次入出無難，次則領知眾物，後則定父子天性，凡四度現尊貴長者瓔珞嚴身，皆譬釋迦勝應尊特之身光明色像無量無邊，悉表欲說實相法身。此方等教入出無難，雖復出處草菴見弊衣，長者入宅猶見現瓔珞身，瓔珞長者即是今佛，與無量大眾恭敬圍遶現尊特身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何以得知現尊特身表欲說不思議真性解脫法身耶？答：《大品》明尊特之身以須彌映海為喻，眾山無能及者，此經亦爾。復次《法華》明長者所止一城威德特尊，窮子驚避，此是如來示尊特身說華嚴教，小機不堪。是故遠避；即脫瓔珞著弊垢衣，此是作老比丘身擬說三藏教。過是已後心相體信入出無難，出現弊衣入現威德，即是現尊特身說方等教。長者宅內現威德身，命於窮子領知家業，是現尊特身命善吉等為諸菩薩轉教說般若也。又在宅內集國王大臣定父子天性，汝實我子我實汝父，即是法華現尊特身為諸聲聞授記時也。初見遠避，次入出無難，次則領知眾物，後則定父子天性，凡四度現尊貴長者瓔珞嚴身，皆譬釋迦勝應尊特之身光明色像無量無邊，悉表欲說實相法身。此方等教入出無難，雖復出處草菴見弊衣，長者入宅猶見現瓔珞身，瓔珞長者即是今佛，與無量大眾恭敬圍遶現尊特身。

問：那知現尊特身表說法身？答：《法華》云「我以相嚴身，光明照世間，無量眾所尊，為說實相印。」《大品》云「諸法實相即是佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：那知現尊特身表說法身？答：《法華》云「我以相嚴身，光明照世間，無量眾所尊，為說實相印。」《大品》云「諸法實相即是佛。」

問：何得復表寂光淨土？答此：經既以佛國為宗，豈不即表淨境之國？法身即土，離身無土；土即法身，離土無身。但真如實相，非智非境說智說境、非身非土說身說土，既表於身即是表土。故《金剛論》云「智習唯識通，如是取淨土，非形第一體，非莊嚴莊嚴。」此經言「隨其心淨則佛土淨。」表說實相真心豈非表說常寂光土？但表身義通，通前普集，表土義別，別表佛國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何得復表寂光淨土？答此：經既以佛國為宗，豈不即表淨境之國？法身即土，離身無土；土即法身，離土無身。但真如實相，非智非境說智說境、非身非土說身說土，既表於身即是表土。故《金剛論》云「智習唯識通，如是取淨土，非形第一體，非莊嚴莊嚴。」此經言「隨其心淨則佛土淨。」表說實相真心豈非表說常寂光土？但表身義通，通前普集，表土義別，別表佛國。

問：合蓋現土何得知表報應身土？答：五百小蓋合成其一，豈非表眾因合成一果？一果者即是圓報法身，身即有土，故文中菩薩修檀等行成佛之時，如是眾生來生其國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：合蓋現土何得知表報應身土？答：五百小蓋合成其一，豈非表眾因合成一果？一果者即是圓報法身，身即有土，故文中菩薩修檀等行成佛之時，如是眾生來生其國。

問：此明應身成道，豈得證於報土？答：由報身成則有應身應土成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此明應身成道，豈得證於報土？答：由報身成則有應身應土成也。

就發起序為二：一如來現身、二長者獻蓋。初為三：一佛說法、二譬顯、三合譬。初明「彼時佛與無量大眾」者，眾有四種：一、發起眾，如寶積、文殊、彌勒等更相發起者是也。二、影響眾，此土他方法身菩薩，迹為八部四眾等是也。三、當機眾，聞說得益，如五百八部四眾等，是皆戒乘俱急、戒緩乘急也。四、結緣眾，為作未來解悟由漸，即是戒急乘緩、戒乘俱緩八部四眾者是也。此四通攝一切眾也。「恭敬」者，明內善機發。「圍繞」者，如城四門通入見主，表四門機動隨佛教轉，得見真性解脫法身。「而為說法」者，昔尚統師問長耳三藏云：「佛時與無量大眾說何等法？」答：「說《普集經》，即方等教攝。所以得為今經作序者，彼說正報因果，今說依報因果，由正有依故得為序。例如先說《無量義》，次說《法華》。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就發起序為二：一如來現身、二長者獻蓋。初為三：一佛說法、二譬顯、三合譬。初明「彼時佛與無量大眾」者，眾有四種：一、發起眾，如寶積、文殊、彌勒等更相發起者是也。二、影響眾，此土他方法身菩薩，迹為八部四眾等是也。三、當機眾，聞說得益，如五百八部四眾等，是皆戒乘俱急、戒緩乘急也。四、結緣眾，為作未來解悟由漸，即是戒急乘緩、戒乘俱緩八部四眾者是也。此四通攝一切眾也。「恭敬」者，明內善機發。「圍繞」者，如城四門通入見主，表四門機動隨佛教轉，得見真性解脫法身。「而為說法」者，昔尚統師問長耳三藏云：「佛時與無量大眾說何等法？」答：「說《普集經》，即方等教攝。所以得為今經作序者，彼說正報因果，今說依報因果，由正有依故得為序。例如先說《無量義》，次說《法華》。」

「譬如至大海」，二、譬顯。「須彌山」者，此云安明亦云妙高，何但妙高亦是妙大。譬佛實報尊特之身窮實相頂，故言妙高。功德智慧遍滿法界，故言妙大。「顯于大海」者，即顯此座有緣四眾四門善根，亦顯一切眾生生死海也。如山盤峙滄溟而秀出海外，佛不住生死、不捨生死，不住如山高出、不捨如影現大海。如海水非其四色，而因山現故有四種色。此明眾生心非四門，佛以悉檀方便而說四門，令失惡心。本相同四門之解，更無異解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如至大海」，二、譬顯。「須彌山」者，此云安明亦云妙高，何但妙高亦是妙大。譬佛實報尊特之身窮實相頂，故言妙高。功德智慧遍滿法界，故言妙大。「顯于大海」者，即顯此座有緣四眾四門善根，亦顯一切眾生生死海也。如山盤峙滄溟而秀出海外，佛不住生死、不捨生死，不住如山高出、不捨如影現大海。如海水非其四色，而因山現故有四種色。此明眾生心非四門，佛以悉檀方便而說四門，令失惡心。本相同四門之解，更無異解。

「安處至大眾」，三、合譬。寶是法性萬善之理，無畏之座是諸法空，是為萬善無畏空座。身相巍巍與座相稱，譬實慧微妙與萬善無畏空理相應。此合須彌山譬。「蔽大眾」者，明說大教蔽眾妄解，同其真解弊諸邪小，四門同成大乘四門之解。此合顯大海譬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「安處至大眾」，三、合譬。寶是法性萬善之理，無畏之座是諸法空，是為萬善無畏空座。身相巍巍與座相稱，譬實慧微妙與萬善無畏空理相應。此合須彌山譬。「蔽大眾」者，明說大教蔽眾妄解，同其真解弊諸邪小，四門同成大乘四門之解。此合顯大海譬。

「爾時」下，二、明長者子獻蓋，為三：一先明表發之由、二如來合蓋現瑞、三大眾覩瑞歡喜。獻五百蓋合為一者，表因中慈迴向佛果成於無緣，即表圓報法身亦表依報淨國，正表此經以佛國因果為宗。而於蓋中現一切土，即表果地淨土現一切應土，即表此經力用也。又現十方諸佛說法者，表於應土必有應佛為化主也。大眾歡喜者，即聞不思議解脫。佛國機發必沾大利，預生喜也。故知現相密表發起此經由籍，故為別序。一、長者子為表發之由故獻蓋者，為三：一與同類俱往、二虔敬、三奉蓋。初文者「毘耶離」，具如前釋。城表涅槃。故《華嚴》云「白淨法為城，觀慧為牆壁，無上智樓閣，慚愧為深塹。三空解脫門，正念為防守，四道為正路，遊之出三界，建無上法幢，摧滅一切魔。」今明性淨涅槃如城，非長者亦非如來而共住此城。因故稱子、果故稱佛。性非因果而因果依性，義同城也。釋寶積如前。「與五百長者子」，事義可知。若表法門，或表五種種性善根，一種性有百，即是五百善根悉皆是因，故稱為子。「七寶蓋」者，表七覺調停生實相真解，名為七寶。歷法起慈名之為蓋。蓋以蓋覆為義，慈心覆陰一切眾生。「來詣佛所」者，因修歷別法緣之慈，今發無緣因慈、迴向無緣之果，圓覆一切也。二、虔敬者，「頭面禮足」，是申其敬儀。表於因智之上，接果智之下。三、奉蓋者，因有資果之義，故言供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時」下，二、明長者子獻蓋，為三：一先明表發之由、二如來合蓋現瑞、三大眾覩瑞歡喜。獻五百蓋合為一者，表因中慈迴向佛果成於無緣，即表圓報法身亦表依報淨國，正表此經以佛國因果為宗。而於蓋中現一切土，即表果地淨土現一切應土，即表此經力用也。又現十方諸佛說法者，表於應土必有應佛為化主也。大眾歡喜者，即聞不思議解脫。佛國機發必沾大利，預生喜也。故知現相密表發起此經由籍，故為別序。一、長者子為表發之由故獻蓋者，為三：一與同類俱往、二虔敬、三奉蓋。初文者「毘耶離」，具如前釋。城表涅槃。故《華嚴》云「白淨法為城，觀慧為牆壁，無上智樓閣，慚愧為深塹。三空解脫門，正念為防守，四道為正路，遊之出三界，建無上法幢，摧滅一切魔。」今明性淨涅槃如城，非長者亦非如來而共住此城。因故稱子、果故稱佛。性非因果而因果依性，義同城也。釋寶積如前。「與五百長者子」，事義可知。若表法門，或表五種種性善根，一種性有百，即是五百善根悉皆是因，故稱為子。「七寶蓋」者，表七覺調停生實相真解，名為七寶。歷法起慈名之為蓋。蓋以蓋覆為義，慈心覆陰一切眾生。「來詣佛所」者，因修歷別法緣之慈，今發無緣因慈、迴向無緣之果，圓覆一切也。二、虔敬者，「頭面禮足」，是申其敬儀。表於因智之上，接果智之下。三、奉蓋者，因有資果之義，故言供養。

「佛之威神」下，二、明如來合蓋現瑞。此為二：一明合蓋、二正明現相。初文者五百各獻，表各修因。合為一者，表一圓果。既有正因能感正果，則成依因感得依果。言「遍覆三千」者，表一果體無緣大慈普覆法界。若論正報，普集已說。今所現相，正表依報普覆一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛之威神」下，二、明如來合蓋現瑞。此為二：一明合蓋、二正明現相。初文者五百各獻，表各修因。合為一者，表一圓果。既有正因能感正果，則成依因感得依果。言「遍覆三千」者，表一果體無緣大慈普覆法界。若論正報，普集已說。今所現相，正表依報普覆一切。

「而此世界」下，二、正現相，又為二：一、現國土、二現佛說法。國土有四：一現國土廣長之相、二現十山、三現大海江河、四現日月天宮。初文者正表依報世間。橫極百億稱廣，竪至有頂名長。又解橫極十方稱廣，竪際四土名長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而此世界」下，二、正現相，又為二：一、現國土、二現佛說法。國土有四：一現國土廣長之相、二現十山、三現大海江河、四現日月天宮。初文者正表依報世間。橫極百億稱廣，竪至有頂名長。又解橫極十方稱廣，竪際四土名長。

「又此三千至鐵圍山」，二、現十山，恐表眾生世間。「大海至泉源」，三、現大海江河，恐表五陰世間。「及日月至寶蓋中」，四、現日月天宮，或表器世間也。此四世間現蓋中者，依報世間眾生五陰之所依也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又此三千至鐵圍山」，二、現十山，恐表眾生世間。「大海至泉源」，三、現大海江河，恐表五陰世間。「及日月至寶蓋中」，四、現日月天宮，或表器世間也。此四世間現蓋中者，依報世間眾生五陰之所依也。

問：現無情相何得表情？答：夫說大乘，現相皆爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：現無情相何得表情？答：夫說大乘，現相皆爾。

「又十方至寶蓋中」，二、明現諸佛說法。若說依報必有能依，既有可化眾生必有應佛化導，故蓋中現佛及佛說法。以有四佛住於四土，皆名佛國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又十方至寶蓋中」，二、明現諸佛說法。若說依報必有能依，既有可化眾生必有應佛化導，故蓋中現佛及佛說法。以有四佛住於四土，皆名佛國。

「爾時一切」下，三大眾覩瑞歡喜。文為三：一、歎未曾有，是口業供養。自昔已來未曾現合蓋之瑞，表當說佛國故也。二、合掌禮佛，是身業供養。三、瞻仰尊顏，是意業供養。以現瑞故，必聞不思議佛國，當得三業清淨三輪不思議化，當得是益故喜心預發。所以皆申三業供養，但現瑞表發正為發起物情，物情敬仰既發，大聖即須赴緣說法。喜敬為序，義轉親也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時一切」下，三大眾覩瑞歡喜。文為三：一、歎未曾有，是口業供養。自昔已來未曾現合蓋之瑞，表當說佛國故也。二、合掌禮佛，是身業供養。三、瞻仰尊顏，是意業供養。以現瑞故，必聞不思議佛國，當得三業清淨三輪不思議化，當得是益故喜心預發。所以皆申三業供養，但現瑞表發正為發起物情，物情敬仰既發，大聖即須赴緣說法。喜敬為序，義轉親也。

維摩經略疏卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維摩經略疏卷第六

「長者子寶積」下，二、敘述序者，大聖現相難測，自非寶積神智高明，孰知所表為欲起發時眾，令知現瑞表說佛國，信解分明，故說偈以歎述也。就三十六行偈為二：初十七行述歎表發之由，次十九行正述歎現相表發。發由為二：初九行述歎勝應法身以為近由，後八行述歎劣應以為遠由。言勝應者，若為菩薩說大，所現相好威德殊勝，尋此勝應即得法身。言劣應者，若為聲聞說小，身相則劣，尋此劣應不見法身。故《法華》云「即脫瓔珞著弊垢衣，塵土坌身狀有所畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「長者子寶積」下，二、敘述序者，大聖現相難測，自非寶積神智高明，孰知所表為欲起發時眾，令知現瑞表說佛國，信解分明，故說偈以歎述也。就三十六行偈為二：初十七行述歎表發之由，次十九行正述歎現相表發。發由為二：初九行述歎勝應法身以為近由，後八行述歎劣應以為遠由。言勝應者，若為菩薩說大，所現相好威德殊勝，尋此勝應即得法身。言劣應者，若為聲聞說小，身相則劣，尋此劣應不見法身。故《法華》云「即脫瓔珞著弊垢衣，塵土坌身狀有所畏。」

問：何故勝應為近由、劣應為遠由？答：勝應是即座說《普集經》，由此現瑞，故是近由。劣應是昔說小教之身，遠為由籍，故是遠也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故勝應為近由、劣應為遠由？答：勝應是即座說《普集經》，由此現瑞，故是近由。劣應是昔說小教之身，遠為由籍，故是遠也。

問：三藏劣應自是昔事，何得為此作遠由也？答：《法華》云「於二十年中常令除糞，過是已後心相體信入出無難。」是故今時共諸聲聞說大乘經現勝應身，合蓋現瑞表說佛國，當知由昔劣應顯今勝應，故為遠由。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：三藏劣應自是昔事，何得為此作遠由也？答：《法華》云「於二十年中常令除糞，過是已後心相體信入出無難。」是故今時共諸聲聞說大乘經現勝應身，合蓋現瑞表說佛國，當知由昔劣應顯今勝應，故為遠由。

就近為二：初兩行略歎形聲兩益，次七行廣歎形聲兩益。此之略廣皆是歎前說《普集經》正報因果。何以得知？下歎「說法不有亦不無，以因緣故諸法生。」就前兩行為二：初一行歎形益，次一行歎聲益。初又二：初上句歎色功德，次下句歎心功德。《大經》云「佛性者亦色非色。云何名色？金剛身故。云何非色？十力、無畏非色法故。」今初歎色約眼歎者，即金剛身三十二相之一也。但身分雖多，所尊者首；首分又多，其要者目，歎勝攝劣故也。力無畏等，智慧雖多歎心皆攝，是故舉要以歎色心。目者眼之異名，眼主肝，肝悲則眼淚，歎眼即是歎大悲也。《大論》云「般若是佛母，大悲是般若。」母故約此相歎色功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就近為二：初兩行略歎形聲兩益，次七行廣歎形聲兩益。此之略廣皆是歎前說《普集經》正報因果。何以得知？下歎「說法不有亦不無，以因緣故諸法生。」就前兩行為二：初一行歎形益，次一行歎聲益。初又二：初上句歎色功德，次下句歎心功德。《大經》云「佛性者亦色非色。云何名色？金剛身故。云何非色？十力、無畏非色法故。」今初歎色約眼歎者，即金剛身三十二相之一也。但身分雖多，所尊者首；首分又多，其要者目，歎勝攝劣故也。力無畏等，智慧雖多歎心皆攝，是故舉要以歎色心。目者眼之異名，眼主肝，肝悲則眼淚，歎眼即是歎大悲也。《大論》云「般若是佛母，大悲是般若。」母故約此相歎色功德。

問：法身亦有相耶？答：此是勝應，表於法身。尋此眼相，得法身佛眼，故歎應身即是歎法身佛眼。餘相類此。故《法華》云「微妙淨法身，具相三十二。」但眼是總名，從用分別則有五種：一、肉眼，見麁事色。二、天眼，見因果細色。三、慧眼，見麁細色心偏真之理。四、法眼，見色麁心細因緣假名俗諦諸法。五、佛眼，見中道圓真佛性之理，又能雙照麁細因緣事理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：法身亦有相耶？答：此是勝應，表於法身。尋此眼相，得法身佛眼，故歎應身即是歎法身佛眼。餘相類此。故《法華》云「微妙淨法身，具相三十二。」但眼是總名，從用分別則有五種：一、肉眼，見麁事色。二、天眼，見因果細色。三、慧眼，見麁細色心偏真之理。四、法眼，見色麁心細因緣假名俗諦諸法。五、佛眼，見中道圓真佛性之理，又能雙照麁細因緣事理。

約教則有四佛五眼不同，《金剛般若》佛問善吉：「如來有肉眼乃至有佛眼不？」善吉言：「如來有肉眼至乃有佛眼。」今寶積歎者，五眼皆離垢障，故言目淨。「脩廣」者，脩之言長，廣之言闊。五眼見境竪深窮源故名脩，橫遍法界故言廣。「如青蓮」者，西土青蓮華葉形相脩廣，相似佛眼，故用譬也。又復非但形似佛眼，處在淤泥不為所染。五眼亦爾，非但照境竪深橫廣，雖照世境不為所染，故歎目淨如青蓮也。今略以五眼帖釋。肉眼者，功德果薰，無惡業障，故名目淨。竪從地獄上至有頂，諸色悉見故名脩；橫遍百億，無色不見故言廣；雖見諸色，不染不著如青蓮也。天眼者，因禪離蓋，發淨眼根，以眼根淨，故名目淨。竪見界外名脩，橫見十界名廣，雖見不染如青蓮也。慧眼者，無界內外見思名目淨，竪照內外真理究竟名脩，橫見內外真理名廣，見真不染如青蓮也。法眼者，無塵沙惑名目淨，竪見界內外四種四諦之法名脩，橫見十方十界四種四諦之法名廣，不著諸法如青蓮也。佛眼者，無法界無明名目淨，竪見界內外中道法界窮源盡性名脩，橫見十界中道一時圓照名廣，不為法界無明生死所染如青蓮也。此但略出別圓五眼。藏通皆約界內二諦以明五眼，但約隨情色心分別即三藏五眼，約幻化色心分別即通教五眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 約教則有四佛五眼不同，《金剛般若》佛問善吉：「如來有肉眼乃至有佛眼不？」善吉言：「如來有肉眼至乃有佛眼。」今寶積歎者，五眼皆離垢障，故言目淨。「脩廣」者，脩之言長，廣之言闊。五眼見境竪深窮源故名脩，橫遍法界故言廣。「如青蓮」者，西土青蓮華葉形相脩廣，相似佛眼，故用譬也。又復非但形似佛眼，處在淤泥不為所染。五眼亦爾，非但照境竪深橫廣，雖照世境不為所染，故歎目淨如青蓮也。今略以五眼帖釋。肉眼者，功德果薰，無惡業障，故名目淨。竪從地獄上至有頂，諸色悉見故名脩；橫遍百億，無色不見故言廣；雖見諸色，不染不著如青蓮也。天眼者，因禪離蓋，發淨眼根，以眼根淨，故名目淨。竪見界外名脩，橫見十界名廣，雖見不染如青蓮也。慧眼者，無界內外見思名目淨，竪照內外真理究竟名脩，橫見內外真理名廣，見真不染如青蓮也。法眼者，無塵沙惑名目淨，竪見界內外四種四諦之法名脩，橫見十方十界四種四諦之法名廣，不著諸法如青蓮也。佛眼者，無法界無明名目淨，竪見界內外中道法界窮源盡性名脩，橫見十界中道一時圓照名廣，不為法界無明生死所染如青蓮也。此但略出別圓五眼。藏通皆約界內二諦以明五眼，但約隨情色心分別即三藏五眼，約幻化色心分別即通教五眼。

問：今長者子定歎何眼？答：經屬方等，具說四教隨四根緣。何所聞知？歎無乖隔，下云一音演說，隨類各解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：今長者子定歎何眼？答：經屬方等，具說四教隨四根緣。何所聞知？歎無乖隔，下云一音演說，隨類各解。

若觀心者，一心三觀照心因緣麁細及即空假中，對修五眼可以意知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若觀心者，一心三觀照心因緣麁細及即空假中，對修五眼可以意知。

「心淨已度諸禪定」，次句歎心。言心淨者，佛智窮源，無法界惑，故言心淨。已度諸禪定者，通論禪定俱通因果。故《大經》云「大般涅槃名深禪定窟」，豈得歎言心淨已度大涅槃也？今約別義，禪定據因、佛心據果，果出因外，故言已度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心淨已度諸禪定」，次句歎心。言心淨者，佛智窮源，無法界惑，故言心淨。已度諸禪定者，通論禪定俱通因果。故《大經》云「大般涅槃名深禪定窟」，豈得歎言心淨已度大涅槃也？今約別義，禪定據因、佛心據果，果出因外，故言已度。

問：何以得知禪是因名？答：《大論》云禪，此言思惟修。佛心智鑒圓明，豈發思惟？究竟無學，豈得言修？又翻棄惡。如來純淨之智，何惡可棄？故《大經》云「有所斷者名有上士，無所斷者名無上士。」故思惟等義皆是因也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何以得知禪是因名？答：《大論》云禪，此言思惟修。佛心智鑒圓明，豈發思惟？究竟無學，豈得言修？又翻棄惡。如來純淨之智，何惡可棄？故《大經》云「有所斷者名有上士，無所斷者名無上士。」故思惟等義皆是因也。

約教者，三藏佛心無習故，故名心淨。四禪四空觀練薰修，永離法愛，故名已度，但力無畏不能等照。通教佛心照極真諦之源，界內習盡，於諸禪定無礙自在，十力無畏一時照境，故名已度。別教緣修智顯自性清淨之心，十二品無明究竟永滅。《地持》明九種大禪，菩薩依第九清淨禪得大菩提果，出過清淨，故言已度。此約地前修自性禪。登地得一切禪，乃至等覺住清淨禪，斷十一品無明入重玄門，名清淨禪。佛果出過，故言已度。圓教六根清淨即自性禪，初發心住即一切禪，已究竟離虛妄、顯自性清淨之心，如是乃至清淨禪破四十一品無明，住無垢地。如來心淨，度此禪定登妙覺果，故言已度。故《金光明》云「是時如來遊於無量甚深法性，過諸菩薩所行清淨。」《瓔珞》明昔在華嚴明集八禪眾，即前八禪為說《華嚴》，得入清淨禪住無垢地。常徒舊解但取四禪四空，說《華嚴》時聲聞尚如聾啞，八禪外道何足可集？若約觀心，一心三觀，一一眾生心即如來心，本性清淨，故言心淨。能度事禪，故言已度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 約教者，三藏佛心無習故，故名心淨。四禪四空觀練薰修，永離法愛，故名已度，但力無畏不能等照。通教佛心照極真諦之源，界內習盡，於諸禪定無礙自在，十力無畏一時照境，故名已度。別教緣修智顯自性清淨之心，十二品無明究竟永滅。《地持》明九種大禪，菩薩依第九清淨禪得大菩提果，出過清淨，故言已度。此約地前修自性禪。登地得一切禪，乃至等覺住清淨禪，斷十一品無明入重玄門，名清淨禪。佛果出過，故言已度。圓教六根清淨即自性禪，初發心住即一切禪，已究竟離虛妄、顯自性清淨之心，如是乃至清淨禪破四十一品無明，住無垢地。如來心淨，度此禪定登妙覺果，故言已度。故《金光明》云「是時如來遊於無量甚深法性，過諸菩薩所行清淨。」《瓔珞》明昔在華嚴明集八禪眾，即前八禪為說《華嚴》，得入清淨禪住無垢地。常徒舊解但取四禪四空，說《華嚴》時聲聞尚如聾啞，八禪外道何足可集？若約觀心，一心三觀，一一眾生心即如來心，本性清淨，故言心淨。能度事禪，故言已度。

「久積」下次一行，歎化他聲益。所以然者，久遠修禪內成相好、外具神通，稱會物情。又無量劫來常修智慧，內能離結稱法相理，故得心淨度諸禪定；外稱無量眾生根緣，能於四不可說用四悉檀而起四教，化導一切證四滅理，故云「導眾已寂」。形聲之益荷利恩深，是可敬重，故須稽首。又解：般若導行，至果便息，故言已寂。上句釋成目淨脩廣，下句釋成心淨已度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「久積」下次一行，歎化他聲益。所以然者，久遠修禪內成相好、外具神通，稱會物情。又無量劫來常修智慧，內能離結稱法相理，故得心淨度諸禪定；外稱無量眾生根緣，能於四不可說用四悉檀而起四教，化導一切證四滅理，故云「導眾已寂」。形聲之益荷利恩深，是可敬重，故須稽首。又解：般若導行，至果便息，故言已寂。上句釋成目淨脩廣，下句釋成心淨已度。

「既見」下次七行，廣歎形聲，為二：初五行廣歎形益，次二行廣歎聲益。「既見大聖」者，即是見佛色用神變。是法身清淨無礙之色，如如意珠亦如明鏡，故放光動地十方佛土皆悉現也，是則一切法趣色。色為不思議藏、色為法界海，是以廣大猶如虛空無有涯際，故約色歎功德用也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「既見」下次七行，廣歎形聲，為二：初五行廣歎形益，次二行廣歎聲益。「既見大聖」者，即是見佛色用神變。是法身清淨無礙之色，如如意珠亦如明鏡，故放光動地十方佛土皆悉現也，是則一切法趣色。色為不思議藏、色為法界海，是以廣大猶如虛空無有涯際，故約色歎功德用也。

「其中諸佛」下一行，釋成色用。若非佛神力加被，此會豈見他方諸佛聞佛說法。如《法華》中以佛神力令眾得見百千萬億國土虛空菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其中諸佛」下一行，釋成色用。若非佛神力加被，此會豈見他方諸佛聞佛說法。如《法華》中以佛神力令眾得見百千萬億國土虛空菩薩。

問：此即是現相表發，何得是表近由？答：有師謬謂是合蓋現土。今尋文不爾。此歎說普集現相，非合蓋現瑞。合蓋現瑞如下偈云「今奉世尊此微蓋，於中現我三千界。」方是正歎表發也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此即是現相表發，何得是表近由？答：有師謬謂是合蓋現土。今尋文不爾。此歎說普集現相，非合蓋現瑞。合蓋現瑞如下偈云「今奉世尊此微蓋，於中現我三千界。」方是正歎表發也。

「法王法力」下一行，歎佛心用。言「法王」者，得三昧王三昧故名法王。「法力」者，於二諦三諦四四諦一切諸法自在故也。「超群生」者，佛心清淨超過二死之外、逈出十界之表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法王法力」下一行，歎佛心用。言「法王」者，得三昧王三昧故名法王。「法力」者，於二諦三諦四四諦一切諸法自在故也。「超群生」者，佛心清淨超過二死之外、逈出十界之表。

「常以法財施一切」者，四種道諦、七聖法財，常施十界恣其所用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常以法財施一切」者，四種道諦、七聖法財，常施十界恣其所用。

問：法財為囑色心用耶？答：財通色心，如無盡意及淨名施者皆名法施。但約能施之心，色聲皆是法財攝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：法財為囑色心用耶？答：財通色心，如無盡意及淨名施者皆名法施。但約能施之心，色聲皆是法財攝也。

「能善分別」下一行，約二智以釋心用成法施之義。權智分別世諦法相，實智於第一義而不動也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能善分別」下一行，約二智以釋心用成法施之義。權智分別世諦法相，實智於第一義而不動也。

問：上多約三諦，今何得用二諦歎也？答：合真入中、合真入俗，通別二諦，玄文料簡。又解：若隨情辨真即是權智分別法相，若隨智之真即是實智寂而常照，是故歎言於第一義而不動也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：上多約三諦，今何得用二諦歎也？答：合真入中、合真入俗，通別二諦，玄文料簡。又解：若隨情辨真即是權智分別法相，若隨智之真即是實智寂而常照，是故歎言於第一義而不動也。

「已於諸法」下一行，結歎色心用。已於色法得自在故，故能轉變普現佛土。已於心法得自在故，二諦開合隨機利物。色心功用既備，是可歸依，故致敬稽首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已於諸法」下一行，結歎色心用。已於色法得自在故，故能轉變普現佛土。已於心法得自在故，二諦開合隨機利物。色心功用既備，是可歸依，故致敬稽首。

「說法不有」下兩行，二、廣歎聲益。述歎上四眾圍繞而為說法。上現尊勝表說大乘，今猶現說法表當說依土。驗非異席，所以為序，致有此歎。「不有不無」者，中道法也，不有故非俗、不無故非真。然說法本約二諦，既非二邊，說何等法？當知正說大乘中道。何者？凡夫者有，二乘者無，菩薩正觀中道佛性，是故方等為諸菩薩多說中道不二法門，故言不有亦不無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說法不有」下兩行，二、廣歎聲益。述歎上四眾圍繞而為說法。上現尊勝表說大乘，今猶現說法表當說依土。驗非異席，所以為序，致有此歎。「不有不無」者，中道法也，不有故非俗、不無故非真。然說法本約二諦，既非二邊，說何等法？當知正說大乘中道。何者？凡夫者有，二乘者無，菩薩正觀中道佛性，是故方等為諸菩薩多說中道不二法門，故言不有亦不無也。

問：上用二諦以歎佛智，今明說法那約三諦？答：有無為俗、中道是真，即二諦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：上用二諦以歎佛智，今明說法那約三諦？答：有無為俗、中道是真，即二諦也。

問：外道亦說神及世間非常非無常，即是非有非無；小乘亦為車匿說離有無。今何得言但是大乘？答：凡夫外道尚不見真諦之無，況見非無。聲聞經中雖說非有非無，只見真諦之無，何曾見中非無之理。約教明雙非不同者，若外人計單復具足雙非之句及不可說，皆是妄情，不見空理、不出生死，尚無非有何況非無，悉為三藏有門所破。三藏破見凡有四門：為車匿說離有無經，但是非有非無門耳。若得方便從門入理，但名非有不名非無，不得方便即墮有無，與外道等。縱令入理，亦非大乘不有不無，通教觀色等皆如幻化不言有無。若從門入理，此即非有非無門也。若向通人聞說見理，若執為戲論，邪見火燒，縱令入理亦非中道不有不無。別觀中道約破二邊明非有非無者，此就藏性四門明非有非無，異前兩教。若得入理則不須破，若未悟者是愚癡論，非真中道不有不無。圓雖四門，一門即四門、四門即一門，不定有無無所依倚，將此虛心豁見中道。於此生著猶尚須破，何況於餘。今簡偽顯真得圓之意，不有不無以歎勝應不有不無也。復次前三雙非是權、圓教是實，權實皆說，故言說法不有亦不無也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：外道亦說神及世間非常非無常，即是非有非無；小乘亦為車匿說離有無。今何得言但是大乘？答：凡夫外道尚不見真諦之無，況見非無。聲聞經中雖說非有非無，只見真諦之無，何曾見中非無之理。約教明雙非不同者，若外人計單復具足雙非之句及不可說，皆是妄情，不見空理、不出生死，尚無非有何況非無，悉為三藏有門所破。三藏破見凡有四門：為車匿說離有無經，但是非有非無門耳。若得方便從門入理，但名非有不名非無，不得方便即墮有無，與外道等。縱令入理，亦非大乘不有不無，通教觀色等皆如幻化不言有無。若從門入理，此即非有非無門也。若向通人聞說見理，若執為戲論，邪見火燒，縱令入理亦非中道不有不無。別觀中道約破二邊明非有非無者，此就藏性四門明非有非無，異前兩教。若得入理則不須破，若未悟者是愚癡論，非真中道不有不無。圓雖四門，一門即四門、四門即一門，不定有無無所依倚，將此虛心豁見中道。於此生著猶尚須破，何況於餘。今簡偽顯真得圓之意，不有不無以歎勝應不有不無也。復次前三雙非是權、圓教是實，權實皆說，故言說法不有亦不無也。

「以因緣故諸法生」者，歎說法緣起之用也。緣起有二已如前說，今之歎意備含此二。然體非有無，豈得有生？有因緣故亦得說者，順界內無明因緣則二苦集生，因滅無明即二道滅生，界外准說。故言有因緣故諸法生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以因緣故諸法生」者，歎說法緣起之用也。緣起有二已如前說，今之歎意備含此二。然體非有無，豈得有生？有因緣故亦得說者，順界內無明因緣則二苦集生，因滅無明即二道滅生，界外准說。故言有因緣故諸法生也。

「無我無造無受」者，此一句結非有非無。歷四教，明四種無我無受(云云)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無我無造無受」者，此一句結非有非無。歷四教，明四種無我無受(云云)。

「善惡不亡」一句，結以因緣故諸法生。通別無明為界內外惡，即二處苦集不敗亡。通別無明滅二處道滅不敗亡，因緣生滅比說可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善惡不亡」一句，結以因緣故諸法生。通別無明為界內外惡，即二處苦集不敗亡。通別無明滅二處道滅不敗亡，因緣生滅比說可知。

「始在佛樹」下次八行，歎劣應為遠由，為二：初兩行歎形益，次六行歎聲益。歎形為二：初歎應色，次歎應心。「佛樹」者，坐此成佛故也。有言元吉，亦云菩提。初成道時詣此樹坐，魔恐成道化我眷屬、空我宮殿，先遣三女，菩薩心安不能惑亂；魔王增忿，遂將欲界八十億鬼神兵眾在菩薩所，魔自敗散。具在《瑞應》。「甘露滅」者，魔王去後，菩薩中夜入於四禪，三十四心見四諦理名得甘露，正習俱盡故名滅也。「覺道成」者，因四諦發真見第一義時，朗然大悟，知常無常、知眾生數非數等，具力無畏等一切諸法，名覺道成也。神力降魔，神通即是色法功德之用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「始在佛樹」下次八行，歎劣應為遠由，為二：初兩行歎形益，次六行歎聲益。歎形為二：初歎應色，次歎應心。「佛樹」者，坐此成佛故也。有言元吉，亦云菩提。初成道時詣此樹坐，魔恐成道化我眷屬、空我宮殿，先遣三女，菩薩心安不能惑亂；魔王增忿，遂將欲界八十億鬼神兵眾在菩薩所，魔自敗散。具在《瑞應》。「甘露滅」者，魔王去後，菩薩中夜入於四禪，三十四心見四諦理名得甘露，正習俱盡故名滅也。「覺道成」者，因四諦發真見第一義時，朗然大悟，知常無常、知眾生數非數等，具力無畏等一切諸法，名覺道成也。神力降魔，神通即是色法功德之用。

「已無心意」下一行，次歎應心。「已。無心意」等者，得甘露故，見愛顛倒四陰皆滅，名無心意。何者？若有心意即有心倒，倒即三受，受即三苦，是苦諦也。行即行陰思數作業，業招生死即集諦也。無心則無受，無受則無行，無行則無業，無業故無集，無集則無苦。苦集若滅即是得甘露、滅覺道成也。《大品》明五受五行，行是集諦，集諦斷故佛無心意，無心意故無五見受行，故能破外道五見受行。雖無受行，為調外道說三藏五門。如佛破長爪云：「汝見受不？汝有不受之見，還成於受。受即是苦，與他何異？而倚不受，憍慢輕他，起身口意行。行成名集，集招生死，何名實相？」長爪信伏，得法眼淨。伏諸外道，例皆如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已無心意」下一行，次歎應心。「已。無心意」等者，得甘露故，見愛顛倒四陰皆滅，名無心意。何者？若有心意即有心倒，倒即三受，受即三苦，是苦諦也。行即行陰思數作業，業招生死即集諦也。無心則無受，無受則無行，無行則無業，無業故無集，無集則無苦。苦集若滅即是得甘露、滅覺道成也。《大品》明五受五行，行是集諦，集諦斷故佛無心意，無心意故無五見受行，故能破外道五見受行。雖無受行，為調外道說三藏五門。如佛破長爪云：「汝見受不？汝有不受之見，還成於受。受即是苦，與他何異？而倚不受，憍慢輕他，起身口意行。行成名集，集招生死，何名實相？」長爪信伏，得法眼淨。伏諸外道，例皆如此。

問：長爪是後時事。此歎明未轉法輪前已伏外道，是何等外道？答：舊云佛昔為凡夫時，從阿羅邏仙受八禪定。菩薩無心從其學，但為化之。今謂乖偈歎。偈明佛未成道前降魔、成道後伏外道。何得以凡夫時受八禪為伏外道？又恐是如來初成道竟，未轉法輪，乃為提謂長者說於五戒，扶其本習，辨五行六甲、陰陽曆數。其既信伏，令歸依佛法，有當來僧，汝當歸依。長者得初果。佛實無心受行五行六甲，但為摧伏，是故說也。案結集法藏，明從波羅柰至涅槃夜結為修多羅藏，故知伏提謂在轉法輪前。從是已後，皆以不受之法破諸外道，如向所引長爪之類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：長爪是後時事。此歎明未轉法輪前已伏外道，是何等外道？答：舊云佛昔為凡夫時，從阿羅邏仙受八禪定。菩薩無心從其學，但為化之。今謂乖偈歎。偈明佛未成道前降魔、成道後伏外道。何得以凡夫時受八禪為伏外道？又恐是如來初成道竟，未轉法輪，乃為提謂長者說於五戒，扶其本習，辨五行六甲、陰陽曆數。其既信伏，令歸依佛法，有當來僧，汝當歸依。長者得初果。佛實無心受行五行六甲，但為摧伏，是故說也。案結集法藏，明從波羅柰至涅槃夜結為修多羅藏，故知伏提謂在轉法輪前。從是已後，皆以不受之法破諸外道，如向所引長爪之類。

「三轉法輪」下六行，二、歎聲益，為三：初兩行歎轉法輪，次兩行歎法妙天人受益，後兩行結歎。初言「三轉法輪」者，即是趣波羅奈說生滅四諦也。輪者，佛證四諦法有可轉之義，故名為輪。又解：能壞煩惱名之為輪，如輪王寶能壞怨敵。佛法輪寶能壞煩惱，故名法輪。如來成道經三七日方趣波羅㮈，生生雖不可說，以悉檀方便起天人小機而說四諦，轉入彼心壞彼煩惱，故名轉法輪也。三轉者，一示轉，謂是苦、是集、是滅、是道。二勸轉，謂苦應知、集應斷、滅應證、道應修。三證轉，謂苦我已知、集我已斷、滅我已證、道我已修。初轉示見道，勸轉示修道，證轉示無學道。是三轉十二行法輪，初轉則生眼智明覺。曇無德解三轉不同，事如別明。言「大千」者，即娑婆世界釋迦之土，即轉法輪所化之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三轉法輪」下六行，二、歎聲益，為三：初兩行歎轉法輪，次兩行歎法妙天人受益，後兩行結歎。初言「三轉法輪」者，即是趣波羅奈說生滅四諦也。輪者，佛證四諦法有可轉之義，故名為輪。又解：能壞煩惱名之為輪，如輪王寶能壞怨敵。佛法輪寶能壞煩惱，故名法輪。如來成道經三七日方趣波羅㮈，生生雖不可說，以悉檀方便起天人小機而說四諦，轉入彼心壞彼煩惱，故名轉法輪也。三轉者，一示轉，謂是苦、是集、是滅、是道。二勸轉，謂苦應知、集應斷、滅應證、道應修。三證轉，謂苦我已知、集我已斷、滅我已證、道我已修。初轉示見道，勸轉示修道，證轉示無學道。是三轉十二行法輪，初轉則生眼智明覺。曇無德解三轉不同，事如別明。言「大千」者，即娑婆世界釋迦之土，即轉法輪所化之處。

「其輪本來常清淨」者，如三種藥中無三種病，四諦法輪無見思垢，故名本淨。又解：生生不可說而說四諦。不可說即真諦，無其苦集說名本淨。如《大集》云「陳如獲得真實知見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其輪本來常清淨」者，如三種藥中無三種病，四諦法輪無見思垢，故名本淨。又解：生生不可說而說四諦。不可說即真諦，無其苦集說名本淨。如《大集》云「陳如獲得真實知見。」

問：陳如見真如《成論》不？答：陳如依有門成、論是空門，教門雖異，見真是一。空門得道是須菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：陳如見真如《成論》不？答：陳如依有門成、論是空門，教門雖異，見真是一。空門得道是須菩提。

「天人得道」者，天是八萬諸天，人即𤘽隣五人。五人聞法初得見諦，八萬諸天得法眼淨。有人云：𤘽隣初得道，四人至夏初方得。恐是經論異出不同。此經親云「天人得道三寶現世」，若四人不得見道，即非見諦得戒。但𤘽隣一人，不名僧寶。此為證者，佛所說法契理契緣，非如六師妄有所說不能令人得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天人得道」者，天是八萬諸天，人即𤘽隣五人。五人聞法初得見諦，八萬諸天得法眼淨。有人云：𤘽隣初得道，四人至夏初方得。恐是經論異出不同。此經親云「天人得道三寶現世」，若四人不得見道，即非見諦得戒。但𤘽隣一人，不名僧寶。此為證者，佛所說法契理契緣，非如六師妄有所說不能令人得道。

「三實於是現世間」者，不約一體三寶。何者？初覺道成始有佛寶，三轉法輪即是法寶，𤘽隣如等見諦得戒即是僧寶。自迦葉佛滅後，三寶隱沒但有舊醫，今佛出興三寶始具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三實於是現世間」者，不約一體三寶。何者？初覺道成始有佛寶，三轉法輪即是法寶，𤘽隣如等見諦得戒即是僧寶。自迦葉佛滅後，三寶隱沒但有舊醫，今佛出興三寶始具。

「以斯妙法」下次二行，歎法妙天人受益。生滅四諦為妙法也，能令眾生畢故不造新謂之妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以斯妙法」下次二行，歎法妙天人受益。生滅四諦為妙法也，能令眾生畢故不造新謂之妙法。

「一受不退常寂然」者，即是初見聖諦永不退失。若世智斷結，遇緣便起。今無漏智斷諸戲論畢竟不起，故言常寂。《大經》云「世醫療治，瘥已還生。如來所治，畢竟不發。」故言常寂。案《婆娑》見有得道盡智猶退，退至初果。曇無德見空得道，一向無退。雖教不同，見道不退其義無別。今之偈意，正歎見道不退為凡夫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一受不退常寂然」者，即是初見聖諦永不退失。若世智斷結，遇緣便起。今無漏智斷諸戲論畢竟不起，故言常寂。《大經》云「世醫療治，瘥已還生。如來所治，畢竟不發。」故言常寂。案《婆娑》見有得道盡智猶退，退至初果。曇無德見空得道，一向無退。雖教不同，見道不退其義無別。今之偈意，正歎見道不退為凡夫也。

「度老病死大醫王」者，此通歎醫王法因佛說故也。佛自度三界，思惟老病死已亦能說法，令諸眾生度三界死。一受不退，名大醫王。言「常禮」者，眾生病無量，佛之法藥亦復無量猶如大海，是可歸敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「度老病死大醫王」者，此通歎醫王法因佛說故也。佛自度三界，思惟老病死已亦能說法，令諸眾生度三界死。一受不退，名大醫王。言「常禮」者，眾生病無量，佛之法藥亦復無量猶如大海，是可歸敬。

「毀譽不動」下，三、兩行總結歎者，生身之佛八風不動，以大悲三念之德，婆羅門女謗而不戚、諸天大梵讚而不忻，八風不動如須彌也。是歎斷德。「於善不善等以慈」者，歎智德也。睺羅三摩、調達三呵，呵令改惡、摩令進善，慈心一也。「心行平等」者，約三念處以明平等：一香塗左、二刀割右、三不塗不割，視之平等無有異想，此據色法為三念處。順我法不喜、違我法不嗔，不違不順常行捨心，此約心法明三念處。佛心於此慈念平等。孰，誰也。人寶者，智人為寶，能別真偽，故聞者敬承。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毀譽不動」下，三、兩行總結歎者，生身之佛八風不動，以大悲三念之德，婆羅門女謗而不戚、諸天大梵讚而不忻，八風不動如須彌也。是歎斷德。「於善不善等以慈」者，歎智德也。睺羅三摩、調達三呵，呵令改惡、摩令進善，慈心一也。「心行平等」者，約三念處以明平等：一香塗左、二刀割右、三不塗不割，視之平等無有異想，此據色法為三念處。順我法不喜、違我法不嗔，不違不順常行捨心，此約心法明三念處。佛心於此慈念平等。孰，誰也。人寶者，智人為寶，能別真偽，故聞者敬承。

「今奉世尊」下十九行，二、正述歎表發之事。文為二：初四行總述，歎現三瑞表發；次十五行別述，歎佛三密。初為三：初半行述歎奉蓋，次二行半正述歎合蓋現瑞表發，三一行正述歎大眾歡喜。初「奉微蓋」者，微之言小，因小果大表不思議大果，淨土無方莫測。「現三千界」下二行半，次述上蓋內現土現佛說法，表說應土應身之事。「哀現」者，慈念眾生，欲為說此佛國因果，故先現瑞以作由漸方得開闡，故稱哀現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今奉世尊」下十九行，二、正述歎表發之事。文為二：初四行總述，歎現三瑞表發；次十五行別述，歎佛三密。初為三：初半行述歎奉蓋，次二行半正述歎合蓋現瑞表發，三一行正述歎大眾歡喜。初「奉微蓋」者，微之言小，因小果大表不思議大果，淨土無方莫測。「現三千界」下二行半，次述上蓋內現土現佛說法，表說應土應身之事。「哀現」者，慈念眾生，欲為說此佛國因果，故先現瑞以作由漸方得開闡，故稱哀現。

「眾覩」下一行，三、述上大眾歎未曾有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾覩」下一行，三、述上大眾歎未曾有。

「大聖」下，次十五行，別述歎佛三密。文為三：初兩行歎身密，次六行歎口密，次七行歎意密。三密即是三輪不思議化。三無失，三不護也。「大聖法王眾所歸」者，是歎法身勝應。若法身三昧王三昧，三諦自在，為四十一心菩薩聖眾及餘四部所歸。即是上來所明，佛安處眾寶師子之座，蔽於一切諸來大眾，故為眾所歸也。「淨心」者，即四眾大乘機發，心無疑濁欲聞淨道。亦是諸大菩薩淨心入觀佛三昧，故言淨心。「各見世尊在其前」者，此明應身對十法界各見同已。譬如一月影現眾水，或見如老比丘像，或見光明相好，或見尊特之身，或見現大小相坐寶蓮華，或見身如虛空，此是身密之德。故前釋佛在耶離，各見不同，意在此也。「不共」者，如此身密不與二乘及下地共。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大聖」下，次十五行，別述歎佛三密。文為三：初兩行歎身密，次六行歎口密，次七行歎意密。三密即是三輪不思議化。三無失，三不護也。「大聖法王眾所歸」者，是歎法身勝應。若法身三昧王三昧，三諦自在，為四十一心菩薩聖眾及餘四部所歸。即是上來所明，佛安處眾寶師子之座，蔽於一切諸來大眾，故為眾所歸也。「淨心」者，即四眾大乘機發，心無疑濁欲聞淨道。亦是諸大菩薩淨心入觀佛三昧，故言淨心。「各見世尊在其前」者，此明應身對十法界各見同已。譬如一月影現眾水，或見如老比丘像，或見光明相好，或見尊特之身，或見現大小相坐寶蓮華，或見身如虛空，此是身密之德。故前釋佛在耶離，各見不同，意在此也。「不共」者，如此身密不與二乘及下地共。

「佛以一音」下六行，次歎口密。文為三：初兩行是辭、法二辨。「同其語」即辭辨，「各得解」即法辨。辭者，一切眾生殊方異類言音各異，同其類音，故名辭辨。法者，一切諸法名字差別種種非一，各有所召。得法辨者，皆識語法，即同其音，故名法辨。佛以一音而辭法異趣，二辨應物，是口密也。佛尚非是梵，況同眾生？令異音解即非辭法，而現辭法者，口密力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛以一音」下六行，次歎口密。文為三：初兩行是辭、法二辨。「同其語」即辭辨，「各得解」即法辨。辭者，一切眾生殊方異類言音各異，同其類音，故名辭辨。法者，一切諸法名字差別種種非一，各有所召。得法辨者，皆識語法，即同其音，故名法辨。佛以一音而辭法異趣，二辨應物，是口密也。佛尚非是梵，況同眾生？令異音解即非辭法，而現辭法者，口密力也。

「佛以一音」下二行，次歎義辨。一音說法，受行獲利，即是尋言求旨、得言所以，所以即是義也。如來本無句義，豈有義辨？而能分別一切句義者，即口密也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛以一音」下二行，次歎義辨。一音說法，受行獲利，即是尋言求旨、得言所以，所以即是義也。如來本無句義，豈有義辨？而能分別一切句義者，即口密也。

「佛以一音」下二行，三、歎樂說辨。旋轉無窮，眾皆樂聞。四諦逗機，我當為說怖畏之事。三界皆苦，苦故生怖，即苦諦也。求涅槃樂，樂故歡喜，即滅諦也。厭離者，諸苦所因貪欲為木，即集諦也。斷疑，即道也。又約悉檀者，三界苦可畏，即世界也。歡喜即為人令生善根，故歡喜也。厭離是厭離煩惱，即對治，藥病相對也。斷疑即見諦道，是第一義。一音所演，其力如是。如來本非四諦四悉，能以此法善巧利益，即口密也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛以一音」下二行，三、歎樂說辨。旋轉無窮，眾皆樂聞。四諦逗機，我當為說怖畏之事。三界皆苦，苦故生怖，即苦諦也。求涅槃樂，樂故歡喜，即滅諦也。厭離者，諸苦所因貪欲為木，即集諦也。斷疑，即道也。又約悉檀者，三界苦可畏，即世界也。歡喜即為人令生善根，故歡喜也。厭離是厭離煩惱，即對治，藥病相對也。斷疑即見諦道，是第一義。一音所演，其力如是。如來本非四諦四悉，能以此法善巧利益，即口密也。

「稽首」下七行，三、歎心密。佛心非權非實能現權實即心密也。文為二。初四行約三種權實二智以歎心密。次三行約三種二諦結歎心密。初文為四。初一行約內外歎。自行十力據內智圓滿。無畏據外用不怯。此為一雙。即約自行權實歎心密也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「稽首」下七行，三、歎心密。佛心非權非實能現權實即心密也。文為二。初四行約三種權實二智以歎心密。次三行約三種二諦結歎心密。初文為四。初一行約內外歎。自行十力據內智圓滿。無畏據外用不怯。此為一雙。即約自行權實歎心密也。

稽首不共下次一行歎自行化他。不共是自證之法。導師即是化他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首不共下次一行歎自行化他。不共是自證之法。導師即是化他。

「稽首能斷」下次一行，此有兩用：若歎自行，即歎佛智斷。能斷是斷德，到彼岸是智德也。若作歎化他，「能斷眾結縛」者即是化他權實，明智斷也。眾是眾人，故屬化他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「稽首能斷」下次一行，此有兩用：若歎自行，即歎佛智斷。能斷是斷德，到彼岸是智德也。若作歎化他，「能斷眾結縛」者即是化他權實，明智斷也。眾是眾人，故屬化他。

問：何得一偈兩用？答：佛自無縛，能解他縛，故得兩用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何得一偈兩用？答：佛自無縛，能解他縛，故得兩用。

「稽首能度」下次一行，總結上三種權實之智斷也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「稽首能度」下次一行，總結上三種權實之智斷也。

「悉知眾生」下次三行，舉三種二諦結歎三密。文為三：初一行是隨情二諦。何者？俗諦無量，心亦無量，或是求真或欲樂俗，情有去取，故言去來。去取無量，佛亦隨起說無量二諦，即是隨情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「悉知眾生」下次三行，舉三種二諦結歎三密。文為三：初一行是隨情二諦。何者？俗諦無量，心亦無量，或是求真或欲樂俗，情有去取，故言去來。去取無量，佛亦隨起說無量二諦，即是隨情。

「不著世間」下次一行，是約隨情智二諦，隨情無染、隨智空寂。「達諸法相」下次一行，是歎隨智二諦。智心所照皆入一相而無所礙，如空無依，故名隨智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不著世間」下次一行，是約隨情智二諦，隨情無染、隨智空寂。「達諸法相」下次一行，是歎隨智二諦。智心所照皆入一相而無所礙，如空無依，故名隨智也。

維摩經略疏卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維摩經略疏卷第七

「爾時長者子」下訖〈阿閦佛〉十一品半，第二、正說。分文為三：初〈佛國〉半品是大聖對機命宗說佛國因果；二、從〈方便〉訖〈香積〉九品，是大士助佛闡揚，說不思議解脫佛國因果；三、從〈菩薩行〉訖〈阿閦〉兩品，是淨名接諸大眾還菴羅園，如來對大眾復宗明佛國因果。所以如來赴機酬寶積請說依報者，或前普集說正報因果，所以淨名助佛宣揚，扶成佛說不思議解脫佛國因果啟悟有緣，譬如尚書奉旨化民。所以還菴羅園，佛對大眾具明佛國，譬如大臣為國開境，事畢還朝，至尊悅可而印定也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時長者子」下訖〈阿閦佛〉十一品半，第二、正說。分文為三：初〈佛國〉半品是大聖對機命宗說佛國因果；二、從〈方便〉訖〈香積〉九品，是大士助佛闡揚，說不思議解脫佛國因果；三、從〈菩薩行〉訖〈阿閦〉兩品，是淨名接諸大眾還菴羅園，如來對大眾復宗明佛國因果。所以如來赴機酬寶積請說依報者，或前普集說正報因果，所以淨名助佛宣揚，扶成佛說不思議解脫佛國因果啟悟有緣，譬如尚書奉旨化民。所以還菴羅園，佛對大眾具明佛國，譬如大臣為國開境，事畢還朝，至尊悅可而印定也。

問：淨名已前彈呵，豈得助成此教？答：佛未說佛國因果，淨名預彈，冥會佛意助成今教，云何不可？世間國政，閫外之事將軍裁之，但合天心何必待詔？但弟子述昔，如來默印，懸會佛心，豈非助成今教？故昔日彈呵通助正報，今日重述成今依報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：淨名已前彈呵，豈得助成此教？答：佛未說佛國因果，淨名預彈，冥會佛意助成今教，云何不可？世間國政，閫外之事將軍裁之，但合天心何必待詔？但弟子述昔，如來默印，懸會佛心，豈非助成今教？故昔日彈呵通助正報，今日重述成今依報。

問：此半品及出室兩品，悉佛自說，皆明佛國。其間九品明佛國義，蓋不足言，何得扶成佛國之教？答：佛既始終皆明佛國，淨名其間豈乖佛意？如佛答寶積種種諸行皆淨佛土因，淨名所說種種諸行何得非也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此半品及出室兩品，悉佛自說，皆明佛國。其間九品明佛國義，蓋不足言，何得扶成佛國之教？答：佛既始終皆明佛國，淨名其間豈乖佛意？如佛答寶積種種諸行皆淨佛土因，淨名所說種種諸行何得非也？

問：始終佛國乃是佛說，其間九品都無佛國之言，豈是扶成佛國之教？答：如〈佛國品〉明淨土義云「隨其方便則成就眾生，隨成就眾生即佛土淨。」淨名有大方便，故室外彈呵折伏、室內慰喻攝受。彈呵折伏心無垢染，慰喻攝受眾善莊嚴，是則調伏眾生豈過於此？若眾生正報清淨莊嚴，則依報國土皆嚴淨也，是故文云「隨成就眾生即佛土淨」。如此推之，淨名所說雖不彰言淨土因果，隨其所說攝伏眾生，即是扶成佛說淨土，其義宛然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：始終佛國乃是佛說，其間九品都無佛國之言，豈是扶成佛國之教？答：如〈佛國品〉明淨土義云「隨其方便則成就眾生，隨成就眾生即佛土淨。」淨名有大方便，故室外彈呵折伏、室內慰喻攝受。彈呵折伏心無垢染，慰喻攝受眾善莊嚴，是則調伏眾生豈過於此？若眾生正報清淨莊嚴，則依報國土皆嚴淨也，是故文云「隨成就眾生即佛土淨」。如此推之，淨名所說雖不彰言淨土因果，隨其所說攝伏眾生，即是扶成佛說淨土，其義宛然。

問：若爾，為是淨名扶成佛國？為是淨名自淨佛國？為是成弟子等淨佛國耶？答：深求其理，皆有此義。如《法華．壽量》釋迦成道甚大久遠，今分身佛在於十方淨土說法，未來亦然。此類淨名扶成釋迦淨土之義。淨名既能折伏攝受有緣之類，若淨名成佛皆來生其國，即是淨名能調眾生則佛土淨。弟子菩薩亦受折伏為調眾生，眾生既因弟子菩薩斷惡生善，弟子等後成佛時所調眾生皆生其國，故言隨所調伏眾生則佛土淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若爾，為是淨名扶成佛國？為是淨名自淨佛國？為是成弟子等淨佛國耶？答：深求其理，皆有此義。如《法華．壽量》釋迦成道甚大久遠，今分身佛在於十方淨土說法，未來亦然。此類淨名扶成釋迦淨土之義。淨名既能折伏攝受有緣之類，若淨名成佛皆來生其國，即是淨名能調眾生則佛土淨。弟子菩薩亦受折伏為調眾生，眾生既因弟子菩薩斷惡生善，弟子等後成佛時所調眾生皆生其國，故言隨所調伏眾生則佛土淨。

問：菩薩可爾；聲聞取滅，豈有此義？答：所以言深求其理方有此義。如《法華》發聲聞迹，歎言少欲厭生死，實自淨佛土。又〈問疾品〉文殊方至淨名空室表佛國空，因此往復論佛國義。次〈不思議品〉燈王國、〈香積品〉現眾香國，此不扶成佛說佛國因果為此經宗。若不許佛國因果以當宗者，古來何得多云室內六品因空室生。六品既因此而生，豈非從佛國生也。淨名扶成佛國為宗，其義明矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：菩薩可爾；聲聞取滅，豈有此義？答：所以言深求其理方有此義。如《法華》發聲聞迹，歎言少欲厭生死，實自淨佛土。又〈問疾品〉文殊方至淨名空室表佛國空，因此往復論佛國義。次〈不思議品〉燈王國、〈香積品〉現眾香國，此不扶成佛說佛國因果為此經宗。若不許佛國因果以當宗者，古來何得多云室內六品因空室生。六品既因此而生，豈非從佛國生也。淨名扶成佛國為宗，其義明矣。

問：此經明不思議解脫，何關佛國之義？答：〈不思議品〉芥納須彌、海內毛吼等，多約依報顯不思議也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此經明不思議解脫，何關佛國之義？答：〈不思議品〉芥納須彌、海內毛吼等，多約依報顯不思議也。

就半品為二：一寶積請說、二如來答。初文為二：一述同類堪聞、二正請說。初云先已發心，是故堪聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就半品為二：一寶積請說、二如來答。初文為二：一述同類堪聞、二正請說。初云先已發心，是故堪聞。

言「阿耨多羅三藐三菩提心」者，此云無上正遍知道心。但發心有三：一名字、二相似、三分證。今之五百，是相似發位。何以知然？下文佛現淨土方得無生，乃是分證。言相似者，通別圓位皆約內凡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言「阿耨多羅三藐三菩提心」者，此云無上正遍知道心。但發心有三：一名字、二相似、三分證。今之五百，是相似發位。何以知然？下文佛現淨土方得無生，乃是分證。言相似者，通別圓位皆約內凡。

問：何以但據相似發耶？答：聲聞乾慧菩薩伏忍，並未有發義。若聲聞性地菩薩柔順，方有發義。故多約此明發心位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何以但據相似發耶？答：聲聞乾慧菩薩伏忍，並未有發義。若聲聞性地菩薩柔順，方有發義。故多約此明發心位。

「願聞得佛」下，二、正請。寶積同類既有堪聞之機，騰機請說佛國因果。文為二：一、「願聞得佛土清淨」，即是請果。二、「願說菩薩淨土之行」即是請因。若論次第，應因先果後；今為時眾慕果行因，故先請果後請因也。初所以作此請者，上觀佛合蓋現瑞，知佛欲說佛國之果而現此相，故請說果。次請因者，淨國之果必籍勝因，大眾若聞淨國之果則慕果行因，故請因也。「佛言善哉」下，二、佛答。文為四：一讚許、二誡聽、三受教、四佛正答。「善哉」者，初明讚許。所以佛讚許者，寶積發問深得現瑞所表之意，又能為同輩致請諮決得宜，故讚許也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願聞得佛」下，二、正請。寶積同類既有堪聞之機，騰機請說佛國因果。文為二：一、「願聞得佛土清淨」，即是請果。二、「願說菩薩淨土之行」即是請因。若論次第，應因先果後；今為時眾慕果行因，故先請果後請因也。初所以作此請者，上觀佛合蓋現瑞，知佛欲說佛國之果而現此相，故請說果。次請因者，淨國之果必籍勝因，大眾若聞淨國之果則慕果行因，故請因也。「佛言善哉」下，二、佛答。文為四：一讚許、二誡聽、三受教、四佛正答。「善哉」者，初明讚許。所以佛讚許者，寶積發問深得現瑞所表之意，又能為同輩致請諮決得宜，故讚許也。

「諦聽至汝說」，二、誡聽誡念。聽者生三慧善故，諦聽生聞慧、善思生思慧、念之生修慧。若雖聞不聽，無受潤因；聽而不思，無染旨趣；思而不修，終無證理。三慧若備，入道不疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諦聽至汝說」，二、誡聽誡念。聽者生三慧善故，諦聽生聞慧、善思生思慧、念之生修慧。若雖聞不聽，無受潤因；聽而不思，無染旨趣；思而不修，終無證理。三慧若備，入道不疑。

「於是至而聽」，三、受教而聽。即是奉受三慧之誡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是至而聽」，三、受教而聽。即是奉受三慧之誡也。

「佛言」下，四、佛正答。文為五：一佛正答、二身子生疑、三佛為釋、四梵王自述顯佛誠言、五佛現淨土時眾得益。初正答為二：一答果、二答因。答果又二：一正答、二譬顯。正答為三：一標章總答、二別釋、三結成。初文言「眾生之類是菩薩佛土」者，菩薩虛通至寂，境智俱忘無土不土，但為化生而取佛土，故舉眾生之類是菩薩佛土。然土不在菩薩眾生亦非共離，永寂如空不可說示，以悉檀方便隨意赴緣自在無失，已如前說。今約所化，故言眾生之類是菩薩佛土。眾生義，如前辨十界中說。所言類者，即氣類也。氣類無邊，無其正要不出二種：一有為緣集、二無為緣集。言有為者，即是界內染淨國土，迷真滯有而起結業，稟分段生死，皆其類也。二、無為者，即是界外有餘果報，及開中下寂光。此三土眾生，迷中道佛性，滯無為緣集，赴諸結業受變易生死，皆是此類。約教辨者，藏通有為緣集，謂生滅無生之類。別圓無為，即無量無作之類。故約四教開兩緣集四種眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言」下，四、佛正答。文為五：一佛正答、二身子生疑、三佛為釋、四梵王自述顯佛誠言、五佛現淨土時眾得益。初正答為二：一答果、二答因。答果又二：一正答、二譬顯。正答為三：一標章總答、二別釋、三結成。初文言「眾生之類是菩薩佛土」者，菩薩虛通至寂，境智俱忘無土不土，但為化生而取佛土，故舉眾生之類是菩薩佛土。然土不在菩薩眾生亦非共離，永寂如空不可說示，以悉檀方便隨意赴緣自在無失，已如前說。今約所化，故言眾生之類是菩薩佛土。眾生義，如前辨十界中說。所言類者，即氣類也。氣類無邊，無其正要不出二種：一有為緣集、二無為緣集。言有為者，即是界內染淨國土，迷真滯有而起結業，稟分段生死，皆其類也。二、無為者，即是界外有餘果報，及開中下寂光。此三土眾生，迷中道佛性，滯無為緣集，赴諸結業受變易生死，皆是此類。約教辨者，藏通有為緣集，謂生滅無生之類。別圓無為，即無量無作之類。故約四教開兩緣集四種眾生。

問：所明三土，稟報不同、所居各異，云何悉同無為緣集？答：所迷理同，皆是無明變易生死，故通為一類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：所明三土，稟報不同、所居各異，云何悉同無為緣集？答：所迷理同，皆是無明變易生死，故通為一類。

問：若爾，云何分別三土不同？答：有餘五人雖同見真，界內惑盡，都未見中斷有為集，同生有餘受變易生，亦名方便生死。別圓兩教斷通惑者見空不空，以見空故斷有為集，及見不空侵無為集。若從初地初住訖于九地斷無為集，同受果報變易生死，亦名因緣生死；若十地下寂滅忍，餘二生在；等覺中忍，餘一生在；分住寂光，即開變易出於有後，無有後生死。雖復報殊所居各異，並是界外同迷中道，悉是無為緣集氣類同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若爾，云何分別三土不同？答：有餘五人雖同見真，界內惑盡，都未見中斷有為集，同生有餘受變易生，亦名方便生死。別圓兩教斷通惑者見空不空，以見空故斷有為集，及見不空侵無為集。若從初地初住訖于九地斷無為集，同受果報變易生死，亦名因緣生死；若十地下寂滅忍，餘二生在；等覺中忍，餘一生在；分住寂光，即開變易出於有後，無有後生死。雖復報殊所居各異，並是界外同迷中道，悉是無為緣集氣類同也。

問：何不以四種緣集對四土明四種眾生類耶？答：一往似便，於理有妨，無別自體法界異無為也。得失之事，至〈問疾品〉當更分別。若還約無為分出二種，是則無失，必應須開。但約四教開四眾生，此即便也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何不以四種緣集對四土明四種眾生類耶？答：一往似便，於理有妨，無別自體法界異無為也。得失之事，至〈問疾品〉當更分別。若還約無為分出二種，是則無失，必應須開。但約四教開四眾生，此即便也。

若約觀心者，因緣所生即有為之類，從假入空破有為集成無為之類也。若入假名中道，破無為未盡，皆名無為之類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若約觀心者，因緣所生即有為之類，從假入空破有為集成無為之類也。若入假名中道，破無為未盡，皆名無為之類。

「所以者何」下，二、別釋。但聖心難測，今作五意通此經文：一橫約染淨土通明四番經文、二竪對四土、三類通四土、四約觀心、五約教。初橫約同居者，依經有四。初云「隨所化眾生而取佛土」，今先明土闊狹不同，由所化多少故爾。如釋迦用百億以為同居，滿願成佛用恒沙大千以為同居。如世造宅，量其所居，所化眾生取土亦爾。又菩薩所化眾生修善多少異，故國土莊嚴優劣亦異，故云「眾生之類是菩薩佛土」。二、「隨所調伏眾生而取佛土」者，明諸菩薩為眾生取土淨穢不同，皆為調伏得宜，非關菩薩福慧優劣。如親育子，愛榮雖殊，皆為成就。取土亦爾，自有逼迫妨道則淨國安之，或憍奢妨道則穢土調伏，非為以穢令生苦惱、非以淨縱樂不修。何者？菩薩不為眾生作煩惱因緣，豈作淨穢令其流轉？正由眾生惡盡多少，取土不同。三、「隨諸眾生應以何國入佛智慧而取佛土」者，《法華》云「諸佛為一大事因緣故出現於世，為令眾生開佛知見。」故今明菩薩調伏眾生赴淨穢土，皆為令得入佛智慧。應以淨國入者，則事理俱急令入佛慧；應以穢國入者，則事寬理急令入佛慧。根性異故，取土不同，故云「眾生之類是菩薩佛土」。四、「隨諸眾生應以何國起菩薩根而取佛土」者，眾生入道，由根受法而入佛慧。菩薩觀眾生眼等六根何根偏利，若耳根偏利即聲為佛事，一切法趣聲、聲詮三諦及宣四教用起耳根，為菩薩根聚置一國，菩薩後成佛時聲為佛事。眼等餘根，例此可知。具如下文〈菩薩行品〉。正由六根偏利，故使佛事不同，皆為起眾生根類故也。如娑婆以音聲為佛事，乃至香積香為佛事，皆由眾生根類異故。同居之土佛事不同，故云眾生之類是菩薩佛土。二、竪對四土者，一隨所化對同居土、二隨所調伏對有餘土、三入佛慧對果報土、四起菩薩根對寂光土。初文者，界內具縛未見真理，心神動散善惡無定，菩薩方便觀其生熟，生則用穢、熟則用淨，生熟無量淨穢亦爾。二、調伏者，即有餘也。何者？諸阿羅漢能調難調，是名調伏。下文云「若住調伏心是聲聞法」，當知二乘及後三教菩薩界內惑盡皆名調伏。即出三界，即應有土，謂有餘也，當知菩薩為此眾生取有餘土。三、入佛慧者，初住已上見中道理破無明一品，乃至三十九品皆生果報，當知菩薩為此入佛智慧。四、起菩薩根者，對寂光土，前入佛慧總相見中，今明起根是別相見中之類。如聲聞總相慧為劣，緣覺別相慧為勝。故《華嚴》云「佛眼乃至佛意」，《鴦掘》云「所謂彼眼於諸如來常具足無減，修了了分明見。」即是於一根塵了達三諦，一切諸法寂而常照無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以者何」下，二、別釋。但聖心難測，今作五意通此經文：一橫約染淨土通明四番經文、二竪對四土、三類通四土、四約觀心、五約教。初橫約同居者，依經有四。初云「隨所化眾生而取佛土」，今先明土闊狹不同，由所化多少故爾。如釋迦用百億以為同居，滿願成佛用恒沙大千以為同居。如世造宅，量其所居，所化眾生取土亦爾。又菩薩所化眾生修善多少異，故國土莊嚴優劣亦異，故云「眾生之類是菩薩佛土」。二、「隨所調伏眾生而取佛土」者，明諸菩薩為眾生取土淨穢不同，皆為調伏得宜，非關菩薩福慧優劣。如親育子，愛榮雖殊，皆為成就。取土亦爾，自有逼迫妨道則淨國安之，或憍奢妨道則穢土調伏，非為以穢令生苦惱、非以淨縱樂不修。何者？菩薩不為眾生作煩惱因緣，豈作淨穢令其流轉？正由眾生惡盡多少，取土不同。三、「隨諸眾生應以何國入佛智慧而取佛土」者，《法華》云「諸佛為一大事因緣故出現於世，為令眾生開佛知見。」故今明菩薩調伏眾生赴淨穢土，皆為令得入佛智慧。應以淨國入者，則事理俱急令入佛慧；應以穢國入者，則事寬理急令入佛慧。根性異故，取土不同，故云「眾生之類是菩薩佛土」。四、「隨諸眾生應以何國起菩薩根而取佛土」者，眾生入道，由根受法而入佛慧。菩薩觀眾生眼等六根何根偏利，若耳根偏利即聲為佛事，一切法趣聲、聲詮三諦及宣四教用起耳根，為菩薩根聚置一國，菩薩後成佛時聲為佛事。眼等餘根，例此可知。具如下文〈菩薩行品〉。正由六根偏利，故使佛事不同，皆為起眾生根類故也。如娑婆以音聲為佛事，乃至香積香為佛事，皆由眾生根類異故。同居之土佛事不同，故云眾生之類是菩薩佛土。二、竪對四土者，一隨所化對同居土、二隨所調伏對有餘土、三入佛慧對果報土、四起菩薩根對寂光土。初文者，界內具縛未見真理，心神動散善惡無定，菩薩方便觀其生熟，生則用穢、熟則用淨，生熟無量淨穢亦爾。二、調伏者，即有餘也。何者？諸阿羅漢能調難調，是名調伏。下文云「若住調伏心是聲聞法」，當知二乘及後三教菩薩界內惑盡皆名調伏。即出三界，即應有土，謂有餘也，當知菩薩為此眾生取有餘土。三、入佛慧者，初住已上見中道理破無明一品，乃至三十九品皆生果報，當知菩薩為此入佛智慧。四、起菩薩根者，對寂光土，前入佛慧總相見中，今明起根是別相見中之類。如聲聞總相慧為劣，緣覺別相慧為勝。故《華嚴》云「佛眼乃至佛意」，《鴦掘》云「所謂彼眼於諸如來常具足無減，修了了分明見。」即是於一根塵了達三諦，一切諸法寂而常照無

不通達。餘根塵亦爾。毘盧遮那遍一切處，是則以常寂土起菩薩根，當知眾生之類是菩薩佛土。以法界海六塵起後身菩薩之類，皆入寂光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不通達。餘根塵亦爾。毘盧遮那遍一切處，是則以常寂土起菩薩根，當知眾生之類是菩薩佛土。以法界海六塵起後身菩薩之類，皆入寂光。

問：《仁王》云「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。」今何以十地亦居寂光？答：因果與奪無生寂滅一切種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：《仁王》云「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。」今何以十地亦居寂光？答：因果與奪無生寂滅一切種智。

三、類通四土者，一通同居，如前四義。次通有餘者，隨所化眾生住方便觀，斷界內結。眾生不無福慧優劣，譬如諸天同寶器食飯色有異，為化此眾生，以有餘土淨穢調伏入於佛慧，以十界六塵起其諸根，令於諸塵通達無滯見寂光理。此即為有餘土眾生之類，並得通用四句。三、通果報土者，菩薩取於此土，正為教化別圓。諸地功德既有優劣，即是淨穢調伏進諸法門，進諸法門即是法身入佛慧也。令諸根明了，得佛諸法界海六根，即起根也。四、通寂光者，元品無明未盡，故須化也。果報既有高下，即是調伏進觀實相，即入佛慧入重玄門虛空法界海，自行化他橫竪轉明即是起根。四、約三觀觀四種境者，謂因緣、空、假、中境。境是心之所依，即土義也。眾生者，佛告諸比丘：「汝等日夜常生無量百千眾生。」今因緣，心多境多、心少境少，由照境多少名大小國。如是觀境名化心眾生，緣善緣惡即淨穢國，調能緣之心令住正道即調伏。如是調心悟解不定，隨觀善惡取悟不同，名淨穢土。善惡殊入，佛慧不異。起菩薩根者，隨觀善惡，了知此塵即是法界畢竟常寂，常寂之境發於真智，智所依境即是寂光。復次行人觀是四境非為著境，但伏煩惱心數眾生。隨一一境觀其闊狹與不調、入與不入、起與不起。深識此意，在因緣境中用此四心而起誓願，願諸眾生皆得如我，化此心數悉令清淨即是淨土。安立有為緣集眾生，以四種觀於空心多少調伏入慧起根即發誓願，願諸眾生如我調伏令心明，即是淨有餘土、安立無為緣集眾生。若但有行無願，不能淨佛國土，如有牛無御。有願無行，如有御有牛，皆無所到。行人住三觀心，願行具足，成就眾生。淨佛國土，意在此也。《大集》云「欲淨佛土，當淨爾心。」即四種心也，故佛答寶積云「隨其心淨即佛土淨」。行人當知，一切菩薩淨佛國土從此而起。五、約教，即為四別：一、所化眾生取同居土。四教所化未斷有為，即是凡夫惑斷不盡，即是聖人為此所化，取於同居淨穢諸土。若四教所化斷有為盡，為此所化取有餘土。若別圓二教所化，斷有為盡見真中道，無為未盡，為此所化取果報土。若圓教所化無為將盡，為此所化取寂光土。二、為調伏取佛土者，四教調伏眾生，斷有為無為盡不盡、若凡若聖，以教對土例前可知，但調伏之言異耳。三、因國入佛慧。若為稟四教眾生，稟何教斷何惑、若盡未盡，於何國土得開權顯實，隨其相應之土得入佛慧者而取四土，例前所化可知。四、起根取佛土者，若為稟聲四教起耳根，本斷有為未盡，為取聲為佛事同居之國，餘五塵為佛事起五根亦如是。若為稟聲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、類通四土者，一通同居，如前四義。次通有餘者，隨所化眾生住方便觀，斷界內結。眾生不無福慧優劣，譬如諸天同寶器食飯色有異，為化此眾生，以有餘土淨穢調伏入於佛慧，以十界六塵起其諸根，令於諸塵通達無滯見寂光理。此即為有餘土眾生之類，並得通用四句。三、通果報土者，菩薩取於此土，正為教化別圓。諸地功德既有優劣，即是淨穢調伏進諸法門，進諸法門即是法身入佛慧也。令諸根明了，得佛諸法界海六根，即起根也。四、通寂光者，元品無明未盡，故須化也。果報既有高下，即是調伏進觀實相，即入佛慧入重玄門虛空法界海，自行化他橫竪轉明即是起根。四、約三觀觀四種境者，謂因緣、空、假、中境。境是心之所依，即土義也。眾生者，佛告諸比丘：「汝等日夜常生無量百千眾生。」今因緣，心多境多、心少境少，由照境多少名大小國。如是觀境名化心眾生，緣善緣惡即淨穢國，調能緣之心令住正道即調伏。如是調心悟解不定，隨觀善惡取悟不同，名淨穢土。善惡殊入，佛慧不異。起菩薩根者，隨觀善惡，了知此塵即是法界畢竟常寂，常寂之境發於真智，智所依境即是寂光。復次行人觀是四境非為著境，但伏煩惱心數眾生。隨一一境觀其闊狹與不調、入與不入、起與不起。深識此意，在因緣境中用此四心而起誓願，願諸眾生皆得如我，化此心數悉令清淨即是淨土。安立有為緣集眾生，以四種觀於空心多少調伏入慧起根即發誓願，願諸眾生如我調伏令心明，即是淨有餘土、安立無為緣集眾生。若但有行無願，不能淨佛國土，如有牛無御。有願無行，如有御有牛，皆無所到。行人住三觀心，願行具足，成就眾生。淨佛國土，意在此也。《大集》云「欲淨佛土，當淨爾心。」即四種心也，故佛答寶積云「隨其心淨即佛土淨」。行人當知，一切菩薩淨佛國土從此而起。五、約教，即為四別：一、所化眾生取同居土。四教所化未斷有為，即是凡夫惑斷不盡，即是聖人為此所化，取於同居淨穢諸土。若四教所化斷有為盡，為此所化取有餘土。若別圓二教所化，斷有為盡見真中道，無為未盡，為此所化取果報土。若圓教所化無為將盡，為此所化取寂光土。二、為調伏取佛土者，四教調伏眾生，斷有為無為盡不盡、若凡若聖，以教對土例前可知，但調伏之言異耳。三、因國入佛慧。若為稟四教眾生，稟何教斷何惑、若盡未盡，於何國土得開權顯實，隨其相應之土得入佛慧者而取四土，例前所化可知。四、起根取佛土者，若為稟聲四教起耳根，本斷有為未盡，為取聲為佛事同居之國，餘五塵為佛事起五根亦如是。若為稟聲

四教眾生斷有為盡，取有餘音聲佛事之國，餘五根塵亦如是。若為稟別圓聲教見中道斷無為，取果報國聲為佛事，起耳根乃至意根。但此中眾生六根互用，隨一塵起一根即起六根。若為稟圓教斷無為將盡取寂光國，以六塵起六根者，皆是寂照之六根，令成妙覺六根。此釋別為眾生取土，傍下文〈菩薩行品〉之所明也。下文多倒，釋故難見，至文當別出也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四教眾生斷有為盡，取有餘音聲佛事之國，餘五根塵亦如是。若為稟別圓聲教見中道斷無為，取果報國聲為佛事，起耳根乃至意根。但此中眾生六根互用，隨一塵起一根即起六根。若為稟圓教斷無為將盡取寂光國，以六塵起六根者，皆是寂照之六根，令成妙覺六根。此釋別為眾生取土，傍下文〈菩薩行品〉之所明也。下文多倒，釋故難見，至文當別出也。

「所以者何至眾生故」，三、總明結成。明此四種取土，皆為饒益有為無為緣集眾生，即是總答眾生之類是菩薩佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以者何至眾生故」，三、總明結成。明此四種取土，皆為饒益有為無為緣集眾生，即是總答眾生之類是菩薩佛土。

「譬如」下，二、譬。文為二：一開譬、二合譬。初為二：一開成譬、二開不成譬。初開成譬。「欲於空地造立宮室」者，譬能於空中見不空佛土，即成義也。四不可說故名為空，有因緣故說四因果名為不空。菩薩約四種苦集眾生，用四道滅，成四淨土。二、開不成譬者，「若於虛空終不成」也。譬於四不可說，不見四種四諦，四種佛土終不成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如」下，二、譬。文為二：一開譬、二合譬。初為二：一開成譬、二開不成譬。初開成譬。「欲於空地造立宮室」者，譬能於空中見不空佛土，即成義也。四不可說故名為空，有因緣故說四因果名為不空。菩薩約四種苦集眾生，用四道滅，成四淨土。二、開不成譬者，「若於虛空終不成」也。譬於四不可說，不見四種四諦，四種佛土終不成也。

「菩薩」下，二、合譬，為二：初合成譬者，但地無空，終不得成。有地有空，可立宮室。欲淨佛土須二法合成，若純用有，凡夫三藏菩薩何能淨土？若純用空，二乘通教菩薩亦何能淨土？若空地具足，而立宮室乃得成就。以不可得空心緣於四種苦集眾生，而修四種道滅願行，乃成淨土因也。如《涅槃》四不可說，即是空也。以因緣故起慈悲誓願。修四土說四土也。不可說而說、不可立而立，空有不相失、不相妨，約不思議論四土也。如妙德問：「此室何以空？」淨名答云：「十方佛土亦復皆空」，又云「雖知諸佛國土永寂如空，而常修淨土教化於群生。」故知四不可說永寂如空。有因緣故亦可說者，謂起種種殊勝國土。「願取佛國者非於空也」，二、合不成譬。若但於空則淨土不成，此斥二乘及通教菩薩，修但空因不成淨佛國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩薩」下，二、合譬，為二：初合成譬者，但地無空，終不得成。有地有空，可立宮室。欲淨佛土須二法合成，若純用有，凡夫三藏菩薩何能淨土？若純用空，二乘通教菩薩亦何能淨土？若空地具足，而立宮室乃得成就。以不可得空心緣於四種苦集眾生，而修四種道滅願行，乃成淨土因也。如《涅槃》四不可說，即是空也。以因緣故起慈悲誓願。修四土說四土也。不可說而說、不可立而立，空有不相失、不相妨，約不思議論四土也。如妙德問：「此室何以空？」淨名答云：「十方佛土亦復皆空」，又云「雖知諸佛國土永寂如空，而常修淨土教化於群生。」故知四不可說永寂如空。有因緣故亦可說者，謂起種種殊勝國土。「願取佛國者非於空也」，二、合不成譬。若但於空則淨土不成，此斥二乘及通教菩薩，修但空因不成淨佛國土。

「寶積當知」下，二、正答寶積問佛土因。文為二：一橫歷諸行修因、二竪窮心源修因。橫廣竪深，互相涉入、不得相離，但言不疊書，故前後說耳。《法華》云「如來知見廣大深遠」，合蓋現土廣長之相正表此也。橫竪經文，須更帖釋令高廣義成。今先橫明修淨土因有十七法門。文為三：初三科約三心，次六科約自行，後八科約化他。初三心即為四意：一別明、二通明、三觀心、四釋經。一、別明淨土行者，即三種菩提心。一觀四諦名為直心，二觀因緣名為深心，三發四弘名大乘心。初直心者，觀四諦理，即三三昧離邪見曲，名直心也。故《大論》云「是心無始，常曲不端，若得三昧心即端直。」今明聲聞修三三昧，緣四真諦，能發無漏，斷諸邪見，名調直定。深心者，即觀十二因緣，緣覺智慧深於聲聞，以觀因緣之智能侵除習氣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶積當知」下，二、正答寶積問佛土因。文為二：一橫歷諸行修因、二竪窮心源修因。橫廣竪深，互相涉入、不得相離，但言不疊書，故前後說耳。《法華》云「如來知見廣大深遠」，合蓋現土廣長之相正表此也。橫竪經文，須更帖釋令高廣義成。今先橫明修淨土因有十七法門。文為三：初三科約三心，次六科約自行，後八科約化他。初三心即為四意：一別明、二通明、三觀心、四釋經。一、別明淨土行者，即三種菩提心。一觀四諦名為直心，二觀因緣名為深心，三發四弘名大乘心。初直心者，觀四諦理，即三三昧離邪見曲，名直心也。故《大論》云「是心無始，常曲不端，若得三昧心即端直。」今明聲聞修三三昧，緣四真諦，能發無漏，斷諸邪見，名調直定。深心者，即觀十二因緣，緣覺智慧深於聲聞，以觀因緣之智能侵除習氣。

問：淨土是菩薩行，何得約二乘心？答：《大品》明三乘，十地皆行皆學而不取證，佛亦學亦證。《法華》云「少欲厭生死」，實自淨佛土。若二乘心非淨佛土者，何得菩薩成佛之時有二乘眾生來生其國？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：淨土是菩薩行，何得約二乘心？答：《大品》明三乘，十地皆行皆學而不取證，佛亦學亦證。《法華》云「少欲厭生死」，實自淨佛土。若二乘心非淨佛土者，何得菩薩成佛之時有二乘眾生來生其國？

問：此中但云直心深心，何須強對二乘觀心？答：此經猶帶方便，故有此釋。准望《大品》、《法華》，恐是約二乘心修淨土行，為引二乘來生其國。故《大論》釋般若勸學中明自有佛土純是聲聞為僧，自有佛土純支佛為僧，自有佛土純菩薩為僧。諦緣觀心非淨佛土者，豈純聲聞來生其國？緣覺、菩薩類可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此中但云直心深心，何須強對二乘觀心？答：此經猶帶方便，故有此釋。准望《大品》、《法華》，恐是約二乘心修淨土行，為引二乘來生其國。故《大論》釋般若勸學中明自有佛土純是聲聞為僧，自有佛土純支佛為僧，自有佛土純菩薩為僧。諦緣觀心非淨佛土者，豈純聲聞來生其國？緣覺、菩薩類可知也。

問：此經云「隨諸眾生應以何國入佛智慧」，又《法華》明十方三世佛於同居土悉開三顯一。若有佛土純是聲聞，何得入佛慧而開顯耶？答：從多為論。同居土多開三顯一，《大品》有此明者，示十方不無此事。但諸佛所作常為一事，雖於同居，不得顯一。是諸聲聞於有餘土得入佛慧。大乘心是菩薩淨土，緣四諦起悲誓名大乘心。二乘自為，而聲聞但直、緣覺兼深、菩薩普濟能直能深，故加以大乘心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此經云「隨諸眾生應以何國入佛智慧」，又《法華》明十方三世佛於同居土悉開三顯一。若有佛土純是聲聞，何得入佛慧而開顯耶？答：從多為論。同居土多開三顯一，《大品》有此明者，示十方不無此事。但諸佛所作常為一事，雖於同居，不得顯一。是諸聲聞於有餘土得入佛慧。大乘心是菩薩淨土，緣四諦起悲誓名大乘心。二乘自為，而聲聞但直、緣覺兼深、菩薩普濟能直能深，故加以大乘心也。

二、通明者三心只是一心，但名異耳。何者？三心只是一自性清淨，非二邊曲，名之為真；難究源底，名之為深；其性廣博，目之為大。菩薩雖觀四諦，不與聲聞而共，觀無作四諦修八直道，如《大經》明菩薩修八正道即是佛性。故文云「直心是道場，無虛假故。」若觀無作修八正道，即離邪小紆迴曲見，名真直心。當知直心正在此也。次菩薩雖觀因緣，不與緣覺而共。《大品》云「十二因緣獨菩薩法」，《大論》云「十二因緣名深法忍」，故知深心正在菩薩。大乘心者，不共二乘及藏通菩薩，如《大經》云「一實諦者名為大乘」。今此三心無三差別、不縱不橫，三德異名，欲令易解以三分別，雖復說三如世伊字。菩薩修此三心為眾心本，即是初心住於三德。若昔論三心因感於三身四教佛身之果，今明依因三心即感三土四種佛國之果。三、約觀心明三心者，初體假入空，空假二觀方便三心為別。若修中道三心，三即一、一即三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、通明者三心只是一心，但名異耳。何者？三心只是一自性清淨，非二邊曲，名之為真；難究源底，名之為深；其性廣博，目之為大。菩薩雖觀四諦，不與聲聞而共，觀無作四諦修八直道，如《大經》明菩薩修八正道即是佛性。故文云「直心是道場，無虛假故。」若觀無作修八正道，即離邪小紆迴曲見，名真直心。當知直心正在此也。次菩薩雖觀因緣，不與緣覺而共。《大品》云「十二因緣獨菩薩法」，《大論》云「十二因緣名深法忍」，故知深心正在菩薩。大乘心者，不共二乘及藏通菩薩，如《大經》云「一實諦者名為大乘」。今此三心無三差別、不縱不橫，三德異名，欲令易解以三分別，雖復說三如世伊字。菩薩修此三心為眾心本，即是初心住於三德。若昔論三心因感於三身四教佛身之果，今明依因三心即感三土四種佛國之果。三、約觀心明三心者，初體假入空，空假二觀方便三心為別。若修中道三心，三即一、一即三。

四、釋經文，為三：初釋直心。今言「直心是淨土」者，前約教明直心是正因，能感正果，即是下文光嚴所述「直心是道場，無虛假故。」今約直心，明是依因能感依報國土果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、釋經文，為三：初釋直心。今言「直心是淨土」者，前約教明直心是正因，能感正果，即是下文光嚴所述「直心是道場，無虛假故。」今約直心，明是依因能感依報國土果也。

問：何故偏約四諦明直心？答：餘皆並得約四諦便，亦何離四諦別有餘門？直心有五：一、世間及以四教。一世間直心者，如人實錄無有欺誑，此乃凡夫外道之直。雖世情亡云其直，猶有諂曲，亦言癡直，即其義也。二、四教則有四種八直之道，無四種邪曲。三藏約生滅離六十二見之曲，通教無生離生滅之曲，別教離恒沙之曲，圓教離二邊之曲。各就當教四諦修八直之道，皆名直心。此五直心，四權一實。今圓菩薩，知一切法非權非實，而雙修雙用悲誓教他修五直行、歎五直法，見修五直深生隨喜。菩薩如是，雖復未能八相成道，而能神通，在在處處用五直法成就眾生淨佛國土。若入初住即具真應，隨機利物即現淨穢同居，八相成道。非但往昔所化世間直心眾生來生，若往昔所化修生滅等四諦四八直眾生斷有為無為未盡者，此諸無諂眾生皆來生其國。若此眾生過去有頓、漸、不定、祕密等根性不同，菩薩成佛則現四身不同，法輪亦有頓等之異。初則赴緣以權方便，若至法華方便則捨但說無上道，廢昔三權同歸一實，所化眾生皆無住權教之諂，故言直心是菩薩淨土乃至來生其國。復次菩薩於有餘得成佛時，十善直心不得來生。何以故？界內結業猶未斷故。若昔所化修四八直，界內結盡，方生其國，即是三藏二乘、通教三乘、別圓一乘。凡七直心，無有為緣集妄諂眾生來生有餘之國，故言直心是菩薩淨土，七種不諂眾生來生其國。復次菩薩報土成佛，藏通二直皆不得生。何者？別惑未斷故。但昔所化別圓二種直心無二邊之諂來生其國，故云不諂眾生來生其國。復次菩薩於寂光土成佛之時，但昔所化圓教八直無諂眾生來生其國，其義如是。豈可一種世間癡直之心來生其國？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故偏約四諦明直心？答：餘皆並得約四諦便，亦何離四諦別有餘門？直心有五：一、世間及以四教。一世間直心者，如人實錄無有欺誑，此乃凡夫外道之直。雖世情亡云其直，猶有諂曲，亦言癡直，即其義也。二、四教則有四種八直之道，無四種邪曲。三藏約生滅離六十二見之曲，通教無生離生滅之曲，別教離恒沙之曲，圓教離二邊之曲。各就當教四諦修八直之道，皆名直心。此五直心，四權一實。今圓菩薩，知一切法非權非實，而雙修雙用悲誓教他修五直行、歎五直法，見修五直深生隨喜。菩薩如是，雖復未能八相成道，而能神通，在在處處用五直法成就眾生淨佛國土。若入初住即具真應，隨機利物即現淨穢同居，八相成道。非但往昔所化世間直心眾生來生，若往昔所化修生滅等四諦四八直眾生斷有為無為未盡者，此諸無諂眾生皆來生其國。若此眾生過去有頓、漸、不定、祕密等根性不同，菩薩成佛則現四身不同，法輪亦有頓等之異。初則赴緣以權方便，若至法華方便則捨但說無上道，廢昔三權同歸一實，所化眾生皆無住權教之諂，故言直心是菩薩淨土乃至來生其國。復次菩薩於有餘得成佛時，十善直心不得來生。何以故？界內結業猶未斷故。若昔所化修四八直，界內結盡，方生其國，即是三藏二乘、通教三乘、別圓一乘。凡七直心，無有為緣集妄諂眾生來生有餘之國，故言直心是菩薩淨土，七種不諂眾生來生其國。復次菩薩報土成佛，藏通二直皆不得生。何者？別惑未斷故。但昔所化別圓二種直心無二邊之諂來生其國，故云不諂眾生來生其國。復次菩薩於寂光土成佛之時，但昔所化圓教八直無諂眾生來生其國，其義如是。豈可一種世間癡直之心來生其國？

「深心至其國」，二、釋因緣辨深心義。約餘法門非為不得，亦何離十二因緣也。深心亦五：一事中深心，即修世間福也。四種約觀十二因緣以明深心，下智觀生滅、中觀無生、上觀無量、上上觀無作，三權一實。菩薩了知非權非實而權而實，雙修深心成就眾生淨佛國土，慈悲誓願一切普熏讚歎隨喜，上上成就具足真應二身，八相成道。隨四眾生應以佛身得度，四土成佛之時，是諸深心有緣之類皆來生其國，隨其所修若事若理而為說法。分別諸義，類直心可解。言「具足功德」者，緣覺深心修福德故。《法華》云「若人有福曾供養佛，志求勝法，為說緣覺。」即是此義。但具有二種：一橫具深心，淨同居土，名具功德來生其國。二竪具深心，窮因緣之源，所有功德於三土具足，即是竪具餘類直心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「深心至其國」，二、釋因緣辨深心義。約餘法門非為不得，亦何離十二因緣也。深心亦五：一事中深心，即修世間福也。四種約觀十二因緣以明深心，下智觀生滅、中觀無生、上觀無量、上上觀無作，三權一實。菩薩了知非權非實而權而實，雙修深心成就眾生淨佛國土，慈悲誓願一切普熏讚歎隨喜，上上成就具足真應二身，八相成道。隨四眾生應以佛身得度，四土成佛之時，是諸深心有緣之類皆來生其國，隨其所修若事若理而為說法。分別諸義，類直心可解。言「具足功德」者，緣覺深心修福德故。《法華》云「若人有福曾供養佛，志求勝法，為說緣覺。」即是此義。但具有二種：一橫具深心，淨同居土，名具功德來生其國。二竪具深心，窮因緣之源，所有功德於三土具足，即是竪具餘類直心。

「菩提心至其國」，三、明大乘心者，即四教大乘發菩提心，上求下化，故名為大。各緣四諦起四弘誓，名之為乘。三權一實。圓教菩薩修權實大乘，成就眾生淨佛國土，自行化他讚歎隨喜。後成佛時，同居四種、有餘三種、實報二種、寂光但一，餘類直心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「菩提心至其國」，三、明大乘心者，即四教大乘發菩提心，上求下化，故名為大。各緣四諦起四弘誓，名之為乘。三權一實。圓教菩薩修權實大乘，成就眾生淨佛國土，自行化他讚歎隨喜。後成佛時，同居四種、有餘三種、實報二種、寂光但一，餘類直心。

維摩經略疏卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維摩經略疏卷第八

「布施」下，二、明六度即淨土因。前三種心是就解明，今約行辨，猶如目足豈得相離。若無三心行不真實，亦非高廣，故以三心入一切行也。布施有五：世間事施及四菩薩施。世間施者，即六道施。若造惡破戒邪心及壞三寶施者，亦如調達化阿闍世施諸比丘，或為謀逆財寶賞施，如是等施死入地獄，檀名地獄檀。若造惡破戒多嗔，行施後墮於龍，七寶宮殿依報似天，正報同蛇。或破戒憍慢恐怖得財以用布施，後受金翅鳥身。如是等施並畜生檀。行十不善破戒諂毒非法財施，受夜叉報。或破戒諂誑，耽嗜酒肉，多懷嗔忿非法財施，墮摩睺羅伽。如是等施名鬼神檀。若少持戒，嫉妬懷忿，多修福德，墮阿修羅，依報勢力與天拒抗，但感正報多諸恐怖。如是乃至乾闥婆、緊那羅等，皆是諂佞好著音樂而行施者，皆鬼道攝。若持五戒十善自榮而施，若輕心局心限礙心施，是毘舍、首陀檀。若持戒心慇重心如法財施，是居士檀。若持戒樂道、恭敬博學布施，是婆羅門檀。若持戒恭敬、慈心大施，能自捨財亦教他修福，是剎利檀。如是等施皆人檀也。若勝品十善，持戒精細、恭敬聽法、慈善孝順、華香續明，所重之物如法淨施，皆是天檀。如律藏明，有一小兒傭力得財，供設眾僧願生忉利，佛記得生。若持戒轉細，乃至修禪厭離心施，得生色界，名修天檀。上來皆是世間事施，果報不同。若三藏二乘檀者，觀諦緣無常，用擇覺、捨覺二分，捨身命財，得二乘道。若菩薩檀者，捨身命財，觀察無常，大悲誓願，如尸毘王以身代鴿，是名捨身檀滿。捨命者，如《大論》明，釋迦、調達因地各為鹿王，釋迦鹿王代彼而死，送身往赴終無悔心。財施者，如須太拏太子以好惠施，乃至二子施婆羅門，具如彼經。是名三藏菩薩檀滿。通教檀者，體三事空皆如幻化，起大慈悲愍眾生故捨身命財。別教檀者，雖三事即空而不住空，入假化物行種種施，捨身命財，如《華嚴》說十種布施、《地持》九種之施。圓教檀者，《勝鬘》云「捨身者，生死後際等離老病死，得不壞常住。」命財亦爾。又《華嚴》明如來檀，《大經》明檀波羅蜜即是佛性，《大品》云一切法趣檀，此經云「布施是道場，不望報故。」自行化他，讚歎隨喜。權實施者，後成佛時，五種一切能捨眾生來生其國。分別四教所斷緣集，有為無為盡未盡等四教根緣，來生四土，類前直心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「布施」下，二、明六度即淨土因。前三種心是就解明，今約行辨，猶如目足豈得相離。若無三心行不真實，亦非高廣，故以三心入一切行也。布施有五：世間事施及四菩薩施。世間施者，即六道施。若造惡破戒邪心及壞三寶施者，亦如調達化阿闍世施諸比丘，或為謀逆財寶賞施，如是等施死入地獄，檀名地獄檀。若造惡破戒多嗔，行施後墮於龍，七寶宮殿依報似天，正報同蛇。或破戒憍慢恐怖得財以用布施，後受金翅鳥身。如是等施並畜生檀。行十不善破戒諂毒非法財施，受夜叉報。或破戒諂誑，耽嗜酒肉，多懷嗔忿非法財施，墮摩睺羅伽。如是等施名鬼神檀。若少持戒，嫉妬懷忿，多修福德，墮阿修羅，依報勢力與天拒抗，但感正報多諸恐怖。如是乃至乾闥婆、緊那羅等，皆是諂佞好著音樂而行施者，皆鬼道攝。若持五戒十善自榮而施，若輕心局心限礙心施，是毘舍、首陀檀。若持戒心慇重心如法財施，是居士檀。若持戒樂道、恭敬博學布施，是婆羅門檀。若持戒恭敬、慈心大施，能自捨財亦教他修福，是剎利檀。如是等施皆人檀也。若勝品十善，持戒精細、恭敬聽法、慈善孝順、華香續明，所重之物如法淨施，皆是天檀。如律藏明，有一小兒傭力得財，供設眾僧願生忉利，佛記得生。若持戒轉細，乃至修禪厭離心施，得生色界，名修天檀。上來皆是世間事施，果報不同。若三藏二乘檀者，觀諦緣無常，用擇覺、捨覺二分，捨身命財，得二乘道。若菩薩檀者，捨身命財，觀察無常，大悲誓願，如尸毘王以身代鴿，是名捨身檀滿。捨命者，如《大論》明，釋迦、調達因地各為鹿王，釋迦鹿王代彼而死，送身往赴終無悔心。財施者，如須太拏太子以好惠施，乃至二子施婆羅門，具如彼經。是名三藏菩薩檀滿。通教檀者，體三事空皆如幻化，起大慈悲愍眾生故捨身命財。別教檀者，雖三事即空而不住空，入假化物行種種施，捨身命財，如《華嚴》說十種布施、《地持》九種之施。圓教檀者，《勝鬘》云「捨身者，生死後際等離老病死，得不壞常住。」命財亦爾。又《華嚴》明如來檀，《大經》明檀波羅蜜即是佛性，《大品》云一切法趣檀，此經云「布施是道場，不望報故。」自行化他，讚歎隨喜。權實施者，後成佛時，五種一切能捨眾生來生其國。分別四教所斷緣集，有為無為盡未盡等四教根緣，來生四土，類前直心。

「持戒至其國」亦五：一、事相持戒，是凡夫也。四種持戒即是四教所明。四種正語及業命等，皆名持戒，具釋事繁。言「滿願眾生來生其國」者，齊教明滿願，以尸羅淨故諸善得生，所求皆果，故云滿願。餘類直心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持戒至其國」亦五：一、事相持戒，是凡夫也。四種持戒即是四教所明。四種正語及業命等，皆名持戒，具釋事繁。言「滿願眾生來生其國」者，齊教明滿願，以尸羅淨故諸善得生，所求皆果，故云滿願。餘類直心。

「忍辱至其國」亦五：一、世間事忍，如凡夫。餘四忍，還約四教而辨，例前可知。「後成佛時皆來生其國」。如輪王帝釋、上界諸天界有三十二相，聲聞緣覺亦有相者，四教四種相業不同，並忍為本。四種修相，前歎德中明捨飾好已略辨竟，餘類直心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「忍辱至其國」亦五：一、世間事忍，如凡夫。餘四忍，還約四教而辨，例前可知。「後成佛時皆來生其國」。如輪王帝釋、上界諸天界有三十二相，聲聞緣覺亦有相者，四教四種相業不同，並忍為本。四種修相，前歎德中明捨飾好已略辨竟，餘類直心。

「精進至其國」，有師云：精進無別體，但約眾行。或言：自有別體。亦五：一、事精進，即凡夫也。餘四種道品各八精進，謂四正勤、進、根、力、進、覺、道是為八。後成佛時，五種勤修一切功德眾生來生其國。餘類直心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「精進至其國」，有師云：精進無別體，但約眾行。或言：自有別體。亦五：一、事精進，即凡夫也。餘四種道品各八精進，謂四正勤、進、根、力、進、覺、道是為八。後成佛時，五種勤修一切功德眾生來生其國。餘類直心。

「禪定至其國」亦五：一、世間禪定，如凡夫得四禪四空。後四約四教，四種道品中各有八定，謂四如意、定根、力、定覺道，乃至背捨、九次第等皆是禪定。後成佛時、四教五種攝心不亂眾生來生其國。餘類直心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禪定至其國」亦五：一、世間禪定，如凡夫得四禪四空。後四約四教，四種道品中各有八定，謂四如意、定根、力、定覺道，乃至背捨、九次第等皆是禪定。後成佛時、四教五種攝心不亂眾生來生其國。餘類直心。

「智慧至其國」亦五：世智，是凡夫智也。餘四智慧即四教，明四種道品中各八智慧，謂四念處、慧、根、力、擇覺、正見。後成佛時，五種正定眾生來生其國。上來諸句，權實及以諸義並類直心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「智慧至其國」亦五：世智，是凡夫智也。餘四智慧即四教，明四種道品中各八智慧，謂四念處、慧、根、力、擇覺、正見。後成佛時，五種正定眾生來生其國。上來諸句，權實及以諸義並類直心。

問：凡夫等智何得入正定聚？答：凡夫世間正見，亦入出世正定聚，亦得合說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：凡夫等智何得入正定聚？答：凡夫世間正見，亦入出世正定聚，亦得合說也。

「四無量心」下，三、約化他修淨土因。此是一往耳。何者？菩薩從初發心常興大悲俱生，豈行六度而無化他？四無量心亦五種：一、事四無量心，是凡夫修得生色界而為梵王。四教各有四無量心，三藏生滅法緣四無量心，通教無生法緣，別教界外藏識恒沙佛法法緣，圓教中道佛性無緣之法緣，如礠石吸鐵即無作也。後成佛時，五種慈悲喜捨眾生來生其國。權實及諸義，並類直心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四無量心」下，三、約化他修淨土因。此是一往耳。何者？菩薩從初發心常興大悲俱生，豈行六度而無化他？四無量心亦五種：一、事四無量心，是凡夫修得生色界而為梵王。四教各有四無量心，三藏生滅法緣四無量心，通教無生法緣，別教界外藏識恒沙佛法法緣，圓教中道佛性無緣之法緣，如礠石吸鐵即無作也。後成佛時，五種慈悲喜捨眾生來生其國。權實及諸義，並類直心。

「四攝至其國」，此四攝法至於迴向，並非凡小所行。但有四教菩薩，明四攝權實不同。後成佛時，四種解脫眾生來生其國。菩薩四攝攝取眾生，為令入第一義，是以所攝眾生皆有解脫之因。來生四土及以諸義，並類直心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四攝至其國」，此四攝法至於迴向，並非凡小所行。但有四教菩薩，明四攝權實不同。後成佛時，四種解脫眾生來生其國。菩薩四攝攝取眾生，為令入第一義，是以所攝眾生皆有解脫之因。來生四土及以諸義，並類直心。

「方便至其國」，四教各有三種方便：一自行、二化他、三自行化他。復次各有三種方便：一破法、二立法、三教化。後成佛時、四種一切方便無礙眾生來生其國。權實諸義並類直心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「方便至其國」，四教各有三種方便：一自行、二化他、三自行化他。復次各有三種方便：一破法、二立法、三教化。後成佛時、四種一切方便無礙眾生來生其國。權實諸義並類直心。

「三十七品至其國」，此法二乘有分，具如《玄義》。四教所明三十七品不同。後成佛時，如是眾生皆來生其國。權實等義並類直心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三十七品至其國」，此法二乘有分，具如《玄義》。四教所明三十七品不同。後成佛時，如是眾生皆來生其國。權實等義並類直心。

「迴向心至國土」，如《大論》云「迴向如聲入角」。四教菩薩迴向不同，後成佛時四種具足功德眾生來生其國。迴己功德與眾生共，善無不滿，故今來生之者功德具足也。亦應云欲修迴向眾生來生其國，恐文略耳。權實等義，並類直心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「迴向心至國土」，如《大論》云「迴向如聲入角」。四教菩薩迴向不同，後成佛時四種具足功德眾生來生其國。迴己功德與眾生共，善無不滿，故今來生之者功德具足也。亦應云欲修迴向眾生來生其國，恐文略耳。權實等義，並類直心。

「說除至八難」，言八難者，三惡道為三、四北欝單越、五長壽天、六盲聾瘖瘂、七世智辨聰、八佛前佛後。此有二種：一、界內，為前兩教之難；二、界外，即後兩教之難。菩薩約四教，說除兩種八難，至善吉章更當分別。菩薩自除教他讚歎隨喜，後成佛時國土無有三惡八難。約四土料簡有難無難，義相繁多，難可具辨。餘如直心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說除至八難」，言八難者，三惡道為三、四北欝單越、五長壽天、六盲聾瘖瘂、七世智辨聰、八佛前佛後。此有二種：一、界內，為前兩教之難；二、界外，即後兩教之難。菩薩約四教，說除兩種八難，至善吉章更當分別。菩薩自除教他讚歎隨喜，後成佛時國土無有三惡八難。約四土料簡有難無難，義相繁多，難可具辨。餘如直心。

「自守至之名」，約四教亦有四種。自守不譏應作四句：一不自守而譏他、二自守不譏他、三自守而譏他、四不自守不譏他。《大經》云「假使三子由杖而死，餘有一子要當苦治。」何容全不譏他？但內無惡心必於他有益，非都不譏也。但見四譏不謬故也。權實及諸義，類於直心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自守至之名」，約四教亦有四種。自守不譏應作四句：一不自守而譏他、二自守不譏他、三自守而譏他、四不自守不譏他。《大經》云「假使三子由杖而死，餘有一子要當苦治。」何容全不譏他？但內無惡心必於他有益，非都不譏也。但見四譏不謬故也。權實及諸義，類於直心。

「十善至其國」，十善有二種：一止、二行。此是止十善也，亦有五種：一事十善，即凡夫所行。後四約於四教菩薩自行教他、讚歎隨喜。後成佛時，五種十善來生其國。命不中夭是不殺；大富是不盜；梵行是不淫；所言誠諦是不妄語；常以軟語是不惡口；眷屬不離善和諍訟是不兩舌；言必饒益是不綺語；不嫉是無貪，嫉是嗔恚之垢，今約貪者，由貪故則有嫉也；不恚是不嗔；正見是不癡。權實及諸義，並類直心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十善至其國」，十善有二種：一止、二行。此是止十善也，亦有五種：一事十善，即凡夫所行。後四約於四教菩薩自行教他、讚歎隨喜。後成佛時，五種十善來生其國。命不中夭是不殺；大富是不盜；梵行是不淫；所言誠諦是不妄語；常以軟語是不惡口；眷屬不離善和諍訟是不兩舌；言必饒益是不綺語；不嫉是無貪，嫉是嗔恚之垢，今約貪者，由貪故則有嫉也；不恚是不嗔；正見是不癡。權實及諸義，並類直心。

「如是寶積」下，二、竪明修淨土行。有十三番相資成淨土因也。上從直心、橫約十七行，今還從直心竪明從淺至深。將竪約橫，無有一法而不竪修，將橫約竪亦如是，具說如前。一一諸行至金剛心，心淨則佛土淨也。此為三：一約教、二觀心、三帖文。一、約教者，三藏不明淨佛國土。何者？聲聞經中無十方佛，豈論諸國修淨土行？若言有者，成身子疑。既無此教，則無行無人，何須論也。通別兩教須汎論之，今為三意：一、約通十地直心對見地。前未發真名為邪曲，登地見理離諸曲見故名直心，因此直心進入二地，二地能遍行此十七句故名發行，由發行入三地。三地解行俱進故名深心，以深心故得入四地。四地能事理俱行，則自調調他名為調伏，以調伏故得入五地。五地既事理調伏能如說行，得入六地。六地能於一切善法迴向佛果、用施眾生，以迴向故即入七地。七地即有方便，能修自行化他，得入八地。八地能道觀雙流，亦能處處教化調伏眾生，眾生既調佛土即淨，佛土既淨得入九地。九地能說法淨，說法淨即智慧淨，九地具四十辨才名智慧地，因智慧淨得入十地。十地即心淨故一切功德淨。始自直心訖于結句言「欲得淨土當淨其心，心淨則佛土淨。」借此十地對成通教，竪明相資淨土行也。二、約別教對十地者，仍有兩意：一從初地能見佛性，即破無明離二邊曲，名為真心。從二地至十地，類通可知，但見偏圓以為異耳。次依《仁王》十四般若以消相資竪義。彼經取三十心共來對三般若，若爾直心即對十住。何者？入理般若名為住，雖未見圓，生相似解，名為直心。發行對十行，十行正是修行之義。深心對十迴向，能迴事入理，令解行俱深。調伏對初地，初地發真，道觀雙流，得名調伏。從二地乃至十地，次第對句。等覺對後句，心淨則佛土淨也。故含地前後取等覺。依十四般若竪對諸句，其數整足。雖語有不稱諸地名者，若欲解釋，無往不通。三、約圓教者，依前歷別，義猶有餘，何容初地止是調伏，無餘功德？若具足有，則不但受調伏一名；若是分有，何得調伏獨當其稱？當知猶是未圓之教。今以十句皆對圓位以辨竪深，用明橫廣則皆在初住已自具足。何以故？銅輪見理已破無明，豈非直心？具足萬行，豈非發行？念念流入，豈非深心？五住圓除，豈非調伏？解行相扶，豈非如說行？萬行流入，豈非迴向？權實具足，豈非方便？得普現色身，豈非成就眾生？若染淨土成道，四教眾生來生其國，豈非淨佛國土？一音演說，四辨赴機，豈非說法之淨？寂照之智不謀而說，豈非智慧淨？實相真心猶如虛空，豈非心淨？一心 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是寶積」下，二、竪明修淨土行。有十三番相資成淨土因也。上從直心、橫約十七行，今還從直心竪明從淺至深。將竪約橫，無有一法而不竪修，將橫約竪亦如是，具說如前。一一諸行至金剛心，心淨則佛土淨也。此為三：一約教、二觀心、三帖文。一、約教者，三藏不明淨佛國土。何者？聲聞經中無十方佛，豈論諸國修淨土行？若言有者，成身子疑。既無此教，則無行無人，何須論也。通別兩教須汎論之，今為三意：一、約通十地直心對見地。前未發真名為邪曲，登地見理離諸曲見故名直心，因此直心進入二地，二地能遍行此十七句故名發行，由發行入三地。三地解行俱進故名深心，以深心故得入四地。四地能事理俱行，則自調調他名為調伏，以調伏故得入五地。五地既事理調伏能如說行，得入六地。六地能於一切善法迴向佛果、用施眾生，以迴向故即入七地。七地即有方便，能修自行化他，得入八地。八地能道觀雙流，亦能處處教化調伏眾生，眾生既調佛土即淨，佛土既淨得入九地。九地能說法淨，說法淨即智慧淨，九地具四十辨才名智慧地，因智慧淨得入十地。十地即心淨故一切功德淨。始自直心訖于結句言「欲得淨土當淨其心，心淨則佛土淨。」借此十地對成通教，竪明相資淨土行也。二、約別教對十地者，仍有兩意：一從初地能見佛性，即破無明離二邊曲，名為真心。從二地至十地，類通可知，但見偏圓以為異耳。次依《仁王》十四般若以消相資竪義。彼經取三十心共來對三般若，若爾直心即對十住。何者？入理般若名為住，雖未見圓，生相似解，名為直心。發行對十行，十行正是修行之義。深心對十迴向，能迴事入理，令解行俱深。調伏對初地，初地發真，道觀雙流，得名調伏。從二地乃至十地，次第對句。等覺對後句，心淨則佛土淨也。故含地前後取等覺。依十四般若竪對諸句，其數整足。雖語有不稱諸地名者，若欲解釋，無往不通。三、約圓教者，依前歷別，義猶有餘，何容初地止是調伏，無餘功德？若具足有，則不但受調伏一名；若是分有，何得調伏獨當其稱？當知猶是未圓之教。今以十句皆對圓位以辨竪深，用明橫廣則皆在初住已自具足。何以故？銅輪見理已破無明，豈非直心？具足萬行，豈非發行？念念流入，豈非深心？五住圓除，豈非調伏？解行相扶，豈非如說行？萬行流入，豈非迴向？權實具足，豈非方便？得普現色身，豈非成就眾生？若染淨土成道，四教眾生來生其國，豈非淨佛國土？一音演說，四辨赴機，豈非說法之淨？寂照之智不謀而說，豈非智慧淨？實相真心猶如虛空，豈非心淨？一心

萬行具足福慧，非功德淨？正報既淨，依報亦爾。同於諸佛見法性理，居因陀羅網，分入寂光，豈非佛土淨也。當知初住心中，竪深窮於心源，此十四句及無量句磬無不盡。故初阿字門具四十一字，四十一字亦具初門。當知竪論則窮徹後際，橫說並備眾門。發心正行，傍化二土、成就眾生，悉備初心中也。故《大品》云「初發心時便成正覺」，《華嚴》云「得如來一身無量身」。初位既橫竪諸句淨佛國土，餘位亦然，如前引《大經》十五日月喻也。次約觀心竪釋十三番相資修淨土因者，一心三觀觀於法性，即是直心。此一念心具前十七之行，即是隨其直心則能發行。事理相資，即能進入甚深法界。以深心故，事理不善意得調伏，以意調故有所說法、能如說行、迴己所行遍施一切，既能迴施即令眾生斷惡修善，以修善故即淨佛土，佛土淨故即境界淨，境界淨故即說法淨，說法淨故內心智慧轉得明淨，智慧淨故則一切功德皆悉清淨。此等皆是觀心清淨則佛土淨也。故云「欲淨佛土當淨其心，隨其心淨則佛土淨。」是則竪修一十三句，宛然具在觀心之內，名觀行即也。故《法華》云「當知是人已趣道場，近三菩提，坐道樹下。」若功行純熟，諸佛冥加，即入相似。從相似進入銅輪，分證真實，即於二土自行化他與物結緣。應以佛身而得度者，即現佛身為說漸頓不定祕密法門，教化調伏入慧起根而取佛土。若不如此，初住何緣八相成道？一往雖云觀心實是真淨佛土義也。此是了義，若離此者多是執文隨語生見。復次非別無以表竪、非圓無以表橫，譬如非日無以成月、非月無以數日，日月相須能成一歲乃至成多。今橫竪相須、高廣義顯，非竪非橫而竪而橫，如世伊字首羅三目。當知淨土之義依三德祕密藏而有，若三身三德此就正報，三土四土即就依報。依正相成，其義可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬行具足福慧，非功德淨？正報既淨，依報亦爾。同於諸佛見法性理，居因陀羅網，分入寂光，豈非佛土淨也。當知初住心中，竪深窮於心源，此十四句及無量句磬無不盡。故初阿字門具四十一字，四十一字亦具初門。當知竪論則窮徹後際，橫說並備眾門。發心正行，傍化二土、成就眾生，悉備初心中也。故《大品》云「初發心時便成正覺」，《華嚴》云「得如來一身無量身」。初位既橫竪諸句淨佛國土，餘位亦然，如前引《大經》十五日月喻也。次約觀心竪釋十三番相資修淨土因者，一心三觀觀於法性，即是直心。此一念心具前十七之行，即是隨其直心則能發行。事理相資，即能進入甚深法界。以深心故，事理不善意得調伏，以意調故有所說法、能如說行、迴己所行遍施一切，既能迴施即令眾生斷惡修善，以修善故即淨佛土，佛土淨故即境界淨，境界淨故即說法淨，說法淨故內心智慧轉得明淨，智慧淨故則一切功德皆悉清淨。此等皆是觀心清淨則佛土淨也。故云「欲淨佛土當淨其心，隨其心淨則佛土淨。」是則竪修一十三句，宛然具在觀心之內，名觀行即也。故《法華》云「當知是人已趣道場，近三菩提，坐道樹下。」若功行純熟，諸佛冥加，即入相似。從相似進入銅輪，分證真實，即於二土自行化他與物結緣。應以佛身而得度者，即現佛身為說漸頓不定祕密法門，教化調伏入慧起根而取佛土。若不如此，初住何緣八相成道？一往雖云觀心實是真淨佛土義也。此是了義，若離此者多是執文隨語生見。復次非別無以表竪、非圓無以表橫，譬如非日無以成月、非月無以數日，日月相須能成一歲乃至成多。今橫竪相須、高廣義顯，非竪非橫而竪而橫，如世伊字首羅三目。當知淨土之義依三德祕密藏而有，若三身三德此就正報，三土四土即就依報。依正相成，其義可解。

三、帖文釋者，「隨其直心則能發行」者，直心即是圓教觀中修無作八直，得此直心能具萬行故名發行，亦云得此直心即能行前十七橫法。隨其發行則得深心，直心是解、發行是行，解導於行、行資於解，解行相成如目足備到清涼池，名深廣心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、帖文釋者，「隨其直心則能發行」者，直心即是圓教觀中修無作八直，得此直心能具萬行故名發行，亦云得此直心即能行前十七橫法。隨其發行則得深心，直心是解、發行是行，解導於行、行資於解，解行相成如目足備到清涼池，名深廣心也。

「隨其深心則意調伏」者，解行既深，即能調於事理諸惑。理惑者，迷於中道之無明也。事惑者，迷於二諦三界惑也。若初發心即入中道雙照二諦，心心寂滅自然流入，即能調伏事理之惑。《仁王》云「菩薩從初發心至金剛頂皆名伏忍」，即調伏意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨其深心則意調伏」者，解行既深，即能調於事理諸惑。理惑者，迷於中道之無明也。事惑者，迷於二諦三界惑也。若初發心即入中道雙照二諦，心心寂滅自然流入，即能調伏事理之惑。《仁王》云「菩薩從初發心至金剛頂皆名伏忍」，即調伏意也。

「隨其調伏則如說行」者，有所言說，非但赴機利物，內心清淨能如說行，言行相扶善根成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨其調伏則如說行」者，有所言說，非但赴機利物，內心清淨能如說行，言行相扶善根成就。

「隨如說行則能迴向」者，內既成就諸善功德，迴所修因向於佛果及施眾生。「隨其迴向則有方便」者，既迴自行內向佛果、外施眾生，即能善巧能破能立，巧度眾生故言方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨如說行則能迴向」者，內既成就諸善功德，迴所修因向於佛果及施眾生。「隨其迴向則有方便」者，既迴自行內向佛果、外施眾生，即能善巧能破能立，巧度眾生故言方便。

「隨其方便則成就眾生」者，方便既能巧破巧立，破故折伏、立故攝受。若眾生四教止行二善成者，四教智斷則立，即正報因果成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨其方便則成就眾生」者，方便既能巧破巧立，破故折伏、立故攝受。若眾生四教止行二善成者，四教智斷則立，即正報因果成也。

「隨成就眾生則佛土淨」者，若眾生之類是菩薩淨土，眾生正報止善無惡，依報國土則便清淨。正報行善因成則佛土莊嚴，若國土清淨莊嚴名佛土淨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨成就眾生則佛土淨」者，若眾生之類是菩薩淨土，眾生正報止善無惡，依報國土則便清淨。正報行善因成則佛土莊嚴，若國土清淨莊嚴名佛土淨也。

「隨佛土淨則說法淨」者，若穢土說法則如長者執除糞器，此則赴緣說苦切之法。如淨名為香積土諸來菩薩說此土折伏之法，不說諸法實相清淨之教。若淨土說法，但說諸法實相清淨法門，名說法淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨佛土淨則說法淨」者，若穢土說法則如長者執除糞器，此則赴緣說苦切之法。如淨名為香積土諸來菩薩說此土折伏之法，不說諸法實相清淨之教。若淨土說法，但說諸法實相清淨法門，名說法淨。

「隨說法淨則智慧淨」者，說法本赴物機，機緣若淨則感菩薩智慧亦淨、所說亦淨，譬如猛風鈴聲則大。亦如世人說法，脫有利智福人來聽，說者非意智慧開解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨說法淨則智慧淨」者，說法本赴物機，機緣若淨則感菩薩智慧亦淨、所說亦淨，譬如猛風鈴聲則大。亦如世人說法，脫有利智福人來聽，說者非意智慧開解。

「隨智慧淨則其心淨」者，說法之人解慧既進則惑垢漸消，其心轉顯即是心淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨智慧淨則其心淨」者，說法之人解慧既進則惑垢漸消，其心轉顯即是心淨。

「隨其心淨則一切功德淨」者，真心清淨修諸功德皆無染著，是則一切皆清淨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「隨其心淨則一切功德淨」者，真心清淨修諸功德皆無染著，是則一切皆清淨也。

「是故寶積至佛土淨」，最後結撮正要，明淨土之因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故寶積至佛土淨」，最後結撮正要，明淨土之因。

「欲淨佛土當淨其心」者，從直心來有十三句，名義雖異，皆為淨心。「隨其心淨則佛土淨」者，隨四教明四種心淨，即四種佛土悉清淨也。又四種心只是一自性清淨之心，此心若顯，即一切佛土皆悉淨也。菩薩從初用四道諦淨心，前三是權、後一是實。事理惑除，正報即得佛果清淨，依報即常寂光畢竟淨也。四教眾生垢淨之心來感寂光，各見淨穢，譬如諸天同寶器食，隨其福德飯色有異，譬意在此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲淨佛土當淨其心」者，從直心來有十三句，名義雖異，皆為淨心。「隨其心淨則佛土淨」者，隨四教明四種心淨，即四種佛土悉清淨也。又四種心只是一自性清淨之心，此心若顯，即一切佛土皆悉淨也。菩薩從初用四道諦淨心，前三是權、後一是實。事理惑除，正報即得佛果清淨，依報即常寂光畢竟淨也。四教眾生垢淨之心來感寂光，各見淨穢，譬如諸天同寶器食，隨其福德飯色有異，譬意在此。

「爾時」下，二、身子生疑。文為二：一生疑之由、二正疑念。初明由者，由承佛威神故生疑也。如來神力加被身子者，此經雖對小明大，身子既小乘中智慧第一，為諸聲聞之所揖敬，忽懷疑念，即諸聲聞咸共生疑：大乘方等有不思議祕密之事，即是穢國有淨土也。身子未能稱機疑問，必假佛力方會物心，故云承佛威神也。依《法華》意，發本顯迹，明諸聲聞內祕外現，何容不能稱物之機而生疑也？「作是至若此」，二、正明疑念者，疑佛答寶積心淨土淨，執昔三藏，故生疑也。菩薩三祇修行成佛是同，何得今說菩薩心淨即佛土淨？釋迦獨無淨土，應是為菩薩時心不清淨。若不清淨，何得成佛？若心淨成佛者，亦應心淨佛土淨也，何得佛土穢惡？若斯翻覆生疑未敢問者，或可自鄙，或恐失儀，或知如來懸鑑自當知時，故未問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時」下，二、身子生疑。文為二：一生疑之由、二正疑念。初明由者，由承佛威神故生疑也。如來神力加被身子者，此經雖對小明大，身子既小乘中智慧第一，為諸聲聞之所揖敬，忽懷疑念，即諸聲聞咸共生疑：大乘方等有不思議祕密之事，即是穢國有淨土也。身子未能稱機疑問，必假佛力方會物心，故云承佛威神也。依《法華》意，發本顯迹，明諸聲聞內祕外現，何容不能稱物之機而生疑也？「作是至若此」，二、正明疑念者，疑佛答寶積心淨土淨，執昔三藏，故生疑也。菩薩三祇修行成佛是同，何得今說菩薩心淨即佛土淨？釋迦獨無淨土，應是為菩薩時心不清淨。若不清淨，何得成佛？若心淨成佛者，亦應心淨佛土淨也，何得佛土穢惡？若斯翻覆生疑未敢問者，或可自鄙，或恐失儀，或知如來懸鑑自當知時，故未問也。

「佛知其意」下，三、佛釋疑。文為三：一佛以日月問、二身子事答、三佛合譬解釋。初文者，日月譬於真應淨土。如日月宮眾寶所成，照四天下。彼中有諸天子，譬真應二土為萬德所成常照四土，一切眾生真應法身之所依也。又譬真緣二修，如日月相須則成就萬物、照顯一切。真緣亦爾，互相成顯。以真緣合故常自顯照四種淨土，而於盲者所不能見。為二緣集罪障，障於五眼故也。是故舉日月為喻以問身子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛知其意」下，三、佛釋疑。文為三：一佛以日月問、二身子事答、三佛合譬解釋。初文者，日月譬於真應淨土。如日月宮眾寶所成，照四天下。彼中有諸天子，譬真應二土為萬德所成常照四土，一切眾生真應法身之所依也。又譬真緣二修，如日月相須則成就萬物、照顯一切。真緣亦爾，互相成顯。以真緣合故常自顯照四種淨土，而於盲者所不能見。為二緣集罪障，障於五眼故也。是故舉日月為喻以問身子。

「對曰至非日月咎」，二、身子依事奉答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「對曰至非日月咎」，二、身子依事奉答。

「舍利弗至而汝不見」，三、合日月譬釋身子疑。「眾生罪故不見佛國嚴淨」者，先合盲者，眾生界內緣集濁惡障重，是故不見同居淨土。以界內罪與無為合，及界內塵沙罪故，不見有餘淨土；以界外塵沙無明罪故，不見果報淨土；以法界微細無明罪故，不見寂光淨土。「我此土淨而汝不見」者，此合日月之譬，明四土常淨，身子有前四種罪障，故不見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗至而汝不見」，三、合日月譬釋身子疑。「眾生罪故不見佛國嚴淨」者，先合盲者，眾生界內緣集濁惡障重，是故不見同居淨土。以界內罪與無為合，及界內塵沙罪故，不見有餘淨土；以界外塵沙無明罪故，不見果報淨土；以法界微細無明罪故，不見寂光淨土。「我此土淨而汝不見」者，此合日月之譬，明四土常淨，身子有前四種罪障，故不見也。

「爾時」下，四、螺髻自引所見釋身子疑。所以梵王引所見者，諸小乘人疑佛，雖說淨土，誰所見之，是以梵王冥知佛意，引所見者證佛不虛，普生時眾聞信之善。文為二：一先折身子疑念、二正舉所見釋疑。初文可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時」下，四、螺髻自引所見釋身子疑。所以梵王引所見者，諸小乘人疑佛，雖說淨土，誰所見之，是以梵王冥知佛意，引所見者證佛不虛，普生時眾聞信之善。文為二：一先折身子疑念、二正舉所見釋疑。初文可解。

「所以者何」下，二、正舉所見釋疑。文為三：一梵王見淨、二身子見穢、三釋見淨穢之由。一、梵王自述所見，以自在天為類者，有二處天同名自在，或六欲頂或色界頂。今欲界也，類同居淨土莊嚴殊妙。西方淨土亦同居淨也，彼經亦舉第六天為類，故云其寶猶如第六天寶。但六天正報比西方身，如彼乞人在帝釋側。此是舉近以況遠耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以者何」下，二、正舉所見釋疑。文為三：一梵王見淨、二身子見穢、三釋見淨穢之由。一、梵王自述所見，以自在天為類者，有二處天同名自在，或六欲頂或色界頂。今欲界也，類同居淨土莊嚴殊妙。西方淨土亦同居淨也，彼經亦舉第六天為類，故云其寶猶如第六天寶。但六天正報比西方身，如彼乞人在帝釋側。此是舉近以況遠耳。

「舍利至充滿」，二、身子述所見穢。如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利至充滿」，二、身子述所見穢。如文。

「螺髻至清淨」，三、述不見及見之由。由於「仁者心有高下、不依佛慧」故不見淨。菩薩心無高下、能依佛慧即能見淨。佛慧即是見淨之由也。生死為下、涅槃為高，又云淨為高、垢為下，由此見故見穢。佛慧反此，名為平等。不垢說垢、無淨說淨，垢淨之相無相隔礙，故螺髻所覩穢國即淨。身子於生死涅槃垢淨有隔，不依佛慧，故但見垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「螺髻至清淨」，三、述不見及見之由。由於「仁者心有高下、不依佛慧」故不見淨。菩薩心無高下、能依佛慧即能見淨。佛慧即是見淨之由也。生死為下、涅槃為高，又云淨為高、垢為下，由此見故見穢。佛慧反此，名為平等。不垢說垢、無淨說淨，垢淨之相無相隔礙，故螺髻所覩穢國即淨。身子於生死涅槃垢淨有隔，不依佛慧，故但見垢。

「於是」下，五、佛現淨土釋疑。文為四：一案地現淨、二問身子、三答、四正釋疑。初文者，亦如上舉日月譬意。地喻真修，指表緣修。真緣若合則真應土現，如指地合故莊嚴土現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是」下，五、佛現淨土釋疑。文為四：一案地現淨、二問身子、三答、四正釋疑。初文者，亦如上舉日月譬意。地喻真修，指表緣修。真緣若合則真應土現，如指地合故莊嚴土現。

問：四土之中為是何土？答：有二意。一云現同居淨土、二云隨機顯現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：四土之中為是何土？答：有二意。一云現同居淨土、二云隨機顯現。

「一切大眾歎未曾有」者，非但說聲聞經時之所未見，前說諸方等多顯正報，顯依報淨土未如今也。「而皆自見坐寶蓮華」者，表此大眾悉有生淨土之理，或復當生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切大眾歎未曾有」者，非但說聲聞經時之所未見，前說諸方等多顯正報，顯依報淨土未如今也。「而皆自見坐寶蓮華」者，表此大眾悉有生淨土之理，或復當生。

「佛告至嚴淨」，二、佛問身子。如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告至嚴淨」，二、佛問身子。如文。

「舍利至悉現」，三、身子答。前說小乘及諸方等所未見聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利至悉現」，三、身子答。前說小乘及諸方等所未見聞。

「佛語」下，四、佛正釋疑。文為三：一法、二譬、三時眾得益。初法說如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛語」下，四、佛正釋疑。文為三：一法、二譬、三時眾得益。初法說如文。

「譬如」下，二、譬說。文為二：開譬、合譬。初開譬者，寶器譬寂光，飯異譬三土。三土之報不出寂光，依於寂光見不同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如」下，二、譬說。文為二：開譬、合譬。初開譬者，寶器譬寂光，飯異譬三土。三土之報不出寂光，依於寂光見不同也。

「如是至莊嚴」，次、合譬。今以十種合飯色異：一、約同居者，濁重為垢、濁輕為淨，此垢淨相隔，垢不見淨也。二、約同居有餘。同居淨中雖無重濁，見思牽生故亦是垢，有餘土中久斷此垢故名為淨。垢淨未融，垢不見淨。三、自約有餘。二乘生彼，其土則劣，故名為垢。菩薩生彼，以具福業感報亦淨亦垢，故不見淨。四、約有餘果報。有餘之土未破無明，其土悉垢。生實報者，已破無明，其見則淨亦垢，故不見淨。五、自約果報者，上下相望報有優劣自成垢淨，亦垢故不見淨。六約果報望下寂光、七下品寂光望中寂光、八約中寂光望上寂光、九諸土總對寂光、十諸土非垢寂光非淨，畢竟無說非垢非淨，而說諸土為垢、寂光為淨。故下文云「雖知諸佛國土永寂如空，而現種種清淨佛土。」今此十番垢淨以對飯色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是至莊嚴」，次、合譬。今以十種合飯色異：一、約同居者，濁重為垢、濁輕為淨，此垢淨相隔，垢不見淨也。二、約同居有餘。同居淨中雖無重濁，見思牽生故亦是垢，有餘土中久斷此垢故名為淨。垢淨未融，垢不見淨。三、自約有餘。二乘生彼，其土則劣，故名為垢。菩薩生彼，以具福業感報亦淨亦垢，故不見淨。四、約有餘果報。有餘之土未破無明，其土悉垢。生實報者，已破無明，其見則淨亦垢，故不見淨。五、自約果報者，上下相望報有優劣自成垢淨，亦垢故不見淨。六約果報望下寂光、七下品寂光望中寂光、八約中寂光望上寂光、九諸土總對寂光、十諸土非垢寂光非淨，畢竟無說非垢非淨，而說諸土為垢、寂光為淨。故下文云「雖知諸佛國土永寂如空，而現種種清淨佛土。」今此十番垢淨以對飯色。

「當佛」下，三、時眾得益。文為二：一現淨得益、二復土得益。現淨為二：一、五百聞說得無生忍，即通七地、別初地、圓初住。次八萬四千發菩提心，菩提心位如前分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當佛」下，三、時眾得益。文為二：一現淨得益、二復土得益。現淨為二：一、五百聞說得無生忍，即通七地、別初地、圓初住。次八萬四千發菩提心，菩提心位如前分別。

「佛攝至意解」，次明復穢已，悟無常得小乘道。初見穢為淨，穢是無常；復淨還穢，謂淨無常。無常迅速，故得法眼淨，見生滅四諦之法分明，小乘法眼在見道位，非大乘法眼也。「八千不受」者，證無學道，不受三界虛妄生死法也。故知此經猶帶拙度之說，意在此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛攝至意解」，次明復穢已，悟無常得小乘道。初見穢為淨，穢是無常；復淨還穢，謂淨無常。無常迅速，故得法眼淨，見生滅四諦之法分明，小乘法眼在見道位，非大乘法眼也。「八千不受」者，證無學道，不受三界虛妄生死法也。故知此經猶帶拙度之說，意在此也。