維摩經玄疏卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維摩經玄疏卷第五

天台山修禪寺沙門智顗撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台山修禪寺沙門智顗撰

第一釋名，前已開為二重，一、釋此經別名，已竟。二、次釋通名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一釋名，前已開為二重，一、釋此經別名，已竟。二、次釋通名。

第二、正釋通名者，即是釋「經」之一字也。若依天竺語，佛教之首，通標修多羅，或云修單羅，或云修妬路，例如此土楚夏方言。修多羅者，既是外國之語，古今諸師解釋有異，或言無翻，或言有翻。今釋此義，略為五意：第一，明無翻；第二，明有翻；第三，通和有翻無翻；第四，歷法解釋；第五，約觀心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、正釋通名者，即是釋「經」之一字也。若依天竺語，佛教之首，通標修多羅，或云修單羅，或云修妬路，例如此土楚夏方言。修多羅者，既是外國之語，古今諸師解釋有異，或言無翻，或言有翻。今釋此義，略為五意：第一，明無翻；第二，明有翻；第三，通和有翻無翻；第四，歷法解釋；第五，約觀心。

第一、釋修多羅，言無翻者，但外國有多含之語，即是修多羅名含五義，豈可但用「經」字往翻！故開善法師云：「『經』非正翻，但以經字，代修多羅也。」至如此方周、孔聖教，稱之為經；外國聖教，此土宜用「經」字代也。所言修多羅名含五義者：一，法本；二，微發；三，涌泉；四，繩墨；五，結鬘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、釋修多羅，言無翻者，但外國有多含之語，即是修多羅名含五義，豈可但用「經」字往翻！故開善法師云：「『經』非正翻，但以經字，代修多羅也。」至如此方周、孔聖教，稱之為經；外國聖教，此土宜用「經」字代也。所言修多羅名含五義者：一，法本；二，微發；三，涌泉；四，繩墨；五，結鬘。

一、修多羅名含法本義者，大聖知一切皆不可說，以四悉檀因緣而有言教者，若世界悉檀說，即為一切論本；若為人、對治兩悉檀說，即為行本；若第一義悉檀說，即為理本，故修多羅含「法本」義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、修多羅名含法本義者，大聖知一切皆不可說，以四悉檀因緣而有言教者，若世界悉檀說，即為一切論本；若為人、對治兩悉檀說，即為行本；若第一義悉檀說，即為理本，故修多羅含「法本」義也。

二、明修多羅名含微發義者，法王用四悉檀起教，巧妙玄辭，從微至著，靡所不詮；是則文義漸顯，開發初心，初、中、後善，圓滿具足，故修多羅含「微發」義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明修多羅名含微發義者，法王用四悉檀起教，巧妙玄辭，從微至著，靡所不詮；是則文義漸顯，開發初心，初、中、後善，圓滿具足，故修多羅含「微發」義也。

三、明修多羅含涌泉義者，此從譬以明義，如泉涌流，滔滔無竭。佛用四悉檀說法，文義無盡，法流不絕，津潤萌芽，三草兩木，一地所生，皆得增長，故修多羅含「涌泉」義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明修多羅含涌泉義者，此從譬以明義，如泉涌流，滔滔無竭。佛用四悉檀說法，文義無盡，法流不絕，津潤萌芽，三草兩木，一地所生，皆得增長，故修多羅含「涌泉」義也。

四、修多羅含繩墨義者，亦是從譬以顯義，如世繩墨，能栽邪就正。佛用四悉檀說法，裁愛論、見論邪曲，令發真見無漏正道，故修多羅含「繩墨」義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、修多羅含繩墨義者，亦是從譬以顯義，如世繩墨，能栽邪就正。佛用四悉檀說法，裁愛論、見論邪曲，令發真見無漏正道，故修多羅含「繩墨」義也。

五、修多羅含結鬘義者，此亦從譬以顯義。結鬘即是縷穿於華，無有零落；大覺世尊以四悉檀說法，詮諸法相，赴緣皆無漏失。又，結鬘能嚴飾身、首，如來言教，莊嚴行人，一切敬愛，故修多羅含「結鬘」義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、修多羅含結鬘義者，此亦從譬以顯義。結鬘即是縷穿於華，無有零落；大覺世尊以四悉檀說法，詮諸法相，赴緣皆無漏失。又，結鬘能嚴飾身、首，如來言教，莊嚴行人，一切敬愛，故修多羅含「結鬘」義也。

此土既無含此五義之言，故用「經」字代也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此土既無含此五義之言，故用「經」字代也。

問曰：修多羅多含五義，同用悉檀往釋，有何五義之別耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：修多羅多含五義，同用悉檀往釋，有何五義之別耶？

答曰：悉檀大意雖同，五義之別未甞混濫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：悉檀大意雖同，五義之別未甞混濫也。

第二、明修多羅有翻者，有師言「昔佛法初度，胡漢之語未通，故河西群學謂無翻也」。爾來經論度此，翻譯胡漢之語既通，修多羅定有翻也。但諸法師，各異傳聞，言「有翻」者，又成非一。今略出五翻不同：一，有師云「法本」；二，有師云此翻云「契」；三，有師言此翻言「綖」；四，有師翻云「善語教」；五，有師言此翻云「經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、明修多羅有翻者，有師言「昔佛法初度，胡漢之語未通，故河西群學謂無翻也」。爾來經論度此，翻譯胡漢之語既通，修多羅定有翻也。但諸法師，各異傳聞，言「有翻」者，又成非一。今略出五翻不同：一，有師云「法本」；二，有師云此翻云「契」；三，有師言此翻言「綖」；四，有師翻云「善語教」；五，有師言此翻云「經」。

一、有師言，修多羅此翻云法本者，法本有三：一為論本，二為行本，三為義本。佛用四悉檀說法，得為此三本，具如前釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、有師言，修多羅此翻云法本者，法本有三：一為論本，二為行本，三為義本。佛用四悉檀說法，得為此三本，具如前釋。

二、有師言，修多羅此翻言契，以契會為義。世尊如法相解，用四悉檀如法相說，世界悉檀說法，即是契情；為人、對治兩悉檀說法，即是契行；第一義悉檀說法，即契理也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、有師言，修多羅此翻言契，以契會為義。世尊如法相解，用四悉檀如法相說，世界悉檀說法，即是契情；為人、對治兩悉檀說法，即是契行；第一義悉檀說法，即契理也。

三、有師翻言綖者，此是因譬顯義，即與前結鬘義同也。又言「綖以縫成為能」，即是悉檀之說，能成三乘行人三義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、有師翻言綖者，此是因譬顯義，即與前結鬘義同也。又言「綖以縫成為能」，即是悉檀之說，能成三乘行人三義也。

四、有師翻云善語教者，大聖大慈心，順理說法，故言善語。用悉檀赴機，化物順情，成行人入理，故云善語教也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、有師翻云善語教者，大聖大慈心，順理說法，故言善語。用悉檀赴機，化物順情，成行人入理，故云善語教也。

五、有師言「經」字即是正翻。所以者何？彼方極聖說教，名修多羅；此土聖人所說，名之為經。以此類通，即正翻也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、有師言「經」字即是正翻。所以者何？彼方極聖說教，名修多羅；此土聖人所說，名之為經。以此類通，即正翻也。

所言經者，經由為義，經由聖人心口，故稱為經。悉檀致教，經由如來心口，故名經也。又云「前聖、後聖，莫不經此悉檀所說之教，而得成道」，又云「經者，訓法訓常」，法云可軌，常則難可改變，悉檀設教，此教能成三利，必定可軌，故云「訓法」也；悉檀致教，若天、若魔、若梵、若諸沙門，及婆羅門，乃至餘眾，無能改易，故云「常」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言經者，經由為義，經由聖人心口，故稱為經。悉檀致教，經由如來心口，故名經也。又云「前聖、後聖，莫不經此悉檀所說之教，而得成道」，又云「經者，訓法訓常」，法云可軌，常則難可改變，悉檀設教，此教能成三利，必定可軌，故云「訓法」也；悉檀致教，若天、若魔、若梵、若諸沙門，及婆羅門，乃至餘眾，無能改易，故云「常」也。

問曰：有翻既五種不同，豈得類用三義解釋？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：有翻既五種不同，豈得類用三義解釋？

答曰：述彼顯此。彼義既申，此意又顯，有何過也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：述彼顯此。彼義既申，此意又顯，有何過也。

第三、和通無翻、有翻： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、和通無翻、有翻：

有翻者問無者曰：何故言「外國有多含之語，此土無有多含之語此是經者」？《法華》明六根清淨，何得悉知六塵、十法界之理耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有翻者問無者曰：何故言「外國有多含之語，此土無有多含之語此是經者」？《法華》明六根清淨，何得悉知六塵、十法界之理耶？

答曰：此是受持《法華》，六千切德，莊嚴行人六根清淨，顯相似藏識之用，則六塵一切法皆是經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此是受持《法華》，六千切德，莊嚴行人六根清淨，顯相似藏識之用，則六塵一切法皆是經也。

問曰：一切法何得悉能詮理，並是經耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：一切法何得悉能詮理，並是經耶？

答曰：是事易明。世間現見，祇是一墨色點作字，詮一切法，靡所不周，香、味、觸等，何得不然。故此經云「於食等者，諸法亦等。諸法等者，於食亦等」，故能以一食施一切。《大品經》云「諸法等故，般若波羅密等」，又云「一切法趣色，乃至意法，是趣不過」，色尚不可得，云何當有趣、非趣？如是遍歷一切法，類可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：是事易明。世間現見，祇是一墨色點作字，詮一切法，靡所不周，香、味、觸等，何得不然。故此經云「於食等者，諸法亦等。諸法等者，於食亦等」，故能以一食施一切。《大品經》云「諸法等故，般若波羅密等」，又云「一切法趣色，乃至意法，是趣不過」，色尚不可得，云何當有趣、非趣？如是遍歷一切法，類可知也。

第五、約觀心明經者，即為四意：一，類無翻，約觀心明經；二，類有翻，約觀心明經；三，類和通有翻無翻，約觀心明經；四，類歷法，約觀心明經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、約觀心明經者，即為四意：一，類無翻，約觀心明經；二，類有翻，約觀心明經；三，類和通有翻無翻，約觀心明經；四，類歷法，約觀心明經。

一、類無翻約觀心明經者，何但修多羅無翻名含五義？眾生心含一切法，亦不可的詺。所以者何？若離一切心數，詺何為心耶？今言觀心含五義者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、類無翻約觀心明經者，何但修多羅無翻名含五義？眾生心含一切法，亦不可的詺。所以者何？若離一切心數，詺何為心耶？今言觀心含五義者：

一、心含法本義，《提謂經》云「心是萬行之本，眾靈之源。出入無亂，往來無間，統御一身，以立道根」，此是言說之本，即教本也；萬行之本，即行本也；以立道根，即理本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、心含法本義，《提謂經》云「心是萬行之本，眾靈之源。出入無亂，往來無間，統御一身，以立道根」，此是言說之本，即教本也；萬行之本，即行本也；以立道根，即理本也。

二、約觀心含微發義者，細微之法，莫若剎那，因此相續，成一切法。若觀此心，發諸功德智慧，亦從微至著也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約觀心含微發義者，細微之法，莫若剎那，因此相續，成一切法。若觀此心，發諸功德智慧，亦從微至著也。

三、明約觀心含涌泉義者，因觀心發功德智慧，如涌泉無盡也，故《仁王經》云：「能觀心源，得無量報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明約觀心含涌泉義者，因觀心發功德智慧，如涌泉無盡也，故《仁王經》云：「能觀心源，得無量報。」

四、約觀心含結鬘義者，心王穿一切心數之法，如縷穿華成鬘，無零漏也。觀心穿一切法，亦復如是。若發定慧，還嚴飾於心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、約觀心含結鬘義者，心王穿一切心數之法，如縷穿華成鬘，無零漏也。觀心穿一切法，亦復如是。若發定慧，還嚴飾於心也。

五、明約觀心含繩墨義者，觀心裁愛見邪曲，成八直正道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、明約觀心含繩墨義者，觀心裁愛見邪曲，成八直正道也。

二、類有翻明觀心者，若將法約心，則可詺也。還須對前，五種翻修多羅： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、類有翻明觀心者，若將法約心，則可詺也。還須對前，五種翻修多羅：

一、明觀心即是法本者，已如前引《提謂經》之所明也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、明觀心即是法本者，已如前引《提謂經》之所明也。

二、約觀心即是契者，觀心會理，即是契也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約觀心即是契者，觀心會理，即是契也。

三、明約觀心即綖義者，觀心能成一切道法。如綖成衣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明約觀心即綖義者，觀心能成一切道法。如綖成衣。

四、明約觀心即是善語，方字訓一字，或二訓，乃至多訓，此即是多含之義。正如「經」字，欲作含五義解釋，其意泠然，故知無翻之義非也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、明約觀心即是善語，方字訓一字，或二訓，乃至多訓，此即是多含之義。正如「經」字，欲作含五義解釋，其意泠然，故知無翻之義非也。

又，無翻者問有翻者曰：若言「昔兩國之言未通，故云無翻；今兩國之語既通，定有翻者」，修多羅但是外國之一言，今何得翻者不同，五語各異？若一翻為是，餘四則非，孰是孰非？若五翻俱是，彼一此五，一不可為五，五不可為一，此為大妨。若五語俱非，定知無翻，設更出異翻，皆不可用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，無翻者問有翻者曰：若言「昔兩國之言未通，故云無翻；今兩國之語既通，定有翻者」，修多羅但是外國之一言，今何得翻者不同，五語各異？若一翻為是，餘四則非，孰是孰非？若五翻俱是，彼一此五，一不可為五，五不可為一，此為大妨。若五語俱非，定知無翻，設更出異翻，皆不可用。

今謂：若不得佛法正意，有翻、無翻俱是執滯，其得意者，無翻有翻，皆可從也。所以者何？若知悉檀起教是一，無翻、有翻，皆具三義，含一切佛法。執諍既息，正義圓通，此有何過？故經云「依義，不依語也」，雖然今解釋直用「經」字，則無所不該。又，無翻、有翻，幸得縱容。所以者何？言無翻者，亦用「經」字標題；言有翻者，亦以「經」字標題，並不見用法本、契、綖、善語教，標教首也。若存「經」字，是則有翻、無翻，兩情皆愜，即是通和二家執諍義也。如舊解《涅槃》，或言有翻、無翻；《般若》或言有翻、無翻。若深解此意，無所滯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今謂：若不得佛法正意，有翻、無翻俱是執滯，其得意者，無翻有翻，皆可從也。所以者何？若知悉檀起教是一，無翻、有翻，皆具三義，含一切佛法。執諍既息，正義圓通，此有何過？故經云「依義，不依語也」，雖然今解釋直用「經」字，則無所不該。又，無翻、有翻，幸得縱容。所以者何？言無翻者，亦用「經」字標題；言有翻者，亦以「經」字標題，並不見用法本、契、綖、善語教，標教首也。若存「經」字，是則有翻、無翻，兩情皆愜，即是通和二家執諍義也。如舊解《涅槃》，或言有翻、無翻；《般若》或言有翻、無翻。若深解此意，無所滯也。

第四、歷諸法明經者，有師言：有三種經：一，聲經；二，色經；三，法經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、歷諸法明經者，有師言：有三種經：一，聲經；二，色經；三，法經。

一、明聲經者，大覺世尊，聲能詮理，聞聲得理，故聲即是經。故《大品經》云：「若從善知識處，聞般若也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、明聲經者，大覺世尊，聲能詮理，聞聲得理，故聲即是經。故《大品經》云：「若從善知識處，聞般若也。」

二、明色經者，墨色之字為經也。墨色為字，能詮於理，見色得理，色即是經。故《大品經》云「若從經卷中聞般若」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明色經者，墨色之字為經也。墨色為字，能詮於理，見色得理，色即是經。故《大品經》云「若從經卷中聞般若」也。

三、法為經者，「法」是法塵，心與法合，內心思惟，修習於法，因法見理，法即是經。故經云：「修我法者，證乃自知。心無實行，何用問為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、法為經者，「法」是法塵，心與法合，內心思惟，修習於法，因法見理，法即是經。故經云：「修我法者，證乃自知。心無實行，何用問為？」

問曰：六塵何意三塵是經，香、味、觸三塵非經耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：六塵何意三塵是經，香、味、觸三塵非經耶？

答曰：此土三根鈍故，不能得香、味、觸之理，故三塵不名經也。若他方佛土，或以香為佛事，或以味為佛事，或觸為佛事，此則三塵，皆是經也。如此經文，具出他方國土，佛事不同，則一切法皆能詮理，悉是經也。問曰「若言此土三根鈍故，三塵不得教」者，經說「覺觀是言語法」，觀心既是順理之覺觀，即是善語；能轉所觀煩惱，即名為教。故此經云：「弟子眾塵勞，隨意之所轉」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此土三根鈍故，不能得香、味、觸之理，故三塵不名經也。若他方佛土，或以香為佛事，或以味為佛事，或觸為佛事，此則三塵，皆是經也。如此經文，具出他方國土，佛事不同，則一切法皆能詮理，悉是經也。問曰「若言此土三根鈍故，三塵不得教」者，經說「覺觀是言語法」，觀心既是順理之覺觀，即是善語；能轉所觀煩惱，即名為教。故此經云：「弟子眾塵勞，隨意之所轉」也。

五、明觀心即是經者，經由觀心，得成聖也。故《般舟經》云：「諸佛從心得解脫，心者無垢名清淨，五道鮮潔不受色，有解此者成大道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、明觀心即是經者，經由觀心，得成聖也。故《般舟經》云：「諸佛從心得解脫，心者無垢名清淨，五道鮮潔不受色，有解此者成大道。」

三、明類和通有翻無翻約觀心者，如此觀心之時，即知此心，非可名目、非不可名目，亦不可名目、亦可名目，類似有翻、無翻，若能通達無滯礙者，則於觀心破一切法，無所執著，離諸戲論，無礙自在也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明類和通有翻無翻約觀心者，如此觀心之時，即知此心，非可名目、非不可名目，亦不可名目、亦可名目，類似有翻、無翻，若能通達無滯礙者，則於觀心破一切法，無所執著，離諸戲論，無礙自在也。

四、明約觀心歷法悉是經者，一切萬法皆從心起，若心即是經，即諸法皆是經也。故《華嚴經》云：「欲知如來心，但觀眾生心。」譬如一微塵中，有三千大千世界經卷，無人知者，有人破此微塵，即見三千世界經卷。若破眾生一念無明心者，則一切諸佛所說之經皆顯現也。若行人能用觀心尋讀心經，即見佛性，住大涅槃也；於一切頓、漸、祕密、不定諸經，皆得明了。所以者何？觀心生滅，見一切三藏教橫竪分明；觀心不生滅，見一切通教橫竪分明；觀心假名，見一切別教橫竪分明；觀心中道，見一切圓教橫竪分明。四教對諸經，如前分別(一名不可思議解脫)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、明約觀心歷法悉是經者，一切萬法皆從心起，若心即是經，即諸法皆是經也。故《華嚴經》云：「欲知如來心，但觀眾生心。」譬如一微塵中，有三千大千世界經卷，無人知者，有人破此微塵，即見三千世界經卷。若破眾生一念無明心者，則一切諸佛所說之經皆顯現也。若行人能用觀心尋讀心經，即見佛性，住大涅槃也；於一切頓、漸、祕密、不定諸經，皆得明了。所以者何？觀心生滅，見一切三藏教橫竪分明；觀心不生滅，見一切通教橫竪分明；觀心假名，見一切別教橫竪分明；觀心中道，見一切圓教橫竪分明。四教對諸經，如前分別(一名不可思議解脫)。

第二、次釋名大段，此即是從法受名也。今解略為七意：第一，釋不思議解脫名；第二，辨不思議解脫相；第三，別解不思議解脫；第四，類通三法；第五，約教簡別；第六，約觀心明不思議解脫；第七，用人法通經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、次釋名大段，此即是從法受名也。今解略為七意：第一，釋不思議解脫名；第二，辨不思議解脫相；第三，別解不思議解脫；第四，類通三法；第五，約教簡別；第六，約觀心明不思議解脫；第七，用人法通經。

第一、釋不思議解脫名者，即為三意：一，出古今解釋不同；二，詳眾家解釋；三，正明今家解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、釋不思議解脫名者，即為三意：一，出古今解釋不同；二，詳眾家解釋；三，正明今家解釋。

一、明古今諸師釋不思議解脫不同者，諸法師解釋乃多，今略出七家不同： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、明古今諸師釋不思議解脫不同者，諸法師解釋乃多，今略出七家不同：

一者、什法師云：「不思議解脫者，三昧神通之名也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一者、什法師云：「不思議解脫者，三昧神通之名也。」

二、生法師解云：「不思議解脫者，莫測之用也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、生法師解云：「不思議解脫者，莫測之用也。」

三、肇法師解云：「不思議解脫者，幽微難測，出二乘之境，名不思議；塵累所不能拘，名為解脫也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、肇法師解云：「不思議解脫者，幽微難測，出二乘之境，名不思議；塵累所不能拘，名為解脫也。」

四、關內舊解不思議解脫云：「六地斷結，與羅漢齊功，七地侵除習氣，八地習氣都盡，道觀雙流，名不思議。正習俱盡，名為解脫也。」近代南土諸法師解不思議解脫，終傍前解釋，雖復小異，大意終自是同，今不具述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、關內舊解不思議解脫云：「六地斷結，與羅漢齊功，七地侵除習氣，八地習氣都盡，道觀雙流，名不思議。正習俱盡，名為解脫也。」近代南土諸法師解不思議解脫，終傍前解釋，雖復小異，大意終自是同，今不具述。

五、地論諸師解釋不思議解脫者，通教緣修，用七識智照佛性真理，斷界內見思，界外無明。若發真解斷結，則七識圓智，蕭然累外，名為解脫。此是不真宗明解脫，非不思議解脫也。若真宗，八識真修體顯離二障皆融，無得無累，名不思議解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、地論諸師解釋不思議解脫者，通教緣修，用七識智照佛性真理，斷界內見思，界外無明。若發真解斷結，則七識圓智，蕭然累外，名為解脫。此是不真宗明解脫，非不思議解脫也。若真宗，八識真修體顯離二障皆融，無得無累，名不思議解脫也。

六、真諦三藏法師解不思議解脫云：「解脫有二種，一者，不相離解脫；二者，相離解脫。」若不相離解脫，即是法如如，本有之理未與惑離也。所言相離解脫者，得法如如，智斷心障與惑相離解脫，此相離解脫即是不思議解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、真諦三藏法師解不思議解脫云：「解脫有二種，一者，不相離解脫；二者，相離解脫。」若不相離解脫，即是法如如，本有之理未與惑離也。所言相離解脫者，得法如如，智斷心障與惑相離解脫，此相離解脫即是不思議解脫也。

七、三論師云：「若他明縛脫，縛是自縛，脫是自脫，即是自性之縛脫，此非假縛脫；不得是非縛非脫之縛脫，此非不思議之解脫也。」今明「縛非自縛，由脫說縛；脫非自脫，由縛說脫。」由脫說縛，即是假縛；由縛說脫，即是假脫。假縛非縛，假脫非脫，即是非縛非脫，畢竟清淨；而說縛脫者，即是假名不思議之縛脫也。不思議之縛，即是不思議之脫，故言不思議解脫也。但彼假名方便之語，轉側多方，豈可定述。此略出初章耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、三論師云：「若他明縛脫，縛是自縛，脫是自脫，即是自性之縛脫，此非假縛脫；不得是非縛非脫之縛脫，此非不思議之解脫也。」今明「縛非自縛，由脫說縛；脫非自脫，由縛說脫。」由脫說縛，即是假縛；由縛說脫，即是假脫。假縛非縛，假脫非脫，即是非縛非脫，畢竟清淨；而說縛脫者，即是假名不思議之縛脫也。不思議之縛，即是不思議之脫，故言不思議解脫也。但彼假名方便之語，轉側多方，豈可定述。此略出初章耳。

二、詳眾家者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、詳眾家者：

若什師「三昧神通，為不思議解脫」者，此祇是約通教禪定行行之用也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若什師「三昧神通，為不思議解脫」者，此祇是約通教禪定行行之用也。

二、生師以「不測之用」明不思議解脫者，亦是通教行行神用之莫測也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、生師以「不測之用」明不思議解脫者，亦是通教行行神用之莫測也。

三、肇師明「幽微難測，出二乘之境」，祇是通教慧行證理斷結，位過二乘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、肇師明「幽微難測，出二乘之境」，祇是通教慧行證理斷結，位過二乘也。

四、關內舊解不思議解脫「八地習氣都盡，道觀雙流，名不思議解脫」者，亦是通教慧行，行行意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、關內舊解不思議解脫「八地習氣都盡，道觀雙流，名不思議解脫」者，亦是通教慧行，行行意也。

五、地論師明「八識真修體顯斷二障」明不思議解脫者，正是別教明義也。若依《地論》地相明義，即是別教明不思議解脫；就地實明義，即是圓教明不思議解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、地論師明「八識真修體顯斷二障」明不思議解脫者，正是別教明義也。若依《地論》地相明義，即是別教明不思議解脫；就地實明義，即是圓教明不思議解脫也。

六、真諦三藏意同地論別教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、真諦三藏意同地論別教。

七、三論師釋解脫雖作假名虛玄之語，宗旨莫知所趣。若如下自他研覈他性之滯，次不可知《中論．觀法品》所明，由是通教意；〈四諦品〉明，即有通、別、圓三教意；後兩品是三藏教意。約此明義，即得有四教四種解脫義也。而天親多申別圓，龍樹多申通圓，兩家所申解脫同異義推可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、三論師釋解脫雖作假名虛玄之語，宗旨莫知所趣。若如下自他研覈他性之滯，次不可知《中論．觀法品》所明，由是通教意；〈四諦品〉明，即有通、別、圓三教意；後兩品是三藏教意。約此明義，即得有四教四種解脫義也。而天親多申別圓，龍樹多申通圓，兩家所申解脫同異義推可知。

三、正明一家釋不思議解脫名者，即為三意：一，通釋思議、不思議解脫名；二，正別釋不思議解脫；三，料簡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、正明一家釋不思議解脫名者，即為三意：一，通釋思議、不思議解脫名；二，正別釋不思議解脫；三，料簡。

一、通釋思議、不思議解脫者，對思議解脫明不思議解脫，若解思議之理而脫緣縛者，名思議解脫；若解不思議之理而脫緣縛者，名不思議解脫。思議解脫即是離文字之解脫，故身子答天女云「吾聞解脫，無有言說」。若不思議解脫，即是不離文字之解脫，故天女云「無離文字，說解脫相」，文字性離，即解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、通釋思議、不思議解脫者，對思議解脫明不思議解脫，若解思議之理而脫緣縛者，名思議解脫；若解不思議之理而脫緣縛者，名不思議解脫。思議解脫即是離文字之解脫，故身子答天女云「吾聞解脫，無有言說」。若不思議解脫，即是不離文字之解脫，故天女云「無離文字，說解脫相」，文字性離，即解脫也。

二、正別釋不思議解脫名者，即是不離文字之解脫也。故天女云：「解脫之相，不在內、外兩間。文字之相，亦不在內、外兩間。」是故文字性離，即是解脫。解脫者，即諸法也。今明不從自脫起故，不約自性以立名；不從他脫起故，不約他性以立名；解脫不從自他起故，不約共性以立名；解脫不從離自他無因緣起故，不約無因緣性以立名。從因緣起立解脫名，尚不可得，何況無因緣起以立名！解脫不依四邊起，不依四性義而立解脫名者，即是解脫之相不在內、外、兩中間，名字之相亦不在內、外、兩中間，名字相離，即是解脫也。解脫者，即諸法也，故知縛亦如是，是則名字之縛脫，即是非縛非脫；而有縛脫之名者，即是不思議之縛脫也。不思議縛，即是不思議之解脫也。故此經云：「婬、怒、癡性，即是解脫」，住此不思議解脫，能種種示現。若離文字之解脫，即是斷煩惱、入涅槃；不離文字之解脫，即不斷煩惱而入涅槃，名為不思議解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、正別釋不思議解脫名者，即是不離文字之解脫也。故天女云：「解脫之相，不在內、外兩間。文字之相，亦不在內、外兩間。」是故文字性離，即是解脫。解脫者，即諸法也。今明不從自脫起故，不約自性以立名；不從他脫起故，不約他性以立名；解脫不從自他起故，不約共性以立名；解脫不從離自他無因緣起故，不約無因緣性以立名。從因緣起立解脫名，尚不可得，何況無因緣起以立名！解脫不依四邊起，不依四性義而立解脫名者，即是解脫之相不在內、外、兩中間，名字之相亦不在內、外、兩中間，名字相離，即是解脫也。解脫者，即諸法也，故知縛亦如是，是則名字之縛脫，即是非縛非脫；而有縛脫之名者，即是不思議之縛脫也。不思議縛，即是不思議之解脫也。故此經云：「婬、怒、癡性，即是解脫」，住此不思議解脫，能種種示現。若離文字之解脫，即是斷煩惱、入涅槃；不離文字之解脫，即不斷煩惱而入涅槃，名為不思議解脫也。

三、料簡者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、料簡者：

問曰：若不離文字說解脫者，淨名何故默然？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若不離文字說解脫者，淨名何故默然？

答曰：欲印諸菩薩聖說法，即是聖默然義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：欲印諸菩薩聖說法，即是聖默然義也。

問曰：通教亦不依四句立名，即是不思議解脫之名不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：通教亦不依四句立名，即是不思議解脫之名不？

答曰：通教但破三藏四句，不破別教四句，故非不思議也。圓教破別教四句，如上說真修、緣修，墮自他性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：通教但破三藏四句，不破別教四句，故非不思議也。圓教破別教四句，如上說真修、緣修，墮自他性也。

問曰：若爾，此經但破身子，應非不思議解脫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若爾，此經但破身子，應非不思議解脫耶？

答曰：不然。身子盡神力不能去華，天女訶云「結習未盡，華即著身」，此即破於別惑，明不思議解脫，故非通教也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不然。身子盡神力不能去華，天女訶云「結習未盡，華即著身」，此即破於別惑，明不思議解脫，故非通教也。

問曰：何意不斷煩惱而入涅槃，方是不思議解脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何意不斷煩惱而入涅槃，方是不思議解脫？

答曰：須彌入芥，小不障大，大不礙小，故云不思議耳。今有煩惱結惑，不障智慧涅槃；智慧涅槃，不礙煩惱結惑，乃名不思議。其無惑有智而入涅槃稱不思議者，今即反難：亦應「無芥子之小，有須彌之大」論不思議耶！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：須彌入芥，小不障大，大不礙小，故云不思議耳。今有煩惱結惑，不障智慧涅槃；智慧涅槃，不礙煩惱結惑，乃名不思議。其無惑有智而入涅槃稱不思議者，今即反難：亦應「無芥子之小，有須彌之大」論不思議耶！

問曰：若不斷而入是不思議者，通教亦說不斷而入涅槃，何故非不思議解脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若不斷而入是不思議者，通教亦說不斷而入涅槃，何故非不思議解脫？

答曰：通教不見惑相，名為不斷，而實是斷。如明時實自無暗，不同有芥子之小不妨須彌之大也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：通教不見惑相，名為不斷，而實是斷。如明時實自無暗，不同有芥子之小不妨須彌之大也。

第二、辨不思議解脫相者，還就思議解脫、不思議解脫以辨相。若思議解脫，即是三藏教、通教三乘人所得二種涅槃、灰身滅智解脫也；若是不思議解脫，即是別、圓兩教菩薩、諸佛所得大般涅槃常寂，即是不思議之解脫也。今分此二種解脫之相不同，略為七意：一者，約理分別；二者，約智分別；三者，約斷不斷分別；四者，約界內外分別；五者，約有體、無體分別；六者，約有用、無用分別；七者，約共思議、不共思議分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、辨不思議解脫相者，還就思議解脫、不思議解脫以辨相。若思議解脫，即是三藏教、通教三乘人所得二種涅槃、灰身滅智解脫也；若是不思議解脫，即是別、圓兩教菩薩、諸佛所得大般涅槃常寂，即是不思議之解脫也。今分此二種解脫之相不同，略為七意：一者，約理分別；二者，約智分別；三者，約斷不斷分別；四者，約界內外分別；五者，約有體、無體分別；六者，約有用、無用分別；七者，約共思議、不共思議分別。

一、明約理分別者，若見思議之理而得解脫，即是思議解脫；若見不思議之理而得解脫者，是不思議解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、明約理分別者，若見思議之理而得解脫，即是思議解脫；若見不思議之理而得解脫者，是不思議解脫也。

問曰：理無有二，云何分別思議、不思議之異耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：理無有二，云何分別思議、不思議之異耶？

答曰：若是真諦之理，即是思議之理；若是中道佛性之理，即是不思議之理。故此經云「如我病者，非真非假；眾生之病，亦不真不假」，故知中道之理，與真諦有異。真諦名思議理者，非如來藏也；以中道之理，名不思議者，即是如來藏也。無所積聚乃名為藏，故名不思議理也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若是真諦之理，即是思議之理；若是中道佛性之理，即是不思議之理。故此經云「如我病者，非真非假；眾生之病，亦不真不假」，故知中道之理，與真諦有異。真諦名思議理者，非如來藏也；以中道之理，名不思議者，即是如來藏也。無所積聚乃名為藏，故名不思議理也。

二、約智分別者，若是生滅之智所得解脫，即是思議解脫；若是無生滅智所得解脫，即是不思議解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約智分別者，若是生滅之智所得解脫，即是思議解脫；若是無生滅智所得解脫，即是不思議解脫也。

問曰：生滅、無生滅智，云何分別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：生滅、無生滅智，云何分別？

答曰：若觀真諦之理，發於真智，即生滅之智，故此經淨名訶迦旃云：「無以生滅心，說實相法。」若見中道之理發智，即是無生滅智，故《大涅槃經》云：「諸佛所師，所謂法也。以法常故，諸佛亦常。」諸佛亦常者，即是無生寂照之常智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若觀真諦之理，發於真智，即生滅之智，故此經淨名訶迦旃云：「無以生滅心，說實相法。」若見中道之理發智，即是無生滅智，故《大涅槃經》云：「諸佛所師，所謂法也。以法常故，諸佛亦常。」諸佛亦常者，即是無生寂照之常智也。

三、約斷不斷分別思議、不思議解脫智者，若斷煩惱得解脫，即是思議之解脫，故此經云：「佛為增上慢人，斷婬、怒、癡，名為解脫。」若不斷煩惱而得解脫，即是不思議解脫，故此經云：「不斷癡愛，起於明脫。以五逆相而得解脫，亦不縛不脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、約斷不斷分別思議、不思議解脫智者，若斷煩惱得解脫，即是思議之解脫，故此經云：「佛為增上慢人，斷婬、怒、癡，名為解脫。」若不斷煩惱而得解脫，即是不思議解脫，故此經云：「不斷癡愛，起於明脫。以五逆相而得解脫，亦不縛不脫。」

問曰：若不斷煩惱結業，云何而得解脫？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若不斷煩惱結業，云何而得解脫？

答曰：譬如未得神通之人，若在牢獄，必須穿牆破壁，方得走脫。若是得神通之人，處在牢獄，雖不穿牆破壁，而出入無礙也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：譬如未得神通之人，若在牢獄，必須穿牆破壁，方得走脫。若是得神通之人，處在牢獄，雖不穿牆破壁，而出入無礙也。

問曰：若不斷煩惱而得解脫，名不思議解脫者，若別教菩薩斷煩惱得解脫，亦應是思議之解脫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若不斷煩惱而得解脫，名不思議解脫者，若別教菩薩斷煩惱得解脫，亦應是思議之解脫耶？

答曰：此是教道，非是證道。若別教菩薩證不思議解脫，亦不斷也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此是教道，非是證道。若別教菩薩證不思議解脫，亦不斷也。

四、約界內界外分別者，若是思議解脫，但脫界內之縛；若不思議解脫，脫界內之縛，亦脫界外之縛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、約界內界外分別者，若是思議解脫，但脫界內之縛；若不思議解脫，脫界內之縛，亦脫界外之縛也。

問曰：云何名為脫界內之縛，不脫界外之縛相？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何名為脫界內之縛，不脫界外之縛相？

答曰：此經云「法名無染」，若染於法，乃至涅槃，非求法也。《法華經》云：「但離虛妄，名為解脫，其實未得一切解脫。」但離虛妄者，界內見思，分段生死也。其實未得一切解脫者，即是界外見思、無明之惑，變易生死也。此如前別教分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此經云「法名無染」，若染於法，乃至涅槃，非求法也。《法華經》云：「但離虛妄，名為解脫，其實未得一切解脫。」但離虛妄者，界內見思，分段生死也。其實未得一切解脫者，即是界外見思、無明之惑，變易生死也。此如前別教分別。

五、約有體無體分別者，若思議解脫，無有色心體；若不思議，有色心體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、約有體無體分別者，若思議解脫，無有色心體；若不思議，有色心體。

問曰：何故思議解脫無色心，不思議有色心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故思議解脫無色心，不思議有色心？

答曰：思議解脫，滅色取空，是有餘解脫；色心因滅，無餘解脫；色心果滅，既約無色、無心以明解脫，故無體也。若是不思議解脫，觀色心即是法性之色心，法性之色心，本無因生，故非果滅；見色心不生不滅而得解脫，故有真善妙色、妙心之體也。故《涅槃經》云「解脫有二種：亦色、非色。非色者，聲聞、緣覺；色者，諸佛如來所得解脫」，又云：「妙色湛然常安住，不為生老病死之所遷」，又云：「色解脫涅槃，受、想、行、識解脫涅槃」，即是《仁王經》明法性色、受、想、行、識解脫。若無色者，如死人，那得論解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：思議解脫，滅色取空，是有餘解脫；色心因滅，無餘解脫；色心果滅，既約無色、無心以明解脫，故無體也。若是不思議解脫，觀色心即是法性之色心，法性之色心，本無因生，故非果滅；見色心不生不滅而得解脫，故有真善妙色、妙心之體也。故《涅槃經》云「解脫有二種：亦色、非色。非色者，聲聞、緣覺；色者，諸佛如來所得解脫」，又云：「妙色湛然常安住，不為生老病死之所遷」，又云：「色解脫涅槃，受、想、行、識解脫涅槃」，即是《仁王經》明法性色、受、想、行、識解脫。若無色者，如死人，那得論解脫也。

六、約有用無用分別者，若是思議解脫，無有無方大用；若不思議解脫，即是有無方大用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、約有用無用分別者，若是思議解脫，無有無方大用；若不思議解脫，即是有無方大用。

問曰：何故如此？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故如此？

答曰：若思議有餘解脫，證真入滅受想定，似涅槃法，著身中證想受滅，猶如死人，無所能用。若人無餘解脫，灰身滅智，猶如虛空，無所施為。若生、法二身，住不思議解脫，能種種變現，如此經〈不思議品〉具明，故淨名訶身子言「不起滅定，而現諸威儀，是為宴坐」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若思議有餘解脫，證真入滅受想定，似涅槃法，著身中證想受滅，猶如死人，無所能用。若人無餘解脫，灰身滅智，猶如虛空，無所施為。若生、法二身，住不思議解脫，能種種變現，如此經〈不思議品〉具明，故淨名訶身子言「不起滅定，而現諸威儀，是為宴坐」也。

七、明約共不共不思議分別二種解脫相者，若是共不思議，即是思議解脫；若是不共不思議，即是不思議解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、明約共不共不思議分別二種解脫相者，若是共不思議，即是思議解脫；若是不共不思議，即是不思議解脫。

問曰：何等是共不思議？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等是共不思議？

答曰：有諸法師云「八地道觀雙流，二乘及下地菩薩所不能思量，故名不思議。所以者何？若下地不能思八地，八地不能思九地，八地還成是思議，九地乃可名不思議。如是乃至十地，不能思佛地，佛地是不思議，十地是思議。佛地能思於佛地，還成是思議。」若爾者，何者不思議解脫耶？復次，如經言：「佛入三昧，身子不能知；身子入定，目連不能知；目連入定，諸羅漢不能知；羅漢入定，學人不能知；學人入定，四善根人不能知；四善根人入定，一切外道不能思；外道入定，神通變現，餘人不能思；乃至凡人伎術，幻化世間，皆不能思。」如此皆名不思議。若論思議，至佛猶是思議；若論不思議，乃至黃蜂作蜜、蜘蟵作網，皆不可思議，是名共不可思議。皆有心數法之解脫，悉應是思議解脫也。豈可用此對不思議解脫相耶！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有諸法師云「八地道觀雙流，二乘及下地菩薩所不能思量，故名不思議。所以者何？若下地不能思八地，八地不能思九地，八地還成是思議，九地乃可名不思議。如是乃至十地，不能思佛地，佛地是不思議，十地是思議。佛地能思於佛地，還成是思議。」若爾者，何者不思議解脫耶？復次，如經言：「佛入三昧，身子不能知；身子入定，目連不能知；目連入定，諸羅漢不能知；羅漢入定，學人不能知；學人入定，四善根人不能知；四善根人入定，一切外道不能思；外道入定，神通變現，餘人不能思；乃至凡人伎術，幻化世間，皆不能思。」如此皆名不思議。若論思議，至佛猶是思議；若論不思議，乃至黃蜂作蜜、蜘蟵作網，皆不可思議，是名共不可思議。皆有心數法之解脫，悉應是思議解脫也。豈可用此對不思議解脫相耶！

問曰：若爾，何故是不思議？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若爾，何故是不思議？

答曰：不思議法性，猶如虛空，無念、無思，湛然常寂；入一切諸法，悉皆通達顯現，即是不共不思議也。不與一切通教、三藏教三乘，及諸凡夫共也。故《涅槃經》云：「澄渟清淨，即真解脫。」《法華經》云：「是法非思量、分別之所能解。」《般舟三昧經》云：「有心不知心，心者不見心。心起想即癡，無想即泥洹。」《大智論》云：「若分別憶想，即是魔羅網；不動不分別，是則為法印。」此經云：「若於佛法有所分別者，名不如法。」《華嚴經》云：「究竟離虛妄，無染如虛空。」故知一切思量、分別、憶想畢竟不起，名不思議，故《涅槃經》云：「待水澄清，珠相自現者，即不思議佛性理顯。」不思議佛性顯，即是不思議解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不思議法性，猶如虛空，無念、無思，湛然常寂；入一切諸法，悉皆通達顯現，即是不共不思議也。不與一切通教、三藏教三乘，及諸凡夫共也。故《涅槃經》云：「澄渟清淨，即真解脫。」《法華經》云：「是法非思量、分別之所能解。」《般舟三昧經》云：「有心不知心，心者不見心。心起想即癡，無想即泥洹。」《大智論》云：「若分別憶想，即是魔羅網；不動不分別，是則為法印。」此經云：「若於佛法有所分別者，名不如法。」《華嚴經》云：「究竟離虛妄，無染如虛空。」故知一切思量、分別、憶想畢竟不起，名不思議，故《涅槃經》云：「待水澄清，珠相自現者，即不思議佛性理顯。」不思議佛性顯，即是不思議解脫也。

問曰：共不思議者，下地思不能知上地，上地名不思議；上地思能知下地，下地名思議耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：共不思議者，下地思不能知上地，上地名不思議；上地思能知下地，下地名思議耶？

答曰：雖復下地思不知上地，上地思能知下地，皆是思量知，非不思量知，故皆屬思議也。今不共不思議，下地不以思，思於上地；上地亦不以思，思於下地。下地以不思，思於上地，而不能知上地；上地不思之智，任運能知下地。下地不思，故尚不能知上地思議之智，何況能知不思議之智！上地不思之智，任運能知下地不思議之智，何況思議智耶！故知下地、上地雖有知與不知，而俱是不思議也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：雖復下地思不知上地，上地思能知下地，皆是思量知，非不思量知，故皆屬思議也。今不共不思議，下地不以思，思於上地；上地亦不以思，思於下地。下地以不思，思於上地，而不能知上地；上地不思之智，任運能知下地。下地不思，故尚不能知上地思議之智，何況能知不思議之智！上地不思之智，任運能知下地不思議之智，何況思議智耶！故知下地、上地雖有知與不知，而俱是不思議也。

問曰：不思，云何知有分別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：不思，云何知有分別？

答曰：四十二地寂照雖同，無明品品盡異，故下地未盡一品，不能知上地；上地盡一品，則能知下地。二乘乃至凡夫，皆有此不思議理，而思量分別惑障所覆，未破無明憶想分別，故不能不思而知；諸佛菩薩無明憶想分別破，故不思而知。譬如初月昇天，不作思念：「我照世界，及照眾生。」而眾生世界，自然光顯；至十五日，月圓滿之時，亦不念言：「我照，彼顯。」圓教所明佛菩薩亦爾，豈同瑩光也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：四十二地寂照雖同，無明品品盡異，故下地未盡一品，不能知上地；上地盡一品，則能知下地。二乘乃至凡夫，皆有此不思議理，而思量分別惑障所覆，未破無明憶想分別，故不能不思而知；諸佛菩薩無明憶想分別破，故不思而知。譬如初月昇天，不作思念：「我照世界，及照眾生。」而眾生世界，自然光顯；至十五日，月圓滿之時，亦不念言：「我照，彼顯。」圓教所明佛菩薩亦爾，豈同瑩光也。

問曰：若以不思議佛性，顯湛然無思、無念，為不共不思議者，此與地人明八識湛然真修體顯，復有何異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若以不思議佛性，顯湛然無思、無念，為不共不思議者，此與地人明八識湛然真修體顯，復有何異？

答曰：地人言「六識是分別識，七識是智，障波浪識，八識是真常識。智識是緣修，八識若顯，七識即滅；八識名真修，任運體融常寂」，而《攝大乘論》云「七識是執見心，八識是無記無沒識」，豈得言是真修耶！又，今所明六識，即是不思議解脫，豈有六識、七識滅已，八識真修為不思議解脫！所以者何？如《鴦掘經》云「所謂彼眼根，於諸如來常具足無減修，了了分明見……乃至意根，亦復如是」，《法華經》明「父母所生六根清淨，以自湛然，照十方界境」，豈有六識滅，別有真緣修也！故經云「佛知一切眾生畢竟寂滅，即大涅槃，不可復滅；一切眾生，不可復滅」，即是六識不可滅。又此經云「解脫者，即諸法也」，豈不即是六識、十八界、一切法！若爾，豈得但約八識明不思議解脫？復次，若論四不可說，非但不生不生八識不可說，不生生七識亦不可說，生不生、生生六識亦不可說。若論有因緣故，亦可得說；四悉檀因緣故，亦可復說。而南、北二道執真、緣成佛不同，豈不墮自他見耶？若知如來常不說法，何有真、緣兩修成佛可說之可諍乎！而諸經論有此文者，特是聖人赴機之說，何有法身大士不以四悉檀赴緣接物，龍樹、天親，各有所說耶？皆是末代弘法失意，執文偏朋耳！若得此意，不應問與他何異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：地人言「六識是分別識，七識是智，障波浪識，八識是真常識。智識是緣修，八識若顯，七識即滅；八識名真修，任運體融常寂」，而《攝大乘論》云「七識是執見心，八識是無記無沒識」，豈得言是真修耶！又，今所明六識，即是不思議解脫，豈有六識、七識滅已，八識真修為不思議解脫！所以者何？如《鴦掘經》云「所謂彼眼根，於諸如來常具足無減修，了了分明見……乃至意根，亦復如是」，《法華經》明「父母所生六根清淨，以自湛然，照十方界境」，豈有六識滅，別有真緣修也！故經云「佛知一切眾生畢竟寂滅，即大涅槃，不可復滅；一切眾生，不可復滅」，即是六識不可滅。又此經云「解脫者，即諸法也」，豈不即是六識、十八界、一切法！若爾，豈得但約八識明不思議解脫？復次，若論四不可說，非但不生不生八識不可說，不生生七識亦不可說，生不生、生生六識亦不可說。若論有因緣故，亦可得說；四悉檀因緣故，亦可復說。而南、北二道執真、緣成佛不同，豈不墮自他見耶？若知如來常不說法，何有真、緣兩修成佛可說之可諍乎！而諸經論有此文者，特是聖人赴機之說，何有法身大士不以四悉檀赴緣接物，龍樹、天親，各有所說耶？皆是末代弘法失意，執文偏朋耳！若得此意，不應問與他何異也。

問曰：若以絕思量之心，為不共不思議者，《法華經》意根清淨，何得云「思惟無量義，說法亦無量。終始不妄錯，以持法華故」？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若以絕思量之心，為不共不思議者，《法華經》意根清淨，何得云「思惟無量義，說法亦無量。終始不妄錯，以持法華故」？

答曰：若不思議解脫離思議，終非不思議。如無餘涅槃無所思惟，即是不離不思議有不思議也。故此經云：「能善分別諸法相，於第一義而不動。以於諸法得自在，是故稽首此法王。」於諸法得自在者，即是於六識思議分別法中得自在，名不思議解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若不思議解脫離思議，終非不思議。如無餘涅槃無所思惟，即是不離不思議有不思議也。故此經云：「能善分別諸法相，於第一義而不動。以於諸法得自在，是故稽首此法王。」於諸法得自在者，即是於六識思議分別法中得自在，名不思議解脫也。

第三、釋不思議解脫義者，上已總辨不思議解脫之相，但總義含蘊，意趣難知。今明三種解脫，即是別相解釋。就此略為二意：一，略分別三種解脫之相；二，約十二因緣簡別三種思議不思議解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、釋不思議解脫義者，上已總辨不思議解脫之相，但總義含蘊，意趣難知。今明三種解脫，即是別相解釋。就此略為二意：一，略分別三種解脫之相；二，約十二因緣簡別三種思議不思議解脫。

一、明分別三種解脫相者，一真性解脫，二實慧解脫，三方便解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、明分別三種解脫相者，一真性解脫，二實慧解脫，三方便解脫。

一、明真性解脫者，此經云「婬、怒、癡性，即是解脫」，今明「婬、怒、癡性」即是《勝鬘經》明「自性清淨心，不為煩惱所染」。若煩惱不能染，是則生死莫之能拘，性自無累，名為解脫，故此經云「如優波離以心相得解脫時，寧有垢不？一切眾生心相無垢，亦復如是」，是名不思議真性解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、明真性解脫者，此經云「婬、怒、癡性，即是解脫」，今明「婬、怒、癡性」即是《勝鬘經》明「自性清淨心，不為煩惱所染」。若煩惱不能染，是則生死莫之能拘，性自無累，名為解脫，故此經云「如優波離以心相得解脫時，寧有垢不？一切眾生心相無垢，亦復如是」，是名不思議真性解脫也。

二、明實慧解脫者，此經云「有方便慧解」，即是實慧解脫也。所以者何故？《勝鬘經》明「自性清淨心不為煩惱所染」，不染而染，難可了知。祇猶染故，即有五住煩惱，界內、外二種生死之所拘縛。若能方便，巧修實慧，不斷癡愛，起諸明脫，明與無明等，亦不縛不脫，即是實慧不思議解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明實慧解脫者，此經云「有方便慧解」，即是實慧解脫也。所以者何故？《勝鬘經》明「自性清淨心不為煩惱所染」，不染而染，難可了知。祇猶染故，即有五住煩惱，界內、外二種生死之所拘縛。若能方便，巧修實慧，不斷癡愛，起諸明脫，明與無明等，亦不縛不脫，即是實慧不思議解脫也。

三、明方便解脫者，此經云「有慧方便解」，即是方便解脫也。祇是實慧分別，則行於非道，通達佛道；住不思議解脫，種種變現，大用無方，物所不測；和光利物，而不同塵；自既無縛，能解他縛，故名不思議方便解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明方便解脫者，此經云「有慧方便解」，即是方便解脫也。祇是實慧分別，則行於非道，通達佛道；住不思議解脫，種種變現，大用無方，物所不測；和光利物，而不同塵；自既無縛，能解他縛，故名不思議方便解脫也。

二、約十二因緣簡別三種思議、不思議解脫不同者，約十二因緣三道以簡別也。一，過去、現在三支是煩惱道；二，過去、現在二支是業道；三，現在、未來七支是苦道。今明十二因緣三道辨三種解脫，分別思議、不思議不同： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約十二因緣簡別三種思議、不思議解脫不同者，約十二因緣三道以簡別也。一，過去、現在三支是煩惱道；二，過去、現在二支是業道；三，現在、未來七支是苦道。今明十二因緣三道辨三種解脫，分別思議、不思議不同：

若通教，雖說苦道即是真性，乃是偏真法性之理；說煩惱即空，空非實慧；雖明業道即空，空非方便，故非三種不思議解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若通教，雖說苦道即是真性，乃是偏真法性之理；說煩惱即空，空非實慧；雖明業道即空，空非方便，故非三種不思議解脫也。

若別教，說苦道，非即是真性大般涅槃而有真性涅槃之理；若生死苦道滅，方顯真性得常住涅槃；明煩惱道不即是實慧，斷煩惱盡，實慧方圓；明業道不即是方便，斷業別起方便化物，是則十二因緣三道滅，得三種解脫。雖辨真常三種解脫，猶是思議之相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若別教，說苦道，非即是真性大般涅槃而有真性涅槃之理；若生死苦道滅，方顯真性得常住涅槃；明煩惱道不即是實慧，斷煩惱盡，實慧方圓；明業道不即是方便，斷業別起方便化物，是則十二因緣三道滅，得三種解脫。雖辨真常三種解脫，猶是思議之相也。

若圓教，所明苦道即是不思議真性解脫，故此經云：「一切眾生即大涅槃，不可復滅。」煩惱即是實慧解脫故，譬如不下巨海，不得無價寶珠；如是不入煩惱大海，不得一切智寶之心。業道即是方便解脫，故此經云：「以五逆相，而得解脫，亦不縛不脫，能起自在之業，普門示現，無緣無念，而有十法界，三業利物，如磁石吸鐵也。」所以，此經明「行於非道，通達佛道」。非道者，即是十二因緣之三道也；通達佛道者，即是不思議三種解脫也。三種非道，不礙三種解脫之佛道；三種解脫之佛道，不破十二因緣三種之非道。如須彌入芥，無相礙也，即是三種不思議解脫之相。此三種解脫，不縱不橫，如世「伊」字，名祕密藏，亦名不思議大解脫九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若圓教，所明苦道即是不思議真性解脫，故此經云：「一切眾生即大涅槃，不可復滅。」煩惱即是實慧解脫故，譬如不下巨海，不得無價寶珠；如是不入煩惱大海，不得一切智寶之心。業道即是方便解脫，故此經云：「以五逆相，而得解脫，亦不縛不脫，能起自在之業，普門示現，無緣無念，而有十法界，三業利物，如磁石吸鐵也。」所以，此經明「行於非道，通達佛道」。非道者，即是十二因緣之三道也；通達佛道者，即是不思議三種解脫也。三種非道，不礙三種解脫之佛道；三種解脫之佛道，不破十二因緣三種之非道。如須彌入芥，無相礙也，即是三種不思議解脫之相。此三種解脫，不縱不橫，如世「伊」字，名祕密藏，亦名不思議大解脫九。

第四、類通三法者，此三種解脫，即是佛法諸三法之異名。佛法三種法門，乃有多種，今略類通十種三法：一者，三道；二者，三識；三者，三種佛性；四者，三種般若；五者，三種菩提；六者，三種大乘；七者，三種法身；八者，三種涅槃；九者，一體三寶；十者，三德涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、類通三法者，此三種解脫，即是佛法諸三法之異名。佛法三種法門，乃有多種，今略類通十種三法：一者，三道；二者，三識；三者，三種佛性；四者，三種般若；五者，三種菩提；六者，三種大乘；七者，三種法身；八者，三種涅槃；九者，一體三寶；十者，三德涅槃。

一、類通三道者，即是十二因緣三道也。真性解脫即苦道，實慧解脫即是煩惱道，方便解脫即是業道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、類通三道者，即是十二因緣三道也。真性解脫即苦道，實慧解脫即是煩惱道，方便解脫即是業道。

一、真性解脫即是苦道，文殊說如來種，云「身為種，六入為種」，此是正因種，種即是性，性即真性解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、真性解脫即是苦道，文殊說如來種，云「身為種，六入為種」，此是正因種，種即是性，性即真性解脫也。

二、煩惱道即是實慧解脫者，文殊師利言「貪欲為種，瞋、癡為種」，此即了因種也。又此經云「若知無明性，即是明」，明即是實慧解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、煩惱道即是實慧解脫者，文殊師利言「貪欲為種，瞋、癡為種」，此即了因種也。又此經云「若知無明性，即是明」，明即是實慧解脫也。

三、方便解脫即是業道者，文殊師利云「十不善道為種」，此即緣因種，方便解脫之種也。種即是性，故《涅槃經》云「十二因緣，名為佛性」，即十二因緣三道，三道三種佛性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、方便解脫即是業道者，文殊師利云「十不善道為種」，此即緣因種，方便解脫之種也。種即是性，故《涅槃經》云「十二因緣，名為佛性」，即十二因緣三道，三道三種佛性也。

二、類通三識者：一，波陀那識即六識；二，阿陀那識即七識；三，阿黎耶識即八識也。真性解脫，即阿黎耶識；實慧解脫，即七識；方便解脫，即六識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、類通三識者：一，波陀那識即六識；二，阿陀那識即七識；三，阿黎耶識即八識也。真性解脫，即阿黎耶識；實慧解脫，即七識；方便解脫，即六識。

問曰：《攝大乘論》說阿黎耶識是無記、生死根本，何關真性解脫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：《攝大乘論》說阿黎耶識是無記、生死根本，何關真性解脫耶？

答曰：若爾，與地人用《楞伽經》，豈不碩相逆！今研兩家所執，互有得失。若言「阿黎耶識非本性清淨」者，《攝大乘論》何故云「如地即是金土，黎耶識亦爾，染同於土，淨同於金」，故知義通二邊，何兩家偏執。今說黎耶識，即是真性解脫者如金，即是生死根本者如土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若爾，與地人用《楞伽經》，豈不碩相逆！今研兩家所執，互有得失。若言「阿黎耶識非本性清淨」者，《攝大乘論》何故云「如地即是金土，黎耶識亦爾，染同於土，淨同於金」，故知義通二邊，何兩家偏執。今說黎耶識，即是真性解脫者如金，即是生死根本者如土。

問曰：攝大乘論師說「七識是執見之心」，何得言是「實慧解脫」耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：攝大乘論師說「七識是執見之心」，何得言是「實慧解脫」耶？

答曰：轉迷成解。若離迷執，何處別有實慧之解！故知七識，非迷非解，得說迷解。解故，即是實慧解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：轉迷成解。若離迷執，何處別有實慧之解！故知七識，非迷非解，得說迷解。解故，即是實慧解脫。

問曰：六識是顛倒憶想分別，應須斷除，何得即是方便解脫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：六識是顛倒憶想分別，應須斷除，何得即是方便解脫耶？

答曰：六識非善非惡，隨緣起善、起惡。菩薩若能知六識非善非惡，而起善惡，同事化物，和光不同塵，即是方便解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：六識非善非惡，隨緣起善、起惡。菩薩若能知六識非善非惡，而起善惡，同事化物，和光不同塵，即是方便解脫也。

三、類通三種佛性者：一，正因佛性；二，了因佛性；三，緣因佛性。《大涅槃經》云：「言佛性者，亦一亦非一，非一非非一。」亦一者，正因，真正解脫也；非一者，緣因佛性，方便解脫也；非一非非一者，了因佛性，即是實慧解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、類通三種佛性者：一，正因佛性；二，了因佛性；三，緣因佛性。《大涅槃經》云：「言佛性者，亦一亦非一，非一非非一。」亦一者，正因，真正解脫也；非一者，緣因佛性，方便解脫也；非一非非一者，了因佛性，即是實慧解脫也。

四、類通三種般若者：一，實相般若；二，觀照般若；三，方便般若。真性解脫，即是實相般若；實慧解脫，即觀照般若；方便解脫，即方便般若。義推可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、類通三種般若者：一，實相般若；二，觀照般若；三，方便般若。真性解脫，即是實相般若；實慧解脫，即觀照般若；方便解脫，即方便般若。義推可解。

五、類通三種菩提者：一、實相菩提，故此經云：「佛知一切眾生，即菩提相。」二、實智菩提。三、方便菩提。真性解脫，即實相菩提；實慧解脫，即實智菩提；方便解脫，即方便菩提。義推可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、類通三種菩提者：一、實相菩提，故此經云：「佛知一切眾生，即菩提相。」二、實智菩提。三、方便菩提。真性解脫，即實相菩提；實慧解脫，即實智菩提；方便解脫，即方便菩提。義推可解。

六、類通三種大乘者：一，性乘；二，得乘；三，隨乘。一、性乘者，《涅槃經》云：「一切眾生，即大乘也。」二、得乘者，即智慧能得理乘，故名得乘。三、隨乘者，即是大方便隨順智慧，故名隨乘。真性解脫，即是理乘；實慧解脫，即是得乘；方便解脫，即是隨乘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、類通三種大乘者：一，性乘；二，得乘；三，隨乘。一、性乘者，《涅槃經》云：「一切眾生，即大乘也。」二、得乘者，即智慧能得理乘，故名得乘。三、隨乘者，即是大方便隨順智慧，故名隨乘。真性解脫，即是理乘；實慧解脫，即是得乘；方便解脫，即是隨乘也。

七、類通三種法身者：一，法身佛；二，報身佛；三，應身佛。真性解脫，即是法身，毘盧遮那佛，性淨法身；實慧解脫，即是報身，盧舍那佛，淨滿法身也；方便解脫，即是應身，釋迦牟尼佛，應化法身也。義推可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、類通三種法身者：一，法身佛；二，報身佛；三，應身佛。真性解脫，即是法身，毘盧遮那佛，性淨法身；實慧解脫，即是報身，盧舍那佛，淨滿法身也；方便解脫，即是應身，釋迦牟尼佛，應化法身也。義推可解。

八、類通三種涅槃者：一，性淨涅槃；二，圓淨涅槃；三，方便淨涅槃。圓淨之名，未見經文，有地論師云：「『方便淨涅槃』，出經文義，立應化涅槃，以為三涅槃也。若取義『便』，以圓淨為便；若取『方便』，方便淨為便。」今明真性解脫，即性淨涅槃；實慧解脫，即圓淨涅槃；方便解脫，即方便淨涅槃也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、類通三種涅槃者：一，性淨涅槃；二，圓淨涅槃；三，方便淨涅槃。圓淨之名，未見經文，有地論師云：「『方便淨涅槃』，出經文義，立應化涅槃，以為三涅槃也。若取義『便』，以圓淨為便；若取『方便』，方便淨為便。」今明真性解脫，即性淨涅槃；實慧解脫，即圓淨涅槃；方便解脫，即方便淨涅槃也。

問曰：若明三種解脫類通三種般若，何得復用三種解脫類通三種涅槃？般若是因名，涅槃是果稱，是則因果混亂之過耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若明三種解脫類通三種般若，何得復用三種解脫類通三種涅槃？般若是因名，涅槃是果稱，是則因果混亂之過耶？

答曰：別義經論，有時作此說。圓通了義之教，般若、涅槃，並通因果，故《智度論》云：「若如法觀佛，般若與涅槃，是三則一相，其實無有異。」又，涅槃三德，不縱不橫，豈得般若不至果耶！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：別義經論，有時作此說。圓通了義之教，般若、涅槃，並通因果，故《智度論》云：「若如法觀佛，般若與涅槃，是三則一相，其實無有異。」又，涅槃三德，不縱不橫，豈得般若不至果耶！

九、類通一體三寶者，真性解脫，即法寶；實慧解脫，即佛寶，故《涅槃經》云「諸佛所師，所謂法也。以法常故，諸佛亦常」。方便解脫，即是僧寶，應身內和，外同十法界與一切眾生和合，亦能令一切入大和合海，備三和故，是真僧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九、類通一體三寶者，真性解脫，即法寶；實慧解脫，即佛寶，故《涅槃經》云「諸佛所師，所謂法也。以法常故，諸佛亦常」。方便解脫，即是僧寶，應身內和，外同十法界與一切眾生和合，亦能令一切入大和合海，備三和故，是真僧也。

十、類通三德涅槃者：一，法身；二，般若；三，解脫。真性解脫，即法身；實慧解脫，即摩訶般若；方便解脫，即解脫也，故《涅槃經》云「諸佛菩薩，隨所調伏眾生之處，名為解脫」。若斷煩惱、離生死，名為解脫者，與二乘何異？今明大乘解脫而生五道，示現其身，自既無縛，能解他縛。此三德不縱不橫，如首羅三目，名祕密藏，成大涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十、類通三德涅槃者：一，法身；二，般若；三，解脫。真性解脫，即法身；實慧解脫，即摩訶般若；方便解脫，即解脫也，故《涅槃經》云「諸佛菩薩，隨所調伏眾生之處，名為解脫」。若斷煩惱、離生死，名為解脫者，與二乘何異？今明大乘解脫而生五道，示現其身，自既無縛，能解他縛。此三德不縱不橫，如首羅三目，名祕密藏，成大涅槃。

三種解脫、三道、三識、三佛性、三般若、三種菩提、三大乘、三佛、三涅槃、三寶，亦復如是，皆不縱不橫，如世「伊」字，名祕密藏，名大解脫，即是《大涅槃》百句解脫，《法華》明一切解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種解脫、三道、三識、三佛性、三般若、三種菩提、三大乘、三佛、三涅槃、三寶，亦復如是，皆不縱不橫，如世「伊」字，名祕密藏，名大解脫，即是《大涅槃》百句解脫，《法華》明一切解脫也。

第五、約教簡別思議不思議者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、約教簡別思議不思議者：

問曰：三藏教之位是不思議不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：三藏教之位是不思議不？

答曰：三藏教三乘，若教、若證，皆非不思議也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：三藏教三乘，若教、若證，皆非不思議也。

問曰：通教位名不思議不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：通教位名不思議不？

答曰：若明因通、果通，通教三乘；若教、若證，皆非不思議；若以別接通，教是思議，證是不思議；以圓接通，教、證皆是不思議也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若明因通、果通，通教三乘；若教、若證，皆非不思議；若以別接通，教是思議，證是不思議；以圓接通，教、證皆是不思議也。

問曰：別教約位是不思議不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：別教約位是不思議不？

答曰：別教，教是思議，證位有思議、有不思議。三十心，真證是思議，似證是相似不思議；登地已上證道，皆是不思議也；若用圓接別，教、證皆是不思議也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：別教，教是思議，證位有思議、有不思議。三十心，真證是思議，似證是相似不思議；登地已上證道，皆是不思議也；若用圓接別，教、證皆是不思議也。

問曰：別若稟思議之教，何得證不思議之理？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：別若稟思議之教，何得證不思議之理？

答曰：如三藏拙度，說見有得道，發真悟第一義諦，即是通教第一義諦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如三藏拙度，說見有得道，發真悟第一義諦，即是通教第一義諦也。

問曰：圓教明位，悉是不思議不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：圓教明位，悉是不思議不？

答曰：圓教若教、若證，皆是不思議也。所以者何？圓滿修多羅詮不思議之理，即是教不思議。未稟教修習之人，即是理即不思議；初聞不思議圓教，信心領納，即名字即不思議；隨喜五品弟子，即觀行即不思議；得六根清淨，是相似即不思議；初住發真，乃至等覺，是分證真實即不思議解脫也；妙覺極地，即是究竟即不思議解脫也。若《法華》明開權顯實，前三若數、若證，皆是不思議也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：圓教若教、若證，皆是不思議也。所以者何？圓滿修多羅詮不思議之理，即是教不思議。未稟教修習之人，即是理即不思議；初聞不思議圓教，信心領納，即名字即不思議；隨喜五品弟子，即觀行即不思議；得六根清淨，是相似即不思議；初住發真，乃至等覺，是分證真實即不思議解脫也；妙覺極地，即是究竟即不思議解脫也。若《法華》明開權顯實，前三若數、若證，皆是不思議也。

第六、約觀心明不思議解脫者，若知「婬、怒、癡性，即是解脫」，巧用觀心，不斷不隨，觀心畢竟清淨，即是不思議解脫之義也，故此經云：「諸佛解脫，當於一切眾生心行中求。」若能如是而求，即有三種解脫氣分，類一切三法，在一念觀心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六、約觀心明不思議解脫者，若知「婬、怒、癡性，即是解脫」，巧用觀心，不斷不隨，觀心畢竟清淨，即是不思議解脫之義也，故此經云：「諸佛解脫，當於一切眾生心行中求。」若能如是而求，即有三種解脫氣分，類一切三法，在一念觀心也。

第七、合人法通經者，「人」是毘摩羅詰，即淨、無垢、稱，三義如前分別；「法」即真性、實慧、方便之三法也。人若離法，則非能弘之人；法若離人，則非所弘之法。今人法相成，人是弘法之人，法是所弘之法。約人明淨，即真性也；約人明無垢，即實慧無惑義也；約人明稱，即是方便稱根緣也。人與法合，即是住不思議解脫種種示現，故能輔佛弘三種解脫之法：方便解脫，化諸凡夫；實慧解脫，折諸聲聞；真性解脫，訶諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七、合人法通經者，「人」是毘摩羅詰，即淨、無垢、稱，三義如前分別；「法」即真性、實慧、方便之三法也。人若離法，則非能弘之人；法若離人，則非所弘之法。今人法相成，人是弘法之人，法是所弘之法。約人明淨，即真性也；約人明無垢，即實慧無惑義也；約人明稱，即是方便稱根緣也。人與法合，即是住不思議解脫種種示現，故能輔佛弘三種解脫之法：方便解脫，化諸凡夫；實慧解脫，折諸聲聞；真性解脫，訶諸菩薩。

室內〈問疾〉一品明諸佛國土皆空，顯不思議解脫之大果，現於權疾，託疾興教，為生實疾菩薩三觀之善，破三種實疾也。〈不思議解脫品〉重成於果，〈觀眾生品〉、〈佛道品〉、〈入不二法門品〉、〈香積品〉重成三觀之因。辨果明因，因果雖殊，皆是說不思議解脫之教也。一期化緣既訖，故掌擎大眾，還歸佛所，表所化之徒緣縛既斷，當生淨國，成淨佛國土之行。又欲遠益未來，故勸供養斯法，付屬流通，皆是闡揚不思議三種解脫之大道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 室內〈問疾〉一品明諸佛國土皆空，顯不思議解脫之大果，現於權疾，託疾興教，為生實疾菩薩三觀之善，破三種實疾也。〈不思議解脫品〉重成於果，〈觀眾生品〉、〈佛道品〉、〈入不二法門品〉、〈香積品〉重成三觀之因。辨果明因，因果雖殊，皆是說不思議解脫之教也。一期化緣既訖，故掌擎大眾，還歸佛所，表所化之徒緣縛既斷，當生淨國，成淨佛國土之行。又欲遠益未來，故勸供養斯法，付屬流通，皆是闡揚不思議三種解脫之大道也。