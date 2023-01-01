維摩經玄疏卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維摩經玄疏卷第四

天台山修禪寺沙門智顗撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台山修禪寺沙門智顗撰

第四、約圓教明位，釋淨、無垢、稱義者，此教詮因緣即一實諦、不思議解脫、虛空佛性、大般涅槃、諸佛法界之理。若菩薩稟此教門，理雖非深非淺，而證者不無深淺之位。今明此教入道，亦具有四門，而諸大乘經多用「非空非有門」也。正如此經諸菩薩各說「入不二法門」，一往雖同，細檢不無四門之別，而多用「非空非有門」入不思議解脫也。此義在下，自當可見，就此略為三意：一，簡別、圓兩教明位不同；二，正明此教辨位；三，約圓教位，釋淨、無、垢稱義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、約圓教明位，釋淨、無垢、稱義者，此教詮因緣即一實諦、不思議解脫、虛空佛性、大般涅槃、諸佛法界之理。若菩薩稟此教門，理雖非深非淺，而證者不無深淺之位。今明此教入道，亦具有四門，而諸大乘經多用「非空非有門」也。正如此經諸菩薩各說「入不二法門」，一往雖同，細檢不無四門之別，而多用「非空非有門」入不思議解脫也。此義在下，自當可見，就此略為三意：一，簡別、圓兩教明位不同；二，正明此教辨位；三，約圓教位，釋淨、無、垢稱義。

第一、簡別圓兩教明位不同者，圓教既詮圓理，略明圓義有八，異於八別，已如前說；今但約斷無明、判位高下不同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、簡別圓兩教明位不同者，圓教既詮圓理，略明圓義有八，異於八別，已如前說；今但約斷無明、判位高下不同也。

若別教明，三十心斷界內結，即伏界外無明，至迴向後心，發真智，見佛性中道之理，斷一品無明，名登初地；乃至斷十品無明，名為十地；等覺後心，斷無明方盡；妙覺蕭然累外，此如前分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若別教明，三十心斷界內結，即伏界外無明，至迴向後心，發真智，見佛性中道之理，斷一品無明，名登初地；乃至斷十品無明，名為十地；等覺後心，斷無明方盡；妙覺蕭然累外，此如前分別。

若圓教所明，從初假名發心即一心三觀，修隨喜心，入十信位，斷界內惑盡，即伏界外無明；十住初心，發圓真智慧，斷無明初品；從此四十心，皆斷無明，至等覺後心方盡；妙覺極地，蕭然累外，名究竟菩提無上大涅槃也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若圓教所明，從初假名發心即一心三觀，修隨喜心，入十信位，斷界內惑盡，即伏界外無明；十住初心，發圓真智慧，斷無明初品；從此四十心，皆斷無明，至等覺後心方盡；妙覺極地，蕭然累外，名究竟菩提無上大涅槃也。

此則判位，高下殊別，故有別、圓兩教明位不同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此則判位，高下殊別，故有別、圓兩教明位不同也。

第二、正明圓教位者，亦還約七位，明五十二位不同：一，十信；二，十住；三，十行；四，十迴向；五，十地；六，等覺地；七，妙覺地。但解者不同，有師言「圓教頓悟，一悟即是佛，無復位別之殊。說十地位者，為鈍根人耳。如《思益經》云『如此學者，即不從一地至一地』」，又有師解言「圓教既是頓悟，初心一悟，即究竟圓極。而有四十二位者，但是化物方便，立淺深之名耳。故《楞伽經》云『初地即二地，二地即三地。』寂滅真如，有何次也」，又有師言「圓教頓悟，至十住即是十地；而說有十行、十迴向、十地者，此是重說」，意謂此諸解釋，悉是偏取。但平等法界，尚不論悟與不悟，孰論淺之與深？不悟而論悟者，不淺不深論淺深也。尋諸大乘經明理究竟，無過《華嚴》、《大集》、《大品》、《法華》、《涅槃》明法界平等，無說無示，而菩薩位行，終自炳然。是以今還約七位，以明圓教菩薩之位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、正明圓教位者，亦還約七位，明五十二位不同：一，十信；二，十住；三，十行；四，十迴向；五，十地；六，等覺地；七，妙覺地。但解者不同，有師言「圓教頓悟，一悟即是佛，無復位別之殊。說十地位者，為鈍根人耳。如《思益經》云『如此學者，即不從一地至一地』」，又有師解言「圓教既是頓悟，初心一悟，即究竟圓極。而有四十二位者，但是化物方便，立淺深之名耳。故《楞伽經》云『初地即二地，二地即三地。』寂滅真如，有何次也」，又有師言「圓教頓悟，至十住即是十地；而說有十行、十迴向、十地者，此是重說」，意謂此諸解釋，悉是偏取。但平等法界，尚不論悟與不悟，孰論淺之與深？不悟而論悟者，不淺不深論淺深也。尋諸大乘經明理究竟，無過《華嚴》、《大集》、《大品》、《法華》、《涅槃》明法界平等，無說無示，而菩薩位行，終自炳然。是以今還約七位，以明圓教菩薩之位也。

一、十信者，若利根頓悟，深妙善根，聞說「一切眾生即大涅槃，不可復滅；一切眾生悉菩提相」，即發大慈大悲，緣無作四實諦，起四弘誓願，是名圓教發菩提心。信心者，信一切眾生即是真性解脫，具足一體三寶，一心三觀；觀二諦、三諦理，通達無閡，成隨喜心，五品弟子因；是若得三昧，及陀羅尼六根清淨，即是入十信之位也；若得十信成就，即能見真諦理，斷界內見思，亦能見俗諦理，分別十法界法，心無謬亂，生相似中道之解，伏界外無明。故《仁王經》云：「十善菩薩發大心，長別三界苦輪海。」《法華經》明意根清淨云：「雖未得菩薩無漏智慧，而其意根清淨如此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、十信者，若利根頓悟，深妙善根，聞說「一切眾生即大涅槃，不可復滅；一切眾生悉菩提相」，即發大慈大悲，緣無作四實諦，起四弘誓願，是名圓教發菩提心。信心者，信一切眾生即是真性解脫，具足一體三寶，一心三觀；觀二諦、三諦理，通達無閡，成隨喜心，五品弟子因；是若得三昧，及陀羅尼六根清淨，即是入十信之位也；若得十信成就，即能見真諦理，斷界內見思，亦能見俗諦理，分別十法界法，心無謬亂，生相似中道之解，伏界外無明。故《仁王經》云：「十善菩薩發大心，長別三界苦輪海。」《法華經》明意根清淨云：「雖未得菩薩無漏智慧，而其意根清淨如此。」

二、明十住位者，即為二意：一，略釋初發心住；二，類通九住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明十住位者，即為二意：一，略釋初發心住；二，類通九住。

一、正釋初發心住位者，所言發心住者，三種心發故，名發心住；三德涅槃，名為住也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、正釋初發心住位者，所言發心住者，三種心發故，名發心住；三德涅槃，名為住也。

云何名為三種心發？一者，緣因善心發；二者，了因慧心發；三者，正因理心發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名為三種心發？一者，緣因善心發；二者，了因慧心發；三者，正因理心發。

一、緣因善心發者，眾生無量劫來，所有低頭、合掌，彈指、散華，發菩提心，慈悲、誓願，布施、持戒、忍辱、精進、禪定等，一切善根，一時開發，一心具足萬行諸波羅密也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、緣因善心發者，眾生無量劫來，所有低頭、合掌，彈指、散華，發菩提心，慈悲、誓願，布施、持戒、忍辱、精進、禪定等，一切善根，一時開發，一心具足萬行諸波羅密也。

二、了因慧心發者，眾生無量劫來，聞大乘乃至一句偈，受持、讀、誦、解說、書寫，觀行修習，所有智慧，一時開發，成真無漏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、了因慧心發者，眾生無量劫來，聞大乘乃至一句偈，受持、讀、誦、解說、書寫，觀行修習，所有智慧，一時開發，成真無漏也。

三、正因理心發者，眾生無始以來，佛性真心常為無明之所隱覆，緣、了兩因力破無明暗，豁然圓顯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、正因理心發者，眾生無始以來，佛性真心常為無明之所隱覆，緣、了兩因力破無明暗，豁然圓顯也。

此三種心開發，故名發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三種心開發，故名發心。

住者，住三德涅槃也。一、法身，二、般若，三、解脫。此三不縱不橫，如世「伊」字，名祕密藏。真實心發，即是法身；了因心發，即是般若；緣因心發，即是解脫。三心若發，同世「伊」字，假名行人，以不住法住此三心，即是住於三德涅槃祕密之藏，故言初發心住也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住者，住三德涅槃也。一、法身，二、般若，三、解脫。此三不縱不橫，如世「伊」字，名祕密藏。真實心發，即是法身；了因心發，即是般若；緣因心發，即是解脫。三心若發，同世「伊」字，假名行人，以不住法住此三心，即是住於三德涅槃祕密之藏，故言初發心住也。

若住三德，即是住不思議解脫，即是住於大乘，即是以不住法住般若，即是住首楞嚴三昧；修持於心，猶如虛空，即是住法性，即是住實相，即是住如如，即是住如來藏，即是住中道第一義諦，即是住法界，即是住畢竟空，即是住大慈大悲、十力、四無畏、十八不共法，即是住四無閡智、神通、四攝、諸波羅密、一切三昧陀羅尼門。舉要言之，即是住真、應二身，一切佛法也。故《華嚴經》云：「初發心時，便成正覺；了達諸法真實之性，所有聞法不由他悟。是菩薩成就十種智力，究竟離虛妄，無染如虛空；清淨妙法身，湛然應一切。」當知，此即是發真無漏，斷無明初品也，即是此經明「一念知一切法」，即是「道場成就一切智故」，又即是此經明「入不二法門，得無生法忍」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若住三德，即是住不思議解脫，即是住於大乘，即是以不住法住般若，即是住首楞嚴三昧；修持於心，猶如虛空，即是住法性，即是住實相，即是住如如，即是住如來藏，即是住中道第一義諦，即是住法界，即是住畢竟空，即是住大慈大悲、十力、四無畏、十八不共法，即是住四無閡智、神通、四攝、諸波羅密、一切三昧陀羅尼門。舉要言之，即是住真、應二身，一切佛法也。故《華嚴經》云：「初發心時，便成正覺；了達諸法真實之性，所有聞法不由他悟。是菩薩成就十種智力，究竟離虛妄，無染如虛空；清淨妙法身，湛然應一切。」當知，此即是發真無漏，斷無明初品也，即是此經明「一念知一切法」，即是「道場成就一切智故」，又即是此經明「入不二法門，得無生法忍」也。

二、類釋九住者，如此初住，三觀現前，無功用心，念念斷法界無量品無明，不可稱計。一往大分，略為十品智斷，即是十住，故《仁王經》云「入理般若，名為住」，即是十番進發無漏真明，同入中道佛性第一義諦之理，以不住法，從淺至深，住佛三德涅槃之理；即是十品智慧，住一切佛法，故名十住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、類釋九住者，如此初住，三觀現前，無功用心，念念斷法界無量品無明，不可稱計。一往大分，略為十品智斷，即是十住，故《仁王經》云「入理般若，名為住」，即是十番進發無漏真明，同入中道佛性第一義諦之理，以不住法，從淺至深，住佛三德涅槃之理；即是十品智慧，住一切佛法，故名十住。

三、明十行者，即此十住真心，一心具一切行，念念自然進趣，流入平等法界海，破十品無明，證十品智斷，一切諸行、諸波羅蜜自然增長，出生自行化他功德與虛空法界等，故名十行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明十行者，即此十住真心，一心具一切行，念念自然進趣，流入平等法界海，破十品無明，證十品智斷，一切諸行、諸波羅蜜自然增長，出生自行化他功德與虛空法界等，故名十行也。

四、明十迴向者，一心真明，解行念念開發，心心寂滅，自然迴入平等法界、薩婆若海；又進破十品無明，證十品智斷，故名「十迴向」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、明十迴向者，一心真明，解行念念開發，心心寂滅，自然迴入平等法界、薩婆若海；又進破十品無明，證十品智斷，故名「十迴向」也。

五、明十地者，無漏真明入無功用道，猶如大地能生一切佛法，荷負法界眾生，普入三世佛地，廣大如法界，究竟如虛空；又進破十品無明，進證十品智斷，約此已明「十地」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、明十地者，無漏真明入無功用道，猶如大地能生一切佛法，荷負法界眾生，普入三世佛地，廣大如法界，究竟如虛空；又進破十品無明，進證十品智斷，約此已明「十地」也。

六、明等覺地者，窮無明源，入重玄門，邊際智滿，畢竟清淨，登中道山頂，與無明父母別，猶是後心金剛無閡，即是名「有所斷」者，名「有上士」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、明等覺地者，窮無明源，入重玄門，邊際智滿，畢竟清淨，登中道山頂，與無明父母別，猶是後心金剛無閡，即是名「有所斷」者，名「有上士」也。

七、明妙覺地者，究竟解脫，無上佛智，故言：「無所斷者，名無上士。」此即是究竟後心，三德不縱不橫，大涅槃也。「大涅槃」，名諸佛法界，豎深橫闊，能用二十五三昧普化眾生；隱顯十番利物，究竟周普。譬如大樹，根若深極，枝條亦大。若實相智慧，窮源盡性，化用之功，則彌滿法界，無方大用，究竟圓極也。故《大智論》云「智度大道佛從來，智度深海佛窮底」也，《大品經》云「過『茶』，無字可說」，《大涅槃經》云「不生不生不可說」也。若作此而辨位者，前三十心來諸地，皆是寂滅真如、平等法界不思議無次位之位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、明妙覺地者，究竟解脫，無上佛智，故言：「無所斷者，名無上士。」此即是究竟後心，三德不縱不橫，大涅槃也。「大涅槃」，名諸佛法界，豎深橫闊，能用二十五三昧普化眾生；隱顯十番利物，究竟周普。譬如大樹，根若深極，枝條亦大。若實相智慧，窮源盡性，化用之功，則彌滿法界，無方大用，究竟圓極也。故《大智論》云「智度大道佛從來，智度深海佛窮底」也，《大品經》云「過『茶』，無字可說」，《大涅槃經》云「不生不生不可說」也。若作此而辨位者，前三十心來諸地，皆是寂滅真如、平等法界不思議無次位之位也。

問曰：如此圓位，出何經論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如此圓位，出何經論？

答曰：《大涅槃經》明「月愛三昧，從初一日，至十五日，光明漸漸增長；又從十六日，至三十日，光明漸漸減盡」。「月光漸漸增長」者，譬智德十五，摩訶般若光明也。「漸漸減盡」者，譬十五斷德，無累解脫減盡也。「十五種智斷」者，三十心為三智斷，十地為十智斷，等覺為一智斷，妙覺為一智斷，合為十五智斷，故從初一日，至十五日，以月為譬也。「月體」，即譬法身，法身是一。「光明漸增」，譬般若智德，不生而生。「光明漸減」，譬解脫斷德，不減而減。故《涅槃經》明「從初安置諸子祕密之藏，三德涅槃。然後我亦當於此祕密藏中，而般涅槃」，此最後究竟涅槃，名為不生不生。般若畢竟不生不滅，更無惑可斷也。又，《法華經》明「開、示、悟、入」，南岳師解云「即是圓教四十心也」。又，《大品經》明四十二字門「初阿字門，亦具四十二字門；後茶字門，亦攝四十二字門」，南岳師解「即是圓教四十二地之異名也」。《仁王經》明「三賢、十聖忍中行，唯佛一人能盡源」，即是說圓通之位相也。《瓔珞經》云「三賢菩薩，自然流入薩婆若海」，即其義也。《華嚴經》云「從初一地，即具足一切諸地功德」。《大智度論》云「菩薩從初發心，觀涅槃行道，乃至坐道場」。如此等經論所明，豈可備述！引證解釋，具在四教大本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：《大涅槃經》明「月愛三昧，從初一日，至十五日，光明漸漸增長；又從十六日，至三十日，光明漸漸減盡」。「月光漸漸增長」者，譬智德十五，摩訶般若光明也。「漸漸減盡」者，譬十五斷德，無累解脫減盡也。「十五種智斷」者，三十心為三智斷，十地為十智斷，等覺為一智斷，妙覺為一智斷，合為十五智斷，故從初一日，至十五日，以月為譬也。「月體」，即譬法身，法身是一。「光明漸增」，譬般若智德，不生而生。「光明漸減」，譬解脫斷德，不減而減。故《涅槃經》明「從初安置諸子祕密之藏，三德涅槃。然後我亦當於此祕密藏中，而般涅槃」，此最後究竟涅槃，名為不生不生。般若畢竟不生不滅，更無惑可斷也。又，《法華經》明「開、示、悟、入」，南岳師解云「即是圓教四十心也」。又，《大品經》明四十二字門「初阿字門，亦具四十二字門；後茶字門，亦攝四十二字門」，南岳師解「即是圓教四十二地之異名也」。《仁王經》明「三賢、十聖忍中行，唯佛一人能盡源」，即是說圓通之位相也。《瓔珞經》云「三賢菩薩，自然流入薩婆若海」，即其義也。《華嚴經》云「從初一地，即具足一切諸地功德」。《大智度論》云「菩薩從初發心，觀涅槃行道，乃至坐道場」。如此等經論所明，豈可備述！引證解釋，具在四教大本。

第三、約圓教位釋淨、無垢、稱義者，維摩大士若是位在法身補處，即是等覺金剛無垢之位，智慧將圓，如十四日月，無明將盡，如二十九日月。故《智度論》云：「普賢、文殊，亦有十力、四無所畏，如十四日月；佛亦具足十力、四無所畏，如十五日月也。」法性理顯，故名為淨；無明惑垢將盡，故稱無垢；等覺智慧稱理，圓明稱機而照，故言淨、無垢、稱也。是則位隣妙覺，若論圓應，乃至十方佛土，現十法界身，八相成道；此土宜見補處之形，故居無動佛所，為補處菩薩，來遊忍界，訶諸菩薩，皆稱不任問疾者，正以圓破偏也；又說入不二法門，而獨默然者，表圓教內證法門不可說示也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、約圓教位釋淨、無垢、稱義者，維摩大士若是位在法身補處，即是等覺金剛無垢之位，智慧將圓，如十四日月，無明將盡，如二十九日月。故《智度論》云：「普賢、文殊，亦有十力、四無所畏，如十四日月；佛亦具足十力、四無所畏，如十五日月也。」法性理顯，故名為淨；無明惑垢將盡，故稱無垢；等覺智慧稱理，圓明稱機而照，故言淨、無垢、稱也。是則位隣妙覺，若論圓應，乃至十方佛土，現十法界身，八相成道；此土宜見補處之形，故居無動佛所，為補處菩薩，來遊忍界，訶諸菩薩，皆稱不任問疾者，正以圓破偏也；又說入不二法門，而獨默然者，表圓教內證法門不可說示也。

第五、約五味譬顯四教位者，《大涅槃經》明五味譬不同，以成四教辨位不同之相也。經云「凡夫如乳，須陀洹如酪，斯陀含如生酥，阿那含如熟酥，阿羅漢、辟支佛如醍醐」，此譬意恐是顯三藏教明位也。經又云「凡夫如乳，聲聞如酪，辟支佛如生酥，菩薩如熟酥，佛如醍醐」，此譬意恐顯通教明位也。經又云「凡夫如雜血乳，羅漢如清淨乳，辟支佛如酪，菩薩如生熟酥，佛如醍醐」，此譬意恐顯別教明位也。經又云「雪山有草，名曰忍辱。牛若食者，即得醍醐。忍辱草者，諭八聖道；乳諭十二部經。隨有能修八聖道者，即見佛性，住大涅槃」，此即譬於圓教菩薩從初發心即開佛知見、見佛性、住大涅槃也。《涅槃經》明此之四譬，譬四教明位，其義宛然。若不信四教明位不同者，云何消釋此五味四種譬也？今用前四教明位，合此四譬，一往似如目覩，祇自聖人蜜意難知，何可定執！又《涅槃經》云：「譬如有人，置毒於乳，乃至醍醐，亦能殺人。」此譬應得兩用，若對經教，六味明義，處處皆得見佛性、入涅槃也，此即是不定教門，事在下釋。若是約位明殺人義，四位五味根緣不定，隨其大乘機發，即皆以如來滅度而滅度之，故同殺人之義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、約五味譬顯四教位者，《大涅槃經》明五味譬不同，以成四教辨位不同之相也。經云「凡夫如乳，須陀洹如酪，斯陀含如生酥，阿那含如熟酥，阿羅漢、辟支佛如醍醐」，此譬意恐是顯三藏教明位也。經又云「凡夫如乳，聲聞如酪，辟支佛如生酥，菩薩如熟酥，佛如醍醐」，此譬意恐顯通教明位也。經又云「凡夫如雜血乳，羅漢如清淨乳，辟支佛如酪，菩薩如生熟酥，佛如醍醐」，此譬意恐顯別教明位也。經又云「雪山有草，名曰忍辱。牛若食者，即得醍醐。忍辱草者，諭八聖道；乳諭十二部經。隨有能修八聖道者，即見佛性，住大涅槃」，此即譬於圓教菩薩從初發心即開佛知見、見佛性、住大涅槃也。《涅槃經》明此之四譬，譬四教明位，其義宛然。若不信四教明位不同者，云何消釋此五味四種譬也？今用前四教明位，合此四譬，一往似如目覩，祇自聖人蜜意難知，何可定執！又《涅槃經》云：「譬如有人，置毒於乳，乃至醍醐，亦能殺人。」此譬應得兩用，若對經教，六味明義，處處皆得見佛性、入涅槃也，此即是不定教門，事在下釋。若是約位明殺人義，四位五味根緣不定，隨其大乘機發，即皆以如來滅度而滅度之，故同殺人之義也。

第四、明權實者，就此即為三意：一，略明權實；二，格位；三，明興廢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、明權實者，就此即為三意：一，略明權實；二，格位；三，明興廢。

第一、明權實者，「權」是暫用之名，「實」以永施為義。方便波羅蜜，隨情近益，故名為權；智波羅蜜，稱理究竟，故名為實也。是則三教暫赴物情，故名為權；圓教究竟利物，故名為實。分別權實，應須四義：一，明一切非權非實；二，明一切皆權；三，明一切皆實；四，明一切有權有實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、明權實者，「權」是暫用之名，「實」以永施為義。方便波羅蜜，隨情近益，故名為權；智波羅蜜，稱理究竟，故名為實也。是則三教暫赴物情，故名為權；圓教究竟利物，故名為實。分別權實，應須四義：一，明一切非權非實；二，明一切皆權；三，明一切皆實；四，明一切有權有實。

一、明一切非權非實者，若論四不可說無說，則無四教可分，無三教，即非權；無圓教，則非實，是則一切佛法皆非權非實也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、明一切非權非實者，若論四不可說無說，則無四教可分，無三教，即非權；無圓教，則非實，是則一切佛法皆非權非實也。

二、明一切皆權者，若論四不可說有因緣而說，是則四教皆是權巧化物也。故佛言「我坐道場時，不得一法實。空拳誑小兒，以度於一切」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明一切皆權者，若論四不可說有因緣而說，是則四教皆是權巧化物也。故佛言「我坐道場時，不得一法實。空拳誑小兒，以度於一切」也。

三、明一切皆實者，無說而說，說必應機，赴緣之益，其義皆實，是故四教皆名實也。故《智度論》云「有世界、對治、為人，故實；有第一義，故實」，此即皆實不虛之義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明一切皆實者，無說而說，說必應機，赴緣之益，其義皆實，是故四教皆名實也。故《智度論》云「有世界、對治、為人，故實；有第一義，故實」，此即皆實不虛之義也。

四、明一切有權有實，至論佛法，非權非實而能權能實；四不可說，則無權實而可分，故言非權非實，不說而說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、明一切有權有實，至論佛法，非權非實而能權能實；四不可說，則無權實而可分，故言非權非實，不說而說。

三教即是權也，圓教即是實也。但一家明權實，有三種義：一，化他權實；二，自行化他權實；三，自行權實。若是化他權實，前三教非但是權，就此權中，亦各說權實也。若明自行化他權實，即是前三教並是權用，圓教所明一向是實。若論自行權實，即就圓教之位辨，照中道為實，雙照二諦為權也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三教即是權也，圓教即是實也。但一家明權實，有三種義：一，化他權實；二，自行化他權實；三，自行權實。若是化他權實，前三教非但是權，就此權中，亦各說權實也。若明自行化他權實，即是前三教並是權用，圓教所明一向是實。若論自行權實，即就圓教之位辨，照中道為實，雙照二諦為權也。

第二、明格位者，即為三意：一，約三藏教位，格後三教；二，約通教位，格後二教；三，約別教位，格後圓教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、明格位者，即為三意：一，約三藏教位，格後三教；二，約通教位，格後二教；三，約別教位，格後圓教。

一、約三藏教位，格後三教者，即為三意：一，明三藏教位格通教；二，約三藏教位格別教；三，明三藏教位格圓教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、約三藏教位，格後三教者，即為三意：一，明三藏教位格通教；二，約三藏教位格別教；三，明三藏教位格圓教。

一、明三藏教位格通教者，若論聲聞、緣覺，與通教明二乘不殊；若約大乘明位，此則大為殊別。所以者何？三藏教明三阿僧祇劫修行，乃至補處，即是淨、無垢位，止得齊於通教柔順忍性地、忍法中忍。若是三藏之佛，但得齊於通教佛地，正習俱盡，以相齊也。傍論三藏佛，是析法智，為拙；通教佛，是體法故，為巧。如《智度論》云：「阿羅漢地於聲聞經中，名之為佛，俱得二種涅槃。」今謂皆除正使，已辦地齊；若取二諦滿，習氣盡，羅漢豈得佛齊也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、明三藏教位格通教者，若論聲聞、緣覺，與通教明二乘不殊；若約大乘明位，此則大為殊別。所以者何？三藏教明三阿僧祇劫修行，乃至補處，即是淨、無垢位，止得齊於通教柔順忍性地、忍法中忍。若是三藏之佛，但得齊於通教佛地，正習俱盡，以相齊也。傍論三藏佛，是析法智，為拙；通教佛，是體法故，為巧。如《智度論》云：「阿羅漢地於聲聞經中，名之為佛，俱得二種涅槃。」今謂皆除正使，已辦地齊；若取二諦滿，習氣盡，羅漢豈得佛齊也？

二、明用三藏教位格別教位者，三藏明一生補處淨、無垢位，格別教，與鐵輪十信第十願心齊；佛地，但與別教初地齊也。此乃正意，傍論類通教可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明用三藏教位格別教位者，三藏明一生補處淨、無垢位，格別教，與鐵輪十信第十願心齊；佛地，但與別教初地齊也。此乃正意，傍論類通教可知也。

三、明三藏教格圓教位者，三藏補處淨、無垢稱位，但與圓教五品弟子第五品齊，佛地與十住初發心住齊。正義如此，傍論互有優劣，三藏佛正習俱盡，此乃為齊；不明見佛性、斷無明，此為劣也。故《華嚴經》歎初發心住菩薩云「初發心已過於牟尼」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明三藏教格圓教位者，三藏補處淨、無垢稱位，但與圓教五品弟子第五品齊，佛地與十住初發心住齊。正義如此，傍論互有優劣，三藏佛正習俱盡，此乃為齊；不明見佛性、斷無明，此為劣也。故《華嚴經》歎初發心住菩薩云「初發心已過於牟尼」也。

二、明用通教位，格後二教位，即為二：一、格別教；二、格圓教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明用通教位，格後二教位，即為二：一、格別教；二、格圓教。

一、明格別教位者，通教明補處淨、無垢、位，往格但與別教十行齊；通教佛果但與十地初歡喜地齊。正義如此，傍論有劣者，無相似中道智伏無明也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、明格別教位者，通教明補處淨、無垢、位，往格但與別教十行齊；通教佛果但與十地初歡喜地齊。正義如此，傍論有劣者，無相似中道智伏無明也。

二、明通教位格圓教者，若通教明補處淨、無垢位，但與圓教鐵輪位十信第十願心齊；明佛果但與初發心住齊。此是一往格之，正論優劣，初發心住，以初發心能顯中道法身，斷無明一品為勝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明通教位格圓教者，若通教明補處淨、無垢位，但與圓教鐵輪位十信第十願心齊；明佛果但與初發心住齊。此是一往格之，正論優劣，初發心住，以初發心能顯中道法身，斷無明一品為勝也。

三、明別教格圓教位者，若別教明法身，法雲、一生補處淨、無垢、稱，但與圓教十住第十灌頂住齊；佛地斷十一品無明，但與十行初歡喜行齊。若依《仁王經》開十地為三十生，是則無垢與法界無量迴向位齊；佛地與十地初歡喜地齊。是則別教明一生補處，望圓教位，若依前釋，以義往推，猶有三十一品無明；若依後引《仁王經》，即猶有十一品無明。是則別、圓法身補處雖通，約位無垢、稱義懸殊，豈得一概而釋維摩詰之名也！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明別教格圓教位者，若別教明法身，法雲、一生補處淨、無垢、稱，但與圓教十住第十灌頂住齊；佛地斷十一品無明，但與十行初歡喜行齊。若依《仁王經》開十地為三十生，是則無垢與法界無量迴向位齊；佛地與十地初歡喜地齊。是則別教明一生補處，望圓教位，若依前釋，以義往推，猶有三十一品無明；若依後引《仁王經》，即猶有十一品無明。是則別、圓法身補處雖通，約位無垢、稱義懸殊，豈得一概而釋維摩詰之名也！

問曰：尋至道是一，若格前方便，三教所明補處、佛果遂傳爾懸殊，此意難解？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：尋至道是一，若格前方便，三教所明補處、佛果遂傳爾懸殊，此意難解？

答曰：二義往釋，一、有教有人；二、有教無人。若是三教方便之說，因中稟教之者，即並有教有人。佛果、補處及上位菩薩，能說三教，此並有教無人。所以者何？所稟三教行人，因教各獲其利，故有教有人也。能說之教主，示現為三教之佛，菩薩令物慕果行因，因行既成，則無復化主。如斯乃緣感便應，緣謝便息。空拳誑小兒，引將還家，手內實無物也。三教化主，亦皆如是。若是圓教有教有人者，因中稟教，乃至法雲有教有人，斷四十一品無明，法身補處，此實不虛。妙覺法身，無說之說，即是果上有教有人也。有教無人，目之為權；有教有人，名之為實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：二義往釋，一、有教有人；二、有教無人。若是三教方便之說，因中稟教之者，即並有教有人。佛果、補處及上位菩薩，能說三教，此並有教無人。所以者何？所稟三教行人，因教各獲其利，故有教有人也。能說之教主，示現為三教之佛，菩薩令物慕果行因，因行既成，則無復化主。如斯乃緣感便應，緣謝便息。空拳誑小兒，引將還家，手內實無物也。三教化主，亦皆如是。若是圓教有教有人者，因中稟教，乃至法雲有教有人，斷四十一品無明，法身補處，此實不虛。妙覺法身，無說之說，即是果上有教有人也。有教無人，目之為權；有教有人，名之為實。

問曰：若爾四教明果，可分權實；四教因地皆有教有人，何得分其權、實？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若爾四教明果，可分權實；四教因地皆有教有人，何得分其權、實？

答曰：今明三教之人，名為權人；稟圓教之人，則人教俱實。故四教明因，分權實也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：今明三教之人，名為權人；稟圓教之人，則人教俱實。故四教明因，分權實也。

問曰：三教之因既立，權人三教之果，何意不得辨權人也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：三教之因既立，權人三教之果，何意不得辨權人也？

答曰：三教行人可成圓人，無有三教之佛修因，作於圓佛，故非類也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：三教行人可成圓人，無有三教之佛修因，作於圓佛，故非類也。

第三、明興癈者，即為二意：一，權教有興有癈；二，實教有興而不癈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、明興癈者，即為二意：一，權教有興有癈；二，實教有興而不癈。

一、明權教有興癈者，即為三意： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、明權教有興癈者，即為三意：

一、三藏教機緣起則興，機謝則癈，所言機者，可發之義，名之為機。前緣有小樂欲可起，小善可生，小惡可治，偏真之解可發，故須用四悉檀，於聲聞經中說因緣生滅四諦、十二因緣、六度之教，開三乘之道。聞則稱機，樂欲心起，生善斷惡，若是二乘，發真無漏，證有餘涅槃；若是菩薩，六度調心，得伏忍、柔順忍也，故《法華經》云：「小智樂小法，不自信作佛。是故以方便，分別說諸果。」為此機緣，雖無三藏伏結，補處菩薩淨、無垢、稱義，三十四心佛果，住有餘涅槃之佛，為欲四悉檀起此教故，示現此教形聲，赴機度物。故《法華經》明，「長者即脫瓔珞，著弊垢衣，執除糞器，狀有所畏，語諸作人。」即是三藏教「興」之義也。癈者，此小欲將歇，小善已成，事惡既除，真解已發，是則四緣俱息，則三藏所說之教、能說之人俱癡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、三藏教機緣起則興，機謝則癈，所言機者，可發之義，名之為機。前緣有小樂欲可起，小善可生，小惡可治，偏真之解可發，故須用四悉檀，於聲聞經中說因緣生滅四諦、十二因緣、六度之教，開三乘之道。聞則稱機，樂欲心起，生善斷惡，若是二乘，發真無漏，證有餘涅槃；若是菩薩，六度調心，得伏忍、柔順忍也，故《法華經》云：「小智樂小法，不自信作佛。是故以方便，分別說諸果。」為此機緣，雖無三藏伏結，補處菩薩淨、無垢、稱義，三十四心佛果，住有餘涅槃之佛，為欲四悉檀起此教故，示現此教形聲，赴機度物。故《法華經》明，「長者即脫瓔珞，著弊垢衣，執除糞器，狀有所畏，語諸作人。」即是三藏教「興」之義也。癈者，此小欲將歇，小善已成，事惡既除，真解已發，是則四緣俱息，則三藏所說之教、能說之人俱癡也。

二、明通教興癡者，興則機興，癈則機癈。機興而教興，教興者，無生四諦樂欲將起，體假入空之善可生，迷理見思可斷，即真之解可發，故須用四悉檀說無生四諦。通教三乘，聞則樂欲心起，生善斷惡，三乘同發即真無漏之慧，見第一義。二乘住有餘涅槃，菩薩則不滯空，慈悲入假化物，誓求佛果。赴此之緣，雖無通教斷結侵習，上地補處菩薩淨、無垢、稱位，一念相應斷習，佛果位有餘涅槃，為起教，赴此三乘根緣，示現此教形聲，悉檀赴緣逗物，故名為興。癈者，四機既息，緣謝則癈。所說通教、能說之人俱癈也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明通教興癡者，興則機興，癈則機癈。機興而教興，教興者，無生四諦樂欲將起，體假入空之善可生，迷理見思可斷，即真之解可發，故須用四悉檀說無生四諦。通教三乘，聞則樂欲心起，生善斷惡，三乘同發即真無漏之慧，見第一義。二乘住有餘涅槃，菩薩則不滯空，慈悲入假化物，誓求佛果。赴此之緣，雖無通教斷結侵習，上地補處菩薩淨、無垢、稱位，一念相應斷習，佛果位有餘涅槃，為起教，赴此三乘根緣，示現此教形聲，悉檀赴緣逗物，故名為興。癈者，四機既息，緣謝則癈。所說通教、能說之人俱癈也。

三、明別教興癈者，興則機興、教興。無量四諦樂欲將起，從空入假善根可生，無量恒沙煩惱、別惑見思可治，中道第一義諦真解可發，故用四悉檀，說無量四諦，赴別教菩薩。聞則樂欲心起，生界外之善，斷界外之惡，發中道相似無漏，及真無漏，求常住佛果大涅槃。為赴此之機緣，雖無別教斷十品無明，法身補處菩薩斷十一品無明，究竟佛果，而示現此教形聲，用悉檀赴物機緣，說無量四聖諦，故名別教興。癈者，四機既息，緣謝則癈，所說別教、能說別教所明上地補處菩薩、佛果俱癈也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明別教興癈者，興則機興、教興。無量四諦樂欲將起，從空入假善根可生，無量恒沙煩惱、別惑見思可治，中道第一義諦真解可發，故用四悉檀，說無量四諦，赴別教菩薩。聞則樂欲心起，生界外之善，斷界外之惡，發中道相似無漏，及真無漏，求常住佛果大涅槃。為赴此之機緣，雖無別教斷十品無明，法身補處菩薩斷十一品無明，究竟佛果，而示現此教形聲，用悉檀赴物機緣，說無量四聖諦，故名別教興。癈者，四機既息，緣謝則癈，所說別教、能說別教所明上地補處菩薩、佛果俱癈也。

二、明實教興而不癈者，即是圓教，但興而不癈也。若於《華嚴》、《方等》、《法華》、《涅槃》所說圓教赴圓機，樂欲生善斷惡，見中道第一義諦，是則從初發心，至無垢地，赴四根緣，常說此教，至等覺佛，故名為興。故三十二菩薩，文殊師利等，皆說入不二法門，即是教興之意也。若證妙覺，無師自悟，無法可欲，無善可生，無惡可斷，更無深理可見，言辭相寂滅，本自無興，故無癈也。無癈亦得論癈者，四悉檀機盡則教息，故名癈也。故《大品經》云「過『茶』，無字可說」，《涅槃經》云「不生不生，不可說故」，故淨名默然杜口，不復以言言於無言之理；文殊稱歎，表絕言也。是則在因有人有教，至果即教癈人存。三德涅槃，湛然清淨，豈同前三教補處菩薩、菩提佛果，皆有教無人？教癈，人亦隨癈。權實之意，顯在於在也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明實教興而不癈者，即是圓教，但興而不癈也。若於《華嚴》、《方等》、《法華》、《涅槃》所說圓教赴圓機，樂欲生善斷惡，見中道第一義諦，是則從初發心，至無垢地，赴四根緣，常說此教，至等覺佛，故名為興。故三十二菩薩，文殊師利等，皆說入不二法門，即是教興之意也。若證妙覺，無師自悟，無法可欲，無善可生，無惡可斷，更無深理可見，言辭相寂滅，本自無興，故無癈也。無癈亦得論癈者，四悉檀機盡則教息，故名癈也。故《大品經》云「過『茶』，無字可說」，《涅槃經》云「不生不生，不可說故」，故淨名默然杜口，不復以言言於無言之理；文殊稱歎，表絕言也。是則在因有人有教，至果即教癈人存。三德涅槃，湛然清淨，豈同前三教補處菩薩、菩提佛果，皆有教無人？教癈，人亦隨癈。權實之意，顯在於在也。

第五、約觀心明四教者，從三觀起四教，已如前辨。今但論即心行用，識一切教門皆從初心觀行而起四教。既攝一切經教，若一念觀心分明，能分別一念無明因緣所生之心，四辨歷念，則一切經教大意，皆約觀心通達。就此即為四意：一，約觀心明三藏教相；二，約觀心明通教相；三，約觀心明別教相；四，約觀心明圓教相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、約觀心明四教者，從三觀起四教，已如前辨。今但論即心行用，識一切教門皆從初心觀行而起四教。既攝一切經教，若一念觀心分明，能分別一念無明因緣所生之心，四辨歷念，則一切經教大意，皆約觀心通達。就此即為四意：一，約觀心明三藏教相；二，約觀心明通教相；三，約觀心明別教相；四，約觀心明圓教相。

第一、約觀心明三藏教相者，即是觀一念因緣所生之心生滅，折假入空。約此觀門，起一切三藏教也。若觀生滅四諦入道，即是修多羅藏，故《增一阿含》云「佛告諸比丘，謂一切法者，祇是一法。何等為一法？心是一法，離心無一切法也」，《智度論》云：「從初《轉法輪經》，至大涅槃結修多羅藏，此祇是約心生滅，說四聖諦」，即是法歸、法本之義也。觀心出一切毘尼藏者，佛制戒時，問諸比丘「汝何心作？若有心作，即是犯戒；有犯，故有持也。若無心作，則不名犯；犯義不成，不說持也」，故重心發戒，無心則不發戒。若言從心出阿毘曇藏者，四卷略說，名《毘曇心》；達磨波羅處中而說，名為《雜心》，如此皆是約心而辨毘曇。無比法者，分別諸心、心數法、一切法，不可比也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、約觀心明三藏教相者，即是觀一念因緣所生之心生滅，折假入空。約此觀門，起一切三藏教也。若觀生滅四諦入道，即是修多羅藏，故《增一阿含》云「佛告諸比丘，謂一切法者，祇是一法。何等為一法？心是一法，離心無一切法也」，《智度論》云：「從初《轉法輪經》，至大涅槃結修多羅藏，此祇是約心生滅，說四聖諦」，即是法歸、法本之義也。觀心出一切毘尼藏者，佛制戒時，問諸比丘「汝何心作？若有心作，即是犯戒；有犯，故有持也。若無心作，則不名犯；犯義不成，不說持也」，故重心發戒，無心則不發戒。若言從心出阿毘曇藏者，四卷略說，名《毘曇心》；達磨波羅處中而說，名為《雜心》，如此皆是約心而辨毘曇。無比法者，分別諸心、心數法、一切法，不可比也。

第二、約觀心明通教者，觀心因緣所生一切法，心空則一切法空，是為體假入空。一切通教所明行、位、因、果，皆從此起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、約觀心明通教者，觀心因緣所生一切法，心空則一切法空，是為體假入空。一切通教所明行、位、因、果，皆從此起。

第三、約觀心明別教者，觀心因緣所生即假名，具足一切恒沙佛法，依無明阿梨耶識，分別無量聖諦。一切別教所明行、位、因、果，皆從此起也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、約觀心明別教者，觀心因緣所生即假名，具足一切恒沙佛法，依無明阿梨耶識，分別無量聖諦。一切別教所明行、位、因、果，皆從此起也。

第四、約觀心明圓教者，觀心因緣所生具足一切十法界法，無所積聚，不縱不橫，不思議中道二諦之理。一切圓教所明行、位、因、果，皆從此起，如輪王頂上明珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、約觀心明圓教者，觀心因緣所生具足一切十法界法，無所積聚，不縱不橫，不思議中道二諦之理。一切圓教所明行、位、因、果，皆從此起，如輪王頂上明珠。

是則四教皆從一念無明心起。上來數引《華嚴經》明破微塵，出三千大千世界經卷之義，意在此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則四教皆從一念無明心起。上來數引《華嚴經》明破微塵，出三千大千世界經卷之義，意在此也。

第六、四教通經論者，佛用四教成一切頓、漸諸經，諸論釋經，豈越於四教也！即為二意：一，對經；二，對論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六、四教通經論者，佛用四教成一切頓、漸諸經，諸論釋經，豈越於四教也！即為二意：一，對經；二，對論。

第一、對經者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、對經者：

若《華嚴經》，但具二教所成：一，別教；二，圓教。所以者何？別教，則諸菩薩宣說歷劫修行四十二心斷結、行、位皆差；圓教，明一心具足一切諸行，從初一地具足一切諸地功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若《華嚴經》，但具二教所成：一，別教；二，圓教。所以者何？別教，則諸菩薩宣說歷劫修行四十二心斷結、行、位皆差；圓教，明一心具足一切諸行，從初一地具足一切諸地功德。

次明漸教之初聲聞經，但具三藏教；方等大乘及以此經，具足四教；《摩訶般若》具足三教，除三藏教；《法華經》開權顯實，正直捨方便，但一圓教；《涅槃經》具足四教，成五味義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明漸教之初聲聞經，但具三藏教；方等大乘及以此經，具足四教；《摩訶般若》具足三教，除三藏教；《法華經》開權顯實，正直捨方便，但一圓教；《涅槃經》具足四教，成五味義也。

問曰：方等大乘亦具四教，何故不成五味義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：方等大乘亦具四教，何故不成五味義？

答曰：不明聲聞作佛，五味之義不成。約不定中，得論四教也。釋迦出世所有經教，更不過此四教，攝此諸經，罄無不盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：不明聲聞作佛，五味之義不成。約不定中，得論四教也。釋迦出世所有經教，更不過此四教，攝此諸經，罄無不盡也。

第二、對論者，論有二種：一，通申經論；二，別申經論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、對論者，論有二種：一，通申經論；二，別申經論。

一、通申經論者，即為二意：一、通申小乘經；二、通申大乘經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、通申經論者，即為二意：一、通申小乘經；二、通申大乘經。

一、通申小乘經者，如《毘曇》、《成實》、《昆勒》等論，並是通申小乘經論，故《成論》云：「我主今欲正論三藏中實義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、通申小乘經者，如《毘曇》、《成實》、《昆勒》等論，並是通申小乘經論，故《成論》云：「我主今欲正論三藏中實義。」

二、通申大乘經者，如《地持論》、《攝大乘論》、《唯識論》、《中論》、《十二門論》等，並是通申諸大乘經所明通、別、圓及三藏教也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、通申大乘經者，如《地持論》、《攝大乘論》、《唯識論》、《中論》、《十二門論》等，並是通申諸大乘經所明通、別、圓及三藏教也。

二、別申經論者，即為二意：一，別申小乘經；二，別申大乘經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別申經論者，即為二意：一，別申小乘經；二，別申大乘經。

一、別申小乘經者，如《俱舍論》別申修多羅，《明了論》別申毘尼，《毘婆沙》、諸《阿毘曇心》明申佛在世說毘曇也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、別申小乘經者，如《俱舍論》別申修多羅，《明了論》別申毘尼，《毘婆沙》、諸《阿毘曇心》明申佛在世說毘曇也。

二、別申大乘經者，如《十地論》別申《華嚴經》別、圓兩教，《大智度論》別申《摩訶般若經》通、別、圓三教，應有別申《大集方等》及此經論，不來此土，《金剛般若論》別申《金剛般若經》，《法華論》別申《法華經》一圓教，《涅槃論》別申《涅槃經》四教五味，論度此不盡。如此等諸論申經，即是申觀心等諸經，令分明也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別申大乘經者，如《十地論》別申《華嚴經》別、圓兩教，《大智度論》別申《摩訶般若經》通、別、圓三教，應有別申《大集方等》及此經論，不來此土，《金剛般若論》別申《金剛般若經》，《法華論》別申《法華經》一圓教，《涅槃論》別申《涅槃經》四教五味，論度此不盡。如此等諸論申經，即是申觀心等諸經，令分明也。

是則精修觀心，洞解一切經論。若經論不從心出者，觀行之人既不聽不讀，何得內心通達耶！此乃有所言說，寘與經論相應，意在此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則精修觀心，洞解一切經論。若經論不從心出者，觀行之人既不聽不讀，何得內心通達耶！此乃有所言說，寘與經論相應，意在此也。

第七、用四教釋此經文者，即為三意：一，通室外四品；二，通室內六品；三，通出室四品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七、用四教釋此經文者，即為三意：一，通室外四品；二，通室內六品；三，通出室四品。

第一、通室外四品者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、通室外四品者：

四教明因果不同，故釋迦現佛國有異，如身子螺髻，梵王所見不同；諸天共寶器食，隨其果報，飯色有異，正以稟四教不同，故見佛國有異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四教明因果不同，故釋迦現佛國有異，如身子螺髻，梵王所見不同；諸天共寶器食，隨其果報，飯色有異，正以稟四教不同，故見佛國有異也。

釋〈方便品〉，正用三藏通教。所以者何？明折法入空，因緣生滅無常；復說如夢如幻，體假入空之意。是則因中，用拙、巧二度，破其界內愛見著心，勸修二教之法身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋〈方便品〉，正用三藏通教。所以者何？明折法入空，因緣生滅無常；復說如夢如幻，體假入空之意。是則因中，用拙、巧二度，破其界內愛見著心，勸修二教之法身也。

〈弟子品〉通用別教、圓教，彈訶十大弟子及五百羅漢。用通教彈者，如訶迦旃延，說三藏教拙度五義；用別教斥者，此如訶富樓那穢食置寶器也；用圓教訶者，如彈身子、善吉，云「不起滅定，現諸威儀……不斷癡愛，起於明脫……亦不縛不解」，是用圓教意彈也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 〈弟子品〉通用別教、圓教，彈訶十大弟子及五百羅漢。用通教彈者，如訶迦旃延，說三藏教拙度五義；用別教斥者，此如訶富樓那穢食置寶器也；用圓教訶者，如彈身子、善吉，云「不起滅定，現諸威儀……不斷癡愛，起於明脫……亦不縛不解」，是用圓教意彈也。

四教釋〈菩薩品〉，正是用圓教訶四大菩薩，用三藏、通教、別教自行化他偏僻，乖不思議圓頓之道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四教釋〈菩薩品〉，正是用圓教訶四大菩薩，用三藏、通教、別教自行化他偏僻，乖不思議圓頓之道也。

第二、明室內用四教釋六品經文者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、明室內用四教釋六品經文者：

大士無三教之疾，而以方便，現同三疾，約此辨〈問疾品〉也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大士無三教之疾，而以方便，現同三疾，約此辨〈問疾品〉也。

〈不思議品〉正明住圓教不思議果，示現四教之事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 〈不思議品〉正明住圓教不思議果，示現四教之事也。

〈觀眾生品〉即是辨不思議通、圓兩教從假入空，不可得空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 〈觀眾生品〉即是辨不思議通、圓兩教從假入空，不可得空也。

〈佛道品〉即是辨不思議別、圓兩教從空入假，行於非道，通達佛道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 〈佛道品〉即是辨不思議別、圓兩教從空入假，行於非道，通達佛道也。

〈不二法門品〉正明圓教不思議中道正觀，入不二法門品也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 〈不二法門品〉正明圓教不思議中道正觀，入不二法門品也。

〈香積品〉即是不思議圓教所明雙照二諦，法界圓融也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 〈香積品〉即是不思議圓教所明雙照二諦，法界圓融也。

第三、明用四教通出室四品經文者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、明用四教通出室四品經文者：

〈菩薩行品〉令菩薩遍行四教之行，四土化眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 〈菩薩行品〉令菩薩遍行四教之行，四土化眾生也。

四教通〈見阿閦佛品〉者，明若依四教修行，發菩提心，始得生阿閦佛國也。亦因此義，無動如來佛國之行得成佛時，所有佛國如妙喜世界也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四教通〈見阿閦佛品〉者，明若依四教修行，發菩提心，始得生阿閦佛國也。亦因此義，無動如來佛國之行得成佛時，所有佛國如妙喜世界也。

四教通法〈供養〉、〈囑累品〉二品者，付囑天帝、彌勒，令於佛去世後，流通此經，四教利益未來弟子，令不絕也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四教通法〈供養〉、〈囑累品〉二品者，付囑天帝、彌勒，令於佛去世後，流通此經，四教利益未來弟子，令不絕也。

第四、辨本迹義者，既用四教分別淨、無垢、稱義，義雖不同，而正用圓教解釋。夫聖人垂應，不無本迹之殊，或示金粟法身，或現補處之像。經說隨緣，高下難測，是以今須辨本迹也。今明此義，略有七重： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、辨本迹義者，既用四教分別淨、無垢、稱義，義雖不同，而正用圓教解釋。夫聖人垂應，不無本迹之殊，或示金粟法身，或現補處之像。經說隨緣，高下難測，是以今須辨本迹也。今明此義，略有七重：

第一釋名 第二明本迹 第三辨本迹高下 第四約教分別本迹 第五正明維摩本迹 第六約觀心明本迹 第七用本迹通此經文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一釋名 第二明本迹 第三辨本迹高下 第四約教分別本迹 第五正明維摩本迹 第六約觀心明本迹 第七用本迹通此經文

第一、釋本迹名者，通論本迹之名，乃遍在四教。今正明不思議本迹者，正就圓教以辨也。所言本迹者，「本」即所依之理，「迹」是能依之事。事理合明，故稱本迹。譬如人依住處，則有行往之蹤跡也；住處是所依，能依之人有行往之跡；由處有跡，尋跡得處。今以處譬所依之理本，人依行往之跡，譬能依之事迹，是則由所依之理本，有能依之事迹，尋能依之事迹，得所依之理本。本迹雖殊，不思議一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、釋本迹名者，通論本迹之名，乃遍在四教。今正明不思議本迹者，正就圓教以辨也。所言本迹者，「本」即所依之理，「迹」是能依之事。事理合明，故稱本迹。譬如人依住處，則有行往之蹤跡也；住處是所依，能依之人有行往之跡；由處有跡，尋跡得處。今以處譬所依之理本，人依行往之跡，譬能依之事迹，是則由所依之理本，有能依之事迹，尋能依之事迹，得所依之理本。本迹雖殊，不思議一也。

第二、明不思議本迹義者，略為五意：一，約理事明本迹；二，約理教明本迹；三，約理行明本迹；四，約體用明本迹；五，約權實明本迹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、明不思議本迹義者，略為五意：一，約理事明本迹；二，約理教明本迹；三，約理行明本迹；四，約體用明本迹；五，約權實明本迹。

一、約理事明本迹者，此經云「從無住本，立一切法」，今明不思議理事為本迹者，「理」即不思議真諦之理為本，「事」即不思議俗諦之事為迹。由不思議真諦之理本，故有不思議俗諦之事迹，尋不思議俗諦之事迹，得不思議真諦之理本。是則本迹雖殊，不思議一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、約理事明本迹者，此經云「從無住本，立一切法」，今明不思議理事為本迹者，「理」即不思議真諦之理為本，「事」即不思議俗諦之事為迹。由不思議真諦之理本，故有不思議俗諦之事迹，尋不思議俗諦之事迹，得不思議真諦之理本。是則本迹雖殊，不思議一也。

二、約理教明本迹者，此經云「三轉法輪於大千，其輪本來常清淨」，今言不思議之理本，即是不思議二諦之理事，通名為理，理即本也。不思議之教迹者，即是大聖八音敷演不思議能詮二諦之教迹也。所詮不思議二諦之理，即是理本；能詮之教，即是事迹。是則由理本故有教迹，尋教迹以得理本。本迹雖殊，不思議一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約理教明本迹者，此經云「三轉法輪於大千，其輪本來常清淨」，今言不思議之理本，即是不思議二諦之理事，通名為理，理即本也。不思議之教迹者，即是大聖八音敷演不思議能詮二諦之教迹也。所詮不思議二諦之理，即是理本；能詮之教，即是事迹。是則由理本故有教迹，尋教迹以得理本。本迹雖殊，不思議一也。

三、約理行明本迹者，如《法華經》云「諸法從本來，常自寂滅相，佛子行道已，來世得作佛」，今明不思議理本者，即是理教也，故此經云：「無離文字，說解脫相；文字性離，即解脫也」。不思議行迹者，即是不思議觀行之事迹。由不思議理教之理本，得修不思議觀行之事迹；修觀行不思議事迹，能契不思議之理本，故曰「本迹雖殊，不思議一也」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、約理行明本迹者，如《法華經》云「諸法從本來，常自寂滅相，佛子行道已，來世得作佛」，今明不思議理本者，即是理教也，故此經云：「無離文字，說解脫相；文字性離，即解脫也」。不思議行迹者，即是不思議觀行之事迹。由不思議理教之理本，得修不思議觀行之事迹；修觀行不思議事迹，能契不思議之理本，故曰「本迹雖殊，不思議一也」。

四、約體用明本迹者，即是法身為體，應身為用。故《金光明經》云「佛真法身，由如虛空；應物現形，如水中月」，正由虛空有實月之本體，故有一切水月之影用。今明理行合為不思議法身之理本，由此法身，故能垂不思議應用之迹；由此應用，能顯法身。故肇師云「非本無以垂迹，非迹無以顯本」，本迹雖殊，不思議一，即其義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、約體用明本迹者，即是法身為體，應身為用。故《金光明經》云「佛真法身，由如虛空；應物現形，如水中月」，正由虛空有實月之本體，故有一切水月之影用。今明理行合為不思議法身之理本，由此法身，故能垂不思議應用之迹；由此應用，能顯法身。故肇師云「非本無以垂迹，非迹無以顯本」，本迹雖殊，不思議一，即其義也。

五、約權實明本迹者，實則齊位，證得真應二身，即是理實之本也。權化方便，現真應二身，或高或下，此即是事隨物情，故名事迹也，故此經云：「雖復示現成道，起轉法輪，而不捨菩薩行。」今明若不由不思議位證真、應二身，理實之本，豈能垂高下真應兩迹！若不垂真、應之事迹，豈能令物同己入位，得真、應二身！是則本迹雖殊，不思議一也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、約權實明本迹者，實則齊位，證得真應二身，即是理實之本也。權化方便，現真應二身，或高或下，此即是事隨物情，故名事迹也，故此經云：「雖復示現成道，起轉法輪，而不捨菩薩行。」今明若不由不思議位證真、應二身，理實之本，豈能垂高下真應兩迹！若不垂真、應之事迹，豈能令物同己入位，得真、應二身！是則本迹雖殊，不思議一也。

第三、辨本迹高下者，正約圓教以明也。若理事明本迹，即是理即；若約理教明本迹，即是名字即；若約理行明本迹，正是觀行即、相似即。今約體、用權實明本迹，應須四句分別：一、本迹俱下；二、本下迹高；三、本高迹下；四、本迹俱高。今明此義，復須四種分別：一，明十信不得約此四句以明高下也；二，明十住初發心住備二句；三，從第二治地住至第四十一等覺地皆具四句分別；四，妙覺地但用二句分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、辨本迹高下者，正約圓教以明也。若理事明本迹，即是理即；若約理教明本迹，即是名字即；若約理行明本迹，正是觀行即、相似即。今約體、用權實明本迹，應須四句分別：一、本迹俱下；二、本下迹高；三、本高迹下；四、本迹俱高。今明此義，復須四種分別：一，明十信不得約此四句以明高下也；二，明十住初發心住備二句；三，從第二治地住至第四十一等覺地皆具四句分別；四，妙覺地但用二句分別。

一、明初十信不得用四句分別者，以十信似解，未發真無漏、顯真應二身故，不得用四句判其高下也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、明初十信不得用四句分別者，以十信似解，未發真無漏、顯真應二身故，不得用四句判其高下也。

二、明十住初心初發心住但用二句分別者，初住但有本迹俱下、本下迹高之二句也。所以者何？初住最初得真、應二身法身之本，爾前既未有法身之下，故齊位不得言「法身有高」也。譬如十五日月初日之月，爾前無月之可勝也；亦如聲聞法中苦忍真明，爾前無真之可勝也。迹下者，現九法界之迹，還現初住之應迹，始得最下，爾前無應之可高也。所言本下迹高者，能迹現上地之形聲也；而不得言「本高迹下」者，爾前無本之可高也；亦不得言「本迹俱高」者，爾前無真、應之可高也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明十住初心初發心住但用二句分別者，初住但有本迹俱下、本下迹高之二句也。所以者何？初住最初得真、應二身法身之本，爾前既未有法身之下，故齊位不得言「法身有高」也。譬如十五日月初日之月，爾前無月之可勝也；亦如聲聞法中苦忍真明，爾前無真之可勝也。迹下者，現九法界之迹，還現初住之應迹，始得最下，爾前無應之可高也。所言本下迹高者，能迹現上地之形聲也；而不得言「本高迹下」者，爾前無本之可高也；亦不得言「本迹俱高」者，爾前無真、應之可高也。

三、明從第二治地住至第四十一等覺地，此四十一位，一一皆得用四句分別義，推可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明從第二治地住至第四十一等覺地，此四十一位，一一皆得用四句分別義，推可知也。

四、明妙覺極地但用二句分別者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、明妙覺極地但用二句分別者：

一、本迹俱高，即是真、應之極，最上無過也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、本迹俱高，即是真、應之極，最上無過也。

二、本高迹下，本高即是真身之極，最上無過；迹下，應同下四十一地之像。又，示現九道之形聲也，而不得言本下迹高者，妙覺法身之本，更無勝地法身之可下也；亦不得言本迹俱下者，更無上地真、應二身之高也。譬如十五日月光明圓滿，過此更無圓滿之光過十五日月也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、本高迹下，本高即是真身之極，最上無過；迹下，應同下四十一地之像。又，示現九道之形聲也，而不得言本下迹高者，妙覺法身之本，更無勝地法身之可下也；亦不得言本迹俱下者，更無上地真、應二身之高也。譬如十五日月光明圓滿，過此更無圓滿之光過十五日月也。

問曰：若四十二地本迹階降，如此何得俱稱不思議一也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若四十二地本迹階降，如此何得俱稱不思議一也？

答曰：皆是非真非應不思議真、應之二身也，非階降之不思議階降也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：皆是非真非應不思議真、應之二身也，非階降之不思議階降也。

第四、通約教分別本迹者，即為四意：一，約圓教分別本迹；二，約別教分別本迹；三，約通教分別本迹；四，約三藏教分別本迹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、通約教分別本迹者，即為四意：一，約圓教分別本迹；二，約別教分別本迹；三，約通教分別本迹；四，約三藏教分別本迹。

一、約圓教分別本迹者，如前釋名辨本迹五義，明高下四句分別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、約圓教分別本迹者，如前釋名辨本迹五義，明高下四句分別也。

二、約別教明本迹者，亦得備用四種本迹，類圓教可知，但不得全用。即是地前三十心未得法身，故無本迹。但初地明二句辨本迹，類前圓教初住可知；從二地至等覺，皆得四句分別義，推可解；後妙覺極地，亦但用兩句，類圓教妙覺可知。此皆有教無人，悉是圓教之權迹也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約別教明本迹者，亦得備用四種本迹，類圓教可知，但不得全用。即是地前三十心未得法身，故無本迹。但初地明二句辨本迹，類前圓教初住可知；從二地至等覺，皆得四句分別義，推可解；後妙覺極地，亦但用兩句，類圓教妙覺可知。此皆有教無人，悉是圓教之權迹也。

三、約通教明本迹者，通教得明四種本迹，既不辨中道佛性、真應二身，豈有本迹之可分別！但還約通義往釋。見偏真，具五分法身為本，神通變現為迹。若入無餘涅槃，身智俱滅，非但無迹，亦復無本。通教菩薩七地具方便道，八地道觀雙流，豈不知中道佛性之理！但約教門抑畢，故不明真、應耳。恐此多是有教無人，悉是圓教之權迹也。若將別接通，明佛性常住涅槃，真、應二身本迹四句，類前分別，則可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、約通教明本迹者，通教得明四種本迹，既不辨中道佛性、真應二身，豈有本迹之可分別！但還約通義往釋。見偏真，具五分法身為本，神通變現為迹。若入無餘涅槃，身智俱滅，非但無迹，亦復無本。通教菩薩七地具方便道，八地道觀雙流，豈不知中道佛性之理！但約教門抑畢，故不明真、應耳。恐此多是有教無人，悉是圓教之權迹也。若將別接通，明佛性常住涅槃，真、應二身本迹四句，類前分別，則可知也。

四、明三藏教明本迹者，亦得用四種本迹意，亦不得明真、應本迹，猶是生死之人；若至果地三十四心斷結，得成佛時，亦以五分法身為本，神通變化為迹；若入無餘涅槃，則本迹俱滅。今更就三藏因中，明本迹者，若三阿僧祇伏惑純熟，住煖、頂、忍位以為本，得神通變現，利益天人六道，名為迹。下容有此事，亦恐有教無人，悉是圓教之權迹也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、明三藏教明本迹者，亦得用四種本迹意，亦不得明真、應本迹，猶是生死之人；若至果地三十四心斷結，得成佛時，亦以五分法身為本，神通變化為迹；若入無餘涅槃，則本迹俱滅。今更就三藏因中，明本迹者，若三阿僧祇伏惑純熟，住煖、頂、忍位以為本，得神通變現，利益天人六道，名為迹。下容有此事，亦恐有教無人，悉是圓教之權迹也。

問曰：一切聖凡，悉得明本迹不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：一切聖凡，悉得明本迹不？

答曰：本迹之義，正約真、應。有餘諸教，既不明破無明，尚無此義，何況凡夫！但通而為論，別教三十心及通教菩薩，既得論本迹，二乘亦得本迹，三藏菩薩伏惑未斷，尚得論本迹，凡夫亦得論本迹，是故上齊苦忍世第一法已下，下極阿鼻已上。上、下兩處，但得為二句本迹。闕於二句，其間例作四句，論本迹義，推可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：本迹之義，正約真、應。有餘諸教，既不明破無明，尚無此義，何況凡夫！但通而為論，別教三十心及通教菩薩，既得論本迹，二乘亦得本迹，三藏菩薩伏惑未斷，尚得論本迹，凡夫亦得論本迹，是故上齊苦忍世第一法已下，下極阿鼻已上。上、下兩處，但得為二句本迹。闕於二句，其間例作四句，論本迹義，推可知也。

第五、正辨淨名本迹者，舊云「本是金粟如來，迹居妙喜，為無動補處」，或云「本是八地，迹現毘耶，位居長者」。若執此意，定判其本迹者，金粟為是何位之佛？妙喜補處，復是何位？補處若實是妙覺之金粟，迹為妙喜之補處，此可是本高迹下；若本是初住之金粟，現為十地之補處，此是本下迹高；若是妙覺之金粟法身，又應為妙覺之金粟，是為本迹俱高；若是初住之金粟，應為三藏之補處，是為本迹俱下，豈可定判其優、劣、高、下之位也！大聖以無方之化，豈是凡夫測量、判於深淺！凡夫尚不自識己之業行、果報，何況知其本迹類！若無目指月，判其方圓。今但抑信，本迹雖殊，不思議一也。而文殊既是釋迦左面侍者，此土位行最高，推功稱歎，教迹不宜在八地也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、正辨淨名本迹者，舊云「本是金粟如來，迹居妙喜，為無動補處」，或云「本是八地，迹現毘耶，位居長者」。若執此意，定判其本迹者，金粟為是何位之佛？妙喜補處，復是何位？補處若實是妙覺之金粟，迹為妙喜之補處，此可是本高迹下；若本是初住之金粟，現為十地之補處，此是本下迹高；若是妙覺之金粟法身，又應為妙覺之金粟，是為本迹俱高；若是初住之金粟，應為三藏之補處，是為本迹俱下，豈可定判其優、劣、高、下之位也！大聖以無方之化，豈是凡夫測量、判於深淺！凡夫尚不自識己之業行、果報，何況知其本迹類！若無目指月，判其方圓。今但抑信，本迹雖殊，不思議一也。而文殊既是釋迦左面侍者，此土位行最高，推功稱歎，教迹不宜在八地也。

第六、約觀心辨本迹者，如人學中道圓觀，觀於心原，觀道純熟，迹中亦現，無有障閡，圓行圓說，事理相應，此是本迹俱高。若內心圓學而迹示偏邪，是為本高迹下。若內心實不學於圓觀，而現無閡之相，此是本下迹高。若本心止修入空，而迹現破假之相，即是本迹俱下。即用此約佛法學問、坐禪、一切行人心行高下，自行化他得失，具作四句分別：一、本迹俱高，即是實行之人；二、本高迹下，是蜜行人；三、本下迹高，即是貢高之人，除為佛法利益眾生；四、本迹俱下，亦是實行之人也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六、約觀心辨本迹者，如人學中道圓觀，觀於心原，觀道純熟，迹中亦現，無有障閡，圓行圓說，事理相應，此是本迹俱高。若內心圓學而迹示偏邪，是為本高迹下。若內心實不學於圓觀，而現無閡之相，此是本下迹高。若本心止修入空，而迹現破假之相，即是本迹俱下。即用此約佛法學問、坐禪、一切行人心行高下，自行化他得失，具作四句分別：一、本迹俱高，即是實行之人；二、本高迹下，是蜜行人；三、本下迹高，即是貢高之人，除為佛法利益眾生；四、本迹俱下，亦是實行之人也。

第七、通經者，但淨名本迹既不可思議，故能以圓智之談，斥偏空之道，以無方之辨，屈有量之心，皆顯本迹之事。今明本迹通此經文者，即為三意：一，通室外；二，通入室；三，通出室。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七、通經者，但淨名本迹既不可思議，故能以圓智之談，斥偏空之道，以無方之辨，屈有量之心，皆顯本迹之事。今明本迹通此經文者，即為三意：一，通室外；二，通入室；三，通出室。

一、通室外者，室外現長者之形，寄四教以顯本迹；或用三藏通教本迹，入空開化國王、長者；或用通、別、圓本迹之教，折挫十大弟子、五百羅漢；或但用圓教顯本，彈訶稟三教菩薩等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、通室外者，室外現長者之形，寄四教以顯本迹；或用三藏通教本迹，入空開化國王、長者；或用通、別、圓本迹之教，折挫十大弟子、五百羅漢；或但用圓教顯本，彈訶稟三教菩薩等。

二、通室內者，室內託疾興教，示於病行，同一切眾生之實病。眾生之疾，雖有多塗，論其正意，不出四種。今以四種之迹病行，同四種之實病，即是現病行之迹，為〈問疾品〉也。次下五品皆從此品出，若通〈問疾品〉，下五品皆自通也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、通室內者，室內託疾興教，示於病行，同一切眾生之實病。眾生之疾，雖有多塗，論其正意，不出四種。今以四種之迹病行，同四種之實病，即是現病行之迹，為〈問疾品〉也。次下五品皆從此品出，若通〈問疾品〉，下五品皆自通也。

三、通出室者，掌擎大眾，來入菴羅，示病愈之相，以眾生四種病因滅，淨名權迹之病亦愈。是則，此經從始至末，用本迹義往通玄義及文，意可見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、通出室者，掌擎大眾，來入菴羅，示病愈之相，以眾生四種病因滅，淨名權迹之病亦愈。是則，此經從始至末，用本迹義往通玄義及文，意可見也。

第二、次釋「所說」者，淨名是能說之人，所說是不思議解脫之法，故言所說。他釋「淨名說於佛法，不說自法。若說自法，則與佛抗行道法」，今解祇淨名自說其身所證性淨、無垢、方便三淨之法，此法雖不可說，以四悉檀赴緣而說；佛亦於不可說，用四悉檀赴緣說此三淨之法；淨名隨佛轉法輪，亦說三淨之法。淨名說三淨之法，即是說佛三淨之法，故此經云「觀身實相，觀佛亦然」。復次，淨名說自法，非但即是說佛法，亦即是說一切眾生法也，故下文云「眾生、賢聖、彌勒，一切法，一如無二如」也，《華嚴經》云「心佛及眾生，是三無差別」。今但說淨名法，即是說佛法，亦即說眾生法也。如下文三十二菩薩各說其所得法，以明入不二法門；例如五百比丘，各說身因；《華嚴經》善財入法界，見善知識，各說其所得法門。淨名說自法門，即是說於佛法，即是說眾生法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、次釋「所說」者，淨名是能說之人，所說是不思議解脫之法，故言所說。他釋「淨名說於佛法，不說自法。若說自法，則與佛抗行道法」，今解祇淨名自說其身所證性淨、無垢、方便三淨之法，此法雖不可說，以四悉檀赴緣而說；佛亦於不可說，用四悉檀赴緣說此三淨之法；淨名隨佛轉法輪，亦說三淨之法。淨名說三淨之法，即是說佛三淨之法，故此經云「觀身實相，觀佛亦然」。復次，淨名說自法，非但即是說佛法，亦即是說一切眾生法也，故下文云「眾生、賢聖、彌勒，一切法，一如無二如」也，《華嚴經》云「心佛及眾生，是三無差別」。今但說淨名法，即是說佛法，亦即說眾生法也。如下文三十二菩薩各說其所得法，以明入不二法門；例如五百比丘，各說身因；《華嚴經》善財入法界，見善知識，各說其所得法門。淨名說自法門，即是說於佛法，即是說眾生法。

問曰：淨名自說己法，何得稱經？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：淨名自說己法，何得稱經？

答曰：如《大智論》云「若佛弟子、化人、諸天、仙人所說，為佛所印，皆稱為經」，此經佛為寶積開宗，辨於佛國因果，命諸弟子皆述往日為大士所訶，佛默印之；又入室論道，掌擎大眾，還菴羅園，被佛印定，故稱為經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如《大智論》云「若佛弟子、化人、諸天、仙人所說，為佛所印，皆稱為經」，此經佛為寶積開宗，辨於佛國因果，命諸弟子皆述往日為大士所訶，佛默印之；又入室論道，掌擎大眾，還菴羅園，被佛印定，故稱為經也。