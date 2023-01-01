維摩經玄疏卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維摩經玄疏卷第三

天台山修禪寺沙門智顗撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台山修禪寺沙門智顗撰

第三、明四教分別者，前明三觀釋淨、無垢、稱，約理智、無惑智，能稱理稱緣故，受淨、無垢、稱之號。但以眾生機緣不同，致有頓、漸之異，不定、祕密之殊。是以古今諸師，各為理釋；今所立義，意異前規。故無言之理，悉檀赴緣，而巧說略撰四教，以暢其宗、用，通毘摩羅詰之名。若能達斯旨者，非但此經，文義皎然，漸、頓、不定、祕密之蹤，皆無滯也。今明此義，略開七重： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、明四教分別者，前明三觀釋淨、無垢、稱，約理智、無惑智，能稱理稱緣故，受淨、無垢、稱之號。但以眾生機緣不同，致有頓、漸之異，不定、祕密之殊。是以古今諸師，各為理釋；今所立義，意異前規。故無言之理，悉檀赴緣，而巧說略撰四教，以暢其宗、用，通毘摩羅詰之名。若能達斯旨者，非但此經，文義皎然，漸、頓、不定、祕密之蹤，皆無滯也。今明此義，略開七重：

第一釋四教名 第二辨所詮 第三約位分別 第四明權實 第五對觀心 第六通諸經論 第七銷此經文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一釋四教名 第二辨所詮 第三約位分別 第四明權實 第五對觀心 第六通諸經論 第七銷此經文

第一、釋四教名者，即為四意：一，釋三藏教名；二，釋通教名；三，釋別教名；四，釋圓教名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、釋四教名者，即為四意：一，釋三藏教名；二，釋通教名；三，釋別教名；四，釋圓教名。

第一、釋三藏教名者，此教明因緣生滅四聖諦理，正教小乘，傍化菩薩。所言三藏者：一，修多羅藏；二，毘尼藏；三，阿毘曇藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、釋三藏教名者，此教明因緣生滅四聖諦理，正教小乘，傍化菩薩。所言三藏者：一，修多羅藏；二，毘尼藏；三，阿毘曇藏。

一、修多羅藏者，修多羅，此或言無翻，或言有翻者，亦有多家不同，而多用「法本」為翻，所謂出世言教之本，故云「法本」，即是四《阿含經》也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、修多羅藏者，修多羅，此或言無翻，或言有翻者，亦有多家不同，而多用「法本」為翻，所謂出世言教之本，故云「法本」，即是四《阿含經》也。

二、毘尼藏者，此翻言滅，佛說作無作戒，滅身口之惡，是故云「滅」，即是《八十誦律》也(因從果得名也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、毘尼藏者，此翻言滅，佛說作無作戒，滅身口之惡，是故云「滅」，即是《八十誦律》也(因從果得名也)。

三、阿毘曇藏者，阿毘曇，此翻言「無比法」，聖人智慧，分別法義，戒定無比，故云「無比法」。若佛自分別法相義，若弟子分別法相，皆名「阿毘曇」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、阿毘曇藏者，阿毘曇，此翻言「無比法」，聖人智慧，分別法義，戒定無比，故云「無比法」。若佛自分別法相義，若弟子分別法相，皆名「阿毘曇」也。

此之三法通名藏者，「藏」以含藏為義。但解者不同，有言「文能含理，故名為藏」，有言「理能含文，故名為藏」，今言三法之名，各是一句。三名各含文理，故名藏也。《阿含》即是定藏，故云「次第求」也；《毘尼》即是戒藏，故云「因緣求」也；《阿毘曇》即是慧藏，故云「性相求」也。此教的屬小乘故，《法華》云：「貪著小乘，三藏學者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此之三法通名藏者，「藏」以含藏為義。但解者不同，有言「文能含理，故名為藏」，有言「理能含文，故名為藏」，今言三法之名，各是一句。三名各含文理，故名藏也。《阿含》即是定藏，故云「次第求」也；《毘尼》即是戒藏，故云「因緣求」也；《阿毘曇》即是慧藏，故云「性相求」也。此教的屬小乘故，《法華》云：「貪著小乘，三藏學者。」

第二、釋通教名，「通」者，同也。三乘同稟，故名為通。此教明因緣即空，無生四真諦理，是摩訶衍教之初門也。正為菩薩，傍兼二乘。故《大品經．勸學品》明「欲學三乘，悉教當學般若」。所言通者，乃有多塗，略出八義：一，教通；二，理通；三，智通；四，斷通；五，行通；六，位通；七，因通；八，果通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、釋通教名，「通」者，同也。三乘同稟，故名為通。此教明因緣即空，無生四真諦理，是摩訶衍教之初門也。正為菩薩，傍兼二乘。故《大品經．勸學品》明「欲學三乘，悉教當學般若」。所言通者，乃有多塗，略出八義：一，教通；二，理通；三，智通；四，斷通；五，行通；六，位通；七，因通；八，果通。

教通者，三乘同稟幻化即空之教也； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教通者，三乘同稟幻化即空之教也；

理通者，同是遍真之理也； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理通者，同是遍真之理也；

智通者，同得巧度一切智也； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智通者，同得巧度一切智也；

斷通者，界內惑斷，同也； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷通者，界內惑斷，同也；

行通者，見、思無漏行，同也； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行通者，見、思無漏行，同也；

位通者，從乾慧地，乃至辟支佛地，位皆同也； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 位通者，從乾慧地，乃至辟支佛地，位皆同也；

因通者，九無閡同也； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因通者，九無閡同也；

果通者，九解脫、二種涅槃之果，同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果通者，九解脫、二種涅槃之果，同也。

通義有八，而但名通教者，若不因通教，則不知理通，乃至成通果也。故諸《大乘方等》及諸《般若》，有二乘得道者，皆同稟此教也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通義有八，而但名通教者，若不因通教，則不知理通，乃至成通果也。故諸《大乘方等》及諸《般若》，有二乘得道者，皆同稟此教也。

第三、釋別教名者，「別」者，不共之名也。此教不共二乘人說，但教菩薩，故名別教。此教正明因緣假名、無量四聖諦理。的化菩薩，不涉二乘。所言別者，義乃多塗，略出八意：一，教別；二，理別；三，智別；四，斷別；五，行別；六，位別；七，因別；八，果別。故名別教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、釋別教名者，「別」者，不共之名也。此教不共二乘人說，但教菩薩，故名別教。此教正明因緣假名、無量四聖諦理。的化菩薩，不涉二乘。所言別者，義乃多塗，略出八意：一，教別；二，理別；三，智別；四，斷別；五，行別；六，位別；七，因別；八，果別。故名別教。

教別者，說恒沙佛法，但為菩薩也； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教別者，說恒沙佛法，但為菩薩也；

理別者，藏識有恒沙俗諦之理也； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理別者，藏識有恒沙俗諦之理也；

智別者，道種智也； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智別者，道種智也；

斷別者，恒沙無知、界外見思、無明斷也； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷別者，恒沙無知、界外見思、無明斷也；

行別者，菩薩歷劫修自行化他之行也； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行別者，菩薩歷劫修自行化他之行也；

位別者，三十心伏無明是賢位，十地發真、斷無明是聖位也； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 位別者，三十心伏無明是賢位，十地發真、斷無明是聖位也；

因別者，無閡金剛因也； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因別者，無閡金剛因也；

果別者，解脫大涅槃四德果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果別者，解脫大涅槃四德果也。

別義有八，而但名別教者，若不因別教，則不知別理，乃至得別果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 別義有八，而但名別教者，若不因別教，則不知別理，乃至得別果也。

問曰：何故不說為不共教而作別教之名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故不說為不共教而作別教之名？

答曰：《大智論》明大共般若，即是不共二乘人說，如《不思議經》。今明別教，如說《方等》、《大品》，二乘共聞說。而別教菩薩，兼欲簡非圓教，別雖異通，猶未圓也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：《大智論》明大共般若，即是不共二乘人說，如《不思議經》。今明別教，如說《方等》、《大品》，二乘共聞說。而別教菩薩，兼欲簡非圓教，別雖異通，猶未圓也。

第四、釋圓教者，「圓」以不偏為義，此教明不思議因緣中道實相之理。事理具足，不偏不別，但化最上利根大士，故名圓教也。所言「圓教」者，義乃多塗，略說有八：一，教圓；二，理圓；三，智圓；四，斷圓；五，行圓；六，位圓；七，因圓；八，果圓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、釋圓教者，「圓」以不偏為義，此教明不思議因緣中道實相之理。事理具足，不偏不別，但化最上利根大士，故名圓教也。所言「圓教」者，義乃多塗，略說有八：一，教圓；二，理圓；三，智圓；四，斷圓；五，行圓；六，位圓；七，因圓；八，果圓。

教圓者，直說一實諦，言教不偏也； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教圓者，直說一實諦，言教不偏也；

理圓者，一實即法界海，理不偏也； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 理圓者，一實即法界海，理不偏也；

智圓者，一切種智也； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智圓者，一切種智也；

斷圓者，五住圓斷也； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷圓者，五住圓斷也；

行圓者，一行一切行也； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行圓者，一行一切行也；

位圓者，從初一地具足諸地功德也； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 位圓者，從初一地具足諸地功德也；

因圓者，雙照二諦，自然流入也； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因圓者，雙照二諦，自然流入也；

果圓者，妙覺不思議三德之果，不縱不橫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果圓者，妙覺不思議三德之果，不縱不橫也。

「圓」義有八，而但名圓教者，若不因圓教，則不知圓理，乃至得成圓果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「圓」義有八，而但名圓教者，若不因圓教，則不知圓理，乃至得成圓果也。

問曰：四教出何經論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：四教出何經論？

答曰：四教散在諸經論，無處而不明也。如上引《法華經》所明「貪著小乘，三藏學者」，《成實論》云「故我正欲論，三藏中實義」，豈非三藏教也！《大品經．勸學品》勸三乘同學般若，《中論》云「得諸法實相，有三種人」，豈非通教也！《無量義經》云「摩訶般若、華嚴海空，宣說菩薩歷劫修行」，《大智論》云「般若有二種：一者，共二乘說；二、不共二乘說」，如此等經論，豈非別教也！《華嚴經》明圓滿修多羅，此經明「一念知一切法，即是坐道場」，《大品經．具足品》云「一心具萬行」，《法華經》云「合掌以敬心，欲聞具足道」，《涅槃經》云「是大涅槃，名諸佛法界」，《大智論》云「三智其實一心得」……如此等諸經論，豈非並明圓教也！是義在下，自當分明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：四教散在諸經論，無處而不明也。如上引《法華經》所明「貪著小乘，三藏學者」，《成實論》云「故我正欲論，三藏中實義」，豈非三藏教也！《大品經．勸學品》勸三乘同學般若，《中論》云「得諸法實相，有三種人」，豈非通教也！《無量義經》云「摩訶般若、華嚴海空，宣說菩薩歷劫修行」，《大智論》云「般若有二種：一者，共二乘說；二、不共二乘說」，如此等經論，豈非別教也！《華嚴經》明圓滿修多羅，此經明「一念知一切法，即是坐道場」，《大品經．具足品》云「一心具萬行」，《法華經》云「合掌以敬心，欲聞具足道」，《涅槃經》云「是大涅槃，名諸佛法界」，《大智論》云「三智其實一心得」……如此等諸經論，豈非並明圓教也！是義在下，自當分明。

問曰：四教之文，乃當散在經論，而未見一處經論聚明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：四教之文，乃當散在經論，而未見一處經論聚明。

答曰：雖復無的四教名目，今映傍大乘經論，立四教名義者，如《大涅槃經》明「四不可說，有因緣故，亦可得說」，四種之說，以化前緣，即是四教也；《大涅槃經》明「四番轉四諦法輪」，即是四教之意也；《法華經》明「三草二木，一地所生」，即是四教意也；《中論》破諸異執，既說「因緣所生」四句，通佛四說，即是四教之意也……如此等四種說法，隨機利物，即是四教義，皆是四教之異名耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：雖復無的四教名目，今映傍大乘經論，立四教名義者，如《大涅槃經》明「四不可說，有因緣故，亦可得說」，四種之說，以化前緣，即是四教也；《大涅槃經》明「四番轉四諦法輪」，即是四教之意也；《法華經》明「三草二木，一地所生」，即是四教意也；《中論》破諸異執，既說「因緣所生」四句，通佛四說，即是四教之意也……如此等四種說法，隨機利物，即是四教義，皆是四教之異名耳。

問曰：《法華經》云「佛平等說，如一味雨」，何曾定有四說之殊？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：《法華經》云「佛平等說，如一味雨」，何曾定有四說之殊？

答曰：上來處處引「四不可說，有因緣故，亦可得說」，尚未曾定有一說，何曾定有四教耶！但以眾生有四種根性不同，所謂下、中、上、上上四根不同，致感四說、四教之殊，即是《法華經》明「三草二木，一地所生」之譬，譬此四根也。故此經云「佛以一音演說法，眾生隨類各得解」者，即是四根異解佛教不同也。但諸經明義不同，自有異說異解、一解，一說異解，一說一解，無說、無解，故此經云：「其說法者，無說無示；其聽法者，無聞無得。」若達此意，四教點空立義，何所疑哉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：上來處處引「四不可說，有因緣故，亦可得說」，尚未曾定有一說，何曾定有四教耶！但以眾生有四種根性不同，所謂下、中、上、上上四根不同，致感四說、四教之殊，即是《法華經》明「三草二木，一地所生」之譬，譬此四根也。故此經云「佛以一音演說法，眾生隨類各得解」者，即是四根異解佛教不同也。但諸經明義不同，自有異說異解、一解，一說異解，一說一解，無說、無解，故此經云：「其說法者，無說無示；其聽法者，無聞無得。」若達此意，四教點空立義，何所疑哉！

問曰：「四教義」與地論人「四宗義」同不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「四教義」與地論人「四宗義」同不？

答曰：若人問言「四諦與四大同不？」此云何答！今不依四宗立四教者，意乃多塗，略出三妨：一，四宗名義，言方似滯；二，細尋研覈，立名作義，似如不便；三，四宗名義，雖言富博，一家往望，攝佛教門，猶有所闕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若人問言「四諦與四大同不？」此云何答！今不依四宗立四教者，意乃多塗，略出三妨：一，四宗名義，言方似滯；二，細尋研覈，立名作義，似如不便；三，四宗名義，雖言富博，一家往望，攝佛教門，猶有所闕。

一、四宗名義，言方似滯者，彼不依四不可說，用四悉檀說，則成滯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、四宗名義，言方似滯者，彼不依四不可說，用四悉檀說，則成滯也。

二、細尋研覈名義，似如不便者，彼之四宗，《毘曇》明見有得通，可許因緣為宗，三假是世諦，見世諦未得道，何得以假名為宗？《成論》明見空得道，何不以空宗也？且《大智論》明三藏教有，三門得道，空是第二門——無假名門也。又，《大智論》彈方廣人取十諭，說一切法不生不滅，失般若意，豈得幻化為不真宗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、細尋研覈名義，似如不便者，彼之四宗，《毘曇》明見有得通，可許因緣為宗，三假是世諦，見世諦未得道，何得以假名為宗？《成論》明見空得道，何不以空宗也？且《大智論》明三藏教有，三門得道，空是第二門——無假名門也。又，《大智論》彈方廣人取十諭，說一切法不生不滅，失般若意，豈得幻化為不真宗也。

今諮曰：不真宗，即是通教；真宗，即是通宗者。宗則通真、不真，不真何得沒宗而用教？真宗何意無教而立宗？宗若無教，何得知真耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今諮曰：不真宗，即是通教；真宗，即是通宗者。宗則通真、不真，不真何得沒宗而用教？真宗何意無教而立宗？宗若無教，何得知真耶？

答曰：《楞伽經》云「說通教童矇，宗通教菩薩」，故以真為通宗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：《楞伽經》云「說通教童矇，宗通教菩薩」，故以真為通宗也。

又諮曰：若爾，前因緣假名不真，皆是教童矇，不應立宗名也。如是覆却竝決意，謂立四宗名，似如不便也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又諮曰：若爾，前因緣假名不真，皆是教童矇，不應立宗名也。如是覆却竝決意，謂立四宗名，似如不便也。

今言四教者，佛從初得道，至大涅槃，顯示一切法門無非言教也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今言四教者，佛從初得道，至大涅槃，顯示一切法門無非言教也。

三、四宗明義，若比古今，實為富博；一家往望，攝佛法意，猶大有所闕，今採諸經論，立四教義，一教各有四門，四教合有十六門，即是十六宗明義也。彼因緣、假名兩宗，似此所明三藏教有、空二門相參，猶闕昆勒門，及非有非空門也；彼不真宗明如幻化，似與此通教有門相參，餘三門彼所不明；彼真宗似與此別教有門相參，三門彼所不明。是則，四宗明義，但得與三教四門相參，圓教四門，彼所不明；四教猶有十二門，彼四宗所不明也。又，護身法師用五宗明義，四宗如前，長立法界宗，似與此圓教有門相參；四教猶有十一門，彼所不明也。耆闍法師用六宗明義，三宗似與此三門相參，如上分別，彼真宗與此通教空門相參，彼常宗似與此別教有門相參，彼圓宗似與此圓教有門相參；此四教猶有十門，彼六宗所不明也。故知，四宗、五宗、六宗，雖言古今已來，明義富博；今家往望，攝佛教門，猶有所闕也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、四宗明義，若比古今，實為富博；一家往望，攝佛法意，猶大有所闕，今採諸經論，立四教義，一教各有四門，四教合有十六門，即是十六宗明義也。彼因緣、假名兩宗，似此所明三藏教有、空二門相參，猶闕昆勒門，及非有非空門也；彼不真宗明如幻化，似與此通教有門相參，餘三門彼所不明；彼真宗似與此別教有門相參，三門彼所不明。是則，四宗明義，但得與三教四門相參，圓教四門，彼所不明；四教猶有十二門，彼四宗所不明也。又，護身法師用五宗明義，四宗如前，長立法界宗，似與此圓教有門相參；四教猶有十一門，彼所不明也。耆闍法師用六宗明義，三宗似與此三門相參，如上分別，彼真宗與此通教空門相參，彼常宗似與此別教有門相參，彼圓宗似與此圓教有門相參；此四教猶有十門，彼六宗所不明也。故知，四宗、五宗、六宗，雖言古今已來，明義富博；今家往望，攝佛教門，猶有所闕也。

所以前明四悉檀義者，正是述一家通教說法與古今說法，運用不同也。前明三觀竪破諸法，略為數十番。次此下明四教所詮，約諸教立義，其尋覽者，則知與諸禪師及三論師，破義及立義，意不同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所以前明四悉檀義者，正是述一家通教說法與古今說法，運用不同也。前明三觀竪破諸法，略為數十番。次此下明四教所詮，約諸教立義，其尋覽者，則知與諸禪師及三論師，破義及立義，意不同也。

問曰：四教遍通眾經，何得的用通此經也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：四教遍通眾經，何得的用通此經也？

答曰：今撰《四教義》，遍通諸經；別有大本，略撮其要。通此經文者，正言此經，具明四教入道，故須知大意也。但諸師多採經通論，致令晚生，皆謂論富經貧；今採經論通經意，欲令後生知經富論貧也，敬重大乘真佛所說功德無量，是入道正因。輕經重論，甚可傷也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：今撰《四教義》，遍通諸經；別有大本，略撮其要。通此經文者，正言此經，具明四教入道，故須知大意也。但諸師多採經通論，致令晚生，皆謂論富經貧；今採經論通經意，欲令後生知經富論貧也，敬重大乘真佛所說功德無量，是入道正因。輕經重論，甚可傷也。

第二、辨所詮者，夫教是能詮，理是所詮；故因理設教，由教顯理；即理非教，即教非理；離理無教，離教無理。故《思益經》云「菩提之中，無文字；文字之中，亦無菩提。離菩提、無文字，離文字、無菩提」，以離菩提無文字故，約理而施教；離文字無菩提故，施教即能顯理。是則教為能詮，理為所詮，意在於此。所言理者，即是諦也。今約諦明理，由理起教，教能詮理；教是能詮，理是所詮。就所詮義，略為四意：一，約四諦理明所詮；二，約三諦理明所詮；三，明二諦理明所詮；四，約一諦理明所詮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、辨所詮者，夫教是能詮，理是所詮；故因理設教，由教顯理；即理非教，即教非理；離理無教，離教無理。故《思益經》云「菩提之中，無文字；文字之中，亦無菩提。離菩提、無文字，離文字、無菩提」，以離菩提無文字故，約理而施教；離文字無菩提故，施教即能顯理。是則教為能詮，理為所詮，意在於此。所言理者，即是諦也。今約諦明理，由理起教，教能詮理；教是能詮，理是所詮。就所詮義，略為四意：一，約四諦理明所詮；二，約三諦理明所詮；三，明二諦理明所詮；四，約一諦理明所詮。

第一、約四諦明所詮者，即為三意：一，明所詮四諦理；二，明能詮教；三，明約經論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、約四諦明所詮者，即為三意：一，明所詮四諦理；二，明能詮教；三，明約經論。

一、明所詮四諦理者，有四種四諦：一，生滅四諦；二，無生四諦；三，無量四諦；四，無作四諦。大意出《大涅槃經》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、明所詮四諦理者，有四種四諦：一，生滅四諦；二，無生四諦；三，無量四諦；四，無作四諦。大意出《大涅槃經》。

二、明能詮教者，即是四教能詮四種四諦理也。即為四：一，三藏教詮生滅四諦理；二，明通教詮無生四真諦理；三，明別教詮無量四諦理；四，明圓教詮無作四諦理也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明能詮教者，即是四教能詮四種四諦理也。即為四：一，三藏教詮生滅四諦理；二，明通教詮無生四真諦理；三，明別教詮無量四諦理；四，明圓教詮無作四諦理也。

三、明對經論者，即為二意：一，對經；二，對論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明對經論者，即為二意：一，對經；二，對論。

一、對經者，若《華嚴經》多明別、圓兩教，詮無量、無作二種四諦理；聲聞經但明三藏教，詮生滅四諦理；《大集方等》及此經明四教，詮四種四諦理；《摩訶般若》多明三教，詮三種四諦理；《法華經》但說圓經，詮無作四諦理；《大涅槃》明四教，詮四種四諦理也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、對經者，若《華嚴經》多明別、圓兩教，詮無量、無作二種四諦理；聲聞經但明三藏教，詮生滅四諦理；《大集方等》及此經明四教，詮四種四諦理；《摩訶般若》多明三教，詮三種四諦理；《法華經》但說圓經，詮無作四諦理；《大涅槃》明四教，詮四種四諦理也。

二、明對論者，若別通經論，類經可知。若通申經論，如《中論》破一切內、外顛倒執諍竟，外人問曰：「若一切世間皆空無所有者，即應無生無滅；以無生滅故，則無四諦四、沙門果、三寶。若受空法，有如此等過。」論主答曰「汝今實不能，知空、空因緣……諸佛依二諦，為眾生說法……若不知二諦，則不知真佛法。以有空義故，則一切法得成；若無空義者，一切法則不成。」一切法成者，有四諦、四沙門果、三寶也。今釋此語，論主破執見既盡，明有四諦、四沙門果、三寶者，即是申《摩訶衍》教三種四諦、三種四沙門果、三種三寶也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明對論者，若別通經論，類經可知。若通申經論，如《中論》破一切內、外顛倒執諍竟，外人問曰：「若一切世間皆空無所有者，即應無生無滅；以無生滅故，則無四諦四、沙門果、三寶。若受空法，有如此等過。」論主答曰「汝今實不能，知空、空因緣……諸佛依二諦，為眾生說法……若不知二諦，則不知真佛法。以有空義故，則一切法得成；若無空義者，一切法則不成。」一切法成者，有四諦、四沙門果、三寶也。今釋此語，論主破執見既盡，明有四諦、四沙門果、三寶者，即是申《摩訶衍》教三種四諦、三種四沙門果、三種三寶也。

問曰：云何得知？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何得知？

答曰：論主說偈，故知有也。偈云「因緣所生法，我說即是空」，此偈申通教大乘，詮無生四諦、四沙門果、三寶也；偈云「亦名為假名」，即是申別教大乘，詮無量四聖諦、四沙門果、三寶也；偈云「亦名中道義」，即是圓教大乘，詮無作四實諦、四沙門果、三寶也。破申之意，大乘三教，祇用一偈；作論之功，妙在於此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：論主說偈，故知有也。偈云「因緣所生法，我說即是空」，此偈申通教大乘，詮無生四諦、四沙門果、三寶也；偈云「亦名為假名」，即是申別教大乘，詮無量四聖諦、四沙門果、三寶也；偈云「亦名中道義」，即是圓教大乘，詮無作四實諦、四沙門果、三寶也。破申之意，大乘三教，祇用一偈；作論之功，妙在於此。

次後說兩品，初〈品〉云「問曰：已知摩訶衍入第一義，今欲聞聲聞經入第一義」，論主具明生滅十二因緣，破六十二見，入第一義，即是為鈍根聲聞弟子，說因緣生滅相。生滅因緣，即是生滅四諦、四沙門果、三寶也。《中論》前申《摩訶衍》通、別、圓三教三種四諦、四沙門果、三寶；後兩品申三藏生滅四諦、四沙門果、三寶者，以後世人根轉鈍，應須還用此教。是則《中論》文略而義富，申佛四教既明詮，於四諦之理已顯，故言有四諦也。乃是如意殊論，非唼水殊論也。若不解此義，單複織假未知；若為通經，四假通經，意終難見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次後說兩品，初〈品〉云「問曰：已知摩訶衍入第一義，今欲聞聲聞經入第一義」，論主具明生滅十二因緣，破六十二見，入第一義，即是為鈍根聲聞弟子，說因緣生滅相。生滅因緣，即是生滅四諦、四沙門果、三寶也。《中論》前申《摩訶衍》通、別、圓三教三種四諦、四沙門果、三寶；後兩品申三藏生滅四諦、四沙門果、三寶者，以後世人根轉鈍，應須還用此教。是則《中論》文略而義富，申佛四教既明詮，於四諦之理已顯，故言有四諦也。乃是如意殊論，非唼水殊論也。若不解此義，單複織假未知；若為通經，四假通經，意終難見也。

第二、約三諦明四教所詮之理者，即為三意：一，明三諦所詮理；二，明能詮四教；三，約經論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、約三諦明四教所詮之理者，即為三意：一，明三諦所詮理；二，明能詮四教；三，約經論。

一、明三諦所詮理者，三諦名義，具出《瓔珞》、《仁王》兩經，經云「一，有諦；二，無諦；三，中道第一義諦。」有諦者，如世人心所見理，名為有諦，亦名俗諦。無諦者，出世人心所見理，名為無諦，亦名真諦。中道第一義諦者，諸佛菩薩之所見理，名中道第一義諦，亦名一實諦。故《大涅槃經》云：「凡夫者有，二乘者無，諸佛菩薩不有不無。」三諦義，至釋〈入不二法門品〉當略明也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、明三諦所詮理者，三諦名義，具出《瓔珞》、《仁王》兩經，經云「一，有諦；二，無諦；三，中道第一義諦。」有諦者，如世人心所見理，名為有諦，亦名俗諦。無諦者，出世人心所見理，名為無諦，亦名真諦。中道第一義諦者，諸佛菩薩之所見理，名中道第一義諦，亦名一實諦。故《大涅槃經》云：「凡夫者有，二乘者無，諸佛菩薩不有不無。」三諦義，至釋〈入不二法門品〉當略明也。

二、明能詮四教者，即為四： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明能詮四教者，即為四：

一、三藏教，但詮二諦理，所以稟教之流，不聞佛性常住涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、三藏教，但詮二諦理，所以稟教之流，不聞佛性常住涅槃。

二、通教亦但詮二諦理，所以稟教之流，亦不聞佛性，常住涅槃，三乘猶存灰斷之果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、通教亦但詮二諦理，所以稟教之流，亦不聞佛性，常住涅槃，三乘猶存灰斷之果也。

三、別教別詮三諦理，所以稟教之流，三十心但成二觀、二智方便，登地方乃見佛性、入法流也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、別教別詮三諦理，所以稟教之流，三十心但成二觀、二智方便，登地方乃見佛性、入法流也。

四、圓教圓詮三諦，稟教之流，初心即開佛知見，自然流入薩婆若海也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、圓教圓詮三諦，稟教之流，初心即開佛知見，自然流入薩婆若海也。

三、明對經論者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明對經論者：

《華嚴》但詮假名俗諦、中道。又解云：華嚴教，詮別三諦一心；三藏漸教，詮真俗二諦；方等大乘之教，詮三諦，一往同華嚴；摩訶般若，亦具詮三諦，一往同華嚴；法華但詮一心三諦；涅槃備詮三諦，一往亦同華嚴也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《華嚴》但詮假名俗諦、中道。又解云：華嚴教，詮別三諦一心；三藏漸教，詮真俗二諦；方等大乘之教，詮三諦，一往同華嚴；摩訶般若，亦具詮三諦，一往同華嚴；法華但詮一心三諦；涅槃備詮三諦，一往亦同華嚴也。

諸論隨經，類之可知，《中論》偈云「因緣所生法，我說即是空」，此即詮真諦；「亦名為假名」，即詮俗諦也；「亦名中道義」即詮中道第一義諦也。此偈即是申摩訶衍，詮三諦理。若下兩品明聲聞經入第一義，此即是別申三藏教，詮二諦理也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸論隨經，類之可知，《中論》偈云「因緣所生法，我說即是空」，此即詮真諦；「亦名為假名」，即詮俗諦也；「亦名中道義」即詮中道第一義諦也。此偈即是申摩訶衍，詮三諦理。若下兩品明聲聞經入第一義，此即是別申三藏教，詮二諦理也。

第三、約二諦明所詮者，亦為三意：一，正明所詮理；二，明能詮教；三，約經論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、約二諦明所詮者，亦為三意：一，正明所詮理；二，明能詮教；三，約經論。

一、明所詮理者，即是二諦理也。二諦有二種：一者，理外二諦；二者，理內二諦。若真諦非佛性，即是理外之二諦；真諦即佛性，即是理內之二諦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、明所詮理者，即是二諦理也。二諦有二種：一者，理外二諦；二者，理內二諦。若真諦非佛性，即是理外之二諦；真諦即佛性，即是理內之二諦也。

一、理外二諦，有二種：一者，不即二諦，生滅二諦也；二者，相即二諦，無生二諦也。故《大品經》云「即色是空，非色滅空」，色滅方空，是不即二諦；即色是空，相即二諦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、理外二諦，有二種：一者，不即二諦，生滅二諦也；二者，相即二諦，無生二諦也。故《大品經》云「即色是空，非色滅空」，色滅方空，是不即二諦；即色是空，相即二諦也。

二、明理內二諦，亦有二種：一，不即二諦；二，相即二諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明理內二諦，亦有二種：一，不即二諦；二，相即二諦。

不即二諦，即是無量二諦。故《大涅槃經》云：「分別世諦，有無量相；第一義諦，有無量相。非諸聲聞、緣覺所知也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不即二諦，即是無量二諦。故《大涅槃經》云：「分別世諦，有無量相；第一義諦，有無量相。非諸聲聞、緣覺所知也。」

二、相即二諦，無作二諦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、相即二諦，無作二諦也。

二、明能詮四教者，若三藏教，詮於理外，不即二諦；若通教，詮於理外，相即二諦；別教詮於理內，不即二諦；圓教詮於理內，相即二諦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明能詮四教者，若三藏教，詮於理外，不即二諦；若通教，詮於理外，相即二諦；別教詮於理內，不即二諦；圓教詮於理內，相即二諦也。

三、對經論者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、對經論者：

《華嚴經》詮理內二種二諦；三藏教詮理外不即之二諦；方等大乘詮理內、理外四種二諦；《摩訶般若》詮理外相即二諦、理內二種二諦；《法華經》但詮理內相即二諦；《涅槃經》通詮理內、理外四種二諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《華嚴經》詮理內二種二諦；三藏教詮理外不即之二諦；方等大乘詮理內、理外四種二諦；《摩訶般若》詮理外相即二諦、理內二種二諦；《法華經》但詮理內相即二諦；《涅槃經》通詮理內、理外四種二諦。

諸論通經，類之可解，《中論》偈云「因緣所生法，我說即是空」，此申理外相即之二諦；「亦名為假名，亦名中道義」，此申理內不相即、相即之二諦。後兩品明聲聞入第一義，即是申三藏教，詮理外不相即二諦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸論通經，類之可解，《中論》偈云「因緣所生法，我說即是空」，此申理外相即之二諦；「亦名為假名，亦名中道義」，此申理內不相即、相即之二諦。後兩品明聲聞入第一義，即是申三藏教，詮理外不相即二諦也。

第四、約一諦理明所詮者，亦為三意：一者，正明所詮理；二，明能詮教；三，約經論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、約一諦理明所詮者，亦為三意：一者，正明所詮理；二，明能詮教；三，約經論。

一、明所詮理者，即是一諦理也。何等名為一諦？「諦」名審實，審實之法，即是不二。豈是三諦、二諦皆名審實！今明真、俗說為諦者，但是方便，實非諦也。故《涅槃經》云：「所言二諦，其實是一。如來方便，為化眾生，故說為二。」譬如日月不轉，醉人見轉。當知唯有不轉之日，不醉之人同見，豈別有迴轉之日！若實有轉日者，不醉之人亦應竝見也。一諦如真日，二諦如轉日，真日審實，可名一諦；轉日不實，何有二諦！方便說二，實義不成，故非諦也。今以此一實諦，為所詮之理也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、明所詮理者，即是一諦理也。何等名為一諦？「諦」名審實，審實之法，即是不二。豈是三諦、二諦皆名審實！今明真、俗說為諦者，但是方便，實非諦也。故《涅槃經》云：「所言二諦，其實是一。如來方便，為化眾生，故說為二。」譬如日月不轉，醉人見轉。當知唯有不轉之日，不醉之人同見，豈別有迴轉之日！若實有轉日者，不醉之人亦應竝見也。一諦如真日，二諦如轉日，真日審實，可名一諦；轉日不實，何有二諦！方便說二，實義不成，故非諦也。今以此一實諦，為所詮之理也。

二、明能詮之教者，若藏教、通教，正是煩惱惡酒未吐，唯詮轉日，說有二諦，不能詮一實諦也。若別教詮一實諦，如離轉日，有不轉日。圓教詮一實諦，轉日即不轉日也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明能詮之教者，若藏教、通教，正是煩惱惡酒未吐，唯詮轉日，說有二諦，不能詮一實諦也。若別教詮一實諦，如離轉日，有不轉日。圓教詮一實諦，轉日即不轉日也。

三、對經論者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、對經論者：

若華嚴教，詮真俗即一實諦，帶不即之方便。若三藏教，一向不詮一實諦也。若方等教，詮一實諦同華嚴。摩訶般若教，詮一實，亦同華嚴，故《無量義經》云：「佛成道以來，四十餘年，未顯真實。」今謂：何有不說實諦？但或時赴緣，開二諦、三諦、不即一諦之方便。所覆法華教，詮一實諦，無復不即之方便，但論一切即一實諦也，故《法華經》說：「二萬億日月燈明佛，皆云『諸法實相義，已為汝等說。今佛放光明，助發實相義。諸佛法久後，要當說真實。正直捨方便，但說無上道。』」若《涅槃經》，同方等通釋，入佛性為異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若華嚴教，詮真俗即一實諦，帶不即之方便。若三藏教，一向不詮一實諦也。若方等教，詮一實諦同華嚴。摩訶般若教，詮一實，亦同華嚴，故《無量義經》云：「佛成道以來，四十餘年，未顯真實。」今謂：何有不說實諦？但或時赴緣，開二諦、三諦、不即一諦之方便。所覆法華教，詮一實諦，無復不即之方便，但論一切即一實諦也，故《法華經》說：「二萬億日月燈明佛，皆云『諸法實相義，已為汝等說。今佛放光明，助發實相義。諸佛法久後，要當說真實。正直捨方便，但說無上道。』」若《涅槃經》，同方等通釋，入佛性為異。

諸論隨經，類之可解，如《中論》偈云「亦名中道義」，此即是申一實諦之教也，故青目釋云「遮二邊故，名為中道」，即是遮因緣空邊、假邊，非此二邊，則非真俗二諦，名一實諦也。故《大涅槃經》云「一實諦者，則無二也」。又云「無二之性，即是實性」，無二之性，即是入不二法門。又，一實諦者，即是不生不生。不生不生不可說故，淨名居士默然杜口，文殊稱歎，意在此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸論隨經，類之可解，如《中論》偈云「亦名中道義」，此即是申一實諦之教也，故青目釋云「遮二邊故，名為中道」，即是遮因緣空邊、假邊，非此二邊，則非真俗二諦，名一實諦也。故《大涅槃經》云「一實諦者，則無二也」。又云「無二之性，即是實性」，無二之性，即是入不二法門。又，一實諦者，即是不生不生。不生不生不可說故，淨名居士默然杜口，文殊稱歎，意在此也。

第三、約四教位分別淨、無垢、稱位者，即為五意：一，約三藏教明淨無垢稱義；二，約通教明淨無垢稱義；三，約別教明淨無垢稱義；四，約圓教明淨無垢稱義；五，約五味譬以結成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、約四教位分別淨、無垢、稱位者，即為五意：一，約三藏教明淨無垢稱義；二，約通教明淨無垢稱義；三，約別教明淨無垢稱義；四，約圓教明淨無垢稱義；五，約五味譬以結成。

第一、約三藏教明位，釋淨、無垢、稱義者，尋佛三藏教赴緣多塗，言其正要，不出四門入道：一，有門；二，空門；三，有無門；四，非有非無門。今正用《毘曇》有門，以判位也；三門明菩薩義，既不度，豈可繆論！今約有門釋淨、無垢、稱義，即為三意：一，明開三乘；二，略明三藏教辨菩薩位；三，釋淨、無垢、稱名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、約三藏教明位，釋淨、無垢、稱義者，尋佛三藏教赴緣多塗，言其正要，不出四門入道：一，有門；二，空門；三，有無門；四，非有非無門。今正用《毘曇》有門，以判位也；三門明菩薩義，既不度，豈可繆論！今約有門釋淨、無垢、稱義，即為三意：一，明開三乘；二，略明三藏教辨菩薩位；三，釋淨、無垢、稱名。

第一、略明開三乘者，佛於生生不可說非三之理，用四悉檀，約苦、集、道，開三乘教門，赴三種行人之根緣，令同得滅諦涅槃也。故《法華經》云：「為求聲聞者，說應四諦法，度生老病死，究竟涅槃；為求辟支佛者，說應十二因緣法；為求菩薩者，說應六波羅蜜法，令得三菩提，成一切種智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、略明開三乘者，佛於生生不可說非三之理，用四悉檀，約苦、集、道，開三乘教門，赴三種行人之根緣，令同得滅諦涅槃也。故《法華經》云：「為求聲聞者，說應四諦法，度生老病死，究竟涅槃；為求辟支佛者，說應十二因緣法；為求菩薩者，說應六波羅蜜法，令得三菩提，成一切種智。」

若聲聞小乘教門，苦諦為初，觀四諦入道，發真無漏，斷正使盡，位登羅漢，具足三明，及八解脫；既無慈悲度物，現身而入涅槃。故《大智論》說：「如麞在獵圍，驚怖跳出，都不顧群。」今不約此判淨名位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聲聞小乘教門，苦諦為初，觀四諦入道，發真無漏，斷正使盡，位登羅漢，具足三明，及八解脫；既無慈悲度物，現身而入涅槃。故《大智論》說：「如麞在獵圍，驚怖跳出，都不顧群。」今不約此判淨名位也。

若緣覺中乘教門，集諦為初，觀十二因緣，發真無漏，斷三界結盡，侵除習氣，具足三明，及八解脫；雖有少慈悲，不能度物，亦於一世，即入涅槃。故《智度論》云「如鹿在獵圍，驚跳自出。雖顧𥄝群，怖不停待」，今亦不就此判淨名位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若緣覺中乘教門，集諦為初，觀十二因緣，發真無漏，斷三界結盡，侵除習氣，具足三明，及八解脫；雖有少慈悲，不能度物，亦於一世，即入涅槃。故《智度論》云「如鹿在獵圍，驚跳自出。雖顧𥄝群，怖不停待」，今亦不就此判淨名位。

若菩薩大乘慈悲弘誓，不捨眾生，為物心大教門，以道諦為初，修行六度，化一切眾生共出三界，至成佛果，利益功圓，方入涅槃。故《大智論》云「如大香象在於獵圍，雖遭刀箭，擁群共出」，此是大士位懷，故須約此判淨名位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若菩薩大乘慈悲弘誓，不捨眾生，為物心大教門，以道諦為初，修行六度，化一切眾生共出三界，至成佛果，利益功圓，方入涅槃。故《大智論》云「如大香象在於獵圍，雖遭刀箭，擁群共出」，此是大士位懷，故須約此判淨名位也。

第二、明三藏教菩薩位者，略為七：一，發菩提心；二，行菩薩道；三，種三十二相業；四，六度成滿；五，一生補處；六，生兜率陀天；七，八相成道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、明三藏教菩薩位者，略為七：一，發菩提心；二，行菩薩道；三，種三十二相業；四，六度成滿；五，一生補處；六，生兜率陀天；七，八相成道。

一、明發菩提心者，如釋迦牟尼菩薩，於過去世為陶師，值前釋迦牟尼佛，供養彼佛已，即發菩提心「願未來得作佛時，還名釋迦」，時佛可其願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、明發菩提心者，如釋迦牟尼菩薩，於過去世為陶師，值前釋迦牟尼佛，供養彼佛已，即發菩提心「願未來得作佛時，還名釋迦」，時佛可其願也。

問曰：何名發菩提心？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何名發菩提心？

答曰：緣生滅四諦，起慈悲四弘誓願，即是發菩提心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：緣生滅四諦，起慈悲四弘誓願，即是發菩提心也。

二、明行菩薩行者，即是三阿僧祇劫行六度也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明行菩薩行者，即是三阿僧祇劫行六度也。

從過去釋迦牟尼佛，至罽那尸棄佛，名一阿僧祇劫。從此常離女人身，爾時不自知——我當作佛、不作佛。今謂：是五停心、別相、總相四念處觀，用此觀心修波羅蜜也。爾時未發煖解，而有慈悲誓願，安撫生死，心無怯弱，故能壞女人業，常受男子身也。爾時未發煖解，位在外凡，故不自知己身當作佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從過去釋迦牟尼佛，至罽那尸棄佛，名一阿僧祇劫。從此常離女人身，爾時不自知——我當作佛、不作佛。今謂：是五停心、別相、總相四念處觀，用此觀心修波羅蜜也。爾時未發煖解，而有慈悲誓願，安撫生死，心無怯弱，故能壞女人業，常受男子身也。爾時未發煖解，位在外凡，故不自知己身當作佛也。

次明從罽那尸棄佛，至然燈佛，為二阿僧祇劫。是時，菩薩用七莖蓮華供養然燈佛，敷鹿皮衣，布髮掩泥，時然燈佛便授其記：「汝於來世，當得作佛，名釋迦牟尼。」爾時，菩薩雖自知——我必作佛，而口不稱「我當作佛」。今謂：得煖法智慧，修六波羅蜜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明從罽那尸棄佛，至然燈佛，為二阿僧祇劫。是時，菩薩用七莖蓮華供養然燈佛，敷鹿皮衣，布髮掩泥，時然燈佛便授其記：「汝於來世，當得作佛，名釋迦牟尼。」爾時，菩薩雖自知——我必作佛，而口不稱「我當作佛」。今謂：得煖法智慧，修六波羅蜜也。

次明從然燈佛，至毘婆尸佛，為第三阿僧祇劫滿。是時菩薩內心了了，自知作佛，口自發言，無所畏難：「我於來世，當得作佛。」今謂：此是頂法智慧，行六波羅蜜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明從然燈佛，至毘婆尸佛，為第三阿僧祇劫滿。是時菩薩內心了了，自知作佛，口自發言，無所畏難：「我於來世，當得作佛。」今謂：此是頂法智慧，行六波羅蜜也。

三、明過三阿僧祇劫種三十二相業者，今謂此是入下忍之位。用此忍智，修行六度，成百福德，用百福德成一相。如是百劫，成三十二相之業因也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明過三阿僧祇劫種三十二相業者，今謂此是入下忍之位。用此忍智，修行六度，成百福德，用百福德成一相。如是百劫，成三十二相之業因也。

四、明六波羅蜜滿者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、明六波羅蜜滿者：

菩薩一切能施，乃至不惜身命，如尸毘王以身施鴿，心不悔恨，是為檀滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩一切能施，乃至不惜身命，如尸毘王以身施鴿，心不悔恨，是為檀滿。

尸波羅蜜滿者，持戒不惜身命，如須摩提王，精進持戒，常依實語，赴鹿足王就死，是為尸羅滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尸波羅蜜滿者，持戒不惜身命，如須摩提王，精進持戒，常依實語，赴鹿足王就死，是為尸羅滿。

羼提波羅蜜滿者，菩薩忍辱，不惜身命，如羼提比丘，為歌利王割截，心生慈忍，發誓身復，名羼提滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羼提波羅蜜滿者，菩薩忍辱，不惜身命，如羼提比丘，為歌利王割截，心生慈忍，發誓身復，名羼提滿。

毘梨耶波羅蜜滿者，精進不惜身命，如大施太子，為國民入海，採寶得如意珠；海神因其寢臥，盜珠還海；太子發誓抒海水，為眾生求珠，困苦垂命，心無懈退，名精進滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘梨耶波羅蜜滿者，精進不惜身命，如大施太子，為國民入海，採寶得如意珠；海神因其寢臥，盜珠還海；太子發誓抒海水，為眾生求珠，困苦垂命，心無懈退，名精進滿。

禪波羅蜜滿者，菩薩具足禪定，於外道禪定，出入自在，如尚闍梨仙人坐禪時，無出入息，鳥於髻上生子，慈悲不動，乃至鳥子飛出，是名禪滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪波羅蜜滿者，菩薩具足禪定，於外道禪定，出入自在，如尚闍梨仙人坐禪時，無出入息，鳥於髻上生子，慈悲不動，乃至鳥子飛出，是名禪滿。

般若波羅蜜滿者，菩薩大心分別，如劬頻婆羅門大臣，分閻浮大地為七分，若干大城、小城、聚落分作七分，般若波羅蜜亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若波羅蜜滿者，菩薩大心分別，如劬頻婆羅門大臣，分閻浮大地為七分，若干大城、小城、聚落分作七分，般若波羅蜜亦如是。

此為菩薩六波羅蜜滿。今謂由是下忍智慧，能調伏諸根，滿足六度也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此為菩薩六波羅蜜滿。今謂由是下忍智慧，能調伏諸根，滿足六度也。

五、住一生補處者，即是釋迦菩薩生迦葉佛所，作補處弟子，淨持禁戒，行諸功德，迦葉佛授記，次當作佛。今謂此猶是中忍之位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、住一生補處者，即是釋迦菩薩生迦葉佛所，作補處弟子，淨持禁戒，行諸功德，迦葉佛授記，次當作佛。今謂此猶是中忍之位也。

六、明生兜率陀天者，捨閻浮提報，上生此天，為諸天師，在於彼天，修八勝處。今謂此猶是中忍之位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、明生兜率陀天者，捨閻浮提報，上生此天，為諸天師，在於彼天，修八勝處。今謂此猶是中忍之位也。

問曰：菩薩何意初發心伏結而不斷也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：菩薩何意初發心伏結而不斷也？

答曰：若斷結，即不得受生化物。菩薩觀無常伏結，令諸煩惱脂消，用清淨心修行六度，令諸功德肥也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若斷結，即不得受生化物。菩薩觀無常伏結，令諸煩惱脂消，用清淨心修行六度，令諸功德肥也。

七、明下生成道者，即是三藏教明八相成菩提道也。所言八相成道者，一，從兜率陀天下；二，託胎；三，出生；四，出家；五，降魔；六，成道；七，轉法輪；八，入涅槃也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、明下生成道者，即是三藏教明八相成菩提道也。所言八相成道者，一，從兜率陀天下；二，託胎；三，出生；四，出家；五，降魔；六，成道；七，轉法輪；八，入涅槃也。

問曰：所明三藏教，阿毘曇有門；說菩薩義，為是佛說？為是佛去世後，諸聲聞弟子說耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：所明三藏教，阿毘曇有門；說菩薩義，為是佛說？為是佛去世後，諸聲聞弟子說耶？

答曰：亦有是佛說，多有是諸羅漢作《毘婆沙》說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：亦有是佛說，多有是諸羅漢作《毘婆沙》說也。

問曰：若是佛說，此則可信；若諸羅漢所說，云何可信？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若是佛說，此則可信；若諸羅漢所說，云何可信？

答曰：諸羅漢既是聖人，採佛三藏教意，明菩薩義，何容頓乖僻也！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：諸羅漢既是聖人，採佛三藏教意，明菩薩義，何容頓乖僻也！

問曰：若爾，《智度論》何意從始至終，一一彈破？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若爾，《智度論》何意從始至終，一一彈破？

答曰：龍樹為欲申摩訶衍，明菩薩義，以大破小，皆可破也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：龍樹為欲申摩訶衍，明菩薩義，以大破小，皆可破也。

問曰：龍樹訶云「是迦旃延弟子，於小乘經有失」，何況解菩薩義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：龍樹訶云「是迦旃延弟子，於小乘經有失」，何況解菩薩義？

答曰：舍利弗，佛在世時，分別法相，猶尚有失，何況佛去世後，諸羅漢也。雖然影傍，猶差今時凡夫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：舍利弗，佛在世時，分別法相，猶尚有失，何況佛去世後，諸羅漢也。雖然影傍，猶差今時凡夫也。

第三、約三藏教位釋淨、無垢、稱義者，正在中忍補處之位也。六度之道，即是淨義。所以者何？三種藥中，無三種病；六度是道諦，是淨義。故《法華經》云「又見佛子，修種種行，求無上慧，為說淨道」也。維摩大士六度行成，即是淨義；無六蔽垢，故言無垢；以相似解，內稱生滅四諦之理，外稱根緣，助釋迦如來顯三乘之教，故云淨、無垢、稱也。是以〈方便品〉現疾，為國王、長者說無常、苦、空、無我不淨之法，訶責諸人勸求佛果，意在此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、約三藏教位釋淨、無垢、稱義者，正在中忍補處之位也。六度之道，即是淨義。所以者何？三種藥中，無三種病；六度是道諦，是淨義。故《法華經》云「又見佛子，修種種行，求無上慧，為說淨道」也。維摩大士六度行成，即是淨義；無六蔽垢，故言無垢；以相似解，內稱生滅四諦之理，外稱根緣，助釋迦如來顯三乘之教，故云淨、無垢、稱也。是以〈方便品〉現疾，為國王、長者說無常、苦、空、無我不淨之法，訶責諸人勸求佛果，意在此也。

問曰：維摩析挫聲聞，彈訶菩薩，此是不思議之位行；何得用聲聞經所明菩薩之位挍量？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：維摩析挫聲聞，彈訶菩薩，此是不思議之位行；何得用聲聞經所明菩薩之位挍量？

答曰：住不思議解脫菩薩，能種種示現，豈不能現聲聞經所明菩薩之像，輔釋迦而弘化也！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：住不思議解脫菩薩，能種種示現，豈不能現聲聞經所明菩薩之像，輔釋迦而弘化也！

問曰：何故化國王、長者，而示三藏菩薩之形說法？訶聲聞、菩薩，即現摩訶衍不思議之言教？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故化國王、長者，而示三藏菩薩之形說法？訶聲聞、菩薩，即現摩訶衍不思議之言教？

答曰：凡俗界內結業未除，故說生滅四諦，此正是對治。羅漢、菩薩，界內因疾已除，但迷不思議三諦之理，是故說三種四諦以折聲聞，說無作四實諦訶菩薩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：凡俗界內結業未除，故說生滅四諦，此正是對治。羅漢、菩薩，界內因疾已除，但迷不思議三諦之理，是故說三種四諦以折聲聞，說無作四實諦訶菩薩也。

第二、約通教辨位釋淨、無垢、稱位者，此教既詮因緣即空之理，三乘同稟，契理證真，必有淺深，故須判位也。通教入道，亦具四門，今約空門以辨位也，亦為三意：一，略明約通教開三乘；二，略明通教菩薩位；三，釋淨、無垢、稱義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、約通教辨位釋淨、無垢、稱位者，此教既詮因緣即空之理，三乘同稟，契理證真，必有淺深，故須判位也。通教入道，亦具四門，今約空門以辨位也，亦為三意：一，略明約通教開三乘；二，略明通教菩薩位；三，釋淨、無垢、稱義。

第一、略明約通教開三乘者，三乘之人同稟通教，見第一義。第一義者，即是無分別之真諦理。而分別說三乘者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、略明約通教開三乘者，三乘之人同稟通教，見第一義。第一義者，即是無分別之真諦理。而分別說三乘者：

聲聞從聞生解，總相體假入空，智慧力弱，但斷正使。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞從聞生解，總相體假入空，智慧力弱，但斷正使。

緣覺福德利根，生無佛世，自然體假，發真為異；又解，緣覺利根，能少別相體假入空，發真無漏，斷三界結，侵除習氣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣覺福德利根，生無佛世，自然體假，發真為異；又解，緣覺利根，能少別相體假入空，發真無漏，斷三界結，侵除習氣也。

三、菩薩乘者，菩薩修總相、別相智慧，體因緣即空，起大悲誓願，修諸法門；若見第一義，斷界內煩惱，用誓願扶習，還生三界，遊戲神通，成就眾生，淨佛國土也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、菩薩乘者，菩薩修總相、別相智慧，體因緣即空，起大悲誓願，修諸法門；若見第一義，斷界內煩惱，用誓願扶習，還生三界，遊戲神通，成就眾生，淨佛國土也。

故《中論》云：「諸佛以甘露味教化眾生，諸法實相是真甘露味也。若得諸法實相，滅諸煩惱，名聲聞乘；若生大悲，發無上意，名為大乘；若佛滅後，時世無佛，因遠離生智，名辟支佛乘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故《中論》云：「諸佛以甘露味教化眾生，諸法實相是真甘露味也。若得諸法實相，滅諸煩惱，名聲聞乘；若生大悲，發無上意，名為大乘；若佛滅後，時世無佛，因遠離生智，名辟支佛乘。」

第二、明通教三乘位者，即為二意：一，明三乘共十地；二，簡名別位通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、明通教三乘位者，即為二意：一，明三乘共十地；二，簡名別位通。

一、明三乘共行十地位者，即為二意：一，標名；二，略解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、明三乘共行十地位者，即為二意：一，標名；二，略解釋。

一、標名者，一，乾慧地；二，性地；三，八人地；四，見地；五，薄地；六，離欲地；七，已辦地；八，辟支佛地；九，菩薩地；十、佛地。故《大品》云「菩薩從初乾慧地，至菩薩地，皆行皆學，而不取證」，佛地亦學亦證，故言三乘通位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、標名者，一，乾慧地；二，性地；三，八人地；四，見地；五，薄地；六，離欲地；七，已辦地；八，辟支佛地；九，菩薩地；十、佛地。故《大品》云「菩薩從初乾慧地，至菩薩地，皆行皆學，而不取證」，佛地亦學亦證，故言三乘通位也。

二、略解釋者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、略解釋者：

乾慧地，即是三乘初心，通名乾慧地也。此是三賢之位：一，五停心；二，別相念處；三，總相念處。此三通名外凡乾慧地也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾慧地，即是三乘初心，通名乾慧地也。此是三賢之位：一，五停心；二，別相念處；三，總相念處。此三通名外凡乾慧地也。

問曰：若爾，與三藏教明三賢有何異？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若爾，與三藏教明三賢有何異？

答曰：一往名同，拙、巧兩度，已如前三觀分別，豈得不異也！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：一往名同，拙、巧兩度，已如前三觀分別，豈得不異也！

問曰：三乘人同觀第一義諦，亦應同破八倒、同見佛性，何得言通教入二涅槃耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：三乘人同觀第一義諦，亦應同破八倒、同見佛性，何得言通教入二涅槃耶？

答曰：破八倒是一往之言，分別有四種不同： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：破八倒是一往之言，分別有四種不同：

一、破八倒，不結枯榮，是則通、別、圓未可定判也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、破八倒，不結枯榮，是則通、別、圓未可定判也。

二、破八倒，結成四枯，多屬通教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、破八倒，結成四枯，多屬通教。

三、破八倒，結四榮，定成別教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、破八倒，結四榮，定成別教。

四、破八倒，雙結枯榮，即是圓教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、破八倒，雙結枯榮，即是圓教。

今明破八倒，用淨名訶迦旃延，破三藏五義，說摩訶衍五義，即結成四枯。故彼諸比丘，心得解脫，一往屬通教意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今明破八倒，用淨名訶迦旃延，破三藏五義，說摩訶衍五義，即結成四枯。故彼諸比丘，心得解脫，一往屬通教意也。

二、明性地者，若因總相念處，初發善有漏五陰，名為煖法。增進初、中、後心，入頂法、忍法、世第一法，皆名為性地內凡，俱伏界內見惑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明性地者，若因總相念處，初發善有漏五陰，名為煖法。增進初、中、後心，入頂法、忍法、世第一法，皆名為性地內凡，俱伏界內見惑也。

三、明八人地者，即是三乘信、法二種行人，巧觀發真，在無間三昧、十五心、八忍之位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明八人地者，即是三乘信、法二種行人，巧觀發真，在無間三昧、十五心、八忍之位也。

四、明見地者，即是三乘同見第一義無生四諦之理，同斷見惑三結，及八十八使盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、明見地者，即是三乘同見第一義無生四諦之理，同斷見惑三結，及八十八使盡也。

五、薄地者，體愛假即真，發六品無閡，斷欲界六品，證第六解脫，欲界煩惱薄也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、薄地者，體愛假即真，發六品無閡，斷欲界六品，證第六解脫，欲界煩惱薄也。

六、離欲地者，即是三乘之人，體愛假即真，斷欲界五下分結盡，離欲界煩惱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、離欲地者，即是三乘之人，體愛假即真，斷欲界五下分結盡，離欲界煩惱也。

七、已辦地，即是三乘之人，體色、無色愛即真，發真無漏，斷五上分結，七十二品盡也。斷三界惑究竟，故言「已辦地」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、已辦地，即是三乘之人，體色、無色愛即真，發真無漏，斷五上分結，七十二品盡也。斷三界惑究竟，故言「已辦地」也。

八、辟支佛地者，緣覺、菩薩發真無漏，功德力大，故能侵除習也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、辟支佛地者，緣覺、菩薩發真無漏，功德力大，故能侵除習也。

九、菩薩地者，從空入假觀行純熟，道觀雙流，深觀二諦，進斷習氣，及色心無知，得法眼道種智，遊戲神通，淨佛國土，學佛十力、四無所畏、大慈悲等一切佛法，斷習氣將盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九、菩薩地者，從空入假觀行純熟，道觀雙流，深觀二諦，進斷習氣，及色心無知，得法眼道種智，遊戲神通，淨佛國土，學佛十力、四無所畏、大慈悲等一切佛法，斷習氣將盡也。

十、佛地者，大功德力資智慧，得一念相應慧，照窮真俗，一切界內習氣究竟盡也。故《智度論》云「聲聞智慧力弱，如小火燒木，雖然，猶有炭在。緣覺智慧力勝，如大火燒木，木然炭盡，餘有灰在。諸佛智慧力大，如劫燒火，炭灰俱盡」，亦如兔、馬、象三獸渡河之諭也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十、佛地者，大功德力資智慧，得一念相應慧，照窮真俗，一切界內習氣究竟盡也。故《智度論》云「聲聞智慧力弱，如小火燒木，雖然，猶有炭在。緣覺智慧力勝，如大火燒木，木然炭盡，餘有灰在。諸佛智慧力大，如劫燒火，炭灰俱盡」，亦如兔、馬、象三獸渡河之諭也。

問曰：菩薩、佛地名異二乘，何得言通耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：菩薩、佛地名異二乘，何得言通耶？

答曰：名雖有異，同是無學、應供，得二涅槃，共歸灰斷，證果是一，名義不殊。是則名義、究竟俱同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：名雖有異，同是無學、應供，得二涅槃，共歸灰斷，證果是一，名義不殊。是則名義、究竟俱同也。

二、明名別位通者，即為二意：一，約前三乘共十地，菩薩別立忍名；二，用別教名，名別而義通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明名別位通者，即為二意：一，約前三乘共十地，菩薩別立忍名；二，用別教名，名別而義通。

一、約三乘共行十地，為菩薩別立忍名者，《大智論》云「乾慧地於菩薩法，名為伏忍；性地於菩薩法，名為順忍；八人地於菩薩法，名無生法名；見地於菩薩法，名無生法忍果；薄地於菩薩法，名離欲清淨；離欲地於菩薩法，名遊戲神通；已辦地於聲聞經，說名為佛地」，辟支佛地，乃至佛地，如前分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、約三乘共行十地，為菩薩別立忍名者，《大智論》云「乾慧地於菩薩法，名為伏忍；性地於菩薩法，名為順忍；八人地於菩薩法，名無生法名；見地於菩薩法，名無生法忍果；薄地於菩薩法，名離欲清淨；離欲地於菩薩法，名遊戲神通；已辦地於聲聞經，說名為佛地」，辟支佛地，乃至佛地，如前分別。

問曰：何意於菩薩法中，別立伏忍等別名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何意於菩薩法中，別立伏忍等別名？

答曰：觀理雖同，方便修行化他；求佛果有異，故於菩薩法別立伏忍等別名也。分別其相，具在四教大本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：觀理雖同，方便修行化他；求佛果有異，故於菩薩法別立伏忍等別名也。分別其相，具在四教大本。

二、明用別教名，名別而義通者，即是三乘同觀第一義諦之理，菩薩用別教十信、三十心、十地名辨位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明用別教名，名別而義通者，即是三乘同觀第一義諦之理，菩薩用別教十信、三十心、十地名辨位也。

乾慧地，伏忍，立名十信別名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乾慧地，伏忍，立名十信別名。

性地，柔順忍，立十住、十行、十迴向名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性地，柔順忍，立十住、十行、十迴向名。

八人地、見地，即是得無生忍，立歡喜地名，故《大品經》云：「須陀洹智斷，是菩薩無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八人地、見地，即是得無生忍，立歡喜地名，故《大品經》云：「須陀洹智斷，是菩薩無生法忍。」

薄地向、果，向即離垢地，果即明地也，故《大品經》云：「斯陀含智斷，是菩薩無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薄地向、果，向即離垢地，果即明地也，故《大品經》云：「斯陀含智斷，是菩薩無生法忍。」

阿那含地向、果，向即是炎地，果即是難勝地，故《大品經》云：「阿那含智斷，是菩薩無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿那含地向、果，向即是炎地，果即是難勝地，故《大品經》云：「阿那含智斷，是菩薩無生法忍。」

羅漢地向、果，向是現前地，果是遠行地，故《大品經》云：「阿羅漢智斷，是菩薩無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅漢地向、果，向是現前地，果是遠行地，故《大品經》云：「阿羅漢智斷，是菩薩無生法忍。」

辟支佛地，即是第八不動地，侵除習氣也，故《大品經》云：「辟支佛智斷，是菩薩無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辟支佛地，即是第八不動地，侵除習氣也，故《大品經》云：「辟支佛智斷，是菩薩無生法忍。」

菩薩地，即是九善慧地；十法雲地，當知如佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩地，即是九善慧地；十法雲地，當知如佛。

佛地如前說，坐道場時，一念相應慧斷一切習氣盡者，所謂煩惱障、法障之習氣也。化一切有緣眾生竟，入無餘涅槃，如薪盡火滅，八相成道如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛地如前說，坐道場時，一念相應慧斷一切習氣盡者，所謂煩惱障、法障之習氣也。化一切有緣眾生竟，入無餘涅槃，如薪盡火滅，八相成道如前說。

是則用別教名辨位，名異而義同，猶屬通教明菩薩位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是則用別教名辨位，名異而義同，猶屬通教明菩薩位也。

問曰：從初地至七地，對四果出何經論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：從初地至七地，對四果出何經論？

答曰：諸經論非不對當，但高下不同；古今法師對當，亦多殊異。所以然者，或云見地止對初地，此如今所用。或取三地併對見地，《仁王經》明四地併對見地，此則難可定依。但通教見地，本是無間之道，不出觀證須陀洹，豈得從初地斷見，乃至三地，或云四地也！若別教明斷別惑不若二乘，如此明義，或當有之。又或言「六地斷結羅漢齊」，或云「七地名阿羅漢」，此難定執。前後兩果，經論明義既不定；其間二果以意可知。既不可定依，今用義推，作此對位。雖一往小便，終不可執也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：諸經論非不對當，但高下不同；古今法師對當，亦多殊異。所以然者，或云見地止對初地，此如今所用。或取三地併對見地，《仁王經》明四地併對見地，此則難可定依。但通教見地，本是無間之道，不出觀證須陀洹，豈得從初地斷見，乃至三地，或云四地也！若別教明斷別惑不若二乘，如此明義，或當有之。又或言「六地斷結羅漢齊」，或云「七地名阿羅漢」，此難定執。前後兩果，經論明義既不定；其間二果以意可知。既不可定依，今用義推，作此對位。雖一往小便，終不可執也。

第三、約通教明位，釋淨、無垢、稱義者，大士位在補處，真諦之理，性自皎然，名之為淨；界內二障正惑已盡，習氣微薄，故名無垢；智慧內與真諦相應，外能稱三乘根性，神通說法，故云稱也。是則略辨通教大士受淨、無垢、稱之名。所以須示現此菩薩之像者，用此形聲託疾，為國王、長者說如夢幻之法，勸求菩提。又破三藏教三乘，封守拙度之迷僻也。若尋什師、生、肇《注維摩經》，同用此意；梁、陳諸大法師講此經文，判菩薩位，厝意高下，雖小不同；今家往望，皆併是用通教意釋此經耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、約通教明位，釋淨、無垢、稱義者，大士位在補處，真諦之理，性自皎然，名之為淨；界內二障正惑已盡，習氣微薄，故名無垢；智慧內與真諦相應，外能稱三乘根性，神通說法，故云稱也。是則略辨通教大士受淨、無垢、稱之名。所以須示現此菩薩之像者，用此形聲託疾，為國王、長者說如夢幻之法，勸求菩提。又破三藏教三乘，封守拙度之迷僻也。若尋什師、生、肇《注維摩經》，同用此意；梁、陳諸大法師講此經文，判菩薩位，厝意高下，雖小不同；今家往望，皆併是用通教意釋此經耳。

第三、約別教明位，釋無垢、稱義者，此教通詮假名，如如來藏佛性之理，菩薩稟此教門修(行得)證，從淺至深，故須明位。此別教入道，亦有四門，今但約空有門明行位也。如《大涅槃經》云：「第一義空，名為佛性。智者見空，及與不空；聲聞、辟支佛，但見於空，不見不空。」不空者，即佛性也。就此即為三意：一，明經論辨別教不同；二，略明別教位；三，約別教釋淨、無垢、稱義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、約別教明位，釋無垢、稱義者，此教通詮假名，如如來藏佛性之理，菩薩稟此教門修(行得)證，從淺至深，故須明位。此別教入道，亦有四門，今但約空有門明行位也。如《大涅槃經》云：「第一義空，名為佛性。智者見空，及與不空；聲聞、辟支佛，但見於空，不見不空。」不空者，即佛性也。就此即為三意：一，明經論辨別教不同；二，略明別教位；三，約別教釋淨、無垢、稱義。

第一、經論辨別教菩薩位不同者，尋別教正明因緣假名、恒沙佛法、真如佛性之理，菩薩稟此教，觀三諦理，歷劫修行，斷恒沙無知別見思惑，欲見佛性，求常住四德涅槃。今明別位不同，略為三意：一者，諸經明位數不同；二，斷伏高下不同；三，對法門不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、經論辨別教菩薩位不同者，尋別教正明因緣假名、恒沙佛法、真如佛性之理，菩薩稟此教，觀三諦理，歷劫修行，斷恒沙無知別見思惑，欲見佛性，求常住四德涅槃。今明別位不同，略為三意：一者，諸經明位數不同；二，斷伏高下不同；三，對法門不同。

一、諸經明位數不同者，如《華嚴經》三十心、十地、佛地，但有四十一位；《瓔珞經》明有五十二位；《仁王經》明五十一位；新翻《金光明》《勝天王般若》及《大品經》，但明十地、佛地，不開三十心；《大涅槃經》明五行、十功德義，推以開三十心、十地也。諸論明地位，多小不同，悉是約經故爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、諸經明位數不同者，如《華嚴經》三十心、十地、佛地，但有四十一位；《瓔珞經》明有五十二位；《仁王經》明五十一位；新翻《金光明》《勝天王般若》及《大品經》，但明十地、佛地，不開三十心；《大涅槃經》明五行、十功德義，推以開三十心、十地也。諸論明地位，多小不同，悉是約經故爾。

二、明斷伏高下不同者，二十心斷界內結，高下不同；十地斷界外見思，對位有異也，具在四教大本。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明斷伏高下不同者，二十心斷界內結，高下不同；十地斷界外見思，對位有異也，具在四教大本。

三、明法門有異者，如《華嚴經》十波羅蜜對十行；新翻《金光明經》用十波羅蜜對十地。如此等諸經約位對諸法門，多不同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明法門有異者，如《華嚴經》十波羅蜜對十行；新翻《金光明經》用十波羅蜜對十地。如此等諸經約位對諸法門，多不同也。

問曰：何意別教明位，經論辨數對法門不同耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何意別教明位，經論辨數對法門不同耶？

答曰：別教約界外辨十地位、行、斷、伏對諸法門，悉檀方便，隨機接引，是以多不定也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：別教約界外辨十地位、行、斷、伏對諸法門，悉檀方便，隨機接引，是以多不定也。

第二、略明別教菩薩位者，今約《瓔珞經》明有七種位：一，十信；二，十住；三，十行；四，十迴向；五，十地；六，等覺地；七，妙覺地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、略明別教菩薩位者，今約《瓔珞經》明有七種位：一，十信；二，十住；三，十行；四，十迴向；五，十地；六，等覺地；七，妙覺地。

一、十信位者，十信名義，具在大本。今明別教菩薩信因緣佛性、常住三寶，知無量、無作四諦，起慈悲四弘誓願，天魔、外道、二乘所不能阻，名為信心。若望《涅槃經》明五行，即是戒聖行、定聖行。修生滅四諦慧聖行，伏界內見惑，即是十信心位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、十信位者，十信名義，具在大本。今明別教菩薩信因緣佛性、常住三寶，知無量、無作四諦，起慈悲四弘誓願，天魔、外道、二乘所不能阻，名為信心。若望《涅槃經》明五行，即是戒聖行、定聖行。修生滅四諦慧聖行，伏界內見惑，即是十信心位也。

問曰：別教菩薩既緣無量、無作四諦，發菩提心，何故修生滅四諦觀也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：別教菩薩既緣無量、無作四諦，發菩提心，何故修生滅四諦觀也？

答曰：別教菩薩初心雖信無量、無作四諦之理，而界內煩惱障重，必須前斷此惑，故先修生滅四諦以調心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：別教菩薩初心雖信無量、無作四諦之理，而界內煩惱障重，必須前斷此惑，故先修生滅四諦以調心也。

二、明十住位者，即是習種性，十解位也。入理般若，名為住。所言入理者，直入偏真，似入圓真理也；若望《大涅槃經》，正是修無生四真諦觀。今明此十住，皆是修體假入空觀，發偏真之慧，斷界內見思，得一切智慧眼，生相似中道之解，即是別教煖法位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明十住位者，即是習種性，十解位也。入理般若，名為住。所言入理者，直入偏真，似入圓真理也；若望《大涅槃經》，正是修無生四真諦觀。今明此十住，皆是修體假入空觀，發偏真之慧，斷界內見思，得一切智慧眼，生相似中道之解，即是別教煖法位也。

三、明十行位者，即是性種性。前明十住，既得入理；今從理起行，學十波羅蜜，故名十行，望《大涅槃經》，即是修無量四諦觀門；今明十行修從空入假觀，斷恒沙無知，得道種智法眼，界內正使已盡，相似中道之解，漸更分明，即是別教頂法位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明十行位者，即是性種性。前明十住，既得入理；今從理起行，學十波羅蜜，故名十行，望《大涅槃經》，即是修無量四諦觀門；今明十行修從空入假觀，斷恒沙無知，得道種智法眼，界內正使已盡，相似中道之解，漸更分明，即是別教頂法位也。

四、明十迴向位者，即是道種性。解行心合，迴因向果，順入法界，故名迴向，望《大涅槃經》，應是修無作四諦觀；今明此菩薩修中道正觀，中道似解，轉更增明，能伏無明，得相似一切種智佛眼，即是別教忍法位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、明十迴向位者，即是道種性。解行心合，迴因向果，順入法界，故名迴向，望《大涅槃經》，應是修無作四諦觀；今明此菩薩修中道正觀，中道似解，轉更增明，能伏無明，得相似一切種智佛眼，即是別教忍法位也。

問曰：既明別教之位，何用對煖、頂、忍乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：既明別教之位，何用對煖、頂、忍乎？

答曰：別教十地既對四果三十心位，豈不對煖、頂、忍也！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：別教十地既對四果三十心位，豈不對煖、頂、忍也！

問曰：此既是別教菩薩，何得修無作四諦觀門？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此既是別教菩薩，何得修無作四諦觀門？

答曰：此義交加，關涉不易。具在大本，豈可即求決也！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此義交加，關涉不易。具在大本，豈可即求決也！

五、明十地位者，即是聖種性位。從入初地，即發真，明見佛性平等法界，自體住持，出生諸佛功德，堪能荷負一切眾生，故名為地。若望《大涅槃經》，應是分證無作四諦之理，得二十五三昧，名諸三昧王，五行具足，次第成十功德、入十地，多恐意在此也。今明此十地菩薩： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、明十地位者，即是聖種性位。從入初地，即發真，明見佛性平等法界，自體住持，出生諸佛功德，堪能荷負一切眾生，故名為地。若望《大涅槃經》，應是分證無作四諦之理，得二十五三昧，名諸三昧王，五行具足，次第成十功德、入十地，多恐意在此也。今明此十地菩薩：

若登初地，即證真中道第一義諦，雙照二諦，心心寂滅，自然流入薩婆若海，能斷無明住地，分得種智、佛眼，得如來真、應兩身，十方行化也。始從初地，乃至十地，皆斷無明，但以位約，分為三道：初地，名見道；二地至六地，名修道；從七地已去，名無學道。地論師言：「二地至七地，名修道；八地已去，名無學道也。」初地菩薩五行具足，恐是初地功德也。餘九種功德，或可對九地。所言破無明別見惑者，《大涅槃經》云「自此已前，皆名邪見人也」，是則三藏、通教三乘之人，皆未見此理，故名邪見人也。以大士訶須菩提，大師是汝之師，天魔、外道一手作諸勞侶，意在此也。乃至別教十信、三十心，雖伏此惑，既未能斷，猶是成就無明別見，訶諸菩薩，意或在此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若登初地，即證真中道第一義諦，雙照二諦，心心寂滅，自然流入薩婆若海，能斷無明住地，分得種智、佛眼，得如來真、應兩身，十方行化也。始從初地，乃至十地，皆斷無明，但以位約，分為三道：初地，名見道；二地至六地，名修道；從七地已去，名無學道。地論師言：「二地至七地，名修道；八地已去，名無學道也。」初地菩薩五行具足，恐是初地功德也。餘九種功德，或可對九地。所言破無明別見惑者，《大涅槃經》云「自此已前，皆名邪見人也」，是則三藏、通教三乘之人，皆未見此理，故名邪見人也。以大士訶須菩提，大師是汝之師，天魔、外道一手作諸勞侶，意在此也。乃至別教十信、三十心，雖伏此惑，既未能斷，猶是成就無明別見，訶諸菩薩，意或在此也。

二、從二地至六地，名修道者，斷別惑三界愛，如《大智論》明，迦葉聞甄迦羅琴聲，不能自安，迦葉云「三界五欲，我已斷竟。此是菩薩淨妙功德所生五欲，故於是事，不能自安」，例色、無色愛，亦復如是。此經大士訶須菩提云「同於煩惱，不到彼岸。入於八難，不得無難」，意在此也。故從二地至六地，通名修道斷此別惑也。今以義推：二離垢地，即侵斷別教欲愛，名斯陀含向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、從二地至六地，名修道者，斷別惑三界愛，如《大智論》明，迦葉聞甄迦羅琴聲，不能自安，迦葉云「三界五欲，我已斷竟。此是菩薩淨妙功德所生五欲，故於是事，不能自安」，例色、無色愛，亦復如是。此經大士訶須菩提云「同於煩惱，不到彼岸。入於八難，不得無難」，意在此也。故從二地至六地，通名修道斷此別惑也。今以義推：二離垢地，即侵斷別教欲愛，名斯陀含向。

三明地，即是別教斯陀含果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三明地，即是別教斯陀含果。

四炎地，即是別教阿那含向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四炎地，即是別教阿那含向。

五難勝地，即是別教阿那含果，斷別愛欲盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五難勝地，即是別教阿那含果，斷別愛欲盡也。

六現前地，即是別教阿羅漢向，斷別色、無色愛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六現前地，即是別教阿羅漢向，斷別色、無色愛也。

七遠行地，即別教阿羅漢地，斷別色、無色愛盡，故從此名無學道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七遠行地，即別教阿羅漢地，斷別色、無色愛盡，故從此名無學道也。

問曰：此對四果，出何經論？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此對四果，出何經論？

答曰：別教明斷伏對四果，經論多不同；諸大乘法師，所用亦異。地論師通教判位云「初地斷見，二地斷欲愛，三地斷色愛，四地斷無色愛」，地論師通宗判位，有用「三地斷見，名須陀洹；從四地至六地，名斯陀含，第二依法師；七地至九地，名阿那含，第三依法師；十地、等覺，名阿羅漢，是第四依法師」，有言「三地斷見，四地名斯陀含，五地名阿那含，六地名阿羅漢」，有用《仁王經》「四地斷見，五地名斯陀含，六地名阿那含，七地名阿羅漢」，如是等異說不同，難可定依。今以義推，作此對四果也。一往似便，既無的文，佛意難知，不須苟執也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：別教明斷伏對四果，經論多不同；諸大乘法師，所用亦異。地論師通教判位云「初地斷見，二地斷欲愛，三地斷色愛，四地斷無色愛」，地論師通宗判位，有用「三地斷見，名須陀洹；從四地至六地，名斯陀含，第二依法師；七地至九地，名阿那含，第三依法師；十地、等覺，名阿羅漢，是第四依法師」，有言「三地斷見，四地名斯陀含，五地名阿那含，六地名阿羅漢」，有用《仁王經》「四地斷見，五地名斯陀含，六地名阿那含，七地名阿羅漢」，如是等異說不同，難可定依。今以義推，作此對四果也。一往似便，既無的文，佛意難知，不須苟執也。

問曰：何故解釋不定？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故解釋不定？

答曰：已如前釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：已如前釋。

八不動地，即是別教辟支佛地。地論師云「從此明無學道」，未知的出何經論。不但八地得無生忍，寂而常用，用而無相，無功用心，自然斷法界無明惑，色習盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八不動地，即是別教辟支佛地。地論師云「從此明無學道」，未知的出何經論。不但八地得無生忍，寂而常用，用而無相，無功用心，自然斷法界無明惑，色習盡也。

九善慧地，無明稍薄，斷心習盡，慧轉分明，善入實相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九善慧地，無明稍薄，斷心習盡，慧轉分明，善入實相也。

十法雲地，慈悲智慧，猶若大雲；慈悲普洽，一切皆雨法雨。慧雲能持十方諸佛所說法雨，斷十品無明也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十法雲地，慈悲智慧，猶若大雲；慈悲普洽，一切皆雨法雨。慧雲能持十方諸佛所說法雨，斷十品無明也。

六、等覺地者，即是邊際智滿，入重玄門。若望法雲，名之為佛；望妙覺，名金剛心菩薩，亦名無垢地菩薩。三魔已盡，餘有一品死魔在，斷無明習也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、等覺地者，即是邊際智滿，入重玄門。若望法雲，名之為佛；望妙覺，名金剛心菩薩，亦名無垢地菩薩。三魔已盡，餘有一品死魔在，斷無明習也。

問曰：前通教何意不辨等覺佛耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：前通教何意不辨等覺佛耶？

答曰：界內習氣易盡，故不須開法雲、出等覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：界內習氣易盡，故不須開法雲、出等覺。

問曰：別教經論，何故有處明法雲，之後更有金剛等覺？自有經論止明十地行滿，便成佛果。南北法師，諍此紛紜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：別教經論，何故有處明法雲，之後更有金剛等覺？自有經論止明十地行滿，便成佛果。南北法師，諍此紛紜。

答曰：更立等覺，未定為礙。所以然者，《華嚴經》明法雲十地功德智慧，用此於佛，如爪上土，方於大地。若爾，雖說一品無明，而實不可說品。何以得知？後心菩薩無功用道，其疾甚風，一日之間，能破無量品無明障惑。何況《瓔珞經》明等覺地，於百千萬億劫入重玄門，倒修凡夫事！是故開法雲地，更立金剛心等覺佛，於理無失。若知一品有無量品無明，用法雲無礙之智即盡，復何須開出等覺地！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：更立等覺，未定為礙。所以然者，《華嚴經》明法雲十地功德智慧，用此於佛，如爪上土，方於大地。若爾，雖說一品無明，而實不可說品。何以得知？後心菩薩無功用道，其疾甚風，一日之間，能破無量品無明障惑。何況《瓔珞經》明等覺地，於百千萬億劫入重玄門，倒修凡夫事！是故開法雲地，更立金剛心等覺佛，於理無失。若知一品有無量品無明，用法雲無礙之智即盡，復何須開出等覺地！

妙覺地者，金剛後心，朗然大覺，妙智窮源，無明習盡，名解脫；蕭然無累，寂而常照，名妙覺地；常住佛果，具足一切佛法，名菩提果；四德涅槃，名為果果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙覺地者，金剛後心，朗然大覺，妙智窮源，無明習盡，名解脫；蕭然無累，寂而常照，名妙覺地；常住佛果，具足一切佛法，名菩提果；四德涅槃，名為果果。

問曰：為定用金剛智斷無明？為用妙覺斷無明耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：為定用金剛智斷無明？為用妙覺斷無明耶？

答曰：《涅槃經》云「有所斷者，名有上士；無所斷者，名無上士」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：《涅槃經》云「有所斷者，名有上士；無所斷者，名無上士」。

問曰：何故《勝鬘經》云「無明住地，其力最大，佛菩提智之所能斷」耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故《勝鬘經》云「無明住地，其力最大，佛菩提智之所能斷」耶？

答曰：若用別接通，十地、等覺，即是佛菩提智。所以者何？《涅槃經》云「九住菩薩，名為聞見；十住菩薩，名為眼見」，雖見佛性，而不了了。以無礙道與惑共住，故不了了。諸佛如來了了見者，即真解脫蕭然累外，故了了也。若別教明義，從初歡喜，即用佛菩提智斷初品無明，乃至等覺後心，方乃斷盡。若圓教明義，即是初發心住，得佛菩提智，斷初品無明，乃至等覺後心，方乃斷盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若用別接通，十地、等覺，即是佛菩提智。所以者何？《涅槃經》云「九住菩薩，名為聞見；十住菩薩，名為眼見」，雖見佛性，而不了了。以無礙道與惑共住，故不了了。諸佛如來了了見者，即真解脫蕭然累外，故了了也。若別教明義，從初歡喜，即用佛菩提智斷初品無明，乃至等覺後心，方乃斷盡。若圓教明義，即是初發心住，得佛菩提智，斷初品無明，乃至等覺後心，方乃斷盡。

第三、約別教位，釋淨、無垢、稱名者，維摩既是一生補處大士，即是法身，居等覺金剛心，無垢菩薩之位也。佛性理顯，故名為淨；別惑正、習俱盡，無明餘習，譬若微煙，雖有如無，故名無垢；邊際智滿，內稱深理，外用無方，法界平等，赴緣行化，故名為稱，故云淨、無垢、稱也。豈可同彼三藏、通教，辨淨、無垢、稱義！所以教迹現同補處位者，為訶三藏、通教三乘，攝受別教大乘菩薩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、約別教位，釋淨、無垢、稱名者，維摩既是一生補處大士，即是法身，居等覺金剛心，無垢菩薩之位也。佛性理顯，故名為淨；別惑正、習俱盡，無明餘習，譬若微煙，雖有如無，故名無垢；邊際智滿，內稱深理，外用無方，法界平等，赴緣行化，故名為稱，故云淨、無垢、稱也。豈可同彼三藏、通教，辨淨、無垢、稱義！所以教迹現同補處位者，為訶三藏、通教三乘，攝受別教大乘菩薩也。