維摩經玄疏卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 維摩經玄疏卷第二

天台山修禪寺沙門智顗撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台山修禪寺沙門智顗撰

第一、釋名者，通標五意，已具前科。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、釋名者，通標五意，已具前科。

就此釋名，分為二別：一，釋別名；二，釋通名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就此釋名，分為二別：一，釋別名；二，釋通名。

一、釋別名者，此經以「維摩羅詰所說」標名，名異眾經，故云「別」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、釋別名者，此經以「維摩羅詰所說」標名，名異眾經，故云「別」也。

二、釋通名者，「經」之一字，即是通名也。所以通、別二者，略為三義：一，約教；二，約行；三，約理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、釋通名者，「經」之一字，即是通名也。所以通、別二者，略為三義：一，約教；二，約行；三，約理。

一、約教者，如《華嚴》、《大品》等，教異故，立名亦異，是為「別」也。皆是佛說，同名為「經」，故云「通」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、約教者，如《華嚴》、《大品》等，教異故，立名亦異，是為「別」也。皆是佛說，同名為「經」，故云「通」也。

二、約行者，如泥洹真法寶，眾生種種門入，種種門入，名為行別，故須「別」名。同趣涅槃，即是一理故，立名「通」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約行者，如泥洹真法寶，眾生種種門入，種種門入，名為行別，故須「別」名。同趣涅槃，即是一理故，立名「通」也。

三、約理者，理是一法，名義則多，故《大涅槃經》云「如天帝釋，有種種名」。解脫亦爾，多諸名字，名字異故，故名為「別」。同是一理，故名「通」也。從教起行，從行入理，俱有通、別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、約理者，理是一法，名義則多，故《大涅槃經》云「如天帝釋，有種種名」。解脫亦爾，多諸名字，名字異故，故名為「別」。同是一理，故名「通」也。從教起行，從行入理，俱有通、別也。

今釋別名，分為二意：第一，前釋維摩詰；第二，明所說法。「維摩詰」即是標人，「所說」即不思議解脫。是知非人無以弘法，非法無以顯人。「淨名」者，登補處，智隣極境，所說之教即不思議解脫。此經乃以人、法雙標教首，是尊其人、重其法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今釋別名，分為二意：第一，前釋維摩詰；第二，明所說法。「維摩詰」即是標人，「所說」即不思議解脫。是知非人無以弘法，非法無以顯人。「淨名」者，登補處，智隣極境，所說之教即不思議解脫。此經乃以人、法雙標教首，是尊其人、重其法也。

第一、先釋毘摩羅詰者，即為四重： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、先釋毘摩羅詰者，即為四重：

第一翻釋名義 第二三觀解釋 第三四教分別 第四淨名本迹 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一翻釋名義 第二三觀解釋 第三四教分別 第四淨名本迹

第一、翻名釋義者，即為二意：一，翻維摩名；二，解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、翻名釋義者，即為二意：一，翻維摩名；二，解釋。

一、翻名者，外國人語，自有不同；猶如此土，楚夏之別。而前後翻譯，不無增損。增損立義，略有三家： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、翻名者，外國人語，自有不同；猶如此土，楚夏之別。而前後翻譯，不無增損。增損立義，略有三家：

一云「毘摩羅詰帝隷」，此土翻為淨名、無垢稱，稱或云歎(什師翻也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一云「毘摩羅詰帝隷」，此土翻為淨名、無垢稱，稱或云歎(什師翻也)。

次家云「毘摩羅詰」，此土翻為淨名(肇師翻也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次家云「毘摩羅詰」，此土翻為淨名(肇師翻也)。

後家云「毘摩羅詰栗致」，此土翻為淨、無垢、稱(光師所承三藏翻也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後家云「毘摩羅詰栗致」，此土翻為淨、無垢、稱(光師所承三藏翻也)。

二、解釋者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、解釋者：

初翻似覺為繁，難為申釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初翻似覺為繁，難為申釋。

次翻為淨名，今用此解，以對真、應二身。淨者，即是真身，真智無惑，故云為淨；名者，即是應身，垂形濟物，名稱普聞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次翻為淨名，今用此解，以對真、應二身。淨者，即是真身，真智無惑，故云為淨；名者，即是應身，垂形濟物，名稱普聞也。

後家翻為淨、無垢、稱，今用此翻釋，以對三身，即為二意：一，就事解；二，約觀心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後家翻為淨、無垢、稱，今用此翻釋，以對三身，即為二意：一，就事解；二，約觀心。

一、就事解三身者，一法身，二報身，三應身。一「淨」義者，即是法身。自性清淨，皎然無點，即是性淨法身也。二「無垢」者，即是報身。報智圓明，無有垢染，即是圓淨報身也。三「稱」者，即是應身。大慈化世，名稱普洽，即是應身也。故《智度論》云：「水銀和真金，能度諸色像；功德和法身，處處應現往。」但三身之義，備有眾經。理雖宛然，名不的顯。如《楞伽經》，具有三佛名義；又，《普賢觀經》云「佛三種身，從方等生」，三身明義，不乖二身，識其開合，豈定偏用！此類三諦、二諦之開合也。以此二翻，對義釋名，意在可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、就事解三身者，一法身，二報身，三應身。一「淨」義者，即是法身。自性清淨，皎然無點，即是性淨法身也。二「無垢」者，即是報身。報智圓明，無有垢染，即是圓淨報身也。三「稱」者，即是應身。大慈化世，名稱普洽，即是應身也。故《智度論》云：「水銀和真金，能度諸色像；功德和法身，處處應現往。」但三身之義，備有眾經。理雖宛然，名不的顯。如《楞伽經》，具有三佛名義；又，《普賢觀經》云「佛三種身，從方等生」，三身明義，不乖二身，識其開合，豈定偏用！此類三諦、二諦之開合也。以此二翻，對義釋名，意在可見。

二、約觀心明三身者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、約觀心明三身者：

凡厥有心，心即法性。法性者，即是本淨。本淨者，即是法身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡厥有心，心即法性。法性者，即是本淨。本淨者，即是法身也。

觀心相應，明時無暗。無暗者，即是無垢義。無垢者，即是智斷果報身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀心相應，明時無暗。無暗者，即是無垢義。無垢者，即是智斷果報身也。

隨所利物，起一切事，皆如幻化，水月鏡像，和光無染，即是稱緣應身義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨所利物，起一切事，皆如幻化，水月鏡像，和光無染，即是稱緣應身義也。

如是三義，不縱不橫，為菩提種子。《涅槃經》云：「發心、畢竟二不別，如是二心前心難。自未得度先度人，是故敬禮初發心。」善識六即，則不混濫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是三義，不縱不橫，為菩提種子。《涅槃經》云：「發心、畢竟二不別，如是二心前心難。自未得度先度人，是故敬禮初發心。」善識六即，則不混濫也。

第二、用三觀釋維摩詰名者，三觀斷迷二諦、三諦之惑，顯二諦、三諦之妙理。真理皎然，名之為「淨」；惑障斯盡，謂之「無垢」；觀與理合，大用無方，故名為「稱」也。三觀義成，淨、無垢、稱，其意存矣。此經明室外彈訶，室內攝受。若不解三觀法門，入文玄旨，實為難見。今明三觀義，略為七重： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、用三觀釋維摩詰名者，三觀斷迷二諦、三諦之惑，顯二諦、三諦之妙理。真理皎然，名之為「淨」；惑障斯盡，謂之「無垢」；觀與理合，大用無方，故名為「稱」也。三觀義成，淨、無垢、稱，其意存矣。此經明室外彈訶，室內攝受。若不解三觀法門，入文玄旨，實為難見。今明三觀義，略為七重：

第一分別境智 第二釋三觀名 第三辨三觀相 第四對智眼 第五成諸乘義 第六約斷結釋淨名義 第七通此經文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一分別境智 第二釋三觀名 第三辨三觀相 第四對智眼 第五成諸乘義 第六約斷結釋淨名義 第七通此經文

第一、前分別境智者，境是所觀，智是能觀。所觀之境，即是十二因緣、三諦之理也；能觀之智，即三觀也。所以約十二因緣明所觀之境者，大聖說此正因緣法，為破外人計邪因緣，生無因緣之邪僻也。若迷此正因緣，則有六道生死；若解此正因緣，即有四種聖人也，是則約十二因緣而辨此十法界也。二諦、三諦之理，即是三觀所照之境也。今一家明四諦既有四種，十二因緣亦有四種：一者，生滅十二因緣；二者，無生十二因緣；三者，無量十二因緣；四者，無作十二因緣。生滅、無生滅因緣，即是所觀之境；無量因緣，即是第二觀境；無作因緣，即是第三觀境。今約《中論》偈，正明此三觀之境也。偈云：「因緣所生法，我說即是空，亦名為假名，亦名中道義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、前分別境智者，境是所觀，智是能觀。所觀之境，即是十二因緣、三諦之理也；能觀之智，即三觀也。所以約十二因緣明所觀之境者，大聖說此正因緣法，為破外人計邪因緣，生無因緣之邪僻也。若迷此正因緣，則有六道生死；若解此正因緣，即有四種聖人也，是則約十二因緣而辨此十法界也。二諦、三諦之理，即是三觀所照之境也。今一家明四諦既有四種，十二因緣亦有四種：一者，生滅十二因緣；二者，無生十二因緣；三者，無量十二因緣；四者，無作十二因緣。生滅、無生滅因緣，即是所觀之境；無量因緣，即是第二觀境；無作因緣，即是第三觀境。今約《中論》偈，正明此三觀之境也。偈云：「因緣所生法，我說即是空，亦名為假名，亦名中道義。」

問：為當境自是境？由智說境？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：為當境自是境？由智說境？

答曰：若言「境自是境」，即是自性境；若言「由智故說境」，即是他性境；若言「境智故說境」，即是自他性境；若「離智故說境」，即是無因緣而說境。從因緣說境，尚不可，何況無因緣而說境也！四句說智，其過亦然。今《中論》所明「諸法不自生」，豈得說言「由境，故說境」！「亦不從他生」，豈得言「由智，故說境」！「亦不共生」，豈得言「境智合，故說境」！「亦不無因生」，豈得「離境智，故說境」！四句檢智，亦復如是。今四句檢境不可得，而說為「境」者，即是假境也，亦是不思議境也。智亦如是。一切有、無，因、緣，善、惡，是、非，垢、淨，世間、出世間，類如此檢。若用此意研覈眾家解釋經論，難免性義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若言「境自是境」，即是自性境；若言「由智故說境」，即是他性境；若言「境智故說境」，即是自他性境；若「離智故說境」，即是無因緣而說境。從因緣說境，尚不可，何況無因緣而說境也！四句說智，其過亦然。今《中論》所明「諸法不自生」，豈得說言「由境，故說境」！「亦不從他生」，豈得言「由智，故說境」！「亦不共生」，豈得言「境智合，故說境」！「亦不無因生」，豈得「離境智，故說境」！四句檢智，亦復如是。今四句檢境不可得，而說為「境」者，即是假境也，亦是不思議境也。智亦如是。一切有、無，因、緣，善、惡，是、非，垢、淨，世間、出世間，類如此檢。若用此意研覈眾家解釋經論，難免性義。

問曰：若境是境，境可是自性境。今待智故說境，何得是他性境也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若境是境，境可是自性境。今待智故說境，何得是他性境也？

答曰：境若稱自，智豈非他！智若非他，境豈是自！境是自性，智即他性。境是自性，不得成假；智是他性，何得說假？智是他性，遂得說假；境是自性，亦應說假！境是自性，不得說假；智是他性，豈得說假！如此檢覈，由境說智，即是自性之過；說智為境，即墮他性之失。如是論者，由智說境，假不成也。若不成假境，即非不思議境。若能四句檢境，畢竟不可得而說為境者，即是假境也，亦是不思議境也。智亦如是。此不思議境智，即是此經所明不思議境智之正義也。故《金光明經．散脂鬼神品》云「我現見不可思議智光……不可思議智境」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：境若稱自，智豈非他！智若非他，境豈是自！境是自性，智即他性。境是自性，不得成假；智是他性，何得說假？智是他性，遂得說假；境是自性，亦應說假！境是自性，不得說假；智是他性，豈得說假！如此檢覈，由境說智，即是自性之過；說智為境，即墮他性之失。如是論者，由智說境，假不成也。若不成假境，即非不思議境。若能四句檢境，畢竟不可得而說為境者，即是假境也，亦是不思議境也。智亦如是。此不思議境智，即是此經所明不思議境智之正義也。故《金光明經．散脂鬼神品》云「我現見不可思議智光……不可思議智境」也。

第二、釋三觀名者，三觀之名，出《瓔珞經》云「從假入空，名二諦觀；從空入假，名平等觀，是二觀為方便道。因是二空觀，得入中道第一義諦觀，雙照二諦，心心寂滅，自然流入薩婆若海」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、釋三觀名者，三觀之名，出《瓔珞經》云「從假入空，名二諦觀；從空入假，名平等觀，是二觀為方便道。因是二空觀，得入中道第一義諦觀，雙照二諦，心心寂滅，自然流入薩婆若海」也。

所言「從假入空觀」者，無而虛設，謂之為假；觀假知無，如幻如化，但有名字，即入空也。而說為「二諦觀」者，或是情智二諦，或約隨智二諦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言「從假入空觀」者，無而虛設，謂之為假；觀假知無，如幻如化，但有名字，即入空也。而說為「二諦觀」者，或是情智二諦，或約隨智二諦也。

次釋「從空入假觀」者，若不住空，還入幻化，假名世諦分別無滯，即是從空入假觀也。而言「平等」者，若前破俗用真，不名平等；此觀破用等故，名平等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋「從空入假觀」者，若不住空，還入幻化，假名世諦分別無滯，即是從空入假觀也。而言「平等」者，若前破俗用真，不名平等；此觀破用等故，名平等也。

次釋「中道觀」者，「中」以不二為義；「道」是能通為名。照一實諦，虛通無滯，名中道觀也。故經云：「前二觀為方便道，因是二空觀，得入中道，雙照二諦，心心寂滅，自然流入薩婆若海。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋「中道觀」者，「中」以不二為義；「道」是能通為名。照一實諦，虛通無滯，名中道觀也。故經云：「前二觀為方便道，因是二空觀，得入中道，雙照二諦，心心寂滅，自然流入薩婆若海。」

此三通名觀者，「觀」以觀穿為義，亦是觀達為能。觀穿者，穿見思恒沙無明之惑，故名觀穿也。觀達者，達三諦之理也。故《大涅槃經》云「如人善知伏藏，即取利钁，掘地直下，槃石、沙、礫，直過無難，唯至金剛，不能穿徹」。槃石者，見思惑也。砂者，塵沙無知惑也。礫者，即是無明住地惑也。徹過者，即觀穿義也。至金剛者，即達一實諦佛性理也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此三通名觀者，「觀」以觀穿為義，亦是觀達為能。觀穿者，穿見思恒沙無明之惑，故名觀穿也。觀達者，達三諦之理也。故《大涅槃經》云「如人善知伏藏，即取利钁，掘地直下，槃石、沙、礫，直過無難，唯至金剛，不能穿徹」。槃石者，見思惑也。砂者，塵沙無知惑也。礫者，即是無明住地惑也。徹過者，即觀穿義也。至金剛者，即達一實諦佛性理也。

問曰：三觀俱照二諦，有何等、殊？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：三觀俱照二諦，有何等、殊？

答曰：前觀雖照二諦，破用不等；次觀亦照二諦，破用平等，既不見中道，但是異時平等也；第三觀者，得見中道，雙照二諦，即是一時平等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：前觀雖照二諦，破用不等；次觀亦照二諦，破用平等，既不見中道，但是異時平等也；第三觀者，得見中道，雙照二諦，即是一時平等也。

第三、辨三觀相者，即為二意：一，明別相三觀；二，明一心三觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、辨三觀相者，即為二意：一，明別相三觀；二，明一心三觀。

第一、明別相三觀者，觀因緣所生三諦之理，相別不同，取相、恒沙、無明三種惑障麁細，階級有異；觀理破惑，用智不同，故名別相三觀也。即是《大品經．三慧品》所明三智相也。今釋此別相三觀，即為三別：一，從假入空觀；二，從空入假觀；三，明中道第一義諦觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、明別相三觀者，觀因緣所生三諦之理，相別不同，取相、恒沙、無明三種惑障麁細，階級有異；觀理破惑，用智不同，故名別相三觀也。即是《大品經．三慧品》所明三智相也。今釋此別相三觀，即為三別：一，從假入空觀；二，從空入假觀；三，明中道第一義諦觀也。

第一、正明從假入空觀相者，略為三意：一，先明所觀之假；二，明觀門不同；三，辨入空觀智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、正明從假入空觀相者，略為三意：一，先明所觀之假；二，明觀門不同；三，辨入空觀智。

一、明所觀之假者，有二種假攝一切法：一者，愛假；二者，見假。愛者，即是愛論；見者，即是見論。此二種皆是戲論，破於慧眼，障見真實。愛論隨所見境，即生愛著，是為魔業；見論隨所見境，即生分別，是為外道業。故此經云：「天魔者，樂生死；外道者，樂諸見。」所謂因此愛見，起九十八使，使三業作善、不善，則輪轉六趣，受生死苦。故此經云：「從癡有愛，則我病生。」又曰：「此病起，皆由著我；是故於我，不應生著。」今明：若知愛、見，由無明生，則一切三界皆從心起。故《華嚴經》云：「三界無別法，唯是一心造。」而此諸法皆從假者，無明愛見所起之法，皆有三假之相。三假者，一、因成假；二、相續假；三、相待假。此三虛設，故云假也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、明所觀之假者，有二種假攝一切法：一者，愛假；二者，見假。愛者，即是愛論；見者，即是見論。此二種皆是戲論，破於慧眼，障見真實。愛論隨所見境，即生愛著，是為魔業；見論隨所見境，即生分別，是為外道業。故此經云：「天魔者，樂生死；外道者，樂諸見。」所謂因此愛見，起九十八使，使三業作善、不善，則輪轉六趣，受生死苦。故此經云：「從癡有愛，則我病生。」又曰：「此病起，皆由著我；是故於我，不應生著。」今明：若知愛、見，由無明生，則一切三界皆從心起。故《華嚴經》云：「三界無別法，唯是一心造。」而此諸法皆從假者，無明愛見所起之法，皆有三假之相。三假者，一、因成假；二、相續假；三、相待假。此三虛設，故云假也。

問曰：三藏、摩訶衍，皆明三假，二經之異，云何分別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：三藏、摩訶衍，皆明三假，二經之異，云何分別？

答曰：若隨情明假，則是聲聞經所說；若就理明假，皆如夢幻，即是摩訶衍所說。此經「訶優波離」，具明此三假之相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若隨情明假，則是聲聞經所說；若就理明假，皆如夢幻，即是摩訶衍所說。此經「訶優波離」，具明此三假之相也。

問曰：三乘從三假入空，若為分別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：三乘從三假入空，若為分別？

答曰：有人言：「聲聞多用因成假，緣覺多用相續假，菩薩多用相待假。」今謂三藏所明「三假」相別，隨便入理。若摩訶衍所明三假皆如幻化，三乘觀此，同入空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：有人言：「聲聞多用因成假，緣覺多用相續假，菩薩多用相待假。」今謂三藏所明「三假」相別，隨便入理。若摩訶衍所明三假皆如幻化，三乘觀此，同入空也。

二、明觀門不同者，即是折、體二種觀門也。如聲聞經所明「折假入生、法二空」者，此如空實手之拳指也；摩訶衍「體假入生、法二空」者，如空鏡像之拳指也。折假入空，名為拙度；體假入空，名為巧度，故《大智論》設巧、拙二醫譬。今釋此諭，如眼病是一，治有巧、拙，拙則針藥，痛楚方差；巧則呪術，不痛自損。損、差是同，見色不異也。故《中論》云：「能說是因緣，善滅諸戲論。」拙度為不善滅，說巧度為善滅也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明觀門不同者，即是折、體二種觀門也。如聲聞經所明「折假入生、法二空」者，此如空實手之拳指也；摩訶衍「體假入生、法二空」者，如空鏡像之拳指也。折假入空，名為拙度；體假入空，名為巧度，故《大智論》設巧、拙二醫譬。今釋此諭，如眼病是一，治有巧、拙，拙則針藥，痛楚方差；巧則呪術，不痛自損。損、差是同，見色不異也。故《中論》云：「能說是因緣，善滅諸戲論。」拙度為不善滅，說巧度為善滅也。

問曰：此有何殊？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此有何殊？

答曰：善滅者，不斷斷；不善滅者，是定斷也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：善滅者，不斷斷；不善滅者，是定斷也。

三、明入空觀智者，亦為兩意：一者，明折假入空；二，明摩訶衍道體假入空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明入空觀智者，亦為兩意：一者，明折假入空；二，明摩訶衍道體假入空。

一、折假入空者，即為二意：一，折見假入空；二，折愛假入空。並是三藏拙度教門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、折假入空者，即為二意：一，折見假入空；二，折愛假入空。並是三藏拙度教門也。

問曰：上明愛、見二假，愛前見後；今明修觀，何故見前愛後也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：上明愛、見二假，愛前見後；今明修觀，何故見前愛後也？

答曰：眾生有二種使，鈍使麁，屬愛，魔業；利使細，屬見，外道業，故愛前、見後。今佛法正道，緣理斷結，於見道中，有二種人：鈍人用無常苦行入見道，先斷愛；利人用空無我行入見理，斷見。見盡在前，修道在後，愛結次除也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：眾生有二種使，鈍使麁，屬愛，魔業；利使細，屬見，外道業，故愛前、見後。今佛法正道，緣理斷結，於見道中，有二種人：鈍人用無常苦行入見道，先斷愛；利人用空無我行入見理，斷見。見盡在前，修道在後，愛結次除也。

一、明折見假入空者，即折非見假入空。折假之觀，如《大智論》破㲲至隣虛塵，折此生滅細塵色假，以入空也；觀內身心亦如是。但《成論》三大法師，各以情見，破此細塵，細塵若盡，不免斷見；塵若不盡，還是常見。不出二見，豈得入空？今詳《大智論》意，不如諸師所推，論主引佛語云「色若麁、若細，總而觀之，無常、無我，不說有極微之色也」。今謂，若知麁細等色無常、無我，即是因成、相續、相待，虛假不實。既不得色有，豈滯色、空、亦有亦空、非有非空也。是則身、邊二見，皆是四緣、三假所成，不實皆空。念想觀除，言語法滅，一心禪寂，心在定故，能知世間生、滅法相。若知四見及六十二見，無常空寂，豁然發真，成須陀洹，是為折見假入空之觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、明折見假入空者，即折非見假入空。折假之觀，如《大智論》破㲲至隣虛塵，折此生滅細塵色假，以入空也；觀內身心亦如是。但《成論》三大法師，各以情見，破此細塵，細塵若盡，不免斷見；塵若不盡，還是常見。不出二見，豈得入空？今詳《大智論》意，不如諸師所推，論主引佛語云「色若麁、若細，總而觀之，無常、無我，不說有極微之色也」。今謂，若知麁細等色無常、無我，即是因成、相續、相待，虛假不實。既不得色有，豈滯色、空、亦有亦空、非有非空也。是則身、邊二見，皆是四緣、三假所成，不實皆空。念想觀除，言語法滅，一心禪寂，心在定故，能知世間生、滅法相。若知四見及六十二見，無常空寂，豁然發真，成須陀洹，是為折見假入空之觀也。

問曰：折假入空，祇應折色；心之有、空、亦有亦空、非有非空，云何可折？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：折假入空，祇應折色；心之有、空、亦有亦空、非有非空，云何可折？

答曰：隨見所執，悉是四緣、三假，皆生滅相。破麁生滅，至細生滅。細生滅盡，即入空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：隨見所執，悉是四緣、三假，皆生滅相。破麁生滅，至細生滅。細生滅盡，即入空也。

問曰：云何分別四見，生、法兩空相也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何分別四見，生、法兩空相也？

答曰：身、邊二見，皆是污穢、無記五陰。觀此五陰，即陰、離陰，並不見我相，唯有陰法。如觀五指，不見拳相。此從十六知見假，以入「生空」也。毘曇有門，用此人空，發真無漏，見第一義，斷三結盡，證須陀洹。成論空門，觀此邊見，但是行陰，行陰悉是三假，假既不實，因此入空，破諸見結，成須陀洹。即是折實法假入空正意，是為聲聞經說「法空」之相也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：身、邊二見，皆是污穢、無記五陰。觀此五陰，即陰、離陰，並不見我相，唯有陰法。如觀五指，不見拳相。此從十六知見假，以入「生空」也。毘曇有門，用此人空，發真無漏，見第一義，斷三結盡，證須陀洹。成論空門，觀此邊見，但是行陰，行陰悉是三假，假既不實，因此入空，破諸見結，成須陀洹。即是折實法假入空正意，是為聲聞經說「法空」之相也。

二、明折愛假以入空者，愛，即是欲愛、色愛、無色愛，皆是四緣、三假之所成也。若觀四緣、三假，入空發真，無礙道斷，解脫道證，至非想第九解脫，是羅漢果住有餘涅槃。折假入空觀，其功乃息。亦名一切智，亦名慧眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明折愛假以入空者，愛，即是欲愛、色愛、無色愛，皆是四緣、三假之所成也。若觀四緣、三假，入空發真，無礙道斷，解脫道證，至非想第九解脫，是羅漢果住有餘涅槃。折假入空觀，其功乃息。亦名一切智，亦名慧眼。

二、摩訶衍體假入空觀者，入空觀門，乃有多塗，今約無生觀門，明體假入空也。就此觀門，亦為兩別：一，明體見假以入空；二，明體愛假以入空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、摩訶衍體假入空觀者，入空觀門，乃有多塗，今約無生觀門，明體假入空也。就此觀門，亦為兩別：一，明體見假以入空；二，明體愛假以入空。

初、明體見假以入空者，體因緣所生身見等法，皆如夢幻，因成、相續、相待，但有名字。名字即空，非滅故空；空即是真，真即是涅槃，是為「體假入空觀」也。此約三假而檢： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、明體見假以入空者，體因緣所生身見等法，皆如夢幻，因成、相續、相待，但有名字。名字即空，非滅故空；空即是真，真即是涅槃，是為「體假入空觀」也。此約三假而檢：

一、就因成檢者，內有意根，外有法塵；根塵相對，則意觸因緣生愛；愛生者，即是身見、意識生也。今觀：此見、識，定從何生？為意根生？意法塵生？為根、塵合生？離根、塵生？若意根生，即自性生；若法塵生，即他性生；根、塵合生，即是共生；若離根、塵生，即無因緣生。從因緣生，尚不可說，何況無因緣生也！故《中論》偈云：「諸法不自生，亦不從他生，不共、不無因，是故說無生。」當知身見之心，本自不生。不生而說生者，但是隨順世間名字，故說生。名字之法，不在內、外，亦非兩間，亦不常自有；是字不住，亦不不住；是字無所有，言語道斷，是名「從因成假以入空」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、就因成檢者，內有意根，外有法塵；根塵相對，則意觸因緣生愛；愛生者，即是身見、意識生也。今觀：此見、識，定從何生？為意根生？意法塵生？為根、塵合生？離根、塵生？若意根生，即自性生；若法塵生，即他性生；根、塵合生，即是共生；若離根、塵生，即無因緣生。從因緣生，尚不可說，何況無因緣生也！故《中論》偈云：「諸法不自生，亦不從他生，不共、不無因，是故說無生。」當知身見之心，本自不生。不生而說生者，但是隨順世間名字，故說生。名字之法，不在內、外，亦非兩間，亦不常自有；是字不住，亦不不住；是字無所有，言語道斷，是名「從因成假以入空」也。

問曰：「空」有二種：一者，性空；二者，相空。此云何分別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：「空」有二種：一者，性空；二者，相空。此云何分別？

答曰：前四句檢，生性不可得，即是性空。無生而說生，即是假生；假生即是不生，不生即相空也。故世諦破性立假，真諦破假，即是相空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：前四句檢，生性不可得，即是性空。無生而說生，即是假生；假生即是不生，不生即相空也。故世諦破性立假，真諦破假，即是相空也。

二、檢相續假，此一念心，為是生生？為是滅生？為生滅生？離生離滅而有生？若是生生，即自性生；由滅故生，即他性生；若生滅生，即是共性；若離生離滅生，即無因緣生。從因緣生，尚不可得，何況無因生也！今觀此心，不自性生，故非生生；不他性生，故非滅生；不自、他性生，故非生、滅共生；不無因生，故非離生、離滅生也。如此四句檢生不得生，而說生者，但以隨順世間名字，故說生。名字生，即是假生；假名之生，即是不生；無生名字，則言語道斷，是名「從相續假以入空」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、檢相續假，此一念心，為是生生？為是滅生？為生滅生？離生離滅而有生？若是生生，即自性生；由滅故生，即他性生；若生滅生，即是共性；若離生離滅生，即無因緣生。從因緣生，尚不可得，何況無因生也！今觀此心，不自性生，故非生生；不他性生，故非滅生；不自、他性生，故非生、滅共生；不無因生，故非離生、離滅生也。如此四句檢生不得生，而說生者，但以隨順世間名字，故說生。名字生，即是假生；假名之生，即是不生；無生名字，則言語道斷，是名「從相續假以入空」也。

問曰：若說生生，可是自性生，待滅故生；滅生非生，即是假義，何得言是他性也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若說生生，可是自性生，待滅故生；滅生非生，即是假義，何得言是他性也？

答曰：生若稱自，滅豈非他！滅若非他，生豈是自！生是自性，滅即他性。生是自性，不得成假；滅是他性，何得說假？滅是他性，遂得說假；生是自性，亦應說假。如此檢覈，由生故生，即是自性之過；說滅為生，即墮他性之失。如是論者，由滅說生，假不成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：生若稱自，滅豈非他！滅若非他，生豈是自！生是自性，滅即他性。生是自性，不得成假；滅是他性，何得說假？滅是他性，遂得說假；生是自性，亦應說假。如此檢覈，由生故生，即是自性之過；說滅為生，即墮他性之失。如是論者，由滅說生，假不成也。

三、檢相待假，此身見心生，為是生生？為不生生？為生不生生？離生離不生生？若是生生，即自性生；若不生生，即他性生；若生不生生，即是共生；若離生離不生生，即是無因生。從因緣生，尚不可說，何況無因緣而說生也！今觀此見心，不自性生，故非生生；不他性生，故非不生生；不自他性生，故非生不生共生；不無因生，故非離生不生而說生也。如此四句檢生不得，即是不生。不生而說生者，但以隨順世間名字，故說生。名字之生，即是假生；假名之生，即是不生；若無生名字，則言語道斷，是名「從相待假以入空」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、檢相待假，此身見心生，為是生生？為不生生？為生不生生？離生離不生生？若是生生，即自性生；若不生生，即他性生；若生不生生，即是共生；若離生離不生生，即是無因生。從因緣生，尚不可說，何況無因緣而說生也！今觀此見心，不自性生，故非生生；不他性生，故非不生生；不自他性生，故非生不生共生；不無因生，故非離生不生而說生也。如此四句檢生不得，即是不生。不生而說生者，但以隨順世間名字，故說生。名字之生，即是假生；假名之生，即是不生；若無生名字，則言語道斷，是名「從相待假以入空」也。

問曰：生生可是自性生；待不生而說生，豈是他性生也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：生生可是自性生；待不生而說生，豈是他性生也？

答曰：若生稱自，不生豈非他也！相續科，已並覈竟，細類可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若生稱自，不生豈非他也！相續科，已並覈竟，細類可知。

《大品經》明舍利弗問須菩提「為生生、為不生生？」須菩提答「非生生、非不生生也」，是則破生見三假，合有十二番觀門。若觀三假生、不生，而執著無生，還用十二番觀而破之也；破亦生、亦無生見，亦有十二番觀；破非生、非無生見，亦有十二番破。合破四見，共有四十八番觀。能破如所破，是則破能觀之心，亦有四十八番。合能所，共有九十六番觀門。善修此觀，觀生相畢竟不可得，乃至複四見、具足四見、不可說見，皆不可得，豁然開悟，六十二見、八十八使皆滅，得須陀洹。故《大品經》云「須陀洹若智、若斷，是菩薩無生法忍」，此即巧度，不斷而斷，不同拙度之定斷也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《大品經》明舍利弗問須菩提「為生生、為不生生？」須菩提答「非生生、非不生生也」，是則破生見三假，合有十二番觀門。若觀三假生、不生，而執著無生，還用十二番觀而破之也；破亦生、亦無生見，亦有十二番觀；破非生、非無生見，亦有十二番破。合破四見，共有四十八番觀。能破如所破，是則破能觀之心，亦有四十八番。合能所，共有九十六番觀門。善修此觀，觀生相畢竟不可得，乃至複四見、具足四見、不可說見，皆不可得，豁然開悟，六十二見、八十八使皆滅，得須陀洹。故《大品經》云「須陀洹若智、若斷，是菩薩無生法忍」，此即巧度，不斷而斷，不同拙度之定斷也。

二、體愛假入空者，分別愛假，猶如前說。今明修道體三界愛，皆如夢幻，三假即空；四句檢生，並不可得，是名體三界愛假以入空。空即是真智增長，諸法不生而般若生者，斷三界結也。若欲愛六品盡，名斯陀含。斯陀含若智、若斷，是菩薩無生法忍。次斷三品下分結盡，名阿那含。阿那含若智、若斷，是菩薩無生法忍。斷上二界愛，五上分結盡，是阿羅漢。阿羅漢若智、若斷，是菩薩無生法忍。乃至辟支佛，侵除習氣，若智、若斷，亦是菩薩無生法忍。此皆巧度，不斷而斷，是觀因緣即空，不生生、無生四諦入空之觀，其功齊此。亦名一切智，亦名慧眼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、體愛假入空者，分別愛假，猶如前說。今明修道體三界愛，皆如夢幻，三假即空；四句檢生，並不可得，是名體三界愛假以入空。空即是真智增長，諸法不生而般若生者，斷三界結也。若欲愛六品盡，名斯陀含。斯陀含若智、若斷，是菩薩無生法忍。次斷三品下分結盡，名阿那含。阿那含若智、若斷，是菩薩無生法忍。斷上二界愛，五上分結盡，是阿羅漢。阿羅漢若智、若斷，是菩薩無生法忍。乃至辟支佛，侵除習氣，若智、若斷，亦是菩薩無生法忍。此皆巧度，不斷而斷，是觀因緣即空，不生生、無生四諦入空之觀，其功齊此。亦名一切智，亦名慧眼也。

二、明從空入假觀者，亦為三意：一，明入假之意；二，明修入假之觀；三，明觀成化物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明從空入假觀者，亦為三意：一，明入假之意；二，明修入假之觀；三，明觀成化物。

一、明入假之意者，此觀正為觀俗諦，破塵沙無知。若二乘不為化物，不須此觀；菩薩弘濟，必須此觀。所言從空入假者，若滯於空，墮二乘地。如《大品經》云「我以天眼觀十方世界恒沙菩薩，學菩薩道，少得入菩薩位，多墮二乘地」，是故通教菩薩須從空入假，用道種智，入菩薩位。若不滯空，如空中種樹，分別藥病，化眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、明入假之意者，此觀正為觀俗諦，破塵沙無知。若二乘不為化物，不須此觀；菩薩弘濟，必須此觀。所言從空入假者，若滯於空，墮二乘地。如《大品經》云「我以天眼觀十方世界恒沙菩薩，學菩薩道，少得入菩薩位，多墮二乘地」，是故通教菩薩須從空入假，用道種智，入菩薩位。若不滯空，如空中種樹，分別藥病，化眾生也。

二、明修入假觀者，入假有二種：一者，入見假一切法；二者，入愛假一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明修入假觀者，入假有二種：一者，入見假一切法；二者，入愛假一切法。

一、明入見假一切法者，菩薩住深禪定，知空非空；具大慈悲，觀假見假。假有四種，從此四見，出無量見。一、自生見；二、他生見；三、共生見；四、無因生見。此四見，各有執諍之病也。復次，執有二重： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、明入見假一切法者，菩薩住深禪定，知空非空；具大慈悲，觀假見假。假有四種，從此四見，出無量見。一、自生見；二、他生見；三、共生見；四、無因生見。此四見，各有執諍之病也。復次，執有二重：

一、執外人邪因緣、無因緣四生之見，所謂從冥初生覺，從微塵生，自在天生，時生，自然生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、執外人邪因緣、無因緣四生之見，所謂從冥初生覺，從微塵生，自在天生，時生，自然生也。

二、執佛法正因緣，生自、他、共、無因四生之見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、執佛法正因緣，生自、他、共、無因四生之見。

執自生見者，若計意根生意識，是則心能生心。故《正法念經》云：「心如工畫師，作種種五陰；一切世間法，無不從心造。」亦如《唯識論》之所明也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執自生見者，若計意根生意識，是則心能生心。故《正法念經》云：「心如工畫師，作種種五陰；一切世間法，無不從心造。」亦如《唯識論》之所明也。

他生者，經言「心不孤生，必籍緣而起」，故《大品經》云「有緣思則生，無緣思不生」，當知一切法，皆從外緣生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他生者，經言「心不孤生，必籍緣而起」，故《大品經》云「有緣思則生，無緣思不生」，當知一切法，皆從外緣生也。

共生者，有言「如經所說：『六觸因緣生六受，得一切法也。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共生者，有言「如經所說：『六觸因緣生六受，得一切法也。』」

自然者，如《龍王經》云「一切皆自然而生」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然者，如《龍王經》云「一切皆自然而生」。

《大品經》云「十二因緣，非佛、天、人、修羅作，性自爾也」，佛有四種之說，皆是悉檀方便，入假利物。而諸眾生，顛倒不了，或執外人邪說四邊，或執佛法經論四邊，而生見著。故《智度論》云：「般若譬如大火炎，四邊不可取，邪見火所燒。」今明隨所執見即苦、集，若能知苦、斷集，必須修道、證滅。皆是假名如幻化而知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《大品經》云「十二因緣，非佛、天、人、修羅作，性自爾也」，佛有四種之說，皆是悉檀方便，入假利物。而諸眾生，顛倒不了，或執外人邪說四邊，或執佛法經論四邊，而生見著。故《智度論》云：「般若譬如大火炎，四邊不可取，邪見火所燒。」今明隨所執見即苦、集，若能知苦、斷集，必須修道、證滅。皆是假名如幻化而知。

次、明入愛假一切法，可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次、明入愛假一切法，可知也。

三、明觀成化物者，菩薩從空入假修證，即是觀因緣假，名生、不生無量四諦，亦名道種智，亦名法眼。過二乘地，用道種智，入菩薩位，入假修證。「道種智」有三種：一，生滅道種；二，無生道種；三，依藏識道種。菩薩住是位，為降伏天魔及其眷屬，即入愛假，現諸神通，乃至同事利物，說諸愛論，如此土三墳、五典，安國育民之經書也。為降伏外道及其眷屬，即入見假，顯示智慧，乃至同事利物，說諸見論，如十八種六師，皆稱一切智也。深知愛見苦、集之病無量，道滅之藥亦復無量，皆如無量夢幻，用四悉檀赴其根緣，隨病設藥。復次，菩薩為度如是無量眾生，故遊戲神通，淨佛國土，成就眾生，入假修無量願行，是為「觀成化物」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明觀成化物者，菩薩從空入假修證，即是觀因緣假，名生、不生無量四諦，亦名道種智，亦名法眼。過二乘地，用道種智，入菩薩位，入假修證。「道種智」有三種：一，生滅道種；二，無生道種；三，依藏識道種。菩薩住是位，為降伏天魔及其眷屬，即入愛假，現諸神通，乃至同事利物，說諸愛論，如此土三墳、五典，安國育民之經書也。為降伏外道及其眷屬，即入見假，顯示智慧，乃至同事利物，說諸見論，如十八種六師，皆稱一切智也。深知愛見苦、集之病無量，道滅之藥亦復無量，皆如無量夢幻，用四悉檀赴其根緣，隨病設藥。復次，菩薩為度如是無量眾生，故遊戲神通，淨佛國土，成就眾生，入假修無量願行，是為「觀成化物」也。

三、明中道第一義觀者，即為三意：一，明所觀境；二，明修觀心；三，明證成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明中道第一義觀者，即為三意：一，明所觀境；二，明修觀心；三，明證成。

一、明所觀境者，前二觀是方便，雖有照二諦之智，未破無明，不見中道。真俗別照，即是智障，故《攝大乘論》云：「智障甚盲闇，謂真俗分別。」智障者，依阿黎耶識。識，即是無明住地；無明住地，即是生死根本。故此經云：「從無住本，立一切法。」無住本者，即是無始無明，更無別惑所依住也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、明所觀境者，前二觀是方便，雖有照二諦之智，未破無明，不見中道。真俗別照，即是智障，故《攝大乘論》云：「智障甚盲闇，謂真俗分別。」智障者，依阿黎耶識。識，即是無明住地；無明住地，即是生死根本。故此經云：「從無住本，立一切法。」無住本者，即是無始無明，更無別惑所依住也。

二、明修觀心者，若修此觀，還用前二觀雙忘、雙照之方便也。雙忘方便者，初觀知俗非俗，即是俗空；次觀知真非真，即是真空；忘俗非俗，忘真非真，非真非俗，即是中道。因是二空觀，入中道第一義諦。雖觀中道而不見者，皆是無明之所障也。當觀實相，修三三昧。《大智度論》云：「聲聞經中說『三三昧』，緣四諦十六行。摩訶衍明『三三昧』，但緣諸法實相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明修觀心者，若修此觀，還用前二觀雙忘、雙照之方便也。雙忘方便者，初觀知俗非俗，即是俗空；次觀知真非真，即是真空；忘俗非俗，忘真非真，非真非俗，即是中道。因是二空觀，入中道第一義諦。雖觀中道而不見者，皆是無明之所障也。當觀實相，修三三昧。《大智度論》云：「聲聞經中說『三三昧』，緣四諦十六行。摩訶衍明『三三昧』，但緣諸法實相。」

今初修空三昧，觀此無明不自生，不從法性生也，不他生，非離法性外別有依他之無明生、不共生，亦非法性共無明生，非無因緣生，非離法性、離無明而有生也。若四句檢，無明本自不生，生源不可得，即是無始空，是名「空三昧」。空，無住之本，一切法也。若爾，豈全同地論師計真如法性生一切法！豈全同攝大乘師計黎耶識生一切法也！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今初修空三昧，觀此無明不自生，不從法性生也，不他生，非離法性外別有依他之無明生、不共生，亦非法性共無明生，非無因緣生，非離法性、離無明而有生也。若四句檢，無明本自不生，生源不可得，即是無始空，是名「空三昧」。空，無住之本，一切法也。若爾，豈全同地論師計真如法性生一切法！豈全同攝大乘師計黎耶識生一切法也！

問曰：各計何失？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：各計何失？

答曰：理無二。是二大乘論師，俱稟天親，何得諍同水火！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：理無二。是二大乘論師，俱稟天親，何得諍同水火！

次觀無相三昧者，即觀無生實相，非有相，不如闇室瓶、盆之有相也；非無相，非如乳內無酪性也；非亦有亦無相，不如智者見空及不空；非非有、非非無相，取著即是愚癡論。若不取四邊之定相，即是無相三昧入實相也。若爾，豈全同地論師用「本有佛性，如闇室瓶、盆」？亦不全同三論師破「乳中酪性，畢竟盡淨，無所有性」也！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次觀無相三昧者，即觀無生實相，非有相，不如闇室瓶、盆之有相也；非無相，非如乳內無酪性也；非亦有亦無相，不如智者見空及不空；非非有、非非無相，取著即是愚癡論。若不取四邊之定相，即是無相三昧入實相也。若爾，豈全同地論師用「本有佛性，如闇室瓶、盆」？亦不全同三論師破「乳中酪性，畢竟盡淨，無所有性」也！

問曰：各計何失？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：各計何失？

答曰：若無失者，二大乘論師何得諍同水火也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若無失者，二大乘論師何得諍同水火也？

次明修無作三昧，觀真如實相，不見緣修作佛，亦不見真修作佛，亦不見真、緣二修合故作佛，亦不離真、緣二修而作佛也。四句明修，即是四種作義；若無四修，即無四依，是無作三昧也。若爾，豈同相列北道明義緣修作佛；南土大小乘師，亦多用緣修作佛也。亦不同相州南道明義，用真修作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明修無作三昧，觀真如實相，不見緣修作佛，亦不見真修作佛，亦不見真、緣二修合故作佛，亦不離真、緣二修而作佛也。四句明修，即是四種作義；若無四修，即無四依，是無作三昧也。若爾，豈同相列北道明義緣修作佛；南土大小乘師，亦多用緣修作佛也。亦不同相州南道明義，用真修作佛。

問曰：偏用何過？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：偏用何過？

答曰：正道無諍。何得諍同水火？今明用三三昧，修一實諦，開無明，顯法性；忘真緣，離諍論；言語法滅，無量罪除，清淨心一。水若澄清，佛性寶殊，自然現也。見佛性故，即得住大涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：正道無諍。何得諍同水火？今明用三三昧，修一實諦，開無明，顯法性；忘真緣，離諍論；言語法滅，無量罪除，清淨心一。水若澄清，佛性寶殊，自然現也。見佛性故，即得住大涅槃。

問曰：若爾者，今云何說？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若爾者，今云何說？

答曰：《大涅槃經》云「不生不生，名大涅槃。以修道得故，故不可說」，豈如諸大乘論師，偏執定說也。今以因緣故，亦可得說者。若解四悉檀意，如前異說，皆大利益眾生，興顯佛法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：《大涅槃經》云「不生不生，名大涅槃。以修道得故，故不可說」，豈如諸大乘論師，偏執定說也。今以因緣故，亦可得說者。若解四悉檀意，如前異說，皆大利益眾生，興顯佛法也。

三、明證成者，若觀無明因緣，入不二法門，住不思議解脫也。故此經明入不二法門，即是中道，雙照二諦，自然流入薩婆若海。此是觀因緣即一實諦，不生不生，證無作四實諦。亦名一切種智，亦名佛眼，即是入初地，見佛性，住大涅槃也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明證成者，若觀無明因緣，入不二法門，住不思議解脫也。故此經明入不二法門，即是中道，雙照二諦，自然流入薩婆若海。此是觀因緣即一實諦，不生不生，證無作四實諦。亦名一切種智，亦名佛眼，即是入初地，見佛性，住大涅槃也。

第二、辨一心三觀者，正是圓教利根菩薩之所修習。所以者何？不思議心因緣之理，甚深微妙，其觀慧門難解難入。今明此一心三觀，亦為三意：一，明所觀不思議之境；二，明能觀三觀；三，明證成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、辨一心三觀者，正是圓教利根菩薩之所修習。所以者何？不思議心因緣之理，甚深微妙，其觀慧門難解難入。今明此一心三觀，亦為三意：一，明所觀不思議之境；二，明能觀三觀；三，明證成。

一、明不思議之觀境者，即是一念無明心因緣所生，十法界以為境也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、明不思議之觀境者，即是一念無明心因緣所生，十法界以為境也。

問曰：一人具十法界，次第經無量劫，云何止在一念無明心內，無妨閡也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：一人具十法界，次第經無量劫，云何止在一念無明心內，無妨閡也？

答曰：此經明不思議，須彌入芥子，不相妨閡。無情之物，尚得如此，心神微妙一念，具一切三世諸心、諸法，何足致疑！譬如眠法覆心，一念之內，夢見一切諸心、諸事。若正眠夢之時，謂經無量劫。如《法華經》說「夢見初發心，乃至成佛無量諸事。比其覺時反觀，祇是一念眠心也」。「心」，譬自性清淨心；「眠法覆心」，譬於無明；「無量夢事」，譬恒沙無知，覆一切恒沙佛法；「夢事不實，善惡、憂喜」，譬見思惑覆真空也。若不細尋夢譬，不思議之疑，終無決理。故諸大乘經多說十喻，但諸法師不圓取譬意，止偏得虛偽空邊，不見譬無量無明法性邊也！故三諦之境，義不成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：此經明不思議，須彌入芥子，不相妨閡。無情之物，尚得如此，心神微妙一念，具一切三世諸心、諸法，何足致疑！譬如眠法覆心，一念之內，夢見一切諸心、諸事。若正眠夢之時，謂經無量劫。如《法華經》說「夢見初發心，乃至成佛無量諸事。比其覺時反觀，祇是一念眠心也」。「心」，譬自性清淨心；「眠法覆心」，譬於無明；「無量夢事」，譬恒沙無知，覆一切恒沙佛法；「夢事不實，善惡、憂喜」，譬見思惑覆真空也。若不細尋夢譬，不思議之疑，終無決理。故諸大乘經多說十喻，但諸法師不圓取譬意，止偏得虛偽空邊，不見譬無量無明法性邊也！故三諦之境，義不成也。

二、明能觀者，若觀此一念無明之心，非空非假，一切諸法亦非空、假，而能知心空、假，即照一切法空、假。是則一心三觀圓照三諦之理，不斷癡愛，起諸明脫，若水澄清，珠相自現，此即觀行即也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明能觀者，若觀此一念無明之心，非空非假，一切諸法亦非空、假，而能知心空、假，即照一切法空、假。是則一心三觀圓照三諦之理，不斷癡愛，起諸明脫，若水澄清，珠相自現，此即觀行即也。

三、明證成者，若證一心三觀，即是一心三智，五眼也；若得六根清淨，名相似證，即十信位也；若發真無漏，名分證真實即，即是初住也。此經云「一念知一切法」，即是坐道場，成就一切智。故《大品經》云「有菩薩從初發心，即坐道場。當知是菩薩，為如佛也」，《智度論》云「三智其實一心中得，佛欲分別為人說」，令易解故，故次第說耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明證成者，若證一心三觀，即是一心三智，五眼也；若得六根清淨，名相似證，即十信位也；若發真無漏，名分證真實即，即是初住也。此經云「一念知一切法」，即是坐道場，成就一切智。故《大品經》云「有菩薩從初發心，即坐道場。當知是菩薩，為如佛也」，《智度論》云「三智其實一心中得，佛欲分別為人說」，令易解故，故次第說耳。

第四、對智眼者，智即三智，眼即五眼。三觀能知因緣三諦之理，即是三智；能見因緣三諦之理，即是五眼。若解三觀，三智、五眼兩科大義，宛然明了。若分別為論，三觀為因，三智、五眼為果。通而為語，三觀即是三智、五眼之異名耳。如《大智論》釋《般若》云：「別則般若為因；至佛心，則變名一切種智。」若通而為論，俱通因果。如《大智論》偈云：「若如法觀佛、般若與涅槃，是三則一相，其實無有異。」故知般若之名，亦至佛果。文如三德，成大涅槃，不縱不橫，如世「伊」字。摩訶般若，果上之一德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、對智眼者，智即三智，眼即五眼。三觀能知因緣三諦之理，即是三智；能見因緣三諦之理，即是五眼。若解三觀，三智、五眼兩科大義，宛然明了。若分別為論，三觀為因，三智、五眼為果。通而為語，三觀即是三智、五眼之異名耳。如《大智論》釋《般若》云：「別則般若為因；至佛心，則變名一切種智。」若通而為論，俱通因果。如《大智論》偈云：「若如法觀佛、般若與涅槃，是三則一相，其實無有異。」故知般若之名，亦至佛果。文如三德，成大涅槃，不縱不橫，如世「伊」字。摩訶般若，果上之一德也。

問曰：三觀對三智，其數相應；三觀對五眼，數豈相當？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：三觀對三智，其數相應；三觀對五眼，數豈相當？

答曰：若觀麁細因緣，即是肉眼、天眼之境；若見三諦之理，即是慧眼、法眼、佛眼也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：若觀麁細因緣，即是肉眼、天眼之境；若見三諦之理，即是慧眼、法眼、佛眼也。

第五、成諸乘義者，三觀即是三智。三智有二種：一，別相三智；二，一心三智。一，別相三智，即開三乘；二，一心三智，但是一佛乘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、成諸乘義者，三觀即是三智。三智有二種：一，別相三智；二，一心三智。一，別相三智，即開三乘；二，一心三智，但是一佛乘也。

第一、正明別相三觀開三乘者，即為二意：一，正約三觀開三乘；二，明十法成三乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、正明別相三觀開三乘者，即為二意：一，正約三觀開三乘；二，明十法成三乘。

一、正約三觀開三乘者，即為三意：一，約折法觀開三藏教三乘；二，約體法觀開通教三乘；三，總約折、體別相三觀成別教大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、正約三觀開三乘者，即為三意：一，約折法觀開三藏教三乘；二，約體法觀開通教三乘；三，總約折、體別相三觀成別教大乘。

一、明折法觀開三藏教三乘義者，三藏教明三乘行人，同折因緣假以入空。若聲聞總相折法入空，發真無漏，成一切智，名聲聞乘；若辟支佛別相折法入空，發真無漏，成一切智，名辟支佛乘；若菩薩總相、別相折法入空，而不斷結取證，多入俗假，修行六度，求一切智、佛智、自然智、無師智，即是三藏教之大乘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、明折法觀開三藏教三乘義者，三藏教明三乘行人，同折因緣假以入空。若聲聞總相折法入空，發真無漏，成一切智，名聲聞乘；若辟支佛別相折法入空，發真無漏，成一切智，名辟支佛乘；若菩薩總相、別相折法入空，而不斷結取證，多入俗假，修行六度，求一切智、佛智、自然智、無師智，即是三藏教之大乘也。

二、明體法觀開通教三乘者，三乘之人，同體因緣假以入空，若發真無漏，斷見思惑。小乘根鈍，但除正使，成一切智，名聲聞乘；緣覺中根，侵除習氣，成一切智，名辟支佛乘；菩薩得一切智，入假修道種智，教化眾生，求一切種智，即是通教之大乘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明體法觀開通教三乘者，三乘之人，同體因緣假以入空，若發真無漏，斷見思惑。小乘根鈍，但除正使，成一切智，名聲聞乘；緣覺中根，侵除習氣，成一切智，名辟支佛乘；菩薩得一切智，入假修道種智，教化眾生，求一切種智，即是通教之大乘也。

三、明總約折、體別相三觀成別教大乘者，若是別教菩薩觀因緣，修別相三觀，次第成一切智、道種智，乃至修中道，觀見佛性，成一切種智，求常住涅槃，即是別教大乘義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明總約折、體別相三觀成別教大乘者，若是別教菩薩觀因緣，修別相三觀，次第成一切智、道種智，乃至修中道，觀見佛性，成一切種智，求常住涅槃，即是別教大乘義也。

二、明具十法成三乘者，三觀乃是乘之正體，若不約十法和合，則「乘」義不成。所以者何？三乘悉能運出三界火宅，必須正、助、眾善和合，故運用之義成也。就此即為三意：一、出十法名；二、明次第成乘；三、料簡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明具十法成三乘者，三觀乃是乘之正體，若不約十法和合，則「乘」義不成。所以者何？三乘悉能運出三界火宅，必須正、助、眾善和合，故運用之義成也。就此即為三意：一、出十法名；二、明次第成乘；三、料簡。

一、出十法名者，一、明識正因緣生法；二、真正發心；三、止觀修習；四、破諸法遍；五、善知通塞；六、道品調適；七、對治助開三解脫門；八、明識次位；九、安忍強軟兩賊；十、順道法愛不生。三乘之人修學三觀，若具此十法，即成三乘入涅槃也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、出十法名者，一、明識正因緣生法；二、真正發心；三、止觀修習；四、破諸法遍；五、善知通塞；六、道品調適；七、對治助開三解脫門；八、明識次位；九、安忍強軟兩賊；十、順道法愛不生。三乘之人修學三觀，若具此十法，即成三乘入涅槃也。

二、明次第成乘者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明次第成乘者：

初所以須知正因緣生諸法者，知無明因緣生一切法，即是正因緣，異外執邪因緣、無因緣生一切法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初所以須知正因緣生諸法者，知無明因緣生一切法，即是正因緣，異外執邪因緣、無因緣生一切法也。

次明真正發心者，三乘行人，明知正因緣所生三界火宅，覺悟生死，志求涅槃；但菩薩大悲濟物心異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明真正發心者，三乘行人，明知正因緣所生三界火宅，覺悟生死，志求涅槃；但菩薩大悲濟物心異也。

次明止觀修習者，發心、信解分明，必須修行定慧，即是三乘行人之根本也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明止觀修習者，發心、信解分明，必須修行定慧，即是三乘行人之根本也。

次明破諸法遍者，若不破見、思兩輪所執妄境不遍，則止觀有滯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明破諸法遍者，若不破見、思兩輪所執妄境不遍，則止觀有滯也。

次明須知通塞者，隨所破法，從淺至深，皆有道、滅之通，苦、集之塞；若迷此理，即不知得、失；是字、非字，去、取失宜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明須知通塞者，隨所破法，從淺至深，皆有道、滅之通，苦、集之塞；若迷此理，即不知得、失；是字、非字，去、取失宜也。

次明道品調適者，三十七品是三乘入道之正要，能引進眾行到三脫門，入涅槃也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明道品調適者，三十七品是三乘入道之正要，能引進眾行到三脫門，入涅槃也。

次明對治助開三解脫門者，即是四禪、四無量心、四無色定、九想、八念、十想、八背捨、八勝處、十一切處、九次第定、事中六度等諸對治法，助開三脫門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明對治助開三解脫門者，即是四禪、四無量心、四無色定、九想、八念、十想、八背捨、八勝處、十一切處、九次第定、事中六度等諸對治法，助開三脫門也。

次明識次位者，三乘入道，從乾慧地乃至佛地，若能分別不謬，即不生叨濫，破增上慢心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明識次位者，三乘入道，從乾慧地乃至佛地，若能分別不謬，即不生叨濫，破增上慢心也。

次明安忍強軟兩賊者，未入外凡之位，內外八風壞三乘行人出世善根；若能安忍，則不為所壞，入乾慧地，因發暖、頂，入性地也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明安忍強軟兩賊者，未入外凡之位，內外八風壞三乘行人出世善根；若能安忍，則不為所壞，入乾慧地，因發暖、頂，入性地也。

次明順道法愛不生者，三乘之人，若入性地，發善有漏五陰，所有善法、功德、智慧順道，若生法愛，即便頂墮，不得進入忍法、成世第一法，發真無滿也；若能不生法愛，即不頂墮，得入忍法位，成世第一法，發真無漏，即是三乘之人同見第一義諦，斷界內見思煩惱，出三界火宅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明順道法愛不生者，三乘之人，若入性地，發善有漏五陰，所有善法、功德、智慧順道，若生法愛，即便頂墮，不得進入忍法、成世第一法，發真無滿也；若能不生法愛，即不頂墮，得入忍法位，成世第一法，發真無漏，即是三乘之人同見第一義諦，斷界內見思煩惱，出三界火宅。

是為此乘從三界出，到有餘涅槃，住盡智、無生智，運入無餘涅槃。故「以十法成三乘」者，其義顯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是為此乘從三界出，到有餘涅槃，住盡智、無生智，運入無餘涅槃。故「以十法成三乘」者，其義顯也。

三、明料簡者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明料簡者：

問曰：自有眾生值佛，隨聞一法即得道，或隨修一法門即入道，《法華經》三界火宅，諸子門外方索車，何畢悉具此法乃成乘也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：自有眾生值佛，隨聞一法即得道，或隨修一法門即入道，《法華經》三界火宅，諸子門外方索車，何畢悉具此法乃成乘也？

答曰：皆以往昔已修此十法，成根性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：皆以往昔已修此十法，成根性也。

問曰：三車門外，今何得十法成乘，從界內而出？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：三車門外，今何得十法成乘，從界內而出？

答曰：《法華》的據盡、無生，三乘有為無漏功德是究竟三乘，能運入無餘涅槃，乃是真乘。既無無餘涅槃之可入，又不能運至常住涅槃，則三乘之義不成，故索三車不得也。今通明「乘」義，有六種不同：一、理乘；二、教乘；三、行乘；四、相似乘；五、分證真實乘；六、究竟乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：《法華》的據盡、無生，三乘有為無漏功德是究竟三乘，能運入無餘涅槃，乃是真乘。既無無餘涅槃之可入，又不能運至常住涅槃，則三乘之義不成，故索三車不得也。今通明「乘」義，有六種不同：一、理乘；二、教乘；三、行乘；四、相似乘；五、分證真實乘；六、究竟乘。

一、理乘者，三乘行人悉有四諦、十二因緣、六度之理，三乘根性不同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、理乘者，三乘行人悉有四諦、十二因緣、六度之理，三乘根性不同也。

二、教乘者，即是佛開三乘之教，三乘諸子以佛教門，出三界苦，亦名「名字乘」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、教乘者，即是佛開三乘之教，三乘諸子以佛教門，出三界苦，亦名「名字乘」也。

三、觀行乘者，即是三乘之人修五停心觀、別相、總相念處，乾慧地之觀行也。故《勝鬘經》云：「三乘初業，不愚於法。」意在此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、觀行乘者，即是三乘之人修五停心觀、別相、總相念處，乾慧地之觀行也。故《勝鬘經》云：「三乘初業，不愚於法。」意在此也。

四、相似乘者，即是四善根人所得善有漏五陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、相似乘者，即是四善根人所得善有漏五陰。

五、分證真實乘者，即是學智，從發苦忍真明無漏，乃至非想第九無閡金剛三昧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、分證真實乘者，即是學智，從發苦忍真明無漏，乃至非想第九無閡金剛三昧也。

六、究竟乘者，即是無學智阿羅漢、辟支佛、佛所得非想第九解脫道盡智、無生智、佛如實智，能運入無餘涅槃也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、究竟乘者，即是無學智阿羅漢、辟支佛、佛所得非想第九解脫道盡智、無生智、佛如實智，能運入無餘涅槃也。

此即是三藏教折法觀、通教體法觀十法成乘，意在此也。但別教三觀十法成乘，明六種乘，義意不同，分別事繁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此即是三藏教折法觀、通教體法觀十法成乘，意在此也。但別教三觀十法成乘，明六種乘，義意不同，分別事繁。

問曰：佛法無量，何故的取此十法成三乘耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：佛法無量，何故的取此十法成三乘耶？

答曰：佛法雖復無量，必須取其正要。如諸小乘經論、大乘經論所明「乘」義成者，教門悉有此十意分明也。但隨緣散說，不聚一處。今採經論，撰十意以成乘義者，為欲令一家義學、禪坐之徒，知佛法大、小乘經論所明入道正意，異外國、外人各說一究竟道。末代時，有師子身內蟲法師、禪師云：「莊、老教與佛教一種。」若作此解者，可將此十法比並，若彼明空具有，此意分明，名義成就者，可許是同；若無此十法，或名義似同，而研覈橫竪不通，事理滯閡，名字有闕，作義不成，豈得同也！今《毘曇》、《成實》雖是佛法小乘之論，明空入道。撿其論文，即十意宛然，名義無閡，申通佛法。小乘入道，意轉分明，況復大乘經論者乎！外人經書既無此名義，故不可皆言同佛法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：佛法雖復無量，必須取其正要。如諸小乘經論、大乘經論所明「乘」義成者，教門悉有此十意分明也。但隨緣散說，不聚一處。今採經論，撰十意以成乘義者，為欲令一家義學、禪坐之徒，知佛法大、小乘經論所明入道正意，異外國、外人各說一究竟道。末代時，有師子身內蟲法師、禪師云：「莊、老教與佛教一種。」若作此解者，可將此十法比並，若彼明空具有，此意分明，名義成就者，可許是同；若無此十法，或名義似同，而研覈橫竪不通，事理滯閡，名字有闕，作義不成，豈得同也！今《毘曇》、《成實》雖是佛法小乘之論，明空入道。撿其論文，即十意宛然，名義無閡，申通佛法。小乘入道，意轉分明，況復大乘經論者乎！外人經書既無此名義，故不可皆言同佛法也。

第二、明一心三智但是一佛乘者，若觀因緣三諦，初心即得一心三智，開佛知見，名見佛性，即大乘也。此則不復開三乘之別，故此經〈觀眾生品〉舍利弗問天女云：「汝於三乘，為何志求？」天女答言：「我為化三乘，如人入瞻蔔林，唯嗅瞻蔔，不嗅餘香；入此室者，唯聞大乘功德之香，不樂聲聞、辟支佛功德香也。」當知，一心二智，即是圓教；般若波羅蜜，即是大乘。故《大品經．會宗品》云：「般若波羅蜜，即是摩訶衍；摩訶衍，即是般若波羅蜜。般若波羅蜜、摩訶衍，無二無別。」今明一心三觀會成大乘者，「大」名不可思議，「乘」以能運為義。一心三觀境、智，並是不思議法，能運菩薩至於道場，故名大乘。此須約六即明圓教一佛乘，即是六種大乘義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、明一心三智但是一佛乘者，若觀因緣三諦，初心即得一心三智，開佛知見，名見佛性，即大乘也。此則不復開三乘之別，故此經〈觀眾生品〉舍利弗問天女云：「汝於三乘，為何志求？」天女答言：「我為化三乘，如人入瞻蔔林，唯嗅瞻蔔，不嗅餘香；入此室者，唯聞大乘功德之香，不樂聲聞、辟支佛功德香也。」當知，一心二智，即是圓教；般若波羅蜜，即是大乘。故《大品經．會宗品》云：「般若波羅蜜，即是摩訶衍；摩訶衍，即是般若波羅蜜。般若波羅蜜、摩訶衍，無二無別。」今明一心三觀會成大乘者，「大」名不可思議，「乘」以能運為義。一心三觀境、智，並是不思議法，能運菩薩至於道場，故名大乘。此須約六即明圓教一佛乘，即是六種大乘義也。

一、明理即大乘者，《涅槃經》云「一切眾生，皆是大乘」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、明理即大乘者，《涅槃經》云「一切眾生，皆是大乘」也。

二、名字即大乘者，緣理，即發大乘心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、名字即大乘者，緣理，即發大乘心也。

三、觀行即大乘者，即是修不思議十法，通達無閡也。十法名如前說，今略明不思議十法成觀行即者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、觀行即大乘者，即是修不思議十法，通達無閡也。十法名如前說，今略明不思議十法成觀行即者：

一、知不思議正因緣，即是所觀境，如前明「一念眠心，具一切夢法；譬一念無明具一切法」，三諦之理，不縱不橫，即其義也。此須的取維摩訶彌勒言「一切眾生，即大涅槃，即菩提相」，明此不思議因緣也。所以者何？中道第一義諦非因緣，是無作四諦之因緣也。若言「涅槃即生死」，一實諦即是苦因緣；若言「生死即涅槃」，一實諦即是滅因緣；若言「菩提即煩惱」，一實諦即是集因緣；若言「煩惱即菩提」，一實諦即是道因緣也。是為知不思議世間、出世間正因緣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、知不思議正因緣，即是所觀境，如前明「一念眠心，具一切夢法；譬一念無明具一切法」，三諦之理，不縱不橫，即其義也。此須的取維摩訶彌勒言「一切眾生，即大涅槃，即菩提相」，明此不思議因緣也。所以者何？中道第一義諦非因緣，是無作四諦之因緣也。若言「涅槃即生死」，一實諦即是苦因緣；若言「生死即涅槃」，一實諦即是滅因緣；若言「菩提即煩惱」，一實諦即是集因緣；若言「煩惱即菩提」，一實諦即是道因緣也。是為知不思議世間、出世間正因緣也。

二、次明真正發心者，即是無緣慈悲、無作四弘誓願也。若無緣大慈，觀生死即涅槃、煩惱即菩提，與眾生此滅道之樂，名無緣大慈也；觀涅槃即生死、菩提即煩惱，欲拔眾生此虛妄之苦，名無緣大悲也。無作四弘誓願者，知涅槃即生死，未度苦諦，令度苦諦也；知菩提即煩惱，未解集諦，令解集諦也；知煩惱即菩提，未安道諦，令安道諦也；知生死即涅槃，未得涅槃，令得涅槃也。菩薩如是慈悲、誓願，無緣、無念，而覆一切眾生，猶如大雲，不加功用，如磁石吸鐵，是名真正菩提心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、次明真正發心者，即是無緣慈悲、無作四弘誓願也。若無緣大慈，觀生死即涅槃、煩惱即菩提，與眾生此滅道之樂，名無緣大慈也；觀涅槃即生死、菩提即煩惱，欲拔眾生此虛妄之苦，名無緣大悲也。無作四弘誓願者，知涅槃即生死，未度苦諦，令度苦諦也；知菩提即煩惱，未解集諦，令解集諦也；知煩惱即菩提，未安道諦，令安道諦也；知生死即涅槃，未得涅槃，令得涅槃也。菩薩如是慈悲、誓願，無緣、無念，而覆一切眾生，猶如大雲，不加功用，如磁石吸鐵，是名真正菩提心也。

三、明行菩薩道勤修止觀者，若知生死即涅槃，即是善修止也；若知煩惱即菩提，即是善修觀也。如陰陽調適，萬物長成。若巧修止觀，即能一心具萬行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明行菩薩道勤修止觀者，若知生死即涅槃，即是善修止也；若知煩惱即菩提，即是善修觀也。如陰陽調適，萬物長成。若巧修止觀，即能一心具萬行也。

問曰：以何為集？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何為集？

答曰：依此經及《涅槃經》，無明、愛、……一切煩惱為集諦。業屬於苦，於今對義為便也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：依此經及《涅槃經》，無明、愛、……一切煩惱為集諦。業屬於苦，於今對義為便也。

四、明破諸法遍者，若知生死即涅槃，即破分段、變易二種生死皆遍；若知煩惱即菩提，則破一切界內、界外煩惱遍也。譬如轉輪聖王能破一切強敵，亦不有所破。般若波羅蜜亦復如是，能破一切法，亦不有所破。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、明破諸法遍者，若知生死即涅槃，即破分段、變易二種生死皆遍；若知煩惱即菩提，則破一切界內、界外煩惱遍也。譬如轉輪聖王能破一切強敵，亦不有所破。般若波羅蜜亦復如是，能破一切法，亦不有所破。

五、善知通塞者，知生死即涅槃、煩惱即菩提，則一切皆通；知涅槃即生死、菩提即煩惱，則一切皆塞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、善知通塞者，知生死即涅槃、煩惱即菩提，則一切皆通；知涅槃即生死、菩提即煩惱，則一切皆塞也。

六、善修道品者，觀十法界五陰生死，即是法性五陰。法性五陰，即是性淨涅槃，即是四念處破八倒。知涅槃即生死，顯四枯也；知生死即涅槃，顯四榮也。知一實諦是見虛空佛性，住大涅槃也。因此四念處，修正勤、如意足、根、力、覺、道，即是道品善知識。由是成正覺，亦是莊嚴雙樹，是則煩惱即菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、善修道品者，觀十法界五陰生死，即是法性五陰。法性五陰，即是性淨涅槃，即是四念處破八倒。知涅槃即生死，顯四枯也；知生死即涅槃，顯四榮也。知一實諦是見虛空佛性，住大涅槃也。因此四念處，修正勤、如意足、根、力、覺、道，即是道品善知識。由是成正覺，亦是莊嚴雙樹，是則煩惱即菩提。

七、對治助修諸波羅蜜者，知菩提即是重惡煩惱，是以知生死即涅槃，對治諸波羅蜜諸度法等侶，助煩惱即菩提，開三解脫門。對治若成，煩惱即菩提也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七、對治助修諸波羅蜜者，知菩提即是重惡煩惱，是以知生死即涅槃，對治諸波羅蜜諸度法等侶，助煩惱即菩提，開三解脫門。對治若成，煩惱即菩提也。

八、善識位次者，涅般即生死，菩提即煩惱，此是理即；若知生死即涅槃、煩惱即菩提，是為名字即；因此觀行分明，成五品弟子，即是觀行即；得六根清淨，名相似即；成四十一地，即是分證真實即；證妙覺果，即是究竟即。若能善解此之次位，即不起大乘增上慢、大乘旃陀羅之過罪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八、善識位次者，涅般即生死，菩提即煩惱，此是理即；若知生死即涅槃、煩惱即菩提，是為名字即；因此觀行分明，成五品弟子，即是觀行即；得六根清淨，名相似即；成四十一地，即是分證真實即；證妙覺果，即是究竟即。若能善解此之次位，即不起大乘增上慢、大乘旃陀羅之過罪也。

九、安忍成就者，若知生死即涅槃，即不為陰界入境、病患境、業相境、魔事境、禪門境、二乘境、菩薩境之所壞也；若知煩惱即菩提，即不為煩惱境、諸見境、增上慢境之所壞。能忍此無作苦集，不為所壞者，此如《大智論》說「能忍成道事，不動亦不退，是心名薩埵」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九、安忍成就者，若知生死即涅槃，即不為陰界入境、病患境、業相境、魔事境、禪門境、二乘境、菩薩境之所壞也；若知煩惱即菩提，即不為煩惱境、諸見境、增上慢境之所壞。能忍此無作苦集，不為所壞者，此如《大智論》說「能忍成道事，不動亦不退，是心名薩埵」也。

十、順道法愛不生者，觀生死即涅槃，生一切諸禪定、三昧等功德；觀煩惱即菩提，生諸陀羅尼門、四無所畏、十八不共法、四無閡智、一切種智，於順道法，不愛、不著，是為觀行乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十、順道法愛不生者，觀生死即涅槃，生一切諸禪定、三昧等功德；觀煩惱即菩提，生諸陀羅尼門、四無所畏、十八不共法、四無閡智、一切種智，於順道法，不愛、不著，是為觀行乘。

四、明相似即大乘者，即是得六根清淨，如《法華經》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、明相似即大乘者，即是得六根清淨，如《法華經》說。

五、分證真實即大乘者，即是初發心住，乃至等覺也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、分證真實即大乘者，即是初發心住，乃至等覺也。

六、明究竟即大乘者，即是妙覺地，如《法華經》「佛自住大乘，如其所得法，定慧力莊嚴」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六、明究竟即大乘者，即是妙覺地，如《法華經》「佛自住大乘，如其所得法，定慧力莊嚴」也。

故《大品經》云「是乘從三界中出，到薩婆若中住，是乘不動不出」，故理即大乘從發菩提心成；名字即、觀行即、相似即，即是乘從三界出也。《法華經》云「乘此寶乘，遊於四方，嬉戲快樂，直至道場」，若得分證真實，即住於十住，開佛知見，乘此寶乘，遊東方；若住十行，即是示佛知見，乘此寶乘，遊於南方；若住十迴向，即是悟佛知見，乘是寶乘，遊於西方；若住十地、等覺，即是入佛知見道，乘是寶乘，遊於北方；若住妙覺，即是乘是寶乘，直至道場，名到薩婆若中住。理即大乘，性如虛空，故云「是乘不動不出」也。略明一心三觀成一佛乘竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故《大品經》云「是乘從三界中出，到薩婆若中住，是乘不動不出」，故理即大乘從發菩提心成；名字即、觀行即、相似即，即是乘從三界出也。《法華經》云「乘此寶乘，遊於四方，嬉戲快樂，直至道場」，若得分證真實，即住於十住，開佛知見，乘此寶乘，遊東方；若住十行，即是示佛知見，乘此寶乘，遊於南方；若住十迴向，即是悟佛知見，乘是寶乘，遊於西方；若住十地、等覺，即是入佛知見道，乘是寶乘，遊於北方；若住妙覺，即是乘是寶乘，直至道場，名到薩婆若中住。理即大乘，性如虛空，故云「是乘不動不出」也。略明一心三觀成一佛乘竟。

第六、約斷結釋淨名義者，三觀成淨名義，略為三：一，明不思議斷結；二，成淨名義；三，攝法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六、約斷結釋淨名義者，三觀成淨名義，略為三：一，明不思議斷結；二，成淨名義；三，攝法。

一、明不思議斷結者，若言三觀定斷三諦惑，證三諦理，智斷德成，就名為淨。無垢稱者，此同拙度之相，非此經所明不思議之斷惑也。今明不思議之三觀，見不思議三諦之理，不斷見思、塵沙、無明之惑，與三諦之理相應。一心三觀之智不閡煩惱，煩惱不障一心三觀之智，智不斷惑，與理諦相應，即是不斷煩惱而入涅槃。故此經云「不斷癡愛，起於明脫」，菩薩住是解脫，能以須彌內於芥子，種種示現也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、明不思議斷結者，若言三觀定斷三諦惑，證三諦理，智斷德成，就名為淨。無垢稱者，此同拙度之相，非此經所明不思議之斷惑也。今明不思議之三觀，見不思議三諦之理，不斷見思、塵沙、無明之惑，與三諦之理相應。一心三觀之智不閡煩惱，煩惱不障一心三觀之智，智不斷惑，與理諦相應，即是不斷煩惱而入涅槃。故此經云「不斷癡愛，起於明脫」，菩薩住是解脫，能以須彌內於芥子，種種示現也。

問曰：何意決須不斷煩惱而入涅槃，是不思議解脫之相耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何意決須不斷煩惱而入涅槃，是不思議解脫之相耶？

答曰：須彌入芥子，小不障大，大不閡小，故云不思議耳。今有煩惱結惑不障智慧涅槃，智慧涅槃不閡煩惱結惑，乃名不可思議。若其無惑有智，而入涅槃，稱不思議者，今即反難：亦應無小有大，論不思議也！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：須彌入芥子，小不障大，大不閡小，故云不思議耳。今有煩惱結惑不障智慧涅槃，智慧涅槃不閡煩惱結惑，乃名不可思議。若其無惑有智，而入涅槃，稱不思議者，今即反難：亦應無小有大，論不思議也！

二、用三觀釋毘摩羅詰栗致為淨、無垢、稱義者，淨名居士因緣所生之心、三諦之理，性常皎然，目之為「淨」；不斷三諦惑障，能起一心三觀、三智之明脫，明脫雖處三惑之內，不為三惑所染，故稱「無垢」；一心三智會三諦之理，大用無方，稱機而化，故名為「稱」，故云淨、無垢、稱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、用三觀釋毘摩羅詰栗致為淨、無垢、稱義者，淨名居士因緣所生之心、三諦之理，性常皎然，目之為「淨」；不斷三諦惑障，能起一心三觀、三智之明脫，明脫雖處三惑之內，不為三惑所染，故稱「無垢」；一心三智會三諦之理，大用無方，稱機而化，故名為「稱」，故云淨、無垢、稱也。

三、明三觀攝一切法，三觀既攝一切法，淨、無垢、稱亦攝一切法也。所言攝一切法者，略明攝七種法也：一、攝理；二、攝結業；三、攝依正報，四、攝智；五、攝行；六、攝位；七、攝教。此七法攝一切佛法，罄無不收。是故若能善解三觀，通達淨、無垢之名，則解一切佛法，無滯閡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明三觀攝一切法，三觀既攝一切法，淨、無垢、稱亦攝一切法也。所言攝一切法者，略明攝七種法也：一、攝理；二、攝結業；三、攝依正報，四、攝智；五、攝行；六、攝位；七、攝教。此七法攝一切佛法，罄無不收。是故若能善解三觀，通達淨、無垢之名，則解一切佛法，無滯閡也。

第七、三觀通此經文者，即為三意：一，釋室外；二，釋室內；三，釋出室。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七、三觀通此經文者，即為三意：一，釋室外；二，釋室內；三，釋出室。

一、釋室外： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一、釋室外：

三觀成佛國因果之義，已如明宗所說，此是釋〈佛國品〉也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三觀成佛國因果之義，已如明宗所說，此是釋〈佛國品〉也。

次，折、體二種入空，可以釋〈方便品〉，訶諸國王長者也；體假入空第二觀，釋〈弟子品〉，訶十弟子之意正在此也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次，折、體二種入空，可以釋〈方便品〉，訶諸國王長者也；體假入空第二觀，釋〈弟子品〉，訶十弟子之意正在此也。

次，第三中道第一義觀，釋〈菩薩品〉，訶四大菩薩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次，第三中道第一義觀，釋〈菩薩品〉，訶四大菩薩也。

二、明入室六品： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、明入室六品：

若〈問疾品〉，「淨名空室，以疾而臥」，即表中道第一義諦觀相應修智之果，依常寂國現空室相也；「慰喻有疾菩薩，自調伏其心」者，即是用三觀慰喻有疾菩薩，有疾菩薩亦用三觀，已調三諦之惑疾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若〈問疾品〉，「淨名空室，以疾而臥」，即表中道第一義諦觀相應修智之果，依常寂國現空室相也；「慰喻有疾菩薩，自調伏其心」者，即是用三觀慰喻有疾菩薩，有疾菩薩亦用三觀，已調三諦之惑疾也。

〈不思議解脫品〉即是等三觀修智之果，住於正道，雙照二諦，種種示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 〈不思議解脫品〉即是等三觀修智之果，住於正道，雙照二諦，種種示現。

次釋〈觀眾生品〉者，即是正用初觀釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋〈觀眾生品〉者，即是正用初觀釋也。

次釋〈佛道品〉者，即是第二觀釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋〈佛道品〉者，即是第二觀釋也。

次釋〈入不二法門〉者，即是用第三觀釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋〈入不二法門〉者，即是用第三觀釋也。

次釋〈香積品〉者，還用第三觀，雙照二諦，垢淨俱遊釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋〈香積品〉者，還用第三觀，雙照二諦，垢淨俱遊釋也。

問曰：室內既正明不思議義，何得約別相三觀，以通諸品也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：室內既正明不思議義，何得約別相三觀，以通諸品也？

答曰：經文一往似約別相三觀而說，細尋意趣，悉通入一心中道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：經文一往似約別相三觀而說，細尋意趣，悉通入一心中道也。

三、「出室」： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、「出室」：

〈菩薩行品〉、〈見阿閦佛品〉者，即用三觀通釋佛國因果，同前佛國之意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 〈菩薩行品〉、〈見阿閦佛品〉者，即用三觀通釋佛國因果，同前佛國之意也。

次釋〈法供養〉、〈屬累〉二品，流通分是流通室內、室外三觀，折伏、抑訶之意耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋〈法供養〉、〈屬累〉二品，流通分是流通室內、室外三觀，折伏、抑訶之意耳。