三彌勒經疏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三彌勒經疏

興撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興撰

彌勒上生經料簡記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒上生經料簡記

將釋此經，略以五門分別：一者述教興緣起、二者廣辨□□□。□□□□□□。□□□□□、五者隨文解釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此經，略以五門分別：一者述教興緣起、二者廣辨□□□。□□□□□□。□□□□□、五者隨文解釋。

所言□□□□□，中有二：一者略辨、二者廣辨。言略辨者，竊以法性致深，體遍法界、用周宇宙，體遍法界故遠近難量、用周宇宙故空有豈測。良真理同□□□□□。而無所融智了真際。無所照故無所不照，無所融故無所不融。無所不融故理事俱現一心之鏡，無所不照故鏡智同潛一如之海，是義至聖圓智方等究證。是故彌勒大士位登妙覺，迹垂娑婆。位登妙覺，故二障□暗映用四智鏡。迹垂娑婆，□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□德。所以德高群魔自摧。功大諸異學類茲伏。是□□□□□路開涅槃門。為息苦輪故近在兜率，遠臨壞劫□□□□□□□□□□□□名□故說此經。第二廣辨者，且□□□□□□□□□□□□□□敬心由□聖□妙□□□□□□□證淨信故。二為於正法生尊重心，顯已所聞令生信故。三為欲□眾，放光召眾覩相雲集故。四為欲敘事，將說法時雨華動地故。五為欲宣說真實義及多所作故。真實義者，即諸經中所有正宗，稱其機宜獲利樂故，名真實義。義者，義利也。多所作者，前真實義□□末代拯濟無極故，名多所作。多所作者，應為第六，然而真實□□送□□機故，合□一判也。將此□相須諸大□□□終。宣說因緣，略為三義：一神力所作，即攝眾尊、諸□□二也。二種智所作，即能說者、真實義二也。三慈悲所作，□多□□□也。□此五相準者，《上生經》備彼五相；《下生經》無有攝眾、敘事二相；《□佛經》唯有初後二相。所以然者，如來善權方便，非□。□□可□□異□□相雖然□□說□經所被□□□二種：一者聖者、二異生。初復有二：一為此方菩薩，如經云「如來一音聲說百億陀羅尼門，彌勒菩薩應時即得」故。二化他方菩薩，如經云「如來說兜率天十善報應，十方菩薩得首楞嚴三昧法門」。後異生有三品。謂上品修者，或修觀佛三昧、或懺眾罪，□於□身得見彌勒，□□優劣、見形大小，廣如《方等陀羅尼經》及《上生經》說。中品修者，或修觀佛三昧、或修淨業，捨身之後生於彼天，始□彌勒至不退轉，亦如《上生經》說。下品修者，修施戒等種□□，發弘誓願□□彌勒。捨此身後隨業受生，乃至彌勒成道時，得值彌勒，三會蒙度，是即如《下生》、《成佛》二經說。有說《上生經》為化中品，餘二經為化下品。其上品者，正是方等經所被機。上□上生經□□上中二品，若科為上品而不為上品，□□便違《上生經》，□云「命終時彌勒放大人相光迎此人」故。故初□為勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言□□□□□，中有二：一者略辨、二者廣辨。言略辨者，竊以法性致深，體遍法界、用周宇宙，體遍法界故遠近難量、用周宇宙故空有豈測。良真理同□□□□□。而無所融智了真際。無所照故無所不照，無所融故無所不融。無所不融故理事俱現一心之鏡，無所不照故鏡智同潛一如之海，是義至聖圓智方等究證。是故彌勒大士位登妙覺，迹垂娑婆。位登妙覺，故二障□暗映用四智鏡。迹垂娑婆，□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□德。所以德高群魔自摧。功大諸異學類茲伏。是□□□□□路開涅槃門。為息苦輪故近在兜率，遠臨壞劫□□□□□□□□□□□□名□故說此經。第二廣辨者，且□□□□□□□□□□□□□□敬心由□聖□妙□□□□□□□證淨信故。二為於正法生尊重心，顯已所聞令生信故。三為欲□眾，放光召眾覩相雲集故。四為欲敘事，將說法時雨華動地故。五為欲宣說真實義及多所作故。真實義者，即諸經中所有正宗，稱其機宜獲利樂故，名真實義。義者，義利也。多所作者，前真實義□□末代拯濟無極故，名多所作。多所作者，應為第六，然而真實□□送□□機故，合□一判也。將此□相須諸大□□□終。宣說因緣，略為三義：一神力所作，即攝眾尊、諸□□二也。二種智所作，即能說者、真實義二也。三慈悲所作，□多□□□也。□此五相準者，《上生經》備彼五相；《下生經》無有攝眾、敘事二相；《□佛經》唯有初後二相。所以然者，如來善權方便，非□。□□可□□異□□相雖然□□說□經所被□□□二種：一者聖者、二異生。初復有二：一為此方菩薩，如經云「如來一音聲說百億陀羅尼門，彌勒菩薩應時即得」故。二化他方菩薩，如經云「如來說兜率天十善報應，十方菩薩得首楞嚴三昧法門」。後異生有三品。謂上品修者，或修觀佛三昧、或懺眾罪，□於□身得見彌勒，□□優劣、見形大小，廣如《方等陀羅尼經》及《上生經》說。中品修者，或修觀佛三昧、或修淨業，捨身之後生於彼天，始□彌勒至不退轉，亦如《上生經》說。下品修者，修施戒等種□□，發弘誓願□□彌勒。捨此身後隨業受生，乃至彌勒成道時，得值彌勒，三會蒙度，是即如《下生》、《成佛》二經說。有說《上生經》為化中品，餘二經為化下品。其上品者，正是方等經所被機。上□上生經□□上中二品，若科為上品而不為上品，□□便違《上生經》，□云「命終時彌勒放大人相光迎此人」故。故初□為勝。

問：八相雖異，但是彌勒一相續身。身既不殊，何須如來別說三經？答：良由眾生機悟不同。不同者何？略有十四種。一為諸眾生未種善根故令種善根說上生經，已種善根令得解脫故說餘二經。二為諸眾生修成大因故說上生經，為令眾生說得小果故說餘二經。三為諸眾生聞讚菩薩功德得益故說上生經，為令眾生聞讚成佛獲益故說餘二經。四為諸眾生□□種善根得益故說上生經，為令眾生久種善根得益故說餘二經。五為諸眾生遠見佛故說上生經，為令眾生近見佛故說餘二經。六為諸眾生於兜率天得益故說上生經，為令眾生於閻浮提得益故說餘二經。七為諸眾生聞□□□天宮祈生彼故說上生經，為令眾生見寶樓閣破壞得解無故說餘二經。八為諸眾生見多佛身得益故說上生經，為令眾生見一佛身得益故說餘二經。九為諸眾生於兜率天身得益故說上生經，於閻浮提出家得益故說餘二經。十為諸眾生聞釋迦歎彌勒得益故說上生經，為令眾生聞彌勒歎釋迦得益故說餘二經。十一為諸眾生聞彌勒初一相得益故說上生經，為令眾生聞後七相得益故說餘二經。十二為諸眾生應聞近執請說得益故說上生經，為令眾生應聞鶖馬請說得益故說餘二經。十三為知上下生處依果勝降差別故說三經。十四為知上下二正報因果等量異故說三經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：八相雖異，但是彌勒一相續身。身既不殊，何須如來別說三經？答：良由眾生機悟不同。不同者何？略有十四種。一為諸眾生未種善根故令種善根說上生經，已種善根令得解脫故說餘二經。二為諸眾生修成大因故說上生經，為令眾生說得小果故說餘二經。三為諸眾生聞讚菩薩功德得益故說上生經，為令眾生聞讚成佛獲益故說餘二經。四為諸眾生□□種善根得益故說上生經，為令眾生久種善根得益故說餘二經。五為諸眾生遠見佛故說上生經，為令眾生近見佛故說餘二經。六為諸眾生於兜率天得益故說上生經，為令眾生於閻浮提得益故說餘二經。七為諸眾生聞□□□天宮祈生彼故說上生經，為令眾生見寶樓閣破壞得解無故說餘二經。八為諸眾生見多佛身得益故說上生經，為令眾生見一佛身得益故說餘二經。九為諸眾生於兜率天身得益故說上生經，於閻浮提出家得益故說餘二經。十為諸眾生聞釋迦歎彌勒得益故說上生經，為令眾生聞彌勒歎釋迦得益故說餘二經。十一為諸眾生聞彌勒初一相得益故說上生經，為令眾生聞後七相得益故說餘二經。十二為諸眾生應聞近執請說得益故說上生經，為令眾生應聞鶖馬請說得益故說餘二經。十三為知上下生處依果勝降差別故說三經。十四為知上下二正報因果等量異故說三經。

第二、教□體者，有二：初總辨宗體、後別□□宗。云總辨，即二家說。謂江南諸師多作是說，約所詮義辨宗體，云宗即體、體即宗，宗體無別故。今唐世諸師云：教名為經、義名為宗，故宗體不同。此說各有得失。謂若如初說者，法義二無礙境應同故。謂論云「法無礙，緣名等；義無礙，緣所詮」故。若如後說者，契經體性應非義故。若爾者，便違論文及義故。初義義中生解究竟門，後義教義中令差別門故，亦名共得。然則今辨教宗體，自有二門：一教義別性，即宗體不同，謂教名體、義名宗。二文義同用門，即宗體無異。謂義亦教教，以宗體無異故。《對法論》云「法所緣者，謂名句文身」，宗即體故。舊中□□云「顯體分即所詮十義」，體即宗，以《□□□》云「經體有二：一文、二義」。次後別顯經宗者，三說。一云：此經以三昧為宗，謂願生兜率得見彌勒，自非三昧不成就故。一云：不然。若雖修定，而若無觀心，都無所就故，應說以觀心為宗。故經下文云「若作是觀名為正觀，若他觀者名為耶觀。」又若不許，便違題目云觀義故。一云：前說皆未悉理，謂定非欲界因故、觀非正所求故，應說即以依正因果為宗。後說為勝，然此中三說。一云：唯以眾生生天見聖因果為宗，謂人生天，天得不退轉，是經大意故。一云：正顯彌勒生兜率令益眾生，乃見經本意故。一云：即以菩薩及眾生依正因果為宗，謂經云「是名兜率陀天十善報應勝妙福處」者，即顯菩薩因果也。又下云「佛諸弟子修行六□即生彼天」者，顯眾生因果。然題目中觀□眾生因之、生言表菩薩果者，影略互顯也。《上生經》辨宗已意。次辨二經宗者，有二說：一云廣辨依正報及欲生修因，以《下生經》為宗；廣顯國土并佛神德，及以眾生見佛因緣，《成佛經》為宗。今云不然，謂依正二報、眾生見佛，二經皆同故。應說二經皆以彌勒七相教化眾生，隨其所應，今得自棄之果為宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、教□體者，有二：初總辨宗體、後別□□宗。云總辨，即二家說。謂江南諸師多作是說，約所詮義辨宗體，云宗即體、體即宗，宗體無別故。今唐世諸師云：教名為經、義名為宗，故宗體不同。此說各有得失。謂若如初說者，法義二無礙境應同故。謂論云「法無礙，緣名等；義無礙，緣所詮」故。若如後說者，契經體性應非義故。若爾者，便違論文及義故。初義義中生解究竟門，後義教義中令差別門故，亦名共得。然則今辨教宗體，自有二門：一教義別性，即宗體不同，謂教名體、義名宗。二文義同用門，即宗體無異。謂義亦教教，以宗體無異故。《對法論》云「法所緣者，謂名句文身」，宗即體故。舊中□□云「顯體分即所詮十義」，體即宗，以《□□□》云「經體有二：一文、二義」。次後別顯經宗者，三說。一云：此經以三昧為宗，謂願生兜率得見彌勒，自非三昧不成就故。一云：不然。若雖修定，而若無觀心，都無所就故，應說以觀心為宗。故經下文云「若作是觀名為正觀，若他觀者名為耶觀。」又若不許，便違題目云觀義故。一云：前說皆未悉理，謂定非欲界因故、觀非正所求故，應說即以依正因果為宗。後說為勝，然此中三說。一云：唯以眾生生天見聖因果為宗，謂人生天，天得不退轉，是經大意故。一云：正顯彌勒生兜率令益眾生，乃見經本意故。一云：即以菩薩及眾生依正因果為宗，謂經云「是名兜率陀天十善報應勝妙福處」者，即顯菩薩因果也。又下云「佛諸弟子修行六□即生彼天」者，顯眾生因果。然題目中觀□眾生因之、生言表菩薩果者，影略互顯也。《上生經》辨宗已意。次辨二經宗者，有二說：一云廣辨依正報及欲生修因，以《下生經》為宗；廣顯國土并佛神德，及以眾生見佛因緣，《成佛經》為宗。今云不然，謂依正二報、眾生見佛，二經皆同故。應說二經皆以彌勒七相教化眾生，隨其所應，今得自棄之果為宗。

第三、經本單重者，此中先辨單重、後辨真偽。言單重者，《上生經》八紙者，北涼阻渠舍安陽侯譯。《下生經》九紙者，晉承聖三年羅什於豫章寶因寺譯。《成佛經》十七紙者，西晉笠法護譯。後秦弘始年羅什譯《下生經》六紙，然名「彌勒受決」。又別人譯，名「彌勒成時經」，然三紙，詞謂不備，故存前本。此云十七紙《成佛經》、六□《下生經》、三紙《成時經》者，弘始四年譯，第二出。《宋錄》云「十七紙成佛經、六紙下生經、三紙成時經，同本異譯。」然不言弘始經。此十七紙、六紙、三紙者，與法護譯大同小異。見《二秦錄》。長安釋道標譯《成佛經》，是第三譯也。齊世江𠚰，沙門道政，更後復斷首尾，名成佛經，又謂下生經。而其經首有大智舍利弗也。基師云：「《下生經》自有二本。大即有『如是我聞』，是晉時笠法護譯；小即有『大智舍利弗』，是晉時羅什譯也。」古云翻人有異，基師云：「大即其三分，然無序分者，是略頌耳。」總而言，初一即單本，後二即重本，謂《下生經》再譯故、《成佛經》三譯故。後辨真偽者，如是三經皆真而非偽。此辨第三門已竟。然今置因論生論更談傍義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、經本單重者，此中先辨單重、後辨真偽。言單重者，《上生經》八紙者，北涼阻渠舍安陽侯譯。《下生經》九紙者，晉承聖三年羅什於豫章寶因寺譯。《成佛經》十七紙者，西晉笠法護譯。後秦弘始年羅什譯《下生經》六紙，然名「彌勒受決」。又別人譯，名「彌勒成時經」，然三紙，詞謂不備，故存前本。此云十七紙《成佛經》、六□《下生經》、三紙《成時經》者，弘始四年譯，第二出。《宋錄》云「十七紙成佛經、六紙下生經、三紙成時經，同本異譯。」然不言弘始經。此十七紙、六紙、三紙者，與法護譯大同小異。見《二秦錄》。長安釋道標譯《成佛經》，是第三譯也。齊世江𠚰，沙門道政，更後復斷首尾，名成佛經，又謂下生經。而其經首有大智舍利弗也。基師云：「《下生經》自有二本。大即有『如是我聞』，是晉時笠法護譯；小即有『大智舍利弗』，是晉時羅什譯也。」古云翻人有異，基師云：「大即其三分，然無序分者，是略頌耳。」總而言，初一即單本，後二即重本，謂《下生經》再譯故、《成佛經》三譯故。後辨真偽者，如是三經皆真而非偽。此辨第三門已竟。然今置因論生論更談傍義。

問：此三經為□乘攝、為小乘教？答：有三解。一云：此三經皆出《阿含》，故皆小乘攝。若不爾，便違「具凡夫身、未斷諸漏」等義故。一云：《上生經》大乘攝，經云「身圓光中有首楞嚴三昧」故。餘二經皆小乘攝，謂《下生經》從《增一》出，《成佛經》從《長阿含》出，文義淺薄、得小果故。一云：前說皆未盡理，三經皆有大小異故，謂《上生經》中先說為跋陀婆羅、文殊等，亦得六時常說不退轉行，五百億天人不退於無上覺故。優波離身處下位，所解局路，以己所知作此問具凡夫身等。《下生經》辨常等德、辨常等義，同《大涅槃》故。又《增一阿含經》前秦建元年曇摩難提譯，《下生經》後秦弘始年羅什譯，必不可出之《增一經》故。又《大成佛經》云「三會說法，皆得二乘果發無上正等覺心」故，故菩薩眾略不列耳。是故當知三經皆大乘理不疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此三經為□乘攝、為小乘教？答：有三解。一云：此三經皆出《阿含》，故皆小乘攝。若不爾，便違「具凡夫身、未斷諸漏」等義故。一云：《上生經》大乘攝，經云「身圓光中有首楞嚴三昧」故。餘二經皆小乘攝，謂《下生經》從《增一》出，《成佛經》從《長阿含》出，文義淺薄、得小果故。一云：前說皆未盡理，三經皆有大小異故，謂《上生經》中先說為跋陀婆羅、文殊等，亦得六時常說不退轉行，五百億天人不退於無上覺故。優波離身處下位，所解局路，以己所知作此問具凡夫身等。《下生經》辨常等德、辨常等義，同《大涅槃》故。又《增一阿含經》前秦建元年曇摩難提譯，《下生經》後秦弘始年羅什譯，必不可出之《增一經》故。又《大成佛經》云「三會說法，皆得二乘果發無上正等覺心」故，故菩薩眾略不列耳。是故當知三經皆大乘理不疑。

問：頓漸其義云何？答：二說。一云：《上生經》頓教攝，以不思議諸陀羅尼、首楞嚴定等，非二乘所得故。一云：此經漸教攝，以人天八部願生彼天故。今且後說為勝，以諸比丘等皆蒙化益故。餘二經義亦可同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：頓漸其義云何？答：二說。一云：《上生經》頓教攝，以不思議諸陀羅尼、首楞嚴定等，非二乘所得故。一云：此經漸教攝，以人天八部願生彼天故。今且後說為勝，以諸比丘等皆蒙化益故。餘二經義亦可同也。

第四、釋題目者，此中三：初通辨名、次別釋題名、後總解題名。此即初。謂準經下文，自有二名：初名彌勒般涅槃經、後名觀彌勒菩薩上生兜率陀天發菩提心經。有說：經首題名雖通二名，皆不周悉。何故？雖題目中初名中彌勒菩薩之名，而無般涅槃；雖立後名中觀兜率陀天，而略發菩提心故。有說：初名即彌勒菩薩終沒之名，後名即彌勒菩薩生天之名，是故今將彼第二之名以立經目。所以然者，經正體分中具辨彌勒人死生天，其後分中具列二名故。因和上云：「二解共不盡理，謂經題目及品目未必佛說故。」故應說此經目有三名，於前二經中加初題目故。謂初一經家立，後二乃如來說。由此義故，題目與後二名義不同也。第二、別釋題名者，言佛說有，唱能說主。言觀彌勒菩薩上生兜率陀天者，表能觀及所觀，謂物令修因故。然言略故，但言觀耳。言經者，契經。言佛者，具在梵音，可言佛陀，此云覺者。今此言佛者，即應化兩身。言說者，具言遮，此反說，謂文義能起。此中有說：如來慈悲本願增上力，聞者識上現文義相。此文義雖親依自善根力起，而就強緣名為佛說。有說：聞者善根增上力故，如來識上文義相生。此文義相是佛利他善根所起，名為佛說。今後說為勝，謂佛果位備有色心德故。故如來第八識上，兜率依正因果文義相生，故名佛說也。觀者，具言阿耶羅，此反觀，謂心懃彼妙界，向趣故觀也。彌勒者，亦名彌帝隷者，古所傳皆訛也，今正梵音云梅怛利耶，此云為慈。慈有二義：一從母慈故、二據自慈故。初慈即梅呾利尼，梅呾利尼是女聲，謂從母姓慈故因名慈氏。如《賢愚經》第六十云「初生便有三十二相，身紫金色，姿容挺特。輔相歡喜，召相師相。師既見貌，轉讚其善。因欲立名，問云生時之相矣。文答云：『其母素性不調，懷子以來慈矜苦厄。』相師占曰：『此兒者。』因立名，名梅呾利耶。」後慈即梅呾利曳耶。梅呾利是男聲，以自性修慈。如經說「佛云：『過去此贍部洲，有大國王名達摩流波，此云法愛。爾時有佛號曰弗沙。有一比丘入慈心三昧，身相安靜，放光照耀。王問：「此僧何定致此？」佛言：「入慈定。」王倍生欣躍云：「此慈定巍巍乃爾。我當修習生生不絕。」彼時法愛王今慈氏。謂從彼發意，常號慈氏，久習性成，佛亦稱彌勒。』」彌勒，波羅門種姓，父姓母姓俱有慈故，名為慈氏。復《婆須密經》云「阿羅彌勒，此云慈氏。語轉異而義亦無違。」又解：阿羅即阿逸多。阿逸多是名，彌勒是姓。姓字俱唱故，故不相違。言菩薩者，梵云菩提薩埵，此云覺有情。緣覺有情為境故，有 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、釋題目者，此中三：初通辨名、次別釋題名、後總解題名。此即初。謂準經下文，自有二名：初名彌勒般涅槃經、後名觀彌勒菩薩上生兜率陀天發菩提心經。有說：經首題名雖通二名，皆不周悉。何故？雖題目中初名中彌勒菩薩之名，而無般涅槃；雖立後名中觀兜率陀天，而略發菩提心故。有說：初名即彌勒菩薩終沒之名，後名即彌勒菩薩生天之名，是故今將彼第二之名以立經目。所以然者，經正體分中具辨彌勒人死生天，其後分中具列二名故。因和上云：「二解共不盡理，謂經題目及品目未必佛說故。」故應說此經目有三名，於前二經中加初題目故。謂初一經家立，後二乃如來說。由此義故，題目與後二名義不同也。第二、別釋題名者，言佛說有，唱能說主。言觀彌勒菩薩上生兜率陀天者，表能觀及所觀，謂物令修因故。然言略故，但言觀耳。言經者，契經。言佛者，具在梵音，可言佛陀，此云覺者。今此言佛者，即應化兩身。言說者，具言遮，此反說，謂文義能起。此中有說：如來慈悲本願增上力，聞者識上現文義相。此文義雖親依自善根力起，而就強緣名為佛說。有說：聞者善根增上力故，如來識上文義相生。此文義相是佛利他善根所起，名為佛說。今後說為勝，謂佛果位備有色心德故。故如來第八識上，兜率依正因果文義相生，故名佛說也。觀者，具言阿耶羅，此反觀，謂心懃彼妙界，向趣故觀也。彌勒者，亦名彌帝隷者，古所傳皆訛也，今正梵音云梅怛利耶，此云為慈。慈有二義：一從母慈故、二據自慈故。初慈即梅呾利尼，梅呾利尼是女聲，謂從母姓慈故因名慈氏。如《賢愚經》第六十云「初生便有三十二相，身紫金色，姿容挺特。輔相歡喜，召相師相。師既見貌，轉讚其善。因欲立名，問云生時之相矣。文答云：『其母素性不調，懷子以來慈矜苦厄。』相師占曰：『此兒者。』因立名，名梅呾利耶。」後慈即梅呾利曳耶。梅呾利是男聲，以自性修慈。如經說「佛云：『過去此贍部洲，有大國王名達摩流波，此云法愛。爾時有佛號曰弗沙。有一比丘入慈心三昧，身相安靜，放光照耀。王問：「此僧何定致此？」佛言：「入慈定。」王倍生欣躍云：「此慈定巍巍乃爾。我當修習生生不絕。」彼時法愛王今慈氏。謂從彼發意，常號慈氏，久習性成，佛亦稱彌勒。』」彌勒，波羅門種姓，父姓母姓俱有慈故，名為慈氏。復《婆須密經》云「阿羅彌勒，此云慈氏。語轉異而義亦無違。」又解：阿羅即阿逸多。阿逸多是名，彌勒是姓。姓字俱唱故，故不相違。言菩薩者，梵云菩提薩埵，此云覺有情。緣覺有情為境故，有

財釋。或能求大覺有情故，依主釋。今云菩薩者，語略也。彌勒即菩薩，故持業。彌勒之菩薩故，依主釋。言上生者，昇勝名上，報起名生，謂寄彼勝天，諸報新起故，是即八相中一相。言兜率陀天者，具言都史多提婆，此云知足天，亦名喜足天。謂理有妙樂，不沈不浮而生喜足故。言經者，具存素怛攬，此云契經，謂當於道理及合物機故。當理貫穿所應說義，合機故攝持所化有情。是故親光論云「貫穿攝持所應說義，所化有情故名契經。」總言觀彌勒菩薩上生兜率陀天之經，故依主釋也。後總解題名者，略有五門：一人法相對門，謂佛及彌勒名人，餘名法故。二教義相對門，謂說及經名教，餘名義。三心境相對門，謂觀名心，餘名境。四依正相對門，謂彌勒上生名正報，兜率陀天名依報。五通別相對門，謂佛說經亦通餘經故名通，觀彌勒等局在此經名別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財釋。或能求大覺有情故，依主釋。今云菩薩者，語略也。彌勒即菩薩，故持業。彌勒之菩薩故，依主釋。言上生者，昇勝名上，報起名生，謂寄彼勝天，諸報新起故，是即八相中一相。言兜率陀天者，具言都史多提婆，此云知足天，亦名喜足天。謂理有妙樂，不沈不浮而生喜足故。言經者，具存素怛攬，此云契經，謂當於道理及合物機故。當理貫穿所應說義，合機故攝持所化有情。是故親光論云「貫穿攝持所應說義，所化有情故名契經。」總言觀彌勒菩薩上生兜率陀天之經，故依主釋也。後總解題名者，略有五門：一人法相對門，謂佛及彌勒名人，餘名法故。二教義相對門，謂說及經名教，餘名義。三心境相對門，謂觀名心，餘名境。四依正相對門，謂彌勒上生名正報，兜率陀天名依報。五通別相對門，謂佛說經亦通餘經故名通，觀彌勒等局在此經名別也。

第五、隨文解釋者，總分為二：初一經辨彌勒上天弘化利樂、後二經辨彌勒下人弘化利樂。補處菩薩現化雖有八相，略言唯在人天善趣故，故初辨上天利樂。今此初經分段人不同，或三分、或四分、或五分、或六分、或十八分，多小任意故，不可具錄。且依《佛地論》，此經總為三分：一教起因緣分，謂總顯已聞及教起時、別顯教主及教起處，教所被機即是教起所因所緣故。次聖教所說分，謂正顯聖教所說法門品類差別故。後依教奉行分，謂顯彼時眾聞佛聖教歡喜奉行事故。初中二：一證信序、二發起序。元曉師云：「經云『於初夜分』以下為發起序，謂如來放光及化佛授記者，即教起所因故。」基師云：「『出廣長舌相』以下為發起序，謂教所被機者即證信序故。不爾，違諸論六五句義故。」今還前說為好，謂教所被機雖復證信，而今此文在顯相故，故宜為發起。若基師云：「依古解，序分有六；今依《佛地論》唯有五。」此亦不然。放光雨華、化佛授記，定非通諸經故，但《佛地經》顯教處已即說被機故，作此說耳。不可引此例一切經。此有五句，應說此經序分中有四，除教所被機故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、隨文解釋者，總分為二：初一經辨彌勒上天弘化利樂、後二經辨彌勒下人弘化利樂。補處菩薩現化雖有八相，略言唯在人天善趣故，故初辨上天利樂。今此初經分段人不同，或三分、或四分、或五分、或六分、或十八分，多小任意故，不可具錄。且依《佛地論》，此經總為三分：一教起因緣分，謂總顯已聞及教起時、別顯教主及教起處，教所被機即是教起所因所緣故。次聖教所說分，謂正顯聖教所說法門品類差別故。後依教奉行分，謂顯彼時眾聞佛聖教歡喜奉行事故。初中二：一證信序、二發起序。元曉師云：「經云『於初夜分』以下為發起序，謂如來放光及化佛授記者，即教起所因故。」基師云：「『出廣長舌相』以下為發起序，謂教所被機者即證信序故。不爾，違諸論六五句義故。」今還前說為好，謂教所被機雖復證信，而今此文在顯相故，故宜為發起。若基師云：「依古解，序分有六；今依《佛地論》唯有五。」此亦不然。放光雨華、化佛授記，定非通諸經故，但《佛地經》顯教處已即說被機故，作此說耳。不可引此例一切經。此有五句，應說此經序分中有四，除教所被機故。

云「如是」者，傳佛教者言。如是事我昔曾聞，是故應生信。此中有四：一依譬喻、二依教誨、三依問答、四依許可。言譬喻者，如是所傳所聞法，如佛所說定無有異，為利樂方便因。言依教誨者，如是語，遠即佛教誨、近即傳法者教誨。言依問答者，謂有人問言：「汝所說，昔定聞邪？」是故答言：「如是我聞。」依許可者，結集時諸菩薩眾咸共請云：「如汝所聞，當如是說。」故傳法者便許可言：「如我所聞，當說也。」此中，一經云唯依許可，一云唯依問答。如實義者，經云如是，通依四義。義准可解也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云「如是」者，傳佛教者言。如是事我昔曾聞，是故應生信。此中有四：一依譬喻、二依教誨、三依問答、四依許可。言譬喻者，如是所傳所聞法，如佛所說定無有異，為利樂方便因。言依教誨者，如是語，遠即佛教誨、近即傳法者教誨。言依問答者，謂有人問言：「汝所說，昔定聞邪？」是故答言：「如是我聞。」依許可者，結集時諸菩薩眾咸共請云：「如汝所聞，當如是說。」故傳法者便許可言：「如我所聞，當說也。」此中，一經云唯依許可，一云唯依問答。如實義者，經云如是，通依四義。義准可解也。

言「我聞」者，傳法菩薩自指己身言：「如是法，親從佛聞。」故名我聞也。我謂諸蘊世俗假者，聞謂耳根發識理受，攝別就總，故說我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言「我聞」者，傳法菩薩自指己身言：「如是法，親從佛聞。」故名我聞也。我謂諸蘊世俗假者，聞謂耳根發識理受，攝別就總，故說我聞。

問：諸說法本願除我執，何故不稱無我聞？答：四義但稱我所聞。一云言說易故，謂若言無我，不解表誰故。二順世間故，謂如來言說無非，眾生共立量故。三除無我怖，謂若言無我者，為誰修學故。四有自他染淨因果事業故，若言無我即不能表此差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：諸說法本願除我執，何故不稱無我聞？答：四義但稱我所聞。一云言說易故，謂若言無我，不解表誰故。二順世間故，謂如來言說無非，眾生共立量故。三除無我怖，謂若言無我者，為誰修學故。四有自他染淨因果事業故，若言無我即不能表此差別故。

問：若爾，何故不稱名字，乃言我聞？答：有三義。一亦不乖俗，謂西域言汎皆稱我，宗雖顯真、說不離俗，理雖顯妙而言不離麁者，欲顯真諦不離俗故。二我者即主宰自在義，慶喜多聞，持其所聞，各備文義並持三藏，教自在故。若稱名字，雖順正理，無於諸法得自在義故。三我者親義，謂世間共言我見聞故。由此三義故，但言我聞，而非稱慶喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若爾，何故不稱名字，乃言我聞？答：有三義。一亦不乖俗，謂西域言汎皆稱我，宗雖顯真、說不離俗，理雖顯妙而言不離麁者，欲顯真諦不離俗故。二我者即主宰自在義，慶喜多聞，持其所聞，各備文義並持三藏，教自在故。若稱名字，雖順正理，無於諸法得自在義故。三我者親義，謂世間共言我見聞故。由此三義故，但言我聞，而非稱慶喜。

問：慶喜于時亦見覺知如來所說，何故不言我見覺知？答：亦有三義。一欲證理必先聞故、二此界以聲作佛事故、三希證菩提必重心聞故。總云傳法者，眾生令恭敬信受故。如是法我從佛聞，文義決定，無所增減故，故如是我聞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：慶喜于時亦見覺知如來所說，何故不言我見覺知？答：亦有三義。一欲證理必先聞故、二此界以聲作佛事故、三希證菩提必重心聞故。總云傳法者，眾生令恭敬信受故。如是法我從佛聞，文義決定，無所增減故，故如是我聞也。

經曰「一時」者，第二教起時。論云「時者即是有為法上假立，謂色心等諸法上假立，是不相應行蘊所攝。」此中有二義：一道理時，謂諸說聽徒現在五蘊諸行中有酬前引後義故，假立三世，總名一時。二唯識時，謂說聽徒心識上反作三世時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「一時」者，第二教起時。論云「時者即是有為法上假立，謂色心等諸法上假立，是不相應行蘊所攝。」此中有二義：一道理時，謂諸說聽徒現在五蘊諸行中有酬前引後義故，假立三世，總名一時。二唯識時，謂說聽徒心識上反作三世時。

問：時既別，何故不說四時六時等？答：日夜時分諸方不定故，謂經於諸方令流通故，故分說多時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：時既別，何故不說四時六時等？答：日夜時分諸方不定故，謂經於諸方令流通故，故分說多時。

問：何不別說成道竟後若干時節？答：雖隨化相可說，而然凡聖所見解淺深不同故，近遠不同，不得定說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何不別說成道竟後若干時節？答：雖隨化相可說，而然凡聖所見解淺深不同故，近遠不同，不得定說。

問：處有淨穢別，隨機定說者，亦可時凡聖所解。何容不定說？答：處淨穢定可知，然而時有長短不定，故不可準，謂隨利鈍、長時短時不定故。慶喜既佛成道夜生，後三十年方傳者入，而一切經皆云一時者，傳者入時由請更為說故，無非一時失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：處有淨穢別，隨機定說者，亦可時凡聖所解。何容不定說？答：處淨穢定可知，然而時有長短不定，故不可準，謂隨利鈍、長時短時不定故。慶喜既佛成道夜生，後三十年方傳者入，而一切經皆云一時者，傳者入時由請更為說故，無非一時失。

問：更說時說一句耶、說多門？答：說一句，而耳根得自在故，聞一句而即解無量義，廣如《報恩經》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：更說時說一句耶、說多門？答：說一句，而耳根得自在故，聞一句而即解無量義，廣如《報恩經》。

經曰「佛」者，第三別顯教主。梵音云佛陀，此云覺者，謂具得二智、永斷二障，於諸境界自開悟故。《佛地論》云「梵云薄伽梵，謂以此一名總表眾德故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛」者，第三別顯教主。梵音云佛陀，此云覺者，謂具得二智、永斷二障，於諸境界自開悟故。《佛地論》云「梵云薄伽梵，謂以此一名總表眾德故。」

經曰「在舍衛國」以下，第四教起處也。真諦云：「昔有兄弟二人，一名舍婆、二名婆提，於此山修道得果，城國名舍婆提。」今云梵音室羅筏悉底，即中印度境憍薩羅國之都城。為別南憍薩羅故，以都城為國名。此云豐德城，具四德故，謂一具財物、二妙欲境、三饒多聞、四豐解脫故。昔云聞物國，皆訛也。此即表彌勒出生德，謂財物欲境即世間德，多聞解脫即出世德。祇者即太子號，謂梵云誓多，此云勝林。謂太子生時，隣國怨至，戰而得勝，故因為號。樹者顯臣名，謂梵言蘇達多長者，此云善施。以善施仁，宜濟貧乏、哀恤孤老，時美其德，號給孤獨。古云祇樹者，訛也。其國王古云婆斯匿者，訛。今梵云鉢剌犀那博恃王，此云勝軍。之薗亦名精舍，振旦名寺。《釋論》云「舍衛國在恒河南岸，去河五里，有給孤獨園。」此即表彌勒自利利他德，謂勝林況自利，以智慧摧魔故；獨薗囑利他，以慈救物故。言在者，《燈論》云「有二種：一心所在、二身所在。身所在，如竹林精舍、靈鷲山等。其心所在者有六：一梵住，住四等故。二天住，住四禪故。三聖住，住神通故。四壽命住，住五分法身故。五威儀住，住四威儀心故。六大住，住第一義空理故。此六即是境界住，佛所獨住，不得言佛與諸比丘住。若身住，即是依止住，得有佛與比丘住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「在舍衛國」以下，第四教起處也。真諦云：「昔有兄弟二人，一名舍婆、二名婆提，於此山修道得果，城國名舍婆提。」今云梵音室羅筏悉底，即中印度境憍薩羅國之都城。為別南憍薩羅故，以都城為國名。此云豐德城，具四德故，謂一具財物、二妙欲境、三饒多聞、四豐解脫故。昔云聞物國，皆訛也。此即表彌勒出生德，謂財物欲境即世間德，多聞解脫即出世德。祇者即太子號，謂梵云誓多，此云勝林。謂太子生時，隣國怨至，戰而得勝，故因為號。樹者顯臣名，謂梵言蘇達多長者，此云善施。以善施仁，宜濟貧乏、哀恤孤老，時美其德，號給孤獨。古云祇樹者，訛也。其國王古云婆斯匿者，訛。今梵云鉢剌犀那博恃王，此云勝軍。之薗亦名精舍，振旦名寺。《釋論》云「舍衛國在恒河南岸，去河五里，有給孤獨園。」此即表彌勒自利利他德，謂勝林況自利，以智慧摧魔故；獨薗囑利他，以慈救物故。言在者，《燈論》云「有二種：一心所在、二身所在。身所在，如竹林精舍、靈鷲山等。其心所在者有六：一梵住，住四等故。二天住，住四禪故。三聖住，住神通故。四壽命住，住五分法身故。五威儀住，住四威儀心故。六大住，住第一義空理故。此六即是境界住，佛所獨住，不得言佛與諸比丘住。若身住，即是依止住，得有佛與比丘住。」

經曰「爾時世尊於初夜分」以下，第二發起序。此中二：初現相召眾、後宣法獲利。初中亦二：初現相召眾、後覩相眾集。初中三：初放光召、次雨華召、後授記召。是初。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時世尊於初夜分」以下，第二發起序。此中二：初現相召眾、後宣法獲利。初中亦二：初現相召眾、後覩相眾集。初中三：初放光召、次雨華召、後授記召。是初。

問：《涅槃經》云晨朝、《法華經》云白日、《般若經》云日午，此經云初夜何義？答：釋迦出五濁世故，所化有情類重，是故□未度者甚愚癡多，故更初夜後照。又解：明日沒入間亦初夜，是喻釋迦既入涅槃、彌勒垂迹時。舉者遍也，謂身中遍。放光者，顯佛慈悲普濟故。光色者，《法華經》白色、《涅槃經》四色，此經上文百億色。今此云金色者，寶中顯可重義，謂末代生益第一寶故。有說薗舍與前薗無別，今云薗即祇桓精舍，舍即長者舍宅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：《涅槃經》云晨朝、《法華經》云白日、《般若經》云日午，此經云初夜何義？答：釋迦出五濁世故，所化有情類重，是故□未度者甚愚癡多，故更初夜後照。又解：明日沒入間亦初夜，是喻釋迦既入涅槃、彌勒垂迹時。舉者遍也，謂身中遍。放光者，顯佛慈悲普濟故。光色者，《法華經》白色、《涅槃經》四色，此經上文百億色。今此云金色者，寶中顯可重義，謂末代生益第一寶故。有說薗舍與前薗無別，今云薗即祇桓精舍，舍即長者舍宅。

經曰「有金色光」以下，第二雨華召。謂佛慈如雲，蔭四生故，故雨華也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「有金色光」以下，第二雨華召。謂佛慈如雲，蔭四生故，故雨華也。

問：何故薗為須達，照國以雲？答：薗者遮周義故，故喻七匝。破七非令得七覺分故，故狹。國廣有緣皆被，故雲為喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故薗為須達，照國以雲？答：薗者遮周義故，故喻七匝。破七非令得七覺分故，故狹。國廣有緣皆被，故雲為喻。

問：後二經不召眾，何故此經召眾？答：今云如來說法必有顯相召眾，然結集者或有或無耳。蓮華者，蓮華有五德：一能掩，喻滅眾罪。二能生果，喻聞此經見彌勒佛得道果。三香氣遠聞，喻學此經見佛英聲遠振故。四能出水，喻聞此經者出生死海故。五能開敷，喻今佛敷後佛妙義故。前四德表眾生修行得益，後一德表彌勒因滿得種智果。妙義者，種智故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：後二經不召眾，何故此經召眾？答：今云如來說法必有顯相召眾，然結集者或有或無耳。蓮華者，蓮華有五德：一能掩，喻滅眾罪。二能生果，喻聞此經見彌勒佛得道果。三香氣遠聞，喻學此經見佛英聲遠振故。四能出水，喻聞此經者出生死海故。五能開敷，喻今佛敷後佛妙義故。前四德表眾生修行得益，後一德表彌勒因滿得種智果。妙義者，種智故。

經曰「其光明中」以下，第三授記召。此中二：初授記主、後正授記，可準。大化佛者，為顯彌勒上生事，誘了非真故，故云化佛。而諸佛神變難思，故云大也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「其光明中」以下，第三授記召。此中二：初授記主、後正授記，可準。大化佛者，為顯彌勒上生事，誘了非真故，故云化佛。而諸佛神變難思，故云大也。

經曰「皆唱是言至樓至」，此文略作六門：一劫量長短、二佛數多小、三發心先後、四修行次超、五證果權實、六還釋本文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「皆唱是言至樓至」，此文略作六門：一劫量長短、二佛數多小、三發心先後、四修行次超、五證果權實、六還釋本文。

言劫量長短者，昔云六十四劫名為賢劫，以火水等六十四數名最大劫，故後諸師多作此說，以佛為賢劫量，謂千佛具出為賢劫量。諸佛出生無決定，故奘師云：「二十住劫名為賢劫。印度諸師皆作此說，更無諍論。」然《智度論》第九卷云「前九十劫有三佛出世，謂初劫毘婆尸佛出；第三十二劫二佛出，一名尸棄、二名鞞怒婆附；第九十一劫千佛出，謂劫初四佛出，一名迦羅鳩喰陀、二名迦那含牟尼、三名迦葉、四名釋迦牟尼。」及世施設說二十住中，前五劫、後十劫佛不出，唯中間五劫佛出者，皆據隨轉理門說。既據不同，故不相違。不爾，便違《智度論》云「無量歲時有佛出世，名阿彌陀。」又婆羅門傳云：此今此中劫，雖小乘宗名第九劫，而依大乘有二十住劫中初故，故今大乘云：拘留孫等四佛皆出初劫，所餘諸佛出後十九劫。又《瑜伽論》云「初後二劫，亦增減故。」故知非唯減時佛出，增時佛出亦無違義。由此義故，前十劫出九百九十九佛，後十劫獨出樓至佛。若作此解，《善順金剛力士經》云「樓至最後成佛而壽半劫，與九百九十九佛所度這等無有差別。」三說中後解為勝，不爾，如何《智度論》云「淨居天子見劫成時蓮華，而知賢劫有千佛。」又《菩薩處胎經》云「梵王過賢劫已，其命乃盡。」此賢劫既二十中劫，應例過未二劫亦二十中劫，此即應說成二十劫，名莊嚴劫；壞二十劫，名星宿劫。謂成壞時既有眾生，佛可教化故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言劫量長短者，昔云六十四劫名為賢劫，以火水等六十四數名最大劫，故後諸師多作此說，以佛為賢劫量，謂千佛具出為賢劫量。諸佛出生無決定，故奘師云：「二十住劫名為賢劫。印度諸師皆作此說，更無諍論。」然《智度論》第九卷云「前九十劫有三佛出世，謂初劫毘婆尸佛出；第三十二劫二佛出，一名尸棄、二名鞞怒婆附；第九十一劫千佛出，謂劫初四佛出，一名迦羅鳩喰陀、二名迦那含牟尼、三名迦葉、四名釋迦牟尼。」及世施設說二十住中，前五劫、後十劫佛不出，唯中間五劫佛出者，皆據隨轉理門說。既據不同，故不相違。不爾，便違《智度論》云「無量歲時有佛出世，名阿彌陀。」又婆羅門傳云：此今此中劫，雖小乘宗名第九劫，而依大乘有二十住劫中初故，故今大乘云：拘留孫等四佛皆出初劫，所餘諸佛出後十九劫。又《瑜伽論》云「初後二劫，亦增減故。」故知非唯減時佛出，增時佛出亦無違義。由此義故，前十劫出九百九十九佛，後十劫獨出樓至佛。若作此解，《善順金剛力士經》云「樓至最後成佛而壽半劫，與九百九十九佛所度這等無有差別。」三說中後解為勝，不爾，如何《智度論》云「淨居天子見劫成時蓮華，而知賢劫有千佛。」又《菩薩處胎經》云「梵王過賢劫已，其命乃盡。」此賢劫既二十中劫，應例過未二劫亦二十中劫，此即應說成二十劫，名莊嚴劫；壞二十劫，名星宿劫。謂成壞時既有眾生，佛可教化故。

第二佛出生多小者，賢劫佛出，諸教不同。謂《賢愚經》云「過去久遠時有佛號無量精進。時有國王名華德，其王有千子，即是賢劫中千佛也。」《金剛力士經》云「昔有轉輪王，王有千子，各發菩提心願求作佛。」解云：是蓋華德王也。《藥上藥王經》亦同此說。《悲華經》云「半賢劫中一千四菩薩成無上覺，樓至如來後劫說法度人。」是故彼經第六卷云「寶海梵志白寶藏佛言：『未來世賢劫中有幾佛出世？』佛云：『半賢劫有千四佛出世也。』寶海白言：『世尊！賢劫諸佛般涅槃已，最後妙音龍成無上覺，名那羅延緣藥，於半劫出生。諸佛般涅槃，正法已滅，然後我當成無上覺，如千四佛所得壽命，聲聞弟子亦復如是，等無差別。設我般涅槃後，正法、賢劫一時滅盡矣。』寶藏佛言：『汝於來世，過一恒河沙等無數劫，入第二恒河沙無數劫後分，賢劫一千四佛成無上覺。汝當得奉施飲食，成無上覺，號樓至，壽命半劫，聲聞弟子與千四佛無差別。』」解云：以此文證，明知賢劫有千五佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二佛出生多小者，賢劫佛出，諸教不同。謂《賢愚經》云「過去久遠時有佛號無量精進。時有國王名華德，其王有千子，即是賢劫中千佛也。」《金剛力士經》云「昔有轉輪王，王有千子，各發菩提心願求作佛。」解云：是蓋華德王也。《藥上藥王經》亦同此說。《悲華經》云「半賢劫中一千四菩薩成無上覺，樓至如來後劫說法度人。」是故彼經第六卷云「寶海梵志白寶藏佛言：『未來世賢劫中有幾佛出世？』佛云：『半賢劫有千四佛出世也。』寶海白言：『世尊！賢劫諸佛般涅槃已，最後妙音龍成無上覺，名那羅延緣藥，於半劫出生。諸佛般涅槃，正法已滅，然後我當成無上覺，如千四佛所得壽命，聲聞弟子亦復如是，等無差別。設我般涅槃後，正法、賢劫一時滅盡矣。』寶藏佛言：『汝於來世，過一恒河沙等無數劫，入第二恒河沙無數劫後分，賢劫一千四佛成無上覺。汝當得奉施飲食，成無上覺，號樓至，壽命半劫，聲聞弟子與千四佛無差別。』」解云：以此文證，明知賢劫有千五佛。

問：何故餘經多說賢劫千佛，而《悲華經》說千五佛？答：有說見機不同。有說餘經曰千佛者就大數，如妙高山量。今云理實賢劫有千五佛。而前三經談發心同時、次第成佛故，唯千佛耳，謂《金對力士經》千子各發心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故餘經多說賢劫千佛，而《悲華經》說千五佛？答：有說見機不同。有說餘經曰千佛者就大數，如妙高山量。今云理實賢劫有千五佛。而前三經談發心同時、次第成佛故，唯千佛耳，謂《金對力士經》千子各發心故。

問：《賢愚經》云「從迦諾加忖陀佛，至第九百九十九佛，共生一大劫。第千樓至佛，獨出一劫。」又《樓炭經》亦爾。彼經云一大劫，以何為量？答：有說八十劫為一大劫，謂成空四十劫，佛不出而相從，名一劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：《賢愚經》云「從迦諾加忖陀佛，至第九百九十九佛，共生一大劫。第千樓至佛，獨出一劫。」又《樓炭經》亦爾。彼經云一大劫，以何為量？答：有說八十劫為一大劫，謂成空四十劫，佛不出而相從，名一劫。

問：所以得知壞劫佛出？答：《悲華經》云「樓至佛般涅槃後，正法、賢劫一時滅盡。」既言正法、賢劫一時滅，故知壞劫佛出。有說不然，諸論劫減時佛出故，成壞二劫皆無減位故，應說住二十劫名一大劫。有說亦然，謂若言減時佛出、論為證者，既彼論減百年後佛不出。若爾，樓至佛二十劫住，應說九百九十九佛住世時量等彼增減為一劫半劫量，是故樓至亦半劫，以等諸佛壽故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：所以得知壞劫佛出？答：《悲華經》云「樓至佛般涅槃後，正法、賢劫一時滅盡。」既言正法、賢劫一時滅，故知壞劫佛出。有說不然，諸論劫減時佛出故，成壞二劫皆無減位故，應說住二十劫名一大劫。有說亦然，謂若言減時佛出、論為證者，既彼論減百年後佛不出。若爾，樓至佛二十劫住，應說九百九十九佛住世時量等彼增減為一劫半劫量，是故樓至亦半劫，以等諸佛壽故。

問：何得知諸佛出世唯半劫量？答：雖定文無，而例唯應然。又解：前諸佛出初十劫，最後樓至出第十一劫，至後九劫皆是樓至遺法所被。若作是說，十劫名一劫，對此後十劫且說半劫，義亦無失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何得知諸佛出世唯半劫量？答：雖定文無，而例唯應然。又解：前諸佛出初十劫，最後樓至出第十一劫，至後九劫皆是樓至遺法所被。若作是說，十劫名一劫，對此後十劫且說半劫，義亦無失。

第三發心先後者，問：釋迦與彌勒誰先發心耶？答：彌勒先，釋迦後。是故《佛藏經》云「彌勒發心四十劫已，釋迦乃發心。」又《彌勒菩薩所問本願經》云「彌勒發意先我前四十二劫，我其後發道意。於此賢劫，以大精進，超越九劫成正覺。」又《佛本行經》言「昔有如來號曰善思，彌勒菩薩於彼佛所最初發心。彌勒菩薩在於我前四十餘劫發菩提心，然後我發道心。昔有佛名示海幢如來，我於彼佛國作論王，名曰牢山，初發心。」是等諸經皆彌勒先發心釋迦後發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三發心先後者，問：釋迦與彌勒誰先發心耶？答：彌勒先，釋迦後。是故《佛藏經》云「彌勒發心四十劫已，釋迦乃發心。」又《彌勒菩薩所問本願經》云「彌勒發意先我前四十二劫，我其後發道意。於此賢劫，以大精進，超越九劫成正覺。」又《佛本行經》言「昔有如來號曰善思，彌勒菩薩於彼佛所最初發心。彌勒菩薩在於我前四十餘劫發菩提心，然後我發道心。昔有佛名示海幢如來，我於彼佛國作論王，名曰牢山，初發心。」是等諸經皆彌勒先發心釋迦後發心。

問：若爾，何故《智度論》佛歎精進，云釋迦牟尼佛與彌勒等諸菩薩同時發心，釋迦牟尼精進力超越九劫？答：此二菩薩發心有二，一者決定、二者不決定。不決定者，同時發心；若決定心，自有前後。若盡道理論，應作是說：彌勒菩薩發決定心四十餘劫，然後釋迦乃發決定心。然精進力故超四十餘劫，同在一劫先證菩提。是故《十住毘婆娑》云「或有先發不同心，後發決定心，如釋迦菩薩等。」此即釋迦菩薩因釋迦佛發決定心，彌勒菩薩因彌勒佛發決定心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若爾，何故《智度論》佛歎精進，云釋迦牟尼佛與彌勒等諸菩薩同時發心，釋迦牟尼精進力超越九劫？答：此二菩薩發心有二，一者決定、二者不決定。不決定者，同時發心；若決定心，自有前後。若盡道理論，應作是說：彌勒菩薩發決定心四十餘劫，然後釋迦乃發決定心。然精進力故超四十餘劫，同在一劫先證菩提。是故《十住毘婆娑》云「或有先發不同心，後發決定心，如釋迦菩薩等。」此即釋迦菩薩因釋迦佛發決定心，彌勒菩薩因彌勒佛發決定心。

問：釋迦菩薩因釋迦佛發心不疑，何以故得彌勒發心因彌勒佛？答：《一切智光明仙人慈心經》云「佛在摩伽提國寂滅道場彌加女村自在天寺精舍。一時佛與千二百五十比丘經行林中。彌勒菩薩金色相好放銀光明，黃金挍飾如白銀山，來至佛所。結髮梵志五百人等遙見彌勒，五體投地白佛請問：『彌勒光明乃與佛等。於何佛所初發道心？』佛告梵志：『乃往過去無量無邊阿僧祇劫，時有世界名勝華敷，佛號彌勒，恒以慈心四無量法教化。時有大婆羅門名一切智光明，生詰難而不能屈伏，便發信心而發願言：「願持彼佛所說經，必得成佛號曰彌勒。」爾時梵志入山谷，滿八千歲乞食誦經。時災星橫流、洪水不止，不得乞食七日。時彼林中有五百白菟，有一菟王母子，見仙無食而作是言：「仙人為法不食多日，法山將崩、法海將竭。我今為法不應惜命。」便告諸菟：「諸行無常。眾生愛身，未曾為法。」而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：釋迦菩薩因釋迦佛發心不疑，何以故得彌勒發心因彌勒佛？答：《一切智光明仙人慈心經》云「佛在摩伽提國寂滅道場彌加女村自在天寺精舍。一時佛與千二百五十比丘經行林中。彌勒菩薩金色相好放銀光明，黃金挍飾如白銀山，來至佛所。結髮梵志五百人等遙見彌勒，五體投地白佛請問：『彌勒光明乃與佛等。於何佛所初發道心？』佛告梵志：『乃往過去無量無邊阿僧祇劫，時有世界名勝華敷，佛號彌勒，恒以慈心四無量法教化。時有大婆羅門名一切智光明，生詰難而不能屈伏，便發信心而發願言：「願持彼佛所說經，必得成佛號曰彌勒。」爾時梵志入山谷，滿八千歲乞食誦經。時災星橫流、洪水不止，不得乞食七日。時彼林中有五百白菟，有一菟王母子，見仙無食而作是言：「仙人為法不食多日，法山將崩、法海將竭。我今為法不應惜命。」便告諸菟：「諸行無常。眾生愛身，未曾為法。」而說頌曰：

「『「若有畜生類， 得聞諸佛名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『「若有畜生類， 得聞諸佛名，

永離三惡道， 不生八難處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離三惡道， 不生八難處，

若聞法奉行， 生處常值佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞法奉行， 生處常值佛。

信法不疑惑， 歸依賢聖僧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信法不疑惑， 歸依賢聖僧，

隨順諸戒行， 如是疾得佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順諸戒行， 如是疾得佛，

必至大涅槃， 常受無上樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必至大涅槃， 常受無上樂。」

「『告諸菟言：「我今以身欲供養法。汝等隨喜。我從多劫三毒所使，為鳥獸形虛受生死。」語其子言：「汝可隨意求覓水草，然正念三寶。」子聞母告，白母言：「若為法供養者，我亦願樂。」隨母火中入矣。菩薩捨身時，天地振動，天雨華持用供養。肉熟後，諸樹神白仙人言：「菟王母子為供法故身投火中。今肉已熟，汝必可食。」仙聞神語，悲不能對，而說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『告諸菟言：「我今以身欲供養法。汝等隨喜。我從多劫三毒所使，為鳥獸形虛受生死。」語其子言：「汝可隨意求覓水草，然正念三寶。」子聞母告，白母言：「若為法供養者，我亦願樂。」隨母火中入矣。菩薩捨身時，天地振動，天雨華持用供養。肉熟後，諸樹神白仙人言：「菟王母子為供法故身投火中。今肉已熟，汝必可食。」仙聞神語，悲不能對，而說偈曰：

「『「寧當燃身破眼目， 不忍行殺食眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『「寧當燃身破眼目， 不忍行殺食眾生。

諸佛所說慈悲經， 彼經中說行慈悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所說慈悲經， 彼經中說行慈悲，

寧破骨髓出頭腦， 不忍噉肉食眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧破骨髓出頭腦， 不忍噉肉食眾生。」

「『作此語已，自投火坑，與菟併命。地動天振，神力故樹放光，金色白光曜照千國土。眾生見光尋來至，見仙與菟俱火中死，及得所說偈并佛經已，持還上王，王宣令皆發大菩提心。』佛告梵志：『時菟王者，今我身是。其菟兒者，羅睺羅是。誦經仙人，今彌勒是。五百菟者，大迦葉等五百人是。山樹神者，舍利弗、目連等二百五十人是。時千國王者，今跋陀波羅等千菩薩是。彼國眾生得聞經者，賢劫佛所得道者是。』」以此定知，初逢彌勒佛發決定心，故名彌勒。然《賢愚經》約後位故，說弗沙佛時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『作此語已，自投火坑，與菟併命。地動天振，神力故樹放光，金色白光曜照千國土。眾生見光尋來至，見仙與菟俱火中死，及得所說偈并佛經已，持還上王，王宣令皆發大菩提心。』佛告梵志：『時菟王者，今我身是。其菟兒者，羅睺羅是。誦經仙人，今彌勒是。五百菟者，大迦葉等五百人是。山樹神者，舍利弗、目連等二百五十人是。時千國王者，今跋陀波羅等千菩薩是。彼國眾生得聞經者，賢劫佛所得道者是。』」以此定知，初逢彌勒佛發決定心，故名彌勒。然《賢愚經》約後位故，說弗沙佛時也。

第四修行次超者，問：彌勒先發心、釋迦後發心者，何故成佛時釋迦先成？答：經論不明故，相傳不定。基師云：「釋迦四十餘劫以後乃發心。」然《佛本行經》第三卷〈發心供養品〉云「昔有佛出號曰弗沙，我見彼佛心生歡喜，合十指掌、翹於一足，七日七夜讚歎彼佛。佛云：『是人過九十四劫當得作佛。』見真理佛云：『是人過九十三劫當得作佛。』毘婆尸佛言：『是人過九十劫當得作佛。』」《佛地論》第七卷言「事弗沙佛，翹足而歎，故超九劫。」《涅槃經》云「雪山菩薩為半偈捨身，超十二劫。」《金光明經》云「薩埵王子投身時，超十一劫。又摩納仙人布髮時，超八劫。」如是等諸超中，若超九劫者，百劫修相好業時。所餘超者，皆三僧祇內隨應超。若不爾，何位更得說超？秦師云：「值弗沙佛，七日七夜歎，超九劫者，第三僧祇欲滿時，其相好業唯逕九十一劫得成滿。是故諸所處超劫者，皆三大阿僧祇內。總前後超，超四十劫。成果時，與彌勒佛同在一劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四修行次超者，問：彌勒先發心、釋迦後發心者，何故成佛時釋迦先成？答：經論不明故，相傳不定。基師云：「釋迦四十餘劫以後乃發心。」然《佛本行經》第三卷〈發心供養品〉云「昔有佛出號曰弗沙，我見彼佛心生歡喜，合十指掌、翹於一足，七日七夜讚歎彼佛。佛云：『是人過九十四劫當得作佛。』見真理佛云：『是人過九十三劫當得作佛。』毘婆尸佛言：『是人過九十劫當得作佛。』」《佛地論》第七卷言「事弗沙佛，翹足而歎，故超九劫。」《涅槃經》云「雪山菩薩為半偈捨身，超十二劫。」《金光明經》云「薩埵王子投身時，超十一劫。又摩納仙人布髮時，超八劫。」如是等諸超中，若超九劫者，百劫修相好業時。所餘超者，皆三僧祇內隨應超。若不爾，何位更得說超？秦師云：「值弗沙佛，七日七夜歎，超九劫者，第三僧祇欲滿時，其相好業唯逕九十一劫得成滿。是故諸所處超劫者，皆三大阿僧祇內。總前後超，超四十劫。成果時，與彌勒佛同在一劫。」

問：何得知弗沙佛第三僧祇最後？答：准《佛本行經》云「弗沙佛後有四大劫，初一大劫唯有弗沙佛，與釋迦記『當來九十四劫作佛。』次大劫唯有見真理佛，記言『汝當來九十三劫作佛。』最後大劫毘婆尸佛，記云『汝當來九十一劫成佛。』第三大劫都不生佛，以不授記故。」以此知弗沙佛第三僧祇最後佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何得知弗沙佛第三僧祇最後？答：准《佛本行經》云「弗沙佛後有四大劫，初一大劫唯有弗沙佛，與釋迦記『當來九十四劫作佛。』次大劫唯有見真理佛，記言『汝當來九十三劫作佛。』最後大劫毘婆尸佛，記云『汝當來九十一劫成佛。』第三大劫都不生佛，以不授記故。」以此知弗沙佛第三僧祇最後佛。

問：若見弗沙佛時在僧祇位，云何得云歎弗沙佛故修相好業中超九劫？答：縮時節相融為論也。文備師云：「釋迦菩薩後乃發心，而逢本師釋迦時超十九劫，雪山童子時超十二劫，歎弗沙佛時超九劫，證果時與彌勒在同劫成道。」引證會文皆同秦說也。雖有三說，皆不盡理。謂基師有何失？經俱言身投飢虎前，而不言超十一劫故。又摩納仙人布髮時，但言得授記，而不言超八劫。是故此二說皆義無可准。爾所超故，唯有虛語也。秦解有何失？且彼言弗沙佛後有四大劫中佛出世，第三劫佛不生。若既如是者，既言祇沙佛沒亦更逢見真理佛，云何可說弗沙佛是第三僧祇最後佛？最後佛語，必表更無後故。又藏論云「毘婆尸佛百大劫始佛，後說弗沙佛故。」明知弗沙佛第三僧祇最後佛，非也。備師何失？經但云逢本師釋迦發種種願，而未曾說超十九劫，是故唯有虛語也。又總難諸師解有二失：一宗趣乘別失。謂諸師皆言：歎弗沙佛故超修相好業百大劫故，是小乘經說。三僧祇後更百劫修相好業，而大乘必無此義。若不爾，便違《智度論》廣破百劫修相好業故。又《優婆塞戒經》云「始從燃燈佛終至迦葉，名第三僧祇滿」故。既爾，云何與小乘其同？二聖教不通失。謂尋拾諸經，釋迦超劫非唯三四時。故《增一經》第三十一云「彌勒菩薩應三十劫當成無上正覺。我以精進力，超越成佛。」《智光仙人經》云「我為求法不惜身命，投於火坑以身供養故，便得超九百萬億劫生死罪，彌勒先成佛道。」如是等諸經，皆說釋迦由精進力超多劫，先於彌勒得成正覺。若如前三說，云何唯超三十劫二菩薩在一劫成道？是故今更作一解，謂釋迦發心，後於彌勒其過四十餘劫。若不爾，釋迦以精進力超多劫故，莊嚴劫中應成菩提。然《佛本行經》云「三十劫者約大劫數」，若兼小劫通此故。《彌勒所問經》等，諸小劫積數為語，故說四十二劫。二劫即應小劫故。《起塔因緣經》身投飢虎越九劫。《增一經》超三十劫。《智光經》、《大集經》、《悲華經》等都無劫數，不可輒定。待慈氏身可決疑納也。謂諸經由精進力超多劫故，離不通聖教失；歎弗沙佛超第三劫行故，無不別宗趣失也。大聖善權應機非一，不可如言取義為定量，是故《悲華經》第一云「彌勒！汝於過去十大劫，若欲成無上菩提者，汝速成無上菩提、入無餘涅槃。彌勒！汝久住生死，以本願故，所以不成以待時。」《彌勒所問經》云「菩薩以四事不取正覺：一淨國土、二護國土、三淨一切、四護一切。彌勒求佛時，以此四事故不取佛。」《佛地論》云「是故如來底沙佛時曾與慈氏同為弟子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若見弗沙佛時在僧祇位，云何得云歎弗沙佛故修相好業中超九劫？答：縮時節相融為論也。文備師云：「釋迦菩薩後乃發心，而逢本師釋迦時超十九劫，雪山童子時超十二劫，歎弗沙佛時超九劫，證果時與彌勒在同劫成道。」引證會文皆同秦說也。雖有三說，皆不盡理。謂基師有何失？經俱言身投飢虎前，而不言超十一劫故。又摩納仙人布髮時，但言得授記，而不言超八劫。是故此二說皆義無可准。爾所超故，唯有虛語也。秦解有何失？且彼言弗沙佛後有四大劫中佛出世，第三劫佛不生。若既如是者，既言祇沙佛沒亦更逢見真理佛，云何可說弗沙佛是第三僧祇最後佛？最後佛語，必表更無後故。又藏論云「毘婆尸佛百大劫始佛，後說弗沙佛故。」明知弗沙佛第三僧祇最後佛，非也。備師何失？經但云逢本師釋迦發種種願，而未曾說超十九劫，是故唯有虛語也。又總難諸師解有二失：一宗趣乘別失。謂諸師皆言：歎弗沙佛故超修相好業百大劫故，是小乘經說。三僧祇後更百劫修相好業，而大乘必無此義。若不爾，便違《智度論》廣破百劫修相好業故。又《優婆塞戒經》云「始從燃燈佛終至迦葉，名第三僧祇滿」故。既爾，云何與小乘其同？二聖教不通失。謂尋拾諸經，釋迦超劫非唯三四時。故《增一經》第三十一云「彌勒菩薩應三十劫當成無上正覺。我以精進力，超越成佛。」《智光仙人經》云「我為求法不惜身命，投於火坑以身供養故，便得超九百萬億劫生死罪，彌勒先成佛道。」如是等諸經，皆說釋迦由精進力超多劫，先於彌勒得成正覺。若如前三說，云何唯超三十劫二菩薩在一劫成道？是故今更作一解，謂釋迦發心，後於彌勒其過四十餘劫。若不爾，釋迦以精進力超多劫故，莊嚴劫中應成菩提。然《佛本行經》云「三十劫者約大劫數」，若兼小劫通此故。《彌勒所問經》等，諸小劫積數為語，故說四十二劫。二劫即應小劫故。《起塔因緣經》身投飢虎越九劫。《增一經》超三十劫。《智光經》、《大集經》、《悲華經》等都無劫數，不可輒定。待慈氏身可決疑納也。謂諸經由精進力超多劫故，離不通聖教失；歎弗沙佛超第三劫行故，無不別宗趣失也。大聖善權應機非一，不可如言取義為定量，是故《悲華經》第一云「彌勒！汝於過去十大劫，若欲成無上菩提者，汝速成無上菩提、入無餘涅槃。彌勒！汝久住生死，以本願故，所以不成以待時。」《彌勒所問經》云「菩薩以四事不取正覺：一淨國土、二護國土、三淨一切、四護一切。彌勒求佛時，以此四事故不取佛。」《佛地論》云「是故如來底沙佛時曾與慈氏同為弟子，

佛觀釋迦所化有情善根先熟、慈氏所化有情善根後熟，又觀慈氏因行先滿、釋迦後滿，遂於一處入火光定令釋迦見，七日七夜不下一足、一頌讚歎，令超慈氏在前成佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛觀釋迦所化有情善根先熟、慈氏所化有情善根後熟，又觀慈氏因行先滿、釋迦後滿，遂於一處入火光定令釋迦見，七日七夜不下一足、一頌讚歎，令超慈氏在前成佛」。

問：彌勒真身已成佛不？答：昔來有二說。一云：未成真佛，是金剛心菩薩。一云：真身已成佛久，而示現故始成佛。是故《十住斷結經》之第八云「從此去東八十億恒河沙，有佛世界名寂漠，其世界中有百億佛。百億佛語云：『娑婆世界化物甚難。捉竿先捉，先去化物。』爾時次第捉竿，其釋迦，次彌勒、次遠吉如來、次師子如來等。」後說為勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：彌勒真身已成佛不？答：昔來有二說。一云：未成真佛，是金剛心菩薩。一云：真身已成佛久，而示現故始成佛。是故《十住斷結經》之第八云「從此去東八十億恒河沙，有佛世界名寂漠，其世界中有百億佛。百億佛語云：『娑婆世界化物甚難。捉竿先捉，先去化物。』爾時次第捉竿，其釋迦，次彌勒、次遠吉如來、次師子如來等。」後說為勝。

問：釋迦乃彌勒先已成佛既知，未知二菩薩真身誰先成佛？答：《十住斷結經》云「彌勒積行恒沙數劫，先以誓願成正覺，吾身習行在其後。」以此文證，彌勒先成、釋迦後成。然《法華經》云「我實成佛以來無量無邊那由他劫」者，二佛真身共自有久近，思可通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：釋迦乃彌勒先已成佛既知，未知二菩薩真身誰先成佛？答：《十住斷結經》云「彌勒積行恒沙數劫，先以誓願成正覺，吾身習行在其後。」以此文證，彌勒先成、釋迦後成。然《法華經》云「我實成佛以來無量無邊那由他劫」者，二佛真身共自有久近，思可通。

第六釋本文者，雖見光及華瑞，或有未達旨者，故略化佛唱。化佛唱者，既此文為序說故，故真佛正說為漸門。是中有千菩薩者，顯未來賢劫佛，謂彌勒等現居故。有義：是中者，則閻浮提中。今云不然，對星宿劫故。拘留孫者梵音，此云金仙，謂修因時金色仙人故。此佛時人壽四千歲，一會說法弟子四萬。今《觀佛三昧經》云「拘留孫佛身長二十五由旬，圓光三十二由旬，遍身光五十由旬」也。樓至者昔語，此云啼泣。泣因如《金剛力士經》，是訛。奘師云：「梵音胡盧支，此云父愛。謂作小子，其父偏所愛故。」今且舉初後二佛，廣說如《賢劫經》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六釋本文者，雖見光及華瑞，或有未達旨者，故略化佛唱。化佛唱者，既此文為序說故，故真佛正說為漸門。是中有千菩薩者，顯未來賢劫佛，謂彌勒等現居故。有義：是中者，則閻浮提中。今云不然，對星宿劫故。拘留孫者梵音，此云金仙，謂修因時金色仙人故。此佛時人壽四千歲，一會說法弟子四萬。今《觀佛三昧經》云「拘留孫佛身長二十五由旬，圓光三十二由旬，遍身光五十由旬」也。樓至者昔語，此云啼泣。泣因如《金剛力士經》，是訛。奘師云：「梵音胡盧支，此云父愛。謂作小子，其父偏所愛故。」今且舉初後二佛，廣說如《賢劫經》。

問：四佛已過，云何得言今於此有千菩薩？答：今通賢劫始終成佛，故不違也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：四佛已過，云何得言今於此有千菩薩？答：今通賢劫始終成佛，故不違也。

問：若爾，何故《放光經》云彌勒是未來佛？答：賢劫內時長，前後相望名為未來，而非星宿劫未來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若爾，何故《放光經》云彌勒是未來佛？答：賢劫內時長，前後相望名為未來，而非星宿劫未來。

經曰「說此語已」以下，第二覩相眾集。此中三：初別結現相、次別列眾集、後總結。是初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「說此語已」以下，第二覩相眾集。此中三：初別結現相、次別列眾集、後總結。是初也。

經曰「尊者阿若」以下，第二別列集眾。此中略作四門：一眾類異、二眾多小、三眾總別、四正列集眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「尊者阿若」以下，第二別列集眾。此中略作四門：一眾類異、二眾多小、三眾總別、四正列集眾。

初中有三對：一新舊類別對，謂慶喜等為舊，曾住祇薗，非放光所召故；其迦葉等為新，謂住外而以所光召故。二凡聖位異對，謂迦葉等為聖眾，其諸天龍等為凡眾故。三機影類別對，謂文殊等為影嚮眾，其迦葉等為當機眾。當機者，由說始知彌勒死生事故。集嚮眾為顯法勝故，集機眾為顯法益故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初中有三對：一新舊類別對，謂慶喜等為舊，曾住祇薗，非放光所召故；其迦葉等為新，謂住外而以所光召故。二凡聖位異對，謂迦葉等為聖眾，其諸天龍等為凡眾故。三機影類別對，謂文殊等為影嚮眾，其迦葉等為當機眾。當機者，由說始知彌勒死生事故。集嚮眾為顯法勝故，集機眾為顯法益故。

第二辨眾多小。亦有三對：一聲聞菩薩對，謂聲聞多，以有七千故；菩薩小，以有五百十六人故。二在家出家對，謂聲聞眾中出家少，以有二千故；在家多，有五千故。菩薩眾中在家小，有十六人故；出家多，以五百故。三信男信女對，謂信男多，以四千五百六人故；信女小，以三千人故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二辨眾多小。亦有三對：一聲聞菩薩對，謂聲聞多，以有七千故；菩薩小，以有五百十六人故。二在家出家對，謂聲聞眾中出家少，以有二千故；在家多，有五千故。菩薩眾中在家小，有十六人故；出家多，以五百故。三信男信女對，謂信男多，以四千五百六人故；信女小，以三千人故。

第三辨總別者，有二對：一凡聖總別對，謂凡眾名總，唯云天等不表名故；聖眾名別，別名別故。二主伴總別對，謂聖眾中迦葉等名別，別名列故；眷屬名總，總表數故。有義：光所召，新舊眾皆盡。今不然，如下文十方菩薩，非此所列故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三辨總別者，有二對：一凡聖總別對，謂凡眾名總，唯云天等不表名故；聖眾名別，別名別故。二主伴總別對，謂聖眾中迦葉等名別，別名列故；眷屬名總，總表數故。有義：光所召，新舊眾皆盡。今不然，如下文十方菩薩，非此所列故。

第四正列集眾。眾類雖有十三眾，略分為三：初聲聞眾、次菩薩眾、後常流眾。初中二：初出家、後在家。初中亦二，初比丘、後比丘尼眾。如是次第有何義者，即有四對：一聖凡次第，謂聲聞菩薩聖故在前，天龍等凡故後。二近遠次第，謂聲聞近故前，菩薩遠故後。三上下次第，道即上，俗即下。四勝劣次第，道中僧名勝，尼名劣故。言阿若憍陳者，古語，今云阿若多。此反解，古云了本際、或云解無智，今婆羅門姓，憍陳名也。悉達太子踰城後，栖山隱谷，忘身求法。爾時父淨飯王命家族三人：一阿濕婆，又云馬勝；二拔提；三摩訶男。又命舅氏二人：一憍陳如，二十力迦葉。王曰：「我子捨家修覺故，孤遊山野。汝等要隨，知所止處。」時五人受命期出，要曰：「夫修道者懃苦，欲證樂果乎？」舅氏曰：「要樂為道。」三家族曰：「懃苦為道。」二三交諍，以明太子。爾時太子為伏外道，日食五麻麥以支身。二舅氏曰：「太子所行非正道。」即捨而遠去之。太子六年苦行未證菩提，即解苦行非真理，更受乳糜而證果矣。三家族曰：「功垂欲成而今退苦行，其不宜亦非。」太子浴尼連河，坐菩提樹，成正覺已，號稱天人師。思察應度，唯欝頭藍證非想定堪受妙法。爾時空天曰：「彼命終已逕七日。」如來歎曰：「惜或斯何。」更改觀察矣。有阿藍迦，證無所有處定，可受其理。時又諸天曰：「彼已終逕五日。」如來再歎曰：「愍哉薄祐。」又更諦觀誰應受教，唯施鹿林有五人，即往趣矣。五人遙見，互相謂曰：「太子彼來，是歲月久而都無果證，宜我等徒各默然，勿起迎禮。」如來近矣，威神所逼故，五人忘制各起禮，即聞法得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四正列集眾。眾類雖有十三眾，略分為三：初聲聞眾、次菩薩眾、後常流眾。初中二：初出家、後在家。初中亦二，初比丘、後比丘尼眾。如是次第有何義者，即有四對：一聖凡次第，謂聲聞菩薩聖故在前，天龍等凡故後。二近遠次第，謂聲聞近故前，菩薩遠故後。三上下次第，道即上，俗即下。四勝劣次第，道中僧名勝，尼名劣故。言阿若憍陳者，古語，今云阿若多。此反解，古云了本際、或云解無智，今婆羅門姓，憍陳名也。悉達太子踰城後，栖山隱谷，忘身求法。爾時父淨飯王命家族三人：一阿濕婆，又云馬勝；二拔提；三摩訶男。又命舅氏二人：一憍陳如，二十力迦葉。王曰：「我子捨家修覺故，孤遊山野。汝等要隨，知所止處。」時五人受命期出，要曰：「夫修道者懃苦，欲證樂果乎？」舅氏曰：「要樂為道。」三家族曰：「懃苦為道。」二三交諍，以明太子。爾時太子為伏外道，日食五麻麥以支身。二舅氏曰：「太子所行非正道。」即捨而遠去之。太子六年苦行未證菩提，即解苦行非真理，更受乳糜而證果矣。三家族曰：「功垂欲成而今退苦行，其不宜亦非。」太子浴尼連河，坐菩提樹，成正覺已，號稱天人師。思察應度，唯欝頭藍證非想定堪受妙法。爾時空天曰：「彼命終已逕七日。」如來歎曰：「惜或斯何。」更改觀察矣。有阿藍迦，證無所有處定，可受其理。時又諸天曰：「彼已終逕五日。」如來再歎曰：「愍哉薄祐。」又更諦觀誰應受教，唯施鹿林有五人，即往趣矣。五人遙見，互相謂曰：「太子彼來，是歲月久而都無果證，宜我等徒各默然，勿起迎禮。」如來近矣，威神所逼故，五人忘制各起禮，即聞法得道。

問：如是五人，得道次第云何？答：五人，律云「俱隣初悟之，頞鞞及十力迦葉次悟之，拔提摩訶男二人後悟之。」言俱隣者，即陳如。摩訶迦葉者，此云大飲光。《文殊問經》翻為大龜。大目健連者訛，今梵音摩訶沒特伽羅，此云大採菽氏，謂在山常採菉豆故。菉豆者，綠豆也。舍利弗者，梵音云奢利弗呾羅。弗呾羅者，此云子。奢利弗者，此云春鸎，亦曰鶖，今百舌鳥也，言尊者之德可重故。言眷屬者，即親屬。《十二由經》云「初成道第二年，為五人說法。第三年，化迦葉兄弟三人。第五年，度身子、目連也。」《分別功德論》云「佛法最大者謂陳如，最小者須跋陀，即過去兄弟六人也。」摩訶波闍以下，第二尼眾。梵云摩訶鉢剌闍鉢底，此云摩訶者反大，鉢剌闍反生，鉢底者反主。謂佛母摩耶死，而其佛小母命遷生主故，故稱姨母。古波闍波提，此云大愛道，皆訛也。比丘者，有五義：一怖魔、二乞士、三淨持戒、四淨命、五破惡。尼者女聲，梵云苾芻尼，然比丘尼者皆訛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：如是五人，得道次第云何？答：五人，律云「俱隣初悟之，頞鞞及十力迦葉次悟之，拔提摩訶男二人後悟之。」言俱隣者，即陳如。摩訶迦葉者，此云大飲光。《文殊問經》翻為大龜。大目健連者訛，今梵音摩訶沒特伽羅，此云大採菽氏，謂在山常採菉豆故。菉豆者，綠豆也。舍利弗者，梵音云奢利弗呾羅。弗呾羅者，此云子。奢利弗者，此云春鸎，亦曰鶖，今百舌鳥也，言尊者之德可重故。言眷屬者，即親屬。《十二由經》云「初成道第二年，為五人說法。第三年，化迦葉兄弟三人。第五年，度身子、目連也。」《分別功德論》云「佛法最大者謂陳如，最小者須跋陀，即過去兄弟六人也。」摩訶波闍以下，第二尼眾。梵云摩訶鉢剌闍鉢底，此云摩訶者反大，鉢剌闍反生，鉢底者反主。謂佛母摩耶死，而其佛小母命遷生主故，故稱姨母。古波闍波提，此云大愛道，皆訛也。比丘者，有五義：一怖魔、二乞士、三淨持戒、四淨命、五破惡。尼者女聲，梵云苾芻尼，然比丘尼者皆訛。

經曰「須達長者」以下，第二列在家眾。優婆塞者訛，今云鄔婆索迦。此云鄔婆者近也，迦者事也，素者男聲也。優婆塞，此云清信男者訛也。毘舍佉者，此云黑鹿，謂因兒得號。母者女聲。優婆夷，此云淨信女，此亦訛，今云鄔婆私迦，此云近事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「須達長者」以下，第二列在家眾。優婆塞者訛，今云鄔婆索迦。此云鄔婆者近也，迦者事也，素者男聲也。優婆塞，此云清信男者訛也。毘舍佉者，此云黑鹿，謂因兒得號。母者女聲。優婆夷，此云淨信女，此亦訛，今云鄔婆私迦，此云近事也。

經曰「復有菩薩」以下，第二列菩薩眾。菩薩者乘中通號，然加摩訶薩者為簡二乘故，謂菩薩有大慈悲德故。跋陀波羅者，梵具。云波羅者反護也，跋陀者反賢，即王舍城在家菩薩中最上。有說：此云十六者，大國中各有一菩薩故。今說不然，一國中多菩薩有故。謂《無盡意菩薩問菩提經》云「同智菩薩等十六菩薩，跋陀為上首。」此經及《法華》經論等，跋陀等十六菩薩何故列不同者，在家菩薩威儀不定，故別別列也。文殊師利者，是出家菩薩。今云梵音曼殊室利，此云妙吉祥。《鴦掘摩羅經》云「是北方常喜世界中歡喜藏摩尼寶積佛」也。跡履因位，紹灌頂位，故名法王子。《藥師經》云「曼殊室利童子」，故似在家，然不違之。號假施設，不必如義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「復有菩薩」以下，第二列菩薩眾。菩薩者乘中通號，然加摩訶薩者為簡二乘故，謂菩薩有大慈悲德故。跋陀波羅者，梵具。云波羅者反護也，跋陀者反賢，即王舍城在家菩薩中最上。有說：此云十六者，大國中各有一菩薩故。今說不然，一國中多菩薩有故。謂《無盡意菩薩問菩提經》云「同智菩薩等十六菩薩，跋陀為上首。」此經及《法華》經論等，跋陀等十六菩薩何故列不同者，在家菩薩威儀不定，故別別列也。文殊師利者，是出家菩薩。今云梵音曼殊室利，此云妙吉祥。《鴦掘摩羅經》云「是北方常喜世界中歡喜藏摩尼寶積佛」也。跡履因位，紹灌頂位，故名法王子。《藥師經》云「曼殊室利童子」，故似在家，然不違之。號假施設，不必如義故。

經曰「天龍」以下，第三列常流眾。言天龍者，一云：一龍、二天。今云常流眾者，即八部眾，謂一天、二龍、三藥叉、四揵達縛、五阿素落、六揭路荼、七緊那落、八摩呼洛伽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「天龍」以下，第三列常流眾。言天龍者，一云：一龍、二天。今云常流眾者，即八部眾，謂一天、二龍、三藥叉、四揵達縛、五阿素落、六揭路荼、七緊那落、八摩呼洛伽。

經曰「一切大眾」以下，第三總結。一者，盡際辭。切者，普遍云。謂十三眾類非一故，云一切也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「一切大眾」以下，第三總結。一者，盡際辭。切者，普遍云。謂十三眾類非一故，云一切也。

經曰「爾時世尊出廣」以下，第二辨演法獲利。此中三：初現相、次說法、後得利。是初也。世尊者，即釋迦如來。出舌者，表授彌勒記，濟度有緣類不妄語也。放千光明者，表小千界各有化佛，破眾生暗故。各有千色者，表中千界各有千佛也。有無量佛者，表大千界當來時有百億彌勒一時生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時世尊出廣」以下，第二辨演法獲利。此中三：初現相、次說法、後得利。是初也。世尊者，即釋迦如來。出舌者，表授彌勒記，濟度有緣類不妄語也。放千光明者，表小千界各有化佛，破眾生暗故。各有千色者，表中千界各有千佛也。有無量佛者，表大千界當來時有百億彌勒一時生也。

經曰「是諸化佛」以下，第二說法。此中二：初重化佛說法、二應佛說法即釋迦也。是初也。清淨者，八地以上，一切煩惱不現行故。或初地以上證性淨理，伏諸惑故。言甚深者，圓得分得，如次得故。不可思議者妙義，超分別心、絕言說道故。陀羅尼者，此云總持，義作四門：一釋名、二辨體、三問答、四釋本文。言釋名者，即念慧等能總合眾德，識明達、記不忘，以略含廣名總持。第二辨體者，昔來三解。有說以定為體，謂《智度論》云「定得智火」，能持故。有說念為體，彼論云「念力故，持令不失」。有說以慧為體，彼論云「若菩薩心中名般若，聲聞心中名道品，不忘人心中名陀羅尼」。今以念定慧為體，謂《喻伽論》云「妙陀羅尼，略有四種：一法、二義、三呪、四忍。」此中景法師云：「初三唯後智為體，後一正體智為體。」今云法義二以念慧為體；呪一種以自在定為體，謂定力令有神驗故；忍一種以慧為體，謂無分別智能忍無生理故。第三問答者，問：准《智度論》既說定慧念三名陀羅尼，如何三家各談一耶？答：彼文意者，定為體者即念慧為方便也，念為體者定慧為方便也，慧為體者念定為方便也。問：若慧亦陀羅尼為體者，何故《智度論》云「三昧共實相故能生陀羅尼」。答：智未必能總持，總持依定而成辦故。不違彼文也。問：智等三名總持者，應說相應法。何故《智度論》云「或心相應，或心不相應」？答：三法皆通現種，種即不相應，現即相應故。第四釋本文者，言諸者，有二義：一法義非一故、二空有非一故。言法者，亦有二義：一總持自體即有軌持義故名法。總持即法故，持業釋。二詮陀羅尼之教名為法。陀羅尼之法故，依主釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「是諸化佛」以下，第二說法。此中二：初重化佛說法、二應佛說法即釋迦也。是初也。清淨者，八地以上，一切煩惱不現行故。或初地以上證性淨理，伏諸惑故。言甚深者，圓得分得，如次得故。不可思議者妙義，超分別心、絕言說道故。陀羅尼者，此云總持，義作四門：一釋名、二辨體、三問答、四釋本文。言釋名者，即念慧等能總合眾德，識明達、記不忘，以略含廣名總持。第二辨體者，昔來三解。有說以定為體，謂《智度論》云「定得智火」，能持故。有說念為體，彼論云「念力故，持令不失」。有說以慧為體，彼論云「若菩薩心中名般若，聲聞心中名道品，不忘人心中名陀羅尼」。今以念定慧為體，謂《喻伽論》云「妙陀羅尼，略有四種：一法、二義、三呪、四忍。」此中景法師云：「初三唯後智為體，後一正體智為體。」今云法義二以念慧為體；呪一種以自在定為體，謂定力令有神驗故；忍一種以慧為體，謂無分別智能忍無生理故。第三問答者，問：准《智度論》既說定慧念三名陀羅尼，如何三家各談一耶？答：彼文意者，定為體者即念慧為方便也，念為體者定慧為方便也，慧為體者念定為方便也。問：若慧亦陀羅尼為體者，何故《智度論》云「三昧共實相故能生陀羅尼」。答：智未必能總持，總持依定而成辦故。不違彼文也。問：智等三名總持者，應說相應法。何故《智度論》云「或心相應，或心不相應」？答：三法皆通現種，種即不相應，現即相應故。第四釋本文者，言諸者，有二義：一法義非一故、二空有非一故。言法者，亦有二義：一總持自體即有軌持義故名法。總持即法故，持業釋。二詮陀羅尼之教名為法。陀羅尼之法故，依主釋。

經曰「所謂」以下，四陀羅尼者，基師云：「初二者有空對，謂初解有、後解空故；後二因果對，謂於因無果故名大解脫，解脫即無相故。或可第三即四無礙解，以化外故。第四即福慧，以內德中解脫故。」今云法義二總持名阿難陀目佉，以對教持義故。忍總持名空慧，以忍無生理故。呪總持名解脫，解脫障縛無災患故。如是四種總持深妙，二乘及新學菩薩非所知、非所得故，名無礙性也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「所謂」以下，四陀羅尼者，基師云：「初二者有空對，謂初解有、後解空故；後二因果對，謂於因無果故名大解脫，解脫即無相故。或可第三即四無礙解，以化外故。第四即福慧，以內德中解脫故。」今云法義二總持名阿難陀目佉，以對教持義故。忍總持名空慧，以忍無生理故。呪總持名解脫，解脫障縛無災患故。如是四種總持深妙，二乘及新學菩薩非所知、非所得故，名無礙性也。

經曰「爾時世尊」以下，第二應佛說法。問：化佛何故談說甚深陀羅尼門？答：彌勒菩薩為得深陀羅尼門故。問：應佛說陀羅尼既足，何故須重化佛說？答：應化所說不虛為證故故。《法華經》猶恐他疑故，多寶佛塔踴為證而說。又《金光明經》恐他不信，故四佛現令信命。此亦爾也。百億者，基師云：「法義兩總持差別」。今云既經唯言百億而不簡忍呪故，通四總持差別無失。或有經云百萬億，或有經云百千萬億，恐非也。以諸講者皆釋百億故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時世尊」以下，第二應佛說法。問：化佛何故談說甚深陀羅尼門？答：彌勒菩薩為得深陀羅尼門故。問：應佛說陀羅尼既足，何故須重化佛說？答：應化所說不虛為證故故。《法華經》猶恐他疑故，多寶佛塔踴為證而說。又《金光明經》恐他不信，故四佛現令信命。此亦爾也。百億者，基師云：「法義兩總持差別」。今云既經唯言百億而不簡忍呪故，通四總持差別無失。或有經云百萬億，或有經云百千萬億，恐非也。以諸講者皆釋百億故。

經曰「說此陀羅尼已」以下，第三得利。約實所餘眾生亦得益，而彌勒最勝故，不說餘眾生也。問：何故彌勒集眾中不列？答：波離、慶喜在眾中而不列，是等皆舊眾故不列也。坐起者，表所得定。整衣服者，表四威儀，以七支戒德滿故。叉手合掌者，表心與境冥理而神會，是照真俗智滿故。住立佛前者，表證三昧故其心不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「說此陀羅尼已」以下，第三得利。約實所餘眾生亦得益，而彌勒最勝故，不說餘眾生也。問：何故彌勒集眾中不列？答：波離、慶喜在眾中而不列，是等皆舊眾故不列也。坐起者，表所得定。整衣服者，表四威儀，以七支戒德滿故。叉手合掌者，表心與境冥理而神會，是照真俗智滿故。住立佛前者，表證三昧故其心不動。

經曰「爾時優婆離」以下，第二、聖教所說分。此中二：初廣辨外果殊勝、後廣顯內果莊嚴勝。初中三：初發請、次如來廣答、以結勸生彼。是初也。優離者、近護皆訛。今鄔婆離，此云近執，謂佛為太子時親近人故。太子執事之臣，此近執見彌勒住立，乘斯起請。毘尼者反戒，是訛也。今云毘奈耶，此云調伏，謂控制三業或除諸煩惱故。謂《五分律》第五雖非正授彌勒記，而顯龍王事，說彌勒出時年數故。經藏者，《阿含》等經。當生何處者，舉今徵後生處也。生何國土者，舉今徵後生處淨穢。真諦云：「阿逸多者姓名。」今云阿逸多者，是凡夫果報號，此云無能勝也。彌勒者，補處名，從果為號也。凡夫身者，近執下器、情狹小乘故、以已所知故。菩薩三大祇劫猶是凡，樹下三十四念方成聖者。未斷諸流者，既凡夫不斷三流，其三界中何處生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時優婆離」以下，第二、聖教所說分。此中二：初廣辨外果殊勝、後廣顯內果莊嚴勝。初中三：初發請、次如來廣答、以結勸生彼。是初也。優離者、近護皆訛。今鄔婆離，此云近執，謂佛為太子時親近人故。太子執事之臣，此近執見彌勒住立，乘斯起請。毘尼者反戒，是訛也。今云毘奈耶，此云調伏，謂控制三業或除諸煩惱故。謂《五分律》第五雖非正授彌勒記，而顯龍王事，說彌勒出時年數故。經藏者，《阿含》等經。當生何處者，舉今徵後生處也。生何國土者，舉今徵後生處淨穢。真諦云：「阿逸多者姓名。」今云阿逸多者，是凡夫果報號，此云無能勝也。彌勒者，補處名，從果為號也。凡夫身者，近執下器、情狹小乘故、以已所知故。菩薩三大祇劫猶是凡，樹下三十四念方成聖者。未斷諸流者，既凡夫不斷三流，其三界中何處生。

經曰「佛告優婆離」以下，第二如來廣答。此中二：初勅聽許說總答；後具申勝報別答。是初也。言如來者，十號中第一號。《涅槃經》云「如過去佛所行乘三十七品、十一空等來至涅槃，故云如來。」應供者，第二號，謂已永害煩惱賊故、不復受分段生故、應受世間妙供故。正遍知者，第三號，謂正遍知故，名正遍知。具三種智，知空有故。此三號，如次斷德、恩德、智德也。阿者無也，耨多羅者上也，三者正也，藐者等也，菩提者覺也。若《智度論》云「菩提有五：一發心菩提，謂在生死海，始發菩提。有說在十信，即非也，十信已入初僧祇故。二伏心菩提，謂十信已去漸伏煩惱故。三明心菩提，即前七地得無漏慧明。四出對菩提，即八地已上以出有無對，無生忍位故。五無上菩提，即如來果。果復有二：一實菩提，即畢竟轉依。二應菩提，即權時轉依。」今此云菩提記者，即應菩提也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告優婆離」以下，第二如來廣答。此中二：初勅聽許說總答；後具申勝報別答。是初也。言如來者，十號中第一號。《涅槃經》云「如過去佛所行乘三十七品、十一空等來至涅槃，故云如來。」應供者，第二號，謂已永害煩惱賊故、不復受分段生故、應受世間妙供故。正遍知者，第三號，謂正遍知故，名正遍知。具三種智，知空有故。此三號，如次斷德、恩德、智德也。阿者無也，耨多羅者上也，三者正也，藐者等也，菩提者覺也。若《智度論》云「菩提有五：一發心菩提，謂在生死海，始發菩提。有說在十信，即非也，十信已入初僧祇故。二伏心菩提，謂十信已去漸伏煩惱故。三明心菩提，即前七地得無漏慧明。四出對菩提，即八地已上以出有無對，無生忍位故。五無上菩提，即如來果。果復有二：一實菩提，即畢竟轉依。二應菩提，即權時轉依。」今此云菩提記者，即應菩提也。

經曰「此人從今」以下，第二申勝報別答。言提捨此經佛答文，略有六觀：一天中勝報觀、二人間歸寂觀、三上升兜率觀、四下降閻浮觀、五眾生大依觀、六菩薩廣攝觀。今此答文中唯有初觀，即觀一生補處及十善勝報。約文為二：初答生處、後答淨穢。是初也。十二者，應云此人說此經已後十二年命終生天。然十二年，講者不同。一云：維摩四年，法華七年，涅槃一年，名十二年，以說維摩經第一年時說此經故。一云：說維摩經五年，法華七年，名十二年，說般若經第二十五年說此經故。一云：說維摩經第三年時說此經。何故者，外國集經傳云「如來滅度時，文殊、弘廣、彌勒三菩薩共闍毘佛身。二月十五日入涅槃，即此年夏三月。集經時雖在三菩薩，而弘經時唯有弘廣、文殊而彌勒無故。謂七月十五日集經已訖，從八月乃至第二年二月十五日弘經法，是故維摩二年、法華七年、涅槃一年、集經一年、弘經一年，合十二年。」雖有三解，而無聖教，取捨任意。然彌勒命終二說。一云：佛滅後方命終，既云結集時有三菩薩故。一云：法華會中雖有彌勒，而至涅槃會無彌勒號故，故先如來命終，然結集時為悅眾故化現耳。不爾，違《長阿含經》阿難序云「彌勒在兜率中，而佛涅槃時下，結集闍毘故。」後說為勝也。又《大集經》第四云「佛告：於此眾中，誰我滅度，我法令久住？」乃至下說言「佛世尊滅度，彼兜率天上廣宣如是無上經典。」又則彼經第一云「得佛道始十六年說此經」，是以明知彌勒菩薩者，佛成道第十六年時已生兜率天也。又《菩薩處胎經》第二云「佛告彌勒：『如是天中未得神通。』彌勒白佛言：『有成熟者，有未成熟者。』」又《增一經》第一云「辨結集法時眾集，云梵天、帝釋、四王諸天下降，彌勒兜率來集。」故知彌勒先佛入涅槃生彼天也。既爾，二解中第二說為勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「此人從今」以下，第二申勝報別答。言提捨此經佛答文，略有六觀：一天中勝報觀、二人間歸寂觀、三上升兜率觀、四下降閻浮觀、五眾生大依觀、六菩薩廣攝觀。今此答文中唯有初觀，即觀一生補處及十善勝報。約文為二：初答生處、後答淨穢。是初也。十二者，應云此人說此經已後十二年命終生天。然十二年，講者不同。一云：維摩四年，法華七年，涅槃一年，名十二年，以說維摩經第一年時說此經故。一云：說維摩經五年，法華七年，名十二年，說般若經第二十五年說此經故。一云：說維摩經第三年時說此經。何故者，外國集經傳云「如來滅度時，文殊、弘廣、彌勒三菩薩共闍毘佛身。二月十五日入涅槃，即此年夏三月。集經時雖在三菩薩，而弘經時唯有弘廣、文殊而彌勒無故。謂七月十五日集經已訖，從八月乃至第二年二月十五日弘經法，是故維摩二年、法華七年、涅槃一年、集經一年、弘經一年，合十二年。」雖有三解，而無聖教，取捨任意。然彌勒命終二說。一云：佛滅後方命終，既云結集時有三菩薩故。一云：法華會中雖有彌勒，而至涅槃會無彌勒號故，故先如來命終，然結集時為悅眾故化現耳。不爾，違《長阿含經》阿難序云「彌勒在兜率中，而佛涅槃時下，結集闍毘故。」後說為勝也。又《大集經》第四云「佛告：於此眾中，誰我滅度，我法令久住？」乃至下說言「佛世尊滅度，彼兜率天上廣宣如是無上經典。」又則彼經第一云「得佛道始十六年說此經」，是以明知彌勒菩薩者，佛成道第十六年時已生兜率天也。又《菩薩處胎經》第二云「佛告彌勒：『如是天中未得神通。』彌勒白佛言：『有成熟者，有未成熟者。』」又《增一經》第一云「辨結集法時眾集，云梵天、帝釋、四王諸天下降，彌勒兜率來集。」故知彌勒先佛入涅槃生彼天也。既爾，二解中第二說為勝。

問：何故補處菩薩要生第四天？答：《智度論》第三十八云「無色界中無形，不得說法故。色界中雖有色身及說法，而染禪味，不能大益眾生故。下三欲天深厚結使故，上二天結使薄而心濡不利故。故第四天，結使薄及利故，菩薩是中住也。又若從人生人成佛者，人則起慢，諸天不信。若從人生天成佛者，不應受化天故，故唯從兜率耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故補處菩薩要生第四天？答：《智度論》第三十八云「無色界中無形，不得說法故。色界中雖有色身及說法，而染禪味，不能大益眾生故。下三欲天深厚結使故，上二天結使薄而心濡不利故。故第四天，結使薄及利故，菩薩是中住也。又若從人生人成佛者，人則起慢，諸天不信。若從人生天成佛者，不應受化天故，故唯從兜率耳。」

經曰「爾時兜率天上」以下，第二答淨穢。此中二：初廣辨廣麗以答淨穢、後結所因歎勝。初中三：初五億天子造外宮、次一大神作內法堂、後五大神嚴二宮。是初也。五億天者，是菩薩所變化，為預莊嚴故。約實雖具修十善而受天報，其施勝故偏說也。一生補處菩薩者，奘師云：「梵云彌底履，此云慧行。又利支，舊云彌勒，皆訛也。」此菩薩今身死生兜率，過多數死生還生彼天，最後死而生人方成佛，名一生補處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時兜率天上」以下，第二答淨穢。此中二：初廣辨廣麗以答淨穢、後結所因歎勝。初中三：初五億天子造外宮、次一大神作內法堂、後五大神嚴二宮。是初也。五億天者，是菩薩所變化，為預莊嚴故。約實雖具修十善而受天報，其施勝故偏說也。一生補處菩薩者，奘師云：「梵云彌底履，此云慧行。又利支，舊云彌勒，皆訛也。」此菩薩今身死生兜率，過多數死生還生彼天，最後死而生人方成佛，名一生補處。

問：彼天中多死生，云何一生補處？答：秦云「薩婆多云五百菩薩，正量部云千菩薩。雖兜率天有多死生，而剡浮提並各有一生，故名一生，不言天中一生。謂五百菩薩次第生人中，唯有一生處，無餘生故。」大乘云三說。一云：天身名為一生，其人生名為後身。如《大般若經》第七云「一生所繫都史天菩薩」故。一云：人身名為一生，更受人生方佛故。故《解說經》云「觀音、文殊名一生補處」故。一云：人天多身合名一生，如極七反故。今初說為勝，以一生及最後身善說故。然聖教不定，謂或有聖教設天身名最後身，如《佛地論》第七云「都史多天後身菩薩」故。或有唯天身而名一生，名最後身，如《菩提資糧論》第一云「一生所繫菩薩者入兜率天，最後生菩薩者住兜率陀。」或有唯人身名最後身，如《喻伽》四十八云「最後身者，謂諸菩薩於此生中能現等覺。」或有唯人身而名最後及一生，如《智度》第四十所說。如是諸教既有多門，各談一邊故不違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：彼天中多死生，云何一生補處？答：秦云「薩婆多云五百菩薩，正量部云千菩薩。雖兜率天有多死生，而剡浮提並各有一生，故名一生，不言天中一生。謂五百菩薩次第生人中，唯有一生處，無餘生故。」大乘云三說。一云：天身名為一生，其人生名為後身。如《大般若經》第七云「一生所繫都史天菩薩」故。一云：人身名為一生，更受人生方佛故。故《解說經》云「觀音、文殊名一生補處」故。一云：人天多身合名一生，如極七反故。今初說為勝，以一生及最後身善說故。然聖教不定，謂或有聖教設天身名最後身，如《佛地論》第七云「都史多天後身菩薩」故。或有唯天身而名一生，名最後身，如《菩提資糧論》第一云「一生所繫菩薩者入兜率天，最後生菩薩者住兜率陀。」或有唯人身名最後身，如《喻伽》四十八云「最後身者，謂諸菩薩於此生中能現等覺。」或有唯人身而名最後及一生，如《智度》第四十所說。如是諸教既有多門，各談一邊故不違。

問：好說中天身名一生者，何故《智度論》三十八云「三生菩薩唯生兜率」？答：云三生者，以最後生逆數故，謂一最後生、二天生、三人生，此後人生，若死已定生兜率故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：好說中天身名一生者，何故《智度論》三十八云「三生菩薩唯生兜率」？答：云三生者，以最後生逆數故，謂一最後生、二天生、三人生，此後人生，若死已定生兜率故。

身栴檀者，栴檀香其色通赤白。摩尼者，如意珠也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身栴檀者，栴檀香其色通赤白。摩尼者，如意珠也。

問：彌勒天宮為恒有不？答：一云：恒非有。若恒有者，便違經云「五億天更為彌勒造宮殿」。一云：菩薩天宮賢劫常有，以千菩薩同生彼宮故。今初說為勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：彌勒天宮為恒有不？答：一云：恒非有。若恒有者，便違經云「五億天更為彌勒造宮殿」。一云：菩薩天宮賢劫常有，以千菩薩同生彼宮故。今初說為勝。

問：若爾，釋迦生天時誰造宮？答：更無作，令莊嚴。然應物非一，不致疑。是故《佛本行經》第五云「護明菩薩生兜率時，諸天宮殿自然莊嚴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若爾，釋迦生天時誰造宮？答：更無作，令莊嚴。然應物非一，不致疑。是故《佛本行經》第五云「護明菩薩生兜率時，諸天宮殿自然莊嚴。」

大心眾生者，彌勒示在因位故，同眾生也。化成供具者，四事供養名為供具，或則寶宮名為供具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大心眾生者，彌勒示在因位故，同眾生也。化成供具者，四事供養名為供具，或則寶宮名為供具。

經曰「作是願已」者，辨願遂。則有十重：一宮、二園、三寶、四光、五華、六樹、七色、八金、九天女、十音樂。謂凡夫生彼天，十八善根故。今此菩薩十力增上所現故，宮有十重莊事也。法輪之行者，所詮義也。輪者，能詮教也。頗梨色者紅赤，其一切寶色皆此所含也。婉轉垣牆六十二由旬者，為治六十二見故。十四由旬者，為治十四不可記事故。由旬者訛，今云踰繕那，此云合。謂藏論云「五百弓為一俱盧舍，俱盧舍八為一踰繕那」也。言五百億龍王者，內顯五力，伏四魔故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「作是願已」者，辨願遂。則有十重：一宮、二園、三寶、四光、五華、六樹、七色、八金、九天女、十音樂。謂凡夫生彼天，十八善根故。今此菩薩十力增上所現故，宮有十重莊事也。法輪之行者，所詮義也。輪者，能詮教也。頗梨色者紅赤，其一切寶色皆此所含也。婉轉垣牆六十二由旬者，為治六十二見故。十四由旬者，為治十四不可記事故。由旬者訛，今云踰繕那，此云合。謂藏論云「五百弓為一俱盧舍，俱盧舍八為一踰繕那」也。言五百億龍王者，內顯五力，伏四魔故。

經曰「爾時此宮」以下，第二辨一大神造內法堂。此中三：初大神發願、次所願果遂、後諸天覩勝發願往生。是初也。牢度跋提，此云惡主，以治惡主故。謂夜叉，天相似。冥潛難測名神，神中最勝曰大也，由菩薩增上力現。一大神者，表無漏智能起妙土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時此宮」以下，第二辨一大神造內法堂。此中三：初大神發願、次所願果遂、後諸天覩勝發願往生。是初也。牢度跋提，此云惡主，以治惡主故。謂夜叉，天相似。冥潛難測名神，神中最勝曰大也，由菩薩增上力現。一大神者，表無漏智能起妙土。

經曰「既發願已」以下，第二所願果遂。此中五：一作宮、二作園、三作坐、四作柱、五天宮天女寶色皆同。是初也。瑠璃者，碧色也。頗梨者，紅色也。額上珠舉碧紅二色為首，餘眾色類一切皆具足也。紺者，《說文》言帛染青，今此云紫紺。摩尼者，青而含赤色珠也。四十九重者，為表彌勒超度四十心及初地等前九地，今迹在第十故。九億天子者，為表能超因品九品故。然方便時由信等五根成熟故，云五億天女也。四弘誓願者，《七佛經》曰「一覆度一切眾生如橋船也。二普含萬物如大虛。三願我身如藥樹，聞者患苦皆除也。四願我成佛時所度眾生如恒沙也。」《菩提資糧論》云「一末度令度、二未解脫令解脫、三未蘇息令蘇息、四末寂令寂。」此二經論雖異，一義中名別耳，故不違也。發無上道心者，發大乘心。有七因緣，如《法印經》云「發菩提心有七種因：一諸佛教化、二見法欲滅、三眾生中起大悲、四菩薩教化、五因布施故、六為覺他故、七聞佛三十二相八十種好故。」此七中，初三發心真菩薩，能護正法，疾成無上覺；餘四發心非真菩薩，不能護持諸佛正法，然欲疾成無上覺也。今云發心者，既因彌勒菩薩教化故，非真實也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「既發願已」以下，第二所願果遂。此中五：一作宮、二作園、三作坐、四作柱、五天宮天女寶色皆同。是初也。瑠璃者，碧色也。頗梨者，紅色也。額上珠舉碧紅二色為首，餘眾色類一切皆具足也。紺者，《說文》言帛染青，今此云紫紺。摩尼者，青而含赤色珠也。四十九重者，為表彌勒超度四十心及初地等前九地，今迹在第十故。九億天子者，為表能超因品九品故。然方便時由信等五根成熟故，云五億天女也。四弘誓願者，《七佛經》曰「一覆度一切眾生如橋船也。二普含萬物如大虛。三願我身如藥樹，聞者患苦皆除也。四願我成佛時所度眾生如恒沙也。」《菩提資糧論》云「一末度令度、二未解脫令解脫、三未蘇息令蘇息、四末寂令寂。」此二經論雖異，一義中名別耳，故不違也。發無上道心者，發大乘心。有七因緣，如《法印經》云「發菩提心有七種因：一諸佛教化、二見法欲滅、三眾生中起大悲、四菩薩教化、五因布施故、六為覺他故、七聞佛三十二相八十種好故。」此七中，初三發心真菩薩，能護正法，疾成無上覺；餘四發心非真菩薩，不能護持諸佛正法，然欲疾成無上覺也。今云發心者，既因彌勒菩薩教化故，非真實也。

經曰「時諸園中有八色瑠璃渠」以下，第二作園。八色，謂赤、黃、青、白、紅、紫、碧、綠也，為表能起律儀等八種律儀故。八味水者，一云：前八色中皆具八味故。一云：則功德渠中第四味中有八味也，以清、輕、冷等皆非味處故。化生四華者，青、黃、赤、白也。水出華中者，八色水從華而出、四色華從水而生，水色交映，如寶華流也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「時諸園中有八色瑠璃渠」以下，第二作園。八色，謂赤、黃、青、白、紅、紫、碧、綠也，為表能起律儀等八種律儀故。八味水者，一云：前八色中皆具八味故。一云：則功德渠中第四味中有八味也，以清、輕、冷等皆非味處故。化生四華者，青、黃、赤、白也。水出華中者，八色水從華而出、四色華從水而生，水色交映，如寶華流也。

經曰「亦有七寶大師子坐」以下，第三作坐。七寶者，《稱讚淨土經》云「一金、二銀、三吠瑠璃、四頗胝迦、五赤真珠、六阿濕度揭柱婆、七牟娑洛柱婆。」真諦云：「梵云佛陀羅側，此云黃色寶，則金也。梵云栴陀羅乾，此云白色寶，則銀也。梵云吠瑠璃，此云青色寶。燒不能破，是其金鳥翅卵也。」頗胝迦，此云黃綠色寶。《智度論》云「過一千歲氷，化為頗梨珠」。真珠者，《佛地論》云「赤虫口所出，故珠體亦赤」也。阿濕度揭柱婆，昔云馬惱，真諦云：「赤色寶也。」牟婆洛揭柱婆，昔云車渠，真諦云：「紺色寶也。」《智度論》云「金出山石中，真珠出魚腹中，珊瑚出海中，真珠出虫甲中，銀出燒石中，所餘諸玉皆出山巖中。如意珠出佛舍利中，謂若法沒盡時，諸舍利皆反如意珠。」大乘論云「七寶皆石所攝」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「亦有七寶大師子坐」以下，第三作坐。七寶者，《稱讚淨土經》云「一金、二銀、三吠瑠璃、四頗胝迦、五赤真珠、六阿濕度揭柱婆、七牟娑洛柱婆。」真諦云：「梵云佛陀羅側，此云黃色寶，則金也。梵云栴陀羅乾，此云白色寶，則銀也。梵云吠瑠璃，此云青色寶。燒不能破，是其金鳥翅卵也。」頗胝迦，此云黃綠色寶。《智度論》云「過一千歲氷，化為頗梨珠」。真珠者，《佛地論》云「赤虫口所出，故珠體亦赤」也。阿濕度揭柱婆，昔云馬惱，真諦云：「赤色寶也。」牟婆洛揭柱婆，昔云車渠，真諦云：「紺色寶也。」《智度論》云「金出山石中，真珠出魚腹中，珊瑚出海中，真珠出虫甲中，銀出燒石中，所餘諸玉皆出山巖中。如意珠出佛舍利中，謂若法沒盡時，諸舍利皆反如意珠。」大乘論云「七寶皆石所攝」。

問：此七寶坐何故名師子坐？答：《智度論》云「佛為人中師子，佛所坐處若床若地皆名師子坐」也。《譬喻經》云「五百師子，聞佛出世化諸眾生，我當何喰？心中懷毒，住欲害佛。佛化殊妙座，在師子頭上而坐。眾人見，名曰師子座」也。高四由旬者，表四德故。四角者，表內具四無量。四蓮華者，表外生青色蓮也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此七寶坐何故名師子坐？答：《智度論》云「佛為人中師子，佛所坐處若床若地皆名師子坐」也。《譬喻經》云「五百師子，聞佛出世化諸眾生，我當何喰？心中懷毒，住欲害佛。佛化殊妙座，在師子頭上而坐。眾人見，名曰師子座」也。高四由旬者，表四德故。四角者，表內具四無量。四蓮華者，表外生青色蓮也。

經曰「時宮四角」以下，第四作柱。四寶柱者，表四十九重法堂之四柱也。梵摩尼者，淨摩尼，或云梵王如意珠也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「時宮四角」以下，第四作柱。四寶柱者，表四十九重法堂之四柱也。梵摩尼者，淨摩尼，或云梵王如意珠也。

經曰「如是天宮有億儀」以下。第五天宮天女寶色同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「如是天宮有億儀」以下。第五天宮天女寶色同也。

經曰「時兜率天宮」以下，第三辨五神外內二宮之嚴飾。此中二：初總標、後別顯。是初也。謂內修五蘊妙用莫方，外感五大神其力無比也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「時兜率天宮」以下，第三辨五神外內二宮之嚴飾。此中二：初總標、後別顯。是初也。謂內修五蘊妙用莫方，外感五大神其力無比也。

問：天有神者，便應天中有餘道邪？答：亦有無失。謂《華嚴經》云「人生法有二天守護，一名同名、二名同生。天得見人，人不見天。」天既通，所餘道中類可通也。既五道中各有五道，五五二十五道也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：天有神者，便應天中有餘道邪？答：亦有無失。謂《華嚴經》云「人生法有二天守護，一名同名、二名同生。天得見人，人不見天。」天既通，所餘道中類可通也。既五道中各有五道，五五二十五道也。

經曰「第一大神名曰」以下，第五別明，五故為五段。是初也。內持戒故由七支，外雨七寶也。第二內修定故，由水生德華。第三內修慧蘊故，由慧說法利物除無明嗅，外雨香之。七迊者，表除七漏，七漏如《涅槃經》說，謂見念等也。第四內修解脫故，由勝解喜樂令離憂苦，外雨如意珠。菩提意者，求菩提人也。第五內修解脫智見故，由智水故，外生正覺華也。或云由五戒故，所顯五神也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「第一大神名曰」以下，第五別明，五故為五段。是初也。內持戒故由七支，外雨七寶也。第二內修定故，由水生德華。第三內修慧蘊故，由慧說法利物除無明嗅，外雨香之。七迊者，表除七漏，七漏如《涅槃經》說，謂見念等也。第四內修解脫故，由勝解喜樂令離憂苦，外雨如意珠。菩提意者，求菩提人也。第五內修解脫智見故，由智水故，外生正覺華也。或云由五戒故，所顯五神也。

經曰「佛告優婆離此名兜率」以下，第二結所因歎處勝。此中二：初結因、後歎勝。是初也。十善報應者，十善業能得五果：一異熟、二等流、三增上、四士用、五離繫。若委細說者，無漏得四，除異熟果；有漏得四，除離繫果。總約二種故，故言得五果。謂後當所說內身名異熟果，於一時間成熟五百億天得不退地名離繫果，彼此長壽等名等流果。此中外果有二：一增上、二士用，如《瑜伽》五十九說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告優婆離此名兜率」以下，第二結所因歎處勝。此中二：初結因、後歎勝。是初也。十善報應者，十善業能得五果：一異熟、二等流、三增上、四士用、五離繫。若委細說者，無漏得四，除異熟果；有漏得四，除離繫果。總約二種故，故言得五果。謂後當所說內身名異熟果，於一時間成熟五百億天得不退地名離繫果，彼此長壽等名等流果。此中外果有二：一增上、二士用，如《瑜伽》五十九說也。

問：此外果唯增上果，云何此中名報應？答：勝果酬因，故名為報；遂其所求，稱為應。亦可彌勒權門所應，故曰應也。勝妙者，對前勝因顯果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此外果唯增上果，云何此中名報應？答：勝果酬因，故名為報；遂其所求，稱為應。亦可彌勒權門所應，故曰應也。勝妙者，對前勝因顯果故。

經曰「若我住世」以下，第二歎勝。小劫者，一云飢饉等小劫。此解不然，飢饉等時極短，說凡夫果不可盡，況菩薩所有應。今云日月歲數劫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「若我住世」以下，第二歎勝。小劫者，一云飢饉等小劫。此解不然，飢饉等時極短，說凡夫果不可盡，況菩薩所有應。今云日月歲數劫也。

經曰「佛告優婆離若有」以下，第三結勸生彼。生彼人雖無量，略有三類：一託勝所依為修妙行故，不厭生死者能生彼天，不同二乘厭生死苦也。二愛敬無上菩提心者能生彼天，為聞彌勒所說大法故，不同樂小果者也。三欲作彌勒弟子者也。生彼天者，修五因：一持五戒；二持八戒；三持具足戒，則出家五眾戒總名具戒，以沙彌戒亦近大戒故；四身心精進不求斷結；五修十善。如是修五因時，實一一思惟彼天上妙樂，迴向發願方能生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告優婆離若有」以下，第三結勸生彼。生彼人雖無量，略有三類：一託勝所依為修妙行故，不厭生死者能生彼天，不同二乘厭生死苦也。二愛敬無上菩提心者能生彼天，為聞彌勒所說大法故，不同樂小果者也。三欲作彌勒弟子者也。生彼天者，修五因：一持五戒；二持八戒；三持具足戒，則出家五眾戒總名具戒，以沙彌戒亦近大戒故；四身心精進不求斷結；五修十善。如是修五因時，實一一思惟彼天上妙樂，迴向發願方能生也。

經曰「爾時優婆離即從坐起」以下，第二辨內果莊勝。此中三：初發請、次廣答、後結勸生彼。是初請。請意有二：一問此沒、二問生彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時優婆離即從坐起」以下，第二辨內果莊勝。此中三：初發請、次廣答、後結勸生彼。是初請。請意有二：一問此沒、二問生彼。

經曰「佛告優婆離」以下，第二廣答。答中四：一答此沒、二答生彼、三住天壽量、四答已總結。初中初有七：一命終年月、二命終處所、三命終形相、四終後生相、五舍利形、六圓光神異、七天人供養。是初也。十二年者，表聞授記修十二住，得度十二因緣也。二月者，春陽月植種時故，表聞法已發菩提心求佛果四德也。十五日者，表除無明闇也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告優婆離」以下，第二廣答。答中四：一答此沒、二答生彼、三住天壽量、四答已總結。初中初有七：一命終年月、二命終處所、三命終形相、四終後生相、五舍利形、六圓光神異、七天人供養。是初也。十二年者，表聞授記修十二住，得度十二因緣也。二月者，春陽月植種時故，表聞法已發菩提心求佛果四德也。十五日者，表除無明闇也。

經曰「於波羅捺國」以下，第二終處。波羅捺者，此云江遶城。劫波利者，此云捉髑髏鬼。婆波利者，此云大護。是則本國本村本名，名生處也，謂釋迦生迦維。而俱尸那城中滅者，為表此染盡故。彌勒還大處身滅者，為表此染未盡故還生也。彌勒生處教不同，謂《華嚴經．入法界品》云「彌勒菩薩告善財童子言：『我閻浮提南界摩離國內拘提聚落波羅門家中生，欲滅彼慢心故、化度父母及親屬故，於此命終生兜率。』」《賢愚經》第六云「波羅捺王名波羅摩達，有補相生一男子，則具三十二相眾好故。補相增悅，占相師。相師云：『有大德相矣。』國王聞已，憂必奪我位，欲殺其子。然補相密遣婆波梨所令長養。」今此經與彼二經不同，云何通耶？答《賢愚》、《上生》語異意同。何以故？《賢愚經》寄父辨生，而不指生處。今《上生經》直指生處，彼國俗婦懷姙已還本家故。本則劫波利村也，《華嚴經》約異故，不可定判。是謂大聖隨機，見不同生也。一云：《華嚴經》指養處也。基師云：「《賢愚經》表生處，《上生經》指養處」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「於波羅捺國」以下，第二終處。波羅捺者，此云江遶城。劫波利者，此云捉髑髏鬼。婆波利者，此云大護。是則本國本村本名，名生處也，謂釋迦生迦維。而俱尸那城中滅者，為表此染盡故。彌勒還大處身滅者，為表此染未盡故還生也。彌勒生處教不同，謂《華嚴經．入法界品》云「彌勒菩薩告善財童子言：『我閻浮提南界摩離國內拘提聚落波羅門家中生，欲滅彼慢心故、化度父母及親屬故，於此命終生兜率。』」《賢愚經》第六云「波羅捺王名波羅摩達，有補相生一男子，則具三十二相眾好故。補相增悅，占相師。相師云：『有大德相矣。』國王聞已，憂必奪我位，欲殺其子。然補相密遣婆波梨所令長養。」今此經與彼二經不同，云何通耶？答《賢愚》、《上生》語異意同。何以故？《賢愚經》寄父辨生，而不指生處。今《上生經》直指生處，彼國俗婦懷姙已還本家故。本則劫波利村也，《華嚴經》約異故，不可定判。是謂大聖隨機，見不同生也。一云：《華嚴經》指養處也。基師云：「《賢愚經》表生處，《上生經》指養處」也。

經曰「結跏趺坐」以下，第三命終形相。結者交也，跏者重也。釋迦盡緣故，右脇枕手入涅槃。彌勒染未盡故，二聖不同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「結跏趺坐」以下，第三命終形相。結者交也，跏者重也。釋迦盡緣故，右脇枕手入涅槃。彌勒染未盡故，二聖不同也。

經曰「身紫金色」以下，第四終後生相。身紫金色者，表當生最第一故則艶𧰟。言如百千日者，表常相之眾生癡破也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「身紫金色」以下，第四終後生相。身紫金色者，表當生最第一故則艶𧰟。言如百千日者，表常相之眾生癡破也。

經曰「其身舍利以」下，第五舍利形。釋迦破碎分舍利，彌勒全身舍利。不動不搖者，表佛法身本無生滅事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「其身舍利以」下，第五舍利形。釋迦破碎分舍利，彌勒全身舍利。不動不搖者，表佛法身本無生滅事也。

經曰「身圓光中」以下，第六圓光神異。三昧者訛也，今云三摩地，此云等持。謂此文意，定慧字與義二俱炳然。炳然者，煥爛異名。首楞嚴者，此云健行，唯佛及第十地菩薩所得。《涅槃經》云「有五名：一首楞嚴、二般若波羅蜜、三金剛、四師子孔、五佛性，謂意等持隨所化。」雖通諸位，而今彌勒表等覺位故，言首楞嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「身圓光中」以下，第六圓光神異。三昧者訛也，今云三摩地，此云等持。謂此文意，定慧字與義二俱炳然。炳然者，煥爛異名。首楞嚴者，此云健行，唯佛及第十地菩薩所得。《涅槃經》云「有五名：一首楞嚴、二般若波羅蜜、三金剛、四師子孔、五佛性，謂意等持隨所化。」雖通諸位，而今彌勒表等覺位故，言首楞嚴。

經曰「時諸人天」以下，第七天人供養。妙塔者，昔云兜婆，此云塔，訛語。今窣堵婆，此云積聚也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「時諸人天」以下，第七天人供養。妙塔者，昔云兜婆，此云塔，訛語。今窣堵婆，此云積聚也。

經曰「時兜率陀天」以下，第二答生彼。七寶臺者，七財飾故，則法堂也。師子座者，彼臺法王得無畏故。忽然化生者，四生中最勝故。謂餘諸天於父膝上忽而化生，然彌勒師子座生者，凡聖異也，以菩薩離欲故。於蓮華上結跏以下，意表彼師子座上更有蓮華。是則一切佛座皆淨土，出生死淤泥也。結跏趺坐者，以左押右，降伏而坐；以右押左，吉祥而坐。說法者則以吉祥坐也。金色者，菩薩身如寶可重也。《無量光三昧經》云「彌勒白銀色者，其體閻浮檀金色，而外照光是銀色」也。是故《一切智光仙人經》云「彌勒金色，而白銀光校飾如白銀山」也。釋迦毘楞迦摩尼者，此云能現種種如意珠也。甄叔迦者，狀似赤瑠璃寶珠。一云淨白色。一云樹名，其華赤色似此寶故，因為號也。以無量佛及菩薩者，心首表一切佛菩薩為伴侶也。十八變者，一振動，謂依定能振無量世界。二熾然，謂其身上發火、其身下注冷水，舉身洞燃，出種種焰故。三流布，謂光明遍滿無數世界故。四示現，謂隨其所樂示諸相故。五轉變，謂所有自相、可變色物皆轉變故。六往來，謂隨所樂往來無礙故。七卷，謂能卷一切雪山王等如極微故。八舒，謂能舒一極微令如雪山王故。九眾像，謂一切色像為入，自內身大眾令出故。十同類，謂隨其類，不同彼故。十一隱，謂於大眾前百千變隱自身故。十二顯，謂大眾前還出故。十三所作自在，謂一切有情往來等所作事中皆自在故。十四制伏神通，謂一生菩薩所有神通，除佛所餘得神通，能制伏故。十五施辨，謂於諸有情能與辨才故。十六施念，謂諸有情於法失念，能與憶念。十七施樂，謂說法，聽者得身心輕安樂故。十八放光，謂身放光，無數界有情息眾苦故。或有經云住天窓中，或有經云住菩薩額。雖有二本，後為正，順經文故。謂辯菩薩天冠，次即說故。豔雲者，蔭覆之義。隨八萬四千根病，致八萬四千教故，放八萬四千光也。雲屬上云也。六時常說者，表彌勒演說法，為天子也。不退者，一云八地已上不退行。一云十信已上不退。恐俱非也，以三乘凡聖皆聞此已得利故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「時兜率陀天」以下，第二答生彼。七寶臺者，七財飾故，則法堂也。師子座者，彼臺法王得無畏故。忽然化生者，四生中最勝故。謂餘諸天於父膝上忽而化生，然彌勒師子座生者，凡聖異也，以菩薩離欲故。於蓮華上結跏以下，意表彼師子座上更有蓮華。是則一切佛座皆淨土，出生死淤泥也。結跏趺坐者，以左押右，降伏而坐；以右押左，吉祥而坐。說法者則以吉祥坐也。金色者，菩薩身如寶可重也。《無量光三昧經》云「彌勒白銀色者，其體閻浮檀金色，而外照光是銀色」也。是故《一切智光仙人經》云「彌勒金色，而白銀光校飾如白銀山」也。釋迦毘楞迦摩尼者，此云能現種種如意珠也。甄叔迦者，狀似赤瑠璃寶珠。一云淨白色。一云樹名，其華赤色似此寶故，因為號也。以無量佛及菩薩者，心首表一切佛菩薩為伴侶也。十八變者，一振動，謂依定能振無量世界。二熾然，謂其身上發火、其身下注冷水，舉身洞燃，出種種焰故。三流布，謂光明遍滿無數世界故。四示現，謂隨其所樂示諸相故。五轉變，謂所有自相、可變色物皆轉變故。六往來，謂隨所樂往來無礙故。七卷，謂能卷一切雪山王等如極微故。八舒，謂能舒一極微令如雪山王故。九眾像，謂一切色像為入，自內身大眾令出故。十同類，謂隨其類，不同彼故。十一隱，謂於大眾前百千變隱自身故。十二顯，謂大眾前還出故。十三所作自在，謂一切有情往來等所作事中皆自在故。十四制伏神通，謂一生菩薩所有神通，除佛所餘得神通，能制伏故。十五施辨，謂於諸有情能與辨才故。十六施念，謂諸有情於法失念，能與憶念。十七施樂，謂說法，聽者得身心輕安樂故。十八放光，謂身放光，無數界有情息眾苦故。或有經云住天窓中，或有經云住菩薩額。雖有二本，後為正，順經文故。謂辯菩薩天冠，次即說故。豔雲者，蔭覆之義。隨八萬四千根病，致八萬四千教故，放八萬四千光也。雲屬上云也。六時常說者，表彌勒演說法，為天子也。不退者，一云八地已上不退行。一云十信已上不退。恐俱非也，以三乘凡聖皆聞此已得利故。

經曰「閻浮提歲」以下，第三住天壽量。閻浮提者訛，今云瞻部，從此樹名。此間四百歲，當彼天一日一夜，數三十日為一月，十二月為一歲，彼天壽四千歲。慈氏窮天壽而下生，不中夭故。此經云「當閻浮提歲數五十六億七千萬歲」，若《瑜伽論》第四、《立世經》第七卷、《毘婆娑》等云「此四百年為彼一日」，以此乘則彼天四千年，當此五千七百六十億歲。何故與此經相違者，基師云：「以理推尋，人間四百歲為彼一日一夜，乘則彼天四千年當人間五十七億六萬歲。然而西方億有二種：一、十萬為億；二、百萬為億門，計則相當。然於經億字上應加七字，其前六字置萬上，以理定應爾。恐梵本誦有差，又譯家自算處謬。不爾，小一億五萬歲故。」然此歲數，四文不同。謂《賢劫經》云「彌勒五億七十六萬歲當下作佛。」解云：言五億者，即五十億，以千萬為億門成五十億故，以萬萬為億門成五億故。言七十萬者即七億，以十萬為億門故。六萬數同故，更不須釋也。雙卷《泥洹經》云「一億四千歲」，今不相當此經也。《一切智光仙人慈心經》云「五十億萬歲當於龍華樹下得成佛道」，義如前已說。《菩薩處胎經》及《賢愚經》云「五十六億七千萬歲」，除其六字應云七、其七字應云六，其千萬者以百萬為一億門故，算六千萬者六十億也，義則不違。如是推究無謬失。菩薩在天壽量曾無中夭，生在人間也。《大成佛經》云「壽六萬億歲」，天盡其年，人間長者，時宜現故。不同釋迦，天盡其年，人間早滅，化功意故也。《處胎經》云「彌勒人間壽八萬四千歲」，若依彼文，無可令彌勒下生及成佛益物義。如《下生經》云「天利盡畢，人機復熟，故乃下生(基師作如是說)。」一云：《雜心論》云「彌勒菩薩人間五十七億六百萬歲，然後下閻浮提成正覺。」《賢愚》、《處胎》、《仙人經》如前所引。又《定意經》云「彌勒五億七十六萬歲作佛道故」，若依千萬為億門，則為五十七億六百萬歲，當於《雜心》文。若依萬萬為億門，則五億七千六百萬歲。依《定意經》而言七十六萬歲，下算位誤也，謂七千為七十、六百六十故。其餘三經皆云五十餘億等者，並依千萬億門，但譯家煩，有增減而已也。雖有三解，未盡理故。且作二難：一、二聖不齊難。若彌勒百歲時上生，至八萬咸時下生者，即於中劫纔過至半劫也。若釋迦人壽千二百歲時上生，稍減至十，增至八萬，還減至百歲乃下生，則過一劫，是則位長於前。而皆彼天四千歲，人間五十餘億等，云何相當？二、聖教相違難。謂若釋迦逕多死生，彌勒於彼受小死生者，非俱受彼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「閻浮提歲」以下，第三住天壽量。閻浮提者訛，今云瞻部，從此樹名。此間四百歲，當彼天一日一夜，數三十日為一月，十二月為一歲，彼天壽四千歲。慈氏窮天壽而下生，不中夭故。此經云「當閻浮提歲數五十六億七千萬歲」，若《瑜伽論》第四、《立世經》第七卷、《毘婆娑》等云「此四百年為彼一日」，以此乘則彼天四千年，當此五千七百六十億歲。何故與此經相違者，基師云：「以理推尋，人間四百歲為彼一日一夜，乘則彼天四千年當人間五十七億六萬歲。然而西方億有二種：一、十萬為億；二、百萬為億門，計則相當。然於經億字上應加七字，其前六字置萬上，以理定應爾。恐梵本誦有差，又譯家自算處謬。不爾，小一億五萬歲故。」然此歲數，四文不同。謂《賢劫經》云「彌勒五億七十六萬歲當下作佛。」解云：言五億者，即五十億，以千萬為億門成五十億故，以萬萬為億門成五億故。言七十萬者即七億，以十萬為億門故。六萬數同故，更不須釋也。雙卷《泥洹經》云「一億四千歲」，今不相當此經也。《一切智光仙人慈心經》云「五十億萬歲當於龍華樹下得成佛道」，義如前已說。《菩薩處胎經》及《賢愚經》云「五十六億七千萬歲」，除其六字應云七、其七字應云六，其千萬者以百萬為一億門故，算六千萬者六十億也，義則不違。如是推究無謬失。菩薩在天壽量曾無中夭，生在人間也。《大成佛經》云「壽六萬億歲」，天盡其年，人間長者，時宜現故。不同釋迦，天盡其年，人間早滅，化功意故也。《處胎經》云「彌勒人間壽八萬四千歲」，若依彼文，無可令彌勒下生及成佛益物義。如《下生經》云「天利盡畢，人機復熟，故乃下生(基師作如是說)。」一云：《雜心論》云「彌勒菩薩人間五十七億六百萬歲，然後下閻浮提成正覺。」《賢愚》、《處胎》、《仙人經》如前所引。又《定意經》云「彌勒五億七十六萬歲作佛道故」，若依千萬為億門，則為五十七億六百萬歲，當於《雜心》文。若依萬萬為億門，則五億七千六百萬歲。依《定意經》而言七十六萬歲，下算位誤也，謂七千為七十、六百六十故。其餘三經皆云五十餘億等者，並依千萬億門，但譯家煩，有增減而已也。雖有三解，未盡理故。且作二難：一、二聖不齊難。若彌勒百歲時上生，至八萬咸時下生者，即於中劫纔過至半劫也。若釋迦人壽千二百歲時上生，稍減至十，增至八萬，還減至百歲乃下生，則過一劫，是則位長於前。而皆彼天四千歲，人間五十餘億等，云何相當？二、聖教相違難。謂若釋迦逕多死生，彌勒於彼受小死生者，非俱受彼

四千耶？又以三億敢會通者，《佛本行經》第三十八云「伊羅鉢龍王白佛言：『我何時脫此龍身得人身？』爾時佛告：『汝從今已去，過若干年若干億後，當有佛出，名曰彌勒。』」又《五分律》第十五云「同佛告此龍王言：『當來過百億萬歲，有彌勒佛出生，汝爾時得脫龍身。』」既爾，餘三億外更有何億會此教也。是故今更作一說，謂彌勒所化機宜不定，謂或有聞彌勒遲下生生信心、有聞慈氏疾下生生信心，或有聞慈氏疾下生種善根，是故下生時年久近分別，不可凡情即定其實也。基師云：「《賢劫經》云『人壽千二百歲，釋迦始生覩史，人壽一百歲下生作佛。覩史天壽四千歲，人間當五十六億七千萬歲。』人壽百歲慈氏生天，人壽八萬四千歲下生成佛，當人間五十六億七千萬歲。」以此文推，劫減時長、劫增時短，故不可難言：釋迦逕增減劫，何故彌勒唯增半劫？其歲數等彼天四千歲。何以故？釋迦劫減千二百歲時上生，漸至百歲時下生；彌勒百歲時上生，增至八萬歲始下生故。故二菩薩在天時等也。今云此亦隨宜作是說，謂時雖久遠，欲令眾生生渴仰故。菩薩生彼天，雖逕多死生，而約最後所受生，且說當人間五十六億七千萬歲也。所以得知，《瑜伽論》第四云「四大王眾天滿足壽，是等活大那落迦一日一夜，即以此三十日為月，十二月為一年，彼壽五百歲。如是三十三天壽是黑繩壽量，以時分壽量成眾合壽量，以知足壽量成號叫壽量，乃至極燒熱壽半中劫，無間壽量一中劫。」是故彌勒在知足天逕半劫餘，釋迦在彼天逕一劫餘故。故逕號叫壽量時，已逕彼天無數死生。況亦半劫等中間，何唯受一生四千壽量耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四千耶？又以三億敢會通者，《佛本行經》第三十八云「伊羅鉢龍王白佛言：『我何時脫此龍身得人身？』爾時佛告：『汝從今已去，過若干年若干億後，當有佛出，名曰彌勒。』」又《五分律》第十五云「同佛告此龍王言：『當來過百億萬歲，有彌勒佛出生，汝爾時得脫龍身。』」既爾，餘三億外更有何億會此教也。是故今更作一說，謂彌勒所化機宜不定，謂或有聞彌勒遲下生生信心、有聞慈氏疾下生生信心，或有聞慈氏疾下生種善根，是故下生時年久近分別，不可凡情即定其實也。基師云：「《賢劫經》云『人壽千二百歲，釋迦始生覩史，人壽一百歲下生作佛。覩史天壽四千歲，人間當五十六億七千萬歲。』人壽百歲慈氏生天，人壽八萬四千歲下生成佛，當人間五十六億七千萬歲。」以此文推，劫減時長、劫增時短，故不可難言：釋迦逕增減劫，何故彌勒唯增半劫？其歲數等彼天四千歲。何以故？釋迦劫減千二百歲時上生，漸至百歲時下生；彌勒百歲時上生，增至八萬歲始下生故。故二菩薩在天時等也。今云此亦隨宜作是說，謂時雖久遠，欲令眾生生渴仰故。菩薩生彼天，雖逕多死生，而約最後所受生，且說當人間五十六億七千萬歲也。所以得知，《瑜伽論》第四云「四大王眾天滿足壽，是等活大那落迦一日一夜，即以此三十日為月，十二月為一年，彼壽五百歲。如是三十三天壽是黑繩壽量，以時分壽量成眾合壽量，以知足壽量成號叫壽量，乃至極燒熱壽半中劫，無間壽量一中劫。」是故彌勒在知足天逕半劫餘，釋迦在彼天逕一劫餘故。故逕號叫壽量時，已逕彼天無數死生。況亦半劫等中間，何唯受一生四千壽量耶？

經曰「佛告優婆離是名」以下，第四總結。言因緣者，為利眾生因緣故，命終後上生天也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告優婆離是名」以下，第四總結。言因緣者，為利眾生因緣故，命終後上生天也。

經曰「佛滅度後」以下，第三勸生彼天。欲辨修行生兜率天，略作五門：一辨修因人、二辨所修因、三見聖不同、四彰生得益、五還解本文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛滅度後」以下，第三勸生彼天。欲辨修行生兜率天，略作五門：一辨修因人、二辨所修因、三見聖不同、四彰生得益、五還解本文。

言第一修因人者，有三類：一菩薩、二二乘、三凡人。初菩薩者，一云：從初發心乃至法雲。此義不然，以八地已上永離分段，定不生兜率天故。故今解從勝解行地至遠行地，為供一生菩薩故、為聞法種善根故生彼天。次二乘者，發心求二乘道而資糧未備，現身中聞兜率天極妙樂事及聞彌勒號，仰喜故迴向心發願得往生。後凡夫者，有眾生雖受禁戒，不能護持、造眾惡業，聞彌勒名悔過發願得往生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言第一修因人者，有三類：一菩薩、二二乘、三凡人。初菩薩者，一云：從初發心乃至法雲。此義不然，以八地已上永離分段，定不生兜率天故。故今解從勝解行地至遠行地，為供一生菩薩故、為聞法種善根故生彼天。次二乘者，發心求二乘道而資糧未備，現身中聞兜率天極妙樂事及聞彌勒號，仰喜故迴向心發願得往生。後凡夫者，有眾生雖受禁戒，不能護持、造眾惡業，聞彌勒名悔過發願得往生也。

第二辨所修因者，諸經論因雖多，今且依此經辨彼無因，略有五種：一捨施因，謂聞是菩薩名，造立形像、掃塔塗地、香華幡等種種供養，發願欲生則得往生。二防非因，謂一念須受八戒齋及修諸善業，一日乃至七日，發願得往生。三離散因，謂當繫念行眾等持念佛形像，發願得往生。四簡擇非因，謂讀誦經典、稱彌勒名，發願得往生也。五淨重因，謂佛滅度後，四部弟子聞彌勒名，發願禮拜，此人命終彈指頃則往生也。若唯論有五門：一禮拜門，依名禮拜一生菩薩求生天。二讚歎門，謂至心稱歎一生菩薩智慧光求生天。三作願門，謂發願願生彼天故，彼修菩薩所行所成也。四觀察門，謂觀彼天上功德莊嚴及彼菩薩功德莊嚴并天眾功德莊嚴。五迴向門，謂不捨眾生，所作功德迴向群生共生天上故。若以此五門資前五因，必生彼天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二辨所修因者，諸經論因雖多，今且依此經辨彼無因，略有五種：一捨施因，謂聞是菩薩名，造立形像、掃塔塗地、香華幡等種種供養，發願欲生則得往生。二防非因，謂一念須受八戒齋及修諸善業，一日乃至七日，發願得往生。三離散因，謂當繫念行眾等持念佛形像，發願得往生。四簡擇非因，謂讀誦經典、稱彌勒名，發願得往生也。五淨重因，謂佛滅度後，四部弟子聞彌勒名，發願禮拜，此人命終彈指頃則往生也。若唯論有五門：一禮拜門，依名禮拜一生菩薩求生天。二讚歎門，謂至心稱歎一生菩薩智慧光求生天。三作願門，謂發願願生彼天故，彼修菩薩所行所成也。四觀察門，謂觀彼天上功德莊嚴及彼菩薩功德莊嚴并天眾功德莊嚴。五迴向門，謂不捨眾生，所作功德迴向群生共生天上故。若以此五門資前五因，必生彼天。

第三見聖不同者，聖有三身：一真身，則法報。二應身，則八相成道。三化身，隨時忽有。此中真身常寂無往來相，故生天者非所見，唯見菩薩應化二身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三見聖不同者，聖有三身：一真身，則法報。二應身，則八相成道。三化身，隨時忽有。此中真身常寂無往來相，故生天者非所見，唯見菩薩應化二身。

第四彰生得益者，且依此經得益有二：一滅罪益、二聞法益。初中六：一歸依得益，如經云「諦觀眉間白豪，則除九十億劫生死罪」。二禮敬得益，如經云「若禮敬彌勒菩薩，除百億劫生死罪」。三聞名得益，如經云「但聞彌勒名，不墮邊地、耶見、惡律儀」。四滅罪得益，如經云「聞彌勒名合掌恭敬，除五十劫生死罪」。五聞稱得益，如經云「若一念頃稱彌勒名，除千二百劫生死罪」。六悔過得益，如經云「男子女人犯禁戒、造眾惡業，聞彌勒大悲名，五體投地誠心懺悔，速得清淨」。第二聞法得益者，有三：一聞法得益，如經云「是時菩薩隨其宿緣為說法，不退無上道心」。二遇聖得益，此中有三：一現值聖益，如經云「值彌勒故」。二生值聖益，如經云「遇賢劫一切諸佛」。三後值聖益，如經云「於未來得值恒沙諸佛」。三授記得益，此中二：初彌勒授記，如經云「若歸依彌勒菩薩成佛，見佛光明則得授記」。後諸佛授記，如經云「於星宿劫值諸佛，諸佛前授記」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四彰生得益者，且依此經得益有二：一滅罪益、二聞法益。初中六：一歸依得益，如經云「諦觀眉間白豪，則除九十億劫生死罪」。二禮敬得益，如經云「若禮敬彌勒菩薩，除百億劫生死罪」。三聞名得益，如經云「但聞彌勒名，不墮邊地、耶見、惡律儀」。四滅罪得益，如經云「聞彌勒名合掌恭敬，除五十劫生死罪」。五聞稱得益，如經云「若一念頃稱彌勒名，除千二百劫生死罪」。六悔過得益，如經云「男子女人犯禁戒、造眾惡業，聞彌勒大悲名，五體投地誠心懺悔，速得清淨」。第二聞法得益者，有三：一聞法得益，如經云「是時菩薩隨其宿緣為說法，不退無上道心」。二遇聖得益，此中有三：一現值聖益，如經云「值彌勒故」。二生值聖益，如經云「遇賢劫一切諸佛」。三後值聖益，如經云「於未來得值恒沙諸佛」。三授記得益，此中二：初彌勒授記，如經云「若歸依彌勒菩薩成佛，見佛光明則得授記」。後諸佛授記，如經云「於星宿劫值諸佛，諸佛前授記」。

第五解本文者，此中三：初觀生彼行、次眾發願、後結正觀。初中亦三：初修因往生、次勸歸聖得利、後歸聖滅罪。初亦三：初上品因生、次中品因生、後下品因生。初中六：一示修因、二教迴願、三正往生、四諸天讚歸、五生彼得益、六總結。是則初也。言修諸功德者總表句也，威儀以下釋句，則為六事因：一談戒行，謂威儀不缺故。二敬塔行，謂掃塔塗地故。三供養行，謂名香妙華故。四等持行，謂眾三昧入正受故。五誦經行。六讀經行。此六行為三：初三為戒行，此中初即止惡戒行，後二則作戒行故；次一則定行；後二則慧行故。正受者，定異名也。若修六五行，為上上品生因；若修三四行，為上中品生因；若修一二行，為上下品生因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五解本文者，此中三：初觀生彼行、次眾發願、後結正觀。初中亦三：初修因往生、次勸歸聖得利、後歸聖滅罪。初亦三：初上品因生、次中品因生、後下品因生。初中六：一示修因、二教迴願、三正往生、四諸天讚歸、五生彼得益、六總結。是則初也。言修諸功德者總表句也，威儀以下釋句，則為六事因：一談戒行，謂威儀不缺故。二敬塔行，謂掃塔塗地故。三供養行，謂名香妙華故。四等持行，謂眾三昧入正受故。五誦經行。六讀經行。此六行為三：初三為戒行，此中初即止惡戒行，後二則作戒行故；次一則定行；後二則慧行故。正受者，定異名也。若修六五行，為上上品生因；若修三四行，為上中品生因；若修一二行，為上下品生因。

問：入正受行，即應生上界，何故為欲界因？答：一云《唯識論》云「欲界方便亦有輕安」，故無失。今云專修六行，其三業離諸散亂故，同正受義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：入正受行，即應生上界，何故為欲界因？答：一云《唯識論》云「欲界方便亦有輕安」，故無失。今云專修六行，其三業離諸散亂故，同正受義也。

經曰「如是人等」以下，第二教迴願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「如是人等」以下，第二教迴願。

經曰「命終之後」以下，第三正往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「命終之後」以下，第三正往生。

經曰「百千天子」以下，第四諸天讚歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「百千天子」以下，第四諸天讚歸。

經曰「應聲即禮」以下，第五生彼得益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「應聲即禮」以下，第五生彼得益。

問：隨觀一相應滅罪，何故偏說白毫相光？答：諸功德所成故。謂《大集經》第三十七卷云「一切眾生三世功德，及聲聞緣覺所有功德，佛始成時成熟一毛孔功德。如是展轉三十二相聚集百倍，成如來眉間白毫相」故。滅九十億劫罪者，理實隨心勝劣多少不定，今隨機宜而說耳也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：隨觀一相應滅罪，何故偏說白毫相光？答：諸功德所成故。謂《大集經》第三十七卷云「一切眾生三世功德，及聲聞緣覺所有功德，佛始成時成熟一毛孔功德。如是展轉三十二相聚集百倍，成如來眉間白毫相」故。滅九十億劫罪者，理實隨心勝劣多少不定，今隨機宜而說耳也。

經曰「如是等眾生若淨」以下，第六總結。此中四：一得往生上、二隨從下生、三值賢劫佛、四值星宿佛。是初也。若淨諸業者，三業淨。六事者，上所說六事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「如是等眾生若淨」以下，第六總結。此中四：一得往生上、二隨從下生、三值賢劫佛、四值星宿佛。是初也。若淨諸業者，三業淨。六事者，上所說六事。

經曰「亦隨彌勒」以下，第二從下生。謂若六事行、三業圓、上品生彼者，隨下生，初會聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「亦隨彌勒」以下，第二從下生。謂若六事行、三業圓、上品生彼者，隨下生，初會聞法。

經曰「於未來世」以下，第三值賢劫佛。謂備善業及正見故，逢賢劫諸佛也。言賢劫者，娑婆世界五濁極盛難可忍，而千佛賢聖出世化導，故為賢劫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「於未來世」以下，第三值賢劫佛。謂備善業及正見故，逢賢劫諸佛也。言賢劫者，娑婆世界五濁極盛難可忍，而千佛賢聖出世化導，故為賢劫也。

經曰「於星宿劫」以下，第四值星宿劫佛。星宿者，千佛當來世，似列星故。莊嚴劫者，曾千佛彼劫中莊嚴故。然此三劫，略作四門：一建立意、二佛出時、三劫次第、四解本文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「於星宿劫」以下，第四值星宿劫佛。星宿者，千佛當來世，似列星故。莊嚴劫者，曾千佛彼劫中莊嚴故。然此三劫，略作四門：一建立意、二佛出時、三劫次第、四解本文。

第一建立意者，問：何故立此三劫？答：《觀藥上菩薩經》言「爾時釋迦佛告大眾云：『我曾往昔於妙光如來末法中出家學道，聞是五十三佛名心生歡喜，後教他人。他人聞已轉轉相教，乃至三千人異口同音稱諸佛名、深心敬禮，則得超越無數億劫生死罪。其千人者，華光佛為首至毘舍佛，於過去莊嚴劫中得成佛。此中千佛，拘留孫佛為首至樓至，賢劫中得成佛。後千佛者，日光如來為首至須彌相佛，於未來星宿劫當得作佛。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一建立意者，問：何故立此三劫？答：《觀藥上菩薩經》言「爾時釋迦佛告大眾云：『我曾往昔於妙光如來末法中出家學道，聞是五十三佛名心生歡喜，後教他人。他人聞已轉轉相教，乃至三千人異口同音稱諸佛名、深心敬禮，則得超越無數億劫生死罪。其千人者，華光佛為首至毘舍佛，於過去莊嚴劫中得成佛。此中千佛，拘留孫佛為首至樓至，賢劫中得成佛。後千佛者，日光如來為首至須彌相佛，於未來星宿劫當得作佛。』」

第二佛出時，問：此主劫中既有千佛者，為一成壞有千佛耶？為逕多成壞劫耶？答：真諦三藏云：「成壞空劫皆無佛出，唯於住劫有佛出。其二十劫中，前五劫無佛出，次五劫中如其次第拘留含牟尼、迦葉、釋迦、彌勒，彌勒後無量劫無佛出世。」是故逕多成壞方千佛出生也。又若賢劫千佛、莊嚴劫千佛各同在成壞一劫者，何故藏論云「過去莊嚴劫中千佛，末後主佛。主佛中毘婆尸佛則九十劫中初劫出世；若尸棄佛、毘舍浮佛則在第三十一劫出世，已後無佛。乃至第九十一劫，即賢劫為初，則拘留孫佛出世。」既說莊嚴劫千佛逕多劫方足千數故，即以此為證也。玄奘三藏云：「西方現判住劫二十中，初小劫已有四佛出世，是故彌勒亦此初住劫從減至增八萬歲出世。」是故《瑜伽論》二十住劫皆有增減方為一小劫。若諸眾生機根熟有見佛緣者，一一小劫有千佛出亦無過失，況更有千九小劫。然前所引藏論者，百劫修相好業，九十一劫中前後佛出世等，是小乘所說耳，非大乘。大乘中不言三僧祇後百劫修相好業，不成為證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二佛出時，問：此主劫中既有千佛者，為一成壞有千佛耶？為逕多成壞劫耶？答：真諦三藏云：「成壞空劫皆無佛出，唯於住劫有佛出。其二十劫中，前五劫無佛出，次五劫中如其次第拘留含牟尼、迦葉、釋迦、彌勒，彌勒後無量劫無佛出世。」是故逕多成壞方千佛出生也。又若賢劫千佛、莊嚴劫千佛各同在成壞一劫者，何故藏論云「過去莊嚴劫中千佛，末後主佛。主佛中毘婆尸佛則九十劫中初劫出世；若尸棄佛、毘舍浮佛則在第三十一劫出世，已後無佛。乃至第九十一劫，即賢劫為初，則拘留孫佛出世。」既說莊嚴劫千佛逕多劫方足千數故，即以此為證也。玄奘三藏云：「西方現判住劫二十中，初小劫已有四佛出世，是故彌勒亦此初住劫從減至增八萬歲出世。」是故《瑜伽論》二十住劫皆有增減方為一小劫。若諸眾生機根熟有見佛緣者，一一小劫有千佛出亦無過失，況更有千九小劫。然前所引藏論者，百劫修相好業，九十一劫中前後佛出世等，是小乘所說耳，非大乘。大乘中不言三僧祇後百劫修相好業，不成為證。

問：所以得知大乘中三僧祇後百劫中不修相好業？答：《優婆塞戒經》第一云「我於往昔寶頂佛所，滿足第一僧祇劫。燃燈佛所，滿足第二僧祇劫。迦葉佛所，滿足第三僧祇劫。」解云：若三劫後更有百劫者，釋迦不應迦葉佛補處，是故大乘菩薩三劫外無更百劫也。約理實為論者，小乘云雖逕多成壞劫，而大乘宗在一成壞，義無違。所以得知多成壞而為一成壞則為賢劫量者，《賢劫經》第九，賢劫千佛出世，云「能仁如來人壽百歲，賢出如來、法氏如來、妙御如來此三如來人壽億歲。順觀如來人壽九十億歲」故。解云：若《瑜伽》、《婆娑》等云八萬十歲增減為二十住者，云何得言億歲、九十億歲？以漸減無量歲時方應有此億歲等故。然《智度論》云「前九十劫中，初劫一佛出，謂毘婆尸(此云勝觀)。第三十一劫二佛出，一名尸棄(此云火)、二名鞞怒婆𬽵(此云一切勝)。第九十一劫初有四佛，一名迦羅鳩喰陀(此云冠頂)、二名迦那含牟尼(此云金仙人)、三名迦葉、四名釋迦。」如是等諸經論，皆據隨轉理門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：所以得知大乘中三僧祇後百劫中不修相好業？答：《優婆塞戒經》第一云「我於往昔寶頂佛所，滿足第一僧祇劫。燃燈佛所，滿足第二僧祇劫。迦葉佛所，滿足第三僧祇劫。」解云：若三劫後更有百劫者，釋迦不應迦葉佛補處，是故大乘菩薩三劫外無更百劫也。約理實為論者，小乘云雖逕多成壞劫，而大乘宗在一成壞，義無違。所以得知多成壞而為一成壞則為賢劫量者，《賢劫經》第九，賢劫千佛出世，云「能仁如來人壽百歲，賢出如來、法氏如來、妙御如來此三如來人壽億歲。順觀如來人壽九十億歲」故。解云：若《瑜伽》、《婆娑》等云八萬十歲增減為二十住者，云何得言億歲、九十億歲？以漸減無量歲時方應有此億歲等故。然《智度論》云「前九十劫中，初劫一佛出，謂毘婆尸(此云勝觀)。第三十一劫二佛出，一名尸棄(此云火)、二名鞞怒婆𬽵(此云一切勝)。第九十一劫初有四佛，一名迦羅鳩喰陀(此云冠頂)、二名迦那含牟尼(此云金仙人)、三名迦葉、四名釋迦。」如是等諸經論，皆據隨轉理門也。

問：云何知一成壞劫為賢劫量耶？答：《菩薩處胎經》云「如六天王等滿四天下，不如一大梵天功德，乃至壽命過賢劫，其命乃終。」解云：梵王壽命既六十劫，而言過賢劫，云何得言多成壞劫？又《智度論》云「前九十劫三佛出，後一劫有千佛出。」解云：後一劫者第九十一劫，劫初中四佛出，如前所引。言一劫者，成壞為一劫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何知一成壞劫為賢劫量耶？答：《菩薩處胎經》云「如六天王等滿四天下，不如一大梵天功德，乃至壽命過賢劫，其命乃終。」解云：梵王壽命既六十劫，而言過賢劫，云何得言多成壞劫？又《智度論》云「前九十劫三佛出，後一劫有千佛出。」解云：後一劫者第九十一劫，劫初中四佛出，如前所引。言一劫者，成壞為一劫故。

第三劫次第，問：此三劫次第無間越不？答：一云：莊嚴劫望賢劫，定應無間。是故《藥尚經》云「莊嚴劫千佛，最先成名仙光佛，最後成名毘舍佛。」解云：毘舍即前九十劫第三十一劫中佛故。此劫以後不說別劫，至第九十一劫方說賢劫。即知前九十劫以去名莊嚴劫。若以賢劫望星宿劫者，謂說不定。謂《大般若》第九云「佛告阿難云：『從此坐起無量苾芻，從此已後六十一劫星宿劫中當得作佛，皆同一號，謂大幢相如來。』」解云：若依此文，六十一劫為星宿劫量，星宿劫前皆名賢劫也。《賢劫經》第十云「普廣言轉輪聖王，即定光如來是也，其千子是賢劫中千佛。過千佛已，六十五劫當知無佛。然後有大劫量大名稱劫，皆同斯劫取成正覺。過此劫已，八十劫都無佛興。然後有劫名喻星宿，其八萬大臣，斯劫中取成正覺。過星宿劫，三百劫亦無佛興。然後有劫名重清淨，其采女八萬四千，當於其劫取成正覺。」解云：若依此文，賢劫已後有大名稱劫，然後乃有星宿劫八萬佛出世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三劫次第，問：此三劫次第無間越不？答：一云：莊嚴劫望賢劫，定應無間。是故《藥尚經》云「莊嚴劫千佛，最先成名仙光佛，最後成名毘舍佛。」解云：毘舍即前九十劫第三十一劫中佛故。此劫以後不說別劫，至第九十一劫方說賢劫。即知前九十劫以去名莊嚴劫。若以賢劫望星宿劫者，謂說不定。謂《大般若》第九云「佛告阿難云：『從此坐起無量苾芻，從此已後六十一劫星宿劫中當得作佛，皆同一號，謂大幢相如來。』」解云：若依此文，六十一劫為星宿劫量，星宿劫前皆名賢劫也。《賢劫經》第十云「普廣言轉輪聖王，即定光如來是也，其千子是賢劫中千佛。過千佛已，六十五劫當知無佛。然後有大劫量大名稱劫，皆同斯劫取成正覺。過此劫已，八十劫都無佛興。然後有劫名喻星宿，其八萬大臣，斯劫中取成正覺。過星宿劫，三百劫亦無佛興。然後有劫名重清淨，其采女八萬四千，當於其劫取成正覺。」解云：若依此文，賢劫已後有大名稱劫，然後乃有星宿劫八萬佛出世。

問：何故如是相違？答：一云：三劫量長短不定，謂星宿劫者，總含多劫故。《大般若經》星宿劫初名星宿劫，故但說六十一劫為星宿劫也。《賢劫經》中星宿劫終名星宿劫，故隔多劫乃為星宿。約理實皆為星宿劫。是故白馬云：「三劫，劫各千佛。千佛壽亦不等，有長短。」一云：若依小乘宗，三劫未必無間越而成佛，善根小故。若依大乘，三劫定應無間，善根多故。謂成住壞劫，如次名為莊嚴劫、賢劫、星宿劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故如是相違？答：一云：三劫量長短不定，謂星宿劫者，總含多劫故。《大般若經》星宿劫初名星宿劫，故但說六十一劫為星宿劫也。《賢劫經》中星宿劫終名星宿劫，故隔多劫乃為星宿。約理實皆為星宿劫。是故白馬云：「三劫，劫各千佛。千佛壽亦不等，有長短。」一云：若依小乘宗，三劫未必無間越而成佛，善根小故。若依大乘，三劫定應無間，善根多故。謂成住壞劫，如次名為莊嚴劫、賢劫、星宿劫。

第四釋本文。言菩提者，此翻覺，覺諸法故。然授記略作五門：一授記意、二授記者、三受記人、四時差別、五釋大文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四釋本文。言菩提者，此翻覺，覺諸法故。然授記略作五門：一授記意、二授記者、三受記人、四時差別、五釋大文。

第一授記意者，如來授記，自其五意：一大師遠照、二因必得果故、三令他人起敬故、四不捨眾生故、五行位已高故，故須授記也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一授記意者，如來授記，自其五意：一大師遠照、二因必得果故、三令他人起敬故、四不捨眾生故、五行位已高故，故須授記也。

第二授記者，佛有三身。一云若授二乘、地前菩薩記，唯是化身；若授大地菩薩記，通報身。今云化身亦化大地菩薩，應身亦化凡夫二乘。若不爾，便違《佛地論》云「神力加而令暫見」故。法身雖說法，說法與授記義有異故。可言授記者，必是化身及他受用身也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二授記者，佛有三身。一云若授二乘、地前菩薩記，唯是化身；若授大地菩薩記，通報身。今云化身亦化大地菩薩，應身亦化凡夫二乘。若不爾，便違《佛地論》云「神力加而令暫見」故。法身雖說法，說法與授記義有異故。可言授記者，必是化身及他受用身也。

第三受記人有五：如《資糧論》云「一未發心、二共發心、三隱䨱、四現前、五密意。前四受大乘人，後一受小乘人。」解云：未發心者，一云當十信位。今云不然，十信已前已發心，況十信；是故無始來未發菩提心。今如《首楞嚴經》云「是人往來五道，諸根猛利好樂大法。佛知是人過此若干百千萬億阿僧祇劫當得阿耨菩提心。」言共發心者，一云十解十行。今言十信已前善法欲，以法名為發心也。隱䨱者，十迴向至七地，謂若聞自授記，於六度行不起精進；若不聞，更起精進故。然而欲斷他人念此菩薩幾時得菩提疑故，授記也。言現前者，若菩薩成熟出世五根，及得無生忍住不動地時，非前非後諸佛現前授記故。言密意者，如《法華經》云「我等皆隨喜，大仙密意說，授記舍利弗。我等亦當得成佛也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三受記人有五：如《資糧論》云「一未發心、二共發心、三隱䨱、四現前、五密意。前四受大乘人，後一受小乘人。」解云：未發心者，一云當十信位。今云不然，十信已前已發心，況十信；是故無始來未發菩提心。今如《首楞嚴經》云「是人往來五道，諸根猛利好樂大法。佛知是人過此若干百千萬億阿僧祇劫當得阿耨菩提心。」言共發心者，一云十解十行。今言十信已前善法欲，以法名為發心也。隱䨱者，十迴向至七地，謂若聞自授記，於六度行不起精進；若不聞，更起精進故。然而欲斷他人念此菩薩幾時得菩提疑故，授記也。言現前者，若菩薩成熟出世五根，及得無生忍住不動地時，非前非後諸佛現前授記故。言密意者，如《法華經》云「我等皆隨喜，大仙密意說，授記舍利弗。我等亦當得成佛也。」

第四時差別者，《莊嚴論》云「時差別有二：一有數時記、二無數時記。」解云：前菩薩記中，初二為無數時，以行淺故；後二有數時，以行深故。若四劫中間增上及定性為無數時，以但通記故；應化及退菩提為有數時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四時差別者，《莊嚴論》云「時差別有二：一有數時記、二無數時記。」解云：前菩薩記中，初二為無數時，以行淺故；後二有數時，以行深故。若四劫中間增上及定性為無數時，以但通記故；應化及退菩提為有數時也。

第五解本文者，隨應應通有數時、無數時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五解本文者，隨應應通有數時、無數時也。

經曰「佛告優婆離」以下，第二辨中品生。此中二：一發願往生；二雖不願生，一向聞名得益。是初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告優婆離」以下，第二辨中品生。此中二：一發願往生；二雖不願生，一向聞名得益。是初也。

經曰「但得聞是」以下，第二雖不生得益。言闇處者三陰，邊地者即八難，邪見者則五見，惡律儀者則不律儀。《對法論》立十四種，《涅槃經》立十六，《瑜伽論》立十二等，開合不定也。正見者，反邪見故。眷屬者，反前惡律儀。不謗三寶者，不墮闇處、邊地也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「但得聞是」以下，第二雖不生得益。言闇處者三陰，邊地者即八難，邪見者則五見，惡律儀者則不律儀。《對法論》立十四種，《涅槃經》立十六，《瑜伽論》立十二等，開合不定也。正見者，反邪見故。眷屬者，反前惡律儀。不謗三寶者，不墮闇處、邊地也。

經曰「佛告優婆離」以下，第三辨下品生。一謂設犯戒悔淨，得往生也。言不退轉者，一云此下品人生彼天聞法，則入十信位故。今云得不退因故不退，而非已得不退也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告優婆離」以下，第三辨下品生。一謂設犯戒悔淨，得往生也。言不退轉者，一云此下品人生彼天聞法，則入十信位故。今云得不退因故不退，而非已得不退也。

經曰「佛告優波離汝今」以下，第二勸歸聖得利。多陀阿加度者翻如來，阿羅呵者反應供，三藐三佛陀者反正遍知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告優波離汝今」以下，第二勸歸聖得利。多陀阿加度者翻如來，阿羅呵者反應供，三藐三佛陀者反正遍知也。

經曰「佛告優婆離佛滅」以下，第三歸聖滅罪。言十善行者，思念云為行，若重者為十善道也。見一天人者，隨遇一有情，即應念彌勒所思，謂有苦令離、無樂令得，惡者令除、善者令攝等也。一蓮華者，隨遇一法，則應念彌勒妙法。今且舉一有情一法則念彌勒，如是意者，顯作上生因。除千二百劫罪者，彌勒大願力所致，是故但思中念人除千二百劫罪。若起身業而首不至地人者，除五十劫罪。若首至地人，除百億劫罪。此第三人日夜相續，長時身心等歸皆重故。言設不生天者，生天業力未滿、未滿善因故，龍華三會發心。前三品修人者，業力得滿故。此唯修思勝劣故差別也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告優婆離佛滅」以下，第三歸聖滅罪。言十善行者，思念云為行，若重者為十善道也。見一天人者，隨遇一有情，即應念彌勒所思，謂有苦令離、無樂令得，惡者令除、善者令攝等也。一蓮華者，隨遇一法，則應念彌勒妙法。今且舉一有情一法則念彌勒，如是意者，顯作上生因。除千二百劫罪者，彌勒大願力所致，是故但思中念人除千二百劫罪。若起身業而首不至地人者，除五十劫罪。若首至地人，除百億劫罪。此第三人日夜相續，長時身心等歸皆重故。言設不生天者，生天業力未滿、未滿善因故，龍華三會發心。前三品修人者，業力得滿故。此唯修思勝劣故差別也。

問：預造彌勒當成佛形者，從何境生福？答：一云從未來境生福，以信未成故。若造佛及普菩薩形造者，有二義可解也。今云不然，去來其現在所隔，是故從彌勒本地生福。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：預造彌勒當成佛形者，從何境生福？答：一云從未來境生福，以信未成故。若造佛及普菩薩形造者，有二義可解也。今云不然，去來其現在所隔，是故從彌勒本地生福。

經曰「說此語時」以下，第二眾發願。此中二：初眾發願、後佛記生。是初也。百千匝者，為顯不離百千生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「說此語時」以下，第二眾發願。此中二：初眾發願、後佛記生。是初也。百千匝者，為顯不離百千生也。

經曰「世尊記曰」以下，第二佛記生。謂乃至下品行者，一念稱彌勒名皆得生，況能修福持戒上品而何不生耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「世尊記曰」以下，第二佛記生。謂乃至下品行者，一念稱彌勒名皆得生，況能修福持戒上品而何不生耶？

經曰「佛告優波離」以下，第三結正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告優波離」以下，第三結正覺。

經曰「爾時尊者阿難」以下，第三歡喜奉行分。此中四：一問、二答、三時眾得益、四奉喜退流通，可准也。言他方者，或有經云十方，是則善慧地菩薩聞此經得入第十地健行定。以此文證，化身化地上也。八萬諸天者，此方兜率天眾得益。非但當時發心，亦願未來隨生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時尊者阿難」以下，第三歡喜奉行分。此中四：一問、二答、三時眾得益、四奉喜退流通，可准也。言他方者，或有經云十方，是則善慧地菩薩聞此經得入第十地健行定。以此文證，化身化地上也。八萬諸天者，此方兜率天眾得益。非但當時發心，亦願未來隨生故。

彌勒下生經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒下生經

將釋此經，略有三門：一來意、二釋名、三講文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此經，略有三門：一來意、二釋名、三講文。

言來意有二：一為化下品眾生故，謂彌勒生天雖得上品中品人利，而下品人未得聖益故。二為顯人間教導故，謂天上教導雖先廣顯，而人間以七相教化眾生猶未唱故，故上生後辨下生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言來意有二：一為化下品眾生故，謂彌勒生天雖得上品中品人利，而下品人未得聖益故。二為顯人間教導故，謂天上教導雖先廣顯，而人間以七相教化眾生猶未唱故，故上生後辨下生。

第二釋名者，有三對：一能說所說對，謂佛說者為能說，彌勒下生經者為所說。二能受所受對，謂彌勒為能受，下生為所受。三所詮能詮對，謂彌勒下生為所詮，經為能詮也。都言雖有八相，而復後七相皆在人間，對天故皆言下生。廣談下生聖化之事故，名下生經，則依主釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二釋名者，有三對：一能說所說對，謂佛說者為能說，彌勒下生經者為所說。二能受所受對，謂彌勒為能受，下生為所受。三所詮能詮對，謂彌勒下生為所詮，經為能詮也。都言雖有八相，而復後七相皆在人間，對天故皆言下生。廣談下生聖化之事故，名下生經，則依主釋也。

第三講文，為二：初略辨下人化益眾生、後廣辨下人化益眾生。謂下品人自有優劣故，故有此略廣。初中三分：一證信傳經分、二問答廣說分、三聞說奉行分。一云此經亦有發起序，謂「爾時阿難至汝還就坐」為發起序。此解不然，無有餘經對問佛答文而名為發起故。初中有五句，若三句同別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三講文，為二：初略辨下人化益眾生、後廣辨下人化益眾生。謂下品人自有優劣故，故有此略廣。初中三分：一證信傳經分、二問答廣說分、三聞說奉行分。一云此經亦有發起序，謂「爾時阿難至汝還就坐」為發起序。此解不然，無有餘經對問佛答文而名為發起故。初中有五句，若三句同別。

經之初句「聞如是」者，前經中先標所聞法故，先言如是、後曰我聞。今此經意，多聞總領如來所說法為表，故先聞、後如是。或可錯語非一故，義亦無失。後句中云「五百人」者，如《中阿含經》云「佛告舍利子：『此五百比丘，九十比丘得三明達，九十比丘得俱解脫，餘比丘得慧解脫』」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經之初句「聞如是」者，前經中先標所聞法故，先言如是、後曰我聞。今此經意，多聞總領如來所說法為表，故先聞、後如是。或可錯語非一故，義亦無失。後句中云「五百人」者，如《中阿含經》云「佛告舍利子：『此五百比丘，九十比丘得三明達，九十比丘得俱解脫，餘比丘得慧解脫』」也。

經曰「爾時阿難」以下，第二問答廣說分。此中四：一阿難陳請、二如來許說、三阿難領旨、四如來正答。初中三：初儀式、二彰聖、三陳請。是初也。露右臂者，顯能解佛意也。膝著，顯能領也。「白世尊言」以下，第二彰聖。即為二：初總彰、後別彰。是初也。言事者，即指法也。當來等者，指時。欲請彌勒當來化導事故，故須彰三通智也。縣鑒(音皆彌冥辨)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時阿難」以下，第二問答廣說分。此中四：一阿難陳請、二如來許說、三阿難領旨、四如來正答。初中三：初儀式、二彰聖、三陳請。是初也。露右臂者，顯能解佛意也。膝著，顯能領也。「白世尊言」以下，第二彰聖。即為二：初總彰、後別彰。是初也。言事者，即指法也。當來等者，指時。欲請彌勒當來化導事故，故須彰三通智也。縣鑒(音皆彌冥辨)。

經曰「過去諸佛」以下，第二別彰。此中三：初彰過去佛智、次彰現世智、後彰未來智。是初也。言姓者，毘婆尸佛出剎利姓，拘留孫佛出婆羅門姓等也。言字者，即二十年名。言名者，初生名。言號者，十號也。弟子者，聲聞也。補翼佛故，名翼從也。言多小者，毘婆尸佛三會說法，謂初十六萬八千人、次十萬人、後八萬人。尸棄佛亦三會，初十萬人、次八萬人、後七萬人。毘婆舍佛二會，初七萬人、後六萬人。留孫佛一會說，四萬人。含牟尼佛一會說，三萬人。迦葉佛一會，三萬人。釋迦一會，千二百五十人。廣如《長阿含》第一卷也。言一劫百劫等者，顯時智也。如《婦人無近請佛經》云「第一佛般涅槃已來九十劫，第二佛般涅槃已來三十一劫，第三佛般涅槃亦三十一劫，乃至迦葉佛般涅槃已來萬歲」者，解云：七世佛中間前後遠近差別也。亦復知以下意顯知化眾，謂《雀無近經》「第一佛父名波漂剎利王，母名波頭末。乃至迦葉佛父名波羅摩達，母名檀那越」等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「過去諸佛」以下，第二別彰。此中三：初彰過去佛智、次彰現世智、後彰未來智。是初也。言姓者，毘婆尸佛出剎利姓，拘留孫佛出婆羅門姓等也。言字者，即二十年名。言名者，初生名。言號者，十號也。弟子者，聲聞也。補翼佛故，名翼從也。言多小者，毘婆尸佛三會說法，謂初十六萬八千人、次十萬人、後八萬人。尸棄佛亦三會，初十萬人、次八萬人、後七萬人。毘婆舍佛二會，初七萬人、後六萬人。留孫佛一會說，四萬人。含牟尼佛一會說，三萬人。迦葉佛一會，三萬人。釋迦一會，千二百五十人。廣如《長阿含》第一卷也。言一劫百劫等者，顯時智也。如《婦人無近請佛經》云「第一佛般涅槃已來九十劫，第二佛般涅槃已來三十一劫，第三佛般涅槃亦三十一劫，乃至迦葉佛般涅槃已來萬歲」者，解云：七世佛中間前後遠近差別也。亦復知以下意顯知化眾，謂《雀無近經》「第一佛父名波漂剎利王，母名波頭末。乃至迦葉佛父名波羅摩達，母名檀那越」等也。

經曰「則能分別」以下，第二彰現世智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「則能分別」以下，第二彰現世智。

經曰「亦復明了」以下，第三彰未來智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「亦復明了」以下，第三彰未來智。

經曰「欲聞其變」以下，第三陳請。請五事：一神力變；二徒眾多小；三彌勒成佛；四依果莊嚴，謂境豐樂；五億世時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「欲聞其變」以下，第三陳請。請五事：一神力變；二徒眾多小；三彌勒成佛；四依果莊嚴，謂境豐樂；五億世時。

經曰「佛告阿難」以下，第二佛許說。言彌勒出現者，正許佛問，兼許時問也、國土豐樂也。弟子多小者，許弟子翼從也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告阿難」以下，第二佛許說。言彌勒出現者，正許佛問，兼許時問也、國土豐樂也。弟子多小者，許弟子翼從也。

經曰「是時阿難」以下，第三阿難領旨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「是時阿難」以下，第三阿難領旨。

經曰「爾時世尊告」以下，第四如來正答。此中二：初正問答、後勸修因。初中四：一答境豐樂、二答佛、三答徒眾、四答滅時。神變者答徒眾，弟子中兼，故不別答也。初中亦四：一國邑莊嚴、二地土廣美、三人民相和、四王臣勝善。是初也。久遠者，說此經時望彌勒出世時，逕五十六億萬歲故。雞頭者，奘法師云：「西方說王舍城是香芳城。未來有王名飼佉，所都大城名雞頭末，此云慧幢。」然即知雞頭末即是王舍城國界，一云閻浮提國界，義亦無失。《成佛經》云「翅頭末」即是也。言城者，王居義，人民所居名為郭也。城似雞頭，故因為名雞頭末也。十二由旬者，雖受勝報而不出十二因緣故。七由旬者，不雖七隨眠故也。街巷(音上桂下弘，實上離下加尸於彌也)，《成佛經》云「有大力龍王名為羅尸棄」，即是互顯也。羅剎鬼者，此云可畏也。《成佛經》云「大夜叉神」者互顯，以彼城有夜叉、羅剎二神故。寐後除穢者，其鬼者人眠後乃現詣惡穢，爭令淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時世尊告」以下，第四如來正答。此中二：初正問答、後勸修因。初中四：一答境豐樂、二答佛、三答徒眾、四答滅時。神變者答徒眾，弟子中兼，故不別答也。初中亦四：一國邑莊嚴、二地土廣美、三人民相和、四王臣勝善。是初也。久遠者，說此經時望彌勒出世時，逕五十六億萬歲故。雞頭者，奘法師云：「西方說王舍城是香芳城。未來有王名飼佉，所都大城名雞頭末，此云慧幢。」然即知雞頭末即是王舍城國界，一云閻浮提國界，義亦無失。《成佛經》云「翅頭末」即是也。言城者，王居義，人民所居名為郭也。城似雞頭，故因為名雞頭末也。十二由旬者，雖受勝報而不出十二因緣故。七由旬者，不雖七隨眠故也。街巷(音上桂下弘，實上離下加尸於彌也)，《成佛經》云「有大力龍王名為羅尸棄」，即是互顯也。羅剎鬼者，此云可畏也。《成佛經》云「大夜叉神」者互顯，以彼城有夜叉、羅剎二神故。寐後除穢者，其鬼者人眠後乃現詣惡穢，爭令淨故。

經曰「阿難當知」以下，第二地土廣美。十萬由旬者，《成佛經》云「是時閻浮提地長十千由旬、廣八千由旬」，《金光明經》第六云「閻浮提地縱廣七千由旬」者，今云彌勒初出時，四海水多減而地多增，故云十萬由旬。後漸久遠時，海水還增，地狹短故，十千及七千不違。若有違文，准此可解也。各據一方者，海水各退縮一方故。諸山消滅及平正如鏡者，約理實言其時亦有山石等，而對令故無耳。若不爾，違下文云「大迦葉住此山」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「阿難當知」以下，第二地土廣美。十萬由旬者，《成佛經》云「是時閻浮提地長十千由旬、廣八千由旬」，《金光明經》第六云「閻浮提地縱廣七千由旬」者，今云彌勒初出時，四海水多減而地多增，故云十萬由旬。後漸久遠時，海水還增，地狹短故，十千及七千不違。若有違文，准此可解也。各據一方者，海水各退縮一方故。諸山消滅及平正如鏡者，約理實言其時亦有山石等，而對令故無耳。若不爾，違下文云「大迦葉住此山」故。

經曰「爾時時氣和適」以下，第三人民相和。四時者，春秋等四時。順節者八節，謂四時有二日故，即立春、春分、立夏、夏分、立秋、秋分、立冬、冬分，廣如《淨度三昧經》也。若人民行違天地，即四時氣不順時節；今其時人民相和故。百八患者，一云百八煩惱。今云不然，諸大乘經論曾無說百八煩惱故。故今云患，即身病。謂百八者，苦樂捨通六境中即十八，十八通緣染淨即三十六，三十六逕三世故。又云《瑜伽論》云「百十種苦」，即此經百八患，開合異耳。可引論也。貪欲以下，意顯心內患也。不大慇懃者，懃者即數數，愍者即重，謂彼時煩惱薄輕也。人心平均者，無三毒故。皆同一鄉者，雖非一鄉，而無王都外異故，故上云「村落相近雞鳴相接」，是即無嫉妬故。事訖還合者，《成佛經》云「爾時有三病：一便利、二飲食、三衰老」故。有疑：人若爾，應同釋迦時。是故今須此說也。粳米者，《增一阿含經》第四十九云「爾時雞頭城生自然粳米，長三寸，極為香美，尋取尋生，皆不見所取處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時時氣和適」以下，第三人民相和。四時者，春秋等四時。順節者八節，謂四時有二日故，即立春、春分、立夏、夏分、立秋、秋分、立冬、冬分，廣如《淨度三昧經》也。若人民行違天地，即四時氣不順時節；今其時人民相和故。百八患者，一云百八煩惱。今云不然，諸大乘經論曾無說百八煩惱故。故今云患，即身病。謂百八者，苦樂捨通六境中即十八，十八通緣染淨即三十六，三十六逕三世故。又云《瑜伽論》云「百十種苦」，即此經百八患，開合異耳。可引論也。貪欲以下，意顯心內患也。不大慇懃者，懃者即數數，愍者即重，謂彼時煩惱薄輕也。人心平均者，無三毒故。皆同一鄉者，雖非一鄉，而無王都外異故，故上云「村落相近雞鳴相接」，是即無嫉妬故。事訖還合者，《成佛經》云「爾時有三病：一便利、二飲食、三衰老」故。有疑：人若爾，應同釋迦時。是故今須此說也。粳米者，《增一阿含經》第四十九云「爾時雞頭城生自然粳米，長三寸，極為香美，尋取尋生，皆不見所取處。」

問：彼時生喰熟喰？答：《長阿含經》第二十一云「自然粳米無有粳糩，不加調和，其眾生便取食」，故知生即喰也。所謂金銀等，文意云：說此經時，眾聞自然粳米，而疑七寶自然不故，故佛說意七寶亦自然也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：彼時生喰熟喰？答：《長阿含經》第二十一云「自然粳米無有粳糩，不加調和，其眾生便取食」，故知生即喰也。所謂金銀等，文意云：說此經時，眾聞自然粳米，而疑七寶自然不故，故佛說意七寶亦自然也。

經曰「爾時法王出現」以下，第四王臣勝善。此中二：先王勝善、後臣勝善。初中亦二：初辨正報勝、後依報勝，可准也。七寶者，輪王但以散善所化導故，令所得果報人六欲天，是故成七寶而非六八也。言輪寶者金輪，謂《成佛經》曰「金輪寶」故。《增一經》云「具足千輪，東方來應。」象寶者，《增一經》云「是時象寶從南方來，有六牙，金銀校飾，能飛虛空。」馬寶者，《增一經》云「是時馬寶從西方來，毛青尾朱，行不移動，能飛虛空。」珠寶者，如意珠也。《增一經》云「東方來，有八角，四面有火光，長一尺六寸，夜半照彼國界十二由旬。」《大成佛經》云「長三肘」。解云：此亦有大小故，故無失也。女寶者，《增一經》云「玉女，顏貌端正，面如桃華，不長不短、不白不黑，口優鉢華香、身栴檀香」，謂王左右不失時節也。主藏寶者，即守藏寶。《增一經》云「輪王出世時便有居士寶，身體紅色，得天眼通。此居士白王言：『唯願聖王壽延無窮。』」兵寶者，即主兵寶。《增一經》云「輪王出時，四兵自然來應。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時法王出現」以下，第四王臣勝善。此中二：先王勝善、後臣勝善。初中亦二：初辨正報勝、後依報勝，可准也。七寶者，輪王但以散善所化導故，令所得果報人六欲天，是故成七寶而非六八也。言輪寶者金輪，謂《成佛經》曰「金輪寶」故。《增一經》云「具足千輪，東方來應。」象寶者，《增一經》云「是時象寶從南方來，有六牙，金銀校飾，能飛虛空。」馬寶者，《增一經》云「是時馬寶從西方來，毛青尾朱，行不移動，能飛虛空。」珠寶者，如意珠也。《增一經》云「東方來，有八角，四面有火光，長一尺六寸，夜半照彼國界十二由旬。」《大成佛經》云「長三肘」。解云：此亦有大小故，故無失也。女寶者，《增一經》云「玉女，顏貌端正，面如桃華，不長不短、不白不黑，口優鉢華香、身栴檀香」，謂王左右不失時節也。主藏寶者，即守藏寶。《增一經》云「輪王出世時便有居士寶，身體紅色，得天眼通。此居士白王言：『唯願聖王壽延無窮。』」兵寶者，即主兵寶。《增一經》云「輪王出時，四兵自然來應。」

問：輪王及其七寶一時滅死？答：《長阿含經》云「善見王忽然命終，如壯士一食飯。其王死七日，輪寶、珠寶不現，所餘五寶日日命終，城樓觀等皆變為七木」也。輪王命終，寶有瑞相，謂《長阿含經》云「金輪寶於虛空忽離本處，輪迴速往白王。王聞已言，王壽未滅。」《增一經》云「輪王命終後生三十三天。」如今者，一云如者夫也、今者現也。一云今釋迦有四大藏，彌勒亦爾，故云如今也。乾陀越者，此云他持，在北天竺也。伊羅鉢者是樹名，謂比丘析樹枝以受龍身，是故以業自樹也。諸珍物者，此四大藏各有四億小藏圍遶故。彌梯羅者，此云等共，在南天竺也。係綢者，此云黃頭，是龍名也。須賴吒者，此云黑色，在東天竺也。寶藏者，即賓伽羅大藏，此云黃眼，是亦龍名。係綢波羅捺者，此云紅澆，因水目名，在西天竺也。蠰佉者，《增一經》云「蠰佉大藏在波羅捺國」。此四寶藏者，《增一經》云「昔有長者，有四兒，勸令歸三寶矣。不從命，即時父雇黃金。爾時父將兒詣佛，問云：『此兒雇受歸依，得福不？』佛答：『亦得。』」謂未來彌勒出世時，當守護寶，為四龍王也。諸守藏人者，《增一經》云「爾時典藏人名善寶。爾時伊羅鉢等四龍王往至善寶所，語曰：『欲所須者，我等相給。』則四龍王以四藏寶奉上。」善寶取四藏也，寶即奉上蠰佉王也。問：何故彌勒時其七寶處處有，何今云惠施貧窮？答：約寶豐足，而對輪王，故云貧窮也。樹上生衣者，《長阿含經》云「欝單越土復有衣樹，謂菓熟時自然出種種衣。」今引彼為例也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：輪王及其七寶一時滅死？答：《長阿含經》云「善見王忽然命終，如壯士一食飯。其王死七日，輪寶、珠寶不現，所餘五寶日日命終，城樓觀等皆變為七木」也。輪王命終，寶有瑞相，謂《長阿含經》云「金輪寶於虛空忽離本處，輪迴速往白王。王聞已言，王壽未滅。」《增一經》云「輪王命終後生三十三天。」如今者，一云如者夫也、今者現也。一云今釋迦有四大藏，彌勒亦爾，故云如今也。乾陀越者，此云他持，在北天竺也。伊羅鉢者是樹名，謂比丘析樹枝以受龍身，是故以業自樹也。諸珍物者，此四大藏各有四億小藏圍遶故。彌梯羅者，此云等共，在南天竺也。係綢者，此云黃頭，是龍名也。須賴吒者，此云黑色，在東天竺也。寶藏者，即賓伽羅大藏，此云黃眼，是亦龍名。係綢波羅捺者，此云紅澆，因水目名，在西天竺也。蠰佉者，《增一經》云「蠰佉大藏在波羅捺國」。此四寶藏者，《增一經》云「昔有長者，有四兒，勸令歸三寶矣。不從命，即時父雇黃金。爾時父將兒詣佛，問云：『此兒雇受歸依，得福不？』佛答：『亦得。』」謂未來彌勒出世時，當守護寶，為四龍王也。諸守藏人者，《增一經》云「爾時典藏人名善寶。爾時伊羅鉢等四龍王往至善寶所，語曰：『欲所須者，我等相給。』則四龍王以四藏寶奉上。」善寶取四藏也，寶即奉上蠰佉王也。問：何故彌勒時其七寶處處有，何今云惠施貧窮？答：約寶豐足，而對輪王，故云貧窮也。樹上生衣者，《長阿含經》云「欝單越土復有衣樹，謂菓熟時自然出種種衣。」今引彼為例也。

經曰「爾時彼王有大臣」以下，第二辨臣勝。此中二：先辨臣勝、後辨妻勝，可准。言修梵摩者，此云善淨。梵摩越者，此云淨主，以王娘故。《成佛經》云「父名妙梵，母名梵摩婆提」，乃是也。八四態者，女人內心諂媚相也。《大本經》云「諸婦人八十四態」，此經云八四者，誤也。《太子五夢經》云「菩薩在樹下時，魔王欲試，遣天女三人。三人往詣佛，佛為說人穢病八十四態，如畫瓶盛糞。爾時女人等慚愧，皆變成老母。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時彼王有大臣」以下，第二辨臣勝。此中二：先辨臣勝、後辨妻勝，可准。言修梵摩者，此云善淨。梵摩越者，此云淨主，以王娘故。《成佛經》云「父名妙梵，母名梵摩婆提」，乃是也。八四態者，女人內心諂媚相也。《大本經》云「諸婦人八十四態」，此經云八四者，誤也。《太子五夢經》云「菩薩在樹下時，魔王欲試，遣天女三人。三人往詣佛，佛為說人穢病八十四態，如畫瓶盛糞。爾時女人等慚愧，皆變成老母。」

經曰「爾時彌勒菩薩」以下，第二答佛問，謂辨彌勒成佛時正報身也。汎論諸佛，皆有八相：一上天、二入胎、三住胎、四出胎、五出家、六成道、七說法、八滅度。今此經中有四：一入胎、二出胎、三出家、四成道。是初也。准諸經論，菩薩住天將下生時，先觀四事：一觀時分，謂何時中應出世，即知人壽八萬歲乃至百歲等也。二觀處所，謂何方處應出世，即出閻浮提中印度也。三觀種性，謂出剎利或波羅門姓。四觀依器，謂出父母。觀此四事已，後七日下閻浮提，生中印度也。今此中言父母者，顯觀依器。《大成佛經》云「佛雖在胎，如遊天堂」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時彌勒菩薩」以下，第二答佛問，謂辨彌勒成佛時正報身也。汎論諸佛，皆有八相：一上天、二入胎、三住胎、四出胎、五出家、六成道、七說法、八滅度。今此經中有四：一入胎、二出胎、三出家、四成道。是初也。准諸經論，菩薩住天將下生時，先觀四事：一觀時分，謂何時中應出世，即知人壽八萬歲乃至百歲等也。二觀處所，謂何方處應出世，即出閻浮提中印度也。三觀種性，謂出剎利或波羅門姓。四觀依器，謂出父母。觀此四事已，後七日下閻浮提，生中印度也。今此中言父母者，顯觀依器。《大成佛經》云「佛雖在胎，如遊天堂」也。

經曰「應從右脇」以下，第二出胎相。《菩薩處胎經》云「我從右脇生，汝彌勒從頂上生」者，蓋隨機說不定。又云：約實彌勒從脇生，而歎尊勝故，具云頂生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「應從右脇」以下，第二出胎相。《菩薩處胎經》云「我從右脇生，汝彌勒從頂上生」者，蓋隨機說不定。又云：約實彌勒從脇生，而歎尊勝故，具云頂生也。

經曰「爾時人壽」以下，第三出家相。謂《太子五夢經》云「彌勒生年三十得道，未曾作婚」，必觀五欲過患，不樂在家。然《賢劫經》云「彌勒有子名德力」。此經云五千年行嫁，云何會？答：大聖應物，非凡小思境。是故生年雖三十，而示行婚以產德力，有何失？問：女人年五千歲後出適者，何故《成佛經》云「五百歲出適」？答；一云《阿含經》、《大成佛經》皆五百歲行嫁故，五千語誤。一云彌勒始出世時，五千歲方出適。若久遠以後，五百歲始出適。既有興衰，婚始亦有遲疾也。在家未幾者，年三十而得道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時人壽」以下，第三出家相。謂《太子五夢經》云「彌勒生年三十得道，未曾作婚」，必觀五欲過患，不樂在家。然《賢劫經》云「彌勒有子名德力」。此經云五千年行嫁，云何會？答：大聖應物，非凡小思境。是故生年雖三十，而示行婚以產德力，有何失？問：女人年五千歲後出適者，何故《成佛經》云「五百歲出適」？答；一云《阿含經》、《大成佛經》皆五百歲行嫁故，五千語誤。一云彌勒始出世時，五千歲方出適。若久遠以後，五百歲始出適。既有興衰，婚始亦有遲疾也。在家未幾者，年三十而得道故。

經曰「去雞頭不遠」以下，第四成道相。此中三：初辨成道、次剎土震動、後地神唱令，可准也。成無上道果，《大成佛經》云「詣道場，彌勒即自剃髮出家學道。即是日初夜降四魔，成無上菩提」者，解云：此經意約降魔終時名夜半，不違也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「去雞頭不遠」以下，第四成道相。此中三：初辨成道、次剎土震動、後地神唱令，可准也。成無上道果，《大成佛經》云「詣道場，彌勒即自剃髮出家學道。即是日初夜降四魔，成無上菩提」者，解云：此經意約降魔終時名夜半，不違也。

問：佛不曾唱云：「吾成道。」由何因地神知成道？答：是地神亦如來所示現也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：佛不曾唱云：「吾成道。」由何因地神知成道？答：是地神亦如來所示現也。

問：准餘宗，菩薩生時聲唯至欲界他化自在天，成佛道時聲至色界究竟，轉法輪時聲至梵天。云何今此經但言成道聲至梵天？答，彼意言者，菩薩生時受欲界身，故唯至第六天。成道時作三界主，故逕色究竟。轉法輪時由大梵請，故至梵世。然今此經意，二定以上無自地語聲，故順言至梵世耳也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：准餘宗，菩薩生時聲唯至欲界他化自在天，成佛道時聲至色界究竟，轉法輪時聲至梵天。云何今此經但言成道聲至梵天？答，彼意言者，菩薩生時受欲界身，故唯至第六天。成道時作三界主，故逕色究竟。轉法輪時由大梵請，故至梵世。然今此經意，二定以上無自地語聲，故順言至梵世耳也。

經曰「爾時魔王」以下，第三答徒眾。此中二：初三會眾、後十想眾。初中二：初說法眾、後結名姓。初中二：初正辨初會眾、後乘答神變問。初亦二：初說法、後釋疑。初中為六：一魔王眾、二長者眾、三國王眾、四大臣眾、五佛母眾、六剎利眾。是初也。言魔王者，欲界第六天也。生天之論者，一云十善也。一云即前施戒，總名生天之論也。出寶為妙者，修五欲不淨想者，生上界為寶也，顯說世間法也。「爾時彌勒」以下，文意顯說出世法也。苦者苦諦也，習者集諦也，滅者滅諦也，道者道諦也。塵垢者，《瑜伽》第八十六云「見所斷煩惱纏為塵，彼煩惱隨眠為垢」也。法眼淨者，四諦中忍智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時魔王」以下，第三答徒眾。此中二：初三會眾、後十想眾。初中二：初說法眾、後結名姓。初中二：初正辨初會眾、後乘答神變問。初亦二：初說法、後釋疑。初中為六：一魔王眾、二長者眾、三國王眾、四大臣眾、五佛母眾、六剎利眾。是初也。言魔王者，欲界第六天也。生天之論者，一云十善也。一云即前施戒，總名生天之論也。出寶為妙者，修五欲不淨想者，生上界為寶也，顯說世間法也。「爾時彌勒」以下，文意顯說出世法也。苦者苦諦也，習者集諦也，滅者滅諦也，道者道諦也。塵垢者，《瑜伽》第八十六云「見所斷煩惱纏為塵，彼煩惱隨眠為垢」也。法眼淨者，四諦中忍智也。

經曰「爾時大將」以下，第二長者眾。此中四：初魔王勸出家；二長者請佛，佛為說法；三聞法得益；四長者出家。略結時眾，可准也。善財等者，善來得戒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時大將」以下，第二長者眾。此中四：初魔王勸出家；二長者請佛，佛為說法；三聞法得益；四長者出家。略結時眾，可准也。善財等者，善來得戒也。

經曰「是時蠰佉」以下，第三國王眾。言初中後善者，彰其教，謂始聽聞時生歡心故為初善，修行時無難艱故為中善，終至究竟果故為後善也。義理深邃者，彰所詮義。邃者，以無相法與合，故名邃也。立太子者，太子立為王紹。賜剃頭珍寶者，剃頭師及珍寶賜於太子，又以珍寶與梵志。是故《阿含經》云「賜剃頭師寶，復以雜寶與諸梵志」也。時八萬四千以下，意顯王出家得果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「是時蠰佉」以下，第三國王眾。言初中後善者，彰其教，謂始聽聞時生歡心故為初善，修行時無難艱故為中善，終至究竟果故為後善也。義理深邃者，彰所詮義。邃者，以無相法與合，故名邃也。立太子者，太子立為王紹。賜剃頭珍寶者，剃頭師及珍寶賜於太子，又以珍寶與梵志。是故《阿含經》云「賜剃頭師寶，復以雜寶與諸梵志」也。時八萬四千以下，意顯王出家得果也。

經曰「是時梵摩大長者」以下，第四大臣眾。三結者，一身見、二戒取、三疑。約實永斷三界見惑。而此三結障道增勝故偏說，身見不樂解脫，戒取執著耶道，疑不進修故。盡苦際者，表得七生邊際故。《阿含經》云「今此眾中最小比丘，皆見道迹不趣惡道。極七生往反，必盡苦際」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「是時梵摩大長者」以下，第四大臣眾。三結者，一身見、二戒取、三疑。約實永斷三界見惑。而此三結障道增勝故偏說，身見不樂解脫，戒取執著耶道，疑不進修故。盡苦際者，表得七生邊際故。《阿含經》云「今此眾中最小比丘，皆見道迹不趣惡道。極七生往反，必盡苦際」也。

經曰「是時佛母」以下，第五佛母眾。問：所將眾皆得無學，云何佛父母唯得初果？答：為久住世流通佛法故，不須證無學果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「是時佛母」以下，第五佛母眾。問：所將眾皆得無學，云何佛父母唯得初果？答：為久住世流通佛法故，不須證無學果也。

經曰「爾時諸剎利」以下，第六剎利眾。剎利者分田主，此義如藏論也。越次取證者，有二：一漸、二頓。頓即初果而越中二果得羅漢，漸即凡夫倍離欲及令離欲，入見道倍得中二果。《阿含經》或有不越次取證者，今此經略故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時諸剎利」以下，第六剎利眾。剎利者分田主，此義如藏論也。越次取證者，有二：一漸、二頓。頓即初果而越中二果得羅漢，漸即凡夫倍離欲及令離欲，入見道倍得中二果。《阿含經》或有不越次取證者，今此經略故不說。

問：何故阿難不越次取證者？答：慶喜是到彼岸性，助佛宣說一切法若相若性真實義故，名奉法人。既作佛事、教眾生故，不順世間不可樂想。以是義故，到彼岸人一切皆得四沙門果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故阿難不越次取證者？答：慶喜是到彼岸性，助佛宣說一切法若相若性真實義故，名奉法人。既作佛事、教眾生故，不順世間不可樂想。以是義故，到彼岸人一切皆得四沙門果。

經曰「爾時彌勒」以下，第二釋疑。疑云：初會眾皆得聲聞果。既爾，彌勒唯說聲聞乘教。是故顯三乘教說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時彌勒」以下，第二釋疑。疑云：初會眾皆得聲聞果。既爾，彌勒唯說聲聞乘教。是故顯三乘教說也。

經曰「如我今日」以下，第二乘答神變問。謂山門開示事，即神變力故。此中一云如來初會中說迦葉變事也。然而《成佛經》三會已後辨此神變者，捨家隨語勢便在後而說。今云若爾如來三會說法應有間絕故。應說慈氏三會度人已，眾生漸有懈怠故，往狼迹山開彼上門。如《智度論》云「彌勒佛三會已訖，將諸大眾往彼山頂，示大迦葉骨鎖身，大眾遂起精進心。」然而今此經在初會答神變者，捨家意樂故，故不違也。約文為二：初標名彰德、後正答神變。此初也。頭陀者，古言小欲者，訛也，今云除棄。謂由小欲行，除棄貪欲故。若具有十六，謂衣中有四、食中有六、處中亦六。言衣中者，一糞掃衣、二毳衣、三納衣、四三衣也。食中六者，一乞食、二次第乞、三作注餘食法、四一坐食、五一揣食亦名節量、六不中後飲漿。謂若下品行者，雖出家，以種種耶命為自活。若中品，雖離前過，而受僧食、施主別請食。若品不受僧食、施主食，唯行乞食也。處中六者，一蘭若處、二塚間、三樹下、四露地、五常坐。常坐者，隨有草地便坐。常坐者，若行若立即大苦，若臥即甚樂。若坐，則離二邊能長久，是故須常坐也。然而此經略故說十二。十二者，如《四分律》云「衣中二，謂納衣及三衣也。食中四，謂次第乞食乞食中攝故、不飲漿即一坐食中攝故。處中六者同前說，合為十二」也。《涅槃經》立十頭陀，如彼說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「如我今日」以下，第二乘答神變問。謂山門開示事，即神變力故。此中一云如來初會中說迦葉變事也。然而《成佛經》三會已後辨此神變者，捨家隨語勢便在後而說。今云若爾如來三會說法應有間絕故。應說慈氏三會度人已，眾生漸有懈怠故，往狼迹山開彼上門。如《智度論》云「彌勒佛三會已訖，將諸大眾往彼山頂，示大迦葉骨鎖身，大眾遂起精進心。」然而今此經在初會答神變者，捨家意樂故，故不違也。約文為二：初標名彰德、後正答神變。此初也。頭陀者，古言小欲者，訛也，今云除棄。謂由小欲行，除棄貪欲故。若具有十六，謂衣中有四、食中有六、處中亦六。言衣中者，一糞掃衣、二毳衣、三納衣、四三衣也。食中六者，一乞食、二次第乞、三作注餘食法、四一坐食、五一揣食亦名節量、六不中後飲漿。謂若下品行者，雖出家，以種種耶命為自活。若中品，雖離前過，而受僧食、施主別請食。若品不受僧食、施主食，唯行乞食也。處中六者，一蘭若處、二塚間、三樹下、四露地、五常坐。常坐者，隨有草地便坐。常坐者，若行若立即大苦，若臥即甚樂。若坐，則離二邊能長久，是故須常坐也。然而此經略故說十二。十二者，如《四分律》云「衣中二，謂納衣及三衣也。食中四，謂次第乞食乞食中攝故、不飲漿即一坐食中攝故。處中六者同前說，合為十二」也。《涅槃經》立十頭陀，如彼說也。

經曰「爾時迦葉去」以下，第二正答神變。此中二：先捨家標儀式、後正答神變。是初也。問：四威儀中皆得修善，何故偏說結坐？答：是賢聖常威儀，及順善品而不共外道故。正身者，即安坐義也。正意者正願，正願者是順善品義也。係念在前者，繫念念自面對義。何須對面者，無始時來男為女色、女為男色，多分依面故。今觀自面者，欲伏煩惱故。迦葉雖無煩惱，而遊觀大法故，作此坐儀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時迦葉去」以下，第二正答神變。此中二：先捨家標儀式、後正答神變。是初也。問：四威儀中皆得修善，何故偏說結坐？答：是賢聖常威儀，及順善品而不共外道故。正身者，即安坐義也。正意者正願，正願者是順善品義也。係念在前者，繫念念自面對義。何須對面者，無始時來男為女色、女為男色，多分依面故。今觀自面者，欲伏煩惱故。迦葉雖無煩惱，而遊觀大法故，作此坐儀也。

經曰「爾時世尊告」以下，第二正答神變。此中三：初佛以法衣授於迦葉、次迦葉領衣入狼迹山、後迦葉衣上彌勒。是初也。向八十餘者，若上經為例者，即有二義：若維摩在初年中，說此經者年唯三十八，云何可言向八十餘？若說般若在終年中，說此經者年三十七，亦不可言年向八十餘。今云雖無聖說明文，而此經者在《上生經》前說。若不爾，《上生經》指《下生經語》。又阿難初生即佛成道日，二十五年方作侍者，而在此會請問，明知若五十年、若五十五後時說此經也。何故偏勸四聲聞者，迦葉頭陀行中能苦行故。若屠鉢歎者，能降伏外道故。賓頭盧者，不毀禁戒故。羅云者，讀誦不懈故。若《大成佛經》云勸者有二，謂衣及法。今此經略而不說也。由我遺化得盡漏者，勸迦葉助彌勒化，我遺晚機弟子也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時世尊告」以下，第二正答神變。此中三：初佛以法衣授於迦葉、次迦葉領衣入狼迹山、後迦葉衣上彌勒。是初也。向八十餘者，若上經為例者，即有二義：若維摩在初年中，說此經者年唯三十八，云何可言向八十餘？若說般若在終年中，說此經者年三十七，亦不可言年向八十餘。今云雖無聖說明文，而此經者在《上生經》前說。若不爾，《上生經》指《下生經語》。又阿難初生即佛成道日，二十五年方作侍者，而在此會請問，明知若五十年、若五十五後時說此經也。何故偏勸四聲聞者，迦葉頭陀行中能苦行故。若屠鉢歎者，能降伏外道故。賓頭盧者，不毀禁戒故。羅云者，讀誦不懈故。若《大成佛經》云勸者有二，謂衣及法。今此經略而不說也。由我遺化得盡漏者，勸迦葉助彌勒化，我遺晚機弟子也。

經曰「摩竭國」以下，第二迦葉領衣入山。彼山者，即耆闍崛山。又有經狼迹山者，猶是崛山少分也。若《智度論》第三十五云「大迦葉入王舍城乞食，食已未久登雞足山。山有三岑，如仰雞足，尊者入中結趺坐。作誠言：『願我此身納鉢杖久住不壞，乃至經五十七億俱胝六十百千年慈氏正等覺出世時，施作佛事。』發此願已尋般涅槃。時彼三岑便會成一，掩弊尊者巖」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「摩竭國」以下，第二迦葉領衣入山。彼山者，即耆闍崛山。又有經狼迹山者，猶是崛山少分也。若《智度論》第三十五云「大迦葉入王舍城乞食，食已未久登雞足山。山有三岑，如仰雞足，尊者入中結趺坐。作誠言：『願我此身納鉢杖久住不壞，乃至經五十七億俱胝六十百千年慈氏正等覺出世時，施作佛事。』發此願已尋般涅槃。時彼三岑便會成一，掩弊尊者巖」也。

經曰「又彌勒如來」以下，第三迦葉衣上彌勒。此中二：初彌勒示彰、後彌勒受衣。是初也。鬼神開門者，《智度論》云「彌勒佛以足指扣開耆闍崛山，時迦葉骨身著僧伽梨而出，禮彌勒足，上昇虛空，現變如前，即於空滅身。」然此經中鬼開者，鬼神從佛行故，故不違也。釋迦禪窟者，《阿含經》云「迦葉靜窟」。解云：年舉者，古時釋迦禪室故。又可此經誤也。得法眼淨者，善根已熟者也。或有眾生者，未熟善根，故不得聖果，唯見迦葉骨身也。亦由四事因緣者，由釋迦四攝事所成熟，謂：一惠施，即此施也。二愛語，即此仁愛也。三利行，則此利人。四等利，即此亦同。《善生經》如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「又彌勒如來」以下，第三迦葉衣上彌勒。此中二：初彌勒示彰、後彌勒受衣。是初也。鬼神開門者，《智度論》云「彌勒佛以足指扣開耆闍崛山，時迦葉骨身著僧伽梨而出，禮彌勒足，上昇虛空，現變如前，即於空滅身。」然此經中鬼開者，鬼神從佛行故，故不違也。釋迦禪窟者，《阿含經》云「迦葉靜窟」。解云：年舉者，古時釋迦禪室故。又可此經誤也。得法眼淨者，善根已熟者也。或有眾生者，未熟善根，故不得聖果，唯見迦葉骨身也。亦由四事因緣者，由釋迦四攝事所成熟，謂：一惠施，即此施也。二愛語，即此仁愛也。三利行，則此利人。四等利，即此亦同。《善生經》如是說。

經曰「爾時阿難彌勒」以下，第二彌勒受衣。梵音僧伽胝，此云大衣，今云僧伽梨，謬也。《大成佛經》云「彌勒取釋迦大衣，右手覆及裁，覆左手而不通」，以彌勒大，其衣小故。星散者，現十八變事已忽無故。《佛本行經》云「迦葉入無餘涅槃」者，約實入滅定。而入無餘者，現同法者也。敬正法者，顯敬教法也。成無上正真道者，顯敬證法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時阿難彌勒」以下，第二彌勒受衣。梵音僧伽胝，此云大衣，今云僧伽梨，謬也。《大成佛經》云「彌勒取釋迦大衣，右手覆及裁，覆左手而不通」，以彌勒大，其衣小故。星散者，現十八變事已忽無故。《佛本行經》云「迦葉入無餘涅槃」者，約實入滅定。而入無餘者，現同法者也。敬正法者，顯敬教法也。成無上正真道者，顯敬證法也。

經曰「阿難當知」以下，第二會也。行事供養者，《大成佛經》云「行四事供養」，謂前施仁等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「阿難當知」以下，第二會也。行事供養者，《大成佛經》云「行四事供養」，謂前施仁等也。

經曰「又彌勒」以下，第三會也。《智度論》云「初會九十九億，第二會九十六億，第三會九十三億。」《賢愚經》云「初九十三億，次九十六億，後九十九億。」解云：聞機不同故。又是先所度聲聞弟子其大根性，雖前佛所化，皆三會後得無生忍故，無爾許也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「又彌勒」以下，第三會也。《智度論》云「初會九十九億，第二會九十六億，第三會九十三億。」《賢愚經》云「初九十三億，次九十六億，後九十九億。」解云：聞機不同故。又是先所度聲聞弟子其大根性，雖前佛所化，皆三會後得無生忍故，無爾許也。

「爾時比丘」以下，第二結姓名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時比丘」以下，第二結姓名。

經曰「爾時彌勒」以下，第二辨十想眾。此中三：初正說十想、次眾集所以、後時眾得益。是初也。此中想者，以慧為體。《智度論》「無常想者，即聖道力名，或言四念處、或言四諦、或言無常想故。」若相從者，亦想數為體也，如念住以定慧為體而名念住。此亦爾，皆以慧為體，而隨義門說十想也。此十想中，前九想對治四倒，後一想對治貪著。前九想中，初一想治常倒、次一治樂倒、次二治我倒、無我想治我見、空想治我所見，餘想皆治淨倒。以是義，修習十想盡，流心得解脫也。謂由過去佛說故，今彌勒時盡漏解脫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時彌勒」以下，第二辨十想眾。此中三：初正說十想、次眾集所以、後時眾得益。是初也。此中想者，以慧為體。《智度論》「無常想者，即聖道力名，或言四念處、或言四諦、或言無常想故。」若相從者，亦想數為體也，如念住以定慧為體而名念住。此亦爾，皆以慧為體，而隨義門說十想也。此十想中，前九想對治四倒，後一想對治貪著。前九想中，初一想治常倒、次一治樂倒、次二治我倒、無我想治我見、空想治我所見，餘想皆治淨倒。以是義，修習十想盡，流心得解脫也。謂由過去佛說故，今彌勒時盡漏解脫也。

「若此眾中」以下，第二眾集所以。此中二：初長行答徒眾問、後頌其答長行。此中十三事，是皆示通三學，謂後言梵行八音即戒學也，四等心即定也，住出誦等則慧學。若初云梵行，通三學也。言四等心者，四無量定心也。善本者，三善根也。此十三事，皆通三會值彌勒因。言八關者，受八戒故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若此眾中」以下，第二眾集所以。此中二：初長行答徒眾問、後頌其答長行。此中十三事，是皆示通三學，謂後言梵行八音即戒學也，四等心即定也，住出誦等則慧學。若初云梵行，通三學也。言四等心者，四無量定心也。善本者，三善根也。此十三事，皆通三會值彌勒因。言八關者，受八戒故。

經曰「是時彌勒」以下，第二頌。此中三：初捨家長行起、次彌勒正頌、後釋迦結。約頌有九行，分為二：初七頌別長行、顯二頌總結也。心原本者，三善根也。意無若干想者，顯無散亂心。或契經者，脩多羅。善習者，毘尼。法本者，阿毘曇藏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「是時彌勒」以下，第二頌。此中三：初捨家長行起、次彌勒正頌、後釋迦結。約頌有九行，分為二：初七頌別長行、顯二頌總結也。心原本者，三善根也。意無若干想者，顯無散亂心。或契經者，脩多羅。善習者，毘尼。法本者，阿毘曇藏也。

經曰「阿難當知」以下，第三釋迦結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「阿難當知」以下，第三釋迦結也。

經曰「爾時眾中」以下，第三時眾得益。者數名，謂《佛本行集經》言「百百千為千萬，千萬百為十億，十億百為千億，千億百為萬億，萬億百為千萬億，千萬億百為十兆，十兆百為千兆，千兆百為十萬兆，十萬兆百為十京，十京百為千京，千京百為十萬京，十萬京百名為姟」也。前九十六億等，顯三會得阿羅漢人等。今云姟者，三會得初果人等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時眾中」以下，第三時眾得益。者數名，謂《佛本行集經》言「百百千為千萬，千萬百為十億，十億百為千億，千億百為萬億，萬億百為千萬億，千萬億百為十兆，十兆百為千兆，千兆百為十萬兆，十萬兆百為十京，十京百為千京，千京百為十萬京，十萬京百名為姟」也。前九十六億等，顯三會得阿羅漢人等。今云姟者，三會得初果人等也。

經曰「彌勒如來」以下，第四答幾時住問。此中二：初立戒時、後住法時。是初也。無瑕穢者，清淨無犯。若《增一經》云「毘婆尸佛百年清淨無犯，釋迦佛十二年無瑕」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「彌勒如來」以下，第四答幾時住問。此中二：初立戒時、後住法時。是初也。無瑕穢者，清淨無犯。若《增一經》云「毘婆尸佛百年清淨無犯，釋迦佛十二年無瑕」也。

經曰「彌勒如來」以下，第二住法時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「彌勒如來」以下，第二住法時也。

經曰「其有善男子」以下，第二勸修其因也。「爾時阿難」以下，第三聞說喜奉行分也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「其有善男子」以下，第二勸修其因也。「爾時阿難」以下，第三聞說喜奉行分也。

佛說彌勒成佛經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說彌勒成佛經

此經將釋，略作三門：一辨來意、二釋題目、三正解本文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經將釋，略作三門：一辨來意、二釋題目、三正解本文。

言來意有二：一為廣顯彌勒人間弘化故、二為化下下遲晚流令得度脫故。何以故？前略雖示慈氏如來下人教化，令上中人殖善本，而未廣辨慈氏威力，令最下根智祈聖心故。以此二義，《下生經》次說此經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言來意有二：一為廣顯彌勒人間弘化故、二為化下下遲晚流令得度脫故。何以故？前略雖示慈氏如來下人教化，令上中人殖善本，而未廣辨慈氏威力，令最下根智祈聖心故。以此二義，《下生經》次說此經也。

第二釋題目。若依別本，有其七名：一名一切眾生斷五逆業障報障煩惱障修習慈心與彌勒共行經。二名一切眾生聞彌勒佛名必勉五濁世不隨惡道經。三名破惡惡業心如蓮華定見彌勒佛經。四名慈心不食肉經。五名釋迦牟尼以衣為信經。六名有聞佛名者決定得勉八難經。七名彌勒成佛經。雖有七名，而第七為本，故今此經用第七名。此中彌勒菩薩坐龍華下，見其寶臺毀壞，即修無常想示得正覺，故名成佛。成佛之經故，依主釋。恐濫天等所說故，故名佛說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二釋題目。若依別本，有其七名：一名一切眾生斷五逆業障報障煩惱障修習慈心與彌勒共行經。二名一切眾生聞彌勒佛名必勉五濁世不隨惡道經。三名破惡惡業心如蓮華定見彌勒佛經。四名慈心不食肉經。五名釋迦牟尼以衣為信經。六名有聞佛名者決定得勉八難經。七名彌勒成佛經。雖有七名，而第七為本，故今此經用第七名。此中彌勒菩薩坐龍華下，見其寶臺毀壞，即修無常想示得正覺，故名成佛。成佛之經故，依主釋。恐濫天等所說故，故名佛說也。

第三解本文者，《大成佛經》云「佛住摩伽他國波沙山中夏安居，因舍利弗請而說」。今此經中略而不說，然猶有三分：一鶖子發請分、二來酬答分、三大眾奉行分。初中二：初讚請德、後述請辭。是初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三解本文者，《大成佛經》云「佛住摩伽他國波沙山中夏安居，因舍利弗請而說」。今此經中略而不說，然猶有三分：一鶖子發請分、二來酬答分、三大眾奉行分。初中二：初讚請德、後述請辭。是初也。

言舍利者身也，弗者子也，從母為名也。此人英慧超類，性來聞一解千，故名大智，是彰內德也。能者，善巧別言，謂善隨物機巧宣法化故。輪者，見道也。法者，利人也。轉者，度他相續故。隨者，正轉於前。鶖子受唱於後，故名為隨也，是彰外德也。大將者，內懷神謀、外揚威力平怨，故名大將。譬舍利弗，內懷神力、外揚辨才，降伏煩惱怨故，名大將也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言舍利者身也，弗者子也，從母為名也。此人英慧超類，性來聞一解千，故名大智，是彰內德也。能者，善巧別言，謂善隨物機巧宣法化故。輪者，見道也。法者，利人也。轉者，度他相續故。隨者，正轉於前。鶖子受唱於後，故名為隨也，是彰外德也。大將者，內懷神謀、外揚威力平怨，故名大將。譬舍利弗，內懷神力、外揚辨才，降伏煩惱怨故，名大將也。

經曰「白佛言」以下，第二述請辭。此中二：初指本、後請廣說。是初也。《大成佛經》云「前後經中所未說」，甚違此經。一云同本別譯，然所未說者，譯者誤也。一云別本別譯故，大先說，小後說之。此二說中初為勝，謂此經無證信序，必從大經出，是故知大經誤也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「白佛言」以下，第二述請辭。此中二：初指本、後請廣說。是初也。《大成佛經》云「前後經中所未說」，甚違此經。一云同本別譯，然所未說者，譯者誤也。一云別本別譯故，大先說，小後說之。此二說中初為勝，謂此經無證信序，必從大經出，是故知大經誤也。

問：前後經其指何？答：一云彌勒三經互為前後。一云不然，於三經隨指何經名為前後者，前後者不可了故。應說此經以前諸處處經，彌勒作佛事可得，故云前後。是故《增一經》云「佛在舍衛國說彌勒成佛事」，又在迦毘羅國家珠師，佛說彌勒成佛事。又如《上生經》中所引，佛昔於毘尼及諸經藏說阿逸多次當作佛。如是前前諸教，前後所說可引起問。是解最勝，順聖教故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：前後經其指何？答：一云彌勒三經互為前後。一云不然，於三經隨指何經名為前後者，前後者不可了故。應說此經以前諸處處經，彌勒作佛事可得，故云前後。是故《增一經》云「佛在舍衛國說彌勒成佛事」，又在迦毘羅國家珠師，佛說彌勒成佛事。又如《上生經》中所引，佛昔於毘尼及諸經藏說阿逸多次當作佛。如是前前諸教，前後所說可引起問。是解最勝，順聖教故。

此中二：初請今聞、後請當見。是初也。言功德神力者，即正報。謂功德者福果也，神者智果也。國土莊嚴者依果，謂國土者體也，莊嚴者土想也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中二：初請今聞、後請當見。是初也。言功德神力者，即正報。謂功德者福果也，神者智果也。國土莊嚴者依果，謂國土者體也，莊嚴者土想也。

經曰「眾生以何施」以下，第二請當見也。行何施得大富？持何戒得人身？修何慧得見佛。又解眾生見佛自有三品，故問此三義，是亦無失也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「眾生以何施」以下，第二請當見也。行何施得大富？持何戒得人身？修何慧得見佛。又解眾生見佛自有三品，故問此三義，是亦無失也。

經曰「爾時告」以下，第二如來酬答分。此中二：初受請。是初也。「舍利弗四大海」以下，第二答請。此中二：初答中聞請、後答見請。初中二：初答國土莊嚴、後答功德神力。初中四：一出體、二出莊嚴、三出都、四出主。是初也。謂釋迦佛世閻浮提地七千由旬，西八千由旬，東九千由旬，北十千由旬。彌勒時除三千由旬水故，增三千由旬地，故成十千由旬。如是四方皆增三千由旬故，是故今此中東西是長，長十千由旬；南北名廣，廣八千由旬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時告」以下，第二如來酬答分。此中二：初受請。是初也。「舍利弗四大海」以下，第二答請。此中二：初答中聞請、後答見請。初中二：初答國土莊嚴、後答功德神力。初中四：一出體、二出莊嚴、三出都、四出主。是初也。謂釋迦佛世閻浮提地七千由旬，西八千由旬，東九千由旬，北十千由旬。彌勒時除三千由旬水故，增三千由旬地，故成十千由旬。如是四方皆增三千由旬故，是故今此中東西是長，長十千由旬；南北名廣，廣八千由旬。

經曰「名華儒草」以下，第二辨土嚴。城者州，縣謂處也，萬民雜居名為邑也。街衢方整名比丘也。八萬歲者，《大成佛經》云「八萬四千」。解云：彼經據初下生時說，此經久遠時，不違也。如言身量長十六丈，而《賢愚經》云「身長八丈」，就初後時，無過也。便利者，內逼迫也。飲食者，外惑苦也。衰老又遇身羸劣也。《大成佛經》云「無寒熱風太等病」。九苦惱，《阿含經》云「時人有九病，一寒、二熱、三飢、四濁、五大便、六小便、七欲、八飲食、九老。」解云：無時節代謝寒熱故，《大成佛經》云無寒熱等；而飲食中亦有冷熱，故《阿含經》云有寒熱等也。五百歲者，《下生經》云五十歲者，通此文二說，如經第二也。《大成佛經》云「人長百六尺」，今此中略故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「名華儒草」以下，第二辨土嚴。城者州，縣謂處也，萬民雜居名為邑也。街衢方整名比丘也。八萬歲者，《大成佛經》云「八萬四千」。解云：彼經據初下生時說，此經久遠時，不違也。如言身量長十六丈，而《賢愚經》云「身長八丈」，就初後時，無過也。便利者，內逼迫也。飲食者，外惑苦也。衰老又遇身羸劣也。《大成佛經》云「無寒熱風太等病」。九苦惱，《阿含經》云「時人有九病，一寒、二熱、三飢、四濁、五大便、六小便、七欲、八飲食、九老。」解云：無時節代謝寒熱故，《大成佛經》云無寒熱等；而飲食中亦有冷熱，故《阿含經》云有寒熱等也。五百歲者，《下生經》云五十歲者，通此文二說，如經第二也。《大成佛經》云「人長百六尺」，今此中略故不說。

經曰「是時有一大城」以下，第三出都。此中二：初都邑莊嚴、後薗泉。初中二：初眾寶莊嚴、後災凶除滅。是初也。翅頭末者，此云淨意，是即國之都城也。長者，南北也。廣者，東西也。《大成佛經》云「八萬四千小城以為眷屬，翅頭末最處其中」，今經略故不說之。言端嚴者，七寶所成故。殊妙者，樓臺壯麗故。莊嚴者，羅網覆故。是王所鎮故，名都城也。軒窓者，相司也。街者，四交道也。巷者，直道也。陌者，東西道也。多羅尸棄者，此云善護也。池近者，在其城側也。淹(音暗實設又云塵坐)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「是時有一大城」以下，第三出都。此中二：初都邑莊嚴、後薗泉。初中二：初眾寶莊嚴、後災凶除滅。是初也。翅頭末者，此云淨意，是即國之都城也。長者，南北也。廣者，東西也。《大成佛經》云「八萬四千小城以為眷屬，翅頭末最處其中」，今經略故不說之。言端嚴者，七寶所成故。殊妙者，樓臺壯麗故。莊嚴者，羅網覆故。是王所鎮故，名都城也。軒窓者，相司也。街者，四交道也。巷者，直道也。陌者，東西道也。多羅尸棄者，此云善護也。池近者，在其城側也。淹(音暗實設又云塵坐)。

經曰「有大夜叉神」以下，第二災凶除滅也。遜(音順實順)。問：彼時人命終後生何處？答：《大成佛經》云「欲死時，行詣山林命終，後生大梵天及諸佛國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「有大夜叉神」以下，第二災凶除滅也。遜(音順實順)。問：彼時人命終後生何處？答：《大成佛經》云「欲死時，行詣山林命終，後生大梵天及諸佛國。」

經曰「舍利弗我今為汝」以下，第二辨薗泉。言八功德者，一輕、二冷、三軟、四美、五清淨、六不臭、七飲時調適、八飲已無患(少門道善作此說)。今《稱讚淨土經》云「一澄清、二清冷、三甘美、四輕實、五潤澤、六安和、七飲時除飢渴等、八飲已長養根大」也。翠(音主為實他鳥而夫)鵞鴨。香山流水者，《涅槃經》云「香山頂有無熱池，四方流出味甘香」也。一種獲七者，《增一經》云「自然粳米者，初出時及久遠時不同」，故不違也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「舍利弗我今為汝」以下，第二辨薗泉。言八功德者，一輕、二冷、三軟、四美、五清淨、六不臭、七飲時調適、八飲已無患(少門道善作此說)。今《稱讚淨土經》云「一澄清、二清冷、三甘美、四輕實、五潤澤、六安和、七飲時除飢渴等、八飲已長養根大」也。翠(音主為實他鳥而夫)鵞鴨。香山流水者，《涅槃經》云「香山頂有無熱池，四方流出味甘香」也。一種獲七者，《增一經》云「自然粳米者，初出時及久遠時不同」，故不違也。

經曰「爾時轉輪王」以下，第四出主也。四種兵者，一車、二牛、三象、四馬也。寶臺千頭者，千子所遊處故。形如蓮華者，寶藏涌地貌也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時轉輪王」以下，第四出主也。四種兵者，一車、二牛、三象、四馬也。寶臺千頭者，千子所遊處故。形如蓮華者，寶藏涌地貌也。

經曰「翅頭末城眾寶」以下，第二答功德力。德力雖有八相，今五相：一入胎、二出胎、三出家、四成道、五轉法輪。其相雖五，今文即為二：初辨處勝、後辨人勝。是初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「翅頭末城眾寶」以下，第二答功德力。德力雖有八相，今五相：一入胎、二出胎、三出家、四成道、五轉法輪。其相雖五，今文即為二：初辨處勝、後辨人勝。是初也。

經曰「其城中有大波羅門」以下，第二辨人勝。此中二：初託父母受身、後厭世出家成佛。是初也。妙梵者，父名也。婆羅門者，姓名也。釋迦生王種中。彌勒生輔臣姓中，化眾生宜不同也。梵摩婆提者，此言淨道也。梵摩婆提者，還西國婆羅門姓。身長千尺者，千尺者計即百丈。爾時人身長半卑，謂五千十。古言掌與身十分一，若胸與身五分一。謂若人身長八尺，面及掌並八寸，胸廣一尺六寸。是故釋迦身長丈六，計十六尺，面掌並一尺六寸，胸廣三尺二寸，爾乃相稱。既彌勒身百丈，面應十丈，而今此云二丈四尺者，恐傳經者誤也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「其城中有大波羅門」以下，第二辨人勝。此中二：初託父母受身、後厭世出家成佛。是初也。妙梵者，父名也。婆羅門者，姓名也。釋迦生王種中。彌勒生輔臣姓中，化眾生宜不同也。梵摩婆提者，此言淨道也。梵摩婆提者，還西國婆羅門姓。身長千尺者，千尺者計即百丈。爾時人身長半卑，謂五千十。古言掌與身十分一，若胸與身五分一。謂若人身長八尺，面及掌並八寸，胸廣一尺六寸。是故釋迦身長丈六，計十六尺，面掌並一尺六寸，胸廣三尺二寸，爾乃相稱。既彌勒身百丈，面應十丈，而今此云二丈四尺者，恐傳經者誤也。

經曰「彌勒菩薩觀世」以下，第二厭世出家成道。此中二：先厭世出家、後坐道樹成菩提。是初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「彌勒菩薩觀世」以下，第二厭世出家成道。此中二：先厭世出家、後坐道樹成菩提。是初也。

經曰「坐於龍華」以下，第二成菩提。此中五：一成道、二天龍雨華、三動世界怖魔、四放光引可度、五演梵音眾得益。是初也。謂樹枝如寶龍坐百寶華，故名龍華樹。依此樹下成菩提，故名菩提樹也。《大成佛經》云「早趣出家，即是日初夜降魔成菩提也。」《彌勒作佛經》云「到樹下坐，用四月八日明星時得佛。」解云：清且出家，初夜成佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「坐於龍華」以下，第二成菩提。此中五：一成道、二天龍雨華、三動世界怖魔、四放光引可度、五演梵音眾得益。是初也。謂樹枝如寶龍坐百寶華，故名龍華樹。依此樹下成菩提，故名菩提樹也。《大成佛經》云「早趣出家，即是日初夜降魔成菩提也。」《彌勒作佛經》云「到樹下坐，用四月八日明星時得佛。」解云：清且出家，初夜成佛也。

經曰「爾時諸天」以下，第二雨華也。不現身者，龍身可怖故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時諸天」以下，第二雨華也。不現身者，龍身可怖故。

經曰「三千大千」以下，第三動地怖魔。謂眾生長眠生死故，不動者不悟長，故須動也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「三千大千」以下，第三動地怖魔。謂眾生長眠生死故，不動者不悟長，故須動也。

經曰「佛身出光」以下，第四放光攝生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛身出光」以下，第四放光攝生。

經曰「爾時人民」以下，第五演梵音眾得益。此中三：初在華林、次城邑益、後靈山益。初中九：一攝眾、二觀欲、三尋因、四彰師、五義學、六歸力、七合奉、八授道、九得益。初有十類眾：一人民眾、二王宰眾、三淨智眾、四長者眾、五外道眾、六大臣眾、七天宮眾、八太子眾、九彌勒親族眾、十無名眾，准可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時人民」以下，第五演梵音眾得益。此中三：初在華林、次城邑益、後靈山益。初中九：一攝眾、二觀欲、三尋因、四彰師、五義學、六歸力、七合奉、八授道、九得益。初有十類眾：一人民眾、二王宰眾、三淨智眾、四長者眾、五外道眾、六大臣眾、七天宮眾、八太子眾、九彌勒親族眾、十無名眾，准可知也。

經曰「彌勒佛見」以下，第二觀欲。欲者，欲樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「彌勒佛見」以下，第二觀欲。欲者，欲樂也。

經曰「是諸人等皆於」以下，第三尋因。因者行也，此中有十行：一知法行，即讀三藏。三修福行，即修諸功德。三兩利行，謂衣食施他及自持戒故。四供佛行，謂幡蓋等。五修慈行，謂拔苦故。六修悲行，謂與樂故。七修忍行、八修齊行、九修禪行、十智塔行，准可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「是諸人等皆於」以下，第三尋因。因者行也，此中有十行：一知法行，即讀三藏。三修福行，即修諸功德。三兩利行，謂衣食施他及自持戒故。四供佛行，謂幡蓋等。五修慈行，謂拔苦故。六修悲行，謂與樂故。七修忍行、八修齊行、九修禪行、十智塔行，准可知也。

經曰「善哉釋迦」以下，第四彰師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「善哉釋迦」以下，第四彰師。

經曰「而作是言汝等」以下，第五義學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「而作是言汝等」以下，第五義學。

經曰「善哉釋迦」以下，第六歸力。此中二：初既辨歸合力；後言「釋迦牟尼佛為汝等」以下，辨歸昔力也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「善哉釋迦」以下，第六歸力。此中二：初既辨歸合力；後言「釋迦牟尼佛為汝等」以下，辨歸昔力也。

經曰「彌勒如是開道」以下，第七合奉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「彌勒如是開道」以下，第七合奉。

經曰「彌勒佛觀察」以下，第八授道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「彌勒佛觀察」以下，第八授道。

經曰「爾時彌勒佛」以下，第九得益。約實為論，諸佛化物不定，或一會或二會乃至十會無量會。然而三會者，約一化終前佛殘弟子。然《長阿含經》云「毘婆尸佛三會說法，初會十六萬八千人、次會十萬人、後會八萬人。尸棄佛三會，初會十萬人、次會八萬人、後會七萬人。毘舍婆佛二會說法，初會七萬、後會六萬。樓孫佛一會說法，即四萬。含牟尼佛一會說法，即三萬。迦葉佛一會說法，即二萬。我今一會說法，即弟子千二百五十。」若依《無近請佛經》云「惟衛佛初會十萬、次會九萬、後會八萬，式佛初會九萬、次會八萬、後會七萬，隨葉佛初會七萬、後會六萬，樓孫佛一會四萬、含牟尼佛一會三萬、迦葉佛一會二萬、我釋迦佛一會千二百五十。」是其機宜不同故，如是別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時彌勒佛」以下，第九得益。約實為論，諸佛化物不定，或一會或二會乃至十會無量會。然而三會者，約一化終前佛殘弟子。然《長阿含經》云「毘婆尸佛三會說法，初會十六萬八千人、次會十萬人、後會八萬人。尸棄佛三會，初會十萬人、次會八萬人、後會七萬人。毘舍婆佛二會說法，初會七萬、後會六萬。樓孫佛一會說法，即四萬。含牟尼佛一會說法，即三萬。迦葉佛一會說法，即二萬。我今一會說法，即弟子千二百五十。」若依《無近請佛經》云「惟衛佛初會十萬、次會九萬、後會八萬，式佛初會九萬、次會八萬、後會七萬，隨葉佛初會七萬、後會六萬，樓孫佛一會四萬、含牟尼佛一會三萬、迦葉佛一會二萬、我釋迦佛一會千二百五十。」是其機宜不同故，如是別說。

經曰「彌勒佛既轉輪」以下，第二城邑益。此中六：一率眾入城、二現神力、三天資上供、四人彰希奇、五魔王助道、六群生領悟。是初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「彌勒佛既轉輪」以下，第二城邑益。此中六：一率眾入城、二現神力、三天資上供、四人彰希奇、五魔王助道、六群生領悟。是初也。

經曰「當入城時」以下，第二現神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「當入城時」以下，第二現神力。

經曰「釋提桓因」以下，第三天資上供。此中二：初上供；後「世尊入時」以下，偈讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「釋提桓因」以下，第三天資上供。此中二：初上供；後「世尊入時」以下，偈讚。

經曰「爾時天人羅剎」以下，第四人彰希奇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時天人羅剎」以下，第四人彰希奇。

經曰「爾時魔王」以下，第五魔天助道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時魔王」以下，第五魔天助道。

經曰「爾時街巷男女」以下，第六群生領悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時街巷男女」以下，第六群生領悟。

經曰「爾時彌勒佛諸弟子」以下，第三靈山益。此中為十：初門徒出、二明共登靈山、三為開神骨、四令眾驚奇、五雙讚師資、六稱德行、七顯昔留化、八辨今利人、九彰佛悲深、十令生故極。是初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時彌勒佛諸弟子」以下，第三靈山益。此中為十：初門徒出、二明共登靈山、三為開神骨、四令眾驚奇、五雙讚師資、六稱德行、七顯昔留化、八辨今利人、九彰佛悲深、十令生故極。是初也。

經曰「爾時彌勒」以下，第三共登靈山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時彌勒」以下，第三共登靈山。

經曰「於山頂上」以下，第三為開神骨。《大成佛經》曰「到崛山已，登狼迹山頂，舉足大指踐於山根，是時大地十八相動。以手擗山，如輪王開大城門。時梵王持天香油灌迦葉頂，繫大楗槌法蠡。迦葉即從滅盡定覺，整衣服，長跪合掌，持本師僧伽梨奉與彌勒，而作是言：『大師釋迦牟尼佛臨涅槃時囑我衣，今奉世尊。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「於山頂上」以下，第三為開神骨。《大成佛經》曰「到崛山已，登狼迹山頂，舉足大指踐於山根，是時大地十八相動。以手擗山，如輪王開大城門。時梵王持天香油灌迦葉頂，繫大楗槌法蠡。迦葉即從滅盡定覺，整衣服，長跪合掌，持本師僧伽梨奉與彌勒，而作是言：『大師釋迦牟尼佛臨涅槃時囑我衣，今奉世尊。』」

經曰「爾時男女天眾」以下，第四令眾驚奇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時男女天眾」以下，第四令眾驚奇。

經曰「彌勒佛讚」以下，第五雙讚師資。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「彌勒佛讚」以下，第五雙讚師資。

經曰「釋迦牟尼佛於大眾」以下，第六稱德行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「釋迦牟尼佛於大眾」以下，第六稱德行。

經曰「彌勒佛讚」以下，第七顯昔留化。謂曾彼惡世能修至心，故為傳化骨身留也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「彌勒佛讚」以下，第七顯昔留化。謂曾彼惡世能修至心，故為傳化骨身留也。

經曰「爾時人眾見」以下，第八辨今利人。《成佛經》云「時迦葉即踊身虛空作十八變，承佛神力，以梵音說釋迦佛十二部經，八十億人得阿羅漢。空而下，說有為無常，辭佛而退，身出水火入涅槃。」是即初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時人眾見」以下，第八辨今利人。《成佛經》云「時迦葉即踊身虛空作十八變，承佛神力，以梵音說釋迦佛十二部經，八十億人得阿羅漢。空而下，說有為無常，辭佛而退，身出水火入涅槃。」是即初也。

經曰「是諸人等念」以下，第九彰佛悲深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「是諸人等念」以下，第九彰佛悲深。

經曰「令得具六神通」以下，第十令生故極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「令得具六神通」以下，第十令生故極。

經曰「爾時說法之處」以下，第二答見佛。此中六：一辨道場量、二示佛神力、三讚佛壽量、四美佛住持、五正勸修因、六審令得見。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時說法之處」以下，第二答見佛。此中六：一辨道場量、二示佛神力、三讚佛壽量、四美佛住持、五正勸修因、六審令得見。此初也。

經曰「其中人眾」以下，第二佛神力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「其中人眾」以下，第二佛神力。

經曰「彌勒佛住」以下，第三讚佛壽量。《大成佛經》云「壽命具足八萬四千歲，無有中夭」，而今此經云「六萬歲」者，解云：彌勒佛壽雖八萬四千年，但受三分二，捨第三分、二萬四千壽故，故但六萬。如釋迦佛不受第三分，但受八十。是故《大集經》言「諸佛皆捨第三分」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「彌勒佛住」以下，第三讚佛壽量。《大成佛經》云「壽命具足八萬四千歲，無有中夭」，而今此經云「六萬歲」者，解云：彌勒佛壽雖八萬四千年，但受三分二，捨第三分、二萬四千壽故，故但六萬。如釋迦佛不受第三分，但受八十。是故《大集經》言「諸佛皆捨第三分」也。

經曰「滅度之後」以下，第四美佛住持。《大成佛經》云：三像法世三萬歲，及彌勒入涅槃後起塔供養。今此經略故不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「滅度之後」以下，第四美佛住持。《大成佛經》云：三像法世三萬歲，及彌勒入涅槃後起塔供養。今此經略故不說。

經曰「汝等宜應」以下，第五正勸修因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「汝等宜應」以下，第五正勸修因。

經曰「得見世間」以下，第六審令得見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「得見世間」以下，第六審令得見。

經曰「佛說是經已」以下，第三大眾喜奉行分也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛說是經已」以下，第三大眾喜奉行分也。

三彌勒經疏一卷 憬興撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三彌勒經疏一卷 憬興撰