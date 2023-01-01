觀彌勒上生兜率天經贊卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀彌勒上生兜率天經贊卷下

大慈恩寺基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈恩寺基撰

爾時優婆離亦從座起，頭面作禮而白佛言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時優婆離亦從座起，頭面作禮而白佛言。

贊曰：上明說經因起分，下明發請廣說分。一生補處受記非輕，示相勸生嚴因寔重。若不因請而說，補處之相未尊；若無請而自談，欣當生心不重。故放光集眾普召有緣，假請談經令興重業。於中有二：初辨外果、後辨內果。辨外果中復分為三：初波離啟請；次世尊廣答；後「佛告優婆離若有比丘及一切大眾」下，結勸生彼。請中有二：初明請軌、後明陳請。此即初也。梵言優婆離，此云近執。佛為太子，彼為佛大臣，親近太子執事之臣。古人云佛之家人，非也。今云優波離，訛也。亦從座起者，既見彌勒位立，優波離垂斯啟請，是故稱亦，表聞彌勒之事當證菩提故。從座起頭面作禮者，屈己首尊禮佛卑足，一心頂戴虔恭深故、憍慢久除為顯成佛尊貴因故、無見頂相之妙業故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上明說經因起分，下明發請廣說分。一生補處受記非輕，示相勸生嚴因寔重。若不因請而說，補處之相未尊；若無請而自談，欣當生心不重。故放光集眾普召有緣，假請談經令興重業。於中有二：初辨外果、後辨內果。辨外果中復分為三：初波離啟請；次世尊廣答；後「佛告優婆離若有比丘及一切大眾」下，結勸生彼。請中有二：初明請軌、後明陳請。此即初也。梵言優婆離，此云近執。佛為太子，彼為佛大臣，親近太子執事之臣。古人云佛之家人，非也。今云優波離，訛也。亦從座起者，既見彌勒位立，優波離垂斯啟請，是故稱亦，表聞彌勒之事當證菩提故。從座起頭面作禮者，屈己首尊禮佛卑足，一心頂戴虔恭深故、憍慢久除為顯成佛尊貴因故、無見頂相之妙業故也。

世尊往昔於毘尼中及諸經藏，說阿逸多次當作佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊往昔於毘尼中及諸經藏，說阿逸多次當作佛。

贊曰：下明陳請。於中有二：初舉昔生今問、後顯今徵後問。此初也。前言世尊，呼佛。又言世尊，談佛。談佛往昔說彌勒故。世出世尊，略言世尊，即是第十薄伽梵號。梵云毘奈耶，此云調伏，調和控御身語等業，制伏滅除諸煩惱故，即是廣律本也。古云毘尼、或云毘泥，皆訛也。近執明究律藏，頗亦諳經，受記多在律中，因斯起問。阿逸多者，此云無能勝，彌勒字也。名彌勒，字阿逸多。往昔佛在耆山說：次我後當成佛者，名曰彌勒。時有菩薩名曰慈氏，從座而起白言：「世尊！願我未來作彼彌勒。」佛言：「可爾。」故今騰昔而生後問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明陳請。於中有二：初舉昔生今問、後顯今徵後問。此初也。前言世尊，呼佛。又言世尊，談佛。談佛往昔說彌勒故。世出世尊，略言世尊，即是第十薄伽梵號。梵云毘奈耶，此云調伏，調和控御身語等業，制伏滅除諸煩惱故，即是廣律本也。古云毘尼、或云毘泥，皆訛也。近執明究律藏，頗亦諳經，受記多在律中，因斯起問。阿逸多者，此云無能勝，彌勒字也。名彌勒，字阿逸多。往昔佛在耆山說：次我後當成佛者，名曰彌勒。時有菩薩名曰慈氏，從座而起白言：「世尊！願我未來作彼彌勒。」佛言：「可爾。」故今騰昔而生後問。

此阿逸多具凡夫身、未斷諸漏，此人命終當生何處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此阿逸多具凡夫身、未斷諸漏，此人命終當生何處？

贊曰：顯今徵後問也。文有其二：初舉今徵後生之處所、後舉今徵後生處淨穢。此初徵也。波離下器情局小乘，以己所知輒揣尊極。小宗說於菩薩三劫猶是凡夫，樹下三十四心方成聖者。欲恚害覺時亦未已，故言凡夫未斷諸漏。漏有三種，如《法華贊》。生何處者，三界何界？五趣何趣？四生何生？九有何有？觀因驗果未遣心疑，唯願法王指陳生域。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：顯今徵後問也。文有其二：初舉今徵後生之處所、後舉今徵後生處淨穢。此初徵也。波離下器情局小乘，以己所知輒揣尊極。小宗說於菩薩三劫猶是凡夫，樹下三十四心方成聖者。欲恚害覺時亦未已，故言凡夫未斷諸漏。漏有三種，如《法華贊》。生何處者，三界何界？五趣何趣？四生何生？九有何有？觀因驗果未遣心疑，唯願法王指陳生域。

其人今者雖復出家，不修禪定、不斷煩惱。佛記此人成佛無疑，此人命終生何國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其人今者雖復出家，不修禪定、不斷煩惱。佛記此人成佛無疑，此人命終生何國土。

贊曰：徵淨穢也。從緇落飾，形貌出家常現威儀，不修禪定。受姨母之妙服，欲貪未遣；矚毫光而不識，尚有無知。佛記果圓，理深難測，命終生處淨穢何方？但以菩薩不起滅定而現威儀，將繼法王遂取金疊，讓推光位、等問豪光。波離不知，乍謂無定。情麁覩相，真疑有惑。禪定有九、煩惱有十，如餘處說。然且成佛之先，必在覩史一生補處，大小共同。波離挾己下心輒量上位，示有不知，以發今請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：徵淨穢也。從緇落飾，形貌出家常現威儀，不修禪定。受姨母之妙服，欲貪未遣；矚毫光而不識，尚有無知。佛記果圓，理深難測，命終生處淨穢何方？但以菩薩不起滅定而現威儀，將繼法王遂取金疊，讓推光位、等問豪光。波離不知，乍謂無定。情麁覩相，真疑有惑。禪定有九、煩惱有十，如餘處說。然且成佛之先，必在覩史一生補處，大小共同。波離挾己下心輒量上位，示有不知，以發今請。

佛告優波離：諦聽諦聽，善思念之。如來、應供、正遍知今於此眾說彌勒菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波離：諦聽諦聽，善思念之。如來、應供、正遍知今於此眾說彌勒菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記。

贊曰：下佛廣答。有二：初勅聽許說、後依問具申。此初也。諦者審諦。聽音察理，貴在審情，恐聽不明，重令諦聽。極妙作意名善思念。如來者，第一號也。《涅槃經》云「如過去佛所行妙行三十七品十一空等，來至涅槃，故云如來。」應者，第二號也，應已求害煩惱賊故、應不復受分段生故、應受世間妙供養故。正遍知者，第三號也，正知遍知名正遍知。非邪小知，正滿知故；具二種智，知空有故。上來三號，如次斷德、恩德、智德。阿耨等者，阿之言無，耨多羅云上，三言正，藐言等。又三云正，菩提云覺，即是無上正等正覺。諸法莫先名無上，理事遍知名正等，離妄真照名正覺。或智斷圓名無上覺。簡異生邪智名正覺，簡小乘分智名等覺，簡菩薩缺智復名正覺。下一覺字貫通上文。彌勒當圓證此，獨得全名。記者，識也驗也。佛自稱三德，今為汝等驗識分別慈氏菩薩當來成佛之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下佛廣答。有二：初勅聽許說、後依問具申。此初也。諦者審諦。聽音察理，貴在審情，恐聽不明，重令諦聽。極妙作意名善思念。如來者，第一號也。《涅槃經》云「如過去佛所行妙行三十七品十一空等，來至涅槃，故云如來。」應者，第二號也，應已求害煩惱賊故、應不復受分段生故、應受世間妙供養故。正遍知者，第三號也，正知遍知名正遍知。非邪小知，正滿知故；具二種智，知空有故。上來三號，如次斷德、恩德、智德。阿耨等者，阿之言無，耨多羅云上，三言正，藐言等。又三云正，菩提云覺，即是無上正等正覺。諸法莫先名無上，理事遍知名正等，離妄真照名正覺。或智斷圓名無上覺。簡異生邪智名正覺，簡小乘分智名等覺，簡菩薩缺智復名正覺。下一覺字貫通上文。彌勒當圓證此，獨得全名。記者，識也驗也。佛自稱三德，今為汝等驗識分別慈氏菩薩當來成佛之事。

此人從今十二年後命終，必得往生兜率天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此人從今十二年後命終，必得往生兜率天上。

贊曰：下依問具申。有二：初答生處、後答淨穢。此即初也。從今十二年後者，示受記。已求超生死十二緣，故生兜率天而為補處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下依問具申。有二：初答生處、後答淨穢。此即初也。從今十二年後者，示受記。已求超生死十二緣，故生兜率天而為補處。

爾時兜率陀天上有五百億天子，一一天子皆修甚深檀波羅蜜，為供養一生補處菩薩故，以天福力造作宮殿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時兜率陀天上有五百億天子，一一天子皆修甚深檀波羅蜜，為供養一生補處菩薩故，以天福力造作宮殿。

贊曰：下答淨穢。有二：初正答淨穢；後「佛告優波離此名兜率陀天十善報應」下，結此所因，歎處勝妙。初中有三：初五百億天子造外眾寶宮、次一大神造法堂內院、後五大神於此二宮種種嚴飾。夫諸天福力果出自然，況補處之宮豈更須他造？欲顯福異餘天、果從他作，諸天敬重發願嚴因。又諸天資具凡業所生，知足宮園必由勝行，外陳他作內表修因。譬人王之內苑似天帝之喜園，不說自然之報，唯陳他造之果，皆是菩薩未上生前，預知欲生發願先作。初中有三：一諸天植因發願；二「時諸天子作是願已」下，明天願果；三「五百億龍王圍繞此垣」下，龍王守護。初復有三：初明植因；次「我今持是等」下，正明發願；後「如是諸天子等」下，明行願皆同。初中復二：初明所因、後明植因。此即初也。修願行之所因者，一為修檀度，初業之妙行故；二為供養菩薩故。菩薩盡此一生必定成佛，福田既大，故應植因。因者檀度，緣者願助。現傍資者，天之福力由現天福，傍資因緣二種力故，變成天宮因緣之果，冀在良田天之福資變成宮殿。五百億者，由信、精進、念、定、慧五根為勝因緣，內證法苑樂、外感五百億天為造宮殿。修餘萬行資此五根，故以百億為稱。或是菩薩化預莊嚴，准報土中所有嚴飾勝出世間善根所起，故此所說五根為因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下答淨穢。有二：初正答淨穢；後「佛告優波離此名兜率陀天十善報應」下，結此所因，歎處勝妙。初中有三：初五百億天子造外眾寶宮、次一大神造法堂內院、後五大神於此二宮種種嚴飾。夫諸天福力果出自然，況補處之宮豈更須他造？欲顯福異餘天、果從他作，諸天敬重發願嚴因。又諸天資具凡業所生，知足宮園必由勝行，外陳他作內表修因。譬人王之內苑似天帝之喜園，不說自然之報，唯陳他造之果，皆是菩薩未上生前，預知欲生發願先作。初中有三：一諸天植因發願；二「時諸天子作是願已」下，明天願果；三「五百億龍王圍繞此垣」下，龍王守護。初復有三：初明植因；次「我今持是等」下，正明發願；後「如是諸天子等」下，明行願皆同。初中復二：初明所因、後明植因。此即初也。修願行之所因者，一為修檀度，初業之妙行故；二為供養菩薩故。菩薩盡此一生必定成佛，福田既大，故應植因。因者檀度，緣者願助。現傍資者，天之福力由現天福，傍資因緣二種力故，變成天宮因緣之果，冀在良田天之福資變成宮殿。五百億者，由信、精進、念、定、慧五根為勝因緣，內證法苑樂、外感五百億天為造宮殿。修餘萬行資此五根，故以百億為稱。或是菩薩化預莊嚴，准報土中所有嚴飾勝出世間善根所起，故此所說五根為因。

各各脫身旃檀摩尼寶冠，長跪合掌發是願言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 各各脫身旃檀摩尼寶冠，長跪合掌發是願言。

贊曰：此明植因。旃檀者，檀香也，色通赤白。摩尼者，如意珠，即諸天所著，如赤白檀香色。如意神珠乃天頂上所戴寶冠神珠。施者，表當果生，所求皆得故、種智圓明得如意故。脫寶冠者，順尊敬故、受記為佛得最尊故。諸天並脫，故言各各。長跪者，雙膝著地直身而住，敬相周故、表修定慧恒無間故。合掌者，虔恭貌，表心冥境證智合理故。上明修行身業因。下發願者，語業因。能起二者，意業因，三輪備故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明植因。旃檀者，檀香也，色通赤白。摩尼者，如意珠，即諸天所著，如赤白檀香色。如意神珠乃天頂上所戴寶冠神珠。施者，表當果生，所求皆得故、種智圓明得如意故。脫寶冠者，順尊敬故、受記為佛得最尊故。諸天並脫，故言各各。長跪者，雙膝著地直身而住，敬相周故、表修定慧恒無間故。合掌者，虔恭貌，表心冥境證智合理故。上明修行身業因。下發願者，語業因。能起二者，意業因，三輪備故。

我今持是無價寶珠及以天冠，為供養大心眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今持是無價寶珠及以天冠，為供養大心眾生故。

贊曰：第二、明發願。此起願因。慈氏廣以智悲運蒼生而居彼岸，情懷廣大，居因位而號眾生。摩訶薩埵云大有情，以義解之名大心眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二、明發願。此起願因。慈氏廣以智悲運蒼生而居彼岸，情懷廣大，居因位而號眾生。摩訶薩埵云大有情，以義解之名大心眾生。

此人來世不久當成阿耨多羅三藐三菩提。我於彼佛莊嚴國界得受記者，令我寶冠化成供具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此人來世不久當成阿耨多羅三藐三菩提。我於彼佛莊嚴國界得受記者，令我寶冠化成供具。

贊曰：正明發願。此人者，慈氏。當在人中未生天趣，預興此願，故言：此人於未來世當成正覺。我於彼土佛成正覺時，可為莊嚴殊勝國界得預彼會受記別者。令我寶冠化成供具。供具者，四事什物供養之具。變寶冠而為供具者，顯轉凡而修成聖德。此但說冠，略無寶珠，所願同故。或寶謂如意珠、冠謂天冠，合而論故。若不爾者，何故行因冠珠兩捨，及其發願獨有天冠？故應後釋不違正理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：正明發願。此人者，慈氏。當在人中未生天趣，預興此願，故言：此人於未來世當成正覺。我於彼土佛成正覺時，可為莊嚴殊勝國界得預彼會受記別者。令我寶冠化成供具。供具者，四事什物供養之具。變寶冠而為供具者，顯轉凡而修成聖德。此但說冠，略無寶珠，所願同故。或寶謂如意珠、冠謂天冠，合而論故。若不爾者，何故行因冠珠兩捨，及其發願獨有天冠？故應後釋不違正理。

如是諸天子等各各長跪發弘誓願，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸天子等各各長跪發弘誓願，亦復如是。

贊曰：第三、行願皆同。上雖總說諸天已訖，結集之家恐生疑惑，施說諸天願唯一發。今顯行該一切、願亦普同，三業修因相皆等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三、行願皆同。上雖總說諸天已訖，結集之家恐生疑惑，施說諸天願唯一發。今顯行該一切、願亦普同，三業修因相皆等故。

時諸天子作是願已，是諸寶冠化作五百萬億寶宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸天子作是願已，是諸寶冠化作五百萬億寶宮。

贊曰：上明植因發願，自下第二明天願果。於中有二：初明十重嚴飾；後「時樂音中」下，重顯前嚴。十重飾者，一宮、二園、三寶、四光、五華、六樹、七色、八金、九天女、十音樂。此初也。既有十地菩薩圍繞，亦有凡夫十善往生，復是菩薩十力增上之所顯現，宮有十重。故下經云「菩薩福力十善報應」。宮謂法苑，初地真智得空寂金，初創得故。內修五根，所以感宮等皆言五百。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上明植因發願，自下第二明天願果。於中有二：初明十重嚴飾；後「時樂音中」下，重顯前嚴。十重飾者，一宮、二園、三寶、四光、五華、六樹、七色、八金、九天女、十音樂。此初也。既有十地菩薩圍繞，亦有凡夫十善往生，復是菩薩十力增上之所顯現，宮有十重。故下經云「菩薩福力十善報應」。宮謂法苑，初地真智得空寂金，初創得故。內修五根，所以感宮等皆言五百。

一一寶宮有七重垣，一一垣七寶所成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一寶宮有七重垣，一一垣七寶所成。

贊曰：此有二嚴。二地持戒生長善法，守護六根感園圍繞。三地證得聞思修慧，照了大乘教理行果，起智光明故，感園寶色成。此各七者，二地持戒七支備故，三地能照三乘教理行果七故。又具忍辱七種觀故，一安受苦忍、二諦察法忍，餘五並是耐怨害。忍謂親善想、准法想、無常想、有苦想、攝受想。如《幽贊》上卷說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二嚴。二地持戒生長善法，守護六根感園圍繞。三地證得聞思修慧，照了大乘教理行果，起智光明故，感園寶色成。此各七者，二地持戒七支備故，三地能照三乘教理行果七故。又具忍辱七種觀故，一安受苦忍、二諦察法忍，餘五並是耐怨害。忍謂親善想、准法想、無常想、有苦想、攝受想。如《幽贊》上卷說。

一一寶出五百億光明，一一光明中有五百億蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一寶出五百億光明，一一光明中有五百億蓮華。

贊曰：此有二嚴。四地修得菩提分法，慧焰增故，百行助成感百億光。五地作四諦觀出生死泥，智花敷故，內解五明、外感五五百億華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二嚴。四地修得菩提分法，慧焰增故，百行助成感百億光。五地作四諦觀出生死泥，智花敷故，內解五明、外感五五百億華。

一一蓮華化作五百億七寶行樹，一一樹葉有五百億寶色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一蓮華化作五百億七寶行樹，一一樹葉有五百億寶色。

贊曰：此有二嚴。六地作十二因緣觀，厭生死苦樹，感七寶樹故。思慧風動樹，觀緣起故。七寶樹者，七十七智觀所引故。七地純作真無相觀，證法性色，感妙色故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二嚴。六地作十二因緣觀，厭生死苦樹，感七寶樹故。思慧風動樹，觀緣起故。七寶樹者，七十七智觀所引故。七地純作真無相觀，證法性色，感妙色故。

一一寶色有五百億閻浮檀金光，一一閻浮檀金光中出五百億諸天寶女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一寶色有五百億閻浮檀金光，一一閻浮檀金光中出五百億諸天寶女。

贊曰：此有二嚴。八地相土皆得自在，故能現起閻浮金光，此於諸金最為第一。近閻浮樹水下而有，色蔽諸光，故偏舉此。九地成熟四無礙解，化利眾生出生善根，感寶女故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此有二嚴。八地相土皆得自在，故能現起閻浮金光，此於諸金最為第一。近閻浮樹水下而有，色蔽諸光，故偏舉此。九地成熟四無礙解，化利眾生出生善根，感寶女故。

一一寶女住立樹下，執百億寶、無數瓔珞，出妙音樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一寶女住立樹下，執百億寶、無數瓔珞，出妙音樂。

贊曰：此第十嚴。女執諸寶及眾瓔珞，此寶瓔珞出妙音樂。第十地中陀羅尼門、三摩地門，無礙神通感寶瓔珞，貴莊嚴故。雲雨說法，感樂音故。此上十嚴，皆由內具彼德、外招彼果。十善業道、十力、智等，隨應釋相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第十嚴。女執諸寶及眾瓔珞，此寶瓔珞出妙音樂。第十地中陀羅尼門、三摩地門，無礙神通感寶瓔珞，貴莊嚴故。雲雨說法，感樂音故。此上十嚴，皆由內具彼德、外招彼果。十善業道、十力、智等，隨應釋相。

時音樂中演說不退轉地法輪之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時音樂中演說不退轉地法輪之行。

贊曰：重顯前嚴，有四：一廣第十樂音說法、二廣第六七寶行樹、三廣第四破暗光明、四廣第二垣牆高厚。此初廣樂音也。不退有五：一未信者信，信不退故。二未定者定，位不退故。三未得者得，證不退故。四未修者修，行不退故。五已斷者不生煩惱，斷不退故。此乃三乘通不退地法輪之行。法輪能詮，行是所詮。正法輪者，唯所詮行，摧滅移轉，行周圓故。行即法輪，今言法輪之行，故知教名法輪，說彼五位所修行也，以彼聽眾具三乘故。法輪有五：一自性、二眷屬、三因、四境、五果，如章中說。今明行者，即攝初三或攝一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：重顯前嚴，有四：一廣第十樂音說法、二廣第六七寶行樹、三廣第四破暗光明、四廣第二垣牆高厚。此初廣樂音也。不退有五：一未信者信，信不退故。二未定者定，位不退故。三未得者得，證不退故。四未修者修，行不退故。五已斷者不生煩惱，斷不退故。此乃三乘通不退地法輪之行。法輪能詮，行是所詮。正法輪者，唯所詮行，摧滅移轉，行周圓故。行即法輪，今言法輪之行，故知教名法輪，說彼五位所修行也，以彼聽眾具三乘故。法輪有五：一自性、二眷屬、三因、四境、五果，如章中說。今明行者，即攝初三或攝一切。

其樹生果如玻璃色，一切眾色入頗梨色中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其樹生果如玻璃色，一切眾色入頗梨色中。

贊曰：第二廣樹。頗梨色者，謂紅赤色。此為根本，一切寶色為此所含、皆入此色，顯所化眾生究竟位皆歸一乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二廣樹。頗梨色者，謂紅赤色。此為根本，一切寶色為此所含、皆入此色，顯所化眾生究竟位皆歸一乘。

是諸光明右旋宛轉，流出眾音，演說大慈大悲法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸光明右旋宛轉，流出眾音，演說大慈大悲法。

贊曰：第三、廣破暗光明。右旋宛轉，表菩薩行一切不離智慧光明，及慧所引拔苦與樂大慈悲法。大慈以無嗔為性，大慈以無嗔無癡為性。此各有三：一有情緣，緣假有情；二法緣，不見有情，但唯有法；三無緣，法相亦無，唯有真理。或有情緣，緣有情起。法緣，緣十二分教起。無緣，緣真如起，無所緣故。彌勒慈尊導萬物故，演慈悲之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三、廣破暗光明。右旋宛轉，表菩薩行一切不離智慧光明，及慧所引拔苦與樂大慈悲法。大慈以無嗔為性，大慈以無嗔無癡為性。此各有三：一有情緣，緣假有情；二法緣，不見有情，但唯有法；三無緣，法相亦無，唯有真理。或有情緣，緣有情起。法緣，緣十二分教起。無緣，緣真如起，無所緣故。彌勒慈尊導萬物故，演慈悲之法。

一一垣牆，高六十二由旬、厚十四由旬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一垣牆，高六十二由旬、厚十四由旬。

贊曰：第四廣垣。垣謂圍墉。高六十二由旬者，顯生彼者逾破六十二見故。厚十四由旬者，御摧十四不可記事故。此四嚴中初二進行皆歸一乘，發心證果有差別故；次一破嗔癡，濟有情類；後一永斷外道邪見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四廣垣。垣謂圍墉。高六十二由旬者，顯生彼者逾破六十二見故。厚十四由旬者，御摧十四不可記事故。此四嚴中初二進行皆歸一乘，發心證果有差別故；次一破嗔癡，濟有情類；後一永斷外道邪見。

五百億龍王圍繞此垣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百億龍王圍繞此垣。

贊曰：造宮之中下第三段龍王守護。有三：一明守護、二雨寶樹、三次樹說法。此初也。法王教化，天神警衛，恐致外侵，龍王守護。五百億者，顯內具五力，四魔不能屈伏。外有龍王，非人不能逼害。內持五戒，諸惡不侵；外感龍圍，橫災自滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：造宮之中下第三段龍王守護。有三：一明守護、二雨寶樹、三次樹說法。此初也。法王教化，天神警衛，恐致外侵，龍王守護。五百億者，顯內具五力，四魔不能屈伏。外有龍王，非人不能逼害。內持五戒，諸惡不侵；外感龍圍，橫災自滅。

一一龍王雨五百億七寶行樹，莊嚴垣上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一龍王雨五百億七寶行樹，莊嚴垣上。

贊曰：明雨寶樹。因五力起七財故，感龍王雨樹嚴飾。七聖財者，謂信、戒、聞、捨、慧、慚、愧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明雨寶樹。因五力起七財故，感龍王雨樹嚴飾。七聖財者，謂信、戒、聞、捨、慧、慚、愧。

自然有風吹動此樹，樹相掁觸，演說苦、空、無常、無我諸波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然有風吹動此樹，樹相掁觸，演說苦、空、無常、無我諸波羅蜜。

贊曰：明樹說法。風喻大悲，任運所擊真俗智樹，棠觸談演如是等法。所謂一切有漏逼迫自性皆苦所執，法體都無名空，有為起盡遷流生滅，無總自體一常實我。由此能令諸修行者越到彼岸，名波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明樹說法。風喻大悲，任運所擊真俗智樹，棠觸談演如是等法。所謂一切有漏逼迫自性皆苦所執，法體都無名空，有為起盡遷流生滅，無總自體一常實我。由此能令諸修行者越到彼岸，名波羅蜜。

爾時此宮有一大神名牢度跋提，即從座起，遍禮十方佛，發弘誓願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時此宮有一大神名牢度跋提，即從座起，遍禮十方佛，發弘誓願。

贊曰：明外果中次下第二明大神為造法堂。慈氏內院也，以堂為主，名造法堂。據實而言，具造內院，至下當悉。於中有三：一發願；第二「既發願」下，所願果遂；第三「爾時十方無量諸天」下，諸天覩勝發願往生。初中有二：一明儀軌、二明發願。此初也。普憑威力遍禮十方，欲解廣大發弘誓願。雖知凡聖同感內院方成菩薩，力增多由聖現。一大神者，表無漏智能起妙土。《佛地經》云「勝出世間善根所起，如如意珠有神用故。」亦是凡夫發菩提心，加行智感。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明外果中次下第二明大神為造法堂。慈氏內院也，以堂為主，名造法堂。據實而言，具造內院，至下當悉。於中有三：一發願；第二「既發願」下，所願果遂；第三「爾時十方無量諸天」下，諸天覩勝發願往生。初中有二：一明儀軌、二明發願。此初也。普憑威力遍禮十方，欲解廣大發弘誓願。雖知凡聖同感內院方成菩薩，力增多由聖現。一大神者，表無漏智能起妙土。《佛地經》云「勝出世間善根所起，如如意珠有神用故。」亦是凡夫發菩提心，加行智感。

若我福德應為彌勒菩薩造善法堂，令我額上自然出珠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我福德應為彌勒菩薩造善法堂，令我額上自然出珠。

贊曰：正明發願。宣妙義舍，名善法堂。表親尊重，珠從額出。內院宮字如下自陳，法堂尊勝故標願首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：正明發願。宣妙義舍，名善法堂。表親尊重，珠從額出。內院宮字如下自陳，法堂尊勝故標願首。

既發願已，額上自然出百億寶珠，瑠璃玻璃一切眾色無不具足，如紫紺摩尼，表裏映徹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既發願已，額上自然出百億寶珠，瑠璃玻璃一切眾色無不具足，如紫紺摩尼，表裏映徹。

贊曰：下明願遂。於中有五：一明作宮；第二「時諸園中」下，作園；第三「亦有七寶大師子座」下，作座；第四「時宮四角有四寶柱」下，作柱；第五「如是天宮有百萬億無量寶色」下，天宮天女寶色皆同。作宮中有八：一明作宮、二欄楯、三天子女、四手生花、五光明、六樂器、七起舞、八說法。作宮殿中有二：初出珠、後作宮。此初也。瑠璃碧色，頗梨紅色。一切眾色皆具足者，額上之珠舉碧紅為首，自餘眾色一切皆足，或此二寶一切色類皆悉具足。紫謂紫色。紺者，《說文》云「帛深青而陽赤色含紺也」，青而含赤色。今此紺者與彼稍異，如紫青色如意神珠，表裏映徹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下明願遂。於中有五：一明作宮；第二「時諸園中」下，作園；第三「亦有七寶大師子座」下，作座；第四「時宮四角有四寶柱」下，作柱；第五「如是天宮有百萬億無量寶色」下，天宮天女寶色皆同。作宮中有八：一明作宮、二欄楯、三天子女、四手生花、五光明、六樂器、七起舞、八說法。作宮殿中有二：初出珠、後作宮。此初也。瑠璃碧色，頗梨紅色。一切眾色皆具足者，額上之珠舉碧紅為首，自餘眾色一切皆足，或此二寶一切色類皆悉具足。紫謂紫色。紺者，《說文》云「帛深青而陽赤色含紺也」，青而含赤色。今此紺者與彼稍異，如紫青色如意神珠，表裏映徹。

此摩尼殊迴施空中，化為四十九重微妙寶宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此摩尼殊迴施空中，化為四十九重微妙寶宮。

贊曰：此作宮也。四十九重者，持戒堅牢，宮遂重密。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此作宮也。四十九重者，持戒堅牢，宮遂重密。

一一欄楯萬億梵摩尼寶所共合成，諸欄楯間自然化生無量億萬七寶蓮華，一一蓮華上有無量億光，其光明中具諸樂器，如是天樂不鼓自鳴。此聲出時，諸女自然執眾樂器競起歌舞，所詠歌音演說十善、四弘誓願。諸天聞者皆發無上道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一欄楯萬億梵摩尼寶所共合成，諸欄楯間自然化生無量億萬七寶蓮華，一一蓮華上有無量億光，其光明中具諸樂器，如是天樂不鼓自鳴。此聲出時，諸女自然執眾樂器競起歌舞，所詠歌音演說十善、四弘誓願。諸天聞者皆發無上道心。

贊曰：自下第二作欄楯、第三化生天子天女、第四手生蓮花、第五有無量光明、第六光有樂器不須擊鼓而自然響、第七樂聲既動女起舞歌、第八歌舞不作生死之戲皆演十善行四弘之誓願。四弘願者，一未離苦願離、二未得樂願得、三未發菩提心斷惡修善者願早發心斷惡修善、四未成佛者願早成佛。亦云知苦、斷集、證滅、修道。諸天聞已，發大乘心。此由聖行八聖道支、八解脫樂。凡持八戒，不殺、不盜、不邪婬、不妄語、不飲酒、不香鬘塗身歌舞作倡、不騰高廣大床、不非時食，如其次第之所感得，聖凡眾行助正智等之所集成。如慧為先安布間飾，故能致此。不爾，何緣有斯勝處？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第二作欄楯、第三化生天子天女、第四手生蓮花、第五有無量光明、第六光有樂器不須擊鼓而自然響、第七樂聲既動女起舞歌、第八歌舞不作生死之戲皆演十善行四弘之誓願。四弘願者，一未離苦願離、二未得樂願得、三未發菩提心斷惡修善者願早發心斷惡修善、四未成佛者願早成佛。亦云知苦、斷集、證滅、修道。諸天聞已，發大乘心。此由聖行八聖道支、八解脫樂。凡持八戒，不殺、不盜、不邪婬、不妄語、不飲酒、不香鬘塗身歌舞作倡、不騰高廣大床、不非時食，如其次第之所感得，聖凡眾行助正智等之所集成。如慧為先安布間飾，故能致此。不爾，何緣有斯勝處？

時諸垣中有八色瑠璃渠，一一渠有五百億寶珠而用合成，一一渠中有八味水八色具足，其水上涌繞梁棟間，於四門外化生四華。水出華中如寶華流，一一華上有二十四天女，身色微妙如諸菩薩莊嚴身相，手中自然化五百億寶器，一一器中天諸甘露自然盈滿。左肩荷佩無量瓔珞，右肩復負無量樂器，如雲住空從水而出，讚歎菩薩大波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸垣中有八色瑠璃渠，一一渠有五百億寶珠而用合成，一一渠中有八味水八色具足，其水上涌繞梁棟間，於四門外化生四華。水出華中如寶華流，一一華上有二十四天女，身色微妙如諸菩薩莊嚴身相，手中自然化五百億寶器，一一器中天諸甘露自然盈滿。左肩荷佩無量瓔珞，右肩復負無量樂器，如雲住空從水而出，讚歎菩薩大波羅蜜。

贊曰：第二大段願遂中一大神作園。於中有二：初列七事嚴、後結生彼得。初中有七：一、八色渠。八色渠者，青、黃、赤、白、紅、紫、碧、綠。二、寶珠合成。三、八味水，即前八色皆悉具足。八味者，八功德水，可愛味故。八德水者，一清、二輕、三冷、四濡、五香、六美、七飲時不損喉、八飲已不傷腹。四、水涌繞梁門外生華，八色之水從花而出，水色交映如寶花流。五、花出天女二十四者，持七支戒，防三世惡，別三心受，故所感果有二十四。六、手出寶器甘露滿中，表得法味，故滿甘露。七、此諸天女左佩瓔珞、右負樂器，從八色水而出，如瑞雲住空，口讚菩薩諸波羅蜜。持七支戒身三語四，反修七聖財、兼行七覺分，除七隨眠之所招感。此等天女或非實女，並佛菩薩所共化成莊嚴道場，或是女人宿持淨戒精進無犯之所感現，不可凡心之所測度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二大段願遂中一大神作園。於中有二：初列七事嚴、後結生彼得。初中有七：一、八色渠。八色渠者，青、黃、赤、白、紅、紫、碧、綠。二、寶珠合成。三、八味水，即前八色皆悉具足。八味者，八功德水，可愛味故。八德水者，一清、二輕、三冷、四濡、五香、六美、七飲時不損喉、八飲已不傷腹。四、水涌繞梁門外生華，八色之水從花而出，水色交映如寶花流。五、花出天女二十四者，持七支戒，防三世惡，別三心受，故所感果有二十四。六、手出寶器甘露滿中，表得法味，故滿甘露。七、此諸天女左佩瓔珞、右負樂器，從八色水而出，如瑞雲住空，口讚菩薩諸波羅蜜。持七支戒身三語四，反修七聖財、兼行七覺分，除七隨眠之所招感。此等天女或非實女，並佛菩薩所共化成莊嚴道場，或是女人宿持淨戒精進無犯之所感現，不可凡心之所測度。

若有往生兜率天上，自然得此天女侍御。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有往生兜率天上，自然得此天女侍御。

贊曰：結生彼得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結生彼得。

亦有七寶大師子，座高四由旬，閻浮檀金無量眾寶以為莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦有七寶大師子，座高四由旬，閻浮檀金無量眾寶以為莊嚴。

贊曰：第三大段明願遂中大神作座。於中有十，此文有二：一、座量高廣。清淨法界內含四德，化身之座高四由旬。二、金寶莊嚴，三業智行所嚴飾故。言七寶者，三文不同。《無量壽經》云「金、銀、瑠璃、頗梨、珊瑚、馬腦、車渠」，《恒水經》云「金、銀、珊瑚、真珠、車渠、明月珠、摩尼珠」，《佛地論》云「一金、二銀、三吠瑠璃、四頗胝迦、五牟娑珞揚婆(當車渠也)、六遏濕摩揚婆(當馬腦也)、七赤真珠」。雖有帝青大青、石藏杵藏，非常所重，故多不說。三文隨方愛樂差別，不可釋其不同所以。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三大段明願遂中大神作座。於中有十，此文有二：一、座量高廣。清淨法界內含四德，化身之座高四由旬。二、金寶莊嚴，三業智行所嚴飾故。言七寶者，三文不同。《無量壽經》云「金、銀、瑠璃、頗梨、珊瑚、馬腦、車渠」，《恒水經》云「金、銀、珊瑚、真珠、車渠、明月珠、摩尼珠」，《佛地論》云「一金、二銀、三吠瑠璃、四頗胝迦、五牟娑珞揚婆(當車渠也)、六遏濕摩揚婆(當馬腦也)、七赤真珠」。雖有帝青大青、石藏杵藏，非常所重，故多不說。三文隨方愛樂差別，不可釋其不同所以。

座四角頭生四蓮華，一一蓮華百寶所成，一一寶出百億光明，其光微妙，化為五百億眾寶雜華莊嚴寶帳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 座四角頭生四蓮華，一一蓮華百寶所成，一一寶出百億光明，其光微妙，化為五百億眾寶雜華莊嚴寶帳。

贊曰：三、生四花。慈悲喜捨內四無量，外感花故。四、百寶飾。十善業道，自作教他、讚歎慶喜，少分多分全分、少時多時盡喜行故，一一有十名為百行。內修百行、外百寶成，所以上下多說百數。五、放光明。智破暗故。六、雜花莊嚴，眾行助故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三、生四花。慈悲喜捨內四無量，外感花故。四、百寶飾。十善業道，自作教他、讚歎慶喜，少分多分全分、少時多時盡喜行故，一一有十名為百行。內修百行、外百寶成，所以上下多說百數。五、放光明。智破暗故。六、雜花莊嚴，眾行助故。

時十方面百千梵王，各各持一梵天妙寶以為寶鈴懸寶帳上。時小梵王持天眾寶以為羅網，彌覆帳上。爾時百千無數天子天女眷屬，各持寶華以布座上。是諸蓮華自然皆出五百億寶女，手執白拂侍立帳內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時十方面百千梵王，各各持一梵天妙寶以為寶鈴懸寶帳上。時小梵王持天眾寶以為羅網，彌覆帳上。爾時百千無數天子天女眷屬，各持寶華以布座上。是諸蓮華自然皆出五百億寶女，手執白拂侍立帳內。

贊曰：七、內修四辨，外有大梵懸寶鈴，天人敬重。八、內修總持，外有小梵為網。九、天子天女持花布座。十、寶女執白拂侍立帳內。皆由凡除十惡、修善戒，菩薩亦持十無盡戒之所招感。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：七、內修四辨，外有大梵懸寶鈴，天人敬重。八、內修總持，外有小梵為網。九、天子天女持花布座。十、寶女執白拂侍立帳內。皆由凡除十惡、修善戒，菩薩亦持十無盡戒之所招感。

持宮四角有四寶柱，一一寶柱有百千樓閣，梵摩尼珠以為交絡。時諸閣間有百千天女，色妙無比，手執樂器，其樂音中演說苦、空、無常、無我諸波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持宮四角有四寶柱，一一寶柱有百千樓閣，梵摩尼珠以為交絡。時諸閣間有百千天女，色妙無比，手執樂器，其樂音中演說苦、空、無常、無我諸波羅蜜。

贊曰：第四大段願遂中大神造柱。於中有四：一於宮四角各有一柱。二寶柱各有寶珠樓閣梵摩尼者，謂淨摩尼或大梵王如意珠也，此柱皆以梵如意珠而為交絡。三閣間天女手執樂器。四樂音演法。內修四念住心住不動，外感四柱種種莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四大段願遂中大神造柱。於中有四：一於宮四角各有一柱。二寶柱各有寶珠樓閣梵摩尼者，謂淨摩尼或大梵王如意珠也，此柱皆以梵如意珠而為交絡。三閣間天女手執樂器。四樂音演法。內修四念住心住不動，外感四柱種種莊嚴。

如是天宮有百億萬無量寶色，一一諸女亦同寶色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是天宮有百億萬無量寶色，一一諸女亦同寶色。

贊曰：第五大段願遂中天宮天女寶色皆同。欲顯內院種種莊嚴，欲令有情同入佛慧故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五大段願遂中天宮天女寶色皆同。欲顯內院種種莊嚴，欲令有情同入佛慧故。

爾時十方無量諸天，命終皆願生兜率天宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方無量諸天，命終皆願生兜率天宮。

贊曰：大神造堂中大段第三諸天覩勝發願往生。彌勒生已方皆發願，亦有未生而發願者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：大神造堂中大段第三諸天覩勝發願往生。彌勒生已方皆發願，亦有未生而發願者。

時兜率天有五大神。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時兜率天有五大神。

贊曰：自下第三大段明五大神於外內宮種種嚴飾。於中有二：初標、後顯。此標也。由菩薩等內修五蘊妙用莫方，外感五神威力無比。五蘊者，一戒蘊；二定蘊；三慧蘊，緣有為慧；四解脫蘊，勝解數也；五解脫知見蘊，緣無為慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第三大段明五大神於外內宮種種嚴飾。於中有二：初標、後顯。此標也。由菩薩等內修五蘊妙用莫方，外感五神威力無比。五蘊者，一戒蘊；二定蘊；三慧蘊，緣有為慧；四解脫蘊，勝解數也；五解脫知見蘊，緣無為慧。

第一大神名曰寶幢，身雨七寶散宮牆內，一一寶珠化成無量樂器，懸處空中，不鼓自鳴，有無量音適眾生意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一大神名曰寶幢，身雨七寶散宮牆內，一一寶珠化成無量樂器，懸處空中，不鼓自鳴，有無量音適眾生意。

贊曰：內持戒得尊高，如寶幢高顯故。戒七支，雨七寶。由持戒故，各稱人心，感得樂音適眾生意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：內持戒得尊高，如寶幢高顯故。戒七支，雨七寶。由持戒故，各稱人心，感得樂音適眾生意。

第二大神名曰華德，身雨眾華彌覆宮牆，化成華蓋，一一蓋華百千幢旛以為導引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二大神名曰華德，身雨眾華彌覆宮牆，化成華蓋，一一蓋華百千幢旛以為導引。

贊曰：內修定蘊，外感大神名曰花德，定水澄清出妙花故。起四無量垂覆四生，故雨眾華化成花蓋。無量眾行助嚴禪定，感百千幡以為導引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：內修定蘊，外感大神名曰花德，定水澄清出妙花故。起四無量垂覆四生，故雨眾華化成花蓋。無量眾行助嚴禪定，感百千幡以為導引。

第三大神名曰香音，身毛孔中雨出微妙海此岸栴檀香如雲，作百寶色遶宮七匝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三大神名曰香音，身毛孔中雨出微妙海此岸栴檀香如雲，作百寶色遶宮七匝。

贊曰：內具慧蘊，說法利物破無明臭，外感大神名曰香音，智慧可重如海此岸香。海此岸香六銖，價直娑婆世界。遶宮七匝，除七漏故。七漏者，謂見漏、念漏、愛漏、思惟漏、根漏、惡漏、親近漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：內具慧蘊，說法利物破無明臭，外感大神名曰香音，智慧可重如海此岸香。海此岸香六銖，價直娑婆世界。遶宮七匝，除七漏故。七漏者，謂見漏、念漏、愛漏、思惟漏、根漏、惡漏、親近漏。

第四大神名曰喜樂，雨如意珠，一一寶珠自然住在幢旛之上，顯說無量歸佛歸法歸比丘僧，及說五戒、無量善法、諸波羅蜜，饒益勸助菩提音者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四大神名曰喜樂，雨如意珠，一一寶珠自然住在幢旛之上，顯說無量歸佛歸法歸比丘僧，及說五戒、無量善法、諸波羅蜜，饒益勸助菩提音者。

贊曰：內嚴解脫蘊，外感大神名曰喜樂。離邪解憂苦，得勝解喜樂。心既決定，修行能成，故雨如意珠也。心常決定住於真如，外感神珠住在幢幡之上。既說三歸，又說五戒及諸善法。饒益者利樂義，勸者讚勉義，助者資益濟苦義。音謂音聲，者謂行者。此意總顯神珠演說三歸五戒，利樂勸勉發求大菩提聲之行者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：內嚴解脫蘊，外感大神名曰喜樂。離邪解憂苦，得勝解喜樂。心既決定，修行能成，故雨如意珠也。心常決定住於真如，外感神珠住在幢幡之上。既說三歸，又說五戒及諸善法。饒益者利樂義，勸者讚勉義，助者資益濟苦義。音謂音聲，者謂行者。此意總顯神珠演說三歸五戒，利樂勸勉發求大菩提聲之行者。

第五大神名曰正音聲，身諸毛孔流出眾水，一一水上有五百億華，一一華上有二十五玉女，一一玉女身諸毛孔出一切音聲，勝天魔后所有音樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五大神名曰正音聲，身諸毛孔流出眾水，一一水上有五百億華，一一華上有二十五玉女，一一玉女身諸毛孔出一切音聲，勝天魔后所有音樂。

贊曰：內修解脫智見蘊，外感大神名曰正音聲。智順正理，如正音聲故。出眾水者，智水潤渡正覺牙故、五百億花嚴眾德故。二十五玉女者，利益出生二十五有諸善根故。此諸玉女出諸聲者，二十五有一切眾生皆歸念故。出世間聲美妙可愛故，勝天魔后所有音樂。或五大神凡持五戒之所感得，亦是五通之所招集，神通，他心、宿命、天眼、天耳，如次之所感現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：內修解脫智見蘊，外感大神名曰正音聲。智順正理，如正音聲故。出眾水者，智水潤渡正覺牙故、五百億花嚴眾德故。二十五玉女者，利益出生二十五有諸善根故。此諸玉女出諸聲者，二十五有一切眾生皆歸念故。出世間聲美妙可愛故，勝天魔后所有音樂。或五大神凡持五戒之所感得，亦是五通之所招集，神通，他心、宿命、天眼、天耳，如次之所感現。

佛告優波離：此名兜率陀天十善報應勝妙福處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波離：此名兜率陀天十善報應勝妙福處。

贊曰：答淨穢中，上來第一答處淨穢，下結所因歎處勝妙。於中有二：一結因、二歎勝。此結因也。十不善業得果有四：一異熟、二等流、三增上、四士用。十善業道能得五果，加離繫果。無漏得四，除異熟果。有漏有四，除離繫果。二種相資，故得五果。下明內身即異熟果。又云於一時間成熟五百億天子得不退地，即離繫果。長壽相等，名等流果。此等外果有二：一增上、二士用。如《瑜伽論》第五十九、六十，及《對法論》第八，廣說十惡業道所有果相；翻彼即是十善道果。此中總說十善道果，不別顯示。然諸善法，十善攝盡，業道據重、十善通輕，故此據總攝一切盡，隨義應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：答淨穢中，上來第一答處淨穢，下結所因歎處勝妙。於中有二：一結因、二歎勝。此結因也。十不善業得果有四：一異熟、二等流、三增上、四士用。十善業道能得五果，加離繫果。無漏得四，除異熟果。有漏有四，除離繫果。二種相資，故得五果。下明內身即異熟果。又云於一時間成熟五百億天子得不退地，即離繫果。長壽相等，名等流果。此等外果有二：一增上、二士用。如《瑜伽論》第五十九、六十，及《對法論》第八，廣說十惡業道所有果相；翻彼即是十善道果。此中總說十善道果，不別顯示。然諸善法，十善攝盡，業道據重、十善通輕，故此據總攝一切盡，隨義應知。

若我住世一小劫中，廣說一生補處菩薩報應及十善果者，不能窮盡；今為汝等略而解說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我住世一小劫中，廣說一生補處菩薩報應及十善果者，不能窮盡；今為汝等略而解說。

贊曰：此歎勝也。一小劫者，日月歲數劫也。三劫行因果應無量，況佛示現境界難思。凡善因果亦廣大故，一小劫說亦難盡。即是聖凡之因所招外內二果，下上兩品所招集故。今為小器略而解說，廣則無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此歎勝也。一小劫者，日月歲數劫也。三劫行因果應無量，況佛示現境界難思。凡善因果亦廣大故，一小劫說亦難盡。即是聖凡之因所招外內二果，下上兩品所招集故。今為小器略而解說，廣則無邊。

佛告優波離：若有比丘及一切大眾，不厭生死樂生天者、愛敬無上菩提心者、欲為彌勒作弟子者，當作是觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波離：若有比丘及一切大眾，不厭生死樂生天者、愛敬無上菩提心者、欲為彌勒作弟子者，當作是觀。

贊曰：明外果中自下第三結勸生彼。於中有三：一示生彼人、二教生彼行、三結成正觀。此示生彼人也。略有三人：一者菩薩行法不厭生死，受生死苦行利樂故。樂生天者，詑脫所依修妙行故、於一切生受尊貴故、處劣自體行不圓故、生天得見彌勒佛故。不同二乘厭生死苦，恐天放逸不樂生也。二者愛敬無上菩提心者，樂修勝行求大菩提，於彌勒所開大法故。不樂大乘希小果者，隨受生處欣涅槃故。三者欲為彌勒作弟子者，願於惡界為作善利，苦有情所希行救濟；不願淨土作餘佛弟子，彼無苦有情可行濟度、無苦可厭欣心不深故。又釋迦末法持戒犯戒、有戒無戒，釋迦皆囑彌勒度之。自揣解行難生淨土，可為彌勒作弟子者，於上所說天宮處所應作是觀。其觀者何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明外果中自下第三結勸生彼。於中有三：一示生彼人、二教生彼行、三結成正觀。此示生彼人也。略有三人：一者菩薩行法不厭生死，受生死苦行利樂故。樂生天者，詑脫所依修妙行故、於一切生受尊貴故、處劣自體行不圓故、生天得見彌勒佛故。不同二乘厭生死苦，恐天放逸不樂生也。二者愛敬無上菩提心者，樂修勝行求大菩提，於彌勒所開大法故。不樂大乘希小果者，隨受生處欣涅槃故。三者欲為彌勒作弟子者，願於惡界為作善利，苦有情所希行救濟；不願淨土作餘佛弟子，彼無苦有情可行濟度、無苦可厭欣心不深故。又釋迦末法持戒犯戒、有戒無戒，釋迦皆囑彌勒度之。自揣解行難生淨土，可為彌勒作弟子者，於上所說天宮處所應作是觀。其觀者何？

作是觀者，應持五戒、八齋、具足戒、身心精進，不求斷結修十善法，一一思惟兜率陀天上妙快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是觀者，應持五戒、八齋、具足戒、身心精進，不求斷結修十善法，一一思惟兜率陀天上妙快樂。

贊曰：二教生彼行也。此修五因：一持五戒、二持八戒、三持具足戒，即是出家五眾所受皆名具戒。四身心精進不求斷結。精謂精純，無惡雜故。進謂昇進，不懈退故。不求斷結者，非作精進六行斷結，斷結便生上二界故。五修十善法。今此且論凡夫散心，五麁因行感內外院增上果業，未是巨細分別解釋生彼業因，廣勸生中方具教示。雖修此因，要須一一思惟彼天上妙快樂，迴願生故。前行非觀，觀為首故。思惟彼故，名之為觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二教生彼行也。此修五因：一持五戒、二持八戒、三持具足戒，即是出家五眾所受皆名具戒。四身心精進不求斷結。精謂精純，無惡雜故。進謂昇進，不懈退故。不求斷結者，非作精進六行斷結，斷結便生上二界故。五修十善法。今此且論凡夫散心，五麁因行感內外院增上果業，未是巨細分別解釋生彼業因，廣勸生中方具教示。雖修此因，要須一一思惟彼天上妙快樂，迴願生故。前行非觀，觀為首故。思惟彼故，名之為觀。

作是觀者名為正觀，若他觀者名為邪觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是觀者名為正觀，若他觀者名為邪觀。

贊曰：結成正觀。去佛時遙病重行闕，受佛付囑欣當佛度末代津梁，真為正觀。業淺識微、智量疎拙，欣生報土、越分所望，不稱病行名為邪觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：結成正觀。去佛時遙病重行闕，受佛付囑欣當佛度末代津梁，真為正觀。業淺識微、智量疎拙，欣生報土、越分所望，不稱病行名為邪觀。

爾時優波離即從座起，整衣服，頭面作禮白佛言：世尊！兜率陀天上乃有如是極妙樂事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時優波離即從座起，整衣服，頭面作禮白佛言：世尊！兜率陀天上乃有如是極妙樂事。

贊曰：上明外果、下明內果。於中有三：初啟請、次廣答、後佛滅度後勸生於彼。啟請有三：一請儀、二歎勝、三正請。此中具二：「作禮」以上請儀、「白佛」以下歎勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上明外果、下明內果。於中有三：初啟請、次廣答、後佛滅度後勸生於彼。啟請有三：一請儀、二歎勝、三正請。此中具二：「作禮」以上請儀、「白佛」以下歎勝。

今此大士何時於閻浮提沒、生於彼天？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今此大士何時於閻浮提沒、生於彼天？

贊曰：正請也。有二問：一問此沒、二問生彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：正請也。有二問：一問此沒、二問生彼。

佛告優波離：却後十二年二月十五日，於波羅奈國劫波利村波婆利大婆羅門家本所生處，結加趺坐如入滅定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波離：却後十二年二月十五日，於波羅奈國劫波利村波婆利大婆羅門家本所生處，結加趺坐如入滅定。

贊曰：下廣答。有四：第一答此沒；第二「時兜率陀天七寶臺內」下，答生彼天；第三「閻浮提歲數」下，乘言便故說下生時節，明住彼天之壽量也；第四「佛告優波離是名彌勒」下，總結。初中有七，此文有三。一命終年月。却後十二年者，表聞授記，得度生死十二緣起。二月者，《涅槃經》第三十云「二月名春陽。春陽之月萬物生長，種植根栽花菓敷榮，江河盈滿百獸孚乳，是時眾生多生常想。為破此常，說一切法悉是無常，唯說如來常住無變。於六時中，孟冬枯悴眾不愛樂，陽春和液人所貪愛。為破眾生世間樂故，演說常樂我淨亦爾。言二月者，喻二種法身，謂自性身及智法身。冬不樂者，喻於智者不樂如來無常入於涅槃。二月樂者，喻於智者樂於如來常樂我淨。種植者，喻聞法歡喜，發菩提心種諸善根。河者，喻於十方諸大菩薩來詣我所，諮受如是大涅槃典。百獸孚乳者，喻我弟子生諸善根。花喻七覺，菓喻四果。以是義故，二月涅槃。師子孔言：『初生、出家、成道、轉妙法輪皆以八日，何故涅槃獨十五日？』『善男子！如十五日月無虧盈，諸佛亦爾，入大涅槃無有虧盈，故以十五日入涅槃。如十五日月盛滿時有十一事：一破暗、二令見道非道、三令見邪正、四除欝蒸得清涼、五能破壞螢火高心、六息一切賊盜之想、七除眾生畏惡獸心、八能開敷優鉢羅花、九含蓮花、十發行人進路之心、十一令諸眾生樂受五欲多獲快樂。如來滿月亦復如是，一破無明暗、二演說正道邪道、三開示生死邪險涅槃平生、四令人遠離貪嗔癡熱、五破壞外道光明、六破壞煩惱結賊、七除滅畏五蓋心、八開敷眾生種善根心、九覆蓋眾生五欲之心、十發起眾生進修趣向大涅槃行、十一令諸眾生樂修解脫。故十五日入涅槃。』」義理既同，故涅槃之時與佛無異。上明歲月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下廣答。有四：第一答此沒；第二「時兜率陀天七寶臺內」下，答生彼天；第三「閻浮提歲數」下，乘言便故說下生時節，明住彼天之壽量也；第四「佛告優波離是名彌勒」下，總結。初中有七，此文有三。一命終年月。却後十二年者，表聞授記，得度生死十二緣起。二月者，《涅槃經》第三十云「二月名春陽。春陽之月萬物生長，種植根栽花菓敷榮，江河盈滿百獸孚乳，是時眾生多生常想。為破此常，說一切法悉是無常，唯說如來常住無變。於六時中，孟冬枯悴眾不愛樂，陽春和液人所貪愛。為破眾生世間樂故，演說常樂我淨亦爾。言二月者，喻二種法身，謂自性身及智法身。冬不樂者，喻於智者不樂如來無常入於涅槃。二月樂者，喻於智者樂於如來常樂我淨。種植者，喻聞法歡喜，發菩提心種諸善根。河者，喻於十方諸大菩薩來詣我所，諮受如是大涅槃典。百獸孚乳者，喻我弟子生諸善根。花喻七覺，菓喻四果。以是義故，二月涅槃。師子孔言：『初生、出家、成道、轉妙法輪皆以八日，何故涅槃獨十五日？』『善男子！如十五日月無虧盈，諸佛亦爾，入大涅槃無有虧盈，故以十五日入涅槃。如十五日月盛滿時有十一事：一破暗、二令見道非道、三令見邪正、四除欝蒸得清涼、五能破壞螢火高心、六息一切賊盜之想、七除眾生畏惡獸心、八能開敷優鉢羅花、九含蓮花、十發行人進路之心、十一令諸眾生樂受五欲多獲快樂。如來滿月亦復如是，一破無明暗、二演說正道邪道、三開示生死邪險涅槃平生、四令人遠離貪嗔癡熱、五破壞外道光明、六破壞煩惱結賊、七除滅畏五蓋心、八開敷眾生種善根心、九覆蓋眾生五欲之心、十發起眾生進修趣向大涅槃行、十一令諸眾生樂修解脫。故十五日入涅槃。』」義理既同，故涅槃之時與佛無異。上明歲月。

二者、涅槃處。處即於本國本村，父名波婆利，本生之處。釋迦佛於迦維羅衛國生，於俱尸那國入滅，表此化緣畢，餘方教化。《處胎經》第二說「我身今滅，不復更生於閻浮提。於十方面三十二說諸佛剎中遍施佛事。」此緣盡故、彼不盡故。慈氏本生處入滅者，此緣未盡，表於此滅、後於此生，行利他故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二者、涅槃處。處即於本國本村，父名波婆利，本生之處。釋迦佛於迦維羅衛國生，於俱尸那國入滅，表此化緣畢，餘方教化。《處胎經》第二說「我身今滅，不復更生於閻浮提。於十方面三十二說諸佛剎中遍施佛事。」此緣盡故、彼不盡故。慈氏本生處入滅者，此緣未盡，表於此滅、後於此生，行利他故。

三者、入滅形相。結跏趺坐如入滅定。釋迦北首右脇枕手而入滅者，四威儀中臥為極故，表釋迦佛化緣盡故。欲臥必坐，顯彌勒佛利樂未終，當得果時事方終故。二相不同，表極未極有差別故。如入滅定者，似入涅槃實未圓滅，方上生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三者、入滅形相。結跏趺坐如入滅定。釋迦北首右脇枕手而入滅者，四威儀中臥為極故，表釋迦佛化緣盡故。欲臥必坐，顯彌勒佛利樂未終，當得果時事方終故。二相不同，表極未極有差別故。如入滅定者，似入涅槃實未圓滅，方上生故。

身紫金色，光明艶赫如百千日，上兜率陀天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身紫金色，光明艶赫如百千日，上兜率陀天。

贊曰：第四、終後生相。身紫金色者，表利當生，最第一故。如百千日者，能破眾生癡愛想故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四、終後生相。身紫金色者，表利當生，最第一故。如百千日者，能破眾生癡愛想故。

其身舍利如鑄金像，不動不搖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其身舍利如鑄金像，不動不搖。

贊曰：第五、舍利之形也。舍利者，𮇷殼也。馱都者，體也。佛體大小如𮇷穀量，故以為名。釋迦如來碎分舍利，表分身十方處處導利。彌勒舍利全身且在，兜率行一佛化故。不動搖者，表佛法身本無生滅動作事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五、舍利之形也。舍利者，𮇷殼也。馱都者，體也。佛體大小如𮇷穀量，故以為名。釋迦如來碎分舍利，表分身十方處處導利。彌勒舍利全身且在，兜率行一佛化故。不動搖者，表佛法身本無生滅動作事故。

身圓光中有首楞嚴三昧、般若波羅蜜字義炳然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身圓光中有首楞嚴三昧、般若波羅蜜字義炳然。

贊曰：第六、圓光神異。梵云三摩地，此云等持，三昧者訛也。大乘之中妙定及慧，字之與義二俱炳然。炳然者，煥爛之異名也。此意即顯圓光之中有定與慧，字義煥爛溢目顯然，矚其文而義顯，故義稱現。不爾，如何光能現義？顯雖入滅，禪定智慧由來明煥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第六、圓光神異。梵云三摩地，此云等持，三昧者訛也。大乘之中妙定及慧，字之與義二俱炳然。炳然者，煥爛之異名也。此意即顯圓光之中有定與慧，字義煥爛溢目顯然，矚其文而義顯，故義稱現。不爾，如何光能現義？顯雖入滅，禪定智慧由來明煥。

時諸天人尋即為起眾寶妙塔，供養舍利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時諸天人尋即為起眾寶妙塔，供養舍利。

贊曰：第七、天人供養。身雖入滅，舍利猶在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第七、天人供養。身雖入滅，舍利猶在。

時兜率陀天七寶臺內摩尼殿上師子床坐忽然化生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時兜率陀天七寶臺內摩尼殿上師子床坐忽然化生。

贊曰：自下第二答生彼天。於中有六：一生處、二生相、三身量莊嚴、四異聖神變、五相好光明、六說法利益。此即初也。七寶臺者，七財飾故，即法堂也。師子座者，於彼臺中法王位極，得無畏故。忽然化生者，四生中最勝故。自餘諸天，於父膝上忽然化生。彌勒乃於師子座生，凡聖異故、欲顯菩薩離欲生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第二答生彼天。於中有六：一生處、二生相、三身量莊嚴、四異聖神變、五相好光明、六說法利益。此即初也。七寶臺者，七財飾故，即法堂也。師子座者，於彼臺中法王位極，得無畏故。忽然化生者，四生中最勝故。自餘諸天，於父膝上忽然化生。彌勒乃於師子座生，凡聖異故、欲顯菩薩離欲生故。

於蓮花上結跏趺坐，身如閻浮檀金色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於蓮花上結跏趺坐，身如閻浮檀金色。

贊曰：第二、生相。蓮華上者，於師子座上更有蓮花。一切佛座淨土等中皆坐蓮花，表出生死之淤泥，秀二乘之濁水故。結跏趺坐者，如盤龍居，以左押右降伏而坐，以右押左吉祥而坐，既將說法顯作吉祥。身色如金，表可寶重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二、生相。蓮華上者，於師子座上更有蓮花。一切佛座淨土等中皆坐蓮花，表出生死之淤泥，秀二乘之濁水故。結跏趺坐者，如盤龍居，以左押右降伏而坐，以右押左吉祥而坐，既將說法顯作吉祥。身色如金，表可寶重。

長十六由旬，三十二相八十種好皆悉具足，頂上肉髻紺瑠璃色，釋迦毘楞伽摩尼百千萬億甄叔迦寶以嚴天冠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長十六由旬，三十二相八十種好皆悉具足，頂上肉髻紺瑠璃色，釋迦毘楞伽摩尼百千萬億甄叔迦寶以嚴天冠。

贊曰：第三、身量莊嚴。長十六由旬者，德高無比，能越六道、超十地故。相好之義，如下當說。壽量隨天，示同俗故；量越天眾，真德高故。肉髻上髮紺青瑠璃之色。釋迦毘楞迦摩尼者，謂能種種現如意珠及甄叔迦寶以嚴天冠。甄叔迦寶、狀如延珪、似赤瑠璃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三、身量莊嚴。長十六由旬者，德高無比，能越六道、超十地故。相好之義，如下當說。壽量隨天，示同俗故；量越天眾，真德高故。肉髻上髮紺青瑠璃之色。釋迦毘楞迦摩尼者，謂能種種現如意珠及甄叔迦寶以嚴天冠。甄叔迦寶、狀如延珪、似赤瑠璃。

其天寶冠有百萬億色，一一色中有無量百千化佛，諸化菩薩以為侍者，復有他方諸大菩薩作十八變，隨意自在住天冠中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其天寶冠有百萬億色，一一色中有無量百千化佛，諸化菩薩以為侍者，復有他方諸大菩薩作十八變，隨意自在住天冠中。

贊曰：第四、異聖神變。意顯心首，常共諸佛十方菩薩為伴侶故。十八變者，一振動、二熾然、三流布、四示現、五轉變、六往來、七卷、八舒、九眾像入身、十同類往趣、十一隱、十二顯、十三所作自在、十四制他神通、十五能施辨才、十六能施憶念、十七能施安樂、十八放大光明。如《瑜伽論》三十七說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四、異聖神變。意顯心首，常共諸佛十方菩薩為伴侶故。十八變者，一振動、二熾然、三流布、四示現、五轉變、六往來、七卷、八舒、九眾像入身、十同類往趣、十一隱、十二顯、十三所作自在、十四制他神通、十五能施辨才、十六能施憶念、十七能施安樂、十八放大光明。如《瑜伽論》三十七說。

彌勒眉間有白毫相光，流出眾光作百寶色。三十二相一一相中五百億寶色，一一好中亦有五百億寶色，一一相好豔出八萬四千光明雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒眉間有白毫相光，流出眾光作百寶色。三十二相一一相中五百億寶色，一一好中亦有五百億寶色，一一相好豔出八萬四千光明雲。

贊曰：第五、相好光明。眉間毫相，第三十一相也。諸佛毫相皆眉間者，極端嚴故。面為尊上、間表兩中，顯佛恒時貴處中道。毫相若舒便長無量，卷如秋月圓晈鮮光、白類雪珂暉煥眾景。白為色本，表作情依；時有卷舒，顯隨緣現。流眾光者，顯演三乘相中最勝，所以偏說；下聖無有，由此獨陳。三十二相者，依《大般若》第三百八十一。佛言：「善現！云何如來三十二相？善現！世尊足下有平滿相，妙善安住猶如奩底，地雖高下，隨足所蹈皆悉怛然無不等觸，是為第一。世尊足下千輻輪文，輞轂眾相無不圓滿，是為第二。世尊手足皆悉柔軟如覩羅綿，勝過一切，是為第三。世尊手足一一指間，猶如雁王咸有鞔網，金色交絡文同綺畫，是為第四。世尊手足所有諸指，圓滿纖長甚可愛樂，是為第五。世尊足跟廣長圓滿，與趺相稱，勝餘有情，是為第六。世尊足趺修高宛滿，柔軟妙好與跟相稱，是為第七。世尊雙腨漸次纖圓，如翳泥耶仙鹿王腨，是為第八。世尊雙臂修直𦟛圓，如象王鼻平立摩膝，是為第九。世尊陰相勢峯藏密，其猶龍馬亦如象王，是為第十。世尊毛孔各一毛生，柔潤紺青右旋宛轉，是為第十一。世尊髮毛端皆上靡右旋宛轉，柔潤紺青嚴金色身，皆可愛樂，是第十二。世尊身皮細薄潤滑，塵垢水等皆所不住，是第十三。世尊身皮皆真金色，光潔晃曜如妙金臺眾寶莊嚴，眾所樂見，是第十四。世尊兩足二手掌中，頭及雙肩七處充滿，是第十五。世尊肩項圓滿殊妙，是第十六。世尊髆腋悉皆充實，是第十七。世尊容儀洪滿端直，是第十八。世尊身相修廣端嚴，是第十九。世尊體相縱廣量等周匝圓滿，如諾瞿陀，是第二十。世尊頷臆并身上半威容廣大，如師子王，是第二十一。世尊常光面各一尋，是第二十二。世尊齒相四十齊平，淨密根深白逾珂雪，是二十三。世尊四牙鮮白鋒利，是二十四。世尊常得味中上味，喉脈直故，能引身中諸支節脈，所有上味風熱淡病不能為雜，由彼不雜脈離沈浮、延縮壞損擁曲等過，能正吞咽津液通流，故身心適常得上味，是二十五。世尊舌相薄淨廣長，能覆面輪至耳髮際，是二十六。世尊梵音詞韻和雅，隨眾多少無不等聞，其聲洪震猶如天鼓，發言婉約如頻迦音，是二十七。世尊眼睫猶若牛王，紺青齊整不相雜亂，是二十八。世尊眼睛紺青鮮白，紅環間飾晈潔分明，是二十九。世尊面輪其猶滿月，眉相晈淨如天帝弓，是第三十。世尊眉間有白毫相，右旋柔軟如都羅綿，鮮白光淨逾珂雪等，是三十一。世尊頂上烏瑟膩沙，高顯周圓猶如天蓋，是三十二。善現！是名三十二大士相。善現！云何 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五、相好光明。眉間毫相，第三十一相也。諸佛毫相皆眉間者，極端嚴故。面為尊上、間表兩中，顯佛恒時貴處中道。毫相若舒便長無量，卷如秋月圓晈鮮光、白類雪珂暉煥眾景。白為色本，表作情依；時有卷舒，顯隨緣現。流眾光者，顯演三乘相中最勝，所以偏說；下聖無有，由此獨陳。三十二相者，依《大般若》第三百八十一。佛言：「善現！云何如來三十二相？善現！世尊足下有平滿相，妙善安住猶如奩底，地雖高下，隨足所蹈皆悉怛然無不等觸，是為第一。世尊足下千輻輪文，輞轂眾相無不圓滿，是為第二。世尊手足皆悉柔軟如覩羅綿，勝過一切，是為第三。世尊手足一一指間，猶如雁王咸有鞔網，金色交絡文同綺畫，是為第四。世尊手足所有諸指，圓滿纖長甚可愛樂，是為第五。世尊足跟廣長圓滿，與趺相稱，勝餘有情，是為第六。世尊足趺修高宛滿，柔軟妙好與跟相稱，是為第七。世尊雙腨漸次纖圓，如翳泥耶仙鹿王腨，是為第八。世尊雙臂修直𦟛圓，如象王鼻平立摩膝，是為第九。世尊陰相勢峯藏密，其猶龍馬亦如象王，是為第十。世尊毛孔各一毛生，柔潤紺青右旋宛轉，是為第十一。世尊髮毛端皆上靡右旋宛轉，柔潤紺青嚴金色身，皆可愛樂，是第十二。世尊身皮細薄潤滑，塵垢水等皆所不住，是第十三。世尊身皮皆真金色，光潔晃曜如妙金臺眾寶莊嚴，眾所樂見，是第十四。世尊兩足二手掌中，頭及雙肩七處充滿，是第十五。世尊肩項圓滿殊妙，是第十六。世尊髆腋悉皆充實，是第十七。世尊容儀洪滿端直，是第十八。世尊身相修廣端嚴，是第十九。世尊體相縱廣量等周匝圓滿，如諾瞿陀，是第二十。世尊頷臆并身上半威容廣大，如師子王，是第二十一。世尊常光面各一尋，是第二十二。世尊齒相四十齊平，淨密根深白逾珂雪，是二十三。世尊四牙鮮白鋒利，是二十四。世尊常得味中上味，喉脈直故，能引身中諸支節脈，所有上味風熱淡病不能為雜，由彼不雜脈離沈浮、延縮壞損擁曲等過，能正吞咽津液通流，故身心適常得上味，是二十五。世尊舌相薄淨廣長，能覆面輪至耳髮際，是二十六。世尊梵音詞韻和雅，隨眾多少無不等聞，其聲洪震猶如天鼓，發言婉約如頻迦音，是二十七。世尊眼睫猶若牛王，紺青齊整不相雜亂，是二十八。世尊眼睛紺青鮮白，紅環間飾晈潔分明，是二十九。世尊面輪其猶滿月，眉相晈淨如天帝弓，是第三十。世尊眉間有白毫相，右旋柔軟如都羅綿，鮮白光淨逾珂雪等，是三十一。世尊頂上烏瑟膩沙，高顯周圓猶如天蓋，是三十二。善現！是名三十二大士相。善現！云何

如來、應、正等覺八十隨好？善現！世尊指爪狹長薄潤，光潔鮮淨如花赤銅，是為第一。世尊手足指圓纖長，𦟛直柔軟節會不現，是為第二。世尊手足各等無差，於諸指間悉皆充密，是為第三。世尊手足圓滿如意，軟淨光澤色如蓮花，是為第四。世尊筋脈盤結堅固深隱不現，是為第五。世尊兩踝俱隱不現，是為第六。世尊行步直進庠序如龍象王，是為第七。世尊行步威容齊肅如師子王，是為第八。世尊行步安平庠序不過不減猶如牛王，是為第九。世尊行步進止儀雅猶如鵝王，是為第十。世尊迴顧必皆右旋，如龍象王舉身隨轉，是第十一。世尊支節漸次𦟛圓妙善安布，是第十二。世尊骨節交結無隙猶如龍盤，是第十三。世尊膝輪妙善安布堅固圓滿，是第十四。世尊隱處其文妙好，威勢具足圓滿清淨，是第十五。世尊身支潤滑柔軟，光悅鮮淨塵垢不著，是第十六。世尊身容敦肅無畏常不怯弱，是第十七。世尊身支堅固稠密善相屬著，是第十八。世尊身支安定敦重，曾不掉動圓滿無壞，是第十九。世尊身相猶如仙王，周匝端嚴光淨離翳，是第二十。世尊身有周匝圓光，於行等時恒自照曜，是二十一。世尊腹形方正無欠，柔軟不現眾相莊嚴，是二十二。世尊臍深右旋圓妙清淨光澤，是二十三。世尊臍厚不窊不凸周臣妙好，是二十四。世尊皮膚遠離疥癬，亦無黶點疣贅等過，是二十五。世尊手掌充滿柔軟，足下安平，是二十六。世尊手文深長明直潤澤不斷，是二十七。世尊唇色光潤丹暉，如頻婆菓上下相稱，是二十八。世尊面門不長不短不大不小如量端嚴，是二十九。世尊舌相軟薄廣長如赤銅色，是第三十。世尊發聲威震深遠，如象王吼明朗清徹，是三十一。世尊音韻美妙具足如深谷響，是三十二。世尊鼻高修而且直，其孔不現，是三十三。世尊諸齒方整鮮白，是三十四。世尊諸牙圓白光潔漸次鋒利，是三十五。世尊眼精青白分明，是三十六。世尊眼相修廣譬如青蓮花葉，甚可愛樂，是三十七。世尊眼睫上下齊整稠密不白，是三十八。世尊雙眉長而不曲、緻而細軟，是三十九。世尊雙眉綺靡順次，紺瑠璃色，是第四十。世尊雙眉高顯光潤，形如初月，是四十一。世尊耳厚廣大修長，輪埵成就，是四十二。世尊兩耳綺麗齊平，離眾過失，是四十三。世尊容儀能令見者無損無染皆生愛敬，是四十四。世尊額廣圓滿平正形相殊妙，是四十五。世尊身分上半圓滿，如師子王威嚴無對，是四十六。世尊首髮修長紺青稠密不白，是四十七。世尊首髮香潔細軟潤澤旋轉，是四十八。世尊首髮齊整無亂亦不交雜，是四十九。世尊首髮堅固不斷永無𥣁落 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來、應、正等覺八十隨好？善現！世尊指爪狹長薄潤，光潔鮮淨如花赤銅，是為第一。世尊手足指圓纖長，𦟛直柔軟節會不現，是為第二。世尊手足各等無差，於諸指間悉皆充密，是為第三。世尊手足圓滿如意，軟淨光澤色如蓮花，是為第四。世尊筋脈盤結堅固深隱不現，是為第五。世尊兩踝俱隱不現，是為第六。世尊行步直進庠序如龍象王，是為第七。世尊行步威容齊肅如師子王，是為第八。世尊行步安平庠序不過不減猶如牛王，是為第九。世尊行步進止儀雅猶如鵝王，是為第十。世尊迴顧必皆右旋，如龍象王舉身隨轉，是第十一。世尊支節漸次𦟛圓妙善安布，是第十二。世尊骨節交結無隙猶如龍盤，是第十三。世尊膝輪妙善安布堅固圓滿，是第十四。世尊隱處其文妙好，威勢具足圓滿清淨，是第十五。世尊身支潤滑柔軟，光悅鮮淨塵垢不著，是第十六。世尊身容敦肅無畏常不怯弱，是第十七。世尊身支堅固稠密善相屬著，是第十八。世尊身支安定敦重，曾不掉動圓滿無壞，是第十九。世尊身相猶如仙王，周匝端嚴光淨離翳，是第二十。世尊身有周匝圓光，於行等時恒自照曜，是二十一。世尊腹形方正無欠，柔軟不現眾相莊嚴，是二十二。世尊臍深右旋圓妙清淨光澤，是二十三。世尊臍厚不窊不凸周臣妙好，是二十四。世尊皮膚遠離疥癬，亦無黶點疣贅等過，是二十五。世尊手掌充滿柔軟，足下安平，是二十六。世尊手文深長明直潤澤不斷，是二十七。世尊唇色光潤丹暉，如頻婆菓上下相稱，是二十八。世尊面門不長不短不大不小如量端嚴，是二十九。世尊舌相軟薄廣長如赤銅色，是第三十。世尊發聲威震深遠，如象王吼明朗清徹，是三十一。世尊音韻美妙具足如深谷響，是三十二。世尊鼻高修而且直，其孔不現，是三十三。世尊諸齒方整鮮白，是三十四。世尊諸牙圓白光潔漸次鋒利，是三十五。世尊眼精青白分明，是三十六。世尊眼相修廣譬如青蓮花葉，甚可愛樂，是三十七。世尊眼睫上下齊整稠密不白，是三十八。世尊雙眉長而不曲、緻而細軟，是三十九。世尊雙眉綺靡順次，紺瑠璃色，是第四十。世尊雙眉高顯光潤，形如初月，是四十一。世尊耳厚廣大修長，輪埵成就，是四十二。世尊兩耳綺麗齊平，離眾過失，是四十三。世尊容儀能令見者無損無染皆生愛敬，是四十四。世尊額廣圓滿平正形相殊妙，是四十五。世尊身分上半圓滿，如師子王威嚴無對，是四十六。世尊首髮修長紺青稠密不白，是四十七。世尊首髮香潔細軟潤澤旋轉，是四十八。世尊首髮齊整無亂亦不交雜，是四十九。世尊首髮堅固不斷永無𥣁落

，是第五十。世尊首髮光滑殊妙塵垢不著，是五十一。世尊身分堅固充實逾那羅延，是五十二。世尊身體長大端直，是五十三。世尊諸竅清淨圓好，是五十四。世尊身支勢力殊勝無與等者，是五十五。世尊身相眾所樂觀甞無厭足，是五十六。世尊面輪修廣得所，晈潔光淨如秋滿月，是五十七。世尊顏貌舒泰光顯，含咲先言，唯向不背，是五十八。世尊面貌光澤熙怡，遠離顰蹙青赤等過，是五十九。世尊身支清淨無垢常無臭穢，是第六十。世尊所有諸毛孔中常出如意微妙之香，是六十一。世尊面門常出最上殊勝之香，是六十二。世尊首相周圓妙好，如末達那亦猶天蓋，是六十三。世尊身毛紺青光淨如孔雀項，紅暉綺飾色類赤銅，是六十四。世尊法音隨眾大小不增不減，應理無差，是六十五。世尊頂相無能見者，是六十六。世尊手足指約分明，莊嚴妙好如赤銅色，是六十七。世尊行時其足去地如四指量而現印文，是六十八。世尊自持不待他衛，身無傾動亦不逶迤，是六十九。世尊威德遠震一切，惡心見喜、恐怖見安，是第七十。世尊音聲不高不下，隨眾生意和悅與言，是七十一。世尊能隨諸有情類言音音樂而為說法，是七十二。世尊一音演說正法，隨有情類各令得解。是七十三。世尊說法咸依次第，必有因緣，言無不善，是七十四。世尊等觀諸有情類，讚善毀惡而無愛憎，是七十五。世尊所為先觀後作，軌範具足令識善淨，是七十六。世尊相好一切有情無能觀盡，是七十七。世尊頂骨堅實圓滿，是七十八。世尊顏容常少不老，好巡舊處，是七十九。世尊手足及胸臆前俱有吉祥喜旋德相，文同綺畫，色類朱丹，是第八十。善現！是名八十隨好。善現！如來、應、正等覺成就如是諸相好故，身光任運能照三千大千世界無不遍滿，若作意時即能普照無量無邊無數世界，然為憐愍諸有情故，攝光常照面各一尋。若縱身光，即日月等所有光明皆常不現，諸有情類便不能知晝夜半月月時歲數，所作事業有不得成。佛聲任運能遍三千大千世界，若作意時即能遍滿無量無邊無數世界。然為利樂諸有情故，聲隨眾量不減不增。善現！如是功德勝利，我先菩薩位修行般若波羅蜜多時已能成辦，故今相好圓滿莊嚴。一切有情見者歡喜，皆獲殊勝利益安樂。如是。善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以財法二種布施攝諸有情，是為甚奇希有之法。」三十二相由行五修：一發心、二長時、三無間、四慇重、五無餘，之所感得。如《瑜伽論》三十七說，故一一相有五百億光。八十隨好中由行八萬四千教行、逗八萬四千根病因之所感，故一一好艶出八萬四千光 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，是第五十。世尊首髮光滑殊妙塵垢不著，是五十一。世尊身分堅固充實逾那羅延，是五十二。世尊身體長大端直，是五十三。世尊諸竅清淨圓好，是五十四。世尊身支勢力殊勝無與等者，是五十五。世尊身相眾所樂觀甞無厭足，是五十六。世尊面輪修廣得所，晈潔光淨如秋滿月，是五十七。世尊顏貌舒泰光顯，含咲先言，唯向不背，是五十八。世尊面貌光澤熙怡，遠離顰蹙青赤等過，是五十九。世尊身支清淨無垢常無臭穢，是第六十。世尊所有諸毛孔中常出如意微妙之香，是六十一。世尊面門常出最上殊勝之香，是六十二。世尊首相周圓妙好，如末達那亦猶天蓋，是六十三。世尊身毛紺青光淨如孔雀項，紅暉綺飾色類赤銅，是六十四。世尊法音隨眾大小不增不減，應理無差，是六十五。世尊頂相無能見者，是六十六。世尊手足指約分明，莊嚴妙好如赤銅色，是六十七。世尊行時其足去地如四指量而現印文，是六十八。世尊自持不待他衛，身無傾動亦不逶迤，是六十九。世尊威德遠震一切，惡心見喜、恐怖見安，是第七十。世尊音聲不高不下，隨眾生意和悅與言，是七十一。世尊能隨諸有情類言音音樂而為說法，是七十二。世尊一音演說正法，隨有情類各令得解。是七十三。世尊說法咸依次第，必有因緣，言無不善，是七十四。世尊等觀諸有情類，讚善毀惡而無愛憎，是七十五。世尊所為先觀後作，軌範具足令識善淨，是七十六。世尊相好一切有情無能觀盡，是七十七。世尊頂骨堅實圓滿，是七十八。世尊顏容常少不老，好巡舊處，是七十九。世尊手足及胸臆前俱有吉祥喜旋德相，文同綺畫，色類朱丹，是第八十。善現！是名八十隨好。善現！如來、應、正等覺成就如是諸相好故，身光任運能照三千大千世界無不遍滿，若作意時即能普照無量無邊無數世界，然為憐愍諸有情故，攝光常照面各一尋。若縱身光，即日月等所有光明皆常不現，諸有情類便不能知晝夜半月月時歲數，所作事業有不得成。佛聲任運能遍三千大千世界，若作意時即能遍滿無量無邊無數世界。然為利樂諸有情故，聲隨眾量不減不增。善現！如是功德勝利，我先菩薩位修行般若波羅蜜多時已能成辦，故今相好圓滿莊嚴。一切有情見者歡喜，皆獲殊勝利益安樂。如是。善現！菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時，能以財法二種布施攝諸有情，是為甚奇希有之法。」三十二相由行五修：一發心、二長時、三無間、四慇重、五無餘，之所感得。如《瑜伽論》三十七說，故一一相有五百億光。八十隨好中由行八萬四千教行、逗八萬四千根病因之所感，故一一好艶出八萬四千光

明雲。艶者美義，非是焰義。雲者出生蔭覆之義。三百五十法皆行六度，合二千一百，除貪、嗔、癡及等分行，由此復成八十四百，又各能除四大、六塵所生過失，故總合成八萬四千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明雲。艶者美義，非是焰義。雲者出生蔭覆之義。三百五十法皆行六度，合二千一百，除貪、嗔、癡及等分行，由此復成八十四百，又各能除四大、六塵所生過失，故總合成八萬四千。

與諸天子各坐華座，晝夜六時常說不退轉地法輪之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與諸天子各坐華座，晝夜六時常說不退轉地法輪之行。

贊曰：第六、說法利益。於中有三：一陳所說、二明利益、三顯常業。此初也。各坐花座，表菩薩眾並出生死之淤泥故。晝三夜三名為六時。佛住六時，恒起六神通、恒說六度行，拔六趣生、破六隨眠，超六塵故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第六、說法利益。於中有三：一陳所說、二明利益、三顯常業。此初也。各坐花座，表菩薩眾並出生死之淤泥故。晝三夜三名為六時。佛住六時，恒起六神通、恒說六度行，拔六趣生、破六隨眠，超六塵故。

𨒬一時中，成就五百億天子令不退於阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 𨒬一時中，成就五百億天子令不退於阿耨多羅三藐三菩提。

贊曰：此明利益。成五百萬億天者，令生五根、具足五力，當圓五眼，超五道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明利益。成五百萬億天者，令生五根、具足五力，當圓五眼，超五道故。

如是處兜率陀天，晝夜恒說此不退轉法輪，度諸天子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是處兜率陀天，晝夜恒說此不退轉法輪，度諸天子。

贊曰：顯佛常業。彼恒光明都無暗夕，以起睡相得其夜名。佛即不然，常度天子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：顯佛常業。彼恒光明都無暗夕，以起睡相得其夜名。佛即不然，常度天子。

閻浮提歲數五十六億萬歲，爾乃下生於閻浮提，如《彌勒下生經》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閻浮提歲數五十六億萬歲，爾乃下生於閻浮提，如《彌勒下生經》說。

贊曰：第三、明下生時節。即住彼天之壽量也。梵云瞻部，此樹名也。言閻浮提，訛耳。此洲從樹為名，四洲所由如餘處辨。此間四百歲當彼天中一日一夜，類彼三十日為一月、十二月為一年，彼天壽四千歲，慈氏窮彼天壽而方下生，不中夭故。此經云當閻浮提五十六億萬歲者，依《瑜伽論》第四及《立世經》、《毘婆沙》等計。此間四百歲為彼一日，此四千歲為彼十日，此間四萬歲為彼百日。彼天一年當此一十四萬四千歲，彼天十年當此一百四十四萬歲，彼天百年當此一百四十四億歲，彼天千年當此一千四百四十億歲，彼天四千歲當此五千七百六十億歲，即與經文不同。今以理推，初以人間四百年為彼一日一夜，復若數以一百而為一類數，計即相當。一當百故，人間四十歲為彼十日，人間四百歲為彼百日，人間一千四百四十歲為彼一年，人間一萬四千四百歲為彼十年，人間一億四萬四千歲為彼百年，人間十四億四萬歲為彼千年，彼四千年當人間五十七億六萬歲。西方有三億數：一、十萬為億；二、百萬為億；三、千萬為億。以理推排，以千萬為一億計之，即相當矣。是故於經億字之上應加七字，其前六字應萬上安。只恐梵本誦有參差過，譯家自成謬。若不爾，便少一億五萬歲。理定應爾，智者應知。然此歲數，四文不同。《賢劫定意經》云「彌勒五億七千六萬歲當下作佛」，其五億者即五十億，前以千萬為一億成五十億，此以萬萬為一億故成五億，七十萬者即七億也。十萬為一億故六萬數同，更不勞釋。唯此一經，增減雖殊、與論算同，自餘皆別。雙卷《泥洹經》云「一億四千歲」，全不相當。此經及《一切智光明仙人慈心經》云「五十六億萬歲」，如前已正。《菩薩處胎經》及《賢愚經》云「五十六億七千萬歲」，其六字應云七，其七字應云六。其千萬者，以百萬為一億以算之，六千萬者六十億也，義不相違。如是推尋雖乖古疏，尋文究理亦應無謬。菩薩在天壽量曾無中夭，生在人間。《大成佛經》說：壽六萬歲，天盡其年。人間長者，時宜現故。不同釋迦大盡其年，人間早滅，眾生厭故、化緣畢故。《處胎經》說：彌勒人間壽八萬四千歲。若依彼說，不須和會。如《下生經》陳下生事，天利既畢、人機復熟，故乃下生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三、明下生時節。即住彼天之壽量也。梵云瞻部，此樹名也。言閻浮提，訛耳。此洲從樹為名，四洲所由如餘處辨。此間四百歲當彼天中一日一夜，類彼三十日為一月、十二月為一年，彼天壽四千歲，慈氏窮彼天壽而方下生，不中夭故。此經云當閻浮提五十六億萬歲者，依《瑜伽論》第四及《立世經》、《毘婆沙》等計。此間四百歲為彼一日，此四千歲為彼十日，此間四萬歲為彼百日。彼天一年當此一十四萬四千歲，彼天十年當此一百四十四萬歲，彼天百年當此一百四十四億歲，彼天千年當此一千四百四十億歲，彼天四千歲當此五千七百六十億歲，即與經文不同。今以理推，初以人間四百年為彼一日一夜，復若數以一百而為一類數，計即相當。一當百故，人間四十歲為彼十日，人間四百歲為彼百日，人間一千四百四十歲為彼一年，人間一萬四千四百歲為彼十年，人間一億四萬四千歲為彼百年，人間十四億四萬歲為彼千年，彼四千年當人間五十七億六萬歲。西方有三億數：一、十萬為億；二、百萬為億；三、千萬為億。以理推排，以千萬為一億計之，即相當矣。是故於經億字之上應加七字，其前六字應萬上安。只恐梵本誦有參差過，譯家自成謬。若不爾，便少一億五萬歲。理定應爾，智者應知。然此歲數，四文不同。《賢劫定意經》云「彌勒五億七千六萬歲當下作佛」，其五億者即五十億，前以千萬為一億成五十億，此以萬萬為一億故成五億，七十萬者即七億也。十萬為一億故六萬數同，更不勞釋。唯此一經，增減雖殊、與論算同，自餘皆別。雙卷《泥洹經》云「一億四千歲」，全不相當。此經及《一切智光明仙人慈心經》云「五十六億萬歲」，如前已正。《菩薩處胎經》及《賢愚經》云「五十六億七千萬歲」，其六字應云七，其七字應云六。其千萬者，以百萬為一億以算之，六千萬者六十億也，義不相違。如是推尋雖乖古疏，尋文究理亦應無謬。菩薩在天壽量曾無中夭，生在人間。《大成佛經》說：壽六萬歲，天盡其年。人間長者，時宜現故。不同釋迦大盡其年，人間早滅，眾生厭故、化緣畢故。《處胎經》說：彌勒人間壽八萬四千歲。若依彼說，不須和會。如《下生經》陳下生事，天利既畢、人機復熟，故乃下生。

佛告優波離：是名彌勒菩薩於閻浮提沒、生兜率陀天因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波離：是名彌勒菩薩於閻浮提沒、生兜率陀天因緣。

贊曰：第四大段總結上說。因緣者，相狀所由。為利益故終說上生，皆有所由，名因緣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四大段總結上說。因緣者，相狀所由。為利益故終說上生，皆有所由，名因緣故。

佛滅度後，我諸弟子若有精勤修諸功德、威儀不缺、掃塔塗地、以眾名香妙華供養、行眾三昧深入正受、讀誦經典。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛滅度後，我諸弟子若有精勤修諸功德、威儀不缺、掃塔塗地、以眾名香妙華供養、行眾三昧深入正受、讀誦經典。

贊曰：明內果中自下第三勸生於彼。於中有三：初勸生彼行、次眾發希願、後結成正觀。初文有五：一弟子修六事法往生、二八部聞名敬喜往生、三二眾犯戒悔淨往生、四歸依不退當得度脫、五四部弟子願往生者修十善行念名恭敬等滅罪多少。雖有五段，分之為三：初三段明三品往生、次一段明作歸依總勸歸生證得善利、後一段示歸生者滅罪多少。初之三段明三品生中分三：初一段上品行生、次一段中品行生、後一段下品行生。初中有六：一示其六法、二教其迴願、三明正往生、四諸天讚勸、五生彼利益、六總結成上。此初文也。六事法者，一精勤修福，敬恩悲田中所作業等。二威儀不缺，堅守諸戒行自住軌則等。三拂塔塗地，修飾道場正理制多等。四香花供養四事什物隨給濟等。五凡夫行三昧聞思等定，聖人入正受；隨所得禪或凡三昧，非六行定。六行定者，必上生故。深住聞思，亦名三昧。六讀誦經典，演說修習十法行等。且舉偏勝易行上首，有此六事，其中一一具攝眾業。若具修六或能修五，上上品生；若修三四，上中品生；若修一二，上下品生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：明內果中自下第三勸生於彼。於中有三：初勸生彼行、次眾發希願、後結成正觀。初文有五：一弟子修六事法往生、二八部聞名敬喜往生、三二眾犯戒悔淨往生、四歸依不退當得度脫、五四部弟子願往生者修十善行念名恭敬等滅罪多少。雖有五段，分之為三：初三段明三品往生、次一段明作歸依總勸歸生證得善利、後一段示歸生者滅罪多少。初之三段明三品生中分三：初一段上品行生、次一段中品行生、後一段下品行生。初中有六：一示其六法、二教其迴願、三明正往生、四諸天讚勸、五生彼利益、六總結成上。此初文也。六事法者，一精勤修福，敬恩悲田中所作業等。二威儀不缺，堅守諸戒行自住軌則等。三拂塔塗地，修飾道場正理制多等。四香花供養四事什物隨給濟等。五凡夫行三昧聞思等定，聖人入正受；隨所得禪或凡三昧，非六行定。六行定者，必上生故。深住聞思，亦名三昧。六讀誦經典，演說修習十法行等。且舉偏勝易行上首，有此六事，其中一一具攝眾業。若具修六或能修五，上上品生；若修三四，上中品生；若修一二，上下品生。

如是等人應當至心，雖不斷結，如得六通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等人應當至心，雖不斷結，如得六通。

贊曰：第二、教迴願。文勢有二：初歎業勝。雖諸凡夫不斷結使，異於聖者，若修六事神用廣大，必定往生，如得六通聖者無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二、教迴願。文勢有二：初歎業勝。雖諸凡夫不斷結使，異於聖者，若修六事神用廣大，必定往生，如得六通聖者無異。

應當繫念念佛形像，稱彌勒名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應當繫念念佛形像，稱彌勒名。

贊曰：次明稱念。雖復修行，仍須正念心想形容、口恒稱念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次明稱念。雖復修行，仍須正念心想形容、口恒稱念。

如是等輩若一念頃受八戒齋、修諸淨業、發弘誓願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等輩若一念頃受八戒齋、修諸淨業、發弘誓願。

贊曰：後明迴願。如上所說行六事輩，極少但能於一念頃至心不犯，持八戒齋隨修淨業，發願資助迴向定生。言一念者，非餘時犯，唯一念持戒，初唯發願一念持故，何況多時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：後明迴願。如上所說行六事輩，極少但能於一念頃至心不犯，持八戒齋隨修淨業，發願資助迴向定生。言一念者，非餘時犯，唯一念持戒，初唯發願一念持故，何況多時。

命終之後，譬如壯士屈申臂頃，即得往生兜率天，於蓮華上結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命終之後，譬如壯士屈申臂頃，即得往生兜率天，於蓮華上結跏趺坐。

贊曰：第三、明往生。有二：一、生時節。譬如壯士屈申臂頃，顯業決定，生便速疾。二、生處所。蓮花之上結跏趺坐，定出生死，除煩惱故。既生彼天住於梵行，故於花上結跏趺坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三、明往生。有二：一、生時節。譬如壯士屈申臂頃，顯業決定，生便速疾。二、生處所。蓮花之上結跏趺坐，定出生死，除煩惱故。既生彼天住於梵行，故於花上結跏趺坐。

百千天子作天妓樂，持天曼陀羅華、摩訶曼陀羅華以散其上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百千天子作天妓樂，持天曼陀羅華、摩訶曼陀羅華以散其上。

贊曰：第四、諸天讚勸。有三：初、散花也。摩訶曼陀羅花者，此云大適意花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四、諸天讚勸。有三：初、散花也。摩訶曼陀羅花者，此云大適意花。

讚言：善哉善哉！善男子！汝於閻浮提廣修福業，來生此處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚言：善哉善哉！善男子！汝於閻浮提廣修福業，來生此處。

贊曰：次、讚歎也。歎美深極，重善哉。由習大因，今成勝果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：次、讚歎也。歎美深極，重善哉。由習大因，今成勝果。

此處名兜率陀天。今此天主名曰彌勒，汝當歸依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此處名兜率陀天。今此天主名曰彌勒，汝當歸依。

贊曰：後、勸歸也。處名知足，由是不耽生死。主號慈尊，故能垂矜苦厄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：後、勸歸也。處名知足，由是不耽生死。主號慈尊，故能垂矜苦厄。

應聲即禮，禮已諦觀眉間白毫相光，即得超越九十億劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應聲即禮，禮已諦觀眉間白毫相光，即得超越九十億劫生死之罪。

贊曰：第五、生彼利益。中有二：初、滅罪也。無間罪劫一增一減，餘處罪劫歲數為之。末劫凡夫行多庸鄙，能超惡境祈彼淨方，夙運不殫生為上品。況乎靈景獨在毫光，心專諦觀不超生死者也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五、生彼利益。中有二：初、滅罪也。無間罪劫一增一減，餘處罪劫歲數為之。末劫凡夫行多庸鄙，能超惡境祈彼淨方，夙運不殫生為上品。況乎靈景獨在毫光，心專諦觀不超生死者也？

是時菩薩隨其宿緣為說妙法，令其堅固不退轉於無上道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時菩薩隨其宿緣為說妙法，令其堅固不退轉於無上道心。

贊曰：後、獲得也。隨說宿緣令憶前業，識因知果自成不退，昔不退者更為堅固，隨其位次成上發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：後、獲得也。隨說宿緣令憶前業，識因知果自成不退，昔不退者更為堅固，隨其位次成上發心。

如是等眾生若淨諸業、行六事法，必定無疑當得生於兜率天上，值遇彌勒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等眾生若淨諸業、行六事法，必定無疑當得生於兜率天上，值遇彌勒。

贊曰：第六、總結成上。中有四：一、得生上也。三業俱淨、六事齊修，後生彼天，此事何惑？隨修六法、少淨三業，心期不退，後定上生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第六、總結成上。中有四：一、得生上也。三業俱淨、六事齊修，後生彼天，此事何惑？隨修六法、少淨三業，心期不退，後定上生。

亦隨彌勒下閻浮提，第一聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦隨彌勒下閻浮提，第一聞法。

贊曰：二、隨下也。父子之道尚感天然，虎嘯風生此事何惑？六事滿、三業圓、上品生彼者，隨初會而聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二、隨下也。父子之道尚感天然，虎嘯風生此事何惑？六事滿、三業圓、上品生彼者，隨初會而聞法。

於未來世值遇賢劫一切諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於未來世值遇賢劫一切諸佛。

贊曰：三、值賢劫佛也。善業純備、正見恒生，既具智福之資糧，逢賢劫之佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三、值賢劫佛也。善業純備、正見恒生，既具智福之資糧，逢賢劫之佛。

於星宿劫亦得值遇諸佛世尊，於諸佛前受菩提記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於星宿劫亦得值遇諸佛世尊，於諸佛前受菩提記。

贊曰：四、值星宿劫佛也。小乘中說：初劫逢七萬五千，第二劫逢七萬六千，第三劫逢七萬七千佛。依《涅槃經》第六卷，行四依中，初依在地前，逢五恒沙佛；第二依在前六地，逢六恒河沙佛；第三依在七八九地，逢七恒河沙佛；第四依在第十地，逢八恒河沙佛。初地菩薩得值百百億佛，二地千百億，乃至十地無量無邊。故生彼者因見彌勒，得逢星宿劫千佛，此何疑也？受菩提記者，此句通上，賢劫諸佛亦為受記。受記有六，如〈菩薩地〉說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：四、值星宿劫佛也。小乘中說：初劫逢七萬五千，第二劫逢七萬六千，第三劫逢七萬七千佛。依《涅槃經》第六卷，行四依中，初依在地前，逢五恒沙佛；第二依在前六地，逢六恒河沙佛；第三依在七八九地，逢七恒河沙佛；第四依在第十地，逢八恒河沙佛。初地菩薩得值百百億佛，二地千百億，乃至十地無量無邊。故生彼者因見彌勒，得逢星宿劫千佛，此何疑也？受菩提記者，此句通上，賢劫諸佛亦為受記。受記有六，如〈菩薩地〉說。

佛告優波離：佛滅度後，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，是諸大眾若有得聞彌勒菩薩摩訶薩名者，聞已歡喜恭敬禮拜，此人命終，如彈指頃即得往生，如前無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波離：佛滅度後，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，是諸大眾若有得聞彌勒菩薩摩訶薩名者，聞已歡喜恭敬禮拜，此人命終，如彈指頃即得往生，如前無異。

贊曰：此第二段八部聞名敬喜往生，即是第二中品生也。於中有二：初明敬喜發願往生、後明不願生聞名亦利益。此即初也。四眾八部先不犯戒亦不造惡，罪輕微者聞名心喜，語發恭敬身禮拜者，由因勝劣當果雖殊，天讚、罪除、不退、值佛與前無異。具三業者中上品生，唯具二業中中品生，若唯一業中下品生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第二段八部聞名敬喜往生，即是第二中品生也。於中有二：初明敬喜發願往生、後明不願生聞名亦利益。此即初也。四眾八部先不犯戒亦不造惡，罪輕微者聞名心喜，語發恭敬身禮拜者，由因勝劣當果雖殊，天讚、罪除、不退、值佛與前無異。具三業者中上品生，唯具二業中中品生，若唯一業中下品生。

但得聞是彌勒名者，命終亦不墮黑闇處、邊地、邪見、諸惡律儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但得聞是彌勒名者，命終亦不墮黑闇處、邊地、邪見、諸惡律儀。

贊曰：此明不願生聞名亦利益。有二：初無惡、後有善。無惡有四：一不墮暗處。若處黑暗名暗處，即諸地獄及二界中間；若黑果處名暗處，即三惡趣二界中間生無佛法處也。二不墮邊地。不墮之言，貫下三句。若處邊名邊，即諸邊境，遠賢良處；若行邊名邊，即攝處邊及蔑戾車、達絮等處。前不墮三塗，此不墮八難。三不墮邪見。若別邪見，唯斷善根類；若不正名邪見，惡見皆是。四不墮諸惡律儀。惡者不善，律者法，儀者式，即不律儀。《對法》第八不律儀有十四或十五，謂屠羊、養鷄、養猪、捕鳥、捕魚、獵鹿、置兔、劫盜、魁膾、害牛、縛象、立壇呪龍、守獄、讒搆好為損等。《涅槃經》中說有十六，牛羊猪鷄為利故養，肥已轉賣，即以為四。為利故買已屠殺，復以為四，并前為八。捕魚、捕鳥、獵師、劫盜、魁膾、兩舌、獄卒、呪龍復以為八，合前十六。《瑜伽》第九說有十二，加《對法》一、少《對法》三。《雜心》說十二，謂屠羊、養猪、養鷄、捕鳥、捕魚、獵師、作賊、魁膾、守獄、呪龍、屠犬、伺獵，總有十二。四文不同者，《涅槃》獵師即攝獵鹿、兔兔、縛象三種。《對法》據多分且說三種，《涅槃》意通捉雉之屬；《對法》樂損，《涅槃》中無；《對法》寬故，《涅槃》初八開差別故。即《對法》四俱彼生，故《對法》讒搆即是兩舌，名異義同。故《雜心》小宗俱說重者名非律儀，餘者輕故。此惡律儀亦攝一切犯戒惡行。其墮邪見及惡律儀，有佛無佛、中方邊方皆具有之。若聞彌勒名，皆定不墮，三業歸依深心歡喜、四等宿願威力加故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明不願生聞名亦利益。有二：初無惡、後有善。無惡有四：一不墮暗處。若處黑暗名暗處，即諸地獄及二界中間；若黑果處名暗處，即三惡趣二界中間生無佛法處也。二不墮邊地。不墮之言，貫下三句。若處邊名邊，即諸邊境，遠賢良處；若行邊名邊，即攝處邊及蔑戾車、達絮等處。前不墮三塗，此不墮八難。三不墮邪見。若別邪見，唯斷善根類；若不正名邪見，惡見皆是。四不墮諸惡律儀。惡者不善，律者法，儀者式，即不律儀。《對法》第八不律儀有十四或十五，謂屠羊、養鷄、養猪、捕鳥、捕魚、獵鹿、置兔、劫盜、魁膾、害牛、縛象、立壇呪龍、守獄、讒搆好為損等。《涅槃經》中說有十六，牛羊猪鷄為利故養，肥已轉賣，即以為四。為利故買已屠殺，復以為四，并前為八。捕魚、捕鳥、獵師、劫盜、魁膾、兩舌、獄卒、呪龍復以為八，合前十六。《瑜伽》第九說有十二，加《對法》一、少《對法》三。《雜心》說十二，謂屠羊、養猪、養鷄、捕鳥、捕魚、獵師、作賊、魁膾、守獄、呪龍、屠犬、伺獵，總有十二。四文不同者，《涅槃》獵師即攝獵鹿、兔兔、縛象三種。《對法》據多分且說三種，《涅槃》意通捉雉之屬；《對法》樂損，《涅槃》中無；《對法》寬故，《涅槃》初八開差別故。即《對法》四俱彼生，故《對法》讒搆即是兩舌，名異義同。故《雜心》小宗俱說重者名非律儀，餘者輕故。此惡律儀亦攝一切犯戒惡行。其墮邪見及惡律儀，有佛無佛、中方邊方皆具有之。若聞彌勒名，皆定不墮，三業歸依深心歡喜、四等宿願威力加故。

恒生正見、恒生正見眷屬成就、不謗三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒生正見、恒生正見眷屬成就、不謗三寶。

贊曰：此明有善。有三：一恒生正見，翻前邪見。二眷屬成就，翻前不作諸惡律儀。諸惡律儀者，惡眷屬故。三不謗三寶，翻前不墮闇處、不生邊地，恒逢三寶生信向故。不但中品無四惡、有三善，上下品生隨應亦有。欲明聞名者改八部之異、形受四生之勝體，偏於中品而獨明之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明有善。有三：一恒生正見，翻前邪見。二眷屬成就，翻前不作諸惡律儀。諸惡律儀者，惡眷屬故。三不謗三寶，翻前不墮闇處、不生邊地，恒逢三寶生信向故。不但中品無四惡、有三善，上下品生隨應亦有。欲明聞名者改八部之異、形受四生之勝體，偏於中品而獨明之。

佛告優波離：若善男子善女人，犯諸禁戒、造眾惡業，聞是菩薩大悲名字，五體投地誠心懺悔，是諸惡業速得清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波離：若善男子善女人，犯諸禁戒、造眾惡業，聞是菩薩大悲名字，五體投地誠心懺悔，是諸惡業速得清淨。

贊曰：此第三段二眾犯戒悔淨往生，即是第三下品生也。於中有三：一悔歸罪滅修行往生、二見得不退、三未來值佛。初中有三：一罪滅。罪滅有二：一者先受戒禁而後犯之、二者先不受戒造眾惡業。聞名歸禮，兩手二足及以頭首五體投地至誠懺悔，罪速清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第三段二眾犯戒悔淨往生，即是第三下品生也。於中有三：一悔歸罪滅修行往生、二見得不退、三未來值佛。初中有三：一罪滅。罪滅有二：一者先受戒禁而後犯之、二者先不受戒造眾惡業。聞名歸禮，兩手二足及以頭首五體投地至誠懺悔，罪速清淨。

未來世中諸眾生等，聞是菩薩大悲名稱，造立形像、香花衣服繒蓋幢幡禮拜繫念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來世中諸眾生等，聞是菩薩大悲名稱，造立形像、香花衣服繒蓋幢幡禮拜繫念。

贊曰：二修行也。設不作罪懺悔願生，但修十行，定得生彼。一聞名稱、二造形像、三香供、四花供、五衣服供、六繒蓋供、七幢供、八幡供、九身恒禮拜、十心口繫念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：二修行也。設不作罪懺悔願生，但修十行，定得生彼。一聞名稱、二造形像、三香供、四花供、五衣服供、六繒蓋供、七幢供、八幡供、九身恒禮拜、十心口繫念。

此人欲命終時，彌勒菩薩放眉間白毫大人相光，與諸天子雨曼陀羅華來迎此人，此人須臾即得往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此人欲命終時，彌勒菩薩放眉間白毫大人相光，與諸天子雨曼陀羅華來迎此人，此人須臾即得往生。

贊曰：三往生也。犯戒造惡，悔歸清淨、聞名修行，命欲終時，菩薩放白毫之妙光滅其罪暗，雨綺花之麗色長其道種。佛天來迎，表慈深故。須臾往生，顯業勝故。此中有三：懺悔、造像、供養、禮拜及繫念者，下品上生；懺悔、造像、供養、禮拜，不恒繫念者，下品中生；懺悔、造像、供養而已，不恒禮拜、不常念者，下品下生。雖歸懺悔罪得銷除，不造形像、供養禮拜等，或但形像、或但供養、或但禮拜、或但繫念、或一稱名，亦下下品。說不生彼，三會之中亦得度脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：三往生也。犯戒造惡，悔歸清淨、聞名修行，命欲終時，菩薩放白毫之妙光滅其罪暗，雨綺花之麗色長其道種。佛天來迎，表慈深故。須臾往生，顯業勝故。此中有三：懺悔、造像、供養、禮拜及繫念者，下品上生；懺悔、造像、供養、禮拜，不恒繫念者，下品中生；懺悔、造像、供養而已，不恒禮拜、不常念者，下品下生。雖歸懺悔罪得銷除，不造形像、供養禮拜等，或但形像、或但供養、或但禮拜、或但繫念、或一稱名，亦下下品。說不生彼，三會之中亦得度脫。

值過彌勒，頭面禮敬，未舉頭頃便得聞法，即於無上道得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 值過彌勒，頭面禮敬，未舉頭頃便得聞法，即於無上道得不退轉。

贊曰：第二、見得不退轉也。善根久熟，見便禮敬，慈悲自起，疾得聞法除不信心，速得不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二、見得不退轉也。善根久熟，見便禮敬，慈悲自起，疾得聞法除不信心，速得不退。

於未來世得值恒河沙等諸佛如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於未來世得值恒河沙等諸佛如來。

贊曰：第三、未來值佛也。上來三類明九品生，並內眾中親得見佛速聞法也。若生外眾，雖第九品，任運後時還成不退。佛號慈尊，善自長故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三、未來值佛也。上來三類明九品生，並內眾中親得見佛速聞法也。若生外眾，雖第九品，任運後時還成不退。佛號慈尊，善自長故。

佛告優波離：汝今諦聽。是彌勒菩薩當為未來世一切眾生作大歸依處，若有歸依彌勒菩薩，成多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀時，如此行人見佛光明，即得受記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波離：汝今諦聽。是彌勒菩薩當為未來世一切眾生作大歸依處，若有歸依彌勒菩薩，成多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀時，如此行人見佛光明，即得受記。

贊曰：第四大段總但明有歸依不退當得度脫。有三：一明作歸依。我即滅度真報之佛，未逢末法弟子，皆囑慈尊令度。若不見者便失大利，名作歸依。二歸依者得不退。三彌勒成佛，見光受記。其得聖者慧矚智光，其凡夫者眼見金色。多陀阿伽度，如來也。阿羅訶，應也。三藐三佛陀，正遍知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四大段總但明有歸依不退當得度脫。有三：一明作歸依。我即滅度真報之佛，未逢末法弟子，皆囑慈尊令度。若不見者便失大利，名作歸依。二歸依者得不退。三彌勒成佛，見光受記。其得聖者慧矚智光，其凡夫者眼見金色。多陀阿伽度，如來也。阿羅訶，應也。三藐三佛陀，正遍知也。

佛告優波離：佛滅度後，四部弟子、天龍鬼神，若有欲生兜率天者，當作是觀，繫念思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波離：佛滅度後，四部弟子、天龍鬼神，若有欲生兜率天者，當作是觀，繫念思惟。

贊曰：第五大段明上九品願往生者修十善行念名恭敬等滅罪多少。於中有二：初明樂生，業滿得生；後明不樂，行亦未滿。樂生中有四：一令念、二勸行、三教願、四滅罪。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五大段明上九品願往生者修十善行念名恭敬等滅罪多少。於中有二：初明樂生，業滿得生；後明不樂，行亦未滿。樂生中有四：一令念、二勸行、三教願、四滅罪。此初也。

念兜率陀，持佛禁戒一日至七日，思念十善行十善道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念兜率陀，持佛禁戒一日至七日，思念十善行十善道。

贊曰。第二勸行也。且論持戒，不論餘業，舉其極小一日至七日亦得往生，何況多年多生修行。以一切善十善攝盡，故思念之。行據重者，名十善道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰。第二勸行也。且論持戒，不論餘業，舉其極小一日至七日亦得往生，何況多年多生修行。以一切善十善攝盡，故思念之。行據重者，名十善道。

以此功德，迴向願生彌勒前者，當作是觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此功德，迴向願生彌勒前者，當作是觀。

贊曰：第三教願也。有行無願而行必孤，未必得生慈氏所故。有願無行而願必虛，前既無因，果不生故，所以教願與行相扶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三教願也。有行無願而行必孤，未必得生慈氏所故。有願無行而願必虛，前既無因，果不生故，所以教願與行相扶。

作是觀者，若見一天人、坐一蓮華，若一念頃稱彌勒名，此人除却千二百劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作是觀者，若見一天人、坐一蓮華，若一念頃稱彌勒名，此人除却千二百劫生死之罪。

贊曰：第四滅罪。有三：一逢緣駐想、二聞名起敬、三禮拜投誠。此即初也。初緣有二：一有情、二諸法。見一天人者，隨遇一有情緣即念彌勒，有苦念拔、無樂念與，惡者念除、善者念攝，勝者欣求、劣者念厭，善友念崇、惡友念拒。見一蓮花者，隨遇一法即念彌勒，好法思供養、惡法思不遇，染法欣斷、淨法欣修。此中且舉有情及一法即念彌勒，此意總顯作上生業。二品修者逢緣思念，一切時念不暫休廢。若一念頃念，滅千二百劫生死之罪，慈氏宿願、念者心專故致於此。阿彌陀佛八十劫滅，彌勒昔願力不同，慈悲深淺、樂苦土殊，欣心輕重有差別故，如前校量中說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四滅罪。有三：一逢緣駐想、二聞名起敬、三禮拜投誠。此即初也。初緣有二：一有情、二諸法。見一天人者，隨遇一有情緣即念彌勒，有苦念拔、無樂念與，惡者念除、善者念攝，勝者欣求、劣者念厭，善友念崇、惡友念拒。見一蓮花者，隨遇一法即念彌勒，好法思供養、惡法思不遇，染法欣斷、淨法欣修。此中且舉有情及一法即念彌勒，此意總顯作上生業。二品修者逢緣思念，一切時念不暫休廢。若一念頃念，滅千二百劫生死之罪，慈氏宿願、念者心專故致於此。阿彌陀佛八十劫滅，彌勒昔願力不同，慈悲深淺、樂苦土殊，欣心輕重有差別故，如前校量中說。

但聞彌勒名合掌恭敬，此人除却五十劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但聞彌勒名合掌恭敬，此人除却五十劫生死之罪。

贊曰：第二聞名起敬也。前明若逢緣，一念頃念，滅千二百劫。此但聞名合掌恭敬，除五十劫。但發身業，首不至地，歸心輕故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二聞名起敬也。前明若逢緣，一念頃念，滅千二百劫。此但聞名合掌恭敬，除五十劫。但發身業，首不至地，歸心輕故。

若有敬禮彌勒者，除却百億劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有敬禮彌勒者，除却百億劫生死之罪。

贊曰：第三、禮拜投誠也。以首至地，晝夜相續，除罪百億劫，身心等歸並皆重故。此為最重，見毫第二，一念頃第三，聞名合掌第四，輕重異故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三、禮拜投誠也。以首至地，晝夜相續，除罪百億劫，身心等歸並皆重故。此為最重，見毫第二，一念頃第三，聞名合掌第四，輕重異故。

問：何故見身毫相不如遙念？答：見佛身相滅罪寔多，良以遙念行而難生，見歸崇而易起。行化之法，先勸作難修，後勸作易行。又人間苦重欣意殊深，天上樂多厭心誠淺。又遙念者，一念頃時長故、意念故。見光者，暫時間，時短故、眼見故。遙念者滅罪多，見毫光者滅罪小。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故見身毫相不如遙念？答：見佛身相滅罪寔多，良以遙念行而難生，見歸崇而易起。行化之法，先勸作難修，後勸作易行。又人間苦重欣意殊深，天上樂多厭心誠淺。又遙念者，一念頃時長故、意念故。見光者，暫時間，時短故、眼見故。遙念者滅罪多，見毫光者滅罪小。

問：聞名歸念滅罪多，小經有明文。造形供養功德多少？答：功德更多，作事相續、念亦大故。此中且舉少念少禮一暫歸聞，若數數聽聞、頻頻敬禮、朝朝供養，功德更多。前三品修，但明得生之福，未論滅罪之相；第二段中明作歸依不退利益；今第三段方明滅罪，即是總說作大歸依，令眾欣生歸崇滅罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：聞名歸念滅罪多，小經有明文。造形供養功德多少？答：功德更多，作事相續、念亦大故。此中且舉少念少禮一暫歸聞，若數數聽聞、頻頻敬禮、朝朝供養，功德更多。前三品修，但明得生之福，未論滅罪之相；第二段中明作歸依不退利益；今第三段方明滅罪，即是總說作大歸依，令眾欣生歸崇滅罪。

設不生天，未來世中龍華菩提樹下亦得值遇，發無上道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設不生天，未來世中龍華菩提樹下亦得值遇，發無上道心。

贊曰：此明不樂生。業力未滿者，龍花三會亦發道心。其前樂生，三品業滿，龍花三會悉得道；此唯發心，故成差別。《菩薩處胎經》第二卷說「汝生快樂國，不如我國苦。汝說法甚易，我說法甚難。初說九十六，受我五戒者；次說九十四，受持三歸者；後說九十二，一稱南無佛。」據實上品生，修六事法。彼經唯言受我五戒。初會度者，但舉行者修六中一，威儀不缺攝，上下品生唯一事故。受持三歸第二會度者，中三品中中上品生，具三業故。一稱南無佛第三會度者，下三品中下下品攝，唯口念故。彼經且舉三中各一，麁俗所修，非具顯故，不相違也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明不樂生。業力未滿者，龍花三會亦發道心。其前樂生，三品業滿，龍花三會悉得道；此唯發心，故成差別。《菩薩處胎經》第二卷說「汝生快樂國，不如我國苦。汝說法甚易，我說法甚難。初說九十六，受我五戒者；次說九十四，受持三歸者；後說九十二，一稱南無佛。」據實上品生，修六事法。彼經唯言受我五戒。初會度者，但舉行者修六中一，威儀不缺攝，上下品生唯一事故。受持三歸第二會度者，中三品中中上品生，具三業故。一稱南無佛第三會度者，下三品中下下品攝，唯口念故。彼經且舉三中各一，麁俗所修，非具顯故，不相違也。

說是語時，無量大眾即從座起，頂禮佛足，禮彌勒足，繞佛及彌勒菩薩百千匝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，無量大眾即從座起，頂禮佛足，禮彌勒足，繞佛及彌勒菩薩百千匝。

贊曰：勸生彼中自下第二大段眾發希願。有二：初眾發希願、後佛記生。願中有二：一明威儀、二明發願。此初也。從坐起者，表生於彼，從生死起。禮二足者，捨煩惱故。繞佛菩薩百千匝者，顯百千生常不離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：勸生彼中自下第二大段眾發希願。有二：初眾發希願、後佛記生。願中有二：一明威儀、二明發願。此初也。從坐起者，表生於彼，從生死起。禮二足者，捨煩惱故。繞佛菩薩百千匝者，顯百千生常不離故。

未得道者各發誓願：我等天人八部，今於佛前發誠實誓，願於未來世值遇彌勒，捨此身已皆得上生兜率陀天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未得道者各發誓願：我等天人八部，今於佛前發誠實誓，願於未來世值遇彌勒，捨此身已皆得上生兜率陀天。

贊曰：此發願也。未得道者但舉凡夫，聖隨願故。不還、無學等，神通可往。勵勸末代，故唯舉凡，不談聖往。未來值遇三會得度，捨此身已方願生上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此發願也。未得道者但舉凡夫，聖隨願故。不還、無學等，神通可往。勵勸末代，故唯舉凡，不談聖往。未來值遇三會得度，捨此身已方願生上。

世尊記曰：汝等及未來世修福持戒，皆當往生彌勒菩薩前，為彌勒菩薩之所攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊記曰：汝等及未來世修福持戒，皆當往生彌勒菩薩前，為彌勒菩薩之所攝受。

贊曰：下佛記生。汝等及未來下品行者，乃至一念稱彌勒名，皆得生彼，況能修福持戒上品不生？三乘五乘皆度脫故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下佛記生。汝等及未來下品行者，乃至一念稱彌勒名，皆得生彼，況能修福持戒上品不生？三乘五乘皆度脫故。

佛告優波離：作是觀者名為正觀，若他觀者名為邪觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波離：作是觀者名為正觀，若他觀者名為邪觀。

贊曰：勸生彼中第三大段結成正觀。為度末代，慇懃勸往。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：勸生彼中第三大段結成正觀。為度末代，慇懃勸往。

爾時尊者阿難即從座起，叉手長跪白佛言：世尊！善哉！世尊快說彌勒所有功德，亦記未來修福眾生所得果報，我今隨喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時尊者阿難即從座起，叉手長跪白佛言：世尊！善哉！世尊快說彌勒所有功德，亦記未來修福眾生所得果報，我今隨喜。

贊曰：一部之中第三大段聞名喜行分。於中有四：一問、二答、三時眾獲益、四喜退流通。初中有二：初讚說隨喜、後正問持名。此初也。歎凡及聖功德業果，故成前說皆通二感。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：一部之中第三大段聞名喜行分。於中有四：一問、二答、三時眾獲益、四喜退流通。初中有二：初讚說隨喜、後正問持名。此初也。歎凡及聖功德業果，故成前說皆通二感。

唯然。世尊！此法之要，云何受持？當何名此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯然。世尊！此法之要，云何受持？當何名此經。

贊曰：此問持名。唯然者，敬諾詞。此經要妙如何受持？行之儀軌復何名之？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此問持名。唯然者，敬諾詞。此經要妙如何受持？行之儀軌復何名之？

佛告阿難：汝持佛語，慎勿忘失。為未來世，開生天路、示菩提相，莫斷佛種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：汝持佛語，慎勿忘失。為未來世，開生天路、示菩提相，莫斷佛種。

贊曰：第二隨答。為二：此答受持。我今滅度，末代無依，故勸受持勅令不妄，為令未來近受天中之法樂、捨四趣之淪喪，遠示菩提之妙相，出三界而超驤。經在有善植根，法滅便斷佛種。佛謂圓覺，種名為因慧。學故慧生，不學種斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二隨答。為二：此答受持。我今滅度，末代無依，故勸受持勅令不妄，為令未來近受天中之法樂、捨四趣之淪喪，遠示菩提之妙相，出三界而超驤。經在有善植根，法滅便斷佛種。佛謂圓覺，種名為因慧。學故慧生，不學種斷。

此經名彌勒菩薩般涅槃，亦名觀彌勒菩薩上生兜率陀天勸發菩提心，如是受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經名彌勒菩薩般涅槃，亦名觀彌勒菩薩上生兜率陀天勸發菩提心，如是受持。

贊曰：此正答名。說彌勒菩薩涅槃之事，故以為名。示生彼相令有瞻觀，勸發道心流通萬代。依名釋義，如是受持。受謂領納之在心，持謂任持之不妄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此正答名。說彌勒菩薩涅槃之事，故以為名。示生彼相令有瞻觀，勸發道心流通萬代。依名釋義，如是受持。受謂領納之在心，持謂任持之不妄。

佛說是語時，他方來會十萬菩薩得首楞嚴三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是語時，他方來會十萬菩薩得首楞嚴三昧。

贊曰：第三時眾獲益。有二：一聖益、後凡益。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三時眾獲益。有二：一聖益、後凡益。此初也。

八萬億諸天發菩提心，皆願隨從彌勒下生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八萬億諸天發菩提心，皆願隨從彌勒下生。

贊曰：此凡益也。不但當時發心，亦願未來隨下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此凡益也。不但當時發心，亦願未來隨下。

佛說是語時，四部弟子、天龍八部，聞佛所說皆大歡喜，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是語時，四部弟子、天龍八部，聞佛所說皆大歡喜，禮佛而退。

贊曰：第四喜退流通。得未曾有，由此歡喜。事訖依教，故退流通。惡果惡因生於季俗之末，佛前佛後長於無暇之中。欣生淨土，妙行不成；若冀天宮，恐勝因無結。淨土雖無惡染，聖教自有參差；天宮雖有欲樂，道理定無疑惑。厭塵境者，觸事染而不染；耽欲樂者，是事不染而染。戒業缺然、福慧淺薄，佛既應物機而現穢，凡亦契聖境而欣生。上聖上賢皆為此業，下凡下位何得越之？故行同者皆應專習。率已穿鑒，望充生因；自餘狀跡，具如別傳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四喜退流通。得未曾有，由此歡喜。事訖依教，故退流通。惡果惡因生於季俗之末，佛前佛後長於無暇之中。欣生淨土，妙行不成；若冀天宮，恐勝因無結。淨土雖無惡染，聖教自有參差；天宮雖有欲樂，道理定無疑惑。厭塵境者，觸事染而不染；耽欲樂者，是事不染而染。戒業缺然、福慧淺薄，佛既應物機而現穢，凡亦契聖境而欣生。上聖上賢皆為此業，下凡下位何得越之？故行同者皆應專習。率已穿鑒，望充生因；自餘狀跡，具如別傳。

大宋《高僧傳》第四云「後躬遊五臺山，登大行至西河，古佛宇中宿。夢身在半山巖下，有無量人唱苦聲。冥昧之間，初不忍聞。徒步陟彼層峯，皆瑠璃色，盡見諸國土。仰望一城，城中有聲曰：『住住。咄！基公未令到此。』斯須二天童自城出，問曰：『汝見山下罪苦眾生否？』答曰：『我聞聲而不見形。』童子遂投與劍一鐔曰：『割腹當見矣。』基自割之，腹開，有光兩道暉映山下，見無數人受其極苦。時童子入城，持紙二軸及筆投之，捧得而去。及旦驚異未已，過信夜寺中有光，久而不滅。尋視之，數軸發光者，探之，得《彌勒上生經》，乃憶前夢必慈氏令我造疏通暢厥理耳。遂投毫次，筆鋒有舍利二七粒而隕，如吳含桃許大，紅色可愛。次零然而下者，牧如黃粱粟粒(云云)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大宋《高僧傳》第四云「後躬遊五臺山，登大行至西河，古佛宇中宿。夢身在半山巖下，有無量人唱苦聲。冥昧之間，初不忍聞。徒步陟彼層峯，皆瑠璃色，盡見諸國土。仰望一城，城中有聲曰：『住住。咄！基公未令到此。』斯須二天童自城出，問曰：『汝見山下罪苦眾生否？』答曰：『我聞聲而不見形。』童子遂投與劍一鐔曰：『割腹當見矣。』基自割之，腹開，有光兩道暉映山下，見無數人受其極苦。時童子入城，持紙二軸及筆投之，捧得而去。及旦驚異未已，過信夜寺中有光，久而不滅。尋視之，數軸發光者，探之，得《彌勒上生經》，乃憶前夢必慈氏令我造疏通暢厥理耳。遂投毫次，筆鋒有舍利二七粒而隕，如吳含桃許大，紅色可愛。次零然而下者，牧如黃粱粟粒(云云)。」

依此贊得義， 本經行講演， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依此贊得義， 本經行講演，

欣以此法施， 順次詣都率， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欣以此法施， 順次詣都率，

慈尊受教誡， 顯法身無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈尊受教誡， 顯法身無相。