觀彌勒上生兜率天經贊

觀彌勒菩薩上兜率天經題序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀彌勒菩薩上兜率天經題序

大慈恩寺基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈恩寺基撰

原夫性質杳冥、超蹄象而含總，覺體玄眇、絕視聽而融貫，方智雲法縠月、察神理而猶迷，假慧仞於叢筠、揆靈機而不測。至道圓而粹容顯、實際彰而真識淨，然後俯提十地、疎海目於寶方，下控三乘、挺仙儀於垢城，若鴻鍾之虛受、應物扣以騰聲，譬晈魄以澂暉、循器清而肆影，故有紹隆報佛即灌頂於甄臺、纂業化身先貽神於紺殿，撫根熟而趨座、待生機而降跡。斯乃三際受職之宏儀、一生補處之靈範者也。今此經者，灑群萌之一雨、濟眾獸之通津，運弱喪之大舟、引炎童之妙輪。雖復探幽曉祕、歸乎異線之華，然而拯溺符機、寔在此筌之葉，所以金光夕燭、旗有景於昏徒，芳蘤前霧、表無虧於後實，妙祥之儔波萎、鶖子之輩雲趨，雖則稟訓一時，實乃津梁千祀。若夫天宮聖境資莫限之因嚴、覺苑神幾叶無彊之德履，匪心樞而攬觀，豈語極之揚光？教府自陳，題衡息讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 原夫性質杳冥、超蹄象而含總，覺體玄眇、絕視聽而融貫，方智雲法縠月、察神理而猶迷，假慧仞於叢筠、揆靈機而不測。至道圓而粹容顯、實際彰而真識淨，然後俯提十地、疎海目於寶方，下控三乘、挺仙儀於垢城，若鴻鍾之虛受、應物扣以騰聲，譬晈魄以澂暉、循器清而肆影，故有紹隆報佛即灌頂於甄臺、纂業化身先貽神於紺殿，撫根熟而趨座、待生機而降跡。斯乃三際受職之宏儀、一生補處之靈範者也。今此經者，灑群萌之一雨、濟眾獸之通津，運弱喪之大舟、引炎童之妙輪。雖復探幽曉祕、歸乎異線之華，然而拯溺符機、寔在此筌之葉，所以金光夕燭、旗有景於昏徒，芳蘤前霧、表無虧於後實，妙祥之儔波萎、鶖子之輩雲趨，雖則稟訓一時，實乃津梁千祀。若夫天宮聖境資莫限之因嚴、覺苑神幾叶無彊之德履，匪心樞而攬觀，豈語極之揚光？教府自陳，題衡息讚。

觀彌勒菩薩上生兜率天經者，六事齊修、二因兼積，心勤妙境、欣趣日觀。彌勒，梵音，此云慈氏。母志悲纏蠢類，子性恤及懷生，宿願今誠俱以標號。道圓上果、跡履下因，祈覺運生，假稱菩薩。上生，即往昇。兜率，言知足。自在光潔神用名天。此由補處，天宮端居利他，祈心住觀必獲瞻奉。經者，攝也、貫也、常也、法也。生資教攝永絕樊籠、理藉文貫長離散滅、百靈常軌千葉良規、利物詮真，目為經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀彌勒菩薩上生兜率天經者，六事齊修、二因兼積，心勤妙境、欣趣日觀。彌勒，梵音，此云慈氏。母志悲纏蠢類，子性恤及懷生，宿願今誠俱以標號。道圓上果、跡履下因，祈覺運生，假稱菩薩。上生，即往昇。兜率，言知足。自在光潔神用名天。此由補處，天宮端居利他，祈心住觀必獲瞻奉。經者，攝也、貫也、常也、法也。生資教攝永絕樊籠、理藉文貫長離散滅、百靈常軌千葉良規、利物詮真，目為經也。

初釋經文，聊以五門分別：一佛成權實、二慈氏所因、三時分有殊、四往生難易、五問答料簡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初釋經文，聊以五門分別：一佛成權實、二慈氏所因、三時分有殊、四往生難易、五問答料簡。

第一佛成權實者，權謂隨宜接物、實謂究理迬真，佛之身說皆有此二。只如《法華經》為引不定性，云「唯此一事實，餘二即非真」，顯一乘教為實、二乘教為權，即《涅槃經》半滿教也。《勝鬘經》中明決定義，云「若如來隨彼意欲而方便說，唯有一乘，無有二乘」，即唯說有一乘為權，說有四乘為實，謂大乘、獨覺、聲聞，及無聞非法眾生以人天善根而成就之。教既如是，身亦復然。故《金剛般若經》云「若以色見我、以音聲尋我，彼生履邪斷，不能當見我。」彼如來妙體，即導師法身，體不可見，彼識不能識。其論又云「應化非真佛，彼亦非說法」者，說法不二，取無說離言相，以法身為實、二身為權。《法華經》中執糞器而著垢衣，喻權身也；現壽量而無邊際，顯實身也。此以受用為實、化身為權。然此三身，有二四句：有報非化，謂自受用身。有化非報，謂現八相身。有報亦化，謂他受用身，多受法樂可言受用，隨機而現可言變化。有非報化，謂佛法身。復有四句：有報非化，謂自受用身。有化非報，謂隨生類六趣化身，長者居士、猿猴鹿馬種種之身。有報亦化，謂他受用及八相身，前變化身亦此句攝。有非報化，謂佛法身。雖此四句說身不同，權實二德總皆攝盡。略有二種：一者法身稱實、餘二並權，實者諸法體真，權者事相權迹。《般若論》云「應化非真佛」等是。二者法身及自受用，唯佛與佛乃能知之，是身之本俱離差別，功德智慧一一無邊，不可以色形量而取，都無分限起盡之相，具真實德、修證實成，非應物現，名之為實。他受用身及八相化身，隨生類所示現身，可令下類皆知見，是身之末，俱有差別，功德智慧非並無邊，可以色心形量而取，然有分限起盡之相、具相狀功德，因利他取起、應物而現，名之為權。故《佛地論》云「佛身有二，一實身、二生身。」然此實身各居自土，俱遍法界，非方處求。法身本有，諸佛共同。凡由妄䨱、有而不覺，煩惱纏裹，得如來藏名。由近善友、斷妄生死，出纏裹時，具法身之稱，諸功德法所依止。故《勝鬘經》中在纏名如來藏、出纏名法身，約位因果得名別故。但可說證、不可說成，初地以上分亦證得，佛果圓證。自受用身新修所起，有情分別事體異故。從凡夫位但有無始無漏種子，由近善友、聽聞正法，種子漸增為報身本，亦名如來藏。《楞伽經》云「阿梨耶識名空如來藏，具足熏習無漏法故名不空如來藏。」前法身藏，此報身藏。發心修行，如《幽贊》說。在地前位，唯修種子令漸增長，由此勢力令有漏善業生，生當感報相好圓滿生於八相，變化土中至初地上便 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一佛成權實者，權謂隨宜接物、實謂究理迬真，佛之身說皆有此二。只如《法華經》為引不定性，云「唯此一事實，餘二即非真」，顯一乘教為實、二乘教為權，即《涅槃經》半滿教也。《勝鬘經》中明決定義，云「若如來隨彼意欲而方便說，唯有一乘，無有二乘」，即唯說有一乘為權，說有四乘為實，謂大乘、獨覺、聲聞，及無聞非法眾生以人天善根而成就之。教既如是，身亦復然。故《金剛般若經》云「若以色見我、以音聲尋我，彼生履邪斷，不能當見我。」彼如來妙體，即導師法身，體不可見，彼識不能識。其論又云「應化非真佛，彼亦非說法」者，說法不二，取無說離言相，以法身為實、二身為權。《法華經》中執糞器而著垢衣，喻權身也；現壽量而無邊際，顯實身也。此以受用為實、化身為權。然此三身，有二四句：有報非化，謂自受用身。有化非報，謂現八相身。有報亦化，謂他受用身，多受法樂可言受用，隨機而現可言變化。有非報化，謂佛法身。復有四句：有報非化，謂自受用身。有化非報，謂隨生類六趣化身，長者居士、猿猴鹿馬種種之身。有報亦化，謂他受用及八相身，前變化身亦此句攝。有非報化，謂佛法身。雖此四句說身不同，權實二德總皆攝盡。略有二種：一者法身稱實、餘二並權，實者諸法體真，權者事相權迹。《般若論》云「應化非真佛」等是。二者法身及自受用，唯佛與佛乃能知之，是身之本俱離差別，功德智慧一一無邊，不可以色形量而取，都無分限起盡之相，具真實德、修證實成，非應物現，名之為實。他受用身及八相化身，隨生類所示現身，可令下類皆知見，是身之末，俱有差別，功德智慧非並無邊，可以色心形量而取，然有分限起盡之相、具相狀功德，因利他取起、應物而現，名之為權。故《佛地論》云「佛身有二，一實身、二生身。」然此實身各居自土，俱遍法界，非方處求。法身本有，諸佛共同。凡由妄䨱、有而不覺，煩惱纏裹，得如來藏名。由近善友、斷妄生死，出纏裹時，具法身之稱，諸功德法所依止。故《勝鬘經》中在纏名如來藏、出纏名法身，約位因果得名別故。但可說證、不可說成，初地以上分亦證得，佛果圓證。自受用身新修所起，有情分別事體異故。從凡夫位但有無始無漏種子，由近善友、聽聞正法，種子漸增為報身本，亦名如來藏。《楞伽經》云「阿梨耶識名空如來藏，具足熏習無漏法故名不空如來藏。」前法身藏，此報身藏。發心修行，如《幽贊》說。在地前位，唯修種子令漸增長，由此勢力令有漏善業生，生當感報相好圓滿生於八相，變化土中至初地上便

資有漏得十王位，生生常得三十二相八十隨好，然未無漏亦未圓明。唯有六七二識無漏，生他受用隨類土中。如《梵網經》說位大小。金剛道後有漏皆滅，無漏五蘊一切圓明，捨無常色獲得常色，受想行識亦復如是，獲得無漏三十二相八十隨好，盡未來際相依相續。然諸菩薩受變易身，有從初地即受變易，如入滅定怖煩惱故。有終乃至七地滿心方受變易，如入滅定不怖惑故。其變易身，一得不捨覺，其勢盡還入定資，乃至金剛轉位方盡。由此七地滿心之中直往菩薩，便生第四靜慮廣果天中，避五淨居不生彼故，資此下地感現身業。乃至十地數數資助將至金剛，遂往色究竟上妙淨土中。《華嚴經》云「有妙淨土，出過三界。第十地菩薩，當生其中。」生者，起也、往也、住也。《十地》云「現報利益，受佛位故。後報利益，摩醯首羅智處生。」故《瑜伽》第四、《解深密經》、《對法論》等皆作是言「超色究竟有妙淨土，十地菩薩方生其中。有十相現大寶華王出，菩薩坐中而成正覺。」金剛心位身猶有量，猶是因位有漏，皆是在至解脫道身遂無邊，既名果位，無漏圓滿，此所修生無漏果身等法，身量、智境兩如，事理相稱皆無分量，不可相求，故名為實。彼二權身各有差別，隨宜即現、方處可求。只如他受用身為初地菩薩現，由彼菩薩悟十百門，能見百佛。一佛即是一佛所王三千大千，此理即是百億化身。一佛化同，故言一佛。雖見百佛總一受用，此受用佛坐百葉華，一葉即是百億化身一佛土也。此一佛土地前所見，為彼所現身稱彼土。然有二類：一者一四天下所現之身、二者三千界中同一主佛。由彼地前有階降故，初地所見他受用身，稱百葉華不大不小，初地菩薩隨侍彼佛，大小相稱。然彼地前隨生何界，身隨小大多等佛半。初地以往既證真如，現生無漏功德漸勝、相好轉明，故所感身稱佛大小，分段變易麁細有殊。功德力資身量必大，於十王位為此洲王。隨類化生，惑受不受，故此身量亦復不定。正智證真如後智見彼佛，如十百門一一宣說。若至二地得千法門，見受用身坐千葉華，一一葉中百億化佛，其佛處坐大小相稱，菩薩隨侍身量亦爾，如化弟子侍佛大小。故《梵網經》云「我今盧舍那，方坐蓮華座，一華百億國，一國一釋迦，各坐菩提樹，一時成佛道。」亦如阿彌陀佛，眼如四大海水，眉間毫相如五須彌山。《法華》亦云「眾生見劫盡，大火所燒時，我此土安穩，天人常充滿。常在靈鷲山，及餘諸住處，說是法華經」等，皆他受用，隨大小菩薩所宜，便現身量不定，現處亦爾，非唯淨土色相有殊。感處、便或在西方、或 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 資有漏得十王位，生生常得三十二相八十隨好，然未無漏亦未圓明。唯有六七二識無漏，生他受用隨類土中。如《梵網經》說位大小。金剛道後有漏皆滅，無漏五蘊一切圓明，捨無常色獲得常色，受想行識亦復如是，獲得無漏三十二相八十隨好，盡未來際相依相續。然諸菩薩受變易身，有從初地即受變易，如入滅定怖煩惱故。有終乃至七地滿心方受變易，如入滅定不怖惑故。其變易身，一得不捨覺，其勢盡還入定資，乃至金剛轉位方盡。由此七地滿心之中直往菩薩，便生第四靜慮廣果天中，避五淨居不生彼故，資此下地感現身業。乃至十地數數資助將至金剛，遂往色究竟上妙淨土中。《華嚴經》云「有妙淨土，出過三界。第十地菩薩，當生其中。」生者，起也、往也、住也。《十地》云「現報利益，受佛位故。後報利益，摩醯首羅智處生。」故《瑜伽》第四、《解深密經》、《對法論》等皆作是言「超色究竟有妙淨土，十地菩薩方生其中。有十相現大寶華王出，菩薩坐中而成正覺。」金剛心位身猶有量，猶是因位有漏，皆是在至解脫道身遂無邊，既名果位，無漏圓滿，此所修生無漏果身等法，身量、智境兩如，事理相稱皆無分量，不可相求，故名為實。彼二權身各有差別，隨宜即現、方處可求。只如他受用身為初地菩薩現，由彼菩薩悟十百門，能見百佛。一佛即是一佛所王三千大千，此理即是百億化身。一佛化同，故言一佛。雖見百佛總一受用，此受用佛坐百葉華，一葉即是百億化身一佛土也。此一佛土地前所見，為彼所現身稱彼土。然有二類：一者一四天下所現之身、二者三千界中同一主佛。由彼地前有階降故，初地所見他受用身，稱百葉華不大不小，初地菩薩隨侍彼佛，大小相稱。然彼地前隨生何界，身隨小大多等佛半。初地以往既證真如，現生無漏功德漸勝、相好轉明，故所感身稱佛大小，分段變易麁細有殊。功德力資身量必大，於十王位為此洲王。隨類化生，惑受不受，故此身量亦復不定。正智證真如後智見彼佛，如十百門一一宣說。若至二地得千法門，見受用身坐千葉華，一一葉中百億化佛，其佛處坐大小相稱，菩薩隨侍身量亦爾，如化弟子侍佛大小。故《梵網經》云「我今盧舍那，方坐蓮華座，一華百億國，一國一釋迦，各坐菩提樹，一時成佛道。」亦如阿彌陀佛，眼如四大海水，眉間毫相如五須彌山。《法華》亦云「眾生見劫盡，大火所燒時，我此土安穩，天人常充滿。常在靈鷲山，及餘諸住處，說是法華經」等，皆他受用，隨大小菩薩所宜，便現身量不定，現處亦爾，非唯淨土色相有殊。感處、便或在西方、或

在此處。只如妙吉祥所見乃是他受用身，舍利弗所見即為化身。故華嚴會舍利弗如盲如聾不聞不見，文殊師利引出會已方始知見。後得所觀即是權身，正智所證即是實身。若第十地菩薩將成佛時，必往色究竟上大自在天妙淨土中，大寶華王坐中而取正覺。此大寶花王量等十阿僧祇百千三千大千世界，十地菩薩坐中大小相稱。況此所見他受用佛，彼佛身量無量無邊，此處定在色究竟上。如前所引經論等文，然此等土必無二乘、女人、黃門、惡趣等生。設有，皆是佛及菩薩之所作化。故《無量壽經論》言「女人及根缺，二乘種不生。」《佛地論》云「設有鸚鵡等莊嚴道場，皆佛菩薩為令他方菩薩來生喜心，所以化作。」《鼓音王經》云「阿彌陀佛父名月上，母名殊勝妙顏，子名月明，奉事弟子名無垢稱，魔王名無勝，調達名寂。」既無女人，母非實女，佛等所化，如命命等。故是報土，亦不相違。有解：是實女人者，化阿彌陀佛有報佛土。螺髻所見劫盡常在靈山說法，是報佛土。然《華嚴》云「摩耶夫人腹中三昧見腹含容，無邊世界諸大菩薩集會聽法。」故知報佛有化父母，此亦未爽。《觀世音授記經》云「阿彌陀佛壽命無量百千萬億劫，當有終極。滅度之後，觀世音菩薩明相出時，於七寶菩提樹下成等正覺，號普光功德山王佛，國土勝阿彌陀佛國百千萬億不可為比，國名眾寶普集莊嚴。此佛滅已，大勢至成佛，名善住功德寶王佛。」不說先住何方後來補處，不同化佛。然於此處補處，無失化處，欲令欣樂心深，所以先有住處。其他受用即以花臺為道場坐，下位有父母，上位不見父。且如化身，為地前菩薩、二乘等現，或淨或染或小或大，任物所宜。將成佛時先昇知足，以彼天處機宜相稱，厭苦心深，生死樂具已知足故，不處餘天必在於此。只如釋迦、彌勒處知足天，《菩薩處胎經》說「具足五十六億七千萬歲，下生根熟方下成道。」三際成道，皆有道樹、金剛座、道場降魔等事。其降魔不同，如《理趣疏》。金剛聖道二障已拂，解脫道中無漏道備，冥真契德證覺利生已，故名成佛。今此《下生經》明成佛事，非法身佛，理但可證非有上下生成等義，亦非自受用。彼無處天成佛之相、說法利生令生見義。他受用佛不處天宮、不住摩竭提，令地前見故，即是化身上生成佛。雖標化佛，影彰餘身。自受用身圓成道果，真如妙理障盡圓證，自利果滿宿願須行，當此會中化生權起他受用佛，應十地所宜；變化佛身，隨地前所現。雖復此處彰化體，而影顯餘佛。見者自成機別現者，身亦說殊，非實佛身有其異體。如月出雲際，圓朗徹空影現水中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在此處。只如妙吉祥所見乃是他受用身，舍利弗所見即為化身。故華嚴會舍利弗如盲如聾不聞不見，文殊師利引出會已方始知見。後得所觀即是權身，正智所證即是實身。若第十地菩薩將成佛時，必往色究竟上大自在天妙淨土中，大寶華王坐中而取正覺。此大寶花王量等十阿僧祇百千三千大千世界，十地菩薩坐中大小相稱。況此所見他受用佛，彼佛身量無量無邊，此處定在色究竟上。如前所引經論等文，然此等土必無二乘、女人、黃門、惡趣等生。設有，皆是佛及菩薩之所作化。故《無量壽經論》言「女人及根缺，二乘種不生。」《佛地論》云「設有鸚鵡等莊嚴道場，皆佛菩薩為令他方菩薩來生喜心，所以化作。」《鼓音王經》云「阿彌陀佛父名月上，母名殊勝妙顏，子名月明，奉事弟子名無垢稱，魔王名無勝，調達名寂。」既無女人，母非實女，佛等所化，如命命等。故是報土，亦不相違。有解：是實女人者，化阿彌陀佛有報佛土。螺髻所見劫盡常在靈山說法，是報佛土。然《華嚴》云「摩耶夫人腹中三昧見腹含容，無邊世界諸大菩薩集會聽法。」故知報佛有化父母，此亦未爽。《觀世音授記經》云「阿彌陀佛壽命無量百千萬億劫，當有終極。滅度之後，觀世音菩薩明相出時，於七寶菩提樹下成等正覺，號普光功德山王佛，國土勝阿彌陀佛國百千萬億不可為比，國名眾寶普集莊嚴。此佛滅已，大勢至成佛，名善住功德寶王佛。」不說先住何方後來補處，不同化佛。然於此處補處，無失化處，欲令欣樂心深，所以先有住處。其他受用即以花臺為道場坐，下位有父母，上位不見父。且如化身，為地前菩薩、二乘等現，或淨或染或小或大，任物所宜。將成佛時先昇知足，以彼天處機宜相稱，厭苦心深，生死樂具已知足故，不處餘天必在於此。只如釋迦、彌勒處知足天，《菩薩處胎經》說「具足五十六億七千萬歲，下生根熟方下成道。」三際成道，皆有道樹、金剛座、道場降魔等事。其降魔不同，如《理趣疏》。金剛聖道二障已拂，解脫道中無漏道備，冥真契德證覺利生已，故名成佛。今此《下生經》明成佛事，非法身佛，理但可證非有上下生成等義，亦非自受用。彼無處天成佛之相、說法利生令生見義。他受用佛不處天宮、不住摩竭提，令地前見故，即是化身上生成佛。雖標化佛，影彰餘身。自受用身圓成道果，真如妙理障盡圓證，自利果滿宿願須行，當此會中化生權起他受用佛，應十地所宜；變化佛身，隨地前所現。雖復此處彰化體，而影顯餘佛。見者自成機別現者，身亦說殊，非實佛身有其異體。如月出雲際，圓朗徹空影現水中

，水月圓明任器，器成萬別、月本一同，豈以影有千差，遂令月亦有異？真權兩體義理必然，真即理源、權隨物迹，故知上生成佛備彰化質，欲令隨類濟生，欣修易故。《鉢經》說彌勒語文殊師利言：「如我後身作佛如恒河沙等，文殊師利不能知我舉足下足之事。」《鴦掘摩羅經》言「北方有國名曰常喜，佛名歡喜藏摩尼寶積，文殊師利即彼佛也。」文殊既是佛，不知彌勒者，故知化也。《攝大乘》等八相成道既是化身，故知上生定非真佛。菩薩有三：一者一生所繫、二者最後之身、三者坐於道場。上生則一生所繫，下生局得二身。成佛由因，故三皆盡，唯化佛有，餘不見文。以理而推，亦應通有。如第七地菩薩，唯此一身即受變易，名一生所繫。八地以上名最後身，無別分段生死相故。往大自在宮坐蓮華座，名坐道場，此名成自受用身，亦有三菩薩。他受用身，理亦如是。觀音之身名最後身，其坐道場一生所繫，未見誠證，理必定有。說彌勒菩薩名一生者，住在人中名一生，一大生故，如七生等。據實并中有，合有四生。若說天中唯有半生，并中有二生，《大智度論》說為三生。設在人中，除成佛身，故有三也。然諸菩薩有五種生：一除災生。由願自在，為大魚等濟諸飢乏、為大醫王救諸疾病、為大善巧善和鬪諍、為大國王如法息苦、為大天神斷邪見行、為火為水、為乘為舟、為種種物息除災患。二隨類生。願自在力，於傍生等惡類中生，彼所行惡而自不行，彼不行善而自行之。如入酒肆能立其志，入諸婬舍示欲之過，為說正法除彼失。三大勢生。稟性生時，壽量形色、種姓富貴最為殊勝，能斷眾生輕慢等過。四增上生。受十王界，自在化導，隨所應示。五最勝生。此生資糧已極圓滿，如釋迦等，生剎帝利大國王家，能現等覺作諸佛事。今者彌勒住都史多天，具後四生，或二三四；若下此洲，第五生攝。此即第一佛成權實也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，水月圓明任器，器成萬別、月本一同，豈以影有千差，遂令月亦有異？真權兩體義理必然，真即理源、權隨物迹，故知上生成佛備彰化質，欲令隨類濟生，欣修易故。《鉢經》說彌勒語文殊師利言：「如我後身作佛如恒河沙等，文殊師利不能知我舉足下足之事。」《鴦掘摩羅經》言「北方有國名曰常喜，佛名歡喜藏摩尼寶積，文殊師利即彼佛也。」文殊既是佛，不知彌勒者，故知化也。《攝大乘》等八相成道既是化身，故知上生定非真佛。菩薩有三：一者一生所繫、二者最後之身、三者坐於道場。上生則一生所繫，下生局得二身。成佛由因，故三皆盡，唯化佛有，餘不見文。以理而推，亦應通有。如第七地菩薩，唯此一身即受變易，名一生所繫。八地以上名最後身，無別分段生死相故。往大自在宮坐蓮華座，名坐道場，此名成自受用身，亦有三菩薩。他受用身，理亦如是。觀音之身名最後身，其坐道場一生所繫，未見誠證，理必定有。說彌勒菩薩名一生者，住在人中名一生，一大生故，如七生等。據實并中有，合有四生。若說天中唯有半生，并中有二生，《大智度論》說為三生。設在人中，除成佛身，故有三也。然諸菩薩有五種生：一除災生。由願自在，為大魚等濟諸飢乏、為大醫王救諸疾病、為大善巧善和鬪諍、為大國王如法息苦、為大天神斷邪見行、為火為水、為乘為舟、為種種物息除災患。二隨類生。願自在力，於傍生等惡類中生，彼所行惡而自不行，彼不行善而自行之。如入酒肆能立其志，入諸婬舍示欲之過，為說正法除彼失。三大勢生。稟性生時，壽量形色、種姓富貴最為殊勝，能斷眾生輕慢等過。四增上生。受十王界，自在化導，隨所應示。五最勝生。此生資糧已極圓滿，如釋迦等，生剎帝利大國王家，能現等覺作諸佛事。今者彌勒住都史多天，具後四生，或二三四；若下此洲，第五生攝。此即第一佛成權實也。

第二慈性所因者，依正梵本應云梅呾利耶，此翻為慈；古云彌帝疑、或云彌勒者，皆語訛也。依《賢愚經》第十六卷云「生波羅奈國劫波利村輔相之家」，即《上生經》云「劫波利村波婆利大婆羅門家」。初生便有三十二相八十隨好，身紫金色姿容挺特。輔相歡喜，召相師相之。相師既見，轉讚其善。因欲立名，方問生時之相。父答之言：「其母素性不調，懷子以來慈矜苦厄。」相師占曰：「此即兒志。」因為立號名梅呾利耶。若釋此名，應云梅呾利曳尼。梅呾利尼是女聲。母性慈故，因名慈氏。父母愛重，聲譽遠聞。王梵摩達心惱生懼，恐奪其國，伺其未長方欲降之。內人既知，潛報父母，私送舅氏避難習業。舅名波羅利，領五百弟子，異方學道。舅甥師弟聰穎超群，數歲之間學通經典。舅後聞佛出世，遣慈氏等一十六人往至佛所而為四問：一問幾相、二問年齒、三問弟子、四問種姓。慈氏問已，如來具答，慈氏歡喜。佛因更化餘十五人得法眼淨，俱從坐起並乞出家。佛言善來，衣嚴髮落，方便更說，並成應果。唯有慈氏不預彼流。後從世尊遊迦維羅衛國，其大愛道手自縵績金疊袈裟繫想奉持，世尊不受，令供養僧。僧中次行無敢取者，到慈氏所尋為取之。身披金疊從佛遊化，身紫金色衣貫金彩，表裏相稱。巡行乞食持鉢巷陌，觀者無厭，雖皆敬歡，無與食者。有穿珠師將還供養，婦來嗔罵言：「失穿珠之利。」慈氏得珠，持還問眾人，廣說過去供養所生福利。佛因無滅說過去事，便說未來慈氏之事。慈氏後作佛，故猶名慈氏。慶喜問佛慈氏名因。佛言：「過去此贍部洲有大國王，名達磨流枝，此云法愛。爾時有佛，號曰弗沙。有一比丘入慈三昧，身相安靜放光照耀。王問：『此僧何定致此？』佛言：『入慈定。』王倍生欣躍云：『此慈定巍巍乃爾。我當習之，生生不絕。』往法愛王者，今慈氏是。從彼發意常號慈氏，久習性成，佛稱彌勒。」又《一切智光明仙人慈心經》說：佛在摩伽提國寂滅道場彌加女村自在天寺精舍。一時佛與千二百五十比丘經行林中，彌勒菩薩金色相好放銀光明，黃金校飾如白銀山，來至佛所。結髮梵志五百人等遙見彌勒，五體投地白佛請問：「彌勒光明乃與佛等，於何佛所初發道心？」佛言：「梵志！乃往過去無量無邊阿僧祇劫，時有世界名勝華敷，佛號彌勒，恒以慈四無量法教化一切。經名慈三昧光大悲海雲，聞者必超百億劫罪，成佛無疑。時有大婆羅門名一切智光明，六十四能多智博達，聞佛彼經即生難詰，不能屈伏，便發信心而發願言：『願持彼經，必得成佛號曰彌勒。』即捨家入山谷長髮梵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二慈性所因者，依正梵本應云梅呾利耶，此翻為慈；古云彌帝疑、或云彌勒者，皆語訛也。依《賢愚經》第十六卷云「生波羅奈國劫波利村輔相之家」，即《上生經》云「劫波利村波婆利大婆羅門家」。初生便有三十二相八十隨好，身紫金色姿容挺特。輔相歡喜，召相師相之。相師既見，轉讚其善。因欲立名，方問生時之相。父答之言：「其母素性不調，懷子以來慈矜苦厄。」相師占曰：「此即兒志。」因為立號名梅呾利耶。若釋此名，應云梅呾利曳尼。梅呾利尼是女聲。母性慈故，因名慈氏。父母愛重，聲譽遠聞。王梵摩達心惱生懼，恐奪其國，伺其未長方欲降之。內人既知，潛報父母，私送舅氏避難習業。舅名波羅利，領五百弟子，異方學道。舅甥師弟聰穎超群，數歲之間學通經典。舅後聞佛出世，遣慈氏等一十六人往至佛所而為四問：一問幾相、二問年齒、三問弟子、四問種姓。慈氏問已，如來具答，慈氏歡喜。佛因更化餘十五人得法眼淨，俱從坐起並乞出家。佛言善來，衣嚴髮落，方便更說，並成應果。唯有慈氏不預彼流。後從世尊遊迦維羅衛國，其大愛道手自縵績金疊袈裟繫想奉持，世尊不受，令供養僧。僧中次行無敢取者，到慈氏所尋為取之。身披金疊從佛遊化，身紫金色衣貫金彩，表裏相稱。巡行乞食持鉢巷陌，觀者無厭，雖皆敬歡，無與食者。有穿珠師將還供養，婦來嗔罵言：「失穿珠之利。」慈氏得珠，持還問眾人，廣說過去供養所生福利。佛因無滅說過去事，便說未來慈氏之事。慈氏後作佛，故猶名慈氏。慶喜問佛慈氏名因。佛言：「過去此贍部洲有大國王，名達磨流枝，此云法愛。爾時有佛，號曰弗沙。有一比丘入慈三昧，身相安靜放光照耀。王問：『此僧何定致此？』佛言：『入慈定。』王倍生欣躍云：『此慈定巍巍乃爾。我當習之，生生不絕。』往法愛王者，今慈氏是。從彼發意常號慈氏，久習性成，佛稱彌勒。」又《一切智光明仙人慈心經》說：佛在摩伽提國寂滅道場彌加女村自在天寺精舍。一時佛與千二百五十比丘經行林中，彌勒菩薩金色相好放銀光明，黃金校飾如白銀山，來至佛所。結髮梵志五百人等遙見彌勒，五體投地白佛請問：「彌勒光明乃與佛等，於何佛所初發道心？」佛言：「梵志！乃往過去無量無邊阿僧祇劫，時有世界名勝華敷，佛號彌勒，恒以慈四無量法教化一切。經名慈三昧光大悲海雲，聞者必超百億劫罪，成佛無疑。時有大婆羅門名一切智光明，六十四能多智博達，聞佛彼經即生難詰，不能屈伏，便發信心而發願言：『願持彼經，必得成佛號曰彌勒。』即捨家入山谷長髮梵

行，滿八千歲乞食誦經。時有星現，表王婬荒。彗星橫流、洪水不止，不得乞食七日空住。時林中有五百白菟。有一女菟母子，見仙無食而作是言：『仙人為法不食多日，法山將崩、法海將竭。我今為法應不惜命。』便告諸菟：『諸行無常。眾生愛身，未曾為法喪捨身命。今者欲為生類作大橋梁，供養法師令法久住。』即說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行，滿八千歲乞食誦經。時有星現，表王婬荒。彗星橫流、洪水不止，不得乞食七日空住。時林中有五百白菟。有一女菟母子，見仙無食而作是言：『仙人為法不食多日，法山將崩、法海將竭。我今為法應不惜命。』便告諸菟：『諸行無常。眾生愛身，未曾為法喪捨身命。今者欲為生類作大橋梁，供養法師令法久住。』即說頌曰：

「『若有畜生類， 得聞諸佛名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若有畜生類， 得聞諸佛名，

永離三惡道， 不生八難處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永離三惡道， 不生八難處。

若聞法奉行， 生處常值佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若聞法奉行， 生處常值佛。

信法無疑惑， 歸依賢聖僧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信法無疑惑， 歸依賢聖僧，

隨順諸戒行。 如是疾得佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順諸戒行。 如是疾得佛，

必至大涅槃， 常受無上樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必至大涅槃， 常受無上樂。』

「說此偈已告諸菟言：『我今以身欲供養法，汝等隨喜。我從多劫三毒所使，為鳥獸形虛受生死，今將為法棄捨身命。』時山樹神為積香木，菟王母子遶仙七匝，白言：『大師！我今為法供養尊者。』仙人告曰：『汝是畜生，此心難辦。』菟言：『我今身供養者，為法久住，饒益眾生。』王語其子言：『汝可隨意求覓水草，繫心思惟正念三寶。』子聞母告，跪白母言：『如尊為法欲供養者，我亦願樂。』即投火中，母亦隨入。當爾菩薩捨身之時，大地振動，天雨諸花持用供養。肉熟之後，諸神白仙：『菟王母子為供養故，投身赴火。今肉已熟，宜可食之。』仙聞神言，悲不能對，以所誦經書置樹葉，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此偈已告諸菟言：『我今以身欲供養法，汝等隨喜。我從多劫三毒所使，為鳥獸形虛受生死，今將為法棄捨身命。』時山樹神為積香木，菟王母子遶仙七匝，白言：『大師！我今為法供養尊者。』仙人告曰：『汝是畜生，此心難辦。』菟言：『我今身供養者，為法久住，饒益眾生。』王語其子言：『汝可隨意求覓水草，繫心思惟正念三寶。』子聞母告，跪白母言：『如尊為法欲供養者，我亦願樂。』即投火中，母亦隨入。當爾菩薩捨身之時，大地振動，天雨諸花持用供養。肉熟之後，諸神白仙：『菟王母子為供養故，投身赴火。今肉已熟，宜可食之。』仙聞神言，悲不能對，以所誦經書置樹葉，而說偈言：

「『寧當殺身破眼目， 不忍行殺食眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『寧當殺身破眼目， 不忍行殺食眾生。

諸佛所說慈悲經， 彼經中說慈悲者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所說慈悲經， 彼經中說慈悲者，

寧破骨髓出頭腦， 不忍噉肉食眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧破骨髓出頭腦， 不忍噉肉食眾生。

如佛所說食肉者， 此人行慈不滿足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛所說食肉者， 此人行慈不滿足，

當受短命多病身。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當受短命多病身。』

「仙發誓言：『願我世世不起殺想，恒不噉肉，入慈三昧，乃至成佛制斷肉戒。』語已投火而死，與菟母子併俱時命終。地六種振動。天神之力樹有光明，金色晃曜照千國土，眾生見光尋光來至。見仙與菟俱死火中，得所說偈并佛經已，持還上王。王遺遍宣令，聞皆發大菩提心。」佛告梵志：「時菟王者，今我身是。其菟兒者，羅睺羅是。誦經仙人者，今彌勒是。五百菟者，大迦葉等五百人是。山樹神者，舍利弗、目揵連等二百五十人是。時千國王者，今跋陀波羅等千菩薩是。彼國眾生得聞法者，賢劫佛所得道者是。由是菩薩乃至成佛猶名彌勒，其所說經亦名慈三昧光大悲海雲。」此說初時，《賢愚經》說弗沙佛時，乃近代也。欲顯生生常習慈行，相師立名遠符往性，今古合稱故名彌勒。若依此，姓名為慈者，應云梅呾利曳那。梅呾利那是男聲，自性修慈故稱男也。婆羅門種姓有眾多，其此慈者，父王本姓。父姓母姓俱有慈故，名為慈氏。又有云：慈氏本姓頗羅墮，字阿氏多。又王姓頗羅墮，字阿氏多。字理無差，姓成乖角。其彌勒者，母及自性俱行慈愛，因以為名，由是得號。是心行性，亦種姓也。如釋迦是姓，牟尼是號，一切義成是名，憍答摩是皇，如此立姓之所生聖也。是名第二慈性所因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「仙發誓言：『願我世世不起殺想，恒不噉肉，入慈三昧，乃至成佛制斷肉戒。』語已投火而死，與菟母子併俱時命終。地六種振動。天神之力樹有光明，金色晃曜照千國土，眾生見光尋光來至。見仙與菟俱死火中，得所說偈并佛經已，持還上王。王遺遍宣令，聞皆發大菩提心。」佛告梵志：「時菟王者，今我身是。其菟兒者，羅睺羅是。誦經仙人者，今彌勒是。五百菟者，大迦葉等五百人是。山樹神者，舍利弗、目揵連等二百五十人是。時千國王者，今跋陀波羅等千菩薩是。彼國眾生得聞法者，賢劫佛所得道者是。由是菩薩乃至成佛猶名彌勒，其所說經亦名慈三昧光大悲海雲。」此說初時，《賢愚經》說弗沙佛時，乃近代也。欲顯生生常習慈行，相師立名遠符往性，今古合稱故名彌勒。若依此，姓名為慈者，應云梅呾利曳那。梅呾利那是男聲，自性修慈故稱男也。婆羅門種姓有眾多，其此慈者，父王本姓。父姓母姓俱有慈故，名為慈氏。又有云：慈氏本姓頗羅墮，字阿氏多。又王姓頗羅墮，字阿氏多。字理無差，姓成乖角。其彌勒者，母及自性俱行慈愛，因以為名，由是得號。是心行性，亦種姓也。如釋迦是姓，牟尼是號，一切義成是名，憍答摩是皇，如此立姓之所生聖也。是名第二慈性所因。

第三時分有殊者，劫有多種，如別章說。《觀藥王藥上菩薩經》云「爾時釋迦佛告大眾言：『我曾往昔於妙光如來末法之中出家學道，聞是五十三佛名心生歡喜，復教他人，他人聞已轉轉相教，乃至三千人，異口同音稱諸佛名，一心敬禮，即得超越無量億劫生死之罪。其初千人者，花光佛為首下至毘舍佛，於過去莊嚴劫中得成為佛。毘舍佛者，即七佛中第三毘舍浮佛。此中千佛，拘留孫佛為首下至樓至如來，於賢劫中得成為佛。後千佛者，日光如來為首下至須彌相佛，於未來星宿劫中當得作佛。』」《賢劫經》亦云「過去莊嚴劫有千佛出現世間」，文皆同此。其三千佛，復各自類同修勝業俱時獲果，故別類出。《無垢稱經》第六卷云「過去輪王名為寶蓋，今寶焰如來。輪王千子，今賢劫千佛。月蓋王子，今釋迦是。」《五濁經》云「今當賢劫第九住劫，已有四佛。人壽四萬歲，迦諾迦村陀佛出世。人壽三萬歲，迦諾迦牟尼佛出世。人壽二萬歲，迦葉波佛出世。」《賢劫經》云「人壽一千二百歲釋迦始生都史，人壽一百歲出世作佛。都史天壽四千歲，人間當五十六億七千萬歲。」正法五百年，像法一千年，不論末法，仍云過千五百年後釋迦法盡，獨覺行化。與諸經不同。人命轉促，正法之時人壽不減，像末法中人壽便減至三二十歲，有飢饉、疫病、刀兵次起，人多死盡、國界空疎。仙人相誡，人懷其善，子年倍父，漸漸長壽至八萬四千歲。從增六萬歲至增八萬，皆有轉輪聖王相次而出。八萬歲時王名儴佉，彌勒方出。然論釋云「劫減佛興，劫增轉輪王出。以此撿，彌勒八萬四千劫初減方出，厭生死故。人壽百歲慈氏生天，人壽八萬四千方始下生成佛，當人間五十六億七千萬歲。」以此而推，劫減時長、劫增時短。慈氏光照四十里。《梵志經》云「父名梵手，母名梵經，子曰德力，侍者曰海氏，智慧弟子曰慧光，神足弟子曰賢精進。正法八萬歲，收佛舍利共興一大塔寺。」《賢劫經》云「從迦諾迦忖陀佛至第九百九十九佛共出一大劫，第一千樓至佛獨出一劫，後更十二劫空過無佛。後有一佛名淨光補王，壽十小劫。」即是星宿劫中第一日光佛也，翻名有異，體即一佛，過此以後三百劫中空過無佛。《樓炭經》中明樓至佛獨出一劫，所由廣如彼說。《金剛力士經》云「昔有輪王，千子具足，各發勝心共求作佛。父王試子何者先成佛，香水浴籌令千子取，得第一者即最初成，最後得者即最後成。其最後者為餘者譏：『我等成佛，人已化盡。汝何所度？』小子悲泣復思惟：『世界無邊、眾生無數，諸兄所度何能盡也。願我作佛，度人壽命一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三時分有殊者，劫有多種，如別章說。《觀藥王藥上菩薩經》云「爾時釋迦佛告大眾言：『我曾往昔於妙光如來末法之中出家學道，聞是五十三佛名心生歡喜，復教他人，他人聞已轉轉相教，乃至三千人，異口同音稱諸佛名，一心敬禮，即得超越無量億劫生死之罪。其初千人者，花光佛為首下至毘舍佛，於過去莊嚴劫中得成為佛。毘舍佛者，即七佛中第三毘舍浮佛。此中千佛，拘留孫佛為首下至樓至如來，於賢劫中得成為佛。後千佛者，日光如來為首下至須彌相佛，於未來星宿劫中當得作佛。』」《賢劫經》亦云「過去莊嚴劫有千佛出現世間」，文皆同此。其三千佛，復各自類同修勝業俱時獲果，故別類出。《無垢稱經》第六卷云「過去輪王名為寶蓋，今寶焰如來。輪王千子，今賢劫千佛。月蓋王子，今釋迦是。」《五濁經》云「今當賢劫第九住劫，已有四佛。人壽四萬歲，迦諾迦村陀佛出世。人壽三萬歲，迦諾迦牟尼佛出世。人壽二萬歲，迦葉波佛出世。」《賢劫經》云「人壽一千二百歲釋迦始生都史，人壽一百歲出世作佛。都史天壽四千歲，人間當五十六億七千萬歲。」正法五百年，像法一千年，不論末法，仍云過千五百年後釋迦法盡，獨覺行化。與諸經不同。人命轉促，正法之時人壽不減，像末法中人壽便減至三二十歲，有飢饉、疫病、刀兵次起，人多死盡、國界空疎。仙人相誡，人懷其善，子年倍父，漸漸長壽至八萬四千歲。從增六萬歲至增八萬，皆有轉輪聖王相次而出。八萬歲時王名儴佉，彌勒方出。然論釋云「劫減佛興，劫增轉輪王出。以此撿，彌勒八萬四千劫初減方出，厭生死故。人壽百歲慈氏生天，人壽八萬四千方始下生成佛，當人間五十六億七千萬歲。」以此而推，劫減時長、劫增時短。慈氏光照四十里。《梵志經》云「父名梵手，母名梵經，子曰德力，侍者曰海氏，智慧弟子曰慧光，神足弟子曰賢精進。正法八萬歲，收佛舍利共興一大塔寺。」《賢劫經》云「從迦諾迦忖陀佛至第九百九十九佛共出一大劫，第一千樓至佛獨出一劫，後更十二劫空過無佛。後有一佛名淨光補王，壽十小劫。」即是星宿劫中第一日光佛也，翻名有異，體即一佛，過此以後三百劫中空過無佛。《樓炭經》中明樓至佛獨出一劫，所由廣如彼說。《金剛力士經》云「昔有輪王，千子具足，各發勝心共求作佛。父王試子何者先成佛，香水浴籌令千子取，得第一者即最初成，最後得者即最後成。其最後者為餘者譏：『我等成佛，人已化盡。汝何所度？』小子悲泣復思惟：『世界無邊、眾生無數，諸兄所度何能盡也。願我作佛，度人壽命一

等諸兄。』岌然地動，佛即咸記。由是因緣，故後一佛獨出一劫。以啼泣故，名啼泣佛。」和上解云：胡盧支故盧支者，此翻云父愛。父小子偏所愛念，故為名也。於是諸兄願作金剛，擁護小弟。依小乘說，菩薩百劫修相好業。釋迦買五花以供養定光，定光即燃燈也，遂為授記：「汝於來世當得作佛。」又由釋迦、彌勒同事弗沙世尊入火光定滅光恍曜，釋迦讚歎，復超九劫，故先彌勒以得菩提。故經數說，彌勒自言：「我寧千阿僧祇劫都史天說法度人，不能昔時捨身少分。以稽留故，在後成佛。」然釋迦佛百劫修相好中，九十一劫中第一劫逢毘鉢尸佛，第三十劫逢尸棄佛鞞濕婆佛，第九十一劫逢賢劫千佛。有云：住劫中初五劫無佛出世，第六劫有俱留孫佛，第七劫有俱那含牟尼佛，第八劫有迦葉佛，第九劫有釋迦，第十劫有彌勒。有云：四佛並第九劫，四已出訖，并前即為七佛也，彌勒當賢劫第五佛也。即是第三時分有殊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等諸兄。』岌然地動，佛即咸記。由是因緣，故後一佛獨出一劫。以啼泣故，名啼泣佛。」和上解云：胡盧支故盧支者，此翻云父愛。父小子偏所愛念，故為名也。於是諸兄願作金剛，擁護小弟。依小乘說，菩薩百劫修相好業。釋迦買五花以供養定光，定光即燃燈也，遂為授記：「汝於來世當得作佛。」又由釋迦、彌勒同事弗沙世尊入火光定滅光恍曜，釋迦讚歎，復超九劫，故先彌勒以得菩提。故經數說，彌勒自言：「我寧千阿僧祇劫都史天說法度人，不能昔時捨身少分。以稽留故，在後成佛。」然釋迦佛百劫修相好中，九十一劫中第一劫逢毘鉢尸佛，第三十劫逢尸棄佛鞞濕婆佛，第九十一劫逢賢劫千佛。有云：住劫中初五劫無佛出世，第六劫有俱留孫佛，第七劫有俱那含牟尼佛，第八劫有迦葉佛，第九劫有釋迦，第十劫有彌勒。有云：四佛並第九劫，四已出訖，并前即為七佛也，彌勒當賢劫第五佛也。即是第三時分有殊。

第四往生難易者，且如西方天親《淨土論》、無著《往生論》俱言「報土女人及根缺，二乘種不生。」又《阿彌陀經》云「非少善根因緣而得生彼」，又言「其中皆是阿鞞跋致諸大菩薩」。又《觀經》云「上上品生，得無生法忍。須臾之間遍十法界，奉事諸佛即得受記。上品中生，經一七日得不退轉，經一小劫得無生忍。上品下生者，經三七日其華始敷了了，方聞說法音聲，經三小劫住極喜地。中品上生，應時即得阿羅漢果。中品中生者，經七日華開得須陀洹，逕半劫已成阿羅漢。中品下生者，過七日已花開，遇二大菩薩說法，逕一小劫成阿羅漢。下品上生者，經七七日花敷，經十小劫具得百法明門，得入初地。下品中生者，經六劫蓮花乃敷，聞二菩薩說法，發無上道心。下品下生者，經十二大劫蓮花乃開，聞說法已，方發道心。」百法明門說初地得，豈阿羅漢勝初地耶？又中品生得阿羅漢、下品始發心，即迂會者勝直往耶？又言得須陀洹等，豈由片時修故遂便得果？處處皆說阿羅漢果，若練根者六十劫成，豈由小善遂超生死成利根阿羅漢？又云「作諸觀成得生西方」，豈舉心已諸觀便成？若由小善便得果者，便同說假部，由福故得聖道；道不可修、道不可長，觀無相等資糧加行便徒施設。又《無垢稱經》云「若諸菩薩行于八法，行無瘡疣方生淨土。一思於有情恒作善事，不希善報。二思代有情受苦，所有善根悉迴施與。三思於有情其心平等，心無罣礙。四思於有情摧伏憍慢，敬愛如佛。五信解未聞經典，無礙無謗。六於他利養無嫉妬心，於己利養不生憍慢。七調伏自心常省己過，不譏他犯。八恒無放逸，當尋善法精進修行菩提分法。」豈生淨土者皆具八法也。又《對法》第十二卷云「別時意趣者，如說若有願生極樂世界皆得往生，意在別時。」故《攝大乘》云「譬如一錢而得千錢，意在別時，非唯由發願即得生故。」又云「對治祕密者，一治輕佛、二治輕法。故說我於爾時曾名勝觀如來等，與彼法身等無差別。故《法華經》云『我成佛道以來無量無數劫』等皆是。三對懈怠。故作如是言『若有願生極樂世界，皆得往生。』四對治小善生喜足，故於一善根或時稱讚，為令歡喜勇猛修故；或時毀訾。五治貪行者，稱讚淨土富樂莊嚴。六治慢行者，稱讚諸佛或有增勝。七為除悔惱障、修善法說，如是言。於佛菩薩雖行輕毀，然彼眾生亦生天趣。八為除不定性，於聲聞等下劣意樂，說大聲聞當得作佛。又說一乘，更無第二。又佛毫相如五須彌，豈凡地前能見此相？身量大小，可得初地所見；凡若能見，皆為超越。又念彌陀、彌勒，功德 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四往生難易者，且如西方天親《淨土論》、無著《往生論》俱言「報土女人及根缺，二乘種不生。」又《阿彌陀經》云「非少善根因緣而得生彼」，又言「其中皆是阿鞞跋致諸大菩薩」。又《觀經》云「上上品生，得無生法忍。須臾之間遍十法界，奉事諸佛即得受記。上品中生，經一七日得不退轉，經一小劫得無生忍。上品下生者，經三七日其華始敷了了，方聞說法音聲，經三小劫住極喜地。中品上生，應時即得阿羅漢果。中品中生者，經七日華開得須陀洹，逕半劫已成阿羅漢。中品下生者，過七日已花開，遇二大菩薩說法，逕一小劫成阿羅漢。下品上生者，經七七日花敷，經十小劫具得百法明門，得入初地。下品中生者，經六劫蓮花乃敷，聞二菩薩說法，發無上道心。下品下生者，經十二大劫蓮花乃開，聞說法已，方發道心。」百法明門說初地得，豈阿羅漢勝初地耶？又中品生得阿羅漢、下品始發心，即迂會者勝直往耶？又言得須陀洹等，豈由片時修故遂便得果？處處皆說阿羅漢果，若練根者六十劫成，豈由小善遂超生死成利根阿羅漢？又云「作諸觀成得生西方」，豈舉心已諸觀便成？若由小善便得果者，便同說假部，由福故得聖道；道不可修、道不可長，觀無相等資糧加行便徒施設。又《無垢稱經》云「若諸菩薩行于八法，行無瘡疣方生淨土。一思於有情恒作善事，不希善報。二思代有情受苦，所有善根悉迴施與。三思於有情其心平等，心無罣礙。四思於有情摧伏憍慢，敬愛如佛。五信解未聞經典，無礙無謗。六於他利養無嫉妬心，於己利養不生憍慢。七調伏自心常省己過，不譏他犯。八恒無放逸，當尋善法精進修行菩提分法。」豈生淨土者皆具八法也。又《對法》第十二卷云「別時意趣者，如說若有願生極樂世界皆得往生，意在別時。」故《攝大乘》云「譬如一錢而得千錢，意在別時，非唯由發願即得生故。」又云「對治祕密者，一治輕佛、二治輕法。故說我於爾時曾名勝觀如來等，與彼法身等無差別。故《法華經》云『我成佛道以來無量無數劫』等皆是。三對懈怠。故作如是言『若有願生極樂世界，皆得往生。』四對治小善生喜足，故於一善根或時稱讚，為令歡喜勇猛修故；或時毀訾。五治貪行者，稱讚淨土富樂莊嚴。六治慢行者，稱讚諸佛或有增勝。七為除悔惱障、修善法說，如是言。於佛菩薩雖行輕毀，然彼眾生亦生天趣。八為除不定性，於聲聞等下劣意樂，說大聲聞當得作佛。又說一乘，更無第二。又佛毫相如五須彌，豈凡地前能見此相？身量大小，可得初地所見；凡若能見，皆為超越。又念彌陀、彌勒，功德

無有差別，現國現身相成勝劣，但以彌勒惡處行化慈悲深故，阿彌陀佛淨土化物慈悲相淺。又淨土多樂，欣生者多，厭心不深，念令福少，非奇特故。惡處多苦，欣生者少，厭心深重，故念福多，甚希奇。故雖知佛力，念亦可生；聖教不同，屢生心惑。知足天宮同在此界，外道內道大乘小乘所共信許。既是化身，決定得生。由此經文，四眾行六事法，八部聞名歎喜，造諸惡業懺悔歸依修十事行，迴願生彼一切皆得。」《菩薩處胎經》第二卷云「彌勒初會九十六億受我五戒者，次九十四億受持三歸者，後九十二億一稱佛名者。」故知微善迴向，皆是往生成佛。經中說由十一業來生我所，一謂讀誦分別決定修多羅、毘尼、阿毘曇，為他演說、讚歎義味、不生嫉妬，教於他人令得受持修諸功德，來至我所。乃至第十一，或有恩愛別離、朋黨諍訟極大苦惱，以方便力令得和解。修此功德，來至我所。故知不由唯修勝業方始得生。諸教共同，必無異說。或有釋言：生西方者決定不退，生兜率者或可有退，故不願生。理亦不然。此經亦言「諸有敬禮彌勒如來，聞名稱名、暫覩豪光，下至聽聞彌勒所說一句法義，歸依生彼定不退於無上正覺，無量劫罪皆盡消滅，無量善法運運生長。」故見彌勒得生彼所，雖有天女種種侍衛，或佛菩薩所化為、或實天女彼聞能說不退之法，厭欲過患必無退轉。佛力所加心生決定，豈由欲界即皆退耶？位至不退，處處皆不退；未至不退，彼何必不退？且上聖上賢皆修此業。《西域記》說西方即有無著、天親、師子覺等菩薩。《高僧傳》說此方亦有彌天釋道安、廬山慧遠、慧持等。近親所見，大唐即有三藏和尚、文備、神泰法師等，皆修彼業，兼有上生靈感，或有身在現相、或有將終現相、或有生後現相，人所共知，具如別傳。西方勝處人所樂生，此土穢方誰能願住？但以經論明證賢聖同修，背苦求樂誠非上士。故《無量壽經》下卷云「閻浮提一日一夜受持齋戒，勝無量壽國百年修善，以彼佛國無有惡故。」又《維摩經》云「閻浮提修道一日一夜，過諸佛土百千大劫」，良以此世界中有十勝事，謂以布施攝貧窮等。厭苦心深有苦可拔，西方淨土便無是事。處穢方而修淨行，寔聖者之利他；居淨域而嚴淨因，非上士之弘濟。願於盲暗世界為作灯明、邪見眾中安立正道，但業行殘缺，願往西方萬一不生，恐成自誤。故當己行，應修此業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有差別，現國現身相成勝劣，但以彌勒惡處行化慈悲深故，阿彌陀佛淨土化物慈悲相淺。又淨土多樂，欣生者多，厭心不深，念令福少，非奇特故。惡處多苦，欣生者少，厭心深重，故念福多，甚希奇。故雖知佛力，念亦可生；聖教不同，屢生心惑。知足天宮同在此界，外道內道大乘小乘所共信許。既是化身，決定得生。由此經文，四眾行六事法，八部聞名歎喜，造諸惡業懺悔歸依修十事行，迴願生彼一切皆得。」《菩薩處胎經》第二卷云「彌勒初會九十六億受我五戒者，次九十四億受持三歸者，後九十二億一稱佛名者。」故知微善迴向，皆是往生成佛。經中說由十一業來生我所，一謂讀誦分別決定修多羅、毘尼、阿毘曇，為他演說、讚歎義味、不生嫉妬，教於他人令得受持修諸功德，來至我所。乃至第十一，或有恩愛別離、朋黨諍訟極大苦惱，以方便力令得和解。修此功德，來至我所。故知不由唯修勝業方始得生。諸教共同，必無異說。或有釋言：生西方者決定不退，生兜率者或可有退，故不願生。理亦不然。此經亦言「諸有敬禮彌勒如來，聞名稱名、暫覩豪光，下至聽聞彌勒所說一句法義，歸依生彼定不退於無上正覺，無量劫罪皆盡消滅，無量善法運運生長。」故見彌勒得生彼所，雖有天女種種侍衛，或佛菩薩所化為、或實天女彼聞能說不退之法，厭欲過患必無退轉。佛力所加心生決定，豈由欲界即皆退耶？位至不退，處處皆不退；未至不退，彼何必不退？且上聖上賢皆修此業。《西域記》說西方即有無著、天親、師子覺等菩薩。《高僧傳》說此方亦有彌天釋道安、廬山慧遠、慧持等。近親所見，大唐即有三藏和尚、文備、神泰法師等，皆修彼業，兼有上生靈感，或有身在現相、或有將終現相、或有生後現相，人所共知，具如別傳。西方勝處人所樂生，此土穢方誰能願住？但以經論明證賢聖同修，背苦求樂誠非上士。故《無量壽經》下卷云「閻浮提一日一夜受持齋戒，勝無量壽國百年修善，以彼佛國無有惡故。」又《維摩經》云「閻浮提修道一日一夜，過諸佛土百千大劫」，良以此世界中有十勝事，謂以布施攝貧窮等。厭苦心深有苦可拔，西方淨土便無是事。處穢方而修淨行，寔聖者之利他；居淨域而嚴淨因，非上士之弘濟。願於盲暗世界為作灯明、邪見眾中安立正道，但業行殘缺，願往西方萬一不生，恐成自誤。故當己行，應修此業。

第五問答料簡者，依《上生》下文，優波離問云：「此阿逸多具凡夫身，未斷諸漏。雖復出家，不修禪定、不斷煩惱」等，明知此等皆小乘經，大乘菩薩無是義故。今依《上生》，初列跋陀波羅、文殊師利諸菩薩等，後陳化佛說陀羅尼，「佛以一音聲說百億陀羅尼門」，復言「身圓光中有首楞嚴三昧」，又云「令五百億天子不退於阿耨多羅三藐三菩提」等，明知是等皆大乘經，小乘經中無是事故。由是古德或說：此經為小乘，從《阿含》離出，說慈氏佛猶是凡夫身故。或說：此經為大乘，說初列菩薩眾等，復非《阿含》中出。有云：依《大智度論》云「小乘經初唯列聲聞、大乘經初備兼菩薩」，今《上生經》初既列聲聞菩薩，明知大乘經；《下生》雖略，亦大乘云。大卷《成佛經》中，三會說法，皆有得證聲聞獨覺發於無上正等覺心，故知並大乘。其優婆離身處小位所解局跡，以己所知輒為此問，豈慈氏位次為彼所知？故定大乘。如《金剛般若》唯列聲聞，豈非大乘？此《上生經》並《彌勒受決》及《一切智光經》等，皆晉代安陽隻譯，《下生經》中大卷有「如是我聞」者，晉時竺法護所翻；小卷云「大智舍利弗」、無「如是我聞」者，是晉時羅什所譯。古人解云：小卷者《阿含》中出，大者別坐所說。又解：翻者有異，其實一本。今大師云：「大者有三分，無結集本。其小卷無序分者，是略偈頌，即二藏中菩薩藏攝，非聲聞也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五問答料簡者，依《上生》下文，優波離問云：「此阿逸多具凡夫身，未斷諸漏。雖復出家，不修禪定、不斷煩惱」等，明知此等皆小乘經，大乘菩薩無是義故。今依《上生》，初列跋陀波羅、文殊師利諸菩薩等，後陳化佛說陀羅尼，「佛以一音聲說百億陀羅尼門」，復言「身圓光中有首楞嚴三昧」，又云「令五百億天子不退於阿耨多羅三藐三菩提」等，明知是等皆大乘經，小乘經中無是事故。由是古德或說：此經為小乘，從《阿含》離出，說慈氏佛猶是凡夫身故。或說：此經為大乘，說初列菩薩眾等，復非《阿含》中出。有云：依《大智度論》云「小乘經初唯列聲聞、大乘經初備兼菩薩」，今《上生經》初既列聲聞菩薩，明知大乘經；《下生》雖略，亦大乘云。大卷《成佛經》中，三會說法，皆有得證聲聞獨覺發於無上正等覺心，故知並大乘。其優婆離身處小位所解局跡，以己所知輒為此問，豈慈氏位次為彼所知？故定大乘。如《金剛般若》唯列聲聞，豈非大乘？此《上生經》並《彌勒受決》及《一切智光經》等，皆晉代安陽隻譯，《下生經》中大卷有「如是我聞」者，晉時竺法護所翻；小卷云「大智舍利弗」、無「如是我聞」者，是晉時羅什所譯。古人解云：小卷者《阿含》中出，大者別坐所說。又解：翻者有異，其實一本。今大師云：「大者有三分，無結集本。其小卷無序分者，是略偈頌，即二藏中菩薩藏攝，非聲聞也。」

問：彌勒、釋迦誰初發意，今者成道前後乃然？答：《佛藏經》云「彌勒發心先四十劫，釋迦方發心。」《佛本行經》第一卷云「昔有如來號曰善思，彌勒菩薩於彼佛所最初發心，在於我前四十餘劫，然後我發無上道心。有佛名示誨幢如來，我於彼國作轉輪王名曰罕弓，初發道心。」此中皆說後時發心。彌勒發心因彌勒佛，釋迦發心因釋迦佛，故彼非初，但以捨身苦行修業不同，所以彌勒成道終後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：彌勒、釋迦誰初發意，今者成道前後乃然？答：《佛藏經》云「彌勒發心先四十劫，釋迦方發心。」《佛本行經》第一卷云「昔有如來號曰善思，彌勒菩薩於彼佛所最初發心，在於我前四十餘劫，然後我發無上道心。有佛名示誨幢如來，我於彼國作轉輪王名曰罕弓，初發道心。」此中皆說後時發心。彌勒發心因彌勒佛，釋迦發心因釋迦佛，故彼非初，但以捨身苦行修業不同，所以彌勒成道終後。

問：如《賢劫經》明超劫事，《佛本行經》第三卷〈發心供養品〉云「昔有佛出世，號曰弗沙。彼佛在雜寶窟，我見彼佛心生歡喜，合十指掌翹於一足，七日七夜讚歎彼佛。佛言：『是人過九十四劫當得作佛見真理。』佛言：『是人過九十三劫當得作佛。』毘婆尸佛言：『是人過九十一劫當得作佛。』」《佛地論》亦說：釋迦超九劫，因事弗沙翹足而歎。說超九劫，即百劫中修相好時，故經多言過去九十一劫有毘婆尸佛，不說百劫。其九十一劫初有毘婆尸，故多作此說。《涅槃》等言：雪山菩薩為半頌捨身，超十二劫。《金光明經》薩埵王子投身飼虎，超十一劫。摩納仙人布髮掩泥，超於八劫。〈菩薩地〉言：菩薩修行有超水火及日月劫，無超阿僧祇。彼所言超，何時超也？答：雖無正文，理准應爾。翹足超九，百劫中超。餘說超者，阿僧祇內。不爾，何位更得說超？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：如《賢劫經》明超劫事，《佛本行經》第三卷〈發心供養品〉云「昔有佛出世，號曰弗沙。彼佛在雜寶窟，我見彼佛心生歡喜，合十指掌翹於一足，七日七夜讚歎彼佛。佛言：『是人過九十四劫當得作佛見真理。』佛言：『是人過九十三劫當得作佛。』毘婆尸佛言：『是人過九十一劫當得作佛。』」《佛地論》亦說：釋迦超九劫，因事弗沙翹足而歎。說超九劫，即百劫中修相好時，故經多言過去九十一劫有毘婆尸佛，不說百劫。其九十一劫初有毘婆尸，故多作此說。《涅槃》等言：雪山菩薩為半頌捨身，超十二劫。《金光明經》薩埵王子投身飼虎，超十一劫。摩納仙人布髮掩泥，超於八劫。〈菩薩地〉言：菩薩修行有超水火及日月劫，無超阿僧祇。彼所言超，何時超也？答：雖無正文，理准應爾。翹足超九，百劫中超。餘說超者，阿僧祇內。不爾，何位更得說超？

問：諸天勝所，經說無邊。一生菩薩何獨知足？答：知欲樂之足易可厭成故、菩薩處中勸化易故。上界欣掉既重、惡趣慼行極深，既無佛現，餘處不如知足，三際諸佛皆同住故。依《智度論．往生品》說：兜率天眾利根結薄，一生補處常住其中。自下三天結深心亂、自上二天結厚根鈍，所以不住。不言他方來者，恐生疑謗，句化生故。不住人中後生作佛，非應機宜，欣不深故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：諸天勝所，經說無邊。一生菩薩何獨知足？答：知欲樂之足易可厭成故、菩薩處中勸化易故。上界欣掉既重、惡趣慼行極深，既無佛現，餘處不如知足，三際諸佛皆同住故。依《智度論．往生品》說：兜率天眾利根結薄，一生補處常住其中。自下三天結深心亂、自上二天結厚根鈍，所以不住。不言他方來者，恐生疑謗，句化生故。不住人中後生作佛，非應機宜，欣不深故。

問：十王果報應為第四禪主，何故一生所繫居知足也。五地菩薩定處何天？答：據因剋果，應為第四禪主；符下行化故，捨而居知足。五地剋果，位處知足之天，修行不定處一方，何必要居兜率？一生住此，五地化遊，亦不爽也。但說菩薩應受十位，非諸菩薩皆定受之，捨位修行隨利生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：十王果報應為第四禪主，何故一生所繫居知足也。五地菩薩定處何天？答：據因剋果，應為第四禪主；符下行化故，捨而居知足。五地剋果，位處知足之天，修行不定處一方，何必要居兜率？一生住此，五地化遊，亦不爽也。但說菩薩應受十位，非諸菩薩皆定受之，捨位修行隨利生故。

問：何故釋迦劫減百歲出世，彌勒劫增出世？答：釋迦願於惡劫教化、行苦行等，並異彌勒。彌勒願好時教化，所以不說超劫。又釋迦眾生遭苦發心，樂即退敗。彌勒眾生樂即發心、苦即退敗。如聞俱胝耳，樂妙樂具故，所以不同見。惡時出，厭心深故；樂時出者，欣心勝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故釋迦劫減百歲出世，彌勒劫增出世？答：釋迦願於惡劫教化、行苦行等，並異彌勒。彌勒願好時教化，所以不說超劫。又釋迦眾生遭苦發心，樂即退敗。彌勒眾生樂即發心、苦即退敗。如聞俱胝耳，樂妙樂具故，所以不同見。惡時出，厭心深故；樂時出者，欣心勝故。

問：何故釋迦剎帝利姓，彌勒菩薩婆羅門種？答：釋迦出自惡時，眾樂於富貴；彌勒出自好時，眾生樂於淨行。由斯二佛生姓不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故釋迦剎帝利姓，彌勒菩薩婆羅門種？答：釋迦出自惡時，眾樂於富貴；彌勒出自好時，眾生樂於淨行。由斯二佛生姓不同。

問：《長阿含經》云「毘婆尸佛人壽八萬歲時出世，尸棄佛人壽七萬歲時出，毘舍浮佛人壽六萬歲時出，拘留孫佛人壽四萬歲時出，拘那含牟尼佛人壽三萬歲時出，迦葉佛人壽二萬歲時出，釋迦一百歲時出，彌勒佛人壽八萬歲時出世。」豈前三佛同住劫耶？答：《五濁經》明：賢劫前四佛同出，第九住劫。或云：住劫中初五劫無佛。《阿含經》說佛出世時人壽長短，不說同劫，亦不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：《長阿含經》云「毘婆尸佛人壽八萬歲時出世，尸棄佛人壽七萬歲時出，毘舍浮佛人壽六萬歲時出，拘留孫佛人壽四萬歲時出，拘那含牟尼佛人壽三萬歲時出，迦葉佛人壽二萬歲時出，釋迦一百歲時出，彌勒佛人壽八萬歲時出世。」豈前三佛同住劫耶？答：《五濁經》明：賢劫前四佛同出，第九住劫。或云：住劫中初五劫無佛。《阿含經》說佛出世時人壽長短，不說同劫，亦不相違。

如是我聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞。

贊曰：今此經中總有三分。初從「如是」下，至「合掌住立佛前」，說經因起分。次「爾時優婆離」下，至「若他觀者名為邪觀」，是發請廣說爾。後「爾時尊者阿難」下，至「禮佛而退」，是聞名喜行分。神光炬燭驚集有緣，舌相舒耀總持方演，慈氏應時獨悟請記佛前，釋迦為益當來因斯記別，故名說經因起分也。婆離見悕記相，復念往昔佛言，所以發言申請。世尊為其廣說，故名發請廣說分。陳事既周，時眾獲益，將冀流通後代，慶喜問其經名。聞法者積喜於胸懷，愛道者奉言以行學，故名聞名喜行分。初分之中復分為二：一說經通所因。「如是我聞」等，諸經通有故。二說經別所緣。「爾時世尊出廣長舌」下，是此經別有故。或初名證信序，委證此經，破疑生信故。後名發起序，顯發此經起之所由。今隨義增，各標別稱，不爾信起豈不通耶？若依古師，通序有六；今依《佛地》，通序有五：一為令生信，總顯己聞，言如是我聞。二說者聽者共相會遇，時分無別，故名一時。三法必有主，欲顯主尊法必勝益，故須稱佛。四說必依處，在舍衛國祇樹給孤獨園，化身所居，非報土也。五教所被機，放光召集根宜聞故。阿難請其四事，佛遣致其通。由世尊為斷眾疑，慶喜又陳別序，俱承佛教並利玄宗，觀教釋文何容一准。《佛地論》說：如是之言，依四義轉：一依譬喻。如有說言：如是富貴如毘沙門。如是所傳所聞之法，如佛所說定無有異，定為利樂方便之因，或當所說如是文句如我昔聞。二依教誨。如有說言：汝當如是讀誦經典。此中如是，遠則佛之教誨、近即傳法者之教誨也。或告時眾：如是當聽我昔所聞。三依問答。謂有問言：汝當所說昔定聞耶？故此答言：如是我聞。四依許可。如有說言：我當為汝如是而思、如是而為、如是而說。謂結集時，諸菩薩眾咸共請言：如汝所聞，當如是說。傳法菩薩便許可言：如是當說如我所聞。或信可言是事如是，謂如是法我昔曾聞，此事如是，齊此當說定無有異。由此四義，故經初置如是我聞。真諦師云：「微細律說：阿難昇坐集法藏時，身如諸佛具諸相好，下座之時還復本形。勘集藏傳，亦作是說。眾生有三疑：一疑佛大悲，從涅槃起，更說妙法。二疑更有佛，從他方來，住此說法。三疑彼阿難轉身成佛，為眾說法。故經初言如是我聞，非此三事，為令先信除此三疑。」《注法花》云「如是者，感應之端。如以順機受名、是以無非立稱，眾生以無非為感、如來以順機為應，傳經者以名教出於感應，故立言如是。」《注無量義經》云「聖人說法但為顯如，唯如為是，故言如是。」瑤公云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：今此經中總有三分。初從「如是」下，至「合掌住立佛前」，說經因起分。次「爾時優婆離」下，至「若他觀者名為邪觀」，是發請廣說爾。後「爾時尊者阿難」下，至「禮佛而退」，是聞名喜行分。神光炬燭驚集有緣，舌相舒耀總持方演，慈氏應時獨悟請記佛前，釋迦為益當來因斯記別，故名說經因起分也。婆離見悕記相，復念往昔佛言，所以發言申請。世尊為其廣說，故名發請廣說分。陳事既周，時眾獲益，將冀流通後代，慶喜問其經名。聞法者積喜於胸懷，愛道者奉言以行學，故名聞名喜行分。初分之中復分為二：一說經通所因。「如是我聞」等，諸經通有故。二說經別所緣。「爾時世尊出廣長舌」下，是此經別有故。或初名證信序，委證此經，破疑生信故。後名發起序，顯發此經起之所由。今隨義增，各標別稱，不爾信起豈不通耶？若依古師，通序有六；今依《佛地》，通序有五：一為令生信，總顯己聞，言如是我聞。二說者聽者共相會遇，時分無別，故名一時。三法必有主，欲顯主尊法必勝益，故須稱佛。四說必依處，在舍衛國祇樹給孤獨園，化身所居，非報土也。五教所被機，放光召集根宜聞故。阿難請其四事，佛遣致其通。由世尊為斷眾疑，慶喜又陳別序，俱承佛教並利玄宗，觀教釋文何容一准。《佛地論》說：如是之言，依四義轉：一依譬喻。如有說言：如是富貴如毘沙門。如是所傳所聞之法，如佛所說定無有異，定為利樂方便之因，或當所說如是文句如我昔聞。二依教誨。如有說言：汝當如是讀誦經典。此中如是，遠則佛之教誨、近即傳法者之教誨也。或告時眾：如是當聽我昔所聞。三依問答。謂有問言：汝當所說昔定聞耶？故此答言：如是我聞。四依許可。如有說言：我當為汝如是而思、如是而為、如是而說。謂結集時，諸菩薩眾咸共請言：如汝所聞，當如是說。傳法菩薩便許可言：如是當說如我所聞。或信可言是事如是，謂如是法我昔曾聞，此事如是，齊此當說定無有異。由此四義，故經初置如是我聞。真諦師云：「微細律說：阿難昇坐集法藏時，身如諸佛具諸相好，下座之時還復本形。勘集藏傳，亦作是說。眾生有三疑：一疑佛大悲，從涅槃起，更說妙法。二疑更有佛，從他方來，住此說法。三疑彼阿難轉身成佛，為眾說法。故經初言如是我聞，非此三事，為令先信除此三疑。」《注法花》云「如是者，感應之端。如以順機受名、是以無非立稱，眾生以無非為感、如來以順機為應，傳經者以名教出於感應，故立言如是。」《注無量義經》云「聖人說法但為顯如，唯如為是，故言如是。」瑤公云：

「以離五謗，名為如是。第一句如是此經，離執有增益謗。第二句如是此經，離執無損減謗。第三句如是此經，離執亦有亦無相違謗。第四句如是此經，離執非有非無愚癡謗。第五句如是此經，離執非非有非非無戲論謗。」光宅云：「如是將傳所聞前，題舉一部也。如是一部經義，我親從佛聞，即為我聞。作呼轍耳。」梁武帝云：「如是，如斯之義。是佛所說，故言如是。」長耳三藏云：「如是有三：一就佛，三世諸佛共說不異名如，以同說故稱是。由斯可信，以同說故。二就法，諸法實相古今不異，故名為如。如如而說，故稱為是。既稱理言不增不減，決定可信，故稱如是。三就僧，以阿難言望佛本教，所傳不異，故名為如。求離過非，故稱為是。」又如是者，信順之言。《智度論》云「如是我聞，生信也。信受奉行，生智也。信為能入、智為能度，信為入法之初基、智為究竟之玄術。信則所言之理順，順則師資之道成。因信故所說之法皆可順從，由順故說聽二徒師資達立。」於此信中，略為十釋。一信者依《仁王》等經，趣聖道之初因、證諦理之鴻漸，故四十心以信為首。將入聖位，有信根、信力，有信根故，七覺因此而生；有信力故，四魔不能屈伏。故由斯經首創令信生。二依《大毘婆沙論》，信者食法味之喜手。學佛法者如大龍象，以信為手、以捨為身、以念為頸、以慧為頭、於兩肩擔集善法。象所飲噉以鼻為手，故學法者最初信生。三學者大商，元規法實，故初生信獲彼聖財。《顯揚論》云「七聖財者，謂信、戒、聞、捨、慧、慚、愧」，信即一焉。四《瑜伽論》云「入一切法，欲為根本，起希望故。作意所生，數警覺故。觸所集起，時對境故。受所引攝，領在心故。定為增上，心微寂故。慧為最勝，擇善惡故。解脫為賢固，息纏縛故。出離為後邊，覺道滿故。信既為欲依，故最初令起。」五《成唯識論》云「信如水精珠能清濁水，能治不信自性渾濁。」故宣尼云「兵、食、信三，信不可棄。」《春秋》亦謂「苟有明信，㵎溪沼沚之毛、蘋蘩薀藻之菜，可薦於鬼神、可羞於公王」也。六《俱舍論》云「拔眾生出生死泥，正法佛手即正宗也，信為眾生手序分也，兩手相接出淤泥故。」七諸論云：信者能越惡道、離賤貧因，故入聖已有不壞信，故初令起。以下三解，准經為釋。八浮大溟海，假手以行舟；渡生死河，資信以發慧。九見珍財，資手以採拾；聞法寶，藉信而方得。十遊曠野而有手，持甲伏以捍群賊；出生死源而有信，發慧解而斷煩惱。由斯經首如是我聞，為令眾生起正信故。以上合有二十六釋。言我聞者，傳法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以離五謗，名為如是。第一句如是此經，離執有增益謗。第二句如是此經，離執無損減謗。第三句如是此經，離執亦有亦無相違謗。第四句如是此經，離執非有非無愚癡謗。第五句如是此經，離執非非有非非無戲論謗。」光宅云：「如是將傳所聞前，題舉一部也。如是一部經義，我親從佛聞，即為我聞。作呼轍耳。」梁武帝云：「如是，如斯之義。是佛所說，故言如是。」長耳三藏云：「如是有三：一就佛，三世諸佛共說不異名如，以同說故稱是。由斯可信，以同說故。二就法，諸法實相古今不異，故名為如。如如而說，故稱為是。既稱理言不增不減，決定可信，故稱如是。三就僧，以阿難言望佛本教，所傳不異，故名為如。求離過非，故稱為是。」又如是者，信順之言。《智度論》云「如是我聞，生信也。信受奉行，生智也。信為能入、智為能度，信為入法之初基、智為究竟之玄術。信則所言之理順，順則師資之道成。因信故所說之法皆可順從，由順故說聽二徒師資達立。」於此信中，略為十釋。一信者依《仁王》等經，趣聖道之初因、證諦理之鴻漸，故四十心以信為首。將入聖位，有信根、信力，有信根故，七覺因此而生；有信力故，四魔不能屈伏。故由斯經首創令信生。二依《大毘婆沙論》，信者食法味之喜手。學佛法者如大龍象，以信為手、以捨為身、以念為頸、以慧為頭、於兩肩擔集善法。象所飲噉以鼻為手，故學法者最初信生。三學者大商，元規法實，故初生信獲彼聖財。《顯揚論》云「七聖財者，謂信、戒、聞、捨、慧、慚、愧」，信即一焉。四《瑜伽論》云「入一切法，欲為根本，起希望故。作意所生，數警覺故。觸所集起，時對境故。受所引攝，領在心故。定為增上，心微寂故。慧為最勝，擇善惡故。解脫為賢固，息纏縛故。出離為後邊，覺道滿故。信既為欲依，故最初令起。」五《成唯識論》云「信如水精珠能清濁水，能治不信自性渾濁。」故宣尼云「兵、食、信三，信不可棄。」《春秋》亦謂「苟有明信，㵎溪沼沚之毛、蘋蘩薀藻之菜，可薦於鬼神、可羞於公王」也。六《俱舍論》云「拔眾生出生死泥，正法佛手即正宗也，信為眾生手序分也，兩手相接出淤泥故。」七諸論云：信者能越惡道、離賤貧因，故入聖已有不壞信，故初令起。以下三解，准經為釋。八浮大溟海，假手以行舟；渡生死河，資信以發慧。九見珍財，資手以採拾；聞法寶，藉信而方得。十遊曠野而有手，持甲伏以捍群賊；出生死源而有信，發慧解而斷煩惱。由斯經首如是我聞，為令眾生起正信故。以上合有二十六釋。言我聞者，傳法

菩薩自指己身，言如是法親從佛聞，故名我聞。我謂諸蘊世俗假者。然我有三：一妄所執我，謂外道等所橫計我。二假施設我，謂大涅槃樂淨常我，除二乘倒強施設故。三世流布我，謂世共傳天授等名。今傳法者隨順世間自指稱我，不同前二，即是無我之大我也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩自指己身，言如是法親從佛聞，故名我聞。我謂諸蘊世俗假者。然我有三：一妄所執我，謂外道等所橫計我。二假施設我，謂大涅槃樂淨常我，除二乘倒強施設故。三世流布我，謂世共傳天授等名。今傳法者隨順世間自指稱我，不同前二，即是無我之大我也。

問：諸佛說法，本除我執。何故不稱無我聞，乃言我聞？答：以四義故，但稱我聞。一言說易故，若言無我，知此表誰？二順世間。三除無我怖，言無我者，為誰修學？四有自他染淨因果事業等故，所以稱我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：諸佛說法，本除我執。何故不稱無我聞，乃言我聞？答：以四義故，但稱我聞。一言說易故，若言無我，知此表誰？二順世間。三除無我怖，言無我者，為誰修學？四有自他染淨因果事業等故，所以稱我。

問：若爾者，何故不稱名字，但稱我耶？答：有三義。一亦不乖俗，西域方言汎皆稱我，宗雖顯真、說不乖俗，理雖顯妙、言不乖麁，欲顯真諦不離俗故。二我者主宰自在之義，阿難多聞聞持，其聞積集，三慧齊修、文義並持，於三藏教總持自在；若稱名字，雖順正理，無於諸法得自在義。由斯稱我，不噵阿難。三我者親義，世間共言我見我聞，此將為親證。若言阿難聞，或非親聞、從他傳受，今顯親聞世尊，可說非是傳聞，破他疑網故，不稱字但言我聞。聞即耳根發識聽受所說，今廢耳別就我總稱，故名我聞。雖依大乘，根識心所境至和合方名為聞，然根五義勝識等，故根名聞。若但聞聲，可唯在耳；既緣名義，便在意中。故《瑜伽》言「聞謂比量。耳名聞者，親聞於聲，與意為門，意方聞故，因聞所成總名為聞。若緣名義稱之為聞，既在於意，故合名聞，癈別耳意總稱我聞。以耳為門熏習在總，因聞所成總名為聞，故名我聞。慶喜于時雖亦見覺知佛所說，然三義但言我聞：欲證深理要先聞故、此界以聲為佛事故、希證菩提要聞重故。由斯經首不說見覺知，唯說我聞，據實于時亦見佛說。諸餘佛土以光明等而為佛事，可言見等。」龍軍等言：佛唯有三法，謂大定智慧久離戲論曾不說法，由佛慈悲本願緣力，眾生識上文義相生。此文義相雖親依自善根力起，而就強緣名為佛說。由耳根力乃自意變，故名我聞。故無性云：聞者識上直非直說聚集顯現以為體性。若爾，云何菩薩能說彼增上生故作是說？譬如天等增上力故，令於夢中得論呪等。故佛亦言「始從成道、終至涅槃，於其中間不說一字。」汝亦不聞親光等言「佛離分別，名無戲論」，豈不說法名無戲論？謂宜聞者善根本願緣力，如來識上文義相生。此文義相是佛利他善根所起，故名我聞。世親說言：謂餘相續識差別故，令餘相續差別識生，彼此互為增上緣。故由此經說「我所說法如手中葉，未所說法如林中葉。」此中二解，隨彼兩文綺互解釋。應知說此如是我聞，意避增減異分過失，謂如是法我從佛聞，非他展轉，顯示聞者有所堪能，諸有所聞皆離增減異分過失。非如愚夫無所堪能，諸有所聞或分別不能離增減異分。結集法時，傳佛教者依如來教初說此言，為令眾生恭敬信受，言如是法我從佛聞，文義決定無所增減。是故聞者應正聞已，如理思惟當勤修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若爾者，何故不稱名字，但稱我耶？答：有三義。一亦不乖俗，西域方言汎皆稱我，宗雖顯真、說不乖俗，理雖顯妙、言不乖麁，欲顯真諦不離俗故。二我者主宰自在之義，阿難多聞聞持，其聞積集，三慧齊修、文義並持，於三藏教總持自在；若稱名字，雖順正理，無於諸法得自在義。由斯稱我，不噵阿難。三我者親義，世間共言我見我聞，此將為親證。若言阿難聞，或非親聞、從他傳受，今顯親聞世尊，可說非是傳聞，破他疑網故，不稱字但言我聞。聞即耳根發識聽受所說，今廢耳別就我總稱，故名我聞。雖依大乘，根識心所境至和合方名為聞，然根五義勝識等，故根名聞。若但聞聲，可唯在耳；既緣名義，便在意中。故《瑜伽》言「聞謂比量。耳名聞者，親聞於聲，與意為門，意方聞故，因聞所成總名為聞。若緣名義稱之為聞，既在於意，故合名聞，癈別耳意總稱我聞。以耳為門熏習在總，因聞所成總名為聞，故名我聞。慶喜于時雖亦見覺知佛所說，然三義但言我聞：欲證深理要先聞故、此界以聲為佛事故、希證菩提要聞重故。由斯經首不說見覺知，唯說我聞，據實于時亦見佛說。諸餘佛土以光明等而為佛事，可言見等。」龍軍等言：佛唯有三法，謂大定智慧久離戲論曾不說法，由佛慈悲本願緣力，眾生識上文義相生。此文義相雖親依自善根力起，而就強緣名為佛說。由耳根力乃自意變，故名我聞。故無性云：聞者識上直非直說聚集顯現以為體性。若爾，云何菩薩能說彼增上生故作是說？譬如天等增上力故，令於夢中得論呪等。故佛亦言「始從成道、終至涅槃，於其中間不說一字。」汝亦不聞親光等言「佛離分別，名無戲論」，豈不說法名無戲論？謂宜聞者善根本願緣力，如來識上文義相生。此文義相是佛利他善根所起，故名我聞。世親說言：謂餘相續識差別故，令餘相續差別識生，彼此互為增上緣。故由此經說「我所說法如手中葉，未所說法如林中葉。」此中二解，隨彼兩文綺互解釋。應知說此如是我聞，意避增減異分過失，謂如是法我從佛聞，非他展轉，顯示聞者有所堪能，諸有所聞皆離增減異分過失。非如愚夫無所堪能，諸有所聞或分別不能離增減異分。結集法時，傳佛教者依如來教初說此言，為令眾生恭敬信受，言如是法我從佛聞，文義決定無所增減。是故聞者應正聞已，如理思惟當勤修學。

一時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時。

贊曰：第二、說教時分也。法王啟化，機器咸集，說聞事訖，總名一時。此就剎那相續無斷說聽究竟假立名。論有二解：一道理時。說聽之徒雖唯現在，五蘊諸行剎那生滅，即此現法有酬於前、引後之義，即以所酬假名過去、所引之義假名未來，並於現在法上假立。即說聽者五蘊諸法剎那生滅，前後相生事緒究竟假立三世總名一時，非一生滅名為一時。二者說聽二徒識心之上變作三時相狀而起，實是現在，隨心分限變作短長事緒終訖，總名一時。如夢所見謂有多生，覺位唯心都無自體。聽者心變三世亦爾，唯意所緣不相應行蘊法處法界所攝。此中不定約剎那，亦不定約相續，亦不定約四時八時及十二時，亦不定約成道已謝竟年數時節名為一時，但是聽者根熟感佛為說，說者慈悲應機為演，說聽事訖總名一時。由能說者得陀羅尼，說一字義一切皆了；或能聽者得淨耳意，聞一字義一切皆解。或說者少時、聽者多時，或說者多時、聽者少時，故不定說一念多劫之時節也。由於一會聽者之機有利有鈍，如來神力或延短念為長劫、或促多劫短念，亦不定故，但約說聽究竟名一時，更無異義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二、說教時分也。法王啟化，機器咸集，說聞事訖，總名一時。此就剎那相續無斷說聽究竟假立名。論有二解：一道理時。說聽之徒雖唯現在，五蘊諸行剎那生滅，即此現法有酬於前、引後之義，即以所酬假名過去、所引之義假名未來，並於現在法上假立。即說聽者五蘊諸法剎那生滅，前後相生事緒究竟假立三世總名一時，非一生滅名為一時。二者說聽二徒識心之上變作三時相狀而起，實是現在，隨心分限變作短長事緒終訖，總名一時。如夢所見謂有多生，覺位唯心都無自體。聽者心變三世亦爾，唯意所緣不相應行蘊法處法界所攝。此中不定約剎那，亦不定約相續，亦不定約四時八時及十二時，亦不定約成道已謝竟年數時節名為一時，但是聽者根熟感佛為說，說者慈悲應機為演，說聽事訖總名一時。由能說者得陀羅尼，說一字義一切皆了；或能聽者得淨耳意，聞一字義一切皆解。或說者少時、聽者多時，或說者多時、聽者少時，故不定說一念多劫之時節也。由於一會聽者之機有利有鈍，如來神力或延短念為長劫、或促多劫短念，亦不定故，但約說聽究竟名一時，更無異義。

問：何不別說四時六時？答：晝夜時分諸方不定，經擬諸方流通，所以不得別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何不別說四時六時？答：晝夜時分諸方不定，經擬諸方流通，所以不得別說。

問：何不別說成道竟後若干時節？答：雖隨化相亦可言之，然凡聖所見佛身報化、所說淺深、成道近遠各不同故，經擬凡聖同行，所以不得定說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何不別說成道竟後若干時節？答：雖隨化相亦可言之，然凡聖所見佛身報化、所說淺深、成道近遠各不同故，經擬凡聖同行，所以不得定說。

問：處中有淨穢，隨機定說處；時中凡聖殊，何容不定說？答：說處標穢淨，穢可定知；說時短長，凡聖不可准。一會機宜，有利有鈍、長時短時，如何准定？故處定說而時總言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：處中有淨穢，隨機定說處；時中凡聖殊，何容不定說？答：說處標穢淨，穢可定知；說時短長，凡聖不可准。一會機宜，有利有鈍、長時短時，如何准定？故處定說而時總言。

佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛。

贊曰：第三、教主也。佛陀梵音，此略云佛。有慧之主，唐言覺者。自覺覺他、覺行圓滿故稱為佛。如次不同凡夫、二乘、菩薩三種，故以為名也。《佛地論》云「具一切智、一切種智，能自開覺亦能開覺一切有情。如睡夢覺、如蓮花開，故名為佛。」即古所言無明惛睡覺。法相理中覺空智有智、理智事智、真智俗智、如所有智盡所有智之差別也。准依梵本，標薄伽梵，即第十號。以此一名總標眾德，由此外道皆稱本師名薄伽梵。此以翻譯之主意存省略，隨方生善，故稱佛名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三、教主也。佛陀梵音，此略云佛。有慧之主，唐言覺者。自覺覺他、覺行圓滿故稱為佛。如次不同凡夫、二乘、菩薩三種，故以為名也。《佛地論》云「具一切智、一切種智，能自開覺亦能開覺一切有情。如睡夢覺、如蓮花開，故名為佛。」即古所言無明惛睡覺。法相理中覺空智有智、理智事智、真智俗智、如所有智盡所有智之差別也。准依梵本，標薄伽梵，即第十號。以此一名總標眾德，由此外道皆稱本師名薄伽梵。此以翻譯之主意存省略，隨方生善，故稱佛名。

問：此三身中何身所攝？答准所施化，即是化身。文殊在中，亦通報佛。應化非真佛亦非說法者，推功歸本即是法佛。由機不同一處見異，亦非定准。彌勒八相之尊，說者故成化佛，理通報法義亦無違。今顯主尊教隨最勝，初標勝主，令生喜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此三身中何身所攝？答准所施化，即是化身。文殊在中，亦通報佛。應化非真佛亦非說法者，推功歸本即是法佛。由機不同一處見異，亦非定准。彌勒八相之尊，說者故成化佛，理通報法義亦無違。今顯主尊教隨最勝，初標勝主，令生喜故。

在舍衛國祇樹給孤獨薗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在舍衛國祇樹給孤獨薗。

贊曰：第四、說法處也。梵云室羅筏悉底，言舍衛者，音訛略也。此中印土境憍薩羅國之都城名，為別南憍薩羅，故以都城為國之稱。真諦法師云：「昔有兄弟二人，一名舍婆、二名婆提。」故彼所翻《金剛般若》云「在舍婆提城，兄弟二人於此習仙，後而果遂，城因此號名舍婆提。」今新解云：應云豐德城，一具財物、二好欲境、三饒多聞、四豐解脫。國豐四德，故以名焉。祇樹者，應云誓多林，祇樹者訛也。誓多云勝，此即太子名。太子生時，隣國怨至，戰而得勝遂以為名。給孤獨者，是蘇達多長者，此云善施。善施仁而且叡，積而能散，拯濟貧乏哀恤孤老，時人美其德，號給孤獨，是鉢剌𡱝刪特特王，舊云婆斯匿，此名勝軍，彼王之大臣也。佛在摩揭陀未遊舍衛，給孤獨長者為兒取婦遂詣王舍城。時有長者將延請佛，敬修供具。善施問其所由，長者具陳請佛。彼聞佛德，深心歡喜。佛在鷲山相去數十餘里，遙放光照，善施尋光遙見世尊，悲感喜哽如子見父。尋光詣佛，路逢天祠，善施禮拜，佛光遂滅。善施慚愧，光明還燭，尋明至佛，請佛詣國普化有緣，何獨此土？佛時許可，令舍利子先瞻度焉。佛言：「出家之人當須寂靜。」豐德人鬧，城中小隘，唯城南五六里餘有太子誓多之園地，唯[塽-(爻*爻)+((人/人)*(人/人))]塏泉林蘩欝壁方十里，可設伽藍。善施請買，太子不許，因戲言曰：「布金滿地厚敷五寸時即賣之。」善施許諾。太子辭以戲言，因陳不與。善施請為斷理，時淨居天恐人遮之曲從，遂化為斷事者，斷與善施。善施得之，布金而取。時少五百步未滿十里，一庫金盡。使者來報，善施思惟當取何金。太子疑其情悋，請悔地還金。善施具陳心非悔買。太子知其情邈自發勝心，人之所貴莫過金寶，而彼當能傾庫買地以造僧園，我何所乏而無修建？請悔先地，長者不從。太子云：「許地取金，未論林樹。地隨汝主，林屬我身。共助成功，俱陳供養。」佛後遊此，告阿難曰：「園地善施所買，樹林誓多所施，二人同心共崇功德。自今已後應謂此地為誓多林給孤獨園。」化身在此，彰報佛而有淨土；劫盡火燒，而我土由來安穩。結集不可具陳，二佛並顯淨穢之土，隨標一土義准有三。事中有二，理亦有三，三身所居各有異故。如《理趣疏》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四、說法處也。梵云室羅筏悉底，言舍衛者，音訛略也。此中印土境憍薩羅國之都城名，為別南憍薩羅，故以都城為國之稱。真諦法師云：「昔有兄弟二人，一名舍婆、二名婆提。」故彼所翻《金剛般若》云「在舍婆提城，兄弟二人於此習仙，後而果遂，城因此號名舍婆提。」今新解云：應云豐德城，一具財物、二好欲境、三饒多聞、四豐解脫。國豐四德，故以名焉。祇樹者，應云誓多林，祇樹者訛也。誓多云勝，此即太子名。太子生時，隣國怨至，戰而得勝遂以為名。給孤獨者，是蘇達多長者，此云善施。善施仁而且叡，積而能散，拯濟貧乏哀恤孤老，時人美其德，號給孤獨，是鉢剌𡱝刪特特王，舊云婆斯匿，此名勝軍，彼王之大臣也。佛在摩揭陀未遊舍衛，給孤獨長者為兒取婦遂詣王舍城。時有長者將延請佛，敬修供具。善施問其所由，長者具陳請佛。彼聞佛德，深心歡喜。佛在鷲山相去數十餘里，遙放光照，善施尋光遙見世尊，悲感喜哽如子見父。尋光詣佛，路逢天祠，善施禮拜，佛光遂滅。善施慚愧，光明還燭，尋明至佛，請佛詣國普化有緣，何獨此土？佛時許可，令舍利子先瞻度焉。佛言：「出家之人當須寂靜。」豐德人鬧，城中小隘，唯城南五六里餘有太子誓多之園地，唯[塽-(爻*爻)+((人/人)*(人/人))]塏泉林蘩欝壁方十里，可設伽藍。善施請買，太子不許，因戲言曰：「布金滿地厚敷五寸時即賣之。」善施許諾。太子辭以戲言，因陳不與。善施請為斷理，時淨居天恐人遮之曲從，遂化為斷事者，斷與善施。善施得之，布金而取。時少五百步未滿十里，一庫金盡。使者來報，善施思惟當取何金。太子疑其情悋，請悔地還金。善施具陳心非悔買。太子知其情邈自發勝心，人之所貴莫過金寶，而彼當能傾庫買地以造僧園，我何所乏而無修建？請悔先地，長者不從。太子云：「許地取金，未論林樹。地隨汝主，林屬我身。共助成功，俱陳供養。」佛後遊此，告阿難曰：「園地善施所買，樹林誓多所施，二人同心共崇功德。自今已後應謂此地為誓多林給孤獨園。」化身在此，彰報佛而有淨土；劫盡火燒，而我土由來安穩。結集不可具陳，二佛並顯淨穢之土，隨標一土義准有三。事中有二，理亦有三，三身所居各有異故。如《理趣疏》。

爾時世尊於初夜分舉身放光，其光金色繞祇陀苑周遍七匝，照須達舍亦作金色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊於初夜分舉身放光，其光金色繞祇陀苑周遍七匝，照須達舍亦作金色。

贊曰：第五、教所被機也。於中有二：初放光集眾、後矚光眾集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五、教所被機也。於中有二：初放光集眾、後矚光眾集。

問：何故此經放光集眾，餘經不爾？答：彌勒上生因深果遠，若不警召有緣，有緣無由聞見。又無明昏夜覺照難生，不警群機無由自悟，故放光召集，不類餘經。集眾中有三：初放光、次雨花、後化佛說言。此即初也。於中有六：一明化主世尊、二明時在初夜分、三明處舉身、四明神變放光、五明相狀金色、六明化境遶祇陀園照須達舍。《無垢稱經》佛告阿難陀：「以要言之，諸佛所有威儀進止、受用施為，皆令所化有情調伏，是故一切皆名佛事。」如《涅槃經》云「佛入涅槃二月十五日等，佛皆自說，各有所表。」故此經文皆有表示。化主可知。二放光時者，《涅槃》晨朝、《法花》白日、《般若》日中、此經初夜，各有所表。釋迦牟尼出於五濁，是時有情煩惱已重，其未度者愚癡更多，所以初夜放。要初夜者，無始無明極昏闇故。今佛初夜放大光明，表說深經，欲令於釋迦不得度眾生，令見彌勒得聖智光破重無明故。舉者遍也，遍身放光明。《涅槃》從其面門、《法華》從白毫出、《般若》次第遍身皆放，今舉身以放光，顯佛慈悲普弘濟故、顯修行者並得度故、遍十方法界悲智皆照故。要放光者，導迷徒故、破處黑闇諸眾生故、照愚盲者智眼開故。作金色者，《法華》白光、《涅槃》四色，此為金色，表可寶重故、濟末代眾生第一之珍寶故。遶祇陀園，警出家眾。照須達舍者，警俗眾故、大施主故。欲顯聞經。驚集二眾，二眾聞經，於當來世彌勒佛所普得度故。言七匝者，表令出家者現在未來破七隨眠故、除身語七諸惡業故、持七支戒故、當超七生得七覺分故，法應如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故此經放光集眾，餘經不爾？答：彌勒上生因深果遠，若不警召有緣，有緣無由聞見。又無明昏夜覺照難生，不警群機無由自悟，故放光召集，不類餘經。集眾中有三：初放光、次雨花、後化佛說言。此即初也。於中有六：一明化主世尊、二明時在初夜分、三明處舉身、四明神變放光、五明相狀金色、六明化境遶祇陀園照須達舍。《無垢稱經》佛告阿難陀：「以要言之，諸佛所有威儀進止、受用施為，皆令所化有情調伏，是故一切皆名佛事。」如《涅槃經》云「佛入涅槃二月十五日等，佛皆自說，各有所表。」故此經文皆有表示。化主可知。二放光時者，《涅槃》晨朝、《法花》白日、《般若》日中、此經初夜，各有所表。釋迦牟尼出於五濁，是時有情煩惱已重，其未度者愚癡更多，所以初夜放。要初夜者，無始無明極昏闇故。今佛初夜放大光明，表說深經，欲令於釋迦不得度眾生，令見彌勒得聖智光破重無明故。舉者遍也，遍身放光明。《涅槃》從其面門、《法華》從白毫出、《般若》次第遍身皆放，今舉身以放光，顯佛慈悲普弘濟故、顯修行者並得度故、遍十方法界悲智皆照故。要放光者，導迷徒故、破處黑闇諸眾生故、照愚盲者智眼開故。作金色者，《法華》白光、《涅槃》四色，此為金色，表可寶重故、濟末代眾生第一之珍寶故。遶祇陀園，警出家眾。照須達舍者，警俗眾故、大施主故。欲顯聞經。驚集二眾，二眾聞經，於當來世彌勒佛所普得度故。言七匝者，表令出家者現在未來破七隨眠故、除身語七諸惡業故、持七支戒故、當超七生得七覺分故，法應如是。

有金色光猶如霞雲遍舍衛國，處處皆雨金色蓮華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有金色光猶如霞雲遍舍衛國，處處皆雨金色蓮華。

贊曰：第二、明雨華。有三：一光形、二光處、三雨金色蓮花。光形如霞雲者，表佛法身周遍法界，化身隨物猶如霞雲，蔭四生故、說法雨故，慈悲如雲。遍舍衛者，釋迦牟尼受須達請，授彌勒記，此國眾生徧有緣故、舍衛豐德表彌勒世出世財皆具足故。雨蓮花者，花有五德：一能掩惡，喻滅眾罪；二能生果，喻聞此經見彌勒佛獲證聖道；三香氣遠聞，學經見佛英聲遠振故；四能出水，喻聞經等已出生死海故；五能開敷，喻今後佛敷妙義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二、明雨華。有三：一光形、二光處、三雨金色蓮花。光形如霞雲者，表佛法身周遍法界，化身隨物猶如霞雲，蔭四生故、說法雨故，慈悲如雲。遍舍衛者，釋迦牟尼受須達請，授彌勒記，此國眾生徧有緣故、舍衛豐德表彌勒世出世財皆具足故。雨蓮花者，花有五德：一能掩惡，喻滅眾罪；二能生果，喻聞此經見彌勒佛獲證聖道；三香氣遠聞，學經見佛英聲遠振故；四能出水，喻聞經等已出生死海故；五能開敷，喻今後佛敷妙義故。

其光明中有無量百千諸大化佛，皆唱是言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其光明中有無量百千諸大化佛，皆唱是言。

贊曰：第三、化佛說言也。有四：一化佛、二皆唱、三顯因、四明果。此初二也。化佛者，喻彌勒上生跡非真故、諸佛神變難思議故。皆唱言者，喻百億釋迦同與彌勒等授記故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三、化佛說言也。有四：一化佛、二皆唱、三顯因、四明果。此初二也。化佛者，喻彌勒上生跡非真故、諸佛神變難思議故。皆唱言者，喻百億釋迦同與彌勒等授記故。

今於此中有千菩薩，最初成佛名拘樓孫，最後成佛名曰樓至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今於此中有千菩薩，最初成佛名拘樓孫，最後成佛名曰樓至。

贊曰：此後二也。今於此中有千菩薩者，顯未成佛居賢劫位，當彌勒等現居因故。最初成佛名拘留孫最後成佛名曰樓至，於此有緣果當成佛故、令諸眾生各起希願得親近故。如《千佛因緣經》具陳其事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此後二也。今於此中有千菩薩者，顯未成佛居賢劫位，當彌勒等現居因故。最初成佛名拘留孫最後成佛名曰樓至，於此有緣果當成佛故、令諸眾生各起希願得親近故。如《千佛因緣經》具陳其事。

說是語已，尊者阿若憍陳如從禪起，與其眷屬二百五十人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語已，尊者阿若憍陳如從禪起，與其眷屬二百五十人俱。

贊曰：第二、眾集也。於中有三：初四眾集、次二眾集、後八部集。初中有四：一苾芻眾、二苾芻尼眾、三近事男眾、四近事女眾。苾芻眾中有四：一耆舊尊宿眾、二少欲杜多眾、三神通外化眾、四智慧內德眾。此即初也。梵云阿若，多解也。憍陳那，婆羅門姓中之一性也。憍陳如，訛也。梵薩縛遏剌他悉陀(唐言一切義成，舊云悉達多，訛略也)太子踰城之後，栖山隱谷己身殉法，父王淨飯乃命家族三人：一阿濕婆，此二馬勝；二拔提；三摩男𤘽利。舅氏二人：一憍陳那、二十力迦葉。王云：「我子捨家修學，孤遊山野，故命汝曹隨知所止。內則叔伯舅氏、外則君而且臣，凡厥動靜宜知進止。」五人銜命相望營衛，因即勤求欲期出要，每相謂曰：「夫修道者，苦證果耶？樂證果耶？」二舅氏曰：「要樂為道。」三家族曰：「勤苦為道。」二三交諍，未有以明。太子思惟其理，為伏苦行外道，日食麻麥以資支身。二舅氏曰：「太子所行非真，失正道矣。道由樂證，今乃勤苦，非吾徒也。」捨而遠遁，自思果證。太子六年苦行未證菩提，欲驗苦行非真，受乳糜而證果。三家族曰：「功垂成矣。今其退乎？六年苦行已一旦損功。」遂亦逃捨相從，求覓舅氏二人。既相見已，迬坐論曰：「昔見太子出王城就荒谷，去珍服被鹿皮，精勤苦心求無上法。今乃受牧牛女乳糜，敗道虧志，無能為也。」二舅氏曰：「君何見之晚乎！此猖獗人也。處深谷，受尊位；不能靜志，遁迹山林；棄輪王之大寶，為鄙賤之庸人。何可念哉。」言增慘切。太子浴尼連河，坐菩提樹成等正覺，號天人師。思察應度唯欝頭藍子者證非想定，堪受妙法。空天報曰：「彼命終來經今七日。」如來歎惜，斯何不遇！重更觀察，有阿藍迦藍證無所有處定，可授至理。諸天又報曰：「終已五日。」如來再歎，愍其薄福。又更諦觀誰應受教，唯施鹿林有五人者，堪先誘導。佛從覺樹趣鹿野園，威儀寂靜神光晃耀，毫含玉彩身瑩金色，安祥前進導彼五人。五人遙見互相謂曰：「一切義成彼來者是。歲月淹久都無果證，心期屢返故尋我徒。宜各默然勿起迎禮。」如來漸近，威神所逼，五人忘制各起禮迎侍從如來。如來漸誘示之妙理，為其示相、勸修、作證三轉法輪。佛問：「解耶？」時憍陳那最初答：「解。」地神唱告，淨居諸天亦言：「憍陳那先解。」如是乃至聲遍大千，因以為名名解。憍陳那今與其徒大德耆舊，見光晃耀、雨花宣唱，從禪定起趣世尊所。舊經或云尊者了本際、或云解無智，皆得阿若多義、不正得名，又不解憍陳那之姓故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二、眾集也。於中有三：初四眾集、次二眾集、後八部集。初中有四：一苾芻眾、二苾芻尼眾、三近事男眾、四近事女眾。苾芻眾中有四：一耆舊尊宿眾、二少欲杜多眾、三神通外化眾、四智慧內德眾。此即初也。梵云阿若，多解也。憍陳那，婆羅門姓中之一性也。憍陳如，訛也。梵薩縛遏剌他悉陀(唐言一切義成，舊云悉達多，訛略也)太子踰城之後，栖山隱谷己身殉法，父王淨飯乃命家族三人：一阿濕婆，此二馬勝；二拔提；三摩男𤘽利。舅氏二人：一憍陳那、二十力迦葉。王云：「我子捨家修學，孤遊山野，故命汝曹隨知所止。內則叔伯舅氏、外則君而且臣，凡厥動靜宜知進止。」五人銜命相望營衛，因即勤求欲期出要，每相謂曰：「夫修道者，苦證果耶？樂證果耶？」二舅氏曰：「要樂為道。」三家族曰：「勤苦為道。」二三交諍，未有以明。太子思惟其理，為伏苦行外道，日食麻麥以資支身。二舅氏曰：「太子所行非真，失正道矣。道由樂證，今乃勤苦，非吾徒也。」捨而遠遁，自思果證。太子六年苦行未證菩提，欲驗苦行非真，受乳糜而證果。三家族曰：「功垂成矣。今其退乎？六年苦行已一旦損功。」遂亦逃捨相從，求覓舅氏二人。既相見已，迬坐論曰：「昔見太子出王城就荒谷，去珍服被鹿皮，精勤苦心求無上法。今乃受牧牛女乳糜，敗道虧志，無能為也。」二舅氏曰：「君何見之晚乎！此猖獗人也。處深谷，受尊位；不能靜志，遁迹山林；棄輪王之大寶，為鄙賤之庸人。何可念哉。」言增慘切。太子浴尼連河，坐菩提樹成等正覺，號天人師。思察應度唯欝頭藍子者證非想定，堪受妙法。空天報曰：「彼命終來經今七日。」如來歎惜，斯何不遇！重更觀察，有阿藍迦藍證無所有處定，可授至理。諸天又報曰：「終已五日。」如來再歎，愍其薄福。又更諦觀誰應受教，唯施鹿林有五人者，堪先誘導。佛從覺樹趣鹿野園，威儀寂靜神光晃耀，毫含玉彩身瑩金色，安祥前進導彼五人。五人遙見互相謂曰：「一切義成彼來者是。歲月淹久都無果證，心期屢返故尋我徒。宜各默然勿起迎禮。」如來漸近，威神所逼，五人忘制各起禮迎侍從如來。如來漸誘示之妙理，為其示相、勸修、作證三轉法輪。佛問：「解耶？」時憍陳那最初答：「解。」地神唱告，淨居諸天亦言：「憍陳那先解。」如是乃至聲遍大千，因以為名名解。憍陳那今與其徒大德耆舊，見光晃耀、雨花宣唱，從禪定起趣世尊所。舊經或云尊者了本際、或云解無智，皆得阿若多義、不正得名，又不解憍陳那之姓故也。

尊者摩訶迦葉，與其眷屬二百五十人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者摩訶迦葉，與其眷屬二百五十人俱。

贊曰：第二、少欲杜多眾也。摩訶，大也。迦葉波，飲光也，略故云迦葉。此婆羅門姓，飲光仙人種。昔有婆羅門獲證仙果，身皮金色，飲蔽日月之光。尊者是彼之種，以姓標名。又迦葉身光飲日月光，故以為名。《付法藏傳》云「昔過去九十一劫毘婆尸佛入涅槃，後四部弟子起七寶塔，中有佛形像，佛面金色，少處缺壞。有一貧女遊行乞丐，得一金珠，見像面壞欲補像面。迦葉爾時作鍛金師，女即持往請令修造。金師聞福，歡喜為治，用補像面。因共立願：願我二人常為夫婦，身真金色，恒受勝樂，常修梵行。從是以來，九十一劫身真金色，生天人中快樂無極。最後託生第七梵天。時摩竭國有婆羅門名尼俱律陀，過去修福，聰明多智、巨富無量，金銀七寶、牛羊田宅、奴婢車乘比瓶沙王千倍為勝。瓶沙王有金犁千具，彼婆羅門恐與王齊畏招罪咎，其家但作九百九十九具。其家有量，最下之者其價猶直百千兩金。有六十簞金粟，一簞有三百四十斛。其家雖富，竟無兒息。於其舍邊有一樹神，夫婦常往祈請祭祠，求乞有子。多年無應，嗔忿語曰：『今更七日盡心奉事。若復無驗，必相燒剪。』樹神愁怖告四天王，四天王告帝釋。帝釋觀閻浮提無堪彼子，即詣梵王所廣宣上事。梵王即以天眼遍觀，見一梵天臨當命終，即往勸之勸其往生，梵天受教即來託生。滿足十月生一男兒，顏貌端正身真金色，光明赫奕照四十里。相師占曰：『此兒宿福，必當出家。』父母聞之甚懷愁惱。夫婦議曰：『當設何方斷絕其意？』覆自思惟：『世所耽著唯有美色。當為娉取端正好女，用斷其情。』至年十五欲為娉妻，語父母言：『我心清淨，不須婦也。』父母不聽，兒知難免，便設權計語父母言：『能為我得紫金色女，端正超世，我當取之。』父母即召諸婆羅門遍行娉求。諸婆門鑄一金女端正奇特，輿行村落高聲唱言：『若有女人得見金神禮拜之者，後出嫁時必得好婿，身真金色端正殊妙。』女聞悉出。唯有一女軀體金色端正殊好，即是往日施金珠女也，以昔勝緣有此妙身，志樂清潔獨不肯出，諸女強將共見金神。此女既到，金色光明映奪金神。婆羅門見，即為娉得。既到夫家，夫婦相對，各皆清潔了無異意，共立要契各住一房。父母知已，嚴塗一房令其同舍，安置一床。迦葉語婦：『我若眠息，汝當經行。汝若眠臥，我當經行。』後次婦臥垂手床前，毒蛇入室欲螫其手。迦葉見已，以衣裹手舉著床上。婦便驚悟而責之異：『我立誓要不相近，今復何緣竊舉我手？』迦葉答言：『有蛇來入，恐傷汝手妨廢修道，是故舉之。實無染意。』即指蛇示，婦意乃 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二、少欲杜多眾也。摩訶，大也。迦葉波，飲光也，略故云迦葉。此婆羅門姓，飲光仙人種。昔有婆羅門獲證仙果，身皮金色，飲蔽日月之光。尊者是彼之種，以姓標名。又迦葉身光飲日月光，故以為名。《付法藏傳》云「昔過去九十一劫毘婆尸佛入涅槃，後四部弟子起七寶塔，中有佛形像，佛面金色，少處缺壞。有一貧女遊行乞丐，得一金珠，見像面壞欲補像面。迦葉爾時作鍛金師，女即持往請令修造。金師聞福，歡喜為治，用補像面。因共立願：願我二人常為夫婦，身真金色，恒受勝樂，常修梵行。從是以來，九十一劫身真金色，生天人中快樂無極。最後託生第七梵天。時摩竭國有婆羅門名尼俱律陀，過去修福，聰明多智、巨富無量，金銀七寶、牛羊田宅、奴婢車乘比瓶沙王千倍為勝。瓶沙王有金犁千具，彼婆羅門恐與王齊畏招罪咎，其家但作九百九十九具。其家有量，最下之者其價猶直百千兩金。有六十簞金粟，一簞有三百四十斛。其家雖富，竟無兒息。於其舍邊有一樹神，夫婦常往祈請祭祠，求乞有子。多年無應，嗔忿語曰：『今更七日盡心奉事。若復無驗，必相燒剪。』樹神愁怖告四天王，四天王告帝釋。帝釋觀閻浮提無堪彼子，即詣梵王所廣宣上事。梵王即以天眼遍觀，見一梵天臨當命終，即往勸之勸其往生，梵天受教即來託生。滿足十月生一男兒，顏貌端正身真金色，光明赫奕照四十里。相師占曰：『此兒宿福，必當出家。』父母聞之甚懷愁惱。夫婦議曰：『當設何方斷絕其意？』覆自思惟：『世所耽著唯有美色。當為娉取端正好女，用斷其情。』至年十五欲為娉妻，語父母言：『我心清淨，不須婦也。』父母不聽，兒知難免，便設權計語父母言：『能為我得紫金色女，端正超世，我當取之。』父母即召諸婆羅門遍行娉求。諸婆門鑄一金女端正奇特，輿行村落高聲唱言：『若有女人得見金神禮拜之者，後出嫁時必得好婿，身真金色端正殊妙。』女聞悉出。唯有一女軀體金色端正殊好，即是往日施金珠女也，以昔勝緣有此妙身，志樂清潔獨不肯出，諸女強將共見金神。此女既到，金色光明映奪金神。婆羅門見，即為娉得。既到夫家，夫婦相對，各皆清潔了無異意，共立要契各住一房。父母知已，嚴塗一房令其同舍，安置一床。迦葉語婦：『我若眠息，汝當經行。汝若眠臥，我當經行。』後次婦臥垂手床前，毒蛇入室欲螫其手。迦葉見已，以衣裹手舉著床上。婦便驚悟而責之異：『我立誓要不相近，今復何緣竊舉我手？』迦葉答言：『有蛇來入，恐傷汝手妨廢修道，是故舉之。實無染意。』即指蛇示，婦意乃

悟。夫婦節操深厭世間，啟辭父母求欲出家，父母見已遂便聽許。於是夫婦俱共出家，來至佛前，佛為說法，即於此時得阿羅漢，三明六通、具八解脫；婦於後時亦得阿羅漢。迦葉在世，常與如來對座說法。佛滅度後，所有法藏悉付迦葉。迦葉後時結集三藏竟，至鷄足山，全身不散。後彌勒佛出世之時，從山而出，在大眾中作十八變度人無量，然後滅身。未來成佛，號曰光明。如《法華》中佛為授記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悟。夫婦節操深厭世間，啟辭父母求欲出家，父母見已遂便聽許。於是夫婦俱共出家，來至佛前，佛為說法，即於此時得阿羅漢，三明六通、具八解脫；婦於後時亦得阿羅漢。迦葉在世，常與如來對座說法。佛滅度後，所有法藏悉付迦葉。迦葉後時結集三藏竟，至鷄足山，全身不散。後彌勒佛出世之時，從山而出，在大眾中作十八變度人無量，然後滅身。未來成佛，號曰光明。如《法華》中佛為授記。」

尊者大目犍連，與其眷屬二百五十人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者大目犍連，與其眷屬二百五十人俱。

贊曰：第三、神通外化眾也。梵云摩訶沒特伽羅，此云大採菽氏，今訛略云大目犍連。此婆羅門種。上古有仙居山寂處，常採菉豆而食，因以為名，名大採菽氏。與舍利子小為親友，舍利子以才明見貴、尊者以精鑒延譽，才智相比動止必俱，結要終始契同去就，相與厭俗苦求捨家，遂師珊闍耶焉。舍利子遇馬勝阿羅漢，聞法悟聖，還為尊者重述，聞而悟法遂證初果。與其徒眾一百人俱，亦云二百五十人，俱到佛所。世尊遙見，指而告曰：「彼來者，我弟子中神足第一。」既至佛所，請入法中。世尊告曰：「善來苾芻。淨修梵行，得離苦際。」聞是語時，鬢髮自落、俗裳變緇，戒品清淨、威儀調順。經七日結漏盡，證阿羅漢果，得大神通。後佛在無熱惱池，人天咸集，唯舍利子不侍從會，佛命沒特伽羅往召來集。沒特伽羅承命而往，舍利子于時方補護法衣。沒特伽羅曰：「佛在無熱惱池，命我召爾。」舍利子曰：「且止。待我補竟，與子同行。」沒特伽羅曰：「若不速行，欲運神力舉爾石室至大會所。」舍利子乃解帶置地曰：「若舉此帶而得動者，我身或動。」時沒特伽羅運大神通舉帶不動，地為之震，因以神足還詣佛所，見舍利子已在會坐。沒特伽羅俛而難曰：「今乃以知神通之力不如智慧之力矣。」今標其輩，云二百五十人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三、神通外化眾也。梵云摩訶沒特伽羅，此云大採菽氏，今訛略云大目犍連。此婆羅門種。上古有仙居山寂處，常採菉豆而食，因以為名，名大採菽氏。與舍利子小為親友，舍利子以才明見貴、尊者以精鑒延譽，才智相比動止必俱，結要終始契同去就，相與厭俗苦求捨家，遂師珊闍耶焉。舍利子遇馬勝阿羅漢，聞法悟聖，還為尊者重述，聞而悟法遂證初果。與其徒眾一百人俱，亦云二百五十人，俱到佛所。世尊遙見，指而告曰：「彼來者，我弟子中神足第一。」既至佛所，請入法中。世尊告曰：「善來苾芻。淨修梵行，得離苦際。」聞是語時，鬢髮自落、俗裳變緇，戒品清淨、威儀調順。經七日結漏盡，證阿羅漢果，得大神通。後佛在無熱惱池，人天咸集，唯舍利子不侍從會，佛命沒特伽羅往召來集。沒特伽羅承命而往，舍利子于時方補護法衣。沒特伽羅曰：「佛在無熱惱池，命我召爾。」舍利子曰：「且止。待我補竟，與子同行。」沒特伽羅曰：「若不速行，欲運神力舉爾石室至大會所。」舍利子乃解帶置地曰：「若舉此帶而得動者，我身或動。」時沒特伽羅運大神通舉帶不動，地為之震，因以神足還詣佛所，見舍利子已在會坐。沒特伽羅俛而難曰：「今乃以知神通之力不如智慧之力矣。」今標其輩，云二百五十人俱。

尊者舍利弗，與其眷屬二百五十人俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊者舍利弗，與其眷屬二百五十人俱。

贊曰：第四、智慧內德眾也。梵云設利弗呾羅。設利，此云春鸎，亦云鶖鳥。弗呾羅云子。今訛略故，云舍利弗。母未懷子前言詞訥鈍，每共弟摩訶俱絺羅論議，常不如弟。懷子以去，辨捷難酬、捔論恒勝。以母多辨，號曰春鸎，春鸎即今百舌鳥也。是彼所生，故復稱子，亦云鶖子也。尊者，大婆羅門種，其父高才博識、深鑒精微，凡厥典籍莫不究習。其妻感夢，具告夫曰：「吾昨宵寐夢，感異人身被鎧甲、手執金剛，摧破諸山，退立一山之下。不知何所表？」夫曰：「夢甚善。汝當生男，達學貫世，摧諸論師破其宗致。唯不如一人，為作弟子。」果而有娠，母忽聰明，高論劇談、言無屈滯。尊者年始八歲，名擅四方。其性淳質、其心慈悲，朽壞結縛，成就智慧。與沒特伽羅子少而為相友，深厭塵俗未有所歸，於是與沒特伽羅子於珊闍耶外道所正修習焉。乃相謂曰：「斯非究竟之理，未能窮苦際也。各求明導，先甞甘露必同其味。」時大阿羅漢馬勝執持應器入城乞食，舍利子見其威儀閑雅，即而問曰：「汝師是誰？」曰：「釋種太子，厭世出家，成於正覺。是我師也。」舍利子曰：「所說何法？可得聞乎？」曰：「我初受教，未達深義。」舍利子曰：「願說所聞。」馬勝乃隨宜演說，舍利弗聞已即證初果，遂與其徒一百人，亦云二百五十人，往詣佛所。世尊遙見，指告眾曰：「我弟子中智慧第一，彼來者是。」至已頂禮，願從佛法。世尊告曰：「善來苾芻。」聞是語時，戒品具足。過半月後，復聞佛為長爪梵志說法，聞餘論而咸悟，遂證阿羅漢果。後阿難承佛告滅期，展轉相語，各懷悲感。舍利子深增戀仰，不忍見佛入般涅槃，遂請世尊先入寂滅。世尊告曰：「宜知是時。」告謝門人，亦至本生里。侍者沙彌遍告城邑，未生怨王及彼國人莫不風馳，皆悉雲會。舍利子廣為說法，聞已而去。於後夜分正意繫心入滅盡定，起已而寂滅焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四、智慧內德眾也。梵云設利弗呾羅。設利，此云春鸎，亦云鶖鳥。弗呾羅云子。今訛略故，云舍利弗。母未懷子前言詞訥鈍，每共弟摩訶俱絺羅論議，常不如弟。懷子以去，辨捷難酬、捔論恒勝。以母多辨，號曰春鸎，春鸎即今百舌鳥也。是彼所生，故復稱子，亦云鶖子也。尊者，大婆羅門種，其父高才博識、深鑒精微，凡厥典籍莫不究習。其妻感夢，具告夫曰：「吾昨宵寐夢，感異人身被鎧甲、手執金剛，摧破諸山，退立一山之下。不知何所表？」夫曰：「夢甚善。汝當生男，達學貫世，摧諸論師破其宗致。唯不如一人，為作弟子。」果而有娠，母忽聰明，高論劇談、言無屈滯。尊者年始八歲，名擅四方。其性淳質、其心慈悲，朽壞結縛，成就智慧。與沒特伽羅子少而為相友，深厭塵俗未有所歸，於是與沒特伽羅子於珊闍耶外道所正修習焉。乃相謂曰：「斯非究竟之理，未能窮苦際也。各求明導，先甞甘露必同其味。」時大阿羅漢馬勝執持應器入城乞食，舍利子見其威儀閑雅，即而問曰：「汝師是誰？」曰：「釋種太子，厭世出家，成於正覺。是我師也。」舍利子曰：「所說何法？可得聞乎？」曰：「我初受教，未達深義。」舍利子曰：「願說所聞。」馬勝乃隨宜演說，舍利弗聞已即證初果，遂與其徒一百人，亦云二百五十人，往詣佛所。世尊遙見，指告眾曰：「我弟子中智慧第一，彼來者是。」至已頂禮，願從佛法。世尊告曰：「善來苾芻。」聞是語時，戒品具足。過半月後，復聞佛為長爪梵志說法，聞餘論而咸悟，遂證阿羅漢果。後阿難承佛告滅期，展轉相語，各懷悲感。舍利子深增戀仰，不忍見佛入般涅槃，遂請世尊先入寂滅。世尊告曰：「宜知是時。」告謝門人，亦至本生里。侍者沙彌遍告城邑，未生怨王及彼國人莫不風馳，皆悉雲會。舍利子廣為說法，聞已而去。於後夜分正意繫心入滅盡定，起已而寂滅焉。

摩訶婆闍婆提比丘尼，與其眷屬千比丘尼俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶婆闍婆提比丘尼，與其眷屬千比丘尼俱。

贊曰：第二、苾芻尼眾也。梵云摩訶鉢剌闍鉢底。摩訶云大，鉢剌闍云生，鉢底云主，即大生主。舊云婆闍婆提，此云大愛道，皆訛謬也。佛母摩訶摩耶夫人，此云大術，早為遷壽。生主是佛小母，故稱為姨母，為育養世尊，因證正覺。佛之所化三乘聖人，名曰大生。或大者眾義，一切眾生皆為佛子。姨為佛母，大生賀賚，故言大生主。佛許出家，事如律說。梵云苾芻，此具五義：一曰怖魔、二云乞士、三云淨持戒、四云淨命、五云破惡。尼者女聲，女有五德名苾芻尼。言比丘尼者，音訛略也。與其眷屬一千人，夜矚神光俱來佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二、苾芻尼眾也。梵云摩訶鉢剌闍鉢底。摩訶云大，鉢剌闍云生，鉢底云主，即大生主。舊云婆闍婆提，此云大愛道，皆訛謬也。佛母摩訶摩耶夫人，此云大術，早為遷壽。生主是佛小母，故稱為姨母，為育養世尊，因證正覺。佛之所化三乘聖人，名曰大生。或大者眾義，一切眾生皆為佛子。姨為佛母，大生賀賚，故言大生主。佛許出家，事如律說。梵云苾芻，此具五義：一曰怖魔、二云乞士、三云淨持戒、四云淨命、五云破惡。尼者女聲，女有五德名苾芻尼。言比丘尼者，音訛略也。與其眷屬一千人，夜矚神光俱來佛所。

須達長者，與三千優婆塞俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須達長者，與三千優婆塞俱。

贊曰：第三、近事男眾也。梵云鄔婆索迦。鄔婆近也，迦事也，索男聲也。於男聲中以呼之，即近事男。舊云伊𮑱塞、優婆塞，優婆塞云清信男，皆訛謬也。戒德俱圓，皆堪能親近承事苾芻、大阿羅漢故。善施耆尊，稱為長者，靈光既照亦來佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三、近事男眾也。梵云鄔婆索迦。鄔婆近也，迦事也，索男聲也。於男聲中以呼之，即近事男。舊云伊𮑱塞、優婆塞，優婆塞云清信男，皆訛謬也。戒德俱圓，皆堪能親近承事苾芻、大阿羅漢故。善施耆尊，稱為長者，靈光既照亦來佛所。

毘舍佉母，與二千優婆夷俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘舍佉母，與二千優婆夷俱。

贊曰：第四、近事女眾也。梵云毘舍佉，此云黑鹿，因兒得稱，名毘舍佉母。鄔婆斯迦，云近事女。斯，女聲也。業行清潔，皆能親近苾芻尼眾、大阿羅漢尼故。鹿子因緣，如經廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四、近事女眾也。梵云毘舍佉，此云黑鹿，因兒得稱，名毘舍佉母。鄔婆斯迦，云近事女。斯，女聲也。業行清潔，皆能親近苾芻尼眾、大阿羅漢尼故。鹿子因緣，如經廣說。

復有菩薩名跋陀婆羅，與其眷屬十六菩薩俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有菩薩名跋陀婆羅，與其眷屬十六菩薩俱。

贊曰：自下二眾也。梵云菩提薩埵，此略云菩薩。菩提覺義，智所求果。薩埵有情義，悲所度生，依弘誓語，故名菩薩。又求三菩提之有情者，故名菩薩。或薩埵者勇健義，不憚處時求大菩提，有志有能故名菩薩。又菩提即般若、薩埵謂方便，如是二法能利能樂一切有情，故名菩薩。摩訶大也，薩埵如前。今此菩薩位居十地，為簡於小，故言大薩埵。梵云跋陀婆羅，跋陀者賢義，婆羅者護義，此云賢護菩薩。具大賢德，護念眾生、弘護佛法，故名賢護。與其徒十六菩薩俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下二眾也。梵云菩提薩埵，此略云菩薩。菩提覺義，智所求果。薩埵有情義，悲所度生，依弘誓語，故名菩薩。又求三菩提之有情者，故名菩薩。或薩埵者勇健義，不憚處時求大菩提，有志有能故名菩薩。又菩提即般若、薩埵謂方便，如是二法能利能樂一切有情，故名菩薩。摩訶大也，薩埵如前。今此菩薩位居十地，為簡於小，故言大薩埵。梵云跋陀婆羅，跋陀者賢義，婆羅者護義，此云賢護菩薩。具大賢德，護念眾生、弘護佛法，故名賢護。與其徒十六菩薩俱。

文殊師利法王子，與其眷屬五百菩薩俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利法王子，與其眷屬五百菩薩俱。

贊曰：梵云曼殊室利，此云妙吉祥。文殊師利，音訛也。《鴦掘摩羅經》言：是北方常喜世界歡喜藏摩尼寶積佛。諸有聞名敬禮歸命，種種事業，菩薩皆能為作吉祥。神用無比，名妙吉祥。法王子者，久應證覺，跡履因位，紹繼灌頂佛之太子，由此獨標法王子稱。亦與其眷屬五百菩薩俱。此二因緣，如經所說。前大智眾、此大悲眾，前今聖眾、此先聖眾，前十地眾、此紹位眾，故名二眾。《法花論》云「跋陀波羅等十六人，威儀不定，具種種行，故此別標。」何故先列聲聞、後彰菩薩？聲聞等類形像同佛，出家威儀常親近佛，令諸菩薩於聲聞眾生恭敬故、捨憍慢故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：梵云曼殊室利，此云妙吉祥。文殊師利，音訛也。《鴦掘摩羅經》言：是北方常喜世界歡喜藏摩尼寶積佛。諸有聞名敬禮歸命，種種事業，菩薩皆能為作吉祥。神用無比，名妙吉祥。法王子者，久應證覺，跡履因位，紹繼灌頂佛之太子，由此獨標法王子稱。亦與其眷屬五百菩薩俱。此二因緣，如經所說。前大智眾、此大悲眾，前今聖眾、此先聖眾，前十地眾、此紹位眾，故名二眾。《法花論》云「跋陀波羅等十六人，威儀不定，具種種行，故此別標。」何故先列聲聞、後彰菩薩？聲聞等類形像同佛，出家威儀常親近佛，令諸菩薩於聲聞眾生恭敬故、捨憍慢故。

天龍、夜叉、乾達婆等一切大眾，覩佛光明皆來集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天龍、夜叉、乾達婆等一切大眾，覩佛光明皆來集會。

贊曰：第三、八部眾也。八部者，一天；二龍；三藥叉，舊云夜叉；四犍達縛，舊云乾闥婆；五阿素落，舊云阿修羅；六揭路荼，舊云迦樓羅；七緊捺路，舊云緊那羅；八莫呼路伽，舊云摩睺羅伽。藥叉者，此云勇健、或云暴惡，飛行空中食噉生類，亦攝地行諸羅剎娑。羅剎娑者，此云可畏。犍達縛者，此云尋香行。諸作樂神中有此等輩，由此西方呼諸散樂名犍達縛。不作生業，尋食香氣，作樂乞求。阿素洛者，此云非天。阿之言非，素洛云天，提婆之異名也。多行諂詐，無彼天行，故云非天。揭路荼者，妙翅鳥也。翅羽嚴麗、雜色莊挍，特異眾禽，禽中最大，舊云金翅鳥，一切飛禽皆此所攝。緊捺洛者，此云歌神。莫呼洛伽，此云大腹，田父蝦蟇蟒蛇等類皆此所攝。此中且舉彼類之首，其中一一各有無量形容異類。如是等輩一切大眾，覩佛光明皆來集會。由佛智悲廣為引化，有靈之類皆悉奔波，希法雨以潤萌牙、冀智藥而除眾苦，如歸慈父、若趣醫王，但由平等慈非恩沾動植故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三、八部眾也。八部者，一天；二龍；三藥叉，舊云夜叉；四犍達縛，舊云乾闥婆；五阿素落，舊云阿修羅；六揭路荼，舊云迦樓羅；七緊捺路，舊云緊那羅；八莫呼路伽，舊云摩睺羅伽。藥叉者，此云勇健、或云暴惡，飛行空中食噉生類，亦攝地行諸羅剎娑。羅剎娑者，此云可畏。犍達縛者，此云尋香行。諸作樂神中有此等輩，由此西方呼諸散樂名犍達縛。不作生業，尋食香氣，作樂乞求。阿素洛者，此云非天。阿之言非，素洛云天，提婆之異名也。多行諂詐，無彼天行，故云非天。揭路荼者，妙翅鳥也。翅羽嚴麗、雜色莊挍，特異眾禽，禽中最大，舊云金翅鳥，一切飛禽皆此所攝。緊捺洛者，此云歌神。莫呼洛伽，此云大腹，田父蝦蟇蟒蛇等類皆此所攝。此中且舉彼類之首，其中一一各有無量形容異類。如是等輩一切大眾，覩佛光明皆來集會。由佛智悲廣為引化，有靈之類皆悉奔波，希法雨以潤萌牙、冀智藥而除眾苦，如歸慈父、若趣醫王，但由平等慈非恩沾動植故也。

爾時世尊出廣長舌相，放千光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊出廣長舌相，放千光明。

贊曰：上明說經通所因，下明說經別所緣。於中有五：一出舌放光、二有多化佛、三化佛說法、四釋迦自陳、五彌勒領悟。此即初也。將說深經先出舌者，明授彌勒記濟度有緣，不妄語也。三十二相中舌廣博相，凡時舌相但覆面輪至髮等際，若作神通或覆大千或更無量。《智度論》說：佛與阿難從舍衛國向婆羅門城，時婆羅門城主信屬外道，聞佛欲來即立制限：「若與佛食、共佛語者，當罰金錢滿五百文。」後佛來到入城乞食，人皆閉門，佛與阿難空鉢而出。見一老婢持破瓦器，盛臭䊩[米*定]出門棄之。見佛相好，空鉢而來，心念欲施。佛知其意，申鉢。從乞所棄䊩[米*定]。老婢淨心，持表施佛。佛受施已語阿難言：「此婢因施，十五劫中天上人間受福快樂，不墮惡道。後得男身，出家學道成辟支佛。」當時佛邊有一婆羅門，聞佛此語即語佛言：「汝是淨飯王之太子，何故為食而作妄語？」時佛出舌遍覆面輪上至髮際，而語之言：「汝頗見有如此舌人而作妄語？」婆羅門言：「若舌覆鼻尚不妄語，何況覆面上至髮際。」即生信心而白佛言：「我今不解少施報多。」佛即告言：「汝頗曾見希有事不？」婆羅門言：「我曾行見尼拘陀樹，其蔭遍覆五百乘車。」佛即問言：「樹種大小。」彼即答言：「大如芥子三分之一。」佛復語言：「誰當信汝？」婆羅門言：「實爾。世尊！我眼見之，非虛妄也。」佛即語言：「我見此女淨心施佛，得大果報。亦如此樹，因少報多。」時婆羅門心開意解，向佛懺悔。佛為說法，得須陀洹果，即時舉手大聲唱言：「一切眾人！甘露門開，如何不出？」諸人聞已，皆送五百金錢與王，請佛供養，即破制限。王與群臣亦歸依佛，佛為說法，悉獲道果。故今出舌顯授當記，眾生修行願至彼所定得往生，表不妄語故。《般若論》解不妄語者，云於授記曾不妄語。放千光者，表小千界各有化佛，破諸眾生愚癡暗故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：上明說經通所因，下明說經別所緣。於中有五：一出舌放光、二有多化佛、三化佛說法、四釋迦自陳、五彌勒領悟。此即初也。將說深經先出舌者，明授彌勒記濟度有緣，不妄語也。三十二相中舌廣博相，凡時舌相但覆面輪至髮等際，若作神通或覆大千或更無量。《智度論》說：佛與阿難從舍衛國向婆羅門城，時婆羅門城主信屬外道，聞佛欲來即立制限：「若與佛食、共佛語者，當罰金錢滿五百文。」後佛來到入城乞食，人皆閉門，佛與阿難空鉢而出。見一老婢持破瓦器，盛臭䊩[米*定]出門棄之。見佛相好，空鉢而來，心念欲施。佛知其意，申鉢。從乞所棄䊩[米*定]。老婢淨心，持表施佛。佛受施已語阿難言：「此婢因施，十五劫中天上人間受福快樂，不墮惡道。後得男身，出家學道成辟支佛。」當時佛邊有一婆羅門，聞佛此語即語佛言：「汝是淨飯王之太子，何故為食而作妄語？」時佛出舌遍覆面輪上至髮際，而語之言：「汝頗見有如此舌人而作妄語？」婆羅門言：「若舌覆鼻尚不妄語，何況覆面上至髮際。」即生信心而白佛言：「我今不解少施報多。」佛即告言：「汝頗曾見希有事不？」婆羅門言：「我曾行見尼拘陀樹，其蔭遍覆五百乘車。」佛即問言：「樹種大小。」彼即答言：「大如芥子三分之一。」佛復語言：「誰當信汝？」婆羅門言：「實爾。世尊！我眼見之，非虛妄也。」佛即語言：「我見此女淨心施佛，得大果報。亦如此樹，因少報多。」時婆羅門心開意解，向佛懺悔。佛為說法，得須陀洹果，即時舉手大聲唱言：「一切眾人！甘露門開，如何不出？」諸人聞已，皆送五百金錢與王，請佛供養，即破制限。王與群臣亦歸依佛，佛為說法，悉獲道果。故今出舌顯授當記，眾生修行願至彼所定得往生，表不妄語故。《般若論》解不妄語者，云於授記曾不妄語。放千光者，表小千界各有化佛，破諸眾生愚癡暗故。

一一光明各有千色，一一色中有無量佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一一光明各有千色，一一色中有無量佛。

贊曰：第二、有多化佛。各有千色者，表中千界各有千化佛。一一色中有無量化佛者，表大千界，當來同有百億彌勒一時生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二、有多化佛。各有千色者，表中千界各有千化佛。一一色中有無量化佛者，表大千界，當來同有百億彌勒一時生故。

是諸化佛異口同音，皆說清淨諸大菩薩，甚深不可思議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是諸化佛異口同音，皆說清淨諸大菩薩，甚深不可思議。

贊曰：第三、化佛說法。於中有二：初總、後別。此初也。身別故異口，語等故同音。清淨諸大菩薩者，謂第十地，因已圓滿、障亦微細，名為清淨。或八地已上，一切煩惱皆不行故，名為清淨。或初地已上，證性淨理，能伏諸惑令總不行，名為清淨。此三解中，初解圓得、次解任運相續而得、後解分證，一切無違。甚深者微妙義。不可思議，超分別心、言說道故。梵云陀羅尼，此云總持。念慧二能總含眾德以為體性，識達簡擇明記不妄，能以少略含多廣故，名為總持。法者教也，說彼法故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三、化佛說法。於中有二：初總、後別。此初也。身別故異口，語等故同音。清淨諸大菩薩者，謂第十地，因已圓滿、障亦微細，名為清淨。或八地已上，一切煩惱皆不行故，名為清淨。或初地已上，證性淨理，能伏諸惑令總不行，名為清淨。此三解中，初解圓得、次解任運相續而得、後解分證，一切無違。甚深者微妙義。不可思議，超分別心、言說道故。梵云陀羅尼，此云總持。念慧二能總含眾德以為體性，識達簡擇明記不妄，能以少略含多廣故，名為總持。法者教也，說彼法故也。

所謂阿難陀目佉陀羅尼、空慧陀羅尼、無門陀羅尼、大解脫無相陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂阿難陀目佉陀羅尼、空慧陀羅尼、無門陀羅尼、大解脫無相陀羅尼。

贊曰：此下別列也。此四別者，一喜有；二解空；三於因無礙性；四於果大解脫，解脫即無相。或第三謂四無礙解，外化辨才。第四謂諸福慧，內德解脫。或八地任運得初二，九地得第三，十地得第四。或四總持，一法、二義、三能得菩薩無生法忍、四諸明呪，如次配之。教法名有，所詮義名空，無生法忍名無礙性。得此忍已，於一切法無礙達，故諸呪名為大解脫。無相能解脫障縛，不可分別，名無相故。如《幽贊》中略已顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此下別列也。此四別者，一喜有；二解空；三於因無礙性；四於果大解脫，解脫即無相。或第三謂四無礙解，外化辨才。第四謂諸福慧，內德解脫。或八地任運得初二，九地得第三，十地得第四。或四總持，一法、二義、三能得菩薩無生法忍、四諸明呪，如次配之。教法名有，所詮義名空，無生法忍名無礙性。得此忍已，於一切法無礙達，故諸呪名為大解脫。無相能解脫障縛，不可分別，名無相故。如《幽贊》中略已顯示。

爾時世尊以一音聲說百億陀羅尼門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊以一音聲說百億陀羅尼門。

贊曰：第四、釋迦自陳。欲明所記不虛，故今化佛同說。如說《法花》，能寂自陳猶恐他惑，多寶塔涌為證方明。今亦如是，非但我言，化佛同唱，欲令彌勒深悟解故。佛以法義二持廣宣教理，故以一音演其百億。以略含廣，名總持也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四、釋迦自陳。欲明所記不虛，故今化佛同說。如說《法花》，能寂自陳猶恐他惑，多寶塔涌為證方明。今亦如是，非但我言，化佛同唱，欲令彌勒深悟解故。佛以法義二持廣宣教理，故以一音演其百億。以略含廣，名總持也。

說此陀羅尼已，爾時會中有一菩薩名曰彌勒，聞佛所說，應時即得百億陀羅尼門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此陀羅尼已，爾時會中有一菩薩名曰彌勒，聞佛所說，應時即得百億陀羅尼門。

贊曰：第五、彌勒領悟也。於中有二：一明領悟、二明請記。此初也。因行久圓果今示證，微假資習多有所成。釋迦一音纔宣，百億彌勒領悟萬倍。解生由此，應時即得百萬億也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五、彌勒領悟也。於中有二：一明領悟、二明請記。此初也。因行久圓果今示證，微假資習多有所成。釋迦一音纔宣，百億彌勒領悟萬倍。解生由此，應時即得百萬億也。

即從座起，整衣服叉手合掌，住立佛前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即從座起，整衣服叉手合掌，住立佛前。

贊曰：此明請記。坐中證悟，遂起整衣，申虔敬之儀、展請記之軌。從坐起者，表有所得，從生死起。言衣服者，表四儀圓備、七支無缺，戒德滿故。叉手合掌者，表心與境冥、理與神會，空智有智照冥、真俗智德圓也。住立佛前者，表結使俱已斷德圓備。或住而不動，表證三昧心不動搖，定德成也。或示將有往生相故，所以起立。此意總顯已出生死，三學久成，唯希為記當生當覺。唯此軌儀唯有身業，事不虛設故各有表，威儀進止皆法輪故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此明請記。坐中證悟，遂起整衣，申虔敬之儀、展請記之軌。從坐起者，表有所得，從生死起。言衣服者，表四儀圓備、七支無缺，戒德滿故。叉手合掌者，表心與境冥、理與神會，空智有智照冥、真俗智德圓也。住立佛前者，表結使俱已斷德圓備。或住而不動，表證三昧心不動搖，定德成也。或示將有往生相故，所以起立。此意總顯已出生死，三學久成，唯希為記當生當覺。唯此軌儀唯有身業，事不虛設故各有表，威儀進止皆法輪故。