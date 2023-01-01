彌勒經遊意 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彌勒經遊意

有十重： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有十重：

第一、序王； 第二、釋名； 第三、辨經宗體； 第四、論因果； 第五、出世久遠； 第六、論成道真應； 第七、辨三會人多少； 第八、論與釋迦同時涅槃； 第九、明教大小； 第十、雜料簡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、序王； 第二、釋名； 第三、辨經宗體； 第四、論因果； 第五、出世久遠； 第六、論成道真應； 第七、辨三會人多少； 第八、論與釋迦同時涅槃； 第九、明教大小； 第十、雜料簡。

第一序王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一序王

諸佛出世，大事因緣，故居初發心不足之地，專覺無所得大乘、修諸萬行，故或上兜率，為諸天子說般若波羅蜜；或五十六億七千萬歲時下閻浮提，乃成種覺。故前佛後八相成道、紹位紹尊，皆是一生補處。故前記釋迦、次授彌勒，明此菩薩功等十地、德成高行，逾三忍之上忍，方當改斯穢土為彼淨國，人壽即八萬四千由旬、田即一種七獲，況乃名華軟草浮空滿地、寶藏神殊盈瞿逸陷，三會說法道掛天人，一切名字悟無生忍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛出世，大事因緣，故居初發心不足之地，專覺無所得大乘、修諸萬行，故或上兜率，為諸天子說般若波羅蜜；或五十六億七千萬歲時下閻浮提，乃成種覺。故前佛後八相成道、紹位紹尊，皆是一生補處。故前記釋迦、次授彌勒，明此菩薩功等十地、德成高行，逾三忍之上忍，方當改斯穢土為彼淨國，人壽即八萬四千由旬、田即一種七獲，況乃名華軟草浮空滿地、寶藏神殊盈瞿逸陷，三會說法道掛天人，一切名字悟無生忍也。

第二釋名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二釋名

此經若存胡音，應言佛陀般遮阿那羅彌勒菩薩耨多羅修摩兜率陀提婆修多羅，漢言覺者說觀慈氏大心眾生上生知足天經也。今簡異名不同。一名毘留，亦名闍那迦，此云成。佛陀，此云覺者、知者、見者等也。三藏云：清淨覺也。修多羅，亦云修妬路、修吒羅、修林嵐，異名有四。三藏云：修多、闌多含五異名之。今上下生兩經，舉胡漢兩音與人法二種因，經明以爾者，修行之人皆是前生後生人，得成佛故也。次簡阿逸多與彌勒。阿逸多，此云無能勝，故淨土經云莫能勝也。彌勒者，亦彌帝禮，或名彌帝隸迦也。《婆修密經》亦言「《和修密經》云阿羅彌勒」也，皆云觀慈氏。但相傳或云阿逸多是名，彌勒是性；或云阿逸多是性，彌勒是名。兩釋未詳取捨也。皆人曩劫行慈，久習慈因，修慈以立為名，舉德標人，故言慈氏。故《釋論》云「阿難問佛：何因緣故，得彌勒字？佛答：過去久遠，於閻浮提中有一佛出世，名曰弗沙佛。彼時有國王，名曇摩留枝，往佛所時，見一比丘入慈心三昧，形身安靜、放大光明。王見則問佛：此比丘入何三昧，光明乃爾？佛答王云：此比丘入慈心三昧。王聞此語，信增欽仰，言：此慈心定魏魏乃爾，我亦修習此慈心三昧。爾時曇摩留枝王，今彌勒是。於世則發此慈心，自此以來，常字彌勒，久習性故，至成佛時，猶名慈氏。」如然燈佛生時，一切身邊如燈，故名然燈佛。初本乞油供養諸比丘因緣，名為目然燈，亦名錠光佛。如聲類書云「有足名錠，無足目鐙」也。《賢愚經》十二卷云「彌勒生在波羅捺國劫波利村輔相之家，初生有三十二相，身紫磨黃金色，姿容挺特。輔相歡喜，召相師相之。相師善因爾立名，則問：『兒生時凡有何相？』答言：『其母素性不能良善，懷兒以來慈矜苦見。』相師喜言：『是兒者，必慈心。』因此為立名，號曰彌勒。父母愛重，心無有量，其殊勝名相相稱，令國土宣傳聞名。波羅捺國王名梵摩達，聞之心懷懼，恐奪王位，意欲未長大時方便除之。其父母知之，遣人遂與其舅。舅名波婆利，領五百弟子，在異國學道。舅得彌勒已，教學問學，未□歲時，則通經書。其舅後時聞有佛出世，則遣彌勒等十六人往至佛所，思念為四句：一、問幾相；二、問年壽；三、問弟子；四、問經性。彌勒問已，如來歡喜，答佛更開化說法。其十五人則得法眼淨，各從坐起，則索出家。佛言：善來！便髻自墮。重以方便為其說法，十五人成阿羅漢，彌勒七歲發心而已。彌勒後時，從佛還迦維羅國。大愛道比丘尼為佛自手紡績，作一端金色縷之疊袈裟，繫心積想，以奉世尊。世尊不受之，還 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經若存胡音，應言佛陀般遮阿那羅彌勒菩薩耨多羅修摩兜率陀提婆修多羅，漢言覺者說觀慈氏大心眾生上生知足天經也。今簡異名不同。一名毘留，亦名闍那迦，此云成。佛陀，此云覺者、知者、見者等也。三藏云：清淨覺也。修多羅，亦云修妬路、修吒羅、修林嵐，異名有四。三藏云：修多、闌多含五異名之。今上下生兩經，舉胡漢兩音與人法二種因，經明以爾者，修行之人皆是前生後生人，得成佛故也。次簡阿逸多與彌勒。阿逸多，此云無能勝，故淨土經云莫能勝也。彌勒者，亦彌帝禮，或名彌帝隸迦也。《婆修密經》亦言「《和修密經》云阿羅彌勒」也，皆云觀慈氏。但相傳或云阿逸多是名，彌勒是性；或云阿逸多是性，彌勒是名。兩釋未詳取捨也。皆人曩劫行慈，久習慈因，修慈以立為名，舉德標人，故言慈氏。故《釋論》云「阿難問佛：何因緣故，得彌勒字？佛答：過去久遠，於閻浮提中有一佛出世，名曰弗沙佛。彼時有國王，名曇摩留枝，往佛所時，見一比丘入慈心三昧，形身安靜、放大光明。王見則問佛：此比丘入何三昧，光明乃爾？佛答王云：此比丘入慈心三昧。王聞此語，信增欽仰，言：此慈心定魏魏乃爾，我亦修習此慈心三昧。爾時曇摩留枝王，今彌勒是。於世則發此慈心，自此以來，常字彌勒，久習性故，至成佛時，猶名慈氏。」如然燈佛生時，一切身邊如燈，故名然燈佛。初本乞油供養諸比丘因緣，名為目然燈，亦名錠光佛。如聲類書云「有足名錠，無足目鐙」也。《賢愚經》十二卷云「彌勒生在波羅捺國劫波利村輔相之家，初生有三十二相，身紫磨黃金色，姿容挺特。輔相歡喜，召相師相之。相師善因爾立名，則問：『兒生時凡有何相？』答言：『其母素性不能良善，懷兒以來慈矜苦見。』相師喜言：『是兒者，必慈心。』因此為立名，號曰彌勒。父母愛重，心無有量，其殊勝名相相稱，令國土宣傳聞名。波羅捺國王名梵摩達，聞之心懷懼，恐奪王位，意欲未長大時方便除之。其父母知之，遣人遂與其舅。舅名波婆利，領五百弟子，在異國學道。舅得彌勒已，教學問學，未□歲時，則通經書。其舅後時聞有佛出世，則遣彌勒等十六人往至佛所，思念為四句：一、問幾相；二、問年壽；三、問弟子；四、問經性。彌勒問已，如來歡喜，答佛更開化說法。其十五人則得法眼淨，各從坐起，則索出家。佛言：善來！便髻自墮。重以方便為其說法，十五人成阿羅漢，彌勒七歲發心而已。彌勒後時，從佛還迦維羅國。大愛道比丘尼為佛自手紡績，作一端金色縷之疊袈裟，繫心積想，以奉世尊。世尊不受之，還

令供養眾僧。逐語則供養眾像。眾僧之中行之，無有欲取者，彌勒前則取著之也。時佛過波離捺國，身紫摩黃金色，又被金縷織袈裟，表裏相稱，行乞食至大陷上，擎鉢住止。人民見之，視者無有足，雖皆敬重之，而無有人與食者。時有一穿珠師將還家供養，其婦怒言，失穿珠師之利共，彌勒則將此師還眾僧。眾僧廣說法，供養利重：佛為其人利，阿那律過去世一氈，生生世世無貧，亦為說施彌勒未來果報事也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令供養眾僧。逐語則供養眾像。眾僧之中行之，無有欲取者，彌勒前則取著之也。時佛過波離捺國，身紫摩黃金色，又被金縷織袈裟，表裏相稱，行乞食至大陷上，擎鉢住止。人民見之，視者無有足，雖皆敬重之，而無有人與食者。時有一穿珠師將還家供養，其婦怒言，失穿珠師之利共，彌勒則將此師還眾僧。眾僧廣說法，供養利重：佛為其人利，阿那律過去世一氈，生生世世無貧，亦為說施彌勒未來果報事也。」

第三辨宗體 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三辨宗體

一往大判：《上生經》者，以大乘為宗體，《下生經》者，以小乘為宗體故。《上生經》內具證六度、四等菩薩行，亦具詮中假，故大乘因果等為宗，如後第九段中簡也。《下生經》但辨戒、定、慧三品三藏，故小乘為宗，故三會說法，證四果而已，亦但說假不明中故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一往大判：《上生經》者，以大乘為宗體，《下生經》者，以小乘為宗體故。《上生經》內具證六度、四等菩薩行，亦具詮中假，故大乘因果等為宗，如後第九段中簡也。《下生經》但辨戒、定、慧三品三藏，故小乘為宗，故三會說法，證四果而已，亦但說假不明中故也。

同：經中具明常樂等四德，云何小乘為宗耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同：經中具明常樂等四德，云何小乘為宗耶？

答：常樂等四德義辨小乘涅槃義說四德等，亦是對壞其無常等說常樂等，未必與破三修比丘說常樂等四德；或傍明大乘，故《下生經》云「則此日出家得阿耨三菩提」也。一家義宗，而法無非經色表非色、香表非香等，而法例無非經但就釋迦教色聲等為經體不二而二明之。十五色中三色為經體得也。若言宗體異者，正法為體，因果為宗也。具如《大經疏》與《大品疏》等也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：常樂等四德義辨小乘涅槃義說四德等，亦是對壞其無常等說常樂等，未必與破三修比丘說常樂等四德；或傍明大乘，故《下生經》云「則此日出家得阿耨三菩提」也。一家義宗，而法無非經色表非色、香表非香等，而法例無非經但就釋迦教色聲等為經體不二而二明之。十五色中三色為經體得也。若言宗體異者，正法為體，因果為宗也。具如《大經疏》與《大品疏》等也。

第四論因果 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四論因果

有三：第一、明因行；第二、論果德；第三、辨始終。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有三：第一、明因行；第二、論果德；第三、辨始終。

第一、明因行。經與論釋不同，如《摩德楞伽藏經》云「於一一地中，經百千大劫，方成一地之行」，不數軟根者也。若如《大智論》「迦旃延子云三阿僧祇劫修習果行」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、明因行。經與論釋不同，如《摩德楞伽藏經》云「於一一地中，經百千大劫，方成一地之行」，不數軟根者也。若如《大智論》「迦旃延子云三阿僧祇劫修習果行」也。

問曰：迦旃延子申半教與辨菩薩積劫解行者，何謂半教則是小乘、大乘滿教也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：迦旃延子申半教與辨菩薩積劫解行者，何謂半教則是小乘、大乘滿教也？

答：亦難知之，但有傍有正。迦旃延雖正明小乘教，而傍明大乘滿教菩薩行。何傍也？如《成實論》云「正解三藏中實義，而不妨彼論大小」，〈利業品〉云「檀等六波羅蜜，得阿耨三菩提果」也。阿僧祇者，十十名百，十百名千，十千名萬，十萬名億，千萬億名那由他，千萬那由他名頻婆，名迦陀，過伽陀名一阿僧祇也。就釋迦菩薩發心行行者，第一阿僧祇中解行，而不自知我當作佛。第二阿僧祇中，雖自知我當作佛而不敢發言，心無所畏，具之而知也。經「彌勒發心在前，釋迦發心在後」，故《佛藏經》云「彌勒昔時值善明佛，出於佛所，最初發菩提心」，故經云：彌勒發心在釋迦前四十劫也。又《大方便報恩經》云「今釋迦前有一佛出世，名大釋迦牟尼，時於地獄中火車見受苦，方得發大心。從此過去大釋迦佛至罽那尸佛，為初阿僧祇。是時，釋迦菩薩不離女身。從罽那尸佛至燃燈佛，名為第二阿僧祇，是時始得離女身。是時，菩薩持華供養上燃燈佛，敷鹿皮衣，布髮淹泥。是時，燃燈佛坐為授記：汝於來世，過九十一劫，當得作佛，號釋迦牟尼。從燃燈佛至毘婆尸佛，名為第三阿僧祇，修種智滿足作佛」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：亦難知之，但有傍有正。迦旃延雖正明小乘教，而傍明大乘滿教菩薩行。何傍也？如《成實論》云「正解三藏中實義，而不妨彼論大小」，〈利業品〉云「檀等六波羅蜜，得阿耨三菩提果」也。阿僧祇者，十十名百，十百名千，十千名萬，十萬名億，千萬億名那由他，千萬那由他名頻婆，名迦陀，過伽陀名一阿僧祇也。就釋迦菩薩發心行行者，第一阿僧祇中解行，而不自知我當作佛。第二阿僧祇中，雖自知我當作佛而不敢發言，心無所畏，具之而知也。經「彌勒發心在前，釋迦發心在後」，故《佛藏經》云「彌勒昔時值善明佛，出於佛所，最初發菩提心」，故經云：彌勒發心在釋迦前四十劫也。又《大方便報恩經》云「今釋迦前有一佛出世，名大釋迦牟尼，時於地獄中火車見受苦，方得發大心。從此過去大釋迦佛至罽那尸佛，為初阿僧祇。是時，釋迦菩薩不離女身。從罽那尸佛至燃燈佛，名為第二阿僧祇，是時始得離女身。是時，菩薩持華供養上燃燈佛，敷鹿皮衣，布髮淹泥。是時，燃燈佛坐為授記：汝於來世，過九十一劫，當得作佛，號釋迦牟尼。從燃燈佛至毘婆尸佛，名為第三阿僧祇，修種智滿足作佛」也。

第二、論果德。有近果與遠果者，如經云「劫後十二年、二月十五日，還本生處，捨命生於第四天」，名為近果也。遠果有二種：一者、五十六億七千萬歲時下閻浮提成佛，則是應近果；二者、若積劫修行，金剛心後成佛，名為真果，是遠果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、論果德。有近果與遠果者，如經云「劫後十二年、二月十五日，還本生處，捨命生於第四天」，名為近果也。遠果有二種：一者、五十六億七千萬歲時下閻浮提成佛，則是應近果；二者、若積劫修行，金剛心後成佛，名為真果，是遠果也。

問：橫疎論之，有可如此；竪密正果，何不辨之？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：橫疎論之，有可如此；竪密正果，何不辨之？

答：正果非近與遠、非因非果，不辨之；若欲強明之，亦得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：正果非近與遠、非因非果，不辨之；若欲強明之，亦得也。

第三、辨始終時節。如《賢劫》等經云：有三世劫，劫有千佛，過去莊嚴劫千佛，現在賢劫千佛，未來星宿劫千佛。此三千佛，往昔同修行勝因，故次第致果在乎三劫。又賢劫佛千獨為一類，然賢劫千佛中前四佛已過，今彌勒是第五佛，當出世興也。出世有前有後，故今具敘之。《大論》「迦旃延子云：過三阿僧祇劫，是時菩薩百劫修行三十二相業，自在遲速，遲則百劫，疾則九十一劫也。五華散供養佛，故後九十一劫當作佛。但直明之，應百劫滿足作佛；精進苦行，故超踰九劫，餘九十一劫也。若不超者，應在彌勒後成佛。」故經中往往云：彌勒發心行道在釋迦前，但不精進苦行，故成佛處後。故彌勒自念言：我千阿僧祇劫生在兜率陀天說法，度諸天，不能暫捨身種種苦行也。釋迦精進苦行，故超之九劫得成佛也。如《大經》中聞羅剎說偈超十二劫，《大論》云超九劫不同者，諸師釋云：小劫超十二劫，大劫超九劫，三劫各超三劫，故九劫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、辨始終時節。如《賢劫》等經云：有三世劫，劫有千佛，過去莊嚴劫千佛，現在賢劫千佛，未來星宿劫千佛。此三千佛，往昔同修行勝因，故次第致果在乎三劫。又賢劫佛千獨為一類，然賢劫千佛中前四佛已過，今彌勒是第五佛，當出世興也。出世有前有後，故今具敘之。《大論》「迦旃延子云：過三阿僧祇劫，是時菩薩百劫修行三十二相業，自在遲速，遲則百劫，疾則九十一劫也。五華散供養佛，故後九十一劫當作佛。但直明之，應百劫滿足作佛；精進苦行，故超踰九劫，餘九十一劫也。若不超者，應在彌勒後成佛。」故經中往往云：彌勒發心行道在釋迦前，但不精進苦行，故成佛處後。故彌勒自念言：我千阿僧祇劫生在兜率陀天說法，度諸天，不能暫捨身種種苦行也。釋迦精進苦行，故超之九劫得成佛也。如《大經》中聞羅剎說偈超十二劫，《大論》云超九劫不同者，諸師釋云：小劫超十二劫，大劫超九劫，三劫各超三劫，故九劫也。

問：《大經》云何得師偈超十二劫，《大論》名為九劫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：《大經》云何得師偈超十二劫，《大論》名為九劫耶？

若：《大經》云「雪菩薩聞羅剎為說『諸行無常，是生滅法。生滅滅已，寂滅為樂。』故超十二劫。」《大論》云「廣解弗沙佛出世時節，不定說時節久遠。但彼佛有二弟子：一者名釋迦，二者名彌勒。弗沙佛觀釋迦菩薩心未純熟，所化弟子心已純熟。所以爾者，釋迦心自利為傍，化他為正。又彌勒心已純熟，而所化弟子心未純熟。所以爾者，自行為正，化他為傍故也。是時，弗沙佛作如是思惟：『一人之心易可化度，眾人心難調伏。』故弗沙佛欲使釋迦疾得成佛，則雪山於寶窟中入大光明三昧。是時，釋迦菩薩化外道仙人上採名華，仍見弗沙佛化生寶窟中，身放光明。菩薩見佛，心大歡喜，便先翹一脚立，叉手向佛，一心觀佛，目不曾眴，七日七夜以偈讚佛：『天上天下無如佛，十方世界亦無比，世界所有我盡見，一切無有如佛者。』七夜諦觀於佛目未曾眴，於是得超九大劫，於賢劫中成佛也。」有人言：今超者，相好業中超，有種智曰超。今謂不然，超非超者，並然後熟。波若業超，若得波若，則萬事進也。但此九十一劫，佛出世不同。如《釋論》第九卷云「前九十劫中，有三佛出世，後十劫中有千佛。」九十劫中，初劫有毘婆尸佛，秦言種種見也。第三十二劫中有二佛：一名尸棄佛，秦言火，亦云頂髻；二、鞞怒婆附佛，秦云一切勝也。第九十一劫劫初有四佛：一名迦羅鳩飡陀佛，亦名𤘽樓孫佛，《大論》不見翻，崑崙三藏冠頂亦云帽佛，佛生時如珠有出也；二名迦那含牟尼佛，秦云金仙人，又云屈仙人；三名迦葉佛；四名釋迦牟尼佛。法四佛足前三佛，則是七佛。其前三佛在九十劫中佛也。初佛壽命八萬歲，第二佛壽命七萬歲，第三佛壽命六萬歲，餘有四佛在第九十一劫，劫號為賢。劫初人壽命數千萬歲，漸減漸減；五百萬歲時，有轉輪聖王即出行化，從爾後稍稍減也。《賢劫經》云「至四萬歲時，有第四𤘽那提佛，亦云𤘽樓孫佛出世五濁，經六萬歲。至三萬歲時，有第五𤘽那含牟尼佛出世五濁，經云四萬歲也。二萬歲時，有第六迦葉佛出世，壽命二萬歲。迦葉佛後漸漸減人命至千二百歲時，釋迦始上兜率天，於天數四千歲，則人間五十六億七千萬歲。人壽命百歲時，從兜率下閻浮提作佛，正法五百歲，像法千年，過千五百歲，則釋迦法滅盡。」別經云：末法一萬年也。唯有辟支佛行佛也。人命稍稍傳促，至十歲時，三災競起，土地彫荒，諸惡人死盡，國界空疎，相見則相殺。時有仙人出世名郭相，亦云郭智，勸戒云莫相殺，因緣漸漸促短，勸須修善行慈之相。惡人等改往修來，因緣經故，即復所生子壽二十歲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若：《大經》云「雪菩薩聞羅剎為說『諸行無常，是生滅法。生滅滅已，寂滅為樂。』故超十二劫。」《大論》云「廣解弗沙佛出世時節，不定說時節久遠。但彼佛有二弟子：一者名釋迦，二者名彌勒。弗沙佛觀釋迦菩薩心未純熟，所化弟子心已純熟。所以爾者，釋迦心自利為傍，化他為正。又彌勒心已純熟，而所化弟子心未純熟。所以爾者，自行為正，化他為傍故也。是時，弗沙佛作如是思惟：『一人之心易可化度，眾人心難調伏。』故弗沙佛欲使釋迦疾得成佛，則雪山於寶窟中入大光明三昧。是時，釋迦菩薩化外道仙人上採名華，仍見弗沙佛化生寶窟中，身放光明。菩薩見佛，心大歡喜，便先翹一脚立，叉手向佛，一心觀佛，目不曾眴，七日七夜以偈讚佛：『天上天下無如佛，十方世界亦無比，世界所有我盡見，一切無有如佛者。』七夜諦觀於佛目未曾眴，於是得超九大劫，於賢劫中成佛也。」有人言：今超者，相好業中超，有種智曰超。今謂不然，超非超者，並然後熟。波若業超，若得波若，則萬事進也。但此九十一劫，佛出世不同。如《釋論》第九卷云「前九十劫中，有三佛出世，後十劫中有千佛。」九十劫中，初劫有毘婆尸佛，秦言種種見也。第三十二劫中有二佛：一名尸棄佛，秦言火，亦云頂髻；二、鞞怒婆附佛，秦云一切勝也。第九十一劫劫初有四佛：一名迦羅鳩飡陀佛，亦名𤘽樓孫佛，《大論》不見翻，崑崙三藏冠頂亦云帽佛，佛生時如珠有出也；二名迦那含牟尼佛，秦云金仙人，又云屈仙人；三名迦葉佛；四名釋迦牟尼佛。法四佛足前三佛，則是七佛。其前三佛在九十劫中佛也。初佛壽命八萬歲，第二佛壽命七萬歲，第三佛壽命六萬歲，餘有四佛在第九十一劫，劫號為賢。劫初人壽命數千萬歲，漸減漸減；五百萬歲時，有轉輪聖王即出行化，從爾後稍稍減也。《賢劫經》云「至四萬歲時，有第四𤘽那提佛，亦云𤘽樓孫佛出世五濁，經六萬歲。至三萬歲時，有第五𤘽那含牟尼佛出世五濁，經云四萬歲也。二萬歲時，有第六迦葉佛出世，壽命二萬歲。迦葉佛後漸漸減人命至千二百歲時，釋迦始上兜率天，於天數四千歲，則人間五十六億七千萬歲。人壽命百歲時，從兜率下閻浮提作佛，正法五百歲，像法千年，過千五百歲，則釋迦法滅盡。」別經云：末法一萬年也。唯有辟支佛行佛也。人命稍稍傳促，至十歲時，三災競起，土地彫荒，諸惡人死盡，國界空疎，相見則相殺。時有仙人出世名郭相，亦云郭智，勸戒云莫相殺，因緣漸漸促短，勸須修善行慈之相。惡人等改往修來，因緣經故，即復所生子壽二十歲

。如是子復生子，子孫壽四十歲，傳增至百歲、一萬三萬六萬歲時，有轉輪聖王出世行化，王王相次經第七時，人壽八萬四千歲時，彌勒佛出興世，于時安樂人民熾盛時下生也。《大賢劫經》云「慈氏佛，光照四十里。梵志種，父名梵摩，母字梵經。」《大彌勒經》意云：父是因緣，有人主之德，故言修梵摩，此云善德，亦云善淨。母名梵摩拔提，此云德主，亦云淨主也。《賢劫經》云「子曰德力多聞，侍者曰海氏，智慧弟子慧光，神通弟子曰堅精進。佛在世時，人壽八萬四千歲，正法八萬歲，舍利共興一大寺弘法也。師子佛，光照四十里。君子種，父名勇師子，母名江音，子名大力多聞，侍者名善樂，神足弟子名雨氏，智慧弟子名智積。佛在世時，人壽七萬歲。三會說法，正法億歲，舍利流八方上下也。從𤘽樓秦佛至九十九佛，共出前半劫，後樓至如來獨用半劫。」樓至佛滅後，更六十二劫中空過，無有佛出世。過爾與後第六十三劫中，有一佛號為淨光稱王如來出世，壽命十小劫，化眾生。過此佛後，復三百劫空無有佛出也。此雖有千佛，前後合言三千佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。如是子復生子，子孫壽四十歲，傳增至百歲、一萬三萬六萬歲時，有轉輪聖王出世行化，王王相次經第七時，人壽八萬四千歲時，彌勒佛出興世，于時安樂人民熾盛時下生也。《大賢劫經》云「慈氏佛，光照四十里。梵志種，父名梵摩，母字梵經。」《大彌勒經》意云：父是因緣，有人主之德，故言修梵摩，此云善德，亦云善淨。母名梵摩拔提，此云德主，亦云淨主也。《賢劫經》云「子曰德力多聞，侍者曰海氏，智慧弟子慧光，神通弟子曰堅精進。佛在世時，人壽八萬四千歲，正法八萬歲，舍利共興一大寺弘法也。師子佛，光照四十里。君子種，父名勇師子，母名江音，子名大力多聞，侍者名善樂，神足弟子名雨氏，智慧弟子名智積。佛在世時，人壽七萬歲。三會說法，正法億歲，舍利流八方上下也。從𤘽樓秦佛至九十九佛，共出前半劫，後樓至如來獨用半劫。」樓至佛滅後，更六十二劫中空過，無有佛出世。過爾與後第六十三劫中，有一佛號為淨光稱王如來出世，壽命十小劫，化眾生。過此佛後，復三百劫空無有佛出也。此雖有千佛，前後合言三千佛也。

問：樓至如來何以獨用半劫耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：樓至如來何以獨用半劫耶？

答：應是隨機緣，應如數耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：應是隨機緣，應如數耳。

問：此何故賢劫中有千佛耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此何故賢劫中有千佛耶？

答：《金力士經》云「昔有轉輪王出世，有千子具足，諸王子各發菩提心，願求作佛。父聖王欲誡此千王子，雖前作佛，題取千王子名，對王子以香汁洗之，令千王採取。算得第一者，最初佛，如是至九百九王子，最後一王子，一名字第千佛。諸王子譏言：『我成佛，化已盡，汝復作佛，何所處度？』小王子聞此語悲泣，復更思惟：『世界無邊，眾生無盡。我今發願，願我作佛時，我在世界眾生壽命具與諸王子等，所度眾生數亦同之。』於是地六種動，佛即與其授記。以是因緣故，最後一佛獨當半劫也。」以泣啼故，名為啼泣。佛啼泣標佛樓至者，此啼泣亦云光明佛，生時有勝光明故。於是諸王子即發願：「王子作佛時，我等金剛護；樓至佛但金剛護。」此是五性執金剛護。此是五性中促金剛神護也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：《金力士經》云「昔有轉輪王出世，有千子具足，諸王子各發菩提心，願求作佛。父聖王欲誡此千王子，雖前作佛，題取千王子名，對王子以香汁洗之，令千王採取。算得第一者，最初佛，如是至九百九王子，最後一王子，一名字第千佛。諸王子譏言：『我成佛，化已盡，汝復作佛，何所處度？』小王子聞此語悲泣，復更思惟：『世界無邊，眾生無盡。我今發願，願我作佛時，我在世界眾生壽命具與諸王子等，所度眾生數亦同之。』於是地六種動，佛即與其授記。以是因緣故，最後一佛獨當半劫也。」以泣啼故，名為啼泣。佛啼泣標佛樓至者，此啼泣亦云光明佛，生時有勝光明故。於是諸王子即發願：「王子作佛時，我等金剛護；樓至佛但金剛護。」此是五性執金剛護。此是五性中促金剛神護也。

問曰：賢劫中千佛可是聖王世千子具足提所名牽取偈，次第出世作佛，去來兩二世二千佛，何因各千佛出世耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：賢劫中千佛可是聖王世千子具足提所名牽取偈，次第出世作佛，去來兩二世二千佛，何因各千佛出世耶？

答：諸法師云：不見經說因緣。此即有之，而類例得言，如現千佛因緣。如《大品經》云「此天主問、須菩提答釋般若者，十方恒河沙佛國中，亦如天主問、須菩提答。所以爾者，諸佛道同故也。」地攝兩論、成毘二家義宗，成佛之體，更非異物，亦是眾生神識有續不斷，終成極果。若諸治滓穢，則眾麁斯盡、種智國明湛然常住。在之曰則廣修萬眾行，善滿以成萬德也。故金剛心謝、法身即起，轉無明以為明，故《大經》云「無明轉反為明」。若通論成佛，凡有識之者皆是其體。故《大經》云「而眾生悉皆有心，凡有心者，悉得三菩提。」別而論，唯積劫修行，金剛心後眾德圓備，乃名真成佛也。今大乘宗橫論之、假名說之，亦有此意，但一家義宗彼，若彼諸家心識成佛，云心打破洗盡淨假名，名為真成佛。而彌勒者，如《十住斷經》與《諸佛下生經》意，久已成佛，但迹中一日出家，則此日成佛也。若論法身之體，名言心識絕，但慈悲滿足，不違誓願，萬德莊嚴。所以爾者，為化物故形雜界，應迹眾生故種種應現，為化物令出有無與生死故。雖形不同，今七佛形壽等不同，如《長阿含》等經云：第一毘婆尸佛，亦名維衛佛。佛是剎利王種。剎利，此云分田。是性憍陳如，佛身長二千四百里，紫摩黃金色，諸金釵是歲樹下。金夫人一時禮佛，頭頭上釵落地，都不見金釵下乎。橫之佛光影不現，故知佛色紫磨黃金色，復昧閻浮提金。閻浮提阿闍那，此云歲樹也。南閻浮提，此樹表名也，此樹高上四十千里也。毘婆尸佛，父名般頭摩多，母名槃摩底，子名欠拏，城名槃頭摩也多，圓光百二十由旬，壽命八萬歲也。第二、尸棄佛，亦名式佛，亦是剎利王種，姓憍陳如。身長一千六百八十里，身色亦紫摩金色，通身光一百由旬，壽命七萬歲。尸棄佛，父名明相，母名光曜，子名無量也。第三、毘舍婆佛，亦云鞞怒附佛，亦是剎利種。種性憍陳如，身長一千二百八十里，圓光四十由旬，通通身光六十由旬，壽命六萬歲也。《毘婆沙》云「佛父名善證，母名稱戒，子沙學，城名無踰」。第四𤘽樓孫佛，亦名迦羅鳩飡馱佛，是婆羅門種，此云諦行性。迦葉身長一千里，圓光三十二由旬，通身光五十由旬，壽命四萬歲也。《毘婆沙》第四十六云「多聞弟子名散奢」。婆孫佛，父名禮德，母名善枝，子名上勝，城名安和也。第五𤘽那牟尼佛，亦是婆羅門種，姓迦葉。身長八百里，圓光一千二百里，通身光一千六百里，壽命三萬歲。有多聞弟子名蘇坻佛，父名女德，母善勝，子名道師，城名清淨也。第六、迦葉佛，此云龜，亦是婆羅門種姓，迦葉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：諸法師云：不見經說因緣。此即有之，而類例得言，如現千佛因緣。如《大品經》云「此天主問、須菩提答釋般若者，十方恒河沙佛國中，亦如天主問、須菩提答。所以爾者，諸佛道同故也。」地攝兩論、成毘二家義宗，成佛之體，更非異物，亦是眾生神識有續不斷，終成極果。若諸治滓穢，則眾麁斯盡、種智國明湛然常住。在之曰則廣修萬眾行，善滿以成萬德也。故金剛心謝、法身即起，轉無明以為明，故《大經》云「無明轉反為明」。若通論成佛，凡有識之者皆是其體。故《大經》云「而眾生悉皆有心，凡有心者，悉得三菩提。」別而論，唯積劫修行，金剛心後眾德圓備，乃名真成佛也。今大乘宗橫論之、假名說之，亦有此意，但一家義宗彼，若彼諸家心識成佛，云心打破洗盡淨假名，名為真成佛。而彌勒者，如《十住斷經》與《諸佛下生經》意，久已成佛，但迹中一日出家，則此日成佛也。若論法身之體，名言心識絕，但慈悲滿足，不違誓願，萬德莊嚴。所以爾者，為化物故形雜界，應迹眾生故種種應現，為化物令出有無與生死故。雖形不同，今七佛形壽等不同，如《長阿含》等經云：第一毘婆尸佛，亦名維衛佛。佛是剎利王種。剎利，此云分田。是性憍陳如，佛身長二千四百里，紫摩黃金色，諸金釵是歲樹下。金夫人一時禮佛，頭頭上釵落地，都不見金釵下乎。橫之佛光影不現，故知佛色紫磨黃金色，復昧閻浮提金。閻浮提阿闍那，此云歲樹也。南閻浮提，此樹表名也，此樹高上四十千里也。毘婆尸佛，父名般頭摩多，母名槃摩底，子名欠拏，城名槃頭摩也多，圓光百二十由旬，壽命八萬歲也。第二、尸棄佛，亦名式佛，亦是剎利王種，姓憍陳如。身長一千六百八十里，身色亦紫摩金色，通身光一百由旬，壽命七萬歲。尸棄佛，父名明相，母名光曜，子名無量也。第三、毘舍婆佛，亦云鞞怒附佛，亦是剎利種。種性憍陳如，身長一千二百八十里，圓光四十由旬，通通身光六十由旬，壽命六萬歲也。《毘婆沙》云「佛父名善證，母名稱戒，子沙學，城名無踰」。第四𤘽樓孫佛，亦名迦羅鳩飡馱佛，是婆羅門種，此云諦行性。迦葉身長一千里，圓光三十二由旬，通身光五十由旬，壽命四萬歲也。《毘婆沙》第四十六云「多聞弟子名散奢」。婆孫佛，父名禮德，母名善枝，子名上勝，城名安和也。第五𤘽那牟尼佛，亦是婆羅門種，姓迦葉。身長八百里，圓光一千二百里，通身光一千六百里，壽命三萬歲。有多聞弟子名蘇坻佛，父名女德，母善勝，子名道師，城名清淨也。第六、迦葉佛，此云龜，亦是婆羅門種姓，迦葉

姓為名也。身長十六丈，壽命二萬歲，亦云三萬年也。《大經》云「迦葉佛七日入滅」，此意釋不同：一云七月入滅；二云七日說常樂我淨，非入滅。此意似應二萬歲也。佛父名梵德，母名財主，子名進運，城名婆羅捺也，多聞弟子名藥婆參也。第七、釋迦牟尼佛，此是剎利種姓。釋迦身長一丈六尺，圓光七尺，佛壽八十歲，與釋迦壽命經論出不同。《中本起經》云「佛壽八十」，雙卷《泥洹經》云「七十九，行年八十」，《胎經》第十二卷〈王世品〉云「釋迦壽命八十四」也，《阿含經》云「佛壽八十五」，《釋論》第三十四卷云「釋迦佛壽百歲」，《婆娑》云「三阿僧祇劫壽命，與他化自在天壽一種，萬六千歲但八十年。受餘年者，眾生機品堪八十，故入滅。餘化眾生者，付諸聲聞、菩薩等也。」如此等時不同，意或時隨物所宜，見應壽無定。如來大期八十，於第七十九年說《大經》。若爾者，《法華》云「四十餘年」者，此必是《大經》之所說更退一年，是七十八年上說《法華》。若爾，以八十為定者，十九出家，三十成道。正取上仍說法者，佛初說法時，有人年十一許，已能至佛，所謂法比至堪聞法。至佛滅去，復得年已六十一。佛滅度去已，復四十許年時，此人始百一歲，具聞說法。始終之說法，此人在世，由能說法行化，純風相在，盛行佛法也。此是諸師說意也。釋迦父名淨飯王，母摩耶，子名羅睺羅，城名迦毘羅跋提，法多聞弟子等，如居士經說也。毘婆尸佛至釋迦初生時，為行七步，舉手而言：「三界皆苦，天上天下，唯為獨尊。」又皆於四方觀見老病死、沙門學道，皆趣鹿野苑，轉四諦法輪，諸師說如此也。又七佛並是上金色也。《觀佛三昧經》第八卷云「彌勒身長千尺」，若如《成佛經》云「身丈十六丈，圓光百由旬，壽命八萬四千歲。是婆羅門種姓，梵志父名修梵摩，此云淨德，亦名善德，母梵摩跋提，此云德殊，子名德力，城名翅頭末，多聞弟子名海氏」也。《胎經》第二卷云「釋迦從脇生，彌勒從頂生，我壽百歲，彌勒八萬四千歲。我國是土，汝國是金。我苦，汝上樂也。」尋彌勒是賢劫第五佛，過去名莊嚴劫有千佛，最初佛名華光佛，最後佛名毘舍婆如來也。現在賢劫有千佛，最初佛名𤘽樓孫佛，最後佛名樓至佛也。未來名星宿劫有千佛，最初佛名曰光淨光稱王佛，最後佛名須彌相如來也。若依《稱揚諸佛三千佛經》云「過去千佛中，最初佛名人中尊佛，次師子步佛，最後佛名金剛王佛。賢劫千佛中最初佛名𤘽那提，次伽那含牟尼，最後佛名樓至佛。未來千佛中，最初佛名王中王佛，最後佛名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姓為名也。身長十六丈，壽命二萬歲，亦云三萬年也。《大經》云「迦葉佛七日入滅」，此意釋不同：一云七月入滅；二云七日說常樂我淨，非入滅。此意似應二萬歲也。佛父名梵德，母名財主，子名進運，城名婆羅捺也，多聞弟子名藥婆參也。第七、釋迦牟尼佛，此是剎利種姓。釋迦身長一丈六尺，圓光七尺，佛壽八十歲，與釋迦壽命經論出不同。《中本起經》云「佛壽八十」，雙卷《泥洹經》云「七十九，行年八十」，《胎經》第十二卷〈王世品〉云「釋迦壽命八十四」也，《阿含經》云「佛壽八十五」，《釋論》第三十四卷云「釋迦佛壽百歲」，《婆娑》云「三阿僧祇劫壽命，與他化自在天壽一種，萬六千歲但八十年。受餘年者，眾生機品堪八十，故入滅。餘化眾生者，付諸聲聞、菩薩等也。」如此等時不同，意或時隨物所宜，見應壽無定。如來大期八十，於第七十九年說《大經》。若爾者，《法華》云「四十餘年」者，此必是《大經》之所說更退一年，是七十八年上說《法華》。若爾，以八十為定者，十九出家，三十成道。正取上仍說法者，佛初說法時，有人年十一許，已能至佛，所謂法比至堪聞法。至佛滅去，復得年已六十一。佛滅度去已，復四十許年時，此人始百一歲，具聞說法。始終之說法，此人在世，由能說法行化，純風相在，盛行佛法也。此是諸師說意也。釋迦父名淨飯王，母摩耶，子名羅睺羅，城名迦毘羅跋提，法多聞弟子等，如居士經說也。毘婆尸佛至釋迦初生時，為行七步，舉手而言：「三界皆苦，天上天下，唯為獨尊。」又皆於四方觀見老病死、沙門學道，皆趣鹿野苑，轉四諦法輪，諸師說如此也。又七佛並是上金色也。《觀佛三昧經》第八卷云「彌勒身長千尺」，若如《成佛經》云「身丈十六丈，圓光百由旬，壽命八萬四千歲。是婆羅門種姓，梵志父名修梵摩，此云淨德，亦名善德，母梵摩跋提，此云德殊，子名德力，城名翅頭末，多聞弟子名海氏」也。《胎經》第二卷云「釋迦從脇生，彌勒從頂生，我壽百歲，彌勒八萬四千歲。我國是土，汝國是金。我苦，汝上樂也。」尋彌勒是賢劫第五佛，過去名莊嚴劫有千佛，最初佛名華光佛，最後佛名毘舍婆如來也。現在賢劫有千佛，最初佛名𤘽樓孫佛，最後佛名樓至佛也。未來名星宿劫有千佛，最初佛名曰光淨光稱王佛，最後佛名須彌相如來也。若依《稱揚諸佛三千佛經》云「過去千佛中，最初佛名人中尊佛，次師子步佛，最後佛名金剛王佛。賢劫千佛中最初佛名𤘽那提，次伽那含牟尼，最後佛名樓至佛。未來千佛中，最初佛名王中王佛，最後佛名

曰轉場尊上德佛」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰轉場尊上德佛」也。

第五明出世時節久近 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五明出世時節久近

劫初人壽命數不同，或云千萬億歲，或云四萬歲，或云八萬四千歲也。漸漸轉促，正於百年，乃至十歲，《雜心》亦同也。故《樓炭經》云「人壽至十歲時，有三小劫：一者刀劍劫；二者穀貴劫；三者疾疫劫。刀劍者，人多貪麁，行十惡法；若行善，眾共笑，推為愚爭，共懷滅，相教作惡，無一善人。爾時，人民亦壽十歲，時女生五月日生兒，人多行非法。女嫁所有飲食羹味，一切衣服皆悉滅盡，天下山林豁谷崖岸自然而生，所有七寶皆沒，地中但棘荊。于時人民不教父母，不承卑，沙門無人，人民相見但欲殺害，譬如獵師見鹿麞便欲殺之。于時草木瓦石皆化為刀劍，展轉相殺。人既止壽十歲，中有點之者，見此相殺，走入山林谿谷深河相中藏遲，言：『無有能殺我者，我亦不殺汝人。』便在山林食諸樹根果。相殺七日便止。」又經云「七日方止，時人死者，皆墮泥利中也。」相殺既止，智者乃出相見，共相約勅不宜相殺害。於是天下人民更善行，其後生子皆壽二十歲，如是後生孫壽四十歲，稍增至八十，乃至百千一萬二萬四萬六萬歲。既約相戒，並為善行，其壽稍稍增長。如久久天下人民皆壽八萬四千歲，然後當有佛出世，名彌勒。天下興衰，其相如此，是為刀兵劫也。飢餓劫者，人多作非法惡疾，邪見慳貪，嫉妬守財不施，水旱不節，田種無收，米穀轉盡，食粒驚貴。釋粃糠街巷葉落，以自車爾粃葉既盡，家鑿地下，食草木根。在先而死，捺則死，人復共食噉。噉之轉飢渴，於屠殺之處乃至塚間，拾諸骸骨煮汁飲之，以此自消。餓飢死盡者，生餓鬼中，名為飢餓劫也。疾病劫者，人皆正見，修行十善，終不生三劫中也。但人無福德，值惡時惡人，故疾病眾多，又無他方計，少有賢業，雖行眾善，不能攘劫，遇病輒死。生平在世侵燒撾打捶，既其心亂，臨死時接其精神，直落三惡道中受無量苦也。故經云「一日一夜持不殺戒，終不生刀兵劫、疾病劫」也。又云「若以呵梨勒果施僧，終不生病疾疫劫中；若一食施僧供僧，終不生飢饉劫。」此閻浮提惡劫可起，餘方少；此間刀劫起，彼唯重嗔；此間疾病劫起，彼惟氣力羸劣；此有飢饉劫，彼但小小渴之耳。此三劫者，出《長阿含經》、《三法度經》、《華嚴經》及《大論》與《雜心論》等撰之也。經云三劫者，時序改發惡時為小劫，非是四十里方名等小中大三劫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫初人壽命數不同，或云千萬億歲，或云四萬歲，或云八萬四千歲也。漸漸轉促，正於百年，乃至十歲，《雜心》亦同也。故《樓炭經》云「人壽至十歲時，有三小劫：一者刀劍劫；二者穀貴劫；三者疾疫劫。刀劍者，人多貪麁，行十惡法；若行善，眾共笑，推為愚爭，共懷滅，相教作惡，無一善人。爾時，人民亦壽十歲，時女生五月日生兒，人多行非法。女嫁所有飲食羹味，一切衣服皆悉滅盡，天下山林豁谷崖岸自然而生，所有七寶皆沒，地中但棘荊。于時人民不教父母，不承卑，沙門無人，人民相見但欲殺害，譬如獵師見鹿麞便欲殺之。于時草木瓦石皆化為刀劍，展轉相殺。人既止壽十歲，中有點之者，見此相殺，走入山林谿谷深河相中藏遲，言：『無有能殺我者，我亦不殺汝人。』便在山林食諸樹根果。相殺七日便止。」又經云「七日方止，時人死者，皆墮泥利中也。」相殺既止，智者乃出相見，共相約勅不宜相殺害。於是天下人民更善行，其後生子皆壽二十歲，如是後生孫壽四十歲，稍增至八十，乃至百千一萬二萬四萬六萬歲。既約相戒，並為善行，其壽稍稍增長。如久久天下人民皆壽八萬四千歲，然後當有佛出世，名彌勒。天下興衰，其相如此，是為刀兵劫也。飢餓劫者，人多作非法惡疾，邪見慳貪，嫉妬守財不施，水旱不節，田種無收，米穀轉盡，食粒驚貴。釋粃糠街巷葉落，以自車爾粃葉既盡，家鑿地下，食草木根。在先而死，捺則死，人復共食噉。噉之轉飢渴，於屠殺之處乃至塚間，拾諸骸骨煮汁飲之，以此自消。餓飢死盡者，生餓鬼中，名為飢餓劫也。疾病劫者，人皆正見，修行十善，終不生三劫中也。但人無福德，值惡時惡人，故疾病眾多，又無他方計，少有賢業，雖行眾善，不能攘劫，遇病輒死。生平在世侵燒撾打捶，既其心亂，臨死時接其精神，直落三惡道中受無量苦也。故經云「一日一夜持不殺戒，終不生刀兵劫、疾病劫」也。又云「若以呵梨勒果施僧，終不生病疾疫劫中；若一食施僧供僧，終不生飢饉劫。」此閻浮提惡劫可起，餘方少；此間刀劫起，彼唯重嗔；此間疾病劫起，彼惟氣力羸劣；此有飢饉劫，彼但小小渴之耳。此三劫者，出《長阿含經》、《三法度經》、《華嚴經》及《大論》與《雜心論》等撰之也。經云三劫者，時序改發惡時為小劫，非是四十里方名等小中大三劫也。

第六辨成道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六辨成道

先明七佛成道坐樹不同，依《長阿含經》明之。第一毘婆尸佛，坐波羅樹下成道也。第二尸棄佛，坐分陀利樹下成道也。第三毘舍婆，坐博落叉樹下成道也。第四𤘽樓孫佛，坐尸𤘽瑠樹下成道也。第五𤘽那含牟尼佛，坐憂曇婆羅樹下成道也。第六迦葉佛，坐𤘽律陀樹下成道也。第七釋迦牟尼佛，坐貝多羅樹下成道也。又《十住毘婆娑》明前六佛樹名是同，唯釋迦坐阿輸陀樹下成道也。第八彌勒，龍華樹下坐成道。但成道，真應二種成道，毘如第四重中說。今文明之，理成佛，即是真成佛也。二、應迹成也。言理成者，從梵夫修行，乃至登十地，未多常住，窮學後心，如來圓明，斯即本無今有，故言理真成也。言應迹成者，如彌勒大士即出家日，坐龍華樹下成等正覺，故言應迹成也。總談因果，不出二種：一、實行修因，得實行之果，即是凡夫依怖修行無所得乃至十地，此等並是實行之因。金剛心後，佛果起時，此是實行之果也。二、迹中行因得應身之果，如釋迦六年苦行，此即迹中修因，三十成道，此是應身之果。今彌勒成道，迹因應也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先明七佛成道坐樹不同，依《長阿含經》明之。第一毘婆尸佛，坐波羅樹下成道也。第二尸棄佛，坐分陀利樹下成道也。第三毘舍婆，坐博落叉樹下成道也。第四𤘽樓孫佛，坐尸𤘽瑠樹下成道也。第五𤘽那含牟尼佛，坐憂曇婆羅樹下成道也。第六迦葉佛，坐𤘽律陀樹下成道也。第七釋迦牟尼佛，坐貝多羅樹下成道也。又《十住毘婆娑》明前六佛樹名是同，唯釋迦坐阿輸陀樹下成道也。第八彌勒，龍華樹下坐成道。但成道，真應二種成道，毘如第四重中說。今文明之，理成佛，即是真成佛也。二、應迹成也。言理成者，從梵夫修行，乃至登十地，未多常住，窮學後心，如來圓明，斯即本無今有，故言理真成也。言應迹成者，如彌勒大士即出家日，坐龍華樹下成等正覺，故言應迹成也。總談因果，不出二種：一、實行修因，得實行之果，即是凡夫依怖修行無所得乃至十地，此等並是實行之因。金剛心後，佛果起時，此是實行之果也。二、迹中行因得應身之果，如釋迦六年苦行，此即迹中修因，三十成道，此是應身之果。今彌勒成道，迹因應也。

第七明三會度多少不同 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七明三會度多少不同

依《觀佛三昧經》明之，七佛佛三會度人不同。第一、毘婆尸佛，三會說法：初會說時，度十六萬八千人；第二會時，度十萬人；第三會時，度八萬人也。第二、尸棄佛，亦三會度人：初會時度十萬人，第二會時度八萬人，第三會時度七萬人也。第三、毘舍婆佛，二會說法度人：初會時度七萬人，第二會時度六萬人也。第四、𤘽樓孫佛，一會說法，度四萬人。第五、拘那含牟尼佛，亦一會說法，度三萬人也。第七、釋迦牟尼佛，亦一會說法，度千二百五十人也，並是善來得戒人也。諸師云：此《觀佛三昧經》未知何時度千二百五十人？初度提謂婆梨人等，不見多人；為五人說法，只見枸隣等五人，若合諸天明之經，自云八萬諸天悟道，故難解之。又非是一會度人也，但是一坐異聞悟道，名千二百五十人也。又云：優樓毘縲迦葉等三兄弟為一千，舍利弗、目連二人眷屬，為二百五十人。又云：身子弟子等六百五十人，目連六百人，合一千二百五十人也。釋迦一會說法者，偏就於鹿苑中為說四諦法輪明之也。此七佛中三會，或一會，或會不同也。第八、彌勒佛三會說法，度人多少不同。如《胎經》釋迦語彌勒偈言：「汝生安樂國，亦不如我累苦。汝說法甚安，我說法甚難。初說九十六，二說九十四，三說九十二；我初說十二，二說三十六。汝所三說人，是吾先所化，九十六億人受五戒者，九十四億受持三戒者，九十二億人一稱南無佛。汝父梵摩淨，將八萬四千，非我先所化，是汝初開度。」《報恩經》與本經亦云三種人是釋迦先化人，得此經說也。又《胎經》第三卷〈法住品〉云「佛告彌勒：我今緣盡，無教化處。今所化眾生分作三分，付阿難度，與難陀復羅度之，餘一分付彌勒度脫之」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依《觀佛三昧經》明之，七佛佛三會度人不同。第一、毘婆尸佛，三會說法：初會說時，度十六萬八千人；第二會時，度十萬人；第三會時，度八萬人也。第二、尸棄佛，亦三會度人：初會時度十萬人，第二會時度八萬人，第三會時度七萬人也。第三、毘舍婆佛，二會說法度人：初會時度七萬人，第二會時度六萬人也。第四、𤘽樓孫佛，一會說法，度四萬人。第五、拘那含牟尼佛，亦一會說法，度三萬人也。第七、釋迦牟尼佛，亦一會說法，度千二百五十人也，並是善來得戒人也。諸師云：此《觀佛三昧經》未知何時度千二百五十人？初度提謂婆梨人等，不見多人；為五人說法，只見枸隣等五人，若合諸天明之經，自云八萬諸天悟道，故難解之。又非是一會度人也，但是一坐異聞悟道，名千二百五十人也。又云：優樓毘縲迦葉等三兄弟為一千，舍利弗、目連二人眷屬，為二百五十人。又云：身子弟子等六百五十人，目連六百人，合一千二百五十人也。釋迦一會說法者，偏就於鹿苑中為說四諦法輪明之也。此七佛中三會，或一會，或會不同也。第八、彌勒佛三會說法，度人多少不同。如《胎經》釋迦語彌勒偈言：「汝生安樂國，亦不如我累苦。汝說法甚安，我說法甚難。初說九十六，二說九十四，三說九十二；我初說十二，二說三十六。汝所三說人，是吾先所化，九十六億人受五戒者，九十四億受持三戒者，九十二億人一稱南無佛。汝父梵摩淨，將八萬四千，非我先所化，是汝初開度。」《報恩經》與本經亦云三種人是釋迦先化人，得此經說也。又《胎經》第三卷〈法住品〉云「佛告彌勒：我今緣盡，無教化處。今所化眾生分作三分，付阿難度，與難陀復羅度之，餘一分付彌勒度脫之」也。

第八辨彌勒與釋迦同時涅槃不同滅度 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八辨彌勒與釋迦同時涅槃不同滅度

尋佛是周莊王十年夏四月八日辛卯，度恒星不現時，即是佛生日。佛是惠王八年四月八日出家，于時年十九。至惠王十九年四月八日成道，于時年三十。至經五年二月十五日滅度，于時年八十。佛自出世，從周莊王至契，合得一千二百四十年，具如《大經疏》中辨之也。《菩薩處胎經．集法品》云「如來即二月八日成，八日轉法輪，二月八日降魔，二月八日而入涅槃」也。諸經說小小不同，次明彌勒入涅槃時節故。如《彌勒觀經》云「優婆離問佛言：世尊！往昔於毘尼中及前後諸經說：阿逸多當得作佛。此人具凡夫身，未斷諸結。其人今者雖復出家，不修禪定、不斷煩惱。佛說此人成佛無疑。此人命終，生何國土？佛答言：此人從今去十二年中命終，必得往生兜率天上，仍為諸天子廣說法也。優婆離又問佛：今此大士何時於閻浮提生於彼天？佛答：却後十二年二月十五日，於波羅捺國劫波利大婆羅門家本所生處，結跏趺坐，入滅盡定而取滅度。時諸人等起眾寶塔，供養舍利。於兜率天上寶臺內摩尼殿上師子床坐，忽然化生，於蓮華上結跏趺坐，身如閻浮檀金色，長十六由旬，有三十二相八十種好，晝夜六時說法，度諸天子五十六億七千萬歲，爾乃下來，生此作佛」也。言不修禪定、不斷煩惱者，舊論諸師云：此觀經同初教法輪，亦如釋迦以凡夫身六年苦行，方得作佛為例也。今經既應現為慈心位，故《上生經》中具六度四等菩薩行，即不退轉之行，具論中假者，可言不修禪定、不斷煩惱耶？但優婆離執小乘意問耳。半教之宗，真凡夫身成佛，都不論前身證聖與成佛，故作如此問耳。今大乘具論本迹，故佛答直明上天兜率生依正報事修趣不修不斷等事也。故《大品經》云「入法位人得初授記」。又《十住斷結經》云「彌勒久已成為慈悲本願，故現身成佛」。《大品經．夢行品》云「彌勒久行六度，無所得故」。又如《大品》第卷云「昔於華嚴城內見燃燈佛，即得不雖六波羅蜜行。」若爾，豈得言不修定、斷煩惱耶？《大經》第三十四卷云「發心畢竟二不別，如是二心先心難，自未得度先度他，是故我禮初發心。發心已為天人師，勝出聲聞及緣覺，如是發心過三界，是故得名最上道」也。《華嚴經》第四十七、四十八卷云「彌勒菩薩語善財云：我於此閻浮提南界，摩離國內拘提聚落，婆羅門種姓中生。為欲滅彼憍慢心故、化度父母及親族故，於中受生；於此命終，生兜率天，化度彼故；於彼天上壽命終盡時，下生此間，成等正覺。汝及文殊師利謂得見我，汝往詣文殊處，問菩薩行，修菩薩道。何以故？文殊師利常為諸佛之母，常為諸 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尋佛是周莊王十年夏四月八日辛卯，度恒星不現時，即是佛生日。佛是惠王八年四月八日出家，于時年十九。至惠王十九年四月八日成道，于時年三十。至經五年二月十五日滅度，于時年八十。佛自出世，從周莊王至契，合得一千二百四十年，具如《大經疏》中辨之也。《菩薩處胎經．集法品》云「如來即二月八日成，八日轉法輪，二月八日降魔，二月八日而入涅槃」也。諸經說小小不同，次明彌勒入涅槃時節故。如《彌勒觀經》云「優婆離問佛言：世尊！往昔於毘尼中及前後諸經說：阿逸多當得作佛。此人具凡夫身，未斷諸結。其人今者雖復出家，不修禪定、不斷煩惱。佛說此人成佛無疑。此人命終，生何國土？佛答言：此人從今去十二年中命終，必得往生兜率天上，仍為諸天子廣說法也。優婆離又問佛：今此大士何時於閻浮提生於彼天？佛答：却後十二年二月十五日，於波羅捺國劫波利大婆羅門家本所生處，結跏趺坐，入滅盡定而取滅度。時諸人等起眾寶塔，供養舍利。於兜率天上寶臺內摩尼殿上師子床坐，忽然化生，於蓮華上結跏趺坐，身如閻浮檀金色，長十六由旬，有三十二相八十種好，晝夜六時說法，度諸天子五十六億七千萬歲，爾乃下來，生此作佛」也。言不修禪定、不斷煩惱者，舊論諸師云：此觀經同初教法輪，亦如釋迦以凡夫身六年苦行，方得作佛為例也。今經既應現為慈心位，故《上生經》中具六度四等菩薩行，即不退轉之行，具論中假者，可言不修禪定、不斷煩惱耶？但優婆離執小乘意問耳。半教之宗，真凡夫身成佛，都不論前身證聖與成佛，故作如此問耳。今大乘具論本迹，故佛答直明上天兜率生依正報事修趣不修不斷等事也。故《大品經》云「入法位人得初授記」。又《十住斷結經》云「彌勒久已成為慈悲本願，故現身成佛」。《大品經．夢行品》云「彌勒久行六度，無所得故」。又如《大品》第卷云「昔於華嚴城內見燃燈佛，即得不雖六波羅蜜行。」若爾，豈得言不修定、斷煩惱耶？《大經》第三十四卷云「發心畢竟二不別，如是二心先心難，自未得度先度他，是故我禮初發心。發心已為天人師，勝出聲聞及緣覺，如是發心過三界，是故得名最上道」也。《華嚴經》第四十七、四十八卷云「彌勒菩薩語善財云：我於此閻浮提南界，摩離國內拘提聚落，婆羅門種姓中生。為欲滅彼憍慢心故、化度父母及親族故，於中受生；於此命終，生兜率天，化度彼故；於彼天上壽命終盡時，下生此間，成等正覺。汝及文殊師利謂得見我，汝往詣文殊處，問菩薩行，修菩薩道。何以故？文殊師利常為諸佛之母，常為諸

菩薩之師也。」若爾，諸經分明如此說者，可言不修定、不煩惱耶？但諸論師等義宗，發心之位定下，假名定前為發心，即是真凡夫位次，故作如此判耳。今明發心位具中假明之，故即齊也。又尋撿眾經，釋迦與彌勒滅度時節釋不同：一者、地攝成毘諸家云：彌勒於人入般涅槃，應是釋迦滅度。何以得知？說《法華經》時，亦有彌勒。若至雙林法席，不復見列彌勒名，說法華在前年之末、說涅槃是今歲之初，若彌勒在佛後生天者，便應在涅槃法席。而今無者，當知必是佛前入涅槃也。二、《大經》云「彌廣菩薩者，通論諸菩薩」。若爾，彌勒預在弘廣菩薩限中，無有一菩薩名弘廣故也。三、今謂則不然，如第一諸師說，第二云似有如此義，而《釋論》第一卷與第百卷親云「佛滅度後，阿難、文殊、彌勒三人結集大乘藏」，故知佛滅後，方入涅槃。若爾，成略故不引名，或是如第二釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩之師也。」若爾，諸經分明如此說者，可言不修定、不煩惱耶？但諸論師等義宗，發心之位定下，假名定前為發心，即是真凡夫位次，故作如此判耳。今明發心位具中假明之，故即齊也。又尋撿眾經，釋迦與彌勒滅度時節釋不同：一者、地攝成毘諸家云：彌勒於人入般涅槃，應是釋迦滅度。何以得知？說《法華經》時，亦有彌勒。若至雙林法席，不復見列彌勒名，說法華在前年之末、說涅槃是今歲之初，若彌勒在佛後生天者，便應在涅槃法席。而今無者，當知必是佛前入涅槃也。二、《大經》云「彌廣菩薩者，通論諸菩薩」。若爾，彌勒預在弘廣菩薩限中，無有一菩薩名弘廣故也。三、今謂則不然，如第一諸師說，第二云似有如此義，而《釋論》第一卷與第百卷親云「佛滅度後，阿難、文殊、彌勒三人結集大乘藏」，故知佛滅後，方入涅槃。若爾，成略故不引名，或是如第二釋也。

第九簡教大小乘 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九簡教大小乘

舊諸師云：釋迦一化，現形致教，不出二途：一是世教；二是出世教。明世教有三種：一者、三歸；二者、五戒；三者，十善也。二者、出世教，亦有三種：一、頓教，為利根大行人說，如《華嚴》大乘等經是也；二者、偏方不定教，為中根人，如《夫人》與《金光明》等經是；三者、階漸次第教，此為下根人說經，即是五時、四時等經教是也。談此經，於二種中道出世教，與三教中師解若同：一云是偏方教，明未來因果，成佛淨土因果之事，依正二果，事事精華，具如經文所說也。二云此是次第教，五時教中此是初教，補釋迦並論一生成佛事，亦是小乘指授記事名本末經中說也。又此既從《阿含》中出，《阿含》中是三藏教，此經理因是小乘教。若如《大彌勒經》別說，未必是《阿含》中出也。又一云是大乘教故，《中阿含》復釋是大乘，即此經文中有常樂等語。今謂不然，汝既言《阿含經》復是大乘等者，非正宗，傍明大乘也。故今謂《上生經》是正、是大教，故經文多具明六度、四等菩薩行菩提心無上道也，亦具論中假故。大乘因果第三假明宗中說；《下生經》是小乘為宗，故說文唯證四果而已也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舊諸師云：釋迦一化，現形致教，不出二途：一是世教；二是出世教。明世教有三種：一者、三歸；二者、五戒；三者，十善也。二者、出世教，亦有三種：一、頓教，為利根大行人說，如《華嚴》大乘等經是也；二者、偏方不定教，為中根人，如《夫人》與《金光明》等經是；三者、階漸次第教，此為下根人說經，即是五時、四時等經教是也。談此經，於二種中道出世教，與三教中師解若同：一云是偏方教，明未來因果，成佛淨土因果之事，依正二果，事事精華，具如經文所說也。二云此是次第教，五時教中此是初教，補釋迦並論一生成佛事，亦是小乘指授記事名本末經中說也。又此既從《阿含》中出，《阿含》中是三藏教，此經理因是小乘教。若如《大彌勒經》別說，未必是《阿含》中出也。又一云是大乘教故，《中阿含》復釋是大乘，即此經文中有常樂等語。今謂不然，汝既言《阿含經》復是大乘等者，非正宗，傍明大乘也。故今謂《上生經》是正、是大教，故經文多具明六度、四等菩薩行菩提心無上道也，亦具論中假故。大乘因果第三假明宗中說；《下生經》是小乘為宗，故說文唯證四果而已也。

問：若爾，經文何言證常樂等四德耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若爾，經文何言證常樂等四德耶？

答：尋常等語品漫，如小乘滅度無為中亦義記常樂，大乘妙有亦得明常樂，假屬大乘可例。如般若教已上一例，或可是對悟無常說常等事，何必是破三修比丘說常樂我淨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：尋常等語品漫，如小乘滅度無為中亦義記常樂，大乘妙有亦得明常樂，假屬大乘可例。如般若教已上一例，或可是對悟無常說常等事，何必是破三修比丘說常樂我淨也。

第十明雜料簡 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十明雜料簡

問：此經既是大乘經，何故不安五事？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此經既是大乘經，何故不安五事？

答：傳云既從《大成佛經》出，故略爾不安五事。《大經》云：既有五事，所以小本無。如《觀音經》不安五事，大本《成佛經》安五事。佛住優摩加陀國遊彼沙山，此翻云孤陀山。過去諸佛常降魔處，夏安居中與舍利弗等經行山頂與說經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：傳云既從《大成佛經》出，故略爾不安五事。《大經》云：既有五事，所以小本無。如《觀音經》不安五事，大本《成佛經》安五事。佛住優摩加陀國遊彼沙山，此翻云孤陀山。過去諸佛常降魔處，夏安居中與舍利弗等經行山頂與說經也。

問：此經宗，淨土因果為宗，是名物淨土？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此經宗，淨土因果為宗，是名物淨土？

答：此國土，穢土中淨穢土，非是如無量壽淨土等。何以知之者，《大論》云「地居故，非諸天；無欲故，非欲界。」《賢愚經》云「彌勒出世時，五百歲行嫁，有婦女等」，即得是好淨土也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：此國土，穢土中淨穢土，非是如無量壽淨土等。何以知之者，《大論》云「地居故，非諸天；無欲故，非欲界。」《賢愚經》云「彌勒出世時，五百歲行嫁，有婦女等」，即得是好淨土也。

問：釋迦何故十九出家、三十成佛？彌勒何以且趣出家初夜成道耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：釋迦何故十九出家、三十成佛？彌勒何以且趣出家初夜成道耶？

答：舊云彌勒發心來久故，所以小乘時成道；釋迦發心成近故，所以久時成道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：舊云彌勒發心來久故，所以小乘時成道；釋迦發心成近故，所以久時成道。

問：釋迦發心成近故不即成佛者，發心成近故在後成佛，何言前佛成？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：釋迦發心成近故不即成佛者，發心成近故在後成佛，何言前佛成？

答：釋迦精進苦行，故前成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：釋迦精進苦行，故前成佛。

問：由精進苦行前成佛者，精進苦行故即得出家成佛，不應久久成佛也。今未必然，給是明隨緣機宜，方便久遠不同示耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：由精進苦行前成佛者，精進苦行故即得出家成佛，不應久久成佛也。今未必然，給是明隨緣機宜，方便久遠不同示耳。

問曰：釋迦何故託生剎利性，彌勒何以託生婆羅門性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：釋迦何故託生剎利性，彌勒何以託生婆羅門性？

答：釋迦所化眾生剛強難化故，所以託生貴姓化眾生也。彌勒所化眾生柔軟易化故，所以託生婆羅門性。故《菩薩處胎經》云「汝說法者易，我說法者難」也。《釋論》云「諸佛八相成道：一上天、二下入胎、三住胎、四出胎、五出家、六成道、七說法、八滅度。」《大彌勒經》云「七乞食、八尋迦葉、九滅度」也。《瑞應經》云「乘白藏入勝經處，胞胎身處天宮」也。《華嚴經》廣說入胎事，殊絕，不可思議。可彌勒佛出世時田一種七獲，米長七寸，白如珂玉、甘甜如蜜，如劫初米四寸也。衣寸從樹生，自然而有，同如北欝單越國也。又明珠柱長，小本云十里，當照八由旬，是三千二里也。又云明珠柱，一云明珠莊嚴柱，故言明珠也。二云柱是明珠作，如金作柱也。又《賢愚經》云「人壽八萬四千歲」也。又經云「歎屍骨身」者，《大本》云「迦葉入滅盡定，得待彌勒出時，三衣鉢具已，仍不入無為涅槃。」有人言：骨身舍利故放光相，出八十八反瑞故、皆言骨故。又云：入滅盡定，骨身不朽壞，猶如骨堅，故言骨身也。今謂應如後解。《阿含經》云「佛聲聞弟子有四人至今猶未入涅槃，傳佛法滅盡時，方入無餘。一摩訶迦葉、二賓頭盧和上、三君頭拔嘆、四羅睺羅，是四比丘。」若爾，迦葉入滅盡定中，不入無餘涅槃。彌勒成佛已，領大眾往至迦葉所，用三種法發起迦葉：一、香油流；二、打楗槌；三、吹螺。迦葉從滅定起，破眾生心故作十八反，如金翅鳥飛騰虛空須彌山，放金身光明，破伏彼眾生心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：釋迦所化眾生剛強難化故，所以託生貴姓化眾生也。彌勒所化眾生柔軟易化故，所以託生婆羅門性。故《菩薩處胎經》云「汝說法者易，我說法者難」也。《釋論》云「諸佛八相成道：一上天、二下入胎、三住胎、四出胎、五出家、六成道、七說法、八滅度。」《大彌勒經》云「七乞食、八尋迦葉、九滅度」也。《瑞應經》云「乘白藏入勝經處，胞胎身處天宮」也。《華嚴經》廣說入胎事，殊絕，不可思議。可彌勒佛出世時田一種七獲，米長七寸，白如珂玉、甘甜如蜜，如劫初米四寸也。衣寸從樹生，自然而有，同如北欝單越國也。又明珠柱長，小本云十里，當照八由旬，是三千二里也。又云明珠柱，一云明珠莊嚴柱，故言明珠也。二云柱是明珠作，如金作柱也。又《賢愚經》云「人壽八萬四千歲」也。又經云「歎屍骨身」者，《大本》云「迦葉入滅盡定，得待彌勒出時，三衣鉢具已，仍不入無為涅槃。」有人言：骨身舍利故放光相，出八十八反瑞故、皆言骨故。又云：入滅盡定，骨身不朽壞，猶如骨堅，故言骨身也。今謂應如後解。《阿含經》云「佛聲聞弟子有四人至今猶未入涅槃，傳佛法滅盡時，方入無餘。一摩訶迦葉、二賓頭盧和上、三君頭拔嘆、四羅睺羅，是四比丘。」若爾，迦葉入滅盡定中，不入無餘涅槃。彌勒成佛已，領大眾往至迦葉所，用三種法發起迦葉：一、香油流；二、打楗槌；三、吹螺。迦葉從滅定起，破眾生心故作十八反，如金翅鳥飛騰虛空須彌山，放金身光明，破伏彼眾生心也。

問：三種事從滅定起者，如阿難入第二禪，摩王打阿難頂，尚不出定，云何三事出滅定耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：三種事從滅定起者，如阿難入第二禪，摩王打阿難頂，尚不出定，云何三事出滅定耶？

答：迦葉昔在要斯，於彌勒出世時當出定，故應起。次假三方便得發起也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：迦葉昔在要斯，於彌勒出世時當出定，故應起。次假三方便得發起也。

問：往者奢崛山須言狼跡，何言山耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：往者奢崛山須言狼跡，何言山耶？

答：狼跡山是崛山之所山，如鍾山之有獨龍山也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：狼跡山是崛山之所山，如鍾山之有獨龍山也。

問：迦葉何時得佛大衣與八萬四千法藏，待彌勒來狼跡時起滅定付囑彌勒佛？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：迦葉何時得佛大衣與八萬四千法藏，待彌勒來狼跡時起滅定付囑彌勒佛？

答：釋迦入涅槃時，阿難、迦葉復來佛所。爾時，佛從棺起，廣為說法，爾時付迦葉。迦葉得此二物，後時奉彌勒佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：釋迦入涅槃時，阿難、迦葉復來佛所。爾時，佛從棺起，廣為說法，爾時付迦葉。迦葉得此二物，後時奉彌勒佛也。

問：既有彌勒成佛經耶，無釋迦成佛經耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：既有彌勒成佛經耶，無釋迦成佛經耶？

答：道理應有之，但未見之。但現釋迦欲勸結因緣，故偏明之。三世諸佛出世，必前往兜率乃下生成佛，故應有之。彼諸佛各說之，與通論授記，如大釋迦牟尼佛，汝未來世當得作佛名，如我名釋迦牟尼。燃燈因五華，授記釋迦當得作佛，即是釋迦成佛經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：道理應有之，但未見之。但現釋迦欲勸結因緣，故偏明之。三世諸佛出世，必前往兜率乃下生成佛，故應有之。彼諸佛各說之，與通論授記，如大釋迦牟尼佛，汝未來世當得作佛名，如我名釋迦牟尼。燃燈因五華，授記釋迦當得作佛，即是釋迦成佛經也。

問：彌勒但成佛，迹能壞佛耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：彌勒但成佛，迹能壞佛耶？

答：義理備有此義。始生日成，終成名壞，或如應作魔壞，佛法亦有捨佛義，或如舉本長存，廢滅亦身等，亦捨佛義。而今言成佛者，此是據始標勝，故言成佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：義理備有此義。始生日成，終成名壞，或如應作魔壞，佛法亦有捨佛義，或如舉本長存，廢滅亦身等，亦捨佛義。而今言成佛者，此是據始標勝，故言成佛也。

問：援記有通別不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：援記有通別不？

答：有之。若記未來當作佛，如《大經》言「凡有心者，皆當作佛」，如是道理通記。又如生法師所明一閻提成佛等，通記也。別記當其國土壽命等，此是迹中別，如今經等為別記也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：有之。若記未來當作佛，如《大經》言「凡有心者，皆當作佛」，如是道理通記。又如生法師所明一閻提成佛等，通記也。別記當其國土壽命等，此是迹中別，如今經等為別記也。

問：佛身形是應，長云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：佛身形是應，長云何？

答：經說不同。《成佛經》《觀佛三昧經》，身長八十肘之二尺，即是十六丈。又云一肘四尺，若爾，則三十二丈。《下生經》云「身長千尺」，即是百丈一倍過，人即五十丈也。脊長廣三十丈，面長二丈四尺，身與面平，掌舊明分之一，匈與身五分之一，如是身長八尺，面與掌並八寸，匈廣六尺。釋迦身長丈六，面掌並一尺六寸，匈廣三尺，此得相稱。然彌勒身百丈，面長四丈，釋諸法師云：恐相傳經者誤。自惑處所生，人形不同。如此聞人鼻短，胡人則長，何必是誤也？《觀佛三昧經》云「諸佛出世，無不黃金色」。又《下生經》云「彌勒應生，亦作黃金色」也。又彌勒未來成佛歲數，如諸經說不同：一、如雙卷《泥洹經》云「一億四千餘歲，乃當有彌勒世」也。又二、如《賢劫定意經》云「彌勒五億七十六萬歲下作佛」。三、如《觀經》與《一切智光仙人經》同云「五十六億萬歲與下作佛」。四、《菩薩處胎》與《賢愚經》云及《賢劫經》同，云「五十六億七千萬歲方下作佛」也。又彌勒云：釋迦滅後，如閻浮提日月數，凡五十六億七千萬歲方出世也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：經說不同。《成佛經》《觀佛三昧經》，身長八十肘之二尺，即是十六丈。又云一肘四尺，若爾，則三十二丈。《下生經》云「身長千尺」，即是百丈一倍過，人即五十丈也。脊長廣三十丈，面長二丈四尺，身與面平，掌舊明分之一，匈與身五分之一，如是身長八尺，面與掌並八寸，匈廣六尺。釋迦身長丈六，面掌並一尺六寸，匈廣三尺，此得相稱。然彌勒身百丈，面長四丈，釋諸法師云：恐相傳經者誤。自惑處所生，人形不同。如此聞人鼻短，胡人則長，何必是誤也？《觀佛三昧經》云「諸佛出世，無不黃金色」。又《下生經》云「彌勒應生，亦作黃金色」也。又彌勒未來成佛歲數，如諸經說不同：一、如雙卷《泥洹經》云「一億四千餘歲，乃當有彌勒世」也。又二、如《賢劫定意經》云「彌勒五億七十六萬歲下作佛」。三、如《觀經》與《一切智光仙人經》同云「五十六億萬歲與下作佛」。四、《菩薩處胎》與《賢愚經》云及《賢劫經》同，云「五十六億七千萬歲方下作佛」也。又彌勒云：釋迦滅後，如閻浮提日月數，凡五十六億七千萬歲方出世也。

問：補處菩薩何意必生第四天中，不生下天與上天耶？補處菩薩必生第四天者，《大論》與《涅槃經》具說之。《大經》第三十卷云「下天中其心闇鈍，在上天者其心放逸，唯第四天最勝，故必生彼天」也。《大論》云「下天結使厚，上天結使利，唯兜率天不厚不利，智慧安隱。又下天壽命短促，命終時佛來出世，機不合故。上天中壽命長遠未時，佛出世時過去，須機過度故；第四天時壽命處中合機時，故必生死皆中天也。」如《長阿含經》、《華嚴經》、《樓炭經》《俱舍論》、《立世毘曇》等意，合雜耳、和耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：補處菩薩何意必生第四天中，不生下天與上天耶？補處菩薩必生第四天者，《大論》與《涅槃經》具說之。《大經》第三十卷云「下天中其心闇鈍，在上天者其心放逸，唯第四天最勝，故必生彼天」也。《大論》云「下天結使厚，上天結使利，唯兜率天不厚不利，智慧安隱。又下天壽命短促，命終時佛來出世，機不合故。上天中壽命長遠未時，佛出世時過去，須機過度故；第四天時壽命處中合機時，故必生死皆中天也。」如《長阿含經》、《華嚴經》、《樓炭經》《俱舍論》、《立世毘曇》等意，合雜耳、和耳。

問：六欲天諸事同人間不？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：六欲天諸事同人間不？

答：有同身不同者，四王身皆半由旬，衣長一由旬，具應二分。天壽五百歲。大而明之，以人間五十，天中一日一夜，亦以三十日一月、十二月一歲。彼五百歲，即人間九萬歲也。若食淨揣、含洗衣服、為細滑食、男天嫁娶女身行陰陽，一一同人間。以昔三業善根，今生為天，自然化現在女兒天勝上生，天形之大小，如人間兩年兒。又傳云：男生坐父天勝上，女生坐母勝上。與既有女天男天，何容男天勝上坐？若爾，則無分別男女二天也。又男女兩異者，一頭上華等，多與群菩薩，故分男女也。又兒生未久，頭自知飢渴，七寶好器，盛百味食。若福多者，飯色自白；若福中者，飯色自青；若福下者，飯色自赤。飯食味甘露蘇醍。若食竟，亦不污食器。器中食飯不停，如蘇投水父也。又諸天等入池沐浴，諸香樹下，枝條垂曲，取者塗身莊嚴具。華鬘寶器藥菓寶樂器，各各有樹出，遍往詣之，唯意所取。入諸園林，無教天女鼓樂強歌，讚歎相向。業生染著，視西忘東，其戲樂忘其東西等方所。又念識知，承先世業得生天上，戲歎池浴澄榮華果茂。其城七重，皆廣六千由旬，闌楯、羅網、宮殿、壚壁、行樹，皆悉七重。毘沙門王常有五大鬼神：一名那闍樓，二名檀陀羅，三名醯摩拔陀，四名提謂羅，五名修逸疏摩，當隨付衛。半月三齋，八日、十四日、十五日，四天王常以八日勅諸使者：「汝等案行世間，觀察人民，出敬沙門及婆羅門長老，受持齋戒，布施不？」使者教具聞善聞惡，聞惡不悅、言善則喜。十四日，四王當遣太子安行天下。十五日，四王自行，歷諸世界，得善惡事。然後諸善法殿，致具啟天帝釋，聞作惡則愛、言善則樂，謂偈歎勸受持齋戒人與我同行善法。具出《長阿含》與《大智論》、《樓炭經》等也。餘三天大勢，豈同意也。忉利天，此云三十三天。此天居須彌山頂，有三十三天宮，王名釋提桓因，此云能作天主，身長一由旬，衣長二由旬，廣二由旬，衣重六銖，壽六千歲。若欲臨命時，有五相現：一、衣垢膩；二、頭上華萎；三、身體臭穢；四、腋下汗流；五、不樂本坐。事現時，心大愁，如地獄苦也。飢食嫁娶，猶四天王也。身體相近抱，以氣成陰陽。《三法度經》云「行欲如人間」也。以身、口、意三業善根，生忉利天，自然化現在天勝上，如三歲兒也。天即恣言：「是我男我女。」自識前世，施持得身。若欲得欲食，現滿金器，福有深淺，食有差別降，如四天王天也。城縱廣八萬由旬，《樓炭經》云「廣長各三百萬」也。其七重九百九十門，門有六十表，青衣夜叉守之。三十三天，金城銀門、銀城金門，如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：有同身不同者，四王身皆半由旬，衣長一由旬，具應二分。天壽五百歲。大而明之，以人間五十，天中一日一夜，亦以三十日一月、十二月一歲。彼五百歲，即人間九萬歲也。若食淨揣、含洗衣服、為細滑食、男天嫁娶女身行陰陽，一一同人間。以昔三業善根，今生為天，自然化現在女兒天勝上生，天形之大小，如人間兩年兒。又傳云：男生坐父天勝上，女生坐母勝上。與既有女天男天，何容男天勝上坐？若爾，則無分別男女二天也。又男女兩異者，一頭上華等，多與群菩薩，故分男女也。又兒生未久，頭自知飢渴，七寶好器，盛百味食。若福多者，飯色自白；若福中者，飯色自青；若福下者，飯色自赤。飯食味甘露蘇醍。若食竟，亦不污食器。器中食飯不停，如蘇投水父也。又諸天等入池沐浴，諸香樹下，枝條垂曲，取者塗身莊嚴具。華鬘寶器藥菓寶樂器，各各有樹出，遍往詣之，唯意所取。入諸園林，無教天女鼓樂強歌，讚歎相向。業生染著，視西忘東，其戲樂忘其東西等方所。又念識知，承先世業得生天上，戲歎池浴澄榮華果茂。其城七重，皆廣六千由旬，闌楯、羅網、宮殿、壚壁、行樹，皆悉七重。毘沙門王常有五大鬼神：一名那闍樓，二名檀陀羅，三名醯摩拔陀，四名提謂羅，五名修逸疏摩，當隨付衛。半月三齋，八日、十四日、十五日，四天王常以八日勅諸使者：「汝等案行世間，觀察人民，出敬沙門及婆羅門長老，受持齋戒，布施不？」使者教具聞善聞惡，聞惡不悅、言善則喜。十四日，四王當遣太子安行天下。十五日，四王自行，歷諸世界，得善惡事。然後諸善法殿，致具啟天帝釋，聞作惡則愛、言善則樂，謂偈歎勸受持齋戒人與我同行善法。具出《長阿含》與《大智論》、《樓炭經》等也。餘三天大勢，豈同意也。忉利天，此云三十三天。此天居須彌山頂，有三十三天宮，王名釋提桓因，此云能作天主，身長一由旬，衣長二由旬，廣二由旬，衣重六銖，壽六千歲。若欲臨命時，有五相現：一、衣垢膩；二、頭上華萎；三、身體臭穢；四、腋下汗流；五、不樂本坐。事現時，心大愁，如地獄苦也。飢食嫁娶，猶四天王也。身體相近抱，以氣成陰陽。《三法度經》云「行欲如人間」也。以身、口、意三業善根，生忉利天，自然化現在天勝上，如三歲兒也。天即恣言：「是我男我女。」自識前世，施持得身。若欲得欲食，現滿金器，福有深淺，食有差別降，如四天王天也。城縱廣八萬由旬，《樓炭經》云「廣長各三百萬」也。其七重九百九十門，門有六十表，青衣夜叉守之。三十三天，金城銀門、銀城金門，如

是七寶互為城門。樓閣臺觀，周匝圍繞，園林浴地寶華開，雜樹行列，華果繁茂，香風四起，悅者天心。異類寄青鳥，無數和呼也。又園中有觀池，縱百由旬，其水清澄，七重寶塹，生四種華：青、黃、赤、白，紅綵雜色，香氣普薰，聞一由旬，根如車載，汁白如乳，味甘如蜜。復有雜園。大歡喜園中間有樹名盡度，園七由旬，高百由旬，枝葉四布五十由旬，其香風逆聞百由旬。內有忉利殿，南又有一樹，名波利質多，一樹高四千里，枝葉分南二千里，風吹華香逆風行聞二千里。當樹華時，諸共坐樹下以歡樂。帝釋與三十二臣，故三十三天也。炎摩天事契之時，《大論》云「妙喜天宮，風輪所持，在虛空中。在名時善，身長二由旬，衣長四由旬、廣二由旬，衣重三銖，從樹而生，出明淨光曜，有種種色。身體光明，不須日月，三業善根生此陀然燭明銖，布施、持戒、定等業生此天，壽二千歲。飲食、嫁娶、成欲，如下天法。」《廢經》云「相抱成欲」也。初生之時，形如人間四年兒，光明等下天不及也。兜率天，此云知足。天宮風輪所持，在虛空中，名善憙，後邊身菩薩生在此天。身長四由旬，衣長八由旬、廣四由旬，衣重一銖半，壽天四千歲，食同下天，亦有嫁娶，執手成欲。其天初生時，如人間五歲兒。如彌勒生，異餘人天，故《彌勒上生經》云「兜率陀天七寶堂內摩尼殿上師子床上，忽然化生。」故《大經》云「名、色、命三種，異餘天生」也。亦自知前世，如下天事也。衣冠歌舞，身光明勝下天也。化樂天事，化樂天宮亦有為風輪所持，在虛空中，王名名善。自化五欲以自娛樂，身長八由旬，衣長十六由旬、廣八由旬，衣重銖，壽天八千歲，飲食等多下天同，亦有嫁娶，相見成欲。《三法度經》云「以深染污心，與天女共語成欲。」其天初生，如人間八歲兒。光明殊勝兜率天也。他化自在天事，他化自在天宮，亦為風輪所持，在虛空中，天王名自在，待集他所化以娛樂也；又名愛樂，於欲界中獨得自在娛樂。身長十六由旬，衣長三十二由旬，衣重半銖，壽命天萬六千歲，飲食如下天。亦有婚姻，暫相視成欲。《樓炭經》云「謂念便成欲」。《三法度經》云「共女各深染著，相視成欲。若不染心，不成欲，但樂與已人間相抱時樂心」也。彼天初生時，如人間七歲兒也。彼天見他人所化種種事，至取樂，故云他化自在天也。第七、魔波旬天者，事魔天宮，在欲色二天中間住也。廣者，譬如石魔，魔破壞佛弟子，恐德也。宮縱廣六十由旬，城塹七重，廣嚴猶如第六天也。又有十法：一、飛去無退數；二、飛來無限數；三、去無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是七寶互為城門。樓閣臺觀，周匝圍繞，園林浴地寶華開，雜樹行列，華果繁茂，香風四起，悅者天心。異類寄青鳥，無數和呼也。又園中有觀池，縱百由旬，其水清澄，七重寶塹，生四種華：青、黃、赤、白，紅綵雜色，香氣普薰，聞一由旬，根如車載，汁白如乳，味甘如蜜。復有雜園。大歡喜園中間有樹名盡度，園七由旬，高百由旬，枝葉四布五十由旬，其香風逆聞百由旬。內有忉利殿，南又有一樹，名波利質多，一樹高四千里，枝葉分南二千里，風吹華香逆風行聞二千里。當樹華時，諸共坐樹下以歡樂。帝釋與三十二臣，故三十三天也。炎摩天事契之時，《大論》云「妙喜天宮，風輪所持，在虛空中。在名時善，身長二由旬，衣長四由旬、廣二由旬，衣重三銖，從樹而生，出明淨光曜，有種種色。身體光明，不須日月，三業善根生此陀然燭明銖，布施、持戒、定等業生此天，壽二千歲。飲食、嫁娶、成欲，如下天法。」《廢經》云「相抱成欲」也。初生之時，形如人間四年兒，光明等下天不及也。兜率天，此云知足。天宮風輪所持，在虛空中，名善憙，後邊身菩薩生在此天。身長四由旬，衣長八由旬、廣四由旬，衣重一銖半，壽天四千歲，食同下天，亦有嫁娶，執手成欲。其天初生時，如人間五歲兒。如彌勒生，異餘人天，故《彌勒上生經》云「兜率陀天七寶堂內摩尼殿上師子床上，忽然化生。」故《大經》云「名、色、命三種，異餘天生」也。亦自知前世，如下天事也。衣冠歌舞，身光明勝下天也。化樂天事，化樂天宮亦有為風輪所持，在虛空中，王名名善。自化五欲以自娛樂，身長八由旬，衣長十六由旬、廣八由旬，衣重銖，壽天八千歲，飲食等多下天同，亦有嫁娶，相見成欲。《三法度經》云「以深染污心，與天女共語成欲。」其天初生，如人間八歲兒。光明殊勝兜率天也。他化自在天事，他化自在天宮，亦為風輪所持，在虛空中，天王名自在，待集他所化以娛樂也；又名愛樂，於欲界中獨得自在娛樂。身長十六由旬，衣長三十二由旬，衣重半銖，壽命天萬六千歲，飲食如下天。亦有婚姻，暫相視成欲。《樓炭經》云「謂念便成欲」。《三法度經》云「共女各深染著，相視成欲。若不染心，不成欲，但樂與已人間相抱時樂心」也。彼天初生時，如人間七歲兒也。彼天見他人所化種種事，至取樂，故云他化自在天也。第七、魔波旬天者，事魔天宮，在欲色二天中間住也。廣者，譬如石魔，魔破壞佛弟子，恐德也。宮縱廣六十由旬，城塹七重，廣嚴猶如第六天也。又有十法：一、飛去無退數；二、飛來無限數；三、去無

礙；四、來無礙；五、天無身皮膚骨然筋脈血；六、無身之有不淨大小便利；七、身無疫極；八、無有女，故不產；九、天目不眴；十、身謂意好青色則青色、好黃色則黃色，好赤白等眾色謂意與現之。此是彼天十法也。又有十事：一、飛行無極；二、往還無極；三、無諸盜賊；四、不相說自行善事，亦不說他人作惡；五、無相侵損；六、諸天互齒等，通是一切刀刃也；七、髮紺青色，清淨甚長也；八、諸天等青色髮者，身亦隨青色；九、欲得白色，亦隨白色；十、欲得黑色身，即隨黑也。此七天諸事不同者，依《長阿含》、《涅槃》、《樓炭》、《三法》、《華嚴》等，並《釋論》中意，更有出入不同，今取一禮料簡之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 礙；四、來無礙；五、天無身皮膚骨然筋脈血；六、無身之有不淨大小便利；七、身無疫極；八、無有女，故不產；九、天目不眴；十、身謂意好青色則青色、好黃色則黃色，好赤白等眾色謂意與現之。此是彼天十法也。又有十事：一、飛行無極；二、往還無極；三、無諸盜賊；四、不相說自行善事，亦不說他人作惡；五、無相侵損；六、諸天互齒等，通是一切刀刃也；七、髮紺青色，清淨甚長也；八、諸天等青色髮者，身亦隨青色；九、欲得白色，亦隨白色；十、欲得黑色身，即隨黑也。此七天諸事不同者，依《長阿含》、《涅槃》、《樓炭》、《三法》、《華嚴》等，並《釋論》中意，更有出入不同，今取一禮料簡之也。

問：釋迦出時與彌勒出時，地水闊狹云何耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：釋迦出時與彌勒出時，地水闊狹云何耶？

答：闊狹有異。彌勒水減增；今時人小，水廣地狹，後時人多，水減地增也。人即福德人，處處滿受樂，無有相損之事也。水減者，彌勒出世時，四海四面各減三千由旬，十二萬里也。是時閻浮提水小而地闊，人物多也。釋迦處世，海廣而地狹七千由旬。今彌勒時，地廣十千由旬，合三十萬里也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：闊狹有異。彌勒水減增；今時人小，水廣地狹，後時人多，水減地增也。人即福德人，處處滿受樂，無有相損之事也。水減者，彌勒出世時，四海四面各減三千由旬，十二萬里也。是時閻浮提水小而地闊，人物多也。釋迦處世，海廣而地狹七千由旬。今彌勒時，地廣十千由旬，合三十萬里也。

問：四域中，南閻浮提地水減，餘三域一地水亦有減耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：四域中，南閻浮提地水減，餘三域一地水亦有減耶？

答：釋迦不同。一言：但穢損，一地增減是佛出家教；三處非佛出家，不增減也。二言：四域處各增減也，則同此說。釋迦所化處，四域惡趣、六欲天等間，四禪、四無色無相天、阿那含二十五有也。又云：百億須彌山、百億日月有也。又諸法何依造一色地？經云「須彌山王北欝單曰地廣，此云最上地，各廣長三十六萬里，地形正四方，彼人面形逐地勢，證正四方，如方鏡也。以福德死自然食，無有君臣異，亦無有疾病患等也。山惠有弗于逮地，此云初月地，地廣長各三十六萬里，地形周匝圓如鏡，彼人面形逐地形勢，圓如十五日也。山西有瞿耶尼地，此云滿月，之云貨牛，彼用黃牛九市易，故言貨牛也。地廣長三十二萬里，地形如十五月，彼人面形逐地形，上平下圓也。山南閻浮提地，此云穢樹，穢樹洲口高四千萬里，地廣長二十八萬里，地形北廣南狹，此人面一逐地形勢，上廣下狹也。」彌勒出時，四海水減三千由旬，水足四處地，地則廣千三由旬，地地如鏡，廣與平正同琉璃地，雖平如鏡嚴，而或是空地，名華香樹充滿莊嚴，或復是名華香莊嚴，而未心有城色、銀、金人家，故明色比次、雞飛相及，不相違也。雖復如此種莊嚴，與未心有人，故明福德之人充滿其中也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：釋迦不同。一言：但穢損，一地增減是佛出家教；三處非佛出家，不增減也。二言：四域處各增減也，則同此說。釋迦所化處，四域惡趣、六欲天等間，四禪、四無色無相天、阿那含二十五有也。又云：百億須彌山、百億日月有也。又諸法何依造一色地？經云「須彌山王北欝單曰地廣，此云最上地，各廣長三十六萬里，地形正四方，彼人面形逐地勢，證正四方，如方鏡也。以福德死自然食，無有君臣異，亦無有疾病患等也。山惠有弗于逮地，此云初月地，地廣長各三十六萬里，地形周匝圓如鏡，彼人面形逐地形勢，圓如十五日也。山西有瞿耶尼地，此云滿月，之云貨牛，彼用黃牛九市易，故言貨牛也。地廣長三十二萬里，地形如十五月，彼人面形逐地形，上平下圓也。山南閻浮提地，此云穢樹，穢樹洲口高四千萬里，地廣長二十八萬里，地形北廣南狹，此人面一逐地形勢，上廣下狹也。」彌勒出時，四海水減三千由旬，水足四處地，地則廣千三由旬，地地如鏡，廣與平正同琉璃地，雖平如鏡嚴，而或是空地，名華香樹充滿莊嚴，或復是名華香莊嚴，而未心有城色、銀、金人家，故明色比次、雞飛相及，不相違也。雖復如此種莊嚴，與未心有人，故明福德之人充滿其中也。

問：誰謂出此經？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：誰謂出此經？

答：是羅什法師。偽秦時弘始四年二月十五日出翻，沙門道習筆受，見二秦銀中出也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：是羅什法師。偽秦時弘始四年二月十五日出翻，沙門道習筆受，見二秦銀中出也。

問：此經凡有幾種？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此經凡有幾種？

答：略有五種：一、大成佛經，一卷，十五紙，有如是五事。小成佛經，傳云從此出也。二、有彌勒本願經，一卷，是竺法護以晉大安二年七月十七日出。三、彌勒觀經，一卷，是為安陽侯以宋孝建中出。四、彌勒問戒經，一卷。五、彌勒光身經，一卷。復有彌勒口教經，一卷。若爾，合六經耶？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：略有五種：一、大成佛經，一卷，十五紙，有如是五事。小成佛經，傳云從此出也。二、有彌勒本願經，一卷，是竺法護以晉大安二年七月十七日出。三、彌勒觀經，一卷，是為安陽侯以宋孝建中出。四、彌勒問戒經，一卷。五、彌勒光身經，一卷。復有彌勒口教經，一卷。若爾，合六經耶？

問：白銀彌勒出何經？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：白銀彌勒出何經？

答：《一切智光仙人慈心經》云「彌勒金色，放白銀光明，黃金校飾，如白銀山」，唯有此文，無有白銀色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：《一切智光仙人慈心經》云「彌勒金色，放白銀光明，黃金校飾，如白銀山」，唯有此文，無有白銀色。

問：兜率陀，二名；兜術陀，三名；鬪師陀，四名；那兜率陀，五名。《中阿含》三十卷云「兜率吻嘆，此五同翻云知足」，《大論》亦同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：兜率陀，二名；兜術陀，三名；鬪師陀，四名；那兜率陀，五名。《中阿含》三十卷云「兜率吻嘆，此五同翻云知足」，《大論》亦同也。