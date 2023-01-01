本願藥師經古迹下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本願藥師經古迹下

藥師瑠璃光如來本願功德經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥師瑠璃光如來本願功德經

爾時曼殊室利童子白佛言：世尊！我當誓於像法轉時，以種種方便令諸淨信善男子善女人等，得聞世尊藥師瑠璃光如來名號，乃至睡中亦以佛名覺悟其耳。世尊！若於此經受持讀誦，或復為他演說開示，若自書、若教人書，恭敬尊重，以種種華香、塗抹香、燒香、華鬘瓔珞、幡蓋伎樂而為供養，以五色綵作囊盛之，掃灑淨處敷設高座而用安處，爾時四大天王與其眷屬，及餘無量百千天眾，皆詣其所供養守護。世尊！若此經寶流行之處，有能受持，以彼世尊藥師瑠璃光如來本願功德及聞名號，當知是處無復橫死，亦復不為諸惡鬼神奪其精氣，設已奪者還得如故身心安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時曼殊室利童子白佛言：世尊！我當誓於像法轉時，以種種方便令諸淨信善男子善女人等，得聞世尊藥師瑠璃光如來名號，乃至睡中亦以佛名覺悟其耳。世尊！若於此經受持讀誦，或復為他演說開示，若自書、若教人書，恭敬尊重，以種種華香、塗抹香、燒香、華鬘瓔珞、幡蓋伎樂而為供養，以五色綵作囊盛之，掃灑淨處敷設高座而用安處，爾時四大天王與其眷屬，及餘無量百千天眾，皆詣其所供養守護。世尊！若此經寶流行之處，有能受持，以彼世尊藥師瑠璃光如來本願功德及聞名號，當知是處無復橫死，亦復不為諸惡鬼神奪其精氣，設已奪者還得如故身心安樂。

述曰：大段第二勸物利益門。此有五門：一誓願警覺門，如經「我當誓於像法轉時方便令聞如來名號，由於此經受持供養天眾守護無災橫」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：大段第二勸物利益門。此有五門：一誓願警覺門，如經「我當誓於像法轉時方便令聞如來名號，由於此經受持供養天眾守護無災橫」故。

佛告曼殊室利：如是如是，如汝所說。曼殊室利！若有淨信善男子善女人等，欲供養彼世尊藥師瑠璃光如來者，應先造立彼佛形像，敷清淨座而安處之，散種種華、燒種種香、以種種幢幡莊嚴其處。七日七夜受八分齋戒，食清淨食，澡浴香潔著新淨衣。應生無垢濁心、無怒害心，於一切有情起利益安樂慈悲喜捨平等之心，鼓樂歌讚右遶佛像。復應念彼如來本願功德，讀誦此經、思惟其義、演說開示，隨所樂願一切皆遂，求長壽得長壽、求富饒得富饒、求官位得官位、求男女得男女。若復有人忽得惡夢、見諸惡相，或怪鳥來集、或於住處百怪出現。此人若以眾妙資具恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來者，惡夢惡相諸不吉祥皆悉隱沒不能為患。或有水火刀毒懸嶮、惡象師子虎狼熊羆、毒蛇惡蠍蜈蚣蚰蜒蚊虻等怖，若能至心憶念彼佛、恭敬供養，一切怖畏皆得解脫。若他國侵擾盜賊反亂，憶念恭敬彼如來者，亦皆解脫。復次曼殊室利！若有淨信善男子善女人等，乃至盡形不事餘天，唯當一心歸佛法僧，受持禁戒，若五戒、十戒、菩薩四百戒、苾芻二百五十戒、苾芻尼五百戒。於所受中或有毀犯，怖墮惡趣；若能專念彼佛名號、恭敬供養者，必定不受三惡趣生。或有女人臨當產時受於極苦，若能至心稱名禮讚、恭敬供養彼如來者，眾苦皆除，所生之子身分具足形色端正，見者歡喜，利根聰明安穩少病，無有非人奪其精氣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告曼殊室利：如是如是，如汝所說。曼殊室利！若有淨信善男子善女人等，欲供養彼世尊藥師瑠璃光如來者，應先造立彼佛形像，敷清淨座而安處之，散種種華、燒種種香、以種種幢幡莊嚴其處。七日七夜受八分齋戒，食清淨食，澡浴香潔著新淨衣。應生無垢濁心、無怒害心，於一切有情起利益安樂慈悲喜捨平等之心，鼓樂歌讚右遶佛像。復應念彼如來本願功德，讀誦此經、思惟其義、演說開示，隨所樂願一切皆遂，求長壽得長壽、求富饒得富饒、求官位得官位、求男女得男女。若復有人忽得惡夢、見諸惡相，或怪鳥來集、或於住處百怪出現。此人若以眾妙資具恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來者，惡夢惡相諸不吉祥皆悉隱沒不能為患。或有水火刀毒懸嶮、惡象師子虎狼熊羆、毒蛇惡蠍蜈蚣蚰蜒蚊虻等怖，若能至心憶念彼佛、恭敬供養，一切怖畏皆得解脫。若他國侵擾盜賊反亂，憶念恭敬彼如來者，亦皆解脫。復次曼殊室利！若有淨信善男子善女人等，乃至盡形不事餘天，唯當一心歸佛法僧，受持禁戒，若五戒、十戒、菩薩四百戒、苾芻二百五十戒、苾芻尼五百戒。於所受中或有毀犯，怖墮惡趣；若能專念彼佛名號、恭敬供養者，必定不受三惡趣生。或有女人臨當產時受於極苦，若能至心稱名禮讚、恭敬供養彼如來者，眾苦皆除，所生之子身分具足形色端正，見者歡喜，利根聰明安穩少病，無有非人奪其精氣。

述曰：此即第二如來述成門。於中有二：初明供養、後說獲益。供養有三：一財物供養，如經「造立形像乃至莊嚴其處」故。二正行供養，如經「七日受戒乃至平等之心」故。三三業供養，如經「鼓樂歌讚乃至演說開示」故。獲益有三：一所求稱遂門，如經「隨所樂願乃至得男女」故。二所厭消滅門，如經「若復有人乃至亦皆解脫」故。三毀戒離苦門，於中有二：一現身毀戒，畏當苦故，如經「復次曼殊乃至不受三惡趣生」故。此中菩薩四百戒者，良由如來隨物宜聞，廣略說故，開合不同。方等經說四重二十八輕，《瑜伽論》說四重四十五輕，《梵網經》說十重四十八輕，有不同故。然此一本宋譯云「二十四戒」，隋譯云「一百四戒」，諸梵本者有不同故。二前身毀戒，受女產苦故。如經「或有女人乃至奪其精氣」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：此即第二如來述成門。於中有二：初明供養、後說獲益。供養有三：一財物供養，如經「造立形像乃至莊嚴其處」故。二正行供養，如經「七日受戒乃至平等之心」故。三三業供養，如經「鼓樂歌讚乃至演說開示」故。獲益有三：一所求稱遂門，如經「隨所樂願乃至得男女」故。二所厭消滅門，如經「若復有人乃至亦皆解脫」故。三毀戒離苦門，於中有二：一現身毀戒，畏當苦故，如經「復次曼殊乃至不受三惡趣生」故。此中菩薩四百戒者，良由如來隨物宜聞，廣略說故，開合不同。方等經說四重二十八輕，《瑜伽論》說四重四十五輕，《梵網經》說十重四十八輕，有不同故。然此一本宋譯云「二十四戒」，隋譯云「一百四戒」，諸梵本者有不同故。二前身毀戒，受女產苦故。如經「或有女人乃至奪其精氣」故。

爾時世尊告阿難言：如我稱揚彼佛世尊藥師瑠璃光如來所有功德，此是諸佛甚深行處難可解了。汝為信不？阿難白言：大德世尊！我於如來所說契經不生疑惑。所以者何？一切如來身語意業無不清淨。世尊！此日月輪可令墮落、妙高山王可使傾動，諸佛所言無有異也。世尊！有諸眾生信根不具，聞說諸佛甚深行處，作是思惟：云何但念藥師瑠璃光如來一佛名號便獲爾所功德勝利？由此不信，返生誹謗。彼於長夜失大利樂，墮諸惡趣流轉無窮。佛告阿難：是諸有情若聞世尊藥師瑠璃光如來名號，至心受持不生疑惑，墮惡趣者無有是處。阿難！此是諸佛甚深所行，難可信解。汝今能受，當知皆是如來威力。阿難！一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等，皆悉不能如實信解，唯除一生所繫菩薩。阿難！人身難得，於三寶中信敬尊重亦難可得，得聞世尊藥師瑠璃光如來名號復難於是。阿難！彼藥師瑠璃光如來，無量菩薩行、無量巧方便、無量廣大願，我若一劫若一劫餘而廣說者，劫可速盡，彼佛行願善巧方便無有盡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告阿難言：如我稱揚彼佛世尊藥師瑠璃光如來所有功德，此是諸佛甚深行處難可解了。汝為信不？阿難白言：大德世尊！我於如來所說契經不生疑惑。所以者何？一切如來身語意業無不清淨。世尊！此日月輪可令墮落、妙高山王可使傾動，諸佛所言無有異也。世尊！有諸眾生信根不具，聞說諸佛甚深行處，作是思惟：云何但念藥師瑠璃光如來一佛名號便獲爾所功德勝利？由此不信，返生誹謗。彼於長夜失大利樂，墮諸惡趣流轉無窮。佛告阿難：是諸有情若聞世尊藥師瑠璃光如來名號，至心受持不生疑惑，墮惡趣者無有是處。阿難！此是諸佛甚深所行，難可信解。汝今能受，當知皆是如來威力。阿難！一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等，皆悉不能如實信解，唯除一生所繫菩薩。阿難！人身難得，於三寶中信敬尊重亦難可得，得聞世尊藥師瑠璃光如來名號復難於是。阿難！彼藥師瑠璃光如來，無量菩薩行、無量巧方便、無量廣大願，我若一劫若一劫餘而廣說者，劫可速盡，彼佛行願善巧方便無有盡也。

述曰：此第三毀信損益門。此有四門：一佛語決定門，如經「如我稱揚乃至諸佛所言無有異也」故。二毀謗衰損門，如經「有諸眾生乃至流轉無窮」故。三敬信獲益門，如經「佛告阿難乃至墮惡趣者無有是處」故。四勸物信受門，如經「阿難乃至無有盡也」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：此第三毀信損益門。此有四門：一佛語決定門，如經「如我稱揚乃至諸佛所言無有異也」故。二毀謗衰損門，如經「有諸眾生乃至流轉無窮」故。三敬信獲益門，如經「佛告阿難乃至墮惡趣者無有是處」故。四勸物信受門，如經「阿難乃至無有盡也」故。

爾時眾中有一菩薩摩訶薩名曰救脫，即從座起，偏袒一肩右膝著地，曲躬合掌而白佛言：大德世尊！像法轉時，有諸眾生為種種患之所困厄，長病羸瘦不能飲食，喉脣乾燥，見諸方暗，死相現前。父母親屬朋友知識啼泣圍遶，然彼自身臥在本處，見琰魔使引其神識至于琰魔法王之前。然諸有情有俱生神，隨其所作若罪若福皆具書之，盡持授與琰魔法王。爾時彼王推問其人算計所作，隨其罪福而處斷之。時彼病人親屬知識若能為彼歸依世尊藥師瑠璃光如來，請諸眾僧轉讀此經，燃七層之燈、懸著五色續命神幡，或有是處彼識得還，如在夢中明了自見。或經七日、或二十一日、或三十五日、或四十九日，彼識還時如從夢覺，皆自憶知善不善業所得果報。由自證見業果報故，乃至命難亦不造作諸惡之業。是故淨信善男子善女人等，皆應受持藥師瑠璃光如來名號，隨力所能恭敬供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中有一菩薩摩訶薩名曰救脫，即從座起，偏袒一肩右膝著地，曲躬合掌而白佛言：大德世尊！像法轉時，有諸眾生為種種患之所困厄，長病羸瘦不能飲食，喉脣乾燥，見諸方暗，死相現前。父母親屬朋友知識啼泣圍遶，然彼自身臥在本處，見琰魔使引其神識至于琰魔法王之前。然諸有情有俱生神，隨其所作若罪若福皆具書之，盡持授與琰魔法王。爾時彼王推問其人算計所作，隨其罪福而處斷之。時彼病人親屬知識若能為彼歸依世尊藥師瑠璃光如來，請諸眾僧轉讀此經，燃七層之燈、懸著五色續命神幡，或有是處彼識得還，如在夢中明了自見。或經七日、或二十一日、或三十五日、或四十九日，彼識還時如從夢覺，皆自憶知善不善業所得果報。由自證見業果報故，乃至命難亦不造作諸惡之業。是故淨信善男子善女人等，皆應受持藥師瑠璃光如來名號，隨力所能恭敬供養。

述曰：此是第四開像資助門。此有二門：一資助所為門、二資助勝利門。初所為者，如經「像法轉時乃至而處斷之」故。言琰魔者，唐云靜息，曉悟罪人止眾惡故。即由此義，雖鬼界攝亦名法王。謂由業力，病人意識現四相分：一琰魔使、二已神識、三琰魔王、四俱生神。傳說本識與身，故名俱生。神能熏習，言具書持表於法王，故言授與。由業威力，似神相現。如《淨土三昧經》云「同生同名，一神俱生。」二資助勝利門者，如經「時彼病人乃至諸惡之業」故。此中資緣有五，歸佛、請僧、轉法、燃燈及懸幡故。燈者明也，幡者將也。救闇沈故，須幡燈也。七層五色者，無說所以。若以義推，伏七支罪、調五方故。或有是處彼識得還者，為簡定業，故言或有。言或經七日乃至四十九日者，擬中有命七日住故。然其後三隔二七說，為顯據實，不離身故。傳者皆言，其實神識未曾離身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：此是第四開像資助門。此有二門：一資助所為門、二資助勝利門。初所為者，如經「像法轉時乃至而處斷之」故。言琰魔者，唐云靜息，曉悟罪人止眾惡故。即由此義，雖鬼界攝亦名法王。謂由業力，病人意識現四相分：一琰魔使、二已神識、三琰魔王、四俱生神。傳說本識與身，故名俱生。神能熏習，言具書持表於法王，故言授與。由業威力，似神相現。如《淨土三昧經》云「同生同名，一神俱生。」二資助勝利門者，如經「時彼病人乃至諸惡之業」故。此中資緣有五，歸佛、請僧、轉法、燃燈及懸幡故。燈者明也，幡者將也。救闇沈故，須幡燈也。七層五色者，無說所以。若以義推，伏七支罪、調五方故。或有是處彼識得還者，為簡定業，故言或有。言或經七日乃至四十九日者，擬中有命七日住故。然其後三隔二七說，為顯據實，不離身故。傳者皆言，其實神識未曾離身。

爾時阿難問救脫菩薩曰：善男子！應云何恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來？續命幡燈復云何造？救脫菩薩言：大德！若有病人欲脫病苦，當為其人七日七夜受持八分齋戒，應以飲食及餘資具隨力所辯供養苾芻僧，晝夜六時禮拜供養彼世尊藥師瑠璃光如來，讀誦此經四十九遍，燃四十九燈。造彼如來形像七軀，一一像前各置七燈，一一燈量大如車輪，乃至四十九日光明不絕。造五色綵幡，長四十九搩手。應放雜類眾生至四十九，可得過度危厄之難，不為諸橫惡鬼所持。復次阿難！若剎帝利灌頂王等災難起時，所謂人眾疾疫難、他國侵逼難、自界叛逆難、星宿變怪難、日月薄蝕難、非時風雨難、過時不雨難。彼剎帝利灌頂王等，爾時應於一切有情起慈悲心，赦諸繫閉，依前所說供養之法供養彼世尊藥師瑠璃光如來。由此善根及彼如來本願力故，令其國界即得安穩，風雨順時穀稼成熟，一切有情無病歡樂，於其國中無有暴惡藥叉等神惱有情者，一切惡相皆即隱沒，而剎帝利灌頂王等壽命色力無病自在皆得增益。阿難！若帝后妃主、儲君王子、大臣輔相、中宮婇女、百官梨庶為病所苦及餘厄難，亦應造立五色神幡、燃燈續明、放諸生命、散雜色華、燒眾名香，病得除愈，眾難解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難問救脫菩薩曰：善男子！應云何恭敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來？續命幡燈復云何造？救脫菩薩言：大德！若有病人欲脫病苦，當為其人七日七夜受持八分齋戒，應以飲食及餘資具隨力所辯供養苾芻僧，晝夜六時禮拜供養彼世尊藥師瑠璃光如來，讀誦此經四十九遍，燃四十九燈。造彼如來形像七軀，一一像前各置七燈，一一燈量大如車輪，乃至四十九日光明不絕。造五色綵幡，長四十九搩手。應放雜類眾生至四十九，可得過度危厄之難，不為諸橫惡鬼所持。復次阿難！若剎帝利灌頂王等災難起時，所謂人眾疾疫難、他國侵逼難、自界叛逆難、星宿變怪難、日月薄蝕難、非時風雨難、過時不雨難。彼剎帝利灌頂王等，爾時應於一切有情起慈悲心，赦諸繫閉，依前所說供養之法供養彼世尊藥師瑠璃光如來。由此善根及彼如來本願力故，令其國界即得安穩，風雨順時穀稼成熟，一切有情無病歡樂，於其國中無有暴惡藥叉等神惱有情者，一切惡相皆即隱沒，而剎帝利灌頂王等壽命色力無病自在皆得增益。阿難！若帝后妃主、儲君王子、大臣輔相、中宮婇女、百官梨庶為病所苦及餘厄難，亦應造立五色神幡、燃燈續明、放諸生命、散雜色華、燒眾名香，病得除愈，眾難解脫。

述曰：自下第五問答釋難門。於中有二：一問答故、二釋難故。此初也。答中有二：初約病難答，如經「救脫菩薩言乃至廣說」故。此中所說就其邊際，設不具足，非無勝利，如前經言「隨力所能而供養」故。《法社經》云「貧者一燈亦得成」故。各置七燈者，邁師云：「像前一座，造七輪燈，形如車輪。一一像座前各置一輪燈，一一輪上各安七盞燈。」後約國難答。此復有二：國界難故、眷屬難故。如經「復次阿難乃至眾難解脫」故。非但病人亦濟王難，此中意也。國有七難，如文可解。灌頂王者最大國主上位之時，諸小國王及諸群臣各取四大海水灌其頂故。言國界安穩者，第二三難除故。風雨穀順者，第六七難除故。無病無神者，初難除故。惡相隱沒者，第四五難除故。王眷屬難，如文可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：自下第五問答釋難門。於中有二：一問答故、二釋難故。此初也。答中有二：初約病難答，如經「救脫菩薩言乃至廣說」故。此中所說就其邊際，設不具足，非無勝利，如前經言「隨力所能而供養」故。《法社經》云「貧者一燈亦得成」故。各置七燈者，邁師云：「像前一座，造七輪燈，形如車輪。一一像座前各置一輪燈，一一輪上各安七盞燈。」後約國難答。此復有二：國界難故、眷屬難故。如經「復次阿難乃至眾難解脫」故。非但病人亦濟王難，此中意也。國有七難，如文可解。灌頂王者最大國主上位之時，諸小國王及諸群臣各取四大海水灌其頂故。言國界安穩者，第二三難除故。風雨穀順者，第六七難除故。無病無神者，初難除故。惡相隱沒者，第四五難除故。王眷屬難，如文可解。

爾時阿難問救脫菩薩言：善男子！云何已盡之命而可增益？救脫菩薩言：大德！汝豈不聞如來說有九橫死邪？是故勸造續命幡燈、修諸福德。以修福故，盡其壽命不經苦患。阿難問言：九橫云何：救脫菩薩言：有諸有情得病雖輕，然無醫藥及看病者，設復遇醫授以非藥，實不應死而便橫死。又信世間邪魔外道妖㜸之師妄說禍福便生恐動，心不自正卜問覓禍，殺種種眾生解奏神明、呼諸魍魎，請乞福祐、欲冀延年，終不能得。愚癡迷惑信邪倒見，遂令橫死，入於地獄無有出期。是名初橫。二者橫被王法之所誅戮。三者畋獵嬉戲耽婬嗜酒放逸無度，橫為非人奪其精氣。四者橫為火焚。五者橫為水溺。六者橫為種種惡獸所噉。七者橫墮山崖。八者橫為毒藥、厭禱呪咀、起屍鬼等之所中害。九者飢渴所困不得飲食而便橫死。是為如來略說橫死有此九種。其餘復有無量諸橫，難可具說。復次阿難？彼琰魔王主領世間名藉之記，若諸有情不孝五逆、破辱三寶、壞君臣法、毀於信戒，琰魔法王隨罪輕重考而罰之。是故我今勸諸有情，燃燈造幡、放生修福，令度苦厄不遭眾難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難問救脫菩薩言：善男子！云何已盡之命而可增益？救脫菩薩言：大德！汝豈不聞如來說有九橫死邪？是故勸造續命幡燈、修諸福德。以修福故，盡其壽命不經苦患。阿難問言：九橫云何：救脫菩薩言：有諸有情得病雖輕，然無醫藥及看病者，設復遇醫授以非藥，實不應死而便橫死。又信世間邪魔外道妖㜸之師妄說禍福便生恐動，心不自正卜問覓禍，殺種種眾生解奏神明、呼諸魍魎，請乞福祐、欲冀延年，終不能得。愚癡迷惑信邪倒見，遂令橫死，入於地獄無有出期。是名初橫。二者橫被王法之所誅戮。三者畋獵嬉戲耽婬嗜酒放逸無度，橫為非人奪其精氣。四者橫為火焚。五者橫為水溺。六者橫為種種惡獸所噉。七者橫墮山崖。八者橫為毒藥、厭禱呪咀、起屍鬼等之所中害。九者飢渴所困不得飲食而便橫死。是為如來略說橫死有此九種。其餘復有無量諸橫，難可具說。復次阿難？彼琰魔王主領世間名藉之記，若諸有情不孝五逆、破辱三寶、壞君臣法、毀於信戒，琰魔法王隨罪輕重考而罰之。是故我今勸諸有情，燃燈造幡、放生修福，令度苦厄不遭眾難。

述曰：此即釋難門。於中有五：一難、二決、三徵、四解、五結。決意者，九種橫死皆不定業，宿業相似等流果故、若有助福得延長故。言終不能得者，夫殺生短命、食肉病多，而斷他命延已壽乎？得病雖輕，損滅壽業、橫死入獄，此中意也。結意者，若不延命，屬琰魔故，文相可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：此即釋難門。於中有五：一難、二決、三徵、四解、五結。決意者，九種橫死皆不定業，宿業相似等流果故、若有助福得延長故。言終不能得者，夫殺生短命、食肉病多，而斷他命延已壽乎？得病雖輕，損滅壽業、橫死入獄，此中意也。結意者，若不延命，屬琰魔故，文相可知。

爾時眾中有十二藥叉大將俱在會坐，所謂宮毘羅大將、伐折羅大將、迷企羅大將、安底羅大將、頞爾羅大將、珊底羅大將、因達羅大將、波夷羅大將、摩虎羅大將、真達羅大將、招杜羅大將、毘羯羅大將，此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為眷屬，同時舉聲白佛言：世尊！我等今者蒙佛威力，得聞世尊藥師瑠璃光如來名號，不復更有惡趣之怖。我等相率皆同一心，乃至盡形歸佛法僧，誓當荷負一切有情，為作義利饒益安樂。隨於何等村城國邑空閑林中，若有流布此經，或復受持藥師瑠璃光如來名號恭敬供養者，我等眷屬衛護是人，皆使解脫一切苦難，諸有願求悉令滿足。或有疾厄求度脫者，亦應讀誦此經，以五色縷結我名字，得如願已然後解結。爾時世尊讚諸藥叉大將言：善哉善哉！大藥叉將！汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德者，常應如是利益安樂一切有情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中有十二藥叉大將俱在會坐，所謂宮毘羅大將、伐折羅大將、迷企羅大將、安底羅大將、頞爾羅大將、珊底羅大將、因達羅大將、波夷羅大將、摩虎羅大將、真達羅大將、招杜羅大將、毘羯羅大將，此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為眷屬，同時舉聲白佛言：世尊！我等今者蒙佛威力，得聞世尊藥師瑠璃光如來名號，不復更有惡趣之怖。我等相率皆同一心，乃至盡形歸佛法僧，誓當荷負一切有情，為作義利饒益安樂。隨於何等村城國邑空閑林中，若有流布此經，或復受持藥師瑠璃光如來名號恭敬供養者，我等眷屬衛護是人，皆使解脫一切苦難，諸有願求悉令滿足。或有疾厄求度脫者，亦應讀誦此經，以五色縷結我名字，得如願已然後解結。爾時世尊讚諸藥叉大將言：善哉善哉！大藥叉將！汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德者，常應如是利益安樂一切有情。

述曰：此下第五藥叉大將獲益報恩成就。此中有三：初經家列名、次藥叉誓願、後如來讚許，文相可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：此下第五藥叉大將獲益報恩成就。此中有三：初經家列名、次藥叉誓願、後如來讚許，文相可知。

爾時阿難白佛言：世尊！當何名此法門？我等云何奉持？佛告阿難：此法門名說藥師瑠璃光如來本願功德、亦名說十二神將饒益有情結願神呪、亦名拔除一切業障，應如是持。時薄伽梵說是語已，諸菩薩摩訶薩及大聲聞，國王大臣、婆羅門居士、天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路羅、緊㮏洛、莫呼洛伽、人非人等一切大眾，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時阿難白佛言：世尊！當何名此法門？我等云何奉持？佛告阿難：此法門名說藥師瑠璃光如來本願功德、亦名說十二神將饒益有情結願神呪、亦名拔除一切業障，應如是持。時薄伽梵說是語已，諸菩薩摩訶薩及大聲聞，國王大臣、婆羅門居士、天、龍、藥叉、健達縛、阿素洛、揭路羅、緊㮏洛、莫呼洛伽、人非人等一切大眾，聞佛所說皆大歡喜，信受奉行。

述曰：此下第三聞名喜行分。言應如是持者，答第二問。應如三名所詮之法而受持故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：此下第三聞名喜行分。言應如是持者，答第二問。應如三名所詮之法而受持故。

藥師瑠璃光如來本願功德經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥師瑠璃光如來本願功德經