本願藥師經古迹上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本願藥師經古迹上

青丘沙門太賢撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 青丘沙門太賢撰

藥師瑠璃光如來本願功德經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥師瑠璃光如來本願功德經。

此經略以三門分別：一者題名、二者教攝、三者本文。一題名者，經有三名：一、說藥師琉璃光如來本願功德經；二、說十二神將饒益有情結願神呪；三、說拔除一切業障。此中宋孝武世大明元年譯出之本，取第三名拔除過罪生死得度；隋大業十一年東都洛水南上林薗翻經館譯，略取初名藥師如來本願經；今大唐貞觀年中玄奘三藏所譯之本，具取初名題一部也。文義廣略，後二相似。言藥師瑠璃光如來，所歸人也。本願功德者，所感德也。能拔眾苦喻名藥師，無緣不徹稱琉璃光，所修妙行名為本願，所證勝果名為功德；即以如來因果為宗，勸物歸依出苦為趣。是以初名題宗為稱，後二之名以趣為號。經謂契經，能詮名也。與義相應，貫持法器令不散失，故言契經。藥師如來之本願功德，本願功德之契經，故六合釋中依主釋也。二教攝者，南地師云：佛教有三，一頓、二漸、三偏方不定教。初二如常，今藥師經第三教攝，隨緣局說異頓漸故。此不應理，以頓漸外無別悟故、勿離大小有別教故、既對曼殊直說大乘因果德故，所說頓教。又說淨土無覆相故，第三了義大乘教攝。三本文者，經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經略以三門分別：一者題名、二者教攝、三者本文。一題名者，經有三名：一、說藥師琉璃光如來本願功德經；二、說十二神將饒益有情結願神呪；三、說拔除一切業障。此中宋孝武世大明元年譯出之本，取第三名拔除過罪生死得度；隋大業十一年東都洛水南上林薗翻經館譯，略取初名藥師如來本願經；今大唐貞觀年中玄奘三藏所譯之本，具取初名題一部也。文義廣略，後二相似。言藥師瑠璃光如來，所歸人也。本願功德者，所感德也。能拔眾苦喻名藥師，無緣不徹稱琉璃光，所修妙行名為本願，所證勝果名為功德；即以如來因果為宗，勸物歸依出苦為趣。是以初名題宗為稱，後二之名以趣為號。經謂契經，能詮名也。與義相應，貫持法器令不散失，故言契經。藥師如來之本願功德，本願功德之契經，故六合釋中依主釋也。二教攝者，南地師云：佛教有三，一頓、二漸、三偏方不定教。初二如常，今藥師經第三教攝，隨緣局說異頓漸故。此不應理，以頓漸外無別悟故、勿離大小有別教故、既對曼殊直說大乘因果德故，所說頓教。又說淨土無覆相故，第三了義大乘教攝。三本文者，經。

如是我聞：一時薄伽梵遊化諸國至廣嚴城住樂音樹下，與大苾芻眾八千人俱，菩薩摩訶薩三萬六千，及國王大臣、婆羅門居士、天龍夜叉人非人等，無量大眾恭敬圍遶而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：一時薄伽梵遊化諸國至廣嚴城住樂音樹下，與大苾芻眾八千人俱，菩薩摩訶薩三萬六千，及國王大臣、婆羅門居士、天龍夜叉人非人等，無量大眾恭敬圍遶而為說法。

述曰：本文有三，一說經因起分、二對問廣說分、三聞名喜行分。此初也。如是我聞等，如常應知。薄伽梵者，含六義名：一自在義，永不繫屬諸煩惱故；二熾盛義，猛焰智火所燒練故；三端嚴義，眾妙相好所莊嚴故；四名稱義，功德圓滿無不知故；五吉祥義，親近供養必獲利故；六尊貴義，具諸功德利樂有情無懈怠故。如《佛地論》頌曰「自在熾盛與端嚴，名稱吉祥及尊貴，如是六種義差別，應知總名為薄伽。」言廣嚴者，梵云毘舍離或云毘耶離，表眾德滿。至廣嚴城。示生物樂。住樂音樹，微風歷動，宮商雅音從而出故，名樂音樹。眾有三種：一聲聞眾、二菩薩眾、三世間眾，如文可解。就中居士，居家士也。夜叉，可畏或威勢義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：本文有三，一說經因起分、二對問廣說分、三聞名喜行分。此初也。如是我聞等，如常應知。薄伽梵者，含六義名：一自在義，永不繫屬諸煩惱故；二熾盛義，猛焰智火所燒練故；三端嚴義，眾妙相好所莊嚴故；四名稱義，功德圓滿無不知故；五吉祥義，親近供養必獲利故；六尊貴義，具諸功德利樂有情無懈怠故。如《佛地論》頌曰「自在熾盛與端嚴，名稱吉祥及尊貴，如是六種義差別，應知總名為薄伽。」言廣嚴者，梵云毘舍離或云毘耶離，表眾德滿。至廣嚴城。示生物樂。住樂音樹，微風歷動，宮商雅音從而出故，名樂音樹。眾有三種：一聲聞眾、二菩薩眾、三世間眾，如文可解。就中居士，居家士也。夜叉，可畏或威勢義。

爾時曼殊室利法王子承佛威神，從座而起偏袒一肩右膝著地向薄伽梵曲躬合掌白言：世尊！唯願演說如是相類諸佛名號及本大願殊勝功德，令諸聞者業障消除，為欲利樂像法轉時諸有情故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時曼殊室利法王子承佛威神，從座而起偏袒一肩右膝著地向薄伽梵曲躬合掌白言：世尊！唯願演說如是相類諸佛名號及本大願殊勝功德，令諸聞者業障消除，為欲利樂像法轉時諸有情故。

述曰：自下對問廣說分。此有五義：一菩薩請問成就、二法王讚許成就、三大眾樂聞成就、四如來說法成就、五夜叉報恩成就。此初也。於此有三：一請因緣門，如經「曼殊室利法王子承佛威神」故。曼殊室利，唐云妙吉祥。從法化生、得佛法分，稱法王子。二請威儀門，如經「從座而起乃至合掌」故。從座而起者，表從真際起。偏袒一肩者，表作利樂事。右膝著地，住世間故。向薄伽梵者，趣出世故。曲躬者，離慢故。合掌者，專心故。三正開請門，如經「白言世尊乃至諸有情故」故。略問三事：一問佛名號、二問因大願、三問果功德。令諸聞者已下，舉說之利。言像法轉時者，《大集經》云「有六種堅固：一法身得住堅固、二解脫得住堅固、三禪定得住堅固、四多聞得住堅固、五福德得住堅固、六鬪諍得住堅固。」此中初一佛在世時、後五滅後，如其次第各五百年。總言三時：一者正法，謂彼五中初二堅固；二者像法，即次二堅固；三者末法，即後一堅固。如次具有教、行、果三；有二無果；有教無二。今為利樂千年之後像法有情，發此問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：自下對問廣說分。此有五義：一菩薩請問成就、二法王讚許成就、三大眾樂聞成就、四如來說法成就、五夜叉報恩成就。此初也。於此有三：一請因緣門，如經「曼殊室利法王子承佛威神」故。曼殊室利，唐云妙吉祥。從法化生、得佛法分，稱法王子。二請威儀門，如經「從座而起乃至合掌」故。從座而起者，表從真際起。偏袒一肩者，表作利樂事。右膝著地，住世間故。向薄伽梵者，趣出世故。曲躬者，離慢故。合掌者，專心故。三正開請門，如經「白言世尊乃至諸有情故」故。略問三事：一問佛名號、二問因大願、三問果功德。令諸聞者已下，舉說之利。言像法轉時者，《大集經》云「有六種堅固：一法身得住堅固、二解脫得住堅固、三禪定得住堅固、四多聞得住堅固、五福德得住堅固、六鬪諍得住堅固。」此中初一佛在世時、後五滅後，如其次第各五百年。總言三時：一者正法，謂彼五中初二堅固；二者像法，即次二堅固；三者末法，即後一堅固。如次具有教、行、果三；有二無果；有教無二。今為利樂千年之後像法有情，發此問也。

爾時世尊讚曼殊室利童子言：善哉善哉！曼殊室利！汝以大悲勸請我說諸佛名號本願功德，為拔業障所纏有情，利益安樂像法轉時諸有情故。汝今諦聽極善思惟，當為汝說。曼殊室利言：唯然願說，我等樂聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊讚曼殊室利童子言：善哉善哉！曼殊室利！汝以大悲勸請我說諸佛名號本願功德，為拔業障所纏有情，利益安樂像法轉時諸有情故。汝今諦聽極善思惟，當為汝說。曼殊室利言：唯然願說，我等樂聞。

述曰：此中有二。一法王讚許成就，如經「爾時世尊乃至當為汝說」故。所聞可記，初言善哉。應時宜故，重言善哉。欲令審文，故言諦聽。令解義故，言善思惟。二大眾樂聞成就，如經「曼殊室利言唯然願說我等樂聞」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：此中有二。一法王讚許成就，如經「爾時世尊乃至當為汝說」故。所聞可記，初言善哉。應時宜故，重言善哉。欲令審文，故言諦聽。令解義故，言善思惟。二大眾樂聞成就，如經「曼殊室利言唯然願說我等樂聞」故。

佛告曼殊室利：東方去此過十殑伽沙等佛土，有世界名淨瑠璃，佛號藥師瑠璃光如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告曼殊室利：東方去此過十殑伽沙等佛土，有世界名淨瑠璃，佛號藥師瑠璃光如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、薄伽梵。

述曰：第四如來說法成就。此有二門：一正答所請門、二勸物利益門。初亦有三，答三問故。此初也。廣釋十號，如《瑜伽》等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第四如來說法成就。此有二門：一正答所請門、二勸物利益門。初亦有三，答三問故。此初也。廣釋十號，如《瑜伽》等。

曼殊室利！彼世尊藥師瑠璃光如來本行菩薩道時，發十二大願，令諸有情所求皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊室利！彼世尊藥師瑠璃光如來本行菩薩道時，發十二大願，令諸有情所求皆得。

述曰：答第二問中有三：略標、廣說、總結故。此初也。《阿脩羅經》云「琉璃光菩薩遇智勝佛初發總願，寶頂佛所始發別願。」《十方諸佛現前經》云「青龍光佛所發十二誓願」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：答第二問中有三：略標、廣說、總結故。此初也。《阿脩羅經》云「琉璃光菩薩遇智勝佛初發總願，寶頂佛所始發別願。」《十方諸佛現前經》云「青龍光佛所發十二誓願」。

第一大願：願我來世得阿耨多羅三藐三菩提時，自身光明熾然照曜無量無數無邊世界，以三十二大丈夫相八十隨好莊嚴其身，令一切有情如我無異。第二大願：願我來世得菩提時，身如瑠璃內外明徹，淨無瑕穢光明廣大，功德巍巍，身善安住，焰網莊嚴過於日月，幽冥眾生悉蒙開曉，隨意所趣作諸事業。第三大願：願我來世得菩提時，以無量無邊智慧方便令諸有情皆得無盡所受用物，莫令眾生有所乏少。第四大願：願我來世得菩提時，若諸有情行邪道者，悉令安住菩提道中；若行聲聞獨覺乘者，皆以大乘而安立之。第五大願：願我來世得菩提時，若有無量無邊有情於我法中修行梵行，一切皆令得不缺戒、具三聚戒；設有毀犯，聞我名已還得清淨，不墮惡趣。第六大願：願我來世得菩提時，若諸有情其身下劣，諸根不具、醜陋頑愚、盲聾瘖瘂、踤躄背僂、白癩癲狂種種病苦，聞我名已，一切皆得端政黠慧、諸根完具、無諸疾苦。第七大願：願我來世得菩提時，若諸有情眾病逼切，無救無歸、無醫無藥、無親無家、貧窮多苦，我之名號一經其耳，眾病悉除、身心安樂、家屬資具悉皆豐足，乃至證得無上菩提。第八大願：願我來世得菩提時，若有女人為女百惡之所逼惱，極生厭離，願捨女身；聞我名已，一切皆得轉女成男，具丈夫相，乃至證得無上菩提。第九大願；願我來世得菩提時，令諸有情出魔羅網，解脫一切外道纏縛；若墮種種惡見稠林，皆當引攝置於正見，漸令修習諸菩薩行，速證無上正等菩提。第十大願：願我來世得菩提時，若諸有情王法所繩，縛錄鞭撻、繫閉牢獄或當刑戮，及餘無量災難陵辱，悲愁煎迫身心受苦；若聞我名，以我福德威神力故，皆得解脫一切憂苦。第十一大願：願我來世得菩提時，若諸有情飢渴所惱，為求食故造諸惡業；得聞我名專念受持，我當先以上妙飲食飽足其身，後以法味畢竟安樂而建立之。第十二大願：願我來世得菩提時，若諸有情貧無衣服，蚊虻寒熱晝夜逼惱；若聞我名專念受持，如其所好即得種種上妙衣服，亦得一切寶莊嚴具、華鬘塗香、鼓樂眾伎，隨心所翫皆令滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一大願：願我來世得阿耨多羅三藐三菩提時，自身光明熾然照曜無量無數無邊世界，以三十二大丈夫相八十隨好莊嚴其身，令一切有情如我無異。第二大願：願我來世得菩提時，身如瑠璃內外明徹，淨無瑕穢光明廣大，功德巍巍，身善安住，焰網莊嚴過於日月，幽冥眾生悉蒙開曉，隨意所趣作諸事業。第三大願：願我來世得菩提時，以無量無邊智慧方便令諸有情皆得無盡所受用物，莫令眾生有所乏少。第四大願：願我來世得菩提時，若諸有情行邪道者，悉令安住菩提道中；若行聲聞獨覺乘者，皆以大乘而安立之。第五大願：願我來世得菩提時，若有無量無邊有情於我法中修行梵行，一切皆令得不缺戒、具三聚戒；設有毀犯，聞我名已還得清淨，不墮惡趣。第六大願：願我來世得菩提時，若諸有情其身下劣，諸根不具、醜陋頑愚、盲聾瘖瘂、踤躄背僂、白癩癲狂種種病苦，聞我名已，一切皆得端政黠慧、諸根完具、無諸疾苦。第七大願：願我來世得菩提時，若諸有情眾病逼切，無救無歸、無醫無藥、無親無家、貧窮多苦，我之名號一經其耳，眾病悉除、身心安樂、家屬資具悉皆豐足，乃至證得無上菩提。第八大願：願我來世得菩提時，若有女人為女百惡之所逼惱，極生厭離，願捨女身；聞我名已，一切皆得轉女成男，具丈夫相，乃至證得無上菩提。第九大願；願我來世得菩提時，令諸有情出魔羅網，解脫一切外道纏縛；若墮種種惡見稠林，皆當引攝置於正見，漸令修習諸菩薩行，速證無上正等菩提。第十大願：願我來世得菩提時，若諸有情王法所繩，縛錄鞭撻、繫閉牢獄或當刑戮，及餘無量災難陵辱，悲愁煎迫身心受苦；若聞我名，以我福德威神力故，皆得解脫一切憂苦。第十一大願：願我來世得菩提時，若諸有情飢渴所惱，為求食故造諸惡業；得聞我名專念受持，我當先以上妙飲食飽足其身，後以法味畢竟安樂而建立之。第十二大願：願我來世得菩提時，若諸有情貧無衣服，蚊虻寒熱晝夜逼惱；若聞我名專念受持，如其所好即得種種上妙衣服，亦得一切寶莊嚴具、華鬘塗香、鼓樂眾伎，隨心所翫皆令滿足。

述曰：廣說門中有六對門。一饒益淨穢門，即初二願，淨土一切如我身故，乃至世界中間幽冥眾生皆逐意故。二世出世間門，即次二願，以人天乘無所乏故，乃至行邪道者隨其種姓安住三乘菩提道中，不定二乘皆以大乘而安立故。三存戒存身門，即次二願，不缺重戒，具三聚故、六根之身皆得淨故。此中下劣，不具標句也。雖具諸根，不勝妙故及有缺故。言醜陋者，釋身下劣。言頑愚者，釋意下劣。盲聾等下，釋眼耳舌身根不具。癲狂，釋意根不具。種種病苦，攝鼻等病。端正等四，如次翻上。四除內外苦門，即次二願，一能除外緣逼切苦。無救者，標無醫藥也。無歸者，標無親等也。今得佛醫法藥聖財，故除病等乃至豐足。二能轉內緣女身苦，如《涅槃經》「一切女人皆是眾惡之所住處」。五內外解縛門，即次二願，攝置正見，解惡見縛。證無上道，出魔羂故。以威神力，出刑縛故。六志食與衣門，即次二願，以食法味而建立故、以妙衣等而令滿足故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：廣說門中有六對門。一饒益淨穢門，即初二願，淨土一切如我身故，乃至世界中間幽冥眾生皆逐意故。二世出世間門，即次二願，以人天乘無所乏故，乃至行邪道者隨其種姓安住三乘菩提道中，不定二乘皆以大乘而安立故。三存戒存身門，即次二願，不缺重戒，具三聚故、六根之身皆得淨故。此中下劣，不具標句也。雖具諸根，不勝妙故及有缺故。言醜陋者，釋身下劣。言頑愚者，釋意下劣。盲聾等下，釋眼耳舌身根不具。癲狂，釋意根不具。種種病苦，攝鼻等病。端正等四，如次翻上。四除內外苦門，即次二願，一能除外緣逼切苦。無救者，標無醫藥也。無歸者，標無親等也。今得佛醫法藥聖財，故除病等乃至豐足。二能轉內緣女身苦，如《涅槃經》「一切女人皆是眾惡之所住處」。五內外解縛門，即次二願，攝置正見，解惡見縛。證無上道，出魔羂故。以威神力，出刑縛故。六志食與衣門，即次二願，以食法味而建立故、以妙衣等而令滿足故。

曼殊室利！是為彼世尊藥師瑠璃光如來、應、正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊室利！是為彼世尊藥師瑠璃光如來、應、正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願。

述曰：總結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：總結也。

復次曼殊室利！彼世尊藥師瑠璃光如來行菩薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴，我若一劫若一劫餘說不能盡。然彼佛土一向清淨，無有女人亦無惡趣及苦音聲，瑠璃為地金繩界道、城闕宮閣軒窓羅網皆七寶成，亦如西方極樂世界功德莊嚴等無差別。於其國中有二菩薩摩訶薩，一名日光遍照、二名月光遍照，是彼無量無數菩薩眾之上首，悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏。是故曼殊室利！諸有信心善男子善女人等，應當願生彼佛世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次曼殊室利！彼世尊藥師瑠璃光如來行菩薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴，我若一劫若一劫餘說不能盡。然彼佛土一向清淨，無有女人亦無惡趣及苦音聲，瑠璃為地金繩界道、城闕宮閣軒窓羅網皆七寶成，亦如西方極樂世界功德莊嚴等無差別。於其國中有二菩薩摩訶薩，一名日光遍照、二名月光遍照，是彼無量無數菩薩眾之上首，悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏。是故曼殊室利！諸有信心善男子善女人等，應當願生彼佛世界。

述曰：答後問也。於中有二：初本處莊嚴功德成就、後外方聞名功德成就。此初也。言所發大願佛土莊嚴說不能盡者，顯如大願果亦無邊。身應準願。略說其土則有八種功德成就：一無所著穢成就，如經「無有女人」故。二離所怖惡成就，如經「亦無惡趣及苦音聲」故。三所依清淨成就，如經「瑠璃為地」故。四道路成文成就，如經「金繩界道」故。五宮殿莊嚴成就，如經「亦如西方」故。六大聖無絕成就，如經「有二菩薩」，即補處故。七利樂不斷成就，如經「悉持彼佛正法藏」故。八願生無礙成就，如經「應當願生彼佛世界」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：答後問也。於中有二：初本處莊嚴功德成就、後外方聞名功德成就。此初也。言所發大願佛土莊嚴說不能盡者，顯如大願果亦無邊。身應準願。略說其土則有八種功德成就：一無所著穢成就，如經「無有女人」故。二離所怖惡成就，如經「亦無惡趣及苦音聲」故。三所依清淨成就，如經「瑠璃為地」故。四道路成文成就，如經「金繩界道」故。五宮殿莊嚴成就，如經「亦如西方」故。六大聖無絕成就，如經「有二菩薩」，即補處故。七利樂不斷成就，如經「悉持彼佛正法藏」故。八願生無礙成就，如經「應當願生彼佛世界」故。

爾時世尊復告曼殊室利童子言：曼殊室利！有諸眾生不識善惡、唯懷貪悋，不知布施及施果報，愚癡無智闕於信根，多聚財寶勤加守護，見乞者來其心不喜。設不獲已而行施時，如割身肉深生痛惜。復有無量慳貪有情積集資財，於其自身尚不受用，何況能與父母妻子、奴婢作使及來乞者。彼諸有情從此命終，生餓鬼界或傍生趣。由昔人間曾得暫聞藥師瑠璃光如來名故，今在惡趣暫得憶念彼如來名，即於念時從彼處沒還生人中，得宿命念，畏惡趣苦不樂欲樂，好行惠施讚歎施者，一切所有悉無貪惜。漸次尚能以頭目手足血肉身分施來求者，況餘財物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊復告曼殊室利童子言：曼殊室利！有諸眾生不識善惡、唯懷貪悋，不知布施及施果報，愚癡無智闕於信根，多聚財寶勤加守護，見乞者來其心不喜。設不獲已而行施時，如割身肉深生痛惜。復有無量慳貪有情積集資財，於其自身尚不受用，何況能與父母妻子、奴婢作使及來乞者。彼諸有情從此命終，生餓鬼界或傍生趣。由昔人間曾得暫聞藥師瑠璃光如來名故，今在惡趣暫得憶念彼如來名，即於念時從彼處沒還生人中，得宿命念，畏惡趣苦不樂欲樂，好行惠施讚歎施者，一切所有悉無貪惜。漸次尚能以頭目手足血肉身分施來求者，況餘財物。

述曰：此即第二外方聞名功德成就。於中有五，令諸聞者除施戒修十善業道往生樂處五種障故。今此初段，顯除施性福業障。此有三門：一顯障自性門，如經「不識善惡乃至來乞者」故。不識惡者，唯貪悋故。不識善者，不知施故。不識善惡也。愚癡無智唯懷貪悋故、闕於信根不知施等故，多聚不捨。二示障過患門，如經「彼諸有情生鬼畜」故。以慳貪故生餓鬼界，以愚癡故生傍生趣。三聞佛勝利門，如經「由昔人間乃至況餘財物」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：此即第二外方聞名功德成就。於中有五，令諸聞者除施戒修十善業道往生樂處五種障故。今此初段，顯除施性福業障。此有三門：一顯障自性門，如經「不識善惡乃至來乞者」故。不識惡者，唯貪悋故。不識善者，不知施故。不識善惡也。愚癡無智唯懷貪悋故、闕於信根不知施等故，多聚不捨。二示障過患門，如經「彼諸有情生鬼畜」故。以慳貪故生餓鬼界，以愚癡故生傍生趣。三聞佛勝利門，如經「由昔人間乃至況餘財物」故。

復次曼殊室利！若諸有情雖於如來受諸學處而破尸羅；有雖不破尸羅而破軌則；有於尸羅軌則雖得不壞然毀正見；有雖不毀正見而棄多聞；於佛所說契經深義不能解了；有雖多聞而增上慢，由增上慢覆蔽心故，自是非他嫌謗正法為魔伴黨。如是愚人自行邪見，復令無量俱胝有情墮大險坑。此諸有情，應於地獄、傍生、鬼趣流轉無窮。若得聞此藥師瑠璃光如來名號，便捨惡行、修諸善法，不墮惡趣。設有不能捨諸惡行、修行善法，墮惡趣者，以彼如來本願威力，令其現前暫聞名號，從彼命終還生人趣，得正見精進善調意樂，便能捨家趣於非家，如來法中受持學處無有毀犯，正見多聞解甚深義，離增上慢不謗正法，不為魔伴，漸次修行諸菩薩行，速得圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次曼殊室利！若諸有情雖於如來受諸學處而破尸羅；有雖不破尸羅而破軌則；有於尸羅軌則雖得不壞然毀正見；有雖不毀正見而棄多聞；於佛所說契經深義不能解了；有雖多聞而增上慢，由增上慢覆蔽心故，自是非他嫌謗正法為魔伴黨。如是愚人自行邪見，復令無量俱胝有情墮大險坑。此諸有情，應於地獄、傍生、鬼趣流轉無窮。若得聞此藥師瑠璃光如來名號，便捨惡行、修諸善法，不墮惡趣。設有不能捨諸惡行、修行善法，墮惡趣者，以彼如來本願威力，令其現前暫聞名號，從彼命終還生人趣，得正見精進善調意樂，便能捨家趣於非家，如來法中受持學處無有毀犯，正見多聞解甚深義，離增上慢不謗正法，不為魔伴，漸次修行諸菩薩行，速得圓滿。

述曰：此顯能除戒性福業障。此亦三門，如前應知。初門有三：一攝律儀戒障，如經「破尸羅軌則」故。言尸羅者，別解脫戒。言軌則者，於往來等正知而住。二攝善法戒障，如經「毀正見棄多聞增上慢」故。三攝有情戒障，如經「復令無量俱胝有情墮大險坑」故。次示障過患門者，如經「於地獄等流轉無窮」故。後聞佛勝利門者，如經「乃至三聚速圓滿」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：此顯能除戒性福業障。此亦三門，如前應知。初門有三：一攝律儀戒障，如經「破尸羅軌則」故。言尸羅者，別解脫戒。言軌則者，於往來等正知而住。二攝善法戒障，如經「毀正見棄多聞增上慢」故。三攝有情戒障，如經「復令無量俱胝有情墮大險坑」故。次示障過患門者，如經「於地獄等流轉無窮」故。後聞佛勝利門者，如經「乃至三聚速圓滿」故。

復次曼殊室利！若諸有情慳貪嫉妬、自讚毀他，當墮三惡趣中，無量千歲受諸劇苦。受劇苦已，從彼命終來生人間，作牛馬駝驢恒，被鞭撻飢渴逼惱，又常負重隨路而行；或得為人，生居下賤作人奴婢，受他驅役恒不自在。若昔人中曾聞世尊藥師瑠璃光如來名號，由此善因，今復憶念至心歸依，以佛神力眾苦解脫，諸根聰利智慧多聞，恒求勝法常遇善友，永斷魔羂，破無明穀、竭煩惱河，解脫一切生老病死憂悲苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次曼殊室利！若諸有情慳貪嫉妬、自讚毀他，當墮三惡趣中，無量千歲受諸劇苦。受劇苦已，從彼命終來生人間，作牛馬駝驢恒，被鞭撻飢渴逼惱，又常負重隨路而行；或得為人，生居下賤作人奴婢，受他驅役恒不自在。若昔人中曾聞世尊藥師瑠璃光如來名號，由此善因，今復憶念至心歸依，以佛神力眾苦解脫，諸根聰利智慧多聞，恒求勝法常遇善友，永斷魔羂，破無明穀、竭煩惱河，解脫一切生老病死憂悲苦惱。

述曰：此顯能除修性福業障。亦有三門：一顯障自性門，如經「慳貪嫉妬自讚毀他」故。此中慳貪能障修慈，不與樂故。嫉妬障喜，不隨喜故。讚毀障悲，能惱害故。三通障捨性，染污故。語便次第，故不相違。二示障過患門者，如經「墮三惡趣及受苦」故。三聞佛勝利門者，如經「乃至永破四種魔」故。如文可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：此顯能除修性福業障。亦有三門：一顯障自性門，如經「慳貪嫉妬自讚毀他」故。此中慳貪能障修慈，不與樂故。嫉妬障喜，不隨喜故。讚毀障悲，能惱害故。三通障捨性，染污故。語便次第，故不相違。二示障過患門者，如經「墮三惡趣及受苦」故。三聞佛勝利門者，如經「乃至永破四種魔」故。如文可解。

復次曼殊室利！若諸有情好喜乖離，更相鬪訟惱亂自他，以身語意造作增長種種惡業，展轉常為不饒益事、互相謀害，告召山林樹塚等神，殺諸眾生取其血肉祭祀藥叉邏剎娑等，書怨人名作其形像以惡呪術而呪咀之，厭媚蠱道呪起屍鬼令斷彼命及壞其身。是諸有情若得聞此藥師瑠璃光如來名號，彼諸惡事悉不能害，一切展轉皆起慈心利益安樂，無損惱意及嫌恨心，各各歡悅，於自所受生於喜足，不相侵淩互為饒益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次曼殊室利！若諸有情好喜乖離，更相鬪訟惱亂自他，以身語意造作增長種種惡業，展轉常為不饒益事、互相謀害，告召山林樹塚等神，殺諸眾生取其血肉祭祀藥叉邏剎娑等，書怨人名作其形像以惡呪術而呪咀之，厭媚蠱道呪起屍鬼令斷彼命及壞其身。是諸有情若得聞此藥師瑠璃光如來名號，彼諸惡事悉不能害，一切展轉皆起慈心利益安樂，無損惱意及嫌恨心，各各歡悅，於自所受生於喜足，不相侵淩互為饒益。

述曰：此顯能除十善業道障。亦有三門：初障自性者，如經「好喜乖離乃至增長種種惡業」故。好喜乖離，意三業道悉能令他離所欲故。更相鬪訟，語四業道理不相應，多招諍故。惱亂自他，身三業道，三業果遂即惱亂他，若不果遂惱亂自故。二障過患者，謂由自惡招他謀害，如經「展轉常為不饒益事乃至呪起屍鬼斷壞身命」故。三勝利門者，現尚離害，況於當苦。文顯可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：此顯能除十善業道障。亦有三門：初障自性者，如經「好喜乖離乃至增長種種惡業」故。好喜乖離，意三業道悉能令他離所欲故。更相鬪訟，語四業道理不相應，多招諍故。惱亂自他，身三業道，三業果遂即惱亂他，若不果遂惱亂自故。二障過患者，謂由自惡招他謀害，如經「展轉常為不饒益事乃至呪起屍鬼斷壞身命」故。三勝利門者，現尚離害，況於當苦。文顯可知。

復次曼殊室利！若有四眾，苾芻、苾芻尼、鄔波素、迦鄔波斯迦，及餘淨信善男子善女人等，有能受持八分齊戒經一年，或復三月受持學處，以此善根願生西方極樂世界無量壽佛所聽聞正法而未定者，若聞世尊藥師瑠璃光如來名號，臨命終時有八菩薩乘神通來示其道路，即於彼界種種雜色眾寶華中自然化生。或有因此生於天上，雖生天中而本善根亦未窮盡，不復更生諸餘惡趣，天上壽盡還生人間，或為輪王統攝四洲威德自在，安立無量百千有情於十善道；或生剎帝利、婆羅門、居士大家，多饒財寶倉庫盈溢，形相端嚴眷屬具足，聰明智慧，勇健威猛如大力士。若是女人，得聞世尊藥師如來名號至心受持，於後不復更受女身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次曼殊室利！若有四眾，苾芻、苾芻尼、鄔波素、迦鄔波斯迦，及餘淨信善男子善女人等，有能受持八分齊戒經一年，或復三月受持學處，以此善根願生西方極樂世界無量壽佛所聽聞正法而未定者，若聞世尊藥師瑠璃光如來名號，臨命終時有八菩薩乘神通來示其道路，即於彼界種種雜色眾寶華中自然化生。或有因此生於天上，雖生天中而本善根亦未窮盡，不復更生諸餘惡趣，天上壽盡還生人間，或為輪王統攝四洲威德自在，安立無量百千有情於十善道；或生剎帝利、婆羅門、居士大家，多饒財寶倉庫盈溢，形相端嚴眷屬具足，聰明智慧，勇健威猛如大力士。若是女人，得聞世尊藥師如來名號至心受持，於後不復更受女身。

述曰：此顯能除往生樂處障。此復有二：第一顯除淨處樂生障，如經「生極樂世界」故。此中受持八分齊戒經年月者，邁師云：「經一年者，謂一年中月別六日，謂黑白月各八、十四、十五日故。或三月者，不能一年月別六齋，但能一年持三長月，謂即正月、五月、九月，三除之中各初月齋，即表一年常修善也。」如宋本云「常修月六齋、年三長齋」故。《智論》十三云「齋日持八戒者，是日惡鬼逐人，欲奪人命。劫初聖人教人持齋，然不受八戒，直以一日不食為齋。後佛出世制立八戒。」問：五戒八戒何者為勝？答：有因緣故二戒俱等，以時及支互多少故。問：十念稱名尚得往生，況令一年何故不定？答：勇猛容豫有差別故。如《智論》云「臨終心猛，勝百年功。」自然化生者，如《涅槃經》菴羅樹女因樹華生，名為濕生；淨土因華，何名化生？邁師云：「未託生前，樹有濕氣。淨土蓮華，與人化生。」第二能除穢土樂生障，如經「或有因此生於天上」等故。此復有四，生天、輪王、貴勝、男身，如文可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：此顯能除往生樂處障。此復有二：第一顯除淨處樂生障，如經「生極樂世界」故。此中受持八分齊戒經年月者，邁師云：「經一年者，謂一年中月別六日，謂黑白月各八、十四、十五日故。或三月者，不能一年月別六齋，但能一年持三長月，謂即正月、五月、九月，三除之中各初月齋，即表一年常修善也。」如宋本云「常修月六齋、年三長齋」故。《智論》十三云「齋日持八戒者，是日惡鬼逐人，欲奪人命。劫初聖人教人持齋，然不受八戒，直以一日不食為齋。後佛出世制立八戒。」問：五戒八戒何者為勝？答：有因緣故二戒俱等，以時及支互多少故。問：十念稱名尚得往生，況令一年何故不定？答：勇猛容豫有差別故。如《智論》云「臨終心猛，勝百年功。」自然化生者，如《涅槃經》菴羅樹女因樹華生，名為濕生；淨土因華，何名化生？邁師云：「未託生前，樹有濕氣。淨土蓮華，與人化生。」第二能除穢土樂生障，如經「或有因此生於天上」等故。此復有四，生天、輪王、貴勝、男身，如文可解。