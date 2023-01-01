刻彌陀經疏序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 刻彌陀經疏序

孤山圓師撰《彌陀經疏》，後又鈔之名曰「西資」，吾邦未見流行，學者憾焉！比偶獲《義疏》，訂正鏤刻，使學者免傳寫之勞，他日若有得鈔者，與此疏竝行于世，則在西剎行者，豈不大資哉！竊望焉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孤山圓師撰《彌陀經疏》，後又鈔之名曰「西資」，吾邦未見流行，學者憾焉！比偶獲《義疏》，訂正鏤刻，使學者免傳寫之勞，他日若有得鈔者，與此疏竝行于世，則在西剎行者，豈不大資哉！竊望焉！

時 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话

正德甲午仲秋糓旦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正德甲午仲秋糓旦

談峰蓮光院沙門光榮謹書 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 談峰蓮光院沙門光榮謹書

佛說阿彌陀經疏(并序) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說阿彌陀經疏(并序)

孤山沙門釋智圓述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孤山沙門釋智圓述

夫心性之為體也，明乎！靜乎！一而已矣。無凡聖焉、無依正焉、無延促焉、無淨穢焉，及其感物而動、隨緣而變，則為六凡焉、為三聖焉，有依焉、有正焉。依正既作，則身壽有延促矣，國土有淨穢矣！吾佛大聖人，得明靜之一者也，乃假道於慈、託宿於悲，將欲驅群迷使復其本，於是乎無身而示身、無土而示土，延其壽、淨其土，俾其欣促其壽、穢其土俾其厭，既欣且厭則漸誘之策行矣。是故釋迦現有量而取穢土，非欲其厭耶！彌陀現無量而取淨土，非欲其欣乎！此則折之、彼則攝之，使其復本而達性耳，故《淨名》曰：隨所調伏眾生而取佛土者，其是謂乎！雖寶樓金地無悅目之翫，而非惑蕩之色，而能達唯心無境矣。雖風樹鳥聲有入耳之娛，而非惉懘之音，而能念三寶有歸矣。夫如是則復乎明靜之體者如轉掌耳。經云：眾生生者，皆是阿鞞跋致是也。大矣哉！聖人之善權也如此。是故群經森列而偏讚淨方，其有旨哉！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫心性之為體也，明乎！靜乎！一而已矣。無凡聖焉、無依正焉、無延促焉、無淨穢焉，及其感物而動、隨緣而變，則為六凡焉、為三聖焉，有依焉、有正焉。依正既作，則身壽有延促矣，國土有淨穢矣！吾佛大聖人，得明靜之一者也，乃假道於慈、託宿於悲，將欲驅群迷使復其本，於是乎無身而示身、無土而示土，延其壽、淨其土，俾其欣促其壽、穢其土俾其厭，既欣且厭則漸誘之策行矣。是故釋迦現有量而取穢土，非欲其厭耶！彌陀現無量而取淨土，非欲其欣乎！此則折之、彼則攝之，使其復本而達性耳，故《淨名》曰：隨所調伏眾生而取佛土者，其是謂乎！雖寶樓金地無悅目之翫，而非惑蕩之色，而能達唯心無境矣。雖風樹鳥聲有入耳之娛，而非惉懘之音，而能念三寶有歸矣。夫如是則復乎明靜之體者如轉掌耳。經云：眾生生者，皆是阿鞞跋致是也。大矣哉！聖人之善權也如此。是故群經森列而偏讚淨方，其有旨哉！

佛說阿彌陀經者，其偏讚之謂歟。吾愛其辭簡而理明、其文約而事備，足可以誘弱喪而擊童蒙焉。於是約龍樹之宗、準智者之說，依經辨理為之義疏，若極深研幾則吾豈敢，庶乎有助於真風、為益於後昆爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說阿彌陀經者，其偏讚之謂歟。吾愛其辭簡而理明、其文約而事備，足可以誘弱喪而擊童蒙焉。於是約龍樹之宗、準智者之說，依經辨理為之義疏，若極深研幾則吾豈敢，庶乎有助於真風、為益於後昆爾。

釋題玄義五重：二土，果人名也；方等，實相體也；信願，淨業宗也；捨苦得樂，用也；生蘇，大乘教也。夫名以詮體，會體由宗，宗成有用，四義成列。大小未辨，故須教相區以別之。初六字之名有通有別，經字通名，大小同號故；上五別名，此說異彼故。於別名中，佛是果人之通名，彌陀是果人之別號。釋迦既此方化主，庶物咸知，故隱別而彰通；彌陀是彼土世尊，理須標簡，故略通而存別。通別互現，其義惟明。若統而括之，凡有三對：經即能詮之教，上乃所詮之義，教義對也；阿彌陀標彼土世尊，佛說指此方化主，彼此對也；說者誠實口業，佛者黃金之色身，身口對也。寬之狹三對在焉。佛者極果之美號也，果必由因克，始悟名因，悟必從迷，不迷何悟？迷非本是，悟復何從？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋題玄義五重：二土，果人名也；方等，實相體也；信願，淨業宗也；捨苦得樂，用也；生蘇，大乘教也。夫名以詮體，會體由宗，宗成有用，四義成列。大小未辨，故須教相區以別之。初六字之名有通有別，經字通名，大小同號故；上五別名，此說異彼故。於別名中，佛是果人之通名，彌陀是果人之別號。釋迦既此方化主，庶物咸知，故隱別而彰通；彌陀是彼土世尊，理須標簡，故略通而存別。通別互現，其義惟明。若統而括之，凡有三對：經即能詮之教，上乃所詮之義，教義對也；阿彌陀標彼土世尊，佛說指此方化主，彼此對也；說者誠實口業，佛者黃金之色身，身口對也。寬之狹三對在焉。佛者極果之美號也，果必由因克，始悟名因，悟必從迷，不迷何悟？迷非本是，悟復何從？

欲㼼明斯旨，當曉六即：一、理即佛；二、名字即佛；三、觀行即佛；四、相似即佛；五、分真即佛；六、究竟即佛。凡聖不濫故六，初後皆是故即。理即佛者，一念心即如來藏理，如故即空，藏故即假，理故即中，三智一心本來具足非適今也，名理即佛。名字即佛者，理雖即是，自用不知，以未聞三諦、不識佛法，如牛羊眼不識方隅，或從知識或從經卷聞如上說，於名字中通達解了，知一切法皆是佛法，名名字即佛。觀行即佛者，若但聞名口說，如虫食木偶得成字，是虫不知是字非字，既不通達，寧是菩提？必須心觀明了、理慧相應，所行如所言、所言如所行，言行相應，名觀行即佛。相似即佛者，愈觀愈明、愈止愈寂，麁垢自落，六根互□□□□證如鍮似金貴實珠形色相似，名相似即佛。分真即佛者，因相似觀入初住位，破無明見佛性，開祕藏顯真如，始發心終等覺，或普門示現於九界利生，或八相成道以佛身度物，名分真即佛。究竟即佛者，從等覺心轉入妙覺，智光圓滿不可復增，惑闇滅盡更無可斷，唯佛與佛乃能知之，名究竟即佛。譬若貧人家有寶而無知者，知識示之而後知，於是耘除草穢而掘出之，漸漸得近，近已藏開，盡取用之獲大富樂。以喻六即，其旨可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲㼼明斯旨，當曉六即：一、理即佛；二、名字即佛；三、觀行即佛；四、相似即佛；五、分真即佛；六、究竟即佛。凡聖不濫故六，初後皆是故即。理即佛者，一念心即如來藏理，如故即空，藏故即假，理故即中，三智一心本來具足非適今也，名理即佛。名字即佛者，理雖即是，自用不知，以未聞三諦、不識佛法，如牛羊眼不識方隅，或從知識或從經卷聞如上說，於名字中通達解了，知一切法皆是佛法，名名字即佛。觀行即佛者，若但聞名口說，如虫食木偶得成字，是虫不知是字非字，既不通達，寧是菩提？必須心觀明了、理慧相應，所行如所言、所言如所行，言行相應，名觀行即佛。相似即佛者，愈觀愈明、愈止愈寂，麁垢自落，六根互□□□□證如鍮似金貴實珠形色相似，名相似即佛。分真即佛者，因相似觀入初住位，破無明見佛性，開祕藏顯真如，始發心終等覺，或普門示現於九界利生，或八相成道以佛身度物，名分真即佛。究竟即佛者，從等覺心轉入妙覺，智光圓滿不可復增，惑闇滅盡更無可斷，唯佛與佛乃能知之，名究竟即佛。譬若貧人家有寶而無知者，知識示之而後知，於是耘除草穢而掘出之，漸漸得近，近已藏開，盡取用之獲大富樂。以喻六即，其旨可見。

今言佛者，即釋迦化主，乃究竟人也，如此解者，豈但識果地之崇高必由因克，抑亦達自心之微妙本有果性，是則始凡理具趣取無怯，終聖在佛上慢不生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今言佛者，即釋迦化主，乃究竟人也，如此解者，豈但識果地之崇高必由因克，抑亦達自心之微妙本有果性，是則始凡理具趣取無怯，終聖在佛上慢不生。

說者悅也，得機而說稱悅。佛懷此經即得彼物機，與彌陀有緣者乃讚彼依正令發願往生，既生彼國則不退轉而終趣菩提稱悅，佛其在此矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說者悅也，得機而說稱悅。佛懷此經即得彼物機，與彌陀有緣者乃讚彼依正令發願往生，既生彼國則不退轉而終趣菩提稱悅，佛其在此矣。

阿彌陀，梵語也，茲言無量，阿之言無，彌陀言量也。何故名無量耶？以四義故得名：一、光明照耀無量；二、壽命數限無量；三、大小弟子無量；四、一生補處無量，由茲四事以無立尊號。諸經翻為無量壽佛者，乃下之一義耳，四義悉在經文。夫諸佛皆有生、法二身，則有兩種無量：一、生身無量，此則有量之無量；二、法身無量，此是無量之無量。法身譬虛空無生無滅，生身如水月有隱有顯，故釋迦、彌陀俱得法身之無量，但此土機劣故見生身是有量，彼土根勝故見生身是無量，但以人天莫數故言無量、若望法身定屬有量。當知釋迦亦能現無量以取淨土，彌陀亦能現有量以取穢土。故《大論》曰：釋迦文佛更有清淨國土，如阿彌陀佛國；阿彌陀佛亦有不嚴淨國，如釋迦文佛國。又云：此間閻浮提惡故佛壽應短，餘處好故佛壽應長。《涅槃》云：西方去此三十二恒河沙有無勝國，所有莊嚴如安樂世界，我於彼土出現於世。豈非釋迦現淨耶！《鼓音王經》云：阿彌陀佛，婆羅門種，母名殊勝妙顏，亦有惡逆弟子名為調達。既有女人及惡逆者，豈非彌陀現穢耶！故知二佛生身皆為兩重，若示淨穢隨緣不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀，梵語也，茲言無量，阿之言無，彌陀言量也。何故名無量耶？以四義故得名：一、光明照耀無量；二、壽命數限無量；三、大小弟子無量；四、一生補處無量，由茲四事以無立尊號。諸經翻為無量壽佛者，乃下之一義耳，四義悉在經文。夫諸佛皆有生、法二身，則有兩種無量：一、生身無量，此則有量之無量；二、法身無量，此是無量之無量。法身譬虛空無生無滅，生身如水月有隱有顯，故釋迦、彌陀俱得法身之無量，但此土機劣故見生身是有量，彼土根勝故見生身是無量，但以人天莫數故言無量、若望法身定屬有量。當知釋迦亦能現無量以取淨土，彌陀亦能現有量以取穢土。故《大論》曰：釋迦文佛更有清淨國土，如阿彌陀佛國；阿彌陀佛亦有不嚴淨國，如釋迦文佛國。又云：此間閻浮提惡故佛壽應短，餘處好故佛壽應長。《涅槃》云：西方去此三十二恒河沙有無勝國，所有莊嚴如安樂世界，我於彼土出現於世。豈非釋迦現淨耶！《鼓音王經》云：阿彌陀佛，婆羅門種，母名殊勝妙顏，亦有惡逆弟子名為調達。既有女人及惡逆者，豈非彌陀現穢耶！故知二佛生身皆為兩重，若示淨穢隨緣不同。

問：「釋迦既自能現淨土，何故不勸眾生發願生彼，而度令往彌陀國耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「釋迦既自能現淨土，何故不勸眾生發願生彼，而度令往彌陀國耶？」

答：「物機不等，為化亦殊。若唯於一佛有緣則始終自化，若於二佛有緣則彼此共化，是故釋迦現穢土而折伏，彌陀現淨土而攝受，此折彼攝共熟眾生令至菩提耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「物機不等，為化亦殊。若唯於一佛有緣則始終自化，若於二佛有緣則彼此共化，是故釋迦現穢土而折伏，彌陀現淨土而攝受，此折彼攝共熟眾生令至菩提耳。」

問：「菩薩法應度眾生，何以但求樂國？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「菩薩法應度眾生，何以但求樂國？」

答：「《大論》四十三有此問，而龍樹答云：菩薩有二種：一者、慈悲心多為眾生；二者、多集諸佛功德。樂多集功德者至一乘清淨無量壽國土，好多為眾生者至無佛法僧處讚歎三寶之音。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「《大論》四十三有此問，而龍樹答云：菩薩有二種：一者、慈悲心多為眾生；二者、多集諸佛功德。樂多集功德者至一乘清淨無量壽國土，好多為眾生者至無佛法僧處讚歎三寶之音。」

問：「若爾，應樂多集功德者，即不化眾生也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「若爾，應樂多集功德者，即不化眾生也？」

答：「不然，先後異耳。故《大論》四十五又云：菩薩有先自成就功德然後度眾生者，有先成就眾生後自成就功德者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「不然，先後異耳。故《大論》四十五又云：菩薩有先自成就功德然後度眾生者，有先成就眾生後自成就功德者。」

經者，梵言修多羅，義翻契經者，詮表義理契合人心，即契理契機也。經者，《佛地論》云：能貫能攝故名為經，以佛聖教，貫穿所應說義、攝持所化生故。釋名竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經者，梵言修多羅，義翻契經者，詮表義理契合人心，即契理契機也。經者，《佛地論》云：能貫能攝故名為經，以佛聖教，貫穿所應說義、攝持所化生故。釋名竟。

二、辨體者，方等實相為經正體。方謂方廣，等謂平等，實相之體橫遍諸法故言方廣，豎該凡聖故言平等，是則圓融大乘悉名方等。但鹿園一向說小，十二年後創談斯理，故偏得其名。所以《無量義》云：次說方等摩訶般若。《涅槃》云：從酪出生生蘇，譬從修多羅出方等典，皆指第三時也。此經既屬生蘇，則宜用此名以釋其體。應知彌陀由究顯此體故依正莊嚴，眾生由理具此體故願生即得，方廣平等其在此乎。然則體義有三：謂主質義、底義、達義也。若乃為四章之所依、作三分之所趣，況四民之臣主、喻三光之麗天，此主質義也。若乃大乘因果無非實相，智度大海唯佛窮底，此即體是底義也。若乃般若是一法，佛說種種名，實相亦爾，多諸名字號，此即體是達義也。釋體竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、辨體者，方等實相為經正體。方謂方廣，等謂平等，實相之體橫遍諸法故言方廣，豎該凡聖故言平等，是則圓融大乘悉名方等。但鹿園一向說小，十二年後創談斯理，故偏得其名。所以《無量義》云：次說方等摩訶般若。《涅槃》云：從酪出生生蘇，譬從修多羅出方等典，皆指第三時也。此經既屬生蘇，則宜用此名以釋其體。應知彌陀由究顯此體故依正莊嚴，眾生由理具此體故願生即得，方廣平等其在此乎。然則體義有三：謂主質義、底義、達義也。若乃為四章之所依、作三分之所趣，況四民之臣主、喻三光之麗天，此主質義也。若乃大乘因果無非實相，智度大海唯佛窮底，此即體是底義也。若乃般若是一法，佛說種種名，實相亦爾，多諸名字號，此即體是達義也。釋體竟。

三、明宗者，信願淨業為經宗致。然則宗者要也，種種眾行言因則攝，無量功德言果則攝，當知因果竝宗要。經云：應當發願生彼國土。是明因也。又云：聞是經受持者，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。是明果也。雖兩義兼有而因正果傍，以正勸行人求生故。故經云：若有信者，應當發願生彼國土。又云：聞說阿彌陀佛執持名號，乃至七日即得往生。故以信願淨業為宗也。明宗竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、明宗者，信願淨業為經宗致。然則宗者要也，種種眾行言因則攝，無量功德言果則攝，當知因果竝宗要。經云：應當發願生彼國土。是明因也。又云：聞是經受持者，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。是明果也。雖兩義兼有而因正果傍，以正勸行人求生故。故經云：若有信者，應當發願生彼國土。又云：聞說阿彌陀佛執持名號，乃至七日即得往生。故以信願淨業為宗也。明宗竟。

四、論用者，此經以捨苦得樂為用也。用謂力用，依言修習能捨此方之眾苦，得受彼國之極樂，是經之力用也。論用竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、論用者，此經以捨苦得樂為用也。用謂力用，依言修習能捨此方之眾苦，得受彼國之極樂，是經之力用也。論用竟。

五、判教者又二：一、教味區別；二、經疏因起。初文此經既對告聲聞弟子，驗非初乳頓說，而談眾生作佛，豈是酪味小乘；不說諸法皆空，則非熟蘇般若；又不開會二乘，故異《法華》、《涅槃》，教文貞實當第三生蘇方等大乘也。詳其所勸，該乎人天及四教初心，比乎《觀經》，則彼乃定業、此唯散善，彼被圓機、此通偏漸。論得生則但云心不顛倒即得往生，豈與夫乘金剛臺證無生忍同耶？語莊嚴則但云華如車輪，豈與夫華葉小者縱廣二十五由旬同耶？以此觀之優劣可知矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、判教者又二：一、教味區別；二、經疏因起。初文此經既對告聲聞弟子，驗非初乳頓說，而談眾生作佛，豈是酪味小乘；不說諸法皆空，則非熟蘇般若；又不開會二乘，故異《法華》、《涅槃》，教文貞實當第三生蘇方等大乘也。詳其所勸，該乎人天及四教初心，比乎《觀經》，則彼乃定業、此唯散善，彼被圓機、此通偏漸。論得生則但云心不顛倒即得往生，豈與夫乘金剛臺證無生忍同耶？語莊嚴則但云華如車輪，豈與夫華葉小者縱廣二十五由旬同耶？以此觀之優劣可知矣。

二、經疏因起者，此經有新舊兩譯：一秦羅什法師舊譯，名佛說阿彌陀經；一唐玄奘三藏新譯，名稱讚淨土佛攝受經。秦本立題即依經云：如我今者稱讚阿彌陀佛不可思議功德之利也。唐本立題即依經云：當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經也。護念乃攝受之異名耳，乃知兩譯立題各有文證。今所解者秦本也。此疏之因起，予忝學天台之道，誓欲用三觀法門撰十疏以伸十經，以為法施之資焉。筆削之功已及其七，會臥疾經年，慮石火不久、過隙難留，有負疇昔之心，於者乎遂扶羸隱几續成其三，即《無量義》、《普賢觀》及此經也。彼二疏中各有因起一章，斯文也染毫於大宋天禧五年辛酉十月晦，絕筆于十一月二日午後。雖辭理無取，庶填本誓且為往生之先容也。十疏既畢，一生幾何，空華之軀、谷響之言於我何有哉！是時予行年四十六也。世有彌陀經疏，自日東傳來，言智者說者，非也。詞俚義疎，諒倭人之假託乎！判教竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、經疏因起者，此經有新舊兩譯：一秦羅什法師舊譯，名佛說阿彌陀經；一唐玄奘三藏新譯，名稱讚淨土佛攝受經。秦本立題即依經云：如我今者稱讚阿彌陀佛不可思議功德之利也。唐本立題即依經云：當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經也。護念乃攝受之異名耳，乃知兩譯立題各有文證。今所解者秦本也。此疏之因起，予忝學天台之道，誓欲用三觀法門撰十疏以伸十經，以為法施之資焉。筆削之功已及其七，會臥疾經年，慮石火不久、過隙難留，有負疇昔之心，於者乎遂扶羸隱几續成其三，即《無量義》、《普賢觀》及此經也。彼二疏中各有因起一章，斯文也染毫於大宋天禧五年辛酉十月晦，絕筆于十一月二日午後。雖辭理無取，庶填本誓且為往生之先容也。十疏既畢，一生幾何，空華之軀、谷響之言於我何有哉！是時予行年四十六也。世有彌陀經疏，自日東傳來，言智者說者，非也。詞俚義疎，諒倭人之假託乎！判教竟。

釋經為三：一、從「如是」訖列眾為序；二、從「爾時」訖「生彼國土」為正宗；三、從「舍利弗如我今者」訖經為流通。諸經皆有通、別兩序，六事同有故言通，發起事異故言別；此經存通而闕別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋經為三：一、從「如是」訖列眾為序；二、從「爾時」訖「生彼國土」為正宗；三、從「舍利弗如我今者」訖經為流通。諸經皆有通、別兩序，六事同有故言通，發起事異故言別；此經存通而闕別。

問：「佛說諸經皆有發起，或因獻蓋、或由放光、或飯訖收衣、或晡時禪起，何於此經全無由藉乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「佛說諸經皆有發起，或因獻蓋、或由放光、或飯訖收衣、或晡時禪起，何於此經全無由藉乎？」

答：「夫大聖垂範皆有興致，但事非特異，故譯者略而不敘耳。何者？以此眾集，知必請法，是故如來無問自說，應知集眾義兼發起。新譯則有其詞，故彼經集眾之末乃云：為聞法故俱來會座。是也。而諸經咸有如是等六事者，《大論》明佛將滅度，阿難咨問：『一切經首當安何語？』答云：『當言如是我聞佛住某國與某大眾等。豈唯我然？三世諸佛經初皆爾也。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「夫大聖垂範皆有興致，但事非特異，故譯者略而不敘耳。何者？以此眾集，知必請法，是故如來無問自說，應知集眾義兼發起。新譯則有其詞，故彼經集眾之末乃云：為聞法故俱來會座。是也。而諸經咸有如是等六事者，《大論》明佛將滅度，阿難咨問：『一切經首當安何語？』答云：『當言如是我聞佛住某國與某大眾等。豈唯我然？三世諸佛經初皆爾也。』」

今釋六事，作二意分之：前三彰阿難，後三顯教主。前三者：一、阿難示所聞，如是故；二、阿難顯能聞，我聞故；三、阿難指聞時，一時故。後三者：一、稱教主美號，佛故；二、明教主所居，住舍衛等故；三、示化主徒眾，與大比丘等故。雖離成二意，終成阿難之證信也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今釋六事，作二意分之：前三彰阿難，後三顯教主。前三者：一、阿難示所聞，如是故；二、阿難顯能聞，我聞故；三、阿難指聞時，一時故。後三者：一、稱教主美號，佛故；二、明教主所居，住舍衛等故；三、示化主徒眾，與大比丘等故。雖離成二意，終成阿難之證信也。

言如是者，實相之理無二相稱如，絕百非曰是，經詮此理故云如是。又如是，只是指事之詞，謂如是淨土之教是我親聞故，次句即云我聞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言如是者，實相之理無二相稱如，絕百非曰是，經詮此理故云如是。又如是，只是指事之詞，謂如是淨土之教是我親聞故，次句即云我聞也。

我聞者，我有三種：一、見；二、慢；三、名字。阿難於結集時已是無學人，則見慢俱盡，但為傳化故順世間名字稱我也。聞者，《大論》云：耳根不壞，聲在可聞處，因緣和合作意欲聞即聞也。然則理本無聞，順世稱聞爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聞者，我有三種：一、見；二、慢；三、名字。阿難於結集時已是無學人，則見慢俱盡，但為傳化故順世間名字稱我也。聞者，《大論》云：耳根不壞，聲在可聞處，因緣和合作意欲聞即聞也。然則理本無聞，順世稱聞爾。

一時者，謂如是淨土之教，我聞當于某年某月某日也，而不言年等但云一時者，以諸國王制立時各不同故。如此土四時、彼三際；東夏以合朔為月旦、西乾以既望為月旦，兩方尚爾，四夷可知。既難以準定，故通言一時耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時者，謂如是淨土之教，我聞當于某年某月某日也，而不言年等但云一時者，以諸國王制立時各不同故。如此土四時、彼三際；東夏以合朔為月旦、西乾以既望為月旦，兩方尚爾，四夷可知。既難以準定，故通言一時耳。

佛者，夫法通四人所說，今指親從佛聞，非從弟子、諸仙、諸天化人而聞也。天竺言佛陀，此翻覺者，謂究竟覺了諸法唯只是心，如此覺了之人故號覺者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛者，夫法通四人所說，今指親從佛聞，非從弟子、諸仙、諸天化人而聞也。天竺言佛陀，此翻覺者，謂究竟覺了諸法唯只是心，如此覺了之人故號覺者。

在舍衛國等者，謂我從佛聞乃有其處，即在舍衛祇園聞佛說也。在者住也。如來本住寂光，憐憫眾生故迹住舍衛。梵語舍衛，此翻聞物，謂具足欲塵財寶之物、聞解脫之人故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在舍衛國等者，謂我從佛聞乃有其處，即在舍衛祇園聞佛說也。在者住也。如來本住寂光，憐憫眾生故迹住舍衛。梵語舍衛，此翻聞物，謂具足欲塵財寶之物、聞解脫之人故也。

祇樹等者，即祇陀太子所施之樹、給孤長者所施之園。祇陀此云戰勝，波斯匿王太子生時，王與外國戰勝，因立其名。給孤獨者，此方語，梵云須達多，翻為善施，以善行施故，鄉人美之名給孤獨也。少而無父曰孤，老而無子曰獨，以此長者常給施此人故。樹先園後者，君尊臣卑故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祇樹等者，即祇陀太子所施之樹、給孤長者所施之園。祇陀此云戰勝，波斯匿王太子生時，王與外國戰勝，因立其名。給孤獨者，此方語，梵云須達多，翻為善施，以善行施故，鄉人美之名給孤獨也。少而無父曰孤，老而無子曰獨，以此長者常給施此人故。樹先園後者，君尊臣卑故。

與大比丘下，徒眾也。阿難謂非但我於祇園獨聞，況佛與聲聞、菩薩、諸天人天眾同住，而我廁預其間同得聞故。所以六事展轉相由者，阿難意在謬非謬傳以生物信也。文為三：一、聲聞眾；二、菩薩；三、雜眾。以形服言之，則聲聞䂓頂炬袍，每居佛側，故先；菩薩隨機外厥，狀不常，故次；人天身非出俗，故後。眾生但見其迹莫測其本，故以形服而分勝劣。若以內心，則聲聞沈空、人天著有、菩薩從中道，故列於季孟之間以表示之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與大比丘下，徒眾也。阿難謂非但我於祇園獨聞，況佛與聲聞、菩薩、諸天人天眾同住，而我廁預其間同得聞故。所以六事展轉相由者，阿難意在謬非謬傳以生物信也。文為三：一、聲聞眾；二、菩薩；三、雜眾。以形服言之，則聲聞䂓頂炬袍，每居佛側，故先；菩薩隨機外厥，狀不常，故次；人天身非出俗，故後。眾生但見其迹莫測其本，故以形服而分勝劣。若以內心，則聲聞沈空、人天著有、菩薩從中道，故列於季孟之間以表示之。

聲聞眾分六：一、明類；二、示數；三、顯位；四、歎德；五、列名；六、總結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞眾分六：一、明類；二、示數；三、顯位；四、歎德；五、列名；六、總結。

與大比丘僧，明類也。與，共也。大者，梵云摩訶，而含三義：大義、多義、勝義。此諸尊者悉為天王大人所敬故言大，遍解內外典籍故言多，超出九十五種外道故言勝，譯者偏就一義而翻也。比丘者，因果六義，因名乞士、怖魔、破惡，果號應供、殺賊、無生。乞士者，告求資身永離四種邪食故。怖魔者，發心出家，魔王怖其出境故。破惡者，能破九十八使煩惡因故。而此所列同聞眾皆大羅漢，名雖在因其實果人也。僧者，具云僧伽，此翻眾和合，謂四人以上乃至無量，示事理二和無有違諍，故名眾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與大比丘僧，明類也。與，共也。大者，梵云摩訶，而含三義：大義、多義、勝義。此諸尊者悉為天王大人所敬故言大，遍解內外典籍故言多，超出九十五種外道故言勝，譯者偏就一義而翻也。比丘者，因果六義，因名乞士、怖魔、破惡，果號應供、殺賊、無生。乞士者，告求資身永離四種邪食故。怖魔者，發心出家，魔王怖其出境故。破惡者，能破九十八使煩惡因故。而此所列同聞眾皆大羅漢，名雖在因其實果人也。僧者，具云僧伽，此翻眾和合，謂四人以上乃至無量，示事理二和無有違諍，故名眾也。

千二百五十人俱者，示數也。佛初成道度五人訖，乃化三迦葉，謂優樓頻螺、伽耶、那提也，兄弟共有弟子千人。次化舍利、目連，二人共有弟子二百五十人，悉翻邪向正而獲上果，感佛之恩故常隨侍。又《普曜》云：諸經多列千二百五十人者，重其最初歸佛故經家列之，而未必俱在會也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千二百五十人俱者，示數也。佛初成道度五人訖，乃化三迦葉，謂優樓頻螺、伽耶、那提也，兄弟共有弟子千人。次化舍利、目連，二人共有弟子二百五十人，悉翻邪向正而獲上果，感佛之恩故常隨侍。又《普曜》云：諸經多列千二百五十人者，重其最初歸佛故經家列之，而未必俱在會也。

皆是大阿羅漢，顯位也。謂諸比丘非是學人，皆無學極果也。羅漢含三義：一、應供，堪為人天福田故，此乃乞士之果也；二、殺賊，斷盡煩惱故，此乃破惡之果也；三、無生，不受後有故，此乃怖魔之果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆是大阿羅漢，顯位也。謂諸比丘非是學人，皆無學極果也。羅漢含三義：一、應供，堪為人天福田故，此乃乞士之果也；二、殺賊，斷盡煩惱故，此乃破惡之果也；三、無生，不受後有故，此乃怖魔之果也。

眾所知識，歎德也，聞名欽德曰知，覩形敬奉曰識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾所知識，歎德也，聞名欽德曰知，覩形敬奉曰識。

長老下，列名。舍利，此翻珠子亦身子，以其母好身形而聰明之相在乎眼珠，因名珠亦名身也。尊者是珠所生，故名珠子。摩訶目揵連者，摩訶云大，目揵連云胡豆亦采菽，上古有仙，隱居求志，采菽豆而食，尊者是彼苗裔也。同姓者眾，標大以別之。摩訶迦葉，此云大飲光，古仙身光翕赩吞飲餘光使不得現，從此命族。迦旃延，云扇繩，尊者早孤，其母戀子不得再嫁，如繩繫扇，由是立名。俱絺羅云大膝，以膝蓋大故，舍利弗舅氏也。離婆多云室星，北方宿也，父母禱此星而生子故。周梨槃陀伽者，翻蛇奴，或言周利云大路邊、槃陀伽云小路邊，以此尊者生于道旁故。諸經律謂周梨槃特是也。難陀云喜，本牧牛人，以牧牛事諸佛，佛為說法，然後入道。阿難陀此云慶喜，佛之從弟也，以佛成道日生，舉國欣慶因立喜名。羅睺羅云障蔽，此脩羅之名，以其能障蔽日月故，此尊者障佛出家，如脩羅障月故，乃如來之嫡子也。憍梵波提云牛呞亦牛迹，以過去為牛故，口有牛呞，足有牛蹄之相。賓頭盧頗羅墮，或云賓度羅跋羅墮闍，或云軍屠鉢漢，皆梵音楚夏也，賓頭盧翻不動，頗羅墮真諦三藏翻揵疾或利根或廣語，《本行集》翻重幢，婆羅門十八姓中一姓也，尊者是彼種族故。迦留陀夷云黑光或麁黑，以其形醜黑故。劫賓那云房星，以父母禱房星得子故。薄𤘽羅云善容，以彼好容儀故。阿㝹樓馱云無貧亦無滅，以其常富是故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長老下，列名。舍利，此翻珠子亦身子，以其母好身形而聰明之相在乎眼珠，因名珠亦名身也。尊者是珠所生，故名珠子。摩訶目揵連者，摩訶云大，目揵連云胡豆亦采菽，上古有仙，隱居求志，采菽豆而食，尊者是彼苗裔也。同姓者眾，標大以別之。摩訶迦葉，此云大飲光，古仙身光翕赩吞飲餘光使不得現，從此命族。迦旃延，云扇繩，尊者早孤，其母戀子不得再嫁，如繩繫扇，由是立名。俱絺羅云大膝，以膝蓋大故，舍利弗舅氏也。離婆多云室星，北方宿也，父母禱此星而生子故。周梨槃陀伽者，翻蛇奴，或言周利云大路邊、槃陀伽云小路邊，以此尊者生于道旁故。諸經律謂周梨槃特是也。難陀云喜，本牧牛人，以牧牛事諸佛，佛為說法，然後入道。阿難陀此云慶喜，佛之從弟也，以佛成道日生，舉國欣慶因立喜名。羅睺羅云障蔽，此脩羅之名，以其能障蔽日月故，此尊者障佛出家，如脩羅障月故，乃如來之嫡子也。憍梵波提云牛呞亦牛迹，以過去為牛故，口有牛呞，足有牛蹄之相。賓頭盧頗羅墮，或云賓度羅跋羅墮闍，或云軍屠鉢漢，皆梵音楚夏也，賓頭盧翻不動，頗羅墮真諦三藏翻揵疾或利根或廣語，《本行集》翻重幢，婆羅門十八姓中一姓也，尊者是彼種族故。迦留陀夷云黑光或麁黑，以其形醜黑故。劫賓那云房星，以父母禱房星得子故。薄𤘽羅云善容，以彼好容儀故。阿㝹樓馱云無貧亦無滅，以其常富是故。

如是下，總結。弟子者，學居師後故稱弟，解從師生故稱子，弟則顯師之謙讓，子乃明資之尊仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是下，總結。弟子者，學居師後故稱弟，解從師生故稱子，弟則顯師之謙讓，子乃明資之尊仰。

并諸下，菩薩眾。又三：一、明類；二、列名；三、總結。初文菩薩者，菩謂菩提此云覺，薩謂薩埵此云眾生，謂以智上求菩提，以悲下救眾生也。列名中文殊師利此云妙德，以微妙三德分開發故。法王子者，《大論》云：佛為法王，菩薩入法正位乃至十地故悉名法王子，皆任為佛，如文殊師利也。阿逸多此云無勝，超出偏小故。乾陀訶提此云不休息，中道正觀念念流入故。常精進者無二邊懈怠。與如是等，總結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并諸下，菩薩眾。又三：一、明類；二、列名；三、總結。初文菩薩者，菩謂菩提此云覺，薩謂薩埵此云眾生，謂以智上求菩提，以悲下救眾生也。列名中文殊師利此云妙德，以微妙三德分開發故。法王子者，《大論》云：佛為法王，菩薩入法正位乃至十地故悉名法王子，皆任為佛，如文殊師利也。阿逸多此云無勝，超出偏小故。乾陀訶提此云不休息，中道正觀念念流入故。常精進者無二邊懈怠。與如是等，總結也。

及釋提桓因下，雜眾。具云釋迦因陀羅，此翻能天帝，能為諸天作主故。言等者，等取梵王護世也，此皆天主上首。無量諸天，即其餘天眾也。大眾，即總包人及脩羅等也。經末結益云：一切世間天、人、阿脩羅等聞佛所說。故知在會也。新經則於此備列之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及釋提桓因下，雜眾。具云釋迦因陀羅，此翻能天帝，能為諸天作主故。言等者，等取梵王護世也，此皆天主上首。無量諸天，即其餘天眾也。大眾，即總包人及脩羅等也。經末結益云：一切世間天、人、阿脩羅等聞佛所說。故知在會也。新經則於此備列之。

爾時下，二、正宗分。為二：一、總告；二、別示。初文告舍利弗者，經家敘對告人也。所以不告菩薩諸天而告聲聞者，意令小乘初心欣樂求生迴小入大故。身子已證上果，在方等時菩提心死，自謂證入無餘究竟滅度，大乘望之方生變易，而此二途並不求生極樂同居也。今如來對告者，高訓下耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時下，二、正宗分。為二：一、總告；二、別示。初文告舍利弗者，經家敘對告人也。所以不告菩薩諸天而告聲聞者，意令小乘初心欣樂求生迴小入大故。身子已證上果，在方等時菩提心死，自謂證入無餘究竟滅度，大乘望之方生變易，而此二途並不求生極樂同居也。今如來對告者，高訓下耳。

問：「且小初求生，豈名入大耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「且小初求生，豈名入大耶？」

答：「經云：阿耨多羅三藐三菩提。豈非入大耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「經云：阿耨多羅三藐三菩提。豈非入大耶？」

從是下，總告之辭也。初句明相去之數量，次二句明依正之名號，前句指界標名，後句舉佛顯號，簡非過未故云今現在法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從是下，總告之辭也。初句明相去之數量，次二句明依正之名號，前句指界標名，後句舉佛顯號，簡非過未故云今現在法。

舍利下，二、別示。為二：一、明二報莊嚴；二、勸願生彼國。初又二：一、依報二、正報。初又二：一、徵名釋義；二、約報示相。初又二：一、徵名；其國下，二、釋義。故名極樂者，以對娑婆備有眾苦故受極樂之名。若四土轉論，其樂未極。言四土者：一、凡聖同居土，謂具縛凡夫、斷惑聖人同居住故；二、方便有餘土，謂修方便道斷四住惑，而餘有無明在故，所以出三界外受法性身而有變易生死也；三、實報無障礙土，謂修中道真實之觀破無明惑，得生彼土而受色心無礙之報也；四、常寂光土，即心性妙理也，常即法身；寂即法身、寂即解脫；光即般若。應知前三是事，後一是理。三土如像如飯，寂光如鏡如器。若各論苦樂者，五濁重故苦，體觀斷惑巧故樂，方便也；次第修證故苦，圓融頓入故樂，實報；分證未極故苦，究竟圓滿故樂，寂光也。初後約果論苦樂，中二望因明苦樂。若展轉相望，則前七皆苦，後一唯樂，當知究竟寂光乃名極樂耳。佛意欲令一切咸至第八之樂故，且讚第二令厭初苦。若得第二既不退轉，則第八可期，大聖之善權其若是乎！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利下，二、別示。為二：一、明二報莊嚴；二、勸願生彼國。初又二：一、依報二、正報。初又二：一、徵名釋義；二、約報示相。初又二：一、徵名；其國下，二、釋義。故名極樂者，以對娑婆備有眾苦故受極樂之名。若四土轉論，其樂未極。言四土者：一、凡聖同居土，謂具縛凡夫、斷惑聖人同居住故；二、方便有餘土，謂修方便道斷四住惑，而餘有無明在故，所以出三界外受法性身而有變易生死也；三、實報無障礙土，謂修中道真實之觀破無明惑，得生彼土而受色心無礙之報也；四、常寂光土，即心性妙理也，常即法身；寂即法身、寂即解脫；光即般若。應知前三是事，後一是理。三土如像如飯，寂光如鏡如器。若各論苦樂者，五濁重故苦，體觀斷惑巧故樂，方便也；次第修證故苦，圓融頓入故樂，實報；分證未極故苦，究竟圓滿故樂，寂光也。初後約果論苦樂，中二望因明苦樂。若展轉相望，則前七皆苦，後一唯樂，當知究竟寂光乃名極樂耳。佛意欲令一切咸至第八之樂故，且讚第二令厭初苦。若得第二既不退轉，則第八可期，大聖之善權其若是乎！

又舍利弗下，二、約報示樂相，為五：一、欄網行樹莊嚴；二、池水樓閣莊嚴；三、金地天華莊嚴；四、奇妙雜鳥莊嚴；五、風樹妙音莊嚴，由茲五嚴故名但受諸樂也。初文欄楯者，欄檻也，縱曰欄、橫曰楯。四寶者，金、銀、琉璃、水精也。二、池水樓閣莊嚴。八功德水者，《稱讚淨土經》云：一、澄清；二、清冷；三、甘美；四、輕軟；五、潤澤；六、安和；七、飲時除飢渴；八、飲已長養諸根。亦以金銀下，列七寶也。瑠璃，具云吠琉璃，此云不遠，以西域有山去波羅奈城不遠，山出此寶故以名之，字體本作流離，後人從玉。頗梨，正云窣坡致迦，其狀少似此方水精，然有赤白二色。車渠，梵云牟娑洛揭拉婆，此云青白色寶。《尚書大傳》曰：大貝如大車之渠，渠謂車𮝧。赤珠者，《佛地論》赤蟲所出或珠體赤名赤珠。《智論》云：真珠出魚腹中、竹中、蛇腦中，不必唯生蚌胎也。瑪腦，梵云摩婆羅伽隷，此云瑪腦，此寶色如馬之腦，因以為名。新本云：阿濕摩揭柆，此云藏杵，或翻胎藏，取此寶堅實為名，字體作馬腦，後人加石或玉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又舍利弗下，二、約報示樂相，為五：一、欄網行樹莊嚴；二、池水樓閣莊嚴；三、金地天華莊嚴；四、奇妙雜鳥莊嚴；五、風樹妙音莊嚴，由茲五嚴故名但受諸樂也。初文欄楯者，欄檻也，縱曰欄、橫曰楯。四寶者，金、銀、琉璃、水精也。二、池水樓閣莊嚴。八功德水者，《稱讚淨土經》云：一、澄清；二、清冷；三、甘美；四、輕軟；五、潤澤；六、安和；七、飲時除飢渴；八、飲已長養諸根。亦以金銀下，列七寶也。瑠璃，具云吠琉璃，此云不遠，以西域有山去波羅奈城不遠，山出此寶故以名之，字體本作流離，後人從玉。頗梨，正云窣坡致迦，其狀少似此方水精，然有赤白二色。車渠，梵云牟娑洛揭拉婆，此云青白色寶。《尚書大傳》曰：大貝如大車之渠，渠謂車𮝧。赤珠者，《佛地論》赤蟲所出或珠體赤名赤珠。《智論》云：真珠出魚腹中、竹中、蛇腦中，不必唯生蚌胎也。瑪腦，梵云摩婆羅伽隷，此云瑪腦，此寶色如馬之腦，因以為名。新本云：阿濕摩揭柆，此云藏杵，或翻胎藏，取此寶堅實為名，字體作馬腦，後人加石或玉。

池中下，明蓮華，有三：先通示形量，如車輪故；次示光色，有四異故；後總示香氣，微妙香潔故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 池中下，明蓮華，有三：先通示形量，如車輪故；次示光色，有四異故；後總示香氣，微妙香潔故。

三、金地天華莊嚴。曼陀羅，翻適意，以適悅人意故，其色白故，或翻為白華也。衣裓，古釋云：衣襟也。真諦云：外國盛華器也。飯食經行者，食後經行以消息故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、金地天華莊嚴。曼陀羅，翻適意，以適悅人意故，其色白故，或翻為白華也。衣裓，古釋云：衣襟也。真諦云：外國盛華器也。飯食經行者，食後經行以消息故。

四、奇妙雜鳥莊嚴，又二：一、正明；二、釋疑。初文凡有四意：一、舉類；二、列名；三、演音；四、顯益。白鶴者，《相鶴經》曰：體尚潔故其色白，聲聞天故其頂赤，食於水故其啄長，軒於前故後指短，棲於陸故足高而尾凋，翔於空故毛豐而肉疎，大喉以吐故，修頸以納新，故生天壽不可量。鸚鵡者，《山海經》云：黃山有鳥如鴞，青羽赤啄人舌能言，名曰鸚䳇。郭璞注云：有白者。舍利者，此云春鶯或翻鶖鷺。迦陵頻伽，此云妙聲，在㲉中其音已超眾鳥故。共命之鳥者，兩首一身，異神識、同報命、故名共命。《法華》云命命，《天王》云生，《涅槃》云耆婆耆婆，悉此鳥耳。耆婆梵語，此翻活或翻生或翻命，故知。雅音，者雅正也。演暢者，演廣也，暢通也。五根謂信、進、念、定、慧也。能生曰根。增進堪任非障曰五力。七菩提分者，云覺分亦支也，諸經云七覺支是也。七者謂念、擇、進、喜、輕安、定、捨，前一兼定慧，次三是慧，後三是定。八聖道分者，諸經謂八正道是也。八者：正見、正思惟、正語、正業、正精進、正定、正念、正命。聞是音已下，顯益也。念佛如醫王，念法如良藥，念僧如瞻視人，三者既備則煩惱之病可差也，此念別想三寶耳。又反觀自心寂而常照則諸相炳然念佛，照而常寂則無法可得，名念法，寂照不二即存亡亡存和合，名念僧，此念同體三寶也。眾鳥一音演說，眾生隨類各解，故約別相同體兩義釋之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、奇妙雜鳥莊嚴，又二：一、正明；二、釋疑。初文凡有四意：一、舉類；二、列名；三、演音；四、顯益。白鶴者，《相鶴經》曰：體尚潔故其色白，聲聞天故其頂赤，食於水故其啄長，軒於前故後指短，棲於陸故足高而尾凋，翔於空故毛豐而肉疎，大喉以吐故，修頸以納新，故生天壽不可量。鸚鵡者，《山海經》云：黃山有鳥如鴞，青羽赤啄人舌能言，名曰鸚䳇。郭璞注云：有白者。舍利者，此云春鶯或翻鶖鷺。迦陵頻伽，此云妙聲，在㲉中其音已超眾鳥故。共命之鳥者，兩首一身，異神識、同報命、故名共命。《法華》云命命，《天王》云生，《涅槃》云耆婆耆婆，悉此鳥耳。耆婆梵語，此翻活或翻生或翻命，故知。雅音，者雅正也。演暢者，演廣也，暢通也。五根謂信、進、念、定、慧也。能生曰根。增進堪任非障曰五力。七菩提分者，云覺分亦支也，諸經云七覺支是也。七者謂念、擇、進、喜、輕安、定、捨，前一兼定慧，次三是慧，後三是定。八聖道分者，諸經謂八正道是也。八者：正見、正思惟、正語、正業、正精進、正定、正念、正命。聞是音已下，顯益也。念佛如醫王，念法如良藥，念僧如瞻視人，三者既備則煩惱之病可差也，此念別想三寶耳。又反觀自心寂而常照則諸相炳然念佛，照而常寂則無法可得，名念法，寂照不二即存亡亡存和合，名念僧，此念同體三寶也。眾鳥一音演說，眾生隨類各解，故約別相同體兩義釋之。

舍利下，二、釋疑。又二：一、斥內疑；二、為解釋。初文者，恐身子內心疑云：既有雜鳥則有畜趣，此三惡之一也，以由眾生造罪而感三惡報生，何名淨土耶？故佛斥云：汝勿謂此鳥實是罪報所生也。所以下，二、為解釋。又二：一、簡非；二、顯是。初又二：一、直言彼無；二、舉名況實。初文汝莫言實是造罪感報，以彼土無三惡道也。舍利弗下，二、舉名況實。且彼淨土尚無三惡道之名字，況有罪報所生之實體乎！是諸下，二、顯是，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利下，二、釋疑。又二：一、斥內疑；二、為解釋。初文者，恐身子內心疑云：既有雜鳥則有畜趣，此三惡之一也，以由眾生造罪而感三惡報生，何名淨土耶？故佛斥云：汝勿謂此鳥實是罪報所生也。所以下，二、為解釋。又二：一、簡非；二、顯是。初又二：一、直言彼無；二、舉名況實。初文汝莫言實是造罪感報，以彼土無三惡道也。舍利弗下，二、舉名況實。且彼淨土尚無三惡道之名字，況有罪報所生之實體乎！是諸下，二、顯是，如文。

五、風樹妙音莊嚴，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五、風樹妙音莊嚴，如文。

舍利弗於汝意下，二、明正報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗於汝意下，二、明正報。

問：「以身望土則身貴而土賤，何故先土而後身？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「以身望土則身貴而土賤，何故先土而後身？」

答：「有二意：一者名便，既報名依正，故先土後身；二者義便，以世界先成後乃佛出故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「有二意：一者名便，既報名依正，故先土後身；二者義便，以世界先成後乃佛出故。」

就文分二：一、徵名釋義；二、約報示相。初又二，一徵名。阿彌陀，此云無量。舍利下，二、釋義。又二：一、明名含二義；二、明成道十劫。初文有二義，故得無量名：一、光明無量；二、壽命無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就文分二：一、徵名釋義；二、約報示相。初又二，一徵名。阿彌陀，此云無量。舍利下，二、釋義。又二：一、明名含二義；二、明成道十劫。初文有二義，故得無量名：一、光明無量；二、壽命無量。

問：「釋迦光明亦能照無量國，應名阿彌陀？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「釋迦光明亦能照無量國，應名阿彌陀？」

答：「釋迦現劣應身，常光一尋而已，及現通放光方照無量；彼佛現勝應身，常光無量，故受其名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「釋迦現劣應身，常光一尋而已，及現通放光方照無量；彼佛現勝應身，常光無量，故受其名。」

舍利下，二、明成道十劫。以前總告云今現在說法，故此示其已成之劫數也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利下，二、明成道十劫。以前總告云今現在說法，故此示其已成之劫數也。

又，舍利下，二、約報示相。又二：一、大小弟子莊嚴；二、生者不退莊嚴。前言莊嚴則莊嚴極樂，此言莊嚴則莊嚴無量，語同意別也。然則弟子是其輔佐，生者是其人民，既二皆無量，故使法王名無量也。望前共有四義：一、光明；二、壽命；三、弟子；四、生者，此四皆無量，是故號阿彌陀也。前二從自，後二從他。初文謂聲聞弟子、菩薩弟子悉無量也。聲聞者，聞四諦聲教而悟道故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又，舍利下，二、約報示相。又二：一、大小弟子莊嚴；二、生者不退莊嚴。前言莊嚴則莊嚴極樂，此言莊嚴則莊嚴無量，語同意別也。然則弟子是其輔佐，生者是其人民，既二皆無量，故使法王名無量也。望前共有四義：一、光明；二、壽命；三、弟子；四、生者，此四皆無量，是故號阿彌陀也。前二從自，後二從他。初文謂聲聞弟子、菩薩弟子悉無量也。聲聞者，聞四諦聲教而悟道故。

又舍利弗下，二、生者不退莊嚴。阿鞞跋致此翻不退轉，而不退有三：位、行、念也。通教初果以去齊羅漢位不退，七地行不退，八地念不退；別教以信、行、向對之，初地證念不退，向但修耳；圓教初信至七信位不退，八信以去行不退，初住證念不退。經云皆是，則義必該三。一生補處，即等覺也。彼國既壽長境勝，故於生身多至等覺。阿僧祇，翻無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又舍利弗下，二、生者不退莊嚴。阿鞞跋致此翻不退轉，而不退有三：位、行、念也。通教初果以去齊羅漢位不退，七地行不退，八地念不退；別教以信、行、向對之，初地證念不退，向但修耳；圓教初信至七信位不退，八信以去行不退，初住證念不退。經云皆是，則義必該三。一生補處，即等覺也。彼國既壽長境勝，故於生身多至等覺。阿僧祇，翻無數。

舍利弗眾生聞者下，二、勸願生彼國。文為三：一、總勸；二、別示；三、結意。初文眾生聞者，謂聞向依報極樂、正報無量也。與諸上善人是同彼正，俱會一處是同彼依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗眾生聞者下，二、勸願生彼國。文為三：一、總勸；二、別示；三、結意。初文眾生聞者，謂聞向依報極樂、正報無量也。與諸上善人是同彼正，俱會一處是同彼依。

舍利弗下，二、別示。又二：一、反顯；二、正示。初文不可以小善得生，則反顯可以多善得生也。小善謂等閑發願散亂善稱名，多善謂執持名號要期日限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗下，二、別示。又二：一、反顯；二、正示。初文不可以小善得生，則反顯可以多善得生也。小善謂等閑發願散亂善稱名，多善謂執持名號要期日限。

舍利弗下，二、正示。又四：一、修因；二、感相；三、顯益；四、得生。初文執持名號者，執謂執受，持謂任持，信力故執受在心，念力故任持不忘。其人下，二、感相。是人下，三、顯益。即得下，四、得生。悉如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗下，二、正示。又四：一、修因；二、感相；三、顯益；四、得生。初文執持名號者，執謂執受，持謂任持，信力故執受在心，念力故任持不忘。其人下，二、感相。是人下，三、顯益。即得下，四、得生。悉如文。

舍利弗下，三、結意。我見是利故說此言者，謂見彼世界土極樂、壽命無量、二報莊嚴之利也，遂勸眾生發願生彼，故云故說此言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗下，三、結意。我見是利故說此言者，謂見彼世界土極樂、壽命無量、二報莊嚴之利也，遂勸眾生發願生彼，故云故說此言。

舍利弗下，三、流通分。文為二：一、佛勸流通；二、眾喜會散。初又三：一、諸佛同讚；二、結勸往生；三、舉難勸信。初又二：一、明釋迦讚；二、顯諸佛同。初如文。東方下，二、顯諸佛同。而但列六合者，秦本略也，唐譯則十方備矣。就文為六，謂四方上下也，而各有二：一、敘彼佛現相表彰。汝等下，二、示彼佛發言勸信。阿閦鞞，此云無動，不為二邊所動故，出廣長舌表無虛妄故。汝等眾生當信等者，勸信此經也。稱讚至佛所護念，是此經別名也。唐譯名「稱讚淨土經」者，正依此文也，稱讚不可思議功德。釋迦說彌陀之依正，一切諸佛所護念，顯十方諸佛咸隨喜護，故使天魔不能撓亂念，故令信者不退菩提。日月燈，喻三智故。名聞光者，名稱普聞如光遍照。大焰肩者，肩表二智，焰表照理。須彌燈者，須彌云妙高，妙則三智圓融，高則超過因位，燈則喻三智之遍照也。難沮者，內證實相四魔不沮敗。網明者，智明如網遍覆十界故。達磨，此云法也，下連法幢、持法，故存梵以異其文，而此三名似表三諦，法乃真空寂然可軌，法幢則俗諦照者可見，持法則中道雙持二邊。雜色寶華嚴身者，以萬行因華嚴佛果之體故。娑羅，此云堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗下，三、流通分。文為二：一、佛勸流通；二、眾喜會散。初又三：一、諸佛同讚；二、結勸往生；三、舉難勸信。初又二：一、明釋迦讚；二、顯諸佛同。初如文。東方下，二、顯諸佛同。而但列六合者，秦本略也，唐譯則十方備矣。就文為六，謂四方上下也，而各有二：一、敘彼佛現相表彰。汝等下，二、示彼佛發言勸信。阿閦鞞，此云無動，不為二邊所動故，出廣長舌表無虛妄故。汝等眾生當信等者，勸信此經也。稱讚至佛所護念，是此經別名也。唐譯名「稱讚淨土經」者，正依此文也，稱讚不可思議功德。釋迦說彌陀之依正，一切諸佛所護念，顯十方諸佛咸隨喜護，故使天魔不能撓亂念，故令信者不退菩提。日月燈，喻三智故。名聞光者，名稱普聞如光遍照。大焰肩者，肩表二智，焰表照理。須彌燈者，須彌云妙高，妙則三智圓融，高則超過因位，燈則喻三智之遍照也。難沮者，內證實相四魔不沮敗。網明者，智明如網遍覆十界故。達磨，此云法也，下連法幢、持法，故存梵以異其文，而此三名似表三諦，法乃真空寂然可軌，法幢則俗諦照者可見，持法則中道雙持二邊。雜色寶華嚴身者，以萬行因華嚴佛果之體故。娑羅，此云堅固。

舍利弗於汝意下，二、結勸往生。又二：一、聞經佛利益；二、明願生功能。初又三：一、牒異名起徵。舍利弗下，二、約經佛顯益。阿耨多羅云無上，三藐云正，又三云等，菩提云覺，極果超因故云無上，正則正觀中道，等則雙照二邊，蓋果上一心三智也。是故下，三、總結勸雙信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗於汝意下，二、結勸往生。又二：一、聞經佛利益；二、明願生功能。初又三：一、牒異名起徵。舍利弗下，二、約經佛顯益。阿耨多羅云無上，三藐云正，又三云等，菩提云覺，極果超因故云無上，正則正觀中道，等則雙照二邊，蓋果上一心三智也。是故下，三、總結勸雙信。

舍利弗下，二、明願生功德。又二：一舉願顯益。若已生等者，過去已發願者已生，現在今發願者今生，未來當發願者當生。是故下，二、約信結勸。佛法大海信為能入，智為能度故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗下，二、明願生功德。又二：一舉願顯益。若已生等者，過去已發願者已生，現在今發願者今生，未來當發願者當生。是故下，二、約信結勸。佛法大海信為能入，智為能度故。

舍利弗下，三、舉難勸信。又二：一、明我讚彼；二、明彼讚我。初文今者稱讚，即所舉六方是也。彼諸下，二、明彼讚我。又二：一、舉彼讚；二、顯不虛。初文釋迦翻能仁，牟尼翻寂默，能仁則大悲應物，寂默則大智冥理。能為甚難希有之事者，一於五濁得菩提，二為眾生說難信法。娑婆云堪忍，以眾生堪任忍受三毒故。劫濁者，梵語劫波，此云時分，下四濁聚在此時，名為劫濁。見濁者，即身邊等五利使。煩惱濁，即貪瞋等五鈍使。眾生濁者，攬利鈍果報而立假名，催年促壽，謂之命濁。通言濁者，譬如沙土投之清水，土失留昇水亡清潔汩然渾濁。今由此五濁，理水亡清。說是難信之法者，說一日執持名號命終即生極樂而得不退菩提，以茲少善根獲此利，是為難信也。然則凡夫賢聖等無高下，心淨土淨超越須臾，若生極樂甚易可信，但為迷深執重聞而不受，故云難信耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗下，三、舉難勸信。又二：一、明我讚彼；二、明彼讚我。初文今者稱讚，即所舉六方是也。彼諸下，二、明彼讚我。又二：一、舉彼讚；二、顯不虛。初文釋迦翻能仁，牟尼翻寂默，能仁則大悲應物，寂默則大智冥理。能為甚難希有之事者，一於五濁得菩提，二為眾生說難信法。娑婆云堪忍，以眾生堪任忍受三毒故。劫濁者，梵語劫波，此云時分，下四濁聚在此時，名為劫濁。見濁者，即身邊等五利使。煩惱濁，即貪瞋等五鈍使。眾生濁者，攬利鈍果報而立假名，催年促壽，謂之命濁。通言濁者，譬如沙土投之清水，土失留昇水亡清潔汩然渾濁。今由此五濁，理水亡清。說是難信之法者，說一日執持名號命終即生極樂而得不退菩提，以茲少善根獲此利，是為難信也。然則凡夫賢聖等無高下，心淨土淨超越須臾，若生極樂甚易可信，但為迷深執重聞而不受，故云難信耳。

舍利弗下，二、結不虛。是為甚難者，五濁界中行難行之行而得菩提其事已難，復說此難信之法，二事兼作，是甚難也。諸佛讚我，豈虛言哉？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗下，二、結不虛。是為甚難者，五濁界中行難行之行而得菩提其事已難，復說此難信之法，二事兼作，是甚難也。諸佛讚我，豈虛言哉？

佛說下，二、眾喜會散。阿脩羅云非天，彼趣富樂如天，而多諂誑無天行，故因受其名。聞所未聞，故歡喜信受。重法尊師，故作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說下，二、眾喜會散。阿脩羅云非天，彼趣富樂如天，而多諂誑無天行，故因受其名。聞所未聞，故歡喜信受。重法尊師，故作禮而去。