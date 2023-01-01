阿彌陀經通贊疏卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀經通贊疏卷下

大慈恩寺沙門窺基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈恩寺沙門窺基撰

經曰：「舍利弗！若有善男子、善女人聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、若六日、若七日，一心不亂」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「舍利弗！若有善男子、善女人聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、若六日、若七日，一心不亂」。

贊曰：第二說多因也。善男子者，梵云烏波索迦，此云近事男，索者男聲也，堅持五戒堪可親近承事比丘僧故。善女人者，烏波斯迦，斯者是女聲也，亦持五戒堪可承事比丘尼故。西天分男女二聲故。聞說阿彌陀佛者，謂於善友處聞此阿彌陀教中往生之事，或自尋覽。執持佛名號一日乃至七日一心者，更無間隔，故名曰一心。不亂者，專注無散也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二說多因也。善男子者，梵云烏波索迦，此云近事男，索者男聲也，堅持五戒堪可親近承事比丘僧故。善女人者，烏波斯迦，斯者是女聲也，亦持五戒堪可承事比丘尼故。西天分男女二聲故。聞說阿彌陀佛者，謂於善友處聞此阿彌陀教中往生之事，或自尋覽。執持佛名號一日乃至七日一心者，更無間隔，故名曰一心。不亂者，專注無散也。

問：「《淨土論》云：女人及根缺，二乘種不生。云何相違？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「《淨土論》云：女人及根缺，二乘種不生。云何相違？」

答：「只如女子念佛，至意專精，命盡欲生，轉成男子便生淨土，有何不可；根缺亦爾。《文殊般若經》云：若人欲生他方現在淨妙國土者，應當隨彼國土佛名，一心誦念，願往生者，必得往生。《觀佛三昧經》云：此念佛三昧，欲使成就，有五因緣：一、持戒不犯；二、不起邪見；三、不生諂慢；四、不恚不嫉；五、勇健精進。《鼓音聲經》云：令念彼佛名號，七日七夜六時禮拜。《賢愚經》云：持戒專念七日，亦得往生。《平等覺經》及《大阿彌陀經》並說三輩得生，如彼中說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「只如女子念佛，至意專精，命盡欲生，轉成男子便生淨土，有何不可；根缺亦爾。《文殊般若經》云：若人欲生他方現在淨妙國土者，應當隨彼國土佛名，一心誦念，願往生者，必得往生。《觀佛三昧經》云：此念佛三昧，欲使成就，有五因緣：一、持戒不犯；二、不起邪見；三、不生諂慢；四、不恚不嫉；五、勇健精進。《鼓音聲經》云：令念彼佛名號，七日七夜六時禮拜。《賢愚經》云：持戒專念七日，亦得往生。《平等覺經》及《大阿彌陀經》並說三輩得生，如彼中說。」

經曰：「其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖眾現在其前」。

贊曰：第三聖眾來迎也。其人者，既七日念佛行人也。臨命終時者，此一報壽命臨欲終時，即彼佛與諸聖眾，即彼國菩薩聲聞等，現身於念佛修行人前，如梁朝珍禪師見白銀臺或見化佛來迎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三聖眾來迎也。其人者，既七日念佛行人也。臨命終時者，此一報壽命臨欲終時，即彼佛與諸聖眾，即彼國菩薩聲聞等，現身於念佛修行人前，如梁朝珍禪師見白銀臺或見化佛來迎也。

經云：「是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛極樂國土」。

贊曰：第四眾生往生。不顛倒者，不移正念也，即得往彼國也，蓮華化生顏貌端正如諸菩薩，心無顛倒意想正修，便別穢方頓生淨土，故云即得往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四眾生往生。不顛倒者，不移正念也，即得往彼國也，蓮華化生顏貌端正如諸菩薩，心無顛倒意想正修，便別穢方頓生淨土，故云即得往生。

問：「眾生惡業無量，如何念佛滅除業障便得往生淨土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「眾生惡業無量，如何念佛滅除業障便得往生淨土？」

答：「《十疑論》說有三義故能敵惡業：一者在心，為造罪是虛妄心，念佛是真實心，以實除虛有何不可，如千年之闇不能拒朝日之光；二者在境，謂造罪緣於顛倒境界，念佛緣於勝妙功德，以真遣偽有何不可；三者在淨，謂造罪是染意，念佛是淨心，淨勝染劣詎可相比，如童子撝刀能斷千丈之索，一星之火能燒萬束之薪。又《觀經》云：於念念中滅除八十億劫生死之罪。罪業既除，得生何惑？西域之人臨命終時皆以幡像前引，親友知識助念彌陀令發往生之意，是此教也。又《華嚴》云：將欲沒者令其憶念想見如來，命終得生淨土。見有臨命欲終，勸念佛名，又示尊像，令其瞻敬，令生善念即得往生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「《十疑論》說有三義故能敵惡業：一者在心，為造罪是虛妄心，念佛是真實心，以實除虛有何不可，如千年之闇不能拒朝日之光；二者在境，謂造罪緣於顛倒境界，念佛緣於勝妙功德，以真遣偽有何不可；三者在淨，謂造罪是染意，念佛是淨心，淨勝染劣詎可相比，如童子撝刀能斷千丈之索，一星之火能燒萬束之薪。又《觀經》云：於念念中滅除八十億劫生死之罪。罪業既除，得生何惑？西域之人臨命終時皆以幡像前引，親友知識助念彌陀令發往生之意，是此教也。又《華嚴》云：將欲沒者令其憶念想見如來，命終得生淨土。見有臨命欲終，勸念佛名，又示尊像，令其瞻敬，令生善念即得往生。」

問：「臨終作善便得往生，何假預前修諸勝業？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「臨終作善便得往生，何假預前修諸勝業？」

答：「人生壽夭難測短長，或即病因昏迷、或即非時奄逝，既闕生前之善，難逃後世之殃，預作善緣恐防斯咎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「人生壽夭難測短長，或即病因昏迷、或即非時奄逝，既闕生前之善，難逃後世之殃，預作善緣恐防斯咎。」

問：「往生之人有中有身否？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「往生之人有中有身否？」

答：「《群疑論》中有二師義：一師云極善極惡無中有；二、不揀善惡，但有捨報受生者皆有中有，為傳識故，除現世變身即無中有。淨土既是極善，中有定有，有者為正。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「《群疑論》中有二師義：一師云極善極惡無中有；二、不揀善惡，但有捨報受生者皆有中有，為傳識故，除現世變身即無中有。淨土既是極善，中有定有，有者為正。」

經曰：「舍利弗！我見是利故說此言，若有眾生聞是說者，應當發願生彼國土」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「舍利弗！我見是利故說此言，若有眾生聞是說者，應當發願生彼國土」。

贊曰：第五結勸往生。我見是利者，我者世尊稱我也，見是利者見是殊常勝利益，故勸生彼國也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五結勸往生。我見是利者，我者世尊稱我也，見是利者見是殊常勝利益，故勸生彼國也。

經曰：「舍利弗！如我今者讚嘆阿彌陀佛不可思議功德」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「舍利弗！如我今者讚嘆阿彌陀佛不可思議功德」。

贊曰：第三諸佛證明。文分為三：初、陳自讚言；二、引他佛證；三、釋經名字。此即初也。如我今者，自指也，彼佛功德不可以心思言議故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三諸佛證明。文分為三：初、陳自讚言；二、引他佛證；三、釋經名字。此即初也。如我今者，自指也，彼佛功德不可以心思言議故也。

經曰：「東方亦有阿閦鞞佛、須彌相佛、大須彌佛、須彌光佛、妙音佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「東方亦有阿閦鞞佛、須彌相佛、大須彌佛、須彌光佛、妙音佛」。

贊曰：第二引他佛證。《稱讚淨土經》云十方諸佛，此略舉六方，便為六段。且舉東方，每一方各有五段：一、指國土；二、舉佛名；三、辨多少；四、明證相；五、引證言，今初兩段合一唱也。東方者指國土，亦有阿閦下舉佛名。先引東方者，西域以東為上，所以先舉。阿閦梵語，此云無動，不被煩惱四魔違順等動故。須彌相者，謂金容尊狀若須彌。大須彌者，謂諸相甚大如大山王。須彌光者，大如山王身光故。妙音者，其聲微妙清徹遠聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二引他佛證。《稱讚淨土經》云十方諸佛，此略舉六方，便為六段。且舉東方，每一方各有五段：一、指國土；二、舉佛名；三、辨多少；四、明證相；五、引證言，今初兩段合一唱也。東方者指國土，亦有阿閦下舉佛名。先引東方者，西域以東為上，所以先舉。阿閦梵語，此云無動，不被煩惱四魔違順等動故。須彌相者，謂金容尊狀若須彌。大須彌者，謂諸相甚大如大山王。須彌光者，大如山王身光故。妙音者，其聲微妙清徹遠聞。

經曰：「如是等恒河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「如是等恒河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界」。

贊曰：第三辨多少、四明證相。如是等恒河沙數諸佛，是辨多少。各於其國，辨明證相也。如是等佛數比河沙而不具列，故言等也。恒河數者，梵云殑伽，訛略云恒河，是河神之名，河從彼稱。殑音其[(美-(王/大)+弔)*令]反去聲也。經中說河沙為喻。無熱惱池出四大河，此河即一也。由具五義：一、由沙多；二、由世人共為福水，入洗罪滅、投死生天；三、雖經劫壞名字常在；四、佛多近此宣說妙法；五、眾人共委，故多為喻。仍取初出池口方四十里河以為喻，明證相。諸佛各於其國出廣長舌相者，即各在本國舒舌相也。三千大千世界者，准《大論》云：千須彌山、千日月、千四天下，及千梵王是謂小千，以小千為一數至千名大千，故名三千，非小中故為大千。《俱舍論》云：小千至初禪，中千至二禪，大千至三禪，俱同一成壞遍，此故云遍，故云遍覆三千大千世界也，表無量劫來口離四過感此舌相也。證小事即覆面門以至髮際，今證大事故至三千。今說因微果勝，恐眾生疑，此乃拋苦惱之要門、證常樂之疾路，事既廣大，現瑞非輕，舒舌相而遍覆大千，證西方而真快樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三辨多少、四明證相。如是等恒河沙數諸佛，是辨多少。各於其國，辨明證相也。如是等佛數比河沙而不具列，故言等也。恒河數者，梵云殑伽，訛略云恒河，是河神之名，河從彼稱。殑音其[(美-(王/大)+弔)*令]反去聲也。經中說河沙為喻。無熱惱池出四大河，此河即一也。由具五義：一、由沙多；二、由世人共為福水，入洗罪滅、投死生天；三、雖經劫壞名字常在；四、佛多近此宣說妙法；五、眾人共委，故多為喻。仍取初出池口方四十里河以為喻，明證相。諸佛各於其國出廣長舌相者，即各在本國舒舌相也。三千大千世界者，准《大論》云：千須彌山、千日月、千四天下，及千梵王是謂小千，以小千為一數至千名大千，故名三千，非小中故為大千。《俱舍論》云：小千至初禪，中千至二禪，大千至三禪，俱同一成壞遍，此故云遍，故云遍覆三千大千世界也，表無量劫來口離四過感此舌相也。證小事即覆面門以至髮際，今證大事故至三千。今說因微果勝，恐眾生疑，此乃拋苦惱之要門、證常樂之疾路，事既廣大，現瑞非輕，舒舌相而遍覆大千，證西方而真快樂。

經曰：「說誠實言，汝等眾生當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「說誠實言，汝等眾生當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經」。

贊曰：第五引證詞。經文易見。誠者實也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五引證詞。經文易見。誠者實也。

問：「汝等者！為是六方諸佛告語自國聽徒，為當釋迦勸誡祇園之眾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「汝等者！為是六方諸佛告語自國聽徒，為當釋迦勸誡祇園之眾？」

答：「觀此經勢而有二意：一、他方諸佛告自國聽眾；二、釋迦轉引彼佛意言證彼西方，令一會眾生信敬也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「觀此經勢而有二意：一、他方諸佛告自國聽眾；二、釋迦轉引彼佛意言證彼西方，令一會眾生信敬也。」

一切諸佛所護念經者，即是此經也，准此具足應名稱讚阿彌陀佛不可思議功德，其文略也。一切諸佛所護念經者，諸佛護持明記憶念也，即眾行雖廣難方念佛之功德福，然多爭並持經之力，故使六方諸佛以神力而護持。沙界聖人乃一念而憶念，故云一切諸佛所護念經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸佛所護念經者，即是此經也，准此具足應名稱讚阿彌陀佛不可思議功德，其文略也。一切諸佛所護念經者，諸佛護持明記憶念也，即眾行雖廣難方念佛之功德福，然多爭並持經之力，故使六方諸佛以神力而護持。沙界聖人乃一念而憶念，故云一切諸佛所護念經。

問：「若釋迦談於淨土，可言佛所護念；諸佛不說此經，何說佛所護念？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「若釋迦談於淨土，可言佛所護念；諸佛不說此經，何說佛所護念？」

答：「王言是勅，佛語成經，既稱讚於淨方，此說便成經也。或可佛所護念者即指釋迦所說阿彌陀經也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「王言是勅，佛語成經，既稱讚於淨方，此說便成經也。或可佛所護念者即指釋迦所說阿彌陀經也。」

問：「靈山開塔要假召集分身，舍衛啟筵何故不邀諸佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「靈山開塔要假召集分身，舍衛啟筵何故不邀諸佛？」

答：「召佛開其寶塔，赴彼佛之願心，證土啟相信誠，顯此尊之悲意，但各居自國不至此方也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「召佛開其寶塔，赴彼佛之願心，證土啟相信誠，顯此尊之悲意，但各居自國不至此方也。」

經曰：「舍利弗！南方世界有日月燈佛、名聞光佛、大焰肩佛、須彌燈佛、無量精進佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「舍利弗！南方世界有日月燈佛、名聞光佛、大焰肩佛、須彌燈佛、無量精進佛」。

贊曰：第二南方也。分五如前，此前二段也(一指國土、二舉佛名)，可知。日月燈佛者，身光智光內外俱照故。名聞光者，有大名聞光照內外，或聞名見光生覺悟故。大焰肩者，身光發焰出於肩故，或肩者齊也，即身光智光皆發焰齊也。須彌燈者，身光如燈焰有破暗故。無量精進者，利樂有情也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二南方也。分五如前，此前二段也(一指國土、二舉佛名)，可知。日月燈佛者，身光智光內外俱照故。名聞光者，有大名聞光照內外，或聞名見光生覺悟故。大焰肩者，身光發焰出於肩故，或肩者齊也，即身光智光皆發焰齊也。須彌燈者，身光如燈焰有破暗故。無量精進者，利樂有情也。

經曰：「如是等恒河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「如是等恒河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界」。

贊曰：第三辨多少、第四明證相，行相如何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三辨多少、第四明證相，行相如何。

經曰：「說誠實言，汝等眾生當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「說誠實言，汝等眾生當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經」。

贊曰：第五引證詞，亦同前釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五引證詞，亦同前釋。

經曰：「舍利弗！西方世界有無量壽佛、無量相佛、無量幢佛、大光佛、大明佛、寶相佛、淨光佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「舍利弗！西方世界有無量壽佛、無量相佛、無量幢佛、大光佛、大明佛、寶相佛、淨光佛」。

贊曰：第三西方，同前五段，此二文也。無量壽者，即西方本尊，依二義得名，如前已解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三西方，同前五段，此二文也。無量壽者，即西方本尊，依二義得名，如前已解。

問：「儒宗尚無自伐其善，何故彌陀自讚難思？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「儒宗尚無自伐其善，何故彌陀自讚難思？」

答：「據其文勢即是諸佛稱讚。又設若彌陀自讚，於理何違，引轉眾生令生勝意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「據其文勢即是諸佛稱讚。又設若彌陀自讚，於理何違，引轉眾生令生勝意。」

無量相者，相好無量故。無量幢者，身量功德高而復峻由如幢也。大光者，身智二光無不照故。大明者，得佛三明無不知故，即正遍知也。寶相者，內外二相皆可寶重故。淨光者，淨者無漏。光者身智二光，故言淨光也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量相者，相好無量故。無量幢者，身量功德高而復峻由如幢也。大光者，身智二光無不照故。大明者，得佛三明無不知故，即正遍知也。寶相者，內外二相皆可寶重故。淨光者，淨者無漏。光者身智二光，故言淨光也。

經曰：「如是等恒河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「如是等恒河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界。」

贊曰：第三、第四文也。如上說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三、第四文也。如上說也。

經曰：「說誠實言，汝等眾生當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「說誠實言，汝等眾生當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經。」

贊曰：第五文也，引證詞可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五文也，引證詞可知。

經曰：「舍利弗！北方世界有焰肩佛、最勝音佛、難阻佛、日生佛、網明佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「舍利弗！北方世界有焰肩佛、最勝音佛、難阻佛、日生佛、網明佛」。

贊曰：第四北方證也，文五同前。焰肩佛義同於前。最勝音，音聲美妙勝過餘故。難阻佛者，諸魔不能阻礙故。日生者，依智慧日流聲教故，或依智慧日令眾生生諸善法故。網明者，施此教網令眾生生於明解故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四北方證也，文五同前。焰肩佛義同於前。最勝音，音聲美妙勝過餘故。難阻佛者，諸魔不能阻礙故。日生者，依智慧日流聲教故，或依智慧日令眾生生諸善法故。網明者，施此教網令眾生生於明解故。

經曰：「如是等恒河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「如是等恒河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界」。

贊曰：第三、第四文，如前可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三、第四文，如前可知。

經曰：「說誠實言，汝等眾生當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「說誠實言，汝等眾生當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經」。

贊曰：第五段文，意可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五段文，意可知也。

經曰：「舍利弗！下方世界有師子佛、名聞佛、名光佛、達磨佛、法幢佛、持法佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「舍利弗！下方世界有師子佛、名聞佛、名光佛、達磨佛、法幢佛、持法佛」。

贊曰：第五下方證也。文五同前，此二文也。師子佛者，如於師子獸中自在，佛於法中自在故得此名。又世師子伏諸猛獸，佛即伏四魔也。名聞者，名振十方故。名光者，聞名見光生覺悟故。達磨者梵語，此云法也，以法為身，即有為無為諸法所依止故。法幢佛者，廣開大法，高峻如幢故也。持法佛者，持過去佛法付未來故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五下方證也。文五同前，此二文也。師子佛者，如於師子獸中自在，佛於法中自在故得此名。又世師子伏諸猛獸，佛即伏四魔也。名聞者，名振十方故。名光者，聞名見光生覺悟故。達磨者梵語，此云法也，以法為身，即有為無為諸法所依止故。法幢佛者，廣開大法，高峻如幢故也。持法佛者，持過去佛法付未來故。

經曰：「如是等恒河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「如是等恒河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界」。

贊曰：第三、第四，文相可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三、第四，文相可知。

經曰：「說誠實言，汝等眾生當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「說誠實言，汝等眾生當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經」。

贊曰：第五文也，行相同前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五文也，行相同前。

經曰：「舍利弗！上方世界有梵音佛、宿王佛、香上佛、香光佛、大焰肩佛、雜色寶華嚴身佛、娑羅樹王佛、寶華德佛、見一切義佛、如須彌山佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「舍利弗！上方世界有梵音佛、宿王佛、香上佛、香光佛、大焰肩佛、雜色寶華嚴身佛、娑羅樹王佛、寶華德佛、見一切義佛、如須彌山佛」。

贊曰：第六上方佛。文五同前，此初二文也。梵音者，聲相美妙聞者悅心故。宿王佛者，宿者星也，月是星中之王；佛者，是十地菩薩二乘凡夫之王也，得自在故。香上佛者，戒德馨香更無過上故。香光佛者，馨香自遠，光彩教門故。大焰肩佛者，身肩發焰故。雜色寶華嚴身佛者，心華發明自嚴飾故，或可雜色眾寶以嚴其身，飾形可以美价故。娑羅樹王佛者，如大樹王能覆癊故，佛能覆癊諸眾生故。寶華德佛者，身智功德如寶可重故。見一切義佛者，義者境也，佛具五眼見一切境故。如須彌山佛者，福智如山巍巍高峻故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第六上方佛。文五同前，此初二文也。梵音者，聲相美妙聞者悅心故。宿王佛者，宿者星也，月是星中之王；佛者，是十地菩薩二乘凡夫之王也，得自在故。香上佛者，戒德馨香更無過上故。香光佛者，馨香自遠，光彩教門故。大焰肩佛者，身肩發焰故。雜色寶華嚴身佛者，心華發明自嚴飾故，或可雜色眾寶以嚴其身，飾形可以美价故。娑羅樹王佛者，如大樹王能覆癊故，佛能覆癊諸眾生故。寶華德佛者，身智功德如寶可重故。見一切義佛者，義者境也，佛具五眼見一切境故。如須彌山佛者，福智如山巍巍高峻故。

經曰：「如是等恒河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「如是等恒河沙數諸佛，各於其國，出廣長舌相，遍覆三千大千世界」。

贊曰：第三、第四，文可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三、第四，文可知也。

經云：「說誠實言，汝等眾生當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「說誠實言，汝等眾生當信是稱讚不可思議功德，一切諸佛所護念經」。

贊曰：第五文也，同前可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五文也，同前可知。

經云：「舍利弗！於汝意云何，何故名為一切諸佛所護念經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「舍利弗！於汝意云何，何故名為一切諸佛所護念經」。

贊曰：第三釋經名字。文分為三：初徵問、次通釋、後結勸。此初也。世尊云：「汝，舍利弗！還知此經如何得名一切諸佛所護念經否？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三釋經名字。文分為三：初徵問、次通釋、後結勸。此初也。世尊云：「汝，舍利弗！還知此經如何得名一切諸佛所護念經否？」

經曰：「舍利弗！若有善男子、善女人聞是諸佛所說名及經名者，是諸善男子、善女人皆為一切諸佛共所護念，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「舍利弗！若有善男子、善女人聞是諸佛所說名及經名者，是諸善男子、善女人皆為一切諸佛共所護念，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提」。

贊曰：此是第二通釋也。善男子、善女人等，是所護人也。聞是阿彌陀佛及聞六方恒沙佛名者，能護念人也。是諸善男子、善女人皆為一切諸佛所護念者，得正護念也。即受持經及佛名男子、女兒，因聞諸佛及釋迦佛說修淨土經，方始得生淨土，即此經是諸佛所匡護明記憶念故。阿耨多羅三藐三菩提者，阿之言無，耨多羅云上，三云正，藐云等，三云正，菩提云覺，即是無上正等正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此是第二通釋也。善男子、善女人等，是所護人也。聞是阿彌陀佛及聞六方恒沙佛名者，能護念人也。是諸善男子、善女人皆為一切諸佛所護念者，得正護念也。即受持經及佛名男子、女兒，因聞諸佛及釋迦佛說修淨土經，方始得生淨土，即此經是諸佛所匡護明記憶念故。阿耨多羅三藐三菩提者，阿之言無，耨多羅云上，三云正，藐云等，三云正，菩提云覺，即是無上正等正覺。

問：「為但念阿彌陀佛即得不退，為更有餘方便？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「為但念阿彌陀佛即得不退，為更有餘方便？」

答：「非但稱念禮敬，又應至心於諸佛前懺悔、勸請、隨喜、迴向、發願，由懺悔故轉諸定業，如如意珠隨願即得不退轉。為由諸佛護念故，於無上正等覺心得不退也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「非但稱念禮敬，又應至心於諸佛前懺悔、勸請、隨喜、迴向、發願，由懺悔故轉諸定業，如如意珠隨願即得不退轉。為由諸佛護念故，於無上正等覺心得不退也。」

經云：「是故，舍利弗！汝等皆當信受我語，及諸佛所說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「是故，舍利弗！汝等皆當信受我語，及諸佛所說」。

贊曰：此第三結勸也。是故者，結上之詞。皆當等者，勸勵之語。汝等信我上來所說及六方諸佛之言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第三結勸也。是故者，結上之詞。皆當等者，勸勵之語。汝等信我上來所說及六方諸佛之言。

經云：「舍利弗！若有人已發願、今發願、當發願欲生阿彌陀佛國者」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「舍利弗！若有人已發願、今發願、當發願欲生阿彌陀佛國者」。

贊曰：自下第四三生發願。文分為四：第一、發心往生；第二、彰其勝益；第三、位居三世；第四、勸生彼國。此即初也。已發願者過去，今發願者現在，當發願者是未來。欲者希望也。生者即五蘊假者也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第四三生發願。文分為四：第一、發心往生；第二、彰其勝益；第三、位居三世；第四、勸生彼國。此即初也。已發願者過去，今發願者現在，當發願者是未來。欲者希望也。生者即五蘊假者也。

經云：「是諸人等，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「是諸人等，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提」。

贊曰：第二彰其勝益。念佛發願故，一即彼佛冥加，二即此佛潛衛，遂令求道之心不退、願生之志不轉，故言不退轉。若已發願已得不退，今發願者即現在今得不退，當發願者當得不退轉也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二彰其勝益。念佛發願故，一即彼佛冥加，二即此佛潛衛，遂令求道之心不退、願生之志不轉，故言不退轉。若已發願已得不退，今發願者即現在今得不退，當發願者當得不退轉也。

經曰：「於彼國土，若已生、若今生、若當生」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「於彼國土，若已生、若今生、若當生」。

贊曰：第三位居三世。已發願者，為過去發願者已生。今發願者，為現在者即生。未來發願者，為未來未來發願當生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三位居三世。已發願者，為過去發願者已生。今發願者，為現在者即生。未來發願者，為未來未來發願當生。

經曰：「是故，舍利弗！諸善男子、善女人若有信者，應當發願生彼國土」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「是故，舍利弗！諸善男子、善女人若有信者，應當發願生彼國土」。

贊曰：第四勸生彼國。若有信心深重、煩惱輕微，知大覺以誠言，獲良願而當往也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四勸生彼國。若有信心深重、煩惱輕微，知大覺以誠言，獲良願而當往也。

經曰：「舍利弗！如我今者稱讚諸佛不可思議功德，彼諸佛等亦稱說我不可思議功德」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「舍利弗！如我今者稱讚諸佛不可思議功德，彼諸佛等亦稱說我不可思議功德」。

贊曰：第五彼尊讚歎咸曰希奇。文有四段：初、讚功德難思；二、歎化行濁世；三、嗟訝成佛；四、說法幽玄。此文是初。我讚六方諸佛能為眾生作真實語，眾生因此心無疑惑。又彌陀如來慈悲接引，我等偏讚彼佛，彼佛復讚於我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五彼尊讚歎咸曰希奇。文有四段：初、讚功德難思；二、歎化行濁世；三、嗟訝成佛；四、說法幽玄。此文是初。我讚六方諸佛能為眾生作真實語，眾生因此心無疑惑。又彌陀如來慈悲接引，我等偏讚彼佛，彼佛復讚於我。

經曰：「而作是言，釋迦牟尼佛能為甚難希有之事，能於娑婆國土五濁惡世，劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁中」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「而作是言，釋迦牟尼佛能為甚難希有之事，能於娑婆國土五濁惡世，劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁中」。

贊曰：第二歎化行濁世。而作是言，結集家敘也。釋迦，梵語，此云能仁，牟尼，此云寂默。得姓之緣如別處說。言甚難希有之事者，即是忍苦教化眾生之事也。能於娑婆國土者，梵云娑婆，此云堪忍，堪可忍受苦惱之事故也。五濁惡世者，略以五門：一、釋名；二、出體；三、對治；四、癈立；五、相攝。初、釋名者，濁是滓穢義，如食滓穢下惡可污，名之為濁。此言意說劫增之時，三災漸輕、煩惱轉薄，眾生向好、惡見漸微，命根轉長漸漸向勝。已上好可忻名之為清，眾生無苦化佛不出世。諸化佛出世必向劫減，小三災漸起煩惱轉厚，眾生向惡染見漸增，命根轉短漸漸向劣，下惡可厭故立濁名。五者是數，帶數釋也。次望別名，皆持業釋也。或以別揀總，亦依主釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二歎化行濁世。而作是言，結集家敘也。釋迦，梵語，此云能仁，牟尼，此云寂默。得姓之緣如別處說。言甚難希有之事者，即是忍苦教化眾生之事也。能於娑婆國土者，梵云娑婆，此云堪忍，堪可忍受苦惱之事故也。五濁惡世者，略以五門：一、釋名；二、出體；三、對治；四、癈立；五、相攝。初、釋名者，濁是滓穢義，如食滓穢下惡可污，名之為濁。此言意說劫增之時，三災漸輕、煩惱轉薄，眾生向好、惡見漸微，命根轉長漸漸向勝。已上好可忻名之為清，眾生無苦化佛不出世。諸化佛出世必向劫減，小三災漸起煩惱轉厚，眾生向惡染見漸增，命根轉短漸漸向劣，下惡可厭故立濁名。五者是數，帶數釋也。次望別名，皆持業釋也。或以別揀總，亦依主釋。

二、出體者，《地持論》云：謂今世人多皆短壽，極長百歲，是名命濁。此以本識名言種子，由業所引功能差別命根為體，善業力弱命根漸短，由殺生業之所感故。若諸眾生不識父母、不識沙門及宗族尊長，不修義理、不怖不畏今世後世惡業果報，不修惠施不作功德、不修齊法不持禁戒，是名有情濁。雖第八識名為有情，今說由近惡外緣故，五蘊假者作惡無善名有情濁，合以第八識及五為性。若此眾生增非法貪，或惠刀劍或施器仗，諍訟鬪亂諂曲妄語，攝受邪法及餘惡不善法，是名煩惱濁。除五見外，所餘一切煩惱隨煩惱皆煩惱濁體，此非法貪、惠刀劍等令行殺害，或慳好財但捨刀劍，因非法貪諍等竟起，乃至諸餘惡不善法通攝一切煩惱隨煩惱盡，由性數習逢惡境牽煩惱尤重。若於今世法壞法沒，像法漸起邪法轉生，是名見濁。此以五見而為體性，多近外道惡見數生。若飢饉劫起、疾病劫起、刀兵劫起，是名劫濁。此以色蘊四塵為體，或通五蘊，仍是不相應時為其體，依四五蘊而建立故，煩惱增多惡業尤重，便招惡果三災遂生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、出體者，《地持論》云：謂今世人多皆短壽，極長百歲，是名命濁。此以本識名言種子，由業所引功能差別命根為體，善業力弱命根漸短，由殺生業之所感故。若諸眾生不識父母、不識沙門及宗族尊長，不修義理、不怖不畏今世後世惡業果報，不修惠施不作功德、不修齊法不持禁戒，是名有情濁。雖第八識名為有情，今說由近惡外緣故，五蘊假者作惡無善名有情濁，合以第八識及五為性。若此眾生增非法貪，或惠刀劍或施器仗，諍訟鬪亂諂曲妄語，攝受邪法及餘惡不善法，是名煩惱濁。除五見外，所餘一切煩惱隨煩惱皆煩惱濁體，此非法貪、惠刀劍等令行殺害，或慳好財但捨刀劍，因非法貪諍等竟起，乃至諸餘惡不善法通攝一切煩惱隨煩惱盡，由性數習逢惡境牽煩惱尤重。若於今世法壞法沒，像法漸起邪法轉生，是名見濁。此以五見而為體性，多近外道惡見數生。若飢饉劫起、疾病劫起、刀兵劫起，是名劫濁。此以色蘊四塵為體，或通五蘊，仍是不相應時為其體，依四五蘊而建立故，煩惱增多惡業尤重，便招惡果三災遂生。

三、對治者，《智度論》中立四悉檀，悉檀宗也：一、世界悉檀；二、為人悉檀；三、對治悉檀；四、第一義諦悉檀。劫濁、眾生濁，世界悉檀治之。識器世間、眾生世間悉皆虛幻，厭怖修道即永離故。命濁以各各為人悉檀治之。識知人由善業所得，修持淨戒行不殺等，命自長故，或為三乘之人各說自乘涅槃之果，便除生死所有命濁。煩惱濁、見濁，對治悉檀治之。修習隨應對治之道令不起故。由三悉檀破五濁故，入第一義證會真宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、對治者，《智度論》中立四悉檀，悉檀宗也：一、世界悉檀；二、為人悉檀；三、對治悉檀；四、第一義諦悉檀。劫濁、眾生濁，世界悉檀治之。識器世間、眾生世間悉皆虛幻，厭怖修道即永離故。命濁以各各為人悉檀治之。識知人由善業所得，修持淨戒行不殺等，命自長故，或為三乘之人各說自乘涅槃之果，便除生死所有命濁。煩惱濁、見濁，對治悉檀治之。修習隨應對治之道令不起故。由三悉檀破五濁故，入第一義證會真宗。

四、癈立者，何故唯立五濁不增減耶？答：眾生有二：一、惡行，謂在家白衣；二、邪行，謂出家外道，白衣無慧煩惱增時名煩惱濁，外道邪解浪推求時立為見濁；又諸鈍惑名煩惱濁，諸餘利惑名為見濁。由此二因得當果時，離合不同，復分二濁，合二內果名眾生濁，惡眾生故；合二外果總名劫濁，惡器具故。劫謂時分，時無別時，依法辨故。劫濁故，以惡器為體。此惡眾生及與外果，雖復總陳，是二濁果未辨。何者？正惡果體今顯根本故立命濁，或內惡果名為命濁，外惡果者名為劫濁。此惡因果由誰而有？謂惡眾生，故名眾生濁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、癈立者，何故唯立五濁不增減耶？答：眾生有二：一、惡行，謂在家白衣；二、邪行，謂出家外道，白衣無慧煩惱增時名煩惱濁，外道邪解浪推求時立為見濁；又諸鈍惑名煩惱濁，諸餘利惑名為見濁。由此二因得當果時，離合不同，復分二濁，合二內果名眾生濁，惡眾生故；合二外果總名劫濁，惡器具故。劫謂時分，時無別時，依法辨故。劫濁故，以惡器為體。此惡眾生及與外果，雖復總陳，是二濁果未辨。何者？正惡果體今顯根本故立命濁，或內惡果名為命濁，外惡果者名為劫濁。此惡因果由誰而有？謂惡眾生，故名眾生濁。

由此五濁據增行相，欲令生厭故偏說五。五相攝者，《薩遮尼乾子經》云立十二濁：一、示現劫濁；二、示現時濁；三、示現眾生濁；四、示現煩惱濁；五、示現命濁；六、示現三乘差別濁；七、示現不淨國土濁；八、示現難化眾生濁；九、示現說種種煩惱濁；十、示現外道亂濁；十一、示現魔濁；十二、示現魔業濁。劫濁及時即劫濁，眾生及難化眾生即眾生濁，煩惱及說種種煩惱即煩惱濁，命即命濁，外道亂即是見濁，此八即五濁。餘之四種謂三乘差別、不淨國土、魔及魔業，非五濁攝。五濁據勝，唯實雜染；十二濁通能化能障，佛示現故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此五濁據增行相，欲令生厭故偏說五。五相攝者，《薩遮尼乾子經》云立十二濁：一、示現劫濁；二、示現時濁；三、示現眾生濁；四、示現煩惱濁；五、示現命濁；六、示現三乘差別濁；七、示現不淨國土濁；八、示現難化眾生濁；九、示現說種種煩惱濁；十、示現外道亂濁；十一、示現魔濁；十二、示現魔業濁。劫濁及時即劫濁，眾生及難化眾生即眾生濁，煩惱及說種種煩惱即煩惱濁，命即命濁，外道亂即是見濁，此八即五濁。餘之四種謂三乘差別、不淨國土、魔及魔業，非五濁攝。五濁據勝，唯實雜染；十二濁通能化能障，佛示現故。

問：「何故釋迦百歲時生，彌勒八萬歲出？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「何故釋迦百歲時生，彌勒八萬歲出？」

答：「各據本願，出時不同故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「各據本願，出時不同故。」

經曰：「得阿耨多羅三藐三菩提」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「得阿耨多羅三藐三菩提」。

贊曰：第三嗟訝成佛。緣此界境唯穢惡人，不足是非，證菩提如火內生蓮，得解脫似氷中出燭故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三嗟訝成佛。緣此界境唯穢惡人，不足是非，證菩提如火內生蓮，得解脫似氷中出燭故也。

經曰：「為諸眾生說是一切世間難信之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「為諸眾生說是一切世間難信之法。」

讚曰：第四說法幽玄。難信之法者，只如此典一朝誦佛十念精進誠，超五濁之穢方、登初地之淨域，豈非難信哉？上來第五彼尊讚嘆咸曰：「希奇訖！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚曰：第四說法幽玄。難信之法者，只如此典一朝誦佛十念精進誠，超五濁之穢方、登初地之淨域，豈非難信哉？上來第五彼尊讚嘆咸曰：「希奇訖！」

經曰：「舍利弗！當知我於五濁惡世行此難事」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「舍利弗！當知我於五濁惡世行此難事」。

贊曰：下第六段我佛敘陳獨稱難事。文分為四：初、敘行難修；二、敘果難證；三、敘法難信；四、總結甚難。此即初也。行此難事者，即三僧祇劫萬行備修，捐身命以殉菩提，捨國城而為郡眾，方成正覺，豈非難事也！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第六段我佛敘陳獨稱難事。文分為四：初、敘行難修；二、敘果難證；三、敘法難信；四、總結甚難。此即初也。行此難事者，即三僧祇劫萬行備修，捐身命以殉菩提，捨國城而為郡眾，方成正覺，豈非難事也！

經曰：「得阿耨多羅三藐三菩提」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「得阿耨多羅三藐三菩提」。

贊曰：此第二敘果難證。如上已解，其文可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第二敘果難證。如上已解，其文可知。

經曰：「為一切世間說此難信之法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「為一切世間說此難信之法」。

贊曰：此第三敘法難信也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第三敘法難信也。

經曰：「是為甚難」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「是為甚難」。

贊曰：此第四段總結甚難，結上三事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第四段總結甚難，結上三事。

上來已解正宗分訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上來已解正宗分訖。

經曰：「佛說此經已，舍利弗及諸比丘，一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，歡喜信受，作禮而去」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「佛說此經已，舍利弗及諸比丘，一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，歡喜信受，作禮而去」。

贊曰：第三流通分文有四段：初、說經事畢；二、聽法緣終；三、聞法歡忻；四、退辭佛去，四段合一唱也。佛說此經已者，是第一說經事畢，及諸下文皆結集之語也。舍利弗及諸比丘，一切世間、天、人、阿修羅等聞佛所說者，是第二聽法緣終。言世間者，即有情世間也，可破壞故。天人者，天即欲界六天。天者，即光潔自在名天。人即人趣，謂多忍義名人。阿修羅此云非天，如人不仁名曰非人，修羅亦爾。歡喜信受者，是第三聞法歡忻，顏舒曰歡，神悅曰喜，故云歡喜，即意識相應喜受也。此經乃三乘妙旨，眾聖要樞，出生死之鴻源，證真常之疾路，得路得聞圓備，豈不樂哉！故云歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三流通分文有四段：初、說經事畢；二、聽法緣終；三、聞法歡忻；四、退辭佛去，四段合一唱也。佛說此經已者，是第一說經事畢，及諸下文皆結集之語也。舍利弗及諸比丘，一切世間、天、人、阿修羅等聞佛所說者，是第二聽法緣終。言世間者，即有情世間也，可破壞故。天人者，天即欲界六天。天者，即光潔自在名天。人即人趣，謂多忍義名人。阿修羅此云非天，如人不仁名曰非人，修羅亦爾。歡喜信受者，是第三聞法歡忻，顏舒曰歡，神悅曰喜，故云歡喜，即意識相應喜受也。此經乃三乘妙旨，眾聖要樞，出生死之鴻源，證真常之疾路，得路得聞圓備，豈不樂哉！故云歡喜。

問：「先標聽徒之處兼明菩薩聲聞，經終作禮歡忻，何故不明菩薩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「先標聽徒之處兼明菩薩聲聞，經終作禮歡忻，何故不明菩薩？」

答：「迓影略說，不必俱陳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「迓影略說，不必俱陳。」

作禮而去者，是第四退辭佛去。五輪俱屈，三業歸誠，咸別世尊，各還本土，故云作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作禮而去者，是第四退辭佛去。五輪俱屈，三業歸誠，咸別世尊，各還本土，故云作禮而去。

佛說阿彌陀經通贊疏卷下(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說阿彌陀經通贊疏卷下(終)

此慈恩所撰《阿彌陀經通贊》一卷者，祐世僧統於元豐、元祐之間，入于中華求得，將到流通之本也。(予)助洪願，付於廣教院，命工重剶，自戊辰十月十九日起首，至十二月十日畢乎矣。所有功德自利利他，此世來生福慧圓滿，普與含識同會樂方。時大安五年已已二月晦日記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此慈恩所撰《阿彌陀經通贊》一卷者，祐世僧統於元豐、元祐之間，入于中華求得，將到流通之本也。(予)助洪願，付於廣教院，命工重剶，自戊辰十月十九日起首，至十二月十日畢乎矣。所有功德自利利他，此世來生福慧圓滿，普與含識同會樂方。時大安五年已已二月晦日記。

海東大慈恩玄化寺住持廣祐僧統釋韶顯題 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海東大慈恩玄化寺住持廣祐僧統釋韶顯題

件書等(予)以嘉保二年孟冬下旬，西府郎會宋人柳裕傳語高麗王子義天，誂求極樂要書、彌陀行願相應經典章疏等。其後折裕守約，以永長二年(丁丑)三月二十三日(丁丑)送自義天所傳得彌陀極樂書等十三部二十卷。則以同五月二十三日家時興福寺淨名院到來，懇誠相臻，清素自𢝷，仍以彼本，已重新寫，善種不朽，宿心爰成，欲為自他法界往生極樂之因緣矣！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 件書等(予)以嘉保二年孟冬下旬，西府郎會宋人柳裕傳語高麗王子義天，誂求極樂要書、彌陀行願相應經典章疏等。其後折裕守約，以永長二年(丁丑)三月二十三日(丁丑)送自義天所傳得彌陀極樂書等十三部二十卷。則以同五月二十三日家時興福寺淨名院到來，懇誠相臻，清素自𢝷，仍以彼本，已重新寫，善種不朽，宿心爰成，欲為自他法界往生極樂之因緣矣！

康和四年(壬午)四月二十二日未剋藥師寺西室大房書寫畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 康和四年(壬午)四月二十二日未剋藥師寺西室大房書寫畢。

願以此書寫善根，先二親消滅罪障，次桓賢終往生極樂矣！(生年)三十一。但此書者，桓賢沒後，門弟之中常住僧房修學為宗之輩可傳領也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以此書寫善根，先二親消滅罪障，次桓賢終往生極樂矣！(生年)三十一。但此書者，桓賢沒後，門弟之中常住僧房修學為宗之輩可傳領也。

嘉曆元年(丙寅)六月十七日，依眾議誂有小生分書寫所奉奇符春日社西新談議屋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嘉曆元年(丙寅)六月十七日，依眾議誂有小生分書寫所奉奇符春日社西新談議屋也。