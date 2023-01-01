阿彌陀經通贊疏卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀經通贊疏卷中

大慈恩寺沙門窺基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈恩寺沙門窺基撰

經云：「爾時，佛告長老舍利弗：『從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂』」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「爾時，佛告長老舍利弗：『從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂』」。

贊曰：第二正宗分也。大文分六：第一、標淨土之宗果，經「爾時佛告長老舍利弗，乃至得與如是諸上善人俱會一處」；第二、明極樂之因殊，經「舍利弗！不可以少善根，乃至若有眾生聞是說者，應當發願生彼國土」；第三、諸佛證明，經「舍利弗如我今者讚歎阿彌陀佛，乃至舍利弗汝等皆當信受我語及諸佛所說」；第四、三生發願，經「舍利弗！若有人已發願今發願當乃至若有信者，應當發願生彼國土」；第五、彼尊讚歎咸曰希奇，經「舍利弗！如我今者稱讚諸佛乃至一切世間難信之法」；第六、我佛敘陳獨稱難事，經「舍利弗！當知我於」乃至經終五行來是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二正宗分也。大文分六：第一、標淨土之宗果，經「爾時佛告長老舍利弗，乃至得與如是諸上善人俱會一處」；第二、明極樂之因殊，經「舍利弗！不可以少善根，乃至若有眾生聞是說者，應當發願生彼國土」；第三、諸佛證明，經「舍利弗如我今者讚歎阿彌陀佛，乃至舍利弗汝等皆當信受我語及諸佛所說」；第四、三生發願，經「舍利弗！若有人已發願今發願當乃至若有信者，應當發願生彼國土」；第五、彼尊讚歎咸曰希奇，經「舍利弗！如我今者稱讚諸佛乃至一切世間難信之法」；第六、我佛敘陳獨稱難事，經「舍利弗！當知我於」乃至經終五行來是。

初文分二：初略明淨土、二廣明淨土。初文有七：一、指方所；二、明數量；三、顯國名；四、明化主；五、辨說法；六、徵國名號；七、結成極樂。此初三也。佛告，告語也。從是西方，從，是指方所，此土遠指西方。過十萬億佛，明數量也。有世界名曰極樂，顯國名也。極樂國土正是經宗。告鶖子以令知，誘含生而忻慕，不能廣敘，聊述七門：第一、釋名；第二、出體；第三、辨假實；第四、漏無漏料揀；第五、五位分別；第六、三科收攝；第七、釋其妨難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初文分二：初略明淨土、二廣明淨土。初文有七：一、指方所；二、明數量；三、顯國名；四、明化主；五、辨說法；六、徵國名號；七、結成極樂。此初三也。佛告，告語也。從是西方，從，是指方所，此土遠指西方。過十萬億佛，明數量也。有世界名曰極樂，顯國名也。極樂國土正是經宗。告鶖子以令知，誘含生而忻慕，不能廣敘，聊述七門：第一、釋名；第二、出體；第三、辨假實；第四、漏無漏料揀；第五、五位分別；第六、三科收攝；第七、釋其妨難。

且釋名者，世者可破壞義，界者境分劑也，即所居土。名曰極樂者。樂即能居者，第六識相應樂受也。世即界，持業釋也。極者至極樂受，世界者即是無情，相違釋也。出體者，極樂者，即至極樂受也。世者，即有情無情法上不堅可破壞而立世名，即色心上假立。界者，四塵五塵為體，雖聖境無坌惡義，是塵之類故亦呼為塵。細四相遷亦名世界。辨假實者，若是化淨土而但是假，是定果色去者，有情未除穢種，未能變得淨土，但是變心如三變土田等，不乖唯識。漏無漏料揀者，若是佛本質淨土唯無漏攝，若往生有情及菩薩所變淨土唯是有漏，謂第八識果轉非因故。五位分別者，極樂者心所收，世界者即色法攝。三科收攝者，極樂者即行蘊收，世界者即色蘊攝，十二處中極樂法處收，世界即色處攝，十八界中法界及六境中攝。釋妨難者，問：十方佛國快樂皆同，何故偏指西方勸人生彼？答：良為凡夫業重處處生貪，若不偏指一方即不繫心專注。所以《法華經》云：眾生處處著，引之令得出。又西方淨土主勝願強，偏勸往生疾成聖果，所以偏指也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 且釋名者，世者可破壞義，界者境分劑也，即所居土。名曰極樂者。樂即能居者，第六識相應樂受也。世即界，持業釋也。極者至極樂受，世界者即是無情，相違釋也。出體者，極樂者，即至極樂受也。世者，即有情無情法上不堅可破壞而立世名，即色心上假立。界者，四塵五塵為體，雖聖境無坌惡義，是塵之類故亦呼為塵。細四相遷亦名世界。辨假實者，若是化淨土而但是假，是定果色去者，有情未除穢種，未能變得淨土，但是變心如三變土田等，不乖唯識。漏無漏料揀者，若是佛本質淨土唯無漏攝，若往生有情及菩薩所變淨土唯是有漏，謂第八識果轉非因故。五位分別者，極樂者心所收，世界者即色法攝。三科收攝者，極樂者即行蘊收，世界者即色蘊攝，十二處中極樂法處收，世界即色處攝，十八界中法界及六境中攝。釋妨難者，問：十方佛國快樂皆同，何故偏指西方勸人生彼？答：良為凡夫業重處處生貪，若不偏指一方即不繫心專注。所以《法華經》云：眾生處處著，引之令得出。又西方淨土主勝願強，偏勸往生疾成聖果，所以偏指也。

經云：「其土有佛號阿彌陀，今現在說法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「其土有佛號阿彌陀，今現在說法」。

贊曰：此第四明化主、第五辨說法也。阿彌陀上已解，自下經亦有自說處。現在者揀於過未，說者演說，法者執持名號之法，即是教法也。阿彌陀佛長為眾生演說妙法轉令精進，故慈悲廣大利物弘深，現初地之報身、化無邊之根器，故云今現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此第四明化主、第五辨說法也。阿彌陀上已解，自下經亦有自說處。現在者揀於過未，說者演說，法者執持名號之法，即是教法也。阿彌陀佛長為眾生演說妙法轉令精進，故慈悲廣大利物弘深，現初地之報身、化無邊之根器，故云今現在說法。

問：「何故不告菩薩只告聲聞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「何故不告菩薩只告聲聞？」

答：「菩薩已無穢種，居淨國而皆同；聲聞分別未除穢方之各異，令生忻慕，只告聲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「菩薩已無穢種，居淨國而皆同；聲聞分別未除穢方之各異，令生忻慕，只告聲聞。」

問：「聲聞數廣，頓悟者頗多，何故不告餘人獨告鶖子？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「聲聞數廣，頓悟者頗多，何故不告餘人獨告鶖子？」

答：「只如任家長子、國付賢臣，鶖子智辨不群，偏告一，何爽理乎！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「只如任家長子、國付賢臣，鶖子智辨不群，偏告一，何爽理乎！」

經云：「舍利弗！彼土何故名為極樂」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「舍利弗！彼土何故名為極樂」。

贊曰：第六徵國名號。故者所以義，前標極樂之名，未彰極樂之相，不覩勝妙難為發心，將欲顯示淨方，故乃自徵國號也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第六徵國名號。故者所以義，前標極樂之名，未彰極樂之相，不覩勝妙難為發心，將欲顯示淨方，故乃自徵國號也。

經云：「其國眾生無有眾苦，但受諸樂，故名極樂」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「其國眾生無有眾苦，但受諸樂，故名極樂」。

贊曰：第七結成極樂之名。其國眾生者，眾生具十種名，眾生即十名中之一名也。蓮華化生無其生苦，四序不能遷故無老苦，非分段無病苦，壽命無盡無死苦，無父母親疎故無怨憎會苦，所欲如意無求不得苦，顏貌端嚴無諸根缺陋之苦，又四時一等故無寒暑等苦，故云其國眾生無有眾苦，謂處絕三途、人無眾苦。只如娑婆世界，有漏形軀四蛇迴身三龍害命，乖張病惱報盡死侵，有愛必離無怨不會，竪迷至理橫受陰纏。今茲眾人永無此也，且積修白業生處紅蓮，相好常身蠲除四相，已情絕慮誰為愛憎，隨念即來無求不得，五香佛體眾德嚴身，故云無有眾苦也。但受諸樂者，纔歸淨土聖眾隨迎，蓮華倏開覩金容之相好，徵風暫扇聽寶樹而搖聲，加以飄渺仙雲近浮神足，輕盈衣裓遠供祥華，晨謁慈顏得法印而旋國，暮遊金殿聽寶偈而經行，然大慈願廣利鈍普霑，且舊蓮欲發為遣殘殃，新學化生行成不退，豈唯近已麁苦，抑亦妙果非遠者哉！故云但受諸樂，故名極樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第七結成極樂之名。其國眾生者，眾生具十種名，眾生即十名中之一名也。蓮華化生無其生苦，四序不能遷故無老苦，非分段無病苦，壽命無盡無死苦，無父母親疎故無怨憎會苦，所欲如意無求不得苦，顏貌端嚴無諸根缺陋之苦，又四時一等故無寒暑等苦，故云其國眾生無有眾苦，謂處絕三途、人無眾苦。只如娑婆世界，有漏形軀四蛇迴身三龍害命，乖張病惱報盡死侵，有愛必離無怨不會，竪迷至理橫受陰纏。今茲眾人永無此也，且積修白業生處紅蓮，相好常身蠲除四相，已情絕慮誰為愛憎，隨念即來無求不得，五香佛體眾德嚴身，故云無有眾苦也。但受諸樂者，纔歸淨土聖眾隨迎，蓮華倏開覩金容之相好，徵風暫扇聽寶樹而搖聲，加以飄渺仙雲近浮神足，輕盈衣裓遠供祥華，晨謁慈顏得法印而旋國，暮遊金殿聽寶偈而經行，然大慈願廣利鈍普霑，且舊蓮欲發為遣殘殃，新學化生行成不退，豈唯近已麁苦，抑亦妙果非遠者哉！故云但受諸樂，故名極樂。

問：「彼土屬三界否？」答：「無欲故非欲界，地居故非色界，有形相故非無色界，內無穢種外感淨方，迴出四流水超三界，故非界繫也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「彼土屬三界否？」答：「無欲故非欲界，地居故非色界，有形相故非無色界，內無穢種外感淨方，迴出四流水超三界，故非界繫也。」

經云：「又，舍利弗！極樂國土，七重欄楯、七重羅網、七重行樹，皆是四寶周匝圍繞」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「又，舍利弗！極樂國土，七重欄楯、七重羅網、七重行樹，皆是四寶周匝圍繞」。

贊曰：第二廣明淨土。文分為二：初明國土莊嚴、二辨佛身功德。初文分八：第一、樹飾四珍；第二、池嚴眾寶；第三、空盈天樂；第四、地布黃金；第五、華雨長天；第六、人遊諸國；第七、鳥吟妙法；第八、風吹樂音。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二廣明淨土。文分為二：初明國土莊嚴、二辨佛身功德。初文分八：第一、樹飾四珍；第二、池嚴眾寶；第三、空盈天樂；第四、地布黃金；第五、華雨長天；第六、人遊諸國；第七、鳥吟妙法；第八、風吹樂音。

初文分二：初正辨莊嚴、二結成極樂。此即初也。又者，復也重也。謂前來已告舍利弗，彼國無有眾苦，名曰極樂。此欲廣明淨土境物殊常，又告鶖子，故云：「又，舍利弗！」極樂國土七重欄楯者，寶樹周圍有七重欄楯也。橫曰欄，竪曰楯，欄檻也。莊嚴眾寶圍繞華叢，何獨偏舉樹嚴？彼土處處皆有也。七重羅網者，嚴顯國土羅覆樹林，金縷結成眾寶飾。《觀經》云：一一樹上有七重網，皆是真珠，一一網間有五百億妙華宮殿，如梵王宮。諸天童子自然在中，以摩尼寶而為瓔珞，其光照曜一百由旬。亦准於前處處皆有，故《瑞相經》云：無量寶網皆以金縷真珠百千雜寶奇妙珍異莊嚴校飾，周匝四面垂以寶鈴，光色晃曜盡極嚴麗，祥風微起吹眾網羅，聲演法音振聞一𭍣，耳聽心悅更增快樂也。七重行樹者，七重寶樹行列𭍣中，長開異華更無凋變，靈禽棲上眾聖遊從也，故云七重行樹。皆是四寶者，皆由咸也，咸是四寶也。四寶者，或是金銀珊瑚琥珀也。《瑞相經》云：其國有七寶諸樹周滿世界，謂有二寶乃至眾寶所共合成，如金樹則以銀為枝葉華菓，銀樹以金為枝葉華菓，乃至有紫金為本，白銀為莖、琉璃為枝、水精為條、珊瑚為葉、瑪瑙為華、車𤦲為實。白銀為本等一一例此，行行相對枝枝相映，葉葉相顯榮色光曜，不可勝視，清風時時發出五音聲，微妙宮商自然相振。又《觀經》云：一一樹高八千由旬，一一樹葉縱廣二十五由旬，而作異色。一一華葉之中，皆有七寶光也。四寶皆是者，即據此經。欄楯、羅網、行樹此之三種，咸是四寶所成也。四寶者，金、銀、瑠璃、頗胝迦也。通貫上文，故云皆是四寶也。周匝者，古申多解：一云、欄楯圍繞寶樹故云圍繞；二云、欄楯羅網行樹圍繞國土處處莊嚴故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初文分二：初正辨莊嚴、二結成極樂。此即初也。又者，復也重也。謂前來已告舍利弗，彼國無有眾苦，名曰極樂。此欲廣明淨土境物殊常，又告鶖子，故云：「又，舍利弗！」極樂國土七重欄楯者，寶樹周圍有七重欄楯也。橫曰欄，竪曰楯，欄檻也。莊嚴眾寶圍繞華叢，何獨偏舉樹嚴？彼土處處皆有也。七重羅網者，嚴顯國土羅覆樹林，金縷結成眾寶飾。《觀經》云：一一樹上有七重網，皆是真珠，一一網間有五百億妙華宮殿，如梵王宮。諸天童子自然在中，以摩尼寶而為瓔珞，其光照曜一百由旬。亦准於前處處皆有，故《瑞相經》云：無量寶網皆以金縷真珠百千雜寶奇妙珍異莊嚴校飾，周匝四面垂以寶鈴，光色晃曜盡極嚴麗，祥風微起吹眾網羅，聲演法音振聞一𭍣，耳聽心悅更增快樂也。七重行樹者，七重寶樹行列𭍣中，長開異華更無凋變，靈禽棲上眾聖遊從也，故云七重行樹。皆是四寶者，皆由咸也，咸是四寶也。四寶者，或是金銀珊瑚琥珀也。《瑞相經》云：其國有七寶諸樹周滿世界，謂有二寶乃至眾寶所共合成，如金樹則以銀為枝葉華菓，銀樹以金為枝葉華菓，乃至有紫金為本，白銀為莖、琉璃為枝、水精為條、珊瑚為葉、瑪瑙為華、車𤦲為實。白銀為本等一一例此，行行相對枝枝相映，葉葉相顯榮色光曜，不可勝視，清風時時發出五音聲，微妙宮商自然相振。又《觀經》云：一一樹高八千由旬，一一樹葉縱廣二十五由旬，而作異色。一一華葉之中，皆有七寶光也。四寶皆是者，即據此經。欄楯、羅網、行樹此之三種，咸是四寶所成也。四寶者，金、銀、瑠璃、頗胝迦也。通貫上文，故云皆是四寶也。周匝者，古申多解：一云、欄楯圍繞寶樹故云圍繞；二云、欄楯羅網行樹圍繞國土處處莊嚴故。

問：「欄楯羅網行樹，何故各有七重，更無增減？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「欄楯羅網行樹，何故各有七重，更無增減？」

答：「表生歸彼國得七覺支故，身口七支無諸過故，有七聖財。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「表生歸彼國得七覺支故，身口七支無諸過故，有七聖財。」

經云：「是故彼國名曰極樂」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「是故彼國名曰極樂」。

贊曰：第二結成極樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二結成極樂。

經云：「又，舍利弗！極樂國土有七寶池」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「又，舍利弗！極樂國土有七寶池」。

贊曰：第二池嚴眾寶。文分為七：第一、七寶池深；第二、八德水滿；第三、金砂作地；第四、玉砌成階；第五、朱閣凌空；第六、寶蓮覆水；第七、結成極樂。此即初也。又者，如前解。七寶者：一金，金有五種，黃者為上，久埋不失，百鍊不輕，從草不違，生於土左右，所以金字象金在土中形。二、銀，易知。三、瑠璃者，梵云吠瑠璃，有五種色，略云瑠璃。四者、玻𭹳者，《智度論》云：出山石窟中，過千年氷化為玻𭹳。淨國無其寒暑，土地無氷，何物化焉？但是石類，非實石也，謂淨土故亦云胝迦。五、車𤦲者，梵云牟娑洛揭拉婆，青白間色也。六、赤真珠者，珠體赤也。七、瑪瑙者，梵云遏濕摩揭婆，此云杵藏，下辨七寶亦依此處。池者，池沼。嚴寶瓔珞砌墁池潭，異種光曜自然嚴顯。《瑞應經》云：其池縱廣深淺或十由旬乃至百千由旬，其池岸上有栴檀樹，華葉垂布香氣馥薰也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二池嚴眾寶。文分為七：第一、七寶池深；第二、八德水滿；第三、金砂作地；第四、玉砌成階；第五、朱閣凌空；第六、寶蓮覆水；第七、結成極樂。此即初也。又者，如前解。七寶者：一金，金有五種，黃者為上，久埋不失，百鍊不輕，從草不違，生於土左右，所以金字象金在土中形。二、銀，易知。三、瑠璃者，梵云吠瑠璃，有五種色，略云瑠璃。四者、玻𭹳者，《智度論》云：出山石窟中，過千年氷化為玻𭹳。淨國無其寒暑，土地無氷，何物化焉？但是石類，非實石也，謂淨土故亦云胝迦。五、車𤦲者，梵云牟娑洛揭拉婆，青白間色也。六、赤真珠者，珠體赤也。七、瑪瑙者，梵云遏濕摩揭婆，此云杵藏，下辨七寶亦依此處。池者，池沼。嚴寶瓔珞砌墁池潭，異種光曜自然嚴顯。《瑞應經》云：其池縱廣深淺或十由旬乃至百千由旬，其池岸上有栴檀樹，華葉垂布香氣馥薰也。

經云：「八功德水充滿其中」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「八功德水充滿其中」。

贊曰：第二八德水滿也。八功德水充滿於池，淨土福勝水異凡間，含八德之殊功、益五常之妙體。八德者：一、澄淨；二、清冷；三、甘美；四、輕軟；五、潤澤；六、安和；七、飲時除飢渴；八、飲已長養諸根。《清淨覺經》云：其池中水淺深隨念、上下逐心。《觀經》云：水隨蓮華枝葉上下，水流之音或聞三寶、空無我等、諸波羅蜜之聲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二八德水滿也。八功德水充滿於池，淨土福勝水異凡間，含八德之殊功、益五常之妙體。八德者：一、澄淨；二、清冷；三、甘美；四、輕軟；五、潤澤；六、安和；七、飲時除飢渴；八、飲已長養諸根。《清淨覺經》云：其池中水淺深隨念、上下逐心。《觀經》云：水隨蓮華枝葉上下，水流之音或聞三寶、空無我等、諸波羅蜜之聲也。

經曰：「池底純以金沙布地」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「池底純以金沙布地」。

贊曰：第三金砂作地也。綠水金沙重重顯映。《無量壽經》云：更迓相映，金池白銀砂等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三金砂作地也。綠水金沙重重顯映。《無量壽經》云：更迓相映，金池白銀砂等。

經曰：「四邊階道，金、銀、瑠璃、玻𭹳合成」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「四邊階道，金、銀、瑠璃、玻𭹳合成」。

贊曰：第四玉砌成階。邊者周圍四圻邊也，階即砌，道者路也，上堦之道也。金、銀、瑠璃、玻𭹳已如上解。合成者，四寶共合成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四玉砌成階。邊者周圍四圻邊也，階即砌，道者路也，上堦之道也。金、銀、瑠璃、玻𭹳已如上解。合成者，四寶共合成故。

經云：「上有樓閣，亦以金、銀、瑠璃、玻𭹳、𤥭璖、赤珠、瑪瑙而嚴飾之」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「上有樓閣，亦以金、銀、瑠璃、玻𭹳、𤥭璖、赤珠、瑪瑙而嚴飾之」。

贊曰：第五朱閣凌空也。上有樓閣者，七寶池上鬪空起樓閣也。亦以者，七寶池上樓閣凌空還用寶成，故云亦也。金、銀、瑠璃、玻𭹳、𤥭璖、赤珠、瑪瑙，七寶如前解也。嚴飾之者，莊嚴麗華飾也。《無量壽論》云：為地莊嚴也。《觀經》云：處處皆有眾寶樓閣莊嚴池上也。時時遊賞、往往登攀，眺望淨土，適悅情思也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五朱閣凌空也。上有樓閣者，七寶池上鬪空起樓閣也。亦以者，七寶池上樓閣凌空還用寶成，故云亦也。金、銀、瑠璃、玻𭹳、𤥭璖、赤珠、瑪瑙，七寶如前解也。嚴飾之者，莊嚴麗華飾也。《無量壽論》云：為地莊嚴也。《觀經》云：處處皆有眾寶樓閣莊嚴池上也。時時遊賞、往往登攀，眺望淨土，適悅情思也。

經曰：「池中蓮華大如車輪」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「池中蓮華大如車輪」。

贊曰：第六寶蓮覆水也。此文分四：一、顯華名；二、辨形量；三、釋顏色；四、明香潔。此初二文也。蓮者，芙渠之實，華美曰華，大而復圓狀若車輪。《觀經》及《平等覺經》云：大者或二十里乃至六百萬里。然今大小亦無定准，此中約小者說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第六寶蓮覆水也。此文分四：一、顯華名；二、辨形量；三、釋顏色；四、明香潔。此初二文也。蓮者，芙渠之實，華美曰華，大而復圓狀若車輪。《觀經》及《平等覺經》云：大者或二十里乃至六百萬里。然今大小亦無定准，此中約小者說也。

經云：「青色青光、黃色黃光、赤色赤光、白色白光，微妙香潔」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「青色青光、黃色黃光、赤色赤光、白色白光，微妙香潔」。

贊曰：此後二文，第三顏色、四香潔。四色各有異光也。光即光彩各異。微妙者，深細殊常。香者香氣，潔者體無塵垢，故云微妙香潔。《清淨經》云：一一華葉皆作異寶色。何獨青色光等也？經據純色者說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此後二文，第三顏色、四香潔。四色各有異光也。光即光彩各異。微妙者，深細殊常。香者香氣，潔者體無塵垢，故云微妙香潔。《清淨經》云：一一華葉皆作異寶色。何獨青色光等也？經據純色者說。

問：「何故只有四色？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「何故只有四色？」

答：「表四色是實而無假者，表生居淨土，心無諂曲、語不虛詞，證四涅槃、得四智故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「表四色是實而無假者，表生居淨土，心無諂曲、語不虛詞，證四涅槃、得四智故。」

經曰：「舍利弗！極樂國土成就如是功德莊嚴」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「舍利弗！極樂國土成就如是功德莊嚴」。

贊曰：第七結成極樂，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第七結成極樂，可知。

經云：「又，舍利弗！彼佛國土常作天樂」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「又，舍利弗！彼佛國土常作天樂」。

贊曰：第三空盈天樂。空中奏樂聲演法音，彼國人聞咸生善念。《觀經》云：無量樂器懸處虛空，不鼓自鳴，或林或幢皆懸樂器，悉自和鳴，隨眾生意皆奏法音，人天聞者俱發道意，或謌六度，或讚三乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三空盈天樂。空中奏樂聲演法音，彼國人聞咸生善念。《觀經》云：無量樂器懸處虛空，不鼓自鳴，或林或幢皆懸樂器，悉自和鳴，隨眾生意皆奏法音，人天聞者俱發道意，或謌六度，或讚三乘。

經云：「黃金為地」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「黃金為地」。

贊曰：第四地布黃金。心無穢種，地感黃金，柔軟自然高低隨步。《觀經》云：其地猶如日宮懸處虛空，其地柔軟，下足即凹、舉足便起。又彼國無須彌山及諸山等，《瑞相經》亦說：其佛國土，自然七寶合成其地，不可限量殊特妙好，逾諸十方一切世界。此唯金者，亦文略也。又眾寶妙衣遍有其地，一切人天踐之而行，種種莊嚴以顯殊特也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四地布黃金。心無穢種，地感黃金，柔軟自然高低隨步。《觀經》云：其地猶如日宮懸處虛空，其地柔軟，下足即凹、舉足便起。又彼國無須彌山及諸山等，《瑞相經》亦說：其佛國土，自然七寶合成其地，不可限量殊特妙好，逾諸十方一切世界。此唯金者，亦文略也。又眾寶妙衣遍有其地，一切人天踐之而行，種種莊嚴以顯殊特也。

經云：「晝夜六時而雨曼陀羅華」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「晝夜六時而雨曼陀羅華」。

贊曰：第五華雨長天也。晝夜六時者，晝夜各有六時，共十二時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五華雨長天也。晝夜六時者，晝夜各有六時，共十二時也。

問：「西方淨土境勝地殊，人絕無明、國無昏曉，何言晝夜？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「西方淨土境勝地殊，人絕無明、國無昏曉，何言晝夜？」

答：「華開金浦化生為天曙之情，鳥宿瓊林菩薩作時昏之相，不同此界昏昧各殊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「華開金浦化生為天曙之情，鳥宿瓊林菩薩作時昏之相，不同此界昏昧各殊。」

而者助句也。雨者，從空飄落謂之雨也。曼陀羅華者是梵語，此云適意華也。光潔異香，聞者見者身心適悅長道情故。風飄萎者，地裂受之，更雨新華莊嚴金地故。《法華經》云：香風吹萎華，更雨新好者。華有四德：一、嚴淨國土，表生彼國善法飾身故；二、敷榮見臺，表勝二乘真實法故；三、先華後果，表生彼國先因後果故；四、香氣遠騰聞者歡悅，表生歸彼者德業馨香名振十方故，故雨華也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而者助句也。雨者，從空飄落謂之雨也。曼陀羅華者是梵語，此云適意華也。光潔異香，聞者見者身心適悅長道情故。風飄萎者，地裂受之，更雨新華莊嚴金地故。《法華經》云：香風吹萎華，更雨新好者。華有四德：一、嚴淨國土，表生彼國善法飾身故；二、敷榮見臺，表勝二乘真實法故；三、先華後果，表生彼國先因後果故；四、香氣遠騰聞者歡悅，表生歸彼者德業馨香名振十方故，故雨華也。

問：「淨土雨白華者表於何事？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「淨土雨白華者表於何事？」

答：「表生淨土唯白業故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「表生淨土唯白業故。」

有云赤圓華者，不善其理也。《法華經》云：唯白蓮華、放白毫光、白牛馱駕、手執白拂等，表白是眾色之本，一乘是諸法之源，若云赤圓者，此為未可。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有云赤圓華者，不善其理也。《法華經》云：唯白蓮華、放白毫光、白牛馱駕、手執白拂等，表白是眾色之本，一乘是諸法之源，若云赤圓者，此為未可。

經云：「其國眾生，常以清旦各以衣裓盛眾妙華供養他方十萬億佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「其國眾生，常以清旦各以衣裓盛眾妙華供養他方十萬億佛」。

贊曰：第六人遊諸國。文分為三：初將華供佛；二、還國經行；三、結成極樂。此即初也，經文易見。各以衣裓者，衣襟也。盛諸妙華者，易見。供養者，進財行曰供，有所攝資為養，故云供養。他方者，即十萬億佛，顯所供養佛數也。准諸經等，或乘七寶宮殿、白寶蓮華，承佛威神騰空，往彼十方世界，將諸妙華及諸異物隨心供養，聽聞妙法及受記別等事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第六人遊諸國。文分為三：初將華供佛；二、還國經行；三、結成極樂。此即初也，經文易見。各以衣裓者，衣襟也。盛諸妙華者，易見。供養者，進財行曰供，有所攝資為養，故云供養。他方者，即十萬億佛，顯所供養佛數也。准諸經等，或乘七寶宮殿、白寶蓮華，承佛威神騰空，往彼十方世界，將諸妙華及諸異物隨心供養，聽聞妙法及受記別等事。

經云：「即以食時還到本國飯食經行」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「即以食時還到本國飯食經行」。

贊曰：第二還國經行也。即以食時還歸本國，飯了經行，經行或繞寶殿，或繞瓊林，或往或來，如絹經來往，故云經行。足行寶地，口念金經，故云經行也。《瑞相經》云：諸往生者若欲食時，七寶應器自然在前，如是眾鉢隨意而至，百味飲食自然盈滿。雖有是食實無食者，但見色聞香以之為食，自然飽足身心柔軟無所味著，事已化去，時至復現。廣經云食，如何相違？彼約示現食，亦有何失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二還國經行也。即以食時還歸本國，飯了經行，經行或繞寶殿，或繞瓊林，或往或來，如絹經來往，故云經行。足行寶地，口念金經，故云經行也。《瑞相經》云：諸往生者若欲食時，七寶應器自然在前，如是眾鉢隨意而至，百味飲食自然盈滿。雖有是食實無食者，但見色聞香以之為食，自然飽足身心柔軟無所味著，事已化去，時至復現。廣經云食，如何相違？彼約示現食，亦有何失。

問：「西方人勝自有身光，既無日月暉，寧辨辰齊之候？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「西方人勝自有身光，既無日月暉，寧辨辰齊之候？」

答：「金鐘自振、玉磬搖聲，聖眾雲來自然赴會也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「金鐘自振、玉磬搖聲，聖眾雲來自然赴會也。」

問：「所言食者資益為義，淨土之中是何食也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「所言食者資益為義，淨土之中是何食也？」

答：「若約實報淨土即禪悅為味，若以化淨土即假食資身也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「若約實報淨土即禪悅為味，若以化淨土即假食資身也。」

經云：「舍利弗！極樂國土成就如是功德莊嚴」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「舍利弗！極樂國土成就如是功德莊嚴」。

贊曰：第三結成極樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三結成極樂。

經云：「復次，舍利弗！彼國常有種種奇妙雜色之鳥」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「復次，舍利弗！彼國常有種種奇妙雜色之鳥」。

贊曰：第七鳥吟妙法。分文為二：一、敘靈禽；二、去疑執。初文有五：第一、總敘靈禽；第二、分別名字；三、傳和雅韻；四、詮顯法音；第五、聞興善念。此即初也。復次者，復重也，次以次反復徵問，故云復次。彼國者，即西方常有恒有也。種種者，不一故云種種。奇妙者，奇異也。妙，殊妙希奇也。雜色者，毛色異也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第七鳥吟妙法。分文為二：一、敘靈禽；二、去疑執。初文有五：第一、總敘靈禽；第二、分別名字；三、傳和雅韻；四、詮顯法音；第五、聞興善念。此即初也。復次者，復重也，次以次反復徵問，故云復次。彼國者，即西方常有恒有也。種種者，不一故云種種。奇妙者，奇異也。妙，殊妙希奇也。雜色者，毛色異也。

問：「淨土殊勝尚無凡夫，何故飛禽亦生彼國？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「淨土殊勝尚無凡夫，何故飛禽亦生彼國？」

答：「彌陀變化而有靈禽，讚利法音莊嚴國界。故下經云：欲令法音宣流變化所作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「彌陀變化而有靈禽，讚利法音莊嚴國界。故下經云：欲令法音宣流變化所作。」

經云：「白鶴、孔雀、鸚鵡、舍利、迦陵頻伽、共命之鳥」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「白鶴、孔雀、鸚鵡、舍利、迦陵頻伽、共命之鳥」。

贊曰：第二別列名字也。白鶴者，丹朱作頂、霜雪為毛，鳴之則聲振九皋、舞之則雅和八節，逈異諸鳥，故云白鶴。孔雀者，天生靈鳥逈異凡禽，頂戴綠冠身嚴眾彩，故云孔雀。鸚鵡者，毛嚴翡翠觜飾朱紅，羽輕俊以能飛，舌纖長而解語，故云鸚鵡。舍利者梵語，此云鶖鷺鳥也，幼而且俊，俊而又靈，斯項而萬里飛騰、增妙而千般音韻。迦陵頻伽者，此云妙音鳥，音聲美妙身體殊常，聞之者側耳傾心，見之者怡神悅思，妙音鳥也。共命者亦云命命，美音演法迅羽輕飛，人面禽形一身兩首，故云共命也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二別列名字也。白鶴者，丹朱作頂、霜雪為毛，鳴之則聲振九皋、舞之則雅和八節，逈異諸鳥，故云白鶴。孔雀者，天生靈鳥逈異凡禽，頂戴綠冠身嚴眾彩，故云孔雀。鸚鵡者，毛嚴翡翠觜飾朱紅，羽輕俊以能飛，舌纖長而解語，故云鸚鵡。舍利者梵語，此云鶖鷺鳥也，幼而且俊，俊而又靈，斯項而萬里飛騰、增妙而千般音韻。迦陵頻伽者，此云妙音鳥，音聲美妙身體殊常，聞之者側耳傾心，見之者怡神悅思，妙音鳥也。共命者亦云命命，美音演法迅羽輕飛，人面禽形一身兩首，故云共命也。

經云：「是諸眾鳥晝夜六時出和雅音」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「是諸眾鳥晝夜六時出和雅音」。

贊曰：第三傳和雅韻也。晝夜六時者，晝夜各有六時，共十二時也。出和雅音者，和即柔和，雅妙音韻。西方靈鳥不並凡禽，音韻柔和言詞雅妙，故云出和雅音也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三傳和雅韻也。晝夜六時者，晝夜各有六時，共十二時也。出和雅音者，和即柔和，雅妙音韻。西方靈鳥不並凡禽，音韻柔和言詞雅妙，故云出和雅音也。

經云：「其音演暢五根、五力、七菩提、八聖道分如是等法」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「其音演暢五根、五力、七菩提、八聖道分如是等法」。

贊曰：第四詮顯法音也。演暢者，演者水流不絕之貌，暢者宣暢。五根等者，三十七菩提分法，經中闕四念住、四正勤、四神足也；下有等言，等此三位。今釋此法略為七位：一、四念住，謂身、受、心、法，以慧為體，謂由念力慧於境住。二、四正斷，謂律儀斷、斷斷、防護斷、修習斷，以精進為體，精進起用能修斷故。三、四神足，謂欲、勤、心、觀，以定為體，為此四種而修定故。四、五根，謂信、進、念、定、慧，如名以為五體，出生善故。五、五力，體即五根，難屈伏故，離根別立。六、七覺支，謂擇法覺支、精進、喜、念、定、捨、輕安。三是別境：擇法、念、定；三是善數：勤、捨、輕安；一是遍行，謂喜。七、八聖道分，謂正見、正思惟、正語、正業、正定、正命、正念、正精進。其正思惟體以慧為性，能發語言通佛有故。正語、正業以無瞋癡所發身語為體，無貪所發名為正命，離五邪命俱以無表色思為體，餘如自名。三十七種合體有九：一慧、二精進、三定、四信、五念、六喜、七捨、八輕安、九無表色。遍行有一，謂喜；別境有三，謂念、定、慧；善有四，謂信、勤、捨、輕安；色法有一，謂無表色。菩提所修與聲聞異，故菩提分名菩薩法。如是等法者，上等根、力、覺、道，下等念、斷、神足，故云如是等法。或可等者謂六度萬行等法；不爾，餘法何故不演也？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四詮顯法音也。演暢者，演者水流不絕之貌，暢者宣暢。五根等者，三十七菩提分法，經中闕四念住、四正勤、四神足也；下有等言，等此三位。今釋此法略為七位：一、四念住，謂身、受、心、法，以慧為體，謂由念力慧於境住。二、四正斷，謂律儀斷、斷斷、防護斷、修習斷，以精進為體，精進起用能修斷故。三、四神足，謂欲、勤、心、觀，以定為體，為此四種而修定故。四、五根，謂信、進、念、定、慧，如名以為五體，出生善故。五、五力，體即五根，難屈伏故，離根別立。六、七覺支，謂擇法覺支、精進、喜、念、定、捨、輕安。三是別境：擇法、念、定；三是善數：勤、捨、輕安；一是遍行，謂喜。七、八聖道分，謂正見、正思惟、正語、正業、正定、正命、正念、正精進。其正思惟體以慧為性，能發語言通佛有故。正語、正業以無瞋癡所發身語為體，無貪所發名為正命，離五邪命俱以無表色思為體，餘如自名。三十七種合體有九：一慧、二精進、三定、四信、五念、六喜、七捨、八輕安、九無表色。遍行有一，謂喜；別境有三，謂念、定、慧；善有四，謂信、勤、捨、輕安；色法有一，謂無表色。菩提所修與聲聞異，故菩提分名菩薩法。如是等法者，上等根、力、覺、道，下等念、斷、神足，故云如是等法。或可等者謂六度萬行等法；不爾，餘法何故不演也？

經云：「其土眾生聞是音已，皆悉念佛、念法、念僧」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「其土眾生聞是音已，皆悉念佛、念法、念僧」。

贊曰：第五聞興善念念三寶也。佛義如前。法者梵語達摩，此翻云法，法即執持物解也，謂即四諦、十二因緣、六度。僧者梵云僧伽，此名為眾，和合義也，謂身和共住、語和無諍、意和無違、戒和同修、見和同止、利和同均，具此六和故名僧也。皆可重故名為三寶。鳥傳妙法、人發勝心，念三寶之芳名、消百生之障累。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五聞興善念念三寶也。佛義如前。法者梵語達摩，此翻云法，法即執持物解也，謂即四諦、十二因緣、六度。僧者梵云僧伽，此名為眾，和合義也，謂身和共住、語和無諍、意和無違、戒和同修、見和同止、利和同均，具此六和故名僧也。皆可重故名為三寶。鳥傳妙法、人發勝心，念三寶之芳名、消百生之障累。

問：「靈禽演法數目頗多，眾念名一何微妙尠？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「靈禽演法數目頗多，眾念名一何微妙尠？」

答：「禽傳廣法表詞說之無窮，人念三名綰眾善而俱盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「禽傳廣法表詞說之無窮，人念三名綰眾善而俱盡。」

經云：「舍利弗！汝勿謂此鳥實是罪報所生」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「舍利弗！汝勿謂此鳥實是罪報所生」。

贊曰：第二去疑執。文分為五：一、遮非實報；二、徵問因由；三、答無三趣之名；四、通無惡道之字；五、正辨化現之情。此初也。汝者，呼於弟子故云汝。勿，由莫也，莫謂此等靈鳥等實是罪報惡業所生。聞說靈禽恐生滯惑，謂淨土之惡緣未息，令一會而勝意不生，所以遮云勿謂此鳥實是罪報所生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二去疑執。文分為五：一、遮非實報；二、徵問因由；三、答無三趣之名；四、通無惡道之字；五、正辨化現之情。此初也。汝者，呼於弟子故云汝。勿，由莫也，莫謂此等靈鳥等實是罪報惡業所生。聞說靈禽恐生滯惑，謂淨土之惡緣未息，令一會而勝意不生，所以遮云勿謂此鳥實是罪報所生。

經云：「所以者何」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「所以者何」。

贊曰：第二徵問因由。所以者，何由義非是實報？因由者，何謂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二徵問因由。所以者，何由義非是實報？因由者，何謂也。

經云：「彼佛國土無三惡趣」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「彼佛國土無三惡趣」。

贊曰：第三答無三惡之名。三惡趣者，即地獄、餓鬼、畜生也。地獄者，梵云那落迦，此云苦器，受苦眾生所居器物。餓鬼者，多諸恐怕，久受飢虛，故名飢鬼也。畜生者，或云刃六反、或云希六反，人之畜養故。或云傍生，造業傍故，受報亦傍，因便令辨六趣，廣有章門，如別處說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三答無三惡之名。三惡趣者，即地獄、餓鬼、畜生也。地獄者，梵云那落迦，此云苦器，受苦眾生所居器物。餓鬼者，多諸恐怕，久受飢虛，故名飢鬼也。畜生者，或云刃六反、或云希六反，人之畜養故。或云傍生，造業傍故，受報亦傍，因便令辨六趣，廣有章門，如別處說。

問：「有何所以惡道俱無？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「有何所以惡道俱無？」

答：「生居淨土善業緣深，永除異類之身，盡是同生之眾，只如天宮勝境，尚須善業所招，極樂殊方，豈有惡因能往也。況彼尊發願言：『設我得佛，國中有三惡趣者，不取正覺。』故知無也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「生居淨土善業緣深，永除異類之身，盡是同生之眾，只如天宮勝境，尚須善業所招，極樂殊方，豈有惡因能往也。況彼尊發願言：『設我得佛，國中有三惡趣者，不取正覺。』故知無也。」

經云：「舍利弗！其佛國土尚無三惡趣之名，何況有實」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「舍利弗！其佛國土尚無三惡趣之名，何況有實」。

贊曰：第四通無惡道之名字。名字猶無，何況實有禽類之質！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四通無惡道之名字。名字猶無，何況實有禽類之質！

經云：「是諸眾鳥，皆是阿彌陀佛欲令法音宣流，變化所作」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「是諸眾鳥，皆是阿彌陀佛欲令法音宣流，變化所作」。

贊曰：第五正辨化現之情。當初眾會各有疑心，既非實報之身，此等因何而有引？此一段經文答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五正辨化現之情。當初眾會各有疑心，既非實報之身，此等因何而有引？此一段經文答也。

問：「彌陀神力廣變佛身，覩相好以發心、聽梵音而悟道，何故作諸禽類顯發教門？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「彌陀神力廣變佛身，覩相好以發心、聽梵音而悟道，何故作諸禽類顯發教門？」

答：「化身為佛未是希奇，乃現靈禽，令生罕遇，發難遭之勝想、生殊特之信心，化現多途何足為難？況隨類化身處處皆說，瓊林寶網皆演法音，流水清風盡談真教，有斯所以乃現靈禽也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「化身為佛未是希奇，乃現靈禽，令生罕遇，發難遭之勝想、生殊特之信心，化現多途何足為難？況隨類化身處處皆說，瓊林寶網皆演法音，流水清風盡談真教，有斯所以乃現靈禽也！」

經云：「舍利弗！彼佛國微風吹動諸寶行樹及寶羅網，出微妙音，譬如百千種樂同時俱作」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「舍利弗！彼佛國微風吹動諸寶行樹及寶羅網，出微妙音，譬如百千種樂同時俱作」。

贊曰：第八風吹樂音也。文分為四：一、風搖寶樹；二、聲似樂音；三、聞興善念；四、結成莊嚴。此初二文也。微風者，細風也，非猝暴風也，吹樹及網羅即發微妙音韻。譬如者，譬者況也，如由似也，況似於百千種音樂同時俱奏也。細風徐起吹樹網羅，音韻而遍滿十方，雅妙而便同眾樂，故云譬如百千種樂同時俱作也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第八風吹樂音也。文分為四：一、風搖寶樹；二、聲似樂音；三、聞興善念；四、結成莊嚴。此初二文也。微風者，細風也，非猝暴風也，吹樹及網羅即發微妙音韻。譬如者，譬者況也，如由似也，況似於百千種音樂同時俱奏也。細風徐起吹樹網羅，音韻而遍滿十方，雅妙而便同眾樂，故云譬如百千種樂同時俱作也。

經云：「聞是音者，皆自然生念佛、念法、念僧之心」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「聞是音者，皆自然生念佛、念法、念僧之心」。

贊曰：第三聞興善念也。自然者，慣習任運名曰自然，非無因緣名自然也。生念佛念法念僧者，三寶之名如前釋也。念佛有三：一、心念，心中繫念；二、輕聲念，自耳聞故；三、高聲念，有十種功德：一、能排睡眠；二、天魔驚怖；三、聲遍十方；四、三塗息苦；五、外聲不入；六、心不散亂；七、勇猛精進；八、諸佛歡喜；九、三昧現前；十、往生淨土。應作四句分別：一、心念口不念；二、口念心不念；三、心口俱念；四、心口俱不念。此四句中第一句、第三句是。《瑞相經》云：清風徐起不寒不暑，吹諸羅網及眾寶樹，演發無上微妙法音，其有聞者塵垢不起，自然快樂如得三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三聞興善念也。自然者，慣習任運名曰自然，非無因緣名自然也。生念佛念法念僧者，三寶之名如前釋也。念佛有三：一、心念，心中繫念；二、輕聲念，自耳聞故；三、高聲念，有十種功德：一、能排睡眠；二、天魔驚怖；三、聲遍十方；四、三塗息苦；五、外聲不入；六、心不散亂；七、勇猛精進；八、諸佛歡喜；九、三昧現前；十、往生淨土。應作四句分別：一、心念口不念；二、口念心不念；三、心口俱念；四、心口俱不念。此四句中第一句、第三句是。《瑞相經》云：清風徐起不寒不暑，吹諸羅網及眾寶樹，演發無上微妙法音，其有聞者塵垢不起，自然快樂如得三昧。

經云：「舍利弗！其佛國土成就如是功德莊嚴」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「舍利弗！其佛國土成就如是功德莊嚴」。

贊曰：第四結成極樂莊嚴。易知！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四結成極樂莊嚴。易知！

經云：「舍利弗！於汝意云何？彼佛何故號阿彌陀」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「舍利弗！於汝意云何？彼佛何故號阿彌陀」。

贊曰：下第二辨佛身功德也。文分為二：初明化主功德；二辨聽眾功德。初文分三：初、徵問佛號；二、正辨得名；三、明成佛劫數。此初文也，佛自徵也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第二辨佛身功德也。文分為二：初明化主功德；二辨聽眾功德。初文分三：初、徵問佛號；二、正辨得名；三、明成佛劫數。此初文也，佛自徵也。

經云：「舍利弗！彼佛光明無量，照十方國無所障礙，是故號為阿彌陀」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「舍利弗！彼佛光明無量，照十方國無所障礙，是故號為阿彌陀」。

贊曰：第二正辨得名。而有二義：一、約光明得名；二、約慧命得名。此即初。光有二種：一、內光，即智內照理；二、外光，即身光外照也。此即身光也。金剛不壞之體、無礙解脫之身，如淨瑠璃表裹瑩徹，彼方境物悉現光中，羽之只有一尋，展之動論無量也。《無量壽佛經》云：身多光故乃至無量等光，眾生遇彼光者三垢消滅。若在三塗見光息苦，壽終之後皆得解脫。《大論》云：阿彌陀國諸菩薩眾，身之常光照十萬由旬，若是佛光遍照十方世界。又《觀經》云：彼佛身如百千萬億夜魔天閻浮檀金色，其身六十萬億那由他恒河沙由旬，眉間白毫右旋宛轉如五須彌山，佛眼如四大海水清白分明，身諸毛孔演出光明如須彌山，其佛圓光如百億三千大千世界，於圓光中有五百萬億那由他恒河沙化佛，一一化佛亦有眾無數化菩薩而為侍者。彼佛有八萬四千相，一一相有八萬四千好，一一好有八萬四千光明，遍照十方無量世界，有此光明故號阿彌陀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二正辨得名。而有二義：一、約光明得名；二、約慧命得名。此即初。光有二種：一、內光，即智內照理；二、外光，即身光外照也。此即身光也。金剛不壞之體、無礙解脫之身，如淨瑠璃表裹瑩徹，彼方境物悉現光中，羽之只有一尋，展之動論無量也。《無量壽佛經》云：身多光故乃至無量等光，眾生遇彼光者三垢消滅。若在三塗見光息苦，壽終之後皆得解脫。《大論》云：阿彌陀國諸菩薩眾，身之常光照十萬由旬，若是佛光遍照十方世界。又《觀經》云：彼佛身如百千萬億夜魔天閻浮檀金色，其身六十萬億那由他恒河沙由旬，眉間白毫右旋宛轉如五須彌山，佛眼如四大海水清白分明，身諸毛孔演出光明如須彌山，其佛圓光如百億三千大千世界，於圓光中有五百萬億那由他恒河沙化佛，一一化佛亦有眾無數化菩薩而為侍者。彼佛有八萬四千相，一一相有八萬四千好，一一好有八萬四千光明，遍照十方無量世界，有此光明故號阿彌陀也。

問：「光照十方無量世界者，此土人民何以不覩？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「光照十方無量世界者，此土人民何以不覩？」

答：「道合即千里懸應，世乖則肝膽梵越，如翳者不覩於曦光，豈曦光之有咎！似聾者不聞於雷震，非雷震之有愆！眾生業累增強，佛有光而不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「道合即千里懸應，世乖則肝膽梵越，如翳者不覩於曦光，豈曦光之有咎！似聾者不聞於雷震，非雷震之有愆！眾生業累增強，佛有光而不見。」

經云：「又，舍利弗！彼佛壽命及其人民無量無邊阿僧祇劫，故名阿彌陀」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「又，舍利弗！彼佛壽命及其人民無量無邊阿僧祇劫，故名阿彌陀」。

贊曰：第二答壽命得名。壽命者，第八識上連持功德也，即是不相應行中攝也。無量者，無其限量。無邊者，無彼邊際。阿僧祇劫者，此云無央數劫也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二答壽命得名。壽命者，第八識上連持功德也，即是不相應行中攝也。無量者，無其限量。無邊者，無彼邊際。阿僧祇劫者，此云無央數劫也。

問：「彼尊彼眾身屬有為，未逃四相遷移，爭免一期磨滅？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「彼尊彼眾身屬有為，未逃四相遷移，爭免一期磨滅？」

答：「捨兩重生死、獲五蘊常身，悲願無邊，身命何盡？況又殺業久已、壽命延遠也！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「捨兩重生死、獲五蘊常身，悲願無邊，身命何盡？況又殺業久已、壽命延遠也！」

問：「彌陀已居果位，壽命無量可然；人民見處因中，何故亦同彼佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「彌陀已居果位，壽命無量可然；人民見處因中，何故亦同彼佛？」

答：「業累輕尠、善種增強，既非分段之身，永離去來之質，與佛齊等，於理無違。故《無量壽經》曰：彼佛壽命長遠不可稱計，假使十方世界無量眾生皆成羅漢，共盡思惟百千萬劫不知壽限，菩薩天人壽命亦爾。又《清淨覺經》云：阿彌陀佛欲令十方一切有情之類生其國悉至泥洹，若菩薩者皆令作物，作物已更展轉教化十方之類亦復作佛，作佛已更轉教化一切眾生悉至泥洹，然後涅槃。是知壽命無量也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「業累輕尠、善種增強，既非分段之身，永離去來之質，與佛齊等，於理無違。故《無量壽經》曰：彼佛壽命長遠不可稱計，假使十方世界無量眾生皆成羅漢，共盡思惟百千萬劫不知壽限，菩薩天人壽命亦爾。又《清淨覺經》云：阿彌陀佛欲令十方一切有情之類生其國悉至泥洹，若菩薩者皆令作物，作物已更展轉教化十方之類亦復作佛，作佛已更轉教化一切眾生悉至泥洹，然後涅槃。是知壽命無量也。」

問：「彼國人民者，為是分段、為是變易？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「彼國人民者，為是分段、為是變易？」

答：「若論報土即便變易之身，若說化淨國中分段尚猶未捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「若論報土即便變易之身，若說化淨國中分段尚猶未捨。」

問：「彼佛壽命長遠，此經自明，未審成作佛已來至此於今幾劫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「彼佛壽命長遠，此經自明，未審成作佛已來至此於今幾劫？」

經曰：「舍利弗！阿彌陀佛成佛已來於今十劫」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「舍利弗！阿彌陀佛成佛已來於今十劫」。

贊曰：第三明成佛劫數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三明成佛劫數。

經曰：「又，舍利弗！彼佛有無量無邊聲聞弟子，皆是阿羅漢，非是算數之所能知；諸菩薩眾亦復如是」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「又，舍利弗！彼佛有無量無邊聲聞弟子，皆是阿羅漢，非是算數之所能知；諸菩薩眾亦復如是」。

贊曰：第二辨聽眾功德。文分為四：初、小大兩眾算數無邊；二、新舊二徒因行有異；三、勸生彼國；四、勸生利益。此初分二：初辨眾多少、二結成莊嚴。此初也。聲聞弟子者，因聲悟道，故曰聲聞。弟子者，長在我後名弟，解從我生名子。皆阿羅漢者，揀前三果故也。非算數之所知者，算數之不及故。菩薩亦如是者，亦同聲聞算之不及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二辨聽眾功德。文分為四：初、小大兩眾算數無邊；二、新舊二徒因行有異；三、勸生彼國；四、勸生利益。此初分二：初辨眾多少、二結成莊嚴。此初也。聲聞弟子者，因聲悟道，故曰聲聞。弟子者，長在我後名弟，解從我生名子。皆阿羅漢者，揀前三果故也。非算數之所知者，算數之不及故。菩薩亦如是者，亦同聲聞算之不及。

問：「濁世眾生業重難化，教說三乘；淨土人眾信深易勸，何言四果？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「濁世眾生業重難化，教說三乘；淨土人眾信深易勸，何言四果？」

答：「有二意：一、欲明化澤被淺深故，五逆十念亦生其國；二、顯莊嚴眷屬故、多眾圍繞故，雖是淨土亦有聲聞也。故《法華經》云：彼佛出時雖非惡世，以本願故亦說三乘。故《觀經》云：小乘根者生到彼土得四果也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「有二意：一、欲明化澤被淺深故，五逆十念亦生其國；二、顯莊嚴眷屬故、多眾圍繞故，雖是淨土亦有聲聞也。故《法華經》云：彼佛出時雖非惡世，以本願故亦說三乘。故《觀經》云：小乘根者生到彼土得四果也。」

問：「若論真淨報土，二乘不令得居；若論化現，淨方四果盡皆得往。何故云皆阿羅漢，不說餘三果耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「若論真淨報土，二乘不令得居；若論化現，淨方四果盡皆得往。何故云皆阿羅漢，不說餘三果耶？」

答：「報淨土中聲聞權化，約其殊勝，不說化淨土中四果，皆有加行位中能伏分別得居淨土。《無量壽經》云：二乘種不生。約報土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「報淨土中聲聞權化，約其殊勝，不說化淨土中四果，皆有加行位中能伏分別得居淨土。《無量壽經》云：二乘種不生。約報土。」

經曰：「舍利弗！彼佛國土成就如是功德莊嚴」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「舍利弗！彼佛國土成就如是功德莊嚴」。

贊曰：第二結成莊嚴也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二結成莊嚴也。

經曰：「又，舍利弗！極樂國土眾生生者皆是阿鞞跋致」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「又，舍利弗！極樂國土眾生生者皆是阿鞞跋致」。

贊曰：第二新舊二徒因行有異。文分為二：初新生不退眾、二補處位高眾。此初也。阿鞞跋致，或云阿惟越致，是梵語，此云不退轉。不退有五：一、信不退；二、位不退；三、證不退；四、行不退；五、煩惱不退，不被煩惱所退轉故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二新舊二徒因行有異。文分為二：初新生不退眾、二補處位高眾。此初也。阿鞞跋致，或云阿惟越致，是梵語，此云不退轉。不退有五：一、信不退；二、位不退；三、證不退；四、行不退；五、煩惱不退，不被煩惱所退轉故。

問：「生居淨土何故不退？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「生居淨土何故不退？」

答：「無五退緣故：一、無病苦纏故；二、無違行故；三、常誦經法；四、常營善事；五、長和順無諸違諍事，所以不退。此界人多退，反此應知。又有欲境所牽，多諸退屈也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「無五退緣故：一、無病苦纏故；二、無違行故；三、常誦經法；四、常營善事；五、長和順無諸違諍事，所以不退。此界人多退，反此應知。又有欲境所牽，多諸退屈也。」

經曰：「其中多有一處補處其數甚多，非是算數所能知之，但可以無量無邊阿僧祇劫說」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「其中多有一處補處其數甚多，非是算數所能知之，但可以無量無邊阿僧祇劫說」。

贊曰：第二補處位高眾。一生補處者，補者補闕，處者處所，此等菩薩因圓十地、劫滿三祇，盡此一生便成正覺，故云一生補處也，餘經文易見故。只如彌勒現居天界當來果成，一生補大覺之尊、三會度無量之眾，即是此類。故《無量壽經》云：設我得佛，他方國土諸菩薩眾來生我國，究竟各到一生補處。以本願力故，生彼即入補處之位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二補處位高眾。一生補處者，補者補闕，處者處所，此等菩薩因圓十地、劫滿三祇，盡此一生便成正覺，故云一生補處也，餘經文易見故。只如彌勒現居天界當來果成，一生補大覺之尊、三會度無量之眾，即是此類。故《無量壽經》云：設我得佛，他方國土諸菩薩眾來生我國，究竟各到一生補處。以本願力故，生彼即入補處之位。

經曰：「舍利弗！眾生聞者應當發願願生彼國」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「舍利弗！眾生聞者應當發願願生彼國」。

贊曰：第三勸生彼國。現在未來一切眾生聞我向來說者，應當發願願生彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三勸生彼國。現在未來一切眾生聞我向來說者，應當發願願生彼國。

問：「慈氏天宮快樂不少、勝侶頗多，何須堅勸往彼西方？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「慈氏天宮快樂不少、勝侶頗多，何須堅勸往彼西方？」

答：「若論兜率即勝人間，乃並西方全成微劣，勝劣既異，彼此各殊，勸生西方捨劣求勝也。勝劣有異者，淨土十勝、天宮十劣。淨土十勝者：一、化主所居勝；二、所化命長勝；三、國非界繫勝；四、淨方無欲勝；五、女子不居勝；六、修行不退勝；七、淨方非穢勝；八、國土莊嚴勝；九、念佛攝情勝；十、十念往生勝。天宮十劣者：一、所居國土劣；二、所化壽促劣；三、界繫攝屬劣；四、彼天有欲劣；五、男女雜居劣；六、修行有退劣；七、穢方非淨劣；八、國土莊嚴劣；九、善念攝情劣；十、修行勞苦劣。有斯十勝十劣，所以勸生彼國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「若論兜率即勝人間，乃並西方全成微劣，勝劣既異，彼此各殊，勸生西方捨劣求勝也。勝劣有異者，淨土十勝、天宮十劣。淨土十勝者：一、化主所居勝；二、所化命長勝；三、國非界繫勝；四、淨方無欲勝；五、女子不居勝；六、修行不退勝；七、淨方非穢勝；八、國土莊嚴勝；九、念佛攝情勝；十、十念往生勝。天宮十劣者：一、所居國土劣；二、所化壽促劣；三、界繫攝屬劣；四、彼天有欲劣；五、男女雜居劣；六、修行有退劣；七、穢方非淨劣；八、國土莊嚴劣；九、善念攝情劣；十、修行勞苦劣。有斯十勝十劣，所以勸生彼國。」

經曰：「所以者何？得與如是諸上善人俱會一處」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「所以者何？得與如是諸上善人俱會一處」。

贊曰：第四勸生利益。諸上善人者，善者過現益物謂之善，人即前聲聞、不退及補處等菩薩也，俱在西方一會處也。同師進業必假良緣，朋家作仇事資惡黨，孟母移居於勝處、宣尼不飲於盜泉，蓋恥惡而慕善也。慕善則芳蘭襲慶，朋惡則鮑肆葷風也，勸生西方，親之勝侶也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四勸生利益。諸上善人者，善者過現益物謂之善，人即前聲聞、不退及補處等菩薩也，俱在西方一會處也。同師進業必假良緣，朋家作仇事資惡黨，孟母移居於勝處、宣尼不飲於盜泉，蓋恥惡而慕善也。慕善則芳蘭襲慶，朋惡則鮑肆葷風也，勸生西方，親之勝侶也。

經曰：「舍利弗！不可以少善根福德因緣得生彼國」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰：「舍利弗！不可以少善根福德因緣得生彼國」。

贊曰：自下第二舉極樂之因殊。文分五段：一、遮少善；二、說多因；三、聖眾來迎；四、眾生生往；五、結勸往生。此即初也，不可以微少善根得往殊常淨土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：自下第二舉極樂之因殊。文分五段：一、遮少善；二、說多因；三、聖眾來迎；四、眾生生往；五、結勸往生。此即初也，不可以微少善根得往殊常淨土。

問：「十念彌陀頓生淨土，據斯所說果著因微，何故少善因緣不生彼土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「十念彌陀頓生淨土，據斯所說果著因微，何故少善因緣不生彼土？」

答：「十念得生淨土，接引懈怠眾生；却談多善因緣，乃被精進勤學者。或廣或略，理不相違。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「十念得生淨土，接引懈怠眾生；却談多善因緣，乃被精進勤學者。或廣或略，理不相違。」