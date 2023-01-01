阿彌陀經通贊疏序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀經通贊疏序

大慈恩寺沙門窺基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈恩寺沙門窺基撰

詳夫理絕眾詮豈三乘之可攝、智圓萬德非十地以能觀，布慈雲而廕四生、洒法雨而濕九有，由是降神兜率、誕跡迦維，厭欲樂於王宮、獲真常於覺樹，良以群生業惑、魔黨增強，騰苦海以闢三途、溺慈舟而吞萬善，是以高張教網直指淨方，是入聖之玄門、乃超凡之妙躅，十重淨土約地位以等差、九品蓮臺契根宜之次第，大哉逈拋空有之門、獨頴斷常之表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 詳夫理絕眾詮豈三乘之可攝、智圓萬德非十地以能觀，布慈雲而廕四生、洒法雨而濕九有，由是降神兜率、誕跡迦維，厭欲樂於王宮、獲真常於覺樹，良以群生業惑、魔黨增強，騰苦海以闢三途、溺慈舟而吞萬善，是以高張教網直指淨方，是入聖之玄門、乃超凡之妙躅，十重淨土約地位以等差、九品蓮臺契根宜之次第，大哉逈拋空有之門、獨頴斷常之表。

佛者覺道已圓，說者悲心演法，阿彌陀者無量壽也，經者常法攝貫也。常則百王不易，法則千代同規，攝則包括眾詮，貫則通連妙理，故云佛說阿彌陀經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛者覺道已圓，說者悲心演法，阿彌陀者無量壽也，經者常法攝貫也。常則百王不易，法則千代同規，攝則包括眾詮，貫則通連妙理，故云佛說阿彌陀經也。

經：「如是我聞」等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「如是我聞」等。

贊曰：將釋此經，略以六門料簡：第一總敘源由；第二別明宗旨；第三彰經體用；第四翻譯時人；第五論於頓漸；第六正釋經文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：將釋此經，略以六門料簡：第一總敘源由；第二別明宗旨；第三彰經體用；第四翻譯時人；第五論於頓漸；第六正釋經文。

且初第一總敘源由者，佛從因地發弘誓願願渡眾生，今赴宿因故說諸法。故《法華經．方便品》云：舍利弗當知我本立誓願，欲令一切眾如我等無異。又〈壽量品〉云：每自作是念：「以何令眾生得入無上道速成就佛身？若昔因中若今果位，每皆發願願令眾生猶如我身得入佛道。」故酬本願而說諸經。又如論說：菩薩初生時放大光明普遍十方，行至七步觀視四方作師子吼，而說偈言：「我生胎分盡，是最末後身，我已得解脫，當復度眾生。」為酬此願故說諸經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 且初第一總敘源由者，佛從因地發弘誓願願渡眾生，今赴宿因故說諸法。故《法華經．方便品》云：舍利弗當知我本立誓願，欲令一切眾如我等無異。又〈壽量品〉云：每自作是念：「以何令眾生得入無上道速成就佛身？若昔因中若今果位，每皆發願願令眾生猶如我身得入佛道。」故酬本願而說諸經。又如論說：菩薩初生時放大光明普遍十方，行至七步觀視四方作師子吼，而說偈言：「我生胎分盡，是最末後身，我已得解脫，當復度眾生。」為酬此願故說諸經。

問：「世尊說法處會頗多，何故祇園又談慈典？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「世尊說法處會頗多，何故祇園又談慈典？」

答：「餘處說法意趣不同，《維摩經》即折其偏執，《法華經》即引入一乘。此經起由為破三輪故。三種輪者：一為破無常輪，有情無情皆是無常，令生覺悟捨無常故；二為破不淨輪，有情無情皆是不淨故，生歸淨土蓮華化生，捨胎胞血肉之身，破有情不淨也；所居淨土無諸穢惡，破器世間不淨也，為破不淨輪故；三為破苦輪，諸眾生為苦逼迫故，令歸淨土除此苦故。為破此等三種輪故，故說此經。又為接引二種眾生故：一為接引懈怠眾生，怯修大行多諸退屈，故說此經，因微果著令身不退，故經云：若一日乃至七日便得往生等；二為散亂眾生馳流諸境沈淪惡道故說此經，指示西方令心專注故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「餘處說法意趣不同，《維摩經》即折其偏執，《法華經》即引入一乘。此經起由為破三輪故。三種輪者：一為破無常輪，有情無情皆是無常，令生覺悟捨無常故；二為破不淨輪，有情無情皆是不淨故，生歸淨土蓮華化生，捨胎胞血肉之身，破有情不淨也；所居淨土無諸穢惡，破器世間不淨也，為破不淨輪故；三為破苦輪，諸眾生為苦逼迫故，令歸淨土除此苦故。為破此等三種輪故，故說此經。又為接引二種眾生故：一為接引懈怠眾生，怯修大行多諸退屈，故說此經，因微果著令身不退，故經云：若一日乃至七日便得往生等；二為散亂眾生馳流諸境沈淪惡道故說此經，指示西方令心專注故。」

問：「處處說法皆破三輪，何故此經獨彰慈意？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「處處說法皆破三輪，何故此經獨彰慈意？」

答：「別經之內雖破三輪，斷捨時長，不同此典，故說為破三輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「別經之內雖破三輪，斷捨時長，不同此典，故說為破三輪。」

第二別明宗旨者，此方先德總判經論有其四宗：一、立性宗，《雜心》等是，立五聚法有體性故；二、破性宗，《成實》等是，破法體有性，唯有相故；三、破相宗，《般若》等是，破法相狀亦成空故；四、顯實宗，《涅槃》、《華嚴》、《法華》等是，顯於真實中道義故、捨化城而歸寶所等故。此經乃是第四宗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二別明宗旨者，此方先德總判經論有其四宗：一、立性宗，《雜心》等是，立五聚法有體性故；二、破性宗，《成實》等是，破法體有性，唯有相故；三、破相宗，《般若》等是，破法相狀亦成空故；四、顯實宗，《涅槃》、《華嚴》、《法華》等是，顯於真實中道義故、捨化城而歸寶所等故。此經乃是第四宗也。

依文判教，教但有三，以類准宗，宗乃有八。教但三者：一、多說有宗，說《阿含》等小乘教是；二、多說空宗，《中》、《百》、《十二門》、《般若》等是；三、非有宗，《華嚴》、《深密》、《法華》及此經等是，有為無為名之為有，我及我所名之為空，此等三教處所廣明。宗有八者：一、我法空有宗，犢子部等是；二、有法無我宗，薩婆多等是；三、法無去來宗，大眾部等是；四、現通假實宗，說假部等是；五、俗妄真實宗，說出世部等是；六、諸法但名宗，一說部等是；七、勝義皆空宗，《般若》等經、龍樹等說《中》、《百論》等是；八、應理圓實宗，《華嚴》、《法華》等及無著等說中道教是。此經乃是應理圓實宗收，即淨土為宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依文判教，教但有三，以類准宗，宗乃有八。教但三者：一、多說有宗，說《阿含》等小乘教是；二、多說空宗，《中》、《百》、《十二門》、《般若》等是；三、非有宗，《華嚴》、《深密》、《法華》及此經等是，有為無為名之為有，我及我所名之為空，此等三教處所廣明。宗有八者：一、我法空有宗，犢子部等是；二、有法無我宗，薩婆多等是；三、法無去來宗，大眾部等是；四、現通假實宗，說假部等是；五、俗妄真實宗，說出世部等是；六、諸法但名宗，一說部等是；七、勝義皆空宗，《般若》等經、龍樹等說《中》、《百論》等是；八、應理圓實宗，《華嚴》、《法華》等及無著等說中道教是。此經乃是應理圓實宗收，即淨土為宗。

更有二宗：一、不說法宗；二、說法宗。且不說法宗，龍軍等言：佛唯有三法，謂大定智悲久離戲論曾不說法，由佛慈悲本願緣力，眾生識上文義相生。雖親依自善根力起，而就強緣名為佛說。故無性云：隨墮八時，聞者識上真非真說聚集顯現，以為教體。故經云：始從成道終至涅槃，於其中間不說一字，如母嚙指子生喚解。二者親光等言：佛身具有蘊處界等，由離分別名無戲論，豈不說法名無戲論，謂宜聞者善根本願緣力，如來識上文義相生。此文義相是佛利他善根所起，名為佛說；聞者識上雖不親得，然似彼相分明顯現，故名我聞等。世親說言：謂餘相續識差別故，令餘相續差別識生，彼此互為增上緣故。由此護法等隨機就事教說三乘。此經即是大乘所攝，三藏之中菩薩藏收，十二分中無問自說教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更有二宗：一、不說法宗；二、說法宗。且不說法宗，龍軍等言：佛唯有三法，謂大定智悲久離戲論曾不說法，由佛慈悲本願緣力，眾生識上文義相生。雖親依自善根力起，而就強緣名為佛說。故無性云：隨墮八時，聞者識上真非真說聚集顯現，以為教體。故經云：始從成道終至涅槃，於其中間不說一字，如母嚙指子生喚解。二者親光等言：佛身具有蘊處界等，由離分別名無戲論，豈不說法名無戲論，謂宜聞者善根本願緣力，如來識上文義相生。此文義相是佛利他善根所起，名為佛說；聞者識上雖不親得，然似彼相分明顯現，故名我聞等。世親說言：謂餘相續識差別故，令餘相續差別識生，彼此互為增上緣故。由此護法等隨機就事教說三乘。此經即是大乘所攝，三藏之中菩薩藏收，十二分中無問自說教。

問：「白蓮華教待請方宣，淨土經文因何自說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「白蓮華教待請方宣，淨土經文因何自說？」

答：「說《法華》而待請，恐生輕慢之情；談淨土以自宣，為顯慈悲之意。旨者旨趣，令捨穢土趣向淨方之旨也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「說《法華》而待請，恐生輕慢之情；談淨土以自宣，為顯慈悲之意。旨者旨趣，令捨穢土趣向淨方之旨也。」

第三彰經體用者，且體即教體，以五門分別：一、攝相歸性，皆以真如為體；二、攝境從心，一切唯識；三、攝假從實，即不相應攝歸色心心所；四、體用別論門，即能緣四蘊收本質相分，各別攝自他有差別故；五、聚集顯現門，如聞諸行無常四字，聚集顯現以為教體，唯取佛本質聲名句文四法為體。若取影像教體，便成有漏。若唯取有漏影像為體者，即應真實三寶應唯有漏無記。若不爾者，如何影像教體？故知但取無漏聲名句文為體，聲是實，名句文等是假。更有諸師出教體如別處說。用者彰穢顯淨為用，又顯實證真之用也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三彰經體用者，且體即教體，以五門分別：一、攝相歸性，皆以真如為體；二、攝境從心，一切唯識；三、攝假從實，即不相應攝歸色心心所；四、體用別論門，即能緣四蘊收本質相分，各別攝自他有差別故；五、聚集顯現門，如聞諸行無常四字，聚集顯現以為教體，唯取佛本質聲名句文四法為體。若取影像教體，便成有漏。若唯取有漏影像為體者，即應真實三寶應唯有漏無記。若不爾者，如何影像教體？故知但取無漏聲名句文為體，聲是實，名句文等是假。更有諸師出教體如別處說。用者彰穢顯淨為用，又顯實證真之用也。

第四翻譯時人者，此經前後有其四譯：一、秦弘始四年二月八日羅什譯，名「小無量壽經」；二、宋元嘉年中求那跋陀羅譯，四紙；三、永徽六年大唐三藏於慈恩寺譯，名「稱讚淨土佛攝受經」，十紙；四、後秦又譯出《阿彌陀經偈頌》一紙，而失譯主。今此所解者即是秦羅什法師所譯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四翻譯時人者，此經前後有其四譯：一、秦弘始四年二月八日羅什譯，名「小無量壽經」；二、宋元嘉年中求那跋陀羅譯，四紙；三、永徽六年大唐三藏於慈恩寺譯，名「稱讚淨土佛攝受經」，十紙；四、後秦又譯出《阿彌陀經偈頌》一紙，而失譯主。今此所解者即是秦羅什法師所譯。

問：「三時之中，此經是何時所攝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「三時之中，此經是何時所攝？」

「因此問故略明諸師判教：初明此土判教；二明西天判教。此土判教而有五人：一、魏時三藏菩提流支，此云覺受，以佛一代時教總判為一時。有二義不同，教似有多：一、教同根異。如天雨是一、所潤三草二木不同等；教法是一，眾生悟解不同，如聲聞緣覺作四諦十二因緣解，菩薩作六度解，約根教似有異。二、理同證異。三乘證理不同，如三獸之度河淺深別，故判教一時。二、宋朝三藏曇無讖，判如來一代時教為頓、漸二時。頓教者，佛一代時有說二空、三性、三無性、八識、二無我等教，皆是頓教，所以《華嚴》聲聞對目不聞等是。漸教者，佛一代時有說四諦、緣生、五八戒等，總名漸教。三、梁朝真諦三藏，判如來一代時教為三時：一有教、二空教、三非空非有教。且有教者，佛初成道七年已後說有教，五年度五俱輪，第六年化舍利弗，第七年度三迦葉，總名有教。二空教，從第八年至三十八年已來總說八部《般若》等是。三非空非有教，從三十九年至臨涅槃時說非空非有教，《法華》、《楞伽》、《思益》等是。四、隋朝崛多、笈多二三藏，判如來教為四時：一生空教、二法空教、三法相教、四觀行教。一生空教，即十二年前說《阿含經》等是；二法空教，即三十八年前說八部《般若》；三法相教者，即三十八年後四十九已來說《楞伽》、《思益》、《法華》經等，廣說百法、三性、三無性、八識、二無我等是；四觀行教者，即說《華嚴》法界觀等是。五、晉朝劉居士，山中隱逸自述意懷，判教為五時：一人天教、二生空教、三法空教、四俱空教、五非空非有教。人天教者，即佛成道後三七日內為提謂長者說三歸五戒十善等，是未有出世善根器故。覺受難云：《提謂經》說五百賈人將受五戒，先懺悔五逆十惡謗法等罪。世尊言四大本淨吾我本淨，提謂得不起法忍即無生法忍，五百賈人得柔順忍等，皆是證聖，豈是人天教耶？二生空教者，即十二年前說二乘之教是；三法空教，即三十年前說者是；四俱空教者，即三十八年前說八部《般若》是；五非空非有教者，即四十年已來說《法華》、《楞伽》等經是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「因此問故略明諸師判教：初明此土判教；二明西天判教。此土判教而有五人：一、魏時三藏菩提流支，此云覺受，以佛一代時教總判為一時。有二義不同，教似有多：一、教同根異。如天雨是一、所潤三草二木不同等；教法是一，眾生悟解不同，如聲聞緣覺作四諦十二因緣解，菩薩作六度解，約根教似有異。二、理同證異。三乘證理不同，如三獸之度河淺深別，故判教一時。二、宋朝三藏曇無讖，判如來一代時教為頓、漸二時。頓教者，佛一代時有說二空、三性、三無性、八識、二無我等教，皆是頓教，所以《華嚴》聲聞對目不聞等是。漸教者，佛一代時有說四諦、緣生、五八戒等，總名漸教。三、梁朝真諦三藏，判如來一代時教為三時：一有教、二空教、三非空非有教。且有教者，佛初成道七年已後說有教，五年度五俱輪，第六年化舍利弗，第七年度三迦葉，總名有教。二空教，從第八年至三十八年已來總說八部《般若》等是。三非空非有教，從三十九年至臨涅槃時說非空非有教，《法華》、《楞伽》、《思益》等是。四、隋朝崛多、笈多二三藏，判如來教為四時：一生空教、二法空教、三法相教、四觀行教。一生空教，即十二年前說《阿含經》等是；二法空教，即三十八年前說八部《般若》；三法相教者，即三十八年後四十九已來說《楞伽》、《思益》、《法華》經等，廣說百法、三性、三無性、八識、二無我等是；四觀行教者，即說《華嚴》法界觀等是。五、晉朝劉居士，山中隱逸自述意懷，判教為五時：一人天教、二生空教、三法空教、四俱空教、五非空非有教。人天教者，即佛成道後三七日內為提謂長者說三歸五戒十善等，是未有出世善根器故。覺受難云：《提謂經》說五百賈人將受五戒，先懺悔五逆十惡謗法等罪。世尊言四大本淨吾我本淨，提謂得不起法忍即無生法忍，五百賈人得柔順忍等，皆是證聖，豈是人天教耶？二生空教者，即十二年前說二乘之教是；三法空教，即三十年前說者是；四俱空教者，即三十八年前說八部《般若》是；五非空非有教者，即四十年已來說《法華》、《楞伽》等經是。

「二、西天判教者：一、勝義俱空宗判教、二、應理圓實宗判教。且初那爛陀寺師子覺智光等，依文殊為宗主，判教為三時：一、生空；二、非空非有；三俱空。且生空者，即廣說二乘等教是；二、非空非有教者，即《法華》等是；三、俱空，即八部《般若》是。第二應理圓實宗判教者，即那爛陀寺有論師名戒賢，依彌勒菩薩為宗主，判教為三時：一、有教，一代時教說有處是；二、空教，但說空處是；三、非空非有教，但說非空非有處是，依、圓是有，遍計等無，是真諦，但以將教就時，此非也；戒賢論師將時就教為正。難真諦云：佛成道後第二七日說《華嚴經》，豈是第一時教？又言四十年後非空非有是第二時教者，即佛臨涅槃說《遺教經》，豈是第三時？戒賢將時就教判為正。此經詮淨土，依、圓是有，遍計等無，即是非空非有教也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二、西天判教者：一、勝義俱空宗判教、二、應理圓實宗判教。且初那爛陀寺師子覺智光等，依文殊為宗主，判教為三時：一、生空；二、非空非有；三俱空。且生空者，即廣說二乘等教是；二、非空非有教者，即《法華》等是；三、俱空，即八部《般若》是。第二應理圓實宗判教者，即那爛陀寺有論師名戒賢，依彌勒菩薩為宗主，判教為三時：一、有教，一代時教說有處是；二、空教，但說空處是；三、非空非有教，但說非空非有處是，依、圓是有，遍計等無，是真諦，但以將教就時，此非也；戒賢論師將時就教為正。難真諦云：佛成道後第二七日說《華嚴經》，豈是第一時教？又言四十年後非空非有是第二時教者，即佛臨涅槃說《遺教經》，豈是第三時？戒賢將時就教判為正。此經詮淨土，依、圓是有，遍計等無，即是非空非有教也。」

第五論頓漸者，曾得二乘果、發心向大者，名為漸悟，由生數少或全無故；若從二凡而歸大，者即頓悟攝，未曾證悟二乘理故，生數猶多不名漸悟。《涅槃經》云：但說初果迴心八萬劫，乃至辟支迦十千劫。既不說資、加二位劫數多少，明知五果迴心方名漸悟；若七方便迴心但是頓悟收。曾發二乘心、曾修二乘行，求歸大者皆名漸悟，具彼性故、修彼行故，聞思悟解亦名為悟，何必證悟。況復亦有生數少者，謂已定生，即此生及一坐順決擇分等，《涅槃經》且說五果迴心而論劫數，亦不遮七方便迴心亦名漸悟也。故知資、加二位既亦有生數少，明知迴心皆是漸悟攝。此之二師：第一師有教有理、第二師無教有理。此經者，一心不亂十念專精，便往淨土頓拋濁世，即頓教所收，故經云：若一日乃至七日一心不亂等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五論頓漸者，曾得二乘果、發心向大者，名為漸悟，由生數少或全無故；若從二凡而歸大，者即頓悟攝，未曾證悟二乘理故，生數猶多不名漸悟。《涅槃經》云：但說初果迴心八萬劫，乃至辟支迦十千劫。既不說資、加二位劫數多少，明知五果迴心方名漸悟；若七方便迴心但是頓悟收。曾發二乘心、曾修二乘行，求歸大者皆名漸悟，具彼性故、修彼行故，聞思悟解亦名為悟，何必證悟。況復亦有生數少者，謂已定生，即此生及一坐順決擇分等，《涅槃經》且說五果迴心而論劫數，亦不遮七方便迴心亦名漸悟也。故知資、加二位既亦有生數少，明知迴心皆是漸悟攝。此之二師：第一師有教有理、第二師無教有理。此經者，一心不亂十念專精，便往淨土頓拋濁世，即頓教所收，故經云：若一日乃至七日一心不亂等。

阿彌陀經通贊疏卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀經通贊疏卷上

大慈恩寺沙門窺基撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈恩寺沙門窺基撰

經云：「佛說阿彌陀經」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「佛說阿彌陀經」。

贊曰：下第六正釋本文。分二：初解題目、二釋經文，此初也。佛說者，即能化教主。阿彌陀者，唐言無量壽等也。經者，攝貫等四義也。以勝顯劣，依主釋也；或以別簡總，亦依主釋也，依人得名也。正釋經文者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：下第六正釋本文。分二：初解題目、二釋經文，此初也。佛說者，即能化教主。阿彌陀者，唐言無量壽等也。經者，攝貫等四義也。以勝顯劣，依主釋也；或以別簡總，亦依主釋也，依人得名也。正釋經文者。

經：「如是我聞」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經：「如是我聞」。

贊曰：此經之中總有三段：初「如是我聞」下乃至「及釋提桓因等無量諸天大眾俱」，名為序分；二從「爾時佛告長老舍利弗從是西方」乃至「是為甚難」已來，為正宗分；三從「佛說此經」下是流通分。序者，由也始也，陳教起之因由，作法興之漸始，故名序分。金僊演法各有所宗，陳淨域以境殊，勸令生而忻慕，故云正宗分也。陳事既終，時眾獲益，欲顯教門不墜，冀其遠代流通，故名流通分也。若依古師，序分有六，今依《佛地論》序分有五：一、為令生信，總顯已聞，言如是我聞；二、說者聽者共相會遇，時分無別，故名一時；三、說必有主，欲顯主尊法必殊勝，故總稱佛；四、說必依處，在舍衛國祇樹給孤獨園，化身所居，非報土也；五、所被機，舍利弗等。如是我聞即為初也，為令生信總顯已聞，故以三門分別：一、說之所由；二、立之所以；三、正釋其本文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：此經之中總有三段：初「如是我聞」下乃至「及釋提桓因等無量諸天大眾俱」，名為序分；二從「爾時佛告長老舍利弗從是西方」乃至「是為甚難」已來，為正宗分；三從「佛說此經」下是流通分。序者，由也始也，陳教起之因由，作法興之漸始，故名序分。金僊演法各有所宗，陳淨域以境殊，勸令生而忻慕，故云正宗分也。陳事既終，時眾獲益，欲顯教門不墜，冀其遠代流通，故名流通分也。若依古師，序分有六，今依《佛地論》序分有五：一、為令生信，總顯已聞，言如是我聞；二、說者聽者共相會遇，時分無別，故名一時；三、說必有主，欲顯主尊法必殊勝，故總稱佛；四、說必依處，在舍衛國祇樹給孤獨園，化身所居，非報土也；五、所被機，舍利弗等。如是我聞即為初也，為令生信總顯已聞，故以三門分別：一、說之所由；二、立之所以；三、正釋其本文。

說之所由者，如《大術經》等說其本緣。佛臨涅槃時，佛令有疑當問，時優婆離、阿𮋢樓馱教阿難問四事：一、佛滅度後諸比丘等以誰為師；二、依何處而住；三、惡性比丘如何治罰；四、一切經首當置何言？佛言：我滅度後，以波羅提木叉為汝大師，依四念處安止其心，惡性比丘梵檀治之，此云默然，故不應打罵但默擯故，四一切經首當置如是我聞等言。後阿難結集，還依佛教故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說之所由者，如《大術經》等說其本緣。佛臨涅槃時，佛令有疑當問，時優婆離、阿𮋢樓馱教阿難問四事：一、佛滅度後諸比丘等以誰為師；二、依何處而住；三、惡性比丘如何治罰；四、一切經首當置何言？佛言：我滅度後，以波羅提木叉為汝大師，依四念處安止其心，惡性比丘梵檀治之，此云默然，故不應打罵但默擯故，四一切經首當置如是我聞等言。後阿難結集，還依佛教故也。

二、立之所以者，為令眾生生信順故。智度論云：如是我聞，生信也；信受奉行，生智也。信為能入、智為能度。信為入法之所基、智為究竟之玄術，信則所言之理順，順則師資之道成。由信故所說之法皆可順從，由順故說聽二徒師資建立。於此信中略為十釋：一、趣極果之初因。依《仁王經》等，趣聖位之初因，證諦理之頓漸，故四十心以信為首。最初發起大菩提心，須具十德起三妙觀，大菩提心以善根為自體，以善友為良緣，以不退屈而為策發。《攝大乘》之清淨增上力、堅固心勝進，名菩薩初修無數三大劫。二、入諦理之基漸。諸論皆說，將入聖位有信根信力，有信根故萬善因此而生，有信力故四魔不能屈伏。由此經初創令生信。三、通妙真之證淨。能越惡道離貧賤因，故入聖已證四不壞信，信三寶故能越惡道，由信戒故離貧賤因，故論亦說有信現觀。四、荷至德之嘉依。《毘婆沙論》：信者食法味之嘉手，學佛法者如大龍象，以信為手，以捨為牙，以念為𩒐，以慧為頭，於其兩肩擔集善法。象所飲噉以鼻為手，故學佛法者最初生信，五聖七財之元胎法財初故，學者大賣無規法寶教獲聖財，故初生信。《顯揚論》云：七聖財者，謂信、戒、聞、捨、慧、慚、愧。信即一焉，六善八因之俶落，善法本故。《瑜伽論》云：入諸善法，欲為根本、作意所生、觸所集起、受所引攝、定為增上、慧為最勝、解脫為堅固、出離為後邊。欲為根本者，起希望故；作意所生者，數警覺故；觸所集起者，和心心所對勝緣故；受所引攝者，領在心故，定為增上者，心澄寂故；慧為最勝者，擇善惡故；解脫為堅固者，息纏縛故；出離為後邊者，覺道滿故。信既為欲依，故最初令起。七、啟機門之勝手。攝教，手也。《俱舍論》云：拔眾生出生死泥，陳正宗為佛教手。序令生信為眾生手，兩手相攝出淤泥故。《智度論》又云：如人有手，至於寶山隨意所取，若其無手空無所得。有信心者，入佛寶山得諸道果；若無信心，雖解文義空無所得。亦此所攝。八、湛心水之清珠，令心淨故。《成唯識》云：信如水精珠能清濁水，能治不信性渾濁故。九、建名道之良資。宣尼云：兵食信三不可棄，自古皆有死，人無信不立，如大車無輗小車無軌，其可以行乎！故先令生信。十、欵哀誠之佳待。《春秋》云：苟有明信，𡼏嵠沼沚之毛、蘋蘩蘊藻之菜，可薦鬼神，可羞王公，而況君子結二國之信。此中十義，初八依真、後二依俗。是故經首置如是我聞，如是經義親從佛聞，離增減失，為令眾生起信樂心順修學故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、立之所以者，為令眾生生信順故。智度論云：如是我聞，生信也；信受奉行，生智也。信為能入、智為能度。信為入法之所基、智為究竟之玄術，信則所言之理順，順則師資之道成。由信故所說之法皆可順從，由順故說聽二徒師資建立。於此信中略為十釋：一、趣極果之初因。依《仁王經》等，趣聖位之初因，證諦理之頓漸，故四十心以信為首。最初發起大菩提心，須具十德起三妙觀，大菩提心以善根為自體，以善友為良緣，以不退屈而為策發。《攝大乘》之清淨增上力、堅固心勝進，名菩薩初修無數三大劫。二、入諦理之基漸。諸論皆說，將入聖位有信根信力，有信根故萬善因此而生，有信力故四魔不能屈伏。由此經初創令生信。三、通妙真之證淨。能越惡道離貧賤因，故入聖已證四不壞信，信三寶故能越惡道，由信戒故離貧賤因，故論亦說有信現觀。四、荷至德之嘉依。《毘婆沙論》：信者食法味之嘉手，學佛法者如大龍象，以信為手，以捨為牙，以念為𩒐，以慧為頭，於其兩肩擔集善法。象所飲噉以鼻為手，故學佛法者最初生信，五聖七財之元胎法財初故，學者大賣無規法寶教獲聖財，故初生信。《顯揚論》云：七聖財者，謂信、戒、聞、捨、慧、慚、愧。信即一焉，六善八因之俶落，善法本故。《瑜伽論》云：入諸善法，欲為根本、作意所生、觸所集起、受所引攝、定為增上、慧為最勝、解脫為堅固、出離為後邊。欲為根本者，起希望故；作意所生者，數警覺故；觸所集起者，和心心所對勝緣故；受所引攝者，領在心故，定為增上者，心澄寂故；慧為最勝者，擇善惡故；解脫為堅固者，息纏縛故；出離為後邊者，覺道滿故。信既為欲依，故最初令起。七、啟機門之勝手。攝教，手也。《俱舍論》云：拔眾生出生死泥，陳正宗為佛教手。序令生信為眾生手，兩手相攝出淤泥故。《智度論》又云：如人有手，至於寶山隨意所取，若其無手空無所得。有信心者，入佛寶山得諸道果；若無信心，雖解文義空無所得。亦此所攝。八、湛心水之清珠，令心淨故。《成唯識》云：信如水精珠能清濁水，能治不信性渾濁故。九、建名道之良資。宣尼云：兵食信三不可棄，自古皆有死，人無信不立，如大車無輗小車無軌，其可以行乎！故先令生信。十、欵哀誠之佳待。《春秋》云：苟有明信，𡼏嵠沼沚之毛、蘋蘩蘊藻之菜，可薦鬼神，可羞王公，而況君子結二國之信。此中十義，初八依真、後二依俗。是故經首置如是我聞，如是經義親從佛聞，離增減失，為令眾生起信樂心順修學故。

正釋其文者，《佛地論》說，如是言依四義轉：一、依譬喻，如有說言：如是富貴如毘沙門。如是所傳所聞之法如佛所說，定無有異，定為利樂方便之因，或當所說如是文句如我昔聞。二、依教誨，如有說言：汝當如是讀誦經論等。此中如是，遠則佛之教誨，近則傳法之者教誨。三、依問答，謂有問言：汝當所說昔定聞耶！於此答言：如是我聞。四、依許可，如有說言：我當為汝如是而思、如是而作、如是而說。謂結集時諸菩薩咸共請，如汝所聞當如是而說；傳法菩薩便許可言：如是當說、如我所聞，或信可言：是事如是，謂如是法我昔所聞，此事如是，則此當說，定無有異。由四義故經所皆置如是我聞。真諦三藏云：微細律明阿難昇座集法藏時，身如真佛具諸好，下座之時還復本形，勘集藏傳亦作是說。眾有三疑：一、疑佛大悲從涅槃起更說妙法；二、疑更有佛從他方來住此說法；三、疑是阿難轉身成佛為眾說法。今顯如是所說之法，我昔侍佛親所曾聞，非佛更起、他方佛至、轉身成佛。為除此疑，故經初言如是我聞。結集之緣如藏章記，已上數解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正釋其文者，《佛地論》說，如是言依四義轉：一、依譬喻，如有說言：如是富貴如毘沙門。如是所傳所聞之法如佛所說，定無有異，定為利樂方便之因，或當所說如是文句如我昔聞。二、依教誨，如有說言：汝當如是讀誦經論等。此中如是，遠則佛之教誨，近則傳法之者教誨。三、依問答，謂有問言：汝當所說昔定聞耶！於此答言：如是我聞。四、依許可，如有說言：我當為汝如是而思、如是而作、如是而說。謂結集時諸菩薩咸共請，如汝所聞當如是而說；傳法菩薩便許可言：如是當說、如我所聞，或信可言：是事如是，謂如是法我昔所聞，此事如是，則此當說，定無有異。由四義故經所皆置如是我聞。真諦三藏云：微細律明阿難昇座集法藏時，身如真佛具諸好，下座之時還復本形，勘集藏傳亦作是說。眾有三疑：一、疑佛大悲從涅槃起更說妙法；二、疑更有佛從他方來住此說法；三、疑是阿難轉身成佛為眾說法。今顯如是所說之法，我昔侍佛親所曾聞，非佛更起、他方佛至、轉身成佛。為除此疑，故經初言如是我聞。結集之緣如藏章記，已上數解。

言我聞者，傳法菩薩自指己身言，如是法親從佛聞，故名我聞，非謂我者定屬一人。我謂諸蘊世俗假者，然我有三：一、妄所執我，謂外道等所橫計我；二、假施設我，謂大涅槃常樂我淨，除二乘倒強施設故；三、世流布我，謂世共傳天授祠授等。今傳法者隨順世間自指稱我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言我聞者，傳法菩薩自指己身言，如是法親從佛聞，故名我聞，非謂我者定屬一人。我謂諸蘊世俗假者，然我有三：一、妄所執我，謂外道等所橫計我；二、假施設我，謂大涅槃常樂我淨，除二乘倒強施設故；三、世流布我，謂世共傳天授祠授等。今傳法者隨順世間自指稱我。

問：「諸佛說法本除我執，何故不稱無我乃稱我聞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「諸佛說法本除我執，何故不稱無我乃稱我聞？」

答：「有四義：一者、言說易故，若說無我通蘊處界，知此經誰；二者、順世間故；三者、除無我怖故，言無我者為誰修學；四者、有自他染淨因果事業等故，所以稱我聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「有四義：一者、言說易故，若說無我通蘊處界，知此經誰；二者、順世間故；三者、除無我怖故，言無我者為誰修學；四者、有自他染淨因果事業等故，所以稱我聞。」

問：「若爾，何故不稱名字但稱我聞？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「若爾，何故不稱名字但稱我聞？」

答：「有三義：一、示不乖俗宗，雖顯真宗不乖俗理，雖顯妙言不乖麁欲，雖顯真諦不離俗故。二、我者主宰自在之義，《集藏傳》云：有三阿難：一、阿難陀，云慶喜，持聲聞藏；二、阿難跋陀，云喜賢，持獨覺藏；三、阿難伽羅，云喜海，持菩薩藏，但是一人，隨德各別，由此阿難多聞聞持，其聞積集三慧齊備，文義並持，於三藏教總持自在。若稱名字，雖順正理，無於諸法得自在義，由斯稱我不噵阿難。三、我者親義，世間共言我見聞，此將為親證。若言阿難聞，或非親聞從他傳受，今顯親聞世尊所說，非是傳聞，破他疑網，故不稱字但言我聞。聞謂耳根發識聽受所說，今癈耳別就我總稱，故名我聞。雖依大乘根識心所對境和合方名為聞，然根五義勝於識等故根名聞，若但聞聲可唯在耳，既緣名義便在意中。故《瑜伽》言：聞謂比量，耳名聞者，親聞於聲，與意為門，意方聞故。以二為聞，熏習在總，因聞所成總名為聞，癈別耳意總名我聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「有三義：一、示不乖俗宗，雖顯真宗不乖俗理，雖顯妙言不乖麁欲，雖顯真諦不離俗故。二、我者主宰自在之義，《集藏傳》云：有三阿難：一、阿難陀，云慶喜，持聲聞藏；二、阿難跋陀，云喜賢，持獨覺藏；三、阿難伽羅，云喜海，持菩薩藏，但是一人，隨德各別，由此阿難多聞聞持，其聞積集三慧齊備，文義並持，於三藏教總持自在。若稱名字，雖順正理，無於諸法得自在義，由斯稱我不噵阿難。三、我者親義，世間共言我見聞，此將為親證。若言阿難聞，或非親聞從他傳受，今顯親聞世尊所說，非是傳聞，破他疑網，故不稱字但言我聞。聞謂耳根發識聽受所說，今癈耳別就我總稱，故名我聞。雖依大乘根識心所對境和合方名為聞，然根五義勝於識等故根名聞，若但聞聲可唯在耳，既緣名義便在意中。故《瑜伽》言：聞謂比量，耳名聞者，親聞於聲，與意為門，意方聞故。以二為聞，熏習在總，因聞所成總名為聞，癈別耳意總名我聞。」

問：「慶喜于時親亦見覺知佛所說，何故但言我聞，不言我見乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「慶喜于時親亦見覺知佛所說，何故但言我聞，不言我見乎？」

答：「有三義：一、欲證深理要先聞法，名等詮義非色等故；二、此界以聲為佛事，事為所依，名等有故；三、希證菩提要聞熏習，由聞熏習成出世故，由斯經首不說見覺知，唯說我聞，據實于時亦見佛說諸餘佛土以光明等而為佛事，可言見等。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「有三義：一、欲證深理要先聞法，名等詮義非色等故；二、此界以聲為佛事，事為所依，名等有故；三、希證菩提要聞熏習，由聞熏習成出世故，由斯經首不說見覺知，唯說我聞，據實于時亦見佛說諸餘佛土以光明等而為佛事，可言見等。」

經云：「一時」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「一時」。

贊曰：第二說教時分也。此有二義：一者道理時，說聽二徒雖唯現在五蘊諸行剎那生滅，即此現法有酬於前引後之義，即以所酬假名過去，即以所引假名未來，對此二種說為現在，此過未世並於現在法上假立，即說聽者五蘊諸法剎那生滅，前後相續事緒究竟假立三世總名一時，即一生滅之一時也；二者唯識時，說聽二徒識心之上變作三時相狀而起，實是現在，隨心分限變作短長事緒終訖總名一時，如夢所見謂有多生，覺位唯心都無實境，聽者心變三世亦爾，唯意所緣是不相應行蘊法處法界所攝，不別約四時八時，但聽者根熟感佛為說，說者慈悲應機為言，說聽事訖總名時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二說教時分也。此有二義：一者道理時，說聽二徒雖唯現在五蘊諸行剎那生滅，即此現法有酬於前引後之義，即以所酬假名過去，即以所引假名未來，對此二種說為現在，此過未世並於現在法上假立，即說聽者五蘊諸法剎那生滅，前後相續事緒究竟假立三世總名一時，即一生滅之一時也；二者唯識時，說聽二徒識心之上變作三時相狀而起，實是現在，隨心分限變作短長事緒終訖總名一時，如夢所見謂有多生，覺位唯心都無實境，聽者心變三世亦爾，唯意所緣是不相應行蘊法處法界所攝，不別約四時八時，但聽者根熟感佛為說，說者慈悲應機為言，說聽事訖總名時。

經云：「佛」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「佛」。

贊曰：第三說教主也。梵云佛陀，此略云佛，有慧之主，唐言覺者。覺有三義：一、自覺勝凡夫，凡夫不自覺故；二、覺他勝二乘，彼不覺他故；三、覺行圓滿勝諸菩薩，菩薩雖復修於二覺行，未圓滿故。佛地論云：具一切智、一切種智，能自開覺亦能開覺一切有情，如睡夢覺、如蓮華開，故名為佛。准諸經梵本皆稱本師名薄伽梵，佛教安置以此一言含眾德故，飜譯之主意存省略，隨方生善故稱佛名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三說教主也。梵云佛陀，此略云佛，有慧之主，唐言覺者。覺有三義：一、自覺勝凡夫，凡夫不自覺故；二、覺他勝二乘，彼不覺他故；三、覺行圓滿勝諸菩薩，菩薩雖復修於二覺行，未圓滿故。佛地論云：具一切智、一切種智，能自開覺亦能開覺一切有情，如睡夢覺、如蓮華開，故名為佛。准諸經梵本皆稱本師名薄伽梵，佛教安置以此一言含眾德故，飜譯之主意存省略，隨方生善故稱佛名。

問：「此三身中何身所攝？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「此三身中何身所攝？」

答：「准處准機，應聲聞而為化佛；准文准理，教菩薩而即報身。感者根器不同，應現故通報化。王城鷲嶺劫盡火燒，鶖子聞經即化佛也。我土安穩壽量長遠，文殊在中即報身。劬師羅長者覩三尺以發心；五百婆羅門見灰身而起信；無邊之菩薩窮上界而有餘；住小聖之凡夫觀丈六而無無盡。今顯主尊教隨定勝，初標教主令生喜心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「准處准機，應聲聞而為化佛；准文准理，教菩薩而即報身。感者根器不同，應現故通報化。王城鷲嶺劫盡火燒，鶖子聞經即化佛也。我土安穩壽量長遠，文殊在中即報身。劬師羅長者覩三尺以發心；五百婆羅門見灰身而起信；無邊之菩薩窮上界而有餘；住小聖之凡夫觀丈六而無無盡。今顯主尊教隨定勝，初標教主令生喜心。」

經云：「在舍衛國祇樹給孤獨園」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「在舍衛國祇樹給孤獨園」。

贊曰：第四所化處也。梵云室利羅筏悉底，言舍衛者音訛略也，此中印度境憍薩羅國之都城名，為別布憍薩羅故，以都城為國之稱。《金剛般若經》云：在舍婆提城兄弟二人，於此習僊而後得果，城遂因此號為舍婆提。今新解云，應云豐德城：一、具財物；二、好欲境；三、饒多聞；四、豐解脫，國豐四德故以為名焉。祇樹者，應云誓多林，言祇樹者訛也。誓多云戰勝，此即太子之名，太子生時隣國怨至，戰而得勝遂以為名。給孤獨者是蘇達多長者，此云善施，善施仁而且[(止/脊)*殳]，積而能散，極濟貧乏哀恤孤老，時人美其德號為給孤獨。是鉢刺犀那恃恃王，舊云波斯匿王是也，此名勝軍，蘇達多是彼王之大臣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四所化處也。梵云室利羅筏悉底，言舍衛者音訛略也，此中印度境憍薩羅國之都城名，為別布憍薩羅故，以都城為國之稱。《金剛般若經》云：在舍婆提城兄弟二人，於此習僊而後得果，城遂因此號為舍婆提。今新解云，應云豐德城：一、具財物；二、好欲境；三、饒多聞；四、豐解脫，國豐四德故以為名焉。祇樹者，應云誓多林，言祇樹者訛也。誓多云戰勝，此即太子之名，太子生時隣國怨至，戰而得勝遂以為名。給孤獨者是蘇達多長者，此云善施，善施仁而且[(止/脊)*殳]，積而能散，極濟貧乏哀恤孤老，時人美其德號為給孤獨。是鉢刺犀那恃恃王，舊云波斯匿王是也，此名勝軍，蘇達多是彼王之大臣也。

佛在摩竭陀未遊舍衛，給孤獨長者為兒娶妻遂詣王舍城。時有長者將筵請佛家修供養善施，問其所由，長者具陳請佛。彼聞佛德，深心歡喜。佛在靈鷲山相去五十餘里，遙施光照善施。善施尋光遙見世尊，悲感喜哽如子見父，尋光詣佛路逢天祠，善施禮拜佛光遂滅，善施慚愧光明還照。尋光至佛，請佛：「諸佛國普化有緣，何獨此土？」佛時許可，令舍利子先瞻處所。佛言：「出家當須寂靜，豐德人閙城中小隘，唯城南五六里餘有太子誓多之園，地幽境媚林密華繁壁方十里，可置伽藍。」善施請買，太子不許，因戲言曰：「側布金滿地高敷五寸，時即賣之。」善施許諾，太子辭以戲言固陳不與，善施請為對理。時淨居天恐人遮曲，乃化為斷事者斷與善施，善施得之布金取地。時少五百步未滿十里，一庫金盡使者來報，善施思惟：「當取何藏中金？」太子疑其情悋，悔地而還金。善施具陳：「心非悔悋。」太子知其情懇，自發勝心：「人所貴重莫過金寶，而彼尚能傾庫買地以造僧園，我何所乏而無修建？」請悔先地，長者不從。太子云：「許地取金，未論林樹。地隨汝主，林屬我身，共助成功俱陳供養。」外道心嫉奏王聞勝，六種皆虧，闔國重其釋教。佛後遊此告阿難曰：「園地善施所買，樹林祇陀所施，二人同心崇福，自今已往應謂此地為誓多林給孤獨園。」布金之地自此興焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在摩竭陀未遊舍衛，給孤獨長者為兒娶妻遂詣王舍城。時有長者將筵請佛家修供養善施，問其所由，長者具陳請佛。彼聞佛德，深心歡喜。佛在靈鷲山相去五十餘里，遙施光照善施。善施尋光遙見世尊，悲感喜哽如子見父，尋光詣佛路逢天祠，善施禮拜佛光遂滅，善施慚愧光明還照。尋光至佛，請佛：「諸佛國普化有緣，何獨此土？」佛時許可，令舍利子先瞻處所。佛言：「出家當須寂靜，豐德人閙城中小隘，唯城南五六里餘有太子誓多之園，地幽境媚林密華繁壁方十里，可置伽藍。」善施請買，太子不許，因戲言曰：「側布金滿地高敷五寸，時即賣之。」善施許諾，太子辭以戲言固陳不與，善施請為對理。時淨居天恐人遮曲，乃化為斷事者斷與善施，善施得之布金取地。時少五百步未滿十里，一庫金盡使者來報，善施思惟：「當取何藏中金？」太子疑其情悋，悔地而還金。善施具陳：「心非悔悋。」太子知其情懇，自發勝心：「人所貴重莫過金寶，而彼尚能傾庫買地以造僧園，我何所乏而無修建？」請悔先地，長者不從。太子云：「許地取金，未論林樹。地隨汝主，林屬我身，共助成功俱陳供養。」外道心嫉奏王聞勝，六種皆虧，闔國重其釋教。佛後遊此告阿難曰：「園地善施所買，樹林祇陀所施，二人同心崇福，自今已往應謂此地為誓多林給孤獨園。」布金之地自此興焉。

經云：「與大比丘眾千二百五十人俱」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「與大比丘眾千二百五十人俱」。

贊曰：第五所被機。以四門分別：一、顯來意；二、彰權實；三、定多少；四、明次第。來意有二：一、為證信標聽眾者，助成慶喜聞法可信，眾有三疑今顯同聞；二、證經德，如天帝釋諸天圍繞、大梵天王梵眾圍繞等，今顯法王諸聖圍繞。二、彰權實。如《佛地論》云：化佛穢土中，聲聞等實、菩薩是權；報佛淨土中，菩薩是實、聲聞等為權。既是穢土，即菩薩是權也。三、定多少，初有五眾：一、道行尊高眾；二、悲心廣大眾；三、樂法諸天眾；四、欲界人趣眾；五、非天修羅眾。三眾此列，二眾後陳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五所被機。以四門分別：一、顯來意；二、彰權實；三、定多少；四、明次第。來意有二：一、為證信標聽眾者，助成慶喜聞法可信，眾有三疑今顯同聞；二、證經德，如天帝釋諸天圍繞、大梵天王梵眾圍繞等，今顯法王諸聖圍繞。二、彰權實。如《佛地論》云：化佛穢土中，聲聞等實、菩薩是權；報佛淨土中，菩薩是實、聲聞等為權。既是穢土，即菩薩是權也。三、定多少，初有五眾：一、道行尊高眾；二、悲心廣大眾；三、樂法諸天眾；四、欲界人趣眾；五、非天修羅眾。三眾此列，二眾後陳。

問：「何故餘經兼有諸眾八部等，此經唯獨五眾？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「何故餘經兼有諸眾八部等，此經唯獨五眾？」

答：「勸歸淨土，境勝地殊，莫非上德上賢，餘即不能信受，所以獨標五眾不列餘也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「勸歸淨土，境勝地殊，莫非上德上賢，餘即不能信受，所以獨標五眾不列餘也。」

四明次第者，先列聲聞菩薩二眾，是內護眾。次列帝釋，是外護眾。且內護眾先列聲聞、後明菩薩。《佛地論》有四解：一、形相不同，聲聞出家形同諸佛，菩薩不爾；二、處有近遠，聲聞近佛，菩薩遠之；三、戒德有殊，聲聞出家持出家戒，菩薩不爾，隨類化生故；四、欲令菩薩於聲聞所捨憍慢故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四明次第者，先列聲聞菩薩二眾，是內護眾。次列帝釋，是外護眾。且內護眾先列聲聞、後明菩薩。《佛地論》有四解：一、形相不同，聲聞出家形同諸佛，菩薩不爾；二、處有近遠，聲聞近佛，菩薩遠之；三、戒德有殊，聲聞出家持出家戒，菩薩不爾，隨類化生故；四、欲令菩薩於聲聞所捨憍慢故。

且初道行尊高眾，分三：初標類舉數、二歎德、三列名。此即初也。與者，兼并共及之義。龍樹釋大而有五義：一、數大，千二百五十人故；二、離大，大障斷故；三、位大，大阿羅漢故；四、名大，名稱遠聞故；五、識大，大人大眾所知識故。梵云苾芻，訛云比丘，由具五義所以不翻：一曰怖魔，初出家時魔宮振動故；二云乞士，既出家已乞食自濟故；三名淨持戒，漸入僧數應持戒故；四云淨命，既受得戒，所起三業以無貪發，不依於貪邪活命故；五曰破惡，漸依聖道滅煩惱邪故。又依草立名，喻五德草故云比丘。眾者僧也。理事二和得眾名也，三人已上得僧名故。千二百五十人俱，俱至祇園故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 且初道行尊高眾，分三：初標類舉數、二歎德、三列名。此即初也。與者，兼并共及之義。龍樹釋大而有五義：一、數大，千二百五十人故；二、離大，大障斷故；三、位大，大阿羅漢故；四、名大，名稱遠聞故；五、識大，大人大眾所知識故。梵云苾芻，訛云比丘，由具五義所以不翻：一曰怖魔，初出家時魔宮振動故；二云乞士，既出家已乞食自濟故；三名淨持戒，漸入僧數應持戒故；四云淨命，既受得戒，所起三業以無貪發，不依於貪邪活命故；五曰破惡，漸依聖道滅煩惱邪故。又依草立名，喻五德草故云比丘。眾者僧也。理事二和得眾名也，三人已上得僧名故。千二百五十人俱，俱至祇園故。

經云：「皆是大阿羅漢眾所知識」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「皆是大阿羅漢眾所知識」。

贊曰：第二歎德也。新翻《大般若》及舊論中有十六句，皆是阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，得真自在等。此經之中是初一句。阿羅漢者，《唯識論》中此翻為應，而具三義：一、應永害煩惱賊故；二、應受人天廣大供養故；三、應不受分段生死故。眾所知識者，名高德重眾所知識故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二歎德也。新翻《大般若》及舊論中有十六句，皆是阿羅漢，諸漏已盡，無復煩惱，得真自在等。此經之中是初一句。阿羅漢者，《唯識論》中此翻為應，而具三義：一、應永害煩惱賊故；二、應受人天廣大供養故；三、應不受分段生死故。眾所知識者，名高德重眾所知識故。

經云：「長老舍利弗、摩訶目揵連」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「長老舍利弗、摩訶目揵連」。

贊曰：第三列名，分二：初列名、二總結，如是等諸大弟子，是總結。且初列名分成八對：第一、內智外通對；第二、苦行辨才對；第三、悟空知幻對；第四、捨愚離欲對；第五、多聞密行對；第六、流泉應供對；第七、化貪除慢對；第八、施藥筵僧對。今且初也。具二義故名為長老：一、年高臘長故；二、學廣解深故。梵云奢利弗呾羅，此云春鸎，亦云鶖鳥，弗呾羅云子，訛略故云舍利弗。母未懷此子言詞謇訥，與兄俱悕羅論義常劣於兄，自懷子後言詞辨捷論勝兄，母多辨故故曰春鸎。春鸎即今百舌鳥也，是彼所生故復稱子，亦云鶖子也。尊者大婆羅門種，其父豪才博識深鑒精微，凡是經籍無不究習，其妻感夢，具告夫曰：「吾昨宵夢感見一異人，身被甲冑手執金剛，摧破諸山追立一山下。」夫曰：「汝夢甚善，汝當生男，慧學貫世，摧諸論師破其宗致，唯不如一人，為佛弟子。」果然有娠，母忽聰明高德，劇談言語無滯礙。尊者年始八歲振四方，志性淳質其心慈悲，早壞纏結成就智慧，故云內智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三列名，分二：初列名、二總結，如是等諸大弟子，是總結。且初列名分成八對：第一、內智外通對；第二、苦行辨才對；第三、悟空知幻對；第四、捨愚離欲對；第五、多聞密行對；第六、流泉應供對；第七、化貪除慢對；第八、施藥筵僧對。今且初也。具二義故名為長老：一、年高臘長故；二、學廣解深故。梵云奢利弗呾羅，此云春鸎，亦云鶖鳥，弗呾羅云子，訛略故云舍利弗。母未懷此子言詞謇訥，與兄俱悕羅論義常劣於兄，自懷子後言詞辨捷論勝兄，母多辨故故曰春鸎。春鸎即今百舌鳥也，是彼所生故復稱子，亦云鶖子也。尊者大婆羅門種，其父豪才博識深鑒精微，凡是經籍無不究習，其妻感夢，具告夫曰：「吾昨宵夢感見一異人，身被甲冑手執金剛，摧破諸山追立一山下。」夫曰：「汝夢甚善，汝當生男，慧學貫世，摧諸論師破其宗致，唯不如一人，為佛弟子。」果然有娠，母忽聰明高德，劇談言語無滯礙。尊者年始八歲振四方，志性淳質其心慈悲，早壞纏結成就智慧，故云內智也。

問：「千餘羅漢盡到祇園，總證三明、皆登四果，列名之處鶖子何先？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「千餘羅漢盡到祇園，總證三明、皆登四果，列名之處鶖子何先？」

答：「只如鶖子辨過小聖、智頴常倫，靈山為發請之先、舍衛作聞經之首，最初標列於理何違。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「只如鶖子辨過小聖、智頴常倫，靈山為發請之先、舍衛作聞經之首，最初標列於理何違。」

梵云摩訶沒特伽羅，言大目揵連者訛也。摩訶沒特伽羅，此云大採菽氏，上古有仙居山寂處，常採菉荳而食，因以為姓。尊者之母是彼之族也，取母氏姓而與立名，得大神通，揀餘卑姓故復云大採菽氏。與鶖子少為親友，深厭俗塵未有歸，二人同事刪闍耶外道學法，乃相謂曰：「此非究竟之理，各於諸處訪求勝法。」時遇馬勝尊者入城化導，鶖子見其威儀閑雅，尋而問曰：「尊者師是誰耶？」答曰：「釋迦世尊是我師也。」鶖子曰：「所說何法，可得聞乎？」馬勝尊者隨宜演說云：「諸法從緣生，諸法從緣滅，我佛釋迦師，常作如是說。」鶖子聞已即證初果，乃逢目連，轉為說法亦得初果，遂與同黨二百五十人俱往詣佛所。至已頂禮，願從佛法。世尊告云：「善來苾芻。」聞是語已，戒品具足，漸漸進修已成羅漢。此尊者神通第一孝養無雙，救危苦於冥間，薦慈親於天界，故云外通也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵云摩訶沒特伽羅，言大目揵連者訛也。摩訶沒特伽羅，此云大採菽氏，上古有仙居山寂處，常採菉荳而食，因以為姓。尊者之母是彼之族也，取母氏姓而與立名，得大神通，揀餘卑姓故復云大採菽氏。與鶖子少為親友，深厭俗塵未有歸，二人同事刪闍耶外道學法，乃相謂曰：「此非究竟之理，各於諸處訪求勝法。」時遇馬勝尊者入城化導，鶖子見其威儀閑雅，尋而問曰：「尊者師是誰耶？」答曰：「釋迦世尊是我師也。」鶖子曰：「所說何法，可得聞乎？」馬勝尊者隨宜演說云：「諸法從緣生，諸法從緣滅，我佛釋迦師，常作如是說。」鶖子聞已即證初果，乃逢目連，轉為說法亦得初果，遂與同黨二百五十人俱往詣佛所。至已頂禮，願從佛法。世尊告云：「善來苾芻。」聞是語已，戒品具足，漸漸進修已成羅漢。此尊者神通第一孝養無雙，救危苦於冥間，薦慈親於天界，故云外通也。

經云：「摩訶迦葉、摩訶迦旃延」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「摩訶迦葉、摩訶迦旃延」。

贊曰：第二苦行辨才對。摩訶如前解。迦葉者，梵云迦葉波，姓也，此略云迦葉，此婆羅門姓飲光仙人種。昔有婆羅門獲證仙果，身體金色飲蔽日月之光，尊者是彼之種，以姓標名；又迦葉身飲蔽日月光，故以為號。《付法藏傳》云：往昔過九十一劫毘婆尸佛入涅槃後，四部弟子起七寶塔。時彼塔中有佛形像，佛面金色少處缺壞，有一貧女遊行乞匃得一金珠，見像面壞欲薄像面。迦葉爾時作鍛金師，女即持往詣令修薄，匠師聞於福事，歡喜為令作發願。女云：「願生生世世常為夫婦，身真金色恒受勝樂，常修梵行。」從是已來九十一劫身金色，生天人中快樂無極，最後託生第七梵天。時摩竭陀國有婆羅門名尼𤘽律陀，過去修福，聰明多智巨福無量，金銀七寶牛羊田宅奴婢車乘，比瓶沙王千倍為勝。王有金犁千具，彼婆羅門恐與王齊畏招罪咎，其家但作九百九十九具金犁，唯少一具。其家有金㲲千張，最下之者價直百千兩金。有六十圌金栗，每圌有三百四十斛。其家雖富而無子息。於其舍側有一樹神，頗有靈祇，夫婦累求子息，數年無應。怒曰：「今七日盡心奉事，若復無驗必相燒煎。」樹神愁怖告四天王，四天王告帝釋，帝釋遍觀閻浮，無堪與彼而為子者，即詣梵王廣宣上事。梵王即以天眼遍觀，一梵天臨當命終，即往勸之勸其生往。梵天受教即來託生，滿足十月生男兒，顏端正身真金色，光明赫𭴢照四十里。相師占云：「此兒宿福必定出家。」父母聞之皆懷愁惱，本為求子繼紹，若也出家必當絕嗣。夫婦議曰：「當說何計斷絕其意？」復自思惟：「世所耽著唯有美色，當為嫂取。」迦葉至年十五，欲為取妻，語父母言：「我意志清淨，不須婚姻。」父母不許。兒知難免，便設權計語父母言：「能為我得紫金色女端正超世，我當取之。」父母即召諸婆羅門遍行求嫂。諸婆羅門鑄一金神，端正奇特，寽持舁行聚落，高聲唱言：「若有在室得見金神禮拜之者，後出嫁時必得好夫。」有一女人身真金色端正無比，聞此語已出往禮拜金神。長者見之歡喜，即為取作兒妻。夫婦相見皆無染情，共立要契各住一房。父母聞已，毀除一室令共一房。迦葉語妻曰：「我若眠息汝當行道，汝若睡息我當行道。」妻因睡次申手床前，毒蛇入房欲螫妻手，迦葉見已以衣掌手舉於舊床，妻便驚窹而責之曰：「本立要誓各修梵行，今何觸手？」迦葉具陳。妻曰：「毒蛇螫我手，令我半身枯；今君觸我手令墮三塗。」夫妻節操深厭世間，啟辭父母求欲出家，父母見志不移便即聽許。夫婦俱共出家來詣佛所，佛即攝受，漸得果滿。此尊者心堅白玉、體瑩黃金 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二苦行辨才對。摩訶如前解。迦葉者，梵云迦葉波，姓也，此略云迦葉，此婆羅門姓飲光仙人種。昔有婆羅門獲證仙果，身體金色飲蔽日月之光，尊者是彼之種，以姓標名；又迦葉身飲蔽日月光，故以為號。《付法藏傳》云：往昔過九十一劫毘婆尸佛入涅槃後，四部弟子起七寶塔。時彼塔中有佛形像，佛面金色少處缺壞，有一貧女遊行乞匃得一金珠，見像面壞欲薄像面。迦葉爾時作鍛金師，女即持往詣令修薄，匠師聞於福事，歡喜為令作發願。女云：「願生生世世常為夫婦，身真金色恒受勝樂，常修梵行。」從是已來九十一劫身金色，生天人中快樂無極，最後託生第七梵天。時摩竭陀國有婆羅門名尼𤘽律陀，過去修福，聰明多智巨福無量，金銀七寶牛羊田宅奴婢車乘，比瓶沙王千倍為勝。王有金犁千具，彼婆羅門恐與王齊畏招罪咎，其家但作九百九十九具金犁，唯少一具。其家有金㲲千張，最下之者價直百千兩金。有六十圌金栗，每圌有三百四十斛。其家雖富而無子息。於其舍側有一樹神，頗有靈祇，夫婦累求子息，數年無應。怒曰：「今七日盡心奉事，若復無驗必相燒煎。」樹神愁怖告四天王，四天王告帝釋，帝釋遍觀閻浮，無堪與彼而為子者，即詣梵王廣宣上事。梵王即以天眼遍觀，一梵天臨當命終，即往勸之勸其生往。梵天受教即來託生，滿足十月生男兒，顏端正身真金色，光明赫𭴢照四十里。相師占云：「此兒宿福必定出家。」父母聞之皆懷愁惱，本為求子繼紹，若也出家必當絕嗣。夫婦議曰：「當說何計斷絕其意？」復自思惟：「世所耽著唯有美色，當為嫂取。」迦葉至年十五，欲為取妻，語父母言：「我意志清淨，不須婚姻。」父母不許。兒知難免，便設權計語父母言：「能為我得紫金色女端正超世，我當取之。」父母即召諸婆羅門遍行求嫂。諸婆羅門鑄一金神，端正奇特，寽持舁行聚落，高聲唱言：「若有在室得見金神禮拜之者，後出嫁時必得好夫。」有一女人身真金色端正無比，聞此語已出往禮拜金神。長者見之歡喜，即為取作兒妻。夫婦相見皆無染情，共立要契各住一房。父母聞已，毀除一室令共一房。迦葉語妻曰：「我若眠息汝當行道，汝若睡息我當行道。」妻因睡次申手床前，毒蛇入房欲螫妻手，迦葉見已以衣掌手舉於舊床，妻便驚窹而責之曰：「本立要誓各修梵行，今何觸手？」迦葉具陳。妻曰：「毒蛇螫我手，令我半身枯；今君觸我手令墮三塗。」夫妻節操深厭世間，啟辭父母求欲出家，父母見志不移便即聽許。夫婦俱共出家來詣佛所，佛即攝受，漸得果滿。此尊者心堅白玉、體瑩黃金

，杜多之行難齊，少欲知足情莫，並不歸寂滅，賴且留身入三昧於鷄足山中，獻袈裟於龍華會上，故云苦行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，杜多之行難齊，少欲知足情莫，並不歸寂滅，賴且留身入三昧於鷄足山中，獻袈裟於龍華會上，故云苦行也。

迦旃延者，梵云摩訶迦多衍那，云迦旃延亦訛也。《大般若》云大迦多衍那，此云大剪剃種男，剪剃種是婆羅門姓。上古有仙，山中靜處年歲既久，鬢髮稍長無人為剃，婆羅門法斥剃髮。一仙有子，兄弟二人俱來覲父。小者乃為諸仙剃髮，諸仙願護，後成仙道，爾來此種皆稱剪剃種。尊者身是男子，威德特尊，揀餘卑姓故云大剪剃種男。又西方亦有取母姓者，今顯是父姓，故置男名。古云扇繩，母戀此子如繩繫扇。又往昔曾為五戒掃地，果招端正無比，遊行化導遇鉢戍多王，怪其端正因問世尊。世尊具答王：「曾助五戒，除穢亦得端正。」王即歡喜更發勝心。辨捷無雙，論義第一也。此尊者辯潟波濤，貌揚氷玉，能將慧炬破長夜之昏朦，迫淬詞鋒挫六師之宗黨，故云辨才也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦旃延者，梵云摩訶迦多衍那，云迦旃延亦訛也。《大般若》云大迦多衍那，此云大剪剃種男，剪剃種是婆羅門姓。上古有仙，山中靜處年歲既久，鬢髮稍長無人為剃，婆羅門法斥剃髮。一仙有子，兄弟二人俱來覲父。小者乃為諸仙剃髮，諸仙願護，後成仙道，爾來此種皆稱剪剃種。尊者身是男子，威德特尊，揀餘卑姓故云大剪剃種男。又西方亦有取母姓者，今顯是父姓，故置男名。古云扇繩，母戀此子如繩繫扇。又往昔曾為五戒掃地，果招端正無比，遊行化導遇鉢戍多王，怪其端正因問世尊。世尊具答王：「曾助五戒，除穢亦得端正。」王即歡喜更發勝心。辨捷無雙，論義第一也。此尊者辯潟波濤，貌揚氷玉，能將慧炬破長夜之昏朦，迫淬詞鋒挫六師之宗黨，故云辨才也。

經云：「摩訶俱絺羅、離婆多」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「摩訶俱絺羅、離婆多」。

贊曰：第三悟空知幻對。摩訶俱瑟恥羅，此云大膝，膝蓋大故，俱絺羅訛也。此舍利弗舅氏，曾與妹論義數見墮負，發憤遠遊博學道藝。業就歸國，妹已顏衰、甥已披剃，辭妹入寺覓佛論談，頂戴火盆身被鐵葉，髮毛至地甲長尺餘，嘯月呼風來入佛會，心懷憍慢傍若無人，乃見世尊，語世尊曰：「攝我𡖦甥何法教導？」便索論義。世尊曰：「汝以何法為宗？」彼答曰：「我以不受一切法為宗。」世尊曰：「不受一切法之言，已是受也。」雖乃墮負，慢心未息。世尊乃現神力，令其鐵葉束身火盆燒頂，悶絕乃伏。投心懺謝，投佛出家，呼之善來，僧儀閑雅已證羅漢。因悟空理得於道果，名曰悟空。此尊者博通道術遍攬經書，辯若傾江詞同貫玉，一言悟道五蘊知空，忻淨土以受生，詣祇園而聽法，故云悟空也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三悟空知幻對。摩訶俱瑟恥羅，此云大膝，膝蓋大故，俱絺羅訛也。此舍利弗舅氏，曾與妹論義數見墮負，發憤遠遊博學道藝。業就歸國，妹已顏衰、甥已披剃，辭妹入寺覓佛論談，頂戴火盆身被鐵葉，髮毛至地甲長尺餘，嘯月呼風來入佛會，心懷憍慢傍若無人，乃見世尊，語世尊曰：「攝我𡖦甥何法教導？」便索論義。世尊曰：「汝以何法為宗？」彼答曰：「我以不受一切法為宗。」世尊曰：「不受一切法之言，已是受也。」雖乃墮負，慢心未息。世尊乃現神力，令其鐵葉束身火盆燒頂，悶絕乃伏。投心懺謝，投佛出家，呼之善來，僧儀閑雅已證羅漢。因悟空理得於道果，名曰悟空。此尊者博通道術遍攬經書，辯若傾江詞同貫玉，一言悟道五蘊知空，忻淨土以受生，詣祇園而聽法，故云悟空也。

離婆多者，梵云頡麗代多，此云室星，北方星也，祀之得子因以為名。或云彗星，彗星妖星也，此星出時生故因以為名。離婆多訛也。或云假和合，《智度論》說：一人值雨止宿神祠，深夜見鬼携屍欲食。須臾大鬼來爭屍食，各云：「我自將來。」大鬼力強乃奪屍食，小者云：「梁上之人具見縱由。」異常驚怖，具實曰：「小鬼將來。」大鬼聞語發怒，乃擒彼人取一脚食之而去。小鬼感其明證，乃取死屍一足連綴。證人儼若舊質，即自思惟：「此身虛幻。」因詣於佛所，問世尊曰：「生死路別，彼此體殊，假合身軀一何如故？」世尊告曰：「四大假合，五蘊靈華，悟何曉矣？」彼人因悟，投佛出家，漸成聖果。此尊者心無苟絇、口不虛詞，神祠傷一足之因，佛會了百年之幻也，故云知幻也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離婆多者，梵云頡麗代多，此云室星，北方星也，祀之得子因以為名。或云彗星，彗星妖星也，此星出時生故因以為名。離婆多訛也。或云假和合，《智度論》說：一人值雨止宿神祠，深夜見鬼携屍欲食。須臾大鬼來爭屍食，各云：「我自將來。」大鬼力強乃奪屍食，小者云：「梁上之人具見縱由。」異常驚怖，具實曰：「小鬼將來。」大鬼聞語發怒，乃擒彼人取一脚食之而去。小鬼感其明證，乃取死屍一足連綴。證人儼若舊質，即自思惟：「此身虛幻。」因詣於佛所，問世尊曰：「生死路別，彼此體殊，假合身軀一何如故？」世尊告曰：「四大假合，五蘊靈華，悟何曉矣？」彼人因悟，投佛出家，漸成聖果。此尊者心無苟絇、口不虛詞，神祠傷一足之因，佛會了百年之幻也，故云知幻也。

經云：「周利盤陀、伽難陀」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「周利盤陀、伽難陀」。

贊曰：第四捨愚離欲對。周利盤陀伽者，此云路邊生。有長者有女，出適他人懷孕乃歸，路邊誕子，名路邊生也。兄弟二人：兄名盤陀伽、弟名周利盤陀伽也。《增一》云：此尊者父母併亡，兄先入道已成聖果，彼弟後亦出家，以愚闇時久都無所解。兄怪曰：「徒淹歲久全無知會，違歸俗舍不聽出家。」弟倚寺門嗟歎流淚。世尊見已，令付箒掃每日習誦，記一忘一，後乃豁然省悟曰：「箒掃者，除穢令淨為義，應是世尊令我斷除身中煩惱垢也。」因茲證果。又《五百弟子本起經》云：此尊者往昔驅豕度河，以繩繫口，喘息不通中流而死，因茲暗昧，捨愚得慧故也。此尊者前生惡業現世方除，知箒掃有淨室之功，悟身因起斷愚之慧，故云捨惡也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第四捨愚離欲對。周利盤陀伽者，此云路邊生。有長者有女，出適他人懷孕乃歸，路邊誕子，名路邊生也。兄弟二人：兄名盤陀伽、弟名周利盤陀伽也。《增一》云：此尊者父母併亡，兄先入道已成聖果，彼弟後亦出家，以愚闇時久都無所解。兄怪曰：「徒淹歲久全無知會，違歸俗舍不聽出家。」弟倚寺門嗟歎流淚。世尊見已，令付箒掃每日習誦，記一忘一，後乃豁然省悟曰：「箒掃者，除穢令淨為義，應是世尊令我斷除身中煩惱垢也。」因茲證果。又《五百弟子本起經》云：此尊者往昔驅豕度河，以繩繫口，喘息不通中流而死，因茲暗昧，捨愚得慧故也。此尊者前生惡業現世方除，知箒掃有淨室之功，悟身因起斷愚之慧，故云捨惡也。

梵云孫達羅難陀，此云艶喜，孫陀羅訛也。艶是妻號，色美端嚴無比名艶；喜是自名，擇牧牛難陀，故言艶喜，艶之喜故。是佛親弟，身長一丈五尺二寸。佛化難陀令求出離，慕戀妻美，種種方便示之苦樂等，方肯出家已成聖果。此尊者，世尊華萼慶喜雁行戀美色於王宮，示惡因於地獄，從茲惶怖方肯迴心，知貪欲是招苦之源，悟好色是受殃之本，捨榮棄俗剃髮披緇，故云離欲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵云孫達羅難陀，此云艶喜，孫陀羅訛也。艶是妻號，色美端嚴無比名艶；喜是自名，擇牧牛難陀，故言艶喜，艶之喜故。是佛親弟，身長一丈五尺二寸。佛化難陀令求出離，慕戀妻美，種種方便示之苦樂等，方肯出家已成聖果。此尊者，世尊華萼慶喜雁行戀美色於王宮，示惡因於地獄，從茲惶怖方肯迴心，知貪欲是招苦之源，悟好色是受殃之本，捨榮棄俗剃髮披緇，故云離欲也。

經云：「阿難陀、羅睺羅」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「阿難陀、羅睺羅」。

贊曰：第五多聞密行對。梵云阿難陀，此云慶喜，但言阿難，翻為歡喜亦訛也。世尊成道內外咸慶，當喜時生故云歡喜，已成聖果。又論云：尊者往昔曾為大富長者，因施誦經沙彌飲，遂發願言：「願小師成佛，願我為多聞弟子，所說教法悉能記持。」今符往願博學多聞。此尊者貌瑩秋蟾心明皎日，巖間結集誦三藏之教微言，水上分身應四王之請命，故云多聞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第五多聞密行對。梵云阿難陀，此云慶喜，但言阿難，翻為歡喜亦訛也。世尊成道內外咸慶，當喜時生故云歡喜，已成聖果。又論云：尊者往昔曾為大富長者，因施誦經沙彌飲，遂發願言：「願小師成佛，願我為多聞弟子，所說教法悉能記持。」今符往願博學多聞。此尊者貌瑩秋蟾心明皎日，巖間結集誦三藏之教微言，水上分身應四王之請命，故云多聞也。

梵云羅怙羅，此云執日，羅睺羅不正，執日者障蔽也。往昔曾為國王太子，兄弟二人，大者名日、小者名月。父王崩後兄紹國位，後厭榮貴付位與弟月太子，乃投佛出家，精持禁戒無有少犯。後因夜暗誤用他人瓶水，鳴鐘作相集僧懺除，眾僧知罪輕微，不與作法懺謝。憂愁轉甚，乃自入宮告月王求懺盜罪。月王不違兄意，尋遣左右收兄拘繫一房，貪遂歡娛六日忌治，今招惡報腹內六年。又云：昔填鼠穴六日，今招斯報六載腹中。此皆不然。太子逾城之日，馬鞭指耶輸之腹令有此孕，表異凡眾特現異靈，六載胎中方誕殊質。國王疑謗母子俱焚，火變蓮池都無傷損，群臣國王頓息疑心，知釋迦之久離染情，顯羅睺之不同餘眾。又乃將珠奉佛，雪恥耶輸，鶖子將歸便令度脫，少欲知足大行密修已證四果。此尊者聖凡莫測因果難知，內修菩薩之心、外現聲聞之相，故云密行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵云羅怙羅，此云執日，羅睺羅不正，執日者障蔽也。往昔曾為國王太子，兄弟二人，大者名日、小者名月。父王崩後兄紹國位，後厭榮貴付位與弟月太子，乃投佛出家，精持禁戒無有少犯。後因夜暗誤用他人瓶水，鳴鐘作相集僧懺除，眾僧知罪輕微，不與作法懺謝。憂愁轉甚，乃自入宮告月王求懺盜罪。月王不違兄意，尋遣左右收兄拘繫一房，貪遂歡娛六日忌治，今招惡報腹內六年。又云：昔填鼠穴六日，今招斯報六載腹中。此皆不然。太子逾城之日，馬鞭指耶輸之腹令有此孕，表異凡眾特現異靈，六載胎中方誕殊質。國王疑謗母子俱焚，火變蓮池都無傷損，群臣國王頓息疑心，知釋迦之久離染情，顯羅睺之不同餘眾。又乃將珠奉佛，雪恥耶輸，鶖子將歸便令度脫，少欲知足大行密修已證四果。此尊者聖凡莫測因果難知，內修菩薩之心、外現聲聞之相，故云密行也。

經云：「憍梵波提、賓頭盧波羅墮」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「憍梵波提、賓頭盧波羅墮」。

贊曰：第六流泉應供對。梵云笈房鉢底，此云牛相，憍梵波提訛也。過去因摘一莖禾，數顆墮地，五百生中作牛償他，今雖人身尚作牛呞之相，因號為牛相比丘。恐人謗毀反墮眾苦，佛勅令往忉利天宮尸利沙園修習禪定。佛入滅時結集法藏，令人往喚。問曰：「世尊安樂否？」語曰：「已滅度。」又問：「我師在無？」報曰：「舍利弗不忍見世尊滅度、三界無依，先已入滅。」尊者聞語嗟嘆再三，乃化水流至下界，水中說偈。偈云：「憍梵波提頭面禮，妙眾端嚴第一像，象王既去象子隨，大師入滅我亦滅。」因茲化火焚身入於寂滅。此尊者辟嫌疑於妙高頂上習禪觀，於沙利園中忽聞我佛世尊示歸寂滅，又知本師鶖子現跡沈空，水流偈於巖間、火焚身於天上，故云流泉也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第六流泉應供對。梵云笈房鉢底，此云牛相，憍梵波提訛也。過去因摘一莖禾，數顆墮地，五百生中作牛償他，今雖人身尚作牛呞之相，因號為牛相比丘。恐人謗毀反墮眾苦，佛勅令往忉利天宮尸利沙園修習禪定。佛入滅時結集法藏，令人往喚。問曰：「世尊安樂否？」語曰：「已滅度。」又問：「我師在無？」報曰：「舍利弗不忍見世尊滅度、三界無依，先已入滅。」尊者聞語嗟嘆再三，乃化水流至下界，水中說偈。偈云：「憍梵波提頭面禮，妙眾端嚴第一像，象王既去象子隨，大師入滅我亦滅。」因茲化火焚身入於寂滅。此尊者辟嫌疑於妙高頂上習禪觀，於沙利園中忽聞我佛世尊示歸寂滅，又知本師鶖子現跡沈空，水流偈於巖間、火焚身於天上，故云流泉也。

賓頭盧頗羅墮者，案《請賓頭盧經》云：賓頭盧者是字，未詳其義。頗羅墮者是姓，此云利根。故毘奈耶律云：樹提長者以栴檀鉢置於剎上，告云：「若有神通能取之便與。」尊者在山納衣之次，天眼遙見，削針山崖騁通便往，線連山埵帶入王城，蔽日翳空，城中士庶莫不驚惶。孕婦墮胎乃往白佛，佛呵責已云：「汝自今後不得隨吾、不得入滅，留身久住，與人增福受請應供。」現在南天竺摩利支山居住受請，垂赴往往現身，請命儀軌具在《請賓頭盧經》內，此不繁敘。此尊者受佛勅命不入涅槃，恒駐錫於摩利支山，每應供於閻浮世界，故云應供也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賓頭盧頗羅墮者，案《請賓頭盧經》云：賓頭盧者是字，未詳其義。頗羅墮者是姓，此云利根。故毘奈耶律云：樹提長者以栴檀鉢置於剎上，告云：「若有神通能取之便與。」尊者在山納衣之次，天眼遙見，削針山崖騁通便往，線連山埵帶入王城，蔽日翳空，城中士庶莫不驚惶。孕婦墮胎乃往白佛，佛呵責已云：「汝自今後不得隨吾、不得入滅，留身久住，與人增福受請應供。」現在南天竺摩利支山居住受請，垂赴往往現身，請命儀軌具在《請賓頭盧經》內，此不繁敘。此尊者受佛勅命不入涅槃，恒駐錫於摩利支山，每應供於閻浮世界，故云應供也。

經云：「迦留陀夷、摩訶劫賓那」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「迦留陀夷、摩訶劫賓那」。

贊曰：第七化貪除慢對。迦留陀夷，《正法念經》云：翻為黑曜，身有黑光，能照曜故。《增一》云：迦留陀夷夜行乞食，值天陰暗，閃電照見，孕婦驚怖將為神鬼，時乃墮胎，遂詣白佛。佛呵責已，便立禁戒不得夜行乞食。又化慳女令捨慳貪，具如別處。此尊者驚孕婦傷子，化慳女捨貪，損正教於一時，立規繩於千古，故云化貪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第七化貪除慢對。迦留陀夷，《正法念經》云：翻為黑曜，身有黑光，能照曜故。《增一》云：迦留陀夷夜行乞食，值天陰暗，閃電照見，孕婦驚怖將為神鬼，時乃墮胎，遂詣白佛。佛呵責已，便立禁戒不得夜行乞食。又化慳女令捨慳貪，具如別處。此尊者驚孕婦傷子，化慳女捨貪，損正教於一時，立規繩於千古，故云化貪也。

摩訶劫賓那，此云房宿，佛與同房宿，化作老比丘為之說法，因而得道，故云房宿。因佛化導慢心乃除，此尊者，世尊以韜藏聖相變現僧儀，持金錫以同行，處茅堂而共宿，乃知根熟；却復本形，覩相好而發心，聽微言而息慢，故云除慢也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩訶劫賓那，此云房宿，佛與同房宿，化作老比丘為之說法，因而得道，故云房宿。因佛化導慢心乃除，此尊者，世尊以韜藏聖相變現僧儀，持金錫以同行，處茅堂而共宿，乃知根熟；却復本形，覩相好而發心，聽微言而息慢，故云除慢也。

經云：「薄拘羅、阿𮋢樓馱」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「薄拘羅、阿𮋢樓馱」。

贊曰：第八施藥莚僧對也。梵云薄矩羅，此云善容，言薄拘羅訛也。毘婆尸佛入涅槃後，有一比丘甚患頭痛，善容時作貧士，持一呵梨勒施病比丘，比丘服已病即除愈，因施藥故九十一劫天上人間受福快樂。又因往昔曾作比丘，發願不視女子面，不受女子所施衣，不受女子手中飯，尊者母苦憶子情切乃入寺看子，善容不樂，尋時遣母便出房門。母懷小憤，為兒五逆乃發惡願：「願我來世作伊後母種種𣣋治。」果應前願，五殺不死。投佛出家遂成聖果，少欲知足塔涌一錢。故此尊者心唯少欲身不重衣，施良藥之微因，獲無病之殊報，故云施藥也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第八施藥莚僧對也。梵云薄矩羅，此云善容，言薄拘羅訛也。毘婆尸佛入涅槃後，有一比丘甚患頭痛，善容時作貧士，持一呵梨勒施病比丘，比丘服已病即除愈，因施藥故九十一劫天上人間受福快樂。又因往昔曾作比丘，發願不視女子面，不受女子所施衣，不受女子手中飯，尊者母苦憶子情切乃入寺看子，善容不樂，尋時遣母便出房門。母懷小憤，為兒五逆乃發惡願：「願我來世作伊後母種種𣣋治。」果應前願，五殺不死。投佛出家遂成聖果，少欲知足塔涌一錢。故此尊者心唯少欲身不重衣，施良藥之微因，獲無病之殊報，故云施藥也。

阿𮋢樓馱者，梵云阿泥律陀，此云無滅，佛之堂弟。云阿㝹馱者訛也，應作𮋢字。於過去世曾施緣覺一食，五十劫中福不滅故。又過去世曾作獵人欲盜毫珠，以箭挑燈，覩佛相好乃發勝心，捨棄弓矢誓不害命。善因力故今得出家，多諸睡眠障習禪定。佛乃呵責，恥見大眾，更不寢息，乃得天眼。此尊者挑燈少善根，獲天眼之殊功，施食微因緣，感福田而無盡，故云筵僧也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿𮋢樓馱者，梵云阿泥律陀，此云無滅，佛之堂弟。云阿㝹馱者訛也，應作𮋢字。於過去世曾施緣覺一食，五十劫中福不滅故。又過去世曾作獵人欲盜毫珠，以箭挑燈，覩佛相好乃發勝心，捨棄弓矢誓不害命。善因力故今得出家，多諸睡眠障習禪定。佛乃呵責，恥見大眾，更不寢息，乃得天眼。此尊者挑燈少善根，獲天眼之殊功，施食微因緣，感福田而無盡，故云筵僧也。

經云：「如是等諸大弟子」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「如是等諸大弟子」。

贊曰：第二結也。標千餘人列名十六，不能具載，故云等也。諸大弟子者，學在我後故名為弟，解從我生名為子也。上來道行尊高眾訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二結也。標千餘人列名十六，不能具載，故云等也。諸大弟子者，學在我後故名為弟，解從我生名為子也。上來道行尊高眾訖。

經云：「并諸菩薩摩訶薩」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「并諸菩薩摩訶薩」。

贊曰：第二悲心廣大眾也。又分為三：初標類、二列名、三結之。此即初也。梵云菩提薩埵摩訶薩埵，略云菩薩摩訶薩。菩薩修行略有二門：一、自利，大智為首；二、利他，大悲為先。菩提，覺義，智所求果；薩埵，有情義，悲所度生，依弘誓語故名菩薩；以二為境名為菩薩，有財釋也。又覺是所求果，有情是自身，求三菩提之有情故名菩薩，依主釋也。云摩訶薩者，今此等菩薩名振十方、位居八地，揀小菩薩、表異二乘，故云摩訶薩也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二悲心廣大眾也。又分為三：初標類、二列名、三結之。此即初也。梵云菩提薩埵摩訶薩埵，略云菩薩摩訶薩。菩薩修行略有二門：一、自利，大智為首；二、利他，大悲為先。菩提，覺義，智所求果；薩埵，有情義，悲所度生，依弘誓語故名菩薩；以二為境名為菩薩，有財釋也。又覺是所求果，有情是自身，求三菩提之有情故名菩薩，依主釋也。云摩訶薩者，今此等菩薩名振十方、位居八地，揀小菩薩、表異二乘，故云摩訶薩也。

經云：「文殊師利法王子、阿逸多菩薩」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「文殊師利法王子、阿逸多菩薩」。

贊曰：第二列名也。分之為二：一、十祥三會對；二、愍物策勤對。此即初也。梵云曼殊師利，此云妙吉祥，生時有十種吉祥事故：一、光明滿室；二、甘露盈庭；三、地涌七珍；四、神開伏藏；五、鷄生鳳子；六、猪孩龍肫；七、馬產騏驎；八、牛生白驛；九、倉變金粟；十、象具六牙。故云妙吉祥也。是北方常喜世界歡喜藏摩尼寶積佛，聞名能滅四重等罪。又云過去為龍種上尊王佛，《華嚴經》說：在此清涼五臺山，與一萬菩薩俱。法王子者，《佛地論》云：從世尊口正法所生，紹繼佛身不斷絕故，名法王子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二列名也。分之為二：一、十祥三會對；二、愍物策勤對。此即初也。梵云曼殊師利，此云妙吉祥，生時有十種吉祥事故：一、光明滿室；二、甘露盈庭；三、地涌七珍；四、神開伏藏；五、鷄生鳳子；六、猪孩龍肫；七、馬產騏驎；八、牛生白驛；九、倉變金粟；十、象具六牙。故云妙吉祥也。是北方常喜世界歡喜藏摩尼寶積佛，聞名能滅四重等罪。又云過去為龍種上尊王佛，《華嚴經》說：在此清涼五臺山，與一萬菩薩俱。法王子者，《佛地論》云：從世尊口正法所生，紹繼佛身不斷絕故，名法王子。

問：「文殊已三祇行滿十號身圓，何得息國之化揚、於他方而示跡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：「文殊已三祇行滿十號身圓，何得息國之化揚、於他方而示跡？」

答：「此尊者慈悲廣大利物弘深，顯淨名之悟理已言，助釋迦而投機演法，或因或果何必生疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：「此尊者慈悲廣大利物弘深，顯淨名之悟理已言，助釋迦而投機演法，或因或果何必生疑。」

阿逸多，此云慈氏，依梵本應云梅呾利曳那，此翻為慈，古云彌帝隷或言彌勒者皆訛。當來下生之時，纔生便具三十二相，身紫金色姿容揵特。母性不調，懷子已來悲心濟物慈心救厄。相師曰：「此師子兒之德也。」因為立號稱梅呾利曳那。若釋此名，應云梅呾利曳尼，尼是女聲，母姓慈故因名慈氏。因成現在、果熟當生，忻慕淨方亦來至會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿逸多，此云慈氏，依梵本應云梅呾利曳那，此翻為慈，古云彌帝隷或言彌勒者皆訛。當來下生之時，纔生便具三十二相，身紫金色姿容揵特。母性不調，懷子已來悲心濟物慈心救厄。相師曰：「此師子兒之德也。」因為立號稱梅呾利曳那。若釋此名，應云梅呾利曳尼，尼是女聲，母姓慈故因名慈氏。因成現在、果熟當生，忻慕淨方亦來至會。

經云：「乾陀訶提菩薩、常精進菩薩」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「乾陀訶提菩薩、常精進菩薩」。

贊曰：第二愍物策勤對也。乾陀訶提菩薩者，未詳所譯，《稱讚淨土經》第三菩薩名不休息，即化利有情更無止息也。常精進者，念念勝前進後，更無懈怠故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第二愍物策勤對也。乾陀訶提菩薩者，未詳所譯，《稱讚淨土經》第三菩薩名不休息，即化利有情更無止息也。常精進者，念念勝前進後，更無懈怠故也。

經云：「與如是等諸大菩薩」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「與如是等諸大菩薩」。

贊曰：第三結之也。已上菩薩眾也，即悲心廣大眾訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三結之也。已上菩薩眾也，即悲心廣大眾訖。

經云：「及釋提桓因等無量諸天大眾俱」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云：「及釋提桓因等無量諸天大眾俱」。

贊曰：第三明樂法諸天眾。梵云釋迦提婆因達羅，釋迦姓也，此釋翻為能，提婆者天也，因達羅帝也，云釋提桓因、言天帝釋，俱訛倒也。此在妙高山頂而住三十三天之帝王，過去字憍尸迦，此云繭兒，名阿摩竭陀，此云無毒害，即摩竭陀國過去帝釋修因之處，用國為名，修行因緣如《宗輪疏》。如帝釋等等者，餘諸天大眾俱至祇薗也。上來三眾不同，總是第五所被機訖。五段不同，總是序分已竟(已下正宗分也)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 贊曰：第三明樂法諸天眾。梵云釋迦提婆因達羅，釋迦姓也，此釋翻為能，提婆者天也，因達羅帝也，云釋提桓因、言天帝釋，俱訛倒也。此在妙高山頂而住三十三天之帝王，過去字憍尸迦，此云繭兒，名阿摩竭陀，此云無毒害，即摩竭陀國過去帝釋修因之處，用國為名，修行因緣如《宗輪疏》。如帝釋等等者，餘諸天大眾俱至祇薗也。上來三眾不同，總是第五所被機訖。五段不同，總是序分已竟(已下正宗分也)。