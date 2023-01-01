阿彌陀經義述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀經義述

慧淨述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧淨述

阿彌陀經(此云無量壽，後秦羅什師元譯小無量壽，元壽求那䟦陀法師重譯) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿彌陀經(此云無量壽，後秦羅什師元譯小無量壽，元壽求那䟦陀法師重譯)

竊以，法身無像，像因有像之機；淨土無方，方因有方之感。雖復至理凝寂、道絕名言，大悲善巧隨□□□□□□□□□□□□□□□□三轉醍醐塵沙出俗，契之者必同其本，化之者或異其流，是以彌陀種覺居妙剎以弘道，釋迦能仁處娑婆以接物，淨土之內根就易調，穢國之中剛強難化，開三因以運四生，布九品而摧五痛。六方諸佛現於三千，證得往生，言無虛妄，緣眾生空而不捨大悲，觀如來寂而不失敬養。雖知佛□□寂如空而現種種清淨佛土，可謂不壞假名而說諸法實相，不動□□而建立諸法者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竊以，法身無像，像因有像之機；淨土無方，方因有方之感。雖復至理凝寂、道絕名言，大悲善巧隨□□□□□□□□□□□□□□□□三轉醍醐塵沙出俗，契之者必同其本，化之者或異其流，是以彌陀種覺居妙剎以弘道，釋迦能仁處娑婆以接物，淨土之內根就易調，穢國之中剛強難化，開三因以運四生，布九品而摧五痛。六方諸佛現於三千，證得往生，言無虛妄，緣眾生空而不捨大悲，觀如來寂而不失敬養。雖知佛□□寂如空而現種種清淨佛土，可謂不壞假名而說諸法實相，不動□□而建立諸法者。

佛說阿彌陀經者，乃勸生淨土不退菩提者也。皎三明以像秋月，振四辨而類春雷，讚淨境以示西方，美勝因而指東土，班自我口，暢之彼心，以覺合機，故稱佛說。阿彌陀，此云無量壽，光明、說法、徒眾皆悉無量，為引物情，偏標壽名，故名無量。經有二義，訓經、訓常，眾聖所遊，曰經古經今，恒定曰常，故名佛說阿彌陀經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說阿彌陀經者，乃勸生淨土不退菩提者也。皎三明以像秋月，振四辨而類春雷，讚淨境以示西方，美勝因而指東土，班自我口，暢之彼心，以覺合機，故稱佛說。阿彌陀，此云無量壽，光明、說法、徒眾皆悉無量，為引物情，偏標壽名，故名無量。經有二義，訓經、訓常，眾聖所遊，曰經古經今，恒定曰常，故名佛說阿彌陀經。

「如是(至)給孤獨園」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是(至)給孤獨園」者。

述曰：經開三分：一由序、二正體、三流通。三分例各二，由序二者：一者通序證信、二者別序發起。正體二者：一安樂淨土因果、二彌陀法身因果。流通二者：一如來說此經已、二大眾歡喜信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：經開三分：一由序、二正體、三流通。三分例各二，由序二者：一者通序證信、二者別序發起。正體二者：一安樂淨土因果、二彌陀法身因果。流通二者：一如來說此經已、二大眾歡喜信受。

通別二序，例各有六。通序六者：一信成、二聞成、三時成、四主成、五處成、六眾成。別序六者，至下文當釋。今通序六中，五成就也。如是則信成也。「如是」者，信順之辭，信則所言之理順，順則師資之道成，經無豐約非信不傳，故名如是。又如則指法，是則定辭，如佛所說一切皆是，故名如是，故如是。又信則信此經，下文云六方諸佛恒沙種覺現相證成念阿彌陀佛定生淨土。經初如是示信，經後歡喜示智，信為能入，智為能度，進念定三，網羅始終，五根具足，堪受堪傳，故云如是。「我聞」者，聞成也。親承曰我聞，傳授曰所聞，此則親承音旨，謂阿難親從佛邊聞說阿彌陀佛極樂國土，若有專念定得生生，無傳聞之謬。阿難未為侍者前非親承，而言我聞者，佛臨涅槃時，更為略說，故得稱我聞也。「一時」者，時成也。佛說此阿彌陀經時，舍利弗、阿難等聽受時，又法王啟運嘉集之時，故曰一時。「佛」者，此云覺，則主成也。說法五人：一佛說、二弟子說、三諸天說、四神仙說、五變化說，今是佛說，故名主成就。佛是大師之名，以覺為義。覺有二：一覺察、二覺悟，悟則智障盡，察則煩惱障除。於二覺而有三異，自覺異凡夫、覺他異二乘、覺滿異菩薩，三者備矣，爰佛名焉。「在」者，處成也。在亦云住，住有八，今略有二：一境界住、二依止住。在舍衛國祇樹給孤獨園者，出二住境界，為化在俗之徒，園是依止之處，為接出家眾。祇陀太子云戰勝，太子載誕之時，王破敵軍之賊，宮人聞奏因以為名。給孤獨本須達，此云善慈，內外慈而富，賑貧而恤寡，鄉人美之，因以號焉。人有上下，不可先稱獨園，園總樹別，不可俱言祇樹，二人同心共造精舍，含為名，故云祇樹給孤獨園。法身實無棲詑，示化有方，假住此處，說阿彌陀五門修行定得往生。五門者，故《往生論》云：一禮拜門、二讚歎門、三作願門、四觀察門、五迴向門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通別二序，例各有六。通序六者：一信成、二聞成、三時成、四主成、五處成、六眾成。別序六者，至下文當釋。今通序六中，五成就也。如是則信成也。「如是」者，信順之辭，信則所言之理順，順則師資之道成，經無豐約非信不傳，故名如是。又如則指法，是則定辭，如佛所說一切皆是，故名如是，故如是。又信則信此經，下文云六方諸佛恒沙種覺現相證成念阿彌陀佛定生淨土。經初如是示信，經後歡喜示智，信為能入，智為能度，進念定三，網羅始終，五根具足，堪受堪傳，故云如是。「我聞」者，聞成也。親承曰我聞，傳授曰所聞，此則親承音旨，謂阿難親從佛邊聞說阿彌陀佛極樂國土，若有專念定得生生，無傳聞之謬。阿難未為侍者前非親承，而言我聞者，佛臨涅槃時，更為略說，故得稱我聞也。「一時」者，時成也。佛說此阿彌陀經時，舍利弗、阿難等聽受時，又法王啟運嘉集之時，故曰一時。「佛」者，此云覺，則主成也。說法五人：一佛說、二弟子說、三諸天說、四神仙說、五變化說，今是佛說，故名主成就。佛是大師之名，以覺為義。覺有二：一覺察、二覺悟，悟則智障盡，察則煩惱障除。於二覺而有三異，自覺異凡夫、覺他異二乘、覺滿異菩薩，三者備矣，爰佛名焉。「在」者，處成也。在亦云住，住有八，今略有二：一境界住、二依止住。在舍衛國祇樹給孤獨園者，出二住境界，為化在俗之徒，園是依止之處，為接出家眾。祇陀太子云戰勝，太子載誕之時，王破敵軍之賊，宮人聞奏因以為名。給孤獨本須達，此云善慈，內外慈而富，賑貧而恤寡，鄉人美之，因以號焉。人有上下，不可先稱獨園，園總樹別，不可俱言祇樹，二人同心共造精舍，含為名，故云祇樹給孤獨園。法身實無棲詑，示化有方，假住此處，說阿彌陀五門修行定得往生。五門者，故《往生論》云：一禮拜門、二讚歎門、三作願門、四觀察門、五迴向門。

「與大比丘眾(至)諸大弟子」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「與大比丘眾(至)諸大弟子」。

述曰：眾成也。眾有三：一聲聞眾、二菩薩眾、三諸天眾。此聲聞眾有五：一標類、二唱數、三贊德、四列名、五結定。「與大比丘」者，標類也。與者，亦名共，四□□乳身自兼彼，目之為共。《智度論》云：共一戒一見一處□□□□□□□□□□□□等名共。大者，梵云摩訶，此有三義：一大、二多、三斷，故人天王等人所恭敬故。云何多？數至千二百五十人，□□十六外道論議能破故。比丘略有三義：一怖魔、二乞士、三破惡，此三即初中後也。怖魔者，夫創軌玄門，即建降魔之志，故前剃髮染衣時，天魔宮動而魔怖也。乞士者，身為道器，身安即道隆故，已沽法服乞食以資身也。破惡者，然聖人道長、凡夫道消，所修已滿，破惡以證果也。本覺地三名，為至果地，轉怖魔為殺賊、改乞士為應供、說破惡為不生。僧者，此云眾也，多比丘一處和合故，名為眾也。「千二百五十人俱」者，唱數也。「皆是大阿羅漢」者，贊德也。羅漢三義，如上比丘果地三名應知。「眾所知識」者，人天大眾所共知其內德、識外形也。「長老舍利弗至阿㝹樓馱」者，列名也，明列聲聞眾中十七人。長老、慧命、淨命等並稱贊之謂。舍利弗，此云身子，鈍若有邊則段陀，利若有邊則身子，告往知來，雄才隼夾，神慧□悟。目連此云讚誦，迦葉此云飲光，俱絺羅此云大膝，周利槃陀迦此云蛇奴，難陀此云慶喜，阿難此云歡喜，羅睺此云覆障，憍梵波提此云牛王，賓頭盧此云上座，頗羅墮此云利根，迦留陀夷此云黑色，劫賓那此云房宿，薄俱羅此云善容，阿㝹樓馱此云如意，如是等諸大弟子，結定也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：眾成也。眾有三：一聲聞眾、二菩薩眾、三諸天眾。此聲聞眾有五：一標類、二唱數、三贊德、四列名、五結定。「與大比丘」者，標類也。與者，亦名共，四□□乳身自兼彼，目之為共。《智度論》云：共一戒一見一處□□□□□□□□□□□□等名共。大者，梵云摩訶，此有三義：一大、二多、三斷，故人天王等人所恭敬故。云何多？數至千二百五十人，□□十六外道論議能破故。比丘略有三義：一怖魔、二乞士、三破惡，此三即初中後也。怖魔者，夫創軌玄門，即建降魔之志，故前剃髮染衣時，天魔宮動而魔怖也。乞士者，身為道器，身安即道隆故，已沽法服乞食以資身也。破惡者，然聖人道長、凡夫道消，所修已滿，破惡以證果也。本覺地三名，為至果地，轉怖魔為殺賊、改乞士為應供、說破惡為不生。僧者，此云眾也，多比丘一處和合故，名為眾也。「千二百五十人俱」者，唱數也。「皆是大阿羅漢」者，贊德也。羅漢三義，如上比丘果地三名應知。「眾所知識」者，人天大眾所共知其內德、識外形也。「長老舍利弗至阿㝹樓馱」者，列名也，明列聲聞眾中十七人。長老、慧命、淨命等並稱贊之謂。舍利弗，此云身子，鈍若有邊則段陀，利若有邊則身子，告往知來，雄才隼夾，神慧□悟。目連此云讚誦，迦葉此云飲光，俱絺羅此云大膝，周利槃陀迦此云蛇奴，難陀此云慶喜，阿難此云歡喜，羅睺此云覆障，憍梵波提此云牛王，賓頭盧此云上座，頗羅墮此云利根，迦留陀夷此云黑色，劫賓那此云房宿，薄俱羅此云善容，阿㝹樓馱此云如意，如是等諸大弟子，結定也。

「并諸菩薩(至)如是等諸大菩薩」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「并諸菩薩(至)如是等諸大菩薩」者。

述曰：菩薩眾也，有三：初標類、次列名、後結定。菩薩名覺士，覺義有四：一應覺、二正覺、三覺分、四全覺。土有二訓：一治、二事。以此覺事，治化眾生，故云覺士、摩訶大覺士。真諦云：為約位言之，地前十信、十解、十行，名菩薩自利，□□迴向名摩訶薩利他也，登地已上七地已還名菩薩，八地已上名摩訶薩。《地論》云：大義有三：一、願大；二、行大；三、利益大。「文殊」下，列名也。文殊師利此云妙德，法王子當繼尊位。阿逸多此云無能勝也，乾陀訶提此云赤色，常精進身心修道如救頭燃也。「與如是等菩薩」者，結定也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：菩薩眾也，有三：初標類、次列名、後結定。菩薩名覺士，覺義有四：一應覺、二正覺、三覺分、四全覺。土有二訓：一治、二事。以此覺事，治化眾生，故云覺士、摩訶大覺士。真諦云：為約位言之，地前十信、十解、十行，名菩薩自利，□□迴向名摩訶薩利他也，登地已上七地已還名菩薩，八地已上名摩訶薩。《地論》云：大義有三：一、願大；二、行大；三、利益大。「文殊」下，列名也。文殊師利此云妙德，法王子當繼尊位。阿逸多此云無能勝也，乾陀訶提此云赤色，常精進身心修道如救頭燃也。「與如是等菩薩」者，結定也。

「及釋提桓因(至)諸天大眾俱」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「及釋提桓因(至)諸天大眾俱」者。

述曰：下列諸天眾，具足應云釋提桓因陀羅。因陀羅此云主，提桓此云天，釋迦此云能，總名能天主。等者等餘。通序下明發起，別序有六：一、扣機；二、指處；三、數量；四、依報；五、正果；六、弘化。扣機，即佛告舍利弗。指處，則示在西方。數量，則過十萬億佛土。依報，則極樂世界。正果，即有佛號阿彌陀。弘化，則現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：下列諸天眾，具足應云釋提桓因陀羅。因陀羅此云主，提桓此云天，釋迦此云能，總名能天主。等者等餘。通序下明發起，別序有六：一、扣機；二、指處；三、數量；四、依報；五、正果；六、弘化。扣機，即佛告舍利弗。指處，則示在西方。數量，則過十萬億佛土。依報，則極樂世界。正果，即有佛號阿彌陀。弘化，則現在說法。

「舍利弗！彼土何故名極樂」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！彼土何故名極樂」者。

述云：下明正宗，略二、中五、廣十。略二者：一、淨土因果；二、法身因果。中五者：一明極樂彌陀不退之果；二明發願起行勸修其因；三明六方諸佛現相證成；四明諸佛既證令修獎樂；五明二土世尊現相贊德。廣十者：一、安樂依報；二者、彌陀正果；三、發願往生；四、往生之行；五、諸佛現相；六、釋相所由；七、三時願因；八、三生行果；九、此佛贊彼；十、彼佛贊此。今依後判，即為十章。第一明極樂依報，有二：一、問；二、答，此問也。「其國眾生無有眾苦(至)故名極樂」者，答也，有二：初標宗略答、後開宗廣釋。此標宗略答也。彼阿彌陀國，無有眾苦，唯有樂事，一生彼土，橫截五道，超出三界，至不退轉，當初僧祇萬劫修行。《十住毘婆沙論》云：修道有二：一、難行；二、易行。此土修道名曰難行，西方修道名曰易行，如跛人步行陸路即苦，跛人乘船水路即樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述云：下明正宗，略二、中五、廣十。略二者：一、淨土因果；二、法身因果。中五者：一明極樂彌陀不退之果；二明發願起行勸修其因；三明六方諸佛現相證成；四明諸佛既證令修獎樂；五明二土世尊現相贊德。廣十者：一、安樂依報；二者、彌陀正果；三、發願往生；四、往生之行；五、諸佛現相；六、釋相所由；七、三時願因；八、三生行果；九、此佛贊彼；十、彼佛贊此。今依後判，即為十章。第一明極樂依報，有二：一、問；二、答，此問也。「其國眾生無有眾苦(至)故名極樂」者，答也，有二：初標宗略答、後開宗廣釋。此標宗略答也。彼阿彌陀國，無有眾苦，唯有樂事，一生彼土，橫截五道，超出三界，至不退轉，當初僧祇萬劫修行。《十住毘婆沙論》云：修道有二：一、難行；二、易行。此土修道名曰難行，西方修道名曰易行，如跛人步行陸路即苦，跛人乘船水路即樂。

「又，舍利弗！極樂國土七重欄楯(至)名為極樂」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！極樂國土七重欄楯(至)名為極樂」者。

述曰：下明開宗，廣釋有五：一明寶欄楯林嚴、二明寶池華光嚴、三明寶樂神通嚴、四明寶鳥法音嚴、五明寶樹搖風嚴。此是第一寶欄楯林嚴，有六：一寶欄、二寶楯、三寶羅林、六寶樹嚴。欄持內德，楯防外，羅網誓以珠繩無漏法，芝林□西方功德法莊嚴國界也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：下明開宗，廣釋有五：一明寶欄楯林嚴、二明寶池華光嚴、三明寶樂神通嚴、四明寶鳥法音嚴、五明寶樹搖風嚴。此是第一寶欄楯林嚴，有六：一寶欄、二寶楯、三寶羅林、六寶樹嚴。欄持內德，楯防外，羅網誓以珠繩無漏法，芝林□西方功德法莊嚴國界也。

「又舍利弗極樂國(至)功德莊嚴」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又舍利弗極樂國(至)功德莊嚴」者。

述曰：第二寶池華光嚴，有八：一寶池、二寶水、三寶階、四寶道、五寶樓、六寶閣、七寶華、八寶光嚴等。池則八解之浴池，水則八德之香水，樓則八定之高樓，閣則三空之重閣，華則七淨之覺華，光則智慧之光明，能破疑生之愚闇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第二寶池華光嚴，有八：一寶池、二寶水、三寶階、四寶道、五寶樓、六寶閣、七寶華、八寶光嚴等。池則八解之浴池，水則八德之香水，樓則八定之高樓，閣則三空之重閣，華則七淨之覺華，光則智慧之光明，能破疑生之愚闇。

「又，舍利弗！常作天樂(至)功德莊嚴」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！常作天樂(至)功德莊嚴」者。

述曰：第三寶樂神通嚴，有三：一明作樂雨華、二明應供諸佛、三明結嚴成就。天即六時而雨四華，人即十方而供萬佛，旭旦則□□彼供養，食時即從彼到此經行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第三寶樂神通嚴，有三：一明作樂雨華、二明應供諸佛、三明結嚴成就。天即六時而雨四華，人即十方而供萬佛，旭旦則□□彼供養，食時即從彼到此經行。

「復次，舍利弗！彼國常有種種之鳥(至)變化所作」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！彼國常有種種之鳥(至)變化所作」者。

述曰：第四寶眾鳥□法音嚴，有六：一總標瑞鳥、二別指其名、三歌詠法音、四聞念三寶、五破除疑執、六顯不思議。種種奇妙雜色鳥者，總標祥瑞異色之鳥也。白鵠孔雀共命之鳥者，別指其名，略敘七鳥之名也。六時演暢根力覺道等法者，歌詠法佛常六時觀六道眾生，鳥亦六時歌詠道品也。「其土眾生聞是音已皆念佛法僧」者，明聞者利益也。「舍利弗！汝勿謂此鳥實是罪報所生至何況有實」者，此破遣情疑，初牒疑意。「所以」下釋，彼土尚無三惡之名，況有三惡之義也。「是諸至變化所作」者，此顯不思議。是諸鳥者，乃是彌陀化作令宣法音，莊嚴國界，利益眾生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第四寶眾鳥□法音嚴，有六：一總標瑞鳥、二別指其名、三歌詠法音、四聞念三寶、五破除疑執、六顯不思議。種種奇妙雜色鳥者，總標祥瑞異色之鳥也。白鵠孔雀共命之鳥者，別指其名，略敘七鳥之名也。六時演暢根力覺道等法者，歌詠法佛常六時觀六道眾生，鳥亦六時歌詠道品也。「其土眾生聞是音已皆念佛法僧」者，明聞者利益也。「舍利弗！汝勿謂此鳥實是罪報所生至何況有實」者，此破遣情疑，初牒疑意。「所以」下釋，彼土尚無三惡之名，況有三惡之義也。「是諸至變化所作」者，此顯不思議。是諸鳥者，乃是彌陀化作令宣法音，莊嚴國界，利益眾生也。

「舍利弗！彼佛國土微風吹動(至)如是莊嚴」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！彼佛國土微風吹動(至)如是莊嚴」者。

述曰：第五寶樹搖風嚴，有四：一風搖樹響、二如天樂音、三聞念三歸、四結嚴成就。微風吹動諸寶行樹者，風搖寶樹，即法說妙音也。譬如百千種樂，音如天樂音，則譬說妙音也。聞者同時念佛法僧者，明聞念三歸，則聞者利益也。成就如是功德者，結嚴成就也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：第五寶樹搖風嚴，有四：一風搖樹響、二如天樂音、三聞念三歸、四結嚴成就。微風吹動諸寶行樹者，風搖寶樹，即法說妙音也。譬如百千種樂，音如天樂音，則譬說妙音也。聞者同時念佛法僧者，明聞念三歸，則聞者利益也。成就如是功德者，結嚴成就也。

「舍利弗！於汝意(至)阿彌陀」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！於汝意(至)阿彌陀」者。

「述曰：下明第二彌陀正報□有四：一問、二答、三結、四判位。此問，何故名阿彌陀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「述曰：下明第二彌陀正報□有四：一問、二答、三結、四判位。此問，何故名阿彌陀也。

「舍利弗！彼佛光明」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！彼佛光明」者。

述曰：此答也。答有三：一光明、二壽命、三徒眾，此光明無量也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：此答也。答有三：一光明、二壽命、三徒眾，此光明無量也。

「又，舍利弗！壽命(至)於今十劫」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！壽命(至)於今十劫」者。

述云：此明壽命無量，初通，次別。通則其眾壽命無量，別則唯論彌陀壽命，壽雖十劫，然世間不可數知，故名無量壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述云：此明壽命無量，初通，次別。通則其眾壽命無量，別則唯論彌陀壽命，壽雖十劫，然世間不可數知，故名無量壽。

「又，舍利弗！彼佛有無量無邊(至)諸菩薩亦如是」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！彼佛有無量無邊(至)諸菩薩亦如是」者。

述云：明徒眾。徒眾有二：一聲聞眾，則四向四果；二菩薩眾，則五十二賢，俱雨權實之威，齊柄乘之理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述云：明徒眾。徒眾有二：一聲聞眾，則四向四果；二菩薩眾，則五十二賢，俱雨權實之威，齊柄乘之理。

「舍利弗！(至)成就如是功德莊嚴」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！(至)成就如是功德莊嚴」者。

述曰：此略結也。光明壽命、菩薩聲聞人法雖殊，皆算數所不能及，故名無量；從本為名，故無量壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：此略結也。光明壽命、菩薩聲聞人法雖殊，皆算數所不能及，故名無量；從本為名，故無量壽。

「又，舍利弗！極樂國土眾生生者(至)阿僧祇劫說」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，舍利弗！極樂國土眾生生者(至)阿僧祇劫說」者。

述云：次明判位，有三意：一彼土即阿鞞跋致，此明因強；二多有補處大士，此明緣勝；三阿僧祇劫說，此明眾大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述云：次明判位，有三意：一彼土即阿鞞跋致，此明因強；二多有補處大士，此明緣勝；三阿僧祇劫說，此明眾大。

「舍利弗！眾生聞者應當發願(至)俱會一處」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！眾生聞者應當發願(至)俱會一處」者。

述云：下明第三發願往生，初標、次釋。情無勝期，半路取證，標心極果，中不牽生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述云：下明第三發願往生，初標、次釋。情無勝期，半路取證，標心極果，中不牽生。

「舍利弗！不可以少善福德因緣得生彼國」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！不可以少善福德因緣得生彼國」者。

述云：下明第四往生之行，初標、次釋、後結。此標行也。將明久種善根生，故言不少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述云：下明第四往生之行，初標、次釋、後結。此標行也。將明久種善根生，故言不少。

「舍利弗！若善男子、善女人聞阿彌陀佛名(至)極樂國土生」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若善男子、善女人聞阿彌陀佛名(至)極樂國土生」者。

述云：釋行也，有五：一條機、二名本、三時分、四彼佛此迎、五此生彼。條機，則男子女人；名本，則阿彌陀佛；時分，則七日一心；彼佛此迎，則彌陀聖眾垂終迎接；此生生彼，則心不顛倒即得往生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述云：釋行也，有五：一條機、二名本、三時分、四彼佛此迎、五此生彼。條機，則男子女人；名本，則阿彌陀佛；時分，則七日一心；彼佛此迎，則彌陀聖眾垂終迎接；此生生彼，則心不顛倒即得往生也。

「舍利弗！我見此利(至)發不可思議功德」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！我見此利(至)發不可思議功德」者。

述云：結也，初結前願，次結後行。一生彼土，必登不退，橫截五道，直超三界，生死之河雖闇不久超度，涅槃之道雖遠且亦可登，故云見是利也。「舍利弗！如我今者讚嘆不可思議功德之利」者，此結後行，亦是調前起後相證成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述云：結也，初結前願，次結後行。一生彼土，必登不退，橫截五道，直超三界，生死之河雖闇不久超度，涅槃之道雖遠且亦可登，故云見是利也。「舍利弗！如我今者讚嘆不可思議功德之利」者，此結後行，亦是調前起後相證成也。

「東方亦有阿閦毘佛，乃至上方佛所護念經」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東方亦有阿閦毘佛，乃至上方佛所護念經」者。

述云：第五明六方諸佛現相證誠。六方即四方上下，示證佛處也。諸佛則三世三身恒沙種覺，明證佛人也。現相則舒舌遍滿三千，明證相也。證誠則說誠實言者，即證成教也。文有六方則為六重，一一方中例皆有四。東方四者，一證處則東方，二證人則阿閦毘等恒沙諸佛，三證相舌遍三千，四證教則□當信是經。弟子說經引弟子為證，諸佛說經以□□諸佛為證，故引六方恒沙諸佛舒舌實語，念彌陀一生定得往彼極樂世界至不退轉，餘五方四門類可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述云：第五明六方諸佛現相證誠。六方即四方上下，示證佛處也。諸佛則三世三身恒沙種覺，明證佛人也。現相則舒舌遍滿三千，明證相也。證誠則說誠實言者，即證成教也。文有六方則為六重，一一方中例皆有四。東方四者，一證處則東方，二證人則阿閦毘等恒沙諸佛，三證相舌遍三千，四證教則□當信是經。弟子說經引弟子為證，諸佛說經以□□諸佛為證，故引六方恒沙諸佛舒舌實語，念彌陀一生定得往彼極樂世界至不退轉，餘五方四門類可知。

「舍利弗！於汝意云何(至)護念經」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！於汝意云何(至)護念經」者。

述曰：下明第六釋相所由，初問，後答。此問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：下明第六釋相所由，初問，後答。此問也。

「舍利弗！若善男子、善女人(至)三菩提」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若善男子、善女人(至)三菩提」者。

述云：答也。但聞此經名彌陀及諸佛號，能持不忘者，一切佛護，不退轉菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述云：答也。但聞此經名彌陀及諸佛號，能持不忘者，一切佛護，不退轉菩提。

「是故，舍利弗！汝等當信受我語，及諸佛所說」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，舍利弗！汝等當信受我語，及諸佛所說」者。

述曰：明第七三時願因。文有二：一勅聽信受、二正明三時願因，此勅聽信受也。「我語」者，釋迦勸生淨土也。「諸佛說」者，六方恒沙諸佛勸證往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：明第七三時願因。文有二：一勅聽信受、二正明三時願因，此勅聽信受也。「我語」者，釋迦勸生淨土也。「諸佛說」者，六方恒沙諸佛勸證往生。

「舍利弗！若有人已發願(至)三菩提」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若有人已發願(至)三菩提」者。

述云：正明三時願也。已發願者，觀音、勢至、龍樹之流。今發願者，現今信受之輩。當發願者，未來信生之類。欲生阿彌陀佛國者，三時願所生處也。得不退菩提者，一生彼處，地勝緣強，必階不退無上菩提也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述云：正明三時願也。已發願者，觀音、勢至、龍樹之流。今發願者，現今信受之輩。當發願者，未來信生之類。欲生阿彌陀佛國者，三時願所生處也。得不退菩提者，一生彼處，地勝緣強，必階不退無上菩提也。

「於彼國土(至)生彼國土」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於彼國土(至)生彼國土」者。

述云：下明第八三生行果也。已生者，觀音、勢至之流。今生者，現今信受之輩。當生者，未來信受生之類也。既前賢後聖皆願生彼，見賢思齊，故有信者應當發願生彼國也。諸佛所以慇懃只勸歸西方，定獲不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述云：下明第八三生行果也。已生者，觀音、勢至之流。今生者，現今信受之輩。當生者，未來信受生之類也。既前賢後聖皆願生彼，見賢思齊，故有信者應當發願生彼國也。諸佛所以慇懃只勸歸西方，定獲不退。

「舍利弗！如我今者(至)不思議功德」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如我今者(至)不思議功德」者。

述曰：下明第九此佛讚彼，謂釋迦如來讚阿彌陀諸佛淨土之果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：下明第九此佛讚彼，謂釋迦如來讚阿彌陀諸佛淨土之果。

「彼諸佛等(至)甚難希有之事」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼諸佛等(至)甚難希有之事」。

述曰：下次第十明彼佛讚此釋迦穢土道成能為難事。難事即五濁惡世教化眾生、信歸淨土，定證不退。文有三重：一標、二釋、三結。標即甚難希有之事，甚難則三章。二釋則五濁菩提之事。三結則還結此三義。此則標也，初總，次別。總即明彼佛禪我功德，別則甚難希有之事。甚難則五濁惡世，希有之事則無上菩提之事，即為眾說。為眾說即穢土修因、得淨土果，此是難證之法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：下次第十明彼佛讚此釋迦穢土道成能為難事。難事即五濁惡世教化眾生、信歸淨土，定證不退。文有三重：一標、二釋、三結。標即甚難希有之事，甚難則三章。二釋則五濁菩提之事。三結則還結此三義。此則標也，初總，次別。總即明彼佛禪我功德，別則甚難希有之事。甚難則五濁惡世，希有之事則無上菩提之事，即為眾說。為眾說即穢土修因、得淨土果，此是難證之法。

「能於娑婆國土(至)難信之法」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能於娑婆國土(至)難信之法」者。

述曰：釋三章，五濁者釋甚難章門。得菩提者，釋希有章門。為眾生說者，釋之事章門也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：釋三章，五濁者釋甚難章門。得菩提者，釋希有章門。為眾生說者，釋之事章門也。

「舍利弗！當知我於(至)是為甚難」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！當知我於(至)是為甚難」。

述曰：結三章也。五濁得菩提者，二門結自利也；為一切世間說者，一門結利他也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：結三章也。五濁得菩提者，二門結自利也；為一切世間說者，一門結利他也。

「佛說此經已(至)歡喜信受」者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛說此經已(至)歡喜信受」者。

述曰：明流通。兩聖對揚，四部蒙益，深心歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 述曰：明流通。兩聖對揚，四部蒙益，深心歡喜，信受奉行。