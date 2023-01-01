觀無量壽佛經義疏卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀無量壽佛經義疏卷下

劉宋西域三藏畺良耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劉宋西域三藏畺良耶舍譯

西湖靈芝崇福寺釋元照述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西湖靈芝崇福寺釋元照述

第六、總觀，四：初、正明；二、結示；三、彰益；四、顯邪正。初、正明，二：初、別觀寶樓；二、總觀四種。初、別觀寶樓，四：初、示數；二、諸天作樂；三、天樂懸空；四、樂音說法。初、示數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六、總觀，四：初、正明；二、結示；三、彰益；四、顯邪正。初、正明，二：初、別觀寶樓；二、總觀四種。初、別觀寶樓，四：初、示數；二、諸天作樂；三、天樂懸空；四、樂音說法。初、示數。

「『眾寶國土一一界上有五百億寶樓閣。』」眾寶國者，總召彼土也。一一界者，準《小本》即池岸上，經云「四邊階道上有樓閣」等。二、諸天作樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『眾寶國土一一界上有五百億寶樓閣。』」眾寶國者，總召彼土也。一一界者，準《小本》即池岸上，經云「四邊階道上有樓閣」等。二、諸天作樂。

「『其樓閣中有無量諸天作天伎樂。』」伎即樂人。三、天樂懸空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『其樓閣中有無量諸天作天伎樂。』」伎即樂人。三、天樂懸空。

「『又有樂器懸處虛空，如天寶幢，不鼓自鳴。』」如寶幢者，言其量也。四、樂音說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『又有樂器懸處虛空，如天寶幢，不鼓自鳴。』」如寶幢者，言其量也。四、樂音說法。

「『此眾音中，皆說念佛、念法、念比丘僧。』」即讚三寶。二、總觀四種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此眾音中，皆說念佛、念法、念比丘僧。』」即讚三寶。二、總觀四種。

「『此想成已，名粗見極樂世界寶樹、寶地、寶池。』」承前樓觀兼牒前三，即為總觀。若別若總，各逗機緣。此觀依報收無不盡。言粗見者，即思惟也。下文「若見此者」，即正受也。二、結示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此想成已，名粗見極樂世界寶樹、寶地、寶池。』」承前樓觀兼牒前三，即為總觀。若別若總，各逗機緣。此觀依報收無不盡。言粗見者，即思惟也。下文「若見此者」，即正受也。二、結示。

「『是為總觀想，名第六觀。』」三、彰益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是為總觀想，名第六觀。』」三、彰益。

「『若見此者，除無量億劫極重惡業，命終之後必生彼國。』」破障除疑。四、顯邪正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若見此者，除無量億劫極重惡業，命終之後必生彼國。』」破障除疑。四、顯邪正。

「『作是觀者名為正觀，若他觀者名為邪觀。』」並如前釋。次就後十觀正報，中四：初、如來勸囑；二、三聖現身；三、夫人為未來申請；四、如來廣明。初、如來勸囑，三：初、勸聽；二、許說；三、重囑。初、勸聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『作是觀者名為正觀，若他觀者名為邪觀。』」並如前釋。次就後十觀正報，中四：初、如來勸囑；二、三聖現身；三、夫人為未來申請；四、如來廣明。初、如來勸囑，三：初、勸聽；二、許說；三、重囑。初、勸聽。

「佛告阿難及韋提希：『諦聽諦聽，善思念之。』」如上觀依意在觀正，故重勸囑。二、許說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告阿難及韋提希：『諦聽諦聽，善思念之。』」如上觀依意在觀正，故重勸囑。二、許說。

「『佛當為汝分別解說除苦惱法。』」娑婆眾苦非觀佛三昧無由可脫，名脫苦法。三界為苦器，六道是苦報。三、重囑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『佛當為汝分別解說除苦惱法。』」娑婆眾苦非觀佛三昧無由可脫，名脫苦法。三界為苦器，六道是苦報。三、重囑。

「『汝等憶持，廣為大眾分別解說。』」二、三身現身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝等憶持，廣為大眾分別解說。』」二、三身現身。

「說是語時，無量壽佛住立空中，觀世音、大勢至是二大士侍立左右，光明熾盛不可具見，百千閻浮檀金色不得為比。」前文光臺現土令韋提見，以為依報發請之端，故云「以佛力故見彼國」等。今三聖共臨，以為正報發請之由，故云「因佛力故得見佛」等。佛立空中、二聖侍立，三聖立像，斯為明據。閻浮金色猶不可比，則知其光不可盡見。三、夫人為未來申請，二：初、見佛設禮；二、白佛申請。初、見佛設禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是語時，無量壽佛住立空中，觀世音、大勢至是二大士侍立左右，光明熾盛不可具見，百千閻浮檀金色不得為比。」前文光臺現土令韋提見，以為依報發請之端，故云「以佛力故見彼國」等。今三聖共臨，以為正報發請之由，故云「因佛力故得見佛」等。佛立空中、二聖侍立，三聖立像，斯為明據。閻浮金色猶不可比，則知其光不可盡見。三、夫人為未來申請，二：初、見佛設禮；二、白佛申請。初、見佛設禮。

「時韋提希見無量壽佛已，接足作禮。」二、白佛申請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時韋提希見無量壽佛已，接足作禮。」二、白佛申請。

「白佛言：『世尊！我今因佛力故，得見無量壽佛及二菩薩。未來眾生當云何觀無量壽佛及二菩薩？』」即白釋迦也。菩薩存心不專為己，雖令我見，意在未來。四、如來廣明。就下十觀，大分為四，如上已明，今依次釋。第七、華座觀，二：初、正明觀行；二、總勸諦觀。華座觀者，欲瞻尊境先觀坐處，如對君上目視階陛。初、正明觀行，三：初、總示依處；二、別列莊嚴；三、結示。初、總示依處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「白佛言：『世尊！我今因佛力故，得見無量壽佛及二菩薩。未來眾生當云何觀無量壽佛及二菩薩？』」即白釋迦也。菩薩存心不專為己，雖令我見，意在未來。四、如來廣明。就下十觀，大分為四，如上已明，今依次釋。第七、華座觀，二：初、正明觀行；二、總勸諦觀。華座觀者，欲瞻尊境先觀坐處，如對君上目視階陛。初、正明觀行，三：初、總示依處；二、別列莊嚴；三、結示。初、總示依處。

「佛告韋提希：『欲觀彼佛者當起想念，於七寶地上作蓮華想。』」華依於地，顯是臺座，非池蓮也。二、別列莊嚴，二：初、華葉；二、華臺。初、華葉，六：初、色；二、脈；三、光；四、示量；五、顯數；六、明珠光。初、色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告韋提希：『欲觀彼佛者當起想念，於七寶地上作蓮華想。』」華依於地，顯是臺座，非池蓮也。二、別列莊嚴，二：初、華葉；二、華臺。初、華葉，六：初、色；二、脈；三、光；四、示量；五、顯數；六、明珠光。初、色。

「『令其蓮華一一葉上作百寶色。』」二、脈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『令其蓮華一一葉上作百寶色。』」二、脈。

「『有八萬四千脈，猶如天畫。』」其文工巧，故如天畫。三、光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『有八萬四千脈，猶如天畫。』」其文工巧，故如天畫。三、光。

「『脈有八萬四千光，了了分明皆令得見。』」四、示量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『脈有八萬四千光，了了分明皆令得見。』」四、示量。

「『華葉小者，縱廣二百五十由旬。』」二百五十由旬，討有萬里。五、顯數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『華葉小者，縱廣二百五十由旬。』」二百五十由旬，討有萬里。五、顯數。

「『如是蓮華具有八萬四千葉。』六、明現光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如是蓮華具有八萬四千葉。』六、明現光。

「『一一葉間各有百億摩尼殊玉以為映飾，一一摩尼珠放千光明，其明如蓋，七寶合成，遍覆地上。』」光形如蓋，下覆其地。二、華臺，三：初、明臺體；二、臺外校飾；三、臺上寶幢。初、明臺體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『一一葉間各有百億摩尼殊玉以為映飾，一一摩尼珠放千光明，其明如蓋，七寶合成，遍覆地上。』」光形如蓋，下覆其地。二、華臺，三：初、明臺體；二、臺外校飾；三、臺上寶幢。初、明臺體。

「『釋迦毘楞伽寶以為臺。』」即蓮心也。釋迦毘楞，即如意珠。出生無盡，皆如人意，故云能生。二、臺外校飾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『釋迦毘楞伽寶以為臺。』」即蓮心也。釋迦毘楞，即如意珠。出生無盡，皆如人意，故云能生。二、臺外校飾。

「『此蓮華臺，八萬金剛甄叔迦寶、梵摩尼寶、妙真珠網以為校飾。』」文列四寶。甄叔迦，此云赤色寶，梵即翻淨。三、臺上寶幢，三：初、明幢體；二、明寶幔；三、珠光。初、明幢體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此蓮華臺，八萬金剛甄叔迦寶、梵摩尼寶、妙真珠網以為校飾。』」文列四寶。甄叔迦，此云赤色寶，梵即翻淨。三、臺上寶幢，三：初、明幢體；二、明寶幔；三、珠光。初、明幢體。

「『於其臺上自然而有四柱寶幢，一一寶幢如百千萬億須彌。』」即上臺面四向立柱，上擎網幔以覆佛頂。二、明寶幔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『於其臺上自然而有四柱寶幢，一一寶幢如百千萬億須彌。』」即上臺面四向立柱，上擎網幔以覆佛頂。二、明寶幔。

「『幢上寶幔如夜摩天官。』」夜摩，即欲界第三空居天。彼天華光莊嚴最勝，故多取為比。三、殊光，四：初、示數；二、珠光；三、光色；四、其色變現。初、示數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『幢上寶幔如夜摩天官。』」夜摩，即欲界第三空居天。彼天華光莊嚴最勝，故多取為比。三、殊光，四：初、示數；二、珠光；三、光色；四、其色變現。初、示數。

「『復有五百億微妙寶珠以為映飾。』」二、珠光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復有五百億微妙寶珠以為映飾。』」二、珠光。

「『一一寶珠有八萬四千光。』」三、色光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『一一寶珠有八萬四千光。』」三、色光。

「『一一光作八萬四千異種金色。』」四、其色變現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『一一光作八萬四千異種金色。』」四、其色變現。

「『一一金色遍其寶土，處處變化各作異相，或為金剛臺、或作真珠網、或作雜華雲，於十方面隨意變現，施作佛事。』」其色變現為三，金臺、珠網、華雲也。更有別相，故云隨意等。三、結示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『一一金色遍其寶土，處處變化各作異相，或為金剛臺、或作真珠網、或作雜華雲，於十方面隨意變現，施作佛事。』」其色變現為三，金臺、珠網、華雲也。更有別相，故云隨意等。三、結示。

「『是為華座想，名第七觀。』」結文可知。二、總勸諦觀，五：初、推本因；二、明由漸；三、教純一離雜想；四、示益；五、簡邪正。初、推本因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是為華座想，名第七觀。』」結文可知。二、總勸諦觀，五：初、推本因；二、明由漸；三、教純一離雜想；四、示益；五、簡邪正。初、推本因。

「佛告阿難：『如此妙華，是本法藏比丘願力所成。』」阿彌陀佛昔為國王，遇世自在王佛，棄國出家，法名法藏，發四十八願。彼國依報境界、身壽光明、種種莊嚴，一切果相皆願所成，豈唯華座？寄此點示，使知淨土即佛願體，願由心發即佛心體，故知願力理絕言思矣。二、明由漸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告阿難：『如此妙華，是本法藏比丘願力所成。』」阿彌陀佛昔為國王，遇世自在王佛，棄國出家，法名法藏，發四十八願。彼國依報境界、身壽光明、種種莊嚴，一切果相皆願所成，豈唯華座？寄此點示，使知淨土即佛願體，願由心發即佛心體，故知願力理絕言思矣。二、明由漸。

「『若欲念彼佛者，當先作此華座想。』」不先華座則觀佛不成。三、教純一離雜觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若欲念彼佛者，當先作此華座想。』」不先華座則觀佛不成。三、教純一離雜觀。

「『作此想時，不得雜觀，皆應一一觀之。一一珠、一一光、一一臺、一一幢皆令分明，如於鏡中自見面像。』」一一觀之，貫下五種。花、葉及幢皆有珠光，臺不明光，在文少略。鏡中見面，喻其無差。四、示益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『作此想時，不得雜觀，皆應一一觀之。一一珠、一一光、一一臺、一一幢皆令分明，如於鏡中自見面像。』」一一觀之，貫下五種。花、葉及幢皆有珠光，臺不明光，在文少略。鏡中見面，喻其無差。四、示益。

「『此想成者，滅除五萬劫生死之罪，必定當生極樂世界。』」滅罪除疑。此是觀佛最初方便，滅罪猶少；次至像觀，滅罪乃多；後至佛觀，得無生忍，即破無明。五、簡邪正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此想成者，滅除五萬劫生死之罪，必定當生極樂世界。』」滅罪除疑。此是觀佛最初方便，滅罪猶少；次至像觀，滅罪乃多；後至佛觀，得無生忍，即破無明。五、簡邪正。

「『作是觀者，名為正觀。若他觀者，名為邪觀。』」解同前。第八、像觀，二：初、結前標後；二、正示觀法。初、結前標後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『作是觀者，名為正觀。若他觀者，名為邪觀。』」解同前。第八、像觀，二：初、結前標後；二、正示觀法。初、結前標後。

「佛告阿難及韋提希：『見此事已，次當觀佛。』」眾生無始未識真佛，多見形像，故使先觀。以像表真，觀佛易就。二、正示觀法，三：初、通示想佛之意；二、正明想佛之法；三、結示。初、通示想佛之意，四：初、明佛身普遍能應物心；二、明行者想成即具佛體；三、舉彼果德令信因心而結勸修因須依果德。此一段經，我佛如來欲明佛觀，故於像觀之首先敘觀佛之功，即是開示眾生成佛要道。一經妙旨唯在此文，後學討論宜須精究。此而不了，餘竟何言？初、明佛身普遍，二：初、徵；二、示。初、徵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告阿難及韋提希：『見此事已，次當觀佛。』」眾生無始未識真佛，多見形像，故使先觀。以像表真，觀佛易就。二、正示觀法，三：初、通示想佛之意；二、正明想佛之法；三、結示。初、通示想佛之意，四：初、明佛身普遍能應物心；二、明行者想成即具佛體；三、舉彼果德令信因心而結勸修因須依果德。此一段經，我佛如來欲明佛觀，故於像觀之首先敘觀佛之功，即是開示眾生成佛要道。一經妙旨唯在此文，後學討論宜須精究。此而不了，餘竟何言？初、明佛身普遍，二：初、徵；二、示。初、徵。

「『所以者何？』」觀佛其利安在？二、示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『所以者何？』」觀佛其利安在？二、示。

「『諸佛如來是法界身，入一切眾生心想中。』」此中正說彌陀，以法身體同故言諸佛。《華嚴》云「一切諸佛身，即是一法身。一心一智慧，力無畏亦然。」此明諸佛果證法身無所不遍，則與眾生因地法身無二無別，故眾生作想，佛身隨應。疏云「眾生心淨，法身自在，故能入眾生心想中。如白日昇天，影現百川。」故想佛心，即是三十二相八十種好也。如〈勢至圓通〉云「十方如來憐念眾生，如母憶子。」此明佛常念眾生。「若子逃逝，雖憶何為？」此明眾生不念，有應無感也。「若眾生心憶佛念佛，現前當來必定見佛，去佛不遠。」此明眾生念佛，感應道交也。此實彌陀世尊同體大慈，悲善根力隨緣赴感、應物垂形，不思議用。苟明此理，佛入何疑？二、明行者想成即具佛體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『諸佛如來是法界身，入一切眾生心想中。』」此中正說彌陀，以法身體同故言諸佛。《華嚴》云「一切諸佛身，即是一法身。一心一智慧，力無畏亦然。」此明諸佛果證法身無所不遍，則與眾生因地法身無二無別，故眾生作想，佛身隨應。疏云「眾生心淨，法身自在，故能入眾生心想中。如白日昇天，影現百川。」故想佛心，即是三十二相八十種好也。如〈勢至圓通〉云「十方如來憐念眾生，如母憶子。」此明佛常念眾生。「若子逃逝，雖憶何為？」此明眾生不念，有應無感也。「若眾生心憶佛念佛，現前當來必定見佛，去佛不遠。」此明眾生念佛，感應道交也。此實彌陀世尊同體大慈，悲善根力隨緣赴感、應物垂形，不思議用。苟明此理，佛入何疑？二、明行者想成即具佛體。

「『是故汝等心想佛時，是心即是三十二相八十隨好，是心作佛、是心是佛。』」就中初二句示心境相應，次三句顯因成果相，下二句釋成上義。是心者，即指行者觀佛之心。由觀佛相，相現心中，此心即具佛之相好。此據小身丈六為言，其功若此。若觀八萬四千相好，心具亦爾。教令觀佛，其功若此。眾生依教修因感果，始於此心，故云是心作佛。恐謂修成佛從外得，祇由此心當體是佛，故使建修無不果滿，故云是心是佛。若不爾者，生彼國已具三十二大人相好，自何而得耶？當知今日想佛之心，相好果德悉已具足，蓮胎孕質即是此心，是證菩提不從他得矣。三、舉彼果德令信因心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是故汝等心想佛時，是心即是三十二相八十隨好，是心作佛、是心是佛。』」就中初二句示心境相應，次三句顯因成果相，下二句釋成上義。是心者，即指行者觀佛之心。由觀佛相，相現心中，此心即具佛之相好。此據小身丈六為言，其功若此。若觀八萬四千相好，心具亦爾。教令觀佛，其功若此。眾生依教修因感果，始於此心，故云是心作佛。恐謂修成佛從外得，祇由此心當體是佛，故使建修無不果滿，故云是心是佛。若不爾者，生彼國已具三十二大人相好，自何而得耶？當知今日想佛之心，相好果德悉已具足，蓮胎孕質即是此心，是證菩提不從他得矣。三、舉彼果德令信因心。

「『諸佛正遍知海從心想生。』」正遍知者，十號之一也。出世法無不究盡、深廣無際，故喻如海。佛德無邊，略舉遍知以攝餘者。果人萬德皆心想生，意勉下凡專勤修習，功不虛矣。四、結勸修因須依果德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『諸佛正遍知海從心想生。』」正遍知者，十號之一也。出世法無不究盡、深廣無際，故喻如海。佛德無邊，略舉遍知以攝餘者。果人萬德皆心想生，意勉下凡專勤修習，功不虛矣。四、結勸修因須依果德。

「『是故應當一心繫念，諦觀彼佛多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。』」祇由觀佛功德高深，故勸繫想。前則通舉諸佛，此則別指彌陀，結歸今經正意，故云諦觀彼佛。多陀阿伽度，此云如來。阿羅訶，此云應供。三藐三佛陀，此云正遍知。即十號中略舉三號，委釋如別。二、正明想佛法，三：初、別明三像；二、總明三像；三、顯益。初、別明三像，二：初、彌陀像；二、二菩薩像。初、彌陀像，三：初、見像色相；二、見國土莊嚴；三、誡令諦觀。初、見像色相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是故應當一心繫念，諦觀彼佛多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。』」祇由觀佛功德高深，故勸繫想。前則通舉諸佛，此則別指彌陀，結歸今經正意，故云諦觀彼佛。多陀阿伽度，此云如來。阿羅訶，此云應供。三藐三佛陀，此云正遍知。即十號中略舉三號，委釋如別。二、正明想佛法，三：初、別明三像；二、總明三像；三、顯益。初、別明三像，二：初、彌陀像；二、二菩薩像。初、彌陀像，三：初、見像色相；二、見國土莊嚴；三、誡令諦觀。初、見像色相。

「『想彼佛者，先當想像，閉目開目見一寶像如閻浮檀金色，坐彼華上。』」以像表真，從易至難故。若畫若彫，隨人見熟，即以為境。坐彼華者，即前華座。二、見國土莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『想彼佛者，先當想像，閉目開目見一寶像如閻浮檀金色，坐彼華上。』」以像表真，從易至難故。若畫若彫，隨人見熟，即以為境。坐彼華者，即前華座。二、見國土莊嚴。

「『見像座已，心眼得開，了了分明見極樂國七寶莊嚴，寶地、寶池、寶樹行列，諸天寶幔彌覆其上，眾寶羅網滿虛空中。』」即前依報。三、誡令諦觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『見像座已，心眼得開，了了分明見極樂國七寶莊嚴，寶地、寶池、寶樹行列，諸天寶幔彌覆其上，眾寶羅網滿虛空中。』」即前依報。三、誡令諦觀。

「『見如此事極令明了，如觀掌中。』」觀掌中者，言其明了也。二、二菩薩像，又二：初、觀華座；三、觀形像。初、觀花座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『見如此事極令明了，如觀掌中。』」觀掌中者，言其明了也。二、二菩薩像，又二：初、觀華座；三、觀形像。初、觀花座。

「『見此事已，復當更作一大蓮華在佛左邊，如前蓮華等無有異。復作一大蓮華在佛右邊。』」如前蓮華者，即佛所坐者。據菩薩身，計應須減。二、觀形像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『見此事已，復當更作一大蓮華在佛左邊，如前蓮華等無有異。復作一大蓮華在佛右邊。』」如前蓮華者，即佛所坐者。據菩薩身，計應須減。二、觀形像。

「『想一觀世音菩薩坐左華座，亦作金色，如前無異。想一大勢至菩薩像，坐右華座。』」亦作金色者，即菩薩身同前佛色。二、總明三像，二：初、眼見勝境；二、耳聞說法。初、眼見勝境，又二：初、三像放光；二、遍見三像。初、三像放光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『想一觀世音菩薩坐左華座，亦作金色，如前無異。想一大勢至菩薩像，坐右華座。』」亦作金色者，即菩薩身同前佛色。二、總明三像，二：初、眼見勝境；二、耳聞說法。初、眼見勝境，又二：初、三像放光；二、遍見三像。初、三像放光。

「『此想成時，佛菩薩像皆放光明，其光金色，照諸寶樹。』」三像放光，光色照樹。二、遍見三像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此想成時，佛菩薩像皆放光明，其光金色，照諸寶樹。』」三像放光，光色照樹。二、遍見三像。

「『一一樹下復有三蓮華，諸蓮華上各有一佛二菩薩像，遍滿彼國。』」遍見三像無處不有。二、耳聞說法，二：初、眾音說法；二、憶持不忘。初、眾音說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『一一樹下復有三蓮華，諸蓮華上各有一佛二菩薩像，遍滿彼國。』」遍見三像無處不有。二、耳聞說法，二：初、眾音說法；二、憶持不忘。初、眾音說法。

「『此想成時，行者當聞流水光明，及諸寶樹、鳧雁鴛鴦皆說妙法，出定入定恒聞妙法。』」水光樹禽、風鼓樂器，並如前示。苦空無常無我、諸波羅蜜，故云妙法。二、憶持不忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此想成時，行者當聞流水光明，及諸寶樹、鳧雁鴛鴦皆說妙法，出定入定恒聞妙法。』」水光樹禽、風鼓樂器，並如前示。苦空無常無我、諸波羅蜜，故云妙法。二、憶持不忘。

「『行者所聞，出定之時憶持不捨，令與脩多羅合。若不合者，名為妄想；若有合者，名為麁相見極樂世界。』」謂所聞之法不乖教典，故云合也。修多羅，此翻契經。違教即妄；合法猶麁，對下三昧以分麁妙。三、結示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『行者所聞，出定之時憶持不捨，令與脩多羅合。若不合者，名為妄想；若有合者，名為麁相見極樂世界。』」謂所聞之法不乖教典，故云合也。修多羅，此翻契經。違教即妄；合法猶麁，對下三昧以分麁妙。三、結示。

「『是為像想，名第八觀。』」準上經文，明列三像。或謂二菩薩無像觀者，未知何意？三、顯益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是為像想，名第八觀。』」準上經文，明列三像。或謂二菩薩無像觀者，未知何意？三、顯益。

「『作是觀者，除無量億劫生死之罪，於現身中得念佛三昧。』」文有二：一、除罪障；二、近三昧。即下佛觀像觀若成，真身必見，故云現身即得。第九、佛觀，二：初、躡前起後；二、顯所觀境。初、躡前起後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『作是觀者，除無量億劫生死之罪，於現身中得念佛三昧。』」文有二：一、除罪障；二、近三昧。即下佛觀像觀若成，真身必見，故云現身即得。第九、佛觀，二：初、躡前起後；二、顯所觀境。初、躡前起後。

「佛告阿難及韋提希：『此想成已，次當更觀無量壽佛身相光明。』」此與像觀，皆有躡前起後次第之文，意使正修不容異徹。自昔科為真法身觀，今準下結云「是為遍觀一切色身相名第九觀」，必應指彼彌陀果佛色相即法身耳。下二菩薩，其例頗同。二、顯所觀，五：初、正明；二、結益；三、勸修；四、結觀；五、簡辨。初、正明，三：初、示身相；二、彰言略；三、示所證。初、示身相，七：初、顯身色；二、示身量；三、眉毫量；四、眼色量；五、毛孔量；六、明項光；七、相好。初、顯身色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告阿難及韋提希：『此想成已，次當更觀無量壽佛身相光明。』」此與像觀，皆有躡前起後次第之文，意使正修不容異徹。自昔科為真法身觀，今準下結云「是為遍觀一切色身相名第九觀」，必應指彼彌陀果佛色相即法身耳。下二菩薩，其例頗同。二、顯所觀，五：初、正明；二、結益；三、勸修；四、結觀；五、簡辨。初、正明，三：初、示身相；二、彰言略；三、示所證。初、示身相，七：初、顯身色；二、示身量；三、眉毫量；四、眼色量；五、毛孔量；六、明項光；七、相好。初、顯身色。

「『阿難！當知無量壽佛身，如百千萬億夜摩天閻浮檀金色。』」百千萬億夜摩天，喻其大也。閻浮金，言其自體也。二、示身量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『阿難！當知無量壽佛身，如百千萬億夜摩天閻浮檀金色。』」百千萬億夜摩天，喻其大也。閻浮金，言其自體也。二、示身量。

「『佛身高六十萬億那由他恒河沙由旬。』」佛身無量，機見有殊。文中所舉假以數量，顯非數量，欲彰佛身不可定故。即下文云「如前所說無量壽佛身量無邊，非是凡夫心力所及」，又云「或現大身滿虛空中」，舉此證前，知無限量。蠡盃酌海、丈尺量空，是可得乎？喻可見也。三、眉毫量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『佛身高六十萬億那由他恒河沙由旬。』」佛身無量，機見有殊。文中所舉假以數量，顯非數量，欲彰佛身不可定故。即下文云「如前所說無量壽佛身量無邊，非是凡夫心力所及」，又云「或現大身滿虛空中」，舉此證前，知無限量。蠡盃酌海、丈尺量空，是可得乎？喻可見也。三、眉毫量。

「『眉間白毫右旋婉轉，如五須彌山。』」右旋婉轉，其狀如珠。一須彌高三百三十六萬里，縱高亦爾，五須彌共一千六百八百八十萬里。疏引《寶性論》佛眉毫方圓三百六十萬里，疑是誤算一須彌也。四、眼色量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『眉間白毫右旋婉轉，如五須彌山。』」右旋婉轉，其狀如珠。一須彌高三百三十六萬里，縱高亦爾，五須彌共一千六百八百八十萬里。疏引《寶性論》佛眉毫方圓三百六十萬里，疑是誤算一須彌也。四、眼色量。

「『佛眼如四大海水，青白分明。』」一大海八萬四千由旬，四大海共三十二萬六千由旬。五、毛孔光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『佛眼如四大海水，青白分明。』」一大海八萬四千由旬，四大海共三十二萬六千由旬。五、毛孔光。

「『身諸毛孔演出光明，如須彌山。』」光即身光也。一一毛孔光如須彌。演即流也。六、頂光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『身諸毛孔演出光明，如須彌山。』」光即身光也。一一毛孔光如須彌。演即流也。六、頂光。

「『彼佛圓光如百億三千大千世界，於圓光中有百萬億那由他恒河沙化佛，一一化佛亦有眾多無數化菩薩以為侍者。』」百億大千，言其量也。化佛菩薩，即應現也。七、相好。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『彼佛圓光如百億三千大千世界，於圓光中有百萬億那由他恒河沙化佛，一一化佛亦有眾多無數化菩薩以為侍者。』」百億大千，言其量也。化佛菩薩，即應現也。七、相好。

「『無量壽佛有八萬四千相，一一相中各有八萬四千隨形好，一一好中復有八萬四千光明，一一光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。』」丈六之身則具三十二相八十種好。今彌陀身相好光明三量八萬四千，則其數無量不可算矣。下示光明遍照攝生，即是彌陀慈悲心體。問：不念佛人佛光攝否？答：念與不念光無不攝，但念佛者與光相應，攝取往生定無退墮。《智論》云「譬如魚子，母若不念，子則爛壞。」《楞嚴》所謂「佛念眾生如母憶子，但子於母有憶不憶」耳。又如盲人在日輪下，日無不照，盲者不見；不念佛人亦復如是。二、彰言略。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『無量壽佛有八萬四千相，一一相中各有八萬四千隨形好，一一好中復有八萬四千光明，一一光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨。』」丈六之身則具三十二相八十種好。今彌陀身相好光明三量八萬四千，則其數無量不可算矣。下示光明遍照攝生，即是彌陀慈悲心體。問：不念佛人佛光攝否？答：念與不念光無不攝，但念佛者與光相應，攝取往生定無退墮。《智論》云「譬如魚子，母若不念，子則爛壞。」《楞嚴》所謂「佛念眾生如母憶子，但子於母有憶不憶」耳。又如盲人在日輪下，日無不照，盲者不見；不念佛人亦復如是。二、彰言略。

「『其光相好及與化佛，不可具說。但當憶想，令心眼見。』」其光相好，兼上身項二光。化佛，即圓光所現。言不能盡，憶想方見。心眼，即意思也。三、示所證，二：初、觀一佛；二、觀佛身。初、觀一佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『其光相好及與化佛，不可具說。但當憶想，令心眼見。』」其光相好，兼上身項二光。化佛，即圓光所現。言不能盡，憶想方見。心眼，即意思也。三、示所證，二：初、觀一佛；二、觀佛身。初、觀一佛。

「『見此事者，即見十方一切諸佛。以見諸佛，故名念佛三昧。』」見多佛者，法身體同，念佛三昧從此得名。二、觀佛身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『見此事者，即見十方一切諸佛。以見諸佛，故名念佛三昧。』」見多佛者，法身體同，念佛三昧從此得名。二、觀佛身。

「『作是觀者，名觀一切佛身。以觀佛身故，亦見佛心。佛心者，大慈悲是，以無緣慈攝諸眾生。』」見佛心者，身為心相，故佛無一切心，唯有大慈悲。慈者與樂，悲即拔苦。眾生無盡，佛大慈悲亦無有盡。《智論》云「慈有三種：一、眾生緣慈。無心攀緣一切眾生，而於眾生自然現益。二、法緣慈。無心觀法，而於諸法自然對治。三、無緣慈。無心觀理，而於平等第一義中自然安住。」後一據理體，前二約事用。今舉無緣，義收三種。謂諸佛心不住有無、不依三世、平等大慧常照法界、以此攝生、生無不攝。不由緣起、故云無緣。即前所謂「念佛眾生攝取不捨」是也。二、結益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『作是觀者，名觀一切佛身。以觀佛身故，亦見佛心。佛心者，大慈悲是，以無緣慈攝諸眾生。』」見佛心者，身為心相，故佛無一切心，唯有大慈悲。慈者與樂，悲即拔苦。眾生無盡，佛大慈悲亦無有盡。《智論》云「慈有三種：一、眾生緣慈。無心攀緣一切眾生，而於眾生自然現益。二、法緣慈。無心觀法，而於諸法自然對治。三、無緣慈。無心觀理，而於平等第一義中自然安住。」後一據理體，前二約事用。今舉無緣，義收三種。謂諸佛心不住有無、不依三世、平等大慧常照法界、以此攝生、生無不攝。不由緣起、故云無緣。即前所謂「念佛眾生攝取不捨」是也。二、結益。

「『作此觀者，捨身他世生諸佛前，得無生忍。』」捨身他世生彼土已即證無生，故知此觀若成則上品上生明矣。三、勸修，二：初、勸觀；二、教入處。初、勸觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『作此觀者，捨身他世生諸佛前，得無生忍。』」捨身他世生彼土已即證無生，故知此觀若成則上品上生明矣。三、勸修，二：初、勸觀；二、教入處。初、勸觀。

「『是故智者應當繫心諦觀無量壽佛。』」智者，即自修觀之人。依前觀法，即是諦觀。以修此觀往生得忍，功深利大，故勸繫心。故《般舟經》眾生問佛何因緣故得生此國？彌陀答言：以修念佛三昧得生彼國也。二、教入處，二，初、觀一相；二、觀一佛。初、觀一相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是故智者應當繫心諦觀無量壽佛。』」智者，即自修觀之人。依前觀法，即是諦觀。以修此觀往生得忍，功深利大，故勸繫心。故《般舟經》眾生問佛何因緣故得生此國？彌陀答言：以修念佛三昧得生彼國也。二、教入處，二，初、觀一相；二、觀一佛。初、觀一相。

「『觀無量壽佛者，從一相好入，但觀眉間白毫極令明了。見眉間白毫相者，八萬四千相好自然當現。』」多相自具者，眉毫一相總諸相故。若據經文，即觀五須彌量，故云八萬四千相好自然當現，即知非丈六眉毫。二、觀一佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『觀無量壽佛者，從一相好入，但觀眉間白毫極令明了。見眉間白毫相者，八萬四千相好自然當現。』」多相自具者，眉毫一相總諸相故。若據經文，即觀五須彌量，故云八萬四千相好自然當現，即知非丈六眉毫。二、觀一佛。

「『見無量壽佛者，即見十方無量諸佛。得見無量諸佛，故諸佛現前授記。』」多佛授記者，皆蒙印可授記作佛。四、結觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『見無量壽佛者，即見十方無量諸佛。得見無量諸佛，故諸佛現前授記。』」多佛授記者，皆蒙印可授記作佛。四、結觀。

「『是為遍觀一切色身相，名第九觀。』」一切之言，或總指所見諸佛，或別在彌陀諸相，二釋並通。五、簡辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是為遍觀一切色身相，名第九觀。』」一切之言，或總指所見諸佛，或別在彌陀諸相，二釋並通。五、簡辨。

「『作此觀者，名為正觀；若他觀者，名為邪觀。』」文可解。第十、觀音觀，二：初、結前標後；二、正示觀法。初、結前標後。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『作此觀者，名為正觀；若他觀者，名為邪觀。』」文可解。第十、觀音觀，二：初、結前標後；二、正示觀法。初、結前標後。

「佛告阿難及韋提希：『見無量壽佛了了分明已，次復當觀觀世音菩薩。』」二、正示觀法，四：初、示境；二、結觀；三、勸修；四、簡邪正。初、示境，九：初、觀身；二、觀光；三、觀冠；四、觀面；五、觀臂；六、觀手；七、觀足；八、指同；九、簡辨。初、觀身，三：初、身量；二、身色；三、頂髻。初、身量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告阿難及韋提希：『見無量壽佛了了分明已，次復當觀觀世音菩薩。』」二、正示觀法，四：初、示境；二、結觀；三、勸修；四、簡邪正。初、示境，九：初、觀身；二、觀光；三、觀冠；四、觀面；五、觀臂；六、觀手；七、觀足；八、指同；九、簡辨。初、觀身，三：初、身量；二、身色；三、頂髻。初、身量。

「『此菩薩身長八十萬億那由他由旬。』」二、身色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此菩薩身長八十萬億那由他由旬。』」二、身色。

「『身紫金色。』」三、頂髻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『身紫金色。』」三、頂髻。

「『頂有肉髻。』」二、觀光，二：初、頂光；二、身光。初、頂光，二：初、光量；二、光中變化。初、光量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『頂有肉髻。』」二、觀光，二：初、頂光；二、身光。初、頂光，二：初、光量；二、光中變化。初、光量。

「『頂有圓光，面各百千由旬。』」二、光中變化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『頂有圓光，面各百千由旬。』」二、光中變化。

「『其圓光中有五百化佛，如釋迦牟尼佛，一一化佛有五百化菩薩，無量諸天以為侍者。』」如釋迦者，丈六身也。二、身光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『其圓光中有五百化佛，如釋迦牟尼佛，一一化佛有五百化菩薩，無量諸天以為侍者。』」如釋迦者，丈六身也。二、身光。

「『舉身光中，五道眾生一切色相皆於中現。』」五道眾生，合修羅故。菩薩垂形五道救苦眾生，故於光中現其色相。三、觀冠，二：初、觀體；二、冠中化佛。初、觀體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『舉身光中，五道眾生一切色相皆於中現。』」五道眾生，合修羅故。菩薩垂形五道救苦眾生，故於光中現其色相。三、觀冠，二：初、觀體；二、冠中化佛。初、觀體。

「『頂上毘楞伽摩尼寶以為天冠。』」毘楞伽，即摩尼珠也。二、冠中化佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『頂上毘楞伽摩尼寶以為天冠。』」毘楞伽，即摩尼珠也。二、冠中化佛。

「『其天冠中有一立化佛，高二十五由旬。』」冠中化佛，以表帶果而行用。四、觀面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『其天冠中有一立化佛，高二十五由旬。』」冠中化佛，以表帶果而行用。四、觀面。

「『觀世音菩薩面如閻浮檀金色，眉間毫相備七寶色，流出八萬四千種光明，一一光明有無量無數百千化佛，一一化佛無數化菩薩以為侍者，變現自在滿十方世界。』」五、觀臂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『觀世音菩薩面如閻浮檀金色，眉間毫相備七寶色，流出八萬四千種光明，一一光明有無量無數百千化佛，一一化佛無數化菩薩以為侍者，變現自在滿十方世界。』」五、觀臂。

「『臂如紅蓮華色，有八十億微妙光明以為瓔珞，其瓔珞中普現一切諸莊嚴事。』」六、觀手。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『臂如紅蓮華色，有八十億微妙光明以為瓔珞，其瓔珞中普現一切諸莊嚴事。』」六、觀手。

「『手掌作五百億雜蓮華色。手十指端，一一指端有八萬四千畫，猶如印文。一一畫有八萬四千色，一一色有八萬四千光，其光柔軟，普照一切。以此寶手接引眾生。』」七、觀足，二：初、舉足相；二、下足相。初、舉足相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『手掌作五百億雜蓮華色。手十指端，一一指端有八萬四千畫，猶如印文。一一畫有八萬四千色，一一色有八萬四千光，其光柔軟，普照一切。以此寶手接引眾生。』」七、觀足，二：初、舉足相；二、下足相。初、舉足相。

「『舉足時，足下有千輻輪相，自然化成五百億光明臺。』」輪有千輪，號千輻輪。二、下足相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『舉足時，足下有千輻輪相，自然化成五百億光明臺。』」輪有千輪，號千輻輪。二、下足相。

「『下足時，有金剛、摩尼華，布散一切莫不彌滿。』」即踏蓮華，金剛、摩尼二寶所成。八、指同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『下足時，有金剛、摩尼華，布散一切莫不彌滿。』」即踏蓮華，金剛、摩尼二寶所成。八、指同。

「『其餘身相眾好具足，如佛無異。』」九、簡辨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『其餘身相眾好具足，如佛無異。』」九、簡辨。

「『唯頂上肉髻及無見頂相不及世尊。』」二、結觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『唯頂上肉髻及無見頂相不及世尊。』」二、結觀。

「『是為觀觀世音菩薩真實色身相，名第十觀。』」真實色身，即應身也。三、觀修，四：初、指前勸觀；二、彰功力；三、舉聞以況；四、教次觀。初、指前勸觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是為觀觀世音菩薩真實色身相，名第十觀。』」真實色身，即應身也。三、觀修，四：初、指前勸觀；二、彰功力；三、舉聞以況；四、教次觀。初、指前勸觀。

「佛告阿難：『若有欲觀觀世音菩薩者，當作是觀。』」當作是者，即上諸相不可異故。二、彰功力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告阿難：『若有欲觀觀世音菩薩者，當作是觀。』」當作是者，即上諸相不可異故。二、彰功力。

「『作是觀者，不遇諸禍、淨除業障，除無數劫生死之罪。』」不遇諸禍，除現難也。除無數劫罪，破往業也。三、舉聞以況。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『作是觀者，不遇諸禍、淨除業障，除無數劫生死之罪。』」不遇諸禍，除現難也。除無數劫罪，破往業也。三、舉聞以況。

「『如此菩薩，但聞其名獲無量福，何況諦觀。』」聞名獲福，如〈普門品〉廣說。四、教次觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如此菩薩，但聞其名獲無量福，何況諦觀。』」聞名獲福，如〈普門品〉廣說。四、教次觀。

「『若有欲觀觀世音菩薩者，先觀頂上肉髻，次觀天冠，其餘眾相亦次第觀之，悉令明了如觀掌中。』」從上至下以為次第。四、簡邪正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若有欲觀觀世音菩薩者，先觀頂上肉髻，次觀天冠，其餘眾相亦次第觀之，悉令明了如觀掌中。』」從上至下以為次第。四、簡邪正。

「『作是觀者，名為正觀；若他觀者，名為邪觀。』」解同前。第十一、勢至觀，四：初、觀行相；二、結示色身；三、彰益；四、雙結。初、觀行相，三：初、身相；二、行相；三、坐相。初、身相，五：初：身量；二：觀光相；三：觀天冠；四：觀肉髻；五：指餘相。初、身量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『作是觀者，名為正觀；若他觀者，名為邪觀。』」解同前。第十一、勢至觀，四：初、觀行相；二、結示色身；三、彰益；四、雙結。初、觀行相，三：初、身相；二、行相；三、坐相。初、身相，五：初：身量；二：觀光相；三：觀天冠；四：觀肉髻；五：指餘相。初、身量。

「『次觀大勢至菩薩。此菩薩身量大小亦如觀世音。』」如觀音者，亦八十萬億那由他也。二、觀光相，二：初、頂光；二、身光。初、頂光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『次觀大勢至菩薩。此菩薩身量大小亦如觀世音。』」如觀音者，亦八十萬億那由他也。二、觀光相，二：初、頂光；二、身光。初、頂光。

「『圓光面各百二十五由旬，照二百五十由旬。』」百二十五由旬，計五千里。此即光體，照則倍之。二、身光，三：初、示色量；二、有緣得見；三、因光得名。初、示色量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『圓光面各百二十五由旬，照二百五十由旬。』」百二十五由旬，計五千里。此即光體，照則倍之。二、身光，三：初、示色量；二、有緣得見；三、因光得名。初、示色量。

「『舉身光相照十方國作紫金色。』」二、有緣得見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『舉身光相照十方國作紫金色。』」二、有緣得見。

「『有緣眾生皆悉得見。』」修此觀者即有緣人。三、因光得名，二：初、從光立名；二、從威勢為名。初、從光立名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『有緣眾生皆悉得見。』」修此觀者即有緣人。三、因光得名，二：初、從光立名；二、從威勢為名。初、從光立名。

「『但見此菩薩一毛孔光，即見十方無量諸佛淨妙光明，是故號此菩薩名無邊光。』」因見菩薩一毛光即見十方諸佛光，從光立名。二、從威勢為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『但見此菩薩一毛孔光，即見十方無量諸佛淨妙光明，是故號此菩薩名無邊光。』」因見菩薩一毛光即見十方諸佛光，從光立名。二、從威勢為名。

「『以智慧光普照一切，令離三塗，得無上力，是故號此菩薩名大勢至。』」以光照眾生拔苦與樂，從威勢為名。無上力者，即十力也。三、觀天冠，三：初、華；二、臺；三、臺中現土。初、華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以智慧光普照一切，令離三塗，得無上力，是故號此菩薩名大勢至。』」以光照眾生拔苦與樂，從威勢為名。無上力者，即十力也。三、觀天冠，三：初、華；二、臺；三、臺中現土。初、華。

「『此菩薩天冠有五百寶華。』」二、臺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此菩薩天冠有五百寶華。』」二、臺。

「『一一寶華有五百寶臺。』」三、臺中現土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『一一寶華有五百寶臺。』」三、臺中現土。

「『一一臺中，十方諸佛淨妙國土廣長之相皆於中現。』」四、觀肉髻，二：初、色相；二、瓶光變現。初、色相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『一一臺中，十方諸佛淨妙國土廣長之相皆於中現。』」四、觀肉髻，二：初、色相；二、瓶光變現。初、色相。

「『頂上肉髻如鉢頭摩華。』」鉢頭摩，此云赤蓮華。二、瓶光變現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『頂上肉髻如鉢頭摩華。』」鉢頭摩，此云赤蓮華。二、瓶光變現。

「『於肉髻上有一寶瓶，盛諸光明，普現佛事。』」五、指餘相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『於肉髻上有一寶瓶，盛諸光明，普現佛事。』」五、指餘相。

「『餘諸身相如觀世音，等無有異。』」謂面臂手等。二、行相，二：初、十方震動；二、動處莊嚴。初、十方震動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『餘諸身相如觀世音，等無有異。』」謂面臂手等。二、行相，二：初、十方震動；二、動處莊嚴。初、十方震動。

「『此菩薩行時，十方世界一切震動。』」二、動處莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此菩薩行時，十方世界一切震動。』」二、動處莊嚴。

「『當地動處有五百億寶華，一一寶華莊嚴高顯，如極樂世界。』」他方動處，寶華高顯，與極樂無異。三、坐相，二：初、國土動搖、二、分身說法。初、國土動搖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『當地動處有五百億寶華，一一寶華莊嚴高顯，如極樂世界。』」他方動處，寶華高顯，與極樂無異。三、坐相，二：初、國土動搖、二、分身說法。初、國土動搖。

「『此菩薩坐時，七寶國土一時動搖。』」即本國也。二、分身說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此菩薩坐時，七寶國土一時動搖。』」即本國也。二、分身說法。

「『從下方金光佛剎，乃至上方光明王佛剎，於其中間，無量塵數分身無量壽佛、分身觀世音大勢至皆悉雲集極樂國土，側塞空中，坐蓮華座演說妙法，度苦眾生。』」具舉上下，含攝中間諸佛剎土，三聖化身來集填空說法化導。二、結示色身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『從下方金光佛剎，乃至上方光明王佛剎，於其中間，無量塵數分身無量壽佛、分身觀世音大勢至皆悉雲集極樂國土，側塞空中，坐蓮華座演說妙法，度苦眾生。』」具舉上下，含攝中間諸佛剎土，三聖化身來集填空說法化導。二、結示色身。

「『作是觀者，名為正觀；若他觀者，名為邪觀，見大勢至菩薩，是為觀大勢至色身相，名第十一觀。』」同前所辨。三、彰益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『作是觀者，名為正觀；若他觀者，名為邪觀，見大勢至菩薩，是為觀大勢至色身相，名第十一觀。』」同前所辨。三、彰益。

「『除無數劫阿僧祇生死之罪。』」即是破障。四、雙結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『除無數劫阿僧祇生死之罪。』」即是破障。四、雙結。

「『作是觀者不處胞胎，常遊諸佛淨妙國土。此觀成已，名為具足觀觀世音、大勢至。』」結前觀音、勢至二觀。不處胞胎等者，脫娑娑苦、生佛淨土，寶蓮孕質永絕胞胎。從頂至足總攝身相，故云具足。文牒二名，故知雙結。十二、十三兩觀，前觀依報第六總觀，今此普雜亦即總觀三聖。普觀則先觀自身，後見依正；雜觀則唯觀正報，大小不同。先別後總，攝機斯足，對文可見。第十二、普觀，三：初、示觀相；二、結名義；三、彰感應。初、示觀相，二：初、想自身；二、明普見。初、想自身，二：初、躡前；二、起後。初、躡前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『作是觀者不處胞胎，常遊諸佛淨妙國土。此觀成已，名為具足觀觀世音、大勢至。』」結前觀音、勢至二觀。不處胞胎等者，脫娑娑苦、生佛淨土，寶蓮孕質永絕胞胎。從頂至足總攝身相，故云具足。文牒二名，故知雙結。十二、十三兩觀，前觀依報第六總觀，今此普雜亦即總觀三聖。普觀則先觀自身，後見依正；雜觀則唯觀正報，大小不同。先別後總，攝機斯足，對文可見。第十二、普觀，三：初、示觀相；二、結名義；三、彰感應。初、示觀相，二：初、想自身；二、明普見。初、想自身，二：初、躡前；二、起後。初、躡前。

「『見此事時，』」二、起後，四：初、起心往彼；二、蓮中跏坐；三、想花開；合四、花開光照。初；起心往彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『見此事時，』」二、起後，四：初、起心往彼；二、蓮中跏坐；三、想花開；合四、花開光照。初；起心往彼。

「『當起自心生於西方極樂世界。』」二、蓮中跏坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『當起自心生於西方極樂世界。』」二、蓮中跏坐。

「『於蓮華中結跏趺坐。』」三、想花開合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『於蓮華中結跏趺坐。』」三、想花開合。

「『作蓮華合想、作蓮華開想。』」四、花開光照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『作蓮華合想、作蓮華開想。』」四、花開光照。

「『蓮華開時，有五百色光來照身想、眼目開想。』」二、明普見，二：初、聖眾滿空；二、依正說法。初、聖眾滿空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『蓮華開時，有五百色光來照身想、眼目開想。』」二、明普見，二：初、聖眾滿空；二、依正說法。初、聖眾滿空。

「『見佛菩薩滿虛空中。』」佛菩薩者，即三聖也。二、依正說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『見佛菩薩滿虛空中。』」佛菩薩者，即三聖也。二、依正說法。

「『水鳥樹林及與諸佛所出音聲，皆演妙法，與十二部經合。出定之時，憶持不失。』」水鳥樹林，依報說法。及諸佛者，正報說法。仍須合教，以驗真妄。二、結名義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『水鳥樹林及與諸佛所出音聲，皆演妙法，與十二部經合。出定之時，憶持不失。』」水鳥樹林，依報說法。及諸佛者，正報說法。仍須合教，以驗真妄。二、結名義。

「『見此事已，名見無量壽佛極樂世界。是為普觀想，名第十二觀。』」雙結依正，故得普名。三、彰感應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『見此事已，名見無量壽佛極樂世界。是為普觀想，名第十二觀。』」雙結依正，故得普名。三、彰感應。

「『無量壽佛化身無數，與觀世音，大勢至常來至此行人之所。』」三聖常來安慰印可。第十三、雜觀，三：初、揀機；二、示觀法；三、結示。初、揀機。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『無量壽佛化身無數，與觀世音，大勢至常來至此行人之所。』」三聖常來安慰印可。第十三、雜觀，三：初、揀機；二、示觀法；三、結示。初、揀機。

「佛告阿難及韋提希：『若欲至心生西方者。』」若欲者，則揀非欲不預此法也。二、示觀法，二：初、觀佛；一、觀二菩薩。初、觀佛，五：初、先觀小身；二、後觀大身；三、舉像況真；四、身量不定；五、指餘諸相。初、先觀小身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告阿難及韋提希：『若欲至心生西方者。』」若欲者，則揀非欲不預此法也。二、示觀法，二：初、觀佛；一、觀二菩薩。初、觀佛，五：初、先觀小身；二、後觀大身；三、舉像況真；四、身量不定；五、指餘諸相。初、先觀小身。

「『先當觀於一丈六像在池水上。』」順此方機，故觀丈六。不言坐立，應是立像。二、後現大身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『先當觀於一丈六像在池水上。』」順此方機，故觀丈六。不言坐立，應是立像。二、後現大身。

「『如先所說，無量壽佛身量無邊，非是凡夫心力所及。然彼如來願力故，有憶持者必得成就。』」先所說者，指前佛觀。凡夫心劣雖不能觀，仗佛願力有想必成。三、舉像況真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如先所說，無量壽佛身量無邊，非是凡夫心力所及。然彼如來願力故，有憶持者必得成就。』」先所說者，指前佛觀。凡夫心劣雖不能觀，仗佛願力有想必成。三、舉像況真。

「『但想佛像，得無量福，況復觀佛具足身相。』」想像獲福，觀真可知。四、身量不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『但想佛像，得無量福，況復觀佛具足身相。』」想像獲福，觀真可知。四、身量不定。

「『阿彌陀佛神通如意，於十方國變現自在，或現大身滿虛空中，或現小身丈六八尺。』」佛無大小，隨機有異。五、指餘諸相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『阿彌陀佛神通如意，於十方國變現自在，或現大身滿虛空中，或現小身丈六八尺。』」佛無大小，隨機有異。五、指餘諸相。

「『所現之形皆真金色，圓光化佛及寶蓮華，如上所說。』」金色圓光，如前佛觀。寶蓮，即花座觀。二、觀二菩薩，二：初、示同異教令辨識；二、明隨侍以顯須觀。初、示同異教令辨識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『所現之形皆真金色，圓光化佛及寶蓮華，如上所說。』」金色圓光，如前佛觀。寶蓮，即花座觀。二、觀二菩薩，二：初、示同異教令辨識；二、明隨侍以顯須觀。初、示同異教令辨識。

「『觀世音菩薩及大勢至，於一切處身同眾生，但觀首相，知是觀世音、知是大勢至。』」身同眾生，即彼徒眾中下二輩形相全乖，諸大菩薩則有相濫。經云「眾生生者皆是阿鞞跋致，其中多有一生補處，其數甚多」等。但觀首相，可辨二聖，觀音冠有立佛、勢至髻有寶瓶。二、明隨侍以顯須觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『觀世音菩薩及大勢至，於一切處身同眾生，但觀首相，知是觀世音、知是大勢至。』」身同眾生，即彼徒眾中下二輩形相全乖，諸大菩薩則有相濫。經云「眾生生者皆是阿鞞跋致，其中多有一生補處，其數甚多」等。但觀首相，可辨二聖，觀音冠有立佛、勢至髻有寶瓶。二、明隨侍以顯須觀。

「『此二菩薩助阿彌陀佛普化一切。』」助佛行化，即影響眾，由常隨侍故必觀之。三、結示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此二菩薩助阿彌陀佛普化一切。』」助佛行化，即影響眾，由常隨侍故必觀之。三、結示。

「『是為雜想觀，名第十三觀。』」三聖不同，大小有異，故云雜想也。十四已下，三種觀彼徒眾。三輩九品並所觀境，因明生相，人多惑之。今謂文中所敘並是已生彼國之人，當本修因感果之相，以為三種近觀之境。又云為令識位有上中下，即是《大本》三品也。今謂《大本》三品皆標發菩提心，可對今經上三品耳。中下二品則非所對，況復因行與今全別，尋經校之方知不爾。今明上三品，即彼菩薩眾也；中三品，即彼聲聞眾也；下三品，即彼人民眾也。三輩九品攝盡彼方聖凡之眾。又復三輩各分高下，如後具明。第十四、上輩，有五：一、發菩提心，大乘心也；二、解第一義，大乘解也；三、修行諸行，大乘行也；四、深信因果，大乘信也；五、迴向往生，大乘願也。如此五法，上三品中出沒互見。上品上生具五，經明三心三行是也。上品中生有四，唯缺大行，經云「善解義趣」是也。上品下生有三，缺於解、行，經云「但發無上道心」是也。若無第一不為上品，若無四五即不往生，故上三品即攝補處不退初心諸大菩薩也。第十四、上輩，三：初、上品上生；二、上品中生；三、上品下生。初、上品上生，三：初、標；二、釋；三、結。初、標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是為雜想觀，名第十三觀。』」三聖不同，大小有異，故云雜想也。十四已下，三種觀彼徒眾。三輩九品並所觀境，因明生相，人多惑之。今謂文中所敘並是已生彼國之人，當本修因感果之相，以為三種近觀之境。又云為令識位有上中下，即是《大本》三品也。今謂《大本》三品皆標發菩提心，可對今經上三品耳。中下二品則非所對，況復因行與今全別，尋經校之方知不爾。今明上三品，即彼菩薩眾也；中三品，即彼聲聞眾也；下三品，即彼人民眾也。三輩九品攝盡彼方聖凡之眾。又復三輩各分高下，如後具明。第十四、上輩，有五：一、發菩提心，大乘心也；二、解第一義，大乘解也；三、修行諸行，大乘行也；四、深信因果，大乘信也；五、迴向往生，大乘願也。如此五法，上三品中出沒互見。上品上生具五，經明三心三行是也。上品中生有四，唯缺大行，經云「善解義趣」是也。上品下生有三，缺於解、行，經云「但發無上道心」是也。若無第一不為上品，若無四五即不往生，故上三品即攝補處不退初心諸大菩薩也。第十四、上輩，三：初、上品上生；二、上品中生；三、上品下生。初、上品上生，三：初、標；二、釋；三、結。初、標。

「佛告阿難及韋提希：『上品上生者，』」二、釋，四：初、修因；二、感勝緣；三、見已得生；四、生後益。初、修因，二：初、發三心；二、修三行。初、發三心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告阿難及韋提希：『上品上生者，』」二、釋，四：初、修因；二、感勝緣；三、見已得生；四、生後益。初、修因，二：初、發三心；二、修三行。初、發三心。

「『若有眾生願生彼國者，發三種心，即便往生。何等為三？一者至誠心、二者深心、三者迴向發願心。具三心者，必生彼國。』」發三心者，菩提心也，亦名無上道心。一至誠者，求佛菩提決定堅固，至佛不移也。二深心者，於大乘法聞思修習，至佛不已也。《釋論》云「智度大海，唯佛窮底」，故云深也。三迴向發願，所修功德普施眾生，至佛無盡。若對三聚，初即攝律儀，無惡不斷，故必至誠；二即攝善法，無善不修，故必漸深；三攝眾生，無生不度，故必迴施。若對三佛，初是斷德，法身佛也；二即智德，報身佛也；三即恩德，應身佛也。果有三佛，因必三心，不可缺一，餘廣如別。二、修三行，二：初、列行相；二、示時限。初、列行相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若有眾生願生彼國者，發三種心，即便往生。何等為三？一者至誠心、二者深心、三者迴向發願心。具三心者，必生彼國。』」發三心者，菩提心也，亦名無上道心。一至誠者，求佛菩提決定堅固，至佛不移也。二深心者，於大乘法聞思修習，至佛不已也。《釋論》云「智度大海，唯佛窮底」，故云深也。三迴向發願，所修功德普施眾生，至佛無盡。若對三聚，初即攝律儀，無惡不斷，故必至誠；二即攝善法，無善不修，故必漸深；三攝眾生，無生不度，故必迴施。若對三佛，初是斷德，法身佛也；二即智德，報身佛也；三即恩德，應身佛也。果有三佛，因必三心，不可缺一，餘廣如別。二、修三行，二：初、列行相；二、示時限。初、列行相。

「『復有三種眾生當得往生。何等為三？一者慈心不殺，具諸戒行；二者讀誦大乘方等經典；三者修行六念迴，向發願願生彼國。』」發上三心，必修三行。然有徑修三行，義具三心，故云復有三種眾生等。一不殺，是諸戒之首，故別標之。具諸戒行，此上品中須納大乘菩薩戒。依《善戒經》，先受五十具，後受菩薩戒，故云諸戒。此即對上至誠心也。二讀誦經典，不唯讀誦，必須學解發生智慧。此即對深心也。三迴向發願，對上可知。仍加六念，即念三寶及戒、施、天，名大乘六念也。二、示時限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復有三種眾生當得往生。何等為三？一者慈心不殺，具諸戒行；二者讀誦大乘方等經典；三者修行六念迴，向發願願生彼國。』」發上三心，必修三行。然有徑修三行，義具三心，故云復有三種眾生等。一不殺，是諸戒之首，故別標之。具諸戒行，此上品中須納大乘菩薩戒。依《善戒經》，先受五十具，後受菩薩戒，故云諸戒。此即對上至誠心也。二讀誦經典，不唯讀誦，必須學解發生智慧。此即對深心也。三迴向發願，對上可知。仍加六念，即念三寶及戒、施、天，名大乘六念也。二、示時限。

「『具此功德一日乃至七日，即得往生。』」少至一日、多至七日，舉少況多，欲彰功勝。則知菩薩大行一念能行猶為佛種，況一日七日，寧不往生耶？二、感勝緣，三：初、眾聖來迎；二、彌陀光照；三、眾聖同音。初、眾聖來迎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『具此功德一日乃至七日，即得往生。』」少至一日、多至七日，舉少況多，欲彰功勝。則知菩薩大行一念能行猶為佛種，況一日七日，寧不往生耶？二、感勝緣，三：初、眾聖來迎；二、彌陀光照；三、眾聖同音。初、眾聖來迎。

「『生彼國時，此人精進勇猛故，阿彌陀如來與觀世音、大勢至，無數化佛、百千比丘聲聞大眾、無數諸天七寶宮殿，觀世音菩薩執金剛臺，與大勢至菩薩至行者前。』」精進勇猛，即能感也。精進不懈，勇猛不退。阿彌下，彰聖應，佛與大眾共集其前。七寶宮殿，即佛居處。金剛臺，即蓮華座，下云「此紫金臺如大寶華」是也。但此金剛與下為異，二聖共執付與乘之。二、彌陀光照與眾接引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『生彼國時，此人精進勇猛故，阿彌陀如來與觀世音、大勢至，無數化佛、百千比丘聲聞大眾、無數諸天七寶宮殿，觀世音菩薩執金剛臺，與大勢至菩薩至行者前。』」精進勇猛，即能感也。精進不懈，勇猛不退。阿彌下，彰聖應，佛與大眾共集其前。七寶宮殿，即佛居處。金剛臺，即蓮華座，下云「此紫金臺如大寶華」是也。但此金剛與下為異，二聖共執付與乘之。二、彌陀光照與眾接引。

「『阿彌陀佛放大光明照行者身，與諸菩薩授手迎接。』」三、眾聖同音讚歎勸進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『阿彌陀佛放大光明照行者身，與諸菩薩授手迎接。』」三、眾聖同音讚歎勸進。

「『觀世音、大勢至與無數菩薩讚歎行者，勸進其心。』」三、見已得生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『觀世音、大勢至與無數菩薩讚歎行者，勸進其心。』」三、見已得生。

「『行者見已歡喜踊躍，自見其身乘金剛臺，隨從佛後，如彈指頃往生彼國。』」得生所感聖境，故必歡喜。形留神往，有如蟬蛻。十萬億土剎那即至，彼佛威神、眾生業力，易軀換報如反掌耳。四、生後益，五：初、見佛菩薩；二、聞法得悟；三、遊歷十方；四、獲記還國；五、證總持門。初、見佛菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『行者見已歡喜踊躍，自見其身乘金剛臺，隨從佛後，如彈指頃往生彼國。』」得生所感聖境，故必歡喜。形留神往，有如蟬蛻。十萬億土剎那即至，彼佛威神、眾生業力，易軀換報如反掌耳。四、生後益，五：初、見佛菩薩；二、聞法得悟；三、遊歷十方；四、獲記還國；五、證總持門。初、見佛菩薩。

「『生彼國已，見佛色身眾相具足，見諸菩薩色相具足。』」生彼即見，與下為異。二、聞法得悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『生彼國已，見佛色身眾相具足，見諸菩薩色相具足。』」生彼即見，與下為異。二、聞法得悟。

「『光明寶林演說妙法，聞已即悟無生法忍。』」說妙法者，大乘法也。得無生忍，即斷證也。三、遊歷十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『光明寶林演說妙法，聞已即悟無生法忍。』」說妙法者，大乘法也。得無生忍，即斷證也。三、遊歷十方。

「『經須臾間歷事諸佛遍十方界。』」承事諸佛，習學方便。四、獲記還國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『經須臾間歷事諸佛遍十方界。』」承事諸佛，習學方便。四、獲記還國。

「『於諸佛前次第授記，還到本國。』」即佛觀云「諸佛現前授記」是也。五、證總持門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『於諸佛前次第授記，還到本國。』」即佛觀云「諸佛現前授記」是也。五、證總持門。

「『得無量百千陀羅尼門。』」陀羅尼，此翻總持，一能持善、二能遮惡，即於無量法門無不通達。三，結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『得無量百千陀羅尼門。』」陀羅尼，此翻總持，一能持善、二能遮惡，即於無量法門無不通達。三，結。

「『是名上品上生者。』」二、上品中生，三：初、標；二、釋；三、結。初。標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是名上品上生者。』」二、上品中生，三：初、標；二、釋；三、結。初。標。

「『上品中生者，』」二、釋，四：初、修因；二、感緣；三、得往生；四、生後益。初、修因，二：初、行業；二、發願。初。行業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『上品中生者，』」二、釋，四：初、修因；二、感緣；三、得往生；四、生後益。初、修因，二：初、行業；二、發願。初。行業。

「『不必受持讀誦方等經典，善解義趣，於第一義心不驚動，深信因果，不謗大乘。』」上二句，示缺行也。善下，彰有解也。第一義者，了達諸法畢竟空寂。由從緣起無自性故，出過諸法，故云第一。心不驚者，不狐疑也。信因果者，諸法雖空，善惡因果無毫差也。如此信解，方契大乘，豈有謗耶？二、發願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『不必受持讀誦方等經典，善解義趣，於第一義心不驚動，深信因果，不謗大乘。』」上二句，示缺行也。善下，彰有解也。第一義者，了達諸法畢竟空寂。由從緣起無自性故，出過諸法，故云第一。心不驚者，不狐疑也。信因果者，諸法雖空，善惡因果無毫差也。如此信解，方契大乘，豈有謗耶？二、發願。

「『以此功德迴向，願求生極樂國。』」迴此功德向彼莊嚴，故云迴向。若無願求，縱有信解，不出輪迴。二、感緣，三：初、眾聖來迎；二、讚歎安慰；三、授手接引。初、眾聖來迎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此功德迴向，願求生極樂國。』」迴此功德向彼莊嚴，故云迴向。若無願求，縱有信解，不出輪迴。二、感緣，三：初、眾聖來迎；二、讚歎安慰；三、授手接引。初、眾聖來迎。

「『行此行者命欲終時，阿彌陀佛與觀世音、大勢至，無量大眾眷屬圍遶，持紫金臺至行者前。』」紫金臺，亦即蓮花。二、讚歎安慰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『行此行者命欲終時，阿彌陀佛與觀世音、大勢至，無量大眾眷屬圍遶，持紫金臺至行者前。』」紫金臺，亦即蓮花。二、讚歎安慰。

「『讚言：「法子！汝行大乘，解第一義。」』」從法化生，故名法子。三、授手接引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『讚言：「法子！汝行大乘，解第一義。」』」從法化生，故名法子。三、授手接引。

「『「是故我今來迎接汝。」與千化佛一時授手。』」三、得往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『「是故我今來迎接汝。」與千化佛一時授手。』」三、得往生。

「『行者自見坐紫金臺，合掌叉手讚歎諸佛，如一念頃，即生彼國七寶池中。』」彈指、一念，經文互舉。四、生後益，九：初、經宿花開；二、身變金色；三、寶華承足；四、眾聖光照；五、開悟深法；六、下臺禮讚；七、不退菩提；八、遊行十方；九、得忍獲記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『行者自見坐紫金臺，合掌叉手讚歎諸佛，如一念頃，即生彼國七寶池中。』」彈指、一念，經文互舉。四、生後益，九：初、經宿花開；二、身變金色；三、寶華承足；四、眾聖光照；五、開悟深法；六、下臺禮讚；七、不退菩提；八、遊行十方；九、得忍獲記。

初、經宿花開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、經宿花開。

「『此紫金臺如大寶華，經宿則開。』」二、身變金色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此紫金臺如大寶華，經宿則開。』」二、身變金色。

「『行者身作紫磨金色。』」準《大本》中彼土眾生身皆金色，此中特標必應殊異。三、寶華承足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『行者身作紫磨金色。』」準《大本》中彼土眾生身皆金色，此中特標必應殊異。三、寶華承足。

「『足下亦有七寶蓮華。』」四、眾聖光照。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『足下亦有七寶蓮華。』」四、眾聖光照。

「『佛及菩薩俱時放光，照行者身。』」五、開悟深法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『佛及菩薩俱時放光，照行者身。』」五、開悟深法。

「『目即開明，因前宿習，普聞眾聲純說甚深第一義諦。』」六、下臺禮讚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『目即開明，因前宿習，普聞眾聲純說甚深第一義諦。』」六、下臺禮讚。

「『即下金臺，禮佛合掌，讚歎世尊。』」七、不退菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『即下金臺，禮佛合掌，讚歎世尊。』」七、不退菩提。

「『經於七日，應時即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。』」即七日已得不退轉。八、遊行十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『經於七日，應時即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉。』」即七日已得不退轉。八、遊行十方。

「『應時即能飛行，偏至十方歷事諸佛。』」具六神通，故能飛行。九、得忍獲記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『應時即能飛行，偏至十方歷事諸佛。』」具六神通，故能飛行。九、得忍獲記。

「『於諸佛所修諸三昧，經一小劫得無生忍，現前授記。』」一小劫者，亦據此土一增減為言。三。結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『於諸佛所修諸三昧，經一小劫得無生忍，現前授記。』」一小劫者，亦據此土一增減為言。三。結。

「『是名上品中生者。』」三、上品下生，三：初、標；二、釋；三、總結。初、標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是名上品中生者。』」三、上品下生，三：初、標；二、釋；三、總結。初、標。

「『上品下生者，』」二、釋，四：初、修因；二、感緣；三、得生；四、生後益。初、修因，二：初、有信發心；二、迴向願求。初、有信發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『上品下生者，』」二、釋，四：初、修因；二、感緣；三、得生；四、生後益。初、修因，二：初、有信發心；二、迴向願求。初、有信發心。

「『亦信因果，不謗大乘，但發無上道心。』」顯無解行。二、迴向願求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『亦信因果，不謗大乘，但發無上道心。』」顯無解行。二、迴向願求。

「『以此功德，迴向求生極樂國。』」義同前釋。二、感緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此功德，迴向求生極樂國。』」義同前釋。二、感緣。

「『行者命欲終時，阿彌陀佛及觀世音、大勢至，與諸菩薩持金蓮華，化作五百佛來迎此人。五百化佛一時授手，讚言：「法子！汝今清淨發無上道心，我來迎汝。」』」金蓮花，亦即臺座。讚言清淨者，既發大心，必離諸惡故。三、得生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『行者命欲終時，阿彌陀佛及觀世音、大勢至，與諸菩薩持金蓮華，化作五百佛來迎此人。五百化佛一時授手，讚言：「法子！汝今清淨發無上道心，我來迎汝。」』」金蓮花，亦即臺座。讚言清淨者，既發大心，必離諸惡故。三、得生。

「『見此事時，即見自身坐金蓮華。坐已華合，隨世尊後，即得往生七寶池中。不言時限，同前一念。』」四、生後益，五：初、華開；二、見佛；三、聞法；四、遊歷；五、入位。初、華開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『見此事時，即見自身坐金蓮華。坐已華合，隨世尊後，即得往生七寶池中。不言時限，同前一念。』」四、生後益，五：初、華開；二、見佛；三、聞法；四、遊歷；五、入位。初、華開。

「『一日一夜蓮華乃開。』」二、見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『一日一夜蓮華乃開。』」二、見佛。

「『七日之中乃得見佛。雖見佛身。於眾相好心不明了。』」三、聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『七日之中乃得見佛。雖見佛身。於眾相好心不明了。』」三、聞法。

「『於三七日後，乃了了見。聞眾音聲，皆演妙法。』」四、遊歷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『於三七日後，乃了了見。聞眾音聲，皆演妙法。』」四、遊歷。

「『遊歷十方供養諸佛，於諸佛前聞甚深法。』」五、入位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『遊歷十方供養諸佛，於諸佛前聞甚深法。』」五、入位。

「『經三小劫，得百法明門，住歡喜地。』」百法明門者，《華嚴》云「初地菩薩於剎那頃得百三昧，見百諸佛，神通能過百佛國、能動百佛世界，光明遍照百佛世界，能成就百眾生，能知過去未來百劫，能入百法門，能現百身。復為一身以百菩薩莊嚴眷屬。」若《仁王經》有千法明門、萬法明門等。歡喜地即初地，初登聖果，多歡喜故。三、總結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『經三小劫，得百法明門，住歡喜地。』」百法明門者，《華嚴》云「初地菩薩於剎那頃得百三昧，見百諸佛，神通能過百佛國、能動百佛世界，光明遍照百佛世界，能成就百眾生，能知過去未來百劫，能入百法門，能現百身。復為一身以百菩薩莊嚴眷屬。」若《仁王經》有千法明門、萬法明門等。歡喜地即初地，初登聖果，多歡喜故。三、總結。

「『是名上品下生者。是名上輩生想，名第十四觀。』」三品行相如上已明，今更重分，淺深有異。一臨終接引異，上生佛菩薩接、中生與千化佛接、下品下生五百化佛接。二所乘華座異，上生金剛臺、中生紫金臺、下生金蓮花。三見佛聞法異，上生到即見聞、中生經宿、下生七日至三七日。四花開異，上生已開、中生經宿、下生一日一夜。五證入異，上生到彼即證、中生一小劫、下生三小劫。尋文可見。第十五、中輩三品，此攝四果聲聞眾。經云「彼佛有無量無邊聲聞弟子，皆阿羅漢」等。問：彼國純一大乘清淨良伴，何有小乘聲聞耶？答：此土聲聞則有二種，一者定性，謂沈空滯寂取滅度者。《往生論》云「二乘種不生」，即此類也。二不定性，謂中間迴向。已經開顯，知常獲記，雖是聲聞，不住小果。《法華》真阿羅漢，《涅槃》出家菩薩淨土聲聞，即同此類。已聞大教發菩提心，但先學小乘，聞說苦空無常無我發其本習，先證小果，終歸大乘。此三品中，上生常持五、八、十、具四種戒行；中生亦持四戒，但一日一夜；下生孝養仁慈。上二專持佛戒，並有迴向願求；下一止依世教，故但臨終遇善。三階行別，故分高下。第十五、中輩，三：初、中品上生；二、中品中生；三、中品下生。初、中品上生，三：初、標；二、釋；三、結。初、標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是名上品下生者。是名上輩生想，名第十四觀。』」三品行相如上已明，今更重分，淺深有異。一臨終接引異，上生佛菩薩接、中生與千化佛接、下品下生五百化佛接。二所乘華座異，上生金剛臺、中生紫金臺、下生金蓮花。三見佛聞法異，上生到即見聞、中生經宿、下生七日至三七日。四花開異，上生已開、中生經宿、下生一日一夜。五證入異，上生到彼即證、中生一小劫、下生三小劫。尋文可見。第十五、中輩三品，此攝四果聲聞眾。經云「彼佛有無量無邊聲聞弟子，皆阿羅漢」等。問：彼國純一大乘清淨良伴，何有小乘聲聞耶？答：此土聲聞則有二種，一者定性，謂沈空滯寂取滅度者。《往生論》云「二乘種不生」，即此類也。二不定性，謂中間迴向。已經開顯，知常獲記，雖是聲聞，不住小果。《法華》真阿羅漢，《涅槃》出家菩薩淨土聲聞，即同此類。已聞大教發菩提心，但先學小乘，聞說苦空無常無我發其本習，先證小果，終歸大乘。此三品中，上生常持五、八、十、具四種戒行；中生亦持四戒，但一日一夜；下生孝養仁慈。上二專持佛戒，並有迴向願求；下一止依世教，故但臨終遇善。三階行別，故分高下。第十五、中輩，三：初、中品上生；二、中品中生；三、中品下生。初、中品上生，三：初、標；二、釋；三、結。初、標。

「佛告阿難及韋提希：『中品上生者，』」二、釋，四：初、修因；二、感緣；三、得生；四、生後益。初、修因，二：初、明行業；二、示願求。初、明行業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告阿難及韋提希：『中品上生者，』」二、釋，四：初、修因；二、感緣；三、得生；四、生後益。初、修因，二：初、明行業；二、示願求。初、明行業。

「『若有眾生受持五戒、持八戒齋、修行諸戒，不造五逆、無眾過患。』」五八，在家二眾戒。諸戒，即包十具出家五眾戒。五戒者，一不殺、二不盜、三不邪婬、四不妄語、五不飲酒。八戒加三，六不著花鬘纓絡香油塗身、七不坐高床及不歌舞倡伎、八不過中食。婬斷邪正，名加淨行。齊一其心，故名八齊。禁閉諸根，亦名八關。廣如律中。然此四戒，或道或俗各持、或出家兼具。既持淨戒，必離眾過。五逆，過中之大，故特標之。二、示願求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若有眾生受持五戒、持八戒齋、修行諸戒，不造五逆、無眾過患。』」五八，在家二眾戒。諸戒，即包十具出家五眾戒。五戒者，一不殺、二不盜、三不邪婬、四不妄語、五不飲酒。八戒加三，六不著花鬘纓絡香油塗身、七不坐高床及不歌舞倡伎、八不過中食。婬斷邪正，名加淨行。齊一其心，故名八齊。禁閉諸根，亦名八關。廣如律中。然此四戒，或道或俗各持、或出家兼具。既持淨戒，必離眾過。五逆，過中之大，故特標之。二、示願求。

「『以此善根，迴向願求生於西方極樂世界。』」善根為因，生彼是果。二、感緣，三：初、眾聖現前；二、光明照觸；三、說法開悟。初、眾聖現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此善根，迴向願求生於西方極樂世界。』」善根為因，生彼是果。二、感緣，三：初、眾聖現前；二、光明照觸；三、說法開悟。初、眾聖現前。

「『臨命終時，阿彌陀佛與諸比丘眷屬圍繞。』」二、光明照觸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『臨命終時，阿彌陀佛與諸比丘眷屬圍繞。』」二、光明照觸。

「『放金色光，至其人所。』」三、說法開悟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『放金色光，至其人所。』」三、說法開悟。

「『演說苦、空、無常、無我，讚歎出家得離眾苦。』」讚歎出家，即明此品多收道眾。離苦者，近離塵緣，遠清煩惑。三、得生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『演說苦、空、無常、無我，讚歎出家得離眾苦。』」讚歎出家，即明此品多收道眾。離苦者，近離塵緣，遠清煩惑。三、得生。

「『行者見已心大歡喜，自見己身坐蓮華臺，長跪合掌為佛作禮，未舉頭頃，即往生極樂世界。』」坐蓮禮佛，識神即脫。四、生後益，三：初、花開；二、聞法；三、得道。初、花開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『行者見已心大歡喜，自見己身坐蓮華臺，長跪合掌為佛作禮，未舉頭頃，即往生極樂世界。』」坐蓮禮佛，識神即脫。四、生後益，三：初、花開；二、聞法；三、得道。初、花開。

「『蓮華尋開。當華敷時，』」合有見佛，文略不明。二、聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『蓮華尋開。當華敷時，』」合有見佛，文略不明。二、聞法。

「『聞眾音聲讚歎四諦。』」贊四諦者，順所習故。苦集二諦，世間因果，是所斷；滅道二諦，出世因果，是所證。四法皆實，故並名諦。三、得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『聞眾音聲讚歎四諦。』」贊四諦者，順所習故。苦集二諦，世間因果，是所斷；滅道二諦，出世因果，是所證。四法皆實，故並名諦。三、得道。

「『應時即得阿羅漢道，三明六通，具八解脫。』」阿即翻無，羅漢為生。結惑已盡，不受後有，故言無生。亦云應供、殺賊，如別所明。三明者，過去宿命明、現在漏盡明、末來天眼明，三皆洞徹，獨得稱明。六通，一天眼、二天耳、三他心、四宿命、五如意、六漏盡，六皆無壅，故總名通。八解脫，亦名八背捨。一、內有色相外觀也(不懷內身骨人，而觀外色不淨，此位在初禪)。二、內無相外觀也(懷滅內骨人，觀外不淨，得入二禪)。三、緣淨背捨身作證(除外不淨，定心清潔，名緣淨。以無著心受三禪樂，名身證)。四、虛空處背捨(滅四禪色心，緣無邊空而入定，知無常苦空，心厭背故)。五、識處背捨(捨空，緣識入定，知無常，生厭背)。六、無所有處背捨(捨識，緣無所有入定，知無常，生厭背)。七、非有想非無想背捨(捨無所有，緣非非想入定，知無常，生厭背)。八、滅受想背捨(背滅受，捨諸心心數法，入定休息，名背捨)。餘如法界次第。三、結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『應時即得阿羅漢道，三明六通，具八解脫。』」阿即翻無，羅漢為生。結惑已盡，不受後有，故言無生。亦云應供、殺賊，如別所明。三明者，過去宿命明、現在漏盡明、末來天眼明，三皆洞徹，獨得稱明。六通，一天眼、二天耳、三他心、四宿命、五如意、六漏盡，六皆無壅，故總名通。八解脫，亦名八背捨。一、內有色相外觀也(不懷內身骨人，而觀外色不淨，此位在初禪)。二、內無相外觀也(懷滅內骨人，觀外不淨，得入二禪)。三、緣淨背捨身作證(除外不淨，定心清潔，名緣淨。以無著心受三禪樂，名身證)。四、虛空處背捨(滅四禪色心，緣無邊空而入定，知無常苦空，心厭背故)。五、識處背捨(捨空，緣識入定，知無常，生厭背)。六、無所有處背捨(捨識，緣無所有入定，知無常，生厭背)。七、非有想非無想背捨(捨無所有，緣非非想入定，知無常，生厭背)。八、滅受想背捨(背滅受，捨諸心心數法，入定休息，名背捨)。餘如法界次第。三、結。

「『是名中品上生者。』」二、中品中生，三：初、標；二、釋；三、結。初、標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是名中品上生者。』」二、中品中生，三：初、標；二、釋；三、結。初、標。

「『中品中生者，』」二、釋，四：初、修因；二、感緣；三、得生；四、生後益。初、修因，二：初、行業；二、願求。初、行業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『中品中生者，』」二、釋，四：初、修因；二、感緣；三、得生；四、生後益。初、修因，二：初、行業；二、願求。初、行業。

「『若有眾生若一日一夜受持八戒齋，若一日一夜持沙彌戒、若一日一夜持具足戒，威儀無缺。』」文略五戒，前略十具，前後互見，必具四戒。沙彌戒即十戒，前八戒中分七為二，加不捉金銀錢寶。具足戒，即大僧大尼所受戒。七支具發，遍該生境，故云具足。二、願求。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若有眾生若一日一夜受持八戒齋，若一日一夜持沙彌戒、若一日一夜持具足戒，威儀無缺。』」文略五戒，前略十具，前後互見，必具四戒。沙彌戒即十戒，前八戒中分七為二，加不捉金銀錢寶。具足戒，即大僧大尼所受戒。七支具發，遍該生境，故云具足。二、願求。

「『以此功德，迴向願求生極樂國。戒香薰修。』」持戒淨業以求淨報。持戒成德，名稱遠聞，故喻如香。二、感緣，二：初、見佛眾聖；二、聞空讚歎。初、見佛眾聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以此功德，迴向願求生極樂國。戒香薰修。』」持戒淨業以求淨報。持戒成德，名稱遠聞，故喻如香。二、感緣，二：初、見佛眾聖；二、聞空讚歎。初、見佛眾聖。

「『如此行者命欲終，時見阿彌陀佛與諸眷屬放金色光，持七寶蓮華至行者前。』」放光照觸，持花迎取。二、聞空讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如此行者命欲終，時見阿彌陀佛與諸眷屬放金色光，持七寶蓮華至行者前。』」放光照觸，持花迎取。二、聞空讚歎。

「『行者自聞空中有聲讚言：「善男子！如汝善人！隨順三世諸佛教故，我來迎汝。」』」三世諸佛並勸持戒斷惡修善，故今持戒即是隨順。三、得生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『行者自聞空中有聲讚言：「善男子！如汝善人！隨順三世諸佛教故，我來迎汝。」』」三世諸佛並勸持戒斷惡修善，故今持戒即是隨順。三、得生。

「『行者自見坐蓮華上，蓮華即合，生於西方極樂世界。』」花合即生，亦一念頃。四、生後益，三：初、見佛；二、聞法；三、獲證。初、見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『行者自見坐蓮華上，蓮華即合，生於西方極樂世界。』」花合即生，亦一念頃。四、生後益，三：初、見佛；二、聞法；三、獲證。初、見佛。

「『在寶池中經於七日，蓮華乃敷。華既敷已，開目合掌讚歎世尊。』」文敘讚歎，理合先見。二、聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『在寶池中經於七日，蓮華乃敷。華既敷已，開目合掌讚歎世尊。』」文敘讚歎，理合先見。二、聞法。

「『聞法歡喜。』」聞法，亦即四諦、苦空無常等，下品同然。三、獲證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『聞法歡喜。』」聞法，亦即四諦、苦空無常等，下品同然。三、獲證。

「『得須陀洹，經半劫已成阿羅漢。』」須陀洹，此翻逆流，謂逆生死流，即初果也。三、結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『得須陀洹，經半劫已成阿羅漢。』」須陀洹，此翻逆流，謂逆生死流，即初果也。三、結。

「『是名中品中生者。』」三、中品下生，三：初、標；二、釋；三、總結。初、標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是名中品中生者。』」三、中品下生，三：初、標；二、釋；三、總結。初、標。

「『中品下生者，』」二、釋，四：初、修因；二、遇緣；三、得生；四、生後益。初、修因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『中品下生者，』」二、釋，四：初、修因；二、遇緣；三、得生；四、生後益。初、修因。

「『若有善男子善女人，孝養父母，行世仁慈。』執勞侍奉，順色承志，故名孝養父母，儒教以為百行之本。推愛及物，博施濟眾，故云行世仁慈，儒宗以為君子之德。由生前積善，故臨終遇緣。二、遇緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若有善男子善女人，孝養父母，行世仁慈。』執勞侍奉，順色承志，故名孝養父母，儒教以為百行之本。推愛及物，博施濟眾，故云行世仁慈，儒宗以為君子之德。由生前積善，故臨終遇緣。二、遇緣。

「『此人命欲終時，遇善知識，為其廣說阿彌陀佛國土樂事，亦說法藏比丘四十八願。』」以善化人，眾所知識，知其道德、識其儀貌。《法華》妙莊嚴王云「善知識者是大因緣」，即指妻兒為善知識。故知但能開導，不局僧俗。國土樂事，如上依報及大小《彌陀經》所說。法藏比丘者，彌陀因名。昔為國王，遇世自在王佛，棄國出家，即於佛前發四十八願，具如《大本》。三、得生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此人命欲終時，遇善知識，為其廣說阿彌陀佛國土樂事，亦說法藏比丘四十八願。』」以善化人，眾所知識，知其道德、識其儀貌。《法華》妙莊嚴王云「善知識者是大因緣」，即指妻兒為善知識。故知但能開導，不局僧俗。國土樂事，如上依報及大小《彌陀經》所說。法藏比丘者，彌陀因名。昔為國王，遇世自在王佛，棄國出家，即於佛前發四十八願，具如《大本》。三、得生。

「『聞此事已，尋即命終。譬如壯士屈伸臂頃，即生西方極樂世界。』」此中合有臨終持花接引等事，文略不敘。壯士屈伸頃，亦即少時，前後語變。四、生後益，三：初、花開；二、聞法；三、得道。初、花開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『聞此事已，尋即命終。譬如壯士屈伸臂頃，即生西方極樂世界。』」此中合有臨終持花接引等事，文略不敘。壯士屈伸頃，亦即少時，前後語變。四、生後益，三：初、花開；二、聞法；三、得道。初、花開。

「『生經七日，遇觀世音及大勢至。』」經文但云七日，不說花開。二、聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『生經七日，遇觀世音及大勢至。』」經文但云七日，不說花開。二、聞法。

「『聞法歡喜。』」二聖說法，未及見佛。三、得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『聞法歡喜。』」二聖說法，未及見佛。三、得道。

「『得須陀洹，經一小劫成阿羅漢。』」三、總結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『得須陀洹，經一小劫成阿羅漢。』」三、總結。

「『是名中品下生者。是名中輩生想，名第十五觀。』」前二品臨終見佛、蒙光聞法，下品並無。前二生已見佛聞法，下品但見觀音、勢至。上二並敘乘花而去、到彼花開，下品不明，義須合有，但文略耳。上生應時即得四果，中生半劫，下生一劫，尋對可了。第十六、下輩三品，並無修因，皆是平生作惡、臨終遇善。準《十疑論》，若無宿善，今亦不遇，故此三品不無遠因。上生但泛爾作過，不知慚愧；中生所敘多是出家五眾，希貪名利、毀破戒律；下生即造十惡五逆諸極重罪。罪有輕重，故分三等。第十六、下輩，三：初、下品上生；二、下品中生；三、下品下生。初、下品上生，三：初、標；二、釋；三、結。初、標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是名中品下生者。是名中輩生想，名第十五觀。』」前二品臨終見佛、蒙光聞法，下品並無。前二生已見佛聞法，下品但見觀音、勢至。上二並敘乘花而去、到彼花開，下品不明，義須合有，但文略耳。上生應時即得四果，中生半劫，下生一劫，尋對可了。第十六、下輩三品，並無修因，皆是平生作惡、臨終遇善。準《十疑論》，若無宿善，今亦不遇，故此三品不無遠因。上生但泛爾作過，不知慚愧；中生所敘多是出家五眾，希貪名利、毀破戒律；下生即造十惡五逆諸極重罪。罪有輕重，故分三等。第十六、下輩，三：初、下品上生；二、下品中生；三、下品下生。初、下品上生，三：初、標；二、釋；三、結。初、標。

「佛告阿難及韋提希：『下品上生者，』」二、釋，四。初、生來造惡；二、臨終遇緣；三、見相得生；四、生後利益。初、生來造惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告阿難及韋提希：『下品上生者，』」二、釋，四。初、生來造惡；二、臨終遇緣；三、見相得生；四、生後利益。初、生來造惡。

「『或有眾生作眾惡業，雖不誹謗方等經典，如此愚人多造惡法，無有慚愧。』」作眾惡業，明非極重；不謗經典，尚有正信。二、臨終遇緣，二：初、知識開導；二、化佛來讚。初、知識開導，二：初、聞法除業；二、稱名滅罪。初、聞法除業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『或有眾生作眾惡業，雖不誹謗方等經典，如此愚人多造惡法，無有慚愧。』」作眾惡業，明非極重；不謗經典，尚有正信。二、臨終遇緣，二：初、知識開導；二、化佛來讚。初、知識開導，二：初、聞法除業；二、稱名滅罪。初、聞法除業。

「『命欲終時遇善知識，為說大乘十二部經首題名字。以聞如是諸經名故，除却千劫極重惡業。』」二、稱名滅罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『命欲終時遇善知識，為說大乘十二部經首題名字。以聞如是諸經名故，除却千劫極重惡業。』」二、稱名滅罪。

「『智者復教合掌叉手稱南無阿彌陀佛。稱佛名故，除五十億劫生死之罪。』」經題、佛號，功力難思。滅罪劫數，文中趣舉。二、化佛來讚，二：初、化眾來迎；二、讚歎接引。初、化眾來迎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『智者復教合掌叉手稱南無阿彌陀佛。稱佛名故，除五十億劫生死之罪。』」經題、佛號，功力難思。滅罪劫數，文中趣舉。二、化佛來讚，二：初、化眾來迎；二、讚歎接引。初、化眾來迎。

「『爾時彼佛即遣化佛、化觀世音、化大勢至，至行者前。』」二、讚歎接引。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『爾時彼佛即遣化佛、化觀世音、化大勢至，至行者前。』」二、讚歎接引。

「『讚言：「善男子！汝稱佛名故，諸罪消滅。我來迎汝。」』」三、見相得生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『讚言：「善男子！汝稱佛名故，諸罪消滅。我來迎汝。」』」三、見相得生。

「『作是語已，行者即見化佛光明遍滿其室。見已歡喜，即便命終，乘寶蓮華隨化佛後，生寶池中。』」四、生後利益，三：初、花開；二、觀音說法；三、聞法入證。初、花開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『作是語已，行者即見化佛光明遍滿其室。見已歡喜，即便命終，乘寶蓮華隨化佛後，生寶池中。』」四、生後利益，三：初、花開；二、觀音說法；三、聞法入證。初、花開。

「『經七七日，蓮華乃敷。』」二、觀音說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『經七七日，蓮華乃敷。』」二、觀音說法。

「『當華敷時，大悲觀世音菩薩及大勢至菩薩放大光明，住其人前，為說十二部經。』」十二部經，一切諸佛所說經法，總大小乘有十二類，亦名十二分教。一契經、二重頌、三授記、四諷誦、五無問自說、六因緣、七譬喻、八本生、九本事、十方廣、十一未曾有、十二論義。部即類也。三、聞法入證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『當華敷時，大悲觀世音菩薩及大勢至菩薩放大光明，住其人前，為說十二部經。』」十二部經，一切諸佛所說經法，總大小乘有十二類，亦名十二分教。一契經、二重頌、三授記、四諷誦、五無問自說、六因緣、七譬喻、八本生、九本事、十方廣、十一未曾有、十二論義。部即類也。三、聞法入證。

「『聞已信解，發無上道心，經十小劫，具百法明門，得入初地。』」此下三品，生彼聞法皆發大心。前中三品但明小果，以其先發大心，故不明耳。百法明門，義同前釋。三、結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『聞已信解，發無上道心，經十小劫，具百法明門，得入初地。』」此下三品，生彼聞法皆發大心。前中三品但明小果，以其先發大心，故不明耳。百法明門，義同前釋。三、結。

「『是名下品上生者。』」二、下品中生，三：初、標；二、釋；三、結。初、標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是名下品上生者。』」二、下品中生，三：初、標；二、釋；三、結。初、標。

「佛告阿難及韋提希：『下品中生者，』」二、釋，四：初、造惡因；二、遇知識；三、得往生；四、生後益。初、造因，三：初、別列四過；二、總結四過；三、示來報。初、別列四過，四：初、毀戒過；二、犯盜過；三、說法過；四、無慚過。初、毀戒過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告阿難及韋提希：『下品中生者，』」二、釋，四：初、造惡因；二、遇知識；三、得往生；四、生後益。初、造因，三：初、別列四過；二、總結四過；三、示來報。初、別列四過，四：初、毀戒過；二、犯盜過；三、說法過；四、無慚過。初、毀戒過。

「『或有眾生，毀犯五戒、八戒及具足戒。』」文略沙彌戒。二、犯盜過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『或有眾生，毀犯五戒、八戒及具足戒。』」文略沙彌戒。二、犯盜過。

「『如此愚人，偷僧祇物、盜現前僧物。』」僧物最重，故特標之。僧祇，此翻大眾，即常住物，有二：一、常住常住，即寺宇米穀等；二、十方常住，即供僧食飲等。現前僧物亦二：一、現前現前，謂據數即分者；二、十方現前，謂作相普施者。四種僧物，盜皆結犯。經云「五逆四重，我亦能救。盜僧物者，我所不救。」斯極誡也。三、說法過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如此愚人，偷僧祇物、盜現前僧物。』」僧物最重，故特標之。僧祇，此翻大眾，即常住物，有二：一、常住常住，即寺宇米穀等；二、十方常住，即供僧食飲等。現前僧物亦二：一、現前現前，謂據數即分者；二、十方現前，謂作相普施者。四種僧物，盜皆結犯。經云「五逆四重，我亦能救。盜僧物者，我所不救。」斯極誡也。三、說法過。

「『不淨說法。』」言不淨者，假托佛法希求利養。四、無慚過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『不淨說法。』」言不淨者，假托佛法希求利養。四、無慚過。

「『無有慚愧。』」公然造作，內無羞恥。二、總結四過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『無有慚愧。』」公然造作，內無羞恥。二、總結四過。

「『以諸惡業而自莊嚴。』」惡跡盈滿，故云莊嚴。三、示來報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『以諸惡業而自莊嚴。』」惡跡盈滿，故云莊嚴。三、示來報。

「『如此罪人，以惡業故，應墮地獄。』」應墮獄者，應猶合也。二、遇知識，三：初、業相現前；二、知識開導；三、聞法滅罪。初、業相現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如此罪人，以惡業故，應墮地獄。』」應墮獄者，應猶合也。二、遇知識，三：初、業相現前；二、知識開導；三、聞法滅罪。初、業相現前。

「『命欲終時，地獄眾火一時俱至。』」地獄眾火，即鑊湯鑪炭、鎔銅鐵丸等。天台云「火車相現，即火輪也。」因中果相，自心中業。二、知識開導。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『命欲終時，地獄眾火一時俱至。』」地獄眾火，即鑊湯鑪炭、鎔銅鐵丸等。天台云「火車相現，即火輪也。」因中果相，自心中業。二、知識開導。

「『遇善知識，以大慈悲，即為讚說阿彌陀佛十力威德，廣說彼佛光明神力，亦讚戒、定、慧、解脫、解脫知見。』」說佛功德，有三：一、十力；二、光明；三、五分法身。十力者，一、是處非處力(佛知說法因緣果報，從是因不生是果，佛悉遍知)。二、業智力(佛知一切眾生三世諸業因緣果報)。三、定力(佛知一切諸佛三昧)。四、根力(佛知他眾生諸根上下)。五、欲力(佛知眾生種種樂欲)。六、性力(佛知世間種種性)。七、至處道力(佛知一切道至處相)。八、宿命力(佛知種種宿命，一世二世乃至百千世劫)。九、天眼(佛天眼淨，見眾生生死業報等相)。十、漏盡力(佛諸漏盡，故無漏心解脫)。五分中，上三可解，修因感果名解脫，五住二死究竟永盡、果後起用，名解脫知見。三、聞法滅罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『遇善知識，以大慈悲，即為讚說阿彌陀佛十力威德，廣說彼佛光明神力，亦讚戒、定、慧、解脫、解脫知見。』」說佛功德，有三：一、十力；二、光明；三、五分法身。十力者，一、是處非處力(佛知說法因緣果報，從是因不生是果，佛悉遍知)。二、業智力(佛知一切眾生三世諸業因緣果報)。三、定力(佛知一切諸佛三昧)。四、根力(佛知他眾生諸根上下)。五、欲力(佛知眾生種種樂欲)。六、性力(佛知世間種種性)。七、至處道力(佛知一切道至處相)。八、宿命力(佛知種種宿命，一世二世乃至百千世劫)。九、天眼(佛天眼淨，見眾生生死業報等相)。十、漏盡力(佛諸漏盡，故無漏心解脫)。五分中，上三可解，修因感果名解脫，五住二死究竟永盡、果後起用，名解脫知見。三、聞法滅罪。

「『此人聞已，除八十劫生死之罪，地獄猛火化為清涼風，吹諸天華，華上皆有化佛菩薩，迎接此人。』」感聖來迎。以聞佛德，一念信受，轉惡為善，火化清風，境隨心變，其速若此。三、得往生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此人聞已，除八十劫生死之罪，地獄猛火化為清涼風，吹諸天華，華上皆有化佛菩薩，迎接此人。』」感聖來迎。以聞佛德，一念信受，轉惡為善，火化清風，境隨心變，其速若此。三、得往生。

「『如一念頃，即得往生七寶池中蓮華之內。』」四、生後益，三：初、花開；二、二聖說法；三、聞法獲益。初、花開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如一念頃，即得往生七寶池中蓮華之內。』」四、生後益，三：初、花開；二、二聖說法；三、聞法獲益。初、花開。

「『經於六劫，蓮華乃敷。』」二、二聖說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『經於六劫，蓮華乃敷。』」二、二聖說法。

「『觀世音、大勢至以梵音聲安慰彼人，為說大乘甚深經典。』」三、聞法獲益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『觀世音、大勢至以梵音聲安慰彼人，為說大乘甚深經典。』」三、聞法獲益。

「『聞此法已，應時即發無上道心。』」三、結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『聞此法已，應時即發無上道心。』」三、結。

「『是名下品中生者。』」下品下生，三：初、標；二、釋；三、總結。初、標。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是名下品中生者。』」下品下生，三：初、標；二、釋；三、總結。初、標。

「佛告阿難及韋提希：『下品下生者，』」標中，上中兩輩止於上品標佛告等；獨下三品一一別標者，以作惡往生反常駭眾，易惑難信，故頻標示，意令聽受。二、釋，四：初、造惡因；二、遇緣；三、得生；四、生後益。初、造惡因，二：初、敘現業；二、示來報。初、敘現業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告阿難及韋提希：『下品下生者，』」標中，上中兩輩止於上品標佛告等；獨下三品一一別標者，以作惡往生反常駭眾，易惑難信，故頻標示，意令聽受。二、釋，四：初、造惡因；二、遇緣；三、得生；四、生後益。初、造惡因，二：初、敘現業；二、示來報。初、敘現業。

「『或有眾生作不善業、五逆十惡，具諸不善。』」五逆者，殺父、殺母、殺阿羅漢、破和合僧、出佛身血，違負恩德，故名五逆。生報即隨阿鼻，名五無間業。十惡者，即身三、口四、意三，一切惡業皆十攝之。既作極重，餘無不為，故云具諸不善。問：《大本》云「下至十念，不生我國，不取正覺；唯除五逆、誹謗正法。」今經五逆亦得生者，今解若據彌陀願力，豈遮造逆之徒？方便赴機，言乖趣合。彼則顯樂邦殊妙，欲進於善人；此明淨業功深，不遺於極惡。但使持名迴願，無不滅罪往生。故《觀佛三昧經》云「四部弟子謗方等經、作五逆罪、犯四重禁等。如是等人若能至心一日一夜繫念觀佛一相好者，諸惡罪障皆悉消滅。」引彼證此，罪滅何疑？二、示來報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『或有眾生作不善業、五逆十惡，具諸不善。』」五逆者，殺父、殺母、殺阿羅漢、破和合僧、出佛身血，違負恩德，故名五逆。生報即隨阿鼻，名五無間業。十惡者，即身三、口四、意三，一切惡業皆十攝之。既作極重，餘無不為，故云具諸不善。問：《大本》云「下至十念，不生我國，不取正覺；唯除五逆、誹謗正法。」今經五逆亦得生者，今解若據彌陀願力，豈遮造逆之徒？方便赴機，言乖趣合。彼則顯樂邦殊妙，欲進於善人；此明淨業功深，不遺於極惡。但使持名迴願，無不滅罪往生。故《觀佛三昧經》云「四部弟子謗方等經、作五逆罪、犯四重禁等。如是等人若能至心一日一夜繫念觀佛一相好者，諸惡罪障皆悉消滅。」引彼證此，罪滅何疑？二、示來報。

「『如此愚人以惡業故，應墮惡道，經歷多劫受苦無窮。』」隨犯一逆，阿鼻一劫，何況多犯，故經多劫。二、遇緣，二：初、知識開導；二、勝相現前。初、知識開導，四：初、說妙法；二、病苦不能；三、教修十念；四、滅罪數。初、說妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如此愚人以惡業故，應墮惡道，經歷多劫受苦無窮。』」隨犯一逆，阿鼻一劫，何況多犯，故經多劫。二、遇緣，二：初、知識開導；二、勝相現前。初、知識開導，四：初、說妙法；二、病苦不能；三、教修十念；四、滅罪數。初、說妙法。

「『如此愚人臨命終時，遇善知識種種安慰，為說妙法，教令念佛。』」說妙法者，讚淨土也。令念佛者，作觀想也。二、病苦不能。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如此愚人臨命終時，遇善知識種種安慰，為說妙法，教令念佛。』」說妙法者，讚淨土也。令念佛者，作觀想也。二、病苦不能。

「『此人苦逼，不遑念佛。』」遑，暇也。三、教修十念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『此人苦逼，不遑念佛。』」遑，暇也。三、教修十念。

「『善友告曰：「汝若不能念彼佛者，應稱無量壽佛。如是至心令聲不絕，具足十念稱南無阿彌陀佛。」』」心觀為念，口誦為稱。十念，謂十聲也。四、滅罪數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善友告曰：「汝若不能念彼佛者，應稱無量壽佛。如是至心令聲不絕，具足十念稱南無阿彌陀佛。」』」心觀為念，口誦為稱。十念，謂十聲也。四、滅罪數。

「『稱佛名故，於念念中除八十億劫生死之罪。』」念念即約佛聲。二、勝相現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『稱佛名故，於念念中除八十億劫生死之罪。』」念念即約佛聲。二、勝相現前。

「『命終之時，見金蓮華猶如日輪，住其人前。』」花如日輪者，喻其量也。若準《俱舍》日面徑五十一由旬。今此但取地居仰望，大小未必如論。三、得生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『命終之時，見金蓮華猶如日輪，住其人前。』」花如日輪者，喻其量也。若準《俱舍》日面徑五十一由旬。今此但取地居仰望，大小未必如論。三、得生。

「『如一念頃，即得往生極樂世界。』」四、生後益，三：初、花開；二、二聖說法；三、聞法獲益。初、花開。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如一念頃，即得往生極樂世界。』」四、生後益，三：初、花開；二、二聖說法；三、聞法獲益。初、花開。

「『於蓮華中滿十二大劫，蓮華方開。』」二、二聖說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『於蓮華中滿十二大劫，蓮華方開。』」二、二聖說法。

「『觀世音、大勢至以大悲音聲，為其廣說諸法實相，除滅罪法。』」罪從緣生，無有自性。諸法皆爾，故名實相。普賢行法云「一切業障海，皆從妄想生。若欲懺悔者，端坐念實相」是也。三、聞法獲益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『觀世音、大勢至以大悲音聲，為其廣說諸法實相，除滅罪法。』」罪從緣生，無有自性。諸法皆爾，故名實相。普賢行法云「一切業障海，皆從妄想生。若欲懺悔者，端坐念實相」是也。三、聞法獲益。

「『聞已歡喜，應時即發菩提之心。』」三、總結。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『聞已歡喜，應時即發菩提之心。』」三、總結。

「『是名下品下生者。是名下輩生想，名第十六觀。』」第三、顯示利益，二：初、眾見彼土依正莊嚴；二、隨機獲益。初、眾見彼土依正莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『是名下品下生者。是名下輩生想，名第十六觀。』」第三、顯示利益，二：初、眾見彼土依正莊嚴；二、隨機獲益。初、眾見彼土依正莊嚴。

「說是語時，韋提希與五百侍女聞佛所說，應時即見極樂世界廣長之相，得見佛身及二菩薩。」前但韋提獨見，今此大眾皆覩。二、隨機獲益，三：初、夫人入證；二、五百侍女發心獲記；三、諸天發心。初、夫人入證。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是語時，韋提希與五百侍女聞佛所說，應時即見極樂世界廣長之相，得見佛身及二菩薩。」前但韋提獨見，今此大眾皆覩。二、隨機獲益，三：初、夫人入證；二、五百侍女發心獲記；三、諸天發心。初、夫人入證。

「心生歡喜，歎未曾有，豁然大悟，逮無生忍。」豁然大悟，破無明也。逮無生忍，證法性也。二、五百侍女發心獲記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心生歡喜，歎未曾有，豁然大悟，逮無生忍。」豁然大悟，破無明也。逮無生忍，證法性也。二、五百侍女發心獲記。

「五百侍女發阿耨多羅三藐三菩提心，願生彼國。世尊悉記，皆當往生，生彼國已，得諸佛現前三昧。」問：《往生論》女人根缺皆不得生，今何違者？答：非謂此土女及根缺不得生彼，蓋言生彼國者不受女人及根缺報耳。以彌陀發願：若有女人未生我國復受女像，不取正覺。又云「國中人天不具三十二大人相者，不取正覺。」是知彼無女人及根缺也。餘如《十疑論》說。三、諸天發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五百侍女發阿耨多羅三藐三菩提心，願生彼國。世尊悉記，皆當往生，生彼國已，得諸佛現前三昧。」問：《往生論》女人根缺皆不得生，今何違者？答：非謂此土女及根缺不得生彼，蓋言生彼國者不受女人及根缺報耳。以彌陀發願：若有女人未生我國復受女像，不取正覺。又云「國中人天不具三十二大人相者，不取正覺。」是知彼無女人及根缺也。餘如《十疑論》說。三、諸天發心。

「無量諸天發無上道心。」佛在幽宮說此觀法，阿難、目連侍佛左右，止有夫人、侍女、諸天以為聽眾，餘無聞者。後還靈山，阿難重述，菩薩大眾始得同聞。第三、流通分，二：初至「皆大歡喜」，幽宮即座，付屬流通。二、「爾時世尊」下，還歸崛山，轉說流通。由此二處眾聞信受，展轉傳授流注無究。初、幽宮付屬、四：初、立名教持；二、勸修獲益；三、付屬憶持；四、眾聞歡喜。初、立名教持，二：初、雙問名持；二、別答。初、雙問名持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量諸天發無上道心。」佛在幽宮說此觀法，阿難、目連侍佛左右，止有夫人、侍女、諸天以為聽眾，餘無聞者。後還靈山，阿難重述，菩薩大眾始得同聞。第三、流通分，二：初至「皆大歡喜」，幽宮即座，付屬流通。二、「爾時世尊」下，還歸崛山，轉說流通。由此二處眾聞信受，展轉傳授流注無究。初、幽宮付屬、四：初、立名教持；二、勸修獲益；三、付屬憶持；四、眾聞歡喜。初、立名教持，二：初、雙問名持；二、別答。初、雙問名持。

「爾時阿難即從座起，前白佛言：『世尊！當何名此經？此法之要當云何受持？』」一問經名、二問持法，故云雙問。二、別答，二：初、示名；二、教持。初、示名，二：初、從能觀所觀為名；二、約功用為名。初、從能觀所觀為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時阿難即從座起，前白佛言：『世尊！當何名此經？此法之要當云何受持？』」一問經名、二問持法，故云雙問。二、別答，二：初、示名；二、教持。初、示名，二：初、從能觀所觀為名；二、約功用為名。初、從能觀所觀為名。

「佛告阿難：『此經名觀極樂國土無量壽佛觀世音菩薩大勢至菩薩。』」總包依正，但缺徒眾。首題避煩，但摘五字，包攝亦備。二、約功用為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告阿難：『此經名觀極樂國土無量壽佛觀世音菩薩大勢至菩薩。』」總包依正，但缺徒眾。首題避煩，但摘五字，包攝亦備。二、約功用為名。

「『亦名淨除業障生諸佛前。』」滅罪往生，是經力用。二、教持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『亦名淨除業障生諸佛前。』」滅罪往生，是經力用。二、教持。

「『汝當受持，無令忘失。』」《智論》云「信力故受，念力故持。」既受且持，則無忘失。二、勸修獲益，五：初、見境勝；二、滅罪勝；三、自身勝；四、伴侶勝；五、果報勝。初、見境勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝當受持，無令忘失。』」《智論》云「信力故受，念力故持。」既受且持，則無忘失。二、勸修獲益，五：初、見境勝；二、滅罪勝；三、自身勝；四、伴侶勝；五、果報勝。初、見境勝。

「『行此三昧者，現身得見無量壽佛及二大士。』」〈勢至圓通〉云「若眾生心憶佛念佛，現前當來必定見佛。」二、滅罪勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『行此三昧者，現身得見無量壽佛及二大士。』」〈勢至圓通〉云「若眾生心憶佛念佛，現前當來必定見佛。」二、滅罪勝。

「『若善男子善女人，但聞佛名、二菩薩名，除無量劫生死之罪，何況憶念。』」舉聞況念，其勝可知。三、自身勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若善男子善女人，但聞佛名、二菩薩名，除無量劫生死之罪，何況憶念。』」舉聞況念，其勝可知。三、自身勝。

「『若念佛者，當知此人是人中分陀利華。』」分陀利，此云白蓮花，一人間奇瑞、二性潔無染，故以比焉。四、伴侶勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『若念佛者，當知此人是人中分陀利華。』」分陀利，此云白蓮花，一人間奇瑞、二性潔無染，故以比焉。四、伴侶勝。

「『觀世音菩薩、大勢至菩薩為其勝友。』」補處為友，無宜自輕。五、果報勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『觀世音菩薩、大勢至菩薩為其勝友。』」補處為友，無宜自輕。五、果報勝。

「『當坐道場，生諸佛家。』」坐道場者，謂成佛也。得道之場，故名道場。一切諸佛皆於菩提樹下，趺坐斷惑破魔成道。法身一體，諸佛同證，故是佛家。〈勢至章〉云「去佛不遠」，《小本經》云「皆得不退阿耨菩提」，並同此意。三、付屬憶持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『當坐道場，生諸佛家。』」坐道場者，謂成佛也。得道之場，故名道場。一切諸佛皆於菩提樹下，趺坐斷惑破魔成道。法身一體，諸佛同證，故是佛家。〈勢至章〉云「去佛不遠」，《小本經》云「皆得不退阿耨菩提」，並同此意。三、付屬憶持。

「佛告阿難：『汝好持是語。持是語者，即是持無量壽佛名。』」意令對說，持名功大，持經亦然。四、眾聞歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告阿難：『汝好持是語。持是語者，即是持無量壽佛名。』」意令對說，持名功大，持經亦然。四、眾聞歡喜。

「佛說此語時，尊者目犍連、尊者阿難，及韋提希等，聞佛所說，皆大歡喜。」歡喜者，一所未曾聞今得聞故、二清淨國土得往生故、三展轉開示利生無窮故，具斯諸義，故懷大喜。二、轉說流通，三：初、佛還本處；二、阿難轉說；三、眾聞禮散。初、佛還本處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛說此語時，尊者目犍連、尊者阿難，及韋提希等，聞佛所說，皆大歡喜。」歡喜者，一所未曾聞今得聞故、二清淨國土得往生故、三展轉開示利生無窮故，具斯諸義，故懷大喜。二、轉說流通，三：初、佛還本處；二、阿難轉說；三、眾聞禮散。初、佛還本處。

「爾時世尊足步虛空，還耆闍崛山。」據佛王宮說經時久，或眾不散待佛還來，或是再集，皆不可測。二、阿難轉說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊足步虛空，還耆闍崛山。」據佛王宮說經時久，或眾不散待佛還來，或是再集，皆不可測。二、阿難轉說。

「爾時阿難廣為大眾說如上事。」累囑憶持，意見於此。三、眾聞禮散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時阿難廣為大眾說如上事。」累囑憶持，意見於此。三、眾聞禮散。

「無量諸天及龍、夜叉，聞佛所說，皆大歡喜，禮佛而退。」照前列眾，文略龍天。阿難親聞，代傳佛語，故云聞佛說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量諸天及龍、夜叉，聞佛所說，皆大歡喜，禮佛而退。」照前列眾，文略龍天。阿難親聞，代傳佛語，故云聞佛說也。

佛說觀無量壽佛經義疏卷下(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說觀無量壽佛經義疏卷下(終)