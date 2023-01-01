觀無量壽佛經義疏
宋 元照述3卷CBETA T1754大于一万字 6 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
觀無量壽佛經義疏卷之中
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劉宋西域三藏畺良耶舍譯
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西湖靈芝崇福寺釋元照述
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第二、別釋經文，二：初：釋經題；二：釋經文。
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初、釋經題。據經下文，阿難請問佛立二名：初云「此經名觀極樂國土無量壽佛觀世音菩薩大勢至菩薩」，加一「經」字共二十字，此就心境為名也。又云「亦名淨除業障生諸佛前」，更加「經」字共有九字，此從破障感報為名也。就初名中「觀」之一字，能觀智也；下十八字，所觀境也。極樂國土即是依報，攝前六觀；無量壽下即是正報，攝後十觀。觀佛總前三觀，下二菩薩總攝七觀，故此一題十六皆足。次名中淨除業障，總前十六觀行力用。觀成破障即見因也，生諸佛前即來果也。不指彌陀而言諸佛者，即下經云「見無量壽佛者即見十方無量諸佛」等。今翻譯家止用初名，仍從省約，但據諸佛深合經旨。天台疏云「舉正報以收依報，述化主以包徒眾。觀雖十六，言佛便周。」此約舉要包攝前後釋也。遠師疏云「此經以觀佛為主，故偏舉之。」此據經宗諸觀相從釋也。今詳兩釋，後義最長。以正為觀佛，須先國土以為由漸，後因觀佛旁及徒眾以顯周遍，是以佛觀文中獨名念佛三昧也。題中上七字為別題，別在今文。下一字為通題，通及眾典。上二字標能說教主，下五字示所說行法。初能說中，佛是十號之一，說謂悅可眾心。此方化主定是釋迦，故但舉通號。下所觀境，恐濫餘尊則通別齊舉。準《智度論》云「經通五人說：一佛、二聖弟子、三諸仙、四諸天鬼神、五變化人。」欲顯此經是佛自說，簡非餘人，令生信受。然一代時教，律唯佛說，特彰祕勝；經通餘人，但須印可。然就經中，淨土一法定是佛說，明非小聖餘凡所知。是以他經或容不著，諸淨土經並須標簡。二所說法中，上一字即能觀心，下四字即所觀境。初中大小觀法，並指第六意識為能觀體，五陰之中善行陰攝。行前三心體唯無記，必取行心成業方能感報招生。準下經文，或名想念或號思惟，名異體同，莫不皆指意思為能觀耳。次所觀中，梵云阿彌陀，此翻無量壽亦云無量光，即四十八願中二願：光明、壽命有能限量，不取正覺。壽即表福，是解脫德；光即表智，是般若德。般若解脫共嚴法身，即同居淨土攝生教主。觀音補處，實有壽限，且據凡小莫數，故言無量。佛者，具云佛陀，此翻覺者。覺有二義：一、覺察義。四住如賊，唯聖覺知，不能為害。二、覺悟義。無明如睡，聖慧一起，如眠得悟。對彼二乘，故名大覺。超彼等覺，故名妙覺。且據一相，餘如別說，身相光明具如佛觀。經者，梵云修多羅，此翻為線。貫穿理義、攝持眾生，能貫能攝有如線焉。即能詮教聲名句文。由教知理、依理起行、因行感果，理行果三出生於教。故知像末唯教有功，得道因緣、
初、釋經題。據經下文，阿難請問佛立二名：初云「此經名觀極樂國土無量壽佛觀世音菩薩大勢至菩薩」，加一「經」字共二十字，此就心境為名也。又云「亦名淨除業障生諸佛前」，更加「經」字共有九字，此從破障感報為名也。就初名中「觀」之一字，能觀智也；下十八字，所觀境也。極樂國土即是依報，攝前六觀；無量壽下即是正報，攝後十觀。觀佛總前三觀，下二菩薩總攝七觀，故此一題十六皆足。次名中淨除業障，總前十六觀行力用。觀成破障即見因也，生諸佛前即來果也。不指彌陀而言諸佛者，即下經云「見無量壽佛者即見十方無量諸佛」等。今翻譯家止用初名，仍從省約，但據諸佛深合經旨。天台疏云「舉正報以收依報，述化主以包徒眾。觀雖十六，言佛便周。」此約舉要包攝前後釋也。遠師疏云「此經以觀佛為主，故偏舉之。」此據經宗諸觀相從釋也。今詳兩釋，後義最長。以正為觀佛，須先國土以為由漸，後因觀佛旁及徒眾以顯周遍，是以佛觀文中獨名念佛三昧也。題中上七字為別題，別在今文。下一字為通題，通及眾典。上二字標能說教主，下五字示所說行法。初能說中，佛是十號之一，說謂悅可眾心。此方化主定是釋迦，故但舉通號。下所觀境，恐濫餘尊則通別齊舉。準《智度論》云「經通五人說：一佛、二聖弟子、三諸仙、四諸天鬼神、五變化人。」欲顯此經是佛自說，簡非餘人，令生信受。然一代時教，律唯佛說，特彰祕勝；經通餘人，但須印可。然就經中，淨土一法定是佛說，明非小聖餘凡所知。是以他經或容不著，諸淨土經並須標簡。二所說法中，上一字即能觀心，下四字即所觀境。初中大小觀法，並指第六意識為能觀體，五陰之中善行陰攝。行前三心體唯無記，必取行心成業方能感報招生。準下經文，或名想念或號思惟，名異體同，莫不皆指意思為能觀耳。次所觀中，梵云阿彌陀，此翻無量壽亦云無量光，即四十八願中二願：光明、壽命有能限量，不取正覺。壽即表福，是解脫德；光即表智，是般若德。般若解脫共嚴法身，即同居淨土攝生教主。觀音補處，實有壽限，且據凡小莫數，故言無量。佛者，具云佛陀，此翻覺者。覺有二義：一、覺察義。四住如賊，唯聖覺知，不能為害。二、覺悟義。無明如睡，聖慧一起，如眠得悟。對彼二乘，故名大覺。超彼等覺，故名妙覺。且據一相，餘如別說，身相光明具如佛觀。經者，梵云修多羅，此翻為線。貫穿理義、攝持眾生，能貫能攝有如線焉。即能詮教聲名句文。由教知理、依理起行、因行感果，理行果三出生於教。故知像末唯教有功，得道因緣、
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出道基本。古人訶呰，為遣滯情。末學妄癡妄生輕蔑，斷佛種子壞佛法身，永墜邪坑長遭難地。縱使執指為月、認筏為堤，亦為解脫遠緣，不失人天福報，況超拔為利叵窮。古疏又云訓法訓常，由聖人金口，故云經也。
出道基本。古人訶呰，為遣滯情。末學妄癡妄生輕蔑，斷佛種子壞佛法身，永墜邪坑長遭難地。縱使執指為月、認筏為堤，亦為解脫遠緣，不失人天福報，況超拔為利叵窮。古疏又云訓法訓常，由聖人金口，故云經也。
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二、釋經文。經文為三，即序、正、流通三分。從初至「清淨業處」，為序分。「爾時世尊放眉間光」至「無量諸天發無上道心」，為正宗分。「爾時阿難白佛當何名此經」下，盡末文，為流通分。三分判經，彌天為始，或多或缺隨經不同，不必一槩。
二、釋經文。經文為三，即序、正、流通三分。從初至「清淨業處」，為序分。「爾時世尊放眉間光」至「無量諸天發無上道心」，為正宗分。「爾時阿難白佛當何名此經」下，盡末文，為流通分。三分判經，彌天為始，或多或缺隨經不同，不必一槩。
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初、序分，二：從初至「而為上首」，名證信序，六事同證，使無疑故。「爾時王舍」下，名發起序，法不孤起，假緣發故。亦名通別二序，證信通於眾典，發起別在今經。又證信文通而義別，如是等法局指當經；發起文別而義通，眾經之首皆有因緣。又證信結集方安，名經後序。
初、序分，二：從初至「而為上首」，名證信序，六事同證，使無疑故。「爾時王舍」下，名發起序，法不孤起，假緣發故。亦名通別二序，證信通於眾典，發起別在今經。又證信文通而義別，如是等法局指當經；發起文別而義通，眾經之首皆有因緣。又證信結集方安，名經後序。
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初、證信序，六：一「如是」者，即指正宗所說之法。二「我聞」者，阿難親從佛聞，明非自說。三「一時」者，始從眾集終至畢席一期之時，簡非餘時也。四「佛」者，說教之主，顯非餘人。五「王舍城」下，說經之處。六「大比丘」等，同聞之眾。初、指正宗所說法。
初、證信序，六：一「如是」者，即指正宗所說之法。二「我聞」者，阿難親從佛聞，明非自說。三「一時」者，始從眾集終至畢席一期之時，簡非餘時也。四「佛」者，說教之主，顯非餘人。五「王舍城」下，說經之處。六「大比丘」等，同聞之眾。初、指正宗所說法。
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「如是」，稱理云如，離非曰是。決定可信，故云如是。二、明非自說。
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「我聞」，諸法無我，無我則無聞，隨俗假名故說為我。三、簡非餘時。
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「一時」，如來說經時有無量，不可定指，故云一時。又西土此方年月日時曆數不同，流布他方，人難曉故。又復諸經或有一席未能終畢，至後結集方綴成文，前後不一難為標指，即如今經，闍王造逆如來說經，阿難重述，豈是同時？故以一言包羅斯盡。四、說教主。
「一時」，如來說經時有無量，不可定指，故云一時。又西土此方年月日時曆數不同，流布他方，人難曉故。又復諸經或有一席未能終畢，至後結集方綴成文，前後不一難為標指，即如今經，闍王造逆如來說經，阿難重述，豈是同時？故以一言包羅斯盡。四、說教主。
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「佛」，佛翻為覺，自覺異凡夫、覺他異二乘覺、滿異諸菩薩，故名大覺。即指開示淨土釋迦大師也。五、說經處，二：初、遊化境；二、依止處。初、遊化境。
「佛」，佛翻為覺，自覺異凡夫、覺他異二乘覺、滿異諸菩薩，故名大覺。即指開示淨土釋迦大師也。五、說經處，二：初、遊化境；二、依止處。初、遊化境。
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「在王舍城」，梵云羅閱祇伽羅，此云王舍。《智論》所解，古王剏置，從本為名，即王所居之處。二、依止處。
「在王舍城」，梵云羅閱祇伽羅，此云王舍。《智論》所解，古王剏置，從本為名，即王所居之處。二、依止處。
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「耆闍崛山中」，耆闍崛，此翻靈鷲，諸靈依此而住。又峯形似鷲，或眾鷲所棲，因以為名。六、同聞眾，二：初、聲聞眾；二、菩薩眾。初、聲聞眾。
「耆闍崛山中」，耆闍崛，此翻靈鷲，諸靈依此而住。又峯形似鷲，或眾鷲所棲，因以為名。六、同聞眾，二：初、聲聞眾；二、菩薩眾。初、聲聞眾。
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「與大比丘眾千二百五十人俱。」若論志願則菩薩為先，今取威儀故聲聞居首。聲聞又二：大比丘即上首弟子迦葉、阿難、目連、身子等。大之一字即是歎德，梵云摩訶，此翻為大、多、勝。人天所尊故言大，遍解經書故云多，超出異道故言勝。因名比丘，有三義：乞士、怖魔、破惡也。果號阿羅漢，亦三義：應供、殺賊、無生也。梵語僧伽，此翻為眾。四人已上和合無諍，羯磨說戒，能辦一切滅惡生善之事，故名為眾。千二百五十人，即眷屬弟子。三迦葉共有弟子千人，目連、身子共二百五十。其先竝是事火外道，久受勒苦都無所證，一見如來便登聖果，感佛恩深故常隨侍。二、菩薩眾，三：初、示位；二、列數；三、略標上首。初、示位。
「與大比丘眾千二百五十人俱。」若論志願則菩薩為先，今取威儀故聲聞居首。聲聞又二：大比丘即上首弟子迦葉、阿難、目連、身子等。大之一字即是歎德，梵云摩訶，此翻為大、多、勝。人天所尊故言大，遍解經書故云多，超出異道故言勝。因名比丘，有三義：乞士、怖魔、破惡也。果號阿羅漢，亦三義：應供、殺賊、無生也。梵語僧伽，此翻為眾。四人已上和合無諍，羯磨說戒，能辦一切滅惡生善之事，故名為眾。千二百五十人，即眷屬弟子。三迦葉共有弟子千人，目連、身子共二百五十。其先竝是事火外道，久受勒苦都無所證，一見如來便登聖果，感佛恩深故常隨侍。二、菩薩眾，三：初、示位；二、列數；三、略標上首。初、示位。
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「菩薩」，梵云摩訶菩提質帝薩埵，此云大道心成眾生。雖名含大小，行有淺深，今此同聞，莫非補處。二、列數。
「菩薩」，梵云摩訶菩提質帝薩埵，此云大道心成眾生。雖名含大小，行有淺深，今此同聞，莫非補處。二、列數。
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「三萬二千」，總舉上首眷屬之眾。三、略標上首。
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「文殊師利法王子而為上首。」文殊師利，此翻妙德。從法化生，紹隆佛種，名法王子。大本小本彌陀經列眾甚廣，今經最略。翻傳適時，各其志也。計應更列人天雜眾，下流通云「無量諸天龍夜叉」等，即知序中亦略之耳。二、發起序。諸經緣起，隨事不同。今經乃以殺逆為發起者，略有二意：一欲彰此界眾生極可厭惡，親生膝下尚敢危害，況於餘人。意令末世忻樂淨土故。二為表此方機緣，非遭極苦不念脫離求往生故。故下韋提希云「為我廣說無憂惱處，我當往生」「不樂閻浮提濁惡世」等。就中分二：初至「和悅」，正明囚父。「時阿闍世問守門者」下，次明欲害母。初、正明囚父，四：一、頻婆為子幽禁；二、國大夫人密奉麨漿；三、祈請戒法以濟心神；四、法食兼資日久不殞。初、頻婆為子幽禁。
「文殊師利法王子而為上首。」文殊師利，此翻妙德。從法化生，紹隆佛種，名法王子。大本小本彌陀經列眾甚廣，今經最略。翻傳適時，各其志也。計應更列人天雜眾，下流通云「無量諸天龍夜叉」等，即知序中亦略之耳。二、發起序。諸經緣起，隨事不同。今經乃以殺逆為發起者，略有二意：一欲彰此界眾生極可厭惡，親生膝下尚敢危害，況於餘人。意令末世忻樂淨土故。二為表此方機緣，非遭極苦不念脫離求往生故。故下韋提希云「為我廣說無憂惱處，我當往生」「不樂閻浮提濁惡世」等。就中分二：初至「和悅」，正明囚父。「時阿闍世問守門者」下，次明欲害母。初、正明囚父，四：一、頻婆為子幽禁；二、國大夫人密奉麨漿；三、祈請戒法以濟心神；四、法食兼資日久不殞。初、頻婆為子幽禁。
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「爾時王舍大城有一太子名阿闍世，隨順調達惡友之教，收執父王頻婆娑羅，幽閉置於七重室內，制諸群臣一不得往。」阿闍世，此云未生怨。《涅槃》云「由未生時相師皆言：此兒生已定當害父。」又云「阿闍名不生，世者名怨。以不生佛性故，則煩惱怨生」等。調達，具云提婆達多，此云天熱。生時諸天心皆熱惱，知彼出世必破三寶故。是斛飯王子，佛之堂弟、阿難親兄。有三十相，出家誦六萬法聚、十二韋陀。因見如來王臣歸仰利養充溢，心生嫉忌，即往白佛求欲攝眾。為佛所訶，遂謀害佛。阿難不知，授與通法，入山修習獲得五通，乃自思推誰作檀越。闍世太子有大王相。種種變現惑令信受。語太子言：我作新佛、汝作新王，豈不快哉。於是推山壓佛，密迹金剛以杵擬之，碎石迸來傷佛足指出佛身血。自號為佛，五法化人，三聞達等五百新學，受彼邪化別眾乞食、別自布薩，即破法輪僧。蓮花色尼路逢訶之，拳打眼出，即殺阿羅漢。犯三逆罪，生入地獄。闍王殺父害母，共造五逆，此皆大權化事，或逆或順無非益物，為絕後世起逆業故。經云「示現有三毒，又現邪見相。我弟子如是，方便度眾生。」又《涅槃》云「提婆達不曾墮獄造逆等。實非聲聞緣覺境界，唯是諸佛之所知見」是也。頻婆娑羅，此云模實，亦名影堅，皆為形體充實從身立名，亦有翻為顏貌端正。七重之室不慮往來，復加制約欲令餓死。二、夫人奉食。
「爾時王舍大城有一太子名阿闍世，隨順調達惡友之教，收執父王頻婆娑羅，幽閉置於七重室內，制諸群臣一不得往。」阿闍世，此云未生怨。《涅槃》云「由未生時相師皆言：此兒生已定當害父。」又云「阿闍名不生，世者名怨。以不生佛性故，則煩惱怨生」等。調達，具云提婆達多，此云天熱。生時諸天心皆熱惱，知彼出世必破三寶故。是斛飯王子，佛之堂弟、阿難親兄。有三十相，出家誦六萬法聚、十二韋陀。因見如來王臣歸仰利養充溢，心生嫉忌，即往白佛求欲攝眾。為佛所訶，遂謀害佛。阿難不知，授與通法，入山修習獲得五通，乃自思推誰作檀越。闍世太子有大王相。種種變現惑令信受。語太子言：我作新佛、汝作新王，豈不快哉。於是推山壓佛，密迹金剛以杵擬之，碎石迸來傷佛足指出佛身血。自號為佛，五法化人，三聞達等五百新學，受彼邪化別眾乞食、別自布薩，即破法輪僧。蓮花色尼路逢訶之，拳打眼出，即殺阿羅漢。犯三逆罪，生入地獄。闍王殺父害母，共造五逆，此皆大權化事，或逆或順無非益物，為絕後世起逆業故。經云「示現有三毒，又現邪見相。我弟子如是，方便度眾生。」又《涅槃》云「提婆達不曾墮獄造逆等。實非聲聞緣覺境界，唯是諸佛之所知見」是也。頻婆娑羅，此云模實，亦名影堅，皆為形體充實從身立名，亦有翻為顏貌端正。七重之室不慮往來，復加制約欲令餓死。二、夫人奉食。
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「國大夫人名韋提希，恭敬大王，澡浴清淨以酥蜜和麨用塗其身，諸瓔珞中盛蒲桃漿，密以上王。」韋提希，此翻思惟，先受此名，即為今日請觀之讖。浴身令淨，麨密塗身；瓔珞中空，可盛果漿。潛入深室，故云密也。三、王請戒法，又三：初、王陳目連；二、目連應機；三、佛遣富那說法。初，王請目連。
「國大夫人名韋提希，恭敬大王，澡浴清淨以酥蜜和麨用塗其身，諸瓔珞中盛蒲桃漿，密以上王。」韋提希，此翻思惟，先受此名，即為今日請觀之讖。浴身令淨，麨密塗身；瓔珞中空，可盛果漿。潛入深室，故云密也。三、王請戒法，又三：初、王陳目連；二、目連應機；三、佛遣富那說法。初，王請目連。
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「爾時大王食麨飲漿，求水漱口畢已，合掌恭敬向耆闍崛山遙禮世尊，而作是言：『大目犍連是吾親友，願興慈悲授我八戒。』」目犍連，此翻採菽氏。上古仙人採菽豆而食，因以命族。是王門師，故稱親友。二、目連應機。
「爾時大王食麨飲漿，求水漱口畢已，合掌恭敬向耆闍崛山遙禮世尊，而作是言：『大目犍連是吾親友，願興慈悲授我八戒。』」目犍連，此翻採菽氏。上古仙人採菽豆而食，因以命族。是王門師，故稱親友。二、目連應機。
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「時目犍連如鷹隼飛疾至王所，日日如是授王八戒。」目連知已，應機往赴。如鷹隼飛，喻神足之疾。隼音荀，《字書》云「鷙鳥，謂猛鳥也。」八關齊戒唯局一日一夜，故逐日別受，即多宗所計。若準《成論》，延促不拘。三、佛遣富那說法。
「時目犍連如鷹隼飛疾至王所，日日如是授王八戒。」目連知已，應機往赴。如鷹隼飛，喻神足之疾。隼音荀，《字書》云「鷙鳥，謂猛鳥也。」八關齊戒唯局一日一夜，故逐日別受，即多宗所計。若準《成論》，延促不拘。三、佛遣富那說法。
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「世尊亦遣尊者富樓那為王說法。」富樓那，此翻滿慈子，從父母得名，說法人中最為第一，善巧開誘故特遣之。四、法食兼資。
「世尊亦遣尊者富樓那為王說法。」富樓那，此翻滿慈子，從父母得名，說法人中最為第一，善巧開誘故特遣之。四、法食兼資。
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「如是時間經三七日，王食麨密、得聞法故，顏色和悅。」食以資身、法以沃心，本圖餓死反更充盛。因慈忿怒，推究元由，若準《涅槃》，與此少異，故須委引方盡始終。經云「羅閱闍王頻婆娑羅，其王太子名曰善見。業因緣故生惡逆心，欲害其父而不得便。爾時惡人提婆達多，亦因過去業因緣故，復於我所生不善心欲害於我，即修五通不久獲得。遂與太子共為親友，現作種種神通之事，太子見已生敬信心嚴設供養。太子告言：『我今欲見曼陀羅花。』提婆即往三十三天求之，其福盡故都無與者。既不得華即欲自取，便失神通，還見己身在王舍城。心生慚愧，不能復見太子，遂至佛所求索大眾，白言：『唯願如來以此大眾付囑於我。』佛言：『癡人！舍利弗等聰明大智，我猶不以大眾付囑。況汝癡人食唾者乎(謂現通時現作嬰兒食闍世唾)？』於是提婆倍生惡心，乃言：『瞿曇！汝雖調伏大眾，勢亦不久當見磨滅。』即時大地六反震動，提婆尋即躄地，身邊出大暴風吹諸塵土而污坌之。提婆復言：『若我此身必入阿鼻，我要當報如是大怨。』尋起至太子所，太子即問：『何故顏容憔悴有憂色耶？』提婆言：『我今與汝極成親愛。外人罵汝，我豈不憂？』太子言：『云何罵我？』提婆言：『國人罵汝為未生怨。』太子問：『何故？』提婆言：『汝未生時，一切相師皆言此兒生已當殺其父。一切內人獲汝心故，謂為善見。毘提夫人聞是語已，既生汝身，於高樓上棄之於地壞汝一指。復號汝為婆羅留枝。我聞是已心生憂憒，而復不能向汝說之。』提婆以如是等惡事教令殺父，『若汝父死，我亦能殺瞿曇沙門。』於是太子收其父王閉之城外，以四種兵而守衛之。毘提夫人即至王所，時守王人遮不聽入。夫人訶罵，守人即告太子：『大王夫人欲見父王，不審聽否？』太子嗔嫌，即往母所前牽母髮拔刀欲研。耆婆白言：『有國已來，罪雖極重不及女人，況所生母。』太子聞已即便放捨。遮斷父王衣服臥具飲食湯藥，過七日已王便命終。」引彼校此，或異或同，方便隨機，不足怪矣。二、明欲害母，四：初至「不令復出」，幽閉深宮；二、「韋提」下，翹誠請佛；三、「未舉」下，佛知往赴；四、「時韋提」下，見佛求法。初、幽閉深宮，三：初、執釰欲害；二、二臣諫止；三、勅令幽閉。初、執釰欲害，四：初、王問門者；二、守門實答；三、王聞瞋罵；四、執釰欲害。初、王問門者，審其在否。
「如是時間經三七日，王食麨密、得聞法故，顏色和悅。」食以資身、法以沃心，本圖餓死反更充盛。因慈忿怒，推究元由，若準《涅槃》，與此少異，故須委引方盡始終。經云「羅閱闍王頻婆娑羅，其王太子名曰善見。業因緣故生惡逆心，欲害其父而不得便。爾時惡人提婆達多，亦因過去業因緣故，復於我所生不善心欲害於我，即修五通不久獲得。遂與太子共為親友，現作種種神通之事，太子見已生敬信心嚴設供養。太子告言：『我今欲見曼陀羅花。』提婆即往三十三天求之，其福盡故都無與者。既不得華即欲自取，便失神通，還見己身在王舍城。心生慚愧，不能復見太子，遂至佛所求索大眾，白言：『唯願如來以此大眾付囑於我。』佛言：『癡人！舍利弗等聰明大智，我猶不以大眾付囑。況汝癡人食唾者乎(謂現通時現作嬰兒食闍世唾)？』於是提婆倍生惡心，乃言：『瞿曇！汝雖調伏大眾，勢亦不久當見磨滅。』即時大地六反震動，提婆尋即躄地，身邊出大暴風吹諸塵土而污坌之。提婆復言：『若我此身必入阿鼻，我要當報如是大怨。』尋起至太子所，太子即問：『何故顏容憔悴有憂色耶？』提婆言：『我今與汝極成親愛。外人罵汝，我豈不憂？』太子言：『云何罵我？』提婆言：『國人罵汝為未生怨。』太子問：『何故？』提婆言：『汝未生時，一切相師皆言此兒生已當殺其父。一切內人獲汝心故，謂為善見。毘提夫人聞是語已，既生汝身，於高樓上棄之於地壞汝一指。復號汝為婆羅留枝。我聞是已心生憂憒，而復不能向汝說之。』提婆以如是等惡事教令殺父，『若汝父死，我亦能殺瞿曇沙門。』於是太子收其父王閉之城外，以四種兵而守衛之。毘提夫人即至王所，時守王人遮不聽入。夫人訶罵，守人即告太子：『大王夫人欲見父王，不審聽否？』太子嗔嫌，即往母所前牽母髮拔刀欲研。耆婆白言：『有國已來，罪雖極重不及女人，況所生母。』太子聞已即便放捨。遮斷父王衣服臥具飲食湯藥，過七日已王便命終。」引彼校此，或異或同，方便隨機，不足怪矣。二、明欲害母，四：初至「不令復出」，幽閉深宮；二、「韋提」下，翹誠請佛；三、「未舉」下，佛知往赴；四、「時韋提」下，見佛求法。初、幽閉深宮，三：初、執釰欲害；二、二臣諫止；三、勅令幽閉。初、執釰欲害，四：初、王問門者；二、守門實答；三、王聞瞋罵；四、執釰欲害。初、王問門者，審其在否。
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「時阿闍世問守門者：『父王今者猶存在耶？』」二、守門實答。
「時阿闍世問守門者：『父王今者猶存在耶？』」二、守門實答。
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「時守門人白言：『大王！國大夫人身塗麨蜜、瓔珞盛漿持用上王，沙門目連及富樓那從空而來為王說法，不可禁制。』」王制群臣不言國后。沙門空入，非門能禁，故設此詞意圖免過。三、王聞嗔罵。
「時守門人白言：『大王！國大夫人身塗麨蜜、瓔珞盛漿持用上王，沙門目連及富樓那從空而來為王說法，不可禁制。』」王制群臣不言國后。沙門空入，非門能禁，故設此詞意圖免過。三、王聞嗔罵。
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「時阿闍世聞此語已，怒其母曰：『我母是賊，與賊為伴。沙門惡人，幻惑呪術，令此惡王多日不死。』」名父為賊，母即賊伴。沙門幻術，明非賢哲。四、執釰欲害。
「時阿闍世聞此語已，怒其母曰：『我母是賊，與賊為伴。沙門惡人，幻惑呪術，令此惡王多日不死。』」名父為賊，母即賊伴。沙門幻術，明非賢哲。四、執釰欲害。
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「即執利釰欲害其母。」即如上引《涅槃經》所說。二、二臣諫止，三：初、修諫禮；二、設諫詞；三、諫已欲去。初、修諫禮。
「即執利釰欲害其母。」即如上引《涅槃經》所說。二、二臣諫止，三：初、修諫禮；二、設諫詞；三、諫已欲去。初、修諫禮。
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「時有一臣名曰月光，聰明多智，及與耆婆，為王作禮。」月光華言。耆婆梵語，此翻固活，生時一手持藥囊、一手把針筒。昔誓為醫，治疾存活，從德立號。菴羅女之子。二皆多智，顯是賢臣。二、設諫詞。
「時有一臣名曰月光，聰明多智，及與耆婆，為王作禮。」月光華言。耆婆梵語，此翻固活，生時一手持藥囊、一手把針筒。昔誓為醫，治疾存活，從德立號。菴羅女之子。二皆多智，顯是賢臣。二、設諫詞。
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「白言：『大王！臣聞毘陀羅論經說，劫初已來有諸惡王，貪國位故殺害其父一萬八千，未曾聞有無道害母。王今為此殺逆之事，污剎利種，臣不忍聞是栴陀羅，不宜住此。』」毘陀經即俗典，或作韋陀，梵言少異。如此間史書，紀其國事。貪位殺父，此猶有理；非辜害母，誠為無道。西竺四姓攝一切姓，剎帝利、婆羅門二為尊貴，毘舍、首陀二為下賤。剎帝，即王者姓。栴陀羅，此云殺者，即此間魁劊之類。君既無道，賢臣不輔，故不宜住。三、諫已欲去。
「白言：『大王！臣聞毘陀羅論經說，劫初已來有諸惡王，貪國位故殺害其父一萬八千，未曾聞有無道害母。王今為此殺逆之事，污剎利種，臣不忍聞是栴陀羅，不宜住此。』」毘陀經即俗典，或作韋陀，梵言少異。如此間史書，紀其國事。貪位殺父，此猶有理；非辜害母，誠為無道。西竺四姓攝一切姓，剎帝利、婆羅門二為尊貴，毘舍、首陀二為下賤。剎帝，即王者姓。栴陀羅，此云殺者，即此間魁劊之類。君既無道，賢臣不輔，故不宜住。三、諫已欲去。
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「時二大臣說此語竟，以手按釰却行而退。」按釰却行，示威令懼。三、勅令幽閉。
「時二大臣說此語竟，以手按釰却行而退。」按釰却行，示威令懼。三、勅令幽閉。
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「時阿闍世驚怖惶懼，告耆婆言：『汝不為我耶？』耆婆白言：『大王！慎莫害母。』王聞此語，懺悔求救，即便捨釰，止不害母。勅語內官：『閉置深宮，不令復出。』」闍王驚懼賢臣去國，社稷必危。不為我者，求救之詞。為，猶佐也。耆婆重諫，王悔乃從，勅閉深宮，發起之本。二、翹誠請佛，三：初、遭苦思法；二、陳詞致請；三、悲哀禮請。初、遭苦思法，遙禮伸敬。
「時阿闍世驚怖惶懼，告耆婆言：『汝不為我耶？』耆婆白言：『大王！慎莫害母。』王聞此語，懺悔求救，即便捨釰，止不害母。勅語內官：『閉置深宮，不令復出。』」闍王驚懼賢臣去國，社稷必危。不為我者，求救之詞。為，猶佐也。耆婆重諫，王悔乃從，勅閉深宮，發起之本。二、翹誠請佛，三：初、遭苦思法；二、陳詞致請；三、悲哀禮請。初、遭苦思法，遙禮伸敬。
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「時韋提希被幽閉已，愁憂憔悴，遙向耆闍崛山為佛作禮。」二、陳詞致請。
「時韋提希被幽閉已，愁憂憔悴，遙向耆闍崛山為佛作禮。」二、陳詞致請。
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「而作是言：『如來世尊在昔之時，恒遣阿難來慰問我。我今愁憂，世尊威重無由得見，願遣目連尊者、阿難與我相見。』」阿難是佛侍者，常往慰問。傳法利人必假王力，雖佛上聖，曲順常情以為後範。韋提敬佛，不敢輒請，願見二師，欲聞法要。阿難，此云慶喜，亦云無染，或云忻樂。三、悲哀禮請。
「而作是言：『如來世尊在昔之時，恒遣阿難來慰問我。我今愁憂，世尊威重無由得見，願遣目連尊者、阿難與我相見。』」阿難是佛侍者，常往慰問。傳法利人必假王力，雖佛上聖，曲順常情以為後範。韋提敬佛，不敢輒請，願見二師，欲聞法要。阿難，此云慶喜，亦云無染，或云忻樂。三、悲哀禮請。
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「作是語已，悲泣雨淚，遙向佛禮。」三、佛知往赴、二：初、感佛垂應、二、禮起見佛。初、感佛垂應。
「作是語已，悲泣雨淚，遙向佛禮。」三、佛知往赴、二：初、感佛垂應、二、禮起見佛。初、感佛垂應。
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「未舉頭頃，爾時世尊在耆闍崛山知韋提希心之所念，即勅大目犍連及以阿難從空而來，佛從耆闍崛山沒於王宮出。」知其心念，即他心智。乘空出沒，即如意通。二、禮起見佛。
「未舉頭頃，爾時世尊在耆闍崛山知韋提希心之所念，即勅大目犍連及以阿難從空而來，佛從耆闍崛山沒於王宮出。」知其心念，即他心智。乘空出沒，即如意通。二、禮起見佛。
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「時韋提希禮已，舉頭見世尊釋迦牟尼佛身紫金色，坐百寶蓮華，目連侍左、阿難在右，釋梵護世諸天在虛空中普雨天華持用供養。」見佛有四殊勝：一、身色；二、蓮座；三、左右侍從；四、諸天供養。釋迦，翻能仁，即應身。牟尼，翻寂點，即法身。上冥下應，報在其中。釋，即帝釋，具云釋提桓因，此翻能天，即三十三天主也。梵，即大梵天王色界天主。護世，即四王等。古疏「問曰：頻婆韋提俱請弟子，何故前遣弟子後乃自往？其意何耶？解：有二義。一、闍王殺父，佛若親往，則起怨嫌，護彼心故。二、欲行佛法須委國王，頻婆定死、闍王登位。佛若自往，則障礙不行，為護法故。韋提無此，自往無妨。」四、見佛求法，二：初、作禮申敬；二、請法。初、作禮申敬。
「時韋提希禮已，舉頭見世尊釋迦牟尼佛身紫金色，坐百寶蓮華，目連侍左、阿難在右，釋梵護世諸天在虛空中普雨天華持用供養。」見佛有四殊勝：一、身色；二、蓮座；三、左右侍從；四、諸天供養。釋迦，翻能仁，即應身。牟尼，翻寂點，即法身。上冥下應，報在其中。釋，即帝釋，具云釋提桓因，此翻能天，即三十三天主也。梵，即大梵天王色界天主。護世，即四王等。古疏「問曰：頻婆韋提俱請弟子，何故前遣弟子後乃自往？其意何耶？解：有二義。一、闍王殺父，佛若親往，則起怨嫌，護彼心故。二、欲行佛法須委國王，頻婆定死、闍王登位。佛若自往，則障礙不行，為護法故。韋提無此，自往無妨。」四、見佛求法，二：初、作禮申敬；二、請法。初、作禮申敬。
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「時韋提希見佛世尊，自絕瓔珞舉身投地，號泣向佛。」被囚日久不期遇佛，悲喜盈懷無暇容緩，挽斷項纓持用獻佛，投身于地以竭其誠。二、請法，有二：初、通問往生處；二、正請往生因。初、通問往生處，二：初、汎問宿因；二、正問生處。初、汎問宿因。
「時韋提希見佛世尊，自絕瓔珞舉身投地，號泣向佛。」被囚日久不期遇佛，悲喜盈懷無暇容緩，挽斷項纓持用獻佛，投身于地以竭其誠。二、請法，有二：初、通問往生處；二、正請往生因。初、通問往生處，二：初、汎問宿因；二、正問生處。初、汎問宿因。
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「白言：『世尊！我宿何罪，生此惡子？世尊復有何等因緣，與提婆達多共為眷屬？』」我之母子，愛出天性。佛之兄弟，情同天倫。反生逆害，必有往因。本唯自責，兼問如來，但是傷歎往業，以為陳請之由。經律多說：佛與提婆從因至果常相惱害，蓋是大權影響而非實事。即《法華》云「由提婆達多善知識故，令我具足六波羅蜜。乃至却後過無量劫當得成佛，號曰天王如來」等。二、正問生處，為三：初、標忻厭；二、敘可厭；三、立誓遠離。此之三節，即示末世修行要術。若不爾者，則徒修淨業，定不往生。初、標忻厭。
「白言：『世尊！我宿何罪，生此惡子？世尊復有何等因緣，與提婆達多共為眷屬？』」我之母子，愛出天性。佛之兄弟，情同天倫。反生逆害，必有往因。本唯自責，兼問如來，但是傷歎往業，以為陳請之由。經律多說：佛與提婆從因至果常相惱害，蓋是大權影響而非實事。即《法華》云「由提婆達多善知識故，令我具足六波羅蜜。乃至却後過無量劫當得成佛，號曰天王如來」等。二、正問生處，為三：初、標忻厭；二、敘可厭；三、立誓遠離。此之三節，即示末世修行要術。若不爾者，則徒修淨業，定不往生。初、標忻厭。
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「『唯願世尊為我廣說無憂惱處，我當往生，不樂閻浮提濁惡世也。』」無憂惱處者，韋提所問。言相通含，據下佛答，即指淨土。娑婆五濁，人間天上皆有憂惱，唯佛淨土依正俱勝，但受諸樂，寧有憂乎？閻浮提，或云剡浮贍部，此翻勝金，從樹為名。以樹半臨海水，水底有金，光色映樹，故以為名。提，或云檀，此翻為洲，即別指南洲也，據令通指娑婆大千。且從近論，令易解耳。或可閻浮於四洲中濁惡最甚，故特標之。二、敘可厭。
「『唯願世尊為我廣說無憂惱處，我當往生，不樂閻浮提濁惡世也。』」無憂惱處者，韋提所問。言相通含，據下佛答，即指淨土。娑婆五濁，人間天上皆有憂惱，唯佛淨土依正俱勝，但受諸樂，寧有憂乎？閻浮提，或云剡浮贍部，此翻勝金，從樹為名。以樹半臨海水，水底有金，光色映樹，故以為名。提，或云檀，此翻為洲，即別指南洲也，據令通指娑婆大千。且從近論，令易解耳。或可閻浮於四洲中濁惡最甚，故特標之。二、敘可厭。
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「『此濁惡處，地獄，餓鬼，畜生盈滿，多不善聚。』」濁，謂五濁，即見煩惱等五皆不淨，故總名濁，亦名五滓。惡，即十惡，即殺盜等。五濁則具該依正，十惡則別指行業，若據濁惡實該六道，特舉三途苦果以彰可厭。遍於大千，故云盈滿。多不善聚者，即上惡趣共聚此處。或可別指人中少有良善，如下所願不見惡人，怨親逆順無非不善。闍王、調達豈善聚乎？上隨文解，次約義論。此濁惡處，即指世間郡邑民居親族會處，其間心行萬差、三惡盈滿，皆不善聚。又濁惡處，即指我等眾生現前識心，無始至今三業所造無邊業種，日用所起三惡道行，不可窮數，故云盈滿、多不善也。三、立誓遠離。
「『此濁惡處，地獄，餓鬼，畜生盈滿，多不善聚。』」濁，謂五濁，即見煩惱等五皆不淨，故總名濁，亦名五滓。惡，即十惡，即殺盜等。五濁則具該依正，十惡則別指行業，若據濁惡實該六道，特舉三途苦果以彰可厭。遍於大千，故云盈滿。多不善聚者，即上惡趣共聚此處。或可別指人中少有良善，如下所願不見惡人，怨親逆順無非不善。闍王、調達豈善聚乎？上隨文解，次約義論。此濁惡處，即指世間郡邑民居親族會處，其間心行萬差、三惡盈滿，皆不善聚。又濁惡處，即指我等眾生現前識心，無始至今三業所造無邊業種，日用所起三惡道行，不可窮數，故云盈滿、多不善也。三、立誓遠離。
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「『願我未來不聞惡聲、不見惡人。』」五濁三界、五逆十惡，皆是惡聲。其中眾生造如是業，盡號惡人。極樂世界尚無惡道名，即無惡聲也。諸上善人俱會一處，即無惡人也。二、正請往生因。
「『願我未來不聞惡聲、不見惡人。』」五濁三界、五逆十惡，皆是惡聲。其中眾生造如是業，盡號惡人。極樂世界尚無惡道名，即無惡聲也。諸上善人俱會一處，即無惡人也。二、正請往生因。
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「『今向世尊五體投地求哀懺悔，唯願佛日教我觀於清淨業處。』」頭及四肢為五體，五處皆圓亦名五輪。著地，禮之重也。由有宿罪故受此苦，今欲厭離故須求悔。梵云懺摩，此翻悔往。今言懺悔，華梵並舉。有云：懺即斷後，悔是恥前。如來說法破障除疑，如日照世，故云佛日。極樂依正莫非主伴淨業共成，故名清淨業處。據此韋提正求觀法，故云教我觀也。
「『今向世尊五體投地求哀懺悔，唯願佛日教我觀於清淨業處。』」頭及四肢為五體，五處皆圓亦名五輪。著地，禮之重也。由有宿罪故受此苦，今欲厭離故須求悔。梵云懺摩，此翻悔往。今言懺悔，華梵並舉。有云：懺即斷後，悔是恥前。如來說法破障除疑，如日照世，故云佛日。極樂依正莫非主伴淨業共成，故名清淨業處。據此韋提正求觀法，故云教我觀也。
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第二、正宗，分三：初至「那含」，放光現土審定機宜。「爾時世尊」下，二、正明觀法淨業正因。「說是語時」下，三、顯示利益結勸修習。初、放光現土審定機宜，三：初：如來放光普現諸土；二：韋提白佛選定一方；三：頻婆蒙光護證道果。佛恐末世以為十方淨土隨願可生，何獨定指彌陀一國？特現此瑞，以決後疑。今多此見，正達佛意。初。如來放光普現諸土。
第二、正宗，分三：初至「那含」，放光現土審定機宜。「爾時世尊」下，二、正明觀法淨業正因。「說是語時」下，三、顯示利益結勸修習。初、放光現土審定機宜，三：初：如來放光普現諸土；二：韋提白佛選定一方；三：頻婆蒙光護證道果。佛恐末世以為十方淨土隨願可生，何獨定指彌陀一國？特現此瑞，以決後疑。今多此見，正達佛意。初。如來放光普現諸土。
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「爾時世尊放眉間光，其光金色，遍照十方無量世界，還住佛頂化為金臺如須彌山，十方諸佛淨妙國土皆於中現。或有國土七寶合成，復有國土純是蓮華，復有國土如自在天宮，復有國土如玻𭹳鏡，十方國土皆於中現，有如是等無量諸佛國土嚴顯可觀，令韋提希見。」如來眉間有白毫相，長一(丈寸)五、周圓五寸，外有八稜，中空如筒，白如珂雪，右旋宛轉，表從中道流出諸法。初散後聚，亦表攝多歸一，即顯此經圓純究竟一佛乘法，故現此相異於常時。光臺高聳，喻若須彌。現土無量，不可具舉，略示四種以示可觀。七寶成者，言其尊貴。純蓮華者，言其潔淨。如天宮者，言其快樂。頗梨鏡者，言其明瑩。若論諸土莊嚴極眾，經文從簡各舉一相。欲彰極樂具兼諸美令韋提見，即示放光現土之意。二、選定一方，三：初、通敘諸土非是所類；二、別指極樂正合機緣；三、求請往生所修觀法。初、通敘諸土非是所願。
「爾時世尊放眉間光，其光金色，遍照十方無量世界，還住佛頂化為金臺如須彌山，十方諸佛淨妙國土皆於中現。或有國土七寶合成，復有國土純是蓮華，復有國土如自在天宮，復有國土如玻𭹳鏡，十方國土皆於中現，有如是等無量諸佛國土嚴顯可觀，令韋提希見。」如來眉間有白毫相，長一(丈寸)五、周圓五寸，外有八稜，中空如筒，白如珂雪，右旋宛轉，表從中道流出諸法。初散後聚，亦表攝多歸一，即顯此經圓純究竟一佛乘法，故現此相異於常時。光臺高聳，喻若須彌。現土無量，不可具舉，略示四種以示可觀。七寶成者，言其尊貴。純蓮華者，言其潔淨。如天宮者，言其快樂。頗梨鏡者，言其明瑩。若論諸土莊嚴極眾，經文從簡各舉一相。欲彰極樂具兼諸美令韋提見，即示放光現土之意。二、選定一方，三：初、通敘諸土非是所類；二、別指極樂正合機緣；三、求請往生所修觀法。初、通敘諸土非是所願。
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「時韋提希白佛言：『世尊！是諸佛土雖復清淨皆有光明。』」二、別指極樂正合機緣。
「時韋提希白佛言：『世尊！是諸佛土雖復清淨皆有光明。』」二、別指極樂正合機緣。
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「『我今樂生極樂世界阿彌陀佛所。』」良以此界下凡心多馳散，若不的指一方、專觀一佛，則觀行難成、往生多障。況彌陀光明常照、誓願弘深，是以生一土則諸土皆通、想一佛則諸佛齊見。《十疑論》佛答普廣，其理照然。善導專修，義亦同此。三、求請往生所修觀法。
「『我今樂生極樂世界阿彌陀佛所。』」良以此界下凡心多馳散，若不的指一方、專觀一佛，則觀行難成、往生多障。況彌陀光明常照、誓願弘深，是以生一土則諸土皆通、想一佛則諸佛齊見。《十疑論》佛答普廣，其理照然。善導專修，義亦同此。三、求請往生所修觀法。
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「『唯願世尊教我思惟、教我正受。』」初修方便作意觀緣名思惟，觀想既成任運妙契名正受。如地觀云「如此想者，名為粗見極樂國」，地即思惟也。若得三昧，見彼國地了了分明不可具說，即正受也。善導《玄義》據《華嚴經》「思惟正受並是三昧」，與此地觀文證大同。又《觀佛三昧經》云「佛告阿難：『佛滅度後，佛諸弟子聞是法者、思是法者、觀是法者，此人常於夢中見佛。』」又云「『聞是語、思是法者，有正念者、有正受者。』」準知思惟正受皆屬觀法，淺深有異。又復前云「教我觀於清淨業處」，即知韋提唯請觀耳。三、頻婆蒙光獲證道果。
「『唯願世尊教我思惟、教我正受。』」初修方便作意觀緣名思惟，觀想既成任運妙契名正受。如地觀云「如此想者，名為粗見極樂國」，地即思惟也。若得三昧，見彼國地了了分明不可具說，即正受也。善導《玄義》據《華嚴經》「思惟正受並是三昧」，與此地觀文證大同。又《觀佛三昧經》云「佛告阿難：『佛滅度後，佛諸弟子聞是法者、思是法者、觀是法者，此人常於夢中見佛。』」又云「『聞是語、思是法者，有正念者、有正受者。』」準知思惟正受皆屬觀法，淺深有異。又復前云「教我觀於清淨業處」，即知韋提唯請觀耳。三、頻婆蒙光獲證道果。
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「爾時世尊即便微笑，有五色光從佛口出，一一光照頻婆娑羅頂。爾時大王雖在幽閉，心眼無障遙見世尊，頭面作禮，自然增進成阿那含。」初如來現土，正意在茲。機感相投、潛通密應，故佛微笑。《觀佛相海經》云「諸佛常法，凡笑必有五色光從口而出。」光照王頂，佛力加被令增道果。蒙光見佛，深悟無常，發智斷惑，遂證三果。阿那含，此云不還。結惑將盡，不還下界。據此頻婆見佛得果，應與夫人同聞觀法。後結益中但敘韋提、五百侍女，乃知頻婆證果即歸滅矣。第二、正明觀法淨業正因，二：初、如來許可；二、正示所說。初、如來許可。
「爾時世尊即便微笑，有五色光從佛口出，一一光照頻婆娑羅頂。爾時大王雖在幽閉，心眼無障遙見世尊，頭面作禮，自然增進成阿那含。」初如來現土，正意在茲。機感相投、潛通密應，故佛微笑。《觀佛相海經》云「諸佛常法，凡笑必有五色光從口而出。」光照王頂，佛力加被令增道果。蒙光見佛，深悟無常，發智斷惑，遂證三果。阿那含，此云不還。結惑將盡，不還下界。據此頻婆見佛得果，應與夫人同聞觀法。後結益中但敘韋提、五百侍女，乃知頻婆證果即歸滅矣。第二、正明觀法淨業正因，二：初、如來許可；二、正示所說。初、如來許可。
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「爾時世尊告韋提希：『汝今知不？阿彌陀佛去此不遠，汝當繫念諦觀彼國淨業成者。我今為汝廣說眾譬，亦令未來世一切凡夫欲修淨業者得生西方極樂國土。』」先審知否者，欲明淨土非佛自說他無知者。《彌陀經》云「從此西方過十萬億佛土」，而云不遠者，此有三釋：一、佛眼觀故。如《楞嚴》說「天眼觀大千界如觀掌果」，況佛眼乎。譬如登高視下一目萬里，所謂登大山而小天下也。二、心念速故。心神無礙，遐方異域舉念即至，所謂心念疾於風也。三、佛力攝故。雖未得通，乘佛神力。如《十疑論》說「劣夫從輪王，一晝夜行四天下」，所謂青蠅附於騏尾也。淨業成者，總目彼土依正二報。極樂境界眾生未識，以物比擬，故云眾譬。如下云「如億千日、其光如華」等。或可所有言諭通名為譬。亦令未來者，正彰本意非止當機，所謂千鉤之弩豈特為鼷鼠而發機乎！二、正示所說，復二，初、先示福業；二、明正觀。初、先示福業。所以先明三福者，即是修觀行人合行事業。非觀無以導其福、非福無以成其觀，有觀無福則闕於莊嚴、有福無觀則牽於異趣，闕莊嚴則護報非勝、牽異趣則往生莫由，二法相資無往不利。寄言學者剋意研求，無惑兩岐自迷發足。今釋三福，三：初、通標；二、別釋；三、結告。初、通標。
「爾時世尊告韋提希：『汝今知不？阿彌陀佛去此不遠，汝當繫念諦觀彼國淨業成者。我今為汝廣說眾譬，亦令未來世一切凡夫欲修淨業者得生西方極樂國土。』」先審知否者，欲明淨土非佛自說他無知者。《彌陀經》云「從此西方過十萬億佛土」，而云不遠者，此有三釋：一、佛眼觀故。如《楞嚴》說「天眼觀大千界如觀掌果」，況佛眼乎。譬如登高視下一目萬里，所謂登大山而小天下也。二、心念速故。心神無礙，遐方異域舉念即至，所謂心念疾於風也。三、佛力攝故。雖未得通，乘佛神力。如《十疑論》說「劣夫從輪王，一晝夜行四天下」，所謂青蠅附於騏尾也。淨業成者，總目彼土依正二報。極樂境界眾生未識，以物比擬，故云眾譬。如下云「如億千日、其光如華」等。或可所有言諭通名為譬。亦令未來者，正彰本意非止當機，所謂千鉤之弩豈特為鼷鼠而發機乎！二、正示所說，復二，初、先示福業；二、明正觀。初、先示福業。所以先明三福者，即是修觀行人合行事業。非觀無以導其福、非福無以成其觀，有觀無福則闕於莊嚴、有福無觀則牽於異趣，闕莊嚴則護報非勝、牽異趣則往生莫由，二法相資無往不利。寄言學者剋意研求，無惑兩岐自迷發足。今釋三福，三：初、通標；二、別釋；三、結告。初、通標。
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「『欲生彼國者當修三福。』」欲生者，言其志願。當修者，教令必為。二、別釋。
「『欲生彼國者當修三福。』」欲生者，言其志願。當修者，教令必為。二、別釋。
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「『一者孝養父母、奉事師長，慈心不殺，修十善業。』」既是三世佛因，明知菩薩大行，第一共凡夫業、第二共二乘業、第三大乘不共業。就中四句，上二句報恩行。父母生育恩、師長教導恩。下二句離惡行，不殺為十善之首，故特標之，身除三邪、口離四過、意斷三惡也。
「『一者孝養父母、奉事師長，慈心不殺，修十善業。』」既是三世佛因，明知菩薩大行，第一共凡夫業、第二共二乘業、第三大乘不共業。就中四句，上二句報恩行。父母生育恩、師長教導恩。下二句離惡行，不殺為十善之首，故特標之，身除三邪、口離四過、意斷三惡也。
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「『二者受持三歸、具足眾戒不犯威儀。』」就中三句，上句即翻邪三歸。凡夫無始繫屬於魔，作法歸投希求救護。若但受歸，有善無戒，若受眾戒必兼三歸。下二句即受戒法。在家五八、出家十具，故云眾戒。受持無缺，故云具足。威儀亦戒，輕細難持，人多陵犯，故特標簡。
「『二者受持三歸、具足眾戒不犯威儀。』」就中三句，上句即翻邪三歸。凡夫無始繫屬於魔，作法歸投希求救護。若但受歸，有善無戒，若受眾戒必兼三歸。下二句即受戒法。在家五八、出家十具，故云眾戒。受持無缺，故云具足。威儀亦戒，輕細難持，人多陵犯，故特標簡。
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「『三者發菩提心、深信因果、讀誦大乘、勸進行者。』」就中四句，初即發大心。菩提翻道，即無上道心。二即起大心。善惡因果皆我自心，了知畏慎，故云深信。三即生大解。教詮本智，因誦發生。四即修大行。勸誘修行，不令退墮。上三自行，後一化他。三、結告。
「『三者發菩提心、深信因果、讀誦大乘、勸進行者。』」就中四句，初即發大心。菩提翻道，即無上道心。二即起大心。善惡因果皆我自心，了知畏慎，故云深信。三即生大解。教詮本智，因誦發生。四即修大行。勸誘修行，不令退墮。上三自行，後一化他。三、結告。
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「『如此三事，名為淨業。』佛告韋提希：『汝今知不？此三種業，過去未來現在三世諸佛淨業正因。』」三世果德籍此而成，故曰正因。二、明正觀，四：初、勅聽示說；二、讚請；三、勸囑；四、示法。初、勅聽示說。
「『如此三事，名為淨業。』佛告韋提希：『汝今知不？此三種業，過去未來現在三世諸佛淨業正因。』」三世果德籍此而成，故曰正因。二、明正觀，四：初、勅聽示說；二、讚請；三、勸囑；四、示法。初、勅聽示說。
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「佛告阿難及韋提希：『諦聽諦聽，善思念之。如來今者為未來世一切眾生為煩惱賊之所害者，說清淨業。』」諦聽善思，即聞思兩慧。為未來者，正指像末也。煩惱賊害，即具縛凡夫也。清淨業，即十六觀也。二、讚請。
「佛告阿難及韋提希：『諦聽諦聽，善思念之。如來今者為未來世一切眾生為煩惱賊之所害者，說清淨業。』」諦聽善思，即聞思兩慧。為未來者，正指像末也。煩惱賊害，即具縛凡夫也。清淨業，即十六觀也。二、讚請。
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「『善哉韋提希！快問此事。』」悅可聖心，故云快問。三、勸囑，三：初、明是佛所教；二、依教修成；三、因修獲證。初、明是佛所教。
「『善哉韋提希！快問此事。』」悅可聖心，故云快問。三、勸囑，三：初、明是佛所教；二、依教修成；三、因修獲證。初、明是佛所教。
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「『阿難！汝當受持，廣為多眾宣說佛語。如來今者教韋提希及未來世一切眾生觀於西方極樂世界。』」阿難多聞，勸令持說。由在幽宮同聞尚少，後還耆山意令重述，故預囑之。如來今者等，並是付囑阿難所說之詞。二、依教修成。
「『阿難！汝當受持，廣為多眾宣說佛語。如來今者教韋提希及未來世一切眾生觀於西方極樂世界。』」阿難多聞，勸令持說。由在幽宮同聞尚少，後還耆山意令重述，故預囑之。如來今者等，並是付囑阿難所說之詞。二、依教修成。
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「『以佛力故，當得見彼清淨國土，如報明鏡自見面像。』」教由佛說，即是佛力，所謂如來異方便也。三、因修獲證。
「『以佛力故，當得見彼清淨國土，如報明鏡自見面像。』」教由佛說，即是佛力，所謂如來異方便也。三、因修獲證。
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「『見彼國土極妙樂事，心歡喜故，應時即得無生法忍。』」得無生忍位當初住。若據觀法，功德力強，見生可證。準下佛觀，即指生彼獲證之相，下云「捨身他世，生諸佛前，得無生忍」是也。四、示法，有三：初、敘韋提見土由；二、為未來請其方便；三、如來答其所請。初、敘韋提見土由。
「『見彼國土極妙樂事，心歡喜故，應時即得無生法忍。』」得無生忍位當初住。若據觀法，功德力強，見生可證。準下佛觀，即指生彼獲證之相，下云「捨身他世，生諸佛前，得無生忍」是也。四、示法，有三：初、敘韋提見土由；二、為未來請其方便；三、如來答其所請。初、敘韋提見土由。
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「佛告韋提希：『汝是凡夫，心想羸劣，未得天眼，不能遠觀諸佛。如來有異方便，令汝得見。』」大權引實，故示同凡。天眼，六通之一，障內障外無不徹見。凡仙小聖雖得天眼，遐方淨剎亦不能觀。異方便者，若對當機，即前光臺現土令韋提見。據論垂教，即下十六觀法專被未來。欲彰權智道同，故言諸佛。二、為未來請其方法，三：初、敘己得見；二、傷他不見；三、正為陳請。初、敘己得見。
「佛告韋提希：『汝是凡夫，心想羸劣，未得天眼，不能遠觀諸佛。如來有異方便，令汝得見。』」大權引實，故示同凡。天眼，六通之一，障內障外無不徹見。凡仙小聖雖得天眼，遐方淨剎亦不能觀。異方便者，若對當機，即前光臺現土令韋提見。據論垂教，即下十六觀法專被未來。欲彰權智道同，故言諸佛。二、為未來請其方法，三：初、敘己得見；二、傷他不見；三、正為陳請。初、敘己得見。
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「時韋提希白佛言：『世尊！如我今者，以佛力故見彼國土。』」二、傷他不見。
「時韋提希白佛言：『世尊！如我今者，以佛力故見彼國土。』」二、傷他不見。
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「『若佛滅後，諸眾生等濁惡不善五苦所逼。』」此即大悲權巧利物，方見韋提位非凡小。濁惡不善，義同前釋。五苦者，疏云「五道皆非樂故」。修羅一道，開則為六、合但有五。或取《大本》五惡五痛五燒以為五苦，即五戒所禁五種之過為五惡，犯此五事遭難犯法為五痛，後墮三途名為五燒。三、正為陳請。
「『若佛滅後，諸眾生等濁惡不善五苦所逼。』」此即大悲權巧利物，方見韋提位非凡小。濁惡不善，義同前釋。五苦者，疏云「五道皆非樂故」。修羅一道，開則為六、合但有五。或取《大本》五惡五痛五燒以為五苦，即五戒所禁五種之過為五惡，犯此五事遭難犯法為五痛，後墮三途名為五燒。三、正為陳請。
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「『云何當見阿彌陀佛極樂世界？』」未來眾生，一生不值佛、二濁惡轉盛、三苦逼益深。業障如此，疑無見土之理，有何方便令得見乎？三、如來答其所請，又二：初、標示繫想處；二、別列十六觀法。初、標示繫想處。
「『云何當見阿彌陀佛極樂世界？』」未來眾生，一生不值佛、二濁惡轉盛、三苦逼益深。業障如此，疑無見土之理，有何方便令得見乎？三、如來答其所請，又二：初、標示繫想處；二、別列十六觀法。初、標示繫想處。
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「佛告韋提希：『汝及眾生應當專心繫念一處，想於西方。』」淨土觀門要在專一，故須指定一方以為投心之處，故放光現土厥意在茲。故《十疑論》中名為一相三昧，《文殊般若》亦名一行三昧。比諸觀法，有三不同：餘觀不定方隅，今此定須西向；餘觀收神歸念，今此送想彼方；餘觀遍歷自他，今此定緣聖境。義門備揀，心境歷然，乖此別修，終名邪觀。二、別列十六觀法。自古章疏多廣懸談，及至觀文例多簡略。今謂觀文正當心要，義須委細科釋文言，聽習之徒切宜留心。今先總分，後方別解。就十六觀，大分為二：初一種先觀此方落日指定向方，後十五種正觀彼土依正二報。初觀是總，該下十五；下皆為別，各不相收。就後十五復分為二：前五先觀彼土依報莊嚴，後十觀彼正報殊勝。就前五中又分為二：前二觀彼所依境界，觀水成氷、見氷為地，後三觀彼莊嚴之相。國土莊嚴不出三種：樹即觀彼林蔭、池即觀彼流泉、樓即觀臺閣。地觀為總，攝餘三故；樹等為別，皆依地故。就後十中復分為四：前三觀佛，第七觀佛坐處、第八觀像表真、第九正觀佛相；十與十一觀佛侍者左右分殊；十二十三總觀三聖普雜不同；十四五六觀佛徒眾三輩差降。若此分對，一經大要晈如指掌。逐觀別分，廣更如後。第一、日觀，三：初、所觀境；二、能觀想；三、結示。初、所觀境。
「佛告韋提希：『汝及眾生應當專心繫念一處，想於西方。』」淨土觀門要在專一，故須指定一方以為投心之處，故放光現土厥意在茲。故《十疑論》中名為一相三昧，《文殊般若》亦名一行三昧。比諸觀法，有三不同：餘觀不定方隅，今此定須西向；餘觀收神歸念，今此送想彼方；餘觀遍歷自他，今此定緣聖境。義門備揀，心境歷然，乖此別修，終名邪觀。二、別列十六觀法。自古章疏多廣懸談，及至觀文例多簡略。今謂觀文正當心要，義須委細科釋文言，聽習之徒切宜留心。今先總分，後方別解。就十六觀，大分為二：初一種先觀此方落日指定向方，後十五種正觀彼土依正二報。初觀是總，該下十五；下皆為別，各不相收。就後十五復分為二：前五先觀彼土依報莊嚴，後十觀彼正報殊勝。就前五中又分為二：前二觀彼所依境界，觀水成氷、見氷為地，後三觀彼莊嚴之相。國土莊嚴不出三種：樹即觀彼林蔭、池即觀彼流泉、樓即觀臺閣。地觀為總，攝餘三故；樹等為別，皆依地故。就後十中復分為四：前三觀佛，第七觀佛坐處、第八觀像表真、第九正觀佛相；十與十一觀佛侍者左右分殊；十二十三總觀三聖普雜不同；十四五六觀佛徒眾三輩差降。若此分對，一經大要晈如指掌。逐觀別分，廣更如後。第一、日觀，三：初、所觀境；二、能觀想；三、結示。初、所觀境。
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「『云何作想？凡作想者，一切眾生自非生盲，有目之徒皆見日沒。』」方隅渺𣾘無物表彰，此間落日有目皆見，顯了易觀，是可標準。疏云「落日懸鼓用標送想之方」，即此意也。言作想者，想即是觀。胎中失目謂之生盲。二、能觀想，四：初、示修儀；二、示觀相；三、顯成相；四、勸常觀。初、示修儀。
「『云何作想？凡作想者，一切眾生自非生盲，有目之徒皆見日沒。』」方隅渺𣾘無物表彰，此間落日有目皆見，顯了易觀，是可標準。疏云「落日懸鼓用標送想之方」，即此意也。言作想者，想即是觀。胎中失目謂之生盲。二、能觀想，四：初、示修儀；二、示觀相；三、顯成相；四、勸常觀。初、示修儀。
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「『當起想念，正坐西向。』」起想，即發觀也。正坐，則身儀也。全趺半趺、直身累手，如坐禪法。故《僧傳》中古晉高僧坐不背西，蓋遵此耳。二、示觀相。
「『當起想念，正坐西向。』」起想，即發觀也。正坐，則身儀也。全趺半趺、直身累手，如坐禪法。故《僧傳》中古晉高僧坐不背西，蓋遵此耳。二、示觀相。
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「『諦觀於日欲沒之處，令心堅住，專想不移。』」心境相應凝然不動，即定體也。三、顯成相。
「『諦觀於日欲沒之處，令心堅住，專想不移。』」心境相應凝然不動，即定體也。三、顯成相。
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「『見日欲沒，狀如懸鼓。』」日沒近地，雲散光收，瑩如鼓面，懸住空中。四、勸常觀。
「『見日欲沒，狀如懸鼓。』」日沒近地，雲散光收，瑩如鼓面，懸住空中。四、勸常觀。
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「『既見日已，閉目開目皆令明了。』」想成相起，念念相續任運不忘。三、結示。
「『既見日已，閉目開目皆令明了。』」想成相起，念念相續任運不忘。三、結示。
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「『是為日想，名為初觀。』」結示可解。就後十五觀，前五依報中第二水想，欲成此土凝氷。第五想水，正觀彼方池沼。名同體別，學者宜知。第二、水觀，二：初、所觀境；二、結示。水想正為觀地。瑠璃寶地舉世所無，水面結氷是人皆識，因此見彼用似比真，故先舉水氷、後成寶地。疏云「大水結氷，實表瑠璃之地」是也。初、所觀境，二：初、觀水；二、觀地。初、觀水，三：初、正想水；二、變水成氷；三、變氷為瑠璃。初、正想水。
「『是為日想，名為初觀。』」結示可解。就後十五觀，前五依報中第二水想，欲成此土凝氷。第五想水，正觀彼方池沼。名同體別，學者宜知。第二、水觀，二：初、所觀境；二、結示。水想正為觀地。瑠璃寶地舉世所無，水面結氷是人皆識，因此見彼用似比真，故先舉水氷、後成寶地。疏云「大水結氷，實表瑠璃之地」是也。初、所觀境，二：初、觀水；二、觀地。初、觀水，三：初、正想水；二、變水成氷；三、變氷為瑠璃。初、正想水。
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「『次作水想。見水澄清，亦令明了，無分散意。』」顯上澄清，湛然不動，故云無分散意。二、變水成氷。
「『次作水想。見水澄清，亦令明了，無分散意。』」顯上澄清，湛然不動，故云無分散意。二、變水成氷。
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「『既見水已，當起氷想。』」三、變氷為瑠璃。
「『既見水已，當起氷想。』」三、變氷為瑠璃。
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「『見氷映徹，作瑠璃想。』」齊此已來，當觀文畢。此想已下，屬後地觀。二、觀地，三：初、地體明徹；二、地下幢擎；三、地上莊嚴。初、地體明徹。
「『見氷映徹，作瑠璃想。』」齊此已來，當觀文畢。此想已下，屬後地觀。二、觀地，三：初、地體明徹；二、地下幢擎；三、地上莊嚴。初、地體明徹。
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「『此想成已，見瑠璃地內外映徹。』」二、地上幢擎，二：初、示幢體；二、珠光上映。初、示幢體。
「『此想成已，見瑠璃地內外映徹。』」二、地上幢擎，二：初、示幢體；二、珠光上映。初、示幢體。
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「『下有金剛七寶金幢擎瑠璃地。其幢八方八楞具足，一一方面百寶所成。』」八面八楞，其狀如塔。二、殊光上映。
「『下有金剛七寶金幢擎瑠璃地。其幢八方八楞具足，一一方面百寶所成。』」八面八楞，其狀如塔。二、殊光上映。
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「『一一寶珠有千光明，一一光明八萬四千色，映瑠璃地如億千日，不可具見。』」三、地上莊嚴，四：初、地面華級；二、眾寶色光；三、合此寶光以成臺閣；四、華幢樂器。初、地面華級。
「『一一寶珠有千光明，一一光明八萬四千色，映瑠璃地如億千日，不可具見。』」三、地上莊嚴，四：初、地面華級；二、眾寶色光；三、合此寶光以成臺閣；四、華幢樂器。初、地面華級。
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「『瑠璃地上，以黃金繩雜廁間錯，以七寶界分齊分明。』」金繩七寶互相間錯，如世花塼。二、眾寶色光。
「『瑠璃地上，以黃金繩雜廁間錯，以七寶界分齊分明。』」金繩七寶互相間錯，如世花塼。二、眾寶色光。
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「『一一寶中有五百色光，其光如華，又似星月懸處虛空。』」眾寶色光，其光從地昇空，故如華；從上照下，故如星月。三、合此寶光以成臺閣。
「『一一寶中有五百色光，其光如華，又似星月懸處虛空。』」眾寶色光，其光從地昇空，故如華；從上照下，故如星月。三、合此寶光以成臺閣。
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「『成光明臺。樓閣千萬，百寶合成。』」四、華幢樂器。
「『成光明臺。樓閣千萬，百寶合成。』」四、華幢樂器。
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「『於臺兩邊，各有百億華幢、無量樂器以為莊嚴。八種清風從光明出，鼓此樂器，演說苦、空、無常、無我之音。』」華幢樂器四面圍繞，風動出聲，說法警眾。風生八方，故云八種。彼無時節，且對此方，故云八耳。苦空等法，即四念處：觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我。以此四法，對破四倒。文中空字且對觀身，知倒計亡非空何謂？二、結示。
「『於臺兩邊，各有百億華幢、無量樂器以為莊嚴。八種清風從光明出，鼓此樂器，演說苦、空、無常、無我之音。』」華幢樂器四面圍繞，風動出聲，說法警眾。風生八方，故云八種。彼無時節，且對此方，故云八耳。苦空等法，即四念處：觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我。以此四法，對破四倒。文中空字且對觀身，知倒計亡非空何謂？二、結示。
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「『是為水想，名第二觀。』」結文可知。第三。地觀。所觀之境，備在前文，故第三但有躡前結勸而已。文有四節：初、思惟；二、正受；三、彰益；四、辨邪正。初、思惟。
「『是為水想，名第二觀。』」結文可知。第三。地觀。所觀之境，備在前文，故第三但有躡前結勸而已。文有四節：初、思惟；二、正受；三、彰益；四、辨邪正。初、思惟。
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「『此想成時，一一觀之極令了了，閉目開目不令散失，唯除食時恒憶此事。如此想者，名為粗見極樂國土。』」一一觀者，指前總別相也。除食時者，開暫間也。有依別本改為「睡時」，尋諸古本並作「食時」。且凡人睡時任運自息，豈待除耶？或云大小兩乘各有食觀，故此除之。此局道眾，亦非通論。今謂餘諸觀法不擇時處，此觀聖境，理合虔恭，對食起想義乖尊敬，故《觀佛三昧經》觀像法云「想念成已，唯除食時、除便轉時，一切時中恒見佛像」等。斯為明據，不須改作。初心漸想未成定相，故云粗見，言其未明也。二、正受。
「『此想成時，一一觀之極令了了，閉目開目不令散失，唯除食時恒憶此事。如此想者，名為粗見極樂國土。』」一一觀者，指前總別相也。除食時者，開暫間也。有依別本改為「睡時」，尋諸古本並作「食時」。且凡人睡時任運自息，豈待除耶？或云大小兩乘各有食觀，故此除之。此局道眾，亦非通論。今謂餘諸觀法不擇時處，此觀聖境，理合虔恭，對食起想義乖尊敬，故《觀佛三昧經》觀像法云「想念成已，唯除食時、除便轉時，一切時中恒見佛像」等。斯為明據，不須改作。初心漸想未成定相，故云粗見，言其未明也。二、正受。
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「『若得三昧，見彼國地了了分明，不可具說。是為地想，名第三觀。』」三昧，正音三摩地，此翻正定或云等持。想成見地，不待作意任運契合，見境分明。如人學射，初生後熟，發無不中。言思叵及唯證方知，故云不可具說。三、彰益，二：初、重囑轉教；二、正彰利益。初、重囑轉教。
「『若得三昧，見彼國地了了分明，不可具說。是為地想，名第三觀。』」三昧，正音三摩地，此翻正定或云等持。想成見地，不待作意任運契合，見境分明。如人學射，初生後熟，發無不中。言思叵及唯證方知，故云不可具說。三、彰益，二：初、重囑轉教；二、正彰利益。初、重囑轉教。
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「佛告阿難：『汝持佛語，為未來世一切大眾欲脫苦者，說是觀地法。』」勅阿難者，以前二觀止是此方之物以為發觀之端，及觀寶地心達彼方，定能脫苦破障除疑。重囑轉教，意見于此。二、正彰利益，二：初、破障；二、除疑。初、破障。
「佛告阿難：『汝持佛語，為未來世一切大眾欲脫苦者，說是觀地法。』」勅阿難者，以前二觀止是此方之物以為發觀之端，及觀寶地心達彼方，定能脫苦破障除疑。重囑轉教，意見于此。二、正彰利益，二：初、破障；二、除疑。初、破障。
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「『若觀是地者，除八十億劫生死之罪。』」八十億劫，或云無量劫、或云五萬、或云五十億劫，隨宜不定，非凡所測。二、除疑。
「『若觀是地者，除八十億劫生死之罪。』」八十億劫，或云無量劫、或云五萬、或云五十億劫，隨宜不定，非凡所測。二、除疑。
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「『捨身他世，必生淨國，心得無疑。』」此觀若成，往生已決。如唐高僧大行，於泰山結菴修淨業，未三七日見瑠璃地，心眼洞明。至後得疾，其地復現，乃曰「吾無觀想，寶地復現，豈於安養無緣哉？」即日終于所居。四、辨邪正，二：初、顯正；二、簡邪。初、顯正。
「『捨身他世，必生淨國，心得無疑。』」此觀若成，往生已決。如唐高僧大行，於泰山結菴修淨業，未三七日見瑠璃地，心眼洞明。至後得疾，其地復現，乃曰「吾無觀想，寶地復現，豈於安養無緣哉？」即日終于所居。四、辨邪正，二：初、顯正；二、簡邪。初、顯正。
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「『作是觀者，名為正觀。』」言作是者，指前觀相，心境相稱、教行無違故。二、簡邪。
「『作是觀者，名為正觀。』」言作是者，指前觀相，心境相稱、教行無違故。二、簡邪。
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「『若他觀者，名為邪觀。』」乖前境量，名為他觀。不正曰邪。雖是佛教大小觀法，若非往生淨土之觀，並是偏邪，非同外道邪見之邪，餘皆例此。第四、樹觀，三：初、結前生後；二、正明觀行；三、結示。初、結前生後。
「『若他觀者，名為邪觀。』」乖前境量，名為他觀。不正曰邪。雖是佛教大小觀法，若非往生淨土之觀，並是偏邪，非同外道邪見之邪，餘皆例此。第四、樹觀，三：初、結前生後；二、正明觀行；三、結示。初、結前生後。
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「佛告阿難及韋提希：『地想成已，次觀寶樹。』」告勅之語或標不標，譯人之變。二、正明，中二：初、舉所觀；二、示能觀。初、所觀，二：初、示體量；二、明莊嚴。初、示體量，三：初、教遍觀；二、示行數；三、明高量。初。教遍觀。
「佛告阿難及韋提希：『地想成已，次觀寶樹。』」告勅之語或標不標，譯人之變。二、正明，中二：初、舉所觀；二、示能觀。初、所觀，二：初、示體量；二、明莊嚴。初、示體量，三：初、教遍觀；二、示行數；三、明高量。初。教遍觀。
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「『觀寶樹者，一一觀之。』」樹相多種，故云一一。二、示行數。
「『觀寶樹者，一一觀之。』」樹相多種，故云一一。二、示行數。
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「『作七重行樹想。』」周迴七重，匝繞彼國。或云處處皆有七重。三、明高量。
「『作七重行樹想。』」周迴七重，匝繞彼國。或云處處皆有七重。三、明高量。
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「『一一樹高八千由旬。』」由旬，亦云由延，亦云踰善那，西竺驛亭之量。經律所出，遠近不定，諸家多取四十里為準。二、明莊嚴，二：初、光明莊嚴；二、花果莊嚴。初、光明莊嚴，又三：初、示葉具；二、明色光；三、明珠網。初、葉具。
「『一一樹高八千由旬。』」由旬，亦云由延，亦云踰善那，西竺驛亭之量。經律所出，遠近不定，諸家多取四十里為準。二、明莊嚴，二：初、光明莊嚴；二、花果莊嚴。初、光明莊嚴，又三：初、示葉具；二、明色光；三、明珠網。初、葉具。
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「『其諸寶樹，七寶華葉無不具足。』」葉具足者，無凋落故。二、光明莊嚴。
「『其諸寶樹，七寶華葉無不具足。』」葉具足者，無凋落故。二、光明莊嚴。
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「『一一華葉作異寶色，瑠璃色中出金色光、玻𭹳色中出紅色光、碼碯色中出硨磲光、硨磲色中出綠真珠光，珊瑚琥珀一切眾寶以為映飾。』」寶色與光五色相間，瑠璃碧色出黃光、頗梨青色出紅光、碼碯赤色出白色、車渠白色出綠光。若準《大本》，琥珀七寶諸樹周滿世界，金銀、瑠璃、頗梨、珊瑚、瑪瑙、車渠等樹，或有二寶三寶乃至七寶轉共合成，廣如彼說，即是眾寶為映飾。三、珠網，四：初、示重數；二、網間宮殿；三、殿中童子；四、珠纓光明。初、示重數。
「『一一華葉作異寶色，瑠璃色中出金色光、玻𭹳色中出紅色光、碼碯色中出硨磲光、硨磲色中出綠真珠光，珊瑚琥珀一切眾寶以為映飾。』」寶色與光五色相間，瑠璃碧色出黃光、頗梨青色出紅光、碼碯赤色出白色、車渠白色出綠光。若準《大本》，琥珀七寶諸樹周滿世界，金銀、瑠璃、頗梨、珊瑚、瑪瑙、車渠等樹，或有二寶三寶乃至七寶轉共合成，廣如彼說，即是眾寶為映飾。三、珠網，四：初、示重數；二、網間宮殿；三、殿中童子；四、珠纓光明。初、示重數。
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「『妙真珠網彌覆樹上，一一樹上有七重網。』」每樹七層，每層一重，其形如塔。二、網間宮殿。
「『妙真珠網彌覆樹上，一一樹上有七重網。』」每樹七層，每層一重，其形如塔。二、網間宮殿。
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「『一一網間有五百億妙華宮殿，如梵王宮。』」網間宮殿如色界天梵王居處。三、殿中童子。
「『一一網間有五百億妙華宮殿，如梵王宮。』」網間宮殿如色界天梵王居處。三、殿中童子。
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「『諸天童子自然在中，一一童子五百億釋迦毘楞伽摩尼以為瓔珞。』」一一下，天童嚴飾。釋迦毘楞伽，此云能聖。摩尼，亦云離垢，亦云如意。四、珠纓光明。
「『諸天童子自然在中，一一童子五百億釋迦毘楞伽摩尼以為瓔珞。』」一一下，天童嚴飾。釋迦毘楞伽，此云能聖。摩尼，亦云離垢，亦云如意。四、珠纓光明。
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「『其摩尼光照百由旬，猶如和合百億日月，不可具名眾寶間錯，色中上者。』」眾寶間者，不獨珠也。色中上者，異於常也。二、華果莊嚴，又二：初、總舉；二、別示。初、總舉。
「『其摩尼光照百由旬，猶如和合百億日月，不可具名眾寶間錯，色中上者。』」眾寶間者，不獨珠也。色中上者，異於常也。二、華果莊嚴，又二：初、總舉；二、別示。初、總舉。
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「『此諸寶樹，行行相當、葉葉相次。於眾葉間生諸妙華，華上自然有七寶果。』」行相當者，當猶對也。葉相次者，如鱗接也。花果，如下釋。二、別示，三：初、明樹葉；二、明樹花；三、明樹果。初、明樹葉。
「『此諸寶樹，行行相當、葉葉相次。於眾葉間生諸妙華，華上自然有七寶果。』」行相當者，當猶對也。葉相次者，如鱗接也。花果，如下釋。二、別示，三：初、明樹葉；二、明樹花；三、明樹果。初、明樹葉。
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「『一一樹華，縱廣正當二十五由旬。』」三句示量。二十五由旬，計一千里。
「『一一樹華，縱廣正當二十五由旬。』」三句示量。二十五由旬，計一千里。
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「『其葉千色，有百種畫，如天瓔珞。』」三句明色。百種畫，即葉上痕脈。如天瓔者，狀其文也。二、明樹花。
「『其葉千色，有百種畫，如天瓔珞。』」三句明色。百種畫，即葉上痕脈。如天瓔者，狀其文也。二、明樹花。
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「『有眾妙華，作閻浮檀金色，如旋火輪，婉轉葉間。』」閻浮檀，如上已釋。洲邊有樹，海底出金，光色無比。置於暗中，其暗即滅，華色同焉。其花旋轉，猶世風車。三、明樹果，又二：初、體相；二、光變幢蓋。初、體相。
「『有眾妙華，作閻浮檀金色，如旋火輪，婉轉葉間。』」閻浮檀，如上已釋。洲邊有樹，海底出金，光色無比。置於暗中，其暗即滅，華色同焉。其花旋轉，猶世風車。三、明樹果，又二：初、體相；二、光變幢蓋。初、體相。
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「『涌生諸果，如帝釋瓶。』」帝釋瓶，謂帝釋殿前有瓶，莫測其量。以葉度果，其大可知。二、光變幢蓋。
「『涌生諸果，如帝釋瓶。』」帝釋瓶，謂帝釋殿前有瓶，莫測其量。以葉度果，其大可知。二、光變幢蓋。
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「『有大光明，化成幢幡、無量寶蓋。是寶蓋中，映現三千世界一切佛事，十方佛國亦於中現。』」映現有二：大千佛事，一也；十方佛國，二也。示生唱滅、說法度生，皆名佛事。第二、示能觀。
「『有大光明，化成幢幡、無量寶蓋。是寶蓋中，映現三千世界一切佛事，十方佛國亦於中現。』」映現有二：大千佛事，一也；十方佛國，二也。示生唱滅、說法度生，皆名佛事。第二、示能觀。
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「『見此樹已，亦當次第一一觀之，觀見樹莖枝莖華果皆令分明。』」恐其參亂，故令次觀。莖等五種，即是次第。莖謂根幹，必兼枝條。三、結示。
「『見此樹已，亦當次第一一觀之，觀見樹莖枝莖華果皆令分明。』」恐其參亂，故令次觀。莖等五種，即是次第。莖謂根幹，必兼枝條。三、結示。
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「『是為樹想，名第四觀。』」結文可解。第五、池觀，四：初、示體相；二、明池蓮；三、明池光；四、結示。初、示體相，四：初、舉數；二、明水色；三、明流渠；四、明渠底。初、舉數。
「『是為樹想，名第四觀。』」結文可解。第五、池觀，四：初、示體相；二、明池蓮；三、明池光；四、結示。初、示體相，四：初、舉數；二、明水色；三、明流渠；四、明渠底。初、舉數。
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「『次當想水。欲想水者。極樂國土有八池水。』」一國八池，渠道相通。二、明水色。
「『次當想水。欲想水者。極樂國土有八池水。』」一國八池，渠道相通。二、明水色。
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「『一一池水，七寶所成。其寶柔軟，從如意珠玉生。』」上二句明色相。池塘階岸眾寶合成，池中泉水色亦如然，故云七寶成也。下二句示出處。每一池心各有珠玉，泉從玉出，流落池中常時盈滿。三、明流渠。
「『一一池水，七寶所成。其寶柔軟，從如意珠玉生。』」上二句明色相。池塘階岸眾寶合成，池中泉水色亦如然，故云七寶成也。下二句示出處。每一池心各有珠玉，泉從玉出，流落池中常時盈滿。三、明流渠。
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「『分為十四支，一一支作七寶妙色，黃金為𤦲。』」十四，支即是渠道。四、明渠底。
「『分為十四支，一一支作七寶妙色，黃金為𤦲。』」十四，支即是渠道。四、明渠底。
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「『渠下皆以雜色金剛以為底沙。』」雜色金剛，金有五色又精剛者。二、池蓮，三：初：示數；二：明量；三：明水流花間。初、示數。
「『渠下皆以雜色金剛以為底沙。』」雜色金剛，金有五色又精剛者。二、池蓮，三：初：示數；二：明量；三：明水流花間。初、示數。
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「『一一水中有六十億七寶蓮華。』」一一水中，即上八池，各六十億。《小本經》中四色四光；今言七寶，故知多別。二、明量。
「『一一水中有六十億七寶蓮華。』」一一水中，即上八池，各六十億。《小本經》中四色四光；今言七寶，故知多別。二、明量。
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「『一一蓮華，團圓正等十二由旬。』」十二由旬，計四百八十里。《小本經》但云「大如車輪」，舉其極小者耳。三、明水流花間。
「『一一蓮華，團圓正等十二由旬。』」十二由旬，計四百八十里。《小本經》但云「大如車輪」，舉其極小者耳。三、明水流花間。
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「『其摩尼水流注華間，尋樹上下，其聲微妙，演說苦、空、無常、無我、諸波羅蜜，復有讚歎諸佛相好者。』從如意珠出，故云摩尼水，華梵互舉也。尋樹上下，尋猶循也，樹即莖也，言水循華莖上入花中旋轉發聲，却從莖下。演說有三：四念處，一也；六度，二也；讚佛相好，三也。三、池光，二：初從珠涌光；二、光化靈禽。初、從珠涌光。
「『其摩尼水流注華間，尋樹上下，其聲微妙，演說苦、空、無常、無我、諸波羅蜜，復有讚歎諸佛相好者。』從如意珠出，故云摩尼水，華梵互舉也。尋樹上下，尋猶循也，樹即莖也，言水循華莖上入花中旋轉發聲，却從莖下。演說有三：四念處，一也；六度，二也；讚佛相好，三也。三、池光，二：初從珠涌光；二、光化靈禽。初、從珠涌光。
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「『如意珠玉涌出金色微妙光明。』」二、光化靈禽。
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「『其光化為百寶色鳥，和鳴哀雅，常讚念佛、念法、念僧。』」即《小本》中白鵠孔雀、今經下文鳧雁鴛鴦等，即知珍禽非止一類。今此但舉毛色以通收耳。讚歎三寶，令歸向故。四、結示。
「『其光化為百寶色鳥，和鳴哀雅，常讚念佛、念法、念僧。』」即《小本》中白鵠孔雀、今經下文鳧雁鴛鴦等，即知珍禽非止一類。今此但舉毛色以通收耳。讚歎三寶，令歸向故。四、結示。
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「『是為八功德水想，名第五觀。』」八功德，一輕、二清、三冷、四軟、五美、六不臭、七飲時調適、八飲已無患，不出色、香、味、觸四塵而已。
「『是為八功德水想，名第五觀。』」八功德，一輕、二清、三冷、四軟、五美、六不臭、七飲時調適、八飲已無患，不出色、香、味、觸四塵而已。
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觀無量壽佛經義疏卷之中(終)
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