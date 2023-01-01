觀無量壽佛經義疏序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀無量壽佛經義疏序

釋元照述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋元照述

堪忍濁土異趣群居、安養淨邦上善俱會，是知棘林胎獄宜奮志以長辭、寶界金池可潛神而直往。潮音偏讚遍見琅函、海眾高棲備聞青史，但以機宜殊等、誘掖多門，或恒課密言、或專持嘉號、或克期繫念、或潔己修齋，各赴時緣、備存眾典。唯茲正觀畢趣無生，信是除疑捨障之神方、長生不死之要術也，歷觀前古受誦尤多、逮至方今樂聞益眾。忝從早歲專翫斯文，翻嗟億劫之無歸、深慶餘生之有賴。然則諸師著撰各尚所宗、後進披尋莫知攸往，由是參詳名理、酬挍古今，摭取優長、芟除繁瑣，述而不作，何敢侮於前修；統之有宗，庶可貽於來學。文從簡易、意在修治，月藉指標，見月而無勞執指；岸因舟度，到岸而自可忘舟。曲被未來，不負韋提之虔請；仰承遺囑，敢忘慶喜之重宣。聊贊上來，冀資西邁云耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堪忍濁土異趣群居、安養淨邦上善俱會，是知棘林胎獄宜奮志以長辭、寶界金池可潛神而直往。潮音偏讚遍見琅函、海眾高棲備聞青史，但以機宜殊等、誘掖多門，或恒課密言、或專持嘉號、或克期繫念、或潔己修齋，各赴時緣、備存眾典。唯茲正觀畢趣無生，信是除疑捨障之神方、長生不死之要術也，歷觀前古受誦尤多、逮至方今樂聞益眾。忝從早歲專翫斯文，翻嗟億劫之無歸、深慶餘生之有賴。然則諸師著撰各尚所宗、後進披尋莫知攸往，由是參詳名理、酬挍古今，摭取優長、芟除繁瑣，述而不作，何敢侮於前修；統之有宗，庶可貽於來學。文從簡易、意在修治，月藉指標，見月而無勞執指；岸因舟度，到岸而自可忘舟。曲被未來，不負韋提之虔請；仰承遺囑，敢忘慶喜之重宣。聊贊上來，冀資西邁云耳。

觀無量壽佛經義疏卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀無量壽佛經義疏卷上

西湖靈芝崇福寺釋元照述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西湖靈芝崇福寺釋元照述

將釋此經，先列義門令知總意，然後入經分文別釋。初中分四：初、教興來致；二、攝教分齊；三、辨定宗旨；四、料簡異同。初、教興來致，二：初、通明一代教興；二、別敘今經教興。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將釋此經，先列義門令知總意，然後入經分文別釋。初中分四：初、教興來致；二、攝教分齊；三、辨定宗旨；四、料簡異同。初、教興來致，二：初、通明一代教興；二、別敘今經教興。

初、通明一代教興。大覺世尊從本垂跡，為欲開示眾生佛之知見令其悟入，於是乘時利見而大有為焉。經曰「諸有所作常為一事，唯以佛之知見示悟眾生。」則知出生示滅、一代聲教半滿雖殊，莫不皆使諸有凡庸自悟己心，與十方如來法界含靈體性平等無有差異，具足無量河沙勝德、包攝一切世出世法，清淨本然廣大無際十方法界微塵剎土大地山河依正因果，悉是我輩自心中物，猶如一漚浮于大海亦如片雲點太清裹。即下經云「是心作佛、是心是佛，諸佛正遍知海從心想生。」當知此心即是菩提涅槃元清淨體，即是大乘一實境界非他法也。故《占察經》曰「一實境界者，謂眾生心體從本已來不生不滅自性清淨，圓滿十方、究竟一相。」但以眾生無明癡暗熏習因緣妄現境界，令生念著計我我所，沒溺生死不自知覺。我佛如來先覺此心，憫諸未悟，慈悲方便演說諸經，《華嚴》頓示、鹿園漸誘，歸源無二方便多門。經云「小智樂小法，不自信作佛。」又云「雖說種種道，其實為佛乘。」或於此土破惑證真，則運自力，故談大小諸經；或往他方聞法悟道，須憑他力，故說往生淨土。彼此雖異，莫非方便，令悟自心洞達諸法。然後發大乘意、修菩提道，上求下化究竟成佛。以智慧故不住生死、以慈悲故不住涅槃，歷微塵剎示生唱滅說法度生，眾生無盡，行願身土亦無有盡。《華嚴》云「我知十方一切諸佛，畢竟無有般涅槃者，唯除為欲調伏眾生而示現耳。」《楞伽》亦云「無有佛涅槃，亦無涅槃佛。」是謂出世大事因緣，十方皆爾，豈獨釋迦？教法所興，在此而已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初、通明一代教興。大覺世尊從本垂跡，為欲開示眾生佛之知見令其悟入，於是乘時利見而大有為焉。經曰「諸有所作常為一事，唯以佛之知見示悟眾生。」則知出生示滅、一代聲教半滿雖殊，莫不皆使諸有凡庸自悟己心，與十方如來法界含靈體性平等無有差異，具足無量河沙勝德、包攝一切世出世法，清淨本然廣大無際十方法界微塵剎土大地山河依正因果，悉是我輩自心中物，猶如一漚浮于大海亦如片雲點太清裹。即下經云「是心作佛、是心是佛，諸佛正遍知海從心想生。」當知此心即是菩提涅槃元清淨體，即是大乘一實境界非他法也。故《占察經》曰「一實境界者，謂眾生心體從本已來不生不滅自性清淨，圓滿十方、究竟一相。」但以眾生無明癡暗熏習因緣妄現境界，令生念著計我我所，沒溺生死不自知覺。我佛如來先覺此心，憫諸未悟，慈悲方便演說諸經，《華嚴》頓示、鹿園漸誘，歸源無二方便多門。經云「小智樂小法，不自信作佛。」又云「雖說種種道，其實為佛乘。」或於此土破惑證真，則運自力，故談大小諸經；或往他方聞法悟道，須憑他力，故說往生淨土。彼此雖異，莫非方便，令悟自心洞達諸法。然後發大乘意、修菩提道，上求下化究竟成佛。以智慧故不住生死、以慈悲故不住涅槃，歷微塵剎示生唱滅說法度生，眾生無盡，行願身土亦無有盡。《華嚴》云「我知十方一切諸佛，畢竟無有般涅槃者，唯除為欲調伏眾生而示現耳。」《楞伽》亦云「無有佛涅槃，亦無涅槃佛。」是謂出世大事因緣，十方皆爾，豈獨釋迦？教法所興，在此而已。

二、別敘今經教興。韋提機發、淨土緣興，故使闍王公為逆害，幽禁父母苦切憂愁，遙望耆山請佛求救。大悲憐愍即赴幽宮，先陳三種淨福以為兼濟之緣，後說十六妙觀正示往生之術。今括諸文，略陳十意。一、為愍眾生忍受眾苦無由脫故。經云「若佛滅後，諸眾生等濁惡不善五苦所逼」等。又云「為未來世一切大眾欲脫苦者，說此觀地法。」二、為愍眾生為業纏縛無由解故。如下經云「除無量億劫八十億劫生死重罪」等。三、為愍眾生煩惱障重不能斷故。經云「如來今者為未來世一切眾生為煩惱賊之所害者，說清淨業。」四、為愍眾生福德淺薄受貧苦故。經云「但想佛像得無量福，況復觀佛具足身相。」又云「如此菩薩，但聞其名獲無量福，何況諦觀。」五、為愍眾生隨邪背正去佛遠故。經云「若念佛者，當坐道場生諸佛家」等。六、為令眾生離諸染著住清淨境界故。經云「若念佛者，當知此人是人中分陀利華。」七、為令眾生心易得定故。經云「應當專心繫念一處想於西方，若不定指一方則三昧難成故。」八、為令見身成就念佛三昧故。九、為令見身見無量壽佛故(此二皆下經文)。十、為令眾生疾成佛故。下云「心想佛時，是心即是三十二相」等，即《彌陀經》云「生彼國者皆得不退阿耨菩提」。佛意幽深，凡情罔測，且用十意括示大途，則一經興致咬如指掌矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、別敘今經教興。韋提機發、淨土緣興，故使闍王公為逆害，幽禁父母苦切憂愁，遙望耆山請佛求救。大悲憐愍即赴幽宮，先陳三種淨福以為兼濟之緣，後說十六妙觀正示往生之術。今括諸文，略陳十意。一、為愍眾生忍受眾苦無由脫故。經云「若佛滅後，諸眾生等濁惡不善五苦所逼」等。又云「為未來世一切大眾欲脫苦者，說此觀地法。」二、為愍眾生為業纏縛無由解故。如下經云「除無量億劫八十億劫生死重罪」等。三、為愍眾生煩惱障重不能斷故。經云「如來今者為未來世一切眾生為煩惱賊之所害者，說清淨業。」四、為愍眾生福德淺薄受貧苦故。經云「但想佛像得無量福，況復觀佛具足身相。」又云「如此菩薩，但聞其名獲無量福，何況諦觀。」五、為愍眾生隨邪背正去佛遠故。經云「若念佛者，當坐道場生諸佛家」等。六、為令眾生離諸染著住清淨境界故。經云「若念佛者，當知此人是人中分陀利華。」七、為令眾生心易得定故。經云「應當專心繫念一處想於西方，若不定指一方則三昧難成故。」八、為令見身成就念佛三昧故。九、為令見身見無量壽佛故(此二皆下經文)。十、為令眾生疾成佛故。下云「心想佛時，是心即是三十二相」等，即《彌陀經》云「生彼國者皆得不退阿耨菩提」。佛意幽深，凡情罔測，且用十意括示大途，則一經興致咬如指掌矣。

第二、攝教分齊，有三：初、明二土立教純雜；二、辨大小漸頓；三、簡了不了義。初、明二土立教純雜，二：初、娑婆入道教觀；二、淨土往生教觀。初、娑婆入道教觀。娑婆五濁，惑業重輕、根性差別，在機既雜，教亦不純，故有大小殊科、偏圓異徹。經論宗師古今判教，互有不同、迭相廢立，廣在他文不可備敘。二、淨土往生教觀。極樂淨土，純一大乘清淨良伴，眾生生者雖分九品，莫不皆發無上道心，到彼進功皆得不退菩提妙果，故《往生論》云「二乘種不生」。雖有聲聞弟子，皆是先發大心，暫履權乘、不住小果。是知二土立教純雜不同，則淨土諸經不勞簡判也。二、大小漸頓。天台疏判教相中祇云「此是大乘方等教攝，二藏明義菩薩藏收，漸頓悟入此即頓教。」遠疏亦云「此經是頓教法輪。韋提希等並是凡夫，便證無生，不從小入，故知是頓。」準知一代彌陀教觀，皆是圓頓一佛乘法，更無餘途。慈雲法師云「小乘經部括盡貝書，曾無一字說有淨土，何況勸生。又小乘中不談他佛，亦無一字說有彌陀。」是則淨土彌陀一歷耳根，即下大乘成佛種；不聞不信豈非大失乎。三、簡了不了義。慈雲云「佛法有二：一、小乘不了義法；二、大乘了義法。大乘復有了不了義。今談淨土，唯是大乘了義中了義法也。經曰『十方諦求，更無餘乘，唯一佛乘。』斯之謂矣。」言了義者，了彼淨土即我自心，非他方也。達彼彌陀即我自性，非他佛也。如此則迴神億剎，實生乎自己心中；孕質九蓮，豈逃乎剎那際內。故經曰「是心作佛、是心是佛」，即是開示眾生佛之知見。大乘了義豈復過此？《楞嚴．勢至圓通》云「若眾生心憶佛念佛，現前當來必定見佛，去佛不遠(言成佛不久也)。」至若《法華》妙部，如來親記往生(〈藥王品〉云「受持此經，即往生安樂世界」等)。《華嚴》極談普賢躬陳迴向(普賢十大願，結云「臨命終時，一剎那中，即得往生極樂世界」等)。即知淨穢身土悉是眾生自心。祇由心體虛融，故使往生無礙；祇由心性包遍，遂令取捨無妨。嗟今未學不達唯心，但認點靈便為淨土，自謂心淨土淨、不假他求，佛即我心豈須外覓？指彌陀為外物、貶極樂為他邦。故慈雲云「或曰：淨土在心，何須外覓？心淨土淨，豈用迢然求生他方淨土耶？釋曰：子不善心土之義，將謂我心局在方寸，便見西方敻在域外。若了一念心遍、一塵亦遍，十萬億剎咫步之間，豈在心外？世人若談空理，便撥略因果；若談唯心，便不信有外諸法。豈唯謗法，亦自謗心，殃墜萬劫，良可痛哉。妄搆是非、障他淨土，真惡知識也(上皆彼文)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二、攝教分齊，有三：初、明二土立教純雜；二、辨大小漸頓；三、簡了不了義。初、明二土立教純雜，二：初、娑婆入道教觀；二、淨土往生教觀。初、娑婆入道教觀。娑婆五濁，惑業重輕、根性差別，在機既雜，教亦不純，故有大小殊科、偏圓異徹。經論宗師古今判教，互有不同、迭相廢立，廣在他文不可備敘。二、淨土往生教觀。極樂淨土，純一大乘清淨良伴，眾生生者雖分九品，莫不皆發無上道心，到彼進功皆得不退菩提妙果，故《往生論》云「二乘種不生」。雖有聲聞弟子，皆是先發大心，暫履權乘、不住小果。是知二土立教純雜不同，則淨土諸經不勞簡判也。二、大小漸頓。天台疏判教相中祇云「此是大乘方等教攝，二藏明義菩薩藏收，漸頓悟入此即頓教。」遠疏亦云「此經是頓教法輪。韋提希等並是凡夫，便證無生，不從小入，故知是頓。」準知一代彌陀教觀，皆是圓頓一佛乘法，更無餘途。慈雲法師云「小乘經部括盡貝書，曾無一字說有淨土，何況勸生。又小乘中不談他佛，亦無一字說有彌陀。」是則淨土彌陀一歷耳根，即下大乘成佛種；不聞不信豈非大失乎。三、簡了不了義。慈雲云「佛法有二：一、小乘不了義法；二、大乘了義法。大乘復有了不了義。今談淨土，唯是大乘了義中了義法也。經曰『十方諦求，更無餘乘，唯一佛乘。』斯之謂矣。」言了義者，了彼淨土即我自心，非他方也。達彼彌陀即我自性，非他佛也。如此則迴神億剎，實生乎自己心中；孕質九蓮，豈逃乎剎那際內。故經曰「是心作佛、是心是佛」，即是開示眾生佛之知見。大乘了義豈復過此？《楞嚴．勢至圓通》云「若眾生心憶佛念佛，現前當來必定見佛，去佛不遠(言成佛不久也)。」至若《法華》妙部，如來親記往生(〈藥王品〉云「受持此經，即往生安樂世界」等)。《華嚴》極談普賢躬陳迴向(普賢十大願，結云「臨命終時，一剎那中，即得往生極樂世界」等)。即知淨穢身土悉是眾生自心。祇由心體虛融，故使往生無礙；祇由心性包遍，遂令取捨無妨。嗟今未學不達唯心，但認點靈便為淨土，自謂心淨土淨、不假他求，佛即我心豈須外覓？指彌陀為外物、貶極樂為他邦。故慈雲云「或曰：淨土在心，何須外覓？心淨土淨，豈用迢然求生他方淨土耶？釋曰：子不善心土之義，將謂我心局在方寸，便見西方敻在域外。若了一念心遍、一塵亦遍，十萬億剎咫步之間，豈在心外？世人若談空理，便撥略因果；若談唯心，便不信有外諸法。豈唯謗法，亦自謗心，殃墜萬劫，良可痛哉。妄搆是非、障他淨土，真惡知識也(上皆彼文)。」

古賢苦口、愍物情深，儻屬意以研詳，必因茲而超悟矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 古賢苦口、愍物情深，儻屬意以研詳，必因茲而超悟矣。

三、辨宗旨，有三：初、定經宗；二、明事理；三、辨觀法不同。初、定經旨。宗是主義，一經之主義須辨示。天台云「此經以心觀為宗」，此則單就能觀為言也。觀佛依正得非心觀乎？遠師、善導並云「諸經所辨，宗趣各異。此經以觀佛三昧為宗。」此則通就能所而立也。觀雖十六，依正不同，而主在觀佛，即下經云「於見身中得念佛三昧」。念即是觀，但語通餘佛、尚濫他經，可如首題簡別斯盡。《觀佛三昧經》云「佛告阿難：此觀佛三昧，是一切眾生犯罪者藥，破戒者護、失道者導、盲冥者眼、愚癡者慧、黑暗中燈、煩惱賊中是勇猛將，諸佛世尊之所遊戲，首楞嚴等諸大三昧始出生處。」又云「若能觀佛一毛孔，是人名為行念佛定。以念佛故，十方諸佛常在其前為說正法，此人即能出生三世諸如來種，何況具足念佛色身。」又云「若四部弟子，謗方等經、作五逆罪、犯四重禁、偷僧祇物、污比丘尼、破八戒齊、作諸惡事、種種邪見，若能至心一日一夜繫念在前觀佛一相好者，諸惡罪障皆盡滅」等。準知觀佛功德難思。良由攝虛妄心、冥真實境，假彼福慧濟我貧窮、藉彼慈悲拯我沈溺，是却惡之前陳、為入道之初門，故《楞嚴》云「不假方便，自得心開。如染香人身有香氣，是則名曰香光莊嚴。」略舉大要，餘廣如後。二、明事理。理是虛寂之強名、事乃施為之總目，名雖兩立、體實一如，其猶水動為波、墨書成字，波雖萬狀水濕何殊、字有千差墨色無二。若謂冥心住寂能所泯亡，則為理觀；舉心動慮取捨歷然，即為事觀。是則理事敵對，未是圓融。今依天台《十疑論》云「智者熾然求生淨土，達生體不可得，此乃真無生。愚者為生所縛，聞生作生解、聞無生作無生解，而不知生即無生、無生即生，不達此理橫相是非，幾許謬哉。」是知達事即理、理非事外，是真無生，故稱妙觀。又準南山理事二懺須分兩根，利根達理則一切唯心、鈍根未達則專依事行。餘經理觀唯被上根，今經觀法通攝利鈍，利根修者莫非理觀、鈍根修者皆歸事想，利鈍雖異皆得往生，但生彼已階位淺深、進道遲速耳。然古今判釋互說不同。一云：十六妙境無非理觀。一云：據經始末皆是事想。一云：前後十五是事，唯第九佛觀為理。今謂初釋則遺於中下，次解則抑彼上根，後說兩分最非通論。夫達理者則諸法皆理，安有此是而彼非乎？甞考經文，但出所觀之境，不分理事之殊。得非能觀之人根有利鈍、見有通塞，任其分量皆可趣入乎？唐高僧辨秀甞謂人曰：「昔聞西方之行是有相大乘。」此乃蓬心不直，非達觀之說。何耶？夫出言即性、發意皆如，而一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三、辨宗旨，有三：初、定經宗；二、明事理；三、辨觀法不同。初、定經旨。宗是主義，一經之主義須辨示。天台云「此經以心觀為宗」，此則單就能觀為言也。觀佛依正得非心觀乎？遠師、善導並云「諸經所辨，宗趣各異。此經以觀佛三昧為宗。」此則通就能所而立也。觀雖十六，依正不同，而主在觀佛，即下經云「於見身中得念佛三昧」。念即是觀，但語通餘佛、尚濫他經，可如首題簡別斯盡。《觀佛三昧經》云「佛告阿難：此觀佛三昧，是一切眾生犯罪者藥，破戒者護、失道者導、盲冥者眼、愚癡者慧、黑暗中燈、煩惱賊中是勇猛將，諸佛世尊之所遊戲，首楞嚴等諸大三昧始出生處。」又云「若能觀佛一毛孔，是人名為行念佛定。以念佛故，十方諸佛常在其前為說正法，此人即能出生三世諸如來種，何況具足念佛色身。」又云「若四部弟子，謗方等經、作五逆罪、犯四重禁、偷僧祇物、污比丘尼、破八戒齊、作諸惡事、種種邪見，若能至心一日一夜繫念在前觀佛一相好者，諸惡罪障皆盡滅」等。準知觀佛功德難思。良由攝虛妄心、冥真實境，假彼福慧濟我貧窮、藉彼慈悲拯我沈溺，是却惡之前陳、為入道之初門，故《楞嚴》云「不假方便，自得心開。如染香人身有香氣，是則名曰香光莊嚴。」略舉大要，餘廣如後。二、明事理。理是虛寂之強名、事乃施為之總目，名雖兩立、體實一如，其猶水動為波、墨書成字，波雖萬狀水濕何殊、字有千差墨色無二。若謂冥心住寂能所泯亡，則為理觀；舉心動慮取捨歷然，即為事觀。是則理事敵對，未是圓融。今依天台《十疑論》云「智者熾然求生淨土，達生體不可得，此乃真無生。愚者為生所縛，聞生作生解、聞無生作無生解，而不知生即無生、無生即生，不達此理橫相是非，幾許謬哉。」是知達事即理、理非事外，是真無生，故稱妙觀。又準南山理事二懺須分兩根，利根達理則一切唯心、鈍根未達則專依事行。餘經理觀唯被上根，今經觀法通攝利鈍，利根修者莫非理觀、鈍根修者皆歸事想，利鈍雖異皆得往生，但生彼已階位淺深、進道遲速耳。然古今判釋互說不同。一云：十六妙境無非理觀。一云：據經始末皆是事想。一云：前後十五是事，唯第九佛觀為理。今謂初釋則遺於中下，次解則抑彼上根，後說兩分最非通論。夫達理者則諸法皆理，安有此是而彼非乎？甞考經文，但出所觀之境，不分理事之殊。得非能觀之人根有利鈍、見有通塞，任其分量皆可趣入乎？唐高僧辨秀甞謂人曰：「昔聞西方之行是有相大乘。」此乃蓬心不直，非達觀之說。何耶？夫出言即性、發意皆如，而一

色一香無非中道，況我正念乎？細詳此說、深會經宗，但未悉此經通收中下耳。問：今經理觀，如何修習？答：修法有二，一者能觀心即以現前識心想念為體，下云「當起想念諦觀於日」是也；二者所觀境即以彌陀依正莊嚴為體，即下所列十六種境是也。能所相冥，方成觀行。問：起心取境，那名理觀？答：了此心境皆因緣生，緣生無生、體非生滅，即無生理。《十疑論》云「夫不生不滅者，於緣生中諸法和合不守自性，求於生體了不可得。此生生時無所從來，故名不生；此滅散時去無所至，故言不滅。非謂因緣生外別有不生不滅也。」今明理觀，一準論文，以緣生心觀緣生境，心境雖殊緣生不異，能觀是心、所觀即佛，心法佛法皆不思議。《華嚴》云「心佛眾生三無差別」，即其義也。故諸行者先開智解通達無疑，然後晨夕念念繫想彼方依正勝境，熾然求生，不妨心境體自無生，非謂造作使之然也。是知世出世間諸所有法，出處語默莫非妙理；非唯此觀，一代大乘所立觀法莫不皆爾。《法華》云「觀一切法空如實相，不顛倒」等，又云「一切諸法皆無所有，無有常住亦無起滅」，《普賢觀》云「當知一切諸法即是佛法」，《淨名》云「一切諸法即菩提相」，《華嚴》云「一切法無生，一切法無滅」，又云「了知一切法，自性無所有，如是解法性，即見盧舍那」。《金剛般若》云「一切有為法，如夢幻泡影」等。如是等文遍在大藏，不復盡舉。若離諸法而談妙理，即墮偏邪，去道全遠。《淨名》云「譬如造立宮殿，若依空地，隨意無礙；若依虛空，終不能成。諸佛說法常依二諦，不壞假名而說諸法實相。」聖量若此，正理坦然，必欲進修，深須研覈。三、辨觀法不同。一代時教所明觀法，略為五例：一、總觀諸法，如經「觀一切法空」等。二、別觀自心，如止觀還源觀、法界觀、淨心觀等。三、或但觀色，經云「觀身實相，觀佛亦然」，及不淨白骨等。四、兼觀色心，經云「照見五蘊空」，十二入、十八界、數息等。五、對觀勝境，即如諸經觀佛菩薩等。今此觀經，即當第五。就觀勝境，復有五別：一、觀佛相海，即觀諸佛三十二相也。二、觀普賢行法，即觀六牙白象菩薩身相也。三、觀藥王藥上，即觀二菩薩行願色相也。四、觀彌勒上生，即觀兜率天宮求生內院也。五、即今經觀彌陀依正求生淨土也。上三滅業破障，下二忻願求生。又下二中，第四是娑婆天界，第五即極樂淨方。然此方入道要在觀心，淨土往生義須想佛。今舉此方觀心一種，對校今經，略為六別：一、觀心則攝想歸心，今經則送心他境。(經云「一心繫念諦觀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 色一香無非中道，況我正念乎？細詳此說、深會經宗，但未悉此經通收中下耳。問：今經理觀，如何修習？答：修法有二，一者能觀心即以現前識心想念為體，下云「當起想念諦觀於日」是也；二者所觀境即以彌陀依正莊嚴為體，即下所列十六種境是也。能所相冥，方成觀行。問：起心取境，那名理觀？答：了此心境皆因緣生，緣生無生、體非生滅，即無生理。《十疑論》云「夫不生不滅者，於緣生中諸法和合不守自性，求於生體了不可得。此生生時無所從來，故名不生；此滅散時去無所至，故言不滅。非謂因緣生外別有不生不滅也。」今明理觀，一準論文，以緣生心觀緣生境，心境雖殊緣生不異，能觀是心、所觀即佛，心法佛法皆不思議。《華嚴》云「心佛眾生三無差別」，即其義也。故諸行者先開智解通達無疑，然後晨夕念念繫想彼方依正勝境，熾然求生，不妨心境體自無生，非謂造作使之然也。是知世出世間諸所有法，出處語默莫非妙理；非唯此觀，一代大乘所立觀法莫不皆爾。《法華》云「觀一切法空如實相，不顛倒」等，又云「一切諸法皆無所有，無有常住亦無起滅」，《普賢觀》云「當知一切諸法即是佛法」，《淨名》云「一切諸法即菩提相」，《華嚴》云「一切法無生，一切法無滅」，又云「了知一切法，自性無所有，如是解法性，即見盧舍那」。《金剛般若》云「一切有為法，如夢幻泡影」等。如是等文遍在大藏，不復盡舉。若離諸法而談妙理，即墮偏邪，去道全遠。《淨名》云「譬如造立宮殿，若依空地，隨意無礙；若依虛空，終不能成。諸佛說法常依二諦，不壞假名而說諸法實相。」聖量若此，正理坦然，必欲進修，深須研覈。三、辨觀法不同。一代時教所明觀法，略為五例：一、總觀諸法，如經「觀一切法空」等。二、別觀自心，如止觀還源觀、法界觀、淨心觀等。三、或但觀色，經云「觀身實相，觀佛亦然」，及不淨白骨等。四、兼觀色心，經云「照見五蘊空」，十二入、十八界、數息等。五、對觀勝境，即如諸經觀佛菩薩等。今此觀經，即當第五。就觀勝境，復有五別：一、觀佛相海，即觀諸佛三十二相也。二、觀普賢行法，即觀六牙白象菩薩身相也。三、觀藥王藥上，即觀二菩薩行願色相也。四、觀彌勒上生，即觀兜率天宮求生內院也。五、即今經觀彌陀依正求生淨土也。上三滅業破障，下二忻願求生。又下二中，第四是娑婆天界，第五即極樂淨方。然此方入道要在觀心，淨土往生義須想佛。今舉此方觀心一種，對校今經，略為六別：一、觀心則攝想歸心，今經則送心他境。(經云「一心繫念諦觀

彼佛」，天台疏云「落日懸鞁，用標送想之方」)。二、觀心不局四儀，此經則要須正坐(義通餘儀)。三、觀心則不拘方所，此經則定須西向。四、觀心則不簡餘時，此經則須除便、食(觀佛經云「除便轉時」，地觀云「唯除食時」等)。五、觀心則斷惑證理，此經則成業感生。六、觀心則魔業發現，此經則聖德護持。略明六異，則知淨土觀門逈然天別。問：今十六觀可名觀心否？答：若乃達境唯心，則彼彌陀身土孰非心乎？但恐反求本陰、局認點靈，則盡屬他經，非今正觀矣。問：或謂佛法太高、眾生法太廣，唯觀心為要；今經觀佛，豈不相違？答：觀法被機，各有所主。若此方入道斷惑證真，則觀心至要。若往生淨土修因感報，則觀佛最優。彼明斷證，正取觀心，故有此語，非謂生佛二法永不通觀。觀佛三昧皆被未來，義非徒設。問：心佛無差，上乘了義。今明觀法，何必強分？答：理本雖融，行相宜別。將使造修有託，必須境智相應。古德有言「觀佛有二：一者自心三昧所見佛、二者西方從因感果佛。」諸經觀心，即觀自心所見佛也；今十六觀，正觀西方感果佛也。據此兩分，求無疑濫，故天台《十疑論》云「凡求生者，希心起想，緣阿彌陀佛相好光明。又觀彼土七寶莊嚴，備如無量壽十六觀」等。今經觀佛，斯為明據。問曰：經云「若以色見我、以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」今觀佛境，豈非色見聲求耶？答曰：三十二相猶皎月落於百川，四辨八音若清響發於幽谷。然有披潭捉月、入谷尋聲，不了性空，故不見佛。達士不爾，了色非色，何妨端想於聖容；達聲非聲，豈礙側聞於妙法。故《華嚴》云「色相不是佛，音聲亦復然。亦不離色聲，見佛神通力。」覿茲妙論，寧復疑乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛」，天台疏云「落日懸鞁，用標送想之方」)。二、觀心不局四儀，此經則要須正坐(義通餘儀)。三、觀心則不拘方所，此經則定須西向。四、觀心則不簡餘時，此經則須除便、食(觀佛經云「除便轉時」，地觀云「唯除食時」等)。五、觀心則斷惑證理，此經則成業感生。六、觀心則魔業發現，此經則聖德護持。略明六異，則知淨土觀門逈然天別。問：今十六觀可名觀心否？答：若乃達境唯心，則彼彌陀身土孰非心乎？但恐反求本陰、局認點靈，則盡屬他經，非今正觀矣。問：或謂佛法太高、眾生法太廣，唯觀心為要；今經觀佛，豈不相違？答：觀法被機，各有所主。若此方入道斷惑證真，則觀心至要。若往生淨土修因感報，則觀佛最優。彼明斷證，正取觀心，故有此語，非謂生佛二法永不通觀。觀佛三昧皆被未來，義非徒設。問：心佛無差，上乘了義。今明觀法，何必強分？答：理本雖融，行相宜別。將使造修有託，必須境智相應。古德有言「觀佛有二：一者自心三昧所見佛、二者西方從因感果佛。」諸經觀心，即觀自心所見佛也；今十六觀，正觀西方感果佛也。據此兩分，求無疑濫，故天台《十疑論》云「凡求生者，希心起想，緣阿彌陀佛相好光明。又觀彼土七寶莊嚴，備如無量壽十六觀」等。今經觀佛，斯為明據。問曰：經云「若以色見我、以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」今觀佛境，豈非色見聲求耶？答曰：三十二相猶皎月落於百川，四辨八音若清響發於幽谷。然有披潭捉月、入谷尋聲，不了性空，故不見佛。達士不爾，了色非色，何妨端想於聖容；達聲非聲，豈礙側聞於妙法。故《華嚴》云「色相不是佛，音聲亦復然。亦不離色聲，見佛神通力。」覿茲妙論，寧復疑乎？

四、料簡異同，二：初、簡身土通局；二、辨古今廢立。初、簡身土通局，二：初、明佛身；二、明佛土。初、明佛身。佛身多種，經論所出隨宜不定。今準天台戒疏且明四身：一謂法身、二謂真應二身、三謂法報應三身、四謂法報應化四身。彼云「毘盧遍耀，正法為身。舍那行滿，報果為身。釋迦應跡，感赴為身。隨緣不定，變化為身。一切諸佛，皆具四身。」今彌陀身者，經云「諸佛如來是法界身」，即法報也。「六十萬億那由他」，即淨土應身也。「或現大身滿虛空中、或現小身丈六八尺」及「圓光中恒沙化佛」，又云「無量壽佛化身無數」以至「白鶴孔雀、鳧雁鴛鴦等，皆是彌陀變化所作」，此等皆化身。然此應化，合則為三、開則成四。當知西方彌陀果德之身，即是法身、即是報身、即是應化，佛身一體非一非異，隨召皆得。若乃從本垂跡，則一身為無數身；至於攝末歸本，則無數身還歸一身。《華嚴》云「一切諸佛身，即是一法身」，即其義也。遠師疏云「然佛壽命有真有應，真無有盡、應有短長，《觀音受記經》云『阿彌陀佛壽雖無量，當有終極。般涅槃後，觀音補處，號普光功德山王』，據此定知是應。」《十疑論》云「有滿凡夫，隨分得見佛身麁相」，謂應佛也。「菩薩見微細相」，謂報佛也。故知報應由機，佛身何定？如水中月隨器不同，器大則影全、器小則影缺，全缺在器而影無展縮；水澄則影存、水濁則影亡，存亡在水而影無去來。以喻身壽，無不通曉。故《涅槃》云「佛告純陀：『汝今不應思惟諸佛長壽短壽。一切諸法皆如幻相，如來在中以方便力無所染著。』」等。又《華嚴》云「如來法身藏，普入世間中，雖在於世間，於世無所著。譬如清淨水，影像無去來。法身遍世間，當知亦如是。」又云「譬如工幻師，示現種種事，其來無所從，去亦無所至。幻性非有量，亦復非無量，於彼大眾中，示現量無量。以此寂定心，修習諸善根，出生一切佛，非量非無量。有量及無量，皆悉是妄相，了達一切趣，不著量無量。」準知佛身體量叵得，尚非言思所及，豈容擬議於其間哉？二、明佛土，又二：初、正明；二、揀濫。初、正明。諸佛國土其數無量，如《華嚴》云「不可說不可說佛剎微塵數世界」，又如《法華》云「譬如三千大千世界摩以為墨，過於東方千國土乃下一點，如是展轉盡地種墨」等，又如《彌陀經》「十方各有恒河沙數諸佛國土」。是知佛土何有窮盡？舉要言之，不出二種：一者法性土。《圓覺》云「眾生、佛土同一法性」，《普賢觀經》云「毘虛遮那遍一切處，其佛住處名常寂光」。常住法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四、料簡異同，二：初、簡身土通局；二、辨古今廢立。初、簡身土通局，二：初、明佛身；二、明佛土。初、明佛身。佛身多種，經論所出隨宜不定。今準天台戒疏且明四身：一謂法身、二謂真應二身、三謂法報應三身、四謂法報應化四身。彼云「毘盧遍耀，正法為身。舍那行滿，報果為身。釋迦應跡，感赴為身。隨緣不定，變化為身。一切諸佛，皆具四身。」今彌陀身者，經云「諸佛如來是法界身」，即法報也。「六十萬億那由他」，即淨土應身也。「或現大身滿虛空中、或現小身丈六八尺」及「圓光中恒沙化佛」，又云「無量壽佛化身無數」以至「白鶴孔雀、鳧雁鴛鴦等，皆是彌陀變化所作」，此等皆化身。然此應化，合則為三、開則成四。當知西方彌陀果德之身，即是法身、即是報身、即是應化，佛身一體非一非異，隨召皆得。若乃從本垂跡，則一身為無數身；至於攝末歸本，則無數身還歸一身。《華嚴》云「一切諸佛身，即是一法身」，即其義也。遠師疏云「然佛壽命有真有應，真無有盡、應有短長，《觀音受記經》云『阿彌陀佛壽雖無量，當有終極。般涅槃後，觀音補處，號普光功德山王』，據此定知是應。」《十疑論》云「有滿凡夫，隨分得見佛身麁相」，謂應佛也。「菩薩見微細相」，謂報佛也。故知報應由機，佛身何定？如水中月隨器不同，器大則影全、器小則影缺，全缺在器而影無展縮；水澄則影存、水濁則影亡，存亡在水而影無去來。以喻身壽，無不通曉。故《涅槃》云「佛告純陀：『汝今不應思惟諸佛長壽短壽。一切諸法皆如幻相，如來在中以方便力無所染著。』」等。又《華嚴》云「如來法身藏，普入世間中，雖在於世間，於世無所著。譬如清淨水，影像無去來。法身遍世間，當知亦如是。」又云「譬如工幻師，示現種種事，其來無所從，去亦無所至。幻性非有量，亦復非無量，於彼大眾中，示現量無量。以此寂定心，修習諸善根，出生一切佛，非量非無量。有量及無量，皆悉是妄相，了達一切趣，不著量無量。」準知佛身體量叵得，尚非言思所及，豈容擬議於其間哉？二、明佛土，又二：初、正明；二、揀濫。初、正明。諸佛國土其數無量，如《華嚴》云「不可說不可說佛剎微塵數世界」，又如《法華》云「譬如三千大千世界摩以為墨，過於東方千國土乃下一點，如是展轉盡地種墨」等，又如《彌陀經》「十方各有恒河沙數諸佛國土」。是知佛土何有窮盡？舉要言之，不出二種：一者法性土。《圓覺》云「眾生、佛土同一法性」，《普賢觀經》云「毘虛遮那遍一切處，其佛住處名常寂光」。常住法

性諸佛如來，所遊住處強名為土，實非土也，此謂唯心淨土。舉足道場，非淨非穢而不妨淨穢、無去無來而不礙去來。慈雲云「十方淨穢，卷懷同在於剎那；三際往來，足跡未移於一念。眾生迷而不失，雖日用而不知；諸佛證而無得，故乘權而起用。」此唯妙覺果人所居。《仁王般若》云「唯佛一人居淨土」，即此土也。二、應化土。微塵佛剎若淨若穢，皆是諸佛隨機應現攝化眾生。應諸菩薩則有實報土，《仁王》云「三賢十聖住果報」是也。應諸二乘則有方便土，《智論》云「三界外有淨土，聲聞辟支出生其中受法性身，非分段生」是也。應諸凡聖則有同居土。同居有二：一、同居穢土；二、同居淨土。釋迦現居穢土，非無淨土；彌陀示居淨土，非無穢土。然同居穢土，聖則大小三乘、凡通善惡六趣。同居淨土，聖則純一大乘、凡但人天。兩報土明諸土各赴機緣，法性是所依、應化為能依。《首楞嚴》云「空生大覺中，如海一漚發。有漏微塵國，皆依空所生。」大覺即法性土也，微塵國即應化土也。應化依虛空，虛空依法性，能所本末思之可見。今經所明即是彌陀所取同居淨土。又復西方有河沙淨土，果佛有同居彌陀。今須定指往昔法藏發願修成極樂淨土，彌陀果佛光臺現土，其致在茲。二、揀濫。諸經所說淨土多種、名字相濫，故須辨示。且如心淨土淨之言，人雖引用，不知本末。此言本出《維摩經》，彼說菩薩取淨土法。以諸佛淨土必假十方眾生同業共成，故歷劫化他令修善業，攬彼淨業以成其土。故彼經云「菩薩隨所化眾生而取佛土。當知直心是菩薩淨土，菩薩成佛時，不諂眾生來生其國。乃至十善是菩薩淨土，菩薩成佛時，十善眾生來生其國。」乃至云「若菩薩欲得淨土，當淨其心，隨其心淨則佛土淨。」彼文甚廣，不復具引。《金光明》云「願我來世得此殊異功德淨土，如佛世尊。」《法華經》云「教諸千億眾，令住大乘法而自淨佛土。」又云「少欲厭生死，實自淨佛土。」《淨名》云「常修淨土，教化諸眾生。」此等皆明菩薩取土法也。又《淨名經》「螺髻梵王語舍利弗：『我見釋迦佛土清淨如自在天宮。』佛以足指按地，大千世界百千珍寶嚴飾，如寶莊嚴佛淨土。」乃至云「我佛國土，常淨若此。」又《涅槃經》佛臨涅槃，娑羅林間變成淨土。經云「爾時大千世界以佛神力故，地皆柔軟，眾寶莊嚴，猶如西方無量壽佛極樂世界。」又如今經光臺所現極樂淨土，及結益中眾見彼國，此等皆是如來神力現起，所謂於一毛端現寶王剎是也。《仁王般若》云「唯佛一人居淨土」，《圓覺經》云「眾生國土同一法性，地獄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性諸佛如來，所遊住處強名為土，實非土也，此謂唯心淨土。舉足道場，非淨非穢而不妨淨穢、無去無來而不礙去來。慈雲云「十方淨穢，卷懷同在於剎那；三際往來，足跡未移於一念。眾生迷而不失，雖日用而不知；諸佛證而無得，故乘權而起用。」此唯妙覺果人所居。《仁王般若》云「唯佛一人居淨土」，即此土也。二、應化土。微塵佛剎若淨若穢，皆是諸佛隨機應現攝化眾生。應諸菩薩則有實報土，《仁王》云「三賢十聖住果報」是也。應諸二乘則有方便土，《智論》云「三界外有淨土，聲聞辟支出生其中受法性身，非分段生」是也。應諸凡聖則有同居土。同居有二：一、同居穢土；二、同居淨土。釋迦現居穢土，非無淨土；彌陀示居淨土，非無穢土。然同居穢土，聖則大小三乘、凡通善惡六趣。同居淨土，聖則純一大乘、凡但人天。兩報土明諸土各赴機緣，法性是所依、應化為能依。《首楞嚴》云「空生大覺中，如海一漚發。有漏微塵國，皆依空所生。」大覺即法性土也，微塵國即應化土也。應化依虛空，虛空依法性，能所本末思之可見。今經所明即是彌陀所取同居淨土。又復西方有河沙淨土，果佛有同居彌陀。今須定指往昔法藏發願修成極樂淨土，彌陀果佛光臺現土，其致在茲。二、揀濫。諸經所說淨土多種、名字相濫，故須辨示。且如心淨土淨之言，人雖引用，不知本末。此言本出《維摩經》，彼說菩薩取淨土法。以諸佛淨土必假十方眾生同業共成，故歷劫化他令修善業，攬彼淨業以成其土。故彼經云「菩薩隨所化眾生而取佛土。當知直心是菩薩淨土，菩薩成佛時，不諂眾生來生其國。乃至十善是菩薩淨土，菩薩成佛時，十善眾生來生其國。」乃至云「若菩薩欲得淨土，當淨其心，隨其心淨則佛土淨。」彼文甚廣，不復具引。《金光明》云「願我來世得此殊異功德淨土，如佛世尊。」《法華經》云「教諸千億眾，令住大乘法而自淨佛土。」又云「少欲厭生死，實自淨佛土。」《淨名》云「常修淨土，教化諸眾生。」此等皆明菩薩取土法也。又《淨名經》「螺髻梵王語舍利弗：『我見釋迦佛土清淨如自在天宮。』佛以足指按地，大千世界百千珍寶嚴飾，如寶莊嚴佛淨土。」乃至云「我佛國土，常淨若此。」又《涅槃經》佛臨涅槃，娑羅林間變成淨土。經云「爾時大千世界以佛神力故，地皆柔軟，眾寶莊嚴，猶如西方無量壽佛極樂世界。」又如今經光臺所現極樂淨土，及結益中眾見彼國，此等皆是如來神力現起，所謂於一毛端現寶王剎是也。《仁王般若》云「唯佛一人居淨土」，《圓覺經》云「眾生國土同一法性，地獄

天宮皆為淨土」。此皆法性理土，所謂寂光土也。《法華》云「眾生見劫盡，大火所燒時，我淨土不毀。」此即釋迦果報土也。上引諸經所談淨土，皆非今經彌陀極樂淨土。諸經論中此類極多，準前簡判則無濫矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天宮皆為淨土」。此皆法性理土，所謂寂光土也。《法華》云「眾生見劫盡，大火所燒時，我淨土不毀。」此即釋迦果報土也。上引諸經所談淨土，皆非今經彌陀極樂淨土。諸經論中此類極多，準前簡判則無濫矣。

二、辨古今廢立，分五：初、明福觀；二、辨定散；三、示地位；四、解魔說；五、指濫傳。初、明福觀。下經韋提請云「唯願世尊教我思惟教我正受」，古疏以三福答思惟、十六觀答正受。善導《玄義》云「諸師將思惟合三福、正受合十六觀。今謂不然，《華嚴經》說『思惟正受但是三昧異名』。」韋提前請但云「教我觀於清淨業處」，即知思惟正受秖是請觀耳。觀前方便故曰思惟，正觀成就故名正受。但修觀之人須修福業助成觀智，故先明三福後出觀行。三福如寶貨，觀智如船桅，是則事理相資、福智雙運。安有修觀兀然端坐，不事師親、不持歸戒、不誦大乘耶？故須眾善輔成正觀，單輪隻翼何有所至哉？至後釋文，更為委辨。二、辨定散。善導《玄義》云「前十三觀為定善，後三福九品對前三福為散善。今謂不然，若如所判即應止有十三觀，那名十六觀耶？況下九品，上品結云是名上輩生想，名第十四觀。中下亦然。何得後三獨名散善？止用此求，不攻自破。」依法不依人，涅槃極誡。至後九品，當更辨之。三、明地位。準《玄義》云「古來諸師皆用大乘三賢十聖對上三品，小乘兩凡四果對中三品，大乘始學凡夫隨過輕重對下三品。」彼文委破，不復具引。今謂準下九品生彼土已方論地位，可如諸師。又據經文，此土求生並是凡夫，須依《玄義》，彼引十段經文為證，可驗昔非。經云「我今為汝廣說眾譬，亦令未來世一切凡夫欲修淨業者得生西方」，一證也。又云「如來今者為未來眾生為煩惱賊之所害者說清淨業」，二證也。又云「如來今者教韋提希未來眾生觀於西方極樂世界」，三證也。又云「韋提白佛言：因佛力見彼國土。若佛滅後，諸眾生等濁惡不善五苦所逼，云何當見彼佛國土」，四證也。又云「汝及眾生應當專心乃至自非生盲有目之徒皆見日沒」，五證也。又云「佛告阿難：汝持佛語，為未來世一切大眾欲脫苦者，說是觀地法」，六證也。又云「韋提白佛：我今因佛力故得見彼佛及二菩薩。未來眾生當云何觀」，七證也。又云「佛告韋提希：及汝眾生欲觀彼佛當起想念」等，八證也。又云「諸佛如來是法界身，入一切眾生心想中，是故汝等心想佛時」，九證也。又如九品中一一皆言「若有眾生」等，十證也。上來十段，證明如來說十六觀，止為常沒眾生，不于大小賢聖人也(上並《玄義》中文)。詳此十文，一二四五其文最要，則知此典專被濁世具縛凡夫，逮至彼方始論斷證耳。四、解魔說。或謂修西方淨業，臨終感相皆是魔者，斯由未披教典、不樂修持，喜以邪言障他正信，為害不淺，故須辨之。且魔有四種 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二、辨古今廢立，分五：初、明福觀；二、辨定散；三、示地位；四、解魔說；五、指濫傳。初、明福觀。下經韋提請云「唯願世尊教我思惟教我正受」，古疏以三福答思惟、十六觀答正受。善導《玄義》云「諸師將思惟合三福、正受合十六觀。今謂不然，《華嚴經》說『思惟正受但是三昧異名』。」韋提前請但云「教我觀於清淨業處」，即知思惟正受秖是請觀耳。觀前方便故曰思惟，正觀成就故名正受。但修觀之人須修福業助成觀智，故先明三福後出觀行。三福如寶貨，觀智如船桅，是則事理相資、福智雙運。安有修觀兀然端坐，不事師親、不持歸戒、不誦大乘耶？故須眾善輔成正觀，單輪隻翼何有所至哉？至後釋文，更為委辨。二、辨定散。善導《玄義》云「前十三觀為定善，後三福九品對前三福為散善。今謂不然，若如所判即應止有十三觀，那名十六觀耶？況下九品，上品結云是名上輩生想，名第十四觀。中下亦然。何得後三獨名散善？止用此求，不攻自破。」依法不依人，涅槃極誡。至後九品，當更辨之。三、明地位。準《玄義》云「古來諸師皆用大乘三賢十聖對上三品，小乘兩凡四果對中三品，大乘始學凡夫隨過輕重對下三品。」彼文委破，不復具引。今謂準下九品生彼土已方論地位，可如諸師。又據經文，此土求生並是凡夫，須依《玄義》，彼引十段經文為證，可驗昔非。經云「我今為汝廣說眾譬，亦令未來世一切凡夫欲修淨業者得生西方」，一證也。又云「如來今者為未來眾生為煩惱賊之所害者說清淨業」，二證也。又云「如來今者教韋提希未來眾生觀於西方極樂世界」，三證也。又云「韋提白佛言：因佛力見彼國土。若佛滅後，諸眾生等濁惡不善五苦所逼，云何當見彼佛國土」，四證也。又云「汝及眾生應當專心乃至自非生盲有目之徒皆見日沒」，五證也。又云「佛告阿難：汝持佛語，為未來世一切大眾欲脫苦者，說是觀地法」，六證也。又云「韋提白佛：我今因佛力故得見彼佛及二菩薩。未來眾生當云何觀」，七證也。又云「佛告韋提希：及汝眾生欲觀彼佛當起想念」等，八證也。又云「諸佛如來是法界身，入一切眾生心想中，是故汝等心想佛時」，九證也。又如九品中一一皆言「若有眾生」等，十證也。上來十段，證明如來說十六觀，止為常沒眾生，不于大小賢聖人也(上並《玄義》中文)。詳此十文，一二四五其文最要，則知此典專被濁世具縛凡夫，逮至彼方始論斷證耳。四、解魔說。或謂修西方淨業，臨終感相皆是魔者，斯由未披教典、不樂修持，喜以邪言障他正信，為害不淺，故須辨之。且魔有四種

：一五陰魔、二煩惱魔、三死魔、四天魔。上之三魔是汝身心，唯有天魔居欲界天，乃是大權退惡進善，有大功行方可動之。凡夫修道，內心不正必遭魔擾，若心真實魔無能為，是知魔自汝，非他所致。如世妖治媚惑於人，端心正色必不能近，縱情顧盻定遭所惑。今引眾說，以絕群疑。一云：大光明中決無魔事，猶如白晝姦盜難成。一云：此土觀心，反觀本陰多發魔事；今觀彌陀果德真實境界，故無魔事。一云：念佛之人皆為一切諸佛之所護念，既為佛護，安得有魔？一云：修淨業人必發魔者，佛須指破，如《般若》、《楞嚴》等。佛若不指，則誤眾生墮於魔網。今淨土諸經並不言魔，即知此法無魔明矣。山陰慶文法師《正信法門》辨之甚詳，今為具引。彼問曰：或有人云「臨終見佛菩薩放光持臺、天樂異香來迎往生，並是魔事。」此說如何？答曰：有依《首楞嚴經》修習三昧，或發動陰魔。有依《摩訶衍論》修習三昧，或發動外魔(謂天魔也)。有依《止觀論》修習三昧，或發動時魅。此等並是修禪定人約其自力，先有魔種被定擊發，故現此事。儻能明識，各用對治即能除遣；若作聖解，皆被魔障(上明此方入道則發魔事)。今約所修念佛三昧，乃憑佛力，如近帝王無敢干犯。蓋由阿彌陀佛有大慈悲力、大誓願力、大智慧力、大三昧力、大威神力、大摧邪力、大降魔力、天眼遠見力、天耳遙聞力、他心徹鑒力、光明遍照攝取眾生力。有如是等不可思議功德之力，豈不能護持念佛之人至臨終時令無障礙耶？若不為護持者，則慈悲力何在？若不能除魔障者，智慧力、三昧力、威神力、摧邪力、除魔力復何在耶？若不能鑒察被魔為障者，天眼遠見力、天耳遙聞力、他心徹鑒力復何在耶？經云「阿彌陀佛相好光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨」，若謂念佛臨終被魔障者，光明遍照攝取眾生力復何在耶？況念佛人臨終感相，出自眾經，皆是佛言，何得貶為魔障乎？今為決破邪疑，當生正信(已上彼文)。又《楞嚴》云「禪定心中見盧舍那踞天光臺，十佛圍繞」等，此名心魂靈悟所染。心光研明照諸世界，暫得如是，非為聖證。《資中疏》曰「若修念佛三昧斯境現前，與修多羅合，名為正相。若修餘觀，設見佛形亦不為正，以心境不相應故。況觀真如，不取諸相而有所著，豈非魔耶？」《資中》棟判極為精當，仍具引前諸說永除疑障。五、指濫傳。淨土教法起自古晉廬山白蓮社，自後善導、懷感、慧日、少康諸名賢，逮至今朝前代禪講宗師亦多弘唱，唯天竺慈雲法師精窮教理盛振一時，出大小彌陀懺儀、往生傳、正信偈、念佛三昧詩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ：一五陰魔、二煩惱魔、三死魔、四天魔。上之三魔是汝身心，唯有天魔居欲界天，乃是大權退惡進善，有大功行方可動之。凡夫修道，內心不正必遭魔擾，若心真實魔無能為，是知魔自汝，非他所致。如世妖治媚惑於人，端心正色必不能近，縱情顧盻定遭所惑。今引眾說，以絕群疑。一云：大光明中決無魔事，猶如白晝姦盜難成。一云：此土觀心，反觀本陰多發魔事；今觀彌陀果德真實境界，故無魔事。一云：念佛之人皆為一切諸佛之所護念，既為佛護，安得有魔？一云：修淨業人必發魔者，佛須指破，如《般若》、《楞嚴》等。佛若不指，則誤眾生墮於魔網。今淨土諸經並不言魔，即知此法無魔明矣。山陰慶文法師《正信法門》辨之甚詳，今為具引。彼問曰：或有人云「臨終見佛菩薩放光持臺、天樂異香來迎往生，並是魔事。」此說如何？答曰：有依《首楞嚴經》修習三昧，或發動陰魔。有依《摩訶衍論》修習三昧，或發動外魔(謂天魔也)。有依《止觀論》修習三昧，或發動時魅。此等並是修禪定人約其自力，先有魔種被定擊發，故現此事。儻能明識，各用對治即能除遣；若作聖解，皆被魔障(上明此方入道則發魔事)。今約所修念佛三昧，乃憑佛力，如近帝王無敢干犯。蓋由阿彌陀佛有大慈悲力、大誓願力、大智慧力、大三昧力、大威神力、大摧邪力、大降魔力、天眼遠見力、天耳遙聞力、他心徹鑒力、光明遍照攝取眾生力。有如是等不可思議功德之力，豈不能護持念佛之人至臨終時令無障礙耶？若不為護持者，則慈悲力何在？若不能除魔障者，智慧力、三昧力、威神力、摧邪力、除魔力復何在耶？若不能鑒察被魔為障者，天眼遠見力、天耳遙聞力、他心徹鑒力復何在耶？經云「阿彌陀佛相好光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨」，若謂念佛臨終被魔障者，光明遍照攝取眾生力復何在耶？況念佛人臨終感相，出自眾經，皆是佛言，何得貶為魔障乎？今為決破邪疑，當生正信(已上彼文)。又《楞嚴》云「禪定心中見盧舍那踞天光臺，十佛圍繞」等，此名心魂靈悟所染。心光研明照諸世界，暫得如是，非為聖證。《資中疏》曰「若修念佛三昧斯境現前，與修多羅合，名為正相。若修餘觀，設見佛形亦不為正，以心境不相應故。況觀真如，不取諸相而有所著，豈非魔耶？」《資中》棟判極為精當，仍具引前諸說永除疑障。五、指濫傳。淨土教法起自古晉廬山白蓮社，自後善導、懷感、慧日、少康諸名賢，逮至今朝前代禪講宗師亦多弘唱，唯天竺慈雲法師精窮教理盛振一時，出大小彌陀懺儀、往生傳、正信偈、念佛三昧詩，

並諸圖𭘻見行于世，自後鮮能繼者。時移事變、相承訛濫，斯法幾息；縱曾聽習，臆說最多。苟不辨明，恐誤來學。略引數事，識者詳之。此方儒典亦說西方，如《周書異記》說佛生時瑞氣浮空。太史蘇由奏曰：有大聖人生在西方，一千年後聲教被此。後佛滅時，白虹十二道南北通貫。太史扈多奏曰：西方大聖人入滅之兆。又《列子》云昔商太宰嚭問孔子執為聖人？孔子對曰：西方有聖者焉。不治而不亂、不言而自信、不化而自行等。《文中子》曰佛法西方之教，中國則泥。以至後世儒者多以佛教為西方者，乃此土西天竺國，非今經所謂西方也。試略言之。夫一日月、一須彌、一四天下，名一世界。如此一千世界，名小千界；一千小千，名中千界；一千中千，名大千界。此釋迦一化之境。今此南閻浮提，乃一世界中一洲耳。此土神州，又州中一隅耳。五天竺國，當閻浮之中，神州在彼東南，以此望彼故號西方。若論彌陀淨土，出大千界外復過十萬臆剎。智者云「西方淨土出過三界」，即知與此閻浮西竺近遠天別，安可濫同？竊觀古今不信淨土，其障有二：一為他障、二即自障。言他障者，謂世傳異說，不辨是非，故於佛言反不信受。略列數條，餘非可盡。如《僧傳》「慧布云：方土雖淨，非吾所願。若使十劫蓮華中受樂，不如三途極苦處救眾生也。」今謂得忍菩薩可容此說，若未得忍，自不能救，焉能救他？《智度論》云「具縛凡夫有大慈救眾生者，無有是處」，委如《十疑論》第一疑中所破。有人云：心若清淨，即是自性西方，何必求生他方淨土？今謂非無此理，斯乃教中法性理土，而非今經所明也。然具縛凡夫未登忍地，假令頓悟自心，孰能恒守清淨？法雖高妙，不攝群機，但有虛言，何由造入？又云：西方去此十萬八千里。此亦誤以四竺為西方也。經云「從此西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂」，豈止十萬八千乎？略指一端，諸餘不足議也。有人云：此十六觀唯被下根耳。今謂此經乃圓頓上乘成佛之法，「是心是佛」出自今經，韋提一聞即破無明得無生忍，五百侍女發菩提心，豈皆下根耶？又云：念佛人臨終感佛菩薩來迎，皆是自心業現，實無他方佛來。今詳此說乃有多失：一則不信佛語，觀經九品臨終感相皆佛說故。二、不修佛力，諸佛菩薩慈悲誓願拔苦與樂不遺物故。三、不信佛體，佛與眾生體性平等，有感必應。佛若無應，三身不備則非佛故。此三不信，孰可信耶？又有人云：莫學愚人求生淨土。今謂《無量壽經》說十方諸菩薩皆願往生淨土，況普賢行願、勢至圓通皆願往生淨土。補處不退諸上善人，豈皆愚人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 並諸圖𭘻見行于世，自後鮮能繼者。時移事變、相承訛濫，斯法幾息；縱曾聽習，臆說最多。苟不辨明，恐誤來學。略引數事，識者詳之。此方儒典亦說西方，如《周書異記》說佛生時瑞氣浮空。太史蘇由奏曰：有大聖人生在西方，一千年後聲教被此。後佛滅時，白虹十二道南北通貫。太史扈多奏曰：西方大聖人入滅之兆。又《列子》云昔商太宰嚭問孔子執為聖人？孔子對曰：西方有聖者焉。不治而不亂、不言而自信、不化而自行等。《文中子》曰佛法西方之教，中國則泥。以至後世儒者多以佛教為西方者，乃此土西天竺國，非今經所謂西方也。試略言之。夫一日月、一須彌、一四天下，名一世界。如此一千世界，名小千界；一千小千，名中千界；一千中千，名大千界。此釋迦一化之境。今此南閻浮提，乃一世界中一洲耳。此土神州，又州中一隅耳。五天竺國，當閻浮之中，神州在彼東南，以此望彼故號西方。若論彌陀淨土，出大千界外復過十萬臆剎。智者云「西方淨土出過三界」，即知與此閻浮西竺近遠天別，安可濫同？竊觀古今不信淨土，其障有二：一為他障、二即自障。言他障者，謂世傳異說，不辨是非，故於佛言反不信受。略列數條，餘非可盡。如《僧傳》「慧布云：方土雖淨，非吾所願。若使十劫蓮華中受樂，不如三途極苦處救眾生也。」今謂得忍菩薩可容此說，若未得忍，自不能救，焉能救他？《智度論》云「具縛凡夫有大慈救眾生者，無有是處」，委如《十疑論》第一疑中所破。有人云：心若清淨，即是自性西方，何必求生他方淨土？今謂非無此理，斯乃教中法性理土，而非今經所明也。然具縛凡夫未登忍地，假令頓悟自心，孰能恒守清淨？法雖高妙，不攝群機，但有虛言，何由造入？又云：西方去此十萬八千里。此亦誤以四竺為西方也。經云「從此西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂」，豈止十萬八千乎？略指一端，諸餘不足議也。有人云：此十六觀唯被下根耳。今謂此經乃圓頓上乘成佛之法，「是心是佛」出自今經，韋提一聞即破無明得無生忍，五百侍女發菩提心，豈皆下根耶？又云：念佛人臨終感佛菩薩來迎，皆是自心業現，實無他方佛來。今詳此說乃有多失：一則不信佛語，觀經九品臨終感相皆佛說故。二、不修佛力，諸佛菩薩慈悲誓願拔苦與樂不遺物故。三、不信佛體，佛與眾生體性平等，有感必應。佛若無應，三身不備則非佛故。此三不信，孰可信耶？又有人云：莫學愚人求生淨土。今謂《無量壽經》說十方諸菩薩皆願往生淨土，況普賢行願、勢至圓通皆願往生淨土。補處不退諸上善人，豈皆愚人

耶？又僧傳所敘古晉高僧生、融、持、遠，南岳天台、廬山十八賢，皆修此法，豈亦愚人耶？汝今滯著三界、耽戀五濁，甘受眾苦、無思出離，反是智人，一何顛倒？假令自得忍力，樂住三界度生，那發此言障他修習？又云：求生淨土念佛修觀，皆是執著取相，殊非超越之法。今謂著與不著、取與不取，在人心智所見明昧，豈得凡見修持例皆著相？於恣不撿盡是通人？且佛言不著相者，蓋令不著我人眾生壽者等相、不住所修法相，遣除人法二執，即達人法二空。何甞以繫念進修而為著相乎？且世人爭競我人、衒耀權勢，耽荒聲色、奔逐利名，聚斂財穀、繫戀妻拏，此等諸相無始愛纏，佛勸遠離，反更深著；念佛三昧無始未經，佛勸修習，反疑著相。眾生迷倒一至於此。今謂若修念佛三昧，定非著相。何以然耶？佛身無相，有何可著？故《智論》云「植佛福田者，謂慧心堅著也。隨以香華供養，至佛無盡。」龍樹論師豈不解般若？而言堅著者豈亦著相耶？夫般若空法，元為修六度者令不住相。六度不修，般若焉用？真得道者達修無修、了念無念，所謂終日修而未始修、終日念而未甞念。《金剛般若》云「無我人眾生壽者，修一切善法，則得阿耨菩提。」故知了達之士何甞不修善耶？又有說云：臨命終時若見幢幡蓮華等境界現前，並不得去。今謂臨終境現自有正念善業所感，亦有邪心造惡所招，豈得一槩斥為魔事？況惡相既現任運業牽，豈由汝意願去不去？如人造業合墮三途，臨終惡現，何由不去？故知謬傳，不足取信。有人發願云：願從今生至成正覺未得道前，身無橫病壽不中夭，正命盡時不見惡相，長得人身聰明正直，不生惡國不值惡王，乃至所生之處值佛聞法、童真出家、為僧和合。今謂若生淨土，則無橫病夭壽、惡國惡王之患，任運常值三寶出家為僧。祇由不知淨土，故有此願。亦猶陳除陵願云：願即還人中不高不下處託生等。彼乃儒流，不在言責。禪講宗師率多此見，皆言但願後世不失男子出家學道。甞試語曰：汝今已得男子出家，秖合便求出離。何乃復求男子再願出家，略無勝進乎？二、自障者，略說六種。一云：淨土難生，吾無力量非敢過望，但不失人身足矣。一云：吾毀戒破齊惡業深重，西方淨土何由可生？一云：佛說西方，權誘眾生且念為善，皆無其實。見修淨業反生嗤笑。一云：聰明利智直悟己心，任己所為無非合道，豈同下士念佛修行耶？一云：凡人之生血氣所聚假名為身，及乎死去百骸潰散一切歸空。何有淨土是可生耶？一云：臨終作想奪彼胎陰，剎那換報不歷胞胎。今謂色心報法宿業所成，安有我神能奪 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耶？又僧傳所敘古晉高僧生、融、持、遠，南岳天台、廬山十八賢，皆修此法，豈亦愚人耶？汝今滯著三界、耽戀五濁，甘受眾苦、無思出離，反是智人，一何顛倒？假令自得忍力，樂住三界度生，那發此言障他修習？又云：求生淨土念佛修觀，皆是執著取相，殊非超越之法。今謂著與不著、取與不取，在人心智所見明昧，豈得凡見修持例皆著相？於恣不撿盡是通人？且佛言不著相者，蓋令不著我人眾生壽者等相、不住所修法相，遣除人法二執，即達人法二空。何甞以繫念進修而為著相乎？且世人爭競我人、衒耀權勢，耽荒聲色、奔逐利名，聚斂財穀、繫戀妻拏，此等諸相無始愛纏，佛勸遠離，反更深著；念佛三昧無始未經，佛勸修習，反疑著相。眾生迷倒一至於此。今謂若修念佛三昧，定非著相。何以然耶？佛身無相，有何可著？故《智論》云「植佛福田者，謂慧心堅著也。隨以香華供養，至佛無盡。」龍樹論師豈不解般若？而言堅著者豈亦著相耶？夫般若空法，元為修六度者令不住相。六度不修，般若焉用？真得道者達修無修、了念無念，所謂終日修而未始修、終日念而未甞念。《金剛般若》云「無我人眾生壽者，修一切善法，則得阿耨菩提。」故知了達之士何甞不修善耶？又有說云：臨命終時若見幢幡蓮華等境界現前，並不得去。今謂臨終境現自有正念善業所感，亦有邪心造惡所招，豈得一槩斥為魔事？況惡相既現任運業牽，豈由汝意願去不去？如人造業合墮三途，臨終惡現，何由不去？故知謬傳，不足取信。有人發願云：願從今生至成正覺未得道前，身無橫病壽不中夭，正命盡時不見惡相，長得人身聰明正直，不生惡國不值惡王，乃至所生之處值佛聞法、童真出家、為僧和合。今謂若生淨土，則無橫病夭壽、惡國惡王之患，任運常值三寶出家為僧。祇由不知淨土，故有此願。亦猶陳除陵願云：願即還人中不高不下處託生等。彼乃儒流，不在言責。禪講宗師率多此見，皆言但願後世不失男子出家學道。甞試語曰：汝今已得男子出家，秖合便求出離。何乃復求男子再願出家，略無勝進乎？二、自障者，略說六種。一云：淨土難生，吾無力量非敢過望，但不失人身足矣。一云：吾毀戒破齊惡業深重，西方淨土何由可生？一云：佛說西方，權誘眾生且念為善，皆無其實。見修淨業反生嗤笑。一云：聰明利智直悟己心，任己所為無非合道，豈同下士念佛修行耶？一云：凡人之生血氣所聚假名為身，及乎死去百骸潰散一切歸空。何有淨土是可生耶？一云：臨終作想奪彼胎陰，剎那換報不歷胞胎。今謂色心報法宿業所成，安有我神能奪

他報？竊恐識神靈妙先托彼胎，報謝趣生即非他陰。假令可奪，作想勞神求入胞胎，未知何意？違出家志、背解脫門。而況我佛大慈開示淨土，慇懃觀囑遍諸大乘，目見耳聞特生疑謗，自甘沈弱不慕超昇，如來說為可憐愍者。良由不知此法特異常途，不擇賢愚、不簡緇素，不論修行久近、不問造罪重輕，但令決定信心，即是往生因種。慈雲法師云「唯安養淨業捷直可修。若有四眾欲得速破無明、永滅五逆十惡重輕等罪、當修此法。欲得大小戒體還復清淨、得念佛三昧成就菩薩諸波羅蜜，當學此法。欲得臨終離諸怖畏自心安快，眾聖現前授手接引，初離塵勞便至不退，不歷長劫即得無生，當修此法」等。古賢法語能無從乎？已上五門略標綱要，自餘不盡委在釋文。按《開元藏錄》，此經凡有兩譯，前本已亡，今本乃疆良耶舍譯。《僧傳》云「疆良耶舍，此云時稱，西域人。性剛直、寡嗜欲，善通三藏。宋元嘉初達于京邑。文帝深加歎異，勅止鍾山道林精舍。僧含請譯此經，並觀藥王藥上經，含即筆受。後遊岷蜀，還卒江陵。」又前代解釋凡有數家，隋朝慧遠法師、天台智者大師皆有章疏，唐善導和尚亦立玄義並行於世，而各尚宗風、互形廢立，故今所釋擇善從之，必有差訛不無紀正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他報？竊恐識神靈妙先托彼胎，報謝趣生即非他陰。假令可奪，作想勞神求入胞胎，未知何意？違出家志、背解脫門。而況我佛大慈開示淨土，慇懃觀囑遍諸大乘，目見耳聞特生疑謗，自甘沈弱不慕超昇，如來說為可憐愍者。良由不知此法特異常途，不擇賢愚、不簡緇素，不論修行久近、不問造罪重輕，但令決定信心，即是往生因種。慈雲法師云「唯安養淨業捷直可修。若有四眾欲得速破無明、永滅五逆十惡重輕等罪、當修此法。欲得大小戒體還復清淨、得念佛三昧成就菩薩諸波羅蜜，當學此法。欲得臨終離諸怖畏自心安快，眾聖現前授手接引，初離塵勞便至不退，不歷長劫即得無生，當修此法」等。古賢法語能無從乎？已上五門略標綱要，自餘不盡委在釋文。按《開元藏錄》，此經凡有兩譯，前本已亡，今本乃疆良耶舍譯。《僧傳》云「疆良耶舍，此云時稱，西域人。性剛直、寡嗜欲，善通三藏。宋元嘉初達于京邑。文帝深加歎異，勅止鍾山道林精舍。僧含請譯此經，並觀藥王藥上經，含即筆受。後遊岷蜀，還卒江陵。」又前代解釋凡有數家，隋朝慧遠法師、天台智者大師皆有章疏，唐善導和尚亦立玄義並行於世，而各尚宗風、互形廢立，故今所釋擇善從之，必有差訛不無紀正。