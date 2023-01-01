無量壽經序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經序

胡吉藏撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 胡吉藏撰

夫法身虛玄，非名相之形；淨剎妙遠，絕淨穢之域。至妙之門，非百是所是，亦非百非所非；真虛之道，非有心之所託，亦非無心之所會。非能非所、是穢亦淨，以不二而二，有本迹之稱、存淨穢之教，此是隨緣之意、應物之門。緣既有多種，教亦恒沙莫算。身復非一土，有勝劣不同，或現穢質令生厭心、或示淨處使修勝善。是以思惟夫人遇此惡緣，厭累苦之世、欣勝樂之地。由是佛現金臺，示十方界淨妙之國，令此今緣撰取所樂。夫人情感安養極樂，如來廣說淨土依正勝果正業妙因，故此經以不二為體。若存胡音，云佛陀槃遮阿梨耶阿彌陀佛陀修多羅，此云覺者說觀無量壽覺者經。胡漢兩存，故云佛說觀無量壽佛經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫法身虛玄，非名相之形；淨剎妙遠，絕淨穢之域。至妙之門，非百是所是，亦非百非所非；真虛之道，非有心之所託，亦非無心之所會。非能非所、是穢亦淨，以不二而二，有本迹之稱、存淨穢之教，此是隨緣之意、應物之門。緣既有多種，教亦恒沙莫算。身復非一土，有勝劣不同，或現穢質令生厭心、或示淨處使修勝善。是以思惟夫人遇此惡緣，厭累苦之世、欣勝樂之地。由是佛現金臺，示十方界淨妙之國，令此今緣撰取所樂。夫人情感安養極樂，如來廣說淨土依正勝果正業妙因，故此經以不二為體。若存胡音，云佛陀槃遮阿梨耶阿彌陀佛陀修多羅，此云覺者說觀無量壽覺者經。胡漢兩存，故云佛說觀無量壽佛經。

觀無量壽經義疏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀無量壽經義疏

六門明義 序王第一 簡名第二 辨宗體第三 論因果第四 明淨土第五 論緣起第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六門明義 序王第一 簡名第二 辨宗體第三 論因果第四 明淨土第五 論緣起第六

第一、序王，如前。第二、簡名義。此經題目凡有四階：第一、佛說；第二、觀；第三、無量壽佛；第四經。約此四階，以三雙明義。能說所說為第一雙，佛說是能說、觀下是所說。所說中，能觀所觀為第二雙，觀是能觀、無量下是所觀理境。所觀理境中，能詮所詮為第三雙，無量壽佛是所詮理境、經是能詮教。此四階三雙，無為法中明差別，如虛空丈尺，諸餘放此。佛是能說者，《大論》云「說法有五人：一佛、二弟子、三諸天、四化人、五仙人。」此經是佛金口所吐，故云佛說。胡漢具云佛說。佛陀，此云覺者，以自覺覺他覺道滿足，故云覺者。自覺對凡夫、覺他對二乘、覺道滿足對菩薩。說者，胡云槃遮，此云說。說是吐教彰理，名之為說。略論佛義，凡有三種：一正法佛、二修成佛、三應化佛。故七卷《金光明經》云「三身，謂法身、報身、應身」，《般若論》云「法佛、報佛、化佛」。就此三佛，差別無差別、有說不說？若論法佛，本無相，何說不說？修成佛，無聲亦無說義。應化不真，復無說法。而復得言三佛說法，以不聲聲是法佛說。何者不聲聲？是法佛說，不聲即是法佛。豈有音聲之外別有法佛？故音聲即不音聲、不音聲者即音聲，故法佛說。修成佛說者，應化色聲是修成佛用，故云說。化佛說者，化是音聲，有詮辨之用，故云化佛說。開避無差別，差別論之。法修二佛，一往不說。何者？二佛非色聲之相，故云不說。問：他云報佛為地上菩薩說法，化佛為地前菩薩說法。所云報佛豈非修成耶？而今云修成佛不說，何耶？答：有二解。一云報佛是修成佛，為地上說法。二云為地上說法之報佛，然應化為報，非修成妙覺之報，此是化中之細耳。化佛說者，化是隨緣之迹，故察緣吐教名為化說。觀下是所說，就此所說有能觀所觀為第二雙。胡云阿耶羅，此云觀。觀是觀見，亦是觀行亦是觀察。觀有三種：一觀實相法身、二觀修成法身、三觀化身。觀實相者，體無二相，是不二正觀，謂平等境智義。故此經云「是法界身入一切眾生心想中」，《大品經》云「般若波羅蜜為大事故起」，《法華經》云「為大事因緣故出現於世」也。所言大事者，般若佛性不二正觀說。故《淨名經》云「觀身實相，觀佛亦然」。觀修成法身者，觀修成佛。研修妙行，行滿剋成，妙覺報佛。故此經云「是心作佛」。觀化者，觀西方淨土佛也。此是昔自在王佛時，法藏菩薩發四十八願，造此淨土，佛生其中化度眾生。觀此佛故，名觀化佛身。問：此明觀為通三佛耶、為差別觀耶？答：總括始終通觀三佛，但略明二佛、廣明迹佛為異耳。問：說義 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一、序王，如前。第二、簡名義。此經題目凡有四階：第一、佛說；第二、觀；第三、無量壽佛；第四經。約此四階，以三雙明義。能說所說為第一雙，佛說是能說、觀下是所說。所說中，能觀所觀為第二雙，觀是能觀、無量下是所觀理境。所觀理境中，能詮所詮為第三雙，無量壽佛是所詮理境、經是能詮教。此四階三雙，無為法中明差別，如虛空丈尺，諸餘放此。佛是能說者，《大論》云「說法有五人：一佛、二弟子、三諸天、四化人、五仙人。」此經是佛金口所吐，故云佛說。胡漢具云佛說。佛陀，此云覺者，以自覺覺他覺道滿足，故云覺者。自覺對凡夫、覺他對二乘、覺道滿足對菩薩。說者，胡云槃遮，此云說。說是吐教彰理，名之為說。略論佛義，凡有三種：一正法佛、二修成佛、三應化佛。故七卷《金光明經》云「三身，謂法身、報身、應身」，《般若論》云「法佛、報佛、化佛」。就此三佛，差別無差別、有說不說？若論法佛，本無相，何說不說？修成佛，無聲亦無說義。應化不真，復無說法。而復得言三佛說法，以不聲聲是法佛說。何者不聲聲？是法佛說，不聲即是法佛。豈有音聲之外別有法佛？故音聲即不音聲、不音聲者即音聲，故法佛說。修成佛說者，應化色聲是修成佛用，故云說。化佛說者，化是音聲，有詮辨之用，故云化佛說。開避無差別，差別論之。法修二佛，一往不說。何者？二佛非色聲之相，故云不說。問：他云報佛為地上菩薩說法，化佛為地前菩薩說法。所云報佛豈非修成耶？而今云修成佛不說，何耶？答：有二解。一云報佛是修成佛，為地上說法。二云為地上說法之報佛，然應化為報，非修成妙覺之報，此是化中之細耳。化佛說者，化是隨緣之迹，故察緣吐教名為化說。觀下是所說，就此所說有能觀所觀為第二雙。胡云阿耶羅，此云觀。觀是觀見，亦是觀行亦是觀察。觀有三種：一觀實相法身、二觀修成法身、三觀化身。觀實相者，體無二相，是不二正觀，謂平等境智義。故此經云「是法界身入一切眾生心想中」，《大品經》云「般若波羅蜜為大事故起」，《法華經》云「為大事因緣故出現於世」也。所言大事者，般若佛性不二正觀說。故《淨名經》云「觀身實相，觀佛亦然」。觀修成法身者，觀修成佛。研修妙行，行滿剋成，妙覺報佛。故此經云「是心作佛」。觀化者，觀西方淨土佛也。此是昔自在王佛時，法藏菩薩發四十八願，造此淨土，佛生其中化度眾生。觀此佛故，名觀化佛身。問：此明觀為通三佛耶、為差別觀耶？答：總括始終通觀三佛，但略明二佛、廣明迹佛為異耳。問：說義

應然耶？答：有例、不例。例者，三佛通說亦觀三佛。不例者，此經是釋迦佛說西方淨土事，非二佛說。而經中所說，具有觀三佛義。所以然者，說教被緣，迹佛之用；修習觀門，偏示不悟也。無量壽佛者，是所觀。所觀中理教為第三雙，即是能詮、所詮。無量壽是所詮之理境，經者能詮之教。經中具明三義：一觀國土是所生處、二觀佛菩薩是所依師、三觀因行是往生業體。今此三中舉佛為題者，佛是所憑之勝地，故以為題耳。胡云阿彌陀佛陀，此云無量壽覺者，以無量壽通三佛。何者？法佛非彼此邊量可度，故強名無量。修成佛壽，量同虛空，故云無量壽。應佛無量者，若通論門眾生無量，垂迹何盡？如《大經》十三願云「云何捨慈悲，永入於涅槃」。別論彌陀者，廣大願造土，壽長遠三乘，凡夫不能測量，故云無量。能化所化依正兩果俱是無極，但舉佛壽表勝境者。亦可云類彼眾生猶是無極，欲令厭苦之徒欣樂往生。壽者，命之異名也，色心不斷也。佛陀云覺者，如前。此是所詮理境也。又此經名「淨除業障」，從經功德得名。依經觀行者，除業障也。經者，能詮之教。胡云修多羅，以五義與七義訓釋，如《大經》義中說，以經代之。西國中，佛說名修多羅、弟子所造名論。此漢地中聖說名經、賢人與弟子所造名書。故以經義為題。經義如常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應然耶？答：有例、不例。例者，三佛通說亦觀三佛。不例者，此經是釋迦佛說西方淨土事，非二佛說。而經中所說，具有觀三佛義。所以然者，說教被緣，迹佛之用；修習觀門，偏示不悟也。無量壽佛者，是所觀。所觀中理教為第三雙，即是能詮、所詮。無量壽是所詮之理境，經者能詮之教。經中具明三義：一觀國土是所生處、二觀佛菩薩是所依師、三觀因行是往生業體。今此三中舉佛為題者，佛是所憑之勝地，故以為題耳。胡云阿彌陀佛陀，此云無量壽覺者，以無量壽通三佛。何者？法佛非彼此邊量可度，故強名無量。修成佛壽，量同虛空，故云無量壽。應佛無量者，若通論門眾生無量，垂迹何盡？如《大經》十三願云「云何捨慈悲，永入於涅槃」。別論彌陀者，廣大願造土，壽長遠三乘，凡夫不能測量，故云無量。能化所化依正兩果俱是無極，但舉佛壽表勝境者。亦可云類彼眾生猶是無極，欲令厭苦之徒欣樂往生。壽者，命之異名也，色心不斷也。佛陀云覺者，如前。此是所詮理境也。又此經名「淨除業障」，從經功德得名。依經觀行者，除業障也。經者，能詮之教。胡云修多羅，以五義與七義訓釋，如《大經》義中說，以經代之。西國中，佛說名修多羅、弟子所造名論。此漢地中聖說名經、賢人與弟子所造名書。故以經義為題。經義如常。

第三、辨宗體。以宗為體、以體為宗，宗體無異。然付此二部辨體宗者，以不二為體、因果為宗，而廣略辨異。以雙卷經廣明淨土、略顯因行，此經廣論因行、略辨淨土，此是二經互明之義故。雙卷經始明法藏菩薩四十八願造淨土之本；次明眾生以十念菩提為業，主三輩人往生之義，終即廣明七寶淨土，使物厭此穢土欣彼極樂。此經始為夫人示淨妙國土令生欣心，次明三種勝福因，終廣顯因行十六種觀。此十六中初明淨土，中論佛菩薩，後明三輩往生之義。而總括此三，大意唯顯往生因行故。別論此經，淨土因果為體、勸物修因往生為宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三、辨宗體。以宗為體、以體為宗，宗體無異。然付此二部辨體宗者，以不二為體、因果為宗，而廣略辨異。以雙卷經廣明淨土、略顯因行，此經廣論因行、略辨淨土，此是二經互明之義故。雙卷經始明法藏菩薩四十八願造淨土之本；次明眾生以十念菩提為業，主三輩人往生之義，終即廣明七寶淨土，使物厭此穢土欣彼極樂。此經始為夫人示淨妙國土令生欣心，次明三種勝福因，終廣顯因行十六種觀。此十六中初明淨土，中論佛菩薩，後明三輩往生之義。而總括此三，大意唯顯往生因行故。別論此經，淨土因果為體、勸物修因往生為宗。

第四、論因果門。此門有二：一觀能化論因果、二約所化辨因果。能化因果者，有通別門。通門以正法因得正法果，以緣因得妙覺果，以三十二相業得化身果；亦可得云以三種因共得一果。別門者，正因正果正是不二體無因果相，但以悟義為因果義，不得云正因得正果，但以緣因顯正法果。修成佛者，緣正二因得修成佛。化亦無別因義，但在因之時以慈悲願為化含識故，得即佛時由此本願力垂無方之身遍濟眾生也。解彌陀佛因不同。一、南地師傳云：法藏菩薩發願在破拆空位，此因為本，所造依正兩報。二、北地師傳云：在八地以上無漏業為本，所造依正兩報。第三師云：有本迹二意，就本為明，二經不同。一經云「三世諸佛久已成佛，現迹成佛」，一經云「十地因滿金剛後成佛」。今彌陀佛亦例然，可有二義辨其成佛，不敢定判。就迹成佛者，法藏菩薩世自在王佛時始發願造依正兩果，故雙卷云「成佛以來已逕十劫」也。二、約所化論因果者，有通別二門。通論以三福十六種觀皆是生淨土因。別則以菩提心為業主、餘善為緣。故雙卷經云「十念菩提為因得生」。此之菩提業，非但生淨土而已，終至佛果為因。但眾生聞佛道長遠、望崖而退，故示淨土近果作進趣之緣，為淨土因。故經云「易往而無人」也。畢竟成佛之本，故經云「始發菩提心，能動無邊生死大海」也。問：為有得因生、無得因生？答：二義皆有之。問：以定為本不？答：然。三界禪定有二種，謂有得、無得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四、論因果門。此門有二：一觀能化論因果、二約所化辨因果。能化因果者，有通別門。通門以正法因得正法果，以緣因得妙覺果，以三十二相業得化身果；亦可得云以三種因共得一果。別門者，正因正果正是不二體無因果相，但以悟義為因果義，不得云正因得正果，但以緣因顯正法果。修成佛者，緣正二因得修成佛。化亦無別因義，但在因之時以慈悲願為化含識故，得即佛時由此本願力垂無方之身遍濟眾生也。解彌陀佛因不同。一、南地師傳云：法藏菩薩發願在破拆空位，此因為本，所造依正兩報。二、北地師傳云：在八地以上無漏業為本，所造依正兩報。第三師云：有本迹二意，就本為明，二經不同。一經云「三世諸佛久已成佛，現迹成佛」，一經云「十地因滿金剛後成佛」。今彌陀佛亦例然，可有二義辨其成佛，不敢定判。就迹成佛者，法藏菩薩世自在王佛時始發願造依正兩果，故雙卷云「成佛以來已逕十劫」也。二、約所化論因果者，有通別二門。通論以三福十六種觀皆是生淨土因。別則以菩提心為業主、餘善為緣。故雙卷經云「十念菩提為因得生」。此之菩提業，非但生淨土而已，終至佛果為因。但眾生聞佛道長遠、望崖而退，故示淨土近果作進趣之緣，為淨土因。故經云「易往而無人」也。畢竟成佛之本，故經云「始發菩提心，能動無邊生死大海」也。問：為有得因生、無得因生？答：二義皆有之。問：以定為本不？答：然。三界禪定有二種，謂有得、無得也。

第五、明淨土。問：安養世界為報土、為應土耶？答：解不同。一、江南師云是報土。何者？以破折性空位中，以四十八願所造故也。二、北地人云八地以上法身位，以願所造，故云報土。今謂若就通門為論，無非酬因，可云報土。別門不然。何者？以法藏菩薩有本迹二門，就迹為論，在凡夫地以願造土，可云報土。故雙卷對阿難言「成佛以來已逕十劫，今在無量壽世界」。若論本門，此菩薩位居隣極，無更造業，唯是應現依正兩報。故雙卷云「成佛今時，七寶為地自然而生」。此乃是願力，乍應成佛之時方始生，非如論師成佛今前預生土體，其中眾生為所化。又彼經云「生天生人」等，皆勝於天人諸類，不云淨土事因時預有也，故知應土亦是分段。問：雙卷則云應、云報土耶？答：此是應中開應報兩土，非是異應別有報土。何者？一往辨土體謂之為報，於此報土示種種七寶為應土也，非是酬因之報故為報土也。若就所化修因往生義為論，可為報土。然所化由因往生應土中也。問：二死中攝何生耶？答：解不同。一云：在凡夫淺位所行因得，故報不得為勝，故是分段。二、北地云：是變易攝故。何者、此菩薩既在八地上深位之所行所造，故云不思議變易報也。今云此應是分段生死。何以知之？世自在王佛所，為國王而發心出家，始發四十八願造此淨土。又彼土壽雖無量，必終訖，故知彼土分段生死。然分段與變易不可定判。何者？穢則淨、淨則穢。分段與變易亦爾，分段即變易、變易即分段。淨穢因緣、二生死因緣不相離，所以蓮華藏世界是分段變易、無量壽土是變易分段。若就報應淨穢各論五句，合有十句。何者？一、先穢後淨；二、先淨後穢；三、先後俱淨；四、先後俱穢；五、先後雜會。今就一事示之，餘類可解。先穢後淨者，如言「常在靈鷲山，我淨土不毀」，豈非先穢佛現，中後即為淨乎？且置遠事，示以近事。我先不云乎！今此娑婆，彌勒佛變為淨土。餘，即是尋之。此即五句報應皆具，所以合論為十句。次有四句明之：一質一處、二質二處、二質一處、一質二處。復有四句：二質二見、二質一見、一質一見、一質二見，如別記。問：無量壽淨土，三界攝不？答：解不同。一、北地云：非三界攝。何以知然？論云「無欲故非欲界，地居故非色界，有色故非無色界。」二、江南云：是三界所攝。何者？未斷三界煩惱而得往生，故以惑品與樂品勝劣制三界。論云無欲者，就現為論耳。今明就方便生與實生為論，可云有方便三界、實生三界，但以惑用為明之。何以知然？雙卷經云「三十三天依何而住？佛云依業報住。」以 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五、明淨土。問：安養世界為報土、為應土耶？答：解不同。一、江南師云是報土。何者？以破折性空位中，以四十八願所造故也。二、北地人云八地以上法身位，以願所造，故云報土。今謂若就通門為論，無非酬因，可云報土。別門不然。何者？以法藏菩薩有本迹二門，就迹為論，在凡夫地以願造土，可云報土。故雙卷對阿難言「成佛以來已逕十劫，今在無量壽世界」。若論本門，此菩薩位居隣極，無更造業，唯是應現依正兩報。故雙卷云「成佛今時，七寶為地自然而生」。此乃是願力，乍應成佛之時方始生，非如論師成佛今前預生土體，其中眾生為所化。又彼經云「生天生人」等，皆勝於天人諸類，不云淨土事因時預有也，故知應土亦是分段。問：雙卷則云應、云報土耶？答：此是應中開應報兩土，非是異應別有報土。何者？一往辨土體謂之為報，於此報土示種種七寶為應土也，非是酬因之報故為報土也。若就所化修因往生義為論，可為報土。然所化由因往生應土中也。問：二死中攝何生耶？答：解不同。一云：在凡夫淺位所行因得，故報不得為勝，故是分段。二、北地云：是變易攝故。何者、此菩薩既在八地上深位之所行所造，故云不思議變易報也。今云此應是分段生死。何以知之？世自在王佛所，為國王而發心出家，始發四十八願造此淨土。又彼土壽雖無量，必終訖，故知彼土分段生死。然分段與變易不可定判。何者？穢則淨、淨則穢。分段與變易亦爾，分段即變易、變易即分段。淨穢因緣、二生死因緣不相離，所以蓮華藏世界是分段變易、無量壽土是變易分段。若就報應淨穢各論五句，合有十句。何者？一、先穢後淨；二、先淨後穢；三、先後俱淨；四、先後俱穢；五、先後雜會。今就一事示之，餘類可解。先穢後淨者，如言「常在靈鷲山，我淨土不毀」，豈非先穢佛現，中後即為淨乎？且置遠事，示以近事。我先不云乎！今此娑婆，彌勒佛變為淨土。餘，即是尋之。此即五句報應皆具，所以合論為十句。次有四句明之：一質一處、二質二處、二質一處、一質二處。復有四句：二質二見、二質一見、一質一見、一質二見，如別記。問：無量壽淨土，三界攝不？答：解不同。一、北地云：非三界攝。何以知然？論云「無欲故非欲界，地居故非色界，有色故非無色界。」二、江南云：是三界所攝。何者？未斷三界煩惱而得往生，故以惑品與樂品勝劣制三界。論云無欲者，就現為論耳。今明就方便生與實生為論，可云有方便三界、實生三界，但以惑用為明之。何以知然？雙卷經云「三十三天依何而住？佛云依業報住。」以

義制之，有三界也。問：彼土三界但就果報勝劣明三界者，為此地慳貪所發菩提業得生彼土不？答：若滯慳貪所發勝業，不生淨土。唯以一時廣濟之心為菩提心，雖未現起而未斷之煩惱具足有之，以此勝劣業迴向淨土，命終得生也。問：雙卷經云「聞聲見光令勉三途」，彼土有何惡道令勉之耶？答：解不同。論師云：彼佛放光照於他方，他方惡道使勉之也。今云汝義中同處異質淨土，故以穢質中有勝業者作淨土見，故淨不妨穢、穢不妨淨。何故不言一淨土質中以穢業變為穢土耶？令言自有虛空為地馳馬打刺，自有大地為虛飛行無礙，自有娑婆為淨復有安養為穢耳。此是業力不可思議，不可定判，故舍利弗飛空界來袈裟染血，但以肉眼不自覺知，故住虛眾生亦是無邊。故經云「雖是淨土，而或見光勉苦」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義制之，有三界也。問：彼土三界但就果報勝劣明三界者，為此地慳貪所發菩提業得生彼土不？答：若滯慳貪所發勝業，不生淨土。唯以一時廣濟之心為菩提心，雖未現起而未斷之煩惱具足有之，以此勝劣業迴向淨土，命終得生也。問：雙卷經云「聞聲見光令勉三途」，彼土有何惡道令勉之耶？答：解不同。論師云：彼佛放光照於他方，他方惡道使勉之也。今云汝義中同處異質淨土，故以穢質中有勝業者作淨土見，故淨不妨穢、穢不妨淨。何故不言一淨土質中以穢業變為穢土耶？令言自有虛空為地馳馬打刺，自有大地為虛飛行無礙，自有娑婆為淨復有安養為穢耳。此是業力不可思議，不可定判，故舍利弗飛空界來袈裟染血，但以肉眼不自覺知，故住虛眾生亦是無邊。故經云「雖是淨土，而或見光勉苦」也。

第六、論緣起。若雙卷經者，雖阿難與彌勒為說，而通一切大眾說耳，故三界大眾悉為對揚人。今此經唯以三聖發經之主，而偏為思惟夫人感佛說經也。然論三聖之迹有淺深之殊，論本意趣無異耳。何者？頻婆娑羅王為子所禁，密感於佛，作發經之緣由，證阿那含所益為少，可為淺矣。夫人被害，深懷厭苦，感佛懺悔，正說經之主。所將五百仕女，令發菩提心，得往生淨土之記；自身大悟無生法忍，亦得往生安養世界，所益者多，可云深也。世王以害父故，生重悔心，將摩訶陀國諸人民等向拘尸那城至於佛所。爾時他方恒沙大眾如針鋒處同在聞法，不相妨礙，為一切作逆罪人及四重罪等滅罪之緣由，故所益甚多，最為深也。然尋三聖意趣，相與齊等。何者？若非父王，無有殺父之逆，則無以接作逆之人。子若不作逆罪，則父王無有感佛發經之緣由。母若不以麨奉王，則不被所禁，以何因緣使沒出得開此經？故宮內現蒙勝益。是以三聖共為方開經，故云三聖意趣齊深也。合商略無量壽觀、彌勒二經說。然考于聖心以息患為主，統教意以開道為宗，所以世言千車共轍、萬馬同案。如來出世亦復如是，欲使眾生同悟一道，但根性非一，故有教門殊致，所以有此之二經明兩種教化也。無量觀辨十方佛化，彌勒經明三世佛化。十方佛化即是橫化，三世佛化即是竪化。言彌勒經三世竪化者，過去七佛、現在釋迦、未來彌勒，明三佛化，故是竪化也。言無量壽觀十方橫化者，此方穢土釋迦化、西方淨土無量壽化，明十方佛化，故是橫化也。然此兩種具有通別。言通者，橫化竪化皆是大乘，大乘具明十方佛化及三世佛化。此二種皆是大乘中所明，故是通也。別而為論，大乘具明二化，小乘不辨十方但明三世佛，故唯有一佛也。以小乘不明十方佛但明三世佛，故為半字，故名不了義。以大乘具明十方佛及三世佛，故名滿字，故名了義經也。又大乘具明三世、無三世化；小乘但明三世，不明無三世化。大乘具明三世無三世者，應身有三世，法身無三世。具辨真應二身，故有三世、無三世。小乘但明三世者，小乘雖有生法二身，並是有為，故唯明三世，無無三世。以但明三世無無三世，義不具足，名曰半字、不了義。大乘具明三世無三世、無三世三世、三世無三世，具足滿半，名了義也。問：唯大乘明十方佛，小乘亦明十方佛耶？解有數義：一者、小乘雖不明十方佛化，而明釋迦一佛化於十方。明分身諸佛遍滿十方，雖滿十方還是釋迦一佛，故《阿含經》曰「我別有淨土，我於彼處成佛。」若使如此，小乘亦明淨穢二土十方佛義也。二者、小乘實明十方 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六、論緣起。若雙卷經者，雖阿難與彌勒為說，而通一切大眾說耳，故三界大眾悉為對揚人。今此經唯以三聖發經之主，而偏為思惟夫人感佛說經也。然論三聖之迹有淺深之殊，論本意趣無異耳。何者？頻婆娑羅王為子所禁，密感於佛，作發經之緣由，證阿那含所益為少，可為淺矣。夫人被害，深懷厭苦，感佛懺悔，正說經之主。所將五百仕女，令發菩提心，得往生淨土之記；自身大悟無生法忍，亦得往生安養世界，所益者多，可云深也。世王以害父故，生重悔心，將摩訶陀國諸人民等向拘尸那城至於佛所。爾時他方恒沙大眾如針鋒處同在聞法，不相妨礙，為一切作逆罪人及四重罪等滅罪之緣由，故所益甚多，最為深也。然尋三聖意趣，相與齊等。何者？若非父王，無有殺父之逆，則無以接作逆之人。子若不作逆罪，則父王無有感佛發經之緣由。母若不以麨奉王，則不被所禁，以何因緣使沒出得開此經？故宮內現蒙勝益。是以三聖共為方開經，故云三聖意趣齊深也。合商略無量壽觀、彌勒二經說。然考于聖心以息患為主，統教意以開道為宗，所以世言千車共轍、萬馬同案。如來出世亦復如是，欲使眾生同悟一道，但根性非一，故有教門殊致，所以有此之二經明兩種教化也。無量觀辨十方佛化，彌勒經明三世佛化。十方佛化即是橫化，三世佛化即是竪化。言彌勒經三世竪化者，過去七佛、現在釋迦、未來彌勒，明三佛化，故是竪化也。言無量壽觀十方橫化者，此方穢土釋迦化、西方淨土無量壽化，明十方佛化，故是橫化也。然此兩種具有通別。言通者，橫化竪化皆是大乘，大乘具明十方佛化及三世佛化。此二種皆是大乘中所明，故是通也。別而為論，大乘具明二化，小乘不辨十方但明三世佛，故唯有一佛也。以小乘不明十方佛但明三世佛，故為半字，故名不了義。以大乘具明十方佛及三世佛，故名滿字，故名了義經也。又大乘具明三世、無三世化；小乘但明三世，不明無三世化。大乘具明三世無三世者，應身有三世，法身無三世。具辨真應二身，故有三世、無三世。小乘但明三世者，小乘雖有生法二身，並是有為，故唯明三世，無無三世。以但明三世無無三世，義不具足，名曰半字、不了義。大乘具明三世無三世、無三世三世、三世無三世，具足滿半，名了義也。問：唯大乘明十方佛，小乘亦明十方佛耶？解有數義：一者、小乘雖不明十方佛化，而明釋迦一佛化於十方。明分身諸佛遍滿十方，雖滿十方還是釋迦一佛，故《阿含經》曰「我別有淨土，我於彼處成佛。」若使如此，小乘亦明淨穢二土十方佛義也。二者、小乘實明十方

佛。何者？龍樹曰「小乘實說十方佛，而小乘不覺不知。」何者？《大論》中引小乘經，明毘沙門天王歎佛偈曰：「稽首去來現在佛，亦復歸命釋迦文。」此即具明十方佛。何者？既前禮三佛竟，復更別禮釋迦，以此而推知小乘明十方佛也。問：若小乘明三世及十方佛，則應是了義滿字，何故前判小乘是半字、不了義耶？解云：有多小。小乘小明十方佛，大乘多明十方佛。小故為不了，多故為了義。又小乘雖明有十方而不顯了，大乘明顯了。以不顯故為不了，以顯現故為了也。今無量壽明十方佛，彌勒經三世佛亦得皆是大乘。何者？彌勒亦有小乘成佛、有大乘成佛，大乘三世化，故此二經並為大。若約為緣不同者，無量壽觀則是大乘，彌勒成佛則是小乘。雖是小，小為表大，只說小乘是小復是大。以說小故是小，為表大故是大也。又且無有小乘之法，故經云「十方佛土中，唯有一佛乘，更無餘乘也。」又大具有大有小，故小大皆是大乘。若唯大無小，不名為大，小大具足乃名大乘。何意爾？《大論》云「小不包大，大包於小。大包小故，故名大乘。」問：大明於小，小此大不？若大明於小，小不是大乘者，論中明邪正，邪正不合為論。論中明邪正，邪正統合為正論。大乘中明小大，小皆此大乘。若大乘中明小，小此大乘者，大乘中明聲聞，眾聲聞應菩薩(云云)。又問：小乘無十方佛唯一佛，大乘亦明無十方佛不？解云：大小兩乘同明唯有一佛，而明一佛不同。何者？佛直說唯有一釋迦佛，更無餘佛。而大小乘所解不同。小乘人皆說唯有一佛，便言十方唯有一佛，更無餘佛。大乘人皆說唯有一佛，明此一國土唯有一佛，餘方國土不無餘佛。如其四天下唯有一輪王，不明一切四天下唯有一輪王。小乘便言一切四天下唯一輪王；大乘知是一四天下唯有一輪王，餘四天下不無餘輪王。唯有一佛，亦復如此。小乘不了，唯言有一佛，餘方無佛。大乘了知娑婆世界無二佛，不無餘方。斯則小乘人不了、大乘人了。以小乘人不了，名為半人、名為半字；大乘人了，名為滿字也。問：何意小乘說有三世不說十方，大乘具說三世十方耶？解云：所以小乘說三世不說十方者，說三世為發修福心，不說十方為除怠慢意。說三世為發修福心者，小乘人聞未來有彌勒佛，便修施戒等願，值彌勒佛。故說三世佛，為發修福也。不說十方為除怠慢者，彼若聞有十方佛，則言佛無量，生輕厭心。為此小心之人，故不說十方也。大乘具明三世十方者，說三世令修福，復說十方有佛倍生歡喜。菩薩發心之時即此念，欲遍供養十方一切佛，令果皆有，倍生歡喜，得多佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛。何者？龍樹曰「小乘實說十方佛，而小乘不覺不知。」何者？《大論》中引小乘經，明毘沙門天王歎佛偈曰：「稽首去來現在佛，亦復歸命釋迦文。」此即具明十方佛。何者？既前禮三佛竟，復更別禮釋迦，以此而推知小乘明十方佛也。問：若小乘明三世及十方佛，則應是了義滿字，何故前判小乘是半字、不了義耶？解云：有多小。小乘小明十方佛，大乘多明十方佛。小故為不了，多故為了義。又小乘雖明有十方而不顯了，大乘明顯了。以不顯故為不了，以顯現故為了也。今無量壽明十方佛，彌勒經三世佛亦得皆是大乘。何者？彌勒亦有小乘成佛、有大乘成佛，大乘三世化，故此二經並為大。若約為緣不同者，無量壽觀則是大乘，彌勒成佛則是小乘。雖是小，小為表大，只說小乘是小復是大。以說小故是小，為表大故是大也。又且無有小乘之法，故經云「十方佛土中，唯有一佛乘，更無餘乘也。」又大具有大有小，故小大皆是大乘。若唯大無小，不名為大，小大具足乃名大乘。何意爾？《大論》云「小不包大，大包於小。大包小故，故名大乘。」問：大明於小，小此大不？若大明於小，小不是大乘者，論中明邪正，邪正不合為論。論中明邪正，邪正統合為正論。大乘中明小大，小皆此大乘。若大乘中明小，小此大乘者，大乘中明聲聞，眾聲聞應菩薩(云云)。又問：小乘無十方佛唯一佛，大乘亦明無十方佛不？解云：大小兩乘同明唯有一佛，而明一佛不同。何者？佛直說唯有一釋迦佛，更無餘佛。而大小乘所解不同。小乘人皆說唯有一佛，便言十方唯有一佛，更無餘佛。大乘人皆說唯有一佛，明此一國土唯有一佛，餘方國土不無餘佛。如其四天下唯有一輪王，不明一切四天下唯有一輪王。小乘便言一切四天下唯一輪王；大乘知是一四天下唯有一輪王，餘四天下不無餘輪王。唯有一佛，亦復如此。小乘不了，唯言有一佛，餘方無佛。大乘了知娑婆世界無二佛，不無餘方。斯則小乘人不了、大乘人了。以小乘人不了，名為半人、名為半字；大乘人了，名為滿字也。問：何意小乘說有三世不說十方，大乘具說三世十方耶？解云：所以小乘說三世不說十方者，說三世為發修福心，不說十方為除怠慢意。說三世為發修福心者，小乘人聞未來有彌勒佛，便修施戒等願，值彌勒佛。故說三世佛，為發修福也。不說十方為除怠慢者，彼若聞有十方佛，則言佛無量，生輕厭心。為此小心之人，故不說十方也。大乘具明三世十方者，說三世令修福，復說十方有佛倍生歡喜。菩薩發心之時即此念，欲遍供養十方一切佛，令果皆有，倍生歡喜，得多佛

供養、多種善根。三多具足，故大乘具說三世十方佛也。然此則是一土多佛、多土多佛。何者？只是娑婆，都而有千佛出世，故是一土多佛。此方釋迦、西方無量壽，則多土多佛。具四句。兩句如前，自有一土一佛。一佛化一土，此佛既滅，土即滅，故是一土一佛。一佛多土者，一佛化無量土，如舍那化十方佛世界海。今此二經即是兩句。彌勒成佛，即一土多佛。無量壽觀，即多土多佛也。然是等諸義，非但此二經遍用，通眾經也。次明兩經為兩種緣。彌勒成佛經為遠見佛緣，無量壽觀為近見佛緣。彌勒成佛為遠見佛緣者，彌勒五萬七千九百億歲乃成佛，眾生修福，即如此時方見佛，故是遠見佛緣也。無量壽為近見佛緣者，經明一生修善、或三輩九輩臨捨命時，即見彼佛菩薩現佛菩薩來迎接，故是近見佛緣也。又說彌勒成佛為小乘眾生，無量壽觀經為大乘眾生。何以知爾？經文如此。彌勒成佛經諸聲聞，無量壽佛具諸菩薩三忍具足。三忍者，一者響忍、二柔順忍、三無生忍也。說彌勒經為福德淺薄人，說無量壽觀為福德深厚人。說彌勒為福德淺薄人者，明彌勒佛土猶是娑婆，地未具七珍、身不勉三患。無量壽佛土清淨與此縣殊，樹出五音、波生四忍，無極之身次泥洹者也。斯則眾生福有淺深不同，故如來教門非一也。雖合辨二經，前講無量壽經者，此經以淨土因果為宗，能所境智標題。言淨土因果為宗，三輩九輩即是淨土因，西方無量壽國即是果。然因有三輩九輩之因，果有五種清淨之果。三輩九輩，如下文所明。五種清淨果者，一時節淨、二化主淨、三化處淨、四教門淨、五徒眾淨。時節淨者，彼處壽命無量無邊，無有穢土五濁，無劫濁故，是時節淨。所餘四淨，如常所明也。然從來雖明淨土，未知何者是淨土因。今此經明三輩九輩因，得彼淨土果。廣明此事，故以淨土因果為宗也。言能所境智為題者，無量壽即是所觀之境，觀即是能觀之智。能所雙題，境智合目也。然境智題即是因果宗。何者？無量壽即是果，觀即是因。三輩九輩作無量壽觀，得生無量壽國，故無量壽為果、觀為因。今對宗為題，用題為宗。經中廣明因果，束因果宗為經題，亦開題為經宗。言束宗為題者，如《摩訶般若經》，品雖九十，皆明般若，只束九十章為般若題。開略題為廣宗、束廣宗為略題，如般若既然，一切經皆然。今此經亦爾，束經宗為此題、開此題為宗。所以龍樹在龍宮讀經，看題則知經宗。見無量壽觀經，則知此經明因果境智。如來以宗為名，今用名為宗也。問：無量壽觀經，復有觀佛海三昧經。既云觀佛海，今何不名觀無量壽而云無量壽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養、多種善根。三多具足，故大乘具說三世十方佛也。然此則是一土多佛、多土多佛。何者？只是娑婆，都而有千佛出世，故是一土多佛。此方釋迦、西方無量壽，則多土多佛。具四句。兩句如前，自有一土一佛。一佛化一土，此佛既滅，土即滅，故是一土一佛。一佛多土者，一佛化無量土，如舍那化十方佛世界海。今此二經即是兩句。彌勒成佛，即一土多佛。無量壽觀，即多土多佛也。然是等諸義，非但此二經遍用，通眾經也。次明兩經為兩種緣。彌勒成佛經為遠見佛緣，無量壽觀為近見佛緣。彌勒成佛為遠見佛緣者，彌勒五萬七千九百億歲乃成佛，眾生修福，即如此時方見佛，故是遠見佛緣也。無量壽為近見佛緣者，經明一生修善、或三輩九輩臨捨命時，即見彼佛菩薩現佛菩薩來迎接，故是近見佛緣也。又說彌勒成佛為小乘眾生，無量壽觀經為大乘眾生。何以知爾？經文如此。彌勒成佛經諸聲聞，無量壽佛具諸菩薩三忍具足。三忍者，一者響忍、二柔順忍、三無生忍也。說彌勒經為福德淺薄人，說無量壽觀為福德深厚人。說彌勒為福德淺薄人者，明彌勒佛土猶是娑婆，地未具七珍、身不勉三患。無量壽佛土清淨與此縣殊，樹出五音、波生四忍，無極之身次泥洹者也。斯則眾生福有淺深不同，故如來教門非一也。雖合辨二經，前講無量壽經者，此經以淨土因果為宗，能所境智標題。言淨土因果為宗，三輩九輩即是淨土因，西方無量壽國即是果。然因有三輩九輩之因，果有五種清淨之果。三輩九輩，如下文所明。五種清淨果者，一時節淨、二化主淨、三化處淨、四教門淨、五徒眾淨。時節淨者，彼處壽命無量無邊，無有穢土五濁，無劫濁故，是時節淨。所餘四淨，如常所明也。然從來雖明淨土，未知何者是淨土因。今此經明三輩九輩因，得彼淨土果。廣明此事，故以淨土因果為宗也。言能所境智為題者，無量壽即是所觀之境，觀即是能觀之智。能所雙題，境智合目也。然境智題即是因果宗。何者？無量壽即是果，觀即是因。三輩九輩作無量壽觀，得生無量壽國，故無量壽為果、觀為因。今對宗為題，用題為宗。經中廣明因果，束因果宗為經題，亦開題為經宗。言束宗為題者，如《摩訶般若經》，品雖九十，皆明般若，只束九十章為般若題。開略題為廣宗、束廣宗為略題，如般若既然，一切經皆然。今此經亦爾，束經宗為此題、開此題為宗。所以龍樹在龍宮讀經，看題則知經宗。見無量壽觀經，則知此經明因果境智。如來以宗為名，今用名為宗也。問：無量壽觀經，復有觀佛海三昧經。既云觀佛海，今何不名觀無量壽而云無量壽

觀耶？解云：通皆得。既云觀佛海，亦得云觀無量壽。而今云觀佛海、無量壽觀者，此各有義。觀佛海為釋三昧義，明三昧。無量三昧，今明是觀佛海三昧。如無量壽觀，此為釋觀義。明觀有無量觀，未知是何物觀？今明是無量壽觀，故云無量壽觀，不得稱觀無量壽也。又所以言無量壽觀者，明由境故發觀。如《大經》所明，譬如胡苽能為熱病。十二因緣境亦爾，能發觀智。今此經正然，由境故生觀。亦如中觀，何故觀在後、中在前？以中發觀，故觀居後。亦以觀生智，故觀在後也。問：何故但云無量壽觀，而不稱無量壽佛觀耶？解云：不得稱無量壽佛觀。何者？若稱無量壽佛觀，但得一義。若云無量壽觀，則含五義：無量壽時節、無量壽化主、無量壽化處、無量壽教門、無量壽徒眾。為是故，但稱無量壽觀，不得云無量壽佛觀。然復於無量壽佛經，望今無量壽觀，即是通；於無量壽佛經，即別也。問：今云無量壽，壽實無量為無量壽、壽有量為無量壽耶？解云：題稱無量壽，然壽實有量。具有四句：一者壽無量稱無量壽、二壽有量稱有量壽、三者壽無量而稱量、四者壽有量稱無量壽。二句可解如前。壽實無量，依實為名，故壽無量名無量壽。二者如來應身壽有量，依實稱有量，故壽有量名有量也。言壽無量名有量者，如《金光明》及《法華》。《金光明》云「虛空分齊尚可盡邊，無有能知釋尊壽命。」此壽命無量而云壽量品。《法華》亦爾，始不見其邊、終不見其際，如肇師所明「隨之不得其蹤、迎之罔眺其首」，故經云「是阿逸多不知壽量始終」。而云壽量品，故壽無量而稱有量也。壽有量而稱無量者，即是此經。外國云阿彌陀，此云無量壽，然佛壽實有量。此佛壽半閻浮提微塵數劫滅度，觀音補處；觀音滅度後，勢至補處。故壽有量而稱無量壽也。問：壽有量，那得無量壽耶？解云：恒河水亦無量、大海水亦無量，小分無量。今彌陀無量者，小分無量也。又稱無量，對此土短促，故云無量也。又稱無量壽者，聲聞緣覺二乘不能思量此佛壽命，故云無量壽，非彼佛壽實無量也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀耶？解云：通皆得。既云觀佛海，亦得云觀無量壽。而今云觀佛海、無量壽觀者，此各有義。觀佛海為釋三昧義，明三昧。無量三昧，今明是觀佛海三昧。如無量壽觀，此為釋觀義。明觀有無量觀，未知是何物觀？今明是無量壽觀，故云無量壽觀，不得稱觀無量壽也。又所以言無量壽觀者，明由境故發觀。如《大經》所明，譬如胡苽能為熱病。十二因緣境亦爾，能發觀智。今此經正然，由境故生觀。亦如中觀，何故觀在後、中在前？以中發觀，故觀居後。亦以觀生智，故觀在後也。問：何故但云無量壽觀，而不稱無量壽佛觀耶？解云：不得稱無量壽佛觀。何者？若稱無量壽佛觀，但得一義。若云無量壽觀，則含五義：無量壽時節、無量壽化主、無量壽化處、無量壽教門、無量壽徒眾。為是故，但稱無量壽觀，不得云無量壽佛觀。然復於無量壽佛經，望今無量壽觀，即是通；於無量壽佛經，即別也。問：今云無量壽，壽實無量為無量壽、壽有量為無量壽耶？解云：題稱無量壽，然壽實有量。具有四句：一者壽無量稱無量壽、二壽有量稱有量壽、三者壽無量而稱量、四者壽有量稱無量壽。二句可解如前。壽實無量，依實為名，故壽無量名無量壽。二者如來應身壽有量，依實稱有量，故壽有量名有量也。言壽無量名有量者，如《金光明》及《法華》。《金光明》云「虛空分齊尚可盡邊，無有能知釋尊壽命。」此壽命無量而云壽量品。《法華》亦爾，始不見其邊、終不見其際，如肇師所明「隨之不得其蹤、迎之罔眺其首」，故經云「是阿逸多不知壽量始終」。而云壽量品，故壽無量而稱有量也。壽有量而稱無量者，即是此經。外國云阿彌陀，此云無量壽，然佛壽實有量。此佛壽半閻浮提微塵數劫滅度，觀音補處；觀音滅度後，勢至補處。故壽有量而稱無量壽也。問：壽有量，那得無量壽耶？解云：恒河水亦無量、大海水亦無量，小分無量。今彌陀無量者，小分無量也。又稱無量，對此土短促，故云無量也。又稱無量壽者，聲聞緣覺二乘不能思量此佛壽命，故云無量壽，非彼佛壽實無量也。

次釋觀義。然觀有兩種：一者生滅觀、二者無生滅觀。此之二觀，亦得約二人作、亦得唯是一人。言二人者，即是大小二乘人。小乘則生滅觀，大乘則無生觀。此就何處辨之耶？解云：此中論初以明之故。論云「前於聲聞法中說生滅十二因緣，次為久習行堪受深法者說不生不滅十二因緣。」如來說之於前，論主釋之。於初二十五品，釋不生不滅大乘觀；後兩品釋生滅小乘觀。故生滅、無生滅是大小二乘觀也。言一人者，大乘具有生滅、無生滅二觀。此約何處作耶？解云：此就真應二身明生滅無生滅二觀。真應身則無生滅觀，應真身則生滅無生滅觀。應身則王宮生、雙林滅，法身則王宮不生、雙林不滅。故大乘有此二觀也。問：小乘有此二觀不？解云：小乘無此二觀。何者？小乘明生法二身並是有為生滅，唯有生滅觀，無有不生滅觀。若就二諦為論，彼亦有世諦則生滅、真諦無生滅。二諦判二觀通大小乘，二身判二觀大有小無也。然此語者，欲釋此觀義。今言觀者，為是何物觀耶？解云：今此觀者非前大小觀，乃是後大乘中生滅無生滅觀耶。此觀雖通生滅無生滅觀，但正生滅觀。何以知然？今此中觀劫長短、化主、徒眾等五種皆生滅，但彼劫數長，此之間一劫為彼一日一夜；又彼佛生，異此生王宮，彼佛直生菩提樹下；化主徒眾亦化生。觀此五種，故知是生滅觀。若是無生滅，則觀五無，觀五無為無生滅觀也。然雖觀此五種生滅，就教復通。教中說生滅無生滅，如樹生五音、波生四忍。五音者，顯無常苦空五門觀。四忍者，音響、柔順忍、無生忍等。五音則是生滅，四忍則無生滅，故教通生滅無生滅二種也。然生滅無生滅復含。何者？自有穢土生滅無生滅觀穢土真應二身，自有淨土生滅無生滅觀淨土二身。穢土應身生滅，真身無生滅；淨土應身生滅，真身無生滅。今此觀者，乃是淨土生滅無生滅二觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次釋觀義。然觀有兩種：一者生滅觀、二者無生滅觀。此之二觀，亦得約二人作、亦得唯是一人。言二人者，即是大小二乘人。小乘則生滅觀，大乘則無生觀。此就何處辨之耶？解云：此中論初以明之故。論云「前於聲聞法中說生滅十二因緣，次為久習行堪受深法者說不生不滅十二因緣。」如來說之於前，論主釋之。於初二十五品，釋不生不滅大乘觀；後兩品釋生滅小乘觀。故生滅、無生滅是大小二乘觀也。言一人者，大乘具有生滅、無生滅二觀。此約何處作耶？解云：此就真應二身明生滅無生滅二觀。真應身則無生滅觀，應真身則生滅無生滅觀。應身則王宮生、雙林滅，法身則王宮不生、雙林不滅。故大乘有此二觀也。問：小乘有此二觀不？解云：小乘無此二觀。何者？小乘明生法二身並是有為生滅，唯有生滅觀，無有不生滅觀。若就二諦為論，彼亦有世諦則生滅、真諦無生滅。二諦判二觀通大小乘，二身判二觀大有小無也。然此語者，欲釋此觀義。今言觀者，為是何物觀耶？解云：今此觀者非前大小觀，乃是後大乘中生滅無生滅觀耶。此觀雖通生滅無生滅觀，但正生滅觀。何以知然？今此中觀劫長短、化主、徒眾等五種皆生滅，但彼劫數長，此之間一劫為彼一日一夜；又彼佛生，異此生王宮，彼佛直生菩提樹下；化主徒眾亦化生。觀此五種，故知是生滅觀。若是無生滅，則觀五無，觀五無為無生滅觀也。然雖觀此五種生滅，就教復通。教中說生滅無生滅，如樹生五音、波生四忍。五音者，顯無常苦空五門觀。四忍者，音響、柔順忍、無生忍等。五音則是生滅，四忍則無生滅，故教通生滅無生滅二種也。然生滅無生滅復含。何者？自有穢土生滅無生滅觀穢土真應二身，自有淨土生滅無生滅觀淨土二身。穢土應身生滅，真身無生滅；淨土應身生滅，真身無生滅。今此觀者，乃是淨土生滅無生滅二觀也。

次言經者，金口說觀，故名曰經。此則如說而行、如行而說。如說而行為觀，如行而說為經。行說合舉，故云無量觀經也。次更簡無量壽觀。問：今觀無量壽，可是念佛三昧不耶？解云：得是念佛三昧。但念佛有二種：一者念佛法身、二者念佛生身。念法身者，如須菩提在石室中端坐念諸法實相，名念佛法身。念佛生身者，念如來三十二相八十種好金密挺持，名念佛生身。今念無量壽佛，非是念佛法身，乃念佛生身。何者？正觀如來相好光明等故也。然念佛生身復二種：一者但念佛；二者通念五種，謂念佛、念徒眾、國土、時節等。此之二種，穢土中多但念佛，淨土中多作通念。所以淨土中多作通念者，淨土中皆可念時節淨、國土淨、徒眾教、門皆淨，故皆念也。穢土中多但念佛者，明徒眾不淨、教叢雜、國土時節皆不可樂，五濁五痛五燒故不可念。所以無量壽經云「厭此土五痛五燒，願生彼淨土」也。國土等不淨不念，唯念佛身福德相好光明昱曜此可愛樂，故但念於佛也。今此經通念彼淨土五事，不但念佛，所以題不云無量壽佛觀，直言無量壽觀。直無量觀，通觀五事也。問：何言作念佛觀耶？解云：念佛三昧遍一切，故作此觀也。所以治，有五種：對治、轉治、增治、別治、總治。對治者，即嗔教慈悲觀等。增治，如難陀著欲，更以天欲治之。餘可解。總治亦名遍治，遍治者即是念佛三昧。《大論》云「餘三昧或治嗔不治貪，或治三毒不治業，或治業不治報。若是念佛三昧遍治一切，遍治三毒、遍治三障。」以此三昧治三障，以此三昧治三毒三障，故所以作此觀三昧即生彼淨土也。然觀佛即通觀，通觀既遍治一切，觀法可遍治一切不耶？解云：亦有只般若波羅蜜觀通治一切，亦中觀論遍治一切。法別治者，五停心觀治五種、無常治常倒等，此是別治也。若般若正觀，遍治一切也。問：何者遍治般若？何者是遍治論。解云：般若是遍治般若，《中觀論》是遍治論。中道正觀無不治，故人法皆有遍治也。問：謂眾生既有遍治之藥，治眾生身遍亦有以不？解云：有摩尼珠遍治一切。又呵梨勒遍治一切病，所以耆婆亡，一切藥草皆啼，呵梨勒獨歌。何言爾？餘草難識，可治熱不治冷、治冷不治熱。若是呵梨勒，遍治一切，無人不識，是故獨歌。斯則治心病亦有遍治藥，治身病亦有遍治藥。今此遍治心病，今作無量壽觀，故云無量壽觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次言經者，金口說觀，故名曰經。此則如說而行、如行而說。如說而行為觀，如行而說為經。行說合舉，故云無量觀經也。次更簡無量壽觀。問：今觀無量壽，可是念佛三昧不耶？解云：得是念佛三昧。但念佛有二種：一者念佛法身、二者念佛生身。念法身者，如須菩提在石室中端坐念諸法實相，名念佛法身。念佛生身者，念如來三十二相八十種好金密挺持，名念佛生身。今念無量壽佛，非是念佛法身，乃念佛生身。何者？正觀如來相好光明等故也。然念佛生身復二種：一者但念佛；二者通念五種，謂念佛、念徒眾、國土、時節等。此之二種，穢土中多但念佛，淨土中多作通念。所以淨土中多作通念者，淨土中皆可念時節淨、國土淨、徒眾教、門皆淨，故皆念也。穢土中多但念佛者，明徒眾不淨、教叢雜、國土時節皆不可樂，五濁五痛五燒故不可念。所以無量壽經云「厭此土五痛五燒，願生彼淨土」也。國土等不淨不念，唯念佛身福德相好光明昱曜此可愛樂，故但念於佛也。今此經通念彼淨土五事，不但念佛，所以題不云無量壽佛觀，直言無量壽觀。直無量觀，通觀五事也。問：何言作念佛觀耶？解云：念佛三昧遍一切，故作此觀也。所以治，有五種：對治、轉治、增治、別治、總治。對治者，即嗔教慈悲觀等。增治，如難陀著欲，更以天欲治之。餘可解。總治亦名遍治，遍治者即是念佛三昧。《大論》云「餘三昧或治嗔不治貪，或治三毒不治業，或治業不治報。若是念佛三昧遍治一切，遍治三毒、遍治三障。」以此三昧治三障，以此三昧治三毒三障，故所以作此觀三昧即生彼淨土也。然觀佛即通觀，通觀既遍治一切，觀法可遍治一切不耶？解云：亦有只般若波羅蜜觀通治一切，亦中觀論遍治一切。法別治者，五停心觀治五種、無常治常倒等，此是別治也。若般若正觀，遍治一切也。問：何者遍治般若？何者是遍治論。解云：般若是遍治般若，《中觀論》是遍治論。中道正觀無不治，故人法皆有遍治也。問：謂眾生既有遍治之藥，治眾生身遍亦有以不？解云：有摩尼珠遍治一切。又呵梨勒遍治一切病，所以耆婆亡，一切藥草皆啼，呵梨勒獨歌。何言爾？餘草難識，可治熱不治冷、治冷不治熱。若是呵梨勒，遍治一切，無人不識，是故獨歌。斯則治心病亦有遍治藥，治身病亦有遍治藥。今此遍治心病，今作無量壽觀，故云無量壽觀也。

此經例為三段：序、正、流通。生起如前。當就序中有二，謂通序、別序。通序有六事，廣如餘經釋，但須知此六事。前一句標信，後五句證信。「如是」者，即是標信。佛法之大海，信為能入，故云如是，如是信也。然信語通，通信佛法、不信外道邪法，通入佛法、不入外道邪法。此信通，此入亦遍。就佛法中有大乘、有小乘，有信大乘入大乘、有信小乘入小乘。今此是摩訶衍信，信摩訶衍入摩訶衍法也。又摩訶衍信復通，摩訶衍中有無量摩訶衍，有穢土摩訶衍、有淨土摩訶衍。今此淨土摩訶衍信，信淨土摩訶衍入淨土摩訶衍法，故云如是也。「我聞」此下，五事證信。我聞者，即阿難。其人具四功德、八不思議，故此人聞可信也。「一時」者，明聞有時節。阿難是何時聞？次辨某時聞也。然實錄應具出某年某月，但翻經略之耳。以聞有時節，故可信也。然說此經有二時：一宮內時、二山中時。前在宮內為韋提希說法時，後還山中阿難為大眾說法時。今云一時，具攝此二時也。「佛在」者，即第四事，誰邊聞？非外道邊聞、非二乘菩薩邊聞，從佛邊聞，故可信。能說之人具一切智，聞法之人得陀羅尼，故此說此聞可信也。「住」者，攝上句，明佛住也。問：此住為取能住為住、為取所住為住耶？解云：此中取能住為住。三住四住，今是佛住。佛住者，住佛所住，佛所住即是諸法實相。住諸法實相，故云佛住也。「王舍城崛山」者，此明住處。王舍城崛山，如餘處釋。然此經明此二處者，明說此經有二處：一者王城處說、二者崛山處說。韋提希宮，即王城處說；後還山說，即崛山處說。自有一處說序兩處，自有兩處說序兩處。一處說序兩處，即《大品》、《法華》等經。何意兩處？從通至別。直序王城即通，次重序崛山處也。兩處說序兩處者，即此經。前王城處說，故序王城處；後還崛山說，次序崛山處。一處說序兩處，即從通至別次第。兩處說序兩處，即前後次第。「與大比丘」下，第六列同聞眾。復與大比丘及諸菩薩聞，故可信。此中列眾，略列眾而不歎德，又列小少列大多，在文可尋也。「爾時王舍城」下，前通序竟，今則第二別序。就此中有二句：第一明殺父王因緣、第二明執母因緣。今則初。言「阿闍世」者，有兩翻。《大經》文云未生怨，又云折指。所以言折指者，其生，相師相云當害父王。王於高樓棄之於地不死，觸一指折，故云折指也。「隨順調達惡友之教」者，其與調達為親友，常說世王。所以說者，其就阿難學問五通，從有門出入，自稱是佛。世王信之，為其檀越。頻婆沙羅為悉達檀越，兩佛兩檀越。調達 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經例為三段：序、正、流通。生起如前。當就序中有二，謂通序、別序。通序有六事，廣如餘經釋，但須知此六事。前一句標信，後五句證信。「如是」者，即是標信。佛法之大海，信為能入，故云如是，如是信也。然信語通，通信佛法、不信外道邪法，通入佛法、不入外道邪法。此信通，此入亦遍。就佛法中有大乘、有小乘，有信大乘入大乘、有信小乘入小乘。今此是摩訶衍信，信摩訶衍入摩訶衍法也。又摩訶衍信復通，摩訶衍中有無量摩訶衍，有穢土摩訶衍、有淨土摩訶衍。今此淨土摩訶衍信，信淨土摩訶衍入淨土摩訶衍法，故云如是也。「我聞」此下，五事證信。我聞者，即阿難。其人具四功德、八不思議，故此人聞可信也。「一時」者，明聞有時節。阿難是何時聞？次辨某時聞也。然實錄應具出某年某月，但翻經略之耳。以聞有時節，故可信也。然說此經有二時：一宮內時、二山中時。前在宮內為韋提希說法時，後還山中阿難為大眾說法時。今云一時，具攝此二時也。「佛在」者，即第四事，誰邊聞？非外道邊聞、非二乘菩薩邊聞，從佛邊聞，故可信。能說之人具一切智，聞法之人得陀羅尼，故此說此聞可信也。「住」者，攝上句，明佛住也。問：此住為取能住為住、為取所住為住耶？解云：此中取能住為住。三住四住，今是佛住。佛住者，住佛所住，佛所住即是諸法實相。住諸法實相，故云佛住也。「王舍城崛山」者，此明住處。王舍城崛山，如餘處釋。然此經明此二處者，明說此經有二處：一者王城處說、二者崛山處說。韋提希宮，即王城處說；後還山說，即崛山處說。自有一處說序兩處，自有兩處說序兩處。一處說序兩處，即《大品》、《法華》等經。何意兩處？從通至別。直序王城即通，次重序崛山處也。兩處說序兩處者，即此經。前王城處說，故序王城處；後還崛山說，次序崛山處。一處說序兩處，即從通至別次第。兩處說序兩處，即前後次第。「與大比丘」下，第六列同聞眾。復與大比丘及諸菩薩聞，故可信。此中列眾，略列眾而不歎德，又列小少列大多，在文可尋也。「爾時王舍城」下，前通序竟，今則第二別序。就此中有二句：第一明殺父王因緣、第二明執母因緣。今則初。言「阿闍世」者，有兩翻。《大經》文云未生怨，又云折指。所以言折指者，其生，相師相云當害父王。王於高樓棄之於地不死，觸一指折，故云折指也。「隨順調達惡友之教」者，其與調達為親友，常說世王。所以說者，其就阿難學問五通，從有門出入，自稱是佛。世王信之，為其檀越。頻婆沙羅為悉達檀越，兩佛兩檀越。調達

說云：我除故佛作新佛，王除故王作新王。世王即受其言，即幽繫父王頻婆沙羅也。提婆達多，此云天熱。天熱者，其生，室中大熱，則是阿鼻之相也。其人作三逆罪，廣如釋論說及律中所辨(云云)。頻婆沙羅，此云顏色端正，其得須陀洹果。然教一人得兩罪者，羅漢父母殺得二逆。今父王是初果，殺得何罪耶？解云：得似逆。若爾，殺父重、殺聖其輕？聖是初果得似逆，殺父得真逆故也。「國大夫人」下，此明王得食得法不死因緣。此中細文句可知。夫人麨䴵塗身瓔珞盛漿與王，王請目連為受八戒。言「目連是親」者，目連是王舍城人王種故。論中云「目連與身子周旋，身子極智故、目連家高爽，並在王舍城住。」故目連與王為親也。佛復遣尊者富樓那為王說法。三種因緣，三七日不死：夫人遣麨及漿，麨則食、漿則飲，飲食資身；目連為說八戒則行、富樓那說法則解，行解資心。為是因緣，三七日不死也。「時阿闍世問守門者」下，第二、明執母因緣。如文。所以世王詺父為賊者，其生時相師相云：此兒當殺父。父欲殺之，故詺父為賊。如大初事不改，反受其亂也。耆婆及月光臣，引毘陀論中事為諫。毘陀還是韋提，此云明處。耆婆是世王庶兄。故《大經》云「我兄」。耆婆諫云：「劫初以來有惡王一萬八千，貪國害父；未曾聞殺母。」極成忠諫也。大初作逆，亦有人諫。有人名表泝上諫，諫事云云。大初遂不受諫，便斬其首。今世王猶可得諫便退，不殺母，繫之深宮也。由繫之深宮，故得念佛。念佛故，得見釋迦及無量壽。此則是大利益事善權方便。若不爾者，無由得說此一經也。然此是經之別序。眾經別序不同，大可有二種：一者能化為別序、二者所化為別序。能化別序者，此如《法華》，天雨四華、地動六種、放大光明，此是能化事。雨華、動地則意業，放大光明則是身業。乃至《大品》、《涅槃》亦爾。《大品》自敷師子座入王三昧，身放光明。《涅槃》晨朝唱告，面門放光。此等並是能化為別序。所化別序者，如《淨名》、《夫人》等經。《淨名經》序寶積長者因獻蓋，如來開淨土法門。《夫人經》因父母送書。因父母送書，得說十五章經，此即所化為別序。一切眾經不出此二序也。今此經即是所化為別序，由世王此事，故說西方淨土之因果法門也。就所化別序，復有二種：一者善事為別序、二者惡事為別序。善事為別序者，即是長者獻蓋，獻蓋即是財施，因此財施得開淨土，故是善事為別序。惡事為別序者則此經，因世王害父執母得開此一經，故惡事為別序。然經律皆有此事，說經多為在家人、說律為出家人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說云：我除故佛作新佛，王除故王作新王。世王即受其言，即幽繫父王頻婆沙羅也。提婆達多，此云天熱。天熱者，其生，室中大熱，則是阿鼻之相也。其人作三逆罪，廣如釋論說及律中所辨(云云)。頻婆沙羅，此云顏色端正，其得須陀洹果。然教一人得兩罪者，羅漢父母殺得二逆。今父王是初果，殺得何罪耶？解云：得似逆。若爾，殺父重、殺聖其輕？聖是初果得似逆，殺父得真逆故也。「國大夫人」下，此明王得食得法不死因緣。此中細文句可知。夫人麨䴵塗身瓔珞盛漿與王，王請目連為受八戒。言「目連是親」者，目連是王舍城人王種故。論中云「目連與身子周旋，身子極智故、目連家高爽，並在王舍城住。」故目連與王為親也。佛復遣尊者富樓那為王說法。三種因緣，三七日不死：夫人遣麨及漿，麨則食、漿則飲，飲食資身；目連為說八戒則行、富樓那說法則解，行解資心。為是因緣，三七日不死也。「時阿闍世問守門者」下，第二、明執母因緣。如文。所以世王詺父為賊者，其生時相師相云：此兒當殺父。父欲殺之，故詺父為賊。如大初事不改，反受其亂也。耆婆及月光臣，引毘陀論中事為諫。毘陀還是韋提，此云明處。耆婆是世王庶兄。故《大經》云「我兄」。耆婆諫云：「劫初以來有惡王一萬八千，貪國害父；未曾聞殺母。」極成忠諫也。大初作逆，亦有人諫。有人名表泝上諫，諫事云云。大初遂不受諫，便斬其首。今世王猶可得諫便退，不殺母，繫之深宮也。由繫之深宮，故得念佛。念佛故，得見釋迦及無量壽。此則是大利益事善權方便。若不爾者，無由得說此一經也。然此是經之別序。眾經別序不同，大可有二種：一者能化為別序、二者所化為別序。能化別序者，此如《法華》，天雨四華、地動六種、放大光明，此是能化事。雨華、動地則意業，放大光明則是身業。乃至《大品》、《涅槃》亦爾。《大品》自敷師子座入王三昧，身放光明。《涅槃》晨朝唱告，面門放光。此等並是能化為別序。所化別序者，如《淨名》、《夫人》等經。《淨名經》序寶積長者因獻蓋，如來開淨土法門。《夫人經》因父母送書。因父母送書，得說十五章經，此即所化為別序。一切眾經不出此二序也。今此經即是所化為別序，由世王此事，故說西方淨土之因果法門也。就所化別序，復有二種：一者善事為別序、二者惡事為別序。善事為別序者，即是長者獻蓋，獻蓋即是財施，因此財施得開淨土，故是善事為別序。惡事為別序者則此經，因世王害父執母得開此一經，故惡事為別序。然經律皆有此事，說經多為在家人、說律為出家人

。說經則勸、說律則誡，即誡勸二門也。說律者則由六群比丘及十七群比丘，由此人從初犯戒，至後所以如來得制二百五十戒，廣利現在未來一切眾生。若無此人犯戒，如來不得制戒則無戒，何由得利益現在未來一切眾生及令佛法久住耶？而佛法久住二千年乃至萬年，良由戒故所以得至今。此是六群比丘作出家人利益，利益出家人。若是今世王作在家利益，利益在家人。何者？我貪國位殺父王，現身癩病，當墮地獄已受華報，地獄果報當至不久。諸國王等莫復如此事，作此事必得惡果。此為誡作惡之人故行斯事。又欲開淨土法門，若不害王執母，則無由得開此經淨土因果。又欲示大涅槃之力，王身得病，若不聞《涅槃經》，却後七日當墮地獄。以聞大經懺悔，故罪得清淨。示經有力用，故害父王也。問：雖後利人、開道有餘，父母因苦不是？解云：世王既是方便，父母復非實，皆是方便。此不須論。且就事為言者，亦於父母有大利益。何者？其父本得須陀洹果，由幽閉之，目連說戒、富樓那說法，故至那含，從初果逕得至第三果。若爾，豈非大利益耶？又母得利益者，由執母故得念佛，現見二佛，後生淨土。既安母置淨土，有世間色養之比也。所以害父者，業定不差。何者？世王本作仙人在山中，父王昔作國王，遊獵不得。見仙人云：「我今獵不得，正由此人。」則截仙人頭首。仙人死時生念：「此人無辜橫害我，我當無辜害汝。」由此一嗔，故還害父王也。問：父王昔殺人應墮地獄，云何得為人王耶？解云：彼爾時雖殺仙人，則生怖畏，懺悔罪滅，今得為王。今世王亦爾，殺父王復懺悔，罪得滅。為如此因緣，故殺父執母也。此現在別序之前也。「時韋提希」下，此文猶屬別序。然前父王被幽閉中有感有應，今夫人被執亦有感有應。前父王祈，感目連、富樓那聖弟子應。今夫人祈，感十方諸佛應。然此開四句感應義。四句者，一有感而無應、二有應而無感、三亦應亦感、四不感不應。從來云：砧快悕值五載參商，則有感無應。城東西門十方並現，則無感有應也。勝鬘夫人則生此念，時佛於空中現；韋提希拜請，未舉頭間釋迦在前，此則亦應亦感。世間悠悠人不感佛，佛復不應。前兩句，事可見義難解。何者？由應故感、由感故應。感應因緣，何得見無感而有應、有感而無應？本待感故名應、待應故名感。既其無感，那得名應？一家解云：無感有應、有感無應。只此則解竟。何者？無感有應則是用無為感、以有作應。何由得此無感？由有應故。何由得此有應？由無感故。如城東老妃，若不由其無感，則不知佛有應。若不因佛有應 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。說經則勸、說律則誡，即誡勸二門也。說律者則由六群比丘及十七群比丘，由此人從初犯戒，至後所以如來得制二百五十戒，廣利現在未來一切眾生。若無此人犯戒，如來不得制戒則無戒，何由得利益現在未來一切眾生及令佛法久住耶？而佛法久住二千年乃至萬年，良由戒故所以得至今。此是六群比丘作出家人利益，利益出家人。若是今世王作在家利益，利益在家人。何者？我貪國位殺父王，現身癩病，當墮地獄已受華報，地獄果報當至不久。諸國王等莫復如此事，作此事必得惡果。此為誡作惡之人故行斯事。又欲開淨土法門，若不害王執母，則無由得開此經淨土因果。又欲示大涅槃之力，王身得病，若不聞《涅槃經》，却後七日當墮地獄。以聞大經懺悔，故罪得清淨。示經有力用，故害父王也。問：雖後利人、開道有餘，父母因苦不是？解云：世王既是方便，父母復非實，皆是方便。此不須論。且就事為言者，亦於父母有大利益。何者？其父本得須陀洹果，由幽閉之，目連說戒、富樓那說法，故至那含，從初果逕得至第三果。若爾，豈非大利益耶？又母得利益者，由執母故得念佛，現見二佛，後生淨土。既安母置淨土，有世間色養之比也。所以害父者，業定不差。何者？世王本作仙人在山中，父王昔作國王，遊獵不得。見仙人云：「我今獵不得，正由此人。」則截仙人頭首。仙人死時生念：「此人無辜橫害我，我當無辜害汝。」由此一嗔，故還害父王也。問：父王昔殺人應墮地獄，云何得為人王耶？解云：彼爾時雖殺仙人，則生怖畏，懺悔罪滅，今得為王。今世王亦爾，殺父王復懺悔，罪得滅。為如此因緣，故殺父執母也。此現在別序之前也。「時韋提希」下，此文猶屬別序。然前父王被幽閉中有感有應，今夫人被執亦有感有應。前父王祈，感目連、富樓那聖弟子應。今夫人祈，感十方諸佛應。然此開四句感應義。四句者，一有感而無應、二有應而無感、三亦應亦感、四不感不應。從來云：砧快悕值五載參商，則有感無應。城東西門十方並現，則無感有應也。勝鬘夫人則生此念，時佛於空中現；韋提希拜請，未舉頭間釋迦在前，此則亦應亦感。世間悠悠人不感佛，佛復不應。前兩句，事可見義難解。何者？由應故感、由感故應。感應因緣，何得見無感而有應、有感而無應？本待感故名應、待應故名感。既其無感，那得名應？一家解云：無感有應、有感無應。只此則解竟。何者？無感有應則是用無為感、以有作應。何由得此無感？由有應故。何由得此有應？由無感故。如城東老妃，若不由其無感，則不知佛有應。若不因佛有應

，則不知其無感。無感有應因緣也。然無感有應，此含兩意：一者有無、二者感應。有無者，無感有應，有無因緣。此則四句中一無感有應句。感應者用無為感、以有為應。由城東無感，故有十方之應。無感有應既然，有感無應亦爾。得是有無，復是感應。何者？由彼有感，故有如來無應。何意爾？有無因緣故。而復有所以。如來五載不應者，欲多生彼善根故。若一念便應，即善根不多。五載祈感如來不應，生彼五載之善，即是有感而無應。問：其既五載不感佛，那得名感？解云：取彼五載祈感義，名之為感。五載不值，故名有感無應也。今此，四句中有感無應也。「時韋提希見佛世尊」下三段，初章竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，則不知其無感。無感有應因緣也。然無感有應，此含兩意：一者有無、二者感應。有無者，無感有應，有無因緣。此則四句中一無感有應句。感應者用無為感、以有為應。由城東無感，故有十方之應。無感有應既然，有感無應亦爾。得是有無，復是感應。何者？由彼有感，故有如來無應。何意爾？有無因緣故。而復有所以。如來五載不應者，欲多生彼善根故。若一念便應，即善根不多。五載祈感如來不應，生彼五載之善，即是有感而無應。問：其既五載不感佛，那得名感？解云：取彼五載祈感義，名之為感。五載不值，故名有感無應也。今此，四句中有感無應也。「時韋提希見佛世尊」下三段，初章竟。

今則第二、正說。就此中合為兩、離為四。合為兩者，第一總明淨土、第二別明淨土。離為四者，總別各開二，先總明淨土，有二：初、總問；第二、總答。亦復別明淨土，亦二：先、別問；次、別答。雖有四段，合成總別兩章，對前序說。前序說中有通序、別序，今正說總明淨土、別明淨土也。今則第一段，總問淨土，為二：第一、經家序夫人悲苦之容儀；第二、正發言致問。初如文。「白佛言：世尊！我宿何罪」下，第二、正發言問。此中數句、至文當詺。「我宿何罪生此惡子」者，此問穢土惡因緣，有二：初問自有何罪生惡子、次問調達惡緣。此非是問與佛調達為親友，乃是問世王何因緣與調達為親友也。經云「純與惡人眷屬」，故知問世王與調達為親友也。「唯願世尊廣說無憂怖處」者，前問穢土惡因緣，此問淨土因緣，欲離惡也。「不樂閻浮提」下，明厭穢欣淨，願欲往生也。「今向世尊五體投地」者，前明離穢生淨，今辨離穢生淨之因。何由得離穢生淨？修因故得離穢生淨也。五體投地求哀懺悔，則是離穢離惡因。「唯願佛日教我觀於淨業」，此明生淨土善因也。「爾時世尊」下，第二、總答。所言總答者，直放光明化為金臺，令十方淨土皆於中現，使韋提希夫人普皆覩見，令彼隨意往生。則是總答答前問。然此答與前問異，前問則發言問，今則放光答。前聲聞，今色答也。「爾時韋提希白佛言：世尊！是諸佛土」下，則第二、別明淨土。前總問十方淨土，未的欲往生何國，故是總。今此約明西方彌陀淨土，故是別也。此中前問次答，今則是問也。問：佛普現十方淨土，夫人何意願生西方阿彌陀耶？解云：如《華嚴》所辨，百萬阿僧祇品淨土，西方彌陀最是下品。即是下品，何故願往生耶？解云：始捨穢入淨，餘淨不易可階。為是因緣，唯得往生西方淨土也。「爾時世尊則便微笑」下，第二、別答。別答中兩：第一、放光利益頻婆沙羅王；第二、次為韋提希說淨土法門。前放光神通輪利益父王，次說淨土說法輪利益希后。又前放光益父王小利益，次說淨土利益夫人大利益。言父王小利益者，王本得初果。何以知然？出《大論》「太子踰城學道時，至王城促僮僕乞飯。無量人觀看王。兒結誓云：『太子得道前當度我，受我請。』後成佛時，王則將八萬四千人迎佛。佛為說法，於路得須陀洹果。」故本得初果，今蒙光照進得那含，故是小利益也。夫人大利益，夫人聞說淨土法門，得無生法忍，故是大利益。此則是世王方便利益父母之事。若不執繫父母，父何由得斷欲界惑得那含？母何由生淨土得無生忍？藉於此事得如斯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今則第二、正說。就此中合為兩、離為四。合為兩者，第一總明淨土、第二別明淨土。離為四者，總別各開二，先總明淨土，有二：初、總問；第二、總答。亦復別明淨土，亦二：先、別問；次、別答。雖有四段，合成總別兩章，對前序說。前序說中有通序、別序，今正說總明淨土、別明淨土也。今則第一段，總問淨土，為二：第一、經家序夫人悲苦之容儀；第二、正發言致問。初如文。「白佛言：世尊！我宿何罪」下，第二、正發言問。此中數句、至文當詺。「我宿何罪生此惡子」者，此問穢土惡因緣，有二：初問自有何罪生惡子、次問調達惡緣。此非是問與佛調達為親友，乃是問世王何因緣與調達為親友也。經云「純與惡人眷屬」，故知問世王與調達為親友也。「唯願世尊廣說無憂怖處」者，前問穢土惡因緣，此問淨土因緣，欲離惡也。「不樂閻浮提」下，明厭穢欣淨，願欲往生也。「今向世尊五體投地」者，前明離穢生淨，今辨離穢生淨之因。何由得離穢生淨？修因故得離穢生淨也。五體投地求哀懺悔，則是離穢離惡因。「唯願佛日教我觀於淨業」，此明生淨土善因也。「爾時世尊」下，第二、總答。所言總答者，直放光明化為金臺，令十方淨土皆於中現，使韋提希夫人普皆覩見，令彼隨意往生。則是總答答前問。然此答與前問異，前問則發言問，今則放光答。前聲聞，今色答也。「爾時韋提希白佛言：世尊！是諸佛土」下，則第二、別明淨土。前總問十方淨土，未的欲往生何國，故是總。今此約明西方彌陀淨土，故是別也。此中前問次答，今則是問也。問：佛普現十方淨土，夫人何意願生西方阿彌陀耶？解云：如《華嚴》所辨，百萬阿僧祇品淨土，西方彌陀最是下品。即是下品，何故願往生耶？解云：始捨穢入淨，餘淨不易可階。為是因緣，唯得往生西方淨土也。「爾時世尊則便微笑」下，第二、別答。別答中兩：第一、放光利益頻婆沙羅王；第二、次為韋提希說淨土法門。前放光神通輪利益父王，次說淨土說法輪利益希后。又前放光益父王小利益，次說淨土利益夫人大利益。言父王小利益者，王本得初果。何以知然？出《大論》「太子踰城學道時，至王城促僮僕乞飯。無量人觀看王。兒結誓云：『太子得道前當度我，受我請。』後成佛時，王則將八萬四千人迎佛。佛為說法，於路得須陀洹果。」故本得初果，今蒙光照進得那含，故是小利益也。夫人大利益，夫人聞說淨土法門，得無生法忍，故是大利益。此則是世王方便利益父母之事。若不執繫父母，父何由得斷欲界惑得那含？母何由生淨土得無生忍？藉於此事得如斯

利益，故知是方便也。又前放光利益父，則現在利益；次說法利益母，當來利益也。就此兩段，各開二別。初段二者，第一、正運神通輪；第二、父王得益。後段二者，第一、正運說法輪；第二、夫人得益。此則第一、如來正運神通輪也。「爾時大王雖在幽閉」下，第二、父王得益，如文。「爾時世尊告韋提希」下，第二、運說法輪利益夫人。大開為二，如前說，初、正運說法輪；第二、夫人得益。就說法中為二：第一、明三種善為淨土因；第二、明十六種觀為淨土因。此之二章，復各有兩者：第一、緣起；第二、正說三種善為淨土因。後兩亦爾，前緣起、次正說十六觀為淨土因。今第一緣起。此中有二：第一、誡聽；第二、許說。今則誡聽，如文。「我今為汝廣說眾譬」，則許說也。「亦令未來世」下，明說之意。所以說者，為欲利益現在未來眾生故也。「欲生彼國者當修三福」，第二、正說三種善為淨土因。為三：謂標、釋、結。「當修三福」，則標也。「一者孝養」下，第二、釋三福。釋三福則如文。所以明此三福善，此三種攝一切盡。何者？初一是世間凡夫善，第二是小乘善，第三是大乘善。所以第一是世間凡夫善者，文云「孝養父母修行十善」，未受三歸五戒。第二、始明受三歸五戒前，直明孝養父母修行十善，故知是世間凡夫善，亦是舊善。佛未生時已有此善，故名舊善也。第二、受三歸五戒乃至二百五十戒等，此是佛客善。小乘之善，始自受三歸終至十戒善，故是佛法小乘善也。第三、發菩提心、信因果、讀誦大乘經典，故是大乘善。此之三種攝世出世，攝大、攝小，攝一切善盡，故明此三種也。然此三善，得是三人、得是一人。三人者，如向。得是一人者，始從凡夫任運修習此善，次入佛法受三歸五戒，乃至從小入大乘，始終一人具足修此三善也。問：此三種善為淨土因，為生三種淨土、亦生一種淨土耶？解云？自有三種善生三種淨土：上品善生上品淨土、中品善生中品淨土、下品善生下品淨土。自有三品善生一淨土，今此中明三種善生一淨土。何以知爾？今明三種善生西方彌陀淨土，故知三種善生一種土也。問：既有三種善因，那得但生一種淨土耶？解云：此三種雖同生一種淨土，於此淨土中果報不同，因有淺深、得果亦勝劣。如此間穢土中眾生，雖同在穢土，而貴賤昇沈不同。生彼國亦爾也。問：修此三種因，若為得生淨土耶？解云：此三種皆是淨心。孝養父母心，此心亦淨。乃至發菩提心，此心亦淨。以此三種心皆淨，故得土亦淨。所以《維摩》云「以其心淨故佛土淨」也。若得此心，只此則是西方淨土 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益，故知是方便也。又前放光利益父，則現在利益；次說法利益母，當來利益也。就此兩段，各開二別。初段二者，第一、正運神通輪；第二、父王得益。後段二者，第一、正運說法輪；第二、夫人得益。此則第一、如來正運神通輪也。「爾時大王雖在幽閉」下，第二、父王得益，如文。「爾時世尊告韋提希」下，第二、運說法輪利益夫人。大開為二，如前說，初、正運說法輪；第二、夫人得益。就說法中為二：第一、明三種善為淨土因；第二、明十六種觀為淨土因。此之二章，復各有兩者：第一、緣起；第二、正說三種善為淨土因。後兩亦爾，前緣起、次正說十六觀為淨土因。今第一緣起。此中有二：第一、誡聽；第二、許說。今則誡聽，如文。「我今為汝廣說眾譬」，則許說也。「亦令未來世」下，明說之意。所以說者，為欲利益現在未來眾生故也。「欲生彼國者當修三福」，第二、正說三種善為淨土因。為三：謂標、釋、結。「當修三福」，則標也。「一者孝養」下，第二、釋三福。釋三福則如文。所以明此三福善，此三種攝一切盡。何者？初一是世間凡夫善，第二是小乘善，第三是大乘善。所以第一是世間凡夫善者，文云「孝養父母修行十善」，未受三歸五戒。第二、始明受三歸五戒前，直明孝養父母修行十善，故知是世間凡夫善，亦是舊善。佛未生時已有此善，故名舊善也。第二、受三歸五戒乃至二百五十戒等，此是佛客善。小乘之善，始自受三歸終至十戒善，故是佛法小乘善也。第三、發菩提心、信因果、讀誦大乘經典，故是大乘善。此之三種攝世出世，攝大、攝小，攝一切善盡，故明此三種也。然此三善，得是三人、得是一人。三人者，如向。得是一人者，始從凡夫任運修習此善，次入佛法受三歸五戒，乃至從小入大乘，始終一人具足修此三善也。問：此三種善為淨土因，為生三種淨土、亦生一種淨土耶？解云？自有三種善生三種淨土：上品善生上品淨土、中品善生中品淨土、下品善生下品淨土。自有三品善生一淨土，今此中明三種善生一淨土。何以知爾？今明三種善生西方彌陀淨土，故知三種善生一種土也。問：既有三種善因，那得但生一種淨土耶？解云：此三種雖同生一種淨土，於此淨土中果報不同，因有淺深、得果亦勝劣。如此間穢土中眾生，雖同在穢土，而貴賤昇沈不同。生彼國亦爾也。問：修此三種因，若為得生淨土耶？解云：此三種皆是淨心。孝養父母心，此心亦淨。乃至發菩提心，此心亦淨。以此三種心皆淨，故得土亦淨。所以《維摩》云「以其心淨故佛土淨」也。若得此心，只此則是西方淨土

。何者？淨穢皆在於心。若心淨，見此土則淨。又若得第一義淨心，則第一義土。然第一義土則是法身，法身、第一義土更無有異也。可栖託義名之為土，無感不應名為法身。故《仁王經》云「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。」若起煩惱倒惑，則此三途穢土；若起四重五逆，則是阿鼻地獄，其身縱廣八萬由旬。故淨穢並由心也。今此明三種淨業為生淨土因也。「如此三事名為淨業」下，第三、結三種業。如文。「佛告阿難及韋提希」下，前明三種善為淨土因有二：第一、緣起；第二、正明三種善為淨土因。今第二、明十六種觀為淨土因。亦二：第一、緣起；第二、正明十六種觀，正作無量壽觀。今則緣起。有七句，至文當詺。今則第一、誡聽也。問：告韋提希，何故復告阿難耶？解云：告韋提希，令一心諦聽；命阿難，使傳化未聞。為是因緣，故雙告二人也。「如來今者為未來世」者，第二、釋說淨業之意。何意說此淨業耶？為未來世一切眾生，故說此淨業也。「善哉韋提希」者，第三、歎問。前雙告，今雙歎。所以歎韋提希問者，其問故現得無生忍，稱佛心。又由其問，故宮內婇女發菩提心，復稱佛心。以稱佛心，故歎其所問也。又其問得近利現在，復益未來。自利并他、現益及未來益，為是義故，嘆云快問斯事也。「阿難汝當受持」，第四、命阿難受持，令傳化未來也。「佛告韋提希汝是凡夫」者，第五、重告韋提希。明如來方便，令韋提希得見淨土也。「時韋提希白佛言」下，第六、韋提希重問。此問意者，我今者以佛力故得見土。若佛滅後，眾生云何得見？為未來眾生重問也。言「五苦」，此如《無量壽經》五痛、五燒，如彼文出。又亦得是五濁，詺五濁為五苦也。「佛告韋提希」下，第七、重告韋提希。令專心作無量壽觀，得生彼國也。「云何作想」下，第二、正作無量壽觀。此中凡作十六觀，則應為十六段。今開為二：第一、有十三觀作無量壽觀；第二、有三觀作九輩觀。問：今觀無量壽，只應觀無量壽。何故觀九輩耶？解云：觀無量壽觀果，觀九輩觀因。觀淨土因果，故開兩段也。就初、觀無量壽，復為二：第一、有六觀觀無量壽國；第二、有七觀觀無量壽佛身。觀無量壽國中，若樹若池；觀無量壽佛中，佛與菩薩。又觀無量壽國土，則觀依果；觀無量壽佛，觀正果。又觀無量壽國土，觀淨土世間；觀無量壽佛，觀正覺世間也。就前觀無量壽國土中，復有二意：第一、有五觀別觀；第六一觀總觀。別觀者，別作五種觀。第六總觀者，無量壽國有無量事，不可具觀，故第六觀總作一切觀也。就初復為二：第一、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。何者？淨穢皆在於心。若心淨，見此土則淨。又若得第一義淨心，則第一義土。然第一義土則是法身，法身、第一義土更無有異也。可栖託義名之為土，無感不應名為法身。故《仁王經》云「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。」若起煩惱倒惑，則此三途穢土；若起四重五逆，則是阿鼻地獄，其身縱廣八萬由旬。故淨穢並由心也。今此明三種淨業為生淨土因也。「如此三事名為淨業」下，第三、結三種業。如文。「佛告阿難及韋提希」下，前明三種善為淨土因有二：第一、緣起；第二、正明三種善為淨土因。今第二、明十六種觀為淨土因。亦二：第一、緣起；第二、正明十六種觀，正作無量壽觀。今則緣起。有七句，至文當詺。今則第一、誡聽也。問：告韋提希，何故復告阿難耶？解云：告韋提希，令一心諦聽；命阿難，使傳化未聞。為是因緣，故雙告二人也。「如來今者為未來世」者，第二、釋說淨業之意。何意說此淨業耶？為未來世一切眾生，故說此淨業也。「善哉韋提希」者，第三、歎問。前雙告，今雙歎。所以歎韋提希問者，其問故現得無生忍，稱佛心。又由其問，故宮內婇女發菩提心，復稱佛心。以稱佛心，故歎其所問也。又其問得近利現在，復益未來。自利并他、現益及未來益，為是義故，嘆云快問斯事也。「阿難汝當受持」，第四、命阿難受持，令傳化未來也。「佛告韋提希汝是凡夫」者，第五、重告韋提希。明如來方便，令韋提希得見淨土也。「時韋提希白佛言」下，第六、韋提希重問。此問意者，我今者以佛力故得見土。若佛滅後，眾生云何得見？為未來眾生重問也。言「五苦」，此如《無量壽經》五痛、五燒，如彼文出。又亦得是五濁，詺五濁為五苦也。「佛告韋提希」下，第七、重告韋提希。令專心作無量壽觀，得生彼國也。「云何作想」下，第二、正作無量壽觀。此中凡作十六觀，則應為十六段。今開為二：第一、有十三觀作無量壽觀；第二、有三觀作九輩觀。問：今觀無量壽，只應觀無量壽。何故觀九輩耶？解云：觀無量壽觀果，觀九輩觀因。觀淨土因果，故開兩段也。就初、觀無量壽，復為二：第一、有六觀觀無量壽國；第二、有七觀觀無量壽佛身。觀無量壽國中，若樹若池；觀無量壽佛中，佛與菩薩。又觀無量壽國土，則觀依果；觀無量壽佛，觀正果。又觀無量壽國土，觀淨土世間；觀無量壽佛，觀正覺世間也。就前觀無量壽國土中，復有二意：第一、有五觀別觀；第六一觀總觀。別觀者，別作五種觀。第六總觀者，無量壽國有無量事，不可具觀，故第六觀總作一切觀也。就初復為二：第一、

有一觀半作觀方便；第二、有三觀半正作觀。今則第一、作觀方便。明欲作無量壽觀者，當西向諦觀於日，令心得住。若不繫想於日，心則不住。以繫心作想於日，心則得住。心住故，心自得淨，見彼國也。次作水想。所以前作日想、今作水想者，日光明淨，故前作日想；水則清徹無所不見，故今作水想也。「心想成已」下，第二、正作於觀。以作水想及瑠璃想，則見彼瑠璃之地。見瑠璃地，一切映徹無所不見也。所以前見地者，地為其本，故前明地。「下有金剛七寶幢擎地」者，此與蓮華藏相似。何故名蓮華藏？以寶蓮華擎世界，故名蓮華藏世界。今西方世界，金剛幢擎世界，而名安樂或名極樂者，受名不同也。此幢八方，有無量眾寶所成，無量光明色映，乃至瑠璃地上黃金雜廁種種莊嚴。如文所辨，甚可愛樂也。「佛告阿難汝持佛語」者，前明三種觀竟，今命持者傳化未來也。問：好體應一一觀竟則結，不爾者都結。何故至此而結耶？解云：至此三觀竟，事不過三，故三觀後結也。又前明三觀，此明觀體。今辨觀力用。作此觀有何物力用？是故今明能除八十億劫生死之罪，捨身得生淨國也。問：何故觀地水等而能滅除多許罪耶？復不懺悔，何因緣滅如此罪耶？解云：此中作念佛三昧。然念佛三昧有二種：一通、二別。但念佛，名別念佛三昧。念佛國土樹木乃至念佛等，通念依正，名通念佛三昧也。問：念佛三昧何因能得滅如此多罪耶？解云：佛有無量功德，念佛無量功德，故得滅無量罪也。問：念佛正果可得滅罪。今念地水依果，云何得滅罪耶？解云：此是佛依果，佛無漏業所起。此樹是佛樹、地水佛地水，念佛地水則是念佛。此地水柔軟微妙，不如此間地水。何者？天上寶物尚傳語往來，況無量壽佛依果耶？此之地水微妙清淨，如夢如幻。只依不異正、正不異依。依正不正、正依不依。依正不依正、識依正即識不依正，識假則識中。若爾，豈不滅罪耶？所以文云「依此觀時則得無生法忍」。何意得無生法忍？以識依正不依正，識假悟中，故得無生法忍也。若但作瑠璃地觀，見好淨地則生貪心，以觀地不地，故得滅罪。故文云「以此觀者名為正觀，以他觀者名為邪觀」也。問成實論人：今觀地水等，何故得無生忍？汝會真諦境，得無生忍。又見空，故斷煩惱。今觀地水等，云何斷惑得無生耶？今所明者，如向觀此地水如夢如幻，為所有如夢如幻有，故得無生忍也。「佛告阿難」下，前明三觀竟，今第四、作寶樹觀。此文可解。此經明淨土與《法華》中明淨土異者，《法華》兩處明淨土：一、〈見寶塔品〉變穢為淨土；二、〈 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有一觀半作觀方便；第二、有三觀半正作觀。今則第一、作觀方便。明欲作無量壽觀者，當西向諦觀於日，令心得住。若不繫想於日，心則不住。以繫心作想於日，心則得住。心住故，心自得淨，見彼國也。次作水想。所以前作日想、今作水想者，日光明淨，故前作日想；水則清徹無所不見，故今作水想也。「心想成已」下，第二、正作於觀。以作水想及瑠璃想，則見彼瑠璃之地。見瑠璃地，一切映徹無所不見也。所以前見地者，地為其本，故前明地。「下有金剛七寶幢擎地」者，此與蓮華藏相似。何故名蓮華藏？以寶蓮華擎世界，故名蓮華藏世界。今西方世界，金剛幢擎世界，而名安樂或名極樂者，受名不同也。此幢八方，有無量眾寶所成，無量光明色映，乃至瑠璃地上黃金雜廁種種莊嚴。如文所辨，甚可愛樂也。「佛告阿難汝持佛語」者，前明三種觀竟，今命持者傳化未來也。問：好體應一一觀竟則結，不爾者都結。何故至此而結耶？解云：至此三觀竟，事不過三，故三觀後結也。又前明三觀，此明觀體。今辨觀力用。作此觀有何物力用？是故今明能除八十億劫生死之罪，捨身得生淨國也。問：何故觀地水等而能滅除多許罪耶？復不懺悔，何因緣滅如此罪耶？解云：此中作念佛三昧。然念佛三昧有二種：一通、二別。但念佛，名別念佛三昧。念佛國土樹木乃至念佛等，通念依正，名通念佛三昧也。問：念佛三昧何因能得滅如此多罪耶？解云：佛有無量功德，念佛無量功德，故得滅無量罪也。問：念佛正果可得滅罪。今念地水依果，云何得滅罪耶？解云：此是佛依果，佛無漏業所起。此樹是佛樹、地水佛地水，念佛地水則是念佛。此地水柔軟微妙，不如此間地水。何者？天上寶物尚傳語往來，況無量壽佛依果耶？此之地水微妙清淨，如夢如幻。只依不異正、正不異依。依正不正、正依不依。依正不依正、識依正即識不依正，識假則識中。若爾，豈不滅罪耶？所以文云「依此觀時則得無生法忍」。何意得無生法忍？以識依正不依正，識假悟中，故得無生法忍也。若但作瑠璃地觀，見好淨地則生貪心，以觀地不地，故得滅罪。故文云「以此觀者名為正觀，以他觀者名為邪觀」也。問成實論人：今觀地水等，何故得無生忍？汝會真諦境，得無生忍。又見空，故斷煩惱。今觀地水等，云何斷惑得無生耶？今所明者，如向觀此地水如夢如幻，為所有如夢如幻有，故得無生忍也。「佛告阿難」下，前明三觀竟，今第四、作寶樹觀。此文可解。此經明淨土與《法華》中明淨土異者，《法華》兩處明淨土：一、〈見寶塔品〉變穢為淨土；二、〈

壽量品〉時眾見燒盡，吾淨土不毀；并今西方淨土，此三文則是三句義。時眾見燒盡，吾淨土不毀，則二質一處；變穢為淨土，則一質一處。今文明淨土，則二質二處。言吾淨土不毀二質一處者，只淨崛山在穢崛山處，此穢淨不相礙。而穢質被燒、淨質不毀。故是二質一處也。變穢為淨一質一處者，只是穢質變為淨質，如變石為玉、變土為金。只向土石變為金玉，土亦爾。向機今變為淨穢，只在此一處，故是一質一處。此文明淨土二質二處者，西方之淨、東土穢，東西二質。淨質在西方處、穢質在東土處。故是二質二處也。土既有此三句，人亦有此三句不？解云：亦有言人三句者。二質一處者，則《法華》云「我及諸眾僧俱出靈鷲山」。眾僧善人，餘眾穢人。餘眾自被燒，眾僧在中不被燒。淨穢兩眾只在靈鷲山處，不相妨礙。如首陀天子穢，不礙彼淨。淨穢二人亦爾，同在一處不相礙，故是二質一處也。二質二處者，則移諸天人置他土，淨人在淨處、穢人在穢處，故是二質二處也。一質一處者，還如云變穢土為淨土，一質一處。今聲聞人變為菩薩，向併是聲聞、今會歸大乘變成菩薩只在此處，故是一質一處也。次當想水，第五、作水觀。問：前已作水觀竟，今以何故復觀水耶？解云：前觀水則方便，於水想中觀地觀樹觀水。今觀彼池水，八功德具足、眾寶莊嚴，水出五音鳥讚三寶。如文也。「眾寶國土一一界上」下，前來別觀，今則第二、總觀。別觀既不盡論，今總觀之也。「若見此者除無量劫重惡業」者，前明觀體，今明觀用。六觀兩類：前三種觀體，次明三觀用。今亦爾，前明三觀體，次明三觀用。前三觀猶淺，但滅八十億劫生死之罪。今觀轉深，能滅無量億劫極重惡罪也。「佛告阿難」下，正作果觀。中為二：第一、觀依果竟。「今此」下去，第二、觀正果。前依果觀有兩：一觀方便、二觀正體。今正果體觀亦二：第一明觀方便、第二辨觀正體。今則初、觀方便，復為四：今即第一、誡聽許說。如文。「汝等憶持」下，第二、命傳化未來也。「說是語時無量壽佛住立空中」下，第三、無量壽佛及二菩薩現韋提希前。所以佛菩薩現其人前者，為觀之境。彼將欲作無量壽佛及二菩薩觀，是故佛及二菩薩現其人前作觀之境界也。「時韋提希見」下，第四、韋提希因見佛及二菩薩，故為未來眾生而作無量壽佛及二菩薩之觀也。「佛告韋提希」下，第二、正明觀體。就文為二：第一、別觀；第二、總觀。前依果觀中有二：第一、別觀；第二、總觀。今正果觀亦爾，第一、別觀，第二、總觀。此言總別者，觀無量壽一身、觀二菩薩一身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壽量品〉時眾見燒盡，吾淨土不毀；并今西方淨土，此三文則是三句義。時眾見燒盡，吾淨土不毀，則二質一處；變穢為淨土，則一質一處。今文明淨土，則二質二處。言吾淨土不毀二質一處者，只淨崛山在穢崛山處，此穢淨不相礙。而穢質被燒、淨質不毀。故是二質一處也。變穢為淨一質一處者，只是穢質變為淨質，如變石為玉、變土為金。只向土石變為金玉，土亦爾。向機今變為淨穢，只在此一處，故是一質一處。此文明淨土二質二處者，西方之淨、東土穢，東西二質。淨質在西方處、穢質在東土處。故是二質二處也。土既有此三句，人亦有此三句不？解云：亦有言人三句者。二質一處者，則《法華》云「我及諸眾僧俱出靈鷲山」。眾僧善人，餘眾穢人。餘眾自被燒，眾僧在中不被燒。淨穢兩眾只在靈鷲山處，不相妨礙。如首陀天子穢，不礙彼淨。淨穢二人亦爾，同在一處不相礙，故是二質一處也。二質二處者，則移諸天人置他土，淨人在淨處、穢人在穢處，故是二質二處也。一質一處者，還如云變穢土為淨土，一質一處。今聲聞人變為菩薩，向併是聲聞、今會歸大乘變成菩薩只在此處，故是一質一處也。次當想水，第五、作水觀。問：前已作水觀竟，今以何故復觀水耶？解云：前觀水則方便，於水想中觀地觀樹觀水。今觀彼池水，八功德具足、眾寶莊嚴，水出五音鳥讚三寶。如文也。「眾寶國土一一界上」下，前來別觀，今則第二、總觀。別觀既不盡論，今總觀之也。「若見此者除無量劫重惡業」者，前明觀體，今明觀用。六觀兩類：前三種觀體，次明三觀用。今亦爾，前明三觀體，次明三觀用。前三觀猶淺，但滅八十億劫生死之罪。今觀轉深，能滅無量億劫極重惡罪也。「佛告阿難」下，正作果觀。中為二：第一、觀依果竟。「今此」下去，第二、觀正果。前依果觀有兩：一觀方便、二觀正體。今正果體觀亦二：第一明觀方便、第二辨觀正體。今則初、觀方便，復為四：今即第一、誡聽許說。如文。「汝等憶持」下，第二、命傳化未來也。「說是語時無量壽佛住立空中」下，第三、無量壽佛及二菩薩現韋提希前。所以佛菩薩現其人前者，為觀之境。彼將欲作無量壽佛及二菩薩觀，是故佛及二菩薩現其人前作觀之境界也。「時韋提希見」下，第四、韋提希因見佛及二菩薩，故為未來眾生而作無量壽佛及二菩薩之觀也。「佛告韋提希」下，第二、正明觀體。就文為二：第一、別觀；第二、總觀。前依果觀中有二：第一、別觀；第二、總觀。今正果觀亦爾，第一、別觀，第二、總觀。此言總別者，觀無量壽一身、觀二菩薩一身

，為別觀。無量壽有不可思議身，二菩薩亦爾。觀無量壽二菩薩無量身，為總觀也。就初別觀中，復為二：第一、作想像觀；第二、作真實觀。所以前作想像觀者，無量身身相不可思議。像猶若處空不可作，故前作想像觀。前作丈六身觀、次百丈身觀，名為像想觀。以前作像想觀，故次作佛身真觀也。問：初作想像觀、次作真觀，可得是本迹不？解云：欲作此道，亦得前想像觀為迹，亦後真觀為本亦得。雖然作，此詺不便。但前作想像觀、後作真實觀也。就初想像觀中，為二：第一、想像彼佛華臺；第二、想像彼佛并二菩薩。就想像華臺中，有三：第一、正想華臺；第二、明華臺之因；第三、明假想觀功用。今即第一、正想華臺。如文也。「阿難此華臺」下，第二、明華臺之因。此華臺是法藏比丘本願力所成，即是明臺之本因也。「此想成者滅除」下，第三、明假想觀功用。如文。「佛告阿難」下，第二、想像佛菩薩。復為二：第一、想法身佛；第二、想應身佛。今即第一、想法身佛。法身佛者，文云「如來是法界身」，即是法身。一切皆是法界，一切皆是法身，故前作此想也。次云「是心即是三十二相八十種好，是心作佛、是心是佛」，凡有三是。所以明三是者，明此三是義足。是心即是三十二相，即是應身。是心是佛，即是法身。是心作佛，即明二身因也。且問數論師：若為言是心佛即？三十二相是心即佛耶？答云：是心即佛，此是真諦者。不然，真諦是頑境無知，云何是佛？佛名為覺，故真諦非佛。又真諦無心無佛，復何得言心是真耶？又心是心，三十二相是色，心心復何得即耶？若即真者，亦不然。即真無心無色，無論即。若是世諦，即不得即。兩句不得解也。爾時無礙心即是佛，故《華嚴經》云「心佛及眾生，是三無異相」，《中論》云「生死及涅槃，無毫釐差別」，《淨名》云「觀身實相，觀佛亦然」。今亦爾，只心即是佛、只佛即是心。此心若成，法身則成。法身既成，應身即成。故心是、三十二相是，即是佛也。「是故應當一心」下，第二、想應身佛。前作心即是，佛觀若成，不須更作此觀。何者？心即是佛。但於鈍根者是成非，今還令識非者，是故須作此觀也。然自有時雙除、自有時明即是。雙除者，未曾佛、未曾心，由心故佛。心既不可得，佛亦不可得。此非真諦。雖非心非佛，始是大智也。作即是觀者，明只心即佛。觀心既然，觀佛亦爾。此二觀並未堪，故所以更令作應身觀也。就後為三：第一、想佛；第二、想二菩薩；第三、明觀力用。此則是第一、想彼佛身。如文所辨。「復當更作」下，第二、想二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，為別觀。無量壽有不可思議身，二菩薩亦爾。觀無量壽二菩薩無量身，為總觀也。就初別觀中，復為二：第一、作想像觀；第二、作真實觀。所以前作想像觀者，無量身身相不可思議。像猶若處空不可作，故前作想像觀。前作丈六身觀、次百丈身觀，名為像想觀。以前作像想觀，故次作佛身真觀也。問：初作想像觀、次作真觀，可得是本迹不？解云：欲作此道，亦得前想像觀為迹，亦後真觀為本亦得。雖然作，此詺不便。但前作想像觀、後作真實觀也。就初想像觀中，為二：第一、想像彼佛華臺；第二、想像彼佛并二菩薩。就想像華臺中，有三：第一、正想華臺；第二、明華臺之因；第三、明假想觀功用。今即第一、正想華臺。如文也。「阿難此華臺」下，第二、明華臺之因。此華臺是法藏比丘本願力所成，即是明臺之本因也。「此想成者滅除」下，第三、明假想觀功用。如文。「佛告阿難」下，第二、想像佛菩薩。復為二：第一、想法身佛；第二、想應身佛。今即第一、想法身佛。法身佛者，文云「如來是法界身」，即是法身。一切皆是法界，一切皆是法身，故前作此想也。次云「是心即是三十二相八十種好，是心作佛、是心是佛」，凡有三是。所以明三是者，明此三是義足。是心即是三十二相，即是應身。是心是佛，即是法身。是心作佛，即明二身因也。且問數論師：若為言是心佛即？三十二相是心即佛耶？答云：是心即佛，此是真諦者。不然，真諦是頑境無知，云何是佛？佛名為覺，故真諦非佛。又真諦無心無佛，復何得言心是真耶？又心是心，三十二相是色，心心復何得即耶？若即真者，亦不然。即真無心無色，無論即。若是世諦，即不得即。兩句不得解也。爾時無礙心即是佛，故《華嚴經》云「心佛及眾生，是三無異相」，《中論》云「生死及涅槃，無毫釐差別」，《淨名》云「觀身實相，觀佛亦然」。今亦爾，只心即是佛、只佛即是心。此心若成，法身則成。法身既成，應身即成。故心是、三十二相是，即是佛也。「是故應當一心」下，第二、想應身佛。前作心即是，佛觀若成，不須更作此觀。何者？心即是佛。但於鈍根者是成非，今還令識非者，是故須作此觀也。然自有時雙除、自有時明即是。雙除者，未曾佛、未曾心，由心故佛。心既不可得，佛亦不可得。此非真諦。雖非心非佛，始是大智也。作即是觀者，明只心即佛。觀心既然，觀佛亦爾。此二觀並未堪，故所以更令作應身觀也。就後為三：第一、想佛；第二、想二菩薩；第三、明觀力用。此則是第一、想彼佛身。如文所辨。「復當更作」下，第二、想二

菩薩。前想兩華座，次想二菩薩，如文。然此想者令心淨，心淨即佛土淨。佛土者只由心，心垢故佛土垢、心淨佛土淨，百萬品心故有百萬品淨土。佛心第一淨，故佛土第一淨，故云「唯佛一人居淨土」也。「作此觀者」下，第三、明觀之功用。在觀漸深，故功用轉重也。「佛告阿難此想成已次當」下，前開正果別觀中本為二，第一、想像觀，此文已竟。今則第二、作真觀，此並就應身中作如此二觀。前想像觀應身，今真觀應身，則是觀無量壽佛真身也。就此為三：第一、觀無量壽佛；第二、觀觀世音；第三、觀大勢至。今則第一、觀無量壽佛身。此中文句可解。然釋迦有三十二相八十種好，彼佛有八萬四千相，一一相各有八萬四千好。釋迦太子時白毫長五尺，成佛長丈五者，申長丈五、放則卷成貝螺。彼佛白毫右旋，如五須彌山也。然復有佛身相遍滿虛空，所有徒眾亦遍滿虛空。所以有如此不同者，皆為適緣所見故也。「作此觀者得無生忍」者，今觀佛身相好，云何得無生法忍耶？前已釋。今更作一種解。明只此則是無生，何必更須會真諦境耶？所以大峯律師聞狗吠得無生，況今觀佛身不得無生耶？「佛告阿難及韋提希」者，第二、觀觀世音菩薩身，如文。次第三、觀大勢至菩薩身。此之二觀各有正體及功用，如文可知。「見此事時當起自心生於西方」下，觀正果中本為二，第一、別觀竟。今第二、總觀。就此文有兩觀：第一、普觀；第二、雜觀。言普觀者，總觀無量壽佛身及徒眾教門，故云普觀也。言雜觀者，或觀無量壽具足身或變現身、或大身或小身，及二菩薩一切身。雜觀佛菩薩一切身、一切教，故云雜觀。今則第一、普觀。如文。「無量壽佛化身」下，第二、雜觀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩。前想兩華座，次想二菩薩，如文。然此想者令心淨，心淨即佛土淨。佛土者只由心，心垢故佛土垢、心淨佛土淨，百萬品心故有百萬品淨土。佛心第一淨，故佛土第一淨，故云「唯佛一人居淨土」也。「作此觀者」下，第三、明觀之功用。在觀漸深，故功用轉重也。「佛告阿難此想成已次當」下，前開正果別觀中本為二，第一、想像觀，此文已竟。今則第二、作真觀，此並就應身中作如此二觀。前想像觀應身，今真觀應身，則是觀無量壽佛真身也。就此為三：第一、觀無量壽佛；第二、觀觀世音；第三、觀大勢至。今則第一、觀無量壽佛身。此中文句可解。然釋迦有三十二相八十種好，彼佛有八萬四千相，一一相各有八萬四千好。釋迦太子時白毫長五尺，成佛長丈五者，申長丈五、放則卷成貝螺。彼佛白毫右旋，如五須彌山也。然復有佛身相遍滿虛空，所有徒眾亦遍滿虛空。所以有如此不同者，皆為適緣所見故也。「作此觀者得無生忍」者，今觀佛身相好，云何得無生法忍耶？前已釋。今更作一種解。明只此則是無生，何必更須會真諦境耶？所以大峯律師聞狗吠得無生，況今觀佛身不得無生耶？「佛告阿難及韋提希」者，第二、觀觀世音菩薩身，如文。次第三、觀大勢至菩薩身。此之二觀各有正體及功用，如文可知。「見此事時當起自心生於西方」下，觀正果中本為二，第一、別觀竟。今第二、總觀。就此文有兩觀：第一、普觀；第二、雜觀。言普觀者，總觀無量壽佛身及徒眾教門，故云普觀也。言雜觀者，或觀無量壽具足身或變現身、或大身或小身，及二菩薩一切身。雜觀佛菩薩一切身、一切教，故云雜觀。今則第一、普觀。如文。「無量壽佛化身」下，第二、雜觀也。

「佛告阿難及韋提希上品」下，十六品觀本大為二段：第一、有十三觀觀果；第二、有三觀觀因。觀果竟，今則觀因。觀果者，觀無量壽佛依正二果，故云觀果。觀因者，則三輩往生。三輩往生若為是觀耶？解云：此三輩是生淨土之因。今觀察生淨土之因，有其上中下，故名為觀也。《無量壽佛經》但明三輩，此中開三輩為九輩。三輩者，謂上中下也。九輩者，於上品有三，中、下亦三，故成九輩也。今則第一、上品中三也。前明上品上生，發菩提心修行經七日，則生彼國，見彼佛身，聞說妙法則悟無生法忍。問：此是何地無生耶？解云：此是七地無生。何以得知耶？解云：下品生百法明門，得歡喜地。下品既得歡喜，當知此是七地無生也。問：《攝大乘論》明一地三阿僧祇劫行。今是何地見無量壽佛身，聞彼佛法則得無生耶？解云：此事難知。若約位而為論者，此是六地菩薩，見佛聞法則得七地無生也。又且有超行人，如釋迦超彌勒成佛，故不可知也。「上品中生」者，第二、明上品中生人，不必讀誦大乘經，但善解義理、深信因果、不謗大乘，此功德願生彼國，即得往生彼國七寶池中大寶華中，經一宿則開也。然彼一宿亦大長遠。何者？彼一日一夜敵閻浮提一劫，經一宿則敵此間半劫也。經七日則不退三菩提，經一小劫得無生法忍。彼一日一夜當此一劫，彼一劫當此間無量劫也。此亦是七地無生。前上品見佛聞法則得無生，今中品經一小劫得無生也。「上品下生」者，第三、明上品下生。此人亦信因果、不謗大乘，彼國華中一日一夜乃開，復經三小劫得百法明門，住歡喜地。今下品得初地無生，故知前上品是七地無生。所以明此二無生者，無生有二處：一、初地無生；二、七地無生，為是故明二無生也。次、明中品三輩往生。此中三輩往生，並得小乘果也。中品上生，持五戒八戒具足戒，得阿羅漢果也。中品中生，持一日一夜八戒、一日一夜沙彌戒及具足戒，初得須陀洹果，經半劫成阿羅漢果也。問：八戒可一日一夜，沙彌戒及具足戒云何一日一夜耶？解云：此言一日一夜者，非是唯一日一夜持沙彌戒及具足戒，但受一日一夜便死，故云一日一夜也。中品下生，經一小劫得成阿羅漢也。次、明下品三輩往生，並是大乘。初品得初地，次品發菩提心，下品亦菩提心也。然此三品大難解，略有兩疑：一者、上品三人得大乘果，此事不疑。疑後兩品，何意中品三人得小乘果，下品三人得大乘果耶？中品得羅漢果，下品倒得初地大乘果也。二者、次第不應如此。何意不大乘併在一處，小乘在後，而怱前明大乘、次明小乘；明小乘竟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告阿難及韋提希上品」下，十六品觀本大為二段：第一、有十三觀觀果；第二、有三觀觀因。觀果竟，今則觀因。觀果者，觀無量壽佛依正二果，故云觀果。觀因者，則三輩往生。三輩往生若為是觀耶？解云：此三輩是生淨土之因。今觀察生淨土之因，有其上中下，故名為觀也。《無量壽佛經》但明三輩，此中開三輩為九輩。三輩者，謂上中下也。九輩者，於上品有三，中、下亦三，故成九輩也。今則第一、上品中三也。前明上品上生，發菩提心修行經七日，則生彼國，見彼佛身，聞說妙法則悟無生法忍。問：此是何地無生耶？解云：此是七地無生。何以得知耶？解云：下品生百法明門，得歡喜地。下品既得歡喜，當知此是七地無生也。問：《攝大乘論》明一地三阿僧祇劫行。今是何地見無量壽佛身，聞彼佛法則得無生耶？解云：此事難知。若約位而為論者，此是六地菩薩，見佛聞法則得七地無生也。又且有超行人，如釋迦超彌勒成佛，故不可知也。「上品中生」者，第二、明上品中生人，不必讀誦大乘經，但善解義理、深信因果、不謗大乘，此功德願生彼國，即得往生彼國七寶池中大寶華中，經一宿則開也。然彼一宿亦大長遠。何者？彼一日一夜敵閻浮提一劫，經一宿則敵此間半劫也。經七日則不退三菩提，經一小劫得無生法忍。彼一日一夜當此一劫，彼一劫當此間無量劫也。此亦是七地無生。前上品見佛聞法則得無生，今中品經一小劫得無生也。「上品下生」者，第三、明上品下生。此人亦信因果、不謗大乘，彼國華中一日一夜乃開，復經三小劫得百法明門，住歡喜地。今下品得初地無生，故知前上品是七地無生。所以明此二無生者，無生有二處：一、初地無生；二、七地無生，為是故明二無生也。次、明中品三輩往生。此中三輩往生，並得小乘果也。中品上生，持五戒八戒具足戒，得阿羅漢果也。中品中生，持一日一夜八戒、一日一夜沙彌戒及具足戒，初得須陀洹果，經半劫成阿羅漢果也。問：八戒可一日一夜，沙彌戒及具足戒云何一日一夜耶？解云：此言一日一夜者，非是唯一日一夜持沙彌戒及具足戒，但受一日一夜便死，故云一日一夜也。中品下生，經一小劫得成阿羅漢也。次、明下品三輩往生，並是大乘。初品得初地，次品發菩提心，下品亦菩提心也。然此三品大難解，略有兩疑：一者、上品三人得大乘果，此事不疑。疑後兩品，何意中品三人得小乘果，下品三人得大乘果耶？中品得羅漢果，下品倒得初地大乘果也。二者、次第不應如此。何意不大乘併在一處，小乘在後，而怱前明大乘、次明小乘；明小乘竟，

更明大乘耶？解云：得果在後，應須著於前。又今明三輩往生者，正就現因為論，不約得果。現因有三品勝劣：第一品、修大乘善，不作惡；第二品、修小乘善亦不作惡；第三品、不修善而作惡。以大乘善為上品、小乘善為中品、作惡無善眾生為下品，約此以判三品也。次問何意大小雜明，不大乘併在一處、小乘一處者，亦如向答，不就得果為次第，但約修論前後耳。前明大乘善、次明小乘善、後明有惡無善。前明善、後明惡。就善中，前明大乘善、後明小乘善也。前明善則五乘善：上品則大乘善；中品則聲聞、人天善；前持八戒沙彌戒具足戒等則三乘善；孝養父母行世仁善則人天善。此則明善義盡也。問：明善既盡，明惡盡以不？解云：第三品明惡有三人：初明作十惡、次明作四重、後明作五逆。不明謗法闡提，故明惡不盡。十惡四重五逆並得生西方，若是謗法闡提不得生也。所以謗法闡提不得生者，闡提不信法，臨終雖為說有無量壽佛，彼終不信，故不得往生。又謗法亦爾，如小乘人聞說有十方佛，不信，故不得往生也。以現修因有勝劣，故言三品不同也。問：修如此得果何意？然因有淺深，雖彰得果差別，未顯何意上品得大乘果、中品得小乘果、下品得大乘果耶？解云：遂彼修因，故得果有大小。上品修大乘因，故所以得大乘果；中品修小乘因，故還得小乘果；下品現在雖不修大乘善及小乘善，但彼臨終時遇善知識為說大乘妙法，以聞大乘，故得大乘果也。上品人善強果強、中品人善強果弱、下品人善弱果強。上品人修大乘善得大乘果也，善強果亦強也。中品人善強果弱者，修行禁戒世間等善而得小乘果，故善強果弱也。下品善弱果強者，下品人都不修善而得大果，故善弱果強也。又下品所以得大果者，明彼現在雖不修善，過去或經發心，今聞大乘復得發心等也。「說是語時」下，正說中為二：第一、神通輪利益父王；第二、說法輪利益夫人。神通輪利益父王中二：第一、放光照父王；第二、父王得益。說法輪利益夫人亦二：第一、正為夫人說法、第二、夫人及眷屬得益。正說竟，今即第二、夫人得益，如文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更明大乘耶？解云：得果在後，應須著於前。又今明三輩往生者，正就現因為論，不約得果。現因有三品勝劣：第一品、修大乘善，不作惡；第二品、修小乘善亦不作惡；第三品、不修善而作惡。以大乘善為上品、小乘善為中品、作惡無善眾生為下品，約此以判三品也。次問何意大小雜明，不大乘併在一處、小乘一處者，亦如向答，不就得果為次第，但約修論前後耳。前明大乘善、次明小乘善、後明有惡無善。前明善、後明惡。就善中，前明大乘善、後明小乘善也。前明善則五乘善：上品則大乘善；中品則聲聞、人天善；前持八戒沙彌戒具足戒等則三乘善；孝養父母行世仁善則人天善。此則明善義盡也。問：明善既盡，明惡盡以不？解云：第三品明惡有三人：初明作十惡、次明作四重、後明作五逆。不明謗法闡提，故明惡不盡。十惡四重五逆並得生西方，若是謗法闡提不得生也。所以謗法闡提不得生者，闡提不信法，臨終雖為說有無量壽佛，彼終不信，故不得往生。又謗法亦爾，如小乘人聞說有十方佛，不信，故不得往生也。以現修因有勝劣，故言三品不同也。問：修如此得果何意？然因有淺深，雖彰得果差別，未顯何意上品得大乘果、中品得小乘果、下品得大乘果耶？解云：遂彼修因，故得果有大小。上品修大乘因，故所以得大乘果；中品修小乘因，故還得小乘果；下品現在雖不修大乘善及小乘善，但彼臨終時遇善知識為說大乘妙法，以聞大乘，故得大乘果也。上品人善強果強、中品人善強果弱、下品人善弱果強。上品人修大乘善得大乘果也，善強果亦強也。中品人善強果弱者，修行禁戒世間等善而得小乘果，故善強果弱也。下品善弱果強者，下品人都不修善而得大果，故善弱果強也。又下品所以得大果者，明彼現在雖不修善，過去或經發心，今聞大乘復得發心等也。「說是語時」下，正說中為二：第一、神通輪利益父王；第二、說法輪利益夫人。神通輪利益父王中二：第一、放光照父王；第二、父王得益。說法輪利益夫人亦二：第一、正為夫人說法、第二、夫人及眷屬得益。正說竟，今即第二、夫人得益，如文。

「爾時阿難即從座起」下，大段第三、流通。此中文句可知。此中應有二句：第一、宮內付屬流通；第二、佛還崛山，阿難重說流通也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時阿難即從座起」下，大段第三、流通。此中文句可知。此中應有二句：第一、宮內付屬流通；第二、佛還崛山，阿難重說流通也。