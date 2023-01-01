觀無量壽佛經疏妙宗鈔

觀無量壽佛經疏妙宗鈔卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀無量壽佛經疏妙宗鈔卷第五

宋四明沙門知禮述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋四明沙門知禮述

三第九、佛身觀，二：初、分科。「真法身」者，前觀寶像則似佛身，今對彼似故名為真。然此色相是實報身應同居土，亦名尊特亦名勝應，而特名法身者，為成行人圓妙觀也。良以報應屬修、法身是性，若漸教說，別起報應二修、莊嚴法身一性；若頓教詮，報應二修全是性具、法身一性舉體起修，故得全性成修、全修在性，三身融妙、指一即三。問：既言指一即三，但名為應自攝二身，何故疏文立法身稱？答：若言報應，恐濫別修歸於別教。今以報應名為法身，即顯三身皆非修得。故今家生身、應身、報身、法身，對藏、通、別、圓。行者應知，圓宗大體非唯報應稱為法身，亦乃業惑名為理毒，三觀十乘名性德行，慈悲與拔性德苦樂。今之勝應稱為法身，顯示妙宗其旨非淺，須袪滯想方見旨歸。二、隨釋，五：初、明結上。二、正觀佛身。既指報應名為法身，即顯彌陀三身具足。既為妙境，但是法身行人心觀。即空假中，空假是二修，中觀是一性。修性冥妙三觀圓融既為能觀，但是般若境觀相契見尊特身，雖具三身但名解脫。此則以三照三故發現三，合此三三只是一三，三不定三同在一念，一念無念三三宛然，如此方名修心妙觀，此觀能令四土皆淨。若不爾者，非是頓教所詮妙觀。當以此觀觀彌陀身。子科分經為三：初、「次當」下，總標略列。二、正觀佛身相，四：初、「阿難」下，觀身色。二、「佛身」下，觀身量。疏釋分二：初、略消經文。二、「眼如」下，商較分量，二：初、以眼度身。二、定經斥譯。三、觀身光。然觀色量及相好光明，皆須用前是心作佛、是心是佛而為觀法。以心作佛，故能觀所觀破立宛爾，破則三惑三智皆蕩、立則三諦三觀皆成。非此破立，則非淨心作佛義也。以心是佛，故忘能忘所非破非立，作是一念遮照同時。此則即觀無觀，用無作行修念佛定。此法乃是觀佛要術，今若不用，宣示奚為？此術不施，勝相不發。觀光分四：初、「身諸」下，毛孔光；二、「彼佛」下，觀圓光；三、「於圜」下，光中化佛；四、「一一」下，化佛侍者。四、觀相好，二：初、「無量」下，正示相好身。總相別相、總好別好、總光別光，此三總別皆云八萬四千者，即障顯德故成此數。佛居凡地具於八萬四千塵勞，於此塵勞皆見實相。理智既合，故能示現相好光明，故節節云八萬四千。行人今觀知心即是，能於塵勞皆即佛相。二、「一一」下，光明攝生。生佛體同，雖土廣生多，攝無一失。觀佛心處，還釋此文須攝之意。三、明觀成能見，二：初、「其光」下，見一佛。二、「見此」下，見諸佛。中觀見佛，佛體圓 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三第九、佛身觀，二：初、分科。「真法身」者，前觀寶像則似佛身，今對彼似故名為真。然此色相是實報身應同居土，亦名尊特亦名勝應，而特名法身者，為成行人圓妙觀也。良以報應屬修、法身是性，若漸教說，別起報應二修、莊嚴法身一性；若頓教詮，報應二修全是性具、法身一性舉體起修，故得全性成修、全修在性，三身融妙、指一即三。問：既言指一即三，但名為應自攝二身，何故疏文立法身稱？答：若言報應，恐濫別修歸於別教。今以報應名為法身，即顯三身皆非修得。故今家生身、應身、報身、法身，對藏、通、別、圓。行者應知，圓宗大體非唯報應稱為法身，亦乃業惑名為理毒，三觀十乘名性德行，慈悲與拔性德苦樂。今之勝應稱為法身，顯示妙宗其旨非淺，須袪滯想方見旨歸。二、隨釋，五：初、明結上。二、正觀佛身。既指報應名為法身，即顯彌陀三身具足。既為妙境，但是法身行人心觀。即空假中，空假是二修，中觀是一性。修性冥妙三觀圓融既為能觀，但是般若境觀相契見尊特身，雖具三身但名解脫。此則以三照三故發現三，合此三三只是一三，三不定三同在一念，一念無念三三宛然，如此方名修心妙觀，此觀能令四土皆淨。若不爾者，非是頓教所詮妙觀。當以此觀觀彌陀身。子科分經為三：初、「次當」下，總標略列。二、正觀佛身相，四：初、「阿難」下，觀身色。二、「佛身」下，觀身量。疏釋分二：初、略消經文。二、「眼如」下，商較分量，二：初、以眼度身。二、定經斥譯。三、觀身光。然觀色量及相好光明，皆須用前是心作佛、是心是佛而為觀法。以心作佛，故能觀所觀破立宛爾，破則三惑三智皆蕩、立則三諦三觀皆成。非此破立，則非淨心作佛義也。以心是佛，故忘能忘所非破非立，作是一念遮照同時。此則即觀無觀，用無作行修念佛定。此法乃是觀佛要術，今若不用，宣示奚為？此術不施，勝相不發。觀光分四：初、「身諸」下，毛孔光；二、「彼佛」下，觀圓光；三、「於圜」下，光中化佛；四、「一一」下，化佛侍者。四、觀相好，二：初、「無量」下，正示相好身。總相別相、總好別好、總光別光，此三總別皆云八萬四千者，即障顯德故成此數。佛居凡地具於八萬四千塵勞，於此塵勞皆見實相。理智既合，故能示現相好光明，故節節云八萬四千。行人今觀知心即是，能於塵勞皆即佛相。二、「一一」下，光明攝生。生佛體同，雖土廣生多，攝無一失。觀佛心處，還釋此文須攝之意。三、明觀成能見，二：初、「其光」下，見一佛。二、「見此」下，見諸佛。中觀見佛，佛體圓

融，一即一切，同尊特身，故觀一佛能見諸佛。三、正觀佛心。疏三；初、「眼見」下，因身見心。疏有二釋：初、約如來由大悲心起勝應身，故令行者觀身見心。「由見身」下，二、約行者觀想明故得見佛。心所以明者，由觀佛身。是故二意皆是由色而見於心，以心無形由色表故。以圓人所觀色心不二，既見微妙色，豈隔大悲心？故《勝鬘》云「如來色無盡，智慧亦復然」。既三種慈體是三諦，今三觀明故三慈顯，以用果法為觀行故，故於位位見佛色心。二、「佛心」下，正示心體。若匪無緣，慈悲不大。三、「以無緣」下，引文廣釋，三：初、牒經引論以明文意。問：經文但云「以無緣慈攝諸眾生」，疏中何故兼明生法皆云無心？答：起三慈者，由三觀智照三諦也。照真即起法緣之慈，照俗即起眾生緣慈，照中即起無緣之慈。此三諦慈，淺不具深、深必具淺，故照真俗未必照中，若能照中必具真俗，故次第生法不即無緣。今無緣慈合具生法，豈但具二亦乃俱深，故今生法皆云無心。故《涅槃》云「慈若有無非有非無，如是之慈非諸聲聞辟支佛等所能思議」。當知三慈其體本一，非三非一而三而一，如是方名佛心慈也。此自分三：初、眾生緣慈三無差別。今盡現前心與眾生，能所既絕無我心想，緣他眾生而一切眾生與我同體，十界因果不離一心，而此一心是慈體故，十界苦集四種道滅，能於一時任運與拔，故云無心攀緣自然現益。「如涅槃」下，〈梵行品〉文也。然彼經如來凡說八事：一伏醉象、二降力士、三化盧至、四度女人、五塗割瘡、六摩調達、七救群賊、八醫釋女。一一皆結云：慈善根力，見如是事。今文云「我實不往」者，即引第五塗割瘡文。文現一處，意通諸緣。言割瘡者，經云「波羅柰城有優婆夷，名摩訶斯那達多。夏九十日，屈請眾僧，奉施醫藥。有一比丘身嬰重病，良醫診之當須肉藥，若不得者命將不全。是優婆夷尋自取刀，割其股肉切以為羹，施病比丘，服已病差。女人患瘡苦惱，發聲稱佛。我在舍衛聞其音聲，於是女人起大悲心。是女尋見我持良藥塗其瘡上，還復如本。善男子！我於爾時實不往至波羅柰城持藥塗彼。當知皆是慈善根力，令彼女人見如是事。」今云「我實不往」者，正引此緣。不言女人而言眾生者，通收十界眾生，不以文害意也，即俗諦慈也。《涅槃》云「慈之所緣一切眾生，如緣父母妻子親屬。以是義故，名眾生緣。」以緣十界同在一心，故非次第生緣慈也。二、法緣慈十界緣起。是三諦法不離一心，唯佛究盡。境相既寂，能觀亦忘，是故得云無心觀法。而畢竟空智照此三諦不受一塵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 融，一即一切，同尊特身，故觀一佛能見諸佛。三、正觀佛心。疏三；初、「眼見」下，因身見心。疏有二釋：初、約如來由大悲心起勝應身，故令行者觀身見心。「由見身」下，二、約行者觀想明故得見佛。心所以明者，由觀佛身。是故二意皆是由色而見於心，以心無形由色表故。以圓人所觀色心不二，既見微妙色，豈隔大悲心？故《勝鬘》云「如來色無盡，智慧亦復然」。既三種慈體是三諦，今三觀明故三慈顯，以用果法為觀行故，故於位位見佛色心。二、「佛心」下，正示心體。若匪無緣，慈悲不大。三、「以無緣」下，引文廣釋，三：初、牒經引論以明文意。問：經文但云「以無緣慈攝諸眾生」，疏中何故兼明生法皆云無心？答：起三慈者，由三觀智照三諦也。照真即起法緣之慈，照俗即起眾生緣慈，照中即起無緣之慈。此三諦慈，淺不具深、深必具淺，故照真俗未必照中，若能照中必具真俗，故次第生法不即無緣。今無緣慈合具生法，豈但具二亦乃俱深，故今生法皆云無心。故《涅槃》云「慈若有無非有非無，如是之慈非諸聲聞辟支佛等所能思議」。當知三慈其體本一，非三非一而三而一，如是方名佛心慈也。此自分三：初、眾生緣慈三無差別。今盡現前心與眾生，能所既絕無我心想，緣他眾生而一切眾生與我同體，十界因果不離一心，而此一心是慈體故，十界苦集四種道滅，能於一時任運與拔，故云無心攀緣自然現益。「如涅槃」下，〈梵行品〉文也。然彼經如來凡說八事：一伏醉象、二降力士、三化盧至、四度女人、五塗割瘡、六摩調達、七救群賊、八醫釋女。一一皆結云：慈善根力，見如是事。今文云「我實不往」者，即引第五塗割瘡文。文現一處，意通諸緣。言割瘡者，經云「波羅柰城有優婆夷，名摩訶斯那達多。夏九十日，屈請眾僧，奉施醫藥。有一比丘身嬰重病，良醫診之當須肉藥，若不得者命將不全。是優婆夷尋自取刀，割其股肉切以為羹，施病比丘，服已病差。女人患瘡苦惱，發聲稱佛。我在舍衛聞其音聲，於是女人起大悲心。是女尋見我持良藥塗其瘡上，還復如本。善男子！我於爾時實不往至波羅柰城持藥塗彼。當知皆是慈善根力，令彼女人見如是事。」今云「我實不往」者，正引此緣。不言女人而言眾生者，通收十界眾生，不以文害意也，即俗諦慈也。《涅槃》云「慈之所緣一切眾生，如緣父母妻子親屬。以是義故，名眾生緣。」以緣十界同在一心，故非次第生緣慈也。二、法緣慈十界緣起。是三諦法不離一心，唯佛究盡。境相既寂，能觀亦忘，是故得云無心觀法。而畢竟空智照此三諦不受一塵

，此智自然照破眾生三諦惑著，或為眾生說斯空慧，皆令得離有相之苦、證真實樂。此即不思議真諦慈悲，名為法緣。故《涅槃》云「不見父母妻子親屬，見一切法皆從緣生，是名法緣。」不見之言，須忘十界，是佛法緣也。三、無緣慈，以佛性中成究竟智，有何別理為心所緣？故云無心觀理。境智既泯、空有又忘，無住無依絕思絕議，此名安住第一義中。心既無緣，慈乃周遍入眾生性，稱為內熏；或為現身說第一義，稱為外熏。以此攝生，名無緣慈。二、「念佛」下，却牒前經以對初慈。即前正觀佛身光明攝生之文也。雖與無緣慈體不別，若約義辯為門不同，是故此慈念佛眾生攝取不捨，終令離苦永得安樂。此從感應生佛相關，順於俗諦名生緣慈，故舉魚母念子不失，喻此慈相也。三、「今明」下，正以無緣會釋經意。既與生緣為門有異，須辯慈相不同前二，故生法慈約次第論，則兩二乘及偏菩薩有修證分，若此無緣唯圓唯極。今約極顯，故云「諸佛所被」。「不住有無」者，正與生法辯不同相。生緣妙有、法緣妙空，今是妙中，故云無緣，中必無緣故也。「不依三世」者，此之慈悲非四相故。「知緣不實」者，了苦樂事即性德故。「以眾生」等者，此慈所被，令眾生發即境之智，方乃名得實相智慧。得此智者，方終離苦得於永樂，故與前慈門異益等。若對法緣，亦以實慧故一切空，是故三慈益物不異。疏不云者，略也。四、舉利勸修。子科分三：初、正舉益勸。得生極樂則見十方一切諸佛，故云「生諸佛前」。法身觀成已入相似，是故至彼即證無生，別圓地住也。疏釋分四：初、「捨身」下，牒釋。二、「如人」下，喻顯。習巧如修觀，從少至長喻觀有微著，所作遂妙喻生彼土親見真法。然且分喻是心作佛，行者應以是佛與作佛義一念圓照，方合今經由觀見佛。三、「以隨」下，結示。四、「故般」下，引證。二、的示觀法。相有八萬，都想難成，故令但觀眉間毫相如五須彌。此觀若成，八萬皆現，此為要門也。疏釋二：初、「從一」下，牒經。二、正示，四：初、「如觀」下，引他文示二種毫量。此明釋迦勝劣兩相，以例彌陀。經明劣相，論明勝相。「云云」者，即前疏云「長一丈五尺，毫有八楞，周圍五寸」。二、「故文」下，據此經明凡心難及。即第七雜觀中經文也。三、「正可」下，正示初心從易現觀。斯是大師別示初心即觀佛相入門要術也。若從落日水氷方便，次入地樹座像等觀，心得流利觀已宏深，此之行人自可稱彼毫量而觀，使八萬相自然而現。故如令觀劣應毫相，乃為未修前諸觀者，及以雖修觀不成者，故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，此智自然照破眾生三諦惑著，或為眾生說斯空慧，皆令得離有相之苦、證真實樂。此即不思議真諦慈悲，名為法緣。故《涅槃》云「不見父母妻子親屬，見一切法皆從緣生，是名法緣。」不見之言，須忘十界，是佛法緣也。三、無緣慈，以佛性中成究竟智，有何別理為心所緣？故云無心觀理。境智既泯、空有又忘，無住無依絕思絕議，此名安住第一義中。心既無緣，慈乃周遍入眾生性，稱為內熏；或為現身說第一義，稱為外熏。以此攝生，名無緣慈。二、「念佛」下，却牒前經以對初慈。即前正觀佛身光明攝生之文也。雖與無緣慈體不別，若約義辯為門不同，是故此慈念佛眾生攝取不捨，終令離苦永得安樂。此從感應生佛相關，順於俗諦名生緣慈，故舉魚母念子不失，喻此慈相也。三、「今明」下，正以無緣會釋經意。既與生緣為門有異，須辯慈相不同前二，故生法慈約次第論，則兩二乘及偏菩薩有修證分，若此無緣唯圓唯極。今約極顯，故云「諸佛所被」。「不住有無」者，正與生法辯不同相。生緣妙有、法緣妙空，今是妙中，故云無緣，中必無緣故也。「不依三世」者，此之慈悲非四相故。「知緣不實」者，了苦樂事即性德故。「以眾生」等者，此慈所被，令眾生發即境之智，方乃名得實相智慧。得此智者，方終離苦得於永樂，故與前慈門異益等。若對法緣，亦以實慧故一切空，是故三慈益物不異。疏不云者，略也。四、舉利勸修。子科分三：初、正舉益勸。得生極樂則見十方一切諸佛，故云「生諸佛前」。法身觀成已入相似，是故至彼即證無生，別圓地住也。疏釋分四：初、「捨身」下，牒釋。二、「如人」下，喻顯。習巧如修觀，從少至長喻觀有微著，所作遂妙喻生彼土親見真法。然且分喻是心作佛，行者應以是佛與作佛義一念圓照，方合今經由觀見佛。三、「以隨」下，結示。四、「故般」下，引證。二、的示觀法。相有八萬，都想難成，故令但觀眉間毫相如五須彌。此觀若成，八萬皆現，此為要門也。疏釋二：初、「從一」下，牒經。二、正示，四：初、「如觀」下，引他文示二種毫量。此明釋迦勝劣兩相，以例彌陀。經明劣相，論明勝相。「云云」者，即前疏云「長一丈五尺，毫有八楞，周圍五寸」。二、「故文」下，據此經明凡心難及。即第七雜觀中經文也。三、「正可」下，正示初心從易現觀。斯是大師別示初心即觀佛相入門要術也。若從落日水氷方便，次入地樹座像等觀，心得流利觀已宏深，此之行人自可稱彼毫量而觀，使八萬相自然而現。故如令觀劣應毫相，乃為未修前諸觀者，及以雖修觀不成者，故

於佛身別指初心可觀之相為三昧門也。行者須知，所託之境有勝有劣，若能觀觀皆須頓照即空假中，以勝劣相皆心作故、皆心是故。四、剋示觀成稱彼而見，二：初、「若得」下，正示。因用作是觀劣應毫，觀漸深著得成真似念佛三昧，乃能稱彼勝相而見。二、「智度」下，引證。引此釋迦勝身說法，增真似位念佛三昧，類彼彌陀八萬相好，須真似人方能觀見。三、「見無」下，就觀結成。五、「作此」下，顯觀邪正。然此佛觀義具釋題，疏文既略，學者多疑。若不釋之，造修無路，故更寄問答明乎境觀。問：此經觀佛止論八萬四千相好，若《華嚴》說相好之數有十華藏世界微塵，二經所說優降天殊。彼經正當尊特之相，此經乃是安養生身。凡夫小乘常所見相，鈔中何故言是尊特？答：一家所判丈六、尊特，不定約相多少分之，剋就真中感應而辯。如通教明合身之義，見但空者唯覩丈六，見不空者乃覩尊特。生身本被藏通之機，尊特身應別圓之眾。今經教相唯在圓頓，釋能觀觀是妙三觀，釋所觀境是妙三身。疏解今文云觀佛法身，約位乃當圓教七信，正託法性無邊色像尊特觀心，使其增長念佛三昧。據何等義云是生身？用圓頓觀顯藏通身，未之可也。問：以坐華王具藏塵相而為尊特，三十二相老比丘形而為生身，其文炳著，那云不以相好分邪？答：約相解釋四教佛身，此乃從於增勝而說，未是的分相起之本。其本乃是權實二理、空中二觀、事業二識，就此分之，則生身尊特如指諸掌。故《金光疏》云「丈六身佛住真諦，丈六尊特合身佛雙住真中，尊特身佛雙住俗中，法身佛住中道。」此依二理故有二佛，眾生二識，有二觀因，故感二佛。言二識者，《起信論》云「佛用有二種：一者依分別事識。凡夫二乘心所見者，名為應身，以不知轉識現故。見從外來，取色分齊不能盡知故。二者依於業識。謂諸菩薩從初發意，乃至菩薩究竟地心所見者，名為報身。身有無量色，色有無量相，相有無量好，所住依果亦復無量。種種莊嚴隨所示現，即無有邊不可窮盡離分齊相，隨其所應常能住持不毀不失。如是功德，皆因諸波羅蜜等無漏行熏，及不思議熏之所成就。具足無量樂相，故說為報(文畢)。」此乃佛用依二識彰也。應是生身、報是尊特，論意要在見從外來、取色分齊，與知轉識，現離分齊相而分二身。然須了知權理但空不具心色，故使佛身齊業齊緣，生已永滅故曰生身，名應名化，體是無常。實理不空、性具五陰，隨機生滅、性陰常然，名法名報，亦名尊特，體是常住。須知依事識者，但見應身不能覩報，以其麁淺不窮深故。依業識者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於佛身別指初心可觀之相為三昧門也。行者須知，所託之境有勝有劣，若能觀觀皆須頓照即空假中，以勝劣相皆心作故、皆心是故。四、剋示觀成稱彼而見，二：初、「若得」下，正示。因用作是觀劣應毫，觀漸深著得成真似念佛三昧，乃能稱彼勝相而見。二、「智度」下，引證。引此釋迦勝身說法，增真似位念佛三昧，類彼彌陀八萬相好，須真似人方能觀見。三、「見無」下，就觀結成。五、「作此」下，顯觀邪正。然此佛觀義具釋題，疏文既略，學者多疑。若不釋之，造修無路，故更寄問答明乎境觀。問：此經觀佛止論八萬四千相好，若《華嚴》說相好之數有十華藏世界微塵，二經所說優降天殊。彼經正當尊特之相，此經乃是安養生身。凡夫小乘常所見相，鈔中何故言是尊特？答：一家所判丈六、尊特，不定約相多少分之，剋就真中感應而辯。如通教明合身之義，見但空者唯覩丈六，見不空者乃覩尊特。生身本被藏通之機，尊特身應別圓之眾。今經教相唯在圓頓，釋能觀觀是妙三觀，釋所觀境是妙三身。疏解今文云觀佛法身，約位乃當圓教七信，正託法性無邊色像尊特觀心，使其增長念佛三昧。據何等義云是生身？用圓頓觀顯藏通身，未之可也。問：以坐華王具藏塵相而為尊特，三十二相老比丘形而為生身，其文炳著，那云不以相好分邪？答：約相解釋四教佛身，此乃從於增勝而說，未是的分相起之本。其本乃是權實二理、空中二觀、事業二識，就此分之，則生身尊特如指諸掌。故《金光疏》云「丈六身佛住真諦，丈六尊特合身佛雙住真中，尊特身佛雙住俗中，法身佛住中道。」此依二理故有二佛，眾生二識，有二觀因，故感二佛。言二識者，《起信論》云「佛用有二種：一者依分別事識。凡夫二乘心所見者，名為應身，以不知轉識現故。見從外來，取色分齊不能盡知故。二者依於業識。謂諸菩薩從初發意，乃至菩薩究竟地心所見者，名為報身。身有無量色，色有無量相，相有無量好，所住依果亦復無量。種種莊嚴隨所示現，即無有邊不可窮盡離分齊相，隨其所應常能住持不毀不失。如是功德，皆因諸波羅蜜等無漏行熏，及不思議熏之所成就。具足無量樂相，故說為報(文畢)。」此乃佛用依二識彰也。應是生身、報是尊特，論意要在見從外來、取色分齊，與知轉識，現離分齊相而分二身。然須了知權理但空不具心色，故使佛身齊業齊緣，生已永滅故曰生身，名應名化，體是無常。實理不空、性具五陰，隨機生滅、性陰常然，名法名報，亦名尊特，體是常住。須知依事識者，但見應身不能覩報，以其麁淺不窮深故。依業識者

，不但覩報亦能見應，以知全體起二用故，隨現大小彼彼無邊，無非尊特皆酬實因，悉可稱報。故《妙經文句》云「同居方便自體三土，皆是妙色妙心果報之處。」故知菩薩業識見佛，一切分齊皆無分齊，豈比藏通佛邪？方知智者師與馬鳴師，精切甄分生身尊特，其義罄矣。問：約相多少分於二身，其義已顯，何須理觀及就識分？答：華藏塵相及八萬相雖是尊特，三十二相不局生身。何者？以由圓人知全法界作三十二，及以八萬藏塵相好，故三品相皆可稱海。既一一相皆無邊底，是故悉可名為尊特。故《止觀》并《輔行》以法華三十二相，觀無量壽八萬相，華嚴十華藏塵相，同是別圓道品修發法身現相，對斥藏通相非奇特，以驗三經所談相海皆是尊特，然有通局。三十二則通，大見無邊、小見分齊。若藏塵八萬，唯大非小。若也不就理觀等分，此義全失。故《金光明》龍尊歎佛，經文但列三十二相圓光一尋，疏乃判云「正歎尊特」，故知不定以相數多方為尊特，只就不空妙觀見耳。問：行人覩於劣應，談圓佛相，只可即是法身及自受用，不即尊特。以尊特身現起方有、不現則無。豈見不空，不待佛現便自能見尊特相邪？答：既以尊特對於生身，分身非身常無常等，今云劣應但即法身及自受用不即尊特，則成壽量屬於尊特，身相自屬生身。如此分張，進退皆失。須知行者無有一見非如來力，如來鑒機未始差忒，有須現者即為現之。如《梵網》、《華嚴》及此經等相多身大也。不須現者，即以力加，令於劣身不取分齊，見三十二相即無有邊，以知丈六是法界故，應持不見其頂、目連莫究其聲。丈六身聲既因二聖窮不得際，後之圓人豈不即劣見於無邊，不必一一待現方見。若不爾者，用圓解為？用業識為？若但即法身及自受用不即尊特，此說全乖頓足之義。何者？如《釋籤》解色無邊故般若無邊云「五陰是理，故即陰是實相般若，故皆無邊」。以由理故令法無邊，自受用身既證理極，豈不即劣而無邊邪？行者應知，今之妙觀觀佛法身見八萬相，不同《金光》但於劣身見無分齊。今是彼佛全法界身，應圓似觀現奇特身，非是彼土常身常相。若彼常身，即般舟中三十二相也。今乃特現八萬四千相好光明，經文自云「身量無邊，非是凡夫心力所及」，正類《淨名》「如須彌山顯于大海，安處眾寶師子之座」，《藥師》中「巍巍堂堂如星中月」，《大論》中「色像無邊尊特之身」。此等經論所明尊特，與今所現無少差殊。彼色像無邊既稱尊特，此云身量無邊，那謂生身？問：所言龍尊歎尊特相，非現起者，是義不然。以彼疏釋尊特身云巍巍堂堂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，不但覩報亦能見應，以知全體起二用故，隨現大小彼彼無邊，無非尊特皆酬實因，悉可稱報。故《妙經文句》云「同居方便自體三土，皆是妙色妙心果報之處。」故知菩薩業識見佛，一切分齊皆無分齊，豈比藏通佛邪？方知智者師與馬鳴師，精切甄分生身尊特，其義罄矣。問：約相多少分於二身，其義已顯，何須理觀及就識分？答：華藏塵相及八萬相雖是尊特，三十二相不局生身。何者？以由圓人知全法界作三十二，及以八萬藏塵相好，故三品相皆可稱海。既一一相皆無邊底，是故悉可名為尊特。故《止觀》并《輔行》以法華三十二相，觀無量壽八萬相，華嚴十華藏塵相，同是別圓道品修發法身現相，對斥藏通相非奇特，以驗三經所談相海皆是尊特，然有通局。三十二則通，大見無邊、小見分齊。若藏塵八萬，唯大非小。若也不就理觀等分，此義全失。故《金光明》龍尊歎佛，經文但列三十二相圓光一尋，疏乃判云「正歎尊特」，故知不定以相數多方為尊特，只就不空妙觀見耳。問：行人覩於劣應，談圓佛相，只可即是法身及自受用，不即尊特。以尊特身現起方有、不現則無。豈見不空，不待佛現便自能見尊特相邪？答：既以尊特對於生身，分身非身常無常等，今云劣應但即法身及自受用不即尊特，則成壽量屬於尊特，身相自屬生身。如此分張，進退皆失。須知行者無有一見非如來力，如來鑒機未始差忒，有須現者即為現之。如《梵網》、《華嚴》及此經等相多身大也。不須現者，即以力加，令於劣身不取分齊，見三十二相即無有邊，以知丈六是法界故，應持不見其頂、目連莫究其聲。丈六身聲既因二聖窮不得際，後之圓人豈不即劣見於無邊，不必一一待現方見。若不爾者，用圓解為？用業識為？若但即法身及自受用不即尊特，此說全乖頓足之義。何者？如《釋籤》解色無邊故般若無邊云「五陰是理，故即陰是實相般若，故皆無邊」。以由理故令法無邊，自受用身既證理極，豈不即劣而無邊邪？行者應知，今之妙觀觀佛法身見八萬相，不同《金光》但於劣身見無分齊。今是彼佛全法界身，應圓似觀現奇特身，非是彼土常身常相。若彼常身，即般舟中三十二相也。今乃特現八萬四千相好光明，經文自云「身量無邊，非是凡夫心力所及」，正類《淨名》「如須彌山顯于大海，安處眾寶師子之座」，《藥師》中「巍巍堂堂如星中月」，《大論》中「色像無邊尊特之身」。此等經論所明尊特，與今所現無少差殊。彼色像無邊既稱尊特，此云身量無邊，那謂生身？問：所言龍尊歎尊特相，非現起者，是義不然。以彼疏釋尊特身云巍巍堂堂

，若不現者，何謂堂堂？答：華藏塵相，《華嚴經》列九十七名，與龍尊歎全不相應，又無身相高大之說，以驗非是特現之相。只由龍尊言中妙示即劣含勝難思之文，大師見彼得意之處，是故疏云巍巍堂堂。得意處者，即總歎云「諸佛清淨微妙寂滅」也。清淨乃是四德中淨，必不闕於常樂我也。寂滅豈非涅槃之義？即稱微妙是大滅度祕密藏也。以總冠別，故三十二相遍嚴三身。生身則百福所成，見無厭足。尊特身則色無分齊，劣即堂堂。法性身則色性即智，法門為相。疏云「此三不縱不橫。若縱橫一異則不清淨，非微妙寂滅。」豈非圓人了乎三身是祕密藏？密藏乃是法界總體，一攝一切、事事相收，應用無邊、不離毫末，相好至劣星等虛空。故《法華》中龍女讚佛「微妙淨法身，具相三十二」。顯是劣應，以法身具，故相相尊特。是故荊谿類同《華嚴》「一一相好與虛空等」。又《文句》云「一一相皆法界海」，又《妙玄》云「垢衣內身實是長者」，《釋籤》云「即是瓔珞長者」。瓔珞長者豈非尊特？何待現邪？又《妙樂》云「若隱前三相從勝而說，非謂太虛名為圓佛。」法華已前三佛離明隔偏小故。來至此經從劣辯勝即三而一。若也《法華》但即法身不具尊特，正以太虛而為圓佛又不具尊特，如何得名從劣辯勝即三而一？問：《法華文句》云「地師說多寶是法身，舉南嶽破云『法身無來無出，報身巍巍堂堂，應身普現一切。若即此謂是三佛者，未盡其體，只是表示而已。多寶表法佛，釋尊表報佛，分身表應佛。』」《記》釋云「無來者，不合東來。無出者，不應踊出。巍巍，不應塔內。應身，不應唯此。尚非應身，豈具三身？既云巍巍不應塔內，信知報佛須現大身。若其即劣便得名報，塔內何妨？」何得破他？答：此破地師不知表示，真將舍利便為法身。故《記》破云「尚非應身豈具三身」。又以世人不知《法華》開權之妙即劣顯勝，只執身大相多為報，故就其見斥云「巍巍不應塔內」。此用世人通解之義，而破於彼不可據此便令法華相非尊特。只如《記》云「尚非應身豈具三身」，亦非今家盡理之說。如荊谿據論「若知像性遍虛空，三身宛然、四德無減。泥木之像尚具三身，豈全身舍利皆不具邪？」雖曲引文欲令非報，然終不能令法華機非業識見佛也。問：《請觀音疏》云「無量有二義。若生身無量，是有量之無量；法身無量，是無量之無量。」《大論》云「法性身色像無邊，尊特之身猶如虛空。」既云法性身，此乃不滅方名尊特。今第九觀觀於佛身、第十即觀觀世音身，觀音既是補處菩薩，驗佛有滅，豈非生身有量無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，若不現者，何謂堂堂？答：華藏塵相，《華嚴經》列九十七名，與龍尊歎全不相應，又無身相高大之說，以驗非是特現之相。只由龍尊言中妙示即劣含勝難思之文，大師見彼得意之處，是故疏云巍巍堂堂。得意處者，即總歎云「諸佛清淨微妙寂滅」也。清淨乃是四德中淨，必不闕於常樂我也。寂滅豈非涅槃之義？即稱微妙是大滅度祕密藏也。以總冠別，故三十二相遍嚴三身。生身則百福所成，見無厭足。尊特身則色無分齊，劣即堂堂。法性身則色性即智，法門為相。疏云「此三不縱不橫。若縱橫一異則不清淨，非微妙寂滅。」豈非圓人了乎三身是祕密藏？密藏乃是法界總體，一攝一切、事事相收，應用無邊、不離毫末，相好至劣星等虛空。故《法華》中龍女讚佛「微妙淨法身，具相三十二」。顯是劣應，以法身具，故相相尊特。是故荊谿類同《華嚴》「一一相好與虛空等」。又《文句》云「一一相皆法界海」，又《妙玄》云「垢衣內身實是長者」，《釋籤》云「即是瓔珞長者」。瓔珞長者豈非尊特？何待現邪？又《妙樂》云「若隱前三相從勝而說，非謂太虛名為圓佛。」法華已前三佛離明隔偏小故。來至此經從劣辯勝即三而一。若也《法華》但即法身不具尊特，正以太虛而為圓佛又不具尊特，如何得名從劣辯勝即三而一？問：《法華文句》云「地師說多寶是法身，舉南嶽破云『法身無來無出，報身巍巍堂堂，應身普現一切。若即此謂是三佛者，未盡其體，只是表示而已。多寶表法佛，釋尊表報佛，分身表應佛。』」《記》釋云「無來者，不合東來。無出者，不應踊出。巍巍，不應塔內。應身，不應唯此。尚非應身，豈具三身？既云巍巍不應塔內，信知報佛須現大身。若其即劣便得名報，塔內何妨？」何得破他？答：此破地師不知表示，真將舍利便為法身。故《記》破云「尚非應身豈具三身」。又以世人不知《法華》開權之妙即劣顯勝，只執身大相多為報，故就其見斥云「巍巍不應塔內」。此用世人通解之義，而破於彼不可據此便令法華相非尊特。只如《記》云「尚非應身豈具三身」，亦非今家盡理之說。如荊谿據論「若知像性遍虛空，三身宛然、四德無減。泥木之像尚具三身，豈全身舍利皆不具邪？」雖曲引文欲令非報，然終不能令法華機非業識見佛也。問：《請觀音疏》云「無量有二義。若生身無量，是有量之無量；法身無量，是無量之無量。」《大論》云「法性身色像無邊，尊特之身猶如虛空。」既云法性身，此乃不滅方名尊特。今第九觀觀於佛身、第十即觀觀世音身，觀音既是補處菩薩，驗佛有滅，豈非生身有量無量，

安以此身便為尊特？答：藏通補處彰佛有量，別圓補處顯佛無量，以十方三世一切如來更無彼此，迭相見故；同一法身，一智慧故。菩薩機忘、如來應息名補佛處，實異藏通前佛定滅後佛定生為補處也。故《金光明》四佛降室，疏乃釋云「若見四佛同尊特身，一身一智慧，即是常身，弟子眾一故。若見四佛佛身不同，即是應化，弟子眾多故。」故知只就同與不同、常與無常分於二身。藏通三乘故弟子多，別圓純菩薩故弟子一，豈論相好多少等邪？既同一身復云常身，豈竪分當現、橫論彼此？是知觀音補法身處，愈彰尊特無量之無量矣。且《華嚴》佛身委明八相，既是尊特；此論補處與彼何異，云是生身？是知今佛全法界身，故滅即非滅；觀音補處，生即非身。不滅不生，常身義成、尊特相顯。問：今所觀佛高六十萬億那由他由旬，雖云高大，只是淨土常所見身。何以知然？如《法華》中淨光莊嚴國妙音菩薩欲來娑婆，彼佛誡云：「汝身四萬二千由旬，我身六百八十萬由旬。汝往彼土，於佛菩薩勿生劣想。」故知淨土常身高大，安以常身便為尊特？答：於同居中淨光莊嚴土唯演頓，如淨名中眾香之土，以其所被純菩薩故，所以但現高大之身。佛知妙音所將之眾不知娑婆開權之妙，於佛輒起定小之譏，故寄妙音規未達者，意令得悟即劣之勝祕妙之權。既誡勿生下劣之想，乃是令起尊特之心。若謂不然，安得皆獲普現三昧？若安養土漸頓俱談，聲聞菩薩共為僧故，故使佛示生身法身二種之相。三十二相通於生法，大小共見。若八萬相，局在法身，大乘賢聖方得見也。是故眾經多說彌陀生身常相，今當略出。《小彌陀經》云「彼土蓮華大如車輪」，《大彌陀經》說「彌陀浴池廣四萬八千里」，以依驗正，身未極大。《般舟經》說「阿彌陀佛三十二相」，此經中說「慣習小者，生彼即得見佛聞法，便證小果，更有丈六八尺之身」。此等豈非常身常相邪？若今所觀八萬相好，別圓真似方得見之，故上品下生疏判已登習種性位，生彼七日見佛眾相心不明了，三七日後乃了了見，及聞眾聲皆說妙法。唯上品上生道種性位，生彼即見眾相具足，光明寶林皆說妙法，即悟無生。三賢菩薩依業識故，知心現佛，乃就尊特論乎明昧。若慣習小者及諸凡夫依事識故，不於尊特而論明昧，良以此等雖因臨終迴向得生，佛順本習，故且用小令其證果。既說無常苦空之法，須以生身相好應之。浴池之身三十二相，正對此機，故《般舟經》云「在菩薩眾中說經」，又云「在比丘僧中說經」。信三十二相，通大小人常所覩見。是故彼經觀法之初，不託日氷便觀此相，斯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安以此身便為尊特？答：藏通補處彰佛有量，別圓補處顯佛無量，以十方三世一切如來更無彼此，迭相見故；同一法身，一智慧故。菩薩機忘、如來應息名補佛處，實異藏通前佛定滅後佛定生為補處也。故《金光明》四佛降室，疏乃釋云「若見四佛同尊特身，一身一智慧，即是常身，弟子眾一故。若見四佛佛身不同，即是應化，弟子眾多故。」故知只就同與不同、常與無常分於二身。藏通三乘故弟子多，別圓純菩薩故弟子一，豈論相好多少等邪？既同一身復云常身，豈竪分當現、橫論彼此？是知觀音補法身處，愈彰尊特無量之無量矣。且《華嚴》佛身委明八相，既是尊特；此論補處與彼何異，云是生身？是知今佛全法界身，故滅即非滅；觀音補處，生即非身。不滅不生，常身義成、尊特相顯。問：今所觀佛高六十萬億那由他由旬，雖云高大，只是淨土常所見身。何以知然？如《法華》中淨光莊嚴國妙音菩薩欲來娑婆，彼佛誡云：「汝身四萬二千由旬，我身六百八十萬由旬。汝往彼土，於佛菩薩勿生劣想。」故知淨土常身高大，安以常身便為尊特？答：於同居中淨光莊嚴土唯演頓，如淨名中眾香之土，以其所被純菩薩故，所以但現高大之身。佛知妙音所將之眾不知娑婆開權之妙，於佛輒起定小之譏，故寄妙音規未達者，意令得悟即劣之勝祕妙之權。既誡勿生下劣之想，乃是令起尊特之心。若謂不然，安得皆獲普現三昧？若安養土漸頓俱談，聲聞菩薩共為僧故，故使佛示生身法身二種之相。三十二相通於生法，大小共見。若八萬相，局在法身，大乘賢聖方得見也。是故眾經多說彌陀生身常相，今當略出。《小彌陀經》云「彼土蓮華大如車輪」，《大彌陀經》說「彌陀浴池廣四萬八千里」，以依驗正，身未極大。《般舟經》說「阿彌陀佛三十二相」，此經中說「慣習小者，生彼即得見佛聞法，便證小果，更有丈六八尺之身」。此等豈非常身常相邪？若今所觀八萬相好，別圓真似方得見之，故上品下生疏判已登習種性位，生彼七日見佛眾相心不明了，三七日後乃了了見，及聞眾聲皆說妙法。唯上品上生道種性位，生彼即見眾相具足，光明寶林皆說妙法，即悟無生。三賢菩薩依業識故，知心現佛，乃就尊特論乎明昧。若慣習小者及諸凡夫依事識故，不於尊特而論明昧，良以此等雖因臨終迴向得生，佛順本習，故且用小令其證果。既說無常苦空之法，須以生身相好應之。浴池之身三十二相，正對此機，故《般舟經》云「在菩薩眾中說經」，又云「在比丘僧中說經」。信三十二相，通大小人常所覩見。是故彼經觀法之初，不託日氷便觀此相，斯

蓋凡心可想之境故也。若八萬相是彼如來現奇特身，增進深位念佛三昧，非是凡夫心力所及，是故此經初令觀日。疏釋齊於下品下生，以驗想氷至假想地屬下三品，當名字人。次得三昧，見彼實地，合入觀行，初二兩品。次觀寶樹及以池樓，至總觀成，當三四品。寶座觀成，當第五品。以座上寶幢如百千萬億須彌山大，比知座體其量難思，非第五品三觀功成，凡小事禪見莫能及。此觀雖就經文未便許觀佛身，乃令先想一大寶像稱座而坐，及二菩薩皆想坐座。況復悉用作是不二妙觀觀之，使心流利方令觀佛。學者應知，日觀已來所修三觀共於事禪，良以皆須想成相起故也。事禪既勝，三界思惑悉已被伏，妙觀觀像見破，即登第七信位。得此位已，方令觀佛真法之身八萬相顯，乃得名為念佛三昧，即感諸佛現前授記，生彼便證無生法忍。經文如此明圓深觀所顯之相，誠謂奇特，實匪生身凡夫小乘常所見相。問：釋題序云「無量壽佛是所觀勝境」，豈非託彼依正色心，修乎三觀、顯三諦理。今八萬相既是正報，義當生身，託此修觀觀成理顯，乃見藏海塵數之相，方名尊特。豈分段生身便為尊特邪？答：前正釋題，以妙三身解所觀境。今至經文，以八萬相為所觀境。信八萬相與妙三身無二無別，二處皆用不思議境而為所觀。故八萬相觀之令顯，顯名觀成，無別所顯。且行人念佛，誰不託佛正報修觀？但境隨解，名生名法。小機不解所觀佛身是法界用，謂正習生，故曰生身。大機能解所觀之佛是法界用，應既有本，生即同法，是故受於法身之稱，故見佛相若多若少皆稱法身。今經明示佛法界身入心想中，故疏標云「觀佛法身」，斯乃即三而一之法身也。況今不是初心觀境，乃圓七信所觀境耳。豈於座像圓觀已成，却託藏通生身修觀？又觀生身顯藏塵相，此乃通人被別圓接，全非頓教始終圓觀。只如《般舟》三十二相即知心現，故相相皆中。據所觀勝境言是生身，深不可也。學者應知，八萬相顯即三諦顯。良以此相法身所具，與彼三惑本不相應，故一一相即真俗中，即一而三即三而一，不可思議，名真善妙色。今之三昧顯本妙相，故觀音觀云「真實色身」也。問：尊特既是他受用報，須入別圓地住方見。今八萬相，似位能見，驗非尊特，合是生身。答：據何文義，別圓似位唯見生身？須知尊特地住已上分證論見，地住之前相似論見，斯乃如來以實報身應下二土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓋凡心可想之境故也。若八萬相是彼如來現奇特身，增進深位念佛三昧，非是凡夫心力所及，是故此經初令觀日。疏釋齊於下品下生，以驗想氷至假想地屬下三品，當名字人。次得三昧，見彼實地，合入觀行，初二兩品。次觀寶樹及以池樓，至總觀成，當三四品。寶座觀成，當第五品。以座上寶幢如百千萬億須彌山大，比知座體其量難思，非第五品三觀功成，凡小事禪見莫能及。此觀雖就經文未便許觀佛身，乃令先想一大寶像稱座而坐，及二菩薩皆想坐座。況復悉用作是不二妙觀觀之，使心流利方令觀佛。學者應知，日觀已來所修三觀共於事禪，良以皆須想成相起故也。事禪既勝，三界思惑悉已被伏，妙觀觀像見破，即登第七信位。得此位已，方令觀佛真法之身八萬相顯，乃得名為念佛三昧，即感諸佛現前授記，生彼便證無生法忍。經文如此明圓深觀所顯之相，誠謂奇特，實匪生身凡夫小乘常所見相。問：釋題序云「無量壽佛是所觀勝境」，豈非託彼依正色心，修乎三觀、顯三諦理。今八萬相既是正報，義當生身，託此修觀觀成理顯，乃見藏海塵數之相，方名尊特。豈分段生身便為尊特邪？答：前正釋題，以妙三身解所觀境。今至經文，以八萬相為所觀境。信八萬相與妙三身無二無別，二處皆用不思議境而為所觀。故八萬相觀之令顯，顯名觀成，無別所顯。且行人念佛，誰不託佛正報修觀？但境隨解，名生名法。小機不解所觀佛身是法界用，謂正習生，故曰生身。大機能解所觀之佛是法界用，應既有本，生即同法，是故受於法身之稱，故見佛相若多若少皆稱法身。今經明示佛法界身入心想中，故疏標云「觀佛法身」，斯乃即三而一之法身也。況今不是初心觀境，乃圓七信所觀境耳。豈於座像圓觀已成，却託藏通生身修觀？又觀生身顯藏塵相，此乃通人被別圓接，全非頓教始終圓觀。只如《般舟》三十二相即知心現，故相相皆中。據所觀勝境言是生身，深不可也。學者應知，八萬相顯即三諦顯。良以此相法身所具，與彼三惑本不相應，故一一相即真俗中，即一而三即三而一，不可思議，名真善妙色。今之三昧顯本妙相，故觀音觀云「真實色身」也。問：尊特既是他受用報，須入別圓地住方見。今八萬相，似位能見，驗非尊特，合是生身。答：據何文義，別圓似位唯見生身？須知尊特地住已上分證論見，地住之前相似論見，斯乃如來以實報身應下二土。