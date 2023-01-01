無量壽經連義述文贊卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經連義述文贊卷下

釋璟興撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋璟興撰

經曰「佛告阿難」至「及不定聚」者，述云：第二、辨眾生往生因果。即遂攝眾生願而申往生。往生有四：一、凡小往生；二、大聖往生；三、雙以得失勸凡小生；四、歎彼土勝令大聖求。初又有三：此初、彰正定令物仰求也。有說：有涅槃法名正定聚，無涅槃法名邪定聚，離此二者名不定聚。非也。離有種姓、無種姓外更無眾生聚，應唯二故。有說：善趣已前名為邪定，善趣位中數退數進名為不定，習種已去分位不退名為正定。如其二乘外凡常沒名為邪定，前六方便名為不定，忍法以上名為正定。故生彼國者，勿問三乘皆住正定，更無餘聚故。此亦不然。彼三聚義，違諸教理，應如理思。善趣已前既名邪定，若生彼土即住正定者，應越十信即入習種，必無此義故。若生彼土不即入習種位故無此咎者，還有彼土不定聚故。有說：依《中邊論》正位習起既在初地故，此中菩薩往生者唯是初地已上者。非也。若唯菩薩者，即違經云「皆悉」故、亦應有不定聚故。有說：住正定聚者即同小經中皆是阿鞞跋致，阿鞞跋致即不退故。依《本業》等，十解第七心已去諸位是也。雖有下位，從勝言皆是故。此亦不然。既第七心已上名不退者，即諸下位非不退位，應有不定故。今即餘教所說三乘皆是穢土，有此三乘故。若生淨土，不問凡聖定向涅槃、定趣善行、定生善道、定行六度，定得解脫故，唯有正定聚而無餘二也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告阿難」至「及不定聚」者，述云：第二、辨眾生往生因果。即遂攝眾生願而申往生。往生有四：一、凡小往生；二、大聖往生；三、雙以得失勸凡小生；四、歎彼土勝令大聖求。初又有三：此初、彰正定令物仰求也。有說：有涅槃法名正定聚，無涅槃法名邪定聚，離此二者名不定聚。非也。離有種姓、無種姓外更無眾生聚，應唯二故。有說：善趣已前名為邪定，善趣位中數退數進名為不定，習種已去分位不退名為正定。如其二乘外凡常沒名為邪定，前六方便名為不定，忍法以上名為正定。故生彼國者，勿問三乘皆住正定，更無餘聚故。此亦不然。彼三聚義，違諸教理，應如理思。善趣已前既名邪定，若生彼土即住正定者，應越十信即入習種，必無此義故。若生彼土不即入習種位故無此咎者，還有彼土不定聚故。有說：依《中邊論》正位習起既在初地故，此中菩薩往生者唯是初地已上者。非也。若唯菩薩者，即違經云「皆悉」故、亦應有不定聚故。有說：住正定聚者即同小經中皆是阿鞞跋致，阿鞞跋致即不退故。依《本業》等，十解第七心已去諸位是也。雖有下位，從勝言皆是故。此亦不然。既第七心已上名不退者，即諸下位非不退位，應有不定故。今即餘教所說三乘皆是穢土，有此三乘故。若生淨土，不問凡聖定向涅槃、定趣善行、定生善道、定行六度，定得解脫故，唯有正定聚而無餘二也。

經曰「十方恒沙」至「誹謗正法」者，述云：此第二、舉諸佛歎令增物生去心也。諸佛說既共歎，聞名欲生，必得往生故。有說：此經據正定聚故除逆謗法，《觀經》中邪定聚所生故，五逆亦生。非也。若如所言，下下生人生彼淨土，應非正定故。有說：雖作五逆，若修十六觀即得往生，即彼經意也。若不能修十六觀者，雖作餘善必不得生，故此經除之。此亦非也。下品下生亦修十六觀，必違彼經故。今即此文，前已釋故，不須更解。而前十念，此言一念者，最少極多互綺舉，故不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「十方恒沙」至「誹謗正法」者，述云：此第二、舉諸佛歎令增物生去心也。諸佛說既共歎，聞名欲生，必得往生故。有說：此經據正定聚故除逆謗法，《觀經》中邪定聚所生故，五逆亦生。非也。若如所言，下下生人生彼淨土，應非正定故。有說：雖作五逆，若修十六觀即得往生，即彼經意也。若不能修十六觀者，雖作餘善必不得生，故此經除之。此亦非也。下品下生亦修十六觀，必違彼經故。今即此文，前已釋故，不須更解。而前十念，此言一念者，最少極多互綺舉，故不相違。

經曰「佛告阿難」至「有其三輩」者，述云：此第三、申往生因令人修生。有二：此初、總標也。有說：此中三輩皆生他受用土故，不同《觀經》生變化土之九品也。「假使不能作功德」是假設故，十念亦是《彌勒所問》之所說故。非也。假使之言，縱餘功德令發菩提心故。經言假使，應如餘言，亦是實說故。又若十念，即非凡夫念，如何於上中二輩不說，唯在下輩故。今即合彼九品為此三輩，故其義無異，不應難言彼經中上中中二品皆作沙門，亦見真佛不發大心；中下一生不作沙門，都不見佛不發大心。而此中輩非作沙門，亦見化佛發菩提心，義必相違者。中輩之內自有多類，二經各談，其一無違。而言當發菩提心者，欲顯生彼必發大心，以簡定性不得生故。餘相違文，皆此類也。有說：更有往生而非三輩，謂下文中疑五智人，疑惑心中修諸功德亦信罪福，少修善本願生彼土，以信不定故，非前六少修福故，亦非後三，由此不入九品所攝。此亦不然。帛謙皆云「中輩之人狐疑不信，雖生彼土，在其城中於五百年不見佛、不聞經、不見聖」，必不可言疑智凡夫不在九品故。有說：不決四疑，雖生彼國而在邊地，別是一類非九品攝，是故不應妄生疑惑。此亦不然。二經所說中下之屬，所止寶城既五百，應如此經，疑智凡夫所在寶宮殿亦是邊地故。不爾，便違經云「所居舍宅在地，不能令隨意高大在虛空中，復去阿彌陀佛甚大遠」故。有說疑佛智人，即此中輩《觀經》中品，故帛謙經中輩云「持戒布施、飯食沙門、作寺起塔，後疑不信，其人暫信暫不信，續結其善願得往生。雖生彼國，不得前至無量壽佛所，還道見佛國界邊自然寶城，於五百歲不得見佛聞法」等故。不應非法護經中疑佛智人故。此亦不然。帛謙下輩亦在路城，於五百年不得見佛，如何疑智唯在中輩而非下耶？若言中輩疑智修因相似故，故雖屬中品而非下者，亦可下輩受果似中品故攝疑佛智。果雖相似不攝疑智，因雖復同何容疑智？又彼所言九品之內屬於中上，理必不然。《觀經》中中上、此經疑智，華開見佛聞法獲利皆不同故。若言中上自有多種故無此過者，豈不中下亦有多種故攝疑智？故今即疑佛五智，中下下上二生所攝。由此帛謙後之二輩，皆言在城，於五百年不得見佛聞法見聖故。若三輩若九品，皆無寬狹，攝往生盡。然彼三品集善為上、止惡為中、造惡為下，其間委悉應如理思。此中三輩別有三義：一、身心異。心即俱發菩提之心，專念彌陀，從多同也。身即出家為上、在俗為中下。二、修因異。即具修諸行為上、少分修福為中、稱念彼佛十念一念為下。三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告阿難」至「有其三輩」者，述云：此第三、申往生因令人修生。有二：此初、總標也。有說：此中三輩皆生他受用土故，不同《觀經》生變化土之九品也。「假使不能作功德」是假設故，十念亦是《彌勒所問》之所說故。非也。假使之言，縱餘功德令發菩提心故。經言假使，應如餘言，亦是實說故。又若十念，即非凡夫念，如何於上中二輩不說，唯在下輩故。今即合彼九品為此三輩，故其義無異，不應難言彼經中上中中二品皆作沙門，亦見真佛不發大心；中下一生不作沙門，都不見佛不發大心。而此中輩非作沙門，亦見化佛發菩提心，義必相違者。中輩之內自有多類，二經各談，其一無違。而言當發菩提心者，欲顯生彼必發大心，以簡定性不得生故。餘相違文，皆此類也。有說：更有往生而非三輩，謂下文中疑五智人，疑惑心中修諸功德亦信罪福，少修善本願生彼土，以信不定故，非前六少修福故，亦非後三，由此不入九品所攝。此亦不然。帛謙皆云「中輩之人狐疑不信，雖生彼土，在其城中於五百年不見佛、不聞經、不見聖」，必不可言疑智凡夫不在九品故。有說：不決四疑，雖生彼國而在邊地，別是一類非九品攝，是故不應妄生疑惑。此亦不然。二經所說中下之屬，所止寶城既五百，應如此經，疑智凡夫所在寶宮殿亦是邊地故。不爾，便違經云「所居舍宅在地，不能令隨意高大在虛空中，復去阿彌陀佛甚大遠」故。有說疑佛智人，即此中輩《觀經》中品，故帛謙經中輩云「持戒布施、飯食沙門、作寺起塔，後疑不信，其人暫信暫不信，續結其善願得往生。雖生彼國，不得前至無量壽佛所，還道見佛國界邊自然寶城，於五百歲不得見佛聞法」等故。不應非法護經中疑佛智人故。此亦不然。帛謙下輩亦在路城，於五百年不得見佛，如何疑智唯在中輩而非下耶？若言中輩疑智修因相似故，故雖屬中品而非下者，亦可下輩受果似中品故攝疑佛智。果雖相似不攝疑智，因雖復同何容疑智？又彼所言九品之內屬於中上，理必不然。《觀經》中中上、此經疑智，華開見佛聞法獲利皆不同故。若言中上自有多種故無此過者，豈不中下亦有多種故攝疑智？故今即疑佛五智，中下下上二生所攝。由此帛謙後之二輩，皆言在城，於五百年不得見佛聞法見聖故。若三輩若九品，皆無寬狹，攝往生盡。然彼三品集善為上、止惡為中、造惡為下，其間委悉應如理思。此中三輩別有三義：一、身心異。心即俱發菩提之心，專念彌陀，從多同也。身即出家為上、在俗為中下。二、修因異。即具修諸行為上、少分修福為中、稱念彼佛十念一念為下。三

、生緣異。即彌陀觀音真身來迎為上、化身迎接為中、夢見佛身為下。帛延三輩別有四義：一、身心異。即出家發菩提心為上、在俗至誠心為中下。二、修行異。即備修眾行夢見諸聖為上、少分修善日夜不絕夢見諸聖為中、唯斷愛怒念佛十日十夜不絕為下。三、見佛異。即同此三種也。四、受果異。即生彼土作阿維越宅舍在空去佛亦近為上、路止寶城舍宅在地去佛大遠為中下。支謙經中從多雖同而有異者，欲生彼國，懸雜繒綵作佛寺起塔、飯食沙門者當斷愛怒，齋戒清淨一心念佛十日不絕為下輩耳。將彼二經對法護本，上輩雖同，中下即異。彼之二品，疑心在懷不發道意；此中二輩，皆發道心決定信故。所以有此參差者，蓋彼梵本雖復備有，帛謙但翻疑信往生之者，法護唯譯淨信修因，其疑智人在後示過故。言雖鉾楯，理必無異，欲釋三輩行位之別，還如前解，故不復論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、生緣異。即彌陀觀音真身來迎為上、化身迎接為中、夢見佛身為下。帛延三輩別有四義：一、身心異。即出家發菩提心為上、在俗至誠心為中下。二、修行異。即備修眾行夢見諸聖為上、少分修善日夜不絕夢見諸聖為中、唯斷愛怒念佛十日十夜不絕為下。三、見佛異。即同此三種也。四、受果異。即生彼土作阿維越宅舍在空去佛亦近為上、路止寶城舍宅在地去佛大遠為中下。支謙經中從多雖同而有異者，欲生彼國，懸雜繒綵作佛寺起塔、飯食沙門者當斷愛怒，齋戒清淨一心念佛十日不絕為下輩耳。將彼二經對法護本，上輩雖同，中下即異。彼之二品，疑心在懷不發道意；此中二輩，皆發道心決定信故。所以有此參差者，蓋彼梵本雖復備有，帛謙但翻疑信往生之者，法護唯譯淨信修因，其疑智人在後示過故。言雖鉾楯，理必無異，欲釋三輩行位之別，還如前解，故不復論。

經曰「其上輩者」至「願生彼國」者，述云：此後、別釋。有三：此初、釋上輩。有二：此初、正釋。有四：此初、本有修因也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「其上輩者」至「願生彼國」者，述云：此後、別釋。有三：此初、釋上輩。有二：此初、正釋。有四：此初、本有修因也。

經曰「此等眾生」至「現其人前」者，述云：此第二、死有相顯也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「此等眾生」至「現其人前」者，述云：此第二、死有相顯也。

經曰「即隨彼佛往生其國」者，述云：此第三、中有逐佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「即隨彼佛往生其國」者，述云：此第三、中有逐佛也。

經曰「便於七寶」至「神通自在」者，述云：此第四、生有獲益也。有說：此三輩如其次第，即九品中上中中上下下，故彼經云「經一七日得不退轉」。非也。有說：此言住不退轉，即初地已上不退轉位，《觀經》所言悟無生忍、得百法明皆初地故。此亦非也。彼經中生得不退已，經一小劫得無生忍，必不可言不退轉即初地故。今即上品三生雖有遲疾，皆入十信，得無生忍、悟百明門，故云住不退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「便於七寶」至「神通自在」者，述云：此第四、生有獲益也。有說：此三輩如其次第，即九品中上中中上下下，故彼經云「經一七日得不退轉」。非也。有說：此言住不退轉，即初地已上不退轉位，《觀經》所言悟無生忍、得百法明皆初地故。此亦非也。彼經中生得不退已，經一小劫得無生忍，必不可言不退轉即初地故。今即上品三生雖有遲疾，皆入十信，得無生忍、悟百明門，故云住不退。

經曰「是故阿難」至「願生彼國」者，述云：此後、結勸也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「是故阿難」至「願生彼國」者，述云：此後、結勸也。

經曰「佛告阿難」至「願生彼國」者，述云：此第二、釋中輩。有二：此初、總標也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告阿難」至「願生彼國」者，述云：此第二、釋中輩。有二：此初、總標也。

經曰「雖不能行」至「願生彼國」者，述云：此後、別釋。有四：此初、本有修因也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「雖不能行」至「願生彼國」者，述云：此後、別釋。有四：此初、本有修因也。

經曰「其人臨終」至「現其人前」者，述云：此第二、死有相現也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「其人臨終」至「現其人前」者，述云：此第二、死有相現也。

經曰「即隨化佛往生其國」者，述云：此第三、中有往趣也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「即隨化佛往生其國」者，述云：此第三、中有往趣也。

經曰「住不退轉」至「如上輩者也」者，述云：此第四、生有獲利也。依《觀經》，上中下皆云彌陀自現其前，不言真化，故此文盡理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「住不退轉」至「如上輩者也」者，述云：此第四、生有獲利也。依《觀經》，上中下皆云彌陀自現其前，不言真化，故此文盡理。

經曰「佛語阿難」至「欲生彼國」者，述云：第三、釋下輩。有二：此初、總摽也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛語阿難」至「欲生彼國」者，述云：第三、釋下輩。有二：此初、總摽也。

經曰「假使不能」至「願生彼國」者，述云：此後、別釋。有三：此初、本有修因也。當發菩提心者，即簡定性終不向大，故不違《觀經》之文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「假使不能」至「願生彼國」者，述云：此後、別釋。有三：此初、本有修因也。當發菩提心者，即簡定性終不向大，故不違《觀經》之文。

經曰「此人臨終夢見彼佛」者，述云：此第二、死有相現也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「此人臨終夢見彼佛」者，述云：此第二、死有相現也。

「亦得往生」至「如中輩者也」，述云：此第三、生有得利也。將彼九品應別配釋，恐言煩故，不須備錄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦得往生」至「如中輩者也」，述云：此第三、生有得利也。將彼九品應別配釋，恐言煩故，不須備錄。

經曰「佛告阿難」至「稱歎於彼」者，述云：第二、大菩薩往生。有二：初、略標；後、廣頌。初又有二：此初、諸佛共歎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告阿難」至「稱歎於彼」者，述云：第二、大菩薩往生。有二：初、略標；後、廣頌。初又有二：此初、諸佛共歎也。

經曰「東方恒沙」至「亦復如是」者，述云：此後、勝聖共生也。總而言之，欲令凡小增欲生之意，故須顯彼國土之勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「東方恒沙」至「亦復如是」者，述云：此後、勝聖共生也。總而言之，欲令凡小增欲生之意，故須顯彼國土之勝。

經曰「爾時世尊而說頌曰」者，述云：第二、廣頌。有二：此初、瑣文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時世尊而說頌曰」者，述云：第二、廣頌。有二：此初、瑣文也。

經曰「東方諸佛國」至「往覲無量覺」者，述云：此後、正頌。有二：初、頌勝聖共生。即十五頌也；後、頌諸佛皆歎，即十五頌也。初又有三：初、勝聖皆生。有二：此初、頌東方往生也。覲者見也，諸侯見天子曰覲是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「東方諸佛國」至「往覲無量覺」者，述云：此後、正頌。有二：初、頌勝聖共生。即十五頌也；後、頌諸佛皆歎，即十五頌也。初又有三：初、勝聖皆生。有二：此初、頌東方往生也。覲者見也，諸侯見天子曰覲是也。

經曰「南西北四維」至「往覲無量覺」者，述云：此後、餘方往生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「南西北四維」至「往覲無量覺」者，述云：此後、餘方往生也。

經曰「一切諸菩薩」至「供養無量覺」者，述云：此第二、供敬修福。有三：此初、外事供養也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「一切諸菩薩」至「供養無量覺」者，述云：此第二、供敬修福。有三：此初、外事供養也。

經曰「究達神通慧」至「稽首無上尊」者，述云：此次、內業供敬也。究者究竟，達者洞達。若通若智究竟洞達，故云神通慧，則神通究竟、智慧洞達義也。傍觀曰遊，窮原稱入。深法者，即智所入，深門者即通所遊，故即通智雙也。福行圓備故具功德藏，慧行殊妙故智無等倫。福是慧資、慧是福道，故即福智雙也。有說：此之二雙皆歎佛自德。非也。通是化物之妙術故。又彼所言智為通本、通是智用。亦非也。通既世俗智，必有體用故。慧日者，即從喻之名。惑業苦三能覆真空及智日月，即同雲覆虛空日月，故云生死雲。佛智達真，能除自他惑業苦障，故云慧日。令生物解，故云照世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「究達神通慧」至「稽首無上尊」者，述云：此次、內業供敬也。究者究竟，達者洞達。若通若智究竟洞達，故云神通慧，則神通究竟、智慧洞達義也。傍觀曰遊，窮原稱入。深法者，即智所入，深門者即通所遊，故即通智雙也。福行圓備故具功德藏，慧行殊妙故智無等倫。福是慧資、慧是福道，故即福智雙也。有說：此之二雙皆歎佛自德。非也。通是化物之妙術故。又彼所言智為通本、通是智用。亦非也。通既世俗智，必有體用故。慧日者，即從喻之名。惑業苦三能覆真空及智日月，即同雲覆虛空日月，故云生死雲。佛智達真，能除自他惑業苦障，故云慧日。令生物解，故云照世間。

經曰「見彼嚴淨土」至「願我國亦然」者，述云：此第三、見土欣求也。無量心者，即四無量心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「見彼嚴淨土」至「願我國亦然」者，述云：此第三、見土欣求也。無量心者，即四無量心也。

經曰「應時無量尊」至「三匝從頂入」者，述云：此第三、頌聞法生智。有四：此初、現相發起也。遍照者，濟之無二故。遶身者，集德圓滿故。三匝者，必兼二大士故。頂入者，即三尊中為上故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「應時無量尊」至「三匝從頂入」者，述云：此第三、頌聞法生智。有四：此初、現相發起也。遍照者，濟之無二故。遶身者，集德圓滿故。三匝者，必兼二大士故。頂入者，即三尊中為上故。

經曰「一切人天眾踊躍皆歡喜」者，述云：第二、眾見生喜也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「一切人天眾踊躍皆歡喜」者，述云：第二、眾見生喜也。

經曰「大士觀世音」至「唯然願說意」者，述云：此第三、觀音請說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「大士觀世音」至「唯然願說意」者，述云：此第三、觀音請說也。

經曰「梵聲猶雷震」至「今說仁諦聽」者，述云：此第四、如來酬請。有二：此初、略標許勅也。梵聲者總舉，八音者別歎，如《梵摩喻經》中說：一最好聲聲哀妙故、二易了聲言辨了故、三調和聲大小得中故、四柔煗聲聲濡輕故、五不誤聲言無錯失故、六不女聲聲雄朗故、七尊慧聲言有威肅故、八深遠聲聲遠故。以此妙音酬觀音，故云暢妙響。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「梵聲猶雷震」至「今說仁諦聽」者，述云：此第四、如來酬請。有二：此初、略標許勅也。梵聲者總舉，八音者別歎，如《梵摩喻經》中說：一最好聲聲哀妙故、二易了聲言辨了故、三調和聲大小得中故、四柔煗聲聲濡輕故、五不誤聲言無錯失故、六不女聲聲雄朗故、七尊慧聲言有威肅故、八深遠聲聲遠故。以此妙音酬觀音，故云暢妙響。

經曰「十方來正士」至「受決當作佛」者，述云：此後、正答所問。有四：此初、逐願記成佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「十方來正士」至「受決當作佛」者，述云：此後、正答所問。有四：此初、逐願記成佛也。

經曰「覺了一切法」至「必成如是剎」者，述云：此第二、舉智願記獲土也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「覺了一切法」至「必成如是剎」者，述云：此第二、舉智願記獲土也。

經曰「智法如電影」至「受決當作佛」者，述云：此第三、逐智行記成佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「智法如電影」至「受決當作佛」者，述云：此第三、逐智行記成佛也。

經曰「通達諸法性」至「必成如是剎」者，述云：此第四、舉智願記成土也。智法如夢電等，即世俗諦智。通達法性空，即勝義諦智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「通達諸法性」至「必成如是剎」者，述云：此第四、舉智願記成土也。智法如夢電等，即世俗諦智。通達法性空，即勝義諦智。

經曰「諸佛告菩薩」至「疾得清淨處」者，述云：第二、頌諸佛歎。有二：初頌餘佛共歎，即五頌也；後頌釋迦自歎，即十頌也。初又有四：此初、聞法得土歎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「諸佛告菩薩」至「疾得清淨處」者，述云：第二、頌諸佛歎。有二：初頌餘佛共歎，即五頌也；後頌釋迦自歎，即十頌也。初又有四：此初、聞法得土歎也。

經曰「至彼嚴淨國」至「受記成等覺」者，述云：此第二、得通成覺歎。即前當授菩薩記是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「至彼嚴淨國」至「受記成等覺」者，述云：此第二、得通成覺歎。即前當授菩薩記是也。

經曰「其佛本願力」至「自致不退轉」者，述云：此第三、聞名不退歎。即前住正定聚也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「其佛本願力」至「自致不退轉」者，述云：此第三、聞名不退歎。即前住正定聚也。

經曰「菩薩興至願」至「還到安養國」者，述云：此第四、逐願供佛歎也。願所得土如彌陀國，故云國無異。即求淨土願也。願作佛時，德名遠聞，故云名顯十方。即求佛身願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「菩薩興至願」至「還到安養國」者，述云：此第四、逐願供佛歎也。願所得土如彌陀國，故云國無異。即求淨土願也。願作佛時，德名遠聞，故云名顯十方。即求佛身願也。

經曰「若人無善本乃獲聞此經」者，述云：第二、釋迦自歎。有三：初、歎經難信；次、佛智難思；後、勸使發心。初又有二：此初、以有善聞。歎經微妙也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「若人無善本乃獲聞此經」者，述云：第二、釋迦自歎。有三：初、歎經難信；次、佛智難思；後、勸使發心。初又有二：此初、以有善聞。歎經微妙也。

經曰「曾更見世尊」至「樂聽如是教」者，述云：此後、有惡不信聞。以歎經深重也。歎微妙者，令人捨惡以修善故。歎深重者，令去輕謗生信樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「曾更見世尊」至「樂聽如是教」者，述云：此後、有惡不信聞。以歎經深重也。歎微妙者，令人捨惡以修善故。歎深重者，令去輕謗生信樂故。

經曰「聲聞或菩薩」至「唯佛獨明了」者，述云：第二、佛智難思。有二：此初、對二乘智歎佛獨了也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「聲聞或菩薩」至「唯佛獨明了」者，述云：第二、佛智難思。有二：此初、對二乘智歎佛獨了也。

經曰「假使一切人」至「如是致清淨」者，述云：此後、對諸聖智歎智深淨也。得道者行勝，達空者解深，億劫者時久，窮力者說極，無邊者盡十方，無際者窮三際，清淨者障盡，即窮至清淨障盡。道果故歎難思也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「假使一切人」至「如是致清淨」者，述云：此後、對諸聖智歎智深淨也。得道者行勝，達空者解深，億劫者時久，窮力者說極，無邊者盡十方，無際者窮三際，清淨者障盡，即窮至清淨障盡。道果故歎難思也。

經曰「壽命甚難得」至「若聞精勤求」者，述云：第三、勸令求願。有三：此初、勸聞勤求也。既離三難，不容空過故。壽是道依、佛為勝緣、信即行本，故偏說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「壽命甚難得」至「若聞精勤求」者，述云：第三、勸令求願。有三：此初、勸聞勤求也。既離三難，不容空過故。壽是道依、佛為勝緣、信即行本，故偏說之。

經曰「聞法能不忘」至「是故當發意」者，述云：此次、正勸發心也。即不忘彌陀所說，亦見彼佛心生敬重以為大喜。行順釋迦，釋迦所攝，故云我善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「聞法能不忘」至「是故當發意」者，述云：此次、正勸發心也。即不忘彌陀所說，亦見彼佛心生敬重以為大喜。行順釋迦，釋迦所攝，故云我善友。

經曰「設滿世界火」至「廣度生死流」者，述云：此後、勸心不退也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設滿世界火」至「廣度生死流」者，述云：此後、勸心不退也。

經曰「佛告阿難」至「一切眾生」者，述云：第三、褒貶得失以勸凡小。有三：初、歎彼土勝妙令物欣求；次、申此方穢惡使人厭捨；後、雙彰得失令有脩捨。初又有二：初、廣歎勝樂；後、勸令往生。初又有八：此初、壽命長遠也。一生者，即五生之中最後生，權實不定。實即摩醯首羅智處之生。權亦有二別，若在穢土，即閻浮提生，名為一生；若生淨土，即成佛之生，名為一生。今欲簡實，故亦云補處。或有疑言：彼土菩薩若皆補處，不應遊化故，釋除本願皆無中夭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告阿難」至「一切眾生」者，述云：第三、褒貶得失以勸凡小。有三：初、歎彼土勝妙令物欣求；次、申此方穢惡使人厭捨；後、雙彰得失令有脩捨。初又有二：初、廣歎勝樂；後、勸令往生。初又有八：此初、壽命長遠也。一生者，即五生之中最後生，權實不定。實即摩醯首羅智處之生。權亦有二別，若在穢土，即閻浮提生，名為一生；若生淨土，即成佛之生，名為一生。今欲簡實，故亦云補處。或有疑言：彼土菩薩若皆補處，不應遊化故，釋除本願皆無中夭。

經曰「阿難彼國」至「大千世界」者，述云：此第二、光明殊妙。有二：此初、標光參差也。《玉篇》云「一尋八尺也」。又云七尺，此似非也，應同刃故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「阿難彼國」至「大千世界」者，述云：此第二、光明殊妙。有二：此初、標光參差也。《玉篇》云「一尋八尺也」。又云七尺，此似非也，應同刃故。

經曰「阿難白佛」至「化生彼國」者，述云：此後、逐難更申也。既言於此土修菩薩行，即知無諍王在於此方，寶海亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「阿難白佛」至「化生彼國」者，述云：此後、逐難更申也。既言於此土修菩薩行，即知無諍王在於此方，寶海亦然。

經曰「阿難其有」至「三十二相」者，述云：此第三、身相備足也。隨好不定，故不說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「阿難其有」至「三十二相」者，述云：此第三、身相備足也。隨好不定，故不說之。

經曰「智慧成滿」至「無生法忍」者，述云：此第四、智德勝妙也。有說：證會法性，故云深入諸法。窮達妙詮，故云究暢要妙。此必不然。眾生生彼得此二智，應無凡小故。今即入諸法者，悟所詮故。暢要妙者，閑能詮故也。有說：諸根即信等五。非也。信等即鈍根故，今即六根也。有說：二忍者即生法二忍，又五忍中之初二種，無生忍者即第四忍。此恐不然。無生法忍即生法忍故，超於順忍，忽說無生，無別所以故。今即中下之人，唯得音響、柔順二忍。上品之屬，於不可數法得無生忍，故云不可計。既有利鈍，必是凡地故，而非根性利鈍也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「智慧成滿」至「無生法忍」者，述云：此第四、智德勝妙也。有說：證會法性，故云深入諸法。窮達妙詮，故云究暢要妙。此必不然。眾生生彼得此二智，應無凡小故。今即入諸法者，悟所詮故。暢要妙者，閑能詮故也。有說：諸根即信等五。非也。信等即鈍根故，今即六根也。有說：二忍者即生法二忍，又五忍中之初二種，無生忍者即第四忍。此恐不然。無生法忍即生法忍故，超於順忍，忽說無生，無別所以故。今即中下之人，唯得音響、柔順二忍。上品之屬，於不可數法得無生忍，故云不可計。既有利鈍，必是凡地故，而非根性利鈍也。

經曰「又彼菩薩」至「如我國也」者，述云：此第如是四反，積地四寸也。凞，怡，《說文》「和悅也」，《方言》「怡喜也」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「又彼菩薩」至「如我國也」者，述云：此第如是四反，積地四寸也。凞，怡，《說文》「和悅也」，《方言》「怡喜也」。

經曰「佛告阿難」至「無違無失」者，述云：此第八、行德圓備。有二：初、別歎；後、總結。初又有七：此初、行修離過。有三：此初、化行離過。即順彌陀佛智慧故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告阿難」至「無違無失」者，述云：此第八、行德圓備。有二：初、別歎；後、總結。初又有七：此初、行修離過。有三：此初、化行離過。即順彌陀佛智慧故也。

經曰「於其國土」至「無染著心」者，述曰：此第二、自行無失。有二：此初、修自行。有六：此初、修施行也。離見故無我所，心離愛故無染著心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「於其國土」至「無染著心」者，述曰：此第二、自行無失。有二：此初、修自行。有六：此初、修施行也。離見故無我所，心離愛故無染著心。

經曰「去來進止」至「無競無訟」者。述云：此第二、修戒行也。離身過故。「去來進止情無所係，隨意自在，離意過故，無所適莫無彼無我」，位法師云：適者往也，莫者止也。若爾，應同去止離身過。今唯《論語》「於天下無所適莫也」。適親也，莫疎也。離口過故，無競無訟。彼我俱已，故無有競訟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「去來進止」至「無競無訟」者。述云：此第二、修戒行也。離身過故。「去來進止情無所係，隨意自在，離意過故，無所適莫無彼無我」，位法師云：適者往也，莫者止也。若爾，應同去止離身過。今唯《論語》「於天下無所適莫也」。適親也，莫疎也。離口過故，無競無訟。彼我俱已，故無有競訟。

經曰「於諸眾生」至「離蓋清淨」者，述云：此第三、修忍行也。無瞋恚故柔濡，無憍慢故調伏。瞋恚既不起，忿恨斯止。由此亦離五蓋清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「於諸眾生」至「離蓋清淨」者，述云：此第三、修忍行也。無瞋恚故柔濡，無憍慢故調伏。瞋恚既不起，忿恨斯止。由此亦離五蓋清淨。

經曰「無有厭怠」至「勝心深心」者，述云：此第四、修勤行也。求善不息，故無懈怠心。無行不修，故云等心。無下足，故云勝心。無退屈，故云深心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「無有厭怠」至「勝心深心」者，述云：此第四、修勤行也。求善不息，故無懈怠心。無行不修，故云等心。無下足，故云勝心。無退屈，故云深心。

經曰「定心」者，述云：此第五、修定行也。離諸散亂，故云定心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「定心」者，述云：此第五、修定行也。離諸散亂，故云定心。

「愛法樂法喜法之心」者，述云：此第六、修慧行也。有說：愛是欲，樂是信，喜是貪。有說：愛是終成，樂是聞時，喜是求時。二俱不然。欲信等即施戒等眷屬行故。以終向始無別所以，如其次第故。今即聞慧愛樂，故云愛法。思慧味著，故云樂法。修慧潤神，故云喜心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愛法樂法喜法之心」者，述云：此第六、修慧行也。有說：愛是欲，樂是信，喜是貪。有說：愛是終成，樂是聞時，喜是求時。二俱不然。欲信等即施戒等眷屬行故。以終向始無別所以，如其次第故。今即聞慧愛樂，故云愛法。思慧味著，故云樂法。修慧潤神，故云喜心。

經曰「滅諸煩惱離惡趣心」者，述云：此第二、離過。有說：因盡故滅煩惱，果盡故離惡趣心。非也。果非唯心故。今即離惑故離煩惱，業盡故離惡趣心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「滅諸煩惱離惡趣心」者，述云：此第二、離過。有說：因盡故滅煩惱，果盡故離惡趣心。非也。果非唯心故。今即離惑故離煩惱，業盡故離惡趣心。

經曰「究竟一切菩薩所行」者，述云：此第三、總結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「究竟一切菩薩所行」者，述云：此第三、總結也。

經曰「具足成就無量功德」者，述云：此第二、成德圓備。有二：此初、總歎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「具足成就無量功德」者，述云：此第二、成德圓備。有二：此初、總歎也。

經曰「得深禪定」至「覺了法性」者，述云：此後、別歎。有二：此初、成自德也。禪定、通、明慧、七覺者，既成之德。禪者四禪，定者四空，通者六通，明者三明，慧者三慧，七覺亦在見道位故，進求佛德故。修心佛法所求之德，德雖無量，略舉五眼。肉天二眼皆以淨色為體。彼土肉眼，通見無數世界諸色，故云清徹。所見審實，故無不了。有說：肉眼見障內色。非也。違清徹明了故。今即照矚現在色像名為肉眼，依定所發眼能見眾生死此生彼故名天眼。所見廣多故云無量，亦長遠故云無限。法眼即以有智為體，能見眾生根欲性心及諸佛法，故名法眼。普知三乘道法差別，故云究竟諸道。慧眼即以空智為體，照真空理，故云見真。窮真理之源，故云度彼岸。度者至也。佛眼自有二，所謂總、別。別即一切種智為體，無法不照，故云具足。亦見佛性，故云覺法性。總即前四眼，佛之所得觀境同盡，故云具足了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「得深禪定」至「覺了法性」者，述云：此後、別歎。有二：此初、成自德也。禪定、通、明慧、七覺者，既成之德。禪者四禪，定者四空，通者六通，明者三明，慧者三慧，七覺亦在見道位故，進求佛德故。修心佛法所求之德，德雖無量，略舉五眼。肉天二眼皆以淨色為體。彼土肉眼，通見無數世界諸色，故云清徹。所見審實，故無不了。有說：肉眼見障內色。非也。違清徹明了故。今即照矚現在色像名為肉眼，依定所發眼能見眾生死此生彼故名天眼。所見廣多故云無量，亦長遠故云無限。法眼即以有智為體，能見眾生根欲性心及諸佛法，故名法眼。普知三乘道法差別，故云究竟諸道。慧眼即以空智為體，照真空理，故云見真。窮真理之源，故云度彼岸。度者至也。佛眼自有二，所謂總、別。別即一切種智為體，無法不照，故云具足。亦見佛性，故云覺法性。總即前四眼，佛之所得觀境同盡，故云具足了。

經曰「以無礙智為人演說」者，述云：此後、成化德。即四無礙辯為物說法也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「以無礙智為人演說」者，述云：此後、成化德。即四無礙辯為物說法也。

經曰「等觀三界」至「煩惱之患」者，述云：此第三、行修具足。有二：此初、修行也。觀三界空無者，即捨生死行。欲等三界，無有一界而不空者，故云等觀。志求佛法者，即欣菩提行。具辯才者，即利他之德，所謂四辯等。滅煩惱患者，化他之益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「等觀三界」至「煩惱之患」者，述云：此第三、行修具足。有二：此初、修行也。觀三界空無者，即捨生死行。欲等三界，無有一界而不空者，故云等觀。志求佛法者，即欣菩提行。具辯才者，即利他之德，所謂四辯等。滅煩惱患者，化他之益。

經曰「從如來生」至「二餘俱盡」者，述云：此後、修成。有二：此初、自行成。又有二：此初、解行雙成也。有說：從如來生解法如如者，是其理解。善知習滅方便者，是其教解。解由如來教化而生，解一切法皆即如，故云從如來生解法如如。習善之教名習音聲，滅惡之教名滅音聲。於此善解巧知，故云善知方便。此猶不盡，教解亦從佛化生故。有說：習即集諦，意亦兼苦。滅即滅諦，含道之言。因果相涉，故說四諦之教即音聲方便。此亦不然。集雖必苦，苦有非集。滅之與道，為無為異，不可以集滅而攝苦道故。今即從如來生者，即總顯菩薩獲解之所由。解法如如者，即別申悟非安立真之智。善智習滅者，即別辨悟安立諦之解。習滅者，舉染因淨果不盡之言。真絕眾相而說四諦，唯教施設，故云音聲方便。由於聖教能善解故，不欣世語樂在正論。有說：離口四過故不欣世語，作四聖言故樂在正論。非也。想實聖言必非正論故，即解成是也。崇佛道者，求菩提之心。知法寂滅者，修對治之行。二餘俱盡者，除障苦之行。有說：生身是報餘，煩惱是分段之餘。初地上盡，變易二餘當盡故。有說：煩惱及習，二餘俱盡。二俱不然。前七地中亦受分段煩惱餘氣，名為餘習，必非煩惱故。如其次第，今即生身在報煩惱苦因，因果二餘皆已盡故，即行成是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「從如來生」至「二餘俱盡」者，述云：此後、修成。有二：此初、自行成。又有二：此初、解行雙成也。有說：從如來生解法如如者，是其理解。善知習滅方便者，是其教解。解由如來教化而生，解一切法皆即如，故云從如來生解法如如。習善之教名習音聲，滅惡之教名滅音聲。於此善解巧知，故云善知方便。此猶不盡，教解亦從佛化生故。有說：習即集諦，意亦兼苦。滅即滅諦，含道之言。因果相涉，故說四諦之教即音聲方便。此亦不然。集雖必苦，苦有非集。滅之與道，為無為異，不可以集滅而攝苦道故。今即從如來生者，即總顯菩薩獲解之所由。解法如如者，即別申悟非安立真之智。善智習滅者，即別辨悟安立諦之解。習滅者，舉染因淨果不盡之言。真絕眾相而說四諦，唯教施設，故云音聲方便。由於聖教能善解故，不欣世語樂在正論。有說：離口四過故不欣世語，作四聖言故樂在正論。非也。想實聖言必非正論故，即解成是也。崇佛道者，求菩提之心。知法寂滅者，修對治之行。二餘俱盡者，除障苦之行。有說：生身是報餘，煩惱是分段之餘。初地上盡，變易二餘當盡故。有說：煩惱及習，二餘俱盡。二俱不然。前七地中亦受分段煩惱餘氣，名為餘習，必非煩惱故。如其次第，今即生身在報煩惱苦因，因果二餘皆已盡故，即行成是也。

經曰「聞甚深法」至「常能修行」者，述云：此後、解行並修也。有說：於深能解故不疑，於深能入故不懼。非也。入亦解故。今即能信深教故不疑，能解深義故不懼，進修解是也。常修行者，即進修行也。聞必修習而無間，故云常修。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「聞甚深法」至「常能修行」者，述云：此後、解行並修也。有說：於深能解故不疑，於深能入故不懼。非也。入亦解故。今即能信深教故不疑，能解深義故不懼，進修解是也。常修行者，即進修行也。聞必修習而無間，故云常修。

經曰「其大悲者」至「靡不覆載」者，述云：此後、化行成也。深遠微妙者，歎心深重。靡不覆載者，嘆濟普廣。非唯悲蔭，亦令出死，故云載也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「其大悲者」至「靡不覆載」者，述云：此後、化行成也。深遠微妙者，歎心深重。靡不覆載者，嘆濟普廣。非唯悲蔭，亦令出死，故云載也。

經曰「究竟一乘至于彼岸」者，述云：此第四、成德奇勝。有二：初、成自德；後、成化德。初又有二：此初、集善勝。有三對：此初、智斷對也。一乘者即智，雖有三乘其極無二，故云一乘。有說：於此一乘窮名究竟至涅槃果，故至于彼岸。非也。若窮一乘至涅槃者，應非菩薩故。今即信解斯極，故云究竟。彼岸者即斷，既得斷智障無為，故云至彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「究竟一乘至于彼岸」者，述云：此第四、成德奇勝。有二：初、成自德；後、成化德。初又有二：此初、集善勝。有三對：此初、智斷對也。一乘者即智，雖有三乘其極無二，故云一乘。有說：於此一乘窮名究竟至涅槃果，故至于彼岸。非也。若窮一乘至涅槃者，應非菩薩故。今即信解斯極，故云究竟。彼岸者即斷，既得斷智障無為，故云至彼岸。

經曰「決斷疑網」至「該羅無外」者，述云：此次、理教對也。顯實以除妄，故云斷疑網。真解發中，故慧由心出，心者中實義故，即證理慧也。達之無餘，故該無外，即達教解也。有說：知無我慧不從外來，故慧由心出。知教從心現，故該羅無外。此猶未盡。無我慧從佛化生現心上，教非正教性，故不可言從心出現。即知心者中實，無外者無餘，即教智也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「決斷疑網」至「該羅無外」者，述云：此次、理教對也。顯實以除妄，故云斷疑網。真解發中，故慧由心出，心者中實義故，即證理慧也。達之無餘，故該無外，即達教解也。有說：知無我慧不從外來，故慧由心出。知教從心現，故該羅無外。此猶未盡。無我慧從佛化生現心上，教非正教性，故不可言從心出現。即知心者中實，無外者無餘，即教智也。

經曰「智慧如大海」至「猶如雪山」者，述云：此後、定慧對也。慧深廣如海，定高勝如山故。慧用明淨超日月，定能滿德如雪山故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「智慧如大海」至「猶如雪山」者，述云：此後、定慧對也。慧深廣如海，定高勝如山故。慧用明淨超日月，定能滿德如雪山故。

經曰「照諸功德等一淨故」者，述云：此後、除障勝。有二：此初、總標也。位法師云「下有二十句皆辨慧能」，然慧必不離定，故說定慧離障者勝。無有一德而不離染，故云等一淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「照諸功德等一淨故」者，述云：此後、除障勝。有二：此初、總標也。位法師云「下有二十句皆辨慧能」，然慧必不離定，故說定慧離障者勝。無有一德而不離染，故云等一淨。

經曰「猶如大地」至「無染污故」者，述云：此後、別釋。有三對：初、所因所起對。即異心是二障所因非理作意垢染，如次作意所起智惑障故。次、能依所依對。即煩惱障礙如其次第，惑智二障能所依故。後、無著無染對。即於三有著，亦所智障，染污唯惑故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「猶如大地」至「無染污故」者，述云：此後、別釋。有三對：初、所因所起對。即異心是二障所因非理作意垢染，如次作意所起智惑障故。次、能依所依對。即煩惱障礙如其次第，惑智二障能所依故。後、無著無染對。即於三有著，亦所智障，染污唯惑故。

經曰「猶如大乘」至「大慈等故」者，述云：第二、化德成。有十三句，略作六對。一、出凡入聖對，即初三也。乘者車也。群萌者，凡夫二乘。運凡小而出二死，聞權實而潤善芽故。二、却邪就善對，即次二句也。三、普覆希見對，即次二句也。四、摧邪歸正對，即次二句。無所藏積，即聖種故。五、無勝無染對，即次二句。無善能勝，調諸染故。六、無畏有憐對，即後二句。無邪可畏，憐無樂故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「猶如大乘」至「大慈等故」者，述云：第二、化德成。有十三句，略作六對。一、出凡入聖對，即初三也。乘者車也。群萌者，凡夫二乘。運凡小而出二死，聞權實而潤善芽故。二、却邪就善對，即次二句也。三、普覆希見對，即次二句也。四、摧邪歸正對，即次二句。無所藏積，即聖種故。五、無勝無染對，即次二句。無善能勝，調諸染故。六、無畏有憐對，即後二句。無邪可畏，憐無樂故。

經曰「摧滅嫉心」至「修六和敬」者，述云：此第五、行修增進。有二：初、自分行修；後、勝進修行。初又有二：初、行修方便。摧滅嫉心即利他方便，若有嫉忌不能利物故。求法無足即自利方便，有厭足者必不進修故。後、勤修正行。即常正行，常欲廣說等利他行。修心無疲惓，故欲廣說，說心勝也。擊法鼓等，即所說勝也。曜慧日等，所利勝。照三慧日，以除愚癡故。修六和敬者，即自利行。修三業、見戒利皆同，故便相親敬，情無乖異，故云六和敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「摧滅嫉心」至「修六和敬」者，述云：此第五、行修增進。有二：初、自分行修；後、勝進修行。初又有二：初、行修方便。摧滅嫉心即利他方便，若有嫉忌不能利物故。求法無足即自利方便，有厭足者必不進修故。後、勤修正行。即常正行，常欲廣說等利他行。修心無疲惓，故欲廣說，說心勝也。擊法鼓等，即所說勝也。曜慧日等，所利勝。照三慧日，以除愚癡故。修六和敬者，即自利行。修三業、見戒利皆同，故便相親敬，情無乖異，故云六和敬。

經曰「常行法施」至「遊諸神通」者，述云：第二、勝進行修。有三階：初、勝進始。即常行法施利他始，志勇不弱自利始故。次、勝進中。為燈明福田等，利他中也。能生物解，故云世燈明。亦生人善，故云勝福田。以慧開化，故云導師。福利無差，故無增愛。樂道無欣慼，即自利中。修善故云樂道，除過故無餘。後、勝進修成。即拔欲刺等利他行成，化令離過故以安群生，導之從善故德勝尊敬。滅三垢等即自行成，滅貪瞋等故斷行成，遊戲神通故行德成也。有說：三垢即煩惱業苦。非也。業苦未必垢故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「常行法施」至「遊諸神通」者，述云：第二、勝進行修。有三階：初、勝進始。即常行法施利他始，志勇不弱自利始故。次、勝進中。為燈明福田等，利他中也。能生物解，故云世燈明。亦生人善，故云勝福田。以慧開化，故云導師。福利無差，故無增愛。樂道無欣慼，即自利中。修善故云樂道，除過故無餘。後、勝進修成。即拔欲刺等利他行成，化令離過故以安群生，導之從善故德勝尊敬。滅三垢等即自行成，滅貪瞋等故斷行成，遊戲神通故行德成也。有說：三垢即煩惱業苦。非也。業苦未必垢故。

經曰「因力緣力」至「諸通明力」者，述云：此第六、諸力備足。有三：此初、自力備。有七雙：一、因緣雙，即因力緣力。宿世善根名因力，親近善友而聞法名緣力故。二、意願雙，即意力願力。有說：求佛之心名意力，起行之願名願力。有說：發菩提心名意力，希求佛果名願力。二俱不然。求願起行言別義一故，發菩提心即希佛果故。如其次第，今即如理作意名意力，求菩提心名為願力。三、總別雙，即方便力者總也，常力善力者別也。無間脩故常力，惡法不間故善力。即此二力加行善巧，故云方便力。四、止觀雙，所止行成故名定力，觀行成故云慧力。五、聞行雙，即多聞力是脩行之解，施等六度是所修行故。六、念定雙，即遣相之念是正念力，除亂證實是正觀力故。或有本云「正定止觀故」，位法師解止是定、觀是慧。「正觀」應是。七、通明雙，即通力者六通，明力者三明故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「因力緣力」至「諸通明力」者，述云：此第六、諸力備足。有三：此初、自力備。有七雙：一、因緣雙，即因力緣力。宿世善根名因力，親近善友而聞法名緣力故。二、意願雙，即意力願力。有說：求佛之心名意力，起行之願名願力。有說：發菩提心名意力，希求佛果名願力。二俱不然。求願起行言別義一故，發菩提心即希佛果故。如其次第，今即如理作意名意力，求菩提心名為願力。三、總別雙，即方便力者總也，常力善力者別也。無間脩故常力，惡法不間故善力。即此二力加行善巧，故云方便力。四、止觀雙，所止行成故名定力，觀行成故云慧力。五、聞行雙，即多聞力是脩行之解，施等六度是所修行故。六、念定雙，即遣相之念是正念力，除亂證實是正觀力故。或有本云「正定止觀故」，位法師解止是定、觀是慧。「正觀」應是。七、通明雙，即通力者六通，明力者三明故。

經曰「如法調伏諸眾生力」者，述云：次、化行成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「如法調伏諸眾生力」者，述云：次、化行成也。

經曰「如是等力一切具足」者，述云：此後、總結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「如是等力一切具足」者，述云：此後、總結也。

經曰「身色相好」至「無量諸佛」者，述云：此第七、諸德殊勝。有四：此初、自德殊勝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「身色相好」至「無量諸佛」者，述云：此第七、諸德殊勝。有四：此初、自德殊勝也。

經曰「常為諸佛所共稱嘆」者，述曰：此第二、行順諸佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「常為諸佛所共稱嘆」者，述曰：此第二、行順諸佛也。

經曰「究竟菩薩」至「諸三昧門」者，述云：此第三、解行究滿。即六度為行，三昧為解故。有說：見諸法生即知不滅，見諸法滅即知不生，故云不生滅非也。既見法生，必知滅故。生者歸滅，一向記故。今即我法空，空故無相，無相故無願，由此不見有生滅也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「究竟菩薩」至「諸三昧門」者，述云：此第三、解行究滿。即六度為行，三昧為解故。有說：見諸法生即知不滅，見諸法滅即知不生，故云不生滅非也。既見法生，必知滅故。生者歸滅，一向記故。今即我法空，空故無相，無相故無願，由此不見有生滅也。

經曰「遠離聲聞緣覺之地」者，述云：此第四、行超二乘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「遠離聲聞緣覺之地」者，述云：此第四、行超二乘也。

經曰「阿難彼諸菩薩」至「不能窮盡」者，述云：此第二、結歎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「阿難彼諸菩薩」至「不能窮盡」者，述云：此第二、結歎也。

經曰「佛告彌勒」至「不可稱說」者，述云：第二、勸人往生。有二：初、結人土勝；後、正勸往生。初又有二：此初、結人德勝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告彌勒」至「不可稱說」者，述云：第二、勸人往生。有二：初、結人土勝；後、正勸往生。初又有二：此初、結人德勝也。

經曰「又其國土」至「清淨若此」，述云：此後、結土樂勝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「又其國土」至「清淨若此」，述云：此後、結土樂勝也。

經曰「何不力為」至「昇道無窮極」者，述云：第二、正勸往生。有二：此初、直勸往生也。何不力為善者，勸脩往生之因。力者盡力。人聖國妙，詎不盡力作善願生故。又力者力勵。道之自然者，脩所得之利。因善既成，不自獲果，故云念自然。唯能念道行德著，不簡貴賤皆得往生，故云著於無上下。念字長讀，流至此故。有說：洞達者，洞解了達。無邊際者，實相。非三際可尋故。實相既是淨土之本，往生者要須窮其原，故須解達。非也。窮實相之原，非凡夫所能，往生淨土唯應聖故。今即得生彼土，神智洞達無有邊際故。去者，棄棄穢土故。有說：五惡道者，三途非天及以女人，女人是惡趣本故。又下文五惡，即名五道。非也。無有處說名女人趣故。五惡是因，不可言趣故。今即人天雖名善趣，對於淨土亦名惡道，云五惡道。在此穢土先斷見惑，離三途因果，後斷修惑，絕人天因果。若生淨土，五道頓捨，故云橫截。截者其果，自閉其因，獲道深廣，故無窮極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「何不力為」至「昇道無窮極」者，述云：第二、正勸往生。有二：此初、直勸往生也。何不力為善者，勸脩往生之因。力者盡力。人聖國妙，詎不盡力作善願生故。又力者力勵。道之自然者，脩所得之利。因善既成，不自獲果，故云念自然。唯能念道行德著，不簡貴賤皆得往生，故云著於無上下。念字長讀，流至此故。有說：洞達者，洞解了達。無邊際者，實相。非三際可尋故。實相既是淨土之本，往生者要須窮其原，故須解達。非也。窮實相之原，非凡夫所能，往生淨土唯應聖故。今即得生彼土，神智洞達無有邊際故。去者，棄棄穢土故。有說：五惡道者，三途非天及以女人，女人是惡趣本故。又下文五惡，即名五道。非也。無有處說名女人趣故。五惡是因，不可言趣故。今即人天雖名善趣，對於淨土亦名惡道，云五惡道。在此穢土先斷見惑，離三途因果，後斷修惑，絕人天因果。若生淨土，五道頓捨，故云橫截。截者其果，自閉其因，獲道深廣，故無窮極。

經曰「易往而無人」至「壽樂無窮極」者，述云：此後、傷嘆重也。修因即住故易往。無人修因，往生者尠，故無人。修因求生，終不違逆故，國不逆違，即前易往也。久習纏蓋，自然為之牽縛不往，故自然所牽即前無人也。有說：因滿果熟，不假功用，自然招致，故自然所牽。義亦可也。道德者因，壽樂者果。壽者受也。問：修淨土及兜率因，何者為難？答：有說兜率是界、淨土非繫故，生淨土易於兜率。非也。夫言界者是流轉之處，西方淨土是出離之所故。難修流轉業，易行出離之因，必違正理故。有說古來諸德作兜率業者，咸以西方難生，故不敢作。今以七義證西方易生：一、時但少修故。即《觀經》云「下三品臨命終時，一念十念悉得生故」。二、諸佛護念故。即《稱讚經》曰「六方諸佛護念」等是也。三、光明攝受故。即《觀經》云「念佛眾生攝取不捨」也。四、乘佛本願故，即此經云「阿彌陀佛四十八願弘誓」是也。五、彼聖來迎故。即上文云「願生我國，若不來迎者，不取正覺」也。六、凡助念故。謂臨命終時，諸同行者相助念送故。七、聖說易生故。即此文云「易往而無人，其國不逆」也。今觀此解雖復靈異，理必不然，彌勒不應無誓願故。有生彼天，彌勒放光來迎，同彌陀故。一稱德號尚得生天，況亦十念故，同行亦必相助故。而不說言無人，故亦無說處，是別時之意。而為化懈怠故，無一眾生不有彼業故。曾所生故，當亦生故。諸有智者必不可言易生淨土，非兜率也。若易生者，果必非勝故。今即生西方土雖復甚難，專求往生一念十念皆得往生，可謂難生中之易也。傍義且止，應釋本文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「易往而無人」至「壽樂無窮極」者，述云：此後、傷嘆重也。修因即住故易往。無人修因，往生者尠，故無人。修因求生，終不違逆故，國不逆違，即前易往也。久習纏蓋，自然為之牽縛不往，故自然所牽即前無人也。有說：因滿果熟，不假功用，自然招致，故自然所牽。義亦可也。道德者因，壽樂者果。壽者受也。問：修淨土及兜率因，何者為難？答：有說兜率是界、淨土非繫故，生淨土易於兜率。非也。夫言界者是流轉之處，西方淨土是出離之所故。難修流轉業，易行出離之因，必違正理故。有說古來諸德作兜率業者，咸以西方難生，故不敢作。今以七義證西方易生：一、時但少修故。即《觀經》云「下三品臨命終時，一念十念悉得生故」。二、諸佛護念故。即《稱讚經》曰「六方諸佛護念」等是也。三、光明攝受故。即《觀經》云「念佛眾生攝取不捨」也。四、乘佛本願故，即此經云「阿彌陀佛四十八願弘誓」是也。五、彼聖來迎故。即上文云「願生我國，若不來迎者，不取正覺」也。六、凡助念故。謂臨命終時，諸同行者相助念送故。七、聖說易生故。即此文云「易往而無人，其國不逆」也。今觀此解雖復靈異，理必不然，彌勒不應無誓願故。有生彼天，彌勒放光來迎，同彌陀故。一稱德號尚得生天，況亦十念故，同行亦必相助故。而不說言無人，故亦無說處，是別時之意。而為化懈怠故，無一眾生不有彼業故。曾所生故，當亦生故。諸有智者必不可言易生淨土，非兜率也。若易生者，果必非勝故。今即生西方土雖復甚難，專求往生一念十念皆得往生，可謂難生中之易也。傍義且止，應釋本文。

經曰「然世人薄俗」至「不急之事」者，述云：第二、申娑婆穢惡令人厭捨。有四：一、顯煩惱過；二、勸令脩捨；三、申罪業過；四、重勸脩捨。初又有三：初、辨貪過；次、示瞋過；後、愚癡過。初又有二：初、總標也。急者𮈮也，又逈也。世俗之人薄於風俗，以貪欲心共諍現世不可急五欲之事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「然世人薄俗」至「不急之事」者，述云：第二、申娑婆穢惡令人厭捨。有四：一、顯煩惱過；二、勸令脩捨；三、申罪業過；四、重勸脩捨。初又有三：初、辨貪過；次、示瞋過；後、愚癡過。初又有二：初、總標也。急者𮈮也，又逈也。世俗之人薄於風俗，以貪欲心共諍現世不可急五欲之事故。

經曰「於此劇惡極苦之中」至「無有安時」者，述云：此後、別釋。有二：初、總顯貪過；後、別辨貪過。初又有三：此初、推求苦也。勤者苦也，營者護也，給者資也，即為身故求也。無尊卑貧富者能求之人，少長男女者所為之人，即為他故求也。有者恐失，無者欲得，憂之無異，云有無同然。適者乃也，屏者閉塞，營者血氣之名也。若強憂慮者，氣塞難息故，即心苦也。為心走使者，如渴鹿逐於陽炎，翳眼弄於空華，皆為愛水之心不了病華而走馳故，即身苦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「於此劇惡極苦之中」至「無有安時」者，述云：此後、別釋。有二：初、總顯貪過；後、別辨貪過。初又有三：此初、推求苦也。勤者苦也，營者護也，給者資也，即為身故求也。無尊卑貧富者能求之人，少長男女者所為之人，即為他故求也。有者恐失，無者欲得，憂之無異，云有無同然。適者乃也，屏者閉塞，營者血氣之名也。若強憂慮者，氣塞難息故，即心苦也。為心走使者，如渴鹿逐於陽炎，翳眼弄於空華，皆為愛水之心不了病華而走馳故，即身苦也。

經曰「有田憂田」至「憂念愁怖」者，述云：此次、守護苦也。有說：什者資也。在俗什物，即田宅牛馬錢財衣食六畜奴婢也。出家，即六物也。許供身者，即百一也。雖有二解，皆無據准。今即准淨傳，有云三衣十物者，蓋是譯者之意，離分為二處，不依梵本，別道三衣、折開十物，訓什為雜，未符先旨故。十三杜多唯制上行，十三資具蓋兼中下，供身百一未見律文。經雖有言，應是別時之意。由此西方俗侶官人貴勝所著衣服唯有白疊一雙，貧賤之流祇有一箇，出家法眾但畜三衣六物，樂盈長者方用十三資具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「有田憂田」至「憂念愁怖」者，述云：此次、守護苦也。有說：什者資也。在俗什物，即田宅牛馬錢財衣食六畜奴婢也。出家，即六物也。許供身者，即百一也。雖有二解，皆無據准。今即准淨傳，有云三衣十物者，蓋是譯者之意，離分為二處，不依梵本，別道三衣、折開十物，訓什為雜，未符先旨故。十三杜多唯制上行，十三資具蓋兼中下，供身百一未見律文。經雖有言，應是別時之意。由此西方俗侶官人貴勝所著衣服唯有白疊一雙，貧賤之流祇有一箇，出家法眾但畜三衣六物，樂盈長者方用十三資具。

經曰「橫為非常」至「適無縱捨」者，述云：此後、散失苦。有二：此初、失財苦也。忪(止容眾從二反)，懼心亂動也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「橫為非常」至「適無縱捨」者，述云：此後、散失苦。有二：此初、失財苦也。忪(止容眾從二反)，懼心亂動也。

經曰「或坐摧碎」至「莫誰隨者」者，述云：此後、失身苦也。莫誰隨者，即無一從物之意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「或坐摧碎」至「莫誰隨者」者，述云：此後、失身苦也。莫誰隨者，即無一從物之意也。

經曰「尊貴豪富」至「與痛共居」者，述云：此第二、別示貪過。有二：此初、寄富貴以申貪過也。有說：寒謂八寒地獄，熱謂八熱地獄。受寒熱等苦尋常，故與痛共俱。痛者受也。此恐非也。現身與後苦，不可言俱故。今即寒恐熱惱，與痛共俱。或有經本「臨終寒熱」，恐訛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「尊貴豪富」至「與痛共居」者，述云：此第二、別示貪過。有二：此初、寄富貴以申貪過也。有說：寒謂八寒地獄，熱謂八熱地獄。受寒熱等苦尋常，故與痛共俱。痛者受也。此恐非也。現身與後苦，不可言俱故。今即寒恐熱惱，與痛共俱。或有經本「臨終寒熱」，恐訛也。

經曰「貧窮下劣」至「終身夭命」者，述云：此後、據貧窮以示貪過。有二：此初、示現苦也。有一少一者，有田少宅故。有是少是者，雖有田而不足故。思有齊者，思齊富貴故。糜者敗也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「貧窮下劣」至「終身夭命」者，述云：此後、據貧窮以示貪過。有二：此初、示現苦也。有一少一者，有田少宅故。有是少是者，雖有田而不足故。思有齊者，思齊富貴故。糜者敗也。

經曰「不肯為善」至「莫能知者」，述云：此後、顯後苦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「不肯為善」至「莫能知者」，述云：此後、顯後苦也。

經曰「世間人民」至「更相報復」者，述云：第二、顯嗔過。有三：此初、結怨相報也。家室者，夫稱於婦曰家，婦稱於夫曰室。雖有此言，良恐非也，下之更解。無者不也，患者惱也。精神者，即種子識。剋者要也，識者記也。由前結恨成怨，種子引果不假功用，故云自然。復者酬也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「世間人民」至「更相報復」者，述云：第二、顯嗔過。有三：此初、結怨相報也。家室者，夫稱於婦曰家，婦稱於夫曰室。雖有此言，良恐非也，下之更解。無者不也，患者惱也。精神者，即種子識。剋者要也，識者記也。由前結恨成怨，種子引果不假功用，故云自然。復者酬也。

經曰「人在世間」至「復得相值」者，述云：此次、別易會難也。當者逐也，行者業也。自當者，即自受也。善變化者，即惡趣報。惡變化者，即善趣報。豫者逆也，嚴者脩也。由宿世逆修善惡之業，苦樂報而待故。又嚴者嚴然，即隨宿善惡，地獄天堂嚴然而待也。窈窈者，即中有之時。冥冥者，即生有之時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「人在世間」至「復得相值」者，述云：此次、別易會難也。當者逐也，行者業也。自當者，即自受也。善變化者，即惡趣報。惡變化者，即善趣報。豫者逆也，嚴者脩也。由宿世逆修善惡之業，苦樂報而待故。又嚴者嚴然，即隨宿善惡，地獄天堂嚴然而待也。窈窈者，即中有之時。冥冥者，即生有之時。

經曰「何不棄眾事」至「欲何樂乎」者，述云：此後、勸令脩捨也。曼音萬，及也。亦作蔓(馬安反)，延長貌也。非此中義。待者停也。位法師云「待何事，欲何願樂乎」欲何快樂，義亦可也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「何不棄眾事」至「欲何樂乎」者，述云：此後、勸令脩捨也。曼音萬，及也。亦作蔓(馬安反)，延長貌也。非此中義。待者停也。位法師云「待何事，欲何願樂乎」欲何快樂，義亦可也。

經曰「如是世人」至「且自見」者，述云：第三、顯癡過。有三：此初、自無正信也。坐者由也。由不信故，專執自見，即其失也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「如是世人」至「且自見」者，述云：第三、顯癡過。有三：此初、自無正信也。坐者由也。由不信故，專執自見，即其失也。

經曰「更相瞻視」至「無一怪也」者，述云：此次、承習無信也。令亦教也，素者昔也。不為善者無行，不識道德者無解。身者色根，神者性也。心者果也，意者根也。趣者果也，道者因也。即世出善惡因果皆不能知。無一怪者，即無怪行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「更相瞻視」至「無一怪也」者，述云：此次、承習無信也。令亦教也，素者昔也。不為善者無行，不識道德者無解。身者色根，神者性也。心者果也，意者根也。趣者果也，道者因也。即世出善惡因果皆不能知。無一怪者，即無怪行也。

經曰「生死常道」至「甚可傷」者，述云：此後、正申癡過。有二：此初、對父子以顯其過也。有說：少者早夭、老者後死，故云顛倒。不報上下，死之同然，故云上下。非也。若如所言，應云顛倒不報上人下人故。今即顛倒者，即相錯之義，上者上昇、下者下墜故。五道相錯，或昇善趣、或墜惡趣，故云上下。無常根本者，即無一常本之業。當者受也。蒙，又作曚皆(莫公反)，蒙覆不明也。冥(鳴央反)，暗昧無知也。曚，有眸子而無見也。又曚𭧫(下牛對反)生聾。又蒙籠盧江反，蒙籠謂不明了也。抵(都禮反)，拒也摧也。突(徒骨反)，觸冐也。狼者，貪過也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「生死常道」至「甚可傷」者，述云：此後、正申癡過。有二：此初、對父子以顯其過也。有說：少者早夭、老者後死，故云顛倒。不報上下，死之同然，故云上下。非也。若如所言，應云顛倒不報上人下人故。今即顛倒者，即相錯之義，上者上昇、下者下墜故。五道相錯，或昇善趣、或墜惡趣，故云上下。無常根本者，即無一常本之業。當者受也。蒙，又作曚皆(莫公反)，蒙覆不明也。冥(鳴央反)，暗昧無知也。曚，有眸子而無見也。又曚𭧫(下牛對反)生聾。又蒙籠盧江反，蒙籠謂不明了也。抵(都禮反)，拒也摧也。突(徒骨反)，觸冐也。狼者，貪過也。

經曰「或時家室」至「無可奈何」者，述云：此後、對親戚以顯過。有二：此初、戀著不能解也。《禮記》「三十壯有室」，玄公曰「有室，有妻也」。蓋《論語》「由也升堂矣，未入室也」。卒者，終也。便旋者，疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「或時家室」至「無可奈何」者，述云：此後、對親戚以顯過。有二：此初、戀著不能解也。《禮記》「三十壯有室」，玄公曰「有室，有妻也」。蓋《論語》「由也升堂矣，未入室也」。卒者，終也。便旋者，疾。

經曰「總猥憒擾」至「勤苦怱務」者，述云：此後、造惡受苦報。有四：此初、發貪追求也。猥(烏罪反)，惡也，《字林》「眾也」，《廣雅》「頓也，又雜也」。擾者亂也。怱，又作忪，古文伀(之容反)，《方言》「征伀，征遑遽」。賴(洛代反)，《孝經》曰「一人有慶，兆民賴之」，註云：賴，蒙也。聊者，甘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「總猥憒擾」至「勤苦怱務」者，述云：此後、造惡受苦報。有四：此初、發貪追求也。猥(烏罪反)，惡也，《字林》「眾也」，《廣雅》「頓也，又雜也」。擾者亂也。怱，又作忪，古文伀(之容反)，《方言》「征伀，征遑遽」。賴(洛代反)，《孝經》曰「一人有慶，兆民賴之」，註云：賴，蒙也。聊者，甘也。

經曰「各懷殺毒」至「不從人心」者，述云：此第二、起嗔殺害也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「各懷殺毒」至「不從人心」者，述云：此第二、起嗔殺害也。

經曰「自然非惡」至「無有出期」者，述云：此第三、苦報難出也。作惡之人，宿罪之力自然招集，非法惡緣隨而與之，故云自然非惡先隨與之。恣聽者，即作惡自在無懼之義。待，亦作至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「自然非惡」至「無有出期」者，述云：此第三、苦報難出也。作惡之人，宿罪之力自然招集，非法惡緣隨而與之，故云自然非惡先隨與之。恣聽者，即作惡自在無懼之義。待，亦作至。

經曰「痛不可言甚可哀愍」者，述云：此第四、傷令生厭也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「痛不可言甚可哀愍」者，述云：此第四、傷令生厭也。

經曰「佛告彌勒」至「在人後也」者，述云：此第二、勸人脩捨。有四：一、正勸脩捨；二、彌勒領解；三、重勸脩捨；四、重彌勒領解。初又有二：此初、勸令修行也。欲令天人疾從脩捨，故更對彌勒而須勸之。世間事者，即前三毒之事。用者以也，坐者由也。世人以是三毒事不得歸真，去道遠故，云不得道。負者違也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告彌勒」至「在人後也」者，述云：此第二、勸人脩捨。有四：一、正勸脩捨；二、彌勒領解；三、重勸脩捨；四、重彌勒領解。初又有二：此初、勸令修行也。欲令天人疾從脩捨，故更對彌勒而須勸之。世間事者，即前三毒之事。用者以也，坐者由也。世人以是三毒事不得歸真，去道遠故，云不得道。負者違也。

經曰「儻有疑意」至「當為說之」者，述云：此後、勸令請問也。儻，若也設也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「儻有疑意」至「當為說之」者，述云：此後、勸令請問也。儻，若也設也。

經曰「彌勒菩薩」至「如佛所言」者，述云：第二、領解。有五：此初、信順佛語也。貫者通也。通心思之，世人實隨三毒之事，坐不得道，如佛說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「彌勒菩薩」至「如佛所言」者，述云：第二、領解。有五：此初、信順佛語也。貫者通也。通心思之，世人實隨三毒之事，坐不得道，如佛說故。

經曰「今佛慈愍」至「解脫憂苦」者，述云：此第二、領佛慈利也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「今佛慈愍」至「解脫憂苦」者，述云：此第二、領佛慈利也。

經曰「佛語教誡」至「莫不究暢」者，述云：此第三、歎說深善也。甚深善者，歎教利深。智慧明見者，歎智普達。橫達十方故八方上下，竪通三世故去來今，可謂莫不究暢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛語教誡」至「莫不究暢」者，述云：此第三、歎說深善也。甚深善者，歎教利深。智慧明見者，歎智普達。橫達十方故八方上下，竪通三世故去來今，可謂莫不究暢。

經曰「今我眾等」至「皆令得道」者，述云：此第四、重領佛恩也。謙苦者，因也，恩德者，果也。苦，又作恪。古文愙(若各反)，《字林》「恪，恭敬也」。謙者，退己之言。苦者，苦行。福祿光明者，自福殊勝。達空無極者，自智殊勝。開入泥洹者，化物獲滅。教授典攬者，教令修道。典者，常也，申常道故。《廣雅》「典，主也」。攬者，撿之在手，又取也。常道攬理，故云典攬。此中意言道法開導，故云教授。以此經典要攬眾義，令其習，故云典攬。即智化也。剛強眾生，威德制御，令其消伏歸從聖化，故云威制消化。善軟眾生慈力攝取，故感十方。有緣斯攝，故無窮極。即福化也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「今我眾等」至「皆令得道」者，述云：此第四、重領佛恩也。謙苦者，因也，恩德者，果也。苦，又作恪。古文愙(若各反)，《字林》「恪，恭敬也」。謙者，退己之言。苦者，苦行。福祿光明者，自福殊勝。達空無極者，自智殊勝。開入泥洹者，化物獲滅。教授典攬者，教令修道。典者，常也，申常道故。《廣雅》「典，主也」。攬者，撿之在手，又取也。常道攬理，故云典攬。此中意言道法開導，故云教授。以此經典要攬眾義，令其習，故云典攬。即智化也。剛強眾生，威德制御，令其消伏歸從聖化，故云威制消化。善軟眾生慈力攝取，故感十方。有緣斯攝，故無窮極。即福化也。

經曰「今得值佛」至「心得開明」者，述云：此第五、申自喜慶也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「今得值佛」至「心得開明」者，述云：此第五、申自喜慶也。

經曰「佛告彌勒汝言是也」者，述曰：第三、重勸脩捨。有三：初、嘆印領解；次、正勸修行；後、勸捨疑惑。初又有三：此初、印前嘆說也。佛說快甚，深甚善言當其理，故曰是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告彌勒汝言是也」者，述曰：第三、重勸脩捨。有三：初、嘆印領解；次、正勸修行；後、勸捨疑惑。初又有三：此初、印前嘆說也。佛說快甚，深甚善言當其理，故曰是也。

經曰「若有慈敬」至「乃復有佛」者，述云：此次、嘆領荷恩。有二：此初、正嘆彰佛難值也。有說：申己難值。非也。復言，必是顯當有故。今即標彌勒成佛之時也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「若有慈敬」至「乃復有佛」者，述云：此次、嘆領荷恩。有二：此初、正嘆彰佛難值也。有說：申己難值。非也。復言，必是顯當有故。今即標彌勒成佛之時也。

經曰「我今於此世」至「涅槃之道」者，述云：此後、申己化益。即樹王成道，捺苑轉法輪也。有說：創斷陳如之疑，故言斷諸疑網者。非也。佛決物疑，非局陳如故。今即斷疑拔欲者，令離煩惱。杜眾惡源者，令離惡業。杜者，塞也。疑愛是利鈍惑之所由，故言本也。惡業為總別苦之所流，故云源也。即口業化是也。天上人間，唯佛獨尊，故遊步三界。化之縱任，故無所拘礙。即身業化也。善閑經典，要攬眾義，故典攬智慧。備解三乘所行之道，故眾道之要。即意業化也。綱維者，猶綱紀之屬。制戒御眾，故云執持。顯正以簡邪，故照然分明。廣化群品，故開示五道。令越苦海，故度未度。決生死而令出，正涅槃而令入，即教之弘化也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「我今於此世」至「涅槃之道」者，述云：此後、申己化益。即樹王成道，捺苑轉法輪也。有說：創斷陳如之疑，故言斷諸疑網者。非也。佛決物疑，非局陳如故。今即斷疑拔欲者，令離煩惱。杜眾惡源者，令離惡業。杜者，塞也。疑愛是利鈍惑之所由，故言本也。惡業為總別苦之所流，故云源也。即口業化是也。天上人間，唯佛獨尊，故遊步三界。化之縱任，故無所拘礙。即身業化也。善閑經典，要攬眾義，故典攬智慧。備解三乘所行之道，故眾道之要。即意業化也。綱維者，猶綱紀之屬。制戒御眾，故云執持。顯正以簡邪，故照然分明。廣化群品，故開示五道。令越苦海，故度未度。決生死而令出，正涅槃而令入，即教之弘化也。

經曰「彌勒當知」至「不可稱數」者，述云：此後、慶值佛聞法。有三：此初、申彌勒始終也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「彌勒當知」至「不可稱數」者，述云：此後、慶值佛聞法。有三：此初、申彌勒始終也。

經曰「汝及十方」至「不可具言」者，述云：此次、標眾生本末也。永者長也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「汝及十方」至「不可具言」者，述云：此次、標眾生本末也。永者長也。

經曰「乃至今世」至「吾助汝喜」者，述云：此後、如來正慶也。藉久遠因值佛聞法，即可慶喜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「乃至今世」至「吾助汝喜」者，述云：此後、如來正慶也。藉久遠因值佛聞法，即可慶喜故。

經曰「汝今亦可」至「積累善本」者，述云：第二、勸修行。有二：此初、正勸脩捨也。病者內苦，痛者外苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「汝今亦可」至「積累善本」者，述云：第二、勸修行。有二：此初、正勸脩捨也。病者內苦，痛者外苦。

經曰「雖一世勤苦」至「涅槃之道」者，述云：此後、舉利令修也。身與福俱，故道德合。心與智俱，故云合明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「雖一世勤苦」至「涅槃之道」者，述云：此後、舉利令修也。身與福俱，故道德合。心與智俱，故云合明。

經曰「汝等宜各」至「受諸厄也」者，述云：此第三、勸捨疑惑也。帛謙本中辨中下輩，皆云「生彼佛國，不能前至彌陀佛所，便見國界邊七寶城，喜止其城。即於七寶池蓮華化生，自然長大，於是間五百歲。其城縱廣各二千里，城中亦有七寶舍宅，宅中皆有七寶浴池，浴池中亦有蓮華故。」此中言七寶宮殿者，蓋彼城內寶舍宅也。彼城受樂，此經曰「如忉利天」。而受諸厄者，不能見聞三寶故。若作此說，彼土亦有憂根者。諸厄即憂受，而出世受，故不名苦苦。諸說淨土身心柔軟無憂受者，唯是厭俱。世出世捨，非憂慼故。若憂非憂，皆障見佛，咎從疑惑。故誡勸言，無得疑惑中悔為過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「汝等宜各」至「受諸厄也」者，述云：此第三、勸捨疑惑也。帛謙本中辨中下輩，皆云「生彼佛國，不能前至彌陀佛所，便見國界邊七寶城，喜止其城。即於七寶池蓮華化生，自然長大，於是間五百歲。其城縱廣各二千里，城中亦有七寶舍宅，宅中皆有七寶浴池，浴池中亦有蓮華故。」此中言七寶宮殿者，蓋彼城內寶舍宅也。彼城受樂，此經曰「如忉利天」。而受諸厄者，不能見聞三寶故。若作此說，彼土亦有憂根者。諸厄即憂受，而出世受，故不名苦苦。諸說淨土身心柔軟無憂受者，唯是厭俱。世出世捨，非憂慼故。若憂非憂，皆障見佛，咎從疑惑。故誡勸言，無得疑惑中悔為過。

經曰「彌勒白言」至「不敢有疑」者，述云：此第四、彌勒領解也。奉行者，領前勸脩之言，彰已奉行。不疑者，領勸捨疑，申自不疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「彌勒白言」至「不敢有疑」者，述云：此第四、彌勒領解也。奉行者，領前勸脩之言，彰已奉行。不疑者，領勸捨疑，申自不疑。

經曰「佛告彌勒」至「易可開化」者，述云：第三、廣舉業苦令人厭捨。有二：初、嘆前解行；後、正申業苦。此初即嘆彌勒領解奉行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告彌勒」至「易可開化」者，述云：第三、廣舉業苦令人厭捨。有二：初、嘆前解行；後、正申業苦。此初即嘆彌勒領解奉行也。

經曰「今我於此」至「令離五燒」者，述云：第二、正申業苦而令厭捨。有三：初、略釋；次、別釋；後、總釋。初又有二：此初、令捨令離也。有說：五惡為因，痛燒為果，即五戒所防。身三非為三，口四為第四，飲酒為第五，酬此五因即受五痛。痛者苦受，燒者苦具。若痛若燒，皆地獄報。故前文云「臨終寒熱與痛苦俱」，遂彈餘家五痛人中受，五燒在地獄，云此太錯判經文，害文傷義，直由不了痛是苦受、燒是苦具，不可人中受痛而無苦具，地獄有苦具而無痛故。又作五惡，先入惡道，後生人中故。地獄受痛燒報已，然後生人，受餘報苦。此恐不然。若言五惡即五戒所防者，不妄語戒唯防妄語，如何口四為第四惡應正理耶？又痛必兼具燒，如何無受？故不可言人中有受而無具，地獄有具而無受。又如闍王殺其父王已，現受眾苦，必不可言先受痛燒後受餘苦，經曰華報應成虛言故。今還存所彈之義，殺盜邪婬妄語飲酒是其五惡，五痛華報。現閉王法身遭厄難名為五痛，三途果報名為五燒。不爾，便違世有常道、王法牢獄等諸文故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「今我於此」至「令離五燒」者，述云：第二、正申業苦而令厭捨。有三：初、略釋；次、別釋；後、總釋。初又有二：此初、令捨令離也。有說：五惡為因，痛燒為果，即五戒所防。身三非為三，口四為第四，飲酒為第五，酬此五因即受五痛。痛者苦受，燒者苦具。若痛若燒，皆地獄報。故前文云「臨終寒熱與痛苦俱」，遂彈餘家五痛人中受，五燒在地獄，云此太錯判經文，害文傷義，直由不了痛是苦受、燒是苦具，不可人中受痛而無苦具，地獄有苦具而無痛故。又作五惡，先入惡道，後生人中故。地獄受痛燒報已，然後生人，受餘報苦。此恐不然。若言五惡即五戒所防者，不妄語戒唯防妄語，如何口四為第四惡應正理耶？又痛必兼具燒，如何無受？故不可言人中有受而無具，地獄有具而無受。又如闍王殺其父王已，現受眾苦，必不可言先受痛燒後受餘苦，經曰華報應成虛言故。今還存所彈之義，殺盜邪婬妄語飲酒是其五惡，五痛華報。現閉王法身遭厄難名為五痛，三途果報名為五燒。不爾，便違世有常道、王法牢獄等諸文故。

經曰「降化其意」至「涅槃之道」者，述云：此後、令持令得也。五善即防五惡之戒，由持五戒現無眾苦，故獲福德，反五痛也。後生西方，終為涅槃，故度世長壽，即反五燒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「降化其意」至「涅槃之道」者，述云：此後、令持令得也。五善即防五惡之戒，由持五戒現無眾苦，故獲福德，反五痛也。後生西方，終為涅槃，故度世長壽，即反五燒也。

經曰「佛言何等」至「何等五燒」者，述云：第二、別釋。有二：初問、後釋。初又有二：此初、問所捨離也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛言何等」至「何等五燒」者，述云：第二、別釋。有二：初問、後釋。初又有二：此初、問所捨離也。

經曰「何等消化」至「涅槃之道」者，述云：此後、問所持得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「何等消化」至「涅槃之道」者，述云：此後、問所持得也。

經曰「佛言其一惡者」至「積德所致」者，述云：第二、釋。有五：此初、釋殺生。有二：初、釋所捨離；後、釋所持得。初又有三：初、牒釋；次、總結；後、寄喻顯過。初又有三：此初、釋惡也。剋者殺也，賊者害也。有說神明者，即同生同生。同生在右肩，記所作惡，同名在左肩，記所作善，故云記識。此恐非也。業報感起，非神所堪故。今即還同精神剋識，以種子識功能不亡名記識故。孤者無父母，獨者無子女。尫(烏皇反)，羸也弱也。俗文短小目尫。狂(其亡反)，變性意也，又亂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛言其一惡者」至「積德所致」者，述云：第二、釋。有五：此初、釋殺生。有二：初、釋所捨離；後、釋所持得。初又有三：初、牒釋；次、總結；後、寄喻顯過。初又有三：此初、釋惡也。剋者殺也，賊者害也。有說神明者，即同生同生。同生在右肩，記所作惡，同名在左肩，記所作善，故云記識。此恐非也。業報感起，非神所堪故。今即還同精神剋識，以種子識功能不亡名記識故。孤者無父母，獨者無子女。尫(烏皇反)，羸也弱也。俗文短小目尫。狂(其亡反)，變性意也，又亂也。

經曰「世有常道」至「難得定出」者，述曰：此次、釋痛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「世有常道」至「難得定出」者，述曰：此次、釋痛也。

經曰「世間有此」至「會當歸之」者，述云：此後、釋燒也。貿(莫候反)，三倉換易。卒暴者，忽也。會當者，必也。歸之者，至也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「世間有此」至「會當歸之」者，述云：此後、釋燒也。貿(莫候反)，三倉換易。卒暴者，忽也。會當者，必也。歸之者，至也。

經曰「是為大惡」至「勤苦如是」者，述云：此第二、結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「是為大惡」至「勤苦如是」者，述云：此第二、結也。

經曰「譬如大火焚燒人身」者，述云：此第三、顯過也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「譬如大火焚燒人身」者，述云：此第三、顯過也。

經曰「人能於中」至「為一大善也」者，述云：此第二、釋所持得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「人能於中」至「為一大善也」者，述云：此第二、釋所持得也。

經曰「佛言其二」至「事至乃悔」者，述云：此第二、釋盜。有二：初、釋所離。有三：此初、牒釋。有三：此初、釋惡也。度者，量也則也。更相盜竊，故無義理。非理求財，故不順法軌。不勒貪心，故云奢。耽財欲得，故云婬。雖有心欲而言足，故心口異。口出善言心懷惡計，故云佞。覆藏自性，故云諂。為行無信，故云不忠。言諭者意妄，媚者狀妄。枉者橫也。度者法量，機者機關。即巧言令色，曲取君意能行機偽，知君形勢不申正諫是也。鄉者，一萬二千五百家。黨者，五百家。市者，交易所居。五家為隣，隣五為里。野人者，孔子曰「先進於禮樂謂野人，後進於禮樂謂君子」也。包氏曰「謂鄙陋也」。郊外曰野，邑外謂郊。從事者，相稱也。至竟者，死也。善惡者因，禍福者果。追者還取，命者招引。善惡因成，必進今果起也。又追者逐也，命者業也。逐善惡業以所生，故後者是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛言其二」至「事至乃悔」者，述云：此第二、釋盜。有二：初、釋所離。有三：此初、牒釋。有三：此初、釋惡也。度者，量也則也。更相盜竊，故無義理。非理求財，故不順法軌。不勒貪心，故云奢。耽財欲得，故云婬。雖有心欲而言足，故心口異。口出善言心懷惡計，故云佞。覆藏自性，故云諂。為行無信，故云不忠。言諭者意妄，媚者狀妄。枉者橫也。度者法量，機者機關。即巧言令色，曲取君意能行機偽，知君形勢不申正諫是也。鄉者，一萬二千五百家。黨者，五百家。市者，交易所居。五家為隣，隣五為里。野人者，孔子曰「先進於禮樂謂野人，後進於禮樂謂君子」也。包氏曰「謂鄙陋也」。郊外曰野，邑外謂郊。從事者，相稱也。至竟者，死也。善惡者因，禍福者果。追者還取，命者招引。善惡因成，必進今果起也。又追者逐也，命者業也。逐善惡業以所生，故後者是也。

經曰「今世現有」至「受其殃罰」者，述云：此次、釋痛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「今世現有」至「受其殃罰」者，述云：此次、釋痛也。

經曰「因其前世」至「痛不可言」者，述云：此後、釋燒也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「因其前世」至「痛不可言」者，述云：此後、釋燒也。

經曰「是為二大惡」至「勤苦如是」者，述云：此第二、結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「是為二大惡」至「勤苦如是」者，述云：此第二、結也。

經曰「譬如大火焚燒人身」者，述云：此第三、顯過也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「譬如大火焚燒人身」者，述云：此第三、顯過也。

經曰「人能於中」至「為二大善也」者，述云：此第二、釋所持得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「人能於中」至「為二大善也」者，述云：此第二、釋所持得也。

經曰「佛言其三惡」至「患而苦之」者，云述：此第三、釋邪婬。有二：初、釋所捨。有三：初、牒釋。又有三：此初、釋惡也。處者天，天者性。又妷(與一反)，樂也。唐者，虛也。眄者(眠見反)，《說文》「邪視也」。又下戾，五戾反，《說文》「恨視也」。睞(力代反)，《說文》「瞳子不正也」，《蒼頡篇》「內視也，傍視也」。細色者，好色也。態，古文㑷(他代反)，意恣也，謂能度人情狀也。結者，期也。師(所飢反)，四千人為軍，二千五百人為師，師十二匹馬也，五百人為旅也。強奪者，公然劫取。不道者，左道取物。貧無產業，故不自修業。唯外懷攝，故惡心在外。竊者私隱。趣者伺人不覺以求他物。舉之離本曰盜。擊者，司馬彪曰「擊動也」。恐者恐怖，熱者惱熱。苦具逼身曰迫，以威凌物曰愶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛言其三惡」至「患而苦之」者，云述：此第三、釋邪婬。有二：初、釋所捨。有三：初、牒釋。又有三：此初、釋惡也。處者天，天者性。又妷(與一反)，樂也。唐者，虛也。眄者(眠見反)，《說文》「邪視也」。又下戾，五戾反，《說文》「恨視也」。睞(力代反)，《說文》「瞳子不正也」，《蒼頡篇》「內視也，傍視也」。細色者，好色也。態，古文㑷(他代反)，意恣也，謂能度人情狀也。結者，期也。師(所飢反)，四千人為軍，二千五百人為師，師十二匹馬也，五百人為旅也。強奪者，公然劫取。不道者，左道取物。貧無產業，故不自修業。唯外懷攝，故惡心在外。竊者私隱。趣者伺人不覺以求他物。舉之離本曰盜。擊者，司馬彪曰「擊動也」。恐者恐怖，熱者惱熱。苦具逼身曰迫，以威凌物曰愶。

經曰「亦復不畏王法禁令」者，述云：此次、釋痛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「亦復不畏王法禁令」者，述云：此次、釋痛也。

經曰「如是之惡」至「痛不可言」者，述云：此後、釋燒也。著者，著同幽明也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「如是之惡」至「痛不可言」者，述云：此後、釋燒也。著者，著同幽明也。

經曰「是為三大惡」至「勤苦如是」者，述云：此第二、結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「是為三大惡」至「勤苦如是」者，述云：此第二、結也。

經曰「譬如大火焚燒人身」者，述云：此第三、顯過也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「譬如大火焚燒人身」者，述云：此第三、顯過也。

經曰「人能於中」至「為三大善也」者，述云：此第二、釋所持得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「人能於中」至「為三大善也」者，述云：此第二、釋所持得也。

經曰「佛言其四惡」至「常懷憍」者，述云：此第四、釋妄語。有二：初、釋所離。有三：初、牒釋。有三：此初、釋惡也。傍者夫婦。易，神致反，輕侮也。蹇(居免反)，《左傳》「偃蹇，驕傲也」，《廣雅》「大嬌也」，謂自高大貌也。《釋名》云「偃，偃息而臥，不執事也」。蹇，跛蹇也，痛不能作事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛言其四惡」至「常懷憍」者，述云：此第四、釋妄語。有二：初、釋所離。有三：初、牒釋。有三：此初、釋惡也。傍者夫婦。易，神致反，輕侮也。蹇(居免反)，《左傳》「偃蹇，驕傲也」，《廣雅》「大嬌也」，謂自高大貌也。《釋名》云「偃，偃息而臥，不執事也」。蹇，跛蹇也，痛不能作事也。

經曰「如是眾惡」至「無所復依」者，述云：此次、釋痛也。天神，即護世天，錄其作惡，奏上帝釋，記在惡籍，故云記識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「如是眾惡」至「無所復依」者，述云：此次、釋痛也。天神，即護世天，錄其作惡，奏上帝釋，記在惡籍，故云記識。

經曰「壽命終盡」至「痛不可言」者，述云：此後、釋燒也。有說：名言種子在賴耶神，業種引生必有趣向，故云名籍在神明，即違自許護世天神奏上帝釋記在惡籍故。今即壽命盡時惡業所引，鬼神促攝將入惡道，逐其名籍往受苦報。頓者至也，從者處也，得者依也。有說：天道者即天下之道。恐非也。苦報未必在天下故。今即天者業也，惡業之道故。《瑜伽》亦云「業天」，蓋同此矣。自然者，明了狀。蹉(千阿反)跌(徒結反)，《通俗文》「失躡曰跌」，《廣雅》「差也，亦偃也」。業報運數終不參差故。即不違之義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「壽命終盡」至「痛不可言」者，述云：此後、釋燒也。有說：名言種子在賴耶神，業種引生必有趣向，故云名籍在神明，即違自許護世天神奏上帝釋記在惡籍故。今即壽命盡時惡業所引，鬼神促攝將入惡道，逐其名籍往受苦報。頓者至也，從者處也，得者依也。有說：天道者即天下之道。恐非也。苦報未必在天下故。今即天者業也，惡業之道故。《瑜伽》亦云「業天」，蓋同此矣。自然者，明了狀。蹉(千阿反)跌(徒結反)，《通俗文》「失躡曰跌」，《廣雅》「差也，亦偃也」。業報運數終不參差故。即不違之義。

經曰「是為四大惡」至「勤苦如是」者，述云：此第二、結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「是為四大惡」至「勤苦如是」者，述云：此第二、結也。

經曰「譬如大火焚燒人身」者，述云：此第三、顯過也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「譬如大火焚燒人身」者，述云：此第三、顯過也。

經曰「人能於中」至「為大善也」者，述云：此第二、釋所持得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「人能於中」至「為大善也」者，述云：此第二、釋所持得也。

經曰「佛言其五惡」至「飲食無度」者，述云：此第五、釋飲酒。有二：初、釋所離。有三：初、牒釋。有三：此初、釋惡。有二：此初、造惡也。徙倚者，猶徘徊也，又失所之狀，宜從初也。倚依音。辜(古胡反)，《爾雅》「罪也」。較苞學反粗略也。《廣雅》「明也見也」，謂較然易見也。位法師云「辜者罪也，較者直也，奪者盜也。貞罪直突，盜人財物以為快意。」未知較直出於何處？散者行也，振者惠也。損富補貧，賑亦同。慣串同也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛言其五惡」至「飲食無度」者，述云：此第五、釋飲酒。有二：初、釋所離。有三：初、牒釋。有三：此初、釋惡。有二：此初、造惡也。徙倚者，猶徘徊也，又失所之狀，宜從初也。倚依音。辜(古胡反)，《爾雅》「罪也」。較苞學反粗略也。《廣雅》「明也見也」，謂較然易見也。位法師云「辜者罪也，較者直也，奪者盜也。貞罪直突，盜人財物以為快意。」未知較直出於何處？散者行也，振者惠也。損富補貧，賑亦同。慣串同也。

經曰「肆心蕩逸」至「願令其死」者，述云：此後、惡過也。肆者申也。有說：魯扈是強直自用之志，抵突是觸誤侵陵之懷。未知從何？魯(力古反)，孔安國云「鈍也」，《方言》「何也」。扈(胡古反)，《漢書音義》曰「跋扈，自縱恣也」，薛綜曰「勇健貌」。又作虜扈，謂縱橫行也，虜人獲也，戰而俘獲也。六親者，有說：父親有三、母親有三，合有六親。或有引《世語》以申難定。應劭云「父母兄弟妻子」，王弼云「父母兄弟夫婦」。皆違持頌云「父之六親母之六親」。識當者，認也。有作「職當」。傳謂敢也。良恐訛之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「肆心蕩逸」至「願令其死」者，述云：此後、惡過也。肆者申也。有說：魯扈是強直自用之志，抵突是觸誤侵陵之懷。未知從何？魯(力古反)，孔安國云「鈍也」，《方言》「何也」。扈(胡古反)，《漢書音義》曰「跋扈，自縱恣也」，薛綜曰「勇健貌」。又作虜扈，謂縱橫行也，虜人獲也，戰而俘獲也。六親者，有說：父親有三、母親有三，合有六親。或有引《世語》以申難定。應劭云「父母兄弟妻子」，王弼云「父母兄弟夫婦」。皆違持頌云「父之六親母之六親」。識當者，認也。有作「職當」。傳謂敢也。良恐訛之。

經曰「如是世人」至「意不開解」者，述云：此次、釋痛也。僥(五彫古遶二反)，徼遇也，謂求親遇也。倖(胡耿反)，非其所得而謂得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「如是世人」至「意不開解」者，述云：此次、釋痛也。僥(五彫古遶二反)，徼遇也，謂求親遇也。倖(胡耿反)，非其所得而謂得也。

經曰「大命將終」至「痛不可言」者，述云：此後、釋燒也。命是天地壽三大中之一，故云大。窈窕者，幽冥貌。浩浩者，大水貌。茫茫者，冥昧貌。數者，理數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「大命將終」至「痛不可言」者，述云：此後、釋燒也。命是天地壽三大中之一，故云大。窈窕者，幽冥貌。浩浩者，大水貌。茫茫者，冥昧貌。數者，理數。

經曰「是為五大惡」至「勤苦如是」者，述云：此第二、結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「是為五大惡」至「勤苦如是」者，述云：此第二、結也。

經曰「譬如大火焚燒人身」，述云：此第三、顯過也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「譬如大火焚燒人身」，述云：此第三、顯過也。

經曰「人能於中」至「為大善也」者，述云：此第二、釋所持得也。副者，助也稱也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「人能於中」至「為大善也」者，述云：此第二、釋所持得也。副者，助也稱也。

經曰「佛告彌勒」至「展轉相生」者，述云：第三、總釋。有二：初、總釋所離；後、總釋所得。初又有二：此初、總標也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告彌勒」至「展轉相生」者，述云：第三、總釋。有二：初、總釋所離；後、總釋所得。初又有二：此初、總標也。

經曰「但作眾惡」至「示眾見之」者，述云：此後、別釋。有二：此初、從惡生痛燒也。作眾惡者，即五惡。入惡趣者，即五燒。被殃病者，即五痛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「但作眾惡」至「示眾見之」者，述云：此後、別釋。有二：此初、從惡生痛燒也。作眾惡者，即五惡。入惡趣者，即五燒。被殃病者，即五痛。

經曰「身死隨行」至「自相燋然」者，述云：此後、從燒生惡痛。有三：此初、五燒也。行者，業也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「身死隨行」至「自相燋然」者，述云：此後、從燒生惡痛。有三：此初、五燒也。行者，業也。

經曰「至其久後」至「隨以磨滅」者，述云：此次、從燒生惡也。省者，察也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「至其久後」至「隨以磨滅」者，述云：此次、從燒生惡也。省者，察也。

經曰「身坐勞苦」至「痛哉可傷」者，述云：此後、從惡生痛也。坐，亦由也受也。苦增不止，故云久大劇。業果之理更無作者，故云天道施張。造惡必彰，故自糺舉。糺，亦糾(唐由反)，《決疑》云「三合繩也」。非此中意。今約也限也。糺是古體也。身當法網，故云綱紀羅網。貴賤勿不從法，故上下相應。罪者歸之，無人伴送，故云煢。忪忪者，怱也。煢，古文儝𭜿同，臣營反，獨也單也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「身坐勞苦」至「痛哉可傷」者，述云：此後、從惡生痛也。坐，亦由也受也。苦增不止，故云久大劇。業果之理更無作者，故云天道施張。造惡必彰，故自糺舉。糺，亦糾(唐由反)，《決疑》云「三合繩也」。非此中意。今約也限也。糺是古體也。身當法網，故云綱紀羅網。貴賤勿不從法，故上下相應。罪者歸之，無人伴送，故云煢。忪忪者，怱也。煢，古文儝𭜿同，臣營反，獨也單也。

經曰「佛語彌勒」至「佛皆哀之」者，述云：第二、釋所持。有二：此初、結彰己悲也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛語彌勒」至「佛皆哀之」者，述云：第二、釋所持。有二：此初、結彰己悲也。

經曰「以威神力」至「涅槃之道」者，述云：此後、正申化益也。滅惡就善者，令修世善。棄思受道者，修出世善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「以威神力」至「涅槃之道」者，述云：此後、正申化益也。滅惡就善者，令修世善。棄思受道者，修出世善。

經曰「佛言汝今」至「苦痛之道」者，述云：第四、勸人脩捨。有二：初、佛勸脩捨；後、彌勒領解。初又有三：初、以理正勸；次、舉現化勸；後、以化滅勸。初又有二：此初、正勸脩棄也。端守者，匡邪守正故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛言汝今」至「苦痛之道」者，述云：第四、勸人脩捨。有二：初、佛勸脩捨；後、彌勒領解。初又有三：初、以理正勸；次、舉現化勸；後、以化滅勸。初又有二：此初、正勸脩棄也。端守者，匡邪守正故。

經曰「汝等於是」至「無髮毛之惡」者，述云：此後、對歎令脩。有二：此初、對彌陀土歎勝令修也。施等六度，即自利得。轉化立善，即利他行。行善是也。正心齋戒，即止善也。此修難成，故於一日勝西方國百年之善。而稱讚云生彼國疾得無上菩提者，彼無時不修故。此修善時少，故不相違也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「汝等於是」至「無髮毛之惡」者，述云：此後、對歎令脩。有二：此初、對彌陀土歎勝令修也。施等六度，即自利得。轉化立善，即利他行。行善是也。正心齋戒，即止善也。此修難成，故於一日勝西方國百年之善。而稱讚云生彼國疾得無上菩提者，彼無時不修故。此修善時少，故不相違也。

經曰「於此修善」至「未甞寧息」者，述云：此後、對餘佛土歎勝令修也。即望上位所居勝土，挍量歎勝，令增修意。殆者，危也盡也。今此中意，存其俗語，言欺之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「於此修善」至「未甞寧息」者，述云：此後、對餘佛土歎勝令修也。即望上位所居勝土，挍量歎勝，令增修意。殆者，危也盡也。今此中意，存其俗語，言欺之也。

經曰「吾哀汝等」至「務修禮讓」者，述云：此第二、舉現化益以勸修。有二：此初、修善得益也。邑者，《周禮》「四井為邑，方二里也。九夫為井，方一里也」。《說文》「八家一井也」。聚落者，小鄉曰聚，《廣雅》「落，居也」，謂人所聚居也。厲(力制反)，疫厲也，人病相注也。《釋名》云「病氣流行中人也」。戈(居和反)，平頭戟，長十尺六寸，或六尺六寸也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「吾哀汝等」至「務修禮讓」者，述云：此第二、舉現化益以勸修。有二：此初、修善得益也。邑者，《周禮》「四井為邑，方二里也。九夫為井，方一里也」。《說文》「八家一井也」。聚落者，小鄉曰聚，《廣雅》「落，居也」，謂人所聚居也。厲(力制反)，疫厲也，人病相注也。《釋名》云「病氣流行中人也」。戈(居和反)，平頭戟，長十尺六寸，或六尺六寸也。

經曰「佛言我哀」至「無為之安」者，述云：此後、滅惡離苦也。滅五惡故獲五德，離痛燒故昇無為之安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛言我哀」至「無為之安」者，述云：此後、滅惡離苦也。滅五惡故獲五德，離痛燒故昇無為之安樂。

經曰「吾去世後」至「略言之耳」者，述云：此第三、以滅化損以勸修。有二：此初、彰去聖後損也。悉者，備也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「吾去世後」至「略言之耳」者，述云：此第三、以滅化損以勸修。有二：此初、彰去聖後損也。悉者，備也。

經曰「佛語彌勒」至「無得犯也」者，述云：此後、勸人使修也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛語彌勒」至「無得犯也」者，述云：此後、勸人使修也。

經曰「於是彌勒」至「不敢違失」者，述云：此第二、彌勒領解也。甚苦實爾者，領解。不敢違失者，奉行。不敢者，畏也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「於是彌勒」至「不敢違失」者，述云：此第二、彌勒領解也。甚苦實爾者，領解。不敢違失者，奉行。不敢者，畏也。

經曰「佛告阿難」至「無著無礙」者，述云：第三、褒貶得失令物脩棄。有五：此初、佛命阿難禮彌陀佛也。彌勒是影響眾之主，阿難為當機宜之首故。佛唯對此二大聖勸物令修淨土之因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告阿難」至「無著無礙」者，述云：第三、褒貶得失令物脩棄。有五：此初、佛命阿難禮彌陀佛也。彌勒是影響眾之主，阿難為當機宜之首故。佛唯對此二大聖勸物令修淨土之因。

經曰「於是阿難」至「聲聞之眾」者，述云：此第二、阿難承命禮佛以求見也。土是所居，眾是所化，故兼之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「於是阿難」至「聲聞之眾」者，述云：此第二、阿難承命禮佛以求見也。土是所居，眾是所化，故兼之也。

經曰「說是語已」至「唯見佛光」者，述云：此第三、彼佛放光應請令見。滉瀁者，積水貌，猶浩蕩也。汗者，熱氣所蒸液也(下旦反)。又污(烏臥反)，泥著物也。《說文》「穢也」，宜從初也。今言浩汗者，布水貌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「說是語已」至「唯見佛光」者，述云：此第三、彼佛放光應請令見。滉瀁者，積水貌，猶浩蕩也。汗者，熱氣所蒸液也(下旦反)。又污(烏臥反)，泥著物也。《說文》「穢也」，宜從初也。今言浩汗者，布水貌。

經曰「爾時阿難」至「亦復如是」者，述云：此第四、尋光備見彼土得失也。此眾見彼土，彼土見娑婆，明昧有異，如前已解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時阿難」至「亦復如是」者，述云：此第四、尋光備見彼土得失也。此眾見彼土，彼土見娑婆，明昧有異，如前已解。

經曰「爾時佛告」至「對曰已見」者，述云：此第五、彰彼失令求令捨。有二：此初、彰德令求。有三問答也。諸說淨土無天地異者，即違此文「從地以上至淨居天」。然帛延經云「即諸佛國中，從第一四天王，上至三十六天上，諸菩薩阿羅漢天人，皆復於虛空中大共作眾音伎樂」，下云則「第一四天王諸天人，第二忉利天上諸天人，第三天上諸天人，第四天上諸天人，第五天上諸天人，第六天上諸天人，第七梵天上諸天人，上至第十六天上諸天人，上至三十六天上諸天人」。支謙經亦云「即諸佛國中，從第一四天上至三十二天上諸天人」，後云「阿彌陀佛為諸菩薩阿羅漢說經。菩薩阿羅漢及諸天人民無央數，皆飛到阿彌陀佛所聞法歡喜。即第一四天王，第二忉利天，上至三十二天上諸天人，各持天上萬種自然之物來下，為阿彌陀佛作禮，供養佛及諸菩薩阿羅漢」。准此二經，諸世界中皆有三十六天及三十三天。雖復一本，譯家異故。依《密嚴經》有二十六天，謂六欲天、梵天有十、淨居有五、無色及有四無想天故。彼頌曰「欲色無色界，無想等天宮，佛超過彼已，而依密嚴住。」依《本業經》有二十八天，即欲界有六、禪各有四、淨居為一，不說無想，加大靜天及無色四也。依《華嚴經》有三十二天，謂六欲天、初禪有五、上三各四、淨居亦五，及四無色，不說無想故。總而言之，支謙本即同《華嚴》，故雖不說無想、大靜，有三十二。而帛延云三十六者，蓋是訛也。將其謙本撿帛延經，延經多訛故。雖有無色天，而依欲色住，更無別處故。今唯問乃至淨居所有莊嚴。雖有淨居天，而定性那含必不生淨土。而《密嚴》云「或生欲自在，及以色界天，乃至無想宮，阿迦尼吒處，空識無所有，非想非非想。如是諸地中，漸次除貪欲，住彼非究竟，尋來生密嚴」者，彼密嚴之土，既十地菩薩所生之處，故不相違。前文自云淨居諸天與阿加尼吒螺髻梵王同會一處，咸於此土佛及菩薩生希有心，故即知彼天生密嚴土，是菩薩也。傍論且止，應釋本文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時佛告」至「對曰已見」者，述云：此第五、彰彼失令求令捨。有二：此初、彰德令求。有三問答也。諸說淨土無天地異者，即違此文「從地以上至淨居天」。然帛延經云「即諸佛國中，從第一四天王，上至三十六天上，諸菩薩阿羅漢天人，皆復於虛空中大共作眾音伎樂」，下云則「第一四天王諸天人，第二忉利天上諸天人，第三天上諸天人，第四天上諸天人，第五天上諸天人，第六天上諸天人，第七梵天上諸天人，上至第十六天上諸天人，上至三十六天上諸天人」。支謙經亦云「即諸佛國中，從第一四天上至三十二天上諸天人」，後云「阿彌陀佛為諸菩薩阿羅漢說經。菩薩阿羅漢及諸天人民無央數，皆飛到阿彌陀佛所聞法歡喜。即第一四天王，第二忉利天，上至三十二天上諸天人，各持天上萬種自然之物來下，為阿彌陀佛作禮，供養佛及諸菩薩阿羅漢」。准此二經，諸世界中皆有三十六天及三十三天。雖復一本，譯家異故。依《密嚴經》有二十六天，謂六欲天、梵天有十、淨居有五、無色及有四無想天故。彼頌曰「欲色無色界，無想等天宮，佛超過彼已，而依密嚴住。」依《本業經》有二十八天，即欲界有六、禪各有四、淨居為一，不說無想，加大靜天及無色四也。依《華嚴經》有三十二天，謂六欲天、初禪有五、上三各四、淨居亦五，及四無色，不說無想故。總而言之，支謙本即同《華嚴》，故雖不說無想、大靜，有三十二。而帛延云三十六者，蓋是訛也。將其謙本撿帛延經，延經多訛故。雖有無色天，而依欲色住，更無別處故。今唯問乃至淨居所有莊嚴。雖有淨居天，而定性那含必不生淨土。而《密嚴》云「或生欲自在，及以色界天，乃至無想宮，阿迦尼吒處，空識無所有，非想非非想。如是諸地中，漸次除貪欲，住彼非究竟，尋來生密嚴」者，彼密嚴之土，既十地菩薩所生之處，故不相違。前文自云淨居諸天與阿加尼吒螺髻梵王同會一處，咸於此土佛及菩薩生希有心，故即知彼天生密嚴土，是菩薩也。傍論且止，應釋本文。

經曰「彼國人民」至「亦皆自然」者，述云：此後、顯彼土失令厭令捨。有二：初、彰彼胎生之失；後、勸發脩捨之意。初又有四：此初、寄問彰彼胎生之果也。百由旬者，即下輩疑佛所生之宮。五百由旬者，即中輩疑智所止之宮。而帛謙經若中若下皆云二千里城者，蓋是略舉不盡之言。不爾，中下輩應無參差，故此文為勝。量之大小，思之可會。五百歲，即此方年數故。餘本皆云「於是間五百歲」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「彼國人民」至「亦皆自然」者，述云：此後、顯彼土失令厭令捨。有二：初、彰彼胎生之失；後、勸發脩捨之意。初又有四：此初、寄問彰彼胎生之果也。百由旬者，即下輩疑佛所生之宮。五百由旬者，即中輩疑智所止之宮。而帛謙經若中若下皆云二千里城者，蓋是略舉不盡之言。不爾，中下輩應無參差，故此文為勝。量之大小，思之可會。五百歲，即此方年數故。餘本皆云「於是間五百歲」也。

經曰「爾時慈氏」至「胎生化生」者，述云：此第二、對因顯果。有二：此初、問。即正問胎生之因兼其化生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時慈氏」至「胎生化生」者，述云：此第二、對因顯果。有二：此初、問。即正問胎生之因兼其化生也。

經曰「佛告慈氏」至「謂之胎生」者，唯總別違理，過同前解。良亦次第乖諸論故。有說：佛智即總標，四智區故。大圓鏡智名不思議智，平等性智名不可稱智，妙觀察智名大乘廣智，成所作智名無等無倫最上勝智。此亦不然。後之四智如其次第，鏡等四智隨順聖教，不應四智皆名佛智故。平等、妙觀二智，心品菩薩亦得故。故此五智如其次第，彼《佛地經》中五法是也。清淨法界名為佛智，智處智性皆名智故。有疑彌陀雖有弘誓，眾生萬品，頗能接引十方天人令生彼國？故云不了佛智。彌陀既證一真法界，無德不圓、諸患悉盡。盡當際而不竭，稱本願而迎接，故有緣眾生皆生彼土。不可以疑網經懷也。大圓鏡智名不思議智，有聞經說「善惡罪福重者先引」，便疑稱念彌陀佛名必生彼土，言恒作諸惡惡心深重，不應十念相續微善能滅諸罪，而往生彼，入正定聚畢不退轉。故云不了不思議智。不思議智有大威力，非思量境故。汝不聞乎，一面之鏡無像不現，詎疑一智力消諸罪障？又如毫毛萬斤，少火能焚，故十念稱佛，念別能除八十億劫生死之罪，往生淨土有何可怪也。平等性智名不可稱智。有聞佛智於法懸絕，懷疑而言，名必相待。待不覺而名覺，有何懸絕念獲多福？今釋此疑，顯佛有不可稱智。平等性智證二空理，境智平等玄絕稱說，而以名遣名而詮玄旨，悟旨者亡言。境既不可稱，智可言不可稱，不可稱故念者福多。由此不可疑網在懷。妙觀察智名大乘廣智。有聞念佛皆得往生，而起疑言，過現諸佛雖復無量，濟生不盡。一佛能度眾生盡，不應更有餘佛化生。如何念彌陀佛者皆生彼土？故云不了大乘廣智。妙觀察智常含智悲於諸有緣，無不運載而入涅槃。但諸眾生各有所屬，屬者雖盡，不屬猶在，故更有餘佛出世化益。由此念佛皆生淨土，意在茲也。成所作名無等無倫最上勝智。有聞如來不答十四不可記事，便疑於佛不能遍知一切諸法。既無勝用，念有何福？故云不了無等倫智。成所作智遍緣六塵，不同凡夫故云無等。雖達萬境常在妙定，非如二乘入出不同，故云無倫。二障都盡，發三業化，作四記論，非諸菩薩之所能為，故云最上勝。最上勝者，如其次第簡三祇劫故。如來答難必有利益，答十四事唯有戲論，知而不答，故念之者福定非少。由此疑佛智，雖生彼國而在邊地不被聖化，事若胎生，宜之應捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告慈氏」至「謂之胎生」者，唯總別違理，過同前解。良亦次第乖諸論故。有說：佛智即總標，四智區故。大圓鏡智名不思議智，平等性智名不可稱智，妙觀察智名大乘廣智，成所作智名無等無倫最上勝智。此亦不然。後之四智如其次第，鏡等四智隨順聖教，不應四智皆名佛智故。平等、妙觀二智，心品菩薩亦得故。故此五智如其次第，彼《佛地經》中五法是也。清淨法界名為佛智，智處智性皆名智故。有疑彌陀雖有弘誓，眾生萬品，頗能接引十方天人令生彼國？故云不了佛智。彌陀既證一真法界，無德不圓、諸患悉盡。盡當際而不竭，稱本願而迎接，故有緣眾生皆生彼土。不可以疑網經懷也。大圓鏡智名不思議智，有聞經說「善惡罪福重者先引」，便疑稱念彌陀佛名必生彼土，言恒作諸惡惡心深重，不應十念相續微善能滅諸罪，而往生彼，入正定聚畢不退轉。故云不了不思議智。不思議智有大威力，非思量境故。汝不聞乎，一面之鏡無像不現，詎疑一智力消諸罪障？又如毫毛萬斤，少火能焚，故十念稱佛，念別能除八十億劫生死之罪，往生淨土有何可怪也。平等性智名不可稱智。有聞佛智於法懸絕，懷疑而言，名必相待。待不覺而名覺，有何懸絕念獲多福？今釋此疑，顯佛有不可稱智。平等性智證二空理，境智平等玄絕稱說，而以名遣名而詮玄旨，悟旨者亡言。境既不可稱，智可言不可稱，不可稱故念者福多。由此不可疑網在懷。妙觀察智名大乘廣智。有聞念佛皆得往生，而起疑言，過現諸佛雖復無量，濟生不盡。一佛能度眾生盡，不應更有餘佛化生。如何念彌陀佛者皆生彼土？故云不了大乘廣智。妙觀察智常含智悲於諸有緣，無不運載而入涅槃。但諸眾生各有所屬，屬者雖盡，不屬猶在，故更有餘佛出世化益。由此念佛皆生淨土，意在茲也。成所作名無等無倫最上勝智。有聞如來不答十四不可記事，便疑於佛不能遍知一切諸法。既無勝用，念有何福？故云不了無等倫智。成所作智遍緣六塵，不同凡夫故云無等。雖達萬境常在妙定，非如二乘入出不同，故云無倫。二障都盡，發三業化，作四記論，非諸菩薩之所能為，故云最上勝。最上勝者，如其次第簡三祇劫故。如來答難必有利益，答十四事唯有戲論，知而不答，故念之者福定非少。由此疑佛智，雖生彼國而在邊地不被聖化，事若胎生，宜之應捨。

經曰「若有眾生」至「具足成就」者，述云：此後、兼答化生因果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「若有眾生」至「具足成就」者，述云：此後、兼答化生因果也。

經曰「復次慈氏」至「智慧勝故」者，述云：此第三、挍量顯劣。有二：此初、歎化生之勝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「復次慈氏」至「智慧勝故」者，述云：此第三、挍量顯劣。有二：此初、歎化生之勝也。

經曰「其胎生者」至「疑惑所致」者，述云：此次、顯胎生之劣也。惑者，執也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「其胎生者」至「疑惑所致」者，述云：此次、顯胎生之劣也。惑者，執也。

經曰「佛語彌勒」至「樂彼處不」者，述云：此第四、寄喻申過。有三：此初、立喻反問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛語彌勒」至「樂彼處不」者，述云：此第四、寄喻申過。有三：此初、立喻反問也。

經曰「對曰不也」至「欲自免出」者，述云：此次、彌勒順答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「對曰不也」至「欲自免出」者，述云：此次、彌勒順答也。

經曰「佛告彌勒」至「不樂彼處」者，述云：此第三、如來申過也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告彌勒」至「不樂彼處」者，述云：此第三、如來申過也。

經曰「若此眾生」至「修諸功德」者，述云：第二、勸令脩捨。有二：此初、正勸令修令捨也。識其本罪者，識本疑惑佛五智之罪，深自悔責，即離寶宮之處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「若此眾生」至「修諸功德」者，述云：第二、勸令脩捨。有二：此初、正勸令修令捨也。識其本罪者，識本疑惑佛五智之罪，深自悔責，即離寶宮之處故。

經曰「彌勒當知」至「無上智慧」者，述曰：此後、結勸修學也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「彌勒當知」至「無上智慧」者，述曰：此後、結勸修學也。

經曰「彌勒菩薩」至「彼佛國」者，述云：第四、重申大菩薩往生西方增其往生之意。有二：此初、問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「彌勒菩薩」至「彼佛國」者，述云：第四、重申大菩薩往生西方增其往生之意。有二：此初、問也。

經曰「佛告彌勒」至「皆當往生」者，述云：後、答。有二：此初、顯娑婆菩薩生彼土也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告彌勒」至「皆當往生」者，述云：後、答。有二：此初、顯娑婆菩薩生彼土也。

經曰「佛告彌勒」至「亦復如是」者，述云：此後、乘申餘方往生。有三：此初、總標也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告彌勒」至「亦復如是」者，述云：此後、乘申餘方往生。有三：此初、總標也。

經曰「其第一佛」至「皆當往生」者，述云：此次、別敘也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「其第一佛」至「皆當往生」者，述云：此次、別敘也。

經曰「佛語彌勒」至「略說之耳」者，述云：此後、類顯往生者多令增欣求之意也。敘十三國而通娑婆，故云十四。從初阿難問佛顏，終乎如來敘諸菩薩往生之屬，顯問答廣說分訖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛語彌勒」至「略說之耳」者，述云：此後、類顯往生者多令增欣求之意也。敘十三國而通娑婆，故云十四。從初阿難問佛顏，終乎如來敘諸菩薩往生之屬，顯問答廣說分訖。

經曰「佛語彌勒」至「持誦說行」者，述云：第三、聞說喜行分。有四：一、歎經勸學；二、彰說利益；三、示相令信；四、顯眾喜行。初又有五：此初、歎聞勸行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛語彌勒」至「持誦說行」者，述云：第三、聞說喜行分。有四：一、歎經勸學；二、彰說利益；三、示相令信；四、顯眾喜行。初又有五：此初、歎聞勸行也。

經曰「佛言吾今為諸眾生」至「復生疑惑」者，述云：此第二、勸物除疑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛言吾今為諸眾生」至「復生疑惑」者，述云：此第二、勸物除疑也。

經曰「當來之世」至「皆可得度」者，述云：此第三、歎經普濟也。有說：釋迦正法五百年、像法千年、末法萬歲，一切皆過，故云滅盡。法雖滅已，佛以慈悲憐苦眾生，獨留此經百歲濟度。此恐不然。非唯法住違諸聖教，事亦未盡故。今依《法住記》云「佛滅度時，以無上法付囑十六大阿羅漢并諸眷屬，令其護持，使不滅沒。及勅其身與諸施主作真福田，令彼施者得大果報。所謂賓頭盧等如是十六大阿羅漢，護持正法饒益有情。至此南贍部州人壽極長至於十歲，刀兵劫起爭相誅戮，佛法爾時當暫滅沒。刀兵劫後，人壽漸增至百歲位，此洲人等厭前刀兵殘害苦惱，復樂修善。時此十六大阿羅漢與諸眷屬復來人中，稱揚顯說無上正法，度無量眾令其出家，為諸有情作饒益事。如是乃至此洲人壽六萬歲時，無上正法流行世間熾然不息。後至人壽七萬歲時，無上正法方永滅沒。時此十六大阿羅漢與諸眷屬，於此洲地俱來集會，以神通力用諸七寶造窣堵波嚴麗高廣，釋迦如來所有遺身都集其內。爾時十六大阿羅漢與諸眷屬遶窣堵波，以香華持用供養，恭敬讚歎遶百千匝。瞻仰禮已，俱昇虛空，向窣堵波作如是言：『敬禮世尊釋迦如來應正等覺。我受教勅，護持正法及與天人作諸饒益。法藏已沒，有緣已周，今辭滅度。』說是語已，一時俱入無餘涅槃。聖先定願力火起焚身，如燈炎滅，骸骨無遺。時窣堵波便陷入地，至金輪際方乃停住。爾時世尊釋迦牟尼無上正法，於此三千大千世界永滅不現。從此無間，此佛土中有七萬俱胝獨覺一時出現，至人壽量八萬歲時，獨覺聖眾復皆滅沒，次後彌勒如來出世。」以此言之，當人壽七萬歲時，無上正法方永滅沒，故云經道滅盡。十六大聖取滅度時，窣堵波便陷入地。特者，獨也。《大涅槃經》廣顯佛性，聖教中深，逐聖人而先沒。此經唯開淨土，令人求生，濟凡中之要，故獨留百歲。機宜既異，沒滅前後不可致怪。所願皆得者，即留之利益也。法滅盡後，聞尚獲利往生淨土，況亦今聞者矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「當來之世」至「皆可得度」者，述云：此第三、歎經普濟也。有說：釋迦正法五百年、像法千年、末法萬歲，一切皆過，故云滅盡。法雖滅已，佛以慈悲憐苦眾生，獨留此經百歲濟度。此恐不然。非唯法住違諸聖教，事亦未盡故。今依《法住記》云「佛滅度時，以無上法付囑十六大阿羅漢并諸眷屬，令其護持，使不滅沒。及勅其身與諸施主作真福田，令彼施者得大果報。所謂賓頭盧等如是十六大阿羅漢，護持正法饒益有情。至此南贍部州人壽極長至於十歲，刀兵劫起爭相誅戮，佛法爾時當暫滅沒。刀兵劫後，人壽漸增至百歲位，此洲人等厭前刀兵殘害苦惱，復樂修善。時此十六大阿羅漢與諸眷屬復來人中，稱揚顯說無上正法，度無量眾令其出家，為諸有情作饒益事。如是乃至此洲人壽六萬歲時，無上正法流行世間熾然不息。後至人壽七萬歲時，無上正法方永滅沒。時此十六大阿羅漢與諸眷屬，於此洲地俱來集會，以神通力用諸七寶造窣堵波嚴麗高廣，釋迦如來所有遺身都集其內。爾時十六大阿羅漢與諸眷屬遶窣堵波，以香華持用供養，恭敬讚歎遶百千匝。瞻仰禮已，俱昇虛空，向窣堵波作如是言：『敬禮世尊釋迦如來應正等覺。我受教勅，護持正法及與天人作諸饒益。法藏已沒，有緣已周，今辭滅度。』說是語已，一時俱入無餘涅槃。聖先定願力火起焚身，如燈炎滅，骸骨無遺。時窣堵波便陷入地，至金輪際方乃停住。爾時世尊釋迦牟尼無上正法，於此三千大千世界永滅不現。從此無間，此佛土中有七萬俱胝獨覺一時出現，至人壽量八萬歲時，獨覺聖眾復皆滅沒，次後彌勒如來出世。」以此言之，當人壽七萬歲時，無上正法方永滅沒，故云經道滅盡。十六大聖取滅度時，窣堵波便陷入地。特者，獨也。《大涅槃經》廣顯佛性，聖教中深，逐聖人而先沒。此經唯開淨土，令人求生，濟凡中之要，故獨留百歲。機宜既異，沒滅前後不可致怪。所願皆得者，即留之利益也。法滅盡後，聞尚獲利往生淨土，況亦今聞者矣。

經曰是「佛語彌勒」至「無過此難」者，述云：此第四、歎聞而令敬重也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰是「佛語彌勒」至「無過此難」者，述云：此第四、歎聞而令敬重也。

經曰「是故我法」至「如法修行」者，述云：此第五、結勸修學也。我法者，即此經也。如是作者，即此經說彌陀隨願修行成身成智也。如是說者，上為眾生之所說也。如是教者，前教人令往生也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「是故我法」至「如法修行」者，述云：此第五、結勸修學也。我法者，即此經也。如是作者，即此經說彌陀隨願修行成身成智也。如是說者，上為眾生之所說也。如是教者，前教人令往生也。

經曰「爾時世尊」至「正覺之心」者，述云：第二、彰說利益。有三：此初、發願益也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時世尊」至「正覺之心」者，述云：第二、彰說利益。有三：此初、發願益也。

經曰「萬二千那由他人」至「漏盡意解」者，述云：此次、聲聞益也。法眼淨者，即預流果也。漏盡者，障盡。意解者，智滿。眾聞此方穢惡可厭，故得聲聞之果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「萬二千那由他人」至「漏盡意解」者，述云：此次、聲聞益也。法眼淨者，即預流果也。漏盡者，障盡。意解者，智滿。眾聞此方穢惡可厭，故得聲聞之果。

經曰「四十億菩薩」至「當成正覺」者，述云：此後、菩薩利也。聞彌陀佛成德廣大，故得不退轉。聞此土多惡，誓欲濟度，故以弘誓德而自莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「四十億菩薩」至「當成正覺」者，述云：此後、菩薩利也。聞彌陀佛成德廣大，故得不退轉。聞此土多惡，誓欲濟度，故以弘誓德而自莊嚴。

經曰「爾時三千」至「芬芬而降」者，述云：此第三、示相令信也。芬芬者，亂墜之狀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時三千」至「芬芬而降」者，述云：此第三、示相令信也。芬芬者，亂墜之狀也。

經曰「佛說經已」至「靡不歡喜」者，述云：此第四、大眾喜行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛說經已」至「靡不歡喜」者，述云：此第四、大眾喜行也。

無量壽經連義述文贊卷下(終) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經連義述文贊卷下(終)

嗟乎此經而有幾疏。猶如佛陀而帶妙莊嚴乎。彼異珍妙工綺飾莊嚴。百千錯落張羅于外。則佛陀之德逾可仰。而群萌之信更固其根矣。此經也深妙測知難矣。然疏以翼之。則或裂疑網或洗拘泥。汲索玄旨之源而信根為之屢潤。疏也實是經之莊嚴。而世之一大觀者也。以故淨影作焉嘉祥作焉。義寂法位等諸名流皆作焉而興。大師窮工于茲。可謂殊勤矣。予曾憂此書流行之不遠。今採而校讎繡之于梓以張于世。世之擇法眼乞觀而仰焉。時元祿己卯臘月朔日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嗟乎此經而有幾疏。猶如佛陀而帶妙莊嚴乎。彼異珍妙工綺飾莊嚴。百千錯落張羅于外。則佛陀之德逾可仰。而群萌之信更固其根矣。此經也深妙測知難矣。然疏以翼之。則或裂疑網或洗拘泥。汲索玄旨之源而信根為之屢潤。疏也實是經之莊嚴。而世之一大觀者也。以故淨影作焉嘉祥作焉。義寂法位等諸名流皆作焉而興。大師窮工于茲。可謂殊勤矣。予曾憂此書流行之不遠。今採而校讎繡之于梓以張于世。世之擇法眼乞觀而仰焉。時元祿己卯臘月朔日。