無量壽經連義述文贊卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經連義述文贊卷中

釋璟興撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋璟興撰

經曰「顯現道意無量功德」者，述云：第二、申入道之教。有二：此初、修因之教也。顯菩薩發菩提心之意，令得發心。難無量德，使修行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「顯現道意無量功德」者，述云：第二、申入道之教。有二：此初、修因之教也。顯菩薩發菩提心之意，令得發心。難無量德，使修行故。

經曰「授菩薩記成等正覺」者，述云：此後：獲果之教也。「授菩薩記」者，即論云「令得決定心」故。記者，識也別也。授者與也。聖說當果，令識因利，故云授記。「成等覺」者，即所記之果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「授菩薩記成等正覺」者，述云：此後：獲果之教也。「授菩薩記」者，即論云「令得決定心」故。記者，識也別也。授者與也。聖說當果，令識因利，故云授記。「成等覺」者，即所記之果也。

經曰「示現滅度」至「殖眾德本」者，述云，此第九、歸真利物也。如《攝論》化身滅度有六意：一、事究竟故；二、為除樂倒故；三、令捨輕慢故；四、為生渴仰故；五、為身精進故；六、欲速成就故。今示滅度，意亦在此。「拯濟無極」者，即益廣也。極，已也。「除漏殖本」者，即利備也。漏謂三漏，注泄為義，即生死之因。德謂福智，潤益為功，即涅槃之因。本亦因也。因佛現滅，眾生厭有，除生死因，忻寂以修涅槃之因，可謂利備故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「示現滅度」至「殖眾德本」者，述云，此第九、歸真利物也。如《攝論》化身滅度有六意：一、事究竟故；二、為除樂倒故；三、令捨輕慢故；四、為生渴仰故；五、為身精進故；六、欲速成就故。今示滅度，意亦在此。「拯濟無極」者，即益廣也。極，已也。「除漏殖本」者，即利備也。漏謂三漏，注泄為義，即生死之因。德謂福智，潤益為功，即涅槃之因。本亦因也。因佛現滅，眾生厭有，除生死因，忻寂以修涅槃之因，可謂利備故。

經曰「具足功德」至「普現道教」者，述云：此第三、雙結也。「具德難量」者，結其實德。「遊國顯教」者，結權德故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「具足功德」至「普現道教」者，述云：此第三、雙結也。「具德難量」者，結其實德。「遊國顯教」者，結權德故。

經曰「其所修行清淨無穢」者，述云：第二、就實以歎二利。有二：初、略歎；後、廣讚。初又有二：此初、別歎。又有四：初、歎自行淨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「其所修行清淨無穢」者，述云：第二、就實以歎二利。有二：初、略歎；後、廣讚。初又有二：此初、別歎。又有四：初、歎自行淨也。

經曰「譬如幻師」至「在意所為」者，述云：此第二、歎化善巧。有二：此初、喻也。菩薩顯化巧順物宜，可云幻師。所起化相如顯眾像，起化之德如本學明。化法即以習學為本，故云本。學之委善，故云學明了。學成起化，任意所為，故云在意所為。遠法師云「學成起用成在於心」，故云在意。任意化，故云所為。此恐非也。學未成亦在心，故今不存也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「譬如幻師」至「在意所為」者，述云：此第二、歎化善巧。有二：此初、喻也。菩薩顯化巧順物宜，可云幻師。所起化相如顯眾像，起化之德如本學明。化法即以習學為本，故云本。學之委善，故云學明了。學成起化，任意所為，故云在意所為。遠法師云「學成起用成在於心」，故云在意。任意化，故云所為。此恐非也。學未成亦在心，故今不存也。

經曰「此諸菩薩」至「皆悉普現」者，述云：此後、合也。諸菩薩者，即合幻師也。修學一切化物之法，故云學一切法，即合本學也。貫，通也。綜，集也。縷，詮也。練，陶也。即通穿群典、集括事理、詮表玄旨、陶委眾疑，故云貫綜縷練，即合明了也。智悲之境是權術所遊故云所住，解心安境無錯忘故云安諦，即合在意也。靡，無也。致，運也。於諸感處無不運化，故言靡不致化。又致即感致，令一切眾無不感化故。有經本云「靡不感化」，其義無違。即合所為也。物宜既萬品無相不現，故無數佛土皆悉普現，即却合現眾異像也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「此諸菩薩」至「皆悉普現」者，述云：此後、合也。諸菩薩者，即合幻師也。修學一切化物之法，故云學一切法，即合本學也。貫，通也。綜，集也。縷，詮也。練，陶也。即通穿群典、集括事理、詮表玄旨、陶委眾疑，故云貫綜縷練，即合明了也。智悲之境是權術所遊故云所住，解心安境無錯忘故云安諦，即合在意也。靡，無也。致，運也。於諸感處無不運化，故言靡不致化。又致即感致，令一切眾無不感化故。有經本云「靡不感化」，其義無違。即合所為也。物宜既萬品無相不現，故無數佛土皆悉普現，即却合現眾異像也。

經曰「未曾慢恣」者，述云：此第三、結自行淨也。於所修行生恭敬，故無慢；亦無間，故無恣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「未曾慢恣」者，述云：此第三、結自行淨也。於所修行生恭敬，故無慢；亦無間，故無恣。

經曰「愍傷眾生」者，述云：此第四、結化善巧也。愍謂慈愍，傷謂悲傷。傷愍眾生，故無相不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「愍傷眾生」者，述云：此第四、結化善巧也。愍謂慈愍，傷謂悲傷。傷愍眾生，故無相不現。

經曰「如是之法一切具足」者，述云：此後、總結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「如是之法一切具足」者，述云：此後、總結也。

經曰「菩薩經典」至「導御十方」者，述云：第二、廣歎。有四：一、依菩薩法修自分行；二、依如來法修勝分行；三、自分成德；四、勝進成德。此初也。典，常也。究，盡也。暢，申也通也。要，要道。妙。妙法也。於自分法究盡要道通申妙旨，故云究暢要妙，即自利也。殊德在懷、嘉響外流，無物不歎，故云名稱普至。導御，即利他也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「菩薩經典」至「導御十方」者，述云：第二、廣歎。有四：一、依菩薩法修自分行；二、依如來法修勝分行；三、自分成德；四、勝進成德。此初也。典，常也。究，盡也。暢，申也通也。要，要道。妙。妙法也。於自分法究盡要道通申妙旨，故云究暢要妙，即自利也。殊德在懷、嘉響外流，無物不歎，故云名稱普至。導御，即利他也。

經曰「無量諸佛」至「而皆已立」者，述云：第二、修勝分行。有二：此初、修內德也。行入佛境，故共護念，念善令生長、護惡使殄滅故。有說：所住即真法界，《攝論》所說十法界也。所立即神通力，《涅槃》云「能建大義」也。此恐不然。能建大義既大涅槃利物之義，必非自利故。有說：所住即空無相理，所立即十二分教。此亦不然。世俗之事應如勝義，亦佛所住故。有說：所住即證行，所立即教行，法界諸度是佛所立故。此亦不然。違《法華》佛自住大乘義故。大乘必通教理行果，諸度既行，應非所立故。今即佛所住者即二諦之旨，菩薩逐佛而既悟，故云已得住。大聖立者即三藏之詮，大士亦達詮之意趣，故云皆已立。佛與大聖，即言異體同，故互稱而已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「無量諸佛」至「而皆已立」者，述云：第二、修勝分行。有二：此初、修內德也。行入佛境，故共護念，念善令生長、護惡使殄滅故。有說：所住即真法界，《攝論》所說十法界也。所立即神通力，《涅槃》云「能建大義」也。此恐不然。能建大義既大涅槃利物之義，必非自利故。有說：所住即空無相理，所立即十二分教。此亦不然。世俗之事應如勝義，亦佛所住故。有說：所住即證行，所立即教行，法界諸度是佛所立故。此亦不然。違《法華》佛自住大乘義故。大乘必通教理行果，諸度既行，應非所立故。今即佛所住者即二諦之旨，菩薩逐佛而既悟，故云已得住。大聖立者即三藏之詮，大士亦達詮之意趣，故云皆已立。佛與大聖，即言異體同，故互稱而已。

經曰「如來道化」至「開導眾人」者，述云：此後、歎外化。有二：此初、化相也。菩薩普為影響助揚佛事故，道化能宣即說法同佛也。示行佛化故為菩薩師，即化物同佛也。深禪慧者，即化行同佛。禪止慧觀行雖眾多，要在此二故。開導眾人者，即利物同佛。開者令始學，導者令終熟故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「如來道化」至「開導眾人」者，述云：此後、歎外化。有二：此初、化相也。菩薩普為影響助揚佛事故，道化能宣即說法同佛也。示行佛化故為菩薩師，即化物同佛也。深禪慧者，即化行同佛。禪止慧觀行雖眾多，要在此二故。開導眾人者，即利物同佛。開者令始學，導者令終熟故。

經曰「通諸法性」至「明了諸國」者，述云：此後、化德也。有說：通諸法性者通法空理，達眾生相者達人空生真，明了諸國者達器界空。非也。離人法空更無別空故。若有別者，亦離二智應有別智故。有說：通諸法性是智正覺自在行，通達二諦法性故。達眾生相是眾生世間自在行，眾生種種體狀皆了達故。明了諸國是器世間自在行，初云通次言達後言明，言之左右。此亦不然，眾生外器應非世俗故。若世俗者，通二諦已更無所知故。今即通法性者，即法界無量行。達眾生相者，即眾生界無量行。明了諸國者，即世界無量行。所調伏界無量不攝，無種姓故。略不說調伏方便無量，即前善巧故不亦說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「通諸法性」至「明了諸國」者，述云：此後、化德也。有說：通諸法性者通法空理，達眾生相者達人空生真，明了諸國者達器界空。非也。離人法空更無別空故。若有別者，亦離二智應有別智故。有說：通諸法性是智正覺自在行，通達二諦法性故。達眾生相是眾生世間自在行，眾生種種體狀皆了達故。明了諸國是器世間自在行，初云通次言達後言明，言之左右。此亦不然，眾生外器應非世俗故。若世俗者，通二諦已更無所知故。今即通法性者，即法界無量行。達眾生相者，即眾生界無量行。明了諸國者，即世界無量行。所調伏界無量不攝，無種姓故。略不說調伏方便無量，即前善巧故不亦說。

經曰「供養諸佛」至「幻化之法」者，述云：第三、自分成德。有四：一、修之方便；二、修之成德；三、重辨起修；四、重申成德。初又有四：此初、自利修也。供養諸佛化如電光者，即福行也。善學無畏曉幻化者，即智行也。有說，欲供諸佛，化現其身，一念遍至疾如電光。簡邪取正故云善學，達正過邪故云無畏，統攝諸法故云網，即智方便也。亦見諸法非定有無，其性如幻，故云曉幻化，即智成就也。又於人不怯，故學無畏。於法能知，故曉幻化。有說：諸法雖非無而非有，故不見一法可畏。攝物不捨，故云學無畏網。雖復非有而非無，離有離無故云幻化。有說：如觀世音以無畏施網攝眾生，故云無畏網。三俱不然。善學若方便未達邪正，應非無畏故。諸法非有不見可畏，既亦非無可畏故。如其次第，今即現化供佛，雖忽遍至而不住，故如其電光。學無畏網者，即達詮之智。曉幻化法者，即悟旨之智。網者教也。即佛備四無畏，故云無畏。若理若事無不如幻，故云幻化。菩薩稱佛教之意，以達諸法言說自性不可得，故云善學曉了。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「供養諸佛」至「幻化之法」者，述云：第三、自分成德。有四：一、修之方便；二、修之成德；三、重辨起修；四、重申成德。初又有四：此初、自利修也。供養諸佛化如電光者，即福行也。善學無畏曉幻化者，即智行也。有說，欲供諸佛，化現其身，一念遍至疾如電光。簡邪取正故云善學，達正過邪故云無畏，統攝諸法故云網，即智方便也。亦見諸法非定有無，其性如幻，故云曉幻化，即智成就也。又於人不怯，故學無畏。於法能知，故曉幻化。有說：諸法雖非無而非有，故不見一法可畏。攝物不捨，故云學無畏網。雖復非有而非無，離有離無故云幻化。有說：如觀世音以無畏施網攝眾生，故云無畏網。三俱不然。善學若方便未達邪正，應非無畏故。諸法非有不見可畏，既亦非無可畏故。如其次第，今即現化供佛，雖忽遍至而不住，故如其電光。學無畏網者，即達詮之智。曉幻化法者，即悟旨之智。網者教也。即佛備四無畏，故云無畏。若理若事無不如幻，故云幻化。菩薩稱佛教之意，以達諸法言說自性不可得，故云善學曉了。

經曰「壞裂魔網解諸纏縛」者，述云：此第二、利他修也。魔網者，即天魔之教。纏縛者，即八纏三縛。有說：十纏四縛。於小乘宗雖有此義，非大乘故。即壞魔網令雖惡業，解纏縛而使絕煩惱故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「壞裂魔網解諸纏縛」者，述云：此第二、利他修也。魔網者，即天魔之教。纏縛者，即八纏三縛。有說：十纏四縛。於小乘宗雖有此義，非大乘故。即壞魔網令雖惡業，解纏縛而使絕煩惱故。

經曰「超越聲聞」至「無願三昧」者，述云，此第三、重辨自利也。超二乘地者，即對餘乘以顯勝。得空無相無願者，即直申行勝。初發大心尚過二乘，況亦久行，故云超越。欲入大涅槃，必三三昧為門，故偏說此三。如《瑜伽論》云「我法無故空，空故無相，無相故不可願求。」而有處云「空無願無相者，即共二乘行」，故不相違。有說：前教行、此證行，故有不同。非也。學無畏網雖可教行，而曉幻化應言證故。今即前是菩提之道，後是涅槃之門，故須再解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「超越聲聞」至「無願三昧」者，述云，此第三、重辨自利也。超二乘地者，即對餘乘以顯勝。得空無相無願者，即直申行勝。初發大心尚過二乘，況亦久行，故云超越。欲入大涅槃，必三三昧為門，故偏說此三。如《瑜伽論》云「我法無故空，空故無相，無相故不可願求。」而有處云「空無願無相者，即共二乘行」，故不相違。有說：前教行、此證行，故有不同。非也。學無畏網雖可教行，而曉幻化應言證故。今即前是菩提之道，後是涅槃之門，故須再解。

經曰「善立方便」至「而現滅度」者，述云：此第四、復辨利他也。方便雖多，此中方便即巧權之名。有說：善方便即意方便；示現三乘而滅度者即口方便；善立三乘，隨便度物，名善方便。說三乘因及滅度果名，顯示現滅故。此必不然。於下中乘而現滅度，既應化相，必不可言說二乘果。不爾，如何言現滅度而不言說故。有說：善立方便是口方便，示中下乘而現中下滅皆身方便。此亦不然。示現三乘，義已具足。亦言現滅度，應無用故。不爾，三乘有何不攝，亦說中下耶？故今即善立方便即意方便，隨順諸佛尋三乘化故。顯示三乘即口方便，分別一乘而說三乘，三乘亦即佛方便故。中下滅度，即身方便。緣覺名中、聲聞名下，即同法華中無二三之義。菩薩欲引不定二乘令趣佛乘，故於彼涅槃而現滅度，即同《攝論》「變化故云意」。《佛地經》曰「成所作智起三乘化、作四記論」，即其事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「善立方便」至「而現滅度」者，述云：此第四、復辨利他也。方便雖多，此中方便即巧權之名。有說：善方便即意方便；示現三乘而滅度者即口方便；善立三乘，隨便度物，名善方便。說三乘因及滅度果名，顯示現滅故。此必不然。於下中乘而現滅度，既應化相，必不可言說二乘果。不爾，如何言現滅度而不言說故。有說：善立方便是口方便，示中下乘而現中下滅皆身方便。此亦不然。示現三乘，義已具足。亦言現滅度，應無用故。不爾，三乘有何不攝，亦說中下耶？故今即善立方便即意方便，隨順諸佛尋三乘化故。顯示三乘即口方便，分別一乘而說三乘，三乘亦即佛方便故。中下滅度，即身方便。緣覺名中、聲聞名下，即同法華中無二三之義。菩薩欲引不定二乘令趣佛乘，故於彼涅槃而現滅度，即同《攝論》「變化故云意」。《佛地經》曰「成所作智起三乘化、作四記論」，即其事也。

經曰「亦無所作」至「得平等法」者，述云：第二、修之成德。有二：初、自利之德；後、利他之德。初又有四：此初、所得平等也。有說：三乘性空故無所作，不見別證三乘之果故無所有，達無性真以解諸法不生滅故不起不滅。非也。決定二乘既入無餘，不可定言即無別證故。又顯三乘故非無所作，現滅度故非無所有故。有說：無因可作故無所作，無果可有故無所有，無淨可起無染可滅故云平等。此亦不然。因有功能故非無所作，果藉緣有故非無所有故。今即無作無有者，即事平等也。不起不滅者，理平等也。無實作用故無所作，不能自生故無所有。淨法雖增，真不隨增，故云無起。染法雖滅，如不隨滅，故云不滅。諸法一相所謂無相，故云平等。於是證會，故亦云得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「亦無所作」至「得平等法」者，述云：第二、修之成德。有二：初、自利之德；後、利他之德。初又有四：此初、所得平等也。有說：三乘性空故無所作，不見別證三乘之果故無所有，達無性真以解諸法不生滅故不起不滅。非也。決定二乘既入無餘，不可定言即無別證故。又顯三乘故非無所作，現滅度故非無所有故。有說：無因可作故無所作，無果可有故無所有，無淨可起無染可滅故云平等。此亦不然。因有功能故非無所作，果藉緣有故非無所有故。今即無作無有者，即事平等也。不起不滅者，理平等也。無實作用故無所作，不能自生故無所有。淨法雖增，真不隨增，故云無起。染法雖滅，如不隨滅，故云不滅。諸法一相所謂無相，故云平等。於是證會，故亦云得。

經曰「具足成就」至「諸根智慧」者，述云：第二、所成眾多也。有說：初習名三昧，成就名總持。非也。佛地應無三昧，即違諸教故。今即總持雖通定慧，正是慧性故。百千三昧即總持所依，廣如《地經》。有說：諸根通即一切善法，別即信精進念定。非也。汎言善法，皆通有為諸法。有為善中雖有名根，無為必非故。又信精進等名諸根者，不應別說智慧故。既說三昧，即定別目，而有何因亦說定根？故今即諸根者，六根清淨。此諸菩薩位階十地，已得自在六根互用故。總持雖慧，慧未必持故、引導眾行故，須別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「具足成就」至「諸根智慧」者，述云：第二、所成眾多也。有說：初習名三昧，成就名總持。非也。佛地應無三昧，即違諸教故。今即總持雖通定慧，正是慧性故。百千三昧即總持所依，廣如《地經》。有說：諸根通即一切善法，別即信精進念定。非也。汎言善法，皆通有為諸法。有為善中雖有名根，無為必非故。又信精進等名諸根者，不應別說智慧故。既說三昧，即定別目，而有何因亦說定根？故今即諸根者，六根清淨。此諸菩薩位階十地，已得自在六根互用故。總持雖慧，慧未必持故、引導眾行故，須別說。

經曰「廣普寂定」至「菩薩法藏」者，述云：此第三、所證廣也。法藏者，即十萬法蘊。簡二乘藏，故云菩薩。即所證深也。有說：普定能證廣，一切法中不起妄想故。藏所證深，於真法藏能深入故。若爾，即違自許所證深廣名義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「廣普寂定」至「菩薩法藏」者，述云：此第三、所證廣也。法藏者，即十萬法蘊。簡二乘藏，故云菩薩。即所證深也。有說：普定能證廣，一切法中不起妄想故。藏所證深，於真法藏能深入故。若爾，即違自許所證深廣名義也。

經曰「得佛華嚴三昧」者，述云：此第四、所成奇勝也。佛地功德能嚴佛身，故云佛華嚴。入此三昧，現見諸方佛及佛土，故亦言得。即《華嚴》云「彼一三昧該攝法界，一切佛法悉入其中」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「得佛華嚴三昧」者，述云：此第四、所成奇勝也。佛地功德能嚴佛身，故云佛華嚴。入此三昧，現見諸方佛及佛土，故亦言得。即《華嚴》云「彼一三昧該攝法界，一切佛法悉入其中」也。

經曰「宣揚演說一切經典」者，述云：此第二、利他之德也。助佛揚化，故云宣揚。即簡如來，如來目演說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「宣揚演說一切經典」者，述云：此第二、利他之德也。助佛揚化，故云宣揚。即簡如來，如來目演說故。

經曰「住深定門」至「無不周遍」者，述云：第三、重辨起修。有二：此初、起自利修也。有說：深定者，起通所依理定。有說：一念周遍者，入定觀眾生。二俱不然。通既事德，所依之定必非理定故、覩無量佛應非一念故。如其次第，今即通所依定無境不觀，故云深定。覩諸佛者，即天眼通。一念遍者，即神境通。依此深定以發天眼，能見諸佛故攝行廣；亦起神通，一念遍至所覩佛土，攝福生智故起行疾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「住深定門」至「無不周遍」者，述云：第三、重辨起修。有二：此初、起自利修也。有說：深定者，起通所依理定。有說：一念周遍者，入定觀眾生。二俱不然。通既事德，所依之定必非理定故、覩無量佛應非一念故。如其次第，今即通所依定無境不觀，故云深定。覩諸佛者，即天眼通。一念遍者，即神境通。依此深定以發天眼，能見諸佛故攝行廣；亦起神通，一念遍至所覩佛土，攝福生智故起行疾。

經曰「濟諸劇難」至「開化一切」者，述云：此後、起利他修也。有說：二乘於救生即閑，菩薩即不閑。凡夫於修即閑，菩薩不閑。二乘凡夫於無上道即閑，菩薩即不閑。此皆不然。若如所言，應說懈怠精進故。閑即閑處，必非嬾惰故。有說：劇難有八，惡趣有三即三惡趣也；人間有四，一盲聾瘖瘂、二世智辯聰、三佛前佛後、四北俱盧洲。天上有一，謂無想天。故八難中，三塗為劇，菩薩濟之。人天苦微，故云諸閑。菩薩勤化，故云不閑。此亦不然。天上有一，即違餘經說非想天為第八難故。又人天難言諸閑者，有諸人天非難所攝，應非菩薩之所化故。有說：劇難者即八難也。此中阿鼻受苦無間故言不閑，餘七名閑。菩薩以能救名濟。此亦不然。應說餘七。說何名七？若說後七難名閑者，即七地獄應非不閑，閑所攝故。若說七地獄名閑者，即八寒獄亦非二攝，菩薩救濟應非遍故。今即八難名為劇難，兼非想天。更有業惑二種障者，名為不閑。若非八難及無二障，皆曰閑。菩薩大悲，皆能拔除，故亦云濟。真實際者，即所證也。二空真如更無過者，故云實際。菩薩大慈，分別其詮、開示其旨令證入，故云分別顯示。辯才智者，即發說之解，以得如來四無礙智，解諸義故。入眾言音者，即起說之言，以得解語言三昧，起諸說故。入者解也。辯才充內、巧言外發，無物不化，故云開化一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「濟諸劇難」至「開化一切」者，述云：此後、起利他修也。有說：二乘於救生即閑，菩薩即不閑。凡夫於修即閑，菩薩不閑。二乘凡夫於無上道即閑，菩薩即不閑。此皆不然。若如所言，應說懈怠精進故。閑即閑處，必非嬾惰故。有說：劇難有八，惡趣有三即三惡趣也；人間有四，一盲聾瘖瘂、二世智辯聰、三佛前佛後、四北俱盧洲。天上有一，謂無想天。故八難中，三塗為劇，菩薩濟之。人天苦微，故云諸閑。菩薩勤化，故云不閑。此亦不然。天上有一，即違餘經說非想天為第八難故。又人天難言諸閑者，有諸人天非難所攝，應非菩薩之所化故。有說：劇難者即八難也。此中阿鼻受苦無間故言不閑，餘七名閑。菩薩以能救名濟。此亦不然。應說餘七。說何名七？若說後七難名閑者，即七地獄應非不閑，閑所攝故。若說七地獄名閑者，即八寒獄亦非二攝，菩薩救濟應非遍故。今即八難名為劇難，兼非想天。更有業惑二種障者，名為不閑。若非八難及無二障，皆曰閑。菩薩大悲，皆能拔除，故亦云濟。真實際者，即所證也。二空真如更無過者，故云實際。菩薩大慈，分別其詮、開示其旨令證入，故云分別顯示。辯才智者，即發說之解，以得如來四無礙智，解諸義故。入眾言音者，即起說之言，以得解語言三昧，起諸說故。入者解也。辯才充內、巧言外發，無物不化，故云開化一切。

經曰「超過世間」至「度世之道」者，述云：第四、重申所成。有二：此初、成自德也。過世間者，申斷德成，過二死故。即《對法》云「過世間者，總顯煩惱解脫義」也。住度世道者，標智德成，并二智故。即《唯識》云「法駛流中任運轉故」。諦者安也，度者出也，即出世道之別名故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「超過世間」至「度世之道」者，述云：第四、重申所成。有二：此初、成自德也。過世間者，申斷德成，過二死故。即《對法》云「過世間者，總顯煩惱解脫義」也。住度世道者，標智德成，并二智故。即《唯識》云「法駛流中任運轉故」。諦者安也，度者出也，即出世道之別名故。

經曰「於一切萬物」至「為重擔」者，述云：此後、成化德也。由成智斷，遍於萬物，若變若化皆任意故，名為自在。庶者凡庶，類者品類，即眾生之總名。故有經本云「眾生類」也。宿無道根、現無信樂，不知感聖，故云不請。於是尚接引，況亦有請者，故云不請友。即經云「不待時義」也。群生者，即《勝鬘》中四種眾生，所謂無聞非法及求三乘者。有說：於四群中，初非法人，無感聖善，故云不請。非也。後三乘種，未必皆有感佛善故。初無聞人亦應有感，聖世善故。《華嚴》、《瑜伽》皆有此四，而後三種通定不定，初之一種無性有情，故人天善根應成就。菩薩荷此四群生為自重擔而成就，故云荷負。作不請友，皆該四群也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「於一切萬物」至「為重擔」者，述云：此後、成化德也。由成智斷，遍於萬物，若變若化皆任意故，名為自在。庶者凡庶，類者品類，即眾生之總名。故有經本云「眾生類」也。宿無道根、現無信樂，不知感聖，故云不請。於是尚接引，況亦有請者，故云不請友。即經云「不待時義」也。群生者，即《勝鬘》中四種眾生，所謂無聞非法及求三乘者。有說：於四群中，初非法人，無感聖善，故云不請。非也。後三乘種，未必皆有感佛善故。初無聞人亦應有感，聖世善故。《華嚴》、《瑜伽》皆有此四，而後三種通定不定，初之一種無性有情，故人天善根應成就。菩薩荷此四群生為自重擔而成就，故云荷負。作不請友，皆該四群也。

經曰「受持如來」至「常使不絕」者，述云：第四、重辨勝分修成德。有二：初、辨所修行；後、申所成德。初又有二：此初、自利修也。有說：甚深法藏即如來藏，暗障既除，顯在己心，故云受持。法界諸度即佛種性，護使離障、起善無間，名常不絕。此恐不然。如來藏性既是真體，必不可言受持法藏故。既言法藏，亦云受持，即知教法，非佛性也。今既受持佛教令久住世，有性之屬依之殖善，故常使不絕。即同《上生》云「汝善受持，莫斷佛種」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「受持如來」至「常使不絕」者，述云：第四、重辨勝分修成德。有二：初、辨所修行；後、申所成德。初又有二：此初、自利修也。有說：甚深法藏即如來藏，暗障既除，顯在己心，故云受持。法界諸度即佛種性，護使離障、起善無間，名常不絕。此恐不然。如來藏性既是真體，必不可言受持法藏故。既言法藏，亦云受持，即知教法，非佛性也。今既受持佛教令久住世，有性之屬依之殖善，故常使不絕。即同《上生》云「汝善受持，莫斷佛種」也。

經曰「興大悲」至「施諸黎庶」者，述云：此後、利他修。有三：此初、法也。大悲愍眾生者，即拔苦行。演慈辯授法眼者，即與樂行。辯者，即樂說之辯。以慈定心而說法，故云演慈辯。如說而行，必入聖地、得法眼淨，故云授法眼。法眼者，即慧眼，遂體之名也。悲定說法以拔三塗之苦，故云杜三趣。杜者，塞也。演慈辯而令修人天業，故云開善門。施諸黎庶，事父唯敬、於母亦愛，故慈若敬父，樂可尊故；悲如愛母，苦可愛故。於諸眾生視若自己者，此後合也。若己者，意在如自一子，即《涅槃》云「視諸眾生猶如一子」是也，慈悲怜傷皆如己子故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「興大悲」至「施諸黎庶」者，述云：此後、利他修。有三：此初、法也。大悲愍眾生者，即拔苦行。演慈辯授法眼者，即與樂行。辯者，即樂說之辯。以慈定心而說法，故云演慈辯。如說而行，必入聖地、得法眼淨，故云授法眼。法眼者，即慧眼，遂體之名也。悲定說法以拔三塗之苦，故云杜三趣。杜者，塞也。演慈辯而令修人天業，故云開善門。施諸黎庶，事父唯敬、於母亦愛，故慈若敬父，樂可尊故；悲如愛母，苦可愛故。於諸眾生視若自己者，此後合也。若己者，意在如自一子，即《涅槃》云「視諸眾生猶如一子」是也，慈悲怜傷皆如己子故。

經曰「一切善本」至「不可思議」者，述云：此第二、所成之德也。善本者，即福智之因。度者，至也。福智之行皆至菩提涅槃彼岸，故即因成也。獲佛功德者，即福德莊嚴。智慧聖明不可思議者，即智慧莊嚴果成是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「一切善本」至「不可思議」者，述云：此第二、所成之德也。善本者，即福智之因。度者，至也。福智之行皆至菩提涅槃彼岸，故即因成也。獲佛功德者，即福德莊嚴。智慧聖明不可思議者，即智慧莊嚴果成是也。

經曰「如是之等」至「一時來會」者，述云：此第四、總結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「如是之等」至「一時來會」者，述云：此第四、總結也。

經曰「爾時世尊」至「光顏巍巍」，述云：此第二、說經因起序也。諸根悅豫者，是喜悅相。有色五根皆顯喜悅，以表淨土快樂無間故。豫，亦作悆也。姿色清淨者，是無憂惱。色無慘慼，以表佛土無眾苦故。巍巍者即高大之稱，光顏者即該根色之總言，故重表彼土有樂無苦。姿者妙也。即帛謙皆云「面有九色、光數千百變，光色甚大明」也。有說：佛無有不定心，備諸根相好，身相復有何時不悅？但欲加來問故，因此表所說。非也。佛雖無憂喜而顯欣咲，詎備諸相好無顯喜悅？故今世尊顯喜悅者，彼佛所成行德可慶故、眾生獲利時將至故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時世尊」至「光顏巍巍」，述云：此第二、說經因起序也。諸根悅豫者，是喜悅相。有色五根皆顯喜悅，以表淨土快樂無間故。豫，亦作悆也。姿色清淨者，是無憂惱。色無慘慼，以表佛土無眾苦故。巍巍者即高大之稱，光顏者即該根色之總言，故重表彼土有樂無苦。姿者妙也。即帛謙皆云「面有九色、光數千百變，光色甚大明」也。有說：佛無有不定心，備諸根相好，身相復有何時不悅？但欲加來問故，因此表所說。非也。佛雖無憂喜而顯欣咲，詎備諸相好無顯喜悅？故今世尊顯喜悅者，彼佛所成行德可慶故、眾生獲利時將至故。

經曰「尊者阿難」至「長跪合掌」者，述云：第二、問答廣說分。有六：一、問佛顯相；二、審問所以；三、彰問自請；四、歎問勅許；五、阿難欲聞；六、如來廣說。初又有二：此初、申請問之儀也。聖旨者，即如來顯相之旨。以密加威，故云承旨。長跪者，即雙膝著地之號也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「尊者阿難」至「長跪合掌」者，述云：第二、問答廣說分。有六：一、問佛顯相；二、審問所以；三、彰問自請；四、歎問勅許；五、阿難欲聞；六、如來廣說。初又有二：此初、申請問之儀也。聖旨者，即如來顯相之旨。以密加威，故云承旨。長跪者，即雙膝著地之號也。

經曰「而白佛言」至「殊妙如今」者，述云：此後、正問顯相意。有三：初、申所見；次、唱所念；後、徵所為此初也。鏡光外照，名為影表，即同佛身光明外舒。外照之光顯影暢在鏡內，名為影裹。亦同所放之光還曜佛顏，故云表裹。即舉己所見也。未曾瞻者，怪今異昔。瞻，亦見也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「而白佛言」至「殊妙如今」者，述云：此後、正問顯相意。有三：初、申所見；次、唱所念；後、徵所為此初也。鏡光外照，名為影表，即同佛身光明外舒。外照之光顯影暢在鏡內，名為影裹。亦同所放之光還曜佛顏，故云表裹。即舉己所見也。未曾瞻者，怪今異昔。瞻，亦見也。

經曰「唯然大聖」至「奇特之法」者，述云：此第二、彰己所念也。遠法師云「雖有五念，初即總表，後四別申，故唯有四意。」即後四所念，在世所無，故云奇特。此恐不然。佛所住法，非此五念之所盡念，況亦四念，故不可總五而言四。若言奇特，故知總句者，如來之德亦無別指故、應非別念故。即今阿難略申五念，各有所標，此初念也。有說：唯者即專義，唱己專念故。非也。違諸世典應對之儀故。今即唯然者，應上之言也。汎言今日者，即簡往來之言。依神通輪所現之相，非唯異常亦無等者，故云奇特。即立世尊名之所以也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「唯然大聖」至「奇特之法」者，述云：此第二、彰己所念也。遠法師云「雖有五念，初即總表，後四別申，故唯有四意。」即後四所念，在世所無，故云奇特。此恐不然。佛所住法，非此五念之所盡念，況亦四念，故不可總五而言四。若言奇特，故知總句者，如來之德亦無別指故、應非別念故。即今阿難略申五念，各有所標，此初念也。有說：唯者即專義，唱己專念故。非也。違諸世典應對之儀故。今即唯然者，應上之言也。汎言今日者，即簡往來之言。依神通輪所現之相，非唯異常亦無等者，故云奇特。即立世尊名之所以也。

經曰「今日世雄住諸佛所住」者，述云：此第二念也。有說：所住者即大涅槃，諸佛同住故。佛於世間最為雄猛，故云世雄。非也。佛常住涅槃，非今日住故。今即如來住諸佛平等三昧，能制眾魔雄健之天，故住佛住為世雄名之因也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「今日世雄住諸佛所住」者，述云：此第二念也。有說：所住者即大涅槃，諸佛同住故。佛於世間最為雄猛，故云世雄。非也。佛常住涅槃，非今日住故。今即如來住諸佛平等三昧，能制眾魔雄健之天，故住佛住為世雄名之因也。

經曰「今日世眼住導師之行」者，述云：此第三念也。有說：四攝法是佛導師攝化之行，佛住此行能開世人令見正路，故名世眼。此亦非也。四攝之行雖復化物，而非眼義故。今即五眼名導師行，佛住五眼引導眾生更無過者故。以導師行以釋世眼之義也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「今日世眼住導師之行」者，述云：此第三念也。有說：四攝法是佛導師攝化之行，佛住此行能開世人令見正路，故名世眼。此亦非也。四攝之行雖復化物，而非眼義故。今即五眼名導師行，佛住五眼引導眾生更無過者故。以導師行以釋世眼之義也。

經曰「今日世英住最勝道」者，此第四念也。最勝道者，即大菩提四智心品。佛住四智，獨秀無匹，故從最勝道立世英之名也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「今日世英住最勝道」者，此第四念也。最勝道者，即大菩提四智心品。佛住四智，獨秀無匹，故從最勝道立世英之名也。

經曰「今日天尊行如來德」者，述云：此第五念也。天尊者，即第一義天，以解佛性不空義故。即唯佛所有不共佛法，名如來德，餘聖所無，故以如來德釋天尊之名。雖遠法師名德別解，今即以德釋名者，觀此經文順標釋義故。名者，世尊世雄等。德者，即奇特所住等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「今日天尊行如來德」者，述云：此第五念也。天尊者，即第一義天，以解佛性不空義故。即唯佛所有不共佛法，名如來德，餘聖所無，故以如來德釋天尊之名。雖遠法師名德別解，今即以德釋名者，觀此經文順標釋義故。名者，世尊世雄等。德者，即奇特所住等。

經曰「去來現佛」至「念諸佛耶」者，述云：第三、徵所為。有二：此初、念所為也。有說：去來現佛者，三世佛相念。佛佛相念者，十方佛相念。非也。離於三世，更無十方，佛亦不然故。今即舉三世佛相念，類此得無今如來念諸佛耶。耶者，即不定之言。測此佛念，諸佛未聽，敢專決故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「去來現佛」至「念諸佛耶」者，述云：第三、徵所為。有二：此初、念所為也。有說：去來現佛者，三世佛相念。佛佛相念者，十方佛相念。非也。離於三世，更無十方，佛亦不然故。今即舉三世佛相念，類此得無今如來念諸佛耶。耶者，即不定之言。測此佛念，諸佛未聽，敢專決故。

經曰「何故威神光光乃爾」者，述云：此後、徵所為也。光光者，即顯曜之狀也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「何故威神光光乃爾」者，述云：此後、徵所為也。光光者，即顯曜之狀也。

經曰「於是世尊」至「問威顏乎」者，述云：第二、佛審問所以也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「於是世尊」至「問威顏乎」者，述云：第二、佛審問所以也。

經曰「阿難白佛」至「問斯義耳」者，述云：此第三、阿難唱問所以也。理實雖承，如來加力而對諸天，故云自問。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「阿難白佛」至「問斯義耳」者，述云：此第三、阿難唱問所以也。理實雖承，如來加力而對諸天，故云自問。

經曰「佛言善哉」至「所問甚快」者，述云：第四、歎問勅許。有二：初、歎其所問；後、舉德勅許。初又有三：此初、總歎也。阿難所問稱機及法而合時宜，故云甚快。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛言善哉」至「所問甚快」者，述云：第四、歎問勅許。有二：初、歎其所問；後、舉德勅許。初又有三：此初、總歎也。阿難所問稱機及法而合時宜，故云甚快。

經曰「發深智慧」至「問斯慧義」者，述云：此次、別歎其問也。發深智慧者，歎問之智。真妙辯才者，歎問之言。愍念眾生者，歎問之意。有說：念佛五德，故發深智慧。歎佛住於五德，故云真妙辯才。此恐不然。念佛五德、歎佛五住，義無別故。念若不歎、歎若不念，皆非正理故。今即稱佛之五號，故發深智慧。將五住之德，歎五號之義，故真妙辯才。雖問五德，五德皆以智為主，故云問慧義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「發深智慧」至「問斯慧義」者，述云：此次、別歎其問也。發深智慧者，歎問之智。真妙辯才者，歎問之言。愍念眾生者，歎問之意。有說：念佛五德，故發深智慧。歎佛住於五德，故云真妙辯才。此恐不然。念佛五德、歎佛五住，義無別故。念若不歎、歎若不念，皆非正理故。今即稱佛之五號，故發深智慧。將五住之德，歎五號之義，故真妙辯才。雖問五德，五德皆以智為主，故云問慧義。

經曰「如來以無蓋大悲矜哀三界」者，述云：此後、別歎問利。有四：此初、彰佛悲憐也。有經本云「無盡大悲」，有人釋此，依內無盡法而生故。今即佛之大悲，更無覆蓋，故名無蓋。無蓋是正，不可須治。矜，亦憐也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「如來以無蓋大悲矜哀三界」者，述云：此後、別歎問利。有四：此初、彰佛悲憐也。有經本云「無盡大悲」，有人釋此，依內無盡法而生故。今即佛之大悲，更無覆蓋，故名無蓋。無蓋是正，不可須治。矜，亦憐也。

經曰「所以出興」至「真實之利」者，述云：此第二、彰佛利物也。光闡道教欲拯群萌者，辨教利物。光者廣也，闡者申也。慧以真實之利者，即理利物。慧者，施也。有別本云「普令群萌獲真法利」，義亦無違。如來所以出於世者，欲以教理利眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「所以出興」至「真實之利」者，述云：此第二、彰佛利物也。光闡道教欲拯群萌者，辨教利物。光者廣也，闡者申也。慧以真實之利者，即理利物。慧者，施也。有別本云「普令群萌獲真法利」，義亦無違。如來所以出於世者，欲以教理利眾生故。

經曰「無量億劫」至「時時乃出」者，述云：此第三、辨佛難值也。帛謙皆云「如世間有優曇樹，但有實無有華也，天下有佛乃有華出耳。」今言靈瑞華者，即存震旦之名。時時者，即希出之義，以善時出故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「無量億劫」至「時時乃出」者，述云：此第三、辨佛難值也。帛謙皆云「如世間有優曇樹，但有實無有華也，天下有佛乃有華出耳。」今言靈瑞華者，即存震旦之名。時時者，即希出之義，以善時出故。

經曰「今所問者」至「諸天人民」者。述云：此第四、正申問益也。即帛謙云「若問佛者，勝於供養一天阿羅漢辟支佛，布施諸天人民及蜎飛蠕動之類累劫，百千萬億倍矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「今所問者」至「諸天人民」者。述云：此第四、正申問益也。即帛謙云「若問佛者，勝於供養一天阿羅漢辟支佛，布施諸天人民及蜎飛蠕動之類累劫，百千萬億倍矣。」

經曰「阿難當知」至「無能遏絕」者，述云，第二、舉德勅許。有二：初、舉佛德以述成；後、勅許以答所問。初又有二：初、直述果勝；後、將因顯勝。初又有二：此初、述阿難所念也。如來正覺者，即奇特之法。其智難量者，即平等三昧發勝妙智故，以智難量述住佛住。多所導御者，即述導師行。有說：慧見無礙即如來德。非也。越述天尊之德，却成最勝道，無別所以故。今即慧見無礙者述最勝之道。無能遏絕者，即如來德。遏(阿達反)，壅也絕也。佛德既勝妙，不為餘聖之抑遏，故云無遏絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「阿難當知」至「無能遏絕」者，述云，第二、舉德勅許。有二：初、舉佛德以述成；後、勅許以答所問。初又有二：初、直述果勝；後、將因顯勝。初又有二：此初、述阿難所念也。如來正覺者，即奇特之法。其智難量者，即平等三昧發勝妙智故，以智難量述住佛住。多所導御者，即述導師行。有說：慧見無礙即如來德。非也。越述天尊之德，却成最勝道，無別所以故。今即慧見無礙者述最勝之道。無能遏絕者，即如來德。遏(阿達反)，壅也絕也。佛德既勝妙，不為餘聖之抑遏，故云無遏絕。

經曰「以一飡之力」至「光顏無異」者，述云：此後、述阿難所見也。一飡之力者，即施食之因。能住壽命乃至復過於此者，乘歎壽命。諸根悅豫乃至光顏無異者，正述所見。諸根悅豫者，即前所見。不以毀損者，辨其悅豫義。姿色不變者，即前姿色清淨，清淨即不變義故。光顏無異者，即前光顏巍巍，巍巍即無異義故。施食雖有五果，而唯述命色者，色是所現故、命是所依故。有說：不以毀損不變無異，皆辨常然。非也。若常然者，阿難不應言未曾覩妙如今故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「以一飡之力」至「光顏無異」者，述云：此後、述阿難所見也。一飡之力者，即施食之因。能住壽命乃至復過於此者，乘歎壽命。諸根悅豫乃至光顏無異者，正述所見。諸根悅豫者，即前所見。不以毀損者，辨其悅豫義。姿色不變者，即前姿色清淨，清淨即不變義故。光顏無異者，即前光顏巍巍，巍巍即無異義故。施食雖有五果，而唯述命色者，色是所現故、命是所依故。有說：不以毀損不變無異，皆辨常然。非也。若常然者，阿難不應言未曾覩妙如今故。

經曰「所以者何」至「而得自在」者，述云：此第二、以因顯勝也。定止也，慧觀也。究暢者，即究竟通暢之義。無極者，即廣遠無邊之名。所以如來得慧五德身三相者，即慧究竟故得所念五德，定究竟故得所現三相。因雖眾多，止觀二行是淨土路故，萬行所依導眾行故。說此二行，餘者兼也。二因既滿，無德不圓，故於諸果法而得自在，即安慧云「證得一切法自在」也。有說：定慧究竟無極，即心自在行。得諸法自在，即法自在行。善入一切法界門，無所不現故。非也。於一切法而得自在，若非果者，必非自在故。前解為善。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「所以者何」至「而得自在」者，述云：此第二、以因顯勝也。定止也，慧觀也。究暢者，即究竟通暢之義。無極者，即廣遠無邊之名。所以如來得慧五德身三相者，即慧究竟故得所念五德，定究竟故得所現三相。因雖眾多，止觀二行是淨土路故，萬行所依導眾行故。說此二行，餘者兼也。二因既滿，無德不圓，故於諸果法而得自在，即安慧云「證得一切法自在」也。有說：定慧究竟無極，即心自在行。得諸法自在，即法自在行。善入一切法界門，無所不現故。非也。於一切法而得自在，若非果者，必非自在故。前解為善。

經曰「阿難諦聽今為汝說」者，述云：此第二、勅許以答所問也。諦聽者，即勅其後心。為說者，即許其前請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「阿難諦聽今為汝說」者，述云：此第二、勅許以答所問也。諦聽者，即勅其後心。為說者，即許其前請。

經曰「對曰唯然願樂欲聞」者，述云：此第五、阿難欲聞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「對曰唯然願樂欲聞」者，述云：此第五、阿難欲聞也。

經曰「佛告阿難至無央數劫」者，述云：第六、如來廣說。有二：初、廣說如來淨土因果，即所行所成也；後、廣顯眾生往生因果，即所攝所益也。初又有二：初、說往淨土之因；後、說今佛土之果。初又有二：初、總標勝緣；後、別申勝行。初又有二：初、標遠緣；後、舒近緣。初又有三：此初、標時也。有說：至不可數名劫。西域數法，至六十轉即不可數故。非也。雖復可數，亦名劫故。亦違《華嚴》一百二十轉故。今即劫者是時之總名故。梵云阿僧祇，此云無央數。王逸云「央，盡也。」說文「鞅，頸靼也。」非此字體也。又鞅所以制牛馬也，宜從央也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告阿難至無央數劫」者，述云：第六、如來廣說。有二：初、廣說如來淨土因果，即所行所成也；後、廣顯眾生往生因果，即所攝所益也。初又有二：初、說往淨土之因；後、說今佛土之果。初又有二：初、總標勝緣；後、別申勝行。初又有二：初、標遠緣；後、舒近緣。初又有三：此初、標時也。有說：至不可數名劫。西域數法，至六十轉即不可數故。非也。雖復可數，亦名劫故。亦違《華嚴》一百二十轉故。今即劫者是時之總名故。梵云阿僧祇，此云無央數。王逸云「央，盡也。」說文「鞅，頸靼也。」非此字體也。又鞅所以制牛馬也，宜從央也。

經曰「錠光如來」至「次名處世」者，述云：此次、敘佛也。帛延經略舉三十六佛，多存此方之名，第三十二佛即印度名。故支謙經唯敘三十二佛，皆存梵音之號。今此法護，備標五十三佛。蓋翻譯之家意存廣略，不可致怪。錠光者，即謙云提惒竭羅也。有說：有足曰錠，無足曰燈。錠光、燃燈，一也。釋迦獲道記之主，故在初也。有彈此言：若爾，釋迦既先得授記，何在彌陀後而成道耶？若非後者，便違彌陀成佛已來十小劫故。遂申自意言：名之雖同，佛即異也。二俱不盡。若定一者，燃燈既出第二劫滿，必不能會彌陀成佛既十劫文故。若唯異者，亦違諸佛出世同名之屬故。今即錠光燃燈，亦同亦異。異即錠光雖復燃燈，非釋迦授記佛故。同即本釋迦前亦有燃燈，可錠光故。不應難言錠光若非釋迦獲道記佛，有何因緣錠光為初，而非餘佛者？從彼佛已來，五十四佛頻興世故云爾。從錠光來，漸有攝受淨土行故。由此錠光亦名燃燈，義亦無咎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「錠光如來」至「次名處世」者，述云：此次、敘佛也。帛延經略舉三十六佛，多存此方之名，第三十二佛即印度名。故支謙經唯敘三十二佛，皆存梵音之號。今此法護，備標五十三佛。蓋翻譯之家意存廣略，不可致怪。錠光者，即謙云提惒竭羅也。有說：有足曰錠，無足曰燈。錠光、燃燈，一也。釋迦獲道記之主，故在初也。有彈此言：若爾，釋迦既先得授記，何在彌陀後而成道耶？若非後者，便違彌陀成佛已來十小劫故。遂申自意言：名之雖同，佛即異也。二俱不盡。若定一者，燃燈既出第二劫滿，必不能會彌陀成佛既十劫文故。若唯異者，亦違諸佛出世同名之屬故。今即錠光燃燈，亦同亦異。異即錠光雖復燃燈，非釋迦授記佛故。同即本釋迦前亦有燃燈，可錠光故。不應難言錠光若非釋迦獲道記佛，有何因緣錠光為初，而非餘佛者？從彼佛已來，五十四佛頻興世故云爾。從錠光來，漸有攝受淨土行故。由此錠光亦名燃燈，義亦無咎。

經曰「如此諸佛皆悉已過」者，述云：此後、總結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「如此諸佛皆悉已過」者，述云：此後、總結也。

經曰「爾時次有」至「佛世尊」者，述云：此第二、近勝緣也。梵云樓夷亙羅，此云世自在王，於一切法得自在故。即別名也。佛德無量，名必無邊，故今略標自他利以立十號，即通號也。雖有十號，略為二例：初、自德名，即前五也。後、利物名，即後五也。自德之名亦有二對：一、道圓滅極對，即如來名道圓，應供名滅極故。二、因滿果圓對，即等正覺明行足名因滿，如其次第解行滿故；善逝名果圓，上昇不還故。利物之名亦有三對：一、總名別稱對，即前四是別、後一是總故。處物而無加，名世尊故。二、化智化心對，即世間解名化他智，無上調御名化他心故。三、化能化德對，即天人師名化他能，佛名化他德故。委悉釋此十號，廣如《瑜伽論》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時次有」至「佛世尊」者，述云：此第二、近勝緣也。梵云樓夷亙羅，此云世自在王，於一切法得自在故。即別名也。佛德無量，名必無邊，故今略標自他利以立十號，即通號也。雖有十號，略為二例：初、自德名，即前五也。後、利物名，即後五也。自德之名亦有二對：一、道圓滅極對，即如來名道圓，應供名滅極故。二、因滿果圓對，即等正覺明行足名因滿，如其次第解行滿故；善逝名果圓，上昇不還故。利物之名亦有三對：一、總名別稱對，即前四是別、後一是總故。處物而無加，名世尊故。二、化智化心對，即世間解名化他智，無上調御名化他心故。三、化能化德對，即天人師名化他能，佛名化他德故。委悉釋此十號，廣如《瑜伽論》。

經曰「時有國王」至「正真道意」者，述云：此第二、申勝行也。遠法師云「起行有二：從初盡頌，辨世間行，即地前所行也。法藏比丘說此頌以下，辨出世行，即地上所修也。」此恐不然。地上菩薩念念常修利諸眾生、淨佛國土，不應五劫專修受淨土行故。今即還有二：初、略說勝行；後、廣說勝行。初又有三：此初、聞法發心也。發無上道意者，即增發心故。不違《觀音授記》、《悲華經》。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「時有國王」至「正真道意」者，述云：此第二、申勝行也。遠法師云「起行有二：從初盡頌，辨世間行，即地前所行也。法藏比丘說此頌以下，辨出世行，即地上所修也。」此恐不然。地上菩薩念念常修利諸眾生、淨佛國土，不應五劫專修受淨土行故。今即還有二：初、略說勝行；後、廣說勝行。初又有三：此初、聞法發心也。發無上道意者，即增發心故。不違《觀音授記》、《悲華經》。

經曰「棄國捐王」至「與世超異」者，述云：此第二、出俗修道也。沙門者，即沙門那，義如前解。帛延云曇摩迦留，即法藏也。謙去留字，云作菩薩道，即《智論》法積菩薩也。高才勇哲者，即為人性行孤出於世，故云超異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「棄國捐王」至「與世超異」者，述云：此第二、出俗修道也。沙門者，即沙門那，義如前解。帛延云曇摩迦留，即法藏也。謙去留字，云作菩薩道，即《智論》法積菩薩也。高才勇哲者，即為人性行孤出於世，故云超異。

經曰「詣世自在王」至「長跪合掌」者，述云：此第三、歎佛起願。有三：初、身禮；次、語歎；後、自誓。此初也。稽者至也，首者頭也。至頭於地，以尊接足，故云稽首。三匝者，即標如來修三德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「詣世自在王」至「長跪合掌」者，述云：此第三、歎佛起願。有三：初、身禮；次、語歎；後、自誓。此初也。稽者至也，首者頭也。至頭於地，以尊接足，故云稽首。三匝者，即標如來修三德也。

經曰「以頌讚曰」者，述云：第二、語歎。有二：此初瑣文也。頌之言妙，亦攝多義，故以頌歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「以頌讚曰」者，述云：第二、語歎。有二：此初瑣文也。頌之言妙，亦攝多義，故以頌歎。

經曰「光顏巍巍」者，述云：此後、正歎。有四：一、別歎身業；二、別歎口業；三、別歎意業；四、總歎三業。初又有二：此初、標歎也。光巍巍者，標光勝也。顏巍巍者，標身勝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「光顏巍巍」者，述云：此後、正歎。有四：一、別歎身業；二、別歎口業；三、別歎意業；四、總歎三業。初又有二：此初、標歎也。光巍巍者，標光勝也。顏巍巍者，標身勝也。

經曰「威神無極」至「猶若聚墨」者，述云：此後、釋歎。有二：此初、歎光巍巍也。威神者，即光所依。無與等者者，對劣歎勝。若聚墨者，對事歎勝。有說：耀者五星。非也。即帛延云「其景不可及」，謂光之別目故。日月等光，對佛光明，猶若聚墨，在珂貝邊故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「威神無極」至「猶若聚墨」者，述云：此後、釋歎。有二：此初、歎光巍巍也。威神者，即光所依。無與等者者，對劣歎勝。若聚墨者，對事歎勝。有說：耀者五星。非也。即帛延云「其景不可及」，謂光之別目故。日月等光，對佛光明，猶若聚墨，在珂貝邊故。

經曰「如來顏容超世無倫」者，述云：此後、釋顏巍巍也。倫者匹也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「如來顏容超世無倫」者，述云：此後、釋顏巍巍也。倫者匹也。

經曰「正覺大音響流十方」者，述云：此第二、歎口業也。大音者，即語密之音。如來之聲更無過此，故云大音。響者，即顯了之音，逐宜而有分限發故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「正覺大音響流十方」者，述云：此第二、歎口業也。大音者，即語密之音。如來之聲更無過此，故云大音。響者，即顯了之音，逐宜而有分限發故。

經曰「戒聞精進」至「殊勝希有」者，述云：第三、歎意業。有二：初、歎業勝，即菩提品也；後、歎果勝，即果果斷也。初又有二：此初、歎涉事勝也。戒即業體，以思種故。聞精進等即業眷屬，餘不能齊，故云無侶。侶，亦匹也。佛德過餘，故云希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「戒聞精進」至「殊勝希有」者，述云：第三、歎意業。有二：初、歎業勝，即菩提品也；後、歎果勝，即果果斷也。初又有二：此初、歎涉事勝也。戒即業體，以思種故。聞精進等即業眷屬，餘不能齊，故云無侶。侶，亦匹也。佛德過餘，故云希有。

經曰「深諦善念」至「窮其涯底」者，述云：此後、歎證理勝也。諦者，審察。法海者，一真法界。即後得智深思諦觀稱真法界，故云善念。無分別智窮達深真盡其奧實，故云究涯底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「深諦善念」至「窮其涯底」者，述云：此後、歎證理勝也。諦者，審察。法海者，一真法界。即後得智深思諦觀稱真法界，故云善念。無分別智窮達深真盡其奧實，故云究涯底。

經曰「無明欲怒世尊永無」者，述云：此二、歎果勝也。三毒習盡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「無明欲怒世尊永無」者，述云：此二、歎果勝也。三毒習盡故。

經曰「人雄師子」至「震動大千」者，此第四、總歎三業也。功勳廣大者，歎意業果。勳，亦功也。智慧深妙者，歎意業用。即偏歎其勝，不盡之言，略戒聞等故。光明威相者，歎身業勝。震動大千者，歎正覺音。既有此勝妙之德，故可謂人雄師子神德無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「人雄師子」至「震動大千」者，此第四、總歎三業也。功勳廣大者，歎意業果。勳，亦功也。智慧深妙者，歎意業用。即偏歎其勝，不盡之言，略戒聞等故。光明威相者，歎身業勝。震動大千者，歎正覺音。既有此勝妙之德，故可謂人雄師子神德無量。

經曰「願我作佛」至「靡不解脫」者，述云：第三、自誓。有二：初、願求所歎，即十頌也；後、請佛作證，即三頌也。初又有二：初、正求所歎，即佛法身也；後、乘祈所依，即佛淨土也。初又有三：此求果也。有說：齊聖法王求佛自德，過生死等求利他德。非也。凡稱佛者，必備二利故。今即願我作佛齊聖法王者，願所獲德。過度生死靡不解脫者，願所棄也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「願我作佛」至「靡不解脫」者，述云：第三、自誓。有二：初、願求所歎，即十頌也；後、請佛作證，即三頌也。初又有二：初、正求所歎，即佛法身也；後、乘祈所依，即佛淨土也。初又有三：此求果也。有說：齊聖法王求佛自德，過生死等求利他德。非也。凡稱佛者，必備二利故。今即願我作佛齊聖法王者，願所獲德。過度生死靡不解脫者，願所棄也。

經曰「布施調意」至「智慧為上」者，述云：此第二、求因。有二：此初、求自利因，即六度也。施治慳悋，故云調意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「布施調意」至「智慧為上」者，述云：此第二、求因。有二：此初、求自利因，即六度也。施治慳悋，故云調意。

經曰「吾誓得佛」至「為作大安」者，述云：此後、願利他因也。舉果求因故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「吾誓得佛」至「為作大安」者，述云：此後、願利他因也。舉果求因故。

經曰「假令有佛」至「堅正不却」者，述云：此第三、歎願勝也。佛者即佛寶，大聖者僧。有說：供養斯等亦兼僧寶。非也，雖復斯等而言諸佛故、即知向上之等故。今即佛者所供養，大聖者能供養。無量大聖雖供多佛，而有邊故，不如求佛心不退還，以無邊故。却者，退也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「假令有佛」至「堅正不却」者，述云：此第三、歎願勝也。佛者即佛寶，大聖者僧。有說：供養斯等亦兼僧寶。非也，雖復斯等而言諸佛故、即知向上之等故。今即佛者所供養，大聖者能供養。無量大聖雖供多佛，而有邊故，不如求佛心不退還，以無邊故。却者，退也。

經曰「譬如恒沙」至「威神難量」者，述云：第二、淨土果。有三：此初、歎諸佛土也。光遍諸國者，即佛施光明莊嚴其國。威神難量者，即佛神通莊嚴其土。佛於彼土懃作化事，故云精進。現化算表，故云難量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「譬如恒沙」至「威神難量」者，述云：第二、淨土果。有三：此初、歎諸佛土也。光遍諸國者，即佛施光明莊嚴其國。威神難量者，即佛神通莊嚴其土。佛於彼土懃作化事，故云精進。現化算表，故云難量。

經曰「令我作佛」至「而無等雙」者，述云：此次、對求勝土也。國土者，即今極樂世界。第一者，即諸相莊嚴。奇妙者，即眾第一。道場者，即座第一。如泥洹者，即快樂第一。梵云匿縛南，唐云圓寂。言泥洹者，訛略也。彼土快樂可次涅槃，故以譬之。而無等雙者，國土第一。汎言第一者，即對下之稱，不爾便違《華嚴》，如前已說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「令我作佛」至「而無等雙」者，述云：此次、對求勝土也。國土者，即今極樂世界。第一者，即諸相莊嚴。奇妙者，即眾第一。道場者，即座第一。如泥洹者，即快樂第一。梵云匿縛南，唐云圓寂。言泥洹者，訛略也。彼土快樂可次涅槃，故以譬之。而無等雙者，國土第一。汎言第一者，即對下之稱，不爾便違《華嚴》，如前已說故。

經曰「我當哀愍」至「快樂安隱」者，述云：此第三、求淨土之意也。度脫一切者，即出穢域之利。心悅快樂者，即入淨土益。為此二利，故求土果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「我當哀愍」至「快樂安隱」者，述云：此第三、求淨土之意也。度脫一切者，即出穢域之利。心悅快樂者，即入淨土益。為此二利，故求土果。

經曰「幸佛信明」至「力精所欲」者，述云：第二、請佛作證。有二：此初、請世王佛證願不虛也。幸者願也，信者誠也，願佛誠明，所求不虛，必得果故。所欲者，功德法身、快樂淨土，於彼二果力勵精勤而修習，故云於彼力精。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「幸佛信明」至「力精所欲」者，述云：第二、請佛作證。有二：此初、請世王佛證願不虛也。幸者願也，信者誠也，願佛誠明，所求不虛，必得果故。所欲者，功德法身、快樂淨土，於彼二果力勵精勤而修習，故云於彼力精。

經曰「十方世尊」至「忍終不悔」者，述云：此後、請十方佛證行不悔也。對佛結誓，身止諸苦，勤忍不悔故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「十方世尊」至「忍終不悔」者，述云：此後、請十方佛證行不悔也。對佛結誓，身止諸苦，勤忍不悔故。

經曰「佛告阿難」至「廣宣經法」者，述云：第二、廣說勝行。有二：初、正辨修行；後、乘顯所修。初又有五：一、法藏請說；二、如來抑止；三、法藏重請；四、如來許說；五、辨修勝行。初又有二：此初、乘前正請也。發無上覺心者，即前願佛法身淨土之心也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告阿難」至「廣宣經法」者，述云：第二、廣說勝行。有二：初、正辨修行；後、乘顯所修。初又有五：一、法藏請說；二、如來抑止；三、法藏重請；四、如來許說；五、辨修勝行。初又有二：此初、乘前正請也。發無上覺心者，即前願佛法身淨土之心也。

經曰「我當修行」至「勤苦之本」者，述云：此後、申請說之意也。當修行者，即修行身土之因。攝妙土者，即欲得土果故。令成正覺者，即欲證身土果故。拔生死苦者，即欲利眾生故。生死者果，勤苦本者即因也。由因數受生死之苦，故云勤苦本。化諸眾生令生淨土，永絕生死因果之苦，故亦云拔。即如其次第所修所得所化之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「我當修行」至「勤苦之本」者，述云：此後、申請說之意也。當修行者，即修行身土之因。攝妙土者，即欲得土果故。令成正覺者，即欲證身土果故。拔生死苦者，即欲利眾生故。生死者果，勤苦本者即因也。由因數受生死之苦，故云勤苦本。化諸眾生令生淨土，永絕生死因果之苦，故亦云拔。即如其次第所修所得所化之也。

經曰「佛語阿難」至「汝自當知」者，述云：此第二、佛不許也。饒者，即釋自在之言。既發大願故，汝亦能知，即違請之言也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛語阿難」至「汝自當知」者，述云：此第二、佛不許也。饒者，即釋自在之言。既發大願故，汝亦能知，即違請之言也。

經曰「比丘白佛」至「成滿所願」者，述云：此第三、法藏重請也。弘者，廣大也。即地上聖行，其義廣深，非自境界，故須請之。而佛止言汝自知者，即地前所修，故不相違。有說：此中唯求淨土行，身因略無。非也。如來淨土即相違釋，如其次第身土行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「比丘白佛」至「成滿所願」者，述云：此第三、法藏重請也。弘者，廣大也。即地上聖行，其義廣深，非自境界，故須請之。而佛止言汝自知者，即地前所修，故不相違。有說：此中唯求淨土行，身因略無。非也。如來淨土即相違釋，如其次第身土行故。

經曰「爾時世自在王佛」至「而說經言」者，述云：第四、如來為說。有二：此初、總標許說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時世自在王佛」至「而說經言」者，述云：第四、如來為說。有二：此初、總標許說也。

經曰「譬如大海」至「何願不得」者，述云：此別申所說。有二：此初、寄喻勸修也。會，亦必也。剋者，遂也得也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「譬如大海」至「何願不得」者，述云：此別申所說。有二：此初、寄喻勸修也。會，亦必也。剋者，遂也得也。

經曰「於是世自在王佛」至「悉現與之」者，述云：此後、正答所請也。二百一十億佛土者，即通說淨穢諸佛之土故。天人善惡即諸土之因，國土粗妙即諸土之果。粗者麁也，故有本云「國土之麁妙」。攝身從土，故不別說。所以不唯說淨土因果而兼穢土者，欲令捨其惡麁而脩其善妙故。非唯為說，亦使現見，故應心現與，即帛謙云「樓夷亙羅佛說竟，曇摩迦便一其心，即得天眼徹視，悉自見二百一十億諸佛國中諸天人民之善惡、國土之好醜也。」又此諸土非隣次有，選擇何土，應機所欲而令見故。不爾，便違帛謙經中其佛即選擇二百一十億佛國土中諸天人民之善惡、國土之好醜故。不應難言：夫人所見光中諸土既無穢土，如何為法藏亦現惡麁者。機欲既異，聖應非一故。若不爾者，夫人既厭穢國以求淨處故，唯現所祈淨土之相而令攝受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「於是世自在王佛」至「悉現與之」者，述云：此後、正答所請也。二百一十億佛土者，即通說淨穢諸佛之土故。天人善惡即諸土之因，國土粗妙即諸土之果。粗者麁也，故有本云「國土之麁妙」。攝身從土，故不別說。所以不唯說淨土因果而兼穢土者，欲令捨其惡麁而脩其善妙故。非唯為說，亦使現見，故應心現與，即帛謙云「樓夷亙羅佛說竟，曇摩迦便一其心，即得天眼徹視，悉自見二百一十億諸佛國中諸天人民之善惡、國土之好醜也。」又此諸土非隣次有，選擇何土，應機所欲而令見故。不爾，便違帛謙經中其佛即選擇二百一十億佛國土中諸天人民之善惡、國土之好醜故。不應難言：夫人所見光中諸土既無穢土，如何為法藏亦現惡麁者。機欲既異，聖應非一故。若不爾者，夫人既厭穢國以求淨處故，唯現所祈淨土之相而令攝受。

經曰「時彼比丘」至「殊勝之願」者，述云：第五、正修勝行。有三：此初、覩相發願也。既見所求淨土之相，攝淨土願更轉深，故云超發勝願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「時彼比丘」至「殊勝之願」者，述云：第五、正修勝行。有三：此初、覩相發願也。既見所求淨土之相，攝淨土願更轉深，故云超發勝願。

經曰「其心寂靜」至「清淨之行」者，述云：此第二、依願修行也。有說：證智離相，故云寂靜。超過地前，故無能及者。非也。無分別智不可為事土因緣故，亦無可理而言地上行故。有說：淨土之行雖復眾多，唯有二類：一、緣事行，稱名念佛故；二、依理行，息攀緣故。初即稱彌陀名，故是極樂別行；後即通諸佛土行，所謂心寂無著是也。此亦不然。違即選心所欲願，便結得是二十四願經即奉行故。心所欲願既極樂土，必不可言是諸土通行故。今即欲現淨土必定為本故，其心寂靜，慧導其定，故云無所著。所謂心觀名淨土之業，即勝出世間善根方便故。一切世間無能及者，是無分別品之所由也。五劫思攝佛國行者，即後所得智之方便。有說：雖五劫而唯修一行，所謂其心寂靜志無所著。非也。願既四十八，行必非一故。即經於五劫修習彼土種種行也。此中有說：法藏即十住中之第六心，折法空位是也。有難此云：若第六既修淨土因，西方土中應無化主。皆不然也。若在第六心，應說攝取何位所修淨土行耶？又修土因便現淨土，諸佛化土無時不有故。如其次第，釋難非也。有說：法藏是八地已上菩薩也，發諸大願修淨土因是變易故。亦有難言：還成彼土無主之過。此亦皆非。八地菩薩念念普見無量佛土，必不可言見二百一十億土故。今即法藏蓋是十向滿位菩薩故，五劫修行淨土之因，初劫行滿故云攝取。不應難言：初地菩薩見百佛世界，如何法藏見爾許土。不相違者，加力所見，亦過上位故。初地菩薩若作加行，所見過此故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「其心寂靜」至「清淨之行」者，述云：此第二、依願修行也。有說：證智離相，故云寂靜。超過地前，故無能及者。非也。無分別智不可為事土因緣故，亦無可理而言地上行故。有說：淨土之行雖復眾多，唯有二類：一、緣事行，稱名念佛故；二、依理行，息攀緣故。初即稱彌陀名，故是極樂別行；後即通諸佛土行，所謂心寂無著是也。此亦不然。違即選心所欲願，便結得是二十四願經即奉行故。心所欲願既極樂土，必不可言是諸土通行故。今即欲現淨土必定為本故，其心寂靜，慧導其定，故云無所著。所謂心觀名淨土之業，即勝出世間善根方便故。一切世間無能及者，是無分別品之所由也。五劫思攝佛國行者，即後所得智之方便。有說：雖五劫而唯修一行，所謂其心寂靜志無所著。非也。願既四十八，行必非一故。即經於五劫修習彼土種種行也。此中有說：法藏即十住中之第六心，折法空位是也。有難此云：若第六既修淨土因，西方土中應無化主。皆不然也。若在第六心，應說攝取何位所修淨土行耶？又修土因便現淨土，諸佛化土無時不有故。如其次第，釋難非也。有說：法藏是八地已上菩薩也，發諸大願修淨土因是變易故。亦有難言：還成彼土無主之過。此亦皆非。八地菩薩念念普見無量佛土，必不可言見二百一十億土故。今即法藏蓋是十向滿位菩薩故，五劫修行淨土之因，初劫行滿故云攝取。不應難言：初地菩薩見百佛世界，如何法藏見爾許土。不相違者，加力所見，亦過上位故。初地菩薩若作加行，所見過此故。

經曰「阿難白佛」至「清淨之行」者，述云：此第三、逐難重解也。佛壽若短，不應五劫清淨行故。顯彼佛壽四十二劫，以釋此疑。有說彼壽多劫，劫盡之時眾生雖見劫盡所燒，其土安穩故。法積菩薩五劫修行清淨之因，即同《法華》云「眾生見所燒，我土安穩，天人常滿。」此恐不然。《法華》所說，論自釋云「報佛如來真實淨土」，即知彼土是他受用。他受用佛，壽必無量，不可言四十二劫故。今即四十二劫者，蓋歲數劫。故經五劫攝淨土行，非劫盡也。大通佛壽不可數劫尚非淨土，如何四十二劫可言淨土？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「阿難白佛」至「清淨之行」者，述云：此第三、逐難重解也。佛壽若短，不應五劫清淨行故。顯彼佛壽四十二劫，以釋此疑。有說彼壽多劫，劫盡之時眾生雖見劫盡所燒，其土安穩故。法積菩薩五劫修行清淨之因，即同《法華》云「眾生見所燒，我土安穩，天人常滿。」此恐不然。《法華》所說，論自釋云「報佛如來真實淨土」，即知彼土是他受用。他受用佛，壽必無量，不可言四十二劫故。今即四十二劫者，蓋歲數劫。故經五劫攝淨土行，非劫盡也。大通佛壽不可數劫尚非淨土，如何四十二劫可言淨土？

經曰「如是修已」至「清淨之行」者，述云：第二、申所修行。有二：初、申所修行；後、申修勝行。初又有六：一、法藏喟喟行；二、如來令說；三、誓法宣願；四、立誓自契；五、遂契現瑞；六、總以結歎。此初也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「如是修已」至「清淨之行」者，述云：第二、申所修行。有二：初、申所修行；後、申修勝行。初又有六：一、法藏喟喟行；二、如來令說；三、誓法宣願；四、立誓自契；五、遂契現瑞；六、總以結歎。此初也。

經曰「佛告比丘」至「無量大願」者，述云：此第二、佛勸說也。一切大眾者，即凡夫二乘。法藏若說己所發願，大眾皆同願生彼土，故云發起悅可。菩薩聞說亦同發願，故云修行。修行此願因緣故，致滿大願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告比丘」至「無量大願」者，述云：此第二、佛勸說也。一切大眾者，即凡夫二乘。法藏若說己所發願，大眾皆同願生彼土，故云發起悅可。菩薩聞說亦同發願，故云修行。修行此願因緣故，致滿大願也。

經曰「比丘白佛」至「當具說之」者，述云：第三、自宣發願。有二：此初、逐勸許說也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「比丘白佛」至「當具說之」者，述云：第三、自宣發願。有二：此初、逐勸許說也。

經曰「說我得佛」至「不取正覺」者，述云：此後、正申己願也。然法藏發願，三代經本頭數開合次第不同故。今將彼帛謙二十四對此法護四十八願，略製以釋名。弘誓之文，帛謙兩本經皆二十四，其意各異。帛延選此經中前二十四願，足寶鉢願為二十四願。支謙亦抄四十八中二十五願，更加寶鉢、彼佛眼耳神境三通，及以智辨為二十四故。又彼二經既抄出於四十八願，故次第亦異。此經第七、第十四、第十二、第十三、第十九、第二十二、第二十五，如次帛延第九、第十二、第十三、第十四、第十八、第二十、第二十四，故開合亦不同。合此二十三四為第二十二，七寶鉢願為第二十三，略無此第十八，彼第二十願此中無故。支謙二十四次第亦異。此經三十五、三十八、二十七、二十、十八、十九、三十二、十六、二十一、二十五、十三、十四、十五、二十八、三十三，如其次第，即彼前八、第十、第十一、第十五、第六、第十九、第二十、第二十一、第二十二、第二十三、第二十四，故開合亦異。合此二十三、二十四為第十三，合五、六、七為第二十二，故有無亦異。彼第十四寶鉢、第十七三通、第十八智辨，此經中無。此第二願，彼中無故。所以有此參差者，蓋梵本有備闕，故傳譯逐而脫落也。義推言之，即法護經應為指南。問：諸佛本誓為同為異？異即違《華嚴》云「一切諸佛悉具一切願滿，方得成佛」故。若同者，亦違藥師十二本願、彌陀四十八願故。答：無有一佛少一願行而成道者，故悉同也。然以對所化之機緣熟不同故，藥師佛於此土眾生十二大願救現在苦。緣既熟故，不說有四十八願。彌陀如來四十八願與未來樂，緣熟故不說有十二願。由此諸佛所有誓願雖有未必遂果，而法藏菩薩所發之願皆有成辦故。四十八願，略有三意：一、求佛身願也。二、求佛土願，即三十一、第三十二願也。三、利眾生願，即餘四十三也。以此三意釋四十八願之文，有七：一、初十一願，願攝眾生。二、次二願，願攝佛身。三、次三願，願攝眾生。四、次一願，願攝佛身。五、次十三願，願攝眾生。六、次二願，願攝佛土。七、後十六願，願攝眾生。初又有二：初之二願願離苦，後之九願願得樂。初又有二：此初、願無苦苦也。汎言願者，即悕求義，所謂設我得佛等。又言誓者，即邀制義，不取正覺是也。諸願若不滿，終不成佛故。假使願不滿而得成者，誓終不取故。所餘諸願皆有此二，應如理思。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「說我得佛」至「不取正覺」者，述云：此後、正申己願也。然法藏發願，三代經本頭數開合次第不同故。今將彼帛謙二十四對此法護四十八願，略製以釋名。弘誓之文，帛謙兩本經皆二十四，其意各異。帛延選此經中前二十四願，足寶鉢願為二十四願。支謙亦抄四十八中二十五願，更加寶鉢、彼佛眼耳神境三通，及以智辨為二十四故。又彼二經既抄出於四十八願，故次第亦異。此經第七、第十四、第十二、第十三、第十九、第二十二、第二十五，如次帛延第九、第十二、第十三、第十四、第十八、第二十、第二十四，故開合亦不同。合此二十三四為第二十二，七寶鉢願為第二十三，略無此第十八，彼第二十願此中無故。支謙二十四次第亦異。此經三十五、三十八、二十七、二十、十八、十九、三十二、十六、二十一、二十五、十三、十四、十五、二十八、三十三，如其次第，即彼前八、第十、第十一、第十五、第六、第十九、第二十、第二十一、第二十二、第二十三、第二十四，故開合亦異。合此二十三、二十四為第十三，合五、六、七為第二十二，故有無亦異。彼第十四寶鉢、第十七三通、第十八智辨，此經中無。此第二願，彼中無故。所以有此參差者，蓋梵本有備闕，故傳譯逐而脫落也。義推言之，即法護經應為指南。問：諸佛本誓為同為異？異即違《華嚴》云「一切諸佛悉具一切願滿，方得成佛」故。若同者，亦違藥師十二本願、彌陀四十八願故。答：無有一佛少一願行而成道者，故悉同也。然以對所化之機緣熟不同故，藥師佛於此土眾生十二大願救現在苦。緣既熟故，不說有四十八願。彌陀如來四十八願與未來樂，緣熟故不說有十二願。由此諸佛所有誓願雖有未必遂果，而法藏菩薩所發之願皆有成辦故。四十八願，略有三意：一、求佛身願也。二、求佛土願，即三十一、第三十二願也。三、利眾生願，即餘四十三也。以此三意釋四十八願之文，有七：一、初十一願，願攝眾生。二、次二願，願攝佛身。三、次三願，願攝眾生。四、次一願，願攝佛身。五、次十三願，願攝眾生。六、次二願，願攝佛土。七、後十六願，願攝眾生。初又有二：初之二願願離苦，後之九願願得樂。初又有二：此初、願無苦苦也。汎言願者，即悕求義，所謂設我得佛等。又言誓者，即邀制義，不取正覺是也。諸願若不滿，終不成佛故。假使願不滿而得成者，誓終不取故。所餘諸願皆有此二，應如理思。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此後、願無壞苦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此後、願無壞苦也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：第二、得樂願。有二：此初二願，願得身樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：第二、得樂願。有二：此初二願，願得身樂。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此後七願，願得心樂。有六：此初、願得宿命樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此後七願，願得心樂。有六：此初、願得宿命樂也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第二、願得天眼樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第二、願得天眼樂也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第三、願得天耳樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第三、願得天耳樂也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第五、願得神通樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第五、願得神通樂也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第六、願得漏盡樂。有二：此初、漏盡體也。想念者，即所知障。貪身者，即煩惱障。盡二障漏故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第六、願得漏盡樂。有二：此初、漏盡體也。想念者，即所知障。貪身者，即煩惱障。盡二障漏故。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此後、漏盡位也。十信以去皆名正定聚故。言住者，通正當之言也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此後、漏盡位也。十信以去皆名正定聚故。言住者，通正當之言也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：第二、願攝佛身。有二：此初、願光色也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：第二、願攝佛身。有二：此初、願光色也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此後、願長壽也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此後、願長壽也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：第三、願攝眾生。有三：此初、攝眷屬願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：第三、願攝眾生。有三：此初、攝眷屬願也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此次、得長壽願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此次、得長壽願也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此後、離譏嫌願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此後、離譏嫌願也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第四、攝法身願也。咨者讚也，嗟者歎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第四、攝法身願也。咨者讚也，嗟者歎也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：第五、攝眾生願。有二：初之四願，攝人天願；後之九願；攝菩薩願。初又有二：初、攝往生者；後、攝所生報。初又有三：此攝上品願也。有說：初下品、次上品、後中品。非也。非唯亂次第，亦違《觀經》不除五逆故。然彼經云「作五逆罪得生淨土」，違此願云「唯除五逆誹謗正法」故。從昔會釋，自成百家。有說：亦謗正法者，除唯造五逆者生。有難此言：彼經亦云「具諸不善」，若不謗法即不可言具諸不善，如何乃言唯造五逆得生淨土？此難非也。若謂彼經具諸不善故亦攝謗法者，即五逆應屬諸不善故，不須別說。今即應彈隨順及言合集之義而相違釋，相違釋者諍頭義故、罪既各別名亦別故。有說：此除不悔，彼之說悔。此亦不然。既十念中念別滅八十億劫生死之罪，應無悔與不悔別故；若更有別懺悔法者，即於下品下生文中都無故。有說：對未造者言除，對已造者說生。此亦不然。未造者尚除，況亦已造故。若已造令進故無此失者，未造應令退耶？有說：正五逆者除，五逆類者生。此亦不然。無有聖教說五逆類名五逆故，不可彼經五逆言類。有說：重心造者除，輕心造者生歟？此亦不然。誹謗正法必有輕重，不可唯言除不生故。有說：除即第三階造五逆者，生即第二階造逆者。此亦不然。眾生有三，非聖教故。設有聖說，亦違自許第三階人不行普法有逆無逆皆不得生。若如所言，應說唯除第三階，而言除逆唯有虛言故。有說：除者先遮，生者後開。此亦非也。先遮若實生，後開實應不生故。有說：未發菩提心造逆者除，已發菩提心作逆者生。此亦不然。已發菩提心若退失者，應如未發心不得生故。若不退心者，必不作逆故。有說：除即對佛說五逆罪決定故，生即對佛說五逆等皆不定故。此亦不然。不善順生後受業等，皆應例此五逆罪等便成大過故。有說：若宿世中無道機者，既作五逆，終無生理。其先發菩提心，雖復逢緣造五逆等，必生深悔，亦得往生，善趣之人有作五逆謗正法故。二文各談一，互不相違。此亦不然。宿世之言應無用故。現發菩提心，逢緣作逆，應亦生故。又彼善趣即十信故，作逆謗法，必無此理，前已說故。有說：一念念佛者除，十念念佛者生。此必非也。即違此云「乃至十念」故。有說：除者具十不具十悉不得生故，生者唯具十聲故。此亦不然。雖兼不具十聲，既亦申具十念，應如彼經不可除故。今即此經上三生中，必無作逆，故須除之。彼說下生雖作五逆，若備十念亦得生故，無違可釋，不應難言中品三生亦無作逆故。不須除者，發菩提心修諸功德 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：第五、攝眾生願。有二：初之四願，攝人天願；後之九願；攝菩薩願。初又有二：初、攝往生者；後、攝所生報。初又有三：此攝上品願也。有說：初下品、次上品、後中品。非也。非唯亂次第，亦違《觀經》不除五逆故。然彼經云「作五逆罪得生淨土」，違此願云「唯除五逆誹謗正法」故。從昔會釋，自成百家。有說：亦謗正法者，除唯造五逆者生。有難此言：彼經亦云「具諸不善」，若不謗法即不可言具諸不善，如何乃言唯造五逆得生淨土？此難非也。若謂彼經具諸不善故亦攝謗法者，即五逆應屬諸不善故，不須別說。今即應彈隨順及言合集之義而相違釋，相違釋者諍頭義故、罪既各別名亦別故。有說：此除不悔，彼之說悔。此亦不然。既十念中念別滅八十億劫生死之罪，應無悔與不悔別故；若更有別懺悔法者，即於下品下生文中都無故。有說：對未造者言除，對已造者說生。此亦不然。未造者尚除，況亦已造故。若已造令進故無此失者，未造應令退耶？有說：正五逆者除，五逆類者生。此亦不然。無有聖教說五逆類名五逆故，不可彼經五逆言類。有說：重心造者除，輕心造者生歟？此亦不然。誹謗正法必有輕重，不可唯言除不生故。有說：除即第三階造五逆者，生即第二階造逆者。此亦不然。眾生有三，非聖教故。設有聖說，亦違自許第三階人不行普法有逆無逆皆不得生。若如所言，應說唯除第三階，而言除逆唯有虛言故。有說：除者先遮，生者後開。此亦非也。先遮若實生，後開實應不生故。有說：未發菩提心造逆者除，已發菩提心作逆者生。此亦不然。已發菩提心若退失者，應如未發心不得生故。若不退心者，必不作逆故。有說：除即對佛說五逆罪決定故，生即對佛說五逆等皆不定故。此亦不然。不善順生後受業等，皆應例此五逆罪等便成大過故。有說：若宿世中無道機者，既作五逆，終無生理。其先發菩提心，雖復逢緣造五逆等，必生深悔，亦得往生，善趣之人有作五逆謗正法故。二文各談一，互不相違。此亦不然。宿世之言應無用故。現發菩提心，逢緣作逆，應亦生故。又彼善趣即十信故，作逆謗法，必無此理，前已說故。有說：一念念佛者除，十念念佛者生。此必非也。即違此云「乃至十念」故。有說：除者具十不具十悉不得生故，生者唯具十聲故。此亦不然。雖兼不具十聲，既亦申具十念，應如彼經不可除故。今即此經上三生中，必無作逆，故須除之。彼說下生雖作五逆，若備十念亦得生故，無違可釋，不應難言中品三生亦無作逆故。不須除者，發菩提心修諸功德

，即非作逆，義既顯故。但誹謗正法，罪既深重，於無數劫受苦報故。假具十聲必不得生，所以聖教更無異說，入諸不善者過難多故。有說：此經十念依十法而念，非佛名故，即《彌勒所問》十念是也此亦不然。彼經十念即非凡夫，必非上品三生所能修故。今即還同《觀經》十念，上輩亦修十念，理無違故，欲顯一二等言乃至故。傍論且止，應釋本文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，即非作逆，義既顯故。但誹謗正法，罪既深重，於無數劫受苦報故。假具十聲必不得生，所以聖教更無異說，入諸不善者過難多故。有說：此經十念依十法而念，非佛名故，即《彌勒所問》十念是也此亦不然。彼經十念即非凡夫，必非上品三生所能修故。今即還同《觀經》十念，上輩亦修十念，理無違故，欲顯一二等言乃至故。傍論且止，應釋本文。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此次、攝中品也。既云發菩提心故，即知不發心，聖雖不迎，無違本願之失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此次、攝中品也。既云發菩提心故，即知不發心，聖雖不迎，無違本願之失。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此後、攝下品也。有說：《攝論》雖舉願言意，亦說念佛是別時之意。有說：彼不以念佛為別時意，《往生論》云「念佛即生」，非別時故。《往生論》及《攝論釋》皆天親造，理必應同，不可前後有鉾楯故。但諸眾生雖聞淨土之教，誹謗不信自沈惡道，或信不謗欲愛所纏，不敢起願況亦修行。或有眾生聞說便發誓願欲生，而逢惡友廣作諸惡，命欲終時不遇善友不能念佛，雖不即生是遠生因。佛歎此類生極樂土，愚人將謂更不修因而即往生，故釋論云是別時之意。二俱不然。若願若念皆於淨土是遠生因故。不爾，即違密意說言，前已說故。若諸眾生起願念佛，即生化土故。此文言「繫念我國」者，即往生之行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此後、攝下品也。有說：《攝論》雖舉願言意，亦說念佛是別時之意。有說：彼不以念佛為別時意，《往生論》云「念佛即生」，非別時故。《往生論》及《攝論釋》皆天親造，理必應同，不可前後有鉾楯故。但諸眾生雖聞淨土之教，誹謗不信自沈惡道，或信不謗欲愛所纏，不敢起願況亦修行。或有眾生聞說便發誓願欲生，而逢惡友廣作諸惡，命欲終時不遇善友不能念佛，雖不即生是遠生因。佛歎此類生極樂土，愚人將謂更不修因而即往生，故釋論云是別時之意。二俱不然。若願若念皆於淨土是遠生因故。不爾，即違密意說言，前已說故。若諸眾生起願念佛，即生化土故。此文言「繫念我國」者，即往生之行也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第二、願所生報也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第二、願所生報也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：第二、攝菩薩願。有二：此初、攝他國菩薩也。常倫者，即凡夫之屬故。諸地亦初劫之地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：第二、攝菩薩願。有二：此初、攝他國菩薩也。常倫者，即凡夫之屬故。諸地亦初劫之地。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此後、攝自土菩薩願。有八：此初、承力供聖願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此後、攝自土菩薩願。有八：此初、承力供聖願也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第二、供具隨欲願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第二、供具隨欲願也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述曰：此第三、說法盡勝願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述曰：此第三、說法盡勝願也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第四、身得堅固願也。那羅延者，即真諦云天力士故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第四、身得堅固願也。那羅延者，即真諦云天力士故。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第五、光色特妙願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第五、光色特妙願也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第六、知見道樹願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第六、知見道樹願也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者：述云：此第七、四辨無礙願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者：述云：此第七、四辨無礙願也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」，此第八、□□□□願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」，此第八、□□□□願也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：第六、攝佛土願。有二：此初、形色功德願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：第六、攝佛土願。有二：此初、形色功德願也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此後、莊嚴功德願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此後、莊嚴功德願也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：第七、攝眾生願。有五：此初、攝他土眾生。有二：此初、蒙光獲利願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：第七、攝眾生願。有五：此初、攝他土眾生。有二：此初、蒙光獲利願也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此後、聞名得益願。有四：此初、法忍總持也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此後、聞名得益願。有四：此初、法忍總持也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第二、遠離譏嫌願也。然《音聲王》云阿彌陀佛有父母者，有說：彼顯穢土，佛有父母非淨土故，不違此文自說魔王名曰無勝、提婆達多名曰寂故。有說：不然。雖有魔王而守護故。不爾，即《法華經》中違飲光淨土魔及魔民皆護佛法故。應說彼經顯變化土，亦有女人自說所生之處永離胞胎穢欲之形故。而無女人者，即受用土也。存此言，善順《菩薩瓔珞經》也。如彼經第十一釋慧智造如來淨土云「但男女眾生不如阿彌陀國得道者」故。雖有男女，而無男女之欲。此必不然。既云男女眾生不如彌陀土，必不言有女人故。有說：彼經父母城邑等皆是功德法，如《維摩》說「智度菩薩母，方便以為父」。《華嚴經》中文殊師利於覺城東遇善財童子，經言覺城還是功德之名，故無違可釋。此亦不然。自受用身必由智度及以方便，應有父母故，許即必有莫大失故。今之所存自有二義：初即彼佛雖復有母，而是變化，唯佛孤有故。言無女者，除佛之母，無更化女況亦其實，故不相違。後即准《悲華經》，或有菩薩於彼國生修菩薩行，即於彼土成等正覺。或有菩薩於此世界生已修行，往他方土成等正覺。《法華》龍女亦一類是也。本願不同，應現異故。今阿彌陀佛蓋亦餘國受胎生身，修菩薩行，往尊音佛淨土而成佛道故。《音王經》云有父母者，說本所生之土。言有淨土者，即成佛世界，故皆無違。略開二途，學者應思。傍論且止，應歸本文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第二、遠離譏嫌願也。然《音聲王》云阿彌陀佛有父母者，有說：彼顯穢土，佛有父母非淨土故，不違此文自說魔王名曰無勝、提婆達多名曰寂故。有說：不然。雖有魔王而守護故。不爾，即《法華經》中違飲光淨土魔及魔民皆護佛法故。應說彼經顯變化土，亦有女人自說所生之處永離胞胎穢欲之形故。而無女人者，即受用土也。存此言，善順《菩薩瓔珞經》也。如彼經第十一釋慧智造如來淨土云「但男女眾生不如阿彌陀國得道者」故。雖有男女，而無男女之欲。此必不然。既云男女眾生不如彌陀土，必不言有女人故。有說：彼經父母城邑等皆是功德法，如《維摩》說「智度菩薩母，方便以為父」。《華嚴經》中文殊師利於覺城東遇善財童子，經言覺城還是功德之名，故無違可釋。此亦不然。自受用身必由智度及以方便，應有父母故，許即必有莫大失故。今之所存自有二義：初即彼佛雖復有母，而是變化，唯佛孤有故。言無女者，除佛之母，無更化女況亦其實，故不相違。後即准《悲華經》，或有菩薩於彼國生修菩薩行，即於彼土成等正覺。或有菩薩於此世界生已修行，往他方土成等正覺。《法華》龍女亦一類是也。本願不同，應現異故。今阿彌陀佛蓋亦餘國受胎生身，修菩薩行，往尊音佛淨土而成佛道故。《音王經》云有父母者，說本所生之土。言有淨土者，即成佛世界，故皆無違。略開二途，學者應思。傍論且止，應歸本文。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第三、常修梵行願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第三、常修梵行願也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第四、作禮致敬願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第四、作禮致敬願也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第二、攝自國眾生願。有三：此初、衣服應念願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第二、攝自國眾生願。有三：此初、衣服應念願也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此次、受樂無失願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此次、受樂無失願也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此後、普見佛土願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此後、普見佛土願也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第三、利他方眾生願。有五：此初、諸根貌妙願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第三、利他方眾生願。有五：此初、諸根貌妙願也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第二、止觀俱行願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第二、止觀俱行願也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第三、化物高貴願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第三、化物高貴願也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」，此第四、福智雙修願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」，此第四、福智雙修願也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第五、不離諸佛願也。普者即普遍義，等者即齊等義。所見普廣，佛佛皆見故，所住之定名為普等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第五、不離諸佛願也。普者即普遍義，等者即齊等義。所見普廣，佛佛皆見故，所住之定名為普等。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第四、利益自土願，即聞法自在也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第四、利益自土願，即聞法自在也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第五、攝他方願。有二：此初、加力不退願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此第五、攝他方願。有二：此初、加力不退願也。

經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此後、自力不退願也。有說第一第二第三法忍者，即《仁王般若》五忍中如其次第伏忍、信忍、順忍也。此恐不然。信忍即初二三地，順忍即四五六地，如何但聞彼佛之名得此二忍耶？若謂聞名漸次得者，亦應說獲五忍故。今即伏忍三位名為三法，《瑜伽》亦說勝解行地有下中上品三忍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設我得佛」至「不取正覺」者，述云：此後、自力不退願也。有說第一第二第三法忍者，即《仁王般若》五忍中如其次第伏忍、信忍、順忍也。此恐不然。信忍即初二三地，順忍即四五六地，如何但聞彼佛之名得此二忍耶？若謂聞名漸次得者，亦應說獲五忍故。今即伏忍三位名為三法，《瑜伽》亦說勝解行地有下中上品三忍故。

經曰「佛告阿難」至「以偈頌曰」者，述云：第四、自誓感瑞，有二：此初、瑣文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告阿難」至「以偈頌曰」者，述云：第四、自誓感瑞，有二：此初、瑣文也。

經曰「我建超世願」至「誓不成等覺」者，述云：此後、立誓。有二：初、立誓；後、請瑞。初又有二：初、反誓；後、順誓。初又有二：此初、對佛自德誓也。建者起也。即前願佛身土名超世願。願必起行故，必至無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「我建超世願」至「誓不成等覺」者，述云：此後、立誓。有二：初、立誓；後、請瑞。初又有二：初、反誓；後、順誓。初又有二：此初、對佛自德誓也。建者起也。即前願佛身土名超世願。願必起行故，必至無上道。

經曰「我於無量劫」至「誓不成等覺」者，述云：此後、對佛化德。誓有二：此初、財施化利誓也。經本不定，或云「不為大施主普濟諸貧苦」，或云「不為大施主終莫濟貧苦」，初本應正。有人釋此言法施化益。非也。欲濟貧苦必施財物故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「我於無量劫」至「誓不成等覺」者，述云：此後、對佛化德。誓有二：此初、財施化利誓也。經本不定，或云「不為大施主普濟諸貧苦」，或云「不為大施主終莫濟貧苦」，初本應正。有人釋此言法施化益。非也。欲濟貧苦必施財物故。

經曰「我至成佛道」至「誓不成等覺」者，述云：後、對法施作誓也。雖舉名聲，意在言教故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「我至成佛道」至「誓不成等覺」者，述云：後、對法施作誓也。雖舉名聲，意在言教故。

經曰「離欲深正念」至「為諸天人師」者，述云：第二、順誓。有二：此初、略誓也。離欲、正念、淨慧、梵行者誓因，求無上尊、天人師者誓果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「離欲深正念」至「為諸天人師」者，述云：第二、順誓。有二：此初、略誓也。離欲、正念、淨慧、梵行者誓因，求無上尊、天人師者誓果。

經曰「神力演大光」至「通達善趣門」者，述云：此後、廣誓。有二：初、廣歎佛德；後、總結立誓。初又有四：此初、歎化德也。演光普照者，即身業化；所餘六句皆口業化。除三垢濟眾難者，小乘化也。三垢者，即貪瞋癡也。開智眼滅盲闇者，大乘化也。閉惡道通善趣者，人天化也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「神力演大光」至「通達善趣門」者，述云：此後、廣誓。有二：初、廣歎佛德；後、總結立誓。初又有四：此初、歎化德也。演光普照者，即身業化；所餘六句皆口業化。除三垢濟眾難者，小乘化也。三垢者，即貪瞋癡也。開智眼滅盲闇者，大乘化也。閉惡道通善趣者，人天化也。

經曰「功祚成滿足」至「一切隱不現」者，述云：此第二、歎自德也。祚(之河反)，助也福也。戢(墮六反)，集也攝也，陸法言《切韻》云「止」也。功祚成滿者，即德體果福皆成滿也。威曜十方者，光廣大也。天光不現者，光奇勝也。或有本云「日月諸光明一切隱不現」，其義無違。佛光映𦿔，日月攝光不能外照，故云戢重輝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「功祚成滿足」至「一切隱不現」者，述云：此第二、歎自德也。祚(之河反)，助也福也。戢(墮六反)，集也攝也，陸法言《切韻》云「止」也。功祚成滿者，即德體果福皆成滿也。威曜十方者，光廣大也。天光不現者，光奇勝也。或有本云「日月諸光明一切隱不現」，其義無違。佛光映𦿔，日月攝光不能外照，故云戢重輝。

經曰「為眾開法藏」至「說法師子吼」者，述云：此第三、重歎化德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「為眾開法藏」至「說法師子吼」者，述云：此第三、重歎化德也。

經曰「供養一切佛」至「通達靡不照」者，述云：此第四、重歎自德也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「供養一切佛」至「通達靡不照」者，述云：此第四、重歎自德也。

經曰「願我功德力等此最勝尊」者，述云：此第二、結誓也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「願我功德力等此最勝尊」者，述云：此第二、結誓也。

經曰「斯願若剋果」至「當雨珍妙華」者，述云：此第二、請瑞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「斯願若剋果」至「當雨珍妙華」者，述云：此第二、請瑞也。

經曰「佛語阿難」至「以散其上」者，述云：第五、遂請現瑞。有二：此初、應誓現瑞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛語阿難」至「以散其上」者，述云：第五、遂請現瑞。有二：此初、應誓現瑞也。

經曰「自然音樂」至「無上正覺」者，述云：後、出聲歎記也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「自然音樂」至「無上正覺」者，述云：後、出聲歎記也。

經曰「於是法藏」至「深樂寂滅」者，述云：此第六、總以結歎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「於是法藏」至「深樂寂滅」者，述云：此第六、總以結歎也。

經曰「阿難時彼」至「建此願已」者，述云：第二、申修勝行。有二：此初、結勝願也。有說：發斯弘誓即四十八願，建此願者即立誓之願。非也。經稱前名願、後言誓故。今即弘誓者，結反順之誓。此願者，結四十八願，從後以向前結故無過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「阿難時彼」至「建此願已」者，述云：第二、申修勝行。有二：此初、結勝願也。有說：發斯弘誓即四十八願，建此願者即立誓之願。非也。經稱前名願、後言誓故。今即弘誓者，結反順之誓。此願者，結四十八願，從後以向前結故無過。

經曰「一向專志莊嚴土」者，述云：此後、正申勝行。有二：初、修土行；後、脩身行。初又有二：此初、修因也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「一向專志莊嚴土」者，述云：此後、正申勝行。有二：初、修土行；後、脩身行。初又有二：此初、修因也。

經曰「所修佛國」至「無衰無變」者，述云：此後、彰果也。恢廓廣大者，即無量德成故，論云「究竟如虛空廣大無邊際」故。廓(古惡反)，《爾雅》「大」也。超勝獨妙者，即土勝也，非諸菩薩境故。建立常然者，因滿果立，無改異故。無衰無變者，不為三災之所壞故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「所修佛國」至「無衰無變」者，述云：此後、彰果也。恢廓廣大者，即無量德成故，論云「究竟如虛空廣大無邊際」故。廓(古惡反)，《爾雅》「大」也。超勝獨妙者，即土勝也，非諸菩薩境故。建立常然者，因滿果立，無改異故。無衰無變者，不為三災之所壞故。

經曰「於不可思議」至「無量德行」者，述云：第二、修身行。有二：初、修因；後、歎果。初又有三：初、總標；次、別釋；後、還結。此初也。黃帝算有三品，且舉其一，十千億為兆，十千兆為京，十千京為姟，十千姟為秭，十千秭為匹，十千匹為載故。有人言：兆載者遠年。非也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「於不可思議」至「無量德行」者，述云：第二、修身行。有二：初、修因；後、歎果。初又有三：初、總標；次、別釋；後、還結。此初也。黃帝算有三品，且舉其一，十千億為兆，十千兆為京，十千京為姟，十千姟為秭，十千秭為匹，十千匹為載故。有人言：兆載者遠年。非也。

「不生欲覺」至「香味觸法」者，述云：第二、別釋。有四：一離染、二修善、三離業、四修善。初又有二：初、自離煩惱；後、教化令離。初又有四：此初、離染因緣也。不生欲嗔害覺者，即偏舉過重不盡之言。覺者尋也。有說：未對境界預起邪思名覺，對緣生心名想故。不生三覺者離始，不起三想者離終。非也。正對境界不生三覺，無別所以故。今即三覺之因，如次三想，取境分齊方生欲等故。然即不貪名利故不生欲覺，不惱眾生故不生嗔覺，不損物命故不生害覺。三覺不生，必絕三想，故亦兼之。內因既離，外緣斯止，故云不著色等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不生欲覺」至「香味觸法」者，述云：第二、別釋。有四：一離染、二修善、三離業、四修善。初又有二：初、自離煩惱；後、教化令離。初又有四：此初、離染因緣也。不生欲嗔害覺者，即偏舉過重不盡之言。覺者尋也。有說：未對境界預起邪思名覺，對緣生心名想故。不生三覺者離始，不起三想者離終。非也。正對境界不生三覺，無別所以故。今即三覺之因，如次三想，取境分齊方生欲等故。然即不貪名利故不生欲覺，不惱眾生故不生嗔覺，不損物命故不生害覺。三覺不生，必絕三想，故亦兼之。內因既離，外緣斯止，故云不著色等。

經云「忍力成就」至「少欲知足」者，述云：此第二、修對治也。忍力者，即安受苦、耐怨害、察法忍也。以此忍力能忍損惱，故離三覺三想。少欲當利、知足現利，故不著色等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經云「忍力成就」至「少欲知足」者，述云：此第二、修對治也。忍力者，即安受苦、耐怨害、察法忍也。以此忍力能忍損惱，故離三覺三想。少欲當利、知足現利，故不著色等。

經曰「無染恚癡」者，述云：此第三、正離煩惱也。染者貪也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「無染恚癡」者，述云：此第三、正離煩惱也。染者貪也。

經曰「三昧常寂智慧無礙」者，述云：此第四、正修對治也。三昧常寂者，即定深也。智慧無礙者，即智勝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「三昧常寂智慧無礙」者，述云：此第四、正修對治也。三昧常寂者，即定深也。智慧無礙者，即智勝也。

經曰「無有虛偽」至「先意承問」者，述云：此第二、利他離染也。無虛諂心者，即離意過。和顏者，即離身過。愛語先問者，即離口過。有說：先意承問是意業。非也。雖言先意，遂言問故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「無有虛偽」至「先意承問」者，述云：此第二、利他離染也。無虛諂心者，即離意過。和顏者，即離身過。愛語先問者，即離口過。有說：先意承問是意業。非也。雖言先意，遂言問故。

經曰「勇猛精進」至「惠利群生」者，述云：第二、修言。有三：此初、無間修也。勇猛精進者，即初精進。誓不怯敵，故云勇猛。志願無惓者，即第二加行精進，加脩以進故。求清白法者，即第三無足精進，修不已故。即自利修也。惠利群生者，即利他修也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「勇猛精進」至「惠利群生」者，述云：第二、修言。有三：此初、無間修也。勇猛精進者，即初精進。誓不怯敵，故云勇猛。志願無惓者，即第二加行精進，加脩以進故。求清白法者，即第三無足精進，修不已故。即自利修也。惠利群生者，即利他修也。

經曰「恭敬三寶」至「功德成就」者，述云：此第二、恭敬脩也。恭敬三寶者，即福方便。奉事師長者，即智方便。以大莊嚴者，即福智二莊嚴已成就，故備施等眾聖行也。以己所脩利眾生，故令功德成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「恭敬三寶」至「功德成就」者，述云：此第二、恭敬脩也。恭敬三寶者，即福方便。奉事師長者，即智方便。以大莊嚴者，即福智二莊嚴已成就，故備施等眾聖行也。以己所脩利眾生，故令功德成。

經曰「住空無相」至「觀法如化」者，述云：此第三、行成證修也。有說：住貪瞋癡故意業不調，今住空無相無願故能調意業。貪是皮故，入空調伏；嗔是肉故，無願調伏；癡是心故，無相調伏。諸法相中皆無此理，誰勞彈斥？故今即我法實無故云空，假相亦無故名無相。於二中此無可希願故云無願。有說：即於此三無果可作故云無作，無因可生故云無起。良恐非也。作既作用，詎不名因？起亦生起，可名果故。今即因無實用故云無作，即《維摩》云「雖行無作」也。果無真體故云無起，即彼經云「雖行無起」也。既無實體用，故觀之如化。總而言之，無作無起故非有，觀法如化故非無，非無非有即中道之理，所謂證會也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「住空無相」至「觀法如化」者，述云：此第三、行成證修也。有說：住貪瞋癡故意業不調，今住空無相無願故能調意業。貪是皮故，入空調伏；嗔是肉故，無願調伏；癡是心故，無相調伏。諸法相中皆無此理，誰勞彈斥？故今即我法實無故云空，假相亦無故名無相。於二中此無可希願故云無願。有說：即於此三無果可作故云無作，無因可生故云無起。良恐非也。作既作用，詎不名因？起亦生起，可名果故。今即因無實用故云無作，即《維摩》云「雖行無作」也。果無真體故云無起，即彼經云「雖行無起」也。既無實體用，故觀之如化。總而言之，無作無起故非有，觀法如化故非無，非無非有即中道之理，所謂證會也。

經曰「遠離麁言」至「彼此俱害」者，述云：第三、離惡業。有二：此初、離過。離麁言者，離口業過。自害害彼彼此俱害者，離身業過。彼者他也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「遠離麁言」至「彼此俱害」者，述云：第三、離惡業。有二：此初、離過。離麁言者，離口業過。自害害彼彼此俱害者，離身業過。彼者他也。

經曰「修習善言」至「人我兼利」者，述云：此後、攝善也。修善言故遠離麁言，修三利故遠離三害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「修習善言」至「人我兼利」者，述云：此後、攝善也。修善言故遠離麁言，修三利故遠離三害。

經曰「棄國捐王」至「教人令行」者，述云：此第四、修善也。自既有所捨所修，亦令他人有所棄所修故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「棄國捐王」至「教人令行」者，述云：此第四、修善也。自既有所捨所修，亦令他人有所棄所修故。

經曰「無央數劫積劫累德」者，述云：此第三、還結也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「無央數劫積劫累德」者，述云：此第三、還結也。

經曰「隨其生處」至「正真之道」者，述云：第二、歎果。有三：此初、歎功德報。有三：此初、總標也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「隨其生處」至「正真之道」者，述云：第二、歎果。有三：此初、歎功德報。有三：此初、總標也。

經曰「或為長者」至「一切諸佛」者，述云：此次、別歎也。有說：長者即隨類生，剎利等即最勝生，六欲天等即增上生。非也。長者亦應勝生，諸天亦何非勝生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「或為長者」至「一切諸佛」者，述云：此次、別歎也。有說：長者即隨類生，剎利等即最勝生，六欲天等即增上生。非也。長者亦應勝生，諸天亦何非勝生故。

經曰「如是功德不可稱說」者，述云：後、結歎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「如是功德不可稱說」者，述云：後、結歎也。

經曰「口氣香潔」至「相好殊妙」者，述云：第二、歎依正報。有二：此初、歎正報勝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「口氣香潔」至「相好殊妙」者，述云：第二、歎依正報。有二：此初、歎正報勝也。

經曰「其手常出」至「超諸天人」者，述云：此後、歎依報勝也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「其手常出」至「超諸天人」者，述云：此後、歎依報勝也。

經曰「於一切法而得自在」者，述云：此第三、歎智德果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「於一切法而得自在」者，述云：此第三、歎智德果也。

經曰「阿難白佛」至「成佛現在」者，述云：第二、申所成果。即身土之果，逐誓願而成故。有二：初、略申所成；後、廣顯所成。初又有四：此初、辨佛既成也。即主德成故。論云「正覺阿彌陀法王善住持」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「阿難白佛」至「成佛現在」者，述云：第二、申所成果。即身土之果，逐誓願而成故。有二：初、略申所成；後、廣顯所成。初又有四：此初、辨佛既成也。即主德成故。論云「正覺阿彌陀法王善住持」故。

經曰「西方去此」至「名曰安樂」者，述云：此第二、標土已變也。帛謙皆云「所居國土名須摩題，正在西方去此千億萬須彌山佛國」。而今云「去此十萬億剎」者，鉾楯之因，廣如前釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「西方去此」至「名曰安樂」者，述云：此第二、標土已變也。帛謙皆云「所居國土名須摩題，正在西方去此千億萬須彌山佛國」。而今云「去此十萬億剎」者，鉾楯之因，廣如前釋。

經曰「阿難又問」至「凡歷十劫」者，述云：此第三、成佛久近也。支謙經云「作佛以來凡十小劫」，意同此也。而帛延云「作佛以來凡十八劫」者，蓋其「小」字闕其中點矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「阿難又問」至「凡歷十劫」者，述云：此第三、成佛久近也。支謙經云「作佛以來凡十小劫」，意同此也。而帛延云「作佛以來凡十八劫」者，蓋其「小」字闕其中點矣。

經曰「其佛國土」至「猶如第六天寶」者，述云：此第四、盡國嚴麗。有二：此初、顯國莊嚴也。前成佛者即應佛身願，此土嚴淨即應佛土願也，所謂種種事德成故。論云「備諸珍寶性具足妙莊嚴」故。恢(苦灰切)，大也。赫(呼格反)，《切韻》云「赤也」，《毛詩》云「赫赫」，師尹註云「赫赫，盛貌也」。焜(胡本反)，《切韻》云「火光也」。又作煜(出鞠反)，盛也曜也。雜廁入間者，莊嚴分齊，即形相德成故，論云「淨光明滿足如鏡日月輪」故。光赫焜耀者，即妙色德成故，論云「無垢光焰熾明淨曜世間」故。清淨者，即清淨德成故，論云「觀彼世界相勝過三界道」故。莊嚴者，即莊嚴德成，所謂水地空皆莊嚴故。如第六天寶，將彼天倍人，以顯淨土寶勝世間而已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「其佛國土」至「猶如第六天寶」者，述云：此第四、盡國嚴麗。有二：此初、顯國莊嚴也。前成佛者即應佛身願，此土嚴淨即應佛土願也，所謂種種事德成故。論云「備諸珍寶性具足妙莊嚴」故。恢(苦灰切)，大也。赫(呼格反)，《切韻》云「赤也」，《毛詩》云「赫赫」，師尹註云「赫赫，盛貌也」。焜(胡本反)，《切韻》云「火光也」。又作煜(出鞠反)，盛也曜也。雜廁入間者，莊嚴分齊，即形相德成故，論云「淨光明滿足如鏡日月輪」故。光赫焜耀者，即妙色德成故，論云「無垢光焰熾明淨曜世間」故。清淨者，即清淨德成故，論云「觀彼世界相勝過三界道」故。莊嚴者，即莊嚴德成，所謂水地空皆莊嚴故。如第六天寶，將彼天倍人，以顯淨土寶勝世間而已。

經曰「又其國土」至「常和調適」者，述云：此後、嚴土無穢。有二：此初、總申所無也。即無難德成故，論云「永離身心惱受樂常無間」故。溪，亦作谿字，苦奚反，《爾雅》「水注川曰谿，注谿曰谷，注谷溝也」。渠(呂居反)，溝也，《廣雅》「故坎也」，《字林》「小瀆，深廣各四尺也」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「又其國土」至「常和調適」者，述云：此後、嚴土無穢。有二：此初、總申所無也。即無難德成故，論云「永離身心惱受樂常無間」故。溪，亦作谿字，苦奚反，《爾雅》「水注川曰谿，注谿曰谷，注谷溝也」。渠(呂居反)，溝也，《廣雅》「故坎也」，《字林》「小瀆，深廣各四尺也」。

經曰「爾時阿難」至「依何而住」者，述云：此後、辨無所以。有五：此初、問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「爾時阿難」至「依何而住」者，述云：此後、辨無所以。有五：此初、問也。

經曰「佛語阿難」至「皆依何住」者，述云：此第二、佛反質。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛語阿難」至「皆依何住」者，述云：此第二、佛反質。

經曰「阿難白佛」至「不可思議」者，述云：此第三、阿難答也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「阿難白佛」至「不可思議」者，述云：此第三、阿難答也。

經曰「佛語阿難」至「故能爾耳」者，述云：此第四、佛述成也。即所求德滿成故，論云「眾生所願樂一切能滿足」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛語阿難」至「故能爾耳」者，述云：此第四、佛述成也。即所求德滿成故，論云「眾生所願樂一切能滿足」故。

經曰「阿難白佛」至「故問斯義」者，述云：此第五、申問意也。日月猶有故，《覺經》云「其日月星辰皆在虛空中住止，亦復不迴轉運行，亦無有精光也」。蓋雖無須彌，往生之宮故有而已。以此即知彼土人天空地不同，諸有異釋唯勞虛言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「阿難白佛」至「故問斯義」者，述云：此第五、申問意也。日月猶有故，《覺經》云「其日月星辰皆在虛空中住止，亦復不迴轉運行，亦無有精光也」。蓋雖無須彌，往生之宮故有而已。以此即知彼土人天空地不同，諸有異釋唯勞虛言。

經曰「佛告阿難」至「一佛剎土」者，述云：此第二、廣申所成。應對前願別申所成，但恐煩言，略顯果勝。有四：一、歎佛身果，即願佛身之報也；二、申其眷屬，即願菩薩聲聞之報也；三、歎佛土妙，即求淨土之果也；四顯其所作，即攝生願之果也。初又有二：初、別歎；後、結歎。初又有二：初、歎光勝妙；後、顯壽長遠。初又有四：此初、釋迦自歎。有二：此初、對劣歎勝。即願光無勝之報也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告阿難」至「一佛剎土」者，述云：此第二、廣申所成。應對前願別申所成，但恐煩言，略顯果勝。有四：一、歎佛身果，即願佛身之報也；二、申其眷屬，即願菩薩聲聞之報也；三、歎佛土妙，即求淨土之果也；四顯其所作，即攝生願之果也。初又有二：初、別歎；後、結歎。初又有二：初、歎光勝妙；後、顯壽長遠。初又有四：此初、釋迦自歎。有二：此初、對劣歎勝。即願光無勝之報也。

經曰「是故無量壽佛」至「超日月光佛」者，述云：此後、結歎顯勝也。有說：長故無量，廣故無邊，自在故無礙，餘不能敵故無對，勝餘光故炎王，離垢故清淨，見心喜悅故歡喜，於境善照故智慧，照物無已故不斷，過世間想故難思，絕言想故無稱，超世諸色故超日月。雖有此解，不能別光，亦不鄭重故。今即佛光非算數故無量，無緣不照故無邊，無有人法而能障者故無礙，非諸菩薩之所及故無對，光明自在更無為上故焰王，從佛無貪善根而現亦除眾生貪濁之心故清淨，從佛無嗔善根而生能除眾生瞋恚慼心故歡喜，光從佛無癡善根心起復除眾生無明品心故智慧，佛之常光恒為照益故不斷，光非諸二乘等所測度故難思，亦非餘乘等所堪說故無稱，日夜恒照不同娑婆二曜之輝故超日月。總而言之，即身莊嚴故，論云「相好光一尋色像超群生」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「是故無量壽佛」至「超日月光佛」者，述云：此後、結歎顯勝也。有說：長故無量，廣故無邊，自在故無礙，餘不能敵故無對，勝餘光故炎王，離垢故清淨，見心喜悅故歡喜，於境善照故智慧，照物無已故不斷，過世間想故難思，絕言想故無稱，超世諸色故超日月。雖有此解，不能別光，亦不鄭重故。今即佛光非算數故無量，無緣不照故無邊，無有人法而能障者故無礙，非諸菩薩之所及故無對，光明自在更無為上故焰王，從佛無貪善根而現亦除眾生貪濁之心故清淨，從佛無嗔善根而生能除眾生瞋恚慼心故歡喜，光從佛無癡善根心起復除眾生無明品心故智慧，佛之常光恒為照益故不斷，光非諸二乘等所測度故難思，亦非餘乘等所堪說故無稱，日夜恒照不同娑婆二曜之輝故超日月。總而言之，即身莊嚴故，論云「相好光一尋色像超群生」故。

經曰「其有眾生」至「皆蒙解脫」者，述云：此第二、見者獲利也。三垢滅者即除障利，身意歡喜即生善利，苦得休息者拔苦利，皆蒙解脫者即得樂利，皆是蒙光觸體者身心柔軟願之所致也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「其有眾生」至「皆蒙解脫」者，述云：此第二、見者獲利也。三垢滅者即除障利，身意歡喜即生善利，苦得休息者拔苦利，皆蒙解脫者即得樂利，皆是蒙光觸體者身心柔軟願之所致也。

經曰「無量壽佛」至「亦復如是」者，述云：此第三、諸聖共歎。即無量諸佛悉咨嗟稱名願之報也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「無量壽佛」至「亦復如是」者，述云：此第三、諸聖共歎。即無量諸佛悉咨嗟稱名願之報也。

經曰「若有眾生」至「亦如今也」者，述云：第四、聞光獲利。即投報體禮喜天人致敬願之所成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「若有眾生」至「亦如今也」者，述云：第四、聞光獲利。即投報體禮喜天人致敬願之所成也。

經曰「佛言我說」至「尚未能盡」者，述云：此第二、結歎也。即不虛作住持莊嚴故，論云「觀佛本願力遇無空過者，能令速滿足功德大寶海」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛言我說」至「尚未能盡」者，述云：此第二、結歎也。即不虛作住持莊嚴故，論云「觀佛本願力遇無空過者，能令速滿足功德大寶海」故。

經曰「佛語阿難」至「汝寧知乎」者，述云：第二、辨所成壽。有二：此初、直標壽遠也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛語阿難」至「汝寧知乎」者，述云：第二、辨所成壽。有二：此初、直標壽遠也。

經曰「假使十方」至「知其限極」者，述云：此後、寄事顯長也。有說：梵云馱演那，此云靜慮。昔云禪那或云禪，皆訛略也。雖知昔禪即今靜慮，未聞禪字復有所目，良可悲故。今即禪思者，專思之別言也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「假使十方」至「知其限極」者，述云：此後、寄事顯長也。有說：梵云馱演那，此云靜慮。昔云禪那或云禪，皆訛略也。雖知昔禪即今靜慮，未聞禪字復有所目，良可悲故。今即禪思者，專思之別言也。

經曰「聲聞菩薩」至「所能知也」者，述云：第二、申其眷屬。有四：此初、例顯壽量也。即天人壽無能校知願之所成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「聲聞菩薩」至「所能知也」者，述云：第二、申其眷屬。有四：此初、例顯壽量也。即天人壽無能校知願之所成也。

經曰「又聲聞菩薩」至「不可稱說」者，述云：此第二、顯眾無數。即願聲聞無邊之所成也。《往生論》名眾莊嚴故。頌云「天人不動眾清淨智海生」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「又聲聞菩薩」至「不可稱說」者，述云：此第二、顯眾無數。即願聲聞無邊之所成也。《往生論》名眾莊嚴故。頌云「天人不動眾清淨智海生」故。

經曰「神智洞達」至「一切世界」者，述云：此第三、略歎德勝。即願得他心智、宿命、說一切智、智慧辯才等之所成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「神智洞達」至「一切世界」者，述云：此第三、略歎德勝。即願得他心智、宿命、說一切智、智慧辯才等之所成也。

經曰「佛語阿難」至「菩薩亦然」者，述云：此第四、廣顯眾多。有二：此初、總標也。初會者，偏舉不盡之言，顯無數故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛語阿難」至「菩薩亦然」者，述云：此第四、廣顯眾多。有二：此初、總標也。初會者，偏舉不盡之言，顯無數故。

經曰「如大目犍連」至「多少之數」者，述云：此後、別釋。有二：此初、對智歎多也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「如大目犍連」至「多少之數」者，述云：此後、別釋。有二：此初、對智歎多也。

經曰「譬如大海」至「何所為多」者，述云：此後、寄事顯多。有三：此初、立喻反問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「譬如大海」至「何所為多」者，述云：此後、寄事顯多。有三：此初、立喻反問也。

經曰「阿難白佛」至「所能知也」者，述云：此次、答其多少也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「阿難白佛」至「所能知也」者，述云：此次、答其多少也。

經曰「佛語阿難」至「如大海水」者，述云：此後、佛述成也。釋《往生論》「二乘種不生」，廣如前述，故不再解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛語阿難」至「如大海水」者，述云：此後、佛述成也。釋《往生論》「二乘種不生」，廣如前述，故不再解。

經曰「又其國土」至「硨磲樹」者，述云：第三、顯土報。有四：一、樹莊嚴；二、樂莊嚴；三、宮莊嚴；四、池莊嚴。初又有三：初、寶樹莊嚴；次、道樹莊嚴；後、對之歎勝。初又有二：初、寶樹；後、音樂。初又有三：此初、純寶樹也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「又其國土」至「硨磲樹」者，述云：第三、顯土報。有四：一、樹莊嚴；二、樂莊嚴；三、宮莊嚴；四、池莊嚴。初又有三：初、寶樹莊嚴；次、道樹莊嚴；後、對之歎勝。初又有二：初、寶樹；後、音樂。初又有三：此初、純寶樹也。

經曰「或二寶」至「碼瑙為實」者，述云：此次、雜寶樹也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「或二寶」至「碼瑙為實」者，述云：此次、雜寶樹也。

經曰「行行相值」至「不可稱視」者，述云：此後、總歎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「行行相值」至「不可稱視」者，述云：此後、總歎也。

經曰「清風時發」至「自然相和」者，述云：此第二、音樂也。清風者，即別本云「非天之風亦非人之風」也。五音者，即《詩》云宮商角徵羽擬五行之音。今言宮商者，即略舉初二也，宮者麁、商者細也。和者應也。不違冐音，故云自然和。位法師云：五音聲者，一諦了、二易解、三不散、四無厭、五悅耳。雖有此而無，聖說不可在也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「清風時發」至「自然相和」者，述云：此第二、音樂也。清風者，即別本云「非天之風亦非人之風」也。五音者，即《詩》云宮商角徵羽擬五行之音。今言宮商者，即略舉初二也，宮者麁、商者細也。和者應也。不違冐音，故云自然和。位法師云：五音聲者，一諦了、二易解、三不散、四無厭、五悅耳。雖有此而無，聖說不可在也。

經曰「又無量壽佛」至「隨應而現」者，述云：第二、辨道場樹。有三：此初、道樹體相也。一里三百步，故四百萬里即十二萬由旬，應前菩薩少功見道場願而成也。有說：隨彼佛身高六十萬億那由他恒河沙由旬，以佛神力故，縱小道樹不相妨礙。若爾，所餘宮殿不應各稱其形大小故。今彼經佛量既他受用身故，此道樹即化土，故不相違也。二十萬里者六千由旬，應不稱其本量故。又有本云「二百萬里」，蓋是正也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「又無量壽佛」至「隨應而現」者，述云：第二、辨道場樹。有三：此初、道樹體相也。一里三百步，故四百萬里即十二萬由旬，應前菩薩少功見道場願而成也。有說：隨彼佛身高六十萬億那由他恒河沙由旬，以佛神力故，縱小道樹不相妨礙。若爾，所餘宮殿不應各稱其形大小故。今彼經佛量既他受用身故，此道樹即化土，故不相違也。二十萬里者六千由旬，應不稱其本量故。又有本云「二百萬里」，蓋是正也。

經曰「微風徐動」至「不遭苦患」者，述云：此次、出聲利物也。即妙聲德成故，論云「梵聲悟深遠微妙聞十方」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「微風徐動」至「不遭苦患」者，述云：此次、出聲利物也。即妙聲德成故，論云「梵聲悟深遠微妙聞十方」故。

經曰「目覩其色」至「無諸惱患」者，述云：此後、見聞獲利。有二：此、對境得利也。由昔諸根不陋願力之所得，故云六根清。而言深法忍者，即達無相生性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「目覩其色」至「無諸惱患」者，述云：此後、見聞獲利。有二：此、對境得利也。由昔諸根不陋願力之所得，故云六根清。而言深法忍者，即達無相生性故。

經曰「阿難若彼」至「威神力故」者，述云：此後、智力得忍。有二：此初、神力得益也。有說：初二三地尋聲得悟，聲如響，故云音響忍。四五六地捨詮趣實，故云柔順忍。七地以去捨相證實，故云無生忍。忍者，慧心安法故。此必不然。初地已上皆已證實，應無尋聲趣實，異故有記。有說：初在十信，尋聲悟解故；次在三賢，伏業惑故，後證實絕相，故云無生忍。此亦非也。未入十信，若生彼土不得法忍，違本願故。今即尋樹音聲從風而有，有而非實故得音響忍。柔者無乖角義，順者不違空義。悟境無性不違於有而順空，故云柔順忍。觀於諸法生絕四句，故云無生忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「阿難若彼」至「威神力故」者，述云：此後、智力得忍。有二：此初、神力得益也。有說：初二三地尋聲得悟，聲如響，故云音響忍。四五六地捨詮趣實，故云柔順忍。七地以去捨相證實，故云無生忍。忍者，慧心安法故。此必不然。初地已上皆已證實，應無尋聲趣實，異故有記。有說：初在十信，尋聲悟解故；次在三賢，伏業惑故，後證實絕相，故云無生忍。此亦非也。未入十信，若生彼土不得法忍，違本願故。今即尋樹音聲從風而有，有而非實故得音響忍。柔者無乖角義，順者不違空義。悟境無性不違於有而順空，故云柔順忍。觀於諸法生絕四句，故云無生忍。

經曰「本願力故」至「究竟願故」者，述云：此後、願力獲利也。本願者，即往誓願之力。他方菩薩聞名得忍，況亦自土故。願無缺故滿足，求之不虛故明了，緣不能壞故堅固，願必遂果故究竟。由此願力，生彼土者皆得三忍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「本願力故」至「究竟願故」者，述云：此後、願力獲利也。本願者，即往誓願之力。他方菩薩聞名得忍，況亦自土故。願無缺故滿足，求之不虛故明了，緣不能壞故堅固，願必遂果故究竟。由此願力，生彼土者皆得三忍。

經曰「佛告阿難」至「千億倍也」者，述云：此第三、對之顯勝也。對第六天者，欲界中勝故也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告阿難」至「千億倍也」者，述云：此第三、對之顯勝也。對第六天者，欲界中勝故也。

經曰「亦有自然」至「最為第一」者，述云：此第二、樂莊嚴也。於虛空不從樹風而有，故云自然。所顯者皆佛法，故無非法音。音非唯可愛亦乃隨，故云哀亮。即虛空莊嚴故，論云「無量寶交絡羅網遍虛空，種種鈴發響宣吐妙法音」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「亦有自然」至「最為第一」者，述云：此第二、樂莊嚴也。於虛空不從樹風而有，故云自然。所顯者皆佛法，故無非法音。音非唯可愛亦乃隨，故云哀亮。即虛空莊嚴故，論云「無量寶交絡羅網遍虛空，種種鈴發響宣吐妙法音」故。

經曰「又講堂舍」至「覆蓋其上」者，述云：此第三、宮莊嚴也。交露者，幔也。《字林》「幔幕泫泫似垂露」故。即地莊嚴故，論云「宮殿諸樓閣觀十方無礙，雜樹異光色寶欄遍圍繞」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「又講堂舍」至「覆蓋其上」者，述云：此第三、宮莊嚴也。交露者，幔也。《字林》「幔幕泫泫似垂露」故。即地莊嚴故，論云「宮殿諸樓閣觀十方無礙，雜樹異光色寶欄遍圍繞」故。

經曰「內外左右」至「各皆一等」者，述云：第四、池莊嚴。有二：此初、池相。有四：此初、池量也。即水莊嚴故，論云「寶華千萬種彌覆池流泉，微風動華葉交錯光亂轉」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「內外左右」至「各皆一等」者，述云：第四、池莊嚴。有二：此初、池相。有四：此初、池量也。即水莊嚴故，論云「寶華千萬種彌覆池流泉，微風動華葉交錯光亂轉」故。

經曰「八功德水」至「味如甘露」者，述云：此第二、水相也。清淨者，即八中之初。香潔者，即第二也。味如甘露者，即第五也。若欲備釋，還同前解，故不更論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「八功德水」至「味如甘露」者，述云：此第二、水相也。清淨者，即八中之初。香潔者，即第二也。味如甘露者，即第五也。若欲備釋，還同前解，故不更論。

經曰「黃金池者」至「彌覆水上」者，述云：此第三、池莊嚴也。前堂舍及此池，皆由第三十三願之所成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「黃金池者」至「彌覆水上」者，述云：此第三、池莊嚴也。前堂舍及此池，皆由第三十三願之所成也。

經曰「彼諸菩薩及聲聞」至「不遲不疾」者，述云：第四、資用任意也。心垢者，即煩惱之名，唯慧所除。而水除者，觸水為緣，發慧蕩除故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「彼諸菩薩及聲聞」至「不遲不疾」者，述云：第四、資用任意也。心垢者，即煩惱之名，唯慧所除。而水除者，觸水為緣，發慧蕩除故。

經曰「波揚無量」至「歡喜無量」者，述云：第二、歎聲。有三：此初、隨類異聞也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「波揚無量」至「歡喜無量」者，述云：第二、歎聲。有三：此初、隨類異聞也。

經曰「隨順清淨」至「所行之道」者，述云：此第二、聞之修善也。真實義者，即涅槃也。不共法者，即菩提也。所行道者，即彼二果之因也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「隨順清淨」至「所行之道」者，述云：此第二、聞之修善也。真實義者，即涅槃也。不共法者，即菩提也。所行道者，即彼二果之因也。

經曰「無有三途」至「名曰安樂」者，述云：此第三、所詮唯樂也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「無有三途」至「名曰安樂」者，述云：此第三、所詮唯樂也。

經曰「阿難彼佛」至「神通功德」者，述云：第四、顯其所攝。有二：初、生之報勝。即攝他方願力所成也。後、住之報妙。即攝自土願之所成。初又有二：此初、正報微妙也。色身者，即此真金願之報。妙意者，即說一切智願之所成。神通者，即供養他方佛願果也。功德者，即受持、諷誦、梵行、總持、三昧等願之遂果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「阿難彼佛」至「神通功德」者，述云：第四、顯其所攝。有二：初、生之報勝。即攝他方願力所成也。後、住之報妙。即攝自土願之所成。初又有二：此初、正報微妙也。色身者，即此真金願之報。妙意者，即說一切智願之所成。神通者，即供養他方佛願果也。功德者，即受持、諷誦、梵行、總持、三昧等願之遂果也。

經曰「所處宮殿」至「涅槃之道」者，述云：此後、依報殊勝。即萬物嚴麗、衣服隨念等願力所成也。帛謙皆言「阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢欲食時，自然七寶机，劫波育罽疊以為坐，欲得甜酢在所欲得」，而今無者，蓋略無也。唯言見色聞香，即知彼土味觸非食，不吞咽故。有說：色不離食，故云見色，體即三塵。非也。既不受用，如何味觸？所味名食故。次者，近也，無苦可因故。即樂如漏盡願之報也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「所處宮殿」至「涅槃之道」者，述云：此後、依報殊勝。即萬物嚴麗、衣服隨念等願力所成也。帛謙皆言「阿彌陀佛及諸菩薩阿羅漢欲食時，自然七寶机，劫波育罽疊以為坐，欲得甜酢在所欲得」，而今無者，蓋略無也。唯言見色聞香，即知彼土味觸非食，不吞咽故。有說：色不離食，故云見色，體即三塵。非也。既不受用，如何味觸？所味名食故。次者，近也，無苦可因故。即樂如漏盡願之報也。

經曰「其諸聲聞」至「無極之體」者，述云：第二、舊住報勝。有二：初、正報勝；後、依報妙。初又有二：此初、直顯報勝也。同一類者，即應第四願之報也。虛無無極者，無障故、希有故。如其次第，即求那羅延力願之報也。有說：既言非天非人，故生彼土雖復凡夫，非人天趣。若人趣者，即應四天下，故有越單曰。若非四天下者，即四洲外別有人趣耶，若有北洲者，應有長壽天，故淨土中必有難處。由此淨土非人天趣，故非三界。即《智論》云「無欲故、居地故、有色故」，如其次第非欲色。此恐不然。本誓唯云有三途者，不言善趣故。若非善趣者，必應言有五趣者故。又若非佛而非三界者，即違經云「三界外有眾生」，即非七佛說故。而《智論》云非三界者，且簡穢界，故義亦無過。雖有人天，人天無別，但逐穢土業以別人天，故云因順餘方有人天之名。由比諸天皆在虛空，帛延云「第一四天第二忉利天皆自然在虛空中住止，無所依因」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「其諸聲聞」至「無極之體」者，述云：第二、舊住報勝。有二：初、正報勝；後、依報妙。初又有二：此初、直顯報勝也。同一類者，即應第四願之報也。虛無無極者，無障故、希有故。如其次第，即求那羅延力願之報也。有說：既言非天非人，故生彼土雖復凡夫，非人天趣。若人趣者，即應四天下，故有越單曰。若非四天下者，即四洲外別有人趣耶，若有北洲者，應有長壽天，故淨土中必有難處。由此淨土非人天趣，故非三界。即《智論》云「無欲故、居地故、有色故」，如其次第非欲色。此恐不然。本誓唯云有三途者，不言善趣故。若非善趣者，必應言有五趣者故。又若非佛而非三界者，即違經云「三界外有眾生」，即非七佛說故。而《智論》云非三界者，且簡穢界，故義亦無過。雖有人天，人天無別，但逐穢土業以別人天，故云因順餘方有人天之名。由比諸天皆在虛空，帛延云「第一四天第二忉利天皆自然在虛空中住止，無所依因」也。

經曰「佛告阿難」至「寧可類乎」者，述云：此後、寄事顯勝。有五：此初、以貧人對粟散王。有三：此初、寄事反問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告阿難」至「寧可類乎」者，述云：此後、寄事顯勝。有五：此初、以貧人對粟散王。有三：此初、寄事反問也。

經曰「阿難白佛」至「因能致此」者，述云：此次、阿難答勝也。底者，最也。廝下者，陋下之義。殆(徒改反)，近也幾也。坐者，罪也。《蒼頡篇》「坐，辜也」。《鹽鐵論》曰「什伍相連，親戚相坐」也。怙(胡古反)，福也。廝極者，盡疲之義。享者，《爾雅》「福厚也」。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「阿難白佛」至「因能致此」者，述云：此次、阿難答勝也。底者，最也。廝下者，陋下之義。殆(徒改反)，近也幾也。坐者，罪也。《蒼頡篇》「坐，辜也」。《鹽鐵論》曰「什伍相連，親戚相坐」也。怙(胡古反)，福也。廝極者，盡疲之義。享者，《爾雅》「福厚也」。

經曰「佛告阿難汝言是也」者，述云：此後、佛述成也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告阿難汝言是也」者，述云：此後、佛述成也。

經曰「計如帝王」至「帝王邊也」者，述云：此第二、以帝王對輪王也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「計如帝王」至「帝王邊也」者，述云：此第二、以帝王對輪王也。

經曰「轉輪聖王」至「萬億倍也」者，述云：第三、以輪王對帝釋也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「轉輪聖王」至「萬億倍也」者，述云：第三、以輪王對帝釋也。

經曰「假令天帝」至「不相類也」者，述云：此第四、以帝釋對魔王也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「假令天帝」至「不相類也」者，述云：此第四、以帝釋對魔王也。

經曰「設第六天王」至「不可計倍」者，述云，此第五、以魔天對西方眾也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「設第六天王」至「不可計倍」者，述云，此第五、以魔天對西方眾也。

經曰「佛告阿難」至「高下大小」者，述云：第二、辨依妙。有六：此初、資具稱形也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「佛告阿難」至「高下大小」者，述云：第二、辨依妙。有六：此初、資具稱形也。

經曰「或一寶」至「應念即至」者，述云：此第二、諸寶任意也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「或一寶」至「應念即至」者，述云：此第二、諸寶任意也。

經曰「又以眾寶」至「踐之而行」者，述云：此第三、寶衣布地也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「又以眾寶」至「踐之而行」者，述云：此第三、寶衣布地也。

經曰「無量寶網」至「盡極嚴麗」者，述云：此第四、寶網羅覆也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「無量寶網」至「盡極嚴麗」者，述云：此第四、寶網羅覆也。

經曰「自然德風」至「如是六反」者，述云：此第五、德風吹鼓也。過雅者，得中之狀。芬者，方言芬和，謂芬香和調。裂者，宜作烈光也、美也，裂非字體。帛謙皆云「如是四反」。即供聖之華，故於六反無復妨也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「自然德風」至「如是六反」者，述云：此第五、德風吹鼓也。過雅者，得中之狀。芬者，方言芬和，謂芬香和調。裂者，宜作烈光也、美也，裂非字體。帛謙皆云「如是四反」。即供聖之華，故於六反無復妨也。

經曰「又眾寶蓮華」至「百千億光」者，述云：此第六、寶化充滿。有二：此初、華嚴世界也。暐(于鬼反)，《說文》「盛明藐也」。曄(為韶反)，華光盛也。又曄(王輒反)，草木華貌。煥者明也，爛者文章鮮明也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「又眾寶蓮華」至「百千億光」者，述云：此第六、寶化充滿。有二：此初、華嚴世界也。暐(于鬼反)，《說文》「盛明藐也」。曄(為韶反)，華光盛也。又曄(王輒反)，草木華貌。煥者明也，爛者文章鮮明也。

經曰「一一光中」至「於佛正道」者，述云：此後、華光利物也。即宮莊嚴故，論云「如來微妙聲梵響聞十方」故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經曰「一一光中」至「於佛正道」者，述云：此後、華光利物也。即宮莊嚴故，論云「如來微妙聲梵響聞十方」故。