兩卷無量壽經宗要 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩卷無量壽經宗要

釋元曉選 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋元曉選

將申兩卷經旨，略開四門分別：初述教之大意、次簡經之宗致、三者舉人分別、四者就文解釋。言大意者，然夫眾生心性融通無礙，泰若虛空、湛猶巨海。若虛空故，其體平等，無別相而可得，何有淨穢之處？猶巨海故，其性潤滑，能隨緣而不逆，豈無動靜之時。爾乃或因塵風，淪五濁而隨轉，沈苦浪而長流；或承善根，截四流而不還，至彼岸而永寂。若斯動寂，皆是大夢；以覺言之，無此無彼，穢土淨國本來一心，生死涅槃終無二際。然歸原大覺，積功乃得；隨流長夢，不可頓開。所以聖人垂迹有遐有邇，所設言教或褒或貶。至如牟尼世尊現此娑婆，誡五惡而勸善；彌陀如來御彼安養，引三輩而導生。斯等權迹，不可具陳矣。今此經者，蓋是菩薩藏教之格言、佛土因果之真典也。明願行之密深、現果德之長遠。十八圓淨，越三界而迢絕；五根相好，侔六天而不嗣。珍著法味遂養身心，誰有朝餓夜渴之苦？玉林芳風溫涼常適，本無冬寒夏熱之煩。群仙共會，時浴八德蓮池，由是長別偏可厭之皓皺；勝侶相從，數遊十方佛土，於茲遠送以難𭞊之憂勞。況復聞法響入無相、見佛光悟無生。悟無生故，無所不生；入無相故，無所不相。極淨極樂，非心意之所度；無際無限，豈言說之能盡？但以能說五人之中佛為上首，依正二報之內長命為主，故言佛說無量壽經。設其一軸不足開心，若至其三有餘兩掌。今此經者有上有下，無缺無餘，適為掌珍，言之卷上，故言噵佛說無量壽經卷上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 將申兩卷經旨，略開四門分別：初述教之大意、次簡經之宗致、三者舉人分別、四者就文解釋。言大意者，然夫眾生心性融通無礙，泰若虛空、湛猶巨海。若虛空故，其體平等，無別相而可得，何有淨穢之處？猶巨海故，其性潤滑，能隨緣而不逆，豈無動靜之時。爾乃或因塵風，淪五濁而隨轉，沈苦浪而長流；或承善根，截四流而不還，至彼岸而永寂。若斯動寂，皆是大夢；以覺言之，無此無彼，穢土淨國本來一心，生死涅槃終無二際。然歸原大覺，積功乃得；隨流長夢，不可頓開。所以聖人垂迹有遐有邇，所設言教或褒或貶。至如牟尼世尊現此娑婆，誡五惡而勸善；彌陀如來御彼安養，引三輩而導生。斯等權迹，不可具陳矣。今此經者，蓋是菩薩藏教之格言、佛土因果之真典也。明願行之密深、現果德之長遠。十八圓淨，越三界而迢絕；五根相好，侔六天而不嗣。珍著法味遂養身心，誰有朝餓夜渴之苦？玉林芳風溫涼常適，本無冬寒夏熱之煩。群仙共會，時浴八德蓮池，由是長別偏可厭之皓皺；勝侶相從，數遊十方佛土，於茲遠送以難𭞊之憂勞。況復聞法響入無相、見佛光悟無生。悟無生故，無所不生；入無相故，無所不相。極淨極樂，非心意之所度；無際無限，豈言說之能盡？但以能說五人之中佛為上首，依正二報之內長命為主，故言佛說無量壽經。設其一軸不足開心，若至其三有餘兩掌。今此經者有上有下，無缺無餘，適為掌珍，言之卷上，故言噵佛說無量壽經卷上。

第二簡宗致者，此經正以淨土因果為其宗體，攝物往生以為意致。總標雖然，於中分別者，先明果德、後顯因行。果德之內略有四門：一淨不淨門、二色無色門、三共不共門、四漏無漏門。第一明淨不淨門者，略以四對顯其階降，謂因與果相對故、一向與不一向相對故、純與雜相對故、正定與非正定相對故。所言因與果相對門者，謂金剛以還菩薩所住名果報土，不名淨土，未離苦諦之果患故。唯佛所居乃名淨土，一切勞患無餘滅故。依此義故，《仁王經》云「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。一切眾生暫住報，登金剛源居淨土。」第二、一向與不一向相對門者，謂八地以上菩薩住處得名淨土，以一向出三界事故，亦具四句一向義故。七地以還一切住處未名淨土，以非一向出三界故，或乘願力出三界者一向四句不具足故，謂一向樂、一向無失、一向自在。七地以還出觀之時，或時生起報無記心，末那四惑于時現行，故非一向淨、非一向無失；八地以上即不如是。依此義故，《攝大乘》云「出出世善法，功能所生起。」釋曰：二乘善，名出世。從八地以上乃至佛地，名出出世。出世法，名世法對治。出出世法，為出世法對治。功能以四緣為相，從出出世善法功能生起此淨土故，不以集諦為因，乃至廣說故。第三、純與雜相對門者，凡夫二乘雜居之處，不得名為清淨世界。唯入大地菩薩生處，乃得名為清淨世界。彼非純淨，此純淨故。依此義故，《瑜伽論》言「世界無量，有其二種，謂淨不淨。」清淨世界中，無那落迦、傍生、餓鬼，亦無欲界、色無色界，純菩薩眾於中止住，是故說名清淨世界。已入第三地菩薩，由願力故，於彼受生，無有異生及非異生聲聞獨覺。若非異生菩薩得生於彼，解云：此第三地是歡喜地，以就七種菩薩地門第三淨勝意樂地故，攝十三位、立七種地。具如彼論之所說故。第四正定與非正定相對門者，三聚眾生苦生之地是為穢土，唯正定聚所居之處名為淨土。於中亦有四果聲聞，乃至復有四疑凡夫，唯無邪定及不定聚耳。今此經說無量壽國，就第四門說為淨土。所以然者，為欲普容大小、兼引凡聖，竝生勝處、同趣大道故。如下文言「設我得佛，國中人民不住正定聚必至滅度者，不取正覺。」又言「設我得佛，國中聲聞，有能計量知其數者，不取正覺。」乃至廣說。又《觀經》中說「生彼國已，得羅漢果」等，乃至廣說故。論說云「女人及根缺，二乘種不生」者，是說決定種性二乘，非謂不定根性聲聞。為簡此故，名二乘種。由是義故，不相違也。又言女人及根缺者，謂生彼時非女非根缺耳，非此女等不得往 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二簡宗致者，此經正以淨土因果為其宗體，攝物往生以為意致。總標雖然，於中分別者，先明果德、後顯因行。果德之內略有四門：一淨不淨門、二色無色門、三共不共門、四漏無漏門。第一明淨不淨門者，略以四對顯其階降，謂因與果相對故、一向與不一向相對故、純與雜相對故、正定與非正定相對故。所言因與果相對門者，謂金剛以還菩薩所住名果報土，不名淨土，未離苦諦之果患故。唯佛所居乃名淨土，一切勞患無餘滅故。依此義故，《仁王經》云「三賢十聖住果報，唯佛一人居淨土。一切眾生暫住報，登金剛源居淨土。」第二、一向與不一向相對門者，謂八地以上菩薩住處得名淨土，以一向出三界事故，亦具四句一向義故。七地以還一切住處未名淨土，以非一向出三界故，或乘願力出三界者一向四句不具足故，謂一向樂、一向無失、一向自在。七地以還出觀之時，或時生起報無記心，末那四惑于時現行，故非一向淨、非一向無失；八地以上即不如是。依此義故，《攝大乘》云「出出世善法，功能所生起。」釋曰：二乘善，名出世。從八地以上乃至佛地，名出出世。出世法，名世法對治。出出世法，為出世法對治。功能以四緣為相，從出出世善法功能生起此淨土故，不以集諦為因，乃至廣說故。第三、純與雜相對門者，凡夫二乘雜居之處，不得名為清淨世界。唯入大地菩薩生處，乃得名為清淨世界。彼非純淨，此純淨故。依此義故，《瑜伽論》言「世界無量，有其二種，謂淨不淨。」清淨世界中，無那落迦、傍生、餓鬼，亦無欲界、色無色界，純菩薩眾於中止住，是故說名清淨世界。已入第三地菩薩，由願力故，於彼受生，無有異生及非異生聲聞獨覺。若非異生菩薩得生於彼，解云：此第三地是歡喜地，以就七種菩薩地門第三淨勝意樂地故，攝十三位、立七種地。具如彼論之所說故。第四正定與非正定相對門者，三聚眾生苦生之地是為穢土，唯正定聚所居之處名為淨土。於中亦有四果聲聞，乃至復有四疑凡夫，唯無邪定及不定聚耳。今此經說無量壽國，就第四門說為淨土。所以然者，為欲普容大小、兼引凡聖，竝生勝處、同趣大道故。如下文言「設我得佛，國中人民不住正定聚必至滅度者，不取正覺。」又言「設我得佛，國中聲聞，有能計量知其數者，不取正覺。」乃至廣說。又《觀經》中說「生彼國已，得羅漢果」等，乃至廣說故。論說云「女人及根缺，二乘種不生」者，是說決定種性二乘，非謂不定根性聲聞。為簡此故，名二乘種。由是義故，不相違也。又言女人及根缺者，謂生彼時非女非根缺耳，非此女等不得往

生，如韋提希而得生故。然《鼓音王陀羅尼經》云「阿彌陀佛，父名月上轉輪聖王，其母名曰殊勝妙眼」等，乃至廣說者，是說化佛所居化土。論所說者，是受用土。由是道理，故不相違。上來四門所說淨土，皆是如來願行所成，非生彼者自力所辨，不如穢土外器世界，唯由眾生共業所成，是故通名清淨土也。次第二、明有色無色門者，如前所說四種門中，初一門顯自受用土，後三門說他受用土。三門有色，不待言論。自受用土，說者不同。或有說者自受用身，遠離色形法性淨土為所住處，是故都無色相可得。如《本業經》說「佛子果體圓滿，無德不備、理無不周，居中道第一義諦。清淨國土，無極無名無相，非一切法可得，非有體非無體。」乃至廣說。《起信論》云「諸佛如來，唯是法身智相之身。第一義諦，無有世諦境界，離於施作，但隨眾生見聞皆得益，故說為用。此用有二種：一者凡夫二乘心所見者，名為應身。二者諸菩薩從初發意，乃至菩薩究竟地，心所見者，名為報身。」依此等文，當知所見有色相等，皆得他受用身，說自受用中無色無相也。或有說者，自受用身有無障礙微妙之色，其所依土具有六塵殊勝境界。如《薩遮尼乾子經》云「瞿曇法性身，妙色常湛然。如是法性身，眾生等無邊。」《華嚴經》云「如來正覺成菩提時，得一切眾生等身、得一切法等身，乃至得一切行界等身、得寂靜涅槃界等身。佛子！隨如來所得身，當知音聲及無礙心亦復如是。如來具足如是三種清淨無量。」《攝大乘》云「若淨土中，無諸怖畏，六根所受用法悉具有。又非唯是有，一切所受用具最勝無等。是如來福德智慧行圓滿因，感如來勝報依止處，是故最勝。」依此等文，當知圓滿因之所感自受用身，依止六塵也。或有說者，二師所說皆有道理，等有經論不可違故、如來法門無障礙故。所以然者，報佛身土略有二門，若就正相歸源之門，如初師說；若依從性成德之門，如後師說。所引經論，隨門而說，故不相違。此是第二色無色門也。次第三、明共不共門者，通相而言，土有二種：一者內土、二者外土。言外土者，是共果。言內土者，是不共果。內土之中亦有二種：一者眾生五陰，為正報土。人所依住，故名為土。二者出世聖智，名實智土，以能住持後得智故、依根本智離顛倒故。如《本業經》云「土名一切賢聖所居之處，是故一切眾生賢聖各自居果報之土。」若凡夫眾生住五陰中為正報之土，山林大地共有，為依報之土。初地聖人亦有二土：一實智土，前智住後智為土；二變化淨穢。逕劫數量應現之土。乃至無垢地土亦復如是。一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生，如韋提希而得生故。然《鼓音王陀羅尼經》云「阿彌陀佛，父名月上轉輪聖王，其母名曰殊勝妙眼」等，乃至廣說者，是說化佛所居化土。論所說者，是受用土。由是道理，故不相違。上來四門所說淨土，皆是如來願行所成，非生彼者自力所辨，不如穢土外器世界，唯由眾生共業所成，是故通名清淨土也。次第二、明有色無色門者，如前所說四種門中，初一門顯自受用土，後三門說他受用土。三門有色，不待言論。自受用土，說者不同。或有說者自受用身，遠離色形法性淨土為所住處，是故都無色相可得。如《本業經》說「佛子果體圓滿，無德不備、理無不周，居中道第一義諦。清淨國土，無極無名無相，非一切法可得，非有體非無體。」乃至廣說。《起信論》云「諸佛如來，唯是法身智相之身。第一義諦，無有世諦境界，離於施作，但隨眾生見聞皆得益，故說為用。此用有二種：一者凡夫二乘心所見者，名為應身。二者諸菩薩從初發意，乃至菩薩究竟地，心所見者，名為報身。」依此等文，當知所見有色相等，皆得他受用身，說自受用中無色無相也。或有說者，自受用身有無障礙微妙之色，其所依土具有六塵殊勝境界。如《薩遮尼乾子經》云「瞿曇法性身，妙色常湛然。如是法性身，眾生等無邊。」《華嚴經》云「如來正覺成菩提時，得一切眾生等身、得一切法等身，乃至得一切行界等身、得寂靜涅槃界等身。佛子！隨如來所得身，當知音聲及無礙心亦復如是。如來具足如是三種清淨無量。」《攝大乘》云「若淨土中，無諸怖畏，六根所受用法悉具有。又非唯是有，一切所受用具最勝無等。是如來福德智慧行圓滿因，感如來勝報依止處，是故最勝。」依此等文，當知圓滿因之所感自受用身，依止六塵也。或有說者，二師所說皆有道理，等有經論不可違故、如來法門無障礙故。所以然者，報佛身土略有二門，若就正相歸源之門，如初師說；若依從性成德之門，如後師說。所引經論，隨門而說，故不相違。此是第二色無色門也。次第三、明共不共門者，通相而言，土有二種：一者內土、二者外土。言外土者，是共果。言內土者，是不共果。內土之中亦有二種：一者眾生五陰，為正報土。人所依住，故名為土。二者出世聖智，名實智土，以能住持後得智故、依根本智離顛倒故。如《本業經》云「土名一切賢聖所居之處，是故一切眾生賢聖各自居果報之土。」若凡夫眾生住五陰中為正報之土，山林大地共有，為依報之土。初地聖人亦有二土：一實智土，前智住後智為土；二變化淨穢。逕劫數量應現之土。乃至無垢地土亦復如是。一

切眾生乃至無垢地。盡非淨土。住果報故。總說雖然，於中分別者，正報之土，不共果義，更無異說。依報之土為共果者，諸說不同。或有說者，如山河等，非是極微合成，實有一體，多因共感，直是有情異成各變，同處相似，不相障礙，如眾燈明。如多因所夢，因類是同，果相相似。處所無別，假名為共，實各有異。諸佛淨土，當知亦爾。若別識變，皆遍法界，同處相似，說名為共，實非共也。若有一土，非隨識別者，即成心外，非唯識理。如《解深密經》云「我說識所緣，唯識所現故。」《唯識論》云「業熏習識內，執果生於外。何因熏習處，於中不說果？」或有說者，淨土依果雖不離識，而識是別，土相是一，由彼別識共所成故。如攬四塵以成一柱，一柱之相不離四微，非隨四微成四柱故。當知此中道理亦爾。於中若就自受用土，佛與諸佛共有一土，猶如法身，諸佛共依故。若論他受用土相者，佛與諸菩薩等共有，如王與臣共有一國故。又二受用土，亦非別體。如觀行者觀石為玉，無通慧者猶見是石。石玉相異，而非別體。二土同處，當知亦爾。如《解深密經》云「如來所行如來境界，此何差別？佛言：『如來所行，謂一切種。如來共有無量功德眾，莊嚴清淨佛土。』」如來境界，謂一切種。五界差別，所謂有情界、世界、法界、調伏界、調伏方便界。解云：此說自受用土，諸佛共有，非各別也。《瑜伽論》云「相等諸物，或由不共分別為因，或復由共分別為因。若共分別之所起者，分別雖無，由他分別所住持故而不永滅。若不爾者，他之分別應無其果。彼雖不滅，得清淨者於彼事中正見清淨。譬如眾多修觀行者，於一事中，由定心故，種種異見可得。彼亦如是。」解云：此說依報不隨識別。若執共果隨識異者，我果雖滅，他果猶存，即他分別，不應無異。故彼不能通此文也。《攝大乘論》云「復次，受用如是淨土，一向淨、一向樂、一向無失、一向自在。」釋曰：恒無雜穢，故言一向淨。但受妙樂，無苦無捨，故言一向樂。唯是實善，無惡無記，故言一向無失。一切事悉不觀餘緣，皆由自心成，故言一向自在。復次，依大淨說一向淨、依大樂說一向樂、依大常說一向無失、依大我說一向自在。解云：此中初「復次」，顯他受用義。後「復次」，顯自受用義。義雖不同，而無別土。所以本論唯作一說。故知二土亦非別體也。問：如是二說，何得何失？答曰：如若言取，但不成立；以義會之，皆有道理。此是第三共不共門也。次第四、明漏無漏門者，略有二句：一者通就諸法，顯漏無漏義；二者別約淨土，明漏無漏相。初通 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 切眾生乃至無垢地。盡非淨土。住果報故。總說雖然，於中分別者，正報之土，不共果義，更無異說。依報之土為共果者，諸說不同。或有說者，如山河等，非是極微合成，實有一體，多因共感，直是有情異成各變，同處相似，不相障礙，如眾燈明。如多因所夢，因類是同，果相相似。處所無別，假名為共，實各有異。諸佛淨土，當知亦爾。若別識變，皆遍法界，同處相似，說名為共，實非共也。若有一土，非隨識別者，即成心外，非唯識理。如《解深密經》云「我說識所緣，唯識所現故。」《唯識論》云「業熏習識內，執果生於外。何因熏習處，於中不說果？」或有說者，淨土依果雖不離識，而識是別，土相是一，由彼別識共所成故。如攬四塵以成一柱，一柱之相不離四微，非隨四微成四柱故。當知此中道理亦爾。於中若就自受用土，佛與諸佛共有一土，猶如法身，諸佛共依故。若論他受用土相者，佛與諸菩薩等共有，如王與臣共有一國故。又二受用土，亦非別體。如觀行者觀石為玉，無通慧者猶見是石。石玉相異，而非別體。二土同處，當知亦爾。如《解深密經》云「如來所行如來境界，此何差別？佛言：『如來所行，謂一切種。如來共有無量功德眾，莊嚴清淨佛土。』」如來境界，謂一切種。五界差別，所謂有情界、世界、法界、調伏界、調伏方便界。解云：此說自受用土，諸佛共有，非各別也。《瑜伽論》云「相等諸物，或由不共分別為因，或復由共分別為因。若共分別之所起者，分別雖無，由他分別所住持故而不永滅。若不爾者，他之分別應無其果。彼雖不滅，得清淨者於彼事中正見清淨。譬如眾多修觀行者，於一事中，由定心故，種種異見可得。彼亦如是。」解云：此說依報不隨識別。若執共果隨識異者，我果雖滅，他果猶存，即他分別，不應無異。故彼不能通此文也。《攝大乘論》云「復次，受用如是淨土，一向淨、一向樂、一向無失、一向自在。」釋曰：恒無雜穢，故言一向淨。但受妙樂，無苦無捨，故言一向樂。唯是實善，無惡無記，故言一向無失。一切事悉不觀餘緣，皆由自心成，故言一向自在。復次，依大淨說一向淨、依大樂說一向樂、依大常說一向無失、依大我說一向自在。解云：此中初「復次」，顯他受用義。後「復次」，顯自受用義。義雖不同，而無別土。所以本論唯作一說。故知二土亦非別體也。問：如是二說，何得何失？答曰：如若言取，但不成立；以義會之，皆有道理。此是第三共不共門也。次第四、明漏無漏門者，略有二句：一者通就諸法，顯漏無漏義；二者別約淨土，明漏無漏相。初通

門者，《瑜伽論》說「有漏無漏，各有五門。有漏五者，一由事故、二隨眠故、三相應故、四所緣故、五生起故。無漏五者，一離諸纏故、二隨眠斷故、三是斷滅故、四見所斷之對治自性相續解脫故、五修所斷之對治自性相續解脫故。」於中委悉，如彼廣說。今作四句，略顯其相：一者有法一向有漏，謂諸染污心心所法等，由相應義是有漏故，而無五種無漏相故。二者有法一向無漏，謂見道時心心所法等，由有自性解脫義故，而無五種有漏相故。三者有法亦有漏亦無漏，謂報無記心心所法等，隨眠所縛故、諸纏所離故，雖復無漏而是苦諦，由業煩惱所生起故。四者有法非有漏，謂甚深法不墮數故。次別明中亦有二門：一有分際門、二無障礙門。有分際門者，若就諸佛所居淨土，於四句中唯有二句。依有色有心門，即一向是無漏，自性相續解脫義故、遠離五種有漏相故。若就非色非心門者，即非有漏亦非無漏，非有非無故、離相離性故。若就菩薩，亦有二句，恰論二智，所顯淨土，一向無漏，道諦所攝。如《攝論》說「菩薩及如來唯識智，無相無功用，故言清淨。離一切障，無有退失，故言自在。此唯識智，為淨土體故，不以苦諦為體。」乃至廣說故。若就本識所變之門，亦是無漏，以非三界有漏所起，樂無漏界，故是無漏。無明住地為緣出故，名果報土，故是有漏。雖亦無漏而是世間，故於無作四諦門內，苦諦果報之所攝也。如經言「三賢十聖住果報」故。《寶性論》云「依無漏界中，有三種意生身，應知彼因無漏善根所作，名為世間；以離有漏諸業煩惱所作世間法故，亦名涅槃。」依此義故，《勝鬘經》言「世尊！有有為世間、有無為世間，有有為涅槃、有無為涅槃。」故此中說意生身，乃是梨耶所變正報。正報既爾，依報亦然，同是本識所變作故。然此梨耶所變之土，及與二智所現淨土，雖為苦道二諦所攝，而無別體，隨義異攝耳。如他分別所持穢土，得清淨者即見為淨，淨穢雖異而無別體。當知此中二義亦爾。此約有分際門說也。次就無障礙門說者，應作四句：一者諸佛身土皆是有漏，不離一切諸漏故。如經說言：諸佛安住三毒四漏等一切煩惱中，得阿耨菩提，乃至廣說故。二者凡夫身土皆是無漏，以離一切諸漏性故。如經說言：色無漏無繫，受想行識無漏無繫，乃至廣說故。三者一切凡聖穢土淨土亦是有漏亦是無漏，以前二門不相離故。四者一切凡聖穢土淨土非有漏非無漏，以無縛性及脫性故。如經說言：色無縛無脫，受想行識無縛無脫，乃至廣說故。此是第四有漏無漏門也。上來四門合為第一淨土果竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 門者，《瑜伽論》說「有漏無漏，各有五門。有漏五者，一由事故、二隨眠故、三相應故、四所緣故、五生起故。無漏五者，一離諸纏故、二隨眠斷故、三是斷滅故、四見所斷之對治自性相續解脫故、五修所斷之對治自性相續解脫故。」於中委悉，如彼廣說。今作四句，略顯其相：一者有法一向有漏，謂諸染污心心所法等，由相應義是有漏故，而無五種無漏相故。二者有法一向無漏，謂見道時心心所法等，由有自性解脫義故，而無五種有漏相故。三者有法亦有漏亦無漏，謂報無記心心所法等，隨眠所縛故、諸纏所離故，雖復無漏而是苦諦，由業煩惱所生起故。四者有法非有漏，謂甚深法不墮數故。次別明中亦有二門：一有分際門、二無障礙門。有分際門者，若就諸佛所居淨土，於四句中唯有二句。依有色有心門，即一向是無漏，自性相續解脫義故、遠離五種有漏相故。若就非色非心門者，即非有漏亦非無漏，非有非無故、離相離性故。若就菩薩，亦有二句，恰論二智，所顯淨土，一向無漏，道諦所攝。如《攝論》說「菩薩及如來唯識智，無相無功用，故言清淨。離一切障，無有退失，故言自在。此唯識智，為淨土體故，不以苦諦為體。」乃至廣說故。若就本識所變之門，亦是無漏，以非三界有漏所起，樂無漏界，故是無漏。無明住地為緣出故，名果報土，故是有漏。雖亦無漏而是世間，故於無作四諦門內，苦諦果報之所攝也。如經言「三賢十聖住果報」故。《寶性論》云「依無漏界中，有三種意生身，應知彼因無漏善根所作，名為世間；以離有漏諸業煩惱所作世間法故，亦名涅槃。」依此義故，《勝鬘經》言「世尊！有有為世間、有無為世間，有有為涅槃、有無為涅槃。」故此中說意生身，乃是梨耶所變正報。正報既爾，依報亦然，同是本識所變作故。然此梨耶所變之土，及與二智所現淨土，雖為苦道二諦所攝，而無別體，隨義異攝耳。如他分別所持穢土，得清淨者即見為淨，淨穢雖異而無別體。當知此中二義亦爾。此約有分際門說也。次就無障礙門說者，應作四句：一者諸佛身土皆是有漏，不離一切諸漏故。如經說言：諸佛安住三毒四漏等一切煩惱中，得阿耨菩提，乃至廣說故。二者凡夫身土皆是無漏，以離一切諸漏性故。如經說言：色無漏無繫，受想行識無漏無繫，乃至廣說故。三者一切凡聖穢土淨土亦是有漏亦是無漏，以前二門不相離故。四者一切凡聖穢土淨土非有漏非無漏，以無縛性及脫性故。如經說言：色無縛無脫，受想行識無縛無脫，乃至廣說故。此是第四有漏無漏門也。上來四門合為第一淨土果竟。

次第二明淨土因者，淨土之因，有其二途：一成辨因、二往生因。成辨因者，說者不同。或有說者：本來無漏法爾種子，三無數劫修令增廣，為此淨土變現生因。如《瑜伽論》說「生那落迦，三無漏根種子成就」，以此准知，亦有無漏淨土種子。或有說者：二智所熏新生種子，為彼淨土而作生因。如《攝論》說「從出出世善法功能生起淨土。」何者為出出世善法？無分別智、無分別後得所生善根，為出出世善法。是本有，即非所生；既是所生，當知新成。問：如是二說，何者為實？答：皆依聖典，有何不實。於中委悉，如《楞伽經料簡》中說。次明往生因者，凡諸所說往生之因，非直能感正報莊嚴，亦得感具依報淨土，但承如來本願力故，隨感受用。非自業因力之所成辨，是故說無往生因。此因之相，經論不同。若依《觀經》，說十六觀；《往生論》中，說五門行。今依此經，說三輩因。上輩之因，說有五句：一者「捨家棄欲而作沙門」，此顯發起正因方便。二者「發菩提心」，是明正因。三者「專念彼佛」，是明修觀。四者「作諸功德」，是明起行。此觀及行為助滿業。五者「願生彼國」，此一是願、前四是行，行願和合乃得生故。中輩之中說有四句：一者「雖不能作沙門，當發無上菩提之心」，是明正因。二者「專念彼佛」、三者「多少修善」，此觀及行為助滿業。四者「願生彼國」。前行此願，和合為因也。下輩之內說二種人，二人之中各有三句。初人三者：一者「假使不能作諸功德，當發無上菩提之心」，是明正因。二者「乃至十念，專念彼佛」，是助滿業。三者「願生彼國」。此願、前行和合為因，是明不定性人也。第二人中有三句者：一者「聞甚深法，歡喜信樂」，此句兼顯發心正因，但為異前人，舉其深信耳。二者「乃至一念念於彼佛」，是助滿業，為顯前人無深信故，必須十念；此人有深信故，未必具足十念。三者「以至誠心，願生彼國」。此願、前行和合為因，此就菩薩種性人也。經說如是，今此文略辨其生相。於中有二：先明正因、後顯助因。經所言正因，謂菩提心。言發無上菩提心者，不顧世間富樂及與二乘涅槃，一向志願三身菩提，是名無上菩提之心。總標雖然，於中有二：一者隨事發心、二者順理發心。言隨事者，煩惱無數，願悉斷之；善法無量，願悉修之；眾生無邊，願悉度之。於此三事，決定期願。初是如來斷德正因、次是如來智德正因、第三心者恩德正因，三德合為無上菩提之果，即是三心，總為無上菩提之因。因果雖異，廣長量齊，等無所遺，無不苞故。如經言「發心畢竟二無別。」如是二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第二明淨土因者，淨土之因，有其二途：一成辨因、二往生因。成辨因者，說者不同。或有說者：本來無漏法爾種子，三無數劫修令增廣，為此淨土變現生因。如《瑜伽論》說「生那落迦，三無漏根種子成就」，以此准知，亦有無漏淨土種子。或有說者：二智所熏新生種子，為彼淨土而作生因。如《攝論》說「從出出世善法功能生起淨土。」何者為出出世善法？無分別智、無分別後得所生善根，為出出世善法。是本有，即非所生；既是所生，當知新成。問：如是二說，何者為實？答：皆依聖典，有何不實。於中委悉，如《楞伽經料簡》中說。次明往生因者，凡諸所說往生之因，非直能感正報莊嚴，亦得感具依報淨土，但承如來本願力故，隨感受用。非自業因力之所成辨，是故說無往生因。此因之相，經論不同。若依《觀經》，說十六觀；《往生論》中，說五門行。今依此經，說三輩因。上輩之因，說有五句：一者「捨家棄欲而作沙門」，此顯發起正因方便。二者「發菩提心」，是明正因。三者「專念彼佛」，是明修觀。四者「作諸功德」，是明起行。此觀及行為助滿業。五者「願生彼國」，此一是願、前四是行，行願和合乃得生故。中輩之中說有四句：一者「雖不能作沙門，當發無上菩提之心」，是明正因。二者「專念彼佛」、三者「多少修善」，此觀及行為助滿業。四者「願生彼國」。前行此願，和合為因也。下輩之內說二種人，二人之中各有三句。初人三者：一者「假使不能作諸功德，當發無上菩提之心」，是明正因。二者「乃至十念，專念彼佛」，是助滿業。三者「願生彼國」。此願、前行和合為因，是明不定性人也。第二人中有三句者：一者「聞甚深法，歡喜信樂」，此句兼顯發心正因，但為異前人，舉其深信耳。二者「乃至一念念於彼佛」，是助滿業，為顯前人無深信故，必須十念；此人有深信故，未必具足十念。三者「以至誠心，願生彼國」。此願、前行和合為因，此就菩薩種性人也。經說如是，今此文略辨其生相。於中有二：先明正因、後顯助因。經所言正因，謂菩提心。言發無上菩提心者，不顧世間富樂及與二乘涅槃，一向志願三身菩提，是名無上菩提之心。總標雖然，於中有二：一者隨事發心、二者順理發心。言隨事者，煩惱無數，願悉斷之；善法無量，願悉修之；眾生無邊，願悉度之。於此三事，決定期願。初是如來斷德正因、次是如來智德正因、第三心者恩德正因，三德合為無上菩提之果，即是三心，總為無上菩提之因。因果雖異，廣長量齊，等無所遺，無不苞故。如經言「發心畢竟二無別。」如是二

心，前心難，「自未得度先度他，是故我禮初發心。」此心果報雖是菩提，而其華報在於淨土。所以然者，菩提心量，廣大無邊、長遠無限，故能感得廣大無際依報淨土、長遠無量正報壽命。除菩提心，無能當彼，故說此心為彼正因。是明隨事發心相也。所言順理而發心者，信解諸法皆如幻夢，非有非無、離言絕慮。依此信解發廣大心，雖不見有煩惱善法，而不撥無可斷可修，是故雖願悉斷悉修，而不違於無願三昧，雖願皆度無量有情，而不存能度所度，故能順隨於空無相。如經言「如是滅度無量眾生，實無眾生得滅度者」乃至廣說故。如是發心，不可思議，是明順理發心相也。隨事發心，有可退義，不定性人亦得能發。順理發心，即無退轉，菩薩性人乃能得發。如是發心，功德無邊，設使諸佛窮劫演說彼諸功德，猶不能盡。正因之相略說如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心，前心難，「自未得度先度他，是故我禮初發心。」此心果報雖是菩提，而其華報在於淨土。所以然者，菩提心量，廣大無邊、長遠無限，故能感得廣大無際依報淨土、長遠無量正報壽命。除菩提心，無能當彼，故說此心為彼正因。是明隨事發心相也。所言順理而發心者，信解諸法皆如幻夢，非有非無、離言絕慮。依此信解發廣大心，雖不見有煩惱善法，而不撥無可斷可修，是故雖願悉斷悉修，而不違於無願三昧，雖願皆度無量有情，而不存能度所度，故能順隨於空無相。如經言「如是滅度無量眾生，實無眾生得滅度者」乃至廣說故。如是發心，不可思議，是明順理發心相也。隨事發心，有可退義，不定性人亦得能發。順理發心，即無退轉，菩薩性人乃能得發。如是發心，功德無邊，設使諸佛窮劫演說彼諸功德，猶不能盡。正因之相略說如是。

次明助因。助因多種，今且明其下輩十念。此經中說下輩十念，一言之內含有二義，謂顯了義及隱密義。隱密義者，望第三對純淨土果以說下輩十念功德。此如《彌勒發問經》言「爾時彌勒菩薩白佛言：『如佛所說阿彌陀佛功德利益，若能十念相續不斷念彼佛者，即得往生。當云何念？』佛言：『非凡夫念、非不善念、非雜結使念。具足如是念，即得往生安養國土。凡有十念。何等為十？一者於一切眾生常生慈心，於一切眾生不毀其行。若毀其行，終不往生。二者於一切眾生深起悲心，除殘害意。三者發護法心，不惜身命，於一切法不生誹謗。四者於忍辱中生決定心。五者深心清淨，不染利養。六者發一切種智心，日日常念，無有廢忘。七者於一切眾生起尊重心，除我慢意，謙下言說。八者於世談話，不生味著心。九者近於覺意，深起種種善根因緣，遠離憒鬧散亂之心。十者正念觀佛，除去諸根。』」解云：如是十念，既非凡夫，當知初地以上菩薩乃能具足十念，於純淨土為下輩因。是為隱密義之十念。言顯了義十念相者，望第四對淨土而說。如《觀經》言「下品下生者，或有眾生，作不善業、五逆十惡，具諸不善。臨命終時，遇善知識，為說妙法，教令念佛，若不能念者，應稱無量壽佛。如是至心，令聲不絕，具足十念，稱南無佛。稱佛名故，於念念中除八十億劫生死罪。命終之後，即得往生」乃至廣說。以何等心名為至心？云何名為十念相續者？什公說言：譬如有人於曠野中值遇惡賊，揮戈拔劍直來欲殺。其人勤走，視度一河。若不度河，首領難全。爾時但念渡河方便。我至河岸，為著衣度、為脫衣度？若著衣衲，恐不得過。若脫衣衲，恐不得暇。但有此念，更無他意，當念度河，即是一念。此等十念，不雜餘念。行者亦爾，若念佛名、若念佛相等，無間念佛乃至十念，如是至心，名為十念。此是顯了十念相也。今此兩卷經說十念，具此隱密顯了二義。然於其中，顯了十念與《觀經》意少有不同。彼《觀經》中不除五逆，唯除誹謗方等之罪。今此兩卷經中說言「除其五逆、誹謗正法」。如是相違，云何通者？彼經說其雖作五逆，依大乘教得懺悔者；此經中說不懺悔者。由此義故，不相違也。因緣之相略說如是。上來所說因果二門，合為第二簡宗體竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明助因。助因多種，今且明其下輩十念。此經中說下輩十念，一言之內含有二義，謂顯了義及隱密義。隱密義者，望第三對純淨土果以說下輩十念功德。此如《彌勒發問經》言「爾時彌勒菩薩白佛言：『如佛所說阿彌陀佛功德利益，若能十念相續不斷念彼佛者，即得往生。當云何念？』佛言：『非凡夫念、非不善念、非雜結使念。具足如是念，即得往生安養國土。凡有十念。何等為十？一者於一切眾生常生慈心，於一切眾生不毀其行。若毀其行，終不往生。二者於一切眾生深起悲心，除殘害意。三者發護法心，不惜身命，於一切法不生誹謗。四者於忍辱中生決定心。五者深心清淨，不染利養。六者發一切種智心，日日常念，無有廢忘。七者於一切眾生起尊重心，除我慢意，謙下言說。八者於世談話，不生味著心。九者近於覺意，深起種種善根因緣，遠離憒鬧散亂之心。十者正念觀佛，除去諸根。』」解云：如是十念，既非凡夫，當知初地以上菩薩乃能具足十念，於純淨土為下輩因。是為隱密義之十念。言顯了義十念相者，望第四對淨土而說。如《觀經》言「下品下生者，或有眾生，作不善業、五逆十惡，具諸不善。臨命終時，遇善知識，為說妙法，教令念佛，若不能念者，應稱無量壽佛。如是至心，令聲不絕，具足十念，稱南無佛。稱佛名故，於念念中除八十億劫生死罪。命終之後，即得往生」乃至廣說。以何等心名為至心？云何名為十念相續者？什公說言：譬如有人於曠野中值遇惡賊，揮戈拔劍直來欲殺。其人勤走，視度一河。若不度河，首領難全。爾時但念渡河方便。我至河岸，為著衣度、為脫衣度？若著衣衲，恐不得過。若脫衣衲，恐不得暇。但有此念，更無他意，當念度河，即是一念。此等十念，不雜餘念。行者亦爾，若念佛名、若念佛相等，無間念佛乃至十念，如是至心，名為十念。此是顯了十念相也。今此兩卷經說十念，具此隱密顯了二義。然於其中，顯了十念與《觀經》意少有不同。彼《觀經》中不除五逆，唯除誹謗方等之罪。今此兩卷經中說言「除其五逆、誹謗正法」。如是相違，云何通者？彼經說其雖作五逆，依大乘教得懺悔者；此經中說不懺悔者。由此義故，不相違也。因緣之相略說如是。上來所說因果二門，合為第二簡宗體竟。

第三約人分別。於中有二：初約三聚眾生分別、後就四疑眾生分別。初三聚者，如下經云「其有眾生，生彼國者，皆悉住於正定之聚。所以者何？彼佛土中，無諸邪聚及不定聚。」如是三聚，其相云何？此義具如《寶性論》說。彼云：略說一切眾生界中，有三種眾生。何等為三？一者求有、二者遠離求有、三者不求彼二。求有有二種：一者謗解脫道、無涅槃性，常求住世間，不求證涅槃。二者於佛法中，闡提同位，謗大乘故。是故《不增不減經》言「若有比丘乃至優婆夷，若起一見、若起二見，諸佛如來非彼世尊，如是等人非我弟子。」遠離求有者亦有二種：一者無求道方便、二者有求道方便。無方便者亦有二種：一者多種外道，種種邪計；二者於佛法中同外道行，雖信佛法而顛倒取，如犢子等，乃至廣說。有方便者亦有二種，所謂二乘。不求彼二者，所謂第一利根眾生、諸菩薩等。又彼求有眾生一闡提人，及佛法中同一闡提位，名為邪定聚眾生。又遠離求有眾生中，墮無方便求道眾生，名為不定聚眾生。聲聞、辟支佛及不求彼二，名為正定聚眾生。論說如是。此中總判二乘菩薩為正定聚，而未分別位地分齊。齊何等位入正定聚？依何等義名正定聚？決定不退墮斷善根，如是名為正定聚義。論其位而依《瑜伽》說，正定聚有二種：一者本性正定聚、二者習成正定聚。若依此而說，五種種性中菩薩種性人，從無始時來不作五逆及斷善根，是名本性正定聚也。其二乘性及不定性，得作五逆及斷善根。斷善根時墮邪定聚，善根相續後未趣入，為不定聚。已趣入時，即當分別三品：若其本來下品善根而趣入者，乃至燸法猶為不定，入頂法位方為正定。論說「頂不斷善根」故。若其本來中品善根而趣入者，至燸法時名為正定。若其本來上品善根而趣入者，始趣入時便作正定。如《瑜伽》說「若有安住下品善根而趣入者，當知下品，名有間隙，未能無間、未善清淨。若有安住中品善根而趣入者，當知中品。若有安住上品善根而趣入者，當知上品，名無間隙，已能無間、已善清淨。」如是為已趣入相。又彼論云「依此下品順解脫分善根，婆伽梵說：若具世間上品正見，雖歷千生，不墮惡道。」此文正明本來安住上品善根而趣入者，始入下品順解脫分善之時便得不退，無間隙故。又彼論說「若時安住下成熟者，猶往惡趣。若中若上，不往惡趣。」此文正明本來安住下品善根而趣入者，雖至燸法下成熟位，未得不退，故往惡趣。是約二乘位地分別。若是不定種性人，直向大乘而趣入時，至種性位方為正定。如《起信論》說「依何等人、修何等行，得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三約人分別。於中有二：初約三聚眾生分別、後就四疑眾生分別。初三聚者，如下經云「其有眾生，生彼國者，皆悉住於正定之聚。所以者何？彼佛土中，無諸邪聚及不定聚。」如是三聚，其相云何？此義具如《寶性論》說。彼云：略說一切眾生界中，有三種眾生。何等為三？一者求有、二者遠離求有、三者不求彼二。求有有二種：一者謗解脫道、無涅槃性，常求住世間，不求證涅槃。二者於佛法中，闡提同位，謗大乘故。是故《不增不減經》言「若有比丘乃至優婆夷，若起一見、若起二見，諸佛如來非彼世尊，如是等人非我弟子。」遠離求有者亦有二種：一者無求道方便、二者有求道方便。無方便者亦有二種：一者多種外道，種種邪計；二者於佛法中同外道行，雖信佛法而顛倒取，如犢子等，乃至廣說。有方便者亦有二種，所謂二乘。不求彼二者，所謂第一利根眾生、諸菩薩等。又彼求有眾生一闡提人，及佛法中同一闡提位，名為邪定聚眾生。又遠離求有眾生中，墮無方便求道眾生，名為不定聚眾生。聲聞、辟支佛及不求彼二，名為正定聚眾生。論說如是。此中總判二乘菩薩為正定聚，而未分別位地分齊。齊何等位入正定聚？依何等義名正定聚？決定不退墮斷善根，如是名為正定聚義。論其位而依《瑜伽》說，正定聚有二種：一者本性正定聚、二者習成正定聚。若依此而說，五種種性中菩薩種性人，從無始時來不作五逆及斷善根，是名本性正定聚也。其二乘性及不定性，得作五逆及斷善根。斷善根時墮邪定聚，善根相續後未趣入，為不定聚。已趣入時，即當分別三品：若其本來下品善根而趣入者，乃至燸法猶為不定，入頂法位方為正定。論說「頂不斷善根」故。若其本來中品善根而趣入者，至燸法時名為正定。若其本來上品善根而趣入者，始趣入時便作正定。如《瑜伽》說「若有安住下品善根而趣入者，當知下品，名有間隙，未能無間、未善清淨。若有安住中品善根而趣入者，當知中品。若有安住上品善根而趣入者，當知上品，名無間隙，已能無間、已善清淨。」如是為已趣入相。又彼論云「依此下品順解脫分善根，婆伽梵說：若具世間上品正見，雖歷千生，不墮惡道。」此文正明本來安住上品善根而趣入者，始入下品順解脫分善之時便得不退，無間隙故。又彼論說「若時安住下成熟者，猶往惡趣。若中若上，不往惡趣。」此文正明本來安住下品善根而趣入者，雖至燸法下成熟位，未得不退，故往惡趣。是約二乘位地分別。若是不定種性人，直向大乘而趣入時，至種性位方為正定。如《起信論》說「依何等人、修何等行，得

信成就，堪能發心？所謂依不定聚眾生，有熏習善根力故，信業果報，能起十善，厭生死苦，欲求無上菩提，得值遇佛，親承供養，修行信心。逕一萬劫，信心成就故，諸佛菩薩教令發心；或以大悲故，能自發心；或因正法欲滅，以護法因緣，能自發心。如是信心成就。得發心者，入正定聚，畢竟不退，名住如來種中，正因相應。」此言名住如來種者，名已入習種性位，即是十解初發心住。上來所說，皆明習成之正定聚。若其本來菩薩種性，直向大乘而趣入者，始趣入時永得不退，不由業力墮於惡趣。依此而言，入十信位便得不退，不同前說不定性人。如是等說，皆就穢土。若就得生彼淨土者，定性二乘即不往生，不定性中三品之人，發大乘心者皆得生彼，生彼之時即入正定，由外緣力所住持故。三聚分別略義如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信成就，堪能發心？所謂依不定聚眾生，有熏習善根力故，信業果報，能起十善，厭生死苦，欲求無上菩提，得值遇佛，親承供養，修行信心。逕一萬劫，信心成就故，諸佛菩薩教令發心；或以大悲故，能自發心；或因正法欲滅，以護法因緣，能自發心。如是信心成就。得發心者，入正定聚，畢竟不退，名住如來種中，正因相應。」此言名住如來種者，名已入習種性位，即是十解初發心住。上來所說，皆明習成之正定聚。若其本來菩薩種性，直向大乘而趣入者，始趣入時永得不退，不由業力墮於惡趣。依此而言，入十信位便得不退，不同前說不定性人。如是等說，皆就穢土。若就得生彼淨土者，定性二乘即不往生，不定性中三品之人，發大乘心者皆得生彼，生彼之時即入正定，由外緣力所住持故。三聚分別略義如是。

次明有四疑惑眾生。於中先明所疑境界，然後顯其疑惑之相。所疑境者，如下文言「若有眾生以疑惑心，修諸功德，願生彼國。不了佛智，不思議智、不可稱智、大乘廣智、無等無倫最上勝智，於此諸智疑惑不信，然猶信罪福，修習善本，願生彼國。此諸眾生，生彼宮殿，五百歲中，不聞三寶，故說邊地」乃至廣說。此言佛智，是總標句，下之四句，別顯四智。不思議智者，是成所作智，此智能作不思議事，謂如不過丈六之身而無能見頂者，不增毛孔之量而遍十方世界，一念稱名永滅多劫重罪，十念念德能生界外勝報。如是等事，非下智所測，是故名為不思議智。不可稱智者，是妙觀察智，此智觀察不可稱境，謂一切法皆如幻夢，非有非無、離言絕慮，非逐言者所能稱量，是故名為不可稱智。大乘廣智者，是平等性智，此智廣度，不向小乘，謂遊無我故無不我，無不我故無不等攝。以此同體智力，普載無邊有情，皆令同至無上菩提，是故名為大乘廣智。無等無倫最上勝智者，正是如來大圓鏡智，始轉本識方歸心原，一切種境無不圓照，是故名為大圓鏡智。此一智中有五殊勝，如解脫身二乘同得；如是鏡智，正是法身，非彼所共，故名無等。是一勝也。如前三智，菩薩漸得；大圓鏡智，唯佛頓證，更無餘類，故名無倫。是二勝也。過於不思議智為最、踰於不可稱智為上、寬於大乘廣智為勝，是為第三四五勝也。是故名為無等無倫最上勝智。是顯四疑所迷境也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明有四疑惑眾生。於中先明所疑境界，然後顯其疑惑之相。所疑境者，如下文言「若有眾生以疑惑心，修諸功德，願生彼國。不了佛智，不思議智、不可稱智、大乘廣智、無等無倫最上勝智，於此諸智疑惑不信，然猶信罪福，修習善本，願生彼國。此諸眾生，生彼宮殿，五百歲中，不聞三寶，故說邊地」乃至廣說。此言佛智，是總標句，下之四句，別顯四智。不思議智者，是成所作智，此智能作不思議事，謂如不過丈六之身而無能見頂者，不增毛孔之量而遍十方世界，一念稱名永滅多劫重罪，十念念德能生界外勝報。如是等事，非下智所測，是故名為不思議智。不可稱智者，是妙觀察智，此智觀察不可稱境，謂一切法皆如幻夢，非有非無、離言絕慮，非逐言者所能稱量，是故名為不可稱智。大乘廣智者，是平等性智，此智廣度，不向小乘，謂遊無我故無不我，無不我故無不等攝。以此同體智力，普載無邊有情，皆令同至無上菩提，是故名為大乘廣智。無等無倫最上勝智者，正是如來大圓鏡智，始轉本識方歸心原，一切種境無不圓照，是故名為大圓鏡智。此一智中有五殊勝，如解脫身二乘同得；如是鏡智，正是法身，非彼所共，故名無等。是一勝也。如前三智，菩薩漸得；大圓鏡智，唯佛頓證，更無餘類，故名無倫。是二勝也。過於不思議智為最、踰於不可稱智為上、寬於大乘廣智為勝，是為第三四五勝也。是故名為無等無倫最上勝智。是顯四疑所迷境也。

次明四種疑惑相者，謂如有一性非質直、邪聰我慢、薄道心人，不了四智而起四疑：一者疑成作事智所作之事，謂聞經說十念念佛得生彼國，由不了故，生疑而言：如佛經說善惡業道，罪福無朽，重者先牽，理數無差。如何一生無惡不造，但以十念能滅諸罪，便得生彼，入正定聚，永離三途，畢竟不退耶？又無始來起諸煩惱，繫屬三界而相纏縛。如何不斷二輪煩惱，直以十念出三界外耶？為治如是邪思惟疑，是故說名不思議智，欲顯佛智有大勢力故，能以近為遠、以遠為近，以重為輕、以輕為重，雖實有是事而非思量境，所以直應仰信。經說「不可以自淺識思惟。若欲生信，應以事況。譬如千年積薪，其高百里。豆許火燒，一日都盡。」可言千年之積薪，如何一日盡耶？又如躄者，自力勤行，要逕多日至一由旬。若寄他船，因風䑺勢，一日之間能至千里。可言躄者之身，云何一日至千里耶？世間船師之身，尚作如是絕慮之事。何況如來法王之勢，而不能作不思議事耶？是為對治第一疑也。第二疑者，謂疑妙觀察智所觀之境。如同經中歎佛智云「妙觀察諸法非有非無，遠離二邊而不著中。」由不了故，生疑而言：如今現見稱物之時，物重即低、物輕必舉。若言輕而不舉、重而不低，如是說者有言無義。因緣生法，當知亦爾。若實非無，便墮於有；如其非有，即當於無。若言非無而不得有、非有而不墮無，即同重而不低、輕而不舉。故知是說有言無實。如是稱量，即墮諸邊。或執依他實有不空，墮增益邊。或執緣生空無有，墮損減邊。或計俗有真空，雙負二邊，墮相違論。或計非有非無，著一中邊，墮愚癡論。如《釋論》云「非有非無，是愚癡論」故。為治此等邪稱量執，是故安立不可稱智。欲顯諸法甚深，離言絕慮，不可尋思稱量、如言取義。如《瑜伽》說「云何甚深難見法？謂一切法。何以故？第一甚深難見法者，所謂諸法自性，皆絕戲論、過言語道。然由言說為依止故，方乃可取可觀可覺，是故諸法甚深難見。」是為對治第二疑也。第三疑者，謂疑平等性智等齊度之意。如聞經說「一切眾生悉皆有心，凡有心者當得菩提。」由不了故，生疑而言：若如來眾生皆有佛性，悉度一切有情，令得無上菩提者。是即眾生雖多，必有終盡。其最後佛無利他德，所化無故，即無成佛，功德闕故。無化有功，不應道理；闕功成佛，亦無是處。作是邪計，誹謗大乘，不信平等廣度之意。為治如是狹少疑執，是故安立大乘廣智。欲明佛智無所不運、所不載，一切皆入無餘，故言大乘。其所運載，無始無際，故名廣智。所以然者，虛空無邊故，眾生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明四種疑惑相者，謂如有一性非質直、邪聰我慢、薄道心人，不了四智而起四疑：一者疑成作事智所作之事，謂聞經說十念念佛得生彼國，由不了故，生疑而言：如佛經說善惡業道，罪福無朽，重者先牽，理數無差。如何一生無惡不造，但以十念能滅諸罪，便得生彼，入正定聚，永離三途，畢竟不退耶？又無始來起諸煩惱，繫屬三界而相纏縛。如何不斷二輪煩惱，直以十念出三界外耶？為治如是邪思惟疑，是故說名不思議智，欲顯佛智有大勢力故，能以近為遠、以遠為近，以重為輕、以輕為重，雖實有是事而非思量境，所以直應仰信。經說「不可以自淺識思惟。若欲生信，應以事況。譬如千年積薪，其高百里。豆許火燒，一日都盡。」可言千年之積薪，如何一日盡耶？又如躄者，自力勤行，要逕多日至一由旬。若寄他船，因風䑺勢，一日之間能至千里。可言躄者之身，云何一日至千里耶？世間船師之身，尚作如是絕慮之事。何況如來法王之勢，而不能作不思議事耶？是為對治第一疑也。第二疑者，謂疑妙觀察智所觀之境。如同經中歎佛智云「妙觀察諸法非有非無，遠離二邊而不著中。」由不了故，生疑而言：如今現見稱物之時，物重即低、物輕必舉。若言輕而不舉、重而不低，如是說者有言無義。因緣生法，當知亦爾。若實非無，便墮於有；如其非有，即當於無。若言非無而不得有、非有而不墮無，即同重而不低、輕而不舉。故知是說有言無實。如是稱量，即墮諸邊。或執依他實有不空，墮增益邊。或執緣生空無有，墮損減邊。或計俗有真空，雙負二邊，墮相違論。或計非有非無，著一中邊，墮愚癡論。如《釋論》云「非有非無，是愚癡論」故。為治此等邪稱量執，是故安立不可稱智。欲顯諸法甚深，離言絕慮，不可尋思稱量、如言取義。如《瑜伽》說「云何甚深難見法？謂一切法。何以故？第一甚深難見法者，所謂諸法自性，皆絕戲論、過言語道。然由言說為依止故，方乃可取可觀可覺，是故諸法甚深難見。」是為對治第二疑也。第三疑者，謂疑平等性智等齊度之意。如聞經說「一切眾生悉皆有心，凡有心者當得菩提。」由不了故，生疑而言：若如來眾生皆有佛性，悉度一切有情，令得無上菩提者。是即眾生雖多，必有終盡。其最後佛無利他德，所化無故，即無成佛，功德闕故。無化有功，不應道理；闕功成佛，亦無是處。作是邪計，誹謗大乘，不信平等廣度之意。為治如是狹少疑執，是故安立大乘廣智。欲明佛智無所不運、所不載，一切皆入無餘，故言大乘。其所運載，無始無際，故名廣智。所以然者，虛空無邊故，眾生

無數量；三世無際故，生死無始終。眾生既無始終，諸佛亦無始終。若使諸佛有始成者，其前無佛，即無聖教。無教無聞，無言無習而成佛者，即無因有果，但有言無實。由是道理，諸佛無始。雖實無始，而無一佛本不作凡。雖皆本作凡，而展轉無始。以是准知，眾生無終。雖實無終，而無一人後不作佛。雖悉後作佛，而展轉無終。是故應信平等性智無所不度，而非有限，所以安立大乘廣智。是為對治第三疑也。第四疑者，謂疑大圓鏡智遍照一切境義。云何生疑？謂作是言：虛空無邊故，世界亦無邊。世界無邊故，眾生亦無邊。眾生無邊故，心行差別、根欲性等皆是無邊際。云何於此能得盡知？為當漸漸修習而知？為當不修忽然頓照？若不修習而頓照者，一切凡夫皆應等照，等不修故、無異因故。若便漸修終漸得盡知者，即一切境非無邊際。無邊有盡，不應理故。如是進退皆不成立，云何得普照名一切種智？為治如是兩關疑難故，安立無等無倫最上勝智。欲明如是大圓鏡智，超過三智而無等類，二諦之外獨在無二，兩關二表迢然無關。只應仰信，不可比量，故名無等無倫最上勝智。云何於此起仰信者？譬如世界無邊，不出虛空之外。如是萬境無限，咸入一心之內。佛智離相，歸於心原，智與一心，渾同無二。以始覺者，即同本覺，故無一境出此智外。由是道理，無境不盡而非有限，以無限智照無邊境故。如《起信論》云「一切境界，本來一心，離於想念。以眾生妄見境界故，心有分齊。以妄起想念、不稱法性故，不能決了。諸佛如來離於見相，無所不遍，心真實故，即是諸法之性，自體顯照一切妄法，有大智用、無量方便，隨諸眾生所應得解，悉能開示一切法義，是故得名一切種智。」是為無等無倫最上勝智，無所見故無所不見。如是對治第四疑也。然若不得意，如言取義，有邊無邊皆不離過，依非有邊門假說無邊義耳。若人不決如是四疑，雖生彼國而在邊地。如其有人雖未明解如前所說四智之境，而能自謙，心眼未開，仰惟如來，一向伏信。如是等人，隨其行品往生彼土，不在邊地。生著邊者，別是一類，非九品攝，是故不應妄生疑惑也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數量；三世無際故，生死無始終。眾生既無始終，諸佛亦無始終。若使諸佛有始成者，其前無佛，即無聖教。無教無聞，無言無習而成佛者，即無因有果，但有言無實。由是道理，諸佛無始。雖實無始，而無一佛本不作凡。雖皆本作凡，而展轉無始。以是准知，眾生無終。雖實無終，而無一人後不作佛。雖悉後作佛，而展轉無終。是故應信平等性智無所不度，而非有限，所以安立大乘廣智。是為對治第三疑也。第四疑者，謂疑大圓鏡智遍照一切境義。云何生疑？謂作是言：虛空無邊故，世界亦無邊。世界無邊故，眾生亦無邊。眾生無邊故，心行差別、根欲性等皆是無邊際。云何於此能得盡知？為當漸漸修習而知？為當不修忽然頓照？若不修習而頓照者，一切凡夫皆應等照，等不修故、無異因故。若便漸修終漸得盡知者，即一切境非無邊際。無邊有盡，不應理故。如是進退皆不成立，云何得普照名一切種智？為治如是兩關疑難故，安立無等無倫最上勝智。欲明如是大圓鏡智，超過三智而無等類，二諦之外獨在無二，兩關二表迢然無關。只應仰信，不可比量，故名無等無倫最上勝智。云何於此起仰信者？譬如世界無邊，不出虛空之外。如是萬境無限，咸入一心之內。佛智離相，歸於心原，智與一心，渾同無二。以始覺者，即同本覺，故無一境出此智外。由是道理，無境不盡而非有限，以無限智照無邊境故。如《起信論》云「一切境界，本來一心，離於想念。以眾生妄見境界故，心有分齊。以妄起想念、不稱法性故，不能決了。諸佛如來離於見相，無所不遍，心真實故，即是諸法之性，自體顯照一切妄法，有大智用、無量方便，隨諸眾生所應得解，悉能開示一切法義，是故得名一切種智。」是為無等無倫最上勝智，無所見故無所不見。如是對治第四疑也。然若不得意，如言取義，有邊無邊皆不離過，依非有邊門假說無邊義耳。若人不決如是四疑，雖生彼國而在邊地。如其有人雖未明解如前所說四智之境，而能自謙，心眼未開，仰惟如來，一向伏信。如是等人，隨其行品往生彼土，不在邊地。生著邊者，別是一類，非九品攝，是故不應妄生疑惑也。