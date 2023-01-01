無量壽經義疏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經義疏

吉藏撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吉藏撰

夫真極恬然，以虛寂為宗，凝神萬境，不慮而照；澄淨淵泊，不形而應。然感機不同，化不一揆，故形有巨細、壽有脩短、教有精麁、土有淨穢，隆益萬殊，證悟非一。西方安養，淨土人純；殖國曠劫，感聖亦長。彌陀世尊乘本誓願，應形淨剎託壽，使五濁眾生清虛勝業，令三輩行人殖遐年之善，十念願成，命終則往；九輩行立，報謝便至。談彼國土，七寶宮殿、金池玉樹互相映發，衣食自然、飯饌百味。說人則唯賢與聖共相勳修，身色紫金、自然化生，稟受虛無之身、無極之體，栖心真境，常宣大乘、辨明法相，快樂無極。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫真極恬然，以虛寂為宗，凝神萬境，不慮而照；澄淨淵泊，不形而應。然感機不同，化不一揆，故形有巨細、壽有脩短、教有精麁、土有淨穢，隆益萬殊，證悟非一。西方安養，淨土人純；殖國曠劫，感聖亦長。彌陀世尊乘本誓願，應形淨剎託壽，使五濁眾生清虛勝業，令三輩行人殖遐年之善，十念願成，命終則往；九輩行立，報謝便至。談彼國土，七寶宮殿、金池玉樹互相映發，衣食自然、飯饌百味。說人則唯賢與聖共相勳修，身色紫金、自然化生，稟受虛無之身、無極之體，栖心真境，常宣大乘、辨明法相，快樂無極。

此經宗致，凡有二例：一者法藏修因，感淨土果；二者勸物修因，往生彼土。題云「佛說」者，釋迦乃是此方統王之主，讚揚彼佛長遠因果、微妙快樂，故云「佛說」也。「無量壽」者，若存胡本，號曰「阿彌陀」，此云「無量壽」。壽既長遠，彌綸曠劫；劫數既遠，時算莫測，故云「無量」也。「壽」者，色心相續不斷為義。通明壽之與命，體一而異名。但命據始終、壽論其期，故舉壽名，示彼有保終之命也。「經」者，明前佛後佛道覺雖殊，詮理之言不可改異，辨教意矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經宗致，凡有二例：一者法藏修因，感淨土果；二者勸物修因，往生彼土。題云「佛說」者，釋迦乃是此方統王之主，讚揚彼佛長遠因果、微妙快樂，故云「佛說」也。「無量壽」者，若存胡本，號曰「阿彌陀」，此云「無量壽」。壽既長遠，彌綸曠劫；劫數既遠，時算莫測，故云「無量」也。「壽」者，色心相續不斷為義。通明壽之與命，體一而異名。但命據始終、壽論其期，故舉壽名，示彼有保終之命也。「經」者，明前佛後佛道覺雖殊，詮理之言不可改異，辨教意矣。

夫論如來說法，不過二種：一者次第，二者偏方。今此典者，非次第教。何以知然？如釋迦一化，辨佛壽有四時：初唱八十；次《大品》、《思益》等說有七百僧祇之壽；《法華》辨壽命無量；《涅槃》盛明常住。今解彌陀佛，明昔法藏修因，生於西方，無量壽命中得成佛果。由是報因成佛，一身證果。若推此為言，只須以此土釋迦八十年佛相准。何以知之？如太子生於王宮，於八十年中備得佛果，唯壽八十；類如無量壽命中備得種智，亦稱無量壽佛。此二佛既一種無異，而經應與第一時同，則是初教。今所以解言非次第教者，此經已談一乘之因、盛說菩提之業，故知非初教，是故當知是偏方別教也。然既稱「壽與法華同，而非法華教攝」者，法華是次第教，此教非次第；破執而興，故非法華教攝。然解法華佛壽，有三家異：一云亦是報因佛，如前教。二云是神通力，延一念壽命，令無量劫。經明五百由旬之外，方明佛果。既在變易之生，成佛常滿，則應入滅而延之，住世為無量之壽。三云是覆相，明常說為無量，就有為報中當有此命，但時機未宜灼然辨常，所以依悕望說耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫論如來說法，不過二種：一者次第，二者偏方。今此典者，非次第教。何以知然？如釋迦一化，辨佛壽有四時：初唱八十；次《大品》、《思益》等說有七百僧祇之壽；《法華》辨壽命無量；《涅槃》盛明常住。今解彌陀佛，明昔法藏修因，生於西方，無量壽命中得成佛果。由是報因成佛，一身證果。若推此為言，只須以此土釋迦八十年佛相准。何以知之？如太子生於王宮，於八十年中備得佛果，唯壽八十；類如無量壽命中備得種智，亦稱無量壽佛。此二佛既一種無異，而經應與第一時同，則是初教。今所以解言非次第教者，此經已談一乘之因、盛說菩提之業，故知非初教，是故當知是偏方別教也。然既稱「壽與法華同，而非法華教攝」者，法華是次第教，此教非次第；破執而興，故非法華教攝。然解法華佛壽，有三家異：一云亦是報因佛，如前教。二云是神通力，延一念壽命，令無量劫。經明五百由旬之外，方明佛果。既在變易之生，成佛常滿，則應入滅而延之，住世為無量之壽。三云是覆相，明常說為無量，就有為報中當有此命，但時機未宜灼然辨常，所以依悕望說耳。

大判經例則有三段，謂序、正、流通。序為正宗弄引，正為辨經旨歸，流通為明付屬後世修行無壅。從「如是」訖「樂聞」，序說文也。自「佛告」下，訖「略言之耳」，正說文也。次從「其有得聞彼佛名號」，經流通文也。就序有二：初、遺教序，二、發起序。初遺教序，正為證阿難傳佛語無謬，是證阿難。經發起序，為證如來說經有其由序，逗物無謬，是證如來說經所以也。從初訖「一時來會」，是遺教文。從「諸根悅豫」下訖序，是現聞發起序文也。正說亦兩段：初明法藏修因，感淨土果，上卷文。後明勸物修因往生，從下卷初正說文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大判經例則有三段，謂序、正、流通。序為正宗弄引，正為辨經旨歸，流通為明付屬後世修行無壅。從「如是」訖「樂聞」，序說文也。自「佛告」下，訖「略言之耳」，正說文也。次從「其有得聞彼佛名號」，經流通文也。就序有二：初、遺教序，二、發起序。初遺教序，正為證阿難傳佛語無謬，是證阿難。經發起序，為證如來說經有其由序，逗物無謬，是證如來說經所以也。從初訖「一時來會」，是遺教文。從「諸根悅豫」下訖序，是現聞發起序文也。正說亦兩段：初明法藏修因，感淨土果，上卷文。後明勸物修因往生，從下卷初正說文也。

此教之興，本欲令五濁眾生捨穢取淨、却短脩長，故先示妙果，後方廣勸修之。流通亦二：初舉經有深益用，付屬流通；後明時眾歡喜奉行。從「得聞彼佛名」者下，訖「芬芬而降」，初文。從「佛說」下，後明奉行方也。就初兩序，各為五意。遺教序五者：一、「如是」，明其如聞而傳，無有差謬。但導「如」足；更加「是」者，欲顯如聞所傳，即是佛語，實可信言。「我聞」者，二、明親聞。但恐此我濫餘人故，本起之初，自稱阿難，曰我聞如是也。「一時」者，三、明聞無前後。佛口密，皆使侍者有所不聞經悉重為說，皆令親聞；傳者又得佛覺三昧，頓領胸襟，皆無漏失，故云「一時」。「佛住王舍城」者，四、明住處，有二句，自廣至狹。又釋佛別取為一證，以舉宗師為證，令必順此教。又舉佛本欲取佛住處，非欲顯佛為師之意。今言王舍城者，且依一解。古昔有一國王，名為普明，在餘城中治化。有一尼乾與比丘諍競，詣王判決。時王曲就人情，尼乾得理。比丘不合，則呼天扣地。其夜宮城陷沒，唯除太子東宮不沒。國人還復舉太子，正以見父王無道。不肯就位，則共世二大臣詣山隱學。一宿之中，天神感之，為王造城郭舍宅，國人則號為王舍城。自是以來，於中立國相續至今，國名摩伽陀，城名王舍城。「耆闍山」者，此明的處。此稱「鷲頭山」，或加「靈」者。仙靈遊巖，上似鷲頭，山下有寺六十岩崛，佛在此處，故明其名。「與大比丘眾」以下，同聞眾。眾有二：聲聞與菩薩。比丘常隨佛後，但佛說法處，其有比丘在中，菩薩方詣，助佛揚化，故先小後大。比丘眾有四段：一、眾類，二、唱數，三、略嘆，四、列名總結。「與」之言「共」。「大」有三義：一、生大解，二、破大惡，三、證大果。「比丘」，三義，如常聞，數有萬二千人。「大聖」以下，嘆德。德乃無量，今但舉要。「聖」之言通上諸人皆是聖果，遊心空理，隱顯難測，故稱聖人。「神通已達」，「達」之言證，證六通、三明等是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此教之興，本欲令五濁眾生捨穢取淨、却短脩長，故先示妙果，後方廣勸修之。流通亦二：初舉經有深益用，付屬流通；後明時眾歡喜奉行。從「得聞彼佛名」者下，訖「芬芬而降」，初文。從「佛說」下，後明奉行方也。就初兩序，各為五意。遺教序五者：一、「如是」，明其如聞而傳，無有差謬。但導「如」足；更加「是」者，欲顯如聞所傳，即是佛語，實可信言。「我聞」者，二、明親聞。但恐此我濫餘人故，本起之初，自稱阿難，曰我聞如是也。「一時」者，三、明聞無前後。佛口密，皆使侍者有所不聞經悉重為說，皆令親聞；傳者又得佛覺三昧，頓領胸襟，皆無漏失，故云「一時」。「佛住王舍城」者，四、明住處，有二句，自廣至狹。又釋佛別取為一證，以舉宗師為證，令必順此教。又舉佛本欲取佛住處，非欲顯佛為師之意。今言王舍城者，且依一解。古昔有一國王，名為普明，在餘城中治化。有一尼乾與比丘諍競，詣王判決。時王曲就人情，尼乾得理。比丘不合，則呼天扣地。其夜宮城陷沒，唯除太子東宮不沒。國人還復舉太子，正以見父王無道。不肯就位，則共世二大臣詣山隱學。一宿之中，天神感之，為王造城郭舍宅，國人則號為王舍城。自是以來，於中立國相續至今，國名摩伽陀，城名王舍城。「耆闍山」者，此明的處。此稱「鷲頭山」，或加「靈」者。仙靈遊巖，上似鷲頭，山下有寺六十岩崛，佛在此處，故明其名。「與大比丘眾」以下，同聞眾。眾有二：聲聞與菩薩。比丘常隨佛後，但佛說法處，其有比丘在中，菩薩方詣，助佛揚化，故先小後大。比丘眾有四段：一、眾類，二、唱數，三、略嘆，四、列名總結。「與」之言「共」。「大」有三義：一、生大解，二、破大惡，三、證大果。「比丘」，三義，如常聞，數有萬二千人。「大聖」以下，嘆德。德乃無量，今但舉要。「聖」之言通上諸人皆是聖果，遊心空理，隱顯難測，故稱聖人。「神通已達」，「達」之言證，證六通、三明等是也。

「其名曰」已下，列名。此皆稱「尊者」，尊者是御人之號，舉德標人，故稱尊者。「了本際」，「了」之言識，本際是空，從所識標名，亦稱阿若憍陳如，此言無智，陳如是姓，於初轉法輪最初悟道。所以然者，迦葉佛遺法住世，同伴九人方覺無常，共求出家入山學道。四人根利則悟，五人根鈍不悟。便共誓願：「吾於釋迦佛法中要先悟道。」以此誓故，共佛俱生。佛既出家，父王遣國中貴族同伴五人隨侍。太子入山，不肯入山，隱在鹿苑。佛初成道則為說法，由是最初得道也。五人者，一名陳如，二阿葉鞞，三訶男，四波提，五波敷。此但出陳如一人。「正願」者，本期出家得道，故名「正願」。「正語」，口無四過。「大號」，美名遐布。「仁賢」，德性軟和，故彰其名。「離垢」，離破戒之垢。「名聞」，多人所知，或是迦延解義，名聞大佳。「善實」，從內德彰名。「具足」，從受戒表名。「牛王」，從昔因緣。五百世中為牛，兩處似牛，故從此為名。人見𠱐咲，佛以神力接置星宿天上，時來聽法也。「優樓頻螺」，此三人從處標名，此從木瓜得名；「伽耶」，城名；「那提」，水。「迦葉」，是姓，或翻為龜，如「舍利弗」此名身子。舍利弗外祖善相，見舍利弗父作國大相，妻女與之。孕舍利弗，共弟𤘽絺羅論義，母勝於弟。弟竊思惟：「我姊未孕時不如我；今屢勝我，必懷聰明之子。我當入山學讀，外甥長大共論。」則入山讀十二違陀，無暇不揃爪，故呼其號名長爪梵志。後生身子，始年八歲，騁十六大國論議無類，則外道法中出家為沙門。然外道弟子沙門[侮-母+?]咸以徒眾付身子、目連二人，使教化成就。二人則共要言：「得道之日，誓無前後。」身子欲向舍衛城，阿說祇比丘亦欲向城。佛誡說祇：「汝朝入城，當見非常之人，略為說法。」舍利弗見說祇威儀詳序，則前問言：「汝師是誰？」答言：「吾師天中天，三界無極尊。相好身丈六，神通遊虛空，不會天世位乃至心淨開法門。」身子卓然毛竪。「汝有好師，應有好法，當為我說。」說祇自謙：「我年既幼稚，學日又初淺，豈能宣如來至真廣大義？」身子慇懃復問：「何名沙門？」答曰：「一切諸法本，因緣空無主，息心達本原，故號為沙門。」聞此一偈則得須陀洹果。還至本處，目連見狀貌怡悅，即便語言：「我本與卿共要『得道誓無前後』，卿何故在前而不語我耶？」身子答曰：「時流迅疾，無暇遊反。」即便為說上偈。目連聞之，即得初果。二人相將至佛所，俱證無學果也。目連亦是姓，字𤘽律陀。其父為相國有大威勢，富貴而無嗣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其名曰」已下，列名。此皆稱「尊者」，尊者是御人之號，舉德標人，故稱尊者。「了本際」，「了」之言識，本際是空，從所識標名，亦稱阿若憍陳如，此言無智，陳如是姓，於初轉法輪最初悟道。所以然者，迦葉佛遺法住世，同伴九人方覺無常，共求出家入山學道。四人根利則悟，五人根鈍不悟。便共誓願：「吾於釋迦佛法中要先悟道。」以此誓故，共佛俱生。佛既出家，父王遣國中貴族同伴五人隨侍。太子入山，不肯入山，隱在鹿苑。佛初成道則為說法，由是最初得道也。五人者，一名陳如，二阿葉鞞，三訶男，四波提，五波敷。此但出陳如一人。「正願」者，本期出家得道，故名「正願」。「正語」，口無四過。「大號」，美名遐布。「仁賢」，德性軟和，故彰其名。「離垢」，離破戒之垢。「名聞」，多人所知，或是迦延解義，名聞大佳。「善實」，從內德彰名。「具足」，從受戒表名。「牛王」，從昔因緣。五百世中為牛，兩處似牛，故從此為名。人見𠱐咲，佛以神力接置星宿天上，時來聽法也。「優樓頻螺」，此三人從處標名，此從木瓜得名；「伽耶」，城名；「那提」，水。「迦葉」，是姓，或翻為龜，如「舍利弗」此名身子。舍利弗外祖善相，見舍利弗父作國大相，妻女與之。孕舍利弗，共弟𤘽絺羅論義，母勝於弟。弟竊思惟：「我姊未孕時不如我；今屢勝我，必懷聰明之子。我當入山學讀，外甥長大共論。」則入山讀十二違陀，無暇不揃爪，故呼其號名長爪梵志。後生身子，始年八歲，騁十六大國論議無類，則外道法中出家為沙門。然外道弟子沙門[侮-母+?]咸以徒眾付身子、目連二人，使教化成就。二人則共要言：「得道之日，誓無前後。」身子欲向舍衛城，阿說祇比丘亦欲向城。佛誡說祇：「汝朝入城，當見非常之人，略為說法。」舍利弗見說祇威儀詳序，則前問言：「汝師是誰？」答言：「吾師天中天，三界無極尊。相好身丈六，神通遊虛空，不會天世位乃至心淨開法門。」身子卓然毛竪。「汝有好師，應有好法，當為我說。」說祇自謙：「我年既幼稚，學日又初淺，豈能宣如來至真廣大義？」身子慇懃復問：「何名沙門？」答曰：「一切諸法本，因緣空無主，息心達本原，故號為沙門。」聞此一偈則得須陀洹果。還至本處，目連見狀貌怡悅，即便語言：「我本與卿共要『得道誓無前後』，卿何故在前而不語我耶？」身子答曰：「時流迅疾，無暇遊反。」即便為說上偈。目連聞之，即得初果。二人相將至佛所，俱證無學果也。目連亦是姓，字𤘽律陀。其父為相國有大威勢，富貴而無嗣。

有樹名𤘽律陀，往彼求子，日日祈求祭祀結願，了無髣髴證。後便與樹立要：「若更滿七日無子，便當斬滅。」樹神憂惱，四出推求，無應生者。上白帝釋，具說上事，苦求救護。帝釋觀之，唯見親友一天，命應垂終。帝釋語言：「汝可生彼。」天答而言：「人間苦極，我不契也。」釋復語言：「釋迦如來當生人間，汝可因斯得道。」彼天命終，則便往生婆羅門家。以從𤘽律陀樹求得此兒也。「靜志」，從內定得名。「周那」，言離香。「滿願」，是富樓那，此是大菩薩，赤色為相。「離障」，那律，修得天眼，徹見障外，故從為名。「羅云」，是羅睺羅，此云覆障，六年在胎也。「阿難」，此言無染。「皆如斯等」，此是總結名也。「又與大乘眾菩薩俱」以下，列大士同聞眾。自有四段：初、唱眾類，二、列名，三、歎德，四、總結來會也。初唱大士名。「道心」，自行兼他，位懷廣博，故名道心。「善思議」以下列名。「善思議」者，內德深達，善會真宗。「信慧」，從內信立名。「空無」者，秤如之背。「神通花」者，分身滿十方，一念普至。乃至「解脫」者，受報眾生結縛，自亦脫也。從「皆遵」以下歎德段，大分為二：從初訖「究竟彼岸」以來，略嘆。從「於無量世界」以下訖「皆度彼岸」以來，廣嘆德也。略嘆有二：從初訖「安住」句以來，嘆齊普賢入法界行也。備十地無量行願，故云具「行願」。證理窮心無二，故稱「安住」。遐劫積修，為己之勳，故云「功」。以此被外，沾洽一切，故稱為「德」。乘通遊機，故云「遊步」。善巧度物，故云「行權」。此二句嘆外化也。「入佛法藏」，「入」之言解，名理為「藏」，解契宗原，故云入藏。「入佛法藏，究竟彼岸」，此二句嘆自行也。廣嘆中亦有二：從初訖「微妙難量」以來，別舉八相成道為嘆。次從「遊諸佛國」已下，訖「皆度彼岸」，明遊十方，稱機應物，舉此為嘆。就八相嘆中，將欲舉故，先出示八相之處，則是無量世界。於此世界示八相成道，故云「成等正覺」。八相，文處可見。一處天宮，二入胎，三現生，四出家，五降魔，六成道，七轉法輪，八入滅處。「兜率天」，此云勝妙天，多聰明，不放逸。示如來為人天之師故，將下生人中，先處此天，為說不退轉之行。「捨彼天宮」下，明處胎。所以不直化生者，一為外眷屬令護佛法故，二遺舍利廣起佛事故。「從右脇生」下，三、明現生。示異凡穢，故從右脇生。右是方便欲，明先權後實也。「現行七步」，明過六道。「光明」下，生時放光，皆使知佛生也。「皆悉震動」者，明生時動地。「六種 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有樹名𤘽律陀，往彼求子，日日祈求祭祀結願，了無髣髴證。後便與樹立要：「若更滿七日無子，便當斬滅。」樹神憂惱，四出推求，無應生者。上白帝釋，具說上事，苦求救護。帝釋觀之，唯見親友一天，命應垂終。帝釋語言：「汝可生彼。」天答而言：「人間苦極，我不契也。」釋復語言：「釋迦如來當生人間，汝可因斯得道。」彼天命終，則便往生婆羅門家。以從𤘽律陀樹求得此兒也。「靜志」，從內定得名。「周那」，言離香。「滿願」，是富樓那，此是大菩薩，赤色為相。「離障」，那律，修得天眼，徹見障外，故從為名。「羅云」，是羅睺羅，此云覆障，六年在胎也。「阿難」，此言無染。「皆如斯等」，此是總結名也。「又與大乘眾菩薩俱」以下，列大士同聞眾。自有四段：初、唱眾類，二、列名，三、歎德，四、總結來會也。初唱大士名。「道心」，自行兼他，位懷廣博，故名道心。「善思議」以下列名。「善思議」者，內德深達，善會真宗。「信慧」，從內信立名。「空無」者，秤如之背。「神通花」者，分身滿十方，一念普至。乃至「解脫」者，受報眾生結縛，自亦脫也。從「皆遵」以下歎德段，大分為二：從初訖「究竟彼岸」以來，略嘆。從「於無量世界」以下訖「皆度彼岸」以來，廣嘆德也。略嘆有二：從初訖「安住」句以來，嘆齊普賢入法界行也。備十地無量行願，故云具「行願」。證理窮心無二，故稱「安住」。遐劫積修，為己之勳，故云「功」。以此被外，沾洽一切，故稱為「德」。乘通遊機，故云「遊步」。善巧度物，故云「行權」。此二句嘆外化也。「入佛法藏」，「入」之言解，名理為「藏」，解契宗原，故云入藏。「入佛法藏，究竟彼岸」，此二句嘆自行也。廣嘆中亦有二：從初訖「微妙難量」以來，別舉八相成道為嘆。次從「遊諸佛國」已下，訖「皆度彼岸」，明遊十方，稱機應物，舉此為嘆。就八相嘆中，將欲舉故，先出示八相之處，則是無量世界。於此世界示八相成道，故云「成等正覺」。八相，文處可見。一處天宮，二入胎，三現生，四出家，五降魔，六成道，七轉法輪，八入滅處。「兜率天」，此云勝妙天，多聰明，不放逸。示如來為人天之師故，將下生人中，先處此天，為說不退轉之行。「捨彼天宮」下，明處胎。所以不直化生者，一為外眷屬令護佛法故，二遺舍利廣起佛事故。「從右脇生」下，三、明現生。示異凡穢，故從右脇生。右是方便欲，明先權後實也。「現行七步」，明過六道。「光明」下，生時放光，皆使知佛生也。「皆悉震動」者，明生時動地。「六種

動」者，一動，二涌，三起，四震，五吼，六覺也。「舉聲自稱」下，明唱噵高。「釋梵奉侍」下，明標示人天歸敬。「示現算計」下，明修學世伎。六藝者，算計是一。「文藝」，詩、書及禮、樂、射、御是六也。能御車上，於六目之上。「博綜道術」者，「博」之言廣，「綜」之言習，廣習五明道術。「貫練群籍」者，含於內論。「貫」言通，「練」言明也。「遊於後薗」，明學伎已，於後苑講試之耳。「講」之言習，「試」之言用也。「現處宮中」下，示處深宮色味之間。「見老病死」下，是第四段，明出家。但此中先明出家之緣。緣見四非常，故云「見老病死，悟世非常」。「服乘白馬遣之令還」者，明捨世飾好。「而著法服」，正明出家，則是就獵師覓鹿皮衣，天神奉剃髮出家也。「六年」下，明學道。先示同邪道，故云「勤苦六年」。「行如所應」，行是因，所應是果。果應因行，故云所應。「現五濁剎」者，明先同修四禪八定，五濁土中之法也。「示有塵垢」下，明歸從正法。今初句，先既因六年苦行無所得，形清體縮，故入金池洗之也。又以表理，明必以定慧之水斷除結使也。「天按樹枝，得攀出池」者，為示體弱，故須攀枝。又表接物機也。「靈禽翼從」者，得道之所，五百青雀從佛至道樹。表德被禽魚，無不師化者也。「吉祥感徵」者，明德被人天，天祥感現。明此諸天童子感動，顯菩薩必成道，故云感。「哀受施草」者，表物獻微情，乃至草薄之物無不哀受，故受草敷之而坐也。「奮大光明」下，第五降魔。先明將欲降伏，故悟之以光明也。「而來逼試」者，明魔令其眷屬而逼以眾難，試菩薩道。「制以智力」者，正伏之以智，令歸伏也。「得微妙法」下，第六明成道。從「釋梵勸請」下，第七轉法輪也。此中有三：初、有釋梵為請主。故《涅槃經》中云「汝雖生人道，已超第六天」，明同梵王請，能請佛成道。三七日思惟，所得道妙，欲令一切普得。二七思惟眾生根鈍，不肯領受，則明無機。三七思惟欲說，爾時則梵王為請之時也。「祈」明求，「勸」為慊貌之辭，「轉」譬如常解。「以佛遊步」下，二、明佛受請。令大士亦如真佛，示同佛十力、四無畏之說，故云「佛吼而吼」，舉獅子王哮吼為譬耳。「扣法鼓」下，三、正明說法。先明喻，後明法。說扣鼓誡兵，內合佛說法以集眾，欲進趣於善。外譬吹螺，是改號之相，內合佛說法改惡為善。劍有斬斫之用，內合佛說法以生物解，有斷結之用也。建幢是戰勝之相，譬說法降魔得勝也。震雷能駭動物情，譬說法皆動無明之識也。耀電譬說法有照了之用 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 動」者，一動，二涌，三起，四震，五吼，六覺也。「舉聲自稱」下，明唱噵高。「釋梵奉侍」下，明標示人天歸敬。「示現算計」下，明修學世伎。六藝者，算計是一。「文藝」，詩、書及禮、樂、射、御是六也。能御車上，於六目之上。「博綜道術」者，「博」之言廣，「綜」之言習，廣習五明道術。「貫練群籍」者，含於內論。「貫」言通，「練」言明也。「遊於後薗」，明學伎已，於後苑講試之耳。「講」之言習，「試」之言用也。「現處宮中」下，示處深宮色味之間。「見老病死」下，是第四段，明出家。但此中先明出家之緣。緣見四非常，故云「見老病死，悟世非常」。「服乘白馬遣之令還」者，明捨世飾好。「而著法服」，正明出家，則是就獵師覓鹿皮衣，天神奉剃髮出家也。「六年」下，明學道。先示同邪道，故云「勤苦六年」。「行如所應」，行是因，所應是果。果應因行，故云所應。「現五濁剎」者，明先同修四禪八定，五濁土中之法也。「示有塵垢」下，明歸從正法。今初句，先既因六年苦行無所得，形清體縮，故入金池洗之也。又以表理，明必以定慧之水斷除結使也。「天按樹枝，得攀出池」者，為示體弱，故須攀枝。又表接物機也。「靈禽翼從」者，得道之所，五百青雀從佛至道樹。表德被禽魚，無不師化者也。「吉祥感徵」者，明德被人天，天祥感現。明此諸天童子感動，顯菩薩必成道，故云感。「哀受施草」者，表物獻微情，乃至草薄之物無不哀受，故受草敷之而坐也。「奮大光明」下，第五降魔。先明將欲降伏，故悟之以光明也。「而來逼試」者，明魔令其眷屬而逼以眾難，試菩薩道。「制以智力」者，正伏之以智，令歸伏也。「得微妙法」下，第六明成道。從「釋梵勸請」下，第七轉法輪也。此中有三：初、有釋梵為請主。故《涅槃經》中云「汝雖生人道，已超第六天」，明同梵王請，能請佛成道。三七日思惟，所得道妙，欲令一切普得。二七思惟眾生根鈍，不肯領受，則明無機。三七思惟欲說，爾時則梵王為請之時也。「祈」明求，「勸」為慊貌之辭，「轉」譬如常解。「以佛遊步」下，二、明佛受請。令大士亦如真佛，示同佛十力、四無畏之說，故云「佛吼而吼」，舉獅子王哮吼為譬耳。「扣法鼓」下，三、正明說法。先明喻，後明法。說扣鼓誡兵，內合佛說法以集眾，欲進趣於善。外譬吹螺，是改號之相，內合佛說法改惡為善。劍有斬斫之用，內合佛說法以生物解，有斷結之用也。建幢是戰勝之相，譬說法降魔得勝也。震雷能駭動物情，譬說法皆動無明之識也。耀電譬說法有照了之用

雨有潤澤之功，譬說法能治利眾生也。「演法施」下，廣明法說利益，自有二：初、正廣說法利益，後、舉三業益物之相結成前利益也。今云「演法施」者，「演」言廣，廣說四諦、十二因緣等教，宣布有緣也。「光明普照」者，明法將宣，放光感悟於物。或是將說般若，放光動地也。以智光攝魔闇，故云「光明普照」。以神通動魔宮，使眾惡緣改慘歸伏，故云「慴怖」也。「摑裂邪網」者，說法破之，故云摑也。網譬邪智，魔以邪智裹結眾生，故以正智慧力破裂之耳。「壞諸欲塹」者，滅五鈍等惡。「嚴護法城」者，涅槃妙果是安身處，故稱為城。說法令眾生修戒定慧，以莊嚴之也。「開闡法門」者，開說涅槃城門，令眾生進趣其果也。「洗濯垢污」者，執相之惑皆沾污慧身，使習忘解遣除迷垢，故云「洗濯」也。自此文來是法華前教也。「顯明清白」者，無相之解是無漏明，故云「清白」。「光融佛法」者，法華之教。「光」之言廣，「融」之言會，明法華教會三乘萬善同歸一佛，故化廣會佛法也。「宣流正化」者，示汝等所行是菩薩道，其善無偏，故云「正化」。「入國分衛」者，此下嘆菩薩三業。明能分身護物機，故云「分衛」。為物作福田，使眾生未來獲豐富之饍，故云「獲諸豐饍」。「貯」之言「積」。智斷既具，示為福田，積殖功德之所也。「欲宣法，現欣笑」者，嘆口業益物，表說法必契之相，故云「欣笑」。法皆療物之疾，故云「藥」。除遣三有之苦，故云「三苦」也。「顯現道意」者，嘆意業也。明以此二事，顯菩薩之道，意欲使一切齊成佛果，故云「受菩薩記」。「示現滅度」下，第八明雙林示滅。明以滅迹方便，令物生善滅惡，故云「消除諸漏，殖眾德本」也。乃至如上等法皆難量也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨有潤澤之功，譬說法能治利眾生也。「演法施」下，廣明法說利益，自有二：初、正廣說法利益，後、舉三業益物之相結成前利益也。今云「演法施」者，「演」言廣，廣說四諦、十二因緣等教，宣布有緣也。「光明普照」者，明法將宣，放光感悟於物。或是將說般若，放光動地也。以智光攝魔闇，故云「光明普照」。以神通動魔宮，使眾惡緣改慘歸伏，故云「慴怖」也。「摑裂邪網」者，說法破之，故云摑也。網譬邪智，魔以邪智裹結眾生，故以正智慧力破裂之耳。「壞諸欲塹」者，滅五鈍等惡。「嚴護法城」者，涅槃妙果是安身處，故稱為城。說法令眾生修戒定慧，以莊嚴之也。「開闡法門」者，開說涅槃城門，令眾生進趣其果也。「洗濯垢污」者，執相之惑皆沾污慧身，使習忘解遣除迷垢，故云「洗濯」也。自此文來是法華前教也。「顯明清白」者，無相之解是無漏明，故云「清白」。「光融佛法」者，法華之教。「光」之言廣，「融」之言會，明法華教會三乘萬善同歸一佛，故化廣會佛法也。「宣流正化」者，示汝等所行是菩薩道，其善無偏，故云「正化」。「入國分衛」者，此下嘆菩薩三業。明能分身護物機，故云「分衛」。為物作福田，使眾生未來獲豐富之饍，故云「獲諸豐饍」。「貯」之言「積」。智斷既具，示為福田，積殖功德之所也。「欲宣法，現欣笑」者，嘆口業益物，表說法必契之相，故云「欣笑」。法皆療物之疾，故云「藥」。除遣三有之苦，故云「三苦」也。「顯現道意」者，嘆意業也。明以此二事，顯菩薩之道，意欲使一切齊成佛果，故云「受菩薩記」。「示現滅度」下，第八明雙林示滅。明以滅迹方便，令物生善滅惡，故云「消除諸漏，殖眾德本」也。乃至如上等法皆難量也。

「遊諸佛國」以下，廣嘆德中第二文。自有二段：初、將別出三地德致嘆，先總舉遊化之德也。後、從「菩薩經典」下，別廣嘆三地德也。就初，有法、譬、合。但合文云「菩薩亦復如是」，合幻師喻。於「一切法」，貫綜句，下合「本學明了」句。「所住安諦」下，合上「為男為女，無所不變」也，至「一切具足」句。「綜」之言習，「縷」之言悉；「慢」之言惱，「恣」之言會，明見淨不貪、觀穢不惱也。「菩薩經典」以下，別舉三地德為嘆，則為三段。下去先舉八地德，自有三句。初、明自行外化德。自行即通經要妙，化物導御十方，物所廣識而皆顯名也。「無量諸佛」以下，第二句，明值勝緣，為諸佛所護，在法流中念念見多佛。見緣則勝，無一時不見佛，故知是八地。「佛所住者」以下有二句許，第三明同佛化導。「為諸菩薩而作大師」下，九地。文亦有三。初，嘆自行，則有「甚深禪慧，供養」等句。外化則有「為諸菩薩而作大師，達眾生相」等。「化現其身」下，第二，明以神通接物，化現其身。「如電光」者，明神通應物之速也。「善學無畏之網」，「網」之言智，明仰學佛四無畏智。「壞裂魔網」，破邪智也。「解諸纏縛」者，解五蓋十纏等結。「超越聲聞」下，第三，明皆示二乘之道。先明本處，後明顯示也。雖皆示二乘，而內不共大士平等萬德，故云具足無量總持也。「深入菩薩法藏」下，次嘆十地。文亦有二。初、略嘆自行外化。既窮因行，故云「深入」。因理皆蘊佛果，故云「藏」。此三昧皆飾法身，故云「花嚴」。演暢經典，明外說化物也。「住深定門」下，後廣明嘆自行化他。他中初以神通濟物，次明四辨化眾生，後明為眾生「作不請之友」。「閑」者，濟心中劇難人，言其伏煩惱，故云「閑」。「不閑」者，外凡之人，為煩惱所使，故云「不閑」也。或云「不閑」是人，「閑」是天也。四辨化中「超過世間諸所有」者，言其本處離音聲也。「心常諦住度世之道」者，思惟應用也。「於一切萬物自在」者，稱機無失也。「為不請友」中，有法、譬、合。法中先標不請，次釋，後結。釋中有三意。初舉大士四弘誓。以四弘誓荷負於物，故云「重擔」。次舉受持為釋。只以住持佛法，欲使如來法藏不絕、佛種不斷故也。次舉慈悲德為釋。「興大悲，愍眾生」者，明拔苦因果。「演慈辨，授法眼」，明與樂因果。「以不請之法施諸黎庶」，結也。「黎」之言民，「庶」之言眾也。「如純孝之子」下，譬不捨眾生之心，如純孝子逐慈悲母也。「於諸眾生，視若自己」，合之也。「一切善法，皆度彼岸」下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「遊諸佛國」以下，廣嘆德中第二文。自有二段：初、將別出三地德致嘆，先總舉遊化之德也。後、從「菩薩經典」下，別廣嘆三地德也。就初，有法、譬、合。但合文云「菩薩亦復如是」，合幻師喻。於「一切法」，貫綜句，下合「本學明了」句。「所住安諦」下，合上「為男為女，無所不變」也，至「一切具足」句。「綜」之言習，「縷」之言悉；「慢」之言惱，「恣」之言會，明見淨不貪、觀穢不惱也。「菩薩經典」以下，別舉三地德為嘆，則為三段。下去先舉八地德，自有三句。初、明自行外化德。自行即通經要妙，化物導御十方，物所廣識而皆顯名也。「無量諸佛」以下，第二句，明值勝緣，為諸佛所護，在法流中念念見多佛。見緣則勝，無一時不見佛，故知是八地。「佛所住者」以下有二句許，第三明同佛化導。「為諸菩薩而作大師」下，九地。文亦有三。初，嘆自行，則有「甚深禪慧，供養」等句。外化則有「為諸菩薩而作大師，達眾生相」等。「化現其身」下，第二，明以神通接物，化現其身。「如電光」者，明神通應物之速也。「善學無畏之網」，「網」之言智，明仰學佛四無畏智。「壞裂魔網」，破邪智也。「解諸纏縛」者，解五蓋十纏等結。「超越聲聞」下，第三，明皆示二乘之道。先明本處，後明顯示也。雖皆示二乘，而內不共大士平等萬德，故云具足無量總持也。「深入菩薩法藏」下，次嘆十地。文亦有二。初、略嘆自行外化。既窮因行，故云「深入」。因理皆蘊佛果，故云「藏」。此三昧皆飾法身，故云「花嚴」。演暢經典，明外說化物也。「住深定門」下，後廣明嘆自行化他。他中初以神通濟物，次明四辨化眾生，後明為眾生「作不請之友」。「閑」者，濟心中劇難人，言其伏煩惱，故云「閑」。「不閑」者，外凡之人，為煩惱所使，故云「不閑」也。或云「不閑」是人，「閑」是天也。四辨化中「超過世間諸所有」者，言其本處離音聲也。「心常諦住度世之道」者，思惟應用也。「於一切萬物自在」者，稱機無失也。「為不請友」中，有法、譬、合。法中先標不請，次釋，後結。釋中有三意。初舉大士四弘誓。以四弘誓荷負於物，故云「重擔」。次舉受持為釋。只以住持佛法，欲使如來法藏不絕、佛種不斷故也。次舉慈悲德為釋。「興大悲，愍眾生」者，明拔苦因果。「演慈辨，授法眼」，明與樂因果。「以不請之法施諸黎庶」，結也。「黎」之言民，「庶」之言眾也。「如純孝之子」下，譬不捨眾生之心，如純孝子逐慈悲母也。「於諸眾生，視若自己」，合之也。「一切善法，皆度彼岸」下

，廣嘆自行，文訖「智慧聖明不可思議」句也。如是之等一時來會，大段第四，總結文也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，廣嘆自行，文訖「智慧聖明不可思議」句也。如是之等一時來會，大段第四，總結文也。

就別序中有五段明義：初、如來現相，二、阿難問，三、佛撿其問意，四、奉答，五、正答所疑。佛開發宗先，將說淨土，勸物修取，示有欣悅之狀，故云「諸根悅預」也。「姿色清淨」者，「姿」之言「美」，「清淨」之言「光顯」也。「魏魏」，言德盛高顯也。就阿難問中有二。初有法、譬、合文。先牒所觀相。「影暢表裏」者，「表」語其形，「裏」明心悅也。「唯然大聖」下，正發問。先五句正問。「住於奇特」者，十力、四無畏也。栖心於諸佛法，則是「住諸佛所住」也。「雄」者是英族之美也。佛道高妙，故云「最勝」也。「世眼」，為導師之德。如來以化物為德，故云「住」。如來之德為四天中第一義天，故云「天尊」。「去來現在，佛佛想念」者，明三世諸佛皆有化眾生之念。光光相照，又智智相照，故云「想念」也。正云「得無」，今釋迦十方諸佛同有為一大事因緣故出世之事耶何？「光光威神乃爾」者，舉所疑以結問也。撿問與阿難答，在文可見耳。第五答問。開發有兩：初委問，後正答。讚能問有三句。初句讚能生物解，故云汝問多利益也。如來以「無蓋大悲」下，次句讚，合佛出世之意。無蓋悲者，佛慈悲無所不覆蓋耳。「無量億劫」下，後句。舉難，以明汝值佛意，致問實合利物之意也。「阿難當知」下，正答，有三：初正答；次「阿難諦聽」下，許說；「唯然」下，後明受旨悕開後宗。初正答有四句許。「如來正覺，其智難量」者，明真智妙絕，照窮法界，非下情測度。「多所導御」者，明其用多端。「無能遏絕」，明其化周法界，不可窮盡。以「一飡之力」下，明應不待資，能住壽也。「億百千劫」者，釋物疑。明佛有此壽命，恒示五濁之命唯八十耶？「諸根悅豫」下，有二句正答。明令顯此相者，方說有無窮之壽，故顯姿色清淨。「所以者何」下，次句，舉佛真本，以釋定慧究暢無極，故能隨物情所宜，長短自在而無礙也。諦聽與受旨可見。就正說中，大段如前。但第一修因得果中有二：初廣說因；次從「為已成佛」下去，明佛得果。就明因中有二：初明修因之緣，次正辨因。就明緣中，先列過去佛；次正出世自在王佛，藉於此佛聞法，發菩提心，修行成佛故。須由藉明其緣，而不直舉世王而出前五十三佛者，為存兩義：一示如來皆照久遠之事；二明眾人同值多佛出世，然法藏一人能超越而發心修行以成佛道，明得悟者宜以局時人。正辨因中有二。初經家序。修因之人則是國王。明是王從世自在王佛聞法故發心，皆為修行之人也。從「詣世自在王佛所」下，明荷聖恩，說偈讚嘆。仍發願修因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就別序中有五段明義：初、如來現相，二、阿難問，三、佛撿其問意，四、奉答，五、正答所疑。佛開發宗先，將說淨土，勸物修取，示有欣悅之狀，故云「諸根悅預」也。「姿色清淨」者，「姿」之言「美」，「清淨」之言「光顯」也。「魏魏」，言德盛高顯也。就阿難問中有二。初有法、譬、合文。先牒所觀相。「影暢表裏」者，「表」語其形，「裏」明心悅也。「唯然大聖」下，正發問。先五句正問。「住於奇特」者，十力、四無畏也。栖心於諸佛法，則是「住諸佛所住」也。「雄」者是英族之美也。佛道高妙，故云「最勝」也。「世眼」，為導師之德。如來以化物為德，故云「住」。如來之德為四天中第一義天，故云「天尊」。「去來現在，佛佛想念」者，明三世諸佛皆有化眾生之念。光光相照，又智智相照，故云「想念」也。正云「得無」，今釋迦十方諸佛同有為一大事因緣故出世之事耶何？「光光威神乃爾」者，舉所疑以結問也。撿問與阿難答，在文可見耳。第五答問。開發有兩：初委問，後正答。讚能問有三句。初句讚能生物解，故云汝問多利益也。如來以「無蓋大悲」下，次句讚，合佛出世之意。無蓋悲者，佛慈悲無所不覆蓋耳。「無量億劫」下，後句。舉難，以明汝值佛意，致問實合利物之意也。「阿難當知」下，正答，有三：初正答；次「阿難諦聽」下，許說；「唯然」下，後明受旨悕開後宗。初正答有四句許。「如來正覺，其智難量」者，明真智妙絕，照窮法界，非下情測度。「多所導御」者，明其用多端。「無能遏絕」，明其化周法界，不可窮盡。以「一飡之力」下，明應不待資，能住壽也。「億百千劫」者，釋物疑。明佛有此壽命，恒示五濁之命唯八十耶？「諸根悅豫」下，有二句正答。明令顯此相者，方說有無窮之壽，故顯姿色清淨。「所以者何」下，次句，舉佛真本，以釋定慧究暢無極，故能隨物情所宜，長短自在而無礙也。諦聽與受旨可見。就正說中，大段如前。但第一修因得果中有二：初廣說因；次從「為已成佛」下去，明佛得果。就明因中有二：初明修因之緣，次正辨因。就明緣中，先列過去佛；次正出世自在王佛，藉於此佛聞法，發菩提心，修行成佛故。須由藉明其緣，而不直舉世王而出前五十三佛者，為存兩義：一示如來皆照久遠之事；二明眾人同值多佛出世，然法藏一人能超越而發心修行以成佛道，明得悟者宜以局時人。正辨因中有二。初經家序。修因之人則是國王。明是王從世自在王佛聞法故發心，皆為修行之人也。從「詣世自在王佛所」下，明荷聖恩，說偈讚嘆。仍發願修因。

序修因人中有四句許。初句明當時有國王，從佛聞法，啟悟其心，尋發道意。「棄國捐王」下，次句，明捨重位，出家志行。「號曰法藏」下，次句，明其得名，在能蘊畜佛法，故曰法藏。「高才勇哲」下，次句，略嘆其德，稱逸群之能，故曰高才；能自勝勝他，故稱為勇；壞邪見之明，所以言哲。修因行文有兩：從詣佛少許長行盡二十行偈，略辨因偈；後盡文，廣明因義。初略明中有五意。初長行，序詣佛致敬。次七偈，嘆佛恩德，酬前說法之恩，即兼表歸依之情。如情勝鬘，嘆三業德，表歸依也。七偈中分為三嘆。初二偈半嘆身業。初行先嘆無等，次行舉譬顯勝，次半偈結勝世。次「正覺大音」半偈，二嘆口業，明佛音聲等覺十方。次、「戒聞」下四偈，嘆佛意業。前兩偈嘆有行德。「無明欲怒」下一偈，嘆無為功德。次一偈，嘆德用，「功勳」明其行位，「智慧深妙」明其果滿。「威神光明，震動十方」明其用也。「願我得佛」下十偈，三、明發願也。就中五意。初三偈正發願。「假使有佛」下兩偈，挍量功德。次二偈，明修道勤苦，勇猛精進。次二偈，發造淨土，十方殊妙，為化眾生故。次一偈，明十方聞名，發願來生，獲得勝果。「願我作佛」者，正出菩提心體。「過度生死，靡不解脫」者，為物之心，明其下化。「布施調意」下，出其化物行體。上但明發心，今出其行，莫過六度。言「智慧為上」者，明五度為行，不能出離生死，要須智慧達解本原，方皆過出，故云最上也。造淨土文云「其眾奇妙」者，明五通自在，悉不退轉。「道場超絕」者，亦是道樹超勝，亦可是修道速疾成佛，故云超越。「幸佛信明」下二偈，是第四意，請佛為證。「幸」之言遇。遇自在王佛，今現而證。上但一往發大誓，願度眾生。行行甚難，人不信意，謂但有其言、未必堪行，都無仰學之心，故請佛為證，除疑，使物同行。後偈，請十方佛為證也。「假令身止諸苦毒中」一偈，是第五意。要心處苦，自行化他。誓逢苦不戚、得樂不欣，乃至成佛畢竟不退。「忍終不悔」，以成上行願也。入長行，從是後廣修因。此中有五段明義。初是法藏請出修因方法。「佛語阿難」下，二、明彼佛推其自解，不肯為說，意欲顯法藏德也。「比丘白佛」下，三、明法藏重請。「爾時世自在王佛」下，明彼佛為說方法。就中有二意：初明修行必剋，舉此量海水得其寶用為譬。於是世自在王佛即為廣說下，後明正為說法。二百一十億佛土，善因雖有強弱之異，然所招之土同是七寶，國土之粗妙應現，與之現佛土不同，令隨願取之。「粗」之言大，「妙」者言美 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序修因人中有四句許。初句明當時有國王，從佛聞法，啟悟其心，尋發道意。「棄國捐王」下，次句，明捨重位，出家志行。「號曰法藏」下，次句，明其得名，在能蘊畜佛法，故曰法藏。「高才勇哲」下，次句，略嘆其德，稱逸群之能，故曰高才；能自勝勝他，故稱為勇；壞邪見之明，所以言哲。修因行文有兩：從詣佛少許長行盡二十行偈，略辨因偈；後盡文，廣明因義。初略明中有五意。初長行，序詣佛致敬。次七偈，嘆佛恩德，酬前說法之恩，即兼表歸依之情。如情勝鬘，嘆三業德，表歸依也。七偈中分為三嘆。初二偈半嘆身業。初行先嘆無等，次行舉譬顯勝，次半偈結勝世。次「正覺大音」半偈，二嘆口業，明佛音聲等覺十方。次、「戒聞」下四偈，嘆佛意業。前兩偈嘆有行德。「無明欲怒」下一偈，嘆無為功德。次一偈，嘆德用，「功勳」明其行位，「智慧深妙」明其果滿。「威神光明，震動十方」明其用也。「願我得佛」下十偈，三、明發願也。就中五意。初三偈正發願。「假使有佛」下兩偈，挍量功德。次二偈，明修道勤苦，勇猛精進。次二偈，發造淨土，十方殊妙，為化眾生故。次一偈，明十方聞名，發願來生，獲得勝果。「願我作佛」者，正出菩提心體。「過度生死，靡不解脫」者，為物之心，明其下化。「布施調意」下，出其化物行體。上但明發心，今出其行，莫過六度。言「智慧為上」者，明五度為行，不能出離生死，要須智慧達解本原，方皆過出，故云最上也。造淨土文云「其眾奇妙」者，明五通自在，悉不退轉。「道場超絕」者，亦是道樹超勝，亦可是修道速疾成佛，故云超越。「幸佛信明」下二偈，是第四意，請佛為證。「幸」之言遇。遇自在王佛，今現而證。上但一往發大誓，願度眾生。行行甚難，人不信意，謂但有其言、未必堪行，都無仰學之心，故請佛為證，除疑，使物同行。後偈，請十方佛為證也。「假令身止諸苦毒中」一偈，是第五意。要心處苦，自行化他。誓逢苦不戚、得樂不欣，乃至成佛畢竟不退。「忍終不悔」，以成上行願也。入長行，從是後廣修因。此中有五段明義。初是法藏請出修因方法。「佛語阿難」下，二、明彼佛推其自解，不肯為說，意欲顯法藏德也。「比丘白佛」下，三、明法藏重請。「爾時世自在王佛」下，明彼佛為說方法。就中有二意：初明修行必剋，舉此量海水得其寶用為譬。於是世自在王佛即為廣說下，後明正為說法。二百一十億佛土，善因雖有強弱之異，然所招之土同是七寶，國土之粗妙應現，與之現佛土不同，令隨願取之。「粗」之言大，「妙」者言美

。明所現二百一十億土，皆是大美之土耳。「時彼比丘」下，是第五重明法藏依教修行。自有四段：初、正明依教修行意，至佛所自陳；次二、明彼佛問比丘出行法；三、明法藏更向佛說其所修四十八願；四、明今釋迦追說法藏比丘昔誓願之後頓滿之行。就初亦可為二。初、正明修行。明往彼佛所自陳行之意，即初於五劫中修行發願也。「阿難白佛：彼佛國土壽命幾何」以下，明答粗疑。彼佛壽四十二劫，但於五劫，何足疑耶？「法藏比丘攝取二百一十億」下，詣佛陳行之文。「佛告比丘：汝今可說」以下，二、明佛問出行法文。「比丘白佛：唯垂聽察」下，廣陳四十八願。就中有三重。初、正說願。但此願分為三類明之，有三願：願淨土，有四十二願；願得眷屬，有三願；願得法身三，此三文不聚在一處，但隨義作之耳。次小長行及五言偈。二、明說誓要願。於十一行偈中，自有三階明義。初有三行正誓，次七行誓，後更願，餘一行說誓要瑞。「日月戢重暉」者，「戢」之言集，明日月光雜耀，皆入如來德之內。偈後少許長行，是第三感瑞證成文。「地動」表皆行因，「雨花」明必得果，「自然音樂」證妙樂之土，說法化物也。於是法藏「具足修滿」下去，四、明今釋迦說法藏順願之行也。就中有兩。初有三行許文，先牒誓願。「建此願已一向專志」下，後正明修行之事。將欲顯其修行，舉「所修國土恢廓廣蕩」也。「廓」以安眾為義，明淨土廣安往生之眾，蕩然無限極也。「建立常然」者，於此間壞劫而彼無改，相續常然。「於不可思議兆載永劫」者，正明修行久遠，是非數之極名。「不生欲覺」下去，明行之相。初明六度，次明供養三寶修三，次明出家修自行外化。「隨其生處」下，明生處行行，應生得果報，以修自行外化也。夫三毒之覺，能起犯戒之心，今不起此覺及想又不著六塵，故不犯戒也。但施度之要，莫過法施。專求清白無漏之解，為眾生說，即是施度耳。從「阿難白佛」下，明得淨土妙果。就中有二段：初、略辨得果，次、從「無量壽佛威神」及寶樹以下，廣明得果。於略明中先明法身，後明淨土。初問得佛，後問久遠時節，并有答可知。「國土自然」下去，明淨土中，初正明淨土者四行餘文。「無須彌山」以下，明無穢，無有高下諸山及四時節也。然眾生欲見，佛神力現之耳。次因之問無須彌山者，彼四天及忉利天何得住？釋當來之疑。有五意，可解。「無量壽佛威神光明」下，廣明果，亦例有二。此先明佛果有兩：一、明光明果；二、明其壽長遠。光中初正明光，次明照佛土用，次明因光得名。「遇斯光 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。明所現二百一十億土，皆是大美之土耳。「時彼比丘」下，是第五重明法藏依教修行。自有四段：初、正明依教修行意，至佛所自陳；次二、明彼佛問比丘出行法；三、明法藏更向佛說其所修四十八願；四、明今釋迦追說法藏比丘昔誓願之後頓滿之行。就初亦可為二。初、正明修行。明往彼佛所自陳行之意，即初於五劫中修行發願也。「阿難白佛：彼佛國土壽命幾何」以下，明答粗疑。彼佛壽四十二劫，但於五劫，何足疑耶？「法藏比丘攝取二百一十億」下，詣佛陳行之文。「佛告比丘：汝今可說」以下，二、明佛問出行法文。「比丘白佛：唯垂聽察」下，廣陳四十八願。就中有三重。初、正說願。但此願分為三類明之，有三願：願淨土，有四十二願；願得眷屬，有三願；願得法身三，此三文不聚在一處，但隨義作之耳。次小長行及五言偈。二、明說誓要願。於十一行偈中，自有三階明義。初有三行正誓，次七行誓，後更願，餘一行說誓要瑞。「日月戢重暉」者，「戢」之言集，明日月光雜耀，皆入如來德之內。偈後少許長行，是第三感瑞證成文。「地動」表皆行因，「雨花」明必得果，「自然音樂」證妙樂之土，說法化物也。於是法藏「具足修滿」下去，四、明今釋迦說法藏順願之行也。就中有兩。初有三行許文，先牒誓願。「建此願已一向專志」下，後正明修行之事。將欲顯其修行，舉「所修國土恢廓廣蕩」也。「廓」以安眾為義，明淨土廣安往生之眾，蕩然無限極也。「建立常然」者，於此間壞劫而彼無改，相續常然。「於不可思議兆載永劫」者，正明修行久遠，是非數之極名。「不生欲覺」下去，明行之相。初明六度，次明供養三寶修三，次明出家修自行外化。「隨其生處」下，明生處行行，應生得果報，以修自行外化也。夫三毒之覺，能起犯戒之心，今不起此覺及想又不著六塵，故不犯戒也。但施度之要，莫過法施。專求清白無漏之解，為眾生說，即是施度耳。從「阿難白佛」下，明得淨土妙果。就中有二段：初、略辨得果，次、從「無量壽佛威神」及寶樹以下，廣明得果。於略明中先明法身，後明淨土。初問得佛，後問久遠時節，并有答可知。「國土自然」下去，明淨土中，初正明淨土者四行餘文。「無須彌山」以下，明無穢，無有高下諸山及四時節也。然眾生欲見，佛神力現之耳。次因之問無須彌山者，彼四天及忉利天何得住？釋當來之疑。有五意，可解。「無量壽佛威神光明」下，廣明果，亦例有二。此先明佛果有兩：一、明光明果；二、明其壽長遠。光中初正明光，次明照佛土用，次明因光得名。「遇斯光

者」以下，次明得益，能滅三毒三垢。次又聞光明稱說者得生彼國，及其成佛復為十方之所稱說。於壽長遠文中，初四行半，明彼佛壽。次明聲聞天人壽命長遠。又其數難量下，明眾數非算計能知。於明眾數難知中，初總明眾數多少，略嘆眾德。「佛語阿難」下，的辨三會數中初數，多有法說譬合。明此初會尚非目連等所知，豈況後兩會數可知乎？明淨土果亦有二：初、正國土莊嚴；後、明國中人物美妙。國土中自有四重：初明寶樹莊嚴。「亦有自然萬種伎樂」以下，二、明伎樂。「又講堂」以下，三、明講堂樓觀。「內外左右有諸寶池」下，四、明有好寶池莊嚴也。於寶樹文中，初明諸樹，後別明菩提樹。諸樹文中，初明七寶所成，次明花葉相間，次明行列可觀。「清風徐發」以下，次明有出好音聲之用。菩提樹文中，初明樹體，有五行半文。「微風徐動」下，次明利益物用。樹出好聲，使聞見者得深法，又得六根清淨。次舉本願，釋得益之意。「佛告阿難」下，次挍其勝也。明寶池文中，初明池縱廣，次明有好水。「黃金池者」下，次明有妙好水。既作七寶色，故云黃金等也。「其池岸上」下，次明有好花。「彼諸菩薩若入寶池」下，次明池水有開神悅體、滅惡生善及出好聲詮辨三寶萬行等事，無有惡聲不過之事也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 者」以下，次明得益，能滅三毒三垢。次又聞光明稱說者得生彼國，及其成佛復為十方之所稱說。於壽長遠文中，初四行半，明彼佛壽。次明聲聞天人壽命長遠。又其數難量下，明眾數非算計能知。於明眾數難知中，初總明眾數多少，略嘆眾德。「佛語阿難」下，的辨三會數中初數，多有法說譬合。明此初會尚非目連等所知，豈況後兩會數可知乎？明淨土果亦有二：初、正國土莊嚴；後、明國中人物美妙。國土中自有四重：初明寶樹莊嚴。「亦有自然萬種伎樂」以下，二、明伎樂。「又講堂」以下，三、明講堂樓觀。「內外左右有諸寶池」下，四、明有好寶池莊嚴也。於寶樹文中，初明諸樹，後別明菩提樹。諸樹文中，初明七寶所成，次明花葉相間，次明行列可觀。「清風徐發」以下，次明有出好音聲之用。菩提樹文中，初明樹體，有五行半文。「微風徐動」下，次明利益物用。樹出好聲，使聞見者得深法，又得六根清淨。次舉本願，釋得益之意。「佛告阿難」下，次挍其勝也。明寶池文中，初明池縱廣，次明有好水。「黃金池者」下，次明有妙好水。既作七寶色，故云黃金等也。「其池岸上」下，次明有好花。「彼諸菩薩若入寶池」下，次明池水有開神悅體、滅惡生善及出好聲詮辨三寶萬行等事，無有惡聲不過之事也。

「阿難！彼佛國土，諸往生者」以下，是大段明人物美妙，自有三種：初、雙明依正二報。一行餘文明正報所處宮殿，一行文雜明依報勝。「若欲食時」下，二、遍明飯食七寶器及百味等事。「其諸聲聞菩薩」下，遍明正報略歎。「神通智慧洞達，咸同一狀」者，明形類是同。稟受「虛無之身，無極之體」者，以神通無所不至故。無極之體，色如光影，故云虛無之身，非意無色狀也。欲顯形狀之勝，後作問答挍量。「佛告阿難：諸天人民」以下，三、別明依報。文中初明依報勝。「自然德風」以下，次明有好風。「又眾寶蓮華」以下，明有好華也。文云「煥爛」者，「煥」之意照，「爛」之言香，明照及有香也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿難！彼佛國土，諸往生者」以下，是大段明人物美妙，自有三種：初、雙明依正二報。一行餘文明正報所處宮殿，一行文雜明依報勝。「若欲食時」下，二、遍明飯食七寶器及百味等事。「其諸聲聞菩薩」下，遍明正報略歎。「神通智慧洞達，咸同一狀」者，明形類是同。稟受「虛無之身，無極之體」者，以神通無所不至故。無極之體，色如光影，故云虛無之身，非意無色狀也。欲顯形狀之勝，後作問答挍量。「佛告阿難：諸天人民」以下，三、別明依報。文中初明依報勝。「自然德風」以下，次明有好風。「又眾寶蓮華」以下，明有好華也。文云「煥爛」者，「煥」之意照，「爛」之言香，明照及有香也。

從第二卷初訖正說文，此正說二段中大段第二，勸物修因往生也。就中有二段：從初訖三輩文，示修因方法；此後盡正說文，勸物往生。就第一中有二：初、略明；次、三輩文，廣明也。略中有三：初舉定聚引物，明生彼土者必入定位，以彼土無有邪聚及不定位故也。「十方諸佛」下，次句明恒沙佛皆共讚嘆也。次句明彼土純有正定善人，無邪惡之人故。十方諸天人聞名欲往生者，應須發願生，略示往因是發心一向等也。「十方世界諸天人民」以下，廣辨成業往生者有三輩人，即示修因之方法。三輩即為三。初輩人能出家棄欲，又發菩提心，復能專念，又修諸功德而迴向。此人臨終，成業往生，住不退轉也。中輩人雖不出家，而能大修功德，又能發菩提心，復專念示皆迴向發願。此人亦成業往生，住不退轉也。下輩能發心，又能專念，亦能發願，又能信樂。此人成業往生，亦住不退轉也。但此中上輩人，是觀經九輩中上中品人。何以得知？彼云上品中者，明佛乘寶臺來迎，足蹈七寶華中。此中亦云七寶華，故知是也。此中中輩人，應是觀經中品中上品及中中品人。何以知之？彼文明有佛來迎，而中下品不明佛來，故知之也。此中下品人，應是觀經下下品人。何以知之？後文辨下下成就十念得生，今亦然也。結三輩人，皆菩提心為正因，餘行為緣因。因既有三品，而同招壽無量者，既同求無盡種智，又盡求度一切眾生。此業與法性無量，故得壽同出算數之外，同云無量也。而報因有勝劣，果應有勝負也。從「佛告阿難：無量壽佛，威神無極」下，第二、勸物修因往生。就中大分為三：第一、舉彼出勝妙伎樂以引物；第二、明娑婆雜惡可棄，從「然世人薄俗」以下是也；第三、現西方之相，勸物信，從「更整衣服」下是也。就明勝妙中有二重：初明勝妙快樂；次從「佛告彌勒：諸天人等」下，明引物修因，急往生也。初段中復有二：第一、盡偈，明十方諸佛菩薩讚嘆、供養彼佛；第二、明釋迦讚美彼土勝妙快樂。就初，長行、偈頌為二。長行中，初別明東方，次總餘九方。偈頌中有四段。初有七偈，頌上長行十方諸佛讚嘆供養；次有八行，明彼佛為往菩薩授記；次有五行，明十方諸佛各命其土菩薩，令往安養國供養聽法；次有十行，明經教難聞，教物生信。初七行，中初二行明其來至；次五行，正明供養；一行，明身業咸然。「奏天樂」下三行，明口業。「咸」之言同，「奏」之言作也。「見彼嚴淨土」下，明意業供養。明十方諸佛令眾生發心，既發心上合佛意，故云發心為供養也。明授記八行中，初四行明授記之相，次四行正明授 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從第二卷初訖正說文，此正說二段中大段第二，勸物修因往生也。就中有二段：從初訖三輩文，示修因方法；此後盡正說文，勸物往生。就第一中有二：初、略明；次、三輩文，廣明也。略中有三：初舉定聚引物，明生彼土者必入定位，以彼土無有邪聚及不定位故也。「十方諸佛」下，次句明恒沙佛皆共讚嘆也。次句明彼土純有正定善人，無邪惡之人故。十方諸天人聞名欲往生者，應須發願生，略示往因是發心一向等也。「十方世界諸天人民」以下，廣辨成業往生者有三輩人，即示修因之方法。三輩即為三。初輩人能出家棄欲，又發菩提心，復能專念，又修諸功德而迴向。此人臨終，成業往生，住不退轉也。中輩人雖不出家，而能大修功德，又能發菩提心，復專念示皆迴向發願。此人亦成業往生，住不退轉也。下輩能發心，又能專念，亦能發願，又能信樂。此人成業往生，亦住不退轉也。但此中上輩人，是觀經九輩中上中品人。何以得知？彼云上品中者，明佛乘寶臺來迎，足蹈七寶華中。此中亦云七寶華，故知是也。此中中輩人，應是觀經中品中上品及中中品人。何以知之？彼文明有佛來迎，而中下品不明佛來，故知之也。此中下品人，應是觀經下下品人。何以知之？後文辨下下成就十念得生，今亦然也。結三輩人，皆菩提心為正因，餘行為緣因。因既有三品，而同招壽無量者，既同求無盡種智，又盡求度一切眾生。此業與法性無量，故得壽同出算數之外，同云無量也。而報因有勝劣，果應有勝負也。從「佛告阿難：無量壽佛，威神無極」下，第二、勸物修因往生。就中大分為三：第一、舉彼出勝妙伎樂以引物；第二、明娑婆雜惡可棄，從「然世人薄俗」以下是也；第三、現西方之相，勸物信，從「更整衣服」下是也。就明勝妙中有二重：初明勝妙快樂；次從「佛告彌勒：諸天人等」下，明引物修因，急往生也。初段中復有二：第一、盡偈，明十方諸佛菩薩讚嘆、供養彼佛；第二、明釋迦讚美彼土勝妙快樂。就初，長行、偈頌為二。長行中，初別明東方，次總餘九方。偈頌中有四段。初有七偈，頌上長行十方諸佛讚嘆供養；次有八行，明彼佛為往菩薩授記；次有五行，明十方諸佛各命其土菩薩，令往安養國供養聽法；次有十行，明經教難聞，教物生信。初七行，中初二行明其來至；次五行，正明供養；一行，明身業咸然。「奏天樂」下三行，明口業。「咸」之言同，「奏」之言作也。「見彼嚴淨土」下，明意業供養。明十方諸佛令眾生發心，既發心上合佛意，故云發心為供養也。明授記八行中，初四行明授記之相，次四行正明授

記，初四行中初一行半表得時機。所以欣笑口出，光還從頂入者，表吐言說為物，授至極法身之記也。次半行，明人天知相而歡喜。次一行，觀音明表相之喜。次一行，佛答以誡聽也。八音者，一嚮、二徹、三清、四柔、五哀、六高、七和、八雅。正記四行中，二行有願故記，次行有功德故記，次行有空有解故記。就十方佛各命令往五行中，初三行佛命，次二行明菩薩受命而往也。就十行教信中，初三行正嘆經聞，次四行舉所證理釋能詮之文難得值聞，次三行舉諸難以教物生信。就釋迦嘆中有二：第一明彼土人天眷屬勝妙；第二明彼佛為眾說法之眾盛事。眷屬德中有兩：初明諸菩薩、人天、觀音、大勢至等智德勝。「佛語阿難」下去，遍明彼土人物，神通供養稱意自在之德，尋文可見。明說法盛中有二：初明佛說、後明菩薩說，即是傳佛語。「班」之言布，亦云次也。「莫不歡喜」者，明皆得解。「即時自然風起」者，明說法時有勝樂事，供養於佛樂，難可勝言也。於菩薩傳佛語中有二：初明說無乖違。「於其國土」下，次嘆德，有三重：初法說歎，中寄譬歎，後還就法說歎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 記，初四行中初一行半表得時機。所以欣笑口出，光還從頂入者，表吐言說為物，授至極法身之記也。次半行，明人天知相而歡喜。次一行，觀音明表相之喜。次一行，佛答以誡聽也。八音者，一嚮、二徹、三清、四柔、五哀、六高、七和、八雅。正記四行中，二行有願故記，次行有功德故記，次行有空有解故記。就十方佛各命令往五行中，初三行佛命，次二行明菩薩受命而往也。就十行教信中，初三行正嘆經聞，次四行舉所證理釋能詮之文難得值聞，次三行舉諸難以教物生信。就釋迦嘆中有二：第一明彼土人天眷屬勝妙；第二明彼佛為眾說法之眾盛事。眷屬德中有兩：初明諸菩薩、人天、觀音、大勢至等智德勝。「佛語阿難」下去，遍明彼土人物，神通供養稱意自在之德，尋文可見。明說法盛中有二：初明佛說、後明菩薩說，即是傳佛語。「班」之言布，亦云次也。「莫不歡喜」者，明皆得解。「即時自然風起」者，明說法時有勝樂事，供養於佛樂，難可勝言也。於菩薩傳佛語中有二：初明說無乖違。「於其國土」下，次嘆德，有三重：初法說歎，中寄譬歎，後還就法說歎也。

就初法說歎中有六種歎：初歎無染著德，故云無競訟，無適莫也。「得大慈悲」下，歎四等德也。「愛法」下，明有尊重法樂好德也。「修心佛法肉眼清徹」下，明有五眼德。「以無礙智為人演說」下，明辨德也。「志求佛法」，法無礙。「從如來生，解法如如」，義無礙。「善知習滅音聲」，明辭無礙。「修諸善本」，明自行外化德。「生身煩惱」者，歎自行盡見思正使也。「二餘俱盡」者，二眾習盡。「其大悲者」，下明外化。「靡不覆載」者，內德既備，善能覆眾生也。因行自能究，故能至彼泥洹之岸。「決斷疑網」者，能斷眾生疑。初明鑒從內心而出，不明師諮也。「該羅」者，「該」之言及，「羅」之言攝。明解佛法，弘廣萬法，無蓋盡也。譬說有二十句，當分有合可解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就初法說歎中有六種歎：初歎無染著德，故云無競訟，無適莫也。「得大慈悲」下，歎四等德也。「愛法」下，明有尊重法樂好德也。「修心佛法肉眼清徹」下，明有五眼德。「以無礙智為人演說」下，明辨德也。「志求佛法」，法無礙。「從如來生，解法如如」，義無礙。「善知習滅音聲」，明辭無礙。「修諸善本」，明自行外化德。「生身煩惱」者，歎自行盡見思正使也。「二餘俱盡」者，二眾習盡。「其大悲者」，下明外化。「靡不覆載」者，內德既備，善能覆眾生也。因行自能究，故能至彼泥洹之岸。「決斷疑網」者，能斷眾生疑。初明鑒從內心而出，不明師諮也。「該羅」者，「該」之言及，「羅」之言攝。明解佛法，弘廣萬法，無蓋盡也。譬說有二十句，當分有合可解。

於第三還法說文，復有四別。初明有法施之德，即以六和敬為首歎之。六和者，謂戒同、見同、利養同、身同、口同、意同也。次二「拔諸欲刺」以下，以大悲為首歎之。「因力、緣力」下，次三以諸力解歎之。恒照大乘之因以化物，故云「因力」；照眾生所藉之緣名「緣力」。「願力」者，內有重願，度一切也。「方便力」者，有巧度之解也。常不捨此願，欲利安物，明「善力」也。在境不亂，明「定力」；鑒而不闇，名「慧力」；能隨萬種為說，名「多聞力」。施戒忍等力者，以六度化物也。「諸通明力」者，以神通三明化之力也。「如法調伏諸眾生」力者，柔者以法調之，剛者以勢伏之。「如是等」，結歎諸力也。「身色相好」下，第四、色身為首歎之。「阿難！彼諸菩薩」下，既歎竟，結歎耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於第三還法說文，復有四別。初明有法施之德，即以六和敬為首歎之。六和者，謂戒同、見同、利養同、身同、口同、意同也。次二「拔諸欲刺」以下，以大悲為首歎之。「因力、緣力」下，次三以諸力解歎之。恒照大乘之因以化物，故云「因力」；照眾生所藉之緣名「緣力」。「願力」者，內有重願，度一切也。「方便力」者，有巧度之解也。常不捨此願，欲利安物，明「善力」也。在境不亂，明「定力」；鑒而不闇，名「慧力」；能隨萬種為說，名「多聞力」。施戒忍等力者，以六度化物也。「諸通明力」者，以神通三明化之力也。「如法調伏諸眾生」力者，柔者以法調之，剛者以勢伏之。「如是等」，結歎諸力也。「身色相好」下，第四、色身為首歎之。「阿難！彼諸菩薩」下，既歎竟，結歎耳。

「佛告彌勒諸天人」等下，第二、引物修因往生。有二：初、先牒別人淨；次、「又其國土」下，牒土淨。「何不為善、念道之自然」下，勸修因。「念道之自然」者，念於彼土勝妙功德果自然而應也。「著於無上下」者，「著」之意證，證果無有形色、上下、好醜之異。「洞達」是智，「無邊際」是真諦境，此明正報果。「宜各勤精進，努力自求之」者，勸令勤策善因，必得於妙果。修菩提因則橫斷五道流轉，故云「惡趣自然閉」也。去者既多，故云「無窮極」。只修十念成就即得往生，而行者希，故云「易往而無人」也。「其國不逆違，自然之所牽」，此二句釋易往義。明修因竅招果，則為此果所牽也。「何不棄眾事」，結勸之句也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告彌勒諸天人」等下，第二、引物修因往生。有二：初、先牒別人淨；次、「又其國土」下，牒土淨。「何不為善、念道之自然」下，勸修因。「念道之自然」者，念於彼土勝妙功德果自然而應也。「著於無上下」者，「著」之意證，證果無有形色、上下、好醜之異。「洞達」是智，「無邊際」是真諦境，此明正報果。「宜各勤精進，努力自求之」者，勸令勤策善因，必得於妙果。修菩提因則橫斷五道流轉，故云「惡趣自然閉」也。去者既多，故云「無窮極」。只修十念成就即得往生，而行者希，故云「易往而無人」也。「其國不逆違，自然之所牽」，此二句釋易往義。明修因竅招果，則為此果所牽也。「何不棄眾事」，結勸之句也。

「然世人薄俗」以下，第二、明娑婆雜惡。此中有兩段：第一貶毀；第二善惡相形。貶毀，汎舉造惡人，為善惡相形，遍明受佛戒毀破者，故為誡。就初段有二，自下明三毒十惡等造苦可厭。「我今語汝世間之事」以下，第二、勸修出離，善，明三毒造惡。即有三段。自下者，明貪心造苦，有二：初明富者皆苦。「薄俗」者，心愚少智，故云「薄俗」。皆各已諍利。「以自給濟，無尊無卑」，出作惡之人。「累念積慮」，明貪心財相積不捨。勤求無寧，故「為心走使」。「有田憂田」以下，廣富人多求之苦。「衣食什物」，「什」之言眾也。「憂念愁怖」，前明求苦，此明守護之苦。「橫為非常」者，怨家忽可頓覆也。「忪忪」者，明其悲哀。「結憤」，明其生瞋。「憂懼萬端」，前明求財勤苦若此，結失財之苦。「結眾寒熱」者，「結」之意集，意行苦招寒熱病。「貧窮下劣」下，明貧人造苦，消失亦易。文云「有所趣向……莫能知者」，既生死絕，趣向苦樂而在者不知，不肯作善，故云莫知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然世人薄俗」以下，第二、明娑婆雜惡。此中有兩段：第一貶毀；第二善惡相形。貶毀，汎舉造惡人，為善惡相形，遍明受佛戒毀破者，故為誡。就初段有二，自下明三毒十惡等造苦可厭。「我今語汝世間之事」以下，第二、勸修出離，善，明三毒造惡。即有三段。自下者，明貪心造苦，有二：初明富者皆苦。「薄俗」者，心愚少智，故云「薄俗」。皆各已諍利。「以自給濟，無尊無卑」，出作惡之人。「累念積慮」，明貪心財相積不捨。勤求無寧，故「為心走使」。「有田憂田」以下，廣富人多求之苦。「衣食什物」，「什」之言眾也。「憂念愁怖」，前明求苦，此明守護之苦。「橫為非常」者，怨家忽可頓覆也。「忪忪」者，明其悲哀。「結憤」，明其生瞋。「憂懼萬端」，前明求財勤苦若此，結失財之苦。「結眾寒熱」者，「結」之意集，意行苦招寒熱病。「貧窮下劣」下，明貧人造苦，消失亦易。文云「有所趣向……莫能知者」，既生死絕，趣向苦樂而在者不知，不肯作善，故云莫知也。

「世間人民」以下，二、明瞋心造惡。先明造惡也。「人在世間」下，明苦果。「善惡變化」者，惡因得苦，善因得樂，其報易前也。「宿豫嚴待」，作善者，天堂果報以待之；作惡者，刀山劍樹以待之。「如是世人」下，三、明愚癡心造惡。「但坐此故」，「坐」之意由，由其不信，造惡不悔。且自見之者，臨終相現，爾時方知也。身造惡，故云「身愚」。心不信，故云「神闇」。生死禍福「無一怪也」者，死亡祠祀殺生為凶，嫁娶等為吉。世人於此二事競各為之，意是所宜，故云不相怪也。此下云「總猥憒擾」者，正道心相煩多。「惡逆天地」者，上不順天心、下違閻羅王之意。「待其罪極……便頓奪之」者，正明滅壽奪算，惡鬼打之。「下入惡道」，明受苦無窮也。「我今語汝世間之事」以下，第二、勸物修出離善段。就中有四段。從此下正舉善勸之。「曼」之意及。及佛在世，有諮請之也。故須勤修。勿在人後者，明造惡墮三趣苦之失。「儻有疑意」，「儻」之意設，設有疑心不解，可問佛也。彌勒長跪以下，第二、領解，舉益彰佛德。明由佛前世修菩薩道時廣同法界，今得成佛，慈悲出世，化度我等也。「恩德普覆」，成出世之益。「福祿巍巍」，彰佛威德高遠也。從「佛告」下，第三、勸生齊信心，消文易見。但典攬智慧，執持綱維，明如來化物得益，發生真語。「照然分明」，得理在懷。「開示五趣」，明慈悲被下。「決正生死」，明其離苦。「泥洹之道」，明其獲出世之益也。「彌勒當」知下，第四、擊起時情，執彌勒同修。有二：初舉精進與懈怠在前，後勸自願勤修；次從「無得」以下，重誡勅勸斷疑惑也。此中先誡斷惑，明懷疑生邊地，離佛前遠，至五百歲花不開，不開且不得自在至十方供養諸佛。次從「白佛不敢有疑」下，明順教舉旨也。第二明善惡相形，中有二：第一將欲明惡，先明持戒者為善，歎為希有第一。從「今我於此世間作佛」下，去正明五惡。「能於此世，端心正意」者，明其持戒。「最無倫匹」者，成其希有之歎也。明他土中多有勝緣，又復善報強勝、作善為易。此土無此二緣，修善即難，故名希有也。明五惡中有三：初者總明。「其一惡者」以下，一一別明。「佛語彌勒：吾語汝等」以下，總舉三毒之過，勅離過修善。「五惡」者，一殺，二盜，三邪婬，四妄語，五飲酒。損五戒善，故名惡也。「五痛、五燒」，明其苦果。由惡故燒，由燒故痛。何故但明此五？由世人喜造，故偏彰也。「為最劇苦」者，此明說五戒對治。「降化其意」者，悕心入道。「令持五善」者，順教修行。「獲其 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間人民」以下，二、明瞋心造惡。先明造惡也。「人在世間」下，明苦果。「善惡變化」者，惡因得苦，善因得樂，其報易前也。「宿豫嚴待」，作善者，天堂果報以待之；作惡者，刀山劍樹以待之。「如是世人」下，三、明愚癡心造惡。「但坐此故」，「坐」之意由，由其不信，造惡不悔。且自見之者，臨終相現，爾時方知也。身造惡，故云「身愚」。心不信，故云「神闇」。生死禍福「無一怪也」者，死亡祠祀殺生為凶，嫁娶等為吉。世人於此二事競各為之，意是所宜，故云不相怪也。此下云「總猥憒擾」者，正道心相煩多。「惡逆天地」者，上不順天心、下違閻羅王之意。「待其罪極……便頓奪之」者，正明滅壽奪算，惡鬼打之。「下入惡道」，明受苦無窮也。「我今語汝世間之事」以下，第二、勸物修出離善段。就中有四段。從此下正舉善勸之。「曼」之意及。及佛在世，有諮請之也。故須勤修。勿在人後者，明造惡墮三趣苦之失。「儻有疑意」，「儻」之意設，設有疑心不解，可問佛也。彌勒長跪以下，第二、領解，舉益彰佛德。明由佛前世修菩薩道時廣同法界，今得成佛，慈悲出世，化度我等也。「恩德普覆」，成出世之益。「福祿巍巍」，彰佛威德高遠也。從「佛告」下，第三、勸生齊信心，消文易見。但典攬智慧，執持綱維，明如來化物得益，發生真語。「照然分明」，得理在懷。「開示五趣」，明慈悲被下。「決正生死」，明其離苦。「泥洹之道」，明其獲出世之益也。「彌勒當」知下，第四、擊起時情，執彌勒同修。有二：初舉精進與懈怠在前，後勸自願勤修；次從「無得」以下，重誡勅勸斷疑惑也。此中先誡斷惑，明懷疑生邊地，離佛前遠，至五百歲花不開，不開且不得自在至十方供養諸佛。次從「白佛不敢有疑」下，明順教舉旨也。第二明善惡相形，中有二：第一將欲明惡，先明持戒者為善，歎為希有第一。從「今我於此世間作佛」下，去正明五惡。「能於此世，端心正意」者，明其持戒。「最無倫匹」者，成其希有之歎也。明他土中多有勝緣，又復善報強勝、作善為易。此土無此二緣，修善即難，故名希有也。明五惡中有三：初者總明。「其一惡者」以下，一一別明。「佛語彌勒：吾語汝等」以下，總舉三毒之過，勅離過修善。「五惡」者，一殺，二盜，三邪婬，四妄語，五飲酒。損五戒善，故名惡也。「五痛、五燒」，明其苦果。由惡故燒，由燒故痛。何故但明此五？由世人喜造，故偏彰也。「為最劇苦」者，此明說五戒對治。「降化其意」者，悕心入道。「令持五善」者，順教修行。「獲其

福德」者，舉遠近二果成其行也。明五惡中，列皆有二：先明其道。「譬如大火」下，勸修持戒善以滅惡之。就惡中有二：先明惡因。「從世有常道」以下，明其三報苦果。就因中，先明作惡人。「欲為眾惡」以下，明其所造惡。「噬」之意噉也。又尋強剛，舉其惡果，成上惡因。「神明記識」者，名藉先定，不蹉跌也。一切眾生皆有二神：一名同生；二名同名。同生女在右肩上，書其作惡；同名男在左肩，上書其作善。四天善神一月六反，錄其名藉奏上大王。地獄亦然，一月六齊、一歲三覆、一載八校，使不差錯，故有犯者不赦也。「貧窮下賤」，明人中餘報。「又有尊貴」，舉得彰失。「世有常道」下，三報至。「世間有此目前現事」者，舉其現報，壽終之至尤劇，彰其生報。「轉生受身」，此明後報。「譬如王法」者，引喻況報輕在前，重苦在後。如似王法治罪，先杻械，詣市殺之。先現報，後入地獄，故云極刑。「三塗無量苦惱」者，出後報之重。此法消文易見。「譬如」下，舉持戒對之勸也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福德」者，舉遠近二果成其行也。明五惡中，列皆有二：先明其道。「譬如大火」下，勸修持戒善以滅惡之。就惡中有二：先明惡因。「從世有常道」以下，明其三報苦果。就因中，先明作惡人。「欲為眾惡」以下，明其所造惡。「噬」之意噉也。又尋強剛，舉其惡果，成上惡因。「神明記識」者，名藉先定，不蹉跌也。一切眾生皆有二神：一名同生；二名同名。同生女在右肩上，書其作惡；同名男在左肩，上書其作善。四天善神一月六反，錄其名藉奏上大王。地獄亦然，一月六齊、一歲三覆、一載八校，使不差錯，故有犯者不赦也。「貧窮下賤」，明人中餘報。「又有尊貴」，舉得彰失。「世有常道」下，三報至。「世間有此目前現事」者，舉其現報，壽終之至尤劇，彰其生報。「轉生受身」，此明後報。「譬如王法」者，引喻況報輕在前，重苦在後。如似王法治罪，先杻械，詣市殺之。先現報，後入地獄，故云極刑。「三塗無量苦惱」者，出後報之重。此法消文易見。「譬如」下，舉持戒對之勸也。

盜惡列有三。初、作惡中有二，如上。「世間人民」者，明作惡人。「都無義理」，明所作惡，明貪狼之人無謙讓，自下可見。但云「心口各異」者，口便規度。「意念無實」者，當面說善，情欲規度。「主上不明，任用臣下」者，宰相之宦縱放臣下，用取萬民賄枉取人物。「踐度能行，知其形勢」者，因公愶私。「在位不正」者，惟過者主，由內不明，致有侵損。「不當天心」者，明造惡不順善之心。「無一隨者」，神識孤遊戲，財留在自界。「今世現有王法」下，彰三報苦。「自然三塗」，明生報苦。「展轉其中」下，明其後報。「譬如」下，舉善對之也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盜惡列有三。初、作惡中有二，如上。「世間人民」者，明作惡人。「都無義理」，明所作惡，明貪狼之人無謙讓，自下可見。但云「心口各異」者，口便規度。「意念無實」者，當面說善，情欲規度。「主上不明，任用臣下」者，宰相之宦縱放臣下，用取萬民賄枉取人物。「踐度能行，知其形勢」者，因公愶私。「在位不正」者，惟過者主，由內不明，致有侵損。「不當天心」者，明造惡不順善之心。「無一隨者」，神識孤遊戲，財留在自界。「今世現有王法」下，彰三報苦。「自然三塗」，明生報苦。「展轉其中」下，明其後報。「譬如」下，舉善對之也。

明邪婬惡，亦列前。「世間人民」，明作惡人。「相因寄生」者，由過去或作善知識，香火因緣相託，以為眷屬也。「但念婬妷」下，明造惡相也。「亦復不畏」下，明現報。「自然」下，明後生報也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明邪婬惡，亦列前。「世間人民」，明作惡人。「相因寄生」者，由過去或作善知識，香火因緣相託，以為眷屬也。「但念婬妷」下，明造惡相也。「亦復不畏」下，明現報。「自然」下，明後生報也。

明妄語惡，亦列前。「轉相教令」，明作惡之人。「兩舌、惡口」下，明所作惡。「憎嫉善人」，明惡口。「讒賊鬪亂」，明兩舌。「敗壞賢明」，明妄語。「於傍快喜」，明綺語。「不孝二親」，明作惡人造逆。「朋友無信」，明其不忠，成上妄語。「尊貴自大」，成其惡口。「謂已有道」，成其兩舌。「不畏天地神明日月」，廣明自隱𠐻難化也。「賴其前世」，「賴」之意蒙。「頗作福德」，「頗」之意少。蒙前身少作善，故今世善神護之助彼。作惡不息，善神捨去。「壽命」下去，明其三報。先明現報，明其惡相來現，依其往因，趣向受果，果自然。先因後果，現無蹉跌。「天道自然」者，云明故有自然三塗也，次生後報可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明妄語惡，亦列前。「轉相教令」，明作惡之人。「兩舌、惡口」下，明所作惡。「憎嫉善人」，明惡口。「讒賊鬪亂」，明兩舌。「敗壞賢明」，明妄語。「於傍快喜」，明綺語。「不孝二親」，明作惡人造逆。「朋友無信」，明其不忠，成上妄語。「尊貴自大」，成其惡口。「謂已有道」，成其兩舌。「不畏天地神明日月」，廣明自隱𠐻難化也。「賴其前世」，「賴」之意蒙。「頗作福德」，「頗」之意少。蒙前身少作善，故今世善神護之助彼。作惡不息，善神捨去。「壽命」下去，明其三報。先明現報，明其惡相來現，依其往因，趣向受果，果自然。先因後果，現無蹉跌。「天道自然」者，云明故有自然三塗也，次生後報可知也。

明第五惡。「世間人民徙倚」，明作惡之人不肯作善。明所作惡，消文可見。「天地之間」下，彰其三報苦。「恢廓」者，明其寬曠。「窈窕」，明其深遠。「浩浩茫茫」，成上寬曠。「譬如」下，舉善明之，可見也。第三段有二：初、舉過勸斷；二、從「佛言：汝今諸天人民」下，舉善勸之。就初有二：初、舉三毒勸斷；二、從「世間如是，佛皆哀之」下，明順教斷惡，終獲出離。「是世五惡」者，牒上眾過，勸識其因。「展轉相生」者，明三毒不除，惡惡不絕，苦果不息。「或其今世先被殃病」，明現報。「身死隨行」，明其生報。「從少微起」者，明其本報。或貪財或貪皮肉，故云從少微起。「皆由貪著」下，出三毒之過。貪著榮華、貪現在樂造惡。「身坐勞苦」，明其苦身。「久後大劇」，明其三報之苦。「天地施張」，明諸天記，閻羅又識也。「佛語」下，順教獲利，可解。「汝今諸天世人」下，舉善勸修。文有二：初勸自行外化。「佛語彌勒」下，明重誡勅。正先誡勅，後彌勒舉旨，可知也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明第五惡。「世間人民徙倚」，明作惡之人不肯作善。明所作惡，消文可見。「天地之間」下，彰其三報苦。「恢廓」者，明其寬曠。「窈窕」，明其深遠。「浩浩茫茫」，成上寬曠。「譬如」下，舉善明之，可見也。第三段有二：初、舉過勸斷；二、從「佛言：汝今諸天人民」下，舉善勸之。就初有二：初、舉三毒勸斷；二、從「世間如是，佛皆哀之」下，明順教斷惡，終獲出離。「是世五惡」者，牒上眾過，勸識其因。「展轉相生」者，明三毒不除，惡惡不絕，苦果不息。「或其今世先被殃病」，明現報。「身死隨行」，明其生報。「從少微起」者，明其本報。或貪財或貪皮肉，故云從少微起。「皆由貪著」下，出三毒之過。貪著榮華、貪現在樂造惡。「身坐勞苦」，明其苦身。「久後大劇」，明其三報之苦。「天地施張」，明諸天記，閻羅又識也。「佛語」下，順教獲利，可解。「汝今諸天世人」下，舉善勸修。文有二：初勸自行外化。「佛語彌勒」下，明重誡勅。正先誡勅，後彌勒舉旨，可知也。

第三明現土，文中有二段。初、正現土使人欣慕。上雖耳聞說美土，未如眼見，故此下現土，令各慕修也。此中有五：初明如來告侍者令請；二侍者起整服致請；三「即時」下，正明放光現土；四從「佛告阿難」下，審其見不；五從「慈氏白佛」下，明問除疑惑。問中有二：一問、問胎生，二問、問化生。後答，佛先答胎生，後答化生。「若有眾生以疑惑心」者，出其感胎生之緣。「修諸功德」，出其往生之因，願生故往生、由疑受胎。疑惑佛智者，出疑體。於佛五種智懷疑不信，故見佛奢，致使受五百歲中花不即開，故名胎生。「不了佛智」，謂如來智無有邊畔。「不可稱智」，謂無有限局。「大乘廣智」，謂無照境不取。「最上勝智」，謂照同凡境。「若有眾生明信佛智」下，答化生。先出其信，明信無疑。「便於七寶花」下，明化生果。「他方」以下，類同勸生也。「彌勒當知」下，結其得失。初重舉上二生。「譬如」下，作譬顯勝劣。「轉輪王」，喻無量壽佛。「七寶宮室」，喻其淨土。「王子得罪」，喻疑心之人過。「金鎖」，喻花不開牀褥不異，喻於花中受快樂自在。合喻可知。「深自悔責」者，明不必一種，若能悔即出，不悔必滿五百歲。「是故」下，結勸也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三明現土，文中有二段。初、正現土使人欣慕。上雖耳聞說美土，未如眼見，故此下現土，令各慕修也。此中有五：初明如來告侍者令請；二侍者起整服致請；三「即時」下，正明放光現土；四從「佛告阿難」下，審其見不；五從「慈氏白佛」下，明問除疑惑。問中有二：一問、問胎生，二問、問化生。後答，佛先答胎生，後答化生。「若有眾生以疑惑心」者，出其感胎生之緣。「修諸功德」，出其往生之因，願生故往生、由疑受胎。疑惑佛智者，出疑體。於佛五種智懷疑不信，故見佛奢，致使受五百歲中花不即開，故名胎生。「不了佛智」，謂如來智無有邊畔。「不可稱智」，謂無有限局。「大乘廣智」，謂無照境不取。「最上勝智」，謂照同凡境。「若有眾生明信佛智」下，答化生。先出其信，明信無疑。「便於七寶花」下，明化生果。「他方」以下，類同勸生也。「彌勒當知」下，結其得失。初重舉上二生。「譬如」下，作譬顯勝劣。「轉輪王」，喻無量壽佛。「七寶宮室」，喻其淨土。「王子得罪」，喻疑心之人過。「金鎖」，喻花不開牀褥不異，喻於花中受快樂自在。合喻可知。「深自悔責」者，明不必一種，若能悔即出，不悔必滿五百歲。「是故」下，結勸也。

「彌勒白佛」下，現土中第二問往生多少。意欲勸物，同此流勝必取往生，上示往生方法中但導三輩，不廣彰大士。「今此」下，廣明十四佛土，皆有往生之人。不但三輩，但使有善皆可往也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒白佛」下，現土中第二問往生多少。意欲勸物，同此流勝必取往生，上示往生方法中但導三輩，不廣彰大士。「今此」下，廣明十四佛土，皆有往生之人。不但三輩，但使有善皆可往也。

第三大段流通，二段如前。就初有四：第一歎經深遠，廣彰利益，勸其受持；第二「當來之世」下，廣彰此經難值；第三「如來興世」下，舉眾難，欲彰此法難聞，勸生敬仰，受持不忘；第四從「爾時世尊」下，時坐悟道得利。「乃至一念……即是具足無上功德」者，明利深遠。一念至信，修行發願必生淨土，終得佛果，故云「無上」也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三大段流通，二段如前。就初有四：第一歎經深遠，廣彰利益，勸其受持；第二「當來之世」下，廣彰此經難值；第三「如來興世」下，舉眾難，欲彰此法難聞，勸生敬仰，受持不忘；第四從「爾時世尊」下，時坐悟道得利。「乃至一念……即是具足無上功德」者，明利深遠。一念至信，修行發願必生淨土，終得佛果，故云「無上」也。

「三千大千世界」下，勸重法不辭眾苦。「所以者何」下，釋應不辭苦。「是故」下，結勸也。「如是說」者，說其國土正報殊勝。「如是教」者，教修行願。「如是作」者，立其大志。「如法修行」者，勸其流通舉教不違。第四段有二：初、時悟道眾多少。「無量妙花」下，明感瑞證益。後、明聞見歡喜奉行也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三千大千世界」下，勸重法不辭眾苦。「所以者何」下，釋應不辭苦。「是故」下，結勸也。「如是說」者，說其國土正報殊勝。「如是教」者，教修行願。「如是作」者，立其大志。「如法修行」者，勸其流通舉教不違。第四段有二：初、時悟道眾多少。「無量妙花」下，明感瑞證益。後、明聞見歡喜奉行也。

雙卷經之疏鈔，引用于望西樓，其寬博如雲，欲省繁採略，千而不得一。乙卯夏天頃，振錫於西海，占居於南紀，寓止半歲也。厥間諮詢于願志，寐寤共不息。爰有一僧，解錦囊之堅以授與予，矣𨵃祥與興典籍而已。夫書耶草案而不覃精，將彫干板，絕於類紙，雖然察他之叵得，不憚於他覽，請行于世乎！冀有異本之人，補闕而助學徒肯。延寶丙辰二月上𭱸野釋知足欽書。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雙卷經之疏鈔，引用于望西樓，其寬博如雲，欲省繁採略，千而不得一。乙卯夏天頃，振錫於西海，占居於南紀，寓止半歲也。厥間諮詢于願志，寐寤共不息。爰有一僧，解錦囊之堅以授與予，矣𨵃祥與興典籍而已。夫書耶草案而不覃精，將彫干板，絕於類紙，雖然察他之叵得，不憚於他覽，請行于世乎！冀有異本之人，補闕而助學徒肯。延寶丙辰二月上𭱸野釋知足欽書。

旹元祿十四年辛巳歲春末上旬 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旹元祿十四年辛巳歲春末上旬