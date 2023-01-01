無量壽經義疏下卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經義疏下卷

沙門慧遠撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門慧遠撰

次明修治忍力成就不計眾苦。能忍違緣，故離三覺、不起三想，少欲知足。能忍順緣，故離色聲香味觸等。此兩段竟。次離惑體，「無染恚癡」。染猶貪也。此三段竟。下復修治。「三昧常寂」，止行深也。「智慧無礙」，觀行勝也。上來四段，合為自利。下就利他明離煩惱。「無有虛偽諂曲之心」，明離心過。言「和顏」者，明離身過。愛語先問，明離口過。由無煩惱，故身口意中不起過矣。上來第一明離煩惱，自下第二明其修善。於中有三：一起願心；二「恭敬」下，依願起行；三「住空」下，行成入證。初起願中，「勇猛精進志願無倦求清白法」，自利願也。「惠利群生」，利他願也。第二行中，先明自利、後明利他。前自利中，「恭敬三寶奉事師長」，攝行方便。「恭敬三寶」，攝福方便。「奉事師長」，攝智方便。「以大嚴」等，彰行成就。以大嚴者，謂以福智二種莊嚴而自嚴也。「具眾行」者，隨別以分，謂具檀等一切行也。下明利他。以行教他，故令眾生功德成就。第三證中，「住空無相無願之法，無作無起」，諸法非有，人法無性，名之為空。假人假法，相亦不有，名為無相。於此二中，無有希求願樂之心，名為無願。又離妄想，亦名無願。於此三中，無果可為，名為無作。故《維摩》云「雖行無作而現受身」，故知無作約果以論。於前三中，無因可生，名云無起。故《維摩》云「雖行無起而起善行」，故知無起約因以說。然諸經中說理不定，或說一空，如《大品》中所說獨空。辨一不多，故名為獨。或說二種，謂二無我。或說三種，空、無相、無願。或說四種，如《維摩》說，謂空、無作、無相、無起。又《大品》說：有法空、無法空、自法空、化法空，亦是四種，別章廣釋。或說五種，如此中說，空、無相、無願、無作、無起，備如向釋。或說七空，如《大品》說。或說九空，如《毘曇》說。或說十一，如《涅槃》說。或說十四，如《大品》說。或說十八，如《大品》說。或說二十五空，如《涅槃》說，廣則無量。今據一門，且說五種。於此理法證會，名為觀法如化，證法非無。此第二竟，自下第三明離惡業。於中初先明其離過；「修習善」下，彰其攝治。前離過中，「遠離麁言」，明離口惡。「遠離自害害他俱害」，明離身惡。下攝治中，「修習善語」，治前口惡。「自利利人，人我俱利」，治前身惡。此第三竟，自下第四重明修善。於中初先明其自利，「棄國捐王絕去財色」，明其所捨。「自行六度」，彰其所修。下明利他，以前六度教人令行。上來四段，別明身因，無央數劫積功累德，總以結之。上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次明修治忍力成就不計眾苦。能忍違緣，故離三覺、不起三想，少欲知足。能忍順緣，故離色聲香味觸等。此兩段竟。次離惑體，「無染恚癡」。染猶貪也。此三段竟。下復修治。「三昧常寂」，止行深也。「智慧無礙」，觀行勝也。上來四段，合為自利。下就利他明離煩惱。「無有虛偽諂曲之心」，明離心過。言「和顏」者，明離身過。愛語先問，明離口過。由無煩惱，故身口意中不起過矣。上來第一明離煩惱，自下第二明其修善。於中有三：一起願心；二「恭敬」下，依願起行；三「住空」下，行成入證。初起願中，「勇猛精進志願無倦求清白法」，自利願也。「惠利群生」，利他願也。第二行中，先明自利、後明利他。前自利中，「恭敬三寶奉事師長」，攝行方便。「恭敬三寶」，攝福方便。「奉事師長」，攝智方便。「以大嚴」等，彰行成就。以大嚴者，謂以福智二種莊嚴而自嚴也。「具眾行」者，隨別以分，謂具檀等一切行也。下明利他。以行教他，故令眾生功德成就。第三證中，「住空無相無願之法，無作無起」，諸法非有，人法無性，名之為空。假人假法，相亦不有，名為無相。於此二中，無有希求願樂之心，名為無願。又離妄想，亦名無願。於此三中，無果可為，名為無作。故《維摩》云「雖行無作而現受身」，故知無作約果以論。於前三中，無因可生，名云無起。故《維摩》云「雖行無起而起善行」，故知無起約因以說。然諸經中說理不定，或說一空，如《大品》中所說獨空。辨一不多，故名為獨。或說二種，謂二無我。或說三種，空、無相、無願。或說四種，如《維摩》說，謂空、無作、無相、無起。又《大品》說：有法空、無法空、自法空、化法空，亦是四種，別章廣釋。或說五種，如此中說，空、無相、無願、無作、無起，備如向釋。或說七空，如《大品》說。或說九空，如《毘曇》說。或說十一，如《涅槃》說。或說十四，如《大品》說。或說十八，如《大品》說。或說二十五空，如《涅槃》說，廣則無量。今據一門，且說五種。於此理法證會，名為觀法如化，證法非無。此第二竟，自下第三明離惡業。於中初先明其離過；「修習善」下，彰其攝治。前離過中，「遠離麁言」，明離口惡。「遠離自害害他俱害」，明離身惡。下攝治中，「修習善語」，治前口惡。「自利利人，人我俱利」，治前身惡。此第三竟，自下第四重明修善。於中初先明其自利，「棄國捐王絕去財色」，明其所捨。「自行六度」，彰其所修。下明利他，以前六度教人令行。上來四段，別明身因，無央數劫積功累德，總以結之。上

來第一明修具，自下第二彰報殊勝。於中有二：一對上所修淨土之因，明得報勝，即勝依果；二「或為長者居士」已下，對上所修法身之因，明得報勝，得勝正果。前中初言「隨其生處在意所欲無量寶藏自然發應」，自得勝財。在猶任也。「教化安立住於正道」，以財攝他，令歸正法。後中初明功德之果；次「於一切法而得自在」，明智慧果。功德果中，先別、後結。別中有四：一身報尊上；二「常以四事供養」已下，依身起行；三「口氣」下，身報微妙，於中三句，文相可知；四「手出」下，依身起行用，手出供具供養諸佛。上來別竟。「如是之等超諸天人」，總以結歎，慧果可知。上明所行，自下第二明其所成，謂成法身淨土之果。然此所成，遂前四十八之大願，應別對之，文顯可知。文中有二：一略明所成；二「佛告阿難無量壽佛威神」已下，廣明所成。略中有四：第一阿難就身為問成佛已未，如來具答；二「其佛界」下，約之明土；三「又問」下，阿難重復就身為問成來久近，如來具答；四「其國自然七寶」已下，約之明土。就初段中，阿難先問法藏比丘為已成佛、為未為現？此約三世時別以問。佛答可知。第二段中，直列彼佛國土名號，未辨其相。第三段中，先問後答，文顯可知。第四段中，先明所有。「又其國土無須彌」下，彰其所無。明所有中，「自然寶成」，明其體相。「恢廓曠蕩」，明其量相。「悉相雜」等，明莊嚴相。明所無中，初先正辨；「阿難白」下，問答重顯。前正辨中，初無山等、次無四趣、後無四時春秋等別。後重顯中，文別有三：初阿難問：若無須彌，四天王等依何而住？如來反質。二阿難正答，如來約之以顯彼事。三阿難彰己為他故問，非自不知。上來略竟。就下廣中，文別有四：一明佛身、二即約身明其從眾、三明國土、四即約土明其人民。就初段中，應先解釋三佛之義，然後釋文。義如別章。文中初先明佛光相、後顯壽命。前明光中，奇嘆以顯，先別、後結。別中有四：一釋迦自嘆；二「其有眾生遇斯光」下，明諸眾生見聞利益；三「無量壽光顯赫」已下，諸聖共嘆；四「若有眾生聞其光中」下，重明眾生見聞獲益。初中有三：一辨勝過劣，無量壽佛光明第一。二「諸佛光明所不及」下，舉劣顯勝。佛光實等，隨化故爾。三「是故」下，嘆顯勝，有十二句。初「無量光、無邊、無礙」，此之三種，當相以嘆。無量，多也。無邊，廣也。無礙，自在也。「無對、炎王」，此之兩種，寄顯勝。他光不敵，名無對光。此光勝餘，名炎王光。「清淨、歡喜、智慧、不斷」，此之四種，當相以歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來第一明修具，自下第二彰報殊勝。於中有二：一對上所修淨土之因，明得報勝，即勝依果；二「或為長者居士」已下，對上所修法身之因，明得報勝，得勝正果。前中初言「隨其生處在意所欲無量寶藏自然發應」，自得勝財。在猶任也。「教化安立住於正道」，以財攝他，令歸正法。後中初明功德之果；次「於一切法而得自在」，明智慧果。功德果中，先別、後結。別中有四：一身報尊上；二「常以四事供養」已下，依身起行；三「口氣」下，身報微妙，於中三句，文相可知；四「手出」下，依身起行用，手出供具供養諸佛。上來別竟。「如是之等超諸天人」，總以結歎，慧果可知。上明所行，自下第二明其所成，謂成法身淨土之果。然此所成，遂前四十八之大願，應別對之，文顯可知。文中有二：一略明所成；二「佛告阿難無量壽佛威神」已下，廣明所成。略中有四：第一阿難就身為問成佛已未，如來具答；二「其佛界」下，約之明土；三「又問」下，阿難重復就身為問成來久近，如來具答；四「其國自然七寶」已下，約之明土。就初段中，阿難先問法藏比丘為已成佛、為未為現？此約三世時別以問。佛答可知。第二段中，直列彼佛國土名號，未辨其相。第三段中，先問後答，文顯可知。第四段中，先明所有。「又其國土無須彌」下，彰其所無。明所有中，「自然寶成」，明其體相。「恢廓曠蕩」，明其量相。「悉相雜」等，明莊嚴相。明所無中，初先正辨；「阿難白」下，問答重顯。前正辨中，初無山等、次無四趣、後無四時春秋等別。後重顯中，文別有三：初阿難問：若無須彌，四天王等依何而住？如來反質。二阿難正答，如來約之以顯彼事。三阿難彰己為他故問，非自不知。上來略竟。就下廣中，文別有四：一明佛身、二即約身明其從眾、三明國土、四即約土明其人民。就初段中，應先解釋三佛之義，然後釋文。義如別章。文中初先明佛光相、後顯壽命。前明光中，奇嘆以顯，先別、後結。別中有四：一釋迦自嘆；二「其有眾生遇斯光」下，明諸眾生見聞利益；三「無量壽光顯赫」已下，諸聖共嘆；四「若有眾生聞其光中」下，重明眾生見聞獲益。初中有三：一辨勝過劣，無量壽佛光明第一。二「諸佛光明所不及」下，舉劣顯勝。佛光實等，隨化故爾。三「是故」下，嘆顯勝，有十二句。初「無量光、無邊、無礙」，此之三種，當相以嘆。無量，多也。無邊，廣也。無礙，自在也。「無對、炎王」，此之兩種，寄顯勝。他光不敵，名無對光。此光勝餘，名炎王光。「清淨、歡喜、智慧、不斷」，此之四種，當相以歎。

離垢稱淨，能令見者心悅，名喜。於法善照，名智慧光。常照不絕，名不斷光。「難思、無稱、超日月光」，此之三種，寄對顯勝。過世心想，故曰難思。過世言相，名無稱光。過世色相，名超日月。上來第一釋迦自嘆，自下第二見聞獲益。初「有遇者三垢消滅」，明除障益。此名三毒為三垢耳。「身意煖」等，明生善益。「若在三」下，明滅苦益。「壽終後」下，明得樂益。第三共歎，文顯可知。第四重明獲益之中，初明稱說隨意往生、次為諸聖咸共嘆譽、後明得佛一切共嘆。上來別嘆。「佛言我說無量壽佛光明」已下，總以結嘆。「上來明光」下，明佛壽，文顯可知。上來第一明其佛身，自下第二約身明眾。於中有四：一明其土人壽長遠，如無量壽；二「又聲聞」下，明其眾多；三「神智洞」下，彰其德勝；四重顯眾多。且就初會顯其多相，餘不可論。「初會聲聞不可稱計，菩薩亦然」，當不辨多相，就目連不知以顯。於中初明目連不知；「如大海」下，借事顯之。佛先立喻反問阿難；次阿難答；下佛約之，彰顯目連所知多少。自下第三明其國土。是中應先解淨土義，然後釋文，義如別章。文中汎論，有三莊嚴：一事莊嚴，色香味等五欲精上；二法莊嚴，純論妙法；三人莊嚴，勝善眾生居住其中。今此所明國土勝中有事莊嚴及法莊嚴，下第四段人民殊勝是人莊嚴。然彼土中莊嚴妙事不可具辨，今此文中略舉四事：一明寶樹、二明伎樂、三明講堂宮殿等事、四明寶池。樹中初先汎明諸樹、第二別明道場之樹、三總就之校量顯勝。前汎明中，先列其樹、後明出聲。就列樹中，「其國寶樹周滿世界」，總以標舉。「金銀樹」等，明純寶樹。「或二寶」下，明雜寶樹。所出聲中，「出五音」者，所謂宮、商、角、徵、羽等五種音也。第二所明道場樹中，先明樹相、次明出聲、下明眾生見聞獲益。前明樹中，先明量相。「一切眾寶自然合成」，明其體相。「以月光」等，明莊嚴相。出聲可知。就明見聞獲益之中，初明六根見聞覺知悉得利益，下明得忍差別不同。「彼國天人皆得三忍」，總以標舉。慧心安法，名之為忍。忍隨淺深差別為三，次列三名。尋聲悟解，知聲如響，名音響忍，三地已還；捨詮趣實，名柔順忍，四五六地；證實離相，名無生忍，七地已上。下明眾生得忍所由。「皆無量壽威神力」者，由彼如來現在威力，故獲三忍。「本願力」等，由其過去本願之力，故獲三忍。本願是總，餘四是別。「滿足願」者，願心圓備。「明了願」者，求心顯著。「堅固願」者，緣不能壞。「究竟願」者，終成不退。以此願故，生彼國者悉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離垢稱淨，能令見者心悅，名喜。於法善照，名智慧光。常照不絕，名不斷光。「難思、無稱、超日月光」，此之三種，寄對顯勝。過世心想，故曰難思。過世言相，名無稱光。過世色相，名超日月。上來第一釋迦自嘆，自下第二見聞獲益。初「有遇者三垢消滅」，明除障益。此名三毒為三垢耳。「身意煖」等，明生善益。「若在三」下，明滅苦益。「壽終後」下，明得樂益。第三共歎，文顯可知。第四重明獲益之中，初明稱說隨意往生、次為諸聖咸共嘆譽、後明得佛一切共嘆。上來別嘆。「佛言我說無量壽佛光明」已下，總以結嘆。「上來明光」下，明佛壽，文顯可知。上來第一明其佛身，自下第二約身明眾。於中有四：一明其土人壽長遠，如無量壽；二「又聲聞」下，明其眾多；三「神智洞」下，彰其德勝；四重顯眾多。且就初會顯其多相，餘不可論。「初會聲聞不可稱計，菩薩亦然」，當不辨多相，就目連不知以顯。於中初明目連不知；「如大海」下，借事顯之。佛先立喻反問阿難；次阿難答；下佛約之，彰顯目連所知多少。自下第三明其國土。是中應先解淨土義，然後釋文，義如別章。文中汎論，有三莊嚴：一事莊嚴，色香味等五欲精上；二法莊嚴，純論妙法；三人莊嚴，勝善眾生居住其中。今此所明國土勝中有事莊嚴及法莊嚴，下第四段人民殊勝是人莊嚴。然彼土中莊嚴妙事不可具辨，今此文中略舉四事：一明寶樹、二明伎樂、三明講堂宮殿等事、四明寶池。樹中初先汎明諸樹、第二別明道場之樹、三總就之校量顯勝。前汎明中，先列其樹、後明出聲。就列樹中，「其國寶樹周滿世界」，總以標舉。「金銀樹」等，明純寶樹。「或二寶」下，明雜寶樹。所出聲中，「出五音」者，所謂宮、商、角、徵、羽等五種音也。第二所明道場樹中，先明樹相、次明出聲、下明眾生見聞獲益。前明樹中，先明量相。「一切眾寶自然合成」，明其體相。「以月光」等，明莊嚴相。出聲可知。就明見聞獲益之中，初明六根見聞覺知悉得利益，下明得忍差別不同。「彼國天人皆得三忍」，總以標舉。慧心安法，名之為忍。忍隨淺深差別為三，次列三名。尋聲悟解，知聲如響，名音響忍，三地已還；捨詮趣實，名柔順忍，四五六地；證實離相，名無生忍，七地已上。下明眾生得忍所由。「皆無量壽威神力」者，由彼如來現在威力，故獲三忍。「本願力」等，由其過去本願之力，故獲三忍。本願是總，餘四是別。「滿足願」者，願心圓備。「明了願」者，求心顯著。「堅固願」者，緣不能壞。「究竟願」者，終成不退。以此願故，生彼國者悉

得三忍。前明諸樹，次別明其道場之樹。下通就之格量顯勝，偏顯樹中音聲勝矣。文顯可知。上來明樹，自下第二明其伎樂。「亦有自然萬種伎樂」，總以標舉。「又其樂聲無非法」等，顯其聲妙。「十方界」等，彰其聲勝，勝十方界一切音聲。自下第三明其講堂宮殿等事。「講堂精舍宮殿樓觀皆七寶成」，明其體相。「復真珠」等，明莊嚴相。自下第四明其池相。於中初先辨其池相、後明出聲。辨池相中，文曲有四：一明量相。彼國諸池，或十由旬，二十三十，乃至縱廣百千由旬。二明水相。具八功德：清、不臭、輕、冷、濡、美、飲時調適、飲已無患，是其八也。清淨色入，不臭香入，軟、冷及濡，此五觸入。美，是味入。飲時調適、飲已無患，此二法入。此八是其水家功能，故名為功；水家之德，故名為德。文中初言「八功德水湛然盈滿」，總以樹舉。言「清淨」者，八中淨也。言「香潔」者，八中香也。「味如甘露」，八中美也。三「黃金」下，明諸寶等莊嚴之相。四「彼菩薩聲聞入」下，彰其資用無礙之相。於中五句，一淺深無礙、二冷煖得中、三釋神除垢、四淨無瑕穢、五迴流相注遲疾得所。上來明池，下明出聲。於中有四：初演無量自然妙聲，正明出聲；二「隨所應」下，善應物種種果聞。於中初總、次別、後結。三「隨順清淨離欲已」下，明能起善。「隨順清淨離欲寂滅真實之義」，順涅槃也。「隨順三寶力無畏」等，順菩提也。此前順果。「隨順通慧菩薩聲聞所行之道」，隨順其因。四「無三途」下，明能生樂。「無三途」等，明無苦也。「但有自」等，明有樂也。「是故」已下，結嘆顯勝。上來四段，合為第三明其國土。自下第四辨其人民。於中有四：一明他方新往生者正報微妙；二「所處宮」下，依報殊勝；三「其諸聞薩」已下，明舊住者正報微妙；四「其諸天人衣服」以下，依報殊勝。初中「具足清淨色身」，明身勝也。「諸妙音聲」，明口勝也。「神通功德」，明意勝也。第二段中，「所處宮殿衣服等事猶第六天」，資具勝也。「若欲食」等，資用勝也，且就食論。「彼佛國土清淨安」等，總嘆顯勝。次於無為泥洹之道。泥洹、涅槃本是一名，傳之音異。第三舊住眾生勝中，「其諸聲聞菩薩天人，智慧高明、神通洞達」，明其德勝。「咸同一」下，彰其身勝。於中初言「咸同一類無有異狀，但順餘方故有天人名」，明身齊等。「顏貌端」下，明身殊勝。「顏貌端正超世希有」，當相辨勝。「佛告」已下，校量顯勝。校中有五：一將貧人比粟散王、二將粟散王比轉輪王、三將輪王比忉利王、四將忉利王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得三忍。前明諸樹，次別明其道場之樹。下通就之格量顯勝，偏顯樹中音聲勝矣。文顯可知。上來明樹，自下第二明其伎樂。「亦有自然萬種伎樂」，總以標舉。「又其樂聲無非法」等，顯其聲妙。「十方界」等，彰其聲勝，勝十方界一切音聲。自下第三明其講堂宮殿等事。「講堂精舍宮殿樓觀皆七寶成」，明其體相。「復真珠」等，明莊嚴相。自下第四明其池相。於中初先辨其池相、後明出聲。辨池相中，文曲有四：一明量相。彼國諸池，或十由旬，二十三十，乃至縱廣百千由旬。二明水相。具八功德：清、不臭、輕、冷、濡、美、飲時調適、飲已無患，是其八也。清淨色入，不臭香入，軟、冷及濡，此五觸入。美，是味入。飲時調適、飲已無患，此二法入。此八是其水家功能，故名為功；水家之德，故名為德。文中初言「八功德水湛然盈滿」，總以樹舉。言「清淨」者，八中淨也。言「香潔」者，八中香也。「味如甘露」，八中美也。三「黃金」下，明諸寶等莊嚴之相。四「彼菩薩聲聞入」下，彰其資用無礙之相。於中五句，一淺深無礙、二冷煖得中、三釋神除垢、四淨無瑕穢、五迴流相注遲疾得所。上來明池，下明出聲。於中有四：初演無量自然妙聲，正明出聲；二「隨所應」下，善應物種種果聞。於中初總、次別、後結。三「隨順清淨離欲已」下，明能起善。「隨順清淨離欲寂滅真實之義」，順涅槃也。「隨順三寶力無畏」等，順菩提也。此前順果。「隨順通慧菩薩聲聞所行之道」，隨順其因。四「無三途」下，明能生樂。「無三途」等，明無苦也。「但有自」等，明有樂也。「是故」已下，結嘆顯勝。上來四段，合為第三明其國土。自下第四辨其人民。於中有四：一明他方新往生者正報微妙；二「所處宮」下，依報殊勝；三「其諸聞薩」已下，明舊住者正報微妙；四「其諸天人衣服」以下，依報殊勝。初中「具足清淨色身」，明身勝也。「諸妙音聲」，明口勝也。「神通功德」，明意勝也。第二段中，「所處宮殿衣服等事猶第六天」，資具勝也。「若欲食」等，資用勝也，且就食論。「彼佛國土清淨安」等，總嘆顯勝。次於無為泥洹之道。泥洹、涅槃本是一名，傳之音異。第三舊住眾生勝中，「其諸聲聞菩薩天人，智慧高明、神通洞達」，明其德勝。「咸同一」下，彰其身勝。於中初言「咸同一類無有異狀，但順餘方故有天人名」，明身齊等。「顏貌端」下，明身殊勝。「顏貌端正超世希有」，當相辨勝。「佛告」已下，校量顯勝。校中有五：一將貧人比粟散王、二將粟散王比轉輪王、三將輪王比忉利王、四將忉利王

比他化王、五將他化自在天王比無量壽一切天人，畢竟不及。初校量中，文曲有三：一佛將貧人對粟散王，反問阿難。二阿難正答。「假令此人在帝王邊」，無以為喻，百千萬億不可計倍，正明貧人不及帝王。「所以然者」下，明彼貧人不及所由，由其先世無善故爾，文顯可知。「所以世間帝王」已下，釋彼帝王勝過所以，以其宿世修善故爾，文亦可知。三如來述可。餘四校量，文顯易解。第四重明依報勝中，初明其國一切衣服飲食等事與身相稱。「或一寶」下，就別顯勝。於中有五：一明諸寶隨心現前；二寶衣布地；三寶網羅覆；四「自然」下，德風吹鼓；五「又眾」下，寶華充滿。第四風中，「自然微風徐起微動」，總以樹舉，下別顯之。別中有四：一風體調和遲疾得所、二吹網動樹發微妙聲、三觸身生樂、四吹散眾華遍滿其國。第五華中，句別有四：一明寶華周遍世界；二明諸華各具多葉；三明諸華各出多光；四「一一華中出三十」下，明諸華中各出多佛。於中復四：第一明前一一光中各出多光，「出三十六百千億光」。第二明前一一華中各出多佛，「出三十六百千億佛」。第三明前一一諸佛各放多光。第四明前一一諸佛普為十方說微妙法。於中初先明其所說。「如是諸佛各各」已下，彰說利益。自下第三明其所攝。攝取十方有緣眾生同往彼國，以法化益。然下所攝，遂上所發四十八願，一一別對，相顯可知。文中有四：一攝下人同生彼國；二「無量壽佛威德無極」下，攝取上人同往彼國；三「彼國菩薩皆當究竟一生」已下，重攝下人同生彼國；四「彌勒白佛於此世界幾許菩薩生彼」已下，重攝上人同生彼國。第一第三有何差別？前初段中具辨生業教修往生、第三段中舉得舉失勸人往生，義有此別，故須分別。第二第四有何差別？前第二中攝人同往、第四段中攝人同生，有斯不同，故須別說。攝取下人，正明所益；攝取上人，顯彼土勝，增人慕求。初中有三：一彰生彼住正定聚，令人慕求；二「十方佛皆共讚」下，舉聞名者皆得往生，增人去心。三「佛告阿難」下，正辨生業，教修往生。初中「其有生彼國者皆住正定」，正明所攝。人有三聚：一者邪定、二者正定、三者不定，小乘法中論說不同。若依《毘曇》，外凡常沒，名為邪定；五停心觀、總別念處、𤏙頂二心，名為不定。此等有退，故名不定。忍心已上，堅固不退，名為正定。若依《成實》，外凡常沒，名為邪定；聞思二慧，行有退轉，說為有退。五停心觀，名為聞慧；總別念處，名為思慧；𤏙頂已上，說名修慧。現見法空，永不退轉，悉為正定。大乘法中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比他化王、五將他化自在天王比無量壽一切天人，畢竟不及。初校量中，文曲有三：一佛將貧人對粟散王，反問阿難。二阿難正答。「假令此人在帝王邊」，無以為喻，百千萬億不可計倍，正明貧人不及帝王。「所以然者」下，明彼貧人不及所由，由其先世無善故爾，文顯可知。「所以世間帝王」已下，釋彼帝王勝過所以，以其宿世修善故爾，文亦可知。三如來述可。餘四校量，文顯易解。第四重明依報勝中，初明其國一切衣服飲食等事與身相稱。「或一寶」下，就別顯勝。於中有五：一明諸寶隨心現前；二寶衣布地；三寶網羅覆；四「自然」下，德風吹鼓；五「又眾」下，寶華充滿。第四風中，「自然微風徐起微動」，總以樹舉，下別顯之。別中有四：一風體調和遲疾得所、二吹網動樹發微妙聲、三觸身生樂、四吹散眾華遍滿其國。第五華中，句別有四：一明寶華周遍世界；二明諸華各具多葉；三明諸華各出多光；四「一一華中出三十」下，明諸華中各出多佛。於中復四：第一明前一一光中各出多光，「出三十六百千億光」。第二明前一一華中各出多佛，「出三十六百千億佛」。第三明前一一諸佛各放多光。第四明前一一諸佛普為十方說微妙法。於中初先明其所說。「如是諸佛各各」已下，彰說利益。自下第三明其所攝。攝取十方有緣眾生同往彼國，以法化益。然下所攝，遂上所發四十八願，一一別對，相顯可知。文中有四：一攝下人同生彼國；二「無量壽佛威德無極」下，攝取上人同往彼國；三「彼國菩薩皆當究竟一生」已下，重攝下人同生彼國；四「彌勒白佛於此世界幾許菩薩生彼」已下，重攝上人同生彼國。第一第三有何差別？前初段中具辨生業教修往生、第三段中舉得舉失勸人往生，義有此別，故須分別。第二第四有何差別？前第二中攝人同往、第四段中攝人同生，有斯不同，故須別說。攝取下人，正明所益；攝取上人，顯彼土勝，增人慕求。初中有三：一彰生彼住正定聚，令人慕求；二「十方佛皆共讚」下，舉聞名者皆得往生，增人去心。三「佛告阿難」下，正辨生業，教修往生。初中「其有生彼國者皆住正定」，正明所攝。人有三聚：一者邪定、二者正定、三者不定，小乘法中論說不同。若依《毘曇》，外凡常沒，名為邪定；五停心觀、總別念處、𤏙頂二心，名為不定。此等有退，故名不定。忍心已上，堅固不退，名為正定。若依《成實》，外凡常沒，名為邪定；聞思二慧，行有退轉，說為有退。五停心觀，名為聞慧；總別念處，名為思慧；𤏙頂已上，說名修慧。現見法空，永不退轉，悉為正定。大乘法中，

善趣已前，名為邪定；善趣位中，數進數退，說為不定；習種已去，位分不退，說為正定。莫問大乘小乘眾生，生彼國者皆住正定。「所以」下釋。彼無邪定及不定聚，故皆正定。第二段中，初明十方恒沙諸佛皆共讚嘆無量壽佛；次明眾生聞名信心迴向發願皆得往生；下彰分者，唯除五逆誹謗正法，餘皆得生。言五逆者，殺父、殺母、殺阿羅漢、破和合僧、出佛身血，此是其五也。此五皆恩，及違福田，故名為逆。前二皆恩，後之三種違於福田。立邪毀正，名為謗法。此等障重，所以除之。問曰：於彼《觀經》之中，說五逆等皆得往生；今此經中言不得生。此言何論？釋有兩義：一約人分別，人有二種：一者久發大乘心人，遇緣造逆，如闍王等。此雖造逆，必有重悔，發心求出，能滅重罪，為是得生，《觀經》據此。二者先來不發大心，現造逆罪，多無重悔，不能決定發菩提心，為是不生，此經據此。二約行分別，行有定散。有人雖復造作逆罪，能修十六正觀善根，深觀佛德、除滅重罪，則得往生，《觀經》據此。若人造逆，不能修習觀佛三昧，雖作餘善，不能滅罪，故不往生，此經據此。自下第三正辨生業教修往生。於中初言「十方世界諸天人民願生彼國凡有三輩」，總以標舉。如《觀經》中，麁分為三、細分為九。麁分三者，謂上、中、下。大乘人中，習種已上，名為上品；小乘人中，外凡持戒，乃至那含，以為中品；大乘人中，外凡善趣，名為下品。細分九者，前上品中，細分為三，所謂上上、上中、上下。四地已上名為上上，生彼即得無生忍故。初二三地名為上中，生彼國已，過一小劫得無生忍。彼國日長，故一小劫得無生忍；若於此界，經無量劫方得無生忍。種性解行名為上下，生彼國已，過三小劫得百法明門，住於初地。故知地前，亦以彼國時日長遠，故經三小劫得到初地；若於此界，經無量劫。中品之人亦分為三，所謂中上、中中、中下。見道已上名為中上，生彼即得羅漢果故。內凡之人名為中中，生彼即得須陀洹故。煖等四心，名為內凡。外凡持戒名為中下，生彼國已，經一小劫得羅漢故。下品人中亦分為三，所謂下上、下中、下下，彼約作罪輕重以分，不隨位分。彼中九品，今合為三，上品三人合為上輩，中品三人合為中輩，下品三人合為下輩。然此三輩，人位雖殊，至欲往生，齊須發心求大菩提，專念彼佛，迴向發願，方得往生。故此論之。問曰：天親作《往生偈》「女人根缺，及二乘種，皆不得生」；《觀經》宣說小乘眾生亦得往生。其義云何？釋言：彼說女人根缺不得生者，就彼國中受報時說，彼無女 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善趣已前，名為邪定；善趣位中，數進數退，說為不定；習種已去，位分不退，說為正定。莫問大乘小乘眾生，生彼國者皆住正定。「所以」下釋。彼無邪定及不定聚，故皆正定。第二段中，初明十方恒沙諸佛皆共讚嘆無量壽佛；次明眾生聞名信心迴向發願皆得往生；下彰分者，唯除五逆誹謗正法，餘皆得生。言五逆者，殺父、殺母、殺阿羅漢、破和合僧、出佛身血，此是其五也。此五皆恩，及違福田，故名為逆。前二皆恩，後之三種違於福田。立邪毀正，名為謗法。此等障重，所以除之。問曰：於彼《觀經》之中，說五逆等皆得往生；今此經中言不得生。此言何論？釋有兩義：一約人分別，人有二種：一者久發大乘心人，遇緣造逆，如闍王等。此雖造逆，必有重悔，發心求出，能滅重罪，為是得生，《觀經》據此。二者先來不發大心，現造逆罪，多無重悔，不能決定發菩提心，為是不生，此經據此。二約行分別，行有定散。有人雖復造作逆罪，能修十六正觀善根，深觀佛德、除滅重罪，則得往生，《觀經》據此。若人造逆，不能修習觀佛三昧，雖作餘善，不能滅罪，故不往生，此經據此。自下第三正辨生業教修往生。於中初言「十方世界諸天人民願生彼國凡有三輩」，總以標舉。如《觀經》中，麁分為三、細分為九。麁分三者，謂上、中、下。大乘人中，習種已上，名為上品；小乘人中，外凡持戒，乃至那含，以為中品；大乘人中，外凡善趣，名為下品。細分九者，前上品中，細分為三，所謂上上、上中、上下。四地已上名為上上，生彼即得無生忍故。初二三地名為上中，生彼國已，過一小劫得無生忍。彼國日長，故一小劫得無生忍；若於此界，經無量劫方得無生忍。種性解行名為上下，生彼國已，過三小劫得百法明門，住於初地。故知地前，亦以彼國時日長遠，故經三小劫得到初地；若於此界，經無量劫。中品之人亦分為三，所謂中上、中中、中下。見道已上名為中上，生彼即得羅漢果故。內凡之人名為中中，生彼即得須陀洹故。煖等四心，名為內凡。外凡持戒名為中下，生彼國已，經一小劫得羅漢故。下品人中亦分為三，所謂下上、下中、下下，彼約作罪輕重以分，不隨位分。彼中九品，今合為三，上品三人合為上輩，中品三人合為中輩，下品三人合為下輩。然此三輩，人位雖殊，至欲往生，齊須發心求大菩提，專念彼佛，迴向發願，方得往生。故此論之。問曰：天親作《往生偈》「女人根缺，及二乘種，皆不得生」；《觀經》宣說小乘眾生亦得往生。其義云何？釋言：彼說女人根缺不得生者，就彼國中受報時說，彼無女

人及根缺故。言二乘種不得生者，就此國中往去時說，小乘眾生先雖習小，臨欲去時要發大心方得往生，若用小心求生彼國，無得去理。為是天親言二乘種不得往生。問曰：若言去用大心，何故至彼證入小果？釋言：由其本習小乘多故。本在此處多學觀察苦無常等，至彼聞說苦無常等，即便悟解，故證小果。以本乘終發大乘心求生彼故，在彼國中得羅漢已，即便求大。上來總舉，下別顯之。就上輩中，初舉、次辨、後總法歎。辨中有三：第一明其所修行因；二「此等」下，同成往生；三「住不退」下，生彼得益。初修因中，句別有五：一捨俗出家、二發菩提心、三一向專念無量壽佛、四修諸功德、五用前諸善願生彼國。就往生中，初「彼迎此即隨」已下，此往生彼。就得益中，「住不退轉」，位分堅固。「智慧勇」等，成德殊勝。前舉、次辨，「是故」已下，結歎修習。就中輩中，初舉、後辨。辨中還初明其行因、次明往生、後彰得益。前明因中，「十方天人其有至心願生彼國」，總以標舉。「雖不能行作沙門」等，簡異上輩。依如《觀經》，此小乘人，是故不能彼大修功德。「當發」已下，正辨其因。於中四句：一發菩提心、二專念彼無量壽佛、三少修福善、四迴向願生。此人雖復先學小乘，正欲往生，必須修習如此四行，方得往生。就往生中，初彼迎此，後此生彼。得益可知。就下輩中，初舉、後辨。辨中還初明其行因、次明往生、後彰得益。前明因中，「十方天人其有至心欲生彼國」，總以標舉。「假使不能作諸功德」，簡異中輩。如《觀經》中舉罪以別，今此略無。「當發」已下，正辨其因。於中四句：一發菩提心；二專念彼無量壽佛，乃至十念，願生其國；三聞深法，歡喜信樂，不生疑惑；四至誠心，乃至一念念於彼佛，願生彼國，亦得往生。就往生中，明於夢中夢見彼佛，亦得往生。得益可知。上來第一明攝下人，自下第二明攝上人同往生彼國。舉此為顯彌陀國勝，增前下人求生心矣。於中初先長行略辨、後偈廣論。前長行中，文別有二：一諸佛共嘆；二「於東方」下，菩薩共往生。後偈中別頌，宜審記知。前佛嘆中，初「佛告阿難：無量壽佛威神無極」，釋迦自嘆。「十方界」下，餘佛共嘆。此下別頌，亦須記知。下同往中，先列東方，後類餘方。列東方中，「於彼東方恒沙佛國無數菩薩，皆悉往詣無量壽佛」，是其始也。「恭敬供養及諸菩薩聲聞之眾」，是其次也。「聽受經法，宣布道化」，是其終也。東方既然，餘方亦爾。此初中後，下偈別頌，亦須記知。下偈頌之「世尊頌曰」，經家序列。下正頌之，有三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人及根缺故。言二乘種不得生者，就此國中往去時說，小乘眾生先雖習小，臨欲去時要發大心方得往生，若用小心求生彼國，無得去理。為是天親言二乘種不得往生。問曰：若言去用大心，何故至彼證入小果？釋言：由其本習小乘多故。本在此處多學觀察苦無常等，至彼聞說苦無常等，即便悟解，故證小果。以本乘終發大乘心求生彼故，在彼國中得羅漢已，即便求大。上來總舉，下別顯之。就上輩中，初舉、次辨、後總法歎。辨中有三：第一明其所修行因；二「此等」下，同成往生；三「住不退」下，生彼得益。初修因中，句別有五：一捨俗出家、二發菩提心、三一向專念無量壽佛、四修諸功德、五用前諸善願生彼國。就往生中，初「彼迎此即隨」已下，此往生彼。就得益中，「住不退轉」，位分堅固。「智慧勇」等，成德殊勝。前舉、次辨，「是故」已下，結歎修習。就中輩中，初舉、後辨。辨中還初明其行因、次明往生、後彰得益。前明因中，「十方天人其有至心願生彼國」，總以標舉。「雖不能行作沙門」等，簡異上輩。依如《觀經》，此小乘人，是故不能彼大修功德。「當發」已下，正辨其因。於中四句：一發菩提心、二專念彼無量壽佛、三少修福善、四迴向願生。此人雖復先學小乘，正欲往生，必須修習如此四行，方得往生。就往生中，初彼迎此，後此生彼。得益可知。就下輩中，初舉、後辨。辨中還初明其行因、次明往生、後彰得益。前明因中，「十方天人其有至心欲生彼國」，總以標舉。「假使不能作諸功德」，簡異中輩。如《觀經》中舉罪以別，今此略無。「當發」已下，正辨其因。於中四句：一發菩提心；二專念彼無量壽佛，乃至十念，願生其國；三聞深法，歡喜信樂，不生疑惑；四至誠心，乃至一念念於彼佛，願生彼國，亦得往生。就往生中，明於夢中夢見彼佛，亦得往生。得益可知。上來第一明攝下人，自下第二明攝上人同往生彼國。舉此為顯彌陀國勝，增前下人求生心矣。於中初先長行略辨、後偈廣論。前長行中，文別有二：一諸佛共嘆；二「於東方」下，菩薩共往生。後偈中別頌，宜審記知。前佛嘆中，初「佛告阿難：無量壽佛威神無極」，釋迦自嘆。「十方界」下，餘佛共嘆。此下別頌，亦須記知。下同往中，先列東方，後類餘方。列東方中，「於彼東方恒沙佛國無數菩薩，皆悉往詣無量壽佛」，是其始也。「恭敬供養及諸菩薩聲聞之眾」，是其次也。「聽受經法，宣布道化」，是其終也。東方既然，餘方亦爾。此初中後，下偈別頌，亦須記知。下偈頌之「世尊頌曰」，經家序列。下正頌之，有三

十偈。初十五偈，頌上後段菩薩共往；後十五頌，頌上初段諸佛同嘆。前十五中，初有兩偈，頌前同往；次有五偈，頌前文中恭敬供養；下有八偈，頌前聽法宣布道化。前兩偈中，初偈頌前東方同往；後偈頌上餘方共往至彼禮敬無量壽佛，是故名「觀無量覺」矣。次五偈中，前之四偈，見佛供養；後之一偈，見土願求。前四偈中，初之兩偈，外事供養；後之兩偈，內事供養。前外事中，「各齎妙華」，供養也。「寶」者，寶供。「香」者，香供。「無價衣」者，以衣供養。「奏天樂」等，伎樂供養。伎樂音中，歌歎佛德。後內事中，初一偈半，口歎供養；後之半偈，身敬供養。就口歎中，前之一偈，歎佛自德；後之半偈，歎佛利他。歎自德中，「究達通慧遊入深法」，歎佛智、通二種德也。智是通本、通是智用，是二相須，故并歎之，通慧究滿。究竟名究，洞達名達。此通與慧，皆依法成，故復明其遊入深法。倚觀曰遊，窮本稱入。證入法界緣起通門，能現勝通；證入法界緣起智門，能起勝慧。「具功德藏，妙智無等」，歎佛福、智二種行也。福是慧資、慧是福導，是二相須，故并歎之。福行圓備，名具功德；慧行殊勝，名智無等。偷謂匹倫，役伴之謂。佛無倫匹，名無等倫。下利他中，「慧日朗世」，化人生智。慧能開曉，照世如日，教人生解，名朗世間。消除生死，化人離障。生死覆障，從喻名雲。身敬可知。上來四偈，見佛供養。下之一偈，見土願求，文顯可知。自下八偈，頌上聽法宣布道化。就此文中，初之兩偈，彌陀如來現相發起；次有一偈，觀音怪問；後之五偈；彼佛具答。「梵聲猶雷，八音暢妙」，答聲妙也。八種梵音，如彼《梵摩喻經》中說：一最妙聲，其聲哀妙；二易了聲，言辭辨了；三調和聲，大小得中；四柔軟聲，其聲柔軟；五不誤聲，言無錯失；六不女聲，其聲雄朗；七尊慧聲，言有威肅，如世尊重，有慧人聲；八深遠聲，其聲深遠，猶如雷震。以此妙音酬答觀音。「當受菩薩記，今說仁諦聽」，勅聽許說。授記之言，義如上解。今當說此，仁等諦聽。自下四偈，正明所說。於中初偈，舉彼願心，記必成佛。第二一偈，舉彼智願，記必得土。「覺了一切如夢幻」等，是舉智也。「滿足諸願」，是舉願也。「成如是剎」，記得土也。第三一偈，舉彼智行，記必成佛。「知法如電」，舉彼智也。「究菩薩道，具諸德本」，舉彼行也。「受決作佛」，記成佛也。第四一偈，舉彼智願，記必得土。「通達法性一切空無」，是舉智也。「前覺一切如夢幻」等，是世諦智。「此通法性一切空無」，是真諦智。「專求 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十偈。初十五偈，頌上後段菩薩共往；後十五頌，頌上初段諸佛同嘆。前十五中，初有兩偈，頌前同往；次有五偈，頌前文中恭敬供養；下有八偈，頌前聽法宣布道化。前兩偈中，初偈頌前東方同往；後偈頌上餘方共往至彼禮敬無量壽佛，是故名「觀無量覺」矣。次五偈中，前之四偈，見佛供養；後之一偈，見土願求。前四偈中，初之兩偈，外事供養；後之兩偈，內事供養。前外事中，「各齎妙華」，供養也。「寶」者，寶供。「香」者，香供。「無價衣」者，以衣供養。「奏天樂」等，伎樂供養。伎樂音中，歌歎佛德。後內事中，初一偈半，口歎供養；後之半偈，身敬供養。就口歎中，前之一偈，歎佛自德；後之半偈，歎佛利他。歎自德中，「究達通慧遊入深法」，歎佛智、通二種德也。智是通本、通是智用，是二相須，故并歎之，通慧究滿。究竟名究，洞達名達。此通與慧，皆依法成，故復明其遊入深法。倚觀曰遊，窮本稱入。證入法界緣起通門，能現勝通；證入法界緣起智門，能起勝慧。「具功德藏，妙智無等」，歎佛福、智二種行也。福是慧資、慧是福導，是二相須，故并歎之。福行圓備，名具功德；慧行殊勝，名智無等。偷謂匹倫，役伴之謂。佛無倫匹，名無等倫。下利他中，「慧日朗世」，化人生智。慧能開曉，照世如日，教人生解，名朗世間。消除生死，化人離障。生死覆障，從喻名雲。身敬可知。上來四偈，見佛供養。下之一偈，見土願求，文顯可知。自下八偈，頌上聽法宣布道化。就此文中，初之兩偈，彌陀如來現相發起；次有一偈，觀音怪問；後之五偈；彼佛具答。「梵聲猶雷，八音暢妙」，答聲妙也。八種梵音，如彼《梵摩喻經》中說：一最妙聲，其聲哀妙；二易了聲，言辭辨了；三調和聲，大小得中；四柔軟聲，其聲柔軟；五不誤聲，言無錯失；六不女聲，其聲雄朗；七尊慧聲，言有威肅，如世尊重，有慧人聲；八深遠聲，其聲深遠，猶如雷震。以此妙音酬答觀音。「當受菩薩記，今說仁諦聽」，勅聽許說。授記之言，義如上解。今當說此，仁等諦聽。自下四偈，正明所說。於中初偈，舉彼願心，記必成佛。第二一偈，舉彼智願，記必得土。「覺了一切如夢幻」等，是舉智也。「滿足諸願」，是舉願也。「成如是剎」，記得土也。第三一偈，舉彼智行，記必成佛。「知法如電」，舉彼智也。「究菩薩道，具諸德本」，舉彼行也。「受決作佛」，記成佛也。第四一偈，舉彼智願，記必得土。「通達法性一切空無」，是舉智也。「前覺一切如夢幻」等，是世諦智。「此通法性一切空無」，是真諦智。「專求

淨土」，是舉願也。「必成是剎」，記得土也。下十五偈，頌上文中諸佛共歎。初有五偈，頌前十方諸佛共歎；後之十偈，頌前文中釋迦自歎。前五偈中，「諸佛告菩薩，令覲安養國」，正勸令往。「聞法受行」，明往所作。「疾得」以下，明作利益。「疾得淨處」，明前聞法受行之益，自於當來得妙淨土，名得淨處。下之四偈，彰前往覲安養之益。益有五種：第一往彼得神通益，初半偈是。第二往彼得授記益，次半偈是。前明彼佛授菩薩記，即其事也。第三往彼得不退益，次一偈是。前言生彼住正定聚，即其事也。第四往彼起願之益，次一偈是。「菩薩興願」，是總舉也，下別歎之。別中「願己國無異」者，求淨土願。願己得土，同彌陀佛，名國無異。「普度一切」，化眾生願。「名顯十方」，求佛身願，願得佛時名達十方。第五往彼廣供多佛起行之益，後一偈是。自下十偈，釋迦自歎，令人同往。於中三分：初有三偈，舉經難聞，歡喜修行；次有四偈，歎彌陀佛授菩薩記，即佛智德殊勝，令人歸趣；後之三偈，以理教勸。前三偈中，初有半偈，舉無善人不聞此經，彰經深重；次有偈半，舉有善人方乃得聞，顯經微妙。於中先明有善之人方聞此經。「曾更見」下，明見佛者方乃信敬歡喜奉行。次有半偈，舉有惡人不信此法，彰經深重。下之半偈，舉有善者樂聞是教，顯經微妙。舉惡不聞，令人捨遠；舉善得聞，使人慕修。又此文中，彰經深重，去人輕謗；顯經微妙，生人信敬。下有四偈，歎彌陀佛智德殊勝，令人歸趣。於中初有七句之文，明諸聲聞菩薩不測。初法、次喻、後合可知。次有一句，明佛獨了。次有六句，明一切人悉得聖道，共思不知。「假使一切」，人之多也。「具皆得道」，行德勝也。「淨慧達本」，空解深也。「億劫思佛」。觀之久也，「窮力講說」，言之極也。雖復如此，「盡壽不知」。下有半偈，結歎顯勝。「佛慧無邊」，歎佛智廣。「如是致淨」，嘆佛德淨。致謂至也。窮至清淨法性涅槃，故難測知。下有三偈，以理教勸。於中初偈，舉彼三難，勸人勤求。壽命難得，是初難也；佛世難值，第二難也；有信慧難，第三難也。此三難，今已得之，故聞此經應當勤求。次第二偈，舉彼見聞，能獲大益，勸人發心。「聞不忘」者，彌陀佛所，聞法不忘。言「見敬」者，見彌陀佛，心生重敬。「得大慶」者，明前聞法、見佛恭敬，得善利也。得善可喜，名得大慶。「則我善友」，為佛攝也。行順釋迦，名我善友，是故當發結勸發心。末後一偈，教令定去。「設滿世界火，必過要聞法」，決意定去。「會當成佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土」，是舉願也。「必成是剎」，記得土也。下十五偈，頌上文中諸佛共歎。初有五偈，頌前十方諸佛共歎；後之十偈，頌前文中釋迦自歎。前五偈中，「諸佛告菩薩，令覲安養國」，正勸令往。「聞法受行」，明往所作。「疾得」以下，明作利益。「疾得淨處」，明前聞法受行之益，自於當來得妙淨土，名得淨處。下之四偈，彰前往覲安養之益。益有五種：第一往彼得神通益，初半偈是。第二往彼得授記益，次半偈是。前明彼佛授菩薩記，即其事也。第三往彼得不退益，次一偈是。前言生彼住正定聚，即其事也。第四往彼起願之益，次一偈是。「菩薩興願」，是總舉也，下別歎之。別中「願己國無異」者，求淨土願。願己得土，同彌陀佛，名國無異。「普度一切」，化眾生願。「名顯十方」，求佛身願，願得佛時名達十方。第五往彼廣供多佛起行之益，後一偈是。自下十偈，釋迦自歎，令人同往。於中三分：初有三偈，舉經難聞，歡喜修行；次有四偈，歎彌陀佛授菩薩記，即佛智德殊勝，令人歸趣；後之三偈，以理教勸。前三偈中，初有半偈，舉無善人不聞此經，彰經深重；次有偈半，舉有善人方乃得聞，顯經微妙。於中先明有善之人方聞此經。「曾更見」下，明見佛者方乃信敬歡喜奉行。次有半偈，舉有惡人不信此法，彰經深重。下之半偈，舉有善者樂聞是教，顯經微妙。舉惡不聞，令人捨遠；舉善得聞，使人慕修。又此文中，彰經深重，去人輕謗；顯經微妙，生人信敬。下有四偈，歎彌陀佛智德殊勝，令人歸趣。於中初有七句之文，明諸聲聞菩薩不測。初法、次喻、後合可知。次有一句，明佛獨了。次有六句，明一切人悉得聖道，共思不知。「假使一切」，人之多也。「具皆得道」，行德勝也。「淨慧達本」，空解深也。「億劫思佛」。觀之久也，「窮力講說」，言之極也。雖復如此，「盡壽不知」。下有半偈，結歎顯勝。「佛慧無邊」，歎佛智廣。「如是致淨」，嘆佛德淨。致謂至也。窮至清淨法性涅槃，故難測知。下有三偈，以理教勸。於中初偈，舉彼三難，勸人勤求。壽命難得，是初難也；佛世難值，第二難也；有信慧難，第三難也。此三難，今已得之，故聞此經應當勤求。次第二偈，舉彼見聞，能獲大益，勸人發心。「聞不忘」者，彌陀佛所，聞法不忘。言「見敬」者，見彌陀佛，心生重敬。「得大慶」者，明前聞法、見佛恭敬，得善利也。得善可喜，名得大慶。「則我善友」，為佛攝也。行順釋迦，名我善友，是故當發結勸發心。末後一偈，教令定去。「設滿世界火，必過要聞法」，決意定去。「會當成佛，

廣濟生死」，明去所為。「會當成佛」，求自利果。「廣濟生死」，求利他果。自下第三重攝下人同生彼國。於中有三：第一廣舉無量壽國勝妙之事，令人願求；二從「世人薄俗」已下，明娑婆界穢惡充滿，使人厭捨；三從「廣禮無量壽」下，就彌陀國辨得彰失，令人修捨。初中有二：第一廣舉無量壽國勝樂之事；二「佛告彌勒諸天人」下，勸人往生。前中有八：一彰彼國壽命長遠、二彰彼眾光明殊妙、三彰彼眾身相具足、四彰彼眾智德殊勝、五彰彼生永離惡趣、六彰彼土興供養多、七彰彼生聞法不絕、八彰彼菩薩行德圓備。就初段中，彰彼菩薩皆當究竟一生補處。明壽長遠，無有中夭，除願為物餘國受身。第二段中，初彰彼國諸聲聞人身光一尋，次彰彼國餘菩薩光照百由旬。其一由旬，有四十里。照百由旬，合四千里。三明觀音及大勢至，光遍三千大千世界。於中初辨。「阿難白佛」下，辨其名諱。「此二菩薩於此國」下，彰此生彼。第三段中，彰彼眾生身相具足，皆悉具於三十二相，如經廣辨。「智慧成」下，是第四段，彰彼眾生智德殊勝。句別有四：一智慧成滿。深入諸法、證會法性，究暢要妙，窮達教詮。二神通無礙。三諸根明利。四得忍不同。其鈍根者成就二忍，謂音響忍及柔順忍。其利根者乃至成佛，得阿僧祇無生法忍。「又得」已下，是第五段，彰彼生者永離惡趣。於中初明彼國生者乃至成佛，不更惡趣，神通自在，常識宿命，後除為物他方現生。釋迦自說，如我國中諸菩薩也。「語阿難」下，第六段，彰彼生者能興廣供。於中初明往十方界廣供多佛、次從受法、後明供已未食之頃還歸本國。前中四偈：一彰彼國諸菩薩等，於一食頃，往十方界遍供諸佛。二「隨心」下，明諸供具隨心化現。三「在虛空」下，明於空中化成華蓋。四「其諸菩薩」下，明諸菩薩共奏天樂歌歎佛德。僉謂皆也。眾皆喜躍，名僉欣悅。復供佛已，未食之前還歸本國。自下第七，彰彼生者聞法不絕。於中初明說法之時，眾集講堂，如來為說。「莫不」已下，明說利益，心解得道。「即時」已下，設供奉佛。於中初先風搖樹音；次吹妙華；後諸天等持華香樂供養奉獻，娛樂無極。自下第八，彰彼菩薩行德圓備。於中初別，後總結之。別中有七：一行修離過；二「具足」下，成德圓備；三「等觀三界空無有」下，行修具足；四「究竟一乘」下，成德殊勝；五「摧滅嫉」下，行修增進；六「因力」下，諸力具足；七「身色相好功德」已下，通就諸德總嘆顯勝。初中先別，後總結之。別中初言「所可講說常宣正」等，化行離過。「於其國」下，自行 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣濟生死」，明去所為。「會當成佛」，求自利果。「廣濟生死」，求利他果。自下第三重攝下人同生彼國。於中有三：第一廣舉無量壽國勝妙之事，令人願求；二從「世人薄俗」已下，明娑婆界穢惡充滿，使人厭捨；三從「廣禮無量壽」下，就彌陀國辨得彰失，令人修捨。初中有二：第一廣舉無量壽國勝樂之事；二「佛告彌勒諸天人」下，勸人往生。前中有八：一彰彼國壽命長遠、二彰彼眾光明殊妙、三彰彼眾身相具足、四彰彼眾智德殊勝、五彰彼生永離惡趣、六彰彼土興供養多、七彰彼生聞法不絕、八彰彼菩薩行德圓備。就初段中，彰彼菩薩皆當究竟一生補處。明壽長遠，無有中夭，除願為物餘國受身。第二段中，初彰彼國諸聲聞人身光一尋，次彰彼國餘菩薩光照百由旬。其一由旬，有四十里。照百由旬，合四千里。三明觀音及大勢至，光遍三千大千世界。於中初辨。「阿難白佛」下，辨其名諱。「此二菩薩於此國」下，彰此生彼。第三段中，彰彼眾生身相具足，皆悉具於三十二相，如經廣辨。「智慧成」下，是第四段，彰彼眾生智德殊勝。句別有四：一智慧成滿。深入諸法、證會法性，究暢要妙，窮達教詮。二神通無礙。三諸根明利。四得忍不同。其鈍根者成就二忍，謂音響忍及柔順忍。其利根者乃至成佛，得阿僧祇無生法忍。「又得」已下，是第五段，彰彼生者永離惡趣。於中初明彼國生者乃至成佛，不更惡趣，神通自在，常識宿命，後除為物他方現生。釋迦自說，如我國中諸菩薩也。「語阿難」下，第六段，彰彼生者能興廣供。於中初明往十方界廣供多佛、次從受法、後明供已未食之頃還歸本國。前中四偈：一彰彼國諸菩薩等，於一食頃，往十方界遍供諸佛。二「隨心」下，明諸供具隨心化現。三「在虛空」下，明於空中化成華蓋。四「其諸菩薩」下，明諸菩薩共奏天樂歌歎佛德。僉謂皆也。眾皆喜躍，名僉欣悅。復供佛已，未食之前還歸本國。自下第七，彰彼生者聞法不絕。於中初明說法之時，眾集講堂，如來為說。「莫不」已下，明說利益，心解得道。「即時」已下，設供奉佛。於中初先風搖樹音；次吹妙華；後諸天等持華香樂供養奉獻，娛樂無極。自下第八，彰彼菩薩行德圓備。於中初別，後總結之。別中有七：一行修離過；二「具足」下，成德圓備；三「等觀三界空無有」下，行修具足；四「究竟一乘」下，成德殊勝；五「摧滅嫉」下，行修增進；六「因力」下，諸力具足；七「身色相好功德」已下，通就諸德總嘆顯勝。初中先別，後總結之。別中初言「所可講說常宣正」等，化行離過。「於其國」下，自行

無失。於中初先明攝對治。「滅煩惱」下，明離諸過。前攝治中，明修六度而為對治。初修捨行。捨猶檀矣。「於其國土所有萬物無我所心」，明其離見。「無染著心」，彰其離愛。除捨此二，名為捨行。次修戒行。「去來進止情無所係隨意自在」，明離身過。「無所適莫無彼無我」，明離意過。於眾生所，無適適之親、無莫莫之疏，名無適莫。「無競無訟」，明離口過。次修忍行。「於諸眾生得大慈悲饒益之心柔軟調伏」，正明能忍。「無忿恨」等，離於忍障。次修精進。求善不息，名「無厭怠」。諸行齊修，故曰「等心」。所修勝上，名為「勝心」。求心慇重，故曰「深心」。次修禪行。遠離亂意，故曰「定心」。下修慧行。得法愛著，名為「愛法」，此據終也。聞時甘露樂，名為「樂法」，此據次也。求時心喜，名為「喜法」，此據始也。上來修治，下明離過。「滅諸煩惱」，離煩惱也。「離惡趣心」，除惡業也。上來別竟。「究竟一切菩薩所行」，總以結之。上來第一行修離過，自下第二成德圓備。「具無量德」，總以樹舉，下別顯之。別中初明自利功德。「以無礙」下，明利他德。前自利中，「得深禪定、諸通明慧，遊德七覺」，自分功德。禪謂四禪。定者，所謂四空定等。諸通，六通。明謂三明：宿命、天眼及漏盡。慧謂三慧：聞、思、修等。言七覺者，念、慧、精進、輕安、喜、定、捨，是其七也。「修心」已下，勝進功德。「修心佛德」，上求佛德。「肉眼」已下，成就功德無量，且舉五眼之義，廣如別章，此應具論。今且釋文，「肉眼清徹靡不分了」，肉眼勝也。形膚曰肉。淨肉之根能有照矚，目之為眼。於彼國中，報得肉眼徹見無數世界之事，名為清徹。所見明審，故無不了。斯乃照矚現在色像，名為肉眼。「天眼通達無量無限」，天眼勝也。一切禪定名為天住，依天得眼，故名天眼，能見眾生死此生彼。所見寬多，故曰無量。所見長遠，故曰無限。「法眼觀察究竟諸道」，法眼勝也。智能照法，故名法眼。能見一切眾生根欲性心，並知一切化眾生法。所知窮極，名為究竟。了知三乘道法差別，名究竟諸道。「慧眼見真能度彼岸」，慧眼勝也。照空實慧，見理名眼。能見真空，故名見真。除捨有相，達到平等無相彼岸，名度彼岸。「佛眼具足覺了法性」，佛眼勝也。前四是別，佛眼是總。見境周盡，故云具足。又復佛眼能見真實如來藏中不空實性，名了法性。上來自德。以無礙智為人演說，是利他德。自下第三明修具足。於中兩對，自利、利他。初對修始，後對修終。從初乃至「除滅煩惱」，悉是初對也； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無失。於中初先明攝對治。「滅煩惱」下，明離諸過。前攝治中，明修六度而為對治。初修捨行。捨猶檀矣。「於其國土所有萬物無我所心」，明其離見。「無染著心」，彰其離愛。除捨此二，名為捨行。次修戒行。「去來進止情無所係隨意自在」，明離身過。「無所適莫無彼無我」，明離意過。於眾生所，無適適之親、無莫莫之疏，名無適莫。「無競無訟」，明離口過。次修忍行。「於諸眾生得大慈悲饒益之心柔軟調伏」，正明能忍。「無忿恨」等，離於忍障。次修精進。求善不息，名「無厭怠」。諸行齊修，故曰「等心」。所修勝上，名為「勝心」。求心慇重，故曰「深心」。次修禪行。遠離亂意，故曰「定心」。下修慧行。得法愛著，名為「愛法」，此據終也。聞時甘露樂，名為「樂法」，此據次也。求時心喜，名為「喜法」，此據始也。上來修治，下明離過。「滅諸煩惱」，離煩惱也。「離惡趣心」，除惡業也。上來別竟。「究竟一切菩薩所行」，總以結之。上來第一行修離過，自下第二成德圓備。「具無量德」，總以樹舉，下別顯之。別中初明自利功德。「以無礙」下，明利他德。前自利中，「得深禪定、諸通明慧，遊德七覺」，自分功德。禪謂四禪。定者，所謂四空定等。諸通，六通。明謂三明：宿命、天眼及漏盡。慧謂三慧：聞、思、修等。言七覺者，念、慧、精進、輕安、喜、定、捨，是其七也。「修心」已下，勝進功德。「修心佛德」，上求佛德。「肉眼」已下，成就功德無量，且舉五眼之義，廣如別章，此應具論。今且釋文，「肉眼清徹靡不分了」，肉眼勝也。形膚曰肉。淨肉之根能有照矚，目之為眼。於彼國中，報得肉眼徹見無數世界之事，名為清徹。所見明審，故無不了。斯乃照矚現在色像，名為肉眼。「天眼通達無量無限」，天眼勝也。一切禪定名為天住，依天得眼，故名天眼，能見眾生死此生彼。所見寬多，故曰無量。所見長遠，故曰無限。「法眼觀察究竟諸道」，法眼勝也。智能照法，故名法眼。能見一切眾生根欲性心，並知一切化眾生法。所知窮極，名為究竟。了知三乘道法差別，名究竟諸道。「慧眼見真能度彼岸」，慧眼勝也。照空實慧，見理名眼。能見真空，故名見真。除捨有相，達到平等無相彼岸，名度彼岸。「佛眼具足覺了法性」，佛眼勝也。前四是別，佛眼是總。見境周盡，故云具足。又復佛眼能見真實如來藏中不空實性，名了法性。上來自德。以無礙智為人演說，是利他德。自下第三明修具足。於中兩對，自利、利他。初對修始，後對修終。從初乃至「除滅煩惱」，悉是初對也；

從「如來」下，是後對也。前中初言「等觀三界空無所有，志求佛法」，是其自利。「等觀三界空無所有」，離生死行。「志求佛法」，趣菩提行。「具諸辨」下，明其利他。「具諸辨才」，明化他德。「除滅眾生煩惱之患」，明化他益。就後對中，初明自利；「其大悲」下，明其利他。就自利中，文別有四：一自分之解；二「修諸善」下，自分之行；三「聞甚深」下，勝進之解；四「常能修」下，勝進之行。自分解中，「從如來生解法如如」，是其理解。解由如來教化出生，是故說之從如來生。空同曰如。解知一切萬法皆如，名解如如。「善知習」等，是其教解。習善之教，名習音聲；滅惡之教，名滅音聲。菩薩於此悉能善解，故名善知。於中巧知，故曰方便。由於聖教能善知故，「不欣世語，樂在正論」。自分行中，「修諸善本，志崇佛道」，趣菩提行。「知一切法皆悉寂滅，生身煩惱二餘俱盡」，滅生死行。「知一切法皆悉寂滅」，觀空修治。「生身煩惱二餘俱盡」，治成離障。生身苦報、煩惱惑因，此二殘餘皆悉滅盡。勝進解中，「聞甚深法不疑懼」者，於深能解，所以不疑；於深能入，為是不懼。勝進行中，「常能修」者，於佛深法行不息也。上來自利，明利他。「其大悲者」，總以標舉，下別顯之。「深遠微妙」，悲心深也。「靡不覆載」，悲物廣也。此第三竟。自下第四成德殊勝。於中初先明自利德；「如大乘」下，明利他德。就自德中，初攝善勝；「照諸功」下，明離過勝。攝善勝中，「究竟一乘」，菩提德滿。乘是行用，行能運通，故名為乘。隨化多乘，就實不殊，是以言一。一義不同，汎解有四：一簡別名一。如來於彼三藏教中隨化分三，求聲聞者為說四諦；求緣覺者為說因緣；求大乘者為說六度，宣說菩薩三阿僧祇修行有漏六波羅蜜，於最後生一身之中斷結成佛。簡別彼三，是以言一。二破別名一。如來隨化宣說三乘，世人定執以為真實。破別彼三，是以言一。故經說言「唯一是實，餘悉非真。猶如化城，非真息處。」三會別名一。如來根本分一為三，會之歸本，是以言一。如《勝鬘》說。四無別名一。就實論實，由來無別，故名為一。於此一乘，窮名究竟，至于彼岸，涅槃果極。此二一對，決斷疑網。「慧由心出」，是其證知。除妄顯真，名斷疑網。真解發中，名慧心出。「於佛教法該羅無外」，是其教知。窮解無餘，名該無外。此證與教共為一對。「智慧如海」，明慧深廣。「三昧如山」，彰定高勝。「慧光明淨超踰日月」，彰其慧明。「清白之法足圓滿，猶如雪山」，顯其定淨。此定與慧復為一對 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從「如來」下，是後對也。前中初言「等觀三界空無所有，志求佛法」，是其自利。「等觀三界空無所有」，離生死行。「志求佛法」，趣菩提行。「具諸辨」下，明其利他。「具諸辨才」，明化他德。「除滅眾生煩惱之患」，明化他益。就後對中，初明自利；「其大悲」下，明其利他。就自利中，文別有四：一自分之解；二「修諸善」下，自分之行；三「聞甚深」下，勝進之解；四「常能修」下，勝進之行。自分解中，「從如來生解法如如」，是其理解。解由如來教化出生，是故說之從如來生。空同曰如。解知一切萬法皆如，名解如如。「善知習」等，是其教解。習善之教，名習音聲；滅惡之教，名滅音聲。菩薩於此悉能善解，故名善知。於中巧知，故曰方便。由於聖教能善知故，「不欣世語，樂在正論」。自分行中，「修諸善本，志崇佛道」，趣菩提行。「知一切法皆悉寂滅，生身煩惱二餘俱盡」，滅生死行。「知一切法皆悉寂滅」，觀空修治。「生身煩惱二餘俱盡」，治成離障。生身苦報、煩惱惑因，此二殘餘皆悉滅盡。勝進解中，「聞甚深法不疑懼」者，於深能解，所以不疑；於深能入，為是不懼。勝進行中，「常能修」者，於佛深法行不息也。上來自利，明利他。「其大悲者」，總以標舉，下別顯之。「深遠微妙」，悲心深也。「靡不覆載」，悲物廣也。此第三竟。自下第四成德殊勝。於中初先明自利德；「如大乘」下，明利他德。就自德中，初攝善勝；「照諸功」下，明離過勝。攝善勝中，「究竟一乘」，菩提德滿。乘是行用，行能運通，故名為乘。隨化多乘，就實不殊，是以言一。一義不同，汎解有四：一簡別名一。如來於彼三藏教中隨化分三，求聲聞者為說四諦；求緣覺者為說因緣；求大乘者為說六度，宣說菩薩三阿僧祇修行有漏六波羅蜜，於最後生一身之中斷結成佛。簡別彼三，是以言一。二破別名一。如來隨化宣說三乘，世人定執以為真實。破別彼三，是以言一。故經說言「唯一是實，餘悉非真。猶如化城，非真息處。」三會別名一。如來根本分一為三，會之歸本，是以言一。如《勝鬘》說。四無別名一。就實論實，由來無別，故名為一。於此一乘，窮名究竟，至于彼岸，涅槃果極。此二一對，決斷疑網。「慧由心出」，是其證知。除妄顯真，名斷疑網。真解發中，名慧心出。「於佛教法該羅無外」，是其教知。窮解無餘，名該無外。此證與教共為一對。「智慧如海」，明慧深廣。「三昧如山」，彰定高勝。「慧光明淨超踰日月」，彰其慧明。「清白之法足圓滿，猶如雪山」，顯其定淨。此定與慧復為一對

。上來攝善，下顯離過。「照諸功德等一淨」者，是其法說。諸德皆淨，名等一淨。下以喻顯。喻別有六，文喻可知。上來自利，下明利他。有十三句，皆約喻顯。「猶如大乘載群萌」者，名世大車以為大乘，彼諸菩薩利他之德如世大車，名大乘運載群萌出生死矣。餘皆可知。此第四竟。自下第五行修增進。於中五對，皆初利他，後明自利。五對何別？前二自分，後三勝進。就自分中，初之一對，起修方便。「摧滅嫉心不忌勝故」，利他方便。心有嫉忌，不能利他，故須除滅。「專樂求法心無厭足」，自利方便。後對正修。「常欲廣說志無疲」等，正明利他。「常欲廣說志無疲惓」，起說心勝。「擊法鼓」等，所說法勝。言擊法鼓，喻聞慧法。教聲遠被，名擊法鼓。「建法幢」者，喻思慧法。立義稱建，義出名幢。言「曜慧日除癡闇」者，說修慧法開眾生也。「修六和敬」，正明自利。行成同他，情無乖異，名六和敬。身口意同，是其三和。同戒、同施及與同見化，是其六和。此六和同，便相親敬，名六和敬。下勝進中，初對修始、第二修次、第三修成。就初對中，「常行法施」，利他始也。「志勇精進心不對弱」，自行始也。第二對中，「為世燈明最勝田」等，利他次也。「為世燈明最勝福田」，明化德勝。自具智慧，能生物解，名世燈明。自具功德，能生物善，名勝福田。「常為導師，等無憎愛」，明化益勝。以慧開人，名為導師。福善濟潤，故無憎愛。「唯樂正道，無餘欣戚」，自行次也。樂道修善，無餘離過。第三對中，「拔欲刺」等，利他成也。「拔諸欲刺以安群生」，化人離過。「功慧殊勝莫不尊敬」，化人從善。「滅三垢」等，自行成也。「滅三垢障」，成就斷德。貪瞋癡等，是三垢障。「遊諸神通」，成就行德。此第五竟。自下第六諸力具足，初別、後結。別中初明自力具足；「如法調」下，化他力足。自中相從以為七門：「因力緣力」，為第一門，起修所依。過去所修一切善行，能生今善，名為因力。近善知識、聽聞正法，名為緣力。「意力願力」，為第二門，起修方便。求佛之心，名為意力。起行之願，名為願力。「方便之力常力善力」，為第三門，加行正修。依法巧修，名方便力。依法恒修，名為常力。依法正修，名為善力。「定力慧力」，為第四門，修心成就。修止成就，名為定力。修觀成就，名為慧力。此前四門約修分別。「多聞之力」，為第五門，起行之解。「施戒忍進定慧之力」，為第六門，明所起行，行謂六度。此之兩門就行分別。「正念正觀諸通明力」為第七門，依行成德。捨相入實，名為 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。上來攝善，下顯離過。「照諸功德等一淨」者，是其法說。諸德皆淨，名等一淨。下以喻顯。喻別有六，文喻可知。上來自利，下明利他。有十三句，皆約喻顯。「猶如大乘載群萌」者，名世大車以為大乘，彼諸菩薩利他之德如世大車，名大乘運載群萌出生死矣。餘皆可知。此第四竟。自下第五行修增進。於中五對，皆初利他，後明自利。五對何別？前二自分，後三勝進。就自分中，初之一對，起修方便。「摧滅嫉心不忌勝故」，利他方便。心有嫉忌，不能利他，故須除滅。「專樂求法心無厭足」，自利方便。後對正修。「常欲廣說志無疲」等，正明利他。「常欲廣說志無疲惓」，起說心勝。「擊法鼓」等，所說法勝。言擊法鼓，喻聞慧法。教聲遠被，名擊法鼓。「建法幢」者，喻思慧法。立義稱建，義出名幢。言「曜慧日除癡闇」者，說修慧法開眾生也。「修六和敬」，正明自利。行成同他，情無乖異，名六和敬。身口意同，是其三和。同戒、同施及與同見化，是其六和。此六和同，便相親敬，名六和敬。下勝進中，初對修始、第二修次、第三修成。就初對中，「常行法施」，利他始也。「志勇精進心不對弱」，自行始也。第二對中，「為世燈明最勝田」等，利他次也。「為世燈明最勝福田」，明化德勝。自具智慧，能生物解，名世燈明。自具功德，能生物善，名勝福田。「常為導師，等無憎愛」，明化益勝。以慧開人，名為導師。福善濟潤，故無憎愛。「唯樂正道，無餘欣戚」，自行次也。樂道修善，無餘離過。第三對中，「拔欲刺」等，利他成也。「拔諸欲刺以安群生」，化人離過。「功慧殊勝莫不尊敬」，化人從善。「滅三垢」等，自行成也。「滅三垢障」，成就斷德。貪瞋癡等，是三垢障。「遊諸神通」，成就行德。此第五竟。自下第六諸力具足，初別、後結。別中初明自力具足；「如法調」下，化他力足。自中相從以為七門：「因力緣力」，為第一門，起修所依。過去所修一切善行，能生今善，名為因力。近善知識、聽聞正法，名為緣力。「意力願力」，為第二門，起修方便。求佛之心，名為意力。起行之願，名為願力。「方便之力常力善力」，為第三門，加行正修。依法巧修，名方便力。依法恒修，名為常力。依法正修，名為善力。「定力慧力」，為第四門，修心成就。修止成就，名為定力。修觀成就，名為慧力。此前四門約修分別。「多聞之力」，為第五門，起行之解。「施戒忍進定慧之力」，為第六門，明所起行，行謂六度。此之兩門就行分別。「正念正觀諸通明力」為第七門，依行成德。捨相入實，名為

正念。離癡見法，說為正觀。依此二種，成就六通及得三明，名通明力。此後一門，就德分別。上來自利。「如法成就諸眾生力」，明其利他。上來別竟。「如是等力一切具足」，總以結之。此第六竟。自下第七通就諸德總嘆顯勝。於中有四：一自德殊勝、二為佛共嘆、三究竟大乘、四超出小乘。初中「身色相好功德辨才具足無與等者」，自分所成。「身色相好無與等者」，明其身勝；「功德辨才無與等者」，明其德勝。言「具足」者，明德具足；言「莊嚴」者，明身莊嚴。「恭敬供養無量諸佛」，勝進所起。第二佛嘆，相顯可知。第三段中，「究竟菩薩諸波羅蜜」，教行成滿。「修空無相無願三昧不生滅」等，證行成滿。第四段中，超出二乘，文顯可知。上來別嘆。「彼諸菩薩成如是」下，總以結嘆。上來八段，合為第一舉彌陀國勝樂之事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正念。離癡見法，說為正觀。依此二種，成就六通及得三明，名通明力。此後一門，就德分別。上來自利。「如法成就諸眾生力」，明其利他。上來別竟。「如是等力一切具足」，總以結之。此第六竟。自下第七通就諸德總嘆顯勝。於中有四：一自德殊勝、二為佛共嘆、三究竟大乘、四超出小乘。初中「身色相好功德辨才具足無與等者」，自分所成。「身色相好無與等者」，明其身勝；「功德辨才無與等者」，明其德勝。言「具足」者，明德具足；言「莊嚴」者，明身莊嚴。「恭敬供養無量諸佛」，勝進所起。第二佛嘆，相顯可知。第三段中，「究竟菩薩諸波羅蜜」，教行成滿。「修空無相無願三昧不生滅」等，證行成滿。第四段中，超出二乘，文顯可知。上來別嘆。「彼諸菩薩成如是」下，總以結嘆。上來八段，合為第一舉彌陀國勝樂之事。

自下第二勸人往生。「佛告彌勒」，告其所對。「諸天人等」，舉其所為。「無量壽國聲聞菩薩功德智慧不可稱」等，牒上所辨。「聲聞菩薩功德智慧不可稱說」，牒前文中所辨之人。「又其國土微妙安樂清淨若此」，牒前文中所辨之土。「何不力」下，正勸往生。於中有三：一正勸往生；二「易往」下，如來傷歎；三「何不棄」下，重勸往生。前正勸中，「何不力為善」，正勸修因。何不力勵為善求生，名力為善。「念道」已下，明修利益。念道之者，自然往生，名念自然。但能念道，行德顯著，不簡上下，同得往生，故言「著於無上下」也。若得生彼，神通洞達，無有邊際，故云「洞達無邊際」耳。「宜各精進努力求之」，重勸修因。「必得超」下，重明修益。「必得超絕」，明其所出。「往生安養」，彰其所至。「橫截五惡，惡趣自閉」，明其所離。三途人天，是其五趣。於此分別，下三惡道名為惡趣，人天二道名為善趣。今此約對彌陀淨剎，娑婆五道齊名惡趣。地獄餓鬼畜生，是其純惡所向，名為惡趣；娑婆人天，雜惡所向，亦名惡趣。若依此方修習斷除，先斷見惑，離三途因、滅三途果，後斷修惑，離人天因、絕人天果。漸除不名橫截；若得往生彌陀淨土，娑婆五道一時頓捨，故名橫截。「截五惡趣」，截其果也。「惡趣自閉」，閉其因也。此明所離。「昇道無極」，彰其所得。得道深廣，故無窮極。上來第一正勸往生。自下第二如來傷歎，欲使世人力勵往生。初言「易往而無人」者，正為傷歎。修因即去，名為易往。無人修因，往生者尟，故曰無人。「其國不逆違」，彰前易往。「自然所牽」，顯前無人。娑婆眾生，文習蓋纏，自然為之牽縛不去，故彼無人。自下第三重勸往生。「何不棄世事，懃求道德」，勸其修因。「可獲長生，壽樂無極」，明修得果。上來第一舉彌陀國勝樂之事，令人願求。自下第二彰娑婆界穢惡充滿，令人厭捨。於中有四：一舉三毒煩惱之過、二勸人修捨、三舉五惡五痛五燒苦之過、四勸人修捨。就初段中，先明貪過；「世間人民父子」已下，明其瞋過；「如是世人不信」已下，明其癡過。貪中有三：一通就世人以明貪過；二「尊貴」下，偏就富貴以明貪過；三「貧窮」下，偏就貧賤以明貪過。就初段中，「世人薄俗諍不急事」，明其有惡。謂此世人薄於風俗，共諍世間不急之事。「於此劇」下，彰其有苦。苦中有三：一求財苦；二「有田」下，明守護苦；三「橫為」下，明散失苦。初求苦中，「於此劇苦，勤身營務以自給濟」，為身故求。「無尊卑」等，為他故求。「無尊無卑無貧無富」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第二勸人往生。「佛告彌勒」，告其所對。「諸天人等」，舉其所為。「無量壽國聲聞菩薩功德智慧不可稱」等，牒上所辨。「聲聞菩薩功德智慧不可稱說」，牒前文中所辨之人。「又其國土微妙安樂清淨若此」，牒前文中所辨之土。「何不力」下，正勸往生。於中有三：一正勸往生；二「易往」下，如來傷歎；三「何不棄」下，重勸往生。前正勸中，「何不力為善」，正勸修因。何不力勵為善求生，名力為善。「念道」已下，明修利益。念道之者，自然往生，名念自然。但能念道，行德顯著，不簡上下，同得往生，故言「著於無上下」也。若得生彼，神通洞達，無有邊際，故云「洞達無邊際」耳。「宜各精進努力求之」，重勸修因。「必得超」下，重明修益。「必得超絕」，明其所出。「往生安養」，彰其所至。「橫截五惡，惡趣自閉」，明其所離。三途人天，是其五趣。於此分別，下三惡道名為惡趣，人天二道名為善趣。今此約對彌陀淨剎，娑婆五道齊名惡趣。地獄餓鬼畜生，是其純惡所向，名為惡趣；娑婆人天，雜惡所向，亦名惡趣。若依此方修習斷除，先斷見惑，離三途因、滅三途果，後斷修惑，離人天因、絕人天果。漸除不名橫截；若得往生彌陀淨土，娑婆五道一時頓捨，故名橫截。「截五惡趣」，截其果也。「惡趣自閉」，閉其因也。此明所離。「昇道無極」，彰其所得。得道深廣，故無窮極。上來第一正勸往生。自下第二如來傷歎，欲使世人力勵往生。初言「易往而無人」者，正為傷歎。修因即去，名為易往。無人修因，往生者尟，故曰無人。「其國不逆違」，彰前易往。「自然所牽」，顯前無人。娑婆眾生，文習蓋纏，自然為之牽縛不去，故彼無人。自下第三重勸往生。「何不棄世事，懃求道德」，勸其修因。「可獲長生，壽樂無極」，明修得果。上來第一舉彌陀國勝樂之事，令人願求。自下第二彰娑婆界穢惡充滿，令人厭捨。於中有四：一舉三毒煩惱之過、二勸人修捨、三舉五惡五痛五燒苦之過、四勸人修捨。就初段中，先明貪過；「世間人民父子」已下，明其瞋過；「如是世人不信」已下，明其癡過。貪中有三：一通就世人以明貪過；二「尊貴」下，偏就富貴以明貪過；三「貧窮」下，偏就貧賤以明貪過。就初段中，「世人薄俗諍不急事」，明其有惡。謂此世人薄於風俗，共諍世間不急之事。「於此劇」下，彰其有苦。苦中有三：一求財苦；二「有田」下，明守護苦；三「橫為」下，明散失苦。初求苦中，「於此劇苦，勤身營務以自給濟」，為身故求。「無尊卑」等，為他故求。「無尊無卑無貧無富」

，舉能求人。「少長男」等，舉其所為。下明有苦。「共憂財」等，明心苦也。「為心走」等，明身苦也。守護苦中，「有田憂田、有宅憂宅」，如是等事，別明其苦。「重思」下結。散失苦中，「橫為非常水火盜」等，明失財苦。「或坐摧」等，明失身苦。次就富貴以明貪過，文顯可知。就貧賤明貪過中，文別有三：一求財苦；二「或時坐」下，明失身苦；三「不肯」下；明未來苦。求財苦中；文別有五：一今無事中憂之生苦；二「適有一」下，少有事中明不足苦；三「適欲具」下，已得事中明散失苦；四「當復求」下，明進求時有不得苦；五「亦結眾」下，明追求時寒熱等苦。此五合為求財苦也。失身之苦及未來苦，文顯可知。明瞋過中，文別有三：一以理教勸。「當相親愛、無相增嫉，有無相通、不得貪惜，言色常和、莫相違戾」；二「或心諍」下，廣明瞋過；三「何不棄」下，勸修捨離。第二過中，別有三種：一明未來怨害之過；二「人在世」下，明有未來惡道之過；三「所生窈窈冥冥」已下，明別離難聚之過。第三段中，勸捨可知。明癡過中，文別有二：一明有癡；二「生死常道轉相劇」下，明其癡過。前中有二：一明癡人自無正信；二「更相瞻」下，專受他語。自無信中，初先別論。「但坐是」下，總結顯過。坐不信故，專執自見，是其過也。受他語中，「更相瞻視，先後同然」，效習他人。「轉相承」下，承習父祖。於中初言「轉相承受父餘教令」，明子無知受父邪言。「先人祖」下，舉父癡頑成子無知。於中四句：初言「祖父素不為善」，明其無行。二「不識道德」，彰其無解。三「身愚神闇、心塞意閉，生死善惡自不能見，無有語者」，重明無解。前句無解，不識出道；此句無解，不知世間善惡因果。生死之趣不能自見，不識果也；善惡之道不能自見，不知因也。於此因果自心不識，他無語者，故永不解。四「吉凶禍福競各作之，無一怪」者，重明無行。前句無行，彰不作善；此句無作，明其造惡。自已為惡，他無語者，故不永離。上來一段其明有癡，下明癡過。於中有四：一由癡故父子相哭；二「如此人」下，明由癡故造惡受苦；三「或室家」下，明由癡故親戚相憶；四「總猥」下，明由癡故造惡受苦。初中先明父子相哭。「教語」已下，明難開曉，是以生死流轉無已，為之輪轉。第二段中，句別有五：一明此癡人曚冥抵突，不信經法，各用快意；二惑於愛欲，不達道德；三迷於瞋怒，貪狼財色；四坐前三種，不得正道，多受諸苦。當更惡趣，明有重苦。生死無窮，明有深苦。五「哀哉」下，如來傷歎，令 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，舉能求人。「少長男」等，舉其所為。下明有苦。「共憂財」等，明心苦也。「為心走」等，明身苦也。守護苦中，「有田憂田、有宅憂宅」，如是等事，別明其苦。「重思」下結。散失苦中，「橫為非常水火盜」等，明失財苦。「或坐摧」等，明失身苦。次就富貴以明貪過，文顯可知。就貧賤明貪過中，文別有三：一求財苦；二「或時坐」下，明失身苦；三「不肯」下；明未來苦。求財苦中；文別有五：一今無事中憂之生苦；二「適有一」下，少有事中明不足苦；三「適欲具」下，已得事中明散失苦；四「當復求」下，明進求時有不得苦；五「亦結眾」下，明追求時寒熱等苦。此五合為求財苦也。失身之苦及未來苦，文顯可知。明瞋過中，文別有三：一以理教勸。「當相親愛、無相增嫉，有無相通、不得貪惜，言色常和、莫相違戾」；二「或心諍」下，廣明瞋過；三「何不棄」下，勸修捨離。第二過中，別有三種：一明未來怨害之過；二「人在世」下，明有未來惡道之過；三「所生窈窈冥冥」已下，明別離難聚之過。第三段中，勸捨可知。明癡過中，文別有二：一明有癡；二「生死常道轉相劇」下，明其癡過。前中有二：一明癡人自無正信；二「更相瞻」下，專受他語。自無信中，初先別論。「但坐是」下，總結顯過。坐不信故，專執自見，是其過也。受他語中，「更相瞻視，先後同然」，效習他人。「轉相承」下，承習父祖。於中初言「轉相承受父餘教令」，明子無知受父邪言。「先人祖」下，舉父癡頑成子無知。於中四句：初言「祖父素不為善」，明其無行。二「不識道德」，彰其無解。三「身愚神闇、心塞意閉，生死善惡自不能見，無有語者」，重明無解。前句無解，不識出道；此句無解，不知世間善惡因果。生死之趣不能自見，不識果也；善惡之道不能自見，不知因也。於此因果自心不識，他無語者，故永不解。四「吉凶禍福競各作之，無一怪」者，重明無行。前句無行，彰不作善；此句無作，明其造惡。自已為惡，他無語者，故不永離。上來一段其明有癡，下明癡過。於中有四：一由癡故父子相哭；二「如此人」下，明由癡故造惡受苦；三「或室家」下，明由癡故親戚相憶；四「總猥」下，明由癡故造惡受苦。初中先明父子相哭。「教語」已下，明難開曉，是以生死流轉無已，為之輪轉。第二段中，句別有五：一明此癡人曚冥抵突，不信經法，各用快意；二惑於愛欲，不達道德；三迷於瞋怒，貪狼財色；四坐前三種，不得正道，多受諸苦。當更惡趣，明有重苦。生死無窮，明有深苦。五「哀哉」下，如來傷歎，令

人厭捨。第三段中，句別有三：一由癡故親戚相憶不可開解；二「思想」下，明由相憶不能修善；三「便旋」下，由不修善不能得道。第四段中，句別有四：一癡故起貪，追求世事，「總猥憒擾貪欲愛」等；二「各懷殺」下，癡故起瞋，共相殘害。「各懷殺毒，惡氣窈冥，為妄事」等。三「自然」下，明由前惡受苦難出。造罪之人，宿罪之力，自然招集非法惡緣，隨而與之，恣其作罪。待其罪極，頓奪令盡，將入惡道受苦無極。四「痛不可」下，如來傷歎，令人生厭。上來廣舉三毒之過，自下第二勸力修捨。於中有四：一正勸修捨、二彌勒領解、三重修捨、四彌勒領行。初中有二：一勸人修行；二「儻有疑」下，勸人請問。勸修有三：一舉前過，勸人修斷。「佛告彌勒世間之事，用是事故坐不得道」，舉前過也。「世間事」者，牒舉向前三毒之事。「用」是以也。「坐」是由也。世人以是三毒事故，由不得道。「當熟」下，勸。「當熟思計遠離眾惡」，勸人捨過，謂離向前三毒眾惡。「擇善行之」，勸修對治。二「愛欲」下，舉世五欲無常之過，勸人修捨。三「曼佛在」下，舉佛現在，勸人懃修。於中初先舉佛現在，正勸修行。「其有願」下，彰益勸為。「得慧明達」，得智勝也。「功德殊勝」，得福勝也。「勿得」已下，舉損誡約。上來勸行、勸問可知。自下第二彌勒領解。於中有二：一正領解；二「今得值」下，歡喜自慶。前中有四：一嘆佛說快。「貫心思之，世人實爾」，成前說快。貫謂通也。通心思之，世人實隨三毒之事，坐不得道，名為實也。二「佛言」下，領佛慈化。三「佛語教」下，重嘆佛說為深為善。於中初先嘆說深善。「智慧明」等，舉智成說。四「今我眾等所以蒙」下，重頌佛恩。今我眾等所以得度脫，所由下正出之。由佛前世懃苦修道，今得佛果，化導我等，故得解脫。「皆佛前世求道之時謙苦所致」，舉佛因也。「恩德普」等，彰佛果也。「恩德普覆」，總舉佛德。「福祿魏」等，別以顯之。「佛為法王尊超聖」等，總以結歎。別中初言「福祿魏魏光明徹照」，自福殊勝。「達空無極」，自智殊勝。「開入泥洹教授典攬」，以智化益。「開入泥洹」，化人證滅。「教授典攬」，教人起道。道法訓世，名為教授。以此經典要攬眾義，令其習學，故曰典攬。「威制消」等，以福化益。剛強眾生，威德制却，令其消伏，歸從聖化，是故名為威制消化。善濡眾生，慈力攝取。名感十方，有緣斯攝，名「無窮極」。結歎可知。上來領解。今得值佛，聞無量壽，靡不歡喜，心得開明，歡喜自慶。此第二段彌勒領解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人厭捨。第三段中，句別有三：一由癡故親戚相憶不可開解；二「思想」下，明由相憶不能修善；三「便旋」下，由不修善不能得道。第四段中，句別有四：一癡故起貪，追求世事，「總猥憒擾貪欲愛」等；二「各懷殺」下，癡故起瞋，共相殘害。「各懷殺毒，惡氣窈冥，為妄事」等。三「自然」下，明由前惡受苦難出。造罪之人，宿罪之力，自然招集非法惡緣，隨而與之，恣其作罪。待其罪極，頓奪令盡，將入惡道受苦無極。四「痛不可」下，如來傷歎，令人生厭。上來廣舉三毒之過，自下第二勸力修捨。於中有四：一正勸修捨、二彌勒領解、三重修捨、四彌勒領行。初中有二：一勸人修行；二「儻有疑」下，勸人請問。勸修有三：一舉前過，勸人修斷。「佛告彌勒世間之事，用是事故坐不得道」，舉前過也。「世間事」者，牒舉向前三毒之事。「用」是以也。「坐」是由也。世人以是三毒事故，由不得道。「當熟」下，勸。「當熟思計遠離眾惡」，勸人捨過，謂離向前三毒眾惡。「擇善行之」，勸修對治。二「愛欲」下，舉世五欲無常之過，勸人修捨。三「曼佛在」下，舉佛現在，勸人懃修。於中初先舉佛現在，正勸修行。「其有願」下，彰益勸為。「得慧明達」，得智勝也。「功德殊勝」，得福勝也。「勿得」已下，舉損誡約。上來勸行、勸問可知。自下第二彌勒領解。於中有二：一正領解；二「今得值」下，歡喜自慶。前中有四：一嘆佛說快。「貫心思之，世人實爾」，成前說快。貫謂通也。通心思之，世人實隨三毒之事，坐不得道，名為實也。二「佛言」下，領佛慈化。三「佛語教」下，重嘆佛說為深為善。於中初先嘆說深善。「智慧明」等，舉智成說。四「今我眾等所以蒙」下，重頌佛恩。今我眾等所以得度脫，所由下正出之。由佛前世懃苦修道，今得佛果，化導我等，故得解脫。「皆佛前世求道之時謙苦所致」，舉佛因也。「恩德普」等，彰佛果也。「恩德普覆」，總舉佛德。「福祿魏」等，別以顯之。「佛為法王尊超聖」等，總以結歎。別中初言「福祿魏魏光明徹照」，自福殊勝。「達空無極」，自智殊勝。「開入泥洹教授典攬」，以智化益。「開入泥洹」，化人證滅。「教授典攬」，教人起道。道法訓世，名為教授。以此經典要攬眾義，令其習學，故曰典攬。「威制消」等，以福化益。剛強眾生，威德制却，令其消伏，歸從聖化，是故名為威制消化。善濡眾生，慈力攝取。名感十方，有緣斯攝，名「無窮極」。結歎可知。上來領解。今得值佛，聞無量壽，靡不歡喜，心得開明，歡喜自慶。此第二段彌勒領解。

自下第三重勸修捨。於中有四：一歎前彌勒領荷佛恩；二「彌勒當知汝從無數劫來」已下，慶前彌勒值佛聞法，并得聞於無量壽名；三「汝今亦可自厭」已下，正勸修行；四「汝等宜各精進」已下，勸捨疑。惑初中「佛告汝言是也」，印其前言。彌勒向前歎佛說快甚深甚善，此言當理，故曰是也。「若有慈」下，歎前彌勒領荷佛恩。彌勒向者憐佛前世懃苦為物志求佛道，名為慈佛。敬荷佛恩，名為敬佛。此實大善。「天下久久乃有佛」下，舉佛化益，述前所說。「天下久久乃復有佛」，彰已難值佛。「今我」已下，明已化益。於中有四：一彰已作佛，以法化世。二「斷諸」下，由佛現化，教諸眾生斷死因。「斷諸疑網，拔愛欲本」，令離煩惱。「杜眾惡源」，令離惡業。杜猶塞也。惡業是其惡道家本，名眾惡源。教令斷塞，目之為杜。三「遊步」下，彰已作佛，以法化世。「遊步三界無所拘礙」，身業化也。身化自在，故無拘礙。「典攬智慧眾道之要」，意業化也。善解經典，攬知眾義，名典攬智。善知三乘所行之要，名眾道要。「執持綱維照然分明開示五趣」，口業化也。執法持眾，名執綱維。辨正異邪，名照分明。用化群品，名開五趣。四「度未度」下，佛化世，教諸眾生出生死果。「度未度者，決正生死」，令出生死。「泥洹之道」，使得涅槃。舉此化益，述前彌勒所歎所領。此初段竟。自下第二慶前彌勒值佛聞法聞無量壽。於中有三：一彰彌勒修來久遠；二「乃至」下，明今值佛聞無量壽；三「快哉」下，如來慶之。前中初言「汝從無數劫來修行欲度眾生其已久遠」，修來久也。「從汝得道至于泥洹不可稱數」，聖來遠也。「汝及十方諸天人等，永劫已來憂畏勤苦不可具言」，勤苦多也。永猶長也。藉此多因，今得值佛聞無量壽，為是可慶。後二可解。此第二竟。自下第三正勸修行。言對彌勒，意兼一切。於中初先正勸修行；「雖一世」下，彰益勸物。前中有三：一勸捨過；二「端身」下，勸修善法；三「人能自」下，勸利眾生。勸捨過中，「汝可自厭生老病」等，勸生厭心。生老病死，是其內苦。言「痛苦」者，是其外苦。「惡露不淨無可樂者，宜自決斷」，彰過令捨。勸修善中，「端身正行」，是其止善。「益作眾善」，是其作善。「修已潔體，洗除心垢」，勸修意行。修已作善，餘是止善。「言行忠信，表裏相應」，勸修口行。「言行忠信」，是其作善。「表裏相應」，是其止善。言表心裏，語不違心故相應。勸利他中，「人能自度」，牒前自德。「轉相拯」等，正勸利他。「轉相拯濟」，化他離過。「精明求願 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第三重勸修捨。於中有四：一歎前彌勒領荷佛恩；二「彌勒當知汝從無數劫來」已下，慶前彌勒值佛聞法，并得聞於無量壽名；三「汝今亦可自厭」已下，正勸修行；四「汝等宜各精進」已下，勸捨疑。惑初中「佛告汝言是也」，印其前言。彌勒向前歎佛說快甚深甚善，此言當理，故曰是也。「若有慈」下，歎前彌勒領荷佛恩。彌勒向者憐佛前世懃苦為物志求佛道，名為慈佛。敬荷佛恩，名為敬佛。此實大善。「天下久久乃有佛」下，舉佛化益，述前所說。「天下久久乃復有佛」，彰已難值佛。「今我」已下，明已化益。於中有四：一彰已作佛，以法化世。二「斷諸」下，由佛現化，教諸眾生斷死因。「斷諸疑網，拔愛欲本」，令離煩惱。「杜眾惡源」，令離惡業。杜猶塞也。惡業是其惡道家本，名眾惡源。教令斷塞，目之為杜。三「遊步」下，彰已作佛，以法化世。「遊步三界無所拘礙」，身業化也。身化自在，故無拘礙。「典攬智慧眾道之要」，意業化也。善解經典，攬知眾義，名典攬智。善知三乘所行之要，名眾道要。「執持綱維照然分明開示五趣」，口業化也。執法持眾，名執綱維。辨正異邪，名照分明。用化群品，名開五趣。四「度未度」下，佛化世，教諸眾生出生死果。「度未度者，決正生死」，令出生死。「泥洹之道」，使得涅槃。舉此化益，述前彌勒所歎所領。此初段竟。自下第二慶前彌勒值佛聞法聞無量壽。於中有三：一彰彌勒修來久遠；二「乃至」下，明今值佛聞無量壽；三「快哉」下，如來慶之。前中初言「汝從無數劫來修行欲度眾生其已久遠」，修來久也。「從汝得道至于泥洹不可稱數」，聖來遠也。「汝及十方諸天人等，永劫已來憂畏勤苦不可具言」，勤苦多也。永猶長也。藉此多因，今得值佛聞無量壽，為是可慶。後二可解。此第二竟。自下第三正勸修行。言對彌勒，意兼一切。於中初先正勸修行；「雖一世」下，彰益勸物。前中有三：一勸捨過；二「端身」下，勸修善法；三「人能自」下，勸利眾生。勸捨過中，「汝可自厭生老病」等，勸生厭心。生老病死，是其內苦。言「痛苦」者，是其外苦。「惡露不淨無可樂者，宜自決斷」，彰過令捨。勸修善中，「端身正行」，是其止善。「益作眾善」，是其作善。「修已潔體，洗除心垢」，勸修意行。修已作善，餘是止善。「言行忠信，表裏相應」，勸修口行。「言行忠信」，是其作善。「表裏相應」，是其止善。言表心裏，語不違心故相應。勸利他中，「人能自度」，牒前自德。「轉相拯」等，正勸利他。「轉相拯濟」，化他離過。「精明求願

」，積累善本，化人成善。「精明求願」，化起願也；「積累善本」，化起行也。上來勸修。下舉明益，令人修學。「雖一世懃苦須臾間」，修時促也。「後生」已下，得益也。於中初明得益長遠。「無為自然次於泥洹」，得益殊勝。得益長中，句別有四：初言「後生無量壽國快樂無極」，愛樂長也。第二「長與道德合明」，成德長也。身與福俱，名道德合。心與智俱，名為合明。「三永拔」等，離過長也。於中「永拔生死根本」，長離業因。「無復貪」等，長離煩惱。「無苦惱患」，長離苦報。四「欲壽」等，壽命長也。此第三竟。自下第四勸捨疑惑。「汝等宜各精求所願」，勸其專修。「無得疑」等，勸捨疑惑。「生彼邊」下，彰過勸捨。上來第三重勸修捨。自下第四彌勒領行。於中初言「受佛重誨，專精修學如教奉行」，領佛向前勸修之言，彰已奉行。「不敢疑」者，領佛向前勸捨疑惑，彰已不疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 」，積累善本，化人成善。「精明求願」，化起願也；「積累善本」，化起行也。上來勸修。下舉明益，令人修學。「雖一世懃苦須臾間」，修時促也。「後生」已下，得益也。於中初明得益長遠。「無為自然次於泥洹」，得益殊勝。得益長中，句別有四：初言「後生無量壽國快樂無極」，愛樂長也。第二「長與道德合明」，成德長也。身與福俱，名道德合。心與智俱，名為合明。「三永拔」等，離過長也。於中「永拔生死根本」，長離業因。「無復貪」等，長離煩惱。「無苦惱患」，長離苦報。四「欲壽」等，壽命長也。此第三竟。自下第四勸捨疑惑。「汝等宜各精求所願」，勸其專修。「無得疑」等，勸捨疑惑。「生彼邊」下，彰過勸捨。上來第三重勸修捨。自下第四彌勒領行。於中初言「受佛重誨，專精修學如教奉行」，領佛向前勸修之言，彰已奉行。「不敢疑」者，領佛向前勸捨疑惑，彰已不疑。

自下第三廣舉五惡五痛五燒業苦之過，令人厭捨。於中初總；「何等」下別；「佛告彌勒吾語汝」下，重復總辨。就初總中，文別有二：一嘆前起後，嘆前彌勒領解奉行；二「今我」下，彰己化意，為化眾生，令離五惡五痛五燒，令持五善獲五福德。前中初言「於此惡世端心正意不作眾惡甚為至德」，當相正嘆。「十方世界最無倫匹」，寄對顯勝。「所以」下釋，先徵、後解。「諸佛國土自然作善不大為惡易可開化」，舉易顯難，成此為勝。就後段中，「我今於此世間作佛」，彰已成佛。「處於五惡」等，顯己化處。「令捨五」等，明己化意，為化眾生，令有所出、令有所得。令所出者，出離五惡五痛五燒，五戒所防。殺、盜、邪婬、妄語、飲酒，是其五惡。造此五惡，於現世中王法治罪，身遭厄難，名為五痛。以此五惡，於未來世三途受報，說為五燒。此皆令出。令所得中，降化其意，伏令從法，令持五善。所謂五戒，翻前五惡。「獲其福」者，由持五戒，於現在世身安無苦，翻前五痛。「度世長壽泥洹道」者，後生彌陀，終得涅槃，翻上五燒。第二別中，「何等五惡五痛燒」等，問前起後，下對辨之，一一門中，皆初明惡，後翻明善。就初門中，先明其惡，下翻明善。惡中初言「其一惡者」，總以樹舉，次辨、後法，下喻顯過。辨中初先明其殺惡。「世有常道王法已」下，約殺明痛。「壽終」已下，就殺明燒。前明惡中，「諸天人」等，明造惡人。「欲為惡」等，正明造惡。「不知修」下，明造惡過，於中初先正明其過。「又尊貴」下，舉得顯失。痛燒可知。是為下結。譬如已下。喻顯燒相。就明善中，先辨、後結。辨中初言「人能於中一心制」等，正明作善，翻對前惡。「身獨度脫獲其福」者，翻對前痛，翻對前燒。「是為」下，結。第二門中，先惡後善。惡中先舉，次辨、後法，下喻顯之。辨中初惡，「今世現有王法已」下，第二明痛。「因其前世不信」已下，第三明燒。惡中還初明造惡人。「都無義」下，正明造惡。「破家」已下，明造惡過。正造惡中，「都無義理不順法度」，明其無善。「奢婬憍」等，明其造惡。「奢婬憍縱各欲快意」，興盜所為。「任心自恣更相欺」等，正明劫盜。餘文可知。第三門中，先惡後善。惡中初舉，次辨、後法，下喻顯之。辨中初惡，「亦復不畏王法」下，痛。「如是之惡著於」下，燒惡中初明造惡之人。「常懷邪」下，正明造作邪婬之惡。「交結聚」下，明造惡過。為婬造作殺盜等事，是其過也。餘文可解。第四門中，先惡後善。惡中初舉，次辨、後結，下以喻顯。辨中初惡，「如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第三廣舉五惡五痛五燒業苦之過，令人厭捨。於中初總；「何等」下別；「佛告彌勒吾語汝」下，重復總辨。就初總中，文別有二：一嘆前起後，嘆前彌勒領解奉行；二「今我」下，彰己化意，為化眾生，令離五惡五痛五燒，令持五善獲五福德。前中初言「於此惡世端心正意不作眾惡甚為至德」，當相正嘆。「十方世界最無倫匹」，寄對顯勝。「所以」下釋，先徵、後解。「諸佛國土自然作善不大為惡易可開化」，舉易顯難，成此為勝。就後段中，「我今於此世間作佛」，彰已成佛。「處於五惡」等，顯己化處。「令捨五」等，明己化意，為化眾生，令有所出、令有所得。令所出者，出離五惡五痛五燒，五戒所防。殺、盜、邪婬、妄語、飲酒，是其五惡。造此五惡，於現世中王法治罪，身遭厄難，名為五痛。以此五惡，於未來世三途受報，說為五燒。此皆令出。令所得中，降化其意，伏令從法，令持五善。所謂五戒，翻前五惡。「獲其福」者，由持五戒，於現在世身安無苦，翻前五痛。「度世長壽泥洹道」者，後生彌陀，終得涅槃，翻上五燒。第二別中，「何等五惡五痛燒」等，問前起後，下對辨之，一一門中，皆初明惡，後翻明善。就初門中，先明其惡，下翻明善。惡中初言「其一惡者」，總以樹舉，次辨、後法，下喻顯過。辨中初先明其殺惡。「世有常道王法已」下，約殺明痛。「壽終」已下，就殺明燒。前明惡中，「諸天人」等，明造惡人。「欲為惡」等，正明造惡。「不知修」下，明造惡過，於中初先正明其過。「又尊貴」下，舉得顯失。痛燒可知。是為下結。譬如已下。喻顯燒相。就明善中，先辨、後結。辨中初言「人能於中一心制」等，正明作善，翻對前惡。「身獨度脫獲其福」者，翻對前痛，翻對前燒。「是為」下，結。第二門中，先惡後善。惡中先舉，次辨、後法，下喻顯之。辨中初惡，「今世現有王法已」下，第二明痛。「因其前世不信」已下，第三明燒。惡中還初明造惡人。「都無義」下，正明造惡。「破家」已下，明造惡過。正造惡中，「都無義理不順法度」，明其無善。「奢婬憍」等，明其造惡。「奢婬憍縱各欲快意」，興盜所為。「任心自恣更相欺」等，正明劫盜。餘文可知。第三門中，先惡後善。惡中初舉，次辨、後法，下喻顯之。辨中初惡，「亦復不畏王法」下，痛。「如是之惡著於」下，燒惡中初明造惡之人。「常懷邪」下，正明造作邪婬之惡。「交結聚」下，明造惡過。為婬造作殺盜等事，是其過也。餘文可解。第四門中，先惡後善。惡中初舉，次辨、後結，下以喻顯。辨中初惡，「如

是眾惡天神記」下，是明其痛。「壽命終」下，是明其燒。惡中初先明造惡人。「不念修」下，正明造作妄語之惡。口之四過，不應法故，通名妄語。「增嫉善」下，明造惡過。痛中明其宿善滅盡、善神捨遠，身無依倚，多遭厄難，是其痛也。燒中明其惡業所牽，鬼神攝錄，將入惡道，受苦燋焚，名之為燒。餘文可知。第五門中，初惡後善。惡中初舉，次辨、後法，下喻顯之。辨中先惡，「如是世人心意」下，痛。「大命將終悔懼」下，燒。惡中初明造惡之人，「徙倚懈惰不肯」已下，正明造作飲酒之惡。飲酒之人，不修善行、不事家業，違反教。嗔怒令喜鬪、背恩忌義、欺陵抵拒，兼以論之。「肆心蕩逸魯扈抵」下，明造惡過。過相眾多，文中具顯。痛中明其現有愚癡，闇障覆心、無所知曉，以之為痛。亦應有其王法治罪，文略不說。燒等可知。上來別論，下復總辨。於中還初明其五惡。「佛語彌勒世間如是佛皆哀」下，翻惡明善。惡中初先總明五惡五痛五燒展轉相生。「但作」已下，別以顯之。別中兩番：初明從惡生痛生燒；「身死隨」下，明其從燒生惡生痛。前中初言「但作眾惡不修善本」，明其惡也。「皆悉自然入諸惡趣」，明起燒也。「或其今世先被殃」等，明起痛也。後中初言「身死隨行入三惡」等，是明其燒。「至其久」下，從燒起惡。「至其久後共作怨結，從小微起遂成大怨」，起殺生惡。「皆由貪著不能惠施」，起劫盜惡。「癡欲所迫隨心思」等，起邪婬惡。「厚己諍利無所省錄」，起妄語惡。「富貴榮華當時快意不能忍」等，起飲酒惡。此等生惡。「身坐」已下，從惡起痛。坐前五惡，身受勞苦，苦增不息，名「久大劇」。下顯劇相。凡在世間，天下道理自然施立，是故名為「天道施張」。造惡必彰，名「自糺舉」。身當法網，是故名為「綱紀羅網」。貴賤上下，莫不從法，是故名為「上下相應」。罪者歸之，無人伴匹，故云「煢忪當入其中」。「古今有」下，結以顯過。上來明惡，下翻明善。「佛語彌勒世間如是」，牒舉前惡，佛皆哀之，彰已悲憐。「以威神」下，教滅前惡，化令從善。「摧滅眾惡悉令就善」，教修世善。「棄捐所思奉持經」等，教習出善。初至「無失」，明出世因；「終得」已下，成出世果。上來第三明五惡等業苦之過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是眾惡天神記」下，是明其痛。「壽命終」下，是明其燒。惡中初先明造惡人。「不念修」下，正明造作妄語之惡。口之四過，不應法故，通名妄語。「增嫉善」下，明造惡過。痛中明其宿善滅盡、善神捨遠，身無依倚，多遭厄難，是其痛也。燒中明其惡業所牽，鬼神攝錄，將入惡道，受苦燋焚，名之為燒。餘文可知。第五門中，初惡後善。惡中初舉，次辨、後法，下喻顯之。辨中先惡，「如是世人心意」下，痛。「大命將終悔懼」下，燒。惡中初明造惡之人，「徙倚懈惰不肯」已下，正明造作飲酒之惡。飲酒之人，不修善行、不事家業，違反教。嗔怒令喜鬪、背恩忌義、欺陵抵拒，兼以論之。「肆心蕩逸魯扈抵」下，明造惡過。過相眾多，文中具顯。痛中明其現有愚癡，闇障覆心、無所知曉，以之為痛。亦應有其王法治罪，文略不說。燒等可知。上來別論，下復總辨。於中還初明其五惡。「佛語彌勒世間如是佛皆哀」下，翻惡明善。惡中初先總明五惡五痛五燒展轉相生。「但作」已下，別以顯之。別中兩番：初明從惡生痛生燒；「身死隨」下，明其從燒生惡生痛。前中初言「但作眾惡不修善本」，明其惡也。「皆悉自然入諸惡趣」，明起燒也。「或其今世先被殃」等，明起痛也。後中初言「身死隨行入三惡」等，是明其燒。「至其久」下，從燒起惡。「至其久後共作怨結，從小微起遂成大怨」，起殺生惡。「皆由貪著不能惠施」，起劫盜惡。「癡欲所迫隨心思」等，起邪婬惡。「厚己諍利無所省錄」，起妄語惡。「富貴榮華當時快意不能忍」等，起飲酒惡。此等生惡。「身坐」已下，從惡起痛。坐前五惡，身受勞苦，苦增不息，名「久大劇」。下顯劇相。凡在世間，天下道理自然施立，是故名為「天道施張」。造惡必彰，名「自糺舉」。身當法網，是故名為「綱紀羅網」。貴賤上下，莫不從法，是故名為「上下相應」。罪者歸之，無人伴匹，故云「煢忪當入其中」。「古今有」下，結以顯過。上來明惡，下翻明善。「佛語彌勒世間如是」，牒舉前惡，佛皆哀之，彰已悲憐。「以威神」下，教滅前惡，化令從善。「摧滅眾惡悉令就善」，教修世善。「棄捐所思奉持經」等，教習出善。初至「無失」，明出世因；「終得」已下，成出世果。上來第三明五惡等業苦之過。

自下第四勸人修捨。於中有二：一如來勸修；二彌勒領解。前中有三：一以理正勸；二「吾哀汝」下，舉已現在化益以勸；三「吾去世」下，舉已滅後衰損以勸。初中有二：一以理正勸；二「汝等於是廣殖德」下，彰此修勝，增人學意。前正勸中，初勸自行。「得佛經辭當熟思之，端心正行，主上」已下，勸其化他。「主上為善率化下」等，化他修善。「當求度世拔生死」等，化他離惡。彰此勝中，初明此界一日修善，勝無量壽為善百歲；「所以」下，釋。下明此界修善十日，勝餘佛國為善千歲；「所以」下，釋。就初段中，「汝等於是廣殖德本」，總以標舉。「布恩」等，別。別中初舉六波羅蜜，是自利行。「布恩」檀度、「勿犯」戒度、「忍辱」忍度、「精進」進度、「一心」禪度、「智慧」慧度，「轉相教化」，是利他行。「為德立善」，總以結之。此前作善；正心正意齋戒清淨，是其止善。以此修難，故於一日，勝無量壽為善百歲。就下第二舉已現在化益勸中，初明化人修善得樂；「佛言」已下，明其化人滅惡離苦。就下第三舉已滅後衰損勸中，初舉滅後衰損之事；「語彌勒」下，勸人修斷。上來佛勸，自下彌勒領解奉行。「彌勒白佛：所說甚善世人實爾」，是領解也。「如來慈」等，彰已奉行。上來四段，合為第二廣舉娑婆穢惡之事，令人厭捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第四勸人修捨。於中有二：一如來勸修；二彌勒領解。前中有三：一以理正勸；二「吾哀汝」下，舉已現在化益以勸；三「吾去世」下，舉已滅後衰損以勸。初中有二：一以理正勸；二「汝等於是廣殖德」下，彰此修勝，增人學意。前正勸中，初勸自行。「得佛經辭當熟思之，端心正行，主上」已下，勸其化他。「主上為善率化下」等，化他修善。「當求度世拔生死」等，化他離惡。彰此勝中，初明此界一日修善，勝無量壽為善百歲；「所以」下，釋。下明此界修善十日，勝餘佛國為善千歲；「所以」下，釋。就初段中，「汝等於是廣殖德本」，總以標舉。「布恩」等，別。別中初舉六波羅蜜，是自利行。「布恩」檀度、「勿犯」戒度、「忍辱」忍度、「精進」進度、「一心」禪度、「智慧」慧度，「轉相教化」，是利他行。「為德立善」，總以結之。此前作善；正心正意齋戒清淨，是其止善。以此修難，故於一日，勝無量壽為善百歲。就下第二舉已現在化益勸中，初明化人修善得樂；「佛言」已下，明其化人滅惡離苦。就下第三舉已滅後衰損勸中，初舉滅後衰損之事；「語彌勒」下，勸人修斷。上來佛勸，自下彌勒領解奉行。「彌勒白佛：所說甚善世人實爾」，是領解也。「如來慈」等，彰已奉行。上來四段，合為第二廣舉娑婆穢惡之事，令人厭捨。

自下第三就無量壽得失雙辨，令人修捨。就中有五：一佛勸阿難禮無量壽；二阿難奉命敬禮彼佛并願求見；三由前請，無量壽佛放光普照；四因佛光照，彼此相見；五因相見，具彰彼國得失之事，令人修捨。就初段中，初告阿難，令禮彼佛；「十方國」下，舉佛共嘆，成其頂禮。第二段中，初明阿難奉命設禮；「白言」已下，啟請求見。「願見彼佛」，求見化主。「安樂國土」，求見其處。「及菩薩」等，求見彼眾。第三段中，初先法說。佛放光明，普照一切，皆同一色。次以喻顯，下合顯之。第四段中，初此見彼，後彼見此。彼中，初阿難見，後大眾見。第五段中，初彰彼得，令人願求；後顯彼失，使人厭捨。彰彼得中，如來三問，阿難三答，文顯可知。顯彼失中，初先彰彼胎生之失；「若有眾生識本罪」下，教人修捨。前明失中，文別有四：一彰彼國有胎生果；二「慈氏白」下，辨因顯果；三「復慈氏」下，對勝顯劣；四「如輪王」下，就之顯過。就初段中，如來初問「彼國人民有胎生者，汝復見不」；阿難次答，彰己已見。「如來」下，復為之具辨。第二段中，初彌勒問「何因何緣彼國人民胎生化生」，正辨胎生，約化顯之，為是通問；下佛答之。於中先明胎生之因。「若有眾生明信佛」下，明化生因。胎生因中，先明其因。「此諸眾生生彼」已下，明因得果。就明因中，「若有眾生以疑惑心」，略明其失。「修諸功德願生彼國」，略明其得。「不了佛」下，廣明其失。於彼佛智疑惑不信，是其失也。於中初言「不了佛智」，此句是總；「不思」等，別。佛智淵深，餘不能測，名「不思智」。佛智眾多，非言能盡，言「不可稱」。於諸法門，知之窮盡，名為「廣智」。位分高出，名「無等倫最上勝智」。「於此」下，結。「然猶信」下，廣明其德。下得果中，先辨、後法。明化生中，先明其因。「此諸生」下，明因得果。自下第三對勝顯劣。於中先舉化生之勝，後對明胎生之劣，文顯可知。自下第四明胎生過，約喻顯之。如來初先立喻反問，彌勒次答。「不也」，總答。「但種種」下，別以顯之。「佛告」已下，如來為辨。明胎生者無餘苦事，但五百歲不見三寶不得修善，用此為苦；以此苦故，雖樂不樂。上來四段，合為第一明胎生失。自下第二教修捨。「若此眾生識其本罪，深自悔責求離彼處」，正教修捨。識本疑惑佛智之罪，深自悔責。「即得」已下，明修得。「彌勒當知其有」已下，結勸修學。舉失顯得而為勸也。上來第三明攝下人往生彼國，自下第四重攝上人往生彼國。於中先明此土菩薩往生彼國。彌勒先問，如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第三就無量壽得失雙辨，令人修捨。就中有五：一佛勸阿難禮無量壽；二阿難奉命敬禮彼佛并願求見；三由前請，無量壽佛放光普照；四因佛光照，彼此相見；五因相見，具彰彼國得失之事，令人修捨。就初段中，初告阿難，令禮彼佛；「十方國」下，舉佛共嘆，成其頂禮。第二段中，初明阿難奉命設禮；「白言」已下，啟請求見。「願見彼佛」，求見化主。「安樂國土」，求見其處。「及菩薩」等，求見彼眾。第三段中，初先法說。佛放光明，普照一切，皆同一色。次以喻顯，下合顯之。第四段中，初此見彼，後彼見此。彼中，初阿難見，後大眾見。第五段中，初彰彼得，令人願求；後顯彼失，使人厭捨。彰彼得中，如來三問，阿難三答，文顯可知。顯彼失中，初先彰彼胎生之失；「若有眾生識本罪」下，教人修捨。前明失中，文別有四：一彰彼國有胎生果；二「慈氏白」下，辨因顯果；三「復慈氏」下，對勝顯劣；四「如輪王」下，就之顯過。就初段中，如來初問「彼國人民有胎生者，汝復見不」；阿難次答，彰己已見。「如來」下，復為之具辨。第二段中，初彌勒問「何因何緣彼國人民胎生化生」，正辨胎生，約化顯之，為是通問；下佛答之。於中先明胎生之因。「若有眾生明信佛」下，明化生因。胎生因中，先明其因。「此諸眾生生彼」已下，明因得果。就明因中，「若有眾生以疑惑心」，略明其失。「修諸功德願生彼國」，略明其得。「不了佛」下，廣明其失。於彼佛智疑惑不信，是其失也。於中初言「不了佛智」，此句是總；「不思」等，別。佛智淵深，餘不能測，名「不思智」。佛智眾多，非言能盡，言「不可稱」。於諸法門，知之窮盡，名為「廣智」。位分高出，名「無等倫最上勝智」。「於此」下，結。「然猶信」下，廣明其德。下得果中，先辨、後法。明化生中，先明其因。「此諸生」下，明因得果。自下第三對勝顯劣。於中先舉化生之勝，後對明胎生之劣，文顯可知。自下第四明胎生過，約喻顯之。如來初先立喻反問，彌勒次答。「不也」，總答。「但種種」下，別以顯之。「佛告」已下，如來為辨。明胎生者無餘苦事，但五百歲不見三寶不得修善，用此為苦；以此苦故，雖樂不樂。上來四段，合為第一明胎生失。自下第二教修捨。「若此眾生識其本罪，深自悔責求離彼處」，正教修捨。識本疑惑佛智之罪，深自悔責。「即得」已下，明修得。「彌勒當知其有」已下，結勸修學。舉失顯得而為勸也。上來第三明攝下人往生彼國，自下第四重攝上人往生彼國。於中先明此土菩薩往生彼國。彌勒先問，如

來後辨。「佛告彌勒不但」已下，廣明餘國菩薩往生。於中初總；「其第一」下，別以列之。十三國菩薩往生，通前娑婆，別列十四。「不但此」下，總舉餘國，明皆往生，甚多無量，不可具說。舉此令人求去專也。上來正宗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來後辨。「佛告彌勒不但」已下，廣明餘國菩薩往生。於中初總；「其第一」下，別以列之。十三國菩薩往生，通前娑婆，別列十四。「不但此」下，總舉餘國，明皆往生，甚多無量，不可具說。舉此令人求去專也。上來正宗。

自下流通。於中有四：第一如來歎經勸學；二「爾時世尊說此經」下，彰說利益，諸人悟道；三動地放光、雨華作樂，增眾深信；四明所說利益弘多，大眾同喜。初中有五：一舉聞益，勸人受行；二「吾今為諸眾生」已下，教人請決；三「當來之世經道滅」下，彰此經法濟益之要，獨留百歲；四「佛語彌勒」下，舉經難聞，生人重敬；五「是故我法如是作」下，結勸修學。初中有二：一舉得聞無量壽名，獲利深廣，勸學此經。聞名依經，故勸學之。「若有眾生聞此經」下，明聞此經得益廣大，勸人受行。前明聞佛得益之中，「其有得聞彼佛名號歡喜踊躍，乃至一念為得大利」，明聞佛名得益多也。「是故」已下，勸學此經。以此經中說無量壽，聞獲大利，故設大火滿三千界，亦須從過聽受此經，況餘小難。「所以」下，釋。「多有菩薩欲聞此經而不能得」，故必須聽。後明聞經得益之中，「若聞此經，於無上道終不退轉」，舉聞經益。「是故應當專心信」等，勸人修學。上來第一舉聞利益勸人受行，自下第二教人請決。「吾為眾生說此經法，令見無量壽及其國土一切所有」，彰已化意。「所當為者皆可求之」，正勸請決。「無得」已下，遮後人疑。自下第三明此經要獨留百歲。「當來之世經道滅」者，舉彼未來法滅盡事。釋迦正法有五百年、像法千歲、末法萬歲，一切皆過，名為滅盡。「我以慈」下，明已留意。佛以慈悲憐愍眾生，故法滅後，獨留此經百歲濟度。以此經中開示淨土令人求生，故偏留之。《大涅槃經》顯示佛性，教聖中深，聖人先隱，為是先滅；此經教人厭苦求樂，濟凡中要，為是後滅。法隨人別，故滅不同。「其有眾生值斯經者，所願皆得」，明留之益。法滅盡後，百年聞者，尚得利益，往生淨土。況今聞者，何有不生？唯佛留意，明今聞經，有求去者，定得往生，莫自疑慮。自下第四舉經難聞生人重敬。「如來興世難值難見」，明值佛難。生當佛時，名之為值；目覩稱見。此皆難也。「諸佛經道難得聞」等，明法難聞。於中先明經教難聞。手得經卷之名為得，耳聽曰聞。亦可領誦名之為得，耳飡稱聞。此等皆難。「菩薩勝」下，明其行法聞之甚難。「遇善知識能行亦難」，明修行難。此前汎舉。「若聞斯經信樂受」等，難中之難。約對前三，明此經中修學最難。餘義餘法處處宣說，開顯淨土教人往生獨此一經，為是最難。自下第五結勸修學。言「是故」者，是此經法有多益故、於中修學最難得故，我今宣說。言「我法」者，舉此經法。「如是作」者，此經宣說彌陀如來修願修行得身得土，名如是作。「如是說 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下流通。於中有四：第一如來歎經勸學；二「爾時世尊說此經」下，彰說利益，諸人悟道；三動地放光、雨華作樂，增眾深信；四明所說利益弘多，大眾同喜。初中有五：一舉聞益，勸人受行；二「吾今為諸眾生」已下，教人請決；三「當來之世經道滅」下，彰此經法濟益之要，獨留百歲；四「佛語彌勒」下，舉經難聞，生人重敬；五「是故我法如是作」下，結勸修學。初中有二：一舉得聞無量壽名，獲利深廣，勸學此經。聞名依經，故勸學之。「若有眾生聞此經」下，明聞此經得益廣大，勸人受行。前明聞佛得益之中，「其有得聞彼佛名號歡喜踊躍，乃至一念為得大利」，明聞佛名得益多也。「是故」已下，勸學此經。以此經中說無量壽，聞獲大利，故設大火滿三千界，亦須從過聽受此經，況餘小難。「所以」下，釋。「多有菩薩欲聞此經而不能得」，故必須聽。後明聞經得益之中，「若聞此經，於無上道終不退轉」，舉聞經益。「是故應當專心信」等，勸人修學。上來第一舉聞利益勸人受行，自下第二教人請決。「吾為眾生說此經法，令見無量壽及其國土一切所有」，彰已化意。「所當為者皆可求之」，正勸請決。「無得」已下，遮後人疑。自下第三明此經要獨留百歲。「當來之世經道滅」者，舉彼未來法滅盡事。釋迦正法有五百年、像法千歲、末法萬歲，一切皆過，名為滅盡。「我以慈」下，明已留意。佛以慈悲憐愍眾生，故法滅後，獨留此經百歲濟度。以此經中開示淨土令人求生，故偏留之。《大涅槃經》顯示佛性，教聖中深，聖人先隱，為是先滅；此經教人厭苦求樂，濟凡中要，為是後滅。法隨人別，故滅不同。「其有眾生值斯經者，所願皆得」，明留之益。法滅盡後，百年聞者，尚得利益，往生淨土。況今聞者，何有不生？唯佛留意，明今聞經，有求去者，定得往生，莫自疑慮。自下第四舉經難聞生人重敬。「如來興世難值難見」，明值佛難。生當佛時，名之為值；目覩稱見。此皆難也。「諸佛經道難得聞」等，明法難聞。於中先明經教難聞。手得經卷之名為得，耳聽曰聞。亦可領誦名之為得，耳飡稱聞。此等皆難。「菩薩勝」下，明其行法聞之甚難。「遇善知識能行亦難」，明修行難。此前汎舉。「若聞斯經信樂受」等，難中之難。約對前三，明此經中修學最難。餘義餘法處處宣說，開顯淨土教人往生獨此一經，為是最難。自下第五結勸修學。言「是故」者，是此經法有多益故、於中修學最難得故，我今宣說。言「我法」者，舉此經法。「如是作」者，此經宣說彌陀如來修願修行得身得土，名如是作。「如是說

」者，如來上來為眾宣說，名如是說。「如是教」者，如來上來教人往生，名如是教。此舉前法。「應當信順如法修行」，結勸修學。上來五段。合為第一歎經勸學。自下第二明說利益。「無量眾生發正覺心」，起願益也。聞彌陀佛發願修行得佛淨土攝化眾生，願與同之，名「正覺心」。下明得道，先小、後大。小乘眾生，聞說娑婆穢惡可厭，深心厭離，故得小果。於中初言「得淨法眼」，成須陀洹。見四真諦，名淨法眼。次得那含，後得羅漢。大乘眾生，聞彌陀佛成德廣度，堅心願求，故得不退。聞此多益，誓欲濟度，名「誓自莊」。由斯剋果，故於將來當成正覺。第三段中，如來化周，為增物敬，故以神力動地放光作樂雨華。六動如上。第四段中，明說廣益，教愜群機，大眾同喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 」者，如來上來為眾宣說，名如是說。「如是教」者，如來上來教人往生，名如是教。此舉前法。「應當信順如法修行」，結勸修學。上來五段。合為第一歎經勸學。自下第二明說利益。「無量眾生發正覺心」，起願益也。聞彌陀佛發願修行得佛淨土攝化眾生，願與同之，名「正覺心」。下明得道，先小、後大。小乘眾生，聞說娑婆穢惡可厭，深心厭離，故得小果。於中初言「得淨法眼」，成須陀洹。見四真諦，名淨法眼。次得那含，後得羅漢。大乘眾生，聞彌陀佛成德廣度，堅心願求，故得不退。聞此多益，誓欲濟度，名「誓自莊」。由斯剋果，故於將來當成正覺。第三段中，如來化周，為增物敬，故以神力動地放光作樂雨華。六動如上。第四段中，明說廣益，教愜群機，大眾同喜。