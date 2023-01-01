無量壽經義疏上卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量壽經義疏上卷

沙門慧遠撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門慧遠撰

聖教不同，略要唯二：一聲聞藏、二菩薩藏。教聲聞法，名聲聞藏；教菩薩法，名菩薩藏。聲聞藏中所教有二：一聲聞聲聞、二緣覺聲聞。聲聞聲聞者，是人先來求聲聞道，常樂觀察四真諦法，成聲聞性。於最後身，值佛為說四真諦法而得悟道。本聲聞性，今復聞聲而得悟道，是故名為聲聞聲聞。經言「為求聲聞者說四諦法」，此之謂也。緣覺聲聞者，是人本來求緣覺道，常樂觀察十二因緣，成緣覺性。於最後身，值佛為說十二緣法而得悟道。本緣覺性，以最後身聞聲悟道，是故號曰緣覺聲聞。經言「為求緣覺者說十二緣」。據此為言，成二雖殊，同受小法，並於現在聞聲悟道，是故對斯二人所說，為聲聞藏。菩薩藏中所立二：一漸、二頓。言漸入者，是人過去曾學大法，中間習小，證得小果，後還入大。從小來，稱之為漸。故經說言「除先修習學小乘者，我今亦令入是法中」，此是漸入。言頓悟者，有諸眾生久習大乘相應善根，今始見佛，則能入大。大不由小，因之為頓。故經說言「或有眾生，世世已來常受我化，始見我身、聞我所說，即皆信受，入如來慧」，此是頓悟。漸入菩薩，藉淺階遠；頓悟菩薩，一越解大。頓漸雖殊，以其當時受大處一。是故對斯二人所說，為菩薩藏。聖教雖眾，不出此二。故龍樹云：「佛滅度後，迦葉、阿難於王舍城結集法藏，為聲聞藏。文殊、阿難於鐵圍山集摩訶衍，為菩薩藏。」《地持》亦云「佛為聲聞菩薩行出苦道，說脩多羅。結集經者集為二藏，以說聲聞所行為聲聞藏、說菩薩行為菩薩藏。」故知聖教無出此二，此二亦名大乘小乘，半滿教等。名雖反改，其義不殊。今此經者，二藏之中，菩薩藏收，為根熟人頓教法輪。云何知頓？此經正為凡夫人中厭畏生死、求正定者，教令發心，生于淨土。不從小大，故知是頓。已知分者，次釋其名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖教不同，略要唯二：一聲聞藏、二菩薩藏。教聲聞法，名聲聞藏；教菩薩法，名菩薩藏。聲聞藏中所教有二：一聲聞聲聞、二緣覺聲聞。聲聞聲聞者，是人先來求聲聞道，常樂觀察四真諦法，成聲聞性。於最後身，值佛為說四真諦法而得悟道。本聲聞性，今復聞聲而得悟道，是故名為聲聞聲聞。經言「為求聲聞者說四諦法」，此之謂也。緣覺聲聞者，是人本來求緣覺道，常樂觀察十二因緣，成緣覺性。於最後身，值佛為說十二緣法而得悟道。本緣覺性，以最後身聞聲悟道，是故號曰緣覺聲聞。經言「為求緣覺者說十二緣」。據此為言，成二雖殊，同受小法，並於現在聞聲悟道，是故對斯二人所說，為聲聞藏。菩薩藏中所立二：一漸、二頓。言漸入者，是人過去曾學大法，中間習小，證得小果，後還入大。從小來，稱之為漸。故經說言「除先修習學小乘者，我今亦令入是法中」，此是漸入。言頓悟者，有諸眾生久習大乘相應善根，今始見佛，則能入大。大不由小，因之為頓。故經說言「或有眾生，世世已來常受我化，始見我身、聞我所說，即皆信受，入如來慧」，此是頓悟。漸入菩薩，藉淺階遠；頓悟菩薩，一越解大。頓漸雖殊，以其當時受大處一。是故對斯二人所說，為菩薩藏。聖教雖眾，不出此二。故龍樹云：「佛滅度後，迦葉、阿難於王舍城結集法藏，為聲聞藏。文殊、阿難於鐵圍山集摩訶衍，為菩薩藏。」《地持》亦云「佛為聲聞菩薩行出苦道，說脩多羅。結集經者集為二藏，以說聲聞所行為聲聞藏、說菩薩行為菩薩藏。」故知聖教無出此二，此二亦名大乘小乘，半滿教等。名雖反改，其義不殊。今此經者，二藏之中，菩薩藏收，為根熟人頓教法輪。云何知頓？此經正為凡夫人中厭畏生死、求正定者，教令發心，生于淨土。不從小大，故知是頓。已知分者，次釋其名。

今言「佛說無量壽經」者，蓋乃標經部別名也。諸經所以皆首題其名，為示所明法。此經宗顯無量壽佛所行、所成及所攝化，故始舉之。但彼諸經得名不同，或但就法，如《涅槃》等；或唯就人，如《提謂經》、《太子經》等；或單就事，如《枯樹經》等；或偏就喻，如《大雲經》、《寶篋經》等；或有就時，如《時非時經》；或就處所，如《楞伽經》、《伽耶山頂經》等。或人法雙題，如《維摩經》、《勝鬘經》等；或事法並舉，如彼方等《大集經》等；或法喻並彰，如《華嚴》、《法華經》等；或人法雙舉，如《舍利子問疾經》等。如是非一。今此經者，就人為名。初列人，凡有四種：一舉說人，如《維摩》等；二舉問人，如《文殊問》等；三舉所說之人。如《太子經》等；四舉所化之人，如《須摩提女》、《玉瑘經》等。今此經首，通舉能說及所說人。初言「佛」者，舉能說人。「無量壽佛」者，舉所說人。起說不同，凡有五種，如龍樹說：一佛自說、二聖資說、三諸天說、四神仙等說、五變化人說。此經佛說，為簡餘四，是故舉佛。佛者，外國語也，此翻名覺。覺有兩義：一覺察名覺，對煩惱障。煩惱侵害，事等如賊，唯聖覺知，不為其害，故名為覺。此之一義，如《涅槃》釋。二覺悟名覺，對其智障。無明眠寢，事等如睡，聖慧一起，朗然大悟，如睡得悟，故名為覺。所對無明，有其二種：一是迷理性、結無明，迷覆實性。對除於彼，變妄契真，悟實名覺。二事中無知，迷諸法相。對除於彼，悟解一切善、惡、無記三聚等法，故名為覺。故《持地》云「於義饒益聚、非義饒益聚、非非義饒益聚，平等開覺，故名為佛。」義益是善、非義是不善、非非義是無記，於此悉知，故名為覺。既能自覺，復能覺他，覺行窮滿，故名為佛。言自覺者，簡異凡夫；導言覺他，別異二乘；覺行窮滿，分異菩薩。是故獨此偏名為佛。口音陳唱，目之為說。「無量壽」者，是其所說。此經宣說無量壽佛所行、所成及所攝化。言所行者，宣說彼佛本所起願、本所修行。言所成者，說今所成法身、淨土二種之果。言所攝者，普攝十方有緣眾生同往彼國，道法化益，名為所攝。又今一切諸菩薩等，學其所行、得彼所成、同其所攝，名所攝矣。此等差別，不可備舉。攝德從人，是故但云說無量壽。佛名有二種：一通、二別。如來、應供等，是其通名。釋迦、彌勒、無量壽等，是其別稱。別中立名，乃有種種，或從種性，如釋迦佛、迦葉佛等；或從色身，如身尊佛、身上佛等。或從音聲，如妙音佛、妙聲佛等；或從光明，如普光佛等；或從內德、或就 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今言「佛說無量壽經」者，蓋乃標經部別名也。諸經所以皆首題其名，為示所明法。此經宗顯無量壽佛所行、所成及所攝化，故始舉之。但彼諸經得名不同，或但就法，如《涅槃》等；或唯就人，如《提謂經》、《太子經》等；或單就事，如《枯樹經》等；或偏就喻，如《大雲經》、《寶篋經》等；或有就時，如《時非時經》；或就處所，如《楞伽經》、《伽耶山頂經》等。或人法雙題，如《維摩經》、《勝鬘經》等；或事法並舉，如彼方等《大集經》等；或法喻並彰，如《華嚴》、《法華經》等；或人法雙舉，如《舍利子問疾經》等。如是非一。今此經者，就人為名。初列人，凡有四種：一舉說人，如《維摩》等；二舉問人，如《文殊問》等；三舉所說之人。如《太子經》等；四舉所化之人，如《須摩提女》、《玉瑘經》等。今此經首，通舉能說及所說人。初言「佛」者，舉能說人。「無量壽佛」者，舉所說人。起說不同，凡有五種，如龍樹說：一佛自說、二聖資說、三諸天說、四神仙等說、五變化人說。此經佛說，為簡餘四，是故舉佛。佛者，外國語也，此翻名覺。覺有兩義：一覺察名覺，對煩惱障。煩惱侵害，事等如賊，唯聖覺知，不為其害，故名為覺。此之一義，如《涅槃》釋。二覺悟名覺，對其智障。無明眠寢，事等如睡，聖慧一起，朗然大悟，如睡得悟，故名為覺。所對無明，有其二種：一是迷理性、結無明，迷覆實性。對除於彼，變妄契真，悟實名覺。二事中無知，迷諸法相。對除於彼，悟解一切善、惡、無記三聚等法，故名為覺。故《持地》云「於義饒益聚、非義饒益聚、非非義饒益聚，平等開覺，故名為佛。」義益是善、非義是不善、非非義是無記，於此悉知，故名為覺。既能自覺，復能覺他，覺行窮滿，故名為佛。言自覺者，簡異凡夫；導言覺他，別異二乘；覺行窮滿，分異菩薩。是故獨此偏名為佛。口音陳唱，目之為說。「無量壽」者，是其所說。此經宣說無量壽佛所行、所成及所攝化。言所行者，宣說彼佛本所起願、本所修行。言所成者，說今所成法身、淨土二種之果。言所攝者，普攝十方有緣眾生同往彼國，道法化益，名為所攝。又今一切諸菩薩等，學其所行、得彼所成、同其所攝，名所攝矣。此等差別，不可備舉。攝德從人，是故但云說無量壽。佛名有二種：一通、二別。如來、應供等，是其通名。釋迦、彌勒、無量壽等，是其別稱。別中立名，乃有種種，或從種性，如釋迦佛、迦葉佛等；或從色身，如身尊佛、身上佛等。或從音聲，如妙音佛、妙聲佛等；或從光明，如普光佛等；或從內德、或就

譬說，如是非一。此佛從其壽命彰名。壽有真、應，真即常住，性同虛空；應壽不定，或長或短。今此所論，是應非真。於應壽中，此佛壽長，凡夫二乘不能測度知其限算，故曰無量。命限稱壽。云何得知是應非真？如觀世音及大勢至授記經說「無量壽佛壽雖長遠，亦有終盡。彼佛滅後，觀音、大勢至次第作佛。」故知是應。「經」者，外國名脩多羅，此翻名綖。聖人言說，能貫諸法，如綖貫華，故名為綖。而言經者，綖能貫華、經能持緯，其用相似，故名為經。若依俗訓，經者常也。人別古今、教儀常楷，故名為常。經之與常，何相開顧。將常釋經。釋言經者，是經歷義。凡是一法，經古歷今恒有不斷，是其常義，故得名常。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬說，如是非一。此佛從其壽命彰名。壽有真、應，真即常住，性同虛空；應壽不定，或長或短。今此所論，是應非真。於應壽中，此佛壽長，凡夫二乘不能測度知其限算，故曰無量。命限稱壽。云何得知是應非真？如觀世音及大勢至授記經說「無量壽佛壽雖長遠，亦有終盡。彼佛滅後，觀音、大勢至次第作佛。」故知是應。「經」者，外國名脩多羅，此翻名綖。聖人言說，能貫諸法，如綖貫華，故名為綖。而言經者，綖能貫華、經能持緯，其用相似，故名為經。若依俗訓，經者常也。人別古今、教儀常楷，故名為常。經之與常，何相開顧。將常釋經。釋言經者，是經歷義。凡是一法，經古歷今恒有不斷，是其常義，故得名常。

此經始終，文別有三：序、正、流通。初至「對曰願樂欲聞」，是其由序。「佛告阿難乃往過去久遠」已下，是其正宗。「佛語彌勒其有得聞彼佛名號歡喜」已下，是其流通。化必有由，故先明序。由序既興，正陳所說，故次第二辨其正宗。聖者說法為利群品，說經既竟，嘆勝勸學、付屬傳持，故次第三辨其流通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經始終，文別有三：序、正、流通。初至「對曰願樂欲聞」，是其由序。「佛告阿難乃往過去久遠」已下，是其正宗。「佛語彌勒其有得聞彼佛名號歡喜」已下，是其流通。化必有由，故先明序。由序既興，正陳所說，故次第二辨其正宗。聖者說法為利群品，說經既竟，嘆勝勸學、付屬傳持，故次第三辨其流通。

序中文義雖復眾多，義要唯二：一發起序、二證信序。佛將說經，先託時處，神力集眾，起所說宗，名為發起。與說為由，名發起序。證信序者，佛說經竟，阿難稟承將傳末代，先對眾生言如是法我從佛聞，證成可信，名為證信。以此證與，傳經為由，名證信序。以何義故立此二序一序？由經二故。經唯是一，何曾有二？經體雖一，約人隨時，故得分二：一如來所說經、二阿難所傳經，如來所說，益在當時；阿難所傳，傳之末代。對此二經，故立兩序。對如來所說，立發起序。對阿難所傳，立證信序。然此二序更有多義，備如常釋。文中初言「如是我聞」，是證信序。「一時」以下，義有兩兼：若取本事起發之義，判屬發起；阿難引來證成可信，名為證信。義既兩兼，不可偏取。證信序中，三門分別：一釋如是我聞有之所由、二明立意、三釋其文。有所由者，何緣經首悉有如是我聞之言？由佛教置。佛何緣教？阿難請故。彼何因請？由彼阿泥樓陀教故。阿泥樓陀何緣故教？由見阿難心憂惱故。阿難比丘何故憂惱？由見如來般涅槃故。佛將滅度，在於雙林北首而臥。是時阿難以佛將滅，悲啼涕泣不能自勝。阿泥樓陀開覺阿難：「汝傳法人，何不請佛未來世事？徒悲何益！」阿難對曰：「我今心沒憂海，知何所問？」阿泥樓陀遂教阿難請問四事：一問世尊滅後，諸比丘等以何為師；二問世尊滅後，諸比丘等依何而住；三問惡性比丘云何共居；四問一切經首當置何字。阿難被教，心少惺悟，遂依請佛，佛隨答之。諸比丘等以何為師者，當依波羅提木叉為師，若我住世無異於此。木叉是戒，比丘所學，故說為師。言諸比丘依何而住者，當依四念處住。何謂四念處？所謂比丘依內身修身觀，精懃除世貪愛。如是依外身、內外身，受、心、法亦如是，是謂比丘所依住處。故經說言「若住四念處，名自境界，不為魔縛。若住五欲，名魔境界，為魔所縛。」惡性比丘云何共居者，梵檀治之，梵檀是其默不共語；若心調伏，為說離有無。言一切經首置何字者，當置「如是我聞、佛在某方聚林」等六事。由佛教故，一切經首得著「如是我聞」。此初門竟。次辨立意。佛本何意教置此語？為生物信。如是云何得生信也？其「如是」者，阿難彰己信順佛語，噵佛所說。「如」，言佛所說。「是」，令他眾生同己生信。其「我聞」者，若為生信？阿難自是不足之人，若言此法是己所說，人多輕謗。由言此法從佛聞故，人皆歸信。信有何義，須立此言而生信乎？釋言：信者，入法初門、攝法上首，凡入佛法要先起信。故《華嚴》中說信為手。如人有手，至珍寶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 序中文義雖復眾多，義要唯二：一發起序、二證信序。佛將說經，先託時處，神力集眾，起所說宗，名為發起。與說為由，名發起序。證信序者，佛說經竟，阿難稟承將傳末代，先對眾生言如是法我從佛聞，證成可信，名為證信。以此證與，傳經為由，名證信序。以何義故立此二序一序？由經二故。經唯是一，何曾有二？經體雖一，約人隨時，故得分二：一如來所說經、二阿難所傳經，如來所說，益在當時；阿難所傳，傳之末代。對此二經，故立兩序。對如來所說，立發起序。對阿難所傳，立證信序。然此二序更有多義，備如常釋。文中初言「如是我聞」，是證信序。「一時」以下，義有兩兼：若取本事起發之義，判屬發起；阿難引來證成可信，名為證信。義既兩兼，不可偏取。證信序中，三門分別：一釋如是我聞有之所由、二明立意、三釋其文。有所由者，何緣經首悉有如是我聞之言？由佛教置。佛何緣教？阿難請故。彼何因請？由彼阿泥樓陀教故。阿泥樓陀何緣故教？由見阿難心憂惱故。阿難比丘何故憂惱？由見如來般涅槃故。佛將滅度，在於雙林北首而臥。是時阿難以佛將滅，悲啼涕泣不能自勝。阿泥樓陀開覺阿難：「汝傳法人，何不請佛未來世事？徒悲何益！」阿難對曰：「我今心沒憂海，知何所問？」阿泥樓陀遂教阿難請問四事：一問世尊滅後，諸比丘等以何為師；二問世尊滅後，諸比丘等依何而住；三問惡性比丘云何共居；四問一切經首當置何字。阿難被教，心少惺悟，遂依請佛，佛隨答之。諸比丘等以何為師者，當依波羅提木叉為師，若我住世無異於此。木叉是戒，比丘所學，故說為師。言諸比丘依何而住者，當依四念處住。何謂四念處？所謂比丘依內身修身觀，精懃除世貪愛。如是依外身、內外身，受、心、法亦如是，是謂比丘所依住處。故經說言「若住四念處，名自境界，不為魔縛。若住五欲，名魔境界，為魔所縛。」惡性比丘云何共居者，梵檀治之，梵檀是其默不共語；若心調伏，為說離有無。言一切經首置何字者，當置「如是我聞、佛在某方聚林」等六事。由佛教故，一切經首得著「如是我聞」。此初門竟。次辨立意。佛本何意教置此語？為生物信。如是云何得生信也？其「如是」者，阿難彰己信順佛語，噵佛所說。「如」，言佛所說。「是」，令他眾生同己生信。其「我聞」者，若為生信？阿難自是不足之人，若言此法是己所說，人多輕謗。由言此法從佛聞故，人皆歸信。信有何義，須立此言而生信乎？釋言：信者，入法初門、攝法上首，凡入佛法要先起信。故《華嚴》中說信為手。如人有手，至珍寶

處隨意採取；若人無手，空無所獲。如是入佛法者，有信心手，隨意採取道法之寶；若無信心，空無所得。信有此義，故立如是我聞之言以生物信。立意如是。此兩門竟。次釋如是我聞之言。其「如是」者，解有兩義：一約法釋。阿難噵佛所說之言，如於諸法，故名為如。說理如理、說事如事、說因如因、說果如果，凡所論者皆如前事，故名為如。如法之言，是當道理，故名曰是。良以乖法，名為非是，故如法之言得稱為是。二約人解。阿難噵今釋迦所說，如於過去一切佛說，故名為如。故《涅槃經》云「如過去佛所說不變，故名如來。」乖諸佛說，其言則非；如諸佛說，其言則是。故曰如是。言「我聞」者，阿難對彼未來眾生陳己飡說，故曰我聞。聞實是耳，何得云我？諸根之別，皆我用具，就主以彰，故云我聞。法中無人，何處有主？而言就主稱說我聞？釋言：法中雖無定主，非無假名綰御，亦得稱我。故《涅槃》云「譬如四兵，合以成軍。雖無定主，亦得稱言我軍勇健、我軍勝彼。」此亦如是。問曰：阿難得理聖人，以何義故同凡說我？釋言：阿難雖復說我，不同凡夫。云何不同？說我有三：一見心說我，謂諸凡夫我見未亡，我見心中稱言有我。二慢心說我，謂諸學人，我見雖亡，慢心猶在，我慢心中稱說為我。三世流布我。謂無學聖人，見使久亡，慢使亦盡，隨世流布假名說我。然今阿難結集法時，身居無學，見慢亡除，隨世流布假名說我，故不同凡。問曰：我者假名世諦，無我真諦。真諦是勝，何不就勝宣說無我，乃從世諦假名說我？化我凡夫，法須如是。若不說我，何由可得檦別彼此令人識知？故須說我。是故乃至諸佛為化亦常說我？智者不怪。「一時」已下。義雖兩兼，對前一向證信序故，自下偏就發起以釋。於中有三：一明佛化主。二從「與大比丘」已下，辨其徒眾。三「爾時世尊諸根悅」下，如來現化而為發起，阿難啟請。前中「一時」，舉佛化時。言其「佛」者，舉佛化人。「住王舍」等，舉佛化處。言一時者，人有異釋。今正論之，為化之辰，因之為時。於佛一代化時眾多，簡別餘時，是故言一。一時之言，經中大有。如《涅槃》說「我於一時在王舍城，與彌勒菩薩共論世諦」、「我於一時在恒河岸」、「我於一時在尸首林」，此言似彼。佛如前釋。住王舍者，約城通舉。此城古昔多有王住，名王舍城。「耆闍崛山」，隨處別指。遶王舍城具有五山，皆有精舍。簡別餘處，是故須言耆闍崛山。此翻名為靈鷲山也。此山多有靈仙居住，故名為靈。亦有鷲鳥居止此山，故名為鷲。又亦名為鷲頭山矣。多有靈鷲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處隨意採取；若人無手，空無所獲。如是入佛法者，有信心手，隨意採取道法之寶；若無信心，空無所得。信有此義，故立如是我聞之言以生物信。立意如是。此兩門竟。次釋如是我聞之言。其「如是」者，解有兩義：一約法釋。阿難噵佛所說之言，如於諸法，故名為如。說理如理、說事如事、說因如因、說果如果，凡所論者皆如前事，故名為如。如法之言，是當道理，故名曰是。良以乖法，名為非是，故如法之言得稱為是。二約人解。阿難噵今釋迦所說，如於過去一切佛說，故名為如。故《涅槃經》云「如過去佛所說不變，故名如來。」乖諸佛說，其言則非；如諸佛說，其言則是。故曰如是。言「我聞」者，阿難對彼未來眾生陳己飡說，故曰我聞。聞實是耳，何得云我？諸根之別，皆我用具，就主以彰，故云我聞。法中無人，何處有主？而言就主稱說我聞？釋言：法中雖無定主，非無假名綰御，亦得稱我。故《涅槃》云「譬如四兵，合以成軍。雖無定主，亦得稱言我軍勇健、我軍勝彼。」此亦如是。問曰：阿難得理聖人，以何義故同凡說我？釋言：阿難雖復說我，不同凡夫。云何不同？說我有三：一見心說我，謂諸凡夫我見未亡，我見心中稱言有我。二慢心說我，謂諸學人，我見雖亡，慢心猶在，我慢心中稱說為我。三世流布我。謂無學聖人，見使久亡，慢使亦盡，隨世流布假名說我。然今阿難結集法時，身居無學，見慢亡除，隨世流布假名說我，故不同凡。問曰：我者假名世諦，無我真諦。真諦是勝，何不就勝宣說無我，乃從世諦假名說我？化我凡夫，法須如是。若不說我，何由可得檦別彼此令人識知？故須說我。是故乃至諸佛為化亦常說我？智者不怪。「一時」已下。義雖兩兼，對前一向證信序故，自下偏就發起以釋。於中有三：一明佛化主。二從「與大比丘」已下，辨其徒眾。三「爾時世尊諸根悅」下，如來現化而為發起，阿難啟請。前中「一時」，舉佛化時。言其「佛」者，舉佛化人。「住王舍」等，舉佛化處。言一時者，人有異釋。今正論之，為化之辰，因之為時。於佛一代化時眾多，簡別餘時，是故言一。一時之言，經中大有。如《涅槃》說「我於一時在王舍城，與彌勒菩薩共論世諦」、「我於一時在恒河岸」、「我於一時在尸首林」，此言似彼。佛如前釋。住王舍者，約城通舉。此城古昔多有王住，名王舍城。「耆闍崛山」，隨處別指。遶王舍城具有五山，皆有精舍。簡別餘處，是故須言耆闍崛山。此翻名為靈鷲山也。此山多有靈仙居住，故名為靈。亦有鷲鳥居止此山，故名為鷲。又亦名為鷲頭山矣。多有靈鷲

居此山頂，名鷲頭山。又此山頂似鷲鳥頭，名鷲頭山。遊化處中，目之為住。法身平等實無棲託，示化在方，故云住耳。何不就實，乃託化乎？為通化教，故須從化。第二眾中，先列聲聞、後彰菩薩，諸經多爾。何故而然？凡釋有四：一、近遠分別。諸聲聞人多近如來，故明佛後，隨近先列；菩薩之人多不近佛，為是後列。聲聞何故偏近如來、菩薩不近？解有兩義：一聲聞之人，習道未久、未閑道法，雖得聖果，進止威儀常順佛教。如律經中，制阿那律不聽與彼女人同宿，制娑伽陀不聽飲酒，制十七童子不聽在於水中戲等，皆是羅漢順佛教制，乃至如來般涅槃，制諸聲聞不聽食完，為是近佛。菩薩之人，久閑道法、不假佛教，故不近佛。二聲聞之人，現蒙佛度，捨凡成聖，荷恩深重，雖得聖果，常隨如來圍侍供養，故多近佛。菩薩之人，雖荷佛恩，化眾生事隨緣攝化，多不近佛。以彼聲聞多近如來，故先檦列；菩薩不爾，故在後列。此是第一近遠分別。二、就威儀形相分別。聲聞人等，執持威儀，形相似佛，世共尊敬，故在先列。菩薩隨化，形儀不定，故在後列。如彼文殊，一夏之中三處安居，即是事也。三、就治分別，亦得名為約教分別。如龍樹釋教有二種：一者顯示、二者祕密。依顯示教，羅漢辟支同佛漏盡，舉佛後先列聲聞。菩薩隨化，現處諸漏，示為凡夫。世人若聞在羅漢上，人多驚怪，故後列。諸經之中先列聲聞，多皆據此。若依甚深祕密之教，菩薩德尊，宜在先列；聲聞德劣，須在後列。故《華嚴經》先列菩薩，至後祇洹重閣會中方列聲聞。四、多少分別。如《涅槃》說「一切眾中，少者先列，多者後列。」於彼經中，聲聞眾少，故在先列；菩薩眾多，故在後列。此後一義，局在《涅槃》；餘通眾經。今此且依前之二義，先列聲聞、後彰菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 居此山頂，名鷲頭山。又此山頂似鷲鳥頭，名鷲頭山。遊化處中，目之為住。法身平等實無棲託，示化在方，故云住耳。何不就實，乃託化乎？為通化教，故須從化。第二眾中，先列聲聞、後彰菩薩，諸經多爾。何故而然？凡釋有四：一、近遠分別。諸聲聞人多近如來，故明佛後，隨近先列；菩薩之人多不近佛，為是後列。聲聞何故偏近如來、菩薩不近？解有兩義：一聲聞之人，習道未久、未閑道法，雖得聖果，進止威儀常順佛教。如律經中，制阿那律不聽與彼女人同宿，制娑伽陀不聽飲酒，制十七童子不聽在於水中戲等，皆是羅漢順佛教制，乃至如來般涅槃，制諸聲聞不聽食完，為是近佛。菩薩之人，久閑道法、不假佛教，故不近佛。二聲聞之人，現蒙佛度，捨凡成聖，荷恩深重，雖得聖果，常隨如來圍侍供養，故多近佛。菩薩之人，雖荷佛恩，化眾生事隨緣攝化，多不近佛。以彼聲聞多近如來，故先檦列；菩薩不爾，故在後列。此是第一近遠分別。二、就威儀形相分別。聲聞人等，執持威儀，形相似佛，世共尊敬，故在先列。菩薩隨化，形儀不定，故在後列。如彼文殊，一夏之中三處安居，即是事也。三、就治分別，亦得名為約教分別。如龍樹釋教有二種：一者顯示、二者祕密。依顯示教，羅漢辟支同佛漏盡，舉佛後先列聲聞。菩薩隨化，現處諸漏，示為凡夫。世人若聞在羅漢上，人多驚怪，故後列。諸經之中先列聲聞，多皆據此。若依甚深祕密之教，菩薩德尊，宜在先列；聲聞德劣，須在後列。故《華嚴經》先列菩薩，至後祇洹重閣會中方列聲聞。四、多少分別。如《涅槃》說「一切眾中，少者先列，多者後列。」於彼經中，聲聞眾少，故在先列；菩薩眾多，故在後列。此後一義，局在《涅槃》；餘通眾經。今此且依前之二義，先列聲聞、後彰菩薩。

聲聞眾中，文別有四：一檦其眾別、二辨其數、三嘆其德、四列其名。初言「與大比丘眾」者，檦列其眾。此乃約佛以明其眾，以身兼彼，稱之為與。「大」者，外國名曰摩訶，義翻有三：一名為眾，如世多人，名為大眾。二名為勝，勝過餘學，於彼九十五種道中最為勝上，故曰摩訶。三名為大，曠備高德，過餘近學，故名為大。比丘胡語，此翻有五：一名怖魔。初出家時，發心廣大，令魔戰怯，故曰怖魔。如《涅槃》說「魔云何怖？魔性妬弊，忌他勝己。見彼勝己，故懷恐怖。又懼其人多化眾生，同出生死，空其境界，故生恐怖。」此之一義，就始彰名。二名乞士。既出家已，無所貯畜，乞求自活，故曰乞士。三名淨命。於乞求時，正命乞求，離於邪命，故曰淨命。此之兩義，據中立名。四名淨持戒。既出家已，精持禁戒，無所毀犯，名淨持戒。五名破惡。以持戒故，離犯戒過，故曰破惡。此後兩義，據終立稱。人多名眾，「萬二千人」辨其數也。共集稱「俱」。「一切大聖神通已達」，歎其德也。一切大聖，歎其人高。舉一名餘，故云一切。鈍根近學不能過故，名之為大。大有二義：一位高名大。如下所列了本際等，皆是究竟無學聖人，過餘近學，故名為大。二德勝名大。此等皆是利根聲聞，成就勝德，故名為大。會正名「聖」。「神通已達」，嘆其德勝，所為神異，故名曰神。無壅曰通。通別有六，所謂身通、天眼、天耳、他心、宿命及與漏盡，廣如別章。此應具論。此諸比丘，於小乘中修成畢竟，故曰已達。問曰：阿難於佛在世，身居學地，未得漏盡，云何得名一切大聖神通已達？釋言：阿難雖居學地，未名大聖神通已達；從多以嘆，是故說言一切大聖神通已達。問曰：阿難德實未周，何須在此眾中列之？釋言：阿難此會請主，須辨列。又復阿難增上利根，雖居學地，而成無量勝妙功德，故曰大聖；於神通中解了畢竟，亦名已達。上來歎德，下列其名。於中初言「其名曰」者，經家總舉，次別列之。此等皆悉有德可尊，故曰「尊者」。「了本際」者，憍陳如是姓，阿若是字。阿之言無，若之言智，證無成智，故曰無智。無是一切諸法本性，名為本際。於此本際知見明了，名了本際。餘者，經中或有曾聞、有不聞者。於彼一萬二千人中，今此且列三十二人，皆如斯等上首者也。總以結歎下，次列其菩薩之眾。於中有四：一標其眾別。二「普賢」等，列其名字。三「具諸菩薩無量德行」下，讚嘆其德。四「如是之等不可稱」下，總辨其數。初中「又」者，復重之辭。前列聲聞，更明菩薩，故云又也。與義同前，辨佛兼彼，故 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞眾中，文別有四：一檦其眾別、二辨其數、三嘆其德、四列其名。初言「與大比丘眾」者，檦列其眾。此乃約佛以明其眾，以身兼彼，稱之為與。「大」者，外國名曰摩訶，義翻有三：一名為眾，如世多人，名為大眾。二名為勝，勝過餘學，於彼九十五種道中最為勝上，故曰摩訶。三名為大，曠備高德，過餘近學，故名為大。比丘胡語，此翻有五：一名怖魔。初出家時，發心廣大，令魔戰怯，故曰怖魔。如《涅槃》說「魔云何怖？魔性妬弊，忌他勝己。見彼勝己，故懷恐怖。又懼其人多化眾生，同出生死，空其境界，故生恐怖。」此之一義，就始彰名。二名乞士。既出家已，無所貯畜，乞求自活，故曰乞士。三名淨命。於乞求時，正命乞求，離於邪命，故曰淨命。此之兩義，據中立名。四名淨持戒。既出家已，精持禁戒，無所毀犯，名淨持戒。五名破惡。以持戒故，離犯戒過，故曰破惡。此後兩義，據終立稱。人多名眾，「萬二千人」辨其數也。共集稱「俱」。「一切大聖神通已達」，歎其德也。一切大聖，歎其人高。舉一名餘，故云一切。鈍根近學不能過故，名之為大。大有二義：一位高名大。如下所列了本際等，皆是究竟無學聖人，過餘近學，故名為大。二德勝名大。此等皆是利根聲聞，成就勝德，故名為大。會正名「聖」。「神通已達」，嘆其德勝，所為神異，故名曰神。無壅曰通。通別有六，所謂身通、天眼、天耳、他心、宿命及與漏盡，廣如別章。此應具論。此諸比丘，於小乘中修成畢竟，故曰已達。問曰：阿難於佛在世，身居學地，未得漏盡，云何得名一切大聖神通已達？釋言：阿難雖居學地，未名大聖神通已達；從多以嘆，是故說言一切大聖神通已達。問曰：阿難德實未周，何須在此眾中列之？釋言：阿難此會請主，須辨列。又復阿難增上利根，雖居學地，而成無量勝妙功德，故曰大聖；於神通中解了畢竟，亦名已達。上來歎德，下列其名。於中初言「其名曰」者，經家總舉，次別列之。此等皆悉有德可尊，故曰「尊者」。「了本際」者，憍陳如是姓，阿若是字。阿之言無，若之言智，證無成智，故曰無智。無是一切諸法本性，名為本際。於此本際知見明了，名了本際。餘者，經中或有曾聞、有不聞者。於彼一萬二千人中，今此且列三十二人，皆如斯等上首者也。總以結歎下，次列其菩薩之眾。於中有四：一標其眾別。二「普賢」等，列其名字。三「具諸菩薩無量德行」下，讚嘆其德。四「如是之等不可稱」下，總辨其數。初中「又」者，復重之辭。前列聲聞，更明菩薩，故云又也。與義同前，辨佛兼彼，故

云與耳。言「大乘」者，舉法別人。乘是行用，行能運通，故名為乘。乘別有三，簡別餘二；餘二不如，是以稱大乘。「眾菩薩俱」，約法舉人。非一稱眾。菩薩，胡語，具則名為菩提薩埵，傳者略之，但云菩薩。此方翻之，名道眾生，菩提名道、薩埵名眾生。良以此人內心求道，備有道行，以道成人，名道眾生。問曰：聲聞緣覺人等，斯皆求道，並有道行。同以道成，何故獨此名道眾生？釋言：賢聖名有通別，通則義皆，如《涅槃》說。故彼文云「須陀洹等亦名菩薩，求索盡智無生智故；亦名為佛，正覺共道不共道故。」但今為分賢聖之別，是故偏名大乘眾生以為菩薩。等分賢聖，何故偏名大乘眾生以為菩薩？解有三義：一、就願心望果分別。唯此眾生求大菩提，餘悉不求，是故獨此名道眾生。故《地論》云「一上決定願菩提」，獨言菩薩故。二、就解心望理分別。凡夫著有、二乘住無，不會中道，是故不得名道眾生；唯有菩薩妙捨有無、契會中道，是故其人名道眾生。三、就行分別。入佛法中，凡有三種：一教、二義、三者是行。教淺、義深，行為最勝。聲聞鈍根，從教為名。聲者是教，飡聲悟解，故曰聲聞。緣覺次勝，就義立因。緣者是義，於緣悟解，故稱緣覺。菩薩最上，就行彰名。以能成就自利利他俱利之道，是故其人名道眾生。故《地持》云「聲聞緣覺，但能自度。菩薩不爾，自度度他，故名道勝。」以道勝故，名道眾生。共集稱俱。次列其名，於中先列賢劫之中成佛菩薩。「又賢護」下，別餘劫中成佛菩薩。就賢劫中，普賢、妙德與慈氏三人別列。「妙德」，文殊。「慈氏」，彌勒姓慈，故曰慈氏，字阿逸多，此云無勝。「等」者，於賢劫之中其餘菩薩。此賢劫中一切菩薩，約時總分。就明餘劫諸菩薩中，隨勝略舉十六正士。「又賢護等十六正士」，舉初格後，總以檦列。「善思議」等，就其所等，隨別以列。「皆遵普賢大士行」者，彰其所習，亦得名為簡下異上。下歎其德，於中分二：第一歎其權、實二德；二「其所修行清淨」已下，歎其自利、利他二德。前中有三：一就自分略歎其德。二「入佛法」下，就其勝進廣歎其德。三「具足功德微妙」已下，雙以結歎。就初略中，先歎實德；「遊步」以下，歎其權德。實中具諸無量行願，修行具足。行，謂六度四攝等行。願，謂無量菩提行願。如《華嚴》說，此等皆具。「安住一切功德之法」，成德圓備，德成無退，故曰安住。有德斯成，故曰一切。功謂功能，諸行皆有利益之功，故名為功。此功是其善行家德，故名功德。如清冷等，水家之德，故名功德。經說功德 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云與耳。言「大乘」者，舉法別人。乘是行用，行能運通，故名為乘。乘別有三，簡別餘二；餘二不如，是以稱大乘。「眾菩薩俱」，約法舉人。非一稱眾。菩薩，胡語，具則名為菩提薩埵，傳者略之，但云菩薩。此方翻之，名道眾生，菩提名道、薩埵名眾生。良以此人內心求道，備有道行，以道成人，名道眾生。問曰：聲聞緣覺人等，斯皆求道，並有道行。同以道成，何故獨此名道眾生？釋言：賢聖名有通別，通則義皆，如《涅槃》說。故彼文云「須陀洹等亦名菩薩，求索盡智無生智故；亦名為佛，正覺共道不共道故。」但今為分賢聖之別，是故偏名大乘眾生以為菩薩。等分賢聖，何故偏名大乘眾生以為菩薩？解有三義：一、就願心望果分別。唯此眾生求大菩提，餘悉不求，是故獨此名道眾生。故《地論》云「一上決定願菩提」，獨言菩薩故。二、就解心望理分別。凡夫著有、二乘住無，不會中道，是故不得名道眾生；唯有菩薩妙捨有無、契會中道，是故其人名道眾生。三、就行分別。入佛法中，凡有三種：一教、二義、三者是行。教淺、義深，行為最勝。聲聞鈍根，從教為名。聲者是教，飡聲悟解，故曰聲聞。緣覺次勝，就義立因。緣者是義，於緣悟解，故稱緣覺。菩薩最上，就行彰名。以能成就自利利他俱利之道，是故其人名道眾生。故《地持》云「聲聞緣覺，但能自度。菩薩不爾，自度度他，故名道勝。」以道勝故，名道眾生。共集稱俱。次列其名，於中先列賢劫之中成佛菩薩。「又賢護」下，別餘劫中成佛菩薩。就賢劫中，普賢、妙德與慈氏三人別列。「妙德」，文殊。「慈氏」，彌勒姓慈，故曰慈氏，字阿逸多，此云無勝。「等」者，於賢劫之中其餘菩薩。此賢劫中一切菩薩，約時總分。就明餘劫諸菩薩中，隨勝略舉十六正士。「又賢護等十六正士」，舉初格後，總以檦列。「善思議」等，就其所等，隨別以列。「皆遵普賢大士行」者，彰其所習，亦得名為簡下異上。下歎其德，於中分二：第一歎其權、實二德；二「其所修行清淨」已下，歎其自利、利他二德。前中有三：一就自分略歎其德。二「入佛法」下，就其勝進廣歎其德。三「具足功德微妙」已下，雙以結歎。就初略中，先歎實德；「遊步」以下，歎其權德。實中具諸無量行願，修行具足。行，謂六度四攝等行。願，謂無量菩提行願。如《華嚴》說，此等皆具。「安住一切功德之法」，成德圓備，德成無退，故曰安住。有德斯成，故曰一切。功謂功能，諸行皆有利益之功，故名為功。此功是其善行家德，故名功德。如清冷等，水家之德，故名功德。經說功德

，有通有別，通則一切諸行皆是，別則宣說慧行為智、餘戒施等名為功德。今就通矣，德體名法。權中初言「遊步十方」，身形無礙。「行權方便」，化行善巧。隨物所宜種種異現，名權方便。上來就其自分略歎。下就勝進，廣歎其德，於中還初歎其實德。「於無量界現成佛」下，歎其權德。實中初言「入佛法藏」，證會名入。「究竟彼岸」，彰果畢竟。涅槃彼岸，到名究竟。下歎權中，「於無量界現成正覺」，總以歎之。此歎勝進，故舉成佛為權德耳。「處兜率」下，別以顯之。於中具論，應有十相：一昇兜率天、二來下入胎、三住胎中、四者出生、五童子相、六娉妻相、七出家相、八成佛道相、九轉法輪相、十般涅槃相。今此文中少一住胎，有餘九相。就初相中，處兜率天，身昇兜率。兜率，本是一名，傳之音異。此云妙足，亦名知足，是欲界中第四天也。何故生此？如《涅槃》釋，兜率天勝，為是偏生。彼云何勝？經自釋之，上天闇鈍、下天放逸，彼無此過，故得名勝。又修施戒，得上下天，修施戒定生兜率天，故彼天勝。問曰：兜率，欲界亂地，云何修定而生彼天？釋言：此非八禪地定，蓋乃欲界思慧心中修念佛三昧，生彼天中，名依定往生。如《地論》無量料簡，不可具論。「弘宣正法」，口業化也。此初相竟，捨彼天宮，降神母胎，第二相也。問曰：何故捨上天樂？為欲使彼閻浮眾生咸荷佛恩、生敬重心，故須捨之。是義云何？由捨天樂，閻浮眾生咸皆念言：「佛捨天樂，來生閻浮，慈我等故。」生敬重心。問曰：於彼生之中，何故如來偏受胎生？釋言：於彼四生之中，卵生、濕生果報卑劣，故佛不生。化生雖勝，備有多義，故佛不生。如《涅槃》說，略有八義：一劫初時，眾生化生，爾時眾生其病未發，不假佛化，故佛不出。佛出世時，眾生胎生，為欲增長同生之力，故受胎生。二寄生上族，表彰法勝，故受胎生。三生王種，假之護法，故受胎生。四欲教人敬父母之業，故受胎生。五生上族，為息物慢，故受胎生。六受胎生，為息物謗。是義云何？若佛化生，人多誹謗，言佛是幻化、非是真實。為息是謗，故不化生。七為留身益於後世，故受胎生。是義云何？若佛化生還復化滅，如電光盡，無復遺餘。佛為留於殘身舍利而益於後，故受胎生。八為同諸佛，故受胎生。三世諸佛化胎眾生，法受胎，故須同之。具此多義，故受胎生。此第二竟。准餘經論，是中少一住胎之相，通此所少，第三相竟。從右脇下，是其第四出生之相。於中有三：一生處異常。二「現行」下，所現奇特。三「釋梵」下，天人敬養。初中「從母 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，有通有別，通則一切諸行皆是，別則宣說慧行為智、餘戒施等名為功德。今就通矣，德體名法。權中初言「遊步十方」，身形無礙。「行權方便」，化行善巧。隨物所宜種種異現，名權方便。上來就其自分略歎。下就勝進，廣歎其德，於中還初歎其實德。「於無量界現成佛」下，歎其權德。實中初言「入佛法藏」，證會名入。「究竟彼岸」，彰果畢竟。涅槃彼岸，到名究竟。下歎權中，「於無量界現成正覺」，總以歎之。此歎勝進，故舉成佛為權德耳。「處兜率」下，別以顯之。於中具論，應有十相：一昇兜率天、二來下入胎、三住胎中、四者出生、五童子相、六娉妻相、七出家相、八成佛道相、九轉法輪相、十般涅槃相。今此文中少一住胎，有餘九相。就初相中，處兜率天，身昇兜率。兜率，本是一名，傳之音異。此云妙足，亦名知足，是欲界中第四天也。何故生此？如《涅槃》釋，兜率天勝，為是偏生。彼云何勝？經自釋之，上天闇鈍、下天放逸，彼無此過，故得名勝。又修施戒，得上下天，修施戒定生兜率天，故彼天勝。問曰：兜率，欲界亂地，云何修定而生彼天？釋言：此非八禪地定，蓋乃欲界思慧心中修念佛三昧，生彼天中，名依定往生。如《地論》無量料簡，不可具論。「弘宣正法」，口業化也。此初相竟，捨彼天宮，降神母胎，第二相也。問曰：何故捨上天樂？為欲使彼閻浮眾生咸荷佛恩、生敬重心，故須捨之。是義云何？由捨天樂，閻浮眾生咸皆念言：「佛捨天樂，來生閻浮，慈我等故。」生敬重心。問曰：於彼生之中，何故如來偏受胎生？釋言：於彼四生之中，卵生、濕生果報卑劣，故佛不生。化生雖勝，備有多義，故佛不生。如《涅槃》說，略有八義：一劫初時，眾生化生，爾時眾生其病未發，不假佛化，故佛不出。佛出世時，眾生胎生，為欲增長同生之力，故受胎生。二寄生上族，表彰法勝，故受胎生。三生王種，假之護法，故受胎生。四欲教人敬父母之業，故受胎生。五生上族，為息物慢，故受胎生。六受胎生，為息物謗。是義云何？若佛化生，人多誹謗，言佛是幻化、非是真實。為息是謗，故不化生。七為留身益於後世，故受胎生。是義云何？若佛化生還復化滅，如電光盡，無復遺餘。佛為留於殘身舍利而益於後，故受胎生。八為同諸佛，故受胎生。三世諸佛化胎眾生，法受胎，故須同之。具此多義，故受胎生。此第二竟。准餘經論，是中少一住胎之相，通此所少，第三相竟。從右脇下，是其第四出生之相。於中有三：一生處異常。二「現行」下，所現奇特。三「釋梵」下，天人敬養。初中「從母

右脇生」者，世人生處不淨臭弊，佛為異之，故右脇生。雖從右脇生，如出雲霧，母身安適，無為無苦。第二所現奇特之中，初先明其身現奇特。「舉聲」已下，口現奇特。身中有三：一於十方各行七步，示現丈夫奮迅之力，於十方界獨出無畏。二身光普照，令人覺知。三「無量」下，震動大地，使魔怯伏。「六種動」者，如《地經》說，所謂動、踊、振、覺、吼、起。動如車掉。踊如泉誦，亦如釜沸。振謂下，如世空物振之則下。覺者動勢，令人心覺，乃至空居眾生亦知。吼者發聲，地如麵起。上來明其身相奇特。「舉聲」已下，口現奇特，自唱尊號，令人歸趣。上來第二所現奇特。第三段中「天人敬養」，文顯可知。佛德深重，故使釋梵咸來奉侍，人天歸仰。第四相竟。「示現」已下，是其第五童子之相。於中有二：一身具眾伎，謂示算計、文藝等事，佛已久知，隨化始學，故曰示現。二「博綜」下，知解寬廣，博綜道術，知事寬廣。博謂廣博，綜謂綜習，仙通祕術。無不博學，名博綜道術。「貫練群籍」，知教寬廣。貫謂貫通，練是委練。世俗異典，名為群籍。於此悉知，名貫練群籍。此第五竟。「遊於後園講武試藝，現處宮中色味之間」，「遊後薗」下，是其第六娉妻之相。於中初言「遊於後薗講武試藝」，娉妻前事。如《本起》說：槃馬筋力，名為講武。共射金鼓，說為試藝。「現處宮中色味之間」，娉妻後事。佛實離愛，隨化示居，故曰現處。問曰：何故示現此相？先受後捨，彰欲可厭。此第六竟。「見老病」下，是其第七出家之相。於中六句，合為三對。其六句者，「見老病死，悟世非常，棄國財位」，是第一句，明其所捨。如《本起》說：出城遊觀，東門見老、南門見病、西門見死。將斯類己，悟身非常，故生厭離，棄國財位。「入山學道」，是第二句，彰其所習。北門見沙門，由見沙門故求學道，文略不舉。此二一對。「服乘白馬、寶冠瓔珞，遣之令還，捨珍妙衣」，是第三句，重明所捨。「而著法服」，是第四句，彰其所受。此二一對。「剃除鬚髮」，是第五句，重明所捨。「端坐樹下」，是第六句，明其所作。亦明所修。「勤苦六年」，先同其邪。「行如所應」，翻邪學正道，是其所應修學，順而行之。此二一對。此第七竟。「現五濁」下，是其第八成佛道相。於中隨事，次第有五：一沐湯形垢。二「靈禽」下，行詣道場。三「吉祥」下，受草安坐。四「奮大」下，神力降魔。五「得微妙」下，現成佛道。初中三句：一居濁剎，示有塵垢。言五濁者，一者命濁，報命短促。二眾生濁，人無善行。三煩惱濁 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右脇生」者，世人生處不淨臭弊，佛為異之，故右脇生。雖從右脇生，如出雲霧，母身安適，無為無苦。第二所現奇特之中，初先明其身現奇特。「舉聲」已下，口現奇特。身中有三：一於十方各行七步，示現丈夫奮迅之力，於十方界獨出無畏。二身光普照，令人覺知。三「無量」下，震動大地，使魔怯伏。「六種動」者，如《地經》說，所謂動、踊、振、覺、吼、起。動如車掉。踊如泉誦，亦如釜沸。振謂下，如世空物振之則下。覺者動勢，令人心覺，乃至空居眾生亦知。吼者發聲，地如麵起。上來明其身相奇特。「舉聲」已下，口現奇特，自唱尊號，令人歸趣。上來第二所現奇特。第三段中「天人敬養」，文顯可知。佛德深重，故使釋梵咸來奉侍，人天歸仰。第四相竟。「示現」已下，是其第五童子之相。於中有二：一身具眾伎，謂示算計、文藝等事，佛已久知，隨化始學，故曰示現。二「博綜」下，知解寬廣，博綜道術，知事寬廣。博謂廣博，綜謂綜習，仙通祕術。無不博學，名博綜道術。「貫練群籍」，知教寬廣。貫謂貫通，練是委練。世俗異典，名為群籍。於此悉知，名貫練群籍。此第五竟。「遊於後園講武試藝，現處宮中色味之間」，「遊後薗」下，是其第六娉妻之相。於中初言「遊於後薗講武試藝」，娉妻前事。如《本起》說：槃馬筋力，名為講武。共射金鼓，說為試藝。「現處宮中色味之間」，娉妻後事。佛實離愛，隨化示居，故曰現處。問曰：何故示現此相？先受後捨，彰欲可厭。此第六竟。「見老病」下，是其第七出家之相。於中六句，合為三對。其六句者，「見老病死，悟世非常，棄國財位」，是第一句，明其所捨。如《本起》說：出城遊觀，東門見老、南門見病、西門見死。將斯類己，悟身非常，故生厭離，棄國財位。「入山學道」，是第二句，彰其所習。北門見沙門，由見沙門故求學道，文略不舉。此二一對。「服乘白馬、寶冠瓔珞，遣之令還，捨珍妙衣」，是第三句，重明所捨。「而著法服」，是第四句，彰其所受。此二一對。「剃除鬚髮」，是第五句，重明所捨。「端坐樹下」，是第六句，明其所作。亦明所修。「勤苦六年」，先同其邪。「行如所應」，翻邪學正道，是其所應修學，順而行之。此二一對。此第七竟。「現五濁」下，是其第八成佛道相。於中隨事，次第有五：一沐湯形垢。二「靈禽」下，行詣道場。三「吉祥」下，受草安坐。四「奮大」下，神力降魔。五「得微妙」下，現成佛道。初中三句：一居濁剎，示有塵垢。言五濁者，一者命濁，報命短促。二眾生濁，人無善行。三煩惱濁

，諸結增上。四者見濁，邪見熾盛。五者劫濁，飢饉、疫病、刀兵競起。穢土有此，名五濁剎。佛現處中，「隨順群生，示有塵垢」。二「沐金流」。金沙河中，沐湯形垢，名沐金流。三「天按樹枝，攀之出池」。第二段中，「靈禽翼從詣道場」者，如經中說：五百青雀，隨從佛後，名禽翼從。此皆神鳥，故曰靈禽。佛得道處名曰道場，如治麥處名為麥場，治穀之處說為穀場，如是一切。第三段中，初感吉祥而為徵瑞。其吉祥者。是刈草人。經中亦名為吉安也。安祥義同。佛將成道。感見此人而為徵瑞，知己定當成吉祥果。是故名為「吉祥感徵」。即以此人表己所成功果福祚，是故名為「表彰功祚」。次從受草。佛心哀憐，身從受草，是故名為「哀受施草」。後敷而坐，依樹得佛，名為佛樹。敷此樹下，跏趺而坐。蓋乃隨人，見聞不同。若論菩薩，見佛如來從金剛際起金剛坐，上至道場，處之成佛。如《涅槃》說：凡夫二乘，唯見如來吉安取草，敷而為坐。如此中說。第四段中，初「奮大光使魔知之」。奮，猶放也。次「魔來逼試」下，佛降之。言「以智力」者，是降魔德。智謂正智，知邪不從。力謂通力，神力伏魔。亦可慈力，慈心伏魔，皆令降伏，是降魔能。魔羅，胡語，此云殺者，害人善故。汎論有四，《涅槃》說八。言其四者，一煩惱魔，謂貪瞋等能害善法。二者陰魔，謂五陰身共相摧滅。三者死魔，能壞命根。四者天魔，於彼第六他化天上別有魔天，好壞他善。四中初一是生死因，末後天魔是生死緣，中間陰死是生死果。此之四種，大小通說。言其八者，前四種上更加無為四倒之心。於佛真德，常計無常、樂計為苦、我計無我、淨計不淨。以此四種，近壞正解、遠障真德，故名為魔。此後四種，小乘法中未以為患，不說為魔；大乘為過，故說為魔，通論此八並須降伏。何故如是？煩惱、陰、死、無為四倒，妨違自行，故須降伏。伏法不同。彼煩惱魔，小乘多用諦觀降伏，大乘多用空慧降伏。陰魔死魔，小乘多以無餘涅槃而降伏之，得滅捨故；大乘多用常住法身而降伏之。無為四倒，於大因中正解降伏，於大果中菩提涅槃真德降伏。天魔一種，妨於自行亦妨化他，故得降伏用法不同。自行因中，正智降伏。知邪不從，彼自退散。自行果中，十力降伏。十力牢固，不為魔邪所傾動故。自行如是。化他之中，用法不定。若在因中，自身降魔、利益眾生，多用神通；教他降魔，多用神呪，彼無神力能降伏故。若在果中，自身降魔、利益眾生，多以慈心，於彼憐愍，即便退散；教他降魔，亦用神呪，彼無慈力能降伏故。今此所論 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，諸結增上。四者見濁，邪見熾盛。五者劫濁，飢饉、疫病、刀兵競起。穢土有此，名五濁剎。佛現處中，「隨順群生，示有塵垢」。二「沐金流」。金沙河中，沐湯形垢，名沐金流。三「天按樹枝，攀之出池」。第二段中，「靈禽翼從詣道場」者，如經中說：五百青雀，隨從佛後，名禽翼從。此皆神鳥，故曰靈禽。佛得道處名曰道場，如治麥處名為麥場，治穀之處說為穀場，如是一切。第三段中，初感吉祥而為徵瑞。其吉祥者。是刈草人。經中亦名為吉安也。安祥義同。佛將成道。感見此人而為徵瑞，知己定當成吉祥果。是故名為「吉祥感徵」。即以此人表己所成功果福祚，是故名為「表彰功祚」。次從受草。佛心哀憐，身從受草，是故名為「哀受施草」。後敷而坐，依樹得佛，名為佛樹。敷此樹下，跏趺而坐。蓋乃隨人，見聞不同。若論菩薩，見佛如來從金剛際起金剛坐，上至道場，處之成佛。如《涅槃》說：凡夫二乘，唯見如來吉安取草，敷而為坐。如此中說。第四段中，初「奮大光使魔知之」。奮，猶放也。次「魔來逼試」下，佛降之。言「以智力」者，是降魔德。智謂正智，知邪不從。力謂通力，神力伏魔。亦可慈力，慈心伏魔，皆令降伏，是降魔能。魔羅，胡語，此云殺者，害人善故。汎論有四，《涅槃》說八。言其四者，一煩惱魔，謂貪瞋等能害善法。二者陰魔，謂五陰身共相摧滅。三者死魔，能壞命根。四者天魔，於彼第六他化天上別有魔天，好壞他善。四中初一是生死因，末後天魔是生死緣，中間陰死是生死果。此之四種，大小通說。言其八者，前四種上更加無為四倒之心。於佛真德，常計無常、樂計為苦、我計無我、淨計不淨。以此四種，近壞正解、遠障真德，故名為魔。此後四種，小乘法中未以為患，不說為魔；大乘為過，故說為魔，通論此八並須降伏。何故如是？煩惱、陰、死、無為四倒，妨違自行，故須降伏。伏法不同。彼煩惱魔，小乘多用諦觀降伏，大乘多用空慧降伏。陰魔死魔，小乘多以無餘涅槃而降伏之，得滅捨故；大乘多用常住法身而降伏之。無為四倒，於大因中正解降伏，於大果中菩提涅槃真德降伏。天魔一種，妨於自行亦妨化他，故得降伏用法不同。自行因中，正智降伏。知邪不從，彼自退散。自行果中，十力降伏。十力牢固，不為魔邪所傾動故。自行如是。化他之中，用法不定。若在因中，自身降魔、利益眾生，多用神通；教他降魔，多用神呪，彼無神力能降伏故。若在果中，自身降魔、利益眾生，多以慈心，於彼憐愍，即便退散；教他降魔，亦用神呪，彼無慈力能降伏故。今此所論

，偏降天魔。違其自行，正智降之；違其利他，通力伏之。故云「智力皆令降伏」。第五段中，「得微妙法成最正覺」，正現成佛。理是妙法，由得此法，故成正覺。此第八竟。自下第九轉法輪相，先請後說。「釋梵祈勸請轉法輪」，是初請也。二「以佛遊步」下，因請起說。於中有二：一身口起化。二「光明普照無量土」下，身口攝益。前中初言「以佛遊步」，身業起化。現佛威儀，遊行化物，名佛遊步。「佛吼」已下，口業起化，於中十句。「佛吼而吼」一句是總。一切聖教，是佛所吼。菩薩用之，為物吼也。「扣法」已下八句是別，約喻顯法。於中前四，聞、思、修、證四種法也。「扣法鼓」者，說聞慧法益眾生也。嚴鼓誡兵，說教誡人。「吹法螺」者，說思慧法利眾生也。吹螺應時，說理應機。「執法劍」者，說修慧法益眾生也。劍能破裂，修能斷結。「建法幢」者，宣說證法。證法高勝，如幢上出。後四是其四無礙智起說被物。「震法雷」者，法無礙智化眾生也。天雷一動，卉藝生牙；法音一聞，闡道快成。「曜法電」者，義無礙智益眾生也。電光一發，有物斯覩；義言一宣，諸義悉見。「澍法雨」者，辭無礙智化眾生也。以辭宣說，如雲注雨，演法施者，樂說無礙利眾生也。隨人所樂，宣說授與，名演法施。此八是別。「常以法音覺諸世間」一句，總結。上來第一身口起化。自下第二身口攝益，於中有四：一身業伏魔，令離邪業。二「摑裂」下，口業破邪，令離煩惱。此二一對。三「入國分」下，身業受供，生人福善。四「欲宣法」下，口業說法，令修出道。此二一對。初中有四：一放光普照無量佛土；二以神力令一切界六種振動；三由前放光，總攝魔界，令皆歸伏；四由前振動，動魔宮殿，使之懼怖。第二口中，文亦有四：一能摧邪。「摑裂邪網」，為破邪法。「消滅諸見」，教斷邪心。此二除見。「散諸塵勞」，為破欲境。五欲境界，有能塵坌，勞亂眾生，名曰塵勞。說空破遣，目之為散。「壞諸欲塹」，教捨欲心。愛欲之心深而難越，故說為塹。教斷名壞。此二除愛。此之四對，合為第一明能摧邪。二「嚴護」下，明能通正。「嚴護法城」，遮人毀謗。法能遮防，說之為城。讚善息謗，名嚴名護。「開闡法門」，聞說正教。總法有通入、趣入之義，故名為門。披演令入，名開名闡。三「洗濯」下，結前第一摧邪之義。見愛煩惱，名為垢污。教除名洗。四「顯明」下，顯前第二通正之義。「顯明清白，光融佛法」，顯前文中嚴護法城、除邪顯正，故曰顯明。所顯之法，出離邪謗，名為清白。光揚正法，出於邪妄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，偏降天魔。違其自行，正智降之；違其利他，通力伏之。故云「智力皆令降伏」。第五段中，「得微妙法成最正覺」，正現成佛。理是妙法，由得此法，故成正覺。此第八竟。自下第九轉法輪相，先請後說。「釋梵祈勸請轉法輪」，是初請也。二「以佛遊步」下，因請起說。於中有二：一身口起化。二「光明普照無量土」下，身口攝益。前中初言「以佛遊步」，身業起化。現佛威儀，遊行化物，名佛遊步。「佛吼」已下，口業起化，於中十句。「佛吼而吼」一句是總。一切聖教，是佛所吼。菩薩用之，為物吼也。「扣法」已下八句是別，約喻顯法。於中前四，聞、思、修、證四種法也。「扣法鼓」者，說聞慧法益眾生也。嚴鼓誡兵，說教誡人。「吹法螺」者，說思慧法利眾生也。吹螺應時，說理應機。「執法劍」者，說修慧法益眾生也。劍能破裂，修能斷結。「建法幢」者，宣說證法。證法高勝，如幢上出。後四是其四無礙智起說被物。「震法雷」者，法無礙智化眾生也。天雷一動，卉藝生牙；法音一聞，闡道快成。「曜法電」者，義無礙智益眾生也。電光一發，有物斯覩；義言一宣，諸義悉見。「澍法雨」者，辭無礙智化眾生也。以辭宣說，如雲注雨，演法施者，樂說無礙利眾生也。隨人所樂，宣說授與，名演法施。此八是別。「常以法音覺諸世間」一句，總結。上來第一身口起化。自下第二身口攝益，於中有四：一身業伏魔，令離邪業。二「摑裂」下，口業破邪，令離煩惱。此二一對。三「入國分」下，身業受供，生人福善。四「欲宣法」下，口業說法，令修出道。此二一對。初中有四：一放光普照無量佛土；二以神力令一切界六種振動；三由前放光，總攝魔界，令皆歸伏；四由前振動，動魔宮殿，使之懼怖。第二口中，文亦有四：一能摧邪。「摑裂邪網」，為破邪法。「消滅諸見」，教斷邪心。此二除見。「散諸塵勞」，為破欲境。五欲境界，有能塵坌，勞亂眾生，名曰塵勞。說空破遣，目之為散。「壞諸欲塹」，教捨欲心。愛欲之心深而難越，故說為塹。教斷名壞。此二除愛。此之四對，合為第一明能摧邪。二「嚴護」下，明能通正。「嚴護法城」，遮人毀謗。法能遮防，說之為城。讚善息謗，名嚴名護。「開闡法門」，聞說正教。總法有通入、趣入之義，故名為門。披演令入，名開名闡。三「洗濯」下，結前第一摧邪之義。見愛煩惱，名為垢污。教除名洗。四「顯明」下，顯前第二通正之義。「顯明清白，光融佛法」，顯前文中嚴護法城、除邪顯正，故曰顯明。所顯之法，出離邪謗，名為清白。光揚正法，出於邪妄

，故名為光。融治使淨，名融佛法。「宣流法化」，顯前文中開闡法門。宣流化人，故曰開闡。此初對竟。第三身中，「入國分衛」，始行乞食。胡言分衛，此云乞食。獲諸豐饍，因乞得食。「貯功德」下，受用生福。貯謂積也。貯積多德，名貯功德。現受物供，故名為「示」。生世福善，如田生物，故云「福田」。第四口中「欲宣現笑」，起說方便，下正說之。於中初言「以諸法藥救療三苦」，令出生死。苦苦、壞苦及與行苦，是其三苦。義如別章，此應具論。授法教斷，名法救療。「顯現」已下，使人入道。於中初言「顯現道意」，教人發心，顯現菩薩所發道意，使人發矣。「無量功德」，教人發行。「授菩薩」下，終令得果。授菩薩記，得果方便。行因剋果，如心記物，故名為記。聖說示人，目之為授。「成等正覺」，正顯成佛。自下第十般涅槃相。「示現滅度」，正顯取滅。下彰其益。「拯濟無窮」，彰益寬廣。「消除漏」等，彰其益具足。消除諸漏，因其現滅，令人厭有，斷生死因，殖眾德本。因其現滅，使人欣寂，修涅槃因。上來廣嘆權實二德。自下第三雙以結之。「具足功德，微妙難量」，結前實德。「遊諸佛國，普現道教」，結前權德。上來其權實二德。自下第二歎其自利利他功德。行能益己，名為自利；行能兼潤，說為利他。菩薩所行，要不出此，故讚歎之。於中初，略歎菩薩經典。「究暢」下，廣歎。略中初別，後總結之。別中有四：一自行清淨。二「譬如」下，化行善巧。先喻後合。喻中初言「譬如幻師」，喻起化人。「現眾異像，為男為女」等，喻起化相。「本學明」等，喻起化德。「本學明了」，喻習化法。學為化本，故名為本。於佛化法，習之委善，名學明耳。「在意所為」，學成起用。成在於心，故名在意。任意為化，故曰所為。下合顯法。「菩薩如是」，合前幻師。「學一切」等，合起化德。「學一切法」，合本學也，謂學一切化他之法。「貫綜縷練」，合明了也。貫通綜習，知法委審，故曰縷練。「所住安諦」，合在意也。於所住法，安心審諦。「靡不致化」，合所為也。靡謂無也，致謂運致。於一切處無不運化。又復致者，是其感致，令一切眾無不感化。「無數佛土皆悉普現」，合前化相，合現眾像為男女等。此是第二化行善巧。三「未曾」下，顯前第一自行清淨。以於所得，未曾憍高而自縱恣，故行清淨。四「愍傷」下，顯前第二化行善巧。愍傷，悲也。心有悲心，愍傷眾生，故能為物種種現化。上來別歎。「如是之法一切具足」，總以結之。上來略歎。下廣歎之，於中有四：一依菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，故名為光。融治使淨，名融佛法。「宣流法化」，顯前文中開闡法門。宣流化人，故曰開闡。此初對竟。第三身中，「入國分衛」，始行乞食。胡言分衛，此云乞食。獲諸豐饍，因乞得食。「貯功德」下，受用生福。貯謂積也。貯積多德，名貯功德。現受物供，故名為「示」。生世福善，如田生物，故云「福田」。第四口中「欲宣現笑」，起說方便，下正說之。於中初言「以諸法藥救療三苦」，令出生死。苦苦、壞苦及與行苦，是其三苦。義如別章，此應具論。授法教斷，名法救療。「顯現」已下，使人入道。於中初言「顯現道意」，教人發心，顯現菩薩所發道意，使人發矣。「無量功德」，教人發行。「授菩薩」下，終令得果。授菩薩記，得果方便。行因剋果，如心記物，故名為記。聖說示人，目之為授。「成等正覺」，正顯成佛。自下第十般涅槃相。「示現滅度」，正顯取滅。下彰其益。「拯濟無窮」，彰益寬廣。「消除漏」等，彰其益具足。消除諸漏，因其現滅，令人厭有，斷生死因，殖眾德本。因其現滅，使人欣寂，修涅槃因。上來廣嘆權實二德。自下第三雙以結之。「具足功德，微妙難量」，結前實德。「遊諸佛國，普現道教」，結前權德。上來其權實二德。自下第二歎其自利利他功德。行能益己，名為自利；行能兼潤，說為利他。菩薩所行，要不出此，故讚歎之。於中初，略歎菩薩經典。「究暢」下，廣歎。略中初別，後總結之。別中有四：一自行清淨。二「譬如」下，化行善巧。先喻後合。喻中初言「譬如幻師」，喻起化人。「現眾異像，為男為女」等，喻起化相。「本學明」等，喻起化德。「本學明了」，喻習化法。學為化本，故名為本。於佛化法，習之委善，名學明耳。「在意所為」，學成起用。成在於心，故名在意。任意為化，故曰所為。下合顯法。「菩薩如是」，合前幻師。「學一切」等，合起化德。「學一切法」，合本學也，謂學一切化他之法。「貫綜縷練」，合明了也。貫通綜習，知法委審，故曰縷練。「所住安諦」，合在意也。於所住法，安心審諦。「靡不致化」，合所為也。靡謂無也，致謂運致。於一切處無不運化。又復致者，是其感致，令一切眾無不感化。「無數佛土皆悉普現」，合前化相，合現眾像為男女等。此是第二化行善巧。三「未曾」下，顯前第一自行清淨。以於所得，未曾憍高而自縱恣，故行清淨。四「愍傷」下，顯前第二化行善巧。愍傷，悲也。心有悲心，愍傷眾生，故能為物種種現化。上來別歎。「如是之法一切具足」，總以結之。上來略歎。下廣歎之，於中有四：一依菩薩

法修自分行。二「無量佛咸共護」下，明依佛法修勝進行。三「供養佛」下，依前自分廣修成德。四「受持如來甚深法」下，依前勝進，辨修成德。就初段中，先修自利，後起利他。「菩薩經典究暢要妙」，是自利也。於菩薩法窮究通暢，得其宗要、知其妙旨，是故名為究暢要妙。「名稱普至導御十方」，是利他也。第二段中，亦先自利。「如來道化各能宣」下，其是利他。就自利中，無量諸佛護。上德攝下，行入佛境，故為諸佛同共護念。護使離惡念、令增善念。「佛所住」等，下修上順。於中初言「佛所住者皆已得住」，證行同佛，佛所法住，菩薩同住。亦可諸佛住於如行，菩薩同住。「大聖所立而皆已立」，教行同佛。大聖是佛，法界諸度是佛所立，菩薩同立。下利他中，初利他相。「通諸法」下，明利他德。利他相中，「如來道化各能宣布」，為菩薩師，教法利人。「如來道化各能宣布」，說法同佛。「為諸菩薩而作大師」，益人同佛。現行佛化，故為菩薩而作大師，以深禪慧開導眾人。證法益物，以深禪慧化行同佛。禪止慧觀，證行雖眾，要不出此。開導眾人，益人同佛。下他德中，明具三種自在之行，故能化物。通諸法性，是智正覺自在行也。謂能通達二諦法性，達眾生相，眾生世間自在行也。眾生多死，故曰眾生。眾法成生，亦名眾生。若形若體，種種相狀，一切悉知。明了諸國，是器世間自在行也。初句云通、第二言達、第三說明，語左右耳。此三廣如他經中說。自下第三，依前自分廣修成德。於中有四：一攝修方便。二「亦無作」下，因行成德。三「住深定」下，次明起修。四「超過世間所有」已下，因修成德。初中復四：一修自利。二「壞裂」下，明其利他。三「超越」下，復明自利。四「善立」下，重明利他。初段自利，明修教行。第二利他，教人離過。第三自利，明修證行。第四利他，教令修善。故有四別。初自利中，「供養諸佛，化現其身猶如電光」，明修福行。供養諸佛，興福廣也。化身如電，起行疾也，一念之間化身遍至，供養諸佛矣。「善學」已下，明修智行。「善學無畏」，修習智方便。「曉了幻化」，智行成就。又學無畏，於人不怯。曉了幻化，於法能知。簡邪取正，名為善學。達正過邪，所以無畏。以無畏智統攝諸法，故名為網。亦可學此擬用攝人，故說為網。明見諸法離有無性，猶如幻化非有非無，名為曉了幻化法矣。法若定有，不名幻有；法若定無，不名幻無。無法為有，方名幻有；有法為無，方名幻無。無法為有，有則非有；有法為無，無則非無。幻法如是，故取為喻；化亦如是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法修自分行。二「無量佛咸共護」下，明依佛法修勝進行。三「供養佛」下，依前自分廣修成德。四「受持如來甚深法」下，依前勝進，辨修成德。就初段中，先修自利，後起利他。「菩薩經典究暢要妙」，是自利也。於菩薩法窮究通暢，得其宗要、知其妙旨，是故名為究暢要妙。「名稱普至導御十方」，是利他也。第二段中，亦先自利。「如來道化各能宣」下，其是利他。就自利中，無量諸佛護。上德攝下，行入佛境，故為諸佛同共護念。護使離惡念、令增善念。「佛所住」等，下修上順。於中初言「佛所住者皆已得住」，證行同佛，佛所法住，菩薩同住。亦可諸佛住於如行，菩薩同住。「大聖所立而皆已立」，教行同佛。大聖是佛，法界諸度是佛所立，菩薩同立。下利他中，初利他相。「通諸法」下，明利他德。利他相中，「如來道化各能宣布」，為菩薩師，教法利人。「如來道化各能宣布」，說法同佛。「為諸菩薩而作大師」，益人同佛。現行佛化，故為菩薩而作大師，以深禪慧開導眾人。證法益物，以深禪慧化行同佛。禪止慧觀，證行雖眾，要不出此。開導眾人，益人同佛。下他德中，明具三種自在之行，故能化物。通諸法性，是智正覺自在行也。謂能通達二諦法性，達眾生相，眾生世間自在行也。眾生多死，故曰眾生。眾法成生，亦名眾生。若形若體，種種相狀，一切悉知。明了諸國，是器世間自在行也。初句云通、第二言達、第三說明，語左右耳。此三廣如他經中說。自下第三，依前自分廣修成德。於中有四：一攝修方便。二「亦無作」下，因行成德。三「住深定」下，次明起修。四「超過世間所有」已下，因修成德。初中復四：一修自利。二「壞裂」下，明其利他。三「超越」下，復明自利。四「善立」下，重明利他。初段自利，明修教行。第二利他，教人離過。第三自利，明修證行。第四利他，教令修善。故有四別。初自利中，「供養諸佛，化現其身猶如電光」，明修福行。供養諸佛，興福廣也。化身如電，起行疾也，一念之間化身遍至，供養諸佛矣。「善學」已下，明修智行。「善學無畏」，修習智方便。「曉了幻化」，智行成就。又學無畏，於人不怯。曉了幻化，於法能知。簡邪取正，名為善學。達正過邪，所以無畏。以無畏智統攝諸法，故名為網。亦可學此擬用攝人，故說為網。明見諸法離有無性，猶如幻化非有非無，名為曉了幻化法矣。法若定有，不名幻有；法若定無，不名幻無。無法為有，方名幻有；有法為無，方名幻無。無法為有，有則非有；有法為無，無則非無。幻法如是，故取為喻；化亦如是

。經說十喻，具舉斯耳。上來自利，是初段竟。下約利他。「壞裂魔網」，令離邪業。「解諸纏縛」，令離煩惱。纏謂十纏，無慚、無愧、睡、悔、慳、愱、掉、恨、忿及覆，是其十也。纏眾生故、纏縛心故，名之為纏。縛謂四縛，欲縛、有縛、無明縛、見縛，是其四也。欲界諸結，除無明見，名為欲縛。上二界中一切煩惱，除無明見，名為有縛。三界無明，名無明縛。三界諸見，名為見縛。縛眾生故、繫縛心故，名之為縛。亦可一切諸煩惱結通名纏縛，菩薩教人斷離名解。此兩段竟。自下第三，重明自利。「超越聲聞緣覺之地」，所修殊勝。此明所出聲聞名義，汎解有三：一如來所說言教名聲，飡聲悟解，故曰聲聞。二我眾生等，但名無實，故說為聲。如《地論》說：觀斯之解，義說為聞。三佛所說大乘法音，名之為聲。以佛道聲令一切聞，故曰聲聞。如《法華》釋。前二小乘，後一大乘，今論小矣。名義如是，體相如何？分別有二：一聲聞聲聞、二緣覺聲聞，義如上釋。其緣覺者，名義有三：一十二緣法名之為緣，觀此得覺，故名緣覺。如彼《十二因緣經》說。二現在世事相因緣名之為緣，藉斯得悟，故名緣覺。如《辟支佛得道經》說。三如來藏緣起法界名之為緣，於中悟迷，故名緣覺。三中前二是其小乘，後一大乘，今論小矣。名義如是，相狀如何？分別有二：一緣覺緣覺、二聲聞緣覺。緣覺緣覺者，是人本來求緣覺道，常樂觀察十二緣法，成緣覺性。於最後身，不值佛世，藉現事緣而得悟道，是故名為緣覺緣覺。聲聞緣覺者，是人本來求聲聞道，成聲聞性。值佛為說四真諦法，得悟初果。以鈍根故，不得漏盡，天上人中七返受生。於最後身，不值佛世，藉現事緣而得悟道。本聲聞人，於最後身藉現事緣而得覺故，說之以為聲聞緣覺。此等一切，菩薩悉過，故言超越。「得空無相無願三昧」，所得淵深，此明所入。眾生及法，悉無自性，故名為空。乃至因緣，相亦不有，說為無相。此離所取，遠離妄想能取之心，故名無願。三昧，胡語，此云正定。於此三空正住不亂，故名三昧。就此得名。義有多門，廣如別章，此應具論。此三段竟。自下第四，重明利他。「善立方便」，是化他智。方便之義，汎論有四：一進趣方便。如見道前七方便等，進趣向果，故名方便。二施造方便。如十波羅蜜中方便波羅蜜，巧修諸行，故曰方便。三權巧方便。如二智中方便智等，權巧攝物，故名方便。四集成方便。諸法同體，巧相集成，故曰方便。故《地論》云「此法巧成，名為方便。」又他經中說六相門以為方便，此亦是其集成方便。今此所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。經說十喻，具舉斯耳。上來自利，是初段竟。下約利他。「壞裂魔網」，令離邪業。「解諸纏縛」，令離煩惱。纏謂十纏，無慚、無愧、睡、悔、慳、愱、掉、恨、忿及覆，是其十也。纏眾生故、纏縛心故，名之為纏。縛謂四縛，欲縛、有縛、無明縛、見縛，是其四也。欲界諸結，除無明見，名為欲縛。上二界中一切煩惱，除無明見，名為有縛。三界無明，名無明縛。三界諸見，名為見縛。縛眾生故、繫縛心故，名之為縛。亦可一切諸煩惱結通名纏縛，菩薩教人斷離名解。此兩段竟。自下第三，重明自利。「超越聲聞緣覺之地」，所修殊勝。此明所出聲聞名義，汎解有三：一如來所說言教名聲，飡聲悟解，故曰聲聞。二我眾生等，但名無實，故說為聲。如《地論》說：觀斯之解，義說為聞。三佛所說大乘法音，名之為聲。以佛道聲令一切聞，故曰聲聞。如《法華》釋。前二小乘，後一大乘，今論小矣。名義如是，體相如何？分別有二：一聲聞聲聞、二緣覺聲聞，義如上釋。其緣覺者，名義有三：一十二緣法名之為緣，觀此得覺，故名緣覺。如彼《十二因緣經》說。二現在世事相因緣名之為緣，藉斯得悟，故名緣覺。如《辟支佛得道經》說。三如來藏緣起法界名之為緣，於中悟迷，故名緣覺。三中前二是其小乘，後一大乘，今論小矣。名義如是，相狀如何？分別有二：一緣覺緣覺、二聲聞緣覺。緣覺緣覺者，是人本來求緣覺道，常樂觀察十二緣法，成緣覺性。於最後身，不值佛世，藉現事緣而得悟道，是故名為緣覺緣覺。聲聞緣覺者，是人本來求聲聞道，成聲聞性。值佛為說四真諦法，得悟初果。以鈍根故，不得漏盡，天上人中七返受生。於最後身，不值佛世，藉現事緣而得悟道。本聲聞人，於最後身藉現事緣而得覺故，說之以為聲聞緣覺。此等一切，菩薩悉過，故言超越。「得空無相無願三昧」，所得淵深，此明所入。眾生及法，悉無自性，故名為空。乃至因緣，相亦不有，說為無相。此離所取，遠離妄想能取之心，故名無願。三昧，胡語，此云正定。於此三空正住不亂，故名三昧。就此得名。義有多門，廣如別章，此應具論。此三段竟。自下第四，重明利他。「善立方便」，是化他智。方便之義，汎論有四：一進趣方便。如見道前七方便等，進趣向果，故名方便。二施造方便。如十波羅蜜中方便波羅蜜，巧修諸行，故曰方便。三權巧方便。如二智中方便智等，權巧攝物，故名方便。四集成方便。諸法同體，巧相集成，故曰方便。故《地論》云「此法巧成，名為方便。」又他經中說六相門以為方便，此亦是其集成方便。今此所

論，權巧方便。於權巧中，方便有三：一身業方便。權形異現，如觀世音方便之力。其事云何？應以佛身得度者，即現佛身而為說法。如是一切。二口業方便。隨化眾生，種種異說，名為方便。如無二乘，權以說之。如是一切。三意業方便，謂方便智。隨化眾生，種種異解。今此所論，是其權中意業方便。善立三業，巧便度物，故曰方便。「顯示三」下，是化他行。「顯示三乘」，說三乘因。就大分小，名示三乘。「於此中下而現滅度」，說小乘果。緣覺名中、聲聞名下，於此二中說有涅槃，名現滅度。此等即是口業方便。上來四段合為第一攝修所行，自下第二因修成德。於中初明自利功德；「宣揚」已下，明利他德。初中有四：一所證平等。二「具足」下，所成眾多。三「廣普」下，所證深廣。四「得佛」下，所成殊勝。所證等中，「亦無所作」，無因可作。「亦無所有」，無果可有。言「不起」者，無淨可起。言「無滅」者，無染可滅。此舉道理。「得平等法」，約理辨證。名前無作無所有等，為平等法，證會名得。所成多中，「具足成就無量總持」，得陀羅尼，行德多也，如他經說。「百千三昧諸根智慧」，餘德多也。信進念等名為諸根，若通論之，一切善法悉名諸根，如《涅槃》說。就明所證深廣之中，「廣普寂定」，所證廣也。一切法中不起妄想，名廣寂定。「深入法藏」，所證深也，於真法藏能深入矣。所成勝中，「得佛如來華嚴三昧」，故德勝也。華嚴三昧，如《華嚴》說。彼一三昧，統攝法界，一切佛法悉入其中。上來自利。宣暢一切，利他可知。自下第三重明起修。「住深定門悉覩現在無量佛」等，修起自利。「住深定門」，起行所依。無心往來，直以三昧法門力起，故須住定。下明起行。「悉覩現在無量諸佛」，攝行寬廣，由見多佛，供養生福，受法生智。「一念之頃無不周遍」，起行速疾。下明利他。「濟諸劇難諸閑不閑」，扶人離苦。難別有八：三塗為三。人中有四：一盲聾喑啞、二世智辨聰、三佛前佛後、四欝單越界。天中有一，謂色界中長壽天離。此八難中，三塗為劇，菩薩濟之。人天苦微，名曰諸閑，菩薩勸化，故曰不閑。「分別顯」等，授人善法。「分別顯示真實之際」，證法教人。理性真實，得處名際，授人名示。「得諸如來辯才智」等，教法利物。「得諸如來辯才之智」，起說之得，謂得如來四無礙智，解了諸法。「入眾言音」，起說之解。入謂解也。謂解眾生種種言音，用之起說。「開化一切」，正明起說。自下第四重明所成。於中初明成就自德。「於一切」下，成利他德。自中初言「 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論，權巧方便。於權巧中，方便有三：一身業方便。權形異現，如觀世音方便之力。其事云何？應以佛身得度者，即現佛身而為說法。如是一切。二口業方便。隨化眾生，種種異說，名為方便。如無二乘，權以說之。如是一切。三意業方便，謂方便智。隨化眾生，種種異解。今此所論，是其權中意業方便。善立三業，巧便度物，故曰方便。「顯示三」下，是化他行。「顯示三乘」，說三乘因。就大分小，名示三乘。「於此中下而現滅度」，說小乘果。緣覺名中、聲聞名下，於此二中說有涅槃，名現滅度。此等即是口業方便。上來四段合為第一攝修所行，自下第二因修成德。於中初明自利功德；「宣揚」已下，明利他德。初中有四：一所證平等。二「具足」下，所成眾多。三「廣普」下，所證深廣。四「得佛」下，所成殊勝。所證等中，「亦無所作」，無因可作。「亦無所有」，無果可有。言「不起」者，無淨可起。言「無滅」者，無染可滅。此舉道理。「得平等法」，約理辨證。名前無作無所有等，為平等法，證會名得。所成多中，「具足成就無量總持」，得陀羅尼，行德多也，如他經說。「百千三昧諸根智慧」，餘德多也。信進念等名為諸根，若通論之，一切善法悉名諸根，如《涅槃》說。就明所證深廣之中，「廣普寂定」，所證廣也。一切法中不起妄想，名廣寂定。「深入法藏」，所證深也，於真法藏能深入矣。所成勝中，「得佛如來華嚴三昧」，故德勝也。華嚴三昧，如《華嚴》說。彼一三昧，統攝法界，一切佛法悉入其中。上來自利。宣暢一切，利他可知。自下第三重明起修。「住深定門悉覩現在無量佛」等，修起自利。「住深定門」，起行所依。無心往來，直以三昧法門力起，故須住定。下明起行。「悉覩現在無量諸佛」，攝行寬廣，由見多佛，供養生福，受法生智。「一念之頃無不周遍」，起行速疾。下明利他。「濟諸劇難諸閑不閑」，扶人離苦。難別有八：三塗為三。人中有四：一盲聾喑啞、二世智辨聰、三佛前佛後、四欝單越界。天中有一，謂色界中長壽天離。此八難中，三塗為劇，菩薩濟之。人天苦微，名曰諸閑，菩薩勸化，故曰不閑。「分別顯」等，授人善法。「分別顯示真實之際」，證法教人。理性真實，得處名際，授人名示。「得諸如來辯才智」等，教法利物。「得諸如來辯才之智」，起說之得，謂得如來四無礙智，解了諸法。「入眾言音」，起說之解。入謂解也。謂解眾生種種言音，用之起說。「開化一切」，正明起說。自下第四重明所成。於中初明成就自德。「於一切」下，成利他德。自中初言「

超過世間諸所有法」，所成殊勝。「心常諦」等，所成不動。又過世間，明成斷德，謂過分段變易世間一切法也。「心常諦住度世之道」，明成智德。諦謂安諦，謂常安住真實無為度世之道。下利他中，「於一切萬物隨意自在」，成利他德。由成勝通，於一切物變化隨意，故能利物，名為自在。為諸庶等，起利他用。「為諸庶類作不請友」，化益方便。庶謂凡庶，類謂品類。不請有二：一宿無道根，仰感菩薩，名為不請。二無現樂欲，不知求聖，名為不請。菩薩於此強為作友。「荷負群生為之重擔」，正明化益。聲聞捨物，不將眾生以為重擔；菩薩荷負，故用眾生而為重擔。擔別有四，如《勝鬘》說。此第三竟。自下第四依前勝進辨修成德。於中初先辨其所修。「一切善本皆度」已下，明其所成。前所修中，初明自利。二「興大悲」下，明修利他。就自利中，「受持如來甚深法藏」，明修勝解。如來藏性，是佛如來甚深法藏。闇障既除，明現已心，故曰受持。「護佛種性常使不絕」，明修勝行。法界諸度，是佛種性。護使離障，起善無間，名常不絕。不利他中，先法後喻。法中四句。初「興悲愍」，明起悲心。二「演慈辨」下，明起慈心。依慈心起說，名演慈辨。教法生解，名「授法眼」。三「杜三趣開善門」者，顯前悲益。杜謂塞也。教人離惡，故杜三趣。教人修福，故開善門。四「以不請法施黎庶」者，顯前慈益。喻中兩句。初「如孝子愛敬父母」，彰前慈厚。「於諸眾生」已下，顯上悲深。上明所修，下明所成。「一切善本皆度彼岸」，明其所成。度猶到也。涅槃彼岸，行因到之，故因成矣。「悉獲佛」等，明其果成有福智。「悉獲諸佛無量功德」，明得如來福德莊嚴。「智慧聖明不可思議」者，明得如來智慧莊嚴。智慧深廣，情緣莫測、口量不及，名不思議。上來歎德。如是之等不可稱計，是第四段，彰其數量。此等悉為影響顯法，故皆來會。為法心同，故來一時。上來第二辨列徒眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 超過世間諸所有法」，所成殊勝。「心常諦」等，所成不動。又過世間，明成斷德，謂過分段變易世間一切法也。「心常諦住度世之道」，明成智德。諦謂安諦，謂常安住真實無為度世之道。下利他中，「於一切萬物隨意自在」，成利他德。由成勝通，於一切物變化隨意，故能利物，名為自在。為諸庶等，起利他用。「為諸庶類作不請友」，化益方便。庶謂凡庶，類謂品類。不請有二：一宿無道根，仰感菩薩，名為不請。二無現樂欲，不知求聖，名為不請。菩薩於此強為作友。「荷負群生為之重擔」，正明化益。聲聞捨物，不將眾生以為重擔；菩薩荷負，故用眾生而為重擔。擔別有四，如《勝鬘》說。此第三竟。自下第四依前勝進辨修成德。於中初先辨其所修。「一切善本皆度」已下，明其所成。前所修中，初明自利。二「興大悲」下，明修利他。就自利中，「受持如來甚深法藏」，明修勝解。如來藏性，是佛如來甚深法藏。闇障既除，明現已心，故曰受持。「護佛種性常使不絕」，明修勝行。法界諸度，是佛種性。護使離障，起善無間，名常不絕。不利他中，先法後喻。法中四句。初「興悲愍」，明起悲心。二「演慈辨」下，明起慈心。依慈心起說，名演慈辨。教法生解，名「授法眼」。三「杜三趣開善門」者，顯前悲益。杜謂塞也。教人離惡，故杜三趣。教人修福，故開善門。四「以不請法施黎庶」者，顯前慈益。喻中兩句。初「如孝子愛敬父母」，彰前慈厚。「於諸眾生」已下，顯上悲深。上明所修，下明所成。「一切善本皆度彼岸」，明其所成。度猶到也。涅槃彼岸，行因到之，故因成矣。「悉獲佛」等，明其果成有福智。「悉獲諸佛無量功德」，明得如來福德莊嚴。「智慧聖明不可思議」者，明得如來智慧莊嚴。智慧深廣，情緣莫測、口量不及，名不思議。上來歎德。如是之等不可稱計，是第四段，彰其數量。此等悉為影響顯法，故皆來會。為法心同，故來一時。上來第二辨列徒眾。

自下第三如來現相而為起發，阿難啟請。於中文六，攝為三對。言文六者，第一如來現相起發，二阿難請問，此為初對；三如來審問汝為自請為受化請，四阿難實答我自請問，此是兩對；五如來讚嘆勅聽許說，六「對曰」下，阿難奉勅彰己樂聞，此是三對。初中「爾時」，舉現相時。言「世尊」者，舉現相人。佛備眾德，為世欽仰，故號世尊。若論胡音，樓伽陀伽，此云世尊也。「諸根悅」等，明所現相。「諸根悅豫」，示現喜相。眼等五根，同現喜相，名之悅豫。「姿色清淨」，示現喜色。色無慘慼，故曰清淨。言「光巍巍」，重顯喜色。言「顏魏魏」，重顯喜相。魏魏是其高勝之貌。佛何故喜？喜有兩義：一念彌陀佛所成行德可慶故喜，二念眾生得益時至，故生歡喜。第二段中，「尊者阿難」，舉能請人。「承佛聖旨」，彰所請依。旨謂意旨。此承如來意力加被，故興請問。「即從座」等，啟請方便。「而白佛」等，正宣諸辭。辭中有三：一申己所見；二「唯然」下，彰已所念；三「何故」下，結問所為。初中先法、次喻、後合。「未曾瞻」下，怪今異昔。法中還舉向前所現。喻中「如鏡影表裏」者，鏡光外照，名為影表。外照之光，明顯鏡內，名為影裏。佛身如是光明外照，所放之表顯曜佛身，名影表裏。合喻可知。「未曾瞻覩殊妙如今」，怪今異昔。自下第二彰己所念。於中初言「唯然大聖我心念言」，總宣己心。唯是專義。彰己專念，故曰唯矣。然謂爾也。彰己心中所念實爾，故曰唯然。啟佛令知，故云大聖。自宣己心，名我念言。下別顯之。於中初先念佛所得；「去來現」下，念佛所為。前中五句，相隱難識，且以言之。初句是總，餘四是別。總中初言「今日世尊」，表別所念。為簡餘佛，故云今日。下餘句中，今日例爾。「住奇特」者，佛所得法，超出餘人，在世所無，故云奇特。下四別顯，初句自德、第二利他、第三自德、第四利他。第一第三自德何別？前是涅槃，後是菩提。第二第四利他何別？前者是其利他之行，謂四攝等；後者是其利他之德，所謂十力、四無礙等。初中「世雄」，佛之異名。佛於世間最為雄猛，故曰世雄。「住佛住」者，涅槃常果，諸佛同住。今日世雄住彼所住，住大涅槃，能起化用，故今念之。第二句中「今日世眼」，佛之異稱。能開世人眼，令見正道，故名世眼。「住導師行」者，四攝法等是佛導師化人之行，今佛住之。由住此行，今欲導人令入佛法，所以念之。第三句中「今日世英」，佛之別號。佛於世間最為英勝，故云世英。「住勝道」者，無上菩提是最勝道。內證真道，是菩提 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第三如來現相而為起發，阿難啟請。於中文六，攝為三對。言文六者，第一如來現相起發，二阿難請問，此為初對；三如來審問汝為自請為受化請，四阿難實答我自請問，此是兩對；五如來讚嘆勅聽許說，六「對曰」下，阿難奉勅彰己樂聞，此是三對。初中「爾時」，舉現相時。言「世尊」者，舉現相人。佛備眾德，為世欽仰，故號世尊。若論胡音，樓伽陀伽，此云世尊也。「諸根悅」等，明所現相。「諸根悅豫」，示現喜相。眼等五根，同現喜相，名之悅豫。「姿色清淨」，示現喜色。色無慘慼，故曰清淨。言「光巍巍」，重顯喜色。言「顏魏魏」，重顯喜相。魏魏是其高勝之貌。佛何故喜？喜有兩義：一念彌陀佛所成行德可慶故喜，二念眾生得益時至，故生歡喜。第二段中，「尊者阿難」，舉能請人。「承佛聖旨」，彰所請依。旨謂意旨。此承如來意力加被，故興請問。「即從座」等，啟請方便。「而白佛」等，正宣諸辭。辭中有三：一申己所見；二「唯然」下，彰已所念；三「何故」下，結問所為。初中先法、次喻、後合。「未曾瞻」下，怪今異昔。法中還舉向前所現。喻中「如鏡影表裏」者，鏡光外照，名為影表。外照之光，明顯鏡內，名為影裏。佛身如是光明外照，所放之表顯曜佛身，名影表裏。合喻可知。「未曾瞻覩殊妙如今」，怪今異昔。自下第二彰己所念。於中初言「唯然大聖我心念言」，總宣己心。唯是專義。彰己專念，故曰唯矣。然謂爾也。彰己心中所念實爾，故曰唯然。啟佛令知，故云大聖。自宣己心，名我念言。下別顯之。於中初先念佛所得；「去來現」下，念佛所為。前中五句，相隱難識，且以言之。初句是總，餘四是別。總中初言「今日世尊」，表別所念。為簡餘佛，故云今日。下餘句中，今日例爾。「住奇特」者，佛所得法，超出餘人，在世所無，故云奇特。下四別顯，初句自德、第二利他、第三自德、第四利他。第一第三自德何別？前是涅槃，後是菩提。第二第四利他何別？前者是其利他之行，謂四攝等；後者是其利他之德，所謂十力、四無礙等。初中「世雄」，佛之異名。佛於世間最為雄猛，故曰世雄。「住佛住」者，涅槃常果，諸佛同住。今日世雄住彼所住，住大涅槃，能起化用，故今念之。第二句中「今日世眼」，佛之異稱。能開世人眼，令見正道，故名世眼。「住導師行」者，四攝法等是佛導師化人之行，今佛住之。由住此行，今欲導人令入佛法，所以念之。第三句中「今日世英」，佛之別號。佛於世間最為英勝，故云世英。「住勝道」者，無上菩提是最勝道。內證真道，是菩提

道矣，佛今住之。由住此道，知諸佛德，故今念之。第四句中「今日天尊」，是佛異名。天有五種，如《涅槃》說。一者世天，謂世人王，名為天子。二者生天，謂四王天乃至非想。三者淨天，謂須陀洹至辟支佛。四者義天，謂諸菩薩，以解諸法空寂義故。五者第一義天，謂佛如來，解知佛性不空義故。佛於如是五天中上，故曰天尊。「行如來德」者，十力、無畏、十八不共、五眼、六通、四無礙等，是佛功德。遊入名行。由入此德，堪任度物，故今念之。上來一段，念佛所得。下念所為，勝諸如來，是所為也。「去來現佛佛佛相念」，舉餘類此。「得無今佛念諸佛耶」，測此念餘。耶者，是其不定之辭。以理測度，未敢專決，是故言耶。「何故」已下，結問所為。「何故威神光光乃爾」，此初對竟。自下第三如來審問。「告曰云何」，是總問也。「諸天教汝？自以慧見」，是別問也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 道矣，佛今住之。由住此道，知諸佛德，故今念之。第四句中「今日天尊」，是佛異名。天有五種，如《涅槃》說。一者世天，謂世人王，名為天子。二者生天，謂四王天乃至非想。三者淨天，謂須陀洹至辟支佛。四者義天，謂諸菩薩，以解諸法空寂義故。五者第一義天，謂佛如來，解知佛性不空義故。佛於如是五天中上，故曰天尊。「行如來德」者，十力、無畏、十八不共、五眼、六通、四無礙等，是佛功德。遊入名行。由入此德，堪任度物，故今念之。上來一段，念佛所得。下念所為，勝諸如來，是所為也。「去來現佛佛佛相念」，舉餘類此。「得無今佛念諸佛耶」，測此念餘。耶者，是其不定之辭。以理測度，未敢專決，是故言耶。「何故」已下，結問所為。「何故威神光光乃爾」，此初對竟。自下第三如來審問。「告曰云何」，是總問也。「諸天教汝？自以慧見」，是別問也。

自下第四阿難實答。「無天教我」，對佛前言。「自以所見問斯義矣」，此兩對竟。自下第五如來歎問，勅聽許說。於中初先歎其所問；「阿難當知如來正覺」下，舉佛功德，勅聽許說。歎中初言「善哉阿難！所問甚快」，是總歎也。善謂好耳。哉是助辭。稱機、當法、合時，名快。「發深」下，別。發深智慧，歎其問智。向前念佛五種功德，名發深智。「真妙辯才」，歎其問辭。向前歎佛住於五德，名真妙辯才。辯實名真，言巧稱妙。言能辯了，語能才巧，故曰辯才。愍生問義，歎其問心，亦得名為歎問所為。阿難向前舉佛五德而為請問，此之五德以慧為主，名問慧義。「如來」已下，歎問利益。於中有四：一如來彰己悲心憐生。佛悲殊勝，餘不能加、不能蓋上，名無蓋悲。亦有經本治為「無盡」，「無蓋」是正，不須治改。以此「大悲矜哀三界」。矜猶憐也。欲、色、無色，是其三界。二「所以」下，如來彰己出世為物。「所以出興」，問以起發，下對顯之。「光闡道教」，欲拯群萌，教法利人。惠以真利，證法益物。理是真實，教人名利。三「無量億」下，明佛難值，先法、後喻。四「今所問」下，約對三明問有益。今問多益，總明有益；開化一切，別明益也。上來歎其所問，下舉佛德勅聽許說。於中初先廣舉佛德，述前所歎。「阿難諦」下，勅聽許說，說己所念。又復前段廣舉佛德，明己能說。後勅聽許說，明己欲說。就前段中，先明果勝。「所以者」下，辨因顯果。就明果中，初先對上阿難所念，明佛慧勝。「以一飡」下，對前阿難所見諸根悅豫等事，明佛身勝。明慧勝中，「如來正覺」，總舉佛智。其智難等，別以顯勝。「其智難量」，明智深也。窮證涅槃甚深法性，故智難量，明智深也。此則是前住佛所住難量之智，證法名住。「多所導御」，明智廣也。此則是前住導師行。「慧見無礙」，彰智自在，於諸法門知見無礙，此則是前行如來德。「無能遏絕」，顯其智勝，不為他人之所仰遏絕。顯其勝相，名無遏絕。此則是前住最勝道。下明身勝，以「一飡力能住壽」等，約化顯實。隨化示受一飡之力，能住多劫身無衰損，明佛體常。亦得名為約實顯化，以實常故，隨化現受一飡之力，能住多劫身無衰損。文中初言「以一飡之力能住壽命億百千劫」，彰命常也。「諸根悅」等，明身常也。「諸根悅豫不以毀損」，就上所現諸根悅豫，明其常德。「姿色不變」，就上所現姿色清淨，明其常命。「光顏無異」，就上所現光顏魏魏，明其常定。上來就果明佛身慧二種俱勝。下次舉因顯成前果。「所以者何」，徵問發起。所以 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自下第四阿難實答。「無天教我」，對佛前言。「自以所見問斯義矣」，此兩對竟。自下第五如來歎問，勅聽許說。於中初先歎其所問；「阿難當知如來正覺」下，舉佛功德，勅聽許說。歎中初言「善哉阿難！所問甚快」，是總歎也。善謂好耳。哉是助辭。稱機、當法、合時，名快。「發深」下，別。發深智慧，歎其問智。向前念佛五種功德，名發深智。「真妙辯才」，歎其問辭。向前歎佛住於五德，名真妙辯才。辯實名真，言巧稱妙。言能辯了，語能才巧，故曰辯才。愍生問義，歎其問心，亦得名為歎問所為。阿難向前舉佛五德而為請問，此之五德以慧為主，名問慧義。「如來」已下，歎問利益。於中有四：一如來彰己悲心憐生。佛悲殊勝，餘不能加、不能蓋上，名無蓋悲。亦有經本治為「無盡」，「無蓋」是正，不須治改。以此「大悲矜哀三界」。矜猶憐也。欲、色、無色，是其三界。二「所以」下，如來彰己出世為物。「所以出興」，問以起發，下對顯之。「光闡道教」，欲拯群萌，教法利人。惠以真利，證法益物。理是真實，教人名利。三「無量億」下，明佛難值，先法、後喻。四「今所問」下，約對三明問有益。今問多益，總明有益；開化一切，別明益也。上來歎其所問，下舉佛德勅聽許說。於中初先廣舉佛德，述前所歎。「阿難諦」下，勅聽許說，說己所念。又復前段廣舉佛德，明己能說。後勅聽許說，明己欲說。就前段中，先明果勝。「所以者」下，辨因顯果。就明果中，初先對上阿難所念，明佛慧勝。「以一飡」下，對前阿難所見諸根悅豫等事，明佛身勝。明慧勝中，「如來正覺」，總舉佛智。其智難等，別以顯勝。「其智難量」，明智深也。窮證涅槃甚深法性，故智難量，明智深也。此則是前住佛所住難量之智，證法名住。「多所導御」，明智廣也。此則是前住導師行。「慧見無礙」，彰智自在，於諸法門知見無礙，此則是前行如來德。「無能遏絕」，顯其智勝，不為他人之所仰遏絕。顯其勝相，名無遏絕。此則是前住最勝道。下明身勝，以「一飡力能住壽」等，約化顯實。隨化示受一飡之力，能住多劫身無衰損，明佛體常。亦得名為約實顯化，以實常故，隨化現受一飡之力，能住多劫身無衰損。文中初言「以一飡之力能住壽命億百千劫」，彰命常也。「諸根悅」等，明身常也。「諸根悅豫不以毀損」，就上所現諸根悅豫，明其常德。「姿色不變」，就上所現姿色清淨，明其常命。「光顏無異」，就上所現光顏魏魏，明其常定。上來就果明佛身慧二種俱勝。下次舉因顯成前果。「所以者何」，徵問發起。所以

如來得此勝慧常身者何？下對釋之。「如來定慧究暢無極」，明其所修成滿故勝。定止、慧觀，此二行主，以是偏舉。餘皆從之，故隱不論。定慧究竟，故名為究。通暢自在，故名為暢。寬廣無邊，稱曰無極。此則是其心自在行。「於一切法而得自在」，明其所學自在故勝。此則是其法自在行。善入一切法界之門，法門之力無所不現，名為自在。上來至此廣舉佛德，述前所歎。「阿難諦」下，勅聽許說，說己所念，謂念西方無量壽佛。「諦聽」，勅也。「為汝」，許也。此第五竟。第六阿難奉教聽受。文顯可知。上來序竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來得此勝慧常身者何？下對釋之。「如來定慧究暢無極」，明其所修成滿故勝。定止、慧觀，此二行主，以是偏舉。餘皆從之，故隱不論。定慧究竟，故名為究。通暢自在，故名為暢。寬廣無邊，稱曰無極。此則是其心自在行。「於一切法而得自在」，明其所學自在故勝。此則是其法自在行。善入一切法界之門，法門之力無所不現，名為自在。上來至此廣舉佛德，述前所歎。「阿難諦」下，勅聽許說，說己所念，謂念西方無量壽佛。「諦聽」，勅也。「為汝」，許也。此第五竟。第六阿難奉教聽受。文顯可知。上來序竟。

就正宗中，文別有三：一明所行；二「阿難白佛法藏比丘為己成佛而取滅」下，明其所成；三「告阿難其有眾生生彼國者住正定」下，明其所攝。此三皆就彌陀佛說。言所行者，彰彼如來本昔所修無量行願；言所成者，彰彼如來現今所得身土之果；言所攝者，彰彼如來現今攝取十方國土無量眾生同往彼國教化利益。此三即是經之大宗。就所行中，初列多佛，明起行緣。「時有國王聞佛說」下，彰彼法藏依之起行。前中合舉五十四佛，初五十三，一處並舉；末後一佛，法藏親承，一處別舉。就前五十三佛之中，「乃往過去不思劫」等，彰其時今。「定光出」等，次第並列。「如此諸佛皆悉已過」，結前生後。下次列其自在王佛。「名世自在」，是其別名。「如來應」等，是其通號。佛德無量，依德施名，名亦無限。經隨一數，略列十種。十中前五是佛自德，後五利他。就前五中，初二一對，前一道圓、後一滅極。後三一對，初二因圓、後一果極。就初對中，言「如來」者，彰其道圓。乘如實道，來成正覺，故名如來。言「應供」者，顯其滅極。證滅相應，故名為應。又證滅故，合應供養，故云應供。就後對中，初二因圓。於中初言「等正覺」者，其彰解圓。餘經中亦名正遍知也。正者是理。於理窮照，故名遍知。今言等者，是彼遍也。稱理名等，正者還是餘經正也。言其覺者，是彼知也。「明行足」者，明其行圓。明是證行，證法顯了，故名為明。分別有三，如《涅槃》說：一菩薩明，所謂般若波羅蜜矣。二諸佛明，所謂佛眼。三無明明，謂十一空，彼非智解，故曰無明。能生智明，故復名明。前二能證，後一所證。又龍樹說：佛具宿命、天眼、漏盡，故曰三明。行是教行，如《地持》說：止觀名行。又龍樹說：戒定慧等名之為行，此二圓具，故名為足。言「善逝」者，明其果極。善名為好，逝稱為去。如來好去，故曰善逝。佛德滿足，更何處去而言好去？雖無去處，非不能去。如劫盡火，雖無所燒，非不能燒。故得云去。就後五中，前四是別、後一是總。前四別中，「世間解」者，是化他智。善解世間，名世間解。「無上士調御丈夫」及「天人師」，此之兩號，是他化能。彼無上士調御丈夫，能調物心、自調調他，調御中極，故曰無上。士者，是其人之別稱。此無上士能善方便調伏眾生，名調御丈夫。天人師者，能授與法。能以正法近訓天人，名天人師。六道俱化，天人益多，以是偏舉。「佛」者，是其化他之德。此翻名覺，自覺覺他，覺行窮滿，故名為佛。言「世尊」者，此號是總。佛備眾德，為世欽重，故號世尊。上來明佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 就正宗中，文別有三：一明所行；二「阿難白佛法藏比丘為己成佛而取滅」下，明其所成；三「告阿難其有眾生生彼國者住正定」下，明其所攝。此三皆就彌陀佛說。言所行者，彰彼如來本昔所修無量行願；言所成者，彰彼如來現今所得身土之果；言所攝者，彰彼如來現今攝取十方國土無量眾生同往彼國教化利益。此三即是經之大宗。就所行中，初列多佛，明起行緣。「時有國王聞佛說」下，彰彼法藏依之起行。前中合舉五十四佛，初五十三，一處並舉；末後一佛，法藏親承，一處別舉。就前五十三佛之中，「乃往過去不思劫」等，彰其時今。「定光出」等，次第並列。「如此諸佛皆悉已過」，結前生後。下次列其自在王佛。「名世自在」，是其別名。「如來應」等，是其通號。佛德無量，依德施名，名亦無限。經隨一數，略列十種。十中前五是佛自德，後五利他。就前五中，初二一對，前一道圓、後一滅極。後三一對，初二因圓、後一果極。就初對中，言「如來」者，彰其道圓。乘如實道，來成正覺，故名如來。言「應供」者，顯其滅極。證滅相應，故名為應。又證滅故，合應供養，故云應供。就後對中，初二因圓。於中初言「等正覺」者，其彰解圓。餘經中亦名正遍知也。正者是理。於理窮照，故名遍知。今言等者，是彼遍也。稱理名等，正者還是餘經正也。言其覺者，是彼知也。「明行足」者，明其行圓。明是證行，證法顯了，故名為明。分別有三，如《涅槃》說：一菩薩明，所謂般若波羅蜜矣。二諸佛明，所謂佛眼。三無明明，謂十一空，彼非智解，故曰無明。能生智明，故復名明。前二能證，後一所證。又龍樹說：佛具宿命、天眼、漏盡，故曰三明。行是教行，如《地持》說：止觀名行。又龍樹說：戒定慧等名之為行，此二圓具，故名為足。言「善逝」者，明其果極。善名為好，逝稱為去。如來好去，故曰善逝。佛德滿足，更何處去而言好去？雖無去處，非不能去。如劫盡火，雖無所燒，非不能燒。故得云去。就後五中，前四是別、後一是總。前四別中，「世間解」者，是化他智。善解世間，名世間解。「無上士調御丈夫」及「天人師」，此之兩號，是他化能。彼無上士調御丈夫，能調物心、自調調他，調御中極，故曰無上。士者，是其人之別稱。此無上士能善方便調伏眾生，名調御丈夫。天人師者，能授與法。能以正法近訓天人，名天人師。六道俱化，天人益多，以是偏舉。「佛」者，是其化他之德。此翻名覺，自覺覺他，覺行窮滿，故名為佛。言「世尊」者，此號是總。佛備眾德，為世欽重，故號世尊。上來明佛

之起行緣，下明法藏依之起行。於中初明世間之行。「佛告阿難法藏比丘說此頌」下，明出世行。地前所行，名為世間；地上出世。世間行中，次第有三：一聞法發心、二出家修道、三詣佛所禮讚發願心。初中，「時有國王」，舉起行人。「聞佛說法心懷悅豫」，聞法心喜。「尋發道意」，正明發心。菩提心義，廣如別章，此應具論。第二段中，「棄國捐王」，明其所捨。「行作沙門」，彰其所為。此翻名息，息諸惡故。「號曰法藏」，列其名諱。「高才勇」等，辨其性行。才謂才巧，才德過人，故曰高才。志強名勇，心明稱哲。此德孤出，名「世超異」。第三段中，初詣佛所，次到已敬。「稽首」，敬也。屈尊接卑，故用表敬。「右遶」，愛也。旋遶不捨，故用表愛。「長跪」已下，讚歎發願。「長跪合掌」，興讚方便。「以偈頌曰」，經家總舉。何故言偈頌？言義妙美，諸讚歎者多用偈頌。又偈巧約，少字之中能攝多義。法藏比丘欲以約言廣收佛德，故以偈頌。下出偈辭。初有七偈，讚歎佛德明其所求；後十三偈，發願求佛，明其能求。前七偈中，初五偈半，正歎佛德；後一偈半，結歎佛德。前正歎中，初兩偈半，歎佛身業；次有半偈，歎佛口業；後兩偈半，歎佛意業。就歎身業中，言「光魏魏」，歎佛光勝，以為一門。言「顏魏魏」，嘆佛身勝，復為一門。魏魏之言，已如上釋。復有七句，顯光魏魏。威神無極，光發所依。由佛威德神力無極，故能放光。如是炎明，正舉光體。「無與等者」，對人顯勝，餘人身光無與齊等。「日月摩尼至若聚墨」，對事顯勝。此等諸光，若對佛光，皆悉隱弊，猶如聚墨在珂貝邊。下有兩句，顯顏魏魏。「如來容顏超世無倫」，故顏魏魏。倫謂匹矣。次嘆口業，「正覺大音響流十方」。下嘆意業。於中，初有兩偈之文，嘆佛行德；後之半偈，嘆佛斷德。行是菩提，斷是涅槃。前中初偈，嘆佛德勝；後之一偈，嘆佛德深。勝是教行，深是證行。前嘆勝中，「戒聞精進三昧智慧」，舉其德體。「威光無侶殊勝希有」，就德顯勝。威德無侶，他不能齊。殊勝希有，佛德過彼。後歎深中，「深諦善念諸佛法海」，趣證方便。諦謂審諦。深思諦觀念佛法海，故能得證。如來藏性，是佛法海。「窮深盡奧究其涯底」，證行成就。此嘆行德，下嘆斷德。「無明」是癡、「欲」者是貪、「怒」者是瞋。「佛斷永無」，故斷勝矣。上來別嘆三業功德，自下結嘆。「人雄師子神德無量」。總以結嘆。功勳廣等，隨別結嘆。「功勳廣大」，結嘆前口，正覺大音響流十方，故佛化他功德廣大。「智慧深妙」，結嘆前意 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之起行緣，下明法藏依之起行。於中初明世間之行。「佛告阿難法藏比丘說此頌」下，明出世行。地前所行，名為世間；地上出世。世間行中，次第有三：一聞法發心、二出家修道、三詣佛所禮讚發願心。初中，「時有國王」，舉起行人。「聞佛說法心懷悅豫」，聞法心喜。「尋發道意」，正明發心。菩提心義，廣如別章，此應具論。第二段中，「棄國捐王」，明其所捨。「行作沙門」，彰其所為。此翻名息，息諸惡故。「號曰法藏」，列其名諱。「高才勇」等，辨其性行。才謂才巧，才德過人，故曰高才。志強名勇，心明稱哲。此德孤出，名「世超異」。第三段中，初詣佛所，次到已敬。「稽首」，敬也。屈尊接卑，故用表敬。「右遶」，愛也。旋遶不捨，故用表愛。「長跪」已下，讚歎發願。「長跪合掌」，興讚方便。「以偈頌曰」，經家總舉。何故言偈頌？言義妙美，諸讚歎者多用偈頌。又偈巧約，少字之中能攝多義。法藏比丘欲以約言廣收佛德，故以偈頌。下出偈辭。初有七偈，讚歎佛德明其所求；後十三偈，發願求佛，明其能求。前七偈中，初五偈半，正歎佛德；後一偈半，結歎佛德。前正歎中，初兩偈半，歎佛身業；次有半偈，歎佛口業；後兩偈半，歎佛意業。就歎身業中，言「光魏魏」，歎佛光勝，以為一門。言「顏魏魏」，嘆佛身勝，復為一門。魏魏之言，已如上釋。復有七句，顯光魏魏。威神無極，光發所依。由佛威德神力無極，故能放光。如是炎明，正舉光體。「無與等者」，對人顯勝，餘人身光無與齊等。「日月摩尼至若聚墨」，對事顯勝。此等諸光，若對佛光，皆悉隱弊，猶如聚墨在珂貝邊。下有兩句，顯顏魏魏。「如來容顏超世無倫」，故顏魏魏。倫謂匹矣。次嘆口業，「正覺大音響流十方」。下嘆意業。於中，初有兩偈之文，嘆佛行德；後之半偈，嘆佛斷德。行是菩提，斷是涅槃。前中初偈，嘆佛德勝；後之一偈，嘆佛德深。勝是教行，深是證行。前嘆勝中，「戒聞精進三昧智慧」，舉其德體。「威光無侶殊勝希有」，就德顯勝。威德無侶，他不能齊。殊勝希有，佛德過彼。後歎深中，「深諦善念諸佛法海」，趣證方便。諦謂審諦。深思諦觀念佛法海，故能得證。如來藏性，是佛法海。「窮深盡奧究其涯底」，證行成就。此嘆行德，下嘆斷德。「無明」是癡、「欲」者是貪、「怒」者是瞋。「佛斷永無」，故斷勝矣。上來別嘆三業功德，自下結嘆。「人雄師子神德無量」。總以結嘆。功勳廣等，隨別結嘆。「功勳廣大」，結嘆前口，正覺大音響流十方，故佛化他功德廣大。「智慧深妙」，結嘆前意

。前有多德，偏結其慧，以行主故。深結前深，妙結前勝。「光明威」等，結嘆前身。上來嘆竟，自下發願求前所嘆。於中初有十偈之文，正起願心；後之三偈，請佛證知。前十偈中，初之五偈，求佛法身；後之五偈，求佛淨土。求法身中，初之一偈，願求佛果；次有兩偈，願求佛因；後之兩偈，校量顯勝。就求果中，「願我作佛齊聖法王」，求佛自德。「過度生死靡不解脫」，求利他德。就求因中，初有偈半，求自利行；下有半偈，求利他行。求自利中，初偈舉彼六度之行。「布施調意」，是其檀度。修施治慳，名為調意。「戒」是戒度，「忍」是忍度，「精進」進度，「三昧」禪度，「智慧」智度。慧勝名「上」，下對起願。「吾誓得佛」，起行所趣。「普行此願」，求因趣向。下求利他，文顯可知。上求求因；自下兩偈，校量顯勝，堅其願心。「假令有佛百千億萬」，舉其佛寶。「無量大聖數如恒沙」，舉其僧寶。「供養斯」等，供前僧寶。「斯等諸佛」，供前佛寶。「不如求」下，對願比校，彰其不及。却猶退也。雖供多聖，不如自己求道不退，故重堅發。經中如此比校，大多不可具說，供養有限，求道之心無齊限故。下求土中，初三偈半，自求淨土；後一偈半，求土攝他。就自求中，初有兩偈，汎舉多土；次有半偈，明己所求，於諸土中最為第一；後之一偈，顯第一相。前汎舉中，「如恒沙」等，廣舉多土。「光明照」等，就彼多土明莊嚴相。光「遍此國」，明佛如來光明莊嚴。「如是精進威神難量」，明佛如來神通莊嚴。佛於彼土懃現化事，名為精進。化事眾多，是故名為威神難量。此汎舉竟。「令我作佛國第一」者，於前所舉諸國土中，諸相莊嚴最為第一，現今所成彌陀國是。下有一偈，顯第一相。「其眾奇妙」，明眾第一。「道場超絕」，明處第一。「國如泥洹而無等雙」，明國第一，亦得名為樂第一也。泥洹、涅槃，本是一名，傳之音異。故下文言「彌陀國中，眾生受樂，而次泥洹。」上來自求；下有一偈半，求土攝物。「我當愍哀度一切」者，明己當來成佛道時度脫一切。「十方來生心悅淨」等，明於當來生我國者齊獲勝益。十方來生，生人多也。心悅清淨，歸心純也。「已到我」等，獲利勝也。上來十偈，正起願心；下有三偈，請佛證知。於此文中，初有半偈，請世自在佛為己作證；次有半偈，更興願心；次有一偈，請十方佛為己作證；下有一偈，重起願心。初半偈中，「幸」猶願也，願佛信我所求不虛。明我當來定必得果，是故請言「幸佛信明」。佛證不虛，是故言「是我真證」。其次半偈更興願中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。前有多德，偏結其慧，以行主故。深結前深，妙結前勝。「光明威」等，結嘆前身。上來嘆竟，自下發願求前所嘆。於中初有十偈之文，正起願心；後之三偈，請佛證知。前十偈中，初之五偈，求佛法身；後之五偈，求佛淨土。求法身中，初之一偈，願求佛果；次有兩偈，願求佛因；後之兩偈，校量顯勝。就求果中，「願我作佛齊聖法王」，求佛自德。「過度生死靡不解脫」，求利他德。就求因中，初有偈半，求自利行；下有半偈，求利他行。求自利中，初偈舉彼六度之行。「布施調意」，是其檀度。修施治慳，名為調意。「戒」是戒度，「忍」是忍度，「精進」進度，「三昧」禪度，「智慧」智度。慧勝名「上」，下對起願。「吾誓得佛」，起行所趣。「普行此願」，求因趣向。下求利他，文顯可知。上求求因；自下兩偈，校量顯勝，堅其願心。「假令有佛百千億萬」，舉其佛寶。「無量大聖數如恒沙」，舉其僧寶。「供養斯」等，供前僧寶。「斯等諸佛」，供前佛寶。「不如求」下，對願比校，彰其不及。却猶退也。雖供多聖，不如自己求道不退，故重堅發。經中如此比校，大多不可具說，供養有限，求道之心無齊限故。下求土中，初三偈半，自求淨土；後一偈半，求土攝他。就自求中，初有兩偈，汎舉多土；次有半偈，明己所求，於諸土中最為第一；後之一偈，顯第一相。前汎舉中，「如恒沙」等，廣舉多土。「光明照」等，就彼多土明莊嚴相。光「遍此國」，明佛如來光明莊嚴。「如是精進威神難量」，明佛如來神通莊嚴。佛於彼土懃現化事，名為精進。化事眾多，是故名為威神難量。此汎舉竟。「令我作佛國第一」者，於前所舉諸國土中，諸相莊嚴最為第一，現今所成彌陀國是。下有一偈，顯第一相。「其眾奇妙」，明眾第一。「道場超絕」，明處第一。「國如泥洹而無等雙」，明國第一，亦得名為樂第一也。泥洹、涅槃，本是一名，傳之音異。故下文言「彌陀國中，眾生受樂，而次泥洹。」上來自求；下有一偈半，求土攝物。「我當愍哀度一切」者，明己當來成佛道時度脫一切。「十方來生心悅淨」等，明於當來生我國者齊獲勝益。十方來生，生人多也。心悅清淨，歸心純也。「已到我」等，獲利勝也。上來十偈，正起願心；下有三偈，請佛證知。於此文中，初有半偈，請世自在佛為己作證；次有半偈，更興願心；次有一偈，請十方佛為己作證；下有一偈，重起願心。初半偈中，「幸」猶願也，願佛信我所求不虛。明我當來定必得果，是故請言「幸佛信明」。佛證不虛，是故言「是我真證」。其次半偈更興願中，

「發願於彼」，所求之事。力勵精勤修習所欲法身淨土，各願於彼「力精所欲」。其次一偈，請十方佛作證，可知。末後一偈重起願中，結誓自要，故云「假令身止諸苦忍終不悔」。上來明其世間之行，下明出世。於中初略；「如是修已諸彼佛」下，廣明所行。略中有三：初法藏請，如來反答，彰彼先知，不為宣說；二法藏重請，如來為說；三法藏聞說，依之奉行。初中先請，後佛反答。請中「法藏說此頌已」，結前起後。「而白佛」下，彰彼請辭。「我發無上正覺之心」，牒前起後。向前偈中求身求土，名發無上正覺之心。心為行本，彰己有本，明堪起行，生彼請也。「願佛為我廣說經法」，正請宣說。「我當修」等，彰請所為。所為有三：一是所行、二是所成、三是所攝。「我當修行」，是其初門，修行法身淨土之因。「攝取」已下，是第二門，明己所成。身所成土，「攝取佛國清淨莊嚴」等，是所成土。「於世速成」，是所成身。「拔生死」等，是第三門，明己所攝。攝取眾生，教化令出生死苦本。拔生死者，出生死果、拔懃苦本、離生死因。由因數受生死之苦，故名彼因為勤苦本。下佛返答。「饒王佛」者，世自在王之別名也。「告法藏」等，返請之辭。此初段竟。第二段中，初法藏請。「斯義弘深非我境界」，彰己不知。前佛據其自分所修，道言自知。法藏今就勝進所習，言非己境。不相乖違，斯謂此也。弘謂大也。此前所請出世之行，其義大深，非我境界，為是次請。「唯願廣」等，請佛宣說。文中偏求淨土之行，身行略無。「我聞此」下，彰請所為。下佛為說。「知高明志願深廣」，知其心大。下佛授法，「即為法藏而說經言」，總明所說；「譬如」下，別。別中初先教其堅心，先喻、後合；「於是世」已下，正為宣說淨土之法。「即為廣說二百一十億諸佛剎土、天人善惡」，汎說一切諸土之因、國土粗妙，汎宣一切諸土之果。粗猶麁也。說惡說麁，令其捨遠；說善說妙，使其修習。於諸說中隨欲廣教，名「應其心願悉現與之」。此第二竟。自下第三法藏聞說依法修行。於中初別，「法藏比丘攝取」下結。別中初先見上所說淨土之果；「超發」已下，修上所說淨土之因。因中初先更發勝願；「其心寂」下，依願起行。「其心寂靜志無所著世無及者」，明修證行。理絕眾相，故無所著。求入名志。證深離相，故世無及。「具五劫」下，明修教行。於中初明法藏比丘五劫起行；「阿難白」下，彰彼如來壽命長久，成前法藏於彼佛所五劫修行。阿難先問，後佛答之。「彼佛壽命四十二劫」，法藏壽命亦應如是。故彼法藏 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「發願於彼」，所求之事。力勵精勤修習所欲法身淨土，各願於彼「力精所欲」。其次一偈，請十方佛作證，可知。末後一偈重起願中，結誓自要，故云「假令身止諸苦忍終不悔」。上來明其世間之行，下明出世。於中初略；「如是修已諸彼佛」下，廣明所行。略中有三：初法藏請，如來反答，彰彼先知，不為宣說；二法藏重請，如來為說；三法藏聞說，依之奉行。初中先請，後佛反答。請中「法藏說此頌已」，結前起後。「而白佛」下，彰彼請辭。「我發無上正覺之心」，牒前起後。向前偈中求身求土，名發無上正覺之心。心為行本，彰己有本，明堪起行，生彼請也。「願佛為我廣說經法」，正請宣說。「我當修」等，彰請所為。所為有三：一是所行、二是所成、三是所攝。「我當修行」，是其初門，修行法身淨土之因。「攝取」已下，是第二門，明己所成。身所成土，「攝取佛國清淨莊嚴」等，是所成土。「於世速成」，是所成身。「拔生死」等，是第三門，明己所攝。攝取眾生，教化令出生死苦本。拔生死者，出生死果、拔懃苦本、離生死因。由因數受生死之苦，故名彼因為勤苦本。下佛返答。「饒王佛」者，世自在王之別名也。「告法藏」等，返請之辭。此初段竟。第二段中，初法藏請。「斯義弘深非我境界」，彰己不知。前佛據其自分所修，道言自知。法藏今就勝進所習，言非己境。不相乖違，斯謂此也。弘謂大也。此前所請出世之行，其義大深，非我境界，為是次請。「唯願廣」等，請佛宣說。文中偏求淨土之行，身行略無。「我聞此」下，彰請所為。下佛為說。「知高明志願深廣」，知其心大。下佛授法，「即為法藏而說經言」，總明所說；「譬如」下，別。別中初先教其堅心，先喻、後合；「於是世」已下，正為宣說淨土之法。「即為廣說二百一十億諸佛剎土、天人善惡」，汎說一切諸土之因、國土粗妙，汎宣一切諸土之果。粗猶麁也。說惡說麁，令其捨遠；說善說妙，使其修習。於諸說中隨欲廣教，名「應其心願悉現與之」。此第二竟。自下第三法藏聞說依法修行。於中初別，「法藏比丘攝取」下結。別中初先見上所說淨土之果；「超發」已下，修上所說淨土之因。因中初先更發勝願；「其心寂」下，依願起行。「其心寂靜志無所著世無及者」，明修證行。理絕眾相，故無所著。求入名志。證深離相，故世無及。「具五劫」下，明修教行。於中初明法藏比丘五劫起行；「阿難白」下，彰彼如來壽命長久，成前法藏於彼佛所五劫修行。阿難先問，後佛答之。「彼佛壽命四十二劫」，法藏壽命亦應如是。故彼法藏

於一身中，在彼佛所五劫修行。問曰：若彼得壽多劫，劫盡之時居住何處而得修行？釋言：餘人見其劫盡，其法藏等見彼國土安隱不動，故得起修。與《法華》中「眾生見劫盡，大火所燒時，我此土安隱，天人常充滿。」其義相似。上來別竟。「法藏比丘攝取」下，結。一人具修無量土行，未來還得無量種土，隨人異現。上來略竟。自下第二廣明所修。於中初先廣前大願；「時彼比丘於其佛所諸天魔」下，廣前所行。就前廣願中，文別有六：一法藏詣佛所彰己行；二如來遣說；三法藏自宣己所發願；四「我建」下，說已重復立誓自要；五「法藏比丘說此頌」下，如要相現；六「於是法藏具足修」下，總以結嘆。就初段中，「如是修已」，結前生後。「詣彼佛」等，啟白方便。「而白佛」等，申己所修。我已於前五劫之中，攝取嚴土清淨行矣。第二段中，「佛告比丘，汝今可說」，正勸宣說。「宜知是時」，催令速說。「發起悅」等，明說所為，為益諸眾，故須宣說。「發起悅可一切大眾」，為益凡夫二乘故說。由彼法藏自說已願，令眾同喜願生其國，名發起悅可一切眾矣。「菩薩聞」下，為益菩薩。由彼法藏自說己願，令諸菩薩學之同發，故云聞已修行此法滿足大願。「聞已修行」，起願始也。「緣致滿」等，願心成也。自下第三法藏比丘自宣己願。「唯垂聽察」，請佛得說。「如我所願當具足說」，總許宣說。下正說之，於中合有四十八願，義要唯三，文別有七。義要三者，一攝法身願、二攝淨土願、三攝眾生願。四十八中，十二、十三及第十七，是攝法身；第三十一、第三十二，是攝淨土；餘四十三，是攝眾生。文別七者，初十一願，為攝眾生；次有兩願，是其第二，為攝法身；次有三願，是其第三，重攝眾生；次有一願，是其一願是第四，重攝法身；次有十三，是其第五，為攝眾生；次有兩願，是其第六，為攝淨土；下有十六，是其第七，重攝眾生。就初段中，初有兩願，願生無苦；後之九願，願生得樂。無苦中，初一願，願其自國無苦。「設我得佛，國有地獄餓鬼畜生，不取正覺」。不取正覺者，諸願不滿，終不成佛。假設所願不滿得成，誓終可不取，是故說言「設我得佛，國有地獄畜生餓鬼，不取正覺。」餘亦如是。言地獄者，地下牢獄是其苦處，故云地獄。言餓鬼者，飢渴名餓；恐怯多畏，故名為鬼。言畜生者，此乃從主畜養為名，一切世人或為噉食、或為驅使，畜養此生，故云畜生。後之一願，願己國中所有眾生命終，不向他國受苦。此之兩願，願生無苦。後九願生得樂之中，初之兩願，願生身樂；後之七願，願 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一身中，在彼佛所五劫修行。問曰：若彼得壽多劫，劫盡之時居住何處而得修行？釋言：餘人見其劫盡，其法藏等見彼國土安隱不動，故得起修。與《法華》中「眾生見劫盡，大火所燒時，我此土安隱，天人常充滿。」其義相似。上來別竟。「法藏比丘攝取」下，結。一人具修無量土行，未來還得無量種土，隨人異現。上來略竟。自下第二廣明所修。於中初先廣前大願；「時彼比丘於其佛所諸天魔」下，廣前所行。就前廣願中，文別有六：一法藏詣佛所彰己行；二如來遣說；三法藏自宣己所發願；四「我建」下，說已重復立誓自要；五「法藏比丘說此頌」下，如要相現；六「於是法藏具足修」下，總以結嘆。就初段中，「如是修已」，結前生後。「詣彼佛」等，啟白方便。「而白佛」等，申己所修。我已於前五劫之中，攝取嚴土清淨行矣。第二段中，「佛告比丘，汝今可說」，正勸宣說。「宜知是時」，催令速說。「發起悅」等，明說所為，為益諸眾，故須宣說。「發起悅可一切大眾」，為益凡夫二乘故說。由彼法藏自說已願，令眾同喜願生其國，名發起悅可一切眾矣。「菩薩聞」下，為益菩薩。由彼法藏自說己願，令諸菩薩學之同發，故云聞已修行此法滿足大願。「聞已修行」，起願始也。「緣致滿」等，願心成也。自下第三法藏比丘自宣己願。「唯垂聽察」，請佛得說。「如我所願當具足說」，總許宣說。下正說之，於中合有四十八願，義要唯三，文別有七。義要三者，一攝法身願、二攝淨土願、三攝眾生願。四十八中，十二、十三及第十七，是攝法身；第三十一、第三十二，是攝淨土；餘四十三，是攝眾生。文別七者，初十一願，為攝眾生；次有兩願，是其第二，為攝法身；次有三願，是其第三，重攝眾生；次有一願，是其一願是第四，重攝法身；次有十三，是其第五，為攝眾生；次有兩願，是其第六，為攝淨土；下有十六，是其第七，重攝眾生。就初段中，初有兩願，願生無苦；後之九願，願生得樂。無苦中，初一願，願其自國無苦。「設我得佛，國有地獄餓鬼畜生，不取正覺」。不取正覺者，諸願不滿，終不成佛。假設所願不滿得成，誓終可不取，是故說言「設我得佛，國有地獄畜生餓鬼，不取正覺。」餘亦如是。言地獄者，地下牢獄是其苦處，故云地獄。言餓鬼者，飢渴名餓；恐怯多畏，故名為鬼。言畜生者，此乃從主畜養為名，一切世人或為噉食、或為驅使，畜養此生，故云畜生。後之一願，願己國中所有眾生命終，不向他國受苦。此之兩願，願生無苦。後九願生得樂之中，初之兩願，願生身樂；後之七願，願

生心樂。心中五通各別為一，漏盡分二，故有七願。次有三段，文相易知。第五段中，初三願，攝他國眾生。次一願，攝自國眾生。次一，還攝他國眾生。後八，還攝自國眾生。第六段中，明攝淨土，文顯可知。第七段中，初五攝取他國眾生，三攝取自國眾生，次五還攝他國眾生，次一還攝自國眾生，後二復攝他國眾生。此第三竟。自下第四約前所願立誓自要，於中合有十一偈文。前之十偈，立誓自要；後一請證。就前十中，初三自要、後七順求。前自要中，初偈約佛自德自要。前所發中求法身願、求淨土願，名超世願。興心名建。得果決定，故云必至無上道矣。此言順舉。「斯願不滿誓不成」者，是自要也。後二約就化德自要。於中初偈舉佛法施化益自要，後偈舉佛名聞普周化德自要。靡猶無也。我成佛時名聞十方，有人究竟於我名字無所聞者，不取正覺。就順求中，初偈是略。「離欲深正念淨慧修梵行」，舉己善因，下用求果、求無上道、求佛自德、為天人師、求利他德；餘六偈廣。於中初有五偈半文，廣舉佛德；末後半偈，發願求同。前舉德中，初有兩偈，舉佛化德；次有一偈，舉佛自德；次有一偈，復舉化德；後一偈半，重舉自德。就初兩偈化德中，「神力演光照無際土」，身業化也。「消除」已下，口業化也。消除三垢，濟度厄難。小乘法教，化斷三毒，名除三垢。「開彼慧眼滅昏盲闇」，大乘法化。「閉塞惡道通善趣門」，人天法化。「功祚」一偈，舉佛自德。「功祚成滿」，是佛德洪，功果福祚皆悉成滿。「威曜朗」等，是佛德用。且舉光用，餘略不論。「威曜十方」，光之廣也。「日月戢輝天光不現」，光之勝也。佛光映弊，日月攝光不能外照，名戢重輝。「為眾」一偈，重舉化德，文顯可知。後一偈半，重明自德。初偈明佛因成得果。「供一切佛具眾德本」，福因成也。「願慧悉滿」，智因成也。「為三界雄」，明因得果。下有半偈，彰用自在。佛無礙智，達無不照。上來一段，廣舉佛德。「願我功慧等此勝」等，發願求同。功是福因，慧是智因。願我以此福智之力，等佛如來最勝之尊。上來十偈，立誓自要。「斯願」一偈，請證要瑞。若定剋果，大千應動，空雨妙華。自下第五如要相現。法藏說已，應時地動，應前所要；雨華散上，應後所要。「自然」已下，出聲記嘆。自下第六總以結嘆。初先結之，「超出」下嘆。上來明願，下次明行。於中有二：一明修具；二「隨生」下，明報殊勝。前中復二：一修淨土行；二從「不生欲覺」已下，修法身行。修土行中，「時彼比丘於其佛所大眾之中發此弘誓建此願已 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生心樂。心中五通各別為一，漏盡分二，故有七願。次有三段，文相易知。第五段中，初三願，攝他國眾生。次一願，攝自國眾生。次一，還攝他國眾生。後八，還攝自國眾生。第六段中，明攝淨土，文顯可知。第七段中，初五攝取他國眾生，三攝取自國眾生，次五還攝他國眾生，次一還攝自國眾生，後二復攝他國眾生。此第三竟。自下第四約前所願立誓自要，於中合有十一偈文。前之十偈，立誓自要；後一請證。就前十中，初三自要、後七順求。前自要中，初偈約佛自德自要。前所發中求法身願、求淨土願，名超世願。興心名建。得果決定，故云必至無上道矣。此言順舉。「斯願不滿誓不成」者，是自要也。後二約就化德自要。於中初偈舉佛法施化益自要，後偈舉佛名聞普周化德自要。靡猶無也。我成佛時名聞十方，有人究竟於我名字無所聞者，不取正覺。就順求中，初偈是略。「離欲深正念淨慧修梵行」，舉己善因，下用求果、求無上道、求佛自德、為天人師、求利他德；餘六偈廣。於中初有五偈半文，廣舉佛德；末後半偈，發願求同。前舉德中，初有兩偈，舉佛化德；次有一偈，舉佛自德；次有一偈，復舉化德；後一偈半，重舉自德。就初兩偈化德中，「神力演光照無際土」，身業化也。「消除」已下，口業化也。消除三垢，濟度厄難。小乘法教，化斷三毒，名除三垢。「開彼慧眼滅昏盲闇」，大乘法化。「閉塞惡道通善趣門」，人天法化。「功祚」一偈，舉佛自德。「功祚成滿」，是佛德洪，功果福祚皆悉成滿。「威曜朗」等，是佛德用。且舉光用，餘略不論。「威曜十方」，光之廣也。「日月戢輝天光不現」，光之勝也。佛光映弊，日月攝光不能外照，名戢重輝。「為眾」一偈，重舉化德，文顯可知。後一偈半，重明自德。初偈明佛因成得果。「供一切佛具眾德本」，福因成也。「願慧悉滿」，智因成也。「為三界雄」，明因得果。下有半偈，彰用自在。佛無礙智，達無不照。上來一段，廣舉佛德。「願我功慧等此勝」等，發願求同。功是福因，慧是智因。願我以此福智之力，等佛如來最勝之尊。上來十偈，立誓自要。「斯願」一偈，請證要瑞。若定剋果，大千應動，空雨妙華。自下第五如要相現。法藏說已，應時地動，應前所要；雨華散上，應後所要。「自然」已下，出聲記嘆。自下第六總以結嘆。初先結之，「超出」下嘆。上來明願，下次明行。於中有二：一明修具；二「隨生」下，明報殊勝。前中復二：一修淨土行；二從「不生欲覺」已下，修法身行。修土行中，「時彼比丘於其佛所大眾之中發此弘誓建此願已

」，牒前起後。牒前願心，起於後行。「龍神夜叉乾闥婆」等，是其八部。「發此弘誓」，牒前所發四十八願而起於後。「建斯願已」，牒前我建超世願等而起於後。下明起行。「一向專志莊嚴妙土」，總明起行；「所修佛」下，別明起行。別中先舉淨土之果；「於不可」下，對之修因。前舉果中，「所修佛國恢廓廣大」，明土廣也。「超勝獨妙」，明土勝也。「建立常然無衰無變」，明土常也。修因可知。法身行中，初別、後總。別中有四：一離煩惱；二「勇猛」下，明修善法；三「遠離」下，明離惡業；四「棄國」下，明修善法。離煩惱中，初就自行明離煩惱；「無有虛」下，就利他行明離煩惱。前自行中，文曲有四：第一明離煩惱因緣；二「忍力」下，明修對治；三「無染」下，離煩惱體；四「三昧」下，復明修治。就初段中，先離惑因。「不著色」等，明離惑緣。前離因中，「不生欲覺瞋覺害覺」，正明所離。覺有八種，如《地持》說：一是欲覺，思財思色；二是瞋覺，亦名恚覺，思欲瞋他；三者害覺，亦名惱覺，於他人所念欲加害；四親覺，追憶親緣；五國土覺，念世安危；六不死覺，謂身不死，廣集資生；七族姓覺，念氏族高下；八輕誣覺，念凌他人。此八種中，初三過重，為是偏舉。「不起欲想瞋想」，重復顯之。不起欲想，名離欲覺；不起瞋想，名離瞋覺；不起害想，名離害覺。亦可前言不生三覺，就始彰離；不起欲想瞋想害想，據終明離。未對境界，預起邪思，名之為覺。對緣生心，說為三想。此皆離之。下離惑緣，「不著色聲香味觸」等。此初段竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 」，牒前起後。牒前願心，起於後行。「龍神夜叉乾闥婆」等，是其八部。「發此弘誓」，牒前所發四十八願而起於後。「建斯願已」，牒前我建超世願等而起於後。下明起行。「一向專志莊嚴妙土」，總明起行；「所修佛」下，別明起行。別中先舉淨土之果；「於不可」下，對之修因。前舉果中，「所修佛國恢廓廣大」，明土廣也。「超勝獨妙」，明土勝也。「建立常然無衰無變」，明土常也。修因可知。法身行中，初別、後總。別中有四：一離煩惱；二「勇猛」下，明修善法；三「遠離」下，明離惡業；四「棄國」下，明修善法。離煩惱中，初就自行明離煩惱；「無有虛」下，就利他行明離煩惱。前自行中，文曲有四：第一明離煩惱因緣；二「忍力」下，明修對治；三「無染」下，離煩惱體；四「三昧」下，復明修治。就初段中，先離惑因。「不著色」等，明離惑緣。前離因中，「不生欲覺瞋覺害覺」，正明所離。覺有八種，如《地持》說：一是欲覺，思財思色；二是瞋覺，亦名恚覺，思欲瞋他；三者害覺，亦名惱覺，於他人所念欲加害；四親覺，追憶親緣；五國土覺，念世安危；六不死覺，謂身不死，廣集資生；七族姓覺，念氏族高下；八輕誣覺，念凌他人。此八種中，初三過重，為是偏舉。「不起欲想瞋想」，重復顯之。不起欲想，名離欲覺；不起瞋想，名離瞋覺；不起害想，名離害覺。亦可前言不生三覺，就始彰離；不起欲想瞋想害想，據終明離。未對境界，預起邪思，名之為覺。對緣生心，說為三想。此皆離之。下離惑緣，「不著色聲香味觸」等。此初段竟。