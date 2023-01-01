皇帝降誕日於麟德殿講大方廣佛華嚴經玄義一部 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皇帝降誕日於麟德殿講大方廣佛華嚴經玄義一部

大安國寺沙門靜居謹上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大安國寺沙門靜居謹上

此經七處、九會，三十九品，凡八十卷。第一菩提場會，經六品：一世主妙嚴品，五卷；二如來現相品，一卷；三普賢三昧品、四世界成就品，兩品共一卷；五華藏世界品，三卷；六毘盧遮那品，一卷。第二普光明殿會，經六品：七如來名號品、八四聖諦品，兩品共一卷；九光明覺品、十菩薩問明品，兩品共一卷；十一淨行品、十二賢首品，兩品共二卷。第三須彌山頂會，經六品：十三昇須彌山頂品、十四須彌頂上偈讚品、十五十住品，三品共一卷；十六梵行品、十七初發心功德品，兩品共一卷；十八明法品，一卷。第四夜摩天宮會，經四品：十九昇夜摩天宮品、二十夜摩宮中偈讚品、二十一十行品，三品共二卷；二十二十無盡藏品，一卷。第五兜率天宮會，經三品：二十三昇兜率天宮品，一卷；二十四兜率宮中偈讚品、二十五十迴向品，兩品共十一卷。第六他化自在天會，經一品：二十六十地品，六卷。第七重普光明殿會，經十一品：二十七十定品，四卷；二十八十通品、二十九十忍品，兩品共一卷；三十阿僧祇品、三十一如來壽量品、三十二諸菩薩住處品、三品共一卷；三十三佛不思議法品，兩卷；三十四如來十身相海品、三十五如來隨好光明功德品，兩品共一卷；三十六普賢行品，一卷；三十七如來出現品，三卷。第八再重普光明殿會，經一品：三十八離世間品，七卷。第九逝多林會，經一品：三十九入法界品，二十一卷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經七處、九會，三十九品，凡八十卷。第一菩提場會，經六品：一世主妙嚴品，五卷；二如來現相品，一卷；三普賢三昧品、四世界成就品，兩品共一卷；五華藏世界品，三卷；六毘盧遮那品，一卷。第二普光明殿會，經六品：七如來名號品、八四聖諦品，兩品共一卷；九光明覺品、十菩薩問明品，兩品共一卷；十一淨行品、十二賢首品，兩品共二卷。第三須彌山頂會，經六品：十三昇須彌山頂品、十四須彌頂上偈讚品、十五十住品，三品共一卷；十六梵行品、十七初發心功德品，兩品共一卷；十八明法品，一卷。第四夜摩天宮會，經四品：十九昇夜摩天宮品、二十夜摩宮中偈讚品、二十一十行品，三品共二卷；二十二十無盡藏品，一卷。第五兜率天宮會，經三品：二十三昇兜率天宮品，一卷；二十四兜率宮中偈讚品、二十五十迴向品，兩品共十一卷。第六他化自在天會，經一品：二十六十地品，六卷。第七重普光明殿會，經十一品：二十七十定品，四卷；二十八十通品、二十九十忍品，兩品共一卷；三十阿僧祇品、三十一如來壽量品、三十二諸菩薩住處品、三品共一卷；三十三佛不思議法品，兩卷；三十四如來十身相海品、三十五如來隨好光明功德品，兩品共一卷；三十六普賢行品，一卷；三十七如來出現品，三卷。第八再重普光明殿會，經一品：三十八離世間品，七卷。第九逝多林會，經一品：三十九入法界品，二十一卷。

題云大方廣佛華嚴者，大方廣，法也；佛華嚴，人也。又大以體遍為義，方廣用周得名，依體起用名大廣。佛者，證說之人。華嚴，修因嚴果。經詮彼義，故云大方廣佛華嚴經。此經總七處、九會，三十九品，共八十卷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 題云大方廣佛華嚴者，大方廣，法也；佛華嚴，人也。又大以體遍為義，方廣用周得名，依體起用名大廣。佛者，證說之人。華嚴，修因嚴果。經詮彼義，故云大方廣佛華嚴經。此經總七處、九會，三十九品，共八十卷。

初會在菩提場阿蘭若法。經有六品，明佛果德。毘盧遮那初成正覺，十方眾主如大自在天王并菩薩等，共四十眾同類眷屬，各剎塵數，咸至會中，故有世主妙嚴品。海會既集，佛現真儀，則有如來相品。真相離相，非小菩薩之所能觀，故普賢大士入自在定、證佛境界，則有普賢三昧品。佛有依報，就依報中先辨能具因緣，則有世界成就品。次明所依剎海，則有華藏世界品。依報既彰，宏麗正果屬在尊嚴，故有毘盧遮那品，又此第一會，為信樂之境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初會在菩提場阿蘭若法。經有六品，明佛果德。毘盧遮那初成正覺，十方眾主如大自在天王并菩薩等，共四十眾同類眷屬，各剎塵數，咸至會中，故有世主妙嚴品。海會既集，佛現真儀，則有如來相品。真相離相，非小菩薩之所能觀，故普賢大士入自在定、證佛境界，則有普賢三昧品。佛有依報，就依報中先辨能具因緣，則有世界成就品。次明所依剎海，則有華藏世界品。依報既彰，宏麗正果屬在尊嚴，故有毘盧遮那品，又此第一會，為信樂之境。

第二會不離菩提場，受龍宮請，名普光明殿會。經有六品，辨信者之心。佛應眾生，先現三業：約身業以立稱，則有如來名號品；約語業以闡教，則有四聖諦品；約意業以警眾，則有光明覺品。欲生正信，先須正解，故有菩薩問明品。解而不行，如說食求飽足。以立行以解解，故有淨行品。因行以成德之為眾善之元，故有賢首品。此第二會雖明正信，未立慧根，如彼輕毛隨風無定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二會不離菩提場，受龍宮請，名普光明殿會。經有六品，辨信者之心。佛應眾生，先現三業：約身業以立稱，則有如來名號品；約語業以闡教，則有四聖諦品；約意業以警眾，則有光明覺品。欲生正信，先須正解，故有菩薩問明品。解而不行，如說食求飽足。以立行以解解，故有淨行品。因行以成德之為眾善之元，故有賢首品。此第二會雖明正信，未立慧根，如彼輕毛隨風無定。

第三不離菩提場，受天王請，昇忉利天宮會。經有六品，生正慧根。昇忉利天宮，化主赴眾。忉利天宮偈讚品，助化讚德。此之二品，當會由常。十住品，辨住中之解；梵行品，明住中之行；發菩提心功德品，彰住中之德。此之三品，當會正說。明法一品，當會□進。此會，正慧既明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三不離菩提場，受天王請，昇忉利天宮會。經有六品，生正慧根。昇忉利天宮，化主赴眾。忉利天宮偈讚品，助化讚德。此之二品，當會由常。十住品，辨住中之解；梵行品，明住中之行；發菩提心功德品，彰住中之德。此之三品，當會正說。明法一品，當會□進。此會，正慧既明。

第四不起菩提場，昇夜摩天宮會。經有四品，託彼慧根，生其正行。昇夜摩天宮品，應物合如。夜摩宮中偈讚品，德無不備。此之二品，當會興彼。十行品，正辨成行。十無盡藏品，攝行進。此後會雖立根莖，而枝葉未布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四不起菩提場，昇夜摩天宮會。經有四品，託彼慧根，生其正行。昇夜摩天宮品，應物合如。夜摩宮中偈讚品，德無不備。此之二品，當會興彼。十行品，正辨成行。十無盡藏品，攝行進。此後會雖立根莖，而枝葉未布。

第五不起菩提場，昇兜率天宮會。經有三品，明迴向願，遍眾生界普蔭無唯。昇兜率天宮品，明於佛有感必□。兜率宮中偈讚品，表於眾無德不稱。十迴向品，即當會正說。言迴向者，迴自向他、迴小向大、迴事向理。由三迴向，證彼三身。前□五會，住極三賢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五不起菩提場，昇兜率天宮會。經有三品，明迴向願，遍眾生界普蔭無唯。昇兜率天宮品，明於佛有感必□。兜率宮中偈讚品，表於眾無德不稱。十迴向品，即當會正說。言迴向者，迴自向他、迴小向大、迴事向理。由三迴向，證彼三身。前□五會，住極三賢。

第六不動菩提場，應他化自在天宮會。經有一品，登於十聖，明十地住。又賢者善也，聖者正也。所言三者，十住為下賢，約慧斷惠以標名；十行為中賢，約修進善以立稱；十迴向為上賢，約自利利他為勝願。故有三賢矣。然地有生成之義，表此無漏聖智能生菩薩成佛果德，故如地也。背凡登聖，斷障證真，創生佛家，故名歡喜。二離垢地者，淨修三業，如火鍊金，離誤犯戒垢，故名離垢。三發光地者，修證禪定，能現神通，發妙慧光，故名發光。四焰慧者，定能起慧，以三十七品無漏慧火燒煩惱薪，故名焰慧。五難勝地者，真俗二智，行相牙違，合令相應，故名難勝。六現前地者，般若正智，了十二因緣，拔無明根、入三解脫，法空真理明現在前，故名現前。七遠行地者，常住三昧，不礙起用，出過有無，下位莫測。前之六地，人天二乘猶許共行；今此獨起，故之遠行。八不動地者，證無生忍，不為相用功行所動。蒙佛七勸，因起十身相作及十自在，法駛流中任運而轉不假作意，故名不動。九善慧地者，前證法體，今此起用，專學法王宴寢語默，具四十無礙辨之眾生相，為大法師，無求不應，故名善慧。十法雲地者，大法智雲能隔塵惑，諸佛法雨悉能受為，復以法雨遍屬群品，故名法雲。又初二三地同人天行，四五六地同二乘行，第七一地同大乘行，八九十地入一乘行，故有十聖矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六不動菩提場，應他化自在天宮會。經有一品，登於十聖，明十地住。又賢者善也，聖者正也。所言三者，十住為下賢，約慧斷惠以標名；十行為中賢，約修進善以立稱；十迴向為上賢，約自利利他為勝願。故有三賢矣。然地有生成之義，表此無漏聖智能生菩薩成佛果德，故如地也。背凡登聖，斷障證真，創生佛家，故名歡喜。二離垢地者，淨修三業，如火鍊金，離誤犯戒垢，故名離垢。三發光地者，修證禪定，能現神通，發妙慧光，故名發光。四焰慧者，定能起慧，以三十七品無漏慧火燒煩惱薪，故名焰慧。五難勝地者，真俗二智，行相牙違，合令相應，故名難勝。六現前地者，般若正智，了十二因緣，拔無明根、入三解脫，法空真理明現在前，故名現前。七遠行地者，常住三昧，不礙起用，出過有無，下位莫測。前之六地，人天二乘猶許共行；今此獨起，故之遠行。八不動地者，證無生忍，不為相用功行所動。蒙佛七勸，因起十身相作及十自在，法駛流中任運而轉不假作意，故名不動。九善慧地者，前證法體，今此起用，專學法王宴寢語默，具四十無礙辨之眾生相，為大法師，無求不應，故名善慧。十法雲地者，大法智雲能隔塵惑，諸佛法雨悉能受為，復以法雨遍屬群品，故名法雲。又初二三地同人天行，四五六地同二乘行，第七一地同大乘行，八九十地入一乘行，故有十聖矣。

第七不動菩提場，重會普光明殿，經有十一品。前明三賢十聖，行位將終，今此因圓果滿也。十定品，修十三昧，證有即非有。十通品，十慧發明，知空即不空。十忍品，定慧均平，空有一貫。阿僧祇品，能數既多，算不可及，明之德廣也。如來壽量品，竪窮來際。菩薩住處品，橫遍十方。此上六品，並是菩薩地位功德，即等覺因，成下之五，文理雙融，妙覺果滿，將成妙覺，先證妙法，故有佛不思議法品。妙法既立，必成妙身，故有十身相海品。大相既成，次明好德，則有隨好光明功德品。津梁既備，濟渡為功，益物無偏，則有普賢行品。普賢在心，須呈果相，則有如來出現品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七不動菩提場，重會普光明殿，經有十一品。前明三賢十聖，行位將終，今此因圓果滿也。十定品，修十三昧，證有即非有。十通品，十慧發明，知空即不空。十忍品，定慧均平，空有一貫。阿僧祇品，能數既多，算不可及，明之德廣也。如來壽量品，竪窮來際。菩薩住處品，橫遍十方。此上六品，並是菩薩地位功德，即等覺因，成下之五，文理雙融，妙覺果滿，將成妙覺，先證妙法，故有佛不思議法品。妙法既立，必成妙身，故有十身相海品。大相既成，次明好德，則有隨好光明功德品。津梁既備，濟渡為功，益物無偏，則有普賢行品。普賢在心，須呈果相，則有如來出現品。

第八不離前處，再會普光明殿，經有一品，名離世間。謂前七會以差別法而生其解，當會約仗解成圓融行，所以普慧菩薩起二百問，普賢菩薩二千行答。雖修諸行之法，無性非相，既遷恒在世間，名離世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八不離前處，再會普光明殿，經有一品，名離世間。謂前七會以差別法而生其解，當會約仗解成圓融行，所以普慧菩薩起二百問，普賢菩薩二千行答。雖修諸行之法，無性非相，既遷恒在世間，名離世間。

第九不動寂滅道場，而現逝多林會，經有一品，名入法界。謂前離世間，今入法界，明證也。佛入師子頻申三昧，欲令大眾頓證普門故。所以文殊大士出善住閣，行化南方，於福城東古佛塔所，會進多眾。發菩提心，唯有善財童子，歷一百一十城，遇善知識，各得三昧解脫門。終至普賢菩薩，於一一毛端頓證解脫，含同果海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九不動寂滅道場，而現逝多林會，經有一品，名入法界。謂前離世間，今入法界，明證也。佛入師子頻申三昧，欲令大眾頓證普門故。所以文殊大士出善住閣，行化南方，於福城東古佛塔所，會進多眾。發菩提心，唯有善財童子，歷一百一十城，遇善知識，各得三昧解脫門。終至普賢菩薩，於一一毛端頓證解脫，含同果海。

又此九會，第一會舉所信之佛；第二會能信之心；第三會依信生解；第四會依解起行；第五會依行發願；第六會三賢位極，聖地將登；第七會中攝因成果；第八會有無雙泯，非真妄之可分；第九會境智一如，豈筌蹄之所及。又總言之，初會舉依正兩報為所信佛，第九會明其信者能成佛人，則初末兩會合是一義，則題中佛字也。從第二會至第八會，則彼佛因，則題中華字也。因有階降，故中七會以則之；果無分限，唯一佛以證之。嚴者，以願行之華因，嚴彼法身之佛果也。又佛華嚴是能傳法之人，大方廣是所傳教之法，以法成人，先云大方廣也；以人傳法，故云佛華嚴也。人中攝因成果，唯佛也；法中攝用歸體，唯大也。大是所證之法界，佛是能證之大智，佛之與大如光空，空外無光、大外無佛，空光一體，佛冥契不可分也。心緣莫到、言說不及，能詮此義，故以為經。此乃因理故成教，因教以見理。經云「如因日光照，還見於日輪。因佛智慧光，見佛所行道。」以佛常故，經法亦常。所以然者，未曾有日捨於光明。經云「閻浮提人，隔須彌山，見日出沒。日中住者，常隨於日，無有出沒。」凡隔無明，見佛隱現；諸大菩薩常隨於佛，無有隱現。日輪是體，光明為用，未曾有體而不具用。由有光用，行者見道，所作成辦。佛法亦爾，則體，演法為用，未曾有佛而不說經。由聞思法，知出離道，修戒定慧，悉得成就。經云「如有大經卷，量等三千界，在於一塵內，一切塵亦然。有一聰慧人，淨眼普明見，破塵出經卷，廣饒益眾生。」故云大方廣佛華嚴經。但文義深，難可備陳，隨分見聞，濫為稱讚。儻一句一偈與理相應，伏願福祐無疆，上資聖壽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此九會，第一會舉所信之佛；第二會能信之心；第三會依信生解；第四會依解起行；第五會依行發願；第六會三賢位極，聖地將登；第七會中攝因成果；第八會有無雙泯，非真妄之可分；第九會境智一如，豈筌蹄之所及。又總言之，初會舉依正兩報為所信佛，第九會明其信者能成佛人，則初末兩會合是一義，則題中佛字也。從第二會至第八會，則彼佛因，則題中華字也。因有階降，故中七會以則之；果無分限，唯一佛以證之。嚴者，以願行之華因，嚴彼法身之佛果也。又佛華嚴是能傳法之人，大方廣是所傳教之法，以法成人，先云大方廣也；以人傳法，故云佛華嚴也。人中攝因成果，唯佛也；法中攝用歸體，唯大也。大是所證之法界，佛是能證之大智，佛之與大如光空，空外無光、大外無佛，空光一體，佛冥契不可分也。心緣莫到、言說不及，能詮此義，故以為經。此乃因理故成教，因教以見理。經云「如因日光照，還見於日輪。因佛智慧光，見佛所行道。」以佛常故，經法亦常。所以然者，未曾有日捨於光明。經云「閻浮提人，隔須彌山，見日出沒。日中住者，常隨於日，無有出沒。」凡隔無明，見佛隱現；諸大菩薩常隨於佛，無有隱現。日輪是體，光明為用，未曾有體而不具用。由有光用，行者見道，所作成辦。佛法亦爾，則體，演法為用，未曾有佛而不說經。由聞思法，知出離道，修戒定慧，悉得成就。經云「如有大經卷，量等三千界，在於一塵內，一切塵亦然。有一聰慧人，淨眼普明見，破塵出經卷，廣饒益眾生。」故云大方廣佛華嚴經。但文義深，難可備陳，隨分見聞，濫為稱讚。儻一句一偈與理相應，伏願福祐無疆，上資聖壽。

貞元八年四月二十一日安國寺沙門靜居進上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貞元八年四月二十一日安國寺沙門靜居進上

辛酉秋七月初三日依高山寺古藏內所傳本書寫之，初六日一校畢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辛酉秋七月初三日依高山寺古藏內所傳本書寫之，初六日一校畢。