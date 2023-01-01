大方廣佛華嚴經願行觀門骨目
唐 湛然撰2卷CBETA T1742大于一万字 4 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
大方廣佛華嚴經願行觀門骨目下
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第七重會普光明殿說十一品十三卷
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十定品二十七(卷四十。此十種定，以稱理故，一一皆從理具而起，故凡所入恒具恒空，恒在法性，即體而用，體用不二，六即言之皆可修入)
十定品二十七(卷四十。此十種定，以稱理故，一一皆從理具而起，故凡所入恒具恒空，恒在法性，即體而用，體用不二，六即言之皆可修入)
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爾時世尊存摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺，於普光明殿入剎那際諸佛三昧，恒住一相，所謂無相。與十佛剎塵數菩薩俱，靡不皆入灌頂之位，具菩薩行，等于法界，更列一百菩薩名等。十佛剎塵數菩薩，皆與毘盧遮那如來同修菩薩行。次普眼菩薩問佛：「普賢菩薩及住普賢所有行願，諸菩薩眾成幾三昧解脫，而於菩薩諸大三昧或入或出？」佛略讚普眼已告言：「普賢菩薩今現在此，已能成就不可思議自在神力等。諸菩薩聞普賢名，得無量三昧，其心寂靜」等。普眼白佛：「普賢菩薩今在何處？」佛言：「今在道場，親近我住初無動移。」普眼及諸菩薩觀察，不見其身及座。佛言：「普賢菩薩住處甚深，不可說故。普賢菩薩獲無邊智慧門，入師子奮迅定，得無上自在用，入無礙際，生佛十力，以法界藏為身，於一念頃悉能證入三世佛智，故汝不見。」普眼聞說，得十千阿僧祇三昧，以三昧力復更欲見，亦不能覩。佛言：「若有得見普賢菩薩，承事、聞名、思惟、憶念、生信、勤觀、始趣向、正求覓，興誓願相續不絕，皆獲利益無空過者。」佛言：「汝等宜更禮敬，殷勤專至，觀察十方。想普賢身現在其前，周遍法界。深心信解，厭離一切。誓與普賢同一行願，入真實法，普現世間知眾生根。若能如是，當見普賢。」普眼如教，普賢為現，令諸菩薩皆悉得見，在此眾中坐蓮華座，亦見從十方來，亦見在彼說法。菩薩見己，如見十方諸佛，以佛威神、以菩薩信解普賢本願力故，自然無量供養，放光照不可說世界，令不可說菩薩入普賢行、不可說菩薩成普賢行、不可說菩薩悉得圓滿普賢行願，成就菩提(從前至此始結得道)。次普眼讚普賢菩薩，如來印述。佛告普賢：「汝為普眼等說十三昧。」列十大三昧已，言：「若成就者，則名為佛、如來、十力導師、一切智等(廣說不思議功能)。」爾時普賢承如來旨，觀普眼等，分別廣說：「有十種無盡法，住此三昧超過世間。譬如比丘住不淨觀，菩薩亦爾。觀察法身，見諸世間普入其身，於中明見一切世間及世間法皆無所著，是名第一普光明三昧。妙光明三昧者，能入大千，微塵大千一一世界現大千塵身，一一身放大千塵數光，一一光現大千塵數色，一一色照大千塵數界，一一界調伏大千塵數眾生，界種不同染淨等別而無雜亂。譬如日影照諸寶山，其影各各展轉互入。菩薩住此三昧，不壞世界、不住內外，無所分別，而能於諸界長短等相入，諸界中事宛然可見。」
爾時世尊存摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺，於普光明殿入剎那際諸佛三昧，恒住一相，所謂無相。與十佛剎塵數菩薩俱，靡不皆入灌頂之位，具菩薩行，等于法界，更列一百菩薩名等。十佛剎塵數菩薩，皆與毘盧遮那如來同修菩薩行。次普眼菩薩問佛：「普賢菩薩及住普賢所有行願，諸菩薩眾成幾三昧解脫，而於菩薩諸大三昧或入或出？」佛略讚普眼已告言：「普賢菩薩今現在此，已能成就不可思議自在神力等。諸菩薩聞普賢名，得無量三昧，其心寂靜」等。普眼白佛：「普賢菩薩今在何處？」佛言：「今在道場，親近我住初無動移。」普眼及諸菩薩觀察，不見其身及座。佛言：「普賢菩薩住處甚深，不可說故。普賢菩薩獲無邊智慧門，入師子奮迅定，得無上自在用，入無礙際，生佛十力，以法界藏為身，於一念頃悉能證入三世佛智，故汝不見。」普眼聞說，得十千阿僧祇三昧，以三昧力復更欲見，亦不能覩。佛言：「若有得見普賢菩薩，承事、聞名、思惟、憶念、生信、勤觀、始趣向、正求覓，興誓願相續不絕，皆獲利益無空過者。」佛言：「汝等宜更禮敬，殷勤專至，觀察十方。想普賢身現在其前，周遍法界。深心信解，厭離一切。誓與普賢同一行願，入真實法，普現世間知眾生根。若能如是，當見普賢。」普眼如教，普賢為現，令諸菩薩皆悉得見，在此眾中坐蓮華座，亦見從十方來，亦見在彼說法。菩薩見己，如見十方諸佛，以佛威神、以菩薩信解普賢本願力故，自然無量供養，放光照不可說世界，令不可說菩薩入普賢行、不可說菩薩成普賢行、不可說菩薩悉得圓滿普賢行願，成就菩提(從前至此始結得道)。次普眼讚普賢菩薩，如來印述。佛告普賢：「汝為普眼等說十三昧。」列十大三昧已，言：「若成就者，則名為佛、如來、十力導師、一切智等(廣說不思議功能)。」爾時普賢承如來旨，觀普眼等，分別廣說：「有十種無盡法，住此三昧超過世間。譬如比丘住不淨觀，菩薩亦爾。觀察法身，見諸世間普入其身，於中明見一切世間及世間法皆無所著，是名第一普光明三昧。妙光明三昧者，能入大千，微塵大千一一世界現大千塵身，一一身放大千塵數光，一一光現大千塵數色，一一色照大千塵數界，一一界調伏大千塵數眾生，界種不同染淨等別而無雜亂。譬如日影照諸寶山，其影各各展轉互入。菩薩住此三昧，不壞世界、不住內外，無所分別，而能於諸界長短等相入，諸界中事宛然可見。」
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十定品(卷四十一)
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「三遍往諸國土神通三昧者，於十方塵界入此三昧，長短不同，剎那乃至不可說劫，若法若非時法，不生分別。四清淨深心行三昧者，知佛身數等眾生，於諸佛所而作供養，恭敬尊重頂禮，舉身布地問法稱揚，於一念頃悉能了知，亦不分別。住世涅槃等，從定而起憶持不忘。五知過去莊嚴藏三昧者，能知諸劫諸剎諸佛說、法佛說中心樂，諸根調伏、佛壽、次第不失故。於三昧能入百劫，乃至不可說劫。六智光明藏三昧，能知未來一切諸法，於一念頃能知一切劫。七了知一切世界佛莊嚴三昧，悉能次第遍入十方世界，見佛出興神力眾會，眾會大小等四天下，乃至充滿不可說佛剎微塵數佛剎，亦見自身在彼說法，及以一切所作佛事。及見佛身不同，色量各別，得十種速疾、十種法印等。」
「三遍往諸國土神通三昧者，於十方塵界入此三昧，長短不同，剎那乃至不可說劫，若法若非時法，不生分別。四清淨深心行三昧者，知佛身數等眾生，於諸佛所而作供養，恭敬尊重頂禮，舉身布地問法稱揚，於一念頃悉能了知，亦不分別。住世涅槃等，從定而起憶持不忘。五知過去莊嚴藏三昧者，能知諸劫諸剎諸佛說、法佛說中心樂，諸根調伏、佛壽、次第不失故。於三昧能入百劫，乃至不可說劫。六智光明藏三昧，能知未來一切諸法，於一念頃能知一切劫。七了知一切世界佛莊嚴三昧，悉能次第遍入十方世界，見佛出興神力眾會，眾會大小等四天下，乃至充滿不可說佛剎微塵數佛剎，亦見自身在彼說法，及以一切所作佛事。及見佛身不同，色量各別，得十種速疾、十種法印等。」
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十定品(卷四十二)
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「八一切眾生差別身三昧，能於一切無著，能於諸身更互起入，諸趣身起入，一四天下乃至不可說不可說佛剎塵眾生身起入，一身多身更互起入，現種種光等。九法界自在三昧，一一毛孔入此三昧，能知一切。」
「八一切眾生差別身三昧，能於一切無著，能於諸身更互起入，諸趣身起入，一四天下乃至不可說不可說佛剎塵眾生身起入，一身多身更互起入，現種種光等。九法界自在三昧，一一毛孔入此三昧，能知一切。」
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(卷四十三)「十無礙輪三昧，一切無礙。」普眼白普賢：「得如是法，同於如來，何不名佛？何不名十力、一切智等？何故修普賢行願猶未休息？何故不能究竟法界捨菩薩道？」普賢告曰：「此菩薩則名為佛。於如來所修菩薩行無有休息，名為菩薩。如來諸力皆悉已入，則名十力。乃至觀察展轉增勝，名為菩薩。雖證普眼，境界增長，名為菩薩。於一切佛剎而成正覺，或於一念而成正覺，或須臾一時一日半月一月乃至不可說劫而成正覺。」
(卷四十三)「十無礙輪三昧，一切無礙。」普眼白普賢：「得如是法，同於如來，何不名佛？何不名十力、一切智等？何故修普賢行願猶未休息？何故不能究竟法界捨菩薩道？」普賢告曰：「此菩薩則名為佛。於如來所修菩薩行無有休息，名為菩薩。如來諸力皆悉已入，則名十力。乃至觀察展轉增勝，名為菩薩。雖證普眼，境界增長，名為菩薩。於一切佛剎而成正覺，或於一念而成正覺，或須臾一時一日半月一月乃至不可說劫而成正覺。」
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十通品二十八(卷四十四。定從體立，通從用生，體用不二准前可知。是故理有方能事用，事由於理，故六即中名理通具)
十通品二十八(卷四十四。定從體立，通從用生，體用不二准前可知。是故理有方能事用，事由於理，故六即中名理通具)
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普賢言：「一他心通，知不可說佛剎塵界六道心、三乘心、八部心、難處心等九界。二天眼通者，以無礙清淨天眼智通，見不可說不可說佛剎塵界中眾生死此生彼、善惡趣、罪福相，乃至八部皆見無謬。三宿命通者，知過去不可說不可說佛剎塵劫，眾生生處、姓族、苦樂因緣、品類、國土、趣生形相、行業、結使、心念等差別。悉知諸佛名號、出興眾會、父母、侍者、弟子、城邑、出家、成道、說法、涅槃，調伏眾生法，住塔廟，己身發心亦復如是。四知盡未來際劫智通，知不可說不可說佛剎塵數界中眾生及界，因果、行業善惡悉知，乃至佛名字等(如前)。五無礙清淨天耳，圓滿廣大聰徹，不可說不可說世界中所有音聲所聞(如前)。六住無體性無動作往一切佛剎智通，凡有所聞，一切世界佛名、相貌、種種國土等，皆悉不動而往。七分別一切眾生言音智通，不可說不可說佛剎塵數界中，眾生種種言辭、聖非聖等，皆能了知。八無數色身智通，入於法界，能現其身作種種色，所謂無邊色、無量色、清淨色、莊嚴色、普遍色、具相色，文列百例。九一切法智通，知一切法無有名字、無有種姓、無來無去、非異非不異等不可言說，而以方便分別安立。十一切法滅盡三昧智通，於念念中入一切法滅盡三昧，亦不退菩薩道、不捨菩薩事。佛子！如此十通，餘一切菩薩不能思議。」
普賢言：「一他心通，知不可說佛剎塵界六道心、三乘心、八部心、難處心等九界。二天眼通者，以無礙清淨天眼智通，見不可說不可說佛剎塵界中眾生死此生彼、善惡趣、罪福相，乃至八部皆見無謬。三宿命通者，知過去不可說不可說佛剎塵劫，眾生生處、姓族、苦樂因緣、品類、國土、趣生形相、行業、結使、心念等差別。悉知諸佛名號、出興眾會、父母、侍者、弟子、城邑、出家、成道、說法、涅槃，調伏眾生法，住塔廟，己身發心亦復如是。四知盡未來際劫智通，知不可說不可說佛剎塵數界中眾生及界，因果、行業善惡悉知，乃至佛名字等(如前)。五無礙清淨天耳，圓滿廣大聰徹，不可說不可說世界中所有音聲所聞(如前)。六住無體性無動作往一切佛剎智通，凡有所聞，一切世界佛名、相貌、種種國土等，皆悉不動而往。七分別一切眾生言音智通，不可說不可說佛剎塵數界中，眾生種種言辭、聖非聖等，皆能了知。八無數色身智通，入於法界，能現其身作種種色，所謂無邊色、無量色、清淨色、莊嚴色、普遍色、具相色，文列百例。九一切法智通，知一切法無有名字、無有種姓、無來無去、非異非不異等不可言說，而以方便分別安立。十一切法滅盡三昧智通，於念念中入一切法滅盡三昧，亦不退菩薩道、不捨菩薩事。佛子！如此十通，餘一切菩薩不能思議。」
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十忍品二十九(卷同。竝是無生之異名，從法從喻、從理從用，故立十名。名下釋義，悉從所依忍，名從因地非果，故得真因定，故立斯號)
十忍品二十九(卷同。竝是無生之異名，從法從喻、從理從用，故立十名。名下釋義，悉從所依忍，名從因地非果，故得真因定，故立斯號)
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普賢言：「菩薩有十種忍。得此忍者，到於一切菩薩無礙忍地，一切佛法無礙無盡。所謂音聲忍、順忍、無生法忍、如幻忍、如焰忍、如夢忍、如響忍、如影忍、如化忍、如空忍。音聲忍者，聞諸佛法不驚不怖，深信悟解，憶念修習。順忍者，謂於諸法思惟觀察，平等無違，正住修習。無生法忍者，不見少法生滅。若無生滅則無差別，無處、寂靜、離欲、無作、無願、無住、無去無來。如幻忍者，知一切法從因緣生已，了達諸法一多相即，了達諸法法界平等，譬如幻士幻作種種非有而有，知因緣性無有動轉。如焰下五，義勢大同。住是十忍，諸法具足。」
普賢言：「菩薩有十種忍。得此忍者，到於一切菩薩無礙忍地，一切佛法無礙無盡。所謂音聲忍、順忍、無生法忍、如幻忍、如焰忍、如夢忍、如響忍、如影忍、如化忍、如空忍。音聲忍者，聞諸佛法不驚不怖，深信悟解，憶念修習。順忍者，謂於諸法思惟觀察，平等無違，正住修習。無生法忍者，不見少法生滅。若無生滅則無差別，無處、寂靜、離欲、無作、無願、無住、無去無來。如幻忍者，知一切法從因緣生已，了達諸法一多相即，了達諸法法界平等，譬如幻士幻作種種非有而有，知因緣性無有動轉。如焰下五，義勢大同。住是十忍，諸法具足。」
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阿僧祇品三十(卷四十五。初地已上入佛所知，意正為明數非數故，名佛所知。非數而數，下位不測，以由正證非數非非數，故遍一切法)
阿僧祇品三十(卷四十五。初地已上入佛所知，意正為明數非數故，名佛所知。非數而數，下位不測，以由正證非數非非數，故遍一切法)
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爾時心王菩薩白佛言：「故佛所說阿僧祇無量，乃至不可說不可說，為云何耶？」佛言：「汝欲令諸世間入佛所知，而問是義。百洛叉為一俱胝，俱胝俱胝為一阿庾多，阿庾多阿庾多為一那由他，乃至不可說不可說，一百二十四重。」佛為心王菩薩而說頌曰：「不可言說不可說，充滿一切不可說，不可言說諸劫中，說不可說不可盡。不可言說諸佛剎，皆悉碎粖為微塵，一塵中剎不可說，如一一切皆如是。此不可說諸佛剎，一念碎塵不可說，念念碎塵悉亦然，盡不可說劫恒爾。此塵有剎不可說，此剎為塵說更難，以此諸塵數諸劫，一塵十方不可說。爾劫稱讚一普賢，無能盡其功德量。於一微細毛端處，有不可說諸普賢。一切毛端悉亦爾，如是乃至遍法界。一毛端處所有剎，其數無量不可說，盡虛空量諸毛端，一一處剎悉如是。國土、佛名、佛身、佛色、光明、光中華、華中葉，葉中色、色中葉，葉中光、光中色，色中光、光中月，月中光、光中日，日中色、色中光，光中座、座中嚴，嚴中具、具中光，光中色、色中淨光，光中妙光，此光復現種種光，光中妙寶如須彌，一一光中復現寶。寶現眾剎，一剎為塵，一塵色相，一一皆云不可說。」又約所說利生等三百餘重不可說。最後云：「如是三世無有邊，菩薩一切皆明見。」
爾時心王菩薩白佛言：「故佛所說阿僧祇無量，乃至不可說不可說，為云何耶？」佛言：「汝欲令諸世間入佛所知，而問是義。百洛叉為一俱胝，俱胝俱胝為一阿庾多，阿庾多阿庾多為一那由他，乃至不可說不可說，一百二十四重。」佛為心王菩薩而說頌曰：「不可言說不可說，充滿一切不可說，不可言說諸劫中，說不可說不可盡。不可言說諸佛剎，皆悉碎粖為微塵，一塵中剎不可說，如一一切皆如是。此不可說諸佛剎，一念碎塵不可說，念念碎塵悉亦然，盡不可說劫恒爾。此塵有剎不可說，此剎為塵說更難，以此諸塵數諸劫，一塵十方不可說。爾劫稱讚一普賢，無能盡其功德量。於一微細毛端處，有不可說諸普賢。一切毛端悉亦爾，如是乃至遍法界。一毛端處所有剎，其數無量不可說，盡虛空量諸毛端，一一處剎悉如是。國土、佛名、佛身、佛色、光明、光中華、華中葉，葉中色、色中葉，葉中光、光中色，色中光、光中月，月中光、光中日，日中色、色中光，光中座、座中嚴，嚴中具、具中光，光中色、色中淨光，光中妙光，此光復現種種光，光中妙寶如須彌，一一光中復現寶。寶現眾剎，一剎為塵，一塵色相，一一皆云不可說。」又約所說利生等三百餘重不可說。最後云：「如是三世無有邊，菩薩一切皆明見。」
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壽量品三十一(卷同。由證非量非無量，故得能量能無量。今此且從迹量邊，故以諸量為其目)
壽量品三十一(卷同。由證非量非無量，故得能量能無量。今此且從迹量邊，故以諸量為其目)
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爾時心王菩薩告諸菩薩言：「娑婆一劫為極樂一日一夜，袈裟幢等更有九重，如是以劫而為一日一夜。」最後云：「乃至過百萬阿僧祇界，最後世界一劫，於勝蓮華界賢勝佛剎為一日一夜。普賢等諸同行大菩薩充滿其中(竝語佛剎，末云已曾成佛)。」
爾時心王菩薩告諸菩薩言：「娑婆一劫為極樂一日一夜，袈裟幢等更有九重，如是以劫而為一日一夜。」最後云：「乃至過百萬阿僧祇界，最後世界一劫，於勝蓮華界賢勝佛剎為一日一夜。普賢等諸同行大菩薩充滿其中(竝語佛剎，末云已曾成佛)。」
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諸菩薩住處品三十二(卷同。竝是法身示迹之處，或是古佛現作因人，令末代人斯心有在，覩迹慕本發意修行)
諸菩薩住處品三十二(卷同。竝是法身示迹之處，或是古佛現作因人，令末代人斯心有在，覩迹慕本發意修行)
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爾時心王菩薩告諸菩薩：「東方有處名仙人山，從昔已來諸菩薩眾於中止住，現有菩薩名金剛勝，與其眷屬三百人俱，常在其中而演說法。南方勝峯山，法慧菩薩與五百人俱。西方金剛焰山，菩薩名精進無畏行，與三百人俱。北方香積山，菩薩名香象，與三千人俱。東北方清涼山，菩薩名文殊師利，與一萬人俱。海中有金剛山，菩薩名法起，與千二百人俱。東南方支提山，菩薩名天冠，與一千人俱。西南方光明山，菩薩名賢勝，與三千人俱。西北方香風山，菩薩名香光，與五千人俱(廣如初文)。大海中有莊嚴窟，從昔已來諸菩薩住。毘舍離南有住處，名善住根。摩度羅城有滿足窟。俱珍那城住處，名法座清淨，彼岸城有目真隣陀窟。摩蘭陀國住處名無礙，龍王建立。薩遮國住處，名出生慈。震旦國有那羅延窟。疏勒國有牛頭山。迦葉彌羅國住處，名次第增長。歡喜城有尊者窟。菴浮梨摩國住處，名見億藏光明。乾陀羅國，名苫婆羅窟。一一皆云從昔已來諸菩薩眾於中住止(九處有人，十三處不出人)。」
爾時心王菩薩告諸菩薩：「東方有處名仙人山，從昔已來諸菩薩眾於中止住，現有菩薩名金剛勝，與其眷屬三百人俱，常在其中而演說法。南方勝峯山，法慧菩薩與五百人俱。西方金剛焰山，菩薩名精進無畏行，與三百人俱。北方香積山，菩薩名香象，與三千人俱。東北方清涼山，菩薩名文殊師利，與一萬人俱。海中有金剛山，菩薩名法起，與千二百人俱。東南方支提山，菩薩名天冠，與一千人俱。西南方光明山，菩薩名賢勝，與三千人俱。西北方香風山，菩薩名香光，與五千人俱(廣如初文)。大海中有莊嚴窟，從昔已來諸菩薩住。毘舍離南有住處，名善住根。摩度羅城有滿足窟。俱珍那城住處，名法座清淨，彼岸城有目真隣陀窟。摩蘭陀國住處名無礙，龍王建立。薩遮國住處，名出生慈。震旦國有那羅延窟。疏勒國有牛頭山。迦葉彌羅國住處，名次第增長。歡喜城有尊者窟。菴浮梨摩國住處，名見億藏光明。乾陀羅國，名苫婆羅窟。一一皆云從昔已來諸菩薩眾於中住止(九處有人，十三處不出人)。」
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佛不思議法品三十三(卷四十六。前因人土為所依，今舉果德法為所託。依止不二，身土何殊？不二而二，以分能所)
佛不思議法品三十三(卷四十六。前因人土為所依，今舉果德法為所託。依止不二，身土何殊？不二而二，以分能所)
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爾時大會中諸菩薩念：「諸佛國土云何不思議？諸佛本願、種性、出現、佛身、音聲、智慧自在、無礙解脫(如初句)。」爾時如來加青蓮華藏菩薩，令滿普賢大願，知見一切佛法。告蓮華藏菩薩言：「諸佛世尊有無量住處，所謂常住大悲住等。又有十種普遍法界，所謂一切諸佛有無邊際身，色相清淨，普入諸趣而無染著。無障礙眼，於一切法悉能明見。無障礙耳，悉能解了一切音聲。有無邊際鼻，能到諸佛自在彼岸。有廣長舌，出妙音聲。周遍法界身，應眾生心咸令得見。意住於平等法身無礙解脫，示現無盡大神力，清淨世界隨所樂見，菩薩行願圓滿(如初句)。諸佛又有十種念念出生智。又有十種不失時，謂成正覺、成熟緣、記菩薩、隨心現等。又有十無比、十種智、十普入法、十難信、十大功德、十究竟。」
爾時大會中諸菩薩念：「諸佛國土云何不思議？諸佛本願、種性、出現、佛身、音聲、智慧自在、無礙解脫(如初句)。」爾時如來加青蓮華藏菩薩，令滿普賢大願，知見一切佛法。告蓮華藏菩薩言：「諸佛世尊有無量住處，所謂常住大悲住等。又有十種普遍法界，所謂一切諸佛有無邊際身，色相清淨，普入諸趣而無染著。無障礙眼，於一切法悉能明見。無障礙耳，悉能解了一切音聲。有無邊際鼻，能到諸佛自在彼岸。有廣長舌，出妙音聲。周遍法界身，應眾生心咸令得見。意住於平等法身無礙解脫，示現無盡大神力，清淨世界隨所樂見，菩薩行願圓滿(如初句)。諸佛又有十種念念出生智。又有十種不失時，謂成正覺、成熟緣、記菩薩、隨心現等。又有十無比、十種智、十普入法、十難信、十大功德、十究竟。」
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(卷四十七)「十佛事，乃至更有二十餘重十，皆是如來之妙德也。」
(卷四十七)「十佛事，乃至更有二十餘重十，皆是如來之妙德也。」
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如來十身相海品三十四(卷四十八。前辨所依土法，今明所現身相。土法即身，能所何別？身即是法，相即無相)
如來十身相海品三十四(卷四十八。前辨所依土法，今明所現身相。土法即身，能所何別？身即是法，相即無相)
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爾時普賢告諸菩薩：「今為汝說如來相海。佛子！如來頂上有三十二大人相，一一皆悉周遍十方，如是乃至左足指端第九十七，一一皆云周遍法界。毘盧遮那有如是等十華藏世界海微塵數大人相，一一皆以妙相莊嚴。」
爾時普賢告諸菩薩：「今為汝說如來相海。佛子！如來頂上有三十二大人相，一一皆悉周遍十方，如是乃至左足指端第九十七，一一皆云周遍法界。毘盧遮那有如是等十華藏世界海微塵數大人相，一一皆以妙相莊嚴。」
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如來隨好光明功德品三十五(卷同。相之眷屬麁細，無非法界故爾)
如來隨好光明功德品三十五(卷同。相之眷屬麁細，無非法界故爾)
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爾時佛告寶手菩薩言：「如來有隨好，名圓滿王。出大光明，名為熾盛，七百萬阿僧祇光明而為眷屬。我在兜率時，放大光明，名光幢王。照十佛剎塵界，彼界地獄遇光息苦，得十種清淨六根，咸生兜率。彼天有鼓，名甚可愛樂。彼天生已，此鼓發聲：『汝以心不放逸，於如來所種諸善根，昔近善友，遮邪威力，於彼生此。』次足下千輻輪，名光明普照王(亦如前)。」
爾時佛告寶手菩薩言：「如來有隨好，名圓滿王。出大光明，名為熾盛，七百萬阿僧祇光明而為眷屬。我在兜率時，放大光明，名光幢王。照十佛剎塵界，彼界地獄遇光息苦，得十種清淨六根，咸生兜率。彼天有鼓，名甚可愛樂。彼天生已，此鼓發聲：『汝以心不放逸，於如來所種諸善根，昔近善友，遮邪威力，於彼生此。』次足下千輻輪，名光明普照王(亦如前)。」
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普賢行品三十六(卷四十九。果滿由行，感果示因。皆由計我，能治行生。行雖眾多，不出二種，差及無差，一切相入)
普賢行品三十六(卷四十九。果滿由行，感果示因。皆由計我，能治行生。行雖眾多，不出二種，差及無差，一切相入)
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爾時普賢告諸菩薩：「如向所演，但隨眾生根器，以諸眾生無智計我(廣說諸障)。」明諸障已，次明修行十法，謂不棄眾生等，即得具足十種清淨，謂通達甚深法清淨等。次得十種廣大智，謂知一切眾生心行等。次得十種普入，毛道與一切世界，一切眾生身與一身，不可說劫與一念，一切佛法與一法，不可說處與一處，一切根與一根，一切根與非根，一切想與一想，一切音與一音，一切三世與一世，皆更互相入。次十種勝妙心，次得十種善巧智等。
爾時普賢告諸菩薩：「如向所演，但隨眾生根器，以諸眾生無智計我(廣說諸障)。」明諸障已，次明修行十法，謂不棄眾生等，即得具足十種清淨，謂通達甚深法清淨等。次得十種廣大智，謂知一切眾生心行等。次得十種普入，毛道與一切世界，一切眾生身與一身，不可說劫與一念，一切佛法與一法，不可說處與一處，一切根與一根，一切根與非根，一切想與一想，一切音與一音，一切三世與一世，皆更互相入。次十種勝妙心，次得十種善巧智等。
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如來出現品三十七(卷五十。稱理而現，故引願力)
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爾時世尊放白毫光名如來出現，無量百千億那由他阿僧祇光明以為眷屬，其光遍照十方盡虛空法界，作佛事已，入如來性起妙德菩薩頂。此菩薩一心向佛而說偈讚佛，於口放光名無礙無畏入普賢口，菩薩身座過於本時百倍。次性起問現相意，普賢答偈云：「法性無作無變易，猶如虛空本清淨，諸佛性淨亦如是，本性非性離有無。法性不在於言論，無說離說恒寂滅，十方境界性亦然，一切文辭莫能辨。」普賢言：「於無量處見如來身。何以故？不應於一法一事一身一土一眾生見如來身，應遍一切見如來身。譬如虛空遍至一切色非色處，非至非不至。何以故？虛空無身故。佛身亦爾，遍一切處、一切眾生、一切國土、一切法，非至非不至。身無身故，為眾生故示現其身，是名佛身第一相。」次廣說譬喻，如虛空、日輪等。又云：「譬如月輪有四奇特：一者映蔽一切星宿光明、二者隨時示現虧盈、三者多處現影、四者見者皆對目前。如來亦爾，映蔽一切聲聞緣覺，隨其所宜示現壽命，淨心眾生菩提器中影無不現，眾生皆謂唯現我前。」
爾時世尊放白毫光名如來出現，無量百千億那由他阿僧祇光明以為眷屬，其光遍照十方盡虛空法界，作佛事已，入如來性起妙德菩薩頂。此菩薩一心向佛而說偈讚佛，於口放光名無礙無畏入普賢口，菩薩身座過於本時百倍。次性起問現相意，普賢答偈云：「法性無作無變易，猶如虛空本清淨，諸佛性淨亦如是，本性非性離有無。法性不在於言論，無說離說恒寂滅，十方境界性亦然，一切文辭莫能辨。」普賢言：「於無量處見如來身。何以故？不應於一法一事一身一土一眾生見如來身，應遍一切見如來身。譬如虛空遍至一切色非色處，非至非不至。何以故？虛空無身故。佛身亦爾，遍一切處、一切眾生、一切國土、一切法，非至非不至。身無身故，為眾生故示現其身，是名佛身第一相。」次廣說譬喻，如虛空、日輪等。又云：「譬如月輪有四奇特：一者映蔽一切星宿光明、二者隨時示現虧盈、三者多處現影、四者見者皆對目前。如來亦爾，映蔽一切聲聞緣覺，隨其所宜示現壽命，淨心眾生菩提器中影無不現，眾生皆謂唯現我前。」
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(卷五十一，品同)普賢說如來音聲十種相，次說如來心十種相。
(卷五十一，品同)普賢說如來音聲十種相，次說如來心十種相。
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(卷五十二，品同)普賢云：「如大海水，皆從龍王心念所起。如來亦爾，一切智海皆從大願之所起也。又南洲二千五百河、西洲五千河、東洲七千五百河、北洲一萬河，其水多不？」答言：「甚多。」普賢言：「復有八十億諸大龍王，一一展轉，其水倍倍於前，皆流入海。又娑竭太子宮殿中水出，復倍於前。娑竭龍王宮中水涌出入海，復倍於前。其水紺琉璃色，涌出有時，是故大海潮不失時。如來智海復過於是。譬如金翅鳥王飛行虛空，以清淨眼觀察海內諸龍宮殿，以左右翅鼓揚海水悉令兩闢，知龍男女命將盡者而搏取之。如來亦爾，知諸眾生根已熟者，以止觀翅鼓生死海而撮取之。」乃至文中一一廣釋，皆云云何知應正等覺音聲、心意識、境界行、成正覺、轉法輪、般涅槃、見聞親近所種善根(如初)。於十方界現大神通，十方各八十億佛剎微塵同名諸佛同說此法等，皆遮那本願之力。
(卷五十二，品同)普賢云：「如大海水，皆從龍王心念所起。如來亦爾，一切智海皆從大願之所起也。又南洲二千五百河、西洲五千河、東洲七千五百河、北洲一萬河，其水多不？」答言：「甚多。」普賢言：「復有八十億諸大龍王，一一展轉，其水倍倍於前，皆流入海。又娑竭太子宮殿中水出，復倍於前。娑竭龍王宮中水涌出入海，復倍於前。其水紺琉璃色，涌出有時，是故大海潮不失時。如來智海復過於是。譬如金翅鳥王飛行虛空，以清淨眼觀察海內諸龍宮殿，以左右翅鼓揚海水悉令兩闢，知龍男女命將盡者而搏取之。如來亦爾，知諸眾生根已熟者，以止觀翅鼓生死海而撮取之。」乃至文中一一廣釋，皆云云何知應正等覺音聲、心意識、境界行、成正覺、轉法輪、般涅槃、見聞親近所種善根(如初)。於十方界現大神通，十方各八十億佛剎微塵同名諸佛同說此法等，皆遮那本願之力。
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第八再會普光明殿說一品七卷
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離世間品三十八(卷五十三。世間不同，故辨雜行)
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爾時如來在菩提場普光明殿，坐師子座，妙悟皆滿(始成異名)，二行永絕等。與不可說百千億那由他佛剎塵數菩薩，皆住一生，從他方來，稱歎佛德。爾時普賢入佛華莊嚴三昧，從三昧起，普慧菩薩問何等為菩薩依？何等為奇特想？何等為善知識行勤精進心得安隱？何等戒？何等成就眾生入界入劫等二百問。普賢廣答，皆有深義。答奇特想中云：「於一切行生自行想，願亦如是。」答心安隱中有十種，皆以自行令他得之心則安隱。答戒中有十種戒，全是利他，所謂不捨菩提心戒、遠離二乘地戒、觀察利益眾生戒等。有十種自知受記，所謂以殊勝解發菩提心、永不厭捨諸菩薩行、住一切劫行菩薩行、修一切佛法、於一切佛教一向深信、修一切善根皆令成就、置一切眾生於佛菩提、於善知識和合無二、於善知識起如來想、恒勤守護菩提本願(句下皆有自知受記)。十種入入諸菩薩、十種入入諸如來、十種入眾生行、十種入世界、十種入劫，乃至十種佛，謂成正覺佛，願、業報、住持、涅槃、法界、心、三昧、本性、隨樂。十種發菩提心因緣，竝以眾生為首。
爾時如來在菩提場普光明殿，坐師子座，妙悟皆滿(始成異名)，二行永絕等。與不可說百千億那由他佛剎塵數菩薩，皆住一生，從他方來，稱歎佛德。爾時普賢入佛華莊嚴三昧，從三昧起，普慧菩薩問何等為菩薩依？何等為奇特想？何等為善知識行勤精進心得安隱？何等戒？何等成就眾生入界入劫等二百問。普賢廣答，皆有深義。答奇特想中云：「於一切行生自行想，願亦如是。」答心安隱中有十種，皆以自行令他得之心則安隱。答戒中有十種戒，全是利他，所謂不捨菩提心戒、遠離二乘地戒、觀察利益眾生戒等。有十種自知受記，所謂以殊勝解發菩提心、永不厭捨諸菩薩行、住一切劫行菩薩行、修一切佛法、於一切佛教一向深信、修一切善根皆令成就、置一切眾生於佛菩提、於善知識和合無二、於善知識起如來想、恒勤守護菩提本願(句下皆有自知受記)。十種入入諸菩薩、十種入入諸如來、十種入眾生行、十種入世界、十種入劫，乃至十種佛，謂成正覺佛，願、業報、住持、涅槃、法界、心、三昧、本性、隨樂。十種發菩提心因緣，竝以眾生為首。
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(卷五十四)有十種園林，生死是菩薩園林，無厭捨故。化物不疲，住劫攝行，淨土住止、魔宮降他，思法觀理，行行紹繼一切佛法，轉法輪行，一念成道。
(卷五十四)有十種園林，生死是菩薩園林，無厭捨故。化物不疲，住劫攝行，淨土住止、魔宮降他，思法觀理，行行紹繼一切佛法，轉法輪行，一念成道。
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(卷五十五)有十種發無量無邊廣大心，於一切佛所觀一切眾生界，觀一切剎一切世一切法界，觀察一切法皆如虛空、一切菩薩廣大行、正念三世一切佛，觀不思議諸業果報、嚴淨一切佛剎、遍入一切諸佛大會，觀察一切如來妙音(皆云發廣大心)。
(卷五十五)有十種發無量無邊廣大心，於一切佛所觀一切眾生界，觀一切剎一切世一切法界，觀察一切法皆如虛空、一切菩薩廣大行、正念三世一切佛，觀不思議諸業果報、嚴淨一切佛剎、遍入一切諸佛大會，觀察一切如來妙音(皆云發廣大心)。
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○(卷五十六)菩薩有十種無礙用，所謂眾生無礙用，國土、法身、願、境界智、神通、神力、力(如初句)。於身無礙用有十，以一切眾生身入己身無礙用，己身入一切眾生身、一切佛身入一佛身、一佛身入一切佛身、一切剎入己身、以一身示現三世眾生、一身示現無邊身、入三昧一身示現等眾生數身、成正覺於一眾生身現一切眾生身、於一切眾生身現一眾生身、一切眾生現法身、法身現一切眾生身(如初句)。
○(卷五十六)菩薩有十種無礙用，所謂眾生無礙用，國土、法身、願、境界智、神通、神力、力(如初句)。於身無礙用有十，以一切眾生身入己身無礙用，己身入一切眾生身、一切佛身入一佛身、一佛身入一切佛身、一切剎入己身、以一身示現三世眾生、一身示現無邊身、入三昧一身示現等眾生數身、成正覺於一眾生身現一切眾生身、於一切眾生身現一眾生身、一切眾生現法身、法身現一切眾生身(如初句)。
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○(卷五十七)菩薩有十種習氣，菩提心習氣，善根、化生、見佛、受生、行願、諸度、思惟、平等法、境界差別。十種眼，肉眼見諸色故，天眼見眾生心故，慧眼見眾生根故，法眼見實相故，佛眼見佛十力故，智眼見諸法故，光明眼見佛光明故，出生死眼見涅槃故，無礙眼所見無障故，一切智眼見普門法界故。十種耳，聞讚聲不貪著、聞毀聲不瞋恚、聞說二乘不求不著、聞菩薩道歡喜踊躍、聞地獄苦起大悲心、聞說人天知其無常、聞讚諸佛加行圓滿、聞說六度四攝發心修行、聞十方音聲達深妙義、初心後心常聞正法不捨眾生。有十種鼻，聞臭不嫌、聞香不著、聞香及臭其心平等、聞非香臭安住於捨、聞眾生依正知其業行、聞諸伏藏皆能辨了、聞六道生知其過行、聞聲聞行住一切智、聞菩薩行用平等心、聞諸佛智不捨菩薩行。有十種舌，開示一切眾生行舌、開示無盡法門舌、讚一切佛功德舌、演暢無礙辨才舌、開闡大乘助道舌、遍覆十方虛空舌、普照一切諸剎舌、普使眾生悟解舌、悉令諸佛歡喜舌、降伏魔外至涅槃舌。有十種身，人身化於人，非人身化三惡，天身化三界，學身現學地，無學身示現羅漢地，獨覺身化獨覺地，菩薩身成就大乘故，如來身智水灌頂故，意生身善巧出生故，無漏法身以無功用道示現一切眾生身故。有十種意，上首意發起善根故，安住意深信難動故，深入意隨順解了佛法故，內了意知眾生心樂故，無亂意諸惑不雜故，明淨意客塵不染故，觀眾生意無一念失時故，善擇所作意未曾一處生過故，密護諸根意調伏無散故，善入三昧意入佛三昧故。行住坐臥處各十。有十種師子吼，所謂唱言「我當必定成佛」，是菩提心大師子吼。「我當令一切眾生未度者度」等四，是大悲大師子吼。「我當令不斷三寶」，是報佛恩大師子吼。「我當嚴淨一切剎」，是究竟堅誓大師子吼。「我當除一切惡道及諸難處」，是自持淨戒大師子吼。「我當滿足諸佛三業及相莊嚴」，是福德無厭大師子吼。「我當除滅一切天魔及諸魔業」，是修正行斷諸煩惱大師子吼。「我當除我我所淨三空門」，是無生忍大師子吼。最後生菩薩示生王宮出家成道，是如說行大師子吼。
○(卷五十七)菩薩有十種習氣，菩提心習氣，善根、化生、見佛、受生、行願、諸度、思惟、平等法、境界差別。十種眼，肉眼見諸色故，天眼見眾生心故，慧眼見眾生根故，法眼見實相故，佛眼見佛十力故，智眼見諸法故，光明眼見佛光明故，出生死眼見涅槃故，無礙眼所見無障故，一切智眼見普門法界故。十種耳，聞讚聲不貪著、聞毀聲不瞋恚、聞說二乘不求不著、聞菩薩道歡喜踊躍、聞地獄苦起大悲心、聞說人天知其無常、聞讚諸佛加行圓滿、聞說六度四攝發心修行、聞十方音聲達深妙義、初心後心常聞正法不捨眾生。有十種鼻，聞臭不嫌、聞香不著、聞香及臭其心平等、聞非香臭安住於捨、聞眾生依正知其業行、聞諸伏藏皆能辨了、聞六道生知其過行、聞聲聞行住一切智、聞菩薩行用平等心、聞諸佛智不捨菩薩行。有十種舌，開示一切眾生行舌、開示無盡法門舌、讚一切佛功德舌、演暢無礙辨才舌、開闡大乘助道舌、遍覆十方虛空舌、普照一切諸剎舌、普使眾生悟解舌、悉令諸佛歡喜舌、降伏魔外至涅槃舌。有十種身，人身化於人，非人身化三惡，天身化三界，學身現學地，無學身示現羅漢地，獨覺身化獨覺地，菩薩身成就大乘故，如來身智水灌頂故，意生身善巧出生故，無漏法身以無功用道示現一切眾生身故。有十種意，上首意發起善根故，安住意深信難動故，深入意隨順解了佛法故，內了意知眾生心樂故，無亂意諸惑不雜故，明淨意客塵不染故，觀眾生意無一念失時故，善擇所作意未曾一處生過故，密護諸根意調伏無散故，善入三昧意入佛三昧故。行住坐臥處各十。有十種師子吼，所謂唱言「我當必定成佛」，是菩提心大師子吼。「我當令一切眾生未度者度」等四，是大悲大師子吼。「我當令不斷三寶」，是報佛恩大師子吼。「我當嚴淨一切剎」，是究竟堅誓大師子吼。「我當除一切惡道及諸難處」，是自持淨戒大師子吼。「我當滿足諸佛三業及相莊嚴」，是福德無厭大師子吼。「我當除滅一切天魔及諸魔業」，是修正行斷諸煩惱大師子吼。「我當除我我所淨三空門」，是無生忍大師子吼。最後生菩薩示生王宮出家成道，是如說行大師子吼。
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(五十八卷)六度各十，法相通漫，多屬別門。四無量各十亦爾。有十種求法，直心精進一向斷他惑、益自他、入智慧、出生死、為利物、斷他疑、滿佛法。十魔、十魔業、十捨魔業、十種魔所攝持，謂懈怠心魔所攝持，志樂狹劣、少行生足、受一非餘、不發大願、樂寂斷惑、永斷生死、捨菩薩行、不化眾生、疑謗正法。十種佛所攝持，謂初發菩提心佛所攝持，不失菩提心、覺魔事能離、聞如說修行、知苦不厭惡、觀深法得果、說小不取證、觀無為不住、至無生受生、證智起於行。菩薩住兜率天，有十種所作業。於兜率天將下生時，現十種事。
(五十八卷)六度各十，法相通漫，多屬別門。四無量各十亦爾。有十種求法，直心精進一向斷他惑、益自他、入智慧、出生死、為利物、斷他疑、滿佛法。十魔、十魔業、十捨魔業、十種魔所攝持，謂懈怠心魔所攝持，志樂狹劣、少行生足、受一非餘、不發大願、樂寂斷惑、永斷生死、捨菩薩行、不化眾生、疑謗正法。十種佛所攝持，謂初發菩提心佛所攝持，不失菩提心、覺魔事能離、聞如說修行、知苦不厭惡、觀深法得果、說小不取證、觀無為不住、至無生受生、證智起於行。菩薩住兜率天，有十種所作業。於兜率天將下生時，現十種事。
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(卷五十九)菩薩示現處胎有十事，為成就小心劣解眾生，不欲令彼起念菩薩自然化生故。為成熟父母眷屬、宿世同行善根等，示生微笑行七步。現處童子地、現處王宮、出家苦行、詣道樹、坐道場、降魔成佛、轉法輪、般涅槃，各有十事。
(卷五十九)菩薩示現處胎有十事，為成就小心劣解眾生，不欲令彼起念菩薩自然化生故。為成熟父母眷屬、宿世同行善根等，示生微笑行七步。現處童子地、現處王宮、出家苦行、詣道樹、坐道場、降魔成佛、轉法輪、般涅槃，各有十事。
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第九會給孤獨園說一品二十一卷
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入法界品三十九(卷六十。知識雖眾，不出法界。法界無二，任運差別。差別知識為法界用，無差別知識為法界體)
入法界品三十九(卷六十。知識雖眾，不出法界。法界無二，任運差別。差別知識為法界用，無差別知識為法界體)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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爾時世尊在室羅伐國逝多林給孤園大莊嚴重閣，與菩薩五百人俱，普賢文殊而為上首。列一百四十菩薩等，皆悉成就普賢行願，廣歎德已。爾時世尊知諸菩薩心之所念，以大悲身以方便力充滿虛空，入師子頻申三昧已，一切世間普皆嚴淨。大莊嚴閣忽然廣博，無有邊際、眾寶莊嚴。佛神力故，其逝多林忽然廣博，與不可說佛剎微塵數諸佛國土其量正等眾寶莊嚴。何以故？如來有不可思議自在用故。十方各不可說佛剎微塵世界海外，各一世界各一佛各一菩薩，與世界海塵數菩薩俱來各現神變。以佛力故，於一佛所一念之頃普見十方無所迷惑，於剎那頃悉能往詣，如是等菩薩滿逝多林。爾時舍利弗等諸大聲聞在逝多林，皆悉不見如來神力、如來嚴好境界、遊戲神變、尊勝妙行威德住持淨剎，亦復不見不思議菩薩境界，菩薩大會等皆悉不見，以善根不同故，本不修習見佛善根、本不讚說十方世界佛剎功德諸佛神變、於生死中發菩提心、令他住菩提心、令如來種性不斷等，種種皆悉本無故。以是緣故不能見聞念等，依聲聞乘而出離故。如恒河岸無量餓鬼，為渴所逼求水不得，雖住河邊而不見河，設有見者但見枯竭；聲聞亦爾。譬如有人於大會中，夢見須彌山頂種種莊嚴天人受樂，亦自見身如彼諸天會人同處，而彼不見彼不夢故；聲聞亦爾。譬如雪山具種種藥，良醫乃見，則非捕獵放牧者見。譬如比丘於大眾中入遍處定，其餘大眾皆悉不見。如人生已則有二天恒相隨逐，一曰同生、二曰同名，天常見人、人不見天。爾時毘盧遮那願光明菩薩等十菩薩，各說十偈皆勸聲聞，令觀如來及諸菩薩，皆說如來及以菩薩不思議事理。唯最初菩薩中有一行偈，斥聲聞人云：「一切諸緣覺，及彼大聲聞，皆悉不能知，菩薩行境界。」此諸偈意多明圓因圓果作用等。
爾時世尊在室羅伐國逝多林給孤園大莊嚴重閣，與菩薩五百人俱，普賢文殊而為上首。列一百四十菩薩等，皆悉成就普賢行願，廣歎德已。爾時世尊知諸菩薩心之所念，以大悲身以方便力充滿虛空，入師子頻申三昧已，一切世間普皆嚴淨。大莊嚴閣忽然廣博，無有邊際、眾寶莊嚴。佛神力故，其逝多林忽然廣博，與不可說佛剎微塵數諸佛國土其量正等眾寶莊嚴。何以故？如來有不可思議自在用故。十方各不可說佛剎微塵世界海外，各一世界各一佛各一菩薩，與世界海塵數菩薩俱來各現神變。以佛力故，於一佛所一念之頃普見十方無所迷惑，於剎那頃悉能往詣，如是等菩薩滿逝多林。爾時舍利弗等諸大聲聞在逝多林，皆悉不見如來神力、如來嚴好境界、遊戲神變、尊勝妙行威德住持淨剎，亦復不見不思議菩薩境界，菩薩大會等皆悉不見，以善根不同故，本不修習見佛善根、本不讚說十方世界佛剎功德諸佛神變、於生死中發菩提心、令他住菩提心、令如來種性不斷等，種種皆悉本無故。以是緣故不能見聞念等，依聲聞乘而出離故。如恒河岸無量餓鬼，為渴所逼求水不得，雖住河邊而不見河，設有見者但見枯竭；聲聞亦爾。譬如有人於大會中，夢見須彌山頂種種莊嚴天人受樂，亦自見身如彼諸天會人同處，而彼不見彼不夢故；聲聞亦爾。譬如雪山具種種藥，良醫乃見，則非捕獵放牧者見。譬如比丘於大眾中入遍處定，其餘大眾皆悉不見。如人生已則有二天恒相隨逐，一曰同生、二曰同名，天常見人、人不見天。爾時毘盧遮那願光明菩薩等十菩薩，各說十偈皆勸聲聞，令觀如來及諸菩薩，皆說如來及以菩薩不思議事理。唯最初菩薩中有一行偈，斥聲聞人云：「一切諸緣覺，及彼大聲聞，皆悉不能知，菩薩行境界。」此諸偈意多明圓因圓果作用等。
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(卷六十一)爾時普賢菩薩普觀眾會，以等法界方便、等虛空界方便、等眾生界方便、等一切法光影方便，為諸菩薩以十種法句說此師子頻申三昧，廣明依正自在勝用。爾時如來欲令諸菩薩安住此三昧，眉間白毫放大光明，名普照三世法界門，普照十方一切世界諸佛國土。廣明如來神用竟，乃云：「文殊承佛神力，欲重宣此逝多林中諸神變事。」而說偈言：「汝應觀此逝多林，以佛威神廣無際，一切莊嚴皆示現，十方法界悉充滿」等二十六行頌，頌前所見。時諸菩薩以佛三昧光明照故，即時得入如是三昧，得不可說大悲門，廣於十方而作佛事調伏眾生。爾時文殊從善住閣出，種種供養佛已，辭退南行，往於人間。爾時尊者舍利弗承佛神力，見文殊師利與諸菩薩出逝多林人間遊行，作如是念：「我今當與共往南方。」時舍利弗與六千比丘出自住處，來詣佛所，具白世尊。世尊許已，右繞而出，往文殊所。此六千比丘，是舍利弗自所同住，出家未久，所謂海覺比丘、善生、福光、電生、淨行、天德等(竝非小乘所列)。此等六千，悉曾供養無量諸佛、深植善根、解力廣大、信眼明徹、其心寬博，觀佛境界，了法本性、饒益眾生，常樂勤求諸佛功德，皆是文殊說法教化。舍利弗令諸比丘觀文殊師利清淨身相及眾會具足等。諸比丘聞，心意清淨、信解堅固，舉身踊躍，憂苦悉除，具菩薩根，得菩薩力入深境界。白言：「大師將引我等往勝人所。」時舍利弗將至文殊所已，白言：「此諸比丘願得奉覲。」諸比丘白文殊言：「願我悉得仁者所得。」文殊以十事勸之，令行菩提道。諸比丘聞，即得無礙眼三昧，見一切佛境界，悉見諸佛種種依正，知十方世界眾生前後十生，憶彼界中過未十劫，念彼如來十本生事，成道、轉法輪、神變、說法各有十種，又即成就十千三昧。文殊乃勸諸比丘住普賢行(故知所得未入普賢行)。
(卷六十一)爾時普賢菩薩普觀眾會，以等法界方便、等虛空界方便、等眾生界方便、等一切法光影方便，為諸菩薩以十種法句說此師子頻申三昧，廣明依正自在勝用。爾時如來欲令諸菩薩安住此三昧，眉間白毫放大光明，名普照三世法界門，普照十方一切世界諸佛國土。廣明如來神用竟，乃云：「文殊承佛神力，欲重宣此逝多林中諸神變事。」而說偈言：「汝應觀此逝多林，以佛威神廣無際，一切莊嚴皆示現，十方法界悉充滿」等二十六行頌，頌前所見。時諸菩薩以佛三昧光明照故，即時得入如是三昧，得不可說大悲門，廣於十方而作佛事調伏眾生。爾時文殊從善住閣出，種種供養佛已，辭退南行，往於人間。爾時尊者舍利弗承佛神力，見文殊師利與諸菩薩出逝多林人間遊行，作如是念：「我今當與共往南方。」時舍利弗與六千比丘出自住處，來詣佛所，具白世尊。世尊許已，右繞而出，往文殊所。此六千比丘，是舍利弗自所同住，出家未久，所謂海覺比丘、善生、福光、電生、淨行、天德等(竝非小乘所列)。此等六千，悉曾供養無量諸佛、深植善根、解力廣大、信眼明徹、其心寬博，觀佛境界，了法本性、饒益眾生，常樂勤求諸佛功德，皆是文殊說法教化。舍利弗令諸比丘觀文殊師利清淨身相及眾會具足等。諸比丘聞，心意清淨、信解堅固，舉身踊躍，憂苦悉除，具菩薩根，得菩薩力入深境界。白言：「大師將引我等往勝人所。」時舍利弗將至文殊所已，白言：「此諸比丘願得奉覲。」諸比丘白文殊言：「願我悉得仁者所得。」文殊以十事勸之，令行菩提道。諸比丘聞，即得無礙眼三昧，見一切佛境界，悉見諸佛種種依正，知十方世界眾生前後十生，憶彼界中過未十劫，念彼如來十本生事，成道、轉法輪、神變、說法各有十種，又即成就十千三昧。文殊乃勸諸比丘住普賢行(故知所得未入普賢行)。
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○(卷六十二)文殊勸已，南行至福城東，住莊嚴幢娑羅林中，說普照法界修多羅。時無量百千億龍生人天中，一萬龍於阿耨菩提得不退轉，無量眾生於三乘中各得調伏。福城中優婆塞、優婆夷、童子、童女數各五百皆來集已，五百童子中善財為首。文殊於是觀察善財得名因緣等，知因緣已，又知童子已曾供佛、深種善根，成佛法器。文殊觀察已而為說法，說一切佛積集法、相續次第法、眾會清淨法、法輪法、法身法等(如初句)，令其發心。聞已，勤求阿耨菩提，說偈讚歎自責等。文殊印述，令親近善友。向菩提行親近善友，是具一切智最初因緣。善財問：「云何學菩薩行、修菩薩行、趣行、淨入、成就、隨順、憶念、增廣，令普賢行速得圓滿？」文殊更勸近善知識。從此南行有勝樂國，妙峯山有德雲比丘(云云)。德雲比丘告善財言：「我得自在決定解力，信眼清淨、智光照耀，普觀境界離一切障，善巧觀察普眼明徹，具清淨行，往詣十方國土，供養諸佛，持諸佛法等。善男子！我唯得此憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門，豈能了達諸大菩薩無邊智慧清淨行門？」廣明念佛法門，於一念中見一切剎一切諸佛。次令南行海門國海雲比丘。善財一心念善知識教及以法門，至海雲所見已(云云)。問：「云何捨凡夫地入如來地」等。海雲言：「我住此十二年來，常以大海為其境界。思惟大海廣大無量甚深難測，漸次深廣。如是觀時，大海有蓮華現，華中佛現，為我說普眼法門。我唯知此普眼法門。」善住比丘住楞伽道邊海岸聚落，善財至已，見此比丘從空中來往，語善財言：「我已成就無礙解脫門，見一切眾生心行等皆無障礙，供養諸佛皆得自在。」
○(卷六十二)文殊勸已，南行至福城東，住莊嚴幢娑羅林中，說普照法界修多羅。時無量百千億龍生人天中，一萬龍於阿耨菩提得不退轉，無量眾生於三乘中各得調伏。福城中優婆塞、優婆夷、童子、童女數各五百皆來集已，五百童子中善財為首。文殊於是觀察善財得名因緣等，知因緣已，又知童子已曾供佛、深種善根，成佛法器。文殊觀察已而為說法，說一切佛積集法、相續次第法、眾會清淨法、法輪法、法身法等(如初句)，令其發心。聞已，勤求阿耨菩提，說偈讚歎自責等。文殊印述，令親近善友。向菩提行親近善友，是具一切智最初因緣。善財問：「云何學菩薩行、修菩薩行、趣行、淨入、成就、隨順、憶念、增廣，令普賢行速得圓滿？」文殊更勸近善知識。從此南行有勝樂國，妙峯山有德雲比丘(云云)。德雲比丘告善財言：「我得自在決定解力，信眼清淨、智光照耀，普觀境界離一切障，善巧觀察普眼明徹，具清淨行，往詣十方國土，供養諸佛，持諸佛法等。善男子！我唯得此憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門，豈能了達諸大菩薩無邊智慧清淨行門？」廣明念佛法門，於一念中見一切剎一切諸佛。次令南行海門國海雲比丘。善財一心念善知識教及以法門，至海雲所見已(云云)。問：「云何捨凡夫地入如來地」等。海雲言：「我住此十二年來，常以大海為其境界。思惟大海廣大無量甚深難測，漸次深廣。如是觀時，大海有蓮華現，華中佛現，為我說普眼法門。我唯知此普眼法門。」善住比丘住楞伽道邊海岸聚落，善財至已，見此比丘從空中來往，語善財言：「我已成就無礙解脫門，見一切眾生心行等皆無障礙，供養諸佛皆得自在。」
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(卷六十三)至達里鼻荼國，城名自在。有人名彌伽，大士所得菩薩妙音陀羅尼光明法門。次南行至住林聚落，有解脫長者，所得如來無礙莊嚴解脫門。次南行至閻浮提畔摩利伽羅國，有海幢比丘，所得般若波羅蜜境界清淨光明門。
(卷六十三)至達里鼻荼國，城名自在。有人名彌伽，大士所得菩薩妙音陀羅尼光明法門。次南行至住林聚落，有解脫長者，所得如來無礙莊嚴解脫門。次南行至閻浮提畔摩利伽羅國，有海幢比丘，所得般若波羅蜜境界清淨光明門。
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(卷六十四)漸次南行至海潮住處普莊嚴園林，有休捨優婆夷，所得離憂安隱幢解脫法門。次南行至那羅素國，有毘目瞿沙，語善財言：「我得菩薩無勝幢解脫。」善財言：「其相云何？」時毘目仙人以右手摩善財頂，執善財手，即見十方各十佛剎塵數界佛相好威儀。善財因此得毘盧遮那藏三昧，攝諸陀羅尼。次到伊沙那聚落，勝熱婆羅門，所得菩薩無盡輪解脫法門。
(卷六十四)漸次南行至海潮住處普莊嚴園林，有休捨優婆夷，所得離憂安隱幢解脫法門。次南行至那羅素國，有毘目瞿沙，語善財言：「我得菩薩無勝幢解脫。」善財言：「其相云何？」時毘目仙人以右手摩善財頂，執善財手，即見十方各十佛剎塵數界佛相好威儀。善財因此得毘盧遮那藏三昧，攝諸陀羅尼。次到伊沙那聚落，勝熱婆羅門，所得菩薩無盡輪解脫法門。
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(卷六十五)次到師子奮迅城，有慈行童女，是師子幢王女。是女於王宮中坐毘盧藏殿。善財見已問女，女言：「汝觀我所住宮殿。」觀已，乃見一一壁柱鏡相形珠寶鈴樹纓絡等中悉見法界，一切如來從初發心、成道、說法、現入涅槃。「此是般若波羅蜜普莊嚴法門，我思惟時得一切陀羅尼門。」次到三眼國，善見比丘語善財言：「我年既少，出家又近。我此生中，於三十八恒河沙諸佛所淨修梵行，或一佛所一日一夜，或七日七夜，乃至不可說劫。於一念中，十方界眾生恭敬供養佛，菩薩行海、諸根海等皆悉現前，得菩薩隨順燈解脫法門。」次到名聞國，自在主童子與十千童子在河上戲砂，得一切工巧大神通智光解脫法門。海住城，具足優婆夷語善財言：「我得菩薩無盡福德藏解脫法門。於一小器，隨一切眾生所欲，出於四事，不可窮盡。十方皆然。」大興城，明智居士，居市四衢，十千眷屬，皆令發心善根增長，所得隨意出生福德藏解脫法門。
(卷六十五)次到師子奮迅城，有慈行童女，是師子幢王女。是女於王宮中坐毘盧藏殿。善財見已問女，女言：「汝觀我所住宮殿。」觀已，乃見一一壁柱鏡相形珠寶鈴樹纓絡等中悉見法界，一切如來從初發心、成道、說法、現入涅槃。「此是般若波羅蜜普莊嚴法門，我思惟時得一切陀羅尼門。」次到三眼國，善見比丘語善財言：「我年既少，出家又近。我此生中，於三十八恒河沙諸佛所淨修梵行，或一佛所一日一夜，或七日七夜，乃至不可說劫。於一念中，十方界眾生恭敬供養佛，菩薩行海、諸根海等皆悉現前，得菩薩隨順燈解脫法門。」次到名聞國，自在主童子與十千童子在河上戲砂，得一切工巧大神通智光解脫法門。海住城，具足優婆夷語善財言：「我得菩薩無盡福德藏解脫法門。於一小器，隨一切眾生所欲，出於四事，不可窮盡。十方皆然。」大興城，明智居士，居市四衢，十千眷屬，皆令發心善根增長，所得隨意出生福德藏解脫法門。
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(卷六十六)次到師子宮城，法寶髻長者，所得菩薩無量福德寶藏解脫法門。次至藤根國，普門城普眼長者，治一切病病差已，具與一切四事，如應說法，具足諸行，所得一切普見諸佛歡喜法門。次到多羅幢城，無厭足王，如法治國，十千大臣共王理事，十萬猛卒種種治人。語善財言：「我此土眾生，殺盜乃至邪見，作餘方便不能令其見已生厭發心。」所得如幻解脫法門。次至妙光城，大光王於四衢道以一切資生攝取眾生，所得大慈隨順世間三昧解脫法門。次到安住王都，有不動優婆夷，以堂宇中一切金色光明攝生，所得菩薩難摧伏智慧藏解脫法門。
(卷六十六)次到師子宮城，法寶髻長者，所得菩薩無量福德寶藏解脫法門。次至藤根國，普門城普眼長者，治一切病病差已，具與一切四事，如應說法，具足諸行，所得一切普見諸佛歡喜法門。次到多羅幢城，無厭足王，如法治國，十千大臣共王理事，十萬猛卒種種治人。語善財言：「我此土眾生，殺盜乃至邪見，作餘方便不能令其見已生厭發心。」所得如幻解脫法門。次至妙光城，大光王於四衢道以一切資生攝取眾生，所得大慈隨順世間三昧解脫法門。次到安住王都，有不動優婆夷，以堂宇中一切金色光明攝生，所得菩薩難摧伏智慧藏解脫法門。
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(卷六十七)次至都薩羅城，遍行外道，是出家外道。城東有山名曰善得，於彼山上徐步經行，十千梵眾之所圍繞，所得至一切處解脫法門。次到廣大國，鬻香長者名優鉢羅華，所得調和香法。次到樓閣城，見船師名婆施羅，在城門外與百千商人無量大眾海岸上住，說大海法，所得大悲幢行。次到可樂城，長者名無上勝，在其城東大莊嚴幢無憂林中，無量商人百千居士圍繞說法，所得至一切處菩薩行清淨門。次到輸那國迦陵城月光園，比丘尼名師子頻申，所得成就一切智解脫法門。
(卷六十七)次至都薩羅城，遍行外道，是出家外道。城東有山名曰善得，於彼山上徐步經行，十千梵眾之所圍繞，所得至一切處解脫法門。次到廣大國，鬻香長者名優鉢羅華，所得調和香法。次到樓閣城，見船師名婆施羅，在城門外與百千商人無量大眾海岸上住，說大海法，所得大悲幢行。次到可樂城，長者名無上勝，在其城東大莊嚴幢無憂林中，無量商人百千居士圍繞說法，所得至一切處菩薩行清淨門。次到輸那國迦陵城月光園，比丘尼名師子頻申，所得成就一切智解脫法門。
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(卷六十八)次至險難國，寶莊嚴城市鄽北宅中有女名婆須蜜多，所得離貪欲際解脫法門。次至善度城，居士名鞞瑟胝羅，所得不般涅槃際解脫法門。次至補怛洛迦山，菩薩名觀自在，語善財：「我已成就大悲行解脫法門。我住此門，常在一切諸如來所，普現一切眾生之前，各以一法攝之，以同類形而共居止。」次有正趣菩薩從東方來，觀自在菩薩令善財至正趣所，得普門速疾解脫法門。次至墮羅鉢底城大天神所，得雲網解脫法門。次至此閻浮提摩竭提國菩提場中，有主地神其名安住，所得不可壞智慧藏解脫法門。次至迦毘羅城，主夜神名婆珊婆演底，所得破一切眾生暗法光明解脫法門。
(卷六十八)次至險難國，寶莊嚴城市鄽北宅中有女名婆須蜜多，所得離貪欲際解脫法門。次至善度城，居士名鞞瑟胝羅，所得不般涅槃際解脫法門。次至補怛洛迦山，菩薩名觀自在，語善財：「我已成就大悲行解脫法門。我住此門，常在一切諸如來所，普現一切眾生之前，各以一法攝之，以同類形而共居止。」次有正趣菩薩從東方來，觀自在菩薩令善財至正趣所，得普門速疾解脫法門。次至墮羅鉢底城大天神所，得雲網解脫法門。次至此閻浮提摩竭提國菩提場中，有主地神其名安住，所得不可壞智慧藏解脫法門。次至迦毘羅城，主夜神名婆珊婆演底，所得破一切眾生暗法光明解脫法門。
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(卷六十九)次至此閻浮提摩竭提國菩提場中，主夜神名普德淨光，所得寂靜禪定樂普遊步解脫法門。次近有夜神名喜目觀察，所得不思議大勢力普喜幢解脫法門。
(卷六十九)次至此閻浮提摩竭提國菩提場中，主夜神名普德淨光，所得寂靜禪定樂普遊步解脫法門。次近有夜神名喜目觀察，所得不思議大勢力普喜幢解脫法門。
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(卷七十)次至此眾會中，普救眾生妙德主夜神，所得普現一切世間調伏眾生解脫法門。
(卷七十)次至此眾會中，普救眾生妙德主夜神，所得普現一切世間調伏眾生解脫法門。
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(卷七十一)於此不遠有主夜神，名寂靜音海，所得念念出生廣大喜莊嚴解脫法門。次至此菩提場如來會中，主夜神名守護一切城增長威力，所得甚深自在妙音解脫法門。
(卷七十一)於此不遠有主夜神，名寂靜音海，所得念念出生廣大喜莊嚴解脫法門。次至此菩提場如來會中，主夜神名守護一切城增長威力，所得甚深自在妙音解脫法門。
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(卷七十二)次至此佛會中，主夜神名開敷一切樹華，所得廣大喜光明解脫法門。
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(卷七十三)此道場中主夜神，名大願精進力救護一切眾生，所得教化眾生令生善根解脫法門。
(卷七十三)此道場中主夜神，名大願精進力救護一切眾生，所得教化眾生令生善根解脫法門。
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(卷七十四)此閻浮洲有一園林名嵐毘尼，有神名妙德圓滿，所得示現受生自在解脫法門。
(卷七十四)此閻浮洲有一園林名嵐毘尼，有神名妙德圓滿，所得示現受生自在解脫法門。
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(卷七十五)次至迦毘羅城，瞿波釋種女，所得觀察一切菩薩三昧海解脫法門。
(卷七十五)次至迦毘羅城，瞿波釋種女，所得觀察一切菩薩三昧海解脫法門。
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(卷七十六)次至摩耶夫人，所得大願智幻莊嚴解脫法門。次至忉利天，正念王天主光女，所得菩薩無礙念清淨莊嚴解脫法門。次至迦毘城，童子師名遍友，言：「此有童子名善知眾藝，學菩薩字智，得菩薩解脫，唱四十二字入般若門。」次至摩竭提國婆呾那城，賢勝優婆夷，所得無依處道場解脫法門。次至南方沃田城，長者堅固解脫，所得無著念清淨莊嚴法門。次至此城中(同上沃田)，妙月長者，所得淨智光明解脫法門。次至南方出生城，長者名無勝軍，所得無盡相解脫門。次至此城南(同上出生)有法聚落，婆羅門名最寂靜，所得菩薩解脫名誠願語。
(卷七十六)次至摩耶夫人，所得大願智幻莊嚴解脫法門。次至忉利天，正念王天主光女，所得菩薩無礙念清淨莊嚴解脫法門。次至迦毘城，童子師名遍友，言：「此有童子名善知眾藝，學菩薩字智，得菩薩解脫，唱四十二字入般若門。」次至摩竭提國婆呾那城，賢勝優婆夷，所得無依處道場解脫法門。次至南方沃田城，長者堅固解脫，所得無著念清淨莊嚴法門。次至此城中(同上沃田)，妙月長者，所得淨智光明解脫法門。次至南方出生城，長者名無勝軍，所得無盡相解脫門。次至此城南(同上出生)有法聚落，婆羅門名最寂靜，所得菩薩解脫名誠願語。
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(卷七十七)次至南方妙意華門城，童子名德生、童女名有德，告善財言：「我證菩薩解脫名為幻住。於此南方有國名海岸，有園名大莊嚴，中有廣大樓閣，彌勒菩薩安處其中。」爾時善財向海岸國，自憶往世不修禮敬，憶念往音無量諸過，對治而行。得無量法門已，於毘盧遮那莊嚴藏大樓閣前思惟觀察，入遍一切處智慧身平等門，普現其身在一切佛前、菩薩前、善知識前、塔廟前，乃至一切三乘聖眾前、十方一切眾生前，盡未來際等。善財童子入如是智，端心潔念於樓閣前舉體投地，從地而起，一心瞻仰目不暫捨，繞無量匝作是念言：「此大樓閣是解空無相願者之所住處。」具列一切法，皆云之所住處。爾時善財以無量稱揚讚歎法而讚閣中諸菩薩已，一心願見彌勒菩薩。乃見彌勒從別處來，無量八部大眾圍繞來至閣所。善財見已，五體投地。是時彌勒觀察善財，指示大眾，歎其功德，而說偈言：「汝等觀善財智慧心清淨，為求菩提行而來至我所」等一百一十四行偈讚已。善財聞已，歡喜踊躍。以文殊之力，眾華瓔珞忽然現手，以散彌勒，彌勒摩頂偈讚善財，善財又以偈讚彌勒。
(卷七十七)次至南方妙意華門城，童子名德生、童女名有德，告善財言：「我證菩薩解脫名為幻住。於此南方有國名海岸，有園名大莊嚴，中有廣大樓閣，彌勒菩薩安處其中。」爾時善財向海岸國，自憶往世不修禮敬，憶念往音無量諸過，對治而行。得無量法門已，於毘盧遮那莊嚴藏大樓閣前思惟觀察，入遍一切處智慧身平等門，普現其身在一切佛前、菩薩前、善知識前、塔廟前，乃至一切三乘聖眾前、十方一切眾生前，盡未來際等。善財童子入如是智，端心潔念於樓閣前舉體投地，從地而起，一心瞻仰目不暫捨，繞無量匝作是念言：「此大樓閣是解空無相願者之所住處。」具列一切法，皆云之所住處。爾時善財以無量稱揚讚歎法而讚閣中諸菩薩已，一心願見彌勒菩薩。乃見彌勒從別處來，無量八部大眾圍繞來至閣所。善財見已，五體投地。是時彌勒觀察善財，指示大眾，歎其功德，而說偈言：「汝等觀善財智慧心清淨，為求菩提行而來至我所」等一百一十四行偈讚已。善財聞已，歡喜踊躍。以文殊之力，眾華瓔珞忽然現手，以散彌勒，彌勒摩頂偈讚善財，善財又以偈讚彌勒。
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(卷七十八)善財白言：「一切如來授尊者一生記。若一生已超一切菩薩所住處，具足一切菩薩地」等。彌勒問眾：「見不？」歎言：「已於福城受文殊教，展轉南行，經由一百一十善知識已，然後而來至於我所。」告善財言：「汝為饒益一切眾生故發菩提心。菩提心者，能生一切諸佛法故。菩提心者，猶如良田，能長眾生白淨法故。」如是總一百一十八句讚歎菩提之心。又以一百五譬以譬圓菩提心。如是說已，復讚於善財所有行願菩提心等，勸入此閣。
(卷七十八)善財白言：「一切如來授尊者一生記。若一生已超一切菩薩所住處，具足一切菩薩地」等。彌勒問眾：「見不？」歎言：「已於福城受文殊教，展轉南行，經由一百一十善知識已，然後而來至於我所。」告善財言：「汝為饒益一切眾生故發菩提心。菩提心者，能生一切諸佛法故。菩提心者，猶如良田，能長眾生白淨法故。」如是總一百一十八句讚歎菩提之心。又以一百五譬以譬圓菩提心。如是說已，復讚於善財所有行願菩提心等，勸入此閣。
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(卷七十九)於是善財右遶彌勒，白言：「惟願為我開此閣門。」彌勒彈指，其門即開。命入，入已還閉。見其樓閣同於虛空，種種莊嚴，於一處中見一切處，一切諸處悉如是見，具見種種不可思議自在境界。爾時彌勒即攝神力入樓閣中，彈指告言：「善男子！起。法性如是。此是菩薩知諸法智，因緣聚集所現之相，如幻夢等。」善財起已，又復告言：「汝住菩薩不可思議自在解脫，此解脫門名入三世一切境界不忘念智莊嚴藏。此門中有不可說解脫門，一生菩薩之所能得。」善財問言：「此莊嚴事何處去耶？」彌勒答云：「於來處去。」問：「從何處來？」答：「從菩薩智慧神力中來，依菩薩智慧神力而住，無有去處亦無住處，非集非常，遠離一切。」次明無來無去。善財言：「大聖從何處來？」彌勒言：「菩薩無來無去，如是而來。無行無住，如是而來。」次述從一切法處來。善財問：「何者是菩薩生處？」答言：「有十種菩提心，是菩薩生處，生菩薩家故(云云)。」
(卷七十九)於是善財右遶彌勒，白言：「惟願為我開此閣門。」彌勒彈指，其門即開。命入，入已還閉。見其樓閣同於虛空，種種莊嚴，於一處中見一切處，一切諸處悉如是見，具見種種不可思議自在境界。爾時彌勒即攝神力入樓閣中，彈指告言：「善男子！起。法性如是。此是菩薩知諸法智，因緣聚集所現之相，如幻夢等。」善財起已，又復告言：「汝住菩薩不可思議自在解脫，此解脫門名入三世一切境界不忘念智莊嚴藏。此門中有不可說解脫門，一生菩薩之所能得。」善財問言：「此莊嚴事何處去耶？」彌勒答云：「於來處去。」問：「從何處來？」答：「從菩薩智慧神力中來，依菩薩智慧神力而住，無有去處亦無住處，非集非常，遠離一切。」次明無來無去。善財言：「大聖從何處來？」彌勒言：「菩薩無來無去，如是而來。無行無住，如是而來。」次述從一切法處來。善財問：「何者是菩薩生處？」答言：「有十種菩提心，是菩薩生處，生菩薩家故(云云)。」
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第八十善財童子受彌勒教，漸次遊行一百十城已，至普門國蘇摩那城，住其門所，思惟文殊隨順觀察。是時文殊遙申右手，過一百一十由旬，按善財頂，為其說法，令入普賢行道場。文殊師利還攝不現。於是善財思惟觀察，一心願見文殊師利，及見大千塵數知識親近供養，渴仰欲見普賢菩薩，即於金剛藏菩提場師子座前一切寶蓮華藏座上，起等虛空界廣大心，見十種瑞相，又見十種光明相已，普攝諸根，一心求見。於時善財即見普賢在如來前坐師子座，諸菩薩眾會中最為殊特，一一毛孔出塵數光，遍虛空一切世界，滅眾生苦、生大歡喜。又念念中出種種香雲，遍法界虛空界，廣作佛事。見已，即具十波羅蜜。普賢摩頂，即得一切佛剎微塵數三昧門，遍見普賢於十方界一一塵中悉皆如是。次普賢說偈，復為諸菩薩說一百九十行偈歎佛。
第八十善財童子受彌勒教，漸次遊行一百十城已，至普門國蘇摩那城，住其門所，思惟文殊隨順觀察。是時文殊遙申右手，過一百一十由旬，按善財頂，為其說法，令入普賢行道場。文殊師利還攝不現。於是善財思惟觀察，一心願見文殊師利，及見大千塵數知識親近供養，渴仰欲見普賢菩薩，即於金剛藏菩提場師子座前一切寶蓮華藏座上，起等虛空界廣大心，見十種瑞相，又見十種光明相已，普攝諸根，一心求見。於時善財即見普賢在如來前坐師子座，諸菩薩眾會中最為殊特，一一毛孔出塵數光，遍虛空一切世界，滅眾生苦、生大歡喜。又念念中出種種香雲，遍法界虛空界，廣作佛事。見已，即具十波羅蜜。普賢摩頂，即得一切佛剎微塵數三昧門，遍見普賢於十方界一一塵中悉皆如是。次普賢說偈，復為諸菩薩說一百九十行偈歎佛。
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大方廣佛華嚴經願行觀門骨目下
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