大方廣佛華嚴經願行觀門骨目

華嚴經骨目序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經骨目序

此經新本大唐證聖元年于闐實叉難陀譯八十卷成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經新本大唐證聖元年于闐實叉難陀譯八十卷成。

天台宗教第九祖師荊溪尊者，有願行觀門骨目一卷(今分兩卷)。即略撮綱要，用擬觀本。斯文久流他國，未行于中朝，故人罕得而見之。然諸佛密藏如來性海，視之者莫識其指歸，挹之者罔測其涯際。倘留神此典，實玄覽要門，洞明諸佛果源、開悟眾生理本，無邊剎海豈隔毫端、十世古今不逾當念，法界大都於茲入矣。則與夫看誦華嚴大教一部校量功德，復何有異焉。敬敘元由，以冠經首，庶知其所自云耳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天台宗教第九祖師荊溪尊者，有願行觀門骨目一卷(今分兩卷)。即略撮綱要，用擬觀本。斯文久流他國，未行于中朝，故人罕得而見之。然諸佛密藏如來性海，視之者莫識其指歸，挹之者罔測其涯際。倘留神此典，實玄覽要門，洞明諸佛果源、開悟眾生理本，無邊剎海豈隔毫端、十世古今不逾當念，法界大都於茲入矣。則與夫看誦華嚴大教一部校量功德，復何有異焉。敬敘元由，以冠經首，庶知其所自云耳。

大方廣佛華嚴經願行觀門骨目上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大方廣佛華嚴經願行觀門骨目上

第一會菩提場中說經六品十一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一會菩提場中說經六品十一卷

世主妙嚴品第一(此經共有三十九品，唯阿僧祇品、如來隨好光明功德品是佛自說，餘皆加諸菩薩說) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世主妙嚴品第一(此經共有三十九品，唯阿僧祇品、如來隨好光明功德品是佛自說，餘皆加諸菩薩說)

佛在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺。又云：佛神力故令此道場一切莊嚴悉於中現。曰既異壽量久成，不同阿含菩提樹下任運在迹，別圓教也。又云：諸佛神力所加，一念之頃悉包法界。曰加異自力，亦在教道。又云：於一切法成最正覺，智入三世，身滿世間，遍一切土。列眾中，十佛世界微塵菩薩圍繞，皆是如來共集善根諸雜眾，皆云成就大願、具菩薩行等。一一皆云有佛世界微塵數，或云不可思議數無量數等，各得諸佛不思議解脫法門(盡第五卷)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺。又云：佛神力故令此道場一切莊嚴悉於中現。曰既異壽量久成，不同阿含菩提樹下任運在迹，別圓教也。又云：諸佛神力所加，一念之頃悉包法界。曰加異自力，亦在教道。又云：於一切法成最正覺，智入三世，身滿世間，遍一切土。列眾中，十佛世界微塵菩薩圍繞，皆是如來共集善根諸雜眾，皆云成就大願、具菩薩行等。一一皆云有佛世界微塵數，或云不可思議數無量數等，各得諸佛不思議解脫法門(盡第五卷)。

如來現相品二(卷六，欲說勝法先現勝相，相依理成還為理表，故先現之作理標幟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來現相品二(卷六，欲說勝法先現勝相，相依理成還為理表，故先現之作理標幟)

諸菩薩及一切世間主作是思惟：「云何諸佛地境界、加持所行力、無所畏、三昧、無能攝取眼耳鼻舌身意光聲(一一皆有云何諸佛字)。」頌中云「佛眼云何無有量」等。佛知其念，面門齒間放光，光中說偈，十方菩薩皆悉來集。諸菩薩光中說偈云「即以利益諸眾生，而為自行清淨業。」又云「一一塵中無量身，復現種種莊嚴剎。三世所有一切剎，一剎那中悉能現。」又如來白毫相中有菩薩而說偈曰：「佛身充滿於法界，普現一切眾生前，隨緣赴感靡不周，而恒處此菩提座。如來一一毛孔中，一切剎塵諸佛坐，菩薩眾會共圍繞，演說普賢之勝行(此品只是具明如來相好以一具多、以正攝依)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩及一切世間主作是思惟：「云何諸佛地境界、加持所行力、無所畏、三昧、無能攝取眼耳鼻舌身意光聲(一一皆有云何諸佛字)。」頌中云「佛眼云何無有量」等。佛知其念，面門齒間放光，光中說偈，十方菩薩皆悉來集。諸菩薩光中說偈云「即以利益諸眾生，而為自行清淨業。」又云「一一塵中無量身，復現種種莊嚴剎。三世所有一切剎，一剎那中悉能現。」又如來白毫相中有菩薩而說偈曰：「佛身充滿於法界，普現一切眾生前，隨緣赴感靡不周，而恒處此菩提座。如來一一毛孔中，一切剎塵諸佛坐，菩薩眾會共圍繞，演說普賢之勝行(此品只是具明如來相好以一具多、以正攝依)。」

普賢三昧品三(卷七為述相由，故入藏身，指因表果，明相有在) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢三昧品三(卷七為述相由，故入藏身，指因表果，明相有在)

爾時普賢而於佛前坐師子座，承佛神力入于三昧，名一切諸佛毘盧如來藏身。普入一切佛平等性，同於虛空法界海，出一切諸三昧法，普能包納十方法界。三世諸佛智光明海皆從此生，含藏一切佛力解脫、諸菩薩智，能令一切國土微塵普能容受無邊法界。如此普賢十方虛空，法界亦然。佛眼所見、佛力能到、佛身所現一切國土所有微塵，一一塵中有世界海微塵數佛剎，一一剎中有世界海微塵數佛，一一佛前有佛剎微塵數普賢菩薩皆入此三昧，一一普賢皆有十方諸佛而現其前，同聲讚云：「一切諸佛共如於汝。」十方諸佛同時摩頂。爾時普賢從三昧起，即是從十種三昧門起，第五從一切眾生舍宅三昧門起。偈云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普賢而於佛前坐師子座，承佛神力入于三昧，名一切諸佛毘盧如來藏身。普入一切佛平等性，同於虛空法界海，出一切諸三昧法，普能包納十方法界。三世諸佛智光明海皆從此生，含藏一切佛力解脫、諸菩薩智，能令一切國土微塵普能容受無邊法界。如此普賢十方虛空，法界亦然。佛眼所見、佛力能到、佛身所現一切國土所有微塵，一一塵中有世界海微塵數佛剎，一一剎中有世界海微塵數佛，一一佛前有佛剎微塵數普賢菩薩皆入此三昧，一一普賢皆有十方諸佛而現其前，同聲讚云：「一切諸佛共如於汝。」十方諸佛同時摩頂。爾時普賢從三昧起，即是從十種三昧門起，第五從一切眾生舍宅三昧門起。偈云：

「所現國土皆嚴淨， 一剎那中見多劫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所現國土皆嚴淨， 一剎那中見多劫，

普賢安住一切剎， 所現神通勝無比。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢安住一切剎， 所現神通勝無比。」

世界成就品四(卷同。既具能化，必有所被，故示所見為所化境) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界成就品四(卷同。既具能化，必有所被，故示所見為所化境)

爾時普賢以佛神力遍觀察一切世界海、眾生海、諸佛海、眾生業海、根欲海、佛法輪海、一切三世海、願力海、神變海。觀已告諸菩薩：「佛知一切世界海成壞清淨智不可思議，乃至神變海智不可思議(遍歷一切)。」頌云：「一切剎土入我身，所住諸佛亦復然。普賢行願無邊際，我已修行得具足。」普賢又告諸菩薩言：「三世諸佛說世界海有十種事，所謂世界海起具因緣、所依住、形狀、體性、莊嚴、清淨、佛出興劫、住劫、轉變差別、無差別門(具如初句)。若廣說者，與世界海微塵數等。又有十因緣故，已成當成現成，所謂佛神力故、法應如是故、眾生業故、菩薩智故、眾生菩薩同集善根故、菩薩嚴淨佛土願力故、菩薩成就不退行願故、菩薩清淨勝解自在故、如來善根所流及諸佛成道時自在勢力故、普賢自在願力故。廣說亦有世界海微塵數。」頌云：「一一身包一切剎，一念普現於三世，佛以方便悉入中，此是毘盧所嚴淨。」又云：「有種種所依形相體，乃至差別門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時普賢以佛神力遍觀察一切世界海、眾生海、諸佛海、眾生業海、根欲海、佛法輪海、一切三世海、願力海、神變海。觀已告諸菩薩：「佛知一切世界海成壞清淨智不可思議，乃至神變海智不可思議(遍歷一切)。」頌云：「一切剎土入我身，所住諸佛亦復然。普賢行願無邊際，我已修行得具足。」普賢又告諸菩薩言：「三世諸佛說世界海有十種事，所謂世界海起具因緣、所依住、形狀、體性、莊嚴、清淨、佛出興劫、住劫、轉變差別、無差別門(具如初句)。若廣說者，與世界海微塵數等。又有十因緣故，已成當成現成，所謂佛神力故、法應如是故、眾生業故、菩薩智故、眾生菩薩同集善根故、菩薩嚴淨佛土願力故、菩薩成就不退行願故、菩薩清淨勝解自在故、如來善根所流及諸佛成道時自在勢力故、普賢自在願力故。廣說亦有世界海微塵數。」頌云：「一一身包一切剎，一念普現於三世，佛以方便悉入中，此是毘盧所嚴淨。」又云：「有種種所依形相體，乃至差別門。」

華藏世界品五(卷八九十。雖示所化正報之人，須知依報所現之土) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華藏世界品五(卷八九十。雖示所化正報之人，須知依報所現之土)

普賢告大眾言：「此華藏世界海，是毘盧遮那如來昔於世界海劫修菩薩行時，一一劫中親近世界海微塵數佛，一一佛所淨修世界海微塵數大願嚴淨世界，須彌山塵數風輪持。」頌云：「華藏世界所有塵，一一塵中見法界，寶光現佛如雲集，此是如來剎自在。」又有世界海大輪圍山，山中有地，皆金剛所成，眾寶莊嚴。此世界海大地中，有不可說佛剎微塵數香水海，眾寶莊嚴底岸等。一一香水海各有四天下微塵數香水河，眾寶摩尼以為岸等，諸佛因行皆現其中，一一河各有世界塵數莊嚴。此華藏世界海，皆以世界海微塵數清淨功德之所莊嚴。又此不可說佛剎微塵數香水海中，有不可說剎微塵世界種安住，一一種有不可說佛剎微塵世界，於世界海中依住形狀等不同。頌云：「十方所有廣大剎，悉來入此世界種。雖現十方普入中，而實無來無所入。以一剎種入一切，一切入一亦無餘，體相如本無差別，無等無量悉周遍。一切國土微塵中，普見如來在其所。」此香水海在華藏中，如天帝網分布而住，最中者名無邊妙華光香水海。如是十方各以二十重佛剎微塵世界圍繞。頌曰：「華藏世界海，法界等無別，莊嚴極清淨，安住於虛空。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢告大眾言：「此華藏世界海，是毘盧遮那如來昔於世界海劫修菩薩行時，一一劫中親近世界海微塵數佛，一一佛所淨修世界海微塵數大願嚴淨世界，須彌山塵數風輪持。」頌云：「華藏世界所有塵，一一塵中見法界，寶光現佛如雲集，此是如來剎自在。」又有世界海大輪圍山，山中有地，皆金剛所成，眾寶莊嚴。此世界海大地中，有不可說佛剎微塵數香水海，眾寶莊嚴底岸等。一一香水海各有四天下微塵數香水河，眾寶摩尼以為岸等，諸佛因行皆現其中，一一河各有世界塵數莊嚴。此華藏世界海，皆以世界海微塵數清淨功德之所莊嚴。又此不可說佛剎微塵數香水海中，有不可說剎微塵世界種安住，一一種有不可說佛剎微塵世界，於世界海中依住形狀等不同。頌云：「十方所有廣大剎，悉來入此世界種。雖現十方普入中，而實無來無所入。以一剎種入一切，一切入一亦無餘，體相如本無差別，無等無量悉周遍。一切國土微塵中，普見如來在其所。」此香水海在華藏中，如天帝網分布而住，最中者名無邊妙華光香水海。如是十方各以二十重佛剎微塵世界圍繞。頌曰：「華藏世界海，法界等無別，莊嚴極清淨，安住於虛空。」

毘盧遮那品六(卷十一。既其通示能所依正，仍須別辯一方偏迹，舉偏知圓、示別識總) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘盧遮那品六(卷十一。既其通示能所依正，仍須別辯一方偏迹，舉偏知圓、示別識總)

普賢菩薩告大眾言：「乃往古世過世界微塵劫，復倍是數，有世界海名普門光明。此世界海中有世界名勝音，依摩尼華海住，須彌山微塵數世界而為眷屬。其形正圓，其地無量莊嚴，三百重寶圍繞，寶雲覆上如須彌山，衣服飲食隨念而至。彼勝音世界中有香水海名清淨光明，中有大蓮華須彌山出現名華焰普莊嚴幢山，上有林名摩尼華，眾寶莊嚴。百萬億那由他城周匝圍繞，種種眾生於中止住。林東有城名焰光明，人王所都，百萬億那由他城周匝圍繞。彼勝音世界最初劫中有十須彌山，微塵數如來出興，第一佛名一切功德山須彌勝雲，王名喜見善慧，統領百萬億那由他城，夫人婇女三萬七千，王子五百，大威光為首，有十千夫人。太子見光，以昔所修善根力故，證十種法門已說偈，以佛神力其聲遍滿勝音世界。其王聞已，與夫人俱來至佛所，八部眷屬皆悉來集，聞法獲益，大威光得無量智光明。佛滅後有波羅蜜善根莊嚴佛出世，爾時大威光童子見佛，即得念佛三昧名無邊海藏門等十千法門。值第三第四佛，獲益已還歸本處(已上從普賢三昧來皆普賢菩薩說)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普賢菩薩告大眾言：「乃往古世過世界微塵劫，復倍是數，有世界海名普門光明。此世界海中有世界名勝音，依摩尼華海住，須彌山微塵數世界而為眷屬。其形正圓，其地無量莊嚴，三百重寶圍繞，寶雲覆上如須彌山，衣服飲食隨念而至。彼勝音世界中有香水海名清淨光明，中有大蓮華須彌山出現名華焰普莊嚴幢山，上有林名摩尼華，眾寶莊嚴。百萬億那由他城周匝圍繞，種種眾生於中止住。林東有城名焰光明，人王所都，百萬億那由他城周匝圍繞。彼勝音世界最初劫中有十須彌山，微塵數如來出興，第一佛名一切功德山須彌勝雲，王名喜見善慧，統領百萬億那由他城，夫人婇女三萬七千，王子五百，大威光為首，有十千夫人。太子見光，以昔所修善根力故，證十種法門已說偈，以佛神力其聲遍滿勝音世界。其王聞已，與夫人俱來至佛所，八部眷屬皆悉來集，聞法獲益，大威光得無量智光明。佛滅後有波羅蜜善根莊嚴佛出世，爾時大威光童子見佛，即得念佛三昧名無邊海藏門等十千法門。值第三第四佛，獲益已還歸本處(已上從普賢三昧來皆普賢菩薩說)。」

第二會普光明殿說六品四卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二會普光明殿說六品四卷

如來名號品七(卷十二。雖知一方偏示之別理，須遍達十方之別) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來名號品七(卷十二。雖知一方偏示之別理，須遍達十方之別)

菩提場中始成正覺，於普光明殿坐蓮華藏師子之座，妙悟皆滿。與十佛剎微塵數菩薩俱，皆一生補處，悉從他方而來集此。為令眾生永斷一切煩惱故，說十住、十行、十向、十藏、十地、十願、十定、十通、十頂，及說如來地境界、神力所行、力、無畏、三昧神通、自在無礙眼耳鼻舌身意、辯才、智慧、勝願(皆云如來)。爾時世尊知諸菩薩心之所念，現神通已，各於十方過十佛剎微塵數世界各有一世界佛，與十佛剎微塵菩薩俱來佛所。東方世界名金色，上首菩薩名文殊，乘佛威力觀諸菩薩而作是言：「諸佛子！佛國土佛住、佛剎莊嚴、佛法性、佛剎清淨、佛說法、佛出現、佛剎成就、佛菩提皆不可思議。何以故？佛於十方知諸眾生，隨其所應說法調伏。如來於此娑婆諸四天下種種身名色相、修短壽量、處所、諸根生處、諸業觀察(皆云種種)，皆令眾生所見不同。如來於此四天下中，或名一切義成、或名圓滿月、或名釋迦牟尼、毘盧遮那等，十千名號。如是四天下十方各一世界各十千名。此娑婆世界百億四天下，有百億萬種種名。又於娑婆外十方各有一世界，各有百億萬種種名號，十方盡虛空界種種不同。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提場中始成正覺，於普光明殿坐蓮華藏師子之座，妙悟皆滿。與十佛剎微塵數菩薩俱，皆一生補處，悉從他方而來集此。為令眾生永斷一切煩惱故，說十住、十行、十向、十藏、十地、十願、十定、十通、十頂，及說如來地境界、神力所行、力、無畏、三昧神通、自在無礙眼耳鼻舌身意、辯才、智慧、勝願(皆云如來)。爾時世尊知諸菩薩心之所念，現神通已，各於十方過十佛剎微塵數世界各有一世界佛，與十佛剎微塵菩薩俱來佛所。東方世界名金色，上首菩薩名文殊，乘佛威力觀諸菩薩而作是言：「諸佛子！佛國土佛住、佛剎莊嚴、佛法性、佛剎清淨、佛說法、佛出現、佛剎成就、佛菩提皆不可思議。何以故？佛於十方知諸眾生，隨其所應說法調伏。如來於此娑婆諸四天下種種身名色相、修短壽量、處所、諸根生處、諸業觀察(皆云種種)，皆令眾生所見不同。如來於此四天下中，或名一切義成、或名圓滿月、或名釋迦牟尼、毘盧遮那等，十千名號。如是四天下十方各一世界各十千名。此娑婆世界百億四天下，有百億萬種種名。又於娑婆外十方各有一世界，各有百億萬種種名號，十方盡虛空界種種不同。」

四聖諦品八(卷同。既了別人，應知別法) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四聖諦品八(卷同。既了別人，應知別法)

爾時文殊師利菩薩告諸菩薩：「諸佛子！苦聖諦，此娑婆世界中或名罪、或名逼迫、或名變異、攀緣、聚、剌等。集聖諦，或名繫縛、滅壞、愛著義、妄覺念等。滅聖諦，或名無諍、離塵、寂靜等。道聖諦，或名一乘、趣寂、導引等。如是十方世界一一各有四百億十千名號。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利菩薩告諸菩薩：「諸佛子！苦聖諦，此娑婆世界中或名罪、或名逼迫、或名變異、攀緣、聚、剌等。集聖諦，或名繫縛、滅壞、愛著義、妄覺念等。滅聖諦，或名無諍、離塵、寂靜等。道聖諦，或名一乘、趣寂、導引等。如是十方世界一一各有四百億十千名號。」

光明覺品九(卷十三。欲宣其法，先動其情，橫滿虛空、豎窮色頂，明其人法，所被分齊) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明覺品九(卷十三。欲宣其法，先動其情，橫滿虛空、豎窮色頂，明其人法，所被分齊)

爾時世尊足下放光，照百億四天下，乃至百億色究竟天，佛神力故皆見如來，十佛剎微塵數菩薩圍繞，十方各一大菩薩，各與十佛剎微塵數菩薩俱，文殊師利為首。爾時一切處文殊師利，各於佛前同時說偈。爾時光明過此世界十方各十佛剎微塵數世界，各有四天下乃至色究竟，一切處文殊說偈亦然，盡法界虛空界亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊足下放光，照百億四天下，乃至百億色究竟天，佛神力故皆見如來，十佛剎微塵數菩薩圍繞，十方各一大菩薩，各與十佛剎微塵數菩薩俱，文殊師利為首。爾時一切處文殊師利，各於佛前同時說偈。爾時光明過此世界十方各十佛剎微塵數世界，各有四天下乃至色究竟，一切處文殊說偈亦然，盡法界虛空界亦如是。

菩薩問明品十(卷同。欲破無明，先啟其萌。能問所問俱是大人，故云菩薩眾位之初，故首為稱) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩問明品十(卷同。欲破無明，先啟其萌。能問所問俱是大人，故云菩薩眾位之初，故首為稱)

爾時文殊問覺首菩薩言：「佛子！心性是一，云何種種差別？所謂善趣惡趣、諸根滿缺、受生同異、端醜苦樂。心不知業、業不知心，受不知報、報不知受，心不知受、受不知心，因不知緣、緣不知因，智不知境、境不知智。」覺首答曰：「諸法無作用，亦無有體性，是故彼一切，各各不相知。譬如河中水，湍流競奔逝，各各不相知，諸法亦如是。眼耳鼻舌身，心意諸情根，以此常流轉，而無能動者。法性本無生，示現而有生，是中無能現，亦無所現物。若實若不實，若妄若非妄，世間出世間，但有假言說。」文殊問財首菩薩：「佛子！一切眾生非眾生，云何如來隨其時、命、身、行解、言論、心樂方便思惟觀察，(各有隨其)於如是眾生中，為現其身教化調伏？」財首以偈答曰：「分別觀內身，此中誰是我？若能如是解，彼達我有無。」文殊問寶首菩薩：「一切眾生等有四大，無我無我所，云何而有受苦受樂、端醜內外、現報後報？然法界中無美無惡。」寶首以偈曰：「譬如淨明鏡，隨其所對質，現像各不同，業性亦如是。亦如胎藏中，諸根悉成就，體相無來處，業性亦如是。亦如地獄中，種種諸苦事，彼悉無所從，業性亦如是。」文殊問德首菩薩言：「如來所悟唯是一法，云何乃說無量諸法、現無量剎、化無量眾、演音示身知心、現通震界等(皆云無量)？」德首偈答：「譬如火性一，能燒一切物，火焰無分別，諸佛法如是。海波、風吹、雨地亦如是。又如地界一，能生種種芽，非地有殊異，諸佛法如是。」文殊問目首菩薩言：「如來福田等一無異，云何而見眾生布施果報不同？所謂種種色形、家根、財主、眷屬、官位、功德、智慧(皆云種種)，如來於彼其心平等無異思惟。」目首偈答：「譬如大地一，隨種各生芽，於彼無冤親，佛福田亦然。亦如水一味，因器有差別，亦如淨明鏡，隨色而現像。如阿伽陀藥，能療一切病(下二句大同)。」文殊問勤首菩薩言：「佛教是一，眾生得見，云何不即斷一切煩惱？然其五陰三界三毒無有差別，是則佛教於諸眾生或有利益或無利益。」答曰：「由進怠不同，而令種種。」文殊問法首菩薩：「如佛所說，若有眾生受持正法，悉能斷除一切煩惱。何故復有受持正法而不斷者，隨諸煩惱？」法首答曰：「如人水所漂，懼溺而渴死。於法不修行，多聞亦如是。如人設美饍，自餓而不食。如人善方藥，自疾不能救。如人數他寶，自無半錢分。如人生王宮，而受餒與寒。如聾奏音樂，悅彼不自聞。如盲繢眾像，示彼不自見(下二句竝同)。」文殊問智首菩薩：「於佛法中以智為首，如來何故或 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊問覺首菩薩言：「佛子！心性是一，云何種種差別？所謂善趣惡趣、諸根滿缺、受生同異、端醜苦樂。心不知業、業不知心，受不知報、報不知受，心不知受、受不知心，因不知緣、緣不知因，智不知境、境不知智。」覺首答曰：「諸法無作用，亦無有體性，是故彼一切，各各不相知。譬如河中水，湍流競奔逝，各各不相知，諸法亦如是。眼耳鼻舌身，心意諸情根，以此常流轉，而無能動者。法性本無生，示現而有生，是中無能現，亦無所現物。若實若不實，若妄若非妄，世間出世間，但有假言說。」文殊問財首菩薩：「佛子！一切眾生非眾生，云何如來隨其時、命、身、行解、言論、心樂方便思惟觀察，(各有隨其)於如是眾生中，為現其身教化調伏？」財首以偈答曰：「分別觀內身，此中誰是我？若能如是解，彼達我有無。」文殊問寶首菩薩：「一切眾生等有四大，無我無我所，云何而有受苦受樂、端醜內外、現報後報？然法界中無美無惡。」寶首以偈曰：「譬如淨明鏡，隨其所對質，現像各不同，業性亦如是。亦如胎藏中，諸根悉成就，體相無來處，業性亦如是。亦如地獄中，種種諸苦事，彼悉無所從，業性亦如是。」文殊問德首菩薩言：「如來所悟唯是一法，云何乃說無量諸法、現無量剎、化無量眾、演音示身知心、現通震界等(皆云無量)？」德首偈答：「譬如火性一，能燒一切物，火焰無分別，諸佛法如是。海波、風吹、雨地亦如是。又如地界一，能生種種芽，非地有殊異，諸佛法如是。」文殊問目首菩薩言：「如來福田等一無異，云何而見眾生布施果報不同？所謂種種色形、家根、財主、眷屬、官位、功德、智慧(皆云種種)，如來於彼其心平等無異思惟。」目首偈答：「譬如大地一，隨種各生芽，於彼無冤親，佛福田亦然。亦如水一味，因器有差別，亦如淨明鏡，隨色而現像。如阿伽陀藥，能療一切病(下二句大同)。」文殊問勤首菩薩言：「佛教是一，眾生得見，云何不即斷一切煩惱？然其五陰三界三毒無有差別，是則佛教於諸眾生或有利益或無利益。」答曰：「由進怠不同，而令種種。」文殊問法首菩薩：「如佛所說，若有眾生受持正法，悉能斷除一切煩惱。何故復有受持正法而不斷者，隨諸煩惱？」法首答曰：「如人水所漂，懼溺而渴死。於法不修行，多聞亦如是。如人設美饍，自餓而不食。如人善方藥，自疾不能救。如人數他寶，自無半錢分。如人生王宮，而受餒與寒。如聾奏音樂，悅彼不自聞。如盲繢眾像，示彼不自見(下二句竝同)。」文殊問智首菩薩：「於佛法中以智為首，如來何故或

讚施戒乃至智慧及以四無量心，然終無有唯以一法能成菩提？」智首偈答：「佛知眾生心，性分各不同，隨其所應度，如治而說法。慳者為讚施等諸法。」文殊問普賢菩薩：「諸佛唯以一道而得出離，云何今見佛土不同？」賢首偈答：「文殊法常爾，法王唯一法，一切無礙人，一道出生死。一切諸佛身，唯是一法身，一心一智慧，力無畏亦然。一切諸佛剎，莊嚴悉圓滿，隨眾生行異，如是見不同。佛剎無分別，無憎亦無愛，但隨眾生心，如是見有殊。」十首次問文殊言：「我等說已，仁者當說如來所有境界。何等是佛境界、因度、入智、法說、知證、現廣(皆如初句)？」文殊亦以十偈答：「如來深境界，其量等虛空。一切眾生入，而實無所入。如來深境界，所有勝妙因，億劫常宣說，亦復不能盡(餘九皆以究竟無差別答)。」由是答故，娑婆十方盡虛空界，以佛神力故，悉皆明見十種差別，所謂法差別、業、世間、身根、受生、持戒果、犯戒果、國土果(下九句同初)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 讚施戒乃至智慧及以四無量心，然終無有唯以一法能成菩提？」智首偈答：「佛知眾生心，性分各不同，隨其所應度，如治而說法。慳者為讚施等諸法。」文殊問普賢菩薩：「諸佛唯以一道而得出離，云何今見佛土不同？」賢首偈答：「文殊法常爾，法王唯一法，一切無礙人，一道出生死。一切諸佛身，唯是一法身，一心一智慧，力無畏亦然。一切諸佛剎，莊嚴悉圓滿，隨眾生行異，如是見不同。佛剎無分別，無憎亦無愛，但隨眾生心，如是見有殊。」十首次問文殊言：「我等說已，仁者當說如來所有境界。何等是佛境界、因度、入智、法說、知證、現廣(皆如初句)？」文殊亦以十偈答：「如來深境界，其量等虛空。一切眾生入，而實無所入。如來深境界，所有勝妙因，億劫常宣說，亦復不能盡(餘九皆以究竟無差別答)。」由是答故，娑婆十方盡虛空界，以佛神力故，悉皆明見十種差別，所謂法差別、業、世間、身根、受生、持戒果、犯戒果、國土果(下九句同初)。

淨行品十一(卷十四。雖善其趣，非行不前。去俗進道，故名為淨，淨彼行故。行假茲淨，彼此俱得淨行之號) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨行品十一(卷十四。雖善其趣，非行不前。去俗進道，故名為淨，淨彼行故。行假茲淨，彼此俱得淨行之號)

智首問文殊言：「佛子！云何得無過失身語意業、不害、不可毀、不壞、不退轉、不可動、殊勝清淨、無染智為先導(具如初句)？云何得生處具足、種族、家、色相、念、慧、行、無畏、覺悟(皆云具足)？云何得勝慧第一、最上最勝、無量無數、不思議、無與等、不可量、不可說(皆云慧)？云何得因力、欲力、方便力、緣力、所緣力、根力、觀察力、奢摩他力、毘盋舍那力、思惟力，及十種善巧、七覺、六度(經具列十七覺，加空、無相、無願，六度加慈悲喜捨)、佛十力、八部守護？云何得與眾生為依、救、歸趣、炬、明照、導、勝導、普導(如初句)？云何於一切眾生中為第一、大、勝、最勝、妙、極妙、上、無上、無等、無等等(加為)？」文殊告智首菩薩言：「為欲饒益世間天人，問如是義。若諸菩薩善用其心，則獲一切勝妙功德，於諸佛法心無所礙住去來今。諸佛之道，隨眾生住，恒不捨離。當如普賢色像第一，一切行願皆得具足，而為眾生第二導師，皆由發此一切大願，始從居家入僧伽藍，修行諸儀皆發大願。」偈云：「菩薩在家，當願眾生(下二十一偈第二句同)，知家性空，免其逼迫。孝事父母，善事於佛，護養一切。妻子集會，怨親平等，永離貪著。若得五欲，拔除欲箭，究竟安隱。伎樂聚會，以法自娛，了伎非實。結跏趺坐，善根堅固，得不動地。若舉於足，出生死海，具眾善法。整衣束帶，檢束善根，不令散失。大小便時，棄貪瞋癡，蠲除罪法。洗滌形穢，清淨調柔，畢竟無垢。以水洗面，得淨法門，永無垢染。見修園圃，五欲圃中，耘除愛草。見歡樂人，常得安樂，樂供養佛。見苦樂人，獲根本智，滅除眾苦。見疾病人，知身空寂，離乖諍法。若見沙門，調柔寂靜，畢竟第一。若飯食時，禪悅為食，法喜充滿。洗浴身體，身心無垢，內外光潔。盛暑炎毒，捨離眾惱，一切皆盡。若洗足時，具神足力，所行無礙。以時寢息，身得安隱，心無動亂。睡眠始寤，一切智覺，周顧十方。若諸菩薩，如是用心，則獲一切，勝妙功德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智首問文殊言：「佛子！云何得無過失身語意業、不害、不可毀、不壞、不退轉、不可動、殊勝清淨、無染智為先導(具如初句)？云何得生處具足、種族、家、色相、念、慧、行、無畏、覺悟(皆云具足)？云何得勝慧第一、最上最勝、無量無數、不思議、無與等、不可量、不可說(皆云慧)？云何得因力、欲力、方便力、緣力、所緣力、根力、觀察力、奢摩他力、毘盋舍那力、思惟力，及十種善巧、七覺、六度(經具列十七覺，加空、無相、無願，六度加慈悲喜捨)、佛十力、八部守護？云何得與眾生為依、救、歸趣、炬、明照、導、勝導、普導(如初句)？云何於一切眾生中為第一、大、勝、最勝、妙、極妙、上、無上、無等、無等等(加為)？」文殊告智首菩薩言：「為欲饒益世間天人，問如是義。若諸菩薩善用其心，則獲一切勝妙功德，於諸佛法心無所礙住去來今。諸佛之道，隨眾生住，恒不捨離。當如普賢色像第一，一切行願皆得具足，而為眾生第二導師，皆由發此一切大願，始從居家入僧伽藍，修行諸儀皆發大願。」偈云：「菩薩在家，當願眾生(下二十一偈第二句同)，知家性空，免其逼迫。孝事父母，善事於佛，護養一切。妻子集會，怨親平等，永離貪著。若得五欲，拔除欲箭，究竟安隱。伎樂聚會，以法自娛，了伎非實。結跏趺坐，善根堅固，得不動地。若舉於足，出生死海，具眾善法。整衣束帶，檢束善根，不令散失。大小便時，棄貪瞋癡，蠲除罪法。洗滌形穢，清淨調柔，畢竟無垢。以水洗面，得淨法門，永無垢染。見修園圃，五欲圃中，耘除愛草。見歡樂人，常得安樂，樂供養佛。見苦樂人，獲根本智，滅除眾苦。見疾病人，知身空寂，離乖諍法。若見沙門，調柔寂靜，畢竟第一。若飯食時，禪悅為食，法喜充滿。洗浴身體，身心無垢，內外光潔。盛暑炎毒，捨離眾惱，一切皆盡。若洗足時，具神足力，所行無礙。以時寢息，身得安隱，心無動亂。睡眠始寤，一切智覺，周顧十方。若諸菩薩，如是用心，則獲一切，勝妙功德。」

賢首品十二(卷同。盡十五賢位之初，故云賢首，即是初住近方便也。聖中之賢故名為賢，賢家之首故名賢首) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢首品十二(卷同。盡十五賢位之初，故云賢首，即是初住近方便也。聖中之賢故名為賢，賢家之首故名賢首)

爾時文殊說無濁亂清淨行大功德已，欲顯示菩提心功德故，以偈問賢首菩薩曰：「我今已為諸菩薩，說佛往修清淨行。仁亦當於此會中，演暢修行勝功德。」賢首乃說七百一十五行七言偈答。初一句誡云：「善哉仁者應諦聽」。次十五句歡菩提心，自謙云：「彼諸功德不可量，我今隨力說少分，猶如大海一滴水。」次二句標發心因緣云：「菩薩發意求菩提，非是無因無有緣。」次九行正明發心因緣，以三寶、菩提、眾生、國土以為所緣，能信之心以為自因。偈云：「於佛法僧生敬信，以是而生廣大心，不求五欲及王位，富饒自樂大名稱。但為永滅眾生苦，利益世間而發心，常欲利益諸眾生，莊嚴國土供養佛。受持正法修諸智，證菩提故而發心。」次「信為道元」下十四行，歡信心勝妙。次「若常」下，廣歡發心，從始至終諸行相生，以至果用。次廣述因果諸用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊說無濁亂清淨行大功德已，欲顯示菩提心功德故，以偈問賢首菩薩曰：「我今已為諸菩薩，說佛往修清淨行。仁亦當於此會中，演暢修行勝功德。」賢首乃說七百一十五行七言偈答。初一句誡云：「善哉仁者應諦聽」。次十五句歡菩提心，自謙云：「彼諸功德不可量，我今隨力說少分，猶如大海一滴水。」次二句標發心因緣云：「菩薩發意求菩提，非是無因無有緣。」次九行正明發心因緣，以三寶、菩提、眾生、國土以為所緣，能信之心以為自因。偈云：「於佛法僧生敬信，以是而生廣大心，不求五欲及王位，富饒自樂大名稱。但為永滅眾生苦，利益世間而發心，常欲利益諸眾生，莊嚴國土供養佛。受持正法修諸智，證菩提故而發心。」次「信為道元」下十四行，歡信心勝妙。次「若常」下，廣歡發心，從始至終諸行相生，以至果用。次廣述因果諸用。

第三會忉利天宮說六品三卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三會忉利天宮說六品三卷

昇須彌山頂品十三(卷十六。不動而昇，赴機得處) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昇須彌山頂品十三(卷十六。不動而昇，赴機得處)

爾時如來威神力故，十方一切世界一一四天下閻浮提中，悉見如來坐菩提樹。爾時如來不離此座，昇須彌山向帝釋殿。爾時帝釋遙見佛來，以佛神力莊嚴此殿置即子座，諸供養具一一莊嚴，及所圍繞皆有十千，皆稱善來請佛入殿。佛即受請，十方皆然。以佛力故，殿中所有樂音自息。帝釋自憶過去佛所種諸善根，而說二十偈以歎十佛。謂過去七佛等，一一皆云「是故此處最吉祥，十方世界亦復如是。」世尊坐已，此殿忽然廣博寬容，十方世界亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來威神力故，十方一切世界一一四天下閻浮提中，悉見如來坐菩提樹。爾時如來不離此座，昇須彌山向帝釋殿。爾時帝釋遙見佛來，以佛神力莊嚴此殿置即子座，諸供養具一一莊嚴，及所圍繞皆有十千，皆稱善來請佛入殿。佛即受請，十方皆然。以佛力故，殿中所有樂音自息。帝釋自憶過去佛所種諸善根，而說二十偈以歎十佛。謂過去七佛等，一一皆云「是故此處最吉祥，十方世界亦復如是。」世尊坐已，此殿忽然廣博寬容，十方世界亦復如是。

須彌山頂偈讚品十四(卷同。既登山已，欲說法性，還依法性以歎於人。人勝法尊，投心有在) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須彌山頂偈讚品十四(卷同。既登山已，欲說法性，還依法性以歎於人。人勝法尊，投心有在)

爾時十方各有一大菩薩，各與佛剎微塵數菩薩俱，從百億佛剎塵數世界外來。文列十慧菩薩，法慧為首。各列彼十界及界中十佛，各各化作毘盧遮那師子之座，各坐其上。十方各集亦復如是。世尊兩足放百千億妙色光明普照十方，此眾皆見。十慧各說十偈歎佛。二一切慧，偈曰：「假使百千劫，常見於如來，不依真實義，而觀救世者，是人取諸相，增長癡惑網，繫縛生死獄，盲冥不見佛。法性本空寂，無取亦無見，性空即是佛，不可得思量。若知一切法，體性皆如是，斯人則不為，煩惱所染著。凡夫見諸法，但隨於相轉，不了法無相，以是不見佛。」三勝慧，偈云：「了知一切法，自性無所有，如是解法性，則見盧舍那。因前五蘊故，後蘊相續起，於此性了知，見佛難思議。」四功德慧，偈云：「我昔受眾苦，由我不見佛，故當淨法眼，觀其所應見。無見即是見，能見一切法，於法若有見，此則無所見。」五精進慧，偈云：「世間言語法，眾生妄分別，知世皆無生，乃是見世間。若見見世間，見則世間相，如實等無異，是名真見者。法性本清淨，如空無有相，此亦無所修，能見大牟尼。」六善慧，偈曰：「智者說無盡，此亦無所說，自性無盡故，得有難思盡。所說無盡中，無眾生可得，知眾生性爾，則見大名稱。」七智慧，偈曰：「此人無慧眼，不能得見佛，有諍說生死，無諍即涅槃。生死及涅槃，二俱不可得。」八真實慧，偈云：「寧受地獄苦，得聞諸佛名；不受無量樂，而不聞佛名。現在非和合，去來亦復然，一切法無相，是則佛真體。若能如是觀，諸法甚深義，則見一切佛，法身真實相。知以一故眾，知以眾故一，諸法無所依，但從和合起。」九無上慧，偈云：「如來光普照，除滅眾暗冥，是光非有照，亦復非無照。此中無有二，亦復無有一，大智善見者，如理巧安住。無中無有二，無二亦復無，三界一切空，是則諸佛見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時十方各有一大菩薩，各與佛剎微塵數菩薩俱，從百億佛剎塵數世界外來。文列十慧菩薩，法慧為首。各列彼十界及界中十佛，各各化作毘盧遮那師子之座，各坐其上。十方各集亦復如是。世尊兩足放百千億妙色光明普照十方，此眾皆見。十慧各說十偈歎佛。二一切慧，偈曰：「假使百千劫，常見於如來，不依真實義，而觀救世者，是人取諸相，增長癡惑網，繫縛生死獄，盲冥不見佛。法性本空寂，無取亦無見，性空即是佛，不可得思量。若知一切法，體性皆如是，斯人則不為，煩惱所染著。凡夫見諸法，但隨於相轉，不了法無相，以是不見佛。」三勝慧，偈云：「了知一切法，自性無所有，如是解法性，則見盧舍那。因前五蘊故，後蘊相續起，於此性了知，見佛難思議。」四功德慧，偈云：「我昔受眾苦，由我不見佛，故當淨法眼，觀其所應見。無見即是見，能見一切法，於法若有見，此則無所見。」五精進慧，偈云：「世間言語法，眾生妄分別，知世皆無生，乃是見世間。若見見世間，見則世間相，如實等無異，是名真見者。法性本清淨，如空無有相，此亦無所修，能見大牟尼。」六善慧，偈曰：「智者說無盡，此亦無所說，自性無盡故，得有難思盡。所說無盡中，無眾生可得，知眾生性爾，則見大名稱。」七智慧，偈曰：「此人無慧眼，不能得見佛，有諍說生死，無諍即涅槃。生死及涅槃，二俱不可得。」八真實慧，偈云：「寧受地獄苦，得聞諸佛名；不受無量樂，而不聞佛名。現在非和合，去來亦復然，一切法無相，是則佛真體。若能如是觀，諸法甚深義，則見一切佛，法身真實相。知以一故眾，知以眾故一，諸法無所依，但從和合起。」九無上慧，偈云：「如來光普照，除滅眾暗冥，是光非有照，亦復非無照。此中無有二，亦復無有一，大智善見者，如理巧安住。無中無有二，無二亦復無，三界一切空，是則諸佛見。」

十住品十五(卷同。正說真位，此十居初，初安聖境，故名為住智斷相應，且略云十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十住品十五(卷同。正說真位，此十居初，初安聖境，故名為住智斷相應，且略云十)

爾時法慧承佛神力，入菩薩無量方便三昧。以三昧力，十方各千佛剎微塵數世界之外，有千佛剎微塵數諸佛同名法慧，普現其前，告法慧言：「善哉善哉！汝能入是三昧，千剎塵佛共加於汝。又是遮那往昔願力，及汝所修善根力故，入此三昧令汝說法，為增長佛智故、深入法界故、善了眾生界故、所入無礙故、所行無障故、得無等方便故、入一切智性故、覺一切法故、知一切根故、能持說一切法故，所謂發起諸菩薩十種住。」是時諸佛即與法慧無礙等十種智，十方諸佛申手摩頂。法慧定起，告諸菩薩言：「佛子！菩薩住處廣大，與法界虛空等。」列十名已，初釋初住，云：「此菩薩緣十種難得法而發於心，所謂十力。應勸學十法，所謂勤供養佛、樂住生死、主導世間、令除惡業、以勝妙法常行教誨、歎無上法、學佛功德、生諸佛前恒蒙攝受、方便演說寂諍三昧、讚歎遠離生死輪迴、為苦眾生作歸依處。」治地住中發十種心，修行住中行十種觀，生貴住中成就十法，具足方便住十法利生，正心住聞十種法心定不動，不退住聞十種法堅固不退，童真住住十種業，王子住善知十法，灌頂住成就十智。一一住中各勤修十法，十方所說文句義理無有增減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時法慧承佛神力，入菩薩無量方便三昧。以三昧力，十方各千佛剎微塵數世界之外，有千佛剎微塵數諸佛同名法慧，普現其前，告法慧言：「善哉善哉！汝能入是三昧，千剎塵佛共加於汝。又是遮那往昔願力，及汝所修善根力故，入此三昧令汝說法，為增長佛智故、深入法界故、善了眾生界故、所入無礙故、所行無障故、得無等方便故、入一切智性故、覺一切法故、知一切根故、能持說一切法故，所謂發起諸菩薩十種住。」是時諸佛即與法慧無礙等十種智，十方諸佛申手摩頂。法慧定起，告諸菩薩言：「佛子！菩薩住處廣大，與法界虛空等。」列十名已，初釋初住，云：「此菩薩緣十種難得法而發於心，所謂十力。應勸學十法，所謂勤供養佛、樂住生死、主導世間、令除惡業、以勝妙法常行教誨、歎無上法、學佛功德、生諸佛前恒蒙攝受、方便演說寂諍三昧、讚歎遠離生死輪迴、為苦眾生作歸依處。」治地住中發十種心，修行住中行十種觀，生貴住中成就十法，具足方便住十法利生，正心住聞十種法心定不動，不退住聞十種法堅固不退，童真住住十種業，王子住善知十法，灌頂住成就十智。一一住中各勤修十法，十方所說文句義理無有增減。

梵行品十六(卷十七。重述聖因，因秪是行，故名為行。行體離染，故名為梵) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵行品十六(卷十七。重述聖因，因秪是行，故名為行。行體離染，故名為梵)

正念天子白法慧言：「一切世界諸菩薩眾依如來教，染衣出家，云何而得修習梵行？」法慧言：「應以十法而為所緣，所謂三業，及佛法僧戒，如是一一觀察，皆空寂故、知佛法平等故、具一切佛法故、名為清淨梵行。復應修十種力、一一力中有無量義、悉應諮問、聞已應起大慈悲心、觀察眾生、思惟諸法無有休息，不求果報，了知境界如幻化等，於諸法中不生二解，一切佛法疾得現前。初發心時即得阿耨菩提，知一切法即心自性，成就慧身不由他悟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正念天子白法慧言：「一切世界諸菩薩眾依如來教，染衣出家，云何而得修習梵行？」法慧言：「應以十法而為所緣，所謂三業，及佛法僧戒，如是一一觀察，皆空寂故、知佛法平等故、具一切佛法故、名為清淨梵行。復應修十種力、一一力中有無量義、悉應諮問、聞已應起大慈悲心、觀察眾生、思惟諸法無有休息，不求果報，了知境界如幻化等，於諸法中不生二解，一切佛法疾得現前。初發心時即得阿耨菩提，知一切法即心自性，成就慧身不由他悟。」

發心功德品十七(卷同。舉劣顯勝，以初例後。此位所開名之為發，所開之體故總云心，心之勝能故云功德) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心功德品十七(卷同。舉劣顯勝，以初例後。此位所開名之為發，所開之體故總云心，心之勝能故云功德)

爾時帝釋白法慧言：「發心功德，其量幾何？」答言：「此義甚深，難知、難說、難分別、難信解、難證、難行、難思惟、難度量、難趣入。雖然，我承佛力而為汝說。假使有人供養十阿僧祇世界眾生，以一切樂具住於一劫，然後教令淨持五戒，得福多不？」答言：「甚多。」法慧言：「比發心功德，百分千分乃至優波尼沙陀分亦不及一。如是供養百劫已令持十善，經千劫已令住四禪，百千劫已令住四無量心，經億劫已令住四無色定，經百億劫已令住初果，經千億劫已令住二果，經百千億劫已令住三果，經那由他億劫已令住四果，經百千那由他億劫已令住支佛(問答如前)。」法慧言：「比發心功德，百分乃至優波尼沙陀分不及其一。何以故？一切諸佛發心，不為如是等故，為佛種不斷故，乃至第十知一切佛境界平等故，發菩提心。」又云：「且置前喻。假使有人，於一念頃過東方阿僧祇世界，如是盡阿僧祇劫，此諸世界無有能知其際者。第二人於一念頃過前人所經世界，如是經於阿僧祇劫。乃至第十人，乃至十方如是世界，可知其際；發心功德，不知其際。何以故？不為住爾所世界，但為了知十方世界，麁世界即妙世界，妙世界即麁世界，仰覆、大小、廣狹、一多、淨穢相即亦爾。一切世界一毛端中，一切世界中一毛端一體性，一世界中出生一切，一切無性，一念知一切廣大世界，故發菩提心。」又云：「菩薩不為知十方一切劫成壞故，為知成壞劫盡無餘故，所謂長短劫平等，一多、有佛無佛、一佛多佛、有量無量、有盡無盡，一念與不可說、不可說與一念，一切劫與非劫等，平等亦爾。為欲一念中盡知三際世界成壞劫故，發菩提心。欲知眾生種種差別等，亦復如是。皆以如前十方十人為喻。供養十方諸佛，喻亦如前。度眾生喻亦如是(發心所緣是所觀境，境具三諦無性空，一切假平等中)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋白法慧言：「發心功德，其量幾何？」答言：「此義甚深，難知、難說、難分別、難信解、難證、難行、難思惟、難度量、難趣入。雖然，我承佛力而為汝說。假使有人供養十阿僧祇世界眾生，以一切樂具住於一劫，然後教令淨持五戒，得福多不？」答言：「甚多。」法慧言：「比發心功德，百分千分乃至優波尼沙陀分亦不及一。如是供養百劫已令持十善，經千劫已令住四禪，百千劫已令住四無量心，經億劫已令住四無色定，經百億劫已令住初果，經千億劫已令住二果，經百千億劫已令住三果，經那由他億劫已令住四果，經百千那由他億劫已令住支佛(問答如前)。」法慧言：「比發心功德，百分乃至優波尼沙陀分不及其一。何以故？一切諸佛發心，不為如是等故，為佛種不斷故，乃至第十知一切佛境界平等故，發菩提心。」又云：「且置前喻。假使有人，於一念頃過東方阿僧祇世界，如是盡阿僧祇劫，此諸世界無有能知其際者。第二人於一念頃過前人所經世界，如是經於阿僧祇劫。乃至第十人，乃至十方如是世界，可知其際；發心功德，不知其際。何以故？不為住爾所世界，但為了知十方世界，麁世界即妙世界，妙世界即麁世界，仰覆、大小、廣狹、一多、淨穢相即亦爾。一切世界一毛端中，一切世界中一毛端一體性，一世界中出生一切，一切無性，一念知一切廣大世界，故發菩提心。」又云：「菩薩不為知十方一切劫成壞故，為知成壞劫盡無餘故，所謂長短劫平等，一多、有佛無佛、一佛多佛、有量無量、有盡無盡，一念與不可說、不可說與一念，一切劫與非劫等，平等亦爾。為欲一念中盡知三際世界成壞劫故，發菩提心。欲知眾生種種差別等，亦復如是。皆以如前十方十人為喻。供養十方諸佛，喻亦如前。度眾生喻亦如是(發心所緣是所觀境，境具三諦無性空，一切假平等中)。」

明法品十八(卷十八。重歎所得，故云明法。明謂所證，法則方法，依方有契，故云明法) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明法品十八(卷十八。重歎所得，故云明法。明謂所證，法則方法，依方有契，故云明法)

爾時精進慧菩薩白法慧言：「初發心菩薩成就如是大功德，三世佛攝受，決定至菩提。於佛教中云何修習，使願行滿足，眾生得度，紹三寶種？」法慧言：「如是問者，同於如來。我承佛力，為說少分。菩薩發心，應離十種放逸，得十種清淨，復修十法令諸佛歡喜，又修十法令速入諸地。具足如是大功德已，漸入佛地。是菩薩於一念中，悉遍知一切諸法，唯除如來。無能勝者、無見頂者。」文中廣列諸佛功德，歎此菩薩，又云成就三世如來智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時精進慧菩薩白法慧言：「初發心菩薩成就如是大功德，三世佛攝受，決定至菩提。於佛教中云何修習，使願行滿足，眾生得度，紹三寶種？」法慧言：「如是問者，同於如來。我承佛力，為說少分。菩薩發心，應離十種放逸，得十種清淨，復修十法令諸佛歡喜，又修十法令速入諸地。具足如是大功德已，漸入佛地。是菩薩於一念中，悉遍知一切諸法，唯除如來。無能勝者、無見頂者。」文中廣列諸佛功德，歎此菩薩，又云成就三世如來智。

第四會夜摩天宮說四品三卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四會夜摩天宮說四品三卷

昇夜摩天品十九(卷十九。同昇須彌品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昇夜摩天品十九(卷十九。同昇須彌品)

爾時如來威神力故，十方世界一一四天下南洲及須彌，皆見如來處眾說法，莫不自謂皆對於佛(餘大同前須彌頂)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時如來威神力故，十方世界一一四天下南洲及須彌，皆見如來處眾說法，莫不自謂皆對於佛(餘大同前須彌頂)。

夜摩偈讚品二十(卷同。同須彌讚) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夜摩偈讚品二十(卷同。同須彌讚)

爾時佛神力故，十方各一大菩薩，各與佛剎微塵數菩薩俱，餘大如前。但菩薩中以功德林為首，十林為異，佛名號集會等皆同。一一林各以十偈歎佛。第六精進林菩薩，偈云：「眾生非眾生，二俱無真實，如是諸法性，實義俱非有(生亦名法性)。」七力林菩薩，云：「分別此諸蘊，其性本空寂，空故不可滅，此是無生義。眾生既如是，諸佛亦復然，佛及諸佛法，自性無所有。」八行林菩薩，云：「身亦非是佛，佛亦非是身，但以法為身，通達一切法。若能見佛身，清淨如法性，此人於佛法，一切無疑惑。若見一切法，本性如涅槃，是則見如來，究竟無所住。」九覺林菩薩，云：「譬如工畫師，分布諸彩色，虛妄取異色，大種無差別。大種中無色，色中無大種，亦不離大種，而有色可得。心中無彩畫，彩畫中無心，然不離於心，有彩畫可得。彼心恒不住，無量難思議，示現一切色，各各不相知。譬如工畫師，不能知自心，而由心故畫，諸法性如是。心如工畫師，能畫諸世間，五蘊悉從生，無法而不造。如心佛亦爾，如佛眾生然，應知佛與心，體性皆無盡。若人知心行，普造諸世間，是人則見佛，了佛真實性。心不住於身，身亦不住心，而能作佛事，自在未曾有。若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。」十智林菩薩，云：「所取不可取，所見不可見，所聞不可聞，一心不思議。有量及無量，二俱不可取，若有人欲取，畢竟無所得。譬如隨意珠，能現一切色，無色而現色，諸佛亦如是。又如淨虛空，非色不可見，雖現一切色，無能見空者。諸佛亦如是，普現無量色，非心所行處，一切莫能覩。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛神力故，十方各一大菩薩，各與佛剎微塵數菩薩俱，餘大如前。但菩薩中以功德林為首，十林為異，佛名號集會等皆同。一一林各以十偈歎佛。第六精進林菩薩，偈云：「眾生非眾生，二俱無真實，如是諸法性，實義俱非有(生亦名法性)。」七力林菩薩，云：「分別此諸蘊，其性本空寂，空故不可滅，此是無生義。眾生既如是，諸佛亦復然，佛及諸佛法，自性無所有。」八行林菩薩，云：「身亦非是佛，佛亦非是身，但以法為身，通達一切法。若能見佛身，清淨如法性，此人於佛法，一切無疑惑。若見一切法，本性如涅槃，是則見如來，究竟無所住。」九覺林菩薩，云：「譬如工畫師，分布諸彩色，虛妄取異色，大種無差別。大種中無色，色中無大種，亦不離大種，而有色可得。心中無彩畫，彩畫中無心，然不離於心，有彩畫可得。彼心恒不住，無量難思議，示現一切色，各各不相知。譬如工畫師，不能知自心，而由心故畫，諸法性如是。心如工畫師，能畫諸世間，五蘊悉從生，無法而不造。如心佛亦爾，如佛眾生然，應知佛與心，體性皆無盡。若人知心行，普造諸世間，是人則見佛，了佛真實性。心不住於身，身亦不住心，而能作佛事，自在未曾有。若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。」十智林菩薩，云：「所取不可取，所見不可見，所聞不可聞，一心不思議。有量及無量，二俱不可取，若有人欲取，畢竟無所得。譬如隨意珠，能現一切色，無色而現色，諸佛亦如是。又如淨虛空，非色不可見，雖現一切色，無能見空者。諸佛亦如是，普現無量色，非心所行處，一切莫能覩。」

十行品二十一(卷同。依真修習，故名為行。無差而差，故置林稱) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十行品二十一(卷同。依真修習，故名為行。無差而差，故置林稱)

爾時功德林菩薩承佛神力，入菩薩善思惟三昧。入已，十方各過萬佛剎微塵數世界，諸佛皆號功德林，而現其前，告功德林：「十方諸佛同加於汝(餘如前)。」及列釋十名行相。初歡喜行，為大施主，為護眾生，習諸佛行(廣釋事施)。如是行施，利益眾生而無我想。但觀法界眾生界無邊際法、空法、無所有法、無相法、無體法、無處法、無依法、無作法。作是觀時，不見受施財物果報。次觀三世一切眾生身皆滅壞，為說平等不壞法性。二饒益行，護持淨戒(廣釋事戒)。復作是念：「我當隨順一切如來，具諸佛法，住無上平等處，等觀眾生。」三無違逆行，安住佛法，了身空寂無我我所，若苦若樂皆無所有，攝受眾生，趣向涅槃。四無屈撓行，修諸精進，於一切世界中，令諸眾生究竟涅槃。五離癡亂行，成就正念，最上清淨善知音聲，生住滅相心不惑亂，三昧增廣。六善現行，能知三業皆無所有，善巧方便現無生相，成熟調伏教化眾生。十行品(卷二十)第七無著行，廣明念念入阿僧祇世界，嚴淨阿僧祇世界，詣佛承事等，皆云僧祇。如是菩薩深入法界，住於佛住，說無所說，一一毛端處盡未來劫修菩薩行，入於法界而無所著，遍於法界行菩薩行。八難得行，此菩薩成就難得善根，難伏、最勝、不可壞、無能過、不可思議、無盡、自在力、大威德，與一切佛同一性(皆云善根)。深入眾生界，如法界無有二相，無有增減，以一切法法界無二故。教化眾生，不說一法，以法界中無有一法向諸乘故，諸法無二無不二故。譬如虛空，求不可得，然非無虛空。九善法行，得陀羅尼，大悲堅固，普攝眾生，於一切世界變身金色，妙音具足而作佛事。十真實行，展轉深妙，到一切佛法海實相源底。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時功德林菩薩承佛神力，入菩薩善思惟三昧。入已，十方各過萬佛剎微塵數世界，諸佛皆號功德林，而現其前，告功德林：「十方諸佛同加於汝(餘如前)。」及列釋十名行相。初歡喜行，為大施主，為護眾生，習諸佛行(廣釋事施)。如是行施，利益眾生而無我想。但觀法界眾生界無邊際法、空法、無所有法、無相法、無體法、無處法、無依法、無作法。作是觀時，不見受施財物果報。次觀三世一切眾生身皆滅壞，為說平等不壞法性。二饒益行，護持淨戒(廣釋事戒)。復作是念：「我當隨順一切如來，具諸佛法，住無上平等處，等觀眾生。」三無違逆行，安住佛法，了身空寂無我我所，若苦若樂皆無所有，攝受眾生，趣向涅槃。四無屈撓行，修諸精進，於一切世界中，令諸眾生究竟涅槃。五離癡亂行，成就正念，最上清淨善知音聲，生住滅相心不惑亂，三昧增廣。六善現行，能知三業皆無所有，善巧方便現無生相，成熟調伏教化眾生。十行品(卷二十)第七無著行，廣明念念入阿僧祇世界，嚴淨阿僧祇世界，詣佛承事等，皆云僧祇。如是菩薩深入法界，住於佛住，說無所說，一一毛端處盡未來劫修菩薩行，入於法界而無所著，遍於法界行菩薩行。八難得行，此菩薩成就難得善根，難伏、最勝、不可壞、無能過、不可思議、無盡、自在力、大威德，與一切佛同一性(皆云善根)。深入眾生界，如法界無有二相，無有增減，以一切法法界無二故。教化眾生，不說一法，以法界中無有一法向諸乘故，諸法無二無不二故。譬如虛空，求不可得，然非無虛空。九善法行，得陀羅尼，大悲堅固，普攝眾生，於一切世界變身金色，妙音具足而作佛事。十真實行，展轉深妙，到一切佛法海實相源底。

十無盡藏品二十二(卷二十一。行相寬博，故云無盡。含攝不貲，故云藏也) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十無盡藏品二十二(卷二十一。行相寬博，故云無盡。含攝不貲，故云藏也)

爾時功德林菩薩告諸菩薩言：「有十無盡藏，三世諸佛已說今說當說，謂信藏、戒、慚、愧、聞、施、慧、念、持、辯，一一皆十。信謂信一切法空、無相、無願、無作、無分別、無所依、不可量、無有上、難超越、無生(如初句)。如是信已，聞十種不思議，心不怯弱，所謂聞佛法不思議心不怯弱，一切佛生界、眾生界、虛空界、涅槃界、過去未來現在入一切劫(如初句)。何以故？此菩薩堅信智無邊無盡故，心不退轉故。戒藏亦十，所謂普饒益戒，不受、不住、無悔恨、無違諍、不損惱、無雜穢、無貪求、無過失、無毀犯(文中廣釋)、慚無始惡、愧現世惡。聞謂廣知因緣、四諦、三乘等。施有十，所謂分減施、竭盡施、內施、外施、內外施、一切、過現未、究竟。分減者，凡有所食，施於身中八萬戶蟲。竭盡者，乃至盡命。內謂身分，外謂外財，內外謂二俱。一切者，己身妻子乃至七寶輪王位。過去者，如過去佛菩薩所行，我亦如是。未來亦然。現在者，聞四天王乃至色究竟、二乘位，聞已不著。究竟者，聞有所須，經阿僧祇劫，令菩薩身不具，不生悔心。但觀身中種子，乃至究竟不淨。慧者，所謂如實知四諦因緣，謂於五陰一一陰，了知四諦十二支支支四諦，三乘一一皆了四諦。如云知聲聞、知聲聞法、知聲聞集、知聲聞涅槃，皆如實知，以不可壞故。念謂念過去不可說生、念不可說佛名號、念不可說佛出世、念不可說修多羅乃至論議、念不可說眾會演法、根性、煩惱、三昧。持謂持諸佛所說修多羅，餘如念中說。辯謂為眾生說。如上念持，經於不可說劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時功德林菩薩告諸菩薩言：「有十無盡藏，三世諸佛已說今說當說，謂信藏、戒、慚、愧、聞、施、慧、念、持、辯，一一皆十。信謂信一切法空、無相、無願、無作、無分別、無所依、不可量、無有上、難超越、無生(如初句)。如是信已，聞十種不思議，心不怯弱，所謂聞佛法不思議心不怯弱，一切佛生界、眾生界、虛空界、涅槃界、過去未來現在入一切劫(如初句)。何以故？此菩薩堅信智無邊無盡故，心不退轉故。戒藏亦十，所謂普饒益戒，不受、不住、無悔恨、無違諍、不損惱、無雜穢、無貪求、無過失、無毀犯(文中廣釋)、慚無始惡、愧現世惡。聞謂廣知因緣、四諦、三乘等。施有十，所謂分減施、竭盡施、內施、外施、內外施、一切、過現未、究竟。分減者，凡有所食，施於身中八萬戶蟲。竭盡者，乃至盡命。內謂身分，外謂外財，內外謂二俱。一切者，己身妻子乃至七寶輪王位。過去者，如過去佛菩薩所行，我亦如是。未來亦然。現在者，聞四天王乃至色究竟、二乘位，聞已不著。究竟者，聞有所須，經阿僧祇劫，令菩薩身不具，不生悔心。但觀身中種子，乃至究竟不淨。慧者，所謂如實知四諦因緣，謂於五陰一一陰，了知四諦十二支支支四諦，三乘一一皆了四諦。如云知聲聞、知聲聞法、知聲聞集、知聲聞涅槃，皆如實知，以不可壞故。念謂念過去不可說生、念不可說佛名號、念不可說佛出世、念不可說修多羅乃至論議、念不可說眾會演法、根性、煩惱、三昧。持謂持諸佛所說修多羅，餘如念中說。辯謂為眾生說。如上念持，經於不可說劫。」

第五會兜率天宮說三品十二卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五會兜率天宮說三品十二卷

昇兜率品二十三(卷二十二。大旨同前夜摩品) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昇兜率品二十三(卷二十二。大旨同前夜摩品)

爾時佛神力故，十方一切世界一一四天下，餘如前，供具眾集倍於前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛神力故，十方一切世界一一四天下，餘如前，供具眾集倍於前。

兜率偈讚品二十四(卷二十三。大旨同前) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兜率偈讚品二十四(卷二十三。大旨同前)

金剛幢(菩薩，下同)云：「色身非是佛，音聲亦復然，亦不離色聲，見佛神通力。眾生及諸法，了達皆無礙，普現眾色像，遍於一切剎。」堅固幢云：「何有智慧人，於佛得見聞，不修清淨願，履佛所行道？」勇猛幢云：「如人獲寶藏，永離貧窮苦。菩薩得佛法，離垢心清淨。設於無數劫，財寶施於佛，不知佛實相，此亦不名施。譬如虛空界，不生亦不滅，諸佛法如是，畢竟無生滅。」光明幢云：「了法性空寂，如幻而生起，所行無有盡，導師如是現。三世一切佛，法身悉清淨，隨其所應化，普現妙色身。」智幢云：「一切國土中，普現無量身，其身不在處，亦不住於法。譬如淨滿月，普現一切水，影像雖無量，本月未曾二。如是無礙智，成就等正覺，普現一切剎，佛體亦無二。」星宿幢云：「眾生妄分別，是佛是世界，了達法性者，無佛無世界。」法幢云：「若有諸眾生，未發菩提心，一得聞佛名，決定成菩提。若有智慧人，一念發道心，必成無上尊，慎莫生疑惑。如來自在力，無量劫難遇，若生一念信，速證無上道。設於念念中，供養無量佛，未知真實法，不名為供養。雖盡未來際，遍遊諸佛剎，不求此妙法，終不成菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛幢(菩薩，下同)云：「色身非是佛，音聲亦復然，亦不離色聲，見佛神通力。眾生及諸法，了達皆無礙，普現眾色像，遍於一切剎。」堅固幢云：「何有智慧人，於佛得見聞，不修清淨願，履佛所行道？」勇猛幢云：「如人獲寶藏，永離貧窮苦。菩薩得佛法，離垢心清淨。設於無數劫，財寶施於佛，不知佛實相，此亦不名施。譬如虛空界，不生亦不滅，諸佛法如是，畢竟無生滅。」光明幢云：「了法性空寂，如幻而生起，所行無有盡，導師如是現。三世一切佛，法身悉清淨，隨其所應化，普現妙色身。」智幢云：「一切國土中，普現無量身，其身不在處，亦不住於法。譬如淨滿月，普現一切水，影像雖無量，本月未曾二。如是無礙智，成就等正覺，普現一切剎，佛體亦無二。」星宿幢云：「眾生妄分別，是佛是世界，了達法性者，無佛無世界。」法幢云：「若有諸眾生，未發菩提心，一得聞佛名，決定成菩提。若有智慧人，一念發道心，必成無上尊，慎莫生疑惑。如來自在力，無量劫難遇，若生一念信，速證無上道。設於念念中，供養無量佛，未知真實法，不名為供養。雖盡未來際，遍遊諸佛剎，不求此妙法，終不成菩提。」

十回向品二十五(卷同。趣理漸極，故名迴向。堅固難動，義之如幢) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十回向品二十五(卷同。趣理漸極，故名迴向。堅固難動，義之如幢)

爾時金剛幢菩薩入智光三昧，各過十方十萬佛剎微塵數世界外有十萬佛剎塵佛，同號金剛幢(餘如前)。列十迴向名，釋初救護眾生迴向，具行六度四無量等，迴此善根饒益眾生，令至究竟永離眾苦，令得一切智，以入一切法平等性故。等視眾生，如日天子出現世間，不以乾闥婆城、阿修羅手、閻浮提樹、崇巖邃谷、塵霧煙雲等物之所覆障隱而不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時金剛幢菩薩入智光三昧，各過十方十萬佛剎微塵數世界外有十萬佛剎塵佛，同號金剛幢(餘如前)。列十迴向名，釋初救護眾生迴向，具行六度四無量等，迴此善根饒益眾生，令至究竟永離眾苦，令得一切智，以入一切法平等性故。等視眾生，如日天子出現世間，不以乾闥婆城、阿修羅手、閻浮提樹、崇巖邃谷、塵霧煙雲等物之所覆障隱而不現。

(二十四卷)二不壞迴向，發一念心，求一切智，得不壞信，心常迴向出世之道。積集善根，得法實相，具菩薩行，於一切相皆無所著，明見真實善巧迴向。三等一切佛迴向，順三世佛迴向之道，善巧方便永拔一切取著根本。四至一切處迴向，修諸善根功德之力，至一切處，普遍開示，普攝眾生，稱可佛心等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (二十四卷)二不壞迴向，發一念心，求一切智，得不壞信，心常迴向出世之道。積集善根，得法實相，具菩薩行，於一切相皆無所著，明見真實善巧迴向。三等一切佛迴向，順三世佛迴向之道，善巧方便永拔一切取著根本。四至一切處迴向，修諸善根功德之力，至一切處，普遍開示，普攝眾生，稱可佛心等。

(二十五卷)五無盡功德藏迴向，懺除業障，所起善根迴向，莊嚴一切佛土，無有分別等。得十無盡藏。六隨順堅固一切善根迴向，此菩薩或為帝王臨御大國，威德廣被靡不歸順，發號施令悉依正法，周行率土，於法自在。見者咸伏，不刑不罰，感德從化。以四攝法攝諸眾生，具足修行一切布施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (二十五卷)五無盡功德藏迴向，懺除業障，所起善根迴向，莊嚴一切佛土，無有分別等。得十無盡藏。六隨順堅固一切善根迴向，此菩薩或為帝王臨御大國，威德廣被靡不歸順，發號施令悉依正法，周行率土，於法自在。見者咸伏，不刑不罰，感德從化。以四攝法攝諸眾生，具足修行一切布施。

(二十六卷止二十八卷)廣說施願，偈云：「了達諸法真實性，而於法性無分別。知法無性無分別，此人善入諸佛智。法性遍在一切處，一切眾生及國土，三世悉在無有餘，亦無形相而可得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (二十六卷止二十八卷)廣說施願，偈云：「了達諸法真實性，而於法性無分別。知法無性無分別，此人善入諸佛智。法性遍在一切處，一切眾生及國土，三世悉在無有餘，亦無形相而可得。」

(二十九卷)七隨順一切眾生迴向，積集善根，普施眾生，成滿佛智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (二十九卷)七隨順一切眾生迴向，積集善根，普施眾生，成滿佛智。

(三十卷)八真如相迴向，智常觀察一切眾生，心恒憶念善根境界，以等真如平等善根，迴向眾生無有休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (三十卷)八真如相迴向，智常觀察一切眾生，心恒憶念善根境界，以等真如平等善根，迴向眾生無有休息。

(卷三十一)九無著無縛解脫迴向，以此心成就普賢行願大迴向心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (卷三十一)九無著無縛解脫迴向，以此心成就普賢行願大迴向心。

(卷三十二)十等法界無量迴向，廣行法施，起大慈悲，安立眾生。於菩提心常行饒益，長養善根，平等迴向皆如法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (卷三十二)十等法界無量迴向，廣行法施，起大慈悲，安立眾生。於菩提心常行饒益，長養善根，平等迴向皆如法界。

(卷三十三)菩薩於一切佛剎中，一方一處一毛端量，皆有無邊不可說菩薩，成就智慧充滿而住。盡虛空界皆悉如是，皆以同體善根迴向故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (卷三十三)菩薩於一切佛剎中，一方一處一毛端量，皆有無邊不可說菩薩，成就智慧充滿而住。盡虛空界皆悉如是，皆以同體善根迴向故。

第六會他化自在天宮說一品六卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六會他化自在天宮說一品六卷

十地品二十六(卷三十四。生成深廣，故立地名。該攝事理，故名為藏。權實俱實，真俗咸真) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地品二十六(卷三十四。生成深廣，故立地名。該攝事理，故名為藏。權實俱實，真俗咸真)

爾時世尊在他化自在天宮，與大菩薩眾俱。其諸菩薩不退菩提，從他方來集，住一切菩薩智所住境，入如來智所入處。十方各過十億佛剎微塵數世界外，各有十億佛剎塵佛，同名金剛藏，而現其前，讚金剛藏菩薩乃能入是智光三昧，如向諸佛共加於汝(餘如前兜率品)。十方諸佛與其身智，各申手摩頂。金剛藏菩薩從三昧起，普告諸菩薩眾：「佛子！諸菩薩願善，決定無雜，不可見廣大如法界，究竟若虛空，盡未來際，一切佛剎救護眾生，為佛所護，入三世佛智地。」列十地已默然，解脫月三請，諸大菩薩同聲共請，世尊眉間出清淨光名菩薩力焰明，百千阿僧祇光明以為眷屬，遍照十方，息諸惡趣、照佛眾會，一切諸佛所加。說法菩薩之身作是事已，於上空中成大光明雲網臺而住，欲令大眾增淨信故而說偈。說已廣讚地上功德：「佛子！住此歡喜地，念諸佛故生歡喜心，念佛法故、念諸菩薩故、念菩薩行故、念清淨諸波羅蜜故、念諸菩薩地殊勝故、念菩薩力不可壞故、念如來教化眾生故、能令眾生得利益故、念一切如來智方便故(如初句)。」復作是念：「我轉離一切世間境界故、親近一切佛故、遠離凡夫地故、近智慧地故、永斷惡趣故、與眾生作依止故、見一切如來故、生佛境界中故、入一切菩薩平等性中故、遠離一切怖畏毛竪等事故(亦如初句)。何以故？此菩薩離五怖畏故。」於一一法皆云廣大如法界等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊在他化自在天宮，與大菩薩眾俱。其諸菩薩不退菩提，從他方來集，住一切菩薩智所住境，入如來智所入處。十方各過十億佛剎微塵數世界外，各有十億佛剎塵佛，同名金剛藏，而現其前，讚金剛藏菩薩乃能入是智光三昧，如向諸佛共加於汝(餘如前兜率品)。十方諸佛與其身智，各申手摩頂。金剛藏菩薩從三昧起，普告諸菩薩眾：「佛子！諸菩薩願善，決定無雜，不可見廣大如法界，究竟若虛空，盡未來際，一切佛剎救護眾生，為佛所護，入三世佛智地。」列十地已默然，解脫月三請，諸大菩薩同聲共請，世尊眉間出清淨光名菩薩力焰明，百千阿僧祇光明以為眷屬，遍照十方，息諸惡趣、照佛眾會，一切諸佛所加。說法菩薩之身作是事已，於上空中成大光明雲網臺而住，欲令大眾增淨信故而說偈。說已廣讚地上功德：「佛子！住此歡喜地，念諸佛故生歡喜心，念佛法故、念諸菩薩故、念菩薩行故、念清淨諸波羅蜜故、念諸菩薩地殊勝故、念菩薩力不可壞故、念如來教化眾生故、能令眾生得利益故、念一切如來智方便故(如初句)。」復作是念：「我轉離一切世間境界故、親近一切佛故、遠離凡夫地故、近智慧地故、永斷惡趣故、與眾生作依止故、見一切如來故、生佛境界中故、入一切菩薩平等性中故、遠離一切怖畏毛竪等事故(亦如初句)。何以故？此菩薩離五怖畏故。」於一一法皆云廣大如法界等。

(卷三十五)「菩薩起十種深心，入第二離垢地。性自遠離一切殺生，有命之者生慈念心等。乃至上上十善，證十力四無畏一切佛法。」又云：「殺生之罪，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中，得二種報：一者短命、二者多病。以願力故，見多百千億那由他佛，作轉輪王。三發光地，得無量神力，以一身為多身、多身為一身，作三十三天王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (卷三十五)「菩薩起十種深心，入第二離垢地。性自遠離一切殺生，有命之者生慈念心等。乃至上上十善，證十力四無畏一切佛法。」又云：「殺生之罪，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中，得二種報：一者短命、二者多病。以願力故，見多百千億那由他佛，作轉輪王。三發光地，得無量神力，以一身為多身、多身為一身，作三十三天王。」

(卷三十六)「四焰慧地，修諸觀行，作須夜摩天王。五難勝地，利益眾生，示現世間，伎藝算數、文字方藥、吉凶休咎咸善觀察，一無錯謬，漸令安住無上佛法，多作兜率陀天王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (卷三十六)「四焰慧地，修諸觀行，作須夜摩天王。五難勝地，利益眾生，示現世間，伎藝算數、文字方藥、吉凶休咎咸善觀察，一無錯謬，漸令安住無上佛法，多作兜率陀天王。」

(卷三十七)「六現前地，恒以大悲不捨眾生，般若波羅蜜現前，名無障礙智光明，多作善化天王。七遠行地，功用行滿智慧自在，雖行實際而不作證，多為自在天王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (卷三十七)「六現前地，恒以大悲不捨眾生，般若波羅蜜現前，名無障礙智光明，多作善化天王。七遠行地，功用行滿智慧自在，雖行實際而不作證，多為自在天王。」

(卷三十八)「八不動地，得無功用法，深入如來所行境界，於無量國土修菩薩行，多作大梵天王。九善慧地，起四無礙辯，於無量佛所演說，法音周遍法界，多作二千世界主大梵王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (卷三十八)「八不動地，得無功用法，深入如來所行境界，於無量國土修菩薩行，多作大梵天王。九善慧地，起四無礙辯，於無量佛所演說，法音周遍法界，多作二千世界主大梵王。」

(卷三十九)「十法雲地，神通智慧說不可盡。此地菩薩以自願力，起大悲雲震大法雷，通明無畏以為電光，福德智慧而為密雲，現種種身周旋往反，於一念頃遍微塵國，演大法、摧魔怨，霔甘露雨，滅除一切眾惑塵焰，能現無量自在神力。」大眾聞此墮在疑網，時金剛藏入一切佛國土體性三昧，大眾自見在金剛藏身內，大千世界莊嚴之事說不能盡，又見菩提樹高廣嚴好等。現已還令各在本處，住此地菩薩多作摩醯首羅天王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (卷三十九)「十法雲地，神通智慧說不可盡。此地菩薩以自願力，起大悲雲震大法雷，通明無畏以為電光，福德智慧而為密雲，現種種身周旋往反，於一念頃遍微塵國，演大法、摧魔怨，霔甘露雨，滅除一切眾惑塵焰，能現無量自在神力。」大眾聞此墮在疑網，時金剛藏入一切佛國土體性三昧，大眾自見在金剛藏身內，大千世界莊嚴之事說不能盡，又見菩提樹高廣嚴好等。現已還令各在本處，住此地菩薩多作摩醯首羅天王。