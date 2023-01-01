大方廣佛華嚴經願行觀門骨目
唐 湛然撰2卷CBETA T1742大于一万字 4 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
華嚴經骨目序
華嚴經骨目序
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此經新本大唐證聖元年于闐實叉難陀譯八十卷成。
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天台宗教第九祖師荊溪尊者，有願行觀門骨目一卷(今分兩卷)。即略撮綱要，用擬觀本。斯文久流他國，未行于中朝，故人罕得而見之。然諸佛密藏如來性海，視之者莫識其指歸，挹之者罔測其涯際。倘留神此典，實玄覽要門，洞明諸佛果源、開悟眾生理本，無邊剎海豈隔毫端、十世古今不逾當念，法界大都於茲入矣。則與夫看誦華嚴大教一部校量功德，復何有異焉。敬敘元由，以冠經首，庶知其所自云耳。
天台宗教第九祖師荊溪尊者，有願行觀門骨目一卷(今分兩卷)。即略撮綱要，用擬觀本。斯文久流他國，未行于中朝，故人罕得而見之。然諸佛密藏如來性海，視之者莫識其指歸，挹之者罔測其涯際。倘留神此典，實玄覽要門，洞明諸佛果源、開悟眾生理本，無邊剎海豈隔毫端、十世古今不逾當念，法界大都於茲入矣。則與夫看誦華嚴大教一部校量功德，復何有異焉。敬敘元由，以冠經首，庶知其所自云耳。
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大方廣佛華嚴經願行觀門骨目上
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第一會菩提場中說經六品十一卷
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世主妙嚴品第一(此經共有三十九品，唯阿僧祇品、如來隨好光明功德品是佛自說，餘皆加諸菩薩說)
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佛在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺。又云：佛神力故令此道場一切莊嚴悉於中現。曰既異壽量久成，不同阿含菩提樹下任運在迹，別圓教也。又云：諸佛神力所加，一念之頃悉包法界。曰加異自力，亦在教道。又云：於一切法成最正覺，智入三世，身滿世間，遍一切土。列眾中，十佛世界微塵菩薩圍繞，皆是如來共集善根諸雜眾，皆云成就大願、具菩薩行等。一一皆云有佛世界微塵數，或云不可思議數無量數等，各得諸佛不思議解脫法門(盡第五卷)。
佛在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺。又云：佛神力故令此道場一切莊嚴悉於中現。曰既異壽量久成，不同阿含菩提樹下任運在迹，別圓教也。又云：諸佛神力所加，一念之頃悉包法界。曰加異自力，亦在教道。又云：於一切法成最正覺，智入三世，身滿世間，遍一切土。列眾中，十佛世界微塵菩薩圍繞，皆是如來共集善根諸雜眾，皆云成就大願、具菩薩行等。一一皆云有佛世界微塵數，或云不可思議數無量數等，各得諸佛不思議解脫法門(盡第五卷)。
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如來現相品二(卷六，欲說勝法先現勝相，相依理成還為理表，故先現之作理標幟)
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諸菩薩及一切世間主作是思惟：「云何諸佛地境界、加持所行力、無所畏、三昧、無能攝取眼耳鼻舌身意光聲(一一皆有云何諸佛字)。」頌中云「佛眼云何無有量」等。佛知其念，面門齒間放光，光中說偈，十方菩薩皆悉來集。諸菩薩光中說偈云「即以利益諸眾生，而為自行清淨業。」又云「一一塵中無量身，復現種種莊嚴剎。三世所有一切剎，一剎那中悉能現。」又如來白毫相中有菩薩而說偈曰：「佛身充滿於法界，普現一切眾生前，隨緣赴感靡不周，而恒處此菩提座。如來一一毛孔中，一切剎塵諸佛坐，菩薩眾會共圍繞，演說普賢之勝行(此品只是具明如來相好以一具多、以正攝依)。」
諸菩薩及一切世間主作是思惟：「云何諸佛地境界、加持所行力、無所畏、三昧、無能攝取眼耳鼻舌身意光聲(一一皆有云何諸佛字)。」頌中云「佛眼云何無有量」等。佛知其念，面門齒間放光，光中說偈，十方菩薩皆悉來集。諸菩薩光中說偈云「即以利益諸眾生，而為自行清淨業。」又云「一一塵中無量身，復現種種莊嚴剎。三世所有一切剎，一剎那中悉能現。」又如來白毫相中有菩薩而說偈曰：「佛身充滿於法界，普現一切眾生前，隨緣赴感靡不周，而恒處此菩提座。如來一一毛孔中，一切剎塵諸佛坐，菩薩眾會共圍繞，演說普賢之勝行(此品只是具明如來相好以一具多、以正攝依)。」
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普賢三昧品三(卷七為述相由，故入藏身，指因表果，明相有在)
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爾時普賢而於佛前坐師子座，承佛神力入于三昧，名一切諸佛毘盧如來藏身。普入一切佛平等性，同於虛空法界海，出一切諸三昧法，普能包納十方法界。三世諸佛智光明海皆從此生，含藏一切佛力解脫、諸菩薩智，能令一切國土微塵普能容受無邊法界。如此普賢十方虛空，法界亦然。佛眼所見、佛力能到、佛身所現一切國土所有微塵，一一塵中有世界海微塵數佛剎，一一剎中有世界海微塵數佛，一一佛前有佛剎微塵數普賢菩薩皆入此三昧，一一普賢皆有十方諸佛而現其前，同聲讚云：「一切諸佛共如於汝。」十方諸佛同時摩頂。爾時普賢從三昧起，即是從十種三昧門起，第五從一切眾生舍宅三昧門起。偈云：
爾時普賢而於佛前坐師子座，承佛神力入于三昧，名一切諸佛毘盧如來藏身。普入一切佛平等性，同於虛空法界海，出一切諸三昧法，普能包納十方法界。三世諸佛智光明海皆從此生，含藏一切佛力解脫、諸菩薩智，能令一切國土微塵普能容受無邊法界。如此普賢十方虛空，法界亦然。佛眼所見、佛力能到、佛身所現一切國土所有微塵，一一塵中有世界海微塵數佛剎，一一剎中有世界海微塵數佛，一一佛前有佛剎微塵數普賢菩薩皆入此三昧，一一普賢皆有十方諸佛而現其前，同聲讚云：「一切諸佛共如於汝。」十方諸佛同時摩頂。爾時普賢從三昧起，即是從十種三昧門起，第五從一切眾生舍宅三昧門起。偈云：
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「所現國土皆嚴淨， 一剎那中見多劫，
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普賢安住一切剎， 所現神通勝無比。」
普賢安住一切剎， 所現神通勝無比。」
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世界成就品四(卷同。既具能化，必有所被，故示所見為所化境)
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爾時普賢以佛神力遍觀察一切世界海、眾生海、諸佛海、眾生業海、根欲海、佛法輪海、一切三世海、願力海、神變海。觀已告諸菩薩：「佛知一切世界海成壞清淨智不可思議，乃至神變海智不可思議(遍歷一切)。」頌云：「一切剎土入我身，所住諸佛亦復然。普賢行願無邊際，我已修行得具足。」普賢又告諸菩薩言：「三世諸佛說世界海有十種事，所謂世界海起具因緣、所依住、形狀、體性、莊嚴、清淨、佛出興劫、住劫、轉變差別、無差別門(具如初句)。若廣說者，與世界海微塵數等。又有十因緣故，已成當成現成，所謂佛神力故、法應如是故、眾生業故、菩薩智故、眾生菩薩同集善根故、菩薩嚴淨佛土願力故、菩薩成就不退行願故、菩薩清淨勝解自在故、如來善根所流及諸佛成道時自在勢力故、普賢自在願力故。廣說亦有世界海微塵數。」頌云：「一一身包一切剎，一念普現於三世，佛以方便悉入中，此是毘盧所嚴淨。」又云：「有種種所依形相體，乃至差別門。」
爾時普賢以佛神力遍觀察一切世界海、眾生海、諸佛海、眾生業海、根欲海、佛法輪海、一切三世海、願力海、神變海。觀已告諸菩薩：「佛知一切世界海成壞清淨智不可思議，乃至神變海智不可思議(遍歷一切)。」頌云：「一切剎土入我身，所住諸佛亦復然。普賢行願無邊際，我已修行得具足。」普賢又告諸菩薩言：「三世諸佛說世界海有十種事，所謂世界海起具因緣、所依住、形狀、體性、莊嚴、清淨、佛出興劫、住劫、轉變差別、無差別門(具如初句)。若廣說者，與世界海微塵數等。又有十因緣故，已成當成現成，所謂佛神力故、法應如是故、眾生業故、菩薩智故、眾生菩薩同集善根故、菩薩嚴淨佛土願力故、菩薩成就不退行願故、菩薩清淨勝解自在故、如來善根所流及諸佛成道時自在勢力故、普賢自在願力故。廣說亦有世界海微塵數。」頌云：「一一身包一切剎，一念普現於三世，佛以方便悉入中，此是毘盧所嚴淨。」又云：「有種種所依形相體，乃至差別門。」
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華藏世界品五(卷八九十。雖示所化正報之人，須知依報所現之土)
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普賢告大眾言：「此華藏世界海，是毘盧遮那如來昔於世界海劫修菩薩行時，一一劫中親近世界海微塵數佛，一一佛所淨修世界海微塵數大願嚴淨世界，須彌山塵數風輪持。」頌云：「華藏世界所有塵，一一塵中見法界，寶光現佛如雲集，此是如來剎自在。」又有世界海大輪圍山，山中有地，皆金剛所成，眾寶莊嚴。此世界海大地中，有不可說佛剎微塵數香水海，眾寶莊嚴底岸等。一一香水海各有四天下微塵數香水河，眾寶摩尼以為岸等，諸佛因行皆現其中，一一河各有世界塵數莊嚴。此華藏世界海，皆以世界海微塵數清淨功德之所莊嚴。又此不可說佛剎微塵數香水海中，有不可說剎微塵世界種安住，一一種有不可說佛剎微塵世界，於世界海中依住形狀等不同。頌云：「十方所有廣大剎，悉來入此世界種。雖現十方普入中，而實無來無所入。以一剎種入一切，一切入一亦無餘，體相如本無差別，無等無量悉周遍。一切國土微塵中，普見如來在其所。」此香水海在華藏中，如天帝網分布而住，最中者名無邊妙華光香水海。如是十方各以二十重佛剎微塵世界圍繞。頌曰：「華藏世界海，法界等無別，莊嚴極清淨，安住於虛空。」
普賢告大眾言：「此華藏世界海，是毘盧遮那如來昔於世界海劫修菩薩行時，一一劫中親近世界海微塵數佛，一一佛所淨修世界海微塵數大願嚴淨世界，須彌山塵數風輪持。」頌云：「華藏世界所有塵，一一塵中見法界，寶光現佛如雲集，此是如來剎自在。」又有世界海大輪圍山，山中有地，皆金剛所成，眾寶莊嚴。此世界海大地中，有不可說佛剎微塵數香水海，眾寶莊嚴底岸等。一一香水海各有四天下微塵數香水河，眾寶摩尼以為岸等，諸佛因行皆現其中，一一河各有世界塵數莊嚴。此華藏世界海，皆以世界海微塵數清淨功德之所莊嚴。又此不可說佛剎微塵數香水海中，有不可說剎微塵世界種安住，一一種有不可說佛剎微塵世界，於世界海中依住形狀等不同。頌云：「十方所有廣大剎，悉來入此世界種。雖現十方普入中，而實無來無所入。以一剎種入一切，一切入一亦無餘，體相如本無差別，無等無量悉周遍。一切國土微塵中，普見如來在其所。」此香水海在華藏中，如天帝網分布而住，最中者名無邊妙華光香水海。如是十方各以二十重佛剎微塵世界圍繞。頌曰：「華藏世界海，法界等無別，莊嚴極清淨，安住於虛空。」
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毘盧遮那品六(卷十一。既其通示能所依正，仍須別辯一方偏迹，舉偏知圓、示別識總)
毘盧遮那品六(卷十一。既其通示能所依正，仍須別辯一方偏迹，舉偏知圓、示別識總)
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普賢菩薩告大眾言：「乃往古世過世界微塵劫，復倍是數，有世界海名普門光明。此世界海中有世界名勝音，依摩尼華海住，須彌山微塵數世界而為眷屬。其形正圓，其地無量莊嚴，三百重寶圍繞，寶雲覆上如須彌山，衣服飲食隨念而至。彼勝音世界中有香水海名清淨光明，中有大蓮華須彌山出現名華焰普莊嚴幢山，上有林名摩尼華，眾寶莊嚴。百萬億那由他城周匝圍繞，種種眾生於中止住。林東有城名焰光明，人王所都，百萬億那由他城周匝圍繞。彼勝音世界最初劫中有十須彌山，微塵數如來出興，第一佛名一切功德山須彌勝雲，王名喜見善慧，統領百萬億那由他城，夫人婇女三萬七千，王子五百，大威光為首，有十千夫人。太子見光，以昔所修善根力故，證十種法門已說偈，以佛神力其聲遍滿勝音世界。其王聞已，與夫人俱來至佛所，八部眷屬皆悉來集，聞法獲益，大威光得無量智光明。佛滅後有波羅蜜善根莊嚴佛出世，爾時大威光童子見佛，即得念佛三昧名無邊海藏門等十千法門。值第三第四佛，獲益已還歸本處(已上從普賢三昧來皆普賢菩薩說)。」
普賢菩薩告大眾言：「乃往古世過世界微塵劫，復倍是數，有世界海名普門光明。此世界海中有世界名勝音，依摩尼華海住，須彌山微塵數世界而為眷屬。其形正圓，其地無量莊嚴，三百重寶圍繞，寶雲覆上如須彌山，衣服飲食隨念而至。彼勝音世界中有香水海名清淨光明，中有大蓮華須彌山出現名華焰普莊嚴幢山，上有林名摩尼華，眾寶莊嚴。百萬億那由他城周匝圍繞，種種眾生於中止住。林東有城名焰光明，人王所都，百萬億那由他城周匝圍繞。彼勝音世界最初劫中有十須彌山，微塵數如來出興，第一佛名一切功德山須彌勝雲，王名喜見善慧，統領百萬億那由他城，夫人婇女三萬七千，王子五百，大威光為首，有十千夫人。太子見光，以昔所修善根力故，證十種法門已說偈，以佛神力其聲遍滿勝音世界。其王聞已，與夫人俱來至佛所，八部眷屬皆悉來集，聞法獲益，大威光得無量智光明。佛滅後有波羅蜜善根莊嚴佛出世，爾時大威光童子見佛，即得念佛三昧名無邊海藏門等十千法門。值第三第四佛，獲益已還歸本處(已上從普賢三昧來皆普賢菩薩說)。」
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第二會普光明殿說六品四卷
第二會普光明殿說六品四卷
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如來名號品七(卷十二。雖知一方偏示之別理，須遍達十方之別)
如來名號品七(卷十二。雖知一方偏示之別理，須遍達十方之別)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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菩提場中始成正覺，於普光明殿坐蓮華藏師子之座，妙悟皆滿。與十佛剎微塵數菩薩俱，皆一生補處，悉從他方而來集此。為令眾生永斷一切煩惱故，說十住、十行、十向、十藏、十地、十願、十定、十通、十頂，及說如來地境界、神力所行、力、無畏、三昧神通、自在無礙眼耳鼻舌身意、辯才、智慧、勝願(皆云如來)。爾時世尊知諸菩薩心之所念，現神通已，各於十方過十佛剎微塵數世界各有一世界佛，與十佛剎微塵菩薩俱來佛所。東方世界名金色，上首菩薩名文殊，乘佛威力觀諸菩薩而作是言：「諸佛子！佛國土佛住、佛剎莊嚴、佛法性、佛剎清淨、佛說法、佛出現、佛剎成就、佛菩提皆不可思議。何以故？佛於十方知諸眾生，隨其所應說法調伏。如來於此娑婆諸四天下種種身名色相、修短壽量、處所、諸根生處、諸業觀察(皆云種種)，皆令眾生所見不同。如來於此四天下中，或名一切義成、或名圓滿月、或名釋迦牟尼、毘盧遮那等，十千名號。如是四天下十方各一世界各十千名。此娑婆世界百億四天下，有百億萬種種名。又於娑婆外十方各有一世界，各有百億萬種種名號，十方盡虛空界種種不同。」
菩提場中始成正覺，於普光明殿坐蓮華藏師子之座，妙悟皆滿。與十佛剎微塵數菩薩俱，皆一生補處，悉從他方而來集此。為令眾生永斷一切煩惱故，說十住、十行、十向、十藏、十地、十願、十定、十通、十頂，及說如來地境界、神力所行、力、無畏、三昧神通、自在無礙眼耳鼻舌身意、辯才、智慧、勝願(皆云如來)。爾時世尊知諸菩薩心之所念，現神通已，各於十方過十佛剎微塵數世界各有一世界佛，與十佛剎微塵菩薩俱來佛所。東方世界名金色，上首菩薩名文殊，乘佛威力觀諸菩薩而作是言：「諸佛子！佛國土佛住、佛剎莊嚴、佛法性、佛剎清淨、佛說法、佛出現、佛剎成就、佛菩提皆不可思議。何以故？佛於十方知諸眾生，隨其所應說法調伏。如來於此娑婆諸四天下種種身名色相、修短壽量、處所、諸根生處、諸業觀察(皆云種種)，皆令眾生所見不同。如來於此四天下中，或名一切義成、或名圓滿月、或名釋迦牟尼、毘盧遮那等，十千名號。如是四天下十方各一世界各十千名。此娑婆世界百億四天下，有百億萬種種名。又於娑婆外十方各有一世界，各有百億萬種種名號，十方盡虛空界種種不同。」
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四聖諦品八(卷同。既了別人，應知別法)
四聖諦品八(卷同。既了別人，應知別法)
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爾時文殊師利菩薩告諸菩薩：「諸佛子！苦聖諦，此娑婆世界中或名罪、或名逼迫、或名變異、攀緣、聚、剌等。集聖諦，或名繫縛、滅壞、愛著義、妄覺念等。滅聖諦，或名無諍、離塵、寂靜等。道聖諦，或名一乘、趣寂、導引等。如是十方世界一一各有四百億十千名號。」
爾時文殊師利菩薩告諸菩薩：「諸佛子！苦聖諦，此娑婆世界中或名罪、或名逼迫、或名變異、攀緣、聚、剌等。集聖諦，或名繫縛、滅壞、愛著義、妄覺念等。滅聖諦，或名無諍、離塵、寂靜等。道聖諦，或名一乘、趣寂、導引等。如是十方世界一一各有四百億十千名號。」
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光明覺品九(卷十三。欲宣其法，先動其情，橫滿虛空、豎窮色頂，明其人法，所被分齊)
光明覺品九(卷十三。欲宣其法，先動其情，橫滿虛空、豎窮色頂，明其人法，所被分齊)
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爾時世尊足下放光，照百億四天下，乃至百億色究竟天，佛神力故皆見如來，十佛剎微塵數菩薩圍繞，十方各一大菩薩，各與十佛剎微塵數菩薩俱，文殊師利為首。爾時一切處文殊師利，各於佛前同時說偈。爾時光明過此世界十方各十佛剎微塵數世界，各有四天下乃至色究竟，一切處文殊說偈亦然，盡法界虛空界亦如是。
爾時世尊足下放光，照百億四天下，乃至百億色究竟天，佛神力故皆見如來，十佛剎微塵數菩薩圍繞，十方各一大菩薩，各與十佛剎微塵數菩薩俱，文殊師利為首。爾時一切處文殊師利，各於佛前同時說偈。爾時光明過此世界十方各十佛剎微塵數世界，各有四天下乃至色究竟，一切處文殊說偈亦然，盡法界虛空界亦如是。
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菩薩問明品十(卷同。欲破無明，先啟其萌。能問所問俱是大人，故云菩薩眾位之初，故首為稱)
菩薩問明品十(卷同。欲破無明，先啟其萌。能問所問俱是大人，故云菩薩眾位之初，故首為稱)
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爾時文殊問覺首菩薩言：「佛子！心性是一，云何種種差別？所謂善趣惡趣、諸根滿缺、受生同異、端醜苦樂。心不知業、業不知心，受不知報、報不知受，心不知受、受不知心，因不知緣、緣不知因，智不知境、境不知智。」覺首答曰：「諸法無作用，亦無有體性，是故彼一切，各各不相知。譬如河中水，湍流競奔逝，各各不相知，諸法亦如是。眼耳鼻舌身，心意諸情根，以此常流轉，而無能動者。法性本無生，示現而有生，是中無能現，亦無所現物。若實若不實，若妄若非妄，世間出世間，但有假言說。」文殊問財首菩薩：「佛子！一切眾生非眾生，云何如來隨其時、命、身、行解、言論、心樂方便思惟觀察，(各有隨其)於如是眾生中，為現其身教化調伏？」財首以偈答曰：「分別觀內身，此中誰是我？若能如是解，彼達我有無。」文殊問寶首菩薩：「一切眾生等有四大，無我無我所，云何而有受苦受樂、端醜內外、現報後報？然法界中無美無惡。」寶首以偈曰：「譬如淨明鏡，隨其所對質，現像各不同，業性亦如是。亦如胎藏中，諸根悉成就，體相無來處，業性亦如是。亦如地獄中，種種諸苦事，彼悉無所從，業性亦如是。」文殊問德首菩薩言：「如來所悟唯是一法，云何乃說無量諸法、現無量剎、化無量眾、演音示身知心、現通震界等(皆云無量)？」德首偈答：「譬如火性一，能燒一切物，火焰無分別，諸佛法如是。海波、風吹、雨地亦如是。又如地界一，能生種種芽，非地有殊異，諸佛法如是。」文殊問目首菩薩言：「如來福田等一無異，云何而見眾生布施果報不同？所謂種種色形、家根、財主、眷屬、官位、功德、智慧(皆云種種)，如來於彼其心平等無異思惟。」目首偈答：「譬如大地一，隨種各生芽，於彼無冤親，佛福田亦然。亦如水一味，因器有差別，亦如淨明鏡，隨色而現像。如阿伽陀藥，能療一切病(下二句大同)。」文殊問勤首菩薩言：「佛教是一，眾生得見，云何不即斷一切煩惱？然其五陰三界三毒無有差別，是則佛教於諸眾生或有利益或無利益。」答曰：「由進怠不同，而令種種。」文殊問法首菩薩：「如佛所說，若有眾生受持正法，悉能斷除一切煩惱。何故復有受持正法而不斷者，隨諸煩惱？」法首答曰：「如人水所漂，懼溺而渴死。於法不修行，多聞亦如是。如人設美饍，自餓而不食。如人善方藥，自疾不能救。如人數他寶，自無半錢分。如人生王宮，而受餒與寒。如聾奏音樂，悅彼不自聞。如盲繢眾像，示彼不自見(下二句竝同)。」文殊問智首菩薩：「於佛法中以智為首，如來何故或
爾時文殊問覺首菩薩言：「佛子！心性是一，云何種種差別？所謂善趣惡趣、諸根滿缺、受生同異、端醜苦樂。心不知業、業不知心，受不知報、報不知受，心不知受、受不知心，因不知緣、緣不知因，智不知境、境不知智。」覺首答曰：「諸法無作用，亦無有體性，是故彼一切，各各不相知。譬如河中水，湍流競奔逝，各各不相知，諸法亦如是。眼耳鼻舌身，心意諸情根，以此常流轉，而無能動者。法性本無生，示現而有生，是中無能現，亦無所現物。若實若不實，若妄若非妄，世間出世間，但有假言說。」文殊問財首菩薩：「佛子！一切眾生非眾生，云何如來隨其時、命、身、行解、言論、心樂方便思惟觀察，(各有隨其)於如是眾生中，為現其身教化調伏？」財首以偈答曰：「分別觀內身，此中誰是我？若能如是解，彼達我有無。」文殊問寶首菩薩：「一切眾生等有四大，無我無我所，云何而有受苦受樂、端醜內外、現報後報？然法界中無美無惡。」寶首以偈曰：「譬如淨明鏡，隨其所對質，現像各不同，業性亦如是。亦如胎藏中，諸根悉成就，體相無來處，業性亦如是。亦如地獄中，種種諸苦事，彼悉無所從，業性亦如是。」文殊問德首菩薩言：「如來所悟唯是一法，云何乃說無量諸法、現無量剎、化無量眾、演音示身知心、現通震界等(皆云無量)？」德首偈答：「譬如火性一，能燒一切物，火焰無分別，諸佛法如是。海波、風吹、雨地亦如是。又如地界一，能生種種芽，非地有殊異，諸佛法如是。」文殊問目首菩薩言：「如來福田等一無異，云何而見眾生布施果報不同？所謂種種色形、家根、財主、眷屬、官位、功德、智慧(皆云種種)，如來於彼其心平等無異思惟。」目首偈答：「譬如大地一，隨種各生芽，於彼無冤親，佛福田亦然。亦如水一味，因器有差別，亦如淨明鏡，隨色而現像。如阿伽陀藥，能療一切病(下二句大同)。」文殊問勤首菩薩言：「佛教是一，眾生得見，云何不即斷一切煩惱？然其五陰三界三毒無有差別，是則佛教於諸眾生或有利益或無利益。」答曰：「由進怠不同，而令種種。」文殊問法首菩薩：「如佛所說，若有眾生受持正法，悉能斷除一切煩惱。何故復有受持正法而不斷者，隨諸煩惱？」法首答曰：「如人水所漂，懼溺而渴死。於法不修行，多聞亦如是。如人設美饍，自餓而不食。如人善方藥，自疾不能救。如人數他寶，自無半錢分。如人生王宮，而受餒與寒。如聾奏音樂，悅彼不自聞。如盲繢眾像，示彼不自見(下二句竝同)。」文殊問智首菩薩：「於佛法中以智為首，如來何故或
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讚施戒乃至智慧及以四無量心，然終無有唯以一法能成菩提？」智首偈答：「佛知眾生心，性分各不同，隨其所應度，如治而說法。慳者為讚施等諸法。」文殊問普賢菩薩：「諸佛唯以一道而得出離，云何今見佛土不同？」賢首偈答：「文殊法常爾，法王唯一法，一切無礙人，一道出生死。一切諸佛身，唯是一法身，一心一智慧，力無畏亦然。一切諸佛剎，莊嚴悉圓滿，隨眾生行異，如是見不同。佛剎無分別，無憎亦無愛，但隨眾生心，如是見有殊。」十首次問文殊言：「我等說已，仁者當說如來所有境界。何等是佛境界、因度、入智、法說、知證、現廣(皆如初句)？」文殊亦以十偈答：「如來深境界，其量等虛空。一切眾生入，而實無所入。如來深境界，所有勝妙因，億劫常宣說，亦復不能盡(餘九皆以究竟無差別答)。」由是答故，娑婆十方盡虛空界，以佛神力故，悉皆明見十種差別，所謂法差別、業、世間、身根、受生、持戒果、犯戒果、國土果(下九句同初)。
讚施戒乃至智慧及以四無量心，然終無有唯以一法能成菩提？」智首偈答：「佛知眾生心，性分各不同，隨其所應度，如治而說法。慳者為讚施等諸法。」文殊問普賢菩薩：「諸佛唯以一道而得出離，云何今見佛土不同？」賢首偈答：「文殊法常爾，法王唯一法，一切無礙人，一道出生死。一切諸佛身，唯是一法身，一心一智慧，力無畏亦然。一切諸佛剎，莊嚴悉圓滿，隨眾生行異，如是見不同。佛剎無分別，無憎亦無愛，但隨眾生心，如是見有殊。」十首次問文殊言：「我等說已，仁者當說如來所有境界。何等是佛境界、因度、入智、法說、知證、現廣(皆如初句)？」文殊亦以十偈答：「如來深境界，其量等虛空。一切眾生入，而實無所入。如來深境界，所有勝妙因，億劫常宣說，亦復不能盡(餘九皆以究竟無差別答)。」由是答故，娑婆十方盡虛空界，以佛神力故，悉皆明見十種差別，所謂法差別、業、世間、身根、受生、持戒果、犯戒果、國土果(下九句同初)。
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淨行品十一(卷十四。雖善其趣，非行不前。去俗進道，故名為淨，淨彼行故。行假茲淨，彼此俱得淨行之號)
淨行品十一(卷十四。雖善其趣，非行不前。去俗進道，故名為淨，淨彼行故。行假茲淨，彼此俱得淨行之號)
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智首問文殊言：「佛子！云何得無過失身語意業、不害、不可毀、不壞、不退轉、不可動、殊勝清淨、無染智為先導(具如初句)？云何得生處具足、種族、家、色相、念、慧、行、無畏、覺悟(皆云具足)？云何得勝慧第一、最上最勝、無量無數、不思議、無與等、不可量、不可說(皆云慧)？云何得因力、欲力、方便力、緣力、所緣力、根力、觀察力、奢摩他力、毘盋舍那力、思惟力，及十種善巧、七覺、六度(經具列十七覺，加空、無相、無願，六度加慈悲喜捨)、佛十力、八部守護？云何得與眾生為依、救、歸趣、炬、明照、導、勝導、普導(如初句)？云何於一切眾生中為第一、大、勝、最勝、妙、極妙、上、無上、無等、無等等(加為)？」文殊告智首菩薩言：「為欲饒益世間天人，問如是義。若諸菩薩善用其心，則獲一切勝妙功德，於諸佛法心無所礙住去來今。諸佛之道，隨眾生住，恒不捨離。當如普賢色像第一，一切行願皆得具足，而為眾生第二導師，皆由發此一切大願，始從居家入僧伽藍，修行諸儀皆發大願。」偈云：「菩薩在家，當願眾生(下二十一偈第二句同)，知家性空，免其逼迫。孝事父母，善事於佛，護養一切。妻子集會，怨親平等，永離貪著。若得五欲，拔除欲箭，究竟安隱。伎樂聚會，以法自娛，了伎非實。結跏趺坐，善根堅固，得不動地。若舉於足，出生死海，具眾善法。整衣束帶，檢束善根，不令散失。大小便時，棄貪瞋癡，蠲除罪法。洗滌形穢，清淨調柔，畢竟無垢。以水洗面，得淨法門，永無垢染。見修園圃，五欲圃中，耘除愛草。見歡樂人，常得安樂，樂供養佛。見苦樂人，獲根本智，滅除眾苦。見疾病人，知身空寂，離乖諍法。若見沙門，調柔寂靜，畢竟第一。若飯食時，禪悅為食，法喜充滿。洗浴身體，身心無垢，內外光潔。盛暑炎毒，捨離眾惱，一切皆盡。若洗足時，具神足力，所行無礙。以時寢息，身得安隱，心無動亂。睡眠始寤，一切智覺，周顧十方。若諸菩薩，如是用心，則獲一切，勝妙功德。」
智首問文殊言：「佛子！云何得無過失身語意業、不害、不可毀、不壞、不退轉、不可動、殊勝清淨、無染智為先導(具如初句)？云何得生處具足、種族、家、色相、念、慧、行、無畏、覺悟(皆云具足)？云何得勝慧第一、最上最勝、無量無數、不思議、無與等、不可量、不可說(皆云慧)？云何得因力、欲力、方便力、緣力、所緣力、根力、觀察力、奢摩他力、毘盋舍那力、思惟力，及十種善巧、七覺、六度(經具列十七覺，加空、無相、無願，六度加慈悲喜捨)、佛十力、八部守護？云何得與眾生為依、救、歸趣、炬、明照、導、勝導、普導(如初句)？云何於一切眾生中為第一、大、勝、最勝、妙、極妙、上、無上、無等、無等等(加為)？」文殊告智首菩薩言：「為欲饒益世間天人，問如是義。若諸菩薩善用其心，則獲一切勝妙功德，於諸佛法心無所礙住去來今。諸佛之道，隨眾生住，恒不捨離。當如普賢色像第一，一切行願皆得具足，而為眾生第二導師，皆由發此一切大願，始從居家入僧伽藍，修行諸儀皆發大願。」偈云：「菩薩在家，當願眾生(下二十一偈第二句同)，知家性空，免其逼迫。孝事父母，善事於佛，護養一切。妻子集會，怨親平等，永離貪著。若得五欲，拔除欲箭，究竟安隱。伎樂聚會，以法自娛，了伎非實。結跏趺坐，善根堅固，得不動地。若舉於足，出生死海，具眾善法。整衣束帶，檢束善根，不令散失。大小便時，棄貪瞋癡，蠲除罪法。洗滌形穢，清淨調柔，畢竟無垢。以水洗面，得淨法門，永無垢染。見修園圃，五欲圃中，耘除愛草。見歡樂人，常得安樂，樂供養佛。見苦樂人，獲根本智，滅除眾苦。見疾病人，知身空寂，離乖諍法。若見沙門，調柔寂靜，畢竟第一。若飯食時，禪悅為食，法喜充滿。洗浴身體，身心無垢，內外光潔。盛暑炎毒，捨離眾惱，一切皆盡。若洗足時，具神足力，所行無礙。以時寢息，身得安隱，心無動亂。睡眠始寤，一切智覺，周顧十方。若諸菩薩，如是用心，則獲一切，勝妙功德。」
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賢首品十二(卷同。盡十五賢位之初，故云賢首，即是初住近方便也。聖中之賢故名為賢，賢家之首故名賢首)
賢首品十二(卷同。盡十五賢位之初，故云賢首，即是初住近方便也。聖中之賢故名為賢，賢家之首故名賢首)
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爾時文殊說無濁亂清淨行大功德已，欲顯示菩提心功德故，以偈問賢首菩薩曰：「我今已為諸菩薩，說佛往修清淨行。仁亦當於此會中，演暢修行勝功德。」賢首乃說七百一十五行七言偈答。初一句誡云：「善哉仁者應諦聽」。次十五句歡菩提心，自謙云：「彼諸功德不可量，我今隨力說少分，猶如大海一滴水。」次二句標發心因緣云：「菩薩發意求菩提，非是無因無有緣。」次九行正明發心因緣，以三寶、菩提、眾生、國土以為所緣，能信之心以為自因。偈云：「於佛法僧生敬信，以是而生廣大心，不求五欲及王位，富饒自樂大名稱。但為永滅眾生苦，利益世間而發心，常欲利益諸眾生，莊嚴國土供養佛。受持正法修諸智，證菩提故而發心。」次「信為道元」下十四行，歡信心勝妙。次「若常」下，廣歡發心，從始至終諸行相生，以至果用。次廣述因果諸用。
爾時文殊說無濁亂清淨行大功德已，欲顯示菩提心功德故，以偈問賢首菩薩曰：「我今已為諸菩薩，說佛往修清淨行。仁亦當於此會中，演暢修行勝功德。」賢首乃說七百一十五行七言偈答。初一句誡云：「善哉仁者應諦聽」。次十五句歡菩提心，自謙云：「彼諸功德不可量，我今隨力說少分，猶如大海一滴水。」次二句標發心因緣云：「菩薩發意求菩提，非是無因無有緣。」次九行正明發心因緣，以三寶、菩提、眾生、國土以為所緣，能信之心以為自因。偈云：「於佛法僧生敬信，以是而生廣大心，不求五欲及王位，富饒自樂大名稱。但為永滅眾生苦，利益世間而發心，常欲利益諸眾生，莊嚴國土供養佛。受持正法修諸智，證菩提故而發心。」次「信為道元」下十四行，歡信心勝妙。次「若常」下，廣歡發心，從始至終諸行相生，以至果用。次廣述因果諸用。
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第三會忉利天宮說六品三卷
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昇須彌山頂品十三(卷十六。不動而昇，赴機得處)
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爾時如來威神力故，十方一切世界一一四天下閻浮提中，悉見如來坐菩提樹。爾時如來不離此座，昇須彌山向帝釋殿。爾時帝釋遙見佛來，以佛神力莊嚴此殿置即子座，諸供養具一一莊嚴，及所圍繞皆有十千，皆稱善來請佛入殿。佛即受請，十方皆然。以佛力故，殿中所有樂音自息。帝釋自憶過去佛所種諸善根，而說二十偈以歎十佛。謂過去七佛等，一一皆云「是故此處最吉祥，十方世界亦復如是。」世尊坐已，此殿忽然廣博寬容，十方世界亦復如是。
爾時如來威神力故，十方一切世界一一四天下閻浮提中，悉見如來坐菩提樹。爾時如來不離此座，昇須彌山向帝釋殿。爾時帝釋遙見佛來，以佛神力莊嚴此殿置即子座，諸供養具一一莊嚴，及所圍繞皆有十千，皆稱善來請佛入殿。佛即受請，十方皆然。以佛力故，殿中所有樂音自息。帝釋自憶過去佛所種諸善根，而說二十偈以歎十佛。謂過去七佛等，一一皆云「是故此處最吉祥，十方世界亦復如是。」世尊坐已，此殿忽然廣博寬容，十方世界亦復如是。
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須彌山頂偈讚品十四(卷同。既登山已，欲說法性，還依法性以歎於人。人勝法尊，投心有在)
須彌山頂偈讚品十四(卷同。既登山已，欲說法性，還依法性以歎於人。人勝法尊，投心有在)
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爾時十方各有一大菩薩，各與佛剎微塵數菩薩俱，從百億佛剎塵數世界外來。文列十慧菩薩，法慧為首。各列彼十界及界中十佛，各各化作毘盧遮那師子之座，各坐其上。十方各集亦復如是。世尊兩足放百千億妙色光明普照十方，此眾皆見。十慧各說十偈歎佛。二一切慧，偈曰：「假使百千劫，常見於如來，不依真實義，而觀救世者，是人取諸相，增長癡惑網，繫縛生死獄，盲冥不見佛。法性本空寂，無取亦無見，性空即是佛，不可得思量。若知一切法，體性皆如是，斯人則不為，煩惱所染著。凡夫見諸法，但隨於相轉，不了法無相，以是不見佛。」三勝慧，偈云：「了知一切法，自性無所有，如是解法性，則見盧舍那。因前五蘊故，後蘊相續起，於此性了知，見佛難思議。」四功德慧，偈云：「我昔受眾苦，由我不見佛，故當淨法眼，觀其所應見。無見即是見，能見一切法，於法若有見，此則無所見。」五精進慧，偈云：「世間言語法，眾生妄分別，知世皆無生，乃是見世間。若見見世間，見則世間相，如實等無異，是名真見者。法性本清淨，如空無有相，此亦無所修，能見大牟尼。」六善慧，偈曰：「智者說無盡，此亦無所說，自性無盡故，得有難思盡。所說無盡中，無眾生可得，知眾生性爾，則見大名稱。」七智慧，偈曰：「此人無慧眼，不能得見佛，有諍說生死，無諍即涅槃。生死及涅槃，二俱不可得。」八真實慧，偈云：「寧受地獄苦，得聞諸佛名；不受無量樂，而不聞佛名。現在非和合，去來亦復然，一切法無相，是則佛真體。若能如是觀，諸法甚深義，則見一切佛，法身真實相。知以一故眾，知以眾故一，諸法無所依，但從和合起。」九無上慧，偈云：「如來光普照，除滅眾暗冥，是光非有照，亦復非無照。此中無有二，亦復無有一，大智善見者，如理巧安住。無中無有二，無二亦復無，三界一切空，是則諸佛見。」
爾時十方各有一大菩薩，各與佛剎微塵數菩薩俱，從百億佛剎塵數世界外來。文列十慧菩薩，法慧為首。各列彼十界及界中十佛，各各化作毘盧遮那師子之座，各坐其上。十方各集亦復如是。世尊兩足放百千億妙色光明普照十方，此眾皆見。十慧各說十偈歎佛。二一切慧，偈曰：「假使百千劫，常見於如來，不依真實義，而觀救世者，是人取諸相，增長癡惑網，繫縛生死獄，盲冥不見佛。法性本空寂，無取亦無見，性空即是佛，不可得思量。若知一切法，體性皆如是，斯人則不為，煩惱所染著。凡夫見諸法，但隨於相轉，不了法無相，以是不見佛。」三勝慧，偈云：「了知一切法，自性無所有，如是解法性，則見盧舍那。因前五蘊故，後蘊相續起，於此性了知，見佛難思議。」四功德慧，偈云：「我昔受眾苦，由我不見佛，故當淨法眼，觀其所應見。無見即是見，能見一切法，於法若有見，此則無所見。」五精進慧，偈云：「世間言語法，眾生妄分別，知世皆無生，乃是見世間。若見見世間，見則世間相，如實等無異，是名真見者。法性本清淨，如空無有相，此亦無所修，能見大牟尼。」六善慧，偈曰：「智者說無盡，此亦無所說，自性無盡故，得有難思盡。所說無盡中，無眾生可得，知眾生性爾，則見大名稱。」七智慧，偈曰：「此人無慧眼，不能得見佛，有諍說生死，無諍即涅槃。生死及涅槃，二俱不可得。」八真實慧，偈云：「寧受地獄苦，得聞諸佛名；不受無量樂，而不聞佛名。現在非和合，去來亦復然，一切法無相，是則佛真體。若能如是觀，諸法甚深義，則見一切佛，法身真實相。知以一故眾，知以眾故一，諸法無所依，但從和合起。」九無上慧，偈云：「如來光普照，除滅眾暗冥，是光非有照，亦復非無照。此中無有二，亦復無有一，大智善見者，如理巧安住。無中無有二，無二亦復無，三界一切空，是則諸佛見。」
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十住品十五(卷同。正說真位，此十居初，初安聖境，故名為住智斷相應，且略云十)
十住品十五(卷同。正說真位，此十居初，初安聖境，故名為住智斷相應，且略云十)
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爾時法慧承佛神力，入菩薩無量方便三昧。以三昧力，十方各千佛剎微塵數世界之外，有千佛剎微塵數諸佛同名法慧，普現其前，告法慧言：「善哉善哉！汝能入是三昧，千剎塵佛共加於汝。又是遮那往昔願力，及汝所修善根力故，入此三昧令汝說法，為增長佛智故、深入法界故、善了眾生界故、所入無礙故、所行無障故、得無等方便故、入一切智性故、覺一切法故、知一切根故、能持說一切法故，所謂發起諸菩薩十種住。」是時諸佛即與法慧無礙等十種智，十方諸佛申手摩頂。法慧定起，告諸菩薩言：「佛子！菩薩住處廣大，與法界虛空等。」列十名已，初釋初住，云：「此菩薩緣十種難得法而發於心，所謂十力。應勸學十法，所謂勤供養佛、樂住生死、主導世間、令除惡業、以勝妙法常行教誨、歎無上法、學佛功德、生諸佛前恒蒙攝受、方便演說寂諍三昧、讚歎遠離生死輪迴、為苦眾生作歸依處。」治地住中發十種心，修行住中行十種觀，生貴住中成就十法，具足方便住十法利生，正心住聞十種法心定不動，不退住聞十種法堅固不退，童真住住十種業，王子住善知十法，灌頂住成就十智。一一住中各勤修十法，十方所說文句義理無有增減。
爾時法慧承佛神力，入菩薩無量方便三昧。以三昧力，十方各千佛剎微塵數世界之外，有千佛剎微塵數諸佛同名法慧，普現其前，告法慧言：「善哉善哉！汝能入是三昧，千剎塵佛共加於汝。又是遮那往昔願力，及汝所修善根力故，入此三昧令汝說法，為增長佛智故、深入法界故、善了眾生界故、所入無礙故、所行無障故、得無等方便故、入一切智性故、覺一切法故、知一切根故、能持說一切法故，所謂發起諸菩薩十種住。」是時諸佛即與法慧無礙等十種智，十方諸佛申手摩頂。法慧定起，告諸菩薩言：「佛子！菩薩住處廣大，與法界虛空等。」列十名已，初釋初住，云：「此菩薩緣十種難得法而發於心，所謂十力。應勸學十法，所謂勤供養佛、樂住生死、主導世間、令除惡業、以勝妙法常行教誨、歎無上法、學佛功德、生諸佛前恒蒙攝受、方便演說寂諍三昧、讚歎遠離生死輪迴、為苦眾生作歸依處。」治地住中發十種心，修行住中行十種觀，生貴住中成就十法，具足方便住十法利生，正心住聞十種法心定不動，不退住聞十種法堅固不退，童真住住十種業，王子住善知十法，灌頂住成就十智。一一住中各勤修十法，十方所說文句義理無有增減。
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梵行品十六(卷十七。重述聖因，因秪是行，故名為行。行體離染，故名為梵)
梵行品十六(卷十七。重述聖因，因秪是行，故名為行。行體離染，故名為梵)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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正念天子白法慧言：「一切世界諸菩薩眾依如來教，染衣出家，云何而得修習梵行？」法慧言：「應以十法而為所緣，所謂三業，及佛法僧戒，如是一一觀察，皆空寂故、知佛法平等故、具一切佛法故、名為清淨梵行。復應修十種力、一一力中有無量義、悉應諮問、聞已應起大慈悲心、觀察眾生、思惟諸法無有休息，不求果報，了知境界如幻化等，於諸法中不生二解，一切佛法疾得現前。初發心時即得阿耨菩提，知一切法即心自性，成就慧身不由他悟。」
正念天子白法慧言：「一切世界諸菩薩眾依如來教，染衣出家，云何而得修習梵行？」法慧言：「應以十法而為所緣，所謂三業，及佛法僧戒，如是一一觀察，皆空寂故、知佛法平等故、具一切佛法故、名為清淨梵行。復應修十種力、一一力中有無量義、悉應諮問、聞已應起大慈悲心、觀察眾生、思惟諸法無有休息，不求果報，了知境界如幻化等，於諸法中不生二解，一切佛法疾得現前。初發心時即得阿耨菩提，知一切法即心自性，成就慧身不由他悟。」
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發心功德品十七(卷同。舉劣顯勝，以初例後。此位所開名之為發，所開之體故總云心，心之勝能故云功德)
發心功德品十七(卷同。舉劣顯勝，以初例後。此位所開名之為發，所開之體故總云心，心之勝能故云功德)
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爾時帝釋白法慧言：「發心功德，其量幾何？」答言：「此義甚深，難知、難說、難分別、難信解、難證、難行、難思惟、難度量、難趣入。雖然，我承佛力而為汝說。假使有人供養十阿僧祇世界眾生，以一切樂具住於一劫，然後教令淨持五戒，得福多不？」答言：「甚多。」法慧言：「比發心功德，百分千分乃至優波尼沙陀分亦不及一。如是供養百劫已令持十善，經千劫已令住四禪，百千劫已令住四無量心，經億劫已令住四無色定，經百億劫已令住初果，經千億劫已令住二果，經百千億劫已令住三果，經那由他億劫已令住四果，經百千那由他億劫已令住支佛(問答如前)。」法慧言：「比發心功德，百分乃至優波尼沙陀分不及其一。何以故？一切諸佛發心，不為如是等故，為佛種不斷故，乃至第十知一切佛境界平等故，發菩提心。」又云：「且置前喻。假使有人，於一念頃過東方阿僧祇世界，如是盡阿僧祇劫，此諸世界無有能知其際者。第二人於一念頃過前人所經世界，如是經於阿僧祇劫。乃至第十人，乃至十方如是世界，可知其際；發心功德，不知其際。何以故？不為住爾所世界，但為了知十方世界，麁世界即妙世界，妙世界即麁世界，仰覆、大小、廣狹、一多、淨穢相即亦爾。一切世界一毛端中，一切世界中一毛端一體性，一世界中出生一切，一切無性，一念知一切廣大世界，故發菩提心。」又云：「菩薩不為知十方一切劫成壞故，為知成壞劫盡無餘故，所謂長短劫平等，一多、有佛無佛、一佛多佛、有量無量、有盡無盡，一念與不可說、不可說與一念，一切劫與非劫等，平等亦爾。為欲一念中盡知三際世界成壞劫故，發菩提心。欲知眾生種種差別等，亦復如是。皆以如前十方十人為喻。供養十方諸佛，喻亦如前。度眾生喻亦如是(發心所緣是所觀境，境具三諦無性空，一切假平等中)。」
爾時帝釋白法慧言：「發心功德，其量幾何？」答言：「此義甚深，難知、難說、難分別、難信解、難證、難行、難思惟、難度量、難趣入。雖然，我承佛力而為汝說。假使有人供養十阿僧祇世界眾生，以一切樂具住於一劫，然後教令淨持五戒，得福多不？」答言：「甚多。」法慧言：「比發心功德，百分千分乃至優波尼沙陀分亦不及一。如是供養百劫已令持十善，經千劫已令住四禪，百千劫已令住四無量心，經億劫已令住四無色定，經百億劫已令住初果，經千億劫已令住二果，經百千億劫已令住三果，經那由他億劫已令住四果，經百千那由他億劫已令住支佛(問答如前)。」法慧言：「比發心功德，百分乃至優波尼沙陀分不及其一。何以故？一切諸佛發心，不為如是等故，為佛種不斷故，乃至第十知一切佛境界平等故，發菩提心。」又云：「且置前喻。假使有人，於一念頃過東方阿僧祇世界，如是盡阿僧祇劫，此諸世界無有能知其際者。第二人於一念頃過前人所經世界，如是經於阿僧祇劫。乃至第十人，乃至十方如是世界，可知其際；發心功德，不知其際。何以故？不為住爾所世界，但為了知十方世界，麁世界即妙世界，妙世界即麁世界，仰覆、大小、廣狹、一多、淨穢相即亦爾。一切世界一毛端中，一切世界中一毛端一體性，一世界中出生一切，一切無性，一念知一切廣大世界，故發菩提心。」又云：「菩薩不為知十方一切劫成壞故，為知成壞劫盡無餘故，所謂長短劫平等，一多、有佛無佛、一佛多佛、有量無量、有盡無盡，一念與不可說、不可說與一念，一切劫與非劫等，平等亦爾。為欲一念中盡知三際世界成壞劫故，發菩提心。欲知眾生種種差別等，亦復如是。皆以如前十方十人為喻。供養十方諸佛，喻亦如前。度眾生喻亦如是(發心所緣是所觀境，境具三諦無性空，一切假平等中)。」
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明法品十八(卷十八。重歎所得，故云明法。明謂所證，法則方法，依方有契，故云明法)
明法品十八(卷十八。重歎所得，故云明法。明謂所證，法則方法，依方有契，故云明法)
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爾時精進慧菩薩白法慧言：「初發心菩薩成就如是大功德，三世佛攝受，決定至菩提。於佛教中云何修習，使願行滿足，眾生得度，紹三寶種？」法慧言：「如是問者，同於如來。我承佛力，為說少分。菩薩發心，應離十種放逸，得十種清淨，復修十法令諸佛歡喜，又修十法令速入諸地。具足如是大功德已，漸入佛地。是菩薩於一念中，悉遍知一切諸法，唯除如來。無能勝者、無見頂者。」文中廣列諸佛功德，歎此菩薩，又云成就三世如來智。
爾時精進慧菩薩白法慧言：「初發心菩薩成就如是大功德，三世佛攝受，決定至菩提。於佛教中云何修習，使願行滿足，眾生得度，紹三寶種？」法慧言：「如是問者，同於如來。我承佛力，為說少分。菩薩發心，應離十種放逸，得十種清淨，復修十法令諸佛歡喜，又修十法令速入諸地。具足如是大功德已，漸入佛地。是菩薩於一念中，悉遍知一切諸法，唯除如來。無能勝者、無見頂者。」文中廣列諸佛功德，歎此菩薩，又云成就三世如來智。
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第四會夜摩天宮說四品三卷
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昇夜摩天品十九(卷十九。同昇須彌品)
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爾時如來威神力故，十方世界一一四天下南洲及須彌，皆見如來處眾說法，莫不自謂皆對於佛(餘大同前須彌頂)。
爾時如來威神力故，十方世界一一四天下南洲及須彌，皆見如來處眾說法，莫不自謂皆對於佛(餘大同前須彌頂)。
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夜摩偈讚品二十(卷同。同須彌讚)
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爾時佛神力故，十方各一大菩薩，各與佛剎微塵數菩薩俱，餘大如前。但菩薩中以功德林為首，十林為異，佛名號集會等皆同。一一林各以十偈歎佛。第六精進林菩薩，偈云：「眾生非眾生，二俱無真實，如是諸法性，實義俱非有(生亦名法性)。」七力林菩薩，云：「分別此諸蘊，其性本空寂，空故不可滅，此是無生義。眾生既如是，諸佛亦復然，佛及諸佛法，自性無所有。」八行林菩薩，云：「身亦非是佛，佛亦非是身，但以法為身，通達一切法。若能見佛身，清淨如法性，此人於佛法，一切無疑惑。若見一切法，本性如涅槃，是則見如來，究竟無所住。」九覺林菩薩，云：「譬如工畫師，分布諸彩色，虛妄取異色，大種無差別。大種中無色，色中無大種，亦不離大種，而有色可得。心中無彩畫，彩畫中無心，然不離於心，有彩畫可得。彼心恒不住，無量難思議，示現一切色，各各不相知。譬如工畫師，不能知自心，而由心故畫，諸法性如是。心如工畫師，能畫諸世間，五蘊悉從生，無法而不造。如心佛亦爾，如佛眾生然，應知佛與心，體性皆無盡。若人知心行，普造諸世間，是人則見佛，了佛真實性。心不住於身，身亦不住心，而能作佛事，自在未曾有。若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。」十智林菩薩，云：「所取不可取，所見不可見，所聞不可聞，一心不思議。有量及無量，二俱不可取，若有人欲取，畢竟無所得。譬如隨意珠，能現一切色，無色而現色，諸佛亦如是。又如淨虛空，非色不可見，雖現一切色，無能見空者。諸佛亦如是，普現無量色，非心所行處，一切莫能覩。」
爾時佛神力故，十方各一大菩薩，各與佛剎微塵數菩薩俱，餘大如前。但菩薩中以功德林為首，十林為異，佛名號集會等皆同。一一林各以十偈歎佛。第六精進林菩薩，偈云：「眾生非眾生，二俱無真實，如是諸法性，實義俱非有(生亦名法性)。」七力林菩薩，云：「分別此諸蘊，其性本空寂，空故不可滅，此是無生義。眾生既如是，諸佛亦復然，佛及諸佛法，自性無所有。」八行林菩薩，云：「身亦非是佛，佛亦非是身，但以法為身，通達一切法。若能見佛身，清淨如法性，此人於佛法，一切無疑惑。若見一切法，本性如涅槃，是則見如來，究竟無所住。」九覺林菩薩，云：「譬如工畫師，分布諸彩色，虛妄取異色，大種無差別。大種中無色，色中無大種，亦不離大種，而有色可得。心中無彩畫，彩畫中無心，然不離於心，有彩畫可得。彼心恒不住，無量難思議，示現一切色，各各不相知。譬如工畫師，不能知自心，而由心故畫，諸法性如是。心如工畫師，能畫諸世間，五蘊悉從生，無法而不造。如心佛亦爾，如佛眾生然，應知佛與心，體性皆無盡。若人知心行，普造諸世間，是人則見佛，了佛真實性。心不住於身，身亦不住心，而能作佛事，自在未曾有。若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。」十智林菩薩，云：「所取不可取，所見不可見，所聞不可聞，一心不思議。有量及無量，二俱不可取，若有人欲取，畢竟無所得。譬如隨意珠，能現一切色，無色而現色，諸佛亦如是。又如淨虛空，非色不可見，雖現一切色，無能見空者。諸佛亦如是，普現無量色，非心所行處，一切莫能覩。」
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十行品二十一(卷同。依真修習，故名為行。無差而差，故置林稱)
十行品二十一(卷同。依真修習，故名為行。無差而差，故置林稱)
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爾時功德林菩薩承佛神力，入菩薩善思惟三昧。入已，十方各過萬佛剎微塵數世界，諸佛皆號功德林，而現其前，告功德林：「十方諸佛同加於汝(餘如前)。」及列釋十名行相。初歡喜行，為大施主，為護眾生，習諸佛行(廣釋事施)。如是行施，利益眾生而無我想。但觀法界眾生界無邊際法、空法、無所有法、無相法、無體法、無處法、無依法、無作法。作是觀時，不見受施財物果報。次觀三世一切眾生身皆滅壞，為說平等不壞法性。二饒益行，護持淨戒(廣釋事戒)。復作是念：「我當隨順一切如來，具諸佛法，住無上平等處，等觀眾生。」三無違逆行，安住佛法，了身空寂無我我所，若苦若樂皆無所有，攝受眾生，趣向涅槃。四無屈撓行，修諸精進，於一切世界中，令諸眾生究竟涅槃。五離癡亂行，成就正念，最上清淨善知音聲，生住滅相心不惑亂，三昧增廣。六善現行，能知三業皆無所有，善巧方便現無生相，成熟調伏教化眾生。十行品(卷二十)第七無著行，廣明念念入阿僧祇世界，嚴淨阿僧祇世界，詣佛承事等，皆云僧祇。如是菩薩深入法界，住於佛住，說無所說，一一毛端處盡未來劫修菩薩行，入於法界而無所著，遍於法界行菩薩行。八難得行，此菩薩成就難得善根，難伏、最勝、不可壞、無能過、不可思議、無盡、自在力、大威德，與一切佛同一性(皆云善根)。深入眾生界，如法界無有二相，無有增減，以一切法法界無二故。教化眾生，不說一法，以法界中無有一法向諸乘故，諸法無二無不二故。譬如虛空，求不可得，然非無虛空。九善法行，得陀羅尼，大悲堅固，普攝眾生，於一切世界變身金色，妙音具足而作佛事。十真實行，展轉深妙，到一切佛法海實相源底。
爾時功德林菩薩承佛神力，入菩薩善思惟三昧。入已，十方各過萬佛剎微塵數世界，諸佛皆號功德林，而現其前，告功德林：「十方諸佛同加於汝(餘如前)。」及列釋十名行相。初歡喜行，為大施主，為護眾生，習諸佛行(廣釋事施)。如是行施，利益眾生而無我想。但觀法界眾生界無邊際法、空法、無所有法、無相法、無體法、無處法、無依法、無作法。作是觀時，不見受施財物果報。次觀三世一切眾生身皆滅壞，為說平等不壞法性。二饒益行，護持淨戒(廣釋事戒)。復作是念：「我當隨順一切如來，具諸佛法，住無上平等處，等觀眾生。」三無違逆行，安住佛法，了身空寂無我我所，若苦若樂皆無所有，攝受眾生，趣向涅槃。四無屈撓行，修諸精進，於一切世界中，令諸眾生究竟涅槃。五離癡亂行，成就正念，最上清淨善知音聲，生住滅相心不惑亂，三昧增廣。六善現行，能知三業皆無所有，善巧方便現無生相，成熟調伏教化眾生。十行品(卷二十)第七無著行，廣明念念入阿僧祇世界，嚴淨阿僧祇世界，詣佛承事等，皆云僧祇。如是菩薩深入法界，住於佛住，說無所說，一一毛端處盡未來劫修菩薩行，入於法界而無所著，遍於法界行菩薩行。八難得行，此菩薩成就難得善根，難伏、最勝、不可壞、無能過、不可思議、無盡、自在力、大威德，與一切佛同一性(皆云善根)。深入眾生界，如法界無有二相，無有增減，以一切法法界無二故。教化眾生，不說一法，以法界中無有一法向諸乘故，諸法無二無不二故。譬如虛空，求不可得，然非無虛空。九善法行，得陀羅尼，大悲堅固，普攝眾生，於一切世界變身金色，妙音具足而作佛事。十真實行，展轉深妙，到一切佛法海實相源底。
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十無盡藏品二十二(卷二十一。行相寬博，故云無盡。含攝不貲，故云藏也)
十無盡藏品二十二(卷二十一。行相寬博，故云無盡。含攝不貲，故云藏也)
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爾時功德林菩薩告諸菩薩言：「有十無盡藏，三世諸佛已說今說當說，謂信藏、戒、慚、愧、聞、施、慧、念、持、辯，一一皆十。信謂信一切法空、無相、無願、無作、無分別、無所依、不可量、無有上、難超越、無生(如初句)。如是信已，聞十種不思議，心不怯弱，所謂聞佛法不思議心不怯弱，一切佛生界、眾生界、虛空界、涅槃界、過去未來現在入一切劫(如初句)。何以故？此菩薩堅信智無邊無盡故，心不退轉故。戒藏亦十，所謂普饒益戒，不受、不住、無悔恨、無違諍、不損惱、無雜穢、無貪求、無過失、無毀犯(文中廣釋)、慚無始惡、愧現世惡。聞謂廣知因緣、四諦、三乘等。施有十，所謂分減施、竭盡施、內施、外施、內外施、一切、過現未、究竟。分減者，凡有所食，施於身中八萬戶蟲。竭盡者，乃至盡命。內謂身分，外謂外財，內外謂二俱。一切者，己身妻子乃至七寶輪王位。過去者，如過去佛菩薩所行，我亦如是。未來亦然。現在者，聞四天王乃至色究竟、二乘位，聞已不著。究竟者，聞有所須，經阿僧祇劫，令菩薩身不具，不生悔心。但觀身中種子，乃至究竟不淨。慧者，所謂如實知四諦因緣，謂於五陰一一陰，了知四諦十二支支支四諦，三乘一一皆了四諦。如云知聲聞、知聲聞法、知聲聞集、知聲聞涅槃，皆如實知，以不可壞故。念謂念過去不可說生、念不可說佛名號、念不可說佛出世、念不可說修多羅乃至論議、念不可說眾會演法、根性、煩惱、三昧。持謂持諸佛所說修多羅，餘如念中說。辯謂為眾生說。如上念持，經於不可說劫。」
爾時功德林菩薩告諸菩薩言：「有十無盡藏，三世諸佛已說今說當說，謂信藏、戒、慚、愧、聞、施、慧、念、持、辯，一一皆十。信謂信一切法空、無相、無願、無作、無分別、無所依、不可量、無有上、難超越、無生(如初句)。如是信已，聞十種不思議，心不怯弱，所謂聞佛法不思議心不怯弱，一切佛生界、眾生界、虛空界、涅槃界、過去未來現在入一切劫(如初句)。何以故？此菩薩堅信智無邊無盡故，心不退轉故。戒藏亦十，所謂普饒益戒，不受、不住、無悔恨、無違諍、不損惱、無雜穢、無貪求、無過失、無毀犯(文中廣釋)、慚無始惡、愧現世惡。聞謂廣知因緣、四諦、三乘等。施有十，所謂分減施、竭盡施、內施、外施、內外施、一切、過現未、究竟。分減者，凡有所食，施於身中八萬戶蟲。竭盡者，乃至盡命。內謂身分，外謂外財，內外謂二俱。一切者，己身妻子乃至七寶輪王位。過去者，如過去佛菩薩所行，我亦如是。未來亦然。現在者，聞四天王乃至色究竟、二乘位，聞已不著。究竟者，聞有所須，經阿僧祇劫，令菩薩身不具，不生悔心。但觀身中種子，乃至究竟不淨。慧者，所謂如實知四諦因緣，謂於五陰一一陰，了知四諦十二支支支四諦，三乘一一皆了四諦。如云知聲聞、知聲聞法、知聲聞集、知聲聞涅槃，皆如實知，以不可壞故。念謂念過去不可說生、念不可說佛名號、念不可說佛出世、念不可說修多羅乃至論議、念不可說眾會演法、根性、煩惱、三昧。持謂持諸佛所說修多羅，餘如念中說。辯謂為眾生說。如上念持，經於不可說劫。」
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第五會兜率天宮說三品十二卷
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昇兜率品二十三(卷二十二。大旨同前夜摩品)
昇兜率品二十三(卷二十二。大旨同前夜摩品)
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爾時佛神力故，十方一切世界一一四天下，餘如前，供具眾集倍於前。
爾時佛神力故，十方一切世界一一四天下，餘如前，供具眾集倍於前。
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兜率偈讚品二十四(卷二十三。大旨同前)
兜率偈讚品二十四(卷二十三。大旨同前)
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金剛幢(菩薩，下同)云：「色身非是佛，音聲亦復然，亦不離色聲，見佛神通力。眾生及諸法，了達皆無礙，普現眾色像，遍於一切剎。」堅固幢云：「何有智慧人，於佛得見聞，不修清淨願，履佛所行道？」勇猛幢云：「如人獲寶藏，永離貧窮苦。菩薩得佛法，離垢心清淨。設於無數劫，財寶施於佛，不知佛實相，此亦不名施。譬如虛空界，不生亦不滅，諸佛法如是，畢竟無生滅。」光明幢云：「了法性空寂，如幻而生起，所行無有盡，導師如是現。三世一切佛，法身悉清淨，隨其所應化，普現妙色身。」智幢云：「一切國土中，普現無量身，其身不在處，亦不住於法。譬如淨滿月，普現一切水，影像雖無量，本月未曾二。如是無礙智，成就等正覺，普現一切剎，佛體亦無二。」星宿幢云：「眾生妄分別，是佛是世界，了達法性者，無佛無世界。」法幢云：「若有諸眾生，未發菩提心，一得聞佛名，決定成菩提。若有智慧人，一念發道心，必成無上尊，慎莫生疑惑。如來自在力，無量劫難遇，若生一念信，速證無上道。設於念念中，供養無量佛，未知真實法，不名為供養。雖盡未來際，遍遊諸佛剎，不求此妙法，終不成菩提。」
金剛幢(菩薩，下同)云：「色身非是佛，音聲亦復然，亦不離色聲，見佛神通力。眾生及諸法，了達皆無礙，普現眾色像，遍於一切剎。」堅固幢云：「何有智慧人，於佛得見聞，不修清淨願，履佛所行道？」勇猛幢云：「如人獲寶藏，永離貧窮苦。菩薩得佛法，離垢心清淨。設於無數劫，財寶施於佛，不知佛實相，此亦不名施。譬如虛空界，不生亦不滅，諸佛法如是，畢竟無生滅。」光明幢云：「了法性空寂，如幻而生起，所行無有盡，導師如是現。三世一切佛，法身悉清淨，隨其所應化，普現妙色身。」智幢云：「一切國土中，普現無量身，其身不在處，亦不住於法。譬如淨滿月，普現一切水，影像雖無量，本月未曾二。如是無礙智，成就等正覺，普現一切剎，佛體亦無二。」星宿幢云：「眾生妄分別，是佛是世界，了達法性者，無佛無世界。」法幢云：「若有諸眾生，未發菩提心，一得聞佛名，決定成菩提。若有智慧人，一念發道心，必成無上尊，慎莫生疑惑。如來自在力，無量劫難遇，若生一念信，速證無上道。設於念念中，供養無量佛，未知真實法，不名為供養。雖盡未來際，遍遊諸佛剎，不求此妙法，終不成菩提。」
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十回向品二十五(卷同。趣理漸極，故名迴向。堅固難動，義之如幢)
十回向品二十五(卷同。趣理漸極，故名迴向。堅固難動，義之如幢)
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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爾時金剛幢菩薩入智光三昧，各過十方十萬佛剎微塵數世界外有十萬佛剎塵佛，同號金剛幢(餘如前)。列十迴向名，釋初救護眾生迴向，具行六度四無量等，迴此善根饒益眾生，令至究竟永離眾苦，令得一切智，以入一切法平等性故。等視眾生，如日天子出現世間，不以乾闥婆城、阿修羅手、閻浮提樹、崇巖邃谷、塵霧煙雲等物之所覆障隱而不現。
爾時金剛幢菩薩入智光三昧，各過十方十萬佛剎微塵數世界外有十萬佛剎塵佛，同號金剛幢(餘如前)。列十迴向名，釋初救護眾生迴向，具行六度四無量等，迴此善根饒益眾生，令至究竟永離眾苦，令得一切智，以入一切法平等性故。等視眾生，如日天子出現世間，不以乾闥婆城、阿修羅手、閻浮提樹、崇巖邃谷、塵霧煙雲等物之所覆障隱而不現。
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(二十四卷)二不壞迴向，發一念心，求一切智，得不壞信，心常迴向出世之道。積集善根，得法實相，具菩薩行，於一切相皆無所著，明見真實善巧迴向。三等一切佛迴向，順三世佛迴向之道，善巧方便永拔一切取著根本。四至一切處迴向，修諸善根功德之力，至一切處，普遍開示，普攝眾生，稱可佛心等。
(二十四卷)二不壞迴向，發一念心，求一切智，得不壞信，心常迴向出世之道。積集善根，得法實相，具菩薩行，於一切相皆無所著，明見真實善巧迴向。三等一切佛迴向，順三世佛迴向之道，善巧方便永拔一切取著根本。四至一切處迴向，修諸善根功德之力，至一切處，普遍開示，普攝眾生，稱可佛心等。
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(二十五卷)五無盡功德藏迴向，懺除業障，所起善根迴向，莊嚴一切佛土，無有分別等。得十無盡藏。六隨順堅固一切善根迴向，此菩薩或為帝王臨御大國，威德廣被靡不歸順，發號施令悉依正法，周行率土，於法自在。見者咸伏，不刑不罰，感德從化。以四攝法攝諸眾生，具足修行一切布施。
(二十五卷)五無盡功德藏迴向，懺除業障，所起善根迴向，莊嚴一切佛土，無有分別等。得十無盡藏。六隨順堅固一切善根迴向，此菩薩或為帝王臨御大國，威德廣被靡不歸順，發號施令悉依正法，周行率土，於法自在。見者咸伏，不刑不罰，感德從化。以四攝法攝諸眾生，具足修行一切布施。
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(二十六卷止二十八卷)廣說施願，偈云：「了達諸法真實性，而於法性無分別。知法無性無分別，此人善入諸佛智。法性遍在一切處，一切眾生及國土，三世悉在無有餘，亦無形相而可得。」
(二十六卷止二十八卷)廣說施願，偈云：「了達諸法真實性，而於法性無分別。知法無性無分別，此人善入諸佛智。法性遍在一切處，一切眾生及國土，三世悉在無有餘，亦無形相而可得。」
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(二十九卷)七隨順一切眾生迴向，積集善根，普施眾生，成滿佛智。
(二十九卷)七隨順一切眾生迴向，積集善根，普施眾生，成滿佛智。
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(三十卷)八真如相迴向，智常觀察一切眾生，心恒憶念善根境界，以等真如平等善根，迴向眾生無有休息。
(三十卷)八真如相迴向，智常觀察一切眾生，心恒憶念善根境界，以等真如平等善根，迴向眾生無有休息。
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(卷三十一)九無著無縛解脫迴向，以此心成就普賢行願大迴向心。
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(卷三十二)十等法界無量迴向，廣行法施，起大慈悲，安立眾生。於菩提心常行饒益，長養善根，平等迴向皆如法界。
(卷三十二)十等法界無量迴向，廣行法施，起大慈悲，安立眾生。於菩提心常行饒益，長養善根，平等迴向皆如法界。
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(卷三十三)菩薩於一切佛剎中，一方一處一毛端量，皆有無邊不可說菩薩，成就智慧充滿而住。盡虛空界皆悉如是，皆以同體善根迴向故。
(卷三十三)菩薩於一切佛剎中，一方一處一毛端量，皆有無邊不可說菩薩，成就智慧充滿而住。盡虛空界皆悉如是，皆以同體善根迴向故。
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第六會他化自在天宮說一品六卷
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十地品二十六(卷三十四。生成深廣，故立地名。該攝事理，故名為藏。權實俱實，真俗咸真)
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爾時世尊在他化自在天宮，與大菩薩眾俱。其諸菩薩不退菩提，從他方來集，住一切菩薩智所住境，入如來智所入處。十方各過十億佛剎微塵數世界外，各有十億佛剎塵佛，同名金剛藏，而現其前，讚金剛藏菩薩乃能入是智光三昧，如向諸佛共加於汝(餘如前兜率品)。十方諸佛與其身智，各申手摩頂。金剛藏菩薩從三昧起，普告諸菩薩眾：「佛子！諸菩薩願善，決定無雜，不可見廣大如法界，究竟若虛空，盡未來際，一切佛剎救護眾生，為佛所護，入三世佛智地。」列十地已默然，解脫月三請，諸大菩薩同聲共請，世尊眉間出清淨光名菩薩力焰明，百千阿僧祇光明以為眷屬，遍照十方，息諸惡趣、照佛眾會，一切諸佛所加。說法菩薩之身作是事已，於上空中成大光明雲網臺而住，欲令大眾增淨信故而說偈。說已廣讚地上功德：「佛子！住此歡喜地，念諸佛故生歡喜心，念佛法故、念諸菩薩故、念菩薩行故、念清淨諸波羅蜜故、念諸菩薩地殊勝故、念菩薩力不可壞故、念如來教化眾生故、能令眾生得利益故、念一切如來智方便故(如初句)。」復作是念：「我轉離一切世間境界故、親近一切佛故、遠離凡夫地故、近智慧地故、永斷惡趣故、與眾生作依止故、見一切如來故、生佛境界中故、入一切菩薩平等性中故、遠離一切怖畏毛竪等事故(亦如初句)。何以故？此菩薩離五怖畏故。」於一一法皆云廣大如法界等。
爾時世尊在他化自在天宮，與大菩薩眾俱。其諸菩薩不退菩提，從他方來集，住一切菩薩智所住境，入如來智所入處。十方各過十億佛剎微塵數世界外，各有十億佛剎塵佛，同名金剛藏，而現其前，讚金剛藏菩薩乃能入是智光三昧，如向諸佛共加於汝(餘如前兜率品)。十方諸佛與其身智，各申手摩頂。金剛藏菩薩從三昧起，普告諸菩薩眾：「佛子！諸菩薩願善，決定無雜，不可見廣大如法界，究竟若虛空，盡未來際，一切佛剎救護眾生，為佛所護，入三世佛智地。」列十地已默然，解脫月三請，諸大菩薩同聲共請，世尊眉間出清淨光名菩薩力焰明，百千阿僧祇光明以為眷屬，遍照十方，息諸惡趣、照佛眾會，一切諸佛所加。說法菩薩之身作是事已，於上空中成大光明雲網臺而住，欲令大眾增淨信故而說偈。說已廣讚地上功德：「佛子！住此歡喜地，念諸佛故生歡喜心，念佛法故、念諸菩薩故、念菩薩行故、念清淨諸波羅蜜故、念諸菩薩地殊勝故、念菩薩力不可壞故、念如來教化眾生故、能令眾生得利益故、念一切如來智方便故(如初句)。」復作是念：「我轉離一切世間境界故、親近一切佛故、遠離凡夫地故、近智慧地故、永斷惡趣故、與眾生作依止故、見一切如來故、生佛境界中故、入一切菩薩平等性中故、遠離一切怖畏毛竪等事故(亦如初句)。何以故？此菩薩離五怖畏故。」於一一法皆云廣大如法界等。
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(卷三十五)「菩薩起十種深心，入第二離垢地。性自遠離一切殺生，有命之者生慈念心等。乃至上上十善，證十力四無畏一切佛法。」又云：「殺生之罪，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中，得二種報：一者短命、二者多病。以願力故，見多百千億那由他佛，作轉輪王。三發光地，得無量神力，以一身為多身、多身為一身，作三十三天王。」
(卷三十五)「菩薩起十種深心，入第二離垢地。性自遠離一切殺生，有命之者生慈念心等。乃至上上十善，證十力四無畏一切佛法。」又云：「殺生之罪，墮於地獄、畜生、餓鬼。若生人中，得二種報：一者短命、二者多病。以願力故，見多百千億那由他佛，作轉輪王。三發光地，得無量神力，以一身為多身、多身為一身，作三十三天王。」
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(卷三十六)「四焰慧地，修諸觀行，作須夜摩天王。五難勝地，利益眾生，示現世間，伎藝算數、文字方藥、吉凶休咎咸善觀察，一無錯謬，漸令安住無上佛法，多作兜率陀天王。」
(卷三十六)「四焰慧地，修諸觀行，作須夜摩天王。五難勝地，利益眾生，示現世間，伎藝算數、文字方藥、吉凶休咎咸善觀察，一無錯謬，漸令安住無上佛法，多作兜率陀天王。」
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(卷三十七)「六現前地，恒以大悲不捨眾生，般若波羅蜜現前，名無障礙智光明，多作善化天王。七遠行地，功用行滿智慧自在，雖行實際而不作證，多為自在天王。」
(卷三十七)「六現前地，恒以大悲不捨眾生，般若波羅蜜現前，名無障礙智光明，多作善化天王。七遠行地，功用行滿智慧自在，雖行實際而不作證，多為自在天王。」
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(卷三十八)「八不動地，得無功用法，深入如來所行境界，於無量國土修菩薩行，多作大梵天王。九善慧地，起四無礙辯，於無量佛所演說，法音周遍法界，多作二千世界主大梵王。」
(卷三十八)「八不動地，得無功用法，深入如來所行境界，於無量國土修菩薩行，多作大梵天王。九善慧地，起四無礙辯，於無量佛所演說，法音周遍法界，多作二千世界主大梵王。」
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(卷三十九)「十法雲地，神通智慧說不可盡。此地菩薩以自願力，起大悲雲震大法雷，通明無畏以為電光，福德智慧而為密雲，現種種身周旋往反，於一念頃遍微塵國，演大法、摧魔怨，霔甘露雨，滅除一切眾惑塵焰，能現無量自在神力。」大眾聞此墮在疑網，時金剛藏入一切佛國土體性三昧，大眾自見在金剛藏身內，大千世界莊嚴之事說不能盡，又見菩提樹高廣嚴好等。現已還令各在本處，住此地菩薩多作摩醯首羅天王。
(卷三十九)「十法雲地，神通智慧說不可盡。此地菩薩以自願力，起大悲雲震大法雷，通明無畏以為電光，福德智慧而為密雲，現種種身周旋往反，於一念頃遍微塵國，演大法、摧魔怨，霔甘露雨，滅除一切眾惑塵焰，能現無量自在神力。」大眾聞此墮在疑網，時金剛藏入一切佛國土體性三昧，大眾自見在金剛藏身內，大千世界莊嚴之事說不能盡，又見菩提樹高廣嚴好等。現已還令各在本處，住此地菩薩多作摩醯首羅天王。
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大方廣佛華嚴經願行觀門骨目上
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