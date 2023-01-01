略釋新華嚴經修行次第決疑論

略釋新華嚴經修行次第決疑論卷四之上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略釋新華嚴經修行次第決疑論卷四之上

大唐北京李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐北京李通玄撰

十地位 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十地位

此已下九箇夜天神、一箇瞿波女，是如來往古因中時為夫妻，至今道滿，以為十地善知識。如下經自具有文，至位方明。此已下十地及等覺位各十善知識，總依十迴向中行願滿，即是其法。等妙二位，普賢行成，亦是迴向法願行滿故。至十信心中所信之果，乃至十住心中所得根本普光明智，行之果成滿也，前後一智故。但明生熟行不同，非謂智別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此已下九箇夜天神、一箇瞿波女，是如來往古因中時為夫妻，至今道滿，以為十地善知識。如下經自具有文，至位方明。此已下十地及等覺位各十善知識，總依十迴向中行願滿，即是其法。等妙二位，普賢行成，亦是迴向法願行滿故。至十信心中所信之果，乃至十住心中所得根本普光明智，行之果成滿也，前後一智故。但明生熟行不同，非謂智別。

第一歡喜地，檀波羅蜜為主，餘九為伴。此閻浮提摩竭提國，不言南方者，為此國是佛生之處，會其本體，以表其本智無方，明其圓智也。又十地之初，都含後等妙二位。已滿來於中道節級智悲昇進生起，此位智見願行同欣修故。然後安立生熟次第，以起觀行均亭，使出俗入纏，令智悲圓滿。十地及等妙二覺果成，總由十信初、十住初、十行初、十迴向初、十地初，皆是都含諸位，一時起其願行成後位故。若無初首，後何有法而能行之？即初心方成後位。如層臺百丈，功虧一籄之土，以無初因之果，後果不成。如種子種果，而方有因生，而後有果，不異初因果故。以此初地發心都收後位，時之與智前後都該，分毫不異。然別開昇進生熟後，初歡喜地，創始發心，事同凡類，以檀波羅蜜為首。第二離垢地，以戒波羅蜜為首，方捨離妻子，捨家出家，修其戒體，淨其所著，治欲界煩惱。第三發光地，修上色界無色界禪，治樂寂靜煩惱，得出三界業現前。已上位出三界心多。第四焰慧地，修三十七道品觀，觀身受心法。於心境上，世間諸法轉令明淨，使其心境於三界中所有事業令心無著，生如來家。第五難勝地，以其禪定治四聖諦上苦集二諦，世間煩惱本自性清淨無非滅道，以明世諦即是解脫，即是第一義諦，以治聲聞乘，及淨土菩薩，畏苦取涅槃證、無智悲捨眾生障。第六現前地，十二緣生觀，觀六根名色取境名之為識。以觀六根及名色本來空無體性，無有內外中邊等五見，便為智業自在妙用神功，即成就無量智慧解脫神功。以除緣覺觀十二因緣，以空為證，於解脫無有智慧。捨大悲障，起於無量智慧神通，教化眾生。已上三位成就，世間中得出世間智慧。已上六波羅蜜，得出世間及世間中出世間解脫一終。第七遠行地，入於生死，會融染淨，成大慈悲，不捨世間眾生界，成後無功智漸令圓滿。及如來妙覺位因此而成，除於生死中不自在障，令使如來十力、四無礙辯、大智大悲、十力圓滿皆自在故，恒處生死，不求別有出世故。第八不動地，無功智成，不離第七地所成，此地終是於生死中無功悲滿、淨智現前，如觀音、正趣同會而見。自此不知所進，要得諸佛加持力，令念本願，興悲利物。為淨智廣大，一念興悲，下地菩薩功不可及。三加者，一如來現身、二摩頂、三語業言讚。七勸者，一勸修佛十力四無所畏十八不共法；二勸行精進不捨無生忍門；三勸愍念一切眾生；四勸憶念本願，饒益一切眾生；五勸修諸佛身相國土果報；六勸學佛無量法門；七勸學無量眾生差別業智。皆悉通達起悲智業，不令滯其無功智門。已前諸地貪修解脫 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一歡喜地，檀波羅蜜為主，餘九為伴。此閻浮提摩竭提國，不言南方者，為此國是佛生之處，會其本體，以表其本智無方，明其圓智也。又十地之初，都含後等妙二位。已滿來於中道節級智悲昇進生起，此位智見願行同欣修故。然後安立生熟次第，以起觀行均亭，使出俗入纏，令智悲圓滿。十地及等妙二覺果成，總由十信初、十住初、十行初、十迴向初、十地初，皆是都含諸位，一時起其願行成後位故。若無初首，後何有法而能行之？即初心方成後位。如層臺百丈，功虧一籄之土，以無初因之果，後果不成。如種子種果，而方有因生，而後有果，不異初因果故。以此初地發心都收後位，時之與智前後都該，分毫不異。然別開昇進生熟後，初歡喜地，創始發心，事同凡類，以檀波羅蜜為首。第二離垢地，以戒波羅蜜為首，方捨離妻子，捨家出家，修其戒體，淨其所著，治欲界煩惱。第三發光地，修上色界無色界禪，治樂寂靜煩惱，得出三界業現前。已上位出三界心多。第四焰慧地，修三十七道品觀，觀身受心法。於心境上，世間諸法轉令明淨，使其心境於三界中所有事業令心無著，生如來家。第五難勝地，以其禪定治四聖諦上苦集二諦，世間煩惱本自性清淨無非滅道，以明世諦即是解脫，即是第一義諦，以治聲聞乘，及淨土菩薩，畏苦取涅槃證、無智悲捨眾生障。第六現前地，十二緣生觀，觀六根名色取境名之為識。以觀六根及名色本來空無體性，無有內外中邊等五見，便為智業自在妙用神功，即成就無量智慧解脫神功。以除緣覺觀十二因緣，以空為證，於解脫無有智慧。捨大悲障，起於無量智慧神通，教化眾生。已上三位成就，世間中得出世間智慧。已上六波羅蜜，得出世間及世間中出世間解脫一終。第七遠行地，入於生死，會融染淨，成大慈悲，不捨世間眾生界，成後無功智漸令圓滿。及如來妙覺位因此而成，除於生死中不自在障，令使如來十力、四無礙辯、大智大悲、十力圓滿皆自在故，恒處生死，不求別有出世故。第八不動地，無功智成，不離第七地所成，此地終是於生死中無功悲滿、淨智現前，如觀音、正趣同會而見。自此不知所進，要得諸佛加持力，令念本願，興悲利物。為淨智廣大，一念興悲，下地菩薩功不可及。三加者，一如來現身、二摩頂、三語業言讚。七勸者，一勸修佛十力四無所畏十八不共法；二勸行精進不捨無生忍門；三勸愍念一切眾生；四勸憶念本願，饒益一切眾生；五勸修諸佛身相國土果報；六勸學佛無量法門；七勸學無量眾生差別業智。皆悉通達起悲智業，不令滯其無功智門。已前諸地貪修解脫

，和會智悲。至此位，於生死海中調和解脫大智慈悲一終已滿，方學佛解脫大用功能。是以三加七勸，令使昇進，不滯無功智中。第九善慧地，得無礙辯，入法師位中。四無礙法者，一法無礙智、二義無礙智、三詞無礙智、四樂說無礙智。第十法雲地，同佛位滿，受如來職，坐一大蓮華王座，量等百萬億三千大千世界。三乘至十地位，座量等一三千大千世界；此一乘中，十地道滿，非但所坐百萬三千大千華王之座，并有十三千大千世界微塵數蓮華座以為眷屬，無量菩薩各坐其餘蓮華之上周匝圍遶。如是等十地法，總在初地中一時通學。以是義故，於此夜天身中乃含一切眾生境界，乃至身毛孔總含星象日月及眾生境界。以此善知識所居，直言閻浮提國，不言南方。城名迦毘羅者，此云大體。以五印度中，此國友城都，含攝諸國，故名大體。亦名黃物城，以此地曾有黃頭仙人所居，以為名故。又於五印度中處中，含攝諸國，像中宮戊巳土圓遍，故云黃物城也。善財從城東門而入者，以明初入十地中初地。東者，眾生啟發創明之智，故從城東門而入。佇立未久便見日出者，以明從十迴向後，觀照進求此地法門相應時名入城。會融此地之果，名佇立未久。前位障亡，此位智現，名為日出。又此位長入生死長夜，說法教化眾生，故名天神。乃見夜神在虛空，處寶樓閣，以明法空隨大悲行，起無量智慧之門，報生其果也。坐香蓮華藏師子之座者，為明十地等菩薩長養大慈悲行故，以夜天神及蓮華座以表之。香者，以明根本智，具足戒定慧解脫及知見五分法身香，成就長養大慈大悲行以為座體。以像思之可見。此以九箇夜天神、一箇瞿波總是女類，以明十地昇進，以大悲為體首。以前十住、十行、十迴向皆以本清淨智為先導，而以成大悲行，即比丘、長者、居士、婆羅門、優婆夷、童女表之。此十地中，即以大慈悲為先導，即九箇夜天神，純是女類表之。皆以大慈悲為先首，以天表智自在，神表智之大用遍周。言夜者，表破一切眾生生死長夜。十迴向和會慈悲行，處生死長夜。十地長養慈悲行，是故以香蓮華藏以為座體，以明坐一切眾生生死海而無染污，以蓮華表之。神名婆珊婆演底，此云主當春生，亦明能生眾善。身真金色目髮紺青，以明法身智身無垢，具行慈愍柔和之行。智慈同成已，行具所為報身。以智無垢，目髮紺青。以慈和悅謙柔離慢，報得身真金色。智悲合體，成其身也。形貌端正，人所喜見，總在其中。眾寶瓔珞以為嚴飾，瓔珞是行，以嚴智身。身服朱衣，朱者赤色衣，是南方之色。南為日，以夜天能以慧日破眾生長夜暗故。首 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，和會智悲。至此位，於生死海中調和解脫大智慈悲一終已滿，方學佛解脫大用功能。是以三加七勸，令使昇進，不滯無功智中。第九善慧地，得無礙辯，入法師位中。四無礙法者，一法無礙智、二義無礙智、三詞無礙智、四樂說無礙智。第十法雲地，同佛位滿，受如來職，坐一大蓮華王座，量等百萬億三千大千世界。三乘至十地位，座量等一三千大千世界；此一乘中，十地道滿，非但所坐百萬三千大千華王之座，并有十三千大千世界微塵數蓮華座以為眷屬，無量菩薩各坐其餘蓮華之上周匝圍遶。如是等十地法，總在初地中一時通學。以是義故，於此夜天身中乃含一切眾生境界，乃至身毛孔總含星象日月及眾生境界。以此善知識所居，直言閻浮提國，不言南方。城名迦毘羅者，此云大體。以五印度中，此國友城都，含攝諸國，故名大體。亦名黃物城，以此地曾有黃頭仙人所居，以為名故。又於五印度中處中，含攝諸國，像中宮戊巳土圓遍，故云黃物城也。善財從城東門而入者，以明初入十地中初地。東者，眾生啟發創明之智，故從城東門而入。佇立未久便見日出者，以明從十迴向後，觀照進求此地法門相應時名入城。會融此地之果，名佇立未久。前位障亡，此位智現，名為日出。又此位長入生死長夜，說法教化眾生，故名天神。乃見夜神在虛空，處寶樓閣，以明法空隨大悲行，起無量智慧之門，報生其果也。坐香蓮華藏師子之座者，為明十地等菩薩長養大慈悲行故，以夜天神及蓮華座以表之。香者，以明根本智，具足戒定慧解脫及知見五分法身香，成就長養大慈大悲行以為座體。以像思之可見。此以九箇夜天神、一箇瞿波總是女類，以明十地昇進，以大悲為體首。以前十住、十行、十迴向皆以本清淨智為先導，而以成大悲行，即比丘、長者、居士、婆羅門、優婆夷、童女表之。此十地中，即以大慈悲為先導，即九箇夜天神，純是女類表之。皆以大慈悲為先首，以天表智自在，神表智之大用遍周。言夜者，表破一切眾生生死長夜。十迴向和會慈悲行，處生死長夜。十地長養慈悲行，是故以香蓮華藏以為座體，以明坐一切眾生生死海而無染污，以蓮華表之。神名婆珊婆演底，此云主當春生，亦明能生眾善。身真金色目髮紺青，以明法身智身無垢，具行慈愍柔和之行。智慈同成已，行具所為報身。以智無垢，目髮紺青。以慈和悅謙柔離慢，報得身真金色。智悲合體，成其身也。形貌端正，人所喜見，總在其中。眾寶瓔珞以為嚴飾，瓔珞是行，以嚴智身。身服朱衣，朱者赤色衣，是南方之色。南為日，以夜天能以慧日破眾生長夜暗故。首

戴梵冠者，梵者淨，智恒淨故。一切星宿炳然在體，是十方國土身也。一一毛孔皆現度無量眾生，以智無限，身及毛孔所含國土亦皆無限，所化眾生亦皆無限。自餘廣意，具在經文。所於十方剎海，隨根對治，法門境界，及現身濟苦無限，具如經說，不可具云。以初地都含佛果等妙二位，一時頓現，使進求有法，不滯一門。從我唯知此菩薩破一切眾生暗法光明解脫門已下，推得昇進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戴梵冠者，梵者淨，智恒淨故。一切星宿炳然在體，是十方國土身也。一一毛孔皆現度無量眾生，以智無限，身及毛孔所含國土亦皆無限，所化眾生亦皆無限。自餘廣意，具在經文。所於十方剎海，隨根對治，法門境界，及現身濟苦無限，具如經說，不可具云。以初地都含佛果等妙二位，一時頓現，使進求有法，不滯一門。從我唯知此菩薩破一切眾生暗法光明解脫門已下，推得昇進。

第二離垢地，戒波羅蜜為主，餘九為伴。閻浮提摩竭提國菩提場內者，以法身根本智為戒體。還不離閻浮提，在菩提場內。有主夜神名普德淨光，是婆珊婆演底之師者，以明萬行依本智起，故名為師。夜神名普德淨光，以明淨智如日以為戒體，無方不照，名為普德。戒體無垢，名為淨光。破生死長夜苦，名之為神。神者，無色無形，不為而應，萬物遍周，一時普濟，名之為神，故名普德淨光。善財請法，夜神勸修十法，具在經文。夜神修四禪者，一大悲救護一切眾生，一心不動修初禪；二息一切意業，攝一切眾生，智力勇猛，喜心悅豫，修第二禪；三思惟一切眾生自性清淨，永離生死，修第三禪；四悉能息滅一切眾生諸苦熱惱，修第四禪。成就一切眾生廣多境界，具在經文，不可具言。此四種禪，以明隨大悲行，教化一切眾生，隨根攝化，總是禪門。無非禪者，但淨意業，智自分明，萬境皆禪故。從我唯得此菩薩寂靜禪定樂普遊步解脫門，是推德昇進。為此夜神在菩提場內，還以無相法身本智以為戒體。以智起用，教化眾生，總是禪故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二離垢地，戒波羅蜜為主，餘九為伴。閻浮提摩竭提國菩提場內者，以法身根本智為戒體。還不離閻浮提，在菩提場內。有主夜神名普德淨光，是婆珊婆演底之師者，以明萬行依本智起，故名為師。夜神名普德淨光，以明淨智如日以為戒體，無方不照，名為普德。戒體無垢，名為淨光。破生死長夜苦，名之為神。神者，無色無形，不為而應，萬物遍周，一時普濟，名之為神，故名普德淨光。善財請法，夜神勸修十法，具在經文。夜神修四禪者，一大悲救護一切眾生，一心不動修初禪；二息一切意業，攝一切眾生，智力勇猛，喜心悅豫，修第二禪；三思惟一切眾生自性清淨，永離生死，修第三禪；四悉能息滅一切眾生諸苦熱惱，修第四禪。成就一切眾生廣多境界，具在經文，不可具言。此四種禪，以明隨大悲行，教化一切眾生，隨根攝化，總是禪門。無非禪者，但淨意業，智自分明，萬境皆禪故。從我唯得此菩薩寂靜禪定樂普遊步解脫門，是推德昇進。為此夜神在菩提場內，還以無相法身本智以為戒體。以智起用，教化眾生，總是禪故。

第三發光地，以忍波羅蜜為主，餘九為伴。去此不遠於菩提場右邊者，不遠以明不離菩提根本智而行萬行大用故。以右大用故。又右為大慈悲體，以忍行恒卑，名之為右。有一夜神名為喜目觀察眾生者，以忍行內嚴，慈悲法悅，目視無厭。所示知根，隨時引接，故須觀察。善財見夜神，在於如來眾會道場，坐寶蓮華藏師子之座，入大勢力普喜幢解脫門者，以明忍為眾行之源故。在佛眾會中，佛眾會者，不離本智行眾行故，還以本智為忍體。以此在佛眾會，會者眾行也。以根本普光明智，從此十地中作十度鍊真金，喻漸漸明淨。以此為華瓔、輪王寶冠等不離金體，以明一切萬行神用遍周皆不離根本智，漸殊勝故。如此位夜天神，以入大勢力普喜幢法門，大用境界，利眾生事業在身毛孔，一一毛孔現化身雲，無方不至、無剎不現，無眾生前不有其身，說種種引接門，廣在經說，不可具言。但從十地之中，皆以法界身，一一毛孔含容剎海，或一一毛孔出化身雲，無方不至。但以得法久近住世廣多，常居生死化度群品，以為次第，表大慈悲深久。從初地婆珊婆演底夜神，從初發心得法已來，云經須彌山微塵數劫。此第三地從喜目觀察眾生，發心久近，云過於剎塵劫，以明昇進，大慈悲久近深廣。如第二地不言發心久近者，以明得菩薩寂靜禪，普遊步解脫，無三世古今可說，以明禪體遍周故，以明在菩提場內會根本智故。從我唯得此大勢力普喜幢菩薩解脫已下，是推德昇進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三發光地，以忍波羅蜜為主，餘九為伴。去此不遠於菩提場右邊者，不遠以明不離菩提根本智而行萬行大用故。以右大用故。又右為大慈悲體，以忍行恒卑，名之為右。有一夜神名為喜目觀察眾生者，以忍行內嚴，慈悲法悅，目視無厭。所示知根，隨時引接，故須觀察。善財見夜神，在於如來眾會道場，坐寶蓮華藏師子之座，入大勢力普喜幢解脫門者，以明忍為眾行之源故。在佛眾會中，佛眾會者，不離本智行眾行故，還以本智為忍體。以此在佛眾會，會者眾行也。以根本普光明智，從此十地中作十度鍊真金，喻漸漸明淨。以此為華瓔、輪王寶冠等不離金體，以明一切萬行神用遍周皆不離根本智，漸殊勝故。如此位夜天神，以入大勢力普喜幢法門，大用境界，利眾生事業在身毛孔，一一毛孔現化身雲，無方不至、無剎不現，無眾生前不有其身，說種種引接門，廣在經說，不可具言。但從十地之中，皆以法界身，一一毛孔含容剎海，或一一毛孔出化身雲，無方不至。但以得法久近住世廣多，常居生死化度群品，以為次第，表大慈悲深久。從初地婆珊婆演底夜神，從初發心得法已來，云經須彌山微塵數劫。此第三地從喜目觀察眾生，發心久近，云過於剎塵劫，以明昇進，大慈悲久近深廣。如第二地不言發心久近者，以明得菩薩寂靜禪，普遊步解脫，無三世古今可說，以明禪體遍周故，以明在菩提場內會根本智故。從我唯得此大勢力普喜幢菩薩解脫已下，是推德昇進。

第四焰慧地，以精進波羅蜜為主，餘九為伴。此會之中有一夜神，名為普救眾生妙德。但言此會中，不言東西南北者，以不離佛會忍門而有精進之行。以於根本智中而行精進行，以智無不周、行無不遍故，夜神名普救眾生妙德。夜神放眉間光明，入善財頂，善財即得究竟清淨輪三昧。得是三昧，悉見二神兩處中間所有，一切地水火風及等微細諸塵，及摩尼眾寶、華香瓔珞、一切莊嚴具等微細諸塵中，各各皆見佛剎微塵數世界成壞，廣如經說。以明四地菩薩得生如來家，智境同佛。又以精進行，普攝普賢行門，入微細智得現，如因陀羅網，境界身遍周法界、眾生界，無不現前，隨時化引。以大悲行，多劫多生常在一切眾生海中，普皆應現。如經云「出生普賢行願力故，增廣菩薩大悲海故。」善財問得此解脫其已久如，夜神言：「善男子！是處難知，諸天世人二乘之所不能測也。何以故？是普賢菩薩行境界，住大悲者境界故。」廣如經說，不可具言。略敘行門次第，知有指歸，趣求不謬。教文廣多，不可具錄，修行者各各自尋經文。勿滯初之少得，漸漸令心境廣大，入普德之法門。夜神舉發心久近，云往古過佛剎微塵數劫爾時有劫名圓滿清淨，世界名毘盧遮那大威德，有須彌山微塵數如來於中出現，以妙德夜神所曾親近恭敬聞法之佛數所得法門，行菩薩行之初始，當初發心。是輪王女，見普賢菩薩福智光明，破一切眾生長夜生死。因茲發願，願如普賢。以此初因經今，是以作夜天，照眾生迷暗，廣如經說。以明大慈悲深厚，舉劫久遠如然。若以本智，剎那不移也。從我唯知此菩薩普現一切世間調伏眾生解脫已下，是推德昇進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四焰慧地，以精進波羅蜜為主，餘九為伴。此會之中有一夜神，名為普救眾生妙德。但言此會中，不言東西南北者，以不離佛會忍門而有精進之行。以於根本智中而行精進行，以智無不周、行無不遍故，夜神名普救眾生妙德。夜神放眉間光明，入善財頂，善財即得究竟清淨輪三昧。得是三昧，悉見二神兩處中間所有，一切地水火風及等微細諸塵，及摩尼眾寶、華香瓔珞、一切莊嚴具等微細諸塵中，各各皆見佛剎微塵數世界成壞，廣如經說。以明四地菩薩得生如來家，智境同佛。又以精進行，普攝普賢行門，入微細智得現，如因陀羅網，境界身遍周法界、眾生界，無不現前，隨時化引。以大悲行，多劫多生常在一切眾生海中，普皆應現。如經云「出生普賢行願力故，增廣菩薩大悲海故。」善財問得此解脫其已久如，夜神言：「善男子！是處難知，諸天世人二乘之所不能測也。何以故？是普賢菩薩行境界，住大悲者境界故。」廣如經說，不可具言。略敘行門次第，知有指歸，趣求不謬。教文廣多，不可具錄，修行者各各自尋經文。勿滯初之少得，漸漸令心境廣大，入普德之法門。夜神舉發心久近，云往古過佛剎微塵數劫爾時有劫名圓滿清淨，世界名毘盧遮那大威德，有須彌山微塵數如來於中出現，以妙德夜神所曾親近恭敬聞法之佛數所得法門，行菩薩行之初始，當初發心。是輪王女，見普賢菩薩福智光明，破一切眾生長夜生死。因茲發願，願如普賢。以此初因經今，是以作夜天，照眾生迷暗，廣如經說。以明大慈悲深厚，舉劫久遠如然。若以本智，剎那不移也。從我唯知此菩薩普現一切世間調伏眾生解脫已下，是推德昇進。

第五難勝地，以禪波羅蜜為主，餘九為伴。去此不遠有主夜神名寂靜音海者，以明第五禪體遍周含法界，故言去此不遠。還不離佛會，以根本智為禪體，為至此位，令其智體轉更增明。以昇進故，云去此不遠。以不離舊智，而有增明也，故云不遠。以禪體普含色聲香味觸俱淨故。主夜神號寂靜音海，坐摩尼光幢莊嚴華座者，摩尼此云離垢寶，光者明也，以明禪體本真，心境無垢，光明照耀以為座體。幢者，以明心境及一切法本無傾動，故以為禪門，名之為幢。百萬蓮華座者，處生死而無生死可染也。百萬阿僧祇主夜神前後圍遶者，萬行圓滿也。以明坐一切法自性無作動靜禪，普印法界一切智禪，以無作大慈悲恒覆蔭一切眾生禪。善財問夜神發心久近，夜神言：「經二佛剎微塵數劫，又生今賢劫中供養，從迦羅鳩孫馱佛，乃至盡未來際佛，悉皆親近。乃至初發心時清淨光金莊嚴世界，今猶現在。」以表禪體無古今三世，普印三世。供養諸佛、聞法行菩薩道，一時無前後際，不離白淨智禪。前位一佛剎塵劫，以明修行遠近。此位二佛剎微塵，以明大悲行行漸漸深廣，令後學者倣之。善財以頌歎夜神德曰：「不取內外法，無動無所礙，清淨智慧眼，見佛神通力。身為正法藏，心是無礙智，既得智光照，復照諸群生。心習無邊業，莊嚴諸世間，了世界是心，現身等眾生。知世悉如夢，一切佛如影，諸法皆如響，令眾無所著。為三世眾生，念念是現身，而心無所住，十方遍說法。無邊諸剎海，佛海眾生海，悉是一塵中，此尊解脫力。」從我唯知此念念出生廣大喜莊嚴解脫門已下，是推德昇進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五難勝地，以禪波羅蜜為主，餘九為伴。去此不遠有主夜神名寂靜音海者，以明第五禪體遍周含法界，故言去此不遠。還不離佛會，以根本智為禪體，為至此位，令其智體轉更增明。以昇進故，云去此不遠。以不離舊智，而有增明也，故云不遠。以禪體普含色聲香味觸俱淨故。主夜神號寂靜音海，坐摩尼光幢莊嚴華座者，摩尼此云離垢寶，光者明也，以明禪體本真，心境無垢，光明照耀以為座體。幢者，以明心境及一切法本無傾動，故以為禪門，名之為幢。百萬蓮華座者，處生死而無生死可染也。百萬阿僧祇主夜神前後圍遶者，萬行圓滿也。以明坐一切法自性無作動靜禪，普印法界一切智禪，以無作大慈悲恒覆蔭一切眾生禪。善財問夜神發心久近，夜神言：「經二佛剎微塵數劫，又生今賢劫中供養，從迦羅鳩孫馱佛，乃至盡未來際佛，悉皆親近。乃至初發心時清淨光金莊嚴世界，今猶現在。」以表禪體無古今三世，普印三世。供養諸佛、聞法行菩薩道，一時無前後際，不離白淨智禪。前位一佛剎塵劫，以明修行遠近。此位二佛剎微塵，以明大悲行行漸漸深廣，令後學者倣之。善財以頌歎夜神德曰：「不取內外法，無動無所礙，清淨智慧眼，見佛神通力。身為正法藏，心是無礙智，既得智光照，復照諸群生。心習無邊業，莊嚴諸世間，了世界是心，現身等眾生。知世悉如夢，一切佛如影，諸法皆如響，令眾無所著。為三世眾生，念念是現身，而心無所住，十方遍說法。無邊諸剎海，佛海眾生海，悉是一塵中，此尊解脫力。」從我唯知此念念出生廣大喜莊嚴解脫門已下，是推德昇進。

第六現前地，以般若波羅蜜為主，餘九為伴。此菩提場如來會中者，以明第六以智為菩提體。為智慧現前，以智慧能治無明，以成大智悲故。又以如來會不離智慧故，云此菩提場眾會中。有主夜神名守護一切城增長威力者，以明此正智慧善能守護一切心境，無明惡賊不令得入，以明心境體無，無明惡賊自然消滅，大智法王自然出現，故名守護一切城增長威力。善財見夜神坐一切寶光明摩尼王師子之座。摩尼王，此云離垢寶，以明第六地智慧現前，破煩惱令清淨，自在如王，以為座體，故名一切寶光明摩尼王師子之座。以智慧光明能破長夜執障，以設座名。無數夜神所共圍遶者，眾生圓滿也。現一切眾生色相身等，如是對現一切眾生前，隨類調伏，廣如經說。問言發心久近，云經過於佛剎轉微塵劫者，數法未詳。此第六位明般若波羅蜜境界，所現化利，如經具言，不可具錄。善財頌歎夜神德曰：「已行廣大妙慧海，已度無邊諸有海，長壽無患智藏身，威德光明住此眾。了達法性如虛空，普入三世皆無礙，念念攀緣一切境，心心永斷諸分別。了達眾生無有性，而於眾生起大悲。」自餘廣如下文具說。從我唯知此甚深自在妙音解脫已下，是推德昇進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六現前地，以般若波羅蜜為主，餘九為伴。此菩提場如來會中者，以明第六以智為菩提體。為智慧現前，以智慧能治無明，以成大智悲故。又以如來會不離智慧故，云此菩提場眾會中。有主夜神名守護一切城增長威力者，以明此正智慧善能守護一切心境，無明惡賊不令得入，以明心境體無，無明惡賊自然消滅，大智法王自然出現，故名守護一切城增長威力。善財見夜神坐一切寶光明摩尼王師子之座。摩尼王，此云離垢寶，以明第六地智慧現前，破煩惱令清淨，自在如王，以為座體，故名一切寶光明摩尼王師子之座。以智慧光明能破長夜執障，以設座名。無數夜神所共圍遶者，眾生圓滿也。現一切眾生色相身等，如是對現一切眾生前，隨類調伏，廣如經說。問言發心久近，云經過於佛剎轉微塵劫者，數法未詳。此第六位明般若波羅蜜境界，所現化利，如經具言，不可具錄。善財頌歎夜神德曰：「已行廣大妙慧海，已度無邊諸有海，長壽無患智藏身，威德光明住此眾。了達法性如虛空，普入三世皆無礙，念念攀緣一切境，心心永斷諸分別。了達眾生無有性，而於眾生起大悲。」自餘廣如下文具說。從我唯知此甚深自在妙音解脫已下，是推德昇進。

第七遠行地，以方便波羅蜜為主，餘九為伴。此佛會中者，以明此位以智慧解脫力不離根本智妙慧，出超諸境界，無所染法門，以方便力還歸生死，超一切普賢大願海。以是義故，云此佛會中。有一夜神名開敷一切樹華者，以明此第七地有行有開發，返還生死，同一切眾生生死六道行，而無捨離一切眾生。成後佛果，如來大智大慈悲行，總由此位起。隨流生死道，不出其中而成大智悲海故。若無此地返還生死、同行攝生，但得六波羅蜜，出生死道，捨其後位。佛十力大悲總無，以此夜神名開敷一切樹華，覆陰開發一切眾生行遍在此位故。是故六十童女寶光明為首，因依一切法音圓滿蓋王所發菩提心，以明六波羅蜜出世智慧迴入生死，大慈悲心故，名六十童女。王者，今毘盧遮那佛是也，以明不離根本智，修六度行，還以六波羅蜜出世之道迴入生死，長養慈悲，便於生死海成一切智悲之海。六波羅蜜各具十，故云六十。前以出世心多，此位迴入慈悲，故名童女。發心却還生死，身含法界，一切星象炳然在身，廣如經說。言發心久近，云經世界海微塵劫。此有二義：一明大慈深廣、二表法。以明迴前六波羅蜜出世心多障，於生死成大悲心。有爾許塵障，今已迴之，故云六十童女。十住之中第七位，以休捨優婆夷表之；此十地第七，以六十童女表之。十住有染習猶存；此位雖與一切眾生同行，心無染習，以童女迴心表之，以明昇進漸勝。童女者，今開敷樹華夜神是也。表七地却還生死，成大智悲行，同一切凡夫，開敷眾生。悉同塵行，方便利生，皆同安樂故，名開敷一切樹華。從我唯知此菩薩出生廣大喜光明解脫門已下，是推德昇進。以明此位菩薩恒居苦流生死，利益無限眾生，是菩薩廣大喜。恒入法界虛空界，塵塵中無限身一時恒濟，故無休息也。是菩薩廣大喜故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七遠行地，以方便波羅蜜為主，餘九為伴。此佛會中者，以明此位以智慧解脫力不離根本智妙慧，出超諸境界，無所染法門，以方便力還歸生死，超一切普賢大願海。以是義故，云此佛會中。有一夜神名開敷一切樹華者，以明此第七地有行有開發，返還生死，同一切眾生生死六道行，而無捨離一切眾生。成後佛果，如來大智大慈悲行，總由此位起。隨流生死道，不出其中而成大智悲海故。若無此地返還生死、同行攝生，但得六波羅蜜，出生死道，捨其後位。佛十力大悲總無，以此夜神名開敷一切樹華，覆陰開發一切眾生行遍在此位故。是故六十童女寶光明為首，因依一切法音圓滿蓋王所發菩提心，以明六波羅蜜出世智慧迴入生死，大慈悲心故，名六十童女。王者，今毘盧遮那佛是也，以明不離根本智，修六度行，還以六波羅蜜出世之道迴入生死，長養慈悲，便於生死海成一切智悲之海。六波羅蜜各具十，故云六十。前以出世心多，此位迴入慈悲，故名童女。發心却還生死，身含法界，一切星象炳然在身，廣如經說。言發心久近，云經世界海微塵劫。此有二義：一明大慈深廣、二表法。以明迴前六波羅蜜出世心多障，於生死成大悲心。有爾許塵障，今已迴之，故云六十童女。十住之中第七位，以休捨優婆夷表之；此十地第七，以六十童女表之。十住有染習猶存；此位雖與一切眾生同行，心無染習，以童女迴心表之，以明昇進漸勝。童女者，今開敷樹華夜神是也。表七地却還生死，成大智悲行，同一切凡夫，開敷眾生。悉同塵行，方便利生，皆同安樂故，名開敷一切樹華。從我唯知此菩薩出生廣大喜光明解脫門已下，是推德昇進。以明此位菩薩恒居苦流生死，利益無限眾生，是菩薩廣大喜。恒入法界虛空界，塵塵中無限身一時恒濟，故無休息也。是菩薩廣大喜故。

第八不動地，以願波羅蜜為主，餘九為伴。此道場中有一夜神名大願精進力救護一切眾生。此道場中者，以明無功智成，不離本智，與本智體會，故名道場中。以根本智體如虛空，性自無垢。若心會者，一切諸繫煩惱總無。以此智善治諸惑，故號道場中。有一夜神名大願精進力救護一切眾生者，以明八地無功智成，念其本願，興悲利生，無有盡極，因行立名也。善財見夜神在大眾中者，不離本智，行普賢滿法界眾生界行，是在眾中。坐普賢一切宮殿摩尼藏師子之座者，以此位修行，會根本普光明智為座體。以根本普光明智自體，無性無相，性自光明，量同法界虛空界，無邊無表裏，大小等量，普能含納一切境界總在其中而同其體，以為座體。以普現法界國土摩尼寶網羅覆其上者，以明會根本智，一切隨方國剎教化一切眾生，所有教網皆從根本智現差別智，設無邊教網漉眾生，而成報果故。大意明從初發心已來，會根本智，至此位功高智淨，行博教多、悲寬益廣，報無盡也。夜神現日月星宿影像身，現隨眾生心普令得見身，現等一切眾生形相身，現無邊廣大色相海身，如是廣如經說。善財見已一心頂禮，舉身投地，良久乃起，合掌瞻仰者，地是物中之卑，以知識道真智朗，卑己敬之，除我慢之極也。合掌者，契會也。瞻仰者，智德可尊也。善財問夜神言：「發心久如？」初以智境答，後立時劫答。初智境答者，經云「一切法自性，等入於諸法。」真實之性證無依法，捨離世間，悉知諸法色相差別，亦能了達青黃赤白性皆不實，無有差別。乃至我入此解脫，了知法性無差別，而能示現無量色身。意明智體與三世體齊，雖大用神化遍周，無初得法之時可說。經中亦作日在空中，無時劫喻等。亦作幻人住世教化喻，後方立時者，經云「乃往古世過世界海微塵數劫，初名善光」，以為劫初。「為勝光王，太子名為善光伏」，是初心之因。舉此為初發之心及時劫。「其太子具二十八相」，以明九地十地四重因果未及，不具三十二相。「在此身以救地獄罪，發慈悲心。至如今，作夜天神。」以表此位無功智中，念本願力而行悲行。此位法合諸佛三加七勸，法如前第八地中具文已釋。從我唯知此教化眾生善根解脫已下，是推德昇進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八不動地，以願波羅蜜為主，餘九為伴。此道場中有一夜神名大願精進力救護一切眾生。此道場中者，以明無功智成，不離本智，與本智體會，故名道場中。以根本智體如虛空，性自無垢。若心會者，一切諸繫煩惱總無。以此智善治諸惑，故號道場中。有一夜神名大願精進力救護一切眾生者，以明八地無功智成，念其本願，興悲利生，無有盡極，因行立名也。善財見夜神在大眾中者，不離本智，行普賢滿法界眾生界行，是在眾中。坐普賢一切宮殿摩尼藏師子之座者，以此位修行，會根本普光明智為座體。以根本普光明智自體，無性無相，性自光明，量同法界虛空界，無邊無表裏，大小等量，普能含納一切境界總在其中而同其體，以為座體。以普現法界國土摩尼寶網羅覆其上者，以明會根本智，一切隨方國剎教化一切眾生，所有教網皆從根本智現差別智，設無邊教網漉眾生，而成報果故。大意明從初發心已來，會根本智，至此位功高智淨，行博教多、悲寬益廣，報無盡也。夜神現日月星宿影像身，現隨眾生心普令得見身，現等一切眾生形相身，現無邊廣大色相海身，如是廣如經說。善財見已一心頂禮，舉身投地，良久乃起，合掌瞻仰者，地是物中之卑，以知識道真智朗，卑己敬之，除我慢之極也。合掌者，契會也。瞻仰者，智德可尊也。善財問夜神言：「發心久如？」初以智境答，後立時劫答。初智境答者，經云「一切法自性，等入於諸法。」真實之性證無依法，捨離世間，悉知諸法色相差別，亦能了達青黃赤白性皆不實，無有差別。乃至我入此解脫，了知法性無差別，而能示現無量色身。意明智體與三世體齊，雖大用神化遍周，無初得法之時可說。經中亦作日在空中，無時劫喻等。亦作幻人住世教化喻，後方立時者，經云「乃往古世過世界海微塵數劫，初名善光」，以為劫初。「為勝光王，太子名為善光伏」，是初心之因。舉此為初發之心及時劫。「其太子具二十八相」，以明九地十地四重因果未及，不具三十二相。「在此身以救地獄罪，發慈悲心。至如今，作夜天神。」以表此位無功智中，念本願力而行悲行。此位法合諸佛三加七勸，法如前第八地中具文已釋。從我唯知此教化眾生善根解脫已下，是推德昇進。

第九善慧地，以力波羅蜜為主，餘九為伴。此閻浮提有園林名嵐毘尼林者，以明此園是如來所生園。不云國邑，都舉一閻浮提之境界，是如來降神受生誕生攝化之境。然後次三千大千百億閻浮提，乃至十方一切剎海，乃至以剎海塵中微細境界，皆有摩耶夫人坐此園林，如來受生誕化一時同現，是故都言此閻浮提也。嵐毘尼林者，此云樂勝光園。以如來欲降神時，十方一切諸佛，悉放臍中光明來照此園及照摩耶身。又此園林及地常有光明，時諸天龍神八部常作樂音而為供養。又此園林，常有眾寶莊嚴香華妙事，見者悅樂，故為樂勝光園，亦名無憂園。善財見妙德神，在一切寶莊嚴閣中坐寶蓮華師子之座。以神所居，表神智德，重重行門。普虛樓閣以眾寶樹妙莊嚴，坐蓮華座者，以表如來受生及誕生，是化眾生行故，坐蓮華座表之。二十億那由他諸天恭敬圍遶，為說菩薩受生經，以明智悲行滿故。以明此位智悲行圓，示現受生誕生。十地即受如來職位，便坐眾寶莊嚴蓮華座，量等百萬三千大千世界。眷屬菩薩有十三千大千世界微塵數，各坐蓮華座，周遍十方。是故九地行圓，十地果滿。經云「菩薩有十種受生藏」，如經廣明。如妙德神云「經百年，世尊果從兜率天而來生此」者，以從八地處兜率天，至九地降神誕生以為百年。一地中修一波羅蜜行，一波羅蜜中有百波羅蜜行滿，故來生此園。以一十百總是大數之本，以表萬行圓滿即受生也。以十地之果，以八地無功之智，任運成故。如來欲受生時，園中有十種相，具如經文。摩耶夫人腹中及身毛孔，普現十方國剎及世界海，一切塵中一時普現菩薩受生自在，廣如經說。如菩薩欲誕生時，摩耶夫人前忽然從金剛際出大蓮華，名一切寶莊嚴藏。金剛為莖，眾寶為鬚，如意寶王而為其臺，有十佛剎微塵數葉，一切皆摩尼所成。自餘莊嚴，具如經說。此是如來初誕生第十相，以明如來福智所感。十方一切諸佛放臍中光明，名菩薩受生自在燈者，以明臍中是受生之始，臍向上長頭身、臍向下長腰脚，向上是陽、向下是陰。如樹巢，向上生莖幹、向下生根鬚。以臍是受生之始故，十方諸佛放臍中光明，名菩薩受生自在燈。畢洛叉樹，此云高顯。為如來在此樹下生，此樹枝幹莊嚴殊勝高顯故。善財問得法久近，云：「往古過億佛剎微塵數劫復過是數，時有世界名為普賢悅樂。八十那由他佛於中出現，第一佛於寶焰眼王，夫人號喜光。於彼示現之時，妙德神以為佛乳母。從是以來念念常見毘盧遮那佛示現菩薩受生海，十方世界及一切塵中菩薩受生自在，亦恭敬供養承事、聽所說法。」從我唯知此菩薩於 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九善慧地，以力波羅蜜為主，餘九為伴。此閻浮提有園林名嵐毘尼林者，以明此園是如來所生園。不云國邑，都舉一閻浮提之境界，是如來降神受生誕生攝化之境。然後次三千大千百億閻浮提，乃至十方一切剎海，乃至以剎海塵中微細境界，皆有摩耶夫人坐此園林，如來受生誕化一時同現，是故都言此閻浮提也。嵐毘尼林者，此云樂勝光園。以如來欲降神時，十方一切諸佛，悉放臍中光明來照此園及照摩耶身。又此園林及地常有光明，時諸天龍神八部常作樂音而為供養。又此園林，常有眾寶莊嚴香華妙事，見者悅樂，故為樂勝光園，亦名無憂園。善財見妙德神，在一切寶莊嚴閣中坐寶蓮華師子之座。以神所居，表神智德，重重行門。普虛樓閣以眾寶樹妙莊嚴，坐蓮華座者，以表如來受生及誕生，是化眾生行故，坐蓮華座表之。二十億那由他諸天恭敬圍遶，為說菩薩受生經，以明智悲行滿故。以明此位智悲行圓，示現受生誕生。十地即受如來職位，便坐眾寶莊嚴蓮華座，量等百萬三千大千世界。眷屬菩薩有十三千大千世界微塵數，各坐蓮華座，周遍十方。是故九地行圓，十地果滿。經云「菩薩有十種受生藏」，如經廣明。如妙德神云「經百年，世尊果從兜率天而來生此」者，以從八地處兜率天，至九地降神誕生以為百年。一地中修一波羅蜜行，一波羅蜜中有百波羅蜜行滿，故來生此園。以一十百總是大數之本，以表萬行圓滿即受生也。以十地之果，以八地無功之智，任運成故。如來欲受生時，園中有十種相，具如經文。摩耶夫人腹中及身毛孔，普現十方國剎及世界海，一切塵中一時普現菩薩受生自在，廣如經說。如菩薩欲誕生時，摩耶夫人前忽然從金剛際出大蓮華，名一切寶莊嚴藏。金剛為莖，眾寶為鬚，如意寶王而為其臺，有十佛剎微塵數葉，一切皆摩尼所成。自餘莊嚴，具如經說。此是如來初誕生第十相，以明如來福智所感。十方一切諸佛放臍中光明，名菩薩受生自在燈者，以明臍中是受生之始，臍向上長頭身、臍向下長腰脚，向上是陽、向下是陰。如樹巢，向上生莖幹、向下生根鬚。以臍是受生之始故，十方諸佛放臍中光明，名菩薩受生自在燈。畢洛叉樹，此云高顯。為如來在此樹下生，此樹枝幹莊嚴殊勝高顯故。善財問得法久近，云：「往古過億佛剎微塵數劫復過是數，時有世界名為普賢悅樂。八十那由他佛於中出現，第一佛於寶焰眼王，夫人號喜光。於彼示現之時，妙德神以為佛乳母。從是以來念念常見毘盧遮那佛示現菩薩受生海，十方世界及一切塵中菩薩受生自在，亦恭敬供養承事、聽所說法。」從我唯知此菩薩於

無量劫遍一切處示現受生周遍供養自在解脫已下，推德昇進。論主以偈讚菩薩受生自在法行，頌曰「普光智體如虛空，無有中邊大小量，蠢動含識皆同體，無自無他性平等。以本願力慈悲心，方便現生名為父，或現蓮華中化生，或以慈悲幻生母。如是念念滿十方，對現色身如雲布，一切剎塵普現身，隨根影現無來去。智體本性無形色，無住無依無有處，一念普現色身雲，各各不同非念慮。無功大智恒自在，十方誕生無罣礙，無像法中現妙像，引接迷流達虛妄。善達心境非一二，亦達諸像亦無像，一塵境界智幻生，智體如空幻皆寂。若了智境無體性，作與不作本無跡，菩薩以是得其源，常如萬法絕攀緣。非是心緣彼諸境，只為無功智印然，無功大智滿虛空，受生誕化總其中。一念遍含三世法，時日本來無始終，以智本無大小量，以是化徹微塵中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量劫遍一切處示現受生周遍供養自在解脫已下，推德昇進。論主以偈讚菩薩受生自在法行，頌曰「普光智體如虛空，無有中邊大小量，蠢動含識皆同體，無自無他性平等。以本願力慈悲心，方便現生名為父，或現蓮華中化生，或以慈悲幻生母。如是念念滿十方，對現色身如雲布，一切剎塵普現身，隨根影現無來去。智體本性無形色，無住無依無有處，一念普現色身雲，各各不同非念慮。無功大智恒自在，十方誕生無罣礙，無像法中現妙像，引接迷流達虛妄。善達心境非一二，亦達諸像亦無像，一塵境界智幻生，智體如空幻皆寂。若了智境無體性，作與不作本無跡，菩薩以是得其源，常如萬法絕攀緣。非是心緣彼諸境，只為無功智印然，無功大智滿虛空，受生誕化總其中。一念遍含三世法，時日本來無始終，以智本無大小量，以是化徹微塵中。」

略釋新華嚴經修行次第決疑論卷四之上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略釋新華嚴經修行次第決疑論卷四之上

略釋新華嚴經修行次第決疑論卷四之下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略釋新華嚴經修行次第決疑論卷四之下

大唐北京李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐北京李通玄撰

第十法雲地，以智波羅蜜為主，餘九為伴。此迦毘羅城，有釋種女名曰瞿波者，以明十地行不離本處。與初地同處，以表菩提體無先後，始終不移，故云迦毘羅城有釋氏女。瞿波者，乃是如來往古為太子時妻。是過百佛剎微塵劫有王名智山，王有太子名善光，有居士女名淨日。善光太子出家為比丘，於淨德林中住。入城乞食，淨日女見善光比丘，因生染愛，便解身瓔珞并珠置其鉢中，便即發菩提心。於二百五十劫，不復墮三惡道，常生勝樂處，常見善光比丘。經二百五十劫，後生於善現家，蓮華化生。見財主王有太子名威德，太子納為妻。因此之後，常共太子供養諸佛，乃至聞法得道。迄至如來為太子時，還為其妻。是往昔本願因緣，常為其妻。依古德云：「如來為太子時，有三夫人：一羅睺羅母，耶輸陀羅，作比丘尼。二名瞿波，作善財十地善知識。三名摩奴舍，未詳所在。」夫如來神智性同虛空，非物像能與其類。如其智體，非情想能得其跡。但以無形質之妙靈，而十方隨根普應，對上根之類，蓮華出現；應中下之流，母胎誕生。只為本願慈善力故，於十方世界隨物現形，豈有存妻子而居世間也。但為化凡引俗，示生人間，八萬四千塵心迷皆同行，化妻幻子、化幻眾生，示現處纏，難捨能捨。對三乘之種，捨諸飾好。應一乘佛果之門，即具華冠瓔珞、九十七種大人之相，及十華藏世界微塵等相。今以瞿波女，以表一乘智境，無別求出世。全以根本智普印世間，萬境全真，更不說他方別有淨土，便以瞿波女用同真性，無取捨法，便將表法，便明十地道滿，法喜為妻也。一切境界，總是法樂。是故《法華》會三歸一乘，故說世間相常住，是法住法位。全將世間以為解脫，無別欣厭也。又此經集會，人間眾但有五百優婆塞、五百優婆夷、五百童子、五百童女，一萬諸龍，但集世間俗眾，無比丘出世眾。如來是福智大慈悲圓滿之行，世間無厭形相也。今以瞿波女，表十地法悅，無取捨法。是故《淨名經》云「法喜以為妻，慈悲心為女。」善財至菩薩集會普現法界普光明法堂者，至十轉法輪智滿故。此是初會菩提場所契會普光明智，亦是第二會普光殿。從第二會自起信進修行，至此十地，自以智慧道滿，同諸佛法輪之智慧，以此為終，故號菩薩集會普現法界普光明講堂。其中有主宮殿神，名無憂德，并一萬守宮殿神來迎善財，讚歎善財所修行善根，是入十地之因。見瞿波女，是十地之果。一萬守宮殿神，是守護十地智悲之行。瞿波女曾供養無數諸佛，久遠劫來承事毘盧遮那，自身位登十地，猶言未了菩薩身及身業，亦不知心智。諸劫所 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十法雲地，以智波羅蜜為主，餘九為伴。此迦毘羅城，有釋種女名曰瞿波者，以明十地行不離本處。與初地同處，以表菩提體無先後，始終不移，故云迦毘羅城有釋氏女。瞿波者，乃是如來往古為太子時妻。是過百佛剎微塵劫有王名智山，王有太子名善光，有居士女名淨日。善光太子出家為比丘，於淨德林中住。入城乞食，淨日女見善光比丘，因生染愛，便解身瓔珞并珠置其鉢中，便即發菩提心。於二百五十劫，不復墮三惡道，常生勝樂處，常見善光比丘。經二百五十劫，後生於善現家，蓮華化生。見財主王有太子名威德，太子納為妻。因此之後，常共太子供養諸佛，乃至聞法得道。迄至如來為太子時，還為其妻。是往昔本願因緣，常為其妻。依古德云：「如來為太子時，有三夫人：一羅睺羅母，耶輸陀羅，作比丘尼。二名瞿波，作善財十地善知識。三名摩奴舍，未詳所在。」夫如來神智性同虛空，非物像能與其類。如其智體，非情想能得其跡。但以無形質之妙靈，而十方隨根普應，對上根之類，蓮華出現；應中下之流，母胎誕生。只為本願慈善力故，於十方世界隨物現形，豈有存妻子而居世間也。但為化凡引俗，示生人間，八萬四千塵心迷皆同行，化妻幻子、化幻眾生，示現處纏，難捨能捨。對三乘之種，捨諸飾好。應一乘佛果之門，即具華冠瓔珞、九十七種大人之相，及十華藏世界微塵等相。今以瞿波女，以表一乘智境，無別求出世。全以根本智普印世間，萬境全真，更不說他方別有淨土，便以瞿波女用同真性，無取捨法，便將表法，便明十地道滿，法喜為妻也。一切境界，總是法樂。是故《法華》會三歸一乘，故說世間相常住，是法住法位。全將世間以為解脫，無別欣厭也。又此經集會，人間眾但有五百優婆塞、五百優婆夷、五百童子、五百童女，一萬諸龍，但集世間俗眾，無比丘出世眾。如來是福智大慈悲圓滿之行，世間無厭形相也。今以瞿波女，表十地法悅，無取捨法。是故《淨名經》云「法喜以為妻，慈悲心為女。」善財至菩薩集會普現法界普光明法堂者，至十轉法輪智滿故。此是初會菩提場所契會普光明智，亦是第二會普光殿。從第二會自起信進修行，至此十地，自以智慧道滿，同諸佛法輪之智慧，以此為終，故號菩薩集會普現法界普光明講堂。其中有主宮殿神，名無憂德，并一萬守宮殿神來迎善財，讚歎善財所修行善根，是入十地之因。見瞿波女，是十地之果。一萬守宮殿神，是守護十地智悲之行。瞿波女曾供養無數諸佛，久遠劫來承事毘盧遮那，自身位登十地，猶言未了菩薩身及身業，亦不知心智。諸劫所

行之道，以未入等覺位普賢行門，至十地道滿，須捨見道煩惱、禪三昧上煩惱、涅槃清淨樂上煩惱總捨，恒入世間，一切眾生前對現色身，教化利樂，是恒常之道，更無欣進出世三昧涅槃解脫習氣之心。以是如經中十地行滿，以無量三昧推求普賢，了不能見。佛勸令以想念求覓，方見普賢在十方一切佛所或來或去。以是瞿波立樣，以成後學，令知軌則，修行不惑。從我唯得此觀察菩薩三昧海解脫已下，是推德昇進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行之道，以未入等覺位普賢行門，至十地道滿，須捨見道煩惱、禪三昧上煩惱、涅槃清淨樂上煩惱總捨，恒入世間，一切眾生前對現色身，教化利樂，是恒常之道，更無欣進出世三昧涅槃解脫習氣之心。以是如經中十地行滿，以無量三昧推求普賢，了不能見。佛勸令以想念求覓，方見普賢在十方一切佛所或來或去。以是瞿波立樣，以成後學，令知軌則，修行不惑。從我唯得此觀察菩薩三昧海解脫已下，是推德昇進。

已上十地善知識竟。十一地等覺位普賢行如下。從前十住初心至十住滿，師子幢王女且得一分世間出世間智慈圓滿。從十行初至十行滿，出家外道名為遍行，且得一分隨行行上不壞出家無染解脫。從十迴向初至十迴向滿，見天地之神，以於世間生死智悲之行含養自在。從十地初至十地滿，見瞿波女，於菩薩集會普現法界講堂。及無憂德神，及一萬守宮殿神，以十地道齊諸佛智慧，轉法輪中智慈自在。從十一地等覺位普賢菩薩行門，初摩耶夫人至十一地滿，見德生童子、有德童女，以恒往十方生死六道，入幻住門，是等覺位之功終。文殊師利、彌勒如來、普賢菩薩三人，總通是五位及十信位中一理智妙行之體用法界之門。從初發心來至五位滿，皆不離此三法。文殊是三空解脫之妙慧，妙簡正邪之理。彌勒如來寄同此教，一生至佛果故，是根本普光明智。普賢是根本普光明智中差別智利眾生行門。三法是一體用之門，即於諸法而能自在。此之三法成此一部經之教體，故名一乘圓教也。從十信心修行至五位未終，常以文殊師利為揀擇引導之首，普賢為伴。至入法界之果門，即普賢為首，文殊為伴。根本智常為此二法無染之體，若根本智未明，籍妙慧觀照顯發；若根本智明，即妙慧是根本智妙使。普賢是根本智中萬行之體，總是一法理智大悲體用分三。若不如是合離分張，修行者不知有智悲體用通塞自在。文殊師利出善住樓閣，南行化利人間、啟發童蒙，故名文殊師利童子。菩薩以化童蒙見道智因行立名，是故未見道時，由慧顯得本智。見道之後，慧為佛之使也。觀察取意可知。總是理智體用互參。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上十地善知識竟。十一地等覺位普賢行如下。從前十住初心至十住滿，師子幢王女且得一分世間出世間智慈圓滿。從十行初至十行滿，出家外道名為遍行，且得一分隨行行上不壞出家無染解脫。從十迴向初至十迴向滿，見天地之神，以於世間生死智悲之行含養自在。從十地初至十地滿，見瞿波女，於菩薩集會普現法界講堂。及無憂德神，及一萬守宮殿神，以十地道齊諸佛智慧，轉法輪中智慈自在。從十一地等覺位普賢菩薩行門，初摩耶夫人至十一地滿，見德生童子、有德童女，以恒往十方生死六道，入幻住門，是等覺位之功終。文殊師利、彌勒如來、普賢菩薩三人，總通是五位及十信位中一理智妙行之體用法界之門。從初發心來至五位滿，皆不離此三法。文殊是三空解脫之妙慧，妙簡正邪之理。彌勒如來寄同此教，一生至佛果故，是根本普光明智。普賢是根本普光明智中差別智利眾生行門。三法是一體用之門，即於諸法而能自在。此之三法成此一部經之教體，故名一乘圓教也。從十信心修行至五位未終，常以文殊師利為揀擇引導之首，普賢為伴。至入法界之果門，即普賢為首，文殊為伴。根本智常為此二法無染之體，若根本智未明，籍妙慧觀照顯發；若根本智明，即妙慧是根本智妙使。普賢是根本智中萬行之體，總是一法理智大悲體用分三。若不如是合離分張，修行者不知有智悲體用通塞自在。文殊師利出善住樓閣，南行化利人間、啟發童蒙，故名文殊師利童子。菩薩以化童蒙見道智因行立名，是故未見道時，由慧顯得本智。見道之後，慧為佛之使也。觀察取意可知。總是理智體用互參。

等覺位初以檀波羅蜜為主，餘九為伴。此世界中有佛母摩耶者，此位能以處生死中，大慈悲心普含攝一切世間之境界，不分內外、東西南北，直言此世界中也。佛母者，如來以大慈悲心為母體，能發大智慧，教化眾生故，實無如世間父母所生。為大慈大悲，不違初發心，本願力化眾生故，宜應所見。以其自智，幻作父母、化作妻子，或現蓮華化生，種種生法同眾生行，宜應化現，總是如來一智之境，隨宜幻生，何得有父母誕生、入胎出胎去住之相？望其自智，以智體神妙，無色無形、無跡無垢，自體清淨，及隨本願大慈悲力，有依正二報功德，福智莊嚴，如光影像不可提摩，隱現自在，如慈氏樓閣，如華藏世界是也。共一切眾生同住，各不相礙，身為正報，國土為依報。亦依正二報互相參入，如帝釋寶網，光影相參重重無盡。如是摩耶夫人、如來眷屬，總是同一切根本之智幻化所生。以接童蒙故，以大慈悲為母，幻生佛故。如十住之末，從智生慈悲，即師子幢王女，名曰慈行。此等覺位，即慈悲生智，即以母生佛。昇進次第如然。善財歎摩耶夫人身，是超六處、離一切著，智無礙道，具清淨法身。以如幻業而現化身，以如幻智而現世間，以如幻影而持佛法身，乃至無依處身，廣如經說。善財先見主城神，名寶眼。眷屬圓滿者，是悲中之智眼，引接眾生，故先見也。以雜色寶華散善財者，以明入大慈悲行，非一種行，行無量種種行，是以眾色寶華而散善財。又勸善財二十八種守護心城法門，意令修行大慈悲，處生死行，廣大無限。於生死行中，不貪境界，但欲成就如來十力，廣如經說。意明欲入生死，成大悲行，不捨智業。本清淨法大悲圓滿，普周世間，謂和無二，不令有滯。此二十八種守護心城法，是和智悲，成普賢入生廣大行門，令不染不離。是入生死，成大慈悲前方便故，是故先見寶眼主城神也。又云「佛子！菩薩摩訶薩若能如是修心城，則能積集一切善法。何以故？蠲除一切諸障故。所謂見佛障、聞法障、供養如來障、攝諸眾生障、淨佛國土障。此有五種障，皆是有所欣求功德善法、懼生死心，非是真入無作任運大慈悲者。故今欲見此位善知識者，常除如是等五障之心，不用功力則便得見。」以明十地道滿入等覺位，普賢大慈悲處世間眾生海，當除此五障，方得見摩耶之身。此乃是不求出世、不求功德、不求見佛、不求聞法，純以無作大慈悲，一往同一切眾生生死流，教化利物，無有身心所求果報及懼生死。爾時有身眾神，名蓮華法德，及妙華光明無量諸神前後圍遶，從道場出，住虛空中，以妙音聲種種稱歎。是處生死海 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等覺位初以檀波羅蜜為主，餘九為伴。此世界中有佛母摩耶者，此位能以處生死中，大慈悲心普含攝一切世間之境界，不分內外、東西南北，直言此世界中也。佛母者，如來以大慈悲心為母體，能發大智慧，教化眾生故，實無如世間父母所生。為大慈大悲，不違初發心，本願力化眾生故，宜應所見。以其自智，幻作父母、化作妻子，或現蓮華化生，種種生法同眾生行，宜應化現，總是如來一智之境，隨宜幻生，何得有父母誕生、入胎出胎去住之相？望其自智，以智體神妙，無色無形、無跡無垢，自體清淨，及隨本願大慈悲力，有依正二報功德，福智莊嚴，如光影像不可提摩，隱現自在，如慈氏樓閣，如華藏世界是也。共一切眾生同住，各不相礙，身為正報，國土為依報。亦依正二報互相參入，如帝釋寶網，光影相參重重無盡。如是摩耶夫人、如來眷屬，總是同一切根本之智幻化所生。以接童蒙故，以大慈悲為母，幻生佛故。如十住之末，從智生慈悲，即師子幢王女，名曰慈行。此等覺位，即慈悲生智，即以母生佛。昇進次第如然。善財歎摩耶夫人身，是超六處、離一切著，智無礙道，具清淨法身。以如幻業而現化身，以如幻智而現世間，以如幻影而持佛法身，乃至無依處身，廣如經說。善財先見主城神，名寶眼。眷屬圓滿者，是悲中之智眼，引接眾生，故先見也。以雜色寶華散善財者，以明入大慈悲行，非一種行，行無量種種行，是以眾色寶華而散善財。又勸善財二十八種守護心城法門，意令修行大慈悲，處生死行，廣大無限。於生死行中，不貪境界，但欲成就如來十力，廣如經說。意明欲入生死，成大悲行，不捨智業。本清淨法大悲圓滿，普周世間，謂和無二，不令有滯。此二十八種守護心城法，是和智悲，成普賢入生廣大行門，令不染不離。是入生死，成大慈悲前方便故，是故先見寶眼主城神也。又云「佛子！菩薩摩訶薩若能如是修心城，則能積集一切善法。何以故？蠲除一切諸障故。所謂見佛障、聞法障、供養如來障、攝諸眾生障、淨佛國土障。此有五種障，皆是有所欣求功德善法、懼生死心，非是真入無作任運大慈悲者。故今欲見此位善知識者，常除如是等五障之心，不用功力則便得見。」以明十地道滿入等覺位，普賢大慈悲處世間眾生海，當除此五障，方得見摩耶之身。此乃是不求出世、不求功德、不求見佛、不求聞法，純以無作大慈悲，一往同一切眾生生死流，教化利物，無有身心所求果報及懼生死。爾時有身眾神，名蓮華法德，及妙華光明無量諸神前後圍遶，從道場出，住虛空中，以妙音聲種種稱歎。是處生死海

，住法空無染之行滿。摩耶夫人從耳璫放無量色光明網，普照無邊諸佛世界，令善財見十方無邊國土一切諸佛。其光明網右遶世間，經一匝還來，入善財頂，乃至遍入身諸毛孔。善財即得淨明眼，永離一切愚癡暗故；得離翳眼，能了一切眾生性故。廣如經說。何故耳璫放光？以六根之中意根以成智業，餘五根中耳根隨用為勝。以表大慈悲救苦海，以遍法界之眾生界聞聲即救，不待見身。且取耳能遠聞，過餘四故。且如雷震百里耳根得聞，若有大聲千里亦聞，四根不及。以表慈悲之光耳根為體，光照諸佛國土，次照世間。以慈悲之光照佛國眾生國一體無二。從善財頂入，然後遍入身，及毛孔皆遍者，以明大慈悲光普周，高卑等入，體同一性。大智光明眉間起，受生光明臍輪起，大慈悲光摩耶耳璫起，四十心光手中起，十信光足下千輻輪中起，十住光足指端起，十行光足趺上起，十迴向光膝上起。十住中第六住海幢比丘眼中放日輪光照惡道苦，善財蒙光入身，能了一切眾生性者，以同體大悲，能了一切眾生性故。次見守護菩薩堂羅剎鬼王，名曰善眼，與其眷屬一萬羅剎俱，於虛空中，以眾妙華散善財上。明羅剎是女，住在大海之中，有大勢力，能食噉眾生而得自在，亦能遊空。以明菩薩以法空大智，常居生死海，守護一切眾生而無捨離，以為宮殿。而能飡噉一切眾生無明貪瞋癡愛熱惱血肉故，以羅剎王表之。取此居大海中，力用殘害速疾為像也。散眾華於善財上者，以大慈悲是行故，是故散華也。勸歎善財，令入大慈悲之行，廣如經說。羅剎王為善財說求善知識法：「善男子！汝應頂禮十方，求善知識。正念思惟一切境界，求善知識。勇猛自在，遍遊十方，求善知識。乃至觀身觀心，如幻如夢如影，求善知識。」善財受行其教，即時覩見大寶蓮華從地踊出，所有莊嚴廣如經說。以明大慈悲為地，大慈悲行為蓮華。能起大慈悲心，為摩耶夫人身。誕生諸佛，以明從悲起智，以明萬事皆是大智大慈悲幻生諸法，度脫眾生。是如幻智中，幻生自在無礙，方如大智大慈悲功，終不可得。智淨如空，守空而住，不可但隨悲逐行，迷彼智門，皆須圓備。如主城神，一度和會慈智之行。身眾神及摩耶耳璫放光，一度和會智悲之體用。羅剎王一度和會智悲之體。如是三度勸發和會，觀行次第因緣成竟，方始蓮華從地踊出，具眾寶莊嚴，摩耶居中而坐。坐於眾妙寶座，一切諸莊嚴中起化莊嚴。及摩耶夫人，出化身雲遍周十方，成就一切眾生，廣如經說。乃至善財等摩耶所化，總現其前，亦廣如經說。如摩耶夫人身相如本，乃能容受十佛剎微塵數菩薩眾海 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，住法空無染之行滿。摩耶夫人從耳璫放無量色光明網，普照無邊諸佛世界，令善財見十方無邊國土一切諸佛。其光明網右遶世間，經一匝還來，入善財頂，乃至遍入身諸毛孔。善財即得淨明眼，永離一切愚癡暗故；得離翳眼，能了一切眾生性故。廣如經說。何故耳璫放光？以六根之中意根以成智業，餘五根中耳根隨用為勝。以表大慈悲救苦海，以遍法界之眾生界聞聲即救，不待見身。且取耳能遠聞，過餘四故。且如雷震百里耳根得聞，若有大聲千里亦聞，四根不及。以表慈悲之光耳根為體，光照諸佛國土，次照世間。以慈悲之光照佛國眾生國一體無二。從善財頂入，然後遍入身，及毛孔皆遍者，以明大慈悲光普周，高卑等入，體同一性。大智光明眉間起，受生光明臍輪起，大慈悲光摩耶耳璫起，四十心光手中起，十信光足下千輻輪中起，十住光足指端起，十行光足趺上起，十迴向光膝上起。十住中第六住海幢比丘眼中放日輪光照惡道苦，善財蒙光入身，能了一切眾生性者，以同體大悲，能了一切眾生性故。次見守護菩薩堂羅剎鬼王，名曰善眼，與其眷屬一萬羅剎俱，於虛空中，以眾妙華散善財上。明羅剎是女，住在大海之中，有大勢力，能食噉眾生而得自在，亦能遊空。以明菩薩以法空大智，常居生死海，守護一切眾生而無捨離，以為宮殿。而能飡噉一切眾生無明貪瞋癡愛熱惱血肉故，以羅剎王表之。取此居大海中，力用殘害速疾為像也。散眾華於善財上者，以大慈悲是行故，是故散華也。勸歎善財，令入大慈悲之行，廣如經說。羅剎王為善財說求善知識法：「善男子！汝應頂禮十方，求善知識。正念思惟一切境界，求善知識。勇猛自在，遍遊十方，求善知識。乃至觀身觀心，如幻如夢如影，求善知識。」善財受行其教，即時覩見大寶蓮華從地踊出，所有莊嚴廣如經說。以明大慈悲為地，大慈悲行為蓮華。能起大慈悲心，為摩耶夫人身。誕生諸佛，以明從悲起智，以明萬事皆是大智大慈悲幻生諸法，度脫眾生。是如幻智中，幻生自在無礙，方如大智大慈悲功，終不可得。智淨如空，守空而住，不可但隨悲逐行，迷彼智門，皆須圓備。如主城神，一度和會慈智之行。身眾神及摩耶耳璫放光，一度和會智悲之體用。羅剎王一度和會智悲之體。如是三度勸發和會，觀行次第因緣成竟，方始蓮華從地踊出，具眾寶莊嚴，摩耶居中而坐。坐於眾妙寶座，一切諸莊嚴中起化莊嚴。及摩耶夫人，出化身雲遍周十方，成就一切眾生，廣如經說。乃至善財等摩耶所化，總現其前，亦廣如經說。如摩耶夫人身相如本，乃能容受十佛剎微塵數菩薩眾海

，八萬諸龍等眾，悉在腹中。菩薩於腹中受生時，於摩耶夫人腹中遊行自在，一步過三千大千世界，一一步皆悉如是，乃至一切行普賢行。普賢行者，受生菩薩教化眾生，悉在其中，故知只是諸佛大慈悲母體也。如經所說，不可具言。善財問摩耶得法久近，云：「乃往古世過不可思議非最後身菩薩神通道眼所知劫數，是得法久近。」從我唯知此菩薩大願智幻解脫門已下，是推德昇進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，八萬諸龍等眾，悉在腹中。菩薩於腹中受生時，於摩耶夫人腹中遊行自在，一步過三千大千世界，一一步皆悉如是，乃至一切行普賢行。普賢行者，受生菩薩教化眾生，悉在其中，故知只是諸佛大慈悲母體也。如經所說，不可具言。善財問摩耶得法久近，云：「乃往古世過不可思議非最後身菩薩神通道眼所知劫數，是得法久近。」從我唯知此菩薩大願智幻解脫門已下，是推德昇進。

第二戒波羅蜜為主，餘九為伴。善知識！於此世界三十三天有王，名正念，此是前十住中正念天子。其王有女，名天主光，以明此位以慈悲為戒體。以天主是智，女是慈悲，以此位智悲圓滿為戒體。名天主光者，天為淨也。主者，入生死中主持教法，以利眾生。光者，雖處生死塵勞，大悲同行，攝取眾生。同纏不污，戒光具足，名天主光。得無礙念清淨莊嚴解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二戒波羅蜜為主，餘九為伴。善知識！於此世界三十三天有王，名正念，此是前十住中正念天子。其王有女，名天主光，以明此位以慈悲為戒體。以天主是智，女是慈悲，以此位智悲圓滿為戒體。名天主光者，天為淨也。主者，入生死中主持教法，以利眾生。光者，雖處生死塵勞，大悲同行，攝取眾生。同纏不污，戒光具足，名天主光。得無礙念清淨莊嚴解脫門。

第三忍波羅蜜為主，餘九為伴。迦毗羅城有童子師，名為遍友。善財請法，便指此城中有童子名善知眾藝。此兩位善知識，共成主伴，以例儒門，如此孔丘、顏回是也，以教童蒙故。一名童子說四十二字母，具在經說。說四十二字母時，以四十二般若波羅蜜為首，入無量無數般若波羅蜜門，善知眾藝菩薩解脫門是也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三忍波羅蜜為主，餘九為伴。迦毗羅城有童子師，名為遍友。善財請法，便指此城中有童子名善知眾藝。此兩位善知識，共成主伴，以例儒門，如此孔丘、顏回是也，以教童蒙故。一名童子說四十二字母，具在經說。說四十二字母時，以四十二般若波羅蜜為首，入無量無數般若波羅蜜門，善知眾藝菩薩解脫門是也。

第四精進波羅蜜為主，餘九為伴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四精進波羅蜜為主，餘九為伴。

第五禪波羅蜜為主，餘九為伴。此摩竭提國有一聚落，彼中有城名婆怛那，有優婆夷號曰賢勝。此城在南印度，此名喜增益，得無依處道場。說隨六處中，各得無盡智性。於世間出世間法無不了知，陰陽五行、醫方眾藝無不博達，以隨用為禪體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五禪波羅蜜為主，餘九為伴。此摩竭提國有一聚落，彼中有城名婆怛那，有優婆夷號曰賢勝。此城在南印度，此名喜增益，得無依處道場。說隨六處中，各得無盡智性。於世間出世間法無不了知，陰陽五行、醫方眾藝無不博達，以隨用為禪體。

第六般若波羅蜜為主，餘九為伴。南方有城名為沃田，彼有長者名為堅固解脫。得法門名菩薩無著念清淨莊嚴者，以智慧體本無所著，以一切心境悉皆無故名為清淨，妙慧能生眾生善根故城名沃田，以智慧能破無明故長者名堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六般若波羅蜜為主，餘九為伴。南方有城名為沃田，彼有長者名為堅固解脫。得法門名菩薩無著念清淨莊嚴者，以智慧體本無所著，以一切心境悉皆無故名為清淨，妙慧能生眾生善根故城名沃田，以智慧能破無明故長者名堅固。

第七方便波羅蜜為主，餘九為伴。即此城有長者名為妙月。以第六智慧，即不異方便波羅蜜故，以智慧能淨煩惱故，名為妙月。雖以方便行入於生死，恒以淨智相應故，宅有光明，得智光明法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七方便波羅蜜為主，餘九為伴。即此城有長者名為妙月。以第六智慧，即不異方便波羅蜜故，以智慧能淨煩惱故，名為妙月。雖以方便行入於生死，恒以淨智相應故，宅有光明，得智光明法門。

第八願波羅蜜為主，餘九為伴。南方有城名出生。以明無功妙智現前，以本願力大慈悲行故，城名出生。有長者名無勝軍，以無功之智善破異道，無能勝者，故名無勝軍。得無盡相法門者，以無功之智，量同虛空，於一切世界，常現等眾生無量身相，而無不濟度眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八願波羅蜜為主，餘九為伴。南方有城名出生。以明無功妙智現前，以本願力大慈悲行故，城名出生。有長者名無勝軍，以無功之智善破異道，無能勝者，故名無勝軍。得無盡相法門者，以無功之智，量同虛空，於一切世界，常現等眾生無量身相，而無不濟度眾生故。

第九力波羅蜜為主，餘九為伴。此城南有一聚落名為法者，此是法師位，以將一切世間萬境總為法聚落故。有婆羅門名最寂靜者，以表萬法心境總寂靜故，一切方無不寂靜。婆羅門者是寂靜故，表世無法不靜故。得誠願語解脫者，以明出言誠諦、的無虛謬，皆稱眾生念願所求，故以誠願語。又自所出言，更不移改，皆堪為法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九力波羅蜜為主，餘九為伴。此城南有一聚落名為法者，此是法師位，以將一切世間萬境總為法聚落故。有婆羅門名最寂靜者，以表萬法心境總寂靜故，一切方無不寂靜。婆羅門者是寂靜故，表世無法不靜故。得誠願語解脫者，以明出言誠諦、的無虛謬，皆稱眾生念願所求，故以誠願語。又自所出言，更不移改，皆堪為法。

第十智波羅蜜為主，餘九為伴。南方有城名妙意華門，以明此位妙行圓滿、智悲行圓，隨十方一切眾生意，皆為現身，一時普遍故。童子名德生，表智。童女名有德，表慈悲。以此位智悲二行已滿，將一男一女共成一位而像之。又以十方恒處、一切同行，隨流攝生利物。以智悲無染習故，以童子童女像之。然實要須小男小女，佛行如之。又表諸人行行，常具慈悲柔和謙順，無自憍慢故，以小男小女表之。於一切國，恒以智幻生種種身，行種種行、起種種色相、化種種眾生，無古無今、無終無始，常無斷絕。如化人出生，如幻人住世化幻眾生，尋常等遍，故得如幻住門。以智幻生，住幻住法，無心意識，化利眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十智波羅蜜為主，餘九為伴。南方有城名妙意華門，以明此位妙行圓滿、智悲行圓，隨十方一切眾生意，皆為現身，一時普遍故。童子名德生，表智。童女名有德，表慈悲。以此位智悲二行已滿，將一男一女共成一位而像之。又以十方恒處、一切同行，隨流攝生利物。以智悲無染習故，以童子童女像之。然實要須小男小女，佛行如之。又表諸人行行，常具慈悲柔和謙順，無自憍慢故，以小男小女表之。於一切國，恒以智幻生種種身，行種種行、起種種色相、化種種眾生，無古無今、無終無始，常無斷絕。如化人出生，如幻人住世化幻眾生，尋常等遍，故得如幻住門。以智幻生，住幻住法，無心意識，化利眾生。

已下五十箇善知識，五位行滿。如海岸國彌勒如來，是根本智圓三世，在樓閣中，却指善財令見初知識文殊師利，以明至果不離於因也，時不遷、智不異故。便聞普賢菩薩名，乃至菩提道場金剛藏蓮華座前，起願自見其身，等普賢身。普賢摩善財頂，總是一生修行，五位行滿不離初發菩提心。根本普光明金剛智無相法身，成滿普賢無邊妙行，時不遷、智不異、處不移，猶如夢人不離一處一時一身一心，而夢見作種種歲月時日、遊行種種國土、作種種事業。而忽惺覺，不離本一時之間作夢也。以明根本智，觀一切世間萬法境界，如夢以覺者，萬事不遷不移、如光如影，如幻人住世，無心無體、不延不促。一切處文殊師利同聲頌云：「一念普觀無量劫，無去無來亦無住，如是了知三世事，超諸方便成十力。」以文殊師利明無相法身空慧，佛是根本普光明智，普賢是根本智中差別智萬行也。以此三法是一法體用圓滿之門成。五位中五十重因果始終，為一體用周遍門。皆以十波羅蜜為行體，一中具十，十中具百。五位之中隨昇進處不同，五位中有五百波羅蜜。五位中五十箇善知識，一一中皆有因有果，五十重因果共有一百，不離本十波羅蜜行為一十，總一百一十重因果，總以十波羅蜜為行體。文殊及佛根本智、普賢差別智，以為大體，修行倣之，不失其大道，永決疑網，不錯修行。猶如大路善置牌牓，令行者除疑故。此等覺位中普賢行位，同世人士不全現異相，以引凡流故；得道之後，常在十方生死，以智幻生其身，任眾生感見不同，恒化利故。住幻住門，無出沒故。以神智妙用遍周，恒無作故。以如響智應物成音，無生住滅故。以如空智日，恒大光明普照十方，無中邊故。以智境界，入十光影身，如天帝網重重影像，無去無來故。一如德生童子、有德童女，智悲齊圓，處幻住門，以智幻生十方等眾生量身，教化成就一切眾生同普賢道，無有休息也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已下五十箇善知識，五位行滿。如海岸國彌勒如來，是根本智圓三世，在樓閣中，却指善財令見初知識文殊師利，以明至果不離於因也，時不遷、智不異故。便聞普賢菩薩名，乃至菩提道場金剛藏蓮華座前，起願自見其身，等普賢身。普賢摩善財頂，總是一生修行，五位行滿不離初發菩提心。根本普光明金剛智無相法身，成滿普賢無邊妙行，時不遷、智不異、處不移，猶如夢人不離一處一時一身一心，而夢見作種種歲月時日、遊行種種國土、作種種事業。而忽惺覺，不離本一時之間作夢也。以明根本智，觀一切世間萬法境界，如夢以覺者，萬事不遷不移、如光如影，如幻人住世，無心無體、不延不促。一切處文殊師利同聲頌云：「一念普觀無量劫，無去無來亦無住，如是了知三世事，超諸方便成十力。」以文殊師利明無相法身空慧，佛是根本普光明智，普賢是根本智中差別智萬行也。以此三法是一法體用圓滿之門成。五位中五十重因果始終，為一體用周遍門。皆以十波羅蜜為行體，一中具十，十中具百。五位之中隨昇進處不同，五位中有五百波羅蜜。五位中五十箇善知識，一一中皆有因有果，五十重因果共有一百，不離本十波羅蜜行為一十，總一百一十重因果，總以十波羅蜜為行體。文殊及佛根本智、普賢差別智，以為大體，修行倣之，不失其大道，永決疑網，不錯修行。猶如大路善置牌牓，令行者除疑故。此等覺位中普賢行位，同世人士不全現異相，以引凡流故；得道之後，常在十方生死，以智幻生其身，任眾生感見不同，恒化利故。住幻住門，無出沒故。以神智妙用遍周，恒無作故。以如響智應物成音，無生住滅故。以如空智日，恒大光明普照十方，無中邊故。以智境界，入十光影身，如天帝網重重影像，無去無來故。一如德生童子、有德童女，智悲齊圓，處幻住門，以智幻生十方等眾生量身，教化成就一切眾生同普賢道，無有休息也。

略釋新華嚴經修行次第決疑論卷四之下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略釋新華嚴經修行次第決疑論卷四之下

決疑論後記 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決疑論後記

太原府壽陽方山李長者造論所，昭化院記。元祐戊申七月，商英遊五臺山，中夜於祕魔嵒金色光中見文殊師利菩薩。慨悟時節，誓窮學佛。退而閱《華嚴經義疏》，汗漫罔知統類。九月出按壽陽，聞縣東三十五里有方山昭化院，乃長者造論之所，齋戒往謁焉。至則於破屋之下散帙之間，得《華嚴修行決疑論》四卷，疾讀數紙，疑情頓釋。因詰主僧曰：「聖賢游止之地，奚其破落如此耶？」僧曰：「長者坐亡於此山久矣。神之所游、緣之所赴，年穀常熟而物不疵癘。此方之人乃相與腥羶乎方山之鬼，莫吾長者之敬，院以此貧。」吾惟古之使者，毀淫祀或多至數千所，即移縣廢鬼祠，置長者像，為民祈福。十月七日治地基，八日白圓光現於山南，於是父老叩頭悲淚曰：「不知長者之福吾土也。請并院新之。」施心雲起，不唱而和。主僧伻圓來告，太師曾公子宣聞其事，謂商英曰：「子盍發明長者之意而記之，使學《華嚴》者益生大信而知所宗，則長者放光以累子也不虛矣。」商英曰：「蒙塞何足以知長者！」雖然，嘗試以管窺之。夫《華嚴》之為教也，其佛與一乘菩薩之事乎！始終一念也，今昔一時也，因果一佛也，凡聖一性也，十方一剎也，三界一體也，正像末一法也，初中後一際也。當處現前，不涉情解。以十信為入佛之始，以十地為成佛之終。十住、十行、十回向、十地、十一地，謂之五位。六位具十者，以十波羅蜜為之主也。凡五位之因果各五十，加本位之五因五果為一百有十。所以成華嚴世界之佛剎、善財童子之法門。華嚴世界一百一十，而加一何也？一者佛之位，萬法之因也。五位者，所標之法也。善財者問法，而行之之人也。五十三勝友者，五十則五位也，三則文殊、普賢、彌勒也。此經也，以毘盧遮那為根本智體、文殊為妙慧、普賢為萬行，方其起信而入五位也。則慧為體、行為用，及其行圓而入法界也。則行為體、慧為用，體用互參、理事相徹，則無依無修而佛果成矣，故歸之於後佛彌勒。十信以色為國者，未離乎色塵也。十住以華為國者，理事開敷也。十行以慧為國者，定慧圓明也。十回向以妙為國者，妙用自在也。種種名號者，智體之異名也，觀其名則知所修之行矣。種種莊嚴者，性行之依果也，觀其果則知所行之因矣。大悲廣濟謂之海，除熱清涼謂之月，普雨法雨謂之雲，包含萬象謂之藏。嚴其上首，謂之寶髻。因果同時、處世不染，謂之蓮華。摧邪見正而不動，謂之幢。悲智中道謂之齋，性願普薰謂之香。無為而成者，天也。無方而應者，神也。無外而大者，王也。飛潛而雨者，龍也。處生死海而不沒者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太原府壽陽方山李長者造論所，昭化院記。元祐戊申七月，商英遊五臺山，中夜於祕魔嵒金色光中見文殊師利菩薩。慨悟時節，誓窮學佛。退而閱《華嚴經義疏》，汗漫罔知統類。九月出按壽陽，聞縣東三十五里有方山昭化院，乃長者造論之所，齋戒往謁焉。至則於破屋之下散帙之間，得《華嚴修行決疑論》四卷，疾讀數紙，疑情頓釋。因詰主僧曰：「聖賢游止之地，奚其破落如此耶？」僧曰：「長者坐亡於此山久矣。神之所游、緣之所赴，年穀常熟而物不疵癘。此方之人乃相與腥羶乎方山之鬼，莫吾長者之敬，院以此貧。」吾惟古之使者，毀淫祀或多至數千所，即移縣廢鬼祠，置長者像，為民祈福。十月七日治地基，八日白圓光現於山南，於是父老叩頭悲淚曰：「不知長者之福吾土也。請并院新之。」施心雲起，不唱而和。主僧伻圓來告，太師曾公子宣聞其事，謂商英曰：「子盍發明長者之意而記之，使學《華嚴》者益生大信而知所宗，則長者放光以累子也不虛矣。」商英曰：「蒙塞何足以知長者！」雖然，嘗試以管窺之。夫《華嚴》之為教也，其佛與一乘菩薩之事乎！始終一念也，今昔一時也，因果一佛也，凡聖一性也，十方一剎也，三界一體也，正像末一法也，初中後一際也。當處現前，不涉情解。以十信為入佛之始，以十地為成佛之終。十住、十行、十回向、十地、十一地，謂之五位。六位具十者，以十波羅蜜為之主也。凡五位之因果各五十，加本位之五因五果為一百有十。所以成華嚴世界之佛剎、善財童子之法門。華嚴世界一百一十，而加一何也？一者佛之位，萬法之因也。五位者，所標之法也。善財者問法，而行之之人也。五十三勝友者，五十則五位也，三則文殊、普賢、彌勒也。此經也，以毘盧遮那為根本智體、文殊為妙慧、普賢為萬行，方其起信而入五位也。則慧為體、行為用，及其行圓而入法界也。則行為體、慧為用，體用互參、理事相徹，則無依無修而佛果成矣，故歸之於後佛彌勒。十信以色為國者，未離乎色塵也。十住以華為國者，理事開敷也。十行以慧為國者，定慧圓明也。十回向以妙為國者，妙用自在也。種種名號者，智體之異名也，觀其名則知所修之行矣。種種莊嚴者，性行之依果也，觀其果則知所行之因矣。大悲廣濟謂之海，除熱清涼謂之月，普雨法雨謂之雲，包含萬象謂之藏。嚴其上首，謂之寶髻。因果同時、處世不染，謂之蓮華。摧邪見正而不動，謂之幢。悲智中道謂之齋，性願普薰謂之香。無為而成者，天也。無方而應者，神也。無外而大者，王也。飛潛而雨者，龍也。處生死海而不沒者

，修羅也。搏根熟眾生而至佛岸者，迦樓羅也。凡乎聖乎，疑而不可知者，緊那羅也。胸行匍匐，謙恭利物者，摩睺羅伽也。守護伺察者，夜叉也。同乎惡趣而滅其貧苦者，鳩槃荼也。法音娛樂者，乾闥婆也。金為堅、為剛、為黃、為白。輪為圓、為滿。頗梨為瑩徹，琉璃為明。淨無垢謂之摩尼，漉沈拯溺謂之網。高顯挺特謂之莖幹，開敷覆蔭謂之華葉。含育利生謂之宮殿，觀照之根謂之樓閣。無畏謂之師子，超塵謂之臺榭。出俗謂之比丘，入鄽謂之居士長者，同乎外道謂之仙人、婆羅門。慈而無染謂之女，以悲生智謂之母。此華嚴事相，表法之大旨也。至於一字含萬法而普遍一切，其汪洋浩博，非長者孰能判其教、抉其微乎！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，修羅也。搏根熟眾生而至佛岸者，迦樓羅也。凡乎聖乎，疑而不可知者，緊那羅也。胸行匍匐，謙恭利物者，摩睺羅伽也。守護伺察者，夜叉也。同乎惡趣而滅其貧苦者，鳩槃荼也。法音娛樂者，乾闥婆也。金為堅、為剛、為黃、為白。輪為圓、為滿。頗梨為瑩徹，琉璃為明。淨無垢謂之摩尼，漉沈拯溺謂之網。高顯挺特謂之莖幹，開敷覆蔭謂之華葉。含育利生謂之宮殿，觀照之根謂之樓閣。無畏謂之師子，超塵謂之臺榭。出俗謂之比丘，入鄽謂之居士長者，同乎外道謂之仙人、婆羅門。慈而無染謂之女，以悲生智謂之母。此華嚴事相，表法之大旨也。至於一字含萬法而普遍一切，其汪洋浩博，非長者孰能判其教、抉其微乎！

長者名通玄，或曰唐宗子，又曰滄州人，莫得而詳。殆文殊、普賢之幻有也。以開元七年，隱於方山土龕造論。十八年三月二十八日卒，壘石葬於山北。至清泰中，村民撥石，得連珠金骨，扣之如簧。以天福三年再造石塔，葬於山之東七里，今在孟縣境上。說者以伏虎負經、神龍化泉，晝則天女給侍、夜則齒光代燭。示寂之日，飛走悲鳴、白氣貫天，此皆聖賢之餘事、感應之常理。傳所謂修母致子，近之矣。今皆略而不書焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者名通玄，或曰唐宗子，又曰滄州人，莫得而詳。殆文殊、普賢之幻有也。以開元七年，隱於方山土龕造論。十八年三月二十八日卒，壘石葬於山北。至清泰中，村民撥石，得連珠金骨，扣之如簧。以天福三年再造石塔，葬於山之東七里，今在孟縣境上。說者以伏虎負經、神龍化泉，晝則天女給侍、夜則齒光代燭。示寂之日，飛走悲鳴、白氣貫天，此皆聖賢之餘事、感應之常理。傳所謂修母致子，近之矣。今皆略而不書焉。