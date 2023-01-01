略釋新華嚴經修行次第決疑論

略釋新華嚴經修行次第決疑論卷三之上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略釋新華嚴經修行次第決疑論卷三之上

大唐北京李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐北京李通玄撰

十行位 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十行位

第一歡喜行。南方有國土名為三目，彼有比丘名曰善見。南義如前。國土名三目者，以明法眼、智眼、慧眼，以此善知識於此行中，常以此三眼善利眾生，故名三目。目者，眼也。以法眼明淨，常見法身；智眼知根，善知根器；慧眼簡擇，明見正邪。以此三眼，處行無惑；若無此三眼，自亦恒迷，事無不染，何堪利物令離蓋纏？以善知識道德行門而標其國，名為三目。比丘名善見者，以此三眼知根，應根與益，不浪施教，名為善見。何故此十行之初以比丘為首？以明處行，先以三眼明徹，於世間中心境無垢，名曰比丘。以比丘無染，是解脫義。此十行初以比丘，是處行不染義。十住初妙峯山頂德雲比丘，是從定起觀，以明相盡出俗之義。十迴向初，鬻香長者號青蓮華，以明迴出纏心多者，令入生死成大慈悲行，處世知真而不染污，故號青蓮華。以俗表之，如淨名之流是也。十地初以婆珊婆演底主夜神，此云主當春生，以明十地大悲行，常處生死長夜，主當一切眾生，令善芽增長。亦是主當春生苗稼神。善財至三眼國，於城邑聚落村隣市肆川源山谷一切諸處周遍求覓者，城者可知。隣者，《尚書大傳》曰「五家為隣，三隣為朋，三朋為里，五里為邑。此是虞夏之制也。」自餘可知。善財如是求覓，以明觀察諸法靜亂無體，一切處無著。比丘在林中經行往返者，以明萬行如林覆蔭，莊嚴萬有也。地有林莊嚴真境，人有行莊嚴自身及益他人也。往返經行者，明體不住生死，不住解脫涅槃。故其比丘壯年者，以明在世毀讚無傾、利生無盡，為壯年美貌端正可喜。其髮紺青右旋不亂，頂有肉髻，皮膚金色，頸文三道，額廣平正，眼目修廣如青蓮華，如是等三十二相具足，以明法眼智眼慧眼內嚴、外彰善行，慈悲和悅知根接生，以得報相嚴身，具有三十二相，正果報也。正經行時，不遲不速、審諦經行，無量天龍八部釋梵護世等十眾前後圍遶者，以行感招受化之眾也。主方神隨方迴轉者，震巽離坤兌乾坎艮上下二方為十方，皆有神隨逐迴轉而行。又表法中震為木，以木中都含十方之法，以十下八為木字。震為音聲、為震動、為青龍、為吉慶、為春生、為發明、為眾善之首，以此法事先東方為首。南方離，為虛無、為正、為日、為目、為心、為文章、為盛明。若達心虛無，即有智慧文章明也。故問一知十者，是智盛明義。以此十朋之龜者，問一知十，表智慧明也。北方者，為坎、為水、為玄武、為始明。此方以明暗創分以為北字，故十一月一陽生，以明暗始分之始，暗去明來、明暗相背也。又表正在玄武，迷愚姦邪之際，善惡不和、不相信順， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一歡喜行。南方有國土名為三目，彼有比丘名曰善見。南義如前。國土名三目者，以明法眼、智眼、慧眼，以此善知識於此行中，常以此三眼善利眾生，故名三目。目者，眼也。以法眼明淨，常見法身；智眼知根，善知根器；慧眼簡擇，明見正邪。以此三眼，處行無惑；若無此三眼，自亦恒迷，事無不染，何堪利物令離蓋纏？以善知識道德行門而標其國，名為三目。比丘名善見者，以此三眼知根，應根與益，不浪施教，名為善見。何故此十行之初以比丘為首？以明處行，先以三眼明徹，於世間中心境無垢，名曰比丘。以比丘無染，是解脫義。此十行初以比丘，是處行不染義。十住初妙峯山頂德雲比丘，是從定起觀，以明相盡出俗之義。十迴向初，鬻香長者號青蓮華，以明迴出纏心多者，令入生死成大慈悲行，處世知真而不染污，故號青蓮華。以俗表之，如淨名之流是也。十地初以婆珊婆演底主夜神，此云主當春生，以明十地大悲行，常處生死長夜，主當一切眾生，令善芽增長。亦是主當春生苗稼神。善財至三眼國，於城邑聚落村隣市肆川源山谷一切諸處周遍求覓者，城者可知。隣者，《尚書大傳》曰「五家為隣，三隣為朋，三朋為里，五里為邑。此是虞夏之制也。」自餘可知。善財如是求覓，以明觀察諸法靜亂無體，一切處無著。比丘在林中經行往返者，以明萬行如林覆蔭，莊嚴萬有也。地有林莊嚴真境，人有行莊嚴自身及益他人也。往返經行者，明體不住生死，不住解脫涅槃。故其比丘壯年者，以明在世毀讚無傾、利生無盡，為壯年美貌端正可喜。其髮紺青右旋不亂，頂有肉髻，皮膚金色，頸文三道，額廣平正，眼目修廣如青蓮華，如是等三十二相具足，以明法眼智眼慧眼內嚴、外彰善行，慈悲和悅知根接生，以得報相嚴身，具有三十二相，正果報也。正經行時，不遲不速、審諦經行，無量天龍八部釋梵護世等十眾前後圍遶者，以行感招受化之眾也。主方神隨方迴轉者，震巽離坤兌乾坎艮上下二方為十方，皆有神隨逐迴轉而行。又表法中震為木，以木中都含十方之法，以十下八為木字。震為音聲、為震動、為青龍、為吉慶、為春生、為發明、為眾善之首，以此法事先東方為首。南方離，為虛無、為正、為日、為目、為心、為文章、為盛明。若達心虛無，即有智慧文章明也。故問一知十者，是智盛明義。以此十朋之龜者，問一知十，表智慧明也。北方者，為坎、為水、為玄武、為始明。此方以明暗創分以為北字，故十一月一陽生，以明暗始分之始，暗去明來、明暗相背也。又表正在玄武，迷愚姦邪之際，善惡不和、不相信順，

亦是明暗不比，皆相違背，故云北字。海幢比丘背上，出二乘以表之。又坎為牢固、為水，水善利萬物，皆是隨方迴轉之義。善惡之道，十方參有。東北方為山、為石、為止、為小男、為童蒙。年初歲末在其中，丑未相衝，是陰陽之介。金墓在丑、木墓在未，日生於寅、月生於申。以艮為山故，表山高難昇。以人巴為艮字。若表聖道難登，心淨不動如山，方正道現也。即以艮止其心，正道現為艮義，皆隨方迴轉義。東南方為巽，為風、為長女、為言說、為風教，故巽主辛丑辛未。以丑為小男，未為眾人為信順。以明巽為言說風教，以化眾人。童蒙小男已至道者，德合天地，然不須教也，是故口出風而施言教以定正邪。是非盡、言說俱巳，故兩巳共成巽字。約略如是。十方之法難量，一方之法具有十方，互體參差卒申難盡，但隨世法及出世法隨事迴轉。是故經言「主方神隨方，迴轉者法也。」以明法無定體，隨事變通。以明處此位中，隨其世間事宜，教行自在，隨方迴轉。引導其前者，以明善施教行，引導一切眾生，以教行為先也。足行神持寶蓮華以承其足，神表智，於萬行中處世無染也。以明行體性無垢故。閻浮幢林神，雨眾雜華雲。此林近阿耨達池，以表萬行如林，覆蔭含生。不行一行，處行無量，度脫眾生。華者行也。無盡光神，舒光破暗者，恒以智慧破一切迷暗故。不動藏地神現諸寶藏，令一切眾生修其善業，發開智慧寶藏故。普光明虛空神莊嚴虛空者，以普光明智度眾生，普令眾生行於空行，破諸迷暗，獲無量福德，以自莊嚴成就。德海神雨摩尼寶者，以大慈悲行淨眾生垢故。無垢藏須彌山神，頂禮恭敬，曲躬合掌，以明自智高勝，恒行謙敬，無我慢之心。無礙力風神，雨妙香華。此是巽神，以明智慧善說風教，聞者歡悅，是香華義。巽為風教義。春和主夜神，莊嚴其身投地者，眾善行為莊嚴。一切者，行不離根本智地常覺悟。主晝神執普照諸方摩尼幢，住在虛空。放大光明者，以明無相法身為虛空，根本智光為摩尼寶幢體。以智自性無垢淨光為照耀體，以明萬行及以心境，恒以根本普光明智普照十方，無一法可得，而以萬行度諸眾生，不離此智。常不迷心境，即能於世間而無染著。處於世間教化眾生，常行此十行法而無過失。此十箇神，以表神智處世之行十波羅蜜，令修行者倣之。我聞聖者已下，請法。比丘答之：「我年既少出家日近」者，以明初從十住，創入十行之首也。我此生之中，於三十八恒河沙佛所淨修梵行者，以明不離法眼智眼慧眼三法為三十，此三法上皆能破除心境識上十無明。以此三法所觀，一切心境 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦是明暗不比，皆相違背，故云北字。海幢比丘背上，出二乘以表之。又坎為牢固、為水，水善利萬物，皆是隨方迴轉之義。善惡之道，十方參有。東北方為山、為石、為止、為小男、為童蒙。年初歲末在其中，丑未相衝，是陰陽之介。金墓在丑、木墓在未，日生於寅、月生於申。以艮為山故，表山高難昇。以人巴為艮字。若表聖道難登，心淨不動如山，方正道現也。即以艮止其心，正道現為艮義，皆隨方迴轉義。東南方為巽，為風、為長女、為言說、為風教，故巽主辛丑辛未。以丑為小男，未為眾人為信順。以明巽為言說風教，以化眾人。童蒙小男已至道者，德合天地，然不須教也，是故口出風而施言教以定正邪。是非盡、言說俱巳，故兩巳共成巽字。約略如是。十方之法難量，一方之法具有十方，互體參差卒申難盡，但隨世法及出世法隨事迴轉。是故經言「主方神隨方，迴轉者法也。」以明法無定體，隨事變通。以明處此位中，隨其世間事宜，教行自在，隨方迴轉。引導其前者，以明善施教行，引導一切眾生，以教行為先也。足行神持寶蓮華以承其足，神表智，於萬行中處世無染也。以明行體性無垢故。閻浮幢林神，雨眾雜華雲。此林近阿耨達池，以表萬行如林，覆蔭含生。不行一行，處行無量，度脫眾生。華者行也。無盡光神，舒光破暗者，恒以智慧破一切迷暗故。不動藏地神現諸寶藏，令一切眾生修其善業，發開智慧寶藏故。普光明虛空神莊嚴虛空者，以普光明智度眾生，普令眾生行於空行，破諸迷暗，獲無量福德，以自莊嚴成就。德海神雨摩尼寶者，以大慈悲行淨眾生垢故。無垢藏須彌山神，頂禮恭敬，曲躬合掌，以明自智高勝，恒行謙敬，無我慢之心。無礙力風神，雨妙香華。此是巽神，以明智慧善說風教，聞者歡悅，是香華義。巽為風教義。春和主夜神，莊嚴其身投地者，眾善行為莊嚴。一切者，行不離根本智地常覺悟。主晝神執普照諸方摩尼幢，住在虛空。放大光明者，以明無相法身為虛空，根本智光為摩尼寶幢體。以智自性無垢淨光為照耀體，以明萬行及以心境，恒以根本普光明智普照十方，無一法可得，而以萬行度諸眾生，不離此智。常不迷心境，即能於世間而無染著。處於世間教化眾生，常行此十行法而無過失。此十箇神，以表神智處世之行十波羅蜜，令修行者倣之。我聞聖者已下，請法。比丘答之：「我年既少出家日近」者，以明初從十住，創入十行之首也。我此生之中，於三十八恒河沙佛所淨修梵行者，以明不離法眼智眼慧眼三法為三十，此三法上皆能破除心境識上十無明。以此三法所觀，一切心境

識皆不離法眼智眼慧眼所知見故，即八正道行恒相應故，故言三十八恒河沙佛所淨修梵行。以恒河沙邪見一切煩惱，以三眼觀之，無有一法不解脫者，不離法眼智眼慧眼所知見故，無有一法不清淨故，身口意悉清淨故，故云三十八恒河沙佛所淨修梵行。以三眼淨，一切見聞覺知境總淨，名為佛之知見也。經云「或有佛所，一日一夜淨修梵行，乃至七日七夜、半月一月、一歲，乃至不可說劫，淨修梵行，乃至入無所證處淨修梵行，亦見彼佛成等正覺，說法各各差別，無有雜亂」者，以月無始無終、無有本末，一切心境之上不見一法是非能所，是修梵行。梵者，淨也。善了心境無染淨是非之性，常作如是觀，是於一切佛所淨修梵行，以自心境一切淨故，即是佛也。修行者，終不可於自他之上存是立非，得為成佛也。設經塵劫勤勞，無免生死。何如心境皆淨？以三眼隨用，住持世間。修行者應常以三眼觀察世間，令心境識以成智業。心境清淨慈悲和悅，主導眾生無有勞倦。何事須憂？一切佛法自然明了。我唯知此菩薩無盡燈解脫門已下，明推德於前，更令昇進。以法眼智眼慧眼常照現前，令不迷心境，即情識種子總亡，唯智慧現前，名為無盡燈法門。又以一燈燃百千燈，冥者皆明，明終不盡，故云無盡燈也。此位以檀波羅蜜為主，餘九為伴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 識皆不離法眼智眼慧眼所知見故，即八正道行恒相應故，故言三十八恒河沙佛所淨修梵行。以恒河沙邪見一切煩惱，以三眼觀之，無有一法不解脫者，不離法眼智眼慧眼所知見故，無有一法不清淨故，身口意悉清淨故，故云三十八恒河沙佛所淨修梵行。以三眼淨，一切見聞覺知境總淨，名為佛之知見也。經云「或有佛所，一日一夜淨修梵行，乃至七日七夜、半月一月、一歲，乃至不可說劫，淨修梵行，乃至入無所證處淨修梵行，亦見彼佛成等正覺，說法各各差別，無有雜亂」者，以月無始無終、無有本末，一切心境之上不見一法是非能所，是修梵行。梵者，淨也。善了心境無染淨是非之性，常作如是觀，是於一切佛所淨修梵行，以自心境一切淨故，即是佛也。修行者，終不可於自他之上存是立非，得為成佛也。設經塵劫勤勞，無免生死。何如心境皆淨？以三眼隨用，住持世間。修行者應常以三眼觀察世間，令心境識以成智業。心境清淨慈悲和悅，主導眾生無有勞倦。何事須憂？一切佛法自然明了。我唯知此菩薩無盡燈解脫門已下，明推德於前，更令昇進。以法眼智眼慧眼常照現前，令不迷心境，即情識種子總亡，唯智慧現前，名為無盡燈法門。又以一燈燃百千燈，冥者皆明，明終不盡，故云無盡燈也。此位以檀波羅蜜為主，餘九為伴。

第二饒益行。南方有國土名曰名聞。南義如前。國號名聞者，以明自在童子智德高遠，物無不曉，書數算法、技術眾藝，世間益生之法莫不洞達，以是名聲遠聞，故國名名聞。童子名自在者，以童子得不死之命，一切世法不能沮壞，於生死中隨器現形而自在，故云自在。在河渚者，水中可居處，大者名洲，小者曰渚，小渚曰沚。聚砂為戲者，以明算法，隨聚砂之多少，算知顆粒。此位中童子自在知之法，約有十法，一書、二算、三印、四醫、五工巧、六和合仙藥、七農、八商賈、九相、十知人根器而教授之，有此十法而利眾生。算法阿庾多，此方一兆。那由他，此方一億。自餘算數，梵本未翻。從我唯知此一切工巧神通已下，是推德昇進。此位以戒波羅蜜為主，餘九為伴。十住位以十二緣生觀，觀生死海為佛智海為戒體。此十行法為戒體，以成饒益之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二饒益行。南方有國土名曰名聞。南義如前。國號名聞者，以明自在童子智德高遠，物無不曉，書數算法、技術眾藝，世間益生之法莫不洞達，以是名聲遠聞，故國名名聞。童子名自在者，以童子得不死之命，一切世法不能沮壞，於生死中隨器現形而自在，故云自在。在河渚者，水中可居處，大者名洲，小者曰渚，小渚曰沚。聚砂為戲者，以明算法，隨聚砂之多少，算知顆粒。此位中童子自在知之法，約有十法，一書、二算、三印、四醫、五工巧、六和合仙藥、七農、八商賈、九相、十知人根器而教授之，有此十法而利眾生。算法阿庾多，此方一兆。那由他，此方一億。自餘算數，梵本未翻。從我唯知此一切工巧神通已下，是推德昇進。此位以戒波羅蜜為主，餘九為伴。十住位以十二緣生觀，觀生死海為佛智海為戒體。此十行法為戒體，以成饒益之行。

第三無違逆行，以忍波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前。有一大城名為海住，前之二位所云國，此位云城者，何以明？但以約智德所知為國，今此位以忍防護身口意業不令高慢，名之為城。城名海住，明下心如海，容納眾流而無所棄。優婆夷名具足者，以能具足施、戒、忍、進、慈悲，具此五法名為具足。在此城中所住之宅者，以明忍行內嚴，不居其外，故在城中。所居之宅四面無量種種眾寶莊嚴者，以明一心內懷法忍，感招無量功德莊嚴。優婆夷處於寶座者，以忍為座體，盛年美貌端正可喜，以忍報嚴也。素服垂髮身無瓔珞者，此捨外華嚴，以明忍狀。色相威德光明者，忍行志德感乘，故容貌可喜。其宅廣博，一室而開四門者，以忍施仁慈廣大，以四攝法四無量心無限也。以一小器置於座前，一切世界無限大眾來所食，皆隨根得食得道，各各差別。以法忍施戒慈悲謙下，無自大憍慢為小器，即功德廣大施無邊。若能忍心如虛空，福德莊嚴無有盡也。故頌云「行忍身心無中邊，除見大小如虛空，其心平等無高卑，十塵法施亦無盡。」此位明十行忍門，十千童女總明忍辱柔軟和悅之行，以女表之。眷屬有百萬阿僧祇者，以明忍辱慈悲柔和行周。從我唯知此菩薩無盡福德藏解脫門已下，明推德昇進，以明忍辱一門即諸行具足，諸功德藏具足也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三無違逆行，以忍波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前。有一大城名為海住，前之二位所云國，此位云城者，何以明？但以約智德所知為國，今此位以忍防護身口意業不令高慢，名之為城。城名海住，明下心如海，容納眾流而無所棄。優婆夷名具足者，以能具足施、戒、忍、進、慈悲，具此五法名為具足。在此城中所住之宅者，以明忍行內嚴，不居其外，故在城中。所居之宅四面無量種種眾寶莊嚴者，以明一心內懷法忍，感招無量功德莊嚴。優婆夷處於寶座者，以忍為座體，盛年美貌端正可喜，以忍報嚴也。素服垂髮身無瓔珞者，此捨外華嚴，以明忍狀。色相威德光明者，忍行志德感乘，故容貌可喜。其宅廣博，一室而開四門者，以忍施仁慈廣大，以四攝法四無量心無限也。以一小器置於座前，一切世界無限大眾來所食，皆隨根得食得道，各各差別。以法忍施戒慈悲謙下，無自大憍慢為小器，即功德廣大施無邊。若能忍心如虛空，福德莊嚴無有盡也。故頌云「行忍身心無中邊，除見大小如虛空，其心平等無高卑，十塵法施亦無盡。」此位明十行忍門，十千童女總明忍辱柔軟和悅之行，以女表之。眷屬有百萬阿僧祇者，以明忍辱慈悲柔和行周。從我唯知此菩薩無盡福德藏解脫門已下，明推德昇進，以明忍辱一門即諸行具足，諸功德藏具足也。

第四無屈撓行，精進波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前。有城名大興者，以明精進波羅蜜。大興財法二施之行悉周遍，故城名大興。居士號明智者，以智能隨俗，善行二施，饒益一切眾生，故名明智。善財於城內市肆衢道七寶臺上，處無數寶莊嚴之座而坐其上，其座十種莊嚴，廣如經說。皆依十種波羅蜜行報生故。先云七寶臺上以為座體者，以明萬行以七覺支分為體。七覺者，一擇法覺支、二精進覺支、三念覺支、四喜覺支、五猗覺支、六定覺支、七捨覺支。以根本智為長者之身，故為明智。居士者，居世間而不染，故名居士。以其明智坐七覺支，成無量妙行門，作自利利他昇進之行。明一切萬行覺觀，治習解迷，精進無倦，成就大慈大悲，皆不離一切法空自性無垢白淨無作智為本體。以染淨習氣及樂出世間心之勝劣，令知慈悲增減不圓滿障，安立十住、十行、十迴向、十地、等妙二位昇進之行名目，與修行者作樣，令學者倣之，依教不錯。故市四衢道坐七寶臺座，以七覺支為座體，以明四攝四無量心，故名四衢道。以七覺支分十波羅蜜及無量行，名眾寶莊嚴。常處生死煩惱為朝市。以明此位精進之行，應如是行財法二施之門。善財請法，居士令觀來眾色類無量廣多，及來眾欲樂不同。勸觀之已，居士須臾繫念，仰視空中，如其所須悉從空而下，一切大眾普皆滿足者，以表明智自體是空，一切果報皆從空智而幻生故。以此仰視虛空，表其空智幻生福報諸功德海，從此空智而生。是以觀其本源，令知果報功德所生之因。大慈大悲財法大捨悉從空智而起，一切萬行從空智慧而生，及以一切眾生及以業果皆如是也。令修行者善知心境一切功德果報，及一切眾生所行因果，皆從空智而有。眾生不了妄作無明，而作善惡業，迷其空智，生死流轉。了此法者，得大明智，而常隨俗行於慈悲，諸功德海財法二施，廣大無盡隨念而至，從此空智而有故。是故須觀令學者識本倣之，在行無染，猶如蓮華而有可觀，處水無染。前十住中，第四精進波羅蜜，即以彌伽長者於市肆上，為十千人眾說輪字莊嚴門，令學諸善知世智，了世名言書字句義一切名字互體相生，一一名字有一切名字，互成生起，本性體無。今十行中，第四無屈撓行，行精進波羅蜜，以明智居士在市肆衢道，以明四攝法，行財法二施攝眾生行，從空智生。自餘廣意，經中具明。從我唯知此隨意念念生福德藏解脫門已下，明推德昇進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四無屈撓行，精進波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前。有城名大興者，以明精進波羅蜜。大興財法二施之行悉周遍，故城名大興。居士號明智者，以智能隨俗，善行二施，饒益一切眾生，故名明智。善財於城內市肆衢道七寶臺上，處無數寶莊嚴之座而坐其上，其座十種莊嚴，廣如經說。皆依十種波羅蜜行報生故。先云七寶臺上以為座體者，以明萬行以七覺支分為體。七覺者，一擇法覺支、二精進覺支、三念覺支、四喜覺支、五猗覺支、六定覺支、七捨覺支。以根本智為長者之身，故為明智。居士者，居世間而不染，故名居士。以其明智坐七覺支，成無量妙行門，作自利利他昇進之行。明一切萬行覺觀，治習解迷，精進無倦，成就大慈大悲，皆不離一切法空自性無垢白淨無作智為本體。以染淨習氣及樂出世間心之勝劣，令知慈悲增減不圓滿障，安立十住、十行、十迴向、十地、等妙二位昇進之行名目，與修行者作樣，令學者倣之，依教不錯。故市四衢道坐七寶臺座，以七覺支為座體，以明四攝四無量心，故名四衢道。以七覺支分十波羅蜜及無量行，名眾寶莊嚴。常處生死煩惱為朝市。以明此位精進之行，應如是行財法二施之門。善財請法，居士令觀來眾色類無量廣多，及來眾欲樂不同。勸觀之已，居士須臾繫念，仰視空中，如其所須悉從空而下，一切大眾普皆滿足者，以表明智自體是空，一切果報皆從空智而幻生故。以此仰視虛空，表其空智幻生福報諸功德海，從此空智而生。是以觀其本源，令知果報功德所生之因。大慈大悲財法大捨悉從空智而起，一切萬行從空智慧而生，及以一切眾生及以業果皆如是也。令修行者善知心境一切功德果報，及一切眾生所行因果，皆從空智而有。眾生不了妄作無明，而作善惡業，迷其空智，生死流轉。了此法者，得大明智，而常隨俗行於慈悲，諸功德海財法二施，廣大無盡隨念而至，從此空智而有故。是故須觀令學者識本倣之，在行無染，猶如蓮華而有可觀，處水無染。前十住中，第四精進波羅蜜，即以彌伽長者於市肆上，為十千人眾說輪字莊嚴門，令學諸善知世智，了世名言書字句義一切名字互體相生，一一名字有一切名字，互成生起，本性體無。今十行中，第四無屈撓行，行精進波羅蜜，以明智居士在市肆衢道，以明四攝法，行財法二施攝眾生行，從空智生。自餘廣意，經中具明。從我唯知此隨意念念生福德藏解脫門已下，明推德昇進。

第五離癡亂行，禪波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前。大城名師子宮者，明禪定能發大智慧，於生死中及大眾中說決定破生死法，得無怖畏，故名師子宮。明此智慧，不從外依他而來，以自心寂定所顯得，故名師子宮。智慧為師子。善財於市中見寶髻長者，以明此位不住禪體，在生死煩憒之中引接一切眾生。故長者接善財手，將詣所居，示其舍宅，光明真金所成，白銀為牆，頗梨為殿，紺琉璃寶以為樓閣，硨磲妙寶而為其柱，百萬種寶周遍莊嚴，赤珠摩尼為師子座，摩尼為悵，真珠為網彌覆其上。瑪瑙寶池香水盈滿，無量寶樹周遍行列。其宅廣博，十層八門。善財次第觀察，此以禪體大智慧功德八正行報生依果故，觀果知因。善財觀察報居宅舍因果，即得所修之道。論主頌曰「禪心自淨為光明，自性無垢為真金，廓徹如空無涯際，此是智者之宅舍。智眼普觀一切法，白淨無垢無中邊，諸法取捨不可得，此是智者之垣牆。了色塵境本性無，心王善治名為殿，淨智明見照世間，於法普照為樓閣。常於一切見聞中，常無取捨無傾動，一切色聲能見聞，聞中不聞為寶柱。色境自性本無性，智者以之為座體，能於十方塵勞門，坐為大智無垢染。成大智慧無所畏，此是智者師子座。善設教網漉眾生，心恒清淨香水滿。樓閣十重宅八門，十度八正是其行。最下重中施飲食，第二戒施為寶衣，第三忍辱寶華瓔，第四慈悲精進女，第五禪慧妙莊嚴，五地通明菩薩住，第六淨慧妙空乘，六地菩薩於中住。七層方便處生死，八層無功智自在，九層一生法王居，十層佛果咸充滿。如是次第而修學，畢竟無初及中後，以此定慧總持門，住智自在非空有。」善財白言：「種何善根，獲是果報？」長者告言：「善男子！我念過去過佛剎微塵劫，有世界名圓滿莊嚴，佛號無邊光明法界普莊嚴王如來、應、正等覺，十號圓滿。彼佛入城，我奏音樂并燒一丸香而供養。以此功德迴向三處，謂永離一切貧窮困苦、常見諸佛及善知識、恒聞正法，故獲此報也。」釋云：過佛剎微塵數劫者，處迷未悟曰塵劫也。有世界名圓滿莊嚴者，以明根本普光明智自性，有無邊功德世界也。佛號無邊光明法界普莊嚴王者，即根本普光明智自性無垢，恒照法界虛空界，一切眾生同共有之，但為處迷，隨三界六道果報善惡不同。若也一念與天真自性無修無作禪相應，一切心境色塵性自無垢，便成普光明智。性自無依，不依空有，而能普照十方法界妙用自在，無邊功德自然莊嚴。但為隔迷本體，與無明貪瞋不相離也。一念淨心迷解，大智現前，但以十住、十行、十迴向、十地、等覺位五十箇法門 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五離癡亂行，禪波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前。大城名師子宮者，明禪定能發大智慧，於生死中及大眾中說決定破生死法，得無怖畏，故名師子宮。明此智慧，不從外依他而來，以自心寂定所顯得，故名師子宮。智慧為師子。善財於市中見寶髻長者，以明此位不住禪體，在生死煩憒之中引接一切眾生。故長者接善財手，將詣所居，示其舍宅，光明真金所成，白銀為牆，頗梨為殿，紺琉璃寶以為樓閣，硨磲妙寶而為其柱，百萬種寶周遍莊嚴，赤珠摩尼為師子座，摩尼為悵，真珠為網彌覆其上。瑪瑙寶池香水盈滿，無量寶樹周遍行列。其宅廣博，十層八門。善財次第觀察，此以禪體大智慧功德八正行報生依果故，觀果知因。善財觀察報居宅舍因果，即得所修之道。論主頌曰「禪心自淨為光明，自性無垢為真金，廓徹如空無涯際，此是智者之宅舍。智眼普觀一切法，白淨無垢無中邊，諸法取捨不可得，此是智者之垣牆。了色塵境本性無，心王善治名為殿，淨智明見照世間，於法普照為樓閣。常於一切見聞中，常無取捨無傾動，一切色聲能見聞，聞中不聞為寶柱。色境自性本無性，智者以之為座體，能於十方塵勞門，坐為大智無垢染。成大智慧無所畏，此是智者師子座。善設教網漉眾生，心恒清淨香水滿。樓閣十重宅八門，十度八正是其行。最下重中施飲食，第二戒施為寶衣，第三忍辱寶華瓔，第四慈悲精進女，第五禪慧妙莊嚴，五地通明菩薩住，第六淨慧妙空乘，六地菩薩於中住。七層方便處生死，八層無功智自在，九層一生法王居，十層佛果咸充滿。如是次第而修學，畢竟無初及中後，以此定慧總持門，住智自在非空有。」善財白言：「種何善根，獲是果報？」長者告言：「善男子！我念過去過佛剎微塵劫，有世界名圓滿莊嚴，佛號無邊光明法界普莊嚴王如來、應、正等覺，十號圓滿。彼佛入城，我奏音樂并燒一丸香而供養。以此功德迴向三處，謂永離一切貧窮困苦、常見諸佛及善知識、恒聞正法，故獲此報也。」釋云：過佛剎微塵數劫者，處迷未悟曰塵劫也。有世界名圓滿莊嚴者，以明根本普光明智自性，有無邊功德世界也。佛號無邊光明法界普莊嚴王者，即根本普光明智自性無垢，恒照法界虛空界，一切眾生同共有之，但為處迷，隨三界六道果報善惡不同。若也一念與天真自性無修無作禪相應，一切心境色塵性自無垢，便成普光明智。性自無依，不依空有，而能普照十方法界妙用自在，無邊功德自然莊嚴。但為隔迷本體，與無明貪瞋不相離也。一念淨心迷解，大智現前，但以十住、十行、十迴向、十地、等覺位五十箇法門

，調和智慈生熟使令均齊，成普賢行。然其智體不離初心，時亦不遷、智亦不改，但令智悲神用漸漸增廣、漸漸增明，使令廓徹，量同虛空、等周法界，同一切眾生心，住一切眾生，隨心而現，悉能普應十方世界，無處不至。始終如是，自性常爾，不作神通想念變化。以慈善根力，法爾恒然，功行方滿。此寶髻長者，以一切色塵自性無作禪，開發此普光明智，顯發教化一切眾生。但迷時即言佛剎微塵劫，悟已古今總無所有，昇進不離，無古今中而有漸漸，如空中雲，不離空體而有聚散，然其空體不屬時收。言無邊光明法界普莊嚴王佛，入城我奏音樂并燒一丸香供養彼佛，得此功德者，但表樂音是五塵之境，便達五塵本來法體。本是法界普光明智之境界，以為法樂，名為供養。得此道者，是迴向三處，永離貧窮困苦、常見諸佛及善知識無邊功德，以此達妄成智，而用教化眾生而得也。我唯知此無量福德寶藏解脫門已下，明推德昇進。以無明迷解，以成普光明智，以用教化眾生，是無量福德藏。十住解脫長者禪身，含十佛剎海，以境而從體以為禪體。此十行中寶髻長者，以禪體而就用為禪體，一切色塵無不禪收。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，調和智慈生熟使令均齊，成普賢行。然其智體不離初心，時亦不遷、智亦不改，但令智悲神用漸漸增廣、漸漸增明，使令廓徹，量同虛空、等周法界，同一切眾生心，住一切眾生，隨心而現，悉能普應十方世界，無處不至。始終如是，自性常爾，不作神通想念變化。以慈善根力，法爾恒然，功行方滿。此寶髻長者，以一切色塵自性無作禪，開發此普光明智，顯發教化一切眾生。但迷時即言佛剎微塵劫，悟已古今總無所有，昇進不離，無古今中而有漸漸，如空中雲，不離空體而有聚散，然其空體不屬時收。言無邊光明法界普莊嚴王佛，入城我奏音樂并燒一丸香供養彼佛，得此功德者，但表樂音是五塵之境，便達五塵本來法體。本是法界普光明智之境界，以為法樂，名為供養。得此道者，是迴向三處，永離貧窮困苦、常見諸佛及善知識無邊功德，以此達妄成智，而用教化眾生而得也。我唯知此無量福德寶藏解脫門已下，明推德昇進。以無明迷解，以成普光明智，以用教化眾生，是無量福德藏。十住解脫長者禪身，含十佛剎海，以境而從體以為禪體。此十行中寶髻長者，以禪體而就用為禪體，一切色塵無不禪收。

第六善現行，以般若波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前。有一國土名藤根者，以表此位智慧深固，徹於水際，不可傾拔，名曰藤根。城名普門者，為此長者世無不達、無不救濟，醫方療疾無病不明，大小三乘及一乘根種無不皆示依法接引，所稱時宜，香湯沐浴、名衣上服、飲食上味無不給施，故其城名普門。長者名普眼者，以明此位智慧幽微，世無不曉，十方世法一切皆明，名為普眼。此位以智慧成滿一切醫方、一切佛法大小法門，及飲食衣服，十方恒施。亦和合一切香，供養諸佛。廣在經文。我唯知此令一切眾生普見諸佛歡喜法門已下，是推德昇進。此位令修行者見道之後，以慈悲故，利眾生事無不頓明，以益群品。十住中海幢比丘，入寂滅神通，十方化利。此位普眼長者，以正法大小諸乘及世法諸功，普皆等濟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六善現行，以般若波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前。有一國土名藤根者，以表此位智慧深固，徹於水際，不可傾拔，名曰藤根。城名普門者，為此長者世無不達、無不救濟，醫方療疾無病不明，大小三乘及一乘根種無不皆示依法接引，所稱時宜，香湯沐浴、名衣上服、飲食上味無不給施，故其城名普門。長者名普眼者，以明此位智慧幽微，世無不曉，十方世法一切皆明，名為普眼。此位以智慧成滿一切醫方、一切佛法大小法門，及飲食衣服，十方恒施。亦和合一切香，供養諸佛。廣在經文。我唯知此令一切眾生普見諸佛歡喜法門已下，是推德昇進。此位令修行者見道之後，以慈悲故，利眾生事無不頓明，以益群品。十住中海幢比丘，入寂滅神通，十方化利。此位普眼長者，以正法大小諸乘及世法諸功，普皆等濟。

第七無著行，方便波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前。有大城名多羅幢，此云明淨。王名無厭足。此位中明善治國政，慈慜含生無有厭足。治世間有多惡逆、多不善行，故示威嚴。自化其身作十萬猛卒，形貌醜惡、衣服偏陋，執持器仗、攘臂瞋目，作諸苦具，見者恐怖。自化其身作種種惡，還以自化其身而追捉之，或截耳鼻挑目種種苦治，令實眾生懼而不犯厭而離之，能發無上道心。明菩薩大慈大悲之行以治惡法，外示威嚴、內懷慈慜，以大慈悲心實不傷一蚤一蟻，何況人耶？廣如經說。我唯得此如幻解脫門已下，是推德昇進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七無著行，方便波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前。有大城名多羅幢，此云明淨。王名無厭足。此位中明善治國政，慈慜含生無有厭足。治世間有多惡逆、多不善行，故示威嚴。自化其身作十萬猛卒，形貌醜惡、衣服偏陋，執持器仗、攘臂瞋目，作諸苦具，見者恐怖。自化其身作種種惡，還以自化其身而追捉之，或截耳鼻挑目種種苦治，令實眾生懼而不犯厭而離之，能發無上道心。明菩薩大慈大悲之行以治惡法，外示威嚴、內懷慈慜，以大慈悲心實不傷一蚤一蟻，何況人耶？廣如經說。我唯得此如幻解脫門已下，是推德昇進。

第八難得行，以願波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前。有城名妙光，王名大光。此妙光是無色形之根本。妙智大光王，是妙智之大自在用，是差別智。以此位成一分順理無功之妙行，仍有順解脫之心多，不同十地第八地任法無功智現前，恐隨智體自性無作而滯大慈悲，故從十住直至十地，皆以願波羅蜜防之，令至其位，念本願力、起大悲行，不令住淨。於智悲行漸漸殊勝，廣大三昧、涅槃道上煩惱習氣，至十地位滿方捨，始於普賢行而得自在。其位未成者，助道之行不可厭廢。其位已至，助道之行不可留。如世間法皆然，思之可見。從十住第八、十行第八、十迴向第八、十地第八，各隨本位，皆有一分無功之智和會智慈之行。勝劣之體，如十住第七位，即以休捨優婆夷與第八位仙人同住海潮處，以明智悲無二體也。此十行位第七第八，以明淨城妙光無厭足王、大光王和會大悲體，以明隨位勝劣，即以仙人與王表之。所行隨位力用不同，諸位倣此知之，位位皆然。道無二體，但明位位殊勝。如十迴向第七第八，以觀音、正趣菩薩同會而見，以聖者表之。漸漸入神，所用幽微廣大故。妙光城縱廣一十由旬者，一之與十皆為大數之母。母者本也，是根本智。十億衢路，十億是差別智中眾行，明不離本妙智之體，而有無邊眾行大用。表之其一之與十，而遍十億及十不可說乃至一切數之大體故。一一道間皆有無量萬億眾生者，以明差別智及眾行中一一行，攝化無量萬億眾生，根欲不同皆得其所。已下諸眾莊嚴，皆智悲之行報得，具如經文，觀果知因。其王二十八相者，以明後有善法行、真實行二行未圓，一行中有因有果，闕此四重因果，未具三十二相也。以明後二種行滿，即化行遍周，三十二相亦滿，以不住大智樓閣故。在四衢道中，以明四攝法四無量所攝行遍，故諸相具足也。當此妙光城中，有一樓閣名正法藏，阿僧祇寶以為莊嚴，光明赫奕，最勝無比，眾生見者無有厭足。大光王處中者，樓閣是根本普光明智，大光王是差別智。城中有無數寶樓閣，皆是本位十波羅蜜行之所報生。最居城中樓閣，根本智之報體。大光王於所住樓閣不遠坐如意摩尼寶蓮華師子座者，以不住智淨名不遠，以四攝法攝化眾生為四衢道，隨意利生名如意寶也。智恒無垢，號曰摩尼。常處世間而無染污，是廣大蓮華座。其城各隨眾生業力所見，淨穢不同。入大慈為首，隨順世間三昧者，以明不住淨智隨俗行慈順俗利生，心無沈掉名為三昧，名菩薩幢行隨順世間三昧。入此三昧時，其城內外六種震動，樹木樓閣一切境界傾身向王，皆悉頂禮。是三昧力所感，廣在經文 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八難得行，以願波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前。有城名妙光，王名大光。此妙光是無色形之根本。妙智大光王，是妙智之大自在用，是差別智。以此位成一分順理無功之妙行，仍有順解脫之心多，不同十地第八地任法無功智現前，恐隨智體自性無作而滯大慈悲，故從十住直至十地，皆以願波羅蜜防之，令至其位，念本願力、起大悲行，不令住淨。於智悲行漸漸殊勝，廣大三昧、涅槃道上煩惱習氣，至十地位滿方捨，始於普賢行而得自在。其位未成者，助道之行不可厭廢。其位已至，助道之行不可留。如世間法皆然，思之可見。從十住第八、十行第八、十迴向第八、十地第八，各隨本位，皆有一分無功之智和會智慈之行。勝劣之體，如十住第七位，即以休捨優婆夷與第八位仙人同住海潮處，以明智悲無二體也。此十行位第七第八，以明淨城妙光無厭足王、大光王和會大悲體，以明隨位勝劣，即以仙人與王表之。所行隨位力用不同，諸位倣此知之，位位皆然。道無二體，但明位位殊勝。如十迴向第七第八，以觀音、正趣菩薩同會而見，以聖者表之。漸漸入神，所用幽微廣大故。妙光城縱廣一十由旬者，一之與十皆為大數之母。母者本也，是根本智。十億衢路，十億是差別智中眾行，明不離本妙智之體，而有無邊眾行大用。表之其一之與十，而遍十億及十不可說乃至一切數之大體故。一一道間皆有無量萬億眾生者，以明差別智及眾行中一一行，攝化無量萬億眾生，根欲不同皆得其所。已下諸眾莊嚴，皆智悲之行報得，具如經文，觀果知因。其王二十八相者，以明後有善法行、真實行二行未圓，一行中有因有果，闕此四重因果，未具三十二相也。以明後二種行滿，即化行遍周，三十二相亦滿，以不住大智樓閣故。在四衢道中，以明四攝法四無量所攝行遍，故諸相具足也。當此妙光城中，有一樓閣名正法藏，阿僧祇寶以為莊嚴，光明赫奕，最勝無比，眾生見者無有厭足。大光王處中者，樓閣是根本普光明智，大光王是差別智。城中有無數寶樓閣，皆是本位十波羅蜜行之所報生。最居城中樓閣，根本智之報體。大光王於所住樓閣不遠坐如意摩尼寶蓮華師子座者，以不住智淨名不遠，以四攝法攝化眾生為四衢道，隨意利生名如意寶也。智恒無垢，號曰摩尼。常處世間而無染污，是廣大蓮華座。其城各隨眾生業力所見，淨穢不同。入大慈為首，隨順世間三昧者，以明不住淨智隨俗行慈順俗利生，心無沈掉名為三昧，名菩薩幢行隨順世間三昧。入此三昧時，其城內外六種震動，樹木樓閣一切境界傾身向王，皆悉頂禮。是三昧力所感，廣在經文

。我唯知此大慈為首隨順世間三昧門已下，是推德昇進。此位以明不住淨智，隨俗行慈悲行遍故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。我唯知此大慈為首隨順世間三昧門已下，是推德昇進。此位以明不住淨智，隨俗行慈悲行遍故。

第九善法行，力波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前。有一王都名安住者，五位之中但是第九皆是法王之位，以明至此位說法自在，故號王都。住持軌度，身心寂靜，故名安住，以明法師志德也。有優婆夷名不動，以明法師志德慈悲、和悅柔軟。心不隨境，以明法師之行。以不動優婆夷表之，不即要以婦人為法師也。優婆夷言：「於自眷屬不生瞋恨，何況他眾生。」善財歎此女人有三種行，頌曰「守護清淨戒，修行廣大忍，精進不退轉，光明照世間。」善財見優婆夷，但恭敬合掌不致禮拜者，以此位說教，無高卑性，不行曲禮，如《無行經》得性相平等無我無人者。又文殊師利白佛言：「所見如來，不應禮敬。」以此號為《無行經》。此至道者無上禮也。但有合掌，觀察合道，其體平等。智慈不施曲禮，得法之後方隨俗禮，以是辭去方禮。法師位有十種行：一慈悲、二柔軟、三謙敬、四色境之中心無傾動、五持戒、六忍辱、七精進、八廣明世間出世間諸法對治門、九善說四辯分明、十言音和悅生致慰問，此為法師之志德也。我唯得此求一切法無厭足三昧光明為一切眾生說微妙法皆令歡喜已下，是推德昇進。此法師位其意廣大，具在經文。今且略知經之大意次第，諸有作者，善依經本而更審諦，自策其志。此優婆夷云：「爾時劫中受持如來所說法門，未曾廢捨一文一字，乃至世俗文字亦復如是，乃至世間技術之法，一一法中亦復如是。」以看古樣，自勵已躬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九善法行，力波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前。有一王都名安住者，五位之中但是第九皆是法王之位，以明至此位說法自在，故號王都。住持軌度，身心寂靜，故名安住，以明法師志德也。有優婆夷名不動，以明法師志德慈悲、和悅柔軟。心不隨境，以明法師之行。以不動優婆夷表之，不即要以婦人為法師也。優婆夷言：「於自眷屬不生瞋恨，何況他眾生。」善財歎此女人有三種行，頌曰「守護清淨戒，修行廣大忍，精進不退轉，光明照世間。」善財見優婆夷，但恭敬合掌不致禮拜者，以此位說教，無高卑性，不行曲禮，如《無行經》得性相平等無我無人者。又文殊師利白佛言：「所見如來，不應禮敬。」以此號為《無行經》。此至道者無上禮也。但有合掌，觀察合道，其體平等。智慈不施曲禮，得法之後方隨俗禮，以是辭去方禮。法師位有十種行：一慈悲、二柔軟、三謙敬、四色境之中心無傾動、五持戒、六忍辱、七精進、八廣明世間出世間諸法對治門、九善說四辯分明、十言音和悅生致慰問，此為法師之志德也。我唯得此求一切法無厭足三昧光明為一切眾生說微妙法皆令歡喜已下，是推德昇進。此法師位其意廣大，具在經文。今且略知經之大意次第，諸有作者，善依經本而更審諦，自策其志。此優婆夷云：「爾時劫中受持如來所說法門，未曾廢捨一文一字，乃至世俗文字亦復如是，乃至世間技術之法，一一法中亦復如是。」以看古樣，自勵已躬。

第十真實行，以智波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前。有一大城名無量都薩羅者，此云有無量大喜樂事。為此善知識行，以四攝法正邪同事、愛語方便，眾生見者無不蒙益，故城名有喜樂事。有出家外道名為遍行，不著三界名曰出家，一切眾生皆同其行名為遍行。三千大千世界中，九十六種外道皆悉與其同行，故名遍行。在山頂上平地經行，以明智波羅蜜。智高出世俗，名為山頂。大悲平等普攝眾生，名為平地。善知識以無依智，於此閻浮地城邑聚落一切眾生中男女大小，常現其身，同其色類而為說法。諸眾生等皆悉不能知我從何所來，唯令聞者如實修行。十方一切世界人天六道常皆如是，故號遍行。從我唯知此至一切處菩薩行已下，是推德昇進。已上十善知識，成就世間諸藝治化之行，兼修出世之心多。若恒以生死苦海常處其中不出不沒，以成大智大慈悲及一切智海，後位方明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十真實行，以智波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前。有一大城名無量都薩羅者，此云有無量大喜樂事。為此善知識行，以四攝法正邪同事、愛語方便，眾生見者無不蒙益，故城名有喜樂事。有出家外道名為遍行，不著三界名曰出家，一切眾生皆同其行名為遍行。三千大千世界中，九十六種外道皆悉與其同行，故名遍行。在山頂上平地經行，以明智波羅蜜。智高出世俗，名為山頂。大悲平等普攝眾生，名為平地。善知識以無依智，於此閻浮地城邑聚落一切眾生中男女大小，常現其身，同其色類而為說法。諸眾生等皆悉不能知我從何所來，唯令聞者如實修行。十方一切世界人天六道常皆如是，故號遍行。從我唯知此至一切處菩薩行已下，是推德昇進。已上十善知識，成就世間諸藝治化之行，兼修出世之心多。若恒以生死苦海常處其中不出不沒，以成大智大慈悲及一切智海，後位方明。

略釋新華嚴經修行次第決疑論卷三之上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略釋新華嚴經修行次第決疑論卷三之上

略釋新華嚴經修行次第決疑論卷三之下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略釋新華嚴經修行次第決疑論卷三之下

大唐北京李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐北京李通玄撰

十迴向 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十迴向

第一救護一切眾生離眾生相迴向善知識，以檀波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前。有一國土名為廣大者，以此迴前十住、十行，自修解脫心多，令同於生死，調和生死涅槃。五位菩薩地位昇進，教化一切眾生相智慧之香，令成就普賢廣大願海。由此為首，故國名廣大。有鬻香長者，以明能和鬻諸香，以表能調治生死，便成大智大慈悲五分法身戒定慧解脫解脫知見香。普燻一切眾生，皆令發意，故名鬻香。鬻香融易出世間解脫入於生死，成大智大悲，以為一體無二也。解脫不壞，能與生死一體，猶如淨水處泥不濁，猶如水精寶入濁水中能清濁水，其水現在而不濁性，猶如臭草處栴檀林，猶如濁水生妙蓮華。又如阿澤迦藥一兩，能變千兩銅鐵以成真金，純作金體，無有銅鐵性。若人一念與根本普光明智相應時，能和無始無明惡業，變為如來大智大慈悲海故。猶如和合諸香以為一丸，互為資熏以成妙味，然諸香體各不相知，純雜自在，一一諸香不合不離。是故菩薩以清淨智，同於生死以為一體，一切眾生八萬四千不可說諸塵勞門，皆與同成智悲之海。生死無垢、智無清淨，無和無合、不散不離。若見生死有濁、見智有清淨，即居染淨二心。心境無非解脫。以長者號青蓮華者，以明同生死而不染污故。像此十迴向，迴前十住十行出世心多，迴入生死成就大悲。無染著故，以俗人長者青蓮華表之。十住初十行初，皆以比丘為首，表出世心多。既得出世已，須入生死廣行行海度脫眾生。是故此十迴向，以俗士長者號青蓮華表之取像。下意思之可見。以迴真入俗等塵勞，而無塵勞可污也。長者云我知一切香者，以明一切眾生皆有五分法身之香，只為發心時未至。一切燒香者，於生死海中教化令覺悟，焚燒煩惱故。一切塗香者，以明於生死海中慰喻讚歎一切眾生，令歡喜發心故。一切粖香者，令一切眾生散煩惱故。亦知香王出處者，根本智香王出在無明中，以達無明成根本智慧為佛知見，自在為王，以萬境不能染污故。已下天香龍香等八部眾有八種香，以明和合世間人天八部眾八種邪思惟等，成聖道中八種正道。已下善香惡香及世所受用香有十三種香，以明和合人天六道中六根，及境上善惡煩惱有十二，總合為一丸，成聖所知見受用之香，即十三也。已下菩薩差別香，差別智也。一切菩薩地位香，以明五位差別昇進。總結如是等香形狀生起及根本者，以明和合五位昇進生起相。且如十住有十位生起形相，皆以後位生前位，引令修行者昇進不得停住，使令加行不息，智德慈悲諸藝速明，道行增廣，不滯一法。又初發心住至第三住，出世心現前。以第 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一救護一切眾生離眾生相迴向善知識，以檀波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前。有一國土名為廣大者，以此迴前十住、十行，自修解脫心多，令同於生死，調和生死涅槃。五位菩薩地位昇進，教化一切眾生相智慧之香，令成就普賢廣大願海。由此為首，故國名廣大。有鬻香長者，以明能和鬻諸香，以表能調治生死，便成大智大慈悲五分法身戒定慧解脫解脫知見香。普燻一切眾生，皆令發意，故名鬻香。鬻香融易出世間解脫入於生死，成大智大悲，以為一體無二也。解脫不壞，能與生死一體，猶如淨水處泥不濁，猶如水精寶入濁水中能清濁水，其水現在而不濁性，猶如臭草處栴檀林，猶如濁水生妙蓮華。又如阿澤迦藥一兩，能變千兩銅鐵以成真金，純作金體，無有銅鐵性。若人一念與根本普光明智相應時，能和無始無明惡業，變為如來大智大慈悲海故。猶如和合諸香以為一丸，互為資熏以成妙味，然諸香體各不相知，純雜自在，一一諸香不合不離。是故菩薩以清淨智，同於生死以為一體，一切眾生八萬四千不可說諸塵勞門，皆與同成智悲之海。生死無垢、智無清淨，無和無合、不散不離。若見生死有濁、見智有清淨，即居染淨二心。心境無非解脫。以長者號青蓮華者，以明同生死而不染污故。像此十迴向，迴前十住十行出世心多，迴入生死成就大悲。無染著故，以俗人長者青蓮華表之。十住初十行初，皆以比丘為首，表出世心多。既得出世已，須入生死廣行行海度脫眾生。是故此十迴向，以俗士長者號青蓮華表之取像。下意思之可見。以迴真入俗等塵勞，而無塵勞可污也。長者云我知一切香者，以明一切眾生皆有五分法身之香，只為發心時未至。一切燒香者，於生死海中教化令覺悟，焚燒煩惱故。一切塗香者，以明於生死海中慰喻讚歎一切眾生，令歡喜發心故。一切粖香者，令一切眾生散煩惱故。亦知香王出處者，根本智香王出在無明中，以達無明成根本智慧為佛知見，自在為王，以萬境不能染污故。已下天香龍香等八部眾有八種香，以明和合世間人天八部眾八種邪思惟等，成聖道中八種正道。已下善香惡香及世所受用香有十三種香，以明和合人天六道中六根，及境上善惡煩惱有十二，總合為一丸，成聖所知見受用之香，即十三也。已下菩薩差別香，差別智也。一切菩薩地位香，以明五位差別昇進。總結如是等香形狀生起及根本者，以明和合五位昇進生起相。且如十住有十位生起形相，皆以後位生前位，引令修行者昇進不得停住，使令加行不息，智德慈悲諸藝速明，道行增廣，不滯一法。又初發心住至第三住，出世心現前。以第

四住彌伽居士市肆上者為生起，引前位出世心多，使令知鬧處是出世故。第四住至六住，有世間出世心多，即第七住純入生死、無求出世，成大慈悲行以為生起，皆有十重。及第四第七兩度生起，後十住以十行為生起，十行以十迴向為生起，五位皆然。若不如是，得一法即自謂言足，便即無求也。人間有香名曰象藏，因龍鬪而生者，以明象為大力，含藏大用在其身，表根本智以明無明貪欲所翳障，今以定慧觀照力，與貪欲瞋愛龍鬪，方始發明其香。若燒一丸，起大香雲彌覆王都者，以量周虛空，生死界為王都，以智者於中止故。於七日中雨微細香雨，著其身者悉皆金色，以明與無明鬪，現根本智白淨無垢，以起差別智，說七淨財之妙法。有能悟入，身心白淨無垢，名為金色。若著衣服、宮殿、樓閣亦皆金色者，以明慈悲喜捨諸助道行。總皆金色，以明萬行以根本智為體。若因風吹入金殿中者，以明因說教風吹，入眾生心，信受七覺支觀。以為七日七夜歡喜充滿者，法樂也，廣如經說。并此象藏香向下，通有十種香，五位通用，且如十住，一住配一，十行、十迴向、十地各各十位，皆配一種香。第五如雪山中香，表禪。第六羅剎界中香，表第六智慧。以智慧如羅剎，能食噉眾生血肉，取力用猛壯。所表當位之法，以明智慧羅剎破壞無明，不可為對。此羅剎界香名為海藏，以智慧為海藏。其香但為轉輪王所用者，以明第六位般若波羅蜜智慧成已，方能善轉法輪，像輪王也。燒之一丸，及四軍皆騰虛空者，以明至般若波羅蜜位，所說之法，身心四辯皆與空合，一一像取之，得法像亡。從我唯知此調和諸香法已下，推德昇進。以明此十迴向法，前十住、十行出生死心多，令入生死中而無所著，起普賢行願。亦與後十地及等覺位，為大智大慈悲之體故。於兜率天宮，於欲界處中而說故。以此調和根本智普賢行願，總滿十地及等覺位，依樣而行故。前經中於膝上放光，說十迴向位，以表膝者卷舒自在義，以彰此位調和生死涅槃而得自在，故將合和香法而表之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四住彌伽居士市肆上者為生起，引前位出世心多，使令知鬧處是出世故。第四住至六住，有世間出世心多，即第七住純入生死、無求出世，成大慈悲行以為生起，皆有十重。及第四第七兩度生起，後十住以十行為生起，十行以十迴向為生起，五位皆然。若不如是，得一法即自謂言足，便即無求也。人間有香名曰象藏，因龍鬪而生者，以明象為大力，含藏大用在其身，表根本智以明無明貪欲所翳障，今以定慧觀照力，與貪欲瞋愛龍鬪，方始發明其香。若燒一丸，起大香雲彌覆王都者，以量周虛空，生死界為王都，以智者於中止故。於七日中雨微細香雨，著其身者悉皆金色，以明與無明鬪，現根本智白淨無垢，以起差別智，說七淨財之妙法。有能悟入，身心白淨無垢，名為金色。若著衣服、宮殿、樓閣亦皆金色者，以明慈悲喜捨諸助道行。總皆金色，以明萬行以根本智為體。若因風吹入金殿中者，以明因說教風吹，入眾生心，信受七覺支觀。以為七日七夜歡喜充滿者，法樂也，廣如經說。并此象藏香向下，通有十種香，五位通用，且如十住，一住配一，十行、十迴向、十地各各十位，皆配一種香。第五如雪山中香，表禪。第六羅剎界中香，表第六智慧。以智慧如羅剎，能食噉眾生血肉，取力用猛壯。所表當位之法，以明智慧羅剎破壞無明，不可為對。此羅剎界香名為海藏，以智慧為海藏。其香但為轉輪王所用者，以明第六位般若波羅蜜智慧成已，方能善轉法輪，像輪王也。燒之一丸，及四軍皆騰虛空者，以明至般若波羅蜜位，所說之法，身心四辯皆與空合，一一像取之，得法像亡。從我唯知此調和諸香法已下，推德昇進。以明此十迴向法，前十住、十行出生死心多，令入生死中而無所著，起普賢行願。亦與後十地及等覺位，為大智大慈悲之體故。於兜率天宮，於欲界處中而說故。以此調和根本智普賢行願，總滿十地及等覺位，依樣而行故。前經中於膝上放光，說十迴向位，以表膝者卷舒自在義，以彰此位調和生死涅槃而得自在，故將合和香法而表之。

第二不壞迴向，以戒波羅蜜為主，餘九為伴。以明不壞清淨法身智身以為戒體，以此清淨戒體為大慈悲，處於世間生死而了生死之性悉清淨故。若處迷也，心境俱縛；若在悟也，心境俱真。故名不壞迴向。於此南方，南義如前。有大城名樓閣者，為以無量重重差別智觀察諸根，以為其樓。無盡智海，隨根隨時，接生為閣。有船師名婆施羅者，此云自在。為此位以淨戒處生死而不污，故云自在。其船師在城門外者，以接眾生故，不住自智德故，處外接眾生也。海岸上者，以此位大慈悲為戒體，明臨生死海岸接眾生，令無失時故，像大海潮無失時故。百千商人及餘無量大眾圍遶者，以明萬行圓滿。船師云：「我在此城海岸路中，淨修菩薩大悲幢行。」以明於生死大海流轉路中，淨修菩薩大慈悲幢行者，以明處生死不傾動故，摧破一切生死軍故。此船師有二義：一以菩薩常處世濟難，現同凡行，為大船師，引諸商眾生其寶所，辯諸寶類、定其寶價，非聖智不可為也。二示法，以明此位大慈悲為戒體，以十住十行得出生死之海，此位迴令入於生死海，濟渡沈倫生死眾生，故以船師像之。是故船師云：「聞我法者，令其不怖生死海，必得入於一切智海。」廣如經說。從我唯得此大悲幢行法門已下，是推德昇進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二不壞迴向，以戒波羅蜜為主，餘九為伴。以明不壞清淨法身智身以為戒體，以此清淨戒體為大慈悲，處於世間生死而了生死之性悉清淨故。若處迷也，心境俱縛；若在悟也，心境俱真。故名不壞迴向。於此南方，南義如前。有大城名樓閣者，為以無量重重差別智觀察諸根，以為其樓。無盡智海，隨根隨時，接生為閣。有船師名婆施羅者，此云自在。為此位以淨戒處生死而不污，故云自在。其船師在城門外者，以接眾生故，不住自智德故，處外接眾生也。海岸上者，以此位大慈悲為戒體，明臨生死海岸接眾生，令無失時故，像大海潮無失時故。百千商人及餘無量大眾圍遶者，以明萬行圓滿。船師云：「我在此城海岸路中，淨修菩薩大悲幢行。」以明於生死大海流轉路中，淨修菩薩大慈悲幢行者，以明處生死不傾動故，摧破一切生死軍故。此船師有二義：一以菩薩常處世濟難，現同凡行，為大船師，引諸商眾生其寶所，辯諸寶類、定其寶價，非聖智不可為也。二示法，以明此位大慈悲為戒體，以十住十行得出生死之海，此位迴令入於生死海，濟渡沈倫生死眾生，故以船師像之。是故船師云：「聞我法者，令其不怖生死海，必得入於一切智海。」廣如經說。從我唯得此大悲幢行法門已下，是推德昇進。

第三等一切佛迴向，以忍波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前。有城名曰可樂，城是從前位昇進，至此位言。城是防護之義，以明心境之上永不起瞋恨，不忌之心故名為城。城云可樂者，為常行忍辱，眾所樂見故。長者名無上勝者，以明諸行之中忍為最勝。此位善財所以悲泣流淚，以明忍辱，慈悲之行故。見無上勝長者在其城東者，是春生眾善發明之首也。大莊嚴林幢無憂林中者，以忍心成滿在萬行無憂，以為處所也。居無量商人者，以求法寶也。百千居士者，處世俗而恒真也。如上諸眾之所圍遶者，接生行圓也。善財見彼長者，以身投地，頂禮其足，良久乃起，以明忍行以成深智禮敬也。無上勝長者云：「我成就至一切處菩薩行門無依無作神通。」初云三千大千世界一切人中，次云三十三天及八部龍神，乃至十方一切國土地獄惡道之身皆遍周，以其同類教化皆令歡喜，隨器所堪皆令離苦。以明法忍即成，無依智現，以智無處所大小中邊，非三世所攝，性自遍周、量濟法界，不往而到、不來而至。此乃無神而神，大用遍周；無作而作，大功普應。十方六道，恒常於一切眾生前對現色身，隨應教化，現同凡事，而諸眾生無疑怪心。此乃十方人天世間常爾，是普賢常道也。此乃立樣，令修行者設功行未及，知位欣修須及，不無其此。我唯知此至一切處修菩薩行清淨法門無依無作神通之力已下，是推德昇進。此前之三位，是十迴向入生死成大悲行，以鬻香長者號青蓮華、船師自在、無上勝等三箇長者俗士表之。至此南方有國土名曰輸那，有比丘尼名師子頻伸，是十迴向中入生死出世間慈悲，故以比丘尼表之。尼字者，慈悲之音。比丘者，出世之相，以表生死中出生死清淨大慈悲行。為明修行者了生死而性清淨故，愍其不了者，恒處其中無有出期。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三等一切佛迴向，以忍波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前。有城名曰可樂，城是從前位昇進，至此位言。城是防護之義，以明心境之上永不起瞋恨，不忌之心故名為城。城云可樂者，為常行忍辱，眾所樂見故。長者名無上勝者，以明諸行之中忍為最勝。此位善財所以悲泣流淚，以明忍辱，慈悲之行故。見無上勝長者在其城東者，是春生眾善發明之首也。大莊嚴林幢無憂林中者，以忍心成滿在萬行無憂，以為處所也。居無量商人者，以求法寶也。百千居士者，處世俗而恒真也。如上諸眾之所圍遶者，接生行圓也。善財見彼長者，以身投地，頂禮其足，良久乃起，以明忍行以成深智禮敬也。無上勝長者云：「我成就至一切處菩薩行門無依無作神通。」初云三千大千世界一切人中，次云三十三天及八部龍神，乃至十方一切國土地獄惡道之身皆遍周，以其同類教化皆令歡喜，隨器所堪皆令離苦。以明法忍即成，無依智現，以智無處所大小中邊，非三世所攝，性自遍周、量濟法界，不往而到、不來而至。此乃無神而神，大用遍周；無作而作，大功普應。十方六道，恒常於一切眾生前對現色身，隨應教化，現同凡事，而諸眾生無疑怪心。此乃十方人天世間常爾，是普賢常道也。此乃立樣，令修行者設功行未及，知位欣修須及，不無其此。我唯知此至一切處修菩薩行清淨法門無依無作神通之力已下，是推德昇進。此前之三位，是十迴向入生死成大悲行，以鬻香長者號青蓮華、船師自在、無上勝等三箇長者俗士表之。至此南方有國土名曰輸那，有比丘尼名師子頻伸，是十迴向中入生死出世間慈悲，故以比丘尼表之。尼字者，慈悲之音。比丘者，出世之相，以表生死中出生死清淨大慈悲行。為明修行者了生死而性清淨故，愍其不了者，恒處其中無有出期。

第四至一切處迴向者，以明此精進行，無生死不遍、無惡道不至故。以精進波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前。有國土名輸那者，此云勇猛。為此位於生死之中，行大慈悲度，量同虛空界，六道眾生隨器現形，悉遍周故，無不濟度故。以精進如是，國土名勇猛。其國有城名迦陵林，此云鬪諍時，以明此位處世無染，大慈悲於世間能和鬪諍，故以為名。比丘尼名師子頻伸者，以德行立名，以明清淨智如師子，久處生死，以大慈悲故，廣度眾生，無辭勞倦、心恒適悅，名曰頻伸。師子頻伸者，展舒適悅之義。此比丘尼在勝光王所捨施之園中者，以明於生死中，行出生死大慈悲之行而得自在，故名勝光王。捨施之園，以明行慈悲法，以表居生死中勝於生死，行慈施法以為悅樂，故名為園。園者，遊觀悅樂義，以像菩薩恒居生死，度脫眾生以為已樂，故名之為園。此位中以普光明智成種種意生身，十方利益，一身作無量身，遍周法界眾生前，成就差別智門。意明此慈悲精進行，都含十方虛空六道眾生總為一，大慈悲饒益眾生，令離苦得樂，發菩提心，成無上道。廣大之園，一眾生不盡不出。其中一切菩薩皆如是行，以眾生界本真性故，以比丘尼號師子頻伸像之。園中所有寶樹及塵陂池樓閣等，皆以明依行報莊嚴，廣如經說。從我唯知此成就一切智已下，是推德昇進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四至一切處迴向者，以明此精進行，無生死不遍、無惡道不至故。以精進波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前。有國土名輸那者，此云勇猛。為此位於生死之中，行大慈悲度，量同虛空界，六道眾生隨器現形，悉遍周故，無不濟度故。以精進如是，國土名勇猛。其國有城名迦陵林，此云鬪諍時，以明此位處世無染，大慈悲於世間能和鬪諍，故以為名。比丘尼名師子頻伸者，以德行立名，以明清淨智如師子，久處生死，以大慈悲故，廣度眾生，無辭勞倦、心恒適悅，名曰頻伸。師子頻伸者，展舒適悅之義。此比丘尼在勝光王所捨施之園中者，以明於生死中，行出生死大慈悲之行而得自在，故名勝光王。捨施之園，以明行慈悲法，以表居生死中勝於生死，行慈施法以為悅樂，故名為園。園者，遊觀悅樂義，以像菩薩恒居生死，度脫眾生以為已樂，故名之為園。此位中以普光明智成種種意生身，十方利益，一身作無量身，遍周法界眾生前，成就差別智門。意明此慈悲精進行，都含十方虛空六道眾生總為一，大慈悲饒益眾生，令離苦得樂，發菩提心，成無上道。廣大之園，一眾生不盡不出。其中一切菩薩皆如是行，以眾生界本真性故，以比丘尼號師子頻伸像之。園中所有寶樹及塵陂池樓閣等，皆以明依行報莊嚴，廣如經說。從我唯知此成就一切智已下，是推德昇進。

第五無盡功德藏迴向，以禪波羅蜜為主，餘九為伴。於此南方有一國土名曰險難者，以女人術行，以違真理，聞者難信，故國名險難。城名寶莊嚴者，為明及至其所，心大慈悲故，常隨生死之流，廣利群品，同行利生。了五欲性無，不離禪體。以大慈悲故，不離俗體。為大智故，處俗而不染。夫俗間之境，畏而離之，是二乘法；染而愛之，是凡夫法。故菩薩不同此二，為大慈故處生死同行，為大悲故。了生死及世間境界總無也。以大慈悲故，以智幻生其身，處於世間如影，猶如化人。雖同世間，無境可染，亦無心染境。但為大慈悲行，於世間不行一行，行無量等眾生行門故。雖同世間，世間如化、自身如幻，以智隨塵。塵無染者，塵亦本無。以此義故，雖同世俗，常離欲際。法門以明自智無五欲，以大慈悲故，常入生死隨俗利生，得大功德。五名無盡功德藏迴向，故城名寶莊嚴。以自智無五欲，為利眾生行萬行故，城名寶莊嚴也。是故《淨名經》云「示受於五欲，亦復現行禪，令魔心憒亂，不能得其便。火中生蓮華，實可為希有；在欲而行禪，希有亦如是。」此位以大慈悲為禪體，居世間不染，如婆須蜜女表之。表一切菩薩大慈之行，法合同纏，不要須是女也。如離世間之行，亦無菩薩行故。為眾生煩惱多，菩薩行多；眾生無煩惱，菩薩行亦無故。前比丘尼，以入生死中成大慈悲，得出世解脫慈悲行門。此位以於出世解脫慈悲中，入於五欲境界，以明菩薩心大慈故，不染而染、染而不染，示受五欲而無虧女志，不壞無作自性禪門，十方世界隨所見者，如應差別各身不同。善財見婆須蜜女，此云世友，以能十方一切世界對現色身，隨所根睹者友而不捨，皆令離苦得樂，故云世友。所居在市𫑮之北自宅中住者，以此位生死塵勞為市𫑮，無法不寂為自宅。其宅廣博嚴麗，寶牆寶樹園林樓閣一切皆寶莊嚴者，以禪體遍周、萬行圓滿，所得果報生也。若有聞法得見親近，無不獲益，離貪欲際，廣如經說。宅居市北者，以表北方為玄武，主姦邪盜賊，夜暗之所也。以菩薩常處無明長夜生死市𫑮，以接迷流，令歸正見，故行貪欲方便化迷。善財問：「修何福業，得如是自在？」其女答言「過去有佛名曰高行」者，以此禪位體高勝，出過情念諸見故，佛號高行。城名妙門者，以定能發慧，故名妙門。彼佛入王城，蹈彼門閫，其城一切悉皆震動者，以明定慧相應，一切煩惱悉皆破壞。其城忽然廣博眾寶莊嚴者，以禪體相應，心無內外、量等虛空，名為廣博。無虧定體，入𫑮同事，以接眾生，獲得報化莊嚴，不離禪定自在故。我為長者妻者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五無盡功德藏迴向，以禪波羅蜜為主，餘九為伴。於此南方有一國土名曰險難者，以女人術行，以違真理，聞者難信，故國名險難。城名寶莊嚴者，為明及至其所，心大慈悲故，常隨生死之流，廣利群品，同行利生。了五欲性無，不離禪體。以大慈悲故，不離俗體。為大智故，處俗而不染。夫俗間之境，畏而離之，是二乘法；染而愛之，是凡夫法。故菩薩不同此二，為大慈故處生死同行，為大悲故。了生死及世間境界總無也。以大慈悲故，以智幻生其身，處於世間如影，猶如化人。雖同世間，無境可染，亦無心染境。但為大慈悲行，於世間不行一行，行無量等眾生行門故。雖同世間，世間如化、自身如幻，以智隨塵。塵無染者，塵亦本無。以此義故，雖同世俗，常離欲際。法門以明自智無五欲，以大慈悲故，常入生死隨俗利生，得大功德。五名無盡功德藏迴向，故城名寶莊嚴。以自智無五欲，為利眾生行萬行故，城名寶莊嚴也。是故《淨名經》云「示受於五欲，亦復現行禪，令魔心憒亂，不能得其便。火中生蓮華，實可為希有；在欲而行禪，希有亦如是。」此位以大慈悲為禪體，居世間不染，如婆須蜜女表之。表一切菩薩大慈之行，法合同纏，不要須是女也。如離世間之行，亦無菩薩行故。為眾生煩惱多，菩薩行多；眾生無煩惱，菩薩行亦無故。前比丘尼，以入生死中成大慈悲，得出世解脫慈悲行門。此位以於出世解脫慈悲中，入於五欲境界，以明菩薩心大慈故，不染而染、染而不染，示受五欲而無虧女志，不壞無作自性禪門，十方世界隨所見者，如應差別各身不同。善財見婆須蜜女，此云世友，以能十方一切世界對現色身，隨所根睹者友而不捨，皆令離苦得樂，故云世友。所居在市𫑮之北自宅中住者，以此位生死塵勞為市𫑮，無法不寂為自宅。其宅廣博嚴麗，寶牆寶樹園林樓閣一切皆寶莊嚴者，以禪體遍周、萬行圓滿，所得果報生也。若有聞法得見親近，無不獲益，離貪欲際，廣如經說。宅居市北者，以表北方為玄武，主姦邪盜賊，夜暗之所也。以菩薩常處無明長夜生死市𫑮，以接迷流，令歸正見，故行貪欲方便化迷。善財問：「修何福業，得如是自在？」其女答言「過去有佛名曰高行」者，以此禪位體高勝，出過情念諸見故，佛號高行。城名妙門者，以定能發慧，故名妙門。彼佛入王城，蹈彼門閫，其城一切悉皆震動者，以明定慧相應，一切煩惱悉皆破壞。其城忽然廣博眾寶莊嚴者，以禪體相應，心無內外、量等虛空，名為廣博。無虧定體，入𫑮同事，以接眾生，獲得報化莊嚴，不離禪定自在故。我為長者妻者，

以禪定為夫，慈悲心為妻也。以明不失禪心，大悲隨俗不污也。以將一寶錢供養彼佛者，世中流通可貴莫過寶錢，於世間聖道流通者莫過於智慧也。文殊師利為佛侍者，是根本智之妙慧也。以此根本智為定體，出生妙慧為侍人，教化眾生發菩提心，是菩薩自在故，以明不壞禪心而能隨俗，表菩薩大智大慈悲為禪體，處生死𫑮肆，垢淨不能滯其禪、喧諍不能留其性。從我唯知此離貪欲際解脫門已下，是推德昇進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以禪定為夫，慈悲心為妻也。以明不失禪心，大悲隨俗不污也。以將一寶錢供養彼佛者，世中流通可貴莫過寶錢，於世間聖道流通者莫過於智慧也。文殊師利為佛侍者，是根本智之妙慧也。以此根本智為定體，出生妙慧為侍人，教化眾生發菩提心，是菩薩自在故，以明不壞禪心而能隨俗，表菩薩大智大慈悲為禪體，處生死𫑮肆，垢淨不能滯其禪、喧諍不能留其性。從我唯知此離貪欲際解脫門已下，是推德昇進。

第六隨順堅固迴向，以般若波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前。有城名善度者，以明此第六位般若波羅蜜智悲以成，善度群品故，城名善度。有居士名鞞瑟胝羅者，此云包攝，以表此位智慧無邊、包含萬德，救攝一切眾生。常供養栴檀座佛塔，以明栴檀是香樹，能止蛇之熱毒。以此居士常坐智慧解脫之香座，能消一切眾生之熱惱。塔者，佛形像之所居。此塔唯置栴檀座，座上不置形像者，以明坐空慧之座。以為佛塔，以明空慧是佛不滅解脫門也。開栴檀座塔，即得三昧。名佛種無盡者，以明無作空智慧現前，是佛種無盡。亦是普見三世諸佛，亦是佛不滅度門，以此無作空智慧法無有生滅故，恒用而常寂靜故，一切諸佛共同有故。能壞生死、神用自在故。如空中響，應繫成故，十方普應，無去無來。是故居士供養栴檀座佛塔，得佛不滅度法門，以空智慧為座體，來觀栴檀座佛塔中無形像，即是佛不滅度故。以明空智是佛故，無有滅度也。但來觀塔，即得道而去，故城名善度。從我唯得此菩薩不涅槃際解脫門已下，是推德昇進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六隨順堅固迴向，以般若波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前。有城名善度者，以明此第六位般若波羅蜜智悲以成，善度群品故，城名善度。有居士名鞞瑟胝羅者，此云包攝，以表此位智慧無邊、包含萬德，救攝一切眾生。常供養栴檀座佛塔，以明栴檀是香樹，能止蛇之熱毒。以此居士常坐智慧解脫之香座，能消一切眾生之熱惱。塔者，佛形像之所居。此塔唯置栴檀座，座上不置形像者，以明坐空慧之座。以為佛塔，以明空慧是佛不滅解脫門也。開栴檀座塔，即得三昧。名佛種無盡者，以明無作空智慧現前，是佛種無盡。亦是普見三世諸佛，亦是佛不滅度門，以此無作空智慧法無有生滅故，恒用而常寂靜故，一切諸佛共同有故。能壞生死、神用自在故。如空中響，應繫成故，十方普應，無去無來。是故居士供養栴檀座佛塔，得佛不滅度法門，以空智慧為座體，來觀栴檀座佛塔中無形像，即是佛不滅度故。以明空智是佛故，無有滅度也。但來觀塔，即得道而去，故城名善度。從我唯得此菩薩不涅槃際解脫門已下，是推德昇進。

第七等一切眾生迴向者，以明凡五位之中第七，皆以第六空智慧法門，隨順一切眾生，處於生死，成大慈悲行，故云隨順一切眾生迴向。以方便波羅蜜為主，餘九為伴。南方義如前。有山名補怛洛迦者，此云小白華樹山，其山多有小自華樹。以表觀世音菩薩，處大慈悲行，教化眾生，令使不作小非、不棄小善，纖微之善皆悉行之。以大由小起故，以積微霜而堅氷至、聚微塵而山岳成，是以聖人誡小過如大非至、行小善而大善自成。但於一切法性自空虛，無微心可生，是非盡矣。是故觀世音以慈悲行，居小白華樹山表之。舊經云觀自在者，非理也。依新經為觀世音者，正也，以表大慈悲義。善財於此山西面巖谷之中，見觀世音於金剛寶石上結跏趺坐，無量菩薩皆坐寶石，在山西面。於巖谷之中坐金剛寶石者，以表山西面及巖谷者，以明大悲菩薩常處一切嶮惡道中，行大慈悲行，以明山及西巖谷，竝是諸惡趣，行大慈悲行。以明西為白虎、為金、為秋殺、為凶害故。以大悲表於惡趣行慈悲，即有一切處東方、一切處西方，十方總爾坐金剛寶石。不現眾妙宮殿樓閣莊嚴者，以明堅固大悲，不捨惡趣一切眾生，常於惡道對現種種身相度脫眾生，無退無動故，坐於金剛寶石。餘菩薩所坐寶石皆然，以常於惡道潛形，同類利生，不現自報莊嚴之事。常為大眾說慈悲經，為善財說大慈悲行解脫門，於一切處恒以愛語利行同事攝眾生故。從我唯得此菩薩大悲行法門已下，是推德昇進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七等一切眾生迴向者，以明凡五位之中第七，皆以第六空智慧法門，隨順一切眾生，處於生死，成大慈悲行，故云隨順一切眾生迴向。以方便波羅蜜為主，餘九為伴。南方義如前。有山名補怛洛迦者，此云小白華樹山，其山多有小自華樹。以表觀世音菩薩，處大慈悲行，教化眾生，令使不作小非、不棄小善，纖微之善皆悉行之。以大由小起故，以積微霜而堅氷至、聚微塵而山岳成，是以聖人誡小過如大非至、行小善而大善自成。但於一切法性自空虛，無微心可生，是非盡矣。是故觀世音以慈悲行，居小白華樹山表之。舊經云觀自在者，非理也。依新經為觀世音者，正也，以表大慈悲義。善財於此山西面巖谷之中，見觀世音於金剛寶石上結跏趺坐，無量菩薩皆坐寶石，在山西面。於巖谷之中坐金剛寶石者，以表山西面及巖谷者，以明大悲菩薩常處一切嶮惡道中，行大慈悲行，以明山及西巖谷，竝是諸惡趣，行大慈悲行。以明西為白虎、為金、為秋殺、為凶害故。以大悲表於惡趣行慈悲，即有一切處東方、一切處西方，十方總爾坐金剛寶石。不現眾妙宮殿樓閣莊嚴者，以明堅固大悲，不捨惡趣一切眾生，常於惡道對現種種身相度脫眾生，無退無動故，坐於金剛寶石。餘菩薩所坐寶石皆然，以常於惡道潛形，同類利生，不現自報莊嚴之事。常為大眾說慈悲經，為善財說大慈悲行解脫門，於一切處恒以愛語利行同事攝眾生故。從我唯得此菩薩大悲行法門已下，是推德昇進。

第八真如相迴向，以明此位智位增明，心境皆真也。以此真智迴向，入生死不住真體。以願波羅蜜為主，餘九為伴。爾時東方有菩薩名曰正趣，前之諸位皆云南方，此位何獨言東方？以此十迴向迴真入俗，成大慈悲行。此第七第八位和會悲智之體。東方表智，以春生發明之首。西方表悲，以秋殺潛明之首。以表正趣是智，觀音是悲，和會智悲而無二體。舉來處，即從東方妙藏世界普勝生佛所來至此也。又舉從彼佛所來時久近言，經不可說佛剎微塵數劫，一一念中舉不可說佛剎微塵數步，過不可說不可說世界微塵數佛剎，一一佛剎皆遍入至其佛所以供具而為供養。此諸供具，無上心所成，無作智所印，乃至下方一切眾生前教化，廣如經說。及善財見正趣菩薩，與觀世音同會而見，以明觀音、正趣會智悲一體。又表第七是悲增、第八智增，以明正趣得智體增明，返歸悲位，是就觀音同會而見。云從東方妙藏世界普勝生佛所而來，以明法身無身無相妙慧以為世界，自性清淨普光明無作智海，性自遍周十方國剎，名為普勝生佛。以此根本普光明智生差別智，一念遍周十方一切佛前、一切眾生前，如應現身，供養諸佛、教化眾生，一時普現十方，無有來去。論主頌曰「猶如於日月，普現河海中，池沼眾泉流，無不皆普現。其相無來去，光影悉遍周，影之與本質，其性如虛空。眾生業力起，業性無來去，本智亦如是，體相如虛空。光明照十方，普現眾生水，教化十方眾，及供養諸佛，亦無能作者，以智自在故。神用滿十方，在神無有神，神功乃如是。」如是大用神功遍周，及供養種種供具，經云「皆是無上心所成、無作法所印。」以明無作智體有無量功德福業而莊嚴故。大意此之觀音、正趣和會智悲無二門已後，直至第十迴向無量功德，不離第七迴向中慈悲之門。以觀世音是一切古今諸大悲之體，以明智悲廣故，不離本也。乃至十地之樣不離觀音，一切諸佛不離其此。此先立樣，後位倣之。從我唯得此菩薩普速疾行解脫門已下，是推德昇進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八真如相迴向，以明此位智位增明，心境皆真也。以此真智迴向，入生死不住真體。以願波羅蜜為主，餘九為伴。爾時東方有菩薩名曰正趣，前之諸位皆云南方，此位何獨言東方？以此十迴向迴真入俗，成大慈悲行。此第七第八位和會悲智之體。東方表智，以春生發明之首。西方表悲，以秋殺潛明之首。以表正趣是智，觀音是悲，和會智悲而無二體。舉來處，即從東方妙藏世界普勝生佛所來至此也。又舉從彼佛所來時久近言，經不可說佛剎微塵數劫，一一念中舉不可說佛剎微塵數步，過不可說不可說世界微塵數佛剎，一一佛剎皆遍入至其佛所以供具而為供養。此諸供具，無上心所成，無作智所印，乃至下方一切眾生前教化，廣如經說。及善財見正趣菩薩，與觀世音同會而見，以明觀音、正趣會智悲一體。又表第七是悲增、第八智增，以明正趣得智體增明，返歸悲位，是就觀音同會而見。云從東方妙藏世界普勝生佛所而來，以明法身無身無相妙慧以為世界，自性清淨普光明無作智海，性自遍周十方國剎，名為普勝生佛。以此根本普光明智生差別智，一念遍周十方一切佛前、一切眾生前，如應現身，供養諸佛、教化眾生，一時普現十方，無有來去。論主頌曰「猶如於日月，普現河海中，池沼眾泉流，無不皆普現。其相無來去，光影悉遍周，影之與本質，其性如虛空。眾生業力起，業性無來去，本智亦如是，體相如虛空。光明照十方，普現眾生水，教化十方眾，及供養諸佛，亦無能作者，以智自在故。神用滿十方，在神無有神，神功乃如是。」如是大用神功遍周，及供養種種供具，經云「皆是無上心所成、無作法所印。」以明無作智體有無量功德福業而莊嚴故。大意此之觀音、正趣和會智悲無二門已後，直至第十迴向無量功德，不離第七迴向中慈悲之門。以觀世音是一切古今諸大悲之體，以明智悲廣故，不離本也。乃至十地之樣不離觀音，一切諸佛不離其此。此先立樣，後位倣之。從我唯得此菩薩普速疾行解脫門已下，是推德昇進。

第九無縛無著解脫迴向，以力波羅蜜為主，餘九為伴。南方有城名墮羅鉢底，此云有門。為此位是第九法師位，有大法門故，城名有門。其中有天神名曰大天，善財見已，頂禮致敬申請。大天長舒四手，取四大海水，自洗其面，持諸金華以散善財者，以明敬初發心。又長舒四手，以四攝法遍也。自洗其面，以清淨智眼，用觀眾生，知根引接。為善財說雲網法門。天者，清淨義、慈悲義、覆蔭義，十方普含容養育眾生義，以明覆蔭如雲普潤。教設如網，漉取眾生故。是故天神出財寶如山，以施所乏。以五停心觀，隨器受法。以明修行者智會天然、用神妙道，出過情作，任智施為。包含博施，任真而用故。會大天神以為勝友，此明根本智之無作本體，名號天神，一切法門從此而出，故城名有門。從我唯知此雲網法門已下，是推德昇進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九無縛無著解脫迴向，以力波羅蜜為主，餘九為伴。南方有城名墮羅鉢底，此云有門。為此位是第九法師位，有大法門故，城名有門。其中有天神名曰大天，善財見已，頂禮致敬申請。大天長舒四手，取四大海水，自洗其面，持諸金華以散善財者，以明敬初發心。又長舒四手，以四攝法遍也。自洗其面，以清淨智眼，用觀眾生，知根引接。為善財說雲網法門。天者，清淨義、慈悲義、覆蔭義，十方普含容養育眾生義，以明覆蔭如雲普潤。教設如網，漉取眾生故。是故天神出財寶如山，以施所乏。以五停心觀，隨器受法。以明修行者智會天然、用神妙道，出過情作，任智施為。包含博施，任真而用故。會大天神以為勝友，此明根本智之無作本體，名號天神，一切法門從此而出，故城名有門。從我唯知此雲網法門已下，是推德昇進。

第十等法界迴向，以智波羅蜜為主，餘九為伴。此閻浮提有國者，以明等法界迴向法遍周故，總言閻浮提。摩竭國菩提場中者，以表此修行至本菩提體故。有地神其名安住者，前天神表根本清淨之智。地神名安住，表智中慈悲之體。天神出天中寶藏，地神出地中寶藏，以明慈悲之中福德也，以利眾生之福感也。天神是智之妙用，地神是智慈之恒寂，用而恒寂故，名安住不動，以天動地靜以設名也。此兩位明修行者，於生死中修行，至寂用之本源也。乃至十地果，終不離此二法故。與後作樣，令十地及等覺位中，悲智慣習成滿不移，此二法為一法也。以天為覆、地為載，含養之道不出於此智悲圓滿之法、是故取天地之像，像智慈覆載含養之法。故天地含養，由眾生作業之化生；大道含養，由智悲之妙靈也。天地無私而萬物成，大道無私而萬神濟。不為而成，而成十方大功；不作而作，而作遍周法界。是故安住地神以足指案地，百千億阿僧祇寶自然涌出。告善財言：「今此寶藏隨逐於汝，是汝往昔善根果報福力之所攝受。」以明其神如地靜，故地出眾寶自嚴其神清也。如天大開寶藏，天清地靜，神自彰焉。皆智悲合道，神不為而福德萬物應也。以明修行者智合天，而天且清；悲合地柔和，而育含生，而神常靜，福德自明矣。是故地神以足指按地，即眾寶涌現。以智終悲滿任無功，而神用含養遍周。是以天地之間果報福力眾寶感應，皆不從欲想有作業生也。無為無作智悲任用滿眾生界，福感自彰。經云「我憶自從燃燈佛來，常隨菩薩恭敬守護，觀察菩薩所有心行」者，言發心之首依他也。亦以根本普光明智為燃燈佛，是發心之首。過須彌山微塵劫，有劫名莊嚴，世界名月幢，佛號妙眼者，以自發心來所有迷障為塵劫。迷解得法清涼為月幢。妙慧現前為妙眼佛。妙慧無形、體性如空，不可破壞、含容眾法，名之為藏。從我唯知此不可壞智慧藏法門已下，是推德昇進。已上明十迴向於生死之中智悲圓滿一終訖，像天地之靈養而不窮，無怖其報，末後天地之神表之。向下九箇夜天、一箇瞿波女，以表十地長養大慈大悲，破生死無明之長夜，以夜天神表之，如下具明。已上十善知識，以明入生死海，不出不沒，成就智悲，及一切智智令圓滿，如海功多。若以生死海中，大智大慈悲漸漸任智無功，破長夜暗，周滿十方，覆蔭眾生，任其神用。普周主治世法，如下十地位中諸夜天神等眾是也。已下皆依十迴向中法樣，成滿至於等覺位也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十等法界迴向，以智波羅蜜為主，餘九為伴。此閻浮提有國者，以明等法界迴向法遍周故，總言閻浮提。摩竭國菩提場中者，以表此修行至本菩提體故。有地神其名安住者，前天神表根本清淨之智。地神名安住，表智中慈悲之體。天神出天中寶藏，地神出地中寶藏，以明慈悲之中福德也，以利眾生之福感也。天神是智之妙用，地神是智慈之恒寂，用而恒寂故，名安住不動，以天動地靜以設名也。此兩位明修行者，於生死中修行，至寂用之本源也。乃至十地果，終不離此二法故。與後作樣，令十地及等覺位中，悲智慣習成滿不移，此二法為一法也。以天為覆、地為載，含養之道不出於此智悲圓滿之法、是故取天地之像，像智慈覆載含養之法。故天地含養，由眾生作業之化生；大道含養，由智悲之妙靈也。天地無私而萬物成，大道無私而萬神濟。不為而成，而成十方大功；不作而作，而作遍周法界。是故安住地神以足指案地，百千億阿僧祇寶自然涌出。告善財言：「今此寶藏隨逐於汝，是汝往昔善根果報福力之所攝受。」以明其神如地靜，故地出眾寶自嚴其神清也。如天大開寶藏，天清地靜，神自彰焉。皆智悲合道，神不為而福德萬物應也。以明修行者智合天，而天且清；悲合地柔和，而育含生，而神常靜，福德自明矣。是故地神以足指按地，即眾寶涌現。以智終悲滿任無功，而神用含養遍周。是以天地之間果報福力眾寶感應，皆不從欲想有作業生也。無為無作智悲任用滿眾生界，福感自彰。經云「我憶自從燃燈佛來，常隨菩薩恭敬守護，觀察菩薩所有心行」者，言發心之首依他也。亦以根本普光明智為燃燈佛，是發心之首。過須彌山微塵劫，有劫名莊嚴，世界名月幢，佛號妙眼者，以自發心來所有迷障為塵劫。迷解得法清涼為月幢。妙慧現前為妙眼佛。妙慧無形、體性如空，不可破壞、含容眾法，名之為藏。從我唯知此不可壞智慧藏法門已下，是推德昇進。已上明十迴向於生死之中智悲圓滿一終訖，像天地之靈養而不窮，無怖其報，末後天地之神表之。向下九箇夜天、一箇瞿波女，以表十地長養大慈大悲，破生死無明之長夜，以夜天神表之，如下具明。已上十善知識，以明入生死海，不出不沒，成就智悲，及一切智智令圓滿，如海功多。若以生死海中，大智大慈悲漸漸任智無功，破長夜暗，周滿十方，覆蔭眾生，任其神用。普周主治世法，如下十地位中諸夜天神等眾是也。已下皆依十迴向中法樣，成滿至於等覺位也。