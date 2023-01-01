略釋新華嚴經修行次第決疑論

略釋新華嚴經修行次第決疑論卷二之上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略釋新華嚴經修行次第決疑論卷二之上

大唐北京李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐北京李通玄撰

第十善財入位契真門者，自三有為城郭一段頌三十四行經，善財說頌，歎三有苦及諸法分。第二爾時文殊師利菩薩如象王迴已下一段長行及頌，是文殊師利讚歎善財能發菩提之心，及令不厭生死苦，令具足普賢行分。第三爾時文殊師利說頌已下至辭退南行，此一段長行經，是文殊師利歎善財發菩提心，及示善知識分。第四南行向勝樂國，是善財求善知識分。從此已下至經末，通文殊師利，總有五十三箇善知識。五十箇以明十住、十行、十迴向、十地及等覺位，各有十箇善知識為本位，通有五十人。自文殊、彌勒、普賢三箇，以為佛果理智大用，而與五位中五十箇法門而作因果理智體用。五十箇昇進位中，常有此根本智，無相法身簡擇妙慧，普賢差別智中萬行以為因果。一一位中皆有此三法，以成因果。因中有五十，果中有五十，都為一百。重因果五位，常以十波羅蜜以為昇進之行，名為一百一十。此十波羅蜜，常以根本智、無相法身、普賢萬行以為體用故。如修行者未發心時無始正使無明，十住初發心見道一時總斷，習氣煩惱漸漸微薄，佛果方終節級次第。後五十箇善知識自有次第。如十住初心，妙峯山頂至第三住，一向緣真心多，以三箇比丘表之。從第三住至第六住海幢比丘，以明迴彼緣真心多，事須了俗。以彌伽長者、解脫長者，一居市肆、一以禪門，并海幢比丘一人，共表世間撓處是淨，并學字智名句、世間萬境總是解脫。以此三人二俗士一比丘表法，始明六波羅蜜具足，方明出世間及世間解脫。從此二種解脫之後，以第七方便行，恒處生死，長養大慈大悲，不厭生死，念苦眾生，兼修智業。至第八住，方一分世間淨智中無功智成，方以滿願優婆夷、仙人毘目瞿沙表之，以明智悲之位。第七第八令成一體智悲圓滿門，以二位同住海潮處。第九以明八住智淨無畏，獲不死之神，以能同邪見等外道同行，引彼邪流令歸正見。五熱炙身、火焰連天，刀山無際，登刀山入火聚等，以勝熱婆羅門表之。第十和會十住，一終智慈圓滿之行，如師子幢王女慈行表之。師子幢王是智，女是慈悲，以為所表。第七滿願優婆夷，梵云休捨，始從方便行入於生死長養慈悲，猶存染習，故以優婆夷表之。至第十住中，以明從智行悲而無染習，即以師子幢王童女表之。以修行五位生熟智慈不同，事須於一乘佛果理智體用，十住、十行、十迴向、十地、等覺之位重重逆順，五十度鍊治，始得智慈眾藝，萬事方終、功終行滿也。若也直求一解脫出世之理，一法總無，同聲聞二乘小道，不可號為人天之師。若也欲求無上佛乘一切智乘，即處生死不出不沒，大 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十善財入位契真門者，自三有為城郭一段頌三十四行經，善財說頌，歎三有苦及諸法分。第二爾時文殊師利菩薩如象王迴已下一段長行及頌，是文殊師利讚歎善財能發菩提之心，及令不厭生死苦，令具足普賢行分。第三爾時文殊師利說頌已下至辭退南行，此一段長行經，是文殊師利歎善財發菩提心，及示善知識分。第四南行向勝樂國，是善財求善知識分。從此已下至經末，通文殊師利，總有五十三箇善知識。五十箇以明十住、十行、十迴向、十地及等覺位，各有十箇善知識為本位，通有五十人。自文殊、彌勒、普賢三箇，以為佛果理智大用，而與五位中五十箇法門而作因果理智體用。五十箇昇進位中，常有此根本智，無相法身簡擇妙慧，普賢差別智中萬行以為因果。一一位中皆有此三法，以成因果。因中有五十，果中有五十，都為一百。重因果五位，常以十波羅蜜以為昇進之行，名為一百一十。此十波羅蜜，常以根本智、無相法身、普賢萬行以為體用故。如修行者未發心時無始正使無明，十住初發心見道一時總斷，習氣煩惱漸漸微薄，佛果方終節級次第。後五十箇善知識自有次第。如十住初心，妙峯山頂至第三住，一向緣真心多，以三箇比丘表之。從第三住至第六住海幢比丘，以明迴彼緣真心多，事須了俗。以彌伽長者、解脫長者，一居市肆、一以禪門，并海幢比丘一人，共表世間撓處是淨，并學字智名句、世間萬境總是解脫。以此三人二俗士一比丘表法，始明六波羅蜜具足，方明出世間及世間解脫。從此二種解脫之後，以第七方便行，恒處生死，長養大慈大悲，不厭生死，念苦眾生，兼修智業。至第八住，方一分世間淨智中無功智成，方以滿願優婆夷、仙人毘目瞿沙表之，以明智悲之位。第七第八令成一體智悲圓滿門，以二位同住海潮處。第九以明八住智淨無畏，獲不死之神，以能同邪見等外道同行，引彼邪流令歸正見。五熱炙身、火焰連天，刀山無際，登刀山入火聚等，以勝熱婆羅門表之。第十和會十住，一終智慈圓滿之行，如師子幢王女慈行表之。師子幢王是智，女是慈悲，以為所表。第七滿願優婆夷，梵云休捨，始從方便行入於生死長養慈悲，猶存染習，故以優婆夷表之。至第十住中，以明從智行悲而無染習，即以師子幢王童女表之。以修行五位生熟智慈不同，事須於一乘佛果理智體用，十住、十行、十迴向、十地、等覺之位重重逆順，五十度鍊治，始得智慈眾藝，萬事方終、功終行滿也。若也直求一解脫出世之理，一法總無，同聲聞二乘小道，不可號為人天之師。若也欲求無上佛乘一切智乘，即處生死不出不沒，大

智大悲眾藝須明，不可將無智無知是佛也。經云「佛以法為身，通達一切法。」以明無不知無不解是佛法身也。如是五位五十箇行門，一百一十重因果，總根本智文殊、普賢為體用，故以文殊妙慧善簡諸法，以普賢差別智以明知一切眾生根器而與同行，以根本智號之為佛，恒無造作，自體如空，不屬三世，無古今始末之性，同於世間無量劫。然智無有時，始終不異、行果不遷、處世不污，以根本智為萬行之體。為此一乘法門，以根本智為佛果，以明智為初發心，以明一生成佛，以為此五位中修行之果，以同此教行之法也。以根本智相應，無古今多少劫生，故見一切眾生本性無生也，總一生也。如今見道，共過去未來諸佛一時成佛，即如彌勒樓閣中，現三世劫總在今時，以智境界法如是故。令發心者，會此智業亦復如是，不見多生，名初發菩提心。於智境中，無三世古今時分等量，是法本如是故。妄見多少是妄，是識業、是生死、是執障、是邪見，從正不可從邪也。是故此五十箇善知識，為昇進之行。文殊、普賢、彌勒，為五十位中理智體用之因果，始終不離此三世法也。成一百一十之法門，如前所述。已前四段已明勸歎善財能發菩提心，及正示善知識所在。已下明善財辭退，趣求入正及菩薩行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智大悲眾藝須明，不可將無智無知是佛也。經云「佛以法為身，通達一切法。」以明無不知無不解是佛法身也。如是五位五十箇行門，一百一十重因果，總根本智文殊、普賢為體用，故以文殊妙慧善簡諸法，以普賢差別智以明知一切眾生根器而與同行，以根本智號之為佛，恒無造作，自體如空，不屬三世，無古今始末之性，同於世間無量劫。然智無有時，始終不異、行果不遷、處世不污，以根本智為萬行之體。為此一乘法門，以根本智為佛果，以明智為初發心，以明一生成佛，以為此五位中修行之果，以同此教行之法也。以根本智相應，無古今多少劫生，故見一切眾生本性無生也，總一生也。如今見道，共過去未來諸佛一時成佛，即如彌勒樓閣中，現三世劫總在今時，以智境界法如是故。令發心者，會此智業亦復如是，不見多生，名初發菩提心。於智境中，無三世古今時分等量，是法本如是故。妄見多少是妄，是識業、是生死、是執障、是邪見，從正不可從邪也。是故此五十箇善知識，為昇進之行。文殊、普賢、彌勒，為五十位中理智體用之因果，始終不離此三世法也。成一百一十之法門，如前所述。已前四段已明勸歎善財能發菩提心，及正示善知識所在。已下明善財辭退，趣求入正及菩薩行。

此已下一段，明入初發心住。於十住中初門，以檀波羅蜜為主，餘九為伴。南方有國名曰勝樂者，南者為正，為明為日，為虛無、為文章，離法心，以明心達虛無，其智慧文章，心自然明白，即正慧現前。是故禮佛，先稱南無，即東方為首，以東方春生發明，萬物生之首故，為法事之首也。以南為法門為正，為虛無為正慧，是以先稱。以東方為萬物生發明之首，是以為法事之首故。是以木貫日為東字，以木生明故。以木字管十方諸法，南方亦管十方之法。以十下八為木字，以東方為青龍為智，以普賢菩薩在東方表之。觀世音是慈悲，位在西方表之，以西為金，為白虎、為殺害，以表慈悲之法，在殺害惡趣行之。是故十迴向位中，和會智悲二門。觀世音在金剛山之西阿，正趣菩薩從東方而至，同會而見。正趣表智、觀音表悲，皆取方像，表之法故。然一方法，即十方遍也。今且略述東方之義少分，以明表法不可廣言。以木字表智滿十方，橫通竪徹，通含八卦之法總在其中，通上下二方法，為智滿十方法也，少一法不名圓智。且如東方為震卦，震為木、為長男、為音聲為號令，即十方總通遍。且如音聲語言出於口，口為兌。巽為言說風教，離為文章、為心、為目、為虛無。乾為圓淨。坤為眾信順、為腹。坎為水、為玄武、為姦邪，是智者之所治。艮為山、為小男、為童蒙、為止。上方為天，含容萬像。是故十信位中，上方世界名平等，佛號觀察智，以表根本智以虛空為體。下方戊巳，土王四季，表智悲圓滿，負載萬物，以一方之法而遍十方。若十方參像，以該世間萬類之屬。以君子道明，十方之法常在一心之恒用，始可為正慧、為明、為日、為文章。是故十門八千為南字，以表南方為正為明。以八至之日，以八尺之表，於南方定影盈縮。且約略如是。廣即云云。今言南方者，有是十種智慧恒圓滿故，可以定正邪、決是非是南方義。有國土名為勝樂者，從啟發達此十智圓明，破長夜之暗，名為勝樂。其國有山名為妙峯者，夫欲入正位，且非定不啟。欲入勝慧，以正止為初。山者止也，但止心不動如山，心境自然見盡。心亡相盡，即正慧便生。相盡由定、慧由定發，定慧既現，執障惑亡。執業惑亡，大智便現。相盡知現，名曰妙峯。以登山頂，至相盡之處。於空無相之理，空慧恒明，無始業塵一念便盡，身心都盡內外總亡。身見、見取、戒取、邪見等五見既盡，名為見道。既見道已，唯空智慧恒照現前，隨行習氣以道治之，治習漸薄，智慧增明。智慧既增，廣行悲願度脫眾生，當盡我願乃亡，眾生不盡我行不止。大慈如日普照十方，大悲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此已下一段，明入初發心住。於十住中初門，以檀波羅蜜為主，餘九為伴。南方有國名曰勝樂者，南者為正，為明為日，為虛無、為文章，離法心，以明心達虛無，其智慧文章，心自然明白，即正慧現前。是故禮佛，先稱南無，即東方為首，以東方春生發明，萬物生之首故，為法事之首也。以南為法門為正，為虛無為正慧，是以先稱。以東方為萬物生發明之首，是以為法事之首故。是以木貫日為東字，以木生明故。以木字管十方諸法，南方亦管十方之法。以十下八為木字，以東方為青龍為智，以普賢菩薩在東方表之。觀世音是慈悲，位在西方表之，以西為金，為白虎、為殺害，以表慈悲之法，在殺害惡趣行之。是故十迴向位中，和會智悲二門。觀世音在金剛山之西阿，正趣菩薩從東方而至，同會而見。正趣表智、觀音表悲，皆取方像，表之法故。然一方法，即十方遍也。今且略述東方之義少分，以明表法不可廣言。以木字表智滿十方，橫通竪徹，通含八卦之法總在其中，通上下二方法，為智滿十方法也，少一法不名圓智。且如東方為震卦，震為木、為長男、為音聲為號令，即十方總通遍。且如音聲語言出於口，口為兌。巽為言說風教，離為文章、為心、為目、為虛無。乾為圓淨。坤為眾信順、為腹。坎為水、為玄武、為姦邪，是智者之所治。艮為山、為小男、為童蒙、為止。上方為天，含容萬像。是故十信位中，上方世界名平等，佛號觀察智，以表根本智以虛空為體。下方戊巳，土王四季，表智悲圓滿，負載萬物，以一方之法而遍十方。若十方參像，以該世間萬類之屬。以君子道明，十方之法常在一心之恒用，始可為正慧、為明、為日、為文章。是故十門八千為南字，以表南方為正為明。以八至之日，以八尺之表，於南方定影盈縮。且約略如是。廣即云云。今言南方者，有是十種智慧恒圓滿故，可以定正邪、決是非是南方義。有國土名為勝樂者，從啟發達此十智圓明，破長夜之暗，名為勝樂。其國有山名為妙峯者，夫欲入正位，且非定不啟。欲入勝慧，以正止為初。山者止也，但止心不動如山，心境自然見盡。心亡相盡，即正慧便生。相盡由定、慧由定發，定慧既現，執障惑亡。執業惑亡，大智便現。相盡知現，名曰妙峯。以登山頂，至相盡之處。於空無相之理，空慧恒明，無始業塵一念便盡，身心都盡內外總亡。身見、見取、戒取、邪見等五見既盡，名為見道。既見道已，唯空智慧恒照現前，隨行習氣以道治之，治習漸薄，智慧增明。智慧既增，廣行悲願度脫眾生，當盡我願乃亡，眾生不盡我行不止。大慈如日普照十方，大悲

如月清涼有海，始終如是，無有休息，名為修道。且如妙峯山上是見道位，以根本普光明智為道體，以文殊師利妙慧修普賢行，成普賢道，為眾生界作大悲門，安立五位行相，和會智悲增損，至妙覺位方終，令智海增明。大悲深廣，眾藝通明，四攝行圓，慈悲功滿，如下自有次第。如是始終修治行滿，不出剎那之境界，以智印之，莫作情解。如此初發心住，明以從禪定顯得根本空智慧門，無明始謝，智慧始明，初生如來智慧之家，名住佛所住，故得憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門。以此見道，無古今中邊等見，經歷五位，鍊磨習氣、增長慈悲，名為修道。故言「初發心時便成正覺」，方可修道。治行上智慧諸藝不圓滿，障菩薩行，是以善財南行，求諸勝友，皆云：「我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，云何學菩薩行、修菩薩道？」不云增長佛道，故為根本智以定顯得，無作無修，但修菩薩道、學菩薩行，根本智自明自顯，無有修作。如根本智，常與諸菩薩行作，無著無染、無生滅無生死之性。若不得正覺之體，諸行並是無常，皆是人天，有生死業報也。善財於妙峯山上七日者，七覺支分勸，故云七日。四維上下求覓渴仰者，此是定後作十方觀，觀察諸法體性也。遙見德雲比丘在別山頂徐步經行者。以明自住之山是自止觀。故遙見是信，以為止觀之後。信有定慧寂用不二法門，是故別山上徐步經行。山上是定，徐步經行是用，以不離止而有用，以明不住寂、不住亂，是故徐步經行。見已往詣者，昇進也。到已合掌，契會也。頂禮者，至本位之果也。右遶者，信順奉行。自東自北、自西自南為右遶，依甲行不依辰為右遶，今人行道返此。德雲比丘言：「我得決定解力，信根清淨、智光照耀，普觀境界，離一切障。善巧觀察，普眼明徹，具清淨行。往詣十方一切國土，恭敬供養一切諸佛，常念一切諸佛總持、一切諸佛正法，常見一切十方諸佛所，見於東方一佛二佛十佛百佛乃至不可說佛剎微塵數佛」者，此是見道之後觀也。用法眼智眼觀之如前。我得決定信解力，信眼清淨，智光所照者是也。以清淨眼智光明，照於東方一佛二佛百佛百千佛億佛千億佛百千億佛那由他億佛，乃至見無數無量無邊無等不可數不可思不可量不可說不可說，乃至見不可說不可說佛剎微塵數佛。如東方，南西北方、四維上下亦復如是。此是入佛知、見佛境界、供養諸佛、學菩薩神通觀門。答前善財所請，云何於普賢行疾得圓滿。修行者應以清淨智光明眼，一依此法，從東方觀，一切眾生心如自心，無體無相無心性，不見一切眾生苦樂好惡是非長短等相。但以清 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如月清涼有海，始終如是，無有休息，名為修道。且如妙峯山上是見道位，以根本普光明智為道體，以文殊師利妙慧修普賢行，成普賢道，為眾生界作大悲門，安立五位行相，和會智悲增損，至妙覺位方終，令智海增明。大悲深廣，眾藝通明，四攝行圓，慈悲功滿，如下自有次第。如是始終修治行滿，不出剎那之境界，以智印之，莫作情解。如此初發心住，明以從禪定顯得根本空智慧門，無明始謝，智慧始明，初生如來智慧之家，名住佛所住，故得憶念一切諸佛境界智慧光明普見法門。以此見道，無古今中邊等見，經歷五位，鍊磨習氣、增長慈悲，名為修道。故言「初發心時便成正覺」，方可修道。治行上智慧諸藝不圓滿，障菩薩行，是以善財南行，求諸勝友，皆云：「我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，云何學菩薩行、修菩薩道？」不云增長佛道，故為根本智以定顯得，無作無修，但修菩薩道、學菩薩行，根本智自明自顯，無有修作。如根本智，常與諸菩薩行作，無著無染、無生滅無生死之性。若不得正覺之體，諸行並是無常，皆是人天，有生死業報也。善財於妙峯山上七日者，七覺支分勸，故云七日。四維上下求覓渴仰者，此是定後作十方觀，觀察諸法體性也。遙見德雲比丘在別山頂徐步經行者。以明自住之山是自止觀。故遙見是信，以為止觀之後。信有定慧寂用不二法門，是故別山上徐步經行。山上是定，徐步經行是用，以不離止而有用，以明不住寂、不住亂，是故徐步經行。見已往詣者，昇進也。到已合掌，契會也。頂禮者，至本位之果也。右遶者，信順奉行。自東自北、自西自南為右遶，依甲行不依辰為右遶，今人行道返此。德雲比丘言：「我得決定解力，信根清淨、智光照耀，普觀境界，離一切障。善巧觀察，普眼明徹，具清淨行。往詣十方一切國土，恭敬供養一切諸佛，常念一切諸佛總持、一切諸佛正法，常見一切十方諸佛所，見於東方一佛二佛十佛百佛乃至不可說佛剎微塵數佛」者，此是見道之後觀也。用法眼智眼觀之如前。我得決定信解力，信眼清淨，智光所照者是也。以清淨眼智光明，照於東方一佛二佛百佛百千佛億佛千億佛百千億佛那由他億佛，乃至見無數無量無邊無等不可數不可思不可量不可說不可說，乃至見不可說不可說佛剎微塵數佛。如東方，南西北方、四維上下亦復如是。此是入佛知、見佛境界、供養諸佛、學菩薩神通觀門。答前善財所請，云何於普賢行疾得圓滿。修行者應以清淨智光明眼，一依此法，從東方觀，一切眾生心如自心，無體無相無心性，不見一切眾生苦樂好惡是非長短等相。但以清

淨智眼，光明普照，唯見一切眾生真體，不隨情識肉眼所見。但見一切眾生功德果體，如諸佛相，不見人天惡道地獄等相。一切境界如光如影，無實無虛，性自無垢。諸佛眾生及以自身，身心體相本來一味。須起佛色身境界海，皆以智而生。無相法身境界，以智體本無、萬相空寂，如彌勒樓閣，從無處來、滅向無處去。全見一切眾生境界是涅槃境界，全見眾生境界是如來境界，不從妄情所知，但隨智光所照，令使有無自在，不壞肉眼，見諸眾生；不壞法眼，境界無體；不壞智眼，幻生萬境，見諸佛身皆自在故。入智無作大用光明神化法門，皆自幻智所作，無內外有也。從於東方及四維上下無限，總以清淨智光明作用而令自在，皆須先以無作自性定顯發法身無相普光明淨智，無貪瞋業、具慈悲心，始可入此智幻法門有無自在。若不具慈悲業，便作大力鬼神、惡夜叉、惡羅剎，如〈普賢行品〉說。此是見道後觀，未入智境者未堪也。若一向觀空淨業，貪緣空理虛神，妙用不行，即滯寂，是二乘行種。若也迷理智妙神，一向有作想觀者，即是有為生滅，同西方阿彌陀淨土觀也。此一乘智境觀門，使清淨無作智光神妙，從根本無相法身清淨大智光明成大用門，學菩薩神通，入普賢道。一向作想者亦不至，一向真心多者亦不成，迴真入用者始可作也。如經中德雲比丘，讚善財所求：「汝求菩薩神通，乃至求菩薩生死涅槃門，求菩薩觀察有為無為心無所著。」是故開此入佛境界門，和會生死涅槃、有為無為而無所著法門。以清淨大智光明入菩薩大用，神通妙用恒寂故。於別山頂上徐步經行，表動寂得所，以是義故，身不處座而坐也。修行入見道已，以正智光明作如是觀，一如經作體用之門，使無偏學以滯其功。以此生作一觀門成，當生便入報業神功大用自在也。此是一剎那際，來生以圓智照之可見。如西方淨土觀，一向有為作想。以心想成，猶尚得變易生死報業神通。如十善業尚生天上，得報業神通，如龍大力鬼，尚以無明惡業猶有神通。何況道眼開敷，慈善根力使智神用，一生作意，而於來世不獲大用神通者也。以明初發心便成正覺者，即法身無相根本普光明智。體無作理以為正覺之體，以此成就神通，是菩薩行正覺智體。今此現生一生發心相應時，得以正智於分段身作觀行心成，兼修善、兼修眾藝。觀行心成，來生入變易身，以今生分段之身是過去作業，今身以智修觀行業，來生得神用變化生也。一一自行功成始得者是。自行功力得者是真也。如佛菩薩力暫時加持力得者，是不真也，去却神力還自依舊。如以神鬼加持力即是魔業，轉變人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨智眼，光明普照，唯見一切眾生真體，不隨情識肉眼所見。但見一切眾生功德果體，如諸佛相，不見人天惡道地獄等相。一切境界如光如影，無實無虛，性自無垢。諸佛眾生及以自身，身心體相本來一味。須起佛色身境界海，皆以智而生。無相法身境界，以智體本無、萬相空寂，如彌勒樓閣，從無處來、滅向無處去。全見一切眾生境界是涅槃境界，全見眾生境界是如來境界，不從妄情所知，但隨智光所照，令使有無自在，不壞肉眼，見諸眾生；不壞法眼，境界無體；不壞智眼，幻生萬境，見諸佛身皆自在故。入智無作大用光明神化法門，皆自幻智所作，無內外有也。從於東方及四維上下無限，總以清淨智光明作用而令自在，皆須先以無作自性定顯發法身無相普光明淨智，無貪瞋業、具慈悲心，始可入此智幻法門有無自在。若不具慈悲業，便作大力鬼神、惡夜叉、惡羅剎，如〈普賢行品〉說。此是見道後觀，未入智境者未堪也。若一向觀空淨業，貪緣空理虛神，妙用不行，即滯寂，是二乘行種。若也迷理智妙神，一向有作想觀者，即是有為生滅，同西方阿彌陀淨土觀也。此一乘智境觀門，使清淨無作智光神妙，從根本無相法身清淨大智光明成大用門，學菩薩神通，入普賢道。一向作想者亦不至，一向真心多者亦不成，迴真入用者始可作也。如經中德雲比丘，讚善財所求：「汝求菩薩神通，乃至求菩薩生死涅槃門，求菩薩觀察有為無為心無所著。」是故開此入佛境界門，和會生死涅槃、有為無為而無所著法門。以清淨大智光明入菩薩大用，神通妙用恒寂故。於別山頂上徐步經行，表動寂得所，以是義故，身不處座而坐也。修行入見道已，以正智光明作如是觀，一如經作體用之門，使無偏學以滯其功。以此生作一觀門成，當生便入報業神功大用自在也。此是一剎那際，來生以圓智照之可見。如西方淨土觀，一向有為作想。以心想成，猶尚得變易生死報業神通。如十善業尚生天上，得報業神通，如龍大力鬼，尚以無明惡業猶有神通。何況道眼開敷，慈善根力使智神用，一生作意，而於來世不獲大用神通者也。以明初發心便成正覺者，即法身無相根本普光明智。體無作理以為正覺之體，以此成就神通，是菩薩行正覺智體。今此現生一生發心相應時，得以正智於分段身作觀行心成，兼修善、兼修眾藝。觀行心成，來生入變易身，以今生分段之身是過去作業，今身以智修觀行業，來生得神用變化生也。一一自行功成始得者是。自行功力得者是真也。如佛菩薩力暫時加持力得者，是不真也，去却神力還自依舊。如以神鬼加持力即是魔業，轉變人

心不得自在，便即令心狂亂不可取也。一一以自見道力明智心境無物，淨貪瞋癡業，且以性自清淨平等、同體大慈悲業，無見而見、無知而知，所作皆真。以智為用，用其智印印一切眾生三世業果，總為佛境界也，方得自心無垢也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不得自在，便即令心狂亂不可取也。一一以自見道力明智心境無物，淨貪瞋癡業，且以性自清淨平等、同體大慈悲業，無見而見、無知而知，所作皆真。以智為用，用其智印印一切眾生三世業果，總為佛境界也，方得自心無垢也。

從我唯得此憶念一切諸佛智慧光明普見法門已下，是推德昇進。此已上一段，初入佛知見，智總該三世諸佛境界總為一時，一真法界無古今性，不見新成佛、不見舊成佛，以法無古今新舊成壞等性，故以普眼見之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從我唯得此憶念一切諸佛智慧光明普見法門已下，是推德昇進。此已上一段，初入佛知見，智總該三世諸佛境界總為一時，一真法界無古今性，不見新成佛、不見舊成佛，以法無古今新舊成壞等性，故以普眼見之。

第二治地住，以戒波羅蜜為主，餘九為伴。南方義，如前釋。南方有國名曰海門國者，以戒波羅蜜為海門體。以大海不宿死屍，以表法身智光為戒體，自性無垢，不宿煩惱惡業識種諸見貪瞋死屍。以法身根本普光明智以為戒體，性自無垢故。此智現前，十二有支生死海，便為一切諸佛諸功德大福德海辯才海，故曰海門。如經自有文。比丘海雲者，以表十二有支是一切眾生煩惱業之大海。今以戒定慧淨，為普光明智諸佛大海、諸功德海、大智慧海，能顯示此法，覆蔭潤益一切眾生令開覺悟，十二有支便成海雲。故善財至海雲比丘所，頂禮其足，以明昇進至位也。合掌者，以明契會此位之法也。善財言：「我以先發阿耨多羅三藐三菩提心，欲入一切無上智海。」此明善財請法，廣如經說。海雲比丘歎善財能發菩提心，要得普門善根光明、具真實道三昧智光，生種種大福、長白淨法，無有懈息事善知識，不生疲厭、不顧身命、無所藏積。廣如經說。海雲比丘言：「我住海門國十有二年，常以大海為其境界，所謂思惟大海無量眾寶奇妙莊嚴。」廣如經說。言住海門國十二年者，住十二緣觀。觀十二緣生死海，便成大智海。乃至無量眾寶奇妙莊嚴，以明迷十二因緣：無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老病死苦。咨嗟歎息，涕淚憂愁，苦果相隨，無有休息。今三昧觀照方便力，便為清淨大光明智海、諸功德海、一切眾寶微妙莊嚴海、無量智慧之海。廣如經說。迷此十二有支，即有無量苦果，地獄、畜生、餓鬼、貧窮困苦之所莊嚴。若以定慧觀察方便力，便為一切諸佛海、諸功德智慧之海。如十二有支但迷三法，第一不悟心境體空，直執心境實有，名曰無明。第二迷名色為境。第三自六根為主，以意根不了，以迷名色，根境相對，行觸受愛取有以生識業。以斯三緣，十二緣起相續，三界苦果無有停息。今以方便力治，令成大智業，絕生死苦流。以禪定止自意根，令不於五根之中，不緣境界、意根不生，自餘眼耳鼻舌身五根無生。意根既淨，心境俱亡，無內無外、無大無少、無有三世古今，分別識種總亡。以意滅，十二緣滅，三界一切苦果滅，唯有真智朗然明白、普照十方。智及境界萬法無體，以智無體故、本明淨故，量同虛空。等法界故、無中邊故，神用遍周，無去來故。入一切眾境界，如焰如化、如幻如影、如虛空，無取捨故。智自無我，不見他主故。智自無依，不見他依住故。智同法界，所見皆法故。智同淨妙光明，現諸物像，普含容故。智為妙神，自無體性故、善能 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二治地住，以戒波羅蜜為主，餘九為伴。南方義，如前釋。南方有國名曰海門國者，以戒波羅蜜為海門體。以大海不宿死屍，以表法身智光為戒體，自性無垢，不宿煩惱惡業識種諸見貪瞋死屍。以法身根本普光明智以為戒體，性自無垢故。此智現前，十二有支生死海，便為一切諸佛諸功德大福德海辯才海，故曰海門。如經自有文。比丘海雲者，以表十二有支是一切眾生煩惱業之大海。今以戒定慧淨，為普光明智諸佛大海、諸功德海、大智慧海，能顯示此法，覆蔭潤益一切眾生令開覺悟，十二有支便成海雲。故善財至海雲比丘所，頂禮其足，以明昇進至位也。合掌者，以明契會此位之法也。善財言：「我以先發阿耨多羅三藐三菩提心，欲入一切無上智海。」此明善財請法，廣如經說。海雲比丘歎善財能發菩提心，要得普門善根光明、具真實道三昧智光，生種種大福、長白淨法，無有懈息事善知識，不生疲厭、不顧身命、無所藏積。廣如經說。海雲比丘言：「我住海門國十有二年，常以大海為其境界，所謂思惟大海無量眾寶奇妙莊嚴。」廣如經說。言住海門國十二年者，住十二緣觀。觀十二緣生死海，便成大智海。乃至無量眾寶奇妙莊嚴，以明迷十二因緣：無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老病死苦。咨嗟歎息，涕淚憂愁，苦果相隨，無有休息。今三昧觀照方便力，便為清淨大光明智海、諸功德海、一切眾寶微妙莊嚴海、無量智慧之海。廣如經說。迷此十二有支，即有無量苦果，地獄、畜生、餓鬼、貧窮困苦之所莊嚴。若以定慧觀察方便力，便為一切諸佛海、諸功德智慧之海。如十二有支但迷三法，第一不悟心境體空，直執心境實有，名曰無明。第二迷名色為境。第三自六根為主，以意根不了，以迷名色，根境相對，行觸受愛取有以生識業。以斯三緣，十二緣起相續，三界苦果無有停息。今以方便力治，令成大智業，絕生死苦流。以禪定止自意根，令不於五根之中，不緣境界、意根不生，自餘眼耳鼻舌身五根無生。意根既淨，心境俱亡，無內無外、無大無少、無有三世古今，分別識種總亡。以意滅，十二緣滅，三界一切苦果滅，唯有真智朗然明白、普照十方。智及境界萬法無體，以智無體故、本明淨故，量同虛空。等法界故、無中邊故，神用遍周，無去來故。入一切眾境界，如焰如化、如幻如影、如虛空，無取捨故。智自無我，不見他主故。智自無依，不見他依住故。智同法界，所見皆法故。智同淨妙光明，現諸物像，普含容故。智為妙神，自無體性故、善能

分別十方事故。智淨如空，感生福海，皆同光影妙莊嚴故。智如帝網，於一切境界及一切眾生前普現其身，隨業差別對現色身，無去來故。智如水清寶，一念現前，無始無明十二有支濁水一時清淨故。是故無明滅，根境識十二有支生死苦海一時滅，法界自性清淨普光明智及一切功德智慧海一時發開。是以勸觀十二有支六根境識，成如來智慧諸功德海，以得前妙峯山一切相盡、諸佛智慧光明，高顯出世之道用。觀察現行六根名色識種十二有支，令達世間，成一切智種諸功德。海雲比丘言：「善男子！我作是念時，此大海之下有大蓮華忽然出現。」以無能勝因陀羅尼寶為莖者，以天帝能主為名者，以此為一切寶中之主。尼羅是淨妙青色寶也，表是由根本智報生檀波羅蜜行所起，自餘以次九波羅蜜行配之。百萬阿修羅王執持蓮華莖者，王表菩薩所行萬行，不離根本普光明智而得，處生死不沒自在故，像阿修羅處大海而不沒。百萬龍王雨以香水者，主差別之智以為戒體。其智如龍，恒處法空，雨法利生，以為香水。以智體恒空，清淨無垢、能淨諸業，以為戒體，故像之如龍，遊空降雨故。自餘依波羅蜜行配之。自餘諸寶莊嚴，是十波羅蜜行報生，此蓮華有如是莊嚴。芬敷布護彌覆大海者，以明萬行自體無染，而能周遍覆蔭法界一切眾生，以蓮華表之。是故經云「此大蓮華，如來出世善根所起，十方世界無不現前。從如幻法生、如夢法生、清淨業生，無諍法門之所莊嚴，入無為印，住無礙門，充滿十方一切國土。蓮華上有佛，結跏趺坐。」其身從此上至有頂者，根本智為佛體。為智體本無，神用妙淨盡諸有海，圓滿十方無見其際。言上至有頂者，盡諸有見色塵之頂。如經云「無見頂相不可思議。」此如來即伸右手而摩我頂者，右手者作用之法，摩頂者引接會真。道合印可，除疑故。為我說普眼經者，以明契會。智眼普周，量齊法界。普觀根境，隨根教生，根境無窮，教亦無盡。若無根境，教亦本亡。以明根本智對物設教，等一切眾生，根量遍故，名普眼經。經云「假使有人，以大海水為墨、須彌聚為筆，書寫此普眼法門，一品中一門、一門中一法、一法中一義、一義中一句，不得少分，何況能盡者。」以教不自生，因根境而起。以眾生無限，煩惱繫著又多，是根境無邊、教門無盡，以根本智為普眼，差別智為經。我於彼佛所一千二百歲，受持如是普眼法門，於日日中聞持陀羅尼光明，領受無數品者，以表十二緣生之法有百煩惱，從十無明上互體有百，以遍在十二緣中，十二緣中緣緣有十，千二百大煩惱根本，與十方一切眾生而作無量迷緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別十方事故。智淨如空，感生福海，皆同光影妙莊嚴故。智如帝網，於一切境界及一切眾生前普現其身，隨業差別對現色身，無去來故。智如水清寶，一念現前，無始無明十二有支濁水一時清淨故。是故無明滅，根境識十二有支生死苦海一時滅，法界自性清淨普光明智及一切功德智慧海一時發開。是以勸觀十二有支六根境識，成如來智慧諸功德海，以得前妙峯山一切相盡、諸佛智慧光明，高顯出世之道用。觀察現行六根名色識種十二有支，令達世間，成一切智種諸功德。海雲比丘言：「善男子！我作是念時，此大海之下有大蓮華忽然出現。」以無能勝因陀羅尼寶為莖者，以天帝能主為名者，以此為一切寶中之主。尼羅是淨妙青色寶也，表是由根本智報生檀波羅蜜行所起，自餘以次九波羅蜜行配之。百萬阿修羅王執持蓮華莖者，王表菩薩所行萬行，不離根本普光明智而得，處生死不沒自在故，像阿修羅處大海而不沒。百萬龍王雨以香水者，主差別之智以為戒體。其智如龍，恒處法空，雨法利生，以為香水。以智體恒空，清淨無垢、能淨諸業，以為戒體，故像之如龍，遊空降雨故。自餘依波羅蜜行配之。自餘諸寶莊嚴，是十波羅蜜行報生，此蓮華有如是莊嚴。芬敷布護彌覆大海者，以明萬行自體無染，而能周遍覆蔭法界一切眾生，以蓮華表之。是故經云「此大蓮華，如來出世善根所起，十方世界無不現前。從如幻法生、如夢法生、清淨業生，無諍法門之所莊嚴，入無為印，住無礙門，充滿十方一切國土。蓮華上有佛，結跏趺坐。」其身從此上至有頂者，根本智為佛體。為智體本無，神用妙淨盡諸有海，圓滿十方無見其際。言上至有頂者，盡諸有見色塵之頂。如經云「無見頂相不可思議。」此如來即伸右手而摩我頂者，右手者作用之法，摩頂者引接會真。道合印可，除疑故。為我說普眼經者，以明契會。智眼普周，量齊法界。普觀根境，隨根教生，根境無窮，教亦無盡。若無根境，教亦本亡。以明根本智對物設教，等一切眾生，根量遍故，名普眼經。經云「假使有人，以大海水為墨、須彌聚為筆，書寫此普眼法門，一品中一門、一門中一法、一法中一義、一義中一句，不得少分，何況能盡者。」以教不自生，因根境而起。以眾生無限，煩惱繫著又多，是根境無邊、教門無盡，以根本智為普眼，差別智為經。我於彼佛所一千二百歲，受持如是普眼法門，於日日中聞持陀羅尼光明，領受無數品者，以表十二緣生之法有百煩惱，從十無明上互體有百，以遍在十二緣中，十二緣中緣緣有十，千二百大煩惱根本，與十方一切眾生而作無量迷緣，

流轉生死大海。今以禪定觀察方便力，便為一切清淨普光明智海，及差別智海故，名一千二百歲受持如是普眼經。以明差別智，於根本智起無量利益眾生法門，名為我於彼佛所。受持讀誦，此明以妙峯山相盡出纏之智，作十二緣生觀，治六根名色及識生死苦海，以成清淨智光普眼法門，令於生死海成智悲之海。從我唯知此普眼法門已下，是推德昇進。如是八萬四千諸塵勞，皆不離五蘊六根色受想行識起。但名色六根，以意根於五根中取名色之境，為不了故，有十二緣生，及十大煩惱，成八萬四千。如《華嚴經》云「於五蘊之上，一蘊之中有百煩惱，五蘊之上有五百煩惱。內有五百、外有五百，如是等乃至八萬四千。」以明五蘊上，內外有一千煩惱。於十使上，一使之上有一千，十使上有一萬。還於十使分內外，各有一萬，以為二萬。以貪瞋癡增上，有六萬三千，通收貪行多者二萬一千、瞋行多者二萬一千、癡行多者二萬一千。三箇等二萬一千，為八萬四千。四千是五蘊上內外本數，八萬是十使上緣境起貪瞋癡數，皆以六根名色識三事成無盡煩惱等十方界大迷。此三事中，以意根為主。今但以定淨意想本無，五根本來無主，一切內外山河大地及水火風等境界，皆意根取相起識執成，名為七識。但以執處成名，亦無別體。隨成業處，生三界有漏界，名為第八種子，亦無別體，但是一箇意識所成。今修行者但止意根不動如山，心境自然相盡，意亡境謝、識滅智成。無始迷塵只緣意惑，意亡智現，十方朗然、心境空虛，名為智地。以智日普觀萬境無體相、迷空幻生、無本無末、無生死之體，三界六道人天地獄一切世界，皆是意想妄塵所生。意滅故妄境界隨滅，如薪盡火滅。意盡業空，四大同謝，山河大地與意俱喪。此非放蕩情亡思念都盡，以正定相應方知也，不在情識斟酌。論主頌曰「山河大地及火風，三界境界由意生，意識滅盡如虛空，一切境界同時滅。意塵識滅妄境無，唯真智境妙莊嚴，智境莊嚴如光影，皆相照徹非有無。智境無身亦無見，以智淨故業如是。以其大智照世間，不見世間唯智境。能以肉眼見世間。於所見中無染著。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 流轉生死大海。今以禪定觀察方便力，便為一切清淨普光明智海，及差別智海故，名一千二百歲受持如是普眼經。以明差別智，於根本智起無量利益眾生法門，名為我於彼佛所。受持讀誦，此明以妙峯山相盡出纏之智，作十二緣生觀，治六根名色及識生死苦海，以成清淨智光普眼法門，令於生死海成智悲之海。從我唯知此普眼法門已下，是推德昇進。如是八萬四千諸塵勞，皆不離五蘊六根色受想行識起。但名色六根，以意根於五根中取名色之境，為不了故，有十二緣生，及十大煩惱，成八萬四千。如《華嚴經》云「於五蘊之上，一蘊之中有百煩惱，五蘊之上有五百煩惱。內有五百、外有五百，如是等乃至八萬四千。」以明五蘊上，內外有一千煩惱。於十使上，一使之上有一千，十使上有一萬。還於十使分內外，各有一萬，以為二萬。以貪瞋癡增上，有六萬三千，通收貪行多者二萬一千、瞋行多者二萬一千、癡行多者二萬一千。三箇等二萬一千，為八萬四千。四千是五蘊上內外本數，八萬是十使上緣境起貪瞋癡數，皆以六根名色識三事成無盡煩惱等十方界大迷。此三事中，以意根為主。今但以定淨意想本無，五根本來無主，一切內外山河大地及水火風等境界，皆意根取相起識執成，名為七識。但以執處成名，亦無別體。隨成業處，生三界有漏界，名為第八種子，亦無別體，但是一箇意識所成。今修行者但止意根不動如山，心境自然相盡，意亡境謝、識滅智成。無始迷塵只緣意惑，意亡智現，十方朗然、心境空虛，名為智地。以智日普觀萬境無體相、迷空幻生、無本無末、無生死之體，三界六道人天地獄一切世界，皆是意想妄塵所生。意滅故妄境界隨滅，如薪盡火滅。意盡業空，四大同謝，山河大地與意俱喪。此非放蕩情亡思念都盡，以正定相應方知也，不在情識斟酌。論主頌曰「山河大地及火風，三界境界由意生，意識滅盡如虛空，一切境界同時滅。意塵識滅妄境無，唯真智境妙莊嚴，智境莊嚴如光影，皆相照徹非有無。智境無身亦無見，以智淨故業如是。以其大智照世間，不見世間唯智境。能以肉眼見世間。於所見中無染著。」

問曰：根本智既自體無垢，何不自然本是佛，何故能隨迷作六道眾生輪迴苦海？若修得即是生滅無常，屬人天因果；若不修得，何不自然是佛，而作眾生，有苦有樂，六道生死差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：根本智既自體無垢，何不自然本是佛，何故能隨迷作六道眾生輪迴苦海？若修得即是生滅無常，屬人天因果；若不修得，何不自然是佛，而作眾生，有苦有樂，六道生死差別？

答曰：為其真智，自無有性、無有本體，凝然常住、言我是佛，是自性清淨故。以無自性故，無自然我是佛、我清淨。若有自然我是佛、我清淨、我是智慧、我成正覺者，即有處所可得之法，即是常見、即是破壞。諦觀十方無有此物，有凝然者，若有此物，不應有十方三界有苦有樂、長壽短壽，萬物不同、眾生差別。若無自體凝然常住者，要須待緣方始顯得，不是修生作得，為智無自性故，不屬凝然常住、亦不屬修生作得，此二者皆屬斷常諸見。以無自性故，迷心境、緣執著，成業因、執輕重，違順情多、瞋愛貪癡，有種種六道生死苦樂不同。由執業瞋喜愛著諸煩惱故，有種種業生。從此輕煩惱中，有人天樂果者，知生死苦故，方能有自覺聖智。有因師發心，皆以知生死長遠，方始發志求於真道。皆無自然天生是佛。是真正為真智，無自性故。設從天人龍神中，有能覺知生死長遠輪轉過失，或以依先達聖智為師，以成覺悟、以淨心境，方能顯發本心無性，方知心所緣境總皆無性，自性無生、心境無生，名為智境。以智現故，方照意所迷境一切總無，方名為智境。夫三界因果皆由業作得，智由無作定顯，方能了智自無性，不作無明、不作成佛，為智自無性故、覺知一切總皆無性故。不作無明，為智自無性，不作凝然本有佛故。是故有教說云：「諸法不自生，待緣故。不從他生，諸緣自無性故。不共生，智及修行體空無自性、無合散性故。不無因生，要待覺悟修行方顯，不自然成故。」無成而成、無壞而壞，以無依之智無自成亦無自壞，以智不屬成壞故、不屬斷常故。以智覺知無自性故，不屬生死。以智覺知自無依處故，不屬生死。以智覺知自無依處故，不屬處所可得故。神用十方，隨根對現，不速而遍，在神無神而能大用，在智無智而能大明，總虛無體也。以虛無故，水火不能災、利刃不能傷、生死不能變。言空而有大空神用，言有而無形相可得，廣而不張、小而不縮，為利益未明而幻生名也，在名無名故。所知者如響、見諸如來體如光影、教化眾生如焰、興大願如風、行慈悲如雲降雨，以虛空智含容萬法，與其同體，而無厭捨。一切眾生，對現色身，一念遍周，而無作者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：為其真智，自無有性、無有本體，凝然常住、言我是佛，是自性清淨故。以無自性故，無自然我是佛、我清淨。若有自然我是佛、我清淨、我是智慧、我成正覺者，即有處所可得之法，即是常見、即是破壞。諦觀十方無有此物，有凝然者，若有此物，不應有十方三界有苦有樂、長壽短壽，萬物不同、眾生差別。若無自體凝然常住者，要須待緣方始顯得，不是修生作得，為智無自性故，不屬凝然常住、亦不屬修生作得，此二者皆屬斷常諸見。以無自性故，迷心境、緣執著，成業因、執輕重，違順情多、瞋愛貪癡，有種種六道生死苦樂不同。由執業瞋喜愛著諸煩惱故，有種種業生。從此輕煩惱中，有人天樂果者，知生死苦故，方能有自覺聖智。有因師發心，皆以知生死長遠，方始發志求於真道。皆無自然天生是佛。是真正為真智，無自性故。設從天人龍神中，有能覺知生死長遠輪轉過失，或以依先達聖智為師，以成覺悟、以淨心境，方能顯發本心無性，方知心所緣境總皆無性，自性無生、心境無生，名為智境。以智現故，方照意所迷境一切總無，方名為智境。夫三界因果皆由業作得，智由無作定顯，方能了智自無性，不作無明、不作成佛，為智自無性故、覺知一切總皆無性故。不作無明，為智自無性，不作凝然本有佛故。是故有教說云：「諸法不自生，待緣故。不從他生，諸緣自無性故。不共生，智及修行體空無自性、無合散性故。不無因生，要待覺悟修行方顯，不自然成故。」無成而成、無壞而壞，以無依之智無自成亦無自壞，以智不屬成壞故、不屬斷常故。以智覺知無自性故，不屬生死。以智覺知自無依處故，不屬生死。以智覺知自無依處故，不屬處所可得故。神用十方，隨根對現，不速而遍，在神無神而能大用，在智無智而能大明，總虛無體也。以虛無故，水火不能災、利刃不能傷、生死不能變。言空而有大空神用，言有而無形相可得，廣而不張、小而不縮，為利益未明而幻生名也，在名無名故。所知者如響、見諸如來體如光影、教化眾生如焰、興大願如風、行慈悲如雲降雨，以虛空智含容萬法，與其同體，而無厭捨。一切眾生，對現色身，一念遍周，而無作者。

略釋新華嚴經修行次第決疑論卷二之上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略釋新華嚴經修行次第決疑論卷二之上

略釋新華嚴經修行次第決疑論卷二之下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略釋新華嚴經修行次第決疑論卷二之下

大唐北京李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐北京李通玄撰

第三修行住，忍波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前云。從此南行六十由旬者，以明從十二緣觀竟，重觀眼耳鼻舌身意六根之上現行分別，一一根中所有現行分別皆悉解脫。以前十二緣生觀，觀六根名色識三種成智。今此位中，以智隨六根現行分別，無不解脫，故云從此南行六十由旬。楞伽道者，此楞伽山居大海中，四周大海，其山高峻，傍無門戶，難往難登。於此大海岸上有道，以明於十二有支、五蘊六根中至大道超度生死。明其六根以成智境，根境無染，超生死海。以表其山難往難登，今已登得，故云楞伽道也。以比丘空中經行，如楞伽山，從空而入者即得，以明於十二有支六根名色識種，智三法起，無明生死大海、我慢瞋癡高山甚難超越，今以禪定觀照方便力，了根境識悉皆空虛，無明滅、生死海竭、我慢高山皆摧裂，智淨六塵如滿月，故云楞伽道邊有聚落名為海岸。今既六根皆為智海，五蘊十二緣六根境界總為法界大海普光明智聚落也。善財至楞伽道海岸聚落，觀察十方，求覓善住比丘者，重觀自六根上習氣使，令同空理合，及十方眾生六根中境界總同觀一性虛空，令其見聞覺觸使空。智慧門所行法界聚落，見聞觸受一切聲香皆為法界也。比丘名善住者，以明善住法空、常行利物，不離法空故。於空中往來經行，故名善住，以明常於生死海行一切行。生死海及行利眾生，總不離虛空，無所染故。已下天王龍王十王恭敬者，有二義：一明有道感招、二表行十波羅蜜行自在如王，廣在經文。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三修行住，忍波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前云。從此南行六十由旬者，以明從十二緣觀竟，重觀眼耳鼻舌身意六根之上現行分別，一一根中所有現行分別皆悉解脫。以前十二緣生觀，觀六根名色識三種成智。今此位中，以智隨六根現行分別，無不解脫，故云從此南行六十由旬。楞伽道者，此楞伽山居大海中，四周大海，其山高峻，傍無門戶，難往難登。於此大海岸上有道，以明於十二有支、五蘊六根中至大道超度生死。明其六根以成智境，根境無染，超生死海。以表其山難往難登，今已登得，故云楞伽道也。以比丘空中經行，如楞伽山，從空而入者即得，以明於十二有支六根名色識種，智三法起，無明生死大海、我慢瞋癡高山甚難超越，今以禪定觀照方便力，了根境識悉皆空虛，無明滅、生死海竭、我慢高山皆摧裂，智淨六塵如滿月，故云楞伽道邊有聚落名為海岸。今既六根皆為智海，五蘊十二緣六根境界總為法界大海普光明智聚落也。善財至楞伽道海岸聚落，觀察十方，求覓善住比丘者，重觀自六根上習氣使，令同空理合，及十方眾生六根中境界總同觀一性虛空，令其見聞覺觸使空。智慧門所行法界聚落，見聞觸受一切聲香皆為法界也。比丘名善住者，以明善住法空、常行利物，不離法空故。於空中往來經行，故名善住，以明常於生死海行一切行。生死海及行利眾生，總不離虛空，無所染故。已下天王龍王十王恭敬者，有二義：一明有道感招、二表行十波羅蜜行自在如王，廣在經文。

已上三善知識，第一妙峯山頂德雲比丘，以明初入相盡，智慧光明高勝、出世間，以比丘表之。第二海門國海雲比丘，以明自得離一切相，諸佛境界智慧光明，須觀生死海一切自他十二緣六根名色識現行作用上，以成根本智大光明海，得普眼經法門。第三至楞伽道邊海岸聚落善住比丘，得速疾供養諸佛、成就眾生菩薩無礙解脫門，以明重觀六根上習氣，得超渡生死海之岸，得法空智慧，成利益世間生死自在之岸。此已上三善知識，且明淨得五蘊中十二有支六根上煩惱，成智慧出世解脫之業。唯度眾生之行，仍是出世功成修道行門，事合如是。以是義故，以比丘表之，以明比丘是出俗行。是故善財至此位問：「云何修行佛法？云何積集佛法？乃至云何不捨見佛，於其常精勤修習菩薩道？」廣如經說。以明此位雙問，佛法、菩薩法會融，以明出世智以成。菩薩俗習未了已下，意明不離世間根本清淨智，而學菩薩世間之智。即示已下，善知識俗士彌伽，以居市肆說輪字莊嚴門。以次俗士解脫長者等，以明世間鬧處是解脫，不假要居山居空。遷彼前心，令成後位。為昇進已下，彌伽、解脫長者、海幢比丘，成世間不離出世間法，俗士兼比丘表之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上三善知識，第一妙峯山頂德雲比丘，以明初入相盡，智慧光明高勝、出世間，以比丘表之。第二海門國海雲比丘，以明自得離一切相，諸佛境界智慧光明，須觀生死海一切自他十二緣六根名色識現行作用上，以成根本智大光明海，得普眼經法門。第三至楞伽道邊海岸聚落善住比丘，得速疾供養諸佛、成就眾生菩薩無礙解脫門，以明重觀六根上習氣，得超渡生死海之岸，得法空智慧，成利益世間生死自在之岸。此已上三善知識，且明淨得五蘊中十二有支六根上煩惱，成智慧出世解脫之業。唯度眾生之行，仍是出世功成修道行門，事合如是。以是義故，以比丘表之，以明比丘是出俗行。是故善財至此位問：「云何修行佛法？云何積集佛法？乃至云何不捨見佛，於其常精勤修習菩薩道？」廣如經說。以明此位雙問，佛法、菩薩法會融，以明出世智以成。菩薩俗習未了已下，意明不離世間根本清淨智，而學菩薩世間之智。即示已下，善知識俗士彌伽，以居市肆說輪字莊嚴門。以次俗士解脫長者等，以明世間鬧處是解脫，不假要居山居空。遷彼前心，令成後位。為昇進已下，彌伽、解脫長者、海幢比丘，成世間不離出世間法，俗士兼比丘表之。

第四生貴住，以精進波羅蜜為主，餘九為伴。南方義如前。有國名達里鼻茶，其國在南印度之境，名義未翻。城名自在者，為此善知識以達出世之智，又通明俗諦，真俗二諦自在故，城名自在。其中有人名曰彌伽，身是俗人，又居市肆，一如俗相，故名為人。為居市肆，不可稱名長者居士之號，故名曰人。彌伽者，此云降伏諸邪論。故彌伽問善財云：「汝已發菩提心耶？」善財言：「唯。」彌伽下座，頂禮善財，五體投地散華，及寶無量種香供養善財。然後為說輪字莊嚴門者，為明菩薩敬菩提心。善財以得佛根本智慧光明，彌伽是根本智中行，以明敬本智故，以世間敬出世間智故。為明菩薩處世間，行菩薩道，於生死海不出不沒不沈淪者、獲無量功德海者，只由根本智致使如是。以是義故，得此智者須當敬之。為明根本普光明大智，是萬德之宗、出生死之本、行大慈悲者之源，普賢行之宮室堂殿樓閣，生一切眾生之本母、養一切眾生之衣服飲食、資生之大海，人天善根總由此根本智生故。是以聞發心者，敬之即佛。故彌伽聞善財已發菩提心，是故五體投地散華，眾香及眾寶衣服供養善財，珍重施禮然後說法。此乃不輕未學，敬學如佛。為善財放口中之光，以明教也。為說輪字品者，輪者圓滿之義。以俗間名字說法，圓滿清淨，能壞生死諸不善業，句義名詮次第圓滿，有見及聞受持之者，得清淨智業破生死業，破不善之海成大善海，破愚癡海成大智海。破貧窮苦惱海成大福德海。一一句義，主伴相成，無失道意。一一句義說，如因陀羅網互相參徹。一一字內，隨器隨根轉無量法輪。無異世間諸名字法便成出生死法，能變世間法以為佛法，能變世間愚癡以為智慧，能變世間言音以為諸佛言音，廣說無量利益。略而舉之，思之可見。從我唯知此菩薩妙音陀羅尼光明法門已下，是推德昇進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四生貴住，以精進波羅蜜為主，餘九為伴。南方義如前。有國名達里鼻茶，其國在南印度之境，名義未翻。城名自在者，為此善知識以達出世之智，又通明俗諦，真俗二諦自在故，城名自在。其中有人名曰彌伽，身是俗人，又居市肆，一如俗相，故名為人。為居市肆，不可稱名長者居士之號，故名曰人。彌伽者，此云降伏諸邪論。故彌伽問善財云：「汝已發菩提心耶？」善財言：「唯。」彌伽下座，頂禮善財，五體投地散華，及寶無量種香供養善財。然後為說輪字莊嚴門者，為明菩薩敬菩提心。善財以得佛根本智慧光明，彌伽是根本智中行，以明敬本智故，以世間敬出世間智故。為明菩薩處世間，行菩薩道，於生死海不出不沒不沈淪者、獲無量功德海者，只由根本智致使如是。以是義故，得此智者須當敬之。為明根本普光明大智，是萬德之宗、出生死之本、行大慈悲者之源，普賢行之宮室堂殿樓閣，生一切眾生之本母、養一切眾生之衣服飲食、資生之大海，人天善根總由此根本智生故。是以聞發心者，敬之即佛。故彌伽聞善財已發菩提心，是故五體投地散華，眾香及眾寶衣服供養善財，珍重施禮然後說法。此乃不輕未學，敬學如佛。為善財放口中之光，以明教也。為說輪字品者，輪者圓滿之義。以俗間名字說法，圓滿清淨，能壞生死諸不善業，句義名詮次第圓滿，有見及聞受持之者，得清淨智業破生死業，破不善之海成大善海，破愚癡海成大智海。破貧窮苦惱海成大福德海。一一句義，主伴相成，無失道意。一一句義說，如因陀羅網互相參徹。一一字內，隨器隨根轉無量法輪。無異世間諸名字法便成出生死法，能變世間法以為佛法，能變世間愚癡以為智慧，能變世間言音以為諸佛言音，廣說無量利益。略而舉之，思之可見。從我唯知此菩薩妙音陀羅尼光明法門已下，是推德昇進。

第五具足方便住，禪波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前。自此南行有一聚落名曰住林者，此位不言國城。但從此南行，以明彌伽在市肆上鬧處是靜，以明一切眾生生死大海塵勞為市肆，以明不離世間生死鬧處為住禪林也。聚落者，眾人所居眾多為聚落。此明生死眾生眾多處，智者處之為禪林。前位彌伽、此位解脫長者，同處生死世俗煩鬧之處以為寂靜，故從南行，不言方、不言國、不言城，但云南行。南者正也，行者昇進也，為正法、為昇進，故云從此南行。以一切世間生死塵境，總為法聚落、總為禪林，故云住林。以此第五禪體，一切眾生境界以為自性禪故，是故以俗士解脫長者表之。迴前三比丘出世心，令入眾生生死聚落以為禪林聚落。善財於解脫長者所請法，解脫長者以自善根力、佛威神力、文殊師利憶念力故。以法身智體清淨皆自有之，是自善根力。以根本智本自十方大用恒寂靜故，是佛威神力。初所顯自清淨智，由無相法身空慧而能發起自清淨智，是文殊師利憶念力。還以此本清淨智以為禪門，性自無垢含容，總為一身，一切佛剎互相容入，如光影像。且舉各隨方面各十佛剎微塵諸佛國、清淨莊嚴身，如淨琉璃含諸影像，色相無礙，於身中顯現無量諸佛出興於世入涅槃。一切諸佛眾生無盡三世業果一切顯現，以明自性無垢，禪性自遍周故，無虛空不遍，無境界不容。無作淨智本，自如是圓三世因果法，自如是無延促性，不是作得。是一切世間法自性禪，一切境界本來自定自靜，故以俗士解脫長者表之，不令於世間外別有欣求。修行者應如是信解、如是修行，世間萬境現前，皆是住林、皆是禪林。只為世間強取他境，而執是非、自分他土。其心以生諸業，當生苦果，知復如何也。自我唯知此如來無礙莊嚴解脫門已下，是推德昇進。此已上兩位，明俗體本真，世間鬧處是靜，一切萬境及一切眾生心量性自禪門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五具足方便住，禪波羅蜜為主，餘九為伴。南義如前。自此南行有一聚落名曰住林者，此位不言國城。但從此南行，以明彌伽在市肆上鬧處是靜，以明一切眾生生死大海塵勞為市肆，以明不離世間生死鬧處為住禪林也。聚落者，眾人所居眾多為聚落。此明生死眾生眾多處，智者處之為禪林。前位彌伽、此位解脫長者，同處生死世俗煩鬧之處以為寂靜，故從南行，不言方、不言國、不言城，但云南行。南者正也，行者昇進也，為正法、為昇進，故云從此南行。以一切世間生死塵境，總為法聚落、總為禪林，故云住林。以此第五禪體，一切眾生境界以為自性禪故，是故以俗士解脫長者表之。迴前三比丘出世心，令入眾生生死聚落以為禪林聚落。善財於解脫長者所請法，解脫長者以自善根力、佛威神力、文殊師利憶念力故。以法身智體清淨皆自有之，是自善根力。以根本智本自十方大用恒寂靜故，是佛威神力。初所顯自清淨智，由無相法身空慧而能發起自清淨智，是文殊師利憶念力。還以此本清淨智以為禪門，性自無垢含容，總為一身，一切佛剎互相容入，如光影像。且舉各隨方面各十佛剎微塵諸佛國、清淨莊嚴身，如淨琉璃含諸影像，色相無礙，於身中顯現無量諸佛出興於世入涅槃。一切諸佛眾生無盡三世業果一切顯現，以明自性無垢，禪性自遍周故，無虛空不遍，無境界不容。無作淨智本，自如是圓三世因果法，自如是無延促性，不是作得。是一切世間法自性禪，一切境界本來自定自靜，故以俗士解脫長者表之，不令於世間外別有欣求。修行者應如是信解、如是修行，世間萬境現前，皆是住林、皆是禪林。只為世間強取他境，而執是非、自分他土。其心以生諸業，當生苦果，知復如何也。自我唯知此如來無礙莊嚴解脫門已下，是推德昇進。此已上兩位，明俗體本真，世間鬧處是靜，一切萬境及一切眾生心量性自禪門。

第六正心住，般若波羅蜜為主，餘九為伴。從此南行至閻浮提畔者，以明至此位修行，至出世間及世間二法極表之畔。從妙峯山已下三比丘，表出世間智慧解脫。從彌伽長者至此海幢比丘，表世間中出世間智慧解脫，二俗士一比丘表之。有一國土，名摩利伽羅，未翻。彼有比丘名曰海幢者，以此第六般若道成，身心意想寂滅不生，離出入息，身體支分十三處出化身不同，十方利物，智慧如海，身心寂然，都無思覺，名之為幢。善財見海幢比丘在經行道側結跏趺坐，離出入息。經行道是用，結加趺坐離出入息是寂，以明寂用無礙。足下出無數百千億長者居士婆羅門眾十方化利者，以明長者居士婆羅門眾之行居卑謙下，離慢不自高，故足下出居士婆羅門眾也。兩膝出無數百千億剎帝利婆羅門眾者，是王種也，以明膝是卷舒自在之義，以明王者世間自在故，像菩薩於生死自在故。腰間出等眾生數仙人眾者，以明腰是行五欲之所在，仙人是淨離五欲故。以明菩薩處於欲境，恒不染著，不著不離恒清淨故，仙人表之。兩脇出不思議龍眾、不思議龍女眾十方利潤眾生者，以明兩脇是挾持覆蔭義。以明大智大悲心，以龍及龍女表之。龍表智，龍女表慈悲。像菩薩恒遊法空，智慈恒遍，眾生攝持覆蔭雨法故。胸前卍字中出無數百千億阿修羅身者，胸前卍是萬字，以明菩薩於生死中行萬行而不沒，以阿修羅王表之。以阿修羅王在大海中，足至海底、水至半身。背上出二乘眾無數百千億聲聞獨覺者，以二乘背生死，背智悲故，以是背上出。從其兩肩出無數百千億夜叉羅剎王者，以明兩肩是力用大自在處故。以出夜叉羅剎王，皆能飛空，力用自在，是防護義。以明菩薩示行威勢多，力守護僧伽藍及以善人。從其腹出無數百千億緊那羅王及女者，以明腹是包含義，以明緊那羅王是歌樂之神，女表慈悲，像菩薩大智大悲包含萬德，常於十方人天六道以眾法樂樂眾生，令離眾苦憂惱。以緊那羅王及女表之，王者自在義。腹中出無數乾闥婆及女，此是樂神。如此技兒在十寶山中住，諸天須音樂時，往彼天中設樂。亦表菩薩智悲包含眾德，法樂以娛樂眾生，令得歡喜，離諸苦惱也。從其面門出無數百千億轉輪王者，口者是說正教之門戶，像菩薩恒以四無礙辯以為四兵，以七菩提分法以為七寶，不作無義綺語言詞，以表口出轉輪王，一切言音皆成教法。兩目出無數百千日輪，普照一切諸大地獄及諸惡趣。目者眼也，以明眼中瞳人是也。以像菩薩常以智眼大慈悲眼觀一切眾生，隨根設教令離諸惡。白毫相中出無數百千億帝釋身者，帝釋此云能主，能與諸天作主故。以明 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六正心住，般若波羅蜜為主，餘九為伴。從此南行至閻浮提畔者，以明至此位修行，至出世間及世間二法極表之畔。從妙峯山已下三比丘，表出世間智慧解脫。從彌伽長者至此海幢比丘，表世間中出世間智慧解脫，二俗士一比丘表之。有一國土，名摩利伽羅，未翻。彼有比丘名曰海幢者，以此第六般若道成，身心意想寂滅不生，離出入息，身體支分十三處出化身不同，十方利物，智慧如海，身心寂然，都無思覺，名之為幢。善財見海幢比丘在經行道側結跏趺坐，離出入息。經行道是用，結加趺坐離出入息是寂，以明寂用無礙。足下出無數百千億長者居士婆羅門眾十方化利者，以明長者居士婆羅門眾之行居卑謙下，離慢不自高，故足下出居士婆羅門眾也。兩膝出無數百千億剎帝利婆羅門眾者，是王種也，以明膝是卷舒自在之義，以明王者世間自在故，像菩薩於生死自在故。腰間出等眾生數仙人眾者，以明腰是行五欲之所在，仙人是淨離五欲故。以明菩薩處於欲境，恒不染著，不著不離恒清淨故，仙人表之。兩脇出不思議龍眾、不思議龍女眾十方利潤眾生者，以明兩脇是挾持覆蔭義。以明大智大悲心，以龍及龍女表之。龍表智，龍女表慈悲。像菩薩恒遊法空，智慈恒遍，眾生攝持覆蔭雨法故。胸前卍字中出無數百千億阿修羅身者，胸前卍是萬字，以明菩薩於生死中行萬行而不沒，以阿修羅王表之。以阿修羅王在大海中，足至海底、水至半身。背上出二乘眾無數百千億聲聞獨覺者，以二乘背生死，背智悲故，以是背上出。從其兩肩出無數百千億夜叉羅剎王者，以明兩肩是力用大自在處故。以出夜叉羅剎王，皆能飛空，力用自在，是防護義。以明菩薩示行威勢多，力守護僧伽藍及以善人。從其腹出無數百千億緊那羅王及女者，以明腹是包含義，以明緊那羅王是歌樂之神，女表慈悲，像菩薩大智大悲包含萬德，常於十方人天六道以眾法樂樂眾生，令離眾苦憂惱。以緊那羅王及女表之，王者自在義。腹中出無數乾闥婆及女，此是樂神。如此技兒在十寶山中住，諸天須音樂時，往彼天中設樂。亦表菩薩智悲包含眾德，法樂以娛樂眾生，令得歡喜，離諸苦惱也。從其面門出無數百千億轉輪王者，口者是說正教之門戶，像菩薩恒以四無礙辯以為四兵，以七菩提分法以為七寶，不作無義綺語言詞，以表口出轉輪王，一切言音皆成教法。兩目出無數百千日輪，普照一切諸大地獄及諸惡趣。目者眼也，以明眼中瞳人是也。以像菩薩常以智眼大慈悲眼觀一切眾生，隨根設教令離諸惡。白毫相中出無數百千億帝釋身者，帝釋此云能主，能與諸天作主故。以明

眉間毫相，是諸佛放中道智慈圓滿果光處。以取帝釋為能主，表菩薩以中道智悲圓滿行，主導一切十方眾生故。頭上出無量佛剎微塵數菩薩眾，頭者相盡，智悲行圓乃無極故，舉無量佛剎微塵為量。頂上出無數百千億諸佛者，頂上尊高最勝，故出佛眾，像根本智也。已下十二處化用，總是頂上起，通頂上有十三處。此位已明正心住，離出入息，寂用無礙。至十地中第六地，還同此位，得寂滅神通，但以智悲深廣不同，十地夜天表之，此位比丘表之。思之可見。善財住立，思惟觀察經一日一夜者，以檀波羅蜜捨心圓滿也。七日七夜，七支戒圓也。半月者，忍圓滿也。以忍自利不益於他，以為半月。一月者，精進波羅蜜，自利利他以為一月。六月者，以度行成。六日者，六箇智慧滿。海幢比丘云此三昧名普眼捨得者，以慧眼如空，十方普照。空慧無體，物亦本無，根境恒空，照無不徹，於境不染，名普眼捨得。既無取捨，正見現前，故以佛知見故，又名般若波羅蜜境界清淨光。又名普莊嚴清淨門，以明用空智慧，於身支分十三處幻生諸身，起化如雲，充滿十方一切諸佛境界眾生界，成就教化莊嚴一切眾生事業，然其身心都無思覺。此是出情量之無作妙神，性同虛空，大用自在。從我唯知此一般若波羅蜜三昧光明已上，是推德昇進。此上六波羅蜜，以滿出世間心，及於世間中心已竟。後休捨優婆夷，以明成就大慈大悲，以方便波羅蜜入於生死，同於眾生八萬四千那由他煩惱行，同事攝生，後位是也。如後具文。若不如是，出世解脫偏多，大悲不滿。從妙峯山上初發心住、海門國治地住、海岸上修行住，從彌伽長者達里鼻荼國生貴住，至住林聚落具足方便住，第六正心住，一終解脫。從第七不退住，成後三位，至灌頂住。若不如是位位相成，修行者得一法，自謂言足，不知進路，未得謂得、未滿謂滿。以是義故，安立五位同異法門、解行理智、大悲諸藝、神力通用，令知不錯，使無稽滯，初發心時便成正覺。以此正覺，用治習氣，德能妙用及諸眾藝，普賢道頓成。於無始無終，無三世古今之智中，便具成眾德，令使正覺圓明，具普賢行海使滿。不可將一無作之理，萬事不明以為佛者，乃是聲聞獨覺之道，非為佛也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眉間毫相，是諸佛放中道智慈圓滿果光處。以取帝釋為能主，表菩薩以中道智悲圓滿行，主導一切十方眾生故。頭上出無量佛剎微塵數菩薩眾，頭者相盡，智悲行圓乃無極故，舉無量佛剎微塵為量。頂上出無數百千億諸佛者，頂上尊高最勝，故出佛眾，像根本智也。已下十二處化用，總是頂上起，通頂上有十三處。此位已明正心住，離出入息，寂用無礙。至十地中第六地，還同此位，得寂滅神通，但以智悲深廣不同，十地夜天表之，此位比丘表之。思之可見。善財住立，思惟觀察經一日一夜者，以檀波羅蜜捨心圓滿也。七日七夜，七支戒圓也。半月者，忍圓滿也。以忍自利不益於他，以為半月。一月者，精進波羅蜜，自利利他以為一月。六月者，以度行成。六日者，六箇智慧滿。海幢比丘云此三昧名普眼捨得者，以慧眼如空，十方普照。空慧無體，物亦本無，根境恒空，照無不徹，於境不染，名普眼捨得。既無取捨，正見現前，故以佛知見故，又名般若波羅蜜境界清淨光。又名普莊嚴清淨門，以明用空智慧，於身支分十三處幻生諸身，起化如雲，充滿十方一切諸佛境界眾生界，成就教化莊嚴一切眾生事業，然其身心都無思覺。此是出情量之無作妙神，性同虛空，大用自在。從我唯知此一般若波羅蜜三昧光明已上，是推德昇進。此上六波羅蜜，以滿出世間心，及於世間中心已竟。後休捨優婆夷，以明成就大慈大悲，以方便波羅蜜入於生死，同於眾生八萬四千那由他煩惱行，同事攝生，後位是也。如後具文。若不如是，出世解脫偏多，大悲不滿。從妙峯山上初發心住、海門國治地住、海岸上修行住，從彌伽長者達里鼻荼國生貴住，至住林聚落具足方便住，第六正心住，一終解脫。從第七不退住，成後三位，至灌頂住。若不如是位位相成，修行者得一法，自謂言足，不知進路，未得謂得、未滿謂滿。以是義故，安立五位同異法門、解行理智、大悲諸藝、神力通用，令知不錯，使無稽滯，初發心時便成正覺。以此正覺，用治習氣，德能妙用及諸眾藝，普賢道頓成。於無始無終，無三世古今之智中，便具成眾德，令使正覺圓明，具普賢行海使滿。不可將一無作之理，萬事不明以為佛者，乃是聲聞獨覺之道，非為佛也。

第七不退住，方便波羅蜜為主，餘九為伴。從此南行，以明從海幢比丘於世間中出世間智慧光明行入生死，與一切眾生八萬四千那由他煩惱境界而同其行，方便以四攝法事隨時引之令解脫故。南義如前。有一住處名曰海潮，以明第七方便行。以正智慧日，入生死海，普照一切眾生八萬四千那由他煩惱波浪，隨其大小而皆引接故。住處名海潮，以明菩薩知根知時以度眾生，而不失時故。有園林名普莊嚴者，以明方便之行，處生死海，遊止其中，與眾生樂以為己樂，故號為園。以八萬四千那由他無邊眾行，遍一切眾生心，皆令一切眾生歡喜發菩提心及得人天之樂，名普莊嚴。園中有優婆夷，名為休捨，此云滿願。為能滿足一切眾生所行善願，成其善法，為於生死中化恒爾不休。亦號意樂，以滿一切眾生意樂，令迴向一切善法故。優婆夷所止之處，垣牆眾寶樹林、客殿樓間皆言百萬，廣如經說，不可具言。皆為優婆夷大悲深廣，依報莊嚴果不虛來，皆因行所起。觀果知因，因果相似，即知所行。身為正報，其身金色光明紺髮垂鬢，戴海藏真珠網冠，挂出諸天真金寶釧，師子口摩尼寶以為耳璫，如意摩尼寶王以為瓔珞，一切寶網垂覆其身，坐真金座。此明緣身果報也。有八萬四千那由他同行眷屬常居此園，以明大慈大悲行，一一行中有八萬四千那由他行門，攝眾生遍故。所有依報正報，皆以慈悲心行業之所生故。善財問優婆夷發心久近？略言十佛剎微塵，具在經文。都言三十六恒河沙佛所淨修梵行，於此已往佛智所知，以明從前海幢比丘三空智慧，六波羅蜜以為六數，以三空智慧以能照破六根六塵上煩惱，成就一切諸佛智慧光明。如是三空六度七覺支分等三十七道品、四攝四無量心，至十地滿佛果已來，成普賢行，任運功成方休。以無功智悲用而不止，六波羅蜜行修出世心多，至三空智慧，一終出世之道。已前雖有慈悲教化眾生，以空慧未明，照一切未畢，常欣出世之道。至前第六海幢比丘正心住，照用功畢，離出入息，神慧起化自在，如前已明。三空妙慧入於生死，成大慈悲行，同一切眾生八萬四千不可說諸塵勞門，與之同行，成灌頂住。已來三位，使令智慈圓滿，後自有次第。若不如是，至第六正心住，得世間中出世智慧功成，若也無後第七位，即入生死，大慈大悲之行絕也，即後三位中大用不成，是故至此第七不退住。滿願優婆夷云：「發心已來，經三十六恒河沙佛所，淨修梵行。」先舉燃燈佛等十箇古佛名目，自餘但舉三十六恒河沙佛數，以表三空智慧解脫。三世古今諸佛總同，故先舉也。以不離此三空智慧六波羅蜜所得法門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七不退住，方便波羅蜜為主，餘九為伴。從此南行，以明從海幢比丘於世間中出世間智慧光明行入生死，與一切眾生八萬四千那由他煩惱境界而同其行，方便以四攝法事隨時引之令解脫故。南義如前。有一住處名曰海潮，以明第七方便行。以正智慧日，入生死海，普照一切眾生八萬四千那由他煩惱波浪，隨其大小而皆引接故。住處名海潮，以明菩薩知根知時以度眾生，而不失時故。有園林名普莊嚴者，以明方便之行，處生死海，遊止其中，與眾生樂以為己樂，故號為園。以八萬四千那由他無邊眾行，遍一切眾生心，皆令一切眾生歡喜發菩提心及得人天之樂，名普莊嚴。園中有優婆夷，名為休捨，此云滿願。為能滿足一切眾生所行善願，成其善法，為於生死中化恒爾不休。亦號意樂，以滿一切眾生意樂，令迴向一切善法故。優婆夷所止之處，垣牆眾寶樹林、客殿樓間皆言百萬，廣如經說，不可具言。皆為優婆夷大悲深廣，依報莊嚴果不虛來，皆因行所起。觀果知因，因果相似，即知所行。身為正報，其身金色光明紺髮垂鬢，戴海藏真珠網冠，挂出諸天真金寶釧，師子口摩尼寶以為耳璫，如意摩尼寶王以為瓔珞，一切寶網垂覆其身，坐真金座。此明緣身果報也。有八萬四千那由他同行眷屬常居此園，以明大慈大悲行，一一行中有八萬四千那由他行門，攝眾生遍故。所有依報正報，皆以慈悲心行業之所生故。善財問優婆夷發心久近？略言十佛剎微塵，具在經文。都言三十六恒河沙佛所淨修梵行，於此已往佛智所知，以明從前海幢比丘三空智慧，六波羅蜜以為六數，以三空智慧以能照破六根六塵上煩惱，成就一切諸佛智慧光明。如是三空六度七覺支分等三十七道品、四攝四無量心，至十地滿佛果已來，成普賢行，任運功成方休。以無功智悲用而不止，六波羅蜜行修出世心多，至三空智慧，一終出世之道。已前雖有慈悲教化眾生，以空慧未明，照一切未畢，常欣出世之道。至前第六海幢比丘正心住，照用功畢，離出入息，神慧起化自在，如前已明。三空妙慧入於生死，成大慈悲行，同一切眾生八萬四千不可說諸塵勞門，與之同行，成灌頂住。已來三位，使令智慈圓滿，後自有次第。若不如是，至第六正心住，得世間中出世智慧功成，若也無後第七位，即入生死，大慈大悲之行絕也，即後三位中大用不成，是故至此第七不退住。滿願優婆夷云：「發心已來，經三十六恒河沙佛所，淨修梵行。」先舉燃燈佛等十箇古佛名目，自餘但舉三十六恒河沙佛數，以表三空智慧解脫。三世古今諸佛總同，故先舉也。以不離此三空智慧六波羅蜜所得法門，

入生死海，成後三位，使智慧圓滿，成普賢行門。前位以此比丘表之，此位以優婆夷表之，以取世間一分慈悲之義。正以明修行者，男女皆爾，須具慈悲柔和善忍，不捨眾生故。夫聖教微密，言說難及，舉比丘居士長者兒女表之像也。觀像取意，得意像亡。三空者，空、無相、無作。從此三空，却興大願，入十方三界六道，誓度一切眾生令盡，眾生不盡普賢行不休。十地中亦同此。以第七地中願行，成後八九十地及普賢行。如來大用神功，成法界之事業。十力四無畏等，若無第七地起大願、入生死，但至第六地行波羅蜜，得寂滅神通出世，自謂滿足，不知所行即後七八九地等妙，及佛果後普賢恒行絕矣。此十位中法則與彼相似，智慧慈悲增廣，習業生熟不同。以此十住中，以比丘、居士長者、優婆夷、仙人、婆羅門王女為像十地。以九箇夜天神，一箇如來妻瞿波女，破生死長夜，神用表之，功行勝劣，可知意況也。善財問：「聖者！久如得阿耨多羅三藐三菩提？」優婆夷答言：「不為教化一眾生，乃至云教化一切眾生盡，我願乃盡。供養諸佛盡，莊嚴一切道場盡，我願乃盡。」意明佛果菩提無始終、普賢行無始終。自我唯知此離憂安隱幢解脫門已下，是推德昇進。以明此位入生死海，成大慈悲，不厭喧鬧，心無煩惱故。設有無量眾生一時惱之，亦恒歡喜，故名離憂安隱幢解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入生死海，成後三位，使智慧圓滿，成普賢行門。前位以此比丘表之，此位以優婆夷表之，以取世間一分慈悲之義。正以明修行者，男女皆爾，須具慈悲柔和善忍，不捨眾生故。夫聖教微密，言說難及，舉比丘居士長者兒女表之像也。觀像取意，得意像亡。三空者，空、無相、無作。從此三空，却興大願，入十方三界六道，誓度一切眾生令盡，眾生不盡普賢行不休。十地中亦同此。以第七地中願行，成後八九十地及普賢行。如來大用神功，成法界之事業。十力四無畏等，若無第七地起大願、入生死，但至第六地行波羅蜜，得寂滅神通出世，自謂滿足，不知所行即後七八九地等妙，及佛果後普賢恒行絕矣。此十位中法則與彼相似，智慧慈悲增廣，習業生熟不同。以此十住中，以比丘、居士長者、優婆夷、仙人、婆羅門王女為像十地。以九箇夜天神，一箇如來妻瞿波女，破生死長夜，神用表之，功行勝劣，可知意況也。善財問：「聖者！久如得阿耨多羅三藐三菩提？」優婆夷答言：「不為教化一眾生，乃至云教化一切眾生盡，我願乃盡。供養諸佛盡，莊嚴一切道場盡，我願乃盡。」意明佛果菩提無始終、普賢行無始終。自我唯知此離憂安隱幢解脫門已下，是推德昇進。以明此位入生死海，成大慈悲，不厭喧鬧，心無煩惱故。設有無量眾生一時惱之，亦恒歡喜，故名離憂安隱幢解脫。

第八童真住，以願波羅蜜為主，餘九為伴。於此南方海潮處有國土名那羅素者，此云不懶墮，以表此位菩薩得一分無功智增，憶念本願興悲行，行無有懈怠，倍勝於前，故云不懶墮。同前位名海潮者，前是長養大慈悲，此位智增明，以明智悲一體。以第七住此位，從悲起智，第十灌頂住從智行悲。師子幢王女，名曰慈行是也。有仙人名曰毘目瞿沙，此云出聲可畏。以第八童真住，一分正智增明，所出言音眾邪驚畏。此位何故以仙人表之？為有二義：一以智淨如仙，無五欲也；二明得智增明，能隨邪見，同行接生故。引求仙者，令入正智。仙人摩善財頂者，以明許可印信至此智位不疑。執善財手明引接，即時善財自見其身，往十方十佛剎微塵數世界中，到十佛剎微塵數諸佛所，見彼佛剎及其眾會。廣如經說。以明入於智位增明，與佛同見能說。佛國土身境自在，以智如虛空，見佛及境界如虛空無不遍故。於一念中，以三昧力印無量劫，一時並見。仙人放善財手，還復如故。此是童真住。初至智位一分增明，以假聖所接引加持，方得見諸佛國境界。若至佛功終，十方常在現前，無勞所加力。從我唯知此菩薩無勝幢解脫已下，是推德昇進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八童真住，以願波羅蜜為主，餘九為伴。於此南方海潮處有國土名那羅素者，此云不懶墮，以表此位菩薩得一分無功智增，憶念本願興悲行，行無有懈怠，倍勝於前，故云不懶墮。同前位名海潮者，前是長養大慈悲，此位智增明，以明智悲一體。以第七住此位，從悲起智，第十灌頂住從智行悲。師子幢王女，名曰慈行是也。有仙人名曰毘目瞿沙，此云出聲可畏。以第八童真住，一分正智增明，所出言音眾邪驚畏。此位何故以仙人表之？為有二義：一以智淨如仙，無五欲也；二明得智增明，能隨邪見，同行接生故。引求仙者，令入正智。仙人摩善財頂者，以明許可印信至此智位不疑。執善財手明引接，即時善財自見其身，往十方十佛剎微塵數世界中，到十佛剎微塵數諸佛所，見彼佛剎及其眾會。廣如經說。以明入於智位增明，與佛同見能說。佛國土身境自在，以智如虛空，見佛及境界如虛空無不遍故。於一念中，以三昧力印無量劫，一時並見。仙人放善財手，還復如故。此是童真住。初至智位一分增明，以假聖所接引加持，方得見諸佛國境界。若至佛功終，十方常在現前，無勞所加力。從我唯知此菩薩無勝幢解脫已下，是推德昇進。

第九法王子住，以力波羅蜜為主，餘九為伴。於此南方者，從前昇進入後位故。南義如前。有一聚落名伊沙那者，此云長直，以此法王子法師位，成其智長直。以說教利生，長於前位，依根不曲，故云長直。總明心境無不是法界，名為聚落。有婆羅門，名為勝熱，以得智同邪，五熱炙身不能所害，名為勝熱。世間之火由煩惱生，智慧清涼勝於煩惱，以勝煩惱故，火亦不能燒。此智入神用，非心跡所為。登刀山入火聚，四面積薪如山、火焰連天，刀山高峻，投身入火中，以明修行至此位，煩惱業亡。智堪如是，破諸邪見，令歸正見。勸善財令登刀山，善財致疑，諸天勸慰，使無疑心。以明金剛焰三昧光明，燒煩惱薪、截邪見網，令歸正法。內是金剛三昧入者，煩惱都亡，如清涼池。意表法中，以無相智慧為刀山，無性妙光能破惑，是金剛焰定。若存金剛赫奕之狀，不可能破計著執塵。論主頌云「根本智火遍虛空，生妙智慧金剛刃，能破眾生堅執業，還成本智妙光明。」以明根本智作無明時，從十住初心，以明無相慧顯得。今至此十住第九法王之位，以從根本智起用，妙慧利益眾生，以是為金剛三昧之火。起無量智慧刀山，照割一切眾生長夜煩惱，及方便引接妄行苦行、五熱炙身之流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九法王子住，以力波羅蜜為主，餘九為伴。於此南方者，從前昇進入後位故。南義如前。有一聚落名伊沙那者，此云長直，以此法王子法師位，成其智長直。以說教利生，長於前位，依根不曲，故云長直。總明心境無不是法界，名為聚落。有婆羅門，名為勝熱，以得智同邪，五熱炙身不能所害，名為勝熱。世間之火由煩惱生，智慧清涼勝於煩惱，以勝煩惱故，火亦不能燒。此智入神用，非心跡所為。登刀山入火聚，四面積薪如山、火焰連天，刀山高峻，投身入火中，以明修行至此位，煩惱業亡。智堪如是，破諸邪見，令歸正見。勸善財令登刀山，善財致疑，諸天勸慰，使無疑心。以明金剛焰三昧光明，燒煩惱薪、截邪見網，令歸正法。內是金剛三昧入者，煩惱都亡，如清涼池。意表法中，以無相智慧為刀山，無性妙光能破惑，是金剛焰定。若存金剛赫奕之狀，不可能破計著執塵。論主頌云「根本智火遍虛空，生妙智慧金剛刃，能破眾生堅執業，還成本智妙光明。」以明根本智作無明時，從十住初心，以明無相慧顯得。今至此十住第九法王之位，以從根本智起用，妙慧利益眾生，以是為金剛三昧之火。起無量智慧刀山，照割一切眾生長夜煩惱，及方便引接妄行苦行、五熱炙身之流。

第十灌頂住，以智波羅蜜為主，餘九為伴。南方有城名師子奮迅者，以明灌頂住中智波羅蜜增明。此位以智行悲，處生死海中，了心境本智體無生滅，不畏生死，名師子幢王。以一智中，一時普與十方一切眾生前對現色身，如響普應，一時普遍，猶如師子奮迅，一時全身普振。有童女名曰慈行，是師子幢王女。師子幢王是智，童女慈行是慈悲之行。以明此位從智行慈悲，與世同行。以無染習，即以童女表之。如第七休捨優婆夷，從慈悲成智，即猶存染習故，即以優婆夷表之。皆像知法，得法像亡，思之可見。五百童女以為侍從者，如五蘊中煩惱。經云「一蘊之上有五百煩惱，五蘊之上有二千五百煩惱。」以此智慈之行，總收五位上五百波羅蜜行，遍十方一切眾生五百煩惱，共同其行。乃至八萬四千，五百為主。住毘盧遮那藏殿，以明大慈悲居根本智光明藏，以為殿體。龍勝栴檀蹙金線網天衣座上而說妙法者，以師子幢王根本智而起妙慧。以龍降大法雨，潤益眾生。栴檀者香名，為此香能息毒蛇熱惱。正熱時毒熱惱盛，以身纏樹，熱惱清涼。以明此善友降法雨時，無明毒蛇皆得清涼。金線網衣座者，線者貫穿義，網者教網也，衣者覆蓋義。以善能貫穿教網，覆護眾生，報居此座。善財詣王宮門求彼女者，智王悲宮是所求之處。觀其報果，一一境界之內皆有一切如來。從初發心時，乃至成道、轉法輪、示現入涅槃，如帝網之光影參徹。以此波羅蜜印，印三世古今之業，境界都盡如是。童女告善財言：「善男子！此是波羅蜜普莊嚴門。我於三十六恒河沙佛所，求得此法門」者，三空智慧六度以為佛數，一佛所演，餘不重說。以明從根本智，起三空智慧，總是佛智慧。亦是一箇三空，空無相無作智慧。六度行門，轉一切眾生六根內外塵，總為清淨。普能莊嚴法界眾生，總為佛智慧，如下文所說。無量般若波羅蜜，總以根本智起三空智慧為體，能清淨一切眾生差別業門，而令成就如來智慧，皆以三空智為體，廣如經說。從我唯知此般若波羅蜜普莊嚴門已下，推德昇進。意明第七住入生死海，同一切眾生八萬四千及不可說量同虛空諸煩惱門，皆與同行。至此第十住位中，修行行滿，一終智慧行圓。還從根本智，起八萬四千不可說智慧。總根本智生，以三空為體，能破一切眾生六根中一切諸煩惱。故若無眾生諸煩惱眾多，三空智慧亦無有也。眾生煩惱廣多，般若波羅蜜廣多，如來化身亦廣多。以將十住中所修福德智慧神化之事用，成十行中一切利益眾生行門，及自治自隨行習氣不自在障，令使自在故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第十灌頂住，以智波羅蜜為主，餘九為伴。南方有城名師子奮迅者，以明灌頂住中智波羅蜜增明。此位以智行悲，處生死海中，了心境本智體無生滅，不畏生死，名師子幢王。以一智中，一時普與十方一切眾生前對現色身，如響普應，一時普遍，猶如師子奮迅，一時全身普振。有童女名曰慈行，是師子幢王女。師子幢王是智，童女慈行是慈悲之行。以明此位從智行慈悲，與世同行。以無染習，即以童女表之。如第七休捨優婆夷，從慈悲成智，即猶存染習故，即以優婆夷表之。皆像知法，得法像亡，思之可見。五百童女以為侍從者，如五蘊中煩惱。經云「一蘊之上有五百煩惱，五蘊之上有二千五百煩惱。」以此智慈之行，總收五位上五百波羅蜜行，遍十方一切眾生五百煩惱，共同其行。乃至八萬四千，五百為主。住毘盧遮那藏殿，以明大慈悲居根本智光明藏，以為殿體。龍勝栴檀蹙金線網天衣座上而說妙法者，以師子幢王根本智而起妙慧。以龍降大法雨，潤益眾生。栴檀者香名，為此香能息毒蛇熱惱。正熱時毒熱惱盛，以身纏樹，熱惱清涼。以明此善友降法雨時，無明毒蛇皆得清涼。金線網衣座者，線者貫穿義，網者教網也，衣者覆蓋義。以善能貫穿教網，覆護眾生，報居此座。善財詣王宮門求彼女者，智王悲宮是所求之處。觀其報果，一一境界之內皆有一切如來。從初發心時，乃至成道、轉法輪、示現入涅槃，如帝網之光影參徹。以此波羅蜜印，印三世古今之業，境界都盡如是。童女告善財言：「善男子！此是波羅蜜普莊嚴門。我於三十六恒河沙佛所，求得此法門」者，三空智慧六度以為佛數，一佛所演，餘不重說。以明從根本智，起三空智慧，總是佛智慧。亦是一箇三空，空無相無作智慧。六度行門，轉一切眾生六根內外塵，總為清淨。普能莊嚴法界眾生，總為佛智慧，如下文所說。無量般若波羅蜜，總以根本智起三空智慧為體，能清淨一切眾生差別業門，而令成就如來智慧，皆以三空智為體，廣如經說。從我唯知此般若波羅蜜普莊嚴門已下，推德昇進。意明第七住入生死海，同一切眾生八萬四千及不可說量同虛空諸煩惱門，皆與同行。至此第十住位中，修行行滿，一終智慧行圓。還從根本智，起八萬四千不可說智慧。總根本智生，以三空為體，能破一切眾生六根中一切諸煩惱。故若無眾生諸煩惱眾多，三空智慧亦無有也。眾生煩惱廣多，般若波羅蜜廣多，如來化身亦廣多。以將十住中所修福德智慧神化之事用，成十行中一切利益眾生行門，及自治自隨行習氣不自在障，令使自在故。

已上十善知識以後，凡夫修行出世間及世間，出世間空智慧解脫、出世慈悲心多。於眾生藝治化饒益利門未學，立位明法，五位前後殊分。若行之者，不出一時一法一位遍收，前後時法故，以智境之中無古今也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已上十善知識以後，凡夫修行出世間及世間，出世間空智慧解脫、出世慈悲心多。於眾生藝治化饒益利門未學，立位明法，五位前後殊分。若行之者，不出一時一法一位遍收，前後時法故，以智境之中無古今也。