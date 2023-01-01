略釋新華嚴經修行次第決疑論

華嚴經決疑論序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴經決疑論序

東方山逝多林寺比丘照明撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方山逝多林寺比丘照明撰

北京李長者，皇枝也，諱通玄。性稟天聰，智慧明簡，學非常師，事不可測。留情易道，妙盡精微，放曠林泉，遠於城市，實曰王孫，有同捨國。年過四十，絕覽外書，在則天朝即傾心《華嚴經》，尋諸古德義疏，掩卷歎曰：「經文浩博，義疏多家。惜哉後學，尋文不暇，豈更修行？」幸會《華嚴》新譯，義理圓備，遂考經八十卷，搜括微旨、開點義門，上下科節，成四十卷《華嚴新論》。猶慮時俗機淺，又釋《決疑論》四卷，又《略釋》一卷，又釋《解迷顯智成悲十明論》一卷。至於《十玄六相》、《百門義海》、《普賢行門》、《華嚴觀》，及諸詩賦，竝傳於世。恐寒暑遷謝、代變風移，略敘見聞，用傳知己。起自開元七年，遊東方山，隱淪述論，終在開元十八年三月二十八日卒。時夜半山林震驚，群鳥亂鳴、百獸奔走，白光從頂而出，直上衝天，在於右近道俗，無不哀嗟。識者議曰：「惟西域淨名、遍行是其流，此方孔、老非其類。影響文殊、普賢之幻有也。」照明親承訓授，屢得旨蒙。見其殂𣧩，嗟夫聖人去世，思望不及。時因訪道君子，詢余先聖之始末，不敢不言，謹序之爾。時大曆庚戌秋七月八日述。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北京李長者，皇枝也，諱通玄。性稟天聰，智慧明簡，學非常師，事不可測。留情易道，妙盡精微，放曠林泉，遠於城市，實曰王孫，有同捨國。年過四十，絕覽外書，在則天朝即傾心《華嚴經》，尋諸古德義疏，掩卷歎曰：「經文浩博，義疏多家。惜哉後學，尋文不暇，豈更修行？」幸會《華嚴》新譯，義理圓備，遂考經八十卷，搜括微旨、開點義門，上下科節，成四十卷《華嚴新論》。猶慮時俗機淺，又釋《決疑論》四卷，又《略釋》一卷，又釋《解迷顯智成悲十明論》一卷。至於《十玄六相》、《百門義海》、《普賢行門》、《華嚴觀》，及諸詩賦，竝傳於世。恐寒暑遷謝、代變風移，略敘見聞，用傳知己。起自開元七年，遊東方山，隱淪述論，終在開元十八年三月二十八日卒。時夜半山林震驚，群鳥亂鳴、百獸奔走，白光從頂而出，直上衝天，在於右近道俗，無不哀嗟。識者議曰：「惟西域淨名、遍行是其流，此方孔、老非其類。影響文殊、普賢之幻有也。」照明親承訓授，屢得旨蒙。見其殂𣧩，嗟夫聖人去世，思望不及。時因訪道君子，詢余先聖之始末，不敢不言，謹序之爾。時大曆庚戌秋七月八日述。

略釋新華嚴經修行次第決疑論卷一之上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略釋新華嚴經修行次第決疑論卷一之上

大唐北京李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐北京李通玄撰

夫大方廣佛華嚴經者，是一乘圓教佛果之門。佛果者，體無成壞，以化眾生故，示現自成正覺佛果之樣。舉自五位因果，及攝化境界、報得莊嚴，示與後人，令其發志依法倣學，令修行者所歸不疑。若不曉解發心初因，如何發意修其成佛之道？設畏罪修福，及息妄住心，及願生淨土，乃至二乘得果永超三界，且是求自免苦之心，未有以十方三塗人天苦道及自心之境便成智境，與一切眾生及以諸佛同一智海之門。三乘之流，但且說空破有，說一切眾生有自性清淨，又說三千大千世界為一佛報境，又云無數劫修菩薩行成佛，又說他方有淨土、此間是穢土，皆是隨情接引，皆是化城，非真實說。此一乘智境，皆非邊量。云十佛剎微塵數身土交參，意明如虛空無盡無限，智境相入故。化儀利物，皆如是故。三世劫量，無去無來、無時可遷，不見三世，不見世間及以眾生，不見成佛及不成佛，不見有佛處、無佛處，亦無正法、像法、末法，時分法故。但以自性普光明無作大智、如虛空平等無作大悲，住眾生見，應根利物而無失時，無所造作，法如是故。智由三昧觀照迷解顯得，不是修成；悲由願興，不是自然。以願興成，功終願廢。五位之中，十住第八、十行第八、十迴向第八、十地第八，分分無功智悲任運利物，故皆至等覺方終。智悲道滿，時亦不改、法亦不移，但為住熟不同，時法元來不異。如三乘一乘境界殊別，事廣難量，今但略敘紀綱，廣申難盡，意令行者順轍，不枉其功。於此一部之經略立十門，以知進修之軌，望得免其未得識過歸真。約立十門者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫大方廣佛華嚴經者，是一乘圓教佛果之門。佛果者，體無成壞，以化眾生故，示現自成正覺佛果之樣。舉自五位因果，及攝化境界、報得莊嚴，示與後人，令其發志依法倣學，令修行者所歸不疑。若不曉解發心初因，如何發意修其成佛之道？設畏罪修福，及息妄住心，及願生淨土，乃至二乘得果永超三界，且是求自免苦之心，未有以十方三塗人天苦道及自心之境便成智境，與一切眾生及以諸佛同一智海之門。三乘之流，但且說空破有，說一切眾生有自性清淨，又說三千大千世界為一佛報境，又云無數劫修菩薩行成佛，又說他方有淨土、此間是穢土，皆是隨情接引，皆是化城，非真實說。此一乘智境，皆非邊量。云十佛剎微塵數身土交參，意明如虛空無盡無限，智境相入故。化儀利物，皆如是故。三世劫量，無去無來、無時可遷，不見三世，不見世間及以眾生，不見成佛及不成佛，不見有佛處、無佛處，亦無正法、像法、末法，時分法故。但以自性普光明無作大智、如虛空平等無作大悲，住眾生見，應根利物而無失時，無所造作，法如是故。智由三昧觀照迷解顯得，不是修成；悲由願興，不是自然。以願興成，功終願廢。五位之中，十住第八、十行第八、十迴向第八、十地第八，分分無功智悲任運利物，故皆至等覺方終。智悲道滿，時亦不改、法亦不移，但為住熟不同，時法元來不異。如三乘一乘境界殊別，事廣難量，今但略敘紀綱，廣申難盡，意令行者順轍，不枉其功。於此一部之經略立十門，以知進修之軌，望得免其未得識過歸真。約立十門者：

一舉佛自果勸修生信門；二自己發心信解修行門；三以定該含古今三世門；四入佛果位現障成位門；五明自行所及至果成佛門；六明自成佛果普賢恒行門；七明成佛果滿一切皆成法界門；八以佛果法利益人間俗眾門；九令世間人及龍勸修入法，信心修行因果同時門；十至妙峯山入位舉行修行門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一舉佛自果勸修生信門；二自己發心信解修行門；三以定該含古今三世門；四入佛果位現障成位門；五明自行所及至果成佛門；六明自成佛果普賢恒行門；七明成佛果滿一切皆成法界門；八以佛果法利益人間俗眾門；九令世間人及龍勸修入法，信心修行因果同時門；十至妙峯山入位舉行修行門。

第一舉佛自果勸修生信門者，即初會中六品經是。六品經者： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一舉佛自果勸修生信門者，即初會中六品經是。六品經者：

一〈世主妙嚴品〉，明示成正覺，表如來覺道及智身周遍。經云「於一切法成最正覺」，又「十方世界一切人天中俱時出現」，經自有文。經云始成正覺者，三世長短執盡，契無古今，名之為始。智現相盡，名之為成。以理智大悲三法同體，名之為正。達悟心境一切無明，便成大智。普照十方都無所得，名之為覺。自成此道，名之為成。餘義論本具言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一〈世主妙嚴品〉，明示成正覺，表如來覺道及智身周遍。經云「於一切法成最正覺」，又「十方世界一切人天中俱時出現」，經自有文。經云始成正覺者，三世長短執盡，契無古今，名之為始。智現相盡，名之為成。以理智大悲三法同體，名之為正。達悟心境一切無明，便成大智。普照十方都無所得，名之為覺。自成此道，名之為成。餘義論本具言。

第二〈現相品〉，如來口中放光，十方告眾，知佛成正覺，令眾咸集。此明如來語業，及音聲周遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二〈現相品〉，如來口中放光，十方告眾，知佛成正覺，令眾咸集。此明如來語業，及音聲周遍。

第三〈普賢三昧品〉，明如來體用行門周遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三〈普賢三昧品〉，明如來體用行門周遍。

第四〈世界成就品〉，明如來身行周遍。如〈世界成就品〉「一一世界海，有世界微塵數所依住，或方或圓、或非方或非圓，無量差別。或如水漩流形、或如山焰形，如是無量無數。依住形狀差別，皆無量同虛空。如來行皆周遍，悉有如來轉法輪，一一眾生前而皆遍至，化無失時。」明如來行業國土，及化生國土，及同行周遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四〈世界成就品〉，明如來身行周遍。如〈世界成就品〉「一一世界海，有世界微塵數所依住，或方或圓、或非方或非圓，無量差別。或如水漩流形、或如山焰形，如是無量無數。依住形狀差別，皆無量同虛空。如來行皆周遍，悉有如來轉法輪，一一眾生前而皆遍至，化無失時。」明如來行業國土，及化生國土，及同行周遍。

第五〈華藏世界品〉，明如來智悲圓滿，報得功德莊嚴周遍。其此華藏莊嚴世界海，有須彌山，微塵數風輪所持。其風輪都舉次第，有十二重所持，其上莊嚴差別。此十二重風輪，以明十地通等妙二覺，於中所有願行所成，皆是十地初心，欣求佛果大願力所起。略言有須彌山微塵數風輪，皆以大願為風輪體。於中報得莊嚴，以從行生，以行由願起，還以大願風所持行上功德，以明果不虛來。是故普賢云：「如是華藏莊嚴世界海，皆由普賢願力起。」以普賢是差別智上行，以明行由願生。其實而論，願海無盡，略言須彌山以為塵體者，以表初地欣修十地及等妙二位，一終願也，總收無盡之大願，如四弘大願也，通收無盡大願，以少該多。如經云「如來以親近不可說世界微塵數佛，一一佛所淨修世界海微塵數願。」廣如經說。如此風輪上持一大香水海，大香水海中有大蓮華藏世界海，此大蓮華藏世界海中有十不可說佛剎微塵數香水海，一一海中皆有世界種安住其中，一一世界種復有不可說佛剎微塵數世界，如天帝網分布而住。此中有香水海名無邊妙華光，以現一切菩薩形摩尼寶王幢為底，出大蓮華名一切香摩尼王莊嚴，有世界種而住其上。此一世界上下安立二十重，從下向上漸倍增廣，一一重中皆有佛果名號。具在經說，以明十地昇進。一地中有正有向，兩位各有因果，報得漸漸廣大殊勝，以此向上漸漸增廣。重重中皆有佛果名號者，以明隨位昇進因果佛號也。十地中二十重世界，二十箇佛果名號，皆是一根本普光明智中隨位昇進立名，無別體也。如一大蓮華，都含不可說佛剎微塵數香水海及世界種者，是一佛之報境，以智境無限、攝化利生無限，還報境莊嚴亦無限。如近金剛輪圍山邊，四周有十世界種，上下各有四重世界者，以明四攝法四無量心攝化眾生之極，盡無限心報生故。皆明報果，皆有因緣，果不虛來。且如是略知，廣在經文及大論中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五〈華藏世界品〉，明如來智悲圓滿，報得功德莊嚴周遍。其此華藏莊嚴世界海，有須彌山，微塵數風輪所持。其風輪都舉次第，有十二重所持，其上莊嚴差別。此十二重風輪，以明十地通等妙二覺，於中所有願行所成，皆是十地初心，欣求佛果大願力所起。略言有須彌山微塵數風輪，皆以大願為風輪體。於中報得莊嚴，以從行生，以行由願起，還以大願風所持行上功德，以明果不虛來。是故普賢云：「如是華藏莊嚴世界海，皆由普賢願力起。」以普賢是差別智上行，以明行由願生。其實而論，願海無盡，略言須彌山以為塵體者，以表初地欣修十地及等妙二位，一終願也，總收無盡之大願，如四弘大願也，通收無盡大願，以少該多。如經云「如來以親近不可說世界微塵數佛，一一佛所淨修世界海微塵數願。」廣如經說。如此風輪上持一大香水海，大香水海中有大蓮華藏世界海，此大蓮華藏世界海中有十不可說佛剎微塵數香水海，一一海中皆有世界種安住其中，一一世界種復有不可說佛剎微塵數世界，如天帝網分布而住。此中有香水海名無邊妙華光，以現一切菩薩形摩尼寶王幢為底，出大蓮華名一切香摩尼王莊嚴，有世界種而住其上。此一世界上下安立二十重，從下向上漸倍增廣，一一重中皆有佛果名號。具在經說，以明十地昇進。一地中有正有向，兩位各有因果，報得漸漸廣大殊勝，以此向上漸漸增廣。重重中皆有佛果名號者，以明隨位昇進因果佛號也。十地中二十重世界，二十箇佛果名號，皆是一根本普光明智中隨位昇進立名，無別體也。如一大蓮華，都含不可說佛剎微塵數香水海及世界種者，是一佛之報境，以智境無限、攝化利生無限，還報境莊嚴亦無限。如近金剛輪圍山邊，四周有十世界種，上下各有四重世界者，以明四攝法四無量心攝化眾生之極，盡無限心報生故。皆明報果，皆有因緣，果不虛來。且如是略知，廣在經文及大論中。

第六〈毘盧遮那品〉，明舉古佛之果，表今古同法，令生信種。不疑古無今有者不可信，以此品經法，令發菩提心者倣而學之。又初〈世主妙嚴品〉中十箇普賢眾海，月光等十箇別名眾，明以普遍別，方成普義。通神天等眾有五十眾，是佛以五位攝生之眾。又示現入法，入即齊佛所知，以明修行者入佛知見故，不令錯修。如經具明。此無相法身、根本智、差別智三法，是一根本智之無相無作神用之源，皆遍周法界虛空界也。此一部經，以文殊師利，此云妙德，明無相法身智慧門。毘盧遮那佛，此云種種光明遍照，以根本智光遍照種種眾生，同行濟生，名曰普賢。無相法身，明成普賢大悲之行，處世間而不染也。根本智明、神性光明，自無體性根本之相，善知一切眾生業也根種悉皆明了，名之差別智。此三法是一體性，初發心者皆須以禪定觀照助顯，方便發起令明。以此信心之後，安立五位之法，進修之行，治此三法漸漸令明。修行者常以此文殊師利、毘盧遮那、普賢三法為始終之體。如修道者雖有擬成佛之意多，有滯一法不知進修之路，以迷情固守、不求勝道，少得為足。是故此初會中，有此三法六遍周義，初發心者一一遍知法則也，立志作意，一似佛所行行之樣。萬成信心，此是信他佛所行之樣，以成自己信心。自己信心，如下第二會普光明殿中自明也。此初會中言神、言八部鬼王、言天王，總有五十眾，明如來自行五位眾因果行門，覆蔭遍周，以明智業如虛空無色無形，而大用遍周，不往而速、不來而至、不作而用，應物而成功，號之為神。體淨無垢，非質礙所留，隱現自在，號之為天。以智於生死利物，一念而十方遍知同異差別無作性，應物而用得自在，號之為王。王者自在義。以如來身行遍周，同天同人，乃至十方六道悉皆遍利遍益。而非天非人、非鬼神之神，以明智之神用覆蔭遍。故上略明佛五位因果報境行門，令初發志趣求。擬成佛者，一如佛所行之法，然後以大願力，起於一切善法，禪定觀照無疲勞心，久住生死無疲勞心，達取無明癡愛，便為智海無疲勞心，常於生死大海，便為大智大慈悲海，不出不沒無疲勞心，一似佛所行之行。當建是意，方可發菩提心，自信自心。佛果所修行行之法樣，如下方明。若能於此一乘佛果起如是趣求，志願力得不退。志願力猶如虛空，無有退動，當知是人超過聲聞緣覺、淨土菩薩之地。彼三乘中皆有厭生死之心，不達生死無明本唯智境，自求樂果，無有大智大慈悲心，故於一乘法界外，別求小果避生死苦。二乘且以禪定三昧觀照力，超三界現行之業，自化其火燒分段身，同太虛空 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六〈毘盧遮那品〉，明舉古佛之果，表今古同法，令生信種。不疑古無今有者不可信，以此品經法，令發菩提心者倣而學之。又初〈世主妙嚴品〉中十箇普賢眾海，月光等十箇別名眾，明以普遍別，方成普義。通神天等眾有五十眾，是佛以五位攝生之眾。又示現入法，入即齊佛所知，以明修行者入佛知見故，不令錯修。如經具明。此無相法身、根本智、差別智三法，是一根本智之無相無作神用之源，皆遍周法界虛空界也。此一部經，以文殊師利，此云妙德，明無相法身智慧門。毘盧遮那佛，此云種種光明遍照，以根本智光遍照種種眾生，同行濟生，名曰普賢。無相法身，明成普賢大悲之行，處世間而不染也。根本智明、神性光明，自無體性根本之相，善知一切眾生業也根種悉皆明了，名之差別智。此三法是一體性，初發心者皆須以禪定觀照助顯，方便發起令明。以此信心之後，安立五位之法，進修之行，治此三法漸漸令明。修行者常以此文殊師利、毘盧遮那、普賢三法為始終之體。如修道者雖有擬成佛之意多，有滯一法不知進修之路，以迷情固守、不求勝道，少得為足。是故此初會中，有此三法六遍周義，初發心者一一遍知法則也，立志作意，一似佛所行行之樣。萬成信心，此是信他佛所行之樣，以成自己信心。自己信心，如下第二會普光明殿中自明也。此初會中言神、言八部鬼王、言天王，總有五十眾，明如來自行五位眾因果行門，覆蔭遍周，以明智業如虛空無色無形，而大用遍周，不往而速、不來而至、不作而用，應物而成功，號之為神。體淨無垢，非質礙所留，隱現自在，號之為天。以智於生死利物，一念而十方遍知同異差別無作性，應物而用得自在，號之為王。王者自在義。以如來身行遍周，同天同人，乃至十方六道悉皆遍利遍益。而非天非人、非鬼神之神，以明智之神用覆蔭遍。故上略明佛五位因果報境行門，令初發志趣求。擬成佛者，一如佛所行之法，然後以大願力，起於一切善法，禪定觀照無疲勞心，久住生死無疲勞心，達取無明癡愛，便為智海無疲勞心，常於生死大海，便為大智大慈悲海，不出不沒無疲勞心，一似佛所行之行。當建是意，方可發菩提心，自信自心。佛果所修行行之法樣，如下方明。若能於此一乘佛果起如是趣求，志願力得不退。志願力猶如虛空，無有退動，當知是人超過聲聞緣覺、淨土菩薩之地。彼三乘中皆有厭生死之心，不達生死無明本唯智境，自求樂果，無有大智大慈悲心，故於一乘法界外，別求小果避生死苦。二乘且以禪定三昧觀照力，超三界現行之業，自化其火燒分段身，同太虛空

，智悲永絕。有貪三昧者，經劫不覺頭上打鼓，不復聞聲。淨土菩薩，厭患生死，往生淨土，見佛聞法，無大悲心，且受自樂，後當迴向。此皆迷自無明本是大智，而於小道別有所求。於《維摩》、《法華經》中，皆迴此果。經中具說，不可再言。是故能於生死海成大智境，能行大慈悲不出不沒者，初發心時能超三乘出世之業果。故如此經下文〈賢首品〉具明，經云「有以三千大千界，頂戴一劫身不動，彼之所作未為難，信是法者乃為難。有以手擎十佛剎，盡於一劫空中住，彼之所作未為難，能信此法乃為難。十剎塵數眾生所，悉施樂具經一劫，彼之福德未為勝，信此法者為最勝。十剎塵數如來所，悉皆承事經一劫，若於此品能誦持，其福最勝過於彼。」時賢首菩薩說此偈已，十方世界六返震動，魔宮隱蔽、惡道休息，十方諸佛普現其前。各以右手而摩賢首菩薩頂，同聲讚言：「善哉善哉！快說此法。我等一切悉皆隨喜。」為明賢首菩薩說，能信此法者真實心相契當故。感應及福德業如是故，如經廣明。又經頌云「一切世界群生類，尠有欲求聲聞道，求緣覺者轉復少，趣大乘者甚希有，趣大乘者猶為易，能信此法為甚難。」大乘者但觀空破我、行六波羅蜜。但經中說別有淨土在他方者，總是大乘義。一乘者，毘盧遮那報佛果德智悲之海，便以無明生死之海成於大智大慈悲海，無三世古今淨穢之見，是為法界。一切剎海智凡同止，重重不礙，如光影像，不說他方別有淨土之名，是為一乘。此為大心眾生所開示悟入，使入佛知見故。三乘所說，但說一切空平等，及一切眾生有自性清淨平等藏。平等佛國，有此土他方淨穢故。一乘說空，無有自他淨穢平等，三世諸佛自性清淨，無古今性。一時成佛，無前後際平等、一切眾生有如來大智慧平等，一微塵中十方智凡同住平等，一切法無大小中邊如虛空量平等，又文殊、普賢、毘盧遮那三法體用平等，名為一乘。初發心者，應如是信解、如是觀察、如是修學、如是悟入，普觀自他一切智凡同一智境，不見餘相，皆如如來相無有生滅，以智自在大悲隨世而安立諸法，解眾迷心，智自無有一法可得。以如來智慧，觀一切眾生迷如來智慧，從虛妄業執，以幻生其身。知業本無所有、知見本是虛空，無作自在明淨智之知見，名如來知見，普見一切心境無非佛事。經頌云「欲知諸佛心，當觀佛智慧。佛智無依處，如空無所依。眾生種種樂，及諸方便智，皆依佛智起。聲聞及緣覺，及諸佛解脫，皆依於法界。」當知法界一切無依，如來設教解迷，總令悟此無依之境，名為解脫。而實言之，無縛無解。應如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，智悲永絕。有貪三昧者，經劫不覺頭上打鼓，不復聞聲。淨土菩薩，厭患生死，往生淨土，見佛聞法，無大悲心，且受自樂，後當迴向。此皆迷自無明本是大智，而於小道別有所求。於《維摩》、《法華經》中，皆迴此果。經中具說，不可再言。是故能於生死海成大智境，能行大慈悲不出不沒者，初發心時能超三乘出世之業果。故如此經下文〈賢首品〉具明，經云「有以三千大千界，頂戴一劫身不動，彼之所作未為難，信是法者乃為難。有以手擎十佛剎，盡於一劫空中住，彼之所作未為難，能信此法乃為難。十剎塵數眾生所，悉施樂具經一劫，彼之福德未為勝，信此法者為最勝。十剎塵數如來所，悉皆承事經一劫，若於此品能誦持，其福最勝過於彼。」時賢首菩薩說此偈已，十方世界六返震動，魔宮隱蔽、惡道休息，十方諸佛普現其前。各以右手而摩賢首菩薩頂，同聲讚言：「善哉善哉！快說此法。我等一切悉皆隨喜。」為明賢首菩薩說，能信此法者真實心相契當故。感應及福德業如是故，如經廣明。又經頌云「一切世界群生類，尠有欲求聲聞道，求緣覺者轉復少，趣大乘者甚希有，趣大乘者猶為易，能信此法為甚難。」大乘者但觀空破我、行六波羅蜜。但經中說別有淨土在他方者，總是大乘義。一乘者，毘盧遮那報佛果德智悲之海，便以無明生死之海成於大智大慈悲海，無三世古今淨穢之見，是為法界。一切剎海智凡同止，重重不礙，如光影像，不說他方別有淨土之名，是為一乘。此為大心眾生所開示悟入，使入佛知見故。三乘所說，但說一切空平等，及一切眾生有自性清淨平等藏。平等佛國，有此土他方淨穢故。一乘說空，無有自他淨穢平等，三世諸佛自性清淨，無古今性。一時成佛，無前後際平等、一切眾生有如來大智慧平等，一微塵中十方智凡同住平等，一切法無大小中邊如虛空量平等，又文殊、普賢、毘盧遮那三法體用平等，名為一乘。初發心者，應如是信解、如是觀察、如是修學、如是悟入，普觀自他一切智凡同一智境，不見餘相，皆如如來相無有生滅，以智自在大悲隨世而安立諸法，解眾迷心，智自無有一法可得。以如來智慧，觀一切眾生迷如來智慧，從虛妄業執，以幻生其身。知業本無所有、知見本是虛空，無作自在明淨智之知見，名如來知見，普見一切心境無非佛事。經頌云「欲知諸佛心，當觀佛智慧。佛智無依處，如空無所依。眾生種種樂，及諸方便智，皆依佛智起。聲聞及緣覺，及諸佛解脫，皆依於法界。」當知法界一切無依，如來設教解迷，總令悟此無依之境，名為解脫。而實言之，無縛無解。應如

是信解佛境、佛心量、佛所行門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是信解佛境、佛心量、佛所行門。

第二自己發心起信修行法門者，有六品經：一〈佛名號品〉，信佛名號隨根隨世界，名號不同周遍。二〈四諦品〉，明四聖諦苦集滅道，隨其根欲，十方皆悉不同。明法門不同，隨根遍周，不離四諦。三〈光明覺品〉，明佛足輪下光明，最初凡夫起信之始觀照之門，令心廣大明淨。四〈菩薩問明品〉，明文殊師利同目首等九箇菩薩各說一法，明十信菩薩發生明慧之心。五〈淨行品〉，明一百四十願以淨信心者心行。六〈賢首品〉，明如來三昧，名方網三昧，同別自在，令信心者信之修行，行滿必得此法，同自在神功大用。以此六法，用成十信心門。又第二會初，復有「爾時世尊在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺」，及〈十定品〉初、〈離世間品〉初總有此言者，以菩提場，第一會普光明殿、第二會及〈十定品〉、〈離世間品〉此四會經，總如是重敘意，明此經教以根本普光明智以為教體。以初會明覺得此智以為菩提體，以普光明智為初成正覺之體，為智無古今延促之性。始終教意，即明昇進不同、部分差別，說教時即不離一念、說教音聲即不離一聲。明此一部經意，以根本智為體，以無量差別法不離一法界，一時一念無古今，一音聲中說也。設昇天諸會，亦云「不離菩提場普光明殿而昇忉利、夜摩」等天。世間眾生情識妄立，有古有今、有延有促；迷亡智現，即無此見也。是故經云「智入三世，而無來往。」如今見道智，即古今三世諸佛一時成佛，普見一切眾生無眾生相，皆同一智之境，是故經言「佛心眾生心，乃至於自心，三心無差別。」大意言之，以普光明智為所覺之教體，會意雖有昇進不同，不離普光明智大覺之體，不屬時收。如是四重敘致，是故一切處文殊師利同聲說頌曰：「一念普觀無量劫，無去無來亦無住，如是了知三世法，超諸方便成十力。」此自己修信心之中，文殊師利及覺首等十首菩薩是成十信心修行之人。金色世界、妙色世界、蓮華色世界等十色世界，是信心者能信之心。以十箇信心，是初凡夫生滅色心生信而起十勝解，故云色世界。如易中漸卦言「鴻漸於干」者，亦明初入道信心昇進。為鴻之與白鶴俱是鶴流，為帶色故，以明初信。亦言白色純素，故言鴻也。不動智佛、無礙智佛等十箇智佛，是所信自心之果。一切處文殊師利所說之頌。及覺首等九箇首菩薩。各說一頌。是所信之法。如來足輪下光，是信心者作觀，隨光引心漸令心廣大。其光於初會中，眉間放出，照十方已，入足下輪中，名一切菩薩智焰明照耀十方藏，其狀猶如寶色燈雲。作是觀時，作白淨寶光明想。初照三千大千世界，作想成已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二自己發心起信修行法門者，有六品經：一〈佛名號品〉，信佛名號隨根隨世界，名號不同周遍。二〈四諦品〉，明四聖諦苦集滅道，隨其根欲，十方皆悉不同。明法門不同，隨根遍周，不離四諦。三〈光明覺品〉，明佛足輪下光明，最初凡夫起信之始觀照之門，令心廣大明淨。四〈菩薩問明品〉，明文殊師利同目首等九箇菩薩各說一法，明十信菩薩發生明慧之心。五〈淨行品〉，明一百四十願以淨信心者心行。六〈賢首品〉，明如來三昧，名方網三昧，同別自在，令信心者信之修行，行滿必得此法，同自在神功大用。以此六法，用成十信心門。又第二會初，復有「爾時世尊在摩竭提國阿蘭若法菩提場中始成正覺」，及〈十定品〉初、〈離世間品〉初總有此言者，以菩提場，第一會普光明殿、第二會及〈十定品〉、〈離世間品〉此四會經，總如是重敘意，明此經教以根本普光明智以為教體。以初會明覺得此智以為菩提體，以普光明智為初成正覺之體，為智無古今延促之性。始終教意，即明昇進不同、部分差別，說教時即不離一念、說教音聲即不離一聲。明此一部經意，以根本智為體，以無量差別法不離一法界，一時一念無古今，一音聲中說也。設昇天諸會，亦云「不離菩提場普光明殿而昇忉利、夜摩」等天。世間眾生情識妄立，有古有今、有延有促；迷亡智現，即無此見也。是故經云「智入三世，而無來往。」如今見道智，即古今三世諸佛一時成佛，普見一切眾生無眾生相，皆同一智之境，是故經言「佛心眾生心，乃至於自心，三心無差別。」大意言之，以普光明智為所覺之教體，會意雖有昇進不同，不離普光明智大覺之體，不屬時收。如是四重敘致，是故一切處文殊師利同聲說頌曰：「一念普觀無量劫，無去無來亦無住，如是了知三世法，超諸方便成十力。」此自己修信心之中，文殊師利及覺首等十首菩薩是成十信心修行之人。金色世界、妙色世界、蓮華色世界等十色世界，是信心者能信之心。以十箇信心，是初凡夫生滅色心生信而起十勝解，故云色世界。如易中漸卦言「鴻漸於干」者，亦明初入道信心昇進。為鴻之與白鶴俱是鶴流，為帶色故，以明初信。亦言白色純素，故言鴻也。不動智佛、無礙智佛等十箇智佛，是所信自心之果。一切處文殊師利所說之頌。及覺首等九箇首菩薩。各說一頌。是所信之法。如來足輪下光，是信心者作觀，隨光引心漸令心廣大。其光於初會中，眉間放出，照十方已，入足下輪中，名一切菩薩智焰明照耀十方藏，其狀猶如寶色燈雲。作是觀時，作白淨寶光明想。初照三千大千世界，作想成已，

第二其光至於東方十佛國土，南西北方四維上下亦復如是悉皆遍觀。第三光照百佛世界，十方遍觀。第四光照千佛世界，十方遍觀。第五光照十千佛世界，十方遍觀。第六光至東方十千佛世界，照百千佛世界。第七光明過百千世界，照東方百萬世界。第八光明過百萬世界，遍照東方一億世界。第九光明過一億世界，遍照十億世界。第十光明過十億世界，遍照東方百億世界。千億百千億，乃至不可稱、不可量，盡法界、虛空界作光明想。如是四維上下如虛空，光照耀成已，然以此光明一念十方遍周，然後照此能觀光明之心，無體無相、無身無心、無內無外、無中無邊、無大無小，一切皆無，名為法身。於此法身無作性海，體無一物，唯無依之智，本自虛空、性無古今，體自明白，恒照十方，無有本末方所可依，名曰根本智，名為智身。一切眾生同共有之，迷之不了，用作貪瞋，著我我所，流浪生死諸惡道中。妄想執固，隨自心所作行業流轉，非他能與。若能如是觀照力滅，方能顯得，不是修生。如是相應，名十住初心，初發心住便同善財童子，妙峯山頂德雲比丘所，得憶念一切諸佛智慧光明門，與一切諸佛同一正智家生，故言初發心時便成正覺。與此無依智慧相應已，十信心滿，入法智流。以十住波羅蜜智行嚴之，如鍊真金，轉更明淨。以住一位，總收五位因果，五位行門皆在一位通收。以初發心住，已契根本智，時不遷、智不異，中間而有昇進，漸漸微細，至十住第六住心方入通，化身自在，如善財至海幢比丘是也。此法一向令隨智見，不取世間情識所知，如隨光引心，令心增廣。有二義：一入智境界，猶如虛空本無中邊；二隨智行慈悲度脫眾生，亦如智境無有限極。如此〈光明覺品〉頌云「見諸眾生在險道，生老死苦常逼迫，修諸方便無限量，誓當悉度是其行。聞法信解無疑惑，了法空寂不驚怖，隨形六道遍十方，普救群迷是其行。」如是光明引發心境令其稱本，顯智境無邊，如〈淨行品〉一百四十廣大願，皆緣眾生以成大慈悲行使令深厚，終不擬獨求自身無苦。以是義故，從十信中開廓心境皆如虛空，等十方眾生際，無有一眾生擬有捨離之心。若根堪不堪，不離其一切世間。一切初發菩提心者，皆須建如是願如是心，起不退想，然後順其志願，求一切智心無懈倦，具一切智，常於十方三界六道眾生前對現色身，各隨根欲而引接之，令其解脫，無有休息。於信心中常起如是願：於一切眾生敬之如佛，為一切眾生以如佛智慧而作生因，總是佛智海中眾生。若也迷解，不見始成佛、不見眾生滅，以法無增減故，為法無眾生故、智無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二其光至於東方十佛國土，南西北方四維上下亦復如是悉皆遍觀。第三光照百佛世界，十方遍觀。第四光照千佛世界，十方遍觀。第五光照十千佛世界，十方遍觀。第六光至東方十千佛世界，照百千佛世界。第七光明過百千世界，照東方百萬世界。第八光明過百萬世界，遍照東方一億世界。第九光明過一億世界，遍照十億世界。第十光明過十億世界，遍照東方百億世界。千億百千億，乃至不可稱、不可量，盡法界、虛空界作光明想。如是四維上下如虛空，光照耀成已，然以此光明一念十方遍周，然後照此能觀光明之心，無體無相、無身無心、無內無外、無中無邊、無大無小，一切皆無，名為法身。於此法身無作性海，體無一物，唯無依之智，本自虛空、性無古今，體自明白，恒照十方，無有本末方所可依，名曰根本智，名為智身。一切眾生同共有之，迷之不了，用作貪瞋，著我我所，流浪生死諸惡道中。妄想執固，隨自心所作行業流轉，非他能與。若能如是觀照力滅，方能顯得，不是修生。如是相應，名十住初心，初發心住便同善財童子，妙峯山頂德雲比丘所，得憶念一切諸佛智慧光明門，與一切諸佛同一正智家生，故言初發心時便成正覺。與此無依智慧相應已，十信心滿，入法智流。以十住波羅蜜智行嚴之，如鍊真金，轉更明淨。以住一位，總收五位因果，五位行門皆在一位通收。以初發心住，已契根本智，時不遷、智不異，中間而有昇進，漸漸微細，至十住第六住心方入通，化身自在，如善財至海幢比丘是也。此法一向令隨智見，不取世間情識所知，如隨光引心，令心增廣。有二義：一入智境界，猶如虛空本無中邊；二隨智行慈悲度脫眾生，亦如智境無有限極。如此〈光明覺品〉頌云「見諸眾生在險道，生老死苦常逼迫，修諸方便無限量，誓當悉度是其行。聞法信解無疑惑，了法空寂不驚怖，隨形六道遍十方，普救群迷是其行。」如是光明引發心境令其稱本，顯智境無邊，如〈淨行品〉一百四十廣大願，皆緣眾生以成大慈悲行使令深厚，終不擬獨求自身無苦。以是義故，從十信中開廓心境皆如虛空，等十方眾生際，無有一眾生擬有捨離之心。若根堪不堪，不離其一切世間。一切初發菩提心者，皆須建如是願如是心，起不退想，然後順其志願，求一切智心無懈倦，具一切智，常於十方三界六道眾生前對現色身，各隨根欲而引接之，令其解脫，無有休息。於信心中常起如是願：於一切眾生敬之如佛，為一切眾生以如佛智慧而作生因，總是佛智海中眾生。若也迷解，不見始成佛、不見眾生滅，以法無增減故，為法無眾生故、智無

成壞故，但為迷悟不同。若也迷解時，不見新成佛、不見舊眾生，以智無故新故。觀一切眾生如幻相，體無本末，猶如幻化人，無有根栽生死等相。但以無依本智而作分別，令見真體，不見是而與非，名入佛知見。是故經云「是法住法位，世間相常住。」諸法住法位，方可於自心境，體會無塵。若也存是立非，情見紛撓，何時入道？長劫輪迴。善可思之，益處奉行。如經云「東方過十佛剎微塵數世界有世界名為金色，佛號不動智」者，表法中以明初發心者眾，善初生、覺心始發，是東方義，以明東方是青龍吉慶，春陽發明、萬物初生之始。佛號不動智，以明東方是震動，以明正在動中是不動智故。過十佛剎微塵數世界有金色世界者，以明迷貪瞋無明慢疑、身邊二見、戒取邪見十無明為過十佛剎微塵之數，以表煩惱廣多障根本不動智，妄謂動故，自作沈淪。若論佛剎海，無有中邊，何有遠近？以情障處立名。達其情塵本無，即世界名金色。以金為白，光明無垢，以表根本不動智光法身無垢，故名為金色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成壞故，但為迷悟不同。若也迷解時，不見新成佛、不見舊眾生，以智無故新故。觀一切眾生如幻相，體無本末，猶如幻化人，無有根栽生死等相。但以無依本智而作分別，令見真體，不見是而與非，名入佛知見。是故經云「是法住法位，世間相常住。」諸法住法位，方可於自心境，體會無塵。若也存是立非，情見紛撓，何時入道？長劫輪迴。善可思之，益處奉行。如經云「東方過十佛剎微塵數世界有世界名為金色，佛號不動智」者，表法中以明初發心者眾，善初生、覺心始發，是東方義，以明東方是青龍吉慶，春陽發明、萬物初生之始。佛號不動智，以明東方是震動，以明正在動中是不動智故。過十佛剎微塵數世界有金色世界者，以明迷貪瞋無明慢疑、身邊二見、戒取邪見十無明為過十佛剎微塵之數，以表煩惱廣多障根本不動智，妄謂動故，自作沈淪。若論佛剎海，無有中邊，何有遠近？以情障處立名。達其情塵本無，即世界名金色。以金為白，光明無垢，以表根本不動智光法身無垢，故名為金色。

問曰：金位在西方，何為舉東方為金色世界？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：金位在西方，何為舉東方為金色世界？

答曰：以金受氣於寅、胎於卯，表十信初心如胎也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以金受氣於寅、胎於卯，表十信初心如胎也。

上首菩薩名文殊師利者，能了達無明本無性，顯其智用，故號文殊師利。此云無相法身虛空妙慧，能顯本智之先導，故號文殊為一切諸佛之師為母，一切聖智猶如空慧發生顯起故。一切處金色世界、一切處不動智佛、一切處文殊師利者，迷亡塵謝、智慧朗然，十方智境無非法事，唯是智用、起唯法起，名不動智，故云一切處不動智。以其空慧顯明此理，號一切處文殊師利。文殊師利與十佛剎微塵數諸菩薩俱來詣佛所者，以明無邊妙慧根本智為一體用。云來詣佛所，契會敬順。以信心初以空妙慧簡擇顯發，根本智現。既顯智業，慧為智使，故到已作禮。即於東方化作蓮華藏師子之座，以表明智已生，方可心境。無垢以為座體，智境無垢，含容萬德，無可染著，名為蓮華。於一方界常遊，一切眾生生死畏中得大無畏，名為師子。若於智體清淨報果上，有無量眾福莊嚴，如光如影，重重無有障礙，亦有此莊嚴。今言化作者，以引化十信心眾生；望實報得，不言化作，自爾恒然，無來無去。此乃令信心者，自信己身心有此十智十世界，一切處不動智佛、一切處文殊師利，皆自有之。及以普賢差別智。以此三法以為教體，令修行者倣之。此初以檀波羅蜜為主，餘九箇佛為伴。今且略述此一門，自餘九法在廣論已說，皆隨方義表之昇進。一切內外經書設教，皆令自身心中以法行之學之；不可推之與先賢聖者，聖者無教、性自天然。略述十信門竟。以十箇智佛、文殊師利等十菩薩眾各說一法門，和會佛果大用妙慧智慈悲願。六品經，十箇智佛以為信體，名為十信。此信中方便，起入道觀門，以如來足輪下光明引心廣大，向十信入聖位之方便。作意者依法觀之，次第如前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上首菩薩名文殊師利者，能了達無明本無性，顯其智用，故號文殊師利。此云無相法身虛空妙慧，能顯本智之先導，故號文殊為一切諸佛之師為母，一切聖智猶如空慧發生顯起故。一切處金色世界、一切處不動智佛、一切處文殊師利者，迷亡塵謝、智慧朗然，十方智境無非法事，唯是智用、起唯法起，名不動智，故云一切處不動智。以其空慧顯明此理，號一切處文殊師利。文殊師利與十佛剎微塵數諸菩薩俱來詣佛所者，以明無邊妙慧根本智為一體用。云來詣佛所，契會敬順。以信心初以空妙慧簡擇顯發，根本智現。既顯智業，慧為智使，故到已作禮。即於東方化作蓮華藏師子之座，以表明智已生，方可心境。無垢以為座體，智境無垢，含容萬德，無可染著，名為蓮華。於一方界常遊，一切眾生生死畏中得大無畏，名為師子。若於智體清淨報果上，有無量眾福莊嚴，如光如影，重重無有障礙，亦有此莊嚴。今言化作者，以引化十信心眾生；望實報得，不言化作，自爾恒然，無來無去。此乃令信心者，自信己身心有此十智十世界，一切處不動智佛、一切處文殊師利，皆自有之。及以普賢差別智。以此三法以為教體，令修行者倣之。此初以檀波羅蜜為主，餘九箇佛為伴。今且略述此一門，自餘九法在廣論已說，皆隨方義表之昇進。一切內外經書設教，皆令自身心中以法行之學之；不可推之與先賢聖者，聖者無教、性自天然。略述十信門竟。以十箇智佛、文殊師利等十菩薩眾各說一法門，和會佛果大用妙慧智慈悲願。六品經，十箇智佛以為信體，名為十信。此信中方便，起入道觀門，以如來足輪下光明引心廣大，向十信入聖位之方便。作意者依法觀之，次第如前。

略釋新華嚴經修行次第決疑論卷一之上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略釋新華嚴經修行次第決疑論卷一之上

略釋新華嚴經修行次第決疑論卷一之下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略釋新華嚴經修行次第決疑論卷一之下

大唐北京李通玄撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐北京李通玄撰

第三入位契真會佛智慧門者，如十住以昇須彌山頂表之門。山頂至相盡處也，善財童子至妙峯山亦同此也。得憶念一切諸佛智慧光明普見法門，以處表所昇進心所至之道。以昇山頂，像從十信有為信心，昇此十住，空慧現前，一切心境都無所得，是名為智慧光明普見法門。以明無相慧光，破無始長夜計執之闇、常流苦海。今昇此位，真空智慧現前，無始執障無明一時頓盡，如昇山頂至相盡處也。若功至慧明，不勞登山。今以處表法，以昇須彌山表之。於中明昇進得法之人，還以所得之法為名，是故十箇菩薩俱名為慧，以法慧菩薩為首。於中修行之佛果，十箇佛果下名悉同，名之為月，殊特月佛為首。以明無相智慧光明，能破無始長夜無明貪瞋炎熱，得大清涼樂，故佛果號殊特月。此位中十慧菩薩，是此位修行者之身。十箇華世界，是能開敷妙慧之心。十箇月佛，是妙慧行十波羅蜜中清涼之果。各隨十波羅蜜行，下意配當皆自有意義。如殊特月配檀波羅蜜，以檀體能捨，以明此位入真空慧，一切見障執業無明煩惱炎熱都亡皆捨。此為殊特月佛，配初發心住，檀波羅蜜為主，餘九為伴。無盡月佛者，以明無相法身為戒體，無有成破，一受恒然，名無盡月佛。以忍體如空，心無傾動故，名不動月佛。以此位空慧增明，恒以空慧而觀諸法，轉轉增明以為精進，如風無體而能生眾法，能成能壞，佛號風月佛。以禪定身心清涼，能淨諸垢，佛號水月佛，以意准知。世界名因陀羅華者，因陀羅者，此云能主。以空智慧光明，堪能主導一切眾生，開敷慧眼，令其發明。波頭摩華世界者，此云赤蓮華，以戒體內心空寂、戒相外嚴、見者善生。以赤色表法、眾有可觀也。已下十波羅蜜意、表之各有意義。華者、明此位貪瞋既亡、智慧開敷也。略釋如是、廣在論本。法慧菩薩入無量方便三昧者，以一心念亡，無量境界一時亡；無量境界亡，無量智慧一時現。以三昧力，十方各千佛剎微塵數世界之外，有千佛剎微塵數諸佛，皆同一號，名曰法慧，普現其前，以言慰歎，及手摩法慧菩薩頂者，若在迷即千佛世界微塵數迷，名之為外。若以三昧力淨，如許煩惱無明淨，還成如許智慧現前，故有千佛剎微塵數佛智慧現前。明以定發慧，定慧正相應際，名為千佛剎微塵數法慧佛。而現其前摩頂者，定慧相印也。言讚者，以慧發即能為妙言，慧由定起，故須讚能定之心。與法慧菩薩智者，以明不離定而起用，不同二乘空定無慧，以言之與智。十信心位不入定而說法者，明信是生滅心，未入正位故。此位入定者，非是息心定故，是任性無功、自性淨故。以任法本定，即 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三入位契真會佛智慧門者，如十住以昇須彌山頂表之門。山頂至相盡處也，善財童子至妙峯山亦同此也。得憶念一切諸佛智慧光明普見法門，以處表所昇進心所至之道。以昇山頂，像從十信有為信心，昇此十住，空慧現前，一切心境都無所得，是名為智慧光明普見法門。以明無相慧光，破無始長夜計執之闇、常流苦海。今昇此位，真空智慧現前，無始執障無明一時頓盡，如昇山頂至相盡處也。若功至慧明，不勞登山。今以處表法，以昇須彌山表之。於中明昇進得法之人，還以所得之法為名，是故十箇菩薩俱名為慧，以法慧菩薩為首。於中修行之佛果，十箇佛果下名悉同，名之為月，殊特月佛為首。以明無相智慧光明，能破無始長夜無明貪瞋炎熱，得大清涼樂，故佛果號殊特月。此位中十慧菩薩，是此位修行者之身。十箇華世界，是能開敷妙慧之心。十箇月佛，是妙慧行十波羅蜜中清涼之果。各隨十波羅蜜行，下意配當皆自有意義。如殊特月配檀波羅蜜，以檀體能捨，以明此位入真空慧，一切見障執業無明煩惱炎熱都亡皆捨。此為殊特月佛，配初發心住，檀波羅蜜為主，餘九為伴。無盡月佛者，以明無相法身為戒體，無有成破，一受恒然，名無盡月佛。以忍體如空，心無傾動故，名不動月佛。以此位空慧增明，恒以空慧而觀諸法，轉轉增明以為精進，如風無體而能生眾法，能成能壞，佛號風月佛。以禪定身心清涼，能淨諸垢，佛號水月佛，以意准知。世界名因陀羅華者，因陀羅者，此云能主。以空智慧光明，堪能主導一切眾生，開敷慧眼，令其發明。波頭摩華世界者，此云赤蓮華，以戒體內心空寂、戒相外嚴、見者善生。以赤色表法、眾有可觀也。已下十波羅蜜意、表之各有意義。華者、明此位貪瞋既亡、智慧開敷也。略釋如是、廣在論本。法慧菩薩入無量方便三昧者，以一心念亡，無量境界一時亡；無量境界亡，無量智慧一時現。以三昧力，十方各千佛剎微塵數世界之外，有千佛剎微塵數諸佛，皆同一號，名曰法慧，普現其前，以言慰歎，及手摩法慧菩薩頂者，若在迷即千佛世界微塵數迷，名之為外。若以三昧力淨，如許煩惱無明淨，還成如許智慧現前，故有千佛剎微塵數佛智慧現前。明以定發慧，定慧正相應際，名為千佛剎微塵數法慧佛。而現其前摩頂者，定慧相印也。言讚者，以慧發即能為妙言，慧由定起，故須讚能定之心。與法慧菩薩智者，以明不離定而起用，不同二乘空定無慧，以言之與智。十信心位不入定而說法者，明信是生滅心，未入正位故。此位入定者，非是息心定故，是任性無功、自性淨故。以任法本定，即

寂用不礙。即如善財於別山頂上，見德雲比丘徐步經行者，是其樣也。以明自住之山，初止心不亂，有定可依。別山徐步經行，是寂用自在，是無定亂，可依之定方成定也。此定出過攝念息心修定，方入佛解脫智慧光明之中。凡攝念存心息止所得之定，是隨其深淺，竝是色無色定，三界業收。心如虛空，煩惱滅，不生三界，無大智慧，證涅槃樂，是為聲聞定也。此十住位所入之定，非如是也。是一切法本自性定，能起智慧，轉更增明，體無沈掉而發生無量智慧，成就智悲。長處生死，不壞本性，恒無業門，此位言昇須彌山。向帝釋宮者，有二義：一名如來成道，身行遍周，一切須彌王總至；二表十住昇進，以處表法。如表法中，帝釋遙見佛來，以明從十信起信向十住之心，以信未真契十住之智慧故。云遙見佛來即以神力莊嚴此殿者，心意作念。置普光明藏師子之座者，安置身心，入無作自性清涼定，包含萬境無不皆淨，能會本智慧故，名之為普光明藏師子之座。得於生死恒無畏心，名為師子。悉以妙寶所成者，定慧莊嚴，名為妙寶所成。智慧光明超多煩惱，名十千層級，以表昇進為層級。廣意在論本，今且略言。佛入殿者，明定慧相應也。此位有六品經，成此十住之位。如〈昇須彌山品〉以明從十信昇進。〈偈讚品〉明已前諸佛同入此法，古今法同，令入者不疑。〈十住品〉說十種住，以明十種昇進皆十波羅蜜為體。一中具十，互體十中有百，五位皆然。〈梵行品〉明戒體，無相法身為戒體，無成壞性。初〈發心功德品〉，明發心者廣大無限、利益廣多，獲功德無限，稱其心量與虛空等。論主頌曰「虛空雖廣無有邊，不能出生諸功德。菩提智悲如虛空，重重功德不可說。」又經頌云「一念供養無邊佛，亦供無數諸眾生，悉以香華及妙鬘，寶幢幡蓋上衣服，美食珍座經行處，種種宮殿悉嚴好，種種光明妙寶珠，如意摩尼放光耀。念念如是持供養，經無量劫不可說。其人福德雖復多，不及發心功德大。」以明有為修福德者，雖無限量，一念惡心盡滅無餘，設得一劫終歸破壞。以初發菩提心，無為智現、智悲相應，一念功德過於虛空，無有限量。以虛空但空，無有福善、無有智悲、無有功德。普光大智為菩提體，初發心功德不可限量。若迷智體，即有惡道業以自莊嚴。若一念發心，智業現前，以智自性清淨，業中有無量不可說無邊功德海自然莊嚴。何況大慈悲饒益一切眾生行上所有功德，何有限量？發心者應如是發菩提心，應如是開廓心海，誓度眾生，無有限量。一依此樣，功德不唐捐。應可倣之，不虛其德。無法發意，畢竟何歸？雖 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂用不礙。即如善財於別山頂上，見德雲比丘徐步經行者，是其樣也。以明自住之山，初止心不亂，有定可依。別山徐步經行，是寂用自在，是無定亂，可依之定方成定也。此定出過攝念息心修定，方入佛解脫智慧光明之中。凡攝念存心息止所得之定，是隨其深淺，竝是色無色定，三界業收。心如虛空，煩惱滅，不生三界，無大智慧，證涅槃樂，是為聲聞定也。此十住位所入之定，非如是也。是一切法本自性定，能起智慧，轉更增明，體無沈掉而發生無量智慧，成就智悲。長處生死，不壞本性，恒無業門，此位言昇須彌山。向帝釋宮者，有二義：一名如來成道，身行遍周，一切須彌王總至；二表十住昇進，以處表法。如表法中，帝釋遙見佛來，以明從十信起信向十住之心，以信未真契十住之智慧故。云遙見佛來即以神力莊嚴此殿者，心意作念。置普光明藏師子之座者，安置身心，入無作自性清涼定，包含萬境無不皆淨，能會本智慧故，名之為普光明藏師子之座。得於生死恒無畏心，名為師子。悉以妙寶所成者，定慧莊嚴，名為妙寶所成。智慧光明超多煩惱，名十千層級，以表昇進為層級。廣意在論本，今且略言。佛入殿者，明定慧相應也。此位有六品經，成此十住之位。如〈昇須彌山品〉以明從十信昇進。〈偈讚品〉明已前諸佛同入此法，古今法同，令入者不疑。〈十住品〉說十種住，以明十種昇進皆十波羅蜜為體。一中具十，互體十中有百，五位皆然。〈梵行品〉明戒體，無相法身為戒體，無成壞性。初〈發心功德品〉，明發心者廣大無限、利益廣多，獲功德無限，稱其心量與虛空等。論主頌曰「虛空雖廣無有邊，不能出生諸功德。菩提智悲如虛空，重重功德不可說。」又經頌云「一念供養無邊佛，亦供無數諸眾生，悉以香華及妙鬘，寶幢幡蓋上衣服，美食珍座經行處，種種宮殿悉嚴好，種種光明妙寶珠，如意摩尼放光耀。念念如是持供養，經無量劫不可說。其人福德雖復多，不及發心功德大。」以明有為修福德者，雖無限量，一念惡心盡滅無餘，設得一劫終歸破壞。以初發菩提心，無為智現、智悲相應，一念功德過於虛空，無有限量。以虛空但空，無有福善、無有智悲、無有功德。普光大智為菩提體，初發心功德不可限量。若迷智體，即有惡道業以自莊嚴。若一念發心，智業現前，以智自性清淨，業中有無量不可說無邊功德海自然莊嚴。何況大慈悲饒益一切眾生行上所有功德，何有限量？發心者應如是發菩提心，應如是開廓心海，誓度眾生，無有限量。一依此樣，功德不唐捐。應可倣之，不虛其德。無法發意，畢竟何歸？雖

知發心，不知如何發意、如何進求？如十行位在夜摩天，說有二義：一明佛身行，利眾生遍周；二表十行勝於前位。又明此天在空而居，以明十住中以得法空，智慈一終和會。此位明於法空起行，以明在行無著。以此十行在夜摩天中說，以夜摩天依空而住故。師子座有萬層級者，以昇進見道，智慧廣多，淨煩惱業，以成座體層級廣多。前位座置普光明藏師子之座，此位化作寶蓮華藏師子之座，以法空起行故云化作，空行無染故號蓮華。十箇菩薩下名悉同，名之為林，功德林菩薩為首。林者，以明行能蔭覆眾多故。十箇佛號之為眼，常住眼佛為首。十箇世界，皆名之為慧。十林菩薩，是修行之人。十慧世界，是修行者智慧。十箇眼佛，是修行者以智知根利眾生也，皆是隨位因果法門。自餘法事如前。此位有四品經，成此位法門。第一〈昇夜摩天宮品〉明昇進。二〈夜摩天宮偈讚品〉，明古今諸佛同入此法。三〈十行品〉，明此位所行之行。四〈十無盡藏品〉，明信、戒、慚、愧、聞、施、慧、念、持、辯等是。如十迴向位中，有三品經，成十迴向位。一〈昇兜率天品〉，以明昇進。二〈兜率天宮偈讚品〉，明古今諸佛同入此門。三〈十迴向品〉，明十住十行雖修大智大慈悲，然修空智慧，出世心多；此位迴十住十行出世心，令入生死，長養大慈悲。是故善財童子善知識，十住十行之首皆有比丘，至此十迴向位，長者青蓮華為首，以明出生死解脫心，入於生死，長大慈悲行，處生死不染。是故善財於十迴向位中，以俗人長者，號青蓮華為首表之。以前兩位迎佛之眾，但有諸天眾，無天女眾，以表但得出世間智慧慈悲，未得入生死，同行利生慈悲。以是義故，無有天女。此十迴向位中，全入生死大慈悲行，諸天女、龍神八部無量大眾皆悉具足。論本廣明，此中略述，令發心者約知法則，不迷趣求，自知生熟。兜率天王敷摩尼藏師子之座百萬億層級者，以明此位但處生死，成就大悲之行，勝前出世心故。以是義故，莊嚴各阿僧祇等寶，百萬億層級。此迴向位，於解脫中作起智門，廣興等眾生數情識想念及大願海，成普賢道，饒益一切無限眾生念解脫智慧心。於生死中，了生死性本是解脫，如師子王而得自在，廣度群生無有休息。後之十地及等覺位中，滿此十迴向位中大願即是，更無別意。以是說十地位時，不言遙見、不言迎佛，意在同此位中大願滿也。此位兜率天中說者，明和會智悲令圓滿故。是中道義表此天，欲界之中處中故。下有忉利、夜摩，上有化樂、他化，一切諸佛示現誕生，皆從此天而降神也。如發菩提心者，善識經意修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知發心，不知如何發意、如何進求？如十行位在夜摩天，說有二義：一明佛身行，利眾生遍周；二表十行勝於前位。又明此天在空而居，以明十住中以得法空，智慈一終和會。此位明於法空起行，以明在行無著。以此十行在夜摩天中說，以夜摩天依空而住故。師子座有萬層級者，以昇進見道，智慧廣多，淨煩惱業，以成座體層級廣多。前位座置普光明藏師子之座，此位化作寶蓮華藏師子之座，以法空起行故云化作，空行無染故號蓮華。十箇菩薩下名悉同，名之為林，功德林菩薩為首。林者，以明行能蔭覆眾多故。十箇佛號之為眼，常住眼佛為首。十箇世界，皆名之為慧。十林菩薩，是修行之人。十慧世界，是修行者智慧。十箇眼佛，是修行者以智知根利眾生也，皆是隨位因果法門。自餘法事如前。此位有四品經，成此位法門。第一〈昇夜摩天宮品〉明昇進。二〈夜摩天宮偈讚品〉，明古今諸佛同入此法。三〈十行品〉，明此位所行之行。四〈十無盡藏品〉，明信、戒、慚、愧、聞、施、慧、念、持、辯等是。如十迴向位中，有三品經，成十迴向位。一〈昇兜率天品〉，以明昇進。二〈兜率天宮偈讚品〉，明古今諸佛同入此門。三〈十迴向品〉，明十住十行雖修大智大慈悲，然修空智慧，出世心多；此位迴十住十行出世心，令入生死，長養大慈悲。是故善財童子善知識，十住十行之首皆有比丘，至此十迴向位，長者青蓮華為首，以明出生死解脫心，入於生死，長大慈悲行，處生死不染。是故善財於十迴向位中，以俗人長者，號青蓮華為首表之。以前兩位迎佛之眾，但有諸天眾，無天女眾，以表但得出世間智慧慈悲，未得入生死，同行利生慈悲。以是義故，無有天女。此十迴向位中，全入生死大慈悲行，諸天女、龍神八部無量大眾皆悉具足。論本廣明，此中略述，令發心者約知法則，不迷趣求，自知生熟。兜率天王敷摩尼藏師子之座百萬億層級者，以明此位但處生死，成就大悲之行，勝前出世心故。以是義故，莊嚴各阿僧祇等寶，百萬億層級。此迴向位，於解脫中作起智門，廣興等眾生數情識想念及大願海，成普賢道，饒益一切無限眾生念解脫智慧心。於生死中，了生死性本是解脫，如師子王而得自在，廣度群生無有休息。後之十地及等覺位中，滿此十迴向位中大願即是，更無別意。以是說十地位時，不言遙見、不言迎佛，意在同此位中大願滿也。此位兜率天中說者，明和會智悲令圓滿故。是中道義表此天，欲界之中處中故。下有忉利、夜摩，上有化樂、他化，一切諸佛示現誕生，皆從此天而降神也。如發菩提心者，善識經意修行。

問曰：此十迴向位，已經十住、十行二位，各有十法，以皆知諸法自性空無相無性，智慧現前。至此迴向位中，更興無量大願海，作無量想念情識起智悲門，豈非是生滅心耶？如何稱道？論主以頌答曰「十住十行是初心，多有緣真念增勝，為除彼行緣真習，是故興願令迴向。是達生滅是無生，起願行慈不生滅，善知世間生滅性，想念情識無非智。初心定慧緣真多，此位起願令知本，善知本者處世間，遊行三界如師子，方能常處世間中，度脫群迷未曾已。」是故十地位滿，欲入普賢行，以無量三昧推求普賢菩薩竟不能見，却生想念，方見普賢菩薩在一切十方諸佛前坐蓮華座，或從他方相續而來。廣意在〈十定品〉。十地尚有此三昧涅槃習障，何況十住、十行？是故須興大願，成就普賢行，入生死六道，一切處、一切法、一切願，度脫一切眾生，思惟分別成就無邊差別智，於一切境界無不皆是無生法門，方可功終。算數廣大愚、如來隨好光明功德廣大愚，唯佛當究竟。十如來地一及等覺位中十定品，總依迴向中願行滿普賢道，即是其法。於中昇進法則在他化自在天說，以處表法中。以他化天觀他變化以成己樂，亦名樂變化天，以樂他變化以自成樂想，以表十地菩薩所修道業，皆樂欲成他眾生，令其得樂，以為自樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此十迴向位，已經十住、十行二位，各有十法，以皆知諸法自性空無相無性，智慧現前。至此迴向位中，更興無量大願海，作無量想念情識起智悲門，豈非是生滅心耶？如何稱道？論主以頌答曰「十住十行是初心，多有緣真念增勝，為除彼行緣真習，是故興願令迴向。是達生滅是無生，起願行慈不生滅，善知世間生滅性，想念情識無非智。初心定慧緣真多，此位起願令知本，善知本者處世間，遊行三界如師子，方能常處世間中，度脫群迷未曾已。」是故十地位滿，欲入普賢行，以無量三昧推求普賢菩薩竟不能見，却生想念，方見普賢菩薩在一切十方諸佛前坐蓮華座，或從他方相續而來。廣意在〈十定品〉。十地尚有此三昧涅槃習障，何況十住、十行？是故須興大願，成就普賢行，入生死六道，一切處、一切法、一切願，度脫一切眾生，思惟分別成就無邊差別智，於一切境界無不皆是無生法門，方可功終。算數廣大愚、如來隨好光明功德廣大愚，唯佛當究竟。十如來地一及等覺位中十定品，總依迴向中願行滿普賢道，即是其法。於中昇進法則在他化自在天說，以處表法中。以他化天觀他變化以成己樂，亦名樂變化天，以樂他變化以自成樂想，以表十地菩薩所修道業，皆樂欲成他眾生，令其得樂，以為自樂。

此地中有三十八箇菩薩眾為首，共成此十地法。三十七箇下名悉同為藏，以金剛藏為首。一箇獨名解脫月者，三十七箇菩薩同名為藏，為明三十七道品法，一切菩薩所成道業，成等正覺皆由此生，解脫月一人，是此三十七品中果故。此十地之中，解脫月是能問之人，金剛藏是能說十地之中法門之主，以明因果，自相問答，餘不能知。如初歡喜地，為見聞如來色身及轉法輪，乃至聞正法多歡喜、多適悅，名為歡喜地。廣在經文。以檀波羅蜜增上為主，餘九波羅蜜為伴，隨力兼修，為聞法故。於身命財皆能捨，得離五怖畏、不活畏、惡道畏、大眾威德畏無我觀。以不作此業故，如此初地中總別同異成壞六相義。是初地中，總攝十地中義及如來義。總須解其同別，乃至以一國土、一切國土入一國土中，如帝網門自在無礙。此六相義，總攝諸法，皆有此六義。今且舉天帝釋寶網一門，餘萬事准知。如天帝釋宮殿中莊嚴寶網，以天中淨寶所成。其寶網光淨，互相參映徹，一一寶中影現重重無有盡極。天帝釋眷屬及宮殿莊嚴，亦影像重重無有盡極。以用此像，以表心智境量同虛空，無有中邊內外等相。一切境界皆如幻化，本來參映重重不礙，但為眾生妄心識種執業，自障不知。若無自業，本是如是，一切境界光影相入，能以一智身一時普現一切國剎、一切眾生前，如應現身、如應說法，令使解脫，得無量樂。根未熟者方便接引，以智無表裏，等一切境界、法界、眾生界故，本同一切眾生心故。以初地菩薩知此道理，發廣大願，令速成就此大智大慈悲行。又初地遍學十地法，及如來地法，總別同異法門悉具知故，方可漸漸修習而成熟故。設當漸漸修學，經無量劫，而不移初發心時故，以智無三世古今不遷移故。以十地修行、智用一一殊勝，名之為別。不離根本智，及古今無時、元來一際，名之為總。心行修行，一切境界自體無作，名之為同。一一位次能淨業障，智慧神用增明，名之為成。一一地中修行，不見修、不見行、不見成、不見菩提涅槃等事，名之為壞。且於人身，眼耳舌身手足肢節共成一身，名為總相。是一心隨用不同，名為別相。皆四大火風所成，名為同相。六根各用不同，名之異相。依業成身，名為成相。一切法緣緣，無主無作者，皆如虛空，名為壞相。此六相門通一切法，皆具六事法故。總持門以智觀察可知，如十玄門，義亦如是。一、同時具足相應門；二、一多相容不同門；三、諸法相即自在門；四、天帝網影像重重互參無礙門；五、微細相容安立門；六、祕密隱顯具德門；七、諸蓮華藏純雜俱含無障門；八、三世圓融互參相 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此地中有三十八箇菩薩眾為首，共成此十地法。三十七箇下名悉同為藏，以金剛藏為首。一箇獨名解脫月者，三十七箇菩薩同名為藏，為明三十七道品法，一切菩薩所成道業，成等正覺皆由此生，解脫月一人，是此三十七品中果故。此十地之中，解脫月是能問之人，金剛藏是能說十地之中法門之主，以明因果，自相問答，餘不能知。如初歡喜地，為見聞如來色身及轉法輪，乃至聞正法多歡喜、多適悅，名為歡喜地。廣在經文。以檀波羅蜜增上為主，餘九波羅蜜為伴，隨力兼修，為聞法故。於身命財皆能捨，得離五怖畏、不活畏、惡道畏、大眾威德畏無我觀。以不作此業故，如此初地中總別同異成壞六相義。是初地中，總攝十地中義及如來義。總須解其同別，乃至以一國土、一切國土入一國土中，如帝網門自在無礙。此六相義，總攝諸法，皆有此六義。今且舉天帝釋寶網一門，餘萬事准知。如天帝釋宮殿中莊嚴寶網，以天中淨寶所成。其寶網光淨，互相參映徹，一一寶中影現重重無有盡極。天帝釋眷屬及宮殿莊嚴，亦影像重重無有盡極。以用此像，以表心智境量同虛空，無有中邊內外等相。一切境界皆如幻化，本來參映重重不礙，但為眾生妄心識種執業，自障不知。若無自業，本是如是，一切境界光影相入，能以一智身一時普現一切國剎、一切眾生前，如應現身、如應說法，令使解脫，得無量樂。根未熟者方便接引，以智無表裏，等一切境界、法界、眾生界故，本同一切眾生心故。以初地菩薩知此道理，發廣大願，令速成就此大智大慈悲行。又初地遍學十地法，及如來地法，總別同異法門悉具知故，方可漸漸修習而成熟故。設當漸漸修學，經無量劫，而不移初發心時故，以智無三世古今不遷移故。以十地修行、智用一一殊勝，名之為別。不離根本智，及古今無時、元來一際，名之為總。心行修行，一切境界自體無作，名之為同。一一位次能淨業障，智慧神用增明，名之為成。一一地中修行，不見修、不見行、不見成、不見菩提涅槃等事，名之為壞。且於人身，眼耳舌身手足肢節共成一身，名為總相。是一心隨用不同，名為別相。皆四大火風所成，名為同相。六根各用不同，名之異相。依業成身，名為成相。一切法緣緣，無主無作者，皆如虛空，名為壞相。此六相門通一切法，皆具六事法故。總持門以智觀察可知，如十玄門，義亦如是。一、同時具足相應門；二、一多相容不同門；三、諸法相即自在門；四、天帝網影像重重互參無礙門；五、微細相容安立門；六、祕密隱顯具德門；七、諸蓮華藏純雜俱含無障門；八、三世圓融互參相

入門；九、唯智同別自在門；十、託事表法生解門。《華嚴經》有此十事大體，顯無盡法，以智觀之可見。今此初歡喜地菩薩，總通修十地及佛果，并普賢常恒利眾生之行。此位通知，以因知果法方可修行，如世造作先須立樣。如檀波羅蜜門為增上，如鍊真金，於一體之上漸令明淨，然後方堪作輪王寶冠。二離垢地，上上十善戒為增上，治欲界惑。三發光地，忍波羅蜜為增上，治上色界無色界著禪煩惱，入三界自性清淨平等無造作禪。四焰慧地，修三十七助道觀，生如來智慧家。五難勝地，作四諦乃至世諦真諦等二十諦觀。六現前地，作十二有支觀。七遠行地，成就方便波羅蜜，離修空無相無願道，恒常不離三界度眾生。廣在經文。大意明前初地至第六地，雖常以慈悲為首，以四諦十二緣觀，及教化眾生，常有出世心增多。此第七地以所得三空無作無願解脫，常居生死，度脫眾生心多。第八不動地，得一切法無生忍，無功智觀現前，滯淨心多。諸佛加持，以手摩頂，勸修行起智門，令念本願，起願興悲。一念以無功自在智所作福業，初地至七地百分不及一，乃至百千億那由他分不及一。如是七勸，廣如經說。第九善慧地，說法自在。第十法雲地，受一切智職位，坐一大蓮華，量等百萬三千大千世界，以眾妙寶間錯莊嚴，超過一切世間境界。出世善根所起，知諸法如幻性，眾行所成，常放光明普照法界。有三千大千世界微塵數蓮華而為眷屬，無量菩薩以為眷屬，各坐其餘蓮華之上。以明一乘智境發心廣大、受職廣大，不同三乘中權學十地菩薩受職，但云蓮華座等一三千大千世界。為三乘菩薩信解心狹，所見十地菩薩受職亦狹，但以一三千大千世界為一毘盧遮那之智境，各自隨根所見不同。此一乘如來智境所坐之座，量等法界虛空界，以為智之實報所感。今之所信，各依器量不同。若論至實究竟之門，要依一乘智為實。若欲信此一乘如來智境發心，於此經中初信之首，以十色世界、十智如來為自心中本有，文殊師利為自妙慧為能信之心。此經中十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺妙覺二位，從根本普光明大智、無相法身普賢差別智以為此經修行之體，所發行願知見皆如來法界虛空界所作，五位方便重重以鍊磨，行意在大智大慈悲使令圓滿深厚、廣大稱實。廣意在經。教文事廣而難錄，今略述少許門戶勸修，未可備盡其意。有修行者，以定慧觀行兼讀經，看菩薩所修行願廣大之樣，令不錯路。設修不得，信種須成，以信內勳力，漸漸自能發志不退、任運成就。是故普賢作食少金剛喻，過身便徹任運，至金剛際始住。若人聞如來名號 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入門；九、唯智同別自在門；十、託事表法生解門。《華嚴經》有此十事大體，顯無盡法，以智觀之可見。今此初歡喜地菩薩，總通修十地及佛果，并普賢常恒利眾生之行。此位通知，以因知果法方可修行，如世造作先須立樣。如檀波羅蜜門為增上，如鍊真金，於一體之上漸令明淨，然後方堪作輪王寶冠。二離垢地，上上十善戒為增上，治欲界惑。三發光地，忍波羅蜜為增上，治上色界無色界著禪煩惱，入三界自性清淨平等無造作禪。四焰慧地，修三十七助道觀，生如來智慧家。五難勝地，作四諦乃至世諦真諦等二十諦觀。六現前地，作十二有支觀。七遠行地，成就方便波羅蜜，離修空無相無願道，恒常不離三界度眾生。廣在經文。大意明前初地至第六地，雖常以慈悲為首，以四諦十二緣觀，及教化眾生，常有出世心增多。此第七地以所得三空無作無願解脫，常居生死，度脫眾生心多。第八不動地，得一切法無生忍，無功智觀現前，滯淨心多。諸佛加持，以手摩頂，勸修行起智門，令念本願，起願興悲。一念以無功自在智所作福業，初地至七地百分不及一，乃至百千億那由他分不及一。如是七勸，廣如經說。第九善慧地，說法自在。第十法雲地，受一切智職位，坐一大蓮華，量等百萬三千大千世界，以眾妙寶間錯莊嚴，超過一切世間境界。出世善根所起，知諸法如幻性，眾行所成，常放光明普照法界。有三千大千世界微塵數蓮華而為眷屬，無量菩薩以為眷屬，各坐其餘蓮華之上。以明一乘智境發心廣大、受職廣大，不同三乘中權學十地菩薩受職，但云蓮華座等一三千大千世界。為三乘菩薩信解心狹，所見十地菩薩受職亦狹，但以一三千大千世界為一毘盧遮那之智境，各自隨根所見不同。此一乘如來智境所坐之座，量等法界虛空界，以為智之實報所感。今之所信，各依器量不同。若論至實究竟之門，要依一乘智為實。若欲信此一乘如來智境發心，於此經中初信之首，以十色世界、十智如來為自心中本有，文殊師利為自妙慧為能信之心。此經中十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺妙覺二位，從根本普光明大智、無相法身普賢差別智以為此經修行之體，所發行願知見皆如來法界虛空界所作，五位方便重重以鍊磨，行意在大智大慈悲使令圓滿深厚、廣大稱實。廣意在經。教文事廣而難錄，今略述少許門戶勸修，未可備盡其意。有修行者，以定慧觀行兼讀經，看菩薩所修行願廣大之樣，令不錯路。設修不得，信種須成，以信內勳力，漸漸自能發志不退、任運成就。是故普賢作食少金剛喻，過身便徹任運，至金剛際始住。若人聞如來名號

及所說之法門，一經於耳，設當不信，亦能成種。以一聞法內勳，任運至佛金剛智始住。修行者莫慮此經法深遠、難到難入，若不發心信解修行，恒在生死，長遠未有休期，何如一念歸心！設修不得，常生人天福樂果報，漸漸見佛聞法，解脫成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及所說之法門，一經於耳，設當不信，亦能成種。以一聞法內勳，任運至佛金剛智始住。修行者莫慮此經法深遠、難到難入，若不發心信解修行，恒在生死，長遠未有休期，何如一念歸心！設修不得，常生人天福樂果報，漸漸見佛聞法，解脫成無上道。

第三以定該含三世古今無異門者，以明〈十定品〉。還在普光明殿中說，明以普光明智以為定體。以明此教於一言音、一三昧，無前後說，出世涅槃同時故，明智境無三世。是故此品，還敘爾時世尊在摩竭提國菩提場始成正覺及普光明殿初成正覺之時。古人云：「三會重來普光明殿，實無重來重去也。」意明三十九品經，一時無前後說，乃至三乘總然。於一時說法，各自隨根聞一乘三乘之教，各自不同。依《菩薩本業瓔珞經》說，有十會四十品經。在第三禪一會，說〈佛華三昧品〉，未來。此品令十地菩薩入普賢行，令十地菩薩捨涅槃三昧上稠林煩惱，方始入普賢行門。為普賢是入世間同眾生行，十地菩薩是出世間成佛之行，和會此二行令處世間自在故，不屬二邊，心無所著，離二邊習氣障故。十箇定名，是如來自說。定之大用，是普賢說。以明根本智，是佛自說定名。智中大用，是普賢差別智，還普賢自說。佛告諸菩薩：普賢菩薩今現在道場眾會，親近我住，初無動移者，普賢差別智，萬行為會，不離根本智為住處。今明無求出世，但隨世間行不染著，是佛也。本來如是，只為迷流多劫，須求出世十地，功終道成方捨。但世間諸事總爾，事終緣壞，功畢作亡，事既未成功不可廢。此〈十定品〉初，一百箇菩薩，三十箇同名為慧，七十箇各各異名，以十地位三空慧滿、七覺分終，至此入普賢行方捨方入任運智慈恒爾，始絕希求。如〈十定〉、〈十通〉、〈十忍〉三品，總是十住中普賢行，名等覺位。總是普賢自說，以明普賢自行之法，還屬普賢自行；佛自說者，是佛果位法，准此知之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三以定該含三世古今無異門者，以明〈十定品〉。還在普光明殿中說，明以普光明智以為定體。以明此教於一言音、一三昧，無前後說，出世涅槃同時故，明智境無三世。是故此品，還敘爾時世尊在摩竭提國菩提場始成正覺及普光明殿初成正覺之時。古人云：「三會重來普光明殿，實無重來重去也。」意明三十九品經，一時無前後說，乃至三乘總然。於一時說法，各自隨根聞一乘三乘之教，各自不同。依《菩薩本業瓔珞經》說，有十會四十品經。在第三禪一會，說〈佛華三昧品〉，未來。此品令十地菩薩入普賢行，令十地菩薩捨涅槃三昧上稠林煩惱，方始入普賢行門。為普賢是入世間同眾生行，十地菩薩是出世間成佛之行，和會此二行令處世間自在故，不屬二邊，心無所著，離二邊習氣障故。十箇定名，是如來自說。定之大用，是普賢說。以明根本智，是佛自說定名。智中大用，是普賢差別智，還普賢自說。佛告諸菩薩：普賢菩薩今現在道場眾會，親近我住，初無動移者，普賢差別智，萬行為會，不離根本智為住處。今明無求出世，但隨世間行不染著，是佛也。本來如是，只為迷流多劫，須求出世十地，功終道成方捨。但世間諸事總爾，事終緣壞，功畢作亡，事既未成功不可廢。此〈十定品〉初，一百箇菩薩，三十箇同名為慧，七十箇各各異名，以十地位三空慧滿、七覺分終，至此入普賢行方捨方入任運智慈恒爾，始絕希求。如〈十定〉、〈十通〉、〈十忍〉三品，總是十住中普賢行，名等覺位。總是普賢自說，以明普賢自行之法，還屬普賢自行；佛自說者，是佛果位法，准此知之。

第四入佛果位現障成位門者，心王菩薩問佛，〈阿僧祇品〉如來自說，其數如經自明。此數唯佛知見，非餘位所知。若不能以智眼知此廣大數法，及如來隨好功德多少之量，即猶有此二障，不得稱一切智，故號佛果二愚。過此二愚障，方成滿足一切智佛。此之二法，非下位菩薩及天龍外道所知；以加算法知之者是菩薩法；如來智眼知，不須算法。自十地以來有十一種麁重、二十二種愚癡。此之二障，佛位知之。心王菩薩問者，以其心得自在，方可能為問主。十一種麁重者，以明從初地至十一地，普賢行未滿，位位有一迷，以為十一。故一位之中有因果、正向，為二十二愚癡。如來加青蓮華菩薩說佛十種不思議者，不可以心思意議，以佛是根本智，無作無言而自在方便，無言無說中說，說根本智無作神用之法，名佛不思議說，佛果中神用故。青蓮華者，是如來自性清淨智中妙用智慧，一切法無染污自在性，是文殊師利隨顯法之異名也。〈菩薩住處品〉，心王菩薩說，以明住持世間，一切處現在，令諸眾生所依不絕。〈如來十身相海品〉，有九十七種大人之相，是普賢菩薩說。〈如來隨好光明功德品〉，即是如來自法身根本智，自性清淨，無作業中自有，是故如來自說。今言十身者，有十華藏世界微塵數身。下文言「有十華藏世界微塵數大人之相，一一身分眾寶妙相以為莊嚴。」如〈華藏世界品〉說，是本報身及境界。今此品令普賢菩薩說，即明以根本智起差別智，行萬行上功德，莊嚴本智之身。是故普賢菩薩說〈普賢行品〉，至此等覺位行滿門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四入佛果位現障成位門者，心王菩薩問佛，〈阿僧祇品〉如來自說，其數如經自明。此數唯佛知見，非餘位所知。若不能以智眼知此廣大數法，及如來隨好功德多少之量，即猶有此二障，不得稱一切智，故號佛果二愚。過此二愚障，方成滿足一切智佛。此之二法，非下位菩薩及天龍外道所知；以加算法知之者是菩薩法；如來智眼知，不須算法。自十地以來有十一種麁重、二十二種愚癡。此之二障，佛位知之。心王菩薩問者，以其心得自在，方可能為問主。十一種麁重者，以明從初地至十一地，普賢行未滿，位位有一迷，以為十一。故一位之中有因果、正向，為二十二愚癡。如來加青蓮華菩薩說佛十種不思議者，不可以心思意議，以佛是根本智，無作無言而自在方便，無言無說中說，說根本智無作神用之法，名佛不思議說，佛果中神用故。青蓮華者，是如來自性清淨智中妙用智慧，一切法無染污自在性，是文殊師利隨顯法之異名也。〈菩薩住處品〉，心王菩薩說，以明住持世間，一切處現在，令諸眾生所依不絕。〈如來十身相海品〉，有九十七種大人之相，是普賢菩薩說。〈如來隨好光明功德品〉，即是如來自法身根本智，自性清淨，無作業中自有，是故如來自說。今言十身者，有十華藏世界微塵數身。下文言「有十華藏世界微塵數大人之相，一一身分眾寶妙相以為莊嚴。」如〈華藏世界品〉說，是本報身及境界。今此品令普賢菩薩說，即明以根本智起差別智，行萬行上功德，莊嚴本智之身。是故普賢菩薩說〈普賢行品〉，至此等覺位行滿門。

第五明自行佛果所成果門者，即〈如來出現品〉。以明自十信心、十住、十行、十迴向、十地、十一地等覺心等。明信心者自行佛果，滿文殊、普賢、毘盧遮那三法果，總終如此。如來放眉間光明灌文殊頂，是問法之光。放口中光灌普賢口，口是說教之光，令普賢說法。以明佛是根本智，是顯得無作無說之智。文殊是無相法身妙慧，是能問之人。普賢是根本智中大用。是說法者三法具足，故如來出現此教皆有始終，以此三法為體用。至此功終，如鍊真金，功終號為出現。付囑流通總在此中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五明自行佛果所成果門者，即〈如來出現品〉。以明自十信心、十住、十行、十迴向、十地、十一地等覺心等。明信心者自行佛果，滿文殊、普賢、毘盧遮那三法果，總終如此。如來放眉間光明灌文殊頂，是問法之光。放口中光灌普賢口，口是說教之光，令普賢說法。以明佛是根本智，是顯得無作無說之智。文殊是無相法身妙慧，是能問之人。普賢是根本智中大用。是說法者三法具足，故如來出現此教皆有始終，以此三法為體用。至此功終，如鍊真金，功終號為出現。付囑流通總在此中。

第六普賢恒行門，如〈離世間品〉是佛果後。普賢常行無休息，常處世間而無染污，名離世間。此普賢常行，還以根本普光明智，還普光明殿中說。明不離初信之果用，恒利眾生恒在世間而無染污，名離世間品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六普賢恒行門，如〈離世間品〉是佛果後。普賢常行無休息，常處世間而無染污，名離世間。此普賢常行，還以根本普光明智，還普光明殿中說。明不離初信之果用，恒利眾生恒在世間而無染污，名離世間品。

第七成佛果滿一切皆為法界門者，〈法界品〉在給孤獨園說，以昇進以明昇天，望法界即不離一切處，總法界於法界。初如來、普賢、文殊師利三法，以成法界之大理智大用，十方普該之大體也。此是一切功終之果，名為法界。菩薩即云如是等五百人俱，如四十箇菩薩是四位，一一位中具百是四百，通一百寶冠菩薩是五百眾。一百寶冠菩薩，以明十波羅蜜本數，十中百眾也。前四十心中一一皆百，至此法界功終行滿。一切十方世界塵塵中皆有無盡如來轉法輪，塵塵中皆有無盡普賢身，各化無量眾生。明一人成道行滿，入法界體，得如天帝網光影互參，身一時雲集，皆珠帳網羅覆其身，重重相入，普周法界遍利眾生。海覺等六千比丘，示現宿世有種，故得法獲益。舍利弗等五百聲聞，示現往世無信種，不聞此一乘智境，如盲若聾，對面不見不聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七成佛果滿一切皆為法界門者，〈法界品〉在給孤獨園說，以昇進以明昇天，望法界即不離一切處，總法界於法界。初如來、普賢、文殊師利三法，以成法界之大理智大用，十方普該之大體也。此是一切功終之果，名為法界。菩薩即云如是等五百人俱，如四十箇菩薩是四位，一一位中具百是四百，通一百寶冠菩薩是五百眾。一百寶冠菩薩，以明十波羅蜜本數，十中百眾也。前四十心中一一皆百，至此法界功終行滿。一切十方世界塵塵中皆有無盡如來轉法輪，塵塵中皆有無盡普賢身，各化無量眾生。明一人成道行滿，入法界體，得如天帝網光影互參，身一時雲集，皆珠帳網羅覆其身，重重相入，普周法界遍利眾生。海覺等六千比丘，示現宿世有種，故得法獲益。舍利弗等五百聲聞，示現往世無信種，不聞此一乘智境，如盲若聾，對面不見不聞。

第八以佛果法利益人間門者，文殊師利出自樓閣，以明智慧重重。舍利弗出自房舍，以二乘人無大智慈。自身解脫，名為房舍。六千比丘皆新出家，未證羅漢果，依舍利弗為師，悉皆隨從文殊師利南行人間覺城。六千比丘，舍利弗勸觀察文殊師利身相福德。六千比丘一時觀察文殊師利身相功德，行路兩邊左右各八步，妙寶莊嚴具隨路莊嚴，以八正行報生觀察文殊師利，便即歸依發願，頂禮文殊以為和尚。文殊即為說十種發菩提無疲勞心，種種勸慰，一時獲得十眼十耳十身十辯。漸詣覺城東，六千比丘通信位及五位修行，一時總攝號為六千。路上發心者，明聲聞有行未有智。今既發心竟，智悲萬行通兼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八以佛果法利益人間門者，文殊師利出自樓閣，以明智慧重重。舍利弗出自房舍，以二乘人無大智慈。自身解脫，名為房舍。六千比丘皆新出家，未證羅漢果，依舍利弗為師，悉皆隨從文殊師利南行人間覺城。六千比丘，舍利弗勸觀察文殊師利身相福德。六千比丘一時觀察文殊師利身相功德，行路兩邊左右各八步，妙寶莊嚴具隨路莊嚴，以八正行報生觀察文殊師利，便即歸依發願，頂禮文殊以為和尚。文殊即為說十種發菩提無疲勞心，種種勸慰，一時獲得十眼十耳十身十辯。漸詣覺城東，六千比丘通信位及五位修行，一時總攝號為六千。路上發心者，明聲聞有行未有智。今既發心竟，智悲萬行通兼。

第九說教勸修門者，至覺城東，明眾善明也。古佛廟者，明所設教不異古也。娑羅林，此云高聳。出過餘林者，出過人天三乘及外道之行也。莊嚴者，以普賢行為莊嚴本智也。幢者，智無傾動也。文殊師利既至覺城，從眾來有無量劫數四眾，但言五百者，堪入五位行門。龍眾有一萬，龍表智，以智興行故。於五眾之中善財為首，五眾總成入法之人。善財初受胎之夜，宅有金苗縱廣七肘者，以信心為胎。十月誕生者，十波羅蜜為十月也。初生之時，宅有五百寶器遍其宅內者，以信通收五位，五百波羅蜜行中之果報也。宅中有寶樓，高及縱廣各七肘，明信心中七覺支分法報生。文殊師利說普照法界修多羅經，是說根本普光明智。普印之者，大眾獲益，獨舉善財為首。勸歎起信竟，勸令南行覺城東也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第九說教勸修門者，至覺城東，明眾善明也。古佛廟者，明所設教不異古也。娑羅林，此云高聳。出過餘林者，出過人天三乘及外道之行也。莊嚴者，以普賢行為莊嚴本智也。幢者，智無傾動也。文殊師利既至覺城，從眾來有無量劫數四眾，但言五百者，堪入五位行門。龍眾有一萬，龍表智，以智興行故。於五眾之中善財為首，五眾總成入法之人。善財初受胎之夜，宅有金苗縱廣七肘者，以信心為胎。十月誕生者，十波羅蜜為十月也。初生之時，宅有五百寶器遍其宅內者，以信通收五位，五百波羅蜜行中之果報也。宅中有寶樓，高及縱廣各七肘，明信心中七覺支分法報生。文殊師利說普照法界修多羅經，是說根本普光明智。普印之者，大眾獲益，獨舉善財為首。勸歎起信竟，勸令南行覺城東也。