新譯華嚴經七處九會頌釋章

華嚴七處九會頌釋章序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 華嚴七處九會頌釋章序

昔者圭峯禪師有《華嚴綸貫》之作，其書亡逸而不傳。復菴《綸貫》本為禪者作，故雖痛快直捷，而不便於學教之士。甞欲倣《法華綸貫》別作一書，愧無旭師之筆而止。客冬於華頂入信精舍得《七處九會頌釋》，乃清涼觀大師之所著也。其書僅一萬三千餘言，較之疏鈔不及百之一，而全經要義揭示殆盡，且其文平易明白，雖初學可解，實為入華嚴教海之津梁矣！此固非復菴之所能辦，假使旭師見之，未必不歎其不可及也。於是再四校訂，亟付之梓以廣其傳。大抵喜簡厭繁人之恒情也，則斯書流通宜先疏鈔而待今乃行。嗚呼！物之顯晦信有時哉！原本寶永甲申昇堂所寫。其人好古，甞校《梵網石壁疏》等行之世云。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔者圭峯禪師有《華嚴綸貫》之作，其書亡逸而不傳。復菴《綸貫》本為禪者作，故雖痛快直捷，而不便於學教之士。甞欲倣《法華綸貫》別作一書，愧無旭師之筆而止。客冬於華頂入信精舍得《七處九會頌釋》，乃清涼觀大師之所著也。其書僅一萬三千餘言，較之疏鈔不及百之一，而全經要義揭示殆盡，且其文平易明白，雖初學可解，實為入華嚴教海之津梁矣！此固非復菴之所能辦，假使旭師見之，未必不歎其不可及也。於是再四校訂，亟付之梓以廣其傳。大抵喜簡厭繁人之恒情也，則斯書流通宜先疏鈔而待今乃行。嗚呼！物之顯晦信有時哉！原本寶永甲申昇堂所寫。其人好古，甞校《梵網石壁疏》等行之世云。

文化二年乙丑五月望。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文化二年乙丑五月望。

沙門典壽謹撰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門典壽謹撰

新譯華嚴經七處九會頌釋章一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 新譯華嚴經七處九會頌釋章一卷

清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清涼山大華嚴寺沙門澄觀撰述

稽首歸命普法界， 離垢清淨解脫輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首歸命普法界， 離垢清淨解脫輪，

充遍法界十佛身， 海會教主諸聖眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充遍法界十佛身， 海會教主諸聖眾，

我住縛地悕大法， 唯願加哀令增智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我住縛地悕大法， 唯願加哀令增智，

今開略頌益自他， 願生大解渡癡海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今開略頌益自他， 願生大解渡癡海。

此經八十卷， 四萬五千偈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經八十卷， 四萬五千偈，

七處九會說， 三十九品章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七處九會說， 三十九品章。

人中有三處， 道場、普、獨園， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中有三處， 道場、普、獨園，

天上有四處， 忉、夜、兜、他化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天上有四處， 忉、夜、兜、他化。

初會菩提場， 二會普光殿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初會菩提場， 二會普光殿，

三會忉利天， 四會夜摩天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三會忉利天， 四會夜摩天，

五會兜率天， 六會他化天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五會兜率天， 六會他化天，

七八重普光， 九會給孤獨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七八重普光， 九會給孤獨。

初會十世界， 二會十佛國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初會十世界， 二會十佛國，

三會十住位， 四會十行位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三會十住位， 四會十行位，

五會十回向， 六會十地行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五會十回向， 六會十地行，

七會等妙位， 八會二千行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七會等妙位， 八會二千行，

九會法界境， 是九會法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九會法界境， 是九會法門。

初二三各六， 四四五三品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初二三各六， 四四五三品，

六一七十一， 八九各一品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六一七十一， 八九各一品。

初會世如普， 世華舍那品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初會世如普， 世華舍那品，

二會如四光， 菩薩淨首品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二會如四光， 菩薩淨首品，

三會昇須十， 梵初明法品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三會昇須十， 梵初明法品，

四會昇夜十， 十無盡藏品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四會昇夜十， 十無盡藏品，

五會昇兜十， 六會十地品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五會昇兜十， 六會十地品，

七會定通忍， 阿壽住處品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七會定通忍， 阿壽住處品，

佛如如普賢， 如來出現品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛如如普賢， 如來出現品，

八會離世間， 九會法界品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八會離世間， 九會法界品。

無願業住涅， 法心三性如， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無願業住涅， 法心三性如，

安出信隨永， 無安無決普。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安出信隨永， 無安無決普。

初治修生具， 正不童王灌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初治修生具， 正不童王灌，

歡饒無無無， 善無尊善真， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡饒無無無， 善無尊善真，

信戒慚愧多， 施慧念持辯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信戒慚愧多， 施慧念持辯，

救不等至無， 隨等如無入， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救不等至無， 隨等如無入，

極離發焰極， 現遠不善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極離發焰極， 現遠不善法，

普妙次清知， 智了眾法無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普妙次清知， 智了眾法無。

他天宿知成， 住善出一一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他天宿知成， 住善出一一，

音順無如如， 如如如如如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音順無如如， 如如如如如。

同因祕微十， 諸一諸隨託。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同因祕微十， 諸一諸隨託。

此論二分，已說頌分，釋分如何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此論二分，已說頌分，釋分如何？頌曰：

此經八十卷， 四萬五千偈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此經八十卷， 四萬五千偈，

七處九會說， 三十九品章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七處九會說， 三十九品章。

釋曰：此謂簡持義，為簡餘經名為此經。又為簡舊經，彼晉朝經卷有六十，今為簡彼，名此經等。此經前後翻譯補闕四本不同，今此第三，證聖元年，于闐國三藏實叉難陀，此云喜學，於東都佛授記寺再譯舊文兼補諸闕，計益九千頌，通舊總翻四萬五千頌，合成漢本卷八十軸。義淨等六大德同譯，復禮法師綴文。更有餘釋，如策林說四萬五千偈者，晉朝譯經三萬六千偈，更益九千頌。故若通論經本，合有六本：一恒本、二大本、三上本、四中本、五下本、六略本。初恒本者，案藏法師疏第一卷云「此通樹形等異類世界各毛端處念念常說，無有休息。此非可結集，不可限其品頌多少，亦非下位所能受持。」廣如〈不思議品〉說。二大本者，如下海雲比丘所受持《普眼經》，以須彌山聚筆、四大海水墨書，一品修多羅不可窮盡，如是等品復過塵數。此是諸大菩薩陀羅尼力之所受持，亦非貝葉所能書記。三上本者，此是結集文中之上本也，故西域相傳龍樹菩薩往龍宮見《大不思議解脫經》有三本，上本有十三千大千世界微塵數頌、四天下微塵數品；四中本者，有四十九萬八千八百偈、一千二百品。此上二本竝祕在龍宮，非閻浮提人力所受持，故此不傳。五下本者，有十萬頌、三十八品。龍樹持此本出現傳天竺，《西域記》說在于闐國南遮俱槃國山中具有此本。六略本者，即此土所傳六十卷本，是彼十萬頌中前分三萬六千頌要略所出也，今此四萬五千偈亦然，六本中略本攝也。廣如彼說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此謂簡持義，為簡餘經名為此經。又為簡舊經，彼晉朝經卷有六十，今為簡彼，名此經等。此經前後翻譯補闕四本不同，今此第三，證聖元年，于闐國三藏實叉難陀，此云喜學，於東都佛授記寺再譯舊文兼補諸闕，計益九千頌，通舊總翻四萬五千頌，合成漢本卷八十軸。義淨等六大德同譯，復禮法師綴文。更有餘釋，如策林說四萬五千偈者，晉朝譯經三萬六千偈，更益九千頌。故若通論經本，合有六本：一恒本、二大本、三上本、四中本、五下本、六略本。初恒本者，案藏法師疏第一卷云「此通樹形等異類世界各毛端處念念常說，無有休息。此非可結集，不可限其品頌多少，亦非下位所能受持。」廣如〈不思議品〉說。二大本者，如下海雲比丘所受持《普眼經》，以須彌山聚筆、四大海水墨書，一品修多羅不可窮盡，如是等品復過塵數。此是諸大菩薩陀羅尼力之所受持，亦非貝葉所能書記。三上本者，此是結集文中之上本也，故西域相傳龍樹菩薩往龍宮見《大不思議解脫經》有三本，上本有十三千大千世界微塵數頌、四天下微塵數品；四中本者，有四十九萬八千八百偈、一千二百品。此上二本竝祕在龍宮，非閻浮提人力所受持，故此不傳。五下本者，有十萬頌、三十八品。龍樹持此本出現傳天竺，《西域記》說在于闐國南遮俱槃國山中具有此本。六略本者，即此土所傳六十卷本，是彼十萬頌中前分三萬六千頌要略所出也，今此四萬五千偈亦然，六本中略本攝也。廣如彼說。

問曰：偈者長行頌，合為簡長行？答曰：初從「如是我聞」，終至「此懷疑念」，數之為偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：偈者長行頌，合為簡長行？答曰：初從「如是我聞」，終至「此懷疑念」，數之為偈。

問曰：數幾字以為一偈耶？答：三十二字以為一偈，但梵本字其數減少，漢地譯字其數增多，是故梵本四萬一千九百八十頌餘十字，唐本四萬五千頌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：數幾字以為一偈耶？答：三十二字以為一偈，但梵本字其數減少，漢地譯字其數增多，是故梵本四萬一千九百八十頌餘十字，唐本四萬五千頌。

問曰：以何知然耶？答曰：案儼法師《雜孔目》云「依大慈恩寺《華嚴梵本》檢有五百四十一紙葉，五十七字以為一行，二十行為一紙葉。一紙葉背面二千二百八十字，十紙計當二萬二千八百字。三十二字以為一頌，一百紙當二十二萬八千字，三十二萬為萬頌。五百四十一紙計當一百二十三萬三千四百八十字，依三十二字為頌，計當四萬一千九百八十頌餘十字。」案云：由此明知梵本文字其數減少，唐翻譯時字數增多，是故依梵本經計頌數時四萬一千九百八十頌餘有十字；依唐譯經計頌數時合四萬五千頌。相傳云：《金剛般若》梵本有一紙許，唐翻譯時多紙多字。此亦如是。今云梵本經者，非支法領得三萬六千偈梵本，唯依實叉難陀得四萬五千偈梵本經也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：以何知然耶？答曰：案儼法師《雜孔目》云「依大慈恩寺《華嚴梵本》檢有五百四十一紙葉，五十七字以為一行，二十行為一紙葉。一紙葉背面二千二百八十字，十紙計當二萬二千八百字。三十二字以為一頌，一百紙當二十二萬八千字，三十二萬為萬頌。五百四十一紙計當一百二十三萬三千四百八十字，依三十二字為頌，計當四萬一千九百八十頌餘十字。」案云：由此明知梵本文字其數減少，唐翻譯時字數增多，是故依梵本經計頌數時四萬一千九百八十頌餘有十字；依唐譯經計頌數時合四萬五千頌。相傳云：《金剛般若》梵本有一紙許，唐翻譯時多紙多字。此亦如是。今云梵本經者，非支法領得三萬六千偈梵本，唯依實叉難陀得四萬五千偈梵本經也。

問曰：長行是十二分教中契經教，何故今云長行頌合名四萬五千偈耶？答曰：案藏法師疏第二卷云「又頌有四種：一數字頌，謂依梵本三十二字以為一頌，不問長行及偈。二伽他頌，此云諷頌或云直頌，謂不頌長行也。三祇夜頌，此云應頌，謂應重頌長行法也。四嗢陀南頌，此云集施，謂以少言含攝多義云集，用以施人令易受持故云集施。」此上三種頌或七言或五四三言，皆以四句為一頌。今長行合云頌者，依四頌中數字頌說，處會別名如下具說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：長行是十二分教中契經教，何故今云長行頌合名四萬五千偈耶？答曰：案藏法師疏第二卷云「又頌有四種：一數字頌，謂依梵本三十二字以為一頌，不問長行及偈。二伽他頌，此云諷頌或云直頌，謂不頌長行也。三祇夜頌，此云應頌，謂應重頌長行法也。四嗢陀南頌，此云集施，謂以少言含攝多義云集，用以施人令易受持故云集施。」此上三種頌或七言或五四三言，皆以四句為一頌。今長行合云頌者，依四頌中數字頌說，處會別名如下具說。

三十九品章者，晉朝經有三十四品，更益五品，故名三十九，謂〈如來現相品〉、〈普賢三昧品〉、〈世界成就品〉、〈華藏世界品〉、〈十定品〉。晉朝經合前四云〈盧舍那佛品〉，更無〈十定品〉，故名三十四品耳。二經品名各相替，案經可見。已說偈品，處相如何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三十九品章者，晉朝經有三十四品，更益五品，故名三十九，謂〈如來現相品〉、〈普賢三昧品〉、〈世界成就品〉、〈華藏世界品〉、〈十定品〉。晉朝經合前四云〈盧舍那佛品〉，更無〈十定品〉，故名三十四品耳。二經品名各相替，案經可見。已說偈品，處相如何？頌曰：

人中有三處： 道場、普、獨園， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人中有三處： 道場、普、獨園，

天上有四處： 忉、夜、兜、他化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天上有四處： 忉、夜、兜、他化。

釋曰：有四洲中南名人中，摩竭提國有三勝處故名三處。何等為三？謂菩提樹下道場處、普光明法堂處、祇樹給孤獨園處。於欲界內有六天中，四名天上，須彌頂上四殊勝處，故名四處。今云頂上者，取頂上方，故名頂上。何等為四？謂須彌頂上忉利天處、自頂上方夜摩天處、兜率陀天處、他化自在天處。此中初一地居、後三空居，人間方處諮知有端，天上方處非通難知，故今隨難說六天相。何等為六？一四天王天、二忉利天、三夜摩天、四兜率陀天、五樂變化天、六他化自在天。初四天王天者，蘇迷盧內第四層級，四大天王及諸眷屬共所居止，各住一面，名四天王。壽量衣等如餘論說。忉利天者，此云三十三天，妙高山四面各有八大天王，帝釋居中，故名三十三天。彼天身長一由旬，衣長二由旬，廣一由旬，重六銖，壽一千歲。夜摩天者，此云時天，以時華開合辨晝夜分，故名時天；又隨時受樂故名時分。此天身長二由旬，衣長四由旬，重三銖，壽二千歲。兜率陀天者，此云喜足。《佛地論》云「後身菩薩於彼教化，多修喜足行，故云喜足。」《長阿含經》云「身長四由旬，衣長八由旬，廣四由旬，衣重一銖半，食甘露，壽四千歲。」樂變化天者，樂自變化作諸樂具以自娛樂，故名樂變化。此天身長八由旬，衣長十六由旬，廣八由旬，衣重一銖，食甘露，壽八千歲。他化自在天者，令他化作諸樂具顯己自在，故名他化自在。此天身衣壽命過前一倍。如是諸天廣如《瑜伽》、《佛地》、《三法度經》、《長阿含經》、《婆沙》、《俱舍》等說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：有四洲中南名人中，摩竭提國有三勝處故名三處。何等為三？謂菩提樹下道場處、普光明法堂處、祇樹給孤獨園處。於欲界內有六天中，四名天上，須彌頂上四殊勝處，故名四處。今云頂上者，取頂上方，故名頂上。何等為四？謂須彌頂上忉利天處、自頂上方夜摩天處、兜率陀天處、他化自在天處。此中初一地居、後三空居，人間方處諮知有端，天上方處非通難知，故今隨難說六天相。何等為六？一四天王天、二忉利天、三夜摩天、四兜率陀天、五樂變化天、六他化自在天。初四天王天者，蘇迷盧內第四層級，四大天王及諸眷屬共所居止，各住一面，名四天王。壽量衣等如餘論說。忉利天者，此云三十三天，妙高山四面各有八大天王，帝釋居中，故名三十三天。彼天身長一由旬，衣長二由旬，廣一由旬，重六銖，壽一千歲。夜摩天者，此云時天，以時華開合辨晝夜分，故名時天；又隨時受樂故名時分。此天身長二由旬，衣長四由旬，重三銖，壽二千歲。兜率陀天者，此云喜足。《佛地論》云「後身菩薩於彼教化，多修喜足行，故云喜足。」《長阿含經》云「身長四由旬，衣長八由旬，廣四由旬，衣重一銖半，食甘露，壽四千歲。」樂變化天者，樂自變化作諸樂具以自娛樂，故名樂變化。此天身長八由旬，衣長十六由旬，廣八由旬，衣重一銖，食甘露，壽八千歲。他化自在天者，令他化作諸樂具顯己自在，故名他化自在。此天身衣壽命過前一倍。如是諸天廣如《瑜伽》、《佛地》、《三法度經》、《長阿含經》、《婆沙》、《俱舍》等說。

問曰：何故從人間昇天上，超四王天？從兜率向他化，超化樂天耶？答曰：古來多釋，今且述正。所以超四王天者，十信是外凡菩薩，十住是不退賢人，顯賢愚玄隔，故超次昇天。所以超化樂天者，回向是世間行，十地是出世行。又回向是有漏，十地是無漏，顯世出世漏無漏玄別，故超次向上。已說處相，會相如何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何故從人間昇天上，超四王天？從兜率向他化，超化樂天耶？答曰：古來多釋，今且述正。所以超四王天者，十信是外凡菩薩，十住是不退賢人，顯賢愚玄隔，故超次昇天。所以超化樂天者，回向是世間行，十地是出世行。又回向是有漏，十地是無漏，顯世出世漏無漏玄別，故超次向上。已說處相，會相如何？頌曰：

初會菩提場， 二會普光殿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初會菩提場， 二會普光殿，

三會忉利天， 四會夜摩天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三會忉利天， 四會夜摩天，

五會兜率天， 六會他化天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五會兜率天， 六會他化天，

七八重普光， 九會給孤獨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七八重普光， 九會給孤獨。

釋曰：舍那法會充遍塵剎，難測涯限，且寄分相迹，釋說經會，略有四門：一定其說處門、二融攝無礙門、三顯處差別門、四表示法勝門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：舍那法會充遍塵剎，難測涯限，且寄分相迹，釋說經會，略有四門：一定其說處門、二融攝無礙門、三顯處差別門、四表示法勝門。

定其說處門者，問曰：說此經處為是淨土？為是染土？若是淨土，何故經云摩竭提國等？若是染土，何故經云此蓮華藏世界海等？答曰：說此經處，染淨二土鎔融相攝，有其四門：一、本從末門，唯娑婆說。二、末從本門，唯華藏說。三、本末雙顯門，如經云華藏界中娑婆界等。四、本末雙絕門，以就果海不可說故。此上四門合為一土，鎔融無礙，隨說皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定其說處門者，問曰：說此經處為是淨土？為是染土？若是淨土，何故經云摩竭提國等？若是染土，何故經云此蓮華藏世界海等？答曰：說此經處，染淨二土鎔融相攝，有其四門：一、本從末門，唯娑婆說。二、末從本門，唯華藏說。三、本末雙顯門，如經云華藏界中娑婆界等。四、本末雙絕門，以就果海不可說故。此上四門合為一土，鎔融無礙，隨說皆得。

融攝無礙門者，亦有三重：一、此覺樹下攝人中天上七處九會，是故皆云不離此也。二、此覺樹下攝十方無餘剎土，皆悉不離此樹王下。三、此覺樹下攝毛端微塵數等重重之剎，猶如帝網無有窮盡，以皆是此蓮華藏界之所攝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 融攝無礙門者，亦有三重：一、此覺樹下攝人中天上七處九會，是故皆云不離此也。二、此覺樹下攝十方無餘剎土，皆悉不離此樹王下。三、此覺樹下攝毛端微塵數等重重之剎，猶如帝網無有窮盡，以皆是此蓮華藏界之所攝故。

顯處差別門者，佛說經處總有三種：一、唯界內十六大國化身說處，此通小乘教及三乘教。二、唯界外諸妙淨土受用土中報佛說處，此通三乘及一乘說。三、染淨圓融帝網無盡華藏界中十佛說處，依正渾融具三世間，此唯別教一乘說處。今此所辨，正唯後一兼通前二，以彼本末不相離故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯處差別門者，佛說經處總有三種：一、唯界內十六大國化身說處，此通小乘教及三乘教。二、唯界外諸妙淨土受用土中報佛說處，此通三乘及一乘說。三、染淨圓融帝網無盡華藏界中十佛說處，依正渾融具三世間，此唯別教一乘說處。今此所辨，正唯後一兼通前二，以彼本末不相離故。

表示法勝門者，託此勝處表示法勝，如《地論》云「此法勝故在勝處說」等。從麁至細，總有三重：一、此樹下得菩提故不起此說，明表所說如所得故，非逐異機有改動故鹿園說等。二、託圓融蓮華藏界，表示所說圓滿殊勝性開敷故。三、託此重重帝網之處，表示所說亦重重無盡，如不思議解脫等。今此九會即通此三，麁細融容俱無礙故。赴機說法會別有九，何等為九？第一會在摩竭提國(此云不害國)菩提場樹王之下，為表佛果無盡德，是故託得果之處用以表示。第二會在摩竭提國普光法堂，西域相傳，此堂去菩提樹東南二三里許，在尼連禪河曲內，諸龍為佛所作，如來於中放相輪光遍照十方無邊世界，是故名此為普光堂。此中表說信行普周，蔭初機故。第三會在須彌山頂帝釋宮中妙勝殿。須彌者，正云蘇迷盧，此云妙高，四寶所成，故名為妙。挺出眾山，故亦名高。表此所說，十住不退窮至山頂，超過凡小寄此勝殿。第四會在夜摩天宮寶莊嚴殿。夜摩名時，如前已說，為表十行隨時進修勝德絞飾，故託茲殿。第五會在兜率陀天宮一切寶莊嚴殿，兜率此云喜足，為表回向世間位滿成喜足行，攝德多門寄一切寶殿。第六會在他化自在天宮摩尼寶藏殿，為表十地所證真如非自所作，又表因圓窮欲界頂，證智摩尼出阿含光，故寄斯殿。第七會重普光法堂，表此所說六位之法依前信等圓攝周盡，是故重會於此處也。第八會重普光法堂，表此所說二千行法亦依前信等圓攝周盡，是故重會於此處也。第九會在舍衛國祇樹給孤獨園重閣講堂，為表所顯法界法門當體希奇功用濟物，用依體起似閣重成，仍託斯處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 表示法勝門者，託此勝處表示法勝，如《地論》云「此法勝故在勝處說」等。從麁至細，總有三重：一、此樹下得菩提故不起此說，明表所說如所得故，非逐異機有改動故鹿園說等。二、託圓融蓮華藏界，表示所說圓滿殊勝性開敷故。三、託此重重帝網之處，表示所說亦重重無盡，如不思議解脫等。今此九會即通此三，麁細融容俱無礙故。赴機說法會別有九，何等為九？第一會在摩竭提國(此云不害國)菩提場樹王之下，為表佛果無盡德，是故託得果之處用以表示。第二會在摩竭提國普光法堂，西域相傳，此堂去菩提樹東南二三里許，在尼連禪河曲內，諸龍為佛所作，如來於中放相輪光遍照十方無邊世界，是故名此為普光堂。此中表說信行普周，蔭初機故。第三會在須彌山頂帝釋宮中妙勝殿。須彌者，正云蘇迷盧，此云妙高，四寶所成，故名為妙。挺出眾山，故亦名高。表此所說，十住不退窮至山頂，超過凡小寄此勝殿。第四會在夜摩天宮寶莊嚴殿。夜摩名時，如前已說，為表十行隨時進修勝德絞飾，故託茲殿。第五會在兜率陀天宮一切寶莊嚴殿，兜率此云喜足，為表回向世間位滿成喜足行，攝德多門寄一切寶殿。第六會在他化自在天宮摩尼寶藏殿，為表十地所證真如非自所作，又表因圓窮欲界頂，證智摩尼出阿含光，故寄斯殿。第七會重普光法堂，表此所說六位之法依前信等圓攝周盡，是故重會於此處也。第八會重普光法堂，表此所說二千行法亦依前信等圓攝周盡，是故重會於此處也。第九會在舍衛國祇樹給孤獨園重閣講堂，為表所顯法界法門當體希奇功用濟物，用依體起似閣重成，仍託斯處也。

問曰：晉朝經唯有八會，何故唐經有九會耶？答曰：覺賢三藏不得〈十定品〉梵本，終不知說〈十明品〉等十品處，由此十品入於第六他化自在天會，是故唯八會耳。喜學三藏得〈十定品〉，即分明知〈十地品〉是他化天會，〈十定〉等十一品是普光重會，故開為九會耳。〈十定品〉首云「爾時，世尊在摩竭提國阿蘭若法菩提場中，始成正覺，於普光明殿入剎那際諸佛三昧，以一切智自神通力現如來身清淨無礙。」如此廣歎佛菩薩德及列名號，謂普眼菩薩摩訶薩等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：晉朝經唯有八會，何故唐經有九會耶？答曰：覺賢三藏不得〈十定品〉梵本，終不知說〈十明品〉等十品處，由此十品入於第六他化自在天會，是故唯八會耳。喜學三藏得〈十定品〉，即分明知〈十地品〉是他化天會，〈十定〉等十一品是普光重會，故開為九會耳。〈十定品〉首云「爾時，世尊在摩竭提國阿蘭若法菩提場中，始成正覺，於普光明殿入剎那際諸佛三昧，以一切智自神通力現如來身清淨無礙。」如此廣歎佛菩薩德及列名號，謂普眼菩薩摩訶薩等。

問曰：盧舍那佛說華嚴處遍法界者，如忉利天說十住時，夜摩等處亦說十住不耶？若彼不說則說不遍；若彼亦說，何故經中唯云忉利說住夜摩說行等耶？答曰：此說十住忉利天處既遍十方一切塵道，是故夜摩等處皆有忉利，即於如此遍夜摩等忉利天處說十住法，是故忉利無不普遍仍非夜摩，夜摩等處說十行等皆亦遍於忉利等處仍非忉利。如是准知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：盧舍那佛說華嚴處遍法界者，如忉利天說十住時，夜摩等處亦說十住不耶？若彼不說則說不遍；若彼亦說，何故經中唯云忉利說住夜摩說行等耶？答曰：此說十住忉利天處既遍十方一切塵道，是故夜摩等處皆有忉利，即於如此遍夜摩等忉利天處說十住法，是故忉利無不普遍仍非夜摩，夜摩等處說十行等皆亦遍於忉利等處仍非忉利。如是准知。

問曰：何須重會？復人間有三處，何故唯重普光耶？答曰：普光是起信之首，歷位至於他化。今明位中之行，行修從首，理宜會此，但以位相約事寄會昇沈，行就理玄一位頓攝，故唯會此處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何須重會？復人間有三處，何故唯重普光耶？答曰：普光是起信之首，歷位至於他化。今明位中之行，行修從首，理宜會此，但以位相約事寄會昇沈，行就理玄一位頓攝，故唯會此處。

問曰：第二會歷後忉利等四處，復來普光，可名重會；今七八二會中間不曾暫起復來，何名重會耶？答曰：重會之名通於多種，謂時處人法皆有重義。前約處明，此據法說，謂前六會同顯生解因果，今重辨彼解所成行，故名重會。頌中舉本不論其末，是故唯說佛為主會，不說菩薩求法之會。理亦可說，如善財童子於覺城東沙羅林大塔廟處，文殊師利初為諸大眾及善財童子一會說法，如是次第乃至末後普賢菩薩於金剛藏道場所，為於大眾及善財等現法界身雲之法，為末後第五十四會，是故通前總六十三會。此據一方說。若論結通十方世界，是則塵數虛空法界等諸會處也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：第二會歷後忉利等四處，復來普光，可名重會；今七八二會中間不曾暫起復來，何名重會耶？答曰：重會之名通於多種，謂時處人法皆有重義。前約處明，此據法說，謂前六會同顯生解因果，今重辨彼解所成行，故名重會。頌中舉本不論其末，是故唯說佛為主會，不說菩薩求法之會。理亦可說，如善財童子於覺城東沙羅林大塔廟處，文殊師利初為諸大眾及善財童子一會說法，如是次第乃至末後普賢菩薩於金剛藏道場所，為於大眾及善財等現法界身雲之法，為末後第五十四會，是故通前總六十三會。此據一方說。若論結通十方世界，是則塵數虛空法界等諸會處也。

問曰：善財童子求法，初位住，何位求耶？答曰：案新羅元曉法師《華嚴關脈義》云「初得見文殊者，明善財之信心始位，乃至最後不見者，明善財之智滿位」等，依此明知住十信初位方求法也。已說九會諸會法門，其相云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：善財童子求法，初位住，何位求耶？答曰：案新羅元曉法師《華嚴關脈義》云「初得見文殊者，明善財之信心始位，乃至最後不見者，明善財之智滿位」等，依此明知住十信初位方求法也。已說九會諸會法門，其相云何？頌曰：

初會十世界， 二會十佛國， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初會十世界， 二會十佛國，

三會十住位， 四會十行位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三會十住位， 四會十行位，

五會十回向， 六會十地行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五會十回向， 六會十地行，

七會等妙位， 八會二千行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七會等妙位， 八會二千行，

九會法界境， 是九會法門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九會法界境， 是九會法門。

釋曰：頌中初九句正頌九法門，最後一句總結前九。除第五會，餘會法門或有通別、或有廣略，然今頌中舉通攝別、略廣互攝，至後當知。第一會宗，通明十種世界海門，別顯蓮華藏世界海。第二會宗，通明十佛國土之相，別明佛號諦名等義。第三會宗，通明菩薩十住位行，別顯梵行發心德等。第四會宗，通明十行位行差別，別顯十種無盡藏義。第五會宗，廣說十種回向願行，由廣說故不顯通行。第六會宗有略有廣，略明十地因分願行，廣明因果無量行位。第七會宗有略有廣，略明等、妙覺二位，廣明十通、十忍等法門。第八會宗唯廣無略，廣明菩薩二千行德。第九會宗唯略無廣，略明如來入法界境。此九會中，入定分齊等，如《綱目》說。已說法門各有幾品，說其法門。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：頌中初九句正頌九法門，最後一句總結前九。除第五會，餘會法門或有通別、或有廣略，然今頌中舉通攝別、略廣互攝，至後當知。第一會宗，通明十種世界海門，別顯蓮華藏世界海。第二會宗，通明十佛國土之相，別明佛號諦名等義。第三會宗，通明菩薩十住位行，別顯梵行發心德等。第四會宗，通明十行位行差別，別顯十種無盡藏義。第五會宗，廣說十種回向願行，由廣說故不顯通行。第六會宗有略有廣，略明十地因分願行，廣明因果無量行位。第七會宗有略有廣，略明等、妙覺二位，廣明十通、十忍等法門。第八會宗唯廣無略，廣明菩薩二千行德。第九會宗唯略無廣，略明如來入法界境。此九會中，入定分齊等，如《綱目》說。已說法門各有幾品，說其法門。頌曰：

初二三各六， 四四五三品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初二三各六， 四四五三品，

六一七十一， 八九各一品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六一七十一， 八九各一品。

初會世如普， 世華舍那品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初會世如普， 世華舍那品，

二會如四光， 菩薩淨首品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二會如四光， 菩薩淨首品，

三會昇須十， 梵初明法品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三會昇須十， 梵初明法品，

四會昇夜十， 十無盡藏品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四會昇夜十， 十無盡藏品，

五會昇兜十， 六會十地品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五會昇兜十， 六會十地品，

七會定通忍， 阿壽住處品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七會定通忍， 阿壽住處品，

佛如如普賢， 如來出現品， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛如如普賢， 如來出現品，

八會離世間， 九會法界品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八會離世間， 九會法界品。

釋曰：頌中初一行頌總舉品數，後四行頌別列品名，頌中存略不顯卷數。初會六品盡十一卷，第二會六品合盡四卷，第三會六品合盡三卷，第四會四品合盡三卷，第五會三品合盡十二卷，第六會一品合盡六卷，第七會十一品合盡十三卷，第八會一品合盡七卷，第九會一品合盡二十一卷。初會六品者：一、〈世主妙嚴品〉，合盡五卷，晉經名〈世間淨眼品〉；二、〈如來現相品〉，唯第六卷，品名舊無；三、〈普賢三昧品〉，第七卷初，品名舊無；四、〈世界成就品〉，第七卷半，品名舊無；五、〈華藏世界品〉，第八九十，品名舊無。以上四品，晉朝合名〈盧舍那品〉；六、〈毘盧舍那品〉，第十一卷，舊無「毘」字。第二會六品者：一、〈如來名號品〉，第十二卷初，新舊同名；二、〈四聖諦品〉，第十二卷半，舊無「聖」字；三、〈光明覺品〉，第十三卷初，舊加「如來」二字；四、〈菩薩問明品〉，第十三卷半，舊云〈菩薩明難品〉；五、〈淨行品〉，第十四卷初，新舊同名；六、〈賢首品〉，第十四卷半盡十五卷，新舊同名。第三會六品者：一、〈昇須彌山頂品〉，第十六卷初，舊加「佛」字；二、〈須彌頂上偈讚品〉，第十六卷初次，舊云〈菩薩雲集妙勝殿上說偈品〉；三、〈十住品〉，第十六卷半，舊云〈菩薩十住品〉；四、〈梵行品〉，第十七卷初，新舊同名；五、〈初發心功德品〉，第十七卷半，舊云〈初發心菩薩功德品〉；六、〈明法品〉，第十八卷全，新舊同名。第四會四品者：一、〈昇夜摩天宮品〉，第十九卷初，舊云〈佛昇夜摩天宮自在品〉；二、〈夜摩宮中偈讚品〉，第十九卷初次，舊云〈夜摩天宮菩薩說偈品〉；三、〈十行品〉，第十九卷半盡二十卷，舊云〈功德華聚菩薩十行品〉；四、〈十無盡藏品〉，第二十一卷全，新舊同名。第五會三品者：一、〈昇兜率天宮品〉，第二十二卷全，舊云〈如來昇兜率天宮一切寶殿品〉；二、〈兜率宮中偈讚品〉，第二十三卷初，舊云〈兜率天宮菩薩雲集讚佛品〉；三、〈十回向品〉，第二十三卷半盡三十三，舊云〈金剛幢菩薩回向品〉。第六會一品者，謂〈十地品〉，新舊同名，起三十四盡三十九。晉朝經從〈十地品〉至〈寶王如來性起品〉合十一品為第六會。唐朝經〈十地品〉次有〈十定品〉，故開為二會，如前已說。第七會十一品者：一、〈十定品〉，第四十盡四十三，舊無今有；二、〈十通品〉，第四十四卷初，舊云〈十明品〉；三、〈十忍品〉，第四十四卷半，新舊同名；四、〈阿僧祇品〉，第四十五卷初，舊云〈心王菩薩問阿僧祇品〉；五、〈壽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：頌中初一行頌總舉品數，後四行頌別列品名，頌中存略不顯卷數。初會六品盡十一卷，第二會六品合盡四卷，第三會六品合盡三卷，第四會四品合盡三卷，第五會三品合盡十二卷，第六會一品合盡六卷，第七會十一品合盡十三卷，第八會一品合盡七卷，第九會一品合盡二十一卷。初會六品者：一、〈世主妙嚴品〉，合盡五卷，晉經名〈世間淨眼品〉；二、〈如來現相品〉，唯第六卷，品名舊無；三、〈普賢三昧品〉，第七卷初，品名舊無；四、〈世界成就品〉，第七卷半，品名舊無；五、〈華藏世界品〉，第八九十，品名舊無。以上四品，晉朝合名〈盧舍那品〉；六、〈毘盧舍那品〉，第十一卷，舊無「毘」字。第二會六品者：一、〈如來名號品〉，第十二卷初，新舊同名；二、〈四聖諦品〉，第十二卷半，舊無「聖」字；三、〈光明覺品〉，第十三卷初，舊加「如來」二字；四、〈菩薩問明品〉，第十三卷半，舊云〈菩薩明難品〉；五、〈淨行品〉，第十四卷初，新舊同名；六、〈賢首品〉，第十四卷半盡十五卷，新舊同名。第三會六品者：一、〈昇須彌山頂品〉，第十六卷初，舊加「佛」字；二、〈須彌頂上偈讚品〉，第十六卷初次，舊云〈菩薩雲集妙勝殿上說偈品〉；三、〈十住品〉，第十六卷半，舊云〈菩薩十住品〉；四、〈梵行品〉，第十七卷初，新舊同名；五、〈初發心功德品〉，第十七卷半，舊云〈初發心菩薩功德品〉；六、〈明法品〉，第十八卷全，新舊同名。第四會四品者：一、〈昇夜摩天宮品〉，第十九卷初，舊云〈佛昇夜摩天宮自在品〉；二、〈夜摩宮中偈讚品〉，第十九卷初次，舊云〈夜摩天宮菩薩說偈品〉；三、〈十行品〉，第十九卷半盡二十卷，舊云〈功德華聚菩薩十行品〉；四、〈十無盡藏品〉，第二十一卷全，新舊同名。第五會三品者：一、〈昇兜率天宮品〉，第二十二卷全，舊云〈如來昇兜率天宮一切寶殿品〉；二、〈兜率宮中偈讚品〉，第二十三卷初，舊云〈兜率天宮菩薩雲集讚佛品〉；三、〈十回向品〉，第二十三卷半盡三十三，舊云〈金剛幢菩薩回向品〉。第六會一品者，謂〈十地品〉，新舊同名，起三十四盡三十九。晉朝經從〈十地品〉至〈寶王如來性起品〉合十一品為第六會。唐朝經〈十地品〉次有〈十定品〉，故開為二會，如前已說。第七會十一品者：一、〈十定品〉，第四十盡四十三，舊無今有；二、〈十通品〉，第四十四卷初，舊云〈十明品〉；三、〈十忍品〉，第四十四卷半，新舊同名；四、〈阿僧祇品〉，第四十五卷初，舊云〈心王菩薩問阿僧祇品〉；五、〈壽

量品〉，第四十五卷末，舊云〈壽命品〉；六、〈諸菩薩住處品〉，第四十五卷末次，舊云〈菩薩住處品〉；七、〈佛不思議法品〉，第四十六、七全，舊云〈佛不思議品〉；八、〈如來十身相海品〉，第四十八卷初，舊云〈如來相海品〉；九、〈如來隨好光明功德品〉，第四十八卷半，舊云〈佛小相光明功德品〉；十、〈普賢菩薩行品〉，第四十九卷全，新舊同名；十一、〈如來出現品〉，第五十盡五十二，舊云〈寶王如來性起品〉。第八會一品者，謂〈離世間品〉，第五十三盡五十九，新舊同名。第九會一品者，謂〈入法界品〉，第六十盡八十，新舊同名。已說品數，能說品佛其相云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 量品〉，第四十五卷末，舊云〈壽命品〉；六、〈諸菩薩住處品〉，第四十五卷末次，舊云〈菩薩住處品〉；七、〈佛不思議法品〉，第四十六、七全，舊云〈佛不思議品〉；八、〈如來十身相海品〉，第四十八卷初，舊云〈如來相海品〉；九、〈如來隨好光明功德品〉，第四十八卷半，舊云〈佛小相光明功德品〉；十、〈普賢菩薩行品〉，第四十九卷全，新舊同名；十一、〈如來出現品〉，第五十盡五十二，舊云〈寶王如來性起品〉。第八會一品者，謂〈離世間品〉，第五十三盡五十九，新舊同名。第九會一品者，謂〈入法界品〉，第六十盡八十，新舊同名。已說品數，能說品佛其相云何？頌曰：

無願業住涅， 法心三性如， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無願業住涅， 法心三性如，

安出信隨永， 無安無決普。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安出信隨永， 無安無決普。

釋曰：頌中上半列十佛名，下半如次釋名所因。說經教主有其十種，何等為十？一無著佛安住世間成正覺故、二願佛出生故、三業報佛信故、四住持佛隨順故、五涅槃佛永度故、六法界佛無處不至故、七心佛安住故、八三昧佛無量無著故、九性佛決定故、十如意佛普覆故。初無著佛安住世間成正覺者，亦名正覺佛。著是眾患之本，覺是諸德之元，無邪患而不離，故名無著；無正德而不圓，故名正覺。此是總佛，餘九別佛，以別成總，故於總開別。願佛出生者，謂如理智窮無生際方能出生無量佛事，即是大願，故名願佛出生故。業報佛信者，謂無量相好莊嚴色身，無量善業所感之報，故名業報。所以感得妙色身報，為令見者咸歸信故，舉所為意以顯業報佛，故名信。住持佛隨順者，謂佛圓音周遍三世，住持佛法無窮無盡，順一切智無窮盡故，名住持佛隨順故。涅槃佛永度者，說門之中名為化佛，化現滅度非實滅故。所以涅槃非實滅者，永度生死生滅法故，故名涅槃佛永度故。法界佛無處不至者，謂無礙法界即佛體，名法界佛。智慧光明亦同法界無處不至，是故亦名為法界佛，無處不至故。心佛安住者，謂正直心安住所緣，故名心佛安住故。三昧佛無量無著者，謂佛三昧無量無邊思議解脫，故名三昧佛無量無著故。性佛決定者，謂如來性即是本覺，本性自覺非修所成，故名性佛。於染淨位決定不改，能生十決定之法，故名決定。如意佛普覆者，謂神力自在名如意佛，周遍一切故名普覆。上十佛中各有十義，廣如經說。《法集經》中亦名十佛，彼云「菩薩入十種法能知諸佛，何等為十？謂習氣佛、果報佛、三昧佛、願佛、心佛、實佛、同佛、化佛、供養佛、形像佛」，乃至廣說。彼與此經所說十佛，十數雖同，體相大異。然約六相分別十佛，如論說言「一切十句皆有六相，何者為六？一者總相、二者別相、三者同相、四者異相、五者成相、六者壞相。」今就十佛顯此六相，謂初一佛無佛不攝，故名為總相；即後九佛於一開九，故名別相；十同離著，故名同相；十用各異，故名異相；攬九成一，一佛圓滿，故名成相；分一作九，九外無一，故名壞相。如是已說說品十佛，品中法數其相如何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：頌中上半列十佛名，下半如次釋名所因。說經教主有其十種，何等為十？一無著佛安住世間成正覺故、二願佛出生故、三業報佛信故、四住持佛隨順故、五涅槃佛永度故、六法界佛無處不至故、七心佛安住故、八三昧佛無量無著故、九性佛決定故、十如意佛普覆故。初無著佛安住世間成正覺者，亦名正覺佛。著是眾患之本，覺是諸德之元，無邪患而不離，故名無著；無正德而不圓，故名正覺。此是總佛，餘九別佛，以別成總，故於總開別。願佛出生者，謂如理智窮無生際方能出生無量佛事，即是大願，故名願佛出生故。業報佛信者，謂無量相好莊嚴色身，無量善業所感之報，故名業報。所以感得妙色身報，為令見者咸歸信故，舉所為意以顯業報佛，故名信。住持佛隨順者，謂佛圓音周遍三世，住持佛法無窮無盡，順一切智無窮盡故，名住持佛隨順故。涅槃佛永度者，說門之中名為化佛，化現滅度非實滅故。所以涅槃非實滅者，永度生死生滅法故，故名涅槃佛永度故。法界佛無處不至者，謂無礙法界即佛體，名法界佛。智慧光明亦同法界無處不至，是故亦名為法界佛，無處不至故。心佛安住者，謂正直心安住所緣，故名心佛安住故。三昧佛無量無著者，謂佛三昧無量無邊思議解脫，故名三昧佛無量無著故。性佛決定者，謂如來性即是本覺，本性自覺非修所成，故名性佛。於染淨位決定不改，能生十決定之法，故名決定。如意佛普覆者，謂神力自在名如意佛，周遍一切故名普覆。上十佛中各有十義，廣如經說。《法集經》中亦名十佛，彼云「菩薩入十種法能知諸佛，何等為十？謂習氣佛、果報佛、三昧佛、願佛、心佛、實佛、同佛、化佛、供養佛、形像佛」，乃至廣說。彼與此經所說十佛，十數雖同，體相大異。然約六相分別十佛，如論說言「一切十句皆有六相，何者為六？一者總相、二者別相、三者同相、四者異相、五者成相、六者壞相。」今就十佛顯此六相，謂初一佛無佛不攝，故名為總相；即後九佛於一開九，故名別相；十同離著，故名同相；十用各異，故名異相；攬九成一，一佛圓滿，故名成相；分一作九，九外無一，故名壞相。如是已說說品十佛，品中法數其相如何？頌曰：

初治修生具， 正不童王灌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初治修生具， 正不童王灌，

歡饒無無無， 善無尊善真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歡饒無無無， 善無尊善真。

釋曰：頌中上半頌十住法，下半如次頌十行法。品中法數雖有多種，今且隨名以顯其數。菩薩所修雖有多門，探其綱要不過八種。何等為八？一十住、二十行、三十藏、四十向、五十地、六十定、七十通、八十忍。云何十住？一初發心住、二治地住、三修行住、四生貴住、五具足方便住、六正心住、七不退住、八童真住、九法王子住、十灌頂住。釋此住名大分為二：初總、後別。初總名者，菩薩在此創安其心，於六度等行未殊勝，但得住名。後別名者，一、此位菩薩創首發於大菩提心，名發心住。二、此位菩薩淨治三業悲及有識，名治地住。三、此位菩薩修勝理觀起上妙行，名修行住。四、此位菩薩從諸聖法正教中生，名生貴住。五、此位菩薩所修善根皆為救物，名具足方便住。六、此位菩薩所聞讚毀心定不動，名正心住。七、此位菩薩聞說三寶，三際有無心堅不轉，名不退住。八、此位菩薩，三業清潔、悟二世間，真簡虛偽，童表無咎，亦猶涅槃嬰兒之行，名童真住。九、此位菩薩解真俗諦，悟法王法，將有所襲，名法王子住。十、此位菩薩如王太子堪受王位，行漸勝故，名灌頂住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：頌中上半頌十住法，下半如次頌十行法。品中法數雖有多種，今且隨名以顯其數。菩薩所修雖有多門，探其綱要不過八種。何等為八？一十住、二十行、三十藏、四十向、五十地、六十定、七十通、八十忍。云何十住？一初發心住、二治地住、三修行住、四生貴住、五具足方便住、六正心住、七不退住、八童真住、九法王子住、十灌頂住。釋此住名大分為二：初總、後別。初總名者，菩薩在此創安其心，於六度等行未殊勝，但得住名。後別名者，一、此位菩薩創首發於大菩提心，名發心住。二、此位菩薩淨治三業悲及有識，名治地住。三、此位菩薩修勝理觀起上妙行，名修行住。四、此位菩薩從諸聖法正教中生，名生貴住。五、此位菩薩所修善根皆為救物，名具足方便住。六、此位菩薩所聞讚毀心定不動，名正心住。七、此位菩薩聞說三寶，三際有無心堅不轉，名不退住。八、此位菩薩，三業清潔、悟二世間，真簡虛偽，童表無咎，亦猶涅槃嬰兒之行，名童真住。九、此位菩薩解真俗諦，悟法王法，將有所襲，名法王子住。十、此位菩薩如王太子堪受王位，行漸勝故，名灌頂住。

問曰：發心有三：一信成就發心、二解行發心、三證發心。今言初發心，三中何攝耶？答曰：三發心中是信成就發心攝，所以然者？信成就發心位在十解位，即是正定聚位也。解行發心位在十行、十回向，即是初僧祇將滿位也。證發心位在初地上，即是證真如位也。此義如《起信論》中廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：發心有三：一信成就發心、二解行發心、三證發心。今言初發心，三中何攝耶？答曰：三發心中是信成就發心攝，所以然者？信成就發心位在十解位，即是正定聚位也。解行發心位在十行、十回向，即是初僧祇將滿位也。證發心位在初地上，即是證真如位也。此義如《起信論》中廣說。

已說十住，云何十行？一歡喜行、二饒益行、三無恚恨行、四無盡行、五無癡行、六善現行、七無著行、八尊重行、九善法行、十真實行。釋此行名亦有二：初總、後別。初總名者，此位菩薩行六度等諸行勝，故名之為行。後別名者：一此位菩薩為大施主一切能捨，三時無悔、利譽不悕，愍生慕法，覩者歡敬，名歡喜行；二此位常持淨戒，不染五欲、能伏眾魔，一切眾生立無上戒，得不退地，名饒益行；三此位常修忍辱，謙卑恭敬，和顏愛語不害自他，悟身空寂、怨對能忍，名無恚恨行；四此位假設多劫受諸劇苦，求法濟生念念不息，名無盡行；五此位常住正念恒無散亂，於一切法乃至生死入住出胎無有癡亂，名無癡行；六此位善入人法皆無性相，三業寂滅無縛無著，而復不捨化眾生心，巧能隨類現生救物，名善現行；七此位歷諸塵剎供佛求法，傳燈度生心無厭足，然以寂滅觀諸法故，而於一切心無所著，名無著行；八此位尊重善根智慧等法皆悉成就，而由得斯諸尊重法，二利之行更增修習，名尊重行；九此位得四無礙陀羅尼門諸善慧法，能為眾生作清涼池，守護正法佛種不絕，名善法行；十此位菩薩成就第一誠諦之語，學三世佛真實之語、無二之語，如說能行、如行能說，語行相應心境皆順，名真實行。如是已說住行二位。十藏、十向其相云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說十住，云何十行？一歡喜行、二饒益行、三無恚恨行、四無盡行、五無癡行、六善現行、七無著行、八尊重行、九善法行、十真實行。釋此行名亦有二：初總、後別。初總名者，此位菩薩行六度等諸行勝，故名之為行。後別名者：一此位菩薩為大施主一切能捨，三時無悔、利譽不悕，愍生慕法，覩者歡敬，名歡喜行；二此位常持淨戒，不染五欲、能伏眾魔，一切眾生立無上戒，得不退地，名饒益行；三此位常修忍辱，謙卑恭敬，和顏愛語不害自他，悟身空寂、怨對能忍，名無恚恨行；四此位假設多劫受諸劇苦，求法濟生念念不息，名無盡行；五此位常住正念恒無散亂，於一切法乃至生死入住出胎無有癡亂，名無癡行；六此位善入人法皆無性相，三業寂滅無縛無著，而復不捨化眾生心，巧能隨類現生救物，名善現行；七此位歷諸塵剎供佛求法，傳燈度生心無厭足，然以寂滅觀諸法故，而於一切心無所著，名無著行；八此位尊重善根智慧等法皆悉成就，而由得斯諸尊重法，二利之行更增修習，名尊重行；九此位得四無礙陀羅尼門諸善慧法，能為眾生作清涼池，守護正法佛種不絕，名善法行；十此位菩薩成就第一誠諦之語，學三世佛真實之語、無二之語，如說能行、如行能說，語行相應心境皆順，名真實行。如是已說住行二位。十藏、十向其相云何？頌曰：

信戒慚愧多， 施慧念持辯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信戒慚愧多， 施慧念持辯，

救不等至無， 隨等如無入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救不等至無， 隨等如無入。

釋曰：頌中上半頌十藏法，下半如次頌十向法，實行菩薩更修十行進趣十向，是故行後方說十藏。又，十住下賢、十行中賢、十向上賢，從淺至深、從麁至細，是故行後方說十藏。云何為十？一信藏、二戒藏、三慚藏、四愧藏、五多聞藏、六施藏、七慧藏、八念藏、九持藏、十辯藏。釋此藏名亦有二種：初總、後別。初總名者，信等十行一一體含無限法界、生無盡果，故名為藏。後別名者，一此位菩薩三空三性，如是法中順生深信，聞難思法心不怯弱，於諸佛所一向堅信，深知佛慧心不退散，護持佛種增長信解，隨順善根出生方便，時處應機開悟一切，如是業用非一眾多，是名菩薩信藏。二此位具足受持三種淨戒，普益一切，不受邪戒、不住三界、心住無悔、不違先制、不學外事、不著諸見、不彰己德、不自高慢、永斷殺等、眾生垂愍，是業非一，是名戒藏。三此位於三世法斷無慚行，深生悔羞，廣為眾生說真實法，是業非一，是名慚藏。四此位自愧昔過，深於自身生厭離想，於三世佛深修愧行，廣為眾生說真實法，是業非一，是名愧藏。五此位於一切法多聞博學，十二緣生漏無漏蘊、有為無為、記無記法，如是法中深生正解，為諸眾生說真實法，是業非一，是名多聞藏。六此位行十種施，所謂分減施、竭盡施、內施、外施、俱施、一切施、去來今施、究竟施，於如是施無毛慳心，三輪清淨其心不止，能捨一切令受安樂，是業非一，是名施藏。七此位生死因果深究本源，得無盡慧，為生說法，是業非一，是名慧藏。八此位得具足念明憶前生，得無盡念憶無量劫，於一切法憶念不忘，是業非一，是名念藏。九此位於佛所說修多羅文句義理無有忘失，一生乃至不可說生總持不忘，於一佛號乃至不可說佛號，廣說乃至一三昧乃至不可說三昧陀羅尼用，無有休息，是業非一，是名持藏。十此位菩薩有深智慧了智實相，為生說法不違佛教，一品乃至不可說品，廣說乃至一三昧乃至不可說三昧，如是等法廣為眾生或一日說，廣說乃至不可說不可說劫說，劫數可盡一文一句義理難盡。得如是等無量辯才，為諸眾生說真實法，如是業用非一眾多，是名菩薩辯藏。已說十藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：頌中上半頌十藏法，下半如次頌十向法，實行菩薩更修十行進趣十向，是故行後方說十藏。又，十住下賢、十行中賢、十向上賢，從淺至深、從麁至細，是故行後方說十藏。云何為十？一信藏、二戒藏、三慚藏、四愧藏、五多聞藏、六施藏、七慧藏、八念藏、九持藏、十辯藏。釋此藏名亦有二種：初總、後別。初總名者，信等十行一一體含無限法界、生無盡果，故名為藏。後別名者，一此位菩薩三空三性，如是法中順生深信，聞難思法心不怯弱，於諸佛所一向堅信，深知佛慧心不退散，護持佛種增長信解，隨順善根出生方便，時處應機開悟一切，如是業用非一眾多，是名菩薩信藏。二此位具足受持三種淨戒，普益一切，不受邪戒、不住三界、心住無悔、不違先制、不學外事、不著諸見、不彰己德、不自高慢、永斷殺等、眾生垂愍，是業非一，是名戒藏。三此位於三世法斷無慚行，深生悔羞，廣為眾生說真實法，是業非一，是名慚藏。四此位自愧昔過，深於自身生厭離想，於三世佛深修愧行，廣為眾生說真實法，是業非一，是名愧藏。五此位於一切法多聞博學，十二緣生漏無漏蘊、有為無為、記無記法，如是法中深生正解，為諸眾生說真實法，是業非一，是名多聞藏。六此位行十種施，所謂分減施、竭盡施、內施、外施、俱施、一切施、去來今施、究竟施，於如是施無毛慳心，三輪清淨其心不止，能捨一切令受安樂，是業非一，是名施藏。七此位生死因果深究本源，得無盡慧，為生說法，是業非一，是名慧藏。八此位得具足念明憶前生，得無盡念憶無量劫，於一切法憶念不忘，是業非一，是名念藏。九此位於佛所說修多羅文句義理無有忘失，一生乃至不可說生總持不忘，於一佛號乃至不可說佛號，廣說乃至一三昧乃至不可說三昧陀羅尼用，無有休息，是業非一，是名持藏。十此位菩薩有深智慧了智實相，為生說法不違佛教，一品乃至不可說品，廣說乃至一三昧乃至不可說三昧，如是等法廣為眾生或一日說，廣說乃至不可說不可說劫說，劫數可盡一文一句義理難盡。得如是等無量辯才，為諸眾生說真實法，如是業用非一眾多，是名菩薩辯藏。已說十藏。

云何十向？一救護眾生離眾生想回向、二不壞回向、三等諸佛回向、四至一切處回向、五無盡功德藏回向、六隨順一切堅固善根回向、七等心隨順一切眾生回向、八如相回向、九無縛無著解脫心回向、十入法界無量回向。釋此向名亦有二種：初總、後別。初總名者，至斯位已，凡所修行皆為回向無上菩提，立回向名。後別名者，一此位菩薩所行六度四攝法等，悉為救攝一切有情，令離生死、得涅槃樂，名救護生；入平等觀，不見怨親，眾生等相，名離生相。二此位於三寶所得不壞信，因持諸善回向眾生，令獲善利，名不壞回向。三此位學三世佛，不著生死、不離菩提，修回向事，名等諸佛回向。四此位修習一切諸善根時，以彼善根如是回向，令此善根功德之力，至於一切三寶之所、一切世界眾生之所，作諸供養利益之事，譬如實際無處不至，名至一切處回向。五此位修悔過善根、離一切業障，於諸如來一切眾生所有善根皆悉隨喜，以此善根悉皆回向，莊嚴一切諸佛淨剎，常作佛事，善巧方便具諸功德，離諸虛妄而無所著，由回向已得無盡善根，名無盡藏功德回向。六此位以內外財隨眾生意而惠施之，見諸苦者悲以身代，堅固安住自在功德，以如是等諸善功德而回向已，令一切生得大智慧除滅大苦，名隨順一切堅固善根回向。七此位而能增長一切善根、修習究竟安住忍力，閉惡趣門、永離顛倒不著諸行，一切善根皆悉回向，為一切眾生作功德藏，普覆一切拔出生死，令得眾善等無差異，名等心隨順一切眾生回向。八此位成就念智安住不動，心無所依寂然不亂，不違一切平等正法嚴剎度生，所修諸善皆順如相而為回向，名如相回向。九此位所攝善根，離憍慢等所有縛著，得解脫心行普賢行，所習諸善不執為已及以他人，以無縛著解脫之心回向饒益品物一切，故名無縛無著解脫心回向。十此位菩薩離垢繒繫，頂受大法師記，法施化生、嚴淨世界，出生智等悉同虛空而無限量，凡有善根修於回向悉等法界，故名法界無量回向。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何十向？一救護眾生離眾生想回向、二不壞回向、三等諸佛回向、四至一切處回向、五無盡功德藏回向、六隨順一切堅固善根回向、七等心隨順一切眾生回向、八如相回向、九無縛無著解脫心回向、十入法界無量回向。釋此向名亦有二種：初總、後別。初總名者，至斯位已，凡所修行皆為回向無上菩提，立回向名。後別名者，一此位菩薩所行六度四攝法等，悉為救攝一切有情，令離生死、得涅槃樂，名救護生；入平等觀，不見怨親，眾生等相，名離生相。二此位於三寶所得不壞信，因持諸善回向眾生，令獲善利，名不壞回向。三此位學三世佛，不著生死、不離菩提，修回向事，名等諸佛回向。四此位修習一切諸善根時，以彼善根如是回向，令此善根功德之力，至於一切三寶之所、一切世界眾生之所，作諸供養利益之事，譬如實際無處不至，名至一切處回向。五此位修悔過善根、離一切業障，於諸如來一切眾生所有善根皆悉隨喜，以此善根悉皆回向，莊嚴一切諸佛淨剎，常作佛事，善巧方便具諸功德，離諸虛妄而無所著，由回向已得無盡善根，名無盡藏功德回向。六此位以內外財隨眾生意而惠施之，見諸苦者悲以身代，堅固安住自在功德，以如是等諸善功德而回向已，令一切生得大智慧除滅大苦，名隨順一切堅固善根回向。七此位而能增長一切善根、修習究竟安住忍力，閉惡趣門、永離顛倒不著諸行，一切善根皆悉回向，為一切眾生作功德藏，普覆一切拔出生死，令得眾善等無差異，名等心隨順一切眾生回向。八此位成就念智安住不動，心無所依寂然不亂，不違一切平等正法嚴剎度生，所修諸善皆順如相而為回向，名如相回向。九此位所攝善根，離憍慢等所有縛著，得解脫心行普賢行，所習諸善不執為已及以他人，以無縛著解脫之心回向饒益品物一切，故名無縛無著解脫心回向。十此位菩薩離垢繒繫，頂受大法師記，法施化生、嚴淨世界，出生智等悉同虛空而無限量，凡有善根修於回向悉等法界，故名法界無量回向。

問曰：此位初首而有十信，謂信、進、念、慧、定、施、戒、護、願、回向，計心四十，何故但言三十心耶？答曰：即十住中初住離出，以初發心而甚難故，故離出也。設有聖教言四十心，當知即據總別說也。理實三十，如四善根十回向中第十離出，謂法界無量回向也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此位初首而有十信，謂信、進、念、慧、定、施、戒、護、願、回向，計心四十，何故但言三十心耶？答曰：即十住中初住離出，以初發心而甚難故，故離出也。設有聖教言四十心，當知即據總別說也。理實三十，如四善根十回向中第十離出，謂法界無量回向也。

已說藏向，十地云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已說藏向，十地云何？頌曰：

極離發焰極， 現遠不善法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極離發焰極， 現遠不善法。

釋曰：謂十地中修十勝行、斷十重障、證十真如，菩薩萬行皆十地攝，十行、十障、十真如等，如《唯識論》中廣說應知。云何十地？一極喜地、二離垢地、三發光地、四焰慧地、五極難勝地、六現前地、七遠行地、八不動地、九善慧地、十法雲地。釋此地名亦有二種：初總、後別。初總名者，與所修行為勝依持，令得生長，故名為地。《攝大乘》云「法無我智分位名為地」等。後別名者：一此地菩薩始入於聖，證二空理、能利自他，生大喜樂，是故此地名極喜地。二此地具清淨戒，棄破戒非，破戒惑法染污行人，名之為垢，此地能捨，名離垢地。三此地由得勝定及殊妙教四種總持，以此為因能起三慧，三慧而能照法顯現，名之為光，此地定等能起慧光，所以此地名發光地。四此地妙慧殊勝，能斷煩惱如火焚薪，是故此地名焰慧地。五此地能令俗諦有分別智而與真諦無分別智同時起，以互違法令不相違一時竝生，此行勝前，故名極難勝地。六此地能起勝智觀十二緣，不作染淨二差別行，有此勝智生起，故名現前地。七此地唯修無相，不起功用，功用之行創絕斯地，是以此地無相之行逾於二乘世間等行，故名遠行地。八此地妙無相智，不被一切有相功用及諸煩惱而能鼓擊，故名不動地。九此地得勝妙智，能善說法以利含識，故名善慧地。十此地而有勝智，能藏眾德、能斷諸障、能遍法身，義同於雲能蔽於空而含於水，故名法雲地。此十地義如《瑜伽》、《唯識》等中廣說應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：謂十地中修十勝行、斷十重障、證十真如，菩薩萬行皆十地攝，十行、十障、十真如等，如《唯識論》中廣說應知。云何十地？一極喜地、二離垢地、三發光地、四焰慧地、五極難勝地、六現前地、七遠行地、八不動地、九善慧地、十法雲地。釋此地名亦有二種：初總、後別。初總名者，與所修行為勝依持，令得生長，故名為地。《攝大乘》云「法無我智分位名為地」等。後別名者：一此地菩薩始入於聖，證二空理、能利自他，生大喜樂，是故此地名極喜地。二此地具清淨戒，棄破戒非，破戒惑法染污行人，名之為垢，此地能捨，名離垢地。三此地由得勝定及殊妙教四種總持，以此為因能起三慧，三慧而能照法顯現，名之為光，此地定等能起慧光，所以此地名發光地。四此地妙慧殊勝，能斷煩惱如火焚薪，是故此地名焰慧地。五此地能令俗諦有分別智而與真諦無分別智同時起，以互違法令不相違一時竝生，此行勝前，故名極難勝地。六此地能起勝智觀十二緣，不作染淨二差別行，有此勝智生起，故名現前地。七此地唯修無相，不起功用，功用之行創絕斯地，是以此地無相之行逾於二乘世間等行，故名遠行地。八此地妙無相智，不被一切有相功用及諸煩惱而能鼓擊，故名不動地。九此地得勝妙智，能善說法以利含識，故名善慧地。十此地而有勝智，能藏眾德、能斷諸障、能遍法身，義同於雲能蔽於空而含於水，故名法雲地。此十地義如《瑜伽》、《唯識》等中廣說應知。

問曰：有聖教中說乾慧等十地，與此十地有何差別耶？答曰：乾慧等十，三乘共行，今此十地唯菩薩行，是故差別。云何為十？一乾慧地，謂煗前位；二性地，謂煗等位；三八人地，謂見道十五心；四見地，謂第十六心；五薄地，謂斯陀含；六離欲地，謂阿那含；七已辦地，謂無學果；八獨覺地；九菩薩地；十如來地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：有聖教中說乾慧等十地，與此十地有何差別耶？答曰：乾慧等十，三乘共行，今此十地唯菩薩行，是故差別。云何為十？一乾慧地，謂煗前位；二性地，謂煗等位；三八人地，謂見道十五心；四見地，謂第十六心；五薄地，謂斯陀含；六離欲地，謂阿那含；七已辦地，謂無學果；八獨覺地；九菩薩地；十如來地。

問曰：如上所說十地菩薩，誰住幾佛國？誰作何等王？誰修幾法門耶？答曰：初地菩薩住百佛國，作閻浮四天王，修百法門，二諦平等心化一切眾生。二地住千佛國，作忉利天王，修千法門。三地住十萬佛國，作炎天王，修十萬法門。四地住百億佛國，作兜率天王，修百億法門。五地住千億佛國，作化樂天王，修千億法門。六地住十萬億佛國，作他化自在天王，修十萬億法門。七地住百萬億佛國，作初禪王，修百萬億法門。八地住百萬微塵數佛國，作二禪梵王，修百萬微塵數法門。九地住百萬億阿僧祇微塵數佛國，作三禪大梵王，修百萬億阿僧祇微塵數法門。十地菩薩住不可說不可說佛國中，作第四禪大靜天王，三界主，修不可說不可說法門得理盡三昧，盡三界原化一切眾生。此義如《仁王般若經》中廣說應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如上所說十地菩薩，誰住幾佛國？誰作何等王？誰修幾法門耶？答曰：初地菩薩住百佛國，作閻浮四天王，修百法門，二諦平等心化一切眾生。二地住千佛國，作忉利天王，修千法門。三地住十萬佛國，作炎天王，修十萬法門。四地住百億佛國，作兜率天王，修百億法門。五地住千億佛國，作化樂天王，修千億法門。六地住十萬億佛國，作他化自在天王，修十萬億法門。七地住百萬億佛國，作初禪王，修百萬億法門。八地住百萬微塵數佛國，作二禪梵王，修百萬微塵數法門。九地住百萬億阿僧祇微塵數佛國，作三禪大梵王，修百萬億阿僧祇微塵數法門。十地菩薩住不可說不可說佛國中，作第四禪大靜天王，三界主，修不可說不可說法門得理盡三昧，盡三界原化一切眾生。此義如《仁王般若經》中廣說應知。

問曰：第五地中真俗竝觀，故名難勝。何故《仁王經．菩薩教化品》說「善覺菩薩四天王，雙照二諦平等道，權化眾生遊百國，始登一乘無相道。」此文則說初地菩薩照二諦平等道。如是違文，當得會釋耶？答曰：雙照有二義：一前後雙照、二同時雙照。今約第二，故名難勝，故無有失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：第五地中真俗竝觀，故名難勝。何故《仁王經．菩薩教化品》說「善覺菩薩四天王，雙照二諦平等道，權化眾生遊百國，始登一乘無相道。」此文則說初地菩薩照二諦平等道。如是違文，當得會釋耶？答曰：雙照有二義：一前後雙照、二同時雙照。今約第二，故名難勝，故無有失。

問曰：約位有六：一資糧位、二加行位、三見道位、四修道位、五等覺位、六妙覺位。如上諸位與此六位相攝云何？答曰：地前所有三十心中，前二十九心全、第三十少分屬資糧攝，三十少分屬加行攝。於初地中有入住滿，入位屬見，住滿以上屬修道攝。金剛心中有二剎那：無間道位屬等覺位、解脫道位屬妙覺位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：約位有六：一資糧位、二加行位、三見道位、四修道位、五等覺位、六妙覺位。如上諸位與此六位相攝云何？答曰：地前所有三十心中，前二十九心全、第三十少分屬資糧攝，三十少分屬加行攝。於初地中有入住滿，入位屬見，住滿以上屬修道攝。金剛心中有二剎那：無間道位屬等覺位、解脫道位屬妙覺位。

問曰：六位名體，其相云何？答曰：言資糧者，資益己身之糧，名為資糧。欲趣菩提要資於行，此位創修入佛之因，名資糧位。即此位亦名順解脫分，言解脫者，所謂涅槃，離煩惱縛名為解脫。即所求果。順者不違，分者因義。即所修行不違於果，是果之因，名解脫分。言加行者，加功用而行趣見道，故名加行。即此位亦名順決擇分。言決擇者，體即是智，決簡於疑，疑不決故；擇簡於見，見不擇故。智異於彼，故名決擇。分者支分，此決擇體即是見道，七覺支中是其一支，故名為分。順者，趣向欣求之義，加行位煗等善根欣求趣向彼決擇分，故煗等善名順決擇。此之二位，剋性皆以有漏加行智為其體性。然加行位有四別位：一煗、二頂、三忍、四世第一法。言煗者，此位菩薩初得見道，火之前相，故名為煗。見道體即能斷煩惱，如火燒薪，故喻於火。煗位菩薩未得火體而得火相，故名煗也。頂者，此位菩薩依尋思智觀所取空，此位功極，故名為頂。頂者極義，如山之頂上之極也。忍者，印可達悟之義，此位菩薩知妄執識及心外境其體皆空，故名為忍。世第一法者，此位菩薩所得智等，一切世間所有法中無先此者，名世第一。言見道者，亦名通達位，菩薩無漏之智了證真如，故名通達。初照理故亦名見道。道，遊履義，行人遊履趣於極果。或通運義，通運行人至於極果，故名為道。然此見道有其二種：一真見道，體離虛妄，親能證理，實能斷障，故名為真。又真者是理、見者是智，證真之智名真見道。二相見道，相者類似之義，真見道後而起於此，行解安模倣像真見所有功能，不能證理及斷於障，類似於真，故名相見。言修道位者，具云修習，此位菩薩而更進修無分別智，斷所餘障，故名修習，即極喜等十地名修習位。前真相二道剋性出體，根本後得無漏二智為其體性；後修習位，皆以有為無為諸功德法以為自體。言等覺位者，等者相似義，此位所作皆似佛果，故名等覺。覺者，佛果勝智也。言妙覺者，妙者最勝之義，二乘所得菩提涅槃非最勝妙，唯佛獨能所作皆辦，功德最勝，故名妙覺。前等覺位以菩薩勝智為體，後妙覺位以佛果四智為體，舉能取所故且論智，理實涅槃亦是二位之體也。如是已說十地差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：六位名體，其相云何？答曰：言資糧者，資益己身之糧，名為資糧。欲趣菩提要資於行，此位創修入佛之因，名資糧位。即此位亦名順解脫分，言解脫者，所謂涅槃，離煩惱縛名為解脫。即所求果。順者不違，分者因義。即所修行不違於果，是果之因，名解脫分。言加行者，加功用而行趣見道，故名加行。即此位亦名順決擇分。言決擇者，體即是智，決簡於疑，疑不決故；擇簡於見，見不擇故。智異於彼，故名決擇。分者支分，此決擇體即是見道，七覺支中是其一支，故名為分。順者，趣向欣求之義，加行位煗等善根欣求趣向彼決擇分，故煗等善名順決擇。此之二位，剋性皆以有漏加行智為其體性。然加行位有四別位：一煗、二頂、三忍、四世第一法。言煗者，此位菩薩初得見道，火之前相，故名為煗。見道體即能斷煩惱，如火燒薪，故喻於火。煗位菩薩未得火體而得火相，故名煗也。頂者，此位菩薩依尋思智觀所取空，此位功極，故名為頂。頂者極義，如山之頂上之極也。忍者，印可達悟之義，此位菩薩知妄執識及心外境其體皆空，故名為忍。世第一法者，此位菩薩所得智等，一切世間所有法中無先此者，名世第一。言見道者，亦名通達位，菩薩無漏之智了證真如，故名通達。初照理故亦名見道。道，遊履義，行人遊履趣於極果。或通運義，通運行人至於極果，故名為道。然此見道有其二種：一真見道，體離虛妄，親能證理，實能斷障，故名為真。又真者是理、見者是智，證真之智名真見道。二相見道，相者類似之義，真見道後而起於此，行解安模倣像真見所有功能，不能證理及斷於障，類似於真，故名相見。言修道位者，具云修習，此位菩薩而更進修無分別智，斷所餘障，故名修習，即極喜等十地名修習位。前真相二道剋性出體，根本後得無漏二智為其體性；後修習位，皆以有為無為諸功德法以為自體。言等覺位者，等者相似義，此位所作皆似佛果，故名等覺。覺者，佛果勝智也。言妙覺者，妙者最勝之義，二乘所得菩提涅槃非最勝妙，唯佛獨能所作皆辦，功德最勝，故名妙覺。前等覺位以菩薩勝智為體，後妙覺位以佛果四智為體，舉能取所故且論智，理實涅槃亦是二位之體也。如是已說十地差別。

十定、通、忍，其相云何？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十定、通、忍，其相云何？頌曰：

普妙次清知， 智了眾法無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普妙次清知， 智了眾法無，

他天宿知成， 住善出一一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他天宿知成， 住善出一一，

音順無如如， 如如如如如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 音順無如如， 如如如如如。

釋曰：頌中上半頌十定法，次半如次頌十通法，後半如次頌十忍法。此定等法，十地勝進，故十地後方說十定，即六位中第五位也。言六位者，一十住位、二十行位、三十向位、四十地位、五無垢地、六妙覺地，此義如《本業經》等廣說應知。云何十定？一普光大三昧、二妙光大三昧、三次第遍往諸佛國土大三昧、四清淨深心行大三昧、五知過去莊嚴藏大三昧、六智光明藏大三昧、七了知一切世界佛莊嚴大三昧、八眾生差別身大三昧、九法界自在大三昧、十無礙輪大三昧。云何十通？一他心智通、二天眼智通、三宿住隨念智通、四知未來際劫智通、五成就無礙清淨天耳、六住無體性神智通、七善分別一切眾生言音智通、八出生無量阿僧祇色身莊嚴智通、九一切法智通、十一切法滅盡三昧智通。云何十忍？一音聲忍、二順忍、三無生法忍、四如幻忍、五如焰忍、六如夢忍、七如響忍、八如影忍、九如化忍、十如空忍。此三法中初云定者，梵云三昧，此云等持，離於沈掉、專注一境持心不散，是定住義，故以等持而名為定。次云通者，亦名神通，妙用難測曰神，自在無礙名通。同名智者，緣境無壅名通，通是智用故云智通。後云忍者，於所聞法忍解印可納受，體即是智。如是諸義如經廣說，恐繁不具。如上法門普機所入，以何為門能入彼法？此能入門略有十種。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：頌中上半頌十定法，次半如次頌十通法，後半如次頌十忍法。此定等法，十地勝進，故十地後方說十定，即六位中第五位也。言六位者，一十住位、二十行位、三十向位、四十地位、五無垢地、六妙覺地，此義如《本業經》等廣說應知。云何十定？一普光大三昧、二妙光大三昧、三次第遍往諸佛國土大三昧、四清淨深心行大三昧、五知過去莊嚴藏大三昧、六智光明藏大三昧、七了知一切世界佛莊嚴大三昧、八眾生差別身大三昧、九法界自在大三昧、十無礙輪大三昧。云何十通？一他心智通、二天眼智通、三宿住隨念智通、四知未來際劫智通、五成就無礙清淨天耳、六住無體性神智通、七善分別一切眾生言音智通、八出生無量阿僧祇色身莊嚴智通、九一切法智通、十一切法滅盡三昧智通。云何十忍？一音聲忍、二順忍、三無生法忍、四如幻忍、五如焰忍、六如夢忍、七如響忍、八如影忍、九如化忍、十如空忍。此三法中初云定者，梵云三昧，此云等持，離於沈掉、專注一境持心不散，是定住義，故以等持而名為定。次云通者，亦名神通，妙用難測曰神，自在無礙名通。同名智者，緣境無壅名通，通是智用故云智通。後云忍者，於所聞法忍解印可納受，體即是智。如是諸義如經廣說，恐繁不具。如上法門普機所入，以何為門能入彼法？此能入門略有十種。頌曰：

同因祕微十， 諸一諸隨託。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 同因祕微十， 諸一諸隨託。

釋曰：此半頌頌法門能入。七處九會所說諸法，皆以十門為彼能入，故法門後方說十門。何等為十？一同時具足相應門、二因陀羅網境界門、三祕密隱顯俱成門、四微細相容安立門、五十世隔法異成門、六諸藏純雜具德門、七一多相容不同門、八諸法相即自在門、九隨心回轉善成門、十託事顯法生解門。釋此十門略有二門：一立義門、二解釋門。初立義門者，略立十義門以顯無盡。何者為十？一教義，即攝一乘三乘乃至五乘等一切教義，餘可准之；二理事，即攝一切理事；三解行，即攝一切解行；四因果，即攝一切因果；五人法，即攝一切人法；六分齊境位，即攝一切分齊境位；七師弟法智，即攝一切師弟法智；八主伴依正，即攝一切主伴依正；九隨生根欲示現，即攝一切隨生根欲示現；十逆順體用自在業等，即攝一切逆順體用自在業等。此等十門為首，皆各總攝一切法成無盡也。又有十義：一色、二心、三時、四處、五身、六方、七教、八義、九行、十位。色者，謂外器世間能造所造，下至微塵上至廣剎，及中一切所有事物。心者，謂佛菩薩及諸眾生所有染淨心及心法。時者，謂迦羅時、三摩耶時，大劫、小劫、九世、十世，下至一剎那等。處者，謂十方世界依色所顯大小分量，上至廣剎下至一塵毛端等處。身者，謂佛身、菩薩身、二乘人身，乃至一切眾生身，下至一毛孔上至全身。方者，東方、南方乃至上方，上至盡十方虛空界，下至一毛端量處。教者，謂能詮名句字聲及通一切，下至一名、一句、一聲、一光、香等，上至種種無量差別名句字等。義者，謂教之所詮一切法門，下至一義，上至一切。行者，謂諸菩薩所有修行無邊行海，下至一行，上至無盡。位者，謂三賢十地等，上至滿位，下至十住初心等。此上二種十義，文異義同。後解釋門者，亦以十門釋前十義，以顯無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此半頌頌法門能入。七處九會所說諸法，皆以十門為彼能入，故法門後方說十門。何等為十？一同時具足相應門、二因陀羅網境界門、三祕密隱顯俱成門、四微細相容安立門、五十世隔法異成門、六諸藏純雜具德門、七一多相容不同門、八諸法相即自在門、九隨心回轉善成門、十託事顯法生解門。釋此十門略有二門：一立義門、二解釋門。初立義門者，略立十義門以顯無盡。何者為十？一教義，即攝一乘三乘乃至五乘等一切教義，餘可准之；二理事，即攝一切理事；三解行，即攝一切解行；四因果，即攝一切因果；五人法，即攝一切人法；六分齊境位，即攝一切分齊境位；七師弟法智，即攝一切師弟法智；八主伴依正，即攝一切主伴依正；九隨生根欲示現，即攝一切隨生根欲示現；十逆順體用自在業等，即攝一切逆順體用自在業等。此等十門為首，皆各總攝一切法成無盡也。又有十義：一色、二心、三時、四處、五身、六方、七教、八義、九行、十位。色者，謂外器世間能造所造，下至微塵上至廣剎，及中一切所有事物。心者，謂佛菩薩及諸眾生所有染淨心及心法。時者，謂迦羅時、三摩耶時，大劫、小劫、九世、十世，下至一剎那等。處者，謂十方世界依色所顯大小分量，上至廣剎下至一塵毛端等處。身者，謂佛身、菩薩身、二乘人身，乃至一切眾生身，下至一毛孔上至全身。方者，東方、南方乃至上方，上至盡十方虛空界，下至一毛端量處。教者，謂能詮名句字聲及通一切，下至一名、一句、一聲、一光、香等，上至種種無量差別名句字等。義者，謂教之所詮一切法門，下至一義，上至一切。行者，謂諸菩薩所有修行無邊行海，下至一行，上至無盡。位者，謂三賢十地等，上至滿位，下至十住初心等。此上二種十義，文異義同。後解釋門者，亦以十門釋前十義，以顯無盡。

問曰：所以得知十數顯無盡者？答曰：依《華嚴經》中立十數為則以顯無盡義。初同時具足相應門者，此上十義同時相應成一緣起，無有前後始終等別，具足一切自在逆順，參而不雜成緣起際，海印定中炳然同時顯現成矣。此經第七卷〈普賢三昧品〉云「能令一切國土微塵悉能容受無邊法界」等。釋曰：此一普賢身遍十方一切世界塵內無邊佛會中，一一毛孔現法界中所有諸法，莫不皆令同時具足。此且約業用門說也。又第八卷〈華藏品〉云「華藏世界所有塵，一一塵中見法界(云云)。」釋曰：此約德相門說也。二因陀羅網境界門者，此但從喻異前耳。此上諸義，體相自在隱映互現，重重無盡。此經第七卷〈普賢三昧品〉云「佛身所現一切國土，及此國土所有微塵，一一塵中有世界海塵數佛剎，一一剎中有世界海塵數諸佛，一一佛前有世界海塵數普賢入此三昧(云云)。」釋曰：此且約業用門說也。三祕密隱顯俱成門者，此上諸義隱覆顯了俱時成就也。此經第十九卷〈夜摩宮中偈讚品〉云「十方一切處，皆謂佛在此，或見在人間，或見在天宮(云云)。」釋曰：此約德相門說也。如佛身隱顯既爾，當知言音依果所有，及一切法門、教義、行位等亦然。諸大菩薩成就如是法界體事德相者，竝准可知。四微細相容安立門者，此上諸義於一念中具足始終、同時、前後、逆順等一切法門，於一念中炳然同時齊頭顯現無不明了，猶如束箭齊頭顯現耳。此經第三十一卷〈十回向品〉云「此菩薩於一念中，現一切眾生各不可說不可說念劫心」等。又第六十八卷〈入法界品〉云「一一毛孔內，各現無數身」「一一毛孔內，示現無量剎」等(云云)。釋曰：此亦約業用門說也。五十世隔法異成門者，此上諸義遍十世中同時、別異具足顯現，以時與法不相離故。言十世者，過去、未來、現在，三世各有過未及現在，即為九世。然此九世迭相即入，故成一念，總別合成十世也。此十世具足別異，同時顯現成緣起，故得即入也。此經第五十三卷〈離世間品〉云「佛子！菩薩摩訶薩有十種說三世。何等為十？所謂：過去世說過去世；過去世說未來世；過去世說現在世；未來世說過去世；未來世說現在世；未來世說無盡；現在世說過去世；現在世說未來世；現在世說平等；現在世說三世即一念。是為十。菩薩以此普說三世。」又彼卷同品云「入可數劫即不可數劫；入不可數劫即可數劫；入一切劫即非劫；入非劫即一切劫；入一切劫即一念」等(云云)。六諸藏純雜具德門者，此上諸義或純或雜，如前人法等，若以人門取即一切皆人，故名為純。又即此人門，具 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：所以得知十數顯無盡者？答曰：依《華嚴經》中立十數為則以顯無盡義。初同時具足相應門者，此上十義同時相應成一緣起，無有前後始終等別，具足一切自在逆順，參而不雜成緣起際，海印定中炳然同時顯現成矣。此經第七卷〈普賢三昧品〉云「能令一切國土微塵悉能容受無邊法界」等。釋曰：此一普賢身遍十方一切世界塵內無邊佛會中，一一毛孔現法界中所有諸法，莫不皆令同時具足。此且約業用門說也。又第八卷〈華藏品〉云「華藏世界所有塵，一一塵中見法界(云云)。」釋曰：此約德相門說也。二因陀羅網境界門者，此但從喻異前耳。此上諸義，體相自在隱映互現，重重無盡。此經第七卷〈普賢三昧品〉云「佛身所現一切國土，及此國土所有微塵，一一塵中有世界海塵數佛剎，一一剎中有世界海塵數諸佛，一一佛前有世界海塵數普賢入此三昧(云云)。」釋曰：此且約業用門說也。三祕密隱顯俱成門者，此上諸義隱覆顯了俱時成就也。此經第十九卷〈夜摩宮中偈讚品〉云「十方一切處，皆謂佛在此，或見在人間，或見在天宮(云云)。」釋曰：此約德相門說也。如佛身隱顯既爾，當知言音依果所有，及一切法門、教義、行位等亦然。諸大菩薩成就如是法界體事德相者，竝准可知。四微細相容安立門者，此上諸義於一念中具足始終、同時、前後、逆順等一切法門，於一念中炳然同時齊頭顯現無不明了，猶如束箭齊頭顯現耳。此經第三十一卷〈十回向品〉云「此菩薩於一念中，現一切眾生各不可說不可說念劫心」等。又第六十八卷〈入法界品〉云「一一毛孔內，各現無數身」「一一毛孔內，示現無量剎」等(云云)。釋曰：此亦約業用門說也。五十世隔法異成門者，此上諸義遍十世中同時、別異具足顯現，以時與法不相離故。言十世者，過去、未來、現在，三世各有過未及現在，即為九世。然此九世迭相即入，故成一念，總別合成十世也。此十世具足別異，同時顯現成緣起，故得即入也。此經第五十三卷〈離世間品〉云「佛子！菩薩摩訶薩有十種說三世。何等為十？所謂：過去世說過去世；過去世說未來世；過去世說現在世；未來世說過去世；未來世說現在世；未來世說無盡；現在世說過去世；現在世說未來世；現在世說平等；現在世說三世即一念。是為十。菩薩以此普說三世。」又彼卷同品云「入可數劫即不可數劫；入不可數劫即可數劫；入一切劫即非劫；入非劫即一切劫；入一切劫即一念」等(云云)。六諸藏純雜具德門者，此上諸義或純或雜，如前人法等，若以人門取即一切皆人，故名為純。又即此人門，具

含理事等一切差別法，故名為雜。此經第二卷〈妙嚴品〉說：諸異生眾及餘同生，各各唯得一解脫門。是純門也。第五卷同品中說：普賢菩薩得不思議諸解脫門。是雜門也。六十五卷〈入法界品〉云：慈行童女見三十六恒河沙佛，彼諸如來各以異門令慈行入般若波羅蜜普莊嚴門者，此純雜無礙也。七一多相容不同門者，此上諸義隨一門中，即具攝前因果理事一切法門，然此一中雖具有多，仍一非即是其多耳，餘一一門中皆悉如是重重無盡。此經第二十卷〈十行品〉云「能於一一三昧中，普入無數諸三昧」，乃至云「無量無邊諸國土，悉令共入一微塵」等(云云)。八諸法相即自在門者，此上諸義一即一切、一切即一、圓融自在，無礙成耳。所以然者？圓融法界無盡緣起，一若無時一切並無，若得一時即得一切，因果俱齊無前後別。此經第十七卷〈發心功德品〉云「此初發心菩薩即是佛故。」舊經第九卷〈梵行品〉云「初發心時便成正覺，知一切法真實之性，具足慧身，不由他悟」等(云云)。新經文異，披勘可知。九隨心回轉善成門者，此上諸義，唯是一如來藏自性清淨心轉也，但性起具德，故異三乘耳。此經第十九卷〈夜摩宮中偈讚品〉云「譬如工畫師，分布諸彩色，虛妄取異色，大種無差別。」乃至云「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。」又第三十七卷〈十地品〉云「佛子！此菩薩摩訶薩復作是念：『三界所有，唯是一心。如來於此分別演說十二有支，皆依一心如是立』」等(云云)。世親釋云「唯是一心者，一切三界唯心轉故。云何世諦差別？隨順觀世諦即入第一義諦。」等(云云)。十託事顯法生解門者，此上諸義，隨託別事以顯別法，謂諸理事等一切法門，如見此華葉即是見於無盡法界。此經第二十二卷〈昇兜率天宮品〉云「有百萬億初發心菩薩，纔見此座倍更增長一切智心。」又彼卷同品云「無生法忍所生一切衣」等(云云)。釋曰：一切供具皆悉從無盡法門所生，是故見一法即通達一切法門，是唯普眼境界，非餘境界。此上十門，隨一門中即攝餘門無不皆盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 含理事等一切差別法，故名為雜。此經第二卷〈妙嚴品〉說：諸異生眾及餘同生，各各唯得一解脫門。是純門也。第五卷同品中說：普賢菩薩得不思議諸解脫門。是雜門也。六十五卷〈入法界品〉云：慈行童女見三十六恒河沙佛，彼諸如來各以異門令慈行入般若波羅蜜普莊嚴門者，此純雜無礙也。七一多相容不同門者，此上諸義隨一門中，即具攝前因果理事一切法門，然此一中雖具有多，仍一非即是其多耳，餘一一門中皆悉如是重重無盡。此經第二十卷〈十行品〉云「能於一一三昧中，普入無數諸三昧」，乃至云「無量無邊諸國土，悉令共入一微塵」等(云云)。八諸法相即自在門者，此上諸義一即一切、一切即一、圓融自在，無礙成耳。所以然者？圓融法界無盡緣起，一若無時一切並無，若得一時即得一切，因果俱齊無前後別。此經第十七卷〈發心功德品〉云「此初發心菩薩即是佛故。」舊經第九卷〈梵行品〉云「初發心時便成正覺，知一切法真實之性，具足慧身，不由他悟」等(云云)。新經文異，披勘可知。九隨心回轉善成門者，此上諸義，唯是一如來藏自性清淨心轉也，但性起具德，故異三乘耳。此經第十九卷〈夜摩宮中偈讚品〉云「譬如工畫師，分布諸彩色，虛妄取異色，大種無差別。」乃至云「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。」又第三十七卷〈十地品〉云「佛子！此菩薩摩訶薩復作是念：『三界所有，唯是一心。如來於此分別演說十二有支，皆依一心如是立』」等(云云)。世親釋云「唯是一心者，一切三界唯心轉故。云何世諦差別？隨順觀世諦即入第一義諦。」等(云云)。十託事顯法生解門者，此上諸義，隨託別事以顯別法，謂諸理事等一切法門，如見此華葉即是見於無盡法界。此經第二十二卷〈昇兜率天宮品〉云「有百萬億初發心菩薩，纔見此座倍更增長一切智心。」又彼卷同品云「無生法忍所生一切衣」等(云云)。釋曰：一切供具皆悉從無盡法門所生，是故見一法即通達一切法門，是唯普眼境界，非餘境界。此上十門，隨一門中即攝餘門無不皆盡。

問曰：此上十門以六相融，其義云何？答曰：一切十句皆有六相，故可圓融。謂相有六種：一總相、二別相、三同相、四異相、五成相、六壞相。初一門中無門不攝，故名總相；後九種門於一開九，故名別相。十門相資各不相違同成一總，故名同相；十門相望其義各異，故名異相。攬九成一，一門圓滿，故名成相；分一作九，九外無一，故名壞相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此上十門以六相融，其義云何？答曰：一切十句皆有六相，故可圓融。謂相有六種：一總相、二別相、三同相、四異相、五成相、六壞相。初一門中無門不攝，故名總相；後九種門於一開九，故名別相。十門相資各不相違同成一總，故名同相；十門相望其義各異，故名異相。攬九成一，一門圓滿，故名成相；分一作九，九外無一，故名壞相。

問曰：此上十門所建所以，其義云何？答曰：此上十門中各有十義：一人法、二教義、三因果、四理事、五解行、六分齊境位、七師弟法智、八主伴依正、九逆順體用、十隨生根欲示現。此等十義皆同時相應成一緣起，故有同時具足相應門。此上諸義隨緣起力重重無盡，故有因陀羅網境界門。此上諸義緣起有無各不異，故有祕密隱顯俱成門。此上諸義同體門中攝法已盡，故有微細相容安立門。此上諸義各分三際，故有十世隔法異成門。此上諸義體用各隔猶有純雜，故有諸藏純雜具德門。此上諸義全力全無力，故有一多相容不同門。此上諸義各有空有義，故有諸法相即自在門。此上諸義緣起自性，故有隨心回轉善成門。此上諸義各託事解，故有託事顯法生解門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：此上十門所建所以，其義云何？答曰：此上十門中各有十義：一人法、二教義、三因果、四理事、五解行、六分齊境位、七師弟法智、八主伴依正、九逆順體用、十隨生根欲示現。此等十義皆同時相應成一緣起，故有同時具足相應門。此上諸義隨緣起力重重無盡，故有因陀羅網境界門。此上諸義緣起有無各不異，故有祕密隱顯俱成門。此上諸義同體門中攝法已盡，故有微細相容安立門。此上諸義各分三際，故有十世隔法異成門。此上諸義體用各隔猶有純雜，故有諸藏純雜具德門。此上諸義全力全無力，故有一多相容不同門。此上諸義各有空有義，故有諸法相即自在門。此上諸義緣起自性，故有隨心回轉善成門。此上諸義各託事解，故有託事顯法生解門。

今造如是， 嗢陀南頌， 為欲初學， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今造如是， 嗢陀南頌， 為欲初學，

易悟性海。 若有見聞， 必願力故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 易悟性海。 若有見聞， 必願力故，

得無師智， 登普賢道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得無師智， 登普賢道。